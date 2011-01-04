Strategy Tester Report
!$_Zazzy v1.03
Tadawulfx-Demo (Build 402)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2011.01.03 00:00 - 2011.01.28 22:55 (2011.01.01 - 2011.01.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|S_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; ZAZ.ActivePeriods=5; OrderStrategy=2; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false;
EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false;
PlaceBracketOrders=false;
MaxOpenOrders=1; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false;
Slippage=3; ECNBroker=true;
MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=20; ProfitRetention=0.5; TurtleStop=false;
LookBackPeriod=4; ATRStop=true;
ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false;
MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false;
TradeSignalEveryBar=true;
TradeSignalByMinutes=false;
|Bars in test
|6712
|Ticks modelled
|1392836
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-358.91
|Gross profit
|302.52
|Gross loss
|-661.43
|Profit factor
|0.46
|Expected payoff
|-2.44
|Absolute drawdown
|366.51
|Maximal drawdown
|429.01 (40.38%)
|Relative drawdown
|40.38% (429.01)
|Total trades
|147
|Short positions (won %)
|71 (45.07%)
|Long positions (won %)
|76 (40.79%)
|Profit trades (% of total)
|63 (42.86%)
|Loss trades (% of total)
|84 (57.14%)
|Largest
|profit trade
|11.40
|loss trade
|-35.10
|Average
|profit trade
|4.80
|loss trade
|-7.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (41.80)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-104.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|41.80 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-104.40 (10)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.03 00:45
|buy
|1
|0.10
|1.33574
|0.0000
|0.0000
|2
|2011.01.03 00:45
|modify
|1
|0.10
|1.33574
|1.3335
|1.3365
|3
|2011.01.03 00:45
|modify
|1
|0.10
|1.33574
|1.3335
|1.3366
|4
|2011.01.03 00:47
|modify
|1
|0.10
|1.33574
|1.3347
|1.3366
|5
|2011.01.03 00:47
|modify
|1
|0.10
|1.33574
|1.3353
|1.3366
|6
|2011.01.03 00:56
|s/l
|1
|0.10
|1.3353
|1.3353
|1.3366
|-4.40
|995.60
|7
|2011.01.03 03:15
|buy
|2
|0.10
|1.32929
|0.0000
|0.0000
|8
|2011.01.03 03:15
|modify
|2
|0.10
|1.32929
|1.3275
|1.3300
|9
|2011.01.03 03:15
|modify
|2
|0.10
|1.32929
|1.3284
|1.3301
|10
|2011.01.03 03:15
|modify
|2
|0.10
|1.32929
|1.3289
|1.3301
|11
|2011.01.03 03:16
|s/l
|2
|0.10
|1.3289
|1.3289
|1.3301
|-3.90
|991.70
|12
|2011.01.03 07:35
|buy
|3
|0.10
|1.33001
|0.0000
|0.0000
|13
|2011.01.03 07:35
|modify
|3
|0.10
|1.33001
|1.3284
|1.3304
|14
|2011.01.03 07:36
|modify
|3
|0.10
|1.33001
|1.3284
|1.3305
|15
|2011.01.03 07:36
|modify
|3
|0.10
|1.33001
|1.3293
|1.3305
|16
|2011.01.03 07:57
|modify
|3
|0.10
|1.33001
|1.3297
|1.3305
|17
|2011.01.03 07:57
|t/p
|3
|0.10
|1.3305
|1.3297
|1.3305
|4.90
|996.60
|18
|2011.01.03 08:30
|sell
|4
|0.10
|1.32927
|0.0000
|0.0000
|19
|2011.01.03 08:30
|modify
|4
|0.10
|1.32927
|1.3315
|1.3287
|20
|2011.01.03 08:30
|modify
|4
|0.10
|1.32927
|1.3315
|1.3286
|21
|2011.01.03 08:31
|modify
|4
|0.10
|1.32927
|1.3304
|1.3286
|22
|2011.01.03 08:31
|modify
|4
|0.10
|1.32927
|1.3298
|1.3286
|23
|2011.01.03 08:31
|modify
|4
|0.10
|1.32927
|1.3295
|1.3286
|24
|2011.01.03 08:35
|t/p
|4
|0.10
|1.3286
|1.3295
|1.3286
|6.70
|1003.30
|25
|2011.01.03 16:20
|buy
|5
|0.10
|1.33248
|0.0000
|0.0000
|26
|2011.01.03 16:20
|modify
|5
|0.10
|1.33248
|1.3304
|1.3333
|27
|2011.01.03 16:20
|modify
|5
|0.10
|1.33248
|1.3315
|1.3333
|28
|2011.01.03 16:20
|modify
|5
|0.10
|1.33248
|1.3320
|1.3333
|29
|2011.01.03 16:20
|s/l
|5
|0.10
|1.3320
|1.3320
|1.3333
|-4.80
|998.50
|30
|2011.01.04 00:45
|buy
|6
|0.10
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|31
|2011.01.04 00:45
|modify
|6
|0.10
|1.3355
|1.3344
|1.3358
|32
|2011.01.04 00:46
|modify
|6
|0.10
|1.3355
|1.3344
|1.3359
|33
|2011.01.04 00:50
|modify
|6
|0.10
|1.3355
|1.3344
|1.3358
|34
|2011.01.04 00:55
|modify
|6
|0.10
|1.3355
|1.3344
|1.3359
|35
|2011.01.04 00:57
|modify
|6
|0.10
|1.3355
|1.3350
|1.3359
|36
|2011.01.04 01:00
|t/p
|6
|0.10
|1.3359
|1.3350
|1.3359
|4.00
|1002.50
|37
|2011.01.04 01:20
|sell
|7
|0.10
|1.33537
|0.0000
|0.0000
|38
|2011.01.04 01:20
|modify
|7
|0.10
|1.33537
|1.3384
|1.3346
|39
|2011.01.04 01:20
|modify
|7
|0.10
|1.33537
|1.3384
|1.3345
|40
|2011.01.04 01:21
|modify
|7
|0.10
|1.33537
|1.3369
|1.3345
|41
|2011.01.04 01:21
|modify
|7
|0.10
|1.33537
|1.3361
|1.3345
|42
|2011.01.04 01:21
|modify
|7
|0.10
|1.33537
|1.3357
|1.3345
|43
|2011.01.04 01:21
|modify
|7
|0.10
|1.33537
|1.3355
|1.3345
|44
|2011.01.04 01:21
|modify
|7
|0.10
|1.33537
|1.3353
|1.3345
|45
|2011.01.04 01:21
|modify
|7
|0.10
|1.33537
|1.3352
|1.3345
|46
|2011.01.04 01:21
|modify
|7
|0.10
|1.33537
|1.3351
|1.3345
|47
|2011.01.04 01:21
|modify
|7
|0.10
|1.33537
|1.3350
|1.3345
|48
|2011.01.04 01:25
|t/p
|7
|0.10
|1.3345
|1.3350
|1.3345
|8.70
|1011.20
|49
|2011.01.04 03:00
|buy
|8
|0.10
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|50
|2011.01.04 03:00
|modify
|8
|0.10
|1.3344
|1.3329
|1.3349
|51
|2011.01.04 03:01
|modify
|8
|0.10
|1.3344
|1.3329
|1.3350
|52
|2011.01.04 03:05
|modify
|8
|0.10
|1.3344
|1.3329
|1.3349
|53
|2011.01.04 03:05
|modify
|8
|0.10
|1.3344
|1.3329
|1.3350
|54
|2011.01.04 03:10
|modify
|8
|0.10
|1.3344
|1.3329
|1.3349
|55
|2011.01.04 03:19
|modify
|8
|0.10
|1.3344
|1.3329
|1.3350
|56
|2011.01.04 03:19
|modify
|8
|0.10
|1.3344
|1.3329
|1.3349
|57
|2011.01.04 03:20
|modify
|8
|0.10
|1.3344
|1.3337
|1.3349
|58
|2011.01.04 03:20
|modify
|8
|0.10
|1.3344
|1.3341
|1.3349
|59
|2011.01.04 03:22
|t/p
|8
|0.10
|1.3349
|1.3341
|1.3349
|5.00
|1016.20
|60
|2011.01.04 05:05
|sell
|9
|0.10
|1.33602
|0.0000
|0.0000
|61
|2011.01.04 05:05
|modify
|9
|0.10
|1.33602
|1.3378
|1.3354
|62
|2011.01.04 05:07
|modify
|9
|0.10
|1.33602
|1.3369
|1.3354
|63
|2011.01.04 05:07
|modify
|9
|0.10
|1.33602
|1.3365
|1.3354
|64
|2011.01.04 05:09
|modify
|9
|0.10
|1.33602
|1.3362
|1.3354
|65
|2011.01.04 05:10
|modify
|9
|0.10
|1.33602
|1.3360
|1.3354
|66
|2011.01.04 05:14
|t/p
|9
|0.10
|1.3354
|1.3360
|1.3354
|6.20
|1022.40
|67
|2011.01.04 07:55
|buy
|10
|0.10
|1.33441
|0.0000
|0.0000
|68
|2011.01.04 07:55
|modify
|10
|0.10
|1.33441
|1.3323
|1.3351
|69
|2011.01.04 07:55
|modify
|10
|0.10
|1.33441
|1.3334
|1.3351
|70
|2011.01.04 07:55
|modify
|10
|0.10
|1.33441
|1.3340
|1.3351
|71
|2011.01.04 08:03
|modify
|10
|0.10
|1.33441
|1.3343
|1.3351
|72
|2011.01.04 08:03
|modify
|10
|0.10
|1.33441
|1.3345
|1.3351
|73
|2011.01.04 08:03
|t/p
|10
|0.10
|1.3351
|1.3345
|1.3351
|6.90
|1029.30
|74
|2011.01.04 14:45
|sell
|11
|0.10
|1.3403
|0.0000
|0.0000
|75
|2011.01.04 14:45
|modify
|11
|0.10
|1.3403
|1.3429
|1.3393
|76
|2011.01.04 14:45
|modify
|11
|0.10
|1.3403
|1.3429
|1.3392
|77
|2011.01.04 14:46
|modify
|11
|0.10
|1.3403
|1.3416
|1.3392
|78
|2011.01.04 14:46
|modify
|11
|0.10
|1.3403
|1.3410
|1.3392
|79
|2011.01.04 14:46
|modify
|11
|0.10
|1.3403
|1.3407
|1.3392
|80
|2011.01.04 14:46
|modify
|11
|0.10
|1.3403
|1.3405
|1.3392
|81
|2011.01.04 14:47
|modify
|11
|0.10
|1.3403
|1.3403
|1.3392
|82
|2011.01.04 14:47
|modify
|11
|0.10
|1.3403
|1.3402
|1.3392
|83
|2011.01.04 14:51
|t/p
|11
|0.10
|1.3392
|1.3402
|1.3392
|11.00
|1040.30
|84
|2011.01.04 17:25
|buy
|12
|0.10
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|85
|2011.01.04 17:25
|modify
|12
|0.10
|1.3319
|1.3291
|1.3330
|86
|2011.01.04 17:29
|modify
|12
|0.10
|1.3319
|1.3291
|1.3331
|87
|2011.01.04 17:30
|modify
|12
|0.10
|1.3319
|1.3291
|1.3330
|88
|2011.01.04 17:30
|modify
|12
|0.10
|1.3319
|1.3291
|1.3331
|89
|2011.01.04 17:35
|modify
|12
|0.10
|1.3319
|1.3291
|1.3330
|90
|2011.01.04 17:36
|modify
|12
|0.10
|1.3319
|1.3291
|1.3331
|91
|2011.01.04 17:37
|modify
|12
|0.10
|1.3319
|1.3306
|1.3331
|92
|2011.01.04 17:37
|modify
|12
|0.10
|1.3319
|1.3313
|1.3331
|93
|2011.01.04 17:42
|s/l
|12
|0.10
|1.3313
|1.3313
|1.3331
|-6.00
|1034.30
|94
|2011.01.04 19:00
|buy
|13
|0.10
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|95
|2011.01.04 19:00
|modify
|13
|0.10
|1.3316
|1.3285
|1.3325
|96
|2011.01.04 19:05
|modify
|13
|0.10
|1.3316
|1.3288
|1.3325
|97
|2011.01.04 19:05
|modify
|13
|0.10
|1.3316
|1.3303
|1.3325
|98
|2011.01.04 19:05
|modify
|13
|0.10
|1.3316
|1.3310
|1.3325
|99
|2011.01.04 19:06
|modify
|13
|0.10
|1.3316
|1.3314
|1.3326
|100
|2011.01.04 19:07
|modify
|13
|0.10
|1.3316
|1.3317
|1.3326
|101
|2011.01.04 19:08
|s/l
|13
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3326
|1.00
|1035.30
|102
|2011.01.04 22:10
|buy
|14
|0.10
|1.33096
|0.0000
|0.0000
|103
|2011.01.04 22:10
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3283
|1.3313
|104
|2011.01.04 22:15
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3287
|1.3313
|105
|2011.01.04 22:20
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3288
|1.3313
|106
|2011.01.04 22:25
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3289
|1.3313
|107
|2011.01.04 22:30
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3290
|1.3313
|108
|2011.01.04 22:35
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3291
|1.3313
|109
|2011.01.04 22:50
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3292
|1.3313
|110
|2011.01.04 22:55
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3292
|1.3312
|111
|2011.01.04 23:00
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3294
|1.3312
|112
|2011.01.04 23:07
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3302
|1.3312
|113
|2011.01.04 23:07
|modify
|14
|0.10
|1.33096
|1.3306
|1.3312
|114
|2011.01.04 23:11
|t/p
|14
|0.10
|1.3312
|1.3306
|1.3312
|2.40
|1037.70
|115
|2011.01.05 01:15
|sell
|15
|0.10
|1.33135
|0.0000
|0.0000
|116
|2011.01.05 01:15
|modify
|15
|0.10
|1.33135
|1.3327
|1.3309
|117
|2011.01.05 01:16
|modify
|15
|0.10
|1.33135
|1.3320
|1.3308
|118
|2011.01.05 01:16
|modify
|15
|0.10
|1.33135
|1.3317
|1.3308
|119
|2011.01.05 01:17
|modify
|15
|0.10
|1.33135
|1.3315
|1.3308
|120
|2011.01.05 01:18
|t/p
|15
|0.10
|1.3308
|1.3315
|1.3308
|5.50
|1043.20
|121
|2011.01.05 03:10
|buy
|16
|0.10
|1.32784
|0.0000
|0.0000
|122
|2011.01.05 03:10
|modify
|16
|0.10
|1.32784
|1.3263
|1.3285
|123
|2011.01.05 03:12
|modify
|16
|0.10
|1.32784
|1.3263
|1.3286
|124
|2011.01.05 03:15
|modify
|16
|0.10
|1.32784
|1.3263
|1.3284
|125
|2011.01.05 03:15
|modify
|16
|0.10
|1.32784
|1.3263
|1.3285
|126
|2011.01.05 03:17
|modify
|16
|0.10
|1.32784
|1.3271
|1.3285
|127
|2011.01.05 03:17
|modify
|16
|0.10
|1.32784
|1.3275
|1.3285
|128
|2011.01.05 03:26
|modify
|16
|0.10
|1.32784
|1.3278
|1.3285
|129
|2011.01.05 03:26
|t/p
|16
|0.10
|1.3285
|1.3278
|1.3285
|6.60
|1049.80
|130
|2011.01.05 06:10
|buy
|17
|0.10
|1.32852
|0.0000
|0.0000
|131
|2011.01.05 06:10
|modify
|17
|0.10
|1.32852
|1.3263
|1.3290
|132
|2011.01.05 06:10
|modify
|17
|0.10
|1.32852
|1.3263
|1.3291
|133
|2011.01.05 06:11
|modify
|17
|0.10
|1.32852
|1.3275
|1.3291
|134
|2011.01.05 06:11
|modify
|17
|0.10
|1.32852
|1.3281
|1.3291
|135
|2011.01.05 06:15
|s/l
|17
|0.10
|1.3281
|1.3281
|1.3291
|-4.20
|1045.60
|136
|2011.01.05 09:05
|sell
|18
|0.10
|1.32516
|0.0000
|0.0000
|137
|2011.01.05 09:05
|modify
|18
|0.10
|1.32516
|1.3284
|1.3243
|138
|2011.01.05 09:05
|modify
|18
|0.10
|1.32516
|1.3284
|1.3242
|139
|2011.01.05 09:05
|modify
|18
|0.10
|1.32516
|1.3268
|1.3242
|140
|2011.01.05 09:05
|modify
|18
|0.10
|1.32516
|1.3260
|1.3242
|141
|2011.01.05 09:05
|modify
|18
|0.10
|1.32516
|1.3256
|1.3242
|142
|2011.01.05 09:06
|s/l
|18
|0.10
|1.3256
|1.3256
|1.3242
|-4.40
|1041.20
|143
|2011.01.05 10:10
|buy
|19
|0.10
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|144
|2011.01.05 10:10
|modify
|19
|0.10
|1.3268
|1.3247
|1.3279
|145
|2011.01.05 10:13
|modify
|19
|0.10
|1.3268
|1.3247
|1.3280
|146
|2011.01.05 10:15
|modify
|19
|0.10
|1.3268
|1.3247
|1.3279
|147
|2011.01.05 10:15
|modify
|19
|0.10
|1.3268
|1.3247
|1.3280
|148
|2011.01.05 10:16
|modify
|19
|0.10
|1.3268
|1.3258
|1.3280
|149
|2011.01.05 10:16
|modify
|19
|0.10
|1.3268
|1.3264
|1.3280
|150
|2011.01.05 10:17
|modify
|19
|0.10
|1.3268
|1.3267
|1.3280
|151
|2011.01.05 10:17
|modify
|19
|0.10
|1.3268
|1.3269
|1.3280
|152
|2011.01.05 10:18
|s/l
|19
|0.10
|1.3269
|1.3269
|1.3280
|1.00
|1042.20
|153
|2011.01.05 15:45
|buy
|20
|0.10
|1.31527
|0.0000
|0.0000
|154
|2011.01.05 15:45
|modify
|20
|0.10
|1.31527
|1.3124
|1.3163
|155
|2011.01.05 15:45
|modify
|20
|0.10
|1.31527
|1.3139
|1.3163
|156
|2011.01.05 15:45
|modify
|20
|0.10
|1.31527
|1.3146
|1.3163
|157
|2011.01.05 15:46
|modify
|20
|0.10
|1.31527
|1.3150
|1.3164
|158
|2011.01.05 15:52
|s/l
|20
|0.10
|1.3150
|1.3150
|1.3164
|-2.70
|1039.50
|159
|2011.01.05 19:05
|sell
|21
|0.10
|1.31738
|0.0000
|0.0000
|160
|2011.01.05 19:05
|modify
|21
|0.10
|1.31738
|1.3203
|1.3168
|161
|2011.01.05 19:05
|modify
|21
|0.10
|1.31738
|1.3203
|1.3167
|162
|2011.01.05 19:05
|modify
|21
|0.10
|1.31738
|1.3188
|1.3167
|163
|2011.01.05 19:05
|modify
|21
|0.10
|1.31738
|1.3181
|1.3167
|164
|2011.01.05 19:06
|modify
|21
|0.10
|1.31738
|1.3177
|1.3167
|165
|2011.01.05 19:10
|s/l
|21
|0.10
|1.3177
|1.3177
|1.3167
|-3.20
|1036.30
|166
|2011.01.05 23:45
|sell
|22
|0.10
|1.31543
|0.0000
|0.0000
|167
|2011.01.05 23:45
|modify
|22
|0.10
|1.31543
|1.3165
|1.3151
|168
|2011.01.05 23:51
|modify
|22
|0.10
|1.31543
|1.3160
|1.3151
|169
|2011.01.05 23:51
|modify
|22
|0.10
|1.31543
|1.3157
|1.3151
|170
|2011.01.05 23:51
|t/p
|22
|0.10
|1.3151
|1.3157
|1.3151
|3.30
|1039.60
|171
|2011.01.06 01:55
|sell
|23
|0.10
|1.31539
|0.0000
|0.0000
|172
|2011.01.06 01:55
|modify
|23
|0.10
|1.31539
|1.3169
|1.3149
|173
|2011.01.06 01:55
|modify
|23
|0.10
|1.31539
|1.3161
|1.3149
|174
|2011.01.06 01:56
|modify
|23
|0.10
|1.31539
|1.3157
|1.3149
|175
|2011.01.06 01:56
|t/p
|23
|0.10
|1.3149
|1.3157
|1.3149
|4.90
|1044.50
|176
|2011.01.06 08:45
|sell
|24
|0.10
|1.31224
|0.0000
|0.0000
|177
|2011.01.06 08:45
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3152
|1.3112
|178
|2011.01.06 08:45
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3137
|1.3112
|179
|2011.01.06 08:45
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3130
|1.3112
|180
|2011.01.06 08:45
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3126
|1.3112
|181
|2011.01.06 08:45
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3124
|1.3112
|182
|2011.01.06 08:46
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3122
|1.3111
|183
|2011.01.06 08:46
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3121
|1.3111
|184
|2011.01.06 08:46
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3120
|1.3111
|185
|2011.01.06 08:46
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3119
|1.3111
|186
|2011.01.06 08:46
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3118
|1.3111
|187
|2011.01.06 08:46
|modify
|24
|0.10
|1.31224
|1.3117
|1.3111
|188
|2011.01.06 08:46
|t/p
|24
|0.10
|1.3111
|1.3117
|1.3111
|11.40
|1055.90
|189
|2011.01.06 13:00
|buy
|25
|0.10
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|190
|2011.01.06 13:00
|modify
|25
|0.10
|1.3106
|1.3083
|1.3112
|191
|2011.01.06 13:00
|modify
|25
|0.10
|1.3106
|1.3095
|1.3112
|192
|2011.01.06 13:00
|modify
|25
|0.10
|1.3106
|1.3101
|1.3112
|193
|2011.01.06 13:03
|t/p
|25
|0.10
|1.3112
|1.3101
|1.3112
|6.00
|1061.90
|194
|2011.01.06 14:35
|buy
|26
|0.10
|1.31187
|0.0000
|0.0000
|195
|2011.01.06 14:35
|modify
|26
|0.10
|1.31187
|1.3081
|1.3129
|196
|2011.01.06 14:35
|modify
|26
|0.10
|1.31187
|1.3100
|1.3129
|197
|2011.01.06 14:35
|modify
|26
|0.10
|1.31187
|1.3110
|1.3129
|198
|2011.01.06 14:36
|s/l
|26
|0.10
|1.3110
|1.3110
|1.3129
|-8.70
|1053.20
|199
|2011.01.06 17:50
|buy
|27
|0.10
|1.30197
|0.0000
|0.0000
|200
|2011.01.06 17:50
|modify
|27
|0.10
|1.30197
|1.2987
|1.3029
|201
|2011.01.06 17:51
|modify
|27
|0.10
|1.30197
|1.3004
|1.3030
|202
|2011.01.06 17:51
|modify
|27
|0.10
|1.30197
|1.3012
|1.3030
|203
|2011.01.06 17:51
|modify
|27
|0.10
|1.30197
|1.3016
|1.3030
|204
|2011.01.06 17:51
|modify
|27
|0.10
|1.30197
|1.3019
|1.3030
|205
|2011.01.06 17:51
|modify
|27
|0.10
|1.30197
|1.3021
|1.3030
|206
|2011.01.06 17:52
|modify
|27
|0.10
|1.30197
|1.3022
|1.3030
|207
|2011.01.06 17:52
|modify
|27
|0.10
|1.30197
|1.3023
|1.3030
|208
|2011.01.06 17:53
|modify
|27
|0.10
|1.30197
|1.3024
|1.3030
|209
|2011.01.06 17:54
|s/l
|27
|0.10
|1.3024
|1.3024
|1.3030
|4.30
|1057.50
|210
|2011.01.06 20:00
|buy
|28
|0.10
|1.30247
|0.0000
|0.0000
|211
|2011.01.06 20:00
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2993
|1.3032
|212
|2011.01.06 20:03
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2993
|1.3033
|213
|2011.01.06 20:05
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2996
|1.3032
|214
|2011.01.06 20:10
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2996
|1.3031
|215
|2011.01.06 20:20
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2996
|1.3030
|216
|2011.01.06 20:20
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2996
|1.3031
|217
|2011.01.06 20:25
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2996
|1.3030
|218
|2011.01.06 20:30
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2996
|1.3029
|219
|2011.01.06 20:30
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2996
|1.3030
|220
|2011.01.06 20:35
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2996
|1.3029
|221
|2011.01.06 20:36
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.2996
|1.3030
|222
|2011.01.06 20:45
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.3001
|1.3029
|223
|2011.01.06 20:50
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.3001
|1.3028
|224
|2011.01.06 20:50
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.3001
|1.3029
|225
|2011.01.06 20:55
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.3001
|1.3028
|226
|2011.01.06 20:55
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.3001
|1.3029
|227
|2011.01.06 21:10
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.3001
|1.3028
|228
|2011.01.06 21:10
|modify
|28
|0.10
|1.30247
|1.3001
|1.3029
|229
|2011.01.06 21:32
|s/l
|28
|0.10
|1.3001
|1.3001
|1.3029
|-23.70
|1033.80
|230
|2011.01.06 23:50
|buy
|29
|0.10
|1.30004
|0.0000
|0.0000
|231
|2011.01.06 23:50
|modify
|29
|0.10
|1.30004
|1.2987
|1.3006
|232
|2011.01.06 23:54
|modify
|29
|0.10
|1.30004
|1.2987
|1.3007
|233
|2011.01.06 23:54
|modify
|29
|0.10
|1.30004
|1.2994
|1.3007
|234
|2011.01.06 23:58
|modify
|29
|0.10
|1.30004
|1.2998
|1.3007
|235
|2011.01.07 00:09
|modify
|29
|0.10
|1.30004
|1.3001
|1.3007
|236
|2011.01.07 00:09
|t/p
|29
|0.10
|1.3007
|1.3001
|1.3007
|6.62
|1040.42
|237
|2011.01.07 01:10
|buy
|30
|0.10
|1.30004
|0.0000
|0.0000
|238
|2011.01.07 01:10
|modify
|30
|0.10
|1.30004
|1.2977
|1.3008
|239
|2011.01.07 01:10
|modify
|30
|0.10
|1.30004
|1.2977
|1.3009
|240
|2011.01.07 01:15
|modify
|30
|0.10
|1.30004
|1.2980
|1.3009
|241
|2011.01.07 01:17
|modify
|30
|0.10
|1.30004
|1.2991
|1.3009
|242
|2011.01.07 01:17
|modify
|30
|0.10
|1.30004
|1.2996
|1.3009
|243
|2011.01.07 01:22
|modify
|30
|0.10
|1.30004
|1.2999
|1.3009
|244
|2011.01.07 01:22
|modify
|30
|0.10
|1.30004
|1.3001
|1.3009
|245
|2011.01.07 01:23
|modify
|30
|0.10
|1.30004
|1.3002
|1.3009
|246
|2011.01.07 01:24
|t/p
|30
|0.10
|1.3009
|1.3002
|1.3009
|8.60
|1049.02
|247
|2011.01.07 08:35
|buy
|31
|0.10
|1.29934
|0.0000
|0.0000
|248
|2011.01.07 08:35
|modify
|31
|0.10
|1.29934
|1.2979
|1.2999
|249
|2011.01.07 08:35
|modify
|31
|0.10
|1.29934
|1.2979
|1.3000
|250
|2011.01.07 08:36
|modify
|31
|0.10
|1.29934
|1.2987
|1.3000
|251
|2011.01.07 08:36
|modify
|31
|0.10
|1.29934
|1.2991
|1.3000
|252
|2011.01.07 08:38
|s/l
|31
|0.10
|1.2991
|1.2991
|1.3000
|-2.40
|1046.62
|253
|2011.01.07 12:50
|buy
|32
|0.10
|1.29867
|0.0000
|0.0000
|254
|2011.01.07 12:50
|modify
|32
|0.10
|1.29867
|1.2966
|1.2992
|255
|2011.01.07 12:50
|modify
|32
|0.10
|1.29867
|1.2977
|1.2992
|256
|2011.01.07 12:50
|modify
|32
|0.10
|1.29867
|1.2982
|1.2992
|257
|2011.01.07 12:52
|s/l
|32
|0.10
|1.2982
|1.2982
|1.2992
|-4.70
|1041.92
|258
|2011.01.07 15:10
|buy
|33
|0.10
|1.29928
|0.0000
|0.0000
|259
|2011.01.07 15:10
|modify
|33
|0.10
|1.29928
|1.2965
|1.3022
|260
|2011.01.07 15:10
|modify
|33
|0.10
|1.29928
|1.2979
|1.3022
|261
|2011.01.07 15:10
|modify
|33
|0.10
|1.29928
|1.2986
|1.3022
|262
|2011.01.07 15:10
|modify
|33
|0.10
|1.29928
|1.2990
|1.3022
|263
|2011.01.07 15:11
|s/l
|33
|0.10
|1.2990
|1.2990
|1.3022
|-2.80
|1039.12
|264
|2011.01.07 19:20
|buy
|34
|0.10
|1.29345
|0.0000
|0.0000
|265
|2011.01.07 19:20
|modify
|34
|0.10
|1.29345
|1.2898
|1.2942
|266
|2011.01.07 19:25
|modify
|34
|0.10
|1.29345
|1.2899
|1.2941
|267
|2011.01.07 19:29
|modify
|34
|0.10
|1.29345
|1.2899
|1.2942
|268
|2011.01.07 19:30
|modify
|34
|0.10
|1.29345
|1.2899
|1.2941
|269
|2011.01.07 19:35
|modify
|34
|0.10
|1.29345
|1.2901
|1.2941
|270
|2011.01.07 19:36
|modify
|34
|0.10
|1.29345
|1.2918
|1.2941
|271
|2011.01.07 19:36
|modify
|34
|0.10
|1.29345
|1.2927
|1.2941
|272
|2011.01.07 19:36
|modify
|34
|0.10
|1.29345
|1.2931
|1.2941
|273
|2011.01.07 19:47
|t/p
|34
|0.10
|1.2941
|1.2931
|1.2941
|6.50
|1045.62
|274
|2011.01.10 01:35
|buy
|35
|0.10
|1.29026
|0.0000
|0.0000
|275
|2011.01.10 01:35
|modify
|35
|0.10
|1.29026
|1.2884
|1.2909
|276
|2011.01.10 01:35
|modify
|35
|0.10
|1.29026
|1.2894
|1.2909
|277
|2011.01.10 01:36
|modify
|35
|0.10
|1.29026
|1.2899
|1.2909
|278
|2011.01.10 01:41
|s/l
|35
|0.10
|1.2899
|1.2899
|1.2909
|-3.60
|1042.02
|279
|2011.01.10 03:40
|sell
|36
|0.10
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|280
|2011.01.10 03:40
|modify
|36
|0.10
|1.2919
|1.2939
|1.2912
|281
|2011.01.10 03:42
|modify
|36
|0.10
|1.2919
|1.2939
|1.2911
|282
|2011.01.10 03:45
|modify
|36
|0.10
|1.2919
|1.2935
|1.2912
|283
|2011.01.10 03:50
|modify
|36
|0.10
|1.2919
|1.2933
|1.2913
|284
|2011.01.10 03:54
|modify
|36
|0.10
|1.2919
|1.2933
|1.2912
|285
|2011.01.10 03:55
|modify
|36
|0.10
|1.2919
|1.2933
|1.2913
|286
|2011.01.10 03:58
|modify
|36
|0.10
|1.2919
|1.2926
|1.2913
|287
|2011.01.10 03:58
|modify
|36
|0.10
|1.2919
|1.2923
|1.2913
|288
|2011.01.10 04:00
|modify
|36
|0.10
|1.2919
|1.2921
|1.2913
|289
|2011.01.10 04:01
|modify
|36
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.2913
|290
|2011.01.10 04:04
|t/p
|36
|0.10
|1.2913
|1.2919
|1.2913
|6.00
|1048.02
|291
|2011.01.10 07:25
|buy
|37
|0.10
|1.29043
|0.0000
|0.0000
|292
|2011.01.10 07:25
|modify
|37
|0.10
|1.29043
|1.2891
|1.2909
|293
|2011.01.10 07:25
|modify
|37
|0.10
|1.29043
|1.2891
|1.2910
|294
|2011.01.10 07:25
|modify
|37
|0.10
|1.29043
|1.2898
|1.2910
|295
|2011.01.10 07:31
|modify
|37
|0.10
|1.29043
|1.2902
|1.2910
|296
|2011.01.10 07:34
|s/l
|37
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.2910
|-2.30
|1045.72
|297
|2011.01.10 09:05
|buy
|38
|0.10
|1.29069
|0.0000
|0.0000
|298
|2011.01.10 09:05
|modify
|38
|0.10
|1.29069
|1.2877
|1.2917
|299
|2011.01.10 09:05
|modify
|38
|0.10
|1.29069
|1.2892
|1.2917
|300
|2011.01.10 09:05
|modify
|38
|0.10
|1.29069
|1.2900
|1.2917
|301
|2011.01.10 09:05
|modify
|38
|0.10
|1.29069
|1.2904
|1.2917
|302
|2011.01.10 09:07
|s/l
|38
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.2917
|-2.90
|1042.82
|303
|2011.01.10 09:40
|sell
|39
|0.10
|1.28924
|0.0000
|0.0000
|304
|2011.01.10 09:40
|modify
|39
|0.10
|1.28924
|1.2913
|1.2881
|305
|2011.01.10 09:40
|modify
|39
|0.10
|1.28924
|1.2913
|1.2882
|306
|2011.01.10 09:41
|modify
|39
|0.10
|1.28924
|1.2913
|1.2881
|307
|2011.01.10 09:45
|modify
|39
|0.10
|1.28924
|1.2913
|1.2882
|308
|2011.01.10 09:47
|modify
|39
|0.10
|1.28924
|1.2903
|1.2882
|309
|2011.01.10 09:47
|modify
|39
|0.10
|1.28924
|1.2898
|1.2882
|310
|2011.01.10 09:47
|modify
|39
|0.10
|1.28924
|1.2895
|1.2881
|311
|2011.01.10 09:48
|s/l
|39
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2881
|-2.60
|1040.22
|312
|2011.01.10 14:15
|buy
|40
|0.10
|1.29041
|0.0000
|0.0000
|313
|2011.01.10 14:15
|modify
|40
|0.10
|1.29041
|1.2873
|1.2913
|314
|2011.01.10 14:16
|modify
|40
|0.10
|1.29041
|1.2889
|1.2914
|315
|2011.01.10 14:16
|modify
|40
|0.10
|1.29041
|1.2897
|1.2914
|316
|2011.01.10 14:16
|modify
|40
|0.10
|1.29041
|1.2901
|1.2914
|317
|2011.01.10 14:17
|s/l
|40
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.2914
|-3.10
|1037.12
|318
|2011.01.10 18:55
|sell
|41
|0.10
|1.29469
|0.0000
|0.0000
|319
|2011.01.10 18:55
|modify
|41
|0.10
|1.29469
|1.2977
|1.2940
|320
|2011.01.10 18:56
|modify
|41
|0.10
|1.29469
|1.2962
|1.2940
|321
|2011.01.10 18:56
|modify
|41
|0.10
|1.29469
|1.2954
|1.2940
|322
|2011.01.10 18:56
|modify
|41
|0.10
|1.29469
|1.2950
|1.2939
|323
|2011.01.10 18:59
|modify
|41
|0.10
|1.29469
|1.2948
|1.2939
|324
|2011.01.10 19:01
|t/p
|41
|0.10
|1.2939
|1.2948
|1.2939
|7.90
|1045.02
|325
|2011.01.10 22:10
|sell
|42
|0.10
|1.29456
|0.0000
|0.0000
|326
|2011.01.10 22:10
|modify
|42
|0.10
|1.29456
|1.2965
|1.2942
|327
|2011.01.10 22:10
|modify
|42
|0.10
|1.29456
|1.2965
|1.2941
|328
|2011.01.10 22:15
|modify
|42
|0.10
|1.29456
|1.2963
|1.2941
|329
|2011.01.10 22:16
|modify
|42
|0.10
|1.29456
|1.2954
|1.2941
|330
|2011.01.10 22:16
|modify
|42
|0.10
|1.29456
|1.2950
|1.2941
|331
|2011.01.10 22:23
|s/l
|42
|0.10
|1.2950
|1.2950
|1.2941
|-4.40
|1040.62
|332
|2011.01.11 01:15
|sell
|43
|0.10
|1.29515
|0.0000
|0.0000
|333
|2011.01.11 01:15
|modify
|43
|0.10
|1.29515
|1.2962
|1.2947
|334
|2011.01.11 01:16
|modify
|43
|0.10
|1.29515
|1.2962
|1.2946
|335
|2011.01.11 01:20
|modify
|43
|0.10
|1.29515
|1.2962
|1.2947
|336
|2011.01.11 01:20
|modify
|43
|0.10
|1.29515
|1.2957
|1.2947
|337
|2011.01.11 01:20
|modify
|43
|0.10
|1.29515
|1.2954
|1.2947
|338
|2011.01.11 01:22
|t/p
|43
|0.10
|1.2947
|1.2954
|1.2947
|4.50
|1045.12
|339
|2011.01.11 02:45
|buy
|44
|0.10
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|340
|2011.01.11 02:45
|modify
|44
|0.10
|1.2928
|1.2907
|1.2936
|341
|2011.01.11 02:45
|modify
|44
|0.10
|1.2928
|1.2918
|1.2936
|342
|2011.01.11 02:45
|modify
|44
|0.10
|1.2928
|1.2924
|1.2936
|343
|2011.01.11 02:45
|modify
|44
|0.10
|1.2928
|1.2927
|1.2936
|344
|2011.01.11 02:45
|s/l
|44
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.2936
|-1.00
|1044.12
|345
|2011.01.11 07:50
|sell
|45
|0.10
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|346
|2011.01.11 07:50
|modify
|45
|0.10
|1.2944
|1.2970
|1.2936
|347
|2011.01.11 07:51
|modify
|45
|0.10
|1.2944
|1.2957
|1.2936
|348
|2011.01.11 07:51
|modify
|45
|0.10
|1.2944
|1.2951
|1.2936
|349
|2011.01.11 07:51
|modify
|45
|0.10
|1.2944
|1.2947
|1.2936
|350
|2011.01.11 07:51
|modify
|45
|0.10
|1.2944
|1.2945
|1.2935
|351
|2011.01.11 07:51
|modify
|45
|0.10
|1.2944
|1.2944
|1.2935
|352
|2011.01.11 07:51
|modify
|45
|0.10
|1.2944
|1.2943
|1.2935
|353
|2011.01.11 07:52
|s/l
|45
|0.10
|1.2943
|1.2943
|1.2935
|1.00
|1045.12
|354
|2011.01.11 09:20
|buy
|46
|0.10
|1.29412
|0.0000
|0.0000
|355
|2011.01.11 09:20
|modify
|46
|0.10
|1.29412
|1.2914
|1.2951
|356
|2011.01.11 09:20
|modify
|46
|0.10
|1.29412
|1.2928
|1.2951
|357
|2011.01.11 09:20
|modify
|46
|0.10
|1.29412
|1.2935
|1.2951
|358
|2011.01.11 09:21
|modify
|46
|0.10
|1.29412
|1.2939
|1.2951
|359
|2011.01.11 09:23
|s/l
|46
|0.10
|1.2939
|1.2939
|1.2951
|-2.20
|1042.92
|360
|2011.01.11 11:35
|buy
|47
|0.10
|1.29334
|0.0000
|0.0000
|361
|2011.01.11 11:35
|modify
|47
|0.10
|1.29334
|1.2909
|1.2939
|362
|2011.01.11 11:35
|modify
|47
|0.10
|1.29334
|1.2909
|1.2940
|363
|2011.01.11 11:37
|modify
|47
|0.10
|1.29334
|1.2922
|1.2940
|364
|2011.01.11 11:37
|modify
|47
|0.10
|1.29334
|1.2928
|1.2940
|365
|2011.01.11 11:42
|s/l
|47
|0.10
|1.2928
|1.2928
|1.2940
|-5.40
|1037.52
|366
|2011.01.11 13:50
|sell
|48
|0.10
|1.29625
|0.0000
|0.0000
|367
|2011.01.11 13:50
|modify
|48
|0.10
|1.29625
|1.2986
|1.2955
|368
|2011.01.11 13:50
|modify
|48
|0.10
|1.29625
|1.2986
|1.2954
|369
|2011.01.11 13:50
|modify
|48
|0.10
|1.29625
|1.2974
|1.2954
|370
|2011.01.11 13:50
|modify
|48
|0.10
|1.29625
|1.2968
|1.2954
|371
|2011.01.11 13:56
|s/l
|48
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.2954
|-5.50
|1032.02
|372
|2011.01.11 15:30
|sell
|49
|0.10
|1.29498
|0.0000
|0.0000
|373
|2011.01.11 15:30
|modify
|49
|0.10
|1.29498
|1.2974
|1.2940
|374
|2011.01.11 15:30
|modify
|49
|0.10
|1.29498
|1.2962
|1.2940
|375
|2011.01.11 15:30
|modify
|49
|0.10
|1.29498
|1.2956
|1.2940
|376
|2011.01.11 15:32
|modify
|49
|0.10
|1.29498
|1.2953
|1.2939
|377
|2011.01.11 15:33
|modify
|49
|0.10
|1.29498
|1.2951
|1.2939
|378
|2011.01.11 15:33
|modify
|49
|0.10
|1.29498
|1.2949
|1.2939
|379
|2011.01.11 15:33
|modify
|49
|0.10
|1.29498
|1.2948
|1.2939
|380
|2011.01.11 15:33
|modify
|49
|0.10
|1.29498
|1.2947
|1.2939
|381
|2011.01.11 15:34
|s/l
|49
|0.10
|1.2947
|1.2947
|1.2939
|2.80
|1034.82
|382
|2011.01.11 22:25
|sell
|50
|0.10
|1.29747
|0.0000
|0.0000
|383
|2011.01.11 22:25
|modify
|50
|0.10
|1.29747
|1.2989
|1.2971
|384
|2011.01.11 22:26
|modify
|50
|0.10
|1.29747
|1.2982
|1.2971
|385
|2011.01.11 22:26
|modify
|50
|0.10
|1.29747
|1.2978
|1.2971
|386
|2011.01.11 22:26
|t/p
|50
|0.10
|1.2971
|1.2978
|1.2971
|3.70
|1038.52
|387
|2011.01.12 01:20
|sell
|51
|0.10
|1.29732
|0.0000
|0.0000
|388
|2011.01.12 01:20
|modify
|51
|0.10
|1.29732
|1.3000
|1.2967
|389
|2011.01.12 01:24
|modify
|51
|0.10
|1.29732
|1.3000
|1.2966
|390
|2011.01.12 01:25
|modify
|51
|0.10
|1.29732
|1.2986
|1.2967
|391
|2011.01.12 01:25
|modify
|51
|0.10
|1.29732
|1.2986
|1.2966
|392
|2011.01.12 01:27
|s/l
|51
|0.10
|1.2986
|1.2986
|1.2966
|-12.80
|1025.72
|393
|2011.01.12 07:25
|buy
|52
|0.10
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|394
|2011.01.12 07:25
|modify
|52
|0.10
|1.2994
|1.2979
|1.2998
|395
|2011.01.12 07:25
|modify
|52
|0.10
|1.2994
|1.2987
|1.2998
|396
|2011.01.12 07:25
|modify
|52
|0.10
|1.2994
|1.2991
|1.2998
|397
|2011.01.12 07:34
|t/p
|52
|0.10
|1.2998
|1.2991
|1.2998
|4.00
|1029.72
|398
|2011.01.12 10:55
|sell
|53
|0.10
|1.30259
|0.0000
|0.0000
|399
|2011.01.12 10:55
|modify
|53
|0.10
|1.30259
|1.3056
|1.3018
|400
|2011.01.12 10:55
|modify
|53
|0.10
|1.30259
|1.3056
|1.3017
|401
|2011.01.12 10:55
|modify
|53
|0.10
|1.30259
|1.3041
|1.3017
|402
|2011.01.12 10:55
|modify
|53
|0.10
|1.30259
|1.3033
|1.3017
|403
|2011.01.12 10:56
|s/l
|53
|0.10
|1.3033
|1.3033
|1.3017
|-7.10
|1022.62
|404
|2011.01.12 16:10
|sell
|54
|0.10
|1.30279
|0.0000
|0.0000
|405
|2011.01.12 16:10
|modify
|54
|0.10
|1.30279
|1.3059
|1.3019
|406
|2011.01.12 16:11
|modify
|54
|0.10
|1.30279
|1.3043
|1.3018
|407
|2011.01.12 16:11
|modify
|54
|0.10
|1.30279
|1.3035
|1.3018
|408
|2011.01.12 16:11
|modify
|54
|0.10
|1.30279
|1.3031
|1.3018
|409
|2011.01.12 16:13
|s/l
|54
|0.10
|1.3031
|1.3031
|1.3018
|-3.10
|1019.52
|410
|2011.01.12 20:20
|sell
|55
|0.10
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|411
|2011.01.12 20:20
|modify
|55
|0.10
|1.3117
|1.3147
|1.3109
|412
|2011.01.12 20:20
|modify
|55
|0.10
|1.3117
|1.3132
|1.3109
|413
|2011.01.12 20:20
|modify
|55
|0.10
|1.3117
|1.3125
|1.3109
|414
|2011.01.12 20:20
|modify
|55
|0.10
|1.3117
|1.3121
|1.3109
|415
|2011.01.12 20:23
|s/l
|55
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.3109
|-4.00
|1015.52
|416
|2011.01.13 01:00
|sell
|56
|0.10
|1.31264
|0.0000
|0.0000
|417
|2011.01.13 01:00
|modify
|56
|0.10
|1.31264
|1.3137
|1.3123
|418
|2011.01.13 01:05
|modify
|56
|0.10
|1.31264
|1.3132
|1.3123
|419
|2011.01.13 01:12
|modify
|56
|0.10
|1.31264
|1.3129
|1.3123
|420
|2011.01.13 01:13
|t/p
|56
|0.10
|1.3123
|1.3129
|1.3123
|3.40
|1018.92
|421
|2011.01.13 01:45
|buy
|57
|0.10
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|422
|2011.01.13 01:45
|modify
|57
|0.10
|1.3129
|1.3117
|1.3135
|423
|2011.01.13 01:45
|modify
|57
|0.10
|1.3129
|1.3124
|1.3135
|424
|2011.01.13 01:50
|t/p
|57
|0.10
|1.3135
|1.3124
|1.3135
|6.00
|1024.92
|425
|2011.01.13 08:10
|buy
|58
|0.10
|1.31066
|0.0000
|0.0000
|426
|2011.01.13 08:10
|modify
|58
|0.10
|1.31066
|1.3088
|1.3112
|427
|2011.01.13 08:10
|modify
|58
|0.10
|1.31066
|1.3088
|1.3111
|428
|2011.01.13 08:10
|modify
|58
|0.10
|1.31066
|1.3098
|1.3112
|429
|2011.01.13 08:10
|modify
|58
|0.10
|1.31066
|1.3103
|1.3112
|430
|2011.01.13 08:13
|s/l
|58
|0.10
|1.3103
|1.3103
|1.3112
|-3.60
|1021.32
|431
|2011.01.13 09:20
|sell
|59
|0.10
|1.31227
|0.0000
|0.0000
|432
|2011.01.13 09:20
|modify
|59
|0.10
|1.31227
|1.3139
|1.3115
|433
|2011.01.13 09:20
|modify
|59
|0.10
|1.31227
|1.3139
|1.3114
|434
|2011.01.13 09:23
|modify
|59
|0.10
|1.31227
|1.3131
|1.3114
|435
|2011.01.13 09:23
|modify
|59
|0.10
|1.31227
|1.3127
|1.3114
|436
|2011.01.13 09:26
|s/l
|59
|0.10
|1.3127
|1.3127
|1.3114
|-4.30
|1017.02
|437
|2011.01.13 11:05
|sell
|60
|0.10
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|438
|2011.01.13 11:05
|modify
|60
|0.10
|1.3146
|1.3169
|1.3136
|439
|2011.01.13 11:06
|modify
|60
|0.10
|1.3146
|1.3169
|1.3135
|440
|2011.01.13 11:06
|modify
|60
|0.10
|1.3146
|1.3158
|1.3135
|441
|2011.01.13 11:06
|modify
|60
|0.10
|1.3146
|1.3152
|1.3135
|442
|2011.01.13 11:08
|s/l
|60
|0.10
|1.3152
|1.3152
|1.3135
|-6.00
|1011.02
|443
|2011.01.13 15:15
|sell
|61
|0.10
|1.32813
|0.0000
|0.0000
|444
|2011.01.13 15:15
|modify
|61
|0.10
|1.32813
|1.3307
|1.3265
|445
|2011.01.13 15:17
|modify
|61
|0.10
|1.32813
|1.3294
|1.3264
|446
|2011.01.13 15:17
|modify
|61
|0.10
|1.32813
|1.3288
|1.3264
|447
|2011.01.13 15:17
|modify
|61
|0.10
|1.32813
|1.3285
|1.3264
|448
|2011.01.13 15:19
|modify
|61
|0.10
|1.32813
|1.3283
|1.3264
|449
|2011.01.13 15:21
|s/l
|61
|0.10
|1.3283
|1.3283
|1.3264
|-1.70
|1009.32
|450
|2011.01.13 16:55
|sell
|62
|0.10
|1.33217
|0.0000
|0.0000
|451
|2011.01.13 16:55
|modify
|62
|0.10
|1.33217
|1.3349
|1.3309
|452
|2011.01.13 16:55
|modify
|62
|0.10
|1.33217
|1.3349
|1.3308
|453
|2011.01.13 16:56
|modify
|62
|0.10
|1.33217
|1.3335
|1.3308
|454
|2011.01.13 16:56
|modify
|62
|0.10
|1.33217
|1.3328
|1.3308
|455
|2011.01.13 16:57
|s/l
|62
|0.10
|1.3328
|1.3328
|1.3308
|-6.30
|1003.02
|456
|2011.01.13 19:00
|sell
|63
|0.10
|1.33543
|0.0000
|0.0000
|457
|2011.01.13 19:00
|modify
|63
|0.10
|1.33543
|1.3393
|1.3346
|458
|2011.01.13 19:01
|modify
|63
|0.10
|1.33543
|1.3374
|1.3346
|459
|2011.01.13 19:01
|modify
|63
|0.10
|1.33543
|1.3364
|1.3346
|460
|2011.01.13 19:01
|modify
|63
|0.10
|1.33543
|1.3359
|1.3346
|461
|2011.01.13 19:02
|s/l
|63
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3346
|-4.70
|998.32
|462
|2011.01.13 20:15
|sell
|64
|0.10
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|463
|2011.01.13 20:15
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3386
|1.3345
|464
|2011.01.13 20:17
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3386
|1.3344
|465
|2011.01.13 20:20
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3385
|1.3345
|466
|2011.01.13 20:26
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3385
|1.3344
|467
|2011.01.13 20:30
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3385
|1.3345
|468
|2011.01.13 20:40
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3385
|1.3346
|469
|2011.01.13 20:41
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3385
|1.3345
|470
|2011.01.13 20:45
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3385
|1.3346
|471
|2011.01.13 20:45
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3385
|1.3345
|472
|2011.01.13 20:49
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3369
|1.3344
|473
|2011.01.13 20:49
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3361
|1.3344
|474
|2011.01.13 20:49
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3357
|1.3344
|475
|2011.01.13 20:49
|modify
|64
|0.10
|1.3352
|1.3354
|1.3344
|476
|2011.01.13 20:53
|s/l
|64
|0.10
|1.3354
|1.3354
|1.3344
|-2.00
|996.32
|477
|2011.01.14 01:15
|sell
|65
|0.10
|1.33459
|0.0000
|0.0000
|478
|2011.01.14 01:15
|modify
|65
|0.10
|1.33459
|1.3364
|1.3341
|479
|2011.01.14 01:17
|modify
|65
|0.10
|1.33459
|1.3364
|1.3340
|480
|2011.01.14 01:17
|modify
|65
|0.10
|1.33459
|1.3355
|1.3340
|481
|2011.01.14 01:17
|modify
|65
|0.10
|1.33459
|1.3350
|1.3340
|482
|2011.01.14 01:37
|t/p
|65
|0.10
|1.3340
|1.3350
|1.3340
|5.90
|1002.22
|483
|2011.01.14 02:10
|buy
|66
|0.10
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|484
|2011.01.14 02:10
|modify
|66
|0.10
|1.3347
|1.3330
|1.3353
|485
|2011.01.14 02:15
|modify
|66
|0.10
|1.3347
|1.3333
|1.3352
|486
|2011.01.14 02:15
|modify
|66
|0.10
|1.3347
|1.3333
|1.3353
|487
|2011.01.14 02:16
|modify
|66
|0.10
|1.3347
|1.3341
|1.3353
|488
|2011.01.14 02:23
|s/l
|66
|0.10
|1.3341
|1.3341
|1.3353
|-6.00
|996.22
|489
|2011.01.14 05:55
|buy
|67
|0.10
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|490
|2011.01.14 05:55
|modify
|67
|0.10
|1.3345
|1.3326
|1.3349
|491
|2011.01.14 05:55
|modify
|67
|0.10
|1.3345
|1.3336
|1.3349
|492
|2011.01.14 05:56
|modify
|67
|0.10
|1.3345
|1.3341
|1.3349
|493
|2011.01.14 06:00
|t/p
|67
|0.10
|1.3349
|1.3341
|1.3349
|4.00
|1000.22
|494
|2011.01.14 09:50
|sell
|68
|0.10
|1.34196
|0.0000
|0.0000
|495
|2011.01.14 09:50
|modify
|68
|0.10
|1.34196
|1.3460
|1.3403
|496
|2011.01.14 09:50
|modify
|68
|0.10
|1.34196
|1.3460
|1.3402
|497
|2011.01.14 09:55
|modify
|68
|0.10
|1.34196
|1.3446
|1.3404
|498
|2011.01.14 09:56
|modify
|68
|0.10
|1.34196
|1.3446
|1.3403
|499
|2011.01.14 09:57
|modify
|68
|0.10
|1.34196
|1.3433
|1.3403
|500
|2011.01.14 09:57
|modify
|68
|0.10
|1.34196
|1.3426
|1.3403
|501
|2011.01.14 09:57
|modify
|68
|0.10
|1.34196
|1.3423
|1.3403
|502
|2011.01.14 09:58
|modify
|68
|0.10
|1.34196
|1.3421
|1.3403
|503
|2011.01.14 09:58
|modify
|68
|0.10
|1.34196
|1.3419
|1.3403
|504
|2011.01.14 10:00
|modify
|68
|0.10
|1.34196
|1.3418
|1.3404
|505
|2011.01.14 10:01
|s/l
|68
|0.10
|1.3418
|1.3418
|1.3404
|1.60
|1001.82
|506
|2011.01.14 13:50
|buy
|69
|0.10
|1.33479
|0.0000
|0.0000
|507
|2011.01.14 13:50
|modify
|69
|0.10
|1.33479
|1.3319
|1.3358
|508
|2011.01.14 13:50
|modify
|69
|0.10
|1.33479
|1.3334
|1.3358
|509
|2011.01.14 13:50
|modify
|69
|0.10
|1.33479
|1.3341
|1.3358
|510
|2011.01.14 13:50
|modify
|69
|0.10
|1.33479
|1.3345
|1.3359
|511
|2011.01.14 13:50
|modify
|69
|0.10
|1.33479
|1.3348
|1.3359
|512
|2011.01.14 13:51
|s/l
|69
|0.10
|1.3348
|1.3348
|1.3359
|0.10
|1001.92
|513
|2011.01.14 18:15
|buy
|70
|0.10
|1.33471
|0.0000
|0.0000
|514
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3299
|1.3359
|515
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3324
|1.3359
|516
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3336
|1.3359
|517
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3342
|1.3359
|518
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3346
|1.3360
|519
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3348
|1.3360
|520
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3350
|1.3360
|521
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3351
|1.3360
|522
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3352
|1.3360
|523
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3353
|1.3360
|524
|2011.01.14 18:15
|modify
|70
|0.10
|1.33471
|1.3353
|1.3361
|525
|2011.01.14 18:16
|s/l
|70
|0.10
|1.3353
|1.3353
|1.3361
|5.90
|1007.82
|526
|2011.01.17 00:05
|sell
|71
|0.10
|1.33673
|0.0000
|0.0000
|527
|2011.01.17 00:05
|modify
|71
|0.10
|1.33673
|1.3384
|1.3361
|528
|2011.01.17 00:25
|modify
|71
|0.10
|1.33673
|1.3384
|1.3362
|529
|2011.01.17 00:27
|modify
|71
|0.10
|1.33673
|1.3384
|1.3361
|530
|2011.01.17 00:30
|modify
|71
|0.10
|1.33673
|1.3384
|1.3362
|531
|2011.01.17 00:47
|s/l
|71
|0.10
|1.3384
|1.3384
|1.3362
|-16.70
|991.12
|532
|2011.01.17 02:45
|buy
|72
|0.10
|1.33506
|0.0000
|0.0000
|533
|2011.01.17 02:45
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3334
|1.3357
|534
|2011.01.17 02:50
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3357
|535
|2011.01.17 02:55
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3356
|536
|2011.01.17 02:56
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3357
|537
|2011.01.17 03:00
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3355
|538
|2011.01.17 03:00
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3356
|539
|2011.01.17 03:05
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3355
|540
|2011.01.17 03:10
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3354
|541
|2011.01.17 03:10
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3355
|542
|2011.01.17 03:15
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3354
|543
|2011.01.17 03:18
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3355
|544
|2011.01.17 03:20
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3354
|545
|2011.01.17 03:21
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3355
|546
|2011.01.17 03:25
|modify
|72
|0.10
|1.33506
|1.3336
|1.3354
|547
|2011.01.17 03:33
|s/l
|72
|0.10
|1.3336
|1.3336
|1.3354
|-14.60
|976.52
|548
|2011.01.17 08:25
|buy
|73
|0.10
|1.33151
|0.0000
|0.0000
|549
|2011.01.17 08:25
|modify
|73
|0.10
|1.33151
|1.3296
|1.3323
|550
|2011.01.17 08:29
|modify
|73
|0.10
|1.33151
|1.3296
|1.3324
|551
|2011.01.17 08:30
|modify
|73
|0.10
|1.33151
|1.3300
|1.3322
|552
|2011.01.17 08:30
|modify
|73
|0.10
|1.33151
|1.3300
|1.3323
|553
|2011.01.17 08:35
|modify
|73
|0.10
|1.33151
|1.3300
|1.3322
|554
|2011.01.17 08:35
|modify
|73
|0.10
|1.33151
|1.3308
|1.3322
|555
|2011.01.17 08:35
|modify
|73
|0.10
|1.33151
|1.3312
|1.3323
|556
|2011.01.17 08:35
|modify
|73
|0.10
|1.33151
|1.3315
|1.3323
|557
|2011.01.17 08:37
|modify
|73
|0.10
|1.33151
|1.3317
|1.3323
|558
|2011.01.17 08:41
|t/p
|73
|0.10
|1.3323
|1.3317
|1.3323
|7.90
|984.42
|559
|2011.01.17 10:50
|buy
|74
|0.10
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|560
|2011.01.17 10:50
|modify
|74
|0.10
|1.3270
|1.3251
|1.3277
|561
|2011.01.17 10:52
|modify
|74
|0.10
|1.3270
|1.3261
|1.3278
|562
|2011.01.17 10:52
|modify
|74
|0.10
|1.3270
|1.3266
|1.3278
|563
|2011.01.17 10:56
|s/l
|74
|0.10
|1.3266
|1.3266
|1.3278
|-4.00
|980.42
|564
|2011.01.17 16:20
|sell
|75
|0.10
|1.32832
|0.0000
|0.0000
|565
|2011.01.17 16:20
|modify
|75
|0.10
|1.32832
|1.3315
|1.3276
|566
|2011.01.17 16:20
|modify
|75
|0.10
|1.32832
|1.3299
|1.3276
|567
|2011.01.17 16:20
|modify
|75
|0.10
|1.32832
|1.3291
|1.3276
|568
|2011.01.17 16:22
|s/l
|75
|0.10
|1.3291
|1.3291
|1.3276
|-7.80
|972.62
|569
|2011.01.17 22:10
|buy
|76
|0.10
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|570
|2011.01.17 22:10
|modify
|76
|0.10
|1.3293
|1.3280
|1.3296
|571
|2011.01.17 22:10
|modify
|76
|0.10
|1.3293
|1.3287
|1.3296
|572
|2011.01.17 22:26
|s/l
|76
|0.10
|1.3287
|1.3287
|1.3296
|-6.00
|966.62
|573
|2011.01.18 00:10
|buy
|77
|0.10
|1.32843
|0.0000
|0.0000
|574
|2011.01.18 00:10
|modify
|77
|0.10
|1.32843
|1.3275
|1.3289
|575
|2011.01.18 00:11
|modify
|77
|0.10
|1.32843
|1.3280
|1.3289
|576
|2011.01.18 00:15
|s/l
|77
|0.10
|1.3280
|1.3280
|1.3289
|-4.30
|962.32
|577
|2011.01.18 01:05
|buy
|78
|0.10
|1.32873
|0.0000
|0.0000
|578
|2011.01.18 01:05
|modify
|78
|0.10
|1.32873
|1.3272
|1.3291
|579
|2011.01.18 01:05
|modify
|78
|0.10
|1.32873
|1.3272
|1.3292
|580
|2011.01.18 01:10
|modify
|78
|0.10
|1.32873
|1.3273
|1.3292
|581
|2011.01.18 01:14
|s/l
|78
|0.10
|1.3273
|1.3273
|1.3292
|-14.30
|948.02
|582
|2011.01.18 04:15
|buy
|79
|0.10
|1.32826
|0.0000
|0.0000
|583
|2011.01.18 04:15
|modify
|79
|0.10
|1.32826
|1.3267
|1.3287
|584
|2011.01.18 04:15
|modify
|79
|0.10
|1.32826
|1.3267
|1.3286
|585
|2011.01.18 04:16
|modify
|79
|0.10
|1.32826
|1.3275
|1.3287
|586
|2011.01.18 04:19
|modify
|79
|0.10
|1.32826
|1.3279
|1.3287
|587
|2011.01.18 05:01
|t/p
|79
|0.10
|1.3287
|1.3279
|1.3287
|4.40
|952.42
|588
|2011.01.18 06:15
|sell
|80
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|589
|2011.01.18 06:15
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3325
|1.3304
|590
|2011.01.18 06:20
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3304
|591
|2011.01.18 06:21
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3303
|592
|2011.01.18 06:25
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3304
|593
|2011.01.18 06:25
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3303
|594
|2011.01.18 06:30
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3304
|595
|2011.01.18 06:40
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3305
|596
|2011.01.18 06:40
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3304
|597
|2011.01.18 06:50
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3305
|598
|2011.01.18 06:51
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3304
|599
|2011.01.18 06:55
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3305
|600
|2011.01.18 07:10
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3306
|601
|2011.01.18 07:10
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3321
|1.3305
|602
|2011.01.18 07:11
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3315
|1.3305
|603
|2011.01.18 07:11
|modify
|80
|0.10
|1.3309
|1.3312
|1.3305
|604
|2011.01.18 07:17
|t/p
|80
|0.10
|1.3305
|1.3312
|1.3305
|4.00
|956.42
|605
|2011.01.18 09:00
|sell
|81
|0.10
|1.33484
|0.0000
|0.0000
|606
|2011.01.18 09:00
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3369
|1.3339
|607
|2011.01.18 09:05
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3368
|1.3340
|608
|2011.01.18 09:06
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3368
|1.3339
|609
|2011.01.18 09:10
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3368
|1.3341
|610
|2011.01.18 09:13
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3368
|1.3340
|611
|2011.01.18 09:15
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3368
|1.3341
|612
|2011.01.18 09:16
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3368
|1.3340
|613
|2011.01.18 09:20
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3368
|1.3341
|614
|2011.01.18 09:20
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3368
|1.3340
|615
|2011.01.18 09:25
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3368
|1.3341
|616
|2011.01.18 09:25
|modify
|81
|0.10
|1.33484
|1.3368
|1.3340
|617
|2011.01.18 09:29
|s/l
|81
|0.10
|1.3368
|1.3368
|1.3340
|-19.60
|936.82
|618
|2011.01.18 10:55
|sell
|82
|0.10
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|619
|2011.01.18 10:55
|modify
|82
|0.10
|1.3398
|1.3418
|1.3388
|620
|2011.01.18 10:55
|modify
|82
|0.10
|1.3398
|1.3418
|1.3387
|621
|2011.01.18 11:00
|modify
|82
|0.10
|1.3398
|1.3418
|1.3388
|622
|2011.01.18 11:00
|modify
|82
|0.10
|1.3398
|1.3418
|1.3387
|623
|2011.01.18 11:00
|s/l
|82
|0.10
|1.3418
|1.3418
|1.3387
|-20.00
|916.82
|624
|2011.01.18 11:30
|sell
|83
|0.10
|1.33978
|0.0000
|0.0000
|625
|2011.01.18 11:30
|modify
|83
|0.10
|1.33978
|1.3431
|1.3387
|626
|2011.01.18 11:30
|modify
|83
|0.10
|1.33978
|1.3414
|1.3387
|627
|2011.01.18 11:30
|modify
|83
|0.10
|1.33978
|1.3406
|1.3387
|628
|2011.01.18 11:30
|modify
|83
|0.10
|1.33978
|1.3402
|1.3387
|629
|2011.01.18 11:30
|modify
|83
|0.10
|1.33978
|1.3399
|1.3387
|630
|2011.01.18 11:31
|s/l
|83
|0.10
|1.3399
|1.3399
|1.3387
|-1.20
|915.62
|631
|2011.01.18 14:55
|buy
|84
|0.10
|1.33948
|0.0000
|0.0000
|632
|2011.01.18 14:55
|modify
|84
|0.10
|1.33948
|1.3365
|1.3405
|633
|2011.01.18 14:55
|modify
|84
|0.10
|1.33948
|1.3380
|1.3406
|634
|2011.01.18 14:55
|modify
|84
|0.10
|1.33948
|1.3388
|1.3406
|635
|2011.01.18 14:56
|s/l
|84
|0.10
|1.3388
|1.3388
|1.3406
|-6.80
|908.82
|636
|2011.01.18 16:35
|sell
|85
|0.10
|1.34269
|0.0000
|0.0000
|637
|2011.01.18 16:35
|modify
|85
|0.10
|1.34269
|1.3461
|1.3416
|638
|2011.01.18 16:35
|modify
|85
|0.10
|1.34269
|1.3461
|1.3415
|639
|2011.01.18 16:35
|modify
|85
|0.10
|1.34269
|1.3444
|1.3415
|640
|2011.01.18 16:35
|modify
|85
|0.10
|1.34269
|1.3435
|1.3415
|641
|2011.01.18 16:35
|modify
|85
|0.10
|1.34269
|1.3431
|1.3415
|642
|2011.01.18 16:36
|s/l
|85
|0.10
|1.3431
|1.3431
|1.3415
|-4.10
|904.72
|643
|2011.01.19 01:05
|buy
|86
|0.10
|1.33897
|0.0000
|0.0000
|644
|2011.01.19 01:05
|modify
|86
|0.10
|1.33897
|1.3367
|1.3394
|645
|2011.01.19 01:06
|modify
|86
|0.10
|1.33897
|1.3379
|1.3394
|646
|2011.01.19 01:06
|modify
|86
|0.10
|1.33897
|1.3385
|1.3394
|647
|2011.01.19 01:10
|modify
|86
|0.10
|1.33897
|1.3388
|1.3394
|648
|2011.01.19 01:10
|t/p
|86
|0.10
|1.3394
|1.3388
|1.3394
|4.30
|909.02
|649
|2011.01.19 03:15
|sell
|87
|0.10
|1.34214
|0.0000
|0.0000
|650
|2011.01.19 03:15
|modify
|87
|0.10
|1.34214
|1.3435
|1.3414
|651
|2011.01.19 03:22
|modify
|87
|0.10
|1.34214
|1.3435
|1.3413
|652
|2011.01.19 03:22
|s/l
|87
|0.10
|1.3435
|1.3435
|1.3413
|-13.60
|895.42
|653
|2011.01.19 09:05
|sell
|88
|0.10
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|654
|2011.01.19 09:05
|modify
|88
|0.10
|1.3461
|1.3499
|1.3449
|655
|2011.01.19 09:05
|modify
|88
|0.10
|1.3461
|1.3499
|1.3448
|656
|2011.01.19 09:10
|modify
|88
|0.10
|1.3461
|1.3481
|1.3449
|657
|2011.01.19 09:10
|modify
|88
|0.10
|1.3461
|1.3481
|1.3448
|658
|2011.01.19 09:10
|modify
|88
|0.10
|1.3461
|1.3471
|1.3448
|659
|2011.01.19 09:10
|modify
|88
|0.10
|1.3461
|1.3466
|1.3448
|660
|2011.01.19 09:10
|modify
|88
|0.10
|1.3461
|1.3463
|1.3448
|661
|2011.01.19 09:11
|modify
|88
|0.10
|1.3461
|1.3461
|1.3448
|662
|2011.01.19 09:11
|modify
|88
|0.10
|1.3461
|1.3460
|1.3448
|663
|2011.01.19 09:11
|modify
|88
|0.10
|1.3461
|1.3459
|1.3448
|664
|2011.01.19 09:11
|s/l
|88
|0.10
|1.3459
|1.3459
|1.3448
|2.00
|897.42
|665
|2011.01.19 11:05
|sell
|89
|0.10
|1.34381
|0.0000
|0.0000
|666
|2011.01.19 11:05
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3479
|1.3427
|667
|2011.01.19 11:07
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3479
|1.3426
|668
|2011.01.19 11:10
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3477
|1.3427
|669
|2011.01.19 11:10
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3477
|1.3426
|670
|2011.01.19 11:15
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3477
|1.3427
|671
|2011.01.19 11:15
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3477
|1.3426
|672
|2011.01.19 11:18
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3477
|1.3425
|673
|2011.01.19 11:20
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3477
|1.3426
|674
|2011.01.19 11:21
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3477
|1.3425
|675
|2011.01.19 11:23
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3458
|1.3425
|676
|2011.01.19 11:23
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3448
|1.3425
|677
|2011.01.19 11:23
|modify
|89
|0.10
|1.34381
|1.3443
|1.3425
|678
|2011.01.19 11:23
|s/l
|89
|0.10
|1.3443
|1.3443
|1.3425
|-4.90
|892.52
|679
|2011.01.19 11:35
|buy
|90
|0.10
|1.34786
|0.0000
|0.0000
|680
|2011.01.19 11:35
|modify
|90
|0.10
|1.34786
|1.3430
|1.3493
|681
|2011.01.19 11:35
|modify
|90
|0.10
|1.34786
|1.3455
|1.3493
|682
|2011.01.19 11:35
|modify
|90
|0.10
|1.34786
|1.3467
|1.3493
|683
|2011.01.19 11:35
|modify
|90
|0.10
|1.34786
|1.3473
|1.3493
|684
|2011.01.19 11:37
|modify
|90
|0.10
|1.34786
|1.3477
|1.3493
|685
|2011.01.19 11:37
|modify
|90
|0.10
|1.34786
|1.3479
|1.3493
|686
|2011.01.19 11:38
|modify
|90
|0.10
|1.34786
|1.3481
|1.3494
|687
|2011.01.19 11:39
|s/l
|90
|0.10
|1.3481
|1.3481
|1.3494
|2.40
|894.92
|688
|2011.01.19 15:00
|sell
|91
|0.10
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|689
|2011.01.19 15:00
|modify
|91
|0.10
|1.3510
|1.3546
|1.3499
|690
|2011.01.19 15:00
|modify
|91
|0.10
|1.3510
|1.3546
|1.3498
|691
|2011.01.19 15:00
|modify
|91
|0.10
|1.3510
|1.3528
|1.3498
|692
|2011.01.19 15:00
|modify
|91
|0.10
|1.3510
|1.3519
|1.3498
|693
|2011.01.19 15:00
|modify
|91
|0.10
|1.3510
|1.3515
|1.3498
|694
|2011.01.19 15:02
|modify
|91
|0.10
|1.3510
|1.3512
|1.3498
|695
|2011.01.19 15:03
|modify
|91
|0.10
|1.3510
|1.3510
|1.3498
|696
|2011.01.19 15:04
|s/l
|91
|0.10
|1.3510
|1.3510
|1.3498
|0.00
|894.92
|697
|2011.01.19 18:35
|sell
|92
|0.10
|1.34842
|0.0000
|0.0000
|698
|2011.01.19 18:35
|modify
|92
|0.10
|1.34842
|1.3514
|1.3477
|699
|2011.01.19 18:40
|modify
|92
|0.10
|1.34842
|1.3508
|1.3478
|700
|2011.01.19 18:40
|modify
|92
|0.10
|1.34842
|1.3496
|1.3477
|701
|2011.01.19 18:40
|modify
|92
|0.10
|1.34842
|1.3490
|1.3477
|702
|2011.01.19 18:44
|modify
|92
|0.10
|1.34842
|1.3487
|1.3477
|703
|2011.01.19 18:48
|modify
|92
|0.10
|1.34842
|1.3485
|1.3477
|704
|2011.01.19 18:48
|modify
|92
|0.10
|1.34842
|1.3484
|1.3477
|705
|2011.01.19 18:50
|modify
|92
|0.10
|1.34842
|1.3483
|1.3477
|706
|2011.01.19 18:51
|t/p
|92
|0.10
|1.3477
|1.3483
|1.3477
|7.20
|902.12
|707
|2011.01.19 20:25
|sell
|93
|0.10
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|708
|2011.01.19 20:25
|modify
|93
|0.10
|1.3478
|1.3498
|1.3472
|709
|2011.01.19 20:25
|modify
|93
|0.10
|1.3478
|1.3498
|1.3471
|710
|2011.01.19 20:25
|modify
|93
|0.10
|1.3478
|1.3488
|1.3471
|711
|2011.01.19 20:25
|modify
|93
|0.10
|1.3478
|1.3483
|1.3471
|712
|2011.01.19 20:27
|modify
|93
|0.10
|1.3478
|1.3480
|1.3471
|713
|2011.01.19 20:32
|s/l
|93
|0.10
|1.3480
|1.3480
|1.3471
|-2.00
|900.12
|714
|2011.01.20 00:20
|buy
|94
|0.10
|1.34643
|0.0000
|0.0000
|715
|2011.01.20 00:20
|modify
|94
|0.10
|1.34643
|1.3449
|1.3468
|716
|2011.01.20 00:20
|modify
|94
|0.10
|1.34643
|1.3449
|1.3469
|717
|2011.01.20 00:21
|modify
|94
|0.10
|1.34643
|1.3457
|1.3469
|718
|2011.01.20 00:48
|s/l
|94
|0.10
|1.3457
|1.3457
|1.3469
|-7.30
|892.82
|719
|2011.01.20 01:50
|buy
|95
|0.10
|1.34497
|0.0000
|0.0000
|720
|2011.01.20 01:50
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3429
|1.3455
|721
|2011.01.20 01:53
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3429
|1.3456
|722
|2011.01.20 01:55
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3434
|1.3455
|723
|2011.01.20 01:56
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3434
|1.3456
|724
|2011.01.20 02:00
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3434
|1.3455
|725
|2011.01.20 02:01
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3434
|1.3456
|726
|2011.01.20 02:05
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3434
|1.3455
|727
|2011.01.20 02:08
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3434
|1.3456
|728
|2011.01.20 02:09
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3434
|1.3455
|729
|2011.01.20 02:12
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3434
|1.3456
|730
|2011.01.20 02:15
|modify
|95
|0.10
|1.34497
|1.3434
|1.3455
|731
|2011.01.20 02:15
|s/l
|95
|0.10
|1.3434
|1.3434
|1.3455
|-15.70
|877.12
|732
|2011.01.20 03:10
|buy
|96
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|733
|2011.01.20 03:10
|modify
|96
|0.10
|1.3459
|1.3432
|1.3466
|734
|2011.01.20 03:14
|modify
|96
|0.10
|1.3459
|1.3432
|1.3467
|735
|2011.01.20 03:15
|modify
|96
|0.10
|1.3459
|1.3438
|1.3466
|736
|2011.01.20 03:18
|modify
|96
|0.10
|1.3459
|1.3438
|1.3467
|737
|2011.01.20 03:20
|modify
|96
|0.10
|1.3459
|1.3438
|1.3466
|738
|2011.01.20 03:24
|modify
|96
|0.10
|1.3459
|1.3438
|1.3467
|739
|2011.01.20 03:24
|modify
|96
|0.10
|1.3459
|1.3438
|1.3466
|740
|2011.01.20 03:25
|modify
|96
|0.10
|1.3459
|1.3439
|1.3466
|741
|2011.01.20 03:28
|modify
|96
|0.10
|1.3459
|1.3439
|1.3467
|742
|2011.01.20 03:35
|modify
|96
|0.10
|1.3459
|1.3439
|1.3466
|743
|2011.01.20 03:35
|s/l
|96
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.3466
|-20.00
|857.12
|744
|2011.01.20 09:25
|buy
|97
|0.10
|1.34477
|0.0000
|0.0000
|745
|2011.01.20 09:25
|modify
|97
|0.10
|1.34477
|1.3426
|1.3457
|746
|2011.01.20 09:25
|modify
|97
|0.10
|1.34477
|1.3437
|1.3457
|747
|2011.01.20 09:25
|modify
|97
|0.10
|1.34477
|1.3443
|1.3457
|748
|2011.01.20 09:26
|modify
|97
|0.10
|1.34477
|1.3446
|1.3457
|749
|2011.01.20 09:26
|modify
|97
|0.10
|1.34477
|1.3448
|1.3457
|750
|2011.01.20 09:30
|s/l
|97
|0.10
|1.3448
|1.3448
|1.3457
|0.30
|857.42
|751
|2011.01.20 11:25
|sell
|98
|0.10
|1.34966
|0.0000
|0.0000
|752
|2011.01.20 11:25
|modify
|98
|0.10
|1.34966
|1.3522
|1.3487
|753
|2011.01.20 11:25
|modify
|98
|0.10
|1.34966
|1.3509
|1.3487
|754
|2011.01.20 11:25
|modify
|98
|0.10
|1.34966
|1.3503
|1.3487
|755
|2011.01.20 11:26
|modify
|98
|0.10
|1.34966
|1.3500
|1.3486
|756
|2011.01.20 11:28
|modify
|98
|0.10
|1.34966
|1.3498
|1.3486
|757
|2011.01.20 11:29
|modify
|98
|0.10
|1.34966
|1.3496
|1.3486
|758
|2011.01.20 11:29
|modify
|98
|0.10
|1.34966
|1.3495
|1.3486
|759
|2011.01.20 11:30
|s/l
|98
|0.10
|1.3495
|1.3495
|1.3486
|1.60
|859.02
|760
|2011.01.20 14:00
|sell
|99
|0.10
|1.34745
|0.0000
|0.0000
|761
|2011.01.20 14:00
|modify
|99
|0.10
|1.34745
|1.3514
|1.3464
|762
|2011.01.20 14:00
|modify
|99
|0.10
|1.34745
|1.3514
|1.3463
|763
|2011.01.20 14:05
|modify
|99
|0.10
|1.34745
|1.3502
|1.3464
|764
|2011.01.20 14:05
|modify
|99
|0.10
|1.34745
|1.3502
|1.3463
|765
|2011.01.20 14:10
|modify
|99
|0.10
|1.34745
|1.3502
|1.3464
|766
|2011.01.20 14:10
|modify
|99
|0.10
|1.34745
|1.3502
|1.3463
|767
|2011.01.20 14:13
|modify
|99
|0.10
|1.34745
|1.3488
|1.3463
|768
|2011.01.20 14:13
|modify
|99
|0.10
|1.34745
|1.3481
|1.3463
|769
|2011.01.20 14:13
|modify
|99
|0.10
|1.34745
|1.3478
|1.3463
|770
|2011.01.20 14:14
|modify
|99
|0.10
|1.34745
|1.3476
|1.3463
|771
|2011.01.20 14:15
|s/l
|99
|0.10
|1.3476
|1.3476
|1.3463
|-1.50
|857.52
|772
|2011.01.20 15:30
|buy
|100
|0.10
|1.34506
|0.0000
|0.0000
|773
|2011.01.20 15:30
|modify
|100
|0.10
|1.34506
|1.3426
|1.3462
|774
|2011.01.20 15:30
|modify
|100
|0.10
|1.34506
|1.3426
|1.3461
|775
|2011.01.20 15:30
|modify
|100
|0.10
|1.34506
|1.3439
|1.3461
|776
|2011.01.20 15:30
|modify
|100
|0.10
|1.34506
|1.3445
|1.3461
|777
|2011.01.20 15:31
|modify
|100
|0.10
|1.34506
|1.3449
|1.3462
|778
|2011.01.20 15:34
|s/l
|100
|0.10
|1.3449
|1.3449
|1.3462
|-1.60
|855.92
|779
|2011.01.21 01:30
|buy
|101
|0.10
|1.34635
|0.0000
|0.0000
|780
|2011.01.21 01:30
|modify
|101
|0.10
|1.34635
|1.3450
|1.3469
|781
|2011.01.21 01:30
|modify
|101
|0.10
|1.34635
|1.3450
|1.3470
|782
|2011.01.21 01:33
|modify
|101
|0.10
|1.34635
|1.3457
|1.3470
|783
|2011.01.21 01:34
|modify
|101
|0.10
|1.34635
|1.3461
|1.3470
|784
|2011.01.21 01:36
|t/p
|101
|0.10
|1.3470
|1.3461
|1.3470
|6.50
|862.42
|785
|2011.01.21 05:25
|sell
|102
|0.10
|1.35003
|0.0000
|0.0000
|786
|2011.01.21 05:25
|modify
|102
|0.10
|1.35003
|1.3517
|1.3494
|787
|2011.01.21 05:25
|modify
|102
|0.10
|1.35003
|1.3517
|1.3495
|788
|2011.01.21 05:27
|modify
|102
|0.10
|1.35003
|1.3517
|1.3494
|789
|2011.01.21 05:30
|modify
|102
|0.10
|1.35003
|1.3517
|1.3495
|790
|2011.01.21 05:40
|modify
|102
|0.10
|1.35003
|1.3509
|1.3495
|791
|2011.01.21 05:40
|modify
|102
|0.10
|1.35003
|1.3505
|1.3495
|792
|2011.01.21 05:46
|modify
|102
|0.10
|1.35003
|1.3502
|1.3495
|793
|2011.01.21 05:47
|t/p
|102
|0.10
|1.3495
|1.3502
|1.3495
|5.30
|867.72
|794
|2011.01.21 08:30
|sell
|103
|0.10
|1.35071
|0.0000
|0.0000
|795
|2011.01.21 08:30
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3497
|796
|2011.01.21 08:31
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3496
|797
|2011.01.21 08:33
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3495
|798
|2011.01.21 08:35
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3496
|799
|2011.01.21 08:37
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3495
|800
|2011.01.21 08:40
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3496
|801
|2011.01.21 08:40
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3495
|802
|2011.01.21 08:43
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3494
|803
|2011.01.21 08:45
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3496
|804
|2011.01.21 08:45
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3495
|805
|2011.01.21 08:48
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3529
|1.3494
|806
|2011.01.21 08:49
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3518
|1.3494
|807
|2011.01.21 08:49
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3513
|1.3494
|808
|2011.01.21 08:49
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3510
|1.3494
|809
|2011.01.21 08:49
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3508
|1.3494
|810
|2011.01.21 08:49
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3507
|1.3494
|811
|2011.01.21 08:49
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3506
|1.3494
|812
|2011.01.21 08:50
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3505
|1.3495
|813
|2011.01.21 08:50
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3504
|1.3495
|814
|2011.01.21 08:50
|modify
|103
|0.10
|1.35071
|1.3503
|1.3495
|815
|2011.01.21 08:50
|s/l
|103
|0.10
|1.3503
|1.3503
|1.3495
|4.10
|871.82
|816
|2011.01.21 10:45
|sell
|104
|0.10
|1.35255
|0.0000
|0.0000
|817
|2011.01.21 10:45
|modify
|104
|0.10
|1.35255
|1.3562
|1.3515
|818
|2011.01.21 10:45
|modify
|104
|0.10
|1.35255
|1.3562
|1.3514
|819
|2011.01.21 10:46
|modify
|104
|0.10
|1.35255
|1.3562
|1.3513
|820
|2011.01.21 10:46
|modify
|104
|0.10
|1.35255
|1.3544
|1.3513
|821
|2011.01.21 10:46
|modify
|104
|0.10
|1.35255
|1.3535
|1.3513
|822
|2011.01.21 10:46
|modify
|104
|0.10
|1.35255
|1.3530
|1.3513
|823
|2011.01.21 10:47
|s/l
|104
|0.10
|1.3530
|1.3530
|1.3513
|-4.50
|867.32
|824
|2011.01.21 14:15
|sell
|105
|0.10
|1.35185
|0.0000
|0.0000
|825
|2011.01.21 14:15
|modify
|105
|0.10
|1.35185
|1.3550
|1.3511
|826
|2011.01.21 14:15
|modify
|105
|0.10
|1.35185
|1.3550
|1.3510
|827
|2011.01.21 14:17
|modify
|105
|0.10
|1.35185
|1.3534
|1.3509
|828
|2011.01.21 14:17
|modify
|105
|0.10
|1.35185
|1.3526
|1.3509
|829
|2011.01.21 14:18
|modify
|105
|0.10
|1.35185
|1.3522
|1.3509
|830
|2011.01.21 14:19
|s/l
|105
|0.10
|1.3522
|1.3522
|1.3509
|-3.50
|863.82
|831
|2011.01.21 16:25
|sell
|106
|0.10
|1.35619
|0.0000
|0.0000
|832
|2011.01.21 16:25
|modify
|106
|0.10
|1.35619
|1.3584
|1.3549
|833
|2011.01.21 16:26
|modify
|106
|0.10
|1.35619
|1.3573
|1.3549
|834
|2011.01.21 16:26
|modify
|106
|0.10
|1.35619
|1.3567
|1.3549
|835
|2011.01.21 16:27
|s/l
|106
|0.10
|1.3567
|1.3567
|1.3549
|-5.10
|858.72
|836
|2011.01.24 00:05
|sell
|107
|0.10
|1.36037
|0.0000
|0.0000
|837
|2011.01.24 00:05
|modify
|107
|0.10
|1.36037
|1.3621
|1.3599
|838
|2011.01.24 00:05
|modify
|107
|0.10
|1.36037
|1.3621
|1.3598
|839
|2011.01.24 00:10
|modify
|107
|0.10
|1.36037
|1.3619
|1.3598
|840
|2011.01.24 00:14
|modify
|107
|0.10
|1.36037
|1.3619
|1.3597
|841
|2011.01.24 00:15
|modify
|107
|0.10
|1.36037
|1.3619
|1.3598
|842
|2011.01.24 00:16
|modify
|107
|0.10
|1.36037
|1.3619
|1.3597
|843
|2011.01.24 00:20
|modify
|107
|0.10
|1.36037
|1.3619
|1.3598
|844
|2011.01.24 00:22
|modify
|107
|0.10
|1.36037
|1.3619
|1.3597
|845
|2011.01.24 00:25
|modify
|107
|0.10
|1.36037
|1.3619
|1.3598
|846
|2011.01.24 00:28
|modify
|107
|0.10
|1.36037
|1.3619
|1.3597
|847
|2011.01.24 00:36
|s/l
|107
|0.10
|1.3619
|1.3619
|1.3597
|-15.30
|843.42
|848
|2011.01.24 02:35
|buy
|108
|0.10
|1.36062
|0.0000
|0.0000
|849
|2011.01.24 02:35
|modify
|108
|0.10
|1.36062
|1.3580
|1.3612
|850
|2011.01.24 02:39
|modify
|108
|0.10
|1.36062
|1.3580
|1.3613
|851
|2011.01.24 02:40
|modify
|108
|0.10
|1.36062
|1.3586
|1.3612
|852
|2011.01.24 02:43
|modify
|108
|0.10
|1.36062
|1.3586
|1.3613
|853
|2011.01.24 02:45
|modify
|108
|0.10
|1.36062
|1.3586
|1.3612
|854
|2011.01.24 02:45
|modify
|108
|0.10
|1.36062
|1.3586
|1.3613
|855
|2011.01.24 02:46
|s/l
|108
|0.10
|1.3586
|1.3586
|1.3613
|-20.20
|823.22
|856
|2011.01.24 03:05
|buy
|109
|0.10
|1.36124
|0.0000
|0.0000
|857
|2011.01.24 03:05
|modify
|109
|0.10
|1.36124
|1.3589
|1.3619
|858
|2011.01.24 03:05
|modify
|109
|0.10
|1.36124
|1.3589
|1.3620
|859
|2011.01.24 03:05
|modify
|109
|0.10
|1.36124
|1.3601
|1.3620
|860
|2011.01.24 03:05
|modify
|109
|0.10
|1.36124
|1.3607
|1.3620
|861
|2011.01.24 03:09
|s/l
|109
|0.10
|1.3607
|1.3607
|1.3620
|-5.40
|817.82
|862
|2011.01.24 10:50
|buy
|110
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|863
|2011.01.24 10:50
|modify
|110
|0.10
|1.3568
|1.3549
|1.3574
|864
|2011.01.24 10:50
|modify
|110
|0.10
|1.3568
|1.3559
|1.3574
|865
|2011.01.24 10:50
|modify
|110
|0.10
|1.3568
|1.3564
|1.3575
|866
|2011.01.24 10:50
|modify
|110
|0.10
|1.3568
|1.3567
|1.3575
|867
|2011.01.24 10:52
|s/l
|110
|0.10
|1.3567
|1.3567
|1.3575
|-1.00
|816.82
|868
|2011.01.24 11:55
|buy
|111
|0.10
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|869
|2011.01.24 11:55
|modify
|111
|0.10
|1.3578
|1.3556
|1.3584
|870
|2011.01.24 12:00
|modify
|111
|0.10
|1.3578
|1.3557
|1.3584
|871
|2011.01.24 12:01
|modify
|111
|0.10
|1.3578
|1.3557
|1.3585
|872
|2011.01.24 12:04
|modify
|111
|0.10
|1.3578
|1.3557
|1.3584
|873
|2011.01.24 12:06
|modify
|111
|0.10
|1.3578
|1.3557
|1.3585
|874
|2011.01.24 12:10
|modify
|111
|0.10
|1.3578
|1.3557
|1.3584
|875
|2011.01.24 12:12
|modify
|111
|0.10
|1.3578
|1.3557
|1.3585
|876
|2011.01.24 12:15
|modify
|111
|0.10
|1.3578
|1.3557
|1.3584
|877
|2011.01.24 12:15
|modify
|111
|0.10
|1.3578
|1.3557
|1.3585
|878
|2011.01.24 12:15
|s/l
|111
|0.10
|1.3557
|1.3557
|1.3585
|-21.00
|795.82
|879
|2011.01.24 13:10
|buy
|112
|0.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|880
|2011.01.24 13:10
|modify
|112
|0.10
|1.3565
|1.3537
|1.3574
|881
|2011.01.24 13:14
|modify
|112
|0.10
|1.3565
|1.3537
|1.3575
|882
|2011.01.24 13:15
|modify
|112
|0.10
|1.3565
|1.3538
|1.3574
|883
|2011.01.24 13:15
|modify
|112
|0.10
|1.3565
|1.3538
|1.3575
|884
|2011.01.24 13:20
|modify
|112
|0.10
|1.3565
|1.3538
|1.3574
|885
|2011.01.24 13:23
|modify
|112
|0.10
|1.3565
|1.3538
|1.3575
|886
|2011.01.24 13:23
|modify
|112
|0.10
|1.3565
|1.3552
|1.3575
|887
|2011.01.24 13:23
|modify
|112
|0.10
|1.3565
|1.3559
|1.3575
|888
|2011.01.24 13:23
|modify
|112
|0.10
|1.3565
|1.3563
|1.3575
|889
|2011.01.24 13:24
|s/l
|112
|0.10
|1.3563
|1.3563
|1.3575
|-2.00
|793.82
|890
|2011.01.24 15:30
|sell
|113
|0.10
|1.35846
|0.0000
|0.0000
|891
|2011.01.24 15:30
|modify
|113
|0.10
|1.35846
|1.3611
|1.3576
|892
|2011.01.24 15:30
|modify
|113
|0.10
|1.35846
|1.3611
|1.3575
|893
|2011.01.24 15:31
|modify
|113
|0.10
|1.35846
|1.3611
|1.3574
|894
|2011.01.24 15:34
|modify
|113
|0.10
|1.35846
|1.3611
|1.3573
|895
|2011.01.24 15:35
|modify
|113
|0.10
|1.35846
|1.3611
|1.3574
|896
|2011.01.24 15:36
|modify
|113
|0.10
|1.35846
|1.3611
|1.3573
|897
|2011.01.24 15:40
|modify
|113
|0.10
|1.35846
|1.3611
|1.3575
|898
|2011.01.24 15:40
|modify
|113
|0.10
|1.35846
|1.3611
|1.3574
|899
|2011.01.24 15:40
|s/l
|113
|0.10
|1.3611
|1.3611
|1.3574
|-26.40
|767.42
|900
|2011.01.24 17:30
|sell
|114
|0.10
|1.36711
|0.0000
|0.0000
|901
|2011.01.24 17:30
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3693
|1.3663
|902
|2011.01.24 17:30
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3693
|1.3662
|903
|2011.01.24 17:35
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3693
|1.3663
|904
|2011.01.24 17:35
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3693
|1.3662
|905
|2011.01.24 17:37
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3682
|1.3661
|906
|2011.01.24 17:37
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3677
|1.3661
|907
|2011.01.24 17:38
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3674
|1.3661
|908
|2011.01.24 17:40
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3672
|1.3662
|909
|2011.01.24 17:41
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3671
|1.3662
|910
|2011.01.24 17:41
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3670
|1.3662
|911
|2011.01.24 17:42
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3669
|1.3662
|912
|2011.01.24 17:43
|modify
|114
|0.10
|1.36711
|1.3668
|1.3662
|913
|2011.01.24 17:45
|t/p
|114
|0.10
|1.3662
|1.3668
|1.3662
|9.10
|776.52
|914
|2011.01.25 01:40
|buy
|115
|0.10
|1.36399
|0.0000
|0.0000
|915
|2011.01.25 01:40
|modify
|115
|0.10
|1.36399
|1.3628
|1.3646
|916
|2011.01.25 01:40
|modify
|115
|0.10
|1.36399
|1.3634
|1.3646
|917
|2011.01.25 01:41
|s/l
|115
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3646
|-5.90
|770.62
|918
|2011.01.25 03:30
|sell
|116
|0.10
|1.3670
|0.0000
|0.0000
|919
|2011.01.25 03:30
|modify
|116
|0.10
|1.3670
|1.3681
|1.3664
|920
|2011.01.25 03:35
|modify
|116
|0.10
|1.3670
|1.3676
|1.3664
|921
|2011.01.25 03:43
|modify
|116
|0.10
|1.3670
|1.3673
|1.3664
|922
|2011.01.25 03:49
|t/p
|116
|0.10
|1.3664
|1.3673
|1.3664
|6.00
|776.62
|923
|2011.01.25 06:45
|sell
|117
|0.10
|1.36576
|0.0000
|0.0000
|924
|2011.01.25 06:45
|modify
|117
|0.10
|1.36576
|1.3672
|1.3653
|925
|2011.01.25 06:47
|modify
|117
|0.10
|1.36576
|1.3665
|1.3653
|926
|2011.01.25 06:50
|modify
|117
|0.10
|1.36576
|1.3661
|1.3653
|927
|2011.01.25 06:50
|modify
|117
|0.10
|1.36576
|1.3659
|1.3653
|928
|2011.01.25 06:50
|t/p
|117
|0.10
|1.3653
|1.3659
|1.3653
|4.60
|781.22
|929
|2011.01.25 08:00
|buy
|118
|0.10
|1.36532
|0.0000
|0.0000
|930
|2011.01.25 08:00
|modify
|118
|0.10
|1.36532
|1.3639
|1.3658
|931
|2011.01.25 08:00
|modify
|118
|0.10
|1.36532
|1.3647
|1.3658
|932
|2011.01.25 08:10
|s/l
|118
|0.10
|1.3647
|1.3647
|1.3658
|-6.20
|775.02
|933
|2011.01.25 10:40
|buy
|119
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|934
|2011.01.25 10:40
|modify
|119
|0.10
|1.3625
|1.3599
|1.3635
|935
|2011.01.25 10:40
|modify
|119
|0.10
|1.3625
|1.3599
|1.3636
|936
|2011.01.25 10:42
|modify
|119
|0.10
|1.3625
|1.3599
|1.3637
|937
|2011.01.25 10:45
|modify
|119
|0.10
|1.3625
|1.3599
|1.3636
|938
|2011.01.25 10:45
|modify
|119
|0.10
|1.3625
|1.3599
|1.3637
|939
|2011.01.25 10:45
|s/l
|119
|0.10
|1.3599
|1.3599
|1.3637
|-26.00
|749.02
|940
|2011.01.25 14:30
|buy
|120
|0.10
|1.36154
|0.0000
|0.0000
|941
|2011.01.25 14:30
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3627
|942
|2011.01.25 14:30
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3628
|943
|2011.01.25 14:34
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3629
|944
|2011.01.25 14:35
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3626
|945
|2011.01.25 14:38
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3627
|946
|2011.01.25 14:40
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3626
|947
|2011.01.25 14:43
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3627
|948
|2011.01.25 14:45
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3626
|949
|2011.01.25 14:45
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3627
|950
|2011.01.25 14:49
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3628
|951
|2011.01.25 14:50
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3587
|1.3626
|952
|2011.01.25 14:53
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3602
|1.3626
|953
|2011.01.25 14:53
|modify
|120
|0.10
|1.36154
|1.3609
|1.3626
|954
|2011.01.25 14:55
|s/l
|120
|0.10
|1.3609
|1.3609
|1.3626
|-6.40
|742.62
|955
|2011.01.25 17:15
|sell
|121
|0.10
|1.36292
|0.0000
|0.0000
|956
|2011.01.25 17:15
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3685
|1.3615
|957
|2011.01.25 17:15
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3685
|1.3616
|958
|2011.01.25 17:15
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3685
|1.3615
|959
|2011.01.25 17:15
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3657
|1.3615
|960
|2011.01.25 17:15
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3643
|1.3615
|961
|2011.01.25 17:15
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3636
|1.3615
|962
|2011.01.25 17:15
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3633
|1.3615
|963
|2011.01.25 17:15
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3631
|1.3615
|964
|2011.01.25 17:17
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3629
|1.3615
|965
|2011.01.25 17:17
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3628
|1.3615
|966
|2011.01.25 17:17
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3627
|1.3615
|967
|2011.01.25 17:17
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3626
|1.3615
|968
|2011.01.25 17:17
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3625
|1.3614
|969
|2011.01.25 17:17
|modify
|121
|0.10
|1.36292
|1.3624
|1.3614
|970
|2011.01.25 17:18
|s/l
|121
|0.10
|1.3624
|1.3624
|1.3614
|5.20
|747.82
|971
|2011.01.25 21:45
|sell
|122
|0.10
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|972
|2011.01.25 21:45
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3701
|1.3666
|973
|2011.01.25 21:46
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3701
|1.3665
|974
|2011.01.25 21:50
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3701
|1.3666
|975
|2011.01.25 21:50
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3701
|1.3665
|976
|2011.01.25 22:00
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3700
|1.3665
|977
|2011.01.25 22:10
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3700
|1.3667
|978
|2011.01.25 22:15
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3700
|1.3669
|979
|2011.01.25 22:15
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3700
|1.3668
|980
|2011.01.25 22:20
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3700
|1.3670
|981
|2011.01.25 22:21
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3700
|1.3669
|982
|2011.01.25 22:25
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3700
|1.3670
|983
|2011.01.25 22:30
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3700
|1.3671
|984
|2011.01.25 22:33
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3700
|1.3670
|985
|2011.01.25 22:35
|modify
|122
|0.10
|1.3676
|1.3700
|1.3671
|986
|2011.01.25 22:37
|s/l
|122
|0.10
|1.3700
|1.3700
|1.3671
|-24.00
|723.82
|987
|2011.01.26 02:25
|buy
|123
|0.10
|1.36758
|0.0000
|0.0000
|988
|2011.01.26 02:25
|modify
|123
|0.10
|1.36758
|1.3655
|1.3681
|989
|2011.01.26 02:30
|modify
|123
|0.10
|1.36758
|1.3661
|1.3681
|990
|2011.01.26 02:36
|modify
|123
|0.10
|1.36758
|1.3669
|1.3681
|991
|2011.01.26 02:37
|modify
|123
|0.10
|1.36758
|1.3673
|1.3681
|992
|2011.01.26 02:38
|t/p
|123
|0.10
|1.3681
|1.3673
|1.3681
|5.20
|729.02
|993
|2011.01.26 03:55
|sell
|124
|0.10
|1.36877
|0.0000
|0.0000
|994
|2011.01.26 03:55
|modify
|124
|0.10
|1.36877
|1.3699
|1.3684
|995
|2011.01.26 03:55
|modify
|124
|0.10
|1.36877
|1.3699
|1.3683
|996
|2011.01.26 03:57
|modify
|124
|0.10
|1.36877
|1.3693
|1.3683
|997
|2011.01.26 04:00
|modify
|124
|0.10
|1.36877
|1.3690
|1.3683
|998
|2011.01.26 04:01
|t/p
|124
|0.10
|1.3683
|1.3690
|1.3683
|4.70
|733.72
|999
|2011.01.26 06:10
|sell
|125
|0.10
|1.36906
|0.0000
|0.0000
|1000
|2011.01.26 06:10
|modify
|125
|0.10
|1.36906
|1.3700
|1.3688
|1001
|2011.01.26 06:14
|modify
|125
|0.10
|1.36906
|1.3700
|1.3687
|1002
|2011.01.26 06:14
|modify
|125
|0.10
|1.36906
|1.3700
|1.3688
|1003
|2011.01.26 06:18
|modify
|125
|0.10
|1.36906
|1.3700
|1.3687
|1004
|2011.01.26 06:32
|s/l
|125
|0.10
|1.3700
|1.3700
|1.3687
|-9.40
|724.32
|1005
|2011.01.26 06:55
|sell
|126
|0.10
|1.36899
|0.0000
|0.0000
|1006
|2011.01.26 06:55
|modify
|126
|0.10
|1.36899
|1.3701
|1.3687
|1007
|2011.01.26 06:56
|modify
|126
|0.10
|1.36899
|1.3701
|1.3686
|1008
|2011.01.26 06:59
|modify
|126
|0.10
|1.36899
|1.3696
|1.3686
|1009
|2011.01.26 07:00
|modify
|126
|0.10
|1.36899
|1.3693
|1.3686
|1010
|2011.01.26 07:05
|s/l
|126
|0.10
|1.3693
|1.3693
|1.3686
|-3.10
|721.22
|1011
|2011.01.26 08:50
|buy
|127
|0.10
|1.36814
|0.0000
|0.0000
|1012
|2011.01.26 08:50
|modify
|127
|0.10
|1.36814
|1.3661
|1.3689
|1013
|2011.01.26 08:50
|modify
|127
|0.10
|1.36814
|1.3661
|1.3690
|1014
|2011.01.26 08:55
|modify
|127
|0.10
|1.36814
|1.3663
|1.3690
|1015
|2011.01.26 09:06
|modify
|127
|0.10
|1.36814
|1.3673
|1.3690
|1016
|2011.01.26 09:06
|modify
|127
|0.10
|1.36814
|1.3678
|1.3690
|1017
|2011.01.26 09:09
|modify
|127
|0.10
|1.36814
|1.3681
|1.3690
|1018
|2011.01.26 09:09
|t/p
|127
|0.10
|1.3690
|1.3681
|1.3690
|8.60
|729.82
|1019
|2011.01.26 10:40
|sell
|128
|0.10
|1.36972
|0.0000
|0.0000
|1020
|2011.01.26 10:40
|modify
|128
|0.10
|1.36972
|1.3716
|1.3688
|1021
|2011.01.26 10:41
|modify
|128
|0.10
|1.36972
|1.3716
|1.3687
|1022
|2011.01.26 10:45
|modify
|128
|0.10
|1.36972
|1.3716
|1.3688
|1023
|2011.01.26 10:45
|modify
|128
|0.10
|1.36972
|1.3716
|1.3687
|1024
|2011.01.26 10:45
|s/l
|128
|0.10
|1.3716
|1.3716
|1.3687
|-18.80
|711.02
|1025
|2011.01.26 11:20
|sell
|129
|0.10
|1.3693
|0.0000
|0.0000
|1026
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3722
|1.3684
|1027
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3722
|1.3683
|1028
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3708
|1.3683
|1029
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3701
|1.3683
|1030
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3697
|1.3683
|1031
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3695
|1.3683
|1032
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3693
|1.3683
|1033
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3692
|1.3683
|1034
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3691
|1.3683
|1035
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3690
|1.3683
|1036
|2011.01.26 11:20
|modify
|129
|0.10
|1.3693
|1.3690
|1.3682
|1037
|2011.01.26 11:20
|s/l
|129
|0.10
|1.3690
|1.3690
|1.3682
|3.00
|714.02
|1038
|2011.01.26 15:30
|buy
|130
|0.10
|1.36771
|0.0000
|0.0000
|1039
|2011.01.26 15:30
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3685
|1040
|2011.01.26 15:30
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3686
|1041
|2011.01.26 15:35
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3685
|1042
|2011.01.26 15:35
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3686
|1043
|2011.01.26 15:40
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3685
|1044
|2011.01.26 15:40
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3686
|1045
|2011.01.26 15:45
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3685
|1046
|2011.01.26 15:45
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3686
|1047
|2011.01.26 15:48
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3687
|1048
|2011.01.26 15:50
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3685
|1049
|2011.01.26 15:50
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3686
|1050
|2011.01.26 16:00
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3685
|1051
|2011.01.26 16:00
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3686
|1052
|2011.01.26 16:04
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3687
|1053
|2011.01.26 16:05
|modify
|130
|0.10
|1.36771
|1.3650
|1.3686
|1054
|2011.01.26 16:05
|s/l
|130
|0.10
|1.3650
|1.3650
|1.3686
|-27.10
|686.92
|1055
|2011.01.26 16:15
|buy
|131
|0.10
|1.36784
|0.0000
|0.0000
|1056
|2011.01.26 16:15
|modify
|131
|0.10
|1.36784
|1.3647
|1.3689
|1057
|2011.01.26 16:15
|modify
|131
|0.10
|1.36784
|1.3663
|1.3690
|1058
|2011.01.26 16:15
|modify
|131
|0.10
|1.36784
|1.3671
|1.3690
|1059
|2011.01.26 16:15
|modify
|131
|0.10
|1.36784
|1.3675
|1.3690
|1060
|2011.01.26 16:15
|modify
|131
|0.10
|1.36784
|1.3678
|1.3690
|1061
|2011.01.26 16:15
|modify
|131
|0.10
|1.36784
|1.3680
|1.3690
|1062
|2011.01.26 16:15
|modify
|131
|0.10
|1.36784
|1.3681
|1.3690
|1063
|2011.01.26 16:16
|s/l
|131
|0.10
|1.3681
|1.3681
|1.3690
|2.60
|689.52
|1064
|2011.01.27 03:20
|buy
|132
|0.10
|1.37039
|0.0000
|0.0000
|1065
|2011.01.27 03:20
|modify
|132
|0.10
|1.37039
|1.3688
|1.3710
|1066
|2011.01.27 03:21
|modify
|132
|0.10
|1.37039
|1.3696
|1.3710
|1067
|2011.01.27 03:21
|modify
|132
|0.10
|1.37039
|1.3700
|1.3710
|1068
|2011.01.27 03:24
|s/l
|132
|0.10
|1.3700
|1.3700
|1.3710
|-3.90
|685.62
|1069
|2011.01.27 06:15
|buy
|133
|0.10
|1.37075
|0.0000
|0.0000
|1070
|2011.01.27 06:15
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3711
|1071
|2011.01.27 06:15
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3710
|1072
|2011.01.27 06:17
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3711
|1073
|2011.01.27 06:20
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3710
|1074
|2011.01.27 06:29
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3711
|1075
|2011.01.27 06:30
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3710
|1076
|2011.01.27 06:30
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3711
|1077
|2011.01.27 06:35
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3710
|1078
|2011.01.27 06:41
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3711
|1079
|2011.01.27 06:45
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3710
|1080
|2011.01.27 06:48
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3696
|1.3711
|1081
|2011.01.27 06:50
|modify
|133
|0.10
|1.37075
|1.3702
|1.3711
|1082
|2011.01.27 07:02
|t/p
|133
|0.10
|1.3711
|1.3702
|1.3711
|3.50
|689.12
|1083
|2011.01.27 07:20
|sell
|134
|0.10
|1.37045
|0.0000
|0.0000
|1084
|2011.01.27 07:20
|modify
|134
|0.10
|1.37045
|1.3714
|1.3702
|1085
|2011.01.27 07:20
|modify
|134
|0.10
|1.37045
|1.3714
|1.3701
|1086
|2011.01.27 07:20
|modify
|134
|0.10
|1.37045
|1.3709
|1.3701
|1087
|2011.01.27 07:24
|s/l
|134
|0.10
|1.3709
|1.3709
|1.3701
|-4.50
|684.62
|1088
|2011.01.27 10:00
|buy
|135
|0.10
|1.36713
|0.0000
|0.0000
|1089
|2011.01.27 10:00
|modify
|135
|0.10
|1.36713
|1.3642
|1.3683
|1090
|2011.01.27 10:03
|modify
|135
|0.10
|1.36713
|1.3657
|1.3683
|1091
|2011.01.27 10:03
|modify
|135
|0.10
|1.36713
|1.3665
|1.3683
|1092
|2011.01.27 10:04
|modify
|135
|0.10
|1.36713
|1.3669
|1.3684
|1093
|2011.01.27 10:05
|modify
|135
|0.10
|1.36713
|1.3672
|1.3682
|1094
|2011.01.27 10:06
|s/l
|135
|0.10
|1.3672
|1.3672
|1.3682
|0.70
|685.32
|1095
|2011.01.27 11:35
|buy
|136
|0.10
|1.37269
|0.0000
|0.0000
|1096
|2011.01.27 11:35
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3657
|1.3740
|1097
|2011.01.27 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3692
|1.3740
|1098
|2011.01.27 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3710
|1.3741
|1099
|2011.01.27 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3719
|1.3741
|1100
|2011.01.27 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3723
|1.3741
|1101
|2011.01.27 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3726
|1.3741
|1102
|2011.01.27 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3728
|1.3741
|1103
|2011.01.27 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3729
|1.3741
|1104
|2011.01.27 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3730
|1.3741
|1105
|2011.01.27 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3731
|1.3741
|1106
|2011.01.27 11:38
|modify
|136
|0.10
|1.37269
|1.3732
|1.3741
|1107
|2011.01.27 11:38
|s/l
|136
|0.10
|1.3732
|1.3732
|1.3741
|5.10
|690.42
|1108
|2011.01.27 17:10
|sell
|137
|0.10
|1.37124
|0.0000
|0.0000
|1109
|2011.01.27 17:10
|modify
|137
|0.10
|1.37124
|1.3751
|1.3700
|1110
|2011.01.27 17:10
|modify
|137
|0.10
|1.37124
|1.3751
|1.3701
|1111
|2011.01.27 17:10
|modify
|137
|0.10
|1.37124
|1.3751
|1.3700
|1112
|2011.01.27 17:10
|modify
|137
|0.10
|1.37124
|1.3732
|1.3700
|1113
|2011.01.27 17:10
|modify
|137
|0.10
|1.37124
|1.3722
|1.3700
|1114
|2011.01.27 17:10
|modify
|137
|0.10
|1.37124
|1.3717
|1.3700
|1115
|2011.01.27 17:11
|s/l
|137
|0.10
|1.3717
|1.3717
|1.3700
|-4.60
|685.82
|1116
|2011.01.27 22:25
|sell
|138
|0.10
|1.37244
|0.0000
|0.0000
|1117
|2011.01.27 22:25
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3739
|1.3720
|1118
|2011.01.27 22:30
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3739
|1.3721
|1119
|2011.01.27 23:12
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3739
|1.3720
|1120
|2011.01.27 23:15
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3739
|1.3721
|1121
|2011.01.27 23:19
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3739
|1.3720
|1122
|2011.01.27 23:20
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3739
|1.3721
|1123
|2011.01.27 23:20
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3739
|1.3720
|1124
|2011.01.27 23:40
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3739
|1.3721
|1125
|2011.01.27 23:44
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3739
|1.3720
|1126
|2011.01.27 23:45
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3739
|1.3721
|1127
|2011.01.27 23:55
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3738
|1.3721
|1128
|2011.01.28 00:10
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3735
|1.3722
|1129
|2011.01.28 00:12
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3735
|1.3721
|1130
|2011.01.28 00:15
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3735
|1.3722
|1131
|2011.01.28 00:33
|modify
|138
|0.10
|1.37244
|1.3730
|1.3722
|1132
|2011.01.28 01:03
|s/l
|138
|0.10
|1.3730
|1.3730
|1.3722
|-5.93
|679.89
|1133
|2011.01.28 02:20
|sell
|139
|0.10
|1.37239
|0.0000
|0.0000
|1134
|2011.01.28 02:20
|modify
|139
|0.10
|1.37239
|1.3744
|1.3717
|1135
|2011.01.28 02:22
|modify
|139
|0.10
|1.37239
|1.3734
|1.3717
|1136
|2011.01.28 02:22
|modify
|139
|0.10
|1.37239
|1.3729
|1.3717
|1137
|2011.01.28 02:27
|modify
|139
|0.10
|1.37239
|1.3726
|1.3716
|1138
|2011.01.28 02:27
|modify
|139
|0.10
|1.37239
|1.3724
|1.3716
|1139
|2011.01.28 02:27
|modify
|139
|0.10
|1.37239
|1.3723
|1.3716
|1140
|2011.01.28 02:27
|modify
|139
|0.10
|1.37239
|1.3722
|1.3716
|1141
|2011.01.28 02:27
|t/p
|139
|0.10
|1.3716
|1.3722
|1.3716
|7.90
|687.79
|1142
|2011.01.28 08:05
|sell
|140
|0.10
|1.37087
|0.0000
|0.0000
|1143
|2011.01.28 08:05
|modify
|140
|0.10
|1.37087
|1.3721
|1.3704
|1144
|2011.01.28 08:05
|modify
|140
|0.10
|1.37087
|1.3721
|1.3703
|1145
|2011.01.28 08:09
|modify
|140
|0.10
|1.37087
|1.3715
|1.3703
|1146
|2011.01.28 08:09
|modify
|140
|0.10
|1.37087
|1.3712
|1.3703
|1147
|2011.01.28 08:10
|s/l
|140
|0.10
|1.3712
|1.3712
|1.3703
|-3.30
|684.49
|1148
|2011.01.28 09:45
|buy
|141
|0.10
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|1149
|2011.01.28 09:45
|modify
|141
|0.10
|1.3694
|1.3670
|1.3702
|1150
|2011.01.28 09:45
|modify
|141
|0.10
|1.3694
|1.3670
|1.3703
|1151
|2011.01.28 09:45
|modify
|141
|0.10
|1.3694
|1.3683
|1.3703
|1152
|2011.01.28 09:45
|modify
|141
|0.10
|1.3694
|1.3689
|1.3703
|1153
|2011.01.28 09:45
|modify
|141
|0.10
|1.3694
|1.3693
|1.3703
|1154
|2011.01.28 09:46
|s/l
|141
|0.10
|1.3693
|1.3693
|1.3703
|-1.00
|683.49
|1155
|2011.01.28 11:50
|sell
|142
|0.10
|1.37286
|0.0000
|0.0000
|1156
|2011.01.28 11:50
|modify
|142
|0.10
|1.37286
|1.3755
|1.3721
|1157
|2011.01.28 11:50
|modify
|142
|0.10
|1.37286
|1.3742
|1.3721
|1158
|2011.01.28 11:50
|modify
|142
|0.10
|1.37286
|1.3735
|1.3721
|1159
|2011.01.28 11:51
|modify
|142
|0.10
|1.37286
|1.3732
|1.3721
|1160
|2011.01.28 11:51
|modify
|142
|0.10
|1.37286
|1.3730
|1.3720
|1161
|2011.01.28 11:54
|modify
|142
|0.10
|1.37286
|1.3728
|1.3720
|1162
|2011.01.28 11:54
|modify
|142
|0.10
|1.37286
|1.3727
|1.3720
|1163
|2011.01.28 11:55
|s/l
|142
|0.10
|1.3727
|1.3727
|1.3720
|1.60
|685.09
|1164
|2011.01.28 13:00
|sell
|143
|0.10
|1.37192
|0.0000
|0.0000
|1165
|2011.01.28 13:00
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3748
|1.3710
|1166
|2011.01.28 13:00
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3748
|1.3709
|1167
|2011.01.28 13:05
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3747
|1.3710
|1168
|2011.01.28 13:05
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3747
|1.3709
|1169
|2011.01.28 13:07
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3747
|1.3708
|1170
|2011.01.28 13:10
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3747
|1.3710
|1171
|2011.01.28 13:10
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3747
|1.3709
|1172
|2011.01.28 13:15
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3747
|1.3710
|1173
|2011.01.28 13:15
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3747
|1.3709
|1174
|2011.01.28 13:20
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3747
|1.3710
|1175
|2011.01.28 13:23
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3733
|1.3710
|1176
|2011.01.28 13:23
|modify
|143
|0.10
|1.37192
|1.3726
|1.3710
|1177
|2011.01.28 13:30
|s/l
|143
|0.10
|1.3726
|1.3726
|1.3710
|-6.80
|678.29
|1178
|2011.01.28 15:50
|buy
|144
|0.10
|1.37131
|0.0000
|0.0000
|1179
|2011.01.28 15:50
|modify
|144
|0.10
|1.37131
|1.3690
|1.3722
|1180
|2011.01.28 15:50
|modify
|144
|0.10
|1.37131
|1.3690
|1.3723
|1181
|2011.01.28 15:55
|modify
|144
|0.10
|1.37131
|1.3690
|1.3722
|1182
|2011.01.28 15:57
|modify
|144
|0.10
|1.37131
|1.3690
|1.3723
|1183
|2011.01.28 15:57
|modify
|144
|0.10
|1.37131
|1.3702
|1.3723
|1184
|2011.01.28 15:57
|modify
|144
|0.10
|1.37131
|1.3708
|1.3723
|1185
|2011.01.28 15:59
|s/l
|144
|0.10
|1.3708
|1.3708
|1.3723
|-5.10
|673.19
|1186
|2011.01.28 17:25
|buy
|145
|0.10
|1.36431
|0.0000
|0.0000
|1187
|2011.01.28 17:25
|modify
|145
|0.10
|1.36431
|1.3608
|1.3654
|1188
|2011.01.28 17:25
|modify
|145
|0.10
|1.36431
|1.3608
|1.3655
|1189
|2011.01.28 17:28
|modify
|145
|0.10
|1.36431
|1.3608
|1.3656
|1190
|2011.01.28 17:30
|modify
|145
|0.10
|1.36431
|1.3608
|1.3654
|1191
|2011.01.28 17:31
|modify
|145
|0.10
|1.36431
|1.3608
|1.3655
|1192
|2011.01.28 17:35
|modify
|145
|0.10
|1.36431
|1.3608
|1.3654
|1193
|2011.01.28 17:38
|modify
|145
|0.10
|1.36431
|1.3608
|1.3655
|1194
|2011.01.28 17:40
|modify
|145
|0.10
|1.36431
|1.3608
|1.3653
|1195
|2011.01.28 17:40
|modify
|145
|0.10
|1.36431
|1.3608
|1.3654
|1196
|2011.01.28 17:43
|s/l
|145
|0.10
|1.3608
|1.3608
|1.3654
|-35.10
|638.09
|1197
|2011.01.28 19:50
|buy
|146
|0.10
|1.36016
|0.0000
|0.0000
|1198
|2011.01.28 19:50
|modify
|146
|0.10
|1.36016
|1.3566
|1.3608
|1199
|2011.01.28 19:50
|modify
|146
|0.10
|1.36016
|1.3566
|1.3607
|1200
|2011.01.28 19:51
|modify
|146
|0.10
|1.36016
|1.3584
|1.3607
|1201
|2011.01.28 19:51
|modify
|146
|0.10
|1.36016
|1.3593
|1.3607
|1202
|2011.01.28 19:57
|modify
|146
|0.10
|1.36016
|1.3598
|1.3608
|1203
|2011.01.28 19:59
|modify
|146
|0.10
|1.36016
|1.3601
|1.3608
|1204
|2011.01.28 20:04
|modify
|146
|0.10
|1.36016
|1.3603
|1.3608
|1205
|2011.01.28 20:04
|t/p
|146
|0.10
|1.3608
|1.3603
|1.3608
|6.40
|644.49
|1206
|2011.01.28 22:15
|buy
|147
|0.10
|1.36154
|0.0000
|0.0000
|1207
|2011.01.28 22:15
|modify
|147
|0.10
|1.36154
|1.3599
|1.3619
|1208
|2011.01.28 22:20
|modify
|147
|0.10
|1.36154
|1.3608
|1.3619
|1209
|2011.01.28 22:24
|modify
|147
|0.10
|1.36154
|1.3612
|1.3619
|1210
|2011.01.28 22:42
|s/l
|147
|0.10
|1.3612
|1.3612
|1.3619
|-3.40
|641.09