|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2000.04.02 22:10 - 2000.04.28 21:51 (2000.04.01 - 2000.04.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=41951; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=14; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; VHF_Period2=7; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Bars in test
|26425
|Ticks modelled
|122215
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1200.93
|Gross profit
|1648.50
|Gross loss
|-447.57
|Profit factor
|3.68
|Expected payoff
|16.91
|Absolute drawdown
|1403.55
|Maximal drawdown
|1457.82 (14.50%)
|Relative drawdown
|14.50% (1457.82)
|Total trades
|71
|Short positions (won %)
|29 (62.07%)
|Long positions (won %)
|42 (61.90%)
|Profit trades (% of total)
|44 (61.97%)
|Loss trades (% of total)
|27 (38.03%)
|Largest
|profit trade
|450.00
|loss trade
|-54.00
|Average
|profit trade
|37.47
|loss trade
|-16.58
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (676.44)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-258.56)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|676.44 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-258.56 (7)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.04.02 23:15
|sell
|1
|0.01
|0.95620
|0.00000
|0.00000
|2
|2000.04.02 23:15
|modify
|1
|0.01
|0.95620
|0.00000
|0.95120
|3
|2000.04.03 05:16
|t/p
|1
|0.01
|0.95120
|0.00000
|0.95120
|4.96
|10004.96
|4
|2000.04.03 05:24
|buy
|2
|0.01
|0.95255
|0.00000
|0.00000
|5
|2000.04.03 05:24
|modify
|2
|0.01
|0.95255
|0.00000
|0.95755
|6
|2000.04.03 06:03
|buy
|3
|0.02
|0.95045
|0.00000
|0.00000
|7
|2000.04.03 06:03
|modify
|3
|0.02
|0.95045
|0.00000
|0.95545
|8
|2000.04.03 12:08
|t/p
|3
|0.02
|0.95545
|0.00000
|0.95545
|10.00
|10014.96
|9
|2000.04.03 12:08
|close
|2
|0.01
|0.95550
|0.00000
|0.95755
|2.95
|10017.91
|10
|2000.04.03 13:00
|sell
|4
|0.01
|0.95730
|0.00000
|0.00000
|11
|2000.04.03 13:00
|modify
|4
|0.01
|0.95730
|0.00000
|0.95230
|12
|2000.04.03 14:17
|sell
|5
|0.02
|0.95950
|0.00000
|0.00000
|13
|2000.04.03 14:17
|modify
|5
|0.02
|0.95950
|0.00000
|0.95450
|14
|2000.04.03 15:14
|t/p
|5
|0.02
|0.95450
|0.00000
|0.95450
|10.00
|10027.91
|15
|2000.04.03 15:14
|close
|4
|0.01
|0.95445
|0.00000
|0.95230
|2.85
|10030.76
|16
|2000.04.03 15:44
|buy
|6
|0.01
|0.95415
|0.00000
|0.00000
|17
|2000.04.03 15:44
|modify
|6
|0.01
|0.95415
|0.00000
|0.95915
|18
|2000.04.03 19:17
|t/p
|6
|0.01
|0.95915
|0.00000
|0.95915
|5.00
|10035.76
|19
|2000.04.03 19:23
|sell
|7
|0.01
|0.95840
|0.00000
|0.00000
|20
|2000.04.03 19:23
|modify
|7
|0.01
|0.95840
|0.00000
|0.95340
|21
|2000.04.04 09:17
|t/p
|7
|0.01
|0.95340
|0.00000
|0.95340
|4.96
|10040.72
|22
|2000.04.04 10:03
|sell
|8
|0.01
|0.95300
|0.00000
|0.00000
|23
|2000.04.04 10:03
|modify
|8
|0.01
|0.95300
|0.00000
|0.94800
|24
|2000.04.04 11:28
|sell
|9
|0.02
|0.95500
|0.00000
|0.00000
|25
|2000.04.04 11:28
|modify
|9
|0.02
|0.95500
|0.00000
|0.95000
|26
|2000.04.04 15:53
|sell
|10
|0.03
|0.95700
|0.00000
|0.00000
|27
|2000.04.04 15:53
|modify
|10
|0.03
|0.95700
|0.00000
|0.95200
|28
|2000.04.04 16:01
|sell
|11
|0.05
|0.95900
|0.00000
|0.00000
|29
|2000.04.04 16:01
|modify
|11
|0.05
|0.95900
|0.00000
|0.95400
|30
|2000.04.04 16:47
|sell
|12
|0.08
|0.96100
|0.00000
|0.00000
|31
|2000.04.04 16:47
|modify
|12
|0.08
|0.96100
|0.00000
|0.95600
|32
|2000.04.04 16:56
|sell
|13
|0.13
|0.96339
|0.00000
|0.00000
|33
|2000.04.04 16:56
|modify
|13
|0.13
|0.96339
|0.00000
|0.95839
|34
|2000.04.04 16:59
|sell
|14
|0.21
|0.96551
|0.00000
|0.00000
|35
|2000.04.04 16:59
|modify
|14
|0.21
|0.96551
|0.00000
|0.96051
|36
|2000.04.04 17:01
|sell
|15
|0.34
|0.96790
|0.00000
|0.00000
|37
|2000.04.04 17:01
|modify
|15
|0.34
|0.96790
|0.00000
|0.96290
|38
|2000.04.04 17:06
|sell
|16
|0.55
|0.97023
|0.00000
|0.00000
|39
|2000.04.04 17:06
|modify
|16
|0.55
|0.97023
|0.00000
|0.96523
|40
|2000.04.04 17:06
|sell
|17
|0.90
|0.97225
|0.00000
|0.00000
|41
|2000.04.04 17:06
|modify
|17
|0.90
|0.97225
|0.00000
|0.96725
|42
|2000.04.04 17:27
|t/p
|17
|0.90
|0.96725
|0.00000
|0.96725
|450.00
|10490.72
|43
|2000.04.04 17:27
|close
|16
|0.55
|0.96715
|0.00000
|0.96523
|169.40
|10660.12
|44
|2000.04.04 17:27
|close
|15
|0.34
|0.96742
|0.00000
|0.96290
|16.32
|10676.44
|45
|2000.04.04 17:27
|close
|14
|0.21
|0.96729
|0.00000
|0.96051
|-37.38
|10639.06
|46
|2000.04.04 17:27
|close
|13
|0.13
|0.96735
|0.00000
|0.95839
|-51.48
|10587.58
|47
|2000.04.04 17:28
|close
|12
|0.08
|0.96775
|0.00000
|0.95600
|-54.00
|10533.58
|48
|2000.04.04 17:28
|close
|11
|0.05
|0.96755
|0.00000
|0.95400
|-42.75
|10490.83
|49
|2000.04.04 17:28
|close
|10
|0.03
|0.96795
|0.00000
|0.95200
|-32.85
|10457.98
|50
|2000.04.04 17:29
|close
|9
|0.02
|0.96755
|0.00000
|0.95000
|-25.10
|10432.88
|51
|2000.04.04 17:29
|close
|8
|0.01
|0.96800
|0.00000
|0.94800
|-15.00
|10417.88
|52
|2000.04.04 17:55
|buy
|18
|0.01
|0.96795
|0.00000
|0.00000
|53
|2000.04.04 17:55
|modify
|18
|0.01
|0.96795
|0.00000
|0.97295
|54
|2000.04.04 17:59
|buy
|19
|0.02
|0.96565
|0.00000
|0.00000
|55
|2000.04.04 17:59
|modify
|19
|0.02
|0.96565
|0.00000
|0.97065
|56
|2000.04.04 18:22
|buy
|20
|0.03
|0.96365
|0.00000
|0.00000
|57
|2000.04.04 18:22
|modify
|20
|0.03
|0.96365
|0.00000
|0.96865
|58
|2000.04.04 18:27
|buy
|21
|0.05
|0.96156
|0.00000
|0.00000
|59
|2000.04.04 18:27
|modify
|21
|0.05
|0.96156
|0.00000
|0.96656
|60
|2000.04.04 20:46
|buy
|22
|0.08
|0.95948
|0.00000
|0.00000
|61
|2000.04.04 20:46
|modify
|22
|0.08
|0.95948
|0.00000
|0.96448
|62
|2000.04.05 07:59
|t/p
|22
|0.08
|0.96448
|0.00000
|0.96448
|40.15
|10458.02
|63
|2000.04.05 07:59
|close
|21
|0.05
|0.96450
|0.00000
|0.96656
|14.79
|10472.81
|64
|2000.04.05 07:59
|close
|20
|0.03
|0.96430
|0.00000
|0.96865
|2.00
|10474.82
|65
|2000.04.05 08:00
|close
|19
|0.02
|0.96440
|0.00000
|0.97065
|-2.46
|10472.35
|66
|2000.04.05 08:00
|close
|18
|0.01
|0.96430
|0.00000
|0.97295
|-3.63
|10468.72
|67
|2000.04.05 08:20
|sell
|23
|0.01
|0.96390
|0.00000
|0.00000
|68
|2000.04.05 08:20
|modify
|23
|0.01
|0.96390
|0.00000
|0.95890
|69
|2000.04.05 09:54
|sell
|24
|0.02
|0.96590
|0.00000
|0.00000
|70
|2000.04.05 09:54
|modify
|24
|0.02
|0.96590
|0.00000
|0.96090
|71
|2000.04.05 10:49
|sell
|25
|0.03
|0.96790
|0.00000
|0.00000
|72
|2000.04.05 10:49
|modify
|25
|0.03
|0.96790
|0.00000
|0.96290
|73
|2000.04.05 12:48
|sell
|26
|0.05
|0.97007
|0.00000
|0.00000
|74
|2000.04.05 12:48
|modify
|26
|0.05
|0.97007
|0.00000
|0.96507
|75
|2000.04.05 14:31
|t/p
|26
|0.05
|0.96507
|0.00000
|0.96507
|25.00
|10493.72
|76
|2000.04.05 14:31
|close
|25
|0.03
|0.96494
|0.00000
|0.96290
|8.88
|10502.60
|77
|2000.04.05 14:31
|close
|24
|0.02
|0.96455
|0.00000
|0.96090
|2.70
|10505.30
|78
|2000.04.05 14:32
|close
|23
|0.01
|0.96505
|0.00000
|0.95890
|-1.15
|10504.15
|79
|2000.04.05 14:52
|buy
|27
|0.01
|0.96575
|0.00000
|0.00000
|80
|2000.04.05 14:52
|modify
|27
|0.01
|0.96575
|0.00000
|0.97075
|81
|2000.04.05 16:08
|buy
|28
|0.02
|0.96365
|0.00000
|0.00000
|82
|2000.04.05 16:08
|modify
|28
|0.02
|0.96365
|0.00000
|0.96865
|83
|2000.04.05 17:11
|buy
|29
|0.03
|0.96165
|0.00000
|0.00000
|84
|2000.04.05 17:11
|modify
|29
|0.03
|0.96165
|0.00000
|0.96665
|85
|2000.04.06 13:24
|buy
|30
|0.05
|0.95956
|0.00000
|0.00000
|86
|2000.04.06 13:24
|modify
|30
|0.05
|0.95956
|0.00000
|0.96456
|87
|2000.04.06 13:27
|buy
|31
|0.08
|0.95745
|0.00000
|0.00000
|88
|2000.04.06 13:27
|modify
|31
|0.08
|0.95745
|0.00000
|0.96245
|89
|2000.04.07 00:44
|buy
|32
|0.13
|0.95545
|0.00000
|0.00000
|90
|2000.04.07 00:44
|modify
|32
|0.13
|0.95545
|0.00000
|0.96045
|91
|2000.04.07 15:12
|t/p
|32
|0.13
|0.96045
|0.00000
|0.96045
|65.00
|10569.15
|92
|2000.04.07 15:12
|close
|31
|0.08
|0.96059
|0.00000
|0.96245
|25.27
|10594.42
|93
|2000.04.07 15:12
|close
|30
|0.05
|0.96090
|0.00000
|0.96456
|6.79
|10601.21
|94
|2000.04.07 15:12
|close
|29
|0.03
|0.96059
|0.00000
|0.96665
|-2.96
|10598.25
|95
|2000.04.07 15:12
|close
|28
|0.02
|0.96067
|0.00000
|0.96865
|-5.81
|10592.43
|96
|2000.04.07 15:12
|close
|27
|0.01
|0.96075
|0.00000
|0.97075
|-4.93
|10587.51
|97
|2000.04.07 15:54
|buy
|33
|0.01
|0.95895
|0.00000
|0.00000
|98
|2000.04.07 15:54
|modify
|33
|0.01
|0.95895
|0.00000
|0.96395
|99
|2000.04.07 17:26
|buy
|34
|0.02
|0.95675
|0.00000
|0.00000
|100
|2000.04.07 17:26
|modify
|34
|0.02
|0.95675
|0.00000
|0.96175
|101
|2000.04.07 18:54
|buy
|35
|0.03
|0.95465
|0.00000
|0.00000
|102
|2000.04.07 18:54
|modify
|35
|0.03
|0.95465
|0.00000
|0.95965
|103
|2000.04.10 12:24
|t/p
|35
|0.03
|0.95965
|0.00000
|0.95965
|15.05
|10602.56
|104
|2000.04.10 12:24
|close
|34
|0.02
|0.95970
|0.00000
|0.96175
|5.94
|10608.50
|105
|2000.04.10 12:25
|close
|33
|0.01
|0.95960
|0.00000
|0.96395
|0.67
|10609.16
|106
|2000.04.10 12:38
|sell
|36
|0.01
|0.95950
|0.00000
|0.00000
|107
|2000.04.10 12:38
|modify
|36
|0.01
|0.95950
|0.00000
|0.95450
|108
|2000.04.10 13:52
|sell
|37
|0.02
|0.96150
|0.00000
|0.00000
|109
|2000.04.10 13:52
|modify
|37
|0.02
|0.96150
|0.00000
|0.95650
|110
|2000.04.11 06:14
|sell
|38
|0.03
|0.96357
|0.00000
|0.00000
|111
|2000.04.11 06:14
|modify
|38
|0.03
|0.96357
|0.00000
|0.95857
|112
|2000.04.11 15:52
|t/p
|38
|0.03
|0.95857
|0.00000
|0.95857
|15.00
|10624.16
|113
|2000.04.11 15:52
|close
|37
|0.02
|0.95835
|0.00000
|0.95650
|6.22
|10630.38
|114
|2000.04.11 15:53
|close
|36
|0.01
|0.95845
|0.00000
|0.95450
|1.01
|10631.39
|115
|2000.04.11 16:09
|buy
|39
|0.01
|0.96015
|0.00000
|0.00000
|116
|2000.04.11 16:09
|modify
|39
|0.01
|0.96015
|0.00000
|0.96515
|117
|2000.04.11 16:51
|buy
|40
|0.02
|0.95815
|0.00000
|0.00000
|118
|2000.04.11 16:51
|modify
|40
|0.02
|0.95815
|0.00000
|0.96315
|119
|2000.04.12 11:00
|buy
|41
|0.03
|0.95595
|0.00000
|0.00000
|120
|2000.04.12 11:00
|modify
|41
|0.03
|0.95595
|0.00000
|0.96095
|121
|2000.04.12 15:28
|buy
|42
|0.05
|0.95395
|0.00000
|0.00000
|122
|2000.04.12 15:28
|modify
|42
|0.05
|0.95395
|0.00000
|0.95895
|123
|2000.04.12 20:47
|t/p
|42
|0.05
|0.95895
|0.00000
|0.95895
|25.00
|10656.39
|124
|2000.04.12 20:47
|close
|41
|0.03
|0.95900
|0.00000
|0.96095
|9.15
|10665.54
|125
|2000.04.12 20:48
|close
|40
|0.02
|0.95890
|0.00000
|0.96315
|1.54
|10667.08
|126
|2000.04.12 20:48
|close
|39
|0.01
|0.95900
|0.00000
|0.96515
|-1.13
|10665.94
|127
|2000.04.12 20:53
|sell
|43
|0.01
|0.95880
|0.00000
|0.00000
|128
|2000.04.12 20:53
|modify
|43
|0.01
|0.95880
|0.00000
|0.95380
|129
|2000.04.13 11:47
|t/p
|43
|0.01
|0.95380
|0.00000
|0.95380
|4.87
|10670.82
|130
|2000.04.13 12:04
|buy
|44
|0.01
|0.95365
|0.00000
|0.00000
|131
|2000.04.13 12:04
|modify
|44
|0.01
|0.95365
|0.00000
|0.95865
|132
|2000.04.13 12:24
|buy
|45
|0.02
|0.95165
|0.00000
|0.00000
|133
|2000.04.13 12:24
|modify
|45
|0.02
|0.95165
|0.00000
|0.95665
|134
|2000.04.13 13:41
|t/p
|45
|0.02
|0.95665
|0.00000
|0.95665
|10.00
|10680.82
|135
|2000.04.13 13:41
|close
|44
|0.01
|0.95680
|0.00000
|0.95865
|3.15
|10683.97
|136
|2000.04.13 13:42
|buy
|46
|0.01
|0.95635
|0.00000
|0.00000
|137
|2000.04.13 13:42
|modify
|46
|0.01
|0.95635
|0.00000
|0.96135
|138
|2000.04.13 15:20
|buy
|47
|0.02
|0.95435
|0.00000
|0.00000
|139
|2000.04.13 15:20
|modify
|47
|0.02
|0.95435
|0.00000
|0.95935
|140
|2000.04.13 15:57
|buy
|48
|0.03
|0.95235
|0.00000
|0.00000
|141
|2000.04.13 15:57
|modify
|48
|0.03
|0.95235
|0.00000
|0.95735
|142
|2000.04.14 12:42
|t/p
|48
|0.03
|0.95735
|0.00000
|0.95735
|15.05
|10699.02
|143
|2000.04.14 12:42
|close
|47
|0.02
|0.95735
|0.00000
|0.95935
|6.04
|10705.06
|144
|2000.04.14 12:42
|close
|46
|0.01
|0.95723
|0.00000
|0.96135
|0.90
|10705.96
|145
|2000.04.14 13:26
|sell
|49
|0.01
|0.95930
|0.00000
|0.00000
|146
|2000.04.14 13:26
|modify
|49
|0.01
|0.95930
|0.00000
|0.95430
|147
|2000.04.14 16:14
|t/p
|49
|0.01
|0.95430
|0.00000
|0.95430
|5.00
|10710.96
|148
|2000.04.14 17:44
|sell
|50
|0.01
|0.95610
|0.00000
|0.00000
|149
|2000.04.14 17:44
|modify
|50
|0.01
|0.95610
|0.00000
|0.95110
|150
|2000.04.14 18:07
|sell
|51
|0.02
|0.95810
|0.00000
|0.00000
|151
|2000.04.14 18:07
|modify
|51
|0.02
|0.95810
|0.00000
|0.95310
|152
|2000.04.14 19:12
|sell
|52
|0.03
|0.96010
|0.00000
|0.00000
|153
|2000.04.14 19:12
|modify
|52
|0.03
|0.96010
|0.00000
|0.95510
|154
|2000.04.14 20:39
|sell
|53
|0.05
|0.96220
|0.00000
|0.00000
|155
|2000.04.14 20:39
|modify
|53
|0.05
|0.96220
|0.00000
|0.95720
|156
|2000.04.16 22:01
|sell
|54
|0.08
|0.96480
|0.00000
|0.00000
|157
|2000.04.16 22:01
|modify
|54
|0.08
|0.96480
|0.00000
|0.95980
|158
|2000.04.17 01:58
|sell
|55
|0.13
|0.96700
|0.00000
|0.00000
|159
|2000.04.17 01:58
|modify
|55
|0.13
|0.96700
|0.00000
|0.96200
|160
|2000.04.17 08:05
|t/p
|55
|0.13
|0.96200
|0.00000
|0.96200
|65.00
|10775.96
|161
|2000.04.17 08:05
|close
|54
|0.08
|0.96175
|0.00000
|0.95980
|24.06
|10800.02
|162
|2000.04.17 08:05
|close
|53
|0.05
|0.96192
|0.00000
|0.95720
|1.19
|10801.21
|163
|2000.04.17 08:05
|close
|52
|0.03
|0.96208
|0.00000
|0.95510
|-6.07
|10795.15
|164
|2000.04.17 08:05
|close
|51
|0.02
|0.96200
|0.00000
|0.95310
|-7.88
|10787.26
|165
|2000.04.17 08:05
|close
|50
|0.01
|0.96191
|0.00000
|0.95110
|-5.85
|10781.41
|166
|2000.04.17 08:24
|buy
|56
|0.01
|0.96185
|0.00000
|0.00000
|167
|2000.04.17 08:24
|modify
|56
|0.01
|0.96185
|0.00000
|0.96685
|168
|2000.04.17 08:51
|buy
|57
|0.02
|0.95975
|0.00000
|0.00000
|169
|2000.04.17 08:51
|modify
|57
|0.02
|0.95975
|0.00000
|0.96475
|170
|2000.04.17 10:57
|buy
|58
|0.03
|0.95765
|0.00000
|0.00000
|171
|2000.04.17 10:57
|modify
|58
|0.03
|0.95765
|0.00000
|0.96265
|172
|2000.04.17 13:18
|buy
|59
|0.05
|0.95562
|0.00000
|0.00000
|173
|2000.04.17 13:18
|modify
|59
|0.05
|0.95562
|0.00000
|0.96062
|174
|2000.04.17 18:41
|buy
|60
|0.08
|0.95355
|0.00000
|0.00000
|175
|2000.04.17 18:41
|modify
|60
|0.08
|0.95355
|0.00000
|0.95855
|176
|2000.04.17 22:23
|buy
|61
|0.13
|0.95155
|0.00000
|0.00000
|177
|2000.04.17 22:23
|modify
|61
|0.13
|0.95155
|0.00000
|0.95655
|178
|2000.04.17 22:26
|buy
|62
|0.21
|0.94949
|0.00000
|0.00000
|179
|2000.04.17 22:26
|modify
|62
|0.21
|0.94949
|0.00000
|0.95449
|180
|2000.04.17 22:38
|buy
|63
|0.34
|0.94745
|0.00000
|0.00000
|181
|2000.04.17 22:38
|modify
|63
|0.34
|0.94745
|0.00000
|0.95245
|182
|2000.04.18 08:02
|buy
|64
|0.55
|0.94545
|0.00000
|0.00000
|183
|2000.04.18 08:02
|modify
|64
|0.55
|0.94545
|0.00000
|0.95045
|184
|2000.04.18 09:24
|t/p
|64
|0.55
|0.95045
|0.00000
|0.95045
|275.00
|11056.41
|185
|2000.04.18 09:24
|close
|63
|0.34
|0.95060
|0.00000
|0.95245
|107.72
|11164.13
|186
|2000.04.18 09:24
|close
|62
|0.21
|0.95100
|0.00000
|0.95449
|32.09
|11196.22
|187
|2000.04.18 09:24
|close
|61
|0.13
|0.95080
|0.00000
|0.95655
|-9.51
|11186.71
|188
|2000.04.18 09:24
|close
|60
|0.08
|0.95060
|0.00000
|0.95855
|-23.45
|11163.25
|189
|2000.04.18 09:24
|close
|59
|0.05
|0.95070
|0.00000
|0.96062
|-24.51
|11138.75
|190
|2000.04.18 09:24
|close
|58
|0.03
|0.95080
|0.00000
|0.96265
|-20.50
|11118.25
|191
|2000.04.18 09:24
|close
|57
|0.02
|0.95050
|0.00000
|0.96475
|-18.46
|11099.79
|192
|2000.04.18 09:24
|close
|56
|0.01
|0.95000
|0.00000
|0.96685
|-11.83
|11087.95
|193
|2000.04.18 09:48
|buy
|65
|0.01
|0.95085
|0.00000
|0.00000
|194
|2000.04.18 09:48
|modify
|65
|0.01
|0.95085
|0.00000
|0.95585
|195
|2000.04.18 14:03
|buy
|66
|0.02
|0.94885
|0.00000
|0.00000
|196
|2000.04.18 14:03
|modify
|66
|0.02
|0.94885
|0.00000
|0.95385
|197
|2000.04.18 15:30
|buy
|67
|0.03
|0.94685
|0.00000
|0.00000
|198
|2000.04.18 15:30
|modify
|67
|0.03
|0.94685
|0.00000
|0.95185
|199
|2000.04.18 20:12
|buy
|68
|0.05
|0.94465
|0.00000
|0.00000
|200
|2000.04.18 20:12
|modify
|68
|0.05
|0.94465
|0.00000
|0.94965
|201
|2000.04.19 14:28
|buy
|69
|0.08
|0.94255
|0.00000
|0.00000
|202
|2000.04.19 14:28
|modify
|69
|0.08
|0.94255
|0.00000
|0.94755
|203
|2000.04.19 14:54
|buy
|70
|0.13
|0.93983
|0.00000
|0.00000
|204
|2000.04.19 14:54
|modify
|70
|0.13
|0.93983
|0.00000
|0.94483
|205
|2000.04.19 15:57
|buy
|71
|0.21
|0.93753
|0.00000
|0.00000
|206
|2000.04.19 15:57
|modify
|71
|0.21
|0.93753
|0.00000
|0.94253
|207
|2000.04.24 12:12
|t/p
|71
|0.21
|0.94253
|0.00000
|0.94253
|106.91
|11194.87
|208
|2000.04.24 12:12
|close
|70
|0.13
|0.94280
|0.00000
|0.94483
|39.79
|11234.66
|209
|2000.04.24 12:12
|close
|69
|0.08
|0.94310
|0.00000
|0.94755
|5.13
|11239.79
|210
|2000.04.24 12:12
|close
|68
|0.05
|0.94280
|0.00000
|0.94965
|-8.70
|11231.08
|211
|2000.04.24 12:13
|close
|67
|0.03
|0.94290
|0.00000
|0.95185
|-11.52
|11219.56
|212
|2000.04.24 12:13
|close
|66
|0.02
|0.94322
|0.00000
|0.95385
|-11.04
|11208.52
|213
|2000.04.24 12:13
|close
|65
|0.01
|0.94315
|0.00000
|0.95585
|-7.59
|11200.93