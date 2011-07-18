Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089025028 Name: PermDemo5 Currency: USD 2011 July 21, 06:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
519323492011.07.18 06:24sell0.10eurusd1.405801.433761.404562011.07.18 06:341.404560.000.000.0012.40
519337162011.07.18 06:37buy0.10usdchf0.813180.785180.814382011.07.18 07:030.814380.000.000.0014.74
519389652011.07.18 07:24sell0.10eurusd1.403471.431571.402372011.07.18 07:281.402370.000.000.0011.00
519405152011.07.18 07:34buy0.10usdchf0.815550.787520.816722011.07.18 07:430.816720.000.000.0014.33
519479362011.07.18 08:45buy0.10usdchf0.814840.786940.816142011.07.18 08:570.816140.000.000.0015.93
519503352011.07.18 09:03sell0.10eurusd1.403551.431541.402342011.07.18 10:191.403800.000.000.00-2.50
519547022011.07.18 09:38buy0.10usdchf0.817100.789100.818302011.07.18 12:220.818300.000.000.0014.66
519560032011.07.18 09:49sell0.16eurusd1.405041.432031.403832011.07.18 10:191.403830.000.000.0019.36
519607802011.07.18 10:32sell0.10eurusd1.403891.431911.402712011.07.18 10:531.402710.000.000.0011.80
519663512011.07.18 11:25sell0.10eurusd1.402991.430991.401792011.07.18 14:061.405590.000.000.00-26.00
519719482011.07.18 12:15sell0.16eurusd1.404341.431521.402302011.07.18 14:061.405580.000.000.00-19.84
519777162011.07.18 13:35buy0.10usdchf0.817860.789790.818992011.07.18 15:410.817150.000.000.00-8.69
519795852011.07.18 14:02sell0.26eurusd1.406701.432681.405482011.07.18 14:061.405480.000.000.0031.72
519904282011.07.18 15:45buy0.10usdchf0.818140.790210.819412011.07.19 04:520.817540.000.000.04-7.34
520591942011.07.19 07:03buy0.10gbpjpy127.081124.774127.1942011.07.19 07:13127.1940.000.000.0014.30
520650522011.07.19 07:53buy0.10gbpjpy127.450125.140127.5602011.07.19 08:51127.5600.000.000.0013.92
520836212011.07.19 11:01buy0.10gbpjpy127.268124.981127.4012011.07.19 12:31127.4010.000.000.0016.83
520895952011.07.19 12:31buy0.10gbpjpy127.486125.179127.5992011.07.19 14:49127.5990.000.000.0014.32
521210512011.07.19 19:01buy0.10gbpjpy127.688125.395127.8152011.07.19 19:18127.7070.000.000.002.40
521220512011.07.19 19:18sell0.10usdchf0.827010.843000.816502011.07.20 04:430.824440.000.00-0.1431.17
521233572011.07.19 19:50buy0.10gbpjpy127.761126.313127.8842011.07.21 06:42127.5780.000.000.56-23.22
521510262011.07.20 05:09buy0.10gbpjpy127.525126.312127.8802011.07.21 06:42127.5750.000.000.426.34
521510732011.07.20 05:10buy0.10gbpjpy127.469126.306127.5442011.07.21 05:16127.5440.000.000.429.51
521511012011.07.20 05:10buy0.10gbpjpy127.477126.303127.7452011.07.21 06:41127.5750.000.000.4212.43
521511332011.07.20 05:11buy0.10gbpjpy127.487126.303127.6662011.07.21 05:16127.6660.000.000.4222.66
521511432011.07.20 05:11buy0.10gbpjpy127.497126.3090.0002011.07.21 06:41127.5790.000.000.4210.41
521511562011.07.20 05:11buy0.20gbpjpy127.497126.303127.5702011.07.21 05:16127.5700.000.000.8418.50
521511722011.07.20 05:12buy0.10gbpjpy127.499126.306127.5752011.07.21 05:16127.5750.000.000.429.63
521517632011.07.20 05:21buy0.10gbpjpy127.436126.305127.5102011.07.20 22:40127.5100.000.000.429.38
521536412011.07.20 05:56buy0.16gbpjpy127.386126.305127.5152011.07.20 22:42127.5150.000.000.6726.18
521651532011.07.20 08:29sell0.10usdcad0.948530.958870.947672011.07.20 09:540.947670.000.000.009.07
521652752011.07.20 08:30sell1.00usdcad0.948520.958910.947672011.07.20 09:540.947670.000.000.0089.69
521656092011.07.20 08:31buy1.00gbpjpy126.908125.910127.0332011.07.20 08:38127.0330.000.000.00158.62
521664532011.07.20 08:40sell0.20usdcad0.948480.971450.947252011.07.20 10:040.947250.000.000.0025.97
  0.00 0.00 4.91 559.68
Closed P/L: 564.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 564.59 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 96 521.70 Equity: 96 521.70 Free Margin: 96 521.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 651.58 Gross Loss: 86.99 Total Net Profit: 564.59
Profit Factor: 7.49 Expected Payoff: 16.61  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 61.83 (0.06%) Relative Drawdown: 0.06% (61.83)
 
Total Trades: 34 Short Positions (won %): 12 (75.00%) Long Positions (won %): 22 (86.36%)
Profit Trades (% of total): 28 (82.35%) Loss trades (% of total): 6 (17.65%)
Largest profit trade: 158.62 loss trade: -26.00
Average profit trade: 23.27 loss trade: -14.50
Maximum consecutive wins ($): 19 (505.64) consecutive losses ($): 4 (-61.83)
Maximal consecutive profit (count): 505.64 (19) consecutive loss (count): -61.83 (4)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 2