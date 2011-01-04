|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2011.01.02 23:00 - 2011.07.15 19:00 (2011.01.01 - 2011.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=41955; EcnBroker=false; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=15; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=1; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=true; risk=0.12; lotincrease=2; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=28; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=false; VHF_Period2=14; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=false; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Bars in test
|4094
|Ticks modelled
|10226429
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|8
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1054.83
|Gross profit
|1747.88
|Gross loss
|-693.05
|Profit factor
|2.52
|Expected payoff
|7.38
|Absolute drawdown
|1258.03
|Maximal drawdown
|1568.60 (15.21%)
|Relative drawdown
|15.21% (1568.60)
|Total trades
|143
|Short positions (won %)
|113 (62.83%)
|Long positions (won %)
|30 (80.00%)
|Profit trades (% of total)
|95 (66.43%)
|Loss trades (% of total)
|48 (33.57%)
|Largest
|profit trade
|465.00
|loss trade
|-93.31
|Average
|profit trade
|18.40
|loss trade
|-14.44
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (67.49)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-511.75)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|615.54 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-511.75 (9)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.04 07:00
|sell
|1
|0.01
|1.33444
|1.37204
|1.32944
|2
|2011.01.04 09:14
|sell
|2
|0.02
|1.33695
|1.37205
|1.33195
|3
|2011.01.04 09:45
|sell
|3
|0.03
|1.33947
|1.37207
|1.33447
|4
|2011.01.04 13:05
|sell
|4
|0.05
|1.34200
|1.37210
|1.33700
|5
|2011.01.04 15:02
|t/p
|4
|0.05
|1.33700
|1.37210
|1.33700
|25.00
|10025.00
|6
|2011.01.04 15:02
|close
|3
|0.03
|1.33699
|1.37207
|1.33447
|7.44
|10032.44
|7
|2011.01.04 15:02
|close
|2
|0.02
|1.33700
|1.37205
|1.33195
|-0.10
|10032.34
|8
|2011.01.04 15:02
|close
|1
|0.01
|1.33701
|1.37204
|1.32944
|-2.57
|10029.77
|9
|2011.01.10 14:00
|buy
|5
|0.01
|1.29211
|1.25451
|1.29711
|10
|2011.01.11 01:47
|t/p
|5
|0.01
|1.29711
|1.25451
|1.29711
|5.02
|10034.79
|11
|2011.01.11 08:00
|sell
|6
|0.01
|1.29294
|1.33054
|1.28794
|12
|2011.01.11 11:51
|sell
|7
|0.02
|1.29546
|1.33056
|1.29046
|13
|2011.01.11 12:17
|sell
|8
|0.03
|1.29798
|1.33058
|1.29298
|14
|2011.01.11 14:46
|t/p
|8
|0.03
|1.29298
|1.33058
|1.29298
|15.00
|10049.79
|15
|2011.01.11 14:46
|close
|7
|0.02
|1.29298
|1.33056
|1.29046
|4.96
|10054.75
|16
|2011.01.11 14:46
|close
|6
|0.01
|1.29299
|1.33054
|1.28794
|-0.05
|10054.70
|17
|2011.01.17 12:00
|buy
|9
|0.01
|1.33201
|1.29441
|1.33701
|18
|2011.01.17 13:39
|buy
|10
|0.02
|1.32950
|1.29440
|1.33450
|19
|2011.01.18 00:24
|buy
|11
|0.03
|1.32699
|1.29439
|1.33199
|20
|2011.01.18 04:46
|t/p
|11
|0.03
|1.33199
|1.29439
|1.33199
|15.00
|10069.70
|21
|2011.01.18 04:46
|close
|10
|0.02
|1.33200
|1.29440
|1.33450
|5.04
|10074.73
|22
|2011.01.18 04:46
|close
|9
|0.01
|1.33202
|1.29441
|1.33701
|0.03
|10074.76
|23
|2011.01.24 10:00
|sell
|12
|0.01
|1.35748
|1.39508
|1.35248
|24
|2011.01.24 13:46
|sell
|13
|0.02
|1.35999
|1.39509
|1.35499
|25
|2011.01.24 14:45
|sell
|14
|0.03
|1.36250
|1.39510
|1.35750
|26
|2011.01.24 14:51
|sell
|15
|0.05
|1.36502
|1.39512
|1.36002
|27
|2011.01.24 15:51
|sell
|16
|0.08
|1.36753
|1.39513
|1.36253
|28
|2011.01.25 09:11
|t/p
|16
|0.08
|1.36253
|1.39513
|1.36253
|39.66
|10114.43
|29
|2011.01.25 09:11
|close
|15
|0.05
|1.36251
|1.39512
|1.36002
|12.34
|10126.77
|30
|2011.01.25 09:11
|close
|14
|0.03
|1.36248
|1.39510
|1.35750
|-0.07
|10126.70
|31
|2011.01.25 09:11
|close
|13
|0.02
|1.36245
|1.39509
|1.35499
|-5.00
|10121.70
|32
|2011.01.25 09:11
|close
|12
|0.01
|1.36242
|1.39508
|1.35248
|-4.98
|10116.72
|33
|2011.01.26 08:00
|sell
|17
|0.01
|1.36712
|1.40472
|1.36212
|34
|2011.01.26 08:11
|sell
|18
|0.02
|1.36963
|1.40473
|1.36463
|35
|2011.01.26 19:29
|t/p
|18
|0.02
|1.36463
|1.40473
|1.36463
|10.00
|10126.72
|36
|2011.01.26 19:29
|close
|17
|0.01
|1.36462
|1.40472
|1.36212
|2.50
|10129.22
|37
|2011.01.28 16:00
|sell
|19
|0.01
|1.36237
|1.39997
|1.35737
|38
|2011.01.31 01:15
|t/p
|19
|0.01
|1.35737
|1.39997
|1.35737
|4.96
|10134.17
|39
|2011.02.01 09:00
|sell
|20
|0.01
|1.37160
|1.40920
|1.36660
|40
|2011.02.01 09:35
|sell
|21
|0.02
|1.37410
|1.40920
|1.36910
|41
|2011.02.01 10:06
|sell
|22
|0.03
|1.37663
|1.40923
|1.37163
|42
|2011.02.01 15:53
|sell
|23
|0.05
|1.37914
|1.40924
|1.37414
|43
|2011.02.01 17:19
|sell
|24
|0.08
|1.38165
|1.40925
|1.37665
|44
|2011.02.01 20:49
|sell
|25
|0.12
|1.38416
|1.40926
|1.37916
|45
|2011.02.02 12:33
|t/p
|25
|0.12
|1.37916
|1.40926
|1.37916
|59.50
|10193.67
|46
|2011.02.02 12:33
|close
|24
|0.08
|1.37915
|1.40925
|1.37665
|19.66
|10213.34
|47
|2011.02.02 12:33
|close
|23
|0.05
|1.37912
|1.40924
|1.37414
|-0.11
|10213.23
|48
|2011.02.02 12:33
|close
|22
|0.03
|1.37909
|1.40923
|1.37163
|-7.51
|10205.72
|49
|2011.02.02 12:33
|close
|21
|0.02
|1.37906
|1.40920
|1.36910
|-10.00
|10195.72
|50
|2011.02.02 12:33
|close
|20
|0.01
|1.37907
|1.40920
|1.36660
|-7.51
|10188.21
|51
|2011.02.07 22:00
|buy
|26
|0.01
|1.35846
|1.32086
|1.36346
|52
|2011.02.08 05:21
|t/p
|26
|0.01
|1.36346
|1.32086
|1.36346
|5.02
|10193.22
|53
|2011.02.10 02:00
|sell
|27
|0.01
|1.37134
|1.40894
|1.36634
|54
|2011.02.10 08:09
|t/p
|27
|0.01
|1.36634
|1.40894
|1.36634
|5.00
|10198.22
|55
|2011.02.14 21:00
|buy
|28
|0.01
|1.34890
|1.31130
|1.35390
|56
|2011.02.15 07:55
|buy
|29
|0.02
|1.34639
|1.31129
|1.35139
|57
|2011.02.15 08:44
|t/p
|29
|0.02
|1.35139
|1.31129
|1.35139
|10.00
|10208.22
|58
|2011.02.15 08:44
|close
|28
|0.01
|1.35140
|1.31130
|1.35390
|2.52
|10210.74
|59
|2011.02.17 06:00
|sell
|30
|0.01
|1.35709
|1.39469
|1.35209
|60
|2011.02.17 14:49
|sell
|31
|0.02
|1.35961
|1.39471
|1.35461
|61
|2011.02.17 23:34
|sell
|32
|0.03
|1.36212
|1.39472
|1.35712
|62
|2011.02.18 10:00
|t/p
|32
|0.03
|1.35712
|1.39472
|1.35712
|14.87
|10225.62
|63
|2011.02.18 10:00
|close
|31
|0.02
|1.35710
|1.39471
|1.35461
|4.94
|10230.55
|64
|2011.02.18 10:00
|close
|30
|0.01
|1.35706
|1.39469
|1.35209
|-0.01
|10230.54
|65
|2011.02.22 01:00
|sell
|33
|0.01
|1.36334
|1.40094
|1.35834
|66
|2011.02.22 03:09
|t/p
|33
|0.01
|1.35834
|1.40094
|1.35834
|5.00
|10235.54
|67
|2011.02.23 19:00
|sell
|34
|0.01
|1.37493
|1.41253
|1.36993
|68
|2011.02.24 00:44
|sell
|35
|0.02
|1.37747
|1.41257
|1.37247
|69
|2011.02.24 07:43
|t/p
|35
|0.02
|1.37247
|1.41257
|1.37247
|10.00
|10245.54
|70
|2011.02.24 07:43
|close
|34
|0.01
|1.37246
|1.41253
|1.36993
|2.34
|10247.89
|71
|2011.02.25 15:00
|sell
|36
|0.01
|1.37291
|1.41051
|1.36791
|72
|2011.02.25 16:24
|sell
|37
|0.02
|1.37543
|1.41053
|1.37043
|73
|2011.02.28 07:05
|sell
|38
|0.03
|1.37794
|1.41054
|1.37294
|74
|2011.02.28 09:05
|sell
|39
|0.05
|1.38046
|1.41056
|1.37546
|75
|2011.02.28 09:24
|sell
|40
|0.08
|1.38297
|1.41057
|1.37797
|76
|2011.03.01 19:40
|t/p
|40
|0.08
|1.37797
|1.41057
|1.37797
|39.66
|10287.55
|77
|2011.03.01 19:40
|close
|39
|0.05
|1.37796
|1.41056
|1.37546
|12.29
|10299.84
|78
|2011.03.01 19:40
|close
|38
|0.03
|1.37792
|1.41054
|1.37294
|-0.07
|10299.77
|79
|2011.03.01 19:40
|close
|37
|0.02
|1.37788
|1.41053
|1.37043
|-5.07
|10294.71
|80
|2011.03.01 19:40
|close
|36
|0.01
|1.37783
|1.41051
|1.36791
|-5.00
|10289.70
|81
|2011.03.01 19:40
|sell
|41
|0.01
|1.37751
|1.41511
|1.37251
|82
|2011.03.02 10:10
|sell
|42
|0.02
|1.38002
|1.41512
|1.37502
|83
|2011.03.02 10:37
|sell
|43
|0.03
|1.38253
|1.41513
|1.37753
|84
|2011.03.02 13:49
|sell
|44
|0.05
|1.38507
|1.41517
|1.38007
|85
|2011.03.02 15:01
|sell
|45
|0.08
|1.38758
|1.41518
|1.38258
|86
|2011.03.03 13:32
|sell
|46
|0.12
|1.39013
|1.41523
|1.38513
|87
|2011.03.03 13:34
|sell
|47
|0.18
|1.39267
|1.41527
|1.38767
|88
|2011.03.03 13:46
|sell
|48
|0.27
|1.39519
|1.41529
|1.39019
|89
|2011.03.04 11:47
|sell
|49
|0.41
|1.39770
|1.41530
|1.39270
|90
|2011.03.04 14:47
|sell
|50
|0.62
|1.40021
|1.41531
|1.39521
|91
|2011.03.07 09:47
|sell
|51
|0.93
|1.40274
|1.41534
|1.39774
|92
|2011.03.07 16:51
|t/p
|51
|0.93
|1.39774
|1.41534
|1.39774
|465.00
|10754.70
|93
|2011.03.07 16:51
|close
|50
|0.62
|1.39774
|1.41531
|1.39521
|150.54
|10905.25
|94
|2011.03.07 16:51
|close
|49
|0.41
|1.39775
|1.41530
|1.39270
|-3.77
|10901.48
|95
|2011.03.07 16:51
|close
|48
|0.27
|1.39776
|1.41529
|1.39019
|-71.65
|10829.83
|96
|2011.03.07 16:51
|close
|47
|0.18
|1.39777
|1.41527
|1.38767
|-93.31
|10736.52
|97
|2011.03.07 16:51
|close
|46
|0.12
|1.39776
|1.41523
|1.38513
|-92.57
|10643.95
|98
|2011.03.07 16:51
|close
|45
|0.08
|1.39777
|1.41518
|1.38258
|-83.20
|10560.76
|99
|2011.03.07 16:51
|close
|44
|0.05
|1.39776
|1.41517
|1.38007
|-64.50
|10496.26
|100
|2011.03.07 16:51
|close
|43
|0.03
|1.39777
|1.41513
|1.37753
|-46.35
|10449.91
|101
|2011.03.07 16:51
|close
|42
|0.02
|1.39776
|1.41512
|1.37502
|-35.90
|10414.01
|102
|2011.03.07 16:51
|close
|41
|0.01
|1.39777
|1.41511
|1.37251
|-20.51
|10393.50
|103
|2011.03.10 23:00
|buy
|52
|0.01
|1.38024
|1.34264
|1.38524
|104
|2011.03.11 10:22
|buy
|53
|0.02
|1.37771
|1.34261
|1.38271
|105
|2011.03.11 15:15
|t/p
|53
|0.02
|1.38271
|1.34261
|1.38271
|10.00
|10403.50
|106
|2011.03.11 15:15
|close
|52
|0.01
|1.38272
|1.34264
|1.38524
|2.50
|10406.00
|107
|2011.03.16 10:00
|sell
|54
|0.01
|1.39592
|1.43352
|1.39092
|108
|2011.03.16 15:02
|t/p
|54
|0.01
|1.39092
|1.43352
|1.39092
|5.00
|10411.00
|109
|2011.03.17 06:00
|buy
|55
|0.01
|1.39283
|1.35523
|1.39783
|110
|2011.03.17 08:41
|t/p
|55
|0.01
|1.39783
|1.35523
|1.39783
|5.00
|10416.00
|111
|2011.03.24 13:00
|buy
|56
|0.01
|1.41397
|1.37637
|1.41897
|112
|2011.03.24 13:32
|buy
|57
|0.02
|1.41144
|1.37634
|1.41644
|113
|2011.03.24 14:35
|t/p
|57
|0.02
|1.41644
|1.37634
|1.41644
|10.00
|10426.00
|114
|2011.03.24 14:35
|close
|56
|0.01
|1.41644
|1.37637
|1.41897
|2.47
|10428.47
|115
|2011.03.29 01:00
|sell
|58
|0.01
|1.40724
|1.44484
|1.40224
|116
|2011.03.29 05:56
|sell
|59
|0.02
|1.40975
|1.44485
|1.40475
|117
|2011.03.29 06:52
|sell
|60
|0.03
|1.41227
|1.44487
|1.40727
|118
|2011.03.29 09:49
|sell
|61
|0.05
|1.41477
|1.44487
|1.40977
|119
|2011.03.29 11:26
|t/p
|61
|0.05
|1.40977
|1.44487
|1.40977
|25.00
|10453.47
|120
|2011.03.29 11:26
|close
|60
|0.03
|1.40977
|1.44487
|1.40727
|7.50
|10460.97
|121
|2011.03.29 11:26
|close
|59
|0.02
|1.40974
|1.44485
|1.40475
|0.02
|10460.99
|122
|2011.03.29 11:26
|close
|58
|0.01
|1.40971
|1.44484
|1.40224
|-2.47
|10458.52
|123
|2011.03.29 23:00
|buy
|62
|0.01
|1.41111
|1.37351
|1.41611
|124
|2011.03.30 03:04
|buy
|63
|0.02
|1.40860
|1.37350
|1.41360
|125
|2011.03.30 11:25
|buy
|64
|0.03
|1.40608
|1.37348
|1.41108
|126
|2011.03.30 17:24
|t/p
|64
|0.03
|1.41108
|1.37348
|1.41108
|15.00
|10473.52
|127
|2011.03.30 17:24
|close
|63
|0.02
|1.41109
|1.37350
|1.41360
|4.98
|10478.50
|128
|2011.03.30 17:24
|close
|62
|0.01
|1.41112
|1.37351
|1.41611
|0.03
|10478.53
|129
|2011.03.30 18:00
|buy
|65
|0.01
|1.41291
|1.37531
|1.41791
|130
|2011.03.31 07:18
|t/p
|65
|0.01
|1.41791
|1.37531
|1.41791
|5.05
|10483.58
|131
|2011.04.05 02:00
|sell
|66
|0.01
|1.42007
|1.45767
|1.41507
|132
|2011.04.05 15:39
|sell
|67
|0.02
|1.42258
|1.45768
|1.41758
|133
|2011.04.06 01:59
|sell
|68
|0.03
|1.42513
|1.45773
|1.42013
|134
|2011.04.06 06:15
|sell
|69
|0.05
|1.42764
|1.45774
|1.42264
|135
|2011.04.06 07:34
|sell
|70
|0.08
|1.43017
|1.45777
|1.42517
|136
|2011.04.06 14:39
|sell
|71
|0.12
|1.43267
|1.45777
|1.42767
|137
|2011.04.07 10:11
|t/p
|71
|0.12
|1.42767
|1.45777
|1.42767
|58.49
|10542.07
|138
|2011.04.07 10:11
|close
|70
|0.08
|1.42766
|1.45777
|1.42517
|19.07
|10561.15
|139
|2011.04.07 10:11
|close
|69
|0.05
|1.42767
|1.45774
|1.42264
|-0.78
|10560.37
|140
|2011.04.07 10:11
|close
|68
|0.03
|1.42768
|1.45773
|1.42013
|-8.03
|10552.34
|141
|2011.04.07 10:11
|close
|67
|0.02
|1.42769
|1.45768
|1.41758
|-10.56
|10541.78
|142
|2011.04.07 10:11
|close
|66
|0.01
|1.42770
|1.45767
|1.41507
|-7.80
|10533.99
|143
|2011.04.12 21:00
|sell
|72
|0.01
|1.44770
|1.48530
|1.44270
|144
|2011.04.13 06:42
|sell
|73
|0.02
|1.45025
|1.48535
|1.44525
|145
|2011.04.13 16:43
|t/p
|73
|0.02
|1.44525
|1.48535
|1.44525
|10.00
|10543.99
|146
|2011.04.13 16:43
|close
|72
|0.01
|1.44521
|1.48530
|1.44270
|2.45
|10546.44
|147
|2011.04.13 19:00
|sell
|74
|0.01
|1.44391
|1.48151
|1.43891
|148
|2011.04.14 03:35
|sell
|75
|0.02
|1.44644
|1.48154
|1.44144
|149
|2011.04.14 05:23
|sell
|76
|0.03
|1.44895
|1.48155
|1.44395
|150
|2011.04.14 09:41
|t/p
|76
|0.03
|1.44395
|1.48155
|1.44395
|15.00
|10561.44
|151
|2011.04.14 09:41
|close
|75
|0.02
|1.44393
|1.48154
|1.44144
|5.02
|10566.46
|152
|2011.04.14 09:41
|close
|74
|0.01
|1.44389
|1.48151
|1.43891
|-0.11
|10566.35
|153
|2011.04.15 09:00
|sell
|77
|0.01
|1.44571
|1.48331
|1.44071
|154
|2011.04.15 13:30
|t/p
|77
|0.01
|1.44071
|1.48331
|1.44071
|5.00
|10571.35
|155
|2011.04.15 14:00
|sell
|78
|0.01
|1.44162
|1.47922
|1.43662
|156
|2011.04.15 15:22
|sell
|79
|0.02
|1.44412
|1.47922
|1.43912
|157
|2011.04.18 00:18
|t/p
|79
|0.02
|1.43912
|1.47922
|1.43912
|9.92
|10581.27
|158
|2011.04.18 00:18
|close
|78
|0.01
|1.43912
|1.47922
|1.43662
|2.46
|10583.72
|159
|2011.04.25 09:00
|buy
|80
|0.01
|1.45976
|1.42216
|1.46476
|160
|2011.04.25 14:19
|buy
|81
|0.02
|1.45726
|1.42216
|1.46226
|161
|2011.04.25 15:15
|buy
|82
|0.03
|1.45474
|1.42214
|1.45974
|162
|2011.04.26 00:16
|buy
|83
|0.05
|1.45223
|1.42213
|1.45723
|163
|2011.04.26 00:55
|buy
|84
|0.08
|1.44972
|1.42212
|1.45472
|164
|2011.04.26 06:32
|t/p
|84
|0.08
|1.45472
|1.42212
|1.45472
|40.00
|10623.72
|165
|2011.04.26 06:32
|close
|83
|0.05
|1.45473
|1.42213
|1.45723
|12.50
|10636.22
|166
|2011.04.26 06:32
|close
|82
|0.03
|1.45481
|1.42214
|1.45974
|0.26
|10636.49
|167
|2011.04.26 06:32
|close
|81
|0.02
|1.45489
|1.42216
|1.46226
|-4.70
|10631.78
|168
|2011.04.26 06:32
|close
|80
|0.01
|1.45497
|1.42216
|1.46476
|-4.77
|10627.01
|169
|2011.04.29 15:00
|sell
|85
|0.01
|1.48362
|1.52122
|1.47862
|170
|2011.05.02 00:05
|t/p
|85
|0.01
|1.47862
|1.52122
|1.47862
|4.96
|10631.97
|171
|2011.05.03 01:00
|sell
|86
|0.01
|1.47941
|1.51701
|1.47441
|172
|2011.05.03 06:28
|sell
|87
|0.02
|1.48192
|1.51702
|1.47692
|173
|2011.05.03 09:11
|t/p
|87
|0.02
|1.47692
|1.51702
|1.47692
|10.00
|10641.97
|174
|2011.05.03 09:11
|close
|86
|0.01
|1.47691
|1.51701
|1.47441
|2.50
|10644.47
|175
|2011.05.03 23:00
|sell
|88
|0.01
|1.48204
|1.51964
|1.47704
|176
|2011.05.04 08:12
|sell
|89
|0.02
|1.48456
|1.51966
|1.47956
|177
|2011.05.04 08:40
|sell
|90
|0.03
|1.48707
|1.51967
|1.48207
|178
|2011.05.04 13:18
|sell
|91
|0.05
|1.48960
|1.51970
|1.48460
|179
|2011.05.04 13:45
|sell
|92
|0.08
|1.49211
|1.51971
|1.48711
|180
|2011.05.04 15:47
|t/p
|92
|0.08
|1.48711
|1.51971
|1.48711
|40.00
|10684.47
|181
|2011.05.04 15:47
|close
|91
|0.05
|1.48707
|1.51970
|1.48460
|12.65
|10697.12
|182
|2011.05.04 15:47
|close
|90
|0.03
|1.48701
|1.51967
|1.48207
|0.18
|10697.30
|183
|2011.05.04 15:47
|close
|89
|0.02
|1.48696
|1.51966
|1.47956
|-4.80
|10692.50
|184
|2011.05.04 15:47
|close
|88
|0.01
|1.48691
|1.51964
|1.47704
|-4.91
|10687.59
|185
|2011.05.11 04:00
|sell
|93
|0.01
|1.43896
|1.47656
|1.43396
|186
|2011.05.11 07:31
|sell
|94
|0.02
|1.44147
|1.47657
|1.43647
|187
|2011.05.11 12:09
|t/p
|94
|0.02
|1.43647
|1.47657
|1.43647
|10.00
|10697.59
|188
|2011.05.11 12:09
|close
|93
|0.01
|1.43646
|1.47656
|1.43396
|2.50
|10700.09
|189
|2011.05.11 15:00
|sell
|95
|0.01
|1.43004
|1.46764
|1.42504
|190
|2011.05.11 17:17
|t/p
|95
|0.01
|1.42504
|1.46764
|1.42504
|5.00
|10705.09
|191
|2011.05.17 00:00
|sell
|96
|0.01
|1.41574
|1.45334
|1.41074
|192
|2011.05.17 06:51
|sell
|97
|0.02
|1.41826
|1.45336
|1.41326
|193
|2011.05.17 10:10
|sell
|98
|0.03
|1.42080
|1.45340
|1.41580
|194
|2011.05.17 13:33
|t/p
|98
|0.03
|1.41580
|1.45340
|1.41580
|15.00
|10720.09
|195
|2011.05.17 13:33
|close
|97
|0.02
|1.41580
|1.45336
|1.41326
|4.92
|10725.01
|196
|2011.05.17 13:33
|close
|96
|0.01
|1.41578
|1.45334
|1.41074
|-0.04
|10724.97
|197
|2011.05.20 03:00
|sell
|99
|0.01
|1.42991
|1.46751
|1.42491
|198
|2011.05.20 06:30
|sell
|100
|0.02
|1.43243
|1.46753
|1.42743
|199
|2011.05.20 11:09
|t/p
|100
|0.02
|1.42743
|1.46753
|1.42743
|10.00
|10734.97
|200
|2011.05.20 11:09
|close
|99
|0.01
|1.42741
|1.46751
|1.42491
|2.50
|10737.47
|201
|2011.05.25 01:00
|sell
|101
|0.01
|1.40916
|1.44676
|1.40416
|202
|2011.05.25 02:43
|t/p
|101
|0.01
|1.40416
|1.44676
|1.40416
|5.00
|10742.47
|203
|2011.05.30 04:00
|sell
|102
|0.01
|1.42879
|1.46639
|1.42379
|204
|2011.05.30 23:56
|sell
|103
|0.02
|1.43131
|1.46641
|1.42631
|205
|2011.05.31 00:07
|sell
|104
|0.03
|1.43385
|1.46645
|1.42885
|206
|2011.05.31 01:25
|sell
|105
|0.05
|1.43640
|1.46650
|1.43140
|207
|2011.05.31 02:43
|sell
|106
|0.08
|1.43891
|1.46651
|1.43391
|208
|2011.05.31 09:02
|sell
|107
|0.12
|1.44141
|1.46651
|1.43641
|209
|2011.06.01 06:53
|sell
|108
|0.18
|1.44394
|1.46654
|1.43894
|210
|2011.06.01 11:31
|t/p
|108
|0.18
|1.43894
|1.46654
|1.43894
|90.00
|10832.47
|211
|2011.06.01 11:31
|close
|107
|0.12
|1.43891
|1.46651
|1.43641
|29.50
|10861.97
|212
|2011.06.01 11:31
|close
|106
|0.08
|1.43885
|1.46651
|1.43391
|0.14
|10862.11
|213
|2011.06.01 11:31
|close
|105
|0.05
|1.43886
|1.46650
|1.43140
|-12.51
|10849.60
|214
|2011.06.01 11:31
|close
|104
|0.03
|1.43887
|1.46645
|1.42885
|-15.19
|10834.42
|215
|2011.06.01 11:31
|close
|103
|0.02
|1.43888
|1.46641
|1.42631
|-15.31
|10819.11
|216
|2011.06.01 11:31
|close
|102
|0.01
|1.43889
|1.46639
|1.42379
|-10.18
|10808.92
|217
|2011.06.02 06:00
|buy
|109
|0.01
|1.43686
|1.39926
|1.44186
|218
|2011.06.02 10:08
|t/p
|109
|0.01
|1.44186
|1.39926
|1.44186
|5.00
|10813.92
|219
|2011.06.08 14:00
|sell
|110
|0.01
|1.46120
|1.49880
|1.45620
|220
|2011.06.08 14:37
|sell
|111
|0.02
|1.46371
|1.49881
|1.45871
|221
|2011.06.08 16:13
|t/p
|111
|0.02
|1.45871
|1.49881
|1.45871
|10.00
|10823.92
|222
|2011.06.08 16:13
|close
|110
|0.01
|1.45871
|1.49880
|1.45620
|2.49
|10826.41
|223
|2011.06.29 13:00
|sell
|112
|0.01
|1.44086
|1.47846
|1.43586
|224
|2011.06.29 13:04
|sell
|113
|0.02
|1.44337
|1.47847
|1.43837
|225
|2011.06.29 13:16
|t/p
|113
|0.02
|1.43837
|1.47847
|1.43837
|10.00
|10836.41
|226
|2011.06.29 13:16
|close
|112
|0.01
|1.43837
|1.47846
|1.43586
|2.49
|10838.90
|227
|2011.06.29 13:16
|sell
|114
|0.01
|1.43808
|1.47568
|1.43308
|228
|2011.06.29 13:21
|sell
|115
|0.02
|1.44059
|1.47569
|1.43559
|229
|2011.06.29 14:05
|t/p
|115
|0.02
|1.43559
|1.47569
|1.43559
|10.00
|10848.90
|230
|2011.06.29 14:05
|close
|114
|0.01
|1.43558
|1.47568
|1.43308
|2.50
|10851.40
|231
|2011.07.04 12:00
|sell
|116
|0.01
|1.44966
|1.48726
|1.44466
|232
|2011.07.04 14:11
|sell
|117
|0.02
|1.45217
|1.48727
|1.44717
|233
|2011.07.04 18:59
|sell
|118
|0.03
|1.45468
|1.48728
|1.44968
|234
|2011.07.05 01:38
|t/p
|118
|0.03
|1.44968
|1.48728
|1.44968
|14.87
|10866.28
|235
|2011.07.05 01:38
|close
|117
|0.02
|1.44968
|1.48727
|1.44717
|4.90
|10871.18
|236
|2011.07.05 01:38
|close
|116
|0.01
|1.44967
|1.48726
|1.44466
|-0.05
|10871.12
|237
|2011.07.05 02:00
|sell
|119
|0.01
|1.44817
|1.48577
|1.44317
|238
|2011.07.05 18:22
|t/p
|119
|0.01
|1.44317
|1.48577
|1.44317
|5.00
|10876.12
|239
|2011.07.08 10:00
|sell
|120
|0.01
|1.42449
|1.46209
|1.41949
|240
|2011.07.08 10:59
|sell
|121
|0.02
|1.42700
|1.46210
|1.42200
|241
|2011.07.08 12:31
|t/p
|121
|0.02
|1.42200
|1.46210
|1.42200
|10.00
|10886.12
|242
|2011.07.08 12:31
|close
|120
|0.01
|1.42199
|1.46209
|1.41949
|2.50
|10888.62
|243
|2011.07.08 12:31
|sell
|122
|0.01
|1.42168
|1.45928
|1.41668
|244
|2011.07.08 12:34
|sell
|123
|0.02
|1.42481
|1.45991
|1.41981
|245
|2011.07.08 12:38
|sell
|124
|0.03
|1.42731
|1.45991
|1.42231
|246
|2011.07.08 12:42
|sell
|125
|0.05
|1.42982
|1.45992
|1.42482
|247
|2011.07.08 12:42
|sell
|126
|0.08
|1.43234
|1.45994
|1.42734
|248
|2011.07.08 12:50
|sell
|127
|0.12
|1.43486
|1.45996
|1.42986
|249
|2011.07.08 12:58
|t/p
|127
|0.12
|1.42986
|1.45996
|1.42986
|60.00
|10948.62
|250
|2011.07.08 12:58
|close
|126
|0.08
|1.42986
|1.45994
|1.42734
|19.84
|10968.46
|251
|2011.07.08 12:58
|close
|125
|0.05
|1.42985
|1.45992
|1.42482
|-0.15
|10968.31
|252
|2011.07.08 12:58
|close
|124
|0.03
|1.42983
|1.45991
|1.42231
|-7.56
|10960.75
|253
|2011.07.08 12:58
|close
|123
|0.02
|1.42982
|1.45991
|1.41981
|-10.02
|10950.73
|254
|2011.07.08 12:58
|close
|122
|0.01
|1.42980
|1.45928
|1.41668
|-8.12
|10942.61
|255
|2011.07.08 12:58
|sell
|128
|0.01
|1.42951
|1.46711
|1.42451
|256
|2011.07.08 13:04
|sell
|129
|0.02
|1.43202
|1.46712
|1.42702
|257
|2011.07.08 14:32
|t/p
|129
|0.02
|1.42702
|1.46712
|1.42702
|10.00
|10952.61
|258
|2011.07.08 14:32
|close
|128
|0.01
|1.42702
|1.46711
|1.42451
|2.49
|10955.10
|259
|2011.07.12 22:00
|sell
|130
|0.01
|1.39710
|1.43470
|1.39210
|260
|2011.07.13 00:01
|sell
|131
|0.02
|1.39965
|1.43475
|1.39465
|261
|2011.07.13 00:17
|sell
|132
|0.03
|1.40217
|1.43477
|1.39717
|262
|2011.07.13 01:49
|t/p
|132
|0.03
|1.39717
|1.43477
|1.39717
|15.00
|10970.10
|263
|2011.07.13 01:49
|close
|131
|0.02
|1.39716
|1.43475
|1.39465
|4.98
|10975.08
|264
|2011.07.13 01:49
|close
|130
|0.01
|1.39715
|1.43470
|1.39210
|-0.09
|10974.99
|265
|2011.07.14 08:00
|sell
|133
|0.01
|1.42001
|1.45761
|1.41501
|266
|2011.07.14 08:28
|sell
|134
|0.02
|1.42252
|1.45762
|1.41752
|267
|2011.07.14 09:22
|sell
|135
|0.03
|1.42503
|1.45763
|1.42003
|268
|2011.07.14 09:40
|t/p
|135
|0.03
|1.42003
|1.45763
|1.42003
|15.00
|10989.99
|269
|2011.07.14 09:40
|close
|134
|0.02
|1.42002
|1.45762
|1.41752
|5.00
|10994.99
|270
|2011.07.14 09:40
|close
|133
|0.01
|1.42000
|1.45761
|1.41501
|0.01
|10995.00
|271
|2011.07.15 02:00
|buy
|136
|0.01
|1.41854
|1.38094
|1.42354
|272
|2011.07.15 06:02
|buy
|137
|0.02
|1.41604
|1.38094
|1.42104
|273
|2011.07.15 06:37
|buy
|138
|0.03
|1.41353
|1.38093
|1.41853
|274
|2011.07.15 07:17
|buy
|139
|0.05
|1.41102
|1.38092
|1.41602
|275
|2011.07.15 09:31
|t/p
|139
|0.05
|1.41602
|1.38092
|1.41602
|25.00
|11020.00
|276
|2011.07.15 09:31
|close
|138
|0.03
|1.41602
|1.38093
|1.41853
|7.47
|11027.47
|277
|2011.07.15 09:31
|close
|137
|0.02
|1.41603
|1.38094
|1.42104
|-0.02
|11027.45
|278
|2011.07.15 09:31
|close
|136
|0.01
|1.41604
|1.38094
|1.42354
|-2.50
|11024.95
|279
|2011.07.15 10:00
|buy
|140
|0.01
|1.41714
|1.37954
|1.42214
|280
|2011.07.15 11:03
|buy
|141
|0.02
|1.41463
|1.37953
|1.41963
|281
|2011.07.15 12:36
|buy
|142
|0.03
|1.41212
|1.37952
|1.41712
|282
|2011.07.15 13:55
|buy
|143
|0.05
|1.40961
|1.37951
|1.41461
|283
|2011.07.15 15:25
|t/p
|143
|0.05
|1.41461
|1.37951
|1.41461
|25.00
|11049.95
|284
|2011.07.15 15:25
|close
|142
|0.03
|1.41461
|1.37952
|1.41712
|7.47
|11057.42
|285
|2011.07.15 15:25
|close
|141
|0.02
|1.41460
|1.37953
|1.41963
|-0.06
|11057.36
|286
|2011.07.15 15:25
|close
|140
|0.01
|1.41461
|1.37954
|1.42214
|-2.53
|11054.83