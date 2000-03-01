|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2000.03.01 00:00 - 2000.03.30 23:59 (2000.03.01 - 2000.03.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=41951; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=14; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; VHF_Period2=7; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Bars in test
|30390
|Ticks modelled
|140440
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|303.84
|Gross profit
|327.43
|Gross loss
|-23.59
|Profit factor
|13.88
|Expected payoff
|7.60
|Absolute drawdown
|18.69
|Maximal drawdown
|119.35 (1.18%)
|Relative drawdown
|1.18% (119.35)
|Total trades
|40
|Short positions (won %)
|20 (90.00%)
|Long positions (won %)
|20 (80.00%)
|Profit trades (% of total)
|34 (85.00%)
|Loss trades (% of total)
|6 (15.00%)
|Largest
|profit trade
|65.00
|loss trade
|-9.16
|Average
|profit trade
|9.63
|loss trade
|-3.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (115.61)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-21.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|137.02 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-21.90 (3)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.03.01 00:04
|buy
|1
|0.01
|0.96355
|0.00000
|0.00000
|2
|2000.03.01 00:04
|modify
|1
|0.01
|0.96355
|0.00000
|0.96855
|3
|2000.03.01 04:52
|t/p
|1
|0.01
|0.96855
|0.00000
|0.96855
|5.00
|10005.00
|4
|2000.03.01 05:29
|sell
|2
|0.01
|0.97020
|0.00000
|0.00000
|5
|2000.03.01 05:29
|modify
|2
|0.01
|0.97020
|0.00000
|0.96520
|6
|2000.03.01 14:22
|t/p
|2
|0.01
|0.96520
|0.00000
|0.96520
|5.00
|10010.00
|7
|2000.03.01 14:26
|buy
|3
|0.01
|0.96585
|0.00000
|0.00000
|8
|2000.03.01 14:26
|modify
|3
|0.01
|0.96585
|0.00000
|0.97085
|9
|2000.03.01 16:43
|t/p
|3
|0.01
|0.97085
|0.00000
|0.97085
|5.00
|10015.00
|10
|2000.03.01 16:52
|sell
|4
|0.01
|0.96940
|0.00000
|0.00000
|11
|2000.03.01 16:52
|modify
|4
|0.01
|0.96940
|0.00000
|0.96440
|12
|2000.03.01 17:11
|sell
|5
|0.02
|0.97163
|0.00000
|0.00000
|13
|2000.03.01 17:11
|modify
|5
|0.02
|0.97163
|0.00000
|0.96663
|14
|2000.03.01 17:17
|sell
|6
|0.03
|0.97370
|0.00000
|0.00000
|15
|2000.03.01 17:17
|modify
|6
|0.03
|0.97370
|0.00000
|0.96870
|16
|2000.03.01 17:36
|sell
|7
|0.05
|0.97580
|0.00000
|0.00000
|17
|2000.03.01 17:36
|modify
|7
|0.05
|0.97580
|0.00000
|0.97080
|18
|2000.03.01 23:41
|t/p
|7
|0.05
|0.97080
|0.00000
|0.97080
|25.00
|10040.00
|19
|2000.03.01 23:41
|close
|6
|0.03
|0.97077
|0.00000
|0.96870
|8.79
|10048.79
|20
|2000.03.01 23:41
|close
|5
|0.02
|0.97092
|0.00000
|0.96663
|1.42
|10050.21
|21
|2000.03.01 23:41
|close
|4
|0.01
|0.97015
|0.00000
|0.96440
|-0.75
|10049.46
|22
|2000.03.02 00:06
|buy
|8
|0.01
|0.97035
|0.00000
|0.00000
|23
|2000.03.02 00:06
|modify
|8
|0.01
|0.97035
|0.00000
|0.97535
|24
|2000.03.02 03:26
|t/p
|8
|0.01
|0.97535
|0.00000
|0.97535
|5.00
|10054.46
|25
|2000.03.02 03:35
|sell
|9
|0.01
|0.97520
|0.00000
|0.00000
|26
|2000.03.02 03:35
|modify
|9
|0.01
|0.97520
|0.00000
|0.97020
|27
|2000.03.02 07:38
|sell
|10
|0.02
|0.97722
|0.00000
|0.00000
|28
|2000.03.02 07:38
|modify
|10
|0.02
|0.97722
|0.00000
|0.97222
|29
|2000.03.02 07:41
|sell
|11
|0.03
|0.97930
|0.00000
|0.00000
|30
|2000.03.02 07:41
|modify
|11
|0.03
|0.97930
|0.00000
|0.97430
|31
|2000.03.02 08:46
|t/p
|11
|0.03
|0.97430
|0.00000
|0.97430
|15.00
|10069.46
|32
|2000.03.02 08:46
|close
|10
|0.02
|0.97428
|0.00000
|0.97222
|5.88
|10075.34
|33
|2000.03.02 08:46
|close
|9
|0.01
|0.97405
|0.00000
|0.97020
|1.15
|10076.49
|34
|2000.03.02 09:38
|sell
|12
|0.01
|0.97360
|0.00000
|0.00000
|35
|2000.03.02 09:38
|modify
|12
|0.01
|0.97360
|0.00000
|0.96860
|36
|2000.03.02 12:49
|sell
|13
|0.02
|0.97593
|0.00000
|0.00000
|37
|2000.03.02 12:49
|modify
|13
|0.02
|0.97593
|0.00000
|0.97093
|38
|2000.03.02 12:49
|sell
|14
|0.03
|0.97830
|0.00000
|0.00000
|39
|2000.03.02 12:49
|modify
|14
|0.03
|0.97830
|0.00000
|0.97330
|40
|2000.03.02 12:50
|t/p
|14
|0.03
|0.97330
|0.00000
|0.97330
|15.00
|10091.49
|41
|2000.03.02 12:50
|close
|13
|0.02
|0.97329
|0.00000
|0.97093
|5.28
|10096.77
|42
|2000.03.02 12:50
|close
|12
|0.01
|0.97287
|0.00000
|0.96860
|0.73
|10097.50
|43
|2000.03.02 12:50
|buy
|15
|0.01
|0.97245
|0.00000
|0.00000
|44
|2000.03.02 12:50
|modify
|15
|0.01
|0.97245
|0.00000
|0.97745
|45
|2000.03.02 15:06
|buy
|16
|0.02
|0.97045
|0.00000
|0.00000
|46
|2000.03.02 15:06
|modify
|16
|0.02
|0.97045
|0.00000
|0.97545
|47
|2000.03.02 15:15
|buy
|17
|0.03
|0.96805
|0.00000
|0.00000
|48
|2000.03.02 15:15
|modify
|17
|0.03
|0.96805
|0.00000
|0.97305
|49
|2000.03.02 15:46
|buy
|18
|0.05
|0.96556
|0.00000
|0.00000
|50
|2000.03.02 15:46
|modify
|18
|0.05
|0.96556
|0.00000
|0.97056
|51
|2000.03.02 16:29
|buy
|19
|0.08
|0.96312
|0.00000
|0.00000
|52
|2000.03.02 16:29
|modify
|19
|0.08
|0.96312
|0.00000
|0.96812
|53
|2000.03.03 05:07
|buy
|20
|0.13
|0.96095
|0.00000
|0.00000
|54
|2000.03.03 05:07
|modify
|20
|0.13
|0.96095
|0.00000
|0.96595
|55
|2000.03.03 05:39
|t/p
|20
|0.13
|0.96595
|0.00000
|0.96595
|65.00
|10162.50
|56
|2000.03.03 05:39
|close
|19
|0.08
|0.96600
|0.00000
|0.96812
|23.19
|10185.69
|57
|2000.03.03 05:40
|close
|18
|0.05
|0.96570
|0.00000
|0.97056
|0.79
|10186.48
|58
|2000.03.03 05:40
|close
|17
|0.03
|0.96593
|0.00000
|0.97305
|-6.31
|10180.17
|59
|2000.03.03 05:40
|close
|16
|0.02
|0.96585
|0.00000
|0.97545
|-9.16
|10171.01
|60
|2000.03.03 05:40
|close
|15
|0.01
|0.96600
|0.00000
|0.97745
|-6.43
|10164.58
|61
|2000.03.03 05:50
|sell
|21
|0.01
|0.96620
|0.00000
|0.00000
|62
|2000.03.03 05:50
|modify
|21
|0.01
|0.96620
|0.00000
|0.96120
|63
|2000.03.03 15:16
|t/p
|21
|0.01
|0.96120
|0.00000
|0.96120
|5.00
|10169.58
|64
|2000.03.03 15:45
|buy
|22
|0.01
|0.96195
|0.00000
|0.00000
|65
|2000.03.03 15:45
|modify
|22
|0.01
|0.96195
|0.00000
|0.96695
|66
|2000.03.03 19:43
|buy
|23
|0.02
|0.95973
|0.00000
|0.00000
|67
|2000.03.03 19:43
|modify
|23
|0.02
|0.95973
|0.00000
|0.96473
|68
|2000.03.05 23:01
|buy
|24
|0.03
|0.95695
|0.00000
|0.00000
|69
|2000.03.05 23:01
|modify
|24
|0.03
|0.95695
|0.00000
|0.96195
|70
|2000.03.06 08:42
|t/p
|24
|0.03
|0.96195
|0.00000
|0.96195
|15.05
|10184.63
|71
|2000.03.06 08:42
|close
|23
|0.02
|0.96198
|0.00000
|0.96473
|4.54
|10189.17
|72
|2000.03.06 08:42
|close
|22
|0.01
|0.96191
|0.00000
|0.96695
|-0.02
|10189.15
|73
|2000.03.06 09:09
|buy
|25
|0.01
|0.96185
|0.00000
|0.00000
|74
|2000.03.06 09:09
|modify
|25
|0.01
|0.96185
|0.00000
|0.96685
|75
|2000.03.06 10:25
|t/p
|25
|0.01
|0.96685
|0.00000
|0.96685
|5.00
|10194.15
|76
|2000.03.06 10:32
|sell
|26
|0.01
|0.96580
|0.00000
|0.00000
|77
|2000.03.06 10:32
|modify
|26
|0.01
|0.96580
|0.00000
|0.96080
|78
|2000.03.06 14:05
|t/p
|26
|0.01
|0.96080
|0.00000
|0.96080
|5.00
|10199.15
|79
|2000.03.06 15:11
|buy
|27
|0.01
|0.96055
|0.00000
|0.00000
|80
|2000.03.06 15:11
|modify
|27
|0.01
|0.96055
|0.00000
|0.96555
|81
|2000.03.06 17:54
|buy
|28
|0.02
|0.95855
|0.00000
|0.00000
|82
|2000.03.06 17:54
|modify
|28
|0.02
|0.95855
|0.00000
|0.96355
|83
|2000.03.07 13:35
|buy
|29
|0.03
|0.95625
|0.00000
|0.00000
|84
|2000.03.07 13:35
|modify
|29
|0.03
|0.95625
|0.00000
|0.96125
|85
|2000.03.07 15:17
|t/p
|29
|0.03
|0.96125
|0.00000
|0.96125
|15.00
|10214.15
|86
|2000.03.07 15:17
|close
|28
|0.02
|0.96130
|0.00000
|0.96355
|5.54
|10219.68
|87
|2000.03.07 15:17
|close
|27
|0.01
|0.96140
|0.00000
|0.96555
|0.87
|10220.55
|88
|2000.03.07 16:28
|sell
|30
|0.01
|0.95660
|0.00000
|0.00000
|89
|2000.03.07 16:28
|modify
|30
|0.01
|0.95660
|0.00000
|0.95160
|90
|2000.03.07 20:39
|sell
|31
|0.02
|0.95860
|0.00000
|0.00000
|91
|2000.03.07 20:39
|modify
|31
|0.02
|0.95860
|0.00000
|0.95360
|92
|2000.03.08 06:26
|sell
|32
|0.03
|0.96060
|0.00000
|0.00000
|93
|2000.03.08 06:26
|modify
|32
|0.03
|0.96060
|0.00000
|0.95560
|94
|2000.03.08 10:56
|t/p
|32
|0.03
|0.95560
|0.00000
|0.95560
|15.00
|10235.55
|95
|2000.03.08 10:56
|close
|31
|0.02
|0.95555
|0.00000
|0.95360
|6.02
|10241.57
|96
|2000.03.08 10:56
|close
|30
|0.01
|0.95570
|0.00000
|0.95160
|0.86
|10242.42
|97
|2000.03.08 11:08
|buy
|33
|0.01
|0.95665
|0.00000
|0.00000
|98
|2000.03.08 11:08
|modify
|33
|0.01
|0.95665
|0.00000
|0.96165
|99
|2000.03.08 13:00
|buy
|34
|0.02
|0.95445
|0.00000
|0.00000
|100
|2000.03.08 13:00
|modify
|34
|0.02
|0.95445
|0.00000
|0.95945
|101
|2000.03.08 14:27
|buy
|35
|0.03
|0.95235
|0.00000
|0.00000
|102
|2000.03.08 14:27
|modify
|35
|0.03
|0.95235
|0.00000
|0.95735
|103
|2000.03.08 15:52
|t/p
|35
|0.03
|0.95735
|0.00000
|0.95735
|15.00
|10257.42
|104
|2000.03.08 15:52
|close
|34
|0.02
|0.95750
|0.00000
|0.95945
|6.10
|10263.52
|105
|2000.03.08 15:53
|close
|33
|0.01
|0.95720
|0.00000
|0.96165
|0.55
|10264.07
|106
|2000.03.08 16:36
|buy
|36
|0.01
|0.95665
|0.00000
|0.00000
|107
|2000.03.08 16:36
|modify
|36
|0.01
|0.95665
|0.00000
|0.96165
|108
|2000.03.08 18:19
|t/p
|36
|0.01
|0.96165
|0.00000
|0.96165
|5.00
|10269.07
|109
|2000.03.08 18:45
|sell
|37
|0.01
|0.96200
|0.00000
|0.00000
|110
|2000.03.08 18:45
|modify
|37
|0.01
|0.96200
|0.00000
|0.95700
|111
|2000.03.08 23:57
|sell
|38
|0.02
|0.96400
|0.00000
|0.00000
|112
|2000.03.08 23:57
|modify
|38
|0.02
|0.96400
|0.00000
|0.95900
|113
|2000.03.09 15:05
|sell
|39
|0.03
|0.96610
|0.00000
|0.00000
|114
|2000.03.09 15:05
|modify
|39
|0.03
|0.96610
|0.00000
|0.96110
|115
|2000.03.09 15:25
|sell
|40
|0.05
|0.96820
|0.00000
|0.00000
|116
|2000.03.09 15:25
|modify
|40
|0.05
|0.96820
|0.00000
|0.96320
|117
|2000.03.10 11:32
|t/p
|40
|0.05
|0.96320
|0.00000
|0.96320
|24.79
|10293.86
|118
|2000.03.10 11:32
|close
|39
|0.03
|0.96295
|0.00000
|0.96110
|9.32
|10303.19
|119
|2000.03.10 11:33
|close
|38
|0.02
|0.96305
|0.00000
|0.95900
|1.56
|10304.75
|120
|2000.03.10 11:33
|close
|37
|0.01
|0.96275
|0.00000
|0.95700
|-0.92
|10303.84