Interbank FX, LLC

Account: 7040365 Name: LL Currency: USD 2011 August 10, 01:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
999283912011.08.08 23:45balanceDeposit100 000.00
999293632011.08.09 00:16sell0.01audcadm1.006540.000001.001492011.08.09 01:401.001490.000.000.000.51
999390752011.08.09 03:21buy0.01audcadm0.999770.999880.999882011.08.09 03:260.999880.000.000.000.01
999406482011.08.09 04:11buy0.01audcadm1.001821.001871.001872011.08.09 04:151.001870.000.000.000.00
999437622011.08.09 06:18sell0.01audcadm1.012170.000001.007132011.08.09 08:331.011150.000.000.000.10
999439962011.08.09 06:27sell0.02audcadm1.014280.000001.009292011.08.09 08:331.011070.000.000.000.64
999463542011.08.09 07:09sell0.03audcadm1.016280.000001.011282011.08.09 08:331.011280.000.000.001.50
999547632011.08.09 08:51buy0.01audcadm1.012951.012981.012982011.08.09 08:581.012980.000.000.000.01
999569172011.08.09 09:15sell0.01audcadm1.011330.000001.006282011.08.09 13:401.008420.000.000.000.29
999620222011.08.09 11:30sell0.02audcadm1.013230.000001.008332011.08.09 13:401.008330.000.000.000.99
999676952011.08.09 13:46buy0.01audcadm1.008311.008381.008382011.08.09 13:471.008380.000.000.000.01
999694302011.08.09 14:31sell0.01audcadm1.009860.000001.004852011.08.09 18:211.006520.000.000.000.34
999819792011.08.09 18:19sell0.02audcadm1.011880.000001.006882011.08.09 18:211.006880.000.000.001.01
999832332011.08.09 18:22sell0.01audcadm1.004570.000000.999572011.08.09 18:421.004270.000.000.000.04
999838072011.08.09 18:23sell0.02audcadm1.006630.000001.001572011.08.09 18:421.004270.000.000.000.47
999839042011.08.09 18:24sell0.03audcadm1.009320.000001.004372011.08.09 18:421.004370.000.000.001.49
999885692011.08.09 19:06buy0.01audcadm1.006210.000001.011212011.08.09 19:101.003650.000.000.00-0.26
999887152011.08.09 19:08buy0.02audcadm1.003821.003891.003892011.08.09 19:101.003890.000.000.000.02
999311152011.08.09 00:49buy0.01audchfm0.761240.761250.761252011.08.09 00:500.761250.000.000.000.00
999311642011.08.09 00:50buy0.01audchfm0.761620.761730.761732011.08.09 00:520.761730.000.000.000.01
999312262011.08.09 00:52buy0.01audchfm0.762420.000000.767382011.08.09 01:320.760400.000.000.00-0.27
999319332011.08.09 01:17buy0.02audchfm0.760380.760400.760402011.08.09 01:320.760400.000.000.000.00
999372822011.08.09 02:34buy0.01audchfm0.749070.749140.749142011.08.09 02:350.749140.000.000.000.01
999373522011.08.09 02:35buy0.01audchfm0.749730.000000.754732011.08.09 02:470.747840.000.000.00-0.25
999374922011.08.09 02:40buy0.02audchfm0.747750.747920.747922011.08.09 02:470.747920.000.000.000.04
999378272011.08.09 02:49buy0.01audchfm0.749820.750140.750142011.08.09 02:490.750140.000.000.000.04
999379312011.08.09 02:49buy0.01audchfm0.750900.751320.751322011.08.09 02:490.751320.000.000.000.05
999380012011.08.09 02:49buy0.01audchfm0.751740.752230.752232011.08.09 02:510.752230.000.000.000.06
999391702011.08.09 03:24buy0.01audchfm0.750730.750760.750762011.08.09 03:250.750760.000.000.000.01
999402442011.08.09 03:55sell0.01audchfm0.753730.000000.748752011.08.09 07:370.767480.000.000.00-1.82
999402892011.08.09 03:55sell0.02audchfm0.755800.000000.750802011.08.09 07:370.767400.000.000.00-3.07
999411332011.08.09 04:33sell0.03audchfm0.757900.000000.752882011.08.09 07:370.767290.000.000.00-3.74
999412772011.08.09 04:34sell0.05audchfm0.760000.000000.754932011.08.09 07:370.767320.000.000.00-4.85
999415102011.08.09 04:37sell0.08audchfm0.762640.000000.757722011.08.09 07:370.767320.000.000.00-4.96
999423502011.08.09 05:27sell0.13audchfm0.764750.000000.759652011.08.09 07:370.767370.000.000.00-4.51
999427302011.08.09 05:41sell0.21audchfm0.766780.000000.761762011.08.09 07:370.767400.000.000.00-1.73
999428312011.08.09 05:44sell0.34audchfm0.768800.000000.763802011.08.09 07:370.767520.000.000.005.77
999441752011.08.09 06:35sell0.55audchfm0.770800.000000.765802011.08.09 07:370.767700.000.000.0022.58
999447082011.08.09 06:48sell0.90audchfm0.772780.000000.767802011.08.09 07:370.767800.000.000.0059.35
999505102011.08.09 08:01buy0.01audchfm0.767200.767480.767482011.08.09 08:020.767480.000.000.000.04
999548482011.08.09 08:56buy0.01audchfm0.762380.762760.762762011.08.09 08:560.762760.000.000.000.05
999548992011.08.09 08:56buy0.01audchfm0.763400.000000.768422011.08.09 09:030.755800.000.000.00-1.01
999550022011.08.09 08:59buy0.02audchfm0.761120.000000.766352011.08.09 09:030.755980.000.000.00-1.38
999551772011.08.09 09:00buy0.03audchfm0.757860.000000.762862011.08.09 09:030.755990.000.000.00-0.75
999553532011.08.09 09:02buy0.05audchfm0.755880.755980.755982011.08.09 09:030.755980.000.000.000.06
999575562011.08.09 09:26buy0.01audchfm0.749900.750150.750152011.08.09 09:260.750150.000.000.000.03
999575892011.08.09 09:26buy0.01audchfm0.750880.750940.750942011.08.09 09:310.750940.000.000.000.01
999601702011.08.09 10:39sell0.01audchfm0.753780.000000.748782011.08.09 12:590.752980.000.000.000.10
999603532011.08.09 10:50sell0.02audchfm0.755880.000000.750902011.08.09 12:590.753000.000.000.000.77
999621502011.08.09 11:39sell0.03audchfm0.758100.000000.753002011.08.09 12:590.753000.000.000.002.06
999687352011.08.09 14:09sell0.01audchfm0.750710.000000.745712011.08.09 15:480.747140.000.000.000.48
999693412011.08.09 14:27sell0.02audchfm0.752720.000000.747722011.08.09 15:480.747720.000.000.001.36
999782342011.08.09 16:40buy0.01audchfm0.743640.000000.748682011.08.09 17:040.741690.000.000.00-0.27
999789532011.08.09 16:49buy0.02audchfm0.741720.741730.741732011.08.09 17:040.741730.000.000.000.00
999804332011.08.09 17:32sell0.01audchfm0.743190.000000.738222011.08.09 18:200.739920.000.000.000.45
999818612011.08.09 18:18sell0.02audchfm0.745570.000000.740572011.08.09 18:200.740570.000.000.001.38
999827182011.08.09 18:21sell0.01audchfm0.731230.000000.726232011.08.09 18:220.726230.000.000.000.70
999885672011.08.09 19:06buy0.01audchfm0.726550.000000.731582011.08.09 19:100.724560.000.000.00-0.28
999886902011.08.09 19:08buy0.02audchfm0.724490.724730.724732011.08.09 19:100.724730.000.000.000.07
999961562011.08.09 20:39sell0.01audchfm0.744820.000000.739822011.08.10 00:050.745570.000.00-0.02-0.11
999963012011.08.09 20:44sell0.02audchfm0.746510.000000.741852011.08.10 00:050.745550.000.00-0.040.26
999966452011.08.09 20:52sell0.03audchfm0.748600.000000.743602011.08.10 00:050.745610.000.00-0.061.24
999984182011.08.09 21:25sell0.05audchfm0.750750.000000.745702011.08.10 00:050.745700.000.000.003.50
1000061932011.08.10 00:31buy0.01audchfm0.746650.746700.746702011.08.10 00:350.746700.000.000.000.01
999311492011.08.09 00:50buy0.01audjpym78.17778.17978.1802011.08.09 00:5178.1790.000.000.000.00
999311682011.08.09 00:51buy0.01audjpym78.22278.22778.2282011.08.09 00:5378.2270.000.000.000.01
999312442011.08.09 00:53buy0.01audjpym78.26278.26478.2652011.08.09 00:5478.2640.000.000.000.00
999312782011.08.09 00:54buy0.01audjpym78.31178.33378.3342011.08.09 00:5578.3330.000.000.000.03
999313212011.08.09 00:55buy0.01audjpym78.3720.00078.8772011.08.09 01:0578.1700.000.000.00-0.26
999313822011.08.09 00:59buy0.02audjpym78.16878.17078.1712011.08.09 01:0578.1700.000.000.000.01
999376982011.08.09 02:48buy0.01audjpym77.11877.13877.1392011.08.09 02:4877.1390.000.000.000.03
999377302011.08.09 02:48buy0.01audjpym77.19577.24177.2422011.08.09 02:4977.2410.000.000.000.06
999378412011.08.09 02:49buy0.01audjpym77.29177.48977.4902011.08.09 02:4977.4900.000.000.000.26
999379152011.08.09 02:49buy0.01audjpym77.7670.00078.2632011.08.09 02:5777.3810.000.000.00-0.50
999381352011.08.09 02:50buy0.02audjpym77.5610.00078.0592011.08.09 02:5777.3830.000.000.00-0.46
999384992011.08.09 02:56buy0.03audjpym77.35477.36977.3702011.08.09 02:5777.3700.000.000.000.06
999408092011.08.09 04:18buy0.01audjpym77.62577.62677.6272011.08.09 04:1877.6260.000.000.000.00
999408312011.08.09 04:18buy0.01audjpym77.66877.67877.6792011.08.09 04:2177.6790.000.000.000.02
999431062011.08.09 05:55sell0.01audjpym78.6730.00078.1742011.08.09 07:3478.7940.000.000.00-0.15
999440252011.08.09 06:28sell0.02audjpym78.8750.00078.3732011.08.09 07:3478.8040.000.000.000.18
999451182011.08.09 06:56sell0.03audjpym79.0870.00078.5832011.08.09 07:3478.8010.000.000.001.10
999464062011.08.09 07:09sell0.05audjpym79.2880.00078.7882011.08.09 07:3478.7880.000.000.003.23
999519922011.08.09 08:13sell0.01audjpym78.5200.00078.0082011.08.09 08:3378.2090.000.000.000.40
999520482011.08.09 08:16sell0.02audjpym78.7270.00078.2222011.08.09 08:3378.2220.000.000.001.31
999547122011.08.09 08:49buy0.01audjpym78.45678.45778.4582011.08.09 08:5578.4570.000.000.000.00
999600702011.08.09 10:32sell0.01audjpym78.3720.00077.8722011.08.09 13:4178.2580.000.000.000.14
999609142011.08.09 11:13sell0.02audjpym78.5740.00078.0722011.08.09 13:4178.2680.000.000.000.80
999625752011.08.09 11:53sell0.03audjpym78.7740.00078.2742011.08.09 13:4178.2740.000.000.001.94
999687292011.08.09 14:09sell0.01audjpym78.4930.00077.9932011.08.09 17:0078.1990.000.000.000.38
999689002011.08.09 14:13sell0.02audjpym78.6960.00078.1982011.08.09 17:0078.1980.000.000.001.29
999851202011.08.09 18:36sell0.01audjpym78.1020.00077.5992011.08.09 18:4177.5990.000.000.000.66
999960962011.08.09 20:37sell0.01audjpym79.6870.00079.1822011.08.09 23:1179.8180.000.00-0.02-0.17
999975922011.08.09 21:13sell0.02audjpym79.9030.00079.3992011.08.09 23:1179.8210.000.000.000.21
999989912011.08.09 21:38sell0.03audjpym80.1080.00079.6082011.08.09 23:1179.8200.000.000.001.12
999991342011.08.09 21:40sell0.05audjpym80.3510.00079.8202011.08.09 23:1179.8200.000.000.003.44
1000030212011.08.09 23:35buy0.01audjpym79.86279.87179.8722011.08.09 23:3979.8710.000.000.000.01
999305762011.08.09 00:35buy0.01audnzdm1.240771.240781.240782011.08.09 00:381.240780.000.000.000.00
999313382011.08.09 00:56sell0.01audnzdm1.240030.000001.235032011.08.09 02:251.243090.000.000.00-0.25
999321392011.08.09 01:23sell0.02audnzdm1.241700.000001.237082011.08.09 02:251.243070.000.000.00-0.22
999323532011.08.09 01:29sell0.03audnzdm1.243680.000001.238832011.08.09 02:251.243070.000.000.000.14
999339222011.08.09 01:45sell0.05audnzdm1.245760.000001.240722011.08.09 02:241.243120.000.000.001.06
999341832011.08.09 01:46sell0.08audnzdm1.248300.000001.243312011.08.09 02:241.243310.000.000.003.20
999376642011.08.09 02:47buy0.01audnzdm1.242321.242731.242732011.08.09 02:481.242730.000.000.000.04
999377022011.08.09 02:48buy0.01audnzdm1.243490.000001.248492011.08.09 02:511.241630.000.000.00-0.15
999381252011.08.09 02:50buy0.02audnzdm1.241371.241481.241482011.08.09 02:511.241480.000.000.000.02
999392422011.08.09 03:27buy0.01audnzdm1.241520.000001.246562011.08.09 03:301.239730.000.000.00-0.15
999394982011.08.09 03:29buy0.02audnzdm1.239541.239611.239612011.08.09 03:301.239610.000.000.000.01
999406052011.08.09 04:08buy0.01audnzdm1.239900.000001.244802011.08.09 04:211.237830.000.000.00-0.17
999408712011.08.09 04:20buy0.02audnzdm1.237871.237881.237882011.08.09 04:211.237880.000.000.000.00
999415162011.08.09 04:38buy0.01audnzdm1.238320.000001.243322011.08.09 04:401.237130.000.000.00-0.10
999415452011.08.09 04:38buy0.02audnzdm1.236621.237051.237052011.08.09 04:401.237050.000.000.000.07
999418012011.08.09 04:54buy0.01audnzdm1.237871.237881.237882011.08.09 05:041.237880.000.000.000.00
999431232011.08.09 05:56sell0.01audnzdm1.240860.000001.235862011.08.09 09:191.240120.000.000.000.06
999434622011.08.09 06:08sell0.02audnzdm1.242800.000001.238052011.08.09 09:181.240070.000.000.000.44
999435282011.08.09 06:10sell0.03audnzdm1.245280.000001.240152011.08.09 09:181.240150.000.000.001.25
999592322011.08.09 09:58sell0.01audnzdm1.242130.000001.237122011.08.09 18:211.240020.000.000.000.18
999803512011.08.09 17:26sell0.02audnzdm1.244150.000001.239152011.08.09 18:211.239150.000.000.000.82
999867212011.08.09 18:45sell0.01audnzdm1.244610.000001.239732011.08.09 19:001.243000.000.000.000.13
999869922011.08.09 18:46sell0.02audnzdm1.246180.000001.241832011.08.09 19:001.242920.000.000.000.53
999870532011.08.09 18:46sell0.03audnzdm1.248280.000001.243202011.08.09 19:001.243200.000.000.001.23
999891852011.08.09 19:14sell0.01audnzdm1.241580.000001.236582011.08.09 19:391.239650.000.000.000.16
999892502011.08.09 19:14sell0.02audnzdm1.244010.000001.239702011.08.09 19:391.239700.000.000.000.72
999948922011.08.09 20:12buy0.01audnzdm1.236211.236381.236382011.08.09 20:141.236380.000.000.000.02
999951172011.08.09 20:17buy0.01audnzdm1.237961.238091.238092011.08.09 20:211.238090.000.000.000.01
999968702011.08.09 20:55buy0.01audnzdm1.235921.235931.235932011.08.09 21:051.235930.000.000.000.00
999312382011.08.09 00:53buy0.01audusdm1.010381.010401.010402011.08.09 00:531.010400.000.000.000.00
999312492011.08.09 00:53buy0.01audusdm1.010671.010681.010682011.08.09 00:541.010680.000.000.000.00
999312712011.08.09 00:54buy0.01audusdm1.010940.000001.015942011.08.09 00:591.008820.000.000.00-0.21
999313872011.08.09 00:59buy0.02audusdm1.008921.008971.008972011.08.09 00:591.008970.000.000.000.01
999316982011.08.09 01:07buy0.01audusdm1.010181.010231.010232011.08.09 01:081.010230.000.000.000.00
999317122011.08.09 01:08buy0.01audusdm1.010550.000001.015552011.08.09 01:211.008510.000.000.00-0.21
999320522011.08.09 01:21buy0.02audusdm1.008471.008501.008502011.08.09 01:211.008500.000.000.000.01
999373382011.08.09 02:35buy0.01audusdm0.999600.000001.004602011.08.09 02:450.997560.000.000.00-0.20
999374942011.08.09 02:40buy0.02audusdm0.997530.997560.997562011.08.09 02:450.997560.000.000.000.00
999378402011.08.09 02:49buy0.01audusdm1.000871.001451.001452011.08.09 02:491.001450.000.000.000.06
999379892011.08.09 02:49buy0.01audusdm1.002301.002591.002592011.08.09 02:491.002590.000.000.000.03
999380362011.08.09 02:49buy0.01audusdm1.003181.003341.003342011.08.09 02:571.003340.000.000.000.01
999391712011.08.09 03:24buy0.01audusdm1.000951.001121.001122011.08.09 03:251.001120.000.000.000.01
999391972011.08.09 03:25buy0.01audusdm1.001421.001531.001532011.08.09 03:261.001530.000.000.000.01
999402512011.08.09 03:55sell0.01audusdm1.004080.000000.999082011.08.09 07:361.017420.000.000.00-1.33
999408862011.08.09 04:20sell0.02audusdm1.006120.000001.001122011.08.09 07:361.017410.000.000.00-2.26
999410912011.08.09 04:32sell0.03audusdm1.008140.000001.003142011.08.09 07:361.017420.000.000.00-2.79
999412632011.08.09 04:34sell0.05audusdm1.010450.000001.005282011.08.09 07:361.017380.000.000.00-3.46
999414392011.08.09 04:37sell0.08audusdm1.012390.000001.007512011.08.09 07:361.017260.000.000.00-3.90
999420582011.08.09 05:06sell0.13audusdm1.014380.000001.009412011.08.09 07:361.017390.000.000.00-3.92
999423282011.08.09 05:26sell0.21audusdm1.016440.000001.011402011.08.09 07:361.017520.000.000.00-2.27
999425962011.08.09 05:37sell0.34audusdm1.018450.000001.013452011.08.09 07:361.017470.000.000.003.33
999442272011.08.09 06:36sell0.55audusdm1.020450.000001.015452011.08.09 07:361.017360.000.000.0017.00
999452692011.08.09 06:59sell0.90audusdm1.022610.000001.017472011.08.09 07:361.017470.000.000.0046.26
999546672011.08.09 08:48buy0.01audusdm1.015251.015541.015542011.08.09 08:481.015540.000.000.000.02
999546802011.08.09 08:48buy0.01audusdm1.015571.015791.015792011.08.09 08:561.015790.000.000.000.02
999553662011.08.09 09:03sell0.01audusdm1.011680.000001.006672011.08.09 09:181.009160.000.000.000.25
999565642011.08.09 09:09sell0.02audusdm1.013990.000001.009052011.08.09 09:181.009050.000.000.000.99
999601892011.08.09 10:40sell0.01audusdm1.017300.000001.012292011.08.09 13:411.014240.000.000.000.31
999606422011.08.09 11:01sell0.02audusdm1.019300.000001.014302011.08.09 13:411.014300.000.000.001.00
999687342011.08.09 14:09sell0.01audusdm1.015750.000001.010742011.08.09 17:001.014690.000.000.000.11
999688772011.08.09 14:13sell0.02audusdm1.017760.000001.012772011.08.09 17:001.014680.000.000.000.61
999739662011.08.09 16:00sell0.03audusdm1.019790.000001.014772011.08.09 17:001.014770.000.000.001.51
999801242011.08.09 17:11buy0.01audusdm1.016141.016181.016182011.08.09 17:141.016180.000.000.000.01
999813902011.08.09 18:11buy0.01audusdm1.016621.016671.016672011.08.09 18:121.016670.000.000.000.01
999851212011.08.09 18:36sell0.01audusdm1.014310.000001.009262011.08.09 18:421.009260.000.000.000.50
999885652011.08.09 19:06buy0.01audusdm1.014720.000001.019722011.08.09 19:091.012740.000.000.00-0.20
999887232011.08.09 19:08buy0.02audusdm1.012741.012751.012752011.08.09 19:081.012750.000.000.000.00
999960912011.08.09 20:37sell0.01audusdm1.034840.000001.029842011.08.09 23:111.036100.000.00-0.02-0.13
999975792011.08.09 21:13sell0.02audusdm1.036850.000001.031862011.08.09 23:111.035960.000.000.000.18
999990082011.08.09 21:38sell0.03audusdm1.038890.000001.033862011.08.09 23:111.035940.000.000.000.89
999991252011.08.09 21:40sell0.05audusdm1.041130.000001.036022011.08.09 23:111.036020.000.000.002.56
1000062632011.08.10 00:32buy0.01audusdm1.033681.033771.033772011.08.10 00:321.033770.000.000.000.01
1000062762011.08.10 00:32buy0.01audusdm1.034121.034131.034132011.08.10 00:321.034130.000.000.000.00
1000062872011.08.10 00:32buy0.01audusdm1.034511.034531.034532011.08.10 00:361.034530.000.000.000.00
999313032011.08.09 00:55buy0.01cadjpym77.92877.93277.9332011.08.09 00:5577.9330.000.000.000.01
999313182011.08.09 00:55buy0.01cadjpym77.9940.00078.4942011.08.09 01:5477.6000.000.000.00-0.51
999315362011.08.09 01:00buy0.02cadjpym77.7910.00078.2942011.08.09 01:5477.5970.000.000.00-0.50
999327982011.08.09 01:37buy0.03cadjpym77.59077.59777.5982011.08.09 01:5477.5970.000.000.000.03
999349252011.08.09 01:57buy0.01cadjpym77.6510.00078.1482011.08.09 02:2277.2830.000.000.00-0.48
999351442011.08.09 02:06buy0.02cadjpym77.4480.00077.9482011.08.09 02:2277.2760.000.000.00-0.45
999361662011.08.09 02:16buy0.03cadjpym77.24577.26477.2652011.08.09 02:2277.2650.000.000.000.08
999374102011.08.09 02:37buy0.01cadjpym77.24677.24777.2482011.08.09 02:4877.2480.000.000.000.00
999381182011.08.09 02:50buy0.01cadjpym77.6070.00078.1072011.08.09 02:5477.4170.000.000.00-0.25
999383652011.08.09 02:52buy0.02cadjpym77.40777.41177.4122011.08.09 02:5477.4110.000.000.000.01
999389412011.08.09 03:13buy0.01cadjpym77.31877.32377.3242011.08.09 03:2877.3240.000.000.000.01
999395212011.08.09 03:30buy0.01cadjpym77.38477.39377.3942011.08.09 03:3877.3930.000.000.000.01
999408072011.08.09 04:18buy0.01cadjpym77.45677.45777.4582011.08.09 04:2477.4570.000.000.000.00
999419112011.08.09 04:59buy0.01cadjpym77.59177.60077.6012011.08.09 05:0377.6000.000.000.000.01
999430212011.08.09 05:52sell0.01cadjpym77.6720.00077.1682011.08.09 07:3777.5640.000.000.000.14
999442492011.08.09 06:36sell0.02cadjpym77.8740.00077.3742011.08.09 07:3777.5640.000.000.000.80
999470582011.08.09 07:12sell0.03cadjpym78.0750.00077.5742011.08.09 07:3777.5740.000.000.001.94
999506352011.08.09 08:04buy0.01cadjpym77.54177.55377.5542011.08.09 08:0577.5540.000.000.000.02
999507402011.08.09 08:07buy0.01cadjpym77.63477.64977.6502011.08.09 08:0777.6490.000.000.000.02
999507992011.08.09 08:07buy0.01cadjpym77.70077.70777.7082011.08.09 08:0877.7080.000.000.000.01
999510242011.08.09 08:08buy0.01cadjpym77.7560.00078.2572011.08.09 08:1177.5280.000.000.00-0.30
999518122011.08.09 08:11buy0.02cadjpym77.55077.55577.5562011.08.09 08:1177.5550.000.000.000.02
999541722011.08.09 08:36buy0.01cadjpym77.5210.00078.0172011.08.09 08:4177.3180.000.000.00-0.26
999543492011.08.09 08:40buy0.02cadjpym77.31477.32377.3242011.08.09 08:4177.3230.000.000.000.03
999545192011.08.09 08:45buy0.01cadjpym77.55377.55577.5562011.08.09 08:4577.5560.000.000.000.00
999545662011.08.09 08:45buy0.01cadjpym77.60377.61377.6142011.08.09 08:4577.6130.000.000.000.01
999545902011.08.09 08:45buy0.01cadjpym77.6540.00078.1542011.08.09 08:5377.4610.000.000.00-0.25
999547342011.08.09 08:50buy0.02cadjpym77.45177.45477.4552011.08.09 08:5377.4550.000.000.000.01
999579422011.08.09 09:34buy0.01cadjpym77.24877.25577.2562011.08.09 09:3477.2550.000.000.000.01
999580322011.08.09 09:34buy0.01cadjpym77.31577.33577.3362011.08.09 09:3577.3350.000.000.000.03
999581052011.08.09 09:35buy0.01cadjpym77.41377.42177.4222011.08.09 09:4777.4220.000.000.000.01
999596132011.08.09 10:11sell0.01cadjpym77.4610.00076.9692011.08.09 18:2277.3540.000.000.000.14
999612032011.08.09 11:20sell0.02cadjpym77.6730.00077.1652011.08.09 18:2277.3540.000.000.000.83
999629842011.08.09 12:06sell0.03cadjpym77.8750.00077.3742011.08.09 18:2277.3740.000.000.001.95
999835222011.08.09 18:22sell0.01cadjpym77.3020.00076.7982011.08.10 00:0678.4600.000.00-0.01-1.50
999839652011.08.09 18:24sell0.02cadjpym77.4930.00077.0042011.08.10 00:0678.4640.000.00-0.03-2.52
999842412011.08.09 18:25sell0.03cadjpym77.7110.00077.1982011.08.10 00:0678.4460.000.00-0.04-2.87
999894772011.08.09 19:18sell0.05cadjpym77.9190.00077.4122011.08.10 00:0678.4460.000.00-0.07-3.42
999917032011.08.09 19:42sell0.08cadjpym78.1220.00077.6252011.08.10 00:0678.4440.000.00-0.11-3.34
999923642011.08.09 19:46sell0.13cadjpym78.3270.00077.8242011.08.10 00:0678.4450.000.00-0.17-1.99
999929242011.08.09 19:50sell0.21cadjpym78.5210.00078.0302011.08.10 00:0678.4490.000.00-0.281.97
999960132011.08.09 20:35sell0.34cadjpym78.7350.00078.2462011.08.10 00:0678.4480.000.00-0.4512.67
999993632011.08.09 21:46sell0.55cadjpym78.9480.00078.4492011.08.10 00:0678.4490.000.000.0035.63
999319322011.08.09 01:17buy0.01chfjpym102.804102.807102.8082011.08.09 01:20102.8070.000.000.000.00
999324712011.08.09 01:35sell0.01chfjpym102.7480.000102.2442011.08.09 02:50103.2220.000.000.00-0.61
999354412011.08.09 02:13sell0.02chfjpym102.9430.000102.4502011.08.09 02:50103.2060.000.000.00-0.68
999378622011.08.09 02:49sell0.03chfjpym103.2140.000102.7242011.08.09 02:50103.2020.000.000.000.05
999378832011.08.09 02:49sell0.05chfjpym103.4750.000102.9752011.08.09 02:50103.2040.000.000.001.75
999379322011.08.09 02:49sell0.08chfjpym103.6980.000103.2032011.08.09 02:50103.2030.000.000.005.11
999389592011.08.09 03:14buy0.01chfjpym102.9810.000103.4822011.08.09 03:35102.6060.000.000.00-0.49
999396502011.08.09 03:34buy0.02chfjpym102.7840.000103.2802011.08.09 03:35102.6100.000.000.00-0.46
999397212011.08.09 03:35buy0.03chfjpym102.556102.578102.5792011.08.09 03:35102.5780.000.000.000.09
999402502011.08.09 03:55buy0.01chfjpym102.721102.750102.7512011.08.09 03:55102.7510.000.000.000.04
999402642011.08.09 03:55buy0.01chfjpym102.788102.804102.8052011.08.09 03:55102.8050.000.000.000.02
999402762011.08.09 03:55buy0.01chfjpym102.8780.000103.3702011.08.09 04:08102.6660.000.000.00-0.27
999402912011.08.09 03:55buy0.02chfjpym102.660102.666102.6672011.08.09 04:08102.6670.000.000.000.01
999406312011.08.09 04:09buy0.01chfjpym102.756102.759102.7602011.08.09 04:13102.7590.000.000.000.01
999406732011.08.09 04:13buy0.01chfjpym102.822102.845102.8462011.08.09 04:14102.8460.000.000.000.03
999417502011.08.09 04:48buy0.01chfjpym102.841102.844102.8452011.08.09 05:35102.8450.000.000.000.00
999428532011.08.09 05:45sell0.01chfjpym102.6840.000102.1782011.08.09 06:48102.1780.000.000.000.66
999456312011.08.09 07:02buy0.01chfjpym102.4300.000102.9382011.08.09 07:09102.0270.000.000.00-0.52
999457512011.08.09 07:05buy0.02chfjpym102.2290.000102.7262011.08.09 07:09102.0280.000.000.00-0.52
999460762011.08.09 07:08buy0.03chfjpym102.028102.030102.0312011.08.09 07:09102.0300.000.000.000.01
999484882011.08.09 07:25sell0.01chfjpym102.1250.000101.6252011.08.09 09:14103.6400.000.000.00-1.97
999488842011.08.09 07:32sell0.02chfjpym102.3140.000101.8262011.08.09 09:14103.6070.000.000.00-3.36
999493542011.08.09 07:38sell0.03chfjpym102.5160.000102.0142011.08.09 09:14103.6220.000.000.00-4.30
999526532011.08.09 08:28sell0.05chfjpym102.7420.000102.2452011.08.09 09:14103.6320.000.000.00-5.77
999536562011.08.09 08:31sell0.08chfjpym102.9440.000102.4452011.08.09 09:14103.6400.000.000.00-7.22
999550822011.08.09 09:00sell0.13chfjpym103.1600.000102.6642011.08.09 09:14103.6400.000.000.00-8.10
999551712011.08.09 09:00sell0.21chfjpym103.3920.000102.9042011.08.09 09:14103.6820.000.000.00-7.90
999554982011.08.09 09:04sell0.34chfjpym103.6210.000103.1002011.08.09 09:14103.6820.000.000.00-2.69
999556902011.08.09 09:04sell0.55chfjpym103.9340.000103.4302011.08.09 09:14103.6860.000.000.0017.69
999559922011.08.09 09:06sell0.90chfjpym104.4240.000103.6972011.08.09 09:14103.6970.000.000.0084.88
999583302011.08.09 09:38buy0.01chfjpym103.933103.939103.9402011.08.09 09:38103.9390.000.000.000.01
999583602011.08.09 09:38buy0.01chfjpym103.988103.994103.9952011.08.09 09:39103.9940.000.000.000.01
999583832011.08.09 09:39buy0.01chfjpym104.042104.043104.0442011.08.09 09:39104.0430.000.000.000.00
999584082011.08.09 09:39buy0.01chfjpym104.100104.164104.1652011.08.09 09:41104.1640.000.000.000.08
999585352011.08.09 09:41buy0.01chfjpym104.213104.250104.2512011.08.09 09:41104.2500.000.000.000.05
999585732011.08.09 09:41buy0.01chfjpym104.2850.000104.7772011.08.09 09:43104.0220.000.000.00-0.34
999586842011.08.09 09:43buy0.02chfjpym104.010104.024104.0252011.08.09 09:43104.0240.000.000.000.04
999311672011.08.09 00:51sell0.01euraudm1.402660.000001.397682011.08.09 02:571.416630.000.000.00-1.41
999318602011.08.09 01:13sell0.02euraudm1.404700.000001.399702011.08.09 02:571.417040.000.000.00-2.48
999325142011.08.09 01:36sell0.03euraudm1.406700.000001.401842011.08.09 02:571.417080.000.000.00-3.12
999326772011.08.09 01:37sell0.05euraudm1.408680.000001.403702011.08.09 02:571.417190.000.000.00-4.27
999331912011.08.09 01:40sell0.08euraudm1.411300.000001.406152011.08.09 02:571.417240.000.000.00-4.77
999337412011.08.09 01:45sell0.13euraudm1.413570.000001.408572011.08.09 02:571.417200.000.000.00-4.74
999339992011.08.09 01:45sell0.21euraudm1.415840.000001.410702011.08.09 02:571.417170.000.000.00-2.80
999351802011.08.09 02:07sell0.34euraudm1.418380.000001.413382011.08.09 02:571.417100.000.000.004.37
999357162011.08.09 02:14sell0.55euraudm1.420350.000001.415422011.08.09 02:571.417150.000.000.0017.67
999358192011.08.09 02:14sell0.90euraudm1.422260.000001.417452011.08.09 02:571.417450.000.000.0043.45
999395412011.08.09 03:31sell0.01euraudm1.416390.000001.411392011.08.09 04:321.411390.000.000.000.50
999435412011.08.09 06:11sell0.01euraudm1.398330.000001.393502011.08.09 07:101.393500.000.000.000.50
999486252011.08.09 07:28buy0.01euraudm1.395101.395221.395222011.08.09 07:301.395220.000.000.000.02
999506112011.08.09 08:03sell0.01euraudm1.398500.000001.393442011.08.09 09:501.403540.000.000.00-0.51
999519782011.08.09 08:12sell0.02euraudm1.400600.000001.395532011.08.09 09:501.403510.000.000.00-0.59
999530082011.08.09 08:29sell0.03euraudm1.402730.000001.397652011.08.09 09:501.403480.000.000.00-0.23
999541352011.08.09 08:35sell0.05euraudm1.404810.000001.399802011.08.09 09:501.403490.000.000.000.68
999569402011.08.09 09:15sell0.08euraudm1.406760.000001.401812011.08.09 09:501.403520.000.000.002.63
999570542011.08.09 09:17sell0.13euraudm1.408840.000001.403772011.08.09 09:501.403770.000.000.006.70
999602552011.08.09 10:46buy0.01euraudm1.401941.402001.402002011.08.09 10:491.402000.000.000.000.00
999626402011.08.09 11:56buy0.01euraudm1.398501.398601.398602011.08.09 12:041.398600.000.000.000.01
999629642011.08.09 12:06buy0.01euraudm1.399041.399201.399202011.08.09 12:111.399200.000.000.000.01
999672342011.08.09 13:41buy0.01euraudm1.403861.404061.404062011.08.09 13:411.404060.000.000.000.02
999672602011.08.09 13:41buy0.01euraudm1.404491.404791.404792011.08.09 13:411.404790.000.000.000.03
999672882011.08.09 13:41buy0.01euraudm1.405241.405311.405312011.08.09 13:421.405310.000.000.000.00
999693992011.08.09 14:30buy0.01euraudm1.399951.400011.400012011.08.09 14:421.400010.000.000.000.01
999697912011.08.09 14:45buy0.01euraudm1.400060.000001.405072011.08.09 14:591.398070.000.000.00-0.21
999704492011.08.09 14:58buy0.02euraudm1.397971.398071.398072011.08.09 14:591.398070.000.000.000.02
999710022011.08.09 15:05buy0.01euraudm1.400001.400011.400012011.08.09 15:101.400010.000.000.000.00
999715582011.08.09 15:21sell0.01euraudm1.398140.000001.393122011.08.09 18:181.396950.000.000.000.12
999762972011.08.09 16:17sell0.02euraudm1.400140.000001.395162011.08.09 18:181.397780.000.000.000.48
999790742011.08.09 16:51sell0.03euraudm1.402220.000001.397172011.08.09 18:181.397170.000.000.001.55
999843312011.08.09 18:26sell0.01euraudm1.403140.000001.397862011.08.09 18:501.406060.000.000.00-0.29
999851672011.08.09 18:36sell0.02euraudm1.405200.000001.400312011.08.09 18:501.406480.000.000.00-0.26
999854552011.08.09 18:40sell0.03euraudm1.407200.000001.402202011.08.09 18:501.406400.000.000.000.24
999858432011.08.09 18:42sell0.05euraudm1.409360.000001.404372011.08.09 18:501.406610.000.000.001.39
999867512011.08.09 18:45sell0.08euraudm1.411400.000001.406382011.08.09 18:501.406380.000.000.004.06
999884262011.08.09 19:05sell0.01euraudm1.404020.000001.399032011.08.09 19:121.402890.000.000.000.11
999885182011.08.09 19:05sell0.02euraudm1.405820.000001.401082011.08.09 19:121.402800.000.000.000.62
999887302011.08.09 19:08sell0.03euraudm1.408040.000001.403042011.08.09 19:121.403040.000.000.001.53
999966682011.08.09 20:53sell0.01euraudm1.387150.000001.382152011.08.09 21:401.384260.000.000.020.30
999969452011.08.09 20:55sell0.02euraudm1.389000.000001.384212011.08.09 21:401.384210.000.000.030.99
999993022011.08.09 21:44buy0.01euraudm1.385491.385501.385502011.08.09 21:441.385500.000.000.000.00
999993082011.08.09 21:44buy0.01euraudm1.386170.000001.391202011.08.09 21:511.384240.000.000.00-0.20
999993872011.08.09 21:47buy0.02euraudm1.384171.384181.384182011.08.09 21:511.384180.000.000.000.00
999323722011.08.09 01:30sell0.01eurcadm1.411140.000001.406142011.08.09 06:381.414310.000.000.00-0.32
999340522011.08.09 01:45sell0.02eurcadm1.413190.000001.408192011.08.09 06:381.414320.000.000.00-0.23
999351472011.08.09 02:06sell0.03eurcadm1.415210.000001.410192011.08.09 06:381.414330.000.000.000.27
999371022011.08.09 02:28sell0.05eurcadm1.417390.000001.412292011.08.09 06:381.414410.000.000.001.50
999380752011.08.09 02:49sell0.08eurcadm1.419490.000001.414442011.08.09 06:381.414440.000.000.004.06
999445802011.08.09 06:46buy0.01eurcadm1.415381.415591.415592011.08.09 06:481.415590.000.000.000.02
999449112011.08.09 06:51buy0.01eurcadm1.416761.416791.416792011.08.09 06:551.416790.000.000.000.00
999471522011.08.09 07:13sell0.01eurcadm1.415390.000001.410392011.08.09 09:501.418340.000.000.00-0.30
999494012011.08.09 07:39sell0.02eurcadm1.417390.000001.412422011.08.09 09:501.418340.000.000.00-0.19
999501372011.08.09 07:55sell0.03eurcadm1.419390.000001.414392011.08.09 09:501.418210.000.000.000.35
999525972011.08.09 08:28sell0.05eurcadm1.421590.000001.416562011.08.09 09:501.418210.000.000.001.71
999575602011.08.09 09:26sell0.08eurcadm1.423590.000001.418592011.08.09 09:491.418590.000.000.004.03
999595782011.08.09 10:09buy0.01eurcadm1.419351.419391.419392011.08.09 10:131.419390.000.000.000.01
999601692011.08.09 10:39buy0.01eurcadm1.419540.000001.424542011.08.09 11:071.417510.000.000.00-0.20
999606962011.08.09 11:03buy0.02eurcadm1.417511.417541.417542011.08.09 11:071.417540.000.000.000.00
999623862011.08.09 11:47buy0.01eurcadm1.418370.000001.423372011.08.09 11:521.416420.000.000.00-0.19
999625272011.08.09 11:51buy0.02eurcadm1.416311.416531.416532011.08.09 11:521.416530.000.000.000.04
999649602011.08.09 12:59buy0.01eurcadm1.417011.417041.417042011.08.09 13:011.417040.000.000.000.00
999664912011.08.09 13:12sell0.01eurcadm1.417470.000001.412522011.08.09 14:491.412520.000.000.000.50
999710872011.08.09 15:09buy0.01eurcadm1.411590.000001.416712011.08.09 15:511.409590.000.000.00-0.20
999718552011.08.09 15:26buy0.02eurcadm1.409581.409591.409592011.08.09 15:511.409590.000.000.000.00
999730782011.08.09 15:51buy0.01eurcadm1.410281.410311.410312011.08.09 16:041.410310.000.000.000.00
999774202011.08.09 16:30sell0.01eurcadm1.410580.000001.405552011.08.09 19:131.409510.000.000.000.11
999821042011.08.09 18:19sell0.02eurcadm1.412590.000001.407612011.08.09 19:131.409610.000.000.000.60
999822092011.08.09 18:20sell0.03eurcadm1.414680.000001.409642011.08.09 19:131.409640.000.000.001.53
999910642011.08.09 19:39buy0.01eurcadm1.409311.409691.409692011.08.09 19:391.409690.000.000.000.04
999912272011.08.09 19:39buy0.01eurcadm1.410010.000001.415042011.08.09 19:511.402340.000.000.00-0.78
999915342011.08.09 19:41buy0.02eurcadm1.408120.000001.412912011.08.09 19:511.402100.000.000.00-1.23
999924572011.08.09 19:47buy0.03eurcadm1.406010.000001.411012011.08.09 19:511.402120.000.000.00-1.20
999926112011.08.09 19:48buy0.05eurcadm1.404010.000001.409012011.08.09 19:511.402120.000.000.00-0.97
999929812011.08.09 19:50buy0.08eurcadm1.402011.402141.402142011.08.09 19:511.402140.000.000.000.11
999955452011.08.09 20:27buy0.01eurcadm1.406411.406491.406492011.08.09 20:281.406490.000.000.000.01
999956122011.08.09 20:28buy0.01eurcadm1.407181.407191.407192011.08.09 20:291.407190.000.000.000.00
999956922011.08.09 20:29buy0.01eurcadm1.407711.407761.407762011.08.09 20:291.407760.000.000.000.01
999957202011.08.09 20:29buy0.01eurcadm1.408460.000001.413462011.08.09 20:411.406590.000.000.00-0.19
999959402011.08.09 20:32buy0.02eurcadm1.406511.406561.406562011.08.09 20:411.406560.000.000.000.01
999974272011.08.09 21:04buy0.01eurcadm1.407591.407631.407632011.08.09 21:091.407630.000.000.000.01
999294332011.08.09 00:17sell0.01eurchfm1.068480.000001.063482011.08.09 02:121.063480.000.000.000.66
999372862011.08.09 02:34buy0.01eurchfm1.064161.064831.064832011.08.09 02:481.064830.000.000.000.09
999401952011.08.09 03:54sell0.01eurchfm1.069860.000001.064892011.08.09 07:191.078290.000.000.00-1.11
999414992011.08.09 04:37sell0.02eurchfm1.071980.000001.066862011.08.09 07:181.077550.000.000.00-1.48
999430782011.08.09 05:53sell0.03eurchfm1.074040.000001.069042011.08.09 07:181.077360.000.000.00-1.32
999441102011.08.09 06:32sell0.05eurchfm1.076040.000001.071042011.08.09 07:181.077240.000.000.00-0.80
999444272011.08.09 06:41sell0.08eurchfm1.078400.000001.073202011.08.09 07:181.077250.000.000.001.22
999450412011.08.09 06:55sell0.13eurchfm1.080720.000001.075622011.08.09 07:181.077540.000.000.005.47
999459742011.08.09 07:07sell0.21eurchfm1.082720.000001.077722011.08.09 07:181.077720.000.000.0013.88
999505182011.08.09 08:01buy0.01eurchfm1.073871.073901.073902011.08.09 08:011.073900.000.000.000.01
999505352011.08.09 08:01buy0.01eurchfm1.074331.074371.074372011.08.09 08:021.074370.000.000.000.00
999505762011.08.09 08:02buy0.01eurchfm1.074750.000001.079752011.08.09 08:051.072730.000.000.00-0.27
999506792011.08.09 08:05buy0.02eurchfm1.072681.072821.072822011.08.09 08:051.072820.000.000.000.03
999548252011.08.09 08:55buy0.01eurchfm1.068351.068361.068362011.08.09 08:561.068360.000.000.000.00
999548562011.08.09 08:56buy0.01eurchfm1.068730.000001.073732011.08.09 09:011.063400.000.000.00-0.72
999550152011.08.09 09:00buy0.02eurchfm1.066610.000001.071722011.08.09 09:011.063360.000.000.00-0.87
999552042011.08.09 09:00buy0.03eurchfm1.063341.063351.063352011.08.09 09:011.063350.000.000.000.01
999576192011.08.09 09:27buy0.01eurchfm1.056691.056731.056732011.08.09 09:311.056730.000.000.000.01
999603892011.08.09 10:51buy0.01eurchfm1.060140.000001.065172011.08.09 10:591.058110.000.000.00-0.28
999604512011.08.09 10:53buy0.02eurchfm1.058081.058121.058122011.08.09 10:591.058120.000.000.000.01
999610572011.08.09 11:18buy0.01eurchfm1.058551.058871.058872011.08.09 11:181.058870.000.000.000.04
999610632011.08.09 11:18buy0.01eurchfm1.059361.059441.059442011.08.09 11:321.059440.000.000.000.01
999631482011.08.09 12:14sell0.01eurchfm1.058920.000001.053922011.08.09 13:021.053920.000.000.000.68
999672272011.08.09 13:41sell0.01eurchfm1.054070.000001.049112011.08.09 15:131.049110.000.000.000.67
999724982011.08.09 15:46buy0.01eurchfm1.049380.000001.054362011.08.09 15:481.047370.000.000.00-0.28
999725872011.08.09 15:47buy0.02eurchfm1.046911.046951.046952011.08.09 15:481.046950.000.000.000.01
999780872011.08.09 16:39buy0.01eurchfm1.039661.039781.039782011.08.09 16:391.039780.000.000.000.01
999781082011.08.09 16:39buy0.01eurchfm1.040401.040411.040412011.08.09 16:391.040410.000.000.000.01
999781272011.08.09 16:39buy0.01eurchfm1.040781.040821.040822011.08.09 16:401.040820.000.000.000.01
999782422011.08.09 16:40buy0.01eurchfm1.041080.000001.046142011.08.09 16:551.039130.000.000.00-0.26
999789552011.08.09 16:49buy0.02eurchfm1.039071.039151.039152011.08.09 16:551.039150.000.000.000.03
999804492011.08.09 17:33sell0.01eurchfm1.039300.000001.034302011.08.09 18:201.034300.000.000.000.69
999886192011.08.09 19:07buy0.01eurchfm1.019991.020011.020012011.08.09 19:071.020010.000.000.000.01
999886312011.08.09 19:07buy0.01eurchfm1.020560.000001.025542011.08.09 19:101.018600.000.000.00-0.28
999887192011.08.09 19:08buy0.02eurchfm1.018551.018651.018652011.08.09 19:101.018650.000.000.000.02
999954672011.08.09 20:26buy0.01eurchfm1.034361.034511.034512011.08.09 20:281.034510.000.000.000.02
999307322011.08.09 00:39buy0.01eurjpym109.787109.791109.7922011.08.09 00:54109.7920.000.000.000.01
999312882011.08.09 00:54buy0.01eurjpym109.825109.840109.8412011.08.09 00:55109.8410.000.000.000.02
999313232011.08.09 00:55buy0.01eurjpym109.9060.000110.4052011.08.09 01:05109.7220.000.000.00-0.24
999313912011.08.09 00:59buy0.02eurjpym109.700109.720109.7212011.08.09 01:05109.7210.000.000.000.06
999318762011.08.09 01:14buy0.01eurjpym109.8740.000110.3762011.08.09 01:31109.6860.000.000.00-0.25
999323652011.08.09 01:29buy0.02eurjpym109.673109.679109.6802011.08.09 01:31109.6790.000.000.000.01
999376632011.08.09 02:47buy0.01eurjpym109.439109.440109.4412011.08.09 02:47109.4410.000.000.000.01
999376692011.08.09 02:47buy0.01eurjpym109.482109.486109.4872011.08.09 02:48109.4870.000.000.000.00
999390642011.08.09 03:20buy0.01eurjpym109.655109.659109.6602011.08.09 03:20109.6590.000.000.000.01
999390742011.08.09 03:20buy0.01eurjpym109.701109.702109.7032011.08.09 03:21109.7030.000.000.000.00
999391362011.08.09 03:23buy0.01eurjpym109.788109.792109.7932011.08.09 03:27109.7920.000.000.000.01
999401062011.08.09 03:48sell0.01eurjpym109.8380.000109.3412011.08.09 07:37109.8830.000.000.00-0.06
999413102011.08.09 04:35sell0.02eurjpym110.0390.000109.5382011.08.09 07:37109.9050.000.000.000.35
999425432011.08.09 05:35sell0.03eurjpym110.2400.000109.7402011.08.09 07:37109.9330.000.000.001.19
999451652011.08.09 06:57sell0.05eurjpym110.4440.000109.9402011.08.09 07:37109.9400.000.000.003.26
999507352011.08.09 08:07buy0.01eurjpym110.102110.133110.1342011.08.09 08:07110.1340.000.000.000.04
999507732011.08.09 08:07buy0.01eurjpym110.159110.161110.1622011.08.09 08:07110.1610.000.000.000.00
999507782011.08.09 08:07buy0.01eurjpym110.190110.199110.2002011.08.09 08:07110.2000.000.000.000.01
999507962011.08.09 08:07buy0.01eurjpym110.218110.222110.2232011.08.09 08:08110.2230.000.000.000.01
999584492011.08.09 09:40sell0.01eurjpym109.8940.000109.3972011.08.09 13:42109.7960.000.000.000.13
999589962011.08.09 09:51sell0.02eurjpym110.0990.000109.5992011.08.09 13:42109.7910.000.000.000.80
999629402011.08.09 12:04sell0.03eurjpym110.2970.000109.7992011.08.09 13:42109.7990.000.000.001.93
999687372011.08.09 14:09sell0.01eurjpym110.0430.000109.5442011.08.09 17:53109.5440.000.000.000.65
999835732011.08.09 18:23sell0.01eurjpym109.4000.000108.8992011.08.09 18:39109.5220.000.000.00-0.16
999838402011.08.09 18:24sell0.02eurjpym109.5990.000109.1012011.08.09 18:39109.5430.000.000.000.14
999842192011.08.09 18:25sell0.03eurjpym109.8370.000109.3352011.08.09 18:39109.5460.000.000.001.13
999843052011.08.09 18:25sell0.05eurjpym110.0320.000109.5392011.08.09 18:39109.5390.000.000.003.20
999896622011.08.09 19:21sell0.01eurjpym109.7310.000109.2312011.08.10 00:01110.6740.000.00-0.01-1.22
999901572011.08.09 19:29sell0.02eurjpym109.9350.000109.4342011.08.10 00:01110.6420.000.00-0.02-1.83
999921032011.08.09 19:45sell0.03eurjpym110.1360.000109.6362011.08.10 00:01110.6310.000.00-0.04-1.93
999935332011.08.09 19:57sell0.05eurjpym110.3420.000109.8372011.08.10 00:01110.6300.000.00-0.06-1.87
999953892011.08.09 20:24sell0.08eurjpym110.5430.000110.0432011.08.10 00:01110.6310.000.00-0.10-0.91
999961952011.08.09 20:40sell0.13eurjpym110.7440.000110.2442011.08.10 00:01110.6330.000.00-0.161.87
999986492011.08.09 21:28sell0.21eurjpym110.9330.000110.4612011.08.10 00:01110.6300.000.000.008.26
999993762011.08.09 21:46sell0.34eurjpym111.1370.000110.6342011.08.10 00:01110.6340.000.000.0022.18
999294932011.08.09 00:19buy0.01eurnzdm1.733811.733881.733882011.08.09 00:201.733880.000.000.000.00
999297492011.08.09 00:21buy0.01eurnzdm1.734811.735291.735292011.08.09 00:211.735290.000.000.000.03
999298502011.08.09 00:21buy0.01eurnzdm1.736440.000001.741562011.08.09 00:261.734990.000.000.00-0.12
999300262011.08.09 00:23buy0.02eurnzdm1.734361.734991.734992011.08.09 00:261.734990.000.000.000.10
999313042011.08.09 00:55sell0.01eurnzdm1.738590.000001.733492011.08.09 03:291.753570.000.000.00-1.22
999313832011.08.09 00:59sell0.02eurnzdm1.740790.000001.735692011.08.09 03:291.753570.000.000.00-2.07
999315322011.08.09 01:00sell0.03eurnzdm1.742920.000001.737882011.08.09 03:291.753810.000.000.00-2.65
999321372011.08.09 01:23sell0.05eurnzdm1.745280.000001.740192011.08.09 03:291.753880.000.000.00-3.50
999321952011.08.09 01:25sell0.08eurnzdm1.746740.000001.742492011.08.09 03:291.753880.000.000.00-4.64
999326392011.08.09 01:37sell0.13eurnzdm1.748550.000001.743772011.08.09 03:291.753810.000.000.00-5.55
999329632011.08.09 01:39sell0.21eurnzdm1.750190.000001.745812011.08.09 03:291.753580.000.000.00-5.79
999330582011.08.09 01:39sell0.34eurnzdm1.752990.000001.747992011.08.09 03:291.753610.000.000.00-1.71
999334602011.08.09 01:40sell0.55eurnzdm1.754890.000001.749992011.08.09 03:291.753840.000.000.004.69
999337782011.08.09 01:45sell0.90eurnzdm1.758690.000001.753692011.08.09 03:291.753690.000.000.0036.55
999395192011.08.09 03:29sell0.01eurnzdm1.752560.000001.747562011.08.09 03:451.751420.000.000.000.10
999395272011.08.09 03:30sell0.02eurnzdm1.754650.000001.749652011.08.09 03:451.751510.000.000.000.51
999395422011.08.09 03:31sell0.03eurnzdm1.756730.000001.751742011.08.09 03:451.751740.000.000.001.22
999408242011.08.09 04:18sell0.01eurnzdm1.751540.000001.746562011.08.09 04:331.746560.000.000.000.41
999419582011.08.09 05:01buy0.01eurnzdm1.741510.000001.746512011.08.09 05:091.739890.000.000.00-0.14
999419982011.08.09 05:05buy0.02eurnzdm1.739491.739691.739692011.08.09 05:091.739690.000.000.000.04
999421462011.08.09 05:14buy0.01eurnzdm1.741720.000001.746722011.08.09 05:191.739490.000.000.00-0.18
999421712011.08.09 05:15buy0.02eurnzdm1.739511.739591.739592011.08.09 05:191.739590.000.000.000.01
999424602011.08.09 05:32buy0.01eurnzdm1.741650.000001.746602011.08.09 05:391.734590.000.000.00-0.58
999425912011.08.09 05:37buy0.02eurnzdm1.739510.000001.744512011.08.09 05:391.734560.000.000.00-0.81
999426002011.08.09 05:38buy0.03eurnzdm1.737010.000001.742262011.08.09 05:391.734590.000.000.00-0.59
999426582011.08.09 05:38buy0.05eurnzdm1.734781.734841.734842011.08.09 05:391.734840.000.000.000.03
999431072011.08.09 05:55buy0.01eurnzdm1.738211.738791.738792011.08.09 06:071.738790.000.000.000.04
999445832011.08.09 06:46sell0.01eurnzdm1.738130.000001.733102011.08.09 07:081.733100.000.000.000.42
999486062011.08.09 07:27buy0.01eurnzdm1.735341.735411.735412011.08.09 07:281.735410.000.000.000.01
999486352011.08.09 07:28buy0.01eurnzdm1.736511.737351.737352011.08.09 07:311.737350.000.000.000.07
999506362011.08.09 08:04sell0.01eurnzdm1.738440.000001.733402011.08.09 08:471.744760.000.000.00-0.52
999506492011.08.09 08:04sell0.02eurnzdm1.740490.000001.735492011.08.09 08:471.744770.000.000.00-0.70
999521772011.08.09 08:21sell0.03eurnzdm1.742390.000001.737602011.08.09 08:471.744710.000.000.00-0.57
999530722011.08.09 08:29sell0.05eurnzdm1.744850.000001.739852011.08.09 08:471.744010.000.000.000.34
999537322011.08.09 08:32sell0.08eurnzdm1.746950.000001.741852011.08.09 08:471.743610.000.000.002.18
999541182011.08.09 08:34sell0.13eurnzdm1.748590.000001.743992011.08.09 08:461.743990.000.000.004.88
999546702011.08.09 08:48sell0.01eurnzdm1.742930.000001.737932011.08.09 09:561.744300.000.000.00-0.11
999547892011.08.09 08:53sell0.02eurnzdm1.744990.000001.739992011.08.09 09:561.744170.000.000.000.14
999569562011.08.09 09:16sell0.03eurnzdm1.746990.000001.741992011.08.09 09:561.743860.000.000.000.77
999570682011.08.09 09:17sell0.05eurnzdm1.749020.000001.744232011.08.09 09:561.744230.000.000.001.96
999596682011.08.09 10:14buy0.01eurnzdm1.745590.000001.750522011.08.09 10:211.735290.000.000.00-0.84
999596982011.08.09 10:15buy0.02eurnzdm1.743410.000001.748582011.08.09 10:211.735230.000.000.00-1.34
999597262011.08.09 10:17buy0.03eurnzdm1.741340.000001.746332011.08.09 10:211.735190.000.000.00-1.51
999597622011.08.09 10:18buy0.05eurnzdm1.739310.000001.744212011.08.09 10:211.735390.000.000.00-1.61
999597932011.08.09 10:19buy0.08eurnzdm1.737300.000001.742302011.08.09 10:211.735390.000.000.00-1.26
999598152011.08.09 10:19buy0.13eurnzdm1.735301.735491.735492011.08.09 10:211.735490.000.000.000.20
999606662011.08.09 11:02sell0.01eurnzdm1.734390.000001.729492011.08.09 14:091.737910.000.000.00-0.29
999640642011.08.09 12:23sell0.02eurnzdm1.736480.000001.731392011.08.09 14:091.737770.000.000.00-0.21
999648112011.08.09 12:48sell0.03eurnzdm1.738970.000001.733572011.08.09 14:091.737780.000.000.000.29
999658712011.08.09 13:06sell0.05eurnzdm1.740890.000001.736032011.08.09 14:091.737880.000.000.001.23
999674552011.08.09 13:42sell0.08eurnzdm1.742940.000001.737942011.08.09 14:091.737940.000.000.003.28
999691692011.08.09 14:21buy0.01eurnzdm1.740300.000001.745342011.08.09 14:281.738010.000.000.00-0.19
999693122011.08.09 14:26buy0.02eurnzdm1.738111.738151.738152011.08.09 14:281.738150.000.000.000.00
999694682011.08.09 14:33buy0.01eurnzdm1.739611.739691.739692011.08.09 14:351.739690.000.000.000.01
999695472011.08.09 14:35buy0.01eurnzdm1.740470.000001.745572011.08.09 14:541.736440.000.000.00-0.33
999698302011.08.09 14:46buy0.02eurnzdm1.738430.000001.743432011.08.09 14:541.736400.000.000.00-0.33
999701842011.08.09 14:53buy0.03eurnzdm1.736411.736471.736472011.08.09 14:541.736470.000.000.000.01
999710612011.08.09 15:08buy0.01eurnzdm1.737021.737091.737092011.08.09 15:111.737090.000.000.000.01
999711652011.08.09 15:11buy0.01eurnzdm1.737671.737771.737772011.08.09 15:141.737770.000.000.000.01
999713402011.08.09 15:14buy0.01eurnzdm1.738610.000001.743612011.08.09 15:411.736760.000.000.00-0.15
999715602011.08.09 15:21buy0.02eurnzdm1.736531.736601.736602011.08.09 15:411.736600.000.000.000.01
999723152011.08.09 15:42buy0.01eurnzdm1.738111.738401.738402011.08.09 15:491.738400.000.000.000.03
999765322011.08.09 16:20sell0.01eurnzdm1.738020.000001.733022011.08.09 18:191.734610.000.000.000.28
999789542011.08.09 16:49sell0.02eurnzdm1.740150.000001.735172011.08.09 18:191.735170.000.000.000.82
999791842011.08.09 16:52sell0.03eurnzdm1.742140.000001.737192011.08.09 18:181.737190.000.000.001.22
999954622011.08.09 20:26buy0.01eurnzdm1.715511.715921.715922011.08.09 20:261.715920.000.000.000.04
999955412011.08.09 20:26buy0.01eurnzdm1.716810.000001.721812011.08.09 20:341.714290.000.000.00-0.21
999958802011.08.09 20:31buy0.02eurnzdm1.714711.714761.714762011.08.09 20:341.714760.000.000.000.01
999308022011.08.09 00:41sell0.01eurusdm1.416200.000001.411152011.08.09 07:311.422800.000.000.00-0.66
999318442011.08.09 01:13sell0.02eurusdm1.418260.000001.413212011.08.09 07:311.422840.000.000.00-0.92
999377642011.08.09 02:48sell0.03eurusdm1.421270.000001.416242011.08.09 07:311.422820.000.000.00-0.47
999391302011.08.09 03:22sell0.05eurusdm1.423360.000001.418342011.08.09 07:311.422820.000.000.000.27
999447632011.08.09 06:48sell0.08eurusdm1.425600.000001.420602011.08.09 07:311.422810.000.000.002.23
999460132011.08.09 07:07sell0.13eurusdm1.427810.000001.422812011.08.09 07:311.422810.000.000.006.50
999505822011.08.09 08:02buy0.01eurusdm1.422101.422121.422122011.08.09 08:061.422120.000.000.000.00
999507392011.08.09 08:07buy0.01eurusdm1.423021.423161.423162011.08.09 08:071.423160.000.000.000.02
999507752011.08.09 08:07buy0.01eurusdm1.423461.423591.423592011.08.09 08:081.423590.000.000.000.01
999554382011.08.09 09:04sell0.01eurusdm1.421590.000001.416582011.08.09 13:421.423120.000.000.00-0.15
999565532011.08.09 09:08sell0.02eurusdm1.423620.000001.418592011.08.09 13:421.423160.000.000.000.09
999578652011.08.09 09:33sell0.03eurusdm1.425610.000001.420632011.08.09 13:421.423070.000.000.000.76
999581162011.08.09 09:35sell0.05eurusdm1.428300.000001.423182011.08.09 13:421.423180.000.000.002.56
999687142011.08.09 14:08sell0.01eurusdm1.424250.000001.419242011.08.09 18:211.425360.000.000.00-0.11
999819142011.08.09 18:19sell0.02eurusdm1.426470.000001.421612011.08.09 18:211.425260.000.000.000.24
999820952011.08.09 18:19sell0.03eurusdm1.428620.000001.423522011.08.09 18:211.425670.000.000.000.89
999822622011.08.09 18:20sell0.05eurusdm1.430530.000001.425662011.08.09 18:211.425660.000.000.002.44
999885722011.08.09 19:06buy0.01eurusdm1.424661.424841.424842011.08.09 19:061.424840.000.000.000.01
999885962011.08.09 19:06buy0.01eurusdm1.425131.425261.425262011.08.09 19:061.425260.000.000.000.02
999886182011.08.09 19:06buy0.01eurusdm1.425551.425821.425822011.08.09 19:071.425820.000.000.000.02
999886452011.08.09 19:07buy0.01eurusdm1.426151.426191.426192011.08.09 19:071.426190.000.000.000.00
999886682011.08.09 19:07buy0.01eurusdm1.426411.426511.426512011.08.09 19:101.426510.000.000.000.01
999294322011.08.09 00:17buy0.01gbpaudm1.609931.610181.610182011.08.09 00:201.610180.000.000.000.02
999311662011.08.09 00:51sell0.01gbpaudm1.613450.000001.608452011.08.09 02:481.628050.000.000.00-1.46
999325202011.08.09 01:36sell0.02gbpaudm1.615640.000001.610592011.08.09 02:481.627950.000.000.00-2.46
999327012011.08.09 01:37sell0.03gbpaudm1.617770.000001.612792011.08.09 02:481.628030.000.000.00-3.08
999331962011.08.09 01:40sell0.05gbpaudm1.620300.000001.615282011.08.09 02:481.627890.000.000.00-3.80
999332702011.08.09 01:40sell0.08gbpaudm1.622430.000001.617502011.08.09 02:481.628120.000.000.00-4.56
999336952011.08.09 01:45sell0.13gbpaudm1.624930.000001.619652011.08.09 02:481.628070.000.000.00-4.09
999338182011.08.09 01:45sell0.21gbpaudm1.626950.000001.622032011.08.09 02:481.627810.000.000.00-1.81
999351582011.08.09 02:07sell0.34gbpaudm1.629130.000001.624042011.08.09 02:481.627790.000.000.004.56
999356202011.08.09 02:14sell0.55gbpaudm1.630950.000001.626142011.08.09 02:481.627950.000.000.0016.53
999357072011.08.09 02:14sell0.90gbpaudm1.633120.000001.628002011.08.09 02:481.628000.000.000.0046.14
999378322011.08.09 02:49sell0.01gbpaudm1.627710.000001.622672011.08.09 03:281.624930.000.000.000.28
999390302011.08.09 03:16sell0.02gbpaudm1.629770.000001.624842011.08.09 03:281.624840.000.000.000.99
999400452011.08.09 03:45sell0.01gbpaudm1.621120.000001.616142011.08.09 04:321.620370.000.000.000.07
999401432011.08.09 03:51sell0.02gbpaudm1.623230.000001.618132011.08.09 04:321.620330.000.000.000.58
999403342011.08.09 03:59sell0.03gbpaudm1.625010.000001.620352011.08.09 04:321.620350.000.000.001.41
999431032011.08.09 05:55buy0.01gbpaudm1.605870.000001.611042011.08.09 06:071.604070.000.000.00-0.18
999432792011.08.09 06:00buy0.02gbpaudm1.604021.604111.604112011.08.09 06:071.604110.000.000.000.02
999445192011.08.09 06:44buy0.01gbpaudm1.603431.603441.603442011.08.09 06:451.603440.000.000.000.00
999445692011.08.09 06:45buy0.01gbpaudm1.604020.000001.609062011.08.09 06:541.602080.000.000.00-0.20
999446662011.08.09 06:47buy0.02gbpaudm1.601811.601941.601942011.08.09 06:541.601940.000.000.000.02
999459012011.08.09 07:07buy0.01gbpaudm1.601321.601361.601362011.08.09 07:071.601360.000.000.000.00
999459212011.08.09 07:07buy0.01gbpaudm1.601770.000001.606832011.08.09 07:111.599390.000.000.00-0.24
999465762011.08.09 07:10buy0.02gbpaudm1.599661.599741.599742011.08.09 07:111.599740.000.000.000.01
999543082011.08.09 08:39sell0.01gbpaudm1.613910.000001.608832011.08.09 08:571.608830.000.000.000.52
999623432011.08.09 11:46buy0.01gbpaudm1.603150.000001.608302011.08.09 11:541.600980.000.000.00-0.23
999625712011.08.09 11:53buy0.02gbpaudm1.601131.601171.601172011.08.09 11:541.601170.000.000.000.00
999626662011.08.09 11:57buy0.01gbpaudm1.602290.000001.607062011.08.09 12:001.600290.000.000.00-0.20
999627282011.08.09 11:59buy0.02gbpaudm1.600051.600111.600112011.08.09 12:001.600110.000.000.000.01
999630942011.08.09 12:12buy0.01gbpaudm1.603471.603581.603582011.08.09 12:121.603580.000.000.000.01
999630962011.08.09 12:12buy0.01gbpaudm1.603851.603931.603932011.08.09 12:121.603930.000.000.000.01
999631102011.08.09 12:12buy0.01gbpaudm1.604410.000001.609532011.08.09 12:151.602180.000.000.00-0.23
999631762011.08.09 12:14buy0.02gbpaudm1.602151.602161.602162011.08.09 12:151.602160.000.000.000.00
999687322011.08.09 14:09buy0.01gbpaudm1.604280.000001.609322011.08.09 14:151.600110.000.000.00-0.42
999688222011.08.09 14:11buy0.02gbpaudm1.602220.000001.607262011.08.09 14:151.600130.000.000.00-0.42
999689052011.08.09 14:14buy0.03gbpaudm1.600091.600101.600102011.08.09 14:151.600100.000.000.000.00
999697142011.08.09 14:42buy0.01gbpaudm1.600760.000001.605742011.08.09 14:501.598460.000.000.00-0.24
999698242011.08.09 14:46buy0.02gbpaudm1.598551.598561.598562011.08.09 14:501.598560.000.000.000.00
999750622011.08.09 16:09buy0.01gbpaudm1.590261.590351.590352011.08.09 16:091.590350.000.000.000.01
999751412011.08.09 16:09buy0.01gbpaudm1.590631.590641.590642011.08.09 16:101.590640.000.000.000.00
999753332011.08.09 16:10buy0.01gbpaudm1.591121.591201.591202011.08.09 16:111.591200.000.000.000.01
999756792011.08.09 16:12buy0.01gbpaudm1.591401.591641.591642011.08.09 16:141.591640.000.000.000.02
999804482011.08.09 17:33buy0.01gbpaudm1.595361.595421.595422011.08.09 17:381.595420.000.000.000.00
999808572011.08.09 17:51sell0.01gbpaudm1.597110.000001.592112011.08.09 18:181.593780.000.000.000.34
999810242011.08.09 17:55sell0.02gbpaudm1.599090.000001.594112011.08.09 18:181.594110.000.000.001.02
999851192011.08.09 18:36buy0.01gbpaudm1.601091.601401.601402011.08.09 18:361.601400.000.000.000.03
999851502011.08.09 18:36buy0.01gbpaudm1.602631.602881.602882011.08.09 18:361.602880.000.000.000.03
999851952011.08.09 18:36buy0.01gbpaudm1.603841.603971.603972011.08.09 18:371.603970.000.000.000.01
999885632011.08.09 19:06sell0.01gbpaudm1.601120.000001.596182011.08.09 19:121.597880.000.000.000.33
999886212011.08.09 19:07sell0.02gbpaudm1.603000.000001.598132011.08.09 19:121.598130.000.000.000.99
999993012011.08.09 21:44buy0.01gbpaudm1.572680.000001.577682011.08.09 21:511.570910.000.000.00-0.19
999993862011.08.09 21:47buy0.02gbpaudm1.570681.570841.570842011.08.09 21:511.570840.000.000.000.03
999303042011.08.09 00:29buy0.01gbpcadm1.620281.620351.620352011.08.09 00:351.620350.000.000.000.01
999312112011.08.09 00:52sell0.01gbpcadm1.620100.000001.615102011.08.09 06:351.622600.000.000.00-0.25
999328802011.08.09 01:38sell0.02gbpcadm1.621900.000001.617102011.08.09 06:351.622680.000.000.00-0.16
999345072011.08.09 01:48sell0.03gbpcadm1.623710.000001.618912011.08.09 06:351.622650.000.000.000.32
999351362011.08.09 02:06sell0.05gbpcadm1.625730.000001.620892011.08.09 06:351.622550.000.000.001.60
999390552011.08.09 03:19sell0.08gbpcadm1.627700.000001.622802011.08.09 06:351.622800.000.000.003.95
999445772011.08.09 06:46buy0.01gbpcadm1.624450.000001.629452011.08.09 06:521.622600.000.000.00-0.18
999449412011.08.09 06:51buy0.02gbpcadm1.622401.622601.622602011.08.09 06:521.622600.000.000.000.04
999484392011.08.09 07:24sell0.01gbpcadm1.625800.000001.620952011.08.09 08:451.628800.000.000.00-0.30
999485522011.08.09 07:25sell0.02gbpcadm1.627800.000001.622802011.08.09 08:451.628850.000.000.00-0.21
999492902011.08.09 07:37sell0.03gbpcadm1.629800.000001.624842011.08.09 08:451.628730.000.000.000.32
999495612011.08.09 07:42sell0.05gbpcadm1.631950.000001.626952011.08.09 08:451.628850.000.000.001.55
999503322011.08.09 07:59sell0.08gbpcadm1.633900.000001.628952011.08.09 08:451.628950.000.000.003.97
999547112011.08.09 08:49buy0.01gbpcadm1.629901.630001.630002011.08.09 08:491.630000.000.000.000.01
999547332011.08.09 08:50buy0.01gbpcadm1.630711.630851.630852011.08.09 08:531.630850.000.000.000.01
999547942011.08.09 08:53buy0.01gbpcadm1.631401.631501.631502011.08.09 08:581.631500.000.000.000.01
999580562011.08.09 09:35sell0.01gbpcadm1.633550.000001.628602011.08.09 09:481.628600.000.000.000.50
999595532011.08.09 10:08buy0.01gbpcadm1.629921.630101.630102011.08.09 10:081.630100.000.000.000.02
999595612011.08.09 10:08buy0.01gbpcadm1.630700.000001.635752011.08.09 10:131.628450.000.000.00-0.22
999596202011.08.09 10:11buy0.02gbpcadm1.628651.628691.628692011.08.09 10:131.628690.000.000.000.01
999600542011.08.09 10:31buy0.01gbpcadm1.628151.628201.628202011.08.09 10:311.628200.000.000.000.01
999600632011.08.09 10:31buy0.01gbpcadm1.628721.628801.628802011.08.09 10:381.628800.000.000.000.00
999603182011.08.09 10:49buy0.01gbpcadm1.628061.628101.628102011.08.09 10:521.628100.000.000.000.00
999624902011.08.09 11:50buy0.01gbpcadm1.624330.000001.629332011.08.09 11:551.622400.000.000.00-0.19
999626372011.08.09 11:55buy0.02gbpcadm1.622211.622451.622452011.08.09 11:551.622450.000.000.000.05
999629442011.08.09 12:05buy0.01gbpcadm1.622620.000001.627662011.08.09 12:111.620950.000.000.00-0.16
999630072011.08.09 12:08buy0.02gbpcadm1.620651.620931.620932011.08.09 12:111.620930.000.000.000.06
999644712011.08.09 12:29buy0.01gbpcadm1.621001.621251.621252011.08.09 12:291.621250.000.000.000.03
999644782011.08.09 12:29buy0.01gbpcadm1.621711.621801.621802011.08.09 12:301.621800.000.000.000.01
999645322011.08.09 12:30buy0.01gbpcadm1.622451.622551.622552011.08.09 12:311.622550.000.000.000.01
999645582011.08.09 12:31buy0.01gbpcadm1.623200.000001.628222011.08.09 12:331.621300.000.000.00-0.19
999645772011.08.09 12:32buy0.02gbpcadm1.621351.621451.621452011.08.09 12:331.621450.000.000.000.02
999648692011.08.09 12:51sell0.01gbpcadm1.621150.000001.616152011.08.09 13:531.618050.000.000.000.31
999651922011.08.09 13:02sell0.02gbpcadm1.622970.000001.618252011.08.09 13:531.618250.000.000.000.95
999694462011.08.09 14:32buy0.01gbpcadm1.616900.000001.621892011.08.09 15:011.608850.000.000.00-0.81
999698762011.08.09 14:47buy0.02gbpcadm1.614900.000001.619902011.08.09 15:011.609010.000.000.00-1.19
999701122011.08.09 14:52buy0.03gbpcadm1.612900.000001.617852011.08.09 15:011.608900.000.000.00-1.21
999704892011.08.09 14:59buy0.05gbpcadm1.611050.000001.615902011.08.09 15:011.608800.000.000.00-1.14
999706742011.08.09 15:00buy0.08gbpcadm1.608891.608901.608902011.08.09 15:011.608900.000.000.000.01
999730692011.08.09 15:51buy0.01gbpcadm1.603991.604251.604252011.08.09 16:071.604250.000.000.000.03
999749502011.08.09 16:08buy0.01gbpcadm1.604751.604801.604802011.08.09 16:091.604800.000.000.000.01
999772652011.08.09 16:28sell0.01gbpcadm1.605700.000001.600702011.08.09 19:091.608750.000.000.00-0.30
999802852011.08.09 17:20sell0.02gbpcadm1.607680.000001.602722011.08.09 19:091.608750.000.000.00-0.22
999811432011.08.09 17:59sell0.03gbpcadm1.609700.000001.604702011.08.09 19:091.608700.000.000.000.30
999831372011.08.09 18:21sell0.05gbpcadm1.611550.000001.606702011.08.09 19:091.608700.000.000.001.44
999835122011.08.09 18:22sell0.08gbpcadm1.614000.000001.608592011.08.09 19:091.608590.000.000.004.37
999948462011.08.09 20:11buy0.01gbpcadm1.597101.597151.597152011.08.09 20:121.597150.000.000.000.01
999949192011.08.09 20:12buy0.01gbpcadm1.597730.000001.602742011.08.09 20:231.595700.000.000.00-0.21
999951902011.08.09 20:18buy0.02gbpcadm1.595651.595701.595702011.08.09 20:231.595700.000.000.000.01
999958632011.08.09 20:31buy0.01gbpcadm1.598590.000001.603312011.08.09 20:331.596250.000.000.00-0.24
999959342011.08.09 20:32buy0.02gbpcadm1.596451.596491.596492011.08.09 20:331.596490.000.000.000.01
999974242011.08.09 21:04buy0.01gbpcadm1.597901.598101.598102011.08.09 21:091.598100.000.000.000.02
999307342011.08.09 00:39buy0.01gbpchfm1.229041.229081.229082011.08.09 00:531.229080.000.000.000.01
999351482011.08.09 02:07buy0.01gbpchfm1.224850.000001.229932011.08.09 02:191.218820.000.000.00-0.80
999353592011.08.09 02:12buy0.02gbpchfm1.223030.000001.227812011.08.09 02:191.218960.000.000.00-1.09
999355152011.08.09 02:14buy0.03gbpchfm1.220980.000001.226002011.08.09 02:191.218960.000.000.00-0.81
999366592011.08.09 02:19buy0.05gbpchfm1.219111.219141.219142011.08.09 02:191.219140.000.000.000.02
999372872011.08.09 02:34buy0.01gbpchfm1.220931.221231.221232011.08.09 02:351.221230.000.000.000.04
999373662011.08.09 02:35buy0.01gbpchfm1.221701.222041.222042011.08.09 02:491.222040.000.000.000.05
999381142011.08.09 02:50buy0.01gbpchfm1.221921.221961.221962011.08.09 02:501.221960.000.000.000.00
999381562011.08.09 02:50buy0.01gbpchfm1.222841.222861.222862011.08.09 02:511.222860.000.000.000.01
999383032011.08.09 02:51buy0.01gbpchfm1.223531.223961.223962011.08.09 02:511.223960.000.000.000.06
999383422011.08.09 02:52buy0.01gbpchfm1.224340.000001.229452011.08.09 03:251.222440.000.000.00-0.25
999387382011.08.09 03:03buy0.02gbpchfm1.222411.222441.222442011.08.09 03:251.222440.000.000.000.01
999402532011.08.09 03:55sell0.01gbpchfm1.225320.000001.220282011.08.09 07:311.236770.000.000.00-1.52
999402832011.08.09 03:55sell0.02gbpchfm1.227500.000001.222332011.08.09 07:311.236790.000.000.00-2.45
999424742011.08.09 05:32sell0.03gbpchfm1.229540.000001.224542011.08.09 07:311.236730.000.000.00-2.85
999427962011.08.09 05:43sell0.05gbpchfm1.231780.000001.226802011.08.09 07:311.236870.000.000.00-3.37
999440872011.08.09 06:31sell0.08gbpchfm1.233810.000001.228812011.08.09 07:311.236910.000.000.00-3.28
999444362011.08.09 06:41sell0.13gbpchfm1.235820.000001.230822011.08.09 07:311.236870.000.000.00-1.81
999446022011.08.09 06:46sell0.21gbpchfm1.237940.000001.232932011.08.09 07:311.236810.000.000.003.14
999458112011.08.09 07:06sell0.34gbpchfm1.239900.000001.235042011.08.09 07:311.236790.000.000.0013.98
999459352011.08.09 07:07sell0.55gbpchfm1.241940.000001.236942011.08.09 07:311.236940.000.000.0036.37
999505122011.08.09 08:01buy0.01gbpchfm1.237020.000001.241832011.08.09 08:051.234840.000.000.00-0.29
999506622011.08.09 08:04buy0.02gbpchfm1.234831.234841.234842011.08.09 08:051.234840.000.000.000.01
999549092011.08.09 08:57buy0.01gbpchfm1.227951.228221.228222011.08.09 08:571.228220.000.000.000.03
999549522011.08.09 08:57buy0.01gbpchfm1.228730.000001.233732011.08.09 09:011.222080.000.000.00-0.89
999550052011.08.09 08:59buy0.02gbpchfm1.226650.000001.231692011.08.09 09:011.222140.000.000.00-1.21
999551832011.08.09 09:00buy0.03gbpchfm1.221961.222201.222202011.08.09 09:011.222200.000.000.000.10
999576262011.08.09 09:27buy0.01gbpchfm1.213561.213781.213782011.08.09 09:311.213780.000.000.000.03
999588992011.08.09 09:49buy0.01gbpchfm1.215451.216501.216502011.08.09 09:501.216500.000.000.000.14
999600002011.08.09 10:29sell0.01gbpchfm1.213690.000001.208692011.08.09 11:471.210730.000.000.000.40
999621862011.08.09 11:40sell0.02gbpchfm1.215740.000001.210762011.08.09 11:471.210760.000.000.001.34
999631272011.08.09 12:13sell0.01gbpchfm1.212280.000001.207302011.08.09 13:021.207300.000.000.000.68
999307302011.08.09 00:39buy0.01gbpjpym126.257126.260126.2612011.08.09 00:55126.2600.000.000.000.00
999313102011.08.09 00:55buy0.01gbpjpym126.315126.344126.3452011.08.09 00:55126.3440.000.000.000.03
999313222011.08.09 00:55buy0.01gbpjpym126.4040.000126.9042011.08.09 01:11125.9880.000.000.00-0.54
999313852011.08.09 00:59buy0.02gbpjpym126.2040.000126.7042011.08.09 01:11125.9960.000.000.00-0.54
999318072011.08.09 01:11buy0.03gbpjpym125.982125.990125.9912011.08.09 01:11125.9910.000.000.000.03
999349992011.08.09 02:00sell0.01gbpjpym125.8230.000125.3282011.08.09 02:50126.2230.000.000.00-0.52
999378772011.08.09 02:49sell0.02gbpjpym126.0830.0000.0002011.08.09 02:50126.1870.000.000.00-0.27
999379382011.08.09 02:49sell0.03gbpjpym126.7060.000126.2062011.08.09 02:50126.2060.000.000.001.94
999389132011.08.09 03:12buy0.01gbpjpym125.7960.000126.2922011.08.09 03:16125.6000.000.000.00-0.25
999390042011.08.09 03:15buy0.02gbpjpym125.592125.598125.5992011.08.09 03:16125.5980.000.000.000.02
999390632011.08.09 03:20buy0.01gbpjpym125.702125.703125.7042011.08.09 03:21125.7030.000.000.000.00
999391722011.08.09 03:24buy0.01gbpjpym125.740125.747125.7482011.08.09 03:26125.7470.000.000.000.01
999392842011.08.09 03:28buy0.01gbpjpym125.896125.903125.9042011.08.09 03:28125.9040.000.000.000.01
999393392011.08.09 03:28buy0.01gbpjpym125.969125.988125.9892011.08.09 03:28125.9890.000.000.000.03
999400912011.08.09 03:47sell0.01gbpjpym126.0630.000125.5682011.08.09 07:41126.3620.000.000.00-0.39
999414682011.08.09 04:37sell0.02gbpjpym126.2530.000125.7632011.08.09 07:41126.3700.000.000.00-0.30
999427522011.08.09 05:42sell0.03gbpjpym126.4580.000125.9562011.08.09 07:41126.3680.000.000.000.35
999451732011.08.09 06:57sell0.05gbpjpym126.6630.000126.1632011.08.09 07:41126.3710.000.000.001.88
999464412011.08.09 07:10sell0.08gbpjpym126.8670.000126.3672011.08.09 07:41126.3670.000.000.005.17
999506142011.08.09 08:03buy0.01gbpjpym126.597126.600126.6012011.08.09 08:06126.6000.000.000.000.01
999518792011.08.09 08:12sell0.01gbpjpym126.5760.000126.0762011.08.09 09:03126.0760.000.000.000.65
999603202011.08.09 10:49buy0.01gbpjpym126.2320.000126.7322011.08.09 11:16126.0340.000.000.00-0.26
999607592011.08.09 11:06buy0.02gbpjpym126.032126.040126.0412011.08.09 11:16126.0410.000.000.000.02
999612312011.08.09 11:21buy0.01gbpjpym126.232126.235126.2362011.08.09 11:23126.2350.000.000.000.01
999624582011.08.09 11:49buy0.01gbpjpym126.007126.008126.0092011.08.09 11:49126.0080.000.000.000.00
999624812011.08.09 11:49buy0.01gbpjpym126.098126.119126.1202011.08.09 11:55126.1190.000.000.000.02
999642982011.08.09 12:24sell0.01gbpjpym126.1200.000125.6222011.08.09 14:53125.6220.000.000.000.65
999725232011.08.09 15:47buy0.01gbpjpym125.097125.098125.0992011.08.09 16:24125.0990.000.000.000.00
999801442011.08.09 17:14buy0.01gbpjpym124.987124.988124.9892011.08.09 17:19124.9890.000.000.000.00
999805692011.08.09 17:39sell0.01gbpjpym124.9330.000124.4332011.08.09 18:40124.8140.000.000.000.15
999812202011.08.09 18:03sell0.02gbpjpym125.1380.000124.6382011.08.09 18:40124.8430.000.000.000.77
999844082011.08.09 18:26sell0.03gbpjpym125.3480.000124.8422011.08.09 18:40124.8420.000.000.001.97
999877782011.08.09 18:55buy0.01gbpjpym125.060125.088125.0892011.08.09 19:11125.0880.000.000.000.04
999952012011.08.09 20:19sell0.01gbpjpym125.4130.000124.9162011.08.09 23:00125.7110.000.00-0.01-0.39
999955992011.08.09 20:28sell0.02gbpjpym125.5980.000125.1132011.08.09 23:00125.7120.000.00-0.03-0.30
999981962011.08.09 21:19sell0.03gbpjpym125.7980.000125.2982011.08.09 23:00125.7070.000.000.000.35
999990572011.08.09 21:39sell0.05gbpjpym126.0130.000125.5132011.08.09 23:00125.7090.000.000.001.97
999999382011.08.09 22:00sell0.08gbpjpym126.2180.000125.7182011.08.09 23:00125.7180.000.000.005.19
1000025252011.08.09 23:26buy0.01gbpjpym125.676125.680125.6812011.08.09 23:28125.6800.000.000.000.00
1000026542011.08.09 23:28buy0.01gbpjpym125.734125.740125.7412011.08.09 23:36125.7400.000.000.000.01
999312972011.08.09 00:55sell0.01gbpnzdm1.999190.000001.994192011.08.09 03:292.011050.000.000.00-0.96
999313242011.08.09 00:55sell0.02gbpnzdm2.001110.000001.996212011.08.09 03:292.012550.000.000.00-1.86
999315252011.08.09 01:00sell0.03gbpnzdm2.004050.000001.998832011.08.09 03:292.012510.000.000.00-2.06
999322192011.08.09 01:25sell0.05gbpnzdm2.006080.000002.001082011.08.09 03:292.012510.000.000.00-2.61
999326532011.08.09 01:37sell0.08gbpnzdm2.008130.000002.003132011.08.09 03:292.012610.000.000.00-2.91
999329762011.08.09 01:39sell0.13gbpnzdm2.010390.000002.005492011.08.09 03:282.011480.000.000.00-1.15
999330512011.08.09 01:39sell0.21gbpnzdm2.012990.000002.007952011.08.09 03:282.011480.000.000.002.58
999333742011.08.09 01:40sell0.34gbpnzdm2.015190.000002.010192011.08.09 03:282.011480.000.000.0010.24
999334072011.08.09 01:40sell0.55gbpnzdm2.016290.000002.012242011.08.09 03:282.012240.000.000.0018.07
999336302011.08.09 01:43sell0.90gbpnzdm2.018400.000002.013362011.08.09 03:282.013360.000.000.0036.77
999401502011.08.09 03:52buy0.01gbpnzdm2.011882.012352.012352011.08.09 03:522.012350.000.000.000.04
999401732011.08.09 03:52buy0.01gbpnzdm2.013512.013572.013572011.08.09 03:592.013570.000.000.000.00
999408262011.08.09 04:18sell0.01gbpnzdm2.010650.000002.005652011.08.09 04:322.005650.000.000.000.41
999421312011.08.09 05:13buy0.01gbpnzdm2.000390.000002.005212011.08.09 05:391.991210.000.000.00-0.75
999421492011.08.09 05:14buy0.02gbpnzdm1.998480.000002.003362011.08.09 05:391.991210.000.000.00-1.19
999421722011.08.09 05:15buy0.03gbpnzdm1.996480.000002.001482011.08.09 05:391.991150.000.000.00-1.31
999425982011.08.09 05:37buy0.05gbpnzdm1.993810.000001.999212011.08.09 05:391.991090.000.000.00-1.12
999426122011.08.09 05:38buy0.08gbpnzdm1.990811.990911.990912011.08.09 05:391.990910.000.000.000.07
999427552011.08.09 05:43buy0.01gbpnzdm1.993410.000001.998512011.08.09 05:501.991640.000.000.00-0.14
999429472011.08.09 05:47buy0.02gbpnzdm1.991511.991641.991642011.08.09 05:501.991640.000.000.000.02
999439332011.08.09 06:26sell0.01gbpnzdm1.992630.000001.987792011.08.09 06:591.989510.000.000.000.26
999445092011.08.09 06:43sell0.02gbpnzdm1.994590.000001.989692011.08.09 06:591.989690.000.000.000.81
999482282011.08.09 07:19buy0.01gbpnzdm1.989311.989871.989872011.08.09 07:191.989870.000.000.000.05
999482512011.08.09 07:19buy0.01gbpnzdm1.990811.991191.991192011.08.09 07:221.991190.000.000.000.03
999483872011.08.09 07:22buy0.01gbpnzdm1.992011.992071.992072011.08.09 07:251.992070.000.000.000.01
999519942011.08.09 08:13buy0.01gbpnzdm2.003490.000002.008502011.08.09 08:162.001190.000.000.00-0.19
999520402011.08.09 08:15buy0.02gbpnzdm2.001132.001292.001292011.08.09 08:162.001290.000.000.000.03
999545922011.08.09 08:46sell0.01gbpnzdm2.003000.000001.998002011.08.09 09:422.004310.000.000.00-0.10
999552772011.08.09 09:01sell0.02gbpnzdm2.005080.000002.000292011.08.09 09:422.004350.000.000.000.12
999553682011.08.09 09:03sell0.03gbpnzdm2.006830.000002.002082011.08.09 09:422.004350.000.000.000.61
999570982011.08.09 09:17sell0.05gbpnzdm2.009140.000002.004312011.08.09 09:422.004310.000.000.001.97
999586222011.08.09 09:42sell0.01gbpnzdm2.003330.000001.998272011.08.09 10:171.998270.000.000.000.42
999606232011.08.09 11:01sell0.01gbpnzdm1.988490.000001.983592011.08.09 11:141.983590.000.000.000.41
999618812011.08.09 11:28buy0.01gbpnzdm1.989560.000001.994602011.08.09 11:451.987290.000.000.00-0.19
999620522011.08.09 11:34buy0.02gbpnzdm1.987511.987591.987592011.08.09 11:451.987590.000.000.000.01
999630412011.08.09 12:09buy0.01gbpnzdm1.985111.985391.985392011.08.09 12:101.985390.000.000.000.02
999631822011.08.09 12:15sell0.01gbpnzdm1.984500.000001.979442011.08.09 13:531.992810.000.000.00-0.68
999632412011.08.09 12:19sell0.02gbpnzdm1.986520.000001.981892011.08.09 13:531.992810.000.000.00-1.03
999644432011.08.09 12:27sell0.03gbpnzdm1.988840.000001.983672011.08.09 13:531.992510.000.000.00-0.90
999648122011.08.09 12:48sell0.05gbpnzdm1.991230.000001.986152011.08.09 13:531.992410.000.000.00-0.49
999670212011.08.09 13:33sell0.08gbpnzdm1.992890.000001.988282011.08.09 13:531.992410.000.000.000.31
999672502011.08.09 13:41sell0.13gbpnzdm1.994930.000001.989922011.08.09 13:531.992810.000.000.002.25
999674432011.08.09 13:42sell0.21gbpnzdm1.997470.000001.992162011.08.09 13:531.992160.000.000.009.13
999694282011.08.09 14:31buy0.01gbpnzdm1.988711.988791.988792011.08.09 14:351.988790.000.000.000.00
999695572011.08.09 14:36buy0.01gbpnzdm1.989910.000001.994982011.08.09 14:551.983590.000.000.00-0.52
999697582011.08.09 14:43buy0.02gbpnzdm1.987910.000001.992912011.08.09 14:551.983560.000.000.00-0.72
999698282011.08.09 14:46buy0.03gbpnzdm1.985550.000001.990552011.08.09 14:551.983560.000.000.00-0.49
999701682011.08.09 14:53buy0.05gbpnzdm1.983411.983501.983502011.08.09 14:551.983500.000.000.000.04
999723132011.08.09 15:42buy0.01gbpnzdm1.979010.000001.983812011.08.09 15:461.977230.000.000.00-0.14
999724412011.08.09 15:43buy0.02gbpnzdm1.977141.977281.977282011.08.09 15:461.977280.000.000.000.02
999730612011.08.09 15:51buy0.01gbpnzdm1.978710.000001.983602011.08.09 16:111.976890.000.000.00-0.15
999735932011.08.09 15:58buy0.02gbpnzdm1.976611.976791.976792011.08.09 16:111.976790.000.000.000.03
999760122011.08.09 16:15buy0.01gbpnzdm1.978261.978291.978292011.08.09 16:161.978290.000.000.000.01
999761772011.08.09 16:16buy0.01gbpnzdm1.979101.979391.979392011.08.09 16:391.979390.000.000.000.03
999801982011.08.09 17:17sell0.01gbpnzdm1.983090.000001.977992011.08.09 18:161.979710.000.000.000.28
999807442011.08.09 17:46sell0.02gbpnzdm1.984810.000001.980092011.08.09 18:161.980750.000.000.000.66
999810042011.08.09 17:54sell0.03gbpnzdm1.987210.000001.982142011.08.09 18:161.982140.000.000.001.25
999961202011.08.09 20:38buy0.01gbpnzdm1.950210.000001.955212011.08.09 20:521.946260.000.000.00-0.33
999964862011.08.09 20:49buy0.02gbpnzdm1.948710.000001.952322011.08.09 20:521.946260.000.000.00-0.41
999965642011.08.09 20:51buy0.03gbpnzdm1.946561.946641.946642011.08.09 20:521.946640.000.000.000.02
999966312011.08.09 20:52sell0.01gbpnzdm1.946260.000001.941262011.08.09 21:401.943210.000.000.010.26
999969232011.08.09 20:55sell0.02gbpnzdm1.948350.000001.943292011.08.09 21:401.943290.000.000.010.85
999998422011.08.09 21:57buy0.01gbpnzdm1.943611.944091.944092011.08.09 22:101.944090.000.000.000.04
999305882011.08.09 00:36buy0.01gbpusdm1.629471.629571.629572011.08.09 00:521.629570.000.000.000.01
999323132011.08.09 01:28buy0.01gbpusdm1.629061.629151.629152011.08.09 01:311.629150.000.000.000.01
999346332011.08.09 01:50sell0.01gbpusdm1.627690.000001.622702011.08.09 08:331.632590.000.000.00-0.49
999348332011.08.09 01:53sell0.02gbpusdm1.629590.000001.624722011.08.09 08:331.632470.000.000.00-0.57
999393612011.08.09 03:28sell0.03gbpusdm1.631660.000001.626662011.08.09 08:331.632490.000.000.00-0.25
999420202011.08.09 05:06sell0.05gbpusdm1.633790.000001.628672011.08.09 08:331.632790.000.000.000.50
999449892011.08.09 06:54sell0.08gbpusdm1.635790.000001.630812011.08.09 08:331.632800.000.000.002.39
999457922011.08.09 07:05sell0.13gbpusdm1.637860.000001.632822011.08.09 08:321.632820.000.000.006.55
999548052011.08.09 08:54buy0.01gbpusdm1.634401.634491.634492011.08.09 08:551.634490.000.000.000.01
999548412011.08.09 08:55buy0.01gbpusdm1.634951.635141.635142011.08.09 08:561.635140.000.000.000.01
999549072011.08.09 08:57buy0.01gbpusdm1.635341.635371.635372011.08.09 08:571.635370.000.000.000.01
999549222011.08.09 08:57buy0.01gbpusdm1.635711.635751.635752011.08.09 08:571.635750.000.000.000.01
999549352011.08.09 08:57buy0.01gbpusdm1.636201.636211.636212011.08.09 08:571.636210.000.000.000.00
999549412011.08.09 08:57buy0.01gbpusdm1.636501.636531.636532011.08.09 09:001.636530.000.000.000.00
999591902011.08.09 09:56sell0.01gbpusdm1.637550.000001.632552011.08.09 11:451.632550.000.000.000.50
999630442011.08.09 12:09buy0.01gbpusdm1.633931.633951.633952011.08.09 12:171.633950.000.000.000.01
999643052011.08.09 12:24sell0.01gbpusdm1.633430.000001.628442011.08.09 13:541.628440.000.000.000.50
999682512011.08.09 13:57buy0.01gbpusdm1.630011.630071.630072011.08.09 13:571.630070.000.000.000.01
999683012011.08.09 13:57buy0.01gbpusdm1.630361.630711.630712011.08.09 14:011.630710.000.000.000.03
999693672011.08.09 14:28buy0.01gbpusdm1.629291.629321.629322011.08.09 14:291.629320.000.000.000.00
999763452011.08.09 16:18buy0.01gbpusdm1.620581.620601.620602011.08.09 16:191.620600.000.000.000.00
999765262011.08.09 16:19buy0.01gbpusdm1.620931.620951.620952011.08.09 16:231.620950.000.000.000.01
999805712011.08.09 17:39sell0.01gbpusdm1.621320.000001.616342011.08.09 18:451.620550.000.000.000.07
999816082011.08.09 18:16sell0.02gbpusdm1.623240.000001.618382011.08.09 18:451.620390.000.000.000.57
999819532011.08.09 18:19sell0.03gbpusdm1.625480.000001.620472011.08.09 18:451.620470.000.000.001.50
999294882011.08.09 00:19sell0.01nzdchfm0.615850.000000.610752011.08.09 01:360.610750.000.000.000.68
999390962011.08.09 03:22buy0.01nzdchfm0.605510.605530.605532011.08.09 03:260.605530.000.000.000.00
999402522011.08.09 03:55sell0.01nzdchfm0.608300.000000.603292011.08.09 07:320.619610.000.000.00-1.49
999403222011.08.09 03:58sell0.02nzdchfm0.610190.000000.605342011.08.09 07:320.619510.000.000.00-2.46
999411142011.08.09 04:33sell0.03nzdchfm0.612290.000000.607212011.08.09 07:320.619510.000.000.00-2.87
999412742011.08.09 04:34sell0.05nzdchfm0.614290.000000.609292011.08.09 07:320.619510.000.000.00-3.45
999424962011.08.09 05:32sell0.08nzdchfm0.616240.000000.611292011.08.09 07:320.619610.000.000.00-3.57
999428112011.08.09 05:43sell0.13nzdchfm0.618290.000000.613292011.08.09 07:320.619610.000.000.00-2.27
999446002011.08.09 06:46sell0.21nzdchfm0.620290.000000.615292011.08.09 07:310.619610.000.000.001.89
999452742011.08.09 06:59sell0.34nzdchfm0.622300.000000.617302011.08.09 07:310.619610.000.000.0012.10
999459972011.08.09 07:07sell0.55nzdchfm0.624390.000000.619362011.08.09 07:310.619360.000.000.0036.60
999505092011.08.09 08:01buy0.01nzdchfm0.616940.617020.617022011.08.09 08:020.617020.000.000.000.01
999505692011.08.09 08:02buy0.01nzdchfm0.618010.618290.618292011.08.09 08:070.618290.000.000.000.04
999575532011.08.09 09:26buy0.01nzdchfm0.603610.603620.603622011.08.09 09:260.603620.000.000.000.01
999575882011.08.09 09:26buy0.01nzdchfm0.604610.604680.604682011.08.09 09:310.604680.000.000.000.01
999596522011.08.09 10:13sell0.01nzdchfm0.605500.000000.600492011.08.09 13:020.606520.000.000.00-0.14
999597252011.08.09 10:17sell0.02nzdchfm0.607590.000000.602592011.08.09 13:020.606540.000.000.000.28
999598282011.08.09 10:20sell0.03nzdchfm0.609590.000000.604592011.08.09 13:020.606560.000.000.001.23
999612142011.08.09 11:20sell0.05nzdchfm0.611590.000000.606592011.08.09 13:020.606590.000.000.003.38
999687302011.08.09 14:09sell0.01nzdchfm0.604770.000000.599742011.08.09 15:480.601350.000.000.000.47
999699752011.08.09 14:50sell0.02nzdchfm0.606790.000000.601792011.08.09 15:480.601790.000.000.001.36
999782362011.08.09 16:40buy0.01nzdchfm0.598610.000000.603692011.08.09 17:020.596790.000.000.00-0.25
999790492011.08.09 16:51buy0.02nzdchfm0.596590.596690.596692011.08.09 17:020.596690.000.000.000.03
999800362011.08.09 17:06buy0.01nzdchfm0.597940.597990.597992011.08.09 17:090.597990.000.000.000.00
999803972011.08.09 17:30sell0.01nzdchfm0.597390.000000.592492011.08.09 18:200.594720.000.000.000.37
999818872011.08.09 18:19sell0.02nzdchfm0.599840.000000.594642011.08.09 18:200.594640.000.000.001.44
999828022011.08.09 18:21sell0.01nzdchfm0.589960.000000.584962011.08.09 18:220.584960.000.000.000.70
999294312011.08.09 00:17sell0.01nzdjpym63.3770.00062.8842011.08.09 01:2362.8840.000.000.000.64
999383792011.08.09 02:53sell0.01nzdjpym62.2470.00061.7472011.08.09 07:4163.1730.000.000.00-1.19
999385572011.08.09 02:58sell0.02nzdjpym62.4390.00061.9492011.08.09 07:4163.1710.000.000.00-1.89
999394782011.08.09 03:29sell0.03nzdjpym62.6440.00062.1532011.08.09 07:4163.1730.000.000.00-2.05
999410842011.08.09 04:32sell0.05nzdjpym62.8510.00062.3512011.08.09 07:4163.1710.000.000.00-2.07
999412452011.08.09 04:34sell0.08nzdjpym63.0740.00062.5632011.08.09 07:4163.1750.000.000.00-1.05
999415112011.08.09 04:37sell0.13nzdjpym63.2750.00062.7772011.08.09 07:4163.1760.000.000.001.66
999426322011.08.09 05:38sell0.21nzdjpym63.4710.00062.9772011.08.09 07:4163.1760.000.000.008.01
999452852011.08.09 06:59sell0.34nzdjpym63.6690.00063.1742011.08.09 07:4163.1740.000.000.0021.76
999505112011.08.09 08:01buy0.01nzdjpym63.14063.16163.1622011.08.09 08:0163.1620.000.000.000.03
999505552011.08.09 08:02buy0.01nzdjpym63.23163.24163.2422011.08.09 08:0263.2410.000.000.000.02
999506102011.08.09 08:02buy0.01nzdjpym63.28563.30363.3042011.08.09 08:0763.3030.000.000.000.02
999542162011.08.09 08:37buy0.01nzdjpym62.91162.91462.9152011.08.09 08:3862.9140.000.000.000.01
999546732011.08.09 08:48buy0.01nzdjpym63.14163.14263.1432011.08.09 08:5763.1430.000.000.000.00
999553652011.08.09 09:03sell0.01nzdjpym62.7910.00062.2892011.08.09 13:4263.1060.000.000.00-0.41
999581752011.08.09 09:35sell0.02nzdjpym63.0050.00062.5052011.08.09 13:4263.1080.000.000.00-0.26
999597802011.08.09 10:18sell0.03nzdjpym63.2210.00062.7072011.08.09 13:4263.1150.000.000.000.42
999609042011.08.09 11:12sell0.05nzdjpym63.4190.00062.9212011.08.09 13:4263.1170.000.000.001.96
999628902011.08.09 12:02sell0.08nzdjpym63.6190.00063.1192011.08.09 13:4163.1190.000.000.005.18
999690682011.08.09 14:18sell0.01nzdjpym63.2720.00062.7722011.08.09 18:2162.9450.000.000.000.43
999819932011.08.09 18:19sell0.02nzdjpym63.4840.00062.9932011.08.09 18:2162.9930.000.000.001.28
999832422011.08.09 18:22sell0.01nzdjpym62.7650.00062.2652011.08.09 18:4062.4610.000.000.000.39
999844122011.08.09 18:26sell0.02nzdjpym62.9830.00062.4742011.08.09 18:4062.4740.000.000.001.33
999964552011.08.09 20:48sell0.01nzdjpym64.4430.00063.9432011.08.10 00:0464.3560.000.00-0.010.11
999982722011.08.09 21:21sell0.02nzdjpym64.6490.00064.1492011.08.10 00:0464.3510.000.000.000.78
999990952011.08.09 21:40sell0.03nzdjpym64.8490.00064.3492011.08.10 00:0464.3490.000.000.001.94
1000061902011.08.10 00:31buy0.01nzdjpym64.31164.31464.3152011.08.10 00:5864.3140.000.000.000.01
999294592011.08.09 00:18sell0.01nzdusdm0.817130.000000.812132011.08.09 01:230.812130.000.000.000.50
999383812011.08.09 02:53sell0.01nzdusdm0.806030.000000.801032011.08.09 07:380.818360.000.000.00-1.24
999385322011.08.09 02:57sell0.02nzdusdm0.808090.000000.803092011.08.09 07:380.818360.000.000.00-2.05
999394082011.08.09 03:28sell0.03nzdusdm0.810040.000000.805092011.08.09 07:380.818330.000.000.00-2.49
999395032011.08.09 03:29sell0.05nzdusdm0.812030.000000.807082011.08.09 07:380.818330.000.000.00-3.15
999410802011.08.09 04:32sell0.08nzdusdm0.814070.000000.809032011.08.09 07:380.818330.000.000.00-3.40
999412612011.08.09 04:34sell0.13nzdusdm0.816900.000000.811952011.08.09 07:370.817980.000.000.00-1.40
999413562011.08.09 04:35sell0.21nzdusdm0.819050.000000.814042011.08.09 07:370.817870.000.000.002.48
999426452011.08.09 05:38sell0.34nzdusdm0.821080.000000.816082011.08.09 07:370.817860.000.000.0010.95
999452942011.08.09 06:59sell0.55nzdusdm0.823100.000000.818102011.08.09 07:370.818100.000.000.0027.50
999505252011.08.09 08:01buy0.01nzdusdm0.816470.817000.817002011.08.09 08:020.817000.000.000.000.05
999505732011.08.09 08:02buy0.01nzdusdm0.817640.817730.817732011.08.09 08:070.817730.000.000.000.01
999519952011.08.09 08:13sell0.01nzdusdm0.817060.000000.811882011.08.09 08:340.811880.000.000.000.52
999546782011.08.09 08:48buy0.01nzdusdm0.816740.817040.817042011.08.09 08:560.817040.000.000.000.03
999557432011.08.09 09:05sell0.01nzdusdm0.815260.000000.810262011.08.09 13:390.818810.000.000.00-0.35
999581862011.08.09 09:35sell0.02nzdusdm0.817670.000000.812712011.08.09 13:390.818830.000.000.00-0.24
999597552011.08.09 10:17sell0.03nzdusdm0.819860.000000.814692011.08.09 13:390.818720.000.000.000.34
999598172011.08.09 10:19sell0.05nzdusdm0.821860.000000.816862011.08.09 13:390.818760.000.000.001.55
999609322011.08.09 11:14sell0.08nzdusdm0.823830.000000.818862011.08.09 13:390.818860.000.000.003.97
999683562011.08.09 13:59buy0.01nzdusdm0.819750.819770.819772011.08.09 14:010.819770.000.000.000.00
999695612011.08.09 14:36sell0.01nzdusdm0.818710.000000.813712011.08.09 18:210.817730.000.000.000.10
999818932011.08.09 18:19sell0.02nzdusdm0.820930.000000.815922011.08.09 18:210.817660.000.000.000.66
999819412011.08.09 18:19sell0.03nzdusdm0.823240.000000.818252011.08.09 18:210.818250.000.000.001.49
999959722011.08.09 20:34sell0.01nzdusdm0.837310.000000.832312011.08.10 00:050.834270.000.00-0.010.30
999986002011.08.09 21:27sell0.02nzdusdm0.839430.000000.834352011.08.10 00:040.834350.000.000.001.02
1000061702011.08.10 00:30buy0.01nzdusdm0.833640.833800.833802011.08.10 00:310.833800.000.000.000.02
1000062102011.08.10 00:31buy0.01nzdusdm0.834260.834270.834272011.08.10 00:590.834270.000.000.000.00
999313072011.08.09 00:55sell0.01usdcadm0.994440.000000.989432011.08.09 06:350.993570.000.000.000.09
999328962011.08.09 01:38sell0.02usdcadm0.996520.000000.991502011.08.09 06:350.993570.000.000.000.59
999360962011.08.09 02:15sell0.03usdcadm0.998500.000000.993542011.08.09 06:350.993540.000.000.001.50
999483482011.08.09 07:21buy0.01usdcadm0.993650.993660.993662011.08.09 07:240.993660.000.000.000.00
999510552011.08.09 08:09sell0.01usdcadm0.996030.000000.991032011.08.09 09:450.995150.000.000.000.09
999520052011.08.09 08:13sell0.02usdcadm0.998140.000000.993082011.08.09 09:440.995170.000.000.000.60
999543322011.08.09 08:39sell0.03usdcadm1.000150.000000.995152011.08.09 09:440.995150.000.000.001.51
999596012011.08.09 10:10buy0.01usdcadm0.995050.995060.995062011.08.09 10:110.995060.000.000.000.00
999596352011.08.09 10:11buy0.01usdcadm0.995410.000001.000432011.08.09 11:020.993350.000.000.00-0.21
999606012011.08.09 11:00buy0.02usdcadm0.993350.993380.993382011.08.09 11:020.993380.000.000.000.01
999608362011.08.09 11:09buy0.01usdcadm0.994780.000000.999812011.08.09 11:240.992760.000.000.00-0.20
999610982011.08.09 11:19buy0.02usdcadm0.992770.992790.992792011.08.09 11:240.992790.000.000.000.00
999645362011.08.09 12:31buy0.01usdcadm0.993650.993680.993682011.08.09 12:310.993680.000.000.000.00
999645452011.08.09 12:31buy0.01usdcadm0.993930.000000.998892011.08.09 12:360.991930.000.000.00-0.20
999646172011.08.09 12:36buy0.02usdcadm0.991910.991930.991932011.08.09 12:360.991930.000.000.000.00
999648562011.08.09 12:50buy0.01usdcadm0.992950.992960.992962011.08.09 12:580.992960.000.000.000.00
999673122011.08.09 13:42buy0.01usdcadm0.994100.994180.994182011.08.09 13:420.994180.000.000.000.01
999673762011.08.09 13:42buy0.01usdcadm0.994510.994590.994592011.08.09 13:420.994590.000.000.000.01
999674372011.08.09 13:42buy0.01usdcadm0.994870.994880.994882011.08.09 13:440.994880.000.000.000.00
999688122011.08.09 14:11buy0.01usdcadm0.993670.000000.998692011.08.09 14:170.991900.000.000.00-0.18
999689452011.08.09 14:14buy0.02usdcadm0.991730.991880.991882011.08.09 14:170.991880.000.000.000.03
999690932011.08.09 14:19buy0.01usdcadm0.992320.992420.992422011.08.09 14:210.992420.000.000.000.01
999696182011.08.09 14:38buy0.01usdcadm0.992880.993240.993242011.08.09 14:440.993240.000.000.000.04
999698582011.08.09 14:47sell0.01usdcadm0.992130.000000.987132011.08.09 19:110.989040.000.000.000.31
999834722011.08.09 18:22sell0.02usdcadm0.994200.000000.989142011.08.09 19:110.989140.000.000.001.02
999949252011.08.09 20:13buy0.01usdcadm0.980490.980580.980582011.08.09 20:140.980580.000.000.000.01
999965242011.08.09 20:50buy0.01usdcadm0.979210.979220.979222011.08.09 20:500.979220.000.000.000.00
999965322011.08.09 20:50buy0.01usdcadm0.979590.000000.984592011.08.09 21:030.977890.000.00-0.01-0.17
999971772011.08.09 20:59buy0.02usdcadm0.977520.977880.977882011.08.09 21:030.977880.000.00-0.010.07
999974252011.08.09 21:04buy0.01usdcadm0.978990.979200.979202011.08.09 21:080.979200.000.000.000.02
999297402011.08.09 00:21sell0.01usdchfm0.753950.000000.748922011.08.09 08:280.752790.000.000.000.15
999442182011.08.09 06:35sell0.02usdchfm0.755960.000000.750962011.08.09 08:280.752850.000.000.000.83
999458572011.08.09 07:06sell0.03usdchfm0.757930.000000.752972011.08.09 08:280.752970.000.000.001.98
999576272011.08.09 09:27buy0.01usdchfm0.741930.742170.742172011.08.09 09:310.742170.000.000.000.03
999578452011.08.09 09:33buy0.01usdchfm0.742810.743000.743002011.08.09 09:340.743000.000.000.000.03
999588932011.08.09 09:49buy0.01usdchfm0.741720.742060.742062011.08.09 09:500.742060.000.000.000.05
999603442011.08.09 10:50buy0.01usdchfm0.741930.742130.742132011.08.09 10:500.742130.000.000.000.03
999603652011.08.09 10:50buy0.01usdchfm0.742520.742610.742612011.08.09 11:030.742610.000.000.000.01
999608352011.08.09 11:09sell0.01usdchfm0.740710.000000.735712011.08.09 13:420.737640.000.000.000.42
999621462011.08.09 11:39sell0.02usdchfm0.742800.000000.737802011.08.09 13:420.737800.000.000.001.36
999674762011.08.09 13:42sell0.01usdchfm0.737510.000000.732392011.08.09 15:480.733740.000.000.000.51
999677572011.08.09 13:47sell0.02usdchfm0.739550.000000.734552011.08.09 15:480.734550.000.000.001.36
999786322011.08.09 16:44sell0.01usdchfm0.729610.000000.724612011.08.09 18:200.726380.000.000.000.44
999800352011.08.09 17:05sell0.02usdchfm0.731620.000000.726632011.08.09 18:200.726630.000.000.001.37
999891662011.08.09 19:14buy0.01usdchfm0.715580.715600.715602011.08.09 19:140.715600.000.000.000.00
999892082011.08.09 19:14buy0.01usdchfm0.716020.716070.716072011.08.09 19:180.716070.000.000.000.01
999313462011.08.09 00:57buy0.01usdjpym77.5110.00078.0112011.08.09 01:5077.3210.000.000.00-0.25
999327262011.08.09 01:37buy0.02usdjpym77.30977.31377.3142011.08.09 01:5077.3140.000.000.000.01
999378422011.08.09 02:49buy0.01usdjpym77.23877.24077.2412011.08.09 02:4977.2410.000.000.000.00
999378552011.08.09 02:49buy0.01usdjpym77.29577.62377.6242011.08.09 02:4977.6240.000.000.000.42
999379632011.08.09 02:49buy0.01usdjpym77.7680.00078.2762011.08.09 02:4977.4350.000.000.00-0.43
999380542011.08.09 02:49buy0.02usdjpym77.45377.46477.4652011.08.09 02:4977.4640.000.000.000.03
999381032011.08.09 02:50buy0.01usdjpym77.4570.00077.9572011.08.09 02:5477.2570.000.000.00-0.26
999383522011.08.09 02:52buy0.02usdjpym77.25177.25577.2562011.08.09 02:5477.2550.000.000.000.01
999390772011.08.09 03:21buy0.01usdjpym77.14577.14777.1482011.08.09 03:2177.1470.000.000.000.00
999390812011.08.09 03:21buy0.01usdjpym77.17177.17377.1742011.08.09 03:2877.1730.000.000.000.00
999394742011.08.09 03:29buy0.01usdjpym77.24177.24477.2452011.08.09 03:4577.2440.000.000.000.00
999403322011.08.09 03:59buy0.01usdjpym77.22677.22977.2302011.08.09 04:3477.2300.000.000.000.01
999422032011.08.09 05:19sell0.01usdjpym77.2240.00076.7242011.08.09 18:2176.8810.000.000.000.45
999429062011.08.09 05:46sell0.02usdjpym77.4310.00076.9242011.08.09 18:2176.9240.000.000.001.32
  0.00 0.00 -1.72 747.18
Closed P/L: 745.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
999304032011.08.09 00:30sell0.01eurgbpm0.869320.000000.86429 0.881050.000.00-0.01-1.91
999377422011.08.09 02:48sell0.02eurgbpm0.871460.000000.86638 0.881050.000.00-0.02-3.13
999604122011.08.09 10:52sell0.01chfjpym103.8290.000103.329 106.5130.000.00-0.01-3.48
999605122011.08.09 10:58sell0.02chfjpym104.0390.000103.536 106.5130.000.00-0.01-6.41
999629162011.08.09 12:03sell0.03eurgbpm0.873510.000000.86846 0.881050.000.00-0.02-3.69
999633972011.08.09 12:20sell0.03chfjpym104.1800.000103.774 106.5130.000.00-0.02-9.08
999651602011.08.09 13:02sell0.05chfjpym104.4180.000103.902 106.5130.000.00-0.04-13.59
999673022011.08.09 13:42sell0.01gbpchfm1.206250.000000.00000 1.179970.000.00-0.013.63
999675602011.08.09 13:43sell0.08chfjpym104.6280.000104.132 106.5130.000.00-0.06-19.56
999702012011.08.09 14:54sell0.05eurgbpm0.875500.000000.87051 0.881050.000.00-0.04-4.52
999714572011.08.09 15:17sell0.08eurgbpm0.877540.000000.87250 0.881050.000.00-0.06-4.58
999725572011.08.09 15:47sell0.13chfjpym104.8430.000104.338 106.5130.000.00-0.09-28.16
999726762011.08.09 15:48sell0.21chfjpym105.0510.000104.547 106.5130.000.00-0.15-39.82
999728372011.08.09 15:49sell0.34chfjpym105.2570.000104.761 106.5130.000.00-0.24-55.39
999732632011.08.09 15:56sell0.55chfjpym105.4660.000104.966 106.5130.000.00-0.39-74.69
999733842011.08.09 15:56sell0.90chfjpym105.6710.000105.171 106.5130.000.00-0.64-98.28
999740012011.08.09 16:01sell0.13eurgbpm0.879540.000000.87454 0.881050.000.00-0.10-3.19
999851232011.08.09 18:36sell0.01usdjpym77.0090.00076.506 77.1040.000.000.00-0.12
999897412011.08.09 19:23sell0.01audcadm1.006380.000001.00138 1.016940.000.00-0.02-1.08
999902362011.08.09 19:29sell0.02audcadm1.008330.000001.00338 1.016940.000.00-0.03-1.76
999911382011.08.09 19:39sell0.03audcadm1.010380.000001.00533 1.016940.000.00-0.05-2.00
999921802011.08.09 19:45sell0.05audcadm1.012960.000001.00796 1.016940.000.00-0.08-2.02
999927782011.08.09 19:50sell0.01gbpusdm1.628400.000001.62320 1.629790.000.00-0.01-0.14
999936462011.08.09 19:58sell0.08audcadm1.014980.000001.00998 1.016940.000.00-0.13-1.59
999954902011.08.09 20:26sell0.02gbpusdm1.630540.000001.62554 1.629790.000.00-0.020.15
999965612011.08.09 20:51sell0.01eurusdm1.436330.000001.43136 1.435560.000.00-0.010.07
999966032011.08.09 20:52sell0.01eurnzdm1.713500.000001.70850 1.720310.000.000.00-0.57
999969032011.08.09 20:55sell0.02eurnzdm1.715420.000001.71051 1.720310.000.000.01-0.81
999974162011.08.09 21:03sell0.01nzdchfm0.603890.000000.59889 0.604560.000.000.00-0.09
999974222011.08.09 21:03sell0.01usdchfm0.720440.000000.71544 0.724070.000.000.00-0.50
999976512011.08.09 21:13sell0.13audcadm1.016880.000001.01198 1.016940.000.000.00-0.08
999982862011.08.09 21:22sell0.02usdchfm0.722510.000000.71748 0.724070.000.000.00-0.43
999983072011.08.09 21:23sell0.02nzdchfm0.605890.000000.60089 0.604560.000.000.000.37
999985372011.08.09 21:27sell0.01usdcadm0.979090.000000.97409 0.982950.000.000.00-0.39
999986032011.08.09 21:28sell0.01gbpcadm1.596670.000001.59167 1.601950.000.000.00-0.53
999986042011.08.09 21:28sell0.01eurcadm1.406230.000001.40123 1.411110.000.000.00-0.50
999987072011.08.09 21:30sell0.02eurusdm1.438430.000001.43337 1.435560.000.000.000.58
999987182011.08.09 21:31sell0.03gbpusdm1.632310.000001.62754 1.629790.000.000.000.75
999990342011.08.09 21:39sell0.01audnzdm1.236180.000001.23118 1.239820.000.000.00-0.30
999991752011.08.09 21:40sell0.02audnzdm1.238430.000001.23329 1.239820.000.000.00-0.23
999994592011.08.09 21:48sell0.02usdjpym77.2220.00076.712 77.1040.000.000.000.31
999995562011.08.09 21:52sell0.01eurchfm1.038800.000001.03380 1.039360.000.000.00-0.07
1000001422011.08.09 22:09sell0.02eurcadm1.408290.000001.40329 1.411110.000.000.00-0.58
1000002112011.08.09 22:11sell0.02gbpcadm1.598700.000001.59370 1.601950.000.000.00-0.66
1000003212011.08.09 22:16sell0.01euraudm1.385040.000001.38004 1.387860.000.000.00-0.30
1000003452011.08.09 22:17sell0.01gbpaudm1.570800.000001.56580 1.575670.000.000.00-0.51
1000004152011.08.09 22:17sell0.21eurgbpm0.881510.000000.87657 0.881050.000.000.001.57
1000004442011.08.09 22:18sell0.03eurcadm1.410290.000001.40529 1.411110.000.000.00-0.25
1000008462011.08.09 22:36sell0.01gbpnzdm1.945950.000001.94095 1.952810.000.000.00-0.58
1000010192011.08.09 22:46sell0.02usdcadm0.981110.000000.97611 0.982950.000.000.00-0.37
1000015652011.08.09 23:06sell0.02gbpaudm1.572690.000001.56780 1.575670.000.000.00-0.61
1000018782011.08.09 23:11sell0.02euraudm1.387170.000001.38204 1.387860.000.000.00-0.14
1000022192011.08.09 23:18sell0.02gbpnzdm1.948190.000001.94309 1.952810.000.000.00-0.77
1000022742011.08.09 23:21sell0.03gbpaudm1.574850.000001.56978 1.575670.000.000.00-0.25
1000026112011.08.09 23:27sell0.03eurnzdm1.717420.000001.71242 1.720310.000.000.00-0.72
1000036562011.08.09 23:46sell0.01gbpjpym125.7050.000125.207 125.6540.000.000.000.06
1000040002011.08.09 23:50sell0.05gbpaudm1.576920.000001.57185 1.575670.000.000.000.64
1000040352011.08.09 23:51sell0.03gbpnzdm1.950520.000001.94529 1.952810.000.000.00-0.57
1000051922011.08.10 00:04sell0.05gbpnzdm1.952690.000001.94756 1.952810.000.000.00-0.05
1000051952011.08.10 00:04sell0.05eurnzdm1.719430.000001.71443 1.720310.000.000.00-0.36
1000052572011.08.10 00:04sell0.03euraudm1.389190.000001.38418 1.387860.000.000.000.41
1000052852011.08.10 00:04sell0.08gbpnzdm1.954690.000001.94969 1.952810.000.000.001.26
1000053202011.08.10 00:05sell0.08eurnzdm1.721430.000001.71643 1.720310.000.000.000.75
1000053402011.08.10 00:05sell0.08gbpaudm1.578990.000001.57399 1.575670.000.000.002.75
1000053842011.08.10 00:06sell0.03gbpcadm1.600800.000001.59580 1.601950.000.000.00-0.35
1000053892011.08.10 00:06sell0.13gbpnzdm1.956730.000001.95180 1.952810.000.000.004.26
1000055962011.08.10 00:11sell0.13eurnzdm1.723440.000001.71844 1.720310.000.000.003.39
1000055972011.08.10 00:11sell0.05euraudm1.391200.000001.38620 1.387860.000.000.001.73
1000060752011.08.10 00:26sell0.01cadjpym78.4260.00077.921 78.4610.000.000.00-0.05
1000061312011.08.10 00:27sell0.05gbpcadm1.602800.000001.59780 1.601950.000.000.000.43
1000061422011.08.10 00:28sell0.03usdcadm0.983230.000000.97813 0.982950.000.000.000.09
1000061642011.08.10 00:29sell0.05eurcadm1.412290.000001.40729 1.411110.000.000.000.60
1000063672011.08.10 00:35sell0.03audnzdm1.240280.000001.23548 1.239820.000.000.000.12
1000065942011.08.10 00:43sell0.01eurjpym110.5800.000110.091 110.6780.000.000.00-0.12
  0.00 0.00 -2.25 -366.01
 Floating P/L: -368.26
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 745.46 Floating P/L: -368.26 Margin: 1 292.76
Balance: 100 745.46 Equity: 100 377.20 Free Margin: 99 084.44
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 073.56 Gross Loss: 328.10 Total Net Profit: 745.46
Profit Factor: 3.27 Expected Payoff: 0.83  
Absolute Drawdown: 3.96 Maximal Drawdown: 41.31 (0.04%) Relative Drawdown: 0.04% (41.31)
 
Total Trades: 897 Short Positions (won %): 430 (66.74%) Long Positions (won %): 467 (73.66%)
Profit Trades (% of total): 631 (70.35%) Loss trades (% of total): 266 (29.65%)
Largest profit trade: 84.88 loss trade: -8.10
Average profit trade: 1.70 loss trade: -1.23
Maximum consecutive wins ($): 30 (19.40) consecutive losses ($): 8 (-41.31)
Maximal consecutive profit (count): 122.88 (10) consecutive loss (count): -41.31 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2