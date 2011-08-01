Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089025040
|Name: PermDemo15
|Currency: USD
|2011 August 4, 12:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|53310157
|2011.08.01 14:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.564
|0.000
|77.075
|2011.08.01 17:03
|77.075
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|53434562
|2011.08.02 15:57
|sell
|0.01
|eurchf
|1.09651
|0.00000
|1.09147
|2011.08.02 16:48
|1.09147
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|53433676
|2011.08.02 15:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.25507
|0.00000
|1.25007
|2011.08.02 16:48
|1.25007
|0.00
|0.00
|0.00
|6.51
|53433558
|2011.08.02 15:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.77097
|0.00000
|0.76596
|2011.08.02 16:50
|0.76596
|0.00
|0.00
|0.00
|6.54
|53447455
|2011.08.02 18:05
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.25079
|0.00000
|1.24585
|2011.08.02 19:30
|1.24585
|0.00
|0.00
|0.00
|12.92
|53444894
|2011.08.02 17:32
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.24881
|0.00000
|1.24392
|2011.08.02 20:55
|1.24392
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|53444828
|2011.08.02 17:31
|sell
|0.01
|usdchf
|0.76668
|0.00000
|0.76168
|2011.08.02 21:08
|0.76168
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.56
|53444688
|2011.08.02 17:30
|sell
|0.01
|audjpy
|83.336
|0.000
|82.834
|2011.08.03 00:10
|82.834
|0.00
|0.00
|-0.19
|6.50
|53491332
|2011.08.03 05:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.42161
|0.00000
|1.41660
|2011.08.03 06:31
|1.41660
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|53448644
|2011.08.02 18:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41958
|0.00000
|1.41458
|2011.08.03 06:31
|1.41677
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.81
|53433784
|2011.08.02 15:46
|sell
|0.01
|eurjpy
|109.605
|0.000
|109.105
|2011.08.03 06:45
|109.105
|0.00
|0.00
|-0.05
|6.48
|53520292
|2011.08.03 08:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42747
|0.00000
|1.43244
|2011.08.03 09:11
|1.43244
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|53532496
|2011.08.03 10:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.77580
|0.00000
|0.77095
|2011.08.03 11:40
|0.77095
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|53546782
|2011.08.03 13:21
|buy
|0.55
|gbpchf
|1.25725
|0.00000
|1.26174
|2011.08.03 13:33
|1.26174
|0.00
|0.00
|0.00
|320.84
|53546726
|2011.08.03 13:21
|buy
|0.34
|gbpchf
|1.25889
|0.00000
|1.26464
|2011.08.03 13:33
|1.26202
|0.00
|0.00
|0.00
|138.22
|53546602
|2011.08.03 13:19
|buy
|0.21
|gbpchf
|1.26168
|0.00000
|1.26668
|2011.08.03 13:33
|1.26153
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|53538503
|2011.08.03 11:40
|buy
|0.13
|gbpchf
|1.26379
|0.00000
|1.26900
|2011.08.03 13:33
|1.26155
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.83
|53536584
|2011.08.03 11:24
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.26614
|0.00000
|1.27120
|2011.08.03 13:33
|1.26153
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.91
|53535329
|2011.08.03 11:11
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.26836
|0.00000
|1.27327
|2011.08.03 13:33
|1.26145
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.89
|53529988
|2011.08.03 10:11
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.27038
|0.00000
|1.27531
|2011.08.03 13:33
|1.26155
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.42
|53529266
|2011.08.03 10:04
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.27232
|0.00000
|1.27735
|2011.08.03 13:33
|1.26149
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.14
|53527837
|2011.08.03 09:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.27436
|0.00000
|1.27932
|2011.08.03 13:33
|1.26152
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.68
|53543893
|2011.08.03 12:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.405
|0.000
|125.886
|2011.08.03 14:07
|125.886
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|53544451
|2011.08.03 12:44
|sell
|0.01
|audjpy
|82.901
|0.000
|82.393
|2011.08.03 14:21
|82.393
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|53555462
|2011.08.03 14:36
|buy
|0.05
|eurusd
|1.42640
|0.00000
|1.43144
|2011.08.03 15:02
|1.43144
|0.00
|0.00
|0.00
|25.20
|53548893
|2011.08.03 13:43
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42844
|0.00000
|1.43345
|2011.08.03 15:02
|1.43153
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|53535529
|2011.08.03 11:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43045
|0.00000
|1.43545
|2011.08.03 15:02
|1.43137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|53529611
|2011.08.03 10:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43247
|0.00000
|1.43759
|2011.08.03 15:02
|1.43132
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|53561941
|2011.08.03 15:32
|buy
|0.01
|eurchf
|1.09502
|0.00000
|1.09991
|2011.08.03 17:32
|1.09991
|0.00
|0.00
|0.00
|6.37
|53551539
|2011.08.03 14:06
|sell
|0.13
|chfjpy
|100.552
|0.000
|100.039
|2011.08.03 17:43
|100.039
|0.00
|0.00
|0.00
|86.74
|53546742
|2011.08.03 13:21
|sell
|0.08
|chfjpy
|100.334
|0.000
|99.797
|2011.08.03 17:43
|100.041
|0.00
|0.00
|0.00
|30.48
|53546625
|2011.08.03 13:20
|sell
|0.05
|chfjpy
|100.095
|0.000
|99.600
|2011.08.03 17:43
|100.044
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|53536890
|2011.08.03 11:26
|sell
|0.03
|chfjpy
|99.897
|0.000
|99.413
|2011.08.03 17:43
|100.047
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|53536577
|2011.08.03 11:24
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.710
|0.000
|99.200
|2011.08.03 17:43
|100.046
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.74
|53518447
|2011.08.03 08:42
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.497
|0.000
|98.996
|2011.08.03 17:43
|100.042
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.09
|53566149
|2011.08.03 16:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.25771
|0.00000
|1.26269
|2011.08.03 17:45
|1.26269
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|53565054
|2011.08.03 16:10
|buy
|0.01
|audjpy
|82.413
|0.000
|82.921
|2011.08.03 21:15
|82.921
|0.00
|0.00
|0.26
|6.60
|53570810
|2011.08.03 18:31
|buy
|0.01
|eurchf
|1.09852
|0.00000
|1.10352
|2011.08.03 21:57
|1.10352
|0.00
|0.00
|0.08
|6.50
|53567538
|2011.08.03 17:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|110.021
|0.000
|110.519
|2011.08.03 21:57
|110.519
|0.00
|0.00
|0.06
|6.47
|53566358
|2011.08.03 16:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.43167
|0.00000
|1.43663
|2011.08.03 21:59
|1.43663
|0.00
|0.00
|0.05
|4.96
|53551741
|2011.08.03 14:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.859
|0.000
|77.399
|2011.08.04 01:01
|77.399
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.95
|53447924
|2011.08.02 18:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.100
|0.000
|77.599
|2011.08.04 01:01
|77.599
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.43
|53568895
|2011.08.03 17:45
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.64271
|0.00000
|1.63771
|2011.08.04 03:24
|1.63771
|0.00
|0.00
|-1.75
|105.00
|53525437
|2011.08.03 09:31
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.64069
|0.00000
|1.63561
|2011.08.04 05:32
|1.63561
|0.00
|0.00
|-1.08
|66.04
|53520951
|2011.08.03 09:01
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.63860
|0.00000
|1.63355
|2011.08.04 05:32
|1.63561
|0.00
|0.00
|-0.66
|23.92
|53517327
|2011.08.03 08:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.63650
|0.00000
|1.63138
|2011.08.04 05:32
|1.63563
|0.00
|0.00
|-0.42
|4.35
|53516726
|2011.08.03 08:28
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.63438
|0.00000
|1.62932
|2011.08.04 05:32
|1.63561
|0.00
|0.00
|-0.25
|-3.69
|53507004
|2011.08.03 07:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.63059
|0.00000
|1.62560
|2011.08.04 05:32
|1.63563
|0.00
|0.00
|-0.17
|-10.08
|53444675
|2011.08.02 17:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62860
|0.00000
|1.62364
|2011.08.04 05:32
|1.63563
|0.00
|0.00
|-0.11
|-7.03
|53612267
|2011.08.04 07:51
|sell
|0.90
|gbpjpy
|130.582
|0.000
|130.094
|2011.08.04 08:56
|130.094
|0.00
|0.00
|0.00
|553.25
|53615153
|2011.08.04 08:11
|sell
|0.34
|chfjpy
|102.794
|0.000
|102.263
|2011.08.04 08:56
|102.263
|0.00
|0.00
|0.00
|227.47
|53612067
|2011.08.04 07:49
|sell
|0.21
|chfjpy
|102.552
|0.000
|102.062
|2011.08.04 08:56
|102.246
|0.00
|0.00
|0.00
|80.99
|53610829
|2011.08.04 07:38
|sell
|0.55
|gbpjpy
|130.393
|0.000
|129.895
|2011.08.04 08:56
|130.063
|0.00
|0.00
|0.00
|228.70
|53609192
|2011.08.04 07:26
|sell
|0.34
|gbpjpy
|130.194
|0.000
|129.699
|2011.08.04 08:56
|130.026
|0.00
|0.00
|0.00
|71.99
|53597873
|2011.08.04 04:43
|sell
|0.13
|gbpjpy
|129.756
|0.000
|129.260
|2011.08.04 08:56
|130.011
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.79
|53604275
|2011.08.04 06:29
|sell
|0.21
|gbpjpy
|129.982
|0.000
|129.465
|2011.08.04 08:56
|130.021
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.32
|53595996
|2011.08.04 03:53
|sell
|0.05
|gbpjpy
|129.367
|0.000
|128.868
|2011.08.04 08:56
|130.016
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.90
|53597305
|2011.08.04 04:28
|sell
|0.08
|gbpjpy
|129.556
|0.000
|129.068
|2011.08.04 08:56
|130.016
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.38
|53604117
|2011.08.04 06:26
|sell
|0.08
|chfjpy
|102.163
|0.000
|101.669
|2011.08.04 08:56
|102.217
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.45
|53604776
|2011.08.04 06:39
|sell
|0.13
|chfjpy
|102.361
|0.000
|101.863
|2011.08.04 08:56
|102.232
|0.00
|0.00
|0.00
|21.14
|53597683
|2011.08.04 04:38
|sell
|0.05
|chfjpy
|101.969
|0.000
|101.464
|2011.08.04 08:56
|102.212
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.32
|53596970
|2011.08.04 04:18
|sell
|0.03
|chfjpy
|101.762
|0.000
|101.262
|2011.08.04 08:56
|102.208
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.87
|53595890
|2011.08.04 03:51
|sell
|0.02
|chfjpy
|101.559
|0.000
|0.000
|2011.08.04 08:56
|102.207
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.34
|53595889
|2011.08.04 03:51
|sell
|0.03
|gbpjpy
|129.161
|0.000
|128.624
|2011.08.04 08:56
|129.950
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.85
|53558349
|2011.08.03 15:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|126.202
|0.000
|125.700
|2011.08.04 08:56
|129.926
|0.00
|0.00
|-0.21
|-93.95
|53570500
|2011.08.03 18:24
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.113
|0.000
|99.612
|2011.08.04 08:56
|102.177
|0.00
|0.00
|-0.02
|-26.03
|53553179
|2011.08.03 14:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.997
|0.000
|125.510
|2011.08.04 08:56
|129.916
|0.00
|0.00
|-0.11
|-49.43
|
|0.00
|0.00
|-4.64
|1 508.83
|Closed P/L:
|1 504.19
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|53528359
|2011.08.03 09:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87379
|0.00000
|0.87879
|
|0.87130
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.06
|53549404
|2011.08.03 13:47
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87174
|0.00000
|0.87674
|
|0.87130
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.43
|53600946
|2011.08.04 05:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42806
|0.00000
|1.43306
|
|1.42197
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|53611207
|2011.08.04 07:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63691
|0.00000
|1.64191
|
|1.63179
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|53612752
|2011.08.04 07:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42590
|0.00000
|1.43100
|
|1.42197
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.86
|53614311
|2011.08.04 08:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63488
|0.00000
|1.63990
|
|1.63179
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.18
|53614924
|2011.08.04 08:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42378
|0.00000
|1.42890
|
|1.42197
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.43
|53620142
|2011.08.04 09:08
|buy
|0.03
|eurgbp
|0.86975
|0.00000
|0.87473
|
|0.87130
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|53621420
|2011.08.04 09:16
|buy
|0.05
|eurusd
|1.42176
|0.00000
|1.42677
|
|1.42197
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|53624425
|2011.08.04 09:53
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63275
|0.00000
|1.63786
|
|1.63179
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|53625588
|2011.08.04 10:04
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.63071
|0.00000
|1.63573
|
|1.63179
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|
|0.00
|0.00
|0.06
|-25.01
|
|Floating P/L:
|-24.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 504.19
|Floating P/L:
|-24.95
|Margin:
|470.00
|Balance:
|101 499.19
|Equity:
|101 474.24
|Free Margin:
|101 004.24
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 155.29
|Gross Loss:
|651.10
|Total Net Profit:
|1 504.19
|Profit Factor:
|3.31
|Expected Payoff:
|22.45
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|371.83 (0.37%)
|Relative Drawdown:
|0.37% (371.83)
|
|Total Trades:
|67
|Short Positions (won %):
|44 (59.09%)
|Long Positions (won %):
|23 (65.22%)
|Profit Trades (% of total):
|41 (61.19%)
|Loss trades (% of total):
|26 (38.81%)
|Largest
|profit trade:
|553.25
|loss trade:
|-94.16
|Average
|profit trade:
|52.57
|loss trade:
|-25.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (409.75)
|consecutive losses ($):
|7 (-248.13)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 162.40 (5)
|consecutive loss (count):
|-248.13 (7)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|4