Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089025028
|Name: PermDemo5
|Currency: USD
|2011 July 14, 13:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|51616920
|2011.07.13 14:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.32133
|1.30227
|1.32247
|2011.07.13 14:34
|1.32247
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|51722948
|2011.07.14 09:09
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31518
|1.29618
|1.31638
|2011.07.14 12:38
|1.31638
|0.00
|0.00
|0.00
|14.69
|51725411
|2011.07.14 09:21
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31542
|1.30554
|1.31645
|2011.07.14 12:40
|1.31645
|0.00
|0.00
|0.00
|12.62
|51725786
|2011.07.14 09:22
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31595
|1.30544
|1.31654
|2011.07.14 12:44
|1.31654
|0.00
|0.00
|0.00
|7.24
|51725839
|2011.07.14 09:23
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31560
|1.30519
|1.31635
|2011.07.14 12:38
|1.31635
|0.00
|0.00
|0.00
|9.19
|51726276
|2011.07.14 09:24
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31615
|1.30571
|1.31691
|2011.07.14 13:02
|1.31691
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|51727053
|2011.07.14 09:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31555
|1.30515
|1.31635
|2011.07.14 12:38
|1.31635
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|51727211
|2011.07.14 09:28
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31512
|1.30469
|1.31591
|2011.07.14 11:15
|1.31591
|0.00
|0.00
|0.00
|9.67
|51727455
|2011.07.14 09:28
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31434
|1.30391
|1.31511
|2011.07.14 10:01
|1.31511
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|51728013
|2011.07.14 09:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31434
|1.30345
|1.31570
|2011.07.14 11:14
|1.31570
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|51728241
|2011.07.14 09:31
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31416
|1.30384
|1.31509
|2011.07.14 09:50
|1.31509
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|51728718
|2011.07.14 09:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31386
|1.30367
|1.31550
|2011.07.14 10:02
|1.31550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|51729046
|2011.07.14 09:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31512
|1.30455
|1.31560
|2011.07.14 11:14
|1.31560
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|51729887
|2011.07.14 09:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31504
|1.30465
|1.31579
|2011.07.14 11:14
|1.31579
|0.00
|0.00
|0.00
|9.19
|51730183
|2011.07.14 09:40
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31498
|1.30429
|1.31553
|2011.07.14 10:02
|1.31553
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|51730878
|2011.07.14 09:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31410
|1.30382
|1.31497
|2011.07.14 09:50
|1.31497
|0.00
|0.00
|0.00
|10.67
|51731895
|2011.07.14 09:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31465
|1.30417
|1.31545
|2011.07.14 10:02
|1.31545
|0.00
|0.00
|0.00
|9.81
|51732955
|2011.07.14 09:49
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31490
|1.30447
|1.31567
|2011.07.14 11:14
|1.31567
|0.00
|0.00
|0.00
|9.43
|51733391
|2011.07.14 09:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31516
|1.30474
|1.31588
|2011.07.14 11:15
|1.31588
|0.00
|0.00
|0.00
|8.82
|51734621
|2011.07.14 09:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31500
|1.30415
|1.31537
|2011.07.14 10:01
|1.31537
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|51736079
|2011.07.14 10:02
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31597
|1.30539
|1.31659
|2011.07.14 12:44
|1.31659
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|51736221
|2011.07.14 10:03
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31532
|1.30484
|1.31599
|2011.07.14 11:22
|1.31599
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|51736278
|2011.07.14 10:03
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31502
|1.30467
|1.31595
|2011.07.14 11:22
|1.31595
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|51736482
|2011.07.14 10:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31498
|1.30424
|1.31544
|2011.07.14 10:08
|1.31544
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|51737158
|2011.07.14 10:11
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31472
|1.30437
|1.31557
|2011.07.14 11:14
|1.31557
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|51737829
|2011.07.14 10:16
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31529
|1.30481
|1.31589
|2011.07.14 11:15
|1.31589
|0.00
|0.00
|0.00
|7.35
|51738395
|2011.07.14 10:19
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31406
|1.30374
|1.31492
|2011.07.14 11:11
|1.31492
|0.00
|0.00
|0.00
|10.54
|51738831
|2011.07.14 10:23
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31397
|1.30349
|1.31550
|2011.07.14 11:14
|1.31550
|0.00
|0.00
|0.00
|18.74
|51740325
|2011.07.14 10:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31422
|1.30367
|1.31487
|2011.07.14 11:11
|1.31487
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|51740563
|2011.07.14 10:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31382
|1.30343
|1.31463
|2011.07.14 11:00
|1.31463
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|51742694
|2011.07.14 10:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31354
|1.30319
|1.31500
|2011.07.14 11:11
|1.31500
|0.00
|0.00
|0.00
|17.89
|51743816
|2011.07.14 11:03
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31378
|1.30347
|1.31500
|2011.07.14 11:11
|1.31500
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|51743854
|2011.07.14 11:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31386
|1.30349
|1.31600
|2011.07.14 11:22
|1.31600
|0.00
|0.00
|0.00
|26.22
|51743889
|2011.07.14 11:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31374
|1.30334
|1.31600
|2011.07.14 11:22
|1.31600
|0.00
|0.00
|0.00
|27.69
|51743995
|2011.07.14 11:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31355
|1.30305
|1.31431
|2011.07.14 11:08
|1.31431
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|51744736
|2011.07.14 11:07
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31409
|1.30363
|1.31473
|2011.07.14 11:11
|1.31473
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|51746089
|2011.07.14 11:17
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31589
|1.31720
|1.31951
|2011.07.14 13:20
|1.31951
|0.00
|0.00
|0.00
|44.30
|51746138
|2011.07.14 11:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31596
|1.30533
|1.31659
|2011.07.14 12:44
|1.31659
|0.00
|0.00
|0.00
|7.73
|51746437
|2011.07.14 11:20
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31580
|1.30551
|1.31665
|2011.07.14 12:44
|1.31665
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|51746573
|2011.07.14 11:20
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31556
|1.30495
|1.31603
|2011.07.14 11:22
|1.31603
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|51746740
|2011.07.14 11:21
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31556
|1.30517
|1.31636
|2011.07.14 12:38
|1.31636
|0.00
|0.00
|0.00
|9.80
|51746796
|2011.07.14 11:21
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31616
|1.31720
|1.31991
|2011.07.14 13:20
|1.31991
|0.00
|0.00
|0.00
|45.88
|51746965
|2011.07.14 11:23
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31600
|1.31720
|1.31975
|2011.07.14 13:20
|1.31975
|0.00
|0.00
|0.00
|45.88
|51747027
|2011.07.14 11:23
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.31519
|1.32550
|1.31320
|2011.07.14 11:24
|1.31568
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|51747156
|2011.07.14 11:24
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31587
|1.30541
|1.31763
|2011.07.14 13:09
|1.31763
|0.00
|0.00
|0.00
|21.56
|51747216
|2011.07.14 11:25
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31572
|1.30521
|1.31935
|2011.07.14 13:18
|1.31935
|0.00
|0.00
|0.00
|44.42
|51748407
|2011.07.14 11:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31558
|1.30511
|1.31925
|2011.07.14 13:18
|1.31925
|0.00
|0.00
|0.00
|44.91
|51748440
|2011.07.14 11:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.31491
|0.00000
|0.00000
|2011.07.14 11:35
|1.31518
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|51748472
|2011.07.14 11:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31527
|1.30485
|1.31905
|2011.07.14 13:18
|1.31905
|0.00
|0.00
|0.00
|46.26
|51748863
|2011.07.14 11:39
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31509
|1.30471
|1.31895
|2011.07.14 13:18
|1.31895
|0.00
|0.00
|0.00
|47.24
|51749162
|2011.07.14 11:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31466
|1.30423
|1.31837
|2011.07.14 13:10
|1.31837
|0.00
|0.00
|0.00
|45.43
|51749737
|2011.07.14 11:47
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31544
|1.30501
|1.31921
|2011.07.14 13:18
|1.31921
|0.00
|0.00
|0.00
|46.13
|51750341
|2011.07.14 11:54
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31498
|1.30459
|1.31869
|2011.07.14 13:16
|1.31869
|0.00
|0.00
|0.00
|45.42
|51753258
|2011.07.14 12:20
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31553
|1.30509
|1.31923
|2011.07.14 13:18
|1.31923
|0.00
|0.00
|0.00
|45.27
|51753890
|2011.07.14 12:25
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31510
|1.30477
|1.31884
|2011.07.14 13:18
|1.31884
|0.00
|0.00
|0.00
|45.78
|51754024
|2011.07.14 12:26
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31424
|1.30395
|1.31815
|2011.07.14 13:10
|1.31815
|0.00
|0.00
|0.00
|47.89
|51754045
|2011.07.14 12:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31429
|1.30382
|1.31791
|2011.07.14 13:10
|1.31791
|0.00
|0.00
|0.00
|44.34
|51754212
|2011.07.14 12:28
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31416
|1.30365
|1.31785
|2011.07.14 13:10
|1.31785
|0.00
|0.00
|0.00
|45.19
|51754702
|2011.07.14 12:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31524
|1.30507
|1.31931
|2011.07.14 13:18
|1.31931
|0.00
|0.00
|0.00
|49.80
|51755242
|2011.07.14 12:32
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31562
|1.30521
|1.31657
|2011.07.14 12:44
|1.31657
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|51755537
|2011.07.14 12:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31460
|1.30419
|1.31547
|2011.07.14 12:37
|1.31547
|0.00
|0.00
|0.00
|10.67
|51755616
|2011.07.14 12:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31538
|1.30489
|1.31593
|2011.07.14 12:38
|1.31593
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|51755911
|2011.07.14 12:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31506
|1.30467
|1.31605
|2011.07.14 12:38
|1.31605
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|51757560
|2011.07.14 12:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31702
|1.30661
|1.31781
|2011.07.14 13:10
|1.31781
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|51757716
|2011.07.14 12:46
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31692
|1.30647
|1.31771
|2011.07.14 13:09
|1.31771
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|51758213
|2011.07.14 12:48
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31648
|1.30603
|1.31724
|2011.07.14 13:02
|1.31724
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|51759534
|2011.07.14 12:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31545
|1.30511
|1.31629
|2011.07.14 13:02
|1.31629
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|51761431
|2011.07.14 13:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31689
|1.30655
|1.31766
|2011.07.14 13:09
|1.31766
|0.00
|0.00
|0.00
|9.43
|51761455
|2011.07.14 13:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31678
|1.30639
|1.31761
|2011.07.14 13:09
|1.31761
|0.00
|0.00
|0.00
|10.17
|51761516
|2011.07.14 13:06
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.31656
|1.30625
|1.31743
|2011.07.14 13:08
|1.31743
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 301.26
|Closed P/L:
|1 301.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 301.26
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|95 969.97
|Equity:
|95 969.97
|Free Margin:
|95 969.97
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 310.57
|Gross Loss:
|9.31
|Total Net Profit:
|1 301.26
|Profit Factor:
|140.77
|Expected Payoff:
|18.59
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|9.31 (0.01%)
|Relative Drawdown:
|0.01% (9.31)
|
|Total Trades:
|70
|Short Positions (won %):
|2 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|68 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|68 (97.14%)
|Loss trades (% of total):
|2 (2.86%)
|Largest
|profit trade:
|49.80
|loss trade:
|-6.00
|Average
|profit trade:
|19.27
|loss trade:
|-4.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|38 (964.53)
|consecutive losses ($):
|2 (-9.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|964.53 (38)
|consecutive loss (count):
|-9.31 (2)
|Average
|consecutive wins:
|34
|consecutive losses:
|2