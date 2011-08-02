Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089299914 Name: Ligang Li Currency: USD 2011 August 9, 04:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
534603572011.08.02 21:39balanceDeposit100 000.00
537786512011.08.07 21:15buy0.01audcad1.024270.000001.029222011.08.08 07:401.017990.000.000.00-6.41
 419511410pt3 Smi buy
537796792011.08.07 21:18buy0.02audcad1.021820.000001.026822011.08.08 07:401.017940.000.000.00-7.92
 419511410pt3 Smi buy
537985672011.08.08 03:08buy0.03audcad1.019150.000001.024022011.08.08 07:401.017940.000.000.00-3.70
 419511410pt3 Smi buy
538008742011.08.08 03:56buy0.05audcad1.017120.000001.022122011.08.08 07:401.017990.000.000.004.44
 419511410pt3 Smi buy
538035572011.08.08 04:47buy0.08audcad1.015120.000001.020122011.08.08 07:401.017990.000.000.0023.43
 419511410pt3 Smi buy
538060252011.08.08 05:34buy0.13audcad1.013110.000001.018112011.08.08 07:401.018110.000.000.0066.30
 419511410pt3 Smi buy[tp]
538205042011.08.08 08:04sell0.01audcad1.017580.000001.012642011.08.08 18:141.018510.000.000.00-0.94
 419511410pt3 Smi sell
538323022011.08.08 10:32sell0.02audcad1.019590.000001.014592011.08.08 18:141.018550.000.000.002.11
 419511410pt3 Smi sell
538326872011.08.08 10:37sell0.03audcad1.021670.000001.016672011.08.08 18:141.018520.000.000.009.54
 419511410pt3 Smi sell
538343552011.08.08 11:11sell0.05audcad1.023590.000001.018692011.08.08 18:141.018690.000.000.0024.75
 419511410pt3 Smi sell[tp]
538767582011.08.08 19:13buy0.01audcad1.015630.000001.020652011.08.09 03:301.002790.000.000.07-12.88
 419511410pt3 Smi buy
538777422011.08.08 19:32buy0.02audcad1.013530.000001.018512011.08.09 03:301.002990.000.000.14-21.13
 419511410pt3 Smi buy
538801362011.08.08 20:15buy0.03audcad1.011360.000001.016412011.08.09 03:301.003290.000.000.21-24.27
 419511410pt3 Smi buy
538838922011.08.08 22:15buy0.05audcad1.009180.000001.014182011.08.09 03:301.003090.000.000.00-30.52
 419511410pt3 Smi buy
538851612011.08.08 22:54buy0.08audcad1.007060.000001.012062011.08.09 03:291.003390.000.000.00-29.44
 419511410pt3 Smi buy
538909832011.08.09 00:20buy0.13audcad1.004220.000001.009122011.08.09 03:291.003390.000.000.00-10.82
 419511410pt3 Smi buy
539024532011.08.09 01:40buy0.21audcad0.999820.000001.004912011.08.09 03:281.004910.000.000.00107.15
 419511410pt3 Smi buy[tp]
537857812011.08.07 22:53sell0.01audchf0.789940.000000.784902011.08.08 03:500.788750.000.000.001.57
 419512510pt3 Smi sell
537867032011.08.07 23:08sell0.02audchf0.791940.000000.786942011.08.08 03:500.788860.000.000.008.10
 419512510pt3 Smi sell
537881982011.08.07 23:33sell0.03audchf0.794170.000000.789002011.08.08 03:500.789000.000.000.0020.39
 419512510pt3 Smi sell[tp]
538063182011.08.08 05:37buy0.01audchf0.780300.000000.785302011.08.08 06:240.781410.000.000.001.47
 419512510pt3 Smi buy
538071582011.08.08 05:56buy0.02audchf0.778270.000000.783292011.08.08 06:240.781260.000.000.007.92
 419512510pt3 Smi buy
538074312011.08.08 05:59buy0.03audchf0.776160.000000.781162011.08.08 06:240.781160.000.000.0019.87
 419512510pt3 Smi buy[tp]
538126622011.08.08 06:47sell0.01audchf0.782070.000000.777072011.08.08 08:090.787010.000.000.00-6.51
 419512510pt3 Smi sell
538144542011.08.08 07:03sell0.02audchf0.784150.000000.779122011.08.08 08:090.787020.000.000.00-7.56
 419512510pt3 Smi sell
538151822011.08.08 07:07sell0.03audchf0.786240.000000.781242011.08.08 08:090.787020.000.000.00-3.09
 419512510pt3 Smi sell
538168542011.08.08 07:22sell0.05audchf0.788360.000000.783432011.08.08 08:090.787020.000.000.008.83
 419512510pt3 Smi sell
538172022011.08.08 07:26sell0.08audchf0.790270.000000.785372011.08.08 08:090.787020.000.000.0034.27
 419512510pt3 Smi sell
538175432011.08.08 07:30sell0.13audchf0.792310.000000.787272011.08.08 08:090.787270.000.000.0086.35
 419512510pt3 Smi sell[tp]
538225162011.08.08 08:26buy0.01audchf0.788140.000000.793142011.08.08 10:340.789130.000.000.001.30
 419512510pt3 Smi buy
538248572011.08.08 09:06buy0.02audchf0.786120.000000.791142011.08.08 10:340.789050.000.000.007.69
 419512510pt3 Smi buy
538254532011.08.08 09:14buy0.03audchf0.784150.000000.789092011.08.08 10:340.789090.000.000.0019.44
 419512510pt3 Smi buy[tp]
538372842011.08.08 11:51buy0.01audchf0.789800.000000.794882011.08.08 14:010.792750.000.000.003.86
 419512510pt3 Smi buy
538459602011.08.08 13:30buy0.02audchf0.787800.000000.792782011.08.08 14:010.792780.000.000.0013.03
 419512510pt3 Smi buy[tp]
538497002011.08.08 14:05sell0.01audchf0.792090.000000.787152011.08.08 14:280.787150.000.000.006.49
 419512510pt3 Smi sell[tp]
538631582011.08.08 15:51buy0.01audchf0.784240.000000.789242011.08.08 16:430.778060.000.000.00-8.22
 419512510pt3 Smi buy
538638102011.08.08 15:59buy0.02audchf0.782190.000000.787192011.08.08 16:430.778010.000.000.00-11.12
 419512510pt3 Smi buy
538653402011.08.08 16:15buy0.03audchf0.780190.000000.785192011.08.08 16:430.778300.000.000.00-7.53
 419512510pt3 Smi buy
538656112011.08.08 16:19buy0.05audchf0.778010.000000.783142011.08.08 16:430.778530.000.000.003.46
 419512510pt3 Smi buy
538657972011.08.08 16:19buy0.08audchf0.775520.000000.780582011.08.08 16:430.778560.000.000.0032.30
 419512510pt3 Smi buy
538673522011.08.08 16:41buy0.13audchf0.774210.000000.778512011.08.08 16:430.778510.000.000.0074.25
 419512510pt3 Smi buy[tp]
538690942011.08.08 17:04sell0.01audchf0.779490.000000.774492011.08.08 18:170.774490.000.000.006.63
 419512510pt3 Smi sell[tp]
538755602011.08.08 18:49sell0.01audchf0.772680.000000.767682011.08.08 19:460.771690.000.000.001.31
 419512510pt3 Smi sell
538766582011.08.08 19:10sell0.02audchf0.774700.000000.769702011.08.08 19:460.771720.000.000.007.89
 419512510pt3 Smi sell
538770962011.08.08 19:17sell0.03audchf0.776740.000000.771712011.08.08 19:460.771710.000.000.0019.98
 419512510pt3 Smi sell[tp]
538813232011.08.08 20:48buy0.01audchf0.769880.000000.774802011.08.09 03:410.759090.000.000.09-14.30
 419512510pt3 Smi buy
538838832011.08.08 22:15buy0.02audchf0.767660.000000.772842011.08.09 03:410.759090.000.000.00-22.73
 419512510pt3 Smi buy
538843362011.08.08 22:23buy0.03audchf0.765650.000000.770652011.08.09 03:410.759180.000.000.00-25.73
 419512510pt3 Smi buy
538902462011.08.09 00:16buy0.05audchf0.763420.000000.768522011.08.09 03:410.759090.000.000.00-28.71
 419512510pt3 Smi buy
538909572011.08.09 00:20buy0.08audchf0.761220.000000.766122011.08.09 03:410.759180.000.000.00-21.64
 419512510pt3 Smi buy
539024142011.08.09 01:40buy0.13audchf0.753870.000000.758822011.08.09 03:410.758820.000.000.0085.35
 419512510pt3 Smi buy[tp]
537794202011.08.07 21:16sell0.01audjpy81.4130.00080.9132011.08.08 02:3981.1140.000.000.003.83
 419511710pt3 Smi sell
537875752011.08.07 23:25sell0.02audjpy81.6070.00081.1152011.08.08 02:3981.1150.000.000.0012.61
 419511710pt3 Smi sell[tp]
537980702011.08.08 02:55buy0.01audjpy81.2140.00081.7142011.08.08 06:3980.6970.000.000.00-6.64
 419511710pt3 Smi buy
538000802011.08.08 03:50buy0.02audjpy81.0110.00081.5112011.08.08 06:3980.6910.000.000.00-8.22
 419511710pt3 Smi buy
538004732011.08.08 03:54buy0.03audjpy80.7730.00081.2732011.08.08 06:3980.6900.000.000.00-3.19
 419511710pt3 Smi buy
538017552011.08.08 04:09buy0.05audjpy80.5750.00081.0732011.08.08 06:3980.6820.000.000.006.87
 419511710pt3 Smi buy
538048872011.08.08 05:14buy0.08audjpy80.3730.00080.8732011.08.08 06:3980.6820.000.000.0031.74
 419511710pt3 Smi buy
538079112011.08.08 06:02buy0.13audjpy80.1810.00080.6732011.08.08 06:3980.6730.000.000.0082.11
 419511710pt3 Smi buy[tp]
538126752011.08.08 06:47sell0.01audjpy80.5570.00080.0572011.08.08 09:1280.4550.000.000.001.31
 419511710pt3 Smi sell
538154892011.08.08 07:09sell0.02audjpy80.7580.00080.2592011.08.08 09:1280.4560.000.000.007.77
 419511710pt3 Smi sell
538189412011.08.08 07:46sell0.03audjpy80.9590.00080.4622011.08.08 09:1280.4620.000.000.0019.17
 419511710pt3 Smi sell[tp]
538387862011.08.08 12:11sell0.01audjpy80.6590.00080.1472011.08.08 14:3780.1470.000.000.006.60
 419511710pt3 Smi sell[tp]
537845462011.08.07 22:22sell0.01audnzd1.239050.000001.234052011.08.08 12:201.246410.000.000.00-6.12
 419512210pt3 Smi sell
537846782011.08.07 22:24sell0.02audnzd1.240290.000001.236242011.08.08 12:201.246450.000.000.00-10.24
 419512210pt3 Smi sell
537850172011.08.07 22:32sell0.03audnzd1.241480.000001.237332011.08.08 12:201.246300.000.000.00-12.01
 419512210pt3 Smi sell
537868802011.08.07 23:09sell0.05audnzd1.243520.000001.238522011.08.08 12:201.246370.000.000.00-11.84
 419512210pt3 Smi sell
537962712011.08.08 02:07sell0.08audnzd1.245480.000001.240542011.08.08 12:201.246390.000.000.00-6.05
 419512210pt3 Smi sell
537986292011.08.08 03:09sell0.13audnzd1.247480.000001.242482011.08.08 12:201.246340.000.000.0012.32
 419512210pt3 Smi sell
538198572011.08.08 07:59sell0.21audnzd1.249300.000001.244522011.08.08 12:201.246340.000.000.0051.66
 419512210pt3 Smi sell
538337992011.08.08 11:01sell0.34audnzd1.251590.000001.246592011.08.08 12:201.246590.000.000.00141.25
 419512210pt3 Smi sell[tp]
538414412011.08.08 12:43buy0.01audnzd1.247720.000001.252742011.08.09 00:511.241410.000.000.04-5.13
 419512210pt3 Smi buy
538440922011.08.08 13:04buy0.02audnzd1.245650.000001.250692011.08.09 00:511.241360.000.000.08-6.97
 419512210pt3 Smi buy
538667742011.08.08 16:32buy0.03audnzd1.243560.000001.248582011.08.09 00:511.241470.000.000.12-5.09
 419512210pt3 Smi buy
538682282011.08.08 16:51buy0.05audnzd1.241660.000001.246422011.08.09 00:511.241440.000.000.20-0.90
 419512210pt3 Smi buy
538758332011.08.08 18:56buy0.08audnzd1.239620.000001.244622011.08.09 00:511.241590.000.000.3312.81
 419512210pt3 Smi buy
538908982011.08.09 00:20buy0.13audnzd1.236630.000001.241712011.08.09 00:511.241710.000.000.0053.67
 419512210pt3 Smi buy[tp]
537793042011.08.07 21:16sell0.01audusd1.043670.000001.038672011.08.07 22:121.038670.000.000.005.00
 419510610pt3 Smi sell[tp]
537857892011.08.07 22:53sell0.01audusd1.037660.000001.032662011.08.08 03:501.036850.000.000.000.81
 419510610pt3 Smi sell
537865932011.08.07 23:06sell0.02audusd1.039810.000001.034772011.08.08 03:501.036800.000.000.006.02
 419510610pt3 Smi sell
537868762011.08.07 23:09sell0.03audusd1.042040.000001.036872011.08.08 03:501.036870.000.000.0015.51
 419510610pt3 Smi sell[tp]
538029962011.08.08 04:36buy0.01audusd1.033020.000001.037972011.08.08 06:391.036030.000.000.003.01
 419510610pt3 Smi buy
538071532011.08.08 05:56buy0.02audusd1.030990.000001.035992011.08.08 06:391.035990.000.000.0010.00
 419510610pt3 Smi buy[tp]
538123912011.08.08 06:44sell0.01audusd1.035290.000001.030312011.08.08 09:131.034540.000.000.000.75
 419510610pt3 Smi sell
538151182011.08.08 07:07sell0.02audusd1.037250.000001.032302011.08.08 09:131.034440.000.000.005.62
 419510610pt3 Smi sell
538189082011.08.08 07:45sell0.03audusd1.039260.000001.034272011.08.08 09:121.034270.000.000.0014.97
 419510610pt3 Smi sell[tp]
538285902011.08.08 09:46buy0.01audusd1.034140.000001.039152011.08.08 11:231.039150.000.000.005.01
 419510610pt3 Smi buy[tp]
537836192011.08.07 22:09buy0.01cadchf0.771190.000000.776242011.08.07 23:310.776240.000.000.006.63
 419512610pt3 Smi buy[tp]
537919212011.08.08 00:53sell0.01cadchf0.776450.000000.771452011.08.08 04:190.771450.000.000.006.58
 419512610pt3 Smi sell[tp]
538061222011.08.08 05:35buy0.01cadchf0.770450.000000.775472011.08.08 06:390.771330.000.000.001.16
 419512610pt3 Smi buy
538072882011.08.08 05:58buy0.02cadchf0.768440.000000.773442011.08.08 06:390.771350.000.000.007.70
 419512610pt3 Smi buy
538077772011.08.08 06:02buy0.03cadchf0.766240.000000.771262011.08.08 06:390.771260.000.000.0019.93
 419512610pt3 Smi buy[tp]
538141792011.08.08 07:03buy0.01cadchf0.771510.000000.776462011.08.08 07:220.776460.000.000.006.52
 419512610pt3 Smi buy[tp]
538276392011.08.08 09:37buy0.01cadchf0.770660.000000.775652011.08.08 16:430.760830.000.000.00-13.07
 419512610pt3 Smi buy
538524892011.08.08 14:31buy0.02cadchf0.768530.000000.773582011.08.08 16:430.761020.000.000.00-19.97
 419512610pt3 Smi buy
538542192011.08.08 14:38buy0.03cadchf0.766580.000000.771462011.08.08 16:430.761170.000.000.00-21.56
 419512610pt3 Smi buy
538638032011.08.08 15:59buy0.05cadchf0.764600.000000.769582011.08.08 16:430.761420.000.000.00-21.12
 419512610pt3 Smi buy
538647572011.08.08 16:08buy0.08cadchf0.763160.000000.767572011.08.08 16:430.760990.000.000.00-23.08
 419512610pt3 Smi buy
538655902011.08.08 16:19buy0.13cadchf0.761090.000000.766102011.08.08 16:430.760500.000.000.00-10.20
 419512610pt3 Smi buy
538657532011.08.08 16:19buy0.21cadchf0.759080.000000.764092011.08.08 16:430.761150.000.000.0057.75
 419512610pt3 Smi buy
538671782011.08.08 16:39buy0.34cadchf0.756930.000000.761932011.08.08 16:430.761930.000.000.00225.63
 419512610pt3 Smi buy[tp]
538690872011.08.08 17:04sell0.01cadchf0.761880.000000.756882011.08.08 20:430.758890.000.000.003.96
 419512610pt3 Smi sell
538769882011.08.08 19:15sell0.02cadchf0.763880.000000.758902011.08.08 20:430.758900.000.000.0013.20
 419512610pt3 Smi sell[tp]
538813592011.08.08 20:49buy0.01cadchf0.760090.000000.765082011.08.09 03:440.757280.000.000.02-3.72
 419512610pt3 Smi buy
539023592011.08.09 01:40buy0.02cadchf0.754450.000000.759512011.08.09 03:440.757220.000.000.007.34
 419512610pt3 Smi buy
539162702011.08.09 03:28buy0.03cadchf0.752410.000000.757182011.08.09 03:430.757180.000.000.0018.97
 419512610pt3 Smi buy[tp]
537817002011.08.07 21:51buy0.01cadjpy79.6850.00080.1752011.08.07 23:2779.8460.000.000.002.05
 419511810pt3 Smi buy
537823622011.08.07 22:00buy0.02cadjpy79.5030.00079.9822011.08.07 23:2779.8120.000.000.007.89
 419511810pt3 Smi buy
537826312011.08.07 22:01buy0.03cadjpy79.2660.00079.7992011.08.07 23:2779.7990.000.000.0020.40
 419511810pt3 Smi buy[tp]
537887332011.08.07 23:45sell0.01cadjpy79.7330.00079.2422011.08.08 04:2279.2420.000.000.006.29
 419511810pt3 Smi sell[tp]
537820562011.08.07 21:57sell0.01chfjpy103.1540.000102.6622011.08.07 23:08102.6620.000.000.006.30
 419511110pt3 Smi sell[tp]
537890942011.08.07 23:54buy0.01chfjpy102.7330.000103.2312011.08.08 04:24103.0390.000.000.003.92
 419511110pt3 Smi buy
537914192011.08.08 00:35buy0.02chfjpy102.5360.000103.0322011.08.08 04:24103.0320.000.000.0012.72
 419511110pt3 Smi buy[tp]
538036772011.08.08 04:51buy0.01chfjpy102.7920.000103.3062011.08.08 05:58103.3060.000.000.006.60
 419511110pt3 Smi buy[tp]
538129482011.08.08 06:51buy0.01chfjpy102.9930.000103.5202011.08.08 07:44102.3340.000.000.00-8.47
 419511110pt3 Smi buy
538145522011.08.08 07:04buy0.02chfjpy102.7970.000103.2922011.08.08 07:44102.3340.000.000.00-11.89
 419511110pt3 Smi buy
538152732011.08.08 07:08buy0.03chfjpy102.6120.000103.0912011.08.08 07:44102.3340.000.000.00-10.71
 419511110pt3 Smi buy
538168232011.08.08 07:22buy0.05chfjpy102.4170.000102.9072011.08.08 07:44102.3230.000.000.00-6.03
 419511110pt3 Smi buy
538172862011.08.08 07:27buy0.08chfjpy102.2290.000102.7052011.08.08 07:44102.3230.000.000.009.66
 419511110pt3 Smi buy
538173572011.08.08 07:27buy0.13chfjpy102.0430.000102.5252011.08.08 07:44102.3230.000.000.0046.74
 419511110pt3 Smi buy
538177482011.08.08 07:31buy0.21chfjpy101.8250.000102.3332011.08.08 07:44102.3330.000.000.00137.00
 419511110pt3 Smi buy[tp]
538199072011.08.08 08:00sell0.01chfjpy102.2900.000101.7932011.08.08 08:31102.2250.000.000.000.83
 419511110pt3 Smi sell
538208542011.08.08 08:08sell0.02chfjpy102.4830.000101.9932011.08.08 08:31102.2250.000.000.006.63
 419511110pt3 Smi sell
538210202011.08.08 08:10sell0.03chfjpy102.7190.000102.2292011.08.08 08:31102.2290.000.000.0018.88
 419511110pt3 Smi sell[tp]
538232422011.08.08 08:38buy0.01chfjpy102.4080.000102.9082011.08.08 15:02102.3070.000.000.00-1.30
 419511110pt3 Smi buy
538236272011.08.08 08:46buy0.02chfjpy102.1870.000102.6952011.08.08 15:02102.3090.000.000.003.14
 419511110pt3 Smi buy
538323532011.08.08 10:33buy0.03chfjpy101.9730.000102.4762011.08.08 15:02102.3130.000.000.0013.15
 419511110pt3 Smi buy
538484212011.08.08 13:52buy0.05chfjpy101.7670.000102.2632011.08.08 15:02102.2630.000.000.0031.95
 419511110pt3 Smi buy[tp]
538587052011.08.08 15:10sell0.01chfjpy102.2060.000101.7072011.08.08 16:44103.2520.000.000.00-13.48
 419511110pt3 Smi sell
538598592011.08.08 15:17sell0.02chfjpy102.4100.000101.9162011.08.08 16:44103.1020.000.000.00-17.83
 419511110pt3 Smi sell
538638242011.08.08 15:59sell0.03chfjpy102.6130.000102.1132011.08.08 16:43103.0780.000.000.00-17.98
 419511110pt3 Smi sell
538653442011.08.08 16:16sell0.05chfjpy102.8180.000102.3182011.08.08 16:43103.0750.000.000.00-16.55
 419511110pt3 Smi sell
538656192011.08.08 16:19sell0.08chfjpy103.0470.000102.5472011.08.08 16:43103.0410.000.000.000.62
 419511110pt3 Smi sell
538658082011.08.08 16:19sell0.13chfjpy103.3360.000102.8472011.08.08 16:43103.0370.000.000.0050.09
 419511110pt3 Smi sell
538671202011.08.08 16:38sell0.21chfjpy103.5520.000103.0492011.08.08 16:43103.0490.000.000.00136.06
 419511110pt3 Smi sell[tp]
538723562011.08.08 18:07sell0.01chfjpy103.1120.000102.6122011.08.09 03:35102.6120.000.00-0.016.49
 419511110pt3 Smi sell[tp]
537904312011.08.08 00:13sell0.01euraud1.374890.000001.370012011.08.08 07:291.385640.000.000.00-11.16
 419511410pt3 Smi sell
537931332011.08.08 01:13sell0.02euraud1.377200.000001.371952011.08.08 07:291.385580.000.000.00-17.40
 419511410pt3 Smi sell
537975962011.08.08 02:37sell0.03euraud1.379290.000001.374292011.08.08 07:291.385600.000.000.00-19.65
 419511410pt3 Smi sell
538002182011.08.08 03:51sell0.05euraud1.381360.000001.376322011.08.08 07:291.385580.000.000.00-21.90
 419511410pt3 Smi sell
538004162011.08.08 03:54sell0.08euraud1.384430.000001.379432011.08.08 07:291.385620.000.000.00-9.88
 419511410pt3 Smi sell
538023842011.08.08 04:22sell0.13euraud1.386440.000001.381442011.08.08 07:291.385720.000.000.009.71
 419511410pt3 Smi sell
538049552011.08.08 05:16sell0.21euraud1.388700.000001.383472011.08.08 07:291.385740.000.000.0064.52
 419511410pt3 Smi sell
538063312011.08.08 05:37sell0.34euraud1.390540.000001.385712011.08.08 07:291.385710.000.000.00170.49
 419511410pt3 Smi sell[tp]
538217052011.08.08 08:16buy0.01euraud1.383820.000001.388822011.08.08 14:441.372530.000.000.00-11.65
 419511410pt3 Smi buy
538285052011.08.08 09:45buy0.02euraud1.381830.000001.386742011.08.08 14:441.372630.000.000.00-18.99
 419511410pt3 Smi buy
538290632011.08.08 09:49buy0.03euraud1.379820.000001.384822011.08.08 14:441.372550.000.000.00-22.51
 419511410pt3 Smi buy
538325902011.08.08 10:36buy0.05euraud1.377820.000001.382822011.08.08 14:441.372500.000.000.00-27.46
 419511410pt3 Smi buy
538339992011.08.08 11:04buy0.08euraud1.375820.000001.380822011.08.08 14:441.372510.000.000.00-27.33
 419511410pt3 Smi buy
538350002011.08.08 11:23buy0.13euraud1.373720.000001.378722011.08.08 14:441.372490.000.000.00-16.51
 419511410pt3 Smi buy
538420112011.08.08 12:49buy0.21euraud1.371680.000001.376702011.08.08 14:441.372610.000.000.0020.16
 419511410pt3 Smi buy
538439602011.08.08 13:03buy0.34euraud1.369640.000001.374602011.08.08 14:441.372560.000.000.00102.47
 419511410pt3 Smi buy
538500462011.08.08 14:10buy0.55euraud1.367590.000001.372642011.08.08 14:441.372640.000.000.00286.69
 419511410pt3 Smi buy[tp]
538610252011.08.08 15:28buy0.01euraud1.373900.000001.378922011.08.08 18:091.378920.000.000.005.18
 419511410pt3 Smi buy[tp]
538767372011.08.08 19:12sell0.01euraud1.386290.000001.381542011.08.09 03:451.412660.000.000.10-26.57
 419511410pt3 Smi sell
538779642011.08.08 19:37sell0.02euraud1.388550.000001.383322011.08.09 03:451.412660.000.000.21-48.59
 419511410pt3 Smi sell
538783492011.08.08 19:48sell0.03euraud1.390550.000001.385552011.08.09 03:451.412630.000.000.31-66.75
 419511410pt3 Smi sell
538801582011.08.08 20:16sell0.05euraud1.392730.000001.387772011.08.09 03:451.412630.000.000.52-100.27
 419511410pt3 Smi sell
538842142011.08.08 22:21sell0.08euraud1.395050.000001.389812011.08.09 03:451.412600.000.000.00-141.50
 419511410pt3 Smi sell
538851482011.08.08 22:54sell0.13euraud1.397100.000001.392052011.08.09 03:451.412510.000.000.00-201.89
 419511410pt3 Smi sell
538902402011.08.09 00:16sell0.21euraud1.399360.000001.394102011.08.09 03:451.412550.000.000.00-279.15
 419511410pt3 Smi sell
538951302011.08.09 00:51sell0.34euraud1.402780.000001.397782011.08.09 03:451.412540.000.000.00-334.41
 419511410pt3 Smi sell
539164762011.08.09 03:29sell0.55euraud1.415420.000001.410292011.08.09 03:451.412500.000.000.00161.86
 419511410pt3 Smi sell
539168102011.08.09 03:33sell0.90euraud1.417420.000001.412422011.08.09 03:451.412420.000.000.00453.53
 419511410pt3 Smi sell[tp]
537830252011.08.07 22:03sell0.01eurcad1.413000.000001.407972011.08.07 23:031.407970.000.000.005.11
 419511610pt3 Smi sell[tp]
537909082011.08.08 00:28buy0.01eurcad1.405220.000001.410222011.08.08 06:071.410220.000.000.005.08
 419511610pt3 Smi buy[tp]
538104082011.08.08 06:25sell0.01eurcad1.408700.000001.403742011.08.08 09:481.405890.000.000.002.85
 419511610pt3 Smi sell
538249602011.08.08 09:09sell0.02eurcad1.410690.000001.405782011.08.08 09:481.405780.000.000.009.96
 419511610pt3 Smi sell[tp]
538340612011.08.08 11:06sell0.01eurcad1.406800.000001.401802011.08.08 12:311.401800.000.000.005.07
 419511610pt3 Smi sell[tp]
538453272011.08.08 13:22buy0.01eurcad1.399830.000001.404832011.08.08 14:521.404830.000.000.005.05
 419511610pt3 Smi buy[tp]
538611602011.08.08 15:30buy0.01eurcad1.405410.000001.410462011.08.08 18:321.408460.000.000.003.08
 419511610pt3 Smi buy
538672772011.08.08 16:40buy0.02eurcad1.403270.000001.408412011.08.08 18:321.408410.000.000.0010.36
 419511610pt3 Smi buy[tp]
537814492011.08.07 21:48buy0.01eurchf1.088230.000001.093232011.08.08 06:081.083940.000.000.00-5.68
 419510810pt3 Smi buy
538022352011.08.08 04:20buy0.02eurchf1.086230.000001.091182011.08.08 06:081.084110.000.000.00-5.61
 419510810pt3 Smi buy
538023652011.08.08 04:22buy0.03eurchf1.084180.000001.089222011.08.08 06:081.084140.000.000.00-0.16
 419510810pt3 Smi buy
538071742011.08.08 05:56buy0.05eurchf1.081720.000001.086712011.08.08 06:081.084160.000.000.0016.14
 419510810pt3 Smi buy
538074352011.08.08 05:59buy0.08eurchf1.079480.000001.084492011.08.08 06:081.084490.000.000.0053.00
 419510810pt3 Smi buy[tp]
538129522011.08.08 06:51sell0.01eurchf1.084140.000001.079142011.08.08 07:421.093870.000.000.00-12.78
 419510810pt3 Smi sell
538133652011.08.08 06:55sell0.02eurchf1.086160.000001.081162011.08.08 07:421.093890.000.000.00-20.30
 419510810pt3 Smi sell
538144022011.08.08 07:03sell0.03eurchf1.088290.000001.083172011.08.08 07:421.093930.000.000.00-22.22
 419510810pt3 Smi sell
538150952011.08.08 07:07sell0.05eurchf1.090690.000001.085342011.08.08 07:421.093920.000.000.00-21.21
 419510810pt3 Smi sell
538168092011.08.08 07:22sell0.08eurchf1.092450.000001.087702011.08.08 07:421.093920.000.000.00-15.44
 419510810pt3 Smi sell
538170042011.08.08 07:24sell0.13eurchf1.094640.000001.089522011.08.08 07:421.093890.000.000.0012.80
 419510810pt3 Smi sell
538173212011.08.08 07:27sell0.21eurchf1.097080.000001.091842011.08.08 07:421.093890.000.000.0087.99
 419510810pt3 Smi sell
538180902011.08.08 07:33sell0.34eurchf1.099020.000001.094092011.08.08 07:421.094090.000.000.00220.10
 419510810pt3 Smi sell[tp]
538224572011.08.08 08:25buy0.01eurchf1.091850.000001.096952011.08.08 10:351.088600.000.000.00-4.26
 419510810pt3 Smi buy
538225442011.08.08 08:26buy0.02eurchf1.089830.000001.094852011.08.08 10:351.088560.000.000.00-3.33
 419510810pt3 Smi buy
538249692011.08.08 09:09buy0.03eurchf1.087700.000001.092702011.08.08 10:351.088550.000.000.003.34
 419510810pt3 Smi buy
538255322011.08.08 09:14buy0.05eurchf1.085490.000001.090512011.08.08 10:351.088520.000.000.0019.86
 419510810pt3 Smi buy
538282862011.08.08 09:43buy0.08eurchf1.083520.000001.088492011.08.08 10:351.088490.000.000.0052.12
 419510810pt3 Smi buy[tp]
538339302011.08.08 11:04sell0.01eurchf1.086840.000001.081902011.08.08 12:481.083950.000.000.003.79
 419510810pt3 Smi sell
538348882011.08.08 11:22sell0.02eurchf1.088760.000001.083842011.08.08 12:481.083840.000.000.0012.90
 419510810pt3 Smi sell[tp]
538419622011.08.08 12:49sell0.01eurchf1.082560.000001.077622011.08.08 14:281.079580.000.000.003.91
 419510810pt3 Smi sell
538493562011.08.08 14:01sell0.02eurchf1.084500.000001.079682011.08.08 14:271.079680.000.000.0012.65
 419510810pt3 Smi sell[tp]
538627672011.08.08 15:47buy0.01eurchf1.077210.000001.082252011.08.08 16:441.066740.000.000.00-13.94
 419510810pt3 Smi buy
538641802011.08.08 16:01buy0.02eurchf1.074740.000001.079772011.08.08 16:441.066540.000.000.00-21.84
 419510810pt3 Smi buy
538652222011.08.08 16:14buy0.03eurchf1.072730.000001.077722011.08.08 16:441.066570.000.000.00-24.60
 419510810pt3 Smi buy
538655782011.08.08 16:19buy0.05eurchf1.070430.000001.075652011.08.08 16:431.068670.000.000.00-11.69
 419510810pt3 Smi buy
538656372011.08.08 16:19buy0.08eurchf1.068250.000001.073212011.08.08 16:431.068670.000.000.004.46
 419510810pt3 Smi buy
538658172011.08.08 16:20buy0.13eurchf1.064530.000001.069502011.08.08 16:431.068300.000.000.0065.13
 419510810pt3 Smi buy
538671742011.08.08 16:39buy0.21eurchf1.062380.000001.067502011.08.08 16:431.067500.000.000.00142.99
 419510810pt3 Smi buy[tp]
538703122011.08.08 17:28buy0.01eurchf1.071160.000001.076152011.08.08 19:101.074260.000.000.004.10
 419510810pt3 Smi buy
538711432011.08.08 17:44buy0.02eurchf1.069100.000001.074132011.08.08 19:101.074130.000.000.0013.31
 419510810pt3 Smi buy[tp]
538786732011.08.08 19:57buy0.01eurchf1.073640.000001.078672011.08.09 03:411.073390.000.000.03-0.33
 419510810pt3 Smi buy
538792202011.08.08 20:03buy0.02eurchf1.071630.000001.076632011.08.09 03:411.073460.000.000.054.86
 419510810pt3 Smi buy
538803782011.08.08 20:20buy0.03eurchf1.070000.000001.074462011.08.09 03:411.073420.000.000.0813.61
 419510810pt3 Smi buy
538884102011.08.08 23:55buy0.05eurchf1.067880.000001.072992011.08.09 03:411.072990.000.000.0033.89
 419510810pt3 Smi buy[tp]
537798442011.08.07 21:20sell0.01eurjpy112.1980.000111.7322011.08.07 22:59111.8910.000.000.003.92
 419511010pt3 Smi sell
537815962011.08.07 21:50sell0.02eurjpy112.3550.000111.8982011.08.07 22:59111.8980.000.000.0011.68
 419511010pt3 Smi sell[tp]
537887372011.08.07 23:45sell0.01eurjpy112.0160.000111.5192011.08.08 04:03111.7160.000.000.003.85
 419511010pt3 Smi sell
537933212011.08.08 01:16sell0.02eurjpy112.2160.000111.7192011.08.08 04:03111.7190.000.000.0012.73
 419511010pt3 Smi sell[tp]
538029972011.08.08 04:36buy0.01eurjpy111.7780.000112.2812011.08.08 07:04112.0460.000.000.003.44
 419511010pt3 Smi buy
538049032011.08.08 05:15buy0.02eurjpy111.5750.000112.0752011.08.08 07:04112.0750.000.000.0012.85
 419511010pt3 Smi buy[tp]
538192432011.08.08 07:50sell0.01eurjpy111.8610.000111.3642011.08.08 09:13111.3640.000.000.006.40
 419511010pt3 Smi sell[tp]
538316322011.08.08 10:19buy0.01eurjpy110.6770.000111.1812011.08.08 15:05110.3860.000.000.00-3.75
 419511010pt3 Smi buy
538427612011.08.08 12:56buy0.02eurjpy110.4660.000110.9712011.08.08 15:05110.3580.000.000.00-2.78
 419511010pt3 Smi buy
538459522011.08.08 13:30buy0.03eurjpy110.2640.000110.7602011.08.08 15:05110.3460.000.000.003.17
 419511010pt3 Smi buy
538504962011.08.08 14:17buy0.05eurjpy110.0520.000110.5622011.08.08 15:05110.3620.000.000.0019.96
 419511010pt3 Smi buy
538524292011.08.08 14:30buy0.08eurjpy109.8450.000110.3482011.08.08 15:05110.3480.000.000.0051.82
 419511010pt3 Smi buy[tp]
538620692011.08.08 15:41buy0.01eurjpy110.4200.000110.9202011.08.08 19:16110.5060.000.000.001.11
 419511010pt3 Smi buy
538653252011.08.08 16:15buy0.02eurjpy110.2200.000110.7202011.08.08 19:16110.5080.000.000.007.41
 419511010pt3 Smi buy
538660082011.08.08 16:20buy0.03eurjpy110.0190.000110.5192011.08.08 19:16110.5190.000.000.0019.30
 419511010pt3 Smi buy[tp]
538777382011.08.08 19:32sell0.01eurjpy110.4050.000109.9162011.08.08 22:21109.9160.000.00-0.056.30
 419511010pt3 Smi sell[tp]
538866932011.08.08 23:20sell0.01eurjpy109.9760.000109.4762011.08.09 01:40109.4760.000.000.006.48
 419511010pt3 Smi sell[tp]
537860482011.08.07 22:59sell0.01eurnzd1.707920.000001.702902011.08.08 00:351.708850.000.000.00-0.78
 419512710pt3 Smi sell
537865692011.08.07 23:06sell0.02eurnzd1.710010.000001.705012011.08.08 00:351.708600.000.000.002.37
 419512710pt3 Smi sell
537873572011.08.07 23:18sell0.03eurnzd1.711240.000001.707012011.08.08 00:351.708600.000.000.006.64
 419512710pt3 Smi sell
537892962011.08.07 23:58sell0.05eurnzd1.713820.000001.708602011.08.08 00:351.708600.000.000.0021.88
 419512710pt3 Smi sell[tp]
537919322011.08.08 00:54buy0.01eurnzd1.710020.000001.714802011.08.08 02:081.714800.000.000.003.99
 419512710pt3 Smi buy[tp]
537981542011.08.08 02:59sell0.01eurnzd1.715790.000001.710792011.08.08 06:471.727720.000.000.00-9.92
 419512710pt3 Smi sell
537984632011.08.08 03:06sell0.02eurnzd1.720020.000001.715022011.08.08 06:471.727720.000.000.00-12.79
 419512710pt3 Smi sell
537986672011.08.08 03:09sell0.03eurnzd1.722270.000001.717282011.08.08 06:471.727780.000.000.00-13.74
 419512710pt3 Smi sell
538004542011.08.08 03:54sell0.05eurnzd1.724810.000001.719792011.08.08 06:471.727720.000.000.00-12.10
 419512710pt3 Smi sell
538006462011.08.08 03:54sell0.08eurnzd1.727790.000001.722612011.08.08 06:471.727630.000.000.001.06
 419512710pt3 Smi sell
538017492011.08.08 04:09sell0.13eurnzd1.731090.000001.725952011.08.08 06:471.727630.000.000.0037.38
 419512710pt3 Smi sell
538074442011.08.08 05:59sell0.21eurnzd1.733110.000001.728112011.08.08 06:471.728110.000.000.0087.25
 419512710pt3 Smi sell[tp]
538166922011.08.08 07:20buy0.01eurnzd1.730750.000001.735752011.08.08 07:591.729320.000.000.00-1.18
 419512710pt3 Smi buy
538174562011.08.08 07:28buy0.02eurnzd1.728730.000001.733722011.08.08 07:591.729400.000.000.001.12
 419512710pt3 Smi buy
538175862011.08.08 07:30buy0.03eurnzd1.726680.000001.731682011.08.08 07:591.729350.000.000.006.65
 419512710pt3 Smi buy
538178702011.08.08 07:31buy0.05eurnzd1.724630.000001.729632011.08.08 07:591.729630.000.000.0020.74
 419512710pt3 Smi buy[tp]
538226892011.08.08 08:29sell0.01eurnzd1.727460.000001.722392011.08.08 09:431.726900.000.000.000.46
 419512710pt3 Smi sell
538234502011.08.08 08:42sell0.02eurnzd1.729560.000001.724572011.08.08 09:431.726700.000.000.004.73
 419512710pt3 Smi sell
538238662011.08.08 08:50sell0.03eurnzd1.732120.000001.726692011.08.08 09:431.726690.000.000.0013.48
 419512710pt3 Smi sell[tp]
538283702011.08.08 09:43buy0.01eurnzd1.726840.000001.731902011.08.08 14:511.712440.000.000.00-11.92
 419512710pt3 Smi buy
538290612011.08.08 09:49buy0.02eurnzd1.724170.000001.729802011.08.08 14:511.712390.000.000.00-19.50
 419512710pt3 Smi buy
538297602011.08.08 09:54buy0.03eurnzd1.722240.000001.727162011.08.08 14:511.712410.000.000.00-24.41
 419512710pt3 Smi buy
538302072011.08.08 09:59buy0.05eurnzd1.720100.000001.725182011.08.08 14:511.712290.000.000.00-32.32
 419512710pt3 Smi buy
538349982011.08.08 11:23buy0.08eurnzd1.717760.000001.722922011.08.08 14:511.712300.000.000.00-36.15
 419512710pt3 Smi buy
538370132011.08.08 11:48buy0.13eurnzd1.715870.000001.720722011.08.08 14:511.712230.000.000.00-39.16
 419512710pt3 Smi buy
538377902011.08.08 11:58buy0.21eurnzd1.713280.000001.718562011.08.08 14:511.712390.000.000.00-15.47
 419512710pt3 Smi buy
538400052011.08.08 12:30buy0.34eurnzd1.711350.000001.716112011.08.08 14:511.712370.000.000.0028.70
 419512710pt3 Smi buy
538422672011.08.08 12:50buy0.55eurnzd1.709300.000001.714302011.08.08 14:511.712390.000.000.00140.65
 419512710pt3 Smi buy
538438162011.08.08 13:02buy0.90eurnzd1.707300.000001.712302011.08.08 14:511.712300.000.000.00372.44
 419512710pt3 Smi buy[tp]
538589022011.08.08 15:11sell0.01eurnzd1.713870.000001.708752011.08.08 16:201.708750.000.000.004.26
 419512710pt3 Smi sell[tp]
538690742011.08.08 17:04sell0.01eurnzd1.704460.000001.699262011.08.08 19:241.719150.000.000.00-12.17
 419512710pt3 Smi sell
538695412011.08.08 17:13sell0.02eurnzd1.706420.000001.701462011.08.08 19:241.719150.000.000.00-21.09
 419512710pt3 Smi sell
538708152011.08.08 17:37sell0.03eurnzd1.707960.000001.703422011.08.08 19:241.719150.000.000.00-27.79
 419512710pt3 Smi sell
538710722011.08.08 17:42sell0.05eurnzd1.710090.000001.704992011.08.08 19:241.719360.000.000.00-38.37
 419512710pt3 Smi sell
538722102011.08.08 18:04sell0.08eurnzd1.712190.000001.707192011.08.08 19:241.719390.000.000.00-47.69
 419512710pt3 Smi sell
538728782011.08.08 18:15sell0.13eurnzd1.714690.000001.709382011.08.08 19:241.719470.000.000.00-51.45
 419512710pt3 Smi sell
538734592011.08.08 18:23sell0.21eurnzd1.716690.000001.711792011.08.08 19:241.719500.000.000.00-48.86
 419512710pt3 Smi sell
538741992011.08.08 18:27sell0.34eurnzd1.718490.000001.713692011.08.08 19:241.719410.000.000.00-25.91
 419512710pt3 Smi sell
538745342011.08.08 18:32sell0.55eurnzd1.720590.000001.715592011.08.08 19:241.718280.000.000.00105.23
 419512710pt3 Smi sell
538755372011.08.08 18:48sell0.90eurnzd1.723390.000001.718542011.08.08 19:241.718540.000.000.00361.48
 419512710pt3 Smi sell[tp]
538778732011.08.08 19:35buy0.01eurnzd1.722000.000001.727002011.08.08 20:121.727000.000.000.004.11
 419512710pt3 Smi buy[tp]
538810582011.08.08 20:38sell0.01eurnzd1.726010.000001.721012011.08.09 03:291.754580.000.000.04-23.20
 419512710pt3 Smi sell
538829912011.08.08 21:52sell0.02eurnzd1.728360.000001.723142011.08.09 03:291.754580.000.000.00-42.58
 419512710pt3 Smi sell
538837562011.08.08 22:12sell0.03eurnzd1.730350.000001.725762011.08.09 03:291.754690.000.000.00-59.29
 419512710pt3 Smi sell
538843642011.08.08 22:24sell0.05eurnzd1.732390.000001.727392011.08.09 03:291.755120.000.000.00-92.24
 419512710pt3 Smi sell
538852372011.08.08 22:54sell0.08eurnzd1.734910.000001.729912011.08.09 03:291.754820.000.000.00-129.30
 419512710pt3 Smi sell
538951172011.08.09 00:51sell0.13eurnzd1.741810.000001.736912011.08.09 03:291.756320.000.000.00-153.05
 419512710pt3 Smi sell
539126992011.08.09 02:50sell0.21eurnzd1.759730.000001.755092011.08.09 03:281.755090.000.000.0079.19
 419512710pt3 Smi sell[tp]
535486992011.08.03 13:42buy0.01eurusd1.430170.000000.000002011.08.03 18:311.432000.000.000.001.83
537817162011.08.07 21:52sell0.01eurusd1.437580.000001.432582011.08.07 22:191.432580.000.000.005.00
 419510110pt3 Smi sell[tp]
537878292011.08.07 23:29sell0.01eurusd1.431630.000001.426452011.08.08 04:251.430530.000.000.001.10
 419510110pt3 Smi sell
537924962011.08.08 01:06sell0.02eurusd1.433530.000001.428642011.08.08 04:251.430530.000.000.006.00
 419510110pt3 Smi sell
537929492011.08.08 01:11sell0.03eurusd1.435620.000001.430552011.08.08 04:251.430550.000.000.0015.21
 419510110pt3 Smi sell[tp]
538029252011.08.08 04:34buy0.01eurusd1.431600.000001.436502011.08.08 06:261.436500.000.000.004.90
 419510110pt3 Smi buy[tp]
538124732011.08.08 06:45sell0.01eurusd1.436400.000001.431362011.08.08 08:111.433440.000.000.002.96
 419510110pt3 Smi sell
538143242011.08.08 07:03sell0.02eurusd1.438390.000001.433402011.08.08 08:111.433400.000.000.009.98
 419510110pt3 Smi sell[tp]
538320812011.08.08 10:29buy0.01eurusd1.426580.000001.431532011.08.08 15:021.419580.000.000.00-7.00
 419510110pt3 Smi buy
538358982011.08.08 11:38buy0.02eurusd1.424660.000001.429572011.08.08 15:021.419580.000.000.00-10.16
 419510110pt3 Smi buy
538364452011.08.08 11:44buy0.03eurusd1.422630.000001.427612011.08.08 15:021.419630.000.000.00-9.00
 419510110pt3 Smi buy
538403302011.08.08 12:31buy0.05eurusd1.420660.000001.425612011.08.08 15:021.419710.000.000.00-4.75
 419510110pt3 Smi buy
538422342011.08.08 12:50buy0.08eurusd1.418530.000001.423652011.08.08 15:021.419620.000.000.008.72
 419510110pt3 Smi buy
538437262011.08.08 13:02buy0.13eurusd1.416590.000001.421512011.08.08 15:021.419660.000.000.0039.91
 419510110pt3 Smi buy
538526972011.08.08 14:31buy0.21eurusd1.414560.000001.419592011.08.08 15:011.419590.000.000.00105.63
 419510110pt3 Smi buy[tp]
538648652011.08.08 16:09sell0.01eurusd1.421600.000001.416602011.08.08 21:591.416600.000.00-0.045.00
 419510110pt3 Smi sell[tp]
538834482011.08.08 22:05buy0.01eurusd1.417610.000001.422482011.08.09 02:501.422480.000.000.004.87
 419510110pt3 Smi buy[tp]
537854352011.08.07 22:42buy0.01gbpaud1.580110.000001.585062011.08.07 23:541.581000.000.000.000.93
 419512310pt3 Smi buy
537867332011.08.07 23:08buy0.02gbpaud1.577730.000001.582582011.08.07 23:541.580870.000.000.006.52
 419512310pt3 Smi buy
537882012011.08.07 23:33buy0.03gbpaud1.575690.000001.580692011.08.07 23:541.580690.000.000.0015.58
 419512310pt3 Smi buy[tp]
537903522011.08.08 00:11sell0.01gbpaud1.577290.000001.572292011.08.08 06:401.587130.000.000.00-10.20
 419512310pt3 Smi sell
537975942011.08.08 02:37sell0.02gbpaud1.579430.000001.574302011.08.08 06:401.587180.000.000.00-16.06
 419512310pt3 Smi sell
537986622011.08.08 03:09sell0.03gbpaud1.581430.000001.576432011.08.08 06:401.587210.000.000.00-17.97
 419512310pt3 Smi sell
538002632011.08.08 03:51sell0.05gbpaud1.583430.000001.578432011.08.08 06:401.587310.000.000.00-20.11
 419512310pt3 Smi sell
538003492011.08.08 03:54sell0.08gbpaud1.585970.000001.581052011.08.08 06:401.587190.000.000.00-10.11
 419512310pt3 Smi sell
538021992011.08.08 04:19sell0.13gbpaud1.587900.000001.583012011.08.08 06:401.587140.000.000.0010.24
 419512310pt3 Smi sell
538024652011.08.08 04:24sell0.21gbpaud1.589840.000001.584992011.08.08 06:401.587180.000.000.0057.89
 419512310pt3 Smi sell
538062942011.08.08 05:36sell0.34gbpaud1.591810.000001.586892011.08.08 06:401.586890.000.000.00173.38
 419512310pt3 Smi sell[tp]
538123312011.08.08 06:43buy0.01gbpaud1.588090.000001.593102011.08.08 09:121.587250.000.000.00-0.87
 419512310pt3 Smi buy
538157842011.08.08 07:11buy0.02gbpaud1.586100.000001.591082011.08.08 09:121.587280.000.000.002.44
 419512310pt3 Smi buy
538177002011.08.08 07:31buy0.03gbpaud1.584120.000001.589102011.08.08 09:121.587110.000.000.009.28
 419512310pt3 Smi buy
538189052011.08.08 07:45buy0.05gbpaud1.581780.000001.587082011.08.08 09:121.587080.000.000.0027.41
 419512310pt3 Smi buy[tp]
538316902011.08.08 10:20buy0.01gbpaud1.587590.000001.592852011.08.08 14:591.582590.000.000.00-5.15
 419512310pt3 Smi buy
538324752011.08.08 10:34buy0.02gbpaud1.585740.000001.590542011.08.08 14:591.582900.000.000.00-5.85
 419512310pt3 Smi buy
538326842011.08.08 10:37buy0.03gbpaud1.583440.000001.588692011.08.08 14:591.582670.000.000.00-2.38
 419512310pt3 Smi buy
538345652011.08.08 11:15buy0.05gbpaud1.581520.000001.586422011.08.08 14:591.582720.000.000.006.19
 419512310pt3 Smi buy
538392512011.08.08 12:17buy0.08gbpaud1.579520.000001.584502011.08.08 14:591.582810.000.000.0027.13
 419512310pt3 Smi buy
538470002011.08.08 13:38buy0.13gbpaud1.577490.000001.582482011.08.08 14:591.582480.000.000.0066.88
 419512310pt3 Smi buy[tp]
538610272011.08.08 15:28buy0.01gbpaud1.579070.000001.584072011.08.08 17:301.584070.000.000.005.17
 419512310pt3 Smi buy[tp]
538750042011.08.08 18:40sell0.01gbpaud1.591810.000001.586972011.08.08 19:141.594890.000.000.00-3.16
 419512310pt3 Smi sell
538751372011.08.08 18:43sell0.02gbpaud1.593950.000001.588912011.08.08 19:141.594840.000.000.00-1.82
 419512310pt3 Smi sell
538753702011.08.08 18:46sell0.03gbpaud1.596230.000001.591002011.08.08 19:141.594850.000.000.004.24
 419512310pt3 Smi sell
538754932011.08.08 18:47sell0.05gbpaud1.598280.000001.593282011.08.08 19:141.594950.000.000.0017.09
 419512310pt3 Smi sell
538758192011.08.08 18:55sell0.08gbpaud1.600290.000001.595292011.08.08 19:141.595290.000.000.0041.03
 419512310pt3 Smi sell[tp]
538768342011.08.08 19:14sell0.01gbpaud1.594460.000001.589462011.08.08 23:201.606290.000.000.12-12.03
 419512310pt3 Smi sell
538777482011.08.08 19:32sell0.02gbpaud1.596740.000001.591742011.08.08 23:201.606460.000.000.24-19.76
 419512310pt3 Smi sell
538780092011.08.08 19:38sell0.03gbpaud1.598800.000001.593772011.08.08 23:201.606450.000.000.37-23.33
 419512310pt3 Smi sell
538799882011.08.08 20:14sell0.05gbpaud1.600920.000001.595822011.08.08 23:201.606340.000.000.61-27.55
 419512310pt3 Smi sell
538801292011.08.08 20:15sell0.08gbpaud1.603060.000001.597952011.08.08 23:201.606250.000.000.98-25.95
 419512310pt3 Smi sell
538837932011.08.08 22:12sell0.13gbpaud1.604670.000001.600082011.08.08 23:201.606030.000.000.00-17.98
 419512310pt3 Smi sell
538841132011.08.08 22:20sell0.21gbpaud1.606800.000001.601712011.08.08 23:201.605900.000.000.0019.22
 419512310pt3 Smi sell
538843702011.08.08 22:24sell0.34gbpaud1.608860.000001.603882011.08.08 23:201.605840.000.000.00104.43
 419512310pt3 Smi sell
538852812011.08.08 22:55sell0.55gbpaud1.610790.000001.605912011.08.08 23:201.605910.000.000.00272.97
 419512310pt3 Smi sell[tp]
538873352011.08.08 23:37buy0.01gbpaud1.607460.000001.612512011.08.09 00:201.612510.000.000.005.10
 419512310pt3 Smi buy[tp]
538951252011.08.09 00:51sell0.01gbpaud1.613500.000001.608342011.08.09 03:281.618980.000.000.00-5.53
 419512310pt3 Smi sell
539025522011.08.09 01:40sell0.02gbpaud1.622100.000001.617142011.08.09 03:281.618800.000.000.006.66
 419512310pt3 Smi sell
539068942011.08.09 02:04sell0.03gbpaud1.625450.000001.620452011.08.09 03:281.620450.000.000.0015.10
 419512310pt3 Smi sell[tp]
537846682011.08.07 22:24sell0.01gbpcad1.618780.000001.613742011.08.07 23:191.613740.000.000.005.13
 419512010pt3 Smi sell[tp]
537908882011.08.08 00:27buy0.01gbpcad1.611170.000001.616182011.08.08 06:071.616180.000.000.005.10
 419512010pt3 Smi buy[tp]
538103022011.08.08 06:24sell0.01gbpcad1.613580.000001.608352011.08.08 12:141.614590.000.000.00-1.02
 419512010pt3 Smi sell
538252192011.08.08 09:13sell0.02gbpcad1.615610.000001.610612011.08.08 12:141.614620.000.000.002.01
 419512010pt3 Smi sell
538263322011.08.08 09:24sell0.03gbpcad1.617380.000001.612612011.08.08 12:141.614590.000.000.008.49
 419512010pt3 Smi sell
538332342011.08.08 10:49sell0.05gbpcad1.619290.000001.614422011.08.08 12:141.614420.000.000.0024.69
 419512010pt3 Smi sell[tp]
538415342011.08.08 12:44buy0.01gbpcad1.614790.000001.619902011.08.08 14:351.617600.000.000.002.83
 419512010pt3 Smi buy
538443072011.08.08 13:08buy0.02gbpcad1.612760.000001.617672011.08.08 14:351.617670.000.000.009.90
 419512010pt3 Smi buy[tp]
538576902011.08.08 15:05buy0.01gbpcad1.615880.000001.620832011.08.08 16:201.618770.000.000.002.92
 419512010pt3 Smi buy
538584262011.08.08 15:08buy0.02gbpcad1.613750.000001.618752011.08.08 16:201.618750.000.000.0010.10
 419512010pt3 Smi buy[tp]
538662382011.08.08 16:23sell0.01gbpcad1.617080.000001.612082011.08.08 19:221.618380.000.000.00-1.32
 419512010pt3 Smi sell
538699922011.08.08 17:20sell0.02gbpcad1.619070.000001.614092011.08.08 19:221.618350.000.000.001.45
 419512010pt3 Smi sell
538741012011.08.08 18:26sell0.03gbpcad1.621110.000001.616112011.08.08 19:221.618180.000.000.008.89
 419512010pt3 Smi sell
538760712011.08.08 18:59sell0.05gbpcad1.623050.000001.618112011.08.08 19:221.618110.000.000.0024.97
 419512010pt3 Smi sell[tp]
538780242011.08.08 19:39buy0.01gbpcad1.619790.000001.624542011.08.09 02:041.624540.000.00-0.024.76
 419512010pt3 Smi buy[tp]
537795082011.08.07 21:17sell0.01gbpchf1.246940.000001.242092011.08.08 03:561.246890.000.000.000.06
 419511310pt3 Smi sell
537849512011.08.07 22:30sell0.02gbpchf1.250060.000001.244792011.08.08 03:561.246930.000.000.008.23
 419511310pt3 Smi sell
537882892011.08.07 23:35sell0.03gbpchf1.252340.000001.247062011.08.08 03:561.247060.000.000.0020.83
 419511310pt3 Smi sell[tp]
538036062011.08.08 04:49sell0.01gbpchf1.244900.000001.239902011.08.08 05:261.239900.000.000.006.61
 419511310pt3 Smi sell[tp]
538129502011.08.08 06:51sell0.01gbpchf1.242060.000001.237052011.08.08 07:391.252330.000.000.00-13.48
 419511310pt3 Smi sell
538143152011.08.08 07:03sell0.02gbpchf1.244210.000001.239292011.08.08 07:391.252310.000.000.00-21.26
 419511310pt3 Smi sell
538145832011.08.08 07:04sell0.03gbpchf1.246410.000001.241442011.08.08 07:391.252260.000.000.00-23.03
 419511310pt3 Smi sell
538153042011.08.08 07:08sell0.05gbpchf1.248860.000001.243772011.08.08 07:391.252520.000.000.00-24.01
 419511310pt3 Smi sell
538168632011.08.08 07:22sell0.08gbpchf1.251260.000001.245872011.08.08 07:391.252650.000.000.00-14.59
 419511310pt3 Smi sell
538172632011.08.08 07:26sell0.13gbpchf1.253340.000001.248272011.08.08 07:391.252200.000.000.0019.45
 419511310pt3 Smi sell
538173292011.08.08 07:27sell0.21gbpchf1.255430.000001.250432011.08.08 07:391.252480.000.000.0081.29
 419511310pt3 Smi sell
538177352011.08.08 07:31sell0.34gbpchf1.257610.000001.252472011.08.08 07:391.252470.000.000.00229.30
 419511310pt3 Smi sell[tp]
538225192011.08.08 08:26buy0.01gbpchf1.247770.000001.252692011.08.08 09:471.248770.000.000.001.32
 419511310pt3 Smi buy
538249262011.08.08 09:08buy0.02gbpchf1.245760.000001.250762011.08.08 09:471.248890.000.000.008.23
 419511310pt3 Smi buy
538255282011.08.08 09:14buy0.03gbpchf1.243700.000001.248762011.08.08 09:471.248760.000.000.0019.96
 419511310pt3 Smi buy[tp]
538299702011.08.08 09:56buy0.01gbpchf1.247740.000001.252752011.08.08 14:011.250660.000.000.003.82
 419511310pt3 Smi buy
538419832011.08.08 12:49buy0.02gbpchf1.245480.000001.250722011.08.08 14:011.250720.000.000.0013.70
 419511310pt3 Smi buy[tp]
538622452011.08.08 15:43buy0.01gbpchf1.236980.000001.241982011.08.08 16:431.232910.000.000.00-5.40
 419511310pt3 Smi buy
538641652011.08.08 16:01buy0.02gbpchf1.234550.000001.239442011.08.08 16:431.232500.000.000.00-5.44
 419511310pt3 Smi buy
538656032011.08.08 16:19buy0.03gbpchf1.230360.000001.235512011.08.08 16:431.232470.000.000.008.40
 419511310pt3 Smi buy
538657692011.08.08 16:19buy0.05gbpchf1.227520.000001.232722011.08.08 16:431.231490.000.000.0026.36
 419511310pt3 Smi buy
538671162011.08.08 16:38buy0.08gbpchf1.225280.000001.230502011.08.08 16:431.230500.000.000.0055.49
 419511310pt3 Smi buy[tp]
538675112011.08.08 16:43buy0.01gbpchf1.233390.000001.238382011.08.08 16:591.234070.000.000.000.90
 419511310pt3 Smi buy
538676082011.08.08 16:44buy0.02gbpchf1.231060.000001.236302011.08.08 16:591.234050.000.000.007.93
 419511310pt3 Smi buy
538676642011.08.08 16:44buy0.03gbpchf1.228980.000001.234022011.08.08 16:591.234020.000.000.0020.05
 419511310pt3 Smi buy[tp]
538712542011.08.08 17:46sell0.01gbpchf1.231450.000001.226472011.08.08 20:041.233000.000.000.00-2.05
 419511310pt3 Smi sell
538723502011.08.08 18:06sell0.02gbpchf1.233850.000001.228592011.08.08 20:041.232970.000.000.002.33
 419511310pt3 Smi sell
538747672011.08.08 18:34sell0.03gbpchf1.235810.000001.230892011.08.08 20:031.232990.000.000.0011.21
 419511310pt3 Smi sell
538769902011.08.08 19:15sell0.05gbpchf1.237820.000001.232822011.08.08 20:031.232820.000.000.0033.12
 419511310pt3 Smi sell[tp]
538804472011.08.08 20:23buy0.01gbpchf1.233200.000001.238202011.08.09 03:371.229030.000.000.01-5.54
 419511310pt3 Smi buy
538812342011.08.08 20:43buy0.02gbpchf1.231520.000001.235982011.08.09 03:371.229140.000.000.03-6.32
 419511310pt3 Smi buy
538900932011.08.09 00:15buy0.03gbpchf1.229470.000001.234492011.08.09 03:371.229140.000.000.00-1.32
 419511310pt3 Smi buy
538908402011.08.09 00:20buy0.05gbpchf1.227400.000001.232472011.08.09 03:361.229140.000.000.0011.56
 419511310pt3 Smi buy
539164582011.08.09 03:29buy0.08gbpchf1.224290.000001.229202011.08.09 03:361.229200.000.000.0052.19
 419511310pt3 Smi buy[tp]
537828482011.08.07 22:02sell0.01gbpjpy128.3480.000127.8302011.08.08 00:48128.2740.000.000.000.95
 419511210pt3 Smi sell
537834622011.08.07 22:07sell0.02gbpjpy128.5560.000128.0762011.08.08 00:48128.2760.000.000.007.17
 419511210pt3 Smi sell
537876342011.08.07 23:27sell0.03gbpjpy128.7750.000128.2662011.08.08 00:48128.2660.000.000.0019.55
 419511210pt3 Smi sell[tp]
537921262011.08.08 01:00buy0.01gbpjpy128.4780.000128.9782011.08.08 17:50127.1270.000.000.00-17.40
 419511210pt3 Smi buy
537954572011.08.08 01:51buy0.02gbpjpy128.2620.000128.7722011.08.08 17:50127.1270.000.000.00-29.22
 419511210pt3 Smi buy
538013312011.08.08 04:03buy0.03gbpjpy128.0090.000128.5182011.08.08 17:50127.1250.000.000.00-34.14
 419511210pt3 Smi buy
538053542011.08.08 05:24buy0.05gbpjpy127.8080.000128.3072011.08.08 17:50127.1220.000.000.00-44.16
 419511210pt3 Smi buy
538252792011.08.08 09:13buy0.08gbpjpy127.6080.000128.1082011.08.08 17:50127.1240.000.000.00-49.85
 419511210pt3 Smi buy
538293272011.08.08 09:51buy0.13gbpjpy127.3910.000127.9012011.08.08 17:50127.1240.000.000.00-44.68
 419511210pt3 Smi buy
538430752011.08.08 12:59buy0.21gbpjpy127.2180.000127.6892011.08.08 17:50127.1250.000.000.00-25.14
 419511210pt3 Smi buy
538500752011.08.08 14:11buy0.34gbpjpy127.0120.000127.5162011.08.08 17:50127.1270.000.000.0050.34
 419511210pt3 Smi buy
538507342011.08.08 14:18buy0.55gbpjpy126.8090.000127.3122011.08.08 17:50127.1270.000.000.00225.18
 419511210pt3 Smi buy
538541022011.08.08 14:37buy0.90gbpjpy126.6020.000127.1062011.08.08 17:50127.1060.000.000.00584.10
 419511210pt3 Smi buy[tp]
537857132011.08.07 22:52sell0.01gbpnzd1.962950.000001.957962011.08.08 00:201.962370.000.000.000.49
 419512110pt3 Smi sell
537890722011.08.07 23:53sell0.02gbpnzd1.965000.000001.960102011.08.08 00:201.962300.000.000.004.52
 419512110pt3 Smi sell
537892972011.08.07 23:58sell0.03gbpnzd1.967160.000001.962162011.08.08 00:191.962160.000.000.0012.55
 419512110pt3 Smi sell[tp]
537917742011.08.08 00:47buy0.01gbpnzd1.959690.000001.964692011.08.08 02:371.964690.000.000.004.17
 419512110pt3 Smi buy[tp]
537976182011.08.08 02:37buy0.01gbpnzd1.966380.000001.971072011.08.08 03:091.971070.000.000.003.90
 419512110pt3 Smi buy[tp]
537993042011.08.08 03:33sell0.01gbpnzd1.969930.000001.964932011.08.08 04:141.976890.000.000.00-5.77
 419512110pt3 Smi sell
538001022011.08.08 03:50sell0.02gbpnzd1.972310.000001.967062011.08.08 04:141.976890.000.000.00-7.60
 419512110pt3 Smi sell
538005142011.08.08 03:54sell0.03gbpnzd1.976210.000001.971212011.08.08 04:141.976890.000.000.00-1.69
 419512110pt3 Smi sell
538006512011.08.08 03:54sell0.05gbpnzd1.979120.000001.974122011.08.08 04:141.976940.000.000.009.04
 419512110pt3 Smi sell
538017512011.08.08 04:09sell0.08gbpnzd1.982040.000001.977042011.08.08 04:141.977040.000.000.0033.18
 419512110pt3 Smi sell[tp]
538051682011.08.08 05:20sell0.01gbpnzd1.979720.000001.974722011.08.08 06:221.983170.000.000.00-2.86
 419512110pt3 Smi sell
538054232011.08.08 05:26sell0.02gbpnzd1.982160.000001.977172011.08.08 06:221.983180.000.000.00-1.69
 419512110pt3 Smi sell
538074282011.08.08 05:59sell0.03gbpnzd1.984240.000001.979242011.08.08 06:221.983440.000.000.001.99
 419512110pt3 Smi sell
538079192011.08.08 06:02sell0.05gbpnzd1.986090.000001.981332011.08.08 06:221.983420.000.000.0011.08
 419512110pt3 Smi sell
538080242011.08.08 06:03sell0.08gbpnzd1.988250.000001.983142011.08.08 06:221.983140.000.000.0033.91
 419512110pt3 Smi sell[tp]
538165782011.08.08 07:18buy0.01gbpnzd1.977220.000001.982302011.08.08 07:591.978440.000.000.001.01
 419512110pt3 Smi buy
538177722011.08.08 07:31buy0.02gbpnzd1.975010.000001.979872011.08.08 07:591.978200.000.000.005.29
 419512110pt3 Smi buy
538189652011.08.08 07:46buy0.03gbpnzd1.972900.000001.977982011.08.08 07:591.977980.000.000.0012.66
 419512110pt3 Smi buy[tp]
538233172011.08.08 08:40buy0.01gbpnzd1.979580.000001.984592011.08.08 09:241.984590.000.000.004.14
 419512110pt3 Smi buy[tp]
538298682011.08.08 09:55sell0.01gbpnzd1.982180.000001.977182011.08.08 11:211.977180.000.000.004.15
 419512110pt3 Smi sell[tp]
538372882011.08.08 11:51sell0.01gbpnzd1.976320.000001.971192011.08.08 12:171.971190.000.000.004.26
 419512110pt3 Smi sell[tp]
538409892011.08.08 12:37buy0.01gbpnzd1.971290.000001.976292011.08.08 13:521.971920.000.000.000.52
 419512110pt3 Smi buy
538424112011.08.08 12:51buy0.02gbpnzd1.969210.000001.973962011.08.08 13:521.971420.000.000.003.67
 419512110pt3 Smi buy
538439692011.08.08 13:03buy0.03gbpnzd1.966990.000001.971852011.08.08 13:521.971310.000.000.0010.75
 419512110pt3 Smi buy
538472192011.08.08 13:40buy0.05gbpnzd1.965560.000001.969792011.08.08 13:521.969790.000.000.0017.54
 419512110pt3 Smi buy[tp]
538645412011.08.08 16:06buy0.01gbpnzd1.968030.000001.973152011.08.08 17:151.967160.000.000.00-0.73
 419512110pt3 Smi buy
538668172011.08.08 16:33buy0.02gbpnzd1.966110.000001.971032011.08.08 17:151.967170.000.000.001.76
 419512110pt3 Smi buy
538680872011.08.08 16:50buy0.03gbpnzd1.964150.000001.968832011.08.08 17:151.967160.000.000.007.50
 419512110pt3 Smi buy
538684932011.08.08 16:56buy0.05gbpnzd1.961820.000001.967112011.08.08 17:151.967110.000.000.0021.98
 419512110pt3 Smi buy[tp]
538750092011.08.08 18:40sell0.01gbpnzd1.975860.000001.970832011.08.08 19:101.983540.000.000.00-6.34
 419512110pt3 Smi sell
538751332011.08.08 18:43sell0.02gbpnzd1.977860.000001.972962011.08.08 19:101.983030.000.000.00-8.54
 419512110pt3 Smi sell
538753742011.08.08 18:46sell0.03gbpnzd1.980040.000001.975042011.08.08 19:101.983060.000.000.00-7.48
 419512110pt3 Smi sell
538754522011.08.08 18:47sell0.05gbpnzd1.981980.000001.977042011.08.08 19:101.982970.000.000.00-4.09
 419512110pt3 Smi sell
538755502011.08.08 18:48sell0.08gbpnzd1.984360.000001.979122011.08.08 19:101.982700.000.000.0010.97
 419512110pt3 Smi sell
538760602011.08.08 18:59sell0.13gbpnzd1.986410.000001.981412011.08.08 19:101.982750.000.000.0039.29
 419512110pt3 Smi sell
538765322011.08.08 19:07sell0.21gbpnzd1.988460.000001.983462011.08.08 19:101.983460.000.000.0086.71
 419512110pt3 Smi sell[tp]
538778722011.08.08 19:35buy0.01gbpnzd1.981670.000001.986672011.08.08 20:071.986670.000.000.004.11
 419512110pt3 Smi buy[tp]
538810662011.08.08 20:38sell0.01gbpnzd1.987350.000001.982352011.08.09 00:071.993470.000.000.06-5.01
 419512110pt3 Smi sell
538826412011.08.08 21:38sell0.02gbpnzd1.989390.000001.984392011.08.09 00:071.993480.000.000.00-6.69
 419512110pt3 Smi sell
538837372011.08.08 22:12sell0.03gbpnzd1.991460.000001.986432011.08.09 00:071.993530.000.000.00-5.08
 419512110pt3 Smi sell
538838262011.08.08 22:13sell0.05gbpnzd1.993540.000001.988542011.08.09 00:071.993530.000.000.000.04
 419512110pt3 Smi sell
538843572011.08.08 22:24sell0.08gbpnzd1.995730.000001.990772011.08.09 00:071.993750.000.000.0012.96
 419512110pt3 Smi sell
538851692011.08.08 22:54sell0.13gbpnzd1.998540.000001.993542011.08.09 00:071.993540.000.000.0053.18
 419512110pt3 Smi sell[tp]
537854882011.08.07 22:44buy0.01gbpusd1.643580.000001.648502011.08.08 06:191.644310.000.000.000.73
 419510310pt3 Smi buy
537879822011.08.07 23:30buy0.02gbpusd1.641580.000001.646582011.08.08 06:191.644330.000.000.005.50
 419510310pt3 Smi buy
538005512011.08.08 03:54buy0.03gbpusd1.639220.000001.644282011.08.08 06:191.644280.000.000.0015.18
 419510310pt3 Smi buy[tp]
538128522011.08.08 06:49sell0.01gbpusd1.643510.000001.638512011.08.08 08:181.640760.000.000.002.75
 419510310pt3 Smi sell
538145742011.08.08 07:04sell0.02gbpusd1.645600.000001.640522011.08.08 08:171.640520.000.000.0010.16
 419510310pt3 Smi sell[tp]
538226172011.08.08 08:28buy0.01gbpusd1.642170.000001.647322011.08.08 16:561.636610.000.000.00-5.56
 419510310pt3 Smi buy
538297162011.08.08 09:54buy0.02gbpusd1.639940.000001.645162011.08.08 16:561.636590.000.000.00-6.70
 419510310pt3 Smi buy
538372012011.08.08 11:50buy0.03gbpusd1.637580.000001.642792011.08.08 16:561.636560.000.000.00-3.06
 419510310pt3 Smi buy
538401802011.08.08 12:31buy0.05gbpusd1.635570.000001.640562011.08.08 16:561.636490.000.000.004.60
 419510310pt3 Smi buy
538431382011.08.08 12:59buy0.08gbpusd1.633560.000001.638572011.08.08 16:561.636490.000.000.0023.44
 419510310pt3 Smi buy
538526742011.08.08 14:31buy0.13gbpusd1.631550.000001.636532011.08.08 16:561.636530.000.000.0064.74
 419510310pt3 Smi buy[tp]
538687382011.08.08 17:00sell0.01gbpusd1.635770.000001.631062011.08.08 20:351.632520.000.000.003.25
 419510310pt3 Smi sell
538725412011.08.08 18:11sell0.02gbpusd1.637770.000001.632772011.08.08 20:351.632770.000.000.0010.00
 419510310pt3 Smi sell[tp]
538816462011.08.08 20:57buy0.01gbpusd1.632290.000001.637292011.08.09 03:341.633200.000.000.010.91
 419510310pt3 Smi buy
538896972011.08.09 00:12buy0.02gbpusd1.630260.000001.635262011.08.09 03:341.633200.000.000.005.88
 419510310pt3 Smi buy
538905272011.08.09 00:19buy0.03gbpusd1.628140.000001.633182011.08.09 03:341.633180.000.000.0015.12
 419510310pt3 Smi buy[tp]
537792932011.08.07 21:16sell0.01nzdjpy65.6780.00065.1852011.08.08 02:3965.1850.000.000.006.32
 419511910pt3 Smi sell[tp]
537992172011.08.08 03:30buy0.01nzdjpy65.0650.00065.5632011.08.08 12:2264.7310.000.000.00-4.29
 419511910pt3 Smi buy
538005252011.08.08 03:54buy0.02nzdjpy64.8330.00065.3312011.08.08 12:2164.7260.000.000.00-2.74
 419511910pt3 Smi buy
538017312011.08.08 04:09buy0.03nzdjpy64.6250.00065.1312011.08.08 12:2164.7260.000.000.003.90
 419511910pt3 Smi buy
538071672011.08.08 05:56buy0.05nzdjpy64.4200.00064.9202011.08.08 12:2164.7240.000.000.0019.51
 419511910pt3 Smi buy
538273702011.08.08 09:33buy0.08nzdjpy64.2150.00064.7192011.08.08 12:2164.7190.000.000.0051.77
 419511910pt3 Smi buy[tp]
538428852011.08.08 12:58sell0.01nzdjpy64.6420.00064.1422011.08.08 18:2364.1420.000.000.006.44
 419511910pt3 Smi sell[tp]
537792802011.08.07 21:16sell0.01nzdusd0.841770.000000.836962011.08.07 22:140.836960.000.000.004.81
 419510710pt3 Smi sell[tp]
537850892011.08.07 22:34buy0.01nzdusd0.837640.000000.842812011.08.08 07:090.832310.000.000.00-5.33
 419510710pt3 Smi buy
537890852011.08.07 23:53buy0.02nzdusd0.835580.000000.840622011.08.08 07:090.832360.000.000.00-6.44
 419510710pt3 Smi buy
537985162011.08.08 03:08buy0.03nzdusd0.832660.000000.837662011.08.08 07:080.832360.000.000.00-0.90
 419510710pt3 Smi buy
538005972011.08.08 03:54buy0.05nzdusd0.829430.000000.834462011.08.08 07:080.832420.000.000.0014.95
 419510710pt3 Smi buy
538017442011.08.08 04:09buy0.08nzdusd0.827010.000000.832242011.08.08 07:080.832240.000.000.0041.84
 419510710pt3 Smi buy[tp]
538181542011.08.08 07:34sell0.01nzdusd0.831910.000000.826902011.08.08 09:240.826900.000.000.005.01
 419510710pt3 Smi sell[tp]
538292302011.08.08 09:51buy0.01nzdusd0.827170.000000.832332011.08.08 13:370.832330.000.000.005.16
 419510710pt3 Smi buy[tp]
538489402011.08.08 13:57buy0.01nzdusd0.830770.000000.835712011.08.08 16:320.831700.000.000.000.93
 419510710pt3 Smi buy
538516482011.08.08 14:26buy0.02nzdusd0.828690.000000.833712011.08.08 16:320.831720.000.000.006.06
 419510710pt3 Smi buy
538537542011.08.08 14:35buy0.03nzdusd0.826690.000000.831692011.08.08 16:320.831690.000.000.0015.00
 419510710pt3 Smi buy[tp]
538693182011.08.08 17:08sell0.01nzdusd0.832750.000000.827792011.08.08 18:150.827790.000.000.004.96
 419510710pt3 Smi sell[tp]
537784722011.08.07 21:15buy0.01usdcad0.981180.000000.986182011.08.07 22:250.986180.000.000.005.07
 419510510pt3 Smi buy[tp]
537787632011.08.07 21:15buy0.01usdchf0.758520.000000.763522011.08.07 22:580.761750.000.000.004.24
 419510410pt3 Smi buy
537799572011.08.07 21:21buy0.02usdchf0.756660.000000.761522011.08.07 22:580.761520.000.000.0012.76
 419510410pt3 Smi buy[tp]
537863282011.08.07 23:01sell0.01usdchf0.761350.000000.756412011.08.08 05:160.756410.000.000.006.53
 419510410pt3 Smi sell[tp]
538063212011.08.08 05:37buy0.01usdchf0.756240.000000.761282011.08.08 07:190.759390.000.000.004.15
 419510410pt3 Smi buy
538072932011.08.08 05:58buy0.02usdchf0.754020.000000.759172011.08.08 07:190.759170.000.000.0013.57
 419510410pt3 Smi buy[tp]
538215212011.08.08 08:14buy0.01usdchf0.759650.000000.764362011.08.08 13:340.764360.000.000.006.16
 419510410pt3 Smi buy[tp]
538492452011.08.08 14:00buy0.01usdchf0.764450.000000.769452011.08.08 17:000.754790.000.000.00-12.80
 419510410pt3 Smi buy
538498872011.08.08 14:08buy0.02usdchf0.762440.000000.767442011.08.08 17:000.754740.000.000.00-20.40
 419510410pt3 Smi buy
538523422011.08.08 14:30buy0.03usdchf0.760460.000000.765332011.08.08 17:000.754740.000.000.00-22.74
 419510410pt3 Smi buy
538573972011.08.08 15:02buy0.05usdchf0.758310.000000.763312011.08.08 17:000.754870.000.000.00-22.79
 419510410pt3 Smi buy
538637992011.08.08 15:59buy0.08usdchf0.756310.000000.761312011.08.08 17:000.754860.000.000.00-15.37
 419510410pt3 Smi buy
538653662011.08.08 16:16buy0.13usdchf0.754360.000000.759312011.08.08 17:000.754920.000.000.009.64
 419510410pt3 Smi buy
538656422011.08.08 16:19buy0.21usdchf0.751940.000000.757012011.08.08 17:000.754790.000.000.0079.29
 419510410pt3 Smi buy
538658372011.08.08 16:20buy0.34usdchf0.749680.000000.754632011.08.08 17:000.754630.000.000.00223.02
 419510410pt3 Smi buy[tp]
538711742011.08.08 17:45sell0.01usdchf0.752540.000000.747592011.08.09 01:400.751720.000.00-0.011.09
 419510410pt3 Smi sell
538743432011.08.08 18:30sell0.02usdchf0.754700.000000.749592011.08.09 01:400.751650.000.00-0.038.12
 419510410pt3 Smi sell
538770012011.08.08 19:16sell0.03usdchf0.756730.000000.751702011.08.09 01:400.751700.000.00-0.0420.07
 419510410pt3 Smi sell[tp]
  0.00 0.00 4.87 5 586.60
Closed P/L: 5 591.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
537794952011.08.07 21:17buy0.01eurgbp0.874220.000000.87927 0.871500.000.000.01-4.44
 419510910pt3 Smi buy
537816312011.08.07 21:51buy0.01usdjpy78.1630.00078.655 77.1810.000.000.00-12.72
 419510210pt3 Smi buy
537827112011.08.07 22:01buy0.02usdjpy77.9590.00078.460 77.1810.000.000.00-20.16
 419510210pt3 Smi buy
537829392011.08.07 22:02buy0.02eurgbp0.872420.000000.87719 0.871500.000.000.01-3.00
 419510910pt3 Smi buy
538029572011.08.08 04:35buy0.01cadjpy79.3420.00079.842 77.3680.000.000.02-25.58
 419511810pt3 Smi buy
538054332011.08.08 05:26buy0.02cadjpy79.1420.00079.642 77.3680.000.000.03-45.97
 419511810pt3 Smi buy
538139412011.08.08 07:01buy0.03usdjpy77.7610.00078.258 77.1810.000.00-0.01-22.54
 419510210pt3 Smi buy
538253742011.08.08 09:14buy0.03cadjpy78.9410.00079.441 77.3680.000.000.05-61.14
 419511810pt3 Smi buy
538269382011.08.08 09:28buy0.03eurgbp0.870370.000000.87541 0.871500.000.000.025.53
 419510910pt3 Smi buy
538295302011.08.08 09:52buy0.05cadjpy78.7380.00079.237 77.3680.000.000.08-88.76
 419511810pt3 Smi buy
538312292011.08.08 10:12buy0.05eurgbp0.868380.000000.87337 0.871500.000.000.0325.46
 419510910pt3 Smi buy
538376822011.08.08 11:57buy0.01audusd1.036360.000001.04121 1.004200.000.000.09-32.16
 419510610pt3 Smi buy
538406942011.08.08 12:34buy0.02audusd1.034310.000001.03927 1.004200.000.000.17-60.22
 419510610pt3 Smi buy
538508042011.08.08 14:18buy0.08cadjpy78.5340.00079.038 77.3680.000.000.13-120.86
 419511810pt3 Smi buy
538536572011.08.08 14:35buy0.13cadjpy78.3470.00078.834 77.3680.000.000.20-164.90
 419511810pt3 Smi buy
538539472011.08.08 14:36buy0.03audusd1.032380.000001.03729 1.004200.000.000.26-84.54
 419510610pt3 Smi buy
538560422011.08.08 14:52buy0.01audjpy80.2860.00080.791 77.5090.000.000.09-35.98
 419511710pt3 Smi buy
538567542011.08.08 14:59buy0.02audjpy80.0820.00080.582 77.5090.000.000.17-66.67
 419511710pt3 Smi buy
538625222011.08.08 15:45buy0.05usdjpy77.5580.00078.059 77.1810.000.00-0.01-24.42
 419510210pt3 Smi buy
538726332011.08.08 18:13buy0.05audusd1.030330.000001.03537 1.004200.000.000.43-130.65
 419510610pt3 Smi buy
538729682011.08.08 18:16buy0.08audusd1.028320.000001.03332 1.004200.000.000.69-192.96
 419510610pt3 Smi buy
538730982011.08.08 18:17buy0.03audjpy79.8810.00080.381 77.5090.000.000.26-92.20
 419511710pt3 Smi buy
538734462011.08.08 18:23buy0.05audjpy79.6790.00080.177 77.5090.000.000.43-140.58
 419511710pt3 Smi buy
538735292011.08.08 18:23buy0.13audusd1.026420.000001.03127 1.004200.000.001.13-288.86
 419510610pt3 Smi buy
538740302011.08.08 18:25buy0.21audusd1.024120.000001.02936 1.004200.000.001.82-418.32
 419510610pt3 Smi buy
538754832011.08.08 18:47buy0.08audjpy79.4710.00079.971 77.5090.000.000.69-203.36
 419511710pt3 Smi buy
538758002011.08.08 18:55buy0.34audusd1.022080.000001.02703 1.004200.000.002.95-607.92
 419510610pt3 Smi buy
538762752011.08.08 19:01sell0.01eurcad1.407590.000001.40269 1.419220.000.000.00-11.66
 419511610pt3 Smi sell
538762822011.08.08 19:01buy0.01gbpjpy127.1120.000127.611 125.9490.000.000.01-15.06
 419511210pt3 Smi buy
538767032011.08.08 19:11buy0.01nzdjpy64.1520.00064.652 62.5400.000.000.03-20.89
 419511910pt3 Smi buy
538767472011.08.08 19:12buy0.01nzdusd0.824670.000000.82967 0.810320.000.000.03-14.35
 419510710pt3 Smi buy
538782572011.08.08 19:46sell0.02eurcad1.409540.000001.40459 1.419220.000.000.00-19.41
 419511610pt3 Smi sell
538790092011.08.08 20:02buy0.02gbpjpy126.8970.000127.402 125.9490.000.000.03-24.57
 419511210pt3 Smi buy
538791822011.08.08 20:03buy0.02nzdjpy63.9480.00064.452 62.5400.000.000.06-36.48
 419511910pt3 Smi buy
538791852011.08.08 20:03buy0.13audjpy79.2690.00079.769 77.5090.000.001.13-296.44
 419511710pt3 Smi buy
538797172011.08.08 20:07buy0.02nzdusd0.822430.000000.82760 0.810320.000.000.07-24.22
 419510710pt3 Smi buy
538800452011.08.08 20:15buy0.55audusd1.019800.000001.02505 1.004200.000.004.77-858.00
 419510610pt3 Smi buy
538800532011.08.08 20:15buy0.03nzdjpy63.7330.00064.236 62.5400.000.000.10-46.37
 419511910pt3 Smi buy
538801232011.08.08 20:15buy0.21audjpy79.0800.00079.569 77.5090.000.001.82-427.45
 419511710pt3 Smi buy
538801792011.08.08 20:16buy0.21cadjpy78.1430.00078.643 77.3680.000.000.33-210.87
 419511810pt3 Smi buy
538807052011.08.08 20:31buy0.03gbpjpy126.6820.000127.185 125.9490.000.000.04-28.49
 419511210pt3 Smi buy
538826382011.08.08 21:38buy0.03nzdusd0.820410.000000.82541 0.810320.000.000.00-30.27
 419510710pt3 Smi buy
538836382011.08.08 22:11buy0.90audusd1.017650.000001.02276 1.004200.000.000.00-1 210.50
 419510610pt3 Smi buy
538840612011.08.08 22:20buy0.05nzdusd0.818410.000000.82341 0.810320.000.000.00-40.45
 419510710pt3 Smi buy
538841212011.08.08 22:20buy0.34audjpy78.8790.00079.379 77.5090.000.000.00-603.52
 419511710pt3 Smi buy
538841262011.08.08 22:20buy0.05nzdjpy63.5310.00064.031 62.5400.000.000.00-64.20
 419511910pt3 Smi buy
538843852011.08.08 22:24buy0.55audjpy78.6780.00079.178 77.5090.000.000.00-833.04
 419511710pt3 Smi buy
538852302011.08.08 22:54buy0.08nzdusd0.816410.000000.82140 0.810320.000.000.00-48.72
 419510710pt3 Smi buy
538900712011.08.09 00:15buy0.05gbpjpy126.4610.000126.972 125.9490.000.000.00-33.17
 419511210pt3 Smi buy
538902802011.08.09 00:16buy0.90audjpy78.4760.00078.975 77.5090.000.000.00-1 127.61
 419511710pt3 Smi buy
538906762011.08.09 00:20buy0.08gbpjpy126.2740.000126.760 125.9490.000.000.00-33.69
 419511210pt3 Smi buy
538908652011.08.09 00:20buy0.08nzdjpy63.3180.00063.823 62.5400.000.000.00-80.65
 419511910pt3 Smi buy
538951372011.08.09 00:51buy0.34cadjpy77.8660.00078.366 77.3680.000.000.00-219.38
 419511810pt3 Smi buy
538951462011.08.09 00:51buy0.13nzdusd0.813230.000000.81823 0.810320.000.000.00-37.83
 419510710pt3 Smi buy
538951552011.08.09 00:51buy0.13nzdjpy62.9890.00063.496 62.5400.000.000.00-75.63
 419511910pt3 Smi buy
539164332011.08.09 03:29buy0.08usdjpy77.2230.00077.725 77.1810.000.000.00-4.35
 419510210pt3 Smi buy
539164362011.08.09 03:29buy0.55cadjpy77.4050.00077.905 77.3680.000.000.00-26.36
 419511810pt3 Smi buy
539164372011.08.09 03:29buy0.21nzdjpy62.6850.00063.190 62.5400.000.000.00-39.46
 419511910pt3 Smi buy
539164492011.08.09 03:29sell0.03eurcad1.420090.000001.41509 1.419220.000.000.002.61
 419511610pt3 Smi sell
539164802011.08.09 03:29buy0.13gbpjpy125.9250.000126.426 125.9490.000.000.004.04
 419511210pt3 Smi buy
539165952011.08.09 03:30buy0.21nzdusd0.811140.000000.81620 0.810320.000.000.00-17.22
 419510710pt3 Smi buy
539166572011.08.09 03:31buy0.34nzdjpy62.4850.00062.985 62.5400.000.000.0024.22
 419511910pt3 Smi buy
539178332011.08.09 03:46sell0.01gbpaud1.620990.000001.61601 1.625160.000.000.00-4.19
 419512310pt3 Smi sell
539179282011.08.09 03:49buy0.01eurnzd1.752540.000001.75753 1.754700.000.000.001.75
 419512710pt3 Smi buy
539179612011.08.09 03:50buy0.01audnzd1.239850.000001.24485 1.238900.000.000.00-0.77
 419512210pt3 Smi buy
539179642011.08.09 03:50buy0.01gbpnzd2.011550.000002.01683 2.013150.000.000.001.30
 419512110pt3 Smi buy
539179882011.08.09 03:50sell0.02gbpaud1.622840.000001.61802 1.625160.000.000.00-4.66
 419512310pt3 Smi sell
539182312011.08.09 03:54sell0.03gbpaud1.624860.000001.61991 1.625160.000.000.00-0.90
 419512310pt3 Smi sell
539182522011.08.09 03:55sell0.01audchf0.753790.000000.74879 0.753790.000.000.000.00
 419512510pt3 Smi sell
539182632011.08.09 03:55sell0.01gbpchf1.225210.000001.22021 1.224820.000.000.000.52
 419511310pt3 Smi sell
539182732011.08.09 03:55sell0.01usdchf0.750690.000000.74569 0.750460.000.000.000.31
 419510410pt3 Smi sell
539182762011.08.09 03:55sell0.01gbpusd1.632250.000001.62725 1.632070.000.000.000.18
 419510310pt3 Smi sell
539182862011.08.09 03:55sell0.01eurchf1.067580.000001.06251 1.067190.000.000.000.52
 419510810pt3 Smi sell
539183602011.08.09 03:55sell0.02gbpchf1.227480.000001.22244 1.224820.000.000.007.09
 419511310pt3 Smi sell
539183622011.08.09 03:55sell0.02audchf0.755820.000000.75089 0.753790.000.000.005.41
 419512510pt3 Smi sell
539183652011.08.09 03:55sell0.02eurchf1.070120.000001.06507 1.067190.000.000.007.80
 419510810pt3 Smi sell
539186992011.08.09 04:01buy0.01eurjpy109.7920.000110.303 109.7940.000.000.000.02
 419511010pt3 Smi buy
539187402011.08.09 04:02buy0.01audcad1.002320.000001.00740 1.001650.000.000.00-0.67
 419511410pt3 Smi buy
539192152011.08.09 04:07buy0.34nzdusd0.809030.000000.81411 0.810320.000.000.0043.86
 419510710pt3 Smi buy
539193742011.08.09 04:10buy0.01chfjpy102.7730.000103.266 102.8710.000.000.001.27
 419511110pt3 Smi buy
539194262011.08.09 04:11buy0.01eurusd1.421820.000001.42682 1.422270.000.000.000.45
 419510110pt3 Smi buy
539196082011.08.09 04:15buy0.01gbpcad1.627840.000001.63295 1.627690.000.000.00-0.15
 419512010pt3 Smi buy
  0.00 0.00 18.16 -9 388.22
 Floating P/L: -9 370.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 591.47 Floating P/L: -9 370.06 Margin: 20 896.00
Balance: 105 591.47 Equity: 96 221.41 Free Margin: 75 325.41
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 606.10 Gross Loss: 4 014.63 Total Net Profit: 5 591.47
Profit Factor: 2.39 Expected Payoff: 11.48  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 197.99 (1.12%) Relative Drawdown: 1.12% (1 197.99)
 
Total Trades: 487 Short Positions (won %): 229 (63.32%) Long Positions (won %): 258 (62.79%)
Profit Trades (% of total): 307 (63.04%) Loss trades (% of total): 180 (36.96%)
Largest profit trade: 584.10 loss trade: -334.41
Average profit trade: 31.29 loss trade: -22.30
Maximum consecutive wins ($): 25 (179.30) consecutive losses ($): 13 (-633.79)
Maximal consecutive profit (count): 864.79 (4) consecutive loss (count): -1 197.99 (8)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3