Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089025028 Name: PermDemo5 Currency: USD 2011 June 30, 08:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
500414022011.06.24 08:03sell1.00gbpjpy128.480128.7660.0002011.06.27 00:22128.7660.000.00-3.58-354.36
501546552011.06.27 07:28buy1.00eurusd1.417161.406761.417952011.06.27 08:581.417950.000.000.0079.00
501546862011.06.27 07:28buy1.00gbpusd1.596811.586501.597702011.06.27 09:251.597700.000.000.0089.00
501551422011.06.27 07:33buy1.00audusd1.044871.034611.045812011.06.27 10:161.044960.000.000.009.00
501553412011.06.27 07:36buy1.00audusd1.044331.034101.045292011.06.27 09:161.045290.000.000.0096.00
501553662011.06.27 07:37buy1.00gbpusd1.595451.585121.596322011.06.27 09:011.596320.000.000.0087.00
501554942011.06.27 07:38buy1.00gbpusd1.594981.584711.595912011.06.27 09:011.595910.000.000.0093.00
501555312011.06.27 07:38buy1.00audusd1.043861.033591.044792011.06.27 09:091.044790.000.000.0093.00
501555862011.06.27 07:38buy1.00gbpusd1.595011.584741.595942011.06.27 09:011.595940.000.000.0093.00
501557462011.06.27 07:39buy1.00gbpusd1.595041.584741.595942011.06.27 09:011.595940.000.000.0090.00
501557752011.06.27 07:39buy1.00audusd1.043861.033421.044642011.06.27 09:091.044640.000.000.0078.00
501558382011.06.27 07:40buy1.00audusd1.043711.033451.044642011.06.27 09:091.044640.000.000.0093.00
501572652011.06.27 07:52buy1.00gbpusd1.594831.584541.595742011.06.27 08:591.595740.000.000.0091.00
501572942011.06.27 07:52buy1.00audusd1.043261.032921.044092011.06.27 08:541.044090.000.000.0083.00
501573252011.06.27 07:52buy1.00eurusd1.415621.405251.416472011.06.27 08:541.416470.000.000.0085.00
501599962011.06.27 08:13buy1.00eurusd1.414171.403841.415042011.06.27 08:221.415040.000.000.0087.00
501600392011.06.27 08:13buy1.00gbpusd1.593981.583661.594862011.06.27 08:581.594860.000.000.0088.00
501600712011.06.27 08:13buy1.00audusd1.042011.031761.042962011.06.27 08:221.042960.000.000.0095.00
501601132011.06.27 08:14buy1.00gbpusd1.593941.584071.595272011.06.27 08:591.595270.000.000.00133.00
501601542011.06.27 08:14buy1.00audusd1.041931.031761.042942011.06.27 08:221.042940.000.000.00101.00
501633512011.06.27 08:43buy1.00gbpusd1.593711.583381.594602011.06.27 08:561.594600.000.000.0089.00
501633712011.06.27 08:43buy1.00audusd1.043231.033041.044252011.06.27 08:591.044250.000.000.00102.00
501633932011.06.27 08:43buy1.00eurusd1.414581.404421.415622011.06.27 08:521.415620.000.000.00104.00
501645842011.06.27 08:54buy1.00eurusd1.416581.406261.417452011.06.27 08:561.417450.000.000.0087.00
501646072011.06.27 08:54buy1.00gbpusd1.594011.583841.595082011.06.27 08:581.595080.000.000.00107.00
501646442011.06.27 08:54buy1.00audusd1.044431.034241.045342011.06.27 09:161.045340.000.000.0091.00
501647312011.06.27 08:55buy1.00gbpusd1.594351.584281.595392011.06.27 08:591.595390.000.000.00104.00
501648172011.06.27 08:55buy1.00audusd1.044001.033771.044982011.06.27 09:151.044980.000.000.0098.00
501648552011.06.27 08:55buy1.00eurusd1.417081.406861.418052011.06.27 08:581.418050.000.000.0097.00
501648962011.06.27 08:55buy1.00gbpusd1.594421.584191.595392011.06.27 08:591.595390.000.000.0097.00
501655952011.06.27 08:59buy1.00gbpusd1.595401.584981.596512011.06.27 09:081.596510.000.000.00111.00
501656402011.06.27 08:59buy1.00audusd1.044621.034361.045562011.06.27 09:231.045560.000.000.0094.00
501657342011.06.27 09:00buy1.00audusd1.044471.034191.045392011.06.27 09:161.045390.000.000.0092.00
501659622011.06.27 09:00buy1.00audusd1.044221.033911.045112011.06.27 09:151.045110.000.000.0089.00
501661792011.06.27 09:01buy1.00gbpusd1.596481.586221.597422011.06.27 09:091.597420.000.000.0094.00
501662642011.06.27 09:02buy1.00audusd1.044501.034161.045372011.06.27 09:161.045370.000.000.0087.00
501666252011.06.27 09:05buy1.00gbpusd1.596051.585881.597082011.06.27 09:091.597080.000.000.00103.00
501666482011.06.27 09:05buy1.00audusd1.044541.034241.045442011.06.27 09:171.045440.000.000.0090.00
501666602011.06.27 09:06buy1.00gbpusd1.596221.585961.597162011.06.27 09:091.597160.000.000.0094.00
501669522011.06.27 09:09buy1.00eurusd1.419401.409091.420302011.06.27 09:231.420300.000.000.0090.00
501669932011.06.27 09:09buy1.00gbpusd1.597411.587101.598332011.06.27 09:251.598330.000.000.0092.00
501670552011.06.27 09:09buy1.00audusd1.044931.034701.045902011.06.27 10:161.044960.000.000.003.00
501672712011.06.27 09:12buy1.00gbpusd1.596811.586521.597722011.06.27 09:251.597720.000.000.0091.00
502655632011.06.28 06:00buy1.00audusd1.044791.034511.045752011.06.28 06:271.045750.000.000.0096.00
502657582011.06.28 06:02buy1.00audusd1.044601.034411.045612011.06.28 06:271.045610.000.000.00101.00
502659202011.06.28 06:03buy1.00audusd1.044571.034461.045662011.06.28 06:271.045660.000.000.00109.00
502659472011.06.28 06:03buy1.00gbpusd1.595251.585041.596242011.06.28 06:271.596240.000.000.0099.00
502666812011.06.28 06:11buy1.00audusd1.044481.034251.045452011.06.28 06:271.045450.000.000.0097.00
502667042011.06.28 06:11buy1.00gbpusd1.595411.585191.596392011.06.28 06:271.596390.000.000.0098.00
502671252011.06.28 06:17buy1.00gbpusd1.596331.586011.597212011.06.28 07:201.597210.000.000.0088.00
502671482011.06.28 06:17buy1.00audusd1.045401.035171.046312011.06.28 07:201.046310.000.000.0091.00
502671922011.06.28 06:18buy1.00gbpusd1.596411.586111.597282011.06.28 07:201.597280.000.000.0087.00
502672612011.06.28 06:19buy1.00audusd1.045251.034971.046172011.06.28 07:191.046170.000.000.0092.00
502672862011.06.28 06:19buy1.00gbpusd1.596171.585881.597182011.06.28 07:201.597180.000.000.00101.00
502673242011.06.28 06:20buy1.00audusd1.044901.034551.045712011.06.28 06:271.045710.000.000.0081.00
502673432011.06.28 06:20buy1.00gbpusd1.596091.585781.596982011.06.28 07:161.596980.000.000.0089.00
502673612011.06.28 06:20buy1.00audusd1.044931.034681.045882011.06.28 07:191.045880.000.000.0095.00
502674152011.06.28 06:21buy1.00audusd1.044911.034681.045882011.06.28 07:191.045880.000.000.0097.00
502674472011.06.28 06:22buy1.00gbpusd1.595931.585751.596852011.06.28 07:161.596850.000.000.0092.00
502675482011.06.28 06:23buy1.00gbpusd1.595771.585451.596652011.06.28 07:161.596650.000.000.0088.00
502675642011.06.28 06:24buy1.00audusd1.044901.034651.045852011.06.28 07:191.045850.000.000.0095.00
502676442011.06.28 06:25buy1.00gbpusd1.596011.585751.596972011.06.28 07:161.596970.000.000.0096.00
502677602011.06.28 06:26buy1.00gbpusd1.596151.585881.597082011.06.28 07:201.597080.000.000.0093.00
502679722011.06.28 06:27buy1.00gbpusd1.596791.586371.597532011.06.28 07:201.597530.000.000.0074.00
502681472011.06.28 06:29buy1.00gbpusd1.596531.586151.597352011.06.28 07:201.597350.000.000.0082.00
502683022011.06.28 06:31buy1.00gbpusd1.596311.585891.597052011.06.28 07:201.597050.000.000.0074.00
502683992011.06.28 06:32buy1.00gbpusd1.596011.585741.596902011.06.28 07:161.596900.000.000.0089.00
502684162011.06.28 06:32buy1.00audusd1.045851.035621.046812011.06.28 07:311.046810.000.000.0096.00
502684322011.06.28 06:33buy1.00gbpusd1.595801.585561.596772011.06.28 07:161.596770.000.000.0097.00
502685312011.06.28 06:33buy1.00gbpusd1.595501.585191.596392011.06.28 07:161.596390.000.000.0089.00
502687272011.06.28 06:35buy1.00gbpusd1.595031.584621.595852011.06.28 07:121.595850.000.000.0082.00
502688232011.06.28 06:37buy1.00gbpusd1.594991.584761.595962011.06.28 07:121.595960.000.000.0097.00
502688322011.06.28 06:37buy1.00audusd1.045281.035021.046212011.06.28 07:191.046210.000.000.0093.00
502688422011.06.28 06:37buy1.00gbpusd1.594921.584711.595912011.06.28 07:121.595910.000.000.0099.00
502705922011.06.28 06:56buy1.00audusd1.045051.034821.046022011.06.28 07:191.046020.000.000.0097.00
502706182011.06.28 06:56buy1.00gbpusd1.594321.584021.595222011.06.28 07:101.595220.000.000.0090.00
502728622011.06.28 07:15buy1.00gbpusd1.596251.585971.597212011.06.28 07:201.597210.000.000.0096.00
502728842011.06.28 07:15buy1.00audusd1.045271.035021.046222011.06.28 07:201.046220.000.000.0095.00
502728972011.06.28 07:15buy1.00audusd1.045401.035151.046352011.06.28 07:201.046350.000.000.0095.00
502729102011.06.28 07:16buy1.00gbpusd1.596391.586191.597442011.06.28 07:201.597440.000.000.00105.00
503836932011.06.29 06:47sell1.00usdjpy81.05182.07780.9572011.06.29 12:3781.0270.000.000.0029.62
503841152011.06.29 06:53sell1.00gbpjpy129.709130.751129.6312011.06.29 07:43129.6310.000.000.0096.21
503841242011.06.29 06:53sell1.00usdjpy81.03182.05980.9392011.06.29 12:4181.0120.000.000.0023.45
503841362011.06.29 06:53sell1.00gbpjpy129.706130.746129.6272011.06.29 07:43129.6270.000.000.0097.45
503841972011.06.29 06:54sell1.00gbpjpy129.686130.732129.6102011.06.29 07:44129.6100.000.000.0093.77
503842092011.06.29 06:54sell1.00usdjpy81.02582.05280.9322011.06.29 12:4181.0080.000.000.0020.99
503844462011.06.29 06:56sell1.00gbpjpy129.700130.746129.6242011.06.29 07:43129.6240.000.000.0093.75
503844762011.06.29 06:56sell1.00gbpjpy129.686130.724129.6022011.06.29 07:44129.6020.000.000.00103.62
503844892011.06.29 06:56sell1.00gbpjpy129.674130.707129.5932011.06.29 07:44129.5930.000.000.0099.94
503845032011.06.29 06:57sell1.00gbpjpy129.669130.716129.5962011.06.29 07:44129.5960.000.000.0090.06
503845302011.06.29 06:57sell1.00gbpjpy129.671130.713129.5932011.06.29 07:44129.5930.000.000.0096.24
503849382011.06.29 07:01sell1.00gbpjpy129.699130.742129.6222011.06.29 07:43129.6220.000.000.0094.99
503849532011.06.29 07:01sell1.00usdjpy81.01482.03780.9172011.06.29 12:4181.0080.000.000.007.41
503849692011.06.29 07:02sell1.00gbpjpy129.667130.724129.6042011.06.29 07:44129.6040.000.000.0077.72
503866762011.06.29 07:19sell1.00gbpjpy129.787130.831129.7072011.06.29 07:29129.7070.000.000.0098.68
503867342011.06.29 07:19sell1.00usdjpy81.06382.07580.9612011.06.29 07:5081.0340.000.000.0035.79
503867642011.06.29 07:19sell1.00gbpjpy129.763130.798129.6762011.06.29 07:43129.6760.000.000.00107.32
503868012011.06.29 07:20sell1.00usdjpy81.05082.07780.9572011.06.29 12:3781.0290.000.000.0025.92
503875322011.06.29 07:26sell1.00gbpjpy129.765130.814129.6942011.06.29 07:33129.6940.000.000.0087.62
503875472011.06.29 07:26sell1.00usdjpy81.04882.07480.9542011.06.29 12:4181.0010.000.000.0058.02
503875642011.06.29 07:26sell1.00gbpjpy129.769130.800129.6712011.06.29 07:43129.6710.000.000.00120.89
503876042011.06.29 07:27sell1.00gbpjpy129.731130.783129.6632011.06.29 07:43129.6630.000.000.0083.89
503883222011.06.29 07:31sell1.00gbpjpy129.737130.780129.6652011.06.29 07:43129.6650.000.000.0088.82
503909652011.06.29 07:53sell1.00usdjpy81.03582.06380.9432011.06.29 12:4181.0010.000.000.0041.97
503910632011.06.29 07:54sell1.00usdjpy81.04282.06980.9492011.06.29 12:3881.0270.000.000.0018.51
504037582011.06.29 09:53sell1.00usdjpy81.15582.18081.0602011.06.29 11:1481.0600.000.000.00117.20
504037872011.06.29 09:53sell1.00usdjpy81.15982.18181.0582011.06.29 11:1481.0580.000.000.00124.60
504038612011.06.29 09:54sell1.00usdjpy81.15282.17681.0562011.06.29 11:1681.0560.000.000.00118.44
504052222011.06.29 10:05sell1.00usdjpy81.10282.13081.0112011.06.29 12:3981.0110.000.000.00112.33
504052962011.06.29 10:05sell1.00usdjpy81.10282.13081.0102011.06.29 12:4081.0100.000.000.00113.57
504054702011.06.29 10:06sell1.00usdjpy81.11182.13681.0162011.06.29 12:3981.0160.000.000.00117.26
504060272011.06.29 10:11sell1.00usdjpy81.10182.12881.0082011.06.29 12:4081.0080.000.000.00114.80
504060342011.06.29 10:11sell1.00usdjpy81.10482.13081.0102011.06.29 12:4081.0100.000.000.00116.04
504066692011.06.29 10:17sell1.00usdjpy81.12282.14781.0272011.06.29 11:2381.0270.000.000.00117.24
504066772011.06.29 10:17sell1.00usdjpy81.12382.14981.0292011.06.29 11:2081.0290.000.000.00116.01
504074712011.06.29 10:27sell1.00usdjpy81.11482.14181.0212011.06.29 12:3681.0210.000.000.00114.79
504075502011.06.29 10:28sell1.00usdjpy81.11082.13681.0162011.06.29 12:3981.0160.000.000.00116.03
504088552011.06.29 10:43sell1.00usdjpy81.09282.12281.0032011.06.29 12:4081.0030.000.000.00109.87
504088832011.06.29 10:43sell1.00usdjpy81.09582.12181.0012011.06.29 12:4081.0010.000.000.00116.05
504090222011.06.29 10:44sell1.00usdjpy81.08682.11680.9962011.06.29 12:4181.0040.000.000.00101.23
504090882011.06.29 10:45sell1.00usdjpy81.10982.12481.0042011.06.29 12:4081.0040.000.000.00129.62
505133752011.06.30 06:16sell1.00eurusd1.448621.458861.447662011.06.30 08:141.447660.000.000.0096.00
505133842011.06.30 06:17sell1.00eurusd1.448591.458991.447862011.06.30 08:131.447860.000.000.0073.00
505135252011.06.30 06:19sell1.00eurusd1.448541.458881.447682011.06.30 08:141.447680.000.000.0086.00
505136892011.06.30 06:20sell1.00audjpy86.25087.28686.1662011.06.30 08:2386.2410.000.000.0011.20
505137132011.06.30 06:20sell1.00eurusd1.449001.459321.448122011.06.30 08:101.448120.000.000.0088.00
505137432011.06.30 06:21sell1.00eurusd1.448951.459231.448032011.06.30 08:101.448030.000.000.0092.00
505137492011.06.30 06:21sell1.00audjpy86.26387.29286.1722011.06.30 08:2386.2510.000.000.0014.93
505137582011.06.30 06:21sell1.00eurusd1.449001.459301.448102011.06.30 08:101.448100.000.000.0090.00
505137652011.06.30 06:21sell1.00audjpy86.27587.31286.1922011.06.30 08:1086.1920.000.000.00103.25
505138032011.06.30 06:22sell1.00audjpy86.25587.29586.1752011.06.30 08:2386.2510.000.000.004.98
505138742011.06.30 06:24sell1.00eurusd1.448631.459051.447852011.06.30 08:131.447850.000.000.0078.00
505138872011.06.30 06:24sell1.00audjpy86.26287.30286.1822011.06.30 08:2286.2450.000.000.0021.14
505139252011.06.30 06:25sell1.00audjpy86.26687.30586.1852011.06.30 08:2286.2580.000.000.009.94
505140322011.06.30 06:26sell1.00eurusd1.448751.459031.447832011.06.30 08:131.447830.000.000.0092.00
505153632011.06.30 06:41sell1.00eurusd1.449311.459511.448392011.06.30 08:091.448390.000.000.0092.00
505153962011.06.30 06:41sell1.00audjpy86.28487.31786.1972011.06.30 08:1086.1970.000.000.00108.22
505154672011.06.30 06:42sell1.00eurusd1.449281.459561.448362011.06.30 08:091.448360.000.000.0092.00
505159052011.06.30 06:47sell1.00eurusd1.449301.459571.448372011.06.30 08:091.448370.000.000.0093.00
505159242011.06.30 06:48sell1.00audjpy86.30587.33686.2152011.06.30 08:0886.2150.000.000.00111.96
505161852011.06.30 06:51sell1.00eurusd1.449141.459371.448172011.06.30 08:101.448170.000.000.0097.00
505174182011.06.30 07:00sell1.00audjpy86.31287.34986.2292011.06.30 08:0886.2290.000.000.00103.25
505190862011.06.30 07:08sell1.00eurusd1.450001.460291.449092011.06.30 07:511.449090.000.000.0091.00
505234882011.06.30 07:37sell1.00eurusd1.449901.460141.448942011.06.30 07:511.448940.000.000.0096.00
505241712011.06.30 07:42sell1.00eurusd1.449341.459711.448522011.06.30 07:521.448520.000.000.0082.00
505250682011.06.30 07:50sell1.00eurusd1.449071.459371.448172011.06.30 08:101.448170.000.000.0090.00
  0.00 0.00 -3.58 12 414.24
Closed P/L: 12 410.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 12 410.66 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 89 673.68 Equity: 89 673.68 Free Margin: 89 673.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 12 768.60 Gross Loss: 357.94 Total Net Profit: 12 410.66
Profit Factor: 35.67 Expected Payoff: 85.00  
Absolute Drawdown: 357.94 Maximal Drawdown: 357.94 (0.46%) Relative Drawdown: 0.46% (357.94)
 
Total Trades: 146 Short Positions (won %): 67 (98.51%) Long Positions (won %): 79 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 145 (99.32%) Loss trades (% of total): 1 (0.68%)
Largest profit trade: 133.00 loss trade: -357.94
Average profit trade: 88.06 loss trade: -357.94
Maximum consecutive wins ($): 145 (12 768.60) consecutive losses ($): 1 (-357.94)
Maximal consecutive profit (count): 12 768.60 (145) consecutive loss (count): -357.94 (1)
Average consecutive wins: 145 consecutive losses: 1