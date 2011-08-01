Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089025040 Name: PermDemo15 Currency: USD 2011 August 4, 12:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
533101572011.08.01 14:58buy0.01usdjpy76.5640.00077.0752011.08.01 17:0377.0750.000.000.006.63
534345622011.08.02 15:57sell0.01eurchf1.096510.000001.091472011.08.02 16:481.091470.000.000.006.56
534336762011.08.02 15:45sell0.01gbpchf1.255070.000001.250072011.08.02 16:481.250070.000.000.006.51
534335582011.08.02 15:42sell0.01usdchf0.770970.000000.765962011.08.02 16:500.765960.000.000.006.54
534474552011.08.02 18:05sell0.02gbpchf1.250790.000001.245852011.08.02 19:301.245850.000.000.0012.92
534448942011.08.02 17:32sell0.01gbpchf1.248810.000001.243922011.08.02 20:551.243920.000.000.006.41
534448282011.08.02 17:31sell0.01usdchf0.766680.000000.761682011.08.02 21:080.761680.000.00-0.016.56
534446882011.08.02 17:30sell0.01audjpy83.3360.00082.8342011.08.03 00:1082.8340.000.00-0.196.50
534913322011.08.03 05:53sell0.02eurusd1.421610.000001.416602011.08.03 06:311.416600.000.000.0010.02
534486442011.08.02 18:25sell0.01eurusd1.419580.000001.414582011.08.03 06:311.416770.000.00-0.042.81
534337842011.08.02 15:46sell0.01eurjpy109.6050.000109.1052011.08.03 06:45109.1050.000.00-0.056.48
535202922011.08.03 08:59buy0.01eurusd1.427470.000001.432442011.08.03 09:111.432440.000.000.004.97
535324962011.08.03 10:38sell0.01usdchf0.775800.000000.770952011.08.03 11:400.770950.000.000.006.29
535467822011.08.03 13:21buy0.55gbpchf1.257250.000001.261742011.08.03 13:331.261740.000.000.00320.84
535467262011.08.03 13:21buy0.34gbpchf1.258890.000001.264642011.08.03 13:331.262020.000.000.00138.22
535466022011.08.03 13:19buy0.21gbpchf1.261680.000001.266682011.08.03 13:331.261530.000.000.00-4.10
535385032011.08.03 11:40buy0.13gbpchf1.263790.000001.269002011.08.03 13:331.261550.000.000.00-37.83
535365842011.08.03 11:24buy0.08gbpchf1.266140.000001.271202011.08.03 13:331.261530.000.000.00-47.91
535353292011.08.03 11:11buy0.05gbpchf1.268360.000001.273272011.08.03 13:331.261450.000.000.00-44.89
535299882011.08.03 10:11buy0.03gbpchf1.270380.000001.275312011.08.03 13:331.261550.000.000.00-34.42
535292662011.08.03 10:04buy0.02gbpchf1.272320.000001.277352011.08.03 13:331.261490.000.000.00-28.14
535278372011.08.03 09:50buy0.01gbpchf1.274360.000001.279322011.08.03 13:331.261520.000.000.00-16.68
535438932011.08.03 12:37sell0.01gbpjpy126.4050.000125.8862011.08.03 14:07125.8860.000.000.006.75
535444512011.08.03 12:44sell0.01audjpy82.9010.00082.3932011.08.03 14:2182.3930.000.000.006.60
535554622011.08.03 14:36buy0.05eurusd1.426400.000001.431442011.08.03 15:021.431440.000.000.0025.20
535488932011.08.03 13:43buy0.03eurusd1.428440.000001.433452011.08.03 15:021.431530.000.000.009.27
535355292011.08.03 11:13buy0.02eurusd1.430450.000001.435452011.08.03 15:021.431370.000.000.001.84
535296112011.08.03 10:08buy0.01eurusd1.432470.000001.437592011.08.03 15:021.431320.000.000.00-1.15
535619412011.08.03 15:32buy0.01eurchf1.095020.000001.099912011.08.03 17:321.099910.000.000.006.37
535515392011.08.03 14:06sell0.13chfjpy100.5520.000100.0392011.08.03 17:43100.0390.000.000.0086.74
535467422011.08.03 13:21sell0.08chfjpy100.3340.00099.7972011.08.03 17:43100.0410.000.000.0030.48
535466252011.08.03 13:20sell0.05chfjpy100.0950.00099.6002011.08.03 17:43100.0440.000.000.003.31
535368902011.08.03 11:26sell0.03chfjpy99.8970.00099.4132011.08.03 17:43100.0470.000.000.00-5.85
535365772011.08.03 11:24sell0.02chfjpy99.7100.00099.2002011.08.03 17:43100.0460.000.000.00-8.74
535184472011.08.03 08:42sell0.01chfjpy99.4970.00098.9962011.08.03 17:43100.0420.000.000.00-7.09
535661492011.08.03 16:37buy0.01gbpchf1.257710.000001.262692011.08.03 17:451.262690.000.000.006.48
535650542011.08.03 16:10buy0.01audjpy82.4130.00082.9212011.08.03 21:1582.9210.000.000.266.60
535708102011.08.03 18:31buy0.01eurchf1.098520.000001.103522011.08.03 21:571.103520.000.000.086.50
535675382011.08.03 17:15buy0.01eurjpy110.0210.000110.5192011.08.03 21:57110.5190.000.000.066.47
535663582011.08.03 16:44buy0.01eurusd1.431670.000001.436632011.08.03 21:591.436630.000.000.054.96
535517412011.08.03 14:07buy0.02usdjpy76.8590.00077.3992011.08.04 01:0177.3990.000.00-0.0113.95
534479242011.08.02 18:13buy0.01usdjpy77.1000.00077.5992011.08.04 01:0177.5990.000.00-0.016.43
535688952011.08.03 17:45sell0.21gbpusd1.642710.000001.637712011.08.04 03:241.637710.000.00-1.75105.00
535254372011.08.03 09:31sell0.13gbpusd1.640690.000001.635612011.08.04 05:321.635610.000.00-1.0866.04
535209512011.08.03 09:01sell0.08gbpusd1.638600.000001.633552011.08.04 05:321.635610.000.00-0.6623.92
535173272011.08.03 08:30sell0.05gbpusd1.636500.000001.631382011.08.04 05:321.635630.000.00-0.424.35
535167262011.08.03 08:28sell0.03gbpusd1.634380.000001.629322011.08.04 05:321.635610.000.00-0.25-3.69
535070042011.08.03 07:31sell0.02gbpusd1.630590.000001.625602011.08.04 05:321.635630.000.00-0.17-10.08
534446752011.08.02 17:30sell0.01gbpusd1.628600.000001.623642011.08.04 05:321.635630.000.00-0.11-7.03
536122672011.08.04 07:51sell0.90gbpjpy130.5820.000130.0942011.08.04 08:56130.0940.000.000.00553.25
536151532011.08.04 08:11sell0.34chfjpy102.7940.000102.2632011.08.04 08:56102.2630.000.000.00227.47
536120672011.08.04 07:49sell0.21chfjpy102.5520.000102.0622011.08.04 08:56102.2460.000.000.0080.99
536108292011.08.04 07:38sell0.55gbpjpy130.3930.000129.8952011.08.04 08:56130.0630.000.000.00228.70
536091922011.08.04 07:26sell0.34gbpjpy130.1940.000129.6992011.08.04 08:56130.0260.000.000.0071.99
535978732011.08.04 04:43sell0.13gbpjpy129.7560.000129.2602011.08.04 08:56130.0110.000.000.00-41.79
536042752011.08.04 06:29sell0.21gbpjpy129.9820.000129.4652011.08.04 08:56130.0210.000.000.00-10.32
535959962011.08.04 03:53sell0.05gbpjpy129.3670.000128.8682011.08.04 08:56130.0160.000.000.00-40.90
535973052011.08.04 04:28sell0.08gbpjpy129.5560.000129.0682011.08.04 08:56130.0160.000.000.00-46.38
536041172011.08.04 06:26sell0.08chfjpy102.1630.000101.6692011.08.04 08:56102.2170.000.000.00-5.45
536047762011.08.04 06:39sell0.13chfjpy102.3610.000101.8632011.08.04 08:56102.2320.000.000.0021.14
535976832011.08.04 04:38sell0.05chfjpy101.9690.000101.4642011.08.04 08:56102.2120.000.000.00-15.32
535969702011.08.04 04:18sell0.03chfjpy101.7620.000101.2622011.08.04 08:56102.2080.000.000.00-16.87
535958902011.08.04 03:51sell0.02chfjpy101.5590.0000.0002011.08.04 08:56102.2070.000.000.00-16.34
535958892011.08.04 03:51sell0.03gbpjpy129.1610.000128.6242011.08.04 08:56129.9500.000.000.00-29.85
535583492011.08.03 15:00sell0.02gbpjpy126.2020.000125.7002011.08.04 08:56129.9260.000.00-0.21-93.95
535705002011.08.03 18:24sell0.01chfjpy100.1130.00099.6122011.08.04 08:56102.1770.000.00-0.02-26.03
535531792011.08.03 14:21sell0.01gbpjpy125.9970.000125.5102011.08.04 08:56129.9160.000.00-0.11-49.43
  0.00 0.00 -4.64 1 508.83
Closed P/L: 1 504.19
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
535283592011.08.03 09:55buy0.01eurgbp0.873790.000000.87879 0.871300.000.000.02-4.06
535494042011.08.03 13:47buy0.02eurgbp0.871740.000000.87674 0.871300.000.000.04-1.43
536009462011.08.04 05:41buy0.01eurusd1.428060.000001.43306 1.421970.000.000.00-6.09
536112072011.08.04 07:41buy0.01gbpusd1.636910.000001.64191 1.631790.000.000.00-5.12
536127522011.08.04 07:54buy0.02eurusd1.425900.000001.43100 1.421970.000.000.00-7.86
536143112011.08.04 08:05buy0.02gbpusd1.634880.000001.63990 1.631790.000.000.00-6.18
536149242011.08.04 08:08buy0.03eurusd1.423780.000001.42890 1.421970.000.000.00-5.43
536201422011.08.04 09:08buy0.03eurgbp0.869750.000000.87473 0.871300.000.000.007.59
536214202011.08.04 09:16buy0.05eurusd1.421760.000001.42677 1.421970.000.000.001.05
536244252011.08.04 09:53buy0.03gbpusd1.632750.000001.63786 1.631790.000.000.00-2.88
536255882011.08.04 10:04buy0.05gbpusd1.630710.000001.63573 1.631790.000.000.005.40
  0.00 0.00 0.06 -25.01
 Floating P/L: -24.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 504.19 Floating P/L: -24.95 Margin: 470.00
Balance: 101 499.19 Equity: 101 474.24 Free Margin: 101 004.24
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 155.29 Gross Loss: 651.10 Total Net Profit: 1 504.19
Profit Factor: 3.31 Expected Payoff: 22.45  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 371.83 (0.37%) Relative Drawdown: 0.37% (371.83)
 
Total Trades: 67 Short Positions (won %): 44 (59.09%) Long Positions (won %): 23 (65.22%)
Profit Trades (% of total): 41 (61.19%) Loss trades (% of total): 26 (38.81%)
Largest profit trade: 553.25 loss trade: -94.16
Average profit trade: 52.57 loss trade: -25.04
Maximum consecutive wins ($): 14 (409.75) consecutive losses ($): 7 (-248.13)
Maximal consecutive profit (count): 1 162.40 (5) consecutive loss (count): -248.13 (7)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 4