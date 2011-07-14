Go Markets Pty Ltd
|Account: 1045677
|Name: FXeasy
|Currency: AUD
|2011 July 15, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26792299
|2011.07.14 00:45
|balance
|Deposit
|5 000.00
|26793106
|2011.07.14 01:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.42376
|1.40476
|1.42446
|2011.07.14 01:42
|1.42446
|0.00
|0.00
|0.00
|64.97
|26793480
|2011.07.14 01:45
|sell
|1.00
|audusd
|1.07706
|1.09608
|1.07648
|2011.07.14 02:16
|1.07648
|0.00
|0.00
|0.00
|53.88
|26794577
|2011.07.14 02:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61769
|1.62232
|1.61712
|2011.07.14 02:06
|1.61712
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|26794865
|2011.07.14 02:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.61692
|1.62152
|1.61632
|2011.07.14 02:08
|1.61632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|26795046
|2011.07.14 02:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61618
|1.62078
|1.61558
|2011.07.14 03:02
|1.61558
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|26795232
|2011.07.14 02:17
|sell
|0.50
|audusd
|1.07592
|1.09492
|1.07532
|2011.07.14 04:14
|1.07625
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.33
|26795638
|2011.07.14 03:02
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.61554
|1.62006
|1.61486
|2011.07.14 03:06
|1.61569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|26796521
|2011.07.14 03:20
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.61568
|1.63463
|1.61503
|2011.07.14 04:14
|1.61503
|0.00
|0.00
|0.00
|30.19
|26796688
|2011.07.14 03:33
|buy
|0.50
|eurusd
|1.42451
|1.40560
|1.42520
|2011.07.14 10:28
|1.42233
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.43
|26797195
|2011.07.14 04:09
|sell
|0.80
|audusd
|1.07693
|1.09493
|1.07633
|2011.07.14 04:14
|1.07633
|0.00
|0.00
|0.00
|44.60
|26798238
|2011.07.14 04:28
|sell
|0.50
|audusd
|1.07640
|1.09540
|1.07580
|2011.07.14 04:43
|1.07580
|0.00
|0.00
|0.00
|27.89
|26799107
|2011.07.14 04:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.61533
|1.63433
|1.61473
|2011.07.14 05:09
|1.61473
|0.00
|0.00
|0.00
|27.90
|26799268
|2011.07.14 04:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.42335
|1.40531
|1.42391
|2011.07.14 10:28
|1.42230
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.17
|26800469
|2011.07.14 05:08
|sell
|0.50
|audusd
|1.07561
|1.09460
|1.07500
|2011.07.14 05:12
|1.07500
|0.00
|0.00
|0.00
|28.37
|26801350
|2011.07.14 05:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.61469
|1.63367
|1.61407
|2011.07.14 06:08
|1.61407
|0.00
|0.00
|0.00
|28.87
|26801484
|2011.07.14 05:35
|sell
|0.50
|audusd
|1.07420
|1.09320
|1.07360
|2011.07.14 05:42
|1.07360
|0.00
|0.00
|0.00
|27.94
|26802310
|2011.07.14 05:50
|buy
|1.28
|eurusd
|1.42177
|1.40480
|1.42240
|2011.07.14 10:28
|1.42240
|0.00
|0.00
|0.00
|75.03
|26802992
|2011.07.14 06:16
|sell
|0.50
|audusd
|1.07341
|1.09241
|1.07281
|2011.07.14 06:17
|1.07281
|0.00
|0.00
|0.00
|27.96
|26805577
|2011.07.14 07:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.61449
|1.63349
|1.61389
|2011.07.14 07:08
|1.61389
|0.00
|0.00
|0.00
|27.93
|26810438
|2011.07.14 07:44
|buy
|0.50
|audusd
|1.07292
|1.05392
|1.07352
|2011.07.14 08:15
|1.07352
|0.00
|0.00
|0.00
|27.95
|26812812
|2011.07.14 08:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.61211
|1.63110
|1.61150
|2011.07.14 10:00
|1.61150
|0.00
|0.00
|0.00
|28.41
|26815780
|2011.07.14 09:21
|buy
|0.50
|audusd
|1.07430
|1.05536
|1.07496
|2011.07.14 10:30
|1.07496
|0.00
|0.00
|0.00
|30.70
|26817786
|2011.07.14 10:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.61121
|1.63027
|1.61067
|2011.07.14 10:01
|1.61067
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|26821088
|2011.07.14 10:57
|buy
|0.30
|eurusd
|1.42373
|1.40470
|1.42430
|2011.07.14 11:19
|1.42430
|0.00
|0.00
|0.00
|15.89
|26821218
|2011.07.14 11:00
|buy
|0.30
|audusd
|1.07598
|1.05698
|1.07658
|2011.07.14 11:21
|1.07658
|0.00
|0.00
|0.00
|16.72
|26822341
|2011.07.14 11:29
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.61261
|1.63155
|1.61195
|2011.07.14 11:40
|1.61195
|0.00
|0.00
|0.00
|18.44
|26824745
|2011.07.14 11:52
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.61198
|1.63099
|1.61139
|2011.07.14 12:05
|1.61139
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|26826381
|2011.07.14 12:14
|buy
|0.30
|audusd
|1.07442
|1.05542
|1.07502
|2011.07.14 12:59
|1.07502
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|26826684
|2011.07.14 12:19
|sell
|0.30
|eurusd
|1.41841
|1.43743
|1.41783
|2011.07.14 12:40
|1.41783
|0.00
|0.00
|0.00
|16.21
|26827017
|2011.07.14 12:24
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.61193
|1.63089
|1.61129
|2011.07.14 12:40
|1.61129
|0.00
|0.00
|0.00
|17.88
|26827358
|2011.07.14 12:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.41749
|1.43649
|1.41689
|2011.07.14 13:05
|1.41689
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|26828034
|2011.07.14 13:03
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.61116
|1.63016
|1.61056
|2011.07.14 13:05
|1.61056
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|26828467
|2011.07.14 13:06
|sell
|0.30
|eurusd
|1.41657
|1.43563
|1.41603
|2011.07.14 13:07
|1.41603
|0.00
|0.00
|0.00
|15.09
|26829718
|2011.07.14 13:25
|buy
|0.30
|audusd
|1.07608
|1.05708
|1.07668
|2011.07.14 14:40
|1.07560
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.39
|26829761
|2011.07.14 13:26
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.61078
|1.62988
|1.61028
|2011.07.14 16:42
|1.61273
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.45
|26829950
|2011.07.14 13:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41979
|1.40072
|1.42032
|2011.07.14 13:33
|1.42032
|0.00
|0.00
|0.00
|14.77
|26830027
|2011.07.14 13:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.42069
|1.40172
|1.42132
|2011.07.14 14:03
|1.42030
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.88
|26830635
|2011.07.14 13:54
|buy
|0.48
|eurusd
|1.41967
|1.40167
|1.42027
|2011.07.14 14:03
|1.42027
|0.00
|0.00
|0.00
|26.77
|26832471
|2011.07.14 14:39
|buy
|0.48
|audusd
|1.07502
|1.05699
|1.07559
|2011.07.14 14:40
|1.07559
|0.00
|0.00
|0.00
|25.44
|26832627
|2011.07.14 14:42
|buy
|0.30
|eurusd
|1.42051
|1.40151
|1.42111
|2011.07.14 14:43
|1.42111
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|26835765
|2011.07.14 15:32
|sell
|0.48
|gbpusd
|1.61331
|1.63143
|1.61283
|2011.07.14 16:42
|1.61283
|0.00
|0.00
|0.00
|21.44
|26836571
|2011.07.14 15:48
|buy
|0.30
|eurusd
|1.42331
|1.40422
|1.42382
|2011.07.14 15:51
|1.42382
|0.00
|0.00
|0.00
|14.21
|26836626
|2011.07.14 15:50
|buy
|0.30
|audusd
|1.07668
|1.05763
|1.07723
|2011.07.14 15:51
|1.07723
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|26837886
|2011.07.14 16:19
|buy
|0.30
|audusd
|1.07734
|1.05843
|1.07803
|2011.07.14 16:27
|1.07803
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|26843724
|2011.07.14 17:15
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.61141
|1.63054
|1.61094
|2011.07.14 20:39
|1.61342
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.25
|26845436
|2011.07.14 17:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41781
|1.39883
|1.41843
|2011.07.14 19:32
|1.41843
|0.00
|0.00
|0.00
|17.32
|26848257
|2011.07.14 18:42
|buy
|0.30
|audusd
|1.07336
|1.05436
|1.07396
|2011.07.14 19:31
|1.07396
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|26850904
|2011.07.14 19:22
|sell
|0.48
|gbpusd
|1.61260
|1.63056
|1.61196
|2011.07.14 20:39
|1.61342
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.72
|26854816
|2011.07.14 20:00
|buy
|0.30
|audusd
|1.07437
|1.05537
|1.07497
|2011.07.14 21:36
|1.07172
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.18
|26854963
|2011.07.14 20:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41746
|1.39847
|1.41807
|2011.07.14 22:12
|1.41439
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.94
|26856387
|2011.07.14 20:36
|sell
|0.77
|gbpusd
|1.61415
|1.63118
|1.61358
|2011.07.14 20:39
|1.61358
|0.00
|0.00
|0.00
|40.94
|26858581
|2011.07.14 21:10
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.61230
|1.63130
|1.61170
|2011.07.15 00:12
|1.61372
|0.00
|0.00
|-0.04
|-39.73
|26858806
|2011.07.14 21:16
|buy
|0.48
|audusd
|1.07107
|1.05307
|1.07167
|2011.07.14 21:36
|1.07167
|0.00
|0.00
|0.00
|26.87
|26860286
|2011.07.14 22:02
|buy
|0.30
|audusd
|1.07160
|1.05256
|1.07216
|2011.07.14 22:29
|1.07216
|0.00
|0.00
|0.00
|15.67
|26860509
|2011.07.14 22:07
|buy
|0.48
|eurusd
|1.41379
|1.39579
|1.41439
|2011.07.14 22:12
|1.41439
|0.00
|0.00
|0.00
|26.87
|26861086
|2011.07.14 22:18
|sell
|0.48
|gbpusd
|1.61334
|1.63134
|1.61274
|2011.07.15 00:12
|1.61375
|0.00
|0.00
|-0.06
|-18.35
|26861380
|2011.07.14 22:28
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41407
|1.39507
|1.41467
|2011.07.14 22:54
|1.41467
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|26861988
|2011.07.14 22:53
|buy
|0.30
|audusd
|1.07243
|1.05343
|1.07303
|2011.07.15 01:37
|1.07303
|0.00
|0.00
|2.59
|16.77
|26862698
|2011.07.14 23:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41482
|1.39582
|1.41542
|2011.07.15 00:47
|1.41542
|0.00
|0.00
|0.96
|16.79
|26863375
|2011.07.14 23:46
|sell
|0.77
|gbpusd
|1.61436
|1.63136
|1.61376
|2011.07.15 00:11
|1.61376
|0.00
|0.00
|-0.10
|43.07
|26864560
|2011.07.15 00:37
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.61368
|1.63263
|1.61303
|2011.07.15 05:23
|1.61543
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.90
|26864858
|2011.07.15 00:47
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41560
|1.39660
|1.41620
|2011.07.15 01:03
|1.41620
|0.00
|0.00
|0.00
|16.78
|26866463
|2011.07.15 01:26
|sell
|0.48
|gbpusd
|1.61488
|1.63291
|1.61431
|2011.07.15 05:23
|1.61543
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.59
|26866488
|2011.07.15 01:29
|buy
|0.30
|usdjpy
|79.146
|77.246
|79.206
|2011.07.15 02:35
|79.077
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.39
|26866737
|2011.07.15 01:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41664
|1.39761
|1.41721
|2011.07.15 01:37
|1.41721
|0.00
|0.00
|0.00
|15.94
|26866863
|2011.07.15 01:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41779
|1.39866
|1.41826
|2011.07.15 01:37
|1.41826
|0.00
|0.00
|0.00
|13.13
|26867016
|2011.07.15 01:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41841
|1.39954
|1.41914
|2011.07.15 01:37
|1.41914
|0.00
|0.00
|0.00
|20.41
|26867122
|2011.07.15 01:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41927
|1.40027
|1.41987
|2011.07.15 03:11
|1.41760
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.68
|26869441
|2011.07.15 02:00
|buy
|0.48
|usdjpy
|79.012
|77.212
|79.072
|2011.07.15 02:35
|79.072
|0.00
|0.00
|0.00
|33.94
|26869724
|2011.07.15 02:04
|buy
|0.30
|audusd
|1.07426
|1.05526
|1.07486
|2011.07.15 02:20
|1.07383
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.01
|26869779
|2011.07.15 02:06
|buy
|0.48
|eurusd
|1.41787
|1.39989
|1.41849
|2011.07.15 03:11
|1.41754
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.76
|26869872
|2011.07.15 02:10
|buy
|0.48
|audusd
|1.07292
|1.05518
|1.07378
|2011.07.15 02:20
|1.07378
|0.00
|0.00
|0.00
|38.44
|26870529
|2011.07.15 02:53
|buy
|0.30
|usdjpy
|79.105
|77.204
|79.164
|2011.07.15 04:36
|79.164
|0.00
|0.00
|0.00
|20.82
|26870795
|2011.07.15 03:00
|buy
|0.77
|eurusd
|1.41686
|1.39983
|1.41743
|2011.07.15 03:11
|1.41743
|0.00
|0.00
|0.00
|40.89
|26871358
|2011.07.15 03:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41733
|1.39833
|1.41793
|2011.07.15 03:39
|1.41793
|0.00
|0.00
|0.00
|16.77
|26872448
|2011.07.15 04:16
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41871
|1.39971
|1.41931
|2011.07.15 09:02
|1.41520
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.61
|26873484
|2011.07.15 04:58
|sell
|0.77
|gbpusd
|1.61594
|1.63294
|1.61534
|2011.07.15 05:23
|1.61534
|0.00
|0.00
|0.00
|43.03
|26873690
|2011.07.15 05:03
|buy
|0.30
|usdjpy
|79.172
|77.273
|79.233
|2011.07.15 06:51
|79.233
|0.00
|0.00
|0.00
|21.52
|26875791
|2011.07.15 06:22
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.61558
|1.59658
|1.61618
|2011.07.15 08:21
|1.61618
|0.00
|0.00
|0.00
|16.84
|26876084
|2011.07.15 06:46
|buy
|0.48
|eurusd
|1.41725
|1.39932
|1.41792
|2011.07.15 09:02
|1.41525
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.90
|26876486
|2011.07.15 07:17
|buy
|0.30
|usdjpy
|79.214
|77.317
|79.277
|2011.07.15 13:23
|79.170
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.67
|26880468
|2011.07.15 08:54
|buy
|0.77
|eurusd
|1.41460
|1.39760
|1.41520
|2011.07.15 09:02
|1.41520
|0.00
|0.00
|0.00
|43.26
|26880997
|2011.07.15 09:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.41303
|1.43203
|1.41243
|2011.07.15 09:09
|1.41243
|0.00
|0.00
|0.00
|16.90
|26883343
|2011.07.15 09:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.61351
|1.59453
|1.61413
|2011.07.15 11:53
|1.61172
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.40
|26884567
|2011.07.15 10:11
|sell
|0.30
|eurusd
|1.41028
|1.42928
|1.40968
|2011.07.15 12:57
|1.41491
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.38
|26886933
|2011.07.15 10:47
|buy
|0.48
|gbpusd
|1.61115
|1.59314
|1.61174
|2011.07.15 11:53
|1.61174
|0.00
|0.00
|0.00
|26.57
|26889717
|2011.07.15 11:40
|buy
|0.30
|usdchf
|0.81760
|0.79860
|0.81820
|2011.07.15 14:12
|0.81820
|0.00
|0.00
|0.00
|20.63
|26891712
|2011.07.15 12:52
|sell
|0.48
|eurusd
|1.41577
|1.43369
|1.41509
|2011.07.15 12:57
|1.41509
|0.00
|0.00
|0.00
|30.64
|26891723
|2011.07.15 12:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.61206
|1.59305
|1.61265
|2011.07.15 13:55
|1.61265
|0.00
|0.00
|0.00
|16.61
|26892641
|2011.07.15 13:16
|buy
|0.48
|usdjpy
|79.099
|77.296
|79.156
|2011.07.15 13:23
|79.156
|0.00
|0.00
|0.00
|32.47
|26892773
|2011.07.15 13:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.41479
|1.43393
|1.41433
|2011.07.15 13:51
|1.41433
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|26894000
|2011.07.15 14:14
|buy
|0.30
|usdjpy
|79.163
|77.263
|79.223
|2011.07.15 15:07
|79.223
|0.00
|0.00
|0.00
|21.31
|26894159
|2011.07.15 14:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.61308
|1.59408
|1.61368
|2011.07.15 15:10
|1.61139
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.53
|26894865
|2011.07.15 14:31
|sell
|0.30
|usdchf
|0.81744
|0.83644
|0.81684
|2011.07.15 16:22
|0.81684
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|26897010
|2011.07.15 15:06
|buy
|0.48
|gbpusd
|1.61062
|1.59263
|1.61123
|2011.07.15 15:10
|1.61123
|0.00
|0.00
|0.00
|27.45
|26897106
|2011.07.15 15:10
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41314
|1.39413
|1.41373
|2011.07.15 16:44
|1.41235
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.26
|26897538
|2011.07.15 15:24
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.61065
|1.59165
|1.61125
|2011.07.15 15:33
|1.61125
|0.00
|0.00
|0.00
|16.88
|26898431
|2011.07.15 15:49
|buy
|0.40
|audusd
|1.06669
|1.05069
|1.06729
|2011.07.15 18:04
|1.06729
|0.00
|0.00
|0.00
|22.49
|26899820
|2011.07.15 16:03
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.61244
|1.59339
|1.61299
|2011.07.15 16:14
|1.61199
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.67
|26899824
|2011.07.15 16:03
|buy
|0.40
|audusd
|1.06672
|1.05072
|1.06732
|2011.07.15 18:04
|1.06732
|0.00
|0.00
|0.00
|22.49
|26900378
|2011.07.15 16:10
|buy
|0.48
|gbpusd
|1.61140
|1.59342
|1.61202
|2011.07.15 16:14
|1.61202
|0.00
|0.00
|0.00
|27.93
|26900534
|2011.07.15 16:13
|buy
|0.48
|eurusd
|1.41169
|1.39375
|1.41235
|2011.07.15 16:44
|1.41235
|0.00
|0.00
|0.00
|29.76
|26901251
|2011.07.15 16:23
|sell
|0.30
|usdchf
|0.81619
|0.83519
|0.81559
|2011.07.15 17:16
|0.81559
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|26902381
|2011.07.15 16:45
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41241
|1.39354
|1.41314
|2011.07.15 17:12
|1.41314
|0.00
|0.00
|0.00
|20.55
|26902383
|2011.07.15 16:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|79.072
|77.172
|79.132
|2011.07.15 22:43
|79.132
|0.00
|0.00
|0.00
|21.36
|26902421
|2011.07.15 16:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.61237
|1.59337
|1.61297
|2011.07.15 17:07
|1.61297
|0.00
|0.00
|0.00
|16.90
|26905564
|2011.07.15 17:49
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41476
|1.39563
|1.41523
|2011.07.15 17:54
|1.41523
|0.00
|0.00
|0.00
|13.23
|26905974
|2011.07.15 17:56
|sell
|0.30
|usdchf
|0.81539
|0.83439
|0.81479
|2011.07.15 20:04
|0.81479
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|26906935
|2011.07.15 18:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.61592
|1.59695
|1.61655
|2011.07.15 21:36
|1.61311
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.22
|26909309
|2011.07.15 18:42
|buy
|0.48
|gbpusd
|1.61456
|1.59656
|1.61516
|2011.07.15 21:36
|1.61311
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.40
|26909598
|2011.07.15 19:05
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41565
|1.39665
|1.41625
|2011.07.15 22:06
|1.41519
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.96
|26910551
|2011.07.15 20:22
|sell
|0.30
|usdchf
|0.81454
|0.83360
|0.81400
|2011.07.15 20:30
|0.81400
|0.00
|0.00
|0.00
|18.72
|26911205
|2011.07.15 20:46
|buy
|0.48
|eurusd
|1.41458
|1.39658
|1.41518
|2011.07.15 22:06
|1.41518
|0.00
|0.00
|0.00
|27.03
|26911233
|2011.07.15 20:50
|sell
|0.30
|usdchf
|0.81330
|0.83230
|0.81270
|2011.07.15 22:01
|0.81270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|26911328
|2011.07.15 20:52
|buy
|0.77
|gbpusd
|1.61251
|1.59551
|1.61311
|2011.07.15 21:36
|1.61311
|0.00
|0.00
|0.00
|43.41
|26912413
|2011.07.15 22:08
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.61409
|1.59506
|1.61466
|2011.07.15 22:10
|1.61466
|0.00
|0.00
|0.00
|16.04
|
|0.00
|0.00
|3.35
|675.74
|Closed P/L:
|679.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26870634
|2011.07.15 02:58
|buy
|0.30
|audusd
|1.07427
|1.05527
|1.07487
|
|1.06208
|0.00
|0.00
|2.62
|-344.32
|26880719
|2011.07.15 09:02
|buy
|0.48
|audusd
|1.06770
|1.04963
|1.06823
|
|1.06208
|0.00
|0.00
|4.19
|-253.99
|26913157
|2011.07.15 22:50
|buy
|0.30
|eurusd
|1.41592
|1.39992
|1.41652
|
|1.41548
|0.00
|0.00
|0.97
|-12.43
|26913170
|2011.07.15 22:51
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.61393
|1.59493
|1.61453
|
|1.61285
|0.00
|0.00
|0.02
|-30.51
|
|0.00
|0.00
|7.80
|-641.25
|
|Floating P/L:
|-633.45
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|679.09
|Floating P/L:
|-633.45
|Margin:
|1 633.32
|Balance:
|5 679.09
|Equity:
|5 045.64
|Free Margin:
|3 412.32