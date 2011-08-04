|Account: 7038526
|Name: howdy
|Currency: USD
|2011 August 5, 07:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|99792033
|2011.08.04 05:16
|balance
|Deposit
|5 000.00
|99796187
|2011.08.04 07:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42714
|0.00000
|0.00000
|2011.08.04 07:54
|1.42602
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|99818030
|2011.08.04 18:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|111.428
|111.438
|111.439
|2011.08.04 18:15
|111.439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|99818038
|2011.08.04 18:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|111.477
|111.478
|111.479
|2011.08.04 18:22
|111.479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99820101
|2011.08.04 19:54
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.041
|79.046
|79.047
|2011.08.04 19:58
|79.046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|99820192
|2011.08.04 19:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.592
|128.595
|128.596
|2011.08.04 19:59
|128.596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|99820213
|2011.08.04 19:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|111.690
|111.691
|111.692
|2011.08.04 20:00
|111.692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99820223
|2011.08.04 19:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.652
|128.668
|128.669
|2011.08.04 20:00
|128.668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|99821901
|2011.08.04 20:59
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.83596
|0.00000
|0.83096
|2011.08.04 22:34
|0.83096
|0.00
|0.00
|-0.08
|5.00
|99821902
|2011.08.04 20:59
|sell
|0.01
|audusd
|1.04667
|0.00000
|1.04167
|2011.08.05 06:12
|1.04371
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.96
|99823283
|2011.08.04 22:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.146
|79.147
|79.148
|2011.08.04 22:20
|79.148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99824905
|2011.08.04 23:43
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.23998
|0.00000
|1.23503
|2011.08.05 06:08
|1.24553
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.24
|99825153
|2011.08.04 23:59
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.24186
|0.00000
|1.23699
|2011.08.05 06:08
|1.24553
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.59
|99826630
|2011.08.05 01:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.050
|0.000
|127.543
|2011.08.05 04:21
|127.752
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|99826638
|2011.08.05 01:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.833
|0.000
|78.329
|2011.08.05 04:49
|78.724
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|99826666
|2011.08.05 01:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.253
|0.000
|127.753
|2011.08.05 04:21
|127.753
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|99827478
|2011.08.05 01:51
|sell
|0.02
|audusd
|1.04877
|0.00000
|1.04372
|2011.08.05 06:12
|1.04372
|0.00
|0.00
|0.00
|10.10
|99827614
|2011.08.05 01:55
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.24415
|0.00000
|1.23889
|2011.08.05 06:08
|1.24553
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|99829771
|2011.08.05 04:18
|buy
|0.01
|usdcad
|0.97844
|0.97856
|0.97856
|2011.08.05 04:40
|0.97856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|99829887
|2011.08.05 04:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|110.760
|0.000
|110.262
|2011.08.05 04:46
|111.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.96
|99830033
|2011.08.05 04:40
|sell
|0.02
|eurjpy
|111.063
|0.000
|110.469
|2011.08.05 04:46
|111.234
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|99830057
|2011.08.05 04:40
|sell
|0.04
|eurjpy
|111.317
|0.000
|110.781
|2011.08.05 04:46
|111.228
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|99830099
|2011.08.05 04:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.032
|0.000
|78.534
|2011.08.05 04:49
|78.724
|0.00
|0.00
|0.00
|7.82
|99830119
|2011.08.05 04:40
|sell
|0.07
|eurjpy
|111.570
|0.000
|111.089
|2011.08.05 04:46
|111.246
|0.00
|0.00
|0.00
|28.78
|99830137
|2011.08.05 04:40
|sell
|0.04
|usdjpy
|79.215
|0.000
|78.744
|2011.08.05 04:49
|78.744
|0.00
|0.00
|0.00
|23.93
|99830183
|2011.08.05 04:41
|buy
|0.01
|usdcad
|0.97878
|0.97880
|0.97880
|2011.08.05 04:59
|0.97880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99830206
|2011.08.05 04:41
|sell
|0.12
|eurjpy
|111.770
|0.000
|111.270
|2011.08.05 04:46
|111.270
|0.00
|0.00
|0.00
|76.12
|99830305
|2011.08.05 04:42
|sell
|0.07
|gbpchf
|1.24638
|0.00000
|1.24138
|2011.08.05 06:08
|1.24538
|0.00
|0.00
|0.00
|9.14
|99830618
|2011.08.05 04:52
|sell
|0.12
|gbpchf
|1.24844
|0.00000
|1.24338
|2011.08.05 06:08
|1.24533
|0.00
|0.00
|0.00
|48.73
|99830751
|2011.08.05 04:55
|sell
|0.21
|gbpchf
|1.25048
|0.00000
|1.24548
|2011.08.05 06:08
|1.24548
|0.00
|0.00
|0.00
|137.11
|99831331
|2011.08.05 05:48
|buy
|0.01
|usdcad
|0.97916
|0.97919
|0.97919
|2011.08.05 05:58
|0.97919
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99832334
|2011.08.05 06:43
|sell
|0.01
|usdchf
|0.76577
|0.00000
|0.76077
|2011.08.05 07:17
|0.76687
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|99832588
|2011.08.05 06:55
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.24638
|0.00000
|1.24138
|2011.08.05 07:06
|1.25399
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.88
|99832966
|2011.08.05 07:04
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.24843
|0.00000
|1.24338
|2011.08.05 07:06
|1.25395
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.34
|99833007
|2011.08.05 07:05
|sell
|0.02
|usdchf
|0.76827
|0.00000
|0.76301
|2011.08.05 07:17
|0.76692
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|99833012
|2011.08.05 07:05
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.25058
|0.00000
|1.24558
|2011.08.05 07:06
|1.25377
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.57
|99833073
|2011.08.05 07:05
|sell
|0.07
|gbpchf
|1.25283
|0.00000
|1.24758
|2011.08.05 07:06
|1.25385
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|99833090
|2011.08.05 07:05
|sell
|0.04
|usdchf
|0.77037
|0.00000
|0.76536
|2011.08.05 07:17
|0.76740
|0.00
|0.00
|0.00
|15.48
|99833109
|2011.08.05 07:05
|sell
|0.12
|gbpchf
|1.25478
|0.00000
|1.24988
|2011.08.05 07:06
|1.25403
|0.00
|0.00
|0.00
|11.69
|99833125
|2011.08.05 07:06
|sell
|0.21
|gbpchf
|1.25706
|0.00000
|1.25206
|2011.08.05 07:06
|1.25409
|0.00
|0.00
|0.00
|80.98
|99833139
|2011.08.05 07:06
|sell
|0.07
|usdchf
|0.77242
|0.00000
|0.76743
|2011.08.05 07:17
|0.76743
|0.00
|0.00
|0.00
|45.52
|99833174
|2011.08.05 07:06
|sell
|0.37
|gbpchf
|1.25951
|0.00000
|1.25451
|2011.08.05 07:06
|1.25451
|0.00
|0.00
|0.00
|240.15
|99833447
|2011.08.05 07:07
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.25192
|0.00000
|1.24703
|2011.08.05 07:17
|1.24703
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|0.00
|0.00
|-0.25
|689.57
|Closed P/L:
|689.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|99817987
|2011.08.04 18:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62721
|0.00000
|1.62221
|1.62791
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.70
|99819133
|2011.08.04 19:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86795
|0.00000
|0.86298
|0.87009
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.49
|99821667
|2011.08.04 20:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.40947
|0.00000
|1.40448
|1.41618
|0.00
|0.00
|-0.08
|-6.71
|99827675
|2011.08.05 01:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.41155
|0.00000
|1.40649
|1.41618
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.26
|99831076
|2011.08.05 05:15
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.83734
|0.00000
|0.83234
|0.83597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|99833424
|2011.08.05 07:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.41366
|0.00000
|1.40863
|1.41618
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|99833496
|2011.08.05 07:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62922
|0.00000
|1.62421
|1.62791
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|99833727
|2011.08.05 07:10
|sell
|0.01
|audusd
|1.04518
|0.00000
|1.04017
|1.04698
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|99833937
|2011.08.05 07:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.448
|0.000
|77.947
|78.463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|99833992
|2011.08.05 07:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.475
|0.000
|126.990
|127.722
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|99834060
|2011.08.05 07:21
|sell
|0.01
|eurjpy
|110.684
|0.000
|110.195
|111.101
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|99834201
|2011.08.05 07:26
|sell
|0.02
|eurjpy
|110.893
|0.000
|110.392
|111.101
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|99834279
|2011.08.05 07:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.673
|0.000
|127.178
|127.722
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|99834295
|2011.08.05 07:27
|sell
|0.07
|eurusd
|1.41582
|0.00000
|1.41074
|1.41618
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|0.00
|0.00
|-0.23
|-45.78
|Floating P/L:
|-46.01
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|689.32
|Floating P/L:
|-46.01
|Margin:
|762.02
|Balance:
|5 689.32
|Equity:
|5 643.31
|Free Margin:
|4 881.29
|Details:
|Gross Profit:
|776.28
|Gross Loss:
|86.96
|Total Net Profit:
|689.32
|Profit Factor:
|8.93
|Expected Payoff:
|16.41
|Absolute Drawdown:
|1.12
|Maximal Drawdown:
|50.07 (0.88%)
|Relative Drawdown:
|0.88% (50.07)
|Total Trades:
|42
|Short Positions (won %):
|31 (67.74%)
|Long Positions (won %):
|11 (90.91%)
|Profit Trades (% of total):
|31 (73.81%)
|Loss trades (% of total):
|11 (26.19%)
|Largest
|profit trade:
|240.15
|loss trade:
|-16.57
|Average
|profit trade:
|25.04
|loss trade:
|-7.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (131.51)
|consecutive losses ($):
|4 (-50.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|345.71 (5)
|consecutive loss (count):
|-50.07 (4)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2