Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089025028 Name: PermDemo5 Currency: USD 2011 July 14, 13:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
516169202011.07.13 14:33buy0.10gbpchf1.321331.302271.322472011.07.13 14:341.322470.000.000.0013.84
517229482011.07.14 09:09buy0.10gbpchf1.315181.296181.316382011.07.14 12:381.316380.000.000.0014.69
517254112011.07.14 09:21buy0.10gbpchf1.315421.305541.316452011.07.14 12:401.316450.000.000.0012.62
517257862011.07.14 09:22buy0.10gbpchf1.315951.305441.316542011.07.14 12:441.316540.000.000.007.24
517258392011.07.14 09:23buy0.10gbpchf1.315601.305191.316352011.07.14 12:381.316350.000.000.009.19
517262762011.07.14 09:24buy0.10gbpchf1.316151.305711.316912011.07.14 13:021.316910.000.000.009.32
517270532011.07.14 09:27buy0.10gbpchf1.315551.305151.316352011.07.14 12:381.316350.000.000.009.80
517272112011.07.14 09:28buy0.10gbpchf1.315121.304691.315912011.07.14 11:151.315910.000.000.009.67
517274552011.07.14 09:28buy0.10gbpchf1.314341.303911.315112011.07.14 10:011.315110.000.000.009.44
517280132011.07.14 09:30buy0.10gbpchf1.314341.303451.315702011.07.14 11:141.315700.000.000.0016.65
517282412011.07.14 09:31buy0.10gbpchf1.314161.303841.315092011.07.14 09:501.315090.000.000.0011.40
517287182011.07.14 09:33buy0.10gbpchf1.313861.303671.315502011.07.14 10:021.315500.000.000.0020.10
517290462011.07.14 09:34buy0.10gbpchf1.315121.304551.315602011.07.14 11:141.315600.000.000.005.88
517298872011.07.14 09:38buy0.10gbpchf1.315041.304651.315792011.07.14 11:141.315790.000.000.009.19
517301832011.07.14 09:40buy0.10gbpchf1.314981.304291.315532011.07.14 10:021.315530.000.000.006.74
517308782011.07.14 09:41buy0.10gbpchf1.314101.303821.314972011.07.14 09:501.314970.000.000.0010.67
517318952011.07.14 09:44buy0.10gbpchf1.314651.304171.315452011.07.14 10:021.315450.000.000.009.81
517329552011.07.14 09:49buy0.10gbpchf1.314901.304471.315672011.07.14 11:141.315670.000.000.009.43
517333912011.07.14 09:51buy0.10gbpchf1.315161.304741.315882011.07.14 11:151.315880.000.000.008.82
517346212011.07.14 09:56buy0.10gbpchf1.315001.304151.315372011.07.14 10:011.315370.000.000.004.53
517360792011.07.14 10:02buy0.10gbpchf1.315971.305391.316592011.07.14 12:441.316590.000.000.007.60
517362212011.07.14 10:03buy0.10gbpchf1.315321.304841.315992011.07.14 11:221.315990.000.000.008.21
517362782011.07.14 10:03buy0.10gbpchf1.315021.304671.315952011.07.14 11:221.315950.000.000.0011.40
517364822011.07.14 10:04buy0.10gbpchf1.314981.304241.315442011.07.14 10:081.315440.000.000.005.63
517371582011.07.14 10:11buy0.10gbpchf1.314721.304371.315572011.07.14 11:141.315570.000.000.0010.41
517378292011.07.14 10:16buy0.10gbpchf1.315291.304811.315892011.07.14 11:151.315890.000.000.007.35
517383952011.07.14 10:19buy0.10gbpchf1.314061.303741.314922011.07.14 11:111.314920.000.000.0010.54
517388312011.07.14 10:23buy0.10gbpchf1.313971.303491.315502011.07.14 11:141.315500.000.000.0018.74
517403252011.07.14 10:34buy0.10gbpchf1.314221.303671.314872011.07.14 11:111.314870.000.000.007.97
517405632011.07.14 10:37buy0.10gbpchf1.313821.303431.314632011.07.14 11:001.314630.000.000.009.94
517426942011.07.14 10:56buy0.10gbpchf1.313541.303191.315002011.07.14 11:111.315000.000.000.0017.89
517438162011.07.14 11:03buy0.10gbpchf1.313781.303471.315002011.07.14 11:111.315000.000.000.0014.95
517438542011.07.14 11:04buy0.10gbpchf1.313861.303491.316002011.07.14 11:221.316000.000.000.0026.22
517438892011.07.14 11:04buy0.10gbpchf1.313741.303341.316002011.07.14 11:221.316000.000.000.0027.69
517439952011.07.14 11:05buy0.10gbpchf1.313551.303051.314312011.07.14 11:081.314310.000.000.009.32
517447362011.07.14 11:07buy0.10gbpchf1.314091.303631.314732011.07.14 11:111.314730.000.000.007.85
517460892011.07.14 11:17buy0.10gbpchf1.315891.317201.319512011.07.14 13:201.319510.000.000.0044.30
517461382011.07.14 11:18buy0.10gbpchf1.315961.305331.316592011.07.14 12:441.316590.000.000.007.73
517464372011.07.14 11:20buy0.10gbpchf1.315801.305511.316652011.07.14 12:441.316650.000.000.0010.42
517465732011.07.14 11:20buy0.10gbpchf1.315561.304951.316032011.07.14 11:221.316030.000.000.005.76
517467402011.07.14 11:21buy0.10gbpchf1.315561.305171.316362011.07.14 12:381.316360.000.000.009.80
517467962011.07.14 11:21buy0.10gbpchf1.316161.317201.319912011.07.14 13:201.319910.000.000.0045.88
517469652011.07.14 11:23buy0.10gbpchf1.316001.317201.319752011.07.14 13:201.319750.000.000.0045.88
517470272011.07.14 11:23sell0.10gbpchf1.315191.325501.313202011.07.14 11:241.315680.000.000.00-6.00
517471562011.07.14 11:24buy0.10gbpchf1.315871.305411.317632011.07.14 13:091.317630.000.000.0021.56
517472162011.07.14 11:25buy0.10gbpchf1.315721.305211.319352011.07.14 13:181.319350.000.000.0044.42
517484072011.07.14 11:35buy0.10gbpchf1.315581.305111.319252011.07.14 13:181.319250.000.000.0044.91
517484402011.07.14 11:35sell0.10gbpchf1.314910.000000.000002011.07.14 11:351.315180.000.000.00-3.31
517484722011.07.14 11:35buy0.10gbpchf1.315271.304851.319052011.07.14 13:181.319050.000.000.0046.26
517488632011.07.14 11:39buy0.10gbpchf1.315091.304711.318952011.07.14 13:181.318950.000.000.0047.24
517491622011.07.14 11:41buy0.10gbpchf1.314661.304231.318372011.07.14 13:101.318370.000.000.0045.43
517497372011.07.14 11:47buy0.10gbpchf1.315441.305011.319212011.07.14 13:181.319210.000.000.0046.13
517503412011.07.14 11:54buy0.10gbpchf1.314981.304591.318692011.07.14 13:161.318690.000.000.0045.42
517532582011.07.14 12:20buy0.10gbpchf1.315531.305091.319232011.07.14 13:181.319230.000.000.0045.27
517538902011.07.14 12:25buy0.10gbpchf1.315101.304771.318842011.07.14 13:181.318840.000.000.0045.78
517540242011.07.14 12:26buy0.10gbpchf1.314241.303951.318152011.07.14 13:101.318150.000.000.0047.89
517540452011.07.14 12:27buy0.10gbpchf1.314291.303821.317912011.07.14 13:101.317910.000.000.0044.34
517542122011.07.14 12:28buy0.10gbpchf1.314161.303651.317852011.07.14 13:101.317850.000.000.0045.19
517547022011.07.14 12:30buy0.10gbpchf1.315241.305071.319312011.07.14 13:181.319310.000.000.0049.80
517552422011.07.14 12:32buy0.10gbpchf1.315621.305211.316572011.07.14 12:441.316570.000.000.0011.65
517555372011.07.14 12:34buy0.10gbpchf1.314601.304191.315472011.07.14 12:371.315470.000.000.0010.67
517556162011.07.14 12:35buy0.10gbpchf1.315381.304891.315932011.07.14 12:381.315930.000.000.006.74
517559112011.07.14 12:36buy0.10gbpchf1.315061.304671.316052011.07.14 12:381.316050.000.000.0012.13
517575602011.07.14 12:45buy0.10gbpchf1.317021.306611.317812011.07.14 13:101.317810.000.000.009.68
517577162011.07.14 12:46buy0.10gbpchf1.316921.306471.317712011.07.14 13:091.317710.000.000.009.68
517582132011.07.14 12:48buy0.10gbpchf1.316481.306031.317242011.07.14 13:021.317240.000.000.009.32
517595342011.07.14 12:56buy0.10gbpchf1.315451.305111.316292011.07.14 13:021.316290.000.000.0010.30
517614312011.07.14 13:05buy0.10gbpchf1.316891.306551.317662011.07.14 13:091.317660.000.000.009.43
517614552011.07.14 13:05buy0.10gbpchf1.316781.306391.317612011.07.14 13:091.317610.000.000.0010.17
517615162011.07.14 13:06buy0.10gbpchf1.316561.306251.317432011.07.14 13:081.317430.000.000.0010.65
  0.00 0.00 0.00 1 301.26
Closed P/L: 1 301.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 301.26 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 95 969.97 Equity: 95 969.97 Free Margin: 95 969.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 310.57 Gross Loss: 9.31 Total Net Profit: 1 301.26
Profit Factor: 140.77 Expected Payoff: 18.59  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 9.31 (0.01%) Relative Drawdown: 0.01% (9.31)
 
Total Trades: 70 Short Positions (won %): 2 (0.00%) Long Positions (won %): 68 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 68 (97.14%) Loss trades (% of total): 2 (2.86%)
Largest profit trade: 49.80 loss trade: -6.00
Average profit trade: 19.27 loss trade: -4.66
Maximum consecutive wins ($): 38 (964.53) consecutive losses ($): 2 (-9.31)
Maximal consecutive profit (count): 964.53 (38) consecutive loss (count): -9.31 (2)
Average consecutive wins: 34 consecutive losses: 2