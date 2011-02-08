Strategy Tester Report
!$_PSar SuperTrend EA v202a
AlpariUK-Demo (Build 402)

SymbolXAGUSD (Silver Spot)
Periode1 Stunde (H1) 2011.02.04 00:00 - 2011.02.21 22:00 (2011.02.04 - 2011.02.22)
ModellJedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
ParameterS1="---------------- Entry Settings"; Step=0.015; Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false; RiskPercent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=25; TakeProfit=100; HideSL=false; HideTP=false; TrailingProfit=0; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=100; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false; HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=false;
Balken im Test1277Ticks modelliert267720Modellierungsqualität90.00%
Fehler in Charts-Anpassung0
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit9.98Brutto Profit634.95Brutto Loss-624.98
Profit Faktor1.02Erwartetes Ergebnis1.43
Drawdown absolut554.12Maximaler Drawdown903.29 (8.73%)Relative Drawdown8.73% (903.29)
Trades gesamt7Short Positionen (gewonnen %)3 (0.00%)Long Positionen (gewonnen %)4 (50.00%)
Profit Trades (% gesamt)2 (28.57%)Loss Trades (% gesamtl)5 (71.43%)
GrössterProfit Trade499.10Loss Trade-125.00
DurchschnittProfit Trade317.48Loss Trade-125.00
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)1 (499.10)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)3 (-374.98)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)499.10 (1)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-374.98 (3)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne1aufeinanderfolgende Verluste3
Graph
Nr.ZeitTypAuftragVolumenPreisS / LT / PGewinnBilanz
12011.02.08 14:00sell10.1029.3429.5928.34
22011.02.08 14:31s/l10.1029.5929.5928.34-125.009875.00
32011.02.08 15:00buy20.1029.7029.4530.70
42011.02.09 14:00buy30.1030.3530.1031.35
52011.02.09 17:29s/l30.1030.1030.1031.35-125.009750.00
62011.02.11 12:00sell40.1029.9830.2328.98
72011.02.11 12:00close20.1029.9829.4530.70135.859885.85
82011.02.11 14:31s/l40.1030.2330.2328.98-125.009760.85
92011.02.11 18:00sell50.1029.9330.1828.93
102011.02.14 10:23s/l50.1030.1830.1828.93-124.989635.88
112011.02.16 10:00buy60.1030.8930.6431.89
122011.02.16 14:49s/l60.1030.6430.6431.89-125.009510.88
132011.02.18 17:00buy70.1032.3432.0933.34
142011.02.21 07:59t/p70.1033.3432.0933.34499.1010009.98