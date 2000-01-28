|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2000.01.02 23:00 - 2011.07.15 19:00 (2000.01.01 - 2011.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=41955; EcnBroker=false; TakeProfit=50; Lots=0.01; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=15; Pips=25; slippage=5; SecureProfit=1; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; bar=1; mm=true; risk=0.12; lotincrease=2; SpreadProtection=true; PipTolerance=5; OsMA_is="OsMa Settings"; FastEMA=12; SlowEMA=26; SignalSMA=9; OsMatf=0; CenterofGravity_isv="Center of Gravity Settings"; Per=10; Price=4; Cogtf1=0; Cogtf2=0; T3VhfPeriods_is="VHF Settings"; VHF_Period1=28; T3Period1=5; T3Price1=0; T3Hot1=0.7; T3Original1=false; VHF_Period2=14; T3Period2=5; T3Price2=0; T3Hot2=0.7; T3Original2=false; _smi="Smi Settings"; Length=13; Smooth1=25; Smooth2=2; Signal=5; SmiPrice=0;
|Bars in test
|70638
|Ticks modelled
|52127827
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|15
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|3138.82
|Gross profit
|16543.98
|Gross loss
|-13405.16
|Profit factor
|1.23
|Expected payoff
|2.58
|Absolute drawdown
|1253.44
|Maximal drawdown
|6187.14 (32.01%)
|Relative drawdown
|32.01% (6187.14)
|Total trades
|1215
|Short positions (won %)
|612 (58.17%)
|Long positions (won %)
|603 (61.03%)
|Profit trades (% of total)
|724 (59.59%)
|Loss trades (% of total)
|491 (40.41%)
|Largest
|profit trade
|465.00
|loss trade
|-1391.71
|Average
|profit trade
|22.85
|loss trade
|-27.30
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (142.02)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-6152.53)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|665.67 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-6152.53 (12)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.01.05 22:00
|sell
|1
|0.01
|1.03200
|1.06960
|1.02700
|2
|2000.01.06 05:07
|sell
|2
|0.02
|1.03455
|1.06965
|1.02955
|3
|2000.01.06 06:02
|sell
|3
|0.03
|1.03710
|1.06970
|1.03210
|4
|2000.01.06 12:01
|sell
|4
|0.05
|1.03960
|1.06970
|1.03460
|5
|2000.01.06 15:45
|t/p
|4
|0.05
|1.03460
|1.06970
|1.03460
|25.00
|10025.00
|6
|2000.01.06 15:45
|close
|3
|0.03
|1.03418
|1.06970
|1.03210
|8.76
|10033.76
|7
|2000.01.06 15:45
|close
|2
|0.02
|1.03430
|1.06965
|1.02955
|0.50
|10034.26
|8
|2000.01.06 15:45
|close
|1
|0.01
|1.03442
|1.06960
|1.02700
|-2.55
|10031.71
|9
|2000.01.07 10:00
|buy
|5
|0.01
|1.03078
|0.99318
|1.03578
|10
|2000.01.07 11:27
|buy
|6
|0.02
|1.02818
|0.99308
|1.03318
|11
|2000.01.10 09:57
|buy
|7
|0.03
|1.02548
|0.99288
|1.03048
|12
|2000.01.10 11:56
|buy
|8
|0.05
|1.02283
|0.99273
|1.02783
|13
|2000.01.11 06:32
|t/p
|8
|0.05
|1.02783
|0.99273
|1.02783
|25.09
|10056.81
|14
|2000.01.11 06:32
|close
|7
|0.03
|1.02790
|0.99288
|1.03048
|7.31
|10064.12
|15
|2000.01.11 06:32
|close
|6
|0.02
|1.02772
|0.99308
|1.03318
|-0.85
|10063.27
|16
|2000.01.11 06:32
|close
|5
|0.01
|1.02781
|0.99318
|1.03578
|-2.93
|10060.34
|17
|2000.01.12 12:00
|sell
|9
|0.01
|1.03080
|1.06840
|1.02580
|18
|2000.01.13 13:32
|t/p
|9
|0.01
|1.02580
|1.06840
|1.02580
|4.87
|10065.21
|19
|2000.01.18 19:00
|buy
|10
|0.01
|1.01388
|0.97628
|1.01888
|20
|2000.01.18 19:49
|buy
|11
|0.02
|1.01118
|0.97608
|1.01618
|21
|2000.01.19 06:08
|t/p
|11
|0.02
|1.01618
|0.97608
|1.01618
|10.04
|10075.25
|22
|2000.01.19 06:08
|close
|10
|0.01
|1.01625
|0.97628
|1.01888
|2.39
|10077.64
|23
|2000.01.19 12:00
|sell
|12
|0.01
|1.01000
|1.04760
|1.00500
|24
|2000.01.19 18:39
|sell
|13
|0.02
|1.01260
|1.04770
|1.00760
|25
|2000.01.20 13:32
|t/p
|13
|0.02
|1.00760
|1.04770
|1.00760
|9.75
|10087.39
|26
|2000.01.20 13:32
|close
|12
|0.01
|1.00758
|1.04760
|1.00500
|2.29
|10089.68
|27
|2000.01.24 20:00
|buy
|14
|0.01
|1.00448
|0.96688
|1.00948
|28
|2000.01.25 04:25
|t/p
|14
|0.01
|1.00948
|0.96688
|1.00948
|5.02
|10094.70
|29
|2000.01.27 03:00
|buy
|15
|0.01
|1.00088
|0.96328
|1.00588
|30
|2000.01.27 12:36
|buy
|16
|0.02
|0.99815
|0.96305
|1.00315
|31
|2000.01.27 13:25
|buy
|17
|0.03
|0.99528
|0.96268
|1.00028
|32
|2000.01.27 13:47
|buy
|18
|0.05
|0.99268
|0.96258
|0.99768
|33
|2000.01.27 15:37
|buy
|19
|0.08
|0.98968
|0.96208
|0.99468
|34
|2000.01.27 15:39
|buy
|20
|0.12
|0.98708
|0.96198
|0.99208
|35
|2000.01.28 07:55
|buy
|21
|0.18
|0.98451
|0.96191
|0.98951
|36
|2000.01.28 15:08
|buy
|22
|0.27
|0.98178
|0.96168
|0.98678
|37
|2000.01.28 15:27
|buy
|23
|0.41
|0.97918
|0.96158
|0.98418
|38
|2000.01.28 16:20
|buy
|24
|0.62
|0.97643
|0.96133
|0.98143
|39
|2000.01.28 17:26
|buy
|25
|0.93
|0.97388
|0.96128
|0.97888
|40
|2000.01.28 18:11
|t/p
|25
|0.93
|0.97888
|0.96128
|0.97888
|465.00
|10559.70
|41
|2000.01.28 18:11
|close
|24
|0.62
|0.97900
|0.96133
|0.98143
|159.34
|10719.04
|42
|2000.01.28 18:11
|close
|23
|0.41
|0.97935
|0.96158
|0.98418
|6.97
|10726.01
|43
|2000.01.28 18:11
|close
|22
|0.27
|0.97940
|0.96168
|0.98678
|-64.26
|10661.75
|44
|2000.01.28 18:11
|close
|21
|0.18
|0.97926
|0.96191
|0.98951
|-94.50
|10567.25
|45
|2000.01.28 18:11
|close
|20
|0.12
|0.97908
|0.96198
|0.99208
|-95.78
|10471.47
|46
|2000.01.28 18:11
|close
|19
|0.08
|0.97890
|0.96208
|0.99468
|-86.09
|10385.37
|47
|2000.01.28 18:11
|close
|18
|0.05
|0.97900
|0.96258
|0.99768
|-68.31
|10317.06
|48
|2000.01.28 18:12
|close
|17
|0.03
|0.97910
|0.96268
|1.00028
|-48.49
|10268.58
|49
|2000.01.28 18:12
|close
|16
|0.02
|0.97941
|0.96305
|1.00315
|-37.44
|10231.14
|50
|2000.01.28 18:12
|close
|15
|0.01
|0.97932
|0.96328
|1.00588
|-21.54
|10209.59
|51
|2000.02.01 15:00
|buy
|26
|0.01
|0.97448
|0.93688
|0.97948
|52
|2000.02.01 16:07
|buy
|27
|0.02
|0.97188
|0.93678
|0.97688
|53
|2000.02.01 17:27
|buy
|28
|0.03
|0.96938
|0.93678
|0.97438
|54
|2000.02.02 07:11
|t/p
|28
|0.03
|0.97438
|0.93678
|0.97438
|15.05
|10224.65
|55
|2000.02.02 07:11
|close
|27
|0.02
|0.97443
|0.93678
|0.97688
|5.14
|10229.78
|56
|2000.02.02 07:11
|close
|26
|0.01
|0.97434
|0.93688
|0.97948
|-0.12
|10229.66
|57
|2000.02.03 03:00
|sell
|29
|0.01
|0.97460
|1.01220
|0.96960
|58
|2000.02.03 13:47
|sell
|30
|0.02
|0.97724
|1.01234
|0.97224
|59
|2000.02.03 14:45
|sell
|31
|0.03
|0.97980
|1.01240
|0.97480
|60
|2000.02.03 15:59
|sell
|32
|0.05
|0.98306
|1.01316
|0.97806
|61
|2000.02.03 16:14
|sell
|33
|0.08
|0.98560
|1.01320
|0.98060
|62
|2000.02.03 16:28
|sell
|34
|0.12
|0.98820
|1.01330
|0.98320
|63
|2000.02.03 17:03
|sell
|35
|0.18
|0.99070
|1.01330
|0.98570
|64
|2000.02.03 17:28
|sell
|36
|0.27
|0.99330
|1.01340
|0.98830
|65
|2000.02.04 07:09
|t/p
|36
|0.27
|0.98830
|1.01340
|0.98830
|133.87
|10363.53
|66
|2000.02.04 07:09
|close
|35
|0.18
|0.98808
|1.01330
|0.98570
|46.41
|10409.94
|67
|2000.02.04 07:09
|close
|34
|0.12
|0.98828
|1.01330
|0.98320
|-1.46
|10408.47
|68
|2000.02.04 07:09
|close
|33
|0.08
|0.98818
|1.01320
|0.98060
|-20.98
|10387.50
|69
|2000.02.04 07:10
|close
|32
|0.05
|0.98828
|1.01316
|0.97806
|-26.31
|10361.19
|70
|2000.02.04 07:10
|close
|31
|0.03
|0.98817
|1.01240
|0.97480
|-25.24
|10335.95
|71
|2000.02.04 07:10
|close
|30
|0.02
|0.98826
|1.01234
|0.97224
|-22.12
|10313.83
|72
|2000.02.04 07:10
|close
|29
|0.01
|0.98808
|1.01220
|0.96960
|-13.52
|10300.31
|73
|2000.02.04 16:00
|sell
|37
|0.01
|0.97980
|1.01740
|0.97480
|74
|2000.02.04 18:38
|sell
|38
|0.02
|0.98240
|1.01750
|0.97740
|75
|2000.02.07 12:04
|t/p
|38
|0.02
|0.97740
|1.01750
|0.97740
|9.92
|10310.22
|76
|2000.02.07 12:04
|close
|37
|0.01
|0.97738
|1.01740
|0.97480
|2.38
|10312.60
|77
|2000.02.10 02:00
|sell
|39
|0.01
|0.99290
|1.03050
|0.98790
|78
|2000.02.10 05:40
|sell
|40
|0.02
|0.99546
|1.03056
|0.99046
|79
|2000.02.10 10:17
|t/p
|40
|0.02
|0.99046
|1.03056
|0.99046
|10.00
|10322.60
|80
|2000.02.10 10:17
|close
|39
|0.01
|0.99038
|1.03050
|0.98790
|2.52
|10325.12
|81
|2000.02.15 08:00
|buy
|41
|0.01
|0.97988
|0.94228
|0.98488
|82
|2000.02.15 12:31
|buy
|42
|0.02
|0.97732
|0.94222
|0.98232
|83
|2000.02.15 15:22
|t/p
|42
|0.02
|0.98232
|0.94222
|0.98232
|10.00
|10335.12
|84
|2000.02.15 15:22
|close
|41
|0.01
|0.98257
|0.94228
|0.98488
|2.69
|10337.81
|85
|2000.02.16 04:00
|buy
|43
|0.01
|0.98228
|0.94468
|0.98728
|86
|2000.02.16 07:56
|buy
|44
|0.02
|0.97928
|0.94418
|0.98428
|87
|2000.02.16 15:27
|t/p
|44
|0.02
|0.98428
|0.94418
|0.98428
|10.00
|10347.81
|88
|2000.02.16 15:27
|close
|43
|0.01
|0.98435
|0.94468
|0.98728
|2.07
|10349.88
|89
|2000.02.18 17:00
|buy
|45
|0.01
|0.98538
|0.94778
|0.99038
|90
|2000.02.22 00:12
|t/p
|45
|0.01
|0.99038
|0.94778
|0.99038
|5.04
|10354.92
|91
|2000.03.01 18:00
|buy
|46
|0.01
|0.97438
|0.93678
|0.97938
|92
|2000.03.01 23:40
|buy
|47
|0.02
|0.97181
|0.93671
|0.97681
|93
|2000.03.02 00:01
|buy
|48
|0.03
|0.96918
|0.93658
|0.97418
|94
|2000.03.02 01:52
|t/p
|48
|0.03
|0.97418
|0.93658
|0.97418
|15.00
|10369.92
|95
|2000.03.02 01:52
|close
|47
|0.02
|0.97430
|0.93671
|0.97681
|5.09
|10375.01
|96
|2000.03.02 01:53
|close
|46
|0.01
|0.97400
|0.93678
|0.97938
|-0.33
|10374.68
|97
|2000.03.02 10:00
|sell
|49
|0.01
|0.97110
|1.00870
|0.96610
|98
|2000.03.02 12:49
|sell
|50
|0.02
|0.97395
|1.00905
|0.96895
|99
|2000.03.02 12:49
|sell
|51
|0.03
|0.97672
|1.00932
|0.97172
|100
|2000.03.02 12:51
|t/p
|51
|0.03
|0.97172
|1.00932
|0.97172
|15.00
|10389.68
|101
|2000.03.02 12:51
|close
|50
|0.02
|0.97159
|1.00905
|0.96895
|4.72
|10394.40
|102
|2000.03.02 12:51
|close
|49
|0.01
|0.97118
|1.00870
|0.96610
|-0.08
|10394.32
|103
|2000.03.02 12:52
|sell
|52
|0.01
|0.97130
|1.00890
|0.96630
|104
|2000.03.02 13:04
|sell
|53
|0.02
|0.97390
|1.00900
|0.96890
|105
|2000.03.02 15:15
|t/p
|53
|0.02
|0.96890
|1.00900
|0.96890
|10.00
|10404.32
|106
|2000.03.02 15:15
|close
|52
|0.01
|0.96808
|1.00890
|0.96630
|3.22
|10407.54
|107
|2000.03.06 11:00
|buy
|54
|0.01
|0.96618
|0.92858
|0.97118
|108
|2000.03.06 11:56
|buy
|55
|0.02
|0.96348
|0.92838
|0.96848
|109
|2000.03.06 14:05
|buy
|56
|0.03
|0.96078
|0.92818
|0.96578
|110
|2000.03.06 17:57
|buy
|57
|0.05
|0.95818
|0.92808
|0.96318
|111
|2000.03.07 15:33
|buy
|58
|0.08
|0.95553
|0.92793
|0.96053
|112
|2000.03.07 17:24
|buy
|59
|0.12
|0.95301
|0.92791
|0.95801
|113
|2000.03.07 20:36
|t/p
|59
|0.12
|0.95801
|0.92791
|0.95801
|60.00
|10467.54
|114
|2000.03.07 20:36
|close
|58
|0.08
|0.95814
|0.92793
|0.96053
|20.88
|10488.42
|115
|2000.03.07 20:36
|close
|57
|0.05
|0.95808
|0.92808
|0.96318
|-0.41
|10488.01
|116
|2000.03.07 20:37
|close
|56
|0.03
|0.95830
|0.92818
|0.96578
|-7.39
|10480.63
|117
|2000.03.07 20:37
|close
|55
|0.02
|0.95850
|0.92838
|0.96848
|-9.92
|10470.70
|118
|2000.03.07 20:37
|close
|54
|0.01
|0.95840
|0.92858
|0.97118
|-7.76
|10462.94
|119
|2000.03.08 00:00
|buy
|60
|0.01
|0.95888
|0.92128
|0.96388
|120
|2000.03.08 10:40
|buy
|61
|0.02
|0.95638
|0.92128
|0.96138
|121
|2000.03.08 14:23
|buy
|62
|0.03
|0.95381
|0.92121
|0.95881
|122
|2000.03.08 17:37
|t/p
|62
|0.03
|0.95881
|0.92121
|0.95881
|15.00
|10477.94
|123
|2000.03.08 17:37
|close
|61
|0.02
|0.95920
|0.92128
|0.96138
|5.64
|10483.58
|124
|2000.03.08 17:37
|close
|60
|0.01
|0.95905
|0.92128
|0.96388
|0.17
|10483.75
|125
|2000.03.13 02:00
|buy
|63
|0.01
|0.96408
|0.92648
|0.96908
|126
|2000.03.13 07:54
|t/p
|63
|0.01
|0.96908
|0.92648
|0.96908
|5.00
|10488.75
|127
|2000.03.14 15:00
|buy
|64
|0.01
|0.96588
|0.92828
|0.97088
|128
|2000.03.14 15:40
|buy
|65
|0.02
|0.96333
|0.92823
|0.96833
|129
|2000.03.14 15:49
|buy
|66
|0.03
|0.96055
|0.92795
|0.96555
|130
|2000.03.14 17:28
|t/p
|66
|0.03
|0.96555
|0.92795
|0.96555
|15.00
|10503.75
|131
|2000.03.14 17:28
|close
|65
|0.02
|0.96580
|0.92823
|0.96833
|4.94
|10508.69
|132
|2000.03.14 17:28
|close
|64
|0.01
|0.96572
|0.92828
|0.97088
|-0.16
|10508.53
|133
|2000.03.15 12:00
|sell
|67
|0.01
|0.96530
|1.00290
|0.96030
|134
|2000.03.15 14:43
|sell
|68
|0.02
|0.96794
|1.00304
|0.96294
|135
|2000.03.15 16:07
|sell
|69
|0.03
|0.97070
|1.00330
|0.96570
|136
|2000.03.15 22:58
|t/p
|69
|0.03
|0.96570
|1.00330
|0.96570
|15.00
|10523.53
|137
|2000.03.15 22:58
|close
|68
|0.02
|0.96528
|1.00304
|0.96294
|5.32
|10528.85
|138
|2000.03.15 22:58
|close
|67
|0.01
|0.96555
|1.00290
|0.96030
|-0.25
|10528.60
|139
|2000.03.16 13:00
|sell
|70
|0.01
|0.96760
|1.00520
|0.96260
|140
|2000.03.16 15:37
|sell
|71
|0.02
|0.97014
|1.00524
|0.96514
|141
|2000.03.16 15:58
|sell
|72
|0.03
|0.97277
|1.00537
|0.96777
|142
|2000.03.17 09:43
|t/p
|72
|0.03
|0.96777
|1.00537
|0.96777
|14.87
|10543.48
|143
|2000.03.17 09:43
|close
|71
|0.02
|0.96777
|1.00524
|0.96514
|4.66
|10548.13
|144
|2000.03.17 09:43
|close
|70
|0.01
|0.96784
|1.00520
|0.96260
|-0.28
|10547.85
|145
|2000.03.17 09:43
|sell
|73
|0.01
|0.96720
|1.00480
|0.96220
|146
|2000.03.17 15:13
|sell
|74
|0.02
|0.96978
|1.00488
|0.96478
|147
|2000.03.17 19:45
|sell
|75
|0.03
|0.97250
|1.00510
|0.96750
|148
|2000.03.21 17:40
|t/p
|75
|0.03
|0.96750
|1.00510
|0.96750
|14.75
|10562.60
|149
|2000.03.21 17:40
|close
|74
|0.02
|0.96708
|1.00488
|0.96478
|5.23
|10567.83
|150
|2000.03.21 17:40
|close
|73
|0.01
|0.96778
|1.00480
|0.96220
|-0.66
|10567.17
|151
|2000.03.22 19:00
|buy
|76
|0.01
|0.96218
|0.92458
|0.96718
|152
|2000.03.23 13:24
|t/p
|76
|0.01
|0.96718
|0.92458
|0.96718
|5.05
|10572.22
|153
|2000.03.28 04:00
|buy
|77
|0.01
|0.96728
|0.92968
|0.97228
|154
|2000.03.28 09:52
|buy
|78
|0.02
|0.96468
|0.92958
|0.96968
|155
|2000.03.28 14:49
|t/p
|78
|0.02
|0.96968
|0.92958
|0.96968
|10.00
|10582.22
|156
|2000.03.28 14:49
|close
|77
|0.01
|0.96970
|0.92968
|0.97228
|2.42
|10584.64
|157
|2000.03.31 02:00
|sell
|79
|0.01
|0.95890
|0.99650
|0.95390
|158
|2000.03.31 10:58
|t/p
|79
|0.01
|0.95390
|0.99650
|0.95390
|5.00
|10589.64
|159
|2000.04.03 15:00
|buy
|80
|0.01
|0.95688
|0.91928
|0.96188
|160
|2000.04.03 15:14
|buy
|81
|0.02
|0.95428
|0.91918
|0.95928
|161
|2000.04.03 19:17
|t/p
|81
|0.02
|0.95928
|0.91918
|0.95928
|10.00
|10599.64
|162
|2000.04.03 19:17
|close
|80
|0.01
|0.95930
|0.91928
|0.96188
|2.42
|10602.06
|163
|2000.04.04 04:00
|buy
|82
|0.01
|0.95678
|0.91918
|0.96178
|164
|2000.04.04 08:22
|buy
|83
|0.02
|0.95428
|0.91918
|0.95928
|165
|2000.04.04 16:36
|t/p
|83
|0.02
|0.95928
|0.91918
|0.95928
|10.00
|10612.06
|166
|2000.04.04 16:36
|close
|82
|0.01
|0.95930
|0.91918
|0.96178
|2.52
|10614.58
|167
|2000.04.04 20:00
|sell
|84
|0.01
|0.96240
|1.00000
|0.95740
|168
|2000.04.05 08:02
|sell
|85
|0.02
|0.96495
|1.00005
|0.95995
|169
|2000.04.05 10:49
|sell
|86
|0.03
|0.96752
|1.00012
|0.96252
|170
|2000.04.05 12:48
|sell
|87
|0.05
|0.97007
|1.00017
|0.96507
|171
|2000.04.05 14:31
|t/p
|87
|0.05
|0.96507
|1.00017
|0.96507
|25.00
|10639.58
|172
|2000.04.05 14:31
|close
|86
|0.03
|0.96497
|1.00012
|0.96252
|7.65
|10647.23
|173
|2000.04.05 14:31
|close
|85
|0.02
|0.96458
|1.00005
|0.95995
|0.74
|10647.97
|174
|2000.04.05 14:32
|close
|84
|0.01
|0.96508
|1.00000
|0.95740
|-2.72
|10645.25
|175
|2000.04.07 06:00
|buy
|88
|0.01
|0.95718
|0.91958
|0.96218
|176
|2000.04.07 12:47
|buy
|89
|0.02
|0.95463
|0.91953
|0.95963
|177
|2000.04.07 15:12
|t/p
|89
|0.02
|0.95963
|0.91953
|0.95963
|10.00
|10655.25
|178
|2000.04.07 15:12
|close
|88
|0.01
|0.95970
|0.91958
|0.96218
|2.52
|10657.77
|179
|2000.04.14 09:01
|buy
|90
|0.01
|0.95498
|0.91738
|0.95998
|180
|2000.04.14 12:56
|t/p
|90
|0.01
|0.95998
|0.91738
|0.95998
|5.00
|10662.77
|181
|2000.04.19 07:00
|buy
|91
|0.01
|0.94678
|0.90918
|0.95178
|182
|2000.04.19 14:02
|buy
|92
|0.02
|0.94398
|0.90888
|0.94898
|183
|2000.04.19 14:45
|buy
|93
|0.03
|0.94143
|0.90883
|0.94643
|184
|2000.04.19 15:12
|buy
|94
|0.05
|0.93881
|0.90871
|0.94381
|185
|2000.04.19 16:00
|buy
|95
|0.08
|0.93588
|0.90828
|0.94088
|186
|2000.04.19 19:29
|t/p
|95
|0.08
|0.94088
|0.90828
|0.94088
|40.00
|10702.77
|187
|2000.04.19 19:29
|close
|94
|0.05
|0.94120
|0.90871
|0.94381
|11.95
|10714.72
|188
|2000.04.19 19:29
|close
|93
|0.03
|0.94110
|0.90883
|0.94643
|-0.99
|10713.73
|189
|2000.04.19 19:29
|close
|92
|0.02
|0.94100
|0.90888
|0.94898
|-5.96
|10707.77
|190
|2000.04.19 19:29
|close
|91
|0.01
|0.94090
|0.90918
|0.95178
|-5.88
|10701.89
|191
|2000.04.21 01:00
|buy
|96
|0.01
|0.93898
|0.90138
|0.94398
|192
|2000.04.24 12:14
|t/p
|96
|0.01
|0.94398
|0.90138
|0.94398
|5.02
|10706.91
|193
|2000.04.27 03:00
|sell
|97
|0.01
|0.92190
|0.95950
|0.91690
|194
|2000.04.27 11:52
|t/p
|97
|0.01
|0.91690
|0.95950
|0.91690
|5.00
|10711.91
|195
|2000.04.27 11:52
|buy
|98
|0.01
|0.91679
|0.87919
|0.92179
|196
|2000.04.27 11:55
|buy
|99
|0.02
|0.91408
|0.87898
|0.91908
|197
|2000.04.27 12:31
|t/p
|99
|0.02
|0.91908
|0.87898
|0.91908
|10.00
|10721.91
|198
|2000.04.27 12:31
|close
|98
|0.01
|0.91908
|0.87919
|0.92179
|2.29
|10724.20
|199
|2000.05.01 01:00
|sell
|100
|0.01
|0.90950
|0.94710
|0.90450
|200
|2000.05.01 06:24
|sell
|101
|0.02
|0.91200
|0.94710
|0.90700
|201
|2000.05.01 16:15
|sell
|102
|0.03
|0.91460
|0.94720
|0.90960
|202
|2000.05.01 18:50
|sell
|103
|0.05
|0.91710
|0.94720
|0.91210
|203
|2000.05.02 07:43
|t/p
|103
|0.05
|0.91210
|0.94720
|0.91210
|24.79
|10748.99
|204
|2000.05.02 07:43
|close
|102
|0.03
|0.91208
|0.94720
|0.90960
|7.43
|10756.42
|205
|2000.05.02 07:44
|close
|101
|0.02
|0.91238
|0.94710
|0.90700
|-0.84
|10755.58
|206
|2000.05.02 07:44
|close
|100
|0.01
|0.91246
|0.94710
|0.90450
|-3.00
|10752.58
|207
|2000.05.03 00:00
|buy
|104
|0.01
|0.91038
|0.87278
|0.91538
|208
|2000.05.03 06:11
|buy
|105
|0.02
|0.90788
|0.87278
|0.91288
|209
|2000.05.03 07:11
|buy
|106
|0.03
|0.90484
|0.87224
|0.90984
|210
|2000.05.03 07:20
|buy
|107
|0.05
|0.90188
|0.87178
|0.90688
|211
|2000.05.03 08:06
|buy
|108
|0.08
|0.89926
|0.87166
|0.90426
|212
|2000.05.03 10:59
|buy
|109
|0.12
|0.89662
|0.87152
|0.90162
|213
|2000.05.03 11:15
|buy
|110
|0.18
|0.89408
|0.87148
|0.89908
|214
|2000.05.03 11:21
|buy
|111
|0.27
|0.89137
|0.87127
|0.89637
|215
|2000.05.03 17:33
|t/p
|111
|0.27
|0.89637
|0.87127
|0.89637
|135.00
|10887.58
|216
|2000.05.03 17:33
|close
|110
|0.18
|0.89640
|0.87148
|0.89908
|41.76
|10929.34
|217
|2000.05.03 17:33
|close
|109
|0.12
|0.89620
|0.87152
|0.90162
|-5.04
|10924.30
|218
|2000.05.03 17:35
|close
|108
|0.08
|0.89590
|0.87166
|0.90426
|-26.88
|10897.42
|219
|2000.05.03 17:35
|close
|107
|0.05
|0.89600
|0.87178
|0.90688
|-29.40
|10868.02
|220
|2000.05.03 17:37
|close
|106
|0.03
|0.89640
|0.87224
|0.90984
|-25.32
|10842.70
|221
|2000.05.03 17:37
|close
|105
|0.02
|0.89590
|0.87278
|0.91288
|-23.96
|10818.74
|222
|2000.05.03 17:37
|close
|104
|0.01
|0.89610
|0.87278
|0.91538
|-14.28
|10804.46
|223
|2000.05.08 15:00
|sell
|112
|0.01
|0.89360
|0.93120
|0.88860
|224
|2000.05.08 15:40
|sell
|113
|0.02
|0.89610
|0.93120
|0.89110
|225
|2000.05.08 20:04
|sell
|114
|0.03
|0.89870
|0.93130
|0.89370
|226
|2000.05.09 14:35
|sell
|115
|0.05
|0.90140
|0.93150
|0.89640
|227
|2000.05.09 16:05
|sell
|116
|0.08
|0.90404
|0.93164
|0.89904
|228
|2000.05.09 16:23
|sell
|117
|0.12
|0.90670
|0.93180
|0.90170
|229
|2000.05.09 21:31
|sell
|118
|0.18
|0.90930
|0.93190
|0.90430
|230
|2000.05.10 09:58
|sell
|119
|0.27
|0.91200
|0.93210
|0.90700
|231
|2000.05.10 19:43
|t/p
|119
|0.27
|0.90700
|0.93210
|0.90700
|135.00
|10939.46
|232
|2000.05.10 19:43
|close
|118
|0.18
|0.90681
|0.93190
|0.90430
|44.07
|10983.52
|233
|2000.05.10 19:43
|close
|117
|0.12
|0.90628
|0.93180
|0.90170
|4.54
|10988.06
|234
|2000.05.10 19:45
|close
|116
|0.08
|0.90648
|0.93164
|0.89904
|-19.86
|10968.21
|235
|2000.05.10 19:45
|close
|115
|0.05
|0.90638
|0.93150
|0.89640
|-25.11
|10943.10
|236
|2000.05.10 19:45
|close
|114
|0.03
|0.90718
|0.93130
|0.89370
|-25.69
|10917.41
|237
|2000.05.10 19:46
|close
|113
|0.02
|0.90638
|0.93120
|0.89110
|-20.73
|10896.68
|238
|2000.05.10 19:46
|close
|112
|0.01
|0.90648
|0.93120
|0.88860
|-12.96
|10883.71
|239
|2000.05.10 23:00
|sell
|120
|0.01
|0.90450
|0.94210
|0.89950
|240
|2000.05.11 08:28
|sell
|121
|0.02
|0.90720
|0.94230
|0.90220
|241
|2000.05.11 10:29
|sell
|122
|0.03
|0.90980
|0.94240
|0.90480
|242
|2000.05.11 13:30
|t/p
|122
|0.03
|0.90480
|0.94240
|0.90480
|15.00
|10898.71
|243
|2000.05.11 13:30
|close
|121
|0.02
|0.90458
|0.94230
|0.90220
|5.24
|10903.95
|244
|2000.05.11 13:31
|close
|120
|0.01
|0.90448
|0.94210
|0.89950
|-0.11
|10903.85
|245
|2000.05.12 02:00
|buy
|123
|0.01
|0.90318
|0.86558
|0.90818
|246
|2000.05.12 07:20
|buy
|124
|0.02
|0.90058
|0.86548
|0.90558
|247
|2000.05.12 10:21
|t/p
|124
|0.02
|0.90558
|0.86548
|0.90558
|10.00
|10913.85
|248
|2000.05.12 10:21
|close
|123
|0.01
|0.90560
|0.86558
|0.90818
|2.42
|10916.27
|249
|2000.05.17 05:00
|buy
|125
|0.01
|0.90208
|0.86448
|0.90708
|250
|2000.05.17 07:03
|buy
|126
|0.02
|0.89938
|0.86428
|0.90438
|251
|2000.05.17 07:34
|buy
|127
|0.03
|0.89678
|0.86418
|0.90178
|252
|2000.05.17 10:18
|buy
|128
|0.05
|0.89404
|0.86394
|0.89904
|253
|2000.05.17 14:43
|buy
|129
|0.08
|0.89078
|0.86318
|0.89578
|254
|2000.05.17 20:23
|t/p
|129
|0.08
|0.89578
|0.86318
|0.89578
|40.00
|10956.27
|255
|2000.05.17 20:23
|close
|128
|0.05
|0.89591
|0.86394
|0.89904
|9.35
|10965.62
|256
|2000.05.17 20:23
|close
|127
|0.03
|0.89585
|0.86418
|0.90178
|-2.79
|10962.83
|257
|2000.05.17 20:23
|close
|126
|0.02
|0.89610
|0.86428
|0.90438
|-6.56
|10956.27
|258
|2000.05.17 20:24
|close
|125
|0.01
|0.89620
|0.86448
|0.90708
|-5.88
|10950.39
|259
|2000.05.19 04:00
|sell
|130
|0.01
|0.89390
|0.93150
|0.88890
|260
|2000.05.19 10:39
|t/p
|130
|0.01
|0.88890
|0.93150
|0.88890
|5.00
|10955.39
|261
|2000.05.23 01:00
|sell
|131
|0.01
|0.90370
|0.94130
|0.89870
|262
|2000.05.23 06:05
|sell
|132
|0.02
|0.90640
|0.94150
|0.90140
|263
|2000.05.23 07:27
|sell
|133
|0.03
|0.90910
|0.94170
|0.90410
|264
|2000.05.23 07:35
|sell
|134
|0.05
|0.91170
|0.94180
|0.90670
|265
|2000.05.23 09:07
|sell
|135
|0.08
|0.91432
|0.94192
|0.90932
|266
|2000.05.23 11:46
|t/p
|135
|0.08
|0.90932
|0.94192
|0.90932
|40.00
|10995.39
|267
|2000.05.23 11:46
|close
|134
|0.05
|0.90928
|0.94180
|0.90670
|12.10
|11007.49
|268
|2000.05.23 11:46
|close
|133
|0.03
|0.90938
|0.94170
|0.90410
|-0.84
|11006.65
|269
|2000.05.23 11:46
|close
|132
|0.02
|0.90948
|0.94150
|0.90140
|-6.16
|11000.49
|270
|2000.05.23 11:47
|close
|131
|0.01
|0.90958
|0.94130
|0.89870
|-5.88
|10994.61
|271
|2000.05.23 12:00
|sell
|136
|0.01
|0.90950
|0.94710
|0.90450
|272
|2000.05.23 13:01
|sell
|137
|0.02
|0.91210
|0.94720
|0.90710
|273
|2000.05.23 15:17
|t/p
|137
|0.02
|0.90710
|0.94720
|0.90710
|10.00
|11004.61
|274
|2000.05.23 15:17
|close
|136
|0.01
|0.90698
|0.94710
|0.90450
|2.52
|11007.13
|275
|2000.05.24 21:00
|sell
|138
|0.01
|0.90400
|0.94160
|0.89900
|276
|2000.05.25 12:11
|t/p
|138
|0.01
|0.89900
|0.94160
|0.89900
|4.87
|11012.00
|277
|2000.05.25 14:00
|buy
|139
|0.01
|0.90168
|0.86408
|0.90668
|278
|2000.05.25 14:42
|t/p
|139
|0.01
|0.90668
|0.86408
|0.90668
|5.00
|11017.00
|279
|2000.05.25 14:42
|buy
|140
|0.01
|0.90698
|0.86938
|0.91198
|280
|2000.05.25 18:54
|t/p
|140
|0.01
|0.91198
|0.86938
|0.91198
|5.00
|11022.00
|281
|2000.05.26 12:00
|sell
|141
|0.01
|0.91370
|0.95130
|0.90870
|282
|2000.05.26 14:05
|sell
|142
|0.02
|0.91625
|0.95135
|0.91125
|283
|2000.05.26 14:19
|sell
|143
|0.03
|0.91880
|0.95140
|0.91380
|284
|2000.05.26 14:44
|sell
|144
|0.05
|0.92160
|0.95170
|0.91660
|285
|2000.05.26 14:59
|sell
|145
|0.08
|0.92411
|0.95171
|0.91911
|286
|2000.05.26 15:02
|sell
|146
|0.12
|0.92670
|0.95180
|0.92170
|287
|2000.05.26 15:10
|sell
|147
|0.18
|0.92932
|0.95192
|0.92432
|288
|2000.05.26 16:00
|sell
|148
|0.27
|0.93190
|0.95200
|0.92690
|289
|2000.05.29 07:38
|t/p
|148
|0.27
|0.92690
|0.95200
|0.92690
|133.87
|11155.87
|290
|2000.05.29 07:38
|close
|147
|0.18
|0.92678
|0.95192
|0.92432
|44.97
|11200.84
|291
|2000.05.29 07:39
|close
|146
|0.12
|0.92698
|0.95180
|0.92170
|-3.86
|11196.97
|292
|2000.05.29 07:39
|close
|145
|0.08
|0.92728
|0.95171
|0.91911
|-25.70
|11171.28
|293
|2000.05.29 07:40
|close
|144
|0.05
|0.92708
|0.95170
|0.91660
|-27.61
|11143.67
|294
|2000.05.29 07:40
|close
|143
|0.03
|0.92723
|0.95140
|0.91380
|-25.42
|11118.25
|295
|2000.05.29 07:40
|close
|142
|0.02
|0.92728
|0.95135
|0.91125
|-22.14
|11096.11
|296
|2000.05.29 07:40
|close
|141
|0.01
|0.92714
|0.95130
|0.90870
|-13.48
|11082.63
|297
|2000.05.31 06:00
|buy
|149
|0.01
|0.93108
|0.89348
|0.93608
|298
|2000.05.31 06:14
|buy
|150
|0.02
|0.92848
|0.89338
|0.93348
|299
|2000.05.31 09:33
|t/p
|150
|0.02
|0.93348
|0.89338
|0.93348
|10.00
|11092.63
|300
|2000.05.31 09:33
|close
|149
|0.01
|0.93360
|0.89348
|0.93608
|2.52
|11095.15
|301
|2000.06.02 05:00
|buy
|151
|0.01
|0.93128
|0.89368
|0.93628
|302
|2000.06.02 06:33
|t/p
|151
|0.01
|0.93628
|0.89368
|0.93628
|5.00
|11100.15
|303
|2000.06.05 06:00
|sell
|152
|0.01
|0.94440
|0.98200
|0.93940
|304
|2000.06.05 15:26
|sell
|153
|0.02
|0.94714
|0.98224
|0.94214
|305
|2000.06.06 08:04
|sell
|154
|0.03
|0.94980
|0.98240
|0.94480
|306
|2000.06.06 12:42
|sell
|155
|0.05
|0.95240
|0.98250
|0.94740
|307
|2000.06.06 13:03
|sell
|156
|0.08
|0.95530
|0.98290
|0.95030
|308
|2000.06.06 13:27
|sell
|157
|0.12
|0.95800
|0.98310
|0.95300
|309
|2000.06.07 14:16
|sell
|158
|0.18
|0.96060
|0.98320
|0.95560
|310
|2000.06.08 11:46
|sell
|159
|0.27
|0.96320
|0.98330
|0.95820
|311
|2000.06.08 11:47
|sell
|160
|0.41
|0.96570
|0.98330
|0.96070
|312
|2000.06.08 12:05
|sell
|161
|0.62
|0.96837
|0.98347
|0.96337
|313
|2000.06.08 13:37
|t/p
|161
|0.62
|0.96337
|0.98347
|0.96337
|310.00
|11410.15
|314
|2000.06.08 13:37
|close
|160
|0.41
|0.96298
|0.98330
|0.96070
|111.52
|11521.67
|315
|2000.06.08 13:37
|close
|159
|0.27
|0.96316
|0.98330
|0.95820
|1.08
|11522.75
|316
|2000.06.08 13:37
|close
|158
|0.18
|0.96333
|0.98320
|0.95560
|-51.40
|11471.35
|317
|2000.06.08 13:37
|close
|157
|0.12
|0.96328
|0.98310
|0.95300
|-65.37
|11405.97
|318
|2000.06.08 13:37
|close
|156
|0.08
|0.96322
|0.98290
|0.95030
|-64.70
|11341.27
|319
|2000.06.08 13:37
|close
|155
|0.05
|0.96317
|0.98250
|0.94740
|-54.69
|11286.59
|320
|2000.06.08 13:37
|close
|154
|0.03
|0.96333
|0.98240
|0.94480
|-41.09
|11245.49
|321
|2000.06.08 13:37
|close
|153
|0.02
|0.96348
|0.98224
|0.94214
|-33.10
|11212.39
|322
|2000.06.08 13:37
|close
|152
|0.01
|0.96327
|0.98200
|0.93940
|-19.08
|11193.31
|323
|2000.06.09 16:00
|buy
|162
|0.01
|0.95318
|0.91558
|0.95818
|324
|2000.06.12 00:21
|buy
|163
|0.02
|0.95038
|0.91528
|0.95538
|325
|2000.06.12 16:03
|t/p
|163
|0.02
|0.95538
|0.91528
|0.95538
|10.00
|11203.31
|326
|2000.06.12 16:03
|close
|162
|0.01
|0.95540
|0.91558
|0.95818
|2.24
|11205.55
|327
|2000.06.12 23:01
|sell
|164
|0.01
|0.95380
|0.99140
|0.94880
|328
|2000.06.13 06:33
|sell
|165
|0.02
|0.95631
|0.99141
|0.95131
|329
|2000.06.13 06:45
|sell
|166
|0.03
|0.95885
|0.99145
|0.95385
|330
|2000.06.13 12:40
|sell
|167
|0.05
|0.96148
|0.99158
|0.95648
|331
|2000.06.14 05:34
|sell
|168
|0.08
|0.96400
|0.99160
|0.95900
|332
|2000.06.14 13:20
|t/p
|168
|0.08
|0.95900
|0.99160
|0.95900
|40.00
|11245.55
|333
|2000.06.14 13:20
|close
|167
|0.05
|0.95898
|0.99158
|0.95648
|12.29
|11257.84
|334
|2000.06.14 13:21
|close
|166
|0.03
|0.95928
|0.99145
|0.95385
|-1.42
|11256.43
|335
|2000.06.14 13:21
|close
|165
|0.02
|0.95943
|0.99141
|0.95131
|-6.32
|11250.10
|336
|2000.06.14 13:21
|close
|164
|0.01
|0.95948
|0.99140
|0.94880
|-5.76
|11244.34
|337
|2000.06.14 17:00
|sell
|169
|0.01
|0.95910
|0.99670
|0.95410
|338
|2000.06.15 07:40
|t/p
|169
|0.01
|0.95410
|0.99670
|0.95410
|4.87
|11249.21
|339
|2000.06.15 07:40
|buy
|170
|0.01
|0.95408
|0.91648
|0.95908
|340
|2000.06.15 09:19
|buy
|171
|0.02
|0.95128
|0.91618
|0.95628
|341
|2000.06.16 09:23
|t/p
|171
|0.02
|0.95628
|0.91618
|0.95628
|10.04
|11259.25
|342
|2000.06.16 09:23
|close
|170
|0.01
|0.95653
|0.91648
|0.95908
|2.47
|11261.72
|343
|2000.06.20 05:00
|buy
|172
|0.01
|0.95848
|0.92088
|0.96348
|344
|2000.06.20 08:21
|buy
|173
|0.02
|0.95598
|0.92088
|0.96098
|345
|2000.06.20 12:06
|buy
|174
|0.03
|0.95328
|0.92068
|0.95828
|346
|2000.06.20 18:23
|t/p
|174
|0.03
|0.95828
|0.92068
|0.95828
|15.00
|11276.72
|347
|2000.06.20 18:23
|close
|173
|0.02
|0.95830
|0.92088
|0.96098
|4.64
|11281.36
|348
|2000.06.20 18:23
|close
|172
|0.01
|0.95820
|0.92088
|0.96348
|-0.28
|11281.08
|349
|2000.06.26 02:00
|buy
|175
|0.01
|0.93708
|0.89948
|0.94208
|350
|2000.06.26 07:07
|buy
|176
|0.02
|0.93448
|0.89938
|0.93948
|351
|2000.06.26 07:19
|buy
|177
|0.03
|0.93197
|0.89937
|0.93697
|352
|2000.06.26 15:00
|t/p
|177
|0.03
|0.93697
|0.89937
|0.93697
|15.00
|11296.08
|353
|2000.06.26 15:00
|close
|176
|0.02
|0.93700
|0.89938
|0.93948
|5.04
|11301.12
|354
|2000.06.26 15:01
|close
|175
|0.01
|0.93670
|0.89948
|0.94208
|-0.38
|11300.74
|355
|2000.06.26 17:00
|buy
|178
|0.01
|0.93838
|0.90078
|0.94338
|356
|2000.06.26 23:45
|buy
|179
|0.02
|0.93578
|0.90068
|0.94078
|357
|2000.06.27 06:21
|t/p
|179
|0.02
|0.94078
|0.90068
|0.94078
|10.04
|11310.78
|358
|2000.06.27 06:21
|close
|178
|0.01
|0.94080
|0.90078
|0.94338
|2.44
|11313.21
|359
|2000.06.28 12:00
|sell
|180
|0.01
|0.94090
|0.97850
|0.93590
|360
|2000.06.28 13:21
|sell
|181
|0.02
|0.94357
|0.97867
|0.93857
|361
|2000.06.28 14:48
|sell
|182
|0.03
|0.94620
|0.97880
|0.94120
|362
|2000.06.28 19:06
|t/p
|182
|0.03
|0.94120
|0.97880
|0.94120
|15.00
|11328.21
|363
|2000.06.28 19:06
|close
|181
|0.02
|0.94118
|0.97867
|0.93857
|4.78
|11332.99
|364
|2000.06.28 19:07
|close
|180
|0.01
|0.94138
|0.97850
|0.93590
|-0.48
|11332.51
|365
|2000.07.02 23:03
|sell
|183
|0.01
|0.95240
|0.99000
|0.94740
|366
|2000.07.04 04:36
|t/p
|183
|0.01
|0.94740
|0.99000
|0.94740
|4.92
|11337.43
|367
|2000.07.04 16:00
|buy
|184
|0.01
|0.95128
|0.91368
|0.95628
|368
|2000.07.05 14:33
|t/p
|184
|0.01
|0.95628
|0.91368
|0.95628
|5.02
|11342.45
|369
|2000.07.10 05:00
|buy
|185
|0.01
|0.95128
|0.91368
|0.95628
|370
|2000.07.11 05:59
|t/p
|185
|0.01
|0.95628
|0.91368
|0.95628
|5.02
|11347.47
|371
|2000.07.11 15:00
|sell
|186
|0.01
|0.95090
|0.98850
|0.94590
|372
|2000.07.12 14:55
|t/p
|186
|0.01
|0.94590
|0.98850
|0.94590
|4.96
|11352.42
|373
|2000.07.12 21:00
|buy
|187
|0.01
|0.94278
|0.90518
|0.94778
|374
|2000.07.13 01:08
|buy
|188
|0.02
|0.94028
|0.90518
|0.94528
|375
|2000.07.13 08:46
|buy
|189
|0.03
|0.93764
|0.90504
|0.94264
|376
|2000.07.13 11:15
|buy
|190
|0.05
|0.93508
|0.90498
|0.94008
|377
|2000.07.14 12:32
|buy
|191
|0.08
|0.93228
|0.90468
|0.93728
|378
|2000.07.14 14:46
|t/p
|191
|0.08
|0.93728
|0.90468
|0.93728
|40.00
|11392.42
|379
|2000.07.14 14:46
|close
|190
|0.05
|0.93745
|0.90498
|0.94008
|11.94
|11404.37
|380
|2000.07.14 14:46
|close
|189
|0.03
|0.93737
|0.90504
|0.94264
|-0.76
|11403.61
|381
|2000.07.14 14:47
|close
|188
|0.02
|0.93770
|0.90518
|0.94528
|-5.12
|11398.49
|382
|2000.07.14 14:47
|close
|187
|0.01
|0.93753
|0.90518
|0.94778
|-5.18
|11393.31
|383
|2000.07.24 02:00
|sell
|192
|0.01
|0.93650
|0.97410
|0.93150
|384
|2000.07.24 15:53
|t/p
|192
|0.01
|0.93150
|0.97410
|0.93150
|5.00
|11398.31
|385
|2000.07.31 17:00
|buy
|193
|0.01
|0.92808
|0.89048
|0.93308
|386
|2000.08.01 06:41
|buy
|194
|0.02
|0.92548
|0.89038
|0.93048
|387
|2000.08.01 15:42
|buy
|195
|0.03
|0.92288
|0.89028
|0.92788
|388
|2000.08.01 17:57
|buy
|196
|0.05
|0.92028
|0.89018
|0.92528
|389
|2000.08.01 19:25
|buy
|197
|0.08
|0.91768
|0.89008
|0.92268
|390
|2000.08.01 19:58
|buy
|198
|0.12
|0.91509
|0.88999
|0.92009
|391
|2000.08.02 13:50
|buy
|199
|0.18
|0.91248
|0.88988
|0.91748
|392
|2000.08.03 06:24
|t/p
|199
|0.18
|0.91748
|0.88988
|0.91748
|90.98
|11489.29
|393
|2000.08.03 06:24
|close
|198
|0.12
|0.91750
|0.88999
|0.92009
|29.79
|11519.09
|394
|2000.08.03 06:24
|close
|197
|0.08
|0.91737
|0.89008
|0.92268
|-1.90
|11517.19
|395
|2000.08.03 06:24
|close
|196
|0.05
|0.91744
|0.89018
|0.92528
|-13.84
|11503.35
|396
|2000.08.03 06:25
|close
|195
|0.03
|0.91730
|0.89028
|0.92788
|-16.52
|11486.83
|397
|2000.08.03 06:25
|close
|194
|0.02
|0.91735
|0.89038
|0.93048
|-16.11
|11470.72
|398
|2000.08.03 06:25
|close
|193
|0.01
|0.91740
|0.89048
|0.93308
|-10.59
|11460.13
|399
|2000.08.04 16:00
|buy
|200
|0.01
|0.90758
|0.86998
|0.91258
|400
|2000.08.08 07:33
|buy
|201
|0.02
|0.90498
|0.86988
|0.90998
|401
|2000.08.08 12:36
|buy
|202
|0.03
|0.90233
|0.86973
|0.90733
|402
|2000.08.08 14:58
|buy
|203
|0.05
|0.89978
|0.86968
|0.90478
|403
|2000.08.09 07:59
|buy
|204
|0.08
|0.89718
|0.86958
|0.90218
|404
|2000.08.10 00:00
|t/p
|204
|0.08
|0.90218
|0.86958
|0.90218
|40.44
|11500.56
|405
|2000.08.10 00:00
|close
|203
|0.05
|0.90240
|0.86968
|0.90478
|13.46
|11514.03
|406
|2000.08.10 00:00
|close
|202
|0.03
|0.90218
|0.86973
|0.90733
|-0.23
|11513.80
|407
|2000.08.10 00:00
|close
|201
|0.02
|0.90210
|0.86988
|0.90998
|-5.61
|11508.18
|408
|2000.08.10 00:02
|close
|200
|0.01
|0.90250
|0.86998
|0.91258
|-4.97
|11503.21
|409
|2000.08.18 04:00
|sell
|205
|0.01
|0.91630
|0.95390
|0.91130
|410
|2000.08.18 12:29
|t/p
|205
|0.01
|0.91130
|0.95390
|0.91130
|5.00
|11508.21
|411
|2000.08.22 03:00
|buy
|206
|0.01
|0.90248
|0.86488
|0.90748
|412
|2000.08.22 08:02
|buy
|207
|0.02
|0.89948
|0.86438
|0.90448
|413
|2000.08.22 12:00
|buy
|208
|0.03
|0.89693
|0.86433
|0.90193
|414
|2000.08.23 02:10
|buy
|209
|0.05
|0.89418
|0.86408
|0.89918
|415
|2000.08.23 06:12
|buy
|210
|0.08
|0.89158
|0.86398
|0.89658
|416
|2000.08.23 15:48
|t/p
|210
|0.08
|0.89658
|0.86398
|0.89658
|40.00
|11548.21
|417
|2000.08.23 15:48
|close
|209
|0.05
|0.89670
|0.86408
|0.89918
|12.60
|11560.81
|418
|2000.08.23 15:48
|close
|208
|0.03
|0.89680
|0.86433
|0.90193
|-0.34
|11560.48
|419
|2000.08.23 15:48
|close
|207
|0.02
|0.89690
|0.86438
|0.90448
|-5.12
|11555.35
|420
|2000.08.23 15:48
|close
|206
|0.01
|0.89670
|0.86488
|0.90748
|-5.76
|11549.59
|421
|2000.08.23 19:00
|buy
|211
|0.01
|0.90058
|0.86298
|0.90558
|422
|2000.08.25 05:16
|buy
|212
|0.02
|0.89804
|0.86294
|0.90304
|423
|2000.08.25 07:37
|t/p
|212
|0.02
|0.90304
|0.86294
|0.90304
|10.00
|11559.59
|424
|2000.08.25 07:37
|close
|211
|0.01
|0.90325
|0.86298
|0.90558
|2.74
|11562.33
|425
|2000.08.25 16:00
|sell
|213
|0.01
|0.90250
|0.94010
|0.89750
|426
|2000.08.29 11:27
|t/p
|213
|0.01
|0.89750
|0.94010
|0.89750
|4.92
|11567.25
|427
|2000.08.31 03:00
|sell
|214
|0.01
|0.89370
|0.93130
|0.88870
|428
|2000.08.31 11:52
|sell
|215
|0.02
|0.89635
|0.93145
|0.89135
|429
|2000.08.31 12:14
|t/p
|215
|0.02
|0.89135
|0.93145
|0.89135
|10.00
|11577.25
|430
|2000.08.31 12:14
|close
|214
|0.01
|0.89118
|0.93130
|0.88870
|2.52
|11579.77
|431
|2000.08.31 13:00
|sell
|216
|0.01
|0.89140
|0.92900
|0.88640
|432
|2000.08.31 15:33
|t/p
|216
|0.01
|0.88640
|0.92900
|0.88640
|5.00
|11584.77
|433
|2000.09.01 02:01
|buy
|217
|0.01
|0.88988
|0.85228
|0.89488
|434
|2000.09.01 13:14
|t/p
|217
|0.01
|0.89488
|0.85228
|0.89488
|5.00
|11589.77
|435
|2000.09.12 06:00
|buy
|218
|0.01
|0.85888
|0.82128
|0.86388
|436
|2000.09.12 06:07
|buy
|219
|0.02
|0.85638
|0.82128
|0.86138
|437
|2000.09.12 07:04
|t/p
|219
|0.02
|0.86138
|0.82128
|0.86138
|10.00
|11599.77
|438
|2000.09.12 07:04
|close
|218
|0.01
|0.86140
|0.82128
|0.86388
|2.52
|11602.29
|439
|2000.09.13 03:01
|sell
|220
|0.01
|0.86290
|0.90050
|0.85790
|440
|2000.09.13 06:03
|sell
|221
|0.02
|0.86564
|0.90074
|0.86064
|441
|2000.09.13 06:48
|sell
|222
|0.03
|0.86830
|0.90090
|0.86330
|442
|2000.09.13 13:35
|t/p
|222
|0.03
|0.86330
|0.90090
|0.86330
|15.00
|11617.29
|443
|2000.09.13 13:35
|close
|221
|0.02
|0.86328
|0.90074
|0.86064
|4.72
|11622.01
|444
|2000.09.13 13:35
|close
|220
|0.01
|0.86329
|0.90050
|0.85790
|-0.39
|11621.62
|445
|2000.09.14 11:00
|buy
|223
|0.01
|0.86828
|0.83068
|0.87328
|446
|2000.09.14 12:55
|buy
|224
|0.02
|0.86548
|0.83038
|0.87048
|447
|2000.09.14 14:10
|buy
|225
|0.03
|0.86294
|0.83034
|0.86794
|448
|2000.09.14 14:55
|buy
|226
|0.05
|0.86043
|0.83033
|0.86543
|449
|2000.09.14 19:54
|t/p
|226
|0.05
|0.86543
|0.83033
|0.86543
|25.00
|11646.62
|450
|2000.09.14 19:54
|close
|225
|0.03
|0.86550
|0.83034
|0.86794
|7.68
|11654.30
|451
|2000.09.14 19:54
|close
|224
|0.02
|0.86560
|0.83038
|0.87048
|0.24
|11654.54
|452
|2000.09.14 19:55
|close
|223
|0.01
|0.86570
|0.83068
|0.87328
|-2.58
|11651.96
|453
|2000.09.18 10:00
|buy
|227
|0.01
|0.85558
|0.81798
|0.86058
|454
|2000.09.18 11:37
|buy
|228
|0.02
|0.85294
|0.81784
|0.85794
|455
|2000.09.19 05:54
|buy
|229
|0.03
|0.85025
|0.81765
|0.85525
|456
|2000.09.19 11:50
|t/p
|229
|0.03
|0.85525
|0.81765
|0.85525
|15.00
|11666.96
|457
|2000.09.19 11:50
|close
|228
|0.02
|0.85540
|0.81784
|0.85794
|4.96
|11671.92
|458
|2000.09.19 11:50
|close
|227
|0.01
|0.85530
|0.81798
|0.86058
|-0.26
|11671.65
|459
|2000.09.20 22:03
|buy
|230
|0.01
|0.84928
|0.81168
|0.85428
|460
|2000.09.21 01:01
|buy
|231
|0.02
|0.84674
|0.81164
|0.85174
|461
|2000.09.21 07:25
|t/p
|231
|0.02
|0.85174
|0.81164
|0.85174
|10.00
|11681.65
|462
|2000.09.21 07:25
|close
|230
|0.01
|0.85192
|0.81168
|0.85428
|2.69
|11684.35
|463
|2000.09.26 01:00
|buy
|232
|0.01
|0.87488
|0.83728
|0.87988
|464
|2000.09.26 13:19
|t/p
|232
|0.01
|0.87988
|0.83728
|0.87988
|5.00
|11689.35
|465
|2000.09.28 20:00
|sell
|233
|0.01
|0.87910
|0.91670
|0.87410
|466
|2000.09.28 22:27
|sell
|234
|0.02
|0.88160
|0.91670
|0.87660
|467
|2000.09.29 11:16
|t/p
|234
|0.02
|0.87660
|0.91670
|0.87660
|9.92
|11699.26
|468
|2000.09.29 11:16
|close
|233
|0.01
|0.87648
|0.91670
|0.87410
|2.58
|11701.84
|469
|2000.09.29 14:00
|buy
|235
|0.01
|0.87938
|0.84178
|0.88438
|470
|2000.09.29 16:07
|t/p
|235
|0.01
|0.88438
|0.84178
|0.88438
|5.00
|11706.84
|471
|2000.10.02 12:00
|sell
|236
|0.01
|0.88250
|0.92010
|0.87750
|472
|2000.10.02 20:24
|t/p
|236
|0.01
|0.87750
|0.92010
|0.87750
|5.00
|11711.84
|473
|2000.10.04 11:14
|sell
|237
|0.01
|0.87450
|0.91210
|0.86950
|474
|2000.10.05 11:53
|sell
|238
|0.02
|0.87730
|0.91240
|0.87230
|475
|2000.10.05 13:36
|t/p
|238
|0.02
|0.87230
|0.91240
|0.87230
|10.00
|11721.84
|476
|2000.10.05 13:36
|close
|237
|0.01
|0.87228
|0.91210
|0.86950
|2.09
|11723.94
|477
|2000.10.09 06:00
|buy
|239
|0.01
|0.87008
|0.83248
|0.87508
|478
|2000.10.09 16:04
|buy
|240
|0.02
|0.86748
|0.83238
|0.87248
|479
|2000.10.10 07:32
|t/p
|240
|0.02
|0.87248
|0.83238
|0.87248
|10.04
|11733.97
|480
|2000.10.10 07:32
|close
|239
|0.01
|0.87250
|0.83248
|0.87508
|2.44
|11736.41
|481
|2000.10.10 08:00
|buy
|241
|0.01
|0.87338
|0.83578
|0.87838
|482
|2000.10.10 12:57
|buy
|242
|0.02
|0.87086
|0.83576
|0.87586
|483
|2000.10.10 14:34
|buy
|243
|0.03
|0.86808
|0.83548
|0.87308
|484
|2000.10.11 01:54
|t/p
|243
|0.03
|0.87308
|0.83548
|0.87308
|15.05
|11751.47
|485
|2000.10.11 01:54
|close
|242
|0.02
|0.87310
|0.83576
|0.87586
|4.52
|11755.98
|486
|2000.10.11 01:54
|close
|241
|0.01
|0.87320
|0.83578
|0.87838
|-0.16
|11755.82
|487
|2000.10.12 17:00
|buy
|244
|0.01
|0.86458
|0.82698
|0.86958
|488
|2000.10.12 20:03
|buy
|245
|0.02
|0.86194
|0.82684
|0.86694
|489
|2000.10.13 15:01
|buy
|246
|0.03
|0.85940
|0.82680
|0.86440
|490
|2000.10.13 15:32
|buy
|247
|0.05
|0.85688
|0.82678
|0.86188
|491
|2000.10.13 17:33
|buy
|248
|0.08
|0.85431
|0.82671
|0.85931
|492
|2000.10.16 07:48
|buy
|249
|0.12
|0.85178
|0.82668
|0.85678
|493
|2000.10.16 13:10
|buy
|250
|0.18
|0.84928
|0.82668
|0.85428
|494
|2000.10.16 13:27
|buy
|251
|0.27
|0.84638
|0.82628
|0.85138
|495
|2000.10.16 14:18
|t/p
|251
|0.27
|0.85138
|0.82628
|0.85138
|135.00
|11890.82
|496
|2000.10.16 14:18
|close
|250
|0.18
|0.85154
|0.82668
|0.85428
|40.68
|11931.50
|497
|2000.10.16 14:18
|close
|249
|0.12
|0.85146
|0.82668
|0.85678
|-3.84
|11927.66
|498
|2000.10.16 14:18
|close
|248
|0.08
|0.85137
|0.82671
|0.85931
|-23.37
|11904.29
|499
|2000.10.16 14:18
|close
|247
|0.05
|0.85154
|0.82678
|0.86188
|-26.61
|11877.68
|500
|2000.10.16 14:18
|close
|246
|0.03
|0.85170
|0.82680
|0.86440
|-23.05
|11854.63
|501
|2000.10.16 14:18
|close
|245
|0.02
|0.85138
|0.82684
|0.86694
|-21.05
|11833.58
|502
|2000.10.16 14:18
|close
|244
|0.01
|0.85105
|0.82698
|0.86958
|-13.49
|11820.09
|503
|2000.10.17 18:00
|buy
|252
|0.01
|0.85208
|0.81448
|0.85708
|504
|2000.10.18 06:16
|t/p
|252
|0.01
|0.85708
|0.81448
|0.85708
|5.02
|11825.11
|505
|2000.10.18 15:00
|sell
|253
|0.01
|0.84750
|0.88510
|0.84250
|506
|2000.10.18 15:06
|t/p
|253
|0.01
|0.84250
|0.88510
|0.84250
|5.00
|11830.11
|507
|2000.10.18 15:06
|sell
|254
|0.01
|0.84222
|0.87982
|0.83722
|508
|2000.10.18 15:07
|t/p
|254
|0.01
|0.83722
|0.87982
|0.83722
|5.00
|11835.11
|509
|2000.10.18 15:07
|sell
|255
|0.01
|0.83680
|0.87440
|0.83180
|510
|2000.10.18 15:07
|sell
|256
|0.02
|0.83930
|0.87440
|0.83430
|511
|2000.10.18 15:13
|sell
|257
|0.03
|0.84197
|0.87457
|0.83697
|512
|2000.10.18 16:26
|t/p
|257
|0.03
|0.83697
|0.87457
|0.83697
|15.00
|11850.11
|513
|2000.10.18 16:26
|close
|256
|0.02
|0.83688
|0.87440
|0.83430
|4.84
|11854.95
|514
|2000.10.18 16:27
|close
|255
|0.01
|0.83588
|0.87440
|0.83180
|0.92
|11855.87
|515
|2000.10.20 15:00
|sell
|258
|0.01
|0.83740
|0.87500
|0.83240
|516
|2000.10.20 15:47
|sell
|259
|0.02
|0.84010
|0.87520
|0.83510
|517
|2000.10.20 16:27
|sell
|260
|0.03
|0.84260
|0.87520
|0.83760
|518
|2000.10.23 11:18
|t/p
|260
|0.03
|0.83760
|0.87520
|0.83760
|14.87
|11870.74
|519
|2000.10.23 11:18
|close
|259
|0.02
|0.83748
|0.87520
|0.83510
|5.16
|11875.90
|520
|2000.10.23 11:18
|close
|258
|0.01
|0.83758
|0.87500
|0.83240
|-0.22
|11875.68
|521
|2000.10.24 07:00
|buy
|261
|0.01
|0.83678
|0.79918
|0.84178
|522
|2000.10.25 09:14
|buy
|262
|0.02
|0.83398
|0.79888
|0.83898
|523
|2000.10.25 10:22
|buy
|263
|0.03
|0.83128
|0.79868
|0.83628
|524
|2000.10.25 15:56
|buy
|264
|0.05
|0.82862
|0.79852
|0.83362
|525
|2000.10.25 17:31
|buy
|265
|0.08
|0.82608
|0.79848
|0.83108
|526
|2000.10.26 08:25
|buy
|266
|0.12
|0.82328
|0.79818
|0.82828
|527
|2000.10.26 10:46
|t/p
|266
|0.12
|0.82828
|0.79818
|0.82828
|60.00
|11935.68
|528
|2000.10.26 10:46
|close
|265
|0.08
|0.82840
|0.79848
|0.83108
|19.00
|11954.67
|529
|2000.10.26 10:46
|close
|264
|0.05
|0.82824
|0.79852
|0.83362
|-1.63
|11953.05
|530
|2000.10.26 10:46
|close
|263
|0.03
|0.82832
|0.79868
|0.83628
|-8.72
|11944.33
|531
|2000.10.26 10:46
|close
|262
|0.02
|0.82820
|0.79888
|0.83898
|-11.45
|11932.88
|532
|2000.10.26 10:47
|close
|261
|0.01
|0.82780
|0.79918
|0.84178
|-8.91
|11923.97
|533
|2000.10.27 04:00
|sell
|267
|0.01
|0.82990
|0.86750
|0.82490
|534
|2000.10.27 07:55
|sell
|268
|0.02
|0.83241
|0.86751
|0.82741
|535
|2000.10.27 13:32
|sell
|269
|0.03
|0.83517
|0.86777
|0.83017
|536
|2000.10.27 15:16
|sell
|270
|0.05
|0.84070
|0.87080
|0.83570
|537
|2000.10.27 15:51
|sell
|271
|0.08
|0.84340
|0.87100
|0.83840
|538
|2000.10.30 09:56
|sell
|272
|0.12
|0.84620
|0.87130
|0.84120
|539
|2000.10.30 11:46
|sell
|273
|0.18
|0.84870
|0.87130
|0.84370
|540
|2000.10.30 12:16
|sell
|274
|0.27
|0.85145
|0.87155
|0.84645
|541
|2000.10.30 15:10
|t/p
|274
|0.27
|0.84645
|0.87155
|0.84645
|135.00
|12058.97
|542
|2000.10.30 15:10
|close
|273
|0.18
|0.84641
|0.87130
|0.84370
|41.22
|12100.19
|543
|2000.10.30 15:10
|close
|272
|0.12
|0.84649
|0.87130
|0.84120
|-3.48
|12096.71
|544
|2000.10.30 15:10
|close
|271
|0.08
|0.84608
|0.87100
|0.83840
|-21.78
|12074.94
|545
|2000.10.30 15:10
|close
|270
|0.05
|0.84624
|0.87080
|0.83570
|-27.91
|12047.03
|546
|2000.10.30 15:10
|close
|269
|0.03
|0.84628
|0.86777
|0.83017
|-33.46
|12013.57
|547
|2000.10.30 15:11
|close
|268
|0.02
|0.84618
|0.86751
|0.82741
|-27.62
|11985.95
|548
|2000.10.30 15:11
|close
|267
|0.01
|0.84650
|0.86750
|0.82490
|-16.64
|11969.31
|549
|2000.11.01 04:02
|sell
|275
|0.01
|0.84820
|0.88580
|0.84320
|550
|2000.11.01 06:52
|sell
|276
|0.02
|0.85071
|0.88581
|0.84571
|551
|2000.11.01 07:38
|sell
|277
|0.03
|0.85340
|0.88600
|0.84840
|552
|2000.11.01 10:46
|sell
|278
|0.05
|0.85601
|0.88611
|0.85101
|553
|2000.11.01 15:19
|sell
|279
|0.08
|0.85880
|0.88640
|0.85380
|554
|2000.11.01 20:20
|sell
|280
|0.12
|0.86133
|0.88643
|0.85633
|555
|2000.11.02 08:14
|t/p
|280
|0.12
|0.85633
|0.88643
|0.85633
|58.49
|12027.80
|556
|2000.11.02 08:14
|close
|279
|0.08
|0.85614
|0.88640
|0.85380
|20.27
|12048.07
|557
|2000.11.02 08:14
|close
|278
|0.05
|0.85619
|0.88611
|0.85101
|-1.53
|12046.54
|558
|2000.11.02 08:14
|close
|277
|0.03
|0.85623
|0.88600
|0.84840
|-8.87
|12037.68
|559
|2000.11.02 08:14
|close
|276
|0.02
|0.85578
|0.88581
|0.84571
|-10.39
|12027.29
|560
|2000.11.02 08:15
|close
|275
|0.01
|0.85618
|0.88580
|0.84320
|-8.11
|12019.18
|561
|2000.11.06 00:00
|buy
|281
|0.01
|0.86708
|0.82948
|0.87208
|562
|2000.11.06 00:13
|buy
|282
|0.02
|0.86457
|0.82947
|0.86957
|563
|2000.11.06 07:53
|t/p
|282
|0.02
|0.86957
|0.82947
|0.86957
|10.00
|12029.18
|564
|2000.11.06 07:53
|close
|281
|0.01
|0.86960
|0.82948
|0.87208
|2.52
|12031.70
|565
|2000.11.06 22:00
|buy
|283
|0.01
|0.86228
|0.82468
|0.86728
|566
|2000.11.07 11:34
|buy
|284
|0.02
|0.85968
|0.82458
|0.86468
|567
|2000.11.08 01:55
|t/p
|284
|0.02
|0.86468
|0.82458
|0.86468
|10.04
|12041.74
|568
|2000.11.08 01:55
|close
|283
|0.01
|0.86470
|0.82468
|0.86728
|2.46
|12044.19
|569
|2000.11.08 01:55
|buy
|285
|0.01
|0.86480
|0.82720
|0.86980
|570
|2000.11.08 04:25
|buy
|286
|0.02
|0.86228
|0.82718
|0.86728
|571
|2000.11.08 05:09
|buy
|287
|0.03
|0.85958
|0.82698
|0.86458
|572
|2000.11.08 07:24
|buy
|288
|0.05
|0.85700
|0.82690
|0.86200
|573
|2000.11.08 17:30
|buy
|289
|0.08
|0.85447
|0.82687
|0.85947
|574
|2000.11.08 17:37
|buy
|290
|0.12
|0.85196
|0.82686
|0.85696
|575
|2000.11.09 14:13
|t/p
|290
|0.12
|0.85696
|0.82686
|0.85696
|60.66
|12104.85
|576
|2000.11.09 14:13
|close
|289
|0.08
|0.85700
|0.82687
|0.85947
|20.68
|12125.53
|577
|2000.11.09 14:13
|close
|288
|0.05
|0.85689
|0.82690
|0.86200
|-0.28
|12125.25
|578
|2000.11.09 14:13
|close
|287
|0.03
|0.85670
|0.82698
|0.86458
|-8.48
|12116.77
|579
|2000.11.09 14:14
|close
|286
|0.02
|0.85690
|0.82718
|0.86728
|-10.65
|12106.12
|580
|2000.11.09 14:14
|close
|285
|0.01
|0.85700
|0.82720
|0.86980
|-7.75
|12098.38
|581
|2000.11.09 15:00
|buy
|291
|0.01
|0.86028
|0.82268
|0.86528
|582
|2000.11.09 16:18
|buy
|292
|0.02
|0.85777
|0.82267
|0.86277
|583
|2000.11.09 18:47
|t/p
|292
|0.02
|0.86277
|0.82267
|0.86277
|10.00
|12108.38
|584
|2000.11.09 18:47
|close
|291
|0.01
|0.86295
|0.82268
|0.86528
|2.67
|12111.05
|585
|2000.11.13 03:00
|buy
|293
|0.01
|0.86318
|0.82558
|0.86818
|586
|2000.11.13 13:34
|buy
|294
|0.02
|0.86043
|0.82533
|0.86543
|587
|2000.11.13 21:45
|buy
|295
|0.03
|0.85638
|0.82378
|0.86138
|588
|2000.11.14 08:45
|t/p
|295
|0.03
|0.86138
|0.82378
|0.86138
|15.05
|12126.10
|589
|2000.11.14 08:45
|close
|294
|0.02
|0.86150
|0.82533
|0.86543
|2.18
|12128.28
|590
|2000.11.14 08:46
|close
|293
|0.01
|0.86140
|0.82558
|0.86818
|-1.76
|12126.52
|591
|2000.11.14 08:46
|buy
|296
|0.01
|0.86124
|0.82364
|0.86624
|592
|2000.11.14 11:00
|buy
|297
|0.02
|0.85868
|0.82358
|0.86368
|593
|2000.11.14 14:30
|buy
|298
|0.03
|0.85618
|0.82358
|0.86118
|594
|2000.11.15 07:20
|t/p
|298
|0.03
|0.86118
|0.82358
|0.86118
|15.05
|12141.57
|595
|2000.11.15 07:20
|close
|297
|0.02
|0.86120
|0.82358
|0.86368
|5.08
|12146.65
|596
|2000.11.15 07:20
|close
|296
|0.01
|0.86109
|0.82364
|0.86624
|-0.13
|12146.51
|597
|2000.11.15 12:00
|sell
|299
|0.01
|0.85970
|0.89730
|0.85470
|598
|2000.11.16 15:02
|t/p
|299
|0.01
|0.85470
|0.89730
|0.85470
|4.87
|12151.39
|599
|2000.11.17 00:00
|buy
|300
|0.01
|0.85398
|0.81638
|0.85898
|600
|2000.11.17 15:08
|buy
|301
|0.02
|0.85137
|0.81627
|0.85637
|601
|2000.11.17 19:15
|buy
|302
|0.03
|0.84878
|0.81618
|0.85378
|602
|2000.11.21 15:45
|buy
|303
|0.05
|0.84618
|0.81608
|0.85118
|603
|2000.11.21 17:42
|buy
|304
|0.08
|0.84354
|0.81594
|0.84854
|604
|2000.11.22 07:13
|t/p
|304
|0.08
|0.84854
|0.81594
|0.84854
|40.15
|12191.53
|605
|2000.11.22 07:13
|close
|303
|0.05
|0.84854
|0.81608
|0.85118
|11.89
|12203.43
|606
|2000.11.22 07:13
|close
|302
|0.03
|0.84847
|0.81618
|0.85378
|-0.77
|12202.66
|607
|2000.11.22 07:13
|close
|301
|0.02
|0.84860
|0.81627
|0.85637
|-5.43
|12197.23
|608
|2000.11.22 07:13
|close
|300
|0.01
|0.84835
|0.81638
|0.85898
|-5.58
|12191.65
|609
|2000.11.27 01:00
|buy
|305
|0.01
|0.84088
|0.80328
|0.84588
|610
|2000.11.27 13:41
|t/p
|305
|0.01
|0.84588
|0.80328
|0.84588
|5.00
|12196.65
|611
|2000.11.27 15:00
|buy
|306
|0.01
|0.84558
|0.80798
|0.85058
|612
|2000.11.27 16:57
|t/p
|306
|0.01
|0.85058
|0.80798
|0.85058
|5.00
|12201.65
|613
|2000.12.05 11:00
|sell
|307
|0.01
|0.88250
|0.92010
|0.87750
|614
|2000.12.05 15:48
|sell
|308
|0.02
|0.88505
|0.92015
|0.88005
|615
|2000.12.05 16:47
|t/p
|308
|0.02
|0.88005
|0.92015
|0.88005
|10.00
|12211.65
|616
|2000.12.05 16:47
|close
|307
|0.01
|0.87988
|0.92010
|0.87750
|2.62
|12214.27
|617
|2000.12.06 02:00
|buy
|309
|0.01
|0.88098
|0.84338
|0.88598
|618
|2000.12.06 07:16
|buy
|310
|0.02
|0.87848
|0.84338
|0.88348
|619
|2000.12.06 08:23
|t/p
|310
|0.02
|0.88348
|0.84338
|0.88348
|10.00
|12224.27
|620
|2000.12.06 08:23
|close
|309
|0.01
|0.88360
|0.84338
|0.88598
|2.62
|12226.89
|621
|2000.12.08 12:00
|buy
|311
|0.01
|0.88908
|0.85148
|0.89408
|622
|2000.12.08 13:41
|buy
|312
|0.02
|0.88608
|0.85098
|0.89108
|623
|2000.12.08 16:56
|buy
|313
|0.03
|0.88357
|0.85097
|0.88857
|624
|2000.12.08 21:57
|t/p
|313
|0.03
|0.88857
|0.85097
|0.88857
|15.00
|12241.89
|625
|2000.12.08 21:57
|close
|312
|0.02
|0.88858
|0.85098
|0.89108
|5.00
|12246.89
|626
|2000.12.08 21:57
|close
|311
|0.01
|0.88845
|0.85148
|0.89408
|-0.63
|12246.26
|627
|2000.12.13 00:00
|buy
|314
|0.01
|0.88028
|0.84268
|0.88528
|628
|2000.12.13 02:06
|buy
|315
|0.02
|0.87770
|0.84260
|0.88270
|629
|2000.12.13 03:14
|t/p
|315
|0.02
|0.88270
|0.84260
|0.88270
|10.00
|12256.26
|630
|2000.12.13 03:14
|close
|314
|0.01
|0.88270
|0.84268
|0.88528
|2.42
|12258.68
|631
|2000.12.13 10:00
|buy
|316
|0.01
|0.87648
|0.83888
|0.88148
|632
|2000.12.14 07:13
|t/p
|316
|0.01
|0.88148
|0.83888
|0.88148
|5.05
|12263.74
|633
|2000.12.18 10:00
|sell
|317
|0.01
|0.89770
|0.93530
|0.89270
|634
|2000.12.18 16:53
|t/p
|317
|0.01
|0.89270
|0.93530
|0.89270
|5.00
|12268.74
|635
|2000.12.20 00:00
|buy
|318
|0.01
|0.89548
|0.85788
|0.90048
|636
|2000.12.20 11:41
|t/p
|318
|0.01
|0.90048
|0.85788
|0.90048
|5.00
|12273.74
|637
|2000.12.26 03:00
|sell
|319
|0.01
|0.92370
|0.96130
|0.91870
|638
|2000.12.26 06:21
|sell
|320
|0.02
|0.92630
|0.96140
|0.92130
|639
|2000.12.26 08:01
|sell
|321
|0.03
|0.92894
|0.96154
|0.92394
|640
|2000.12.26 11:36
|sell
|322
|0.05
|0.93150
|0.96160
|0.92650
|641
|2000.12.27 09:55
|sell
|323
|0.08
|0.93400
|0.96160
|0.92900
|642
|2000.12.27 11:35
|t/p
|323
|0.08
|0.92900
|0.96160
|0.92900
|40.00
|12313.74
|643
|2000.12.27 11:35
|close
|322
|0.05
|0.92898
|0.96160
|0.92650
|12.39
|12326.13
|644
|2000.12.27 11:35
|close
|321
|0.03
|0.92916
|0.96154
|0.92394
|-0.79
|12325.34
|645
|2000.12.27 11:35
|close
|320
|0.02
|0.92968
|0.96140
|0.92130
|-6.84
|12318.50
|646
|2000.12.27 11:36
|close
|319
|0.01
|0.92918
|0.96130
|0.91870
|-5.52
|12312.98
|647
|2000.12.27 17:00
|sell
|324
|0.01
|0.93050
|0.96810
|0.92550
|648
|2000.12.28 16:01
|t/p
|324
|0.01
|0.92550
|0.96810
|0.92550
|4.87
|12317.85
|649
|2001.01.03 19:00
|sell
|325
|0.01
|0.93330
|0.97090
|0.92830
|650
|2001.01.03 19:05
|sell
|326
|0.02
|0.93586
|0.97096
|0.93086
|651
|2001.01.03 19:26
|t/p
|326
|0.02
|0.93086
|0.97096
|0.93086
|10.00
|12327.85
|652
|2001.01.03 19:26
|close
|325
|0.01
|0.93075
|0.97090
|0.92830
|2.55
|12330.40
|653
|2001.01.03 19:26
|sell
|327
|0.01
|0.93030
|0.96790
|0.92530
|654
|2001.01.04 06:54
|sell
|328
|0.02
|0.93300
|0.96810
|0.92800
|655
|2001.01.04 07:26
|sell
|329
|0.03
|0.93580
|0.96840
|0.93080
|656
|2001.01.04 07:48
|sell
|330
|0.05
|0.93834
|0.96844
|0.93334
|657
|2001.01.04 07:56
|sell
|331
|0.08
|0.94105
|0.96865
|0.93605
|658
|2001.01.04 07:57
|sell
|332
|0.12
|0.94356
|0.96866
|0.93856
|659
|2001.01.04 08:03
|sell
|333
|0.18
|0.94606
|0.96866
|0.94106
|660
|2001.01.04 08:04
|sell
|334
|0.27
|0.94876
|0.96886
|0.94376
|661
|2001.01.04 08:23
|t/p
|334
|0.27
|0.94376
|0.96886
|0.94376
|135.00
|12465.40
|662
|2001.01.04 08:23
|close
|333
|0.18
|0.94368
|0.96866
|0.94106
|42.84
|12508.24
|663
|2001.01.04 08:24
|close
|332
|0.12
|0.94378
|0.96866
|0.93856
|-2.64
|12505.60
|664
|2001.01.04 08:24
|close
|331
|0.08
|0.94356
|0.96865
|0.93605
|-20.08
|12485.52
|665
|2001.01.04 08:24
|close
|330
|0.05
|0.94364
|0.96844
|0.93334
|-26.50
|12459.02
|666
|2001.01.04 08:24
|close
|329
|0.03
|0.94348
|0.96840
|0.93080
|-23.04
|12435.98
|667
|2001.01.04 08:24
|close
|328
|0.02
|0.94389
|0.96810
|0.92800
|-21.78
|12414.20
|668
|2001.01.04 08:24
|close
|327
|0.01
|0.94381
|0.96790
|0.92530
|-13.64
|12400.57
|669
|2001.01.08 13:00
|sell
|335
|0.01
|0.94930
|0.98690
|0.94430
|670
|2001.01.08 15:19
|sell
|336
|0.02
|0.95190
|0.98700
|0.94690
|671
|2001.01.08 21:37
|t/p
|336
|0.02
|0.94690
|0.98700
|0.94690
|10.00
|12410.57
|672
|2001.01.08 21:37
|close
|335
|0.01
|0.94688
|0.98690
|0.94430
|2.42
|12412.99
|673
|2001.01.10 19:01
|buy
|337
|0.01
|0.94178
|0.90418
|0.94678
|674
|2001.01.10 19:48
|buy
|338
|0.02
|0.93888
|0.90378
|0.94388
|675
|2001.01.11 09:18
|t/p
|338
|0.02
|0.94388
|0.90378
|0.94388
|10.11
|12423.09
|676
|2001.01.11 09:18
|close
|337
|0.01
|0.94400
|0.90418
|0.94678
|2.27
|12425.37
|677
|2001.01.11 10:00
|buy
|339
|0.01
|0.94488
|0.90728
|0.94988
|678
|2001.01.11 11:04
|t/p
|339
|0.01
|0.94988
|0.90728
|0.94988
|5.00
|12430.37
|679
|2001.01.16 21:00
|buy
|340
|0.01
|0.94198
|0.90438
|0.94698
|680
|2001.01.17 09:02
|buy
|341
|0.02
|0.93908
|0.90398
|0.94408
|681
|2001.01.17 13:39
|buy
|342
|0.03
|0.93630
|0.90370
|0.94130
|682
|2001.01.17 13:52
|buy
|343
|0.05
|0.93378
|0.90368
|0.93878
|683
|2001.01.17 15:37
|buy
|344
|0.08
|0.93123
|0.90363
|0.93623
|684
|2001.01.17 21:36
|t/p
|344
|0.08
|0.93623
|0.90363
|0.93623
|40.00
|12470.37
|685
|2001.01.17 21:36
|close
|343
|0.05
|0.93630
|0.90368
|0.93878
|12.60
|12482.97
|686
|2001.01.17 21:36
|close
|342
|0.03
|0.93610
|0.90370
|0.94130
|-0.60
|12482.37
|687
|2001.01.17 21:37
|close
|341
|0.02
|0.93600
|0.90398
|0.94408
|-6.16
|12476.21
|688
|2001.01.17 21:37
|close
|340
|0.01
|0.93595
|0.90438
|0.94698
|-6.01
|12470.20
|689
|2001.01.22 06:00
|buy
|345
|0.01
|0.93568
|0.89808
|0.94068
|690
|2001.01.22 08:35
|buy
|346
|0.02
|0.93318
|0.89808
|0.93818
|691
|2001.01.22 09:09
|buy
|347
|0.03
|0.93058
|0.89798
|0.93558
|692
|2001.01.22 12:33
|buy
|348
|0.05
|0.92790
|0.89780
|0.93290
|693
|2001.01.22 14:58
|t/p
|348
|0.05
|0.93290
|0.89780
|0.93290
|25.00
|12495.20
|694
|2001.01.22 14:58
|close
|347
|0.03
|0.93303
|0.89798
|0.93558
|7.35
|12502.55
|695
|2001.01.22 14:58
|close
|346
|0.02
|0.93320
|0.89808
|0.93818
|0.04
|12502.59
|696
|2001.01.22 14:59
|close
|345
|0.01
|0.93310
|0.89808
|0.94068
|-2.58
|12500.01
|697
|2001.01.23 15:00
|sell
|349
|0.01
|0.93940
|0.97700
|0.93440
|698
|2001.01.24 08:39
|t/p
|349
|0.01
|0.93440
|0.97700
|0.93440
|4.96
|12504.97
|699
|2001.01.26 16:00
|sell
|350
|0.01
|0.92150
|0.95910
|0.91650
|700
|2001.01.26 19:34
|sell
|351
|0.02
|0.92400
|0.95910
|0.91900
|701
|2001.01.29 12:00
|t/p
|351
|0.02
|0.91900
|0.95910
|0.91900
|9.92
|12514.88
|702
|2001.01.29 12:00
|close
|350
|0.01
|0.91858
|0.95910
|0.91650
|2.88
|12517.76
|703
|2001.01.30 06:00
|buy
|352
|0.01
|0.91758
|0.87998
|0.92258
|704
|2001.01.30 09:45
|buy
|353
|0.02
|0.91478
|0.87968
|0.91978
|705
|2001.01.30 12:32
|t/p
|353
|0.02
|0.91978
|0.87968
|0.91978
|10.00
|12527.76
|706
|2001.01.30 12:32
|close
|352
|0.01
|0.91980
|0.87998
|0.92258
|2.22
|12529.98
|707
|2001.02.02 07:00
|buy
|354
|0.01
|0.94008
|0.90248
|0.94508
|708
|2001.02.02 13:52
|buy
|355
|0.02
|0.93738
|0.90228
|0.94238
|709
|2001.02.02 13:55
|buy
|356
|0.03
|0.93478
|0.90218
|0.93978
|710
|2001.02.02 15:20
|buy
|357
|0.05
|0.93198
|0.90188
|0.93698
|711
|2001.02.05 00:11
|t/p
|357
|0.05
|0.93698
|0.90188
|0.93698
|25.09
|12555.07
|712
|2001.02.05 00:11
|close
|356
|0.03
|0.93730
|0.90218
|0.93978
|7.61
|12562.69
|713
|2001.02.05 00:11
|close
|355
|0.02
|0.93695
|0.90228
|0.94238
|-0.82
|12561.86
|714
|2001.02.05 00:11
|close
|354
|0.01
|0.93660
|0.90248
|0.94508
|-3.46
|12558.40
|715
|2001.02.07 10:00
|buy
|358
|0.01
|0.92918
|0.89158
|0.93418
|716
|2001.02.07 13:40
|t/p
|358
|0.01
|0.93418
|0.89158
|0.93418
|5.00
|12563.40
|717
|2001.02.14 01:00
|buy
|359
|0.01
|0.92198
|0.88438
|0.92698
|718
|2001.02.14 05:17
|buy
|360
|0.02
|0.91938
|0.88428
|0.92438
|719
|2001.02.14 15:47
|buy
|361
|0.03
|0.91683
|0.88423
|0.92183
|720
|2001.02.15 09:16
|buy
|362
|0.05
|0.91418
|0.88408
|0.91918
|721
|2001.02.15 11:06
|buy
|363
|0.08
|0.91165
|0.88405
|0.91665
|722
|2001.02.15 11:11
|buy
|364
|0.12
|0.90888
|0.88378
|0.91388
|723
|2001.02.15 14:59
|buy
|365
|0.18
|0.90628
|0.88368
|0.91128
|724
|2001.02.15 15:46
|buy
|366
|0.27
|0.90368
|0.88358
|0.90868
|725
|2001.02.16 06:47
|t/p
|366
|0.27
|0.90868
|0.88358
|0.90868
|135.49
|12698.89
|726
|2001.02.16 06:47
|close
|365
|0.18
|0.90871
|0.88368
|0.91128
|44.07
|12742.96
|727
|2001.02.16 06:47
|close
|364
|0.12
|0.90898
|0.88378
|0.91388
|1.42
|12744.38
|728
|2001.02.16 06:47
|close
|363
|0.08
|0.90891
|0.88405
|0.91665
|-21.77
|12722.60
|729
|2001.02.16 06:47
|close
|362
|0.05
|0.90885
|0.88408
|0.91918
|-26.56
|12696.04
|730
|2001.02.16 06:47
|close
|361
|0.03
|0.90878
|0.88423
|0.92183
|-23.93
|12672.11
|731
|2001.02.16 06:47
|close
|360
|0.02
|0.90871
|0.88428
|0.92438
|-21.19
|12650.92
|732
|2001.02.16 06:47
|close
|359
|0.01
|0.90898
|0.88438
|0.92698
|-12.93
|12637.99
|733
|2001.02.16 06:47
|buy
|367
|0.01
|0.90954
|0.87194
|0.91454
|734
|2001.02.16 07:51
|buy
|368
|0.02
|0.90688
|0.87178
|0.91188
|735
|2001.02.16 10:34
|t/p
|368
|0.02
|0.91188
|0.87178
|0.91188
|10.00
|12647.99
|736
|2001.02.16 10:34
|close
|367
|0.01
|0.91190
|0.87194
|0.91454
|2.36
|12650.35
|737
|2001.02.20 11:00
|sell
|369
|0.01
|0.90970
|0.94730
|0.90470
|738
|2001.02.20 11:09
|sell
|370
|0.02
|0.91230
|0.94740
|0.90730
|739
|2001.02.20 12:15
|t/p
|370
|0.02
|0.90730
|0.94740
|0.90730
|10.00
|12660.35
|740
|2001.02.20 12:15
|close
|369
|0.01
|0.90728
|0.94730
|0.90470
|2.42
|12662.77
|741
|2001.02.22 16:00
|buy
|371
|0.01
|0.90798
|0.87038
|0.91298
|742
|2001.02.22 16:41
|buy
|372
|0.02
|0.90528
|0.87018
|0.91028
|743
|2001.02.23 14:22
|t/p
|372
|0.02
|0.91028
|0.87018
|0.91028
|10.04
|12672.81
|744
|2001.02.23 14:22
|close
|371
|0.01
|0.91045
|0.87038
|0.91298
|2.49
|12675.30
|745
|2001.02.23 15:00
|buy
|373
|0.01
|0.90898
|0.87138
|0.91398
|746
|2001.02.23 17:30
|t/p
|373
|0.01
|0.91398
|0.87138
|0.91398
|5.00
|12680.30
|747
|2001.02.23 17:30
|buy
|374
|0.01
|0.91458
|0.87698
|0.91958
|748
|2001.02.23 18:52
|t/p
|374
|0.01
|0.91958
|0.87698
|0.91958
|5.00
|12685.30
|749
|2001.02.28 03:00
|sell
|375
|0.01
|0.91730
|0.95490
|0.91230
|750
|2001.02.28 07:05
|sell
|376
|0.02
|0.91990
|0.95500
|0.91490
|751
|2001.02.28 07:54
|sell
|377
|0.03
|0.92250
|0.95510
|0.91750
|752
|2001.02.28 11:44
|sell
|378
|0.05
|0.92540
|0.95550
|0.92040
|753
|2001.02.28 15:02
|t/p
|378
|0.05
|0.92040
|0.95550
|0.92040
|25.00
|12710.30
|754
|2001.02.28 15:02
|close
|377
|0.03
|0.92035
|0.95510
|0.91750
|6.45
|12716.75
|755
|2001.02.28 15:02
|close
|376
|0.02
|0.91998
|0.95500
|0.91490
|-0.16
|12716.59
|756
|2001.02.28 15:02
|close
|375
|0.01
|0.92013
|0.95490
|0.91230
|-2.83
|12713.76
|757
|2001.03.06 18:00
|buy
|379
|0.01
|0.93288
|0.89528
|0.93788
|758
|2001.03.07 13:18
|buy
|380
|0.02
|0.93018
|0.89508
|0.93518
|759
|2001.03.07 15:04
|buy
|381
|0.03
|0.92758
|0.89498
|0.93258
|760
|2001.03.08 10:00
|t/p
|381
|0.03
|0.93258
|0.89498
|0.93258
|15.16
|12728.92
|761
|2001.03.08 10:00
|close
|380
|0.02
|0.93258
|0.89508
|0.93518
|4.91
|12733.83
|762
|2001.03.08 10:00
|close
|379
|0.01
|0.93251
|0.89528
|0.93788
|-0.30
|12733.53
|763
|2001.03.09 07:00
|sell
|382
|0.01
|0.93200
|0.96960
|0.92700
|764
|2001.03.09 08:42
|sell
|383
|0.02
|0.93470
|0.96980
|0.92970
|765
|2001.03.09 09:58
|sell
|384
|0.03
|0.93720
|0.96980
|0.93220
|766
|2001.03.09 13:32
|t/p
|384
|0.03
|0.93220
|0.96980
|0.93220
|15.00
|12748.53
|767
|2001.03.09 13:32
|close
|383
|0.02
|0.93199
|0.96980
|0.92970
|5.42
|12753.95
|768
|2001.03.09 13:32
|close
|382
|0.01
|0.93158
|0.96960
|0.92700
|0.42
|12754.37
|769
|2001.03.21 10:00
|sell
|385
|0.01
|0.89940
|0.93700
|0.89440
|770
|2001.03.21 17:21
|t/p
|385
|0.01
|0.89440
|0.93700
|0.89440
|5.00
|12759.37
|771
|2001.03.27 09:00
|sell
|386
|0.01
|0.89530
|0.93290
|0.89030
|772
|2001.03.27 09:42
|sell
|387
|0.02
|0.89780
|0.93290
|0.89280
|773
|2001.03.27 15:17
|t/p
|387
|0.02
|0.89280
|0.93290
|0.89280
|10.00
|12769.37
|774
|2001.03.27 15:17
|close
|386
|0.01
|0.89258
|0.93290
|0.89030
|2.72
|12772.09
|775
|2001.03.28 07:00
|buy
|388
|0.01
|0.89358
|0.85598
|0.89858
|776
|2001.03.28 07:49
|buy
|389
|0.02
|0.89098
|0.85588
|0.89598
|777
|2001.03.28 09:31
|buy
|390
|0.03
|0.88834
|0.85574
|0.89334
|778
|2001.03.28 11:09
|buy
|391
|0.05
|0.88578
|0.85568
|0.89078
|779
|2001.03.29 11:46
|buy
|392
|0.08
|0.88281
|0.85521
|0.88781
|780
|2001.03.29 16:48
|buy
|393
|0.12
|0.87998
|0.85488
|0.88498
|781
|2001.03.30 02:54
|buy
|394
|0.18
|0.87738
|0.85478
|0.88238
|782
|2001.03.30 03:20
|t/p
|394
|0.18
|0.88238
|0.85478
|0.88238
|90.00
|12862.09
|783
|2001.03.30 03:20
|close
|393
|0.12
|0.88249
|0.85488
|0.88498
|30.34
|12892.43
|784
|2001.03.30 03:20
|close
|392
|0.08
|0.88242
|0.85521
|0.88781
|-2.97
|12889.45
|785
|2001.03.30 03:20
|close
|391
|0.05
|0.88235
|0.85568
|0.89078
|-16.79
|12872.67
|786
|2001.03.30 03:20
|close
|390
|0.03
|0.88263
|0.85574
|0.89334
|-16.91
|12855.76
|787
|2001.03.30 03:20
|close
|389
|0.02
|0.88290
|0.85588
|0.89598
|-16.01
|12839.74
|788
|2001.03.30 03:20
|close
|388
|0.01
|0.88277
|0.85598
|0.89858
|-10.74
|12829.01
|789
|2001.03.30 11:00
|buy
|395
|0.01
|0.88168
|0.84408
|0.88668
|790
|2001.03.30 15:01
|t/p
|395
|0.01
|0.88668
|0.84408
|0.88668
|5.00
|12834.01
|791
|2001.04.02 02:00
|buy
|396
|0.01
|0.87828
|0.84068
|0.88328
|792
|2001.04.02 06:19
|buy
|397
|0.02
|0.87578
|0.84068
|0.88078
|793
|2001.04.02 13:44
|t/p
|397
|0.02
|0.88078
|0.84068
|0.88078
|10.00
|12844.01
|794
|2001.04.02 13:44
|close
|396
|0.01
|0.88093
|0.84068
|0.88328
|2.65
|12846.66
|795
|2001.04.02 21:00
|sell
|398
|0.01
|0.87960
|0.91720
|0.87460
|796
|2001.04.03 00:28
|sell
|399
|0.02
|0.88220
|0.91730
|0.87720
|797
|2001.04.03 06:35
|sell
|400
|0.03
|0.88470
|0.91730
|0.87970
|798
|2001.04.03 13:11
|sell
|401
|0.05
|0.88740
|0.91750
|0.88240
|799
|2001.04.03 15:12
|sell
|402
|0.08
|0.89000
|0.91760
|0.88500
|800
|2001.04.03 15:36
|sell
|403
|0.12
|0.89270
|0.91780
|0.88770
|801
|2001.04.03 18:26
|sell
|404
|0.18
|0.89530
|0.91790
|0.89030
|802
|2001.04.03 20:14
|sell
|405
|0.27
|0.89780
|0.91790
|0.89280
|803
|2001.04.04 11:13
|sell
|406
|0.41
|0.90040
|0.91800
|0.89540
|804
|2001.04.04 11:55
|sell
|407
|0.62
|0.90290
|0.91800
|0.89790
|805
|2001.04.05 01:14
|sell
|408
|0.93
|0.90550
|0.91810
|0.90050
|806
|2001.04.05 09:20
|t/p
|408
|0.93
|0.90050
|0.91810
|0.90050
|465.00
|13311.66
|807
|2001.04.05 09:20
|close
|407
|0.62
|0.90048
|0.91800
|0.89790
|142.25
|13453.90
|808
|2001.04.05 09:20
|close
|406
|0.41
|0.90064
|0.91800
|0.89540
|-14.99
|13438.91
|809
|2001.04.05 09:20
|close
|405
|0.27
|0.90078
|0.91790
|0.89280
|-84.99
|13353.92
|810
|2001.04.05 09:21
|close
|404
|0.18
|0.90088
|0.91790
|0.89030
|-103.46
|13250.47
|811
|2001.04.05 09:21
|close
|403
|0.12
|0.90054
|0.91780
|0.88770
|-96.09
|13154.38
|812
|2001.04.05 09:21
|close
|402
|0.08
|0.90061
|0.91760
|0.88500
|-86.22
|13068.15
|813
|2001.04.05 09:21
|close
|401
|0.05
|0.90048
|0.91750
|0.88240
|-66.24
|13001.92
|814
|2001.04.05 09:21
|close
|400
|0.03
|0.90080
|0.91730
|0.87970
|-48.80
|12953.11
|815
|2001.04.05 09:21
|close
|399
|0.02
|0.90073
|0.91730
|0.87720
|-37.40
|12915.72
|816
|2001.04.05 09:21
|close
|398
|0.01
|0.90099
|0.91720
|0.87460
|-21.60
|12894.12
|817
|2001.04.06 07:00
|buy
|409
|0.01
|0.89928
|0.86168
|0.90428
|818
|2001.04.06 10:59
|buy
|410
|0.02
|0.89668
|0.86158
|0.90168
|819
|2001.04.06 11:10
|buy
|411
|0.03
|0.89388
|0.86128
|0.89888
|820
|2001.04.06 12:42
|t/p
|411
|0.03
|0.89888
|0.86128
|0.89888
|15.00
|12909.12
|821
|2001.04.06 12:42
|close
|410
|0.02
|0.89899
|0.86158
|0.90168
|4.62
|12913.74
|822
|2001.04.06 12:42
|close
|409
|0.01
|0.89930
|0.86168
|0.90428
|0.02
|12913.76
|823
|2001.04.09 12:00
|sell
|412
|0.01
|0.90130
|0.93890
|0.89630
|824
|2001.04.09 21:37
|t/p
|412
|0.01
|0.89630
|0.93890
|0.89630
|5.00
|12918.76
|825
|2001.04.11 22:01
|buy
|413
|0.01
|0.88848
|0.85088
|0.89348
|826
|2001.04.12 10:43
|buy
|414
|0.02
|0.88588
|0.85078
|0.89088
|827
|2001.04.12 13:48
|t/p
|414
|0.02
|0.89088
|0.85078
|0.89088
|10.00
|12928.76
|828
|2001.04.12 13:48
|close
|413
|0.01
|0.89095
|0.85088
|0.89348
|2.52
|12931.28
|829
|2001.04.13 09:00
|sell
|415
|0.01
|0.89070
|0.92830
|0.88570
|830
|2001.04.16 11:53
|t/p
|415
|0.01
|0.88570
|0.92830
|0.88570
|4.96
|12936.24
|831
|2001.04.17 04:00
|sell
|416
|0.01
|0.88710
|0.92470
|0.88210
|832
|2001.04.17 05:58
|sell
|417
|0.02
|0.88970
|0.92480
|0.88470
|833
|2001.04.17 07:50
|t/p
|417
|0.02
|0.88470
|0.92480
|0.88470
|10.00
|12946.24
|834
|2001.04.17 07:50
|close
|416
|0.01
|0.88438
|0.92470
|0.88210
|2.72
|12948.96
|835
|2001.04.17 20:00
|buy
|418
|0.01
|0.88238
|0.84478
|0.88738
|836
|2001.04.18 10:39
|buy
|419
|0.02
|0.87978
|0.84468
|0.88478
|837
|2001.04.18 13:06
|buy
|420
|0.03
|0.87718
|0.84458
|0.88218
|838
|2001.04.18 14:28
|buy
|421
|0.05
|0.87448
|0.84438
|0.87948
|839
|2001.04.18 14:35
|buy
|422
|0.08
|0.87194
|0.84434
|0.87694
|840
|2001.04.18 14:56
|t/p
|421
|0.05
|0.87948
|0.84438
|0.87948
|25.00
|12973.96
|841
|2001.04.18 14:56
|t/p
|422
|0.08
|0.87694
|0.84434
|0.87694
|40.00
|13013.96
|842
|2001.04.18 14:56
|close
|420
|0.03
|0.88150
|0.84458
|0.88218
|12.96
|13026.92
|843
|2001.04.18 14:56
|close
|419
|0.02
|0.88127
|0.84468
|0.88478
|2.98
|13029.90
|844
|2001.04.18 14:56
|close
|418
|0.01
|0.88104
|0.84478
|0.88738
|-1.32
|13028.58
|845
|2001.04.18 17:00
|buy
|423
|0.01
|0.88768
|0.85008
|0.89268
|846
|2001.04.18 18:46
|buy
|424
|0.02
|0.88508
|0.84998
|0.89008
|847
|2001.04.18 20:53
|buy
|425
|0.03
|0.88228
|0.84968
|0.88728
|848
|2001.04.19 05:57
|t/p
|425
|0.03
|0.88728
|0.84968
|0.88728
|15.16
|13043.74
|849
|2001.04.19 05:57
|close
|424
|0.02
|0.88750
|0.84998
|0.89008
|4.95
|13048.69
|850
|2001.04.19 05:57
|close
|423
|0.01
|0.88734
|0.85008
|0.89268
|-0.29
|13048.41
|851
|2001.04.23 12:00
|sell
|426
|0.01
|0.90020
|0.93780
|0.89520
|852
|2001.04.23 16:46
|t/p
|426
|0.01
|0.89520
|0.93780
|0.89520
|5.00
|13053.41
|853
|2001.04.27 15:00
|sell
|427
|0.01
|0.89270
|0.93030
|0.88770
|854
|2001.04.30 10:49
|t/p
|427
|0.01
|0.88770
|0.93030
|0.88770
|4.96
|13058.37
|855
|2001.04.30 16:00
|buy
|428
|0.01
|0.88768
|0.85008
|0.89268
|856
|2001.05.01 15:11
|t/p
|428
|0.01
|0.89268
|0.85008
|0.89268
|5.02
|13063.38
|857
|2001.05.01 15:11
|buy
|429
|0.01
|0.89318
|0.85558
|0.89818
|858
|2001.05.02 07:29
|buy
|430
|0.02
|0.89038
|0.85528
|0.89538
|859
|2001.05.02 22:06
|t/p
|430
|0.02
|0.89538
|0.85528
|0.89538
|10.00
|13073.38
|860
|2001.05.02 22:06
|close
|429
|0.01
|0.89588
|0.85558
|0.89818
|2.72
|13076.10
|861
|2001.05.04 13:00
|buy
|431
|0.01
|0.89938
|0.86178
|0.90438
|862
|2001.05.04 13:13
|buy
|432
|0.02
|0.89688
|0.86178
|0.90188
|863
|2001.05.04 15:07
|buy
|433
|0.03
|0.89418
|0.86158
|0.89918
|864
|2001.05.07 01:25
|buy
|434
|0.05
|0.89168
|0.86158
|0.89668
|865
|2001.05.08 05:31
|buy
|435
|0.08
|0.88908
|0.86148
|0.89408
|866
|2001.05.08 07:21
|buy
|436
|0.12
|0.88658
|0.86148
|0.89158
|867
|2001.05.08 12:57
|buy
|437
|0.18
|0.88398
|0.86138
|0.88898
|868
|2001.05.09 10:02
|buy
|438
|0.27
|0.88128
|0.86118
|0.88628
|869
|2001.05.09 21:31
|t/p
|438
|0.27
|0.88628
|0.86118
|0.88628
|135.00
|13211.10
|870
|2001.05.09 21:31
|close
|437
|0.18
|0.88630
|0.86138
|0.88898
|42.09
|13253.19
|871
|2001.05.09 21:31
|close
|436
|0.12
|0.88600
|0.86148
|0.89158
|-6.74
|13246.45
|872
|2001.05.09 21:32
|close
|435
|0.08
|0.88620
|0.86148
|0.89408
|-22.89
|13223.55
|873
|2001.05.09 21:32
|close
|434
|0.05
|0.88600
|0.86158
|0.89668
|-28.22
|13195.34
|874
|2001.05.09 21:33
|close
|433
|0.03
|0.88610
|0.86158
|0.89918
|-24.08
|13171.26
|875
|2001.05.09 21:33
|close
|432
|0.02
|0.88580
|0.86178
|0.90188
|-22.05
|13149.21
|876
|2001.05.09 21:33
|close
|431
|0.01
|0.88590
|0.86178
|0.90438
|-13.43
|13135.78
|877
|2001.05.10 13:00
|sell
|439
|0.01
|0.88220
|0.91980
|0.87720
|878
|2001.05.11 09:32
|t/p
|439
|0.01
|0.87720
|0.91980
|0.87720
|4.96
|13140.74
|879
|2001.05.11 20:00
|buy
|440
|0.01
|0.87698
|0.83938
|0.88198
|880
|2001.05.14 02:01
|buy
|441
|0.02
|0.87448
|0.83938
|0.87948
|881
|2001.05.15 15:12
|t/p
|441
|0.02
|0.87948
|0.83938
|0.87948
|10.04
|13150.78
|882
|2001.05.15 15:12
|close
|440
|0.01
|0.87950
|0.83938
|0.88198
|2.56
|13153.33
|883
|2001.05.17 09:00
|sell
|442
|0.01
|0.88370
|0.92130
|0.87870
|884
|2001.05.18 08:40
|t/p
|442
|0.01
|0.87870
|0.92130
|0.87870
|4.96
|13158.29
|885
|2001.05.28 04:00
|sell
|443
|0.01
|0.85880
|0.89640
|0.85380
|886
|2001.05.29 00:47
|sell
|444
|0.02
|0.86140
|0.89650
|0.85640
|887
|2001.05.29 05:25
|t/p
|444
|0.02
|0.85640
|0.89650
|0.85640
|10.00
|13168.29
|888
|2001.05.29 05:25
|close
|443
|0.01
|0.85628
|0.89640
|0.85380
|2.48
|13170.77
|889
|2001.05.29 06:00
|sell
|445
|0.01
|0.85590
|0.89350
|0.85090
|890
|2001.05.30 00:36
|sell
|446
|0.02
|0.85865
|0.89375
|0.85365
|891
|2001.05.31 04:32
|t/p
|446
|0.02
|0.85365
|0.89375
|0.85365
|9.75
|13180.52
|892
|2001.05.31 04:32
|close
|445
|0.01
|0.85345
|0.89350
|0.85090
|2.28
|13182.80
|893
|2001.06.01 04:00
|buy
|447
|0.01
|0.84658
|0.80898
|0.85158
|894
|2001.06.01 13:41
|buy
|448
|0.02
|0.84398
|0.80888
|0.84898
|895
|2001.06.01 14:30
|t/p
|448
|0.02
|0.84898
|0.80888
|0.84898
|10.00
|13192.80
|896
|2001.06.01 14:30
|close
|447
|0.01
|0.84904
|0.80898
|0.85158
|2.46
|13195.26
|897
|2001.06.04 13:00
|sell
|449
|0.01
|0.85140
|0.88900
|0.84640
|898
|2001.06.04 15:33
|t/p
|449
|0.01
|0.84640
|0.88900
|0.84640
|5.00
|13200.26
|899
|2001.06.11 08:00
|sell
|450
|0.01
|0.84850
|0.88610
|0.84350
|900
|2001.06.11 11:40
|sell
|451
|0.02
|0.85110
|0.88620
|0.84610
|901
|2001.06.11 12:57
|t/p
|451
|0.02
|0.84610
|0.88620
|0.84610
|10.00
|13210.26
|902
|2001.06.11 12:57
|close
|450
|0.01
|0.84606
|0.88610
|0.84350
|2.44
|13212.70
|903
|2001.06.14 10:00
|sell
|452
|0.01
|0.85230
|0.88990
|0.84730
|904
|2001.06.14 14:02
|sell
|453
|0.02
|0.85500
|0.89010
|0.85000
|905
|2001.06.14 14:24
|sell
|454
|0.03
|0.85765
|0.89025
|0.85265
|906
|2001.06.14 14:28
|sell
|455
|0.05
|0.86020
|0.89030
|0.85520
|907
|2001.06.14 16:22
|sell
|456
|0.08
|0.86300
|0.89060
|0.85800
|908
|2001.06.15 09:42
|sell
|457
|0.12
|0.86583
|0.89093
|0.86083
|909
|2001.06.15 14:35
|t/p
|457
|0.12
|0.86083
|0.89093
|0.86083
|60.00
|13272.70
|910
|2001.06.15 14:35
|close
|456
|0.08
|0.86068
|0.89060
|0.85800
|18.22
|13290.93
|911
|2001.06.15 14:35
|close
|455
|0.05
|0.86078
|0.89030
|0.85520
|-3.11
|13287.82
|912
|2001.06.15 14:35
|close
|454
|0.03
|0.86088
|0.89025
|0.85265
|-9.82
|13278.00
|913
|2001.06.15 14:36
|close
|453
|0.02
|0.86038
|0.89010
|0.85000
|-10.84
|13267.16
|914
|2001.06.15 14:36
|close
|452
|0.01
|0.86024
|0.88990
|0.84730
|-7.98
|13259.18
|915
|2001.06.18 10:00
|sell
|458
|0.01
|0.85930
|0.89690
|0.85430
|916
|2001.06.18 13:14
|sell
|459
|0.02
|0.86210
|0.89720
|0.85710
|917
|2001.06.19 07:18
|t/p
|459
|0.02
|0.85710
|0.89720
|0.85710
|9.92
|13269.09
|918
|2001.06.19 07:18
|close
|458
|0.01
|0.85678
|0.89690
|0.85430
|2.48
|13271.57
|919
|2001.06.21 12:00
|sell
|460
|0.01
|0.85610
|0.89370
|0.85110
|920
|2001.06.25 02:32
|sell
|461
|0.02
|0.85864
|0.89374
|0.85364
|921
|2001.06.25 08:47
|sell
|462
|0.03
|0.86120
|0.89380
|0.85620
|922
|2001.06.26 06:16
|sell
|463
|0.05
|0.86378
|0.89388
|0.85878
|923
|2001.06.27 21:51
|t/p
|463
|0.05
|0.85878
|0.89388
|0.85878
|24.79
|13296.36
|924
|2001.06.27 21:51
|close
|462
|0.03
|0.85868
|0.89380
|0.85620
|7.31
|13303.67
|925
|2001.06.27 21:51
|close
|461
|0.02
|0.85880
|0.89374
|0.85364
|-0.49
|13303.18
|926
|2001.06.27 21:51
|close
|460
|0.01
|0.85916
|0.89370
|0.85110
|-3.23
|13299.95
|927
|2001.07.02 02:00
|sell
|464
|0.01
|0.84800
|0.88560
|0.84300
|928
|2001.07.03 11:57
|sell
|465
|0.02
|0.85060
|0.88570
|0.84560
|929
|2001.07.04 07:46
|t/p
|465
|0.02
|0.84560
|0.88570
|0.84560
|9.92
|13309.87
|930
|2001.07.04 07:46
|close
|464
|0.01
|0.84543
|0.88560
|0.84300
|2.49
|13312.36
|931
|2001.07.04 10:00
|buy
|466
|0.01
|0.84668
|0.80908
|0.85168
|932
|2001.07.04 19:38
|buy
|467
|0.02
|0.84388
|0.80878
|0.84888
|933
|2001.07.05 07:08
|buy
|468
|0.03
|0.84108
|0.80848
|0.84608
|934
|2001.07.05 14:33
|buy
|469
|0.05
|0.83838
|0.80828
|0.84338
|935
|2001.07.05 16:49
|buy
|470
|0.08
|0.83578
|0.80818
|0.84078
|936
|2001.07.06 10:57
|t/p
|470
|0.08
|0.84078
|0.80818
|0.84078
|40.15
|13352.50
|937
|2001.07.06 10:57
|close
|469
|0.05
|0.84110
|0.80828
|0.84338
|13.69
|13366.19
|938
|2001.07.06 10:57
|close
|468
|0.03
|0.84088
|0.80848
|0.84608
|-0.55
|13365.65
|939
|2001.07.06 10:57
|close
|467
|0.02
|0.84066
|0.80878
|0.84888
|-6.29
|13359.35
|940
|2001.07.06 10:57
|close
|466
|0.01
|0.84077
|0.80908
|0.85168
|-5.84
|13353.52
|941
|2001.07.10 13:00
|sell
|471
|0.01
|0.85400
|0.89160
|0.84900
|942
|2001.07.10 14:08
|sell
|472
|0.02
|0.85650
|0.89160
|0.85150
|943
|2001.07.11 07:07
|sell
|473
|0.03
|0.85912
|0.89172
|0.85412
|944
|2001.07.11 08:07
|sell
|474
|0.05
|0.86192
|0.89202
|0.85692
|945
|2001.07.11 22:26
|t/p
|474
|0.05
|0.85692
|0.89202
|0.85692
|25.00
|13378.52
|946
|2001.07.11 22:26
|close
|473
|0.03
|0.85678
|0.89172
|0.85412
|7.02
|13385.54
|947
|2001.07.11 22:26
|close
|472
|0.02
|0.85695
|0.89160
|0.85150
|-0.98
|13384.55
|948
|2001.07.11 22:26
|close
|471
|0.01
|0.85711
|0.89160
|0.84900
|-3.15
|13381.40
|949
|2001.07.15 22:01
|buy
|475
|0.01
|0.85428
|0.81668
|0.85928
|950
|2001.07.16 10:23
|t/p
|475
|0.01
|0.85928
|0.81668
|0.85928
|5.02
|13386.42
|951
|2001.07.17 14:00
|buy
|476
|0.01
|0.85168
|0.81408
|0.85668
|952
|2001.07.17 16:17
|t/p
|476
|0.01
|0.85668
|0.81408
|0.85668
|5.00
|13391.42
|953
|2001.07.20 00:00
|buy
|477
|0.01
|0.87208
|0.83448
|0.87708
|954
|2001.07.20 12:03
|t/p
|477
|0.01
|0.87708
|0.83448
|0.87708
|5.00
|13396.42
|955
|2001.07.20 15:00
|sell
|478
|0.01
|0.87320
|0.91080
|0.86820
|956
|2001.07.23 07:20
|t/p
|478
|0.01
|0.86820
|0.91080
|0.86820
|4.96
|13401.38
|957
|2001.07.24 09:00
|sell
|479
|0.01
|0.87040
|0.90800
|0.86540
|958
|2001.07.24 13:33
|sell
|480
|0.02
|0.87295
|0.90805
|0.86795
|959
|2001.07.24 14:20
|sell
|481
|0.03
|0.87550
|0.90810
|0.87050
|960
|2001.07.25 11:49
|sell
|482
|0.05
|0.87815
|0.90825
|0.87315
|961
|2001.07.25 14:09
|sell
|483
|0.08
|0.88081
|0.90841
|0.87581
|962
|2001.07.26 13:03
|t/p
|483
|0.08
|0.87581
|0.90841
|0.87581
|38.99
|13440.37
|963
|2001.07.26 13:03
|close
|482
|0.05
|0.87558
|0.90825
|0.87315
|12.22
|13452.59
|964
|2001.07.26 13:03
|close
|481
|0.03
|0.87572
|0.90810
|0.87050
|-1.16
|13451.43
|965
|2001.07.26 13:03
|close
|480
|0.02
|0.87578
|0.90805
|0.86795
|-6.00
|13445.43
|966
|2001.07.26 13:04
|close
|479
|0.01
|0.87618
|0.90800
|0.86540
|-5.95
|13439.49
|967
|2001.07.29 22:01
|buy
|484
|0.01
|0.87798
|0.84038
|0.88298
|968
|2001.07.30 01:10
|buy
|485
|0.02
|0.87548
|0.84038
|0.88048
|969
|2001.07.30 07:31
|buy
|486
|0.03
|0.87288
|0.84028
|0.87788
|970
|2001.07.31 14:03
|t/p
|486
|0.03
|0.87788
|0.84028
|0.87788
|15.05
|13454.54
|971
|2001.07.31 14:03
|close
|485
|0.02
|0.87800
|0.84038
|0.88048
|5.08
|13459.62
|972
|2001.07.31 14:03
|close
|484
|0.01
|0.87785
|0.84038
|0.88298
|-0.09
|13459.52
|973
|2001.07.31 17:00
|sell
|487
|0.01
|0.87360
|0.91120
|0.86860
|974
|2001.07.31 21:13
|sell
|488
|0.02
|0.87620
|0.91130
|0.87120
|975
|2001.08.01 02:45
|sell
|489
|0.03
|0.87920
|0.91180
|0.87420
|976
|2001.08.01 05:51
|sell
|490
|0.05
|0.88175
|0.91185
|0.87675
|977
|2001.08.02 01:22
|sell
|491
|0.08
|0.88430
|0.91190
|0.87930
|978
|2001.08.02 12:12
|t/p
|491
|0.08
|0.87930
|0.91190
|0.87930
|40.00
|13499.52
|979
|2001.08.02 12:12
|close
|490
|0.05
|0.87888
|0.91185
|0.87675
|13.72
|13513.25
|980
|2001.08.02 12:12
|close
|489
|0.03
|0.87912
|0.91180
|0.87420
|-0.14
|13513.11
|981
|2001.08.02 12:12
|close
|488
|0.02
|0.87918
|0.91130
|0.87120
|-6.30
|13506.81
|982
|2001.08.02 12:13
|close
|487
|0.01
|0.87908
|0.91120
|0.86860
|-5.65
|13501.17
|983
|2001.08.02 12:13
|sell
|492
|0.01
|0.87847
|0.91607
|0.87347
|984
|2001.08.02 14:16
|sell
|493
|0.02
|0.88100
|0.91610
|0.87600
|985
|2001.08.02 19:07
|sell
|494
|0.03
|0.88370
|0.91630
|0.87870
|986
|2001.08.03 12:34
|t/p
|494
|0.03
|0.87870
|0.91630
|0.87870
|14.87
|13516.04
|987
|2001.08.03 12:34
|close
|493
|0.02
|0.87857
|0.91610
|0.87600
|4.78
|13520.82
|988
|2001.08.03 12:34
|close
|492
|0.01
|0.87874
|0.91607
|0.87347
|-0.31
|13520.50
|989
|2001.08.06 20:00
|buy
|495
|0.01
|0.88208
|0.84448
|0.88708
|990
|2001.08.07 00:52
|buy
|496
|0.02
|0.87958
|0.84448
|0.88458
|991
|2001.08.07 06:52
|buy
|497
|0.03
|0.87699
|0.84439
|0.88199
|992
|2001.08.08 08:02
|buy
|498
|0.05
|0.87448
|0.84438
|0.87948
|993
|2001.08.08 16:22
|t/p
|498
|0.05
|0.87948
|0.84438
|0.87948
|25.00
|13545.50
|994
|2001.08.08 16:22
|close
|497
|0.03
|0.87960
|0.84439
|0.88199
|7.88
|13553.39
|995
|2001.08.08 16:22
|close
|496
|0.02
|0.87944
|0.84448
|0.88458
|-0.24
|13553.14
|996
|2001.08.08 16:22
|close
|495
|0.01
|0.87952
|0.84448
|0.88708
|-2.52
|13550.62
|997
|2001.08.20 21:00
|buy
|499
|0.01
|0.91498
|0.87738
|0.91998
|998
|2001.08.21 00:07
|buy
|500
|0.02
|0.91238
|0.87728
|0.91738
|999
|2001.08.21 16:08
|buy
|501
|0.03
|0.90988
|0.87728
|0.91488
|1000
|2001.08.21 19:12
|t/p
|501
|0.03
|0.91488
|0.87728
|0.91488
|15.00
|13565.62
|1001
|2001.08.21 19:12
|close
|500
|0.02
|0.91510
|0.87728
|0.91738
|5.44
|13571.06
|1002
|2001.08.21 19:12
|close
|499
|0.01
|0.91486
|0.87738
|0.91998
|-0.10
|13570.96
|1003
|2001.08.22 22:01
|sell
|502
|0.01
|0.91320
|0.95080
|0.90820
|1004
|2001.08.23 15:17
|sell
|503
|0.02
|0.91580
|0.95090
|0.91080
|1005
|2001.08.24 10:32
|t/p
|503
|0.02
|0.91080
|0.95090
|0.91080
|9.92
|13580.88
|1006
|2001.08.24 10:32
|close
|502
|0.01
|0.91058
|0.95080
|0.90820
|2.45
|13583.33
|1007
|2001.08.27 20:00
|buy
|504
|0.01
|0.91208
|0.87448
|0.91708
|1008
|2001.08.28 04:34
|buy
|505
|0.02
|0.90958
|0.87448
|0.91458
|1009
|2001.08.28 05:07
|buy
|506
|0.03
|0.90668
|0.87408
|0.91168
|1010
|2001.08.28 08:04
|buy
|507
|0.05
|0.90411
|0.87401
|0.90911
|1011
|2001.08.28 14:52
|t/p
|507
|0.05
|0.90911
|0.87401
|0.90911
|25.00
|13608.33
|1012
|2001.08.28 14:52
|close
|506
|0.03
|0.90920
|0.87408
|0.91168
|7.56
|13615.89
|1013
|2001.08.28 14:53
|close
|505
|0.02
|0.90880
|0.87448
|0.91458
|-1.56
|13614.33
|1014
|2001.08.28 14:53
|close
|504
|0.01
|0.90865
|0.87448
|0.91708
|-3.41
|13610.92
|1015
|2001.08.29 13:00
|sell
|508
|0.01
|0.91030
|0.94790
|0.90530
|1016
|2001.08.30 13:13
|sell
|509
|0.02
|0.91290
|0.94800
|0.90790
|1017
|2001.08.30 13:57
|t/p
|509
|0.02
|0.90790
|0.94800
|0.90790
|10.00
|13620.92
|1018
|2001.08.30 13:57
|close
|508
|0.01
|0.90778
|0.94790
|0.90530
|2.39
|13623.31
|1019
|2001.08.31 12:00
|sell
|510
|0.01
|0.91570
|0.95330
|0.91070
|1020
|2001.08.31 14:19
|t/p
|510
|0.01
|0.91070
|0.95330
|0.91070
|5.00
|13628.31
|1021
|2001.08.31 14:19
|sell
|511
|0.01
|0.91037
|0.94797
|0.90537
|1022
|2001.08.31 20:57
|sell
|512
|0.02
|0.91290
|0.94800
|0.90790
|1023
|2001.09.03 09:59
|t/p
|512
|0.02
|0.90790
|0.94800
|0.90790
|9.92
|13638.23
|1024
|2001.09.03 09:59
|close
|511
|0.01
|0.90788
|0.94797
|0.90537
|2.45
|13640.67
|1025
|2001.09.03 20:02
|buy
|513
|0.01
|0.90808
|0.87048
|0.91308
|1026
|2001.09.04 00:01
|buy
|514
|0.02
|0.90558
|0.87048
|0.91058
|1027
|2001.09.04 04:58
|buy
|515
|0.03
|0.90301
|0.87041
|0.90801
|1028
|2001.09.04 05:58
|buy
|516
|0.05
|0.90050
|0.87040
|0.90550
|1029
|2001.09.04 08:15
|buy
|517
|0.08
|0.89788
|0.87028
|0.90288
|1030
|2001.09.04 14:06
|buy
|518
|0.12
|0.89531
|0.87021
|0.90031
|1031
|2001.09.04 14:14
|buy
|519
|0.18
|0.89258
|0.86998
|0.89758
|1032
|2001.09.04 15:03
|buy
|520
|0.27
|0.88978
|0.86968
|0.89478
|1033
|2001.09.04 15:27
|buy
|521
|0.41
|0.88718
|0.86958
|0.89218
|1034
|2001.09.05 20:58
|buy
|522
|0.62
|0.88458
|0.86948
|0.88958
|1035
|2001.09.06 04:07
|t/p
|522
|0.62
|0.88958
|0.86948
|0.88958
|313.39
|13954.06
|1036
|2001.09.06 04:07
|close
|521
|0.41
|0.88960
|0.86958
|0.89218
|102.20
|14056.26
|1037
|2001.09.06 04:07
|close
|520
|0.27
|0.88947
|0.86968
|0.89478
|-6.40
|14049.86
|1038
|2001.09.06 04:07
|close
|519
|0.18
|0.88954
|0.86998
|0.89758
|-53.41
|13996.45
|1039
|2001.09.06 04:08
|close
|518
|0.12
|0.88920
|0.87021
|0.90031
|-72.45
|13924.00
|1040
|2001.09.06 04:08
|close
|517
|0.08
|0.88944
|0.87028
|0.90288
|-66.94
|13857.07
|1041
|2001.09.06 04:08
|close
|516
|0.05
|0.88937
|0.87040
|0.90550
|-55.29
|13801.78
|1042
|2001.09.06 04:08
|close
|515
|0.03
|0.88950
|0.87041
|0.90801
|-40.31
|13761.47
|1043
|2001.09.06 04:08
|close
|514
|0.02
|0.88925
|0.87048
|0.91058
|-32.51
|13728.95
|1044
|2001.09.06 04:08
|close
|513
|0.01
|0.88931
|0.87048
|0.91308
|-18.68
|13710.28
|1045
|2001.09.07 09:00
|sell
|523
|0.01
|0.89440
|0.93200
|0.88940
|1046
|2001.09.07 12:31
|sell
|524
|0.02
|0.89694
|0.93204
|0.89194
|1047
|2001.09.07 12:32
|sell
|525
|0.03
|0.89950
|0.93210
|0.89450
|1048
|2001.09.07 12:35
|sell
|526
|0.05
|0.90220
|0.93230
|0.89720
|1049
|2001.09.07 13:02
|sell
|527
|0.08
|0.90490
|0.93250
|0.89990
|1050
|2001.09.07 20:51
|sell
|528
|0.12
|0.90750
|0.93260
|0.90250
|1051
|2001.09.10 13:02
|t/p
|528
|0.12
|0.90250
|0.93260
|0.90250
|59.50
|13769.77
|1052
|2001.09.10 13:02
|close
|527
|0.08
|0.90238
|0.93250
|0.89990
|19.82
|13789.60
|1053
|2001.09.10 13:02
|close
|526
|0.05
|0.90253
|0.93230
|0.89720
|-1.86
|13787.74
|1054
|2001.09.10 13:02
|close
|525
|0.03
|0.90268
|0.93210
|0.89450
|-9.67
|13778.07
|1055
|2001.09.10 13:03
|close
|524
|0.02
|0.90248
|0.93204
|0.89194
|-11.16
|13766.91
|1056
|2001.09.10 13:03
|close
|523
|0.01
|0.90278
|0.93200
|0.88940
|-8.42
|13758.49
|1057
|2001.09.11 13:00
|buy
|529
|0.01
|0.89778
|0.86018
|0.90278
|1058
|2001.09.11 13:05
|t/p
|529
|0.01
|0.90278
|0.86018
|0.90278
|5.00
|13763.49
|1059
|2001.09.11 13:05
|buy
|530
|0.01
|0.90313
|0.86553
|0.90813
|1060
|2001.09.11 13:30
|buy
|531
|0.02
|0.90043
|0.86533
|0.90543
|1061
|2001.09.11 13:31
|buy
|532
|0.03
|0.89768
|0.86508
|0.90268
|1062
|2001.09.11 13:40
|t/p
|532
|0.03
|0.90268
|0.86508
|0.90268
|15.00
|13778.49
|1063
|2001.09.11 13:40
|close
|531
|0.02
|0.90300
|0.86533
|0.90543
|5.14
|13783.63
|1064
|2001.09.11 13:40
|close
|530
|0.01
|0.90256
|0.86553
|0.90813
|-0.57
|13783.06
|1065
|2001.09.11 13:40
|buy
|533
|0.01
|0.90295
|0.86535
|0.90795
|1066
|2001.09.11 13:48
|t/p
|533
|0.01
|0.90795
|0.86535
|0.90795
|5.00
|13788.06
|1067
|2001.09.11 13:48
|buy
|534
|0.01
|0.90825
|0.87065
|0.91325
|1068
|2001.09.11 13:50
|buy
|535
|0.02
|0.90558
|0.87048
|0.91058
|1069
|2001.09.11 13:59
|buy
|536
|0.03
|0.90298
|0.87038
|0.90798
|1070
|2001.09.11 15:01
|t/p
|536
|0.03
|0.90798
|0.87038
|0.90798
|15.00
|13803.06
|1071
|2001.09.11 15:01
|close
|535
|0.02
|0.90830
|0.87048
|0.91058
|5.44
|13808.50
|1072
|2001.09.11 15:01
|close
|534
|0.01
|0.90805
|0.87065
|0.91325
|-0.20
|13808.30
|1073
|2001.09.11 16:00
|buy
|537
|0.01
|0.91138
|0.87378
|0.91638
|1074
|2001.09.11 16:31
|t/p
|537
|0.01
|0.91638
|0.87378
|0.91638
|5.00
|13813.30
|1075
|2001.09.11 16:31
|buy
|538
|0.01
|0.91688
|0.87928
|0.92188
|1076
|2001.09.11 17:15
|buy
|539
|0.02
|0.91398
|0.87888
|0.91898
|1077
|2001.09.11 21:33
|buy
|540
|0.03
|0.91128
|0.87868
|0.91628
|1078
|2001.09.11 22:50
|buy
|541
|0.05
|0.90838
|0.87828
|0.91338
|1079
|2001.09.12 00:27
|buy
|542
|0.08
|0.90556
|0.87796
|0.91056
|1080
|2001.09.12 00:49
|t/p
|542
|0.08
|0.91056
|0.87796
|0.91056
|40.00
|13853.30
|1081
|2001.09.12 00:49
|close
|541
|0.05
|0.91070
|0.87828
|0.91338
|11.69
|13864.99
|1082
|2001.09.12 00:49
|close
|540
|0.03
|0.91048
|0.87868
|0.91628
|-2.35
|13862.64
|1083
|2001.09.12 00:49
|close
|539
|0.02
|0.91059
|0.87888
|0.91898
|-6.74
|13855.90
|1084
|2001.09.12 00:49
|close
|538
|0.01
|0.91050
|0.87928
|0.92188
|-6.36
|13849.54
|1085
|2001.09.13 02:00
|sell
|543
|0.01
|0.90570
|0.94330
|0.90070
|1086
|2001.09.13 06:45
|sell
|544
|0.02
|0.90830
|0.94340
|0.90330
|1087
|2001.09.13 15:18
|sell
|545
|0.03
|0.91080
|0.94340
|0.90580
|1088
|2001.09.14 07:29
|sell
|546
|0.05
|0.91340
|0.94350
|0.90840
|1089
|2001.09.14 09:40
|sell
|547
|0.08
|0.91610
|0.94370
|0.91110
|1090
|2001.09.14 10:45
|sell
|548
|0.12
|0.91863
|0.94373
|0.91363
|1091
|2001.09.14 12:04
|sell
|549
|0.18
|0.92120
|0.94380
|0.91620
|1092
|2001.09.14 12:24
|sell
|550
|0.27
|0.92380
|0.94390
|0.91880
|1093
|2001.09.14 12:51
|t/p
|550
|0.27
|0.91880
|0.94390
|0.91880
|135.00
|13984.54
|1094
|2001.09.14 12:51
|close
|549
|0.18
|0.91862
|0.94380
|0.91620
|46.44
|14030.98
|1095
|2001.09.14 12:51
|close
|548
|0.12
|0.91870
|0.94373
|0.91363
|-0.84
|14030.14
|1096
|2001.09.14 12:51
|close
|547
|0.08
|0.91878
|0.94370
|0.91110
|-21.44
|14008.70
|1097
|2001.09.14 12:51
|close
|546
|0.05
|0.91887
|0.94350
|0.90840
|-27.35
|13981.35
|1098
|2001.09.14 12:51
|close
|545
|0.03
|0.91895
|0.94340
|0.90580
|-24.58
|13956.77
|1099
|2001.09.14 12:51
|close
|544
|0.02
|0.91903
|0.94340
|0.90330
|-21.54
|13935.23
|1100
|2001.09.14 12:51
|close
|543
|0.01
|0.91869
|0.94330
|0.90070
|-13.03
|13922.20
|1101
|2001.09.19 03:00
|sell
|551
|0.01
|0.92520
|0.96280
|0.92020
|1102
|2001.09.19 08:13
|sell
|552
|0.02
|0.92778
|0.96288
|0.92278
|1103
|2001.09.19 15:10
|sell
|553
|0.03
|0.93045
|0.96305
|0.92545
|1104
|2001.09.20 10:07
|t/p
|553
|0.03
|0.92545
|0.96305
|0.92545
|14.62
|13936.82
|1105
|2001.09.20 10:07
|close
|552
|0.02
|0.92538
|0.96288
|0.92278
|4.55
|13941.37
|1106
|2001.09.20 10:07
|close
|551
|0.01
|0.92508
|0.96280
|0.92020
|-0.01
|13941.36
|1107
|2001.09.23 22:01
|buy
|554
|0.01
|0.91368
|0.87608
|0.91868
|1108
|2001.09.24 08:13
|buy
|555
|0.02
|0.91108
|0.87598
|0.91608
|1109
|2001.09.24 11:02
|t/p
|555
|0.02
|0.91608
|0.87598
|0.91608
|10.00
|13951.36
|1110
|2001.09.24 11:02
|close
|554
|0.01
|0.91624
|0.87608
|0.91868
|2.58
|13953.94
|1111
|2001.09.25 07:00
|sell
|556
|0.01
|0.91510
|0.95270
|0.91010
|1112
|2001.09.25 07:27
|sell
|557
|0.02
|0.91780
|0.95290
|0.91280
|1113
|2001.09.25 13:00
|sell
|558
|0.03
|0.92037
|0.95297
|0.91537
|1114
|2001.09.25 14:01
|sell
|559
|0.05
|0.92300
|0.95310
|0.91800
|1115
|2001.09.27 05:58
|t/p
|559
|0.05
|0.91800
|0.95310
|0.91800
|24.16
|13978.10
|1116
|2001.09.27 05:58
|close
|558
|0.03
|0.91798
|0.95297
|0.91537
|6.67
|13984.77
|1117
|2001.09.27 05:58
|close
|557
|0.02
|0.91820
|0.95290
|0.91280
|-1.14
|13983.63
|1118
|2001.09.27 05:58
|close
|556
|0.01
|0.91842
|0.95270
|0.91010
|-3.49
|13980.15
|1119
|2001.09.27 06:00
|sell
|560
|0.01
|0.91900
|0.95660
|0.91400
|1120
|2001.09.27 08:06
|sell
|561
|0.02
|0.92170
|0.95680
|0.91670
|1121
|2001.09.27 13:11
|t/p
|561
|0.02
|0.91670
|0.95680
|0.91670
|10.00
|13990.15
|1122
|2001.09.27 13:11
|close
|560
|0.01
|0.91658
|0.95660
|0.91400
|2.42
|13992.57
|1123
|2001.09.27 14:00
|sell
|562
|0.01
|0.91780
|0.95540
|0.91280
|1124
|2001.09.27 14:37
|sell
|563
|0.02
|0.92030
|0.95540
|0.91530
|1125
|2001.09.28 00:56
|t/p
|563
|0.02
|0.91530
|0.95540
|0.91530
|9.92
|14002.48
|1126
|2001.09.28 00:56
|close
|562
|0.01
|0.91528
|0.95540
|0.91280
|2.48
|14004.96
|1127
|2001.10.01 08:00
|buy
|564
|0.01
|0.91038
|0.87278
|0.91538
|1128
|2001.10.01 12:53
|t/p
|564
|0.01
|0.91538
|0.87278
|0.91538
|5.00
|14009.96
|1129
|2001.10.01 12:53
|buy
|565
|0.01
|0.91568
|0.87808
|0.92068
|1130
|2001.10.03 02:03
|t/p
|565
|0.01
|0.92068
|0.87808
|0.92068
|5.04
|14015.00
|1131
|2001.10.03 13:00
|sell
|566
|0.01
|0.92040
|0.95800
|0.91540
|1132
|2001.10.03 13:22
|sell
|567
|0.02
|0.92290
|0.95800
|0.91790
|1133
|2001.10.03 14:13
|t/p
|567
|0.02
|0.91790
|0.95800
|0.91790
|10.00
|14025.00
|1134
|2001.10.03 14:13
|close
|566
|0.01
|0.91778
|0.95800
|0.91540
|2.62
|14027.62
|1135
|2001.10.03 19:00
|sell
|568
|0.01
|0.91400
|0.95160
|0.90900
|1136
|2001.10.04 12:58
|sell
|569
|0.02
|0.91660
|0.95170
|0.91160
|1137
|2001.10.05 01:36
|sell
|570
|0.03
|0.91930
|0.95190
|0.91430
|1138
|2001.10.08 07:14
|sell
|571
|0.05
|0.92190
|0.95200
|0.91690
|1139
|2001.10.08 07:47
|sell
|572
|0.08
|0.92453
|0.95213
|0.91953
|1140
|2001.10.08 14:34
|t/p
|572
|0.08
|0.91953
|0.95213
|0.91953
|40.00
|14067.62
|1141
|2001.10.08 14:34
|close
|571
|0.05
|0.91944
|0.95200
|0.91690
|12.30
|14079.92
|1142
|2001.10.08 14:34
|close
|570
|0.03
|0.91953
|0.95190
|0.91430
|-0.82
|14079.10
|1143
|2001.10.08 14:34
|close
|569
|0.02
|0.91908
|0.95170
|0.91160
|-5.13
|14073.97
|1144
|2001.10.08 14:35
|close
|568
|0.01
|0.91948
|0.95160
|0.90900
|-5.69
|14068.28
|1145
|2001.10.08 22:01
|buy
|573
|0.01
|0.92048
|0.88288
|0.92548
|1146
|2001.10.09 14:58
|buy
|574
|0.02
|0.91798
|0.88288
|0.92298
|1147
|2001.10.09 16:00
|buy
|575
|0.03
|0.91528
|0.88268
|0.92028
|1148
|2001.10.09 20:27
|buy
|576
|0.05
|0.91278
|0.88268
|0.91778
|1149
|2001.10.10 20:05
|buy
|577
|0.08
|0.91018
|0.88258
|0.91518
|1150
|2001.10.11 10:01
|buy
|578
|0.12
|0.90768
|0.88258
|0.91268
|1151
|2001.10.11 12:21
|buy
|579
|0.18
|0.90511
|0.88251
|0.91011
|1152
|2001.10.11 12:32
|buy
|580
|0.27
|0.90258
|0.88248
|0.90758
|1153
|2001.10.11 13:36
|buy
|581
|0.41
|0.89998
|0.88238
|0.90498
|1154
|2001.10.12 09:49
|t/p
|581
|0.41
|0.90498
|0.88238
|0.90498
|205.75
|14274.03
|1155
|2001.10.12 09:49
|close
|580
|0.27
|0.90520
|0.88248
|0.90758
|71.23
|14345.26
|1156
|2001.10.12 09:49
|close
|579
|0.18
|0.90493
|0.88251
|0.91011
|-2.91
|14342.35
|1157
|2001.10.12 09:49
|close
|578
|0.12
|0.90500
|0.88258
|0.91268
|-31.94
|14310.41
|1158
|2001.10.12 09:49
|close
|577
|0.08
|0.90506
|0.88258
|0.91518
|-40.38
|14270.03
|1159
|2001.10.12 09:49
|close
|576
|0.05
|0.90480
|0.88268
|0.91778
|-39.45
|14230.59
|1160
|2001.10.12 09:50
|close
|575
|0.03
|0.90500
|0.88268
|0.92028
|-30.57
|14200.02
|1161
|2001.10.12 09:50
|close
|574
|0.02
|0.90504
|0.88288
|0.92298
|-25.70
|14174.32
|1162
|2001.10.12 09:50
|close
|573
|0.01
|0.90497
|0.88288
|0.92548
|-15.40
|14158.92
|1163
|2001.10.16 18:00
|buy
|582
|0.01
|0.90958
|0.87198
|0.91458
|1164
|2001.10.17 06:10
|buy
|583
|0.02
|0.90688
|0.87178
|0.91188
|1165
|2001.10.17 07:17
|buy
|584
|0.03
|0.90435
|0.87175
|0.90935
|1166
|2001.10.17 11:29
|buy
|585
|0.05
|0.90166
|0.87156
|0.90666
|1167
|2001.10.17 14:10
|t/p
|585
|0.05
|0.90666
|0.87156
|0.90666
|25.00
|14183.92
|1168
|2001.10.17 14:10
|close
|584
|0.03
|0.90670
|0.87175
|0.90935
|7.05
|14190.97
|1169
|2001.10.17 14:10
|close
|583
|0.02
|0.90632
|0.87178
|0.91188
|-1.12
|14189.85
|1170
|2001.10.17 14:10
|close
|582
|0.01
|0.90638
|0.87198
|0.91458
|-3.18
|14186.67
|1171
|2001.10.18 14:00
|buy
|586
|0.01
|0.90388
|0.86628
|0.90888
|1172
|2001.10.18 14:15
|buy
|587
|0.02
|0.90128
|0.86618
|0.90628
|1173
|2001.10.19 08:04
|buy
|588
|0.03
|0.89868
|0.86608
|0.90368
|1174
|2001.10.22 13:28
|buy
|589
|0.05
|0.89598
|0.86588
|0.90098
|1175
|2001.10.22 15:09
|buy
|590
|0.08
|0.89348
|0.86588
|0.89848
|1176
|2001.10.22 16:11
|buy
|591
|0.12
|0.89088
|0.86578
|0.89588
|1177
|2001.10.23 10:30
|buy
|592
|0.18
|0.88828
|0.86568
|0.89328
|1178
|2001.10.24 08:10
|t/p
|592
|0.18
|0.89328
|0.86568
|0.89328
|90.33
|14277.00
|1179
|2001.10.24 08:10
|close
|591
|0.12
|0.89330
|0.86578
|0.89588
|29.48
|14306.47
|1180
|2001.10.24 08:10
|close
|590
|0.08
|0.89320
|0.86588
|0.89848
|-1.95
|14304.52
|1181
|2001.10.24 08:10
|close
|589
|0.05
|0.89340
|0.86588
|0.90098
|-12.72
|14291.81
|1182
|2001.10.24 08:10
|close
|588
|0.03
|0.89300
|0.86608
|0.90368
|-16.88
|14274.93
|1183
|2001.10.24 08:10
|close
|587
|0.02
|0.89310
|0.86618
|0.90628
|-16.21
|14258.71
|1184
|2001.10.24 08:10
|close
|586
|0.01
|0.89270
|0.86628
|0.90888
|-11.11
|14247.61
|1185
|2001.10.25 06:00
|sell
|593
|0.01
|0.89310
|0.93070
|0.88810
|1186
|2001.10.25 12:50
|t/p
|593
|0.01
|0.88810
|0.93070
|0.88810
|5.00
|14252.61
|1187
|2001.10.26 12:00
|sell
|594
|0.01
|0.89280
|0.93040
|0.88780
|1188
|2001.10.29 07:37
|sell
|595
|0.02
|0.89550
|0.93060
|0.89050
|1189
|2001.10.29 08:31
|sell
|596
|0.03
|0.89810
|0.93070
|0.89310
|1190
|2001.10.29 13:15
|sell
|597
|0.05
|0.90061
|0.93071
|0.89561
|1191
|2001.10.29 14:37
|sell
|598
|0.08
|0.90324
|0.93084
|0.89824
|1192
|2001.10.29 22:03
|sell
|599
|0.12
|0.90591
|0.93101
|0.90091
|1193
|2001.10.30 15:01
|sell
|600
|0.18
|0.90863
|0.93123
|0.90363
|1194
|2001.10.31 12:52
|t/p
|600
|0.18
|0.90363
|0.93123
|0.90363
|89.25
|14341.85
|1195
|2001.10.31 12:52
|close
|599
|0.12
|0.90358
|0.93101
|0.90091
|26.95
|14368.81
|1196
|2001.10.31 12:52
|close
|598
|0.08
|0.90374
|0.93084
|0.89824
|-4.67
|14364.14
|1197
|2001.10.31 12:52
|close
|597
|0.05
|0.90366
|0.93071
|0.89561
|-15.67
|14348.47
|1198
|2001.10.31 12:52
|close
|596
|0.03
|0.90378
|0.93070
|0.89310
|-17.29
|14331.18
|1199
|2001.10.31 12:53
|close
|595
|0.02
|0.90388
|0.93060
|0.89050
|-16.93
|14314.25
|1200
|2001.10.31 12:53
|close
|594
|0.01
|0.90354
|0.93040
|0.88780
|-10.87
|14303.38
|1201
|2001.11.01 06:00
|buy
|601
|0.01
|0.90088
|0.86328
|0.90588
|1202
|2001.11.01 09:41
|t/p
|601
|0.01
|0.90588
|0.86328
|0.90588
|5.00
|14308.38
|1203
|2001.11.05 08:00
|buy
|602
|0.01
|0.89908
|0.86148
|0.90408
|1204
|2001.11.05 11:00
|buy
|603
|0.02
|0.89628
|0.86118
|0.90128
|1205
|2001.11.07 06:51
|t/p
|603
|0.02
|0.90128
|0.86118
|0.90128
|10.07
|14318.46
|1206
|2001.11.07 06:51
|close
|602
|0.01
|0.90138
|0.86148
|0.90408
|2.34
|14320.79
|1207
|2001.11.07 07:00
|buy
|604
|0.01
|0.90138
|0.86378
|0.90638
|1208
|2001.11.07 17:23
|buy
|605
|0.02
|0.89888
|0.86378
|0.90388
|1209
|2001.11.07 17:59
|buy
|606
|0.03
|0.89628
|0.86368
|0.90128
|1210
|2001.11.08 15:21
|buy
|607
|0.05
|0.89348
|0.86338
|0.89848
|1211
|2001.11.08 16:25
|buy
|608
|0.08
|0.89088
|0.86328
|0.89588
|1212
|2001.11.12 14:31
|t/p
|608
|0.08
|0.89588
|0.86328
|0.89588
|40.29
|14361.08
|1213
|2001.11.12 14:31
|close
|607
|0.05
|0.89600
|0.86338
|0.89848
|12.78
|14373.87
|1214
|2001.11.12 14:31
|close
|606
|0.03
|0.89575
|0.86368
|0.90128
|-1.32
|14372.55
|1215
|2001.11.12 14:31
|close
|605
|0.02
|0.89549
|0.86378
|0.90388
|-6.60
|14365.95
|1216
|2001.11.12 14:31
|close
|604
|0.01
|0.89559
|0.86378
|0.90638
|-5.70
|14360.25
|1217
|2001.11.12 15:00
|buy
|609
|0.01
|0.89868
|0.86108
|0.90368
|1218
|2001.11.12 15:26
|buy
|610
|0.02
|0.89591
|0.86081
|0.90091
|1219
|2001.11.12 22:00
|buy
|611
|0.03
|0.89338
|0.86078
|0.89838
|1220
|2001.11.13 01:30
|buy
|612
|0.05
|0.89048
|0.86038
|0.89548
|1221
|2001.11.13 08:00
|buy
|613
|0.08
|0.88778
|0.86018
|0.89278
|1222
|2001.11.13 11:58
|buy
|614
|0.12
|0.88518
|0.86008
|0.89018
|1223
|2001.11.13 13:40
|buy
|615
|0.18
|0.88248
|0.85988
|0.88748
|1224
|2001.11.13 13:53
|buy
|616
|0.27
|0.87948
|0.85938
|0.88448
|1225
|2001.11.14 17:11
|t/p
|616
|0.27
|0.88448
|0.85938
|0.88448
|135.49
|14495.74
|1226
|2001.11.14 17:11
|close
|615
|0.18
|0.88460
|0.85988
|0.88748
|38.49
|14534.23
|1227
|2001.11.14 17:12
|close
|614
|0.12
|0.88400
|0.86008
|0.89018
|-13.94
|14520.29
|1228
|2001.11.14 17:12
|close
|613
|0.08
|0.88421
|0.86018
|0.89278
|-28.41
|14491.87
|1229
|2001.11.14 17:12
|close
|612
|0.05
|0.88413
|0.86038
|0.89548
|-31.66
|14460.22
|1230
|2001.11.14 17:12
|close
|611
|0.03
|0.88430
|0.86078
|0.89838
|-27.13
|14433.09
|1231
|2001.11.14 17:12
|close
|610
|0.02
|0.88396
|0.86081
|0.90091
|-23.83
|14409.26
|1232
|2001.11.14 17:12
|close
|609
|0.01
|0.88404
|0.86108
|0.90368
|-14.60
|14394.65
|1233
|2001.11.14 20:00
|buy
|617
|0.01
|0.88358
|0.84598
|0.88858
|1234
|2001.11.15 05:31
|buy
|618
|0.02
|0.88106
|0.84596
|0.88606
|1235
|2001.11.16 08:11
|t/p
|618
|0.02
|0.88606
|0.84596
|0.88606
|10.04
|14404.69
|1236
|2001.11.16 08:11
|close
|617
|0.01
|0.88610
|0.84598
|0.88858
|2.59
|14407.28
|1237
|2001.11.16 22:00
|sell
|619
|0.01
|0.88430
|0.92190
|0.87930
|1238
|2001.11.19 11:29
|t/p
|619
|0.01
|0.87930
|0.92190
|0.87930
|4.96
|14412.24
|1239
|2001.11.19 18:00
|buy
|620
|0.01
|0.88088
|0.84328
|0.88588
|1240
|2001.11.19 22:53
|buy
|621
|0.02
|0.87833
|0.84323
|0.88333
|1241
|2001.11.20 06:54
|t/p
|621
|0.02
|0.88333
|0.84323
|0.88333
|10.04
|14422.28
|1242
|2001.11.20 06:54
|close
|620
|0.01
|0.88333
|0.84328
|0.88588
|2.47
|14424.75
|1243
|2001.11.22 10:00
|buy
|622
|0.01
|0.87818
|0.84058
|0.88318
|1244
|2001.11.23 16:25
|buy
|623
|0.02
|0.87558
|0.84048
|0.88058
|1245
|2001.11.26 06:46
|t/p
|623
|0.02
|0.88058
|0.84048
|0.88058
|10.04
|14434.78
|1246
|2001.11.26 06:46
|close
|622
|0.01
|0.88060
|0.84058
|0.88318
|2.46
|14437.24
|1247
|2001.11.27 08:00
|sell
|624
|0.01
|0.88220
|0.91980
|0.87720
|1248
|2001.11.27 12:14
|t/p
|624
|0.01
|0.87720
|0.91980
|0.87720
|5.00
|14442.24
|1249
|2001.11.30 07:00
|buy
|625
|0.01
|0.88758
|0.84998
|0.89258
|1250
|2001.11.30 08:50
|buy
|626
|0.02
|0.88498
|0.84988
|0.88998
|1251
|2001.11.30 11:44
|t/p
|626
|0.02
|0.88998
|0.84988
|0.88998
|10.00
|14452.24
|1252
|2001.11.30 11:44
|close
|625
|0.01
|0.89000
|0.84998
|0.89258
|2.42
|14454.66
|1253
|2001.12.04 08:00
|buy
|627
|0.01
|0.89148
|0.85388
|0.89648
|1254
|2001.12.05 15:05
|buy
|628
|0.02
|0.88891
|0.85381
|0.89391
|1255
|2001.12.05 16:16
|buy
|629
|0.03
|0.88628
|0.85368
|0.89128
|1256
|2001.12.06 15:05
|t/p
|629
|0.03
|0.89128
|0.85368
|0.89128
|15.16
|14469.82
|1257
|2001.12.06 15:05
|close
|628
|0.02
|0.89130
|0.85381
|0.89391
|4.89
|14474.71
|1258
|2001.12.06 15:05
|close
|627
|0.01
|0.89150
|0.85388
|0.89648
|0.09
|14474.80
|1259
|2001.12.07 11:00
|sell
|630
|0.01
|0.89210
|0.92970
|0.88710
|1260
|2001.12.10 12:12
|t/p
|630
|0.01
|0.88710
|0.92970
|0.88710
|4.96
|14479.76
|1261
|2001.12.10 16:00
|buy
|631
|0.01
|0.88838
|0.85078
|0.89338
|1262
|2001.12.11 21:34
|t/p
|631
|0.01
|0.89338
|0.85078
|0.89338
|5.02
|14484.78
|1263
|2001.12.13 10:00
|sell
|632
|0.01
|0.89690
|0.93450
|0.89190
|1264
|2001.12.14 08:30
|sell
|633
|0.02
|0.89960
|0.93470
|0.89460
|1265
|2001.12.14 08:55
|sell
|634
|0.03
|0.90220
|0.93480
|0.89720
|1266
|2001.12.14 16:24
|sell
|635
|0.05
|0.90480
|0.93490
|0.89980
|1267
|2001.12.17 10:09
|sell
|636
|0.08
|0.90740
|0.93500
|0.90240
|1268
|2001.12.17 20:09
|t/p
|636
|0.08
|0.90240
|0.93500
|0.90240
|40.00
|14524.78
|1269
|2001.12.17 20:09
|close
|635
|0.05
|0.90238
|0.93490
|0.89980
|11.89
|14536.67
|1270
|2001.12.17 20:09
|close
|634
|0.03
|0.90249
|0.93480
|0.89720
|-1.00
|14535.68
|1271
|2001.12.17 20:09
|close
|633
|0.02
|0.90248
|0.93470
|0.89460
|-5.84
|14529.83
|1272
|2001.12.17 20:10
|close
|632
|0.01
|0.90268
|0.93450
|0.89190
|-5.86
|14523.97
|1273
|2001.12.18 04:00
|buy
|637
|0.01
|0.90358
|0.86598
|0.90858
|1274
|2001.12.18 07:33
|buy
|638
|0.02
|0.90098
|0.86588
|0.90598
|1275
|2001.12.19 10:33
|buy
|639
|0.03
|0.89828
|0.86568
|0.90328
|1276
|2001.12.19 11:28
|buy
|640
|0.05
|0.89578
|0.86568
|0.90078
|1277
|2001.12.19 17:12
|t/p
|640
|0.05
|0.90078
|0.86568
|0.90078
|25.00
|14548.97
|1278
|2001.12.19 17:12
|close
|639
|0.03
|0.90080
|0.86568
|0.90328
|7.56
|14556.53
|1279
|2001.12.19 17:12
|close
|638
|0.02
|0.90066
|0.86588
|0.90598
|-0.60
|14555.92
|1280
|2001.12.19 17:12
|close
|637
|0.01
|0.90048
|0.86598
|0.90858
|-3.08
|14552.84
|1281
|2001.12.20 02:00
|sell
|641
|0.01
|0.89960
|0.93720
|0.89460
|1282
|2001.12.21 11:57
|t/p
|641
|0.01
|0.89460
|0.93720
|0.89460
|4.96
|14557.80
|1283
|2001.12.27 19:00
|sell
|642
|0.01
|0.88440
|0.92200
|0.87940
|1284
|2001.12.28 14:03
|t/p
|642
|0.01
|0.87940
|0.92200
|0.87940
|4.96
|14562.76
|1285
|2001.12.31 01:00
|sell
|643
|0.01
|0.88310
|0.92070
|0.87810
|1286
|2001.12.31 03:40
|sell
|644
|0.02
|0.88560
|0.92070
|0.88060
|1287
|2001.12.31 14:00
|sell
|645
|0.03
|0.88840
|0.92100
|0.88340
|1288
|2001.12.31 14:56
|sell
|646
|0.05
|0.89110
|0.92120
|0.88610
|1289
|2002.01.02 03:24
|sell
|647
|0.08
|0.89370
|0.92130
|0.88870
|1290
|2002.01.02 08:57
|sell
|648
|0.12
|0.89628
|0.92138
|0.89128
|1291
|2002.01.02 09:21
|sell
|649
|0.18
|0.89890
|0.92150
|0.89390
|1292
|2002.01.02 11:34
|sell
|650
|0.27
|0.90143
|0.92153
|0.89643
|1293
|2002.01.02 13:04
|sell
|651
|0.41
|0.90400
|0.92160
|0.89900
|1294
|2002.01.02 13:52
|sell
|652
|0.62
|0.90660
|0.92170
|0.90160
|1295
|2002.01.03 07:47
|t/p
|652
|0.62
|0.90160
|0.92170
|0.90160
|302.21
|14864.97
|1296
|2002.01.03 07:47
|close
|651
|0.41
|0.90138
|0.92160
|0.89900
|102.27
|14967.23
|1297
|2002.01.03 07:47
|close
|650
|0.27
|0.90158
|0.92153
|0.89643
|-7.44
|14959.79
|1298
|2002.01.03 07:47
|close
|649
|0.18
|0.90148
|0.92150
|0.89390
|-48.70
|14911.09
|1299
|2002.01.03 07:47
|close
|648
|0.12
|0.90158
|0.92138
|0.89128
|-65.11
|14845.98
|1300
|2002.01.03 07:48
|close
|647
|0.08
|0.90128
|0.92130
|0.88870
|-61.65
|14784.33
|1301
|2002.01.03 07:48
|close
|646
|0.05
|0.90118
|0.92120
|0.88610
|-51.45
|14732.88
|1302
|2002.01.03 07:48
|close
|645
|0.03
|0.90126
|0.92100
|0.88340
|-39.21
|14693.68
|1303
|2002.01.03 07:48
|close
|644
|0.02
|0.90150
|0.92070
|0.88060
|-32.22
|14661.46
|1304
|2002.01.03 07:48
|close
|643
|0.01
|0.90142
|0.92070
|0.87810
|-18.53
|14642.93
|1305
|2002.01.03 18:00
|sell
|653
|0.01
|0.89840
|0.93600
|0.89340
|1306
|2002.01.07 10:59
|t/p
|653
|0.01
|0.89340
|0.93600
|0.89340
|4.92
|14647.84
|1307
|2002.01.07 20:00
|buy
|654
|0.01
|0.89358
|0.85598
|0.89858
|1308
|2002.01.08 00:41
|buy
|655
|0.02
|0.89107
|0.85597
|0.89607
|1309
|2002.01.08 08:58
|buy
|656
|0.03
|0.88848
|0.85588
|0.89348
|1310
|2002.01.08 20:55
|t/p
|656
|0.03
|0.89348
|0.85588
|0.89348
|15.00
|14662.84
|1311
|2002.01.08 20:55
|close
|655
|0.02
|0.89364
|0.85597
|0.89607
|5.14
|14667.98
|1312
|2002.01.08 20:55
|close
|654
|0.01
|0.89357
|0.85598
|0.89858
|0.01
|14667.99
|1313
|2002.01.08 21:00
|buy
|657
|0.01
|0.89338
|0.85578
|0.89838
|1314
|2002.01.09 14:20
|buy
|658
|0.02
|0.89088
|0.85578
|0.89588
|1315
|2002.01.09 14:57
|buy
|659
|0.03
|0.88798
|0.85538
|0.89298
|1316
|2002.01.10 07:42
|t/p
|659
|0.03
|0.89298
|0.85538
|0.89298
|15.16
|14683.16
|1317
|2002.01.10 07:42
|close
|658
|0.02
|0.89300
|0.85578
|0.89588
|4.35
|14687.50
|1318
|2002.01.10 07:42
|close
|657
|0.01
|0.89275
|0.85578
|0.89838
|-0.56
|14686.95
|1319
|2002.01.10 19:00
|sell
|660
|0.01
|0.89170
|0.92930
|0.88670
|1320
|2002.01.13 23:01
|sell
|661
|0.02
|0.89450
|0.92960
|0.88950
|1321
|2002.01.15 17:50
|t/p
|661
|0.02
|0.88950
|0.92960
|0.88950
|9.83
|14696.78
|1322
|2002.01.15 17:50
|close
|660
|0.01
|0.88938
|0.92930
|0.88670
|2.19
|14698.97
|1323
|2002.01.18 10:00
|buy
|662
|0.01
|0.88088
|0.84328
|0.88588
|1324
|2002.01.20 23:57
|t/p
|662
|0.01
|0.88588
|0.84328
|0.88588
|5.00
|14703.97
|1325
|2002.01.21 12:00
|sell
|663
|0.01
|0.88390
|0.92150
|0.87890
|1326
|2002.01.22 20:51
|sell
|664
|0.02
|0.88650
|0.92160
|0.88150
|1327
|2002.01.23 00:51
|sell
|665
|0.03
|0.88912
|0.92172
|0.88412
|1328
|2002.01.23 16:03
|t/p
|665
|0.03
|0.88412
|0.92172
|0.88412
|15.00
|14718.97
|1329
|2002.01.23 16:03
|close
|664
|0.02
|0.88408
|0.92160
|0.88150
|4.76
|14723.73
|1330
|2002.01.23 16:03
|close
|663
|0.01
|0.88424
|0.92150
|0.87890
|-0.42
|14723.31
|1331
|2002.01.28 22:00
|buy
|666
|0.01
|0.86248
|0.82488
|0.86748
|1332
|2002.01.29 00:31
|buy
|667
|0.02
|0.85958
|0.82448
|0.86458
|1333
|2002.01.29 16:35
|t/p
|667
|0.02
|0.86458
|0.82448
|0.86458
|10.00
|14733.31
|1334
|2002.01.29 16:35
|close
|666
|0.01
|0.86461
|0.82488
|0.86748
|2.15
|14735.45
|1335
|2002.01.31 06:00
|buy
|668
|0.01
|0.86278
|0.82518
|0.86778
|1336
|2002.01.31 07:33
|buy
|669
|0.02
|0.86028
|0.82518
|0.86528
|1337
|2002.02.01 07:07
|buy
|670
|0.03
|0.85758
|0.82498
|0.86258
|1338
|2002.02.01 12:43
|t/p
|670
|0.03
|0.86258
|0.82498
|0.86258
|15.00
|14750.45
|1339
|2002.02.01 12:43
|close
|669
|0.02
|0.86260
|0.82518
|0.86528
|4.68
|14755.13
|1340
|2002.02.01 12:43
|close
|668
|0.01
|0.86244
|0.82518
|0.86778
|-0.32
|14754.81
|1341
|2002.02.04 08:00
|sell
|671
|0.01
|0.86150
|0.89910
|0.85650
|1342
|2002.02.04 10:59
|sell
|672
|0.02
|0.86410
|0.89920
|0.85910
|1343
|2002.02.04 15:23
|sell
|673
|0.03
|0.86660
|0.89920
|0.86160
|1344
|2002.02.04 17:09
|sell
|674
|0.05
|0.86913
|0.89923
|0.86413
|1345
|2002.02.05 07:47
|sell
|675
|0.08
|0.87184
|0.89944
|0.86684
|1346
|2002.02.05 18:34
|t/p
|675
|0.08
|0.86684
|0.89944
|0.86684
|40.00
|14794.81
|1347
|2002.02.05 18:34
|close
|674
|0.05
|0.86678
|0.89923
|0.86413
|11.54
|14806.35
|1348
|2002.02.05 18:34
|close
|673
|0.03
|0.86738
|0.89920
|0.86160
|-2.47
|14803.88
|1349
|2002.02.05 18:34
|close
|672
|0.02
|0.86718
|0.89920
|0.85910
|-6.24
|14797.64
|1350
|2002.02.05 18:35
|close
|671
|0.01
|0.86708
|0.89910
|0.85650
|-5.62
|14792.02
|1351
|2002.02.06 12:00
|buy
|676
|0.01
|0.86798
|0.83038
|0.87298
|1352
|2002.02.06 13:44
|buy
|677
|0.02
|0.86538
|0.83028
|0.87038
|1353
|2002.02.06 17:23
|t/p
|677
|0.02
|0.87038
|0.83028
|0.87038
|10.00
|14802.02
|1354
|2002.02.06 17:23
|close
|676
|0.01
|0.87050
|0.83038
|0.87298
|2.52
|14804.54
|1355
|2002.02.06 17:23
|buy
|678
|0.01
|0.87065
|0.83305
|0.87565
|1356
|2002.02.06 18:30
|buy
|679
|0.02
|0.86798
|0.83288
|0.87298
|1357
|2002.02.07 07:50
|buy
|680
|0.03
|0.86538
|0.83278
|0.87038
|1358
|2002.02.07 18:55
|t/p
|680
|0.03
|0.87038
|0.83278
|0.87038
|15.00
|14819.54
|1359
|2002.02.07 18:55
|close
|679
|0.02
|0.87065
|0.83288
|0.87298
|5.45
|14824.99
|1360
|2002.02.07 18:55
|close
|678
|0.01
|0.87060
|0.83305
|0.87565
|0.00
|14824.99
|1361
|2002.02.11 19:00
|sell
|681
|0.01
|0.87740
|0.91500
|0.87240
|1362
|2002.02.12 08:49
|sell
|682
|0.02
|0.87990
|0.91500
|0.87490
|1363
|2002.02.12 11:58
|t/p
|682
|0.02
|0.87490
|0.91500
|0.87490
|10.00
|14834.99
|1364
|2002.02.12 11:58
|close
|681
|0.01
|0.87489
|0.91500
|0.87240
|2.47
|14837.46
|1365
|2002.02.14 20:00
|buy
|683
|0.01
|0.87398
|0.83638
|0.87898
|1366
|2002.02.15 07:35
|buy
|684
|0.02
|0.87137
|0.83627
|0.87637
|1367
|2002.02.19 07:45
|buy
|685
|0.03
|0.86878
|0.83618
|0.87378
|1368
|2002.02.19 15:41
|t/p
|685
|0.03
|0.87378
|0.83618
|0.87378
|15.00
|14852.46
|1369
|2002.02.19 15:41
|close
|684
|0.02
|0.87380
|0.83627
|0.87637
|4.93
|14857.39
|1370
|2002.02.19 15:41
|close
|683
|0.01
|0.87362
|0.83638
|0.87898
|-0.31
|14857.09
|1371
|2002.02.20 12:00
|sell
|686
|0.01
|0.87520
|0.91280
|0.87020
|1372
|2002.02.20 17:00
|t/p
|686
|0.01
|0.87020
|0.91280
|0.87020
|5.00
|14862.09
|1373
|2002.02.22 01:00
|buy
|687
|0.01
|0.87028
|0.83268
|0.87528
|1374
|2002.02.22 13:19
|t/p
|687
|0.01
|0.87528
|0.83268
|0.87528
|5.00
|14867.09
|1375
|2002.02.24 23:01
|sell
|688
|0.01
|0.87530
|0.91290
|0.87030
|1376
|2002.02.25 17:46
|t/p
|688
|0.01
|0.87030
|0.91290
|0.87030
|4.96
|14872.05
|1377
|2002.02.26 06:00
|buy
|689
|0.01
|0.87058
|0.83298
|0.87558
|1378
|2002.02.26 11:49
|buy
|690
|0.02
|0.86788
|0.83278
|0.87288
|1379
|2002.02.26 17:21
|buy
|691
|0.03
|0.86488
|0.83228
|0.86988
|1380
|2002.02.26 17:43
|buy
|692
|0.05
|0.86208
|0.83198
|0.86708
|1381
|2002.02.28 17:15
|t/p
|692
|0.05
|0.86708
|0.83198
|0.86708
|25.36
|14897.41
|1382
|2002.02.28 17:15
|close
|691
|0.03
|0.86720
|0.83228
|0.86988
|7.18
|14904.59
|1383
|2002.02.28 17:15
|close
|690
|0.02
|0.86702
|0.83278
|0.87288
|-1.57
|14903.01
|1384
|2002.02.28 17:15
|close
|689
|0.01
|0.86711
|0.83298
|0.87558
|-3.40
|14899.62
|1385
|2002.03.01 06:00
|sell
|693
|0.01
|0.86770
|0.90530
|0.86270
|1386
|2002.03.04 16:05
|sell
|694
|0.02
|0.87031
|0.90541
|0.86531
|1387
|2002.03.05 15:06
|t/p
|694
|0.02
|0.86531
|0.90541
|0.86531
|9.92
|14909.53
|1388
|2002.03.05 15:06
|close
|693
|0.01
|0.86528
|0.90530
|0.86270
|2.34
|14911.87
|1389
|2002.03.05 15:06
|sell
|695
|0.01
|0.86513
|0.90273
|0.86013
|1390
|2002.03.05 15:26
|sell
|696
|0.02
|0.86780
|0.90290
|0.86280
|1391
|2002.03.05 16:13
|sell
|697
|0.03
|0.87040
|0.90300
|0.86540
|1392
|2002.03.05 21:17
|sell
|698
|0.05
|0.87310
|0.90320
|0.86810
|1393
|2002.03.06 15:25
|sell
|699
|0.08
|0.87570
|0.90330
|0.87070
|1394
|2002.03.07 04:49
|sell
|700
|0.12
|0.87822
|0.90332
|0.87322
|1395
|2002.03.07 08:00
|sell
|701
|0.18
|0.88088
|0.90348
|0.87588
|1396
|2002.03.07 11:25
|t/p
|701
|0.18
|0.87588
|0.90348
|0.87588
|90.00
|15001.87
|1397
|2002.03.07 11:25
|close
|700
|0.12
|0.87586
|0.90332
|0.87322
|28.32
|15030.19
|1398
|2002.03.07 11:25
|close
|699
|0.08
|0.87594
|0.90330
|0.87070
|-2.93
|15027.26
|1399
|2002.03.07 11:25
|close
|698
|0.05
|0.87578
|0.90320
|0.86810
|-14.24
|15013.03
|1400
|2002.03.07 11:25
|close
|697
|0.03
|0.87619
|0.90300
|0.86540
|-17.87
|14995.15
|1401
|2002.03.07 11:25
|close
|696
|0.02
|0.87611
|0.90290
|0.86280
|-16.96
|14978.20
|1402
|2002.03.07 11:25
|close
|695
|0.01
|0.87643
|0.90273
|0.86013
|-11.47
|14966.73
|1403
|2002.03.08 00:00
|sell
|702
|0.01
|0.88130
|0.91890
|0.87630
|1404
|2002.03.08 14:38
|t/p
|702
|0.01
|0.87630
|0.91890
|0.87630
|5.00
|14971.73
|1405
|2002.03.11 17:00
|buy
|703
|0.01
|0.87708
|0.83948
|0.88208
|1406
|2002.03.12 00:57
|buy
|704
|0.02
|0.87458
|0.83948
|0.87958
|1407
|2002.03.12 10:40
|buy
|705
|0.03
|0.87206
|0.83946
|0.87706
|1408
|2002.03.13 14:04
|t/p
|705
|0.03
|0.87706
|0.83946
|0.87706
|15.05
|14986.78
|1409
|2002.03.13 14:04
|close
|704
|0.02
|0.87710
|0.83948
|0.87958
|5.08
|14991.86
|1410
|2002.03.13 14:05
|close
|703
|0.01
|0.87660
|0.83948
|0.88208
|-0.44
|14991.42
|1411
|2002.03.14 00:00
|sell
|706
|0.01
|0.87600
|0.91360
|0.87100
|1412
|2002.03.14 06:35
|sell
|707
|0.02
|0.87884
|0.91394
|0.87384
|1413
|2002.03.14 09:20
|sell
|708
|0.03
|0.88154
|0.91414
|0.87654
|1414
|2002.03.14 14:46
|sell
|709
|0.05
|0.88420
|0.91430
|0.87920
|1415
|2002.03.15 15:05
|sell
|710
|0.08
|0.88680
|0.91440
|0.88180
|1416
|2002.03.15 18:16
|t/p
|710
|0.08
|0.88180
|0.91440
|0.88180
|40.00
|15031.42
|1417
|2002.03.15 18:16
|close
|709
|0.05
|0.88168
|0.91430
|0.87920
|12.39
|15043.81
|1418
|2002.03.15 18:16
|close
|708
|0.03
|0.88173
|0.91414
|0.87654
|-0.70
|15043.11
|1419
|2002.03.15 18:16
|close
|707
|0.02
|0.88188
|0.91394
|0.87384
|-6.16
|15036.95
|1420
|2002.03.15 18:16
|close
|706
|0.01
|0.88183
|0.91360
|0.87100
|-5.87
|15031.08
|1421
|2002.03.15 20:00
|sell
|711
|0.01
|0.88210
|0.91970
|0.87710
|1422
|2002.03.19 11:41
|sell
|712
|0.02
|0.88470
|0.91980
|0.87970
|1423
|2002.03.20 07:35
|t/p
|712
|0.02
|0.87970
|0.91980
|0.87970
|9.92
|15040.99
|1424
|2002.03.20 07:35
|close
|711
|0.01
|0.87968
|0.91970
|0.87710
|2.29
|15043.29
|1425
|2002.03.20 15:00
|buy
|713
|0.01
|0.88328
|0.84568
|0.88828
|1426
|2002.03.21 14:52
|buy
|714
|0.02
|0.88078
|0.84568
|0.88578
|1427
|2002.03.22 15:31
|buy
|715
|0.03
|0.87798
|0.84538
|0.88298
|1428
|2002.03.22 17:21
|buy
|716
|0.05
|0.87538
|0.84528
|0.88038
|1429
|2002.03.27 15:50
|buy
|717
|0.08
|0.87268
|0.84508
|0.87768
|1430
|2002.03.28 16:42
|buy
|718
|0.12
|0.87008
|0.84498
|0.87508
|1431
|2002.04.01 12:40
|t/p
|718
|0.12
|0.87508
|0.84498
|0.87508
|60.44
|15103.72
|1432
|2002.04.01 12:40
|close
|717
|0.08
|0.87510
|0.84508
|0.87768
|20.09
|15123.81
|1433
|2002.04.01 12:40
|close
|716
|0.05
|0.87505
|0.84528
|0.88038
|-0.92
|15122.89
|1434
|2002.04.01 12:40
|close
|715
|0.03
|0.87500
|0.84538
|0.88298
|-8.50
|15114.39
|1435
|2002.04.01 12:41
|close
|714
|0.02
|0.87480
|0.84568
|0.88578
|-11.63
|15102.75
|1436
|2002.04.01 12:41
|close
|713
|0.01
|0.87437
|0.84568
|0.88828
|-8.69
|15094.06
|1437
|2002.04.03 06:00
|buy
|719
|0.01
|0.87968
|0.84208
|0.88468
|1438
|2002.04.04 11:56
|t/p
|719
|0.01
|0.88468
|0.84208
|0.88468
|5.05
|15099.12
|1439
|2002.04.09 09:00
|buy
|720
|0.01
|0.87638
|0.83878
|0.88138
|1440
|2002.04.09 18:24
|t/p
|720
|0.01
|0.88138
|0.83878
|0.88138
|5.00
|15104.12
|1441
|2002.04.11 05:00
|sell
|721
|0.01
|0.87920
|0.91680
|0.87420
|1442
|2002.04.11 12:54
|sell
|722
|0.02
|0.88180
|0.91690
|0.87680
|1443
|2002.04.11 14:43
|sell
|723
|0.03
|0.88440
|0.91700
|0.87940
|1444
|2002.04.12 11:40
|t/p
|723
|0.03
|0.87940
|0.91700
|0.87940
|14.87
|15118.99
|1445
|2002.04.12 11:40
|close
|722
|0.02
|0.87938
|0.91690
|0.87680
|4.76
|15123.75
|1446
|2002.04.12 11:40
|close
|721
|0.01
|0.87953
|0.91680
|0.87420
|-0.37
|15123.38
|1447
|2002.04.12 16:00
|buy
|724
|0.01
|0.87978
|0.84218
|0.88478
|1448
|2002.04.17 06:58
|t/p
|724
|0.01
|0.88478
|0.84218
|0.88478
|5.05
|15128.43
|1449
|2002.04.19 14:00
|sell
|725
|0.01
|0.88810
|0.92570
|0.88310
|1450
|2002.04.19 16:33
|sell
|726
|0.02
|0.89080
|0.92590
|0.88580
|1451
|2002.04.24 21:05
|sell
|727
|0.03
|0.89340
|0.92600
|0.88840
|1452
|2002.04.25 08:26
|sell
|728
|0.05
|0.89600
|0.92610
|0.89100
|1453
|2002.04.25 10:26
|sell
|729
|0.08
|0.89853
|0.92613
|0.89353
|1454
|2002.04.26 17:05
|sell
|730
|0.12
|0.90104
|0.92614
|0.89604
|1455
|2002.04.29 08:49
|sell
|731
|0.18
|0.90360
|0.92620
|0.89860
|1456
|2002.05.01 14:54
|sell
|732
|0.27
|0.90610
|0.92620
|0.90110
|1457
|2002.05.01 16:17
|sell
|733
|0.41
|0.90890
|0.92650
|0.90390
|1458
|2002.05.02 10:16
|t/p
|733
|0.41
|0.90390
|0.92650
|0.90390
|199.85
|15328.28
|1459
|2002.05.02 10:16
|close
|732
|0.27
|0.90388
|0.92620
|0.90110
|56.55
|15384.82
|1460
|2002.05.02 10:16
|close
|731
|0.18
|0.90420
|0.92620
|0.89860
|-14.57
|15370.25
|1461
|2002.05.02 10:16
|close
|730
|0.12
|0.90413
|0.92614
|0.89604
|-40.10
|15330.15
|1462
|2002.05.02 10:16
|close
|729
|0.08
|0.90439
|0.92613
|0.89353
|-49.23
|15280.93
|1463
|2002.05.02 10:16
|close
|728
|0.05
|0.90433
|0.92610
|0.89100
|-43.12
|15237.81
|1464
|2002.05.02 10:16
|close
|727
|0.03
|0.90458
|0.92600
|0.88840
|-34.80
|15203.01
|1465
|2002.05.02 10:16
|close
|726
|0.02
|0.90445
|0.92590
|0.88580
|-28.39
|15174.63
|1466
|2002.05.02 10:17
|close
|725
|0.01
|0.90438
|0.92570
|0.88310
|-16.82
|15157.80
|1467
|2002.05.03 03:00
|buy
|734
|0.01
|0.90348
|0.86588
|0.90848
|1468
|2002.05.03 11:43
|t/p
|734
|0.01
|0.90848
|0.86588
|0.90848
|5.00
|15162.80
|1469
|2002.05.07 12:00
|sell
|735
|0.01
|0.91250
|0.95010
|0.90750
|1470
|2002.05.07 15:52
|sell
|736
|0.02
|0.91510
|0.95020
|0.91010
|1471
|2002.05.08 07:46
|t/p
|736
|0.02
|0.91010
|0.95020
|0.91010
|9.92
|15172.72
|1472
|2002.05.08 07:46
|close
|735
|0.01
|0.91008
|0.95010
|0.90750
|2.38
|15175.09
|1473
|2002.05.13 15:00
|sell
|737
|0.01
|0.91080
|0.94840
|0.90580
|1474
|2002.05.14 08:12
|t/p
|737
|0.01
|0.90580
|0.94840
|0.90580
|4.96
|15180.05
|1475
|2002.05.17 09:00
|sell
|738
|0.01
|0.91350
|0.95110
|0.90850
|1476
|2002.05.17 11:15
|sell
|739
|0.02
|0.91600
|0.95110
|0.91100
|1477
|2002.05.17 13:18
|sell
|740
|0.03
|0.91867
|0.95127
|0.91367
|1478
|2002.05.17 14:39
|sell
|741
|0.05
|0.92120
|0.95130
|0.91620
|1479
|2002.05.22 03:28
|sell
|742
|0.08
|0.92380
|0.95140
|0.91880
|1480
|2002.05.22 09:20
|sell
|743
|0.12
|0.92630
|0.95140
|0.92130
|1481
|2002.05.23 12:14
|t/p
|743
|0.12
|0.92130
|0.95140
|0.92130
|58.49
|15238.54
|1482
|2002.05.23 12:14
|close
|742
|0.08
|0.92128
|0.95140
|0.91880
|19.15
|15257.70
|1483
|2002.05.23 12:14
|close
|741
|0.05
|0.92164
|0.95130
|0.91620
|-3.46
|15254.24
|1484
|2002.05.23 12:14
|close
|740
|0.03
|0.92157
|0.95127
|0.91367
|-9.45
|15244.79
|1485
|2002.05.23 12:14
|close
|739
|0.02
|0.92186
|0.95110
|0.91100
|-12.22
|15232.56
|1486
|2002.05.23 12:14
|close
|738
|0.01
|0.92179
|0.95110
|0.90850
|-8.54
|15224.02
|1487
|2002.05.27 08:00
|sell
|744
|0.01
|0.92010
|0.95770
|0.91510
|1488
|2002.05.28 07:23
|sell
|745
|0.02
|0.92262
|0.95772
|0.91762
|1489
|2002.05.28 08:01
|sell
|746
|0.03
|0.92520
|0.95780
|0.92020
|1490
|2002.05.28 14:08
|sell
|747
|0.05
|0.92794
|0.95804
|0.92294
|1491
|2002.05.28 15:08
|sell
|748
|0.08
|0.93050
|0.95810
|0.92550
|1492
|2002.05.29 14:30
|sell
|749
|0.12
|0.93320
|0.95830
|0.92820
|1493
|2002.05.29 17:13
|sell
|750
|0.18
|0.93590
|0.95850
|0.93090
|1494
|2002.05.30 06:50
|sell
|751
|0.27
|0.93840
|0.95850
|0.93340
|1495
|2002.05.30 17:08
|sell
|752
|0.41
|0.94100
|0.95860
|0.93600
|1496
|2002.05.31 03:20
|t/p
|752
|0.41
|0.93600
|0.95860
|0.93600
|203.28
|15427.31
|1497
|2002.05.31 03:20
|close
|751
|0.27
|0.93568
|0.95850
|0.93340
|72.31
|15499.61
|1498
|2002.05.31 03:20
|close
|750
|0.18
|0.93586
|0.95850
|0.93090
|-2.30
|15497.32
|1499
|2002.05.31 03:20
|close
|749
|0.12
|0.93603
|0.95830
|0.92820
|-35.97
|15461.35
|1500
|2002.05.31 03:20
|close
|748
|0.08
|0.93585
|0.95810
|0.92550
|-44.48
|15416.87
|1501
|2002.05.31 03:20
|close
|747
|0.05
|0.93578
|0.95804
|0.92294
|-40.25
|15376.62
|1502
|2002.05.31 03:21
|close
|746
|0.03
|0.93588
|0.95780
|0.92020
|-32.67
|15343.95
|1503
|2002.05.31 03:21
|close
|745
|0.02
|0.93598
|0.95772
|0.91762
|-27.14
|15316.82
|1504
|2002.05.31 03:21
|close
|744
|0.01
|0.93608
|0.95770
|0.91510
|-16.23
|15300.58
|1505
|2002.06.04 22:01
|sell
|753
|0.01
|0.93920
|0.97680
|0.93420
|1506
|2002.06.05 02:28
|sell
|754
|0.02
|0.94174
|0.97684
|0.93674
|1507
|2002.06.05 09:19
|t/p
|754
|0.02
|0.93674
|0.97684
|0.93674
|10.00
|15310.58
|1508
|2002.06.05 09:19
|close
|753
|0.01
|0.93658
|0.97680
|0.93420
|2.58
|15313.16
|1509
|2002.06.06 07:00
|sell
|755
|0.01
|0.93550
|0.97310
|0.93050
|1510
|2002.06.06 08:47
|sell
|756
|0.02
|0.93810
|0.97320
|0.93310
|1511
|2002.06.06 13:26
|sell
|757
|0.03
|0.94080
|0.97340
|0.93580
|1512
|2002.06.06 13:35
|sell
|758
|0.05
|0.94330
|0.97340
|0.93830
|1513
|2002.06.06 14:19
|sell
|759
|0.08
|0.94600
|0.97360
|0.94100
|1514
|2002.06.07 06:22
|sell
|760
|0.12
|0.94850
|0.97360
|0.94350
|1515
|2002.06.07 11:07
|t/p
|760
|0.12
|0.94350
|0.97360
|0.94350
|60.00
|15373.16
|1516
|2002.06.07 11:07
|close
|759
|0.08
|0.94348
|0.97360
|0.94100
|19.82
|15392.99
|1517
|2002.06.07 11:07
|close
|758
|0.05
|0.94364
|0.97340
|0.93830
|-1.91
|15391.08
|1518
|2002.06.07 11:07
|close
|757
|0.03
|0.94356
|0.97340
|0.93580
|-8.41
|15382.67
|1519
|2002.06.07 11:07
|close
|756
|0.02
|0.94388
|0.97320
|0.93310
|-11.64
|15371.03
|1520
|2002.06.07 11:08
|close
|755
|0.01
|0.94418
|0.97310
|0.93050
|-8.72
|15362.31
|1521
|2002.06.10 18:00
|sell
|761
|0.01
|0.94290
|0.98050
|0.93790
|1522
|2002.06.11 04:01
|sell
|762
|0.02
|0.94550
|0.98060
|0.94050
|1523
|2002.06.11 19:36
|sell
|763
|0.03
|0.94810
|0.98070
|0.94310
|1524
|2002.06.12 07:59
|sell
|764
|0.05
|0.95080
|0.98090
|0.94580
|1525
|2002.06.12 11:15
|t/p
|764
|0.05
|0.94580
|0.98090
|0.94580
|25.00
|15387.31
|1526
|2002.06.12 11:15
|close
|763
|0.03
|0.94578
|0.98070
|0.94310
|6.83
|15394.14
|1527
|2002.06.12 11:15
|close
|762
|0.02
|0.94614
|0.98060
|0.94050
|-1.36
|15392.78
|1528
|2002.06.12 11:15
|close
|761
|0.01
|0.94607
|0.98050
|0.93790
|-3.25
|15389.52
|1529
|2002.06.12 12:00
|sell
|765
|0.01
|0.94600
|0.98360
|0.94100
|1530
|2002.06.13 08:28
|t/p
|765
|0.01
|0.94100
|0.98360
|0.94100
|4.87
|15394.40
|1531
|2002.06.13 12:00
|buy
|766
|0.01
|0.94198
|0.90438
|0.94698
|1532
|2002.06.13 14:09
|t/p
|766
|0.01
|0.94698
|0.90438
|0.94698
|5.00
|15399.40
|1533
|2002.06.14 05:00
|buy
|767
|0.01
|0.94378
|0.90618
|0.94878
|1534
|2002.06.14 10:40
|t/p
|767
|0.01
|0.94878
|0.90618
|0.94878
|5.00
|15404.40
|1535
|2002.06.14 11:00
|buy
|768
|0.01
|0.94918
|0.91158
|0.95418
|1536
|2002.06.14 15:08
|buy
|769
|0.02
|0.94658
|0.91148
|0.95158
|1537
|2002.06.14 15:39
|buy
|770
|0.03
|0.94408
|0.91148
|0.94908
|1538
|2002.06.17 12:30
|buy
|771
|0.05
|0.94153
|0.91143
|0.94653
|1539
|2002.06.18 02:03
|t/p
|771
|0.05
|0.94653
|0.91143
|0.94653
|25.09
|15429.49
|1540
|2002.06.18 02:03
|close
|770
|0.03
|0.94670
|0.91148
|0.94908
|7.97
|15437.46
|1541
|2002.06.18 02:03
|close
|769
|0.02
|0.94650
|0.91148
|0.95158
|-0.09
|15437.37
|1542
|2002.06.18 02:04
|close
|768
|0.01
|0.94640
|0.91158
|0.95418
|-2.74
|15434.63
|1543
|2002.06.25 11:00
|buy
|772
|0.01
|0.97148
|0.93388
|0.97648
|1544
|2002.06.25 15:11
|buy
|773
|0.02
|0.96888
|0.93378
|0.97388
|1545
|2002.06.25 17:46
|t/p
|773
|0.02
|0.97388
|0.93378
|0.97388
|10.00
|15444.63
|1546
|2002.06.25 17:46
|close
|772
|0.01
|0.97420
|0.93388
|0.97648
|2.72
|15447.35
|1547
|2002.06.27 04:00
|buy
|774
|0.01
|0.98528
|0.94768
|0.99028
|1548
|2002.06.27 10:33
|buy
|775
|0.02
|0.98271
|0.94761
|0.98771
|1549
|2002.06.27 15:13
|t/p
|775
|0.02
|0.98771
|0.94761
|0.98771
|10.00
|15457.35
|1550
|2002.06.27 15:13
|close
|774
|0.01
|0.98771
|0.94768
|0.99028
|2.43
|15459.78
|1551
|2002.07.01 12:00
|sell
|776
|0.01
|0.99110
|1.02870
|0.98610
|1552
|2002.07.02 04:28
|t/p
|776
|0.01
|0.98610
|1.02870
|0.98610
|4.96
|15464.73
|1553
|2002.07.03 18:00
|buy
|777
|0.01
|0.98138
|0.94378
|0.98638
|1554
|2002.07.04 01:15
|buy
|778
|0.02
|0.97883
|0.94373
|0.98383
|1555
|2002.07.04 02:34
|buy
|779
|0.03
|0.97607
|0.94347
|0.98107
|1556
|2002.07.04 19:49
|t/p
|779
|0.03
|0.98107
|0.94347
|0.98107
|15.00
|15479.73
|1557
|2002.07.04 19:49
|close
|778
|0.02
|0.98110
|0.94373
|0.98383
|4.54
|15484.27
|1558
|2002.07.04 19:49
|close
|777
|0.01
|0.98130
|0.94378
|0.98638
|-0.03
|15484.25
|1559
|2002.07.07 23:00
|buy
|780
|0.01
|0.97448
|0.93688
|0.97948
|1560
|2002.07.08 00:47
|t/p
|780
|0.01
|0.97948
|0.93688
|0.97948
|5.02
|15489.27
|1561
|2002.07.09 17:00
|sell
|781
|0.01
|0.99250
|1.03010
|0.98750
|1562
|2002.07.09 18:50
|sell
|782
|0.02
|0.99510
|1.03020
|0.99010
|1563
|2002.07.10 01:44
|t/p
|782
|0.02
|0.99010
|1.03020
|0.99010
|9.92
|15499.18
|1564
|2002.07.10 01:44
|close
|781
|0.01
|0.98978
|1.03010
|0.98750
|2.68
|15501.86
|1565
|2002.07.10 03:00
|sell
|783
|0.01
|0.98940
|1.02700
|0.98440
|1566
|2002.07.10 05:24
|sell
|784
|0.02
|0.99190
|1.02700
|0.98690
|1567
|2002.07.10 06:30
|sell
|785
|0.03
|0.99450
|1.02710
|0.98950
|1568
|2002.07.10 07:22
|sell
|786
|0.05
|0.99710
|1.02720
|0.99210
|1569
|2002.07.10 11:55
|t/p
|786
|0.05
|0.99210
|1.02720
|0.99210
|25.00
|15526.86
|1570
|2002.07.10 11:55
|close
|785
|0.03
|0.99188
|1.02710
|0.98950
|7.86
|15534.72
|1571
|2002.07.10 11:56
|close
|784
|0.02
|0.99198
|1.02700
|0.98690
|-0.16
|15534.56
|1572
|2002.07.10 11:56
|close
|783
|0.01
|0.99194
|1.02700
|0.98440
|-2.54
|15532.02
|1573
|2002.07.18 15:00
|buy
|787
|0.01
|1.00808
|0.97048
|1.01308
|1574
|2002.07.18 16:17
|buy
|788
|0.02
|1.00548
|0.97038
|1.01048
|1575
|2002.07.18 20:25
|t/p
|788
|0.02
|1.01048
|0.97038
|1.01048
|10.00
|15542.02
|1576
|2002.07.18 20:25
|close
|787
|0.01
|1.01080
|0.97048
|1.01308
|2.72
|15544.74
|1577
|2002.07.19 14:00
|sell
|789
|0.01
|1.01440
|1.05200
|1.00940
|1578
|2002.07.21 22:30
|t/p
|789
|0.01
|1.00940
|1.05200
|1.00940
|5.00
|15549.74
|1579
|2002.07.22 16:00
|buy
|790
|0.01
|1.01018
|0.97258
|1.01518
|1580
|2002.07.22 17:21
|buy
|791
|0.02
|1.00758
|0.97248
|1.01258
|1581
|2002.07.22 23:46
|buy
|792
|0.03
|1.00508
|0.97248
|1.01008
|1582
|2002.07.23 00:59
|buy
|793
|0.05
|1.00238
|0.97228
|1.00738
|1583
|2002.07.23 01:08
|buy
|794
|0.08
|0.99978
|0.97218
|1.00478
|1584
|2002.07.23 02:42
|buy
|795
|0.12
|0.99698
|0.97188
|1.00198
|1585
|2002.07.23 07:06
|buy
|796
|0.18
|0.99448
|0.97188
|0.99948
|1586
|2002.07.23 07:56
|buy
|797
|0.27
|0.99184
|0.97174
|0.99684
|1587
|2002.07.23 08:35
|buy
|798
|0.41
|0.98925
|0.97165
|0.99425
|1588
|2002.07.23 08:38
|buy
|799
|0.62
|0.98658
|0.97148
|0.99158
|1589
|2002.07.23 09:45
|t/p
|799
|0.62
|0.99158
|0.97148
|0.99158
|310.00
|15859.74
|1590
|2002.07.23 09:45
|close
|798
|0.41
|0.99170
|0.97165
|0.99425
|100.45
|15960.19
|1591
|2002.07.23 09:45
|close
|797
|0.27
|0.99160
|0.97174
|0.99684
|-6.48
|15953.71
|1592
|2002.07.23 09:45
|close
|796
|0.18
|0.99150
|0.97188
|0.99948
|-53.64
|15900.07
|1593
|2002.07.23 09:45
|close
|795
|0.12
|0.99160
|0.97188
|1.00198
|-64.56
|15835.51
|1594
|2002.07.23 09:46
|close
|794
|0.08
|0.99080
|0.97218
|1.00478
|-71.84
|15763.67
|1595
|2002.07.23 09:46
|close
|793
|0.05
|0.99055
|0.97228
|1.00738
|-59.15
|15704.52
|1596
|2002.07.23 09:46
|close
|792
|0.03
|0.99061
|0.97248
|1.01008
|-43.36
|15661.17
|1597
|2002.07.23 09:46
|close
|791
|0.02
|0.99050
|0.97248
|1.01258
|-34.12
|15627.04
|1598
|2002.07.23 09:46
|close
|790
|0.01
|0.99077
|0.97258
|1.01518
|-19.39
|15607.65
|1599
|2002.07.24 14:00
|buy
|800
|0.01
|0.99448
|0.95688
|0.99948
|1600
|2002.07.24 14:44
|buy
|801
|0.02
|0.99188
|0.95678
|0.99688
|1601
|2002.07.24 16:15
|t/p
|801
|0.02
|0.99688
|0.95678
|0.99688
|10.00
|15617.65
|1602
|2002.07.24 16:15
|close
|800
|0.01
|0.99690
|0.95688
|0.99948
|2.42
|15620.07
|1603
|2002.07.26 02:00
|sell
|802
|0.01
|1.00350
|1.04110
|0.99850
|1604
|2002.07.26 12:48
|t/p
|802
|0.01
|0.99850
|1.04110
|0.99850
|5.00
|15625.07
|1605
|2002.07.30 06:00
|buy
|803
|0.01
|0.98138
|0.94378
|0.98638
|1606
|2002.07.30 13:18
|t/p
|803
|0.01
|0.98638
|0.94378
|0.98638
|5.00
|15630.07
|1607
|2002.08.01 15:00
|buy
|804
|0.01
|0.98248
|0.94488
|0.98748
|1608
|2002.08.01 23:49
|t/p
|804
|0.01
|0.98748
|0.94488
|0.98748
|5.00
|15635.07
|1609
|2002.08.02 14:00
|sell
|805
|0.01
|0.98550
|1.02310
|0.98050
|1610
|2002.08.02 16:00
|sell
|806
|0.02
|0.98820
|1.02330
|0.98320
|1611
|2002.08.05 04:34
|t/p
|806
|0.02
|0.98320
|1.02330
|0.98320
|9.92
|15644.99
|1612
|2002.08.05 04:34
|close
|805
|0.01
|0.98318
|1.02310
|0.98050
|2.28
|15647.27
|1613
|2002.08.05 09:00
|buy
|807
|0.01
|0.98458
|0.94698
|0.98958
|1614
|2002.08.05 17:23
|buy
|808
|0.02
|0.98198
|0.94688
|0.98698
|1615
|2002.08.05 23:18
|buy
|809
|0.03
|0.97948
|0.94688
|0.98448
|1616
|2002.08.06 01:28
|buy
|810
|0.05
|0.97684
|0.94674
|0.98184
|1617
|2002.08.06 06:56
|buy
|811
|0.08
|0.97424
|0.94664
|0.97924
|1618
|2002.08.06 08:00
|buy
|812
|0.12
|0.97148
|0.94638
|0.97648
|1619
|2002.08.06 08:12
|buy
|813
|0.18
|0.96888
|0.94628
|0.97388
|1620
|2002.08.06 09:11
|buy
|814
|0.27
|0.96628
|0.94618
|0.97128
|1621
|2002.08.06 15:12
|buy
|815
|0.41
|0.96348
|0.94588
|0.96848
|1622
|2002.08.07 00:07
|t/p
|815
|0.41
|0.96848
|0.94588
|0.96848
|205.75
|15853.01
|1623
|2002.08.07 00:07
|close
|814
|0.27
|0.96852
|0.94618
|0.97128
|60.97
|15913.98
|1624
|2002.08.07 00:07
|close
|813
|0.18
|0.96844
|0.94628
|0.97388
|-7.59
|15906.39
|1625
|2002.08.07 00:07
|close
|812
|0.12
|0.96860
|0.94638
|0.97648
|-34.34
|15872.05
|1626
|2002.08.07 00:07
|close
|811
|0.08
|0.96827
|0.94664
|0.97924
|-47.61
|15824.43
|1627
|2002.08.07 00:07
|close
|810
|0.05
|0.96835
|0.94674
|0.98184
|-42.36
|15782.08
|1628
|2002.08.07 00:07
|close
|809
|0.03
|0.96803
|0.94688
|0.98448
|-34.24
|15747.83
|1629
|2002.08.07 00:07
|close
|808
|0.02
|0.96811
|0.94688
|0.98698
|-27.67
|15720.17
|1630
|2002.08.07 00:07
|close
|807
|0.01
|0.96770
|0.94698
|0.98958
|-16.84
|15703.32
|1631
|2002.08.15 13:00
|buy
|816
|0.01
|0.97838
|0.94078
|0.98338
|1632
|2002.08.15 16:02
|t/p
|816
|0.01
|0.98338
|0.94078
|0.98338
|5.00
|15708.32
|1633
|2002.08.16 03:00
|sell
|817
|0.01
|0.98090
|1.01850
|0.97590
|1634
|2002.08.16 11:25
|sell
|818
|0.02
|0.98343
|1.01853
|0.97843
|1635
|2002.08.16 13:07
|sell
|819
|0.03
|0.98595
|1.01855
|0.98095
|1636
|2002.08.19 10:27
|t/p
|819
|0.03
|0.98095
|1.01855
|0.98095
|14.87
|15723.20
|1637
|2002.08.19 10:27
|close
|818
|0.02
|0.98088
|1.01853
|0.97843
|5.02
|15728.21
|1638
|2002.08.19 10:28
|close
|817
|0.01
|0.98098
|1.01850
|0.97590
|-0.12
|15728.09
|1639
|2002.08.20 19:00
|buy
|820
|0.01
|0.97898
|0.94138
|0.98398
|1640
|2002.08.21 02:29
|t/p
|820
|0.01
|0.98398
|0.94138
|0.98398
|5.02
|15733.11
|1641
|2002.08.21 12:00
|sell
|821
|0.01
|0.97700
|1.01460
|0.97200
|1642
|2002.08.21 14:31
|sell
|822
|0.02
|0.97960
|1.01470
|0.97460
|1643
|2002.08.22 12:55
|t/p
|822
|0.02
|0.97460
|1.01470
|0.97460
|9.75
|15742.86
|1644
|2002.08.22 12:55
|close
|821
|0.01
|0.97458
|1.01460
|0.97200
|2.29
|15745.15
|1645
|2002.08.23 13:00
|buy
|823
|0.01
|0.97068
|0.93308
|0.97568
|1646
|2002.08.27 02:09
|t/p
|823
|0.01
|0.97568
|0.93308
|0.97568
|5.04
|15750.19
|1647
|2002.08.28 08:00
|sell
|824
|0.01
|0.98140
|1.01900
|0.97640
|1648
|2002.08.29 07:09
|sell
|825
|0.02
|0.98400
|1.01910
|0.97900
|1649
|2002.08.29 07:36
|sell
|826
|0.03
|0.98653
|1.01913
|0.98153
|1650
|2002.08.30 14:08
|t/p
|826
|0.03
|0.98153
|1.01913
|0.98153
|14.87
|15765.06
|1651
|2002.08.30 14:08
|close
|825
|0.02
|0.98151
|1.01910
|0.97900
|4.90
|15769.96
|1652
|2002.08.30 14:08
|close
|824
|0.01
|0.98157
|1.01900
|0.97640
|-0.34
|15769.62
|1653
|2002.09.04 09:00
|sell
|827
|0.01
|0.99360
|1.03120
|0.98860
|1654
|2002.09.05 06:59
|sell
|828
|0.02
|0.99620
|1.03130
|0.99120
|1655
|2002.09.05 09:09
|sell
|829
|0.03
|0.99871
|1.03131
|0.99371
|1656
|2002.09.05 14:18
|t/p
|829
|0.03
|0.99371
|1.03131
|0.99371
|15.00
|15784.62
|1657
|2002.09.05 14:18
|close
|828
|0.02
|0.99349
|1.03130
|0.99120
|5.42
|15790.04
|1658
|2002.09.05 14:18
|close
|827
|0.01
|0.99362
|1.03120
|0.98860
|-0.15
|15789.90
|1659
|2002.09.09 16:00
|buy
|830
|0.01
|0.98208
|0.94448
|0.98708
|1660
|2002.09.09 17:33
|buy
|831
|0.02
|0.97958
|0.94448
|0.98458
|1661
|2002.09.10 08:00
|buy
|832
|0.03
|0.97704
|0.94444
|0.98204
|1662
|2002.09.10 12:56
|buy
|833
|0.05
|0.97448
|0.94438
|0.97948
|1663
|2002.09.11 13:27
|buy
|834
|0.08
|0.97188
|0.94428
|0.97688
|1664
|2002.09.11 23:56
|t/p
|834
|0.08
|0.97688
|0.94428
|0.97688
|40.00
|15829.90
|1665
|2002.09.11 23:56
|close
|833
|0.05
|0.97700
|0.94438
|0.97948
|12.69
|15842.59
|1666
|2002.09.11 23:56
|close
|832
|0.03
|0.97694
|0.94444
|0.98204
|-0.25
|15842.34
|1667
|2002.09.11 23:56
|close
|831
|0.02
|0.97682
|0.94448
|0.98458
|-5.45
|15836.90
|1668
|2002.09.11 23:56
|close
|830
|0.01
|0.97688
|0.94448
|0.98708
|-5.16
|15831.73
|1669
|2002.09.12 12:01
|sell
|835
|0.01
|0.97640
|1.01400
|0.97140
|1670
|2002.09.12 16:43
|sell
|836
|0.02
|0.97906
|1.01416
|0.97406
|1671
|2002.09.12 18:59
|sell
|837
|0.03
|0.98165
|1.01425
|0.97665
|1672
|2002.09.13 15:31
|t/p
|837
|0.03
|0.97665
|1.01425
|0.97665
|14.87
|15846.61
|1673
|2002.09.13 15:31
|close
|836
|0.02
|0.97638
|1.01416
|0.97406
|5.28
|15851.88
|1674
|2002.09.13 15:31
|close
|835
|0.01
|0.97658
|1.01400
|0.97140
|-0.22
|15851.66
|1675
|2002.09.13 18:00
|sell
|838
|0.01
|0.97260
|1.01020
|0.96760
|1676
|2002.09.16 06:53
|t/p
|838
|0.01
|0.96760
|1.01020
|0.96760
|4.96
|15856.62
|1677
|2002.09.17 18:00
|buy
|839
|0.01
|0.97008
|0.93248
|0.97508
|1678
|2002.09.17 21:04
|t/p
|839
|0.01
|0.97508
|0.93248
|0.97508
|5.00
|15861.62
|1679
|2002.09.19 01:00
|sell
|840
|0.01
|0.97810
|1.01570
|0.97310
|1680
|2002.09.19 07:01
|sell
|841
|0.02
|0.98069
|1.01579
|0.97569
|1681
|2002.09.19 13:34
|sell
|842
|0.03
|0.98330
|1.01590
|0.97830
|1682
|2002.09.19 17:27
|sell
|843
|0.05
|0.98590
|1.01600
|0.98090
|1683
|2002.09.20 11:18
|t/p
|843
|0.05
|0.98090
|1.01600
|0.98090
|24.79
|15886.41
|1684
|2002.09.20 11:18
|close
|842
|0.03
|0.98088
|1.01590
|0.97830
|7.13
|15893.54
|1685
|2002.09.20 11:18
|close
|841
|0.02
|0.98113
|1.01579
|0.97569
|-0.96
|15892.58
|1686
|2002.09.20 11:18
|close
|840
|0.01
|0.98128
|1.01570
|0.97310
|-3.22
|15889.36
|1687
|2002.09.23 03:00
|buy
|844
|0.01
|0.98238
|0.94478
|0.98738
|1688
|2002.09.23 06:46
|buy
|845
|0.02
|0.97975
|0.94465
|0.98475
|1689
|2002.09.23 08:14
|t/p
|845
|0.02
|0.98475
|0.94465
|0.98475
|10.00
|15899.36
|1690
|2002.09.23 08:14
|close
|844
|0.01
|0.98480
|0.94478
|0.98738
|2.42
|15901.78
|1691
|2002.09.23 14:00
|sell
|846
|0.01
|0.98210
|1.01970
|0.97710
|1692
|2002.09.23 14:30
|sell
|847
|0.02
|0.98480
|1.01990
|0.97980
|1693
|2002.09.23 16:31
|t/p
|847
|0.02
|0.97980
|1.01990
|0.97980
|10.00
|15911.78
|1694
|2002.09.23 16:31
|close
|846
|0.01
|0.97948
|1.01970
|0.97710
|2.62
|15914.40
|1695
|2002.09.23 17:00
|sell
|848
|0.01
|0.97660
|1.01420
|0.97160
|1696
|2002.09.23 21:42
|sell
|849
|0.02
|0.97911
|1.01421
|0.97411
|1697
|2002.09.24 12:01
|sell
|850
|0.03
|0.98170
|1.01430
|0.97670
|1698
|2002.09.25 08:05
|sell
|851
|0.05
|0.98446
|1.01456
|0.97946
|1699
|2002.09.25 10:48
|t/p
|851
|0.05
|0.97946
|1.01456
|0.97946
|25.00
|15939.40
|1700
|2002.09.25 10:48
|close
|850
|0.03
|0.97938
|1.01430
|0.97670
|6.83
|15946.23
|1701
|2002.09.25 10:48
|close
|849
|0.02
|0.97950
|1.01421
|0.97411
|-0.95
|15945.28
|1702
|2002.09.25 10:48
|close
|848
|0.01
|0.97962
|1.01420
|0.97160
|-3.10
|15942.18
|1703
|2002.09.27 05:00
|buy
|852
|0.01
|0.97828
|0.94068
|0.98328
|1704
|2002.09.27 14:50
|buy
|853
|0.02
|0.97558
|0.94048
|0.98058
|1705
|2002.09.27 19:07
|t/p
|853
|0.02
|0.98058
|0.94048
|0.98058
|10.00
|15952.18
|1706
|2002.09.27 19:07
|close
|852
|0.01
|0.98060
|0.94068
|0.98328
|2.32
|15954.50
|1707
|2002.10.02 07:00
|buy
|854
|0.01
|0.98298
|0.94538
|0.98798
|1708
|2002.10.03 06:29
|t/p
|854
|0.01
|0.98798
|0.94538
|0.98798
|5.05
|15959.56
|1709
|2002.10.04 10:00
|buy
|855
|0.01
|0.98718
|0.94958
|0.99218
|1710
|2002.10.04 12:33
|buy
|856
|0.02
|0.98460
|0.94950
|0.98960
|1711
|2002.10.04 12:56
|buy
|857
|0.03
|0.98204
|0.94944
|0.98704
|1712
|2002.10.04 16:55
|buy
|858
|0.05
|0.97908
|0.94898
|0.98408
|1713
|2002.10.07 20:51
|t/p
|858
|0.05
|0.98408
|0.94898
|0.98408
|25.09
|15984.65
|1714
|2002.10.07 20:51
|close
|857
|0.03
|0.98410
|0.94944
|0.98704
|6.23
|15990.88
|1715
|2002.10.07 20:52
|close
|856
|0.02
|0.98390
|0.94950
|0.98960
|-1.36
|15989.52
|1716
|2002.10.07 20:52
|close
|855
|0.01
|0.98360
|0.94958
|0.99218
|-3.56
|15985.96
|1717
|2002.10.11 05:10
|buy
|859
|0.01
|0.98758
|0.94998
|0.99258
|1718
|2002.10.11 12:02
|buy
|860
|0.02
|0.98468
|0.94958
|0.98968
|1719
|2002.10.15 12:01
|buy
|861
|0.03
|0.98198
|0.94938
|0.98698
|1720
|2002.10.15 17:12
|buy
|862
|0.05
|0.97948
|0.94938
|0.98448
|1721
|2002.10.17 07:29
|buy
|863
|0.08
|0.97681
|0.94921
|0.98181
|1722
|2002.10.17 13:18
|buy
|864
|0.12
|0.97398
|0.94888
|0.97898
|1723
|2002.10.17 14:35
|buy
|865
|0.18
|0.97138
|0.94878
|0.97638
|1724
|2002.10.21 10:03
|t/p
|865
|0.18
|0.97638
|0.94878
|0.97638
|90.66
|16076.61
|1725
|2002.10.21 10:03
|close
|864
|0.12
|0.97640
|0.94888
|0.97898
|29.48
|16106.09
|1726
|2002.10.21 10:03
|close
|863
|0.08
|0.97610
|0.94921
|0.98181
|-5.39
|16100.70
|1727
|2002.10.21 10:04
|close
|862
|0.05
|0.97640
|0.94938
|0.98448
|-14.85
|16085.84
|1728
|2002.10.21 10:04
|close
|861
|0.03
|0.97610
|0.94938
|0.98698
|-17.31
|16068.53
|1729
|2002.10.21 10:04
|close
|860
|0.02
|0.97620
|0.94958
|0.98968
|-16.67
|16051.86
|1730
|2002.10.21 10:05
|close
|859
|0.01
|0.97610
|0.94998
|0.99258
|-11.33
|16040.53
|1731
|2002.10.22 21:00
|sell
|866
|0.01
|0.97770
|1.01530
|0.97270
|1732
|2002.10.24 13:16
|t/p
|866
|0.01
|0.97270
|1.01530
|0.97270
|4.83
|16045.36
|1733
|2002.10.24 20:00
|buy
|867
|0.01
|0.97838
|0.94078
|0.98338
|1734
|2002.10.25 16:43
|buy
|868
|0.02
|0.97578
|0.94068
|0.98078
|1735
|2002.10.28 06:44
|buy
|869
|0.03
|0.97328
|0.94068
|0.97828
|1736
|2002.10.28 15:03
|t/p
|869
|0.03
|0.97828
|0.94068
|0.97828
|15.00
|16060.36
|1737
|2002.10.28 15:03
|close
|868
|0.02
|0.97830
|0.94068
|0.98078
|5.08
|16065.44
|1738
|2002.10.28 15:03
|close
|867
|0.01
|0.97790
|0.94078
|0.98338
|-0.44
|16064.99
|1739
|2002.10.28 16:00
|buy
|870
|0.01
|0.98318
|0.94558
|0.98818
|1740
|2002.10.31 02:45
|t/p
|870
|0.01
|0.98818
|0.94558
|0.98818
|5.09
|16070.09
|1741
|2002.10.31 10:00
|sell
|871
|0.01
|0.98700
|1.02460
|0.98200
|1742
|2002.10.31 15:01
|sell
|872
|0.02
|0.98950
|1.02460
|0.98450
|1743
|2002.11.01 10:28
|sell
|873
|0.03
|0.99220
|1.02480
|0.98720
|1744
|2002.11.01 11:14
|sell
|874
|0.05
|0.99470
|1.02480
|0.98970
|1745
|2002.11.01 13:02
|sell
|875
|0.08
|0.99730
|1.02490
|0.99230
|1746
|2002.11.01 14:37
|sell
|876
|0.12
|0.99990
|1.02500
|0.99490
|1747
|2002.11.04 08:46
|t/p
|876
|0.12
|0.99490
|1.02500
|0.99490
|59.50
|16129.58
|1748
|2002.11.04 08:46
|close
|875
|0.08
|0.99468
|1.02490
|0.99230
|20.62
|16150.21
|1749
|2002.11.04 08:46
|close
|874
|0.05
|0.99488
|1.02480
|0.98970
|-1.11
|16149.10
|1750
|2002.11.04 08:46
|close
|873
|0.03
|0.99478
|1.02480
|0.98720
|-7.87
|16141.23
|1751
|2002.11.04 08:47
|close
|872
|0.02
|0.99488
|1.02460
|0.98450
|-10.93
|16130.30
|1752
|2002.11.04 08:47
|close
|871
|0.01
|0.99512
|1.02460
|0.98200
|-8.20
|16122.10
|1753
|2002.11.08 14:00
|sell
|877
|0.01
|1.00900
|1.04660
|1.00400
|1754
|2002.11.08 14:28
|sell
|878
|0.02
|1.01160
|1.04670
|1.00660
|1755
|2002.11.08 16:07
|sell
|879
|0.03
|1.01420
|1.04680
|1.00920
|1756
|2002.11.11 11:19
|sell
|880
|0.05
|1.01680
|1.04690
|1.01180
|1757
|2002.11.11 13:39
|t/p
|880
|0.05
|1.01180
|1.04690
|1.01180
|25.00
|16147.10
|1758
|2002.11.11 13:39
|close
|879
|0.03
|1.01178
|1.04680
|1.00920
|7.13
|16154.23
|1759
|2002.11.11 13:39
|close
|878
|0.02
|1.01191
|1.04670
|1.00660
|-0.70
|16153.53
|1760
|2002.11.11 13:39
|close
|877
|0.01
|1.01184
|1.04660
|1.00400
|-2.88
|16150.65
|1761
|2002.11.13 05:00
|sell
|881
|0.01
|1.01120
|1.04880
|1.00620
|1762
|2002.11.13 12:14
|t/p
|881
|0.01
|1.00620
|1.04880
|1.00620
|5.00
|16155.65
|1763
|2002.11.15 06:00
|buy
|882
|0.01
|1.00458
|0.96698
|1.00958
|1764
|2002.11.15 11:58
|buy
|883
|0.02
|1.00188
|0.96678
|1.00688
|1765
|2002.11.15 15:44
|t/p
|883
|0.02
|1.00688
|0.96678
|1.00688
|10.00
|16165.65
|1766
|2002.11.15 15:44
|close
|882
|0.01
|1.00698
|0.96698
|1.00958
|2.40
|16168.05
|1767
|2002.11.18 03:00
|sell
|884
|0.01
|1.00870
|1.04630
|1.00370
|1768
|2002.11.18 06:37
|sell
|885
|0.02
|1.01120
|1.04630
|1.00620
|1769
|2002.11.19 11:26
|sell
|886
|0.03
|1.01400
|1.04660
|1.00900
|1770
|2002.11.19 17:07
|t/p
|886
|0.03
|1.00900
|1.04660
|1.00900
|15.00
|16183.05
|1771
|2002.11.19 17:07
|close
|885
|0.02
|1.00898
|1.04630
|1.00620
|4.36
|16187.41
|1772
|2002.11.19 17:07
|close
|884
|0.01
|1.00922
|1.04630
|1.00370
|-0.56
|16186.84
|1773
|2002.11.19 18:00
|sell
|887
|0.01
|1.00490
|1.04250
|0.99990
|1774
|2002.11.20 11:21
|t/p
|887
|0.01
|0.99990
|1.04250
|0.99990
|4.96
|16191.80
|1775
|2002.11.21 20:00
|buy
|888
|0.01
|1.00108
|0.96348
|1.00608
|1776
|2002.11.22 15:44
|buy
|889
|0.02
|0.99858
|0.96348
|1.00358
|1777
|2002.11.25 00:14
|buy
|890
|0.03
|0.99598
|0.96338
|1.00098
|1778
|2002.11.25 08:18
|buy
|891
|0.05
|0.99348
|0.96338
|0.99848
|1779
|2002.11.25 11:59
|buy
|892
|0.08
|0.99088
|0.96328
|0.99588
|1780
|2002.11.27 15:27
|buy
|893
|0.12
|0.98818
|0.96308
|0.99318
|1781
|2002.11.28 08:27
|t/p
|893
|0.12
|0.99318
|0.96308
|0.99318
|60.66
|16252.46
|1782
|2002.11.28 08:27
|close
|892
|0.08
|0.99320
|0.96328
|0.99588
|19.29
|16271.74
|1783
|2002.11.28 08:28
|close
|891
|0.05
|0.99290
|0.96338
|0.99848
|-2.44
|16269.30
|1784
|2002.11.28 08:28
|close
|890
|0.03
|0.99304
|0.96338
|1.00098
|-8.55
|16260.75
|1785
|2002.11.28 08:28
|close
|889
|0.02
|0.99310
|0.96348
|1.00358
|-10.74
|16250.01
|1786
|2002.11.28 08:28
|close
|888
|0.01
|0.99286
|0.96348
|1.00608
|-8.09
|16241.92
|1787
|2002.11.29 12:00
|sell
|894
|0.01
|0.99330
|1.03090
|0.98830
|1788
|2002.11.29 15:55
|sell
|895
|0.02
|0.99590
|1.03100
|0.99090
|1789
|2002.12.02 11:01
|t/p
|895
|0.02
|0.99090
|1.03100
|0.99090
|9.92
|16251.83
|1790
|2002.12.02 11:01
|close
|894
|0.01
|0.99078
|1.03090
|0.98830
|2.48
|16254.31
|1791
|2002.12.03 16:00
|sell
|896
|0.01
|0.99710
|1.03470
|0.99210
|1792
|2002.12.04 03:38
|sell
|897
|0.02
|0.99960
|1.03470
|0.99460
|1793
|2002.12.04 11:47
|sell
|898
|0.03
|1.00214
|1.03474
|0.99714
|1794
|2002.12.06 13:37
|sell
|899
|0.05
|1.00483
|1.03493
|0.99983
|1795
|2002.12.06 14:03
|sell
|900
|0.08
|1.00748
|1.03508
|1.00248
|1796
|2002.12.06 14:15
|sell
|901
|0.12
|1.01010
|1.03520
|1.00510
|1797
|2002.12.06 14:22
|sell
|902
|0.18
|1.01290
|1.03550
|1.00790
|1798
|2002.12.06 14:26
|t/p
|902
|0.18
|1.00790
|1.03550
|1.00790
|90.00
|16344.31
|1799
|2002.12.06 14:26
|close
|901
|0.12
|1.00788
|1.03520
|1.00510
|26.64
|16370.95
|1800
|2002.12.06 14:26
|close
|900
|0.08
|1.00798
|1.03508
|1.00248
|-4.00
|16366.95
|1801
|2002.12.06 14:26
|close
|899
|0.05
|1.00778
|1.03493
|0.99983
|-14.75
|16352.20
|1802
|2002.12.06 14:26
|close
|898
|0.03
|1.00828
|1.03474
|0.99714
|-18.92
|16333.28
|1803
|2002.12.06 14:26
|close
|897
|0.02
|1.00818
|1.03470
|0.99460
|-17.50
|16315.78
|1804
|2002.12.06 14:26
|close
|896
|0.01
|1.00858
|1.03470
|0.99210
|-11.69
|16304.10
|1805
|2002.12.10 04:00
|sell
|903
|0.01
|1.00970
|1.04730
|1.00470
|1806
|2002.12.10 08:48
|sell
|904
|0.02
|1.01233
|1.04743
|1.00733
|1807
|2002.12.11 00:11
|t/p
|904
|0.02
|1.00733
|1.04743
|1.00733
|9.92
|16314.01
|1808
|2002.12.11 00:11
|close
|903
|0.01
|1.00728
|1.04730
|1.00470
|2.38
|16316.39
|1809
|2002.12.11 08:00
|buy
|905
|0.01
|1.00908
|0.97148
|1.01408
|1810
|2002.12.11 12:10
|buy
|906
|0.02
|1.00648
|0.97138
|1.01148
|1811
|2002.12.12 07:48
|t/p
|906
|0.02
|1.01148
|0.97138
|1.01148
|10.11
|16326.50
|1812
|2002.12.12 07:48
|close
|905
|0.01
|1.01160
|0.97148
|1.01408
|2.57
|16329.07
|1813
|2002.12.18 16:00
|buy
|907
|0.01
|1.02738
|0.98978
|1.03238
|1814
|2002.12.18 17:44
|buy
|908
|0.02
|1.02478
|0.98968
|1.02978
|1815
|2002.12.19 16:53
|buy
|909
|0.03
|1.02218
|0.98958
|1.02718
|1816
|2002.12.19 20:14
|t/p
|909
|0.03
|1.02718
|0.98958
|1.02718
|15.00
|16344.07
|1817
|2002.12.19 20:14
|close
|908
|0.02
|1.02740
|0.98968
|1.02978
|5.35
|16349.42
|1818
|2002.12.19 20:14
|close
|907
|0.01
|1.02724
|0.98978
|1.03238
|-0.09
|16349.34
|1819
|2002.12.27 13:00
|sell
|910
|0.01
|1.03770
|1.07530
|1.03270
|1820
|2002.12.27 15:51
|sell
|911
|0.02
|1.04030
|1.07540
|1.03530
|1821
|2002.12.27 19:28
|sell
|912
|0.03
|1.04290
|1.07550
|1.03790
|1822
|2002.12.30 15:38
|sell
|913
|0.05
|1.04540
|1.07550
|1.04040
|1823
|2002.12.30 18:04
|sell
|914
|0.08
|1.04800
|1.07560
|1.04300
|1824
|2002.12.31 18:00
|sell
|915
|0.12
|1.05060
|1.07570
|1.04560
|1825
|2003.01.02 07:43
|t/p
|915
|0.12
|1.04560
|1.07570
|1.04560
|57.99
|16407.33
|1826
|2003.01.02 07:43
|close
|914
|0.08
|1.04528
|1.07560
|1.04300
|20.08
|16427.41
|1827
|2003.01.02 07:43
|close
|913
|0.05
|1.04544
|1.07550
|1.04040
|-1.25
|16426.16
|1828
|2003.01.02 07:43
|close
|912
|0.03
|1.04536
|1.07550
|1.03790
|-8.13
|16418.03
|1829
|2003.01.02 07:43
|close
|911
|0.02
|1.04568
|1.07540
|1.03530
|-11.26
|16406.77
|1830
|2003.01.02 07:44
|close
|910
|0.01
|1.04558
|1.07530
|1.03270
|-8.13
|16398.63
|1831
|2003.01.03 14:00
|buy
|916
|0.01
|1.03978
|1.00218
|1.04478
|1832
|2003.01.06 04:43
|t/p
|916
|0.01
|1.04478
|1.00218
|1.04478
|5.02
|16403.65
|1833
|2003.01.06 07:00
|sell
|917
|0.01
|1.04340
|1.08100
|1.03840
|1834
|2003.01.06 08:11
|sell
|918
|0.02
|1.04610
|1.08120
|1.04110
|1835
|2003.01.06 11:48
|sell
|919
|0.03
|1.04865
|1.08125
|1.04365
|1836
|2003.01.07 00:02
|t/p
|919
|0.03
|1.04365
|1.08125
|1.04365
|14.87
|16418.53
|1837
|2003.01.07 00:02
|close
|918
|0.02
|1.04348
|1.08120
|1.04110
|5.16
|16423.68
|1838
|2003.01.07 00:02
|close
|917
|0.01
|1.04366
|1.08100
|1.03840
|-0.30
|16423.38
|1839
|2003.01.13 10:00
|sell
|920
|0.01
|1.05420
|1.09180
|1.04920
|1840
|2003.01.13 17:51
|sell
|921
|0.02
|1.05680
|1.09190
|1.05180
|1841
|2003.01.14 10:19
|sell
|922
|0.03
|1.05940
|1.09200
|1.05440
|1842
|2003.01.15 05:50
|t/p
|922
|0.03
|1.05440
|1.09200
|1.05440
|14.87
|16438.26
|1843
|2003.01.15 05:50
|close
|921
|0.02
|1.05438
|1.09190
|1.05180
|4.67
|16442.93
|1844
|2003.01.15 05:50
|close
|920
|0.01
|1.05448
|1.09180
|1.04920
|-0.36
|16442.56
|1845
|2003.01.15 12:00
|buy
|923
|0.01
|1.05348
|1.01588
|1.05848
|1846
|2003.01.15 15:02
|t/p
|923
|0.01
|1.05848
|1.01588
|1.05848
|5.00
|16447.56
|1847
|2003.01.17 18:00
|sell
|924
|0.01
|1.06590
|1.10350
|1.06090
|1848
|2003.01.20 17:39
|sell
|925
|0.02
|1.06845
|1.10355
|1.06345
|1849
|2003.01.21 07:04
|t/p
|925
|0.02
|1.06345
|1.10355
|1.06345
|9.92
|16457.48
|1850
|2003.01.21 07:04
|close
|924
|0.01
|1.06338
|1.10350
|1.06090
|2.44
|16459.92
|1851
|2003.01.21 18:00
|buy
|926
|0.01
|1.07198
|1.03438
|1.07698
|1852
|2003.01.22 09:32
|buy
|927
|0.02
|1.06938
|1.03428
|1.07438
|1853
|2003.01.23 09:43
|t/p
|927
|0.02
|1.07438
|1.03428
|1.07438
|10.11
|16470.03
|1854
|2003.01.23 09:43
|close
|926
|0.01
|1.07454
|1.03438
|1.07698
|2.63
|16472.66
|1855
|2003.01.28 01:00
|sell
|928
|0.01
|1.08390
|1.12150
|1.07890
|1856
|2003.01.28 10:14
|t/p
|928
|0.01
|1.07890
|1.12150
|1.07890
|5.00
|16477.66
|1857
|2003.01.31 15:00
|sell
|929
|0.01
|1.07760
|1.11520
|1.07260
|1858
|2003.01.31 15:58
|t/p
|929
|0.01
|1.07260
|1.11520
|1.07260
|5.00
|16482.66
|1859
|2003.01.31 15:58
|sell
|930
|0.01
|1.07230
|1.10990
|1.06730
|1860
|2003.01.31 16:07
|sell
|931
|0.02
|1.07483
|1.10993
|1.06983
|1861
|2003.01.31 21:15
|sell
|932
|0.03
|1.07750
|1.11010
|1.07250
|1862
|2003.02.03 02:33
|t/p
|932
|0.03
|1.07250
|1.11010
|1.07250
|14.87
|16497.53
|1863
|2003.02.03 02:33
|close
|931
|0.02
|1.07248
|1.10993
|1.06983
|4.62
|16502.15
|1864
|2003.02.03 02:33
|close
|930
|0.01
|1.07263
|1.10990
|1.06730
|-0.37
|16501.78
|1865
|2003.02.03 11:00
|buy
|933
|0.01
|1.07358
|1.03598
|1.07858
|1866
|2003.02.03 20:18
|t/p
|933
|0.01
|1.07858
|1.03598
|1.07858
|5.00
|16506.78
|1867
|2003.02.04 05:00
|sell
|934
|0.01
|1.07730
|1.11490
|1.07230
|1868
|2003.02.04 06:54
|sell
|935
|0.02
|1.07980
|1.11490
|1.07480
|1869
|2003.02.04 12:48
|sell
|936
|0.03
|1.08250
|1.11510
|1.07750
|1870
|2003.02.04 14:09
|sell
|937
|0.05
|1.08520
|1.11530
|1.08020
|1871
|2003.02.04 16:05
|sell
|938
|0.08
|1.08776
|1.11536
|1.08276
|1872
|2003.02.04 17:23
|sell
|939
|0.12
|1.09050
|1.11560
|1.08550
|1873
|2003.02.05 06:36
|sell
|940
|0.18
|1.09310
|1.11570
|1.08810
|1874
|2003.02.05 13:40
|t/p
|940
|0.18
|1.08810
|1.11570
|1.08810
|90.00
|16596.78
|1875
|2003.02.05 13:40
|close
|939
|0.12
|1.08808
|1.11560
|1.08550
|28.54
|16625.31
|1876
|2003.02.05 13:40
|close
|938
|0.08
|1.08828
|1.11536
|1.08276
|-4.50
|16620.82
|1877
|2003.02.05 13:41
|close
|937
|0.05
|1.08818
|1.11530
|1.08020
|-15.11
|16605.71
|1878
|2003.02.05 13:41
|close
|936
|0.03
|1.08870
|1.11510
|1.07750
|-18.73
|16586.98
|1879
|2003.02.05 13:41
|close
|935
|0.02
|1.08862
|1.11490
|1.07480
|-17.72
|16569.26
|1880
|2003.02.05 13:41
|close
|934
|0.01
|1.08878
|1.11490
|1.07230
|-11.52
|16557.74
|1881
|2003.02.05 18:00
|sell
|941
|0.01
|1.07660
|1.11420
|1.07160
|1882
|2003.02.05 19:12
|sell
|942
|0.02
|1.07920
|1.11430
|1.07420
|1883
|2003.02.06 12:02
|sell
|943
|0.03
|1.08193
|1.11453
|1.07693
|1884
|2003.02.06 14:58
|sell
|944
|0.05
|1.08470
|1.11480
|1.07970
|1885
|2003.02.07 06:59
|t/p
|944
|0.05
|1.07970
|1.11480
|1.07970
|24.79
|16582.53
|1886
|2003.02.07 06:59
|close
|943
|0.03
|1.07948
|1.11453
|1.07693
|7.22
|16589.75
|1887
|2003.02.07 06:59
|close
|942
|0.02
|1.07966
|1.11430
|1.07420
|-1.26
|16588.50
|1888
|2003.02.07 06:59
|close
|941
|0.01
|1.07957
|1.11420
|1.07160
|-3.14
|16585.36
|1889
|2003.02.12 15:00
|sell
|945
|0.01
|1.07230
|1.10990
|1.06730
|1890
|2003.02.12 16:26
|sell
|946
|0.02
|1.07490
|1.11000
|1.06990
|1891
|2003.02.13 07:11
|sell
|947
|0.03
|1.07743
|1.11003
|1.07243
|1892
|2003.02.13 08:03
|sell
|948
|0.05
|1.08000
|1.11010
|1.07500
|1893
|2003.02.13 15:49
|sell
|949
|0.08
|1.08280
|1.11040
|1.07780
|1894
|2003.02.13 17:10
|sell
|950
|0.12
|1.08540
|1.11050
|1.08040
|1895
|2003.02.14 10:39
|t/p
|950
|0.12
|1.08040
|1.11050
|1.08040
|59.50
|16644.86
|1896
|2003.02.14 10:39
|close
|949
|0.08
|1.08038
|1.11040
|1.07780
|19.02
|16663.88
|1897
|2003.02.14 10:39
|close
|948
|0.05
|1.08051
|1.11010
|1.07500
|-2.76
|16661.12
|1898
|2003.02.14 10:39
|close
|947
|0.03
|1.08088
|1.11003
|1.07243
|-10.48
|16650.65
|1899
|2003.02.14 10:40
|close
|946
|0.02
|1.08048
|1.11000
|1.06990
|-11.50
|16639.15
|1900
|2003.02.14 10:40
|close
|945
|0.01
|1.08038
|1.10990
|1.06730
|-8.25
|16630.90
|1901
|2003.02.14 14:00
|sell
|951
|0.01
|1.07870
|1.11630
|1.07370
|1902
|2003.02.14 16:20
|sell
|952
|0.02
|1.08125
|1.11635
|1.07625
|1903
|2003.02.17 00:17
|t/p
|952
|0.02
|1.07625
|1.11635
|1.07625
|9.92
|16640.82
|1904
|2003.02.17 00:17
|close
|951
|0.01
|1.07613
|1.11630
|1.07370
|2.53
|16643.35
|1905
|2003.02.17 18:00
|buy
|953
|0.01
|1.07438
|1.03678
|1.07938
|1906
|2003.02.17 22:00
|buy
|954
|0.02
|1.07185
|1.03675
|1.07685
|1907
|2003.02.18 15:44
|buy
|955
|0.03
|1.06928
|1.03668
|1.07428
|1908
|2003.02.19 00:23
|buy
|956
|0.05
|1.06668
|1.03658
|1.07168
|1909
|2003.02.19 02:23
|t/p
|956
|0.05
|1.07168
|1.03658
|1.07168
|25.00
|16668.35
|1910
|2003.02.19 02:23
|close
|955
|0.03
|1.07170
|1.03668
|1.07428
|7.31
|16675.66
|1911
|2003.02.19 02:23
|close
|954
|0.02
|1.07164
|1.03675
|1.07685
|-0.35
|16675.32
|1912
|2003.02.19 02:23
|close
|953
|0.01
|1.07152
|1.03678
|1.07938
|-2.82
|16672.49
|1913
|2003.02.19 04:00
|buy
|957
|0.02
|1.07138
|1.03378
|1.07638
|1914
|2003.02.19 18:46
|t/p
|957
|0.02
|1.07638
|1.03378
|1.07638
|10.00
|16682.49
|1915
|2003.02.21 19:00
|sell
|958
|0.02
|1.07690
|1.11450
|1.07190
|1916
|2003.02.23 23:58
|t/p
|958
|0.02
|1.07190
|1.11450
|1.07190
|10.00
|16692.49
|1917
|2003.02.25 13:00
|sell
|959
|0.02
|1.07690
|1.11450
|1.07190
|1918
|2003.02.25 14:57
|sell
|960
|0.03
|1.07970
|1.11480
|1.07470
|1919
|2003.02.25 15:01
|sell
|961
|0.05
|1.08240
|1.11500
|1.07740
|1920
|2003.02.25 15:31
|t/p
|961
|0.05
|1.07740
|1.11500
|1.07740
|25.00
|16717.49
|1921
|2003.02.25 15:31
|close
|960
|0.03
|1.07728
|1.11480
|1.07470
|7.26
|16724.75
|1922
|2003.02.25 15:31
|close
|959
|0.02
|1.07738
|1.11450
|1.07190
|-0.96
|16723.79
|1923
|2003.02.28 15:00
|buy
|962
|0.02
|1.07928
|1.04168
|1.08428
|1924
|2003.03.03 15:57
|t/p
|962
|0.02
|1.08428
|1.04168
|1.08428
|10.04
|16733.83
|1925
|2003.03.06 01:00
|sell
|963
|0.02
|1.09550
|1.13310
|1.09050
|1926
|2003.03.06 13:35
|sell
|964
|0.03
|1.09804
|1.13314
|1.09304
|1927
|2003.03.06 14:10
|sell
|965
|0.05
|1.10095
|1.13355
|1.09595
|1928
|2003.03.06 15:31
|t/p
|965
|0.05
|1.09595
|1.13355
|1.09595
|25.00
|16758.83
|1929
|2003.03.06 15:31
|close
|964
|0.03
|1.09578
|1.13314
|1.09304
|6.78
|16765.61
|1930
|2003.03.06 15:31
|close
|963
|0.02
|1.09594
|1.13310
|1.09050
|-0.88
|16764.73
|1931
|2003.03.06 22:00
|sell
|966
|0.02
|1.09740
|1.13500
|1.09240
|1932
|2003.03.07 05:03
|sell
|967
|0.03
|1.10000
|1.13510
|1.09500
|1933
|2003.03.07 06:57
|sell
|968
|0.05
|1.10270
|1.13530
|1.09770
|1934
|2003.03.07 13:31
|sell
|969
|0.08
|1.10561
|1.13571
|1.10061
|1935
|2003.03.07 17:06
|t/p
|969
|0.08
|1.10061
|1.13571
|1.10061
|40.00
|16804.73
|1936
|2003.03.07 17:06
|close
|968
|0.05
|1.10058
|1.13530
|1.09770
|10.60
|16815.33
|1937
|2003.03.07 17:06
|close
|967
|0.03
|1.10076
|1.13510
|1.09500
|-2.28
|16813.05
|1938
|2003.03.07 17:06
|close
|966
|0.02
|1.10068
|1.13500
|1.09240
|-6.64
|16806.40
|1939
|2003.03.11 09:00
|sell
|970
|0.02
|1.10140
|1.13900
|1.09640
|1940
|2003.03.11 09:42
|sell
|971
|0.03
|1.10409
|1.13919
|1.09909
|1941
|2003.03.11 10:18
|sell
|972
|0.05
|1.10660
|1.13920
|1.10160
|1942
|2003.03.12 08:36
|t/p
|972
|0.05
|1.10160
|1.13920
|1.10160
|24.79
|16831.19
|1943
|2003.03.12 08:36
|close
|971
|0.03
|1.10128
|1.13919
|1.09909
|8.30
|16839.50
|1944
|2003.03.12 08:36
|close
|970
|0.02
|1.10152
|1.13900
|1.09640
|-0.32
|16839.18
|1945
|2003.03.14 07:00
|buy
|973
|0.02
|1.08098
|1.04338
|1.08598
|1946
|2003.03.14 08:57
|buy
|974
|0.03
|1.07838
|1.04328
|1.08338
|1947
|2003.03.14 12:17
|buy
|975
|0.05
|1.07586
|1.04326
|1.08086
|1948
|2003.03.14 16:21
|buy
|976
|0.08
|1.07328
|1.04318
|1.07828
|1949
|2003.03.14 16:30
|buy
|977
|0.12
|1.07048
|1.04288
|1.07548
|1950
|2003.03.14 19:15
|t/p
|977
|0.12
|1.07548
|1.04288
|1.07548
|60.00
|16899.18
|1951
|2003.03.14 19:15
|close
|976
|0.08
|1.07550
|1.04318
|1.07828
|17.76
|16916.94
|1952
|2003.03.14 19:16
|close
|975
|0.05
|1.07540
|1.04326
|1.08086
|-2.30
|16914.64
|1953
|2003.03.14 19:16
|close
|974
|0.03
|1.07574
|1.04328
|1.08338
|-7.92
|16906.72
|1954
|2003.03.14 19:16
|close
|973
|0.02
|1.07567
|1.04338
|1.08598
|-10.62
|16896.10
|1955
|2003.03.18 04:00
|buy
|978
|0.02
|1.06478
|1.02718
|1.06978
|1956
|2003.03.18 09:20
|buy
|979
|0.03
|1.06212
|1.02702
|1.06712
|1957
|2003.03.18 10:21
|buy
|980
|0.05
|1.05948
|1.02688
|1.06448
|1958
|2003.03.18 10:28
|buy
|981
|0.08
|1.05677
|1.02667
|1.06177
|1959
|2003.03.18 13:44
|t/p
|981
|0.08
|1.06177
|1.02667
|1.06177
|40.00
|16936.10
|1960
|2003.03.18 13:44
|close
|980
|0.05
|1.06180
|1.02688
|1.06448
|11.60
|16947.70
|1961
|2003.03.18 13:44
|close
|979
|0.03
|1.06158
|1.02702
|1.06712
|-1.62
|16946.08
|1962
|2003.03.18 13:44
|close
|978
|0.02
|1.06164
|1.02718
|1.06978
|-6.28
|16939.80
|1963
|2003.03.19 15:00
|sell
|982
|0.02
|1.05980
|1.09740
|1.05480
|1964
|2003.03.20 02:52
|t/p
|982
|0.02
|1.05480
|1.09740
|1.05480
|9.75
|16949.54
|1965
|2003.03.20 06:00
|buy
|983
|0.02
|1.05908
|1.02148
|1.06408
|1966
|2003.03.20 07:41
|t/p
|983
|0.02
|1.06408
|1.02148
|1.06408
|10.00
|16959.54
|1967
|2003.03.26 10:00
|buy
|984
|0.02
|1.06548
|1.02788
|1.07048
|1968
|2003.03.26 23:28
|t/p
|984
|0.02
|1.07048
|1.02788
|1.07048
|10.00
|16969.54
|1969
|2003.04.02 02:00
|sell
|985
|0.02
|1.09250
|1.13010
|1.08750
|1970
|2003.04.02 05:04
|t/p
|985
|0.02
|1.08750
|1.13010
|1.08750
|10.00
|16979.54
|1971
|2003.04.02 06:00
|sell
|986
|0.02
|1.08860
|1.12620
|1.08360
|1972
|2003.04.02 07:25
|t/p
|986
|0.02
|1.08360
|1.12620
|1.08360
|10.00
|16989.54
|1973
|2003.04.02 07:25
|sell
|987
|0.02
|1.08320
|1.12080
|1.07820
|1974
|2003.04.02 14:46
|t/p
|987
|0.02
|1.07820
|1.12080
|1.07820
|10.00
|16999.54
|1975
|2003.04.04 21:00
|buy
|988
|0.02
|1.07308
|1.03548
|1.07808
|1976
|2003.04.06 22:01
|buy
|989
|0.03
|1.06748
|1.03238
|1.07248
|1977
|2003.04.07 01:47
|buy
|990
|0.05
|1.06494
|1.03234
|1.06994
|1978
|2003.04.07 06:03
|buy
|991
|0.08
|1.06238
|1.03228
|1.06738
|1979
|2003.04.07 07:18
|buy
|992
|0.12
|1.05982
|1.03222
|1.06482
|1980
|2003.04.07 08:50
|buy
|993
|0.18
|1.05718
|1.03208
|1.06218
|1981
|2003.04.07 14:45
|t/p
|993
|0.18
|1.06218
|1.03208
|1.06218
|90.00
|17089.54
|1982
|2003.04.07 14:45
|close
|992
|0.12
|1.06230
|1.03222
|1.06482
|29.76
|17119.30
|1983
|2003.04.07 14:45
|close
|991
|0.08
|1.06218
|1.03228
|1.06738
|-1.60
|17117.70
|1984
|2003.04.07 14:45
|close
|990
|0.05
|1.06205
|1.03234
|1.06994
|-14.45
|17103.25
|1985
|2003.04.07 14:45
|close
|989
|0.03
|1.06217
|1.03238
|1.07248
|-15.88
|17087.38
|1986
|2003.04.07 14:45
|close
|988
|0.02
|1.06198
|1.03548
|1.07808
|-22.16
|17065.22
|1987
|2003.04.08 13:00
|sell
|994
|0.02
|1.06670
|1.10430
|1.06170
|1988
|2003.04.08 14:30
|sell
|995
|0.03
|1.06943
|1.10453
|1.06443
|1989
|2003.04.08 19:23
|sell
|996
|0.05
|1.07230
|1.10490
|1.06730
|1990
|2003.04.09 03:18
|sell
|997
|0.08
|1.07493
|1.10503
|1.06993
|1991
|2003.04.09 08:36
|sell
|998
|0.12
|1.07750
|1.10510
|1.07250
|1992
|2003.04.09 13:07
|t/p
|998
|0.12
|1.07250
|1.10510
|1.07250
|60.00
|17125.22
|1993
|2003.04.09 13:07
|close
|997
|0.08
|1.07238
|1.10503
|1.06993
|20.40
|17145.62
|1994
|2003.04.09 13:07
|close
|996
|0.05
|1.07263
|1.10490
|1.06730
|-1.86
|17143.76
|1995
|2003.04.09 13:07
|close
|995
|0.03
|1.07258
|1.10453
|1.06443
|-9.58
|17134.18
|1996
|2003.04.09 13:08
|close
|994
|0.02
|1.07238
|1.10430
|1.06170
|-11.44
|17122.74
|1997
|2003.04.09 13:08
|sell
|999
|0.02
|1.07197
|1.10957
|1.06697
|1998
|2003.04.09 16:09
|sell
|1000
|0.03
|1.07452
|1.10962
|1.06952
|1999
|2003.04.09 16:47
|sell
|1001
|0.05
|1.07705
|1.10965
|1.07205
|2000
|2003.04.10 05:01
|sell
|1002
|0.08
|1.07980
|1.10990
|1.07480
|2001
|2003.04.10 14:33
|sell
|1003
|0.12
|1.08274
|1.11034
|1.07774
|2002
|2003.04.10 17:59
|t/p
|1003
|0.12
|1.07774
|1.11034
|1.07774
|60.00
|17182.74
|2003
|2003.04.10 17:59
|close
|1002
|0.08
|1.07768
|1.10990
|1.07480
|16.96
|17199.70
|2004
|2003.04.10 17:59
|close
|1001
|0.05
|1.07786
|1.10965
|1.07205
|-4.68
|17195.02
|2005
|2003.04.10 17:59
|close
|1000
|0.03
|1.07777
|1.10962
|1.06952
|-10.13
|17184.89
|2006
|2003.04.10 17:59
|close
|999
|0.02
|1.07788
|1.10957
|1.06697
|-12.07
|17172.82
|2007
|2003.04.14 18:00
|sell
|1004
|0.02
|1.07690
|1.11450
|1.07190
|2008
|2003.04.15 12:19
|sell
|1005
|0.03
|1.07970
|1.11480
|1.07470
|2009
|2003.04.15 17:41
|sell
|1006
|0.05
|1.08230
|1.11490
|1.07730
|2010
|2003.04.16 07:34
|sell
|1007
|0.08
|1.08500
|1.11510
|1.08000
|2011
|2003.04.16 16:01
|sell
|1008
|0.12
|1.08760
|1.11520
|1.08260
|2012
|2003.04.16 17:30
|sell
|1009
|0.18
|1.09010
|1.11520
|1.08510
|2013
|2003.04.17 02:56
|sell
|1010
|0.27
|1.09299
|1.11559
|1.08799
|2014
|2003.04.17 03:24
|sell
|1011
|0.41
|1.09570
|1.11580
|1.09070
|2015
|2003.04.17 10:13
|t/p
|1011
|0.41
|1.09070
|1.11580
|1.09070
|205.00
|17377.82
|2016
|2003.04.17 10:13
|close
|1010
|0.27
|1.09068
|1.11559
|1.08799
|62.37
|17440.19
|2017
|2003.04.17 10:14
|close
|1009
|0.18
|1.09088
|1.11520
|1.08510
|-16.30
|17423.89
|2018
|2003.04.17 10:14
|close
|1008
|0.12
|1.09098
|1.11520
|1.08260
|-42.07
|17381.82
|2019
|2003.04.17 10:14
|close
|1007
|0.08
|1.09108
|1.11510
|1.08000
|-49.65
|17332.17
|2020
|2003.04.17 10:14
|close
|1006
|0.05
|1.09088
|1.11490
|1.07730
|-43.74
|17288.43
|2021
|2003.04.17 10:14
|close
|1005
|0.03
|1.09068
|1.11480
|1.07470
|-33.44
|17254.99
|2022
|2003.04.17 10:14
|close
|1004
|0.02
|1.09078
|1.11450
|1.07190
|-28.18
|17226.81
|2023
|2003.04.18 17:00
|buy
|1012
|0.02
|1.08868
|1.05108
|1.09368
|2024
|2003.04.21 13:15
|buy
|1013
|0.03
|1.08608
|1.05098
|1.09108
|2025
|2003.04.21 13:46
|buy
|1014
|0.05
|1.08338
|1.05078
|1.08838
|2026
|2003.04.22 06:09
|t/p
|1014
|0.05
|1.08838
|1.05078
|1.08838
|25.09
|17251.90
|2027
|2003.04.22 06:09
|close
|1013
|0.03
|1.08840
|1.05098
|1.09108
|7.01
|17258.92
|2028
|2003.04.22 06:09
|close
|1012
|0.02
|1.08822
|1.05108
|1.09368
|-0.85
|17258.07
|2029
|2003.04.24 02:00
|sell
|1015
|0.02
|1.09540
|1.13300
|1.09040
|2030
|2003.04.24 04:58
|sell
|1016
|0.03
|1.09790
|1.13300
|1.09290
|2031
|2003.04.24 06:18
|sell
|1017
|0.05
|1.10050
|1.13310
|1.09550
|2032
|2003.04.24 06:50
|sell
|1018
|0.08
|1.10310
|1.13320
|1.09810
|2033
|2003.04.25 10:52
|t/p
|1018
|0.08
|1.09810
|1.13320
|1.09810
|39.66
|17297.74
|2034
|2003.04.25 10:52
|close
|1017
|0.05
|1.09786
|1.13310
|1.09550
|12.99
|17310.73
|2035
|2003.04.25 10:52
|close
|1016
|0.03
|1.09794
|1.13300
|1.09290
|-0.25
|17310.48
|2036
|2003.04.25 10:52
|close
|1015
|0.02
|1.09778
|1.13300
|1.09040
|-4.84
|17305.64
|2037
|2003.04.25 12:00
|sell
|1019
|0.02
|1.09800
|1.13560
|1.09300
|2038
|2003.04.25 12:35
|sell
|1020
|0.03
|1.10063
|1.13573
|1.09563
|2039
|2003.04.25 15:04
|sell
|1021
|0.05
|1.10330
|1.13590
|1.09830
|2040
|2003.04.28 00:15
|sell
|1022
|0.08
|1.10620
|1.13630
|1.10120
|2041
|2003.04.28 14:42
|t/p
|1022
|0.08
|1.10120
|1.13630
|1.10120
|40.00
|17345.64
|2042
|2003.04.28 14:42
|close
|1021
|0.05
|1.10117
|1.13590
|1.09830
|10.44
|17356.08
|2043
|2003.04.28 14:42
|close
|1020
|0.03
|1.10124
|1.13573
|1.09563
|-1.96
|17354.12
|2044
|2003.04.28 14:42
|close
|1019
|0.02
|1.10088
|1.13560
|1.09300
|-5.84
|17348.28
|2045
|2003.04.28 15:00
|sell
|1023
|0.02
|1.10010
|1.13770
|1.09510
|2046
|2003.04.29 14:01
|t/p
|1023
|0.02
|1.09510
|1.13770
|1.09510
|9.92
|17358.19
|2047
|2003.05.01 10:00
|sell
|1024
|0.02
|1.11770
|1.15530
|1.11270
|2048
|2003.05.01 14:01
|sell
|1025
|0.03
|1.12029
|1.15539
|1.11529
|2049
|2003.05.01 14:10
|sell
|1026
|0.05
|1.12300
|1.15560
|1.11800
|2050
|2003.05.01 14:51
|sell
|1027
|0.08
|1.12555
|1.15565
|1.12055
|2051
|2003.05.01 15:27
|sell
|1028
|0.12
|1.12810
|1.15570
|1.12310
|2052
|2003.05.01 16:41
|t/p
|1028
|0.12
|1.12310
|1.15570
|1.12310
|60.00
|17418.19
|2053
|2003.05.01 16:41
|close
|1027
|0.08
|1.12294
|1.15565
|1.12055
|20.88
|17439.07
|2054
|2003.05.01 16:41
|close
|1026
|0.05
|1.12304
|1.15560
|1.11800
|-0.20
|17438.87
|2055
|2003.05.01 16:41
|close
|1025
|0.03
|1.12313
|1.15539
|1.11529
|-8.52
|17430.35
|2056
|2003.05.01 16:41
|close
|1024
|0.02
|1.12266
|1.15530
|1.11270
|-9.92
|17420.43
|2057
|2003.05.01 22:01
|sell
|1029
|0.02
|1.12370
|1.16130
|1.11870
|2058
|2003.05.02 10:17
|sell
|1030
|0.03
|1.12630
|1.16140
|1.12130
|2059
|2003.05.02 12:43
|t/p
|1030
|0.03
|1.12130
|1.16140
|1.12130
|15.00
|17435.43
|2060
|2003.05.02 12:43
|close
|1029
|0.02
|1.12128
|1.16130
|1.11870
|4.76
|17440.19
|2061
|2003.05.05 00:00
|buy
|1031
|0.02
|1.12348
|1.08588
|1.12848
|2062
|2003.05.05 06:12
|buy
|1032
|0.03
|1.12088
|1.08578
|1.12588
|2063
|2003.05.05 14:08
|t/p
|1032
|0.03
|1.12588
|1.08578
|1.12588
|15.00
|17455.19
|2064
|2003.05.05 14:08
|close
|1031
|0.02
|1.12620
|1.08588
|1.12848
|5.44
|17460.63
|2065
|2003.05.06 13:00
|sell
|1033
|0.02
|1.13290
|1.17050
|1.12790
|2066
|2003.05.06 15:49
|sell
|1034
|0.03
|1.13543
|1.17053
|1.13043
|2067
|2003.05.06 18:16
|sell
|1035
|0.05
|1.13820
|1.17080
|1.13320
|2068
|2003.05.06 18:24
|sell
|1036
|0.08
|1.14086
|1.17096
|1.13586
|2069
|2003.05.06 18:48
|sell
|1037
|0.12
|1.14338
|1.17098
|1.13838
|2070
|2003.05.07 08:37
|t/p
|1037
|0.12
|1.13838
|1.17098
|1.13838
|59.50
|17520.13
|2071
|2003.05.07 08:37
|close
|1036
|0.08
|1.13838
|1.17096
|1.13586
|19.50
|17539.63
|2072
|2003.05.07 08:37
|close
|1035
|0.05
|1.13893
|1.17080
|1.13320
|-3.86
|17535.77
|2073
|2003.05.07 08:37
|close
|1034
|0.03
|1.13882
|1.17053
|1.13043
|-10.30
|17525.48
|2074
|2003.05.07 08:37
|close
|1033
|0.02
|1.13925
|1.17050
|1.12790
|-12.78
|17512.69
|2075
|2003.05.08 13:00
|buy
|1038
|0.02
|1.14798
|1.11038
|1.15298
|2076
|2003.05.08 14:21
|buy
|1039
|0.03
|1.14538
|1.11028
|1.15038
|2077
|2003.05.08 16:53
|t/p
|1039
|0.03
|1.15038
|1.11028
|1.15038
|15.00
|17527.69
|2078
|2003.05.08 16:53
|close
|1038
|0.02
|1.15048
|1.11038
|1.15298
|5.00
|17532.69
|2079
|2003.05.16 04:00
|buy
|1040
|0.02
|1.14138
|1.10378
|1.14638
|2080
|2003.05.16 06:34
|buy
|1041
|0.03
|1.13878
|1.10368
|1.14378
|2081
|2003.05.16 09:02
|t/p
|1041
|0.03
|1.14378
|1.10368
|1.14378
|15.00
|17547.69
|2082
|2003.05.16 09:02
|close
|1040
|0.02
|1.14380
|1.10378
|1.14638
|4.84
|17552.53
|2083
|2003.05.16 09:02
|buy
|1042
|0.02
|1.14384
|1.10624
|1.14884
|2084
|2003.05.16 12:00
|t/p
|1042
|0.02
|1.14884
|1.10624
|1.14884
|10.00
|17562.53
|2085
|2003.05.21 04:00
|sell
|1043
|0.02
|1.17170
|1.20930
|1.16670
|2086
|2003.05.21 12:46
|t/p
|1043
|0.02
|1.16670
|1.20930
|1.16670
|10.00
|17572.53
|2087
|2003.05.21 12:46
|sell
|1044
|0.02
|1.16640
|1.20400
|1.16140
|2088
|2003.05.21 13:05
|sell
|1045
|0.03
|1.16900
|1.20410
|1.16400
|2089
|2003.05.21 13:53
|sell
|1046
|0.05
|1.17156
|1.20416
|1.16656
|2090
|2003.05.21 13:59
|sell
|1047
|0.08
|1.17438
|1.20448
|1.16938
|2091
|2003.05.21 14:12
|t/p
|1047
|0.08
|1.16938
|1.20448
|1.16938
|40.00
|17612.53
|2092
|2003.05.21 14:12
|close
|1046
|0.05
|1.16908
|1.20416
|1.16656
|12.40
|17624.93
|2093
|2003.05.21 14:12
|close
|1045
|0.03
|1.16918
|1.20410
|1.16400
|-0.54
|17624.39
|2094
|2003.05.21 14:12
|close
|1044
|0.02
|1.16928
|1.20400
|1.16140
|-5.76
|17618.63
|2095
|2003.05.23 08:00
|buy
|1048
|0.02
|1.17218
|1.13458
|1.17718
|2096
|2003.05.23 08:06
|t/p
|1048
|0.02
|1.17718
|1.13458
|1.17718
|10.00
|17628.63
|2097
|2003.05.23 08:06
|buy
|1049
|0.02
|1.17768
|1.14008
|1.18268
|2098
|2003.05.23 08:07
|buy
|1050
|0.03
|1.17462
|1.13952
|1.17962
|2099
|2003.05.23 09:01
|t/p
|1050
|0.03
|1.17962
|1.13952
|1.17962
|15.00
|17643.63
|2100
|2003.05.23 09:01
|close
|1049
|0.02
|1.18008
|1.14008
|1.18268
|4.80
|17648.43
|2101
|2003.05.27 19:00
|sell
|1051
|0.02
|1.18600
|1.22360
|1.18100
|2102
|2003.05.28 07:27
|t/p
|1051
|0.02
|1.18100
|1.22360
|1.18100
|9.92
|17658.35
|2103
|2003.05.30 12:00
|sell
|1052
|0.02
|1.18250
|1.22010
|1.17750
|2104
|2003.05.30 14:03
|t/p
|1052
|0.02
|1.17750
|1.22010
|1.17750
|10.00
|17668.35
|2105
|2003.05.30 14:03
|sell
|1053
|0.02
|1.17713
|1.21473
|1.17213
|2106
|2003.05.30 14:10
|sell
|1054
|0.03
|1.17987
|1.21497
|1.17487
|2107
|2003.05.30 14:34
|t/p
|1054
|0.03
|1.17487
|1.21497
|1.17487
|15.00
|17683.35
|2108
|2003.05.30 14:34
|close
|1053
|0.02
|1.17485
|1.21473
|1.17213
|4.56
|17687.91
|2109
|2003.05.30 14:34
|sell
|1055
|0.02
|1.17469
|1.21229
|1.16969
|2110
|2003.05.30 14:50
|sell
|1056
|0.03
|1.17720
|1.21230
|1.17220
|2111
|2003.06.01 22:01
|t/p
|1056
|0.03
|1.17220
|1.21230
|1.17220
|15.00
|17702.91
|2112
|2003.06.01 22:01
|close
|1055
|0.02
|1.17198
|1.21229
|1.16969
|5.42
|17708.33
|2113
|2003.06.03 12:00
|sell
|1057
|0.02
|1.17250
|1.21010
|1.16750
|2114
|2003.06.03 13:57
|sell
|1058
|0.03
|1.17503
|1.21013
|1.17003
|2115
|2003.06.03 15:07
|t/p
|1058
|0.03
|1.17003
|1.21013
|1.17003
|15.00
|17723.33
|2116
|2003.06.03 15:07
|close
|1057
|0.02
|1.16998
|1.21010
|1.16750
|5.04
|17728.37
|2117
|2003.06.03 21:00
|buy
|1059
|0.02
|1.17378
|1.13618
|1.17878
|2118
|2003.06.04 06:50
|buy
|1060
|0.03
|1.17123
|1.13613
|1.17623
|2119
|2003.06.04 12:24
|buy
|1061
|0.05
|1.16868
|1.13608
|1.17368
|2120
|2003.06.04 20:01
|buy
|1062
|0.08
|1.16618
|1.13608
|1.17118
|2121
|2003.06.04 20:20
|buy
|1063
|0.12
|1.16358
|1.13598
|1.16858
|2122
|2003.06.05 08:23
|t/p
|1063
|0.12
|1.16858
|1.13598
|1.16858
|60.66
|17789.02
|2123
|2003.06.05 08:23
|close
|1062
|0.08
|1.16872
|1.13608
|1.17118
|20.76
|17809.78
|2124
|2003.06.05 08:23
|close
|1061
|0.05
|1.16864
|1.13608
|1.17368
|0.07
|17809.85
|2125
|2003.06.05 08:23
|close
|1060
|0.03
|1.16880
|1.13613
|1.17623
|-7.13
|17802.73
|2126
|2003.06.05 08:23
|close
|1059
|0.02
|1.16847
|1.13618
|1.17878
|-10.47
|17792.25
|2127
|2003.06.05 13:00
|buy
|1064
|0.02
|1.18068
|1.14308
|1.18568
|2128
|2003.06.05 13:18
|t/p
|1064
|0.02
|1.18568
|1.14308
|1.18568
|10.00
|17802.25
|2129
|2003.06.05 13:18
|buy
|1065
|0.02
|1.18608
|1.14848
|1.19108
|2130
|2003.06.05 13:22
|buy
|1066
|0.03
|1.18356
|1.14846
|1.18856
|2131
|2003.06.05 15:45
|t/p
|1066
|0.03
|1.18856
|1.14846
|1.18856
|15.00
|17817.25
|2132
|2003.06.05 15:45
|close
|1065
|0.02
|1.18869
|1.14848
|1.19108
|5.22
|17822.47
|2133
|2003.06.11 09:00
|buy
|1067
|0.02
|1.17298
|1.13538
|1.17798
|2134
|2003.06.11 13:45
|t/p
|1067
|0.02
|1.17798
|1.13538
|1.17798
|10.00
|17832.47
|2135
|2003.06.12 20:00
|buy
|1068
|0.02
|1.17648
|1.13888
|1.18148
|2136
|2003.06.13 12:34
|buy
|1069
|0.03
|1.17388
|1.13878
|1.17888
|2137
|2003.06.13 13:48
|t/p
|1069
|0.03
|1.17888
|1.13878
|1.17888
|15.00
|17847.47
|2138
|2003.06.13 13:48
|close
|1068
|0.02
|1.17907
|1.13888
|1.18148
|5.22
|17852.69
|2139
|2003.06.16 15:00
|sell
|1070
|0.02
|1.18640
|1.22400
|1.18140
|2140
|2003.06.17 10:44
|t/p
|1070
|0.02
|1.18140
|1.22400
|1.18140
|9.92
|17862.61
|2141
|2003.06.20 08:00
|sell
|1071
|0.02
|1.16950
|1.20710
|1.16450
|2142
|2003.06.20 11:51
|t/p
|1071
|0.02
|1.16450
|1.20710
|1.16450
|10.00
|17872.61
|2143
|2003.06.20 11:51
|sell
|1072
|0.02
|1.16401
|1.20161
|1.15901
|2144
|2003.06.20 16:52
|t/p
|1072
|0.02
|1.15901
|1.20161
|1.15901
|10.00
|17882.61
|2145
|2003.06.25 12:00
|buy
|1073
|0.02
|1.15448
|1.11688
|1.15948
|2146
|2003.06.25 15:54
|t/p
|1073
|0.02
|1.15948
|1.11688
|1.15948
|10.00
|17892.61
|2147
|2003.06.30 05:00
|buy
|1074
|0.02
|1.14438
|1.10678
|1.14938
|2148
|2003.06.30 09:10
|buy
|1075
|0.03
|1.14185
|1.10675
|1.14685
|2149
|2003.06.30 14:13
|t/p
|1075
|0.03
|1.14685
|1.10675
|1.14685
|15.00
|17907.61
|2150
|2003.06.30 14:13
|close
|1074
|0.02
|1.14700
|1.10678
|1.14938
|5.24
|17912.85
|2151
|2003.06.30 15:00
|buy
|1076
|0.02
|1.14858
|1.11098
|1.15358
|2152
|2003.06.30 21:41
|t/p
|1076
|0.02
|1.15358
|1.11098
|1.15358
|10.00
|17922.85
|2153
|2003.07.01 13:00
|sell
|1077
|0.02
|1.15350
|1.19110
|1.14850
|2154
|2003.07.01 14:01
|sell
|1078
|0.03
|1.15625
|1.19135
|1.15125
|2155
|2003.07.01 14:11
|sell
|1079
|0.05
|1.15880
|1.19140
|1.15380
|2156
|2003.07.02 07:03
|t/p
|1079
|0.05
|1.15380
|1.19140
|1.15380
|24.79
|17947.64
|2157
|2003.07.02 07:03
|close
|1078
|0.03
|1.15368
|1.19135
|1.15125
|7.58
|17955.22
|2158
|2003.07.02 07:03
|close
|1077
|0.02
|1.15383
|1.19110
|1.14850
|-0.74
|17954.48
|2159
|2003.07.04 16:00
|buy
|1080
|0.02
|1.14918
|1.11158
|1.15418
|2160
|2003.07.06 23:18
|buy
|1081
|0.03
|1.14658
|1.11148
|1.15158
|2161
|2003.07.07 06:38
|buy
|1082
|0.05
|1.14392
|1.11132
|1.14892
|2162
|2003.07.07 07:59
|buy
|1083
|0.08
|1.14128
|1.11118
|1.14628
|2163
|2003.07.07 09:39
|buy
|1084
|0.12
|1.13871
|1.11111
|1.14371
|2164
|2003.07.07 10:24
|buy
|1085
|0.18
|1.13605
|1.11095
|1.14105
|2165
|2003.07.07 14:38
|buy
|1086
|0.27
|1.13348
|1.11088
|1.13848
|2166
|2003.07.08 08:21
|buy
|1087
|0.41
|1.13078
|1.11068
|1.13578
|2167
|2003.07.08 09:00
|buy
|1088
|0.62
|1.12828
|1.11068
|1.13328
|2168
|2003.07.08 12:59
|t/p
|1088
|0.62
|1.13328
|1.11068
|1.13328
|310.00
|18264.48
|2169
|2003.07.08 12:59
|close
|1087
|0.41
|1.13353
|1.11068
|1.13578
|112.75
|18377.23
|2170
|2003.07.08 12:59
|close
|1086
|0.27
|1.13344
|1.11088
|1.13848
|-0.59
|18376.64
|2171
|2003.07.08 12:59
|close
|1085
|0.18
|1.13380
|1.11095
|1.14105
|-40.17
|18336.47
|2172
|2003.07.08 12:59
|close
|1084
|0.12
|1.13362
|1.11111
|1.14371
|-60.86
|18275.60
|2173
|2003.07.08 12:59
|close
|1083
|0.08
|1.13330
|1.11118
|1.14628
|-63.69
|18211.91
|2174
|2003.07.08 13:00
|close
|1082
|0.05
|1.13300
|1.11132
|1.14892
|-54.51
|18157.40
|2175
|2003.07.08 13:00
|close
|1081
|0.03
|1.13360
|1.11148
|1.15158
|-38.83
|18118.57
|2176
|2003.07.08 13:00
|close
|1080
|0.02
|1.13350
|1.11158
|1.15418
|-31.29
|18087.28
|2177
|2003.07.09 14:00
|sell
|1089
|0.02
|1.13410
|1.17170
|1.12910
|2178
|2003.07.10 06:36
|sell
|1090
|0.03
|1.13670
|1.17180
|1.13170
|2179
|2003.07.10 09:08
|t/p
|1090
|0.03
|1.13170
|1.17180
|1.13170
|15.00
|18102.28
|2180
|2003.07.10 09:08
|close
|1089
|0.02
|1.13148
|1.17170
|1.12910
|4.99
|18107.27
|2181
|2003.07.11 03:00
|sell
|1091
|0.02
|1.13120
|1.16880
|1.12620
|2182
|2003.07.11 07:20
|sell
|1092
|0.03
|1.13380
|1.16890
|1.12880
|2183
|2003.07.11 12:57
|t/p
|1092
|0.03
|1.12880
|1.16890
|1.12880
|15.00
|18122.27
|2184
|2003.07.11 12:57
|close
|1091
|0.02
|1.12868
|1.16880
|1.12620
|5.04
|18127.31
|2185
|2003.07.11 18:00
|buy
|1093
|0.02
|1.13098
|1.09338
|1.13598
|2186
|2003.07.11 21:45
|buy
|1094
|0.03
|1.12818
|1.09308
|1.13318
|2187
|2003.07.14 07:10
|buy
|1095
|0.05
|1.12558
|1.09298
|1.13058
|2188
|2003.07.14 11:47
|t/p
|1095
|0.05
|1.13058
|1.09298
|1.13058
|25.00
|18152.31
|2189
|2003.07.14 11:47
|close
|1094
|0.03
|1.13080
|1.09308
|1.13318
|7.91
|18160.23
|2190
|2003.07.14 11:47
|close
|1093
|0.02
|1.13069
|1.09338
|1.13598
|-0.54
|18159.68
|2191
|2003.07.22 14:00
|sell
|1096
|0.02
|1.13580
|1.17340
|1.13080
|2192
|2003.07.23 07:26
|sell
|1097
|0.03
|1.13833
|1.17343
|1.13333
|2193
|2003.07.23 10:33
|sell
|1098
|0.05
|1.14095
|1.17355
|1.13595
|2194
|2003.07.23 14:11
|sell
|1099
|0.08
|1.14380
|1.17390
|1.13880
|2195
|2003.07.23 15:03
|sell
|1100
|0.12
|1.14630
|1.17390
|1.14130
|2196
|2003.07.23 15:58
|sell
|1101
|0.18
|1.14900
|1.17410
|1.14400
|2197
|2003.07.24 12:33
|t/p
|1101
|0.18
|1.14400
|1.17410
|1.14400
|87.74
|18247.42
|2198
|2003.07.24 12:33
|close
|1100
|0.12
|1.14388
|1.17390
|1.14130
|27.53
|18274.95
|2199
|2003.07.24 12:33
|close
|1099
|0.08
|1.14404
|1.17390
|1.13880
|-2.93
|18272.03
|2200
|2003.07.24 12:33
|close
|1098
|0.05
|1.14418
|1.17355
|1.13595
|-16.78
|18255.25
|2201
|2003.07.24 12:34
|close
|1097
|0.03
|1.14428
|1.17343
|1.13333
|-18.23
|18237.02
|2202
|2003.07.24 12:34
|close
|1096
|0.02
|1.14441
|1.17340
|1.13080
|-17.56
|18219.47
|2203
|2003.07.28 15:00
|buy
|1102
|0.02
|1.14918
|1.11158
|1.15418
|2204
|2003.07.29 11:27
|buy
|1103
|0.03
|1.14663
|1.11153
|1.15163
|2205
|2003.07.29 14:01
|t/p
|1103
|0.03
|1.15163
|1.11153
|1.15163
|15.00
|18234.47
|2206
|2003.07.29 14:01
|close
|1102
|0.02
|1.15170
|1.11158
|1.15418
|5.08
|18239.54
|2207
|2003.08.06 14:00
|sell
|1104
|0.02
|1.13760
|1.17520
|1.13260
|2208
|2003.08.07 06:25
|t/p
|1104
|0.02
|1.13260
|1.17520
|1.13260
|9.75
|18249.29
|2209
|2003.08.07 11:00
|buy
|1105
|0.02
|1.13558
|1.09798
|1.14058
|2210
|2003.08.07 13:48
|t/p
|1105
|0.02
|1.14058
|1.09798
|1.14058
|10.00
|18259.29
|2211
|2003.08.11 17:00
|buy
|1106
|0.02
|1.13758
|1.09998
|1.14258
|2212
|2003.08.11 19:21
|buy
|1107
|0.03
|1.13488
|1.09978
|1.13988
|2213
|2003.08.12 10:48
|buy
|1108
|0.05
|1.13224
|1.09964
|1.13724
|2214
|2003.08.12 12:32
|buy
|1109
|0.08
|1.12972
|1.09962
|1.13472
|2215
|2003.08.12 23:50
|buy
|1110
|0.12
|1.12718
|1.09958
|1.13218
|2216
|2003.08.13 05:30
|buy
|1111
|0.18
|1.12438
|1.09928
|1.12938
|2217
|2003.08.13 14:03
|t/p
|1111
|0.18
|1.12938
|1.09928
|1.12938
|90.00
|18349.29
|2218
|2003.08.13 14:03
|close
|1110
|0.12
|1.12950
|1.09958
|1.13218
|28.06
|18377.35
|2219
|2003.08.13 14:04
|close
|1109
|0.08
|1.12900
|1.09962
|1.13472
|-5.61
|18371.73
|2220
|2003.08.13 14:04
|close
|1108
|0.05
|1.12933
|1.09964
|1.13724
|-14.46
|18357.28
|2221
|2003.08.13 14:04
|close
|1107
|0.03
|1.12925
|1.09978
|1.13988
|-16.78
|18340.49
|2222
|2003.08.13 14:04
|close
|1106
|0.02
|1.12940
|1.09998
|1.14258
|-16.29
|18324.21
|2223
|2003.08.14 11:00
|sell
|1112
|0.02
|1.12830
|1.16590
|1.12330
|2224
|2003.08.14 16:43
|t/p
|1112
|0.02
|1.12330
|1.16590
|1.12330
|10.00
|18334.21
|2225
|2003.08.15 20:00
|buy
|1113
|0.02
|1.12598
|1.08838
|1.13098
|2226
|2003.08.18 01:23
|buy
|1114
|0.03
|1.12338
|1.08828
|1.12838
|2227
|2003.08.18 10:12
|buy
|1115
|0.05
|1.12083
|1.08823
|1.12583
|2228
|2003.08.18 11:29
|buy
|1116
|0.08
|1.11824
|1.08814
|1.12324
|2229
|2003.08.18 14:45
|buy
|1117
|0.12
|1.11538
|1.08778
|1.12038
|2230
|2003.08.19 01:51
|buy
|1118
|0.18
|1.11278
|1.08768
|1.11778
|2231
|2003.08.19 06:42
|buy
|1119
|0.27
|1.11018
|1.08758
|1.11518
|2232
|2003.08.19 11:29
|buy
|1120
|0.41
|1.10748
|1.08738
|1.11248
|2233
|2003.08.19 15:55
|t/p
|1120
|0.41
|1.11248
|1.08738
|1.11248
|205.00
|18539.21
|2234
|2003.08.19 15:55
|close
|1119
|0.27
|1.11260
|1.08758
|1.11518
|65.34
|18604.55
|2235
|2003.08.19 15:55
|close
|1118
|0.18
|1.11245
|1.08768
|1.11778
|-5.94
|18598.61
|2236
|2003.08.19 15:55
|close
|1117
|0.12
|1.11253
|1.08778
|1.12038
|-33.98
|18564.63
|2237
|2003.08.19 15:55
|close
|1116
|0.08
|1.11220
|1.08814
|1.12324
|-48.17
|18516.45
|2238
|2003.08.19 15:56
|close
|1115
|0.05
|1.11230
|1.08823
|1.12583
|-42.56
|18473.89
|2239
|2003.08.19 15:56
|close
|1114
|0.03
|1.11190
|1.08828
|1.12838
|-34.39
|18439.51
|2240
|2003.08.19 15:57
|close
|1113
|0.02
|1.11200
|1.08838
|1.13098
|-27.89
|18411.62
|2241
|2003.08.25 06:00
|buy
|1121
|0.02
|1.08788
|1.05028
|1.09288
|2242
|2003.08.25 16:38
|buy
|1122
|0.03
|1.08508
|1.04998
|1.09008
|2243
|2003.08.25 23:11
|buy
|1123
|0.05
|1.08248
|1.04988
|1.08748
|2244
|2003.08.26 11:32
|buy
|1124
|0.08
|1.07963
|1.04953
|1.08463
|2245
|2003.08.26 14:17
|t/p
|1124
|0.08
|1.08463
|1.04953
|1.08463
|40.00
|18451.62
|2246
|2003.08.26 14:17
|close
|1123
|0.05
|1.08480
|1.04988
|1.08748
|11.69
|18463.31
|2247
|2003.08.26 14:17
|close
|1122
|0.03
|1.08462
|1.04998
|1.09008
|-1.33
|18461.99
|2248
|2003.08.26 14:17
|close
|1121
|0.02
|1.08471
|1.05028
|1.09288
|-6.30
|18455.68
|2249
|2003.08.27 02:00
|sell
|1125
|0.02
|1.08650
|1.12410
|1.08150
|2250
|2003.08.27 08:58
|sell
|1126
|0.03
|1.08910
|1.12420
|1.08410
|2251
|2003.08.27 11:08
|sell
|1127
|0.05
|1.09170
|1.12430
|1.08670
|2252
|2003.08.27 22:07
|t/p
|1127
|0.05
|1.08670
|1.12430
|1.08670
|25.00
|18480.68
|2253
|2003.08.27 22:07
|close
|1126
|0.03
|1.08668
|1.12420
|1.08410
|7.26
|18487.94
|2254
|2003.08.27 22:07
|close
|1125
|0.02
|1.08699
|1.12410
|1.08150
|-0.98
|18486.96
|2255
|2003.08.28 00:00
|sell
|1128
|0.02
|1.08580
|1.12340
|1.08080
|2256
|2003.08.28 13:52
|sell
|1129
|0.03
|1.08840
|1.12350
|1.08340
|2257
|2003.08.28 14:28
|sell
|1130
|0.05
|1.09110
|1.12370
|1.08610
|2258
|2003.08.29 11:53
|sell
|1131
|0.08
|1.09400
|1.12410
|1.08900
|2259
|2003.08.29 13:36
|sell
|1132
|0.12
|1.09680
|1.12440
|1.09180
|2260
|2003.08.29 15:32
|sell
|1133
|0.18
|1.09945
|1.12455
|1.09445
|2261
|2003.09.02 00:55
|t/p
|1133
|0.18
|1.09445
|1.12455
|1.09445
|88.49
|18575.45
|2262
|2003.09.02 00:55
|close
|1132
|0.12
|1.09438
|1.12440
|1.09180
|28.03
|18603.49
|2263
|2003.09.02 00:56
|close
|1131
|0.08
|1.09448
|1.12410
|1.08900
|-4.51
|18598.98
|2264
|2003.09.02 00:56
|close
|1130
|0.05
|1.09482
|1.12370
|1.08610
|-19.23
|18579.75
|2265
|2003.09.02 00:56
|close
|1129
|0.03
|1.09475
|1.12350
|1.08340
|-19.43
|18560.32
|2266
|2003.09.02 00:56
|close
|1128
|0.02
|1.09488
|1.12340
|1.08080
|-18.41
|18541.91
|2267
|2003.09.09 00:00
|sell
|1134
|0.02
|1.10690
|1.14450
|1.10190
|2268
|2003.09.09 02:59
|sell
|1135
|0.03
|1.10955
|1.14465
|1.10455
|2269
|2003.09.09 06:18
|sell
|1136
|0.05
|1.11219
|1.14479
|1.10719
|2270
|2003.09.09 11:37
|sell
|1137
|0.08
|1.11490
|1.14500
|1.10990
|2271
|2003.09.09 13:30
|sell
|1138
|0.12
|1.11750
|1.14510
|1.11250
|2272
|2003.09.09 14:39
|sell
|1139
|0.18
|1.12020
|1.14530
|1.11520
|2273
|2003.09.09 16:18
|sell
|1140
|0.27
|1.12280
|1.14540
|1.11780
|2274
|2003.09.10 11:49
|t/p
|1140
|0.27
|1.11780
|1.14540
|1.11780
|133.87
|18675.78
|2275
|2003.09.10 11:49
|close
|1139
|0.18
|1.11768
|1.14530
|1.11520
|44.61
|18720.39
|2276
|2003.09.10 11:49
|close
|1138
|0.12
|1.11784
|1.14510
|1.11250
|-4.58
|18715.80
|2277
|2003.09.10 11:49
|close
|1137
|0.08
|1.11798
|1.14500
|1.10990
|-24.98
|18690.83
|2278
|2003.09.10 11:50
|close
|1136
|0.05
|1.11788
|1.14479
|1.10719
|-28.66
|18662.17
|2279
|2003.09.10 11:50
|close
|1135
|0.03
|1.11764
|1.14465
|1.10455
|-24.40
|18637.77
|2280
|2003.09.10 11:50
|close
|1134
|0.02
|1.11771
|1.14450
|1.10190
|-21.70
|18616.07
|2281
|2003.09.11 10:00
|sell
|1141
|0.02
|1.12260
|1.16020
|1.11760
|2282
|2003.09.11 12:32
|sell
|1142
|0.03
|1.12516
|1.16026
|1.12016
|2283
|2003.09.11 12:53
|t/p
|1142
|0.03
|1.12016
|1.16026
|1.12016
|15.00
|18631.07
|2284
|2003.09.11 12:53
|close
|1141
|0.02
|1.11998
|1.16020
|1.11760
|5.24
|18636.31
|2285
|2003.09.11 21:00
|buy
|1143
|0.02
|1.12128
|1.08368
|1.12628
|2286
|2003.09.11 23:35
|buy
|1144
|0.03
|1.11858
|1.08348
|1.12358
|2287
|2003.09.12 09:31
|buy
|1145
|0.05
|1.11578
|1.08318
|1.12078
|2288
|2003.09.12 12:31
|t/p
|1145
|0.05
|1.12078
|1.08318
|1.12078
|25.00
|18661.31
|2289
|2003.09.12 12:31
|close
|1144
|0.03
|1.12104
|1.08348
|1.12358
|7.43
|18668.74
|2290
|2003.09.12 12:31
|close
|1143
|0.02
|1.12089
|1.08368
|1.12628
|-0.74
|18668.00
|2291
|2003.09.15 23:00
|sell
|1146
|0.02
|1.12850
|1.16610
|1.12350
|2292
|2003.09.16 01:40
|sell
|1147
|0.03
|1.13110
|1.16620
|1.12610
|2293
|2003.09.16 07:31
|t/p
|1147
|0.03
|1.12610
|1.16620
|1.12610
|15.00
|18683.00
|2294
|2003.09.16 07:31
|close
|1146
|0.02
|1.12608
|1.16610
|1.12350
|4.76
|18687.76
|2295
|2003.09.16 09:00
|sell
|1148
|0.02
|1.12500
|1.16260
|1.12000
|2296
|2003.09.16 14:39
|t/p
|1148
|0.02
|1.12000
|1.16260
|1.12000
|10.00
|18697.76
|2297
|2003.09.23 07:00
|sell
|1149
|0.02
|1.14540
|1.18300
|1.14040
|2298
|2003.09.23 07:30
|sell
|1150
|0.03
|1.14800
|1.18310
|1.14300
|2299
|2003.09.23 08:01
|sell
|1151
|0.05
|1.15057
|1.18317
|1.14557
|2300
|2003.09.23 14:30
|t/p
|1151
|0.05
|1.14557
|1.18317
|1.14557
|25.00
|18722.76
|2301
|2003.09.23 14:30
|close
|1150
|0.03
|1.14548
|1.18310
|1.14300
|7.56
|18730.32
|2302
|2003.09.23 14:31
|close
|1149
|0.02
|1.14568
|1.18300
|1.14040
|-0.56
|18729.76
|2303
|2003.09.23 14:31
|sell
|1152
|0.02
|1.14564
|1.18324
|1.14064
|2304
|2003.09.23 14:52
|sell
|1153
|0.03
|1.14820
|1.18330
|1.14320
|2305
|2003.09.23 22:45
|t/p
|1153
|0.03
|1.14320
|1.18330
|1.14320
|15.00
|18744.76
|2306
|2003.09.23 22:45
|close
|1152
|0.02
|1.14318
|1.18324
|1.14064
|4.92
|18749.68
|2307
|2003.09.24 05:00
|buy
|1154
|0.02
|1.14638
|1.10878
|1.15138
|2308
|2003.09.24 06:22
|buy
|1155
|0.03
|1.14368
|1.10858
|1.14868
|2309
|2003.09.24 08:35
|t/p
|1155
|0.03
|1.14868
|1.10858
|1.14868
|15.00
|18764.68
|2310
|2003.09.24 08:35
|close
|1154
|0.02
|1.14870
|1.10878
|1.15138
|4.64
|18769.32
|2311
|2003.09.25 04:00
|sell
|1156
|0.02
|1.14850
|1.18610
|1.14350
|2312
|2003.09.25 12:32
|sell
|1157
|0.03
|1.15116
|1.18626
|1.14616
|2313
|2003.09.25 14:34
|sell
|1158
|0.05
|1.15370
|1.18630
|1.14870
|2314
|2003.09.25 15:50
|t/p
|1158
|0.05
|1.14870
|1.18630
|1.14870
|25.00
|18794.32
|2315
|2003.09.25 15:50
|close
|1157
|0.03
|1.14869
|1.18626
|1.14616
|7.41
|18801.73
|2316
|2003.09.25 15:50
|close
|1156
|0.02
|1.14882
|1.18610
|1.14350
|-0.64
|18801.09
|2317
|2003.09.25 16:00
|sell
|1159
|0.02
|1.14850
|1.18610
|1.14350
|2318
|2003.09.29 03:10
|t/p
|1159
|0.02
|1.14350
|1.18610
|1.14350
|9.83
|18810.92
|2319
|2003.09.29 06:00
|buy
|1160
|0.02
|1.14598
|1.10838
|1.15098
|2320
|2003.09.29 07:15
|buy
|1161
|0.03
|1.14334
|1.10824
|1.14834
|2321
|2003.09.29 07:32
|buy
|1162
|0.05
|1.14078
|1.10818
|1.14578
|2322
|2003.09.29 14:02
|t/p
|1162
|0.05
|1.14578
|1.10818
|1.14578
|25.00
|18835.92
|2323
|2003.09.29 14:02
|close
|1161
|0.03
|1.14578
|1.10824
|1.14834
|7.32
|18843.24
|2324
|2003.09.29 14:02
|close
|1160
|0.02
|1.14572
|1.10838
|1.15098
|-0.52
|18842.72
|2325
|2003.09.29 15:00
|buy
|1163
|0.02
|1.15358
|1.11598
|1.15858
|2326
|2003.09.29 15:02
|t/p
|1163
|0.02
|1.15858
|1.11598
|1.15858
|10.00
|18852.72
|2327
|2003.09.29 15:02
|buy
|1164
|0.02
|1.15889
|1.12129
|1.16389
|2328
|2003.09.29 15:04
|buy
|1165
|0.03
|1.15638
|1.12128
|1.16138
|2329
|2003.09.29 21:55
|t/p
|1165
|0.03
|1.16138
|1.12128
|1.16138
|15.00
|18867.72
|2330
|2003.09.29 21:55
|close
|1164
|0.02
|1.16195
|1.12129
|1.16389
|6.12
|18873.84
|2331
|2003.10.01 18:00
|sell
|1166
|0.02
|1.16950
|1.20710
|1.16450
|2332
|2003.10.01 19:38
|sell
|1167
|0.03
|1.17210
|1.20720
|1.16710
|2333
|2003.10.02 01:42
|sell
|1168
|0.05
|1.17460
|1.20720
|1.16960
|2334
|2003.10.02 09:55
|t/p
|1168
|0.05
|1.16960
|1.20720
|1.16960
|25.00
|18898.84
|2335
|2003.10.02 09:55
|close
|1167
|0.03
|1.16955
|1.20720
|1.16710
|7.27
|18906.11
|2336
|2003.10.02 09:55
|close
|1166
|0.02
|1.16963
|1.20710
|1.16450
|-0.51
|18905.60
|2337
|2003.10.03 02:00
|buy
|1169
|0.02
|1.17018
|1.13258
|1.17518
|2338
|2003.10.03 12:31
|buy
|1170
|0.03
|1.16737
|1.13227
|1.17237
|2339
|2003.10.03 12:32
|buy
|1171
|0.05
|1.16481
|1.13221
|1.16981
|2340
|2003.10.03 13:01
|buy
|1172
|0.08
|1.16203
|1.13193
|1.16703
|2341
|2003.10.03 13:08
|buy
|1173
|0.12
|1.15942
|1.13182
|1.16442
|2342
|2003.10.03 14:03
|t/p
|1173
|0.12
|1.16442
|1.13182
|1.16442
|60.00
|18965.60
|2343
|2003.10.03 14:03
|close
|1172
|0.08
|1.16455
|1.13193
|1.16703
|20.16
|18985.76
|2344
|2003.10.03 14:03
|close
|1171
|0.05
|1.16447
|1.13221
|1.16981
|-1.70
|18984.06
|2345
|2003.10.03 14:03
|close
|1170
|0.03
|1.16480
|1.13227
|1.17237
|-7.71
|18976.35
|2346
|2003.10.03 14:04
|close
|1169
|0.02
|1.16490
|1.13258
|1.17518
|-10.56
|18965.79
|2347
|2003.10.09 13:00
|sell
|1174
|0.02
|1.17340
|1.21100
|1.16840
|2348
|2003.10.10 09:57
|sell
|1175
|0.03
|1.17598
|1.21108
|1.17098
|2349
|2003.10.10 10:07
|sell
|1176
|0.05
|1.17853
|1.21113
|1.17353
|2350
|2003.10.10 12:48
|sell
|1177
|0.08
|1.18130
|1.21140
|1.17630
|2351
|2003.10.10 13:08
|sell
|1178
|0.12
|1.18390
|1.21150
|1.17890
|2352
|2003.10.10 14:21
|t/p
|1178
|0.12
|1.17890
|1.21150
|1.17890
|60.00
|19025.79
|2353
|2003.10.10 14:21
|close
|1177
|0.08
|1.17858
|1.21140
|1.17630
|21.76
|19047.55
|2354
|2003.10.10 14:21
|close
|1176
|0.05
|1.17869
|1.21113
|1.17353
|-0.80
|19046.75
|2355
|2003.10.10 14:21
|close
|1175
|0.03
|1.17880
|1.21108
|1.17098
|-8.46
|19038.29
|2356
|2003.10.10 14:21
|close
|1174
|0.02
|1.17869
|1.21100
|1.16840
|-10.66
|19027.63
|2357
|2003.10.13 03:00
|sell
|1179
|0.02
|1.17920
|1.21680
|1.17420
|2358
|2003.10.13 06:54
|t/p
|1179
|0.02
|1.17420
|1.21680
|1.17420
|10.00
|19037.63
|2359
|2003.10.17 15:00
|buy
|1180
|0.02
|1.16358
|1.12598
|1.16858
|2360
|2003.10.17 19:51
|t/p
|1180
|0.02
|1.16858
|1.12598
|1.16858
|10.00
|19047.63
|2361
|2003.10.20 12:00
|sell
|1181
|0.02
|1.16520
|1.20280
|1.16020
|2362
|2003.10.20 14:34
|sell
|1182
|0.03
|1.16772
|1.20282
|1.16272
|2363
|2003.10.21 00:08
|t/p
|1182
|0.03
|1.16272
|1.20282
|1.16272
|14.87
|19062.50
|2364
|2003.10.21 00:08
|close
|1181
|0.02
|1.16268
|1.20280
|1.16020
|4.96
|19067.46
|2365
|2003.10.21 00:08
|sell
|1183
|0.02
|1.16260
|1.20020
|1.15760
|2366
|2003.10.21 06:44
|sell
|1184
|0.03
|1.16530
|1.20040
|1.16030
|2367
|2003.10.21 13:43
|sell
|1185
|0.05
|1.16790
|1.20050
|1.16290
|2368
|2003.10.21 16:26
|sell
|1186
|0.08
|1.17040
|1.20050
|1.16540
|2369
|2003.10.21 18:58
|t/p
|1186
|0.08
|1.16540
|1.20050
|1.16540
|40.00
|19107.46
|2370
|2003.10.21 18:58
|close
|1185
|0.05
|1.16538
|1.20050
|1.16290
|12.60
|19120.06
|2371
|2003.10.21 18:59
|close
|1184
|0.03
|1.16548
|1.20040
|1.16030
|-0.54
|19119.52
|2372
|2003.10.21 18:59
|close
|1183
|0.02
|1.16533
|1.20020
|1.15760
|-5.46
|19114.06
|2373
|2003.10.22 00:00
|sell
|1187
|0.02
|1.16550
|1.20310
|1.16050
|2374
|2003.10.22 05:24
|sell
|1188
|0.03
|1.16811
|1.20321
|1.16311
|2375
|2003.10.22 06:18
|sell
|1189
|0.05
|1.17079
|1.20339
|1.16579
|2376
|2003.10.22 13:15
|sell
|1190
|0.08
|1.17343
|1.20353
|1.16843
|2377
|2003.10.22 14:01
|sell
|1191
|0.12
|1.17601
|1.20361
|1.17101
|2378
|2003.10.22 14:39
|sell
|1192
|0.18
|1.17860
|1.20370
|1.17360
|2379
|2003.10.22 15:46
|sell
|1193
|0.27
|1.18115
|1.20375
|1.17615
|2380
|2003.10.23 06:45
|sell
|1194
|0.41
|1.18400
|1.20410
|1.17900
|2381
|2003.10.23 10:57
|t/p
|1194
|0.41
|1.17900
|1.20410
|1.17900
|205.00
|19319.06
|2382
|2003.10.23 10:57
|close
|1193
|0.27
|1.17878
|1.20375
|1.17615
|60.60
|19379.65
|2383
|2003.10.23 10:57
|close
|1192
|0.18
|1.17898
|1.20370
|1.17360
|-9.10
|19370.55
|2384
|2003.10.23 10:57
|close
|1191
|0.12
|1.17888
|1.20361
|1.17101
|-35.95
|19334.60
|2385
|2003.10.23 10:58
|close
|1190
|0.08
|1.17908
|1.20353
|1.16843
|-46.21
|19288.40
|2386
|2003.10.23 10:58
|close
|1189
|0.05
|1.17931
|1.20339
|1.16579
|-43.23
|19245.17
|2387
|2003.10.23 10:58
|close
|1188
|0.03
|1.17923
|1.20321
|1.16311
|-33.74
|19211.43
|2388
|2003.10.23 10:58
|close
|1187
|0.02
|1.17938
|1.20310
|1.16050
|-28.01
|19183.42
|2389
|2003.10.23 12:00
|sell
|1195
|0.02
|1.17790
|1.21550
|1.17290
|2390
|2003.10.23 15:17
|sell
|1196
|0.03
|1.18070
|1.21580
|1.17570
|2391
|2003.10.24 13:42
|sell
|1197
|0.05
|1.18330
|1.21590
|1.17830
|2392
|2003.10.24 16:49
|sell
|1198
|0.08
|1.18594
|1.21604
|1.18094
|2393
|2003.10.24 19:24
|t/p
|1198
|0.08
|1.18094
|1.21604
|1.18094
|40.00
|19223.42
|2394
|2003.10.24 19:24
|close
|1197
|0.05
|1.18088
|1.21590
|1.17830
|12.10
|19235.52
|2395
|2003.10.24 19:24
|close
|1196
|0.03
|1.18098
|1.21580
|1.17570
|-0.97
|19234.55
|2396
|2003.10.24 19:25
|close
|1195
|0.02
|1.18118
|1.21550
|1.17290
|-6.64
|19227.91
|2397
|2003.10.24 19:25
|sell
|1199
|0.02
|1.18125
|1.21885
|1.17625
|2398
|2003.10.27 02:47
|t/p
|1199
|0.02
|1.17625
|1.21885
|1.17625
|9.92
|19237.83
|2399
|2003.10.28 17:00
|buy
|1200
|0.02
|1.16928
|1.13168
|1.17428
|2400
|2003.10.28 21:01
|buy
|1201
|0.03
|1.16668
|1.13158
|1.17168
|2401
|2003.10.29 07:27
|t/p
|1201
|0.03
|1.17168
|1.13158
|1.17168
|15.05
|19252.88
|2402
|2003.10.29 07:27
|close
|1200
|0.02
|1.17170
|1.13168
|1.17428
|4.88
|19257.76
|2403
|2003.10.29 07:27
|buy
|1202
|0.02
|1.17182
|1.13422
|1.17682
|2404
|2003.10.29 13:06
|buy
|1203
|0.03
|1.16898
|1.13388
|1.17398
|2405
|2003.10.29 21:08
|buy
|1204
|0.05
|1.16648
|1.13388
|1.17148
|2406
|2003.10.30 11:00
|t/p
|1204
|0.05
|1.17148
|1.13388
|1.17148
|25.27
|19283.03
|2407
|2003.10.30 11:00
|close
|1203
|0.03
|1.17170
|1.13388
|1.17398
|8.32
|19291.35
|2408
|2003.10.30 11:00
|close
|1202
|0.02
|1.17150
|1.13422
|1.17682
|-0.53
|19290.82
|2409
|2003.10.30 13:00
|buy
|1205
|0.02
|1.17498
|1.13738
|1.17998
|2410
|2003.10.30 13:31
|buy
|1206
|0.03
|1.17246
|1.13736
|1.17746
|2411
|2003.10.30 13:32
|buy
|1207
|0.05
|1.16988
|1.13728
|1.17488
|2412
|2003.10.30 14:30
|buy
|1208
|0.08
|1.16734
|1.13724
|1.17234
|2413
|2003.10.30 17:52
|buy
|1209
|0.12
|1.16451
|1.13691
|1.16951
|2414
|2003.10.30 22:34
|buy
|1210
|0.18
|1.16198
|1.13688
|1.16698
|2415
|2003.10.31 17:04
|buy
|1211
|0.27
|1.15908
|1.13648
|1.16408
|2416
|2003.11.03 15:02
|buy
|1212
|0.41
|1.15649
|1.13639
|1.16149
|2417
|2003.11.03 15:19
|buy
|1213
|0.62
|1.15348
|1.13588
|1.15848
|2418
|2003.11.03 15:34
|buy
|1214
|0.93
|1.15073
|1.13563
|1.15573
|2419
|2003.11.03 15:40
|buy
|1215
|1.40
|1.14805
|1.13545
|1.15305
|2420
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1215
|1.40
|1.13800
|1.13545
|1.15305
|-1391.71
|17899.11
|2421
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1214
|0.93
|1.13800
|1.13563
|1.15573
|-1173.73
|16725.38
|2422
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1213
|0.62
|1.13800
|1.13588
|1.15848
|-952.99
|15772.39
|2423
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1212
|0.41
|1.13800
|1.13639
|1.16149
|-753.61
|15018.77
|2424
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1211
|0.27
|1.13800
|1.13648
|1.16408
|-565.72
|14453.05
|2425
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1210
|0.18
|1.13800
|1.13688
|1.16698
|-429.02
|14024.03
|2426
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1209
|0.12
|1.13800
|1.13691
|1.16951
|-316.37
|13707.66
|2427
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1208
|0.08
|1.13800
|1.13724
|1.17234
|-233.56
|13474.11
|2428
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1207
|0.05
|1.13800
|1.13728
|1.17488
|-158.67
|13315.43
|2429
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1206
|0.03
|1.13800
|1.13736
|1.17746
|-102.94
|13212.49
|2430
|2003.11.07 13:34
|close at stop
|1205
|0.02
|1.13800
|1.13738
|1.17998
|-73.67
|13138.82