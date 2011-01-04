Strategy Tester Report
!$_Zazzy v1.03
Tadawulfx-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2011.01.03 00:00 - 2011.01.28 22:55 (2011.01.01 - 2011.01.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersS_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; ZAZ.ActivePeriods=5; OrderStrategy=2; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false; EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false; PlaceBracketOrders=false; MaxOpenOrders=1; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false; Slippage=3; ECNBroker=true; MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=20; ProfitRetention=0.5; TurtleStop=false; LookBackPeriod=4; ATRStop=true; ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false; MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false; TradeSignalEveryBar=true; TradeSignalByMinutes=false;
Bars in test6712Ticks modelled1392836Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit-358.91Gross profit302.52Gross loss-661.43
Profit factor0.46Expected payoff-2.44
Absolute drawdown366.51Maximal drawdown429.01 (40.38%)Relative drawdown40.38% (429.01)
Total trades147Short positions (won %)71 (45.07%)Long positions (won %)76 (40.79%)
Profit trades (% of total)63 (42.86%)Loss trades (% of total)84 (57.14%)
Largestprofit trade11.40loss trade-35.10
Averageprofit trade4.80loss trade-7.87
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (41.80)consecutive losses (loss in money)10 (-104.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)41.80 (6)consecutive loss (count of losses)-104.40 (10)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.03 00:45buy10.101.335740.00000.0000
22011.01.03 00:45modify10.101.335741.33351.3365
32011.01.03 00:45modify10.101.335741.33351.3366
42011.01.03 00:47modify10.101.335741.33471.3366
52011.01.03 00:47modify10.101.335741.33531.3366
62011.01.03 00:56s/l10.101.33531.33531.3366-4.40995.60
72011.01.03 03:15buy20.101.329290.00000.0000
82011.01.03 03:15modify20.101.329291.32751.3300
92011.01.03 03:15modify20.101.329291.32841.3301
102011.01.03 03:15modify20.101.329291.32891.3301
112011.01.03 03:16s/l20.101.32891.32891.3301-3.90991.70
122011.01.03 07:35buy30.101.330010.00000.0000
132011.01.03 07:35modify30.101.330011.32841.3304
142011.01.03 07:36modify30.101.330011.32841.3305
152011.01.03 07:36modify30.101.330011.32931.3305
162011.01.03 07:57modify30.101.330011.32971.3305
172011.01.03 07:57t/p30.101.33051.32971.33054.90996.60
182011.01.03 08:30sell40.101.329270.00000.0000
192011.01.03 08:30modify40.101.329271.33151.3287
202011.01.03 08:30modify40.101.329271.33151.3286
212011.01.03 08:31modify40.101.329271.33041.3286
222011.01.03 08:31modify40.101.329271.32981.3286
232011.01.03 08:31modify40.101.329271.32951.3286
242011.01.03 08:35t/p40.101.32861.32951.32866.701003.30
252011.01.03 16:20buy50.101.332480.00000.0000
262011.01.03 16:20modify50.101.332481.33041.3333
272011.01.03 16:20modify50.101.332481.33151.3333
282011.01.03 16:20modify50.101.332481.33201.3333
292011.01.03 16:20s/l50.101.33201.33201.3333-4.80998.50
302011.01.04 00:45buy60.101.33550.00000.0000
312011.01.04 00:45modify60.101.33551.33441.3358
322011.01.04 00:46modify60.101.33551.33441.3359
332011.01.04 00:50modify60.101.33551.33441.3358
342011.01.04 00:55modify60.101.33551.33441.3359
352011.01.04 00:57modify60.101.33551.33501.3359
362011.01.04 01:00t/p60.101.33591.33501.33594.001002.50
372011.01.04 01:20sell70.101.335370.00000.0000
382011.01.04 01:20modify70.101.335371.33841.3346
392011.01.04 01:20modify70.101.335371.33841.3345
402011.01.04 01:21modify70.101.335371.33691.3345
412011.01.04 01:21modify70.101.335371.33611.3345
422011.01.04 01:21modify70.101.335371.33571.3345
432011.01.04 01:21modify70.101.335371.33551.3345
442011.01.04 01:21modify70.101.335371.33531.3345
452011.01.04 01:21modify70.101.335371.33521.3345
462011.01.04 01:21modify70.101.335371.33511.3345
472011.01.04 01:21modify70.101.335371.33501.3345
482011.01.04 01:25t/p70.101.33451.33501.33458.701011.20
492011.01.04 03:00buy80.101.33440.00000.0000
502011.01.04 03:00modify80.101.33441.33291.3349
512011.01.04 03:01modify80.101.33441.33291.3350
522011.01.04 03:05modify80.101.33441.33291.3349
532011.01.04 03:05modify80.101.33441.33291.3350
542011.01.04 03:10modify80.101.33441.33291.3349
552011.01.04 03:19modify80.101.33441.33291.3350
562011.01.04 03:19modify80.101.33441.33291.3349
572011.01.04 03:20modify80.101.33441.33371.3349
582011.01.04 03:20modify80.101.33441.33411.3349
592011.01.04 03:22t/p80.101.33491.33411.33495.001016.20
602011.01.04 05:05sell90.101.336020.00000.0000
612011.01.04 05:05modify90.101.336021.33781.3354
622011.01.04 05:07modify90.101.336021.33691.3354
632011.01.04 05:07modify90.101.336021.33651.3354
642011.01.04 05:09modify90.101.336021.33621.3354
652011.01.04 05:10modify90.101.336021.33601.3354
662011.01.04 05:14t/p90.101.33541.33601.33546.201022.40
672011.01.04 07:55buy100.101.334410.00000.0000
682011.01.04 07:55modify100.101.334411.33231.3351
692011.01.04 07:55modify100.101.334411.33341.3351
702011.01.04 07:55modify100.101.334411.33401.3351
712011.01.04 08:03modify100.101.334411.33431.3351
722011.01.04 08:03modify100.101.334411.33451.3351
732011.01.04 08:03t/p100.101.33511.33451.33516.901029.30
742011.01.04 14:45sell110.101.34030.00000.0000
752011.01.04 14:45modify110.101.34031.34291.3393
762011.01.04 14:45modify110.101.34031.34291.3392
772011.01.04 14:46modify110.101.34031.34161.3392
782011.01.04 14:46modify110.101.34031.34101.3392
792011.01.04 14:46modify110.101.34031.34071.3392
802011.01.04 14:46modify110.101.34031.34051.3392
812011.01.04 14:47modify110.101.34031.34031.3392
822011.01.04 14:47modify110.101.34031.34021.3392
832011.01.04 14:51t/p110.101.33921.34021.339211.001040.30
842011.01.04 17:25buy120.101.33190.00000.0000
852011.01.04 17:25modify120.101.33191.32911.3330
862011.01.04 17:29modify120.101.33191.32911.3331
872011.01.04 17:30modify120.101.33191.32911.3330
882011.01.04 17:30modify120.101.33191.32911.3331
892011.01.04 17:35modify120.101.33191.32911.3330
902011.01.04 17:36modify120.101.33191.32911.3331
912011.01.04 17:37modify120.101.33191.33061.3331
922011.01.04 17:37modify120.101.33191.33131.3331
932011.01.04 17:42s/l120.101.33131.33131.3331-6.001034.30
942011.01.04 19:00buy130.101.33160.00000.0000
952011.01.04 19:00modify130.101.33161.32851.3325
962011.01.04 19:05modify130.101.33161.32881.3325
972011.01.04 19:05modify130.101.33161.33031.3325
982011.01.04 19:05modify130.101.33161.33101.3325
992011.01.04 19:06modify130.101.33161.33141.3326
1002011.01.04 19:07modify130.101.33161.33171.3326
1012011.01.04 19:08s/l130.101.33171.33171.33261.001035.30
1022011.01.04 22:10buy140.101.330960.00000.0000
1032011.01.04 22:10modify140.101.330961.32831.3313
1042011.01.04 22:15modify140.101.330961.32871.3313
1052011.01.04 22:20modify140.101.330961.32881.3313
1062011.01.04 22:25modify140.101.330961.32891.3313
1072011.01.04 22:30modify140.101.330961.32901.3313
1082011.01.04 22:35modify140.101.330961.32911.3313
1092011.01.04 22:50modify140.101.330961.32921.3313
1102011.01.04 22:55modify140.101.330961.32921.3312
1112011.01.04 23:00modify140.101.330961.32941.3312
1122011.01.04 23:07modify140.101.330961.33021.3312
1132011.01.04 23:07modify140.101.330961.33061.3312
1142011.01.04 23:11t/p140.101.33121.33061.33122.401037.70
1152011.01.05 01:15sell150.101.331350.00000.0000
1162011.01.05 01:15modify150.101.331351.33271.3309
1172011.01.05 01:16modify150.101.331351.33201.3308
1182011.01.05 01:16modify150.101.331351.33171.3308
1192011.01.05 01:17modify150.101.331351.33151.3308
1202011.01.05 01:18t/p150.101.33081.33151.33085.501043.20
1212011.01.05 03:10buy160.101.327840.00000.0000
1222011.01.05 03:10modify160.101.327841.32631.3285
1232011.01.05 03:12modify160.101.327841.32631.3286
1242011.01.05 03:15modify160.101.327841.32631.3284
1252011.01.05 03:15modify160.101.327841.32631.3285
1262011.01.05 03:17modify160.101.327841.32711.3285
1272011.01.05 03:17modify160.101.327841.32751.3285
1282011.01.05 03:26modify160.101.327841.32781.3285
1292011.01.05 03:26t/p160.101.32851.32781.32856.601049.80
1302011.01.05 06:10buy170.101.328520.00000.0000
1312011.01.05 06:10modify170.101.328521.32631.3290
1322011.01.05 06:10modify170.101.328521.32631.3291
1332011.01.05 06:11modify170.101.328521.32751.3291
1342011.01.05 06:11modify170.101.328521.32811.3291
1352011.01.05 06:15s/l170.101.32811.32811.3291-4.201045.60
1362011.01.05 09:05sell180.101.325160.00000.0000
1372011.01.05 09:05modify180.101.325161.32841.3243
1382011.01.05 09:05modify180.101.325161.32841.3242
1392011.01.05 09:05modify180.101.325161.32681.3242
1402011.01.05 09:05modify180.101.325161.32601.3242
1412011.01.05 09:05modify180.101.325161.32561.3242
1422011.01.05 09:06s/l180.101.32561.32561.3242-4.401041.20
1432011.01.05 10:10buy190.101.32680.00000.0000
1442011.01.05 10:10modify190.101.32681.32471.3279
1452011.01.05 10:13modify190.101.32681.32471.3280
1462011.01.05 10:15modify190.101.32681.32471.3279
1472011.01.05 10:15modify190.101.32681.32471.3280
1482011.01.05 10:16modify190.101.32681.32581.3280
1492011.01.05 10:16modify190.101.32681.32641.3280
1502011.01.05 10:17modify190.101.32681.32671.3280
1512011.01.05 10:17modify190.101.32681.32691.3280
1522011.01.05 10:18s/l190.101.32691.32691.32801.001042.20
1532011.01.05 15:45buy200.101.315270.00000.0000
1542011.01.05 15:45modify200.101.315271.31241.3163
1552011.01.05 15:45modify200.101.315271.31391.3163
1562011.01.05 15:45modify200.101.315271.31461.3163
1572011.01.05 15:46modify200.101.315271.31501.3164
1582011.01.05 15:52s/l200.101.31501.31501.3164-2.701039.50
1592011.01.05 19:05sell210.101.317380.00000.0000
1602011.01.05 19:05modify210.101.317381.32031.3168
1612011.01.05 19:05modify210.101.317381.32031.3167
1622011.01.05 19:05modify210.101.317381.31881.3167
1632011.01.05 19:05modify210.101.317381.31811.3167
1642011.01.05 19:06modify210.101.317381.31771.3167
1652011.01.05 19:10s/l210.101.31771.31771.3167-3.201036.30
1662011.01.05 23:45sell220.101.315430.00000.0000
1672011.01.05 23:45modify220.101.315431.31651.3151
1682011.01.05 23:51modify220.101.315431.31601.3151
1692011.01.05 23:51modify220.101.315431.31571.3151
1702011.01.05 23:51t/p220.101.31511.31571.31513.301039.60
1712011.01.06 01:55sell230.101.315390.00000.0000
1722011.01.06 01:55modify230.101.315391.31691.3149
1732011.01.06 01:55modify230.101.315391.31611.3149
1742011.01.06 01:56modify230.101.315391.31571.3149
1752011.01.06 01:56t/p230.101.31491.31571.31494.901044.50
1762011.01.06 08:45sell240.101.312240.00000.0000
1772011.01.06 08:45modify240.101.312241.31521.3112
1782011.01.06 08:45modify240.101.312241.31371.3112
1792011.01.06 08:45modify240.101.312241.31301.3112
1802011.01.06 08:45modify240.101.312241.31261.3112
1812011.01.06 08:45modify240.101.312241.31241.3112
1822011.01.06 08:46modify240.101.312241.31221.3111
1832011.01.06 08:46modify240.101.312241.31211.3111
1842011.01.06 08:46modify240.101.312241.31201.3111
1852011.01.06 08:46modify240.101.312241.31191.3111
1862011.01.06 08:46modify240.101.312241.31181.3111
1872011.01.06 08:46modify240.101.312241.31171.3111
1882011.01.06 08:46t/p240.101.31111.31171.311111.401055.90
1892011.01.06 13:00buy250.101.31060.00000.0000
1902011.01.06 13:00modify250.101.31061.30831.3112
1912011.01.06 13:00modify250.101.31061.30951.3112
1922011.01.06 13:00modify250.101.31061.31011.3112
1932011.01.06 13:03t/p250.101.31121.31011.31126.001061.90
1942011.01.06 14:35buy260.101.311870.00000.0000
1952011.01.06 14:35modify260.101.311871.30811.3129
1962011.01.06 14:35modify260.101.311871.31001.3129
1972011.01.06 14:35modify260.101.311871.31101.3129
1982011.01.06 14:36s/l260.101.31101.31101.3129-8.701053.20
1992011.01.06 17:50buy270.101.301970.00000.0000
2002011.01.06 17:50modify270.101.301971.29871.3029
2012011.01.06 17:51modify270.101.301971.30041.3030
2022011.01.06 17:51modify270.101.301971.30121.3030
2032011.01.06 17:51modify270.101.301971.30161.3030
2042011.01.06 17:51modify270.101.301971.30191.3030
2052011.01.06 17:51modify270.101.301971.30211.3030
2062011.01.06 17:52modify270.101.301971.30221.3030
2072011.01.06 17:52modify270.101.301971.30231.3030
2082011.01.06 17:53modify270.101.301971.30241.3030
2092011.01.06 17:54s/l270.101.30241.30241.30304.301057.50
2102011.01.06 20:00buy280.101.302470.00000.0000
2112011.01.06 20:00modify280.101.302471.29931.3032
2122011.01.06 20:03modify280.101.302471.29931.3033
2132011.01.06 20:05modify280.101.302471.29961.3032
2142011.01.06 20:10modify280.101.302471.29961.3031
2152011.01.06 20:20modify280.101.302471.29961.3030
2162011.01.06 20:20modify280.101.302471.29961.3031
2172011.01.06 20:25modify280.101.302471.29961.3030
2182011.01.06 20:30modify280.101.302471.29961.3029
2192011.01.06 20:30modify280.101.302471.29961.3030
2202011.01.06 20:35modify280.101.302471.29961.3029
2212011.01.06 20:36modify280.101.302471.29961.3030
2222011.01.06 20:45modify280.101.302471.30011.3029
2232011.01.06 20:50modify280.101.302471.30011.3028
2242011.01.06 20:50modify280.101.302471.30011.3029
2252011.01.06 20:55modify280.101.302471.30011.3028
2262011.01.06 20:55modify280.101.302471.30011.3029
2272011.01.06 21:10modify280.101.302471.30011.3028
2282011.01.06 21:10modify280.101.302471.30011.3029
2292011.01.06 21:32s/l280.101.30011.30011.3029-23.701033.80
2302011.01.06 23:50buy290.101.300040.00000.0000
2312011.01.06 23:50modify290.101.300041.29871.3006
2322011.01.06 23:54modify290.101.300041.29871.3007
2332011.01.06 23:54modify290.101.300041.29941.3007
2342011.01.06 23:58modify290.101.300041.29981.3007
2352011.01.07 00:09modify290.101.300041.30011.3007
2362011.01.07 00:09t/p290.101.30071.30011.30076.621040.42
2372011.01.07 01:10buy300.101.300040.00000.0000
2382011.01.07 01:10modify300.101.300041.29771.3008
2392011.01.07 01:10modify300.101.300041.29771.3009
2402011.01.07 01:15modify300.101.300041.29801.3009
2412011.01.07 01:17modify300.101.300041.29911.3009
2422011.01.07 01:17modify300.101.300041.29961.3009
2432011.01.07 01:22modify300.101.300041.29991.3009
2442011.01.07 01:22modify300.101.300041.30011.3009
2452011.01.07 01:23modify300.101.300041.30021.3009
2462011.01.07 01:24t/p300.101.30091.30021.30098.601049.02
2472011.01.07 08:35buy310.101.299340.00000.0000
2482011.01.07 08:35modify310.101.299341.29791.2999
2492011.01.07 08:35modify310.101.299341.29791.3000
2502011.01.07 08:36modify310.101.299341.29871.3000
2512011.01.07 08:36modify310.101.299341.29911.3000
2522011.01.07 08:38s/l310.101.29911.29911.3000-2.401046.62
2532011.01.07 12:50buy320.101.298670.00000.0000
2542011.01.07 12:50modify320.101.298671.29661.2992
2552011.01.07 12:50modify320.101.298671.29771.2992
2562011.01.07 12:50modify320.101.298671.29821.2992
2572011.01.07 12:52s/l320.101.29821.29821.2992-4.701041.92
2582011.01.07 15:10buy330.101.299280.00000.0000
2592011.01.07 15:10modify330.101.299281.29651.3022
2602011.01.07 15:10modify330.101.299281.29791.3022
2612011.01.07 15:10modify330.101.299281.29861.3022
2622011.01.07 15:10modify330.101.299281.29901.3022
2632011.01.07 15:11s/l330.101.29901.29901.3022-2.801039.12
2642011.01.07 19:20buy340.101.293450.00000.0000
2652011.01.07 19:20modify340.101.293451.28981.2942
2662011.01.07 19:25modify340.101.293451.28991.2941
2672011.01.07 19:29modify340.101.293451.28991.2942
2682011.01.07 19:30modify340.101.293451.28991.2941
2692011.01.07 19:35modify340.101.293451.29011.2941
2702011.01.07 19:36modify340.101.293451.29181.2941
2712011.01.07 19:36modify340.101.293451.29271.2941
2722011.01.07 19:36modify340.101.293451.29311.2941
2732011.01.07 19:47t/p340.101.29411.29311.29416.501045.62
2742011.01.10 01:35buy350.101.290260.00000.0000
2752011.01.10 01:35modify350.101.290261.28841.2909
2762011.01.10 01:35modify350.101.290261.28941.2909
2772011.01.10 01:36modify350.101.290261.28991.2909
2782011.01.10 01:41s/l350.101.28991.28991.2909-3.601042.02
2792011.01.10 03:40sell360.101.29190.00000.0000
2802011.01.10 03:40modify360.101.29191.29391.2912
2812011.01.10 03:42modify360.101.29191.29391.2911
2822011.01.10 03:45modify360.101.29191.29351.2912
2832011.01.10 03:50modify360.101.29191.29331.2913
2842011.01.10 03:54modify360.101.29191.29331.2912
2852011.01.10 03:55modify360.101.29191.29331.2913
2862011.01.10 03:58modify360.101.29191.29261.2913
2872011.01.10 03:58modify360.101.29191.29231.2913
2882011.01.10 04:00modify360.101.29191.29211.2913
2892011.01.10 04:01modify360.101.29191.29191.2913
2902011.01.10 04:04t/p360.101.29131.29191.29136.001048.02
2912011.01.10 07:25buy370.101.290430.00000.0000
2922011.01.10 07:25modify370.101.290431.28911.2909
2932011.01.10 07:25modify370.101.290431.28911.2910
2942011.01.10 07:25modify370.101.290431.28981.2910
2952011.01.10 07:31modify370.101.290431.29021.2910
2962011.01.10 07:34s/l370.101.29021.29021.2910-2.301045.72
2972011.01.10 09:05buy380.101.290690.00000.0000
2982011.01.10 09:05modify380.101.290691.28771.2917
2992011.01.10 09:05modify380.101.290691.28921.2917
3002011.01.10 09:05modify380.101.290691.29001.2917
3012011.01.10 09:05modify380.101.290691.29041.2917
3022011.01.10 09:07s/l380.101.29041.29041.2917-2.901042.82
3032011.01.10 09:40sell390.101.289240.00000.0000
3042011.01.10 09:40modify390.101.289241.29131.2881
3052011.01.10 09:40modify390.101.289241.29131.2882
3062011.01.10 09:41modify390.101.289241.29131.2881
3072011.01.10 09:45modify390.101.289241.29131.2882
3082011.01.10 09:47modify390.101.289241.29031.2882
3092011.01.10 09:47modify390.101.289241.28981.2882
3102011.01.10 09:47modify390.101.289241.28951.2881
3112011.01.10 09:48s/l390.101.28951.28951.2881-2.601040.22
3122011.01.10 14:15buy400.101.290410.00000.0000
3132011.01.10 14:15modify400.101.290411.28731.2913
3142011.01.10 14:16modify400.101.290411.28891.2914
3152011.01.10 14:16modify400.101.290411.28971.2914
3162011.01.10 14:16modify400.101.290411.29011.2914
3172011.01.10 14:17s/l400.101.29011.29011.2914-3.101037.12
3182011.01.10 18:55sell410.101.294690.00000.0000
3192011.01.10 18:55modify410.101.294691.29771.2940
3202011.01.10 18:56modify410.101.294691.29621.2940
3212011.01.10 18:56modify410.101.294691.29541.2940
3222011.01.10 18:56modify410.101.294691.29501.2939
3232011.01.10 18:59modify410.101.294691.29481.2939
3242011.01.10 19:01t/p410.101.29391.29481.29397.901045.02
3252011.01.10 22:10sell420.101.294560.00000.0000
3262011.01.10 22:10modify420.101.294561.29651.2942
3272011.01.10 22:10modify420.101.294561.29651.2941
3282011.01.10 22:15modify420.101.294561.29631.2941
3292011.01.10 22:16modify420.101.294561.29541.2941
3302011.01.10 22:16modify420.101.294561.29501.2941
3312011.01.10 22:23s/l420.101.29501.29501.2941-4.401040.62
3322011.01.11 01:15sell430.101.295150.00000.0000
3332011.01.11 01:15modify430.101.295151.29621.2947
3342011.01.11 01:16modify430.101.295151.29621.2946
3352011.01.11 01:20modify430.101.295151.29621.2947
3362011.01.11 01:20modify430.101.295151.29571.2947
3372011.01.11 01:20modify430.101.295151.29541.2947
3382011.01.11 01:22t/p430.101.29471.29541.29474.501045.12
3392011.01.11 02:45buy440.101.29280.00000.0000
3402011.01.11 02:45modify440.101.29281.29071.2936
3412011.01.11 02:45modify440.101.29281.29181.2936
3422011.01.11 02:45modify440.101.29281.29241.2936
3432011.01.11 02:45modify440.101.29281.29271.2936
3442011.01.11 02:45s/l440.101.29271.29271.2936-1.001044.12
3452011.01.11 07:50sell450.101.29440.00000.0000
3462011.01.11 07:50modify450.101.29441.29701.2936
3472011.01.11 07:51modify450.101.29441.29571.2936
3482011.01.11 07:51modify450.101.29441.29511.2936
3492011.01.11 07:51modify450.101.29441.29471.2936
3502011.01.11 07:51modify450.101.29441.29451.2935
3512011.01.11 07:51modify450.101.29441.29441.2935
3522011.01.11 07:51modify450.101.29441.29431.2935
3532011.01.11 07:52s/l450.101.29431.29431.29351.001045.12
3542011.01.11 09:20buy460.101.294120.00000.0000
3552011.01.11 09:20modify460.101.294121.29141.2951
3562011.01.11 09:20modify460.101.294121.29281.2951
3572011.01.11 09:20modify460.101.294121.29351.2951
3582011.01.11 09:21modify460.101.294121.29391.2951
3592011.01.11 09:23s/l460.101.29391.29391.2951-2.201042.92
3602011.01.11 11:35buy470.101.293340.00000.0000
3612011.01.11 11:35modify470.101.293341.29091.2939
3622011.01.11 11:35modify470.101.293341.29091.2940
3632011.01.11 11:37modify470.101.293341.29221.2940
3642011.01.11 11:37modify470.101.293341.29281.2940
3652011.01.11 11:42s/l470.101.29281.29281.2940-5.401037.52
3662011.01.11 13:50sell480.101.296250.00000.0000
3672011.01.11 13:50modify480.101.296251.29861.2955
3682011.01.11 13:50modify480.101.296251.29861.2954
3692011.01.11 13:50modify480.101.296251.29741.2954
3702011.01.11 13:50modify480.101.296251.29681.2954
3712011.01.11 13:56s/l480.101.29681.29681.2954-5.501032.02
3722011.01.11 15:30sell490.101.294980.00000.0000
3732011.01.11 15:30modify490.101.294981.29741.2940
3742011.01.11 15:30modify490.101.294981.29621.2940
3752011.01.11 15:30modify490.101.294981.29561.2940
3762011.01.11 15:32modify490.101.294981.29531.2939
3772011.01.11 15:33modify490.101.294981.29511.2939
3782011.01.11 15:33modify490.101.294981.29491.2939
3792011.01.11 15:33modify490.101.294981.29481.2939
3802011.01.11 15:33modify490.101.294981.29471.2939
3812011.01.11 15:34s/l490.101.29471.29471.29392.801034.82
3822011.01.11 22:25sell500.101.297470.00000.0000
3832011.01.11 22:25modify500.101.297471.29891.2971
3842011.01.11 22:26modify500.101.297471.29821.2971
3852011.01.11 22:26modify500.101.297471.29781.2971
3862011.01.11 22:26t/p500.101.29711.29781.29713.701038.52
3872011.01.12 01:20sell510.101.297320.00000.0000
3882011.01.12 01:20modify510.101.297321.30001.2967
3892011.01.12 01:24modify510.101.297321.30001.2966
3902011.01.12 01:25modify510.101.297321.29861.2967
3912011.01.12 01:25modify510.101.297321.29861.2966
3922011.01.12 01:27s/l510.101.29861.29861.2966-12.801025.72
3932011.01.12 07:25buy520.101.29940.00000.0000
3942011.01.12 07:25modify520.101.29941.29791.2998
3952011.01.12 07:25modify520.101.29941.29871.2998
3962011.01.12 07:25modify520.101.29941.29911.2998
3972011.01.12 07:34t/p520.101.29981.29911.29984.001029.72
3982011.01.12 10:55sell530.101.302590.00000.0000
3992011.01.12 10:55modify530.101.302591.30561.3018
4002011.01.12 10:55modify530.101.302591.30561.3017
4012011.01.12 10:55modify530.101.302591.30411.3017
4022011.01.12 10:55modify530.101.302591.30331.3017
4032011.01.12 10:56s/l530.101.30331.30331.3017-7.101022.62
4042011.01.12 16:10sell540.101.302790.00000.0000
4052011.01.12 16:10modify540.101.302791.30591.3019
4062011.01.12 16:11modify540.101.302791.30431.3018
4072011.01.12 16:11modify540.101.302791.30351.3018
4082011.01.12 16:11modify540.101.302791.30311.3018
4092011.01.12 16:13s/l540.101.30311.30311.3018-3.101019.52
4102011.01.12 20:20sell550.101.31170.00000.0000
4112011.01.12 20:20modify550.101.31171.31471.3109
4122011.01.12 20:20modify550.101.31171.31321.3109
4132011.01.12 20:20modify550.101.31171.31251.3109
4142011.01.12 20:20modify550.101.31171.31211.3109
4152011.01.12 20:23s/l550.101.31211.31211.3109-4.001015.52
4162011.01.13 01:00sell560.101.312640.00000.0000
4172011.01.13 01:00modify560.101.312641.31371.3123
4182011.01.13 01:05modify560.101.312641.31321.3123
4192011.01.13 01:12modify560.101.312641.31291.3123
4202011.01.13 01:13t/p560.101.31231.31291.31233.401018.92
4212011.01.13 01:45buy570.101.31290.00000.0000
4222011.01.13 01:45modify570.101.31291.31171.3135
4232011.01.13 01:45modify570.101.31291.31241.3135
4242011.01.13 01:50t/p570.101.31351.31241.31356.001024.92
4252011.01.13 08:10buy580.101.310660.00000.0000
4262011.01.13 08:10modify580.101.310661.30881.3112
4272011.01.13 08:10modify580.101.310661.30881.3111
4282011.01.13 08:10modify580.101.310661.30981.3112
4292011.01.13 08:10modify580.101.310661.31031.3112
4302011.01.13 08:13s/l580.101.31031.31031.3112-3.601021.32
4312011.01.13 09:20sell590.101.312270.00000.0000
4322011.01.13 09:20modify590.101.312271.31391.3115
4332011.01.13 09:20modify590.101.312271.31391.3114
4342011.01.13 09:23modify590.101.312271.31311.3114
4352011.01.13 09:23modify590.101.312271.31271.3114
4362011.01.13 09:26s/l590.101.31271.31271.3114-4.301017.02
4372011.01.13 11:05sell600.101.31460.00000.0000
4382011.01.13 11:05modify600.101.31461.31691.3136
4392011.01.13 11:06modify600.101.31461.31691.3135
4402011.01.13 11:06modify600.101.31461.31581.3135
4412011.01.13 11:06modify600.101.31461.31521.3135
4422011.01.13 11:08s/l600.101.31521.31521.3135-6.001011.02
4432011.01.13 15:15sell610.101.328130.00000.0000
4442011.01.13 15:15modify610.101.328131.33071.3265
4452011.01.13 15:17modify610.101.328131.32941.3264
4462011.01.13 15:17modify610.101.328131.32881.3264
4472011.01.13 15:17modify610.101.328131.32851.3264
4482011.01.13 15:19modify610.101.328131.32831.3264
4492011.01.13 15:21s/l610.101.32831.32831.3264-1.701009.32
4502011.01.13 16:55sell620.101.332170.00000.0000
4512011.01.13 16:55modify620.101.332171.33491.3309
4522011.01.13 16:55modify620.101.332171.33491.3308
4532011.01.13 16:56modify620.101.332171.33351.3308
4542011.01.13 16:56modify620.101.332171.33281.3308
4552011.01.13 16:57s/l620.101.33281.33281.3308-6.301003.02
4562011.01.13 19:00sell630.101.335430.00000.0000
4572011.01.13 19:00modify630.101.335431.33931.3346
4582011.01.13 19:01modify630.101.335431.33741.3346
4592011.01.13 19:01modify630.101.335431.33641.3346
4602011.01.13 19:01modify630.101.335431.33591.3346
4612011.01.13 19:02s/l630.101.33591.33591.3346-4.70998.32
4622011.01.13 20:15sell640.101.33520.00000.0000
4632011.01.13 20:15modify640.101.33521.33861.3345
4642011.01.13 20:17modify640.101.33521.33861.3344
4652011.01.13 20:20modify640.101.33521.33851.3345
4662011.01.13 20:26modify640.101.33521.33851.3344
4672011.01.13 20:30modify640.101.33521.33851.3345
4682011.01.13 20:40modify640.101.33521.33851.3346
4692011.01.13 20:41modify640.101.33521.33851.3345
4702011.01.13 20:45modify640.101.33521.33851.3346
4712011.01.13 20:45modify640.101.33521.33851.3345
4722011.01.13 20:49modify640.101.33521.33691.3344
4732011.01.13 20:49modify640.101.33521.33611.3344
4742011.01.13 20:49modify640.101.33521.33571.3344
4752011.01.13 20:49modify640.101.33521.33541.3344
4762011.01.13 20:53s/l640.101.33541.33541.3344-2.00996.32
4772011.01.14 01:15sell650.101.334590.00000.0000
4782011.01.14 01:15modify650.101.334591.33641.3341
4792011.01.14 01:17modify650.101.334591.33641.3340
4802011.01.14 01:17modify650.101.334591.33551.3340
4812011.01.14 01:17modify650.101.334591.33501.3340
4822011.01.14 01:37t/p650.101.33401.33501.33405.901002.22
4832011.01.14 02:10buy660.101.33470.00000.0000
4842011.01.14 02:10modify660.101.33471.33301.3353
4852011.01.14 02:15modify660.101.33471.33331.3352
4862011.01.14 02:15modify660.101.33471.33331.3353
4872011.01.14 02:16modify660.101.33471.33411.3353
4882011.01.14 02:23s/l660.101.33411.33411.3353-6.00996.22
4892011.01.14 05:55buy670.101.33450.00000.0000
4902011.01.14 05:55modify670.101.33451.33261.3349
4912011.01.14 05:55modify670.101.33451.33361.3349
4922011.01.14 05:56modify670.101.33451.33411.3349
4932011.01.14 06:00t/p670.101.33491.33411.33494.001000.22
4942011.01.14 09:50sell680.101.341960.00000.0000
4952011.01.14 09:50modify680.101.341961.34601.3403
4962011.01.14 09:50modify680.101.341961.34601.3402
4972011.01.14 09:55modify680.101.341961.34461.3404
4982011.01.14 09:56modify680.101.341961.34461.3403
4992011.01.14 09:57modify680.101.341961.34331.3403
5002011.01.14 09:57modify680.101.341961.34261.3403
5012011.01.14 09:57modify680.101.341961.34231.3403
5022011.01.14 09:58modify680.101.341961.34211.3403
5032011.01.14 09:58modify680.101.341961.34191.3403
5042011.01.14 10:00modify680.101.341961.34181.3404
5052011.01.14 10:01s/l680.101.34181.34181.34041.601001.82
5062011.01.14 13:50buy690.101.334790.00000.0000
5072011.01.14 13:50modify690.101.334791.33191.3358
5082011.01.14 13:50modify690.101.334791.33341.3358
5092011.01.14 13:50modify690.101.334791.33411.3358
5102011.01.14 13:50modify690.101.334791.33451.3359
5112011.01.14 13:50modify690.101.334791.33481.3359
5122011.01.14 13:51s/l690.101.33481.33481.33590.101001.92
5132011.01.14 18:15buy700.101.334710.00000.0000
5142011.01.14 18:15modify700.101.334711.32991.3359
5152011.01.14 18:15modify700.101.334711.33241.3359
5162011.01.14 18:15modify700.101.334711.33361.3359
5172011.01.14 18:15modify700.101.334711.33421.3359
5182011.01.14 18:15modify700.101.334711.33461.3360
5192011.01.14 18:15modify700.101.334711.33481.3360
5202011.01.14 18:15modify700.101.334711.33501.3360
5212011.01.14 18:15modify700.101.334711.33511.3360
5222011.01.14 18:15modify700.101.334711.33521.3360
5232011.01.14 18:15modify700.101.334711.33531.3360
5242011.01.14 18:15modify700.101.334711.33531.3361
5252011.01.14 18:16s/l700.101.33531.33531.33615.901007.82
5262011.01.17 00:05sell710.101.336730.00000.0000
5272011.01.17 00:05modify710.101.336731.33841.3361
5282011.01.17 00:25modify710.101.336731.33841.3362
5292011.01.17 00:27modify710.101.336731.33841.3361
5302011.01.17 00:30modify710.101.336731.33841.3362
5312011.01.17 00:47s/l710.101.33841.33841.3362-16.70991.12
5322011.01.17 02:45buy720.101.335060.00000.0000
5332011.01.17 02:45modify720.101.335061.33341.3357
5342011.01.17 02:50modify720.101.335061.33361.3357
5352011.01.17 02:55modify720.101.335061.33361.3356
5362011.01.17 02:56modify720.101.335061.33361.3357
5372011.01.17 03:00modify720.101.335061.33361.3355
5382011.01.17 03:00modify720.101.335061.33361.3356
5392011.01.17 03:05modify720.101.335061.33361.3355
5402011.01.17 03:10modify720.101.335061.33361.3354
5412011.01.17 03:10modify720.101.335061.33361.3355
5422011.01.17 03:15modify720.101.335061.33361.3354
5432011.01.17 03:18modify720.101.335061.33361.3355
5442011.01.17 03:20modify720.101.335061.33361.3354
5452011.01.17 03:21modify720.101.335061.33361.3355
5462011.01.17 03:25modify720.101.335061.33361.3354
5472011.01.17 03:33s/l720.101.33361.33361.3354-14.60976.52
5482011.01.17 08:25buy730.101.331510.00000.0000
5492011.01.17 08:25modify730.101.331511.32961.3323
5502011.01.17 08:29modify730.101.331511.32961.3324
5512011.01.17 08:30modify730.101.331511.33001.3322
5522011.01.17 08:30modify730.101.331511.33001.3323
5532011.01.17 08:35modify730.101.331511.33001.3322
5542011.01.17 08:35modify730.101.331511.33081.3322
5552011.01.17 08:35modify730.101.331511.33121.3323
5562011.01.17 08:35modify730.101.331511.33151.3323
5572011.01.17 08:37modify730.101.331511.33171.3323
5582011.01.17 08:41t/p730.101.33231.33171.33237.90984.42
5592011.01.17 10:50buy740.101.32700.00000.0000
5602011.01.17 10:50modify740.101.32701.32511.3277
5612011.01.17 10:52modify740.101.32701.32611.3278
5622011.01.17 10:52modify740.101.32701.32661.3278
5632011.01.17 10:56s/l740.101.32661.32661.3278-4.00980.42
5642011.01.17 16:20sell750.101.328320.00000.0000
5652011.01.17 16:20modify750.101.328321.33151.3276
5662011.01.17 16:20modify750.101.328321.32991.3276
5672011.01.17 16:20modify750.101.328321.32911.3276
5682011.01.17 16:22s/l750.101.32911.32911.3276-7.80972.62
5692011.01.17 22:10buy760.101.32930.00000.0000
5702011.01.17 22:10modify760.101.32931.32801.3296
5712011.01.17 22:10modify760.101.32931.32871.3296
5722011.01.17 22:26s/l760.101.32871.32871.3296-6.00966.62
5732011.01.18 00:10buy770.101.328430.00000.0000
5742011.01.18 00:10modify770.101.328431.32751.3289
5752011.01.18 00:11modify770.101.328431.32801.3289
5762011.01.18 00:15s/l770.101.32801.32801.3289-4.30962.32
5772011.01.18 01:05buy780.101.328730.00000.0000
5782011.01.18 01:05modify780.101.328731.32721.3291
5792011.01.18 01:05modify780.101.328731.32721.3292
5802011.01.18 01:10modify780.101.328731.32731.3292
5812011.01.18 01:14s/l780.101.32731.32731.3292-14.30948.02
5822011.01.18 04:15buy790.101.328260.00000.0000
5832011.01.18 04:15modify790.101.328261.32671.3287
5842011.01.18 04:15modify790.101.328261.32671.3286
5852011.01.18 04:16modify790.101.328261.32751.3287
5862011.01.18 04:19modify790.101.328261.32791.3287
5872011.01.18 05:01t/p790.101.32871.32791.32874.40952.42
5882011.01.18 06:15sell800.101.33090.00000.0000
5892011.01.18 06:15modify800.101.33091.33251.3304
5902011.01.18 06:20modify800.101.33091.33211.3304
5912011.01.18 06:21modify800.101.33091.33211.3303
5922011.01.18 06:25modify800.101.33091.33211.3304
5932011.01.18 06:25modify800.101.33091.33211.3303
5942011.01.18 06:30modify800.101.33091.33211.3304
5952011.01.18 06:40modify800.101.33091.33211.3305
5962011.01.18 06:40modify800.101.33091.33211.3304
5972011.01.18 06:50modify800.101.33091.33211.3305
5982011.01.18 06:51modify800.101.33091.33211.3304
5992011.01.18 06:55modify800.101.33091.33211.3305
6002011.01.18 07:10modify800.101.33091.33211.3306
6012011.01.18 07:10modify800.101.33091.33211.3305
6022011.01.18 07:11modify800.101.33091.33151.3305
6032011.01.18 07:11modify800.101.33091.33121.3305
6042011.01.18 07:17t/p800.101.33051.33121.33054.00956.42
6052011.01.18 09:00sell810.101.334840.00000.0000
6062011.01.18 09:00modify810.101.334841.33691.3339
6072011.01.18 09:05modify810.101.334841.33681.3340
6082011.01.18 09:06modify810.101.334841.33681.3339
6092011.01.18 09:10modify810.101.334841.33681.3341
6102011.01.18 09:13modify810.101.334841.33681.3340
6112011.01.18 09:15modify810.101.334841.33681.3341
6122011.01.18 09:16modify810.101.334841.33681.3340
6132011.01.18 09:20modify810.101.334841.33681.3341
6142011.01.18 09:20modify810.101.334841.33681.3340
6152011.01.18 09:25modify810.101.334841.33681.3341
6162011.01.18 09:25modify810.101.334841.33681.3340
6172011.01.18 09:29s/l810.101.33681.33681.3340-19.60936.82
6182011.01.18 10:55sell820.101.33980.00000.0000
6192011.01.18 10:55modify820.101.33981.34181.3388
6202011.01.18 10:55modify820.101.33981.34181.3387
6212011.01.18 11:00modify820.101.33981.34181.3388
6222011.01.18 11:00modify820.101.33981.34181.3387
6232011.01.18 11:00s/l820.101.34181.34181.3387-20.00916.82
6242011.01.18 11:30sell830.101.339780.00000.0000
6252011.01.18 11:30modify830.101.339781.34311.3387
6262011.01.18 11:30modify830.101.339781.34141.3387
6272011.01.18 11:30modify830.101.339781.34061.3387
6282011.01.18 11:30modify830.101.339781.34021.3387
6292011.01.18 11:30modify830.101.339781.33991.3387
6302011.01.18 11:31s/l830.101.33991.33991.3387-1.20915.62
6312011.01.18 14:55buy840.101.339480.00000.0000
6322011.01.18 14:55modify840.101.339481.33651.3405
6332011.01.18 14:55modify840.101.339481.33801.3406
6342011.01.18 14:55modify840.101.339481.33881.3406
6352011.01.18 14:56s/l840.101.33881.33881.3406-6.80908.82
6362011.01.18 16:35sell850.101.342690.00000.0000
6372011.01.18 16:35modify850.101.342691.34611.3416
6382011.01.18 16:35modify850.101.342691.34611.3415
6392011.01.18 16:35modify850.101.342691.34441.3415
6402011.01.18 16:35modify850.101.342691.34351.3415
6412011.01.18 16:35modify850.101.342691.34311.3415
6422011.01.18 16:36s/l850.101.34311.34311.3415-4.10904.72
6432011.01.19 01:05buy860.101.338970.00000.0000
6442011.01.19 01:05modify860.101.338971.33671.3394
6452011.01.19 01:06modify860.101.338971.33791.3394
6462011.01.19 01:06modify860.101.338971.33851.3394
6472011.01.19 01:10modify860.101.338971.33881.3394
6482011.01.19 01:10t/p860.101.33941.33881.33944.30909.02
6492011.01.19 03:15sell870.101.342140.00000.0000
6502011.01.19 03:15modify870.101.342141.34351.3414
6512011.01.19 03:22modify870.101.342141.34351.3413
6522011.01.19 03:22s/l870.101.34351.34351.3413-13.60895.42
6532011.01.19 09:05sell880.101.34610.00000.0000
6542011.01.19 09:05modify880.101.34611.34991.3449
6552011.01.19 09:05modify880.101.34611.34991.3448
6562011.01.19 09:10modify880.101.34611.34811.3449
6572011.01.19 09:10modify880.101.34611.34811.3448
6582011.01.19 09:10modify880.101.34611.34711.3448
6592011.01.19 09:10modify880.101.34611.34661.3448
6602011.01.19 09:10modify880.101.34611.34631.3448
6612011.01.19 09:11modify880.101.34611.34611.3448
6622011.01.19 09:11modify880.101.34611.34601.3448
6632011.01.19 09:11modify880.101.34611.34591.3448
6642011.01.19 09:11s/l880.101.34591.34591.34482.00897.42
6652011.01.19 11:05sell890.101.343810.00000.0000
6662011.01.19 11:05modify890.101.343811.34791.3427
6672011.01.19 11:07modify890.101.343811.34791.3426
6682011.01.19 11:10modify890.101.343811.34771.3427
6692011.01.19 11:10modify890.101.343811.34771.3426
6702011.01.19 11:15modify890.101.343811.34771.3427
6712011.01.19 11:15modify890.101.343811.34771.3426
6722011.01.19 11:18modify890.101.343811.34771.3425
6732011.01.19 11:20modify890.101.343811.34771.3426
6742011.01.19 11:21modify890.101.343811.34771.3425
6752011.01.19 11:23modify890.101.343811.34581.3425
6762011.01.19 11:23modify890.101.343811.34481.3425
6772011.01.19 11:23modify890.101.343811.34431.3425
6782011.01.19 11:23s/l890.101.34431.34431.3425-4.90892.52
6792011.01.19 11:35buy900.101.347860.00000.0000
6802011.01.19 11:35modify900.101.347861.34301.3493
6812011.01.19 11:35modify900.101.347861.34551.3493
6822011.01.19 11:35modify900.101.347861.34671.3493
6832011.01.19 11:35modify900.101.347861.34731.3493
6842011.01.19 11:37modify900.101.347861.34771.3493
6852011.01.19 11:37modify900.101.347861.34791.3493
6862011.01.19 11:38modify900.101.347861.34811.3494
6872011.01.19 11:39s/l900.101.34811.34811.34942.40894.92
6882011.01.19 15:00sell910.101.35100.00000.0000
6892011.01.19 15:00modify910.101.35101.35461.3499
6902011.01.19 15:00modify910.101.35101.35461.3498
6912011.01.19 15:00modify910.101.35101.35281.3498
6922011.01.19 15:00modify910.101.35101.35191.3498
6932011.01.19 15:00modify910.101.35101.35151.3498
6942011.01.19 15:02modify910.101.35101.35121.3498
6952011.01.19 15:03modify910.101.35101.35101.3498
6962011.01.19 15:04s/l910.101.35101.35101.34980.00894.92
6972011.01.19 18:35sell920.101.348420.00000.0000
6982011.01.19 18:35modify920.101.348421.35141.3477
6992011.01.19 18:40modify920.101.348421.35081.3478
7002011.01.19 18:40modify920.101.348421.34961.3477
7012011.01.19 18:40modify920.101.348421.34901.3477
7022011.01.19 18:44modify920.101.348421.34871.3477
7032011.01.19 18:48modify920.101.348421.34851.3477
7042011.01.19 18:48modify920.101.348421.34841.3477
7052011.01.19 18:50modify920.101.348421.34831.3477
7062011.01.19 18:51t/p920.101.34771.34831.34777.20902.12
7072011.01.19 20:25sell930.101.34780.00000.0000
7082011.01.19 20:25modify930.101.34781.34981.3472
7092011.01.19 20:25modify930.101.34781.34981.3471
7102011.01.19 20:25modify930.101.34781.34881.3471
7112011.01.19 20:25modify930.101.34781.34831.3471
7122011.01.19 20:27modify930.101.34781.34801.3471
7132011.01.19 20:32s/l930.101.34801.34801.3471-2.00900.12
7142011.01.20 00:20buy940.101.346430.00000.0000
7152011.01.20 00:20modify940.101.346431.34491.3468
7162011.01.20 00:20modify940.101.346431.34491.3469
7172011.01.20 00:21modify940.101.346431.34571.3469
7182011.01.20 00:48s/l940.101.34571.34571.3469-7.30892.82
7192011.01.20 01:50buy950.101.344970.00000.0000
7202011.01.20 01:50modify950.101.344971.34291.3455
7212011.01.20 01:53modify950.101.344971.34291.3456
7222011.01.20 01:55modify950.101.344971.34341.3455
7232011.01.20 01:56modify950.101.344971.34341.3456
7242011.01.20 02:00modify950.101.344971.34341.3455
7252011.01.20 02:01modify950.101.344971.34341.3456
7262011.01.20 02:05modify950.101.344971.34341.3455
7272011.01.20 02:08modify950.101.344971.34341.3456
7282011.01.20 02:09modify950.101.344971.34341.3455
7292011.01.20 02:12modify950.101.344971.34341.3456
7302011.01.20 02:15modify950.101.344971.34341.3455
7312011.01.20 02:15s/l950.101.34341.34341.3455-15.70877.12
7322011.01.20 03:10buy960.101.34590.00000.0000
7332011.01.20 03:10modify960.101.34591.34321.3466
7342011.01.20 03:14modify960.101.34591.34321.3467
7352011.01.20 03:15modify960.101.34591.34381.3466
7362011.01.20 03:18modify960.101.34591.34381.3467
7372011.01.20 03:20modify960.101.34591.34381.3466
7382011.01.20 03:24modify960.101.34591.34381.3467
7392011.01.20 03:24modify960.101.34591.34381.3466
7402011.01.20 03:25modify960.101.34591.34391.3466
7412011.01.20 03:28modify960.101.34591.34391.3467
7422011.01.20 03:35modify960.101.34591.34391.3466
7432011.01.20 03:35s/l960.101.34391.34391.3466-20.00857.12
7442011.01.20 09:25buy970.101.344770.00000.0000
7452011.01.20 09:25modify970.101.344771.34261.3457
7462011.01.20 09:25modify970.101.344771.34371.3457
7472011.01.20 09:25modify970.101.344771.34431.3457
7482011.01.20 09:26modify970.101.344771.34461.3457
7492011.01.20 09:26modify970.101.344771.34481.3457
7502011.01.20 09:30s/l970.101.34481.34481.34570.30857.42
7512011.01.20 11:25sell980.101.349660.00000.0000
7522011.01.20 11:25modify980.101.349661.35221.3487
7532011.01.20 11:25modify980.101.349661.35091.3487
7542011.01.20 11:25modify980.101.349661.35031.3487
7552011.01.20 11:26modify980.101.349661.35001.3486
7562011.01.20 11:28modify980.101.349661.34981.3486
7572011.01.20 11:29modify980.101.349661.34961.3486
7582011.01.20 11:29modify980.101.349661.34951.3486
7592011.01.20 11:30s/l980.101.34951.34951.34861.60859.02
7602011.01.20 14:00sell990.101.347450.00000.0000
7612011.01.20 14:00modify990.101.347451.35141.3464
7622011.01.20 14:00modify990.101.347451.35141.3463
7632011.01.20 14:05modify990.101.347451.35021.3464
7642011.01.20 14:05modify990.101.347451.35021.3463
7652011.01.20 14:10modify990.101.347451.35021.3464
7662011.01.20 14:10modify990.101.347451.35021.3463
7672011.01.20 14:13modify990.101.347451.34881.3463
7682011.01.20 14:13modify990.101.347451.34811.3463
7692011.01.20 14:13modify990.101.347451.34781.3463
7702011.01.20 14:14modify990.101.347451.34761.3463
7712011.01.20 14:15s/l990.101.34761.34761.3463-1.50857.52
7722011.01.20 15:30buy1000.101.345060.00000.0000
7732011.01.20 15:30modify1000.101.345061.34261.3462
7742011.01.20 15:30modify1000.101.345061.34261.3461
7752011.01.20 15:30modify1000.101.345061.34391.3461
7762011.01.20 15:30modify1000.101.345061.34451.3461
7772011.01.20 15:31modify1000.101.345061.34491.3462
7782011.01.20 15:34s/l1000.101.34491.34491.3462-1.60855.92
7792011.01.21 01:30buy1010.101.346350.00000.0000
7802011.01.21 01:30modify1010.101.346351.34501.3469
7812011.01.21 01:30modify1010.101.346351.34501.3470
7822011.01.21 01:33modify1010.101.346351.34571.3470
7832011.01.21 01:34modify1010.101.346351.34611.3470
7842011.01.21 01:36t/p1010.101.34701.34611.34706.50862.42
7852011.01.21 05:25sell1020.101.350030.00000.0000
7862011.01.21 05:25modify1020.101.350031.35171.3494
7872011.01.21 05:25modify1020.101.350031.35171.3495
7882011.01.21 05:27modify1020.101.350031.35171.3494
7892011.01.21 05:30modify1020.101.350031.35171.3495
7902011.01.21 05:40modify1020.101.350031.35091.3495
7912011.01.21 05:40modify1020.101.350031.35051.3495
7922011.01.21 05:46modify1020.101.350031.35021.3495
7932011.01.21 05:47t/p1020.101.34951.35021.34955.30867.72
7942011.01.21 08:30sell1030.101.350710.00000.0000
7952011.01.21 08:30modify1030.101.350711.35291.3497
7962011.01.21 08:31modify1030.101.350711.35291.3496
7972011.01.21 08:33modify1030.101.350711.35291.3495
7982011.01.21 08:35modify1030.101.350711.35291.3496
7992011.01.21 08:37modify1030.101.350711.35291.3495
8002011.01.21 08:40modify1030.101.350711.35291.3496
8012011.01.21 08:40modify1030.101.350711.35291.3495
8022011.01.21 08:43modify1030.101.350711.35291.3494
8032011.01.21 08:45modify1030.101.350711.35291.3496
8042011.01.21 08:45modify1030.101.350711.35291.3495
8052011.01.21 08:48modify1030.101.350711.35291.3494
8062011.01.21 08:49modify1030.101.350711.35181.3494
8072011.01.21 08:49modify1030.101.350711.35131.3494
8082011.01.21 08:49modify1030.101.350711.35101.3494
8092011.01.21 08:49modify1030.101.350711.35081.3494
8102011.01.21 08:49modify1030.101.350711.35071.3494
8112011.01.21 08:49modify1030.101.350711.35061.3494
8122011.01.21 08:50modify1030.101.350711.35051.3495
8132011.01.21 08:50modify1030.101.350711.35041.3495
8142011.01.21 08:50modify1030.101.350711.35031.3495
8152011.01.21 08:50s/l1030.101.35031.35031.34954.10871.82
8162011.01.21 10:45sell1040.101.352550.00000.0000
8172011.01.21 10:45modify1040.101.352551.35621.3515
8182011.01.21 10:45modify1040.101.352551.35621.3514
8192011.01.21 10:46modify1040.101.352551.35621.3513
8202011.01.21 10:46modify1040.101.352551.35441.3513
8212011.01.21 10:46modify1040.101.352551.35351.3513
8222011.01.21 10:46modify1040.101.352551.35301.3513
8232011.01.21 10:47s/l1040.101.35301.35301.3513-4.50867.32
8242011.01.21 14:15sell1050.101.351850.00000.0000
8252011.01.21 14:15modify1050.101.351851.35501.3511
8262011.01.21 14:15modify1050.101.351851.35501.3510
8272011.01.21 14:17modify1050.101.351851.35341.3509
8282011.01.21 14:17modify1050.101.351851.35261.3509
8292011.01.21 14:18modify1050.101.351851.35221.3509
8302011.01.21 14:19s/l1050.101.35221.35221.3509-3.50863.82
8312011.01.21 16:25sell1060.101.356190.00000.0000
8322011.01.21 16:25modify1060.101.356191.35841.3549
8332011.01.21 16:26modify1060.101.356191.35731.3549
8342011.01.21 16:26modify1060.101.356191.35671.3549
8352011.01.21 16:27s/l1060.101.35671.35671.3549-5.10858.72
8362011.01.24 00:05sell1070.101.360370.00000.0000
8372011.01.24 00:05modify1070.101.360371.36211.3599
8382011.01.24 00:05modify1070.101.360371.36211.3598
8392011.01.24 00:10modify1070.101.360371.36191.3598
8402011.01.24 00:14modify1070.101.360371.36191.3597
8412011.01.24 00:15modify1070.101.360371.36191.3598
8422011.01.24 00:16modify1070.101.360371.36191.3597
8432011.01.24 00:20modify1070.101.360371.36191.3598
8442011.01.24 00:22modify1070.101.360371.36191.3597
8452011.01.24 00:25modify1070.101.360371.36191.3598
8462011.01.24 00:28modify1070.101.360371.36191.3597
8472011.01.24 00:36s/l1070.101.36191.36191.3597-15.30843.42
8482011.01.24 02:35buy1080.101.360620.00000.0000
8492011.01.24 02:35modify1080.101.360621.35801.3612
8502011.01.24 02:39modify1080.101.360621.35801.3613
8512011.01.24 02:40modify1080.101.360621.35861.3612
8522011.01.24 02:43modify1080.101.360621.35861.3613
8532011.01.24 02:45modify1080.101.360621.35861.3612
8542011.01.24 02:45modify1080.101.360621.35861.3613
8552011.01.24 02:46s/l1080.101.35861.35861.3613-20.20823.22
8562011.01.24 03:05buy1090.101.361240.00000.0000
8572011.01.24 03:05modify1090.101.361241.35891.3619
8582011.01.24 03:05modify1090.101.361241.35891.3620
8592011.01.24 03:05modify1090.101.361241.36011.3620
8602011.01.24 03:05modify1090.101.361241.36071.3620
8612011.01.24 03:09s/l1090.101.36071.36071.3620-5.40817.82
8622011.01.24 10:50buy1100.101.35680.00000.0000
8632011.01.24 10:50modify1100.101.35681.35491.3574
8642011.01.24 10:50modify1100.101.35681.35591.3574
8652011.01.24 10:50modify1100.101.35681.35641.3575
8662011.01.24 10:50modify1100.101.35681.35671.3575
8672011.01.24 10:52s/l1100.101.35671.35671.3575-1.00816.82
8682011.01.24 11:55buy1110.101.35780.00000.0000
8692011.01.24 11:55modify1110.101.35781.35561.3584
8702011.01.24 12:00modify1110.101.35781.35571.3584
8712011.01.24 12:01modify1110.101.35781.35571.3585
8722011.01.24 12:04modify1110.101.35781.35571.3584
8732011.01.24 12:06modify1110.101.35781.35571.3585
8742011.01.24 12:10modify1110.101.35781.35571.3584
8752011.01.24 12:12modify1110.101.35781.35571.3585
8762011.01.24 12:15modify1110.101.35781.35571.3584
8772011.01.24 12:15modify1110.101.35781.35571.3585
8782011.01.24 12:15s/l1110.101.35571.35571.3585-21.00795.82
8792011.01.24 13:10buy1120.101.35650.00000.0000
8802011.01.24 13:10modify1120.101.35651.35371.3574
8812011.01.24 13:14modify1120.101.35651.35371.3575
8822011.01.24 13:15modify1120.101.35651.35381.3574
8832011.01.24 13:15modify1120.101.35651.35381.3575
8842011.01.24 13:20modify1120.101.35651.35381.3574
8852011.01.24 13:23modify1120.101.35651.35381.3575
8862011.01.24 13:23modify1120.101.35651.35521.3575
8872011.01.24 13:23modify1120.101.35651.35591.3575
8882011.01.24 13:23modify1120.101.35651.35631.3575
8892011.01.24 13:24s/l1120.101.35631.35631.3575-2.00793.82
8902011.01.24 15:30sell1130.101.358460.00000.0000
8912011.01.24 15:30modify1130.101.358461.36111.3576
8922011.01.24 15:30modify1130.101.358461.36111.3575
8932011.01.24 15:31modify1130.101.358461.36111.3574
8942011.01.24 15:34modify1130.101.358461.36111.3573
8952011.01.24 15:35modify1130.101.358461.36111.3574
8962011.01.24 15:36modify1130.101.358461.36111.3573
8972011.01.24 15:40modify1130.101.358461.36111.3575
8982011.01.24 15:40modify1130.101.358461.36111.3574
8992011.01.24 15:40s/l1130.101.36111.36111.3574-26.40767.42
9002011.01.24 17:30sell1140.101.367110.00000.0000
9012011.01.24 17:30modify1140.101.367111.36931.3663
9022011.01.24 17:30modify1140.101.367111.36931.3662
9032011.01.24 17:35modify1140.101.367111.36931.3663
9042011.01.24 17:35modify1140.101.367111.36931.3662
9052011.01.24 17:37modify1140.101.367111.36821.3661
9062011.01.24 17:37modify1140.101.367111.36771.3661
9072011.01.24 17:38modify1140.101.367111.36741.3661
9082011.01.24 17:40modify1140.101.367111.36721.3662
9092011.01.24 17:41modify1140.101.367111.36711.3662
9102011.01.24 17:41modify1140.101.367111.36701.3662
9112011.01.24 17:42modify1140.101.367111.36691.3662
9122011.01.24 17:43modify1140.101.367111.36681.3662
9132011.01.24 17:45t/p1140.101.36621.36681.36629.10776.52
9142011.01.25 01:40buy1150.101.363990.00000.0000
9152011.01.25 01:40modify1150.101.363991.36281.3646
9162011.01.25 01:40modify1150.101.363991.36341.3646
9172011.01.25 01:41s/l1150.101.36341.36341.3646-5.90770.62
9182011.01.25 03:30sell1160.101.36700.00000.0000
9192011.01.25 03:30modify1160.101.36701.36811.3664
9202011.01.25 03:35modify1160.101.36701.36761.3664
9212011.01.25 03:43modify1160.101.36701.36731.3664
9222011.01.25 03:49t/p1160.101.36641.36731.36646.00776.62
9232011.01.25 06:45sell1170.101.365760.00000.0000
9242011.01.25 06:45modify1170.101.365761.36721.3653
9252011.01.25 06:47modify1170.101.365761.36651.3653
9262011.01.25 06:50modify1170.101.365761.36611.3653
9272011.01.25 06:50modify1170.101.365761.36591.3653
9282011.01.25 06:50t/p1170.101.36531.36591.36534.60781.22
9292011.01.25 08:00buy1180.101.365320.00000.0000
9302011.01.25 08:00modify1180.101.365321.36391.3658
9312011.01.25 08:00modify1180.101.365321.36471.3658
9322011.01.25 08:10s/l1180.101.36471.36471.3658-6.20775.02
9332011.01.25 10:40buy1190.101.36250.00000.0000
9342011.01.25 10:40modify1190.101.36251.35991.3635
9352011.01.25 10:40modify1190.101.36251.35991.3636
9362011.01.25 10:42modify1190.101.36251.35991.3637
9372011.01.25 10:45modify1190.101.36251.35991.3636
9382011.01.25 10:45modify1190.101.36251.35991.3637
9392011.01.25 10:45s/l1190.101.35991.35991.3637-26.00749.02
9402011.01.25 14:30buy1200.101.361540.00000.0000
9412011.01.25 14:30modify1200.101.361541.35871.3627
9422011.01.25 14:30modify1200.101.361541.35871.3628
9432011.01.25 14:34modify1200.101.361541.35871.3629
9442011.01.25 14:35modify1200.101.361541.35871.3626
9452011.01.25 14:38modify1200.101.361541.35871.3627
9462011.01.25 14:40modify1200.101.361541.35871.3626
9472011.01.25 14:43modify1200.101.361541.35871.3627
9482011.01.25 14:45modify1200.101.361541.35871.3626
9492011.01.25 14:45modify1200.101.361541.35871.3627
9502011.01.25 14:49modify1200.101.361541.35871.3628
9512011.01.25 14:50modify1200.101.361541.35871.3626
9522011.01.25 14:53modify1200.101.361541.36021.3626
9532011.01.25 14:53modify1200.101.361541.36091.3626
9542011.01.25 14:55s/l1200.101.36091.36091.3626-6.40742.62
9552011.01.25 17:15sell1210.101.362920.00000.0000
9562011.01.25 17:15modify1210.101.362921.36851.3615
9572011.01.25 17:15modify1210.101.362921.36851.3616
9582011.01.25 17:15modify1210.101.362921.36851.3615
9592011.01.25 17:15modify1210.101.362921.36571.3615
9602011.01.25 17:15modify1210.101.362921.36431.3615
9612011.01.25 17:15modify1210.101.362921.36361.3615
9622011.01.25 17:15modify1210.101.362921.36331.3615
9632011.01.25 17:15modify1210.101.362921.36311.3615
9642011.01.25 17:17modify1210.101.362921.36291.3615
9652011.01.25 17:17modify1210.101.362921.36281.3615
9662011.01.25 17:17modify1210.101.362921.36271.3615
9672011.01.25 17:17modify1210.101.362921.36261.3615
9682011.01.25 17:17modify1210.101.362921.36251.3614
9692011.01.25 17:17modify1210.101.362921.36241.3614
9702011.01.25 17:18s/l1210.101.36241.36241.36145.20747.82
9712011.01.25 21:45sell1220.101.36760.00000.0000
9722011.01.25 21:45modify1220.101.36761.37011.3666
9732011.01.25 21:46modify1220.101.36761.37011.3665
9742011.01.25 21:50modify1220.101.36761.37011.3666
9752011.01.25 21:50modify1220.101.36761.37011.3665
9762011.01.25 22:00modify1220.101.36761.37001.3665
9772011.01.25 22:10modify1220.101.36761.37001.3667
9782011.01.25 22:15modify1220.101.36761.37001.3669
9792011.01.25 22:15modify1220.101.36761.37001.3668
9802011.01.25 22:20modify1220.101.36761.37001.3670
9812011.01.25 22:21modify1220.101.36761.37001.3669
9822011.01.25 22:25modify1220.101.36761.37001.3670
9832011.01.25 22:30modify1220.101.36761.37001.3671
9842011.01.25 22:33modify1220.101.36761.37001.3670
9852011.01.25 22:35modify1220.101.36761.37001.3671
9862011.01.25 22:37s/l1220.101.37001.37001.3671-24.00723.82
9872011.01.26 02:25buy1230.101.367580.00000.0000
9882011.01.26 02:25modify1230.101.367581.36551.3681
9892011.01.26 02:30modify1230.101.367581.36611.3681
9902011.01.26 02:36modify1230.101.367581.36691.3681
9912011.01.26 02:37modify1230.101.367581.36731.3681
9922011.01.26 02:38t/p1230.101.36811.36731.36815.20729.02
9932011.01.26 03:55sell1240.101.368770.00000.0000
9942011.01.26 03:55modify1240.101.368771.36991.3684
9952011.01.26 03:55modify1240.101.368771.36991.3683
9962011.01.26 03:57modify1240.101.368771.36931.3683
9972011.01.26 04:00modify1240.101.368771.36901.3683
9982011.01.26 04:01t/p1240.101.36831.36901.36834.70733.72
9992011.01.26 06:10sell1250.101.369060.00000.0000
10002011.01.26 06:10modify1250.101.369061.37001.3688
10012011.01.26 06:14modify1250.101.369061.37001.3687
10022011.01.26 06:14modify1250.101.369061.37001.3688
10032011.01.26 06:18modify1250.101.369061.37001.3687
10042011.01.26 06:32s/l1250.101.37001.37001.3687-9.40724.32
10052011.01.26 06:55sell1260.101.368990.00000.0000
10062011.01.26 06:55modify1260.101.368991.37011.3687
10072011.01.26 06:56modify1260.101.368991.37011.3686
10082011.01.26 06:59modify1260.101.368991.36961.3686
10092011.01.26 07:00modify1260.101.368991.36931.3686
10102011.01.26 07:05s/l1260.101.36931.36931.3686-3.10721.22
10112011.01.26 08:50buy1270.101.368140.00000.0000
10122011.01.26 08:50modify1270.101.368141.36611.3689
10132011.01.26 08:50modify1270.101.368141.36611.3690
10142011.01.26 08:55modify1270.101.368141.36631.3690
10152011.01.26 09:06modify1270.101.368141.36731.3690
10162011.01.26 09:06modify1270.101.368141.36781.3690
10172011.01.26 09:09modify1270.101.368141.36811.3690
10182011.01.26 09:09t/p1270.101.36901.36811.36908.60729.82
10192011.01.26 10:40sell1280.101.369720.00000.0000
10202011.01.26 10:40modify1280.101.369721.37161.3688
10212011.01.26 10:41modify1280.101.369721.37161.3687
10222011.01.26 10:45modify1280.101.369721.37161.3688
10232011.01.26 10:45modify1280.101.369721.37161.3687
10242011.01.26 10:45s/l1280.101.37161.37161.3687-18.80711.02
10252011.01.26 11:20sell1290.101.36930.00000.0000
10262011.01.26 11:20modify1290.101.36931.37221.3684
10272011.01.26 11:20modify1290.101.36931.37221.3683
10282011.01.26 11:20modify1290.101.36931.37081.3683
10292011.01.26 11:20modify1290.101.36931.37011.3683
10302011.01.26 11:20modify1290.101.36931.36971.3683
10312011.01.26 11:20modify1290.101.36931.36951.3683
10322011.01.26 11:20modify1290.101.36931.36931.3683
10332011.01.26 11:20modify1290.101.36931.36921.3683
10342011.01.26 11:20modify1290.101.36931.36911.3683
10352011.01.26 11:20modify1290.101.36931.36901.3683
10362011.01.26 11:20modify1290.101.36931.36901.3682
10372011.01.26 11:20s/l1290.101.36901.36901.36823.00714.02
10382011.01.26 15:30buy1300.101.367710.00000.0000
10392011.01.26 15:30modify1300.101.367711.36501.3685
10402011.01.26 15:30modify1300.101.367711.36501.3686
10412011.01.26 15:35modify1300.101.367711.36501.3685
10422011.01.26 15:35modify1300.101.367711.36501.3686
10432011.01.26 15:40modify1300.101.367711.36501.3685
10442011.01.26 15:40modify1300.101.367711.36501.3686
10452011.01.26 15:45modify1300.101.367711.36501.3685
10462011.01.26 15:45modify1300.101.367711.36501.3686
10472011.01.26 15:48modify1300.101.367711.36501.3687
10482011.01.26 15:50modify1300.101.367711.36501.3685
10492011.01.26 15:50modify1300.101.367711.36501.3686
10502011.01.26 16:00modify1300.101.367711.36501.3685
10512011.01.26 16:00modify1300.101.367711.36501.3686
10522011.01.26 16:04modify1300.101.367711.36501.3687
10532011.01.26 16:05modify1300.101.367711.36501.3686
10542011.01.26 16:05s/l1300.101.36501.36501.3686-27.10686.92
10552011.01.26 16:15buy1310.101.367840.00000.0000
10562011.01.26 16:15modify1310.101.367841.36471.3689
10572011.01.26 16:15modify1310.101.367841.36631.3690
10582011.01.26 16:15modify1310.101.367841.36711.3690
10592011.01.26 16:15modify1310.101.367841.36751.3690
10602011.01.26 16:15modify1310.101.367841.36781.3690
10612011.01.26 16:15modify1310.101.367841.36801.3690
10622011.01.26 16:15modify1310.101.367841.36811.3690
10632011.01.26 16:16s/l1310.101.36811.36811.36902.60689.52
10642011.01.27 03:20buy1320.101.370390.00000.0000
10652011.01.27 03:20modify1320.101.370391.36881.3710
10662011.01.27 03:21modify1320.101.370391.36961.3710
10672011.01.27 03:21modify1320.101.370391.37001.3710
10682011.01.27 03:24s/l1320.101.37001.37001.3710-3.90685.62
10692011.01.27 06:15buy1330.101.370750.00000.0000
10702011.01.27 06:15modify1330.101.370751.36961.3711
10712011.01.27 06:15modify1330.101.370751.36961.3710
10722011.01.27 06:17modify1330.101.370751.36961.3711
10732011.01.27 06:20modify1330.101.370751.36961.3710
10742011.01.27 06:29modify1330.101.370751.36961.3711
10752011.01.27 06:30modify1330.101.370751.36961.3710
10762011.01.27 06:30modify1330.101.370751.36961.3711
10772011.01.27 06:35modify1330.101.370751.36961.3710
10782011.01.27 06:41modify1330.101.370751.36961.3711
10792011.01.27 06:45modify1330.101.370751.36961.3710
10802011.01.27 06:48modify1330.101.370751.36961.3711
10812011.01.27 06:50modify1330.101.370751.37021.3711
10822011.01.27 07:02t/p1330.101.37111.37021.37113.50689.12
10832011.01.27 07:20sell1340.101.370450.00000.0000
10842011.01.27 07:20modify1340.101.370451.37141.3702
10852011.01.27 07:20modify1340.101.370451.37141.3701
10862011.01.27 07:20modify1340.101.370451.37091.3701
10872011.01.27 07:24s/l1340.101.37091.37091.3701-4.50684.62
10882011.01.27 10:00buy1350.101.367130.00000.0000
10892011.01.27 10:00modify1350.101.367131.36421.3683
10902011.01.27 10:03modify1350.101.367131.36571.3683
10912011.01.27 10:03modify1350.101.367131.36651.3683
10922011.01.27 10:04modify1350.101.367131.36691.3684
10932011.01.27 10:05modify1350.101.367131.36721.3682
10942011.01.27 10:06s/l1350.101.36721.36721.36820.70685.32
10952011.01.27 11:35buy1360.101.372690.00000.0000
10962011.01.27 11:35modify1360.101.372691.36571.3740
10972011.01.27 11:38modify1360.101.372691.36921.3740
10982011.01.27 11:38modify1360.101.372691.37101.3741
10992011.01.27 11:38modify1360.101.372691.37191.3741
11002011.01.27 11:38modify1360.101.372691.37231.3741
11012011.01.27 11:38modify1360.101.372691.37261.3741
11022011.01.27 11:38modify1360.101.372691.37281.3741
11032011.01.27 11:38modify1360.101.372691.37291.3741
11042011.01.27 11:38modify1360.101.372691.37301.3741
11052011.01.27 11:38modify1360.101.372691.37311.3741
11062011.01.27 11:38modify1360.101.372691.37321.3741
11072011.01.27 11:38s/l1360.101.37321.37321.37415.10690.42
11082011.01.27 17:10sell1370.101.371240.00000.0000
11092011.01.27 17:10modify1370.101.371241.37511.3700
11102011.01.27 17:10modify1370.101.371241.37511.3701
11112011.01.27 17:10modify1370.101.371241.37511.3700
11122011.01.27 17:10modify1370.101.371241.37321.3700
11132011.01.27 17:10modify1370.101.371241.37221.3700
11142011.01.27 17:10modify1370.101.371241.37171.3700
11152011.01.27 17:11s/l1370.101.37171.37171.3700-4.60685.82
11162011.01.27 22:25sell1380.101.372440.00000.0000
11172011.01.27 22:25modify1380.101.372441.37391.3720
11182011.01.27 22:30modify1380.101.372441.37391.3721
11192011.01.27 23:12modify1380.101.372441.37391.3720
11202011.01.27 23:15modify1380.101.372441.37391.3721
11212011.01.27 23:19modify1380.101.372441.37391.3720
11222011.01.27 23:20modify1380.101.372441.37391.3721
11232011.01.27 23:20modify1380.101.372441.37391.3720
11242011.01.27 23:40modify1380.101.372441.37391.3721
11252011.01.27 23:44modify1380.101.372441.37391.3720
11262011.01.27 23:45modify1380.101.372441.37391.3721
11272011.01.27 23:55modify1380.101.372441.37381.3721
11282011.01.28 00:10modify1380.101.372441.37351.3722
11292011.01.28 00:12modify1380.101.372441.37351.3721
11302011.01.28 00:15modify1380.101.372441.37351.3722
11312011.01.28 00:33modify1380.101.372441.37301.3722
11322011.01.28 01:03s/l1380.101.37301.37301.3722-5.93679.89
11332011.01.28 02:20sell1390.101.372390.00000.0000
11342011.01.28 02:20modify1390.101.372391.37441.3717
11352011.01.28 02:22modify1390.101.372391.37341.3717
11362011.01.28 02:22modify1390.101.372391.37291.3717
11372011.01.28 02:27modify1390.101.372391.37261.3716
11382011.01.28 02:27modify1390.101.372391.37241.3716
11392011.01.28 02:27modify1390.101.372391.37231.3716
11402011.01.28 02:27modify1390.101.372391.37221.3716
11412011.01.28 02:27t/p1390.101.37161.37221.37167.90687.79
11422011.01.28 08:05sell1400.101.370870.00000.0000
11432011.01.28 08:05modify1400.101.370871.37211.3704
11442011.01.28 08:05modify1400.101.370871.37211.3703
11452011.01.28 08:09modify1400.101.370871.37151.3703
11462011.01.28 08:09modify1400.101.370871.37121.3703
11472011.01.28 08:10s/l1400.101.37121.37121.3703-3.30684.49
11482011.01.28 09:45buy1410.101.36940.00000.0000
11492011.01.28 09:45modify1410.101.36941.36701.3702
11502011.01.28 09:45modify1410.101.36941.36701.3703
11512011.01.28 09:45modify1410.101.36941.36831.3703
11522011.01.28 09:45modify1410.101.36941.36891.3703
11532011.01.28 09:45modify1410.101.36941.36931.3703
11542011.01.28 09:46s/l1410.101.36931.36931.3703-1.00683.49
11552011.01.28 11:50sell1420.101.372860.00000.0000
11562011.01.28 11:50modify1420.101.372861.37551.3721
11572011.01.28 11:50modify1420.101.372861.37421.3721
11582011.01.28 11:50modify1420.101.372861.37351.3721
11592011.01.28 11:51modify1420.101.372861.37321.3721
11602011.01.28 11:51modify1420.101.372861.37301.3720
11612011.01.28 11:54modify1420.101.372861.37281.3720
11622011.01.28 11:54modify1420.101.372861.37271.3720
11632011.01.28 11:55s/l1420.101.37271.37271.37201.60685.09
11642011.01.28 13:00sell1430.101.371920.00000.0000
11652011.01.28 13:00modify1430.101.371921.37481.3710
11662011.01.28 13:00modify1430.101.371921.37481.3709
11672011.01.28 13:05modify1430.101.371921.37471.3710
11682011.01.28 13:05modify1430.101.371921.37471.3709
11692011.01.28 13:07modify1430.101.371921.37471.3708
11702011.01.28 13:10modify1430.101.371921.37471.3710
11712011.01.28 13:10modify1430.101.371921.37471.3709
11722011.01.28 13:15modify1430.101.371921.37471.3710
11732011.01.28 13:15modify1430.101.371921.37471.3709
11742011.01.28 13:20modify1430.101.371921.37471.3710
11752011.01.28 13:23modify1430.101.371921.37331.3710
11762011.01.28 13:23modify1430.101.371921.37261.3710
11772011.01.28 13:30s/l1430.101.37261.37261.3710-6.80678.29
11782011.01.28 15:50buy1440.101.371310.00000.0000
11792011.01.28 15:50modify1440.101.371311.36901.3722
11802011.01.28 15:50modify1440.101.371311.36901.3723
11812011.01.28 15:55modify1440.101.371311.36901.3722
11822011.01.28 15:57modify1440.101.371311.36901.3723
11832011.01.28 15:57modify1440.101.371311.37021.3723
11842011.01.28 15:57modify1440.101.371311.37081.3723
11852011.01.28 15:59s/l1440.101.37081.37081.3723-5.10673.19
11862011.01.28 17:25buy1450.101.364310.00000.0000
11872011.01.28 17:25modify1450.101.364311.36081.3654
11882011.01.28 17:25modify1450.101.364311.36081.3655
11892011.01.28 17:28modify1450.101.364311.36081.3656
11902011.01.28 17:30modify1450.101.364311.36081.3654
11912011.01.28 17:31modify1450.101.364311.36081.3655
11922011.01.28 17:35modify1450.101.364311.36081.3654
11932011.01.28 17:38modify1450.101.364311.36081.3655
11942011.01.28 17:40modify1450.101.364311.36081.3653
11952011.01.28 17:40modify1450.101.364311.36081.3654
11962011.01.28 17:43s/l1450.101.36081.36081.3654-35.10638.09
11972011.01.28 19:50buy1460.101.360160.00000.0000
11982011.01.28 19:50modify1460.101.360161.35661.3608
11992011.01.28 19:50modify1460.101.360161.35661.3607
12002011.01.28 19:51modify1460.101.360161.35841.3607
12012011.01.28 19:51modify1460.101.360161.35931.3607
12022011.01.28 19:57modify1460.101.360161.35981.3608
12032011.01.28 19:59modify1460.101.360161.36011.3608
12042011.01.28 20:04modify1460.101.360161.36031.3608
12052011.01.28 20:04t/p1460.101.36081.36031.36086.40644.49
12062011.01.28 22:15buy1470.101.361540.00000.0000
12072011.01.28 22:15modify1470.101.361541.35991.3619
12082011.01.28 22:20modify1470.101.361541.36081.3619
12092011.01.28 22:24modify1470.101.361541.36121.3619
12102011.01.28 22:42s/l1470.101.36121.36121.3619-3.40641.09