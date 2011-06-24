Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089025028
|Name: PermDemo5
|Currency: USD
|2011 July 4, 13:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|50041402
|2011.06.24 08:03
|sell
|1.00
|gbpjpy
|128.480
|128.766
|0.000
|2011.06.27 00:22
|128.766
|0.00
|0.00
|-3.58
|-354.36
|50154655
|2011.06.27 07:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41716
|1.40676
|1.41795
|2011.06.27 08:58
|1.41795
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|50154686
|2011.06.27 07:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59681
|1.58650
|1.59770
|2011.06.27 09:25
|1.59770
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|50155142
|2011.06.27 07:33
|buy
|1.00
|audusd
|1.04487
|1.03461
|1.04581
|2011.06.27 10:16
|1.04496
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|50155341
|2011.06.27 07:36
|buy
|1.00
|audusd
|1.04433
|1.03410
|1.04529
|2011.06.27 09:16
|1.04529
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50155366
|2011.06.27 07:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59545
|1.58512
|1.59632
|2011.06.27 09:01
|1.59632
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|50155494
|2011.06.27 07:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59498
|1.58471
|1.59591
|2011.06.27 09:01
|1.59591
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50155531
|2011.06.27 07:38
|buy
|1.00
|audusd
|1.04386
|1.03359
|1.04479
|2011.06.27 09:09
|1.04479
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50155586
|2011.06.27 07:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59501
|1.58474
|1.59594
|2011.06.27 09:01
|1.59594
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50155746
|2011.06.27 07:39
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59504
|1.58474
|1.59594
|2011.06.27 09:01
|1.59594
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50155775
|2011.06.27 07:39
|buy
|1.00
|audusd
|1.04386
|1.03342
|1.04464
|2011.06.27 09:09
|1.04464
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|50155838
|2011.06.27 07:40
|buy
|1.00
|audusd
|1.04371
|1.03345
|1.04464
|2011.06.27 09:09
|1.04464
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50157265
|2011.06.27 07:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59483
|1.58454
|1.59574
|2011.06.27 08:59
|1.59574
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50157294
|2011.06.27 07:52
|buy
|1.00
|audusd
|1.04326
|1.03292
|1.04409
|2011.06.27 08:54
|1.04409
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|50157325
|2011.06.27 07:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41562
|1.40525
|1.41647
|2011.06.27 08:54
|1.41647
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|50159996
|2011.06.27 08:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41417
|1.40384
|1.41504
|2011.06.27 08:22
|1.41504
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|50160039
|2011.06.27 08:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59398
|1.58366
|1.59486
|2011.06.27 08:58
|1.59486
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|50160071
|2011.06.27 08:13
|buy
|1.00
|audusd
|1.04201
|1.03176
|1.04296
|2011.06.27 08:22
|1.04296
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|50160113
|2011.06.27 08:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59394
|1.58407
|1.59527
|2011.06.27 08:59
|1.59527
|0.00
|0.00
|0.00
|133.00
|50160154
|2011.06.27 08:14
|buy
|1.00
|audusd
|1.04193
|1.03176
|1.04294
|2011.06.27 08:22
|1.04294
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|50163351
|2011.06.27 08:43
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59371
|1.58338
|1.59460
|2011.06.27 08:56
|1.59460
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|50163371
|2011.06.27 08:43
|buy
|1.00
|audusd
|1.04323
|1.03304
|1.04425
|2011.06.27 08:59
|1.04425
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|50163393
|2011.06.27 08:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41458
|1.40442
|1.41562
|2011.06.27 08:52
|1.41562
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|50164584
|2011.06.27 08:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41658
|1.40626
|1.41745
|2011.06.27 08:56
|1.41745
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|50164607
|2011.06.27 08:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59401
|1.58384
|1.59508
|2011.06.27 08:58
|1.59508
|0.00
|0.00
|0.00
|107.00
|50164644
|2011.06.27 08:54
|buy
|1.00
|audusd
|1.04443
|1.03424
|1.04534
|2011.06.27 09:16
|1.04534
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50164731
|2011.06.27 08:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59435
|1.58428
|1.59539
|2011.06.27 08:59
|1.59539
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|50164817
|2011.06.27 08:55
|buy
|1.00
|audusd
|1.04400
|1.03377
|1.04498
|2011.06.27 09:15
|1.04498
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|50164855
|2011.06.27 08:55
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41708
|1.40686
|1.41805
|2011.06.27 08:58
|1.41805
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50164896
|2011.06.27 08:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59442
|1.58419
|1.59539
|2011.06.27 08:59
|1.59539
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50165595
|2011.06.27 08:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59540
|1.58498
|1.59651
|2011.06.27 09:08
|1.59651
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|50165640
|2011.06.27 08:59
|buy
|1.00
|audusd
|1.04462
|1.03436
|1.04556
|2011.06.27 09:23
|1.04556
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|50165734
|2011.06.27 09:00
|buy
|1.00
|audusd
|1.04447
|1.03419
|1.04539
|2011.06.27 09:16
|1.04539
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50165962
|2011.06.27 09:00
|buy
|1.00
|audusd
|1.04422
|1.03391
|1.04511
|2011.06.27 09:15
|1.04511
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|50166179
|2011.06.27 09:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59648
|1.58622
|1.59742
|2011.06.27 09:09
|1.59742
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|50166264
|2011.06.27 09:02
|buy
|1.00
|audusd
|1.04450
|1.03416
|1.04537
|2011.06.27 09:16
|1.04537
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|50166625
|2011.06.27 09:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59605
|1.58588
|1.59708
|2011.06.27 09:09
|1.59708
|0.00
|0.00
|0.00
|103.00
|50166648
|2011.06.27 09:05
|buy
|1.00
|audusd
|1.04454
|1.03424
|1.04544
|2011.06.27 09:17
|1.04544
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50166660
|2011.06.27 09:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59622
|1.58596
|1.59716
|2011.06.27 09:09
|1.59716
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|50166952
|2011.06.27 09:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41940
|1.40909
|1.42030
|2011.06.27 09:23
|1.42030
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50166993
|2011.06.27 09:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59741
|1.58710
|1.59833
|2011.06.27 09:25
|1.59833
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50167055
|2011.06.27 09:09
|buy
|1.00
|audusd
|1.04493
|1.03470
|1.04590
|2011.06.27 10:16
|1.04496
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|50167271
|2011.06.27 09:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59681
|1.58652
|1.59772
|2011.06.27 09:25
|1.59772
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50265563
|2011.06.28 06:00
|buy
|1.00
|audusd
|1.04479
|1.03451
|1.04575
|2011.06.28 06:27
|1.04575
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50265758
|2011.06.28 06:02
|buy
|1.00
|audusd
|1.04460
|1.03441
|1.04561
|2011.06.28 06:27
|1.04561
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|50265920
|2011.06.28 06:03
|buy
|1.00
|audusd
|1.04457
|1.03446
|1.04566
|2011.06.28 06:27
|1.04566
|0.00
|0.00
|0.00
|109.00
|50265947
|2011.06.28 06:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59525
|1.58504
|1.59624
|2011.06.28 06:27
|1.59624
|0.00
|0.00
|0.00
|99.00
|50266681
|2011.06.28 06:11
|buy
|1.00
|audusd
|1.04448
|1.03425
|1.04545
|2011.06.28 06:27
|1.04545
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50266704
|2011.06.28 06:11
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59541
|1.58519
|1.59639
|2011.06.28 06:27
|1.59639
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|50267125
|2011.06.28 06:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59633
|1.58601
|1.59721
|2011.06.28 07:20
|1.59721
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|50267148
|2011.06.28 06:17
|buy
|1.00
|audusd
|1.04540
|1.03517
|1.04631
|2011.06.28 07:20
|1.04631
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50267192
|2011.06.28 06:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59641
|1.58611
|1.59728
|2011.06.28 07:20
|1.59728
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|50267261
|2011.06.28 06:19
|buy
|1.00
|audusd
|1.04525
|1.03497
|1.04617
|2011.06.28 07:19
|1.04617
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50267286
|2011.06.28 06:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59617
|1.58588
|1.59718
|2011.06.28 07:20
|1.59718
|0.00
|0.00
|0.00
|101.00
|50267324
|2011.06.28 06:20
|buy
|1.00
|audusd
|1.04490
|1.03455
|1.04571
|2011.06.28 06:27
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|50267343
|2011.06.28 06:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59609
|1.58578
|1.59698
|2011.06.28 07:16
|1.59698
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|50267361
|2011.06.28 06:20
|buy
|1.00
|audusd
|1.04493
|1.03468
|1.04588
|2011.06.28 07:19
|1.04588
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|50267415
|2011.06.28 06:21
|buy
|1.00
|audusd
|1.04491
|1.03468
|1.04588
|2011.06.28 07:19
|1.04588
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50267447
|2011.06.28 06:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59593
|1.58575
|1.59685
|2011.06.28 07:16
|1.59685
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50267548
|2011.06.28 06:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59577
|1.58545
|1.59665
|2011.06.28 07:16
|1.59665
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|50267564
|2011.06.28 06:24
|buy
|1.00
|audusd
|1.04490
|1.03465
|1.04585
|2011.06.28 07:19
|1.04585
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|50267644
|2011.06.28 06:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59601
|1.58575
|1.59697
|2011.06.28 07:16
|1.59697
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50267760
|2011.06.28 06:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59615
|1.58588
|1.59708
|2011.06.28 07:20
|1.59708
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50267972
|2011.06.28 06:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59679
|1.58637
|1.59753
|2011.06.28 07:20
|1.59753
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|50268147
|2011.06.28 06:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59653
|1.58615
|1.59735
|2011.06.28 07:20
|1.59735
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|50268302
|2011.06.28 06:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59631
|1.58589
|1.59705
|2011.06.28 07:20
|1.59705
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|50268399
|2011.06.28 06:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59601
|1.58574
|1.59690
|2011.06.28 07:16
|1.59690
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|50268416
|2011.06.28 06:32
|buy
|1.00
|audusd
|1.04585
|1.03562
|1.04681
|2011.06.28 07:31
|1.04681
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50268432
|2011.06.28 06:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59580
|1.58556
|1.59677
|2011.06.28 07:16
|1.59677
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50268531
|2011.06.28 06:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59550
|1.58519
|1.59639
|2011.06.28 07:16
|1.59639
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|50268727
|2011.06.28 06:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59503
|1.58462
|1.59585
|2011.06.28 07:12
|1.59585
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|50268823
|2011.06.28 06:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59499
|1.58476
|1.59596
|2011.06.28 07:12
|1.59596
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50268832
|2011.06.28 06:37
|buy
|1.00
|audusd
|1.04528
|1.03502
|1.04621
|2011.06.28 07:19
|1.04621
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50268842
|2011.06.28 06:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59492
|1.58471
|1.59591
|2011.06.28 07:12
|1.59591
|0.00
|0.00
|0.00
|99.00
|50270592
|2011.06.28 06:56
|buy
|1.00
|audusd
|1.04505
|1.03482
|1.04602
|2011.06.28 07:19
|1.04602
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50270618
|2011.06.28 06:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59432
|1.58402
|1.59522
|2011.06.28 07:10
|1.59522
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50272862
|2011.06.28 07:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59625
|1.58597
|1.59721
|2011.06.28 07:20
|1.59721
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50272884
|2011.06.28 07:15
|buy
|1.00
|audusd
|1.04527
|1.03502
|1.04622
|2011.06.28 07:20
|1.04622
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|50272897
|2011.06.28 07:15
|buy
|1.00
|audusd
|1.04540
|1.03515
|1.04635
|2011.06.28 07:20
|1.04635
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|50272910
|2011.06.28 07:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.59639
|1.58619
|1.59744
|2011.06.28 07:20
|1.59744
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|50383693
|2011.06.29 06:47
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.051
|82.077
|80.957
|2011.06.29 12:37
|81.027
|0.00
|0.00
|0.00
|29.62
|50384115
|2011.06.29 06:53
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.709
|130.751
|129.631
|2011.06.29 07:43
|129.631
|0.00
|0.00
|0.00
|96.21
|50384124
|2011.06.29 06:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.031
|82.059
|80.939
|2011.06.29 12:41
|81.012
|0.00
|0.00
|0.00
|23.45
|50384136
|2011.06.29 06:53
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.706
|130.746
|129.627
|2011.06.29 07:43
|129.627
|0.00
|0.00
|0.00
|97.45
|50384197
|2011.06.29 06:54
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.686
|130.732
|129.610
|2011.06.29 07:44
|129.610
|0.00
|0.00
|0.00
|93.77
|50384209
|2011.06.29 06:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.025
|82.052
|80.932
|2011.06.29 12:41
|81.008
|0.00
|0.00
|0.00
|20.99
|50384446
|2011.06.29 06:56
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.700
|130.746
|129.624
|2011.06.29 07:43
|129.624
|0.00
|0.00
|0.00
|93.75
|50384476
|2011.06.29 06:56
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.686
|130.724
|129.602
|2011.06.29 07:44
|129.602
|0.00
|0.00
|0.00
|103.62
|50384489
|2011.06.29 06:56
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.674
|130.707
|129.593
|2011.06.29 07:44
|129.593
|0.00
|0.00
|0.00
|99.94
|50384503
|2011.06.29 06:57
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.669
|130.716
|129.596
|2011.06.29 07:44
|129.596
|0.00
|0.00
|0.00
|90.06
|50384530
|2011.06.29 06:57
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.671
|130.713
|129.593
|2011.06.29 07:44
|129.593
|0.00
|0.00
|0.00
|96.24
|50384938
|2011.06.29 07:01
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.699
|130.742
|129.622
|2011.06.29 07:43
|129.622
|0.00
|0.00
|0.00
|94.99
|50384953
|2011.06.29 07:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.014
|82.037
|80.917
|2011.06.29 12:41
|81.008
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|50384969
|2011.06.29 07:02
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.667
|130.724
|129.604
|2011.06.29 07:44
|129.604
|0.00
|0.00
|0.00
|77.72
|50386676
|2011.06.29 07:19
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.787
|130.831
|129.707
|2011.06.29 07:29
|129.707
|0.00
|0.00
|0.00
|98.68
|50386734
|2011.06.29 07:19
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.063
|82.075
|80.961
|2011.06.29 07:50
|81.034
|0.00
|0.00
|0.00
|35.79
|50386764
|2011.06.29 07:19
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.763
|130.798
|129.676
|2011.06.29 07:43
|129.676
|0.00
|0.00
|0.00
|107.32
|50386801
|2011.06.29 07:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.050
|82.077
|80.957
|2011.06.29 12:37
|81.029
|0.00
|0.00
|0.00
|25.92
|50387532
|2011.06.29 07:26
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.765
|130.814
|129.694
|2011.06.29 07:33
|129.694
|0.00
|0.00
|0.00
|87.62
|50387547
|2011.06.29 07:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.048
|82.074
|80.954
|2011.06.29 12:41
|81.001
|0.00
|0.00
|0.00
|58.02
|50387564
|2011.06.29 07:26
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.769
|130.800
|129.671
|2011.06.29 07:43
|129.671
|0.00
|0.00
|0.00
|120.89
|50387604
|2011.06.29 07:27
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.731
|130.783
|129.663
|2011.06.29 07:43
|129.663
|0.00
|0.00
|0.00
|83.89
|50388322
|2011.06.29 07:31
|sell
|1.00
|gbpjpy
|129.737
|130.780
|129.665
|2011.06.29 07:43
|129.665
|0.00
|0.00
|0.00
|88.82
|50390965
|2011.06.29 07:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.035
|82.063
|80.943
|2011.06.29 12:41
|81.001
|0.00
|0.00
|0.00
|41.97
|50391063
|2011.06.29 07:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.042
|82.069
|80.949
|2011.06.29 12:38
|81.027
|0.00
|0.00
|0.00
|18.51
|50403758
|2011.06.29 09:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.155
|82.180
|81.060
|2011.06.29 11:14
|81.060
|0.00
|0.00
|0.00
|117.20
|50403787
|2011.06.29 09:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.159
|82.181
|81.058
|2011.06.29 11:14
|81.058
|0.00
|0.00
|0.00
|124.60
|50403861
|2011.06.29 09:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.152
|82.176
|81.056
|2011.06.29 11:16
|81.056
|0.00
|0.00
|0.00
|118.44
|50405222
|2011.06.29 10:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.102
|82.130
|81.011
|2011.06.29 12:39
|81.011
|0.00
|0.00
|0.00
|112.33
|50405296
|2011.06.29 10:05
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.102
|82.130
|81.010
|2011.06.29 12:40
|81.010
|0.00
|0.00
|0.00
|113.57
|50405470
|2011.06.29 10:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.111
|82.136
|81.016
|2011.06.29 12:39
|81.016
|0.00
|0.00
|0.00
|117.26
|50406027
|2011.06.29 10:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.101
|82.128
|81.008
|2011.06.29 12:40
|81.008
|0.00
|0.00
|0.00
|114.80
|50406034
|2011.06.29 10:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.104
|82.130
|81.010
|2011.06.29 12:40
|81.010
|0.00
|0.00
|0.00
|116.04
|50406669
|2011.06.29 10:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.122
|82.147
|81.027
|2011.06.29 11:23
|81.027
|0.00
|0.00
|0.00
|117.24
|50406677
|2011.06.29 10:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.123
|82.149
|81.029
|2011.06.29 11:20
|81.029
|0.00
|0.00
|0.00
|116.01
|50407471
|2011.06.29 10:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.114
|82.141
|81.021
|2011.06.29 12:36
|81.021
|0.00
|0.00
|0.00
|114.79
|50407550
|2011.06.29 10:28
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.110
|82.136
|81.016
|2011.06.29 12:39
|81.016
|0.00
|0.00
|0.00
|116.03
|50408855
|2011.06.29 10:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.092
|82.122
|81.003
|2011.06.29 12:40
|81.003
|0.00
|0.00
|0.00
|109.87
|50408883
|2011.06.29 10:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.095
|82.121
|81.001
|2011.06.29 12:40
|81.001
|0.00
|0.00
|0.00
|116.05
|50409022
|2011.06.29 10:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.086
|82.116
|80.996
|2011.06.29 12:41
|81.004
|0.00
|0.00
|0.00
|101.23
|50409088
|2011.06.29 10:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|81.109
|82.124
|81.004
|2011.06.29 12:40
|81.004
|0.00
|0.00
|0.00
|129.62
|50513375
|2011.06.30 06:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44862
|1.45886
|1.44766
|2011.06.30 08:14
|1.44766
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50513384
|2011.06.30 06:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44859
|1.45899
|1.44786
|2011.06.30 08:13
|1.44786
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|50513525
|2011.06.30 06:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44854
|1.45888
|1.44768
|2011.06.30 08:14
|1.44768
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|50513689
|2011.06.30 06:20
|sell
|1.00
|audjpy
|86.250
|87.286
|86.166
|2011.06.30 08:23
|86.241
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|50513713
|2011.06.30 06:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44900
|1.45932
|1.44812
|2011.06.30 08:10
|1.44812
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|50513743
|2011.06.30 06:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44895
|1.45923
|1.44803
|2011.06.30 08:10
|1.44803
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50513749
|2011.06.30 06:21
|sell
|1.00
|audjpy
|86.263
|87.292
|86.172
|2011.06.30 08:23
|86.251
|0.00
|0.00
|0.00
|14.93
|50513758
|2011.06.30 06:21
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44900
|1.45930
|1.44810
|2011.06.30 08:10
|1.44810
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50513765
|2011.06.30 06:21
|sell
|1.00
|audjpy
|86.275
|87.312
|86.192
|2011.06.30 08:10
|86.192
|0.00
|0.00
|0.00
|103.25
|50513803
|2011.06.30 06:22
|sell
|1.00
|audjpy
|86.255
|87.295
|86.175
|2011.06.30 08:23
|86.251
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|50513874
|2011.06.30 06:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44863
|1.45905
|1.44785
|2011.06.30 08:13
|1.44785
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|50513887
|2011.06.30 06:24
|sell
|1.00
|audjpy
|86.262
|87.302
|86.182
|2011.06.30 08:22
|86.245
|0.00
|0.00
|0.00
|21.14
|50513925
|2011.06.30 06:25
|sell
|1.00
|audjpy
|86.266
|87.305
|86.185
|2011.06.30 08:22
|86.258
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|50514032
|2011.06.30 06:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44875
|1.45903
|1.44783
|2011.06.30 08:13
|1.44783
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50515363
|2011.06.30 06:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44931
|1.45951
|1.44839
|2011.06.30 08:09
|1.44839
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50515396
|2011.06.30 06:41
|sell
|1.00
|audjpy
|86.284
|87.317
|86.197
|2011.06.30 08:10
|86.197
|0.00
|0.00
|0.00
|108.22
|50515467
|2011.06.30 06:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44928
|1.45956
|1.44836
|2011.06.30 08:09
|1.44836
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50515905
|2011.06.30 06:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44930
|1.45957
|1.44837
|2011.06.30 08:09
|1.44837
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50515924
|2011.06.30 06:48
|sell
|1.00
|audjpy
|86.305
|87.336
|86.215
|2011.06.30 08:08
|86.215
|0.00
|0.00
|0.00
|111.96
|50516185
|2011.06.30 06:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44914
|1.45937
|1.44817
|2011.06.30 08:10
|1.44817
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50517418
|2011.06.30 07:00
|sell
|1.00
|audjpy
|86.312
|87.349
|86.229
|2011.06.30 08:08
|86.229
|0.00
|0.00
|0.00
|103.25
|50519086
|2011.06.30 07:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45000
|1.46029
|1.44909
|2011.06.30 07:51
|1.44909
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50523488
|2011.06.30 07:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44990
|1.46014
|1.44894
|2011.06.30 07:51
|1.44894
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50524171
|2011.06.30 07:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44934
|1.45971
|1.44852
|2011.06.30 07:52
|1.44852
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|50525068
|2011.06.30 07:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.44907
|1.45937
|1.44817
|2011.06.30 08:10
|1.44817
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50556596
|2011.06.30 13:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.44728
|0.00000
|0.00000
|2011.06.30 13:26
|1.44730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|50740086
|2011.07.04 05:11
|sell
|1.00
|audjpy
|86.582
|87.609
|86.489
|2011.07.04 05:24
|86.489
|0.00
|0.00
|0.00
|115.21
|50740113
|2011.07.04 05:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45261
|1.46308
|1.45186
|2011.07.04 05:23
|1.45186
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|50740362
|2011.07.04 05:14
|sell
|1.00
|audjpy
|86.625
|87.642
|86.522
|2011.07.04 05:23
|86.522
|0.00
|0.00
|0.00
|127.62
|50740493
|2011.07.04 05:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45269
|1.46286
|1.45176
|2011.07.04 05:23
|1.45176
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50742761
|2011.07.04 05:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45165
|1.46200
|1.45081
|2011.07.04 11:37
|1.45081
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|50742797
|2011.07.04 05:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45170
|1.46202
|1.45082
|2011.07.04 11:37
|1.45082
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|50743717
|2011.07.04 05:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45219
|1.46248
|1.45128
|2011.07.04 11:35
|1.45128
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50744027
|2011.07.04 05:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45255
|1.46278
|1.45158
|2011.07.04 10:09
|1.45158
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|50744230
|2011.07.04 05:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45251
|1.46278
|1.45158
|2011.07.04 10:09
|1.45158
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50744251
|2011.07.04 05:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45242
|1.46279
|1.45159
|2011.07.04 10:09
|1.45159
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|50744440
|2011.07.04 05:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45242
|1.46225
|1.45105
|2011.07.04 11:35
|1.45105
|0.00
|0.00
|0.00
|137.00
|50744462
|2011.07.04 05:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45243
|1.46268
|1.45148
|2011.07.04 11:11
|1.45148
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|50744849
|2011.07.04 06:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45228
|1.46261
|1.45140
|2011.07.04 11:12
|1.45140
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|50744904
|2011.07.04 06:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45221
|1.46247
|1.45127
|2011.07.04 11:35
|1.45127
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|50744931
|2011.07.04 06:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45213
|1.46243
|1.45123
|2011.07.04 11:35
|1.45123
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50745087
|2011.07.04 06:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45185
|1.46193
|1.45073
|2011.07.04 11:37
|1.45073
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|50745105
|2011.07.04 06:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45166
|1.46182
|1.45061
|2011.07.04 11:37
|1.45061
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|50745750
|2011.07.04 06:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45312
|1.46349
|1.45230
|2011.07.04 07:27
|1.45230
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|50745776
|2011.07.04 06:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45307
|1.46353
|1.45140
|2011.07.04 11:12
|1.45140
|0.00
|0.00
|0.00
|167.00
|50745884
|2011.07.04 06:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45351
|1.46380
|1.45276
|2011.07.04 07:27
|1.45276
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|50746269
|2011.07.04 06:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45343
|1.46370
|1.45150
|2011.07.04 10:09
|1.45150
|0.00
|0.00
|0.00
|193.00
|50746304
|2011.07.04 06:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45328
|1.46363
|1.45245
|2011.07.04 07:27
|1.45245
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|50752633
|2011.07.04 07:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45397
|1.46424
|1.45305
|2011.07.04 07:26
|1.45305
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50755782
|2011.07.04 07:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45232
|1.46261
|1.45157
|2011.07.04 10:09
|1.45157
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|50755841
|2011.07.04 07:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45245
|1.46275
|1.45156
|2011.07.04 10:09
|1.45156
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|50755986
|2011.07.04 07:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45243
|1.46267
|1.45147
|2011.07.04 11:11
|1.45147
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50757368
|2011.07.04 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45214
|1.46242
|1.45124
|2011.07.04 11:35
|1.45124
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50757379
|2011.07.04 08:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45218
|1.46243
|1.45123
|2011.07.04 11:35
|1.45123
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|50757408
|2011.07.04 08:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45215
|1.46243
|1.45123
|2011.07.04 11:35
|1.45123
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50757497
|2011.07.04 08:06
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45237
|1.46260
|1.45141
|2011.07.04 11:12
|1.45141
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50758003
|2011.07.04 08:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45282
|1.46312
|1.45194
|2011.07.04 09:52
|1.45194
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|50761436
|2011.07.04 08:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45253
|1.46280
|1.45160
|2011.07.04 10:09
|1.45160
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50761454
|2011.07.04 08:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45257
|1.46285
|1.45165
|2011.07.04 10:09
|1.45165
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50761555
|2011.07.04 08:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45236
|1.46248
|1.45028
|2011.07.04 11:38
|1.45097
|0.00
|0.00
|0.00
|139.00
|50762032
|2011.07.04 08:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45245
|1.46272
|1.45155
|2011.07.04 10:09
|1.45155
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50768930
|2011.07.04 10:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45218
|1.46245
|1.45125
|2011.07.04 11:35
|1.45125
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|50771941
|2011.07.04 10:19
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45239
|1.46259
|1.45139
|2011.07.04 11:12
|1.45139
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|50773425
|2011.07.04 10:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45238
|1.46258
|1.45138
|2011.07.04 11:12
|1.45138
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|50773526
|2011.07.04 10:31
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45197
|1.46233
|1.45113
|2011.07.04 11:35
|1.45113
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|50773561
|2011.07.04 10:32
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45194
|1.46224
|1.45104
|2011.07.04 11:35
|1.45104
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50774284
|2011.07.04 10:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45225
|1.46256
|1.45134
|2011.07.04 11:35
|1.45134
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50774572
|2011.07.04 10:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45220
|1.46225
|1.45102
|2011.07.04 11:35
|1.45102
|0.00
|0.00
|0.00
|118.00
|50774752
|2011.07.04 10:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45176
|1.46202
|1.45076
|2011.07.04 11:37
|1.45076
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|50774821
|2011.07.04 10:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45173
|1.46201
|1.45081
|2011.07.04 11:37
|1.45081
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|50774848
|2011.07.04 10:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45169
|1.46198
|1.45078
|2011.07.04 11:37
|1.45078
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50774949
|2011.07.04 10:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45223
|1.46239
|1.45132
|2011.07.04 11:35
|1.45132
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50778167
|2011.07.04 11:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45185
|1.46213
|1.45095
|2011.07.04 11:36
|1.45095
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50778202
|2011.07.04 11:22
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45179
|1.46206
|1.45083
|2011.07.04 11:37
|1.45083
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|50778217
|2011.07.04 11:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45179
|1.46208
|1.45088
|2011.07.04 11:37
|1.45088
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|50778233
|2011.07.04 11:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45169
|1.46199
|1.45079
|2011.07.04 11:37
|1.45079
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|50779314
|2011.07.04 11:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45069
|1.46107
|1.44986
|2011.07.04 11:59
|1.44986
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|50779503
|2011.07.04 11:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45053
|1.46083
|1.44963
|2011.07.04 12:46
|1.45051
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|50779677
|2011.07.04 11:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45061
|1.46080
|1.44960
|2011.07.04 12:39
|1.45047
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|50780003
|2011.07.04 11:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45035
|1.46062
|1.44943
|2011.07.04 12:52
|1.45026
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|50780712
|2011.07.04 11:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.45049
|1.46082
|1.44962
|2011.07.04 12:52
|1.45026
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|0.00
|0.00
|-3.58
|17 457.09
|Closed P/L:
|17 453.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|17 453.51
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|94 716.53
|Equity:
|94 716.53
|Free Margin:
|94 716.53
|
|Details:
|Gross Profit:
|17 811.45
|Gross Loss:
|357.94
|Total Net Profit:
|17 453.51
|Profit Factor:
|49.76
|Expected Payoff:
|86.40
|
|Absolute Drawdown:
|357.94
|Maximal Drawdown:
|357.94 (0.46%)
|Relative Drawdown:
|0.46% (357.94)
|
|Total Trades:
|202
|Short Positions (won %):
|122 (99.18%)
|Long Positions (won %):
|80 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|201 (99.50%)
|Loss trades (% of total):
|1 (0.50%)
|Largest
|profit trade:
|193.00
|loss trade:
|-357.94
|Average
|profit trade:
|88.61
|loss trade:
|-357.94
|Maximum
|consecutive wins ($):
|201 (17 811.45)
|consecutive losses ($):
|1 (-357.94)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|17 811.45 (201)
|consecutive loss (count):
|-357.94 (1)
|Average
|consecutive wins:
|201
|consecutive losses:
|1