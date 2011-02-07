Strategy Tester Report
!$_Zazzy v1.04
AlpariUK-Demo (Build 402)

SymbolXAGUSD (Silver Spot)
Periode1 Stunde (H1) 2011.02.04 00:00 - 2011.02.21 22:00 (2011.02.04 - 2011.02.22)
ModellJedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
ParameterS_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; ZAZ.ActivePeriods=5; OrderStrategy=2; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false; EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; ReverseSignals=false; S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false; PlaceBracketOrders=false; MaxOpenOrders=100; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false; Slippage=3; ECNBroker=false; MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=30; TrailingStep=5; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=20; ProfitRetention=5; TurtleStop=false; LookBackPeriod=4; ATRStop=false; ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false; MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false; TradeSignalEveryBar=true; TradeSignalByMinutes=false;
Balken im Test1277Ticks modelliert267720Modellierungsqualität90.00%
Fehler in Charts-Anpassung0
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit-9378.16Brutto Profit0.00Brutto Loss-9378.16
Profit Faktor0.00Erwartetes Ergebnis-167.47
Drawdown absolut9383.16Maximaler Drawdown11143.16 (94.75%)Relative Drawdown94.75% (11143.16)
Trades gesamt56Short Positionen (gewonnen %)56 (0.00%)Long Positionen (gewonnen %)0 (0.00%)
Profit Trades (% gesamt)0 (0.00%)Loss Trades (% gesamtl)56 (100.00%)
GrössterProfit Trade0.00Loss Trade-170.00
DurchschnittProfit Trade0.00Loss Trade-167.47
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)0 (0.00)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)56 (-9378.16)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)0.00 (0)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-9378.16 (56)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne0aufeinanderfolgende Verluste56
Graph
Nr.ZeitTypAuftragVolumenPreisS / LT / PGewinnBilanz
12011.02.07 14:00sell10.1029.2229.560.00
22011.02.07 14:00sell20.1029.2229.560.00
32011.02.07 14:00sell30.1029.2229.560.00
42011.02.07 14:00sell40.1029.2229.560.00
52011.02.07 14:00sell50.1029.2229.560.00
62011.02.07 14:00sell60.1029.2229.560.00
72011.02.07 14:00sell70.1029.2229.560.00
82011.02.07 14:00sell80.1029.2229.560.00
92011.02.07 14:00sell90.1029.2229.560.00
102011.02.07 14:00sell100.1029.2229.560.00
112011.02.07 14:00sell110.1029.2229.560.00
122011.02.07 14:00sell120.1029.2229.560.00
132011.02.07 14:00sell130.1029.2229.560.00
142011.02.07 14:00sell140.1029.2229.560.00
152011.02.07 14:00sell150.1029.2229.560.00
162011.02.07 14:00sell160.1029.2229.560.00
172011.02.07 14:00sell170.1029.2229.560.00
182011.02.07 14:00sell180.1029.2229.560.00
192011.02.07 14:00sell190.1029.2229.560.00
202011.02.07 14:00sell200.1029.2229.560.00
212011.02.07 14:00sell210.1029.2229.560.00
222011.02.07 14:00sell220.1029.2229.560.00
232011.02.07 14:00sell230.1029.2229.560.00
242011.02.07 14:00sell240.1029.2229.560.00
252011.02.07 14:00sell250.1029.2229.560.00
262011.02.07 14:00sell260.1029.2229.560.00
272011.02.07 14:00sell270.1029.2229.560.00
282011.02.07 14:00sell280.1029.2229.560.00
292011.02.07 14:00sell290.1029.2229.560.00
302011.02.07 14:00sell300.1029.2229.560.00
312011.02.07 14:00sell310.1029.2229.560.00
322011.02.07 14:00sell320.1029.2229.560.00
332011.02.08 08:32s/l10.1029.5629.560.00-169.989830.02
342011.02.08 08:32s/l20.1029.5629.560.00-169.989660.05
352011.02.08 08:32s/l30.1029.5629.560.00-169.989490.07
362011.02.08 08:32s/l40.1029.5629.560.00-169.989320.10
372011.02.08 08:32s/l50.1029.5629.560.00-169.989150.12
382011.02.08 08:32s/l60.1029.5629.560.00-169.988980.15
392011.02.08 08:32s/l70.1029.5629.560.00-169.988810.17
402011.02.08 08:32s/l80.1029.5629.560.00-169.988640.20
412011.02.08 08:32s/l90.1029.5629.560.00-169.988470.22
422011.02.08 08:32s/l100.1029.5629.560.00-169.988300.24
432011.02.08 08:32s/l110.1029.5629.560.00-169.988130.27
442011.02.08 08:32s/l120.1029.5629.560.00-169.987960.29
452011.02.08 08:32s/l130.1029.5629.560.00-169.987790.32
462011.02.08 08:32s/l140.1029.5629.560.00-169.987620.34
472011.02.08 08:32s/l150.1029.5629.560.00-169.987450.37
482011.02.08 08:32s/l160.1029.5629.560.00-169.987280.39
492011.02.08 08:32s/l170.1029.5629.560.00-169.987110.42
502011.02.08 08:32s/l180.1029.5629.560.00-169.986940.44
512011.02.08 08:32s/l190.1029.5629.560.00-169.986770.47
522011.02.08 08:32s/l200.1029.5629.560.00-169.986600.49
532011.02.08 08:32s/l210.1029.5629.560.00-169.986430.51
542011.02.08 08:32s/l220.1029.5629.560.00-169.986260.54
552011.02.08 08:32s/l230.1029.5629.560.00-169.986090.56
562011.02.08 08:32s/l240.1029.5629.560.00-169.985920.59
572011.02.08 08:32s/l250.1029.5629.560.00-169.985750.61
582011.02.08 08:32s/l260.1029.5629.560.00-169.985580.64
592011.02.08 08:32s/l270.1029.5629.560.00-169.985410.66
602011.02.08 08:32s/l280.1029.5629.560.00-169.985240.69
612011.02.08 08:32s/l290.1029.5629.560.00-169.985070.71
622011.02.08 08:32s/l300.1029.5629.560.00-169.984900.73
632011.02.08 08:32s/l310.1029.5629.560.00-169.984730.76
642011.02.08 08:32s/l320.1029.5629.560.00-169.984560.78
652011.02.08 14:00sell330.1029.3429.680.00
662011.02.08 14:00sell340.1029.3429.680.00
672011.02.08 14:00sell350.1029.3429.680.00
682011.02.08 14:00sell360.1029.3429.680.00
692011.02.08 14:00sell370.1029.3429.680.00
702011.02.08 14:00sell380.1029.3429.680.00
712011.02.08 14:00sell390.1029.3429.680.00
722011.02.08 14:00sell400.1029.3429.680.00
732011.02.08 14:00sell410.1029.3429.680.00
742011.02.08 14:00sell420.1029.3429.680.00
752011.02.08 14:00sell430.1029.3429.680.00
762011.02.08 14:00sell440.1029.3429.680.00
772011.02.08 14:00sell450.1029.3429.680.00
782011.02.08 14:00sell460.1029.3429.680.00
792011.02.08 14:32s/l330.1029.6829.680.00-170.004390.78
802011.02.08 14:32s/l340.1029.6829.680.00-170.004220.78
812011.02.08 14:32s/l350.1029.6829.680.00-170.004050.78
822011.02.08 14:32s/l360.1029.6829.680.00-170.003880.78
832011.02.08 14:32s/l370.1029.6829.680.00-170.003710.78
842011.02.08 14:32s/l380.1029.6829.680.00-170.003540.78
852011.02.08 14:32s/l390.1029.6829.680.00-170.003370.78
862011.02.08 14:32s/l400.1029.6829.680.00-170.003200.78
872011.02.08 14:32s/l410.1029.6829.680.00-170.003030.78
882011.02.08 14:32s/l420.1029.6829.680.00-170.002860.78
892011.02.08 14:32s/l430.1029.6829.680.00-170.002690.78
902011.02.08 14:32s/l440.1029.6829.680.00-170.002520.78
912011.02.08 14:32s/l450.1029.6829.680.00-170.002350.78
922011.02.08 14:32s/l460.1029.6829.680.00-170.002180.78
932011.02.09 18:00sell470.1030.1530.490.00
942011.02.09 18:00sell480.1030.1530.490.00
952011.02.09 18:00sell490.1030.1530.490.00
962011.02.09 18:00sell500.1030.1530.490.00
972011.02.09 18:00sell510.1030.1530.490.00
982011.02.09 18:00sell520.1030.1530.490.00
992011.02.14 16:13s/l470.1030.4930.490.00-169.872010.91
1002011.02.14 16:13s/l480.1030.4930.490.00-169.871841.03
1012011.02.14 16:13s/l490.1030.4930.490.00-169.871671.16
1022011.02.14 16:13s/l500.1030.4930.490.00-169.871501.29
1032011.02.14 16:13s/l510.1030.4930.490.00-169.871331.41
1042011.02.14 16:13s/l520.1030.4930.490.00-169.871161.54
1052011.02.15 17:00sell530.1030.7531.090.00
1062011.02.15 17:00sell540.1030.7531.090.00
1072011.02.15 17:00sell550.1030.7531.090.00
1082011.02.17 17:20s/l530.1031.0931.090.00-169.90991.64
1092011.02.17 17:20s/l540.1031.0931.090.00-169.90821.74
1102011.02.17 17:20s/l550.1031.0931.090.00-169.90651.84
1112011.02.21 21:00sell560.1033.8534.190.00
1122011.02.21 22:00modify560.1033.8534.160.00
1132011.02.21 22:58close at stop560.1033.9134.160.00-30.00621.84