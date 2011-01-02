|Account: 2892948
|Name: Alphadll_micro
|Currency: USD
|2011 July 22, 16:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|99991222
|2011.01.02 07:23
|balance
|Deposit
|50 000.00
|100044331
|2011.01.03 06:00
|sell
|0.04
|eurcad
|1.31882
|0.00000
|0.00000
|2011.01.06 00:01
|1.31127
|0.00
|0.00
|-0.02
|30.30
|100257656
|2011.01.05 00:00
|sell
|0.04
|euraud
|1.32314
|0.00000
|0.00000
|2011.01.07 00:00
|1.30787
|0.00
|0.00
|1.44
|60.76
|100257860
|2011.01.05 00:00
|sell
|0.04
|eurjpy
|109.258
|108.584
|0.000
|2011.01.10 00:00
|107.238
|0.00
|0.00
|-0.42
|97.18
|100397874
|2011.01.06 00:01
|sell
|0.04
|eurchf
|1.27009
|1.25828
|0.00000
|2011.01.11 02:52
|1.25828
|0.00
|0.00
|-0.28
|48.76
|100397943
|2011.01.06 00:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|83.219
|82.719
|0.000
|2011.01.18 16:30
|82.719
|0.00
|0.00
|-0.31
|24.18
|100518495
|2011.01.07 00:01
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.75712
|0.77043
|0.00000
|2011.01.18 16:49
|0.77043
|0.00
|0.00
|1.36
|53.24
|101525178
|2011.01.17 00:00
|sell
|0.04
|euraud
|1.34982
|1.34565
|0.00000
|2011.01.19 15:22
|1.34565
|0.00
|0.00
|0.70
|16.76
|100814801
|2011.01.11 00:00
|sell
|0.04
|usdchf
|0.96768
|0.96320
|0.00000
|2011.01.20 00:00
|0.95620
|0.00
|0.00
|-0.42
|48.02
|101543640
|2011.01.17 06:00
|sell
|0.04
|eurcad
|1.31852
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 00:00
|1.34040
|0.00
|0.00
|-0.18
|-87.90
|101574392
|2011.01.17 10:15
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83672
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 00:00
|0.84696
|0.00
|0.00
|-0.50
|-65.14
|101369326
|2011.01.14 00:01
|sell
|0.04
|eurjpy
|110.475
|0.000
|0.000
|2011.01.24 00:00
|112.509
|0.00
|0.00
|-1.01
|-98.40
|100815108
|2011.01.11 00:01
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.50683
|1.50306
|0.00000
|2011.01.27 08:10
|1.50306
|0.00
|0.00
|-2.39
|15.98
|100397978
|2011.01.06 00:01
|buy
|0.04
|audusd
|0.99964
|0.00000
|0.00000
|2011.02.02 00:00
|1.01035
|0.00
|0.00
|7.55
|42.84
|102230594
|2011.01.21 00:00
|sell
|0.04
|usdcad
|0.99746
|0.00000
|0.00000
|2011.02.02 00:00
|0.99076
|0.00
|0.00
|0.31
|27.05
|100397960
|2011.01.06 00:01
|buy
|0.04
|audcad
|0.99641
|0.99940
|0.00000
|2011.02.02 08:50
|0.99940
|0.00
|0.00
|5.07
|12.10
|102034017
|2011.01.20 00:00
|sell
|0.04
|euraud
|1.34816
|0.00000
|0.00000
|2011.02.04 00:00
|1.34256
|0.00
|0.00
|4.09
|22.75
|101194924
|2011.01.13 00:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|130.749
|0.000
|0.000
|2011.02.07 00:00
|132.471
|0.00
|0.00
|-2.98
|-83.73
|104068484
|2011.02.07 00:00
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.76964
|0.77087
|0.00000
|2011.02.09 02:42
|0.77087
|0.00
|0.00
|0.28
|4.92
|104210401
|2011.02.08 00:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.35823
|1.36405
|0.00000
|2011.02.10 09:51
|1.36405
|0.00
|0.00
|0.15
|23.28
|100044342
|2011.01.03 06:00
|buy
|0.04
|audnzd
|1.31680
|1.32040
|0.00000
|2011.02.15 00:00
|1.32518
|0.00
|0.00
|-4.88
|25.34
|104715504
|2011.02.11 00:00
|sell
|0.04
|euraud
|1.35799
|1.35056
|0.00000
|2011.02.15 00:00
|1.34561
|0.00
|0.00
|0.52
|49.66
|104876127
|2011.02.14 00:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.60066
|1.60429
|0.00000
|2011.02.16 12:02
|1.60429
|0.00
|0.00
|-0.04
|14.52
|105054646
|2011.02.15 00:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.34912
|1.35695
|0.00000
|2011.02.16 18:04
|1.35695
|0.00
|0.00
|0.00
|31.32
|104877996
|2011.02.14 00:05
|buy
|0.04
|chfjpy
|85.852
|86.194
|0.000
|2011.02.17 00:00
|87.139
|0.00
|0.00
|-0.06
|61.53
|101194684
|2011.01.13 00:00
|sell
|0.04
|eurchf
|1.26887
|0.00000
|0.00000
|2011.02.17 00:00
|1.30187
|0.00
|0.00
|-5.82
|-137.51
|104067780
|2011.02.07 00:00
|sell
|0.04
|usdchf
|0.95604
|0.00000
|0.00000
|2011.02.18 00:10
|0.94980
|0.00
|0.00
|-0.46
|26.28
|104878005
|2011.02.14 00:05
|buy
|0.04
|audcad
|0.98876
|0.99062
|0.00000
|2011.02.21 23:08
|0.99062
|0.00
|0.00
|1.33
|7.57
|103930461
|2011.02.04 00:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.52584
|0.00000
|0.00000
|2011.02.23 00:00
|1.51522
|0.00
|0.00
|-2.27
|45.26
|104210239
|2011.02.08 00:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|82.323
|0.000
|0.000
|2011.02.24 00:00
|82.432
|0.00
|0.00
|-0.55
|-5.29
|106113561
|2011.02.23 00:00
|sell
|0.04
|euraud
|1.36644
|0.00000
|0.00000
|2011.02.28 00:00
|1.35443
|0.00
|0.00
|1.44
|48.79
|106113434
|2011.02.23 00:00
|buy
|0.04
|audcad
|0.98959
|0.99062
|0.00000
|2011.02.28 00:08
|0.99062
|0.00
|0.00
|0.89
|4.21
|106694501
|2011.02.28 00:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.60856
|1.62343
|0.00000
|2011.03.03 00:00
|1.63236
|0.00
|0.00
|0.01
|95.20
|106719625
|2011.02.28 07:13
|buy
|0.04
|eurjpy
|112.414
|112.997
|0.000
|2011.03.04 00:00
|115.046
|0.00
|0.00
|0.13
|127.78
|104715770
|2011.02.11 00:00
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.76033
|0.00000
|0.00000
|2011.03.08 00:00
|0.73685
|0.00
|0.00
|3.29
|-93.92
|107417256
|2011.03.04 00:00
|sell
|0.04
|eurchf
|1.30079
|1.29297
|0.00000
|2011.03.11 22:23
|1.29297
|0.00
|0.00
|-1.13
|33.65
|107210153
|2011.03.03 00:06
|sell
|0.04
|euraud
|1.36422
|0.00000
|0.00000
|2011.03.14 00:01
|1.38161
|0.00
|0.00
|2.65
|-70.26
|107868565
|2011.03.09 00:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|82.675
|82.449
|0.000
|2011.03.15 00:00
|81.734
|0.00
|0.00
|-0.18
|46.05
|108359082
|2011.03.14 00:01
|buy
|0.04
|audjpy
|82.308
|0.000
|0.000
|2011.03.16 00:00
|79.923
|0.00
|0.00
|0.64
|-118.06
|107027410
|2011.03.02 00:00
|buy
|0.04
|audcad
|0.98748
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 00:00
|0.96420
|0.00
|0.00
|3.25
|-94.48
|107702086
|2011.03.08 00:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.62069
|0.00000
|0.00000
|2011.03.22 00:00
|1.63048
|0.00
|0.00
|0.04
|39.16
|108752371
|2011.03.16 00:00
|sell
|0.04
|usdcad
|0.98547
|0.00000
|0.00000
|2011.03.22 00:00
|0.97974
|0.00
|0.00
|0.24
|23.39
|108986493
|2011.03.17 00:21
|buy
|0.04
|chfjpy
|87.526
|89.384
|0.000
|2011.03.23 15:04
|89.384
|0.00
|0.00
|-0.15
|91.78
|107868727
|2011.03.09 00:00
|buy
|0.04
|audusd
|1.00998
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 00:00
|1.02084
|0.00
|0.00
|5.37
|43.44
|109669804
|2011.03.23 00:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.47898
|1.47483
|0.00000
|2011.03.25 20:16
|1.47483
|0.00
|0.00
|-0.55
|18.02
|110201509
|2011.03.28 00:00
|sell
|0.04
|eurchf
|1.29396
|0.00000
|0.00000
|2011.04.04 00:00
|1.31654
|0.00
|0.00
|-1.25
|-97.65
|110200586
|2011.03.28 00:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|81.387
|0.000
|0.000
|2011.04.04 00:00
|84.161
|0.00
|0.00
|-0.22
|-131.84
|110200925
|2011.03.28 00:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.60095
|1.61759
|0.00000
|2011.04.06 00:00
|1.62921
|0.00
|0.00
|-0.04
|113.04
|110413304
|2011.03.29 06:23
|buy
|0.04
|eurcad
|1.37661
|0.00000
|0.00000
|2011.04.11 00:25
|1.38092
|0.00
|0.00
|-2.02
|18.05
|112487632
|2011.04.13 20:12
|sell
|0.04
|euraud
|1.37508
|0.00000
|0.00000
|2011.04.13 20:13
|1.37581
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.06
|110770016
|2011.03.31 00:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.47626
|1.46083
|0.00000
|2011.04.14 06:43
|1.46083
|0.00
|0.00
|-2.09
|68.96
|112867496
|2011.04.18 00:00
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.88360
|0.00000
|0.00000
|2011.04.21 00:00
|0.88526
|0.00
|0.00
|-0.26
|10.89
|113262992
|2011.04.20 00:00
|buy
|0.04
|chfjpy
|91.821
|92.193
|0.000
|2011.04.22 02:58
|92.193
|0.00
|0.00
|-0.10
|18.21
|113292248
|2011.04.20 06:31
|buy
|0.04
|eurcad
|1.37440
|1.38576
|0.00000
|2011.04.25 03:59
|1.38576
|0.00
|0.00
|-0.59
|47.68
|113699860
|2011.04.25 00:24
|buy
|0.04
|chfjpy
|92.554
|92.751
|0.000
|2011.04.28 00:00
|93.878
|0.00
|0.00
|-0.14
|64.41
|112867341
|2011.04.18 00:00
|buy
|0.04
|eurjpy
|119.913
|0.000
|0.000
|2011.04.28 00:00
|121.468
|0.00
|0.00
|0.59
|75.64
|110799883
|2011.03.31 06:00
|buy
|0.04
|audnzd
|1.36053
|0.00000
|0.00000
|2011.04.29 00:00
|1.36034
|0.00
|0.00
|-1.02
|-0.61
|112866965
|2011.04.18 00:00
|buy
|0.04
|audjpy
|87.813
|88.771
|0.000
|2011.04.29 16:59
|88.771
|0.00
|0.00
|4.26
|47.21
|112867463
|2011.04.18 00:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|135.761
|0.000
|0.000
|2011.05.06 00:00
|131.186
|0.00
|0.00
|0.10
|-228.58
|115120756
|2011.05.05 00:00
|sell
|0.04
|usdcad
|0.95906
|0.00000
|0.00000
|2011.05.11 00:00
|0.95697
|0.00
|0.00
|0.18
|8.74
|115408337
|2011.05.06 00:00
|buy
|0.04
|audcad
|1.02342
|1.03542
|0.00000
|2011.05.11 12:06
|1.03542
|0.00
|0.00
|0.61
|50.43
|115408054
|2011.05.06 00:00
|buy
|0.04
|audusd
|1.05810
|1.07958
|0.00000
|2011.05.11 16:40
|1.07958
|0.00
|0.00
|0.99
|85.92
|115120440
|2011.05.05 00:00
|buy
|0.04
|audjpy
|86.660
|87.033
|0.000
|2011.05.11 18:36
|87.033
|0.00
|0.00
|1.34
|18.46
|116303978
|2011.05.12 00:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.45067
|1.44886
|0.00000
|2011.05.16 00:01
|1.44886
|0.00
|0.00
|-0.29
|8.11
|116304177
|2011.05.12 00:00
|sell
|0.04
|usdchf
|0.88757
|0.88566
|0.00000
|2011.05.19 15:01
|0.88566
|0.00
|0.00
|-0.19
|8.63
|116526843
|2011.05.13 00:00
|buy
|0.04
|audcad
|1.02847
|1.02951
|0.00000
|2011.05.19 15:36
|1.02951
|0.00
|0.00
|1.20
|4.30
|116727799
|2011.05.16 00:29
|sell
|0.04
|usdcad
|0.96898
|0.00000
|0.00000
|2011.05.20 00:00
|0.96776
|0.00
|0.00
|0.29
|5.04
|115657488
|2011.05.09 00:03
|buy
|0.04
|chfjpy
|91.820
|92.457
|0.000
|2011.05.20 05:12
|92.457
|0.00
|0.00
|-0.31
|31.22
|116526151
|2011.05.13 00:00
|buy
|0.04
|audjpy
|86.452
|86.837
|0.000
|2011.05.20 16:55
|86.837
|0.00
|0.00
|2.29
|18.85
|116921495
|2011.05.17 00:08
|sell
|0.04
|euraud
|1.33996
|0.00000
|0.00000
|2011.05.23 00:00
|1.32874
|0.00
|0.00
|1.23
|47.77
|117874194
|2011.05.24 00:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.40482
|1.40675
|0.00000
|2011.05.26 18:03
|1.40675
|0.00
|0.00
|0.15
|7.72
|115120334
|2011.05.05 00:00
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.79003
|0.79676
|0.00000
|2011.05.27 00:00
|0.81126
|0.00
|0.00
|2.69
|84.92
|117873890
|2011.05.24 00:00
|buy
|0.04
|audnzd
|1.33007
|0.00000
|0.00000
|2011.05.27 00:00
|1.31120
|0.00
|0.00
|-0.16
|-61.23
|115657797
|2011.05.09 00:05
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63679
|0.00000
|0.00000
|2011.05.27 00:00
|1.64010
|0.00
|0.00
|-0.34
|13.24
|115878964
|2011.05.10 07:00
|buy
|0.04
|eurcad
|1.38159
|1.38591
|0.00000
|2011.05.30 00:00
|1.40007
|0.00
|0.00
|-2.70
|75.62
|115120122
|2011.05.05 00:00
|buy
|0.04
|eurjpy
|119.577
|0.000
|0.000
|2011.05.30 00:00
|115.635
|0.00
|0.00
|0.81
|-195.29
|118570382
|2011.05.27 15:26
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.86840
|0.00000
|0.00000
|2011.05.30 00:00
|0.86748
|0.00
|0.00
|-0.07
|-6.07
|116526351
|2011.05.13 00:00
|buy
|0.04
|audusd
|1.06791
|0.00000
|0.00000
|2011.05.30 00:01
|1.07207
|0.00
|0.00
|4.86
|16.64
|117163393
|2011.05.18 00:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|81.406
|81.003
|0.000
|2011.06.06 00:00
|80.252
|0.00
|0.00
|-0.33
|57.52
|118449149
|2011.05.27 00:00
|sell
|0.04
|usdcad
|0.97777
|0.00000
|0.00000
|2011.06.15 00:00
|0.96855
|0.00
|0.00
|0.63
|38.08
|120198989
|2011.06.13 00:01
|buy
|0.04
|eurusd
|1.43273
|1.43993
|0.00000
|2011.06.15 09:15
|1.43993
|0.00
|0.00
|0.09
|28.80
|120652994
|2011.06.16 00:00
|sell
|0.04
|usdchf
|0.85255
|0.85094
|0.00000
|2011.06.20 07:18
|0.85094
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.57
|120198419
|2011.06.13 00:00
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.88275
|0.00000
|0.00000
|2011.06.20 12:33
|0.88069
|0.00
|0.00
|-0.34
|-13.32
|120652952
|2011.06.16 00:00
|buy
|0.04
|eurcad
|1.38911
|1.40065
|0.00000
|2011.06.21 12:22
|1.40065
|0.00
|0.00
|-0.33
|47.20
|120652824
|2011.06.16 00:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|80.938
|80.276
|0.000
|2011.06.22 00:06
|80.276
|0.00
|0.00
|-0.10
|32.99
|120843110
|2011.06.17 00:00
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.80502
|0.81252
|0.00000
|2011.06.23 11:08
|0.81252
|0.00
|0.00
|0.78
|30.00
|120038386
|2011.06.10 00:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.63682
|0.00000
|0.00000
|2011.06.24 00:00
|1.60036
|0.00
|0.00
|-0.25
|-145.84
|120037834
|2011.06.10 00:00
|buy
|0.04
|chfjpy
|95.563
|95.841
|0.000
|2011.06.24 14:21
|95.841
|0.00
|0.00
|-0.34
|13.87
|121203215
|2011.06.21 00:00
|sell
|0.04
|euraud
|1.35133
|0.00000
|0.00000
|2011.06.27 00:00
|1.35457
|0.00
|0.00
|1.31
|-13.60
|121385500
|2011.06.22 00:09
|buy
|0.04
|eurcad
|1.40109
|0.00000
|0.00000
|2011.06.28 00:00
|1.40832
|0.00
|0.00
|-0.82
|29.33
|121956277
|2011.06.27 00:00
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.80845
|0.00000
|0.00000
|2011.06.30 00:00
|0.82510
|0.00
|0.00
|0.66
|66.60
|119431329
|2011.06.06 00:00
|buy
|0.04
|eurjpy
|117.271
|0.000
|0.000
|2011.07.01 00:00
|116.812
|0.00
|0.00
|1.03
|-22.79
|121776278
|2011.06.24 00:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.42564
|1.44149
|0.00000
|2011.07.01 00:00
|1.45002
|0.00
|0.00
|0.22
|97.52
|120843526
|2011.06.17 00:00
|buy
|0.04
|audusd
|1.05591
|1.06704
|0.00000
|2011.07.01 00:00
|1.07221
|0.00
|0.00
|4.52
|65.20
|119562465
|2011.06.07 00:00
|buy
|0.04
|audjpy
|85.837
|86.726
|0.000
|2011.07.04 00:01
|87.058
|0.00
|0.00
|8.76
|60.45
|122778803
|2011.07.04 00:00
|buy
|0.04
|eurcad
|1.39561
|0.00000
|0.00000
|2011.07.04 03:07
|1.39526
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|120038076
|2011.06.10 00:00
|buy
|0.04
|audcad
|1.03445
|0.00000
|0.00000
|2011.07.04 03:08
|1.03304
|0.00
|0.00
|4.41
|-5.89
|122779499
|2011.07.04 00:01
|buy
|0.04
|chfjpy
|95.256
|0.000
|0.000
|2011.07.04 03:08
|95.306
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|123510028
|2011.07.08 17:44
|buy
|0.04
|chfjpy
|96.296
|0.000
|0.000
|2011.07.08 17:47
|96.339
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|123712002
|2011.07.12 00:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.40307
|0.00000
|0.00000
|2011.07.12 13:12
|1.39388
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.76
|121776450
|2011.06.24 00:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|80.497
|0.000
|0.000
|2011.07.12 13:12
|79.647
|0.00
|0.00
|-0.34
|42.69
|122779617
|2011.07.04 00:02
|sell
|0.04
|usdchf
|0.84842
|0.00000
|0.00000
|2011.07.12 13:12
|0.83241
|0.00
|0.00
|-0.17
|76.93
|122779162
|2011.07.04 00:00
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.36243
|0.00000
|0.00000
|2011.07.12 13:12
|1.31635
|0.00
|0.00
|-1.13
|221.43
|122469051
|2011.06.30 00:06
|sell
|0.04
|eurchf
|1.20439
|0.00000
|0.00000
|2011.07.12 13:12
|1.16021
|0.00
|0.00
|-1.85
|212.29
|123929451
|2011.07.13 03:05
|buy
|0.04
|eurusd
|1.40074
|0.00000
|0.00000
|2011.07.15 18:02
|1.41125
|0.00
|0.00
|0.24
|42.04
|124839867
|2011.07.19 21:31
|buy
|0.04
|audjpy
|84.887
|0.000
|0.000
|2011.07.19 21:31
|84.829
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|124674151
|2011.07.19 00:00
|sell
|0.04
|euraud
|1.33043
|0.00000
|0.00000
|2011.07.20 00:00
|1.31967
|0.00
|0.00
|0.12
|46.21
|0.00
|0.00
|42.68
|1 710.48
|Closed P/L:
|1 753.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 753.16
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|51 753.16
|Equity:
|51 753.16
|Free Margin:
|51 753.16
|Details:
|Gross Profit:
|3 571.63
|Gross Loss:
|1 818.47
|Total Net Profit:
|1 753.16
|Profit Factor:
|1.96
|Expected Payoff:
|16.54
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|298.72 (0.59%)
|Relative Drawdown:
|0.59% (298.72)
|Total Trades:
|106
|Short Positions (won %):
|44 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|62 (75.81%)
|Profit Trades (% of total):
|80 (75.47%)
|Loss trades (% of total):
|26 (24.53%)
|Largest
|profit trade:
|220.30
|loss trade:
|-228.48
|Average
|profit trade:
|44.65
|loss trade:
|-69.94
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (390.29)
|consecutive losses ($):
|3 (-253.13)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|592.13 (5)
|consecutive loss (count):
|-253.13 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1