Strategy Tester Report
!$_Zazzy v1.03
Tadawulfx-Demo (Build 402)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2011.01.03 00:00 - 2011.01.28 22:55 (2011.01.01 - 2011.01.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|S_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; ZAZ.ActivePeriods=5; OrderStrategy=1; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false;
EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false;
PlaceBracketOrders=false;
MaxOpenOrders=1; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false;
Slippage=3; ECNBroker=true;
MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=20; ProfitRetention=0.5; TurtleStop=false;
LookBackPeriod=4; ATRStop=true;
ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false;
MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false;
TradeSignalEveryBar=true;
TradeSignalByMinutes=false;
|Bars in test
|6712
|Ticks modelled
|1392836
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1.35
|Gross profit
|94.10
|Gross loss
|-92.75
|Profit factor
|1.01
|Expected payoff
|0.07
|Absolute drawdown
|21.45
|Maximal drawdown
|46.10 (4.47%)
|Relative drawdown
|4.47% (46.10)
|Total trades
|20
|Short positions (won %)
|1 (0.00%)
|Long positions (won %)
|19 (57.89%)
|Profit trades (% of total)
|11 (55.00%)
|Loss trades (% of total)
|9 (45.00%)
|Largest
|profit trade
|17.80
|loss trade
|-32.90
|Average
|profit trade
|8.55
|loss trade
|-10.31
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (23.90)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-36.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|23.90 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-36.20 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.03 13:30
|buy
|1
|0.10
|1.33438
|0.0000
|0.0000
|2
|2011.01.03 13:30
|modify
|1
|0.10
|1.33438
|1.3300
|1.3352
|3
|2011.01.03 13:34
|modify
|1
|0.10
|1.33438
|1.3322
|1.3352
|4
|2011.01.03 13:34
|modify
|1
|0.10
|1.33438
|1.3333
|1.3352
|5
|2011.01.03 13:34
|modify
|1
|0.10
|1.33438
|1.3339
|1.3352
|6
|2011.01.03 13:34
|modify
|1
|0.10
|1.33438
|1.3342
|1.3352
|7
|2011.01.03 13:38
|s/l
|1
|0.10
|1.3342
|1.3342
|1.3352
|-1.80
|998.20
|8
|2011.01.04 10:15
|buy
|2
|0.10
|1.33701
|0.0000
|0.0000
|9
|2011.01.04 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.33701
|1.3342
|1.3379
|10
|2011.01.04 10:16
|modify
|2
|0.10
|1.33701
|1.3357
|1.3380
|11
|2011.01.04 10:16
|modify
|2
|0.10
|1.33701
|1.3364
|1.3380
|12
|2011.01.04 10:16
|modify
|2
|0.10
|1.33701
|1.3368
|1.3380
|13
|2011.01.04 10:19
|s/l
|2
|0.10
|1.3368
|1.3368
|1.3380
|-2.10
|996.10
|14
|2011.01.06 08:15
|buy
|3
|0.10
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|15
|2011.01.06 08:15
|modify
|3
|0.10
|1.3153
|1.3130
|1.3159
|16
|2011.01.06 08:15
|modify
|3
|0.10
|1.3153
|1.3142
|1.3159
|17
|2011.01.06 08:15
|modify
|3
|0.10
|1.3153
|1.3148
|1.3159
|18
|2011.01.06 08:23
|t/p
|3
|0.10
|1.3159
|1.3148
|1.3159
|6.00
|1002.10
|19
|2011.01.07 03:10
|buy
|4
|0.10
|1.30175
|0.0000
|0.0000
|20
|2011.01.07 03:10
|modify
|4
|0.10
|1.30175
|1.2992
|1.3023
|21
|2011.01.07 03:12
|modify
|4
|0.10
|1.30175
|1.2992
|1.3024
|22
|2011.01.07 03:14
|modify
|4
|0.10
|1.30175
|1.2992
|1.3023
|23
|2011.01.07 03:15
|modify
|4
|0.10
|1.30175
|1.2996
|1.3023
|24
|2011.01.07 03:17
|modify
|4
|0.10
|1.30175
|1.2996
|1.3024
|25
|2011.01.07 03:20
|modify
|4
|0.10
|1.30175
|1.2996
|1.3023
|26
|2011.01.07 03:20
|modify
|4
|0.10
|1.30175
|1.2996
|1.3024
|27
|2011.01.07 03:20
|modify
|4
|0.10
|1.30175
|1.3007
|1.3024
|28
|2011.01.07 03:20
|modify
|4
|0.10
|1.30175
|1.3013
|1.3024
|29
|2011.01.07 03:39
|s/l
|4
|0.10
|1.3013
|1.3013
|1.3024
|-4.50
|997.60
|30
|2011.01.07 14:35
|buy
|5
|0.10
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|31
|2011.01.07 14:35
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2938
|1.2989
|32
|2011.01.07 14:35
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2938
|1.2990
|33
|2011.01.07 14:35
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2957
|1.2990
|34
|2011.01.07 14:35
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2966
|1.2990
|35
|2011.01.07 14:35
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2971
|1.2990
|36
|2011.01.07 14:36
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2974
|1.2990
|37
|2011.01.07 14:36
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2976
|1.2991
|38
|2011.01.07 14:36
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2977
|1.2991
|39
|2011.01.07 14:36
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2978
|1.2991
|40
|2011.01.07 14:36
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2979
|1.2991
|41
|2011.01.07 14:36
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2980
|1.2991
|42
|2011.01.07 14:36
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2981
|1.2991
|43
|2011.01.07 14:36
|modify
|5
|0.10
|1.2974
|1.2982
|1.2991
|44
|2011.01.07 14:36
|t/p
|5
|0.10
|1.2991
|1.2982
|1.2991
|17.00
|1014.60
|45
|2011.01.12 01:20
|sell
|6
|0.10
|1.29732
|0.0000
|0.0000
|46
|2011.01.12 01:20
|modify
|6
|0.10
|1.29732
|1.3000
|1.2967
|47
|2011.01.12 01:24
|modify
|6
|0.10
|1.29732
|1.3000
|1.2966
|48
|2011.01.12 01:25
|modify
|6
|0.10
|1.29732
|1.2986
|1.2967
|49
|2011.01.12 01:25
|modify
|6
|0.10
|1.29732
|1.2986
|1.2966
|50
|2011.01.12 01:27
|s/l
|6
|0.10
|1.2986
|1.2986
|1.2966
|-12.80
|1001.80
|51
|2011.01.12 18:15
|buy
|7
|0.10
|1.30742
|0.0000
|0.0000
|52
|2011.01.12 18:15
|modify
|7
|0.10
|1.30742
|1.3042
|1.3082
|53
|2011.01.12 18:15
|modify
|7
|0.10
|1.30742
|1.3059
|1.3082
|54
|2011.01.12 18:15
|modify
|7
|0.10
|1.30742
|1.3067
|1.3082
|55
|2011.01.12 18:15
|modify
|7
|0.10
|1.30742
|1.3072
|1.3082
|56
|2011.01.12 18:15
|t/p
|7
|0.10
|1.3082
|1.3072
|1.3082
|7.80
|1009.60
|57
|2011.01.12 20:35
|buy
|8
|0.10
|1.31459
|0.0000
|0.0000
|58
|2011.01.12 20:35
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3106
|1.3155
|59
|2011.01.12 20:37
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3106
|1.3156
|60
|2011.01.12 20:40
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3155
|61
|2011.01.12 20:40
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3156
|62
|2011.01.12 20:47
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3157
|63
|2011.01.12 20:50
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3155
|64
|2011.01.12 20:50
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3156
|65
|2011.01.12 20:55
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3155
|66
|2011.01.12 20:56
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3156
|67
|2011.01.12 21:00
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3155
|68
|2011.01.12 21:05
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3154
|69
|2011.01.12 21:09
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3155
|70
|2011.01.12 21:10
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3154
|71
|2011.01.12 21:14
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3155
|72
|2011.01.12 21:15
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3154
|73
|2011.01.12 21:20
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3152
|74
|2011.01.12 21:20
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3153
|75
|2011.01.12 21:25
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3152
|76
|2011.01.12 21:29
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3153
|77
|2011.01.12 21:29
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3152
|78
|2011.01.12 21:30
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3151
|79
|2011.01.12 21:31
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3152
|80
|2011.01.12 21:35
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3151
|81
|2011.01.12 21:36
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3152
|82
|2011.01.12 21:40
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3151
|83
|2011.01.12 21:41
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3152
|84
|2011.01.12 21:45
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3151
|85
|2011.01.12 21:48
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3152
|86
|2011.01.12 21:50
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3151
|87
|2011.01.12 22:00
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3150
|88
|2011.01.12 22:00
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3111
|1.3151
|89
|2011.01.12 22:05
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3112
|1.3150
|90
|2011.01.12 22:07
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3112
|1.3151
|91
|2011.01.12 22:10
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3113
|1.3150
|92
|2011.01.12 22:15
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3116
|1.3150
|93
|2011.01.12 22:25
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3116
|1.3149
|94
|2011.01.12 22:32
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3116
|1.3150
|95
|2011.01.12 22:35
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3116
|1.3149
|96
|2011.01.12 23:08
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3116
|1.3150
|97
|2011.01.12 23:15
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3119
|1.3150
|98
|2011.01.12 23:20
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3119
|1.3149
|99
|2011.01.12 23:21
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3119
|1.3150
|100
|2011.01.12 23:36
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3119
|1.3151
|101
|2011.01.12 23:40
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3119
|1.3150
|102
|2011.01.12 23:42
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3119
|1.3151
|103
|2011.01.12 23:45
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3119
|1.3150
|104
|2011.01.12 23:50
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3120
|1.3150
|105
|2011.01.13 00:20
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3120
|1.3149
|106
|2011.01.13 00:20
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3120
|1.3150
|107
|2011.01.13 00:25
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3120
|1.3149
|108
|2011.01.13 00:29
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3120
|1.3150
|109
|2011.01.13 00:30
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3120
|1.3149
|110
|2011.01.13 00:31
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3120
|1.3150
|111
|2011.01.13 00:35
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3150
|112
|2011.01.13 00:40
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3149
|113
|2011.01.13 00:49
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3150
|114
|2011.01.13 00:50
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3149
|115
|2011.01.13 00:54
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3150
|116
|2011.01.13 00:55
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3149
|117
|2011.01.13 00:55
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3150
|118
|2011.01.13 01:00
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3149
|119
|2011.01.13 01:00
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3150
|120
|2011.01.13 01:05
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3149
|121
|2011.01.13 01:06
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3150
|122
|2011.01.13 01:10
|modify
|8
|0.10
|1.31459
|1.3121
|1.3149
|123
|2011.01.13 01:13
|s/l
|8
|0.10
|1.3121
|1.3121
|1.3149
|-24.85
|984.75
|124
|2011.01.13 15:25
|buy
|9
|0.10
|1.32962
|0.0000
|0.0000
|125
|2011.01.13 15:25
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3254
|1.3312
|126
|2011.01.13 15:27
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3276
|1.3312
|127
|2011.01.13 15:27
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3287
|1.3312
|128
|2011.01.13 15:27
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3292
|1.3312
|129
|2011.01.13 15:28
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3295
|1.3313
|130
|2011.01.13 15:28
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3297
|1.3313
|131
|2011.01.13 15:28
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3299
|1.3313
|132
|2011.01.13 15:28
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3300
|1.3313
|133
|2011.01.13 15:28
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3301
|1.3313
|134
|2011.01.13 15:28
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3302
|1.3313
|135
|2011.01.13 15:28
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3303
|1.3314
|136
|2011.01.13 15:28
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3304
|1.3314
|137
|2011.01.13 15:28
|modify
|9
|0.10
|1.32962
|1.3305
|1.3314
|138
|2011.01.13 15:28
|t/p
|9
|0.10
|1.3314
|1.3305
|1.3314
|17.80
|1002.55
|139
|2011.01.14 07:55
|buy
|10
|0.10
|1.33637
|0.0000
|0.0000
|140
|2011.01.14 07:55
|modify
|10
|0.10
|1.33637
|1.3334
|1.3370
|141
|2011.01.14 07:55
|modify
|10
|0.10
|1.33637
|1.3349
|1.3370
|142
|2011.01.14 07:55
|modify
|10
|0.10
|1.33637
|1.3357
|1.3370
|143
|2011.01.14 07:57
|s/l
|10
|0.10
|1.3357
|1.3357
|1.3370
|-6.70
|995.85
|144
|2011.01.14 21:50
|buy
|11
|0.10
|1.33757
|0.0000
|0.0000
|145
|2011.01.14 21:50
|modify
|11
|0.10
|1.33757
|1.3351
|1.3382
|146
|2011.01.14 21:55
|modify
|11
|0.10
|1.33757
|1.3355
|1.3381
|147
|2011.01.14 21:57
|modify
|11
|0.10
|1.33757
|1.3366
|1.3381
|148
|2011.01.14 21:57
|modify
|11
|0.10
|1.33757
|1.3371
|1.3381
|149
|2011.01.14 22:09
|modify
|11
|0.10
|1.33757
|1.3374
|1.3381
|150
|2011.01.14 22:14
|t/p
|11
|0.10
|1.3381
|1.3374
|1.3381
|5.30
|1001.15
|151
|2011.01.19 03:40
|buy
|12
|0.10
|1.34394
|0.0000
|0.0000
|152
|2011.01.19 03:40
|modify
|12
|0.10
|1.34394
|1.3416
|1.3445
|153
|2011.01.19 03:40
|modify
|12
|0.10
|1.34394
|1.3428
|1.3445
|154
|2011.01.19 03:40
|modify
|12
|0.10
|1.34394
|1.3434
|1.3445
|155
|2011.01.19 04:00
|modify
|12
|0.10
|1.34394
|1.3438
|1.3445
|156
|2011.01.19 04:00
|t/p
|12
|0.10
|1.3445
|1.3438
|1.3445
|5.60
|1006.75
|157
|2011.01.19 08:00
|buy
|13
|0.10
|1.34866
|0.0000
|0.0000
|158
|2011.01.19 08:00
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3462
|1.3494
|159
|2011.01.19 08:02
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3462
|1.3495
|160
|2011.01.19 08:15
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3462
|1.3494
|161
|2011.01.19 08:15
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3462
|1.3495
|162
|2011.01.19 08:17
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3462
|1.3496
|163
|2011.01.19 08:19
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3462
|1.3495
|164
|2011.01.19 08:26
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3462
|1.3496
|165
|2011.01.19 08:30
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3462
|1.3495
|166
|2011.01.19 08:32
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3462
|1.3496
|167
|2011.01.19 08:33
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3462
|1.3497
|168
|2011.01.19 08:33
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3475
|1.3497
|169
|2011.01.19 08:33
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3481
|1.3497
|170
|2011.01.19 08:33
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3485
|1.3497
|171
|2011.01.19 08:33
|modify
|13
|0.10
|1.34866
|1.3487
|1.3497
|172
|2011.01.19 08:34
|t/p
|13
|0.10
|1.3497
|1.3487
|1.3497
|10.40
|1017.15
|173
|2011.01.21 09:05
|buy
|14
|0.10
|1.35384
|0.0000
|0.0000
|174
|2011.01.21 09:05
|modify
|14
|0.10
|1.35384
|1.3496
|1.3551
|175
|2011.01.21 09:05
|modify
|14
|0.10
|1.35384
|1.3518
|1.3552
|176
|2011.01.21 09:05
|modify
|14
|0.10
|1.35384
|1.3529
|1.3552
|177
|2011.01.21 09:05
|modify
|14
|0.10
|1.35384
|1.3534
|1.3552
|178
|2011.01.21 09:05
|modify
|14
|0.10
|1.35384
|1.3537
|1.3552
|179
|2011.01.21 09:05
|modify
|14
|0.10
|1.35384
|1.3539
|1.3552
|180
|2011.01.21 09:05
|modify
|14
|0.10
|1.35384
|1.3541
|1.3552
|181
|2011.01.21 09:05
|s/l
|14
|0.10
|1.3541
|1.3541
|1.3552
|2.60
|1019.75
|182
|2011.01.21 16:50
|buy
|15
|0.10
|1.35818
|0.0000
|0.0000
|183
|2011.01.21 16:50
|modify
|15
|0.10
|1.35818
|1.3545
|1.3594
|184
|2011.01.21 16:50
|modify
|15
|0.10
|1.35818
|1.3564
|1.3594
|185
|2011.01.21 16:50
|modify
|15
|0.10
|1.35818
|1.3573
|1.3594
|186
|2011.01.21 16:50
|modify
|15
|0.10
|1.35818
|1.3578
|1.3594
|187
|2011.01.21 16:51
|s/l
|15
|0.10
|1.3578
|1.3578
|1.3594
|-3.80
|1015.95
|188
|2011.01.21 20:55
|buy
|16
|0.10
|1.36039
|0.0000
|0.0000
|189
|2011.01.21 20:55
|modify
|16
|0.10
|1.36039
|1.3581
|1.3608
|190
|2011.01.21 20:56
|modify
|16
|0.10
|1.36039
|1.3581
|1.3609
|191
|2011.01.21 21:00
|modify
|16
|0.10
|1.36039
|1.3582
|1.3609
|192
|2011.01.21 21:02
|modify
|16
|0.10
|1.36039
|1.3593
|1.3609
|193
|2011.01.21 21:02
|modify
|16
|0.10
|1.36039
|1.3599
|1.3609
|194
|2011.01.21 21:02
|modify
|16
|0.10
|1.36039
|1.3602
|1.3609
|195
|2011.01.21 21:02
|t/p
|16
|0.10
|1.3609
|1.3602
|1.3609
|5.10
|1021.05
|196
|2011.01.24 15:35
|buy
|17
|0.10
|1.36086
|0.0000
|0.0000
|197
|2011.01.24 15:35
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3567
|1.3619
|198
|2011.01.24 15:36
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3567
|1.3620
|199
|2011.01.24 15:40
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3583
|1.3619
|200
|2011.01.24 15:40
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3596
|1.3619
|201
|2011.01.24 15:40
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3603
|1.3619
|202
|2011.01.24 15:40
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3607
|1.3620
|203
|2011.01.24 15:40
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3609
|1.3620
|204
|2011.01.24 15:41
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3611
|1.3620
|205
|2011.01.24 15:41
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3612
|1.3620
|206
|2011.01.24 15:41
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3613
|1.3620
|207
|2011.01.24 15:41
|modify
|17
|0.10
|1.36086
|1.3614
|1.3620
|208
|2011.01.24 15:42
|t/p
|17
|0.10
|1.3620
|1.3614
|1.3620
|11.40
|1032.45
|209
|2011.01.24 17:35
|buy
|18
|0.10
|1.36839
|0.0000
|0.0000
|210
|2011.01.24 17:35
|modify
|18
|0.10
|1.36839
|1.3651
|1.3692
|211
|2011.01.24 17:35
|modify
|18
|0.10
|1.36839
|1.3651
|1.3693
|212
|2011.01.24 17:37
|modify
|18
|0.10
|1.36839
|1.3651
|1.3694
|213
|2011.01.24 17:40
|modify
|18
|0.10
|1.36839
|1.3651
|1.3693
|214
|2011.01.24 17:50
|modify
|18
|0.10
|1.36839
|1.3651
|1.3692
|215
|2011.01.24 17:50
|modify
|18
|0.10
|1.36839
|1.3651
|1.3693
|216
|2011.01.24 17:55
|modify
|18
|0.10
|1.36839
|1.3651
|1.3692
|217
|2011.01.24 17:57
|s/l
|18
|0.10
|1.3651
|1.3651
|1.3692
|-32.90
|999.55
|218
|2011.01.26 20:20
|buy
|19
|0.10
|1.37043
|0.0000
|0.0000
|219
|2011.01.26 20:20
|modify
|19
|0.10
|1.37043
|1.3638
|1.3715
|220
|2011.01.26 20:20
|modify
|19
|0.10
|1.37043
|1.3672
|1.3715
|221
|2011.01.26 20:20
|modify
|19
|0.10
|1.37043
|1.3689
|1.3715
|222
|2011.01.26 20:20
|modify
|19
|0.10
|1.37043
|1.3697
|1.3715
|223
|2011.01.26 20:20
|modify
|19
|0.10
|1.37043
|1.3701
|1.3715
|224
|2011.01.26 20:20
|s/l
|19
|0.10
|1.3701
|1.3701
|1.3715
|-3.30
|996.25
|225
|2011.01.27 11:35
|buy
|20
|0.10
|1.37269
|0.0000
|0.0000
|226
|2011.01.27 11:35
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3657
|1.3740
|227
|2011.01.27 11:38
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3692
|1.3740
|228
|2011.01.27 11:38
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3710
|1.3741
|229
|2011.01.27 11:38
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3719
|1.3741
|230
|2011.01.27 11:38
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3723
|1.3741
|231
|2011.01.27 11:38
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3726
|1.3741
|232
|2011.01.27 11:38
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3728
|1.3741
|233
|2011.01.27 11:38
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3729
|1.3741
|234
|2011.01.27 11:38
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3730
|1.3741
|235
|2011.01.27 11:38
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3731
|1.3741
|236
|2011.01.27 11:38
|modify
|20
|0.10
|1.37269
|1.3732
|1.3741
|237
|2011.01.27 11:38
|s/l
|20
|0.10
|1.3732
|1.3732
|1.3741
|5.10
|1001.35