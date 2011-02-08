Strategy Tester Report
!$_Zazzy v1.04
AlpariUK-Demo (Build 402)
|Symbol
|XAGUSD (Silver Spot)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2011.02.04 00:00 - 2011.02.21 22:00 (2011.02.04 - 2011.02.22)
|Modell
|Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
|Parameter
|S_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; ZAZ.ActivePeriods=5; OrderStrategy=1; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false;
EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; ReverseSignals=false;
S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false;
PlaceBracketOrders=false;
MaxOpenOrders=100; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false;
Slippage=3; ECNBroker=false;
MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=30; TrailingStep=5; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=20; ProfitRetention=5; TurtleStop=false;
LookBackPeriod=4; ATRStop=false;
ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false;
MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false;
TradeSignalEveryBar=true;
TradeSignalByMinutes=false;
|Balken im Test
|1277
|Ticks modelliert
|267720
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|2346.49
|Brutto Profit
|7616.49
|Brutto Loss
|-5270.00
|Profit Faktor
|1.45
|Erwartetes Ergebnis
|52.14
|Drawdown absolut
|5760.00
|Maximaler Drawdown
|6690.00 (61.21%)
|Relative Drawdown
|61.21% (6690.00)
|Trades gesamt
|45
|Short Positionen (gewonnen %)
|31 (0.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|14 (100.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|14 (31.11%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|31 (68.89%)
|Grösster
|Profit Trade
|2074.05
|Loss Trade
|-170.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|544.04
|Loss Trade
|-170.00
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|14 (7616.49)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|31 (-5270.00)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|7616.49 (14)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-5270.00 (31)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|14
|aufeinanderfolgende Verluste
|31
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Gewinn
|Bilanz
|1
|2011.02.08 14:00
|sell
|1
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|2
|2011.02.08 14:00
|sell
|2
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|3
|2011.02.08 14:00
|sell
|3
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|4
|2011.02.08 14:00
|sell
|4
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|5
|2011.02.08 14:00
|sell
|5
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|6
|2011.02.08 14:00
|sell
|6
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|7
|2011.02.08 14:00
|sell
|7
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|8
|2011.02.08 14:00
|sell
|8
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|9
|2011.02.08 14:00
|sell
|9
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|10
|2011.02.08 14:00
|sell
|10
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|11
|2011.02.08 14:00
|sell
|11
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|12
|2011.02.08 14:00
|sell
|12
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|13
|2011.02.08 14:00
|sell
|13
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|14
|2011.02.08 14:00
|sell
|14
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|15
|2011.02.08 14:00
|sell
|15
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|16
|2011.02.08 14:00
|sell
|16
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|17
|2011.02.08 14:00
|sell
|17
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|18
|2011.02.08 14:00
|sell
|18
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|19
|2011.02.08 14:00
|sell
|19
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|20
|2011.02.08 14:00
|sell
|20
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|21
|2011.02.08 14:00
|sell
|21
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|22
|2011.02.08 14:00
|sell
|22
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|23
|2011.02.08 14:00
|sell
|23
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|24
|2011.02.08 14:00
|sell
|24
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|25
|2011.02.08 14:00
|sell
|25
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|26
|2011.02.08 14:00
|sell
|26
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|27
|2011.02.08 14:00
|sell
|27
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|28
|2011.02.08 14:00
|sell
|28
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|29
|2011.02.08 14:00
|sell
|29
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|30
|2011.02.08 14:00
|sell
|30
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|31
|2011.02.08 14:00
|sell
|31
|0.10
|29.34
|29.68
|0.00
|32
|2011.02.08 14:32
|s/l
|1
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|9830.00
|33
|2011.02.08 14:32
|s/l
|2
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|9660.00
|34
|2011.02.08 14:32
|s/l
|3
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|9490.00
|35
|2011.02.08 14:32
|s/l
|4
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|9320.00
|36
|2011.02.08 14:32
|s/l
|5
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|9150.00
|37
|2011.02.08 14:32
|s/l
|6
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|8980.00
|38
|2011.02.08 14:32
|s/l
|7
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|8810.00
|39
|2011.02.08 14:32
|s/l
|8
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|8640.00
|40
|2011.02.08 14:32
|s/l
|9
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|8470.00
|41
|2011.02.08 14:32
|s/l
|10
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|8300.00
|42
|2011.02.08 14:32
|s/l
|11
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|8130.00
|43
|2011.02.08 14:32
|s/l
|12
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|7960.00
|44
|2011.02.08 14:32
|s/l
|13
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|7790.00
|45
|2011.02.08 14:32
|s/l
|14
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|7620.00
|46
|2011.02.08 14:32
|s/l
|15
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|7450.00
|47
|2011.02.08 14:32
|s/l
|16
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|7280.00
|48
|2011.02.08 14:32
|s/l
|17
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|7110.00
|49
|2011.02.08 14:32
|s/l
|18
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|6940.00
|50
|2011.02.08 14:32
|s/l
|19
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|6770.00
|51
|2011.02.08 14:32
|s/l
|20
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|6600.00
|52
|2011.02.08 14:32
|s/l
|21
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|6430.00
|53
|2011.02.08 14:32
|s/l
|22
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|6260.00
|54
|2011.02.08 14:32
|s/l
|23
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|6090.00
|55
|2011.02.08 14:32
|s/l
|24
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|5920.00
|56
|2011.02.08 14:32
|s/l
|25
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|5750.00
|57
|2011.02.08 14:32
|s/l
|26
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|5580.00
|58
|2011.02.08 14:32
|s/l
|27
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|5410.00
|59
|2011.02.08 14:32
|s/l
|28
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|5240.00
|60
|2011.02.08 14:32
|s/l
|29
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|5070.00
|61
|2011.02.08 14:32
|s/l
|30
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|4900.00
|62
|2011.02.08 14:32
|s/l
|31
|0.10
|29.68
|29.68
|0.00
|-170.00
|4730.00
|63
|2011.02.08 15:00
|buy
|32
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|64
|2011.02.08 15:00
|buy
|33
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|65
|2011.02.08 15:00
|buy
|34
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|66
|2011.02.08 15:00
|buy
|35
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|67
|2011.02.08 15:00
|buy
|36
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|68
|2011.02.08 15:00
|buy
|37
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|69
|2011.02.08 15:00
|buy
|38
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|70
|2011.02.08 15:00
|buy
|39
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|71
|2011.02.08 15:00
|buy
|40
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|72
|2011.02.08 15:00
|buy
|41
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|73
|2011.02.08 15:00
|buy
|42
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|74
|2011.02.08 15:00
|buy
|43
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|75
|2011.02.08 15:00
|buy
|44
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|76
|2011.02.08 15:00
|buy
|45
|0.10
|29.70
|29.36
|0.00
|77
|2011.02.11 12:00
|close
|32
|0.10
|29.98
|29.36
|0.00
|135.85
|4865.85
|78
|2011.02.11 12:00
|close
|34
|0.10
|29.98
|29.36
|0.00
|135.85
|5001.70
|79
|2011.02.11 12:00
|close
|36
|0.10
|29.98
|29.36
|0.00
|135.85
|5137.55
|80
|2011.02.11 12:00
|close
|38
|0.10
|29.98
|29.36
|0.00
|135.85
|5273.40
|81
|2011.02.11 12:00
|close
|40
|0.10
|29.98
|29.36
|0.00
|135.85
|5409.25
|82
|2011.02.11 12:00
|close
|42
|0.10
|29.98
|29.36
|0.00
|135.85
|5545.10
|83
|2011.02.11 12:00
|close
|44
|0.10
|29.98
|29.36
|0.00
|135.85
|5680.95
|84
|2011.02.11 18:00
|close
|33
|0.10
|29.93
|29.36
|0.00
|110.85
|5791.80
|85
|2011.02.11 18:00
|close
|37
|0.10
|29.93
|29.36
|0.00
|110.85
|5902.65
|86
|2011.02.11 18:00
|close
|41
|0.10
|29.93
|29.36
|0.00
|110.85
|6013.50
|87
|2011.02.11 18:00
|close
|45
|0.10
|29.93
|29.36
|0.00
|110.85
|6124.35
|88
|2011.02.21 22:58
|close at stop
|43
|0.10
|33.87
|29.36
|0.00
|2074.05
|8198.40
|89
|2011.02.21 22:58
|close at stop
|39
|0.10
|33.87
|29.36
|0.00
|2074.05
|10272.45
|90
|2011.02.21 22:58
|close at stop
|35
|0.10
|33.87
|29.36
|0.00
|2074.05
|12346.49