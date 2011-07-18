Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089025028
|Name: PermDemo5
|Currency: USD
|2011 July 21, 06:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|51932349
|2011.07.18 06:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40580
|1.43376
|1.40456
|2011.07.18 06:34
|1.40456
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|51933716
|2011.07.18 06:37
|buy
|0.10
|usdchf
|0.81318
|0.78518
|0.81438
|2011.07.18 07:03
|0.81438
|0.00
|0.00
|0.00
|14.74
|51938965
|2011.07.18 07:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40347
|1.43157
|1.40237
|2011.07.18 07:28
|1.40237
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|51940515
|2011.07.18 07:34
|buy
|0.10
|usdchf
|0.81555
|0.78752
|0.81672
|2011.07.18 07:43
|0.81672
|0.00
|0.00
|0.00
|14.33
|51947936
|2011.07.18 08:45
|buy
|0.10
|usdchf
|0.81484
|0.78694
|0.81614
|2011.07.18 08:57
|0.81614
|0.00
|0.00
|0.00
|15.93
|51950335
|2011.07.18 09:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40355
|1.43154
|1.40234
|2011.07.18 10:19
|1.40380
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|51954702
|2011.07.18 09:38
|buy
|0.10
|usdchf
|0.81710
|0.78910
|0.81830
|2011.07.18 12:22
|0.81830
|0.00
|0.00
|0.00
|14.66
|51956003
|2011.07.18 09:49
|sell
|0.16
|eurusd
|1.40504
|1.43203
|1.40383
|2011.07.18 10:19
|1.40383
|0.00
|0.00
|0.00
|19.36
|51960780
|2011.07.18 10:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40389
|1.43191
|1.40271
|2011.07.18 10:53
|1.40271
|0.00
|0.00
|0.00
|11.80
|51966351
|2011.07.18 11:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.40299
|1.43099
|1.40179
|2011.07.18 14:06
|1.40559
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|51971948
|2011.07.18 12:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.40434
|1.43152
|1.40230
|2011.07.18 14:06
|1.40558
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.84
|51977716
|2011.07.18 13:35
|buy
|0.10
|usdchf
|0.81786
|0.78979
|0.81899
|2011.07.18 15:41
|0.81715
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.69
|51979585
|2011.07.18 14:02
|sell
|0.26
|eurusd
|1.40670
|1.43268
|1.40548
|2011.07.18 14:06
|1.40548
|0.00
|0.00
|0.00
|31.72
|51990428
|2011.07.18 15:45
|buy
|0.10
|usdchf
|0.81814
|0.79021
|0.81941
|2011.07.19 04:52
|0.81754
|0.00
|0.00
|0.04
|-7.34
|52059194
|2011.07.19 07:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.081
|124.774
|127.194
|2011.07.19 07:13
|127.194
|0.00
|0.00
|0.00
|14.30
|52065052
|2011.07.19 07:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.450
|125.140
|127.560
|2011.07.19 08:51
|127.560
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|52083621
|2011.07.19 11:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.268
|124.981
|127.401
|2011.07.19 12:31
|127.401
|0.00
|0.00
|0.00
|16.83
|52089595
|2011.07.19 12:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.486
|125.179
|127.599
|2011.07.19 14:49
|127.599
|0.00
|0.00
|0.00
|14.32
|52121051
|2011.07.19 19:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.688
|125.395
|127.815
|2011.07.19 19:18
|127.707
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|52122051
|2011.07.19 19:18
|sell
|0.10
|usdchf
|0.82701
|0.84300
|0.81650
|2011.07.20 04:43
|0.82444
|0.00
|0.00
|-0.14
|31.17
|52123357
|2011.07.19 19:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.761
|126.313
|127.884
|2011.07.21 06:42
|127.578
|0.00
|0.00
|0.56
|-23.22
|52151026
|2011.07.20 05:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.525
|126.312
|127.880
|2011.07.21 06:42
|127.575
|0.00
|0.00
|0.42
|6.34
|52151073
|2011.07.20 05:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.469
|126.306
|127.544
|2011.07.21 05:16
|127.544
|0.00
|0.00
|0.42
|9.51
|52151101
|2011.07.20 05:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.477
|126.303
|127.745
|2011.07.21 06:41
|127.575
|0.00
|0.00
|0.42
|12.43
|52151133
|2011.07.20 05:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.487
|126.303
|127.666
|2011.07.21 05:16
|127.666
|0.00
|0.00
|0.42
|22.66
|52151143
|2011.07.20 05:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.497
|126.309
|0.000
|2011.07.21 06:41
|127.579
|0.00
|0.00
|0.42
|10.41
|52151156
|2011.07.20 05:11
|buy
|0.20
|gbpjpy
|127.497
|126.303
|127.570
|2011.07.21 05:16
|127.570
|0.00
|0.00
|0.84
|18.50
|52151172
|2011.07.20 05:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.499
|126.306
|127.575
|2011.07.21 05:16
|127.575
|0.00
|0.00
|0.42
|9.63
|52151763
|2011.07.20 05:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|127.436
|126.305
|127.510
|2011.07.20 22:40
|127.510
|0.00
|0.00
|0.42
|9.38
|52153641
|2011.07.20 05:56
|buy
|0.16
|gbpjpy
|127.386
|126.305
|127.515
|2011.07.20 22:42
|127.515
|0.00
|0.00
|0.67
|26.18
|52165153
|2011.07.20 08:29
|sell
|0.10
|usdcad
|0.94853
|0.95887
|0.94767
|2011.07.20 09:54
|0.94767
|0.00
|0.00
|0.00
|9.07
|52165275
|2011.07.20 08:30
|sell
|1.00
|usdcad
|0.94852
|0.95891
|0.94767
|2011.07.20 09:54
|0.94767
|0.00
|0.00
|0.00
|89.69
|52165609
|2011.07.20 08:31
|buy
|1.00
|gbpjpy
|126.908
|125.910
|127.033
|2011.07.20 08:38
|127.033
|0.00
|0.00
|0.00
|158.62
|52166453
|2011.07.20 08:40
|sell
|0.20
|usdcad
|0.94848
|0.97145
|0.94725
|2011.07.20 10:04
|0.94725
|0.00
|0.00
|0.00
|25.97
|
|0.00
|0.00
|4.91
|559.68
|Closed P/L:
|564.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|564.59
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|96 521.70
|Equity:
|96 521.70
|Free Margin:
|96 521.70
|
|Details:
|Gross Profit:
|651.58
|Gross Loss:
|86.99
|Total Net Profit:
|564.59
|Profit Factor:
|7.49
|Expected Payoff:
|16.61
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|61.83 (0.06%)
|Relative Drawdown:
|0.06% (61.83)
|
|Total Trades:
|34
|Short Positions (won %):
|12 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|22 (86.36%)
|Profit Trades (% of total):
|28 (82.35%)
|Loss trades (% of total):
|6 (17.65%)
|Largest
|profit trade:
|158.62
|loss trade:
|-26.00
|Average
|profit trade:
|23.27
|loss trade:
|-14.50
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (505.64)
|consecutive losses ($):
|4 (-61.83)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|505.64 (19)
|consecutive loss (count):
|-61.83 (4)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|2