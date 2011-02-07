Strategy Tester Report
!$_Zazzy v1.04
AlpariUK-Demo (Build 402)
|Symbol
|XAGUSD (Silver Spot)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2011.02.04 00:00 - 2011.02.21 22:00 (2011.02.04 - 2011.02.22)
|Modell
|Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
|Parameter
|S_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; ZAZ.ActivePeriods=5; OrderStrategy=2; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false;
EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; ReverseSignals=false;
S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false;
PlaceBracketOrders=false;
MaxOpenOrders=100; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false;
Slippage=3; ECNBroker=false;
MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=30; TrailingStep=5; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=20; ProfitRetention=5; TurtleStop=false;
LookBackPeriod=4; ATRStop=false;
ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false;
MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false;
TradeSignalEveryBar=true;
TradeSignalByMinutes=false;
|Balken im Test
|1277
|Ticks modelliert
|267720
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|-9378.16
|Brutto Profit
|0.00
|Brutto Loss
|-9378.16
|Profit Faktor
|0.00
|Erwartetes Ergebnis
|-167.47
|Drawdown absolut
|9383.16
|Maximaler Drawdown
|11143.16 (94.75%)
|Relative Drawdown
|94.75% (11143.16)
|Trades gesamt
|56
|Short Positionen (gewonnen %)
|56 (0.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|0 (0.00%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|56 (100.00%)
|Grösster
|Profit Trade
|0.00
|Loss Trade
|-170.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|0.00
|Loss Trade
|-167.47
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|0 (0.00)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|56 (-9378.16)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|0.00 (0)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-9378.16 (56)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|0
|aufeinanderfolgende Verluste
|56
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Gewinn
|Bilanz
|1
|2011.02.07 14:00
|sell
|1
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|2
|2011.02.07 14:00
|sell
|2
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|3
|2011.02.07 14:00
|sell
|3
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|4
|2011.02.07 14:00
|sell
|4
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|5
|2011.02.07 14:00
|sell
|5
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|6
|2011.02.07 14:00
|sell
|6
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|7
|2011.02.07 14:00
|sell
|7
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|8
|2011.02.07 14:00
|sell
|8
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|9
|2011.02.07 14:00
|sell
|9
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|10
|2011.02.07 14:00
|sell
|10
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|11
|2011.02.07 14:00
|sell
|11
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|12
|2011.02.07 14:00
|sell
|12
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|13
|2011.02.07 14:00
|sell
|13
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|14
|2011.02.07 14:00
|sell
|14
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|15
|2011.02.07 14:00
|sell
|15
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|16
|2011.02.07 14:00
|sell
|16
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|17
|2011.02.07 14:00
|sell
|17
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|18
|2011.02.07 14:00
|sell
|18
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|19
|2011.02.07 14:00
|sell
|19
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|20
|2011.02.07 14:00
|sell
|20
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|21
|2011.02.07 14:00
|sell
|21
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|22
|2011.02.07 14:00
|sell
|22
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|23
|2011.02.07 14:00
|sell
|23
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|24
|2011.02.07 14:00
|sell
|24
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|25
|2011.02.07 14:00
|sell
|25
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|26
|2011.02.07 14:00
|sell
|26
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|27
|2011.02.07 14:00
|sell
|27
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|28
|2011.02.07 14:00
|sell
|28
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|29
|2011.02.07 14:00
|sell
|29
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|30
|2011.02.07 14:00
|sell
|30
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|31
|2011.02.07 14:00
|sell
|31
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|32
|2011.02.07 14:00
|sell
|32
|0.10
|29.22
|29.56
|0.00
|33
|2011.02.08 08:32
|s/l
|1
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|9830.02
|34
|2011.02.08 08:32
|s/l
|2
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|9660.05
|35
|2011.02.08 08:32
|s/l
|3
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|9490.07
|36
|2011.02.08 08:32
|s/l
|4
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|9320.10
|37
|2011.02.08 08:32
|s/l
|5
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|9150.12
|38
|2011.02.08 08:32
|s/l
|6
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|8980.15
|39
|2011.02.08 08:32
|s/l
|7
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|8810.17
|40
|2011.02.08 08:32
|s/l
|8
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|8640.20
|41
|2011.02.08 08:32
|s/l
|9
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|8470.22
|42
|2011.02.08 08:32
|s/l
|10
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|8300.24
|43
|2011.02.08 08:32
|s/l
|11
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|8130.27
|44
|2011.02.08 08:32
|s/l
|12
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|7960.29
|45
|2011.02.08 08:32
|s/l
|13
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|7790.32
|46
|2011.02.08 08:32
|s/l
|14
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|7620.34
|47
|2011.02.08 08:32
|s/l
|15
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|7450.37
|48
|2011.02.08 08:32
|s/l
|16
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|7280.39
|49
|2011.02.08 08:32
|s/l
|17
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|7110.42
|50
|2011.02.08 08:32
|s/l
|18
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|6940.44
|51
|2011.02.08 08:32
|s/l
|19
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|6770.47
|52
|2011.02.08 08:32
|s/l
|20
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|6600.49
|53
|2011.02.08 08:32
|s/l
|21
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|6430.51
|54
|2011.02.08 08:32
|s/l
|22
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|6260.54
|55
|2011.02.08 08:32
|s/l
|23
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|6090.56
|56
|2011.02.08 08:32
|s/l
|24
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|5920.59
|57
|2011.02.08 08:32
|s/l
|25
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|5750.61
|58
|2011.02.08 08:32
|s/l
|26
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|5580.64
|59
|2011.02.08 08:32
|s/l
|27
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|5410.66
|60
|2011.02.08 08:32
|s/l
|28
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|5240.69
|61
|2011.02.08 08:32
|s/l
|29
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|5070.71
|62
|2011.02.08 08:32
|s/l
|30
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|4900.73
|63
|2011.02.08 08:32
|s/l
|31
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|4730.76
|64
|2011.02.08 08:32
|s/l
|32
|0.10
|29.56
|29.56
|0.00
|-169.98
|4560.78
|65
|2011.02.08 14:00
|sell
|33
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|66
|2011.02.08 14:00
|sell
|34
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|67
|2011.02.08 14:00
|sell
|35
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|68
|2011.02.08 14:00
|sell
|36
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|69
|2011.02.08 14:00
|sell
|37
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|70
|2011.02.08 14:00
|sell
|38
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|71
|2011.02.08 14:00
|sell
|39
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|72
|2011.02.08 14:00
|sell
|40
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|73
|2011.02.08 14:00
|sell
|41
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|74
|2011.02.08 14:00
|sell
|42
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|75
|2011.02.08 14:00
|sell
|43
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|76
|2011.02.08 14:00
|sell
|44
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|77
|2011.02.08 14:00
|sell
|45
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|78
|2011.02.08 14:00
|sell
|46
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|79
|2011.02.08 14:32
|s/l
|33
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|4390.78
|80
|2011.02.08 14:32
|s/l
|34
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|4220.78
|81
|2011.02.08 14:32
|s/l
|35
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|4050.78
|82
|2011.02.08 14:32
|s/l
|36
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|3880.78
|83
|2011.02.08 14:32
|s/l
|37
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|3710.78
|84
|2011.02.08 14:32
|s/l
|38
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|3540.78
|85
|2011.02.08 14:32
|s/l
|39
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|3370.78
|86
|2011.02.08 14:32
|s/l
|40
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|3200.78
|87
|2011.02.08 14:32
|s/l
|41
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|3030.78
|88
|2011.02.08 14:32
|s/l
|42
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|2860.78
|89
|2011.02.08 14:32
|s/l
|43
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|2690.78
|90
|2011.02.08 14:32
|s/l
|44
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|2520.78
|91
|2011.02.08 14:32
|s/l
|45
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|2350.78
|92
|2011.02.08 14:32
|s/l
|46
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|2180.78
|93
|2011.02.09 18:00
|sell
|47
|0.10
|30.15
|30.49
|0.00
|94
|2011.02.09 18:00
|sell
|48
|0.10
|30.15
|30.49
|0.00
|95
|2011.02.09 18:00
|sell
|49
|0.10
|30.15
|30.49
|0.00
|96
|2011.02.09 18:00
|sell
|50
|0.10
|30.15
|30.49
|0.00
|97
|2011.02.09 18:00
|sell
|51
|0.10
|30.15
|30.49
|0.00
|98
|2011.02.09 18:00
|sell
|52
|0.10
|30.15
|30.49
|0.00
|99
|2011.02.14 16:13
|s/l
|47
|0.10
|30.49
|30.49
|0.00
|-169.87
|2010.91
|100
|2011.02.14 16:13
|s/l
|48
|0.10
|30.49
|30.49
|0.00
|-169.87
|1841.03
|101
|2011.02.14 16:13
|s/l
|49
|0.10
|30.49
|30.49
|0.00
|-169.87
|1671.16
|102
|2011.02.14 16:13
|s/l
|50
|0.10
|30.49
|30.49
|0.00
|-169.87
|1501.29
|103
|2011.02.14 16:13
|s/l
|51
|0.10
|30.49
|30.49
|0.00
|-169.87
|1331.41
|104
|2011.02.14 16:13
|s/l
|52
|0.10
|30.49
|30.49
|0.00
|-169.87
|1161.54
|105
|2011.02.15 17:00
|sell
|53
|0.10
|30.75
|31.09
|0.00
|106
|2011.02.15 17:00
|sell
|54
|0.10
|30.75
|31.09
|0.00
|107
|2011.02.15 17:00
|sell
|55
|0.10
|30.75
|31.09
|0.00
|108
|2011.02.17 17:20
|s/l
|53
|0.10
|31.09
|31.09
|0.00
|-169.90
|991.64
|109
|2011.02.17 17:20
|s/l
|54
|0.10
|31.09
|31.09
|0.00
|-169.90
|821.74
|110
|2011.02.17 17:20
|s/l
|55
|0.10
|31.09
|31.09
|0.00
|-169.90
|651.84
|111
|2011.02.21 21:00
|sell
|56
|0.10
|33.85
|34.19
|0.00
|112
|2011.02.21 22:00
|modify
|56
|0.10
|33.85
|34.16
|0.00
|113
|2011.02.21 22:58
|close at stop
|56
|0.10
|33.91
|34.16
|0.00
|-30.00
|621.84