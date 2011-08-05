Alpari (UK) Ltd.
A/C No: 3127820Name: howdy2011.08.24 00:25 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1221394368419552011.08.05 06:33sell0.01gbpusd1.626210.000001.621212011.08.05 21:111.634000.000.00-779.00
2221443203419552011.08.05 09:06sell0.02gbpusd1.628270.000001.623272011.08.05 21:111.634010.000.00-574.00
3221493344419552011.08.05 11:03sell0.03gbpusd1.630290.000001.625292011.08.05 21:111.634030.000.00-374.00
4221620316419552011.08.05 16:36sell0.05gbpusd1.639120.000001.634122011.08.05 21:111.634120.000.00500.00
5223101494419552011.08.11 04:31buy0.01gbpusd1.617360.000001.622362011.08.11 16:461.622360.000.00500.00
6223181569419552011.08.11 11:14buy0.02gbpusd1.615360.000001.620362011.08.11 15:351.620360.000.00500.00
7223182967419552011.08.11 11:16buy0.03gbpusd1.613130.000001.618132011.08.11 15:151.618130.000.00500.00
8223789222419552011.08.15 09:00sell0.01gbpusd1.626350.000001.621352011.08.16 08:041.633850.000.00-750.00
9223810260419552011.08.15 09:51sell0.02gbpusd1.628360.000001.623362011.08.16 08:041.633630.000.00-527.00
10223968680419552011.08.15 18:29sell0.03gbpusd1.638650.000001.633652011.08.16 08:041.633650.000.00500.00
11225378811419552011.08.22 05:00buy0.01gbpusd1.649560.000001.654562011.08.23 08:551.650580.000.00102.00
12225421587419552011.08.22 08:28buy0.02gbpusd1.647530.000001.652532011.08.23 08:551.650280.000.00275.00
13225607891419552011.08.22 18:15buy0.03gbpusd1.645370.000001.650372011.08.23 08:551.650370.000.00500.00
0.000.00373.00
 
Summary P/L:373.00
 
1221393623419552011.08.05 06:28sell0.01eurusd1.411560.000001.406562011.08.05 16:361.421680.000.00-1012.00
2221444761419552011.08.05 09:06sell0.02eurusd1.413740.000001.408742011.08.05 16:361.421610.000.00-787.00
3221458619419552011.08.05 09:28sell0.03eurusd1.415740.000001.410742011.08.05 16:361.421650.000.00-591.00
4221496464419552011.08.05 11:10sell0.05eurusd1.417760.000001.412762011.08.05 12:001.412760.000.00500.00
5221705921419552011.08.05 19:50buy0.01eurusd1.427070.000001.432072011.08.08 00:001.432070.000.00500.00
6223198228419552011.08.11 12:01sell0.01eurusd1.417100.000001.412102011.08.11 14:271.412100.000.00500.00
7223351759419552011.08.11 19:10sell0.01eurusd1.420570.000001.415572011.08.12 04:261.419710.000.0086.00
8223366767419552011.08.11 20:13sell0.02eurusd1.422580.000001.417582011.08.12 04:261.419710.000.00287.00
9223383069419552011.08.11 21:25sell0.03eurusd1.424620.000001.419622011.08.12 02:151.419620.000.00500.00
10224056317419552011.08.16 08:03sell0.01eurusd1.439590.000001.434592011.08.17 02:081.436570.000.00302.00
11224237645419552011.08.16 18:41sell0.02eurusd1.441630.000001.436632011.08.17 02:081.436630.000.00500.00
12225446518419552011.08.22 09:30buy0.01eurusd1.438030.000001.443032011.08.22 12:441.443030.000.00500.00
13225757619419552011.08.23 09:00buy0.01eurusd1.440000.000001.445002011.08.23 09:511.445000.000.00500.00
0.000.001785.00
 
Summary P/L:1785.00
 
1221394244419552011.08.05 06:32buy0.01usdcad0.978520.000000.983522011.08.05 17:150.983520.000.00500.00
2221715787419552011.08.05 20:23sell0.01usdcad0.978000.000000.973002011.08.08 00:360.985720.000.00-772.00
3221727144419552011.08.05 21:05sell0.02usdcad0.980020.000000.975022011.08.08 00:360.985740.000.00-572.00
4221754393419552011.08.08 00:00sell0.03usdcad0.983840.000000.978842011.08.08 00:360.985690.000.00-185.00
5221763054419552011.08.08 00:14sell0.05usdcad0.985880.000000.980882011.08.08 00:360.985730.000.0015.00
6221812479419552011.08.08 04:00sell0.01usdcad0.980340.000000.975342011.08.08 09:220.978910.000.00143.00
7221826313419552011.08.08 05:34sell0.02usdcad0.982430.000000.977432011.08.08 09:220.979070.000.00336.00
8221829325419552011.08.08 05:53sell0.03usdcad0.984440.000000.979442011.08.08 09:030.979440.000.00500.00
9221903832419552011.08.08 09:30sell0.01usdcad0.978320.000000.973322011.08.08 20:240.991260.000.00-1294.00
10221908134419552011.08.08 09:39sell0.02usdcad0.980500.000000.975502011.08.08 20:240.991260.000.00-1076.00
11221929071419552011.08.08 10:49sell0.03usdcad0.982530.000000.977532011.08.08 20:240.991290.000.00-876.00
12221935492419552011.08.08 11:14sell0.05usdcad0.984560.000000.979562011.08.08 20:230.991280.000.00-672.00
13221977823419552011.08.08 12:49sell0.08usdcad0.986590.000000.981592011.08.08 20:230.991230.000.00-464.00
14222146792419552011.08.08 19:27sell0.13usdcad0.988660.000000.000002011.08.08 20:230.991250.000.00-259.00
15222162472419552011.08.08 20:23sell0.21usdcad0.990760.000000.985762011.08.08 20:230.991280.000.00-52.00
16223198293419552011.08.11 12:01buy0.01usdcad0.993510.000000.998512011.08.12 18:510.989510.000.00-400.00
17223351781419552011.08.11 19:10buy0.02usdcad0.988700.000000.993702011.08.12 18:510.989500.000.0080.00
18223376707419552011.08.11 20:58buy0.03usdcad0.986640.000000.991642011.08.12 16:090.991640.000.00500.00
19223802320419552011.08.15 09:30buy0.01usdcad0.989570.000000.994572011.08.16 09:310.985230.000.00-434.00
20223968667419552011.08.15 18:29buy0.02usdcad0.982980.000000.987982011.08.16 09:300.985200.000.00222.00
21223991807419552011.08.15 21:46buy0.03usdcad0.980190.000000.985192011.08.16 09:300.985190.000.00500.00
22224252867419552011.08.16 19:30buy0.01usdcad0.985020.000000.990022011.08.18 06:380.983180.000.00-184.00
23224261296419552011.08.16 20:01buy0.02usdcad0.982970.000000.987972011.08.18 06:380.983290.000.0032.00
24224487606419552011.08.17 13:42buy0.03usdcad0.978160.000000.983162011.08.18 06:370.983160.000.00500.00
25225113502419552011.08.19 09:00sell0.01usdcad0.988960.000000.983962011.08.19 16:250.983960.000.00500.00
26225118211419552011.08.19 09:14sell0.02usdcad0.990960.000000.985962011.08.19 14:010.985960.000.00500.00
0.000.00-2912.00
 
Summary P/L:-2912.00
 
1221393596419552011.08.05 06:28sell0.01eurgbp0.867820.000000.862822011.08.05 18:470.870760.000.00-294.00
2221459570419552011.08.05 09:29sell0.02eurgbp0.869860.000000.864862011.08.05 17:490.864860.000.00500.00
3221705953419552011.08.05 19:50buy0.01eurgbp0.871720.000000.876722011.08.08 00:370.871570.000.00-15.00
0.000.00191.00
 
Summary P/L:191.00
 
1221395067419552011.08.05 06:39sell0.01eurchf1.079110.000001.074112011.08.05 08:081.080040.000.00-93.00
2221397145419552011.08.05 06:41sell0.02eurchf1.081160.000001.076162011.08.05 08:081.079950.000.00121.00
3221402862419552011.08.05 06:51sell0.03eurchf1.083340.000001.078342011.08.05 08:081.080210.000.00313.00
4221403961419552011.08.05 06:54sell0.05eurchf1.085360.000001.080362011.08.05 08:081.080360.000.00500.00
5221437514419552011.08.05 08:55sell0.01eurchf1.079560.000001.074562011.08.05 09:081.085500.000.00-594.00
6221440985419552011.08.05 09:04sell0.02eurchf1.081570.000001.076572011.08.05 09:081.085660.000.00-409.00
7221441722419552011.08.05 09:05sell0.03eurchf1.083590.000001.078592011.08.05 09:081.085920.000.00-233.00
8221442361419552011.08.05 09:05sell0.05eurchf1.086680.000001.081682011.08.05 09:081.086130.000.0055.00
9221442877419552011.08.05 09:06sell0.08eurchf1.091160.000001.086162011.08.05 09:081.086160.000.00500.00
10221446726419552011.08.05 09:08sell0.01eurchf1.085020.000001.080022011.08.05 16:361.082690.000.00233.00
11221450461419552011.08.05 09:15sell0.02eurchf1.087590.000001.082592011.08.05 11:481.082590.000.00500.00
12221720855419552011.08.05 20:44buy0.01eurchf1.095810.000001.100812011.08.05 22:331.094670.000.00-114.00
13221726172419552011.08.05 21:01buy0.02eurchf1.093790.000001.098792011.08.05 22:331.094670.000.0088.00
14221727766419552011.08.05 21:07buy0.03eurchf1.091690.000001.096692011.08.05 22:331.094670.000.00298.00
15221730211419552011.08.05 21:12buy0.05eurchf1.089650.000001.094652011.08.05 22:201.094650.000.00500.00
16223647294419552011.08.12 18:51sell0.01eurchf1.097460.000001.092462011.08.12 20:391.102240.000.00-478.00
17223650106419552011.08.12 19:22sell0.02eurchf1.099560.000001.094562011.08.12 20:391.102170.000.00-261.00
18223651875419552011.08.12 19:39sell0.03eurchf1.101600.000001.096602011.08.12 20:391.102040.000.00-44.00
19223652479419552011.08.12 19:44sell0.05eurchf1.103600.000001.098602011.08.12 20:391.102060.000.00154.00
20223655058419552011.08.12 20:07sell0.08eurchf1.105610.000001.100612011.08.12 20:391.102040.000.00357.00
21223655394419552011.08.12 20:09sell0.13eurchf1.107670.000001.102672011.08.12 20:391.102670.000.00500.00
22225113439419552011.08.19 09:00sell0.01eurchf1.132270.000001.127272011.08.19 09:181.127270.000.00500.00
23225119740419552011.08.19 09:18sell0.01eurchf1.127140.000001.122142011.08.19 09:371.126140.000.00100.00
24225120551419552011.08.19 09:20sell0.02eurchf1.129160.000001.124162011.08.19 09:371.126250.000.00291.00
25225121313419552011.08.19 09:22sell0.03eurchf1.131170.000001.126172011.08.19 09:371.126170.000.00500.00
26225312165419552011.08.19 22:30sell0.01eurchf1.130490.000001.125492011.08.22 05:021.128650.000.00184.00
27225325903419552011.08.22 00:27sell0.02eurchf1.133350.000001.128352011.08.22 05:021.128350.000.00500.00
0.000.003968.00
 
Summary P/L:3968.00
 
1221393235419552011.08.05 06:25sell0.01eurjpy110.7630.000110.2632011.08.05 06:46111.2480.000.00-485.00
2221397089419552011.08.05 06:41sell0.02eurjpy111.7640.000111.2642011.08.05 06:46111.2640.000.00500.00
3221453711419552011.08.05 09:21sell0.01eurjpy110.7040.000110.2042011.08.05 18:47111.9670.000.00-1263.00
4221456413419552011.08.05 09:26sell0.02eurjpy110.9080.000110.4082011.08.05 18:47111.9670.000.00-1059.00
5221461762419552011.08.05 09:33sell0.03eurjpy111.1080.000110.6082011.08.05 18:47111.9650.000.00-857.00
6221620248419552011.08.05 16:36sell0.05eurjpy111.5280.000111.0282011.08.05 17:57111.0280.000.00500.00
7221749417419552011.08.05 22:55sell0.01eurjpy112.1290.000111.6292011.08.08 06:27111.6290.000.00500.00
8224045552419552011.08.16 07:00sell0.01eurjpy110.8390.000110.3392011.08.16 12:43110.3390.000.00500.00
9225468156419552011.08.22 10:30buy0.01eurjpy110.5530.000111.0532011.08.23 09:53110.8170.000.00264.00
10225625090419552011.08.22 19:35buy0.02eurjpy110.3530.000110.8532011.08.23 09:52110.8530.000.00500.00
0.000.00-900.00
 
Summary P/L:-900.00
 
1221451819419552011.08.05 09:18sell0.01gbpjpy127.5010.000127.0012011.08.05 21:12128.1140.000.00-613.00
2221458570419552011.08.05 09:28sell0.02gbpjpy127.7030.000127.2032011.08.05 21:12128.1110.000.00-408.00
3221472477419552011.08.05 09:53sell0.03gbpjpy127.9060.000127.4062011.08.05 21:12128.1100.000.00-204.00
4221620283419552011.08.05 16:36sell0.05gbpjpy128.6150.000128.1152011.08.05 21:12128.1150.000.00500.00
5221733853419552011.08.05 21:27sell0.01gbpjpy128.1770.000127.6772011.08.08 00:01128.2410.000.00-64.00
6221738174419552011.08.05 21:47sell0.02gbpjpy128.3810.000127.8812011.08.08 00:01128.2530.000.00128.00
7221740904419552011.08.05 21:58sell0.03gbpjpy128.5870.000128.0872011.08.08 00:01128.2800.000.00307.00
8221749177419552011.08.05 22:53sell0.05gbpjpy128.7960.000128.2962011.08.08 00:01128.2960.000.00500.00
9221783770419552011.08.08 01:41buy0.01gbpjpy128.6150.000129.1152011.08.08 06:07127.9200.000.00-695.00
10221794359419552011.08.08 02:34buy0.02gbpjpy128.4140.000128.9142011.08.08 06:07127.9300.000.00-484.00
11221816069419552011.08.08 04:15buy0.03gbpjpy128.2110.000128.7112011.08.08 06:07127.9120.000.00-299.00
12221832545419552011.08.08 06:02buy0.05gbpjpy128.0110.000128.5112011.08.08 06:07127.9110.000.00-100.00
13223674593419552011.08.15 00:00sell0.01gbpjpy125.2420.000124.7422011.08.16 08:45125.3180.000.00-76.00
14223710801419552011.08.15 02:44sell0.02gbpjpy125.4620.000124.9622011.08.16 08:45125.3150.000.00147.00
15223968659419552011.08.15 18:29sell0.03gbpjpy125.8160.000125.3162011.08.16 08:44125.3160.000.00500.00
16224069758419552011.08.16 08:45sell0.01gbpjpy125.3010.000124.8012011.08.17 13:42125.9710.000.00-670.00
17224071916419552011.08.16 08:56sell0.02gbpjpy125.5020.000125.0022011.08.17 13:42125.9710.000.00-469.00
18224106194419552011.08.16 11:04sell0.03gbpjpy125.7040.000125.2042011.08.17 13:42125.9730.000.00-269.00
19224205741419552011.08.16 17:44sell0.05gbpjpy126.0440.000125.5442011.08.17 10:30125.5440.000.00500.00
20224253488419552011.08.16 19:32sell0.08gbpjpy126.2540.000125.7542011.08.17 09:05125.7540.000.00500.00
21224683630419552011.08.18 04:30sell0.01gbpjpy126.3770.000125.8772011.08.18 13:12126.2700.000.00107.00
22224703693419552011.08.18 06:55sell0.02gbpjpy126.5780.000126.0782011.08.18 13:12126.2790.000.00299.00
23224769213419552011.08.18 10:19sell0.03gbpjpy126.7800.000126.2802011.08.18 11:23126.2800.000.00500.00
24225335790419552011.08.22 01:30buy0.01gbpjpy126.6140.000127.1142011.08.22 04:03126.7420.000.00128.00
25225350483419552011.08.22 02:58buy0.02gbpjpy126.3820.000126.8822011.08.22 04:02126.7540.000.00372.00
26225352335419552011.08.22 03:06buy0.03gbpjpy126.1770.000126.6772011.08.22 04:02126.6770.000.00500.00
27225702017419552011.08.23 04:00sell0.01gbpjpy126.4280.000125.9282011.08.23 17:10126.2640.000.00164.00
28225754442419552011.08.23 08:51sell0.02gbpjpy126.6320.000126.1322011.08.23 17:10126.2670.000.00365.00
29225783926419552011.08.23 10:00sell0.03gbpjpy126.8560.000126.3562011.08.23 13:57126.3560.000.00500.00
0.000.001666.00
 
Summary P/L:1666.00
 
1221397965419552011.08.05 06:42sell0.01nzdusd0.837260.000000.832262011.08.05 17:570.832260.000.00500.00
2221620303419552011.08.05 16:36sell0.02nzdusd0.841310.000000.836312011.08.05 17:110.836310.000.00500.00
3221706902419552011.08.05 19:52buy0.01nzdusd0.845110.000000.850112011.08.08 00:360.836450.000.00-866.00
4221713137419552011.08.05 20:15buy0.02nzdusd0.843060.000000.848062011.08.08 00:360.836350.000.00-671.00
5221727946419552011.08.05 21:07buy0.03nzdusd0.840660.000000.845662011.08.08 00:360.836320.000.00-434.00
6221761560419552011.08.08 00:09buy0.05nzdusd0.838650.000000.843652011.08.08 00:360.836630.000.00-202.00
7221766792419552011.08.08 00:30buy0.08nzdusd0.836650.000000.841652011.08.08 00:360.836320.000.00-33.00
8221768557419552011.08.08 00:36sell0.01nzdusd0.836730.000000.831732011.08.08 05:050.833610.000.00312.00
9221800605419552011.08.08 03:10sell0.02nzdusd0.838800.000000.833802011.08.08 05:050.833800.000.00500.00
10224080337419552011.08.16 09:30sell0.01nzdusd0.829470.000000.824472011.08.16 19:020.831910.000.00-244.00
11224086732419552011.08.16 09:48sell0.02nzdusd0.831480.000000.826482011.08.16 19:020.832040.000.00-56.00
12224205749419552011.08.16 17:44sell0.03nzdusd0.837070.000000.832072011.08.16 19:020.832070.000.00500.00
13225373726419552011.08.22 04:30buy0.01nzdusd0.821240.000000.826242011.08.22 10:500.821780.000.0054.00
14225382837419552011.08.22 05:19buy0.02nzdusd0.818810.000000.823812011.08.22 10:500.821940.000.00313.00
15225399644419552011.08.22 07:04buy0.03nzdusd0.816780.000000.821782011.08.22 10:500.821780.000.00500.00
0.000.00673.00
 
Summary P/L:673.00
 
* * *