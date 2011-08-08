|Account: 7040365
|Name: LL
|Currency: USD
|2011 August 10, 01:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|99928391
|2011.08.08 23:45
|balance
|Deposit
|100 000.00
|99929363
|2011.08.09 00:16
|sell
|0.01
|audcadm
|1.00654
|0.00000
|1.00149
|2011.08.09 01:40
|1.00149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|99939075
|2011.08.09 03:21
|buy
|0.01
|audcadm
|0.99977
|0.99988
|0.99988
|2011.08.09 03:26
|0.99988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99940648
|2011.08.09 04:11
|buy
|0.01
|audcadm
|1.00182
|1.00187
|1.00187
|2011.08.09 04:15
|1.00187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99943762
|2011.08.09 06:18
|sell
|0.01
|audcadm
|1.01217
|0.00000
|1.00713
|2011.08.09 08:33
|1.01115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|99943996
|2011.08.09 06:27
|sell
|0.02
|audcadm
|1.01428
|0.00000
|1.00929
|2011.08.09 08:33
|1.01107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|99946354
|2011.08.09 07:09
|sell
|0.03
|audcadm
|1.01628
|0.00000
|1.01128
|2011.08.09 08:33
|1.01128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|99954763
|2011.08.09 08:51
|buy
|0.01
|audcadm
|1.01295
|1.01298
|1.01298
|2011.08.09 08:58
|1.01298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99956917
|2011.08.09 09:15
|sell
|0.01
|audcadm
|1.01133
|0.00000
|1.00628
|2011.08.09 13:40
|1.00842
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|99962022
|2011.08.09 11:30
|sell
|0.02
|audcadm
|1.01323
|0.00000
|1.00833
|2011.08.09 13:40
|1.00833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|99967695
|2011.08.09 13:46
|buy
|0.01
|audcadm
|1.00831
|1.00838
|1.00838
|2011.08.09 13:47
|1.00838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99969430
|2011.08.09 14:31
|sell
|0.01
|audcadm
|1.00986
|0.00000
|1.00485
|2011.08.09 18:21
|1.00652
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|99981979
|2011.08.09 18:19
|sell
|0.02
|audcadm
|1.01188
|0.00000
|1.00688
|2011.08.09 18:21
|1.00688
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|99983233
|2011.08.09 18:22
|sell
|0.01
|audcadm
|1.00457
|0.00000
|0.99957
|2011.08.09 18:42
|1.00427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99983807
|2011.08.09 18:23
|sell
|0.02
|audcadm
|1.00663
|0.00000
|1.00157
|2011.08.09 18:42
|1.00427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|99983904
|2011.08.09 18:24
|sell
|0.03
|audcadm
|1.00932
|0.00000
|1.00437
|2011.08.09 18:42
|1.00437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|99988569
|2011.08.09 19:06
|buy
|0.01
|audcadm
|1.00621
|0.00000
|1.01121
|2011.08.09 19:10
|1.00365
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|99988715
|2011.08.09 19:08
|buy
|0.02
|audcadm
|1.00382
|1.00389
|1.00389
|2011.08.09 19:10
|1.00389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99931115
|2011.08.09 00:49
|buy
|0.01
|audchfm
|0.76124
|0.76125
|0.76125
|2011.08.09 00:50
|0.76125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931164
|2011.08.09 00:50
|buy
|0.01
|audchfm
|0.76162
|0.76173
|0.76173
|2011.08.09 00:52
|0.76173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99931226
|2011.08.09 00:52
|buy
|0.01
|audchfm
|0.76242
|0.00000
|0.76738
|2011.08.09 01:32
|0.76040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|99931933
|2011.08.09 01:17
|buy
|0.02
|audchfm
|0.76038
|0.76040
|0.76040
|2011.08.09 01:32
|0.76040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99937282
|2011.08.09 02:34
|buy
|0.01
|audchfm
|0.74907
|0.74914
|0.74914
|2011.08.09 02:35
|0.74914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99937352
|2011.08.09 02:35
|buy
|0.01
|audchfm
|0.74973
|0.00000
|0.75473
|2011.08.09 02:47
|0.74784
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99937492
|2011.08.09 02:40
|buy
|0.02
|audchfm
|0.74775
|0.74792
|0.74792
|2011.08.09 02:47
|0.74792
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99937827
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|audchfm
|0.74982
|0.75014
|0.75014
|2011.08.09 02:49
|0.75014
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99937931
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|audchfm
|0.75090
|0.75132
|0.75132
|2011.08.09 02:49
|0.75132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|99938001
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|audchfm
|0.75174
|0.75223
|0.75223
|2011.08.09 02:51
|0.75223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|99939170
|2011.08.09 03:24
|buy
|0.01
|audchfm
|0.75073
|0.75076
|0.75076
|2011.08.09 03:25
|0.75076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99940244
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.01
|audchfm
|0.75373
|0.00000
|0.74875
|2011.08.09 07:37
|0.76748
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|99940289
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.02
|audchfm
|0.75580
|0.00000
|0.75080
|2011.08.09 07:37
|0.76740
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|99941133
|2011.08.09 04:33
|sell
|0.03
|audchfm
|0.75790
|0.00000
|0.75288
|2011.08.09 07:37
|0.76729
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|99941277
|2011.08.09 04:34
|sell
|0.05
|audchfm
|0.76000
|0.00000
|0.75493
|2011.08.09 07:37
|0.76732
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.85
|99941510
|2011.08.09 04:37
|sell
|0.08
|audchfm
|0.76264
|0.00000
|0.75772
|2011.08.09 07:37
|0.76732
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.96
|99942350
|2011.08.09 05:27
|sell
|0.13
|audchfm
|0.76475
|0.00000
|0.75965
|2011.08.09 07:37
|0.76737
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.51
|99942730
|2011.08.09 05:41
|sell
|0.21
|audchfm
|0.76678
|0.00000
|0.76176
|2011.08.09 07:37
|0.76740
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|99942831
|2011.08.09 05:44
|sell
|0.34
|audchfm
|0.76880
|0.00000
|0.76380
|2011.08.09 07:37
|0.76752
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|99944175
|2011.08.09 06:35
|sell
|0.55
|audchfm
|0.77080
|0.00000
|0.76580
|2011.08.09 07:37
|0.76770
|0.00
|0.00
|0.00
|22.58
|99944708
|2011.08.09 06:48
|sell
|0.90
|audchfm
|0.77278
|0.00000
|0.76780
|2011.08.09 07:37
|0.76780
|0.00
|0.00
|0.00
|59.35
|99950510
|2011.08.09 08:01
|buy
|0.01
|audchfm
|0.76720
|0.76748
|0.76748
|2011.08.09 08:02
|0.76748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99954848
|2011.08.09 08:56
|buy
|0.01
|audchfm
|0.76238
|0.76276
|0.76276
|2011.08.09 08:56
|0.76276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|99954899
|2011.08.09 08:56
|buy
|0.01
|audchfm
|0.76340
|0.00000
|0.76842
|2011.08.09 09:03
|0.75580
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|99955002
|2011.08.09 08:59
|buy
|0.02
|audchfm
|0.76112
|0.00000
|0.76635
|2011.08.09 09:03
|0.75598
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|99955177
|2011.08.09 09:00
|buy
|0.03
|audchfm
|0.75786
|0.00000
|0.76286
|2011.08.09 09:03
|0.75599
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|99955353
|2011.08.09 09:02
|buy
|0.05
|audchfm
|0.75588
|0.75598
|0.75598
|2011.08.09 09:03
|0.75598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|99957556
|2011.08.09 09:26
|buy
|0.01
|audchfm
|0.74990
|0.75015
|0.75015
|2011.08.09 09:26
|0.75015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99957589
|2011.08.09 09:26
|buy
|0.01
|audchfm
|0.75088
|0.75094
|0.75094
|2011.08.09 09:31
|0.75094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99960170
|2011.08.09 10:39
|sell
|0.01
|audchfm
|0.75378
|0.00000
|0.74878
|2011.08.09 12:59
|0.75298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|99960353
|2011.08.09 10:50
|sell
|0.02
|audchfm
|0.75588
|0.00000
|0.75090
|2011.08.09 12:59
|0.75300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|99962150
|2011.08.09 11:39
|sell
|0.03
|audchfm
|0.75810
|0.00000
|0.75300
|2011.08.09 12:59
|0.75300
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|99968735
|2011.08.09 14:09
|sell
|0.01
|audchfm
|0.75071
|0.00000
|0.74571
|2011.08.09 15:48
|0.74714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|99969341
|2011.08.09 14:27
|sell
|0.02
|audchfm
|0.75272
|0.00000
|0.74772
|2011.08.09 15:48
|0.74772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|99978234
|2011.08.09 16:40
|buy
|0.01
|audchfm
|0.74364
|0.00000
|0.74868
|2011.08.09 17:04
|0.74169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|99978953
|2011.08.09 16:49
|buy
|0.02
|audchfm
|0.74172
|0.74173
|0.74173
|2011.08.09 17:04
|0.74173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99980433
|2011.08.09 17:32
|sell
|0.01
|audchfm
|0.74319
|0.00000
|0.73822
|2011.08.09 18:20
|0.73992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|99981861
|2011.08.09 18:18
|sell
|0.02
|audchfm
|0.74557
|0.00000
|0.74057
|2011.08.09 18:20
|0.74057
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|99982718
|2011.08.09 18:21
|sell
|0.01
|audchfm
|0.73123
|0.00000
|0.72623
|2011.08.09 18:22
|0.72623
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|99988567
|2011.08.09 19:06
|buy
|0.01
|audchfm
|0.72655
|0.00000
|0.73158
|2011.08.09 19:10
|0.72456
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|99988690
|2011.08.09 19:08
|buy
|0.02
|audchfm
|0.72449
|0.72473
|0.72473
|2011.08.09 19:10
|0.72473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|99996156
|2011.08.09 20:39
|sell
|0.01
|audchfm
|0.74482
|0.00000
|0.73982
|2011.08.10 00:05
|0.74557
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.11
|99996301
|2011.08.09 20:44
|sell
|0.02
|audchfm
|0.74651
|0.00000
|0.74185
|2011.08.10 00:05
|0.74555
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.26
|99996645
|2011.08.09 20:52
|sell
|0.03
|audchfm
|0.74860
|0.00000
|0.74360
|2011.08.10 00:05
|0.74561
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.24
|99998418
|2011.08.09 21:25
|sell
|0.05
|audchfm
|0.75075
|0.00000
|0.74570
|2011.08.10 00:05
|0.74570
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|100006193
|2011.08.10 00:31
|buy
|0.01
|audchfm
|0.74665
|0.74670
|0.74670
|2011.08.10 00:35
|0.74670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99931149
|2011.08.09 00:50
|buy
|0.01
|audjpym
|78.177
|78.179
|78.180
|2011.08.09 00:51
|78.179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931168
|2011.08.09 00:51
|buy
|0.01
|audjpym
|78.222
|78.227
|78.228
|2011.08.09 00:53
|78.227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99931244
|2011.08.09 00:53
|buy
|0.01
|audjpym
|78.262
|78.264
|78.265
|2011.08.09 00:54
|78.264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931278
|2011.08.09 00:54
|buy
|0.01
|audjpym
|78.311
|78.333
|78.334
|2011.08.09 00:55
|78.333
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99931321
|2011.08.09 00:55
|buy
|0.01
|audjpym
|78.372
|0.000
|78.877
|2011.08.09 01:05
|78.170
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|99931382
|2011.08.09 00:59
|buy
|0.02
|audjpym
|78.168
|78.170
|78.171
|2011.08.09 01:05
|78.170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99937698
|2011.08.09 02:48
|buy
|0.01
|audjpym
|77.118
|77.138
|77.139
|2011.08.09 02:48
|77.139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99937730
|2011.08.09 02:48
|buy
|0.01
|audjpym
|77.195
|77.241
|77.242
|2011.08.09 02:49
|77.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|99937841
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|audjpym
|77.291
|77.489
|77.490
|2011.08.09 02:49
|77.490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|99937915
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|audjpym
|77.767
|0.000
|78.263
|2011.08.09 02:57
|77.381
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|99938135
|2011.08.09 02:50
|buy
|0.02
|audjpym
|77.561
|0.000
|78.059
|2011.08.09 02:57
|77.383
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|99938499
|2011.08.09 02:56
|buy
|0.03
|audjpym
|77.354
|77.369
|77.370
|2011.08.09 02:57
|77.370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|99940809
|2011.08.09 04:18
|buy
|0.01
|audjpym
|77.625
|77.626
|77.627
|2011.08.09 04:18
|77.626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99940831
|2011.08.09 04:18
|buy
|0.01
|audjpym
|77.668
|77.678
|77.679
|2011.08.09 04:21
|77.679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99943106
|2011.08.09 05:55
|sell
|0.01
|audjpym
|78.673
|0.000
|78.174
|2011.08.09 07:34
|78.794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|99944025
|2011.08.09 06:28
|sell
|0.02
|audjpym
|78.875
|0.000
|78.373
|2011.08.09 07:34
|78.804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|99945118
|2011.08.09 06:56
|sell
|0.03
|audjpym
|79.087
|0.000
|78.583
|2011.08.09 07:34
|78.801
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|99946406
|2011.08.09 07:09
|sell
|0.05
|audjpym
|79.288
|0.000
|78.788
|2011.08.09 07:34
|78.788
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|99951992
|2011.08.09 08:13
|sell
|0.01
|audjpym
|78.520
|0.000
|78.008
|2011.08.09 08:33
|78.209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|99952048
|2011.08.09 08:16
|sell
|0.02
|audjpym
|78.727
|0.000
|78.222
|2011.08.09 08:33
|78.222
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|99954712
|2011.08.09 08:49
|buy
|0.01
|audjpym
|78.456
|78.457
|78.458
|2011.08.09 08:55
|78.457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99960070
|2011.08.09 10:32
|sell
|0.01
|audjpym
|78.372
|0.000
|77.872
|2011.08.09 13:41
|78.258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|99960914
|2011.08.09 11:13
|sell
|0.02
|audjpym
|78.574
|0.000
|78.072
|2011.08.09 13:41
|78.268
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|99962575
|2011.08.09 11:53
|sell
|0.03
|audjpym
|78.774
|0.000
|78.274
|2011.08.09 13:41
|78.274
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|99968729
|2011.08.09 14:09
|sell
|0.01
|audjpym
|78.493
|0.000
|77.993
|2011.08.09 17:00
|78.199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|99968900
|2011.08.09 14:13
|sell
|0.02
|audjpym
|78.696
|0.000
|78.198
|2011.08.09 17:00
|78.198
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|99985120
|2011.08.09 18:36
|sell
|0.01
|audjpym
|78.102
|0.000
|77.599
|2011.08.09 18:41
|77.599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|99996096
|2011.08.09 20:37
|sell
|0.01
|audjpym
|79.687
|0.000
|79.182
|2011.08.09 23:11
|79.818
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.17
|99997592
|2011.08.09 21:13
|sell
|0.02
|audjpym
|79.903
|0.000
|79.399
|2011.08.09 23:11
|79.821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|99998991
|2011.08.09 21:38
|sell
|0.03
|audjpym
|80.108
|0.000
|79.608
|2011.08.09 23:11
|79.820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|99999134
|2011.08.09 21:40
|sell
|0.05
|audjpym
|80.351
|0.000
|79.820
|2011.08.09 23:11
|79.820
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|100003021
|2011.08.09 23:35
|buy
|0.01
|audjpym
|79.862
|79.871
|79.872
|2011.08.09 23:39
|79.871
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99930576
|2011.08.09 00:35
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.24077
|1.24078
|1.24078
|2011.08.09 00:38
|1.24078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931338
|2011.08.09 00:56
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.24003
|0.00000
|1.23503
|2011.08.09 02:25
|1.24309
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99932139
|2011.08.09 01:23
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.24170
|0.00000
|1.23708
|2011.08.09 02:25
|1.24307
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|99932353
|2011.08.09 01:29
|sell
|0.03
|audnzdm
|1.24368
|0.00000
|1.23883
|2011.08.09 02:25
|1.24307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|99933922
|2011.08.09 01:45
|sell
|0.05
|audnzdm
|1.24576
|0.00000
|1.24072
|2011.08.09 02:24
|1.24312
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|99934183
|2011.08.09 01:46
|sell
|0.08
|audnzdm
|1.24830
|0.00000
|1.24331
|2011.08.09 02:24
|1.24331
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|99937664
|2011.08.09 02:47
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.24232
|1.24273
|1.24273
|2011.08.09 02:48
|1.24273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99937702
|2011.08.09 02:48
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.24349
|0.00000
|1.24849
|2011.08.09 02:51
|1.24163
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|99938125
|2011.08.09 02:50
|buy
|0.02
|audnzdm
|1.24137
|1.24148
|1.24148
|2011.08.09 02:51
|1.24148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99939242
|2011.08.09 03:27
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.24152
|0.00000
|1.24656
|2011.08.09 03:30
|1.23973
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|99939498
|2011.08.09 03:29
|buy
|0.02
|audnzdm
|1.23954
|1.23961
|1.23961
|2011.08.09 03:30
|1.23961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99940605
|2011.08.09 04:08
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.23990
|0.00000
|1.24480
|2011.08.09 04:21
|1.23783
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|99940871
|2011.08.09 04:20
|buy
|0.02
|audnzdm
|1.23787
|1.23788
|1.23788
|2011.08.09 04:21
|1.23788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99941516
|2011.08.09 04:38
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.23832
|0.00000
|1.24332
|2011.08.09 04:40
|1.23713
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|99941545
|2011.08.09 04:38
|buy
|0.02
|audnzdm
|1.23662
|1.23705
|1.23705
|2011.08.09 04:40
|1.23705
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|99941801
|2011.08.09 04:54
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.23787
|1.23788
|1.23788
|2011.08.09 05:04
|1.23788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99943123
|2011.08.09 05:56
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.24086
|0.00000
|1.23586
|2011.08.09 09:19
|1.24012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|99943462
|2011.08.09 06:08
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.24280
|0.00000
|1.23805
|2011.08.09 09:18
|1.24007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|99943528
|2011.08.09 06:10
|sell
|0.03
|audnzdm
|1.24528
|0.00000
|1.24015
|2011.08.09 09:18
|1.24015
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|99959232
|2011.08.09 09:58
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.24213
|0.00000
|1.23712
|2011.08.09 18:21
|1.24002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|99980351
|2011.08.09 17:26
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.24415
|0.00000
|1.23915
|2011.08.09 18:21
|1.23915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|99986721
|2011.08.09 18:45
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.24461
|0.00000
|1.23973
|2011.08.09 19:00
|1.24300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|99986992
|2011.08.09 18:46
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.24618
|0.00000
|1.24183
|2011.08.09 19:00
|1.24292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|99987053
|2011.08.09 18:46
|sell
|0.03
|audnzdm
|1.24828
|0.00000
|1.24320
|2011.08.09 19:00
|1.24320
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|99989185
|2011.08.09 19:14
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.24158
|0.00000
|1.23658
|2011.08.09 19:39
|1.23965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|99989250
|2011.08.09 19:14
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.24401
|0.00000
|1.23970
|2011.08.09 19:39
|1.23970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|99994892
|2011.08.09 20:12
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.23621
|1.23638
|1.23638
|2011.08.09 20:14
|1.23638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99995117
|2011.08.09 20:17
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.23796
|1.23809
|1.23809
|2011.08.09 20:21
|1.23809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99996870
|2011.08.09 20:55
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.23592
|1.23593
|1.23593
|2011.08.09 21:05
|1.23593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931238
|2011.08.09 00:53
|buy
|0.01
|audusdm
|1.01038
|1.01040
|1.01040
|2011.08.09 00:53
|1.01040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931249
|2011.08.09 00:53
|buy
|0.01
|audusdm
|1.01067
|1.01068
|1.01068
|2011.08.09 00:54
|1.01068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931271
|2011.08.09 00:54
|buy
|0.01
|audusdm
|1.01094
|0.00000
|1.01594
|2011.08.09 00:59
|1.00882
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|99931387
|2011.08.09 00:59
|buy
|0.02
|audusdm
|1.00892
|1.00897
|1.00897
|2011.08.09 00:59
|1.00897
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99931698
|2011.08.09 01:07
|buy
|0.01
|audusdm
|1.01018
|1.01023
|1.01023
|2011.08.09 01:08
|1.01023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931712
|2011.08.09 01:08
|buy
|0.01
|audusdm
|1.01055
|0.00000
|1.01555
|2011.08.09 01:21
|1.00851
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|99932052
|2011.08.09 01:21
|buy
|0.02
|audusdm
|1.00847
|1.00850
|1.00850
|2011.08.09 01:21
|1.00850
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99937338
|2011.08.09 02:35
|buy
|0.01
|audusdm
|0.99960
|0.00000
|1.00460
|2011.08.09 02:45
|0.99756
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|99937494
|2011.08.09 02:40
|buy
|0.02
|audusdm
|0.99753
|0.99756
|0.99756
|2011.08.09 02:45
|0.99756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99937840
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|audusdm
|1.00087
|1.00145
|1.00145
|2011.08.09 02:49
|1.00145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|99937989
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|audusdm
|1.00230
|1.00259
|1.00259
|2011.08.09 02:49
|1.00259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99938036
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|audusdm
|1.00318
|1.00334
|1.00334
|2011.08.09 02:57
|1.00334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99939171
|2011.08.09 03:24
|buy
|0.01
|audusdm
|1.00095
|1.00112
|1.00112
|2011.08.09 03:25
|1.00112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99939197
|2011.08.09 03:25
|buy
|0.01
|audusdm
|1.00142
|1.00153
|1.00153
|2011.08.09 03:26
|1.00153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99940251
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.01
|audusdm
|1.00408
|0.00000
|0.99908
|2011.08.09 07:36
|1.01742
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|99940886
|2011.08.09 04:20
|sell
|0.02
|audusdm
|1.00612
|0.00000
|1.00112
|2011.08.09 07:36
|1.01741
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|99941091
|2011.08.09 04:32
|sell
|0.03
|audusdm
|1.00814
|0.00000
|1.00314
|2011.08.09 07:36
|1.01742
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|99941263
|2011.08.09 04:34
|sell
|0.05
|audusdm
|1.01045
|0.00000
|1.00528
|2011.08.09 07:36
|1.01738
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|99941439
|2011.08.09 04:37
|sell
|0.08
|audusdm
|1.01239
|0.00000
|1.00751
|2011.08.09 07:36
|1.01726
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|99942058
|2011.08.09 05:06
|sell
|0.13
|audusdm
|1.01438
|0.00000
|1.00941
|2011.08.09 07:36
|1.01739
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|99942328
|2011.08.09 05:26
|sell
|0.21
|audusdm
|1.01644
|0.00000
|1.01140
|2011.08.09 07:36
|1.01752
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|99942596
|2011.08.09 05:37
|sell
|0.34
|audusdm
|1.01845
|0.00000
|1.01345
|2011.08.09 07:36
|1.01747
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|99944227
|2011.08.09 06:36
|sell
|0.55
|audusdm
|1.02045
|0.00000
|1.01545
|2011.08.09 07:36
|1.01736
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|99945269
|2011.08.09 06:59
|sell
|0.90
|audusdm
|1.02261
|0.00000
|1.01747
|2011.08.09 07:36
|1.01747
|0.00
|0.00
|0.00
|46.26
|99954667
|2011.08.09 08:48
|buy
|0.01
|audusdm
|1.01525
|1.01554
|1.01554
|2011.08.09 08:48
|1.01554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99954680
|2011.08.09 08:48
|buy
|0.01
|audusdm
|1.01557
|1.01579
|1.01579
|2011.08.09 08:56
|1.01579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99955366
|2011.08.09 09:03
|sell
|0.01
|audusdm
|1.01168
|0.00000
|1.00667
|2011.08.09 09:18
|1.00916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|99956564
|2011.08.09 09:09
|sell
|0.02
|audusdm
|1.01399
|0.00000
|1.00905
|2011.08.09 09:18
|1.00905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|99960189
|2011.08.09 10:40
|sell
|0.01
|audusdm
|1.01730
|0.00000
|1.01229
|2011.08.09 13:41
|1.01424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|99960642
|2011.08.09 11:01
|sell
|0.02
|audusdm
|1.01930
|0.00000
|1.01430
|2011.08.09 13:41
|1.01430
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|99968734
|2011.08.09 14:09
|sell
|0.01
|audusdm
|1.01575
|0.00000
|1.01074
|2011.08.09 17:00
|1.01469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|99968877
|2011.08.09 14:13
|sell
|0.02
|audusdm
|1.01776
|0.00000
|1.01277
|2011.08.09 17:00
|1.01468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|99973966
|2011.08.09 16:00
|sell
|0.03
|audusdm
|1.01979
|0.00000
|1.01477
|2011.08.09 17:00
|1.01477
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|99980124
|2011.08.09 17:11
|buy
|0.01
|audusdm
|1.01614
|1.01618
|1.01618
|2011.08.09 17:14
|1.01618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99981390
|2011.08.09 18:11
|buy
|0.01
|audusdm
|1.01662
|1.01667
|1.01667
|2011.08.09 18:12
|1.01667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99985121
|2011.08.09 18:36
|sell
|0.01
|audusdm
|1.01431
|0.00000
|1.00926
|2011.08.09 18:42
|1.00926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|99988565
|2011.08.09 19:06
|buy
|0.01
|audusdm
|1.01472
|0.00000
|1.01972
|2011.08.09 19:09
|1.01274
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|99988723
|2011.08.09 19:08
|buy
|0.02
|audusdm
|1.01274
|1.01275
|1.01275
|2011.08.09 19:08
|1.01275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99996091
|2011.08.09 20:37
|sell
|0.01
|audusdm
|1.03484
|0.00000
|1.02984
|2011.08.09 23:11
|1.03610
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.13
|99997579
|2011.08.09 21:13
|sell
|0.02
|audusdm
|1.03685
|0.00000
|1.03186
|2011.08.09 23:11
|1.03596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|99999008
|2011.08.09 21:38
|sell
|0.03
|audusdm
|1.03889
|0.00000
|1.03386
|2011.08.09 23:11
|1.03594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|99999125
|2011.08.09 21:40
|sell
|0.05
|audusdm
|1.04113
|0.00000
|1.03602
|2011.08.09 23:11
|1.03602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|100006263
|2011.08.10 00:32
|buy
|0.01
|audusdm
|1.03368
|1.03377
|1.03377
|2011.08.10 00:32
|1.03377
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|100006276
|2011.08.10 00:32
|buy
|0.01
|audusdm
|1.03412
|1.03413
|1.03413
|2011.08.10 00:32
|1.03413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100006287
|2011.08.10 00:32
|buy
|0.01
|audusdm
|1.03451
|1.03453
|1.03453
|2011.08.10 00:36
|1.03453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931303
|2011.08.09 00:55
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.928
|77.932
|77.933
|2011.08.09 00:55
|77.933
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99931318
|2011.08.09 00:55
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.994
|0.000
|78.494
|2011.08.09 01:54
|77.600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|99931536
|2011.08.09 01:00
|buy
|0.02
|cadjpym
|77.791
|0.000
|78.294
|2011.08.09 01:54
|77.597
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|99932798
|2011.08.09 01:37
|buy
|0.03
|cadjpym
|77.590
|77.597
|77.598
|2011.08.09 01:54
|77.597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99934925
|2011.08.09 01:57
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.651
|0.000
|78.148
|2011.08.09 02:22
|77.283
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|99935144
|2011.08.09 02:06
|buy
|0.02
|cadjpym
|77.448
|0.000
|77.948
|2011.08.09 02:22
|77.276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|99936166
|2011.08.09 02:16
|buy
|0.03
|cadjpym
|77.245
|77.264
|77.265
|2011.08.09 02:22
|77.265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|99937410
|2011.08.09 02:37
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.246
|77.247
|77.248
|2011.08.09 02:48
|77.248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99938118
|2011.08.09 02:50
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.607
|0.000
|78.107
|2011.08.09 02:54
|77.417
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99938365
|2011.08.09 02:52
|buy
|0.02
|cadjpym
|77.407
|77.411
|77.412
|2011.08.09 02:54
|77.411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99938941
|2011.08.09 03:13
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.318
|77.323
|77.324
|2011.08.09 03:28
|77.324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99939521
|2011.08.09 03:30
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.384
|77.393
|77.394
|2011.08.09 03:38
|77.393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99940807
|2011.08.09 04:18
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.456
|77.457
|77.458
|2011.08.09 04:24
|77.457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99941911
|2011.08.09 04:59
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.591
|77.600
|77.601
|2011.08.09 05:03
|77.600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99943021
|2011.08.09 05:52
|sell
|0.01
|cadjpym
|77.672
|0.000
|77.168
|2011.08.09 07:37
|77.564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|99944249
|2011.08.09 06:36
|sell
|0.02
|cadjpym
|77.874
|0.000
|77.374
|2011.08.09 07:37
|77.564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|99947058
|2011.08.09 07:12
|sell
|0.03
|cadjpym
|78.075
|0.000
|77.574
|2011.08.09 07:37
|77.574
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|99950635
|2011.08.09 08:04
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.541
|77.553
|77.554
|2011.08.09 08:05
|77.554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99950740
|2011.08.09 08:07
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.634
|77.649
|77.650
|2011.08.09 08:07
|77.649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99950799
|2011.08.09 08:07
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.700
|77.707
|77.708
|2011.08.09 08:08
|77.708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99951024
|2011.08.09 08:08
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.756
|0.000
|78.257
|2011.08.09 08:11
|77.528
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|99951812
|2011.08.09 08:11
|buy
|0.02
|cadjpym
|77.550
|77.555
|77.556
|2011.08.09 08:11
|77.555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99954172
|2011.08.09 08:36
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.521
|0.000
|78.017
|2011.08.09 08:41
|77.318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|99954349
|2011.08.09 08:40
|buy
|0.02
|cadjpym
|77.314
|77.323
|77.324
|2011.08.09 08:41
|77.323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99954519
|2011.08.09 08:45
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.553
|77.555
|77.556
|2011.08.09 08:45
|77.556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99954566
|2011.08.09 08:45
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.603
|77.613
|77.614
|2011.08.09 08:45
|77.613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99954590
|2011.08.09 08:45
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.654
|0.000
|78.154
|2011.08.09 08:53
|77.461
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99954734
|2011.08.09 08:50
|buy
|0.02
|cadjpym
|77.451
|77.454
|77.455
|2011.08.09 08:53
|77.455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99957942
|2011.08.09 09:34
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.248
|77.255
|77.256
|2011.08.09 09:34
|77.255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99958032
|2011.08.09 09:34
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.315
|77.335
|77.336
|2011.08.09 09:35
|77.335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99958105
|2011.08.09 09:35
|buy
|0.01
|cadjpym
|77.413
|77.421
|77.422
|2011.08.09 09:47
|77.422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99959613
|2011.08.09 10:11
|sell
|0.01
|cadjpym
|77.461
|0.000
|76.969
|2011.08.09 18:22
|77.354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|99961203
|2011.08.09 11:20
|sell
|0.02
|cadjpym
|77.673
|0.000
|77.165
|2011.08.09 18:22
|77.354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|99962984
|2011.08.09 12:06
|sell
|0.03
|cadjpym
|77.875
|0.000
|77.374
|2011.08.09 18:22
|77.374
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|99983522
|2011.08.09 18:22
|sell
|0.01
|cadjpym
|77.302
|0.000
|76.798
|2011.08.10 00:06
|78.460
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.50
|99983965
|2011.08.09 18:24
|sell
|0.02
|cadjpym
|77.493
|0.000
|77.004
|2011.08.10 00:06
|78.464
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.52
|99984241
|2011.08.09 18:25
|sell
|0.03
|cadjpym
|77.711
|0.000
|77.198
|2011.08.10 00:06
|78.446
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.87
|99989477
|2011.08.09 19:18
|sell
|0.05
|cadjpym
|77.919
|0.000
|77.412
|2011.08.10 00:06
|78.446
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.42
|99991703
|2011.08.09 19:42
|sell
|0.08
|cadjpym
|78.122
|0.000
|77.625
|2011.08.10 00:06
|78.444
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.34
|99992364
|2011.08.09 19:46
|sell
|0.13
|cadjpym
|78.327
|0.000
|77.824
|2011.08.10 00:06
|78.445
|0.00
|0.00
|-0.17
|-1.99
|99992924
|2011.08.09 19:50
|sell
|0.21
|cadjpym
|78.521
|0.000
|78.030
|2011.08.10 00:06
|78.449
|0.00
|0.00
|-0.28
|1.97
|99996013
|2011.08.09 20:35
|sell
|0.34
|cadjpym
|78.735
|0.000
|78.246
|2011.08.10 00:06
|78.448
|0.00
|0.00
|-0.45
|12.67
|99999363
|2011.08.09 21:46
|sell
|0.55
|cadjpym
|78.948
|0.000
|78.449
|2011.08.10 00:06
|78.449
|0.00
|0.00
|0.00
|35.63
|99931932
|2011.08.09 01:17
|buy
|0.01
|chfjpym
|102.804
|102.807
|102.808
|2011.08.09 01:20
|102.807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99932471
|2011.08.09 01:35
|sell
|0.01
|chfjpym
|102.748
|0.000
|102.244
|2011.08.09 02:50
|103.222
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|99935441
|2011.08.09 02:13
|sell
|0.02
|chfjpym
|102.943
|0.000
|102.450
|2011.08.09 02:50
|103.206
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|99937862
|2011.08.09 02:49
|sell
|0.03
|chfjpym
|103.214
|0.000
|102.724
|2011.08.09 02:50
|103.202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|99937883
|2011.08.09 02:49
|sell
|0.05
|chfjpym
|103.475
|0.000
|102.975
|2011.08.09 02:50
|103.204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|99937932
|2011.08.09 02:49
|sell
|0.08
|chfjpym
|103.698
|0.000
|103.203
|2011.08.09 02:50
|103.203
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|99938959
|2011.08.09 03:14
|buy
|0.01
|chfjpym
|102.981
|0.000
|103.482
|2011.08.09 03:35
|102.606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|99939650
|2011.08.09 03:34
|buy
|0.02
|chfjpym
|102.784
|0.000
|103.280
|2011.08.09 03:35
|102.610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|99939721
|2011.08.09 03:35
|buy
|0.03
|chfjpym
|102.556
|102.578
|102.579
|2011.08.09 03:35
|102.578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|99940250
|2011.08.09 03:55
|buy
|0.01
|chfjpym
|102.721
|102.750
|102.751
|2011.08.09 03:55
|102.751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99940264
|2011.08.09 03:55
|buy
|0.01
|chfjpym
|102.788
|102.804
|102.805
|2011.08.09 03:55
|102.805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99940276
|2011.08.09 03:55
|buy
|0.01
|chfjpym
|102.878
|0.000
|103.370
|2011.08.09 04:08
|102.666
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|99940291
|2011.08.09 03:55
|buy
|0.02
|chfjpym
|102.660
|102.666
|102.667
|2011.08.09 04:08
|102.667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99940631
|2011.08.09 04:09
|buy
|0.01
|chfjpym
|102.756
|102.759
|102.760
|2011.08.09 04:13
|102.759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99940673
|2011.08.09 04:13
|buy
|0.01
|chfjpym
|102.822
|102.845
|102.846
|2011.08.09 04:14
|102.846
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99941750
|2011.08.09 04:48
|buy
|0.01
|chfjpym
|102.841
|102.844
|102.845
|2011.08.09 05:35
|102.845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99942853
|2011.08.09 05:45
|sell
|0.01
|chfjpym
|102.684
|0.000
|102.178
|2011.08.09 06:48
|102.178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|99945631
|2011.08.09 07:02
|buy
|0.01
|chfjpym
|102.430
|0.000
|102.938
|2011.08.09 07:09
|102.027
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|99945751
|2011.08.09 07:05
|buy
|0.02
|chfjpym
|102.229
|0.000
|102.726
|2011.08.09 07:09
|102.028
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|99946076
|2011.08.09 07:08
|buy
|0.03
|chfjpym
|102.028
|102.030
|102.031
|2011.08.09 07:09
|102.030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99948488
|2011.08.09 07:25
|sell
|0.01
|chfjpym
|102.125
|0.000
|101.625
|2011.08.09 09:14
|103.640
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|99948884
|2011.08.09 07:32
|sell
|0.02
|chfjpym
|102.314
|0.000
|101.826
|2011.08.09 09:14
|103.607
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|99949354
|2011.08.09 07:38
|sell
|0.03
|chfjpym
|102.516
|0.000
|102.014
|2011.08.09 09:14
|103.622
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|99952653
|2011.08.09 08:28
|sell
|0.05
|chfjpym
|102.742
|0.000
|102.245
|2011.08.09 09:14
|103.632
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.77
|99953656
|2011.08.09 08:31
|sell
|0.08
|chfjpym
|102.944
|0.000
|102.445
|2011.08.09 09:14
|103.640
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.22
|99955082
|2011.08.09 09:00
|sell
|0.13
|chfjpym
|103.160
|0.000
|102.664
|2011.08.09 09:14
|103.640
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|99955171
|2011.08.09 09:00
|sell
|0.21
|chfjpym
|103.392
|0.000
|102.904
|2011.08.09 09:14
|103.682
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|99955498
|2011.08.09 09:04
|sell
|0.34
|chfjpym
|103.621
|0.000
|103.100
|2011.08.09 09:14
|103.682
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|99955690
|2011.08.09 09:04
|sell
|0.55
|chfjpym
|103.934
|0.000
|103.430
|2011.08.09 09:14
|103.686
|0.00
|0.00
|0.00
|17.69
|99955992
|2011.08.09 09:06
|sell
|0.90
|chfjpym
|104.424
|0.000
|103.697
|2011.08.09 09:14
|103.697
|0.00
|0.00
|0.00
|84.88
|99958330
|2011.08.09 09:38
|buy
|0.01
|chfjpym
|103.933
|103.939
|103.940
|2011.08.09 09:38
|103.939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99958360
|2011.08.09 09:38
|buy
|0.01
|chfjpym
|103.988
|103.994
|103.995
|2011.08.09 09:39
|103.994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99958383
|2011.08.09 09:39
|buy
|0.01
|chfjpym
|104.042
|104.043
|104.044
|2011.08.09 09:39
|104.043
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99958408
|2011.08.09 09:39
|buy
|0.01
|chfjpym
|104.100
|104.164
|104.165
|2011.08.09 09:41
|104.164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|99958535
|2011.08.09 09:41
|buy
|0.01
|chfjpym
|104.213
|104.250
|104.251
|2011.08.09 09:41
|104.250
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|99958573
|2011.08.09 09:41
|buy
|0.01
|chfjpym
|104.285
|0.000
|104.777
|2011.08.09 09:43
|104.022
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|99958684
|2011.08.09 09:43
|buy
|0.02
|chfjpym
|104.010
|104.024
|104.025
|2011.08.09 09:43
|104.024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99931167
|2011.08.09 00:51
|sell
|0.01
|euraudm
|1.40266
|0.00000
|1.39768
|2011.08.09 02:57
|1.41663
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|99931860
|2011.08.09 01:13
|sell
|0.02
|euraudm
|1.40470
|0.00000
|1.39970
|2011.08.09 02:57
|1.41704
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|99932514
|2011.08.09 01:36
|sell
|0.03
|euraudm
|1.40670
|0.00000
|1.40184
|2011.08.09 02:57
|1.41708
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|99932677
|2011.08.09 01:37
|sell
|0.05
|euraudm
|1.40868
|0.00000
|1.40370
|2011.08.09 02:57
|1.41719
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|99933191
|2011.08.09 01:40
|sell
|0.08
|euraudm
|1.41130
|0.00000
|1.40615
|2011.08.09 02:57
|1.41724
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.77
|99933741
|2011.08.09 01:45
|sell
|0.13
|euraudm
|1.41357
|0.00000
|1.40857
|2011.08.09 02:57
|1.41720
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|99933999
|2011.08.09 01:45
|sell
|0.21
|euraudm
|1.41584
|0.00000
|1.41070
|2011.08.09 02:57
|1.41717
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|99935180
|2011.08.09 02:07
|sell
|0.34
|euraudm
|1.41838
|0.00000
|1.41338
|2011.08.09 02:57
|1.41710
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|99935716
|2011.08.09 02:14
|sell
|0.55
|euraudm
|1.42035
|0.00000
|1.41542
|2011.08.09 02:57
|1.41715
|0.00
|0.00
|0.00
|17.67
|99935819
|2011.08.09 02:14
|sell
|0.90
|euraudm
|1.42226
|0.00000
|1.41745
|2011.08.09 02:57
|1.41745
|0.00
|0.00
|0.00
|43.45
|99939541
|2011.08.09 03:31
|sell
|0.01
|euraudm
|1.41639
|0.00000
|1.41139
|2011.08.09 04:32
|1.41139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|99943541
|2011.08.09 06:11
|sell
|0.01
|euraudm
|1.39833
|0.00000
|1.39350
|2011.08.09 07:10
|1.39350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|99948625
|2011.08.09 07:28
|buy
|0.01
|euraudm
|1.39510
|1.39522
|1.39522
|2011.08.09 07:30
|1.39522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99950611
|2011.08.09 08:03
|sell
|0.01
|euraudm
|1.39850
|0.00000
|1.39344
|2011.08.09 09:50
|1.40354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|99951978
|2011.08.09 08:12
|sell
|0.02
|euraudm
|1.40060
|0.00000
|1.39553
|2011.08.09 09:50
|1.40351
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|99953008
|2011.08.09 08:29
|sell
|0.03
|euraudm
|1.40273
|0.00000
|1.39765
|2011.08.09 09:50
|1.40348
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|99954135
|2011.08.09 08:35
|sell
|0.05
|euraudm
|1.40481
|0.00000
|1.39980
|2011.08.09 09:50
|1.40349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|99956940
|2011.08.09 09:15
|sell
|0.08
|euraudm
|1.40676
|0.00000
|1.40181
|2011.08.09 09:50
|1.40352
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|99957054
|2011.08.09 09:17
|sell
|0.13
|euraudm
|1.40884
|0.00000
|1.40377
|2011.08.09 09:50
|1.40377
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|99960255
|2011.08.09 10:46
|buy
|0.01
|euraudm
|1.40194
|1.40200
|1.40200
|2011.08.09 10:49
|1.40200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99962640
|2011.08.09 11:56
|buy
|0.01
|euraudm
|1.39850
|1.39860
|1.39860
|2011.08.09 12:04
|1.39860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99962964
|2011.08.09 12:06
|buy
|0.01
|euraudm
|1.39904
|1.39920
|1.39920
|2011.08.09 12:11
|1.39920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99967234
|2011.08.09 13:41
|buy
|0.01
|euraudm
|1.40386
|1.40406
|1.40406
|2011.08.09 13:41
|1.40406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99967260
|2011.08.09 13:41
|buy
|0.01
|euraudm
|1.40449
|1.40479
|1.40479
|2011.08.09 13:41
|1.40479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99967288
|2011.08.09 13:41
|buy
|0.01
|euraudm
|1.40524
|1.40531
|1.40531
|2011.08.09 13:42
|1.40531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99969399
|2011.08.09 14:30
|buy
|0.01
|euraudm
|1.39995
|1.40001
|1.40001
|2011.08.09 14:42
|1.40001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99969791
|2011.08.09 14:45
|buy
|0.01
|euraudm
|1.40006
|0.00000
|1.40507
|2011.08.09 14:59
|1.39807
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|99970449
|2011.08.09 14:58
|buy
|0.02
|euraudm
|1.39797
|1.39807
|1.39807
|2011.08.09 14:59
|1.39807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99971002
|2011.08.09 15:05
|buy
|0.01
|euraudm
|1.40000
|1.40001
|1.40001
|2011.08.09 15:10
|1.40001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99971558
|2011.08.09 15:21
|sell
|0.01
|euraudm
|1.39814
|0.00000
|1.39312
|2011.08.09 18:18
|1.39695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|99976297
|2011.08.09 16:17
|sell
|0.02
|euraudm
|1.40014
|0.00000
|1.39516
|2011.08.09 18:18
|1.39778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|99979074
|2011.08.09 16:51
|sell
|0.03
|euraudm
|1.40222
|0.00000
|1.39717
|2011.08.09 18:18
|1.39717
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|99984331
|2011.08.09 18:26
|sell
|0.01
|euraudm
|1.40314
|0.00000
|1.39786
|2011.08.09 18:50
|1.40606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|99985167
|2011.08.09 18:36
|sell
|0.02
|euraudm
|1.40520
|0.00000
|1.40031
|2011.08.09 18:50
|1.40648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|99985455
|2011.08.09 18:40
|sell
|0.03
|euraudm
|1.40720
|0.00000
|1.40220
|2011.08.09 18:50
|1.40640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|99985843
|2011.08.09 18:42
|sell
|0.05
|euraudm
|1.40936
|0.00000
|1.40437
|2011.08.09 18:50
|1.40661
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|99986751
|2011.08.09 18:45
|sell
|0.08
|euraudm
|1.41140
|0.00000
|1.40638
|2011.08.09 18:50
|1.40638
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|99988426
|2011.08.09 19:05
|sell
|0.01
|euraudm
|1.40402
|0.00000
|1.39903
|2011.08.09 19:12
|1.40289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|99988518
|2011.08.09 19:05
|sell
|0.02
|euraudm
|1.40582
|0.00000
|1.40108
|2011.08.09 19:12
|1.40280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|99988730
|2011.08.09 19:08
|sell
|0.03
|euraudm
|1.40804
|0.00000
|1.40304
|2011.08.09 19:12
|1.40304
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|99996668
|2011.08.09 20:53
|sell
|0.01
|euraudm
|1.38715
|0.00000
|1.38215
|2011.08.09 21:40
|1.38426
|0.00
|0.00
|0.02
|0.30
|99996945
|2011.08.09 20:55
|sell
|0.02
|euraudm
|1.38900
|0.00000
|1.38421
|2011.08.09 21:40
|1.38421
|0.00
|0.00
|0.03
|0.99
|99999302
|2011.08.09 21:44
|buy
|0.01
|euraudm
|1.38549
|1.38550
|1.38550
|2011.08.09 21:44
|1.38550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99999308
|2011.08.09 21:44
|buy
|0.01
|euraudm
|1.38617
|0.00000
|1.39120
|2011.08.09 21:51
|1.38424
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|99999387
|2011.08.09 21:47
|buy
|0.02
|euraudm
|1.38417
|1.38418
|1.38418
|2011.08.09 21:51
|1.38418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99932372
|2011.08.09 01:30
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.41114
|0.00000
|1.40614
|2011.08.09 06:38
|1.41431
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|99934052
|2011.08.09 01:45
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.41319
|0.00000
|1.40819
|2011.08.09 06:38
|1.41432
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|99935147
|2011.08.09 02:06
|sell
|0.03
|eurcadm
|1.41521
|0.00000
|1.41019
|2011.08.09 06:38
|1.41433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|99937102
|2011.08.09 02:28
|sell
|0.05
|eurcadm
|1.41739
|0.00000
|1.41229
|2011.08.09 06:38
|1.41441
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|99938075
|2011.08.09 02:49
|sell
|0.08
|eurcadm
|1.41949
|0.00000
|1.41444
|2011.08.09 06:38
|1.41444
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|99944580
|2011.08.09 06:46
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.41538
|1.41559
|1.41559
|2011.08.09 06:48
|1.41559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99944911
|2011.08.09 06:51
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.41676
|1.41679
|1.41679
|2011.08.09 06:55
|1.41679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99947152
|2011.08.09 07:13
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.41539
|0.00000
|1.41039
|2011.08.09 09:50
|1.41834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|99949401
|2011.08.09 07:39
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.41739
|0.00000
|1.41242
|2011.08.09 09:50
|1.41834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|99950137
|2011.08.09 07:55
|sell
|0.03
|eurcadm
|1.41939
|0.00000
|1.41439
|2011.08.09 09:50
|1.41821
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|99952597
|2011.08.09 08:28
|sell
|0.05
|eurcadm
|1.42159
|0.00000
|1.41656
|2011.08.09 09:50
|1.41821
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|99957560
|2011.08.09 09:26
|sell
|0.08
|eurcadm
|1.42359
|0.00000
|1.41859
|2011.08.09 09:49
|1.41859
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|99959578
|2011.08.09 10:09
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.41935
|1.41939
|1.41939
|2011.08.09 10:13
|1.41939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99960169
|2011.08.09 10:39
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.41954
|0.00000
|1.42454
|2011.08.09 11:07
|1.41751
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|99960696
|2011.08.09 11:03
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.41751
|1.41754
|1.41754
|2011.08.09 11:07
|1.41754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99962386
|2011.08.09 11:47
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.41837
|0.00000
|1.42337
|2011.08.09 11:52
|1.41642
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|99962527
|2011.08.09 11:51
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.41631
|1.41653
|1.41653
|2011.08.09 11:52
|1.41653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99964960
|2011.08.09 12:59
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.41701
|1.41704
|1.41704
|2011.08.09 13:01
|1.41704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99966491
|2011.08.09 13:12
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.41747
|0.00000
|1.41252
|2011.08.09 14:49
|1.41252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|99971087
|2011.08.09 15:09
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.41159
|0.00000
|1.41671
|2011.08.09 15:51
|1.40959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|99971855
|2011.08.09 15:26
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.40958
|1.40959
|1.40959
|2011.08.09 15:51
|1.40959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99973078
|2011.08.09 15:51
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.41028
|1.41031
|1.41031
|2011.08.09 16:04
|1.41031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99977420
|2011.08.09 16:30
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.41058
|0.00000
|1.40555
|2011.08.09 19:13
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|99982104
|2011.08.09 18:19
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.41259
|0.00000
|1.40761
|2011.08.09 19:13
|1.40961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|99982209
|2011.08.09 18:20
|sell
|0.03
|eurcadm
|1.41468
|0.00000
|1.40964
|2011.08.09 19:13
|1.40964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|99991064
|2011.08.09 19:39
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.40931
|1.40969
|1.40969
|2011.08.09 19:39
|1.40969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99991227
|2011.08.09 19:39
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.41001
|0.00000
|1.41504
|2011.08.09 19:51
|1.40234
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|99991534
|2011.08.09 19:41
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.40812
|0.00000
|1.41291
|2011.08.09 19:51
|1.40210
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|99992457
|2011.08.09 19:47
|buy
|0.03
|eurcadm
|1.40601
|0.00000
|1.41101
|2011.08.09 19:51
|1.40212
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|99992611
|2011.08.09 19:48
|buy
|0.05
|eurcadm
|1.40401
|0.00000
|1.40901
|2011.08.09 19:51
|1.40212
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|99992981
|2011.08.09 19:50
|buy
|0.08
|eurcadm
|1.40201
|1.40214
|1.40214
|2011.08.09 19:51
|1.40214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|99995545
|2011.08.09 20:27
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.40641
|1.40649
|1.40649
|2011.08.09 20:28
|1.40649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99995612
|2011.08.09 20:28
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.40718
|1.40719
|1.40719
|2011.08.09 20:29
|1.40719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99995692
|2011.08.09 20:29
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.40771
|1.40776
|1.40776
|2011.08.09 20:29
|1.40776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99995720
|2011.08.09 20:29
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.40846
|0.00000
|1.41346
|2011.08.09 20:41
|1.40659
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|99995940
|2011.08.09 20:32
|buy
|0.02
|eurcadm
|1.40651
|1.40656
|1.40656
|2011.08.09 20:41
|1.40656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99997427
|2011.08.09 21:04
|buy
|0.01
|eurcadm
|1.40759
|1.40763
|1.40763
|2011.08.09 21:09
|1.40763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99929433
|2011.08.09 00:17
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.06848
|0.00000
|1.06348
|2011.08.09 02:12
|1.06348
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|99937286
|2011.08.09 02:34
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.06416
|1.06483
|1.06483
|2011.08.09 02:48
|1.06483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|99940195
|2011.08.09 03:54
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.06986
|0.00000
|1.06489
|2011.08.09 07:19
|1.07829
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|99941499
|2011.08.09 04:37
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.07198
|0.00000
|1.06686
|2011.08.09 07:18
|1.07755
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|99943078
|2011.08.09 05:53
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.07404
|0.00000
|1.06904
|2011.08.09 07:18
|1.07736
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|99944110
|2011.08.09 06:32
|sell
|0.05
|eurchfm
|1.07604
|0.00000
|1.07104
|2011.08.09 07:18
|1.07724
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|99944427
|2011.08.09 06:41
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.07840
|0.00000
|1.07320
|2011.08.09 07:18
|1.07725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|99945041
|2011.08.09 06:55
|sell
|0.13
|eurchfm
|1.08072
|0.00000
|1.07562
|2011.08.09 07:18
|1.07754
|0.00
|0.00
|0.00
|5.47
|99945974
|2011.08.09 07:07
|sell
|0.21
|eurchfm
|1.08272
|0.00000
|1.07772
|2011.08.09 07:18
|1.07772
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|99950518
|2011.08.09 08:01
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.07387
|1.07390
|1.07390
|2011.08.09 08:01
|1.07390
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99950535
|2011.08.09 08:01
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.07433
|1.07437
|1.07437
|2011.08.09 08:02
|1.07437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99950576
|2011.08.09 08:02
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.07475
|0.00000
|1.07975
|2011.08.09 08:05
|1.07273
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|99950679
|2011.08.09 08:05
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.07268
|1.07282
|1.07282
|2011.08.09 08:05
|1.07282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99954825
|2011.08.09 08:55
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.06835
|1.06836
|1.06836
|2011.08.09 08:56
|1.06836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99954856
|2011.08.09 08:56
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.06873
|0.00000
|1.07373
|2011.08.09 09:01
|1.06340
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|99955015
|2011.08.09 09:00
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.06661
|0.00000
|1.07172
|2011.08.09 09:01
|1.06336
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|99955204
|2011.08.09 09:00
|buy
|0.03
|eurchfm
|1.06334
|1.06335
|1.06335
|2011.08.09 09:01
|1.06335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99957619
|2011.08.09 09:27
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.05669
|1.05673
|1.05673
|2011.08.09 09:31
|1.05673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99960389
|2011.08.09 10:51
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.06014
|0.00000
|1.06517
|2011.08.09 10:59
|1.05811
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|99960451
|2011.08.09 10:53
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.05808
|1.05812
|1.05812
|2011.08.09 10:59
|1.05812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99961057
|2011.08.09 11:18
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.05855
|1.05887
|1.05887
|2011.08.09 11:18
|1.05887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99961063
|2011.08.09 11:18
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.05936
|1.05944
|1.05944
|2011.08.09 11:32
|1.05944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99963148
|2011.08.09 12:14
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.05892
|0.00000
|1.05392
|2011.08.09 13:02
|1.05392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|99967227
|2011.08.09 13:41
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.05407
|0.00000
|1.04911
|2011.08.09 15:13
|1.04911
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|99972498
|2011.08.09 15:46
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.04938
|0.00000
|1.05436
|2011.08.09 15:48
|1.04737
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|99972587
|2011.08.09 15:47
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.04691
|1.04695
|1.04695
|2011.08.09 15:48
|1.04695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99978087
|2011.08.09 16:39
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.03966
|1.03978
|1.03978
|2011.08.09 16:39
|1.03978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99978108
|2011.08.09 16:39
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.04040
|1.04041
|1.04041
|2011.08.09 16:39
|1.04041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99978127
|2011.08.09 16:39
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.04078
|1.04082
|1.04082
|2011.08.09 16:40
|1.04082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99978242
|2011.08.09 16:40
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.04108
|0.00000
|1.04614
|2011.08.09 16:55
|1.03913
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|99978955
|2011.08.09 16:49
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.03907
|1.03915
|1.03915
|2011.08.09 16:55
|1.03915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99980449
|2011.08.09 17:33
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.03930
|0.00000
|1.03430
|2011.08.09 18:20
|1.03430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|99988619
|2011.08.09 19:07
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.01999
|1.02001
|1.02001
|2011.08.09 19:07
|1.02001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99988631
|2011.08.09 19:07
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.02056
|0.00000
|1.02554
|2011.08.09 19:10
|1.01860
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|99988719
|2011.08.09 19:08
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.01855
|1.01865
|1.01865
|2011.08.09 19:10
|1.01865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99995467
|2011.08.09 20:26
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.03436
|1.03451
|1.03451
|2011.08.09 20:28
|1.03451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99930732
|2011.08.09 00:39
|buy
|0.01
|eurjpym
|109.787
|109.791
|109.792
|2011.08.09 00:54
|109.792
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99931288
|2011.08.09 00:54
|buy
|0.01
|eurjpym
|109.825
|109.840
|109.841
|2011.08.09 00:55
|109.841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99931323
|2011.08.09 00:55
|buy
|0.01
|eurjpym
|109.906
|0.000
|110.405
|2011.08.09 01:05
|109.722
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|99931391
|2011.08.09 00:59
|buy
|0.02
|eurjpym
|109.700
|109.720
|109.721
|2011.08.09 01:05
|109.721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|99931876
|2011.08.09 01:14
|buy
|0.01
|eurjpym
|109.874
|0.000
|110.376
|2011.08.09 01:31
|109.686
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99932365
|2011.08.09 01:29
|buy
|0.02
|eurjpym
|109.673
|109.679
|109.680
|2011.08.09 01:31
|109.679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99937663
|2011.08.09 02:47
|buy
|0.01
|eurjpym
|109.439
|109.440
|109.441
|2011.08.09 02:47
|109.441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99937669
|2011.08.09 02:47
|buy
|0.01
|eurjpym
|109.482
|109.486
|109.487
|2011.08.09 02:48
|109.487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99939064
|2011.08.09 03:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|109.655
|109.659
|109.660
|2011.08.09 03:20
|109.659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99939074
|2011.08.09 03:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|109.701
|109.702
|109.703
|2011.08.09 03:21
|109.703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99939136
|2011.08.09 03:23
|buy
|0.01
|eurjpym
|109.788
|109.792
|109.793
|2011.08.09 03:27
|109.792
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99940106
|2011.08.09 03:48
|sell
|0.01
|eurjpym
|109.838
|0.000
|109.341
|2011.08.09 07:37
|109.883
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|99941310
|2011.08.09 04:35
|sell
|0.02
|eurjpym
|110.039
|0.000
|109.538
|2011.08.09 07:37
|109.905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|99942543
|2011.08.09 05:35
|sell
|0.03
|eurjpym
|110.240
|0.000
|109.740
|2011.08.09 07:37
|109.933
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|99945165
|2011.08.09 06:57
|sell
|0.05
|eurjpym
|110.444
|0.000
|109.940
|2011.08.09 07:37
|109.940
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|99950735
|2011.08.09 08:07
|buy
|0.01
|eurjpym
|110.102
|110.133
|110.134
|2011.08.09 08:07
|110.134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99950773
|2011.08.09 08:07
|buy
|0.01
|eurjpym
|110.159
|110.161
|110.162
|2011.08.09 08:07
|110.161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99950778
|2011.08.09 08:07
|buy
|0.01
|eurjpym
|110.190
|110.199
|110.200
|2011.08.09 08:07
|110.200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99950796
|2011.08.09 08:07
|buy
|0.01
|eurjpym
|110.218
|110.222
|110.223
|2011.08.09 08:08
|110.223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99958449
|2011.08.09 09:40
|sell
|0.01
|eurjpym
|109.894
|0.000
|109.397
|2011.08.09 13:42
|109.796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|99958996
|2011.08.09 09:51
|sell
|0.02
|eurjpym
|110.099
|0.000
|109.599
|2011.08.09 13:42
|109.791
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|99962940
|2011.08.09 12:04
|sell
|0.03
|eurjpym
|110.297
|0.000
|109.799
|2011.08.09 13:42
|109.799
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|99968737
|2011.08.09 14:09
|sell
|0.01
|eurjpym
|110.043
|0.000
|109.544
|2011.08.09 17:53
|109.544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|99983573
|2011.08.09 18:23
|sell
|0.01
|eurjpym
|109.400
|0.000
|108.899
|2011.08.09 18:39
|109.522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|99983840
|2011.08.09 18:24
|sell
|0.02
|eurjpym
|109.599
|0.000
|109.101
|2011.08.09 18:39
|109.543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|99984219
|2011.08.09 18:25
|sell
|0.03
|eurjpym
|109.837
|0.000
|109.335
|2011.08.09 18:39
|109.546
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|99984305
|2011.08.09 18:25
|sell
|0.05
|eurjpym
|110.032
|0.000
|109.539
|2011.08.09 18:39
|109.539
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|99989662
|2011.08.09 19:21
|sell
|0.01
|eurjpym
|109.731
|0.000
|109.231
|2011.08.10 00:01
|110.674
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.22
|99990157
|2011.08.09 19:29
|sell
|0.02
|eurjpym
|109.935
|0.000
|109.434
|2011.08.10 00:01
|110.642
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.83
|99992103
|2011.08.09 19:45
|sell
|0.03
|eurjpym
|110.136
|0.000
|109.636
|2011.08.10 00:01
|110.631
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.93
|99993533
|2011.08.09 19:57
|sell
|0.05
|eurjpym
|110.342
|0.000
|109.837
|2011.08.10 00:01
|110.630
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.87
|99995389
|2011.08.09 20:24
|sell
|0.08
|eurjpym
|110.543
|0.000
|110.043
|2011.08.10 00:01
|110.631
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.91
|99996195
|2011.08.09 20:40
|sell
|0.13
|eurjpym
|110.744
|0.000
|110.244
|2011.08.10 00:01
|110.633
|0.00
|0.00
|-0.16
|1.87
|99998649
|2011.08.09 21:28
|sell
|0.21
|eurjpym
|110.933
|0.000
|110.461
|2011.08.10 00:01
|110.630
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|99999376
|2011.08.09 21:46
|sell
|0.34
|eurjpym
|111.137
|0.000
|110.634
|2011.08.10 00:01
|110.634
|0.00
|0.00
|0.00
|22.18
|99929493
|2011.08.09 00:19
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73381
|1.73388
|1.73388
|2011.08.09 00:20
|1.73388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99929749
|2011.08.09 00:21
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73481
|1.73529
|1.73529
|2011.08.09 00:21
|1.73529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99929850
|2011.08.09 00:21
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73644
|0.00000
|1.74156
|2011.08.09 00:26
|1.73499
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|99930026
|2011.08.09 00:23
|buy
|0.02
|eurnzdm
|1.73436
|1.73499
|1.73499
|2011.08.09 00:26
|1.73499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|99931304
|2011.08.09 00:55
|sell
|0.01
|eurnzdm
|1.73859
|0.00000
|1.73349
|2011.08.09 03:29
|1.75357
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|99931383
|2011.08.09 00:59
|sell
|0.02
|eurnzdm
|1.74079
|0.00000
|1.73569
|2011.08.09 03:29
|1.75357
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|99931532
|2011.08.09 01:00
|sell
|0.03
|eurnzdm
|1.74292
|0.00000
|1.73788
|2011.08.09 03:29
|1.75381
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|99932137
|2011.08.09 01:23
|sell
|0.05
|eurnzdm
|1.74528
|0.00000
|1.74019
|2011.08.09 03:29
|1.75388
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|99932195
|2011.08.09 01:25
|sell
|0.08
|eurnzdm
|1.74674
|0.00000
|1.74249
|2011.08.09 03:29
|1.75388
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|99932639
|2011.08.09 01:37
|sell
|0.13
|eurnzdm
|1.74855
|0.00000
|1.74377
|2011.08.09 03:29
|1.75381
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.55
|99932963
|2011.08.09 01:39
|sell
|0.21
|eurnzdm
|1.75019
|0.00000
|1.74581
|2011.08.09 03:29
|1.75358
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.79
|99933058
|2011.08.09 01:39
|sell
|0.34
|eurnzdm
|1.75299
|0.00000
|1.74799
|2011.08.09 03:29
|1.75361
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|99933460
|2011.08.09 01:40
|sell
|0.55
|eurnzdm
|1.75489
|0.00000
|1.74999
|2011.08.09 03:29
|1.75384
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|99933778
|2011.08.09 01:45
|sell
|0.90
|eurnzdm
|1.75869
|0.00000
|1.75369
|2011.08.09 03:29
|1.75369
|0.00
|0.00
|0.00
|36.55
|99939519
|2011.08.09 03:29
|sell
|0.01
|eurnzdm
|1.75256
|0.00000
|1.74756
|2011.08.09 03:45
|1.75142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|99939527
|2011.08.09 03:30
|sell
|0.02
|eurnzdm
|1.75465
|0.00000
|1.74965
|2011.08.09 03:45
|1.75151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|99939542
|2011.08.09 03:31
|sell
|0.03
|eurnzdm
|1.75673
|0.00000
|1.75174
|2011.08.09 03:45
|1.75174
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|99940824
|2011.08.09 04:18
|sell
|0.01
|eurnzdm
|1.75154
|0.00000
|1.74656
|2011.08.09 04:33
|1.74656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|99941958
|2011.08.09 05:01
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.74151
|0.00000
|1.74651
|2011.08.09 05:09
|1.73989
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|99941998
|2011.08.09 05:05
|buy
|0.02
|eurnzdm
|1.73949
|1.73969
|1.73969
|2011.08.09 05:09
|1.73969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99942146
|2011.08.09 05:14
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.74172
|0.00000
|1.74672
|2011.08.09 05:19
|1.73949
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|99942171
|2011.08.09 05:15
|buy
|0.02
|eurnzdm
|1.73951
|1.73959
|1.73959
|2011.08.09 05:19
|1.73959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99942460
|2011.08.09 05:32
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.74165
|0.00000
|1.74660
|2011.08.09 05:39
|1.73459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|99942591
|2011.08.09 05:37
|buy
|0.02
|eurnzdm
|1.73951
|0.00000
|1.74451
|2011.08.09 05:39
|1.73456
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|99942600
|2011.08.09 05:38
|buy
|0.03
|eurnzdm
|1.73701
|0.00000
|1.74226
|2011.08.09 05:39
|1.73459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|99942658
|2011.08.09 05:38
|buy
|0.05
|eurnzdm
|1.73478
|1.73484
|1.73484
|2011.08.09 05:39
|1.73484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99943107
|2011.08.09 05:55
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73821
|1.73879
|1.73879
|2011.08.09 06:07
|1.73879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99944583
|2011.08.09 06:46
|sell
|0.01
|eurnzdm
|1.73813
|0.00000
|1.73310
|2011.08.09 07:08
|1.73310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|99948606
|2011.08.09 07:27
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73534
|1.73541
|1.73541
|2011.08.09 07:28
|1.73541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99948635
|2011.08.09 07:28
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73651
|1.73735
|1.73735
|2011.08.09 07:31
|1.73735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|99950636
|2011.08.09 08:04
|sell
|0.01
|eurnzdm
|1.73844
|0.00000
|1.73340
|2011.08.09 08:47
|1.74476
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|99950649
|2011.08.09 08:04
|sell
|0.02
|eurnzdm
|1.74049
|0.00000
|1.73549
|2011.08.09 08:47
|1.74477
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|99952177
|2011.08.09 08:21
|sell
|0.03
|eurnzdm
|1.74239
|0.00000
|1.73760
|2011.08.09 08:47
|1.74471
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|99953072
|2011.08.09 08:29
|sell
|0.05
|eurnzdm
|1.74485
|0.00000
|1.73985
|2011.08.09 08:47
|1.74401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|99953732
|2011.08.09 08:32
|sell
|0.08
|eurnzdm
|1.74695
|0.00000
|1.74185
|2011.08.09 08:47
|1.74361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|99954118
|2011.08.09 08:34
|sell
|0.13
|eurnzdm
|1.74859
|0.00000
|1.74399
|2011.08.09 08:46
|1.74399
|0.00
|0.00
|0.00
|4.88
|99954670
|2011.08.09 08:48
|sell
|0.01
|eurnzdm
|1.74293
|0.00000
|1.73793
|2011.08.09 09:56
|1.74430
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|99954789
|2011.08.09 08:53
|sell
|0.02
|eurnzdm
|1.74499
|0.00000
|1.73999
|2011.08.09 09:56
|1.74417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|99956956
|2011.08.09 09:16
|sell
|0.03
|eurnzdm
|1.74699
|0.00000
|1.74199
|2011.08.09 09:56
|1.74386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|99957068
|2011.08.09 09:17
|sell
|0.05
|eurnzdm
|1.74902
|0.00000
|1.74423
|2011.08.09 09:56
|1.74423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|99959668
|2011.08.09 10:14
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.74559
|0.00000
|1.75052
|2011.08.09 10:21
|1.73529
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|99959698
|2011.08.09 10:15
|buy
|0.02
|eurnzdm
|1.74341
|0.00000
|1.74858
|2011.08.09 10:21
|1.73523
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|99959726
|2011.08.09 10:17
|buy
|0.03
|eurnzdm
|1.74134
|0.00000
|1.74633
|2011.08.09 10:21
|1.73519
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|99959762
|2011.08.09 10:18
|buy
|0.05
|eurnzdm
|1.73931
|0.00000
|1.74421
|2011.08.09 10:21
|1.73539
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|99959793
|2011.08.09 10:19
|buy
|0.08
|eurnzdm
|1.73730
|0.00000
|1.74230
|2011.08.09 10:21
|1.73539
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|99959815
|2011.08.09 10:19
|buy
|0.13
|eurnzdm
|1.73530
|1.73549
|1.73549
|2011.08.09 10:21
|1.73549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|99960666
|2011.08.09 11:02
|sell
|0.01
|eurnzdm
|1.73439
|0.00000
|1.72949
|2011.08.09 14:09
|1.73791
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|99964064
|2011.08.09 12:23
|sell
|0.02
|eurnzdm
|1.73648
|0.00000
|1.73139
|2011.08.09 14:09
|1.73777
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|99964811
|2011.08.09 12:48
|sell
|0.03
|eurnzdm
|1.73897
|0.00000
|1.73357
|2011.08.09 14:09
|1.73778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|99965871
|2011.08.09 13:06
|sell
|0.05
|eurnzdm
|1.74089
|0.00000
|1.73603
|2011.08.09 14:09
|1.73788
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|99967455
|2011.08.09 13:42
|sell
|0.08
|eurnzdm
|1.74294
|0.00000
|1.73794
|2011.08.09 14:09
|1.73794
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|99969169
|2011.08.09 14:21
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.74030
|0.00000
|1.74534
|2011.08.09 14:28
|1.73801
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|99969312
|2011.08.09 14:26
|buy
|0.02
|eurnzdm
|1.73811
|1.73815
|1.73815
|2011.08.09 14:28
|1.73815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99969468
|2011.08.09 14:33
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73961
|1.73969
|1.73969
|2011.08.09 14:35
|1.73969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99969547
|2011.08.09 14:35
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.74047
|0.00000
|1.74557
|2011.08.09 14:54
|1.73644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|99969830
|2011.08.09 14:46
|buy
|0.02
|eurnzdm
|1.73843
|0.00000
|1.74343
|2011.08.09 14:54
|1.73640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|99970184
|2011.08.09 14:53
|buy
|0.03
|eurnzdm
|1.73641
|1.73647
|1.73647
|2011.08.09 14:54
|1.73647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99971061
|2011.08.09 15:08
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73702
|1.73709
|1.73709
|2011.08.09 15:11
|1.73709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99971165
|2011.08.09 15:11
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73767
|1.73777
|1.73777
|2011.08.09 15:14
|1.73777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99971340
|2011.08.09 15:14
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73861
|0.00000
|1.74361
|2011.08.09 15:41
|1.73676
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|99971560
|2011.08.09 15:21
|buy
|0.02
|eurnzdm
|1.73653
|1.73660
|1.73660
|2011.08.09 15:41
|1.73660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99972315
|2011.08.09 15:42
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.73811
|1.73840
|1.73840
|2011.08.09 15:49
|1.73840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99976532
|2011.08.09 16:20
|sell
|0.01
|eurnzdm
|1.73802
|0.00000
|1.73302
|2011.08.09 18:19
|1.73461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|99978954
|2011.08.09 16:49
|sell
|0.02
|eurnzdm
|1.74015
|0.00000
|1.73517
|2011.08.09 18:19
|1.73517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|99979184
|2011.08.09 16:52
|sell
|0.03
|eurnzdm
|1.74214
|0.00000
|1.73719
|2011.08.09 18:18
|1.73719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|99995462
|2011.08.09 20:26
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.71551
|1.71592
|1.71592
|2011.08.09 20:26
|1.71592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99995541
|2011.08.09 20:26
|buy
|0.01
|eurnzdm
|1.71681
|0.00000
|1.72181
|2011.08.09 20:34
|1.71429
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|99995880
|2011.08.09 20:31
|buy
|0.02
|eurnzdm
|1.71471
|1.71476
|1.71476
|2011.08.09 20:34
|1.71476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99930802
|2011.08.09 00:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.41620
|0.00000
|1.41115
|2011.08.09 07:31
|1.42280
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|99931844
|2011.08.09 01:13
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.41826
|0.00000
|1.41321
|2011.08.09 07:31
|1.42284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|99937764
|2011.08.09 02:48
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.42127
|0.00000
|1.41624
|2011.08.09 07:31
|1.42282
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|99939130
|2011.08.09 03:22
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.42336
|0.00000
|1.41834
|2011.08.09 07:31
|1.42282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|99944763
|2011.08.09 06:48
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.42560
|0.00000
|1.42060
|2011.08.09 07:31
|1.42281
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|99946013
|2011.08.09 07:07
|sell
|0.13
|eurusdm
|1.42781
|0.00000
|1.42281
|2011.08.09 07:31
|1.42281
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|99950582
|2011.08.09 08:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42210
|1.42212
|1.42212
|2011.08.09 08:06
|1.42212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99950739
|2011.08.09 08:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42302
|1.42316
|1.42316
|2011.08.09 08:07
|1.42316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99950775
|2011.08.09 08:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42346
|1.42359
|1.42359
|2011.08.09 08:08
|1.42359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99955438
|2011.08.09 09:04
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.42159
|0.00000
|1.41658
|2011.08.09 13:42
|1.42312
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|99956553
|2011.08.09 09:08
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.42362
|0.00000
|1.41859
|2011.08.09 13:42
|1.42316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|99957865
|2011.08.09 09:33
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.42561
|0.00000
|1.42063
|2011.08.09 13:42
|1.42307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|99958116
|2011.08.09 09:35
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.42830
|0.00000
|1.42318
|2011.08.09 13:42
|1.42318
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|99968714
|2011.08.09 14:08
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.42425
|0.00000
|1.41924
|2011.08.09 18:21
|1.42536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|99981914
|2011.08.09 18:19
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.42647
|0.00000
|1.42161
|2011.08.09 18:21
|1.42526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|99982095
|2011.08.09 18:19
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.42862
|0.00000
|1.42352
|2011.08.09 18:21
|1.42567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|99982262
|2011.08.09 18:20
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.43053
|0.00000
|1.42566
|2011.08.09 18:21
|1.42566
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|99988572
|2011.08.09 19:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42466
|1.42484
|1.42484
|2011.08.09 19:06
|1.42484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99988596
|2011.08.09 19:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42513
|1.42526
|1.42526
|2011.08.09 19:06
|1.42526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99988618
|2011.08.09 19:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42555
|1.42582
|1.42582
|2011.08.09 19:07
|1.42582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99988645
|2011.08.09 19:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42615
|1.42619
|1.42619
|2011.08.09 19:07
|1.42619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99988668
|2011.08.09 19:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.42641
|1.42651
|1.42651
|2011.08.09 19:10
|1.42651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99929432
|2011.08.09 00:17
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60993
|1.61018
|1.61018
|2011.08.09 00:20
|1.61018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99931166
|2011.08.09 00:51
|sell
|0.01
|gbpaudm
|1.61345
|0.00000
|1.60845
|2011.08.09 02:48
|1.62805
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|99932520
|2011.08.09 01:36
|sell
|0.02
|gbpaudm
|1.61564
|0.00000
|1.61059
|2011.08.09 02:48
|1.62795
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|99932701
|2011.08.09 01:37
|sell
|0.03
|gbpaudm
|1.61777
|0.00000
|1.61279
|2011.08.09 02:48
|1.62803
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|99933196
|2011.08.09 01:40
|sell
|0.05
|gbpaudm
|1.62030
|0.00000
|1.61528
|2011.08.09 02:48
|1.62789
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|99933270
|2011.08.09 01:40
|sell
|0.08
|gbpaudm
|1.62243
|0.00000
|1.61750
|2011.08.09 02:48
|1.62812
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|99933695
|2011.08.09 01:45
|sell
|0.13
|gbpaudm
|1.62493
|0.00000
|1.61965
|2011.08.09 02:48
|1.62807
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.09
|99933818
|2011.08.09 01:45
|sell
|0.21
|gbpaudm
|1.62695
|0.00000
|1.62203
|2011.08.09 02:48
|1.62781
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|99935158
|2011.08.09 02:07
|sell
|0.34
|gbpaudm
|1.62913
|0.00000
|1.62404
|2011.08.09 02:48
|1.62779
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|99935620
|2011.08.09 02:14
|sell
|0.55
|gbpaudm
|1.63095
|0.00000
|1.62614
|2011.08.09 02:48
|1.62795
|0.00
|0.00
|0.00
|16.53
|99935707
|2011.08.09 02:14
|sell
|0.90
|gbpaudm
|1.63312
|0.00000
|1.62800
|2011.08.09 02:48
|1.62800
|0.00
|0.00
|0.00
|46.14
|99937832
|2011.08.09 02:49
|sell
|0.01
|gbpaudm
|1.62771
|0.00000
|1.62267
|2011.08.09 03:28
|1.62493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|99939030
|2011.08.09 03:16
|sell
|0.02
|gbpaudm
|1.62977
|0.00000
|1.62484
|2011.08.09 03:28
|1.62484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|99940045
|2011.08.09 03:45
|sell
|0.01
|gbpaudm
|1.62112
|0.00000
|1.61614
|2011.08.09 04:32
|1.62037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|99940143
|2011.08.09 03:51
|sell
|0.02
|gbpaudm
|1.62323
|0.00000
|1.61813
|2011.08.09 04:32
|1.62033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|99940334
|2011.08.09 03:59
|sell
|0.03
|gbpaudm
|1.62501
|0.00000
|1.62035
|2011.08.09 04:32
|1.62035
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|99943103
|2011.08.09 05:55
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60587
|0.00000
|1.61104
|2011.08.09 06:07
|1.60407
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|99943279
|2011.08.09 06:00
|buy
|0.02
|gbpaudm
|1.60402
|1.60411
|1.60411
|2011.08.09 06:07
|1.60411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99944519
|2011.08.09 06:44
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60343
|1.60344
|1.60344
|2011.08.09 06:45
|1.60344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99944569
|2011.08.09 06:45
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60402
|0.00000
|1.60906
|2011.08.09 06:54
|1.60208
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|99944666
|2011.08.09 06:47
|buy
|0.02
|gbpaudm
|1.60181
|1.60194
|1.60194
|2011.08.09 06:54
|1.60194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99945901
|2011.08.09 07:07
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60132
|1.60136
|1.60136
|2011.08.09 07:07
|1.60136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99945921
|2011.08.09 07:07
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60177
|0.00000
|1.60683
|2011.08.09 07:11
|1.59939
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|99946576
|2011.08.09 07:10
|buy
|0.02
|gbpaudm
|1.59966
|1.59974
|1.59974
|2011.08.09 07:11
|1.59974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99954308
|2011.08.09 08:39
|sell
|0.01
|gbpaudm
|1.61391
|0.00000
|1.60883
|2011.08.09 08:57
|1.60883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|99962343
|2011.08.09 11:46
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60315
|0.00000
|1.60830
|2011.08.09 11:54
|1.60098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|99962571
|2011.08.09 11:53
|buy
|0.02
|gbpaudm
|1.60113
|1.60117
|1.60117
|2011.08.09 11:54
|1.60117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99962666
|2011.08.09 11:57
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60229
|0.00000
|1.60706
|2011.08.09 12:00
|1.60029
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|99962728
|2011.08.09 11:59
|buy
|0.02
|gbpaudm
|1.60005
|1.60011
|1.60011
|2011.08.09 12:00
|1.60011
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99963094
|2011.08.09 12:12
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60347
|1.60358
|1.60358
|2011.08.09 12:12
|1.60358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99963096
|2011.08.09 12:12
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60385
|1.60393
|1.60393
|2011.08.09 12:12
|1.60393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99963110
|2011.08.09 12:12
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60441
|0.00000
|1.60953
|2011.08.09 12:15
|1.60218
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|99963176
|2011.08.09 12:14
|buy
|0.02
|gbpaudm
|1.60215
|1.60216
|1.60216
|2011.08.09 12:15
|1.60216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99968732
|2011.08.09 14:09
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60428
|0.00000
|1.60932
|2011.08.09 14:15
|1.60011
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|99968822
|2011.08.09 14:11
|buy
|0.02
|gbpaudm
|1.60222
|0.00000
|1.60726
|2011.08.09 14:15
|1.60013
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|99968905
|2011.08.09 14:14
|buy
|0.03
|gbpaudm
|1.60009
|1.60010
|1.60010
|2011.08.09 14:15
|1.60010
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99969714
|2011.08.09 14:42
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60076
|0.00000
|1.60574
|2011.08.09 14:50
|1.59846
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|99969824
|2011.08.09 14:46
|buy
|0.02
|gbpaudm
|1.59855
|1.59856
|1.59856
|2011.08.09 14:50
|1.59856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99975062
|2011.08.09 16:09
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.59026
|1.59035
|1.59035
|2011.08.09 16:09
|1.59035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99975141
|2011.08.09 16:09
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.59063
|1.59064
|1.59064
|2011.08.09 16:10
|1.59064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99975333
|2011.08.09 16:10
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.59112
|1.59120
|1.59120
|2011.08.09 16:11
|1.59120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99975679
|2011.08.09 16:12
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.59140
|1.59164
|1.59164
|2011.08.09 16:14
|1.59164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99980448
|2011.08.09 17:33
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.59536
|1.59542
|1.59542
|2011.08.09 17:38
|1.59542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99980857
|2011.08.09 17:51
|sell
|0.01
|gbpaudm
|1.59711
|0.00000
|1.59211
|2011.08.09 18:18
|1.59378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|99981024
|2011.08.09 17:55
|sell
|0.02
|gbpaudm
|1.59909
|0.00000
|1.59411
|2011.08.09 18:18
|1.59411
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|99985119
|2011.08.09 18:36
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60109
|1.60140
|1.60140
|2011.08.09 18:36
|1.60140
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99985150
|2011.08.09 18:36
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60263
|1.60288
|1.60288
|2011.08.09 18:36
|1.60288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99985195
|2011.08.09 18:36
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.60384
|1.60397
|1.60397
|2011.08.09 18:37
|1.60397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99988563
|2011.08.09 19:06
|sell
|0.01
|gbpaudm
|1.60112
|0.00000
|1.59618
|2011.08.09 19:12
|1.59788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|99988621
|2011.08.09 19:07
|sell
|0.02
|gbpaudm
|1.60300
|0.00000
|1.59813
|2011.08.09 19:12
|1.59813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|99999301
|2011.08.09 21:44
|buy
|0.01
|gbpaudm
|1.57268
|0.00000
|1.57768
|2011.08.09 21:51
|1.57091
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|99999386
|2011.08.09 21:47
|buy
|0.02
|gbpaudm
|1.57068
|1.57084
|1.57084
|2011.08.09 21:51
|1.57084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99930304
|2011.08.09 00:29
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62028
|1.62035
|1.62035
|2011.08.09 00:35
|1.62035
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99931211
|2011.08.09 00:52
|sell
|0.01
|gbpcadm
|1.62010
|0.00000
|1.61510
|2011.08.09 06:35
|1.62260
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99932880
|2011.08.09 01:38
|sell
|0.02
|gbpcadm
|1.62190
|0.00000
|1.61710
|2011.08.09 06:35
|1.62268
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|99934507
|2011.08.09 01:48
|sell
|0.03
|gbpcadm
|1.62371
|0.00000
|1.61891
|2011.08.09 06:35
|1.62265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|99935136
|2011.08.09 02:06
|sell
|0.05
|gbpcadm
|1.62573
|0.00000
|1.62089
|2011.08.09 06:35
|1.62255
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|99939055
|2011.08.09 03:19
|sell
|0.08
|gbpcadm
|1.62770
|0.00000
|1.62280
|2011.08.09 06:35
|1.62280
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|99944577
|2011.08.09 06:46
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62445
|0.00000
|1.62945
|2011.08.09 06:52
|1.62260
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|99944941
|2011.08.09 06:51
|buy
|0.02
|gbpcadm
|1.62240
|1.62260
|1.62260
|2011.08.09 06:52
|1.62260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99948439
|2011.08.09 07:24
|sell
|0.01
|gbpcadm
|1.62580
|0.00000
|1.62095
|2011.08.09 08:45
|1.62880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|99948552
|2011.08.09 07:25
|sell
|0.02
|gbpcadm
|1.62780
|0.00000
|1.62280
|2011.08.09 08:45
|1.62885
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|99949290
|2011.08.09 07:37
|sell
|0.03
|gbpcadm
|1.62980
|0.00000
|1.62484
|2011.08.09 08:45
|1.62873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|99949561
|2011.08.09 07:42
|sell
|0.05
|gbpcadm
|1.63195
|0.00000
|1.62695
|2011.08.09 08:45
|1.62885
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|99950332
|2011.08.09 07:59
|sell
|0.08
|gbpcadm
|1.63390
|0.00000
|1.62895
|2011.08.09 08:45
|1.62895
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|99954711
|2011.08.09 08:49
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62990
|1.63000
|1.63000
|2011.08.09 08:49
|1.63000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99954733
|2011.08.09 08:50
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.63071
|1.63085
|1.63085
|2011.08.09 08:53
|1.63085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99954794
|2011.08.09 08:53
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.63140
|1.63150
|1.63150
|2011.08.09 08:58
|1.63150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99958056
|2011.08.09 09:35
|sell
|0.01
|gbpcadm
|1.63355
|0.00000
|1.62860
|2011.08.09 09:48
|1.62860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|99959553
|2011.08.09 10:08
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62992
|1.63010
|1.63010
|2011.08.09 10:08
|1.63010
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99959561
|2011.08.09 10:08
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.63070
|0.00000
|1.63575
|2011.08.09 10:13
|1.62845
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|99959620
|2011.08.09 10:11
|buy
|0.02
|gbpcadm
|1.62865
|1.62869
|1.62869
|2011.08.09 10:13
|1.62869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99960054
|2011.08.09 10:31
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62815
|1.62820
|1.62820
|2011.08.09 10:31
|1.62820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99960063
|2011.08.09 10:31
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62872
|1.62880
|1.62880
|2011.08.09 10:38
|1.62880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99960318
|2011.08.09 10:49
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62806
|1.62810
|1.62810
|2011.08.09 10:52
|1.62810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99962490
|2011.08.09 11:50
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62433
|0.00000
|1.62933
|2011.08.09 11:55
|1.62240
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|99962637
|2011.08.09 11:55
|buy
|0.02
|gbpcadm
|1.62221
|1.62245
|1.62245
|2011.08.09 11:55
|1.62245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|99962944
|2011.08.09 12:05
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62262
|0.00000
|1.62766
|2011.08.09 12:11
|1.62095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|99963007
|2011.08.09 12:08
|buy
|0.02
|gbpcadm
|1.62065
|1.62093
|1.62093
|2011.08.09 12:11
|1.62093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|99964471
|2011.08.09 12:29
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62100
|1.62125
|1.62125
|2011.08.09 12:29
|1.62125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99964478
|2011.08.09 12:29
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62171
|1.62180
|1.62180
|2011.08.09 12:30
|1.62180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99964532
|2011.08.09 12:30
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62245
|1.62255
|1.62255
|2011.08.09 12:31
|1.62255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99964558
|2011.08.09 12:31
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.62320
|0.00000
|1.62822
|2011.08.09 12:33
|1.62130
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|99964577
|2011.08.09 12:32
|buy
|0.02
|gbpcadm
|1.62135
|1.62145
|1.62145
|2011.08.09 12:33
|1.62145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99964869
|2011.08.09 12:51
|sell
|0.01
|gbpcadm
|1.62115
|0.00000
|1.61615
|2011.08.09 13:53
|1.61805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|99965192
|2011.08.09 13:02
|sell
|0.02
|gbpcadm
|1.62297
|0.00000
|1.61825
|2011.08.09 13:53
|1.61825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|99969446
|2011.08.09 14:32
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.61690
|0.00000
|1.62189
|2011.08.09 15:01
|1.60885
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|99969876
|2011.08.09 14:47
|buy
|0.02
|gbpcadm
|1.61490
|0.00000
|1.61990
|2011.08.09 15:01
|1.60901
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|99970112
|2011.08.09 14:52
|buy
|0.03
|gbpcadm
|1.61290
|0.00000
|1.61785
|2011.08.09 15:01
|1.60890
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|99970489
|2011.08.09 14:59
|buy
|0.05
|gbpcadm
|1.61105
|0.00000
|1.61590
|2011.08.09 15:01
|1.60880
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|99970674
|2011.08.09 15:00
|buy
|0.08
|gbpcadm
|1.60889
|1.60890
|1.60890
|2011.08.09 15:01
|1.60890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99973069
|2011.08.09 15:51
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.60399
|1.60425
|1.60425
|2011.08.09 16:07
|1.60425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99974950
|2011.08.09 16:08
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.60475
|1.60480
|1.60480
|2011.08.09 16:09
|1.60480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99977265
|2011.08.09 16:28
|sell
|0.01
|gbpcadm
|1.60570
|0.00000
|1.60070
|2011.08.09 19:09
|1.60875
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|99980285
|2011.08.09 17:20
|sell
|0.02
|gbpcadm
|1.60768
|0.00000
|1.60272
|2011.08.09 19:09
|1.60875
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|99981143
|2011.08.09 17:59
|sell
|0.03
|gbpcadm
|1.60970
|0.00000
|1.60470
|2011.08.09 19:09
|1.60870
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|99983137
|2011.08.09 18:21
|sell
|0.05
|gbpcadm
|1.61155
|0.00000
|1.60670
|2011.08.09 19:09
|1.60870
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|99983512
|2011.08.09 18:22
|sell
|0.08
|gbpcadm
|1.61400
|0.00000
|1.60859
|2011.08.09 19:09
|1.60859
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|99994846
|2011.08.09 20:11
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.59710
|1.59715
|1.59715
|2011.08.09 20:12
|1.59715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99994919
|2011.08.09 20:12
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.59773
|0.00000
|1.60274
|2011.08.09 20:23
|1.59570
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|99995190
|2011.08.09 20:18
|buy
|0.02
|gbpcadm
|1.59565
|1.59570
|1.59570
|2011.08.09 20:23
|1.59570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99995863
|2011.08.09 20:31
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.59859
|0.00000
|1.60331
|2011.08.09 20:33
|1.59625
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|99995934
|2011.08.09 20:32
|buy
|0.02
|gbpcadm
|1.59645
|1.59649
|1.59649
|2011.08.09 20:33
|1.59649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99997424
|2011.08.09 21:04
|buy
|0.01
|gbpcadm
|1.59790
|1.59810
|1.59810
|2011.08.09 21:09
|1.59810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99930734
|2011.08.09 00:39
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.22904
|1.22908
|1.22908
|2011.08.09 00:53
|1.22908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99935148
|2011.08.09 02:07
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.22485
|0.00000
|1.22993
|2011.08.09 02:19
|1.21882
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|99935359
|2011.08.09 02:12
|buy
|0.02
|gbpchfm
|1.22303
|0.00000
|1.22781
|2011.08.09 02:19
|1.21896
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|99935515
|2011.08.09 02:14
|buy
|0.03
|gbpchfm
|1.22098
|0.00000
|1.22600
|2011.08.09 02:19
|1.21896
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|99936659
|2011.08.09 02:19
|buy
|0.05
|gbpchfm
|1.21911
|1.21914
|1.21914
|2011.08.09 02:19
|1.21914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99937287
|2011.08.09 02:34
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.22093
|1.22123
|1.22123
|2011.08.09 02:35
|1.22123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99937366
|2011.08.09 02:35
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.22170
|1.22204
|1.22204
|2011.08.09 02:49
|1.22204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|99938114
|2011.08.09 02:50
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.22192
|1.22196
|1.22196
|2011.08.09 02:50
|1.22196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99938156
|2011.08.09 02:50
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.22284
|1.22286
|1.22286
|2011.08.09 02:51
|1.22286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99938303
|2011.08.09 02:51
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.22353
|1.22396
|1.22396
|2011.08.09 02:51
|1.22396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|99938342
|2011.08.09 02:52
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.22434
|0.00000
|1.22945
|2011.08.09 03:25
|1.22244
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99938738
|2011.08.09 03:03
|buy
|0.02
|gbpchfm
|1.22241
|1.22244
|1.22244
|2011.08.09 03:25
|1.22244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99940253
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.01
|gbpchfm
|1.22532
|0.00000
|1.22028
|2011.08.09 07:31
|1.23677
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|99940283
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.02
|gbpchfm
|1.22750
|0.00000
|1.22233
|2011.08.09 07:31
|1.23679
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.45
|99942474
|2011.08.09 05:32
|sell
|0.03
|gbpchfm
|1.22954
|0.00000
|1.22454
|2011.08.09 07:31
|1.23673
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|99942796
|2011.08.09 05:43
|sell
|0.05
|gbpchfm
|1.23178
|0.00000
|1.22680
|2011.08.09 07:31
|1.23687
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|99944087
|2011.08.09 06:31
|sell
|0.08
|gbpchfm
|1.23381
|0.00000
|1.22881
|2011.08.09 07:31
|1.23691
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|99944436
|2011.08.09 06:41
|sell
|0.13
|gbpchfm
|1.23582
|0.00000
|1.23082
|2011.08.09 07:31
|1.23687
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|99944602
|2011.08.09 06:46
|sell
|0.21
|gbpchfm
|1.23794
|0.00000
|1.23293
|2011.08.09 07:31
|1.23681
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|99945811
|2011.08.09 07:06
|sell
|0.34
|gbpchfm
|1.23990
|0.00000
|1.23504
|2011.08.09 07:31
|1.23679
|0.00
|0.00
|0.00
|13.98
|99945935
|2011.08.09 07:07
|sell
|0.55
|gbpchfm
|1.24194
|0.00000
|1.23694
|2011.08.09 07:31
|1.23694
|0.00
|0.00
|0.00
|36.37
|99950512
|2011.08.09 08:01
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.23702
|0.00000
|1.24183
|2011.08.09 08:05
|1.23484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|99950662
|2011.08.09 08:04
|buy
|0.02
|gbpchfm
|1.23483
|1.23484
|1.23484
|2011.08.09 08:05
|1.23484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99954909
|2011.08.09 08:57
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.22795
|1.22822
|1.22822
|2011.08.09 08:57
|1.22822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99954952
|2011.08.09 08:57
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.22873
|0.00000
|1.23373
|2011.08.09 09:01
|1.22208
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|99955005
|2011.08.09 08:59
|buy
|0.02
|gbpchfm
|1.22665
|0.00000
|1.23169
|2011.08.09 09:01
|1.22214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|99955183
|2011.08.09 09:00
|buy
|0.03
|gbpchfm
|1.22196
|1.22220
|1.22220
|2011.08.09 09:01
|1.22220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|99957626
|2011.08.09 09:27
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.21356
|1.21378
|1.21378
|2011.08.09 09:31
|1.21378
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99958899
|2011.08.09 09:49
|buy
|0.01
|gbpchfm
|1.21545
|1.21650
|1.21650
|2011.08.09 09:50
|1.21650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|99960000
|2011.08.09 10:29
|sell
|0.01
|gbpchfm
|1.21369
|0.00000
|1.20869
|2011.08.09 11:47
|1.21073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|99962186
|2011.08.09 11:40
|sell
|0.02
|gbpchfm
|1.21574
|0.00000
|1.21076
|2011.08.09 11:47
|1.21076
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|99963127
|2011.08.09 12:13
|sell
|0.01
|gbpchfm
|1.21228
|0.00000
|1.20730
|2011.08.09 13:02
|1.20730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|99930730
|2011.08.09 00:39
|buy
|0.01
|gbpjpym
|126.257
|126.260
|126.261
|2011.08.09 00:55
|126.260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931310
|2011.08.09 00:55
|buy
|0.01
|gbpjpym
|126.315
|126.344
|126.345
|2011.08.09 00:55
|126.344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99931322
|2011.08.09 00:55
|buy
|0.01
|gbpjpym
|126.404
|0.000
|126.904
|2011.08.09 01:11
|125.988
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|99931385
|2011.08.09 00:59
|buy
|0.02
|gbpjpym
|126.204
|0.000
|126.704
|2011.08.09 01:11
|125.996
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|99931807
|2011.08.09 01:11
|buy
|0.03
|gbpjpym
|125.982
|125.990
|125.991
|2011.08.09 01:11
|125.991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99934999
|2011.08.09 02:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|125.823
|0.000
|125.328
|2011.08.09 02:50
|126.223
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|99937877
|2011.08.09 02:49
|sell
|0.02
|gbpjpym
|126.083
|0.000
|0.000
|2011.08.09 02:50
|126.187
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|99937938
|2011.08.09 02:49
|sell
|0.03
|gbpjpym
|126.706
|0.000
|126.206
|2011.08.09 02:50
|126.206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|99938913
|2011.08.09 03:12
|buy
|0.01
|gbpjpym
|125.796
|0.000
|126.292
|2011.08.09 03:16
|125.600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99939004
|2011.08.09 03:15
|buy
|0.02
|gbpjpym
|125.592
|125.598
|125.599
|2011.08.09 03:16
|125.598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99939063
|2011.08.09 03:20
|buy
|0.01
|gbpjpym
|125.702
|125.703
|125.704
|2011.08.09 03:21
|125.703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99939172
|2011.08.09 03:24
|buy
|0.01
|gbpjpym
|125.740
|125.747
|125.748
|2011.08.09 03:26
|125.747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99939284
|2011.08.09 03:28
|buy
|0.01
|gbpjpym
|125.896
|125.903
|125.904
|2011.08.09 03:28
|125.904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99939339
|2011.08.09 03:28
|buy
|0.01
|gbpjpym
|125.969
|125.988
|125.989
|2011.08.09 03:28
|125.989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99940091
|2011.08.09 03:47
|sell
|0.01
|gbpjpym
|126.063
|0.000
|125.568
|2011.08.09 07:41
|126.362
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|99941468
|2011.08.09 04:37
|sell
|0.02
|gbpjpym
|126.253
|0.000
|125.763
|2011.08.09 07:41
|126.370
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|99942752
|2011.08.09 05:42
|sell
|0.03
|gbpjpym
|126.458
|0.000
|125.956
|2011.08.09 07:41
|126.368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|99945173
|2011.08.09 06:57
|sell
|0.05
|gbpjpym
|126.663
|0.000
|126.163
|2011.08.09 07:41
|126.371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|99946441
|2011.08.09 07:10
|sell
|0.08
|gbpjpym
|126.867
|0.000
|126.367
|2011.08.09 07:41
|126.367
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|99950614
|2011.08.09 08:03
|buy
|0.01
|gbpjpym
|126.597
|126.600
|126.601
|2011.08.09 08:06
|126.600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99951879
|2011.08.09 08:12
|sell
|0.01
|gbpjpym
|126.576
|0.000
|126.076
|2011.08.09 09:03
|126.076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|99960320
|2011.08.09 10:49
|buy
|0.01
|gbpjpym
|126.232
|0.000
|126.732
|2011.08.09 11:16
|126.034
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|99960759
|2011.08.09 11:06
|buy
|0.02
|gbpjpym
|126.032
|126.040
|126.041
|2011.08.09 11:16
|126.041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99961231
|2011.08.09 11:21
|buy
|0.01
|gbpjpym
|126.232
|126.235
|126.236
|2011.08.09 11:23
|126.235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99962458
|2011.08.09 11:49
|buy
|0.01
|gbpjpym
|126.007
|126.008
|126.009
|2011.08.09 11:49
|126.008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99962481
|2011.08.09 11:49
|buy
|0.01
|gbpjpym
|126.098
|126.119
|126.120
|2011.08.09 11:55
|126.119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99964298
|2011.08.09 12:24
|sell
|0.01
|gbpjpym
|126.120
|0.000
|125.622
|2011.08.09 14:53
|125.622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|99972523
|2011.08.09 15:47
|buy
|0.01
|gbpjpym
|125.097
|125.098
|125.099
|2011.08.09 16:24
|125.099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99980144
|2011.08.09 17:14
|buy
|0.01
|gbpjpym
|124.987
|124.988
|124.989
|2011.08.09 17:19
|124.989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99980569
|2011.08.09 17:39
|sell
|0.01
|gbpjpym
|124.933
|0.000
|124.433
|2011.08.09 18:40
|124.814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|99981220
|2011.08.09 18:03
|sell
|0.02
|gbpjpym
|125.138
|0.000
|124.638
|2011.08.09 18:40
|124.843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|99984408
|2011.08.09 18:26
|sell
|0.03
|gbpjpym
|125.348
|0.000
|124.842
|2011.08.09 18:40
|124.842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|99987778
|2011.08.09 18:55
|buy
|0.01
|gbpjpym
|125.060
|125.088
|125.089
|2011.08.09 19:11
|125.088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99995201
|2011.08.09 20:19
|sell
|0.01
|gbpjpym
|125.413
|0.000
|124.916
|2011.08.09 23:00
|125.711
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.39
|99995599
|2011.08.09 20:28
|sell
|0.02
|gbpjpym
|125.598
|0.000
|125.113
|2011.08.09 23:00
|125.712
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.30
|99998196
|2011.08.09 21:19
|sell
|0.03
|gbpjpym
|125.798
|0.000
|125.298
|2011.08.09 23:00
|125.707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|99999057
|2011.08.09 21:39
|sell
|0.05
|gbpjpym
|126.013
|0.000
|125.513
|2011.08.09 23:00
|125.709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|99999938
|2011.08.09 22:00
|sell
|0.08
|gbpjpym
|126.218
|0.000
|125.718
|2011.08.09 23:00
|125.718
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|100002525
|2011.08.09 23:26
|buy
|0.01
|gbpjpym
|125.676
|125.680
|125.681
|2011.08.09 23:28
|125.680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100002654
|2011.08.09 23:28
|buy
|0.01
|gbpjpym
|125.734
|125.740
|125.741
|2011.08.09 23:36
|125.740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99931297
|2011.08.09 00:55
|sell
|0.01
|gbpnzdm
|1.99919
|0.00000
|1.99419
|2011.08.09 03:29
|2.01105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|99931324
|2011.08.09 00:55
|sell
|0.02
|gbpnzdm
|2.00111
|0.00000
|1.99621
|2011.08.09 03:29
|2.01255
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|99931525
|2011.08.09 01:00
|sell
|0.03
|gbpnzdm
|2.00405
|0.00000
|1.99883
|2011.08.09 03:29
|2.01251
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|99932219
|2011.08.09 01:25
|sell
|0.05
|gbpnzdm
|2.00608
|0.00000
|2.00108
|2011.08.09 03:29
|2.01251
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|99932653
|2011.08.09 01:37
|sell
|0.08
|gbpnzdm
|2.00813
|0.00000
|2.00313
|2011.08.09 03:29
|2.01261
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|99932976
|2011.08.09 01:39
|sell
|0.13
|gbpnzdm
|2.01039
|0.00000
|2.00549
|2011.08.09 03:28
|2.01148
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|99933051
|2011.08.09 01:39
|sell
|0.21
|gbpnzdm
|2.01299
|0.00000
|2.00795
|2011.08.09 03:28
|2.01148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|99933374
|2011.08.09 01:40
|sell
|0.34
|gbpnzdm
|2.01519
|0.00000
|2.01019
|2011.08.09 03:28
|2.01148
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|99933407
|2011.08.09 01:40
|sell
|0.55
|gbpnzdm
|2.01629
|0.00000
|2.01224
|2011.08.09 03:28
|2.01224
|0.00
|0.00
|0.00
|18.07
|99933630
|2011.08.09 01:43
|sell
|0.90
|gbpnzdm
|2.01840
|0.00000
|2.01336
|2011.08.09 03:28
|2.01336
|0.00
|0.00
|0.00
|36.77
|99940150
|2011.08.09 03:52
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|2.01188
|2.01235
|2.01235
|2011.08.09 03:52
|2.01235
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99940173
|2011.08.09 03:52
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|2.01351
|2.01357
|2.01357
|2011.08.09 03:59
|2.01357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99940826
|2011.08.09 04:18
|sell
|0.01
|gbpnzdm
|2.01065
|0.00000
|2.00565
|2011.08.09 04:32
|2.00565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|99942131
|2011.08.09 05:13
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|2.00039
|0.00000
|2.00521
|2011.08.09 05:39
|1.99121
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|99942149
|2011.08.09 05:14
|buy
|0.02
|gbpnzdm
|1.99848
|0.00000
|2.00336
|2011.08.09 05:39
|1.99121
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|99942172
|2011.08.09 05:15
|buy
|0.03
|gbpnzdm
|1.99648
|0.00000
|2.00148
|2011.08.09 05:39
|1.99115
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|99942598
|2011.08.09 05:37
|buy
|0.05
|gbpnzdm
|1.99381
|0.00000
|1.99921
|2011.08.09 05:39
|1.99109
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|99942612
|2011.08.09 05:38
|buy
|0.08
|gbpnzdm
|1.99081
|1.99091
|1.99091
|2011.08.09 05:39
|1.99091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|99942755
|2011.08.09 05:43
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.99341
|0.00000
|1.99851
|2011.08.09 05:50
|1.99164
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|99942947
|2011.08.09 05:47
|buy
|0.02
|gbpnzdm
|1.99151
|1.99164
|1.99164
|2011.08.09 05:50
|1.99164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99943933
|2011.08.09 06:26
|sell
|0.01
|gbpnzdm
|1.99263
|0.00000
|1.98779
|2011.08.09 06:59
|1.98951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|99944509
|2011.08.09 06:43
|sell
|0.02
|gbpnzdm
|1.99459
|0.00000
|1.98969
|2011.08.09 06:59
|1.98969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|99948228
|2011.08.09 07:19
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.98931
|1.98987
|1.98987
|2011.08.09 07:19
|1.98987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|99948251
|2011.08.09 07:19
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.99081
|1.99119
|1.99119
|2011.08.09 07:22
|1.99119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99948387
|2011.08.09 07:22
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.99201
|1.99207
|1.99207
|2011.08.09 07:25
|1.99207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99951994
|2011.08.09 08:13
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|2.00349
|0.00000
|2.00850
|2011.08.09 08:16
|2.00119
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|99952040
|2011.08.09 08:15
|buy
|0.02
|gbpnzdm
|2.00113
|2.00129
|2.00129
|2011.08.09 08:16
|2.00129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99954592
|2011.08.09 08:46
|sell
|0.01
|gbpnzdm
|2.00300
|0.00000
|1.99800
|2011.08.09 09:42
|2.00431
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|99955277
|2011.08.09 09:01
|sell
|0.02
|gbpnzdm
|2.00508
|0.00000
|2.00029
|2011.08.09 09:42
|2.00435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|99955368
|2011.08.09 09:03
|sell
|0.03
|gbpnzdm
|2.00683
|0.00000
|2.00208
|2011.08.09 09:42
|2.00435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|99957098
|2011.08.09 09:17
|sell
|0.05
|gbpnzdm
|2.00914
|0.00000
|2.00431
|2011.08.09 09:42
|2.00431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|99958622
|2011.08.09 09:42
|sell
|0.01
|gbpnzdm
|2.00333
|0.00000
|1.99827
|2011.08.09 10:17
|1.99827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|99960623
|2011.08.09 11:01
|sell
|0.01
|gbpnzdm
|1.98849
|0.00000
|1.98359
|2011.08.09 11:14
|1.98359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|99961881
|2011.08.09 11:28
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.98956
|0.00000
|1.99460
|2011.08.09 11:45
|1.98729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|99962052
|2011.08.09 11:34
|buy
|0.02
|gbpnzdm
|1.98751
|1.98759
|1.98759
|2011.08.09 11:45
|1.98759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99963041
|2011.08.09 12:09
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.98511
|1.98539
|1.98539
|2011.08.09 12:10
|1.98539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99963182
|2011.08.09 12:15
|sell
|0.01
|gbpnzdm
|1.98450
|0.00000
|1.97944
|2011.08.09 13:53
|1.99281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|99963241
|2011.08.09 12:19
|sell
|0.02
|gbpnzdm
|1.98652
|0.00000
|1.98189
|2011.08.09 13:53
|1.99281
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|99964443
|2011.08.09 12:27
|sell
|0.03
|gbpnzdm
|1.98884
|0.00000
|1.98367
|2011.08.09 13:53
|1.99251
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|99964812
|2011.08.09 12:48
|sell
|0.05
|gbpnzdm
|1.99123
|0.00000
|1.98615
|2011.08.09 13:53
|1.99241
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|99967021
|2011.08.09 13:33
|sell
|0.08
|gbpnzdm
|1.99289
|0.00000
|1.98828
|2011.08.09 13:53
|1.99241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|99967250
|2011.08.09 13:41
|sell
|0.13
|gbpnzdm
|1.99493
|0.00000
|1.98992
|2011.08.09 13:53
|1.99281
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|99967443
|2011.08.09 13:42
|sell
|0.21
|gbpnzdm
|1.99747
|0.00000
|1.99216
|2011.08.09 13:53
|1.99216
|0.00
|0.00
|0.00
|9.13
|99969428
|2011.08.09 14:31
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.98871
|1.98879
|1.98879
|2011.08.09 14:35
|1.98879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99969557
|2011.08.09 14:36
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.98991
|0.00000
|1.99498
|2011.08.09 14:55
|1.98359
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|99969758
|2011.08.09 14:43
|buy
|0.02
|gbpnzdm
|1.98791
|0.00000
|1.99291
|2011.08.09 14:55
|1.98356
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|99969828
|2011.08.09 14:46
|buy
|0.03
|gbpnzdm
|1.98555
|0.00000
|1.99055
|2011.08.09 14:55
|1.98356
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|99970168
|2011.08.09 14:53
|buy
|0.05
|gbpnzdm
|1.98341
|1.98350
|1.98350
|2011.08.09 14:55
|1.98350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99972313
|2011.08.09 15:42
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.97901
|0.00000
|1.98381
|2011.08.09 15:46
|1.97723
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|99972441
|2011.08.09 15:43
|buy
|0.02
|gbpnzdm
|1.97714
|1.97728
|1.97728
|2011.08.09 15:46
|1.97728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99973061
|2011.08.09 15:51
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.97871
|0.00000
|1.98360
|2011.08.09 16:11
|1.97689
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|99973593
|2011.08.09 15:58
|buy
|0.02
|gbpnzdm
|1.97661
|1.97679
|1.97679
|2011.08.09 16:11
|1.97679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99976012
|2011.08.09 16:15
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.97826
|1.97829
|1.97829
|2011.08.09 16:16
|1.97829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99976177
|2011.08.09 16:16
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.97910
|1.97939
|1.97939
|2011.08.09 16:39
|1.97939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99980198
|2011.08.09 17:17
|sell
|0.01
|gbpnzdm
|1.98309
|0.00000
|1.97799
|2011.08.09 18:16
|1.97971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|99980744
|2011.08.09 17:46
|sell
|0.02
|gbpnzdm
|1.98481
|0.00000
|1.98009
|2011.08.09 18:16
|1.98075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|99981004
|2011.08.09 17:54
|sell
|0.03
|gbpnzdm
|1.98721
|0.00000
|1.98214
|2011.08.09 18:16
|1.98214
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|99996120
|2011.08.09 20:38
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.95021
|0.00000
|1.95521
|2011.08.09 20:52
|1.94626
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|99996486
|2011.08.09 20:49
|buy
|0.02
|gbpnzdm
|1.94871
|0.00000
|1.95232
|2011.08.09 20:52
|1.94626
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|99996564
|2011.08.09 20:51
|buy
|0.03
|gbpnzdm
|1.94656
|1.94664
|1.94664
|2011.08.09 20:52
|1.94664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99996631
|2011.08.09 20:52
|sell
|0.01
|gbpnzdm
|1.94626
|0.00000
|1.94126
|2011.08.09 21:40
|1.94321
|0.00
|0.00
|0.01
|0.26
|99996923
|2011.08.09 20:55
|sell
|0.02
|gbpnzdm
|1.94835
|0.00000
|1.94329
|2011.08.09 21:40
|1.94329
|0.00
|0.00
|0.01
|0.85
|99999842
|2011.08.09 21:57
|buy
|0.01
|gbpnzdm
|1.94361
|1.94409
|1.94409
|2011.08.09 22:10
|1.94409
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99930588
|2011.08.09 00:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.62947
|1.62957
|1.62957
|2011.08.09 00:52
|1.62957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99932313
|2011.08.09 01:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.62906
|1.62915
|1.62915
|2011.08.09 01:31
|1.62915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99934633
|2011.08.09 01:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.62769
|0.00000
|1.62270
|2011.08.09 08:33
|1.63259
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|99934833
|2011.08.09 01:53
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.62959
|0.00000
|1.62472
|2011.08.09 08:33
|1.63247
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|99939361
|2011.08.09 03:28
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.63166
|0.00000
|1.62666
|2011.08.09 08:33
|1.63249
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99942020
|2011.08.09 05:06
|sell
|0.05
|gbpusdm
|1.63379
|0.00000
|1.62867
|2011.08.09 08:33
|1.63279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|99944989
|2011.08.09 06:54
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.63579
|0.00000
|1.63081
|2011.08.09 08:33
|1.63280
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|99945792
|2011.08.09 07:05
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.63786
|0.00000
|1.63282
|2011.08.09 08:32
|1.63282
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|99954805
|2011.08.09 08:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63440
|1.63449
|1.63449
|2011.08.09 08:55
|1.63449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99954841
|2011.08.09 08:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63495
|1.63514
|1.63514
|2011.08.09 08:56
|1.63514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99954907
|2011.08.09 08:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63534
|1.63537
|1.63537
|2011.08.09 08:57
|1.63537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99954922
|2011.08.09 08:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63571
|1.63575
|1.63575
|2011.08.09 08:57
|1.63575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99954935
|2011.08.09 08:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63620
|1.63621
|1.63621
|2011.08.09 08:57
|1.63621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99954941
|2011.08.09 08:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63650
|1.63653
|1.63653
|2011.08.09 09:00
|1.63653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99959190
|2011.08.09 09:56
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.63755
|0.00000
|1.63255
|2011.08.09 11:45
|1.63255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|99963044
|2011.08.09 12:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63393
|1.63395
|1.63395
|2011.08.09 12:17
|1.63395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99964305
|2011.08.09 12:24
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.63343
|0.00000
|1.62844
|2011.08.09 13:54
|1.62844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|99968251
|2011.08.09 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63001
|1.63007
|1.63007
|2011.08.09 13:57
|1.63007
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99968301
|2011.08.09 13:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.63036
|1.63071
|1.63071
|2011.08.09 14:01
|1.63071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99969367
|2011.08.09 14:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.62929
|1.62932
|1.62932
|2011.08.09 14:29
|1.62932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99976345
|2011.08.09 16:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.62058
|1.62060
|1.62060
|2011.08.09 16:19
|1.62060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99976526
|2011.08.09 16:19
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.62093
|1.62095
|1.62095
|2011.08.09 16:23
|1.62095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99980571
|2011.08.09 17:39
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.62132
|0.00000
|1.61634
|2011.08.09 18:45
|1.62055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|99981608
|2011.08.09 18:16
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.62324
|0.00000
|1.61838
|2011.08.09 18:45
|1.62039
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|99981953
|2011.08.09 18:19
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.62548
|0.00000
|1.62047
|2011.08.09 18:45
|1.62047
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|99929488
|2011.08.09 00:19
|sell
|0.01
|nzdchfm
|0.61585
|0.00000
|0.61075
|2011.08.09 01:36
|0.61075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|99939096
|2011.08.09 03:22
|buy
|0.01
|nzdchfm
|0.60551
|0.60553
|0.60553
|2011.08.09 03:26
|0.60553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99940252
|2011.08.09 03:55
|sell
|0.01
|nzdchfm
|0.60830
|0.00000
|0.60329
|2011.08.09 07:32
|0.61961
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|99940322
|2011.08.09 03:58
|sell
|0.02
|nzdchfm
|0.61019
|0.00000
|0.60534
|2011.08.09 07:32
|0.61951
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|99941114
|2011.08.09 04:33
|sell
|0.03
|nzdchfm
|0.61229
|0.00000
|0.60721
|2011.08.09 07:32
|0.61951
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.87
|99941274
|2011.08.09 04:34
|sell
|0.05
|nzdchfm
|0.61429
|0.00000
|0.60929
|2011.08.09 07:32
|0.61951
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|99942496
|2011.08.09 05:32
|sell
|0.08
|nzdchfm
|0.61624
|0.00000
|0.61129
|2011.08.09 07:32
|0.61961
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|99942811
|2011.08.09 05:43
|sell
|0.13
|nzdchfm
|0.61829
|0.00000
|0.61329
|2011.08.09 07:32
|0.61961
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|99944600
|2011.08.09 06:46
|sell
|0.21
|nzdchfm
|0.62029
|0.00000
|0.61529
|2011.08.09 07:31
|0.61961
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|99945274
|2011.08.09 06:59
|sell
|0.34
|nzdchfm
|0.62230
|0.00000
|0.61730
|2011.08.09 07:31
|0.61961
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|99945997
|2011.08.09 07:07
|sell
|0.55
|nzdchfm
|0.62439
|0.00000
|0.61936
|2011.08.09 07:31
|0.61936
|0.00
|0.00
|0.00
|36.60
|99950509
|2011.08.09 08:01
|buy
|0.01
|nzdchfm
|0.61694
|0.61702
|0.61702
|2011.08.09 08:02
|0.61702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99950569
|2011.08.09 08:02
|buy
|0.01
|nzdchfm
|0.61801
|0.61829
|0.61829
|2011.08.09 08:07
|0.61829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99957553
|2011.08.09 09:26
|buy
|0.01
|nzdchfm
|0.60361
|0.60362
|0.60362
|2011.08.09 09:26
|0.60362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99957588
|2011.08.09 09:26
|buy
|0.01
|nzdchfm
|0.60461
|0.60468
|0.60468
|2011.08.09 09:31
|0.60468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99959652
|2011.08.09 10:13
|sell
|0.01
|nzdchfm
|0.60550
|0.00000
|0.60049
|2011.08.09 13:02
|0.60652
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|99959725
|2011.08.09 10:17
|sell
|0.02
|nzdchfm
|0.60759
|0.00000
|0.60259
|2011.08.09 13:02
|0.60654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|99959828
|2011.08.09 10:20
|sell
|0.03
|nzdchfm
|0.60959
|0.00000
|0.60459
|2011.08.09 13:02
|0.60656
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|99961214
|2011.08.09 11:20
|sell
|0.05
|nzdchfm
|0.61159
|0.00000
|0.60659
|2011.08.09 13:02
|0.60659
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|99968730
|2011.08.09 14:09
|sell
|0.01
|nzdchfm
|0.60477
|0.00000
|0.59974
|2011.08.09 15:48
|0.60135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|99969975
|2011.08.09 14:50
|sell
|0.02
|nzdchfm
|0.60679
|0.00000
|0.60179
|2011.08.09 15:48
|0.60179
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|99978236
|2011.08.09 16:40
|buy
|0.01
|nzdchfm
|0.59861
|0.00000
|0.60369
|2011.08.09 17:02
|0.59679
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99979049
|2011.08.09 16:51
|buy
|0.02
|nzdchfm
|0.59659
|0.59669
|0.59669
|2011.08.09 17:02
|0.59669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99980036
|2011.08.09 17:06
|buy
|0.01
|nzdchfm
|0.59794
|0.59799
|0.59799
|2011.08.09 17:09
|0.59799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99980397
|2011.08.09 17:30
|sell
|0.01
|nzdchfm
|0.59739
|0.00000
|0.59249
|2011.08.09 18:20
|0.59472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|99981887
|2011.08.09 18:19
|sell
|0.02
|nzdchfm
|0.59984
|0.00000
|0.59464
|2011.08.09 18:20
|0.59464
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|99982802
|2011.08.09 18:21
|sell
|0.01
|nzdchfm
|0.58996
|0.00000
|0.58496
|2011.08.09 18:22
|0.58496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|99929431
|2011.08.09 00:17
|sell
|0.01
|nzdjpym
|63.377
|0.000
|62.884
|2011.08.09 01:23
|62.884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|99938379
|2011.08.09 02:53
|sell
|0.01
|nzdjpym
|62.247
|0.000
|61.747
|2011.08.09 07:41
|63.173
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|99938557
|2011.08.09 02:58
|sell
|0.02
|nzdjpym
|62.439
|0.000
|61.949
|2011.08.09 07:41
|63.171
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|99939478
|2011.08.09 03:29
|sell
|0.03
|nzdjpym
|62.644
|0.000
|62.153
|2011.08.09 07:41
|63.173
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|99941084
|2011.08.09 04:32
|sell
|0.05
|nzdjpym
|62.851
|0.000
|62.351
|2011.08.09 07:41
|63.171
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|99941245
|2011.08.09 04:34
|sell
|0.08
|nzdjpym
|63.074
|0.000
|62.563
|2011.08.09 07:41
|63.175
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|99941511
|2011.08.09 04:37
|sell
|0.13
|nzdjpym
|63.275
|0.000
|62.777
|2011.08.09 07:41
|63.176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|99942632
|2011.08.09 05:38
|sell
|0.21
|nzdjpym
|63.471
|0.000
|62.977
|2011.08.09 07:41
|63.176
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|99945285
|2011.08.09 06:59
|sell
|0.34
|nzdjpym
|63.669
|0.000
|63.174
|2011.08.09 07:41
|63.174
|0.00
|0.00
|0.00
|21.76
|99950511
|2011.08.09 08:01
|buy
|0.01
|nzdjpym
|63.140
|63.161
|63.162
|2011.08.09 08:01
|63.162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99950555
|2011.08.09 08:02
|buy
|0.01
|nzdjpym
|63.231
|63.241
|63.242
|2011.08.09 08:02
|63.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99950610
|2011.08.09 08:02
|buy
|0.01
|nzdjpym
|63.285
|63.303
|63.304
|2011.08.09 08:07
|63.303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99954216
|2011.08.09 08:37
|buy
|0.01
|nzdjpym
|62.911
|62.914
|62.915
|2011.08.09 08:38
|62.914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99954673
|2011.08.09 08:48
|buy
|0.01
|nzdjpym
|63.141
|63.142
|63.143
|2011.08.09 08:57
|63.143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99955365
|2011.08.09 09:03
|sell
|0.01
|nzdjpym
|62.791
|0.000
|62.289
|2011.08.09 13:42
|63.106
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|99958175
|2011.08.09 09:35
|sell
|0.02
|nzdjpym
|63.005
|0.000
|62.505
|2011.08.09 13:42
|63.108
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|99959780
|2011.08.09 10:18
|sell
|0.03
|nzdjpym
|63.221
|0.000
|62.707
|2011.08.09 13:42
|63.115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|99960904
|2011.08.09 11:12
|sell
|0.05
|nzdjpym
|63.419
|0.000
|62.921
|2011.08.09 13:42
|63.117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|99962890
|2011.08.09 12:02
|sell
|0.08
|nzdjpym
|63.619
|0.000
|63.119
|2011.08.09 13:41
|63.119
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|99969068
|2011.08.09 14:18
|sell
|0.01
|nzdjpym
|63.272
|0.000
|62.772
|2011.08.09 18:21
|62.945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|99981993
|2011.08.09 18:19
|sell
|0.02
|nzdjpym
|63.484
|0.000
|62.993
|2011.08.09 18:21
|62.993
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|99983242
|2011.08.09 18:22
|sell
|0.01
|nzdjpym
|62.765
|0.000
|62.265
|2011.08.09 18:40
|62.461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|99984412
|2011.08.09 18:26
|sell
|0.02
|nzdjpym
|62.983
|0.000
|62.474
|2011.08.09 18:40
|62.474
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|99996455
|2011.08.09 20:48
|sell
|0.01
|nzdjpym
|64.443
|0.000
|63.943
|2011.08.10 00:04
|64.356
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.11
|99998272
|2011.08.09 21:21
|sell
|0.02
|nzdjpym
|64.649
|0.000
|64.149
|2011.08.10 00:04
|64.351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|99999095
|2011.08.09 21:40
|sell
|0.03
|nzdjpym
|64.849
|0.000
|64.349
|2011.08.10 00:04
|64.349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|100006190
|2011.08.10 00:31
|buy
|0.01
|nzdjpym
|64.311
|64.314
|64.315
|2011.08.10 00:58
|64.314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99929459
|2011.08.09 00:18
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.81713
|0.00000
|0.81213
|2011.08.09 01:23
|0.81213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|99938381
|2011.08.09 02:53
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.80603
|0.00000
|0.80103
|2011.08.09 07:38
|0.81836
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|99938532
|2011.08.09 02:57
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.80809
|0.00000
|0.80309
|2011.08.09 07:38
|0.81836
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|99939408
|2011.08.09 03:28
|sell
|0.03
|nzdusdm
|0.81004
|0.00000
|0.80509
|2011.08.09 07:38
|0.81833
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|99939503
|2011.08.09 03:29
|sell
|0.05
|nzdusdm
|0.81203
|0.00000
|0.80708
|2011.08.09 07:38
|0.81833
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|99941080
|2011.08.09 04:32
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.81407
|0.00000
|0.80903
|2011.08.09 07:38
|0.81833
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|99941261
|2011.08.09 04:34
|sell
|0.13
|nzdusdm
|0.81690
|0.00000
|0.81195
|2011.08.09 07:37
|0.81798
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|99941356
|2011.08.09 04:35
|sell
|0.21
|nzdusdm
|0.81905
|0.00000
|0.81404
|2011.08.09 07:37
|0.81787
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|99942645
|2011.08.09 05:38
|sell
|0.34
|nzdusdm
|0.82108
|0.00000
|0.81608
|2011.08.09 07:37
|0.81786
|0.00
|0.00
|0.00
|10.95
|99945294
|2011.08.09 06:59
|sell
|0.55
|nzdusdm
|0.82310
|0.00000
|0.81810
|2011.08.09 07:37
|0.81810
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|99950525
|2011.08.09 08:01
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.81647
|0.81700
|0.81700
|2011.08.09 08:02
|0.81700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|99950573
|2011.08.09 08:02
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.81764
|0.81773
|0.81773
|2011.08.09 08:07
|0.81773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99951995
|2011.08.09 08:13
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.81706
|0.00000
|0.81188
|2011.08.09 08:34
|0.81188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|99954678
|2011.08.09 08:48
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.81674
|0.81704
|0.81704
|2011.08.09 08:56
|0.81704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99955743
|2011.08.09 09:05
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.81526
|0.00000
|0.81026
|2011.08.09 13:39
|0.81881
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|99958186
|2011.08.09 09:35
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.81767
|0.00000
|0.81271
|2011.08.09 13:39
|0.81883
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|99959755
|2011.08.09 10:17
|sell
|0.03
|nzdusdm
|0.81986
|0.00000
|0.81469
|2011.08.09 13:39
|0.81872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|99959817
|2011.08.09 10:19
|sell
|0.05
|nzdusdm
|0.82186
|0.00000
|0.81686
|2011.08.09 13:39
|0.81876
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|99960932
|2011.08.09 11:14
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.82383
|0.00000
|0.81886
|2011.08.09 13:39
|0.81886
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|99968356
|2011.08.09 13:59
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.81975
|0.81977
|0.81977
|2011.08.09 14:01
|0.81977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99969561
|2011.08.09 14:36
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.81871
|0.00000
|0.81371
|2011.08.09 18:21
|0.81773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|99981893
|2011.08.09 18:19
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.82093
|0.00000
|0.81592
|2011.08.09 18:21
|0.81766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|99981941
|2011.08.09 18:19
|sell
|0.03
|nzdusdm
|0.82324
|0.00000
|0.81825
|2011.08.09 18:21
|0.81825
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|99995972
|2011.08.09 20:34
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.83731
|0.00000
|0.83231
|2011.08.10 00:05
|0.83427
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.30
|99998600
|2011.08.09 21:27
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.83943
|0.00000
|0.83435
|2011.08.10 00:04
|0.83435
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|100006170
|2011.08.10 00:30
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.83364
|0.83380
|0.83380
|2011.08.10 00:31
|0.83380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|100006210
|2011.08.10 00:31
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.83426
|0.83427
|0.83427
|2011.08.10 00:59
|0.83427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99931307
|2011.08.09 00:55
|sell
|0.01
|usdcadm
|0.99444
|0.00000
|0.98943
|2011.08.09 06:35
|0.99357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|99932896
|2011.08.09 01:38
|sell
|0.02
|usdcadm
|0.99652
|0.00000
|0.99150
|2011.08.09 06:35
|0.99357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|99936096
|2011.08.09 02:15
|sell
|0.03
|usdcadm
|0.99850
|0.00000
|0.99354
|2011.08.09 06:35
|0.99354
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|99948348
|2011.08.09 07:21
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99365
|0.99366
|0.99366
|2011.08.09 07:24
|0.99366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99951055
|2011.08.09 08:09
|sell
|0.01
|usdcadm
|0.99603
|0.00000
|0.99103
|2011.08.09 09:45
|0.99515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|99952005
|2011.08.09 08:13
|sell
|0.02
|usdcadm
|0.99814
|0.00000
|0.99308
|2011.08.09 09:44
|0.99517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|99954332
|2011.08.09 08:39
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.00015
|0.00000
|0.99515
|2011.08.09 09:44
|0.99515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|99959601
|2011.08.09 10:10
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99505
|0.99506
|0.99506
|2011.08.09 10:11
|0.99506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99959635
|2011.08.09 10:11
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99541
|0.00000
|1.00043
|2011.08.09 11:02
|0.99335
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|99960601
|2011.08.09 11:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|0.99335
|0.99338
|0.99338
|2011.08.09 11:02
|0.99338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99960836
|2011.08.09 11:09
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99478
|0.00000
|0.99981
|2011.08.09 11:24
|0.99276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|99961098
|2011.08.09 11:19
|buy
|0.02
|usdcadm
|0.99277
|0.99279
|0.99279
|2011.08.09 11:24
|0.99279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99964536
|2011.08.09 12:31
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99365
|0.99368
|0.99368
|2011.08.09 12:31
|0.99368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99964545
|2011.08.09 12:31
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99393
|0.00000
|0.99889
|2011.08.09 12:36
|0.99193
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|99964617
|2011.08.09 12:36
|buy
|0.02
|usdcadm
|0.99191
|0.99193
|0.99193
|2011.08.09 12:36
|0.99193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99964856
|2011.08.09 12:50
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99295
|0.99296
|0.99296
|2011.08.09 12:58
|0.99296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99967312
|2011.08.09 13:42
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99410
|0.99418
|0.99418
|2011.08.09 13:42
|0.99418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99967376
|2011.08.09 13:42
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99451
|0.99459
|0.99459
|2011.08.09 13:42
|0.99459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99967437
|2011.08.09 13:42
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99487
|0.99488
|0.99488
|2011.08.09 13:44
|0.99488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99968812
|2011.08.09 14:11
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99367
|0.00000
|0.99869
|2011.08.09 14:17
|0.99190
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|99968945
|2011.08.09 14:14
|buy
|0.02
|usdcadm
|0.99173
|0.99188
|0.99188
|2011.08.09 14:17
|0.99188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99969093
|2011.08.09 14:19
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99232
|0.99242
|0.99242
|2011.08.09 14:21
|0.99242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99969618
|2011.08.09 14:38
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.99288
|0.99324
|0.99324
|2011.08.09 14:44
|0.99324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|99969858
|2011.08.09 14:47
|sell
|0.01
|usdcadm
|0.99213
|0.00000
|0.98713
|2011.08.09 19:11
|0.98904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|99983472
|2011.08.09 18:22
|sell
|0.02
|usdcadm
|0.99420
|0.00000
|0.98914
|2011.08.09 19:11
|0.98914
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|99994925
|2011.08.09 20:13
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.98049
|0.98058
|0.98058
|2011.08.09 20:14
|0.98058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99996524
|2011.08.09 20:50
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.97921
|0.97922
|0.97922
|2011.08.09 20:50
|0.97922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99996532
|2011.08.09 20:50
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.97959
|0.00000
|0.98459
|2011.08.09 21:03
|0.97789
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.17
|99997177
|2011.08.09 20:59
|buy
|0.02
|usdcadm
|0.97752
|0.97788
|0.97788
|2011.08.09 21:03
|0.97788
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.07
|99997425
|2011.08.09 21:04
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.97899
|0.97920
|0.97920
|2011.08.09 21:08
|0.97920
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|99929740
|2011.08.09 00:21
|sell
|0.01
|usdchfm
|0.75395
|0.00000
|0.74892
|2011.08.09 08:28
|0.75279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|99944218
|2011.08.09 06:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|0.75596
|0.00000
|0.75096
|2011.08.09 08:28
|0.75285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|99945857
|2011.08.09 07:06
|sell
|0.03
|usdchfm
|0.75793
|0.00000
|0.75297
|2011.08.09 08:28
|0.75297
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|99957627
|2011.08.09 09:27
|buy
|0.01
|usdchfm
|0.74193
|0.74217
|0.74217
|2011.08.09 09:31
|0.74217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99957845
|2011.08.09 09:33
|buy
|0.01
|usdchfm
|0.74281
|0.74300
|0.74300
|2011.08.09 09:34
|0.74300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99958893
|2011.08.09 09:49
|buy
|0.01
|usdchfm
|0.74172
|0.74206
|0.74206
|2011.08.09 09:50
|0.74206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|99960344
|2011.08.09 10:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|0.74193
|0.74213
|0.74213
|2011.08.09 10:50
|0.74213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99960365
|2011.08.09 10:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|0.74252
|0.74261
|0.74261
|2011.08.09 11:03
|0.74261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99960835
|2011.08.09 11:09
|sell
|0.01
|usdchfm
|0.74071
|0.00000
|0.73571
|2011.08.09 13:42
|0.73764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|99962146
|2011.08.09 11:39
|sell
|0.02
|usdchfm
|0.74280
|0.00000
|0.73780
|2011.08.09 13:42
|0.73780
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|99967476
|2011.08.09 13:42
|sell
|0.01
|usdchfm
|0.73751
|0.00000
|0.73239
|2011.08.09 15:48
|0.73374
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|99967757
|2011.08.09 13:47
|sell
|0.02
|usdchfm
|0.73955
|0.00000
|0.73455
|2011.08.09 15:48
|0.73455
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|99978632
|2011.08.09 16:44
|sell
|0.01
|usdchfm
|0.72961
|0.00000
|0.72461
|2011.08.09 18:20
|0.72638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|99980035
|2011.08.09 17:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|0.73162
|0.00000
|0.72663
|2011.08.09 18:20
|0.72663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|99989166
|2011.08.09 19:14
|buy
|0.01
|usdchfm
|0.71558
|0.71560
|0.71560
|2011.08.09 19:14
|0.71560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99989208
|2011.08.09 19:14
|buy
|0.01
|usdchfm
|0.71602
|0.71607
|0.71607
|2011.08.09 19:18
|0.71607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99931346
|2011.08.09 00:57
|buy
|0.01
|usdjpym
|77.511
|0.000
|78.011
|2011.08.09 01:50
|77.321
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|99932726
|2011.08.09 01:37
|buy
|0.02
|usdjpym
|77.309
|77.313
|77.314
|2011.08.09 01:50
|77.314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99937842
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|usdjpym
|77.238
|77.240
|77.241
|2011.08.09 02:49
|77.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99937855
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|usdjpym
|77.295
|77.623
|77.624
|2011.08.09 02:49
|77.624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|99937963
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.01
|usdjpym
|77.768
|0.000
|78.276
|2011.08.09 02:49
|77.435
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|99938054
|2011.08.09 02:49
|buy
|0.02
|usdjpym
|77.453
|77.464
|77.465
|2011.08.09 02:49
|77.464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|99938103
|2011.08.09 02:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|77.457
|0.000
|77.957
|2011.08.09 02:54
|77.257
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|99938352
|2011.08.09 02:52
|buy
|0.02
|usdjpym
|77.251
|77.255
|77.256
|2011.08.09 02:54
|77.255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99939077
|2011.08.09 03:21
|buy
|0.01
|usdjpym
|77.145
|77.147
|77.148
|2011.08.09 03:21
|77.147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99939081
|2011.08.09 03:21
|buy
|0.01
|usdjpym
|77.171
|77.173
|77.174
|2011.08.09 03:28
|77.173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99939474
|2011.08.09 03:29
|buy
|0.01
|usdjpym
|77.241
|77.244
|77.245
|2011.08.09 03:45
|77.244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|99940332
|2011.08.09 03:59
|buy
|0.01
|usdjpym
|77.226
|77.229
|77.230
|2011.08.09 04:34
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|99942203
|2011.08.09 05:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|77.224
|0.000
|76.724
|2011.08.09 18:21
|76.881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|99942906
|2011.08.09 05:46
|sell
|0.02
|usdjpym
|77.431
|0.000
|76.924
|2011.08.09 18:21
|76.924
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|0.00
|0.00
|-1.72
|747.18
|Closed P/L:
|745.46
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|99930403
|2011.08.09 00:30
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.86932
|0.00000
|0.86429
|0.88105
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.91
|99937742
|2011.08.09 02:48
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.87146
|0.00000
|0.86638
|0.88105
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.13
|99960412
|2011.08.09 10:52
|sell
|0.01
|chfjpym
|103.829
|0.000
|103.329
|106.513
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.48
|99960512
|2011.08.09 10:58
|sell
|0.02
|chfjpym
|104.039
|0.000
|103.536
|106.513
|0.00
|0.00
|-0.01
|-6.41
|99962916
|2011.08.09 12:03
|sell
|0.03
|eurgbpm
|0.87351
|0.00000
|0.86846
|0.88105
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.69
|99963397
|2011.08.09 12:20
|sell
|0.03
|chfjpym
|104.180
|0.000
|103.774
|106.513
|0.00
|0.00
|-0.02
|-9.08
|99965160
|2011.08.09 13:02
|sell
|0.05
|chfjpym
|104.418
|0.000
|103.902
|106.513
|0.00
|0.00
|-0.04
|-13.59
|99967302
|2011.08.09 13:42
|sell
|0.01
|gbpchfm
|1.20625
|0.00000
|0.00000
|1.17997
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.63
|99967560
|2011.08.09 13:43
|sell
|0.08
|chfjpym
|104.628
|0.000
|104.132
|106.513
|0.00
|0.00
|-0.06
|-19.56
|99970201
|2011.08.09 14:54
|sell
|0.05
|eurgbpm
|0.87550
|0.00000
|0.87051
|0.88105
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.52
|99971457
|2011.08.09 15:17
|sell
|0.08
|eurgbpm
|0.87754
|0.00000
|0.87250
|0.88105
|0.00
|0.00
|-0.06
|-4.58
|99972557
|2011.08.09 15:47
|sell
|0.13
|chfjpym
|104.843
|0.000
|104.338
|106.513
|0.00
|0.00
|-0.09
|-28.16
|99972676
|2011.08.09 15:48
|sell
|0.21
|chfjpym
|105.051
|0.000
|104.547
|106.513
|0.00
|0.00
|-0.15
|-39.82
|99972837
|2011.08.09 15:49
|sell
|0.34
|chfjpym
|105.257
|0.000
|104.761
|106.513
|0.00
|0.00
|-0.24
|-55.39
|99973263
|2011.08.09 15:56
|sell
|0.55
|chfjpym
|105.466
|0.000
|104.966
|106.513
|0.00
|0.00
|-0.39
|-74.69
|99973384
|2011.08.09 15:56
|sell
|0.90
|chfjpym
|105.671
|0.000
|105.171
|106.513
|0.00
|0.00
|-0.64
|-98.28
|99974001
|2011.08.09 16:01
|sell
|0.13
|eurgbpm
|0.87954
|0.00000
|0.87454
|0.88105
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.19
|99985123
|2011.08.09 18:36
|sell
|0.01
|usdjpym
|77.009
|0.000
|76.506
|77.104
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|99989741
|2011.08.09 19:23
|sell
|0.01
|audcadm
|1.00638
|0.00000
|1.00138
|1.01694
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.08
|99990236
|2011.08.09 19:29
|sell
|0.02
|audcadm
|1.00833
|0.00000
|1.00338
|1.01694
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.76
|99991138
|2011.08.09 19:39
|sell
|0.03
|audcadm
|1.01038
|0.00000
|1.00533
|1.01694
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.00
|99992180
|2011.08.09 19:45
|sell
|0.05
|audcadm
|1.01296
|0.00000
|1.00796
|1.01694
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.02
|99992778
|2011.08.09 19:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.62840
|0.00000
|1.62320
|1.62979
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.14
|99993646
|2011.08.09 19:58
|sell
|0.08
|audcadm
|1.01498
|0.00000
|1.00998
|1.01694
|0.00
|0.00
|-0.13
|-1.59
|99995490
|2011.08.09 20:26
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.63054
|0.00000
|1.62554
|1.62979
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.15
|99996561
|2011.08.09 20:51
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.43633
|0.00000
|1.43136
|1.43556
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.07
|99996603
|2011.08.09 20:52
|sell
|0.01
|eurnzdm
|1.71350
|0.00000
|1.70850
|1.72031
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|99996903
|2011.08.09 20:55
|sell
|0.02
|eurnzdm
|1.71542
|0.00000
|1.71051
|1.72031
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.81
|99997416
|2011.08.09 21:03
|sell
|0.01
|nzdchfm
|0.60389
|0.00000
|0.59889
|0.60456
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|99997422
|2011.08.09 21:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|0.72044
|0.00000
|0.71544
|0.72407
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|99997651
|2011.08.09 21:13
|sell
|0.13
|audcadm
|1.01688
|0.00000
|1.01198
|1.01694
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|99998286
|2011.08.09 21:22
|sell
|0.02
|usdchfm
|0.72251
|0.00000
|0.71748
|0.72407
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|99998307
|2011.08.09 21:23
|sell
|0.02
|nzdchfm
|0.60589
|0.00000
|0.60089
|0.60456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|99998537
|2011.08.09 21:27
|sell
|0.01
|usdcadm
|0.97909
|0.00000
|0.97409
|0.98295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|99998603
|2011.08.09 21:28
|sell
|0.01
|gbpcadm
|1.59667
|0.00000
|1.59167
|1.60195
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|99998604
|2011.08.09 21:28
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.40623
|0.00000
|1.40123
|1.41111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|99998707
|2011.08.09 21:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.43843
|0.00000
|1.43337
|1.43556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|99998718
|2011.08.09 21:31
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.63231
|0.00000
|1.62754
|1.62979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|99999034
|2011.08.09 21:39
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.23618
|0.00000
|1.23118
|1.23982
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|99999175
|2011.08.09 21:40
|sell
|0.02
|audnzdm
|1.23843
|0.00000
|1.23329
|1.23982
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|99999459
|2011.08.09 21:48
|sell
|0.02
|usdjpym
|77.222
|0.000
|76.712
|77.104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|99999556
|2011.08.09 21:52
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.03880
|0.00000
|1.03380
|1.03936
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|100000142
|2011.08.09 22:09
|sell
|0.02
|eurcadm
|1.40829
|0.00000
|1.40329
|1.41111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|100000211
|2011.08.09 22:11
|sell
|0.02
|gbpcadm
|1.59870
|0.00000
|1.59370
|1.60195
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|100000321
|2011.08.09 22:16
|sell
|0.01
|euraudm
|1.38504
|0.00000
|1.38004
|1.38786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|100000345
|2011.08.09 22:17
|sell
|0.01
|gbpaudm
|1.57080
|0.00000
|1.56580
|1.57567
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|100000415
|2011.08.09 22:17
|sell
|0.21
|eurgbpm
|0.88151
|0.00000
|0.87657
|0.88105
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|100000444
|2011.08.09 22:18
|sell
|0.03
|eurcadm
|1.41029
|0.00000
|1.40529
|1.41111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|100000846
|2011.08.09 22:36
|sell
|0.01
|gbpnzdm
|1.94595
|0.00000
|1.94095
|1.95281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|100001019
|2011.08.09 22:46
|sell
|0.02
|usdcadm
|0.98111
|0.00000
|0.97611
|0.98295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|100001565
|2011.08.09 23:06
|sell
|0.02
|gbpaudm
|1.57269
|0.00000
|1.56780
|1.57567
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|100001878
|2011.08.09 23:11
|sell
|0.02
|euraudm
|1.38717
|0.00000
|1.38204
|1.38786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|100002219
|2011.08.09 23:18
|sell
|0.02
|gbpnzdm
|1.94819
|0.00000
|1.94309
|1.95281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|100002274
|2011.08.09 23:21
|sell
|0.03
|gbpaudm
|1.57485
|0.00000
|1.56978
|1.57567
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|100002611
|2011.08.09 23:27
|sell
|0.03
|eurnzdm
|1.71742
|0.00000
|1.71242
|1.72031
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|100003656
|2011.08.09 23:46
|sell
|0.01
|gbpjpym
|125.705
|0.000
|125.207
|125.654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|100004000
|2011.08.09 23:50
|sell
|0.05
|gbpaudm
|1.57692
|0.00000
|1.57185
|1.57567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|100004035
|2011.08.09 23:51
|sell
|0.03
|gbpnzdm
|1.95052
|0.00000
|1.94529
|1.95281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|100005192
|2011.08.10 00:04
|sell
|0.05
|gbpnzdm
|1.95269
|0.00000
|1.94756
|1.95281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|100005195
|2011.08.10 00:04
|sell
|0.05
|eurnzdm
|1.71943
|0.00000
|1.71443
|1.72031
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|100005257
|2011.08.10 00:04
|sell
|0.03
|euraudm
|1.38919
|0.00000
|1.38418
|1.38786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|100005285
|2011.08.10 00:04
|sell
|0.08
|gbpnzdm
|1.95469
|0.00000
|1.94969
|1.95281
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|100005320
|2011.08.10 00:05
|sell
|0.08
|eurnzdm
|1.72143
|0.00000
|1.71643
|1.72031
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|100005340
|2011.08.10 00:05
|sell
|0.08
|gbpaudm
|1.57899
|0.00000
|1.57399
|1.57567
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|100005384
|2011.08.10 00:06
|sell
|0.03
|gbpcadm
|1.60080
|0.00000
|1.59580
|1.60195
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|100005389
|2011.08.10 00:06
|sell
|0.13
|gbpnzdm
|1.95673
|0.00000
|1.95180
|1.95281
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|100005596
|2011.08.10 00:11
|sell
|0.13
|eurnzdm
|1.72344
|0.00000
|1.71844
|1.72031
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|100005597
|2011.08.10 00:11
|sell
|0.05
|euraudm
|1.39120
|0.00000
|1.38620
|1.38786
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|100006075
|2011.08.10 00:26
|sell
|0.01
|cadjpym
|78.426
|0.000
|77.921
|78.461
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|100006131
|2011.08.10 00:27
|sell
|0.05
|gbpcadm
|1.60280
|0.00000
|1.59780
|1.60195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|100006142
|2011.08.10 00:28
|sell
|0.03
|usdcadm
|0.98323
|0.00000
|0.97813
|0.98295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|100006164
|2011.08.10 00:29
|sell
|0.05
|eurcadm
|1.41229
|0.00000
|1.40729
|1.41111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|100006367
|2011.08.10 00:35
|sell
|0.03
|audnzdm
|1.24028
|0.00000
|1.23548
|1.23982
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|100006594
|2011.08.10 00:43
|sell
|0.01
|eurjpym
|110.580
|0.000
|110.091
|110.678
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.00
|0.00
|-2.25
|-366.01
|Floating P/L:
|-368.26
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|745.46
|Floating P/L:
|-368.26
|Margin:
|1 292.76
|Balance:
|100 745.46
|Equity:
|100 377.20
|Free Margin:
|99 084.44
|Details:
|Gross Profit:
|1 073.56
|Gross Loss:
|328.10
|Total Net Profit:
|745.46
|Profit Factor:
|3.27
|Expected Payoff:
|0.83
|Absolute Drawdown:
|3.96
|Maximal Drawdown:
|41.31 (0.04%)
|Relative Drawdown:
|0.04% (41.31)
|Total Trades:
|897
|Short Positions (won %):
|430 (66.74%)
|Long Positions (won %):
|467 (73.66%)
|Profit Trades (% of total):
|631 (70.35%)
|Loss trades (% of total):
|266 (29.65%)
|Largest
|profit trade:
|84.88
|loss trade:
|-8.10
|Average
|profit trade:
|1.70
|loss trade:
|-1.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|30 (19.40)
|consecutive losses ($):
|8 (-41.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|122.88 (10)
|consecutive loss (count):
|-41.31 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2