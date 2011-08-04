Interbank FX, LLC

Account: 7038526 Name: howdy Currency: USD 2011 August 5, 07:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
997920332011.08.04 05:16balanceDeposit5 000.00
997961872011.08.04 07:53buy0.01eurusd1.427140.000000.000002011.08.04 07:541.426020.000.000.00-1.12
998180302011.08.04 18:15buy0.01eurjpy111.428111.438111.4392011.08.04 18:15111.4390.000.000.000.14
998180382011.08.04 18:15buy0.01eurjpy111.477111.478111.4792011.08.04 18:22111.4790.000.000.000.02
998201012011.08.04 19:54buy0.01usdjpy79.04179.04679.0472011.08.04 19:5879.0460.000.000.000.06
998201922011.08.04 19:57buy0.01gbpjpy128.592128.595128.5962011.08.04 19:59128.5960.000.000.000.05
998202132011.08.04 19:59buy0.01eurjpy111.690111.691111.6922011.08.04 20:00111.6920.000.000.000.03
998202232011.08.04 19:59buy0.01gbpjpy128.652128.668128.6692011.08.04 20:00128.6680.000.000.000.20
998219012011.08.04 20:59sell0.01nzdusd0.835960.000000.830962011.08.04 22:340.830960.000.00-0.085.00
998219022011.08.04 20:59sell0.01audusd1.046670.000001.041672011.08.05 06:121.043710.000.00-0.172.96
998232832011.08.04 22:11buy0.01usdjpy79.14679.14779.1482011.08.04 22:2079.1480.000.000.000.03
998249052011.08.04 23:43sell0.01gbpchf1.239980.000001.235032011.08.05 06:081.245530.000.000.00-7.24
998251532011.08.04 23:59sell0.02gbpchf1.241860.000001.236992011.08.05 06:081.245530.000.000.00-9.59
998266302011.08.05 01:01sell0.01gbpjpy128.0500.000127.5432011.08.05 04:21127.7520.000.000.003.80
998266382011.08.05 01:01sell0.01usdjpy78.8330.00078.3292011.08.05 04:4978.7240.000.000.001.38
998266662011.08.05 01:02sell0.02gbpjpy128.2530.000127.7532011.08.05 04:21127.7530.000.000.0012.73
998274782011.08.05 01:51sell0.02audusd1.048770.000001.043722011.08.05 06:121.043720.000.000.0010.10
998276142011.08.05 01:55sell0.04gbpchf1.244150.000001.238892011.08.05 06:081.245530.000.000.00-7.21
998297712011.08.05 04:18buy0.01usdcad0.978440.978560.978562011.08.05 04:400.978560.000.000.000.12
998298872011.08.05 04:25sell0.01eurjpy110.7600.000110.2622011.08.05 04:46111.2300.000.000.00-5.96
998300332011.08.05 04:40sell0.02eurjpy111.0630.000110.4692011.08.05 04:46111.2340.000.000.00-4.34
998300572011.08.05 04:40sell0.04eurjpy111.3170.000110.7812011.08.05 04:46111.2280.000.000.004.51
998300992011.08.05 04:40sell0.02usdjpy79.0320.00078.5342011.08.05 04:4978.7240.000.000.007.82
998301192011.08.05 04:40sell0.07eurjpy111.5700.000111.0892011.08.05 04:46111.2460.000.000.0028.78
998301372011.08.05 04:40sell0.04usdjpy79.2150.00078.7442011.08.05 04:4978.7440.000.000.0023.93
998301832011.08.05 04:41buy0.01usdcad0.978780.978800.978802011.08.05 04:590.978800.000.000.000.02
998302062011.08.05 04:41sell0.12eurjpy111.7700.000111.2702011.08.05 04:46111.2700.000.000.0076.12
998303052011.08.05 04:42sell0.07gbpchf1.246380.000001.241382011.08.05 06:081.245380.000.000.009.14
998306182011.08.05 04:52sell0.12gbpchf1.248440.000001.243382011.08.05 06:081.245330.000.000.0048.73
998307512011.08.05 04:55sell0.21gbpchf1.250480.000001.245482011.08.05 06:081.245480.000.000.00137.11
998313312011.08.05 05:48buy0.01usdcad0.979160.979190.979192011.08.05 05:580.979190.000.000.000.03
998323342011.08.05 06:43sell0.01usdchf0.765770.000000.760772011.08.05 07:170.766870.000.000.00-1.43
998325882011.08.05 06:55sell0.01gbpchf1.246380.000001.241382011.08.05 07:061.253990.000.000.00-9.88
998329662011.08.05 07:04sell0.02gbpchf1.248430.000001.243382011.08.05 07:061.253950.000.000.00-14.34
998330072011.08.05 07:05sell0.02usdchf0.768270.000000.763012011.08.05 07:170.766920.000.000.003.52
998330122011.08.05 07:05sell0.04gbpchf1.250580.000001.245582011.08.05 07:061.253770.000.000.00-16.57
998330732011.08.05 07:05sell0.07gbpchf1.252830.000001.247582011.08.05 07:061.253850.000.000.00-9.28
998330902011.08.05 07:05sell0.04usdchf0.770370.000000.765362011.08.05 07:170.767400.000.000.0015.48
998331092011.08.05 07:05sell0.12gbpchf1.254780.000001.249882011.08.05 07:061.254030.000.000.0011.69
998331252011.08.05 07:06sell0.21gbpchf1.257060.000001.252062011.08.05 07:061.254090.000.000.0080.98
998331392011.08.05 07:06sell0.07usdchf0.772420.000000.767432011.08.05 07:170.767430.000.000.0045.52
998331742011.08.05 07:06sell0.37gbpchf1.259510.000001.254512011.08.05 07:061.254510.000.000.00240.15
998334472011.08.05 07:07sell0.01gbpchf1.251920.000001.247032011.08.05 07:171.247030.000.000.006.38
  0.00 0.00 -0.25 689.57
Closed P/L: 689.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
998179872011.08.04 18:11sell0.01gbpusd1.627210.000001.62221 1.627910.000.00-0.08-0.70
998191332011.08.04 19:20sell0.01eurgbp0.867950.000000.86298 0.870090.000.00-0.07-3.49
998216672011.08.04 20:56sell0.01eurusd1.409470.000001.40448 1.416180.000.00-0.08-6.71
998276752011.08.05 01:56sell0.02eurusd1.411550.000001.40649 1.416180.000.000.00-9.26
998310762011.08.05 05:15sell0.01nzdusd0.837340.000000.83234 0.835970.000.000.001.37
998334242011.08.05 07:06sell0.04eurusd1.413660.000001.40863 1.416180.000.000.00-10.08
998334962011.08.05 07:07sell0.02gbpusd1.629220.000001.62421 1.627910.000.000.002.62
998337272011.08.05 07:10sell0.01audusd1.045180.000001.04017 1.046980.000.000.00-1.80
998339372011.08.05 07:17sell0.01usdjpy78.4480.00077.947 78.4630.000.000.00-0.19
998339922011.08.05 07:18sell0.01gbpjpy127.4750.000126.990 127.7220.000.000.00-3.15
998340602011.08.05 07:21sell0.01eurjpy110.6840.000110.195 111.1010.000.000.00-5.32
998342012011.08.05 07:26sell0.02eurjpy110.8930.000110.392 111.1010.000.000.00-5.30
998342792011.08.05 07:27sell0.02gbpjpy127.6730.000127.178 127.7220.000.000.00-1.25
998342952011.08.05 07:27sell0.07eurusd1.415820.000001.41074 1.416180.000.000.00-2.52
  0.00 0.00 -0.23 -45.78
 Floating P/L: -46.01
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 689.32 Floating P/L: -46.01 Margin: 762.02
Balance: 5 689.32 Equity: 5 643.31 Free Margin: 4 881.29
 
Details:
Graph
Gross Profit: 776.28 Gross Loss: 86.96 Total Net Profit: 689.32
Profit Factor: 8.93 Expected Payoff: 16.41  
Absolute Drawdown: 1.12 Maximal Drawdown: 50.07 (0.88%) Relative Drawdown: 0.88% (50.07)
 
Total Trades: 42 Short Positions (won %): 31 (67.74%) Long Positions (won %): 11 (90.91%)
Profit Trades (% of total): 31 (73.81%) Loss trades (% of total): 11 (26.19%)
Largest profit trade: 240.15 loss trade: -16.57
Average profit trade: 25.04 loss trade: -7.91
Maximum consecutive wins ($): 14 (131.51) consecutive losses ($): 4 (-50.07)
Maximal consecutive profit (count): 345.71 (5) consecutive loss (count): -50.07 (4)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2