Strategy Tester Report
!$_Zazzy v1.04
AlpariUK-Demo (Build 402)

SymbolXAGUSD (Silver Spot)
Periode1 Stunde (H1) 2011.02.04 00:00 - 2011.02.21 22:00 (2011.02.04 - 2011.02.22)
ModellJedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
ParameterS_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; ZAZ.ActivePeriods=5; OrderStrategy=1; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false; EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; ReverseSignals=false; S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false; PlaceBracketOrders=false; MaxOpenOrders=100; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false; Slippage=3; ECNBroker=false; MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=30; TrailingStep=5; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=20; ProfitRetention=5; TurtleStop=false; LookBackPeriod=4; ATRStop=false; ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false; MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false; TradeSignalEveryBar=true; TradeSignalByMinutes=false;
Balken im Test1277Ticks modelliert267720Modellierungsqualität90.00%
Fehler in Charts-Anpassung0
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit2346.49Brutto Profit7616.49Brutto Loss-5270.00
Profit Faktor1.45Erwartetes Ergebnis52.14
Drawdown absolut5760.00Maximaler Drawdown6690.00 (61.21%)Relative Drawdown61.21% (6690.00)
Trades gesamt45Short Positionen (gewonnen %)31 (0.00%)Long Positionen (gewonnen %)14 (100.00%)
Profit Trades (% gesamt)14 (31.11%)Loss Trades (% gesamtl)31 (68.89%)
GrössterProfit Trade2074.05Loss Trade-170.00
DurchschnittProfit Trade544.04Loss Trade-170.00
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)14 (7616.49)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)31 (-5270.00)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)7616.49 (14)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-5270.00 (31)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne14aufeinanderfolgende Verluste31
Graph
Nr.ZeitTypAuftragVolumenPreisS / LT / PGewinnBilanz
12011.02.08 14:00sell10.1029.3429.680.00
22011.02.08 14:00sell20.1029.3429.680.00
32011.02.08 14:00sell30.1029.3429.680.00
42011.02.08 14:00sell40.1029.3429.680.00
52011.02.08 14:00sell50.1029.3429.680.00
62011.02.08 14:00sell60.1029.3429.680.00
72011.02.08 14:00sell70.1029.3429.680.00
82011.02.08 14:00sell80.1029.3429.680.00
92011.02.08 14:00sell90.1029.3429.680.00
102011.02.08 14:00sell100.1029.3429.680.00
112011.02.08 14:00sell110.1029.3429.680.00
122011.02.08 14:00sell120.1029.3429.680.00
132011.02.08 14:00sell130.1029.3429.680.00
142011.02.08 14:00sell140.1029.3429.680.00
152011.02.08 14:00sell150.1029.3429.680.00
162011.02.08 14:00sell160.1029.3429.680.00
172011.02.08 14:00sell170.1029.3429.680.00
182011.02.08 14:00sell180.1029.3429.680.00
192011.02.08 14:00sell190.1029.3429.680.00
202011.02.08 14:00sell200.1029.3429.680.00
212011.02.08 14:00sell210.1029.3429.680.00
222011.02.08 14:00sell220.1029.3429.680.00
232011.02.08 14:00sell230.1029.3429.680.00
242011.02.08 14:00sell240.1029.3429.680.00
252011.02.08 14:00sell250.1029.3429.680.00
262011.02.08 14:00sell260.1029.3429.680.00
272011.02.08 14:00sell270.1029.3429.680.00
282011.02.08 14:00sell280.1029.3429.680.00
292011.02.08 14:00sell290.1029.3429.680.00
302011.02.08 14:00sell300.1029.3429.680.00
312011.02.08 14:00sell310.1029.3429.680.00
322011.02.08 14:32s/l10.1029.6829.680.00-170.009830.00
332011.02.08 14:32s/l20.1029.6829.680.00-170.009660.00
342011.02.08 14:32s/l30.1029.6829.680.00-170.009490.00
352011.02.08 14:32s/l40.1029.6829.680.00-170.009320.00
362011.02.08 14:32s/l50.1029.6829.680.00-170.009150.00
372011.02.08 14:32s/l60.1029.6829.680.00-170.008980.00
382011.02.08 14:32s/l70.1029.6829.680.00-170.008810.00
392011.02.08 14:32s/l80.1029.6829.680.00-170.008640.00
402011.02.08 14:32s/l90.1029.6829.680.00-170.008470.00
412011.02.08 14:32s/l100.1029.6829.680.00-170.008300.00
422011.02.08 14:32s/l110.1029.6829.680.00-170.008130.00
432011.02.08 14:32s/l120.1029.6829.680.00-170.007960.00
442011.02.08 14:32s/l130.1029.6829.680.00-170.007790.00
452011.02.08 14:32s/l140.1029.6829.680.00-170.007620.00
462011.02.08 14:32s/l150.1029.6829.680.00-170.007450.00
472011.02.08 14:32s/l160.1029.6829.680.00-170.007280.00
482011.02.08 14:32s/l170.1029.6829.680.00-170.007110.00
492011.02.08 14:32s/l180.1029.6829.680.00-170.006940.00
502011.02.08 14:32s/l190.1029.6829.680.00-170.006770.00
512011.02.08 14:32s/l200.1029.6829.680.00-170.006600.00
522011.02.08 14:32s/l210.1029.6829.680.00-170.006430.00
532011.02.08 14:32s/l220.1029.6829.680.00-170.006260.00
542011.02.08 14:32s/l230.1029.6829.680.00-170.006090.00
552011.02.08 14:32s/l240.1029.6829.680.00-170.005920.00
562011.02.08 14:32s/l250.1029.6829.680.00-170.005750.00
572011.02.08 14:32s/l260.1029.6829.680.00-170.005580.00
582011.02.08 14:32s/l270.1029.6829.680.00-170.005410.00
592011.02.08 14:32s/l280.1029.6829.680.00-170.005240.00
602011.02.08 14:32s/l290.1029.6829.680.00-170.005070.00
612011.02.08 14:32s/l300.1029.6829.680.00-170.004900.00
622011.02.08 14:32s/l310.1029.6829.680.00-170.004730.00
632011.02.08 15:00buy320.1029.7029.360.00
642011.02.08 15:00buy330.1029.7029.360.00
652011.02.08 15:00buy340.1029.7029.360.00
662011.02.08 15:00buy350.1029.7029.360.00
672011.02.08 15:00buy360.1029.7029.360.00
682011.02.08 15:00buy370.1029.7029.360.00
692011.02.08 15:00buy380.1029.7029.360.00
702011.02.08 15:00buy390.1029.7029.360.00
712011.02.08 15:00buy400.1029.7029.360.00
722011.02.08 15:00buy410.1029.7029.360.00
732011.02.08 15:00buy420.1029.7029.360.00
742011.02.08 15:00buy430.1029.7029.360.00
752011.02.08 15:00buy440.1029.7029.360.00
762011.02.08 15:00buy450.1029.7029.360.00
772011.02.11 12:00close320.1029.9829.360.00135.854865.85
782011.02.11 12:00close340.1029.9829.360.00135.855001.70
792011.02.11 12:00close360.1029.9829.360.00135.855137.55
802011.02.11 12:00close380.1029.9829.360.00135.855273.40
812011.02.11 12:00close400.1029.9829.360.00135.855409.25
822011.02.11 12:00close420.1029.9829.360.00135.855545.10
832011.02.11 12:00close440.1029.9829.360.00135.855680.95
842011.02.11 18:00close330.1029.9329.360.00110.855791.80
852011.02.11 18:00close370.1029.9329.360.00110.855902.65
862011.02.11 18:00close410.1029.9329.360.00110.856013.50
872011.02.11 18:00close450.1029.9329.360.00110.856124.35
882011.02.21 22:58close at stop430.1033.8729.360.002074.058198.40
892011.02.21 22:58close at stop390.1033.8729.360.002074.0510272.45
902011.02.21 22:58close at stop350.1033.8729.360.002074.0512346.49