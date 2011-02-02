Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089025041 Name: PermDemo16 Currency: USD 2011 July 29, 14:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
425229062011.02.02 19:56balanceAuto Account Sync with FXCM100 000.00
430304402011.02.14 07:36buy0.01gbpusd1.606990.000000.000002011.02.14 07:361.606800.000.000.00-0.19
474443322011.05.10 21:01buy0.01nzdusd0.795180.735180.795902011.05.12 12:130.787770.000.000.10-7.41
474809532011.05.11 12:21buy0.02nzdusd0.793110.735180.795902011.05.12 12:120.787770.000.000.20-10.68
474911342011.05.11 14:35buy0.03nzdusd0.791170.735180.795902011.05.12 12:120.787770.000.000.29-10.20
475020222011.05.11 16:31buy0.05nzdusd0.789140.735180.795902011.05.12 12:120.787770.000.000.49-6.85
475332932011.05.12 06:55buy0.09nzdusd0.786900.735180.795902011.05.12 12:120.787730.000.000.007.47
475453262011.05.12 09:28buy0.01eurchf1.257561.262161.266552011.05.13 06:511.262160.000.000.035.19
475456352011.05.12 09:31buy0.01eurusd1.417271.357301.423942011.05.12 11:491.416800.000.000.00-0.47
475467142011.05.12 09:46buy0.02eurusd1.415131.357301.423942011.05.12 11:491.416810.000.000.003.36
475469212011.05.12 09:48buy0.02eurchf1.255591.258881.266552011.05.12 12:391.258880.000.000.007.40
475470352011.05.12 09:49buy0.15nzdusd0.784900.735180.795902011.05.12 12:120.787730.000.000.0042.45
475492042011.05.12 10:08buy0.03eurusd1.412811.414811.423942011.05.12 11:491.416810.000.000.0012.00
475674772011.05.12 14:02buy0.01eurjpy114.657115.009115.7622011.05.12 15:55115.0090.000.000.004.36
475677922011.05.12 14:05buy0.01eurusd1.417361.419921.428292011.05.12 14:361.419920.000.000.002.56
475716372011.05.12 15:00buy0.01audjpy85.74586.02886.8542011.05.12 15:5786.0280.000.000.003.50
475760172011.05.12 15:57buy0.01audjpy86.04486.38787.1562011.05.12 17:3286.3870.000.000.004.25
475788002011.05.12 17:00sell0.01usdcad0.963611.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.01-7.59
475879082011.05.12 23:00buy0.01gbpjpy131.992125.994132.0832011.05.13 06:01131.2590.000.000.00-9.09
475886832011.05.12 23:50buy0.02gbpjpy131.789125.994132.0832011.05.13 06:01131.2590.000.000.00-13.15
475906042011.05.13 00:37buy0.03gbpjpy131.590125.994132.0832011.05.13 06:01131.2590.000.000.00-12.32
475955012011.05.13 03:45buy0.05gbpjpy131.389125.994132.0832011.05.13 06:01131.2580.000.000.00-8.13
475971192011.05.13 04:57buy0.09gbpjpy131.184125.994132.0832011.05.13 06:01131.2600.000.000.008.49
475972562011.05.13 04:58buy0.15gbpjpy130.954125.994132.0832011.05.13 06:01131.2520.000.000.0055.44
476124532011.05.13 09:05buy0.01chfjpy91.09385.09091.3772011.05.13 17:3890.5510.000.000.00-6.72
476203262011.05.13 12:25buy0.02chfjpy90.88585.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.00-8.20
476259982011.05.13 13:35sell0.02usdcad0.965641.023620.962732011.05.13 16:340.970970.000.000.00-10.98
476328012011.05.13 14:59sell0.03usdcad0.967721.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.00-10.07
476364002011.05.13 15:34sell0.05usdcad0.969691.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.00-6.64
476382322011.05.13 15:58buy0.03chfjpy90.68385.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.00-4.80
476393042011.05.13 16:07buy0.05chfjpy90.48185.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.004.52
476394572011.05.13 16:07sell0.09usdcad0.971731.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.006.95
476400692011.05.13 16:10buy0.09chfjpy90.28285.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.0030.33
476416542011.05.13 16:23sell0.15usdcad0.973821.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.0043.87
477839702011.05.17 16:42sell0.01audjpy85.91591.91385.4282011.05.18 05:4386.1950.000.00-0.19-3.45
477869502011.05.17 17:36sell0.02audjpy86.12191.91385.4282011.05.18 05:4386.1930.000.00-0.37-1.77
477872252011.05.17 17:41sell0.01gbpusd1.623971.683981.616882011.05.18 07:101.623970.000.00-0.030.00
477886122011.05.17 18:02sell0.03audjpy86.32091.91385.4282011.05.18 05:4386.1930.000.00-0.564.69
477887402011.05.17 18:04sell0.02gbpusd1.625861.683981.616882011.05.18 07:101.623970.000.00-0.063.78
477950622011.05.17 21:52sell0.05audjpy86.53091.91385.4282011.05.18 05:4386.1930.000.000.0020.78
478085082011.05.18 05:40sell0.03gbpusd1.627891.683981.616882011.05.18 07:101.624000.000.000.0011.67
480029802011.05.22 22:05buy0.01audusd1.062961.002961.063582011.05.24 05:111.055470.000.000.09-7.49
480087412011.05.23 01:00buy0.02audusd1.060641.002961.063582011.05.24 05:111.055450.000.000.17-10.38
480136982011.05.23 02:37buy0.03audusd1.058641.002961.063582011.05.24 05:111.055450.000.000.26-9.57
480162642011.05.23 03:55buy0.05audusd1.056611.002961.063582011.05.24 05:111.055330.000.000.43-6.40
480204462011.05.23 05:47buy0.09audusd1.054611.002961.063582011.05.24 05:111.055260.000.000.785.85
480231952011.05.23 06:22buy0.01cadjpy83.71277.71184.2002011.05.23 09:3783.4010.000.000.00-3.82
480257442011.05.23 06:51buy0.01gbpjpy132.290126.280132.5532011.05.23 08:24131.7330.000.000.00-6.83
480266892011.05.23 06:58buy0.02gbpjpy132.088126.280132.5532011.05.23 08:24131.7330.000.000.00-8.71
480268962011.05.23 06:59buy0.02cadjpy83.50777.71184.2002011.05.23 09:3783.4010.000.000.00-2.60
480285902011.05.23 07:15buy0.03gbpjpy131.876126.280132.5532011.05.23 08:24131.7330.000.000.00-5.26
480286392011.05.23 07:15buy0.03cadjpy83.30377.71184.2002011.05.23 09:3783.4010.000.000.003.60
480295912011.05.23 07:29buy0.05gbpjpy131.660126.280132.5532011.05.23 08:24131.7330.000.000.004.48
480301012011.05.23 07:34buy0.09gbpjpy131.445126.280132.5532011.05.23 08:24131.7330.000.000.0031.78
480308832011.05.23 07:41buy0.05cadjpy83.09677.71184.2002011.05.23 09:3783.4010.000.000.0018.69
480367162011.05.23 09:12buy0.15audusd1.052551.002961.063582011.05.24 05:111.055240.000.001.3040.35
480379042011.05.23 09:31buy0.01gbpchf1.421121.423611.432162011.05.23 10:031.423610.000.000.002.82
480416042011.05.23 10:48sell0.01usdjpy81.82581.36780.9252011.05.26 14:5881.3670.000.00-0.045.63
480689192011.05.23 20:16sell0.02usdjpy82.02581.37080.9252011.05.26 15:0281.3700.000.00-0.0616.10
480696912011.05.23 21:00buy0.01nzdusd0.790710.794460.799652011.05.24 06:180.794460.000.000.033.75
480739312011.05.23 23:26buy0.02nzdusd0.788560.794470.799652011.05.24 06:180.794470.000.000.0011.82
481289992011.05.24 15:27sell0.01eurgbp0.872770.869750.861832011.05.25 08:290.869750.000.00-0.024.88
481404062011.05.24 22:00sell0.01eurjpy115.645115.262114.5452011.05.25 03:20115.2620.000.000.004.67
481404302011.05.24 22:00sell0.01eurusd1.410161.405541.399172011.05.25 02:181.405540.000.000.004.62
481647722011.05.25 08:31sell0.01chfjpy93.49899.50192.8152011.05.25 13:1993.5630.000.000.00-0.79
481647752011.05.25 08:31buy0.01usdchf0.878520.818530.852282011.06.13 03:190.846110.000.000.03-38.30
481676692011.05.25 09:09buy0.02usdchf0.876540.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.000.19-71.95
481688212011.05.25 09:30sell0.02chfjpy93.70399.50192.8152011.05.25 13:1993.5630.000.000.003.41
481792572011.05.25 12:31buy0.03usdchf0.874180.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.000.22-99.56
481794282011.05.25 12:33sell0.03chfjpy93.89899.50192.8152011.05.25 13:1993.5630.000.000.0012.25
481929932011.05.25 15:10buy0.01gbpchf1.420481.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.05-14.11
481930212011.05.25 15:10buy0.05usdchf0.872130.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.000.38-153.82
481944552011.05.25 15:26buy0.02gbpchf1.418521.421801.429482011.05.26 01:501.421800.000.000.087.53
482244832011.05.26 04:57buy0.09usdchf0.870040.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.000.62-254.65
482475292011.05.26 12:37buy0.15usdchf0.868010.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.000.98-388.43
482489922011.05.26 12:49buy0.02gbpchf1.416561.419091.427522011.05.26 14:591.419090.000.000.005.83
482980102011.05.27 03:13buy0.02gbpchf1.413961.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.00-13.00
482983752011.05.27 03:16buy0.03gbpchf1.411621.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.00-11.31
482985682011.05.27 03:17buy0.05gbpchf1.409531.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.00-6.65
482987082011.05.27 03:17buy0.09gbpchf1.407521.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.009.14
482989942011.05.27 03:23buy0.15gbpchf1.405471.360481.416472011.05.27 04:311.408390.000.000.0051.12
483029982011.05.27 04:58buy0.25usdchf0.857500.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.001.63-336.84
483256592011.05.27 12:23buy0.42usdchf0.855470.818530.852282011.06.13 03:190.846100.000.002.68-465.12
483962132011.05.30 14:00buy0.01eurchf1.214941.217311.225962011.05.30 23:261.217310.000.000.032.79
484017252011.05.30 15:36buy0.70usdchf0.852390.818530.852282011.06.13 03:190.846120.000.004.08-518.72
484217192011.05.30 23:07buy1.19usdchf0.850390.852420.861392011.05.31 13:250.852420.000.000.00283.39
484857882011.05.31 17:00sell0.01nzdusd0.822270.815600.813332011.06.01 20:220.815600.000.00-0.076.67
484913922011.05.31 19:45sell0.02nzdusd0.824330.821860.813332011.06.01 03:250.821860.000.00-0.144.94
485322382011.06.01 08:30buy1.19usdchf0.848310.818530.852282011.06.13 03:190.846120.000.006.00-308.01
486105832011.06.02 03:52buy2.02usdchf0.843290.818530.852282011.06.13 03:190.846110.000.007.65673.25
486298942011.06.02 10:10buy3.43usdchf0.841290.844070.852282011.06.13 03:190.846110.000.0012.961 953.95
487268762011.06.03 14:26sell0.01eurjpy117.373117.078116.4762011.06.06 10:20117.0780.000.00-0.053.69
487272252011.06.03 14:29sell0.01audusd1.069171.129151.066212011.06.03 17:261.074280.000.000.00-5.11
487335192011.06.03 15:55sell0.02audusd1.071151.129151.066212011.06.03 17:261.074280.000.000.00-6.26
487359302011.06.03 16:23sell0.03audusd1.073231.129151.066212011.06.03 17:261.074330.000.000.00-3.30
487373972011.06.03 16:45sell0.05audusd1.075211.129151.066212011.06.03 17:261.074330.000.000.004.40
487376422011.06.03 16:49sell0.09audusd1.077241.129151.066212011.06.03 17:261.074330.000.000.0026.19
487490452011.06.05 23:00sell0.02eurjpy117.577117.074116.4762011.06.06 10:20117.0740.000.000.0012.56
487669122011.06.06 07:32sell0.01audusd1.076471.074071.065502011.06.06 15:151.074070.000.000.002.40
487875302011.06.06 13:31sell0.01eurgbp0.892110.952080.885222011.06.08 10:360.893310.000.00-0.04-1.97
488311822011.06.07 06:10sell0.02eurgbp0.894120.952080.885222011.06.08 10:360.893310.000.00-0.042.66
488787622011.06.07 15:36buy0.01audusd1.070171.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.09-7.38
489069462011.06.07 21:00sell0.01cadjpy82.13181.72281.2482011.06.08 03:0281.7220.000.00-0.045.12
489143102011.06.07 23:21sell0.02cadjpy82.34482.00881.2482011.06.08 01:2882.0080.000.000.008.40
489194642011.06.08 00:43buy0.02audusd1.068171.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.00-10.76
489214962011.06.08 01:08buy0.01gbpjpy131.168131.403132.0652011.06.08 05:19131.4030.000.000.002.94
489247722011.06.08 01:59buy0.03audusd1.066081.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.00-9.87
489255862011.06.08 02:05buy0.02gbpjpy130.956131.416132.0652011.06.08 05:19131.4160.000.000.0011.50
489393472011.06.08 07:18sell0.03eurgbp0.896370.952080.885222011.06.08 10:360.893310.000.000.0015.04
489423462011.06.08 07:59buy0.05audusd1.064001.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.00-6.05
489435952011.06.08 08:21buy0.09audusd1.061881.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.008.19
489507092011.06.08 10:46buy0.15audusd1.059931.010131.070842011.06.08 13:201.062790.000.000.0042.90
489896102011.06.08 23:00buy0.01gbpjpy131.124131.557132.2242011.06.09 03:31131.5570.000.000.005.40
492661912011.06.14 13:00sell0.01eurusd1.444081.504081.437122011.06.14 20:251.444450.000.000.00-0.37
492721012011.06.14 14:11sell0.02eurusd1.446031.504081.437122011.06.14 20:251.444450.000.000.003.16
492744272011.06.14 14:31sell0.03eurusd1.448221.504081.437122011.06.14 20:251.444440.000.000.0011.34
493891492011.06.16 04:45buy0.01eurjpy114.521108.526114.8022011.06.16 07:34113.9700.000.000.00-6.83
493926852011.06.16 05:20buy0.02eurjpy114.314108.526114.8022011.06.16 07:34113.9760.000.000.00-8.38
493940282011.06.16 05:35buy0.03eurjpy114.110108.526114.8022011.06.16 07:34113.9780.000.000.00-4.91
493997982011.06.16 07:05buy0.05eurjpy113.915108.526114.8022011.06.16 07:34113.9830.000.000.004.21
494004652011.06.16 07:08buy0.09eurjpy113.708108.526114.8022011.06.16 07:34113.9870.000.000.0031.14
494071722011.06.16 08:25buy0.01eurgbp0.875030.877940.885982011.06.16 21:000.877940.000.000.004.70
494192792011.06.16 11:00buy0.01audusd1.053170.993241.060192011.06.16 13:101.053180.000.000.000.01
494216942011.06.16 11:38buy0.02audusd1.051210.993241.060192011.06.16 13:101.053170.000.000.003.92
494248912011.06.16 12:20buy0.03audusd1.049210.993241.060192011.06.16 13:101.053130.000.000.0011.76
498349022011.06.22 06:25sell0.01audjpy85.15784.94984.0582011.06.22 13:4684.9490.000.000.002.60
499204302011.06.23 05:56buy0.01gbpjpy128.903122.913129.6042011.06.23 18:58128.8360.000.000.00-0.84
499710262011.06.23 13:33buy0.02gbpjpy128.706122.913129.6042011.06.23 18:58128.8360.000.000.003.23
499892492011.06.23 15:46buy0.03gbpjpy128.510122.913129.6042011.06.23 18:58128.8400.000.000.0012.29
500064892011.06.23 18:58buy0.01gbpjpy128.893122.884129.3882011.06.24 11:27128.5950.000.000.01-3.71
500175392011.06.23 21:00buy0.01audjpy84.81478.81485.3072011.06.27 14:3084.4980.000.000.18-3.90
500398912011.06.24 06:45buy0.02gbpjpy128.692122.884129.3882011.06.24 11:27128.5960.000.000.00-2.40
500466502011.06.24 08:10buy0.03gbpjpy128.498122.884129.3882011.06.24 11:27128.6000.000.000.003.81
500635792011.06.24 10:47buy0.05gbpjpy128.285122.884129.3882011.06.24 11:27128.6030.000.000.0019.82
500642832011.06.24 10:57buy0.02audjpy84.61378.81485.3072011.06.27 14:3084.4980.000.000.17-2.84
500938132011.06.24 16:22buy0.01usdchf0.837000.777000.839462011.06.28 22:480.832530.000.000.00-5.37
501046352011.06.24 19:13buy0.03audjpy84.41578.81485.3072011.06.27 14:3084.4980.000.000.263.07
501084852011.06.26 21:15buy0.02usdchf0.833110.836380.844392011.06.27 02:390.836380.000.000.007.82
501154862011.06.26 22:48buy0.05audjpy84.20778.81485.3072011.06.27 14:3084.4970.000.000.0017.93
502284502011.06.27 20:00buy0.01gbpchf1.335701.275831.342622011.06.28 07:471.335050.000.000.01-0.78
502402452011.06.27 23:57buy0.02gbpchf1.333621.275831.342622011.06.28 07:471.335090.000.000.003.52
502688622011.06.28 06:38buy0.03gbpchf1.331551.275831.342622011.06.28 07:471.335090.000.000.0012.72
503036472011.06.28 12:33buy0.01usdcad0.985060.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.00-0.02-11.58
503077152011.06.28 13:10buy0.02usdchf0.830580.777000.839462011.06.28 22:480.832600.000.000.014.85
503101662011.06.28 13:33sell0.01eurgbp0.895960.955950.888982011.06.29 13:450.897150.000.00-0.02-1.90
503208982011.06.28 14:42buy0.03usdchf0.828480.830670.839462011.06.28 22:480.832630.000.000.0114.95
503250122011.06.28 15:14buy0.02usdcad0.982950.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.00-0.04-18.83
503394552011.06.28 18:29sell0.02eurgbp0.897980.955950.888982011.06.29 13:450.897060.000.00-0.042.95
503528742011.06.28 21:52buy0.03usdcad0.980820.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.00-21.69
503840512011.06.29 06:52buy0.05usdcad0.978780.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.00-25.67
503883852011.06.29 07:32sell0.03eurgbp0.899960.955950.888982011.06.29 13:450.897060.000.000.0013.93
504090992011.06.29 10:45buy0.09usdcad0.976790.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.00-27.82
504114762011.06.29 11:00buy0.15usdcad0.974950.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.00-18.02
504122392011.06.29 11:05buy0.25usdcad0.972900.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.0022.59
504261102011.06.29 12:53buy0.42usdcad0.970950.925040.981902011.06.29 13:140.973780.000.000.00122.06
508000672011.07.04 15:56sell0.01gbpjpy130.045136.045129.5612011.07.05 18:03130.3480.000.00-0.04-3.74
508140312011.07.04 23:00sell0.01eurjpy117.472116.906116.3702011.07.05 19:20116.9060.000.000.006.98
508601782011.07.05 08:35sell0.02gbpjpy130.249136.045129.5612011.07.05 18:03130.3400.000.000.00-2.24
508614342011.07.05 08:44sell0.03gbpjpy130.454136.045129.5612011.07.05 18:03130.3460.000.000.004.00
508655822011.07.05 09:15sell0.05gbpjpy130.664136.045129.5612011.07.05 18:03130.3460.000.000.0019.61
511277742011.07.07 09:53buy0.01chfjpy96.03996.24096.7382011.07.10 21:1596.2400.000.000.002.50
511441952011.07.07 12:21buy0.02chfjpy95.84396.07996.9352011.07.07 14:2696.0790.000.000.005.81
512082102011.07.08 07:14sell0.01eurchf1.214801.207821.205812011.07.08 09:571.205810.000.000.0010.62
512093962011.07.08 07:26sell0.02eurchf1.216781.214461.205812011.07.08 08:391.214460.000.000.005.46
512395132011.07.08 12:19sell0.01gbpchf1.355031.348671.346082011.07.08 12:301.348670.000.000.007.52
512399312011.07.08 12:23sell0.02gbpchf1.357241.348441.346082011.07.08 12:301.348440.000.000.0020.85
512399512011.07.08 12:23buy0.02chfjpy95.63195.83596.7382011.07.08 12:4395.8350.000.000.005.06
512485862011.07.08 12:42sell0.01nzdusd0.834260.829570.825262011.07.11 15:090.829570.000.00-0.074.69
512946242011.07.08 19:39sell0.02nzdusd0.836260.833560.825262011.07.11 13:480.833560.000.00-0.145.40
518370402011.07.15 07:28buy0.01eurchf1.152151.157691.163122011.07.15 10:171.157690.000.000.006.78
518671472011.07.15 12:36buy0.01eurusd1.412361.416631.421322011.07.15 16:071.416630.000.000.004.27
518755772011.07.15 13:53buy0.02eurusd1.410341.413201.421322011.07.15 15:441.413200.000.000.005.72
518764372011.07.15 13:56buy0.01eurgbp0.875780.815680.882802011.07.18 13:100.874730.000.000.01-1.69
519196862011.07.18 01:07buy0.02eurgbp0.873820.815680.882802011.07.18 13:100.874730.000.000.002.93
519338522011.07.18 06:37buy0.01gbpusd1.609191.549231.613732011.07.18 22:061.606090.000.000.01-3.10
519379162011.07.18 07:13buy0.03eurgbp0.871800.815680.882802011.07.18 13:100.874680.000.000.0013.91
519427282011.07.18 08:00buy0.01audjpy83.81284.02884.7112011.07.19 01:3084.0280.000.000.092.73
519572712011.07.18 10:00buy0.02gbpusd1.607101.549231.613732011.07.18 22:061.606130.000.000.03-1.94
519636182011.07.18 11:00buy0.01eurchf1.147211.150001.158182011.07.18 13:561.150000.000.000.003.41
519748562011.07.18 13:00buy0.01gbpjpy127.266121.274127.9562011.07.19 01:39127.2040.000.000.01-0.78
519748742011.07.18 13:00buy0.01eurjpy111.220111.505112.1192011.07.19 00:18111.5050.000.000.023.60
519795462011.07.18 14:01buy0.01eurgbp0.874710.877520.885732011.07.19 04:140.877520.000.000.014.52
519802812011.07.18 14:07buy0.01eurchf1.149351.152711.158332011.07.18 22:351.152710.000.000.034.11
519805662011.07.18 14:10buy0.02gbpjpy127.060121.274127.9562011.07.19 01:39127.2080.000.000.033.74
519809502011.07.18 14:14buy0.03gbpusd1.604931.549231.613732011.07.18 22:061.606160.000.000.043.69
519812802011.07.18 14:15buy0.03gbpjpy126.851121.274127.9562011.07.19 01:39127.2080.000.000.0413.54
519828682011.07.18 14:30buy0.05gbpusd1.602641.549231.613732011.07.18 22:061.606220.000.000.0717.90
519830032011.07.18 14:31buy0.01gbpchf1.310611.319511.321572011.07.19 06:311.321570.000.000.0113.33
519843172011.07.18 14:46buy0.02eurjpy111.016111.507112.1192011.07.19 00:18111.5070.000.000.0412.43
519852522011.07.18 14:55buy0.02audjpy83.61184.02884.7112011.07.19 01:3084.0280.000.000.1710.55
519880342011.07.18 15:17buy0.02eurchf1.147361.152721.158332011.07.18 22:351.152720.000.000.0513.11
519985542011.07.18 18:00buy0.01eurusd1.407961.410121.418952011.07.18 21:381.410120.000.000.022.16
520072512011.07.18 21:38buy0.01eurusd1.410811.414011.419792011.07.19 07:461.414010.000.000.003.20
520448592011.07.19 05:21buy0.02eurusd1.408771.414011.419792011.07.19 07:461.414010.000.000.0010.48
520602972011.07.19 07:13sell0.01nzdusd0.846720.906710.845722011.07.20 00:430.854040.000.00-0.07-7.32
520681452011.07.19 08:20sell0.02nzdusd0.848720.906710.845722011.07.20 00:430.854040.000.00-0.14-10.64
520713252011.07.19 08:50sell0.03nzdusd0.850780.906710.845722011.07.20 00:430.854040.000.00-0.21-9.78
520880112011.07.19 12:17sell0.05nzdusd0.852780.906710.845722011.07.20 00:430.854050.000.00-0.36-6.35
520956882011.07.19 13:29sell0.09nzdusd0.854700.906710.845722011.07.20 00:430.854050.000.00-0.645.85
521008222011.07.19 14:17sell0.15nzdusd0.856820.906710.845722011.07.20 00:430.854050.000.00-1.0741.55
521237752011.07.19 20:00sell0.01eurusd1.413871.474021.410902011.07.20 13:331.419130.000.00-0.04-5.26
521294962011.07.19 22:08sell0.02eurusd1.415791.474021.410902011.07.20 13:331.419130.000.000.00-6.68
521564832011.07.20 06:35sell0.03eurusd1.417761.474021.410902011.07.20 13:331.419100.000.000.00-4.02
521637152011.07.20 08:10sell0.05eurusd1.419831.474021.410902011.07.20 13:331.419000.000.000.004.15
521736292011.07.20 10:04sell0.09eurusd1.421891.474021.410902011.07.20 13:331.418920.000.000.0026.73
521993882011.07.20 15:09sell0.01eurusd1.421011.480811.417872011.07.21 07:261.426200.000.00-0.13-5.19
522091512011.07.20 18:34sell0.02eurusd1.422791.480811.417872011.07.21 07:261.426170.000.00-0.25-6.76
522172762011.07.20 22:28sell0.03eurusd1.425021.480811.417872011.07.21 07:261.426130.000.000.00-3.33
522202612011.07.20 23:05sell0.05eurusd1.426861.480811.417872011.07.21 07:261.426130.000.000.003.65
522389772011.07.21 06:40sell0.09eurusd1.428881.480811.417872011.07.21 07:261.426100.000.000.0025.02
522615712011.07.21 11:00buy0.01audjpy84.55384.97585.6532011.07.21 15:2384.9750.000.000.005.39
522711222011.07.21 12:30sell0.01eurusd1.427601.487561.429302011.07.21 19:311.437380.000.000.00-9.78
522714592011.07.21 12:31sell0.01eurjpy112.527118.516112.0342011.07.21 15:10112.7950.000.000.00-3.42
522716602011.07.21 12:31sell0.02eurusd1.429671.487561.429302011.07.21 19:311.437350.000.000.00-15.36
522724572011.07.21 12:34buy0.01usdjpy78.73272.72679.4292011.07.22 01:0878.6680.000.000.00-0.81
522741132011.07.21 12:46sell0.03eurusd1.431601.487561.429302011.07.21 19:311.437350.000.000.00-17.25
522742772011.07.21 12:46buy0.01usdchf0.819110.759150.825792011.07.22 05:190.818310.000.000.00-0.98
522763542011.07.21 13:01sell0.02eurjpy112.730118.516112.0342011.07.21 15:10112.8020.000.000.00-1.84
522829902011.07.21 14:00sell0.05eurusd1.433651.487561.429302011.07.21 19:311.437350.000.000.00-18.50
522854222011.07.21 14:16sell0.09eurusd1.435601.487561.429302011.07.21 19:311.437350.000.000.00-15.75
522854572011.07.21 14:16sell0.03eurjpy112.933118.516112.0342011.07.21 15:10112.8110.000.000.004.66
522865482011.07.21 14:23sell0.15eurusd1.438271.487561.429302011.07.21 19:311.437350.000.000.0013.80
522886922011.07.21 14:34sell0.05eurjpy113.111118.516112.0342011.07.21 15:10112.8080.000.000.0019.30
522905682011.07.21 14:49buy0.02usdjpy78.53072.72679.4292011.07.22 01:0878.6680.000.000.003.51
522990482011.07.21 16:08buy0.02usdchf0.817030.759150.825792011.07.22 05:190.818310.000.000.013.13
523115582011.07.21 18:57sell0.25eurusd1.440421.487561.429302011.07.21 19:301.437340.000.000.0077.00
523171152011.07.21 20:15buy0.03usdchf0.814930.759150.825792011.07.22 05:190.818310.000.000.0112.39
523200242011.07.21 20:52buy0.03usdjpy78.34172.72679.4292011.07.22 01:0878.6680.000.00-0.0112.47
523905462011.07.22 13:59sell0.01nzdusd0.864310.924330.863572011.07.27 14:490.871650.000.00-0.21-7.34
525397562011.07.25 16:12sell0.02nzdusd0.866340.863810.855322011.07.26 01:000.863810.000.00-0.145.06
526117472011.07.26 02:47sell0.02nzdusd0.868360.924330.863572011.07.27 14:490.871690.000.00-0.14-6.66
526192572011.07.26 03:29sell0.03nzdusd0.870460.924330.863572011.07.27 14:490.871690.000.00-0.21-3.69
526558402011.07.26 07:15sell0.05nzdusd0.872470.924330.863572011.07.27 14:490.871690.000.00-0.363.90
527211512011.07.26 14:01buy0.01usdcad0.944440.947040.953412011.07.27 15:300.947040.000.00-0.022.75
527630402011.07.26 20:00sell0.01eurjpy113.072112.712111.9722011.07.27 06:53112.7120.000.00-0.054.63
527630532011.07.26 20:00sell0.01audjpy85.38791.38584.9612011.07.28 11:1685.7110.000.00-0.75-4.17
527675392011.07.26 21:00sell0.01eurgbp0.884210.879380.873212011.07.27 17:000.879380.000.00-0.027.89
527888112011.07.27 01:30sell0.02audjpy85.65991.38584.9612011.07.28 11:1685.7110.000.00-1.12-1.34
527895692011.07.27 01:32sell0.03audjpy85.86191.38584.9612011.07.28 11:1685.7110.000.00-1.685.80
527898232011.07.27 01:33sell0.09nzdusd0.874780.924330.863572011.07.27 14:490.871620.000.000.0028.44
527912592011.07.27 01:40sell0.05audjpy86.04691.38584.9612011.07.28 11:1685.7110.000.00-2.8021.56
528314352011.07.27 07:21buy0.02usdcad0.942410.947060.953412011.07.27 15:300.947060.000.000.009.82
528535402011.07.27 10:01buy0.01chfjpy97.11697.42498.0122011.07.29 12:5797.4240.000.00-0.013.98
528562642011.07.27 10:21buy0.02chfjpy96.91097.16998.0122011.07.27 15:3097.1690.000.000.006.64
  0.00 0.00 30.69 1 276.54
Closed P/L: 1 307.23
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
531073982011.07.29 12:00buy0.01usdjpy77.56571.56578.263 77.0860.000.000.00-6.21
531114772011.07.29 12:38buy0.02usdjpy77.36571.56578.263 77.0860.000.000.00-7.24
531135462011.07.29 12:49buy0.03usdjpy77.15871.56578.263 77.0860.000.000.00-2.80
  0.00 0.00 0.00 -16.25
 Floating P/L: -16.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 307.23 Floating P/L: -16.25 Margin: 60.00
Balance: 101 307.23 Equity: 101 290.98 Free Margin: 101 230.98
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 575.47 Gross Loss: 3 268.24 Total Net Profit: 1 307.23
Profit Factor: 1.40 Expected Payoff: 5.38  
Absolute Drawdown: 0.19 Maximal Drawdown: 2 618.59 (2.53%) Relative Drawdown: 2.53% (2 618.59)
 
Total Trades: 243 Short Positions (won %): 93 (59.14%) Long Positions (won %): 150 (58.67%)
Profit Trades (% of total): 143 (58.85%) Loss trades (% of total): 100 (41.15%)
Largest profit trade: 1 966.91 loss trade: -514.64
Average profit trade: 32.00 loss trade: -32.68
Maximum consecutive wins ($): 15 (108.29) consecutive losses ($): 10 (-2 618.59)
Maximal consecutive profit (count): 2 653.21 (3) consecutive loss (count): -2 618.59 (10)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2