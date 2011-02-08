Strategy Tester Report
!$_PSar SuperTrend EA v202a
AlpariUK-Demo (Build 402)
|Symbol
|XAGUSD (Silver Spot)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2011.02.04 00:00 - 2011.02.21 22:00 (2011.02.04 - 2011.02.22)
|Modell
|Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert)
|Parameter
|S1="---------------- Entry Settings"; Step=0.015; Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false;
RiskPercent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=25; TakeProfit=100; HideSL=false;
HideTP=false;
TrailingProfit=0; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=100; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false;
HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=false;
|Balken im Test
|1277
|Ticks modelliert
|267720
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|9.98
|Brutto Profit
|634.95
|Brutto Loss
|-624.98
|Profit Faktor
|1.02
|Erwartetes Ergebnis
|1.43
|Drawdown absolut
|554.12
|Maximaler Drawdown
|903.29 (8.73%)
|Relative Drawdown
|8.73% (903.29)
|Trades gesamt
|7
|Short Positionen (gewonnen %)
|3 (0.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|4 (50.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|2 (28.57%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|5 (71.43%)
|Grösster
|Profit Trade
|499.10
|Loss Trade
|-125.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|317.48
|Loss Trade
|-125.00
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|1 (499.10)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|3 (-374.98)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|499.10 (1)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-374.98 (3)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|1
|aufeinanderfolgende Verluste
|3
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Volumen
|Preis
|S / L
|T / P
|Gewinn
|Bilanz
|1
|2011.02.08 14:00
|sell
|1
|0.10
|29.34
|29.59
|28.34
|2
|2011.02.08 14:31
|s/l
|1
|0.10
|29.59
|29.59
|28.34
|-125.00
|9875.00
|3
|2011.02.08 15:00
|buy
|2
|0.10
|29.70
|29.45
|30.70
|4
|2011.02.09 14:00
|buy
|3
|0.10
|30.35
|30.10
|31.35
|5
|2011.02.09 17:29
|s/l
|3
|0.10
|30.10
|30.10
|31.35
|-125.00
|9750.00
|6
|2011.02.11 12:00
|sell
|4
|0.10
|29.98
|30.23
|28.98
|7
|2011.02.11 12:00
|close
|2
|0.10
|29.98
|29.45
|30.70
|135.85
|9885.85
|8
|2011.02.11 14:31
|s/l
|4
|0.10
|30.23
|30.23
|28.98
|-125.00
|9760.85
|9
|2011.02.11 18:00
|sell
|5
|0.10
|29.93
|30.18
|28.93
|10
|2011.02.14 10:23
|s/l
|5
|0.10
|30.18
|30.18
|28.93
|-124.98
|9635.88
|11
|2011.02.16 10:00
|buy
|6
|0.10
|30.89
|30.64
|31.89
|12
|2011.02.16 14:49
|s/l
|6
|0.10
|30.64
|30.64
|31.89
|-125.00
|9510.88
|13
|2011.02.18 17:00
|buy
|7
|0.10
|32.34
|32.09
|33.34
|14
|2011.02.21 07:59
|t/p
|7
|0.10
|33.34
|32.09
|33.34
|499.10
|10009.98