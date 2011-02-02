Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089025041 Name: PermDemo16 Currency: USD 2011 August 12, 11:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
425229062011.02.02 19:56balanceAuto Account Sync with FXCM100 000.00
430304402011.02.14 07:36buy0.01gbpusd1.606990.000000.000002011.02.14 07:361.606800.000.000.00-0.19
474443322011.05.10 21:01buy0.01nzdusd0.795180.735180.795902011.05.12 12:130.787770.000.000.10-7.41
474809532011.05.11 12:21buy0.02nzdusd0.793110.735180.795902011.05.12 12:120.787770.000.000.20-10.68
474911342011.05.11 14:35buy0.03nzdusd0.791170.735180.795902011.05.12 12:120.787770.000.000.29-10.20
475020222011.05.11 16:31buy0.05nzdusd0.789140.735180.795902011.05.12 12:120.787770.000.000.49-6.85
475332932011.05.12 06:55buy0.09nzdusd0.786900.735180.795902011.05.12 12:120.787730.000.000.007.47
475453262011.05.12 09:28buy0.01eurchf1.257561.262161.266552011.05.13 06:511.262160.000.000.035.19
475456352011.05.12 09:31buy0.01eurusd1.417271.357301.423942011.05.12 11:491.416800.000.000.00-0.47
475467142011.05.12 09:46buy0.02eurusd1.415131.357301.423942011.05.12 11:491.416810.000.000.003.36
475469212011.05.12 09:48buy0.02eurchf1.255591.258881.266552011.05.12 12:391.258880.000.000.007.40
475470352011.05.12 09:49buy0.15nzdusd0.784900.735180.795902011.05.12 12:120.787730.000.000.0042.45
475492042011.05.12 10:08buy0.03eurusd1.412811.414811.423942011.05.12 11:491.416810.000.000.0012.00
475674772011.05.12 14:02buy0.01eurjpy114.657115.009115.7622011.05.12 15:55115.0090.000.000.004.36
475677922011.05.12 14:05buy0.01eurusd1.417361.419921.428292011.05.12 14:361.419920.000.000.002.56
475716372011.05.12 15:00buy0.01audjpy85.74586.02886.8542011.05.12 15:5786.0280.000.000.003.50
475760172011.05.12 15:57buy0.01audjpy86.04486.38787.1562011.05.12 17:3286.3870.000.000.004.25
475788002011.05.12 17:00sell0.01usdcad0.963611.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.01-7.59
475879082011.05.12 23:00buy0.01gbpjpy131.992125.994132.0832011.05.13 06:01131.2590.000.000.00-9.09
475886832011.05.12 23:50buy0.02gbpjpy131.789125.994132.0832011.05.13 06:01131.2590.000.000.00-13.15
475906042011.05.13 00:37buy0.03gbpjpy131.590125.994132.0832011.05.13 06:01131.2590.000.000.00-12.32
475955012011.05.13 03:45buy0.05gbpjpy131.389125.994132.0832011.05.13 06:01131.2580.000.000.00-8.13
475971192011.05.13 04:57buy0.09gbpjpy131.184125.994132.0832011.05.13 06:01131.2600.000.000.008.49
475972562011.05.13 04:58buy0.15gbpjpy130.954125.994132.0832011.05.13 06:01131.2520.000.000.0055.44
476124532011.05.13 09:05buy0.01chfjpy91.09385.09091.3772011.05.13 17:3890.5510.000.000.00-6.72
476203262011.05.13 12:25buy0.02chfjpy90.88585.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.00-8.20
476259982011.05.13 13:35sell0.02usdcad0.965641.023620.962732011.05.13 16:340.970970.000.000.00-10.98
476328012011.05.13 14:59sell0.03usdcad0.967721.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.00-10.07
476364002011.05.13 15:34sell0.05usdcad0.969691.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.00-6.64
476382322011.05.13 15:58buy0.03chfjpy90.68385.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.00-4.80
476393042011.05.13 16:07buy0.05chfjpy90.48185.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.004.52
476394572011.05.13 16:07sell0.09usdcad0.971731.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.006.95
476400692011.05.13 16:10buy0.09chfjpy90.28285.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.0030.33
476416542011.05.13 16:23sell0.15usdcad0.973821.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.0043.87
477839702011.05.17 16:42sell0.01audjpy85.91591.91385.4282011.05.18 05:4386.1950.000.00-0.19-3.45
477869502011.05.17 17:36sell0.02audjpy86.12191.91385.4282011.05.18 05:4386.1930.000.00-0.37-1.77
477872252011.05.17 17:41sell0.01gbpusd1.623971.683981.616882011.05.18 07:101.623970.000.00-0.030.00
477886122011.05.17 18:02sell0.03audjpy86.32091.91385.4282011.05.18 05:4386.1930.000.00-0.564.69
477887402011.05.17 18:04sell0.02gbpusd1.625861.683981.616882011.05.18 07:101.623970.000.00-0.063.78
477950622011.05.17 21:52sell0.05audjpy86.53091.91385.4282011.05.18 05:4386.1930.000.000.0020.78
478085082011.05.18 05:40sell0.03gbpusd1.627891.683981.616882011.05.18 07:101.624000.000.000.0011.67
480029802011.05.22 22:05buy0.01audusd1.062961.002961.063582011.05.24 05:111.055470.000.000.09-7.49
480087412011.05.23 01:00buy0.02audusd1.060641.002961.063582011.05.24 05:111.055450.000.000.17-10.38
480136982011.05.23 02:37buy0.03audusd1.058641.002961.063582011.05.24 05:111.055450.000.000.26-9.57
480162642011.05.23 03:55buy0.05audusd1.056611.002961.063582011.05.24 05:111.055330.000.000.43-6.40
480204462011.05.23 05:47buy0.09audusd1.054611.002961.063582011.05.24 05:111.055260.000.000.785.85
480231952011.05.23 06:22buy0.01cadjpy83.71277.71184.2002011.05.23 09:3783.4010.000.000.00-3.82
480257442011.05.23 06:51buy0.01gbpjpy132.290126.280132.5532011.05.23 08:24131.7330.000.000.00-6.83
480266892011.05.23 06:58buy0.02gbpjpy132.088126.280132.5532011.05.23 08:24131.7330.000.000.00-8.71
480268962011.05.23 06:59buy0.02cadjpy83.50777.71184.2002011.05.23 09:3783.4010.000.000.00-2.60
480285902011.05.23 07:15buy0.03gbpjpy131.876126.280132.5532011.05.23 08:24131.7330.000.000.00-5.26
480286392011.05.23 07:15buy0.03cadjpy83.30377.71184.2002011.05.23 09:3783.4010.000.000.003.60
480295912011.05.23 07:29buy0.05gbpjpy131.660126.280132.5532011.05.23 08:24131.7330.000.000.004.48
480301012011.05.23 07:34buy0.09gbpjpy131.445126.280132.5532011.05.23 08:24131.7330.000.000.0031.78
480308832011.05.23 07:41buy0.05cadjpy83.09677.71184.2002011.05.23 09:3783.4010.000.000.0018.69
480367162011.05.23 09:12buy0.15audusd1.052551.002961.063582011.05.24 05:111.055240.000.001.3040.35
480379042011.05.23 09:31buy0.01gbpchf1.421121.423611.432162011.05.23 10:031.423610.000.000.002.82
480416042011.05.23 10:48sell0.01usdjpy81.82581.36780.9252011.05.26 14:5881.3670.000.00-0.045.63
480689192011.05.23 20:16sell0.02usdjpy82.02581.37080.9252011.05.26 15:0281.3700.000.00-0.0616.10
480696912011.05.23 21:00buy0.01nzdusd0.790710.794460.799652011.05.24 06:180.794460.000.000.033.75
480739312011.05.23 23:26buy0.02nzdusd0.788560.794470.799652011.05.24 06:180.794470.000.000.0011.82
481289992011.05.24 15:27sell0.01eurgbp0.872770.869750.861832011.05.25 08:290.869750.000.00-0.024.88
481404062011.05.24 22:00sell0.01eurjpy115.645115.262114.5452011.05.25 03:20115.2620.000.000.004.67
481404302011.05.24 22:00sell0.01eurusd1.410161.405541.399172011.05.25 02:181.405540.000.000.004.62
481647722011.05.25 08:31sell0.01chfjpy93.49899.50192.8152011.05.25 13:1993.5630.000.000.00-0.79
481647752011.05.25 08:31buy0.01usdchf0.878520.818530.852282011.06.13 03:190.846110.000.000.03-38.30
481676692011.05.25 09:09buy0.02usdchf0.876540.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.000.19-71.95
481688212011.05.25 09:30sell0.02chfjpy93.70399.50192.8152011.05.25 13:1993.5630.000.000.003.41
481792572011.05.25 12:31buy0.03usdchf0.874180.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.000.22-99.56
481794282011.05.25 12:33sell0.03chfjpy93.89899.50192.8152011.05.25 13:1993.5630.000.000.0012.25
481929932011.05.25 15:10buy0.01gbpchf1.420481.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.05-14.11
481930212011.05.25 15:10buy0.05usdchf0.872130.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.000.38-153.82
481944552011.05.25 15:26buy0.02gbpchf1.418521.421801.429482011.05.26 01:501.421800.000.000.087.53
482244832011.05.26 04:57buy0.09usdchf0.870040.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.000.62-254.65
482475292011.05.26 12:37buy0.15usdchf0.868010.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.000.98-388.43
482489922011.05.26 12:49buy0.02gbpchf1.416561.419091.427522011.05.26 14:591.419090.000.000.005.83
482980102011.05.27 03:13buy0.02gbpchf1.413961.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.00-13.00
482983752011.05.27 03:16buy0.03gbpchf1.411621.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.00-11.31
482985682011.05.27 03:17buy0.05gbpchf1.409531.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.00-6.65
482987082011.05.27 03:17buy0.09gbpchf1.407521.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.009.14
482989942011.05.27 03:23buy0.15gbpchf1.405471.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.0051.12
483029982011.05.27 04:58buy0.25usdchf0.857500.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.001.63-336.84
483256592011.05.27 12:23buy0.42usdchf0.855470.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.002.68-465.12
483962132011.05.30 14:00buy0.01eurchf1.214941.217311.225962011.05.30 23:261.217310.000.000.032.79
484017252011.05.30 15:36buy0.70usdchf0.852390.818530.852282011.06.13 03:190.846120.000.004.08-518.72
484217192011.05.30 23:07buy1.19usdchf0.850390.852420.861392011.05.31 13:250.852420.000.000.00283.39
484857882011.05.31 17:00sell0.01nzdusd0.822270.815600.813332011.06.01 20:220.815600.000.00-0.076.67
484913922011.05.31 19:45sell0.02nzdusd0.824330.821860.813332011.06.01 03:250.821860.000.00-0.144.94
485322382011.06.01 08:30buy1.19usdchf0.848310.818530.852282011.06.13 03:190.846120.000.006.00-308.01
486105832011.06.02 03:52buy2.02usdchf0.843290.818530.852282011.06.13 03:190.846110.000.007.65673.25
486298942011.06.02 10:10buy3.43usdchf0.841290.844070.852282011.06.13 03:190.846110.000.0012.961 953.95
487268762011.06.03 14:26sell0.01eurjpy117.373117.078116.4762011.06.06 10:20117.0780.000.00-0.053.69
487272252011.06.03 14:29sell0.01audusd1.069171.129151.066212011.06.03 17:261.074280.000.000.00-5.11
487335192011.06.03 15:55sell0.02audusd1.071151.129151.066212011.06.03 17:261.074280.000.000.00-6.26
487359302011.06.03 16:23sell0.03audusd1.073231.129151.066212011.06.03 17:261.074330.000.000.00-3.30
487373972011.06.03 16:45sell0.05audusd1.075211.129151.066212011.06.03 17:261.074330.000.000.004.40
487376422011.06.03 16:49sell0.09audusd1.077241.129151.066212011.06.03 17:261.074330.000.000.0026.19
487490452011.06.05 23:00sell0.02eurjpy117.577117.074116.4762011.06.06 10:20117.0740.000.000.0012.56
487669122011.06.06 07:32sell0.01audusd1.076471.074071.065502011.06.06 15:151.074070.000.000.002.40
487875302011.06.06 13:31sell0.01eurgbp0.892110.952080.885222011.06.08 10:360.893310.000.00-0.04-1.97
488311822011.06.07 06:10sell0.02eurgbp0.894120.952080.885222011.06.08 10:360.893310.000.00-0.042.66
488787622011.06.07 15:36buy0.01audusd1.070171.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.09-7.38
489069462011.06.07 21:00sell0.01cadjpy82.13181.72281.2482011.06.08 03:0281.7220.000.00-0.045.12
489143102011.06.07 23:21sell0.02cadjpy82.34482.00881.2482011.06.08 01:2882.0080.000.000.008.40
489194642011.06.08 00:43buy0.02audusd1.068171.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.00-10.76
489214962011.06.08 01:08buy0.01gbpjpy131.168131.403132.0652011.06.08 05:19131.4030.000.000.002.94
489247722011.06.08 01:59buy0.03audusd1.066081.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.00-9.87
489255862011.06.08 02:05buy0.02gbpjpy130.956131.416132.0652011.06.08 05:19131.4160.000.000.0011.50
489393472011.06.08 07:18sell0.03eurgbp0.896370.952080.885222011.06.08 10:360.893310.000.000.0015.04
489423462011.06.08 07:59buy0.05audusd1.064001.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.00-6.05
489435952011.06.08 08:21buy0.09audusd1.061881.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.008.19
489507092011.06.08 10:46buy0.15audusd1.059931.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.0042.90
489896102011.06.08 23:00buy0.01gbpjpy131.124131.557132.2242011.06.09 03:31131.5570.000.000.005.40
492661912011.06.14 13:00sell0.01eurusd1.444081.504081.437122011.06.14 20:251.444450.000.000.00-0.37
492721012011.06.14 14:11sell0.02eurusd1.446031.504081.437122011.06.14 20:251.444450.000.000.003.16
492744272011.06.14 14:31sell0.03eurusd1.448221.504081.437122011.06.14 20:251.444440.000.000.0011.34
493891492011.06.16 04:45buy0.01eurjpy114.521108.526114.8022011.06.16 07:34113.9700.000.000.00-6.83
493926852011.06.16 05:20buy0.02eurjpy114.314108.526114.8022011.06.16 07:34113.9760.000.000.00-8.38
493940282011.06.16 05:35buy0.03eurjpy114.110108.526114.8022011.06.16 07:34113.9780.000.000.00-4.91
493997982011.06.16 07:05buy0.05eurjpy113.915108.526114.8022011.06.16 07:34113.9830.000.000.004.21
494004652011.06.16 07:08buy0.09eurjpy113.708108.526114.8022011.06.16 07:34113.9870.000.000.0031.14
494071722011.06.16 08:25buy0.01eurgbp0.875030.877940.885982011.06.16 21:000.877940.000.000.004.70
494192792011.06.16 11:00buy0.01audusd1.053170.993241.060192011.06.16 13:101.053180.000.000.000.01
494216942011.06.16 11:38buy0.02audusd1.051210.993241.060192011.06.16 13:101.053170.000.000.003.92
494248912011.06.16 12:20buy0.03audusd1.049210.993241.060192011.06.16 13:101.053130.000.000.0011.76
498349022011.06.22 06:25sell0.01audjpy85.15784.94984.0582011.06.22 13:4684.9490.000.000.002.60
499204302011.06.23 05:56buy0.01gbpjpy128.903122.913129.6042011.06.23 18:58128.8360.000.000.00-0.84
499710262011.06.23 13:33buy0.02gbpjpy128.706122.913129.6042011.06.23 18:58128.8360.000.000.003.23
499892492011.06.23 15:46buy0.03gbpjpy128.510122.913129.6042011.06.23 18:58128.8400.000.000.0012.29
500064892011.06.23 18:58buy0.01gbpjpy128.893122.884129.3882011.06.24 11:27128.5950.000.000.01-3.71
500175392011.06.23 21:00buy0.01audjpy84.81478.81485.3072011.06.27 14:3084.4980.000.000.18-3.90
500398912011.06.24 06:45buy0.02gbpjpy128.692122.884129.3882011.06.24 11:27128.5960.000.000.00-2.40
500466502011.06.24 08:10buy0.03gbpjpy128.498122.884129.3882011.06.24 11:27128.6000.000.000.003.81
500635792011.06.24 10:47buy0.05gbpjpy128.285122.884129.3882011.06.24 11:27128.6030.000.000.0019.82
500642832011.06.24 10:57buy0.02audjpy84.61378.81485.3072011.06.27 14:3084.4980.000.000.17-2.84
500938132011.06.24 16:22buy0.01usdchf0.837000.777000.839462011.06.28 22:480.832530.000.000.00-5.37
501046352011.06.24 19:13buy0.03audjpy84.41578.81485.3072011.06.27 14:3084.4980.000.000.263.07
501084852011.06.26 21:15buy0.02usdchf0.833110.836380.844392011.06.27 02:390.836380.000.000.007.82
501154862011.06.26 22:48buy0.05audjpy84.20778.81485.3072011.06.27 14:3084.4970.000.000.0017.93
502284502011.06.27 20:00buy0.01gbpchf1.335701.275831.342622011.06.28 07:471.335050.000.000.01-0.78
502402452011.06.27 23:57buy0.02gbpchf1.333621.275831.342622011.06.28 07:471.335090.000.000.003.52
502688622011.06.28 06:38buy0.03gbpchf1.331551.275831.342622011.06.28 07:471.335090.000.000.0012.72
503036472011.06.28 12:33buy0.01usdcad0.985060.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.00-0.02-11.58
503077152011.06.28 13:10buy0.02usdchf0.830580.777000.839462011.06.28 22:480.832600.000.000.014.85
503101662011.06.28 13:33sell0.01eurgbp0.895960.955950.888982011.06.29 13:450.897150.000.00-0.02-1.90
503208982011.06.28 14:42buy0.03usdchf0.828480.830670.839462011.06.28 22:480.832630.000.000.0114.95
503250122011.06.28 15:14buy0.02usdcad0.982950.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.00-0.04-18.83
503394552011.06.28 18:29sell0.02eurgbp0.897980.955950.888982011.06.29 13:450.897060.000.00-0.042.95
503528742011.06.28 21:52buy0.03usdcad0.980820.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.00-21.69
503840512011.06.29 06:52buy0.05usdcad0.978780.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.00-25.67
503883852011.06.29 07:32sell0.03eurgbp0.899960.955950.888982011.06.29 13:450.897060.000.000.0013.93
504090992011.06.29 10:45buy0.09usdcad0.976790.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.00-27.82
504114762011.06.29 11:00buy0.15usdcad0.974950.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.00-18.02
504122392011.06.29 11:05buy0.25usdcad0.972900.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.0022.59
504261102011.06.29 12:53buy0.42usdcad0.970950.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.00122.06
508000672011.07.04 15:56sell0.01gbpjpy130.045136.045129.5612011.07.05 18:03130.3480.000.00-0.04-3.74
508140312011.07.04 23:00sell0.01eurjpy117.472116.906116.3702011.07.05 19:20116.9060.000.000.006.98
508601782011.07.05 08:35sell0.02gbpjpy130.249136.045129.5612011.07.05 18:03130.3400.000.000.00-2.24
508614342011.07.05 08:44sell0.03gbpjpy130.454136.045129.5612011.07.05 18:03130.3460.000.000.004.00
508655822011.07.05 09:15sell0.05gbpjpy130.664136.045129.5612011.07.05 18:03130.3460.000.000.0019.61
511277742011.07.07 09:53buy0.01chfjpy96.03996.24096.7382011.07.10 21:1596.2400.000.000.002.50
511441952011.07.07 12:21buy0.02chfjpy95.84396.07996.9352011.07.07 14:2696.0790.000.000.005.81
512082102011.07.08 07:14sell0.01eurchf1.214801.207821.205812011.07.08 09:571.205810.000.000.0010.62
512093962011.07.08 07:26sell0.02eurchf1.216781.214461.205812011.07.08 08:391.214460.000.000.005.46
512395132011.07.08 12:19sell0.01gbpchf1.355031.348671.346082011.07.08 12:301.348670.000.000.007.52
512399312011.07.08 12:23sell0.02gbpchf1.357241.348441.346082011.07.08 12:301.348440.000.000.0020.85
512399512011.07.08 12:23buy0.02chfjpy95.63195.83596.7382011.07.08 12:4395.8350.000.000.005.06
512485862011.07.08 12:42sell0.01nzdusd0.834260.829570.825262011.07.11 15:090.829570.000.00-0.074.69
512946242011.07.08 19:39sell0.02nzdusd0.836260.833560.825262011.07.11 13:480.833560.000.00-0.145.40
518370402011.07.15 07:28buy0.01eurchf1.152151.157691.163122011.07.15 10:171.157690.000.000.006.78
518671472011.07.15 12:36buy0.01eurusd1.412361.416631.421322011.07.15 16:071.416630.000.000.004.27
518755772011.07.15 13:53buy0.02eurusd1.410341.413201.421322011.07.15 15:441.413200.000.000.005.72
518764372011.07.15 13:56buy0.01eurgbp0.875780.815680.882802011.07.18 13:100.874730.000.000.01-1.69
519196862011.07.18 01:07buy0.02eurgbp0.873820.815680.882802011.07.18 13:100.874730.000.000.002.93
519338522011.07.18 06:37buy0.01gbpusd1.609191.549231.613732011.07.18 22:061.606090.000.000.01-3.10
519379162011.07.18 07:13buy0.03eurgbp0.871800.815680.882802011.07.18 13:100.874680.000.000.0013.91
519427282011.07.18 08:00buy0.01audjpy83.81284.02884.7112011.07.19 01:3084.0280.000.000.092.73
519572712011.07.18 10:00buy0.02gbpusd1.607101.549231.613732011.07.18 22:061.606130.000.000.03-1.94
519636182011.07.18 11:00buy0.01eurchf1.147211.150001.158182011.07.18 13:561.150000.000.000.003.41
519748562011.07.18 13:00buy0.01gbpjpy127.266121.274127.9562011.07.19 01:39127.2040.000.000.01-0.78
519748742011.07.18 13:00buy0.01eurjpy111.220111.505112.1192011.07.19 00:18111.5050.000.000.023.60
519795462011.07.18 14:01buy0.01eurgbp0.874710.877520.885732011.07.19 04:140.877520.000.000.014.52
519802812011.07.18 14:07buy0.01eurchf1.149351.152711.158332011.07.18 22:351.152710.000.000.034.11
519805662011.07.18 14:10buy0.02gbpjpy127.060121.274127.9562011.07.19 01:39127.2080.000.000.033.74
519809502011.07.18 14:14buy0.03gbpusd1.604931.549231.613732011.07.18 22:061.606160.000.000.043.69
519812802011.07.18 14:15buy0.03gbpjpy126.851121.274127.9562011.07.19 01:39127.2080.000.000.0413.54
519828682011.07.18 14:30buy0.05gbpusd1.602641.549231.613732011.07.18 22:061.606220.000.000.0717.90
519830032011.07.18 14:31buy0.01gbpchf1.310611.319511.321572011.07.19 06:311.321570.000.000.0113.33
519843172011.07.18 14:46buy0.02eurjpy111.016111.507112.1192011.07.19 00:18111.5070.000.000.0412.43
519852522011.07.18 14:55buy0.02audjpy83.61184.02884.7112011.07.19 01:3084.0280.000.000.1710.55
519880342011.07.18 15:17buy0.02eurchf1.147361.152721.158332011.07.18 22:351.152720.000.000.0513.11
519985542011.07.18 18:00buy0.01eurusd1.407961.410121.418952011.07.18 21:381.410120.000.000.022.16
520072512011.07.18 21:38buy0.01eurusd1.410811.414011.419792011.07.19 07:461.414010.000.000.003.20
520448592011.07.19 05:21buy0.02eurusd1.408771.414011.419792011.07.19 07:461.414010.000.000.0010.48
520602972011.07.19 07:13sell0.01nzdusd0.846720.906710.845722011.07.20 00:430.854040.000.00-0.07-7.32
520681452011.07.19 08:20sell0.02nzdusd0.848720.906710.845722011.07.20 00:430.854040.000.00-0.14-10.64
520713252011.07.19 08:50sell0.03nzdusd0.850780.906710.845722011.07.20 00:430.854040.000.00-0.21-9.78
520880112011.07.19 12:17sell0.05nzdusd0.852780.906710.845722011.07.20 00:430.854050.000.00-0.36-6.35
520956882011.07.19 13:29sell0.09nzdusd0.854700.906710.845722011.07.20 00:430.854050.000.00-0.645.85
521008222011.07.19 14:17sell0.15nzdusd0.856820.906710.845722011.07.20 00:430.854050.000.00-1.0741.55
521237752011.07.19 20:00sell0.01eurusd1.413871.474021.410902011.07.20 13:331.419130.000.00-0.04-5.26
521294962011.07.19 22:08sell0.02eurusd1.415791.474021.410902011.07.20 13:331.419130.000.000.00-6.68
521564832011.07.20 06:35sell0.03eurusd1.417761.474021.410902011.07.20 13:331.419100.000.000.00-4.02
521637152011.07.20 08:10sell0.05eurusd1.419831.474021.410902011.07.20 13:331.419000.000.000.004.15
521736292011.07.20 10:04sell0.09eurusd1.421891.474021.410902011.07.20 13:331.418920.000.000.0026.73
521993882011.07.20 15:09sell0.01eurusd1.421011.480811.417872011.07.21 07:261.426200.000.00-0.13-5.19
522091512011.07.20 18:34sell0.02eurusd1.422791.480811.417872011.07.21 07:261.426170.000.00-0.25-6.76
522172762011.07.20 22:28sell0.03eurusd1.425021.480811.417872011.07.21 07:261.426130.000.000.00-3.33
522202612011.07.20 23:05sell0.05eurusd1.426861.480811.417872011.07.21 07:261.426130.000.000.003.65
522389772011.07.21 06:40sell0.09eurusd1.428881.480811.417872011.07.21 07:261.426100.000.000.0025.02
522615712011.07.21 11:00buy0.01audjpy84.55384.97585.6532011.07.21 15:2384.9750.000.000.005.39
522711222011.07.21 12:30sell0.01eurusd1.427601.487561.429302011.07.21 19:311.437380.000.000.00-9.78
522714592011.07.21 12:31sell0.01eurjpy112.527118.516112.0342011.07.21 15:10112.7950.000.000.00-3.42
522716602011.07.21 12:31sell0.02eurusd1.429671.487561.429302011.07.21 19:311.437350.000.000.00-15.36
522724572011.07.21 12:34buy0.01usdjpy78.73272.72679.4292011.07.22 01:0878.6680.000.000.00-0.81
522741132011.07.21 12:46sell0.03eurusd1.431601.487561.429302011.07.21 19:311.437350.000.000.00-17.25
522742772011.07.21 12:46buy0.01usdchf0.819110.759150.825792011.07.22 05:190.818310.000.000.00-0.98
522763542011.07.21 13:01sell0.02eurjpy112.730118.516112.0342011.07.21 15:10112.8020.000.000.00-1.84
522829902011.07.21 14:00sell0.05eurusd1.433651.487561.429302011.07.21 19:311.437350.000.000.00-18.50
522854222011.07.21 14:16sell0.09eurusd1.435601.487561.429302011.07.21 19:311.437350.000.000.00-15.75
522854572011.07.21 14:16sell0.03eurjpy112.933118.516112.0342011.07.21 15:10112.8110.000.000.004.66
522865482011.07.21 14:23sell0.15eurusd1.438271.487561.429302011.07.21 19:311.437350.000.000.0013.80
522886922011.07.21 14:34sell0.05eurjpy113.111118.516112.0342011.07.21 15:10112.8080.000.000.0019.30
522905682011.07.21 14:49buy0.02usdjpy78.53072.72679.4292011.07.22 01:0878.6680.000.000.003.51
522990482011.07.21 16:08buy0.02usdchf0.817030.759150.825792011.07.22 05:190.818310.000.000.013.13
523115582011.07.21 18:57sell0.25eurusd1.440421.487561.429302011.07.21 19:301.437340.000.000.0077.00
523171152011.07.21 20:15buy0.03usdchf0.814930.759150.825792011.07.22 05:190.818310.000.000.0112.39
523200242011.07.21 20:52buy0.03usdjpy78.34172.72679.4292011.07.22 01:0878.6680.000.00-0.0112.47
523905462011.07.22 13:59sell0.01nzdusd0.864310.924330.863572011.07.27 14:490.871650.000.00-0.21-7.34
525397562011.07.25 16:12sell0.02nzdusd0.866340.863810.855322011.07.26 01:000.863810.000.00-0.145.06
526117472011.07.26 02:47sell0.02nzdusd0.868360.924330.863572011.07.27 14:490.871690.000.00-0.14-6.66
526192572011.07.26 03:29sell0.03nzdusd0.870460.924330.863572011.07.27 14:490.871690.000.00-0.21-3.69
526558402011.07.26 07:15sell0.05nzdusd0.872470.924330.863572011.07.27 14:490.871690.000.00-0.363.90
527211512011.07.26 14:01buy0.01usdcad0.944440.947040.953412011.07.27 15:300.947040.000.00-0.022.75
527630402011.07.26 20:00sell0.01eurjpy113.072112.712111.9722011.07.27 06:53112.7120.000.00-0.054.63
527630532011.07.26 20:00sell0.01audjpy85.38791.38584.9612011.07.28 11:1685.7110.000.00-0.75-4.17
527675392011.07.26 21:00sell0.01eurgbp0.884210.879380.873212011.07.27 17:000.879380.000.00-0.027.89
527888112011.07.27 01:30sell0.02audjpy85.65991.38584.9612011.07.28 11:1685.7110.000.00-1.12-1.34
527895692011.07.27 01:32sell0.03audjpy85.86191.38584.9612011.07.28 11:1685.7110.000.00-1.685.80
527898232011.07.27 01:33sell0.09nzdusd0.874780.924330.863572011.07.27 14:490.871620.000.000.0028.44
527912592011.07.27 01:40sell0.05audjpy86.04691.38584.9612011.07.28 11:1685.7110.000.00-2.8021.56
528314352011.07.27 07:21buy0.02usdcad0.942410.947060.953412011.07.27 15:300.947060.000.000.009.82
528535402011.07.27 10:01buy0.01chfjpy97.11697.42498.0122011.07.29 12:5797.4240.000.00-0.013.98
528562642011.07.27 10:21buy0.02chfjpy96.91097.16998.0122011.07.27 15:3097.1690.000.000.006.64
531073982011.07.29 12:00buy0.01usdjpy77.56571.56578.0542011.07.31 21:1577.3110.000.000.00-3.29
531114772011.07.29 12:38buy0.02usdjpy77.36571.56578.0542011.07.31 21:1577.3110.000.000.00-1.40
531135462011.07.29 12:49buy0.03usdjpy77.15871.56578.0542011.07.31 21:1577.3100.000.00-0.015.90
531515992011.07.29 19:43buy0.05usdjpy76.95071.56578.0542011.07.31 21:1577.3100.000.00-0.0123.28
531544982011.07.31 21:15sell0.01gbpjpy127.110126.778126.2312011.07.31 22:29126.7780.000.000.004.30
531555622011.07.31 21:19sell0.02gbpjpy127.331126.861126.2312011.07.31 21:46126.8610.000.000.0012.13
532293402011.08.01 09:46sell0.01chfjpy98.092104.09898.0242011.08.01 14:2198.8550.000.000.00-9.94
532387932011.08.01 10:30sell0.02chfjpy98.292104.09898.0242011.08.01 14:2198.8610.000.000.00-14.83
532820132011.08.01 13:47sell0.03chfjpy98.505104.09898.0242011.08.01 14:2198.8610.000.000.00-13.92
532887162011.08.01 14:03sell0.05chfjpy98.655104.09898.0242011.08.01 14:2198.8440.000.000.00-12.31
532962462011.08.01 14:20sell0.09chfjpy98.909104.09898.0242011.08.01 14:2198.8440.000.000.007.63
532964812011.08.01 14:20sell0.15chfjpy99.127104.09898.0242011.08.01 14:2198.8250.000.000.0059.04
534377282011.08.02 16:37buy0.01eurgbp0.872960.812930.875902011.08.09 14:540.875900.000.000.064.77
534454782011.08.02 17:37buy0.02eurgbp0.870870.873700.881942011.08.03 08:280.873700.000.000.019.22
535492302011.08.03 13:45buy0.01cadjpy80.14474.14480.8412011.08.03 20:5780.0840.000.000.00-0.78
535545992011.08.03 14:32buy0.02cadjpy79.94374.14480.8412011.08.03 20:5780.0840.000.000.003.66
535556082011.08.03 14:37buy0.03cadjpy79.73274.14480.8412011.08.03 20:5780.0760.000.000.0013.39
536210832011.08.04 09:14buy0.02eurgbp0.868890.871210.879872011.08.04 11:140.871210.000.000.007.58
536501722011.08.04 13:48buy0.02eurgbp0.866910.869220.877892011.08.05 12:370.869220.000.000.017.53
537602442011.08.05 15:49buy0.02eurgbp0.864860.872300.875902011.08.07 21:220.872300.000.000.0124.46
537741072011.08.05 18:31buy0.01cadjpy80.16074.15980.3332011.08.07 22:4979.5090.000.000.02-8.31
537753802011.08.05 19:07buy0.02cadjpy79.96374.15980.3332011.08.07 22:4979.5090.000.000.03-11.59
537785262011.08.07 21:15buy0.03cadjpy79.65474.15980.3332011.08.07 22:4979.5100.000.000.00-5.52
537791992011.08.07 21:15buy0.01usdchf0.758050.760130.769052011.08.07 23:210.760130.000.000.002.74
537800822011.08.07 21:22buy0.01gbpchf1.245331.248791.254332011.08.07 22:311.248790.000.000.004.55
537801842011.08.07 21:22buy0.02gbpchf1.244081.246771.254332011.08.07 22:001.246770.000.000.007.10
537802112011.08.07 21:22buy0.05cadjpy79.43474.15980.3332011.08.07 22:4979.5100.000.000.004.85
537827052011.08.07 22:01buy0.09cadjpy79.19174.15980.3332011.08.07 22:4979.5100.000.000.0036.66
538020522011.08.08 04:15buy0.01usdchf0.759930.699970.764712011.08.08 06:350.756650.000.000.00-4.33
538023592011.08.08 04:22buy0.02usdchf0.757830.699970.764712011.08.08 06:350.756670.000.000.00-3.07
538051182011.08.08 05:18buy0.03usdchf0.755780.699970.764712011.08.08 06:350.756610.000.000.003.29
538073212011.08.08 05:58buy0.05usdchf0.753640.699970.764712011.08.08 06:350.756680.000.000.0020.09
538245252011.08.08 09:01buy0.01usdchf0.759990.762310.768812011.08.08 12:480.762310.000.000.003.04
538255232011.08.08 09:14buy0.01gbpchf1.244121.246451.255222011.08.08 09:311.246450.000.000.003.07
538255262011.08.08 09:14buy0.02usdchf0.757790.761290.768812011.08.08 10:380.761290.000.000.009.19
538571182011.08.08 15:01buy0.01usdchf0.760140.699870.760932011.08.08 16:430.753500.000.000.00-8.81
538599162011.08.08 15:17buy0.02usdchf0.758130.699870.760932011.08.08 16:430.753550.000.000.00-12.16
538638062011.08.08 15:59buy0.03usdchf0.756150.699870.760932011.08.08 16:430.753460.000.000.00-10.71
538655292011.08.08 16:18buy0.05usdchf0.754090.699870.760932011.08.08 16:430.753390.000.000.00-4.65
538656442011.08.08 16:19buy0.09usdchf0.751950.699870.760932011.08.08 16:430.753180.000.000.0014.70
538658062011.08.08 16:19buy0.15usdchf0.749950.699870.760932011.08.08 16:430.752900.000.000.0058.77
539448472011.08.09 08:49buy0.01gbpchf1.224941.165031.214822011.08.09 09:071.209730.000.000.00-20.56
539456332011.08.09 08:59buy0.01usdchf0.749520.689620.748562011.08.09 09:090.742190.000.000.00-9.88
539458012011.08.09 09:00buy0.02usdchf0.747490.689620.748562011.08.09 09:090.742100.000.000.00-14.53
539458482011.08.09 09:00buy0.02gbpchf1.222061.165031.214822011.08.09 09:071.209630.000.000.00-33.60
539458922011.08.09 09:00buy0.01eurchf1.062341.002341.060842011.08.09 09:341.060000.000.000.00-3.15
539468162011.08.09 09:04buy0.03gbpchf1.220051.165031.214822011.08.09 09:071.209510.000.000.00-42.75
539468372011.08.09 09:04buy0.05gbpchf1.217831.165031.214822011.08.09 09:071.208960.000.000.00-59.96
539468752011.08.09 09:04buy0.03usdchf0.744030.689620.748562011.08.09 09:090.742000.000.000.00-8.21
539468962011.08.09 09:04buy0.02eurchf1.058641.002341.060842011.08.09 09:341.059990.000.000.003.64
539469292011.08.09 09:04buy0.09gbpchf1.215471.165031.214822011.08.09 09:071.208840.000.000.00-80.69
539470032011.08.09 09:04buy0.03eurchf1.056411.002341.060842011.08.09 09:341.060000.000.000.0014.49
539470562011.08.09 09:04buy0.05usdchf0.741940.689620.748562011.08.09 09:090.742000.000.000.000.40
539470732011.08.09 09:05buy0.15gbpchf1.213171.165031.214822011.08.09 09:071.208840.000.000.00-87.83
539472452011.08.09 09:06buy0.05eurchf1.049761.052501.060842011.08.09 09:081.052500.000.000.0018.53
539472602011.08.09 09:06buy0.25gbpchf1.206061.165031.214822011.08.09 09:071.208860.000.000.0094.65
539473512011.08.09 09:06buy0.09usdchf0.737570.739570.748562011.08.09 09:090.741860.000.000.0052.04
539476692011.08.09 09:07buy0.42gbpchf1.203921.206341.214822011.08.09 09:071.208920.000.000.00283.92
539477642011.08.09 09:07buy0.01gbpchf1.210521.214071.221472011.08.09 09:161.214070.000.000.004.78
539479412011.08.09 09:09buy0.01usdchf0.742760.682510.749642011.08.09 09:500.741880.000.000.00-1.19
539486932011.08.09 09:16buy0.01gbpchf1.214791.154861.221662011.08.09 09:311.213950.000.000.00-1.13
539487312011.08.09 09:17buy0.02gbpchf1.212721.154861.221662011.08.09 09:311.213910.000.000.003.20
539488222011.08.09 09:17buy0.02usdchf0.740700.682510.749642011.08.09 09:500.741880.000.000.003.18
539488292011.08.09 09:17buy0.03gbpchf1.210661.154861.221662011.08.09 09:311.213890.000.000.0013.06
539502542011.08.09 09:31buy0.01gbpchf1.214481.217231.225412011.08.09 09:371.217230.000.000.003.71
539507702011.08.09 09:34buy0.01eurchf1.060421.000371.064932011.08.09 09:431.056820.000.000.00-4.86
539517352011.08.09 09:37buy0.01gbpchf1.217101.157861.219102011.08.09 09:421.210450.000.000.00-8.99
539518182011.08.09 09:38buy0.02eurchf1.058191.000371.064932011.08.09 09:431.056820.000.000.00-3.69
539518252011.08.09 09:38buy0.02gbpchf1.215061.157861.219102011.08.09 09:421.210610.000.000.00-12.03
539519592011.08.09 09:39buy0.03gbpchf1.212621.157861.219102011.08.09 09:421.210730.000.000.00-7.66
539519672011.08.09 09:39buy0.03eurchf1.056041.000371.064932011.08.09 09:431.056820.000.000.003.16
539521892011.08.09 09:41buy0.05gbpchf1.210121.157861.219102011.08.09 09:421.210610.000.000.003.31
539522122011.08.09 09:41buy0.05eurchf1.053771.000371.064932011.08.09 09:431.056900.000.000.0021.13
539522742011.08.09 09:41buy0.09gbpchf1.208071.157861.219102011.08.09 09:421.210710.000.000.0032.11
539523152011.08.09 09:41buy0.03usdchf0.738640.682510.749642011.08.09 09:500.741880.000.000.0013.10
539524552011.08.09 09:42buy0.01gbpchf1.211031.216831.222212011.08.09 09:511.216830.000.000.007.81
539525132011.08.09 09:43buy0.01eurchf1.057221.059451.068182011.08.09 09:521.059450.000.000.003.00
539532592011.08.09 09:50buy0.01usdchf0.742020.682020.748942011.08.09 13:280.741060.000.000.00-1.30
539535192011.08.09 09:51buy0.01gbpchf1.217261.157241.222402011.08.09 11:181.214220.000.000.00-4.10
539535312011.08.09 09:52buy0.01eurchf1.059970.999871.066852011.08.09 10:201.058990.000.000.00-1.32
539537692011.08.09 09:55buy0.02gbpchf1.215281.157241.222402011.08.09 11:181.214220.000.000.00-2.85
539539592011.08.09 09:56buy0.02eurchf1.057850.999871.066852011.08.09 10:201.058990.000.000.003.07
539545222011.08.09 10:01buy0.03gbpchf1.213401.157241.222402011.08.09 11:181.214260.000.000.003.48
539545862011.08.09 10:01buy0.03eurchf1.055840.999871.066852011.08.09 10:201.058990.000.000.0012.73
539591632011.08.09 11:08buy0.05gbpchf1.211401.157241.222402011.08.09 11:181.214280.000.000.0019.41
539677522011.08.09 13:02buy0.02usdchf0.739940.682020.748942011.08.09 13:280.741060.000.000.003.02
539679952011.08.09 13:03buy0.03usdchf0.737940.682020.748942011.08.09 13:280.741060.000.000.0012.63
  0.00 0.00 30.81 1 725.14
Closed P/L: 1 755.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
542446962011.08.11 17:20buy0.01eurgbp0.875950.815910.88691 0.876980.000.000.011.68
542879252011.08.12 08:40sell0.01gbpusd1.624421.684371.61759 1.626720.000.000.00-2.30
542886792011.08.12 08:46sell0.02gbpusd1.626541.684371.61759 1.626720.000.000.00-0.36
542909892011.08.12 09:09sell0.03gbpusd1.628601.684371.61759 1.626720.000.000.005.64
  0.00 0.00 0.01 4.66
 Floating P/L: 4.67
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 755.95 Floating P/L: 4.67 Margin: 124.00
Balance: 101 755.95 Equity: 101 760.62 Free Margin: 101 636.62
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 560.04 Gross Loss: 3 804.09 Total Net Profit: 1 755.95
Profit Factor: 1.46 Expected Payoff: 5.32  
Absolute Drawdown: 0.19 Maximal Drawdown: 2 316.58 (2.25%) Relative Drawdown: 2.25% (2 316.58)
 
Total Trades: 330 Short Positions (won %): 101 (58.42%) Long Positions (won %): 229 (58.52%)
Profit Trades (% of total): 193 (58.48%) Loss trades (% of total): 137 (41.52%)
Largest profit trade: 1 966.91 loss trade: -514.64
Average profit trade: 28.81 loss trade: -27.77
Maximum consecutive wins ($): 15 (108.29) consecutive losses ($): 9 (-2 316.58)
Maximal consecutive profit (count): 1 966.91 (1) consecutive loss (count): -2 316.58 (9)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2