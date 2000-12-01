Strategy Tester Report
10points_3_Smi1a
FXCM-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2000.12.01 00:00 - 2000.12.29 22:07 (2000.12.01 - 2000.12.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=41951; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=14; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; VHF_Period2=7; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Bars in test29067Ticks modelled151806Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-2620.99Gross profit1210.01Gross loss-3830.99
Profit factor0.32Expected payoff-33.18
Absolute drawdown2620.99Maximal drawdown3604.08 (32.81%)Relative drawdown32.81% (3604.08)
Total trades79Short positions (won %)53 (49.06%)Long positions (won %)26 (76.92%)
Profit trades (% of total)46 (58.23%)Loss trades (% of total)33 (41.77%)
Largestprofit trade275.00loss trade-1088.27
Averageprofit trade26.30loss trade-116.09
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (133.05)consecutive losses (loss in money)13 (-3609.27)
Maximalconsecutive profit (count of wins)414.71 (5)consecutive loss (count of losses)-3609.27 (13)
Averageconsecutive wins6consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12000.12.01 00:02sell10.010.872600.000000.00000
22000.12.01 00:02modify10.010.872600.000000.86760
32000.12.01 02:18sell20.020.874600.000000.00000
42000.12.01 02:18modify20.020.874600.000000.86960
52000.12.01 02:39sell30.030.876600.000000.00000
62000.12.01 02:39modify30.030.876600.000000.87160
72000.12.01 09:52sell40.050.878650.000000.00000
82000.12.01 09:52modify40.050.878650.000000.87365
92000.12.01 12:50t/p40.050.873650.000000.8736525.0010025.00
102000.12.01 12:50close30.030.873650.000000.871608.8510033.85
112000.12.01 12:50close20.020.873800.000000.869601.6010035.45
122000.12.01 12:50close10.010.873850.000000.86760-1.2510034.20
132000.12.01 13:14buy50.010.873750.000000.00000
142000.12.01 13:14modify50.010.873750.000000.87875
152000.12.01 14:37buy60.020.871750.000000.00000
162000.12.01 14:37modify60.020.871750.000000.87675
172000.12.01 17:02t/p60.020.876750.000000.8767510.0010044.20
182000.12.01 17:02close50.010.876900.000000.878753.1510047.35
192000.12.01 17:13sell70.010.874800.000000.00000
202000.12.01 17:13modify70.010.874800.000000.86980
212000.12.01 18:33sell80.020.876900.000000.00000
222000.12.01 18:33modify80.020.876900.000000.87190
232000.12.01 20:31sell90.030.878910.000000.00000
242000.12.01 20:31modify90.030.878910.000000.87391
252000.12.04 09:20sell100.050.881140.000000.00000
262000.12.04 09:20modify100.050.881140.000000.87614
272000.12.04 09:29sell110.080.883180.000000.00000
282000.12.04 09:29modify110.080.883180.000000.87818
292000.12.04 10:20sell120.130.885300.000000.00000
302000.12.04 10:20modify120.130.885300.000000.88030
312000.12.04 10:51sell130.210.887430.000000.00000
322000.12.04 10:51modify130.210.887430.000000.88243
332000.12.04 10:57sell140.340.889450.000000.00000
342000.12.04 10:57modify140.340.889450.000000.88445
352000.12.04 12:35sell150.550.891600.000000.00000
362000.12.04 12:35modify150.550.891600.000000.88660
372000.12.04 21:51t/p150.550.886600.000000.88660275.0010322.35
382000.12.04 21:51close140.340.886580.000000.8844597.5810419.93
392000.12.04 21:51close130.210.886050.000000.8824328.9810448.91
402000.12.04 21:51close120.130.886190.000000.88030-11.5710437.34
412000.12.04 21:51close110.080.886330.000000.87818-25.2010412.14
422000.12.04 21:51close100.050.886470.000000.87614-26.6510385.49
432000.12.04 21:51close90.030.886370.000000.87391-22.5110362.98
442000.12.04 21:51close80.020.886260.000000.87190-18.8010344.18
452000.12.04 21:51close70.010.886470.000000.86980-11.7110332.47
462000.12.04 22:35buy160.010.886150.000000.00000
472000.12.04 22:35modify160.010.886150.000000.89115
482000.12.05 09:11buy170.020.883950.000000.00000
492000.12.05 09:11modify170.020.883950.000000.88895
502000.12.05 11:17buy180.030.881900.000000.00000
512000.12.05 11:17modify180.030.881900.000000.88690
522000.12.05 16:47buy190.050.879850.000000.00000
532000.12.05 16:47modify190.050.879850.000000.88485
542000.12.06 07:32buy200.080.877850.000000.00000
552000.12.06 07:32modify200.080.877850.000000.88285
562000.12.06 08:22t/p200.080.882850.000000.8828540.0010372.47
572000.12.06 08:22close190.050.883100.000000.8848516.3410388.81
582000.12.06 08:23close180.030.883100.000000.886903.6510392.46
592000.12.06 08:23close170.020.883600.000000.88895-0.6610391.80
602000.12.06 08:23close160.010.883500.000000.89115-2.6110389.19
612000.12.06 09:08sell210.010.884900.000000.00000
622000.12.06 09:08modify210.010.884900.000000.87990
632000.12.06 16:25sell220.020.887150.000000.00000
642000.12.06 16:25modify220.020.887150.000000.88215
652000.12.06 17:20sell230.030.889200.000000.00000
662000.12.06 17:20modify230.030.889200.000000.88420
672000.12.06 18:04sell240.050.891200.000000.00000
682000.12.06 18:04modify240.050.891200.000000.88620
692000.12.07 06:09sell250.080.893300.000000.00000
702000.12.07 06:09modify250.080.893300.000000.88830
712000.12.07 06:17sell260.130.895300.000000.00000
722000.12.07 06:17modify260.130.895300.000000.89030
732000.12.07 10:28sell270.210.897300.000000.00000
742000.12.07 10:28modify270.210.897300.000000.89230
752000.12.07 14:45t/p270.210.892300.000000.89230105.0010494.19
762000.12.07 14:45close260.130.892150.000000.8903040.9510535.14
772000.12.07 14:45close250.080.892250.000000.888308.4010543.54
782000.12.07 14:46close240.050.892350.000000.88620-6.3810537.16
792000.12.07 14:46close230.030.892450.000000.88420-10.1310527.03
802000.12.07 14:46close220.020.892390.000000.88215-10.7310516.30
812000.12.07 14:46close210.010.892270.000000.87990-7.5010508.80
822000.12.07 15:39buy280.010.889650.000000.00000
832000.12.07 15:39modify280.010.889650.000000.89465
842000.12.07 17:04buy290.020.887350.000000.00000
852000.12.07 17:04modify290.020.887350.000000.89235
862000.12.08 08:49buy300.030.885170.000000.00000
872000.12.08 08:49modify300.030.885170.000000.89017
882000.12.08 11:35t/p300.030.890170.000000.8901715.0010523.80
892000.12.08 11:35close290.020.890330.000000.892356.0010529.80
902000.12.08 11:35close280.010.890760.000000.894651.1310530.93
912000.12.08 12:51buy310.010.888350.000000.00000
922000.12.08 12:51modify310.010.888350.000000.89335
932000.12.08 13:41buy320.020.886050.000000.00000
942000.12.08 13:41modify320.020.886050.000000.89105
952000.12.08 16:55buy330.030.883850.000000.00000
962000.12.08 16:55modify330.030.883850.000000.88885
972000.12.08 20:55buy340.050.881750.000000.00000
982000.12.08 20:55modify340.050.881750.000000.88675
992000.12.08 21:07t/p340.050.886750.000000.8867525.0010555.93
1002000.12.08 21:07close330.030.887040.000000.888859.5710565.50
1012000.12.08 21:07close320.020.887420.000000.891052.7410568.24
1022000.12.08 21:07close310.010.887290.000000.89335-1.0610567.18
1032000.12.08 21:33sell350.010.886900.000000.00000
1042000.12.08 21:33modify350.010.886900.000000.88190
1052000.12.08 21:57sell360.020.888990.000000.00000
1062000.12.08 21:57modify360.020.888990.000000.88399
1072000.12.10 23:01t/p350.010.881900.000000.881905.0010572.18
1082000.12.10 23:01t/p360.020.883990.000000.8839910.0010582.18
1092000.12.10 23:01sell370.010.881300.000000.00000
1102000.12.10 23:01modify370.010.881300.000000.87630
1112000.12.11 00:41sell380.020.883300.000000.00000
1122000.12.11 00:41modify380.020.883300.000000.87830
1132000.12.11 07:44sell390.030.885500.000000.00000
1142000.12.11 07:44modify390.030.885500.000000.88050
1152000.12.11 12:05t/p390.030.880500.000000.8805015.0010597.18
1162000.12.11 12:05close380.020.880450.000000.878305.7010602.88
1172000.12.11 12:05close370.010.880550.000000.876300.7110603.59
1182000.12.11 12:30buy400.010.880750.000000.00000
1192000.12.11 12:30modify400.010.880750.000000.88575
1202000.12.11 13:53buy410.020.878750.000000.00000
1212000.12.11 13:53modify410.020.878750.000000.88375
1222000.12.11 16:11buy420.030.876750.000000.00000
1232000.12.11 16:11modify420.030.876750.000000.88175
1242000.12.12 09:25t/p420.030.881750.000000.8817515.0510618.64
1252000.12.12 09:25close410.020.881910.000000.883756.3610625.00
1262000.12.12 09:25close400.010.881850.000000.885751.1210626.12
1272000.12.12 11:00sell430.010.881900.000000.00000
1282000.12.12 11:00modify430.010.881900.000000.87690
1292000.12.12 12:46t/p430.010.876900.000000.876905.0010631.12
1302000.12.12 13:11sell440.010.878300.000000.00000
1312000.12.12 13:11modify440.010.878300.000000.87330
1322000.12.12 19:54sell450.020.880400.000000.00000
1332000.12.12 19:54modify450.020.880400.000000.87540
1342000.12.13 03:14sell460.030.882700.000000.00000
1352000.12.13 03:14modify460.030.882700.000000.87770
1362000.12.13 03:21t/p460.030.877700.000000.8777015.0010646.12
1372000.12.13 03:21close450.020.877350.000000.875406.0210652.13
1382000.12.13 03:21close440.010.877610.000000.873300.6510652.78
1392000.12.13 03:22sell470.010.877200.000000.00000
1402000.12.13 03:22modify470.010.877200.000000.87220
1412000.12.13 03:25sell480.020.879210.000000.00000
1422000.12.13 03:25modify480.020.879210.000000.87421
1432000.12.13 07:08t/p480.020.874210.000000.8742110.0010662.78
1442000.12.13 07:08close470.010.874120.000000.872203.0810665.86
1452000.12.13 08:41sell490.010.873700.000000.00000
1462000.12.13 08:41modify490.010.873700.000000.86870
1472000.12.13 09:17sell500.020.875920.000000.00000
1482000.12.13 09:17modify500.020.875920.000000.87092
1492000.12.13 13:46sell510.030.878030.000000.00000
1502000.12.13 13:46modify510.030.878030.000000.87303
1512000.12.13 14:06sell520.050.880300.000000.00000
1522000.12.13 14:06modify520.050.880300.000000.87530
1532000.12.13 15:33t/p520.050.875300.000000.8753025.0010690.86
1542000.12.13 15:33close510.030.875280.000000.873038.2510699.11
1552000.12.13 15:33close500.020.875360.000000.870921.1210700.23
1562000.12.13 15:33close490.010.874950.000000.86870-1.2510698.98
1572000.12.13 15:51buy530.010.875250.000000.00000
1582000.12.13 15:51modify530.010.875250.000000.88025
1592000.12.14 06:46t/p530.010.880250.000000.880255.0510704.04
1602000.12.14 07:06buy540.010.880450.000000.00000
1612000.12.14 07:06modify540.010.880450.000000.88545
1622000.12.14 08:00t/p540.010.885450.000000.885455.0010709.04
1632000.12.14 08:07sell550.010.885400.000000.00000
1642000.12.14 08:07modify550.010.885400.000000.88040
1652000.12.14 15:40sell560.020.887500.000000.00000
1662000.12.14 15:40modify560.020.887500.000000.88250
1672000.12.14 19:08sell570.030.889500.000000.00000
1682000.12.14 19:08modify570.030.889500.000000.88450
1692000.12.14 21:22sell580.050.891500.000000.00000
1702000.12.14 21:22modify580.050.891500.000000.88650
1712000.12.15 04:05sell590.080.893500.000000.00000
1722000.12.15 04:05modify590.080.893500.000000.88850
1732000.12.15 08:18sell600.130.895500.000000.00000
1742000.12.15 08:18modify600.130.895500.000000.89050
1752000.12.15 08:55sell610.210.897600.000000.00000
1762000.12.15 08:55modify610.210.897600.000000.89260
1772000.12.15 09:06sell620.340.899800.000000.00000
1782000.12.15 09:06modify620.340.899800.000000.89480
1792000.12.15 20:37t/p620.340.894800.000000.89480170.0010879.04
1802000.12.15 20:37close610.210.894650.000000.8926061.9510940.99
1812000.12.15 20:38close600.130.894750.000000.890509.7510950.74
1822000.12.15 20:39close590.080.894450.000000.88850-7.6010943.14
1832000.12.15 20:39close580.050.894850.000000.88650-16.9610926.18
1842000.12.15 20:39close570.030.894650.000000.88450-15.5810910.60
1852000.12.15 20:40close560.020.894650.000000.88250-14.3810896.22
1862000.12.15 20:40close550.010.894550.000000.88040-9.1910887.02
1872000.12.15 20:56buy630.010.895450.000000.00000
1882000.12.15 20:56modify630.010.895450.000000.90045
1892000.12.18 07:57t/p630.010.900450.000000.900455.0210892.04
1902000.12.18 07:57buy640.010.900950.000000.00000
1912000.12.18 07:57modify640.010.900950.000000.90595
1922000.12.18 08:28buy650.020.898750.000000.00000
1932000.12.18 08:28modify650.020.898750.000000.90375
1942000.12.18 10:37buy660.030.896750.000000.00000
1952000.12.18 10:37modify660.030.896750.000000.90175
1962000.12.18 12:50buy670.050.894340.000000.00000
1972000.12.18 12:50modify670.050.894340.000000.89934
1982000.12.19 09:13buy680.080.891850.000000.00000
1992000.12.19 09:13modify680.080.891850.000000.89685
2002000.12.19 10:59buy690.130.889720.000000.00000
2012000.12.19 10:59modify690.130.889720.000000.89472
2022000.12.19 20:25t/p690.130.894720.000000.8947265.0010957.04
2032000.12.19 20:25close680.080.895300.000000.8968527.6010984.64
2042000.12.19 20:25close670.050.895050.000000.899343.6410988.28
2052000.12.19 20:25close660.030.895110.000000.90175-4.8710983.42
2062000.12.19 20:25close650.020.894980.000000.90375-7.5010975.91
2072000.12.19 20:25close640.010.894850.000000.90595-6.0810969.83
2082000.12.19 20:27sell700.010.894700.000000.00000
2092000.12.19 20:27modify700.010.894700.000000.88970
2102000.12.20 01:38sell710.020.896700.000000.00000
2112000.12.20 01:38modify710.020.896700.000000.89170
2122000.12.20 02:42sell720.030.898700.000000.00000
2132000.12.20 02:42modify720.030.898700.000000.89370
2142000.12.20 11:43sell730.050.900750.000000.00000
2152000.12.20 11:43modify730.050.900750.000000.89575
2162000.12.20 11:46sell740.080.902780.000000.00000
2172000.12.20 11:46modify740.080.902780.000000.89778
2182000.12.20 12:06sell750.130.904880.000000.00000
2192000.12.20 12:06modify750.130.904880.000000.89988
2202000.12.20 12:10sell760.210.907000.000000.00000
2212000.12.20 12:10modify760.210.907000.000000.90200
2222000.12.20 20:26sell770.340.909200.000000.00000
2232000.12.20 20:26modify770.340.909200.000000.90420
2242000.12.21 08:23sell780.550.911590.000000.00000
2252000.12.21 08:23modify780.550.911590.000000.90659
2262000.12.21 08:46sell790.900.913700.000000.00000
2272000.12.21 08:46modify790.900.913700.000000.90870
2282000.12.22 10:22close at stop790.900.925750.000000.90870-1088.279881.56
2292000.12.22 10:22close at stop780.550.925750.000000.90659-781.109100.46
2302000.12.22 10:22close at stop770.340.925750.000000.90420-568.408532.06
2312000.12.22 10:22close at stop760.210.925750.000000.90200-397.278134.79
2322000.12.22 10:22close at stop750.130.925750.000000.89988-273.497861.30
2332000.12.22 10:22close at stop740.080.925750.000000.89778-185.107676.20
2342000.12.22 10:22close at stop730.050.925750.000000.89575-125.847550.36
2352000.12.22 10:22close at stop720.030.925750.000000.89370-81.657468.71
2362000.12.22 10:22close at stop710.020.925750.000000.89170-58.447410.27
2372000.12.22 10:22close at stop700.010.925750.000000.88970-31.267379.01