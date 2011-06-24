Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089025028
|Name: PermDemo5
|Currency: USD
|2011 June 27, 10:25
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|50041402
|2011.06.24 08:03
|sell
|1.00
|gbpjpy
|128.480
|128.766
|0.000
|2011.06.27 00:22
|128.766
|0.00
|0.00
|-3.58
|-354.36
|50154655
|2011.06.27 07:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41716
|1.40676
|1.41795
|2011.06.27 08:58
|1.41795
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|50154686
|2011.06.27 07:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59681
|1.58650
|1.59770
|2011.06.27 09:25
|1.59770
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|50155142
|2011.06.27 07:33
|buy
|1.00
|audusd
|1.04487
|1.03461
|1.04581
|2011.06.27 10:16
|1.04496
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|50155341
|2011.06.27 07:36
|buy
|1.00
|audusd
|1.04433
|1.03410
|1.04529
|2011.06.27 09:16
|1.04529
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50155366
|2011.06.27 07:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59545
|1.58512
|1.59632
|2011.06.27 09:01
|1.59632
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|50155494
|2011.06.27 07:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59498
|1.58471
|1.59591
|2011.06.27 09:01
|1.59591
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50155531
|2011.06.27 07:38
|buy
|1.00
|audusd
|1.04386
|1.03359
|1.04479
|2011.06.27 09:09
|1.04479
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50155586
|2011.06.27 07:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59501
|1.58474
|1.59594
|2011.06.27 09:01
|1.59594
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50155746
|2011.06.27 07:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59504
|1.58474
|1.59594
|2011.06.27 09:01
|1.59594
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50155775
|2011.06.27 07:39
|buy
|1.00
|audusd
|1.04386
|1.03342
|1.04464
|2011.06.27 09:09
|1.04464
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|50155838
|2011.06.27 07:40
|buy
|1.00
|audusd
|1.04371
|1.03345
|1.04464
|2011.06.27 09:09
|1.04464
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50157265
|2011.06.27 07:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59483
|1.58454
|1.59574
|2011.06.27 08:59
|1.59574
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50157294
|2011.06.27 07:52
|buy
|1.00
|audusd
|1.04326
|1.03292
|1.04409
|2011.06.27 08:54
|1.04409
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|50157325
|2011.06.27 07:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41562
|1.40525
|1.41647
|2011.06.27 08:54
|1.41647
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|50159996
|2011.06.27 08:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41417
|1.40384
|1.41504
|2011.06.27 08:22
|1.41504
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|50160039
|2011.06.27 08:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59398
|1.58366
|1.59486
|2011.06.27 08:58
|1.59486
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|50160071
|2011.06.27 08:13
|buy
|1.00
|audusd
|1.04201
|1.03176
|1.04296
|2011.06.27 08:22
|1.04296
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|50160113
|2011.06.27 08:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59394
|1.58407
|1.59527
|2011.06.27 08:59
|1.59527
|0.00
|0.00
|0.00
|133.00
|50160154
|2011.06.27 08:14
|buy
|1.00
|audusd
|1.04193
|1.03176
|1.04294
|2011.06.27 08:22
|1.04294
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|50163351
|2011.06.27 08:43
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59371
|1.58338
|1.59460
|2011.06.27 08:56
|1.59460
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|50163371
|2011.06.27 08:43
|buy
|1.00
|audusd
|1.04323
|1.03304
|1.04425
|2011.06.27 08:59
|1.04425
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|50163393
|2011.06.27 08:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41458
|1.40442
|1.41562
|2011.06.27 08:52
|1.41562
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|50164584
|2011.06.27 08:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41658
|1.40626
|1.41745
|2011.06.27 08:56
|1.41745
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|50164607
|2011.06.27 08:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59401
|1.58384
|1.59508
|2011.06.27 08:58
|1.59508
|0.00
|0.00
|0.00
|107.00
|50164644
|2011.06.27 08:54
|buy
|1.00
|audusd
|1.04443
|1.03424
|1.04534
|2011.06.27 09:16
|1.04534
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50164731
|2011.06.27 08:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59435
|1.58428
|1.59539
|2011.06.27 08:59
|1.59539
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|50164817
|2011.06.27 08:55
|buy
|1.00
|audusd
|1.04400
|1.03377
|1.04498
|2011.06.27 09:15
|1.04498
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|50164855
|2011.06.27 08:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41708
|1.40686
|1.41805
|2011.06.27 08:58
|1.41805
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50164896
|2011.06.27 08:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59442
|1.58419
|1.59539
|2011.06.27 08:59
|1.59539
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50165595
|2011.06.27 08:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59540
|1.58498
|1.59651
|2011.06.27 09:08
|1.59651
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|50165640
|2011.06.27 08:59
|buy
|1.00
|audusd
|1.04462
|1.03436
|1.04556
|2011.06.27 09:23
|1.04556
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|50165734
|2011.06.27 09:00
|buy
|1.00
|audusd
|1.04447
|1.03419
|1.04539
|2011.06.27 09:16
|1.04539
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50165962
|2011.06.27 09:00
|buy
|1.00
|audusd
|1.04422
|1.03391
|1.04511
|2011.06.27 09:15
|1.04511
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|50166179
|2011.06.27 09:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59648
|1.58622
|1.59742
|2011.06.27 09:09
|1.59742
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|50166264
|2011.06.27 09:02
|buy
|1.00
|audusd
|1.04450
|1.03416
|1.04537
|2011.06.27 09:16
|1.04537
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|50166625
|2011.06.27 09:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59605
|1.58588
|1.59708
|2011.06.27 09:09
|1.59708
|0.00
|0.00
|0.00
|103.00
|50166648
|2011.06.27 09:05
|buy
|1.00
|audusd
|1.04454
|1.03424
|1.04544
|2011.06.27 09:17
|1.04544
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50166660
|2011.06.27 09:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59622
|1.58596
|1.59716
|2011.06.27 09:09
|1.59716
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|50166952
|2011.06.27 09:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41940
|1.40909
|1.42030
|2011.06.27 09:23
|1.42030
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50166993
|2011.06.27 09:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59741
|1.58710
|1.59833
|2011.06.27 09:25
|1.59833
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50167055
|2011.06.27 09:09
|buy
|1.00
|audusd
|1.04493
|1.03470
|1.04590
|2011.06.27 10:16
|1.04496
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|50167271
|2011.06.27 09:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59681
|1.58652
|1.59772
|2011.06.27 09:25
|1.59772
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|
|0.00
|0.00
|-3.58
|3 414.64
|Closed P/L:
|3 411.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 411.06
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|80 674.08
|Equity:
|80 674.08
|Free Margin:
|80 674.08
|
|Details:
|Gross Profit:
|3 769.00
|Gross Loss:
|357.94
|Total Net Profit:
|3 411.06
|Profit Factor:
|10.53
|Expected Payoff:
|79.33
|
|Absolute Drawdown:
|357.94
|Maximal Drawdown:
|357.94 (0.46%)
|Relative Drawdown:
|0.46% (357.94)
|
|Total Trades:
|43
|Short Positions (won %):
|1 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|42 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|42 (97.67%)
|Loss trades (% of total):
|1 (2.33%)
|Largest
|profit trade:
|133.00
|loss trade:
|-357.94
|Average
|profit trade:
|89.74
|loss trade:
|-357.94
|Maximum
|consecutive wins ($):
|42 (3 769.00)
|consecutive losses ($):
|1 (-357.94)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 769.00 (42)
|consecutive loss (count):
|-357.94 (1)
|Average
|consecutive wins:
|42
|consecutive losses:
|1