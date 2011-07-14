Go Markets Pty Ltd

Account: 1045677 Name: FXeasy Currency: AUD 2011 July 15, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
267922992011.07.14 00:45balanceDeposit5 000.00
267931062011.07.14 01:33buy1.00eurusd1.423761.404761.424462011.07.14 01:421.424460.000.000.0064.97
267934802011.07.14 01:45sell1.00audusd1.077061.096081.076482011.07.14 02:161.076480.000.000.0053.88
267945772011.07.14 02:03sell0.02gbpusd1.617691.622321.617122011.07.14 02:061.617120.000.000.001.06
267948652011.07.14 02:06sell0.03gbpusd1.616921.621521.616322011.07.14 02:081.616320.000.000.001.67
267950462011.07.14 02:08sell0.02gbpusd1.616181.620781.615582011.07.14 03:021.615580.000.000.001.11
267952322011.07.14 02:17sell0.50audusd1.075921.094921.075322011.07.14 04:141.076250.000.000.00-15.33
267956382011.07.14 03:02sell0.03gbpusd1.615541.620061.614862011.07.14 03:061.615690.000.000.00-0.41
267965212011.07.14 03:20sell0.50gbpusd1.615681.634631.615032011.07.14 04:141.615030.000.000.0030.19
267966882011.07.14 03:33buy0.50eurusd1.424511.405601.425202011.07.14 10:281.422330.000.000.00-101.43
267971952011.07.14 04:09sell0.80audusd1.076931.094931.076332011.07.14 04:141.076330.000.000.0044.60
267982382011.07.14 04:28sell0.50audusd1.076401.095401.075802011.07.14 04:431.075800.000.000.0027.89
267991072011.07.14 04:45sell0.50gbpusd1.615331.634331.614732011.07.14 05:091.614730.000.000.0027.90
267992682011.07.14 04:46buy0.80eurusd1.423351.405311.423912011.07.14 10:281.422300.000.000.00-78.17
268004692011.07.14 05:08sell0.50audusd1.075611.094601.075002011.07.14 05:121.075000.000.000.0028.37
268013502011.07.14 05:29sell0.50gbpusd1.614691.633671.614072011.07.14 06:081.614070.000.000.0028.87
268014842011.07.14 05:35sell0.50audusd1.074201.093201.073602011.07.14 05:421.073600.000.000.0027.94
268023102011.07.14 05:50buy1.28eurusd1.421771.404801.422402011.07.14 10:281.422400.000.000.0075.03
268029922011.07.14 06:16sell0.50audusd1.073411.092411.072812011.07.14 06:171.072810.000.000.0027.96
268055772011.07.14 07:02sell0.50gbpusd1.614491.633491.613892011.07.14 07:081.613890.000.000.0027.93
268104382011.07.14 07:44buy0.50audusd1.072921.053921.073522011.07.14 08:151.073520.000.000.0027.95
268128122011.07.14 08:18sell0.50gbpusd1.612111.631101.611502011.07.14 10:001.611500.000.000.0028.41
268157802011.07.14 09:21buy0.50audusd1.074301.055361.074962011.07.14 10:301.074960.000.000.0030.70
268177862011.07.14 10:00sell0.30gbpusd1.611211.630271.610672011.07.14 10:011.610670.000.000.0015.08
268210882011.07.14 10:57buy0.30eurusd1.423731.404701.424302011.07.14 11:191.424300.000.000.0015.89
268212182011.07.14 11:00buy0.30audusd1.075981.056981.076582011.07.14 11:211.076580.000.000.0016.72
268223412011.07.14 11:29sell0.30gbpusd1.612611.631551.611952011.07.14 11:401.611950.000.000.0018.44
268247452011.07.14 11:52sell0.30gbpusd1.611981.630991.611392011.07.14 12:051.611390.000.000.0016.50
268263812011.07.14 12:14buy0.30audusd1.074421.055421.075022011.07.14 12:591.075020.000.000.0016.74
268266842011.07.14 12:19sell0.30eurusd1.418411.437431.417832011.07.14 12:401.417830.000.000.0016.21
268270172011.07.14 12:24sell0.30gbpusd1.611931.630891.611292011.07.14 12:401.611290.000.000.0017.88
268273582011.07.14 12:40sell0.30eurusd1.417491.436491.416892011.07.14 13:051.416890.000.000.0016.76
268280342011.07.14 13:03sell0.30gbpusd1.611161.630161.610562011.07.14 13:051.610560.000.000.0016.76
268284672011.07.14 13:06sell0.30eurusd1.416571.435631.416032011.07.14 13:071.416030.000.000.0015.09
268297182011.07.14 13:25buy0.30audusd1.076081.057081.076682011.07.14 14:401.075600.000.000.00-13.39
268297612011.07.14 13:26sell0.30gbpusd1.610781.629881.610282011.07.14 16:421.612730.000.000.00-54.45
268299502011.07.14 13:33buy0.30eurusd1.419791.400721.420322011.07.14 13:331.420320.000.000.0014.77
268300272011.07.14 13:33buy0.30eurusd1.420691.401721.421322011.07.14 14:031.420300.000.000.00-10.88
268306352011.07.14 13:54buy0.48eurusd1.419671.401671.420272011.07.14 14:031.420270.000.000.0026.77
268324712011.07.14 14:39buy0.48audusd1.075021.056991.075592011.07.14 14:401.075590.000.000.0025.44
268326272011.07.14 14:42buy0.30eurusd1.420511.401511.421112011.07.14 14:431.421110.000.000.0016.74
268357652011.07.14 15:32sell0.48gbpusd1.613311.631431.612832011.07.14 16:421.612830.000.000.0021.44
268365712011.07.14 15:48buy0.30eurusd1.423311.404221.423822011.07.14 15:511.423820.000.000.0014.21
268366262011.07.14 15:50buy0.30audusd1.076681.057631.077232011.07.14 15:511.077230.000.000.0015.32
268378862011.07.14 16:19buy0.30audusd1.077341.058431.078032011.07.14 16:271.078030.000.000.0019.20
268437242011.07.14 17:15sell0.30gbpusd1.611411.630541.610942011.07.14 20:391.613420.000.000.00-56.25
268454362011.07.14 17:47buy0.30eurusd1.417811.398831.418432011.07.14 19:321.418430.000.000.0017.32
268482572011.07.14 18:42buy0.30audusd1.073361.054361.073962011.07.14 19:311.073960.000.000.0016.76
268509042011.07.14 19:22sell0.48gbpusd1.612601.630561.611962011.07.14 20:391.613420.000.000.00-36.72
268548162011.07.14 20:00buy0.30audusd1.074371.055371.074972011.07.14 21:361.071720.000.000.00-74.18
268549632011.07.14 20:02buy0.30eurusd1.417461.398471.418072011.07.14 22:121.414390.000.000.00-85.94
268563872011.07.14 20:36sell0.77gbpusd1.614151.631181.613582011.07.14 20:391.613580.000.000.0040.94
268585812011.07.14 21:10sell0.30gbpusd1.612301.631301.611702011.07.15 00:121.613720.000.00-0.04-39.73
268588062011.07.14 21:16buy0.48audusd1.071071.053071.071672011.07.14 21:361.071670.000.000.0026.87
268602862011.07.14 22:02buy0.30audusd1.071601.052561.072162011.07.14 22:291.072160.000.000.0015.67
268605092011.07.14 22:07buy0.48eurusd1.413791.395791.414392011.07.14 22:121.414390.000.000.0026.87
268610862011.07.14 22:18sell0.48gbpusd1.613341.631341.612742011.07.15 00:121.613750.000.00-0.06-18.35
268613802011.07.14 22:28buy0.30eurusd1.414071.395071.414672011.07.14 22:541.414670.000.000.0016.78
268619882011.07.14 22:53buy0.30audusd1.072431.053431.073032011.07.15 01:371.073030.000.002.5916.77
268626982011.07.14 23:11buy0.30eurusd1.414821.395821.415422011.07.15 00:471.415420.000.000.9616.79
268633752011.07.14 23:46sell0.77gbpusd1.614361.631361.613762011.07.15 00:111.613760.000.00-0.1043.07
268645602011.07.15 00:37sell0.30gbpusd1.613681.632631.613032011.07.15 05:231.615430.000.000.00-48.90
268648582011.07.15 00:47buy0.30eurusd1.415601.396601.416202011.07.15 01:031.416200.000.000.0016.78
268664632011.07.15 01:26sell0.48gbpusd1.614881.632911.614312011.07.15 05:231.615430.000.000.00-24.59
268664882011.07.15 01:29buy0.30usdjpy79.14677.24679.2062011.07.15 02:3579.0770.000.000.00-24.39
268667372011.07.15 01:37buy0.30eurusd1.416641.397611.417212011.07.15 01:371.417210.000.000.0015.94
268668632011.07.15 01:37buy0.30eurusd1.417791.398661.418262011.07.15 01:371.418260.000.000.0013.13
268670162011.07.15 01:37buy0.30eurusd1.418411.399541.419142011.07.15 01:371.419140.000.000.0020.41
268671222011.07.15 01:37buy0.30eurusd1.419271.400271.419872011.07.15 03:111.417600.000.000.00-46.68
268694412011.07.15 02:00buy0.48usdjpy79.01277.21279.0722011.07.15 02:3579.0720.000.000.0033.94
268697242011.07.15 02:04buy0.30audusd1.074261.055261.074862011.07.15 02:201.073830.000.000.00-12.01
268697792011.07.15 02:06buy0.48eurusd1.417871.399891.418492011.07.15 03:111.417540.000.000.00-14.76
268698722011.07.15 02:10buy0.48audusd1.072921.055181.073782011.07.15 02:201.073780.000.000.0038.44
268705292011.07.15 02:53buy0.30usdjpy79.10577.20479.1642011.07.15 04:3679.1640.000.000.0020.82
268707952011.07.15 03:00buy0.77eurusd1.416861.399831.417432011.07.15 03:111.417430.000.000.0040.89
268713582011.07.15 03:37buy0.30eurusd1.417331.398331.417932011.07.15 03:391.417930.000.000.0016.77
268724482011.07.15 04:16buy0.30eurusd1.418711.399711.419312011.07.15 09:021.415200.000.000.00-98.61
268734842011.07.15 04:58sell0.77gbpusd1.615941.632941.615342011.07.15 05:231.615340.000.000.0043.03
268736902011.07.15 05:03buy0.30usdjpy79.17277.27379.2332011.07.15 06:5179.2330.000.000.0021.52
268757912011.07.15 06:22buy0.30gbpusd1.615581.596581.616182011.07.15 08:211.616180.000.000.0016.84
268760842011.07.15 06:46buy0.48eurusd1.417251.399321.417922011.07.15 09:021.415250.000.000.00-89.90
268764862011.07.15 07:17buy0.30usdjpy79.21477.31779.2772011.07.15 13:2379.1700.000.000.00-15.67
268804682011.07.15 08:54buy0.77eurusd1.414601.397601.415202011.07.15 09:021.415200.000.000.0043.26
268809972011.07.15 09:07sell0.30eurusd1.413031.432031.412432011.07.15 09:091.412430.000.000.0016.90
268833432011.07.15 09:49buy0.30gbpusd1.613511.594531.614132011.07.15 11:531.611720.000.000.00-50.40
268845672011.07.15 10:11sell0.30eurusd1.410281.429281.409682011.07.15 12:571.414910.000.000.00-130.38
268869332011.07.15 10:47buy0.48gbpusd1.611151.593141.611742011.07.15 11:531.611740.000.000.0026.57
268897172011.07.15 11:40buy0.30usdchf0.817600.798600.818202011.07.15 14:120.818200.000.000.0020.63
268917122011.07.15 12:52sell0.48eurusd1.415771.433691.415092011.07.15 12:571.415090.000.000.0030.64
268917232011.07.15 12:53buy0.30gbpusd1.612061.593051.612652011.07.15 13:551.612650.000.000.0016.61
268926412011.07.15 13:16buy0.48usdjpy79.09977.29679.1562011.07.15 13:2379.1560.000.000.0032.47
268927732011.07.15 13:23sell0.30eurusd1.414791.433931.414332011.07.15 13:511.414330.000.000.0012.96
268940002011.07.15 14:14buy0.30usdjpy79.16377.26379.2232011.07.15 15:0779.2230.000.000.0021.31
268941592011.07.15 14:21buy0.30gbpusd1.613081.594081.613682011.07.15 15:101.611390.000.000.00-47.53
268948652011.07.15 14:31sell0.30usdchf0.817440.836440.816842011.07.15 16:220.816840.000.000.0020.72
268970102011.07.15 15:06buy0.48gbpusd1.610621.592631.611232011.07.15 15:101.611230.000.000.0027.45
268971062011.07.15 15:10buy0.30eurusd1.413141.394131.413732011.07.15 16:441.412350.000.000.00-22.26
268975382011.07.15 15:24buy0.30gbpusd1.610651.591651.611252011.07.15 15:331.611250.000.000.0016.88
268984312011.07.15 15:49buy0.40audusd1.066691.050691.067292011.07.15 18:041.067290.000.000.0022.49
268998202011.07.15 16:03buy0.30gbpusd1.612441.593391.612992011.07.15 16:141.611990.000.000.00-12.67
268998242011.07.15 16:03buy0.40audusd1.066721.050721.067322011.07.15 18:041.067320.000.000.0022.49
269003782011.07.15 16:10buy0.48gbpusd1.611401.593421.612022011.07.15 16:141.612020.000.000.0027.93
269005342011.07.15 16:13buy0.48eurusd1.411691.393751.412352011.07.15 16:441.412350.000.000.0029.76
269012512011.07.15 16:23sell0.30usdchf0.816190.835190.815592011.07.15 17:160.815590.000.000.0020.70
269023812011.07.15 16:45buy0.30eurusd1.412411.393541.413142011.07.15 17:121.413140.000.000.0020.55
269023832011.07.15 16:45buy0.30usdjpy79.07277.17279.1322011.07.15 22:4379.1320.000.000.0021.36
269024212011.07.15 16:46buy0.30gbpusd1.612371.593371.612972011.07.15 17:071.612970.000.000.0016.90
269055642011.07.15 17:49buy0.30eurusd1.414761.395631.415232011.07.15 17:541.415230.000.000.0013.23
269059742011.07.15 17:56sell0.30usdchf0.815390.834390.814792011.07.15 20:040.814790.000.000.0020.76
269069352011.07.15 18:02buy0.30gbpusd1.615921.596951.616552011.07.15 21:361.613110.000.000.00-79.22
269093092011.07.15 18:42buy0.48gbpusd1.614561.596561.615162011.07.15 21:361.613110.000.000.00-65.40
269095982011.07.15 19:05buy0.30eurusd1.415651.396651.416252011.07.15 22:061.415190.000.000.00-12.96
269105512011.07.15 20:22sell0.30usdchf0.814540.833600.814002011.07.15 20:300.814000.000.000.0018.72
269112052011.07.15 20:46buy0.48eurusd1.414581.396581.415182011.07.15 22:061.415180.000.000.0027.03
269112332011.07.15 20:50sell0.30usdchf0.813300.832300.812702011.07.15 22:010.812700.000.000.0020.79
269113282011.07.15 20:52buy0.77gbpusd1.612511.595511.613112011.07.15 21:361.613110.000.000.0043.41
269124132011.07.15 22:08buy0.30gbpusd1.614091.595061.614662011.07.15 22:101.614660.000.000.0016.04
  0.00 0.00 3.35 675.74
Closed P/L: 679.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
268706342011.07.15 02:58buy0.30audusd1.074271.055271.07487 1.062080.000.002.62-344.32
268807192011.07.15 09:02buy0.48audusd1.067701.049631.06823 1.062080.000.004.19-253.99
269131572011.07.15 22:50buy0.30eurusd1.415921.399921.41652 1.415480.000.000.97-12.43
269131702011.07.15 22:51buy0.30gbpusd1.613931.594931.61453 1.612850.000.000.02-30.51
  0.00 0.00 7.80 -641.25
 Floating P/L: -633.45
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 679.09 Floating P/L: -633.45 Margin: 1 633.32
Balance: 5 679.09 Equity: 5 045.64 Free Margin: 3 412.32