|A/C No: 3127820
|Name: howdy
|2011.08.24 00:25 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|221394368
|41955
|2011.08.05 06:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62621
|0.00000
|1.62121
|2011.08.05 21:11
|1.63400
|0.00
|0.00
|-779.00
|2
|221443203
|41955
|2011.08.05 09:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62827
|0.00000
|1.62327
|2011.08.05 21:11
|1.63401
|0.00
|0.00
|-574.00
|3
|221493344
|41955
|2011.08.05 11:03
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.63029
|0.00000
|1.62529
|2011.08.05 21:11
|1.63403
|0.00
|0.00
|-374.00
|4
|221620316
|41955
|2011.08.05 16:36
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.63912
|0.00000
|1.63412
|2011.08.05 21:11
|1.63412
|0.00
|0.00
|500.00
|5
|223101494
|41955
|2011.08.11 04:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61736
|0.00000
|1.62236
|2011.08.11 16:46
|1.62236
|0.00
|0.00
|500.00
|6
|223181569
|41955
|2011.08.11 11:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61536
|0.00000
|1.62036
|2011.08.11 15:35
|1.62036
|0.00
|0.00
|500.00
|7
|223182967
|41955
|2011.08.11 11:16
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61313
|0.00000
|1.61813
|2011.08.11 15:15
|1.61813
|0.00
|0.00
|500.00
|8
|223789222
|41955
|2011.08.15 09:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62635
|0.00000
|1.62135
|2011.08.16 08:04
|1.63385
|0.00
|0.00
|-750.00
|9
|223810260
|41955
|2011.08.15 09:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62836
|0.00000
|1.62336
|2011.08.16 08:04
|1.63363
|0.00
|0.00
|-527.00
|10
|223968680
|41955
|2011.08.15 18:29
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.63865
|0.00000
|1.63365
|2011.08.16 08:04
|1.63365
|0.00
|0.00
|500.00
|11
|225378811
|41955
|2011.08.22 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64956
|0.00000
|1.65456
|2011.08.23 08:55
|1.65058
|0.00
|0.00
|102.00
|12
|225421587
|41955
|2011.08.22 08:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64753
|0.00000
|1.65253
|2011.08.23 08:55
|1.65028
|0.00
|0.00
|275.00
|13
|225607891
|41955
|2011.08.22 18:15
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64537
|0.00000
|1.65037
|2011.08.23 08:55
|1.65037
|0.00
|0.00
|500.00
|0.00
|0.00
|373.00
|Summary P/L:
|373.00
|1
|221393623
|41955
|2011.08.05 06:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41156
|0.00000
|1.40656
|2011.08.05 16:36
|1.42168
|0.00
|0.00
|-1012.00
|2
|221444761
|41955
|2011.08.05 09:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.41374
|0.00000
|1.40874
|2011.08.05 16:36
|1.42161
|0.00
|0.00
|-787.00
|3
|221458619
|41955
|2011.08.05 09:28
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41574
|0.00000
|1.41074
|2011.08.05 16:36
|1.42165
|0.00
|0.00
|-591.00
|4
|221496464
|41955
|2011.08.05 11:10
|sell
|0.05
|eurusd
|1.41776
|0.00000
|1.41276
|2011.08.05 12:00
|1.41276
|0.00
|0.00
|500.00
|5
|221705921
|41955
|2011.08.05 19:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42707
|0.00000
|1.43207
|2011.08.08 00:00
|1.43207
|0.00
|0.00
|500.00
|6
|223198228
|41955
|2011.08.11 12:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41710
|0.00000
|1.41210
|2011.08.11 14:27
|1.41210
|0.00
|0.00
|500.00
|7
|223351759
|41955
|2011.08.11 19:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.42057
|0.00000
|1.41557
|2011.08.12 04:26
|1.41971
|0.00
|0.00
|86.00
|8
|223366767
|41955
|2011.08.11 20:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.42258
|0.00000
|1.41758
|2011.08.12 04:26
|1.41971
|0.00
|0.00
|287.00
|9
|223383069
|41955
|2011.08.11 21:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42462
|0.00000
|1.41962
|2011.08.12 02:15
|1.41962
|0.00
|0.00
|500.00
|10
|224056317
|41955
|2011.08.16 08:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.43959
|0.00000
|1.43459
|2011.08.17 02:08
|1.43657
|0.00
|0.00
|302.00
|11
|224237645
|41955
|2011.08.16 18:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.44163
|0.00000
|1.43663
|2011.08.17 02:08
|1.43663
|0.00
|0.00
|500.00
|12
|225446518
|41955
|2011.08.22 09:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43803
|0.00000
|1.44303
|2011.08.22 12:44
|1.44303
|0.00
|0.00
|500.00
|13
|225757619
|41955
|2011.08.23 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44000
|0.00000
|1.44500
|2011.08.23 09:51
|1.44500
|0.00
|0.00
|500.00
|0.00
|0.00
|1785.00
|Summary P/L:
|1785.00
|1
|221394244
|41955
|2011.08.05 06:32
|buy
|0.01
|usdcad
|0.97852
|0.00000
|0.98352
|2011.08.05 17:15
|0.98352
|0.00
|0.00
|500.00
|2
|221715787
|41955
|2011.08.05 20:23
|sell
|0.01
|usdcad
|0.97800
|0.00000
|0.97300
|2011.08.08 00:36
|0.98572
|0.00
|0.00
|-772.00
|3
|221727144
|41955
|2011.08.05 21:05
|sell
|0.02
|usdcad
|0.98002
|0.00000
|0.97502
|2011.08.08 00:36
|0.98574
|0.00
|0.00
|-572.00
|4
|221754393
|41955
|2011.08.08 00:00
|sell
|0.03
|usdcad
|0.98384
|0.00000
|0.97884
|2011.08.08 00:36
|0.98569
|0.00
|0.00
|-185.00
|5
|221763054
|41955
|2011.08.08 00:14
|sell
|0.05
|usdcad
|0.98588
|0.00000
|0.98088
|2011.08.08 00:36
|0.98573
|0.00
|0.00
|15.00
|6
|221812479
|41955
|2011.08.08 04:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.98034
|0.00000
|0.97534
|2011.08.08 09:22
|0.97891
|0.00
|0.00
|143.00
|7
|221826313
|41955
|2011.08.08 05:34
|sell
|0.02
|usdcad
|0.98243
|0.00000
|0.97743
|2011.08.08 09:22
|0.97907
|0.00
|0.00
|336.00
|8
|221829325
|41955
|2011.08.08 05:53
|sell
|0.03
|usdcad
|0.98444
|0.00000
|0.97944
|2011.08.08 09:03
|0.97944
|0.00
|0.00
|500.00
|9
|221903832
|41955
|2011.08.08 09:30
|sell
|0.01
|usdcad
|0.97832
|0.00000
|0.97332
|2011.08.08 20:24
|0.99126
|0.00
|0.00
|-1294.00
|10
|221908134
|41955
|2011.08.08 09:39
|sell
|0.02
|usdcad
|0.98050
|0.00000
|0.97550
|2011.08.08 20:24
|0.99126
|0.00
|0.00
|-1076.00
|11
|221929071
|41955
|2011.08.08 10:49
|sell
|0.03
|usdcad
|0.98253
|0.00000
|0.97753
|2011.08.08 20:24
|0.99129
|0.00
|0.00
|-876.00
|12
|221935492
|41955
|2011.08.08 11:14
|sell
|0.05
|usdcad
|0.98456
|0.00000
|0.97956
|2011.08.08 20:23
|0.99128
|0.00
|0.00
|-672.00
|13
|221977823
|41955
|2011.08.08 12:49
|sell
|0.08
|usdcad
|0.98659
|0.00000
|0.98159
|2011.08.08 20:23
|0.99123
|0.00
|0.00
|-464.00
|14
|222146792
|41955
|2011.08.08 19:27
|sell
|0.13
|usdcad
|0.98866
|0.00000
|0.00000
|2011.08.08 20:23
|0.99125
|0.00
|0.00
|-259.00
|15
|222162472
|41955
|2011.08.08 20:23
|sell
|0.21
|usdcad
|0.99076
|0.00000
|0.98576
|2011.08.08 20:23
|0.99128
|0.00
|0.00
|-52.00
|16
|223198293
|41955
|2011.08.11 12:01
|buy
|0.01
|usdcad
|0.99351
|0.00000
|0.99851
|2011.08.12 18:51
|0.98951
|0.00
|0.00
|-400.00
|17
|223351781
|41955
|2011.08.11 19:10
|buy
|0.02
|usdcad
|0.98870
|0.00000
|0.99370
|2011.08.12 18:51
|0.98950
|0.00
|0.00
|80.00
|18
|223376707
|41955
|2011.08.11 20:58
|buy
|0.03
|usdcad
|0.98664
|0.00000
|0.99164
|2011.08.12 16:09
|0.99164
|0.00
|0.00
|500.00
|19
|223802320
|41955
|2011.08.15 09:30
|buy
|0.01
|usdcad
|0.98957
|0.00000
|0.99457
|2011.08.16 09:31
|0.98523
|0.00
|0.00
|-434.00
|20
|223968667
|41955
|2011.08.15 18:29
|buy
|0.02
|usdcad
|0.98298
|0.00000
|0.98798
|2011.08.16 09:30
|0.98520
|0.00
|0.00
|222.00
|21
|223991807
|41955
|2011.08.15 21:46
|buy
|0.03
|usdcad
|0.98019
|0.00000
|0.98519
|2011.08.16 09:30
|0.98519
|0.00
|0.00
|500.00
|22
|224252867
|41955
|2011.08.16 19:30
|buy
|0.01
|usdcad
|0.98502
|0.00000
|0.99002
|2011.08.18 06:38
|0.98318
|0.00
|0.00
|-184.00
|23
|224261296
|41955
|2011.08.16 20:01
|buy
|0.02
|usdcad
|0.98297
|0.00000
|0.98797
|2011.08.18 06:38
|0.98329
|0.00
|0.00
|32.00
|24
|224487606
|41955
|2011.08.17 13:42
|buy
|0.03
|usdcad
|0.97816
|0.00000
|0.98316
|2011.08.18 06:37
|0.98316
|0.00
|0.00
|500.00
|25
|225113502
|41955
|2011.08.19 09:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.98896
|0.00000
|0.98396
|2011.08.19 16:25
|0.98396
|0.00
|0.00
|500.00
|26
|225118211
|41955
|2011.08.19 09:14
|sell
|0.02
|usdcad
|0.99096
|0.00000
|0.98596
|2011.08.19 14:01
|0.98596
|0.00
|0.00
|500.00
|0.00
|0.00
|-2912.00
|Summary P/L:
|-2912.00
|1
|221393596
|41955
|2011.08.05 06:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86782
|0.00000
|0.86282
|2011.08.05 18:47
|0.87076
|0.00
|0.00
|-294.00
|2
|221459570
|41955
|2011.08.05 09:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.86986
|0.00000
|0.86486
|2011.08.05 17:49
|0.86486
|0.00
|0.00
|500.00
|3
|221705953
|41955
|2011.08.05 19:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87172
|0.00000
|0.87672
|2011.08.08 00:37
|0.87157
|0.00
|0.00
|-15.00
|0.00
|0.00
|191.00
|Summary P/L:
|191.00
|1
|221395067
|41955
|2011.08.05 06:39
|sell
|0.01
|eurchf
|1.07911
|0.00000
|1.07411
|2011.08.05 08:08
|1.08004
|0.00
|0.00
|-93.00
|2
|221397145
|41955
|2011.08.05 06:41
|sell
|0.02
|eurchf
|1.08116
|0.00000
|1.07616
|2011.08.05 08:08
|1.07995
|0.00
|0.00
|121.00
|3
|221402862
|41955
|2011.08.05 06:51
|sell
|0.03
|eurchf
|1.08334
|0.00000
|1.07834
|2011.08.05 08:08
|1.08021
|0.00
|0.00
|313.00
|4
|221403961
|41955
|2011.08.05 06:54
|sell
|0.05
|eurchf
|1.08536
|0.00000
|1.08036
|2011.08.05 08:08
|1.08036
|0.00
|0.00
|500.00
|5
|221437514
|41955
|2011.08.05 08:55
|sell
|0.01
|eurchf
|1.07956
|0.00000
|1.07456
|2011.08.05 09:08
|1.08550
|0.00
|0.00
|-594.00
|6
|221440985
|41955
|2011.08.05 09:04
|sell
|0.02
|eurchf
|1.08157
|0.00000
|1.07657
|2011.08.05 09:08
|1.08566
|0.00
|0.00
|-409.00
|7
|221441722
|41955
|2011.08.05 09:05
|sell
|0.03
|eurchf
|1.08359
|0.00000
|1.07859
|2011.08.05 09:08
|1.08592
|0.00
|0.00
|-233.00
|8
|221442361
|41955
|2011.08.05 09:05
|sell
|0.05
|eurchf
|1.08668
|0.00000
|1.08168
|2011.08.05 09:08
|1.08613
|0.00
|0.00
|55.00
|9
|221442877
|41955
|2011.08.05 09:06
|sell
|0.08
|eurchf
|1.09116
|0.00000
|1.08616
|2011.08.05 09:08
|1.08616
|0.00
|0.00
|500.00
|10
|221446726
|41955
|2011.08.05 09:08
|sell
|0.01
|eurchf
|1.08502
|0.00000
|1.08002
|2011.08.05 16:36
|1.08269
|0.00
|0.00
|233.00
|11
|221450461
|41955
|2011.08.05 09:15
|sell
|0.02
|eurchf
|1.08759
|0.00000
|1.08259
|2011.08.05 11:48
|1.08259
|0.00
|0.00
|500.00
|12
|221720855
|41955
|2011.08.05 20:44
|buy
|0.01
|eurchf
|1.09581
|0.00000
|1.10081
|2011.08.05 22:33
|1.09467
|0.00
|0.00
|-114.00
|13
|221726172
|41955
|2011.08.05 21:01
|buy
|0.02
|eurchf
|1.09379
|0.00000
|1.09879
|2011.08.05 22:33
|1.09467
|0.00
|0.00
|88.00
|14
|221727766
|41955
|2011.08.05 21:07
|buy
|0.03
|eurchf
|1.09169
|0.00000
|1.09669
|2011.08.05 22:33
|1.09467
|0.00
|0.00
|298.00
|15
|221730211
|41955
|2011.08.05 21:12
|buy
|0.05
|eurchf
|1.08965
|0.00000
|1.09465
|2011.08.05 22:20
|1.09465
|0.00
|0.00
|500.00
|16
|223647294
|41955
|2011.08.12 18:51
|sell
|0.01
|eurchf
|1.09746
|0.00000
|1.09246
|2011.08.12 20:39
|1.10224
|0.00
|0.00
|-478.00
|17
|223650106
|41955
|2011.08.12 19:22
|sell
|0.02
|eurchf
|1.09956
|0.00000
|1.09456
|2011.08.12 20:39
|1.10217
|0.00
|0.00
|-261.00
|18
|223651875
|41955
|2011.08.12 19:39
|sell
|0.03
|eurchf
|1.10160
|0.00000
|1.09660
|2011.08.12 20:39
|1.10204
|0.00
|0.00
|-44.00
|19
|223652479
|41955
|2011.08.12 19:44
|sell
|0.05
|eurchf
|1.10360
|0.00000
|1.09860
|2011.08.12 20:39
|1.10206
|0.00
|0.00
|154.00
|20
|223655058
|41955
|2011.08.12 20:07
|sell
|0.08
|eurchf
|1.10561
|0.00000
|1.10061
|2011.08.12 20:39
|1.10204
|0.00
|0.00
|357.00
|21
|223655394
|41955
|2011.08.12 20:09
|sell
|0.13
|eurchf
|1.10767
|0.00000
|1.10267
|2011.08.12 20:39
|1.10267
|0.00
|0.00
|500.00
|22
|225113439
|41955
|2011.08.19 09:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.13227
|0.00000
|1.12727
|2011.08.19 09:18
|1.12727
|0.00
|0.00
|500.00
|23
|225119740
|41955
|2011.08.19 09:18
|sell
|0.01
|eurchf
|1.12714
|0.00000
|1.12214
|2011.08.19 09:37
|1.12614
|0.00
|0.00
|100.00
|24
|225120551
|41955
|2011.08.19 09:20
|sell
|0.02
|eurchf
|1.12916
|0.00000
|1.12416
|2011.08.19 09:37
|1.12625
|0.00
|0.00
|291.00
|25
|225121313
|41955
|2011.08.19 09:22
|sell
|0.03
|eurchf
|1.13117
|0.00000
|1.12617
|2011.08.19 09:37
|1.12617
|0.00
|0.00
|500.00
|26
|225312165
|41955
|2011.08.19 22:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.13049
|0.00000
|1.12549
|2011.08.22 05:02
|1.12865
|0.00
|0.00
|184.00
|27
|225325903
|41955
|2011.08.22 00:27
|sell
|0.02
|eurchf
|1.13335
|0.00000
|1.12835
|2011.08.22 05:02
|1.12835
|0.00
|0.00
|500.00
|0.00
|0.00
|3968.00
|Summary P/L:
|3968.00
|1
|221393235
|41955
|2011.08.05 06:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|110.763
|0.000
|110.263
|2011.08.05 06:46
|111.248
|0.00
|0.00
|-485.00
|2
|221397089
|41955
|2011.08.05 06:41
|sell
|0.02
|eurjpy
|111.764
|0.000
|111.264
|2011.08.05 06:46
|111.264
|0.00
|0.00
|500.00
|3
|221453711
|41955
|2011.08.05 09:21
|sell
|0.01
|eurjpy
|110.704
|0.000
|110.204
|2011.08.05 18:47
|111.967
|0.00
|0.00
|-1263.00
|4
|221456413
|41955
|2011.08.05 09:26
|sell
|0.02
|eurjpy
|110.908
|0.000
|110.408
|2011.08.05 18:47
|111.967
|0.00
|0.00
|-1059.00
|5
|221461762
|41955
|2011.08.05 09:33
|sell
|0.03
|eurjpy
|111.108
|0.000
|110.608
|2011.08.05 18:47
|111.965
|0.00
|0.00
|-857.00
|6
|221620248
|41955
|2011.08.05 16:36
|sell
|0.05
|eurjpy
|111.528
|0.000
|111.028
|2011.08.05 17:57
|111.028
|0.00
|0.00
|500.00
|7
|221749417
|41955
|2011.08.05 22:55
|sell
|0.01
|eurjpy
|112.129
|0.000
|111.629
|2011.08.08 06:27
|111.629
|0.00
|0.00
|500.00
|8
|224045552
|41955
|2011.08.16 07:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|110.839
|0.000
|110.339
|2011.08.16 12:43
|110.339
|0.00
|0.00
|500.00
|9
|225468156
|41955
|2011.08.22 10:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|110.553
|0.000
|111.053
|2011.08.23 09:53
|110.817
|0.00
|0.00
|264.00
|10
|225625090
|41955
|2011.08.22 19:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|110.353
|0.000
|110.853
|2011.08.23 09:52
|110.853
|0.00
|0.00
|500.00
|0.00
|0.00
|-900.00
|Summary P/L:
|-900.00
|1
|221451819
|41955
|2011.08.05 09:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.501
|0.000
|127.001
|2011.08.05 21:12
|128.114
|0.00
|0.00
|-613.00
|2
|221458570
|41955
|2011.08.05 09:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.703
|0.000
|127.203
|2011.08.05 21:12
|128.111
|0.00
|0.00
|-408.00
|3
|221472477
|41955
|2011.08.05 09:53
|sell
|0.03
|gbpjpy
|127.906
|0.000
|127.406
|2011.08.05 21:12
|128.110
|0.00
|0.00
|-204.00
|4
|221620283
|41955
|2011.08.05 16:36
|sell
|0.05
|gbpjpy
|128.615
|0.000
|128.115
|2011.08.05 21:12
|128.115
|0.00
|0.00
|500.00
|5
|221733853
|41955
|2011.08.05 21:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.177
|0.000
|127.677
|2011.08.08 00:01
|128.241
|0.00
|0.00
|-64.00
|6
|221738174
|41955
|2011.08.05 21:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.381
|0.000
|127.881
|2011.08.08 00:01
|128.253
|0.00
|0.00
|128.00
|7
|221740904
|41955
|2011.08.05 21:58
|sell
|0.03
|gbpjpy
|128.587
|0.000
|128.087
|2011.08.08 00:01
|128.280
|0.00
|0.00
|307.00
|8
|221749177
|41955
|2011.08.05 22:53
|sell
|0.05
|gbpjpy
|128.796
|0.000
|128.296
|2011.08.08 00:01
|128.296
|0.00
|0.00
|500.00
|9
|221783770
|41955
|2011.08.08 01:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.615
|0.000
|129.115
|2011.08.08 06:07
|127.920
|0.00
|0.00
|-695.00
|10
|221794359
|41955
|2011.08.08 02:34
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.414
|0.000
|128.914
|2011.08.08 06:07
|127.930
|0.00
|0.00
|-484.00
|11
|221816069
|41955
|2011.08.08 04:15
|buy
|0.03
|gbpjpy
|128.211
|0.000
|128.711
|2011.08.08 06:07
|127.912
|0.00
|0.00
|-299.00
|12
|221832545
|41955
|2011.08.08 06:02
|buy
|0.05
|gbpjpy
|128.011
|0.000
|128.511
|2011.08.08 06:07
|127.911
|0.00
|0.00
|-100.00
|13
|223674593
|41955
|2011.08.15 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.242
|0.000
|124.742
|2011.08.16 08:45
|125.318
|0.00
|0.00
|-76.00
|14
|223710801
|41955
|2011.08.15 02:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|125.462
|0.000
|124.962
|2011.08.16 08:45
|125.315
|0.00
|0.00
|147.00
|15
|223968659
|41955
|2011.08.15 18:29
|sell
|0.03
|gbpjpy
|125.816
|0.000
|125.316
|2011.08.16 08:44
|125.316
|0.00
|0.00
|500.00
|16
|224069758
|41955
|2011.08.16 08:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.301
|0.000
|124.801
|2011.08.17 13:42
|125.971
|0.00
|0.00
|-670.00
|17
|224071916
|41955
|2011.08.16 08:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|125.502
|0.000
|125.002
|2011.08.17 13:42
|125.971
|0.00
|0.00
|-469.00
|18
|224106194
|41955
|2011.08.16 11:04
|sell
|0.03
|gbpjpy
|125.704
|0.000
|125.204
|2011.08.17 13:42
|125.973
|0.00
|0.00
|-269.00
|19
|224205741
|41955
|2011.08.16 17:44
|sell
|0.05
|gbpjpy
|126.044
|0.000
|125.544
|2011.08.17 10:30
|125.544
|0.00
|0.00
|500.00
|20
|224253488
|41955
|2011.08.16 19:32
|sell
|0.08
|gbpjpy
|126.254
|0.000
|125.754
|2011.08.17 09:05
|125.754
|0.00
|0.00
|500.00
|21
|224683630
|41955
|2011.08.18 04:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.377
|0.000
|125.877
|2011.08.18 13:12
|126.270
|0.00
|0.00
|107.00
|22
|224703693
|41955
|2011.08.18 06:55
|sell
|0.02
|gbpjpy
|126.578
|0.000
|126.078
|2011.08.18 13:12
|126.279
|0.00
|0.00
|299.00
|23
|224769213
|41955
|2011.08.18 10:19
|sell
|0.03
|gbpjpy
|126.780
|0.000
|126.280
|2011.08.18 11:23
|126.280
|0.00
|0.00
|500.00
|24
|225335790
|41955
|2011.08.22 01:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.614
|0.000
|127.114
|2011.08.22 04:03
|126.742
|0.00
|0.00
|128.00
|25
|225350483
|41955
|2011.08.22 02:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|126.382
|0.000
|126.882
|2011.08.22 04:02
|126.754
|0.00
|0.00
|372.00
|26
|225352335
|41955
|2011.08.22 03:06
|buy
|0.03
|gbpjpy
|126.177
|0.000
|126.677
|2011.08.22 04:02
|126.677
|0.00
|0.00
|500.00
|27
|225702017
|41955
|2011.08.23 04:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.428
|0.000
|125.928
|2011.08.23 17:10
|126.264
|0.00
|0.00
|164.00
|28
|225754442
|41955
|2011.08.23 08:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|126.632
|0.000
|126.132
|2011.08.23 17:10
|126.267
|0.00
|0.00
|365.00
|29
|225783926
|41955
|2011.08.23 10:00
|sell
|0.03
|gbpjpy
|126.856
|0.000
|126.356
|2011.08.23 13:57
|126.356
|0.00
|0.00
|500.00
|0.00
|0.00
|1666.00
|Summary P/L:
|1666.00
|1
|221397965
|41955
|2011.08.05 06:42
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.83726
|0.00000
|0.83226
|2011.08.05 17:57
|0.83226
|0.00
|0.00
|500.00
|2
|221620303
|41955
|2011.08.05 16:36
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.84131
|0.00000
|0.83631
|2011.08.05 17:11
|0.83631
|0.00
|0.00
|500.00
|3
|221706902
|41955
|2011.08.05 19:52
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.84511
|0.00000
|0.85011
|2011.08.08 00:36
|0.83645
|0.00
|0.00
|-866.00
|4
|221713137
|41955
|2011.08.05 20:15
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.84306
|0.00000
|0.84806
|2011.08.08 00:36
|0.83635
|0.00
|0.00
|-671.00
|5
|221727946
|41955
|2011.08.05 21:07
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.84066
|0.00000
|0.84566
|2011.08.08 00:36
|0.83632
|0.00
|0.00
|-434.00
|6
|221761560
|41955
|2011.08.08 00:09
|buy
|0.05
|nzdusd
|0.83865
|0.00000
|0.84365
|2011.08.08 00:36
|0.83663
|0.00
|0.00
|-202.00
|7
|221766792
|41955
|2011.08.08 00:30
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.83665
|0.00000
|0.84165
|2011.08.08 00:36
|0.83632
|0.00
|0.00
|-33.00
|8
|221768557
|41955
|2011.08.08 00:36
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.83673
|0.00000
|0.83173
|2011.08.08 05:05
|0.83361
|0.00
|0.00
|312.00
|9
|221800605
|41955
|2011.08.08 03:10
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.83880
|0.00000
|0.83380
|2011.08.08 05:05
|0.83380
|0.00
|0.00
|500.00
|10
|224080337
|41955
|2011.08.16 09:30
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.82947
|0.00000
|0.82447
|2011.08.16 19:02
|0.83191
|0.00
|0.00
|-244.00
|11
|224086732
|41955
|2011.08.16 09:48
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.83148
|0.00000
|0.82648
|2011.08.16 19:02
|0.83204
|0.00
|0.00
|-56.00
|12
|224205749
|41955
|2011.08.16 17:44
|sell
|0.03
|nzdusd
|0.83707
|0.00000
|0.83207
|2011.08.16 19:02
|0.83207
|0.00
|0.00
|500.00
|13
|225373726
|41955
|2011.08.22 04:30
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.82124
|0.00000
|0.82624
|2011.08.22 10:50
|0.82178
|0.00
|0.00
|54.00
|14
|225382837
|41955
|2011.08.22 05:19
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.81881
|0.00000
|0.82381
|2011.08.22 10:50
|0.82194
|0.00
|0.00
|313.00
|15
|225399644
|41955
|2011.08.22 07:04
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.81678
|0.00000
|0.82178
|2011.08.22 10:50
|0.82178
|0.00
|0.00
|500.00
|0.00
|0.00
|673.00
|Summary P/L:
|673.00