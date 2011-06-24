Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089025028 Name: PermDemo5 Currency: USD 2011 June 27, 10:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
500414022011.06.24 08:03sell1.00gbpjpy128.480128.7660.0002011.06.27 00:22128.7660.000.00-3.58-354.36
501546552011.06.27 07:28buy1.00eurusd1.417161.406761.417952011.06.27 08:581.417950.000.000.0079.00
501546862011.06.27 07:28buy1.00gbpusd1.596811.586501.597702011.06.27 09:251.597700.000.000.0089.00
501551422011.06.27 07:33buy1.00audusd1.044871.034611.045812011.06.27 10:161.044960.000.000.009.00
501553412011.06.27 07:36buy1.00audusd1.044331.034101.045292011.06.27 09:161.045290.000.000.0096.00
501553662011.06.27 07:37buy1.00gbpusd1.595451.585121.596322011.06.27 09:011.596320.000.000.0087.00
501554942011.06.27 07:38buy1.00gbpusd1.594981.584711.595912011.06.27 09:011.595910.000.000.0093.00
501555312011.06.27 07:38buy1.00audusd1.043861.033591.044792011.06.27 09:091.044790.000.000.0093.00
501555862011.06.27 07:38buy1.00gbpusd1.595011.584741.595942011.06.27 09:011.595940.000.000.0093.00
501557462011.06.27 07:39buy1.00gbpusd1.595041.584741.595942011.06.27 09:011.595940.000.000.0090.00
501557752011.06.27 07:39buy1.00audusd1.043861.033421.044642011.06.27 09:091.044640.000.000.0078.00
501558382011.06.27 07:40buy1.00audusd1.043711.033451.044642011.06.27 09:091.044640.000.000.0093.00
501572652011.06.27 07:52buy1.00gbpusd1.594831.584541.595742011.06.27 08:591.595740.000.000.0091.00
501572942011.06.27 07:52buy1.00audusd1.043261.032921.044092011.06.27 08:541.044090.000.000.0083.00
501573252011.06.27 07:52buy1.00eurusd1.415621.405251.416472011.06.27 08:541.416470.000.000.0085.00
501599962011.06.27 08:13buy1.00eurusd1.414171.403841.415042011.06.27 08:221.415040.000.000.0087.00
501600392011.06.27 08:13buy1.00gbpusd1.593981.583661.594862011.06.27 08:581.594860.000.000.0088.00
501600712011.06.27 08:13buy1.00audusd1.042011.031761.042962011.06.27 08:221.042960.000.000.0095.00
501601132011.06.27 08:14buy1.00gbpusd1.593941.584071.595272011.06.27 08:591.595270.000.000.00133.00
501601542011.06.27 08:14buy1.00audusd1.041931.031761.042942011.06.27 08:221.042940.000.000.00101.00
501633512011.06.27 08:43buy1.00gbpusd1.593711.583381.594602011.06.27 08:561.594600.000.000.0089.00
501633712011.06.27 08:43buy1.00audusd1.043231.033041.044252011.06.27 08:591.044250.000.000.00102.00
501633932011.06.27 08:43buy1.00eurusd1.414581.404421.415622011.06.27 08:521.415620.000.000.00104.00
501645842011.06.27 08:54buy1.00eurusd1.416581.406261.417452011.06.27 08:561.417450.000.000.0087.00
501646072011.06.27 08:54buy1.00gbpusd1.594011.583841.595082011.06.27 08:581.595080.000.000.00107.00
501646442011.06.27 08:54buy1.00audusd1.044431.034241.045342011.06.27 09:161.045340.000.000.0091.00
501647312011.06.27 08:55buy1.00gbpusd1.594351.584281.595392011.06.27 08:591.595390.000.000.00104.00
501648172011.06.27 08:55buy1.00audusd1.044001.033771.044982011.06.27 09:151.044980.000.000.0098.00
501648552011.06.27 08:55buy1.00eurusd1.417081.406861.418052011.06.27 08:581.418050.000.000.0097.00
501648962011.06.27 08:55buy1.00gbpusd1.594421.584191.595392011.06.27 08:591.595390.000.000.0097.00
501655952011.06.27 08:59buy1.00gbpusd1.595401.584981.596512011.06.27 09:081.596510.000.000.00111.00
501656402011.06.27 08:59buy1.00audusd1.044621.034361.045562011.06.27 09:231.045560.000.000.0094.00
501657342011.06.27 09:00buy1.00audusd1.044471.034191.045392011.06.27 09:161.045390.000.000.0092.00
501659622011.06.27 09:00buy1.00audusd1.044221.033911.045112011.06.27 09:151.045110.000.000.0089.00
501661792011.06.27 09:01buy1.00gbpusd1.596481.586221.597422011.06.27 09:091.597420.000.000.0094.00
501662642011.06.27 09:02buy1.00audusd1.044501.034161.045372011.06.27 09:161.045370.000.000.0087.00
501666252011.06.27 09:05buy1.00gbpusd1.596051.585881.597082011.06.27 09:091.597080.000.000.00103.00
501666482011.06.27 09:05buy1.00audusd1.044541.034241.045442011.06.27 09:171.045440.000.000.0090.00
501666602011.06.27 09:06buy1.00gbpusd1.596221.585961.597162011.06.27 09:091.597160.000.000.0094.00
501669522011.06.27 09:09buy1.00eurusd1.419401.409091.420302011.06.27 09:231.420300.000.000.0090.00
501669932011.06.27 09:09buy1.00gbpusd1.597411.587101.598332011.06.27 09:251.598330.000.000.0092.00
501670552011.06.27 09:09buy1.00audusd1.044931.034701.045902011.06.27 10:161.044960.000.000.003.00
501672712011.06.27 09:12buy1.00gbpusd1.596811.586521.597722011.06.27 09:251.597720.000.000.0091.00
  0.00 0.00 -3.58 3 414.64
Closed P/L: 3 411.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 411.06 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 80 674.08 Equity: 80 674.08 Free Margin: 80 674.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 769.00 Gross Loss: 357.94 Total Net Profit: 3 411.06
Profit Factor: 10.53 Expected Payoff: 79.33  
Absolute Drawdown: 357.94 Maximal Drawdown: 357.94 (0.46%) Relative Drawdown: 0.46% (357.94)
 
Total Trades: 43 Short Positions (won %): 1 (0.00%) Long Positions (won %): 42 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 42 (97.67%) Loss trades (% of total): 1 (2.33%)
Largest profit trade: 133.00 loss trade: -357.94
Average profit trade: 89.74 loss trade: -357.94
Maximum consecutive wins ($): 42 (3 769.00) consecutive losses ($): 1 (-357.94)
Maximal consecutive profit (count): 3 769.00 (42) consecutive loss (count): -357.94 (1)
Average consecutive wins: 42 consecutive losses: 1