Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089299914
|Name: Ligang Li
|Currency: USD
|2011 August 9, 04:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|53460357
|2011.08.02 21:39
|balance
|Deposit
|100 000.00
|53778651
|2011.08.07 21:15
|buy
|0.01
|audcad
|1.02427
|0.00000
|1.02922
|2011.08.08 07:40
|1.01799
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.41
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53779679
|2011.08.07 21:18
|buy
|0.02
|audcad
|1.02182
|0.00000
|1.02682
|2011.08.08 07:40
|1.01794
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.92
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53798567
|2011.08.08 03:08
|buy
|0.03
|audcad
|1.01915
|0.00000
|1.02402
|2011.08.08 07:40
|1.01794
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53800874
|2011.08.08 03:56
|buy
|0.05
|audcad
|1.01712
|0.00000
|1.02212
|2011.08.08 07:40
|1.01799
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53803557
|2011.08.08 04:47
|buy
|0.08
|audcad
|1.01512
|0.00000
|1.02012
|2011.08.08 07:40
|1.01799
|0.00
|0.00
|0.00
|23.43
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53806025
|2011.08.08 05:34
|buy
|0.13
|audcad
|1.01311
|0.00000
|1.01811
|2011.08.08 07:40
|1.01811
|0.00
|0.00
|0.00
|66.30
|
|4195114
|10pt3 Smi buy[tp]
|53820504
|2011.08.08 08:04
|sell
|0.01
|audcad
|1.01758
|0.00000
|1.01264
|2011.08.08 18:14
|1.01851
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53832302
|2011.08.08 10:32
|sell
|0.02
|audcad
|1.01959
|0.00000
|1.01459
|2011.08.08 18:14
|1.01855
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53832687
|2011.08.08 10:37
|sell
|0.03
|audcad
|1.02167
|0.00000
|1.01667
|2011.08.08 18:14
|1.01852
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53834355
|2011.08.08 11:11
|sell
|0.05
|audcad
|1.02359
|0.00000
|1.01869
|2011.08.08 18:14
|1.01869
|0.00
|0.00
|0.00
|24.75
|
|4195114
|10pt3 Smi sell[tp]
|53876758
|2011.08.08 19:13
|buy
|0.01
|audcad
|1.01563
|0.00000
|1.02065
|2011.08.09 03:30
|1.00279
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.88
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53877742
|2011.08.08 19:32
|buy
|0.02
|audcad
|1.01353
|0.00000
|1.01851
|2011.08.09 03:30
|1.00299
|0.00
|0.00
|0.14
|-21.13
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53880136
|2011.08.08 20:15
|buy
|0.03
|audcad
|1.01136
|0.00000
|1.01641
|2011.08.09 03:30
|1.00329
|0.00
|0.00
|0.21
|-24.27
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53883892
|2011.08.08 22:15
|buy
|0.05
|audcad
|1.00918
|0.00000
|1.01418
|2011.08.09 03:30
|1.00309
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.52
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53885161
|2011.08.08 22:54
|buy
|0.08
|audcad
|1.00706
|0.00000
|1.01206
|2011.08.09 03:29
|1.00339
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.44
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53890983
|2011.08.09 00:20
|buy
|0.13
|audcad
|1.00422
|0.00000
|1.00912
|2011.08.09 03:29
|1.00339
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.82
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53902453
|2011.08.09 01:40
|buy
|0.21
|audcad
|0.99982
|0.00000
|1.00491
|2011.08.09 03:28
|1.00491
|0.00
|0.00
|0.00
|107.15
|
|4195114
|10pt3 Smi buy[tp]
|53785781
|2011.08.07 22:53
|sell
|0.01
|audchf
|0.78994
|0.00000
|0.78490
|2011.08.08 03:50
|0.78875
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53786703
|2011.08.07 23:08
|sell
|0.02
|audchf
|0.79194
|0.00000
|0.78694
|2011.08.08 03:50
|0.78886
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53788198
|2011.08.07 23:33
|sell
|0.03
|audchf
|0.79417
|0.00000
|0.78900
|2011.08.08 03:50
|0.78900
|0.00
|0.00
|0.00
|20.39
|
|4195125
|10pt3 Smi sell[tp]
|53806318
|2011.08.08 05:37
|buy
|0.01
|audchf
|0.78030
|0.00000
|0.78530
|2011.08.08 06:24
|0.78141
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53807158
|2011.08.08 05:56
|buy
|0.02
|audchf
|0.77827
|0.00000
|0.78329
|2011.08.08 06:24
|0.78126
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53807431
|2011.08.08 05:59
|buy
|0.03
|audchf
|0.77616
|0.00000
|0.78116
|2011.08.08 06:24
|0.78116
|0.00
|0.00
|0.00
|19.87
|
|4195125
|10pt3 Smi buy[tp]
|53812662
|2011.08.08 06:47
|sell
|0.01
|audchf
|0.78207
|0.00000
|0.77707
|2011.08.08 08:09
|0.78701
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.51
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53814454
|2011.08.08 07:03
|sell
|0.02
|audchf
|0.78415
|0.00000
|0.77912
|2011.08.08 08:09
|0.78702
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.56
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53815182
|2011.08.08 07:07
|sell
|0.03
|audchf
|0.78624
|0.00000
|0.78124
|2011.08.08 08:09
|0.78702
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53816854
|2011.08.08 07:22
|sell
|0.05
|audchf
|0.78836
|0.00000
|0.78343
|2011.08.08 08:09
|0.78702
|0.00
|0.00
|0.00
|8.83
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53817202
|2011.08.08 07:26
|sell
|0.08
|audchf
|0.79027
|0.00000
|0.78537
|2011.08.08 08:09
|0.78702
|0.00
|0.00
|0.00
|34.27
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53817543
|2011.08.08 07:30
|sell
|0.13
|audchf
|0.79231
|0.00000
|0.78727
|2011.08.08 08:09
|0.78727
|0.00
|0.00
|0.00
|86.35
|
|4195125
|10pt3 Smi sell[tp]
|53822516
|2011.08.08 08:26
|buy
|0.01
|audchf
|0.78814
|0.00000
|0.79314
|2011.08.08 10:34
|0.78913
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53824857
|2011.08.08 09:06
|buy
|0.02
|audchf
|0.78612
|0.00000
|0.79114
|2011.08.08 10:34
|0.78905
|0.00
|0.00
|0.00
|7.69
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53825453
|2011.08.08 09:14
|buy
|0.03
|audchf
|0.78415
|0.00000
|0.78909
|2011.08.08 10:34
|0.78909
|0.00
|0.00
|0.00
|19.44
|
|4195125
|10pt3 Smi buy[tp]
|53837284
|2011.08.08 11:51
|buy
|0.01
|audchf
|0.78980
|0.00000
|0.79488
|2011.08.08 14:01
|0.79275
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53845960
|2011.08.08 13:30
|buy
|0.02
|audchf
|0.78780
|0.00000
|0.79278
|2011.08.08 14:01
|0.79278
|0.00
|0.00
|0.00
|13.03
|
|4195125
|10pt3 Smi buy[tp]
|53849700
|2011.08.08 14:05
|sell
|0.01
|audchf
|0.79209
|0.00000
|0.78715
|2011.08.08 14:28
|0.78715
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|
|4195125
|10pt3 Smi sell[tp]
|53863158
|2011.08.08 15:51
|buy
|0.01
|audchf
|0.78424
|0.00000
|0.78924
|2011.08.08 16:43
|0.77806
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.22
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53863810
|2011.08.08 15:59
|buy
|0.02
|audchf
|0.78219
|0.00000
|0.78719
|2011.08.08 16:43
|0.77801
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.12
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53865340
|2011.08.08 16:15
|buy
|0.03
|audchf
|0.78019
|0.00000
|0.78519
|2011.08.08 16:43
|0.77830
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.53
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53865611
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.05
|audchf
|0.77801
|0.00000
|0.78314
|2011.08.08 16:43
|0.77853
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53865797
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.08
|audchf
|0.77552
|0.00000
|0.78058
|2011.08.08 16:43
|0.77856
|0.00
|0.00
|0.00
|32.30
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53867352
|2011.08.08 16:41
|buy
|0.13
|audchf
|0.77421
|0.00000
|0.77851
|2011.08.08 16:43
|0.77851
|0.00
|0.00
|0.00
|74.25
|
|4195125
|10pt3 Smi buy[tp]
|53869094
|2011.08.08 17:04
|sell
|0.01
|audchf
|0.77949
|0.00000
|0.77449
|2011.08.08 18:17
|0.77449
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|
|4195125
|10pt3 Smi sell[tp]
|53875560
|2011.08.08 18:49
|sell
|0.01
|audchf
|0.77268
|0.00000
|0.76768
|2011.08.08 19:46
|0.77169
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53876658
|2011.08.08 19:10
|sell
|0.02
|audchf
|0.77470
|0.00000
|0.76970
|2011.08.08 19:46
|0.77172
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53877096
|2011.08.08 19:17
|sell
|0.03
|audchf
|0.77674
|0.00000
|0.77171
|2011.08.08 19:46
|0.77171
|0.00
|0.00
|0.00
|19.98
|
|4195125
|10pt3 Smi sell[tp]
|53881323
|2011.08.08 20:48
|buy
|0.01
|audchf
|0.76988
|0.00000
|0.77480
|2011.08.09 03:41
|0.75909
|0.00
|0.00
|0.09
|-14.30
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53883883
|2011.08.08 22:15
|buy
|0.02
|audchf
|0.76766
|0.00000
|0.77284
|2011.08.09 03:41
|0.75909
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.73
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53884336
|2011.08.08 22:23
|buy
|0.03
|audchf
|0.76565
|0.00000
|0.77065
|2011.08.09 03:41
|0.75918
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.73
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53890246
|2011.08.09 00:16
|buy
|0.05
|audchf
|0.76342
|0.00000
|0.76852
|2011.08.09 03:41
|0.75909
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.71
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53890957
|2011.08.09 00:20
|buy
|0.08
|audchf
|0.76122
|0.00000
|0.76612
|2011.08.09 03:41
|0.75918
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.64
|
|4195125
|10pt3 Smi buy
|53902414
|2011.08.09 01:40
|buy
|0.13
|audchf
|0.75387
|0.00000
|0.75882
|2011.08.09 03:41
|0.75882
|0.00
|0.00
|0.00
|85.35
|
|4195125
|10pt3 Smi buy[tp]
|53779420
|2011.08.07 21:16
|sell
|0.01
|audjpy
|81.413
|0.000
|80.913
|2011.08.08 02:39
|81.114
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|
|4195117
|10pt3 Smi sell
|53787575
|2011.08.07 23:25
|sell
|0.02
|audjpy
|81.607
|0.000
|81.115
|2011.08.08 02:39
|81.115
|0.00
|0.00
|0.00
|12.61
|
|4195117
|10pt3 Smi sell[tp]
|53798070
|2011.08.08 02:55
|buy
|0.01
|audjpy
|81.214
|0.000
|81.714
|2011.08.08 06:39
|80.697
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53800080
|2011.08.08 03:50
|buy
|0.02
|audjpy
|81.011
|0.000
|81.511
|2011.08.08 06:39
|80.691
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.22
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53800473
|2011.08.08 03:54
|buy
|0.03
|audjpy
|80.773
|0.000
|81.273
|2011.08.08 06:39
|80.690
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53801755
|2011.08.08 04:09
|buy
|0.05
|audjpy
|80.575
|0.000
|81.073
|2011.08.08 06:39
|80.682
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53804887
|2011.08.08 05:14
|buy
|0.08
|audjpy
|80.373
|0.000
|80.873
|2011.08.08 06:39
|80.682
|0.00
|0.00
|0.00
|31.74
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53807911
|2011.08.08 06:02
|buy
|0.13
|audjpy
|80.181
|0.000
|80.673
|2011.08.08 06:39
|80.673
|0.00
|0.00
|0.00
|82.11
|
|4195117
|10pt3 Smi buy[tp]
|53812675
|2011.08.08 06:47
|sell
|0.01
|audjpy
|80.557
|0.000
|80.057
|2011.08.08 09:12
|80.455
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|
|4195117
|10pt3 Smi sell
|53815489
|2011.08.08 07:09
|sell
|0.02
|audjpy
|80.758
|0.000
|80.259
|2011.08.08 09:12
|80.456
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|
|4195117
|10pt3 Smi sell
|53818941
|2011.08.08 07:46
|sell
|0.03
|audjpy
|80.959
|0.000
|80.462
|2011.08.08 09:12
|80.462
|0.00
|0.00
|0.00
|19.17
|
|4195117
|10pt3 Smi sell[tp]
|53838786
|2011.08.08 12:11
|sell
|0.01
|audjpy
|80.659
|0.000
|80.147
|2011.08.08 14:37
|80.147
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|4195117
|10pt3 Smi sell[tp]
|53784546
|2011.08.07 22:22
|sell
|0.01
|audnzd
|1.23905
|0.00000
|1.23405
|2011.08.08 12:20
|1.24641
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.12
|
|4195122
|10pt3 Smi sell
|53784678
|2011.08.07 22:24
|sell
|0.02
|audnzd
|1.24029
|0.00000
|1.23624
|2011.08.08 12:20
|1.24645
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|
|4195122
|10pt3 Smi sell
|53785017
|2011.08.07 22:32
|sell
|0.03
|audnzd
|1.24148
|0.00000
|1.23733
|2011.08.08 12:20
|1.24630
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.01
|
|4195122
|10pt3 Smi sell
|53786880
|2011.08.07 23:09
|sell
|0.05
|audnzd
|1.24352
|0.00000
|1.23852
|2011.08.08 12:20
|1.24637
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.84
|
|4195122
|10pt3 Smi sell
|53796271
|2011.08.08 02:07
|sell
|0.08
|audnzd
|1.24548
|0.00000
|1.24054
|2011.08.08 12:20
|1.24639
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|
|4195122
|10pt3 Smi sell
|53798629
|2011.08.08 03:09
|sell
|0.13
|audnzd
|1.24748
|0.00000
|1.24248
|2011.08.08 12:20
|1.24634
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|
|4195122
|10pt3 Smi sell
|53819857
|2011.08.08 07:59
|sell
|0.21
|audnzd
|1.24930
|0.00000
|1.24452
|2011.08.08 12:20
|1.24634
|0.00
|0.00
|0.00
|51.66
|
|4195122
|10pt3 Smi sell
|53833799
|2011.08.08 11:01
|sell
|0.34
|audnzd
|1.25159
|0.00000
|1.24659
|2011.08.08 12:20
|1.24659
|0.00
|0.00
|0.00
|141.25
|
|4195122
|10pt3 Smi sell[tp]
|53841441
|2011.08.08 12:43
|buy
|0.01
|audnzd
|1.24772
|0.00000
|1.25274
|2011.08.09 00:51
|1.24141
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.13
|
|4195122
|10pt3 Smi buy
|53844092
|2011.08.08 13:04
|buy
|0.02
|audnzd
|1.24565
|0.00000
|1.25069
|2011.08.09 00:51
|1.24136
|0.00
|0.00
|0.08
|-6.97
|
|4195122
|10pt3 Smi buy
|53866774
|2011.08.08 16:32
|buy
|0.03
|audnzd
|1.24356
|0.00000
|1.24858
|2011.08.09 00:51
|1.24147
|0.00
|0.00
|0.12
|-5.09
|
|4195122
|10pt3 Smi buy
|53868228
|2011.08.08 16:51
|buy
|0.05
|audnzd
|1.24166
|0.00000
|1.24642
|2011.08.09 00:51
|1.24144
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.90
|
|4195122
|10pt3 Smi buy
|53875833
|2011.08.08 18:56
|buy
|0.08
|audnzd
|1.23962
|0.00000
|1.24462
|2011.08.09 00:51
|1.24159
|0.00
|0.00
|0.33
|12.81
|
|4195122
|10pt3 Smi buy
|53890898
|2011.08.09 00:20
|buy
|0.13
|audnzd
|1.23663
|0.00000
|1.24171
|2011.08.09 00:51
|1.24171
|0.00
|0.00
|0.00
|53.67
|
|4195122
|10pt3 Smi buy[tp]
|53779304
|2011.08.07 21:16
|sell
|0.01
|audusd
|1.04367
|0.00000
|1.03867
|2011.08.07 22:12
|1.03867
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|4195106
|10pt3 Smi sell[tp]
|53785789
|2011.08.07 22:53
|sell
|0.01
|audusd
|1.03766
|0.00000
|1.03266
|2011.08.08 03:50
|1.03685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|
|4195106
|10pt3 Smi sell
|53786593
|2011.08.07 23:06
|sell
|0.02
|audusd
|1.03981
|0.00000
|1.03477
|2011.08.08 03:50
|1.03680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|
|4195106
|10pt3 Smi sell
|53786876
|2011.08.07 23:09
|sell
|0.03
|audusd
|1.04204
|0.00000
|1.03687
|2011.08.08 03:50
|1.03687
|0.00
|0.00
|0.00
|15.51
|
|4195106
|10pt3 Smi sell[tp]
|53802996
|2011.08.08 04:36
|buy
|0.01
|audusd
|1.03302
|0.00000
|1.03797
|2011.08.08 06:39
|1.03603
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53807153
|2011.08.08 05:56
|buy
|0.02
|audusd
|1.03099
|0.00000
|1.03599
|2011.08.08 06:39
|1.03599
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|4195106
|10pt3 Smi buy[tp]
|53812391
|2011.08.08 06:44
|sell
|0.01
|audusd
|1.03529
|0.00000
|1.03031
|2011.08.08 09:13
|1.03454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|
|4195106
|10pt3 Smi sell
|53815118
|2011.08.08 07:07
|sell
|0.02
|audusd
|1.03725
|0.00000
|1.03230
|2011.08.08 09:13
|1.03444
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|
|4195106
|10pt3 Smi sell
|53818908
|2011.08.08 07:45
|sell
|0.03
|audusd
|1.03926
|0.00000
|1.03427
|2011.08.08 09:12
|1.03427
|0.00
|0.00
|0.00
|14.97
|
|4195106
|10pt3 Smi sell[tp]
|53828590
|2011.08.08 09:46
|buy
|0.01
|audusd
|1.03414
|0.00000
|1.03915
|2011.08.08 11:23
|1.03915
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|
|4195106
|10pt3 Smi buy[tp]
|53783619
|2011.08.07 22:09
|buy
|0.01
|cadchf
|0.77119
|0.00000
|0.77624
|2011.08.07 23:31
|0.77624
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|
|4195126
|10pt3 Smi buy[tp]
|53791921
|2011.08.08 00:53
|sell
|0.01
|cadchf
|0.77645
|0.00000
|0.77145
|2011.08.08 04:19
|0.77145
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|
|4195126
|10pt3 Smi sell[tp]
|53806122
|2011.08.08 05:35
|buy
|0.01
|cadchf
|0.77045
|0.00000
|0.77547
|2011.08.08 06:39
|0.77133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53807288
|2011.08.08 05:58
|buy
|0.02
|cadchf
|0.76844
|0.00000
|0.77344
|2011.08.08 06:39
|0.77135
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53807777
|2011.08.08 06:02
|buy
|0.03
|cadchf
|0.76624
|0.00000
|0.77126
|2011.08.08 06:39
|0.77126
|0.00
|0.00
|0.00
|19.93
|
|4195126
|10pt3 Smi buy[tp]
|53814179
|2011.08.08 07:03
|buy
|0.01
|cadchf
|0.77151
|0.00000
|0.77646
|2011.08.08 07:22
|0.77646
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|
|4195126
|10pt3 Smi buy[tp]
|53827639
|2011.08.08 09:37
|buy
|0.01
|cadchf
|0.77066
|0.00000
|0.77565
|2011.08.08 16:43
|0.76083
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.07
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53852489
|2011.08.08 14:31
|buy
|0.02
|cadchf
|0.76853
|0.00000
|0.77358
|2011.08.08 16:43
|0.76102
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.97
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53854219
|2011.08.08 14:38
|buy
|0.03
|cadchf
|0.76658
|0.00000
|0.77146
|2011.08.08 16:43
|0.76117
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.56
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53863803
|2011.08.08 15:59
|buy
|0.05
|cadchf
|0.76460
|0.00000
|0.76958
|2011.08.08 16:43
|0.76142
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.12
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53864757
|2011.08.08 16:08
|buy
|0.08
|cadchf
|0.76316
|0.00000
|0.76757
|2011.08.08 16:43
|0.76099
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.08
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53865590
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.13
|cadchf
|0.76109
|0.00000
|0.76610
|2011.08.08 16:43
|0.76050
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53865753
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.21
|cadchf
|0.75908
|0.00000
|0.76409
|2011.08.08 16:43
|0.76115
|0.00
|0.00
|0.00
|57.75
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53867178
|2011.08.08 16:39
|buy
|0.34
|cadchf
|0.75693
|0.00000
|0.76193
|2011.08.08 16:43
|0.76193
|0.00
|0.00
|0.00
|225.63
|
|4195126
|10pt3 Smi buy[tp]
|53869087
|2011.08.08 17:04
|sell
|0.01
|cadchf
|0.76188
|0.00000
|0.75688
|2011.08.08 20:43
|0.75889
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|
|4195126
|10pt3 Smi sell
|53876988
|2011.08.08 19:15
|sell
|0.02
|cadchf
|0.76388
|0.00000
|0.75890
|2011.08.08 20:43
|0.75890
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|
|4195126
|10pt3 Smi sell[tp]
|53881359
|2011.08.08 20:49
|buy
|0.01
|cadchf
|0.76009
|0.00000
|0.76508
|2011.08.09 03:44
|0.75728
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.72
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53902359
|2011.08.09 01:40
|buy
|0.02
|cadchf
|0.75445
|0.00000
|0.75951
|2011.08.09 03:44
|0.75722
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|
|4195126
|10pt3 Smi buy
|53916270
|2011.08.09 03:28
|buy
|0.03
|cadchf
|0.75241
|0.00000
|0.75718
|2011.08.09 03:43
|0.75718
|0.00
|0.00
|0.00
|18.97
|
|4195126
|10pt3 Smi buy[tp]
|53781700
|2011.08.07 21:51
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.685
|0.000
|80.175
|2011.08.07 23:27
|79.846
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53782362
|2011.08.07 22:00
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.503
|0.000
|79.982
|2011.08.07 23:27
|79.812
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53782631
|2011.08.07 22:01
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.266
|0.000
|79.799
|2011.08.07 23:27
|79.799
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|
|4195118
|10pt3 Smi buy[tp]
|53788733
|2011.08.07 23:45
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.733
|0.000
|79.242
|2011.08.08 04:22
|79.242
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|
|4195118
|10pt3 Smi sell[tp]
|53782056
|2011.08.07 21:57
|sell
|0.01
|chfjpy
|103.154
|0.000
|102.662
|2011.08.07 23:08
|102.662
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|4195111
|10pt3 Smi sell[tp]
|53789094
|2011.08.07 23:54
|buy
|0.01
|chfjpy
|102.733
|0.000
|103.231
|2011.08.08 04:24
|103.039
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53791419
|2011.08.08 00:35
|buy
|0.02
|chfjpy
|102.536
|0.000
|103.032
|2011.08.08 04:24
|103.032
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|
|4195111
|10pt3 Smi buy[tp]
|53803677
|2011.08.08 04:51
|buy
|0.01
|chfjpy
|102.792
|0.000
|103.306
|2011.08.08 05:58
|103.306
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|4195111
|10pt3 Smi buy[tp]
|53812948
|2011.08.08 06:51
|buy
|0.01
|chfjpy
|102.993
|0.000
|103.520
|2011.08.08 07:44
|102.334
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.47
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53814552
|2011.08.08 07:04
|buy
|0.02
|chfjpy
|102.797
|0.000
|103.292
|2011.08.08 07:44
|102.334
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.89
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53815273
|2011.08.08 07:08
|buy
|0.03
|chfjpy
|102.612
|0.000
|103.091
|2011.08.08 07:44
|102.334
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.71
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53816823
|2011.08.08 07:22
|buy
|0.05
|chfjpy
|102.417
|0.000
|102.907
|2011.08.08 07:44
|102.323
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53817286
|2011.08.08 07:27
|buy
|0.08
|chfjpy
|102.229
|0.000
|102.705
|2011.08.08 07:44
|102.323
|0.00
|0.00
|0.00
|9.66
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53817357
|2011.08.08 07:27
|buy
|0.13
|chfjpy
|102.043
|0.000
|102.525
|2011.08.08 07:44
|102.323
|0.00
|0.00
|0.00
|46.74
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53817748
|2011.08.08 07:31
|buy
|0.21
|chfjpy
|101.825
|0.000
|102.333
|2011.08.08 07:44
|102.333
|0.00
|0.00
|0.00
|137.00
|
|4195111
|10pt3 Smi buy[tp]
|53819907
|2011.08.08 08:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|102.290
|0.000
|101.793
|2011.08.08 08:31
|102.225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|4195111
|10pt3 Smi sell
|53820854
|2011.08.08 08:08
|sell
|0.02
|chfjpy
|102.483
|0.000
|101.993
|2011.08.08 08:31
|102.225
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|
|4195111
|10pt3 Smi sell
|53821020
|2011.08.08 08:10
|sell
|0.03
|chfjpy
|102.719
|0.000
|102.229
|2011.08.08 08:31
|102.229
|0.00
|0.00
|0.00
|18.88
|
|4195111
|10pt3 Smi sell[tp]
|53823242
|2011.08.08 08:38
|buy
|0.01
|chfjpy
|102.408
|0.000
|102.908
|2011.08.08 15:02
|102.307
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53823627
|2011.08.08 08:46
|buy
|0.02
|chfjpy
|102.187
|0.000
|102.695
|2011.08.08 15:02
|102.309
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53832353
|2011.08.08 10:33
|buy
|0.03
|chfjpy
|101.973
|0.000
|102.476
|2011.08.08 15:02
|102.313
|0.00
|0.00
|0.00
|13.15
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53848421
|2011.08.08 13:52
|buy
|0.05
|chfjpy
|101.767
|0.000
|102.263
|2011.08.08 15:02
|102.263
|0.00
|0.00
|0.00
|31.95
|
|4195111
|10pt3 Smi buy[tp]
|53858705
|2011.08.08 15:10
|sell
|0.01
|chfjpy
|102.206
|0.000
|101.707
|2011.08.08 16:44
|103.252
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.48
|
|4195111
|10pt3 Smi sell
|53859859
|2011.08.08 15:17
|sell
|0.02
|chfjpy
|102.410
|0.000
|101.916
|2011.08.08 16:44
|103.102
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.83
|
|4195111
|10pt3 Smi sell
|53863824
|2011.08.08 15:59
|sell
|0.03
|chfjpy
|102.613
|0.000
|102.113
|2011.08.08 16:43
|103.078
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.98
|
|4195111
|10pt3 Smi sell
|53865344
|2011.08.08 16:16
|sell
|0.05
|chfjpy
|102.818
|0.000
|102.318
|2011.08.08 16:43
|103.075
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.55
|
|4195111
|10pt3 Smi sell
|53865619
|2011.08.08 16:19
|sell
|0.08
|chfjpy
|103.047
|0.000
|102.547
|2011.08.08 16:43
|103.041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|
|4195111
|10pt3 Smi sell
|53865808
|2011.08.08 16:19
|sell
|0.13
|chfjpy
|103.336
|0.000
|102.847
|2011.08.08 16:43
|103.037
|0.00
|0.00
|0.00
|50.09
|
|4195111
|10pt3 Smi sell
|53867120
|2011.08.08 16:38
|sell
|0.21
|chfjpy
|103.552
|0.000
|103.049
|2011.08.08 16:43
|103.049
|0.00
|0.00
|0.00
|136.06
|
|4195111
|10pt3 Smi sell[tp]
|53872356
|2011.08.08 18:07
|sell
|0.01
|chfjpy
|103.112
|0.000
|102.612
|2011.08.09 03:35
|102.612
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.49
|
|4195111
|10pt3 Smi sell[tp]
|53790431
|2011.08.08 00:13
|sell
|0.01
|euraud
|1.37489
|0.00000
|1.37001
|2011.08.08 07:29
|1.38564
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.16
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53793133
|2011.08.08 01:13
|sell
|0.02
|euraud
|1.37720
|0.00000
|1.37195
|2011.08.08 07:29
|1.38558
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.40
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53797596
|2011.08.08 02:37
|sell
|0.03
|euraud
|1.37929
|0.00000
|1.37429
|2011.08.08 07:29
|1.38560
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.65
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53800218
|2011.08.08 03:51
|sell
|0.05
|euraud
|1.38136
|0.00000
|1.37632
|2011.08.08 07:29
|1.38558
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.90
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53800416
|2011.08.08 03:54
|sell
|0.08
|euraud
|1.38443
|0.00000
|1.37943
|2011.08.08 07:29
|1.38562
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.88
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53802384
|2011.08.08 04:22
|sell
|0.13
|euraud
|1.38644
|0.00000
|1.38144
|2011.08.08 07:29
|1.38572
|0.00
|0.00
|0.00
|9.71
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53804955
|2011.08.08 05:16
|sell
|0.21
|euraud
|1.38870
|0.00000
|1.38347
|2011.08.08 07:29
|1.38574
|0.00
|0.00
|0.00
|64.52
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53806331
|2011.08.08 05:37
|sell
|0.34
|euraud
|1.39054
|0.00000
|1.38571
|2011.08.08 07:29
|1.38571
|0.00
|0.00
|0.00
|170.49
|
|4195114
|10pt3 Smi sell[tp]
|53821705
|2011.08.08 08:16
|buy
|0.01
|euraud
|1.38382
|0.00000
|1.38882
|2011.08.08 14:44
|1.37253
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.65
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53828505
|2011.08.08 09:45
|buy
|0.02
|euraud
|1.38183
|0.00000
|1.38674
|2011.08.08 14:44
|1.37263
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.99
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53829063
|2011.08.08 09:49
|buy
|0.03
|euraud
|1.37982
|0.00000
|1.38482
|2011.08.08 14:44
|1.37255
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.51
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53832590
|2011.08.08 10:36
|buy
|0.05
|euraud
|1.37782
|0.00000
|1.38282
|2011.08.08 14:44
|1.37250
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.46
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53833999
|2011.08.08 11:04
|buy
|0.08
|euraud
|1.37582
|0.00000
|1.38082
|2011.08.08 14:44
|1.37251
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.33
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53835000
|2011.08.08 11:23
|buy
|0.13
|euraud
|1.37372
|0.00000
|1.37872
|2011.08.08 14:44
|1.37249
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.51
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53842011
|2011.08.08 12:49
|buy
|0.21
|euraud
|1.37168
|0.00000
|1.37670
|2011.08.08 14:44
|1.37261
|0.00
|0.00
|0.00
|20.16
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53843960
|2011.08.08 13:03
|buy
|0.34
|euraud
|1.36964
|0.00000
|1.37460
|2011.08.08 14:44
|1.37256
|0.00
|0.00
|0.00
|102.47
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53850046
|2011.08.08 14:10
|buy
|0.55
|euraud
|1.36759
|0.00000
|1.37264
|2011.08.08 14:44
|1.37264
|0.00
|0.00
|0.00
|286.69
|
|4195114
|10pt3 Smi buy[tp]
|53861025
|2011.08.08 15:28
|buy
|0.01
|euraud
|1.37390
|0.00000
|1.37892
|2011.08.08 18:09
|1.37892
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|
|4195114
|10pt3 Smi buy[tp]
|53876737
|2011.08.08 19:12
|sell
|0.01
|euraud
|1.38629
|0.00000
|1.38154
|2011.08.09 03:45
|1.41266
|0.00
|0.00
|0.10
|-26.57
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53877964
|2011.08.08 19:37
|sell
|0.02
|euraud
|1.38855
|0.00000
|1.38332
|2011.08.09 03:45
|1.41266
|0.00
|0.00
|0.21
|-48.59
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53878349
|2011.08.08 19:48
|sell
|0.03
|euraud
|1.39055
|0.00000
|1.38555
|2011.08.09 03:45
|1.41263
|0.00
|0.00
|0.31
|-66.75
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53880158
|2011.08.08 20:16
|sell
|0.05
|euraud
|1.39273
|0.00000
|1.38777
|2011.08.09 03:45
|1.41263
|0.00
|0.00
|0.52
|-100.27
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53884214
|2011.08.08 22:21
|sell
|0.08
|euraud
|1.39505
|0.00000
|1.38981
|2011.08.09 03:45
|1.41260
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.50
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53885148
|2011.08.08 22:54
|sell
|0.13
|euraud
|1.39710
|0.00000
|1.39205
|2011.08.09 03:45
|1.41251
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.89
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53890240
|2011.08.09 00:16
|sell
|0.21
|euraud
|1.39936
|0.00000
|1.39410
|2011.08.09 03:45
|1.41255
|0.00
|0.00
|0.00
|-279.15
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53895130
|2011.08.09 00:51
|sell
|0.34
|euraud
|1.40278
|0.00000
|1.39778
|2011.08.09 03:45
|1.41254
|0.00
|0.00
|0.00
|-334.41
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53916476
|2011.08.09 03:29
|sell
|0.55
|euraud
|1.41542
|0.00000
|1.41029
|2011.08.09 03:45
|1.41250
|0.00
|0.00
|0.00
|161.86
|
|4195114
|10pt3 Smi sell
|53916810
|2011.08.09 03:33
|sell
|0.90
|euraud
|1.41742
|0.00000
|1.41242
|2011.08.09 03:45
|1.41242
|0.00
|0.00
|0.00
|453.53
|
|4195114
|10pt3 Smi sell[tp]
|53783025
|2011.08.07 22:03
|sell
|0.01
|eurcad
|1.41300
|0.00000
|1.40797
|2011.08.07 23:03
|1.40797
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|
|4195116
|10pt3 Smi sell[tp]
|53790908
|2011.08.08 00:28
|buy
|0.01
|eurcad
|1.40522
|0.00000
|1.41022
|2011.08.08 06:07
|1.41022
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|
|4195116
|10pt3 Smi buy[tp]
|53810408
|2011.08.08 06:25
|sell
|0.01
|eurcad
|1.40870
|0.00000
|1.40374
|2011.08.08 09:48
|1.40589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.85
|
|4195116
|10pt3 Smi sell
|53824960
|2011.08.08 09:09
|sell
|0.02
|eurcad
|1.41069
|0.00000
|1.40578
|2011.08.08 09:48
|1.40578
|0.00
|0.00
|0.00
|9.96
|
|4195116
|10pt3 Smi sell[tp]
|53834061
|2011.08.08 11:06
|sell
|0.01
|eurcad
|1.40680
|0.00000
|1.40180
|2011.08.08 12:31
|1.40180
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|
|4195116
|10pt3 Smi sell[tp]
|53845327
|2011.08.08 13:22
|buy
|0.01
|eurcad
|1.39983
|0.00000
|1.40483
|2011.08.08 14:52
|1.40483
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|
|4195116
|10pt3 Smi buy[tp]
|53861160
|2011.08.08 15:30
|buy
|0.01
|eurcad
|1.40541
|0.00000
|1.41046
|2011.08.08 18:32
|1.40846
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|
|4195116
|10pt3 Smi buy
|53867277
|2011.08.08 16:40
|buy
|0.02
|eurcad
|1.40327
|0.00000
|1.40841
|2011.08.08 18:32
|1.40841
|0.00
|0.00
|0.00
|10.36
|
|4195116
|10pt3 Smi buy[tp]
|53781449
|2011.08.07 21:48
|buy
|0.01
|eurchf
|1.08823
|0.00000
|1.09323
|2011.08.08 06:08
|1.08394
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.68
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53802235
|2011.08.08 04:20
|buy
|0.02
|eurchf
|1.08623
|0.00000
|1.09118
|2011.08.08 06:08
|1.08411
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.61
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53802365
|2011.08.08 04:22
|buy
|0.03
|eurchf
|1.08418
|0.00000
|1.08922
|2011.08.08 06:08
|1.08414
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53807174
|2011.08.08 05:56
|buy
|0.05
|eurchf
|1.08172
|0.00000
|1.08671
|2011.08.08 06:08
|1.08416
|0.00
|0.00
|0.00
|16.14
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53807435
|2011.08.08 05:59
|buy
|0.08
|eurchf
|1.07948
|0.00000
|1.08449
|2011.08.08 06:08
|1.08449
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|
|4195108
|10pt3 Smi buy[tp]
|53812952
|2011.08.08 06:51
|sell
|0.01
|eurchf
|1.08414
|0.00000
|1.07914
|2011.08.08 07:42
|1.09387
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.78
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53813365
|2011.08.08 06:55
|sell
|0.02
|eurchf
|1.08616
|0.00000
|1.08116
|2011.08.08 07:42
|1.09389
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.30
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53814402
|2011.08.08 07:03
|sell
|0.03
|eurchf
|1.08829
|0.00000
|1.08317
|2011.08.08 07:42
|1.09393
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.22
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53815095
|2011.08.08 07:07
|sell
|0.05
|eurchf
|1.09069
|0.00000
|1.08534
|2011.08.08 07:42
|1.09392
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.21
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53816809
|2011.08.08 07:22
|sell
|0.08
|eurchf
|1.09245
|0.00000
|1.08770
|2011.08.08 07:42
|1.09392
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.44
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53817004
|2011.08.08 07:24
|sell
|0.13
|eurchf
|1.09464
|0.00000
|1.08952
|2011.08.08 07:42
|1.09389
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53817321
|2011.08.08 07:27
|sell
|0.21
|eurchf
|1.09708
|0.00000
|1.09184
|2011.08.08 07:42
|1.09389
|0.00
|0.00
|0.00
|87.99
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53818090
|2011.08.08 07:33
|sell
|0.34
|eurchf
|1.09902
|0.00000
|1.09409
|2011.08.08 07:42
|1.09409
|0.00
|0.00
|0.00
|220.10
|
|4195108
|10pt3 Smi sell[tp]
|53822457
|2011.08.08 08:25
|buy
|0.01
|eurchf
|1.09185
|0.00000
|1.09695
|2011.08.08 10:35
|1.08860
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53822544
|2011.08.08 08:26
|buy
|0.02
|eurchf
|1.08983
|0.00000
|1.09485
|2011.08.08 10:35
|1.08856
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53824969
|2011.08.08 09:09
|buy
|0.03
|eurchf
|1.08770
|0.00000
|1.09270
|2011.08.08 10:35
|1.08855
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53825532
|2011.08.08 09:14
|buy
|0.05
|eurchf
|1.08549
|0.00000
|1.09051
|2011.08.08 10:35
|1.08852
|0.00
|0.00
|0.00
|19.86
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53828286
|2011.08.08 09:43
|buy
|0.08
|eurchf
|1.08352
|0.00000
|1.08849
|2011.08.08 10:35
|1.08849
|0.00
|0.00
|0.00
|52.12
|
|4195108
|10pt3 Smi buy[tp]
|53833930
|2011.08.08 11:04
|sell
|0.01
|eurchf
|1.08684
|0.00000
|1.08190
|2011.08.08 12:48
|1.08395
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53834888
|2011.08.08 11:22
|sell
|0.02
|eurchf
|1.08876
|0.00000
|1.08384
|2011.08.08 12:48
|1.08384
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|
|4195108
|10pt3 Smi sell[tp]
|53841962
|2011.08.08 12:49
|sell
|0.01
|eurchf
|1.08256
|0.00000
|1.07762
|2011.08.08 14:28
|1.07958
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53849356
|2011.08.08 14:01
|sell
|0.02
|eurchf
|1.08450
|0.00000
|1.07968
|2011.08.08 14:27
|1.07968
|0.00
|0.00
|0.00
|12.65
|
|4195108
|10pt3 Smi sell[tp]
|53862767
|2011.08.08 15:47
|buy
|0.01
|eurchf
|1.07721
|0.00000
|1.08225
|2011.08.08 16:44
|1.06674
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.94
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53864180
|2011.08.08 16:01
|buy
|0.02
|eurchf
|1.07474
|0.00000
|1.07977
|2011.08.08 16:44
|1.06654
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.84
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53865222
|2011.08.08 16:14
|buy
|0.03
|eurchf
|1.07273
|0.00000
|1.07772
|2011.08.08 16:44
|1.06657
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.60
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53865578
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.05
|eurchf
|1.07043
|0.00000
|1.07565
|2011.08.08 16:43
|1.06867
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.69
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53865637
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.08
|eurchf
|1.06825
|0.00000
|1.07321
|2011.08.08 16:43
|1.06867
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53865817
|2011.08.08 16:20
|buy
|0.13
|eurchf
|1.06453
|0.00000
|1.06950
|2011.08.08 16:43
|1.06830
|0.00
|0.00
|0.00
|65.13
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53867174
|2011.08.08 16:39
|buy
|0.21
|eurchf
|1.06238
|0.00000
|1.06750
|2011.08.08 16:43
|1.06750
|0.00
|0.00
|0.00
|142.99
|
|4195108
|10pt3 Smi buy[tp]
|53870312
|2011.08.08 17:28
|buy
|0.01
|eurchf
|1.07116
|0.00000
|1.07615
|2011.08.08 19:10
|1.07426
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53871143
|2011.08.08 17:44
|buy
|0.02
|eurchf
|1.06910
|0.00000
|1.07413
|2011.08.08 19:10
|1.07413
|0.00
|0.00
|0.00
|13.31
|
|4195108
|10pt3 Smi buy[tp]
|53878673
|2011.08.08 19:57
|buy
|0.01
|eurchf
|1.07364
|0.00000
|1.07867
|2011.08.09 03:41
|1.07339
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.33
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53879220
|2011.08.08 20:03
|buy
|0.02
|eurchf
|1.07163
|0.00000
|1.07663
|2011.08.09 03:41
|1.07346
|0.00
|0.00
|0.05
|4.86
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53880378
|2011.08.08 20:20
|buy
|0.03
|eurchf
|1.07000
|0.00000
|1.07446
|2011.08.09 03:41
|1.07342
|0.00
|0.00
|0.08
|13.61
|
|4195108
|10pt3 Smi buy
|53888410
|2011.08.08 23:55
|buy
|0.05
|eurchf
|1.06788
|0.00000
|1.07299
|2011.08.09 03:41
|1.07299
|0.00
|0.00
|0.00
|33.89
|
|4195108
|10pt3 Smi buy[tp]
|53779844
|2011.08.07 21:20
|sell
|0.01
|eurjpy
|112.198
|0.000
|111.732
|2011.08.07 22:59
|111.891
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|
|4195110
|10pt3 Smi sell
|53781596
|2011.08.07 21:50
|sell
|0.02
|eurjpy
|112.355
|0.000
|111.898
|2011.08.07 22:59
|111.898
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|
|4195110
|10pt3 Smi sell[tp]
|53788737
|2011.08.07 23:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|112.016
|0.000
|111.519
|2011.08.08 04:03
|111.716
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|
|4195110
|10pt3 Smi sell
|53793321
|2011.08.08 01:16
|sell
|0.02
|eurjpy
|112.216
|0.000
|111.719
|2011.08.08 04:03
|111.719
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|
|4195110
|10pt3 Smi sell[tp]
|53802997
|2011.08.08 04:36
|buy
|0.01
|eurjpy
|111.778
|0.000
|112.281
|2011.08.08 07:04
|112.046
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|
|4195110
|10pt3 Smi buy
|53804903
|2011.08.08 05:15
|buy
|0.02
|eurjpy
|111.575
|0.000
|112.075
|2011.08.08 07:04
|112.075
|0.00
|0.00
|0.00
|12.85
|
|4195110
|10pt3 Smi buy[tp]
|53819243
|2011.08.08 07:50
|sell
|0.01
|eurjpy
|111.861
|0.000
|111.364
|2011.08.08 09:13
|111.364
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|4195110
|10pt3 Smi sell[tp]
|53831632
|2011.08.08 10:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|110.677
|0.000
|111.181
|2011.08.08 15:05
|110.386
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|
|4195110
|10pt3 Smi buy
|53842761
|2011.08.08 12:56
|buy
|0.02
|eurjpy
|110.466
|0.000
|110.971
|2011.08.08 15:05
|110.358
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|
|4195110
|10pt3 Smi buy
|53845952
|2011.08.08 13:30
|buy
|0.03
|eurjpy
|110.264
|0.000
|110.760
|2011.08.08 15:05
|110.346
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|
|4195110
|10pt3 Smi buy
|53850496
|2011.08.08 14:17
|buy
|0.05
|eurjpy
|110.052
|0.000
|110.562
|2011.08.08 15:05
|110.362
|0.00
|0.00
|0.00
|19.96
|
|4195110
|10pt3 Smi buy
|53852429
|2011.08.08 14:30
|buy
|0.08
|eurjpy
|109.845
|0.000
|110.348
|2011.08.08 15:05
|110.348
|0.00
|0.00
|0.00
|51.82
|
|4195110
|10pt3 Smi buy[tp]
|53862069
|2011.08.08 15:41
|buy
|0.01
|eurjpy
|110.420
|0.000
|110.920
|2011.08.08 19:16
|110.506
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|
|4195110
|10pt3 Smi buy
|53865325
|2011.08.08 16:15
|buy
|0.02
|eurjpy
|110.220
|0.000
|110.720
|2011.08.08 19:16
|110.508
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|
|4195110
|10pt3 Smi buy
|53866008
|2011.08.08 16:20
|buy
|0.03
|eurjpy
|110.019
|0.000
|110.519
|2011.08.08 19:16
|110.519
|0.00
|0.00
|0.00
|19.30
|
|4195110
|10pt3 Smi buy[tp]
|53877738
|2011.08.08 19:32
|sell
|0.01
|eurjpy
|110.405
|0.000
|109.916
|2011.08.08 22:21
|109.916
|0.00
|0.00
|-0.05
|6.30
|
|4195110
|10pt3 Smi sell[tp]
|53886693
|2011.08.08 23:20
|sell
|0.01
|eurjpy
|109.976
|0.000
|109.476
|2011.08.09 01:40
|109.476
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|
|4195110
|10pt3 Smi sell[tp]
|53786048
|2011.08.07 22:59
|sell
|0.01
|eurnzd
|1.70792
|0.00000
|1.70290
|2011.08.08 00:35
|1.70885
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53786569
|2011.08.07 23:06
|sell
|0.02
|eurnzd
|1.71001
|0.00000
|1.70501
|2011.08.08 00:35
|1.70860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53787357
|2011.08.07 23:18
|sell
|0.03
|eurnzd
|1.71124
|0.00000
|1.70701
|2011.08.08 00:35
|1.70860
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53789296
|2011.08.07 23:58
|sell
|0.05
|eurnzd
|1.71382
|0.00000
|1.70860
|2011.08.08 00:35
|1.70860
|0.00
|0.00
|0.00
|21.88
|
|4195127
|10pt3 Smi sell[tp]
|53791932
|2011.08.08 00:54
|buy
|0.01
|eurnzd
|1.71002
|0.00000
|1.71480
|2011.08.08 02:08
|1.71480
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|
|4195127
|10pt3 Smi buy[tp]
|53798154
|2011.08.08 02:59
|sell
|0.01
|eurnzd
|1.71579
|0.00000
|1.71079
|2011.08.08 06:47
|1.72772
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53798463
|2011.08.08 03:06
|sell
|0.02
|eurnzd
|1.72002
|0.00000
|1.71502
|2011.08.08 06:47
|1.72772
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.79
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53798667
|2011.08.08 03:09
|sell
|0.03
|eurnzd
|1.72227
|0.00000
|1.71728
|2011.08.08 06:47
|1.72778
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.74
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53800454
|2011.08.08 03:54
|sell
|0.05
|eurnzd
|1.72481
|0.00000
|1.71979
|2011.08.08 06:47
|1.72772
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.10
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53800646
|2011.08.08 03:54
|sell
|0.08
|eurnzd
|1.72779
|0.00000
|1.72261
|2011.08.08 06:47
|1.72763
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53801749
|2011.08.08 04:09
|sell
|0.13
|eurnzd
|1.73109
|0.00000
|1.72595
|2011.08.08 06:47
|1.72763
|0.00
|0.00
|0.00
|37.38
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53807444
|2011.08.08 05:59
|sell
|0.21
|eurnzd
|1.73311
|0.00000
|1.72811
|2011.08.08 06:47
|1.72811
|0.00
|0.00
|0.00
|87.25
|
|4195127
|10pt3 Smi sell[tp]
|53816692
|2011.08.08 07:20
|buy
|0.01
|eurnzd
|1.73075
|0.00000
|1.73575
|2011.08.08 07:59
|1.72932
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53817456
|2011.08.08 07:28
|buy
|0.02
|eurnzd
|1.72873
|0.00000
|1.73372
|2011.08.08 07:59
|1.72940
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53817586
|2011.08.08 07:30
|buy
|0.03
|eurnzd
|1.72668
|0.00000
|1.73168
|2011.08.08 07:59
|1.72935
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53817870
|2011.08.08 07:31
|buy
|0.05
|eurnzd
|1.72463
|0.00000
|1.72963
|2011.08.08 07:59
|1.72963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|
|4195127
|10pt3 Smi buy[tp]
|53822689
|2011.08.08 08:29
|sell
|0.01
|eurnzd
|1.72746
|0.00000
|1.72239
|2011.08.08 09:43
|1.72690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53823450
|2011.08.08 08:42
|sell
|0.02
|eurnzd
|1.72956
|0.00000
|1.72457
|2011.08.08 09:43
|1.72670
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53823866
|2011.08.08 08:50
|sell
|0.03
|eurnzd
|1.73212
|0.00000
|1.72669
|2011.08.08 09:43
|1.72669
|0.00
|0.00
|0.00
|13.48
|
|4195127
|10pt3 Smi sell[tp]
|53828370
|2011.08.08 09:43
|buy
|0.01
|eurnzd
|1.72684
|0.00000
|1.73190
|2011.08.08 14:51
|1.71244
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.92
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53829061
|2011.08.08 09:49
|buy
|0.02
|eurnzd
|1.72417
|0.00000
|1.72980
|2011.08.08 14:51
|1.71239
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53829760
|2011.08.08 09:54
|buy
|0.03
|eurnzd
|1.72224
|0.00000
|1.72716
|2011.08.08 14:51
|1.71241
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.41
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53830207
|2011.08.08 09:59
|buy
|0.05
|eurnzd
|1.72010
|0.00000
|1.72518
|2011.08.08 14:51
|1.71229
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.32
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53834998
|2011.08.08 11:23
|buy
|0.08
|eurnzd
|1.71776
|0.00000
|1.72292
|2011.08.08 14:51
|1.71230
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.15
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53837013
|2011.08.08 11:48
|buy
|0.13
|eurnzd
|1.71587
|0.00000
|1.72072
|2011.08.08 14:51
|1.71223
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.16
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53837790
|2011.08.08 11:58
|buy
|0.21
|eurnzd
|1.71328
|0.00000
|1.71856
|2011.08.08 14:51
|1.71239
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.47
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53840005
|2011.08.08 12:30
|buy
|0.34
|eurnzd
|1.71135
|0.00000
|1.71611
|2011.08.08 14:51
|1.71237
|0.00
|0.00
|0.00
|28.70
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53842267
|2011.08.08 12:50
|buy
|0.55
|eurnzd
|1.70930
|0.00000
|1.71430
|2011.08.08 14:51
|1.71239
|0.00
|0.00
|0.00
|140.65
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53843816
|2011.08.08 13:02
|buy
|0.90
|eurnzd
|1.70730
|0.00000
|1.71230
|2011.08.08 14:51
|1.71230
|0.00
|0.00
|0.00
|372.44
|
|4195127
|10pt3 Smi buy[tp]
|53858902
|2011.08.08 15:11
|sell
|0.01
|eurnzd
|1.71387
|0.00000
|1.70875
|2011.08.08 16:20
|1.70875
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|
|4195127
|10pt3 Smi sell[tp]
|53869074
|2011.08.08 17:04
|sell
|0.01
|eurnzd
|1.70446
|0.00000
|1.69926
|2011.08.08 19:24
|1.71915
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.17
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53869541
|2011.08.08 17:13
|sell
|0.02
|eurnzd
|1.70642
|0.00000
|1.70146
|2011.08.08 19:24
|1.71915
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.09
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53870815
|2011.08.08 17:37
|sell
|0.03
|eurnzd
|1.70796
|0.00000
|1.70342
|2011.08.08 19:24
|1.71915
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.79
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53871072
|2011.08.08 17:42
|sell
|0.05
|eurnzd
|1.71009
|0.00000
|1.70499
|2011.08.08 19:24
|1.71936
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.37
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53872210
|2011.08.08 18:04
|sell
|0.08
|eurnzd
|1.71219
|0.00000
|1.70719
|2011.08.08 19:24
|1.71939
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.69
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53872878
|2011.08.08 18:15
|sell
|0.13
|eurnzd
|1.71469
|0.00000
|1.70938
|2011.08.08 19:24
|1.71947
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.45
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53873459
|2011.08.08 18:23
|sell
|0.21
|eurnzd
|1.71669
|0.00000
|1.71179
|2011.08.08 19:24
|1.71950
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.86
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53874199
|2011.08.08 18:27
|sell
|0.34
|eurnzd
|1.71849
|0.00000
|1.71369
|2011.08.08 19:24
|1.71941
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.91
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53874534
|2011.08.08 18:32
|sell
|0.55
|eurnzd
|1.72059
|0.00000
|1.71559
|2011.08.08 19:24
|1.71828
|0.00
|0.00
|0.00
|105.23
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53875537
|2011.08.08 18:48
|sell
|0.90
|eurnzd
|1.72339
|0.00000
|1.71854
|2011.08.08 19:24
|1.71854
|0.00
|0.00
|0.00
|361.48
|
|4195127
|10pt3 Smi sell[tp]
|53877873
|2011.08.08 19:35
|buy
|0.01
|eurnzd
|1.72200
|0.00000
|1.72700
|2011.08.08 20:12
|1.72700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|
|4195127
|10pt3 Smi buy[tp]
|53881058
|2011.08.08 20:38
|sell
|0.01
|eurnzd
|1.72601
|0.00000
|1.72101
|2011.08.09 03:29
|1.75458
|0.00
|0.00
|0.04
|-23.20
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53882991
|2011.08.08 21:52
|sell
|0.02
|eurnzd
|1.72836
|0.00000
|1.72314
|2011.08.09 03:29
|1.75458
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.58
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53883756
|2011.08.08 22:12
|sell
|0.03
|eurnzd
|1.73035
|0.00000
|1.72576
|2011.08.09 03:29
|1.75469
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.29
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53884364
|2011.08.08 22:24
|sell
|0.05
|eurnzd
|1.73239
|0.00000
|1.72739
|2011.08.09 03:29
|1.75512
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.24
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53885237
|2011.08.08 22:54
|sell
|0.08
|eurnzd
|1.73491
|0.00000
|1.72991
|2011.08.09 03:29
|1.75482
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.30
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53895117
|2011.08.09 00:51
|sell
|0.13
|eurnzd
|1.74181
|0.00000
|1.73691
|2011.08.09 03:29
|1.75632
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.05
|
|4195127
|10pt3 Smi sell
|53912699
|2011.08.09 02:50
|sell
|0.21
|eurnzd
|1.75973
|0.00000
|1.75509
|2011.08.09 03:28
|1.75509
|0.00
|0.00
|0.00
|79.19
|
|4195127
|10pt3 Smi sell[tp]
|53548699
|2011.08.03 13:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43017
|0.00000
|0.00000
|2011.08.03 18:31
|1.43200
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|53781716
|2011.08.07 21:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43758
|0.00000
|1.43258
|2011.08.07 22:19
|1.43258
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|4195101
|10pt3 Smi sell[tp]
|53787829
|2011.08.07 23:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43163
|0.00000
|1.42645
|2011.08.08 04:25
|1.43053
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|4195101
|10pt3 Smi sell
|53792496
|2011.08.08 01:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.43353
|0.00000
|1.42864
|2011.08.08 04:25
|1.43053
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|4195101
|10pt3 Smi sell
|53792949
|2011.08.08 01:11
|sell
|0.03
|eurusd
|1.43562
|0.00000
|1.43055
|2011.08.08 04:25
|1.43055
|0.00
|0.00
|0.00
|15.21
|
|4195101
|10pt3 Smi sell[tp]
|53802925
|2011.08.08 04:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43160
|0.00000
|1.43650
|2011.08.08 06:26
|1.43650
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|
|4195101
|10pt3 Smi buy[tp]
|53812473
|2011.08.08 06:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43640
|0.00000
|1.43136
|2011.08.08 08:11
|1.43344
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|
|4195101
|10pt3 Smi sell
|53814324
|2011.08.08 07:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.43839
|0.00000
|1.43340
|2011.08.08 08:11
|1.43340
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|
|4195101
|10pt3 Smi sell[tp]
|53832081
|2011.08.08 10:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42658
|0.00000
|1.43153
|2011.08.08 15:02
|1.41958
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|
|4195101
|10pt3 Smi buy
|53835898
|2011.08.08 11:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42466
|0.00000
|1.42957
|2011.08.08 15:02
|1.41958
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.16
|
|4195101
|10pt3 Smi buy
|53836445
|2011.08.08 11:44
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42263
|0.00000
|1.42761
|2011.08.08 15:02
|1.41963
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|
|4195101
|10pt3 Smi buy
|53840330
|2011.08.08 12:31
|buy
|0.05
|eurusd
|1.42066
|0.00000
|1.42561
|2011.08.08 15:02
|1.41971
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.75
|
|4195101
|10pt3 Smi buy
|53842234
|2011.08.08 12:50
|buy
|0.08
|eurusd
|1.41853
|0.00000
|1.42365
|2011.08.08 15:02
|1.41962
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|
|4195101
|10pt3 Smi buy
|53843726
|2011.08.08 13:02
|buy
|0.13
|eurusd
|1.41659
|0.00000
|1.42151
|2011.08.08 15:02
|1.41966
|0.00
|0.00
|0.00
|39.91
|
|4195101
|10pt3 Smi buy
|53852697
|2011.08.08 14:31
|buy
|0.21
|eurusd
|1.41456
|0.00000
|1.41959
|2011.08.08 15:01
|1.41959
|0.00
|0.00
|0.00
|105.63
|
|4195101
|10pt3 Smi buy[tp]
|53864865
|2011.08.08 16:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.42160
|0.00000
|1.41660
|2011.08.08 21:59
|1.41660
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.00
|
|4195101
|10pt3 Smi sell[tp]
|53883448
|2011.08.08 22:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41761
|0.00000
|1.42248
|2011.08.09 02:50
|1.42248
|0.00
|0.00
|0.00
|4.87
|
|4195101
|10pt3 Smi buy[tp]
|53785435
|2011.08.07 22:42
|buy
|0.01
|gbpaud
|1.58011
|0.00000
|1.58506
|2011.08.07 23:54
|1.58100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|
|4195123
|10pt3 Smi buy
|53786733
|2011.08.07 23:08
|buy
|0.02
|gbpaud
|1.57773
|0.00000
|1.58258
|2011.08.07 23:54
|1.58087
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|
|4195123
|10pt3 Smi buy
|53788201
|2011.08.07 23:33
|buy
|0.03
|gbpaud
|1.57569
|0.00000
|1.58069
|2011.08.07 23:54
|1.58069
|0.00
|0.00
|0.00
|15.58
|
|4195123
|10pt3 Smi buy[tp]
|53790352
|2011.08.08 00:11
|sell
|0.01
|gbpaud
|1.57729
|0.00000
|1.57229
|2011.08.08 06:40
|1.58713
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53797594
|2011.08.08 02:37
|sell
|0.02
|gbpaud
|1.57943
|0.00000
|1.57430
|2011.08.08 06:40
|1.58718
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.06
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53798662
|2011.08.08 03:09
|sell
|0.03
|gbpaud
|1.58143
|0.00000
|1.57643
|2011.08.08 06:40
|1.58721
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.97
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53800263
|2011.08.08 03:51
|sell
|0.05
|gbpaud
|1.58343
|0.00000
|1.57843
|2011.08.08 06:40
|1.58731
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.11
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53800349
|2011.08.08 03:54
|sell
|0.08
|gbpaud
|1.58597
|0.00000
|1.58105
|2011.08.08 06:40
|1.58719
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.11
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53802199
|2011.08.08 04:19
|sell
|0.13
|gbpaud
|1.58790
|0.00000
|1.58301
|2011.08.08 06:40
|1.58714
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53802465
|2011.08.08 04:24
|sell
|0.21
|gbpaud
|1.58984
|0.00000
|1.58499
|2011.08.08 06:40
|1.58718
|0.00
|0.00
|0.00
|57.89
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53806294
|2011.08.08 05:36
|sell
|0.34
|gbpaud
|1.59181
|0.00000
|1.58689
|2011.08.08 06:40
|1.58689
|0.00
|0.00
|0.00
|173.38
|
|4195123
|10pt3 Smi sell[tp]
|53812331
|2011.08.08 06:43
|buy
|0.01
|gbpaud
|1.58809
|0.00000
|1.59310
|2011.08.08 09:12
|1.58725
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|
|4195123
|10pt3 Smi buy
|53815784
|2011.08.08 07:11
|buy
|0.02
|gbpaud
|1.58610
|0.00000
|1.59108
|2011.08.08 09:12
|1.58728
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|
|4195123
|10pt3 Smi buy
|53817700
|2011.08.08 07:31
|buy
|0.03
|gbpaud
|1.58412
|0.00000
|1.58910
|2011.08.08 09:12
|1.58711
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|
|4195123
|10pt3 Smi buy
|53818905
|2011.08.08 07:45
|buy
|0.05
|gbpaud
|1.58178
|0.00000
|1.58708
|2011.08.08 09:12
|1.58708
|0.00
|0.00
|0.00
|27.41
|
|4195123
|10pt3 Smi buy[tp]
|53831690
|2011.08.08 10:20
|buy
|0.01
|gbpaud
|1.58759
|0.00000
|1.59285
|2011.08.08 14:59
|1.58259
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.15
|
|4195123
|10pt3 Smi buy
|53832475
|2011.08.08 10:34
|buy
|0.02
|gbpaud
|1.58574
|0.00000
|1.59054
|2011.08.08 14:59
|1.58290
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|
|4195123
|10pt3 Smi buy
|53832684
|2011.08.08 10:37
|buy
|0.03
|gbpaud
|1.58344
|0.00000
|1.58869
|2011.08.08 14:59
|1.58267
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|
|4195123
|10pt3 Smi buy
|53834565
|2011.08.08 11:15
|buy
|0.05
|gbpaud
|1.58152
|0.00000
|1.58642
|2011.08.08 14:59
|1.58272
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|
|4195123
|10pt3 Smi buy
|53839251
|2011.08.08 12:17
|buy
|0.08
|gbpaud
|1.57952
|0.00000
|1.58450
|2011.08.08 14:59
|1.58281
|0.00
|0.00
|0.00
|27.13
|
|4195123
|10pt3 Smi buy
|53847000
|2011.08.08 13:38
|buy
|0.13
|gbpaud
|1.57749
|0.00000
|1.58248
|2011.08.08 14:59
|1.58248
|0.00
|0.00
|0.00
|66.88
|
|4195123
|10pt3 Smi buy[tp]
|53861027
|2011.08.08 15:28
|buy
|0.01
|gbpaud
|1.57907
|0.00000
|1.58407
|2011.08.08 17:30
|1.58407
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|
|4195123
|10pt3 Smi buy[tp]
|53875004
|2011.08.08 18:40
|sell
|0.01
|gbpaud
|1.59181
|0.00000
|1.58697
|2011.08.08 19:14
|1.59489
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.16
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53875137
|2011.08.08 18:43
|sell
|0.02
|gbpaud
|1.59395
|0.00000
|1.58891
|2011.08.08 19:14
|1.59484
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53875370
|2011.08.08 18:46
|sell
|0.03
|gbpaud
|1.59623
|0.00000
|1.59100
|2011.08.08 19:14
|1.59485
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53875493
|2011.08.08 18:47
|sell
|0.05
|gbpaud
|1.59828
|0.00000
|1.59328
|2011.08.08 19:14
|1.59495
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53875819
|2011.08.08 18:55
|sell
|0.08
|gbpaud
|1.60029
|0.00000
|1.59529
|2011.08.08 19:14
|1.59529
|0.00
|0.00
|0.00
|41.03
|
|4195123
|10pt3 Smi sell[tp]
|53876834
|2011.08.08 19:14
|sell
|0.01
|gbpaud
|1.59446
|0.00000
|1.58946
|2011.08.08 23:20
|1.60629
|0.00
|0.00
|0.12
|-12.03
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53877748
|2011.08.08 19:32
|sell
|0.02
|gbpaud
|1.59674
|0.00000
|1.59174
|2011.08.08 23:20
|1.60646
|0.00
|0.00
|0.24
|-19.76
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53878009
|2011.08.08 19:38
|sell
|0.03
|gbpaud
|1.59880
|0.00000
|1.59377
|2011.08.08 23:20
|1.60645
|0.00
|0.00
|0.37
|-23.33
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53879988
|2011.08.08 20:14
|sell
|0.05
|gbpaud
|1.60092
|0.00000
|1.59582
|2011.08.08 23:20
|1.60634
|0.00
|0.00
|0.61
|-27.55
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53880129
|2011.08.08 20:15
|sell
|0.08
|gbpaud
|1.60306
|0.00000
|1.59795
|2011.08.08 23:20
|1.60625
|0.00
|0.00
|0.98
|-25.95
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53883793
|2011.08.08 22:12
|sell
|0.13
|gbpaud
|1.60467
|0.00000
|1.60008
|2011.08.08 23:20
|1.60603
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.98
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53884113
|2011.08.08 22:20
|sell
|0.21
|gbpaud
|1.60680
|0.00000
|1.60171
|2011.08.08 23:20
|1.60590
|0.00
|0.00
|0.00
|19.22
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53884370
|2011.08.08 22:24
|sell
|0.34
|gbpaud
|1.60886
|0.00000
|1.60388
|2011.08.08 23:20
|1.60584
|0.00
|0.00
|0.00
|104.43
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53885281
|2011.08.08 22:55
|sell
|0.55
|gbpaud
|1.61079
|0.00000
|1.60591
|2011.08.08 23:20
|1.60591
|0.00
|0.00
|0.00
|272.97
|
|4195123
|10pt3 Smi sell[tp]
|53887335
|2011.08.08 23:37
|buy
|0.01
|gbpaud
|1.60746
|0.00000
|1.61251
|2011.08.09 00:20
|1.61251
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|4195123
|10pt3 Smi buy[tp]
|53895125
|2011.08.09 00:51
|sell
|0.01
|gbpaud
|1.61350
|0.00000
|1.60834
|2011.08.09 03:28
|1.61898
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.53
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53902552
|2011.08.09 01:40
|sell
|0.02
|gbpaud
|1.62210
|0.00000
|1.61714
|2011.08.09 03:28
|1.61880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53906894
|2011.08.09 02:04
|sell
|0.03
|gbpaud
|1.62545
|0.00000
|1.62045
|2011.08.09 03:28
|1.62045
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|
|4195123
|10pt3 Smi sell[tp]
|53784668
|2011.08.07 22:24
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.61878
|0.00000
|1.61374
|2011.08.07 23:19
|1.61374
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|
|4195120
|10pt3 Smi sell[tp]
|53790888
|2011.08.08 00:27
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.61117
|0.00000
|1.61618
|2011.08.08 06:07
|1.61618
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|
|4195120
|10pt3 Smi buy[tp]
|53810302
|2011.08.08 06:24
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.61358
|0.00000
|1.60835
|2011.08.08 12:14
|1.61459
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|
|4195120
|10pt3 Smi sell
|53825219
|2011.08.08 09:13
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.61561
|0.00000
|1.61061
|2011.08.08 12:14
|1.61462
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|
|4195120
|10pt3 Smi sell
|53826332
|2011.08.08 09:24
|sell
|0.03
|gbpcad
|1.61738
|0.00000
|1.61261
|2011.08.08 12:14
|1.61459
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|
|4195120
|10pt3 Smi sell
|53833234
|2011.08.08 10:49
|sell
|0.05
|gbpcad
|1.61929
|0.00000
|1.61442
|2011.08.08 12:14
|1.61442
|0.00
|0.00
|0.00
|24.69
|
|4195120
|10pt3 Smi sell[tp]
|53841534
|2011.08.08 12:44
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.61479
|0.00000
|1.61990
|2011.08.08 14:35
|1.61760
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|
|4195120
|10pt3 Smi buy
|53844307
|2011.08.08 13:08
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.61276
|0.00000
|1.61767
|2011.08.08 14:35
|1.61767
|0.00
|0.00
|0.00
|9.90
|
|4195120
|10pt3 Smi buy[tp]
|53857690
|2011.08.08 15:05
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.61588
|0.00000
|1.62083
|2011.08.08 16:20
|1.61877
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|
|4195120
|10pt3 Smi buy
|53858426
|2011.08.08 15:08
|buy
|0.02
|gbpcad
|1.61375
|0.00000
|1.61875
|2011.08.08 16:20
|1.61875
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|
|4195120
|10pt3 Smi buy[tp]
|53866238
|2011.08.08 16:23
|sell
|0.01
|gbpcad
|1.61708
|0.00000
|1.61208
|2011.08.08 19:22
|1.61838
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|
|4195120
|10pt3 Smi sell
|53869992
|2011.08.08 17:20
|sell
|0.02
|gbpcad
|1.61907
|0.00000
|1.61409
|2011.08.08 19:22
|1.61835
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|
|4195120
|10pt3 Smi sell
|53874101
|2011.08.08 18:26
|sell
|0.03
|gbpcad
|1.62111
|0.00000
|1.61611
|2011.08.08 19:22
|1.61818
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|
|4195120
|10pt3 Smi sell
|53876071
|2011.08.08 18:59
|sell
|0.05
|gbpcad
|1.62305
|0.00000
|1.61811
|2011.08.08 19:22
|1.61811
|0.00
|0.00
|0.00
|24.97
|
|4195120
|10pt3 Smi sell[tp]
|53878024
|2011.08.08 19:39
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.61979
|0.00000
|1.62454
|2011.08.09 02:04
|1.62454
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.76
|
|4195120
|10pt3 Smi buy[tp]
|53779508
|2011.08.07 21:17
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.24694
|0.00000
|1.24209
|2011.08.08 03:56
|1.24689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53784951
|2011.08.07 22:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.25006
|0.00000
|1.24479
|2011.08.08 03:56
|1.24693
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53788289
|2011.08.07 23:35
|sell
|0.03
|gbpchf
|1.25234
|0.00000
|1.24706
|2011.08.08 03:56
|1.24706
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|
|4195113
|10pt3 Smi sell[tp]
|53803606
|2011.08.08 04:49
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.24490
|0.00000
|1.23990
|2011.08.08 05:26
|1.23990
|0.00
|0.00
|0.00
|6.61
|
|4195113
|10pt3 Smi sell[tp]
|53812950
|2011.08.08 06:51
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.24206
|0.00000
|1.23705
|2011.08.08 07:39
|1.25233
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.48
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53814315
|2011.08.08 07:03
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.24421
|0.00000
|1.23929
|2011.08.08 07:39
|1.25231
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.26
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53814583
|2011.08.08 07:04
|sell
|0.03
|gbpchf
|1.24641
|0.00000
|1.24144
|2011.08.08 07:39
|1.25226
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.03
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53815304
|2011.08.08 07:08
|sell
|0.05
|gbpchf
|1.24886
|0.00000
|1.24377
|2011.08.08 07:39
|1.25252
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.01
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53816863
|2011.08.08 07:22
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.25126
|0.00000
|1.24587
|2011.08.08 07:39
|1.25265
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.59
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53817263
|2011.08.08 07:26
|sell
|0.13
|gbpchf
|1.25334
|0.00000
|1.24827
|2011.08.08 07:39
|1.25220
|0.00
|0.00
|0.00
|19.45
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53817329
|2011.08.08 07:27
|sell
|0.21
|gbpchf
|1.25543
|0.00000
|1.25043
|2011.08.08 07:39
|1.25248
|0.00
|0.00
|0.00
|81.29
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53817735
|2011.08.08 07:31
|sell
|0.34
|gbpchf
|1.25761
|0.00000
|1.25247
|2011.08.08 07:39
|1.25247
|0.00
|0.00
|0.00
|229.30
|
|4195113
|10pt3 Smi sell[tp]
|53822519
|2011.08.08 08:26
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.24777
|0.00000
|1.25269
|2011.08.08 09:47
|1.24877
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53824926
|2011.08.08 09:08
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.24576
|0.00000
|1.25076
|2011.08.08 09:47
|1.24889
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53825528
|2011.08.08 09:14
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.24370
|0.00000
|1.24876
|2011.08.08 09:47
|1.24876
|0.00
|0.00
|0.00
|19.96
|
|4195113
|10pt3 Smi buy[tp]
|53829970
|2011.08.08 09:56
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.24774
|0.00000
|1.25275
|2011.08.08 14:01
|1.25066
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53841983
|2011.08.08 12:49
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.24548
|0.00000
|1.25072
|2011.08.08 14:01
|1.25072
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|
|4195113
|10pt3 Smi buy[tp]
|53862245
|2011.08.08 15:43
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.23698
|0.00000
|1.24198
|2011.08.08 16:43
|1.23291
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53864165
|2011.08.08 16:01
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.23455
|0.00000
|1.23944
|2011.08.08 16:43
|1.23250
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53865603
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.23036
|0.00000
|1.23551
|2011.08.08 16:43
|1.23247
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53865769
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.22752
|0.00000
|1.23272
|2011.08.08 16:43
|1.23149
|0.00
|0.00
|0.00
|26.36
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53867116
|2011.08.08 16:38
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.22528
|0.00000
|1.23050
|2011.08.08 16:43
|1.23050
|0.00
|0.00
|0.00
|55.49
|
|4195113
|10pt3 Smi buy[tp]
|53867511
|2011.08.08 16:43
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.23339
|0.00000
|1.23838
|2011.08.08 16:59
|1.23407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53867608
|2011.08.08 16:44
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.23106
|0.00000
|1.23630
|2011.08.08 16:59
|1.23405
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53867664
|2011.08.08 16:44
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.22898
|0.00000
|1.23402
|2011.08.08 16:59
|1.23402
|0.00
|0.00
|0.00
|20.05
|
|4195113
|10pt3 Smi buy[tp]
|53871254
|2011.08.08 17:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.23145
|0.00000
|1.22647
|2011.08.08 20:04
|1.23300
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53872350
|2011.08.08 18:06
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.23385
|0.00000
|1.22859
|2011.08.08 20:04
|1.23297
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53874767
|2011.08.08 18:34
|sell
|0.03
|gbpchf
|1.23581
|0.00000
|1.23089
|2011.08.08 20:03
|1.23299
|0.00
|0.00
|0.00
|11.21
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53876990
|2011.08.08 19:15
|sell
|0.05
|gbpchf
|1.23782
|0.00000
|1.23282
|2011.08.08 20:03
|1.23282
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|
|4195113
|10pt3 Smi sell[tp]
|53880447
|2011.08.08 20:23
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.23320
|0.00000
|1.23820
|2011.08.09 03:37
|1.22903
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.54
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53881234
|2011.08.08 20:43
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.23152
|0.00000
|1.23598
|2011.08.09 03:37
|1.22914
|0.00
|0.00
|0.03
|-6.32
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53890093
|2011.08.09 00:15
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.22947
|0.00000
|1.23449
|2011.08.09 03:37
|1.22914
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53890840
|2011.08.09 00:20
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.22740
|0.00000
|1.23247
|2011.08.09 03:36
|1.22914
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|
|4195113
|10pt3 Smi buy
|53916458
|2011.08.09 03:29
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.22429
|0.00000
|1.22920
|2011.08.09 03:36
|1.22920
|0.00
|0.00
|0.00
|52.19
|
|4195113
|10pt3 Smi buy[tp]
|53782848
|2011.08.07 22:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.348
|0.000
|127.830
|2011.08.08 00:48
|128.274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|
|4195112
|10pt3 Smi sell
|53783462
|2011.08.07 22:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.556
|0.000
|128.076
|2011.08.08 00:48
|128.276
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|
|4195112
|10pt3 Smi sell
|53787634
|2011.08.07 23:27
|sell
|0.03
|gbpjpy
|128.775
|0.000
|128.266
|2011.08.08 00:48
|128.266
|0.00
|0.00
|0.00
|19.55
|
|4195112
|10pt3 Smi sell[tp]
|53792126
|2011.08.08 01:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.478
|0.000
|128.978
|2011.08.08 17:50
|127.127
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.40
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53795457
|2011.08.08 01:51
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.262
|0.000
|128.772
|2011.08.08 17:50
|127.127
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.22
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53801331
|2011.08.08 04:03
|buy
|0.03
|gbpjpy
|128.009
|0.000
|128.518
|2011.08.08 17:50
|127.125
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.14
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53805354
|2011.08.08 05:24
|buy
|0.05
|gbpjpy
|127.808
|0.000
|128.307
|2011.08.08 17:50
|127.122
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.16
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53825279
|2011.08.08 09:13
|buy
|0.08
|gbpjpy
|127.608
|0.000
|128.108
|2011.08.08 17:50
|127.124
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.85
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53829327
|2011.08.08 09:51
|buy
|0.13
|gbpjpy
|127.391
|0.000
|127.901
|2011.08.08 17:50
|127.124
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.68
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53843075
|2011.08.08 12:59
|buy
|0.21
|gbpjpy
|127.218
|0.000
|127.689
|2011.08.08 17:50
|127.125
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.14
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53850075
|2011.08.08 14:11
|buy
|0.34
|gbpjpy
|127.012
|0.000
|127.516
|2011.08.08 17:50
|127.127
|0.00
|0.00
|0.00
|50.34
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53850734
|2011.08.08 14:18
|buy
|0.55
|gbpjpy
|126.809
|0.000
|127.312
|2011.08.08 17:50
|127.127
|0.00
|0.00
|0.00
|225.18
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53854102
|2011.08.08 14:37
|buy
|0.90
|gbpjpy
|126.602
|0.000
|127.106
|2011.08.08 17:50
|127.106
|0.00
|0.00
|0.00
|584.10
|
|4195112
|10pt3 Smi buy[tp]
|53785713
|2011.08.07 22:52
|sell
|0.01
|gbpnzd
|1.96295
|0.00000
|1.95796
|2011.08.08 00:20
|1.96237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53789072
|2011.08.07 23:53
|sell
|0.02
|gbpnzd
|1.96500
|0.00000
|1.96010
|2011.08.08 00:20
|1.96230
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53789297
|2011.08.07 23:58
|sell
|0.03
|gbpnzd
|1.96716
|0.00000
|1.96216
|2011.08.08 00:19
|1.96216
|0.00
|0.00
|0.00
|12.55
|
|4195121
|10pt3 Smi sell[tp]
|53791774
|2011.08.08 00:47
|buy
|0.01
|gbpnzd
|1.95969
|0.00000
|1.96469
|2011.08.08 02:37
|1.96469
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|
|4195121
|10pt3 Smi buy[tp]
|53797618
|2011.08.08 02:37
|buy
|0.01
|gbpnzd
|1.96638
|0.00000
|1.97107
|2011.08.08 03:09
|1.97107
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|4195121
|10pt3 Smi buy[tp]
|53799304
|2011.08.08 03:33
|sell
|0.01
|gbpnzd
|1.96993
|0.00000
|1.96493
|2011.08.08 04:14
|1.97689
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.77
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53800102
|2011.08.08 03:50
|sell
|0.02
|gbpnzd
|1.97231
|0.00000
|1.96706
|2011.08.08 04:14
|1.97689
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53800514
|2011.08.08 03:54
|sell
|0.03
|gbpnzd
|1.97621
|0.00000
|1.97121
|2011.08.08 04:14
|1.97689
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53800651
|2011.08.08 03:54
|sell
|0.05
|gbpnzd
|1.97912
|0.00000
|1.97412
|2011.08.08 04:14
|1.97694
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53801751
|2011.08.08 04:09
|sell
|0.08
|gbpnzd
|1.98204
|0.00000
|1.97704
|2011.08.08 04:14
|1.97704
|0.00
|0.00
|0.00
|33.18
|
|4195121
|10pt3 Smi sell[tp]
|53805168
|2011.08.08 05:20
|sell
|0.01
|gbpnzd
|1.97972
|0.00000
|1.97472
|2011.08.08 06:22
|1.98317
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53805423
|2011.08.08 05:26
|sell
|0.02
|gbpnzd
|1.98216
|0.00000
|1.97717
|2011.08.08 06:22
|1.98318
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53807428
|2011.08.08 05:59
|sell
|0.03
|gbpnzd
|1.98424
|0.00000
|1.97924
|2011.08.08 06:22
|1.98344
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53807919
|2011.08.08 06:02
|sell
|0.05
|gbpnzd
|1.98609
|0.00000
|1.98133
|2011.08.08 06:22
|1.98342
|0.00
|0.00
|0.00
|11.08
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53808024
|2011.08.08 06:03
|sell
|0.08
|gbpnzd
|1.98825
|0.00000
|1.98314
|2011.08.08 06:22
|1.98314
|0.00
|0.00
|0.00
|33.91
|
|4195121
|10pt3 Smi sell[tp]
|53816578
|2011.08.08 07:18
|buy
|0.01
|gbpnzd
|1.97722
|0.00000
|1.98230
|2011.08.08 07:59
|1.97844
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|
|4195121
|10pt3 Smi buy
|53817772
|2011.08.08 07:31
|buy
|0.02
|gbpnzd
|1.97501
|0.00000
|1.97987
|2011.08.08 07:59
|1.97820
|0.00
|0.00
|0.00
|5.29
|
|4195121
|10pt3 Smi buy
|53818965
|2011.08.08 07:46
|buy
|0.03
|gbpnzd
|1.97290
|0.00000
|1.97798
|2011.08.08 07:59
|1.97798
|0.00
|0.00
|0.00
|12.66
|
|4195121
|10pt3 Smi buy[tp]
|53823317
|2011.08.08 08:40
|buy
|0.01
|gbpnzd
|1.97958
|0.00000
|1.98459
|2011.08.08 09:24
|1.98459
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|
|4195121
|10pt3 Smi buy[tp]
|53829868
|2011.08.08 09:55
|sell
|0.01
|gbpnzd
|1.98218
|0.00000
|1.97718
|2011.08.08 11:21
|1.97718
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|
|4195121
|10pt3 Smi sell[tp]
|53837288
|2011.08.08 11:51
|sell
|0.01
|gbpnzd
|1.97632
|0.00000
|1.97119
|2011.08.08 12:17
|1.97119
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|
|4195121
|10pt3 Smi sell[tp]
|53840989
|2011.08.08 12:37
|buy
|0.01
|gbpnzd
|1.97129
|0.00000
|1.97629
|2011.08.08 13:52
|1.97192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|
|4195121
|10pt3 Smi buy
|53842411
|2011.08.08 12:51
|buy
|0.02
|gbpnzd
|1.96921
|0.00000
|1.97396
|2011.08.08 13:52
|1.97142
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|
|4195121
|10pt3 Smi buy
|53843969
|2011.08.08 13:03
|buy
|0.03
|gbpnzd
|1.96699
|0.00000
|1.97185
|2011.08.08 13:52
|1.97131
|0.00
|0.00
|0.00
|10.75
|
|4195121
|10pt3 Smi buy
|53847219
|2011.08.08 13:40
|buy
|0.05
|gbpnzd
|1.96556
|0.00000
|1.96979
|2011.08.08 13:52
|1.96979
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|
|4195121
|10pt3 Smi buy[tp]
|53864541
|2011.08.08 16:06
|buy
|0.01
|gbpnzd
|1.96803
|0.00000
|1.97315
|2011.08.08 17:15
|1.96716
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|
|4195121
|10pt3 Smi buy
|53866817
|2011.08.08 16:33
|buy
|0.02
|gbpnzd
|1.96611
|0.00000
|1.97103
|2011.08.08 17:15
|1.96717
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|
|4195121
|10pt3 Smi buy
|53868087
|2011.08.08 16:50
|buy
|0.03
|gbpnzd
|1.96415
|0.00000
|1.96883
|2011.08.08 17:15
|1.96716
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|4195121
|10pt3 Smi buy
|53868493
|2011.08.08 16:56
|buy
|0.05
|gbpnzd
|1.96182
|0.00000
|1.96711
|2011.08.08 17:15
|1.96711
|0.00
|0.00
|0.00
|21.98
|
|4195121
|10pt3 Smi buy[tp]
|53875009
|2011.08.08 18:40
|sell
|0.01
|gbpnzd
|1.97586
|0.00000
|1.97083
|2011.08.08 19:10
|1.98354
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.34
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53875133
|2011.08.08 18:43
|sell
|0.02
|gbpnzd
|1.97786
|0.00000
|1.97296
|2011.08.08 19:10
|1.98303
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.54
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53875374
|2011.08.08 18:46
|sell
|0.03
|gbpnzd
|1.98004
|0.00000
|1.97504
|2011.08.08 19:10
|1.98306
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53875452
|2011.08.08 18:47
|sell
|0.05
|gbpnzd
|1.98198
|0.00000
|1.97704
|2011.08.08 19:10
|1.98297
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.09
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53875550
|2011.08.08 18:48
|sell
|0.08
|gbpnzd
|1.98436
|0.00000
|1.97912
|2011.08.08 19:10
|1.98270
|0.00
|0.00
|0.00
|10.97
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53876060
|2011.08.08 18:59
|sell
|0.13
|gbpnzd
|1.98641
|0.00000
|1.98141
|2011.08.08 19:10
|1.98275
|0.00
|0.00
|0.00
|39.29
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53876532
|2011.08.08 19:07
|sell
|0.21
|gbpnzd
|1.98846
|0.00000
|1.98346
|2011.08.08 19:10
|1.98346
|0.00
|0.00
|0.00
|86.71
|
|4195121
|10pt3 Smi sell[tp]
|53877872
|2011.08.08 19:35
|buy
|0.01
|gbpnzd
|1.98167
|0.00000
|1.98667
|2011.08.08 20:07
|1.98667
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|
|4195121
|10pt3 Smi buy[tp]
|53881066
|2011.08.08 20:38
|sell
|0.01
|gbpnzd
|1.98735
|0.00000
|1.98235
|2011.08.09 00:07
|1.99347
|0.00
|0.00
|0.06
|-5.01
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53882641
|2011.08.08 21:38
|sell
|0.02
|gbpnzd
|1.98939
|0.00000
|1.98439
|2011.08.09 00:07
|1.99348
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.69
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53883737
|2011.08.08 22:12
|sell
|0.03
|gbpnzd
|1.99146
|0.00000
|1.98643
|2011.08.09 00:07
|1.99353
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53883826
|2011.08.08 22:13
|sell
|0.05
|gbpnzd
|1.99354
|0.00000
|1.98854
|2011.08.09 00:07
|1.99353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53884357
|2011.08.08 22:24
|sell
|0.08
|gbpnzd
|1.99573
|0.00000
|1.99077
|2011.08.09 00:07
|1.99375
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|
|4195121
|10pt3 Smi sell
|53885169
|2011.08.08 22:54
|sell
|0.13
|gbpnzd
|1.99854
|0.00000
|1.99354
|2011.08.09 00:07
|1.99354
|0.00
|0.00
|0.00
|53.18
|
|4195121
|10pt3 Smi sell[tp]
|53785488
|2011.08.07 22:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64358
|0.00000
|1.64850
|2011.08.08 06:19
|1.64431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|
|4195103
|10pt3 Smi buy
|53787982
|2011.08.07 23:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64158
|0.00000
|1.64658
|2011.08.08 06:19
|1.64433
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|
|4195103
|10pt3 Smi buy
|53800551
|2011.08.08 03:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63922
|0.00000
|1.64428
|2011.08.08 06:19
|1.64428
|0.00
|0.00
|0.00
|15.18
|
|4195103
|10pt3 Smi buy[tp]
|53812852
|2011.08.08 06:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.64351
|0.00000
|1.63851
|2011.08.08 08:18
|1.64076
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|
|4195103
|10pt3 Smi sell
|53814574
|2011.08.08 07:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.64560
|0.00000
|1.64052
|2011.08.08 08:17
|1.64052
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|
|4195103
|10pt3 Smi sell[tp]
|53822617
|2011.08.08 08:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64217
|0.00000
|1.64732
|2011.08.08 16:56
|1.63661
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.56
|
|4195103
|10pt3 Smi buy
|53829716
|2011.08.08 09:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63994
|0.00000
|1.64516
|2011.08.08 16:56
|1.63659
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|
|4195103
|10pt3 Smi buy
|53837201
|2011.08.08 11:50
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63758
|0.00000
|1.64279
|2011.08.08 16:56
|1.63656
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|
|4195103
|10pt3 Smi buy
|53840180
|2011.08.08 12:31
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.63557
|0.00000
|1.64056
|2011.08.08 16:56
|1.63649
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|
|4195103
|10pt3 Smi buy
|53843138
|2011.08.08 12:59
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.63356
|0.00000
|1.63857
|2011.08.08 16:56
|1.63649
|0.00
|0.00
|0.00
|23.44
|
|4195103
|10pt3 Smi buy
|53852674
|2011.08.08 14:31
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.63155
|0.00000
|1.63653
|2011.08.08 16:56
|1.63653
|0.00
|0.00
|0.00
|64.74
|
|4195103
|10pt3 Smi buy[tp]
|53868738
|2011.08.08 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.63577
|0.00000
|1.63106
|2011.08.08 20:35
|1.63252
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|
|4195103
|10pt3 Smi sell
|53872541
|2011.08.08 18:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63777
|0.00000
|1.63277
|2011.08.08 20:35
|1.63277
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|4195103
|10pt3 Smi sell[tp]
|53881646
|2011.08.08 20:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63229
|0.00000
|1.63729
|2011.08.09 03:34
|1.63320
|0.00
|0.00
|0.01
|0.91
|
|4195103
|10pt3 Smi buy
|53889697
|2011.08.09 00:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63026
|0.00000
|1.63526
|2011.08.09 03:34
|1.63320
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|
|4195103
|10pt3 Smi buy
|53890527
|2011.08.09 00:19
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62814
|0.00000
|1.63318
|2011.08.09 03:34
|1.63318
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|
|4195103
|10pt3 Smi buy[tp]
|53779293
|2011.08.07 21:16
|sell
|0.01
|nzdjpy
|65.678
|0.000
|65.185
|2011.08.08 02:39
|65.185
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|
|4195119
|10pt3 Smi sell[tp]
|53799217
|2011.08.08 03:30
|buy
|0.01
|nzdjpy
|65.065
|0.000
|65.563
|2011.08.08 12:22
|64.731
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.29
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53800525
|2011.08.08 03:54
|buy
|0.02
|nzdjpy
|64.833
|0.000
|65.331
|2011.08.08 12:21
|64.726
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53801731
|2011.08.08 04:09
|buy
|0.03
|nzdjpy
|64.625
|0.000
|65.131
|2011.08.08 12:21
|64.726
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53807167
|2011.08.08 05:56
|buy
|0.05
|nzdjpy
|64.420
|0.000
|64.920
|2011.08.08 12:21
|64.724
|0.00
|0.00
|0.00
|19.51
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53827370
|2011.08.08 09:33
|buy
|0.08
|nzdjpy
|64.215
|0.000
|64.719
|2011.08.08 12:21
|64.719
|0.00
|0.00
|0.00
|51.77
|
|4195119
|10pt3 Smi buy[tp]
|53842885
|2011.08.08 12:58
|sell
|0.01
|nzdjpy
|64.642
|0.000
|64.142
|2011.08.08 18:23
|64.142
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|
|4195119
|10pt3 Smi sell[tp]
|53779280
|2011.08.07 21:16
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.84177
|0.00000
|0.83696
|2011.08.07 22:14
|0.83696
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|
|4195107
|10pt3 Smi sell[tp]
|53785089
|2011.08.07 22:34
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.83764
|0.00000
|0.84281
|2011.08.08 07:09
|0.83231
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.33
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53789085
|2011.08.07 23:53
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.83558
|0.00000
|0.84062
|2011.08.08 07:09
|0.83236
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.44
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53798516
|2011.08.08 03:08
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.83266
|0.00000
|0.83766
|2011.08.08 07:08
|0.83236
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53800597
|2011.08.08 03:54
|buy
|0.05
|nzdusd
|0.82943
|0.00000
|0.83446
|2011.08.08 07:08
|0.83242
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53801744
|2011.08.08 04:09
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.82701
|0.00000
|0.83224
|2011.08.08 07:08
|0.83224
|0.00
|0.00
|0.00
|41.84
|
|4195107
|10pt3 Smi buy[tp]
|53818154
|2011.08.08 07:34
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.83191
|0.00000
|0.82690
|2011.08.08 09:24
|0.82690
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|
|4195107
|10pt3 Smi sell[tp]
|53829230
|2011.08.08 09:51
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.82717
|0.00000
|0.83233
|2011.08.08 13:37
|0.83233
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|
|4195107
|10pt3 Smi buy[tp]
|53848940
|2011.08.08 13:57
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.83077
|0.00000
|0.83571
|2011.08.08 16:32
|0.83170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53851648
|2011.08.08 14:26
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.82869
|0.00000
|0.83371
|2011.08.08 16:32
|0.83172
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53853754
|2011.08.08 14:35
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.82669
|0.00000
|0.83169
|2011.08.08 16:32
|0.83169
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|
|4195107
|10pt3 Smi buy[tp]
|53869318
|2011.08.08 17:08
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.83275
|0.00000
|0.82779
|2011.08.08 18:15
|0.82779
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|
|4195107
|10pt3 Smi sell[tp]
|53778472
|2011.08.07 21:15
|buy
|0.01
|usdcad
|0.98118
|0.00000
|0.98618
|2011.08.07 22:25
|0.98618
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|
|4195105
|10pt3 Smi buy[tp]
|53778763
|2011.08.07 21:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.75852
|0.00000
|0.76352
|2011.08.07 22:58
|0.76175
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|
|4195104
|10pt3 Smi buy
|53779957
|2011.08.07 21:21
|buy
|0.02
|usdchf
|0.75666
|0.00000
|0.76152
|2011.08.07 22:58
|0.76152
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|
|4195104
|10pt3 Smi buy[tp]
|53786328
|2011.08.07 23:01
|sell
|0.01
|usdchf
|0.76135
|0.00000
|0.75641
|2011.08.08 05:16
|0.75641
|0.00
|0.00
|0.00
|6.53
|
|4195104
|10pt3 Smi sell[tp]
|53806321
|2011.08.08 05:37
|buy
|0.01
|usdchf
|0.75624
|0.00000
|0.76128
|2011.08.08 07:19
|0.75939
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|
|4195104
|10pt3 Smi buy
|53807293
|2011.08.08 05:58
|buy
|0.02
|usdchf
|0.75402
|0.00000
|0.75917
|2011.08.08 07:19
|0.75917
|0.00
|0.00
|0.00
|13.57
|
|4195104
|10pt3 Smi buy[tp]
|53821521
|2011.08.08 08:14
|buy
|0.01
|usdchf
|0.75965
|0.00000
|0.76436
|2011.08.08 13:34
|0.76436
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|
|4195104
|10pt3 Smi buy[tp]
|53849245
|2011.08.08 14:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.76445
|0.00000
|0.76945
|2011.08.08 17:00
|0.75479
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|
|4195104
|10pt3 Smi buy
|53849887
|2011.08.08 14:08
|buy
|0.02
|usdchf
|0.76244
|0.00000
|0.76744
|2011.08.08 17:00
|0.75474
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.40
|
|4195104
|10pt3 Smi buy
|53852342
|2011.08.08 14:30
|buy
|0.03
|usdchf
|0.76046
|0.00000
|0.76533
|2011.08.08 17:00
|0.75474
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.74
|
|4195104
|10pt3 Smi buy
|53857397
|2011.08.08 15:02
|buy
|0.05
|usdchf
|0.75831
|0.00000
|0.76331
|2011.08.08 17:00
|0.75487
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.79
|
|4195104
|10pt3 Smi buy
|53863799
|2011.08.08 15:59
|buy
|0.08
|usdchf
|0.75631
|0.00000
|0.76131
|2011.08.08 17:00
|0.75486
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.37
|
|4195104
|10pt3 Smi buy
|53865366
|2011.08.08 16:16
|buy
|0.13
|usdchf
|0.75436
|0.00000
|0.75931
|2011.08.08 17:00
|0.75492
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|
|4195104
|10pt3 Smi buy
|53865642
|2011.08.08 16:19
|buy
|0.21
|usdchf
|0.75194
|0.00000
|0.75701
|2011.08.08 17:00
|0.75479
|0.00
|0.00
|0.00
|79.29
|
|4195104
|10pt3 Smi buy
|53865837
|2011.08.08 16:20
|buy
|0.34
|usdchf
|0.74968
|0.00000
|0.75463
|2011.08.08 17:00
|0.75463
|0.00
|0.00
|0.00
|223.02
|
|4195104
|10pt3 Smi buy[tp]
|53871174
|2011.08.08 17:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.75254
|0.00000
|0.74759
|2011.08.09 01:40
|0.75172
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.09
|
|4195104
|10pt3 Smi sell
|53874343
|2011.08.08 18:30
|sell
|0.02
|usdchf
|0.75470
|0.00000
|0.74959
|2011.08.09 01:40
|0.75165
|0.00
|0.00
|-0.03
|8.12
|
|4195104
|10pt3 Smi sell
|53877001
|2011.08.08 19:16
|sell
|0.03
|usdchf
|0.75673
|0.00000
|0.75170
|2011.08.09 01:40
|0.75170
|0.00
|0.00
|-0.04
|20.07
|
|4195104
|10pt3 Smi sell[tp]
|
|0.00
|0.00
|4.87
|5 586.60
|Closed P/L:
|5 591.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|53779495
|2011.08.07 21:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87422
|0.00000
|0.87927
|
|0.87150
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.44
|
|4195109
|10pt3 Smi buy
|53781631
|2011.08.07 21:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.163
|0.000
|78.655
|
|77.181
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.72
|
|4195102
|10pt3 Smi buy
|53782711
|2011.08.07 22:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.959
|0.000
|78.460
|
|77.181
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.16
|
|4195102
|10pt3 Smi buy
|53782939
|2011.08.07 22:02
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87242
|0.00000
|0.87719
|
|0.87150
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.00
|
|4195109
|10pt3 Smi buy
|53802957
|2011.08.08 04:35
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.342
|0.000
|79.842
|
|77.368
|0.00
|0.00
|0.02
|-25.58
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53805433
|2011.08.08 05:26
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.142
|0.000
|79.642
|
|77.368
|0.00
|0.00
|0.03
|-45.97
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53813941
|2011.08.08 07:01
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.761
|0.000
|78.258
|
|77.181
|0.00
|0.00
|-0.01
|-22.54
|
|4195102
|10pt3 Smi buy
|53825374
|2011.08.08 09:14
|buy
|0.03
|cadjpy
|78.941
|0.000
|79.441
|
|77.368
|0.00
|0.00
|0.05
|-61.14
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53826938
|2011.08.08 09:28
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.87037
|0.00000
|0.87541
|
|0.87150
|0.00
|0.00
|0.02
|5.53
|
|4195109
|10pt3 Smi buy
|53829530
|2011.08.08 09:52
|buy
|0.05
|cadjpy
|78.738
|0.000
|79.237
|
|77.368
|0.00
|0.00
|0.08
|-88.76
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53831229
|2011.08.08 10:12
|buy
|0.05
|eurgbp
|0.86838
|0.00000
|0.87337
|
|0.87150
|0.00
|0.00
|0.03
|25.46
|
|4195109
|10pt3 Smi buy
|53837682
|2011.08.08 11:57
|buy
|0.01
|audusd
|1.03636
|0.00000
|1.04121
|
|1.00420
|0.00
|0.00
|0.09
|-32.16
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53840694
|2011.08.08 12:34
|buy
|0.02
|audusd
|1.03431
|0.00000
|1.03927
|
|1.00420
|0.00
|0.00
|0.17
|-60.22
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53850804
|2011.08.08 14:18
|buy
|0.08
|cadjpy
|78.534
|0.000
|79.038
|
|77.368
|0.00
|0.00
|0.13
|-120.86
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53853657
|2011.08.08 14:35
|buy
|0.13
|cadjpy
|78.347
|0.000
|78.834
|
|77.368
|0.00
|0.00
|0.20
|-164.90
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53853947
|2011.08.08 14:36
|buy
|0.03
|audusd
|1.03238
|0.00000
|1.03729
|
|1.00420
|0.00
|0.00
|0.26
|-84.54
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53856042
|2011.08.08 14:52
|buy
|0.01
|audjpy
|80.286
|0.000
|80.791
|
|77.509
|0.00
|0.00
|0.09
|-35.98
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53856754
|2011.08.08 14:59
|buy
|0.02
|audjpy
|80.082
|0.000
|80.582
|
|77.509
|0.00
|0.00
|0.17
|-66.67
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53862522
|2011.08.08 15:45
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.558
|0.000
|78.059
|
|77.181
|0.00
|0.00
|-0.01
|-24.42
|
|4195102
|10pt3 Smi buy
|53872633
|2011.08.08 18:13
|buy
|0.05
|audusd
|1.03033
|0.00000
|1.03537
|
|1.00420
|0.00
|0.00
|0.43
|-130.65
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53872968
|2011.08.08 18:16
|buy
|0.08
|audusd
|1.02832
|0.00000
|1.03332
|
|1.00420
|0.00
|0.00
|0.69
|-192.96
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53873098
|2011.08.08 18:17
|buy
|0.03
|audjpy
|79.881
|0.000
|80.381
|
|77.509
|0.00
|0.00
|0.26
|-92.20
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53873446
|2011.08.08 18:23
|buy
|0.05
|audjpy
|79.679
|0.000
|80.177
|
|77.509
|0.00
|0.00
|0.43
|-140.58
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53873529
|2011.08.08 18:23
|buy
|0.13
|audusd
|1.02642
|0.00000
|1.03127
|
|1.00420
|0.00
|0.00
|1.13
|-288.86
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53874030
|2011.08.08 18:25
|buy
|0.21
|audusd
|1.02412
|0.00000
|1.02936
|
|1.00420
|0.00
|0.00
|1.82
|-418.32
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53875483
|2011.08.08 18:47
|buy
|0.08
|audjpy
|79.471
|0.000
|79.971
|
|77.509
|0.00
|0.00
|0.69
|-203.36
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53875800
|2011.08.08 18:55
|buy
|0.34
|audusd
|1.02208
|0.00000
|1.02703
|
|1.00420
|0.00
|0.00
|2.95
|-607.92
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53876275
|2011.08.08 19:01
|sell
|0.01
|eurcad
|1.40759
|0.00000
|1.40269
|
|1.41922
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.66
|
|4195116
|10pt3 Smi sell
|53876282
|2011.08.08 19:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.112
|0.000
|127.611
|
|125.949
|0.00
|0.00
|0.01
|-15.06
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53876703
|2011.08.08 19:11
|buy
|0.01
|nzdjpy
|64.152
|0.000
|64.652
|
|62.540
|0.00
|0.00
|0.03
|-20.89
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53876747
|2011.08.08 19:12
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.82467
|0.00000
|0.82967
|
|0.81032
|0.00
|0.00
|0.03
|-14.35
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53878257
|2011.08.08 19:46
|sell
|0.02
|eurcad
|1.40954
|0.00000
|1.40459
|
|1.41922
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.41
|
|4195116
|10pt3 Smi sell
|53879009
|2011.08.08 20:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|126.897
|0.000
|127.402
|
|125.949
|0.00
|0.00
|0.03
|-24.57
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53879182
|2011.08.08 20:03
|buy
|0.02
|nzdjpy
|63.948
|0.000
|64.452
|
|62.540
|0.00
|0.00
|0.06
|-36.48
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53879185
|2011.08.08 20:03
|buy
|0.13
|audjpy
|79.269
|0.000
|79.769
|
|77.509
|0.00
|0.00
|1.13
|-296.44
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53879717
|2011.08.08 20:07
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.82243
|0.00000
|0.82760
|
|0.81032
|0.00
|0.00
|0.07
|-24.22
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53880045
|2011.08.08 20:15
|buy
|0.55
|audusd
|1.01980
|0.00000
|1.02505
|
|1.00420
|0.00
|0.00
|4.77
|-858.00
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53880053
|2011.08.08 20:15
|buy
|0.03
|nzdjpy
|63.733
|0.000
|64.236
|
|62.540
|0.00
|0.00
|0.10
|-46.37
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53880123
|2011.08.08 20:15
|buy
|0.21
|audjpy
|79.080
|0.000
|79.569
|
|77.509
|0.00
|0.00
|1.82
|-427.45
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53880179
|2011.08.08 20:16
|buy
|0.21
|cadjpy
|78.143
|0.000
|78.643
|
|77.368
|0.00
|0.00
|0.33
|-210.87
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53880705
|2011.08.08 20:31
|buy
|0.03
|gbpjpy
|126.682
|0.000
|127.185
|
|125.949
|0.00
|0.00
|0.04
|-28.49
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53882638
|2011.08.08 21:38
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.82041
|0.00000
|0.82541
|
|0.81032
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.27
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53883638
|2011.08.08 22:11
|buy
|0.90
|audusd
|1.01765
|0.00000
|1.02276
|
|1.00420
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 210.50
|
|4195106
|10pt3 Smi buy
|53884061
|2011.08.08 22:20
|buy
|0.05
|nzdusd
|0.81841
|0.00000
|0.82341
|
|0.81032
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.45
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53884121
|2011.08.08 22:20
|buy
|0.34
|audjpy
|78.879
|0.000
|79.379
|
|77.509
|0.00
|0.00
|0.00
|-603.52
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53884126
|2011.08.08 22:20
|buy
|0.05
|nzdjpy
|63.531
|0.000
|64.031
|
|62.540
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.20
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53884385
|2011.08.08 22:24
|buy
|0.55
|audjpy
|78.678
|0.000
|79.178
|
|77.509
|0.00
|0.00
|0.00
|-833.04
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53885230
|2011.08.08 22:54
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.81641
|0.00000
|0.82140
|
|0.81032
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.72
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53890071
|2011.08.09 00:15
|buy
|0.05
|gbpjpy
|126.461
|0.000
|126.972
|
|125.949
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.17
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53890280
|2011.08.09 00:16
|buy
|0.90
|audjpy
|78.476
|0.000
|78.975
|
|77.509
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 127.61
|
|4195117
|10pt3 Smi buy
|53890676
|2011.08.09 00:20
|buy
|0.08
|gbpjpy
|126.274
|0.000
|126.760
|
|125.949
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.69
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53890865
|2011.08.09 00:20
|buy
|0.08
|nzdjpy
|63.318
|0.000
|63.823
|
|62.540
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.65
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53895137
|2011.08.09 00:51
|buy
|0.34
|cadjpy
|77.866
|0.000
|78.366
|
|77.368
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.38
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53895146
|2011.08.09 00:51
|buy
|0.13
|nzdusd
|0.81323
|0.00000
|0.81823
|
|0.81032
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.83
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53895155
|2011.08.09 00:51
|buy
|0.13
|nzdjpy
|62.989
|0.000
|63.496
|
|62.540
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.63
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53916433
|2011.08.09 03:29
|buy
|0.08
|usdjpy
|77.223
|0.000
|77.725
|
|77.181
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|
|4195102
|10pt3 Smi buy
|53916436
|2011.08.09 03:29
|buy
|0.55
|cadjpy
|77.405
|0.000
|77.905
|
|77.368
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.36
|
|4195118
|10pt3 Smi buy
|53916437
|2011.08.09 03:29
|buy
|0.21
|nzdjpy
|62.685
|0.000
|63.190
|
|62.540
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.46
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53916449
|2011.08.09 03:29
|sell
|0.03
|eurcad
|1.42009
|0.00000
|1.41509
|
|1.41922
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|
|4195116
|10pt3 Smi sell
|53916480
|2011.08.09 03:29
|buy
|0.13
|gbpjpy
|125.925
|0.000
|126.426
|
|125.949
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|
|4195112
|10pt3 Smi buy
|53916595
|2011.08.09 03:30
|buy
|0.21
|nzdusd
|0.81114
|0.00000
|0.81620
|
|0.81032
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.22
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53916657
|2011.08.09 03:31
|buy
|0.34
|nzdjpy
|62.485
|0.000
|62.985
|
|62.540
|0.00
|0.00
|0.00
|24.22
|
|4195119
|10pt3 Smi buy
|53917833
|2011.08.09 03:46
|sell
|0.01
|gbpaud
|1.62099
|0.00000
|1.61601
|
|1.62516
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.19
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53917928
|2011.08.09 03:49
|buy
|0.01
|eurnzd
|1.75254
|0.00000
|1.75753
|
|1.75470
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|
|4195127
|10pt3 Smi buy
|53917961
|2011.08.09 03:50
|buy
|0.01
|audnzd
|1.23985
|0.00000
|1.24485
|
|1.23890
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|
|4195122
|10pt3 Smi buy
|53917964
|2011.08.09 03:50
|buy
|0.01
|gbpnzd
|2.01155
|0.00000
|2.01683
|
|2.01315
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|
|4195121
|10pt3 Smi buy
|53917988
|2011.08.09 03:50
|sell
|0.02
|gbpaud
|1.62284
|0.00000
|1.61802
|
|1.62516
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.66
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53918231
|2011.08.09 03:54
|sell
|0.03
|gbpaud
|1.62486
|0.00000
|1.61991
|
|1.62516
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|4195123
|10pt3 Smi sell
|53918252
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.01
|audchf
|0.75379
|0.00000
|0.74879
|
|0.75379
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53918263
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.22521
|0.00000
|1.22021
|
|1.22482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53918273
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.01
|usdchf
|0.75069
|0.00000
|0.74569
|
|0.75046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|
|4195104
|10pt3 Smi sell
|53918276
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.63225
|0.00000
|1.62725
|
|1.63207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|4195103
|10pt3 Smi sell
|53918286
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.01
|eurchf
|1.06758
|0.00000
|1.06251
|
|1.06719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53918360
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.22748
|0.00000
|1.22244
|
|1.22482
|0.00
|0.00
|0.00
|7.09
|
|4195113
|10pt3 Smi sell
|53918362
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.02
|audchf
|0.75582
|0.00000
|0.75089
|
|0.75379
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|
|4195125
|10pt3 Smi sell
|53918365
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.02
|eurchf
|1.07012
|0.00000
|1.06507
|
|1.06719
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|
|4195108
|10pt3 Smi sell
|53918699
|2011.08.09 04:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|109.792
|0.000
|110.303
|
|109.794
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|4195110
|10pt3 Smi buy
|53918740
|2011.08.09 04:02
|buy
|0.01
|audcad
|1.00232
|0.00000
|1.00740
|
|1.00165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|
|4195114
|10pt3 Smi buy
|53919215
|2011.08.09 04:07
|buy
|0.34
|nzdusd
|0.80903
|0.00000
|0.81411
|
|0.81032
|0.00
|0.00
|0.00
|43.86
|
|4195107
|10pt3 Smi buy
|53919374
|2011.08.09 04:10
|buy
|0.01
|chfjpy
|102.773
|0.000
|103.266
|
|102.871
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|
|4195111
|10pt3 Smi buy
|53919426
|2011.08.09 04:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42182
|0.00000
|1.42682
|
|1.42227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|
|4195101
|10pt3 Smi buy
|53919608
|2011.08.09 04:15
|buy
|0.01
|gbpcad
|1.62784
|0.00000
|1.63295
|
|1.62769
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|4195120
|10pt3 Smi buy
|
|0.00
|0.00
|18.16
|-9 388.22
|
|Floating P/L:
|-9 370.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|5 591.47
|Floating P/L:
|-9 370.06
|Margin:
|20 896.00
|Balance:
|105 591.47
|Equity:
|96 221.41
|Free Margin:
|75 325.41
|
|Details:
|Gross Profit:
|9 606.10
|Gross Loss:
|4 014.63
|Total Net Profit:
|5 591.47
|Profit Factor:
|2.39
|Expected Payoff:
|11.48
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 197.99 (1.12%)
|Relative Drawdown:
|1.12% (1 197.99)
|
|Total Trades:
|487
|Short Positions (won %):
|229 (63.32%)
|Long Positions (won %):
|258 (62.79%)
|Profit Trades (% of total):
|307 (63.04%)
|Loss trades (% of total):
|180 (36.96%)
|Largest
|profit trade:
|584.10
|loss trade:
|-334.41
|Average
|profit trade:
|31.29
|loss trade:
|-22.30
|Maximum
|consecutive wins ($):
|25 (179.30)
|consecutive losses ($):
|13 (-633.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|864.79 (4)
|consecutive loss (count):
|-1 197.99 (8)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|3