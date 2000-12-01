|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2000.12.01 00:00 - 2000.12.29 22:07 (2000.12.01 - 2000.12.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=41951; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=14; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; VHF_Period2=7; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Bars in test
|29067
|Ticks modelled
|151806
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2620.99
|Gross profit
|1210.01
|Gross loss
|-3830.99
|Profit factor
|0.32
|Expected payoff
|-33.18
|Absolute drawdown
|2620.99
|Maximal drawdown
|3604.08 (32.81%)
|Relative drawdown
|32.81% (3604.08)
|Total trades
|79
|Short positions (won %)
|53 (49.06%)
|Long positions (won %)
|26 (76.92%)
|Profit trades (% of total)
|46 (58.23%)
|Loss trades (% of total)
|33 (41.77%)
|Largest
|profit trade
|275.00
|loss trade
|-1088.27
|Average
|profit trade
|26.30
|loss trade
|-116.09
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (133.05)
|consecutive losses (loss in money)
|13 (-3609.27)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|414.71 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-3609.27 (13)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.12.01 00:02
|sell
|1
|0.01
|0.87260
|0.00000
|0.00000
|2
|2000.12.01 00:02
|modify
|1
|0.01
|0.87260
|0.00000
|0.86760
|3
|2000.12.01 02:18
|sell
|2
|0.02
|0.87460
|0.00000
|0.00000
|4
|2000.12.01 02:18
|modify
|2
|0.02
|0.87460
|0.00000
|0.86960
|5
|2000.12.01 02:39
|sell
|3
|0.03
|0.87660
|0.00000
|0.00000
|6
|2000.12.01 02:39
|modify
|3
|0.03
|0.87660
|0.00000
|0.87160
|7
|2000.12.01 09:52
|sell
|4
|0.05
|0.87865
|0.00000
|0.00000
|8
|2000.12.01 09:52
|modify
|4
|0.05
|0.87865
|0.00000
|0.87365
|9
|2000.12.01 12:50
|t/p
|4
|0.05
|0.87365
|0.00000
|0.87365
|25.00
|10025.00
|10
|2000.12.01 12:50
|close
|3
|0.03
|0.87365
|0.00000
|0.87160
|8.85
|10033.85
|11
|2000.12.01 12:50
|close
|2
|0.02
|0.87380
|0.00000
|0.86960
|1.60
|10035.45
|12
|2000.12.01 12:50
|close
|1
|0.01
|0.87385
|0.00000
|0.86760
|-1.25
|10034.20
|13
|2000.12.01 13:14
|buy
|5
|0.01
|0.87375
|0.00000
|0.00000
|14
|2000.12.01 13:14
|modify
|5
|0.01
|0.87375
|0.00000
|0.87875
|15
|2000.12.01 14:37
|buy
|6
|0.02
|0.87175
|0.00000
|0.00000
|16
|2000.12.01 14:37
|modify
|6
|0.02
|0.87175
|0.00000
|0.87675
|17
|2000.12.01 17:02
|t/p
|6
|0.02
|0.87675
|0.00000
|0.87675
|10.00
|10044.20
|18
|2000.12.01 17:02
|close
|5
|0.01
|0.87690
|0.00000
|0.87875
|3.15
|10047.35
|19
|2000.12.01 17:13
|sell
|7
|0.01
|0.87480
|0.00000
|0.00000
|20
|2000.12.01 17:13
|modify
|7
|0.01
|0.87480
|0.00000
|0.86980
|21
|2000.12.01 18:33
|sell
|8
|0.02
|0.87690
|0.00000
|0.00000
|22
|2000.12.01 18:33
|modify
|8
|0.02
|0.87690
|0.00000
|0.87190
|23
|2000.12.01 20:31
|sell
|9
|0.03
|0.87891
|0.00000
|0.00000
|24
|2000.12.01 20:31
|modify
|9
|0.03
|0.87891
|0.00000
|0.87391
|25
|2000.12.04 09:20
|sell
|10
|0.05
|0.88114
|0.00000
|0.00000
|26
|2000.12.04 09:20
|modify
|10
|0.05
|0.88114
|0.00000
|0.87614
|27
|2000.12.04 09:29
|sell
|11
|0.08
|0.88318
|0.00000
|0.00000
|28
|2000.12.04 09:29
|modify
|11
|0.08
|0.88318
|0.00000
|0.87818
|29
|2000.12.04 10:20
|sell
|12
|0.13
|0.88530
|0.00000
|0.00000
|30
|2000.12.04 10:20
|modify
|12
|0.13
|0.88530
|0.00000
|0.88030
|31
|2000.12.04 10:51
|sell
|13
|0.21
|0.88743
|0.00000
|0.00000
|32
|2000.12.04 10:51
|modify
|13
|0.21
|0.88743
|0.00000
|0.88243
|33
|2000.12.04 10:57
|sell
|14
|0.34
|0.88945
|0.00000
|0.00000
|34
|2000.12.04 10:57
|modify
|14
|0.34
|0.88945
|0.00000
|0.88445
|35
|2000.12.04 12:35
|sell
|15
|0.55
|0.89160
|0.00000
|0.00000
|36
|2000.12.04 12:35
|modify
|15
|0.55
|0.89160
|0.00000
|0.88660
|37
|2000.12.04 21:51
|t/p
|15
|0.55
|0.88660
|0.00000
|0.88660
|275.00
|10322.35
|38
|2000.12.04 21:51
|close
|14
|0.34
|0.88658
|0.00000
|0.88445
|97.58
|10419.93
|39
|2000.12.04 21:51
|close
|13
|0.21
|0.88605
|0.00000
|0.88243
|28.98
|10448.91
|40
|2000.12.04 21:51
|close
|12
|0.13
|0.88619
|0.00000
|0.88030
|-11.57
|10437.34
|41
|2000.12.04 21:51
|close
|11
|0.08
|0.88633
|0.00000
|0.87818
|-25.20
|10412.14
|42
|2000.12.04 21:51
|close
|10
|0.05
|0.88647
|0.00000
|0.87614
|-26.65
|10385.49
|43
|2000.12.04 21:51
|close
|9
|0.03
|0.88637
|0.00000
|0.87391
|-22.51
|10362.98
|44
|2000.12.04 21:51
|close
|8
|0.02
|0.88626
|0.00000
|0.87190
|-18.80
|10344.18
|45
|2000.12.04 21:51
|close
|7
|0.01
|0.88647
|0.00000
|0.86980
|-11.71
|10332.47
|46
|2000.12.04 22:35
|buy
|16
|0.01
|0.88615
|0.00000
|0.00000
|47
|2000.12.04 22:35
|modify
|16
|0.01
|0.88615
|0.00000
|0.89115
|48
|2000.12.05 09:11
|buy
|17
|0.02
|0.88395
|0.00000
|0.00000
|49
|2000.12.05 09:11
|modify
|17
|0.02
|0.88395
|0.00000
|0.88895
|50
|2000.12.05 11:17
|buy
|18
|0.03
|0.88190
|0.00000
|0.00000
|51
|2000.12.05 11:17
|modify
|18
|0.03
|0.88190
|0.00000
|0.88690
|52
|2000.12.05 16:47
|buy
|19
|0.05
|0.87985
|0.00000
|0.00000
|53
|2000.12.05 16:47
|modify
|19
|0.05
|0.87985
|0.00000
|0.88485
|54
|2000.12.06 07:32
|buy
|20
|0.08
|0.87785
|0.00000
|0.00000
|55
|2000.12.06 07:32
|modify
|20
|0.08
|0.87785
|0.00000
|0.88285
|56
|2000.12.06 08:22
|t/p
|20
|0.08
|0.88285
|0.00000
|0.88285
|40.00
|10372.47
|57
|2000.12.06 08:22
|close
|19
|0.05
|0.88310
|0.00000
|0.88485
|16.34
|10388.81
|58
|2000.12.06 08:23
|close
|18
|0.03
|0.88310
|0.00000
|0.88690
|3.65
|10392.46
|59
|2000.12.06 08:23
|close
|17
|0.02
|0.88360
|0.00000
|0.88895
|-0.66
|10391.80
|60
|2000.12.06 08:23
|close
|16
|0.01
|0.88350
|0.00000
|0.89115
|-2.61
|10389.19
|61
|2000.12.06 09:08
|sell
|21
|0.01
|0.88490
|0.00000
|0.00000
|62
|2000.12.06 09:08
|modify
|21
|0.01
|0.88490
|0.00000
|0.87990
|63
|2000.12.06 16:25
|sell
|22
|0.02
|0.88715
|0.00000
|0.00000
|64
|2000.12.06 16:25
|modify
|22
|0.02
|0.88715
|0.00000
|0.88215
|65
|2000.12.06 17:20
|sell
|23
|0.03
|0.88920
|0.00000
|0.00000
|66
|2000.12.06 17:20
|modify
|23
|0.03
|0.88920
|0.00000
|0.88420
|67
|2000.12.06 18:04
|sell
|24
|0.05
|0.89120
|0.00000
|0.00000
|68
|2000.12.06 18:04
|modify
|24
|0.05
|0.89120
|0.00000
|0.88620
|69
|2000.12.07 06:09
|sell
|25
|0.08
|0.89330
|0.00000
|0.00000
|70
|2000.12.07 06:09
|modify
|25
|0.08
|0.89330
|0.00000
|0.88830
|71
|2000.12.07 06:17
|sell
|26
|0.13
|0.89530
|0.00000
|0.00000
|72
|2000.12.07 06:17
|modify
|26
|0.13
|0.89530
|0.00000
|0.89030
|73
|2000.12.07 10:28
|sell
|27
|0.21
|0.89730
|0.00000
|0.00000
|74
|2000.12.07 10:28
|modify
|27
|0.21
|0.89730
|0.00000
|0.89230
|75
|2000.12.07 14:45
|t/p
|27
|0.21
|0.89230
|0.00000
|0.89230
|105.00
|10494.19
|76
|2000.12.07 14:45
|close
|26
|0.13
|0.89215
|0.00000
|0.89030
|40.95
|10535.14
|77
|2000.12.07 14:45
|close
|25
|0.08
|0.89225
|0.00000
|0.88830
|8.40
|10543.54
|78
|2000.12.07 14:46
|close
|24
|0.05
|0.89235
|0.00000
|0.88620
|-6.38
|10537.16
|79
|2000.12.07 14:46
|close
|23
|0.03
|0.89245
|0.00000
|0.88420
|-10.13
|10527.03
|80
|2000.12.07 14:46
|close
|22
|0.02
|0.89239
|0.00000
|0.88215
|-10.73
|10516.30
|81
|2000.12.07 14:46
|close
|21
|0.01
|0.89227
|0.00000
|0.87990
|-7.50
|10508.80
|82
|2000.12.07 15:39
|buy
|28
|0.01
|0.88965
|0.00000
|0.00000
|83
|2000.12.07 15:39
|modify
|28
|0.01
|0.88965
|0.00000
|0.89465
|84
|2000.12.07 17:04
|buy
|29
|0.02
|0.88735
|0.00000
|0.00000
|85
|2000.12.07 17:04
|modify
|29
|0.02
|0.88735
|0.00000
|0.89235
|86
|2000.12.08 08:49
|buy
|30
|0.03
|0.88517
|0.00000
|0.00000
|87
|2000.12.08 08:49
|modify
|30
|0.03
|0.88517
|0.00000
|0.89017
|88
|2000.12.08 11:35
|t/p
|30
|0.03
|0.89017
|0.00000
|0.89017
|15.00
|10523.80
|89
|2000.12.08 11:35
|close
|29
|0.02
|0.89033
|0.00000
|0.89235
|6.00
|10529.80
|90
|2000.12.08 11:35
|close
|28
|0.01
|0.89076
|0.00000
|0.89465
|1.13
|10530.93
|91
|2000.12.08 12:51
|buy
|31
|0.01
|0.88835
|0.00000
|0.00000
|92
|2000.12.08 12:51
|modify
|31
|0.01
|0.88835
|0.00000
|0.89335
|93
|2000.12.08 13:41
|buy
|32
|0.02
|0.88605
|0.00000
|0.00000
|94
|2000.12.08 13:41
|modify
|32
|0.02
|0.88605
|0.00000
|0.89105
|95
|2000.12.08 16:55
|buy
|33
|0.03
|0.88385
|0.00000
|0.00000
|96
|2000.12.08 16:55
|modify
|33
|0.03
|0.88385
|0.00000
|0.88885
|97
|2000.12.08 20:55
|buy
|34
|0.05
|0.88175
|0.00000
|0.00000
|98
|2000.12.08 20:55
|modify
|34
|0.05
|0.88175
|0.00000
|0.88675
|99
|2000.12.08 21:07
|t/p
|34
|0.05
|0.88675
|0.00000
|0.88675
|25.00
|10555.93
|100
|2000.12.08 21:07
|close
|33
|0.03
|0.88704
|0.00000
|0.88885
|9.57
|10565.50
|101
|2000.12.08 21:07
|close
|32
|0.02
|0.88742
|0.00000
|0.89105
|2.74
|10568.24
|102
|2000.12.08 21:07
|close
|31
|0.01
|0.88729
|0.00000
|0.89335
|-1.06
|10567.18
|103
|2000.12.08 21:33
|sell
|35
|0.01
|0.88690
|0.00000
|0.00000
|104
|2000.12.08 21:33
|modify
|35
|0.01
|0.88690
|0.00000
|0.88190
|105
|2000.12.08 21:57
|sell
|36
|0.02
|0.88899
|0.00000
|0.00000
|106
|2000.12.08 21:57
|modify
|36
|0.02
|0.88899
|0.00000
|0.88399
|107
|2000.12.10 23:01
|t/p
|35
|0.01
|0.88190
|0.00000
|0.88190
|5.00
|10572.18
|108
|2000.12.10 23:01
|t/p
|36
|0.02
|0.88399
|0.00000
|0.88399
|10.00
|10582.18
|109
|2000.12.10 23:01
|sell
|37
|0.01
|0.88130
|0.00000
|0.00000
|110
|2000.12.10 23:01
|modify
|37
|0.01
|0.88130
|0.00000
|0.87630
|111
|2000.12.11 00:41
|sell
|38
|0.02
|0.88330
|0.00000
|0.00000
|112
|2000.12.11 00:41
|modify
|38
|0.02
|0.88330
|0.00000
|0.87830
|113
|2000.12.11 07:44
|sell
|39
|0.03
|0.88550
|0.00000
|0.00000
|114
|2000.12.11 07:44
|modify
|39
|0.03
|0.88550
|0.00000
|0.88050
|115
|2000.12.11 12:05
|t/p
|39
|0.03
|0.88050
|0.00000
|0.88050
|15.00
|10597.18
|116
|2000.12.11 12:05
|close
|38
|0.02
|0.88045
|0.00000
|0.87830
|5.70
|10602.88
|117
|2000.12.11 12:05
|close
|37
|0.01
|0.88055
|0.00000
|0.87630
|0.71
|10603.59
|118
|2000.12.11 12:30
|buy
|40
|0.01
|0.88075
|0.00000
|0.00000
|119
|2000.12.11 12:30
|modify
|40
|0.01
|0.88075
|0.00000
|0.88575
|120
|2000.12.11 13:53
|buy
|41
|0.02
|0.87875
|0.00000
|0.00000
|121
|2000.12.11 13:53
|modify
|41
|0.02
|0.87875
|0.00000
|0.88375
|122
|2000.12.11 16:11
|buy
|42
|0.03
|0.87675
|0.00000
|0.00000
|123
|2000.12.11 16:11
|modify
|42
|0.03
|0.87675
|0.00000
|0.88175
|124
|2000.12.12 09:25
|t/p
|42
|0.03
|0.88175
|0.00000
|0.88175
|15.05
|10618.64
|125
|2000.12.12 09:25
|close
|41
|0.02
|0.88191
|0.00000
|0.88375
|6.36
|10625.00
|126
|2000.12.12 09:25
|close
|40
|0.01
|0.88185
|0.00000
|0.88575
|1.12
|10626.12
|127
|2000.12.12 11:00
|sell
|43
|0.01
|0.88190
|0.00000
|0.00000
|128
|2000.12.12 11:00
|modify
|43
|0.01
|0.88190
|0.00000
|0.87690
|129
|2000.12.12 12:46
|t/p
|43
|0.01
|0.87690
|0.00000
|0.87690
|5.00
|10631.12
|130
|2000.12.12 13:11
|sell
|44
|0.01
|0.87830
|0.00000
|0.00000
|131
|2000.12.12 13:11
|modify
|44
|0.01
|0.87830
|0.00000
|0.87330
|132
|2000.12.12 19:54
|sell
|45
|0.02
|0.88040
|0.00000
|0.00000
|133
|2000.12.12 19:54
|modify
|45
|0.02
|0.88040
|0.00000
|0.87540
|134
|2000.12.13 03:14
|sell
|46
|0.03
|0.88270
|0.00000
|0.00000
|135
|2000.12.13 03:14
|modify
|46
|0.03
|0.88270
|0.00000
|0.87770
|136
|2000.12.13 03:21
|t/p
|46
|0.03
|0.87770
|0.00000
|0.87770
|15.00
|10646.12
|137
|2000.12.13 03:21
|close
|45
|0.02
|0.87735
|0.00000
|0.87540
|6.02
|10652.13
|138
|2000.12.13 03:21
|close
|44
|0.01
|0.87761
|0.00000
|0.87330
|0.65
|10652.78
|139
|2000.12.13 03:22
|sell
|47
|0.01
|0.87720
|0.00000
|0.00000
|140
|2000.12.13 03:22
|modify
|47
|0.01
|0.87720
|0.00000
|0.87220
|141
|2000.12.13 03:25
|sell
|48
|0.02
|0.87921
|0.00000
|0.00000
|142
|2000.12.13 03:25
|modify
|48
|0.02
|0.87921
|0.00000
|0.87421
|143
|2000.12.13 07:08
|t/p
|48
|0.02
|0.87421
|0.00000
|0.87421
|10.00
|10662.78
|144
|2000.12.13 07:08
|close
|47
|0.01
|0.87412
|0.00000
|0.87220
|3.08
|10665.86
|145
|2000.12.13 08:41
|sell
|49
|0.01
|0.87370
|0.00000
|0.00000
|146
|2000.12.13 08:41
|modify
|49
|0.01
|0.87370
|0.00000
|0.86870
|147
|2000.12.13 09:17
|sell
|50
|0.02
|0.87592
|0.00000
|0.00000
|148
|2000.12.13 09:17
|modify
|50
|0.02
|0.87592
|0.00000
|0.87092
|149
|2000.12.13 13:46
|sell
|51
|0.03
|0.87803
|0.00000
|0.00000
|150
|2000.12.13 13:46
|modify
|51
|0.03
|0.87803
|0.00000
|0.87303
|151
|2000.12.13 14:06
|sell
|52
|0.05
|0.88030
|0.00000
|0.00000
|152
|2000.12.13 14:06
|modify
|52
|0.05
|0.88030
|0.00000
|0.87530
|153
|2000.12.13 15:33
|t/p
|52
|0.05
|0.87530
|0.00000
|0.87530
|25.00
|10690.86
|154
|2000.12.13 15:33
|close
|51
|0.03
|0.87528
|0.00000
|0.87303
|8.25
|10699.11
|155
|2000.12.13 15:33
|close
|50
|0.02
|0.87536
|0.00000
|0.87092
|1.12
|10700.23
|156
|2000.12.13 15:33
|close
|49
|0.01
|0.87495
|0.00000
|0.86870
|-1.25
|10698.98
|157
|2000.12.13 15:51
|buy
|53
|0.01
|0.87525
|0.00000
|0.00000
|158
|2000.12.13 15:51
|modify
|53
|0.01
|0.87525
|0.00000
|0.88025
|159
|2000.12.14 06:46
|t/p
|53
|0.01
|0.88025
|0.00000
|0.88025
|5.05
|10704.04
|160
|2000.12.14 07:06
|buy
|54
|0.01
|0.88045
|0.00000
|0.00000
|161
|2000.12.14 07:06
|modify
|54
|0.01
|0.88045
|0.00000
|0.88545
|162
|2000.12.14 08:00
|t/p
|54
|0.01
|0.88545
|0.00000
|0.88545
|5.00
|10709.04
|163
|2000.12.14 08:07
|sell
|55
|0.01
|0.88540
|0.00000
|0.00000
|164
|2000.12.14 08:07
|modify
|55
|0.01
|0.88540
|0.00000
|0.88040
|165
|2000.12.14 15:40
|sell
|56
|0.02
|0.88750
|0.00000
|0.00000
|166
|2000.12.14 15:40
|modify
|56
|0.02
|0.88750
|0.00000
|0.88250
|167
|2000.12.14 19:08
|sell
|57
|0.03
|0.88950
|0.00000
|0.00000
|168
|2000.12.14 19:08
|modify
|57
|0.03
|0.88950
|0.00000
|0.88450
|169
|2000.12.14 21:22
|sell
|58
|0.05
|0.89150
|0.00000
|0.00000
|170
|2000.12.14 21:22
|modify
|58
|0.05
|0.89150
|0.00000
|0.88650
|171
|2000.12.15 04:05
|sell
|59
|0.08
|0.89350
|0.00000
|0.00000
|172
|2000.12.15 04:05
|modify
|59
|0.08
|0.89350
|0.00000
|0.88850
|173
|2000.12.15 08:18
|sell
|60
|0.13
|0.89550
|0.00000
|0.00000
|174
|2000.12.15 08:18
|modify
|60
|0.13
|0.89550
|0.00000
|0.89050
|175
|2000.12.15 08:55
|sell
|61
|0.21
|0.89760
|0.00000
|0.00000
|176
|2000.12.15 08:55
|modify
|61
|0.21
|0.89760
|0.00000
|0.89260
|177
|2000.12.15 09:06
|sell
|62
|0.34
|0.89980
|0.00000
|0.00000
|178
|2000.12.15 09:06
|modify
|62
|0.34
|0.89980
|0.00000
|0.89480
|179
|2000.12.15 20:37
|t/p
|62
|0.34
|0.89480
|0.00000
|0.89480
|170.00
|10879.04
|180
|2000.12.15 20:37
|close
|61
|0.21
|0.89465
|0.00000
|0.89260
|61.95
|10940.99
|181
|2000.12.15 20:38
|close
|60
|0.13
|0.89475
|0.00000
|0.89050
|9.75
|10950.74
|182
|2000.12.15 20:39
|close
|59
|0.08
|0.89445
|0.00000
|0.88850
|-7.60
|10943.14
|183
|2000.12.15 20:39
|close
|58
|0.05
|0.89485
|0.00000
|0.88650
|-16.96
|10926.18
|184
|2000.12.15 20:39
|close
|57
|0.03
|0.89465
|0.00000
|0.88450
|-15.58
|10910.60
|185
|2000.12.15 20:40
|close
|56
|0.02
|0.89465
|0.00000
|0.88250
|-14.38
|10896.22
|186
|2000.12.15 20:40
|close
|55
|0.01
|0.89455
|0.00000
|0.88040
|-9.19
|10887.02
|187
|2000.12.15 20:56
|buy
|63
|0.01
|0.89545
|0.00000
|0.00000
|188
|2000.12.15 20:56
|modify
|63
|0.01
|0.89545
|0.00000
|0.90045
|189
|2000.12.18 07:57
|t/p
|63
|0.01
|0.90045
|0.00000
|0.90045
|5.02
|10892.04
|190
|2000.12.18 07:57
|buy
|64
|0.01
|0.90095
|0.00000
|0.00000
|191
|2000.12.18 07:57
|modify
|64
|0.01
|0.90095
|0.00000
|0.90595
|192
|2000.12.18 08:28
|buy
|65
|0.02
|0.89875
|0.00000
|0.00000
|193
|2000.12.18 08:28
|modify
|65
|0.02
|0.89875
|0.00000
|0.90375
|194
|2000.12.18 10:37
|buy
|66
|0.03
|0.89675
|0.00000
|0.00000
|195
|2000.12.18 10:37
|modify
|66
|0.03
|0.89675
|0.00000
|0.90175
|196
|2000.12.18 12:50
|buy
|67
|0.05
|0.89434
|0.00000
|0.00000
|197
|2000.12.18 12:50
|modify
|67
|0.05
|0.89434
|0.00000
|0.89934
|198
|2000.12.19 09:13
|buy
|68
|0.08
|0.89185
|0.00000
|0.00000
|199
|2000.12.19 09:13
|modify
|68
|0.08
|0.89185
|0.00000
|0.89685
|200
|2000.12.19 10:59
|buy
|69
|0.13
|0.88972
|0.00000
|0.00000
|201
|2000.12.19 10:59
|modify
|69
|0.13
|0.88972
|0.00000
|0.89472
|202
|2000.12.19 20:25
|t/p
|69
|0.13
|0.89472
|0.00000
|0.89472
|65.00
|10957.04
|203
|2000.12.19 20:25
|close
|68
|0.08
|0.89530
|0.00000
|0.89685
|27.60
|10984.64
|204
|2000.12.19 20:25
|close
|67
|0.05
|0.89505
|0.00000
|0.89934
|3.64
|10988.28
|205
|2000.12.19 20:25
|close
|66
|0.03
|0.89511
|0.00000
|0.90175
|-4.87
|10983.42
|206
|2000.12.19 20:25
|close
|65
|0.02
|0.89498
|0.00000
|0.90375
|-7.50
|10975.91
|207
|2000.12.19 20:25
|close
|64
|0.01
|0.89485
|0.00000
|0.90595
|-6.08
|10969.83
|208
|2000.12.19 20:27
|sell
|70
|0.01
|0.89470
|0.00000
|0.00000
|209
|2000.12.19 20:27
|modify
|70
|0.01
|0.89470
|0.00000
|0.88970
|210
|2000.12.20 01:38
|sell
|71
|0.02
|0.89670
|0.00000
|0.00000
|211
|2000.12.20 01:38
|modify
|71
|0.02
|0.89670
|0.00000
|0.89170
|212
|2000.12.20 02:42
|sell
|72
|0.03
|0.89870
|0.00000
|0.00000
|213
|2000.12.20 02:42
|modify
|72
|0.03
|0.89870
|0.00000
|0.89370
|214
|2000.12.20 11:43
|sell
|73
|0.05
|0.90075
|0.00000
|0.00000
|215
|2000.12.20 11:43
|modify
|73
|0.05
|0.90075
|0.00000
|0.89575
|216
|2000.12.20 11:46
|sell
|74
|0.08
|0.90278
|0.00000
|0.00000
|217
|2000.12.20 11:46
|modify
|74
|0.08
|0.90278
|0.00000
|0.89778
|218
|2000.12.20 12:06
|sell
|75
|0.13
|0.90488
|0.00000
|0.00000
|219
|2000.12.20 12:06
|modify
|75
|0.13
|0.90488
|0.00000
|0.89988
|220
|2000.12.20 12:10
|sell
|76
|0.21
|0.90700
|0.00000
|0.00000
|221
|2000.12.20 12:10
|modify
|76
|0.21
|0.90700
|0.00000
|0.90200
|222
|2000.12.20 20:26
|sell
|77
|0.34
|0.90920
|0.00000
|0.00000
|223
|2000.12.20 20:26
|modify
|77
|0.34
|0.90920
|0.00000
|0.90420
|224
|2000.12.21 08:23
|sell
|78
|0.55
|0.91159
|0.00000
|0.00000
|225
|2000.12.21 08:23
|modify
|78
|0.55
|0.91159
|0.00000
|0.90659
|226
|2000.12.21 08:46
|sell
|79
|0.90
|0.91370
|0.00000
|0.00000
|227
|2000.12.21 08:46
|modify
|79
|0.90
|0.91370
|0.00000
|0.90870
|228
|2000.12.22 10:22
|close at stop
|79
|0.90
|0.92575
|0.00000
|0.90870
|-1088.27
|9881.56
|229
|2000.12.22 10:22
|close at stop
|78
|0.55
|0.92575
|0.00000
|0.90659
|-781.10
|9100.46
|230
|2000.12.22 10:22
|close at stop
|77
|0.34
|0.92575
|0.00000
|0.90420
|-568.40
|8532.06
|231
|2000.12.22 10:22
|close at stop
|76
|0.21
|0.92575
|0.00000
|0.90200
|-397.27
|8134.79
|232
|2000.12.22 10:22
|close at stop
|75
|0.13
|0.92575
|0.00000
|0.89988
|-273.49
|7861.30
|233
|2000.12.22 10:22
|close at stop
|74
|0.08
|0.92575
|0.00000
|0.89778
|-185.10
|7676.20
|234
|2000.12.22 10:22
|close at stop
|73
|0.05
|0.92575
|0.00000
|0.89575
|-125.84
|7550.36
|235
|2000.12.22 10:22
|close at stop
|72
|0.03
|0.92575
|0.00000
|0.89370
|-81.65
|7468.71
|236
|2000.12.22 10:22
|close at stop
|71
|0.02
|0.92575
|0.00000
|0.89170
|-58.44
|7410.27
|237
|2000.12.22 10:22
|close at stop
|70
|0.01
|0.92575
|0.00000
|0.88970
|-31.26
|7379.01