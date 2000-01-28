Strategy Tester Report
4027_10points_3_Smi1a
FXCM-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2000.01.02 23:00 - 2011.07.15 19:00 (2000.01.01 - 2011.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=41955; EcnBroker=false; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=15; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=1; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=true; risk=0.12; lotincrease=2; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=28; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=false; VHF_Period2=14; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=false; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
Bars in test70638Ticks modelled52127827Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors15
Initial deposit10000.00
Total net profit3138.82Gross profit16543.98Gross loss-13405.16
Profit factor1.23Expected payoff2.58
Absolute drawdown1253.44Maximal drawdown6187.14 (32.01%)Relative drawdown32.01% (6187.14)
Total trades1215Short positions (won %)612 (58.17%)Long positions (won %)603 (61.03%)
Profit trades (% of total)724 (59.59%)Loss trades (% of total)491 (40.41%)
Largestprofit trade465.00loss trade-1391.71
Averageprofit trade22.85loss trade-27.30
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (142.02)consecutive losses (loss in money)12 (-6152.53)
Maximalconsecutive profit (count of wins)665.67 (9)consecutive loss (count of losses)-6152.53 (12)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12000.01.05 22:00sell10.011.032001.069601.02700
22000.01.06 05:07sell20.021.034551.069651.02955
32000.01.06 06:02sell30.031.037101.069701.03210
42000.01.06 12:01sell40.051.039601.069701.03460
52000.01.06 15:45t/p40.051.034601.069701.0346025.0010025.00
62000.01.06 15:45close30.031.034181.069701.032108.7610033.76
72000.01.06 15:45close20.021.034301.069651.029550.5010034.26
82000.01.06 15:45close10.011.034421.069601.02700-2.5510031.71
92000.01.07 10:00buy50.011.030780.993181.03578
102000.01.07 11:27buy60.021.028180.993081.03318
112000.01.10 09:57buy70.031.025480.992881.03048
122000.01.10 11:56buy80.051.022830.992731.02783
132000.01.11 06:32t/p80.051.027830.992731.0278325.0910056.81
142000.01.11 06:32close70.031.027900.992881.030487.3110064.12
152000.01.11 06:32close60.021.027720.993081.03318-0.8510063.27
162000.01.11 06:32close50.011.027810.993181.03578-2.9310060.34
172000.01.12 12:00sell90.011.030801.068401.02580
182000.01.13 13:32t/p90.011.025801.068401.025804.8710065.21
192000.01.18 19:00buy100.011.013880.976281.01888
202000.01.18 19:49buy110.021.011180.976081.01618
212000.01.19 06:08t/p110.021.016180.976081.0161810.0410075.25
222000.01.19 06:08close100.011.016250.976281.018882.3910077.64
232000.01.19 12:00sell120.011.010001.047601.00500
242000.01.19 18:39sell130.021.012601.047701.00760
252000.01.20 13:32t/p130.021.007601.047701.007609.7510087.39
262000.01.20 13:32close120.011.007581.047601.005002.2910089.68
272000.01.24 20:00buy140.011.004480.966881.00948
282000.01.25 04:25t/p140.011.009480.966881.009485.0210094.70
292000.01.27 03:00buy150.011.000880.963281.00588
302000.01.27 12:36buy160.020.998150.963051.00315
312000.01.27 13:25buy170.030.995280.962681.00028
322000.01.27 13:47buy180.050.992680.962580.99768
332000.01.27 15:37buy190.080.989680.962080.99468
342000.01.27 15:39buy200.120.987080.961980.99208
352000.01.28 07:55buy210.180.984510.961910.98951
362000.01.28 15:08buy220.270.981780.961680.98678
372000.01.28 15:27buy230.410.979180.961580.98418
382000.01.28 16:20buy240.620.976430.961330.98143
392000.01.28 17:26buy250.930.973880.961280.97888
402000.01.28 18:11t/p250.930.978880.961280.97888465.0010559.70
412000.01.28 18:11close240.620.979000.961330.98143159.3410719.04
422000.01.28 18:11close230.410.979350.961580.984186.9710726.01
432000.01.28 18:11close220.270.979400.961680.98678-64.2610661.75
442000.01.28 18:11close210.180.979260.961910.98951-94.5010567.25
452000.01.28 18:11close200.120.979080.961980.99208-95.7810471.47
462000.01.28 18:11close190.080.978900.962080.99468-86.0910385.37
472000.01.28 18:11close180.050.979000.962580.99768-68.3110317.06
482000.01.28 18:12close170.030.979100.962681.00028-48.4910268.58
492000.01.28 18:12close160.020.979410.963051.00315-37.4410231.14
502000.01.28 18:12close150.010.979320.963281.00588-21.5410209.59
512000.02.01 15:00buy260.010.974480.936880.97948
522000.02.01 16:07buy270.020.971880.936780.97688
532000.02.01 17:27buy280.030.969380.936780.97438
542000.02.02 07:11t/p280.030.974380.936780.9743815.0510224.65
552000.02.02 07:11close270.020.974430.936780.976885.1410229.78
562000.02.02 07:11close260.010.974340.936880.97948-0.1210229.66
572000.02.03 03:00sell290.010.974601.012200.96960
582000.02.03 13:47sell300.020.977241.012340.97224
592000.02.03 14:45sell310.030.979801.012400.97480
602000.02.03 15:59sell320.050.983061.013160.97806
612000.02.03 16:14sell330.080.985601.013200.98060
622000.02.03 16:28sell340.120.988201.013300.98320
632000.02.03 17:03sell350.180.990701.013300.98570
642000.02.03 17:28sell360.270.993301.013400.98830
652000.02.04 07:09t/p360.270.988301.013400.98830133.8710363.53
662000.02.04 07:09close350.180.988081.013300.9857046.4110409.94
672000.02.04 07:09close340.120.988281.013300.98320-1.4610408.47
682000.02.04 07:09close330.080.988181.013200.98060-20.9810387.50
692000.02.04 07:10close320.050.988281.013160.97806-26.3110361.19
702000.02.04 07:10close310.030.988171.012400.97480-25.2410335.95
712000.02.04 07:10close300.020.988261.012340.97224-22.1210313.83
722000.02.04 07:10close290.010.988081.012200.96960-13.5210300.31
732000.02.04 16:00sell370.010.979801.017400.97480
742000.02.04 18:38sell380.020.982401.017500.97740
752000.02.07 12:04t/p380.020.977401.017500.977409.9210310.22
762000.02.07 12:04close370.010.977381.017400.974802.3810312.60
772000.02.10 02:00sell390.010.992901.030500.98790
782000.02.10 05:40sell400.020.995461.030560.99046
792000.02.10 10:17t/p400.020.990461.030560.9904610.0010322.60
802000.02.10 10:17close390.010.990381.030500.987902.5210325.12
812000.02.15 08:00buy410.010.979880.942280.98488
822000.02.15 12:31buy420.020.977320.942220.98232
832000.02.15 15:22t/p420.020.982320.942220.9823210.0010335.12
842000.02.15 15:22close410.010.982570.942280.984882.6910337.81
852000.02.16 04:00buy430.010.982280.944680.98728
862000.02.16 07:56buy440.020.979280.944180.98428
872000.02.16 15:27t/p440.020.984280.944180.9842810.0010347.81
882000.02.16 15:27close430.010.984350.944680.987282.0710349.88
892000.02.18 17:00buy450.010.985380.947780.99038
902000.02.22 00:12t/p450.010.990380.947780.990385.0410354.92
912000.03.01 18:00buy460.010.974380.936780.97938
922000.03.01 23:40buy470.020.971810.936710.97681
932000.03.02 00:01buy480.030.969180.936580.97418
942000.03.02 01:52t/p480.030.974180.936580.9741815.0010369.92
952000.03.02 01:52close470.020.974300.936710.976815.0910375.01
962000.03.02 01:53close460.010.974000.936780.97938-0.3310374.68
972000.03.02 10:00sell490.010.971101.008700.96610
982000.03.02 12:49sell500.020.973951.009050.96895
992000.03.02 12:49sell510.030.976721.009320.97172
1002000.03.02 12:51t/p510.030.971721.009320.9717215.0010389.68
1012000.03.02 12:51close500.020.971591.009050.968954.7210394.40
1022000.03.02 12:51close490.010.971181.008700.96610-0.0810394.32
1032000.03.02 12:52sell520.010.971301.008900.96630
1042000.03.02 13:04sell530.020.973901.009000.96890
1052000.03.02 15:15t/p530.020.968901.009000.9689010.0010404.32
1062000.03.02 15:15close520.010.968081.008900.966303.2210407.54
1072000.03.06 11:00buy540.010.966180.928580.97118
1082000.03.06 11:56buy550.020.963480.928380.96848
1092000.03.06 14:05buy560.030.960780.928180.96578
1102000.03.06 17:57buy570.050.958180.928080.96318
1112000.03.07 15:33buy580.080.955530.927930.96053
1122000.03.07 17:24buy590.120.953010.927910.95801
1132000.03.07 20:36t/p590.120.958010.927910.9580160.0010467.54
1142000.03.07 20:36close580.080.958140.927930.9605320.8810488.42
1152000.03.07 20:36close570.050.958080.928080.96318-0.4110488.01
1162000.03.07 20:37close560.030.958300.928180.96578-7.3910480.63
1172000.03.07 20:37close550.020.958500.928380.96848-9.9210470.70
1182000.03.07 20:37close540.010.958400.928580.97118-7.7610462.94
1192000.03.08 00:00buy600.010.958880.921280.96388
1202000.03.08 10:40buy610.020.956380.921280.96138
1212000.03.08 14:23buy620.030.953810.921210.95881
1222000.03.08 17:37t/p620.030.958810.921210.9588115.0010477.94
1232000.03.08 17:37close610.020.959200.921280.961385.6410483.58
1242000.03.08 17:37close600.010.959050.921280.963880.1710483.75
1252000.03.13 02:00buy630.010.964080.926480.96908
1262000.03.13 07:54t/p630.010.969080.926480.969085.0010488.75
1272000.03.14 15:00buy640.010.965880.928280.97088
1282000.03.14 15:40buy650.020.963330.928230.96833
1292000.03.14 15:49buy660.030.960550.927950.96555
1302000.03.14 17:28t/p660.030.965550.927950.9655515.0010503.75
1312000.03.14 17:28close650.020.965800.928230.968334.9410508.69
1322000.03.14 17:28close640.010.965720.928280.97088-0.1610508.53
1332000.03.15 12:00sell670.010.965301.002900.96030
1342000.03.15 14:43sell680.020.967941.003040.96294
1352000.03.15 16:07sell690.030.970701.003300.96570
1362000.03.15 22:58t/p690.030.965701.003300.9657015.0010523.53
1372000.03.15 22:58close680.020.965281.003040.962945.3210528.85
1382000.03.15 22:58close670.010.965551.002900.96030-0.2510528.60
1392000.03.16 13:00sell700.010.967601.005200.96260
1402000.03.16 15:37sell710.020.970141.005240.96514
1412000.03.16 15:58sell720.030.972771.005370.96777
1422000.03.17 09:43t/p720.030.967771.005370.9677714.8710543.48
1432000.03.17 09:43close710.020.967771.005240.965144.6610548.13
1442000.03.17 09:43close700.010.967841.005200.96260-0.2810547.85
1452000.03.17 09:43sell730.010.967201.004800.96220
1462000.03.17 15:13sell740.020.969781.004880.96478
1472000.03.17 19:45sell750.030.972501.005100.96750
1482000.03.21 17:40t/p750.030.967501.005100.9675014.7510562.60
1492000.03.21 17:40close740.020.967081.004880.964785.2310567.83
1502000.03.21 17:40close730.010.967781.004800.96220-0.6610567.17
1512000.03.22 19:00buy760.010.962180.924580.96718
1522000.03.23 13:24t/p760.010.967180.924580.967185.0510572.22
1532000.03.28 04:00buy770.010.967280.929680.97228
1542000.03.28 09:52buy780.020.964680.929580.96968
1552000.03.28 14:49t/p780.020.969680.929580.9696810.0010582.22
1562000.03.28 14:49close770.010.969700.929680.972282.4210584.64
1572000.03.31 02:00sell790.010.958900.996500.95390
1582000.03.31 10:58t/p790.010.953900.996500.953905.0010589.64
1592000.04.03 15:00buy800.010.956880.919280.96188
1602000.04.03 15:14buy810.020.954280.919180.95928
1612000.04.03 19:17t/p810.020.959280.919180.9592810.0010599.64
1622000.04.03 19:17close800.010.959300.919280.961882.4210602.06
1632000.04.04 04:00buy820.010.956780.919180.96178
1642000.04.04 08:22buy830.020.954280.919180.95928
1652000.04.04 16:36t/p830.020.959280.919180.9592810.0010612.06
1662000.04.04 16:36close820.010.959300.919180.961782.5210614.58
1672000.04.04 20:00sell840.010.962401.000000.95740
1682000.04.05 08:02sell850.020.964951.000050.95995
1692000.04.05 10:49sell860.030.967521.000120.96252
1702000.04.05 12:48sell870.050.970071.000170.96507
1712000.04.05 14:31t/p870.050.965071.000170.9650725.0010639.58
1722000.04.05 14:31close860.030.964971.000120.962527.6510647.23
1732000.04.05 14:31close850.020.964581.000050.959950.7410647.97
1742000.04.05 14:32close840.010.965081.000000.95740-2.7210645.25
1752000.04.07 06:00buy880.010.957180.919580.96218
1762000.04.07 12:47buy890.020.954630.919530.95963
1772000.04.07 15:12t/p890.020.959630.919530.9596310.0010655.25
1782000.04.07 15:12close880.010.959700.919580.962182.5210657.77
1792000.04.14 09:01buy900.010.954980.917380.95998
1802000.04.14 12:56t/p900.010.959980.917380.959985.0010662.77
1812000.04.19 07:00buy910.010.946780.909180.95178
1822000.04.19 14:02buy920.020.943980.908880.94898
1832000.04.19 14:45buy930.030.941430.908830.94643
1842000.04.19 15:12buy940.050.938810.908710.94381
1852000.04.19 16:00buy950.080.935880.908280.94088
1862000.04.19 19:29t/p950.080.940880.908280.9408840.0010702.77
1872000.04.19 19:29close940.050.941200.908710.9438111.9510714.72
1882000.04.19 19:29close930.030.941100.908830.94643-0.9910713.73
1892000.04.19 19:29close920.020.941000.908880.94898-5.9610707.77
1902000.04.19 19:29close910.010.940900.909180.95178-5.8810701.89
1912000.04.21 01:00buy960.010.938980.901380.94398
1922000.04.24 12:14t/p960.010.943980.901380.943985.0210706.91
1932000.04.27 03:00sell970.010.921900.959500.91690
1942000.04.27 11:52t/p970.010.916900.959500.916905.0010711.91
1952000.04.27 11:52buy980.010.916790.879190.92179
1962000.04.27 11:55buy990.020.914080.878980.91908
1972000.04.27 12:31t/p990.020.919080.878980.9190810.0010721.91
1982000.04.27 12:31close980.010.919080.879190.921792.2910724.20
1992000.05.01 01:00sell1000.010.909500.947100.90450
2002000.05.01 06:24sell1010.020.912000.947100.90700
2012000.05.01 16:15sell1020.030.914600.947200.90960
2022000.05.01 18:50sell1030.050.917100.947200.91210
2032000.05.02 07:43t/p1030.050.912100.947200.9121024.7910748.99
2042000.05.02 07:43close1020.030.912080.947200.909607.4310756.42
2052000.05.02 07:44close1010.020.912380.947100.90700-0.8410755.58
2062000.05.02 07:44close1000.010.912460.947100.90450-3.0010752.58
2072000.05.03 00:00buy1040.010.910380.872780.91538
2082000.05.03 06:11buy1050.020.907880.872780.91288
2092000.05.03 07:11buy1060.030.904840.872240.90984
2102000.05.03 07:20buy1070.050.901880.871780.90688
2112000.05.03 08:06buy1080.080.899260.871660.90426
2122000.05.03 10:59buy1090.120.896620.871520.90162
2132000.05.03 11:15buy1100.180.894080.871480.89908
2142000.05.03 11:21buy1110.270.891370.871270.89637
2152000.05.03 17:33t/p1110.270.896370.871270.89637135.0010887.58
2162000.05.03 17:33close1100.180.896400.871480.8990841.7610929.34
2172000.05.03 17:33close1090.120.896200.871520.90162-5.0410924.30
2182000.05.03 17:35close1080.080.895900.871660.90426-26.8810897.42
2192000.05.03 17:35close1070.050.896000.871780.90688-29.4010868.02
2202000.05.03 17:37close1060.030.896400.872240.90984-25.3210842.70
2212000.05.03 17:37close1050.020.895900.872780.91288-23.9610818.74
2222000.05.03 17:37close1040.010.896100.872780.91538-14.2810804.46
2232000.05.08 15:00sell1120.010.893600.931200.88860
2242000.05.08 15:40sell1130.020.896100.931200.89110
2252000.05.08 20:04sell1140.030.898700.931300.89370
2262000.05.09 14:35sell1150.050.901400.931500.89640
2272000.05.09 16:05sell1160.080.904040.931640.89904
2282000.05.09 16:23sell1170.120.906700.931800.90170
2292000.05.09 21:31sell1180.180.909300.931900.90430
2302000.05.10 09:58sell1190.270.912000.932100.90700
2312000.05.10 19:43t/p1190.270.907000.932100.90700135.0010939.46
2322000.05.10 19:43close1180.180.906810.931900.9043044.0710983.52
2332000.05.10 19:43close1170.120.906280.931800.901704.5410988.06
2342000.05.10 19:45close1160.080.906480.931640.89904-19.8610968.21
2352000.05.10 19:45close1150.050.906380.931500.89640-25.1110943.10
2362000.05.10 19:45close1140.030.907180.931300.89370-25.6910917.41
2372000.05.10 19:46close1130.020.906380.931200.89110-20.7310896.68
2382000.05.10 19:46close1120.010.906480.931200.88860-12.9610883.71
2392000.05.10 23:00sell1200.010.904500.942100.89950
2402000.05.11 08:28sell1210.020.907200.942300.90220
2412000.05.11 10:29sell1220.030.909800.942400.90480
2422000.05.11 13:30t/p1220.030.904800.942400.9048015.0010898.71
2432000.05.11 13:30close1210.020.904580.942300.902205.2410903.95
2442000.05.11 13:31close1200.010.904480.942100.89950-0.1110903.85
2452000.05.12 02:00buy1230.010.903180.865580.90818
2462000.05.12 07:20buy1240.020.900580.865480.90558
2472000.05.12 10:21t/p1240.020.905580.865480.9055810.0010913.85
2482000.05.12 10:21close1230.010.905600.865580.908182.4210916.27
2492000.05.17 05:00buy1250.010.902080.864480.90708
2502000.05.17 07:03buy1260.020.899380.864280.90438
2512000.05.17 07:34buy1270.030.896780.864180.90178
2522000.05.17 10:18buy1280.050.894040.863940.89904
2532000.05.17 14:43buy1290.080.890780.863180.89578
2542000.05.17 20:23t/p1290.080.895780.863180.8957840.0010956.27
2552000.05.17 20:23close1280.050.895910.863940.899049.3510965.62
2562000.05.17 20:23close1270.030.895850.864180.90178-2.7910962.83
2572000.05.17 20:23close1260.020.896100.864280.90438-6.5610956.27
2582000.05.17 20:24close1250.010.896200.864480.90708-5.8810950.39
2592000.05.19 04:00sell1300.010.893900.931500.88890
2602000.05.19 10:39t/p1300.010.888900.931500.888905.0010955.39
2612000.05.23 01:00sell1310.010.903700.941300.89870
2622000.05.23 06:05sell1320.020.906400.941500.90140
2632000.05.23 07:27sell1330.030.909100.941700.90410
2642000.05.23 07:35sell1340.050.911700.941800.90670
2652000.05.23 09:07sell1350.080.914320.941920.90932
2662000.05.23 11:46t/p1350.080.909320.941920.9093240.0010995.39
2672000.05.23 11:46close1340.050.909280.941800.9067012.1011007.49
2682000.05.23 11:46close1330.030.909380.941700.90410-0.8411006.65
2692000.05.23 11:46close1320.020.909480.941500.90140-6.1611000.49
2702000.05.23 11:47close1310.010.909580.941300.89870-5.8810994.61
2712000.05.23 12:00sell1360.010.909500.947100.90450
2722000.05.23 13:01sell1370.020.912100.947200.90710
2732000.05.23 15:17t/p1370.020.907100.947200.9071010.0011004.61
2742000.05.23 15:17close1360.010.906980.947100.904502.5211007.13
2752000.05.24 21:00sell1380.010.904000.941600.89900
2762000.05.25 12:11t/p1380.010.899000.941600.899004.8711012.00
2772000.05.25 14:00buy1390.010.901680.864080.90668
2782000.05.25 14:42t/p1390.010.906680.864080.906685.0011017.00
2792000.05.25 14:42buy1400.010.906980.869380.91198
2802000.05.25 18:54t/p1400.010.911980.869380.911985.0011022.00
2812000.05.26 12:00sell1410.010.913700.951300.90870
2822000.05.26 14:05sell1420.020.916250.951350.91125
2832000.05.26 14:19sell1430.030.918800.951400.91380
2842000.05.26 14:44sell1440.050.921600.951700.91660
2852000.05.26 14:59sell1450.080.924110.951710.91911
2862000.05.26 15:02sell1460.120.926700.951800.92170
2872000.05.26 15:10sell1470.180.929320.951920.92432
2882000.05.26 16:00sell1480.270.931900.952000.92690
2892000.05.29 07:38t/p1480.270.926900.952000.92690133.8711155.87
2902000.05.29 07:38close1470.180.926780.951920.9243244.9711200.84
2912000.05.29 07:39close1460.120.926980.951800.92170-3.8611196.97
2922000.05.29 07:39close1450.080.927280.951710.91911-25.7011171.28
2932000.05.29 07:40close1440.050.927080.951700.91660-27.6111143.67
2942000.05.29 07:40close1430.030.927230.951400.91380-25.4211118.25
2952000.05.29 07:40close1420.020.927280.951350.91125-22.1411096.11
2962000.05.29 07:40close1410.010.927140.951300.90870-13.4811082.63
2972000.05.31 06:00buy1490.010.931080.893480.93608
2982000.05.31 06:14buy1500.020.928480.893380.93348
2992000.05.31 09:33t/p1500.020.933480.893380.9334810.0011092.63
3002000.05.31 09:33close1490.010.933600.893480.936082.5211095.15
3012000.06.02 05:00buy1510.010.931280.893680.93628
3022000.06.02 06:33t/p1510.010.936280.893680.936285.0011100.15
3032000.06.05 06:00sell1520.010.944400.982000.93940
3042000.06.05 15:26sell1530.020.947140.982240.94214
3052000.06.06 08:04sell1540.030.949800.982400.94480
3062000.06.06 12:42sell1550.050.952400.982500.94740
3072000.06.06 13:03sell1560.080.955300.982900.95030
3082000.06.06 13:27sell1570.120.958000.983100.95300
3092000.06.07 14:16sell1580.180.960600.983200.95560
3102000.06.08 11:46sell1590.270.963200.983300.95820
3112000.06.08 11:47sell1600.410.965700.983300.96070
3122000.06.08 12:05sell1610.620.968370.983470.96337
3132000.06.08 13:37t/p1610.620.963370.983470.96337310.0011410.15
3142000.06.08 13:37close1600.410.962980.983300.96070111.5211521.67
3152000.06.08 13:37close1590.270.963160.983300.958201.0811522.75
3162000.06.08 13:37close1580.180.963330.983200.95560-51.4011471.35
3172000.06.08 13:37close1570.120.963280.983100.95300-65.3711405.97
3182000.06.08 13:37close1560.080.963220.982900.95030-64.7011341.27
3192000.06.08 13:37close1550.050.963170.982500.94740-54.6911286.59
3202000.06.08 13:37close1540.030.963330.982400.94480-41.0911245.49
3212000.06.08 13:37close1530.020.963480.982240.94214-33.1011212.39
3222000.06.08 13:37close1520.010.963270.982000.93940-19.0811193.31
3232000.06.09 16:00buy1620.010.953180.915580.95818
3242000.06.12 00:21buy1630.020.950380.915280.95538
3252000.06.12 16:03t/p1630.020.955380.915280.9553810.0011203.31
3262000.06.12 16:03close1620.010.955400.915580.958182.2411205.55
3272000.06.12 23:01sell1640.010.953800.991400.94880
3282000.06.13 06:33sell1650.020.956310.991410.95131
3292000.06.13 06:45sell1660.030.958850.991450.95385
3302000.06.13 12:40sell1670.050.961480.991580.95648
3312000.06.14 05:34sell1680.080.964000.991600.95900
3322000.06.14 13:20t/p1680.080.959000.991600.9590040.0011245.55
3332000.06.14 13:20close1670.050.958980.991580.9564812.2911257.84
3342000.06.14 13:21close1660.030.959280.991450.95385-1.4211256.43
3352000.06.14 13:21close1650.020.959430.991410.95131-6.3211250.10
3362000.06.14 13:21close1640.010.959480.991400.94880-5.7611244.34
3372000.06.14 17:00sell1690.010.959100.996700.95410
3382000.06.15 07:40t/p1690.010.954100.996700.954104.8711249.21
3392000.06.15 07:40buy1700.010.954080.916480.95908
3402000.06.15 09:19buy1710.020.951280.916180.95628
3412000.06.16 09:23t/p1710.020.956280.916180.9562810.0411259.25
3422000.06.16 09:23close1700.010.956530.916480.959082.4711261.72
3432000.06.20 05:00buy1720.010.958480.920880.96348
3442000.06.20 08:21buy1730.020.955980.920880.96098
3452000.06.20 12:06buy1740.030.953280.920680.95828
3462000.06.20 18:23t/p1740.030.958280.920680.9582815.0011276.72
3472000.06.20 18:23close1730.020.958300.920880.960984.6411281.36
3482000.06.20 18:23close1720.010.958200.920880.96348-0.2811281.08
3492000.06.26 02:00buy1750.010.937080.899480.94208
3502000.06.26 07:07buy1760.020.934480.899380.93948
3512000.06.26 07:19buy1770.030.931970.899370.93697
3522000.06.26 15:00t/p1770.030.936970.899370.9369715.0011296.08
3532000.06.26 15:00close1760.020.937000.899380.939485.0411301.12
3542000.06.26 15:01close1750.010.936700.899480.94208-0.3811300.74
3552000.06.26 17:00buy1780.010.938380.900780.94338
3562000.06.26 23:45buy1790.020.935780.900680.94078
3572000.06.27 06:21t/p1790.020.940780.900680.9407810.0411310.78
3582000.06.27 06:21close1780.010.940800.900780.943382.4411313.21
3592000.06.28 12:00sell1800.010.940900.978500.93590
3602000.06.28 13:21sell1810.020.943570.978670.93857
3612000.06.28 14:48sell1820.030.946200.978800.94120
3622000.06.28 19:06t/p1820.030.941200.978800.9412015.0011328.21
3632000.06.28 19:06close1810.020.941180.978670.938574.7811332.99
3642000.06.28 19:07close1800.010.941380.978500.93590-0.4811332.51
3652000.07.02 23:03sell1830.010.952400.990000.94740
3662000.07.04 04:36t/p1830.010.947400.990000.947404.9211337.43
3672000.07.04 16:00buy1840.010.951280.913680.95628
3682000.07.05 14:33t/p1840.010.956280.913680.956285.0211342.45
3692000.07.10 05:00buy1850.010.951280.913680.95628
3702000.07.11 05:59t/p1850.010.956280.913680.956285.0211347.47
3712000.07.11 15:00sell1860.010.950900.988500.94590
3722000.07.12 14:55t/p1860.010.945900.988500.945904.9611352.42
3732000.07.12 21:00buy1870.010.942780.905180.94778
3742000.07.13 01:08buy1880.020.940280.905180.94528
3752000.07.13 08:46buy1890.030.937640.905040.94264
3762000.07.13 11:15buy1900.050.935080.904980.94008
3772000.07.14 12:32buy1910.080.932280.904680.93728
3782000.07.14 14:46t/p1910.080.937280.904680.9372840.0011392.42
3792000.07.14 14:46close1900.050.937450.904980.9400811.9411404.37
3802000.07.14 14:46close1890.030.937370.905040.94264-0.7611403.61
3812000.07.14 14:47close1880.020.937700.905180.94528-5.1211398.49
3822000.07.14 14:47close1870.010.937530.905180.94778-5.1811393.31
3832000.07.24 02:00sell1920.010.936500.974100.93150
3842000.07.24 15:53t/p1920.010.931500.974100.931505.0011398.31
3852000.07.31 17:00buy1930.010.928080.890480.93308
3862000.08.01 06:41buy1940.020.925480.890380.93048
3872000.08.01 15:42buy1950.030.922880.890280.92788
3882000.08.01 17:57buy1960.050.920280.890180.92528
3892000.08.01 19:25buy1970.080.917680.890080.92268
3902000.08.01 19:58buy1980.120.915090.889990.92009
3912000.08.02 13:50buy1990.180.912480.889880.91748
3922000.08.03 06:24t/p1990.180.917480.889880.9174890.9811489.29
3932000.08.03 06:24close1980.120.917500.889990.9200929.7911519.09
3942000.08.03 06:24close1970.080.917370.890080.92268-1.9011517.19
3952000.08.03 06:24close1960.050.917440.890180.92528-13.8411503.35
3962000.08.03 06:25close1950.030.917300.890280.92788-16.5211486.83
3972000.08.03 06:25close1940.020.917350.890380.93048-16.1111470.72
3982000.08.03 06:25close1930.010.917400.890480.93308-10.5911460.13
3992000.08.04 16:00buy2000.010.907580.869980.91258
4002000.08.08 07:33buy2010.020.904980.869880.90998
4012000.08.08 12:36buy2020.030.902330.869730.90733
4022000.08.08 14:58buy2030.050.899780.869680.90478
4032000.08.09 07:59buy2040.080.897180.869580.90218
4042000.08.10 00:00t/p2040.080.902180.869580.9021840.4411500.56
4052000.08.10 00:00close2030.050.902400.869680.9047813.4611514.03
4062000.08.10 00:00close2020.030.902180.869730.90733-0.2311513.80
4072000.08.10 00:00close2010.020.902100.869880.90998-5.6111508.18
4082000.08.10 00:02close2000.010.902500.869980.91258-4.9711503.21
4092000.08.18 04:00sell2050.010.916300.953900.91130
4102000.08.18 12:29t/p2050.010.911300.953900.911305.0011508.21
4112000.08.22 03:00buy2060.010.902480.864880.90748
4122000.08.22 08:02buy2070.020.899480.864380.90448
4132000.08.22 12:00buy2080.030.896930.864330.90193
4142000.08.23 02:10buy2090.050.894180.864080.89918
4152000.08.23 06:12buy2100.080.891580.863980.89658
4162000.08.23 15:48t/p2100.080.896580.863980.8965840.0011548.21
4172000.08.23 15:48close2090.050.896700.864080.8991812.6011560.81
4182000.08.23 15:48close2080.030.896800.864330.90193-0.3411560.48
4192000.08.23 15:48close2070.020.896900.864380.90448-5.1211555.35
4202000.08.23 15:48close2060.010.896700.864880.90748-5.7611549.59
4212000.08.23 19:00buy2110.010.900580.862980.90558
4222000.08.25 05:16buy2120.020.898040.862940.90304
4232000.08.25 07:37t/p2120.020.903040.862940.9030410.0011559.59
4242000.08.25 07:37close2110.010.903250.862980.905582.7411562.33
4252000.08.25 16:00sell2130.010.902500.940100.89750
4262000.08.29 11:27t/p2130.010.897500.940100.897504.9211567.25
4272000.08.31 03:00sell2140.010.893700.931300.88870
4282000.08.31 11:52sell2150.020.896350.931450.89135
4292000.08.31 12:14t/p2150.020.891350.931450.8913510.0011577.25
4302000.08.31 12:14close2140.010.891180.931300.888702.5211579.77
4312000.08.31 13:00sell2160.010.891400.929000.88640
4322000.08.31 15:33t/p2160.010.886400.929000.886405.0011584.77
4332000.09.01 02:01buy2170.010.889880.852280.89488
4342000.09.01 13:14t/p2170.010.894880.852280.894885.0011589.77
4352000.09.12 06:00buy2180.010.858880.821280.86388
4362000.09.12 06:07buy2190.020.856380.821280.86138
4372000.09.12 07:04t/p2190.020.861380.821280.8613810.0011599.77
4382000.09.12 07:04close2180.010.861400.821280.863882.5211602.29
4392000.09.13 03:01sell2200.010.862900.900500.85790
4402000.09.13 06:03sell2210.020.865640.900740.86064
4412000.09.13 06:48sell2220.030.868300.900900.86330
4422000.09.13 13:35t/p2220.030.863300.900900.8633015.0011617.29
4432000.09.13 13:35close2210.020.863280.900740.860644.7211622.01
4442000.09.13 13:35close2200.010.863290.900500.85790-0.3911621.62
4452000.09.14 11:00buy2230.010.868280.830680.87328
4462000.09.14 12:55buy2240.020.865480.830380.87048
4472000.09.14 14:10buy2250.030.862940.830340.86794
4482000.09.14 14:55buy2260.050.860430.830330.86543
4492000.09.14 19:54t/p2260.050.865430.830330.8654325.0011646.62
4502000.09.14 19:54close2250.030.865500.830340.867947.6811654.30
4512000.09.14 19:54close2240.020.865600.830380.870480.2411654.54
4522000.09.14 19:55close2230.010.865700.830680.87328-2.5811651.96
4532000.09.18 10:00buy2270.010.855580.817980.86058
4542000.09.18 11:37buy2280.020.852940.817840.85794
4552000.09.19 05:54buy2290.030.850250.817650.85525
4562000.09.19 11:50t/p2290.030.855250.817650.8552515.0011666.96
4572000.09.19 11:50close2280.020.855400.817840.857944.9611671.92
4582000.09.19 11:50close2270.010.855300.817980.86058-0.2611671.65
4592000.09.20 22:03buy2300.010.849280.811680.85428
4602000.09.21 01:01buy2310.020.846740.811640.85174
4612000.09.21 07:25t/p2310.020.851740.811640.8517410.0011681.65
4622000.09.21 07:25close2300.010.851920.811680.854282.6911684.35
4632000.09.26 01:00buy2320.010.874880.837280.87988
4642000.09.26 13:19t/p2320.010.879880.837280.879885.0011689.35
4652000.09.28 20:00sell2330.010.879100.916700.87410
4662000.09.28 22:27sell2340.020.881600.916700.87660
4672000.09.29 11:16t/p2340.020.876600.916700.876609.9211699.26
4682000.09.29 11:16close2330.010.876480.916700.874102.5811701.84
4692000.09.29 14:00buy2350.010.879380.841780.88438
4702000.09.29 16:07t/p2350.010.884380.841780.884385.0011706.84
4712000.10.02 12:00sell2360.010.882500.920100.87750
4722000.10.02 20:24t/p2360.010.877500.920100.877505.0011711.84
4732000.10.04 11:14sell2370.010.874500.912100.86950
4742000.10.05 11:53sell2380.020.877300.912400.87230
4752000.10.05 13:36t/p2380.020.872300.912400.8723010.0011721.84
4762000.10.05 13:36close2370.010.872280.912100.869502.0911723.94
4772000.10.09 06:00buy2390.010.870080.832480.87508
4782000.10.09 16:04buy2400.020.867480.832380.87248
4792000.10.10 07:32t/p2400.020.872480.832380.8724810.0411733.97
4802000.10.10 07:32close2390.010.872500.832480.875082.4411736.41
4812000.10.10 08:00buy2410.010.873380.835780.87838
4822000.10.10 12:57buy2420.020.870860.835760.87586
4832000.10.10 14:34buy2430.030.868080.835480.87308
4842000.10.11 01:54t/p2430.030.873080.835480.8730815.0511751.47
4852000.10.11 01:54close2420.020.873100.835760.875864.5211755.98
4862000.10.11 01:54close2410.010.873200.835780.87838-0.1611755.82
4872000.10.12 17:00buy2440.010.864580.826980.86958
4882000.10.12 20:03buy2450.020.861940.826840.86694
4892000.10.13 15:01buy2460.030.859400.826800.86440
4902000.10.13 15:32buy2470.050.856880.826780.86188
4912000.10.13 17:33buy2480.080.854310.826710.85931
4922000.10.16 07:48buy2490.120.851780.826680.85678
4932000.10.16 13:10buy2500.180.849280.826680.85428
4942000.10.16 13:27buy2510.270.846380.826280.85138
4952000.10.16 14:18t/p2510.270.851380.826280.85138135.0011890.82
4962000.10.16 14:18close2500.180.851540.826680.8542840.6811931.50
4972000.10.16 14:18close2490.120.851460.826680.85678-3.8411927.66
4982000.10.16 14:18close2480.080.851370.826710.85931-23.3711904.29
4992000.10.16 14:18close2470.050.851540.826780.86188-26.6111877.68
5002000.10.16 14:18close2460.030.851700.826800.86440-23.0511854.63
5012000.10.16 14:18close2450.020.851380.826840.86694-21.0511833.58
5022000.10.16 14:18close2440.010.851050.826980.86958-13.4911820.09
5032000.10.17 18:00buy2520.010.852080.814480.85708
5042000.10.18 06:16t/p2520.010.857080.814480.857085.0211825.11
5052000.10.18 15:00sell2530.010.847500.885100.84250
5062000.10.18 15:06t/p2530.010.842500.885100.842505.0011830.11
5072000.10.18 15:06sell2540.010.842220.879820.83722
5082000.10.18 15:07t/p2540.010.837220.879820.837225.0011835.11
5092000.10.18 15:07sell2550.010.836800.874400.83180
5102000.10.18 15:07sell2560.020.839300.874400.83430
5112000.10.18 15:13sell2570.030.841970.874570.83697
5122000.10.18 16:26t/p2570.030.836970.874570.8369715.0011850.11
5132000.10.18 16:26close2560.020.836880.874400.834304.8411854.95
5142000.10.18 16:27close2550.010.835880.874400.831800.9211855.87
5152000.10.20 15:00sell2580.010.837400.875000.83240
5162000.10.20 15:47sell2590.020.840100.875200.83510
5172000.10.20 16:27sell2600.030.842600.875200.83760
5182000.10.23 11:18t/p2600.030.837600.875200.8376014.8711870.74
5192000.10.23 11:18close2590.020.837480.875200.835105.1611875.90
5202000.10.23 11:18close2580.010.837580.875000.83240-0.2211875.68
5212000.10.24 07:00buy2610.010.836780.799180.84178
5222000.10.25 09:14buy2620.020.833980.798880.83898
5232000.10.25 10:22buy2630.030.831280.798680.83628
5242000.10.25 15:56buy2640.050.828620.798520.83362
5252000.10.25 17:31buy2650.080.826080.798480.83108
5262000.10.26 08:25buy2660.120.823280.798180.82828
5272000.10.26 10:46t/p2660.120.828280.798180.8282860.0011935.68
5282000.10.26 10:46close2650.080.828400.798480.8310819.0011954.67
5292000.10.26 10:46close2640.050.828240.798520.83362-1.6311953.05
5302000.10.26 10:46close2630.030.828320.798680.83628-8.7211944.33
5312000.10.26 10:46close2620.020.828200.798880.83898-11.4511932.88
5322000.10.26 10:47close2610.010.827800.799180.84178-8.9111923.97
5332000.10.27 04:00sell2670.010.829900.867500.82490
5342000.10.27 07:55sell2680.020.832410.867510.82741
5352000.10.27 13:32sell2690.030.835170.867770.83017
5362000.10.27 15:16sell2700.050.840700.870800.83570
5372000.10.27 15:51sell2710.080.843400.871000.83840
5382000.10.30 09:56sell2720.120.846200.871300.84120
5392000.10.30 11:46sell2730.180.848700.871300.84370
5402000.10.30 12:16sell2740.270.851450.871550.84645
5412000.10.30 15:10t/p2740.270.846450.871550.84645135.0012058.97
5422000.10.30 15:10close2730.180.846410.871300.8437041.2212100.19
5432000.10.30 15:10close2720.120.846490.871300.84120-3.4812096.71
5442000.10.30 15:10close2710.080.846080.871000.83840-21.7812074.94
5452000.10.30 15:10close2700.050.846240.870800.83570-27.9112047.03
5462000.10.30 15:10close2690.030.846280.867770.83017-33.4612013.57
5472000.10.30 15:11close2680.020.846180.867510.82741-27.6211985.95
5482000.10.30 15:11close2670.010.846500.867500.82490-16.6411969.31
5492000.11.01 04:02sell2750.010.848200.885800.84320
5502000.11.01 06:52sell2760.020.850710.885810.84571
5512000.11.01 07:38sell2770.030.853400.886000.84840
5522000.11.01 10:46sell2780.050.856010.886110.85101
5532000.11.01 15:19sell2790.080.858800.886400.85380
5542000.11.01 20:20sell2800.120.861330.886430.85633
5552000.11.02 08:14t/p2800.120.856330.886430.8563358.4912027.80
5562000.11.02 08:14close2790.080.856140.886400.8538020.2712048.07
5572000.11.02 08:14close2780.050.856190.886110.85101-1.5312046.54
5582000.11.02 08:14close2770.030.856230.886000.84840-8.8712037.68
5592000.11.02 08:14close2760.020.855780.885810.84571-10.3912027.29
5602000.11.02 08:15close2750.010.856180.885800.84320-8.1112019.18
5612000.11.06 00:00buy2810.010.867080.829480.87208
5622000.11.06 00:13buy2820.020.864570.829470.86957
5632000.11.06 07:53t/p2820.020.869570.829470.8695710.0012029.18
5642000.11.06 07:53close2810.010.869600.829480.872082.5212031.70
5652000.11.06 22:00buy2830.010.862280.824680.86728
5662000.11.07 11:34buy2840.020.859680.824580.86468
5672000.11.08 01:55t/p2840.020.864680.824580.8646810.0412041.74
5682000.11.08 01:55close2830.010.864700.824680.867282.4612044.19
5692000.11.08 01:55buy2850.010.864800.827200.86980
5702000.11.08 04:25buy2860.020.862280.827180.86728
5712000.11.08 05:09buy2870.030.859580.826980.86458
5722000.11.08 07:24buy2880.050.857000.826900.86200
5732000.11.08 17:30buy2890.080.854470.826870.85947
5742000.11.08 17:37buy2900.120.851960.826860.85696
5752000.11.09 14:13t/p2900.120.856960.826860.8569660.6612104.85
5762000.11.09 14:13close2890.080.857000.826870.8594720.6812125.53
5772000.11.09 14:13close2880.050.856890.826900.86200-0.2812125.25
5782000.11.09 14:13close2870.030.856700.826980.86458-8.4812116.77
5792000.11.09 14:14close2860.020.856900.827180.86728-10.6512106.12
5802000.11.09 14:14close2850.010.857000.827200.86980-7.7512098.38
5812000.11.09 15:00buy2910.010.860280.822680.86528
5822000.11.09 16:18buy2920.020.857770.822670.86277
5832000.11.09 18:47t/p2920.020.862770.822670.8627710.0012108.38
5842000.11.09 18:47close2910.010.862950.822680.865282.6712111.05
5852000.11.13 03:00buy2930.010.863180.825580.86818
5862000.11.13 13:34buy2940.020.860430.825330.86543
5872000.11.13 21:45buy2950.030.856380.823780.86138
5882000.11.14 08:45t/p2950.030.861380.823780.8613815.0512126.10
5892000.11.14 08:45close2940.020.861500.825330.865432.1812128.28
5902000.11.14 08:46close2930.010.861400.825580.86818-1.7612126.52
5912000.11.14 08:46buy2960.010.861240.823640.86624
5922000.11.14 11:00buy2970.020.858680.823580.86368
5932000.11.14 14:30buy2980.030.856180.823580.86118
5942000.11.15 07:20t/p2980.030.861180.823580.8611815.0512141.57
5952000.11.15 07:20close2970.020.861200.823580.863685.0812146.65
5962000.11.15 07:20close2960.010.861090.823640.86624-0.1312146.51
5972000.11.15 12:00sell2990.010.859700.897300.85470
5982000.11.16 15:02t/p2990.010.854700.897300.854704.8712151.39
5992000.11.17 00:00buy3000.010.853980.816380.85898
6002000.11.17 15:08buy3010.020.851370.816270.85637
6012000.11.17 19:15buy3020.030.848780.816180.85378
6022000.11.21 15:45buy3030.050.846180.816080.85118
6032000.11.21 17:42buy3040.080.843540.815940.84854
6042000.11.22 07:13t/p3040.080.848540.815940.8485440.1512191.53
6052000.11.22 07:13close3030.050.848540.816080.8511811.8912203.43
6062000.11.22 07:13close3020.030.848470.816180.85378-0.7712202.66
6072000.11.22 07:13close3010.020.848600.816270.85637-5.4312197.23
6082000.11.22 07:13close3000.010.848350.816380.85898-5.5812191.65
6092000.11.27 01:00buy3050.010.840880.803280.84588
6102000.11.27 13:41t/p3050.010.845880.803280.845885.0012196.65
6112000.11.27 15:00buy3060.010.845580.807980.85058
6122000.11.27 16:57t/p3060.010.850580.807980.850585.0012201.65
6132000.12.05 11:00sell3070.010.882500.920100.87750
6142000.12.05 15:48sell3080.020.885050.920150.88005
6152000.12.05 16:47t/p3080.020.880050.920150.8800510.0012211.65
6162000.12.05 16:47close3070.010.879880.920100.877502.6212214.27
6172000.12.06 02:00buy3090.010.880980.843380.88598
6182000.12.06 07:16buy3100.020.878480.843380.88348
6192000.12.06 08:23t/p3100.020.883480.843380.8834810.0012224.27
6202000.12.06 08:23close3090.010.883600.843380.885982.6212226.89
6212000.12.08 12:00buy3110.010.889080.851480.89408
6222000.12.08 13:41buy3120.020.886080.850980.89108
6232000.12.08 16:56buy3130.030.883570.850970.88857
6242000.12.08 21:57t/p3130.030.888570.850970.8885715.0012241.89
6252000.12.08 21:57close3120.020.888580.850980.891085.0012246.89
6262000.12.08 21:57close3110.010.888450.851480.89408-0.6312246.26
6272000.12.13 00:00buy3140.010.880280.842680.88528
6282000.12.13 02:06buy3150.020.877700.842600.88270
6292000.12.13 03:14t/p3150.020.882700.842600.8827010.0012256.26
6302000.12.13 03:14close3140.010.882700.842680.885282.4212258.68
6312000.12.13 10:00buy3160.010.876480.838880.88148
6322000.12.14 07:13t/p3160.010.881480.838880.881485.0512263.74
6332000.12.18 10:00sell3170.010.897700.935300.89270
6342000.12.18 16:53t/p3170.010.892700.935300.892705.0012268.74
6352000.12.20 00:00buy3180.010.895480.857880.90048
6362000.12.20 11:41t/p3180.010.900480.857880.900485.0012273.74
6372000.12.26 03:00sell3190.010.923700.961300.91870
6382000.12.26 06:21sell3200.020.926300.961400.92130
6392000.12.26 08:01sell3210.030.928940.961540.92394
6402000.12.26 11:36sell3220.050.931500.961600.92650
6412000.12.27 09:55sell3230.080.934000.961600.92900
6422000.12.27 11:35t/p3230.080.929000.961600.9290040.0012313.74
6432000.12.27 11:35close3220.050.928980.961600.9265012.3912326.13
6442000.12.27 11:35close3210.030.929160.961540.92394-0.7912325.34
6452000.12.27 11:35close3200.020.929680.961400.92130-6.8412318.50
6462000.12.27 11:36close3190.010.929180.961300.91870-5.5212312.98
6472000.12.27 17:00sell3240.010.930500.968100.92550
6482000.12.28 16:01t/p3240.010.925500.968100.925504.8712317.85
6492001.01.03 19:00sell3250.010.933300.970900.92830
6502001.01.03 19:05sell3260.020.935860.970960.93086
6512001.01.03 19:26t/p3260.020.930860.970960.9308610.0012327.85
6522001.01.03 19:26close3250.010.930750.970900.928302.5512330.40
6532001.01.03 19:26sell3270.010.930300.967900.92530
6542001.01.04 06:54sell3280.020.933000.968100.92800
6552001.01.04 07:26sell3290.030.935800.968400.93080
6562001.01.04 07:48sell3300.050.938340.968440.93334
6572001.01.04 07:56sell3310.080.941050.968650.93605
6582001.01.04 07:57sell3320.120.943560.968660.93856
6592001.01.04 08:03sell3330.180.946060.968660.94106
6602001.01.04 08:04sell3340.270.948760.968860.94376
6612001.01.04 08:23t/p3340.270.943760.968860.94376135.0012465.40
6622001.01.04 08:23close3330.180.943680.968660.9410642.8412508.24
6632001.01.04 08:24close3320.120.943780.968660.93856-2.6412505.60
6642001.01.04 08:24close3310.080.943560.968650.93605-20.0812485.52
6652001.01.04 08:24close3300.050.943640.968440.93334-26.5012459.02
6662001.01.04 08:24close3290.030.943480.968400.93080-23.0412435.98
6672001.01.04 08:24close3280.020.943890.968100.92800-21.7812414.20
6682001.01.04 08:24close3270.010.943810.967900.92530-13.6412400.57
6692001.01.08 13:00sell3350.010.949300.986900.94430
6702001.01.08 15:19sell3360.020.951900.987000.94690
6712001.01.08 21:37t/p3360.020.946900.987000.9469010.0012410.57
6722001.01.08 21:37close3350.010.946880.986900.944302.4212412.99
6732001.01.10 19:01buy3370.010.941780.904180.94678
6742001.01.10 19:48buy3380.020.938880.903780.94388
6752001.01.11 09:18t/p3380.020.943880.903780.9438810.1112423.09
6762001.01.11 09:18close3370.010.944000.904180.946782.2712425.37
6772001.01.11 10:00buy3390.010.944880.907280.94988
6782001.01.11 11:04t/p3390.010.949880.907280.949885.0012430.37
6792001.01.16 21:00buy3400.010.941980.904380.94698
6802001.01.17 09:02buy3410.020.939080.903980.94408
6812001.01.17 13:39buy3420.030.936300.903700.94130
6822001.01.17 13:52buy3430.050.933780.903680.93878
6832001.01.17 15:37buy3440.080.931230.903630.93623
6842001.01.17 21:36t/p3440.080.936230.903630.9362340.0012470.37
6852001.01.17 21:36close3430.050.936300.903680.9387812.6012482.97
6862001.01.17 21:36close3420.030.936100.903700.94130-0.6012482.37
6872001.01.17 21:37close3410.020.936000.903980.94408-6.1612476.21
6882001.01.17 21:37close3400.010.935950.904380.94698-6.0112470.20
6892001.01.22 06:00buy3450.010.935680.898080.94068
6902001.01.22 08:35buy3460.020.933180.898080.93818
6912001.01.22 09:09buy3470.030.930580.897980.93558
6922001.01.22 12:33buy3480.050.927900.897800.93290
6932001.01.22 14:58t/p3480.050.932900.897800.9329025.0012495.20
6942001.01.22 14:58close3470.030.933030.897980.935587.3512502.55
6952001.01.22 14:58close3460.020.933200.898080.938180.0412502.59
6962001.01.22 14:59close3450.010.933100.898080.94068-2.5812500.01
6972001.01.23 15:00sell3490.010.939400.977000.93440
6982001.01.24 08:39t/p3490.010.934400.977000.934404.9612504.97
6992001.01.26 16:00sell3500.010.921500.959100.91650
7002001.01.26 19:34sell3510.020.924000.959100.91900
7012001.01.29 12:00t/p3510.020.919000.959100.919009.9212514.88
7022001.01.29 12:00close3500.010.918580.959100.916502.8812517.76
7032001.01.30 06:00buy3520.010.917580.879980.92258
7042001.01.30 09:45buy3530.020.914780.879680.91978
7052001.01.30 12:32t/p3530.020.919780.879680.9197810.0012527.76
7062001.01.30 12:32close3520.010.919800.879980.922582.2212529.98
7072001.02.02 07:00buy3540.010.940080.902480.94508
7082001.02.02 13:52buy3550.020.937380.902280.94238
7092001.02.02 13:55buy3560.030.934780.902180.93978
7102001.02.02 15:20buy3570.050.931980.901880.93698
7112001.02.05 00:11t/p3570.050.936980.901880.9369825.0912555.07
7122001.02.05 00:11close3560.030.937300.902180.939787.6112562.69
7132001.02.05 00:11close3550.020.936950.902280.94238-0.8212561.86
7142001.02.05 00:11close3540.010.936600.902480.94508-3.4612558.40
7152001.02.07 10:00buy3580.010.929180.891580.93418
7162001.02.07 13:40t/p3580.010.934180.891580.934185.0012563.40
7172001.02.14 01:00buy3590.010.921980.884380.92698
7182001.02.14 05:17buy3600.020.919380.884280.92438
7192001.02.14 15:47buy3610.030.916830.884230.92183
7202001.02.15 09:16buy3620.050.914180.884080.91918
7212001.02.15 11:06buy3630.080.911650.884050.91665
7222001.02.15 11:11buy3640.120.908880.883780.91388
7232001.02.15 14:59buy3650.180.906280.883680.91128
7242001.02.15 15:46buy3660.270.903680.883580.90868
7252001.02.16 06:47t/p3660.270.908680.883580.90868135.4912698.89
7262001.02.16 06:47close3650.180.908710.883680.9112844.0712742.96
7272001.02.16 06:47close3640.120.908980.883780.913881.4212744.38
7282001.02.16 06:47close3630.080.908910.884050.91665-21.7712722.60
7292001.02.16 06:47close3620.050.908850.884080.91918-26.5612696.04
7302001.02.16 06:47close3610.030.908780.884230.92183-23.9312672.11
7312001.02.16 06:47close3600.020.908710.884280.92438-21.1912650.92
7322001.02.16 06:47close3590.010.908980.884380.92698-12.9312637.99
7332001.02.16 06:47buy3670.010.909540.871940.91454
7342001.02.16 07:51buy3680.020.906880.871780.91188
7352001.02.16 10:34t/p3680.020.911880.871780.9118810.0012647.99
7362001.02.16 10:34close3670.010.911900.871940.914542.3612650.35
7372001.02.20 11:00sell3690.010.909700.947300.90470
7382001.02.20 11:09sell3700.020.912300.947400.90730
7392001.02.20 12:15t/p3700.020.907300.947400.9073010.0012660.35
7402001.02.20 12:15close3690.010.907280.947300.904702.4212662.77
7412001.02.22 16:00buy3710.010.907980.870380.91298
7422001.02.22 16:41buy3720.020.905280.870180.91028
7432001.02.23 14:22t/p3720.020.910280.870180.9102810.0412672.81
7442001.02.23 14:22close3710.010.910450.870380.912982.4912675.30
7452001.02.23 15:00buy3730.010.908980.871380.91398
7462001.02.23 17:30t/p3730.010.913980.871380.913985.0012680.30
7472001.02.23 17:30buy3740.010.914580.876980.91958
7482001.02.23 18:52t/p3740.010.919580.876980.919585.0012685.30
7492001.02.28 03:00sell3750.010.917300.954900.91230
7502001.02.28 07:05sell3760.020.919900.955000.91490
7512001.02.28 07:54sell3770.030.922500.955100.91750
7522001.02.28 11:44sell3780.050.925400.955500.92040
7532001.02.28 15:02t/p3780.050.920400.955500.9204025.0012710.30
7542001.02.28 15:02close3770.030.920350.955100.917506.4512716.75
7552001.02.28 15:02close3760.020.919980.955000.91490-0.1612716.59
7562001.02.28 15:02close3750.010.920130.954900.91230-2.8312713.76
7572001.03.06 18:00buy3790.010.932880.895280.93788
7582001.03.07 13:18buy3800.020.930180.895080.93518
7592001.03.07 15:04buy3810.030.927580.894980.93258
7602001.03.08 10:00t/p3810.030.932580.894980.9325815.1612728.92
7612001.03.08 10:00close3800.020.932580.895080.935184.9112733.83
7622001.03.08 10:00close3790.010.932510.895280.93788-0.3012733.53
7632001.03.09 07:00sell3820.010.932000.969600.92700
7642001.03.09 08:42sell3830.020.934700.969800.92970
7652001.03.09 09:58sell3840.030.937200.969800.93220
7662001.03.09 13:32t/p3840.030.932200.969800.9322015.0012748.53
7672001.03.09 13:32close3830.020.931990.969800.929705.4212753.95
7682001.03.09 13:32close3820.010.931580.969600.927000.4212754.37
7692001.03.21 10:00sell3850.010.899400.937000.89440
7702001.03.21 17:21t/p3850.010.894400.937000.894405.0012759.37
7712001.03.27 09:00sell3860.010.895300.932900.89030
7722001.03.27 09:42sell3870.020.897800.932900.89280
7732001.03.27 15:17t/p3870.020.892800.932900.8928010.0012769.37
7742001.03.27 15:17close3860.010.892580.932900.890302.7212772.09
7752001.03.28 07:00buy3880.010.893580.855980.89858
7762001.03.28 07:49buy3890.020.890980.855880.89598
7772001.03.28 09:31buy3900.030.888340.855740.89334
7782001.03.28 11:09buy3910.050.885780.855680.89078
7792001.03.29 11:46buy3920.080.882810.855210.88781
7802001.03.29 16:48buy3930.120.879980.854880.88498
7812001.03.30 02:54buy3940.180.877380.854780.88238
7822001.03.30 03:20t/p3940.180.882380.854780.8823890.0012862.09
7832001.03.30 03:20close3930.120.882490.854880.8849830.3412892.43
7842001.03.30 03:20close3920.080.882420.855210.88781-2.9712889.45
7852001.03.30 03:20close3910.050.882350.855680.89078-16.7912872.67
7862001.03.30 03:20close3900.030.882630.855740.89334-16.9112855.76
7872001.03.30 03:20close3890.020.882900.855880.89598-16.0112839.74
7882001.03.30 03:20close3880.010.882770.855980.89858-10.7412829.01
7892001.03.30 11:00buy3950.010.881680.844080.88668
7902001.03.30 15:01t/p3950.010.886680.844080.886685.0012834.01
7912001.04.02 02:00buy3960.010.878280.840680.88328
7922001.04.02 06:19buy3970.020.875780.840680.88078
7932001.04.02 13:44t/p3970.020.880780.840680.8807810.0012844.01
7942001.04.02 13:44close3960.010.880930.840680.883282.6512846.66
7952001.04.02 21:00sell3980.010.879600.917200.87460
7962001.04.03 00:28sell3990.020.882200.917300.87720
7972001.04.03 06:35sell4000.030.884700.917300.87970
7982001.04.03 13:11sell4010.050.887400.917500.88240
7992001.04.03 15:12sell4020.080.890000.917600.88500
8002001.04.03 15:36sell4030.120.892700.917800.88770
8012001.04.03 18:26sell4040.180.895300.917900.89030
8022001.04.03 20:14sell4050.270.897800.917900.89280
8032001.04.04 11:13sell4060.410.900400.918000.89540
8042001.04.04 11:55sell4070.620.902900.918000.89790
8052001.04.05 01:14sell4080.930.905500.918100.90050
8062001.04.05 09:20t/p4080.930.900500.918100.90050465.0013311.66
8072001.04.05 09:20close4070.620.900480.918000.89790142.2513453.90
8082001.04.05 09:20close4060.410.900640.918000.89540-14.9913438.91
8092001.04.05 09:20close4050.270.900780.917900.89280-84.9913353.92
8102001.04.05 09:21close4040.180.900880.917900.89030-103.4613250.47
8112001.04.05 09:21close4030.120.900540.917800.88770-96.0913154.38
8122001.04.05 09:21close4020.080.900610.917600.88500-86.2213068.15
8132001.04.05 09:21close4010.050.900480.917500.88240-66.2413001.92
8142001.04.05 09:21close4000.030.900800.917300.87970-48.8012953.11
8152001.04.05 09:21close3990.020.900730.917300.87720-37.4012915.72
8162001.04.05 09:21close3980.010.900990.917200.87460-21.6012894.12
8172001.04.06 07:00buy4090.010.899280.861680.90428
8182001.04.06 10:59buy4100.020.896680.861580.90168
8192001.04.06 11:10buy4110.030.893880.861280.89888
8202001.04.06 12:42t/p4110.030.898880.861280.8988815.0012909.12
8212001.04.06 12:42close4100.020.898990.861580.901684.6212913.74
8222001.04.06 12:42close4090.010.899300.861680.904280.0212913.76
8232001.04.09 12:00sell4120.010.901300.938900.89630
8242001.04.09 21:37t/p4120.010.896300.938900.896305.0012918.76
8252001.04.11 22:01buy4130.010.888480.850880.89348
8262001.04.12 10:43buy4140.020.885880.850780.89088
8272001.04.12 13:48t/p4140.020.890880.850780.8908810.0012928.76
8282001.04.12 13:48close4130.010.890950.850880.893482.5212931.28
8292001.04.13 09:00sell4150.010.890700.928300.88570
8302001.04.16 11:53t/p4150.010.885700.928300.885704.9612936.24
8312001.04.17 04:00sell4160.010.887100.924700.88210
8322001.04.17 05:58sell4170.020.889700.924800.88470
8332001.04.17 07:50t/p4170.020.884700.924800.8847010.0012946.24
8342001.04.17 07:50close4160.010.884380.924700.882102.7212948.96
8352001.04.17 20:00buy4180.010.882380.844780.88738
8362001.04.18 10:39buy4190.020.879780.844680.88478
8372001.04.18 13:06buy4200.030.877180.844580.88218
8382001.04.18 14:28buy4210.050.874480.844380.87948
8392001.04.18 14:35buy4220.080.871940.844340.87694
8402001.04.18 14:56t/p4210.050.879480.844380.8794825.0012973.96
8412001.04.18 14:56t/p4220.080.876940.844340.8769440.0013013.96
8422001.04.18 14:56close4200.030.881500.844580.8821812.9613026.92
8432001.04.18 14:56close4190.020.881270.844680.884782.9813029.90
8442001.04.18 14:56close4180.010.881040.844780.88738-1.3213028.58
8452001.04.18 17:00buy4230.010.887680.850080.89268
8462001.04.18 18:46buy4240.020.885080.849980.89008
8472001.04.18 20:53buy4250.030.882280.849680.88728
8482001.04.19 05:57t/p4250.030.887280.849680.8872815.1613043.74
8492001.04.19 05:57close4240.020.887500.849980.890084.9513048.69
8502001.04.19 05:57close4230.010.887340.850080.89268-0.2913048.41
8512001.04.23 12:00sell4260.010.900200.937800.89520
8522001.04.23 16:46t/p4260.010.895200.937800.895205.0013053.41
8532001.04.27 15:00sell4270.010.892700.930300.88770
8542001.04.30 10:49t/p4270.010.887700.930300.887704.9613058.37
8552001.04.30 16:00buy4280.010.887680.850080.89268
8562001.05.01 15:11t/p4280.010.892680.850080.892685.0213063.38
8572001.05.01 15:11buy4290.010.893180.855580.89818
8582001.05.02 07:29buy4300.020.890380.855280.89538
8592001.05.02 22:06t/p4300.020.895380.855280.8953810.0013073.38
8602001.05.02 22:06close4290.010.895880.855580.898182.7213076.10
8612001.05.04 13:00buy4310.010.899380.861780.90438
8622001.05.04 13:13buy4320.020.896880.861780.90188
8632001.05.04 15:07buy4330.030.894180.861580.89918
8642001.05.07 01:25buy4340.050.891680.861580.89668
8652001.05.08 05:31buy4350.080.889080.861480.89408
8662001.05.08 07:21buy4360.120.886580.861480.89158
8672001.05.08 12:57buy4370.180.883980.861380.88898
8682001.05.09 10:02buy4380.270.881280.861180.88628
8692001.05.09 21:31t/p4380.270.886280.861180.88628135.0013211.10
8702001.05.09 21:31close4370.180.886300.861380.8889842.0913253.19
8712001.05.09 21:31close4360.120.886000.861480.89158-6.7413246.45
8722001.05.09 21:32close4350.080.886200.861480.89408-22.8913223.55
8732001.05.09 21:32close4340.050.886000.861580.89668-28.2213195.34
8742001.05.09 21:33close4330.030.886100.861580.89918-24.0813171.26
8752001.05.09 21:33close4320.020.885800.861780.90188-22.0513149.21
8762001.05.09 21:33close4310.010.885900.861780.90438-13.4313135.78
8772001.05.10 13:00sell4390.010.882200.919800.87720
8782001.05.11 09:32t/p4390.010.877200.919800.877204.9613140.74
8792001.05.11 20:00buy4400.010.876980.839380.88198
8802001.05.14 02:01buy4410.020.874480.839380.87948
8812001.05.15 15:12t/p4410.020.879480.839380.8794810.0413150.78
8822001.05.15 15:12close4400.010.879500.839380.881982.5613153.33
8832001.05.17 09:00sell4420.010.883700.921300.87870
8842001.05.18 08:40t/p4420.010.878700.921300.878704.9613158.29
8852001.05.28 04:00sell4430.010.858800.896400.85380
8862001.05.29 00:47sell4440.020.861400.896500.85640
8872001.05.29 05:25t/p4440.020.856400.896500.8564010.0013168.29
8882001.05.29 05:25close4430.010.856280.896400.853802.4813170.77
8892001.05.29 06:00sell4450.010.855900.893500.85090
8902001.05.30 00:36sell4460.020.858650.893750.85365
8912001.05.31 04:32t/p4460.020.853650.893750.853659.7513180.52
8922001.05.31 04:32close4450.010.853450.893500.850902.2813182.80
8932001.06.01 04:00buy4470.010.846580.808980.85158
8942001.06.01 13:41buy4480.020.843980.808880.84898
8952001.06.01 14:30t/p4480.020.848980.808880.8489810.0013192.80
8962001.06.01 14:30close4470.010.849040.808980.851582.4613195.26
8972001.06.04 13:00sell4490.010.851400.889000.84640
8982001.06.04 15:33t/p4490.010.846400.889000.846405.0013200.26
8992001.06.11 08:00sell4500.010.848500.886100.84350
9002001.06.11 11:40sell4510.020.851100.886200.84610
9012001.06.11 12:57t/p4510.020.846100.886200.8461010.0013210.26
9022001.06.11 12:57close4500.010.846060.886100.843502.4413212.70
9032001.06.14 10:00sell4520.010.852300.889900.84730
9042001.06.14 14:02sell4530.020.855000.890100.85000
9052001.06.14 14:24sell4540.030.857650.890250.85265
9062001.06.14 14:28sell4550.050.860200.890300.85520
9072001.06.14 16:22sell4560.080.863000.890600.85800
9082001.06.15 09:42sell4570.120.865830.890930.86083
9092001.06.15 14:35t/p4570.120.860830.890930.8608360.0013272.70
9102001.06.15 14:35close4560.080.860680.890600.8580018.2213290.93
9112001.06.15 14:35close4550.050.860780.890300.85520-3.1113287.82
9122001.06.15 14:35close4540.030.860880.890250.85265-9.8213278.00
9132001.06.15 14:36close4530.020.860380.890100.85000-10.8413267.16
9142001.06.15 14:36close4520.010.860240.889900.84730-7.9813259.18
9152001.06.18 10:00sell4580.010.859300.896900.85430
9162001.06.18 13:14sell4590.020.862100.897200.85710
9172001.06.19 07:18t/p4590.020.857100.897200.857109.9213269.09
9182001.06.19 07:18close4580.010.856780.896900.854302.4813271.57
9192001.06.21 12:00sell4600.010.856100.893700.85110
9202001.06.25 02:32sell4610.020.858640.893740.85364
9212001.06.25 08:47sell4620.030.861200.893800.85620
9222001.06.26 06:16sell4630.050.863780.893880.85878
9232001.06.27 21:51t/p4630.050.858780.893880.8587824.7913296.36
9242001.06.27 21:51close4620.030.858680.893800.856207.3113303.67
9252001.06.27 21:51close4610.020.858800.893740.85364-0.4913303.18
9262001.06.27 21:51close4600.010.859160.893700.85110-3.2313299.95
9272001.07.02 02:00sell4640.010.848000.885600.84300
9282001.07.03 11:57sell4650.020.850600.885700.84560
9292001.07.04 07:46t/p4650.020.845600.885700.845609.9213309.87
9302001.07.04 07:46close4640.010.845430.885600.843002.4913312.36
9312001.07.04 10:00buy4660.010.846680.809080.85168
9322001.07.04 19:38buy4670.020.843880.808780.84888
9332001.07.05 07:08buy4680.030.841080.808480.84608
9342001.07.05 14:33buy4690.050.838380.808280.84338
9352001.07.05 16:49buy4700.080.835780.808180.84078
9362001.07.06 10:57t/p4700.080.840780.808180.8407840.1513352.50
9372001.07.06 10:57close4690.050.841100.808280.8433813.6913366.19
9382001.07.06 10:57close4680.030.840880.808480.84608-0.5513365.65
9392001.07.06 10:57close4670.020.840660.808780.84888-6.2913359.35
9402001.07.06 10:57close4660.010.840770.809080.85168-5.8413353.52
9412001.07.10 13:00sell4710.010.854000.891600.84900
9422001.07.10 14:08sell4720.020.856500.891600.85150
9432001.07.11 07:07sell4730.030.859120.891720.85412
9442001.07.11 08:07sell4740.050.861920.892020.85692
9452001.07.11 22:26t/p4740.050.856920.892020.8569225.0013378.52
9462001.07.11 22:26close4730.030.856780.891720.854127.0213385.54
9472001.07.11 22:26close4720.020.856950.891600.85150-0.9813384.55
9482001.07.11 22:26close4710.010.857110.891600.84900-3.1513381.40
9492001.07.15 22:01buy4750.010.854280.816680.85928
9502001.07.16 10:23t/p4750.010.859280.816680.859285.0213386.42
9512001.07.17 14:00buy4760.010.851680.814080.85668
9522001.07.17 16:17t/p4760.010.856680.814080.856685.0013391.42
9532001.07.20 00:00buy4770.010.872080.834480.87708
9542001.07.20 12:03t/p4770.010.877080.834480.877085.0013396.42
9552001.07.20 15:00sell4780.010.873200.910800.86820
9562001.07.23 07:20t/p4780.010.868200.910800.868204.9613401.38
9572001.07.24 09:00sell4790.010.870400.908000.86540
9582001.07.24 13:33sell4800.020.872950.908050.86795
9592001.07.24 14:20sell4810.030.875500.908100.87050
9602001.07.25 11:49sell4820.050.878150.908250.87315
9612001.07.25 14:09sell4830.080.880810.908410.87581
9622001.07.26 13:03t/p4830.080.875810.908410.8758138.9913440.37
9632001.07.26 13:03close4820.050.875580.908250.8731512.2213452.59
9642001.07.26 13:03close4810.030.875720.908100.87050-1.1613451.43
9652001.07.26 13:03close4800.020.875780.908050.86795-6.0013445.43
9662001.07.26 13:04close4790.010.876180.908000.86540-5.9513439.49
9672001.07.29 22:01buy4840.010.877980.840380.88298
9682001.07.30 01:10buy4850.020.875480.840380.88048
9692001.07.30 07:31buy4860.030.872880.840280.87788
9702001.07.31 14:03t/p4860.030.877880.840280.8778815.0513454.54
9712001.07.31 14:03close4850.020.878000.840380.880485.0813459.62
9722001.07.31 14:03close4840.010.877850.840380.88298-0.0913459.52
9732001.07.31 17:00sell4870.010.873600.911200.86860
9742001.07.31 21:13sell4880.020.876200.911300.87120
9752001.08.01 02:45sell4890.030.879200.911800.87420
9762001.08.01 05:51sell4900.050.881750.911850.87675
9772001.08.02 01:22sell4910.080.884300.911900.87930
9782001.08.02 12:12t/p4910.080.879300.911900.8793040.0013499.52
9792001.08.02 12:12close4900.050.878880.911850.8767513.7213513.25
9802001.08.02 12:12close4890.030.879120.911800.87420-0.1413513.11
9812001.08.02 12:12close4880.020.879180.911300.87120-6.3013506.81
9822001.08.02 12:13close4870.010.879080.911200.86860-5.6513501.17
9832001.08.02 12:13sell4920.010.878470.916070.87347
9842001.08.02 14:16sell4930.020.881000.916100.87600
9852001.08.02 19:07sell4940.030.883700.916300.87870
9862001.08.03 12:34t/p4940.030.878700.916300.8787014.8713516.04
9872001.08.03 12:34close4930.020.878570.916100.876004.7813520.82
9882001.08.03 12:34close4920.010.878740.916070.87347-0.3113520.50
9892001.08.06 20:00buy4950.010.882080.844480.88708
9902001.08.07 00:52buy4960.020.879580.844480.88458
9912001.08.07 06:52buy4970.030.876990.844390.88199
9922001.08.08 08:02buy4980.050.874480.844380.87948
9932001.08.08 16:22t/p4980.050.879480.844380.8794825.0013545.50
9942001.08.08 16:22close4970.030.879600.844390.881997.8813553.39
9952001.08.08 16:22close4960.020.879440.844480.88458-0.2413553.14
9962001.08.08 16:22close4950.010.879520.844480.88708-2.5213550.62
9972001.08.20 21:00buy4990.010.914980.877380.91998
9982001.08.21 00:07buy5000.020.912380.877280.91738
9992001.08.21 16:08buy5010.030.909880.877280.91488
10002001.08.21 19:12t/p5010.030.914880.877280.9148815.0013565.62
10012001.08.21 19:12close5000.020.915100.877280.917385.4413571.06
10022001.08.21 19:12close4990.010.914860.877380.91998-0.1013570.96
10032001.08.22 22:01sell5020.010.913200.950800.90820
10042001.08.23 15:17sell5030.020.915800.950900.91080
10052001.08.24 10:32t/p5030.020.910800.950900.910809.9213580.88
10062001.08.24 10:32close5020.010.910580.950800.908202.4513583.33
10072001.08.27 20:00buy5040.010.912080.874480.91708
10082001.08.28 04:34buy5050.020.909580.874480.91458
10092001.08.28 05:07buy5060.030.906680.874080.91168
10102001.08.28 08:04buy5070.050.904110.874010.90911
10112001.08.28 14:52t/p5070.050.909110.874010.9091125.0013608.33
10122001.08.28 14:52close5060.030.909200.874080.911687.5613615.89
10132001.08.28 14:53close5050.020.908800.874480.91458-1.5613614.33
10142001.08.28 14:53close5040.010.908650.874480.91708-3.4113610.92
10152001.08.29 13:00sell5080.010.910300.947900.90530
10162001.08.30 13:13sell5090.020.912900.948000.90790
10172001.08.30 13:57t/p5090.020.907900.948000.9079010.0013620.92
10182001.08.30 13:57close5080.010.907780.947900.905302.3913623.31
10192001.08.31 12:00sell5100.010.915700.953300.91070
10202001.08.31 14:19t/p5100.010.910700.953300.910705.0013628.31
10212001.08.31 14:19sell5110.010.910370.947970.90537
10222001.08.31 20:57sell5120.020.912900.948000.90790
10232001.09.03 09:59t/p5120.020.907900.948000.907909.9213638.23
10242001.09.03 09:59close5110.010.907880.947970.905372.4513640.67
10252001.09.03 20:02buy5130.010.908080.870480.91308
10262001.09.04 00:01buy5140.020.905580.870480.91058
10272001.09.04 04:58buy5150.030.903010.870410.90801
10282001.09.04 05:58buy5160.050.900500.870400.90550
10292001.09.04 08:15buy5170.080.897880.870280.90288
10302001.09.04 14:06buy5180.120.895310.870210.90031
10312001.09.04 14:14buy5190.180.892580.869980.89758
10322001.09.04 15:03buy5200.270.889780.869680.89478
10332001.09.04 15:27buy5210.410.887180.869580.89218
10342001.09.05 20:58buy5220.620.884580.869480.88958
10352001.09.06 04:07t/p5220.620.889580.869480.88958313.3913954.06
10362001.09.06 04:07close5210.410.889600.869580.89218102.2014056.26
10372001.09.06 04:07close5200.270.889470.869680.89478-6.4014049.86
10382001.09.06 04:07close5190.180.889540.869980.89758-53.4113996.45
10392001.09.06 04:08close5180.120.889200.870210.90031-72.4513924.00
10402001.09.06 04:08close5170.080.889440.870280.90288-66.9413857.07
10412001.09.06 04:08close5160.050.889370.870400.90550-55.2913801.78
10422001.09.06 04:08close5150.030.889500.870410.90801-40.3113761.47
10432001.09.06 04:08close5140.020.889250.870480.91058-32.5113728.95
10442001.09.06 04:08close5130.010.889310.870480.91308-18.6813710.28
10452001.09.07 09:00sell5230.010.894400.932000.88940
10462001.09.07 12:31sell5240.020.896940.932040.89194
10472001.09.07 12:32sell5250.030.899500.932100.89450
10482001.09.07 12:35sell5260.050.902200.932300.89720
10492001.09.07 13:02sell5270.080.904900.932500.89990
10502001.09.07 20:51sell5280.120.907500.932600.90250
10512001.09.10 13:02t/p5280.120.902500.932600.9025059.5013769.77
10522001.09.10 13:02close5270.080.902380.932500.8999019.8213789.60
10532001.09.10 13:02close5260.050.902530.932300.89720-1.8613787.74
10542001.09.10 13:02close5250.030.902680.932100.89450-9.6713778.07
10552001.09.10 13:03close5240.020.902480.932040.89194-11.1613766.91
10562001.09.10 13:03close5230.010.902780.932000.88940-8.4213758.49
10572001.09.11 13:00buy5290.010.897780.860180.90278
10582001.09.11 13:05t/p5290.010.902780.860180.902785.0013763.49
10592001.09.11 13:05buy5300.010.903130.865530.90813
10602001.09.11 13:30buy5310.020.900430.865330.90543
10612001.09.11 13:31buy5320.030.897680.865080.90268
10622001.09.11 13:40t/p5320.030.902680.865080.9026815.0013778.49
10632001.09.11 13:40close5310.020.903000.865330.905435.1413783.63
10642001.09.11 13:40close5300.010.902560.865530.90813-0.5713783.06
10652001.09.11 13:40buy5330.010.902950.865350.90795
10662001.09.11 13:48t/p5330.010.907950.865350.907955.0013788.06
10672001.09.11 13:48buy5340.010.908250.870650.91325
10682001.09.11 13:50buy5350.020.905580.870480.91058
10692001.09.11 13:59buy5360.030.902980.870380.90798
10702001.09.11 15:01t/p5360.030.907980.870380.9079815.0013803.06
10712001.09.11 15:01close5350.020.908300.870480.910585.4413808.50
10722001.09.11 15:01close5340.010.908050.870650.91325-0.2013808.30
10732001.09.11 16:00buy5370.010.911380.873780.91638
10742001.09.11 16:31t/p5370.010.916380.873780.916385.0013813.30
10752001.09.11 16:31buy5380.010.916880.879280.92188
10762001.09.11 17:15buy5390.020.913980.878880.91898
10772001.09.11 21:33buy5400.030.911280.878680.91628
10782001.09.11 22:50buy5410.050.908380.878280.91338
10792001.09.12 00:27buy5420.080.905560.877960.91056
10802001.09.12 00:49t/p5420.080.910560.877960.9105640.0013853.30
10812001.09.12 00:49close5410.050.910700.878280.9133811.6913864.99
10822001.09.12 00:49close5400.030.910480.878680.91628-2.3513862.64
10832001.09.12 00:49close5390.020.910590.878880.91898-6.7413855.90
10842001.09.12 00:49close5380.010.910500.879280.92188-6.3613849.54
10852001.09.13 02:00sell5430.010.905700.943300.90070
10862001.09.13 06:45sell5440.020.908300.943400.90330
10872001.09.13 15:18sell5450.030.910800.943400.90580
10882001.09.14 07:29sell5460.050.913400.943500.90840
10892001.09.14 09:40sell5470.080.916100.943700.91110
10902001.09.14 10:45sell5480.120.918630.943730.91363
10912001.09.14 12:04sell5490.180.921200.943800.91620
10922001.09.14 12:24sell5500.270.923800.943900.91880
10932001.09.14 12:51t/p5500.270.918800.943900.91880135.0013984.54
10942001.09.14 12:51close5490.180.918620.943800.9162046.4414030.98
10952001.09.14 12:51close5480.120.918700.943730.91363-0.8414030.14
10962001.09.14 12:51close5470.080.918780.943700.91110-21.4414008.70
10972001.09.14 12:51close5460.050.918870.943500.90840-27.3513981.35
10982001.09.14 12:51close5450.030.918950.943400.90580-24.5813956.77
10992001.09.14 12:51close5440.020.919030.943400.90330-21.5413935.23
11002001.09.14 12:51close5430.010.918690.943300.90070-13.0313922.20
11012001.09.19 03:00sell5510.010.925200.962800.92020
11022001.09.19 08:13sell5520.020.927780.962880.92278
11032001.09.19 15:10sell5530.030.930450.963050.92545
11042001.09.20 10:07t/p5530.030.925450.963050.9254514.6213936.82
11052001.09.20 10:07close5520.020.925380.962880.922784.5513941.37
11062001.09.20 10:07close5510.010.925080.962800.92020-0.0113941.36
11072001.09.23 22:01buy5540.010.913680.876080.91868
11082001.09.24 08:13buy5550.020.911080.875980.91608
11092001.09.24 11:02t/p5550.020.916080.875980.9160810.0013951.36
11102001.09.24 11:02close5540.010.916240.876080.918682.5813953.94
11112001.09.25 07:00sell5560.010.915100.952700.91010
11122001.09.25 07:27sell5570.020.917800.952900.91280
11132001.09.25 13:00sell5580.030.920370.952970.91537
11142001.09.25 14:01sell5590.050.923000.953100.91800
11152001.09.27 05:58t/p5590.050.918000.953100.9180024.1613978.10
11162001.09.27 05:58close5580.030.917980.952970.915376.6713984.77
11172001.09.27 05:58close5570.020.918200.952900.91280-1.1413983.63
11182001.09.27 05:58close5560.010.918420.952700.91010-3.4913980.15
11192001.09.27 06:00sell5600.010.919000.956600.91400
11202001.09.27 08:06sell5610.020.921700.956800.91670
11212001.09.27 13:11t/p5610.020.916700.956800.9167010.0013990.15
11222001.09.27 13:11close5600.010.916580.956600.914002.4213992.57
11232001.09.27 14:00sell5620.010.917800.955400.91280
11242001.09.27 14:37sell5630.020.920300.955400.91530
11252001.09.28 00:56t/p5630.020.915300.955400.915309.9214002.48
11262001.09.28 00:56close5620.010.915280.955400.912802.4814004.96
11272001.10.01 08:00buy5640.010.910380.872780.91538
11282001.10.01 12:53t/p5640.010.915380.872780.915385.0014009.96
11292001.10.01 12:53buy5650.010.915680.878080.92068
11302001.10.03 02:03t/p5650.010.920680.878080.920685.0414015.00
11312001.10.03 13:00sell5660.010.920400.958000.91540
11322001.10.03 13:22sell5670.020.922900.958000.91790
11332001.10.03 14:13t/p5670.020.917900.958000.9179010.0014025.00
11342001.10.03 14:13close5660.010.917780.958000.915402.6214027.62
11352001.10.03 19:00sell5680.010.914000.951600.90900
11362001.10.04 12:58sell5690.020.916600.951700.91160
11372001.10.05 01:36sell5700.030.919300.951900.91430
11382001.10.08 07:14sell5710.050.921900.952000.91690
11392001.10.08 07:47sell5720.080.924530.952130.91953
11402001.10.08 14:34t/p5720.080.919530.952130.9195340.0014067.62
11412001.10.08 14:34close5710.050.919440.952000.9169012.3014079.92
11422001.10.08 14:34close5700.030.919530.951900.91430-0.8214079.10
11432001.10.08 14:34close5690.020.919080.951700.91160-5.1314073.97
11442001.10.08 14:35close5680.010.919480.951600.90900-5.6914068.28
11452001.10.08 22:01buy5730.010.920480.882880.92548
11462001.10.09 14:58buy5740.020.917980.882880.92298
11472001.10.09 16:00buy5750.030.915280.882680.92028
11482001.10.09 20:27buy5760.050.912780.882680.91778
11492001.10.10 20:05buy5770.080.910180.882580.91518
11502001.10.11 10:01buy5780.120.907680.882580.91268
11512001.10.11 12:21buy5790.180.905110.882510.91011
11522001.10.11 12:32buy5800.270.902580.882480.90758
11532001.10.11 13:36buy5810.410.899980.882380.90498
11542001.10.12 09:49t/p5810.410.904980.882380.90498205.7514274.03
11552001.10.12 09:49close5800.270.905200.882480.9075871.2314345.26
11562001.10.12 09:49close5790.180.904930.882510.91011-2.9114342.35
11572001.10.12 09:49close5780.120.905000.882580.91268-31.9414310.41
11582001.10.12 09:49close5770.080.905060.882580.91518-40.3814270.03
11592001.10.12 09:49close5760.050.904800.882680.91778-39.4514230.59
11602001.10.12 09:50close5750.030.905000.882680.92028-30.5714200.02
11612001.10.12 09:50close5740.020.905040.882880.92298-25.7014174.32
11622001.10.12 09:50close5730.010.904970.882880.92548-15.4014158.92
11632001.10.16 18:00buy5820.010.909580.871980.91458
11642001.10.17 06:10buy5830.020.906880.871780.91188
11652001.10.17 07:17buy5840.030.904350.871750.90935
11662001.10.17 11:29buy5850.050.901660.871560.90666
11672001.10.17 14:10t/p5850.050.906660.871560.9066625.0014183.92
11682001.10.17 14:10close5840.030.906700.871750.909357.0514190.97
11692001.10.17 14:10close5830.020.906320.871780.91188-1.1214189.85
11702001.10.17 14:10close5820.010.906380.871980.91458-3.1814186.67
11712001.10.18 14:00buy5860.010.903880.866280.90888
11722001.10.18 14:15buy5870.020.901280.866180.90628
11732001.10.19 08:04buy5880.030.898680.866080.90368
11742001.10.22 13:28buy5890.050.895980.865880.90098
11752001.10.22 15:09buy5900.080.893480.865880.89848
11762001.10.22 16:11buy5910.120.890880.865780.89588
11772001.10.23 10:30buy5920.180.888280.865680.89328
11782001.10.24 08:10t/p5920.180.893280.865680.8932890.3314277.00
11792001.10.24 08:10close5910.120.893300.865780.8958829.4814306.47
11802001.10.24 08:10close5900.080.893200.865880.89848-1.9514304.52
11812001.10.24 08:10close5890.050.893400.865880.90098-12.7214291.81
11822001.10.24 08:10close5880.030.893000.866080.90368-16.8814274.93
11832001.10.24 08:10close5870.020.893100.866180.90628-16.2114258.71
11842001.10.24 08:10close5860.010.892700.866280.90888-11.1114247.61
11852001.10.25 06:00sell5930.010.893100.930700.88810
11862001.10.25 12:50t/p5930.010.888100.930700.888105.0014252.61
11872001.10.26 12:00sell5940.010.892800.930400.88780
11882001.10.29 07:37sell5950.020.895500.930600.89050
11892001.10.29 08:31sell5960.030.898100.930700.89310
11902001.10.29 13:15sell5970.050.900610.930710.89561
11912001.10.29 14:37sell5980.080.903240.930840.89824
11922001.10.29 22:03sell5990.120.905910.931010.90091
11932001.10.30 15:01sell6000.180.908630.931230.90363
11942001.10.31 12:52t/p6000.180.903630.931230.9036389.2514341.85
11952001.10.31 12:52close5990.120.903580.931010.9009126.9514368.81
11962001.10.31 12:52close5980.080.903740.930840.89824-4.6714364.14
11972001.10.31 12:52close5970.050.903660.930710.89561-15.6714348.47
11982001.10.31 12:52close5960.030.903780.930700.89310-17.2914331.18
11992001.10.31 12:53close5950.020.903880.930600.89050-16.9314314.25
12002001.10.31 12:53close5940.010.903540.930400.88780-10.8714303.38
12012001.11.01 06:00buy6010.010.900880.863280.90588
12022001.11.01 09:41t/p6010.010.905880.863280.905885.0014308.38
12032001.11.05 08:00buy6020.010.899080.861480.90408
12042001.11.05 11:00buy6030.020.896280.861180.90128
12052001.11.07 06:51t/p6030.020.901280.861180.9012810.0714318.46
12062001.11.07 06:51close6020.010.901380.861480.904082.3414320.79
12072001.11.07 07:00buy6040.010.901380.863780.90638
12082001.11.07 17:23buy6050.020.898880.863780.90388
12092001.11.07 17:59buy6060.030.896280.863680.90128
12102001.11.08 15:21buy6070.050.893480.863380.89848
12112001.11.08 16:25buy6080.080.890880.863280.89588
12122001.11.12 14:31t/p6080.080.895880.863280.8958840.2914361.08
12132001.11.12 14:31close6070.050.896000.863380.8984812.7814373.87
12142001.11.12 14:31close6060.030.895750.863680.90128-1.3214372.55
12152001.11.12 14:31close6050.020.895490.863780.90388-6.6014365.95
12162001.11.12 14:31close6040.010.895590.863780.90638-5.7014360.25
12172001.11.12 15:00buy6090.010.898680.861080.90368
12182001.11.12 15:26buy6100.020.895910.860810.90091
12192001.11.12 22:00buy6110.030.893380.860780.89838
12202001.11.13 01:30buy6120.050.890480.860380.89548
12212001.11.13 08:00buy6130.080.887780.860180.89278
12222001.11.13 11:58buy6140.120.885180.860080.89018
12232001.11.13 13:40buy6150.180.882480.859880.88748
12242001.11.13 13:53buy6160.270.879480.859380.88448
12252001.11.14 17:11t/p6160.270.884480.859380.88448135.4914495.74
12262001.11.14 17:11close6150.180.884600.859880.8874838.4914534.23
12272001.11.14 17:12close6140.120.884000.860080.89018-13.9414520.29
12282001.11.14 17:12close6130.080.884210.860180.89278-28.4114491.87
12292001.11.14 17:12close6120.050.884130.860380.89548-31.6614460.22
12302001.11.14 17:12close6110.030.884300.860780.89838-27.1314433.09
12312001.11.14 17:12close6100.020.883960.860810.90091-23.8314409.26
12322001.11.14 17:12close6090.010.884040.861080.90368-14.6014394.65
12332001.11.14 20:00buy6170.010.883580.845980.88858
12342001.11.15 05:31buy6180.020.881060.845960.88606
12352001.11.16 08:11t/p6180.020.886060.845960.8860610.0414404.69
12362001.11.16 08:11close6170.010.886100.845980.888582.5914407.28
12372001.11.16 22:00sell6190.010.884300.921900.87930
12382001.11.19 11:29t/p6190.010.879300.921900.879304.9614412.24
12392001.11.19 18:00buy6200.010.880880.843280.88588
12402001.11.19 22:53buy6210.020.878330.843230.88333
12412001.11.20 06:54t/p6210.020.883330.843230.8833310.0414422.28
12422001.11.20 06:54close6200.010.883330.843280.885882.4714424.75
12432001.11.22 10:00buy6220.010.878180.840580.88318
12442001.11.23 16:25buy6230.020.875580.840480.88058
12452001.11.26 06:46t/p6230.020.880580.840480.8805810.0414434.78
12462001.11.26 06:46close6220.010.880600.840580.883182.4614437.24
12472001.11.27 08:00sell6240.010.882200.919800.87720
12482001.11.27 12:14t/p6240.010.877200.919800.877205.0014442.24
12492001.11.30 07:00buy6250.010.887580.849980.89258
12502001.11.30 08:50buy6260.020.884980.849880.88998
12512001.11.30 11:44t/p6260.020.889980.849880.8899810.0014452.24
12522001.11.30 11:44close6250.010.890000.849980.892582.4214454.66
12532001.12.04 08:00buy6270.010.891480.853880.89648
12542001.12.05 15:05buy6280.020.888910.853810.89391
12552001.12.05 16:16buy6290.030.886280.853680.89128
12562001.12.06 15:05t/p6290.030.891280.853680.8912815.1614469.82
12572001.12.06 15:05close6280.020.891300.853810.893914.8914474.71
12582001.12.06 15:05close6270.010.891500.853880.896480.0914474.80
12592001.12.07 11:00sell6300.010.892100.929700.88710
12602001.12.10 12:12t/p6300.010.887100.929700.887104.9614479.76
12612001.12.10 16:00buy6310.010.888380.850780.89338
12622001.12.11 21:34t/p6310.010.893380.850780.893385.0214484.78
12632001.12.13 10:00sell6320.010.896900.934500.89190
12642001.12.14 08:30sell6330.020.899600.934700.89460
12652001.12.14 08:55sell6340.030.902200.934800.89720
12662001.12.14 16:24sell6350.050.904800.934900.89980
12672001.12.17 10:09sell6360.080.907400.935000.90240
12682001.12.17 20:09t/p6360.080.902400.935000.9024040.0014524.78
12692001.12.17 20:09close6350.050.902380.934900.8998011.8914536.67
12702001.12.17 20:09close6340.030.902490.934800.89720-1.0014535.68
12712001.12.17 20:09close6330.020.902480.934700.89460-5.8414529.83
12722001.12.17 20:10close6320.010.902680.934500.89190-5.8614523.97
12732001.12.18 04:00buy6370.010.903580.865980.90858
12742001.12.18 07:33buy6380.020.900980.865880.90598
12752001.12.19 10:33buy6390.030.898280.865680.90328
12762001.12.19 11:28buy6400.050.895780.865680.90078
12772001.12.19 17:12t/p6400.050.900780.865680.9007825.0014548.97
12782001.12.19 17:12close6390.030.900800.865680.903287.5614556.53
12792001.12.19 17:12close6380.020.900660.865880.90598-0.6014555.92
12802001.12.19 17:12close6370.010.900480.865980.90858-3.0814552.84
12812001.12.20 02:00sell6410.010.899600.937200.89460
12822001.12.21 11:57t/p6410.010.894600.937200.894604.9614557.80
12832001.12.27 19:00sell6420.010.884400.922000.87940
12842001.12.28 14:03t/p6420.010.879400.922000.879404.9614562.76
12852001.12.31 01:00sell6430.010.883100.920700.87810
12862001.12.31 03:40sell6440.020.885600.920700.88060
12872001.12.31 14:00sell6450.030.888400.921000.88340
12882001.12.31 14:56sell6460.050.891100.921200.88610
12892002.01.02 03:24sell6470.080.893700.921300.88870
12902002.01.02 08:57sell6480.120.896280.921380.89128
12912002.01.02 09:21sell6490.180.898900.921500.89390
12922002.01.02 11:34sell6500.270.901430.921530.89643
12932002.01.02 13:04sell6510.410.904000.921600.89900
12942002.01.02 13:52sell6520.620.906600.921700.90160
12952002.01.03 07:47t/p6520.620.901600.921700.90160302.2114864.97
12962002.01.03 07:47close6510.410.901380.921600.89900102.2714967.23
12972002.01.03 07:47close6500.270.901580.921530.89643-7.4414959.79
12982002.01.03 07:47close6490.180.901480.921500.89390-48.7014911.09
12992002.01.03 07:47close6480.120.901580.921380.89128-65.1114845.98
13002002.01.03 07:48close6470.080.901280.921300.88870-61.6514784.33
13012002.01.03 07:48close6460.050.901180.921200.88610-51.4514732.88
13022002.01.03 07:48close6450.030.901260.921000.88340-39.2114693.68
13032002.01.03 07:48close6440.020.901500.920700.88060-32.2214661.46
13042002.01.03 07:48close6430.010.901420.920700.87810-18.5314642.93
13052002.01.03 18:00sell6530.010.898400.936000.89340
13062002.01.07 10:59t/p6530.010.893400.936000.893404.9214647.84
13072002.01.07 20:00buy6540.010.893580.855980.89858
13082002.01.08 00:41buy6550.020.891070.855970.89607
13092002.01.08 08:58buy6560.030.888480.855880.89348
13102002.01.08 20:55t/p6560.030.893480.855880.8934815.0014662.84
13112002.01.08 20:55close6550.020.893640.855970.896075.1414667.98
13122002.01.08 20:55close6540.010.893570.855980.898580.0114667.99
13132002.01.08 21:00buy6570.010.893380.855780.89838
13142002.01.09 14:20buy6580.020.890880.855780.89588
13152002.01.09 14:57buy6590.030.887980.855380.89298
13162002.01.10 07:42t/p6590.030.892980.855380.8929815.1614683.16
13172002.01.10 07:42close6580.020.893000.855780.895884.3514687.50
13182002.01.10 07:42close6570.010.892750.855780.89838-0.5614686.95
13192002.01.10 19:00sell6600.010.891700.929300.88670
13202002.01.13 23:01sell6610.020.894500.929600.88950
13212002.01.15 17:50t/p6610.020.889500.929600.889509.8314696.78
13222002.01.15 17:50close6600.010.889380.929300.886702.1914698.97
13232002.01.18 10:00buy6620.010.880880.843280.88588
13242002.01.20 23:57t/p6620.010.885880.843280.885885.0014703.97
13252002.01.21 12:00sell6630.010.883900.921500.87890
13262002.01.22 20:51sell6640.020.886500.921600.88150
13272002.01.23 00:51sell6650.030.889120.921720.88412
13282002.01.23 16:03t/p6650.030.884120.921720.8841215.0014718.97
13292002.01.23 16:03close6640.020.884080.921600.881504.7614723.73
13302002.01.23 16:03close6630.010.884240.921500.87890-0.4214723.31
13312002.01.28 22:00buy6660.010.862480.824880.86748
13322002.01.29 00:31buy6670.020.859580.824480.86458
13332002.01.29 16:35t/p6670.020.864580.824480.8645810.0014733.31
13342002.01.29 16:35close6660.010.864610.824880.867482.1514735.45
13352002.01.31 06:00buy6680.010.862780.825180.86778
13362002.01.31 07:33buy6690.020.860280.825180.86528
13372002.02.01 07:07buy6700.030.857580.824980.86258
13382002.02.01 12:43t/p6700.030.862580.824980.8625815.0014750.45
13392002.02.01 12:43close6690.020.862600.825180.865284.6814755.13
13402002.02.01 12:43close6680.010.862440.825180.86778-0.3214754.81
13412002.02.04 08:00sell6710.010.861500.899100.85650
13422002.02.04 10:59sell6720.020.864100.899200.85910
13432002.02.04 15:23sell6730.030.866600.899200.86160
13442002.02.04 17:09sell6740.050.869130.899230.86413
13452002.02.05 07:47sell6750.080.871840.899440.86684
13462002.02.05 18:34t/p6750.080.866840.899440.8668440.0014794.81
13472002.02.05 18:34close6740.050.866780.899230.8641311.5414806.35
13482002.02.05 18:34close6730.030.867380.899200.86160-2.4714803.88
13492002.02.05 18:34close6720.020.867180.899200.85910-6.2414797.64
13502002.02.05 18:35close6710.010.867080.899100.85650-5.6214792.02
13512002.02.06 12:00buy6760.010.867980.830380.87298
13522002.02.06 13:44buy6770.020.865380.830280.87038
13532002.02.06 17:23t/p6770.020.870380.830280.8703810.0014802.02
13542002.02.06 17:23close6760.010.870500.830380.872982.5214804.54
13552002.02.06 17:23buy6780.010.870650.833050.87565
13562002.02.06 18:30buy6790.020.867980.832880.87298
13572002.02.07 07:50buy6800.030.865380.832780.87038
13582002.02.07 18:55t/p6800.030.870380.832780.8703815.0014819.54
13592002.02.07 18:55close6790.020.870650.832880.872985.4514824.99
13602002.02.07 18:55close6780.010.870600.833050.875650.0014824.99
13612002.02.11 19:00sell6810.010.877400.915000.87240
13622002.02.12 08:49sell6820.020.879900.915000.87490
13632002.02.12 11:58t/p6820.020.874900.915000.8749010.0014834.99
13642002.02.12 11:58close6810.010.874890.915000.872402.4714837.46
13652002.02.14 20:00buy6830.010.873980.836380.87898
13662002.02.15 07:35buy6840.020.871370.836270.87637
13672002.02.19 07:45buy6850.030.868780.836180.87378
13682002.02.19 15:41t/p6850.030.873780.836180.8737815.0014852.46
13692002.02.19 15:41close6840.020.873800.836270.876374.9314857.39
13702002.02.19 15:41close6830.010.873620.836380.87898-0.3114857.09
13712002.02.20 12:00sell6860.010.875200.912800.87020
13722002.02.20 17:00t/p6860.010.870200.912800.870205.0014862.09
13732002.02.22 01:00buy6870.010.870280.832680.87528
13742002.02.22 13:19t/p6870.010.875280.832680.875285.0014867.09
13752002.02.24 23:01sell6880.010.875300.912900.87030
13762002.02.25 17:46t/p6880.010.870300.912900.870304.9614872.05
13772002.02.26 06:00buy6890.010.870580.832980.87558
13782002.02.26 11:49buy6900.020.867880.832780.87288
13792002.02.26 17:21buy6910.030.864880.832280.86988
13802002.02.26 17:43buy6920.050.862080.831980.86708
13812002.02.28 17:15t/p6920.050.867080.831980.8670825.3614897.41
13822002.02.28 17:15close6910.030.867200.832280.869887.1814904.59
13832002.02.28 17:15close6900.020.867020.832780.87288-1.5714903.01
13842002.02.28 17:15close6890.010.867110.832980.87558-3.4014899.62
13852002.03.01 06:00sell6930.010.867700.905300.86270
13862002.03.04 16:05sell6940.020.870310.905410.86531
13872002.03.05 15:06t/p6940.020.865310.905410.865319.9214909.53
13882002.03.05 15:06close6930.010.865280.905300.862702.3414911.87
13892002.03.05 15:06sell6950.010.865130.902730.86013
13902002.03.05 15:26sell6960.020.867800.902900.86280
13912002.03.05 16:13sell6970.030.870400.903000.86540
13922002.03.05 21:17sell6980.050.873100.903200.86810
13932002.03.06 15:25sell6990.080.875700.903300.87070
13942002.03.07 04:49sell7000.120.878220.903320.87322
13952002.03.07 08:00sell7010.180.880880.903480.87588
13962002.03.07 11:25t/p7010.180.875880.903480.8758890.0015001.87
13972002.03.07 11:25close7000.120.875860.903320.8732228.3215030.19
13982002.03.07 11:25close6990.080.875940.903300.87070-2.9315027.26
13992002.03.07 11:25close6980.050.875780.903200.86810-14.2415013.03
14002002.03.07 11:25close6970.030.876190.903000.86540-17.8714995.15
14012002.03.07 11:25close6960.020.876110.902900.86280-16.9614978.20
14022002.03.07 11:25close6950.010.876430.902730.86013-11.4714966.73
14032002.03.08 00:00sell7020.010.881300.918900.87630
14042002.03.08 14:38t/p7020.010.876300.918900.876305.0014971.73
14052002.03.11 17:00buy7030.010.877080.839480.88208
14062002.03.12 00:57buy7040.020.874580.839480.87958
14072002.03.12 10:40buy7050.030.872060.839460.87706
14082002.03.13 14:04t/p7050.030.877060.839460.8770615.0514986.78
14092002.03.13 14:04close7040.020.877100.839480.879585.0814991.86
14102002.03.13 14:05close7030.010.876600.839480.88208-0.4414991.42
14112002.03.14 00:00sell7060.010.876000.913600.87100
14122002.03.14 06:35sell7070.020.878840.913940.87384
14132002.03.14 09:20sell7080.030.881540.914140.87654
14142002.03.14 14:46sell7090.050.884200.914300.87920
14152002.03.15 15:05sell7100.080.886800.914400.88180
14162002.03.15 18:16t/p7100.080.881800.914400.8818040.0015031.42
14172002.03.15 18:16close7090.050.881680.914300.8792012.3915043.81
14182002.03.15 18:16close7080.030.881730.914140.87654-0.7015043.11
14192002.03.15 18:16close7070.020.881880.913940.87384-6.1615036.95
14202002.03.15 18:16close7060.010.881830.913600.87100-5.8715031.08
14212002.03.15 20:00sell7110.010.882100.919700.87710
14222002.03.19 11:41sell7120.020.884700.919800.87970
14232002.03.20 07:35t/p7120.020.879700.919800.879709.9215040.99
14242002.03.20 07:35close7110.010.879680.919700.877102.2915043.29
14252002.03.20 15:00buy7130.010.883280.845680.88828
14262002.03.21 14:52buy7140.020.880780.845680.88578
14272002.03.22 15:31buy7150.030.877980.845380.88298
14282002.03.22 17:21buy7160.050.875380.845280.88038
14292002.03.27 15:50buy7170.080.872680.845080.87768
14302002.03.28 16:42buy7180.120.870080.844980.87508
14312002.04.01 12:40t/p7180.120.875080.844980.8750860.4415103.72
14322002.04.01 12:40close7170.080.875100.845080.8776820.0915123.81
14332002.04.01 12:40close7160.050.875050.845280.88038-0.9215122.89
14342002.04.01 12:40close7150.030.875000.845380.88298-8.5015114.39
14352002.04.01 12:41close7140.020.874800.845680.88578-11.6315102.75
14362002.04.01 12:41close7130.010.874370.845680.88828-8.6915094.06
14372002.04.03 06:00buy7190.010.879680.842080.88468
14382002.04.04 11:56t/p7190.010.884680.842080.884685.0515099.12
14392002.04.09 09:00buy7200.010.876380.838780.88138
14402002.04.09 18:24t/p7200.010.881380.838780.881385.0015104.12
14412002.04.11 05:00sell7210.010.879200.916800.87420
14422002.04.11 12:54sell7220.020.881800.916900.87680
14432002.04.11 14:43sell7230.030.884400.917000.87940
14442002.04.12 11:40t/p7230.030.879400.917000.8794014.8715118.99
14452002.04.12 11:40close7220.020.879380.916900.876804.7615123.75
14462002.04.12 11:40close7210.010.879530.916800.87420-0.3715123.38
14472002.04.12 16:00buy7240.010.879780.842180.88478
14482002.04.17 06:58t/p7240.010.884780.842180.884785.0515128.43
14492002.04.19 14:00sell7250.010.888100.925700.88310
14502002.04.19 16:33sell7260.020.890800.925900.88580
14512002.04.24 21:05sell7270.030.893400.926000.88840
14522002.04.25 08:26sell7280.050.896000.926100.89100
14532002.04.25 10:26sell7290.080.898530.926130.89353
14542002.04.26 17:05sell7300.120.901040.926140.89604
14552002.04.29 08:49sell7310.180.903600.926200.89860
14562002.05.01 14:54sell7320.270.906100.926200.90110
14572002.05.01 16:17sell7330.410.908900.926500.90390
14582002.05.02 10:16t/p7330.410.903900.926500.90390199.8515328.28
14592002.05.02 10:16close7320.270.903880.926200.9011056.5515384.82
14602002.05.02 10:16close7310.180.904200.926200.89860-14.5715370.25
14612002.05.02 10:16close7300.120.904130.926140.89604-40.1015330.15
14622002.05.02 10:16close7290.080.904390.926130.89353-49.2315280.93
14632002.05.02 10:16close7280.050.904330.926100.89100-43.1215237.81
14642002.05.02 10:16close7270.030.904580.926000.88840-34.8015203.01
14652002.05.02 10:16close7260.020.904450.925900.88580-28.3915174.63
14662002.05.02 10:17close7250.010.904380.925700.88310-16.8215157.80
14672002.05.03 03:00buy7340.010.903480.865880.90848
14682002.05.03 11:43t/p7340.010.908480.865880.908485.0015162.80
14692002.05.07 12:00sell7350.010.912500.950100.90750
14702002.05.07 15:52sell7360.020.915100.950200.91010
14712002.05.08 07:46t/p7360.020.910100.950200.910109.9215172.72
14722002.05.08 07:46close7350.010.910080.950100.907502.3815175.09
14732002.05.13 15:00sell7370.010.910800.948400.90580
14742002.05.14 08:12t/p7370.010.905800.948400.905804.9615180.05
14752002.05.17 09:00sell7380.010.913500.951100.90850
14762002.05.17 11:15sell7390.020.916000.951100.91100
14772002.05.17 13:18sell7400.030.918670.951270.91367
14782002.05.17 14:39sell7410.050.921200.951300.91620
14792002.05.22 03:28sell7420.080.923800.951400.91880
14802002.05.22 09:20sell7430.120.926300.951400.92130
14812002.05.23 12:14t/p7430.120.921300.951400.9213058.4915238.54
14822002.05.23 12:14close7420.080.921280.951400.9188019.1515257.70
14832002.05.23 12:14close7410.050.921640.951300.91620-3.4615254.24
14842002.05.23 12:14close7400.030.921570.951270.91367-9.4515244.79
14852002.05.23 12:14close7390.020.921860.951100.91100-12.2215232.56
14862002.05.23 12:14close7380.010.921790.951100.90850-8.5415224.02
14872002.05.27 08:00sell7440.010.920100.957700.91510
14882002.05.28 07:23sell7450.020.922620.957720.91762
14892002.05.28 08:01sell7460.030.925200.957800.92020
14902002.05.28 14:08sell7470.050.927940.958040.92294
14912002.05.28 15:08sell7480.080.930500.958100.92550
14922002.05.29 14:30sell7490.120.933200.958300.92820
14932002.05.29 17:13sell7500.180.935900.958500.93090
14942002.05.30 06:50sell7510.270.938400.958500.93340
14952002.05.30 17:08sell7520.410.941000.958600.93600
14962002.05.31 03:20t/p7520.410.936000.958600.93600203.2815427.31
14972002.05.31 03:20close7510.270.935680.958500.9334072.3115499.61
14982002.05.31 03:20close7500.180.935860.958500.93090-2.3015497.32
14992002.05.31 03:20close7490.120.936030.958300.92820-35.9715461.35
15002002.05.31 03:20close7480.080.935850.958100.92550-44.4815416.87
15012002.05.31 03:20close7470.050.935780.958040.92294-40.2515376.62
15022002.05.31 03:21close7460.030.935880.957800.92020-32.6715343.95
15032002.05.31 03:21close7450.020.935980.957720.91762-27.1415316.82
15042002.05.31 03:21close7440.010.936080.957700.91510-16.2315300.58
15052002.06.04 22:01sell7530.010.939200.976800.93420
15062002.06.05 02:28sell7540.020.941740.976840.93674
15072002.06.05 09:19t/p7540.020.936740.976840.9367410.0015310.58
15082002.06.05 09:19close7530.010.936580.976800.934202.5815313.16
15092002.06.06 07:00sell7550.010.935500.973100.93050
15102002.06.06 08:47sell7560.020.938100.973200.93310
15112002.06.06 13:26sell7570.030.940800.973400.93580
15122002.06.06 13:35sell7580.050.943300.973400.93830
15132002.06.06 14:19sell7590.080.946000.973600.94100
15142002.06.07 06:22sell7600.120.948500.973600.94350
15152002.06.07 11:07t/p7600.120.943500.973600.9435060.0015373.16
15162002.06.07 11:07close7590.080.943480.973600.9410019.8215392.99
15172002.06.07 11:07close7580.050.943640.973400.93830-1.9115391.08
15182002.06.07 11:07close7570.030.943560.973400.93580-8.4115382.67
15192002.06.07 11:07close7560.020.943880.973200.93310-11.6415371.03
15202002.06.07 11:08close7550.010.944180.973100.93050-8.7215362.31
15212002.06.10 18:00sell7610.010.942900.980500.93790
15222002.06.11 04:01sell7620.020.945500.980600.94050
15232002.06.11 19:36sell7630.030.948100.980700.94310
15242002.06.12 07:59sell7640.050.950800.980900.94580
15252002.06.12 11:15t/p7640.050.945800.980900.9458025.0015387.31
15262002.06.12 11:15close7630.030.945780.980700.943106.8315394.14
15272002.06.12 11:15close7620.020.946140.980600.94050-1.3615392.78
15282002.06.12 11:15close7610.010.946070.980500.93790-3.2515389.52
15292002.06.12 12:00sell7650.010.946000.983600.94100
15302002.06.13 08:28t/p7650.010.941000.983600.941004.8715394.40
15312002.06.13 12:00buy7660.010.941980.904380.94698
15322002.06.13 14:09t/p7660.010.946980.904380.946985.0015399.40
15332002.06.14 05:00buy7670.010.943780.906180.94878
15342002.06.14 10:40t/p7670.010.948780.906180.948785.0015404.40
15352002.06.14 11:00buy7680.010.949180.911580.95418
15362002.06.14 15:08buy7690.020.946580.911480.95158
15372002.06.14 15:39buy7700.030.944080.911480.94908
15382002.06.17 12:30buy7710.050.941530.911430.94653
15392002.06.18 02:03t/p7710.050.946530.911430.9465325.0915429.49
15402002.06.18 02:03close7700.030.946700.911480.949087.9715437.46
15412002.06.18 02:03close7690.020.946500.911480.95158-0.0915437.37
15422002.06.18 02:04close7680.010.946400.911580.95418-2.7415434.63
15432002.06.25 11:00buy7720.010.971480.933880.97648
15442002.06.25 15:11buy7730.020.968880.933780.97388
15452002.06.25 17:46t/p7730.020.973880.933780.9738810.0015444.63
15462002.06.25 17:46close7720.010.974200.933880.976482.7215447.35
15472002.06.27 04:00buy7740.010.985280.947680.99028
15482002.06.27 10:33buy7750.020.982710.947610.98771
15492002.06.27 15:13t/p7750.020.987710.947610.9877110.0015457.35
15502002.06.27 15:13close7740.010.987710.947680.990282.4315459.78
15512002.07.01 12:00sell7760.010.991101.028700.98610
15522002.07.02 04:28t/p7760.010.986101.028700.986104.9615464.73
15532002.07.03 18:00buy7770.010.981380.943780.98638
15542002.07.04 01:15buy7780.020.978830.943730.98383
15552002.07.04 02:34buy7790.030.976070.943470.98107
15562002.07.04 19:49t/p7790.030.981070.943470.9810715.0015479.73
15572002.07.04 19:49close7780.020.981100.943730.983834.5415484.27
15582002.07.04 19:49close7770.010.981300.943780.98638-0.0315484.25
15592002.07.07 23:00buy7800.010.974480.936880.97948
15602002.07.08 00:47t/p7800.010.979480.936880.979485.0215489.27
15612002.07.09 17:00sell7810.010.992501.030100.98750
15622002.07.09 18:50sell7820.020.995101.030200.99010
15632002.07.10 01:44t/p7820.020.990101.030200.990109.9215499.18
15642002.07.10 01:44close7810.010.989781.030100.987502.6815501.86
15652002.07.10 03:00sell7830.010.989401.027000.98440
15662002.07.10 05:24sell7840.020.991901.027000.98690
15672002.07.10 06:30sell7850.030.994501.027100.98950
15682002.07.10 07:22sell7860.050.997101.027200.99210
15692002.07.10 11:55t/p7860.050.992101.027200.9921025.0015526.86
15702002.07.10 11:55close7850.030.991881.027100.989507.8615534.72
15712002.07.10 11:56close7840.020.991981.027000.98690-0.1615534.56
15722002.07.10 11:56close7830.010.991941.027000.98440-2.5415532.02
15732002.07.18 15:00buy7870.011.008080.970481.01308
15742002.07.18 16:17buy7880.021.005480.970381.01048
15752002.07.18 20:25t/p7880.021.010480.970381.0104810.0015542.02
15762002.07.18 20:25close7870.011.010800.970481.013082.7215544.74
15772002.07.19 14:00sell7890.011.014401.052001.00940
15782002.07.21 22:30t/p7890.011.009401.052001.009405.0015549.74
15792002.07.22 16:00buy7900.011.010180.972581.01518
15802002.07.22 17:21buy7910.021.007580.972481.01258
15812002.07.22 23:46buy7920.031.005080.972481.01008
15822002.07.23 00:59buy7930.051.002380.972281.00738
15832002.07.23 01:08buy7940.080.999780.972181.00478
15842002.07.23 02:42buy7950.120.996980.971881.00198
15852002.07.23 07:06buy7960.180.994480.971880.99948
15862002.07.23 07:56buy7970.270.991840.971740.99684
15872002.07.23 08:35buy7980.410.989250.971650.99425
15882002.07.23 08:38buy7990.620.986580.971480.99158
15892002.07.23 09:45t/p7990.620.991580.971480.99158310.0015859.74
15902002.07.23 09:45close7980.410.991700.971650.99425100.4515960.19
15912002.07.23 09:45close7970.270.991600.971740.99684-6.4815953.71
15922002.07.23 09:45close7960.180.991500.971880.99948-53.6415900.07
15932002.07.23 09:45close7950.120.991600.971881.00198-64.5615835.51
15942002.07.23 09:46close7940.080.990800.972181.00478-71.8415763.67
15952002.07.23 09:46close7930.050.990550.972281.00738-59.1515704.52
15962002.07.23 09:46close7920.030.990610.972481.01008-43.3615661.17
15972002.07.23 09:46close7910.020.990500.972481.01258-34.1215627.04
15982002.07.23 09:46close7900.010.990770.972581.01518-19.3915607.65
15992002.07.24 14:00buy8000.010.994480.956880.99948
16002002.07.24 14:44buy8010.020.991880.956780.99688
16012002.07.24 16:15t/p8010.020.996880.956780.9968810.0015617.65
16022002.07.24 16:15close8000.010.996900.956880.999482.4215620.07
16032002.07.26 02:00sell8020.011.003501.041100.99850
16042002.07.26 12:48t/p8020.010.998501.041100.998505.0015625.07
16052002.07.30 06:00buy8030.010.981380.943780.98638
16062002.07.30 13:18t/p8030.010.986380.943780.986385.0015630.07
16072002.08.01 15:00buy8040.010.982480.944880.98748
16082002.08.01 23:49t/p8040.010.987480.944880.987485.0015635.07
16092002.08.02 14:00sell8050.010.985501.023100.98050
16102002.08.02 16:00sell8060.020.988201.023300.98320
16112002.08.05 04:34t/p8060.020.983201.023300.983209.9215644.99
16122002.08.05 04:34close8050.010.983181.023100.980502.2815647.27
16132002.08.05 09:00buy8070.010.984580.946980.98958
16142002.08.05 17:23buy8080.020.981980.946880.98698
16152002.08.05 23:18buy8090.030.979480.946880.98448
16162002.08.06 01:28buy8100.050.976840.946740.98184
16172002.08.06 06:56buy8110.080.974240.946640.97924
16182002.08.06 08:00buy8120.120.971480.946380.97648
16192002.08.06 08:12buy8130.180.968880.946280.97388
16202002.08.06 09:11buy8140.270.966280.946180.97128
16212002.08.06 15:12buy8150.410.963480.945880.96848
16222002.08.07 00:07t/p8150.410.968480.945880.96848205.7515853.01
16232002.08.07 00:07close8140.270.968520.946180.9712860.9715913.98
16242002.08.07 00:07close8130.180.968440.946280.97388-7.5915906.39
16252002.08.07 00:07close8120.120.968600.946380.97648-34.3415872.05
16262002.08.07 00:07close8110.080.968270.946640.97924-47.6115824.43
16272002.08.07 00:07close8100.050.968350.946740.98184-42.3615782.08
16282002.08.07 00:07close8090.030.968030.946880.98448-34.2415747.83
16292002.08.07 00:07close8080.020.968110.946880.98698-27.6715720.17
16302002.08.07 00:07close8070.010.967700.946980.98958-16.8415703.32
16312002.08.15 13:00buy8160.010.978380.940780.98338
16322002.08.15 16:02t/p8160.010.983380.940780.983385.0015708.32
16332002.08.16 03:00sell8170.010.980901.018500.97590
16342002.08.16 11:25sell8180.020.983431.018530.97843
16352002.08.16 13:07sell8190.030.985951.018550.98095
16362002.08.19 10:27t/p8190.030.980951.018550.9809514.8715723.20
16372002.08.19 10:27close8180.020.980881.018530.978435.0215728.21
16382002.08.19 10:28close8170.010.980981.018500.97590-0.1215728.09
16392002.08.20 19:00buy8200.010.978980.941380.98398
16402002.08.21 02:29t/p8200.010.983980.941380.983985.0215733.11
16412002.08.21 12:00sell8210.010.977001.014600.97200
16422002.08.21 14:31sell8220.020.979601.014700.97460
16432002.08.22 12:55t/p8220.020.974601.014700.974609.7515742.86
16442002.08.22 12:55close8210.010.974581.014600.972002.2915745.15
16452002.08.23 13:00buy8230.010.970680.933080.97568
16462002.08.27 02:09t/p8230.010.975680.933080.975685.0415750.19
16472002.08.28 08:00sell8240.010.981401.019000.97640
16482002.08.29 07:09sell8250.020.984001.019100.97900
16492002.08.29 07:36sell8260.030.986531.019130.98153
16502002.08.30 14:08t/p8260.030.981531.019130.9815314.8715765.06
16512002.08.30 14:08close8250.020.981511.019100.979004.9015769.96
16522002.08.30 14:08close8240.010.981571.019000.97640-0.3415769.62
16532002.09.04 09:00sell8270.010.993601.031200.98860
16542002.09.05 06:59sell8280.020.996201.031300.99120
16552002.09.05 09:09sell8290.030.998711.031310.99371
16562002.09.05 14:18t/p8290.030.993711.031310.9937115.0015784.62
16572002.09.05 14:18close8280.020.993491.031300.991205.4215790.04
16582002.09.05 14:18close8270.010.993621.031200.98860-0.1515789.90
16592002.09.09 16:00buy8300.010.982080.944480.98708
16602002.09.09 17:33buy8310.020.979580.944480.98458
16612002.09.10 08:00buy8320.030.977040.944440.98204
16622002.09.10 12:56buy8330.050.974480.944380.97948
16632002.09.11 13:27buy8340.080.971880.944280.97688
16642002.09.11 23:56t/p8340.080.976880.944280.9768840.0015829.90
16652002.09.11 23:56close8330.050.977000.944380.9794812.6915842.59
16662002.09.11 23:56close8320.030.976940.944440.98204-0.2515842.34
16672002.09.11 23:56close8310.020.976820.944480.98458-5.4515836.90
16682002.09.11 23:56close8300.010.976880.944480.98708-5.1615831.73
16692002.09.12 12:01sell8350.010.976401.014000.97140
16702002.09.12 16:43sell8360.020.979061.014160.97406
16712002.09.12 18:59sell8370.030.981651.014250.97665
16722002.09.13 15:31t/p8370.030.976651.014250.9766514.8715846.61
16732002.09.13 15:31close8360.020.976381.014160.974065.2815851.88
16742002.09.13 15:31close8350.010.976581.014000.97140-0.2215851.66
16752002.09.13 18:00sell8380.010.972601.010200.96760
16762002.09.16 06:53t/p8380.010.967601.010200.967604.9615856.62
16772002.09.17 18:00buy8390.010.970080.932480.97508
16782002.09.17 21:04t/p8390.010.975080.932480.975085.0015861.62
16792002.09.19 01:00sell8400.010.978101.015700.97310
16802002.09.19 07:01sell8410.020.980691.015790.97569
16812002.09.19 13:34sell8420.030.983301.015900.97830
16822002.09.19 17:27sell8430.050.985901.016000.98090
16832002.09.20 11:18t/p8430.050.980901.016000.9809024.7915886.41
16842002.09.20 11:18close8420.030.980881.015900.978307.1315893.54
16852002.09.20 11:18close8410.020.981131.015790.97569-0.9615892.58
16862002.09.20 11:18close8400.010.981281.015700.97310-3.2215889.36
16872002.09.23 03:00buy8440.010.982380.944780.98738
16882002.09.23 06:46buy8450.020.979750.944650.98475
16892002.09.23 08:14t/p8450.020.984750.944650.9847510.0015899.36
16902002.09.23 08:14close8440.010.984800.944780.987382.4215901.78
16912002.09.23 14:00sell8460.010.982101.019700.97710
16922002.09.23 14:30sell8470.020.984801.019900.97980
16932002.09.23 16:31t/p8470.020.979801.019900.9798010.0015911.78
16942002.09.23 16:31close8460.010.979481.019700.977102.6215914.40
16952002.09.23 17:00sell8480.010.976601.014200.97160
16962002.09.23 21:42sell8490.020.979111.014210.97411
16972002.09.24 12:01sell8500.030.981701.014300.97670
16982002.09.25 08:05sell8510.050.984461.014560.97946
16992002.09.25 10:48t/p8510.050.979461.014560.9794625.0015939.40
17002002.09.25 10:48close8500.030.979381.014300.976706.8315946.23
17012002.09.25 10:48close8490.020.979501.014210.97411-0.9515945.28
17022002.09.25 10:48close8480.010.979621.014200.97160-3.1015942.18
17032002.09.27 05:00buy8520.010.978280.940680.98328
17042002.09.27 14:50buy8530.020.975580.940480.98058
17052002.09.27 19:07t/p8530.020.980580.940480.9805810.0015952.18
17062002.09.27 19:07close8520.010.980600.940680.983282.3215954.50
17072002.10.02 07:00buy8540.010.982980.945380.98798
17082002.10.03 06:29t/p8540.010.987980.945380.987985.0515959.56
17092002.10.04 10:00buy8550.010.987180.949580.99218
17102002.10.04 12:33buy8560.020.984600.949500.98960
17112002.10.04 12:56buy8570.030.982040.949440.98704
17122002.10.04 16:55buy8580.050.979080.948980.98408
17132002.10.07 20:51t/p8580.050.984080.948980.9840825.0915984.65
17142002.10.07 20:51close8570.030.984100.949440.987046.2315990.88
17152002.10.07 20:52close8560.020.983900.949500.98960-1.3615989.52
17162002.10.07 20:52close8550.010.983600.949580.99218-3.5615985.96
17172002.10.11 05:10buy8590.010.987580.949980.99258
17182002.10.11 12:02buy8600.020.984680.949580.98968
17192002.10.15 12:01buy8610.030.981980.949380.98698
17202002.10.15 17:12buy8620.050.979480.949380.98448
17212002.10.17 07:29buy8630.080.976810.949210.98181
17222002.10.17 13:18buy8640.120.973980.948880.97898
17232002.10.17 14:35buy8650.180.971380.948780.97638
17242002.10.21 10:03t/p8650.180.976380.948780.9763890.6616076.61
17252002.10.21 10:03close8640.120.976400.948880.9789829.4816106.09
17262002.10.21 10:03close8630.080.976100.949210.98181-5.3916100.70
17272002.10.21 10:04close8620.050.976400.949380.98448-14.8516085.84
17282002.10.21 10:04close8610.030.976100.949380.98698-17.3116068.53
17292002.10.21 10:04close8600.020.976200.949580.98968-16.6716051.86
17302002.10.21 10:05close8590.010.976100.949980.99258-11.3316040.53
17312002.10.22 21:00sell8660.010.977701.015300.97270
17322002.10.24 13:16t/p8660.010.972701.015300.972704.8316045.36
17332002.10.24 20:00buy8670.010.978380.940780.98338
17342002.10.25 16:43buy8680.020.975780.940680.98078
17352002.10.28 06:44buy8690.030.973280.940680.97828
17362002.10.28 15:03t/p8690.030.978280.940680.9782815.0016060.36
17372002.10.28 15:03close8680.020.978300.940680.980785.0816065.44
17382002.10.28 15:03close8670.010.977900.940780.98338-0.4416064.99
17392002.10.28 16:00buy8700.010.983180.945580.98818
17402002.10.31 02:45t/p8700.010.988180.945580.988185.0916070.09
17412002.10.31 10:00sell8710.010.987001.024600.98200
17422002.10.31 15:01sell8720.020.989501.024600.98450
17432002.11.01 10:28sell8730.030.992201.024800.98720
17442002.11.01 11:14sell8740.050.994701.024800.98970
17452002.11.01 13:02sell8750.080.997301.024900.99230
17462002.11.01 14:37sell8760.120.999901.025000.99490
17472002.11.04 08:46t/p8760.120.994901.025000.9949059.5016129.58
17482002.11.04 08:46close8750.080.994681.024900.9923020.6216150.21
17492002.11.04 08:46close8740.050.994881.024800.98970-1.1116149.10
17502002.11.04 08:46close8730.030.994781.024800.98720-7.8716141.23
17512002.11.04 08:47close8720.020.994881.024600.98450-10.9316130.30
17522002.11.04 08:47close8710.010.995121.024600.98200-8.2016122.10
17532002.11.08 14:00sell8770.011.009001.046601.00400
17542002.11.08 14:28sell8780.021.011601.046701.00660
17552002.11.08 16:07sell8790.031.014201.046801.00920
17562002.11.11 11:19sell8800.051.016801.046901.01180
17572002.11.11 13:39t/p8800.051.011801.046901.0118025.0016147.10
17582002.11.11 13:39close8790.031.011781.046801.009207.1316154.23
17592002.11.11 13:39close8780.021.011911.046701.00660-0.7016153.53
17602002.11.11 13:39close8770.011.011841.046601.00400-2.8816150.65
17612002.11.13 05:00sell8810.011.011201.048801.00620
17622002.11.13 12:14t/p8810.011.006201.048801.006205.0016155.65
17632002.11.15 06:00buy8820.011.004580.966981.00958
17642002.11.15 11:58buy8830.021.001880.966781.00688
17652002.11.15 15:44t/p8830.021.006880.966781.0068810.0016165.65
17662002.11.15 15:44close8820.011.006980.966981.009582.4016168.05
17672002.11.18 03:00sell8840.011.008701.046301.00370
17682002.11.18 06:37sell8850.021.011201.046301.00620
17692002.11.19 11:26sell8860.031.014001.046601.00900
17702002.11.19 17:07t/p8860.031.009001.046601.0090015.0016183.05
17712002.11.19 17:07close8850.021.008981.046301.006204.3616187.41
17722002.11.19 17:07close8840.011.009221.046301.00370-0.5616186.84
17732002.11.19 18:00sell8870.011.004901.042500.99990
17742002.11.20 11:21t/p8870.010.999901.042500.999904.9616191.80
17752002.11.21 20:00buy8880.011.001080.963481.00608
17762002.11.22 15:44buy8890.020.998580.963481.00358
17772002.11.25 00:14buy8900.030.995980.963381.00098
17782002.11.25 08:18buy8910.050.993480.963380.99848
17792002.11.25 11:59buy8920.080.990880.963280.99588
17802002.11.27 15:27buy8930.120.988180.963080.99318
17812002.11.28 08:27t/p8930.120.993180.963080.9931860.6616252.46
17822002.11.28 08:27close8920.080.993200.963280.9958819.2916271.74
17832002.11.28 08:28close8910.050.992900.963380.99848-2.4416269.30
17842002.11.28 08:28close8900.030.993040.963381.00098-8.5516260.75
17852002.11.28 08:28close8890.020.993100.963481.00358-10.7416250.01
17862002.11.28 08:28close8880.010.992860.963481.00608-8.0916241.92
17872002.11.29 12:00sell8940.010.993301.030900.98830
17882002.11.29 15:55sell8950.020.995901.031000.99090
17892002.12.02 11:01t/p8950.020.990901.031000.990909.9216251.83
17902002.12.02 11:01close8940.010.990781.030900.988302.4816254.31
17912002.12.03 16:00sell8960.010.997101.034700.99210
17922002.12.04 03:38sell8970.020.999601.034700.99460
17932002.12.04 11:47sell8980.031.002141.034740.99714
17942002.12.06 13:37sell8990.051.004831.034930.99983
17952002.12.06 14:03sell9000.081.007481.035081.00248
17962002.12.06 14:15sell9010.121.010101.035201.00510
17972002.12.06 14:22sell9020.181.012901.035501.00790
17982002.12.06 14:26t/p9020.181.007901.035501.0079090.0016344.31
17992002.12.06 14:26close9010.121.007881.035201.0051026.6416370.95
18002002.12.06 14:26close9000.081.007981.035081.00248-4.0016366.95
18012002.12.06 14:26close8990.051.007781.034930.99983-14.7516352.20
18022002.12.06 14:26close8980.031.008281.034740.99714-18.9216333.28
18032002.12.06 14:26close8970.021.008181.034700.99460-17.5016315.78
18042002.12.06 14:26close8960.011.008581.034700.99210-11.6916304.10
18052002.12.10 04:00sell9030.011.009701.047301.00470
18062002.12.10 08:48sell9040.021.012331.047431.00733
18072002.12.11 00:11t/p9040.021.007331.047431.007339.9216314.01
18082002.12.11 00:11close9030.011.007281.047301.004702.3816316.39
18092002.12.11 08:00buy9050.011.009080.971481.01408
18102002.12.11 12:10buy9060.021.006480.971381.01148
18112002.12.12 07:48t/p9060.021.011480.971381.0114810.1116326.50
18122002.12.12 07:48close9050.011.011600.971481.014082.5716329.07
18132002.12.18 16:00buy9070.011.027380.989781.03238
18142002.12.18 17:44buy9080.021.024780.989681.02978
18152002.12.19 16:53buy9090.031.022180.989581.02718
18162002.12.19 20:14t/p9090.031.027180.989581.0271815.0016344.07
18172002.12.19 20:14close9080.021.027400.989681.029785.3516349.42
18182002.12.19 20:14close9070.011.027240.989781.03238-0.0916349.34
18192002.12.27 13:00sell9100.011.037701.075301.03270
18202002.12.27 15:51sell9110.021.040301.075401.03530
18212002.12.27 19:28sell9120.031.042901.075501.03790
18222002.12.30 15:38sell9130.051.045401.075501.04040
18232002.12.30 18:04sell9140.081.048001.075601.04300
18242002.12.31 18:00sell9150.121.050601.075701.04560
18252003.01.02 07:43t/p9150.121.045601.075701.0456057.9916407.33
18262003.01.02 07:43close9140.081.045281.075601.0430020.0816427.41
18272003.01.02 07:43close9130.051.045441.075501.04040-1.2516426.16
18282003.01.02 07:43close9120.031.045361.075501.03790-8.1316418.03
18292003.01.02 07:43close9110.021.045681.075401.03530-11.2616406.77
18302003.01.02 07:44close9100.011.045581.075301.03270-8.1316398.63
18312003.01.03 14:00buy9160.011.039781.002181.04478
18322003.01.06 04:43t/p9160.011.044781.002181.044785.0216403.65
18332003.01.06 07:00sell9170.011.043401.081001.03840
18342003.01.06 08:11sell9180.021.046101.081201.04110
18352003.01.06 11:48sell9190.031.048651.081251.04365
18362003.01.07 00:02t/p9190.031.043651.081251.0436514.8716418.53
18372003.01.07 00:02close9180.021.043481.081201.041105.1616423.68
18382003.01.07 00:02close9170.011.043661.081001.03840-0.3016423.38
18392003.01.13 10:00sell9200.011.054201.091801.04920
18402003.01.13 17:51sell9210.021.056801.091901.05180
18412003.01.14 10:19sell9220.031.059401.092001.05440
18422003.01.15 05:50t/p9220.031.054401.092001.0544014.8716438.26
18432003.01.15 05:50close9210.021.054381.091901.051804.6716442.93
18442003.01.15 05:50close9200.011.054481.091801.04920-0.3616442.56
18452003.01.15 12:00buy9230.011.053481.015881.05848
18462003.01.15 15:02t/p9230.011.058481.015881.058485.0016447.56
18472003.01.17 18:00sell9240.011.065901.103501.06090
18482003.01.20 17:39sell9250.021.068451.103551.06345
18492003.01.21 07:04t/p9250.021.063451.103551.063459.9216457.48
18502003.01.21 07:04close9240.011.063381.103501.060902.4416459.92
18512003.01.21 18:00buy9260.011.071981.034381.07698
18522003.01.22 09:32buy9270.021.069381.034281.07438
18532003.01.23 09:43t/p9270.021.074381.034281.0743810.1116470.03
18542003.01.23 09:43close9260.011.074541.034381.076982.6316472.66
18552003.01.28 01:00sell9280.011.083901.121501.07890
18562003.01.28 10:14t/p9280.011.078901.121501.078905.0016477.66
18572003.01.31 15:00sell9290.011.077601.115201.07260
18582003.01.31 15:58t/p9290.011.072601.115201.072605.0016482.66
18592003.01.31 15:58sell9300.011.072301.109901.06730
18602003.01.31 16:07sell9310.021.074831.109931.06983
18612003.01.31 21:15sell9320.031.077501.110101.07250
18622003.02.03 02:33t/p9320.031.072501.110101.0725014.8716497.53
18632003.02.03 02:33close9310.021.072481.109931.069834.6216502.15
18642003.02.03 02:33close9300.011.072631.109901.06730-0.3716501.78
18652003.02.03 11:00buy9330.011.073581.035981.07858
18662003.02.03 20:18t/p9330.011.078581.035981.078585.0016506.78
18672003.02.04 05:00sell9340.011.077301.114901.07230
18682003.02.04 06:54sell9350.021.079801.114901.07480
18692003.02.04 12:48sell9360.031.082501.115101.07750
18702003.02.04 14:09sell9370.051.085201.115301.08020
18712003.02.04 16:05sell9380.081.087761.115361.08276
18722003.02.04 17:23sell9390.121.090501.115601.08550
18732003.02.05 06:36sell9400.181.093101.115701.08810
18742003.02.05 13:40t/p9400.181.088101.115701.0881090.0016596.78
18752003.02.05 13:40close9390.121.088081.115601.0855028.5416625.31
18762003.02.05 13:40close9380.081.088281.115361.08276-4.5016620.82
18772003.02.05 13:41close9370.051.088181.115301.08020-15.1116605.71
18782003.02.05 13:41close9360.031.088701.115101.07750-18.7316586.98
18792003.02.05 13:41close9350.021.088621.114901.07480-17.7216569.26
18802003.02.05 13:41close9340.011.088781.114901.07230-11.5216557.74
18812003.02.05 18:00sell9410.011.076601.114201.07160
18822003.02.05 19:12sell9420.021.079201.114301.07420
18832003.02.06 12:02sell9430.031.081931.114531.07693
18842003.02.06 14:58sell9440.051.084701.114801.07970
18852003.02.07 06:59t/p9440.051.079701.114801.0797024.7916582.53
18862003.02.07 06:59close9430.031.079481.114531.076937.2216589.75
18872003.02.07 06:59close9420.021.079661.114301.07420-1.2616588.50
18882003.02.07 06:59close9410.011.079571.114201.07160-3.1416585.36
18892003.02.12 15:00sell9450.011.072301.109901.06730
18902003.02.12 16:26sell9460.021.074901.110001.06990
18912003.02.13 07:11sell9470.031.077431.110031.07243
18922003.02.13 08:03sell9480.051.080001.110101.07500
18932003.02.13 15:49sell9490.081.082801.110401.07780
18942003.02.13 17:10sell9500.121.085401.110501.08040
18952003.02.14 10:39t/p9500.121.080401.110501.0804059.5016644.86
18962003.02.14 10:39close9490.081.080381.110401.0778019.0216663.88
18972003.02.14 10:39close9480.051.080511.110101.07500-2.7616661.12
18982003.02.14 10:39close9470.031.080881.110031.07243-10.4816650.65
18992003.02.14 10:40close9460.021.080481.110001.06990-11.5016639.15
19002003.02.14 10:40close9450.011.080381.109901.06730-8.2516630.90
19012003.02.14 14:00sell9510.011.078701.116301.07370
19022003.02.14 16:20sell9520.021.081251.116351.07625
19032003.02.17 00:17t/p9520.021.076251.116351.076259.9216640.82
19042003.02.17 00:17close9510.011.076131.116301.073702.5316643.35
19052003.02.17 18:00buy9530.011.074381.036781.07938
19062003.02.17 22:00buy9540.021.071851.036751.07685
19072003.02.18 15:44buy9550.031.069281.036681.07428
19082003.02.19 00:23buy9560.051.066681.036581.07168
19092003.02.19 02:23t/p9560.051.071681.036581.0716825.0016668.35
19102003.02.19 02:23close9550.031.071701.036681.074287.3116675.66
19112003.02.19 02:23close9540.021.071641.036751.07685-0.3516675.32
19122003.02.19 02:23close9530.011.071521.036781.07938-2.8216672.49
19132003.02.19 04:00buy9570.021.071381.033781.07638
19142003.02.19 18:46t/p9570.021.076381.033781.0763810.0016682.49
19152003.02.21 19:00sell9580.021.076901.114501.07190
19162003.02.23 23:58t/p9580.021.071901.114501.0719010.0016692.49
19172003.02.25 13:00sell9590.021.076901.114501.07190
19182003.02.25 14:57sell9600.031.079701.114801.07470
19192003.02.25 15:01sell9610.051.082401.115001.07740
19202003.02.25 15:31t/p9610.051.077401.115001.0774025.0016717.49
19212003.02.25 15:31close9600.031.077281.114801.074707.2616724.75
19222003.02.25 15:31close9590.021.077381.114501.07190-0.9616723.79
19232003.02.28 15:00buy9620.021.079281.041681.08428
19242003.03.03 15:57t/p9620.021.084281.041681.0842810.0416733.83
19252003.03.06 01:00sell9630.021.095501.133101.09050
19262003.03.06 13:35sell9640.031.098041.133141.09304
19272003.03.06 14:10sell9650.051.100951.133551.09595
19282003.03.06 15:31t/p9650.051.095951.133551.0959525.0016758.83
19292003.03.06 15:31close9640.031.095781.133141.093046.7816765.61
19302003.03.06 15:31close9630.021.095941.133101.09050-0.8816764.73
19312003.03.06 22:00sell9660.021.097401.135001.09240
19322003.03.07 05:03sell9670.031.100001.135101.09500
19332003.03.07 06:57sell9680.051.102701.135301.09770
19342003.03.07 13:31sell9690.081.105611.135711.10061
19352003.03.07 17:06t/p9690.081.100611.135711.1006140.0016804.73
19362003.03.07 17:06close9680.051.100581.135301.0977010.6016815.33
19372003.03.07 17:06close9670.031.100761.135101.09500-2.2816813.05
19382003.03.07 17:06close9660.021.100681.135001.09240-6.6416806.40
19392003.03.11 09:00sell9700.021.101401.139001.09640
19402003.03.11 09:42sell9710.031.104091.139191.09909
19412003.03.11 10:18sell9720.051.106601.139201.10160
19422003.03.12 08:36t/p9720.051.101601.139201.1016024.7916831.19
19432003.03.12 08:36close9710.031.101281.139191.099098.3016839.50
19442003.03.12 08:36close9700.021.101521.139001.09640-0.3216839.18
19452003.03.14 07:00buy9730.021.080981.043381.08598
19462003.03.14 08:57buy9740.031.078381.043281.08338
19472003.03.14 12:17buy9750.051.075861.043261.08086
19482003.03.14 16:21buy9760.081.073281.043181.07828
19492003.03.14 16:30buy9770.121.070481.042881.07548
19502003.03.14 19:15t/p9770.121.075481.042881.0754860.0016899.18
19512003.03.14 19:15close9760.081.075501.043181.0782817.7616916.94
19522003.03.14 19:16close9750.051.075401.043261.08086-2.3016914.64
19532003.03.14 19:16close9740.031.075741.043281.08338-7.9216906.72
19542003.03.14 19:16close9730.021.075671.043381.08598-10.6216896.10
19552003.03.18 04:00buy9780.021.064781.027181.06978
19562003.03.18 09:20buy9790.031.062121.027021.06712
19572003.03.18 10:21buy9800.051.059481.026881.06448
19582003.03.18 10:28buy9810.081.056771.026671.06177
19592003.03.18 13:44t/p9810.081.061771.026671.0617740.0016936.10
19602003.03.18 13:44close9800.051.061801.026881.0644811.6016947.70
19612003.03.18 13:44close9790.031.061581.027021.06712-1.6216946.08
19622003.03.18 13:44close9780.021.061641.027181.06978-6.2816939.80
19632003.03.19 15:00sell9820.021.059801.097401.05480
19642003.03.20 02:52t/p9820.021.054801.097401.054809.7516949.54
19652003.03.20 06:00buy9830.021.059081.021481.06408
19662003.03.20 07:41t/p9830.021.064081.021481.0640810.0016959.54
19672003.03.26 10:00buy9840.021.065481.027881.07048
19682003.03.26 23:28t/p9840.021.070481.027881.0704810.0016969.54
19692003.04.02 02:00sell9850.021.092501.130101.08750
19702003.04.02 05:04t/p9850.021.087501.130101.0875010.0016979.54
19712003.04.02 06:00sell9860.021.088601.126201.08360
19722003.04.02 07:25t/p9860.021.083601.126201.0836010.0016989.54
19732003.04.02 07:25sell9870.021.083201.120801.07820
19742003.04.02 14:46t/p9870.021.078201.120801.0782010.0016999.54
19752003.04.04 21:00buy9880.021.073081.035481.07808
19762003.04.06 22:01buy9890.031.067481.032381.07248
19772003.04.07 01:47buy9900.051.064941.032341.06994
19782003.04.07 06:03buy9910.081.062381.032281.06738
19792003.04.07 07:18buy9920.121.059821.032221.06482
19802003.04.07 08:50buy9930.181.057181.032081.06218
19812003.04.07 14:45t/p9930.181.062181.032081.0621890.0017089.54
19822003.04.07 14:45close9920.121.062301.032221.0648229.7617119.30
19832003.04.07 14:45close9910.081.062181.032281.06738-1.6017117.70
19842003.04.07 14:45close9900.051.062051.032341.06994-14.4517103.25
19852003.04.07 14:45close9890.031.062171.032381.07248-15.8817087.38
19862003.04.07 14:45close9880.021.061981.035481.07808-22.1617065.22
19872003.04.08 13:00sell9940.021.066701.104301.06170
19882003.04.08 14:30sell9950.031.069431.104531.06443
19892003.04.08 19:23sell9960.051.072301.104901.06730
19902003.04.09 03:18sell9970.081.074931.105031.06993
19912003.04.09 08:36sell9980.121.077501.105101.07250
19922003.04.09 13:07t/p9980.121.072501.105101.0725060.0017125.22
19932003.04.09 13:07close9970.081.072381.105031.0699320.4017145.62
19942003.04.09 13:07close9960.051.072631.104901.06730-1.8617143.76
19952003.04.09 13:07close9950.031.072581.104531.06443-9.5817134.18
19962003.04.09 13:08close9940.021.072381.104301.06170-11.4417122.74
19972003.04.09 13:08sell9990.021.071971.109571.06697
19982003.04.09 16:09sell10000.031.074521.109621.06952
19992003.04.09 16:47sell10010.051.077051.109651.07205
20002003.04.10 05:01sell10020.081.079801.109901.07480
20012003.04.10 14:33sell10030.121.082741.110341.07774
20022003.04.10 17:59t/p10030.121.077741.110341.0777460.0017182.74
20032003.04.10 17:59close10020.081.077681.109901.0748016.9617199.70
20042003.04.10 17:59close10010.051.077861.109651.07205-4.6817195.02
20052003.04.10 17:59close10000.031.077771.109621.06952-10.1317184.89
20062003.04.10 17:59close9990.021.077881.109571.06697-12.0717172.82
20072003.04.14 18:00sell10040.021.076901.114501.07190
20082003.04.15 12:19sell10050.031.079701.114801.07470
20092003.04.15 17:41sell10060.051.082301.114901.07730
20102003.04.16 07:34sell10070.081.085001.115101.08000
20112003.04.16 16:01sell10080.121.087601.115201.08260
20122003.04.16 17:30sell10090.181.090101.115201.08510
20132003.04.17 02:56sell10100.271.092991.115591.08799
20142003.04.17 03:24sell10110.411.095701.115801.09070
20152003.04.17 10:13t/p10110.411.090701.115801.09070205.0017377.82
20162003.04.17 10:13close10100.271.090681.115591.0879962.3717440.19
20172003.04.17 10:14close10090.181.090881.115201.08510-16.3017423.89
20182003.04.17 10:14close10080.121.090981.115201.08260-42.0717381.82
20192003.04.17 10:14close10070.081.091081.115101.08000-49.6517332.17
20202003.04.17 10:14close10060.051.090881.114901.07730-43.7417288.43
20212003.04.17 10:14close10050.031.090681.114801.07470-33.4417254.99
20222003.04.17 10:14close10040.021.090781.114501.07190-28.1817226.81
20232003.04.18 17:00buy10120.021.088681.051081.09368
20242003.04.21 13:15buy10130.031.086081.050981.09108
20252003.04.21 13:46buy10140.051.083381.050781.08838
20262003.04.22 06:09t/p10140.051.088381.050781.0883825.0917251.90
20272003.04.22 06:09close10130.031.088401.050981.091087.0117258.92
20282003.04.22 06:09close10120.021.088221.051081.09368-0.8517258.07
20292003.04.24 02:00sell10150.021.095401.133001.09040
20302003.04.24 04:58sell10160.031.097901.133001.09290
20312003.04.24 06:18sell10170.051.100501.133101.09550
20322003.04.24 06:50sell10180.081.103101.133201.09810
20332003.04.25 10:52t/p10180.081.098101.133201.0981039.6617297.74
20342003.04.25 10:52close10170.051.097861.133101.0955012.9917310.73
20352003.04.25 10:52close10160.031.097941.133001.09290-0.2517310.48
20362003.04.25 10:52close10150.021.097781.133001.09040-4.8417305.64
20372003.04.25 12:00sell10190.021.098001.135601.09300
20382003.04.25 12:35sell10200.031.100631.135731.09563
20392003.04.25 15:04sell10210.051.103301.135901.09830
20402003.04.28 00:15sell10220.081.106201.136301.10120
20412003.04.28 14:42t/p10220.081.101201.136301.1012040.0017345.64
20422003.04.28 14:42close10210.051.101171.135901.0983010.4417356.08
20432003.04.28 14:42close10200.031.101241.135731.09563-1.9617354.12
20442003.04.28 14:42close10190.021.100881.135601.09300-5.8417348.28
20452003.04.28 15:00sell10230.021.100101.137701.09510
20462003.04.29 14:01t/p10230.021.095101.137701.095109.9217358.19
20472003.05.01 10:00sell10240.021.117701.155301.11270
20482003.05.01 14:01sell10250.031.120291.155391.11529
20492003.05.01 14:10sell10260.051.123001.155601.11800
20502003.05.01 14:51sell10270.081.125551.155651.12055
20512003.05.01 15:27sell10280.121.128101.155701.12310
20522003.05.01 16:41t/p10280.121.123101.155701.1231060.0017418.19
20532003.05.01 16:41close10270.081.122941.155651.1205520.8817439.07
20542003.05.01 16:41close10260.051.123041.155601.11800-0.2017438.87
20552003.05.01 16:41close10250.031.123131.155391.11529-8.5217430.35
20562003.05.01 16:41close10240.021.122661.155301.11270-9.9217420.43
20572003.05.01 22:01sell10290.021.123701.161301.11870
20582003.05.02 10:17sell10300.031.126301.161401.12130
20592003.05.02 12:43t/p10300.031.121301.161401.1213015.0017435.43
20602003.05.02 12:43close10290.021.121281.161301.118704.7617440.19
20612003.05.05 00:00buy10310.021.123481.085881.12848
20622003.05.05 06:12buy10320.031.120881.085781.12588
20632003.05.05 14:08t/p10320.031.125881.085781.1258815.0017455.19
20642003.05.05 14:08close10310.021.126201.085881.128485.4417460.63
20652003.05.06 13:00sell10330.021.132901.170501.12790
20662003.05.06 15:49sell10340.031.135431.170531.13043
20672003.05.06 18:16sell10350.051.138201.170801.13320
20682003.05.06 18:24sell10360.081.140861.170961.13586
20692003.05.06 18:48sell10370.121.143381.170981.13838
20702003.05.07 08:37t/p10370.121.138381.170981.1383859.5017520.13
20712003.05.07 08:37close10360.081.138381.170961.1358619.5017539.63
20722003.05.07 08:37close10350.051.138931.170801.13320-3.8617535.77
20732003.05.07 08:37close10340.031.138821.170531.13043-10.3017525.48
20742003.05.07 08:37close10330.021.139251.170501.12790-12.7817512.69
20752003.05.08 13:00buy10380.021.147981.110381.15298
20762003.05.08 14:21buy10390.031.145381.110281.15038
20772003.05.08 16:53t/p10390.031.150381.110281.1503815.0017527.69
20782003.05.08 16:53close10380.021.150481.110381.152985.0017532.69
20792003.05.16 04:00buy10400.021.141381.103781.14638
20802003.05.16 06:34buy10410.031.138781.103681.14378
20812003.05.16 09:02t/p10410.031.143781.103681.1437815.0017547.69
20822003.05.16 09:02close10400.021.143801.103781.146384.8417552.53
20832003.05.16 09:02buy10420.021.143841.106241.14884
20842003.05.16 12:00t/p10420.021.148841.106241.1488410.0017562.53
20852003.05.21 04:00sell10430.021.171701.209301.16670
20862003.05.21 12:46t/p10430.021.166701.209301.1667010.0017572.53
20872003.05.21 12:46sell10440.021.166401.204001.16140
20882003.05.21 13:05sell10450.031.169001.204101.16400
20892003.05.21 13:53sell10460.051.171561.204161.16656
20902003.05.21 13:59sell10470.081.174381.204481.16938
20912003.05.21 14:12t/p10470.081.169381.204481.1693840.0017612.53
20922003.05.21 14:12close10460.051.169081.204161.1665612.4017624.93
20932003.05.21 14:12close10450.031.169181.204101.16400-0.5417624.39
20942003.05.21 14:12close10440.021.169281.204001.16140-5.7617618.63
20952003.05.23 08:00buy10480.021.172181.134581.17718
20962003.05.23 08:06t/p10480.021.177181.134581.1771810.0017628.63
20972003.05.23 08:06buy10490.021.177681.140081.18268
20982003.05.23 08:07buy10500.031.174621.139521.17962
20992003.05.23 09:01t/p10500.031.179621.139521.1796215.0017643.63
21002003.05.23 09:01close10490.021.180081.140081.182684.8017648.43
21012003.05.27 19:00sell10510.021.186001.223601.18100
21022003.05.28 07:27t/p10510.021.181001.223601.181009.9217658.35
21032003.05.30 12:00sell10520.021.182501.220101.17750
21042003.05.30 14:03t/p10520.021.177501.220101.1775010.0017668.35
21052003.05.30 14:03sell10530.021.177131.214731.17213
21062003.05.30 14:10sell10540.031.179871.214971.17487
21072003.05.30 14:34t/p10540.031.174871.214971.1748715.0017683.35
21082003.05.30 14:34close10530.021.174851.214731.172134.5617687.91
21092003.05.30 14:34sell10550.021.174691.212291.16969
21102003.05.30 14:50sell10560.031.177201.212301.17220
21112003.06.01 22:01t/p10560.031.172201.212301.1722015.0017702.91
21122003.06.01 22:01close10550.021.171981.212291.169695.4217708.33
21132003.06.03 12:00sell10570.021.172501.210101.16750
21142003.06.03 13:57sell10580.031.175031.210131.17003
21152003.06.03 15:07t/p10580.031.170031.210131.1700315.0017723.33
21162003.06.03 15:07close10570.021.169981.210101.167505.0417728.37
21172003.06.03 21:00buy10590.021.173781.136181.17878
21182003.06.04 06:50buy10600.031.171231.136131.17623
21192003.06.04 12:24buy10610.051.168681.136081.17368
21202003.06.04 20:01buy10620.081.166181.136081.17118
21212003.06.04 20:20buy10630.121.163581.135981.16858
21222003.06.05 08:23t/p10630.121.168581.135981.1685860.6617789.02
21232003.06.05 08:23close10620.081.168721.136081.1711820.7617809.78
21242003.06.05 08:23close10610.051.168641.136081.173680.0717809.85
21252003.06.05 08:23close10600.031.168801.136131.17623-7.1317802.73
21262003.06.05 08:23close10590.021.168471.136181.17878-10.4717792.25
21272003.06.05 13:00buy10640.021.180681.143081.18568
21282003.06.05 13:18t/p10640.021.185681.143081.1856810.0017802.25
21292003.06.05 13:18buy10650.021.186081.148481.19108
21302003.06.05 13:22buy10660.031.183561.148461.18856
21312003.06.05 15:45t/p10660.031.188561.148461.1885615.0017817.25
21322003.06.05 15:45close10650.021.188691.148481.191085.2217822.47
21332003.06.11 09:00buy10670.021.172981.135381.17798
21342003.06.11 13:45t/p10670.021.177981.135381.1779810.0017832.47
21352003.06.12 20:00buy10680.021.176481.138881.18148
21362003.06.13 12:34buy10690.031.173881.138781.17888
21372003.06.13 13:48t/p10690.031.178881.138781.1788815.0017847.47
21382003.06.13 13:48close10680.021.179071.138881.181485.2217852.69
21392003.06.16 15:00sell10700.021.186401.224001.18140
21402003.06.17 10:44t/p10700.021.181401.224001.181409.9217862.61
21412003.06.20 08:00sell10710.021.169501.207101.16450
21422003.06.20 11:51t/p10710.021.164501.207101.1645010.0017872.61
21432003.06.20 11:51sell10720.021.164011.201611.15901
21442003.06.20 16:52t/p10720.021.159011.201611.1590110.0017882.61
21452003.06.25 12:00buy10730.021.154481.116881.15948
21462003.06.25 15:54t/p10730.021.159481.116881.1594810.0017892.61
21472003.06.30 05:00buy10740.021.144381.106781.14938
21482003.06.30 09:10buy10750.031.141851.106751.14685
21492003.06.30 14:13t/p10750.031.146851.106751.1468515.0017907.61
21502003.06.30 14:13close10740.021.147001.106781.149385.2417912.85
21512003.06.30 15:00buy10760.021.148581.110981.15358
21522003.06.30 21:41t/p10760.021.153581.110981.1535810.0017922.85
21532003.07.01 13:00sell10770.021.153501.191101.14850
21542003.07.01 14:01sell10780.031.156251.191351.15125
21552003.07.01 14:11sell10790.051.158801.191401.15380
21562003.07.02 07:03t/p10790.051.153801.191401.1538024.7917947.64
21572003.07.02 07:03close10780.031.153681.191351.151257.5817955.22
21582003.07.02 07:03close10770.021.153831.191101.14850-0.7417954.48
21592003.07.04 16:00buy10800.021.149181.111581.15418
21602003.07.06 23:18buy10810.031.146581.111481.15158
21612003.07.07 06:38buy10820.051.143921.111321.14892
21622003.07.07 07:59buy10830.081.141281.111181.14628
21632003.07.07 09:39buy10840.121.138711.111111.14371
21642003.07.07 10:24buy10850.181.136051.110951.14105
21652003.07.07 14:38buy10860.271.133481.110881.13848
21662003.07.08 08:21buy10870.411.130781.110681.13578
21672003.07.08 09:00buy10880.621.128281.110681.13328
21682003.07.08 12:59t/p10880.621.133281.110681.13328310.0018264.48
21692003.07.08 12:59close10870.411.133531.110681.13578112.7518377.23
21702003.07.08 12:59close10860.271.133441.110881.13848-0.5918376.64
21712003.07.08 12:59close10850.181.133801.110951.14105-40.1718336.47
21722003.07.08 12:59close10840.121.133621.111111.14371-60.8618275.60
21732003.07.08 12:59close10830.081.133301.111181.14628-63.6918211.91
21742003.07.08 13:00close10820.051.133001.111321.14892-54.5118157.40
21752003.07.08 13:00close10810.031.133601.111481.15158-38.8318118.57
21762003.07.08 13:00close10800.021.133501.111581.15418-31.2918087.28
21772003.07.09 14:00sell10890.021.134101.171701.12910
21782003.07.10 06:36sell10900.031.136701.171801.13170
21792003.07.10 09:08t/p10900.031.131701.171801.1317015.0018102.28
21802003.07.10 09:08close10890.021.131481.171701.129104.9918107.27
21812003.07.11 03:00sell10910.021.131201.168801.12620
21822003.07.11 07:20sell10920.031.133801.168901.12880
21832003.07.11 12:57t/p10920.031.128801.168901.1288015.0018122.27
21842003.07.11 12:57close10910.021.128681.168801.126205.0418127.31
21852003.07.11 18:00buy10930.021.130981.093381.13598
21862003.07.11 21:45buy10940.031.128181.093081.13318
21872003.07.14 07:10buy10950.051.125581.092981.13058
21882003.07.14 11:47t/p10950.051.130581.092981.1305825.0018152.31
21892003.07.14 11:47close10940.031.130801.093081.133187.9118160.23
21902003.07.14 11:47close10930.021.130691.093381.13598-0.5418159.68
21912003.07.22 14:00sell10960.021.135801.173401.13080
21922003.07.23 07:26sell10970.031.138331.173431.13333
21932003.07.23 10:33sell10980.051.140951.173551.13595
21942003.07.23 14:11sell10990.081.143801.173901.13880
21952003.07.23 15:03sell11000.121.146301.173901.14130
21962003.07.23 15:58sell11010.181.149001.174101.14400
21972003.07.24 12:33t/p11010.181.144001.174101.1440087.7418247.42
21982003.07.24 12:33close11000.121.143881.173901.1413027.5318274.95
21992003.07.24 12:33close10990.081.144041.173901.13880-2.9318272.03
22002003.07.24 12:33close10980.051.144181.173551.13595-16.7818255.25
22012003.07.24 12:34close10970.031.144281.173431.13333-18.2318237.02
22022003.07.24 12:34close10960.021.144411.173401.13080-17.5618219.47
22032003.07.28 15:00buy11020.021.149181.111581.15418
22042003.07.29 11:27buy11030.031.146631.111531.15163
22052003.07.29 14:01t/p11030.031.151631.111531.1516315.0018234.47
22062003.07.29 14:01close11020.021.151701.111581.154185.0818239.54
22072003.08.06 14:00sell11040.021.137601.175201.13260
22082003.08.07 06:25t/p11040.021.132601.175201.132609.7518249.29
22092003.08.07 11:00buy11050.021.135581.097981.14058
22102003.08.07 13:48t/p11050.021.140581.097981.1405810.0018259.29
22112003.08.11 17:00buy11060.021.137581.099981.14258
22122003.08.11 19:21buy11070.031.134881.099781.13988
22132003.08.12 10:48buy11080.051.132241.099641.13724
22142003.08.12 12:32buy11090.081.129721.099621.13472
22152003.08.12 23:50buy11100.121.127181.099581.13218
22162003.08.13 05:30buy11110.181.124381.099281.12938
22172003.08.13 14:03t/p11110.181.129381.099281.1293890.0018349.29
22182003.08.13 14:03close11100.121.129501.099581.1321828.0618377.35
22192003.08.13 14:04close11090.081.129001.099621.13472-5.6118371.73
22202003.08.13 14:04close11080.051.129331.099641.13724-14.4618357.28
22212003.08.13 14:04close11070.031.129251.099781.13988-16.7818340.49
22222003.08.13 14:04close11060.021.129401.099981.14258-16.2918324.21
22232003.08.14 11:00sell11120.021.128301.165901.12330
22242003.08.14 16:43t/p11120.021.123301.165901.1233010.0018334.21
22252003.08.15 20:00buy11130.021.125981.088381.13098
22262003.08.18 01:23buy11140.031.123381.088281.12838
22272003.08.18 10:12buy11150.051.120831.088231.12583
22282003.08.18 11:29buy11160.081.118241.088141.12324
22292003.08.18 14:45buy11170.121.115381.087781.12038
22302003.08.19 01:51buy11180.181.112781.087681.11778
22312003.08.19 06:42buy11190.271.110181.087581.11518
22322003.08.19 11:29buy11200.411.107481.087381.11248
22332003.08.19 15:55t/p11200.411.112481.087381.11248205.0018539.21
22342003.08.19 15:55close11190.271.112601.087581.1151865.3418604.55
22352003.08.19 15:55close11180.181.112451.087681.11778-5.9418598.61
22362003.08.19 15:55close11170.121.112531.087781.12038-33.9818564.63
22372003.08.19 15:55close11160.081.112201.088141.12324-48.1718516.45
22382003.08.19 15:56close11150.051.112301.088231.12583-42.5618473.89
22392003.08.19 15:56close11140.031.111901.088281.12838-34.3918439.51
22402003.08.19 15:57close11130.021.112001.088381.13098-27.8918411.62
22412003.08.25 06:00buy11210.021.087881.050281.09288
22422003.08.25 16:38buy11220.031.085081.049981.09008
22432003.08.25 23:11buy11230.051.082481.049881.08748
22442003.08.26 11:32buy11240.081.079631.049531.08463
22452003.08.26 14:17t/p11240.081.084631.049531.0846340.0018451.62
22462003.08.26 14:17close11230.051.084801.049881.0874811.6918463.31
22472003.08.26 14:17close11220.031.084621.049981.09008-1.3318461.99
22482003.08.26 14:17close11210.021.084711.050281.09288-6.3018455.68
22492003.08.27 02:00sell11250.021.086501.124101.08150
22502003.08.27 08:58sell11260.031.089101.124201.08410
22512003.08.27 11:08sell11270.051.091701.124301.08670
22522003.08.27 22:07t/p11270.051.086701.124301.0867025.0018480.68
22532003.08.27 22:07close11260.031.086681.124201.084107.2618487.94
22542003.08.27 22:07close11250.021.086991.124101.08150-0.9818486.96
22552003.08.28 00:00sell11280.021.085801.123401.08080
22562003.08.28 13:52sell11290.031.088401.123501.08340
22572003.08.28 14:28sell11300.051.091101.123701.08610
22582003.08.29 11:53sell11310.081.094001.124101.08900
22592003.08.29 13:36sell11320.121.096801.124401.09180
22602003.08.29 15:32sell11330.181.099451.124551.09445
22612003.09.02 00:55t/p11330.181.094451.124551.0944588.4918575.45
22622003.09.02 00:55close11320.121.094381.124401.0918028.0318603.49
22632003.09.02 00:56close11310.081.094481.124101.08900-4.5118598.98
22642003.09.02 00:56close11300.051.094821.123701.08610-19.2318579.75
22652003.09.02 00:56close11290.031.094751.123501.08340-19.4318560.32
22662003.09.02 00:56close11280.021.094881.123401.08080-18.4118541.91
22672003.09.09 00:00sell11340.021.106901.144501.10190
22682003.09.09 02:59sell11350.031.109551.144651.10455
22692003.09.09 06:18sell11360.051.112191.144791.10719
22702003.09.09 11:37sell11370.081.114901.145001.10990
22712003.09.09 13:30sell11380.121.117501.145101.11250
22722003.09.09 14:39sell11390.181.120201.145301.11520
22732003.09.09 16:18sell11400.271.122801.145401.11780
22742003.09.10 11:49t/p11400.271.117801.145401.11780133.8718675.78
22752003.09.10 11:49close11390.181.117681.145301.1152044.6118720.39
22762003.09.10 11:49close11380.121.117841.145101.11250-4.5818715.80
22772003.09.10 11:49close11370.081.117981.145001.10990-24.9818690.83
22782003.09.10 11:50close11360.051.117881.144791.10719-28.6618662.17
22792003.09.10 11:50close11350.031.117641.144651.10455-24.4018637.77
22802003.09.10 11:50close11340.021.117711.144501.10190-21.7018616.07
22812003.09.11 10:00sell11410.021.122601.160201.11760
22822003.09.11 12:32sell11420.031.125161.160261.12016
22832003.09.11 12:53t/p11420.031.120161.160261.1201615.0018631.07
22842003.09.11 12:53close11410.021.119981.160201.117605.2418636.31
22852003.09.11 21:00buy11430.021.121281.083681.12628
22862003.09.11 23:35buy11440.031.118581.083481.12358
22872003.09.12 09:31buy11450.051.115781.083181.12078
22882003.09.12 12:31t/p11450.051.120781.083181.1207825.0018661.31
22892003.09.12 12:31close11440.031.121041.083481.123587.4318668.74
22902003.09.12 12:31close11430.021.120891.083681.12628-0.7418668.00
22912003.09.15 23:00sell11460.021.128501.166101.12350
22922003.09.16 01:40sell11470.031.131101.166201.12610
22932003.09.16 07:31t/p11470.031.126101.166201.1261015.0018683.00
22942003.09.16 07:31close11460.021.126081.166101.123504.7618687.76
22952003.09.16 09:00sell11480.021.125001.162601.12000
22962003.09.16 14:39t/p11480.021.120001.162601.1200010.0018697.76
22972003.09.23 07:00sell11490.021.145401.183001.14040
22982003.09.23 07:30sell11500.031.148001.183101.14300
22992003.09.23 08:01sell11510.051.150571.183171.14557
23002003.09.23 14:30t/p11510.051.145571.183171.1455725.0018722.76
23012003.09.23 14:30close11500.031.145481.183101.143007.5618730.32
23022003.09.23 14:31close11490.021.145681.183001.14040-0.5618729.76
23032003.09.23 14:31sell11520.021.145641.183241.14064
23042003.09.23 14:52sell11530.031.148201.183301.14320
23052003.09.23 22:45t/p11530.031.143201.183301.1432015.0018744.76
23062003.09.23 22:45close11520.021.143181.183241.140644.9218749.68
23072003.09.24 05:00buy11540.021.146381.108781.15138
23082003.09.24 06:22buy11550.031.143681.108581.14868
23092003.09.24 08:35t/p11550.031.148681.108581.1486815.0018764.68
23102003.09.24 08:35close11540.021.148701.108781.151384.6418769.32
23112003.09.25 04:00sell11560.021.148501.186101.14350
23122003.09.25 12:32sell11570.031.151161.186261.14616
23132003.09.25 14:34sell11580.051.153701.186301.14870
23142003.09.25 15:50t/p11580.051.148701.186301.1487025.0018794.32
23152003.09.25 15:50close11570.031.148691.186261.146167.4118801.73
23162003.09.25 15:50close11560.021.148821.186101.14350-0.6418801.09
23172003.09.25 16:00sell11590.021.148501.186101.14350
23182003.09.29 03:10t/p11590.021.143501.186101.143509.8318810.92
23192003.09.29 06:00buy11600.021.145981.108381.15098
23202003.09.29 07:15buy11610.031.143341.108241.14834
23212003.09.29 07:32buy11620.051.140781.108181.14578
23222003.09.29 14:02t/p11620.051.145781.108181.1457825.0018835.92
23232003.09.29 14:02close11610.031.145781.108241.148347.3218843.24
23242003.09.29 14:02close11600.021.145721.108381.15098-0.5218842.72
23252003.09.29 15:00buy11630.021.153581.115981.15858
23262003.09.29 15:02t/p11630.021.158581.115981.1585810.0018852.72
23272003.09.29 15:02buy11640.021.158891.121291.16389
23282003.09.29 15:04buy11650.031.156381.121281.16138
23292003.09.29 21:55t/p11650.031.161381.121281.1613815.0018867.72
23302003.09.29 21:55close11640.021.161951.121291.163896.1218873.84
23312003.10.01 18:00sell11660.021.169501.207101.16450
23322003.10.01 19:38sell11670.031.172101.207201.16710
23332003.10.02 01:42sell11680.051.174601.207201.16960
23342003.10.02 09:55t/p11680.051.169601.207201.1696025.0018898.84
23352003.10.02 09:55close11670.031.169551.207201.167107.2718906.11
23362003.10.02 09:55close11660.021.169631.207101.16450-0.5118905.60
23372003.10.03 02:00buy11690.021.170181.132581.17518
23382003.10.03 12:31buy11700.031.167371.132271.17237
23392003.10.03 12:32buy11710.051.164811.132211.16981
23402003.10.03 13:01buy11720.081.162031.131931.16703
23412003.10.03 13:08buy11730.121.159421.131821.16442
23422003.10.03 14:03t/p11730.121.164421.131821.1644260.0018965.60
23432003.10.03 14:03close11720.081.164551.131931.1670320.1618985.76
23442003.10.03 14:03close11710.051.164471.132211.16981-1.7018984.06
23452003.10.03 14:03close11700.031.164801.132271.17237-7.7118976.35
23462003.10.03 14:04close11690.021.164901.132581.17518-10.5618965.79
23472003.10.09 13:00sell11740.021.173401.211001.16840
23482003.10.10 09:57sell11750.031.175981.211081.17098
23492003.10.10 10:07sell11760.051.178531.211131.17353
23502003.10.10 12:48sell11770.081.181301.211401.17630
23512003.10.10 13:08sell11780.121.183901.211501.17890
23522003.10.10 14:21t/p11780.121.178901.211501.1789060.0019025.79
23532003.10.10 14:21close11770.081.178581.211401.1763021.7619047.55
23542003.10.10 14:21close11760.051.178691.211131.17353-0.8019046.75
23552003.10.10 14:21close11750.031.178801.211081.17098-8.4619038.29
23562003.10.10 14:21close11740.021.178691.211001.16840-10.6619027.63
23572003.10.13 03:00sell11790.021.179201.216801.17420
23582003.10.13 06:54t/p11790.021.174201.216801.1742010.0019037.63
23592003.10.17 15:00buy11800.021.163581.125981.16858
23602003.10.17 19:51t/p11800.021.168581.125981.1685810.0019047.63
23612003.10.20 12:00sell11810.021.165201.202801.16020
23622003.10.20 14:34sell11820.031.167721.202821.16272
23632003.10.21 00:08t/p11820.031.162721.202821.1627214.8719062.50
23642003.10.21 00:08close11810.021.162681.202801.160204.9619067.46
23652003.10.21 00:08sell11830.021.162601.200201.15760
23662003.10.21 06:44sell11840.031.165301.200401.16030
23672003.10.21 13:43sell11850.051.167901.200501.16290
23682003.10.21 16:26sell11860.081.170401.200501.16540
23692003.10.21 18:58t/p11860.081.165401.200501.1654040.0019107.46
23702003.10.21 18:58close11850.051.165381.200501.1629012.6019120.06
23712003.10.21 18:59close11840.031.165481.200401.16030-0.5419119.52
23722003.10.21 18:59close11830.021.165331.200201.15760-5.4619114.06
23732003.10.22 00:00sell11870.021.165501.203101.16050
23742003.10.22 05:24sell11880.031.168111.203211.16311
23752003.10.22 06:18sell11890.051.170791.203391.16579
23762003.10.22 13:15sell11900.081.173431.203531.16843
23772003.10.22 14:01sell11910.121.176011.203611.17101
23782003.10.22 14:39sell11920.181.178601.203701.17360
23792003.10.22 15:46sell11930.271.181151.203751.17615
23802003.10.23 06:45sell11940.411.184001.204101.17900
23812003.10.23 10:57t/p11940.411.179001.204101.17900205.0019319.06
23822003.10.23 10:57close11930.271.178781.203751.1761560.6019379.65
23832003.10.23 10:57close11920.181.178981.203701.17360-9.1019370.55
23842003.10.23 10:57close11910.121.178881.203611.17101-35.9519334.60
23852003.10.23 10:58close11900.081.179081.203531.16843-46.2119288.40
23862003.10.23 10:58close11890.051.179311.203391.16579-43.2319245.17
23872003.10.23 10:58close11880.031.179231.203211.16311-33.7419211.43
23882003.10.23 10:58close11870.021.179381.203101.16050-28.0119183.42
23892003.10.23 12:00sell11950.021.177901.215501.17290
23902003.10.23 15:17sell11960.031.180701.215801.17570
23912003.10.24 13:42sell11970.051.183301.215901.17830
23922003.10.24 16:49sell11980.081.185941.216041.18094
23932003.10.24 19:24t/p11980.081.180941.216041.1809440.0019223.42
23942003.10.24 19:24close11970.051.180881.215901.1783012.1019235.52
23952003.10.24 19:24close11960.031.180981.215801.17570-0.9719234.55
23962003.10.24 19:25close11950.021.181181.215501.17290-6.6419227.91
23972003.10.24 19:25sell11990.021.181251.218851.17625
23982003.10.27 02:47t/p11990.021.176251.218851.176259.9219237.83
23992003.10.28 17:00buy12000.021.169281.131681.17428
24002003.10.28 21:01buy12010.031.166681.131581.17168
24012003.10.29 07:27t/p12010.031.171681.131581.1716815.0519252.88
24022003.10.29 07:27close12000.021.171701.131681.174284.8819257.76
24032003.10.29 07:27buy12020.021.171821.134221.17682
24042003.10.29 13:06buy12030.031.168981.133881.17398
24052003.10.29 21:08buy12040.051.166481.133881.17148
24062003.10.30 11:00t/p12040.051.171481.133881.1714825.2719283.03
24072003.10.30 11:00close12030.031.171701.133881.173988.3219291.35
24082003.10.30 11:00close12020.021.171501.134221.17682-0.5319290.82
24092003.10.30 13:00buy12050.021.174981.137381.17998
24102003.10.30 13:31buy12060.031.172461.137361.17746
24112003.10.30 13:32buy12070.051.169881.137281.17488
24122003.10.30 14:30buy12080.081.167341.137241.17234
24132003.10.30 17:52buy12090.121.164511.136911.16951
24142003.10.30 22:34buy12100.181.161981.136881.16698
24152003.10.31 17:04buy12110.271.159081.136481.16408
24162003.11.03 15:02buy12120.411.156491.136391.16149
24172003.11.03 15:19buy12130.621.153481.135881.15848
24182003.11.03 15:34buy12140.931.150731.135631.15573
24192003.11.03 15:40buy12151.401.148051.135451.15305
24202003.11.07 13:34close at stop12151.401.138001.135451.15305-1391.7117899.11
24212003.11.07 13:34close at stop12140.931.138001.135631.15573-1173.7316725.38
24222003.11.07 13:34close at stop12130.621.138001.135881.15848-952.9915772.39
24232003.11.07 13:34close at stop12120.411.138001.136391.16149-753.6115018.77
24242003.11.07 13:34close at stop12110.271.138001.136481.16408-565.7214453.05
24252003.11.07 13:34close at stop12100.181.138001.136881.16698-429.0214024.03
24262003.11.07 13:34close at stop12090.121.138001.136911.16951-316.3713707.66
24272003.11.07 13:34close at stop12080.081.138001.137241.17234-233.5613474.11
24282003.11.07 13:34close at stop12070.051.138001.137281.17488-158.6713315.43
24292003.11.07 13:34close at stop12060.031.138001.137361.17746-102.9413212.49
24302003.11.07 13:34close at stop12050.021.138001.137381.17998-73.6713138.82