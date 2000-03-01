Strategy Tester Report
10points_3_Smi1a
FXCM-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2000.03.01 00:00 - 2000.03.30 23:59 (2000.03.01 - 2000.03.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=41951; EcnBroker=true; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=10; Pips=20; slippage=5; SecureProfit=5; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=false; risk=0.1; lotincrease=1.63; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=14; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=true; VHF_Period2=7; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=true; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Bars in test30390Ticks modelled140440Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit303.84Gross profit327.43Gross loss-23.59
Profit factor13.88Expected payoff7.60
Absolute drawdown18.69Maximal drawdown119.35 (1.18%)Relative drawdown1.18% (119.35)
Total trades40Short positions (won %)20 (90.00%)Long positions (won %)20 (80.00%)
Profit trades (% of total)34 (85.00%)Loss trades (% of total)6 (15.00%)
Largestprofit trade65.00loss trade-9.16
Averageprofit trade9.63loss trade-3.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (115.61)consecutive losses (loss in money)3 (-21.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)137.02 (10)consecutive loss (count of losses)-21.90 (3)
Averageconsecutive wins9consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12000.03.01 00:04buy10.010.963550.000000.00000
22000.03.01 00:04modify10.010.963550.000000.96855
32000.03.01 04:52t/p10.010.968550.000000.968555.0010005.00
42000.03.01 05:29sell20.010.970200.000000.00000
52000.03.01 05:29modify20.010.970200.000000.96520
62000.03.01 14:22t/p20.010.965200.000000.965205.0010010.00
72000.03.01 14:26buy30.010.965850.000000.00000
82000.03.01 14:26modify30.010.965850.000000.97085
92000.03.01 16:43t/p30.010.970850.000000.970855.0010015.00
102000.03.01 16:52sell40.010.969400.000000.00000
112000.03.01 16:52modify40.010.969400.000000.96440
122000.03.01 17:11sell50.020.971630.000000.00000
132000.03.01 17:11modify50.020.971630.000000.96663
142000.03.01 17:17sell60.030.973700.000000.00000
152000.03.01 17:17modify60.030.973700.000000.96870
162000.03.01 17:36sell70.050.975800.000000.00000
172000.03.01 17:36modify70.050.975800.000000.97080
182000.03.01 23:41t/p70.050.970800.000000.9708025.0010040.00
192000.03.01 23:41close60.030.970770.000000.968708.7910048.79
202000.03.01 23:41close50.020.970920.000000.966631.4210050.21
212000.03.01 23:41close40.010.970150.000000.96440-0.7510049.46
222000.03.02 00:06buy80.010.970350.000000.00000
232000.03.02 00:06modify80.010.970350.000000.97535
242000.03.02 03:26t/p80.010.975350.000000.975355.0010054.46
252000.03.02 03:35sell90.010.975200.000000.00000
262000.03.02 03:35modify90.010.975200.000000.97020
272000.03.02 07:38sell100.020.977220.000000.00000
282000.03.02 07:38modify100.020.977220.000000.97222
292000.03.02 07:41sell110.030.979300.000000.00000
302000.03.02 07:41modify110.030.979300.000000.97430
312000.03.02 08:46t/p110.030.974300.000000.9743015.0010069.46
322000.03.02 08:46close100.020.974280.000000.972225.8810075.34
332000.03.02 08:46close90.010.974050.000000.970201.1510076.49
342000.03.02 09:38sell120.010.973600.000000.00000
352000.03.02 09:38modify120.010.973600.000000.96860
362000.03.02 12:49sell130.020.975930.000000.00000
372000.03.02 12:49modify130.020.975930.000000.97093
382000.03.02 12:49sell140.030.978300.000000.00000
392000.03.02 12:49modify140.030.978300.000000.97330
402000.03.02 12:50t/p140.030.973300.000000.9733015.0010091.49
412000.03.02 12:50close130.020.973290.000000.970935.2810096.77
422000.03.02 12:50close120.010.972870.000000.968600.7310097.50
432000.03.02 12:50buy150.010.972450.000000.00000
442000.03.02 12:50modify150.010.972450.000000.97745
452000.03.02 15:06buy160.020.970450.000000.00000
462000.03.02 15:06modify160.020.970450.000000.97545
472000.03.02 15:15buy170.030.968050.000000.00000
482000.03.02 15:15modify170.030.968050.000000.97305
492000.03.02 15:46buy180.050.965560.000000.00000
502000.03.02 15:46modify180.050.965560.000000.97056
512000.03.02 16:29buy190.080.963120.000000.00000
522000.03.02 16:29modify190.080.963120.000000.96812
532000.03.03 05:07buy200.130.960950.000000.00000
542000.03.03 05:07modify200.130.960950.000000.96595
552000.03.03 05:39t/p200.130.965950.000000.9659565.0010162.50
562000.03.03 05:39close190.080.966000.000000.9681223.1910185.69
572000.03.03 05:40close180.050.965700.000000.970560.7910186.48
582000.03.03 05:40close170.030.965930.000000.97305-6.3110180.17
592000.03.03 05:40close160.020.965850.000000.97545-9.1610171.01
602000.03.03 05:40close150.010.966000.000000.97745-6.4310164.58
612000.03.03 05:50sell210.010.966200.000000.00000
622000.03.03 05:50modify210.010.966200.000000.96120
632000.03.03 15:16t/p210.010.961200.000000.961205.0010169.58
642000.03.03 15:45buy220.010.961950.000000.00000
652000.03.03 15:45modify220.010.961950.000000.96695
662000.03.03 19:43buy230.020.959730.000000.00000
672000.03.03 19:43modify230.020.959730.000000.96473
682000.03.05 23:01buy240.030.956950.000000.00000
692000.03.05 23:01modify240.030.956950.000000.96195
702000.03.06 08:42t/p240.030.961950.000000.9619515.0510184.63
712000.03.06 08:42close230.020.961980.000000.964734.5410189.17
722000.03.06 08:42close220.010.961910.000000.96695-0.0210189.15
732000.03.06 09:09buy250.010.961850.000000.00000
742000.03.06 09:09modify250.010.961850.000000.96685
752000.03.06 10:25t/p250.010.966850.000000.966855.0010194.15
762000.03.06 10:32sell260.010.965800.000000.00000
772000.03.06 10:32modify260.010.965800.000000.96080
782000.03.06 14:05t/p260.010.960800.000000.960805.0010199.15
792000.03.06 15:11buy270.010.960550.000000.00000
802000.03.06 15:11modify270.010.960550.000000.96555
812000.03.06 17:54buy280.020.958550.000000.00000
822000.03.06 17:54modify280.020.958550.000000.96355
832000.03.07 13:35buy290.030.956250.000000.00000
842000.03.07 13:35modify290.030.956250.000000.96125
852000.03.07 15:17t/p290.030.961250.000000.9612515.0010214.15
862000.03.07 15:17close280.020.961300.000000.963555.5410219.68
872000.03.07 15:17close270.010.961400.000000.965550.8710220.55
882000.03.07 16:28sell300.010.956600.000000.00000
892000.03.07 16:28modify300.010.956600.000000.95160
902000.03.07 20:39sell310.020.958600.000000.00000
912000.03.07 20:39modify310.020.958600.000000.95360
922000.03.08 06:26sell320.030.960600.000000.00000
932000.03.08 06:26modify320.030.960600.000000.95560
942000.03.08 10:56t/p320.030.955600.000000.9556015.0010235.55
952000.03.08 10:56close310.020.955550.000000.953606.0210241.57
962000.03.08 10:56close300.010.955700.000000.951600.8610242.42
972000.03.08 11:08buy330.010.956650.000000.00000
982000.03.08 11:08modify330.010.956650.000000.96165
992000.03.08 13:00buy340.020.954450.000000.00000
1002000.03.08 13:00modify340.020.954450.000000.95945
1012000.03.08 14:27buy350.030.952350.000000.00000
1022000.03.08 14:27modify350.030.952350.000000.95735
1032000.03.08 15:52t/p350.030.957350.000000.9573515.0010257.42
1042000.03.08 15:52close340.020.957500.000000.959456.1010263.52
1052000.03.08 15:53close330.010.957200.000000.961650.5510264.07
1062000.03.08 16:36buy360.010.956650.000000.00000
1072000.03.08 16:36modify360.010.956650.000000.96165
1082000.03.08 18:19t/p360.010.961650.000000.961655.0010269.07
1092000.03.08 18:45sell370.010.962000.000000.00000
1102000.03.08 18:45modify370.010.962000.000000.95700
1112000.03.08 23:57sell380.020.964000.000000.00000
1122000.03.08 23:57modify380.020.964000.000000.95900
1132000.03.09 15:05sell390.030.966100.000000.00000
1142000.03.09 15:05modify390.030.966100.000000.96110
1152000.03.09 15:25sell400.050.968200.000000.00000
1162000.03.09 15:25modify400.050.968200.000000.96320
1172000.03.10 11:32t/p400.050.963200.000000.9632024.7910293.86
1182000.03.10 11:32close390.030.962950.000000.961109.3210303.19
1192000.03.10 11:33close380.020.963050.000000.959001.5610304.75
1202000.03.10 11:33close370.010.962750.000000.95700-0.9210303.84