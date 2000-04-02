Strategy Tester Report
10points_3_Smi1a
FXCM-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2000.04.02 22:10 - 2000.04.28 21:51 (2000.04.01 - 2000.04.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=41951; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=14; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; VHF_Period2=7; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Bars in test26425Ticks modelled122215Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1200.93Gross profit1648.50Gross loss-447.57
Profit factor3.68Expected payoff16.91
Absolute drawdown1403.55Maximal drawdown1457.82 (14.50%)Relative drawdown14.50% (1457.82)
Total trades71Short positions (won %)29 (62.07%)Long positions (won %)42 (61.90%)
Profit trades (% of total)44 (61.97%)Loss trades (% of total)27 (38.03%)
Largestprofit trade450.00loss trade-54.00
Averageprofit trade37.47loss trade-16.58
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (676.44)consecutive losses (loss in money)7 (-258.56)
Maximalconsecutive profit (count of wins)676.44 (10)consecutive loss (count of losses)-258.56 (7)
Averageconsecutive wins6consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12000.04.02 23:15sell10.010.956200.000000.00000
22000.04.02 23:15modify10.010.956200.000000.95120
32000.04.03 05:16t/p10.010.951200.000000.951204.9610004.96
42000.04.03 05:24buy20.010.952550.000000.00000
52000.04.03 05:24modify20.010.952550.000000.95755
62000.04.03 06:03buy30.020.950450.000000.00000
72000.04.03 06:03modify30.020.950450.000000.95545
82000.04.03 12:08t/p30.020.955450.000000.9554510.0010014.96
92000.04.03 12:08close20.010.955500.000000.957552.9510017.91
102000.04.03 13:00sell40.010.957300.000000.00000
112000.04.03 13:00modify40.010.957300.000000.95230
122000.04.03 14:17sell50.020.959500.000000.00000
132000.04.03 14:17modify50.020.959500.000000.95450
142000.04.03 15:14t/p50.020.954500.000000.9545010.0010027.91
152000.04.03 15:14close40.010.954450.000000.952302.8510030.76
162000.04.03 15:44buy60.010.954150.000000.00000
172000.04.03 15:44modify60.010.954150.000000.95915
182000.04.03 19:17t/p60.010.959150.000000.959155.0010035.76
192000.04.03 19:23sell70.010.958400.000000.00000
202000.04.03 19:23modify70.010.958400.000000.95340
212000.04.04 09:17t/p70.010.953400.000000.953404.9610040.72
222000.04.04 10:03sell80.010.953000.000000.00000
232000.04.04 10:03modify80.010.953000.000000.94800
242000.04.04 11:28sell90.020.955000.000000.00000
252000.04.04 11:28modify90.020.955000.000000.95000
262000.04.04 15:53sell100.030.957000.000000.00000
272000.04.04 15:53modify100.030.957000.000000.95200
282000.04.04 16:01sell110.050.959000.000000.00000
292000.04.04 16:01modify110.050.959000.000000.95400
302000.04.04 16:47sell120.080.961000.000000.00000
312000.04.04 16:47modify120.080.961000.000000.95600
322000.04.04 16:56sell130.130.963390.000000.00000
332000.04.04 16:56modify130.130.963390.000000.95839
342000.04.04 16:59sell140.210.965510.000000.00000
352000.04.04 16:59modify140.210.965510.000000.96051
362000.04.04 17:01sell150.340.967900.000000.00000
372000.04.04 17:01modify150.340.967900.000000.96290
382000.04.04 17:06sell160.550.970230.000000.00000
392000.04.04 17:06modify160.550.970230.000000.96523
402000.04.04 17:06sell170.900.972250.000000.00000
412000.04.04 17:06modify170.900.972250.000000.96725
422000.04.04 17:27t/p170.900.967250.000000.96725450.0010490.72
432000.04.04 17:27close160.550.967150.000000.96523169.4010660.12
442000.04.04 17:27close150.340.967420.000000.9629016.3210676.44
452000.04.04 17:27close140.210.967290.000000.96051-37.3810639.06
462000.04.04 17:27close130.130.967350.000000.95839-51.4810587.58
472000.04.04 17:28close120.080.967750.000000.95600-54.0010533.58
482000.04.04 17:28close110.050.967550.000000.95400-42.7510490.83
492000.04.04 17:28close100.030.967950.000000.95200-32.8510457.98
502000.04.04 17:29close90.020.967550.000000.95000-25.1010432.88
512000.04.04 17:29close80.010.968000.000000.94800-15.0010417.88
522000.04.04 17:55buy180.010.967950.000000.00000
532000.04.04 17:55modify180.010.967950.000000.97295
542000.04.04 17:59buy190.020.965650.000000.00000
552000.04.04 17:59modify190.020.965650.000000.97065
562000.04.04 18:22buy200.030.963650.000000.00000
572000.04.04 18:22modify200.030.963650.000000.96865
582000.04.04 18:27buy210.050.961560.000000.00000
592000.04.04 18:27modify210.050.961560.000000.96656
602000.04.04 20:46buy220.080.959480.000000.00000
612000.04.04 20:46modify220.080.959480.000000.96448
622000.04.05 07:59t/p220.080.964480.000000.9644840.1510458.02
632000.04.05 07:59close210.050.964500.000000.9665614.7910472.81
642000.04.05 07:59close200.030.964300.000000.968652.0010474.82
652000.04.05 08:00close190.020.964400.000000.97065-2.4610472.35
662000.04.05 08:00close180.010.964300.000000.97295-3.6310468.72
672000.04.05 08:20sell230.010.963900.000000.00000
682000.04.05 08:20modify230.010.963900.000000.95890
692000.04.05 09:54sell240.020.965900.000000.00000
702000.04.05 09:54modify240.020.965900.000000.96090
712000.04.05 10:49sell250.030.967900.000000.00000
722000.04.05 10:49modify250.030.967900.000000.96290
732000.04.05 12:48sell260.050.970070.000000.00000
742000.04.05 12:48modify260.050.970070.000000.96507
752000.04.05 14:31t/p260.050.965070.000000.9650725.0010493.72
762000.04.05 14:31close250.030.964940.000000.962908.8810502.60
772000.04.05 14:31close240.020.964550.000000.960902.7010505.30
782000.04.05 14:32close230.010.965050.000000.95890-1.1510504.15
792000.04.05 14:52buy270.010.965750.000000.00000
802000.04.05 14:52modify270.010.965750.000000.97075
812000.04.05 16:08buy280.020.963650.000000.00000
822000.04.05 16:08modify280.020.963650.000000.96865
832000.04.05 17:11buy290.030.961650.000000.00000
842000.04.05 17:11modify290.030.961650.000000.96665
852000.04.06 13:24buy300.050.959560.000000.00000
862000.04.06 13:24modify300.050.959560.000000.96456
872000.04.06 13:27buy310.080.957450.000000.00000
882000.04.06 13:27modify310.080.957450.000000.96245
892000.04.07 00:44buy320.130.955450.000000.00000
902000.04.07 00:44modify320.130.955450.000000.96045
912000.04.07 15:12t/p320.130.960450.000000.9604565.0010569.15
922000.04.07 15:12close310.080.960590.000000.9624525.2710594.42
932000.04.07 15:12close300.050.960900.000000.964566.7910601.21
942000.04.07 15:12close290.030.960590.000000.96665-2.9610598.25
952000.04.07 15:12close280.020.960670.000000.96865-5.8110592.43
962000.04.07 15:12close270.010.960750.000000.97075-4.9310587.51
972000.04.07 15:54buy330.010.958950.000000.00000
982000.04.07 15:54modify330.010.958950.000000.96395
992000.04.07 17:26buy340.020.956750.000000.00000
1002000.04.07 17:26modify340.020.956750.000000.96175
1012000.04.07 18:54buy350.030.954650.000000.00000
1022000.04.07 18:54modify350.030.954650.000000.95965
1032000.04.10 12:24t/p350.030.959650.000000.9596515.0510602.56
1042000.04.10 12:24close340.020.959700.000000.961755.9410608.50
1052000.04.10 12:25close330.010.959600.000000.963950.6710609.16
1062000.04.10 12:38sell360.010.959500.000000.00000
1072000.04.10 12:38modify360.010.959500.000000.95450
1082000.04.10 13:52sell370.020.961500.000000.00000
1092000.04.10 13:52modify370.020.961500.000000.95650
1102000.04.11 06:14sell380.030.963570.000000.00000
1112000.04.11 06:14modify380.030.963570.000000.95857
1122000.04.11 15:52t/p380.030.958570.000000.9585715.0010624.16
1132000.04.11 15:52close370.020.958350.000000.956506.2210630.38
1142000.04.11 15:53close360.010.958450.000000.954501.0110631.39
1152000.04.11 16:09buy390.010.960150.000000.00000
1162000.04.11 16:09modify390.010.960150.000000.96515
1172000.04.11 16:51buy400.020.958150.000000.00000
1182000.04.11 16:51modify400.020.958150.000000.96315
1192000.04.12 11:00buy410.030.955950.000000.00000
1202000.04.12 11:00modify410.030.955950.000000.96095
1212000.04.12 15:28buy420.050.953950.000000.00000
1222000.04.12 15:28modify420.050.953950.000000.95895
1232000.04.12 20:47t/p420.050.958950.000000.9589525.0010656.39
1242000.04.12 20:47close410.030.959000.000000.960959.1510665.54
1252000.04.12 20:48close400.020.958900.000000.963151.5410667.08
1262000.04.12 20:48close390.010.959000.000000.96515-1.1310665.94
1272000.04.12 20:53sell430.010.958800.000000.00000
1282000.04.12 20:53modify430.010.958800.000000.95380
1292000.04.13 11:47t/p430.010.953800.000000.953804.8710670.82
1302000.04.13 12:04buy440.010.953650.000000.00000
1312000.04.13 12:04modify440.010.953650.000000.95865
1322000.04.13 12:24buy450.020.951650.000000.00000
1332000.04.13 12:24modify450.020.951650.000000.95665
1342000.04.13 13:41t/p450.020.956650.000000.9566510.0010680.82
1352000.04.13 13:41close440.010.956800.000000.958653.1510683.97
1362000.04.13 13:42buy460.010.956350.000000.00000
1372000.04.13 13:42modify460.010.956350.000000.96135
1382000.04.13 15:20buy470.020.954350.000000.00000
1392000.04.13 15:20modify470.020.954350.000000.95935
1402000.04.13 15:57buy480.030.952350.000000.00000
1412000.04.13 15:57modify480.030.952350.000000.95735
1422000.04.14 12:42t/p480.030.957350.000000.9573515.0510699.02
1432000.04.14 12:42close470.020.957350.000000.959356.0410705.06
1442000.04.14 12:42close460.010.957230.000000.961350.9010705.96
1452000.04.14 13:26sell490.010.959300.000000.00000
1462000.04.14 13:26modify490.010.959300.000000.95430
1472000.04.14 16:14t/p490.010.954300.000000.954305.0010710.96
1482000.04.14 17:44sell500.010.956100.000000.00000
1492000.04.14 17:44modify500.010.956100.000000.95110
1502000.04.14 18:07sell510.020.958100.000000.00000
1512000.04.14 18:07modify510.020.958100.000000.95310
1522000.04.14 19:12sell520.030.960100.000000.00000
1532000.04.14 19:12modify520.030.960100.000000.95510
1542000.04.14 20:39sell530.050.962200.000000.00000
1552000.04.14 20:39modify530.050.962200.000000.95720
1562000.04.16 22:01sell540.080.964800.000000.00000
1572000.04.16 22:01modify540.080.964800.000000.95980
1582000.04.17 01:58sell550.130.967000.000000.00000
1592000.04.17 01:58modify550.130.967000.000000.96200
1602000.04.17 08:05t/p550.130.962000.000000.9620065.0010775.96
1612000.04.17 08:05close540.080.961750.000000.9598024.0610800.02
1622000.04.17 08:05close530.050.961920.000000.957201.1910801.21
1632000.04.17 08:05close520.030.962080.000000.95510-6.0710795.15
1642000.04.17 08:05close510.020.962000.000000.95310-7.8810787.26
1652000.04.17 08:05close500.010.961910.000000.95110-5.8510781.41
1662000.04.17 08:24buy560.010.961850.000000.00000
1672000.04.17 08:24modify560.010.961850.000000.96685
1682000.04.17 08:51buy570.020.959750.000000.00000
1692000.04.17 08:51modify570.020.959750.000000.96475
1702000.04.17 10:57buy580.030.957650.000000.00000
1712000.04.17 10:57modify580.030.957650.000000.96265
1722000.04.17 13:18buy590.050.955620.000000.00000
1732000.04.17 13:18modify590.050.955620.000000.96062
1742000.04.17 18:41buy600.080.953550.000000.00000
1752000.04.17 18:41modify600.080.953550.000000.95855
1762000.04.17 22:23buy610.130.951550.000000.00000
1772000.04.17 22:23modify610.130.951550.000000.95655
1782000.04.17 22:26buy620.210.949490.000000.00000
1792000.04.17 22:26modify620.210.949490.000000.95449
1802000.04.17 22:38buy630.340.947450.000000.00000
1812000.04.17 22:38modify630.340.947450.000000.95245
1822000.04.18 08:02buy640.550.945450.000000.00000
1832000.04.18 08:02modify640.550.945450.000000.95045
1842000.04.18 09:24t/p640.550.950450.000000.95045275.0011056.41
1852000.04.18 09:24close630.340.950600.000000.95245107.7211164.13
1862000.04.18 09:24close620.210.951000.000000.9544932.0911196.22
1872000.04.18 09:24close610.130.950800.000000.95655-9.5111186.71
1882000.04.18 09:24close600.080.950600.000000.95855-23.4511163.25
1892000.04.18 09:24close590.050.950700.000000.96062-24.5111138.75
1902000.04.18 09:24close580.030.950800.000000.96265-20.5011118.25
1912000.04.18 09:24close570.020.950500.000000.96475-18.4611099.79
1922000.04.18 09:24close560.010.950000.000000.96685-11.8311087.95
1932000.04.18 09:48buy650.010.950850.000000.00000
1942000.04.18 09:48modify650.010.950850.000000.95585
1952000.04.18 14:03buy660.020.948850.000000.00000
1962000.04.18 14:03modify660.020.948850.000000.95385
1972000.04.18 15:30buy670.030.946850.000000.00000
1982000.04.18 15:30modify670.030.946850.000000.95185
1992000.04.18 20:12buy680.050.944650.000000.00000
2002000.04.18 20:12modify680.050.944650.000000.94965
2012000.04.19 14:28buy690.080.942550.000000.00000
2022000.04.19 14:28modify690.080.942550.000000.94755
2032000.04.19 14:54buy700.130.939830.000000.00000
2042000.04.19 14:54modify700.130.939830.000000.94483
2052000.04.19 15:57buy710.210.937530.000000.00000
2062000.04.19 15:57modify710.210.937530.000000.94253
2072000.04.24 12:12t/p710.210.942530.000000.94253106.9111194.87
2082000.04.24 12:12close700.130.942800.000000.9448339.7911234.66
2092000.04.24 12:12close690.080.943100.000000.947555.1311239.79
2102000.04.24 12:12close680.050.942800.000000.94965-8.7011231.08
2112000.04.24 12:13close670.030.942900.000000.95185-11.5211219.56
2122000.04.24 12:13close660.020.943220.000000.95385-11.0411208.52
2132000.04.24 12:13close650.010.943150.000000.95585-7.5911200.93