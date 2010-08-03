Forex Capital Markets, LLC

Account: 2088737242 Name: DemoAccount1 Currency: USD 2011 June 17, 12:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
301991562010.07.22 12:38balanceBT Deposit of 100000 100 000.00
302441282010.07.23 09:15buy0.01gbpchf1.597180.000000.000002010.07.23 09:171.595770.000.000.00-1.35
302441382010.07.23 09:15sell0.01gbpchf1.596790.000000.000002010.07.23 09:171.596340.000.000.000.43
302441702010.07.23 09:16sell0.11gbpchf1.596390.000000.000002010.07.23 09:171.596160.000.000.002.43
305087442010.07.29 12:08buy0.01eurgbp0.836950.000000.000002010.07.29 12:110.837470.000.000.000.81
305101762010.07.29 12:42buy0.01eurgbp0.837150.000000.000002010.07.29 13:540.837660.000.000.000.79
305274852010.07.29 16:49buy0.01eurgbp0.838750.000000.000002010.07.29 18:070.839220.000.000.000.73
305896592010.07.30 14:55sell0.01eurgbp0.834040.000000.000002010.07.30 15:110.833530.000.000.000.79
305977292010.07.30 17:05sell0.01eurgbp0.831070.000000.000002010.07.30 17:480.830550.000.000.000.82
306186512010.08.02 08:02sell0.01eurgbp0.830510.000000.000002010.08.02 08:120.828990.000.000.002.39
306233462010.08.02 09:13sell0.01eurgbp0.827510.000000.000002010.08.02 12:260.825990.000.000.002.40
306235032010.08.02 09:15buy0.01gbpusd1.579350.000000.000002010.08.02 10:391.580880.000.000.001.53
306251722010.08.02 10:00buy0.01usdchf1.047330.000000.000002010.08.03 16:171.038000.000.000.01-8.99
306269302010.08.02 10:43buy0.02usdchf1.045090.000000.000002010.08.03 16:171.037960.000.000.02-13.74
306291422010.08.02 11:48buy0.01eurusd1.307940.000000.000002010.08.02 13:401.309520.000.000.001.58
306323672010.08.02 13:16buy0.01gbpusd1.582780.000000.000002010.08.02 13:251.584210.000.000.001.43
306324422010.08.02 13:17sell0.01eurgbp0.825620.000000.000002010.08.03 16:180.829850.000.000.01-6.75
306360472010.08.02 14:05buy0.04usdchf1.042830.000000.000002010.08.03 16:171.038000.000.000.03-18.61
306373382010.08.02 14:28sell0.02eurgbp0.827850.000000.000002010.08.03 16:180.829850.000.000.02-6.38
306380612010.08.02 14:37buy0.01eurusd1.312160.000000.000002010.08.02 14:441.313800.000.000.001.64
306432972010.08.02 15:13buy0.08usdchf1.040210.000000.000002010.08.03 16:171.038000.000.000.06-17.03
306464142010.08.02 15:47buy0.16usdchf1.038000.000000.000002010.08.03 16:171.038000.000.000.120.00
306490222010.08.02 16:09buy0.32usdchf1.035630.000000.000002010.08.03 16:171.038000.000.000.2473.06
306516662010.08.02 16:53buy0.01gbpusd1.590530.000000.000002010.08.03 07:331.590180.000.000.02-0.35
306528982010.08.02 17:25sell0.01usdjpy86.3690.0000.0002010.08.03 02:5386.4160.000.00-0.02-0.54
306548632010.08.02 18:43buy0.01eurusd1.317690.000000.000002010.08.03 07:381.317350.000.00-0.01-0.34
306674672010.08.02 23:46sell0.02usdjpy86.5920.0000.0002010.08.03 02:5386.4110.000.000.004.19
306782502010.08.03 02:44buy0.02gbpusd1.588260.000000.000002010.08.03 07:331.590180.000.000.003.84
307004312010.08.03 06:56buy0.02eurusd1.315390.000000.000002010.08.03 07:381.317350.000.000.003.92
307114472010.08.03 08:17buy0.01eurusd1.317980.000000.000002010.08.03 08:331.319730.000.000.001.75
307117362010.08.03 08:19buy0.01gbpusd1.591370.000000.000002010.08.03 08:321.592940.000.000.001.57
307204192010.08.03 09:14buy0.01gbpusd1.595390.000000.000002010.08.03 10:391.593840.000.000.00-1.55
307214702010.08.03 09:21sell0.01usdjpy85.9820.0000.0002010.08.03 11:4285.8280.000.000.001.79
307223132010.08.03 09:31sell0.04eurgbp0.830180.000000.000002010.08.03 16:180.829850.000.000.002.10
307224112010.08.03 09:31buy0.02gbpusd1.593240.000000.000002010.08.03 10:391.593840.000.000.001.20
307230592010.08.03 09:43buy0.01eurusd1.323240.000000.000002010.08.03 11:011.324890.000.000.001.65
307247702010.08.03 09:56buy0.04gbpusd1.590920.000000.000002010.08.03 10:391.593730.000.000.0011.24
307351472010.08.03 11:35buy0.01gbpusd1.595620.000000.000002010.08.03 13:371.595230.000.000.00-0.39
307361002010.08.03 11:46buy0.01eurusd1.325050.000000.000002010.08.03 16:111.323340.000.000.00-1.71
307400942010.08.03 12:43buy0.02gbpusd1.593280.000000.000002010.08.03 13:371.595220.000.000.003.88
307402702010.08.03 12:47buy0.02eurusd1.322780.000000.000002010.08.03 16:111.323340.000.000.001.12
307470032010.08.03 14:08buy0.01gbpusd1.594930.000000.000002010.08.03 15:371.592940.000.000.00-1.99
307487042010.08.03 14:18buy0.02gbpusd1.592530.000000.000002010.08.03 15:371.592990.000.000.000.92
307551372010.08.03 14:56buy0.04eurusd1.320480.000000.000002010.08.03 16:111.323340.000.000.0011.44
307589792010.08.03 15:14buy0.04gbpusd1.590100.000000.000002010.08.03 15:371.592990.000.000.0011.56
307618372010.08.03 15:32sell0.01usdjpy85.8320.0000.0002010.08.03 16:1785.8370.000.000.00-0.06
307696272010.08.03 16:32buy0.01gbpusd1.594870.000000.000002010.08.03 20:041.594600.000.000.00-0.27
307729212010.08.03 16:59buy0.01eurusd1.323640.000000.000002010.08.04 11:421.322260.000.00-0.01-1.38
307746672010.08.03 17:44sell0.01usdjpy85.7380.0000.0002010.08.04 01:4385.5900.000.00-0.021.73
307757122010.08.03 18:16buy0.02gbpusd1.592670.000000.000002010.08.03 20:041.594530.000.000.003.72
307846322010.08.03 20:32buy0.01gbpusd1.594860.000000.000002010.08.04 07:501.594390.000.000.02-0.47
308111862010.08.04 04:53buy0.02eurusd1.321360.000000.000002010.08.04 11:421.322180.000.000.001.64
308123572010.08.04 05:32buy0.02gbpusd1.592640.000000.000002010.08.04 07:501.594440.000.000.003.60
308197122010.08.04 09:03buy0.04eurusd1.319060.000000.000002010.08.04 11:421.322120.000.000.0012.24
308201532010.08.04 09:13buy0.01usdchf1.042300.000000.000002010.08.04 13:411.041720.000.000.00-0.56
308237952010.08.04 10:28sell0.01usdjpy85.4430.0000.0002010.08.05 13:3785.8650.000.00-0.05-4.91
308261712010.08.04 11:22buy0.02usdchf1.039580.000000.000002010.08.04 13:411.041700.000.000.004.07
308359152010.08.04 13:23sell0.02usdjpy85.6650.0000.0002010.08.05 13:3785.8650.000.00-0.11-4.66
308365092010.08.04 13:34sell0.01eurgbp0.828420.000000.000002010.08.05 17:170.828800.000.000.04-0.60
308408692010.08.04 14:46buy0.01usdchf1.042460.000000.000002010.08.04 15:041.044050.000.000.001.52
308430072010.08.04 15:00sell0.04usdjpy85.8960.0000.0002010.08.05 13:3785.8650.000.00-0.211.44
308442702010.08.04 15:05sell0.08usdjpy86.1530.0000.0002010.08.05 13:3785.8650.000.00-0.4226.83
308570192010.08.04 16:18buy0.01usdchf1.051130.000000.000002010.08.04 17:521.052700.000.000.001.49
308575372010.08.04 16:23sell0.01eurusd1.314390.000000.000002010.08.05 03:071.314690.000.00-0.02-0.30
308717062010.08.04 18:57sell0.01gbpusd1.586360.000000.000002010.08.05 07:361.586870.000.00-0.16-0.51
308749042010.08.04 19:39sell0.02gbpusd1.588960.000000.000002010.08.05 07:361.586870.000.00-0.324.18
308767552010.08.04 19:58sell0.02eurusd1.316900.000000.000002010.08.05 03:071.314790.000.00-0.054.22
308838122010.08.04 21:31buy0.01usdchf1.053440.000000.000002010.08.05 16:571.048080.000.000.02-5.11
308880742010.08.04 23:11sell0.16usdjpy86.3700.0000.0002010.08.05 13:3785.8720.000.000.0092.79
309377892010.08.05 08:23sell0.01eurusd1.312420.000000.000002010.08.05 14:351.316760.000.000.00-4.34
309402552010.08.05 08:42sell0.01gbpusd1.582460.000000.000002010.08.05 14:201.586730.000.000.00-4.27
309412012010.08.05 08:49sell0.02eurusd1.314710.000000.000002010.08.05 14:351.316770.000.000.00-4.12
309414682010.08.05 08:55sell0.02gbpusd1.584740.000000.000002010.08.05 14:201.586730.000.000.00-3.98
309418622010.08.05 09:00buy0.02usdchf1.051120.000000.000002010.08.05 16:571.048080.000.000.00-5.80
309451482010.08.05 09:33sell0.02eurgbp0.830730.000000.000002010.08.05 17:170.828800.000.000.006.13
309455122010.08.05 09:41sell0.04eurusd1.317040.000000.000002010.08.05 14:351.316690.000.000.001.40
309459972010.08.05 09:44buy0.04usdchf1.048760.000000.000002010.08.05 16:571.048070.000.000.00-2.63
309490712010.08.05 10:10sell0.04gbpusd1.587100.000000.000002010.08.05 14:201.586730.000.000.001.48
309491122010.08.05 10:10sell0.08eurusd1.319250.000000.000002010.08.05 14:341.316630.000.000.0020.96
309505362010.08.05 10:23sell0.08gbpusd1.589360.000000.000002010.08.05 14:201.586750.000.000.0020.88
309509852010.08.05 10:26buy0.08usdchf1.046490.000000.000002010.08.05 16:571.048060.000.000.0011.98
309555872010.08.05 11:00sell0.16eurusd1.321650.000000.000002010.08.05 14:341.316580.000.000.0081.12
309625992010.08.05 11:59sell0.16gbpusd1.591620.000000.000002010.08.05 14:201.586750.000.000.0077.92
309719512010.08.05 13:33buy0.16usdchf1.044330.000000.000002010.08.05 16:571.048030.000.000.0056.49
309730292010.08.05 13:41buy0.32usdchf1.041770.000000.000002010.08.05 16:571.047950.000.000.00188.71
309876392010.08.05 15:32sell0.01gbpusd1.586120.000000.000002010.08.05 15:511.584570.000.000.001.55
309938322010.08.05 16:38sell0.01eurusd1.314530.000000.000002010.08.06 11:111.316240.000.00-0.01-1.71
309962882010.08.05 17:01sell0.01usdjpy85.8100.0000.0002010.08.06 12:4085.8540.000.00-0.02-0.51
310025862010.08.05 18:27sell0.02eurusd1.316820.000000.000002010.08.06 11:111.316240.000.00-0.021.16
310095142010.08.05 19:58buy0.01eurgbp0.830090.000000.000002010.08.06 09:550.831590.000.00-0.052.37
310133882010.08.05 20:52sell0.01usdchf1.046370.000000.000002010.08.06 09:281.046900.000.00-0.03-0.51
310142412010.08.05 21:00sell0.04eurusd1.319110.000000.000002010.08.06 11:111.316240.000.00-0.0311.48
310233772010.08.06 04:13sell0.02usdchf1.048600.000000.000002010.08.06 09:281.046890.000.000.003.27
310238732010.08.06 04:31sell0.02usdjpy86.0420.0000.0002010.08.06 12:4085.8470.000.000.004.54
310304542010.08.06 08:57buy0.01gbpusd1.590870.000000.000002010.08.06 13:301.589320.000.000.00-1.55
310314522010.08.06 09:30buy0.02gbpusd1.587990.000000.000002010.08.06 13:301.589320.000.000.002.66
310324362010.08.06 09:55buy0.04gbpusd1.585670.000000.000002010.08.06 13:301.589320.000.000.0014.60
310349352010.08.06 10:45buy0.01eurgbp0.831670.000000.000002010.08.06 14:140.833140.000.000.002.34
310441342010.08.06 13:16buy0.01usdchf1.049730.000000.000002010.08.06 13:341.047870.000.000.00-1.78
310455252010.08.06 13:30buy0.02usdchf1.048980.000000.000002010.08.06 13:341.047870.000.000.00-2.12
310456042010.08.06 13:30buy0.04usdchf1.047510.000000.000002010.08.06 13:341.047730.000.000.000.84
310456312010.08.06 13:30buy0.08usdchf1.045710.000000.000002010.08.06 13:341.047730.000.000.0015.42
310458522010.08.06 13:30buy0.16usdchf1.044520.000000.000002010.08.06 13:341.047660.000.000.0047.95
310464022010.08.06 13:31sell0.01usdjpy85.5760.0000.0002010.08.06 13:3385.4150.000.000.001.88
310534922010.08.06 14:18sell0.01usdjpy85.1530.0000.0002010.08.10 19:1585.5430.000.00-0.04-4.56
310538362010.08.06 14:23buy0.01gbpusd1.593300.000000.000002010.08.06 14:461.595050.000.000.001.75
310584722010.08.06 15:06buy0.01eurgbp0.833420.000000.000002010.08.09 09:030.833280.000.00-0.05-0.22
310605942010.08.06 15:39sell0.01usdchf1.034720.000000.000002010.08.06 18:401.035060.000.000.00-0.33
310622572010.08.06 16:05buy0.01gbpusd1.598380.000000.000002010.08.08 22:361.597630.000.000.02-0.75
310650892010.08.06 17:26buy0.02gbpusd1.596090.000000.000002010.08.08 22:361.597630.000.000.043.08
310657782010.08.06 17:56sell0.02usdchf1.036990.000000.000002010.08.06 18:401.035060.000.000.003.73
310678902010.08.06 19:23sell0.02usdjpy85.3740.0000.0002010.08.10 19:1585.5430.000.00-0.08-3.95
310723922010.08.08 22:39buy0.02eurgbp0.831640.000000.000002010.08.09 09:030.833280.000.000.005.23
310824072010.08.09 07:14sell0.04usdjpy85.5990.0000.0002010.08.10 19:1585.5430.000.00-0.072.62
310913072010.08.09 09:32buy0.01eurgbp0.833290.000000.000002010.08.10 03:260.832880.000.00-0.05-0.64
310934012010.08.09 10:29sell0.01usdchf1.038310.000000.000002010.08.10 17:311.056560.000.00-0.03-17.27
310960122010.08.09 11:35buy0.02eurgbp0.830950.000000.000002010.08.10 03:260.832880.000.00-0.106.10
311002282010.08.09 12:37sell0.02usdchf1.040660.000000.000002010.08.10 17:311.056560.000.00-0.06-30.10
311044982010.08.09 14:19sell0.04usdchf1.042870.000000.000002010.08.10 17:311.056560.000.00-0.13-51.83
311085782010.08.09 15:25sell0.08usdchf1.045150.000000.000002010.08.10 17:311.056560.000.00-0.25-86.39
311117152010.08.09 16:35sell0.08usdjpy85.8260.0000.0002010.08.10 19:1585.5460.000.00-0.1426.18
311141612010.08.09 17:20sell0.16usdchf1.047380.000000.000002010.08.10 17:311.056540.000.00-0.50-138.72
311145932010.08.09 17:23sell0.32usdchf1.049530.000000.000002010.08.10 17:301.056540.000.00-1.01-212.32
311376922010.08.10 03:46sell0.64usdchf1.051800.000000.000002010.08.10 17:301.056540.000.000.00-287.13
311423092010.08.10 05:03sell1.28usdchf1.053990.000000.000002010.08.10 17:301.056360.000.000.00-287.17
311516642010.08.10 07:41sell0.01gbpusd1.579800.000000.000002010.08.10 08:331.579970.000.000.00-0.17
311546272010.08.10 08:19sell0.02gbpusd1.582100.000000.000002010.08.10 08:331.579990.000.000.004.22
311554872010.08.10 08:25buy0.01eurgbp0.833480.000000.000002010.08.10 11:110.835040.000.000.002.46
311571712010.08.10 08:49sell0.01gbpusd1.579590.000000.000002010.08.10 09:471.579920.000.000.00-0.33
311603962010.08.10 09:31sell0.02gbpusd1.581780.000000.000002010.08.10 09:471.579940.000.000.003.68
311659532010.08.10 10:52sell0.01eurusd1.315930.000000.000002010.08.10 13:021.314400.000.000.001.53
311704722010.08.10 11:45buy0.01eurgbp0.835730.000000.000002010.08.17 09:520.823240.000.00-0.35-19.55
311707772010.08.10 11:49sell0.01gbpusd1.574960.000000.000002010.08.10 12:561.573320.000.000.001.64
311761012010.08.10 12:58sell2.56usdchf1.056390.000000.000002010.08.10 17:301.056360.000.000.007.27
311772162010.08.10 13:09sell0.16usdjpy86.0520.0000.0002010.08.10 19:1585.5460.000.000.0094.64
311795562010.08.10 13:28sell5.12usdchf1.058600.000000.000002010.08.10 17:301.056360.000.000.001 085.69
311807422010.08.10 13:38sell0.01gbpusd1.571840.000000.000002010.08.10 14:521.572230.000.000.00-0.39
311815952010.08.10 13:48sell0.02gbpusd1.574280.000000.000002010.08.10 14:521.572230.000.000.004.10
311818272010.08.10 13:55sell0.01eurusd1.312150.000000.000002010.08.10 14:521.310490.000.000.001.66
311864302010.08.10 14:52buy0.02eurgbp0.833420.000000.000002010.08.17 09:520.823210.000.00-0.71-31.97
311893222010.08.10 15:25sell0.01gbpusd1.571910.000000.000002010.08.10 20:091.587630.000.000.00-15.72
311919552010.08.10 15:52sell0.02gbpusd1.574140.000000.000002010.08.10 20:091.587680.000.000.00-27.08
311928772010.08.10 16:01sell0.01eurusd1.308590.000000.000002010.08.11 01:261.314440.000.00-0.01-5.85
311950872010.08.10 16:38buy0.04eurgbp0.831140.000000.000002010.08.17 09:520.823260.000.00-1.46-49.34
311961882010.08.10 16:58sell0.04gbpusd1.576430.000000.000002010.08.10 20:091.587490.000.000.00-44.24
311974052010.08.10 17:24sell0.08gbpusd1.578850.000000.000002010.08.10 20:091.587440.000.000.00-68.72
311978432010.08.10 17:40sell0.02eurusd1.310840.000000.000002010.08.11 01:261.314400.000.00-0.02-7.12
312016622010.08.10 19:15sell0.04eurusd1.313860.000000.000002010.08.11 01:261.314470.000.00-0.03-2.44
312017702010.08.10 19:15sell0.08eurusd1.315540.000000.000002010.08.11 01:261.314520.000.00-0.068.16
312020022010.08.10 19:15sell0.16eurusd1.317120.000000.000002010.08.11 01:261.314500.000.00-0.1341.92
312020372010.08.10 19:15sell0.16gbpusd1.580650.000000.000002010.08.10 20:091.587360.000.000.00-107.36
312032562010.08.10 19:18sell0.32gbpusd1.582940.000000.000002010.08.10 20:081.587740.000.000.00-153.60
312038032010.08.10 19:20sell0.64gbpusd1.585310.000000.000002010.08.10 20:081.587340.000.000.00-129.92
312038252010.08.10 19:20sell0.32eurusd1.319350.000000.000002010.08.11 01:261.314510.000.00-0.26154.88
312044572010.08.10 19:23sell1.28gbpusd1.588090.000000.000002010.08.10 20:081.587260.000.000.00106.24
312058152010.08.10 19:32sell0.64eurusd1.321740.000000.000002010.08.11 01:261.314510.000.00-0.52462.72
312059892010.08.10 19:32sell2.56gbpusd1.590390.000000.000002010.08.10 20:081.587340.000.000.00780.80
312087112010.08.10 20:08sell0.64gbpusd1.587120.000000.000002010.08.10 20:091.587930.000.000.00-51.84
312106882010.08.10 20:35sell0.01usdjpy85.2910.0000.0002010.08.11 08:2585.1400.000.00-0.021.77
312350492010.08.11 05:36buy0.08eurgbp0.828890.000000.000002010.08.17 09:520.823120.000.00-2.46-72.27
312368432010.08.11 06:46sell0.01eurusd1.310390.000000.000002010.08.11 06:511.308790.000.000.001.60
312414172010.08.11 07:57buy0.16eurgbp0.826570.000000.000002010.08.17 09:520.823120.000.00-4.92-86.42
312435512010.08.11 08:22sell0.01eurusd1.304220.000000.000002010.08.11 10:331.304510.000.000.00-0.29
312461422010.08.11 09:09sell0.01usdjpy85.0900.0000.0002010.08.11 12:0384.9290.000.000.001.90
312461512010.08.11 09:09sell0.02eurusd1.306530.000000.000002010.08.11 10:331.304470.000.000.004.12
312554382010.08.11 11:45sell0.01eurusd1.301620.000000.000002010.08.11 11:571.300140.000.000.001.48
312588372010.08.11 12:32sell0.01eurusd1.299510.000000.000002010.08.11 13:581.299590.000.000.00-0.08
312590322010.08.11 12:36sell0.01usdjpy84.9100.0000.0002010.08.12 01:0285.1090.000.00-0.05-2.34
312603302010.08.11 13:01sell0.02eurusd1.301730.000000.000002010.08.11 13:581.299620.000.000.004.22
312687872010.08.11 15:14sell0.01eurusd1.296100.000000.000002010.08.11 15:161.293870.000.000.002.23
312701232010.08.11 15:29sell0.02usdjpy85.1450.0000.0002010.08.12 01:0285.1090.000.00-0.110.85
312715982010.08.11 15:41buy0.32eurgbp0.823960.000000.000002010.08.17 09:520.823130.000.00-9.84-41.58
312717572010.08.11 15:43sell0.04usdjpy85.4170.0000.0002010.08.12 01:0285.1090.000.00-0.2114.48
312762202010.08.11 17:03sell0.01eurusd1.288910.000000.000002010.08.11 17:411.289210.000.000.00-0.30
312775782010.08.11 17:35sell0.02eurusd1.291220.000000.000002010.08.11 17:411.289230.000.000.003.98
312791582010.08.11 18:22sell0.01eurusd1.287750.000000.000002010.08.11 22:011.286270.000.00-0.021.48
312824992010.08.11 20:39buy0.64eurgbp0.821730.000000.000002010.08.17 09:510.823100.000.00-19.69137.27
313140132010.08.12 10:49sell0.01eurusd1.284240.000000.000002010.08.12 10:531.282260.000.000.001.98
313161892010.08.12 11:23sell0.01eurusd1.281550.000000.000002010.08.12 13:031.279800.000.000.001.75
313200612010.08.12 13:03buy0.01usdjpy85.4600.0000.0002010.08.12 13:1485.6090.000.000.001.74
313337962010.08.12 16:27buy0.01usdjpy85.9310.0000.0002010.08.12 23:5886.0820.000.000.001.75
313389522010.08.12 19:25sell0.01eurusd1.282780.000000.000002010.08.13 09:001.285940.000.00-0.01-3.16
313501582010.08.13 03:33sell0.02eurusd1.285220.000000.000002010.08.13 09:001.285940.000.000.00-1.44
313549072010.08.13 06:49sell0.04eurusd1.287520.000000.000002010.08.13 09:001.285940.000.000.006.32
313566872010.08.13 07:23sell0.08eurusd1.289880.000000.000002010.08.13 09:001.285940.000.000.0031.52
313573532010.08.13 07:40buy0.01usdjpy86.1300.0000.0002010.08.13 15:4085.9710.000.000.00-1.85
313591872010.08.13 08:15buy0.02usdjpy85.8970.0000.0002010.08.13 15:4085.9690.000.000.001.68
313668612010.08.13 10:47buy0.04usdjpy85.6650.0000.0002010.08.13 15:4085.9670.000.000.0014.05
313706172010.08.13 11:41sell0.01eurusd1.280640.000000.000002010.08.13 12:341.279160.000.000.001.48
313741012010.08.13 12:52sell0.01eurusd1.278930.000000.000002010.08.13 15:211.279290.000.000.00-0.36
313771712010.08.13 13:35sell0.02eurusd1.281510.000000.000002010.08.13 15:211.279290.000.000.004.44
313850992010.08.13 15:24buy1.28eurgbp0.819400.000000.000002010.08.17 09:510.823020.000.00-13.14725.40
313889122010.08.13 16:11sell0.01eurusd1.275480.000000.000002010.08.13 19:381.275730.000.000.00-0.25
313912432010.08.13 17:26sell0.02eurusd1.277750.000000.000002010.08.13 19:381.275760.000.000.003.98
314207412010.08.16 08:37sell0.01usdchf1.041810.000000.000002010.08.16 08:541.040220.000.000.001.53
314270352010.08.16 10:08sell0.01gbpusd1.555920.000000.000002010.08.17 12:051.561670.000.00-0.05-5.75
314275902010.08.16 10:15sell0.02gbpusd1.558140.000000.000002010.08.17 12:051.561700.000.00-0.11-7.12
314285302010.08.16 10:27sell0.01usdjpy85.7340.0000.0002010.08.16 11:3285.5640.000.000.001.99
314334542010.08.16 11:51sell0.01usdchf1.036870.000000.000002010.08.16 13:301.038720.000.000.00-1.78
314339962010.08.16 11:59sell0.02usdchf1.039210.000000.000002010.08.16 13:301.038670.000.000.001.04
314352312010.08.16 12:20sell0.04gbpusd1.560730.000000.000002010.08.17 12:051.561700.000.00-0.21-3.88
314384612010.08.16 13:04sell0.01usdjpy85.4720.0000.0002010.08.16 13:3785.3070.000.000.001.93
314385072010.08.16 13:04sell0.04usdchf1.041480.000000.000002010.08.16 13:301.038660.000.000.0010.86
314418402010.08.16 13:34sell0.08gbpusd1.563000.000000.000002010.08.17 12:051.561680.000.00-0.4210.56
314440512010.08.16 13:50sell0.16gbpusd1.565720.000000.000002010.08.17 12:051.561580.000.00-0.8466.24
314454832010.08.16 14:07sell0.01usdjpy85.3290.0000.0002010.08.17 00:2785.1790.000.00-0.021.76
314542992010.08.16 15:19sell0.32gbpusd1.568260.000000.000002010.08.17 12:051.561530.000.00-1.69215.36
314560442010.08.16 15:38sell0.01usdchf1.037290.000000.000002010.08.16 17:021.037630.000.000.00-0.33
314581202010.08.16 16:00sell0.02usdchf1.039560.000000.000002010.08.16 17:021.037630.000.000.003.72
314637012010.08.16 17:22sell0.01usdchf1.037360.000000.000002010.08.17 01:381.037810.000.00-0.03-0.43
314649542010.08.16 17:51buy0.01eurusd1.284840.000000.000002010.08.17 02:261.284480.000.00-0.01-0.36
314677792010.08.16 18:59buy0.02eurusd1.282540.000000.000002010.08.17 02:261.284500.000.00-0.023.92
314684192010.08.16 19:10sell0.02usdchf1.039660.000000.000002010.08.17 01:381.037810.000.00-0.063.57
314902762010.08.17 06:25buy0.01eurusd1.285100.000000.000002010.08.17 08:211.285020.000.000.00-0.08
314956532010.08.17 08:00buy0.02eurusd1.282780.000000.000002010.08.17 08:211.285070.000.000.004.58
314987182010.08.17 08:35sell0.01usdjpy85.2370.0000.0002010.08.17 13:1385.2840.000.000.00-0.55
315007212010.08.17 09:00buy0.01eurusd1.286970.000000.000002010.08.17 09:131.288610.000.000.001.64
315010262010.08.17 09:04sell0.01usdchf1.037500.000000.000002010.08.18 08:491.040500.000.00-0.03-2.88
315048942010.08.17 09:59sell0.02usdchf1.039890.000000.000002010.08.18 08:491.040500.000.00-0.06-1.17
315060692010.08.17 10:08buy0.01eurusd1.290080.000000.000002010.08.17 13:361.288510.000.000.00-1.57
315080592010.08.17 10:27sell0.04usdchf1.042220.000000.000002010.08.18 08:491.040500.000.00-0.136.61
315097122010.08.17 10:50buy0.02eurusd1.287850.000000.000002010.08.17 13:361.288430.000.000.001.16
315131502010.08.17 11:30sell0.02usdjpy85.4730.0000.0002010.08.17 13:1385.2840.000.000.004.43
315137742010.08.17 11:37sell0.08usdchf1.044480.000000.000002010.08.18 08:491.040500.000.00-0.2530.60
315165402010.08.17 12:05buy0.04eurusd1.285400.000000.000002010.08.17 13:361.288440.000.000.0012.16
315250302010.08.17 14:12buy0.01eurusd1.288670.000000.000002010.08.17 14:251.290250.000.000.001.58
315390512010.08.17 16:04sell0.01gbpusd1.557640.000000.000002010.08.17 17:031.558010.000.000.00-0.37
315438412010.08.17 16:48sell0.02gbpusd1.559910.000000.000002010.08.17 17:031.557990.000.000.003.84
315458542010.08.17 17:26sell0.01gbpusd1.558110.000000.000002010.08.17 19:151.556550.000.000.001.56
315480142010.08.17 18:44buy0.01eurusd1.289090.000000.000002010.08.18 09:351.287530.000.00-0.01-1.56
315509372010.08.17 19:47sell0.01gbpusd1.555880.000000.000002010.08.18 01:041.556190.000.00-0.05-0.31
315563372010.08.17 21:52sell0.02gbpusd1.558140.000000.000002010.08.18 01:041.556190.000.00-0.113.90
315638352010.08.18 00:43buy0.02eurusd1.286810.000000.000002010.08.18 09:351.287530.000.000.001.44
315743772010.08.18 02:20buy0.04eurusd1.284590.000000.000002010.08.18 09:351.287530.000.000.0011.76
315965412010.08.18 07:41sell0.01gbpusd1.551460.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.00-7.34
316063042010.08.18 09:12sell0.02gbpusd1.553740.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.00-10.12
316065562010.08.18 09:13sell0.04gbpusd1.556210.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.00-10.36
316088972010.08.18 09:30sell0.08gbpusd1.559890.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.008.72
316101032010.08.18 09:35sell0.16gbpusd1.562040.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.0051.84
316136082010.08.18 09:59sell0.01usdjpy85.4040.0000.0002010.08.18 10:0885.2480.000.000.001.83
316148232010.08.18 10:05sell0.32gbpusd1.564480.000000.000002010.08.18 15:261.558800.000.000.00181.76
316192182010.08.18 10:39sell0.01usdjpy85.2830.0000.0002010.08.19 13:3085.4000.000.00-0.05-1.37
316193142010.08.18 10:40buy0.01eurusd1.288990.000000.000002010.08.18 10:531.290570.000.000.001.58
316208342010.08.18 10:52sell0.64gbpusd1.566750.000000.000002010.08.18 15:261.558900.000.000.00502.40
316227372010.08.18 11:08sell0.01usdchf1.040810.000000.000002010.08.18 13:511.039240.000.000.001.51
316228322010.08.18 11:09buy0.01eurusd1.290400.000000.000002010.08.18 13:411.290130.000.000.00-0.27
316267412010.08.18 11:59buy0.02eurusd1.288110.000000.000002010.08.18 13:411.290130.000.000.004.04
316401812010.08.18 14:14sell0.01usdchf1.039150.000000.000002010.08.19 09:001.041960.000.00-0.09-2.70
316488752010.08.18 15:23sell0.02usdchf1.041500.000000.000002010.08.19 09:001.042150.000.00-0.19-1.25
316646912010.08.18 18:45buy0.01eurusd1.288040.000000.000002010.08.19 10:151.283910.000.00-0.04-4.13
316688222010.08.18 20:30buy0.02eurusd1.285790.000000.000002010.08.19 10:151.283910.000.00-0.07-3.76
316760502010.08.19 00:34buy0.04eurusd1.283540.000000.000002010.08.19 10:151.283910.000.000.001.48
316769552010.08.19 00:51buy0.08eurusd1.281280.000000.000002010.08.19 10:151.283870.000.000.0020.72
316770602010.08.19 00:51sell0.04usdchf1.043700.000000.000002010.08.19 08:591.042210.000.000.005.72
316785382010.08.19 01:14sell0.02usdjpy85.5140.0000.0002010.08.19 13:3085.4120.000.000.002.39
316787052010.08.19 01:15buy0.16eurusd1.279170.000000.000002010.08.19 10:151.283870.000.000.0075.20
316821522010.08.19 03:01sell0.04usdjpy85.7420.0000.0002010.08.19 13:3085.4200.000.000.0015.08
316876592010.08.19 06:41sell0.01gbpusd1.555600.000000.000002010.08.19 07:341.554050.000.000.001.55
316902372010.08.19 07:40sell0.08usdchf1.045950.000000.000002010.08.19 08:591.042210.000.000.0028.71
316916352010.08.19 08:07sell0.01gbpusd1.554690.000000.000002010.08.19 08:241.553170.000.000.001.52
316959212010.08.19 08:59sell0.01gbpusd1.552380.000000.000002010.08.19 17:111.559530.000.000.00-7.15
316978312010.08.19 09:30sell0.02gbpusd1.555490.000000.000002010.08.19 17:111.559530.000.000.00-8.08
316978712010.08.19 09:30sell0.04gbpusd1.557750.000000.000002010.08.19 17:111.559530.000.000.00-7.12
316982792010.08.19 09:31sell0.08gbpusd1.560040.000000.000002010.08.19 17:111.559550.000.000.003.92
316994192010.08.19 09:48sell0.16gbpusd1.562240.000000.000002010.08.19 17:111.559550.000.000.0043.04
317007782010.08.19 10:10sell0.32gbpusd1.564470.000000.000002010.08.19 17:111.559550.000.000.00157.44
317041902010.08.19 11:02sell0.01usdchf1.039600.000000.000002010.08.19 11:121.038100.000.000.001.44
317082722010.08.19 12:33sell0.01usdchf1.038800.000000.000002010.08.19 13:311.037260.000.000.001.48
317167382010.08.19 14:26sell0.01usdchf1.030290.000000.000002010.08.19 15:001.028930.000.000.001.32
317187872010.08.19 14:59sell0.64gbpusd1.566660.000000.000002010.08.19 17:111.559550.000.000.00455.04
317347242010.08.19 19:01sell0.01eurusd1.280950.000000.000002010.08.19 23:201.281340.000.00-0.01-0.39
317370512010.08.19 20:16sell0.02eurusd1.283190.000000.000002010.08.19 23:201.281340.000.00-0.023.70
317377072010.08.19 20:49sell0.01usdchf1.031500.000000.000002010.08.20 08:021.029870.000.00-0.031.58
317521742010.08.20 06:14sell0.01usdjpy85.2870.0000.0002010.08.23 01:5985.4590.000.00-0.02-2.01
317572122010.08.20 07:55sell0.01gbpusd1.555470.000000.000002010.08.20 08:121.555980.000.000.00-0.51
317585482010.08.20 08:06sell0.02gbpusd1.557730.000000.000002010.08.20 08:121.555880.000.000.003.70
317622952010.08.20 09:08sell0.01gbpusd1.554990.000000.000002010.08.20 09:131.553460.000.000.001.53
317684052010.08.20 10:31sell0.01eurusd1.276030.000000.000002010.08.20 10:431.274490.000.000.001.54
317721102010.08.20 11:18sell0.01gbpusd1.551960.000000.000002010.08.20 11:241.549980.000.000.001.98
317738222010.08.20 11:41sell0.01eurusd1.269950.000000.000002010.08.20 13:451.268420.000.000.001.53
317798712010.08.20 13:51sell0.02usdjpy85.5130.0000.0002010.08.23 01:5985.4590.000.00-0.041.26
317815042010.08.20 14:07sell0.01eurusd1.269280.000000.000002010.08.20 15:111.267600.000.000.001.68
317815482010.08.20 14:09sell0.01gbpusd1.549960.000000.000002010.08.20 16:051.550130.000.000.00-0.17
317859542010.08.20 15:33sell0.01eurusd1.267910.000000.000002010.08.23 08:281.269700.000.00-0.01-1.79
317862222010.08.20 15:40sell0.02gbpusd1.552380.000000.000002010.08.20 16:051.550130.000.000.004.50
317871562010.08.20 15:59sell0.04usdjpy85.7410.0000.0002010.08.23 01:5985.4590.000.00-0.0713.20
317920342010.08.20 17:48sell0.02eurusd1.270280.000000.000002010.08.23 08:281.269700.000.00-0.021.16
318155752010.08.23 07:16sell0.04eurusd1.272570.000000.000002010.08.23 08:281.269700.000.000.0011.48
318188902010.08.23 08:17sell0.01eurgbp0.814980.000000.000002010.08.24 00:370.815330.000.000.01-0.54
318214232010.08.23 09:06sell0.01eurusd1.268930.000000.000002010.08.23 10:191.269260.000.000.00-0.33
318226502010.08.23 09:27sell0.02eurusd1.271240.000000.000002010.08.23 10:191.269260.000.000.003.96
318245652010.08.23 10:06sell0.01usdjpy85.3420.0000.0002010.08.23 12:1885.1890.000.000.001.80
318254982010.08.23 10:26sell0.02eurgbp0.817180.000000.000002010.08.24 00:370.815330.000.000.025.73
318263642010.08.23 10:47sell0.01eurusd1.269050.000000.000002010.08.23 14:011.269220.000.000.00-0.17
318281922010.08.23 11:30sell0.02eurusd1.271310.000000.000002010.08.23 14:011.269180.000.000.004.26
318341372010.08.23 13:04sell0.01usdjpy85.1330.0000.0002010.08.24 02:4384.9810.000.00-0.021.79
318395812010.08.23 14:30sell0.01eurusd1.269410.000000.000002010.08.23 15:161.269790.000.000.00-0.38
318396402010.08.23 14:31buy0.01usdchf1.037430.000000.000002010.08.23 15:241.039110.000.000.001.62
318408702010.08.23 14:46sell0.02eurusd1.271740.000000.000002010.08.23 15:161.269770.000.000.003.94
318484252010.08.23 16:13buy0.01usdchf1.040150.000000.000002010.08.24 00:271.041700.000.000.011.49
318496102010.08.23 16:28sell0.01eurusd1.266010.000000.000002010.08.23 23:311.264490.000.00-0.011.52
318670222010.08.23 21:23sell0.01gbpusd1.551770.000000.000002010.08.23 22:431.550000.000.00-0.051.77
318852462010.08.24 06:26sell0.01usdjpy84.9330.0000.0002010.08.24 08:2084.7580.000.000.002.06
318864272010.08.24 06:56sell0.01gbpusd1.542010.000000.000002010.08.24 07:011.540520.000.000.001.49
318865032010.08.24 06:58buy0.01eurgbp0.820170.000000.000002010.08.24 15:150.821720.000.000.002.39
318901982010.08.24 08:15sell0.01gbpusd1.539080.000000.000002010.08.24 08:171.537490.000.000.001.59
318902162010.08.24 08:15sell0.01eurusd1.262760.000000.000002010.08.24 09:041.261330.000.000.001.43
318930302010.08.24 08:58sell0.01usdjpy84.6970.0000.0002010.08.24 08:5984.4740.000.000.002.64
318936382010.08.24 09:02sell0.01gbpusd1.538400.000000.000002010.08.24 10:071.538740.000.000.00-0.34
318963292010.08.24 09:43sell0.02gbpusd1.540670.000000.000002010.08.24 10:071.538740.000.000.003.86
318970242010.08.24 10:00sell0.01usdjpy84.4270.0000.0002010.08.24 11:0484.2690.000.000.001.87
319003182010.08.24 11:18buy0.01usdchf1.043640.000000.000002010.08.27 15:031.027410.000.000.04-15.80
319004212010.08.24 11:20sell0.01eurusd1.261320.000000.000002010.08.24 13:181.259690.000.000.001.63
319026602010.08.24 12:12sell0.01usdjpy84.3550.0000.0002010.08.24 12:3084.2000.000.000.001.84
319041472010.08.24 12:50sell0.01usdjpy84.2540.0000.0002010.08.24 13:2084.0960.000.000.001.88
319088302010.08.24 13:43sell0.01eurusd1.260070.000000.000002010.08.24 21:541.264810.000.000.00-4.74
319096452010.08.24 14:00sell0.01usdjpy83.9570.0000.0002010.08.24 15:0083.8020.000.000.001.85
319105652010.08.24 14:24buy0.02usdchf1.041280.000000.000002010.08.27 15:031.027210.000.000.09-27.39
319107462010.08.24 14:26sell0.02eurusd1.262450.000000.000002010.08.24 21:541.264620.000.000.00-4.34
319116892010.08.24 14:42buy0.04usdchf1.038960.000000.000002010.08.27 15:031.027210.000.000.15-45.76
319135762010.08.24 15:02buy0.08usdchf1.036730.000000.000002010.08.27 15:031.027400.000.000.30-72.65
319141592010.08.24 15:03sell0.04eurusd1.264740.000000.000002010.08.24 21:541.264590.000.000.000.60
319143752010.08.24 15:04buy0.16usdchf1.034540.000000.000002010.08.27 15:031.027090.000.000.60-116.06
319151452010.08.24 15:06sell0.08eurusd1.267290.000000.000002010.08.24 21:541.264610.000.000.0021.44
319165382010.08.24 15:17sell0.16eurusd1.269810.000000.000002010.08.24 21:541.264610.000.000.0083.20
319165762010.08.24 15:17buy0.32usdchf1.032250.000000.000002010.08.27 15:021.027370.000.001.20-152.00
319171332010.08.24 15:23sell0.01usdjpy83.7840.0000.0002010.08.24 21:5383.9650.000.000.00-2.16
319189122010.08.24 15:37buy0.01eurgbp0.821320.000000.000002010.08.25 09:010.822870.000.00-0.052.40
319202842010.08.24 15:59sell0.02usdjpy84.0200.0000.0002010.08.24 21:5383.9650.000.000.001.31
319220882010.08.24 16:19buy0.64usdchf1.029920.000000.000002010.08.27 15:021.027780.000.002.40-133.26
319234862010.08.24 16:41sell0.04usdjpy84.2570.0000.0002010.08.24 21:5383.9650.000.000.0013.91
319512782010.08.25 06:47sell0.01eurusd1.263480.000000.000002010.08.25 10:371.267660.000.000.00-4.18
319518702010.08.25 07:00sell0.01gbpusd1.541220.000000.000002010.08.25 08:171.539750.000.000.001.47
319533802010.08.25 07:46sell0.02eurusd1.265740.000000.000002010.08.25 10:371.267660.000.000.00-3.84
319571012010.08.25 08:53sell0.04eurusd1.268230.000000.000002010.08.25 10:371.267690.000.000.002.16
319582992010.08.25 09:00sell0.08eurusd1.270020.000000.000002010.08.25 10:371.267690.000.000.0018.64
319588182010.08.25 09:01buy1.28usdchf1.027330.000000.000002010.08.27 15:021.026670.000.003.84-82.29
319597962010.08.25 09:09sell0.16eurusd1.272480.000000.000002010.08.25 10:371.267680.000.000.0076.80
319627452010.08.25 09:59buy0.01eurgbp0.823040.000000.000002010.08.27 06:460.820000.000.00-0.20-4.71
319701952010.08.25 11:25buy0.02eurgbp0.820730.000000.000002010.08.27 06:460.820000.000.00-0.41-2.27
319742652010.08.25 12:40buy0.04eurgbp0.818470.000000.000002010.08.27 06:460.820000.000.00-0.839.50
319746652010.08.25 12:48sell0.01eurusd1.261630.000000.000002010.08.25 15:361.263460.000.000.00-1.83
319748692010.08.25 12:50sell0.01gbpusd1.541100.000000.000002010.08.25 15:461.542740.000.000.00-1.64
319782262010.08.25 13:34sell0.02eurusd1.263840.000000.000002010.08.25 15:361.263380.000.000.000.92
319787512010.08.25 13:39sell0.02gbpusd1.543140.000000.000002010.08.25 15:461.542740.000.000.000.80
319825682010.08.25 14:12sell0.04gbpusd1.545460.000000.000002010.08.25 15:461.542740.000.000.0010.88
319847432010.08.25 14:50sell0.04eurusd1.266350.000000.000002010.08.25 15:361.263430.000.000.0011.68
319971182010.08.25 19:07buy0.01usdjpy84.7380.0000.0002010.08.26 13:3484.7000.000.000.01-0.45
320009742010.08.25 21:44buy0.01gbpusd1.545400.000000.000002010.08.25 22:241.547190.000.000.061.79
320201502010.08.26 06:51buy0.01gbpusd1.555980.000000.000002010.08.26 07:051.557740.000.000.001.76
320205592010.08.26 07:01buy0.01eurusd1.271890.000000.000002010.08.26 07:051.273390.000.000.001.50
320217642010.08.26 07:18buy0.01gbpusd1.556870.000000.000002010.08.26 08:031.558610.000.000.001.74
320220122010.08.26 07:21buy0.08eurgbp0.816190.000000.000002010.08.27 06:460.820000.000.00-0.4147.30
320321102010.08.26 10:01buy0.02usdjpy84.5100.0000.0002010.08.26 13:3484.7000.000.000.004.49
320379192010.08.26 11:36buy0.01eurusd1.271640.000000.000002010.08.26 14:281.269900.000.000.00-1.74
320391712010.08.26 12:05buy0.02eurusd1.269320.000000.000002010.08.26 14:281.269900.000.000.001.16
320439652010.08.26 13:38buy0.04eurusd1.266980.000000.000002010.08.26 14:281.269900.000.000.0011.68
320477002010.08.26 14:44buy2.56usdchf1.025010.000000.000002010.08.27 15:011.027630.000.001.92652.69
320498652010.08.26 15:03buy5.12usdchf1.022760.000000.000002010.08.27 15:011.026800.000.003.842 014.49
320517582010.08.26 15:30buy0.01eurusd1.274590.000000.000002010.08.26 15:381.276270.000.000.001.68
320842272010.08.27 08:30buy0.01usdjpy84.7560.0000.0002010.08.27 13:3084.9420.000.000.002.19
320862312010.08.27 09:05buy0.01eurusd1.272770.000000.000002010.08.27 13:401.272670.000.000.00-0.10
320901982010.08.27 10:52buy0.01eurgbp0.820320.000000.000002010.08.27 14:530.821810.000.000.002.31
320968462010.08.27 13:31buy0.02eurusd1.270650.000000.000002010.08.27 13:401.272660.000.000.004.02
320990432010.08.27 13:52sell0.01gbpusd1.549000.000000.000002010.08.27 15:001.547220.000.000.001.78
321001262010.08.27 14:11buy0.01eurusd1.272410.000000.000002010.08.27 14:551.273870.000.000.001.46
321003512010.08.27 14:15buy0.01usdjpy84.9980.0000.0002010.08.27 15:1784.8150.000.000.00-2.16
321028032010.08.27 14:56buy0.02usdjpy84.7610.0000.0002010.08.27 15:1784.8150.000.000.001.27
321044222010.08.27 15:03buy0.04usdjpy84.5290.0000.0002010.08.27 15:1784.8150.000.000.0013.49
321077382010.08.27 15:28buy0.01eurgbp0.821830.000000.000002010.08.30 16:130.820030.000.00-0.05-2.79
321088042010.08.27 15:36sell0.01gbpusd1.545350.000000.000002010.08.30 14:331.551800.000.00-0.05-6.45
321095472010.08.27 15:47sell0.02gbpusd1.547600.000000.000002010.08.30 14:331.551790.000.00-0.11-8.38
321105992010.08.27 16:01buy0.01usdjpy85.0050.0000.0002010.08.27 17:2185.1540.000.000.001.75
321111072010.08.27 16:05sell0.04gbpusd1.549860.000000.000002010.08.30 14:331.551820.000.00-0.21-7.84
321119162010.08.27 16:08sell0.08gbpusd1.552300.000000.000002010.08.30 14:321.552020.000.00-0.422.24
321152212010.08.27 17:07buy0.01eurusd1.277170.000000.000002010.08.31 09:531.267660.000.00-0.02-9.51
321164392010.08.27 17:31buy0.02eurusd1.274940.000000.000002010.08.31 09:531.267850.000.00-0.04-14.18
321171442010.08.27 17:51buy0.01usdjpy85.2870.0000.0002010.08.27 18:1185.4390.000.000.001.78
321323002010.08.30 02:30sell0.16gbpusd1.554590.000000.000002010.08.30 14:321.552020.000.000.0041.12
321431102010.08.30 07:34buy0.02eurgbp0.819540.000000.000002010.08.30 16:130.820030.000.000.001.52
321439392010.08.30 07:58buy0.04eurusd1.272630.000000.000002010.08.31 09:531.267860.000.00-0.05-19.08
321464752010.08.30 08:56sell0.32gbpusd1.556940.000000.000002010.08.30 14:321.552060.000.000.00156.16
321493092010.08.30 10:00buy0.04eurgbp0.817300.000000.000002010.08.30 16:130.820030.000.000.0016.89
321529592010.08.30 11:49buy0.08eurusd1.270390.000000.000002010.08.31 09:531.267860.000.00-0.10-20.24
321759652010.08.30 15:15buy0.16eurusd1.267870.000000.000002010.08.31 09:521.267630.000.00-0.20-3.84
321798802010.08.30 15:41sell0.01usdjpy84.6710.0000.0002010.08.30 21:1884.5190.000.000.001.80
322100772010.08.30 21:31sell0.01usdjpy84.5250.0000.0002010.08.31 03:0184.3760.000.00-0.021.77
322186922010.08.31 01:01buy0.32eurusd1.265580.000000.000002010.08.31 09:521.267630.000.000.0065.60
322322332010.08.31 06:14sell0.01usdjpy84.2410.0000.0002010.08.31 07:1784.0940.000.000.001.75
322387372010.08.31 07:42buy0.64eurusd1.263310.000000.000002010.08.31 09:521.267660.000.000.00278.40
322450412010.08.31 09:07buy0.01eurgbp0.821500.000000.000002010.08.31 11:050.823120.000.000.002.50
322538632010.08.31 11:53buy0.01eurgbp0.823600.000000.000002010.08.31 13:280.825050.000.000.002.23
322695202010.08.31 15:12buy0.01eurgbp0.827030.000000.000002010.08.31 16:360.828530.000.000.002.30
322765972010.08.31 16:31sell0.01usdjpy84.0970.0000.0002010.08.31 20:1583.9450.000.000.001.81
323185782010.09.01 08:45buy0.01eurgbp0.826110.000000.000002010.09.01 09:280.828150.000.000.003.14
323226122010.09.01 09:29sell0.01usdjpy84.0830.0000.0002010.09.01 12:4683.9280.000.000.001.85
323304152010.09.01 10:29buy0.01eurgbp0.831280.000000.000002010.09.02 07:200.830870.000.00-0.15-0.63
323394232010.09.01 13:11sell0.01usdjpy83.9330.0000.0002010.09.01 13:1683.7340.000.000.002.38
323545112010.09.01 15:27buy0.02eurgbp0.829020.000000.000002010.09.02 07:200.830940.000.00-0.315.91
323645972010.09.01 19:56buy0.01usdjpy84.4920.0000.0002010.09.02 11:1384.3050.000.000.01-2.22
323778592010.09.02 03:10buy0.02usdjpy84.2480.0000.0002010.09.02 11:1384.3030.000.000.001.30
323927522010.09.02 09:41buy0.04usdjpy84.0170.0000.0002010.09.02 11:1384.3050.000.000.0013.66
323938602010.09.02 10:03buy0.01eurgbp0.833300.000000.000002010.09.03 09:360.832940.000.00-0.05-0.56
324006982010.09.02 13:12sell0.01usdjpy84.0970.0000.0002010.09.03 15:0684.5660.000.00-0.02-5.55
324030302010.09.02 13:42sell0.02usdjpy84.3250.0000.0002010.09.03 15:0684.5650.000.00-0.04-5.68
324361852010.09.03 07:26buy0.02eurgbp0.831070.000000.000002010.09.03 09:360.832940.000.000.005.76
324456322010.09.03 10:42buy0.01eurgbp0.833680.000000.000002010.09.03 14:340.833410.000.000.00-0.42
324549412010.09.03 13:29sell0.04usdjpy84.4960.0000.0002010.09.03 15:0684.5650.000.000.00-3.26
324552112010.09.03 13:30sell0.08usdjpy84.9080.0000.0002010.09.03 15:0684.5650.000.000.0032.45
324581592010.09.03 13:36sell0.16usdjpy85.1470.0000.0002010.09.03 15:0684.5620.000.000.00110.69
324597862010.09.03 13:45buy0.02eurgbp0.831350.000000.000002010.09.03 14:340.833310.000.000.006.05
324733502010.09.03 16:46buy0.01eurgbp0.833370.000000.000002010.09.05 22:150.835080.000.00-0.052.64
325040502010.09.06 09:17sell0.01usdjpy84.1160.0000.0002010.09.07 07:4083.9640.000.00-0.021.81
325092722010.09.06 10:22buy0.01eurgbp0.837390.000000.000002010.09.10 16:140.827540.000.00-0.30-15.15
325464262010.09.07 00:28buy0.02eurgbp0.835160.000000.000002010.09.10 16:130.827530.000.00-0.51-23.48
325571322010.09.07 03:25buy0.04eurgbp0.832870.000000.000002010.09.10 16:130.827700.000.00-1.04-31.81
325781042010.09.07 08:17buy0.08eurgbp0.830530.000000.000002010.09.10 16:120.827260.000.00-2.05-40.23
325788412010.09.07 08:25sell0.01usdjpy83.8610.0000.0002010.09.07 13:4583.7000.000.000.001.92
326173482010.09.07 18:39sell0.01usdjpy83.6800.0000.0002010.09.08 04:4583.5170.000.00-0.021.95
326185252010.09.07 19:08buy0.16eurgbp0.828260.000000.000002010.09.10 16:120.827000.000.00-4.10-31.00
326219272010.09.07 20:28buy0.32eurgbp0.826030.000000.000002010.09.10 16:120.826910.000.00-8.2043.31
326498352010.09.08 08:08buy0.64eurgbp0.823760.000000.000002010.09.10 16:120.826860.000.00-13.13305.19
326507812010.09.08 08:20buy1.28eurgbp0.821120.000000.000002010.09.10 16:110.827000.000.00-26.271 157.62
326950652010.09.08 20:23buy0.01usdjpy83.9660.0000.0002010.09.09 13:3083.7960.000.000.01-2.03
327048612010.09.09 03:01buy0.02usdjpy83.7400.0000.0002010.09.09 13:3083.7790.000.000.000.93
327330682010.09.09 10:14buy0.04usdjpy83.5100.0000.0002010.09.09 13:3083.7790.000.000.0012.84
328171032010.09.10 14:07buy0.01usdjpy84.3190.0000.0002010.09.13 13:1884.1350.000.000.00-2.19
328469492010.09.13 04:08buy0.02usdjpy84.0880.0000.0002010.09.13 13:1884.1380.000.000.001.19
328536472010.09.13 07:27buy0.04usdjpy83.8570.0000.0002010.09.13 13:1884.1380.000.000.0013.36
328782812010.09.13 15:11sell0.01usdjpy83.9150.0000.0002010.09.13 16:1283.7620.000.000.001.83
328839592010.09.13 16:39sell0.01usdjpy83.7770.0000.0002010.09.13 16:4983.6260.000.000.001.81
329278982010.09.14 09:16sell0.01usdjpy83.1770.0000.0002010.09.14 13:5283.2070.000.000.00-0.36
329281292010.09.14 09:20sell0.01usdchf1.001280.000000.000002010.09.14 14:391.001670.000.000.00-0.39
329345502010.09.14 10:50sell0.02usdchf1.003660.000000.000002010.09.14 14:391.001670.000.000.003.97
329419702010.09.14 13:30sell0.02usdjpy83.3880.0000.0002010.09.14 13:5283.2070.000.000.004.35
329497692010.09.14 15:14sell0.01usdjpy83.1220.0000.0002010.09.14 15:2882.9510.000.000.002.06
329561242010.09.14 16:00buy0.01eurgbp0.837380.000000.000002010.09.15 01:110.836960.000.00-0.05-0.65
329605652010.09.14 16:45buy0.02eurgbp0.835140.000000.000002010.09.15 01:110.836960.000.00-0.105.65
329608222010.09.14 16:49sell0.01usdchf0.995140.000000.000002010.09.14 16:590.993580.000.000.001.57
329641182010.09.14 17:41sell0.01usdjpy83.0300.0000.0002010.09.15 12:0385.2240.000.00-0.02-25.74
329685372010.09.14 19:39sell0.01usdchf0.994760.000000.000002010.09.17 15:121.008140.000.00-0.15-13.27
329811092010.09.15 02:32sell0.02usdjpy83.3210.0000.0002010.09.15 12:0385.2280.000.000.00-44.75
329815502010.09.15 02:34sell0.04usdjpy83.6000.0000.0002010.09.15 12:0385.2290.000.000.00-76.45
329820742010.09.15 02:38sell0.08usdjpy83.8340.0000.0002010.09.15 12:0285.2290.000.000.00-130.94
329824812010.09.15 02:43sell0.02usdchf0.996940.000000.000002010.09.17 15:121.008140.000.00-0.25-22.22
329837282010.09.15 02:55sell0.16usdjpy84.0850.0000.0002010.09.15 12:0285.2220.000.000.00-213.47
329845102010.09.15 03:04sell0.04usdchf0.999220.000000.000002010.09.17 15:121.008300.000.00-0.51-36.02
329847592010.09.15 03:07sell0.32usdjpy84.3090.0000.0002010.09.15 12:0285.2190.000.000.00-341.71
329857722010.09.15 03:17sell0.08usdchf1.001460.000000.000002010.09.17 15:111.008410.000.00-1.01-55.14
329859972010.09.15 03:18sell0.64usdjpy84.5400.0000.0002010.09.15 12:0185.2160.000.000.00-507.70
329899722010.09.15 04:12sell1.28usdjpy84.7640.0000.0002010.09.15 12:0185.2090.000.000.00-668.47
329927352010.09.15 05:06sell0.16usdchf1.003600.000000.000002010.09.17 15:091.008760.000.00-2.01-81.84
329931352010.09.15 05:15sell2.56usdjpy84.9780.0000.0002010.09.15 12:0185.1990.000.000.00-664.05
329947812010.09.15 06:01buy0.01eurgbp0.838270.000000.000002010.09.15 07:470.839870.000.000.002.47
330022222010.09.15 08:24sell5.12usdjpy85.2020.0000.0002010.09.15 12:0085.2040.000.000.00-12.02
330040412010.09.15 08:57sell10.24usdjpy85.4210.0000.0002010.09.15 12:0085.1890.000.000.002 788.72
330377532010.09.15 16:56sell0.01eurgbp0.832640.000000.000002010.09.17 12:570.834900.000.000.05-3.53
330728752010.09.16 09:30sell0.02eurgbp0.835930.000000.000002010.09.17 12:570.834960.000.000.023.04
330751552010.09.16 09:53sell0.04eurgbp0.838270.000000.000002010.09.17 12:560.834980.000.000.0520.58
330877292010.09.16 13:00sell0.32usdchf1.007550.000000.000002010.09.17 15:071.008610.000.00-1.01-33.63
330885972010.09.16 13:08sell0.64usdchf1.009930.000000.000002010.09.17 15:071.008280.000.00-2.02104.73
330904112010.09.16 13:30sell1.28usdchf1.013390.000000.000002010.09.17 15:051.008220.000.00-4.03656.36
330931512010.09.16 13:52sell2.56usdchf1.015940.000000.000002010.09.17 15:041.008120.000.00-8.061 985.80
332042972010.09.20 10:17buy0.01eurgbp0.839910.000000.000002010.09.20 15:580.839590.000.000.00-0.50
332209992010.09.20 14:02buy0.02eurgbp0.837690.000000.000002010.09.20 15:580.839610.000.000.005.99
332354372010.09.20 16:55buy0.01eurgbp0.840100.000000.000002010.09.21 08:270.841610.000.00-0.052.34
332674862010.09.21 09:34buy0.01eurgbp0.844540.000000.000002010.09.21 10:290.846220.000.000.002.61
332729032010.09.21 11:14buy0.01eurgbp0.846630.000000.000002010.09.21 19:190.846180.000.000.00-0.70
332818162010.09.21 13:45buy0.02eurgbp0.844220.000000.000002010.09.21 19:190.846060.000.000.005.74
333651582010.09.22 11:59buy0.01eurgbp0.854590.000000.000002010.09.22 13:220.856020.000.000.002.23
333708602010.09.22 13:48buy0.01eurgbp0.855980.000000.000002010.09.22 14:210.857510.000.000.002.40
333944022010.09.22 21:30buy0.01eurgbp0.855200.000000.000002010.09.24 09:080.852110.000.00-0.20-4.85
334239392010.09.23 10:14buy0.02eurgbp0.852900.000000.000002010.09.24 09:080.852110.000.00-0.10-2.48
334257212010.09.23 10:41buy0.04eurgbp0.850500.000000.000002010.09.24 09:070.852100.000.00-0.2110.03
334438132010.09.23 15:46buy0.08eurgbp0.848230.000000.000002010.09.24 09:070.852100.000.00-0.4148.56
334983832010.09.24 10:49buy0.01eurgbp0.853680.000000.000002010.09.28 12:250.850840.000.00-0.10-4.50
335079722010.09.24 13:45buy0.02eurgbp0.851380.000000.000002010.09.28 12:250.850840.000.00-0.20-1.71
335418672010.09.27 08:07sell0.01usdjpy84.2260.0000.0002010.09.28 11:5584.0700.000.00-0.021.86
336105482010.09.28 07:55buy0.04eurgbp0.849180.000000.000002010.09.28 12:250.850850.000.000.0010.58
336182102010.09.28 10:10buy0.08eurgbp0.846920.000000.000002010.09.28 12:250.850720.000.000.0048.14
336276102010.09.28 12:43sell0.01usdjpy84.0770.0000.0002010.09.28 15:0083.9030.000.000.002.07
336379252010.09.28 15:07buy0.01eurgbp0.855910.000000.000002010.09.28 15:420.857430.000.000.002.40
336440742010.09.28 16:01buy0.01eurgbp0.857260.000000.000002010.09.28 16:230.858730.000.000.002.32
336446022010.09.28 16:09sell0.01usdjpy83.8610.0000.0002010.09.28 17:0683.7330.000.000.001.53
336501192010.09.28 17:22buy0.01eurgbp0.859450.000000.000002010.09.29 07:550.859070.000.00-0.05-0.60
336515902010.09.28 17:52sell0.01usdjpy83.7390.0000.0002010.09.29 04:5083.7790.000.00-0.02-0.48
336657052010.09.29 01:09sell0.02usdjpy83.9690.0000.0002010.09.29 04:5083.7790.000.000.004.54
336737572010.09.29 06:20sell0.01usdjpy83.7170.0000.0002010.09.29 07:4983.5640.000.000.001.83
336771672010.09.29 07:42buy0.02eurgbp0.857200.000000.000002010.09.29 07:550.859050.000.000.005.87
336821402010.09.29 08:30sell0.01usdjpy83.5670.0000.0002010.09.29 17:0083.5940.000.000.00-0.32
336951962010.09.29 12:02buy0.01eurgbp0.861750.000000.000002010.09.29 18:040.863330.000.000.002.50
337052122010.09.29 14:37sell0.02usdjpy83.7930.0000.0002010.09.29 17:0083.5940.000.000.004.76
337163452010.09.29 17:19sell0.01usdjpy83.6020.0000.0002010.09.30 06:3183.4220.000.00-0.052.16
337192782010.09.29 18:32buy0.01eurgbp0.863830.000000.000002010.09.30 13:150.861090.000.00-0.15-4.35
337330992010.09.30 01:34buy0.02eurgbp0.861590.000000.000002010.09.30 13:150.861040.000.000.00-1.74
337388222010.09.30 04:06buy0.04eurgbp0.859380.000000.000002010.09.30 13:150.861020.000.000.0010.40
337439712010.09.30 06:35buy0.08eurgbp0.857160.000000.000002010.09.30 13:150.861020.000.000.0048.96
337625742010.09.30 10:59sell0.01usdjpy83.2550.0000.0002010.10.01 09:2583.2830.000.00-0.02-0.34
337800002010.09.30 14:33buy0.01eurgbp0.863550.000000.000002010.09.30 14:530.865140.000.000.002.51
337808972010.09.30 14:43sell0.02usdjpy83.4990.0000.0002010.10.01 09:2583.2830.000.00-0.045.19
338008332010.09.30 18:10buy0.01eurgbp0.866470.000000.000002010.09.30 19:080.868000.000.000.002.40
338052362010.09.30 19:47buy0.01eurgbp0.868370.000000.000002010.10.01 14:070.868010.000.00-0.05-0.57
338410362010.10.01 10:15sell0.01usdjpy83.2520.0000.0002010.10.04 06:4683.4270.000.00-0.02-2.10
338463762010.10.01 11:06buy0.02eurgbp0.866130.000000.000002010.10.01 14:070.868010.000.000.005.94
338581102010.10.01 14:27buy0.01eurgbp0.868190.000000.000002010.10.01 15:090.869870.000.000.002.65
338660702010.10.01 16:21buy0.01eurgbp0.869490.000000.000002010.10.03 22:150.873000.000.00-0.055.55
338878692010.10.04 02:17sell0.02usdjpy83.4830.0000.0002010.10.04 06:4683.4310.000.000.001.25
338889332010.10.04 02:46sell0.04usdjpy83.7160.0000.0002010.10.04 06:4683.4330.000.000.0013.57
339089752010.10.04 09:38sell0.01usdjpy83.2460.0000.0002010.10.05 09:0383.4260.000.00-0.02-2.16
339271512010.10.04 14:33sell0.01eurgbp0.864240.000000.000002010.10.05 06:090.864930.000.000.01-1.09
339548502010.10.04 23:44sell0.02usdjpy83.4700.0000.0002010.10.05 09:0383.4290.000.000.000.98
339731252010.10.05 05:38sell0.04usdjpy83.7650.0000.0002010.10.05 09:0383.4300.000.000.0016.06
339770872010.10.05 06:08sell0.02eurgbp0.868140.000000.000002010.10.05 06:090.864980.000.000.009.98
340048392010.10.05 12:01buy0.01eurgbp0.867970.000000.000002010.10.05 14:150.869430.000.000.002.32
340135392010.10.05 14:06sell0.01usdjpy83.2660.0000.0002010.10.05 15:4483.0910.000.000.002.11
340239842010.10.05 16:11buy0.01eurgbp0.869490.000000.000002010.10.05 18:590.871040.000.000.002.47
340344862010.10.05 19:24sell0.01usdjpy83.2130.0000.0002010.10.06 07:5883.0540.000.00-0.021.91
340347992010.10.05 19:29buy0.01eurgbp0.871490.000000.000002010.10.06 08:320.871210.000.00-0.05-0.45
340584322010.10.06 03:40buy0.02eurgbp0.869280.000000.000002010.10.06 08:320.871190.000.000.006.08
340755162010.10.06 09:02buy0.01eurgbp0.871760.000000.000002010.10.06 12:540.871350.000.000.00-0.65
340771802010.10.06 09:33sell0.01usdjpy83.0490.0000.0002010.10.06 12:5582.8900.000.000.001.92
340913932010.10.06 12:21buy0.02eurgbp0.869310.000000.000002010.10.06 12:540.871330.000.000.006.42
340968732010.10.06 13:16sell0.01usdjpy82.8870.0000.0002010.10.06 14:0382.9180.000.000.00-0.37
341000432010.10.06 13:45sell0.02usdjpy83.1410.0000.0002010.10.06 14:0382.9200.000.000.005.33
341063962010.10.06 14:55sell0.01usdjpy82.8830.0000.0002010.10.07 07:4282.6490.000.00-0.052.83
341066692010.10.06 15:00buy0.01eurgbp0.874640.000000.000002010.10.06 17:100.876300.000.000.002.64
341186252010.10.06 17:45buy0.01eurgbp0.876260.000000.000002010.10.07 07:020.877740.000.00-0.152.35
341770312010.10.07 07:22buy0.01eurgbp0.877390.000000.000002010.10.07 08:030.879020.000.000.002.59
341852792010.10.07 08:17sell0.01usdjpy82.6750.0000.0002010.10.07 08:3782.4830.000.000.002.33
341886092010.10.07 08:42buy0.01eurgbp0.879950.000000.000002010.10.08 03:260.877800.000.00-0.05-3.42
341936232010.10.07 09:26buy0.02eurgbp0.877450.000000.000002010.10.08 03:260.877800.000.00-0.101.11
342139582010.10.07 12:00sell0.01usdjpy82.4090.0000.0002010.10.07 13:5882.2450.000.000.001.99
342149052010.10.07 12:01buy0.04eurgbp0.874420.000000.000002010.10.08 03:260.877800.000.00-0.2121.48
342462602010.10.07 15:22sell0.01usdjpy82.2690.0000.0002010.10.07 22:4382.3220.000.00-0.02-0.64
342640222010.10.07 17:26sell0.02usdjpy82.5010.0000.0002010.10.07 22:4382.3220.000.00-0.044.35
343183432010.10.08 06:48buy0.01eurgbp0.878380.000000.000002010.10.08 08:410.880280.000.000.003.01
343412782010.10.08 10:05sell0.01usdjpy82.3100.0000.0002010.10.08 12:0382.3400.000.000.00-0.36
343476102010.10.08 11:06sell0.02usdjpy82.5450.0000.0002010.10.08 12:0382.3400.000.000.004.98
344001182010.10.08 15:15sell0.01eurgbp0.874020.000000.000002010.10.08 16:370.872530.000.000.002.38
344051622010.10.08 15:38sell0.01usdjpy81.7890.0000.0002010.10.10 22:3981.8080.000.00-0.02-0.23
344214852010.10.08 17:05sell0.01eurgbp0.872640.000000.000002010.10.11 08:570.873910.000.000.01-2.03
344311472010.10.08 18:37sell0.02usdjpy82.0150.0000.0002010.10.10 22:3981.8080.000.00-0.045.06
344393032010.10.10 22:15sell0.02eurgbp0.876940.000000.000002010.10.11 08:570.873900.000.000.009.70
344955252010.10.11 09:38buy0.01gbpusd1.595190.000000.000002010.10.13 07:541.585960.000.000.04-9.23
345167632010.10.11 13:20buy0.02gbpusd1.592810.000000.000002010.10.13 07:541.585970.000.000.08-13.68
345185442010.10.11 13:55sell0.01usdjpy81.9130.0000.0002010.10.12 04:4281.9480.000.00-0.02-0.43
345210902010.10.11 14:47sell0.01eurgbp0.874360.000000.000002010.10.12 02:060.872820.000.000.012.45
345253332010.10.11 15:53buy0.04gbpusd1.590270.000000.000002010.10.13 07:541.585970.000.000.16-17.20
345312182010.10.11 17:00buy0.08gbpusd1.588010.000000.000002010.10.13 07:541.585960.000.000.32-16.40
345383182010.10.11 20:19sell0.02usdjpy82.1390.0000.0002010.10.12 04:4281.9490.000.00-0.044.64
345606832010.10.12 07:22sell0.01eurgbp0.870480.000000.000002010.10.15 14:430.875770.000.000.06-8.49
345630142010.10.12 07:45sell0.01usdjpy81.8440.0000.0002010.10.12 12:5181.8800.000.000.00-0.44
345695782010.10.12 09:02buy0.16gbpusd1.585570.000000.000002010.10.13 07:541.585960.000.000.316.24
345728462010.10.12 09:46buy0.32gbpusd1.582870.000000.000002010.10.13 07:541.586010.000.000.62100.48
345735342010.10.12 09:50buy0.64gbpusd1.580620.000000.000002010.10.13 07:541.585860.000.001.25335.36
345741372010.10.12 09:59sell0.02usdjpy82.0760.0000.0002010.10.12 12:5181.8810.000.000.004.76
345747192010.10.12 10:07sell0.02eurgbp0.872980.000000.000002010.10.15 14:430.875770.000.000.11-8.96
345914962010.10.12 13:31sell0.01usdjpy81.8640.0000.0002010.10.12 16:3781.7050.000.000.001.95
346024782010.10.12 15:27sell0.04eurgbp0.875230.000000.000002010.10.15 14:430.875760.000.000.25-3.40
346032402010.10.12 15:33buy1.28gbpusd1.578480.000000.000002010.10.13 07:541.585910.000.002.50951.04
346119832010.10.12 17:01sell0.08eurgbp0.877400.000000.000002010.10.15 14:430.875760.000.000.5021.05
346121742010.10.12 17:02sell0.01usdjpy81.7120.0000.0002010.10.12 19:2681.7390.000.000.00-0.33
346174632010.10.12 19:01buy2.56gbpusd1.575800.000000.000002010.10.13 07:541.585820.000.004.992 565.12
346175172010.10.12 19:01sell0.02usdjpy81.9340.0000.0002010.10.12 19:2681.7390.000.000.004.77
346189662010.10.12 19:15sell0.16eurgbp0.879700.000000.000002010.10.15 14:430.875760.000.000.99101.13
346221022010.10.12 19:48sell0.32eurgbp0.881920.000000.000002010.10.15 14:430.875740.000.001.96317.27
346690572010.10.13 12:33sell0.01usdjpy81.7920.0000.0002010.10.14 01:0781.6160.000.00-0.052.16
346913832010.10.13 18:23buy0.01gbpusd1.588340.000000.000002010.10.13 19:041.590140.000.000.001.80
346954152010.10.13 19:55buy0.01gbpusd1.589880.000000.000002010.10.14 00:111.591550.000.000.061.67
347277902010.10.14 06:20sell0.01usdjpy81.2000.0000.0002010.10.14 10:1781.0490.000.000.001.86
347282212010.10.14 06:34buy0.01gbpusd1.598560.000000.000002010.10.14 07:501.600390.000.000.001.83
347389632010.10.14 09:14buy0.01gbpusd1.605650.000000.000002010.10.14 10:081.605320.000.000.00-0.33
347413832010.10.14 09:45buy0.02gbpusd1.603250.000000.000002010.10.14 10:081.605290.000.000.004.08
347444222010.10.14 10:45buy0.01gbpusd1.605890.000000.000002010.10.14 12:381.603720.000.000.00-2.17
347452002010.10.14 11:01buy0.02gbpusd1.603400.000000.000002010.10.14 12:381.603720.000.000.000.64
347466972010.10.14 11:25buy0.04gbpusd1.601010.000000.000002010.10.14 12:381.603720.000.000.0010.84
347537112010.10.14 13:15buy0.01gbpusd1.603700.000000.000002010.10.14 15:501.601710.000.000.00-1.99
347570462010.10.14 14:01buy0.02gbpusd1.601220.000000.000002010.10.14 15:501.601710.000.000.000.98
347588542010.10.14 14:19buy0.04gbpusd1.598840.000000.000002010.10.14 15:501.601760.000.000.0011.68
347779292010.10.14 20:56buy0.01gbpusd1.600480.000000.000002010.10.15 02:191.600100.000.000.02-0.38
347852852010.10.15 00:30buy0.02gbpusd1.598360.000000.000002010.10.15 02:191.600100.000.000.003.48
347958752010.10.15 06:50sell0.01usdjpy81.2830.0000.0002010.10.15 13:0681.1350.000.000.001.82
347965812010.10.15 07:06buy0.01gbpusd1.602180.000000.000002010.10.15 08:101.603760.000.000.001.58
348026822010.10.15 08:33buy0.01gbpusd1.603810.000000.000002010.10.15 08:431.605360.000.000.001.55
348056562010.10.15 09:19buy0.01gbpusd1.605410.000000.000002010.10.15 13:151.607580.000.000.002.17
348319202010.10.15 15:45sell0.01eurgbp0.874570.000000.000002010.10.15 17:080.872980.000.000.002.55
348806742010.10.18 08:58sell0.01gbpusd1.586800.000000.000002010.10.18 09:021.584950.000.000.001.85
348854822010.10.18 09:42sell0.01gbpusd1.585230.000000.000002010.10.18 13:041.586850.000.000.00-1.62
348894252010.10.18 10:23sell0.02gbpusd1.587460.000000.000002010.10.18 13:041.586850.000.000.001.22
348912292010.10.18 10:48sell0.04gbpusd1.589660.000000.000002010.10.18 13:041.586850.000.000.0011.24
348914532010.10.18 10:50sell0.01usdjpy81.1830.0000.0002010.10.19 19:0281.4800.000.00-0.02-3.65
349132192010.10.18 16:18buy0.01eurgbp0.878730.000000.000002010.10.19 08:300.878420.000.00-0.05-0.50
349423032010.10.19 03:01buy0.02eurgbp0.876370.000000.000002010.10.19 08:300.878410.000.000.006.46
349483622010.10.19 05:37sell0.02usdjpy81.4130.0000.0002010.10.19 19:0281.4780.000.000.00-1.60
349602802010.10.19 09:15buy0.01eurgbp0.878850.000000.000002010.10.19 10:050.880930.000.000.003.29
349695292010.10.19 10:50sell0.01gbpusd1.581360.000000.000002010.10.19 11:001.579640.000.000.001.72
349699112010.10.19 10:55buy0.01eurgbp0.881310.000000.000002010.10.20 08:470.878220.000.00-0.05-4.86
349755932010.10.19 12:03sell0.01gbpusd1.578510.000000.000002010.10.19 12:071.576910.000.000.001.60
349769982010.10.19 12:07sell0.01gbpusd1.576540.000000.000002010.10.19 12:441.575240.000.000.001.30
349816172010.10.19 12:49sell0.04usdjpy81.6180.0000.0002010.10.19 19:0281.4830.000.000.006.63
349836882010.10.19 13:11sell0.01gbpusd1.574510.000000.000002010.10.19 13:151.572820.000.000.001.69
349864782010.10.19 13:35sell0.01gbpusd1.573620.000000.000002010.10.19 13:551.571680.000.000.001.94
349916622010.10.19 14:12buy0.02eurgbp0.878960.000000.000002010.10.20 08:470.878200.000.00-0.10-2.39
349941802010.10.19 14:26sell0.08usdjpy81.8440.0000.0002010.10.19 19:0281.4800.000.000.0035.74
349960552010.10.19 14:40sell0.01gbpusd1.570650.000000.000002010.10.19 15:441.570550.000.000.000.10
349986872010.10.19 15:01sell0.02gbpusd1.572890.000000.000002010.10.19 15:441.570550.000.000.004.68
350054282010.10.19 16:08buy0.04eurgbp0.876680.000000.000002010.10.20 08:460.878190.000.00-0.219.49
350055742010.10.19 16:09sell0.01gbpusd1.571450.000000.000002010.10.19 17:391.571880.000.000.00-0.43
350110012010.10.19 16:59sell0.02gbpusd1.573740.000000.000002010.10.19 17:391.571880.000.000.003.72
350189422010.10.19 19:11buy0.08eurgbp0.874240.000000.000002010.10.20 08:460.878220.000.00-0.4150.06
350216222010.10.19 19:44sell0.01gbpusd1.570130.000000.000002010.10.19 20:301.568570.000.000.001.56
350532182010.10.20 08:07sell0.01usdjpy81.2540.0000.0002010.10.20 15:4481.0840.000.000.002.10
350654692010.10.20 11:30buy0.01eurgbp0.879620.000000.000002010.10.20 13:040.881140.000.000.002.40
350682842010.10.20 12:21sell0.01gbpusd1.571690.000000.000002010.10.20 13:131.572110.000.000.00-0.42
350691832010.10.20 12:42sell0.02gbpusd1.574050.000000.000002010.10.20 13:131.572110.000.000.003.88
350733632010.10.20 13:36sell0.01gbpusd1.571830.000000.000002010.10.20 14:251.573650.000.000.00-1.82
350737402010.10.20 13:42sell0.02gbpusd1.574180.000000.000002010.10.20 14:251.573640.000.000.001.08
350743432010.10.20 13:50sell0.04gbpusd1.576390.000000.000002010.10.20 14:251.573640.000.000.0011.00
350898152010.10.20 16:03buy0.01eurgbp0.881110.000000.000002010.10.21 05:280.880800.000.00-0.15-0.49
350973492010.10.20 17:46buy0.01gbpusd1.587190.000000.000002010.10.21 09:211.580870.000.000.06-6.32
351001192010.10.20 19:04buy0.02gbpusd1.584850.000000.000002010.10.21 09:211.580750.000.000.12-8.20
351147482010.10.21 02:20buy0.04gbpusd1.582620.000000.000002010.10.21 09:211.580750.000.000.00-7.48
351161182010.10.21 02:28buy0.08gbpusd1.580410.000000.000002010.10.21 09:211.580750.000.000.002.72
351165462010.10.21 02:29buy0.02eurgbp0.878890.000000.000002010.10.21 05:280.880800.000.000.006.03
351291272010.10.21 07:00buy0.01eurgbp0.881150.000000.000002010.10.21 07:100.882710.000.000.002.46
351292752010.10.21 07:01sell0.01usdjpy81.0720.0000.0002010.10.22 06:5281.1100.000.00-0.02-0.47
351297662010.10.21 07:09buy0.16gbpusd1.578120.000000.000002010.10.21 09:211.580750.000.000.0042.08
351337672010.10.21 08:04buy0.32gbpusd1.575620.000000.000002010.10.21 09:211.580750.000.000.00164.16
351366952010.10.21 08:42buy0.64gbpusd1.573270.000000.000002010.10.21 09:211.580750.000.000.00478.72
351376132010.10.21 09:00buy0.01eurgbp0.887470.000000.000002010.10.21 09:090.889130.000.000.002.63
351419692010.10.21 09:32buy0.01eurgbp0.889570.000000.000002010.10.21 15:120.889210.000.000.00-0.56
351520872010.10.21 12:41sell0.01gbpusd1.576090.000000.000002010.10.21 13:061.574560.000.000.001.53
351568382010.10.21 13:38sell0.01gbpusd1.574380.000000.000002010.10.21 16:381.574710.000.000.00-0.33
351594682010.10.21 14:04buy0.02eurgbp0.887270.000000.000002010.10.21 15:120.889220.000.000.006.15
351621812010.10.21 14:37sell0.02gbpusd1.576750.000000.000002010.10.21 16:381.574680.000.000.004.14
351764882010.10.21 17:08sell0.01gbpusd1.574200.000000.000002010.10.21 17:391.572490.000.000.001.71
351793892010.10.21 17:56sell0.02usdjpy81.3040.0000.0002010.10.22 06:5281.1130.000.00-0.044.71
351809112010.10.21 18:23sell0.01gbpusd1.571760.000000.000002010.10.21 18:521.570210.000.000.001.55
351891412010.10.21 21:25sell0.01gbpusd1.570000.000000.000002010.10.22 01:071.570310.000.00-0.05-0.31
351949322010.10.22 00:19sell0.02gbpusd1.572230.000000.000002010.10.22 01:071.570310.000.000.003.84
352116682010.10.22 06:24buy0.01eurgbp0.887570.000000.000002010.10.22 12:270.887170.000.000.00-0.63
352139542010.10.22 07:18sell0.01usdjpy81.0810.0000.0002010.10.25 01:5681.1240.000.00-0.02-0.53
352237592010.10.22 09:08sell0.01gbpusd1.566870.000000.000002010.10.22 15:001.568570.000.000.00-1.70
352239992010.10.22 09:08buy0.02eurgbp0.885160.000000.000002010.10.22 12:270.887170.000.000.006.32
352273062010.10.22 10:07sell0.02gbpusd1.569370.000000.000002010.10.22 15:001.568610.000.000.001.52
352337602010.10.22 12:43sell0.04gbpusd1.571640.000000.000002010.10.22 15:001.568620.000.000.0012.08
352351712010.10.22 13:06buy0.01eurgbp0.887760.000000.000002010.10.22 19:180.889250.000.000.002.33
352376632010.10.22 13:59sell0.02usdjpy81.3570.0000.0002010.10.25 01:5681.1240.000.00-0.045.74
352456382010.10.22 15:36sell0.01gbpusd1.568980.000000.000002010.10.22 15:591.567100.000.000.001.88
352524472010.10.22 16:51sell0.01gbpusd1.566700.000000.000002010.10.22 19:051.567020.000.000.00-0.32
352549532010.10.22 17:32sell0.02gbpusd1.568940.000000.000002010.10.22 19:051.567020.000.000.003.84
352866152010.10.25 08:18buy0.01eurgbp0.892650.000000.000002010.11.02 11:540.873990.000.00-0.40-29.82
352879702010.10.25 08:36sell0.01usdjpy80.6380.0000.0002010.10.25 08:5880.4770.000.000.002.00
352931672010.10.25 09:51sell0.01usdjpy80.5010.0000.0002010.10.28 13:1981.1380.000.00-0.09-7.85
353182772010.10.25 15:37buy0.02eurgbp0.889890.000000.000002010.11.02 11:530.873940.000.00-0.81-50.98
353222212010.10.25 16:12buy0.04eurgbp0.887500.000000.000002010.11.02 11:530.873940.000.00-1.67-86.67
353247962010.10.25 16:45buy0.01gbpusd1.575340.000000.000002010.10.26 02:011.573780.000.000.02-1.56
353284082010.10.25 18:01sell0.02usdjpy80.7270.0000.0002010.10.28 13:1981.1450.000.00-0.19-10.30
353355632010.10.25 20:58buy0.02gbpusd1.573120.000000.000002010.10.26 02:011.573780.000.000.041.32
353419892010.10.25 23:55buy0.04gbpusd1.571260.000000.000002010.10.26 02:011.573780.000.000.0010.08
353647122010.10.26 07:42buy0.08eurgbp0.885260.000000.000002010.11.02 11:530.874050.000.00-2.87-143.28
353668102010.10.26 08:08buy0.01gbpusd1.579450.000000.000002010.10.26 09:301.581550.000.000.002.10
353691562010.10.26 08:37sell0.04usdjpy80.9450.0000.0002010.10.28 13:1981.1310.000.00-0.28-9.17
353705642010.10.26 08:47buy0.02gbpusd1.576760.000000.000002010.10.26 09:301.581700.000.000.009.88
353708742010.10.26 08:49sell0.08usdjpy81.1810.0000.0002010.10.28 13:1981.1320.000.00-0.564.83
353756102010.10.26 09:30buy0.16eurgbp0.883060.000000.000002010.11.02 11:520.874140.000.00-5.74-228.01
353769392010.10.26 09:37buy0.32eurgbp0.880700.000000.000002010.11.02 11:500.874500.000.00-11.48-316.84
353852042010.10.26 11:15buy0.64eurgbp0.877950.000000.000002010.11.02 11:190.872440.000.00-22.97-564.41
353884392010.10.26 11:50buy0.01gbpusd1.589250.000000.000002010.10.26 15:201.587630.000.000.00-1.62
353926902010.10.26 12:27buy0.02gbpusd1.586750.000000.000002010.10.26 15:201.587610.000.000.001.72
353997802010.10.26 13:27buy0.04gbpusd1.584390.000000.000002010.10.26 15:201.587470.000.000.0012.32
354106442010.10.26 14:36buy1.28eurgbp0.875710.000000.000002010.11.02 11:170.872230.000.00-45.98-713.02
354142292010.10.26 15:00sell0.16usdjpy81.3980.0000.0002010.10.28 13:1981.1350.000.00-1.1351.86
354200872010.10.26 15:51buy0.01gbpusd1.586760.000000.000002010.10.26 22:451.585060.000.000.02-1.70
354222492010.10.26 16:06buy2.56eurgbp0.873300.000000.000002010.11.02 11:150.872420.000.00-91.92-360.53
354337662010.10.26 17:46buy0.02gbpusd1.584400.000000.000002010.10.26 22:451.585060.000.000.041.32
354410322010.10.26 19:01buy0.04gbpusd1.582070.000000.000002010.10.26 22:451.585060.000.000.0811.96
354418942010.10.26 19:09sell0.32usdjpy81.6330.0000.0002010.10.28 13:1981.1460.000.00-2.27192.05
355026532010.10.27 08:03sell0.64usdjpy81.8630.0000.0002010.10.28 13:1981.1470.000.00-3.40564.70
355472642010.10.27 12:11buy0.01gbpusd1.584950.000000.000002010.10.28 04:131.580320.000.000.06-4.63
355520432010.10.27 12:32buy0.02gbpusd1.582200.000000.000002010.10.28 04:131.580320.000.000.12-3.76
355706632010.10.27 15:25buy0.04gbpusd1.579910.000000.000002010.10.28 04:131.580320.000.000.231.64
355744752010.10.27 16:02buy0.08gbpusd1.577570.000000.000002010.10.28 04:131.580320.000.000.4722.00
355927752010.10.27 17:55buy0.16gbpusd1.575260.000000.000002010.10.28 04:131.580320.000.000.9480.96
357018722010.10.28 09:08sell0.01gbpusd1.577150.000000.000002010.11.02 12:101.597850.000.00-0.15-20.70
357086742010.10.28 10:07sell0.02gbpusd1.580080.000000.000002010.11.02 12:091.597720.000.00-0.33-35.28
357110732010.10.28 10:21sell0.04gbpusd1.582700.000000.000002010.11.02 12:081.597590.000.00-0.63-59.56
357196212010.10.28 11:28sell0.08gbpusd1.585060.000000.000002010.11.02 12:081.597560.000.00-1.26-100.00
357208592010.10.28 11:37sell0.16gbpusd1.587420.000000.000002010.11.02 12:081.597950.000.00-2.52-168.48
357303592010.10.28 13:13sell0.32gbpusd1.590360.000000.000002010.11.02 12:071.598050.000.00-5.07-246.08
357305742010.10.28 13:13buy5.12eurgbp0.870570.000000.000002010.11.02 11:120.872460.000.00-78.811 547.98
357318332010.10.28 13:19sell0.64gbpusd1.591460.000000.000002010.11.02 12:071.598110.000.00-10.14-425.60
357391342010.10.28 14:07sell0.01usdjpy81.1270.0000.0002010.10.28 15:0880.9460.000.000.002.24
357473522010.10.28 15:08sell1.28gbpusd1.593860.000000.000002010.11.02 12:031.598090.000.00-20.28-541.44
357508392010.10.28 15:34sell0.01usdjpy80.9080.0000.0002010.10.29 02:1580.7660.000.00-0.021.76
357553572010.10.28 16:12sell2.56gbpusd1.596090.000000.000002010.11.02 12:021.598090.000.00-40.56-512.00
357957362010.10.29 08:57sell0.01usdjpy80.6290.0000.0002010.10.29 16:2780.4830.000.000.001.81
358063542010.10.29 11:17buy10.24eurgbp0.868290.000000.000002010.11.02 11:120.872440.000.00-105.066 797.24
358168692010.10.29 13:46sell5.12gbpusd1.598090.000000.000002010.11.02 12:021.598090.000.00-54.060.00
358294822010.10.29 16:07sell10.24gbpusd1.600480.000000.000002010.11.02 11:591.598770.000.00-108.141 751.04
358345732010.10.29 17:33sell0.01usdjpy80.4690.0000.0002010.10.31 22:2780.3100.000.00-0.021.98
358865702010.11.01 09:20sell0.01usdjpy80.4580.0000.0002010.11.02 21:3680.6390.000.00-0.02-2.24
359923662010.11.02 11:12sell0.02usdjpy80.7130.0000.0002010.11.02 21:3680.6400.000.000.001.81
359982702010.11.02 12:33sell0.04usdjpy80.9120.0000.0002010.11.02 21:3680.6410.000.000.0013.44
360540312010.11.03 09:02sell0.01usdjpy80.6130.0000.0002010.11.04 03:3580.9540.000.00-0.05-4.21
360626032010.11.03 11:22sell0.02usdjpy80.8430.0000.0002010.11.04 03:3580.9540.000.00-0.11-2.74
360722322010.11.03 14:11sell0.04usdjpy81.1230.0000.0002010.11.04 03:3580.9540.000.00-0.218.35
360746062010.11.03 14:44sell0.08usdjpy81.3710.0000.0002010.11.04 03:3580.9540.000.00-0.4241.21
361500772010.11.04 11:36buy0.01eurgbp0.880080.000000.000002010.11.04 12:250.881620.000.000.002.48
361691582010.11.04 15:28sell0.01usdjpy80.6070.0000.0002010.11.05 09:4880.6370.000.00-0.02-0.37
361857192010.11.04 20:49sell0.01eurgbp0.871990.000000.000002010.11.05 10:400.873750.000.000.01-2.86
361947912010.11.05 00:37sell0.02eurgbp0.874390.000000.000002010.11.05 10:400.873690.000.000.002.27
361968112010.11.05 01:33sell0.02usdjpy80.8170.0000.0002010.11.05 09:4880.6370.000.000.004.46
362128512010.11.05 08:18sell0.04eurgbp0.876690.000000.000002010.11.05 10:400.873690.000.000.0019.48
362218552010.11.05 10:28sell0.01usdjpy80.6690.0000.0002010.11.09 02:3280.9010.000.00-0.04-2.87
362312242010.11.05 12:26sell0.02usdjpy80.9040.0000.0002010.11.09 02:3280.9100.000.00-0.08-0.15
362313652010.11.05 12:29sell0.01eurgbp0.871100.000000.000002010.11.05 12:350.869630.000.000.002.38
362350312010.11.05 13:21sell0.01eurgbp0.868590.000000.000002010.11.05 15:270.866950.000.000.002.66
362365112010.11.05 13:31sell0.04usdjpy81.3450.0000.0002010.11.09 02:3280.9110.000.00-0.1421.46
362486192010.11.05 15:49sell0.01eurgbp0.866990.000000.000002010.11.05 18:030.865480.000.000.002.45
363050472010.11.08 08:33sell0.01eurusd1.394700.000000.000002010.11.08 09:131.392950.000.000.001.75
363099842010.11.08 09:35sell0.01eurgbp0.863150.000000.000002010.11.08 12:530.861570.000.000.002.55
363103062010.11.08 09:40sell0.01eurusd1.391430.000000.000002010.11.08 10:061.391900.000.000.00-0.47
363109802010.11.08 09:53sell0.02eurusd1.393790.000000.000002010.11.08 10:061.391900.000.000.003.78
363118662010.11.08 10:07sell0.01eurusd1.392130.000000.000002010.11.08 10:571.390300.000.000.001.83
363177122010.11.08 11:45sell0.01eurusd1.390660.000000.000002010.11.08 14:551.390600.000.000.000.06
363249132010.11.08 13:47sell0.02eurusd1.392920.000000.000002010.11.08 14:551.390600.000.000.004.64
363325022010.11.08 15:34sell0.01eurusd1.390300.000000.000002010.11.08 23:471.390730.000.00-0.01-0.43
363325412010.11.08 15:35sell0.01eurgbp0.862030.000000.000002010.11.08 23:580.860450.000.000.012.54
363366452010.11.08 16:57sell0.02eurusd1.392880.000000.000002010.11.08 23:471.390730.000.00-0.024.30
363714432010.11.09 07:14sell0.01usdjpy80.8580.0000.0002010.11.09 10:4180.7080.000.000.001.86
363810782010.11.09 08:43sell0.01eurusd1.382920.000000.000002010.11.09 15:471.389680.000.000.00-6.76
363825072010.11.09 09:00sell0.02eurusd1.385210.000000.000002010.11.09 15:461.389680.000.000.00-8.94
363855352010.11.09 09:35sell0.04eurusd1.387640.000000.000002010.11.09 15:461.389680.000.000.00-8.16
363869762010.11.09 09:50sell0.08eurusd1.390140.000000.000002010.11.09 15:461.389670.000.000.003.76
363887432010.11.09 10:11sell0.16eurusd1.392230.000000.000002010.11.09 15:461.389600.000.000.0042.08
363922662010.11.09 11:05sell0.01usdjpy80.7210.0000.0002010.11.09 12:0980.5680.000.000.001.90
363945882010.11.09 11:45sell0.32eurusd1.394440.000000.000002010.11.09 15:461.389600.000.000.00154.88
363981322010.11.09 12:26sell0.01usdjpy80.6030.0000.0002010.11.23 16:1283.0100.000.00-0.26-29.00
363988722010.11.09 12:42sell0.64eurusd1.396950.000000.000002010.11.09 15:461.389580.000.000.00471.68
364103782010.11.09 15:33sell0.02usdjpy80.8580.0000.0002010.11.23 16:1082.9940.000.00-0.54-51.47
364163762010.11.09 16:52sell0.04usdjpy81.0840.0000.0002010.11.23 16:0782.9280.000.00-0.98-88.94
364180932010.11.09 17:25sell0.01eurusd1.386920.000000.000002010.11.09 17:491.385370.000.000.001.55
364203042010.11.09 18:18sell0.01eurusd1.385120.000000.000002010.11.09 18:351.383550.000.000.001.57
364207552010.11.09 18:25sell0.08usdjpy81.3120.0000.0002010.11.23 16:0582.9460.000.00-1.96-157.60
364240702010.11.09 19:17sell0.16usdjpy81.5460.0000.0002010.11.23 16:0382.9660.000.00-3.94-273.85
364243822010.11.09 19:21sell0.01eurusd1.382320.000000.000002010.11.09 20:121.379980.000.000.002.34
364275572010.11.09 20:16sell0.32usdjpy81.7730.0000.0002010.11.23 16:0082.9680.000.00-7.96-460.90
364322762010.11.09 21:32sell0.01eurusd1.377480.000000.000002010.11.09 22:371.375950.000.00-0.011.53
364706632010.11.10 11:00sell0.64usdjpy81.9830.0000.0002010.11.23 15:5882.9960.000.00-14.71-781.15
364734052010.11.10 11:32sell1.28usdjpy82.2070.0000.0002010.11.23 15:5582.9480.000.00-29.49-1 143.46
364746702010.11.10 11:50sell0.01eurgbp0.856940.000000.000002010.11.10 12:220.855450.000.000.002.40
364821762010.11.10 13:32sell2.56usdjpy82.4590.0000.0002010.11.23 15:5182.9380.000.00-58.89-1 478.50
364987492010.11.10 15:24sell0.01eurgbp0.853490.000000.000002010.11.11 07:580.851980.000.000.042.44
365027842010.11.10 15:50sell5.12usdjpy82.7020.0000.0002010.11.23 15:3482.8820.000.00-117.80-1 111.94
365030112010.11.10 15:51sell0.01eurusd1.368640.000000.000002010.11.11 09:051.374200.000.00-0.02-5.56
365061322010.11.10 16:29sell0.02eurusd1.371220.000000.000002010.11.11 09:051.374150.000.00-0.05-5.86
365080652010.11.10 17:03sell0.04eurusd1.373490.000000.000002010.11.11 09:051.374150.000.00-0.10-2.64
365112352010.11.10 18:08sell0.08eurusd1.375930.000000.000002010.11.11 09:051.374160.000.00-0.1914.16
365126472010.11.10 18:20sell0.16eurusd1.378390.000000.000002010.11.11 09:051.374140.000.00-0.3968.00
365334372010.11.11 01:18sell0.32eurusd1.380760.000000.000002010.11.11 09:051.374140.000.000.00211.84
365601292010.11.11 08:41sell0.01eurgbp0.852480.000000.000002010.11.11 09:120.850950.000.000.002.47
365679592010.11.11 10:00sell0.01eurusd1.372610.000000.000002010.11.11 11:301.373030.000.000.00-0.42
365721262010.11.11 10:55sell0.02eurusd1.375120.000000.000002010.11.11 11:301.373030.000.000.004.18
365788002010.11.11 12:32sell0.01eurgbp0.849560.000000.000002010.11.11 15:020.848020.000.000.002.49
365932712010.11.11 15:22sell0.01eurgbp0.847760.000000.000002010.11.11 16:080.846100.000.000.002.68
365946822010.11.11 15:42sell0.01eurusd1.367870.000000.000002010.11.11 15:501.366260.000.000.001.61
365971612010.11.11 16:07sell0.01eurusd1.366360.000000.000002010.11.11 16:261.364790.000.000.001.57
366003622010.11.11 16:44sell0.01eurgbp0.846060.000000.000002010.11.12 13:190.850560.000.000.01-7.25
366003722010.11.11 16:44sell0.01eurusd1.365080.000000.000002010.11.11 18:001.365490.000.000.00-0.41
366018322010.11.11 17:07sell0.02eurusd1.367260.000000.000002010.11.11 18:001.365490.000.000.003.54
366354112010.11.12 06:02sell0.01eurusd1.360640.000000.000002010.11.12 07:151.360510.000.000.000.13
366392512010.11.12 06:55sell0.02eurgbp0.848370.000000.000002010.11.12 13:180.850560.000.000.00-7.06
366402222010.11.12 07:06sell0.02eurusd1.363040.000000.000002010.11.12 07:151.360500.000.000.005.08
366467622010.11.12 08:01sell0.01eurusd1.359690.000000.000002010.11.12 11:111.366620.000.000.00-6.93
366480712010.11.12 08:15sell0.02eurusd1.362280.000000.000002010.11.12 11:111.366550.000.000.00-8.54
366507132010.11.12 08:57sell0.04eurusd1.364600.000000.000002010.11.12 11:111.366470.000.000.00-7.48
366547832010.11.12 09:47sell0.04eurgbp0.850970.000000.000002010.11.12 13:180.850560.000.000.002.64
366572232010.11.12 10:17sell0.08eurgbp0.853240.000000.000002010.11.12 13:180.850560.000.000.0034.56
366578252010.11.12 10:26sell0.08eurusd1.367100.000000.000002010.11.12 11:111.366470.000.000.005.04
366588642010.11.12 10:31sell0.16eurusd1.369040.000000.000002010.11.12 11:111.366470.000.000.0041.12
366598242010.11.12 10:41sell0.32eurusd1.371540.000000.000002010.11.12 11:111.366400.000.000.00164.48
366609212010.11.12 10:50sell0.64eurusd1.374370.000000.000002010.11.12 11:111.366500.000.000.00503.68
366609522010.11.12 10:50sell0.16eurgbp0.855740.000000.000002010.11.12 13:180.850550.000.000.00133.85
366890552010.11.12 17:37sell0.01eurgbp0.846760.000000.000002010.11.15 03:500.848410.000.000.01-2.66
366974292010.11.14 23:25sell0.02eurgbp0.848940.000000.000002010.11.15 03:500.848410.000.000.001.70
367052232010.11.15 02:01sell0.04eurgbp0.851150.000000.000002010.11.15 03:500.848380.000.000.0017.85
367210422010.11.15 06:24sell10.24usdjpy82.9420.0000.0002010.11.23 15:2982.8580.000.00-144.971 038.11
367302952010.11.15 08:00sell0.01eurusd1.366410.000000.000002010.11.15 08:051.364440.000.000.001.97
367367532010.11.15 09:01sell0.01eurusd1.362920.000000.000002010.11.15 10:461.361390.000.000.001.53
367387242010.11.15 09:22sell0.01eurgbp0.848600.000000.000002010.11.15 10:140.847060.000.000.002.47
367479222010.11.15 10:58sell0.01eurgbp0.846780.000000.000002010.11.16 06:580.847050.000.000.01-0.44
367616742010.11.15 13:03sell20.48usdjpy83.1920.0000.0002010.11.23 15:2982.8570.000.00-290.008 280.29
367633532010.11.15 13:19sell0.01eurusd1.362150.000000.000002010.11.15 13:471.362270.000.000.00-0.12
367652772010.11.15 13:32sell0.02eurusd1.364340.000000.000002010.11.15 13:471.362240.000.000.004.20
367753952010.11.15 15:35sell0.01eurusd1.361300.000000.000002010.11.15 15:541.359720.000.000.001.58
367866592010.11.15 19:57sell0.01eurusd1.360190.000000.000002010.11.15 20:181.358750.000.000.001.44
367914532010.11.15 21:31sell0.01eurusd1.358090.000000.000002010.11.16 00:151.356450.000.00-0.011.64
368068782010.11.16 05:22sell0.02eurgbp0.849010.000000.000002010.11.16 06:580.847050.000.000.006.29
368129722010.11.16 07:25sell0.01eurusd1.358240.000000.000002010.11.16 09:461.358600.000.000.00-0.36
368154342010.11.16 08:09sell0.02eurusd1.360580.000000.000002010.11.16 09:461.358590.000.000.003.98
368248342010.11.16 11:00sell0.01eurusd1.359310.000000.000002010.11.16 11:191.358070.000.000.001.24
368279342010.11.16 11:49sell0.01eurusd1.357920.000000.000002010.11.16 13:451.359600.000.000.00-1.68
368294152010.11.16 12:09sell0.02eurusd1.360270.000000.000002010.11.16 13:451.359620.000.000.001.30
368307462010.11.16 12:37buy0.01eurgbp0.851070.000000.000002010.11.17 15:180.850630.000.00-0.05-0.70
368314742010.11.16 12:48sell0.04eurusd1.362570.000000.000002010.11.16 13:451.359700.000.000.0011.48
368402302010.11.16 14:48sell0.01eurusd1.359140.000000.000002010.11.16 14:551.357760.000.000.001.38
368429742010.11.16 15:23sell0.01eurusd1.356910.000000.000002010.11.16 15:381.355270.000.000.001.64
368525952010.11.16 17:02sell0.01eurusd1.351180.000000.000002010.11.16 17:131.349470.000.000.001.71
368575862010.11.16 18:11sell0.01eurusd1.347600.000000.000002010.11.16 18:181.345000.000.000.002.60
368843482010.11.17 06:45sell0.01eurusd1.349290.000000.000002010.11.17 08:021.347820.000.000.001.47
368960992010.11.17 09:55buy0.02eurgbp0.848760.000000.000002010.11.17 15:180.850620.000.000.005.91
369058452010.11.17 12:59sell0.01eurusd1.347170.000000.000002010.11.17 20:291.351290.000.000.00-4.12
369079022010.11.17 13:30sell0.02eurusd1.350740.000000.000002010.11.17 20:291.351290.000.000.00-1.10
369133992010.11.17 14:48sell0.04eurusd1.353210.000000.000002010.11.17 20:291.351290.000.000.007.68
369213892010.11.17 16:52sell0.08eurusd1.355720.000000.000002010.11.17 20:291.351250.000.000.0035.76
369238492010.11.17 17:51buy0.01eurgbp0.850810.000000.000002010.11.18 00:520.852370.000.00-0.152.48
369515792010.11.18 06:31buy0.01eurusd1.360300.000000.000002010.11.18 08:481.359850.000.000.00-0.45
369573902010.11.18 08:16buy0.02eurusd1.357900.000000.000002010.11.18 08:481.359910.000.000.004.02
369631172010.11.18 09:15buy0.01eurgbp0.854970.000000.000002010.11.19 10:440.853290.000.00-0.05-2.70
369655802010.11.18 09:51buy0.01eurusd1.364370.000000.000002010.11.18 11:101.363970.000.000.00-0.40
369675882010.11.18 10:25buy0.02eurusd1.361990.000000.000002010.11.18 11:101.364020.000.000.004.06
369708902010.11.18 11:32buy0.01eurusd1.364390.000000.000002010.11.18 11:381.366230.000.000.001.84
369723432010.11.18 11:55buy0.01eurusd1.365370.000000.000002010.11.18 23:551.365110.000.00-0.01-0.26
369736632010.11.18 12:15buy0.02eurgbp0.852730.000000.000002010.11.19 10:440.853290.000.00-0.101.80
369805352010.11.18 14:16buy0.02eurusd1.362830.000000.000002010.11.18 23:551.365160.000.00-0.024.66
370201432010.11.19 05:30buy0.04eurgbp0.850360.000000.000002010.11.19 10:440.853290.000.000.0018.84
370282172010.11.19 07:48buy0.01eurusd1.368690.000000.000002010.11.19 08:491.370320.000.000.001.63
370376202010.11.19 10:30buy0.01eurusd1.370500.000000.000002010.11.19 10:341.369010.000.000.00-1.49
370379852010.11.19 10:31buy0.02eurusd1.367020.000000.000002010.11.19 10:341.369150.000.000.004.26
370421372010.11.19 11:36buy0.01eurgbp0.854800.000000.000002010.11.19 15:200.856310.000.000.002.41
370625672010.11.19 15:59buy0.01eurgbp0.856870.000000.000002010.11.21 22:220.858400.000.00-0.052.45
372218192010.11.22 16:31sell0.01eurusd1.360270.000000.000002010.11.22 17:371.358450.000.000.001.82
372310702010.11.22 18:21sell0.01eurusd1.358470.000000.000002010.11.22 23:561.360140.000.00-0.01-1.67
372345022010.11.22 19:16sell0.02eurusd1.360870.000000.000002010.11.22 23:561.360180.000.00-0.021.38
372355082010.11.22 19:30sell0.01eurgbp0.853120.000000.000002010.11.23 01:060.851210.000.000.013.04
372451602010.11.22 22:26sell0.04eurusd1.363100.000000.000002010.11.22 23:561.360190.000.000.0011.64
372958582010.11.23 06:38sell0.01eurgbp0.851540.000000.000002010.11.23 12:080.849990.000.000.002.46
373390582010.11.23 12:58sell0.01eurusd1.352120.000000.000002010.11.23 13:041.350550.000.000.001.57
373434662010.11.23 13:30sell0.01eurgbp0.847400.000000.000002010.11.23 15:120.845890.000.000.002.40
373440872010.11.23 13:34sell0.01eurusd1.350530.000000.000002010.11.23 13:451.348500.000.000.002.03
373502462010.11.23 14:15sell0.01eurusd1.348510.000000.000002010.11.23 14:201.347070.000.000.001.44
373550822010.11.23 14:47sell0.01eurusd1.346460.000000.000002010.11.23 14:511.344800.000.000.001.66
373638192010.11.23 15:35sell5.12usdjpy82.8570.0000.0002010.11.23 15:4282.9180.000.000.00-376.66
373653432010.11.23 15:50sell0.01eurgbp0.845020.000000.000002010.11.24 08:540.845310.000.000.01-0.46
373669322010.11.23 16:09sell0.01eurusd1.341140.000000.000002010.11.23 16:131.339490.000.000.001.65
373722632010.11.23 17:07sell0.01eurusd1.337010.000000.000002010.11.23 19:191.337410.000.000.00-0.40
373750292010.11.23 17:59sell0.02eurusd1.339400.000000.000002010.11.23 19:191.337430.000.000.003.94
373755832010.11.23 18:03sell0.02eurgbp0.847220.000000.000002010.11.24 08:540.845310.000.000.026.03
373888532010.11.23 20:04sell0.01eurusd1.336560.000000.000002010.11.24 07:151.338300.000.00-0.01-1.74
374142672010.11.24 00:23sell0.02eurusd1.338800.000000.000002010.11.24 07:151.338290.000.000.001.02
374304292010.11.24 02:28sell0.04eurusd1.341060.000000.000002010.11.24 07:151.338280.000.000.0011.12
374790952010.11.24 09:48sell0.01eurusd1.331170.000000.000002010.11.24 11:551.332970.000.000.00-1.80
374803892010.11.24 10:02sell0.01eurgbp0.843260.000000.000002010.11.24 19:420.845060.000.000.00-2.84
374845452010.11.24 10:35sell0.02eurgbp0.845470.000000.000002010.11.24 19:420.845030.000.000.001.39
374878442010.11.24 11:02sell0.02eurusd1.333440.000000.000002010.11.24 11:551.333000.000.000.000.88
374906192010.11.24 11:20sell0.04eurusd1.335820.000000.000002010.11.24 11:551.332930.000.000.0011.56
375210352010.11.24 14:31sell0.04eurgbp0.847840.000000.000002010.11.24 19:420.845010.000.000.0017.86
375416932010.11.24 17:29sell0.01eurusd1.334930.000000.000002010.11.24 19:071.333100.000.000.001.83
375482702010.11.24 19:39sell0.01eurusd1.332790.000000.000002010.11.24 19:531.331260.000.000.001.53
375518572010.11.24 20:28sell0.01eurgbp0.844760.000000.000002010.11.26 06:580.845130.000.000.05-0.58
375523552010.11.24 20:38sell0.01eurusd1.332150.000000.000002010.11.25 00:541.332470.000.00-0.02-0.32
375608012010.11.24 23:10sell0.02eurusd1.334400.000000.000002010.11.25 00:541.332470.000.000.003.86
376239042010.11.25 09:24sell0.01eurusd1.331580.000000.000002010.11.25 09:371.330090.000.000.001.49
376277912010.11.25 09:57sell0.01eurusd1.330460.000000.000002010.11.25 10:261.328900.000.000.001.56
376601562010.11.25 15:22sell0.02eurgbp0.847090.000000.000002010.11.26 06:580.845120.000.000.026.18
377132202010.11.26 06:15sell0.01eurusd1.330970.000000.000002010.11.26 06:391.329450.000.000.001.52
377204382010.11.26 07:24sell0.01eurusd1.327360.000000.000002010.11.26 07:381.325800.000.000.001.56
377229612010.11.26 07:56sell0.01eurgbp0.844110.000000.000002010.11.26 11:170.842630.000.000.002.32
377731012010.11.26 16:35sell0.01eurusd1.322430.000000.000002010.11.28 23:571.324070.000.00-0.01-1.64
377771872010.11.26 17:19buy0.01eurgbp0.848200.000000.000002010.11.26 20:310.849840.000.000.002.56
377805392010.11.26 18:02sell0.02eurusd1.324660.000000.000002010.11.28 23:571.324060.000.00-0.021.20
377927732010.11.28 22:15sell0.04eurusd1.327680.000000.000002010.11.28 23:571.324110.000.000.0014.28
378831352010.11.29 12:00sell0.01eurusd1.316580.000000.000002010.11.29 12:161.315040.000.000.001.54
378985662010.11.29 13:07sell0.01eurgbp0.843590.000000.000002010.11.29 14:240.842100.000.000.002.32
378991962010.11.29 13:11sell0.01eurusd1.315110.000000.000002010.11.29 13:581.312820.000.000.002.29
379186002010.11.29 14:55sell0.01eurusd1.308520.000000.000002010.11.29 15:041.306750.000.000.001.77
379189912010.11.29 14:57sell0.01eurgbp0.842230.000000.000002010.11.30 04:170.842440.000.000.01-0.33
379245112010.11.29 15:27sell0.01eurusd1.307870.000000.000002010.11.29 16:441.308250.000.000.00-0.38
379316642010.11.29 16:12sell0.02eurusd1.310160.000000.000002010.11.29 16:441.308250.000.000.003.82
379394642010.11.29 17:03sell0.01eurusd1.308520.000000.000002010.11.29 23:581.310400.000.00-0.01-1.88
379430162010.11.29 17:22sell0.02eurusd1.310760.000000.000002010.11.29 23:581.310320.000.00-0.020.88
379754132010.11.29 21:56sell0.04eurusd1.313090.000000.000002010.11.29 23:581.310280.000.00-0.0311.24
379989002010.11.30 01:26sell0.02eurgbp0.844480.000000.000002010.11.30 04:170.842400.000.000.006.46
380388012010.11.30 06:03sell0.01eurgbp0.842330.000000.000002010.11.30 09:010.840860.000.000.002.28
380832882010.11.30 09:58sell0.01eurgbp0.837760.000000.000002010.11.30 15:480.836290.000.000.002.29
380838932010.11.30 10:00sell0.01eurusd1.300700.000000.000002010.11.30 10:011.298320.000.000.002.38
381157582010.11.30 12:46sell0.01eurusd1.301070.000000.000002010.11.30 13:161.299280.000.000.001.79
381317562010.11.30 14:17sell0.01eurusd1.297960.000000.000002010.11.30 15:521.299690.000.000.00-1.73
381365392010.11.30 14:47sell0.02eurusd1.300280.000000.000002010.11.30 15:521.299690.000.000.001.18
381426112010.11.30 15:26sell0.04eurusd1.302530.000000.000002010.11.30 15:521.299690.000.000.0011.36
381760042010.11.30 19:21sell0.01eurusd1.301060.000000.000002010.11.30 20:481.299510.000.000.001.55
381776692010.11.30 19:36sell0.01eurgbp0.835170.000000.000002010.12.01 02:300.833660.000.000.012.35
381863232010.11.30 21:55sell0.01eurusd1.298290.000000.000002010.12.02 13:521.309300.000.00-0.03-11.01
382064352010.12.01 03:57sell0.02eurusd1.300480.000000.000002010.12.02 13:521.309400.000.00-0.05-17.84
382095742010.12.01 05:13sell0.04eurusd1.302620.000000.000002010.12.02 13:521.309400.000.00-0.10-27.12
382179802010.12.01 07:55sell0.08eurusd1.305130.000000.000002010.12.02 13:521.309500.000.00-0.19-34.96
382204642010.12.01 08:19sell0.16eurusd1.307520.000000.000002010.12.02 13:521.309500.000.00-0.39-31.68
382319922010.12.01 10:29sell0.32eurusd1.309680.000000.000002010.12.02 13:521.309430.000.00-0.788.00
382469472010.12.01 13:39sell0.64eurusd1.312020.000000.000002010.12.02 13:521.309300.000.00-1.56174.08
382552632010.12.01 15:19buy0.01eurgbp0.841190.000000.000002010.12.01 16:500.840940.000.000.00-0.39
382586042010.12.01 16:01buy0.02eurgbp0.838820.000000.000002010.12.01 16:500.840960.000.000.006.67
382631782010.12.01 16:55sell1.28eurusd1.313910.000000.000002010.12.02 13:521.309230.000.00-3.11599.04
382636032010.12.01 16:56sell2.56eurusd1.316770.000000.000002010.12.02 13:521.309030.000.00-6.221 981.44
382684072010.12.01 17:30buy0.01eurgbp0.841800.000000.000002010.12.02 07:130.841580.000.00-0.15-0.34
382941272010.12.02 04:18buy0.02eurgbp0.839600.000000.000002010.12.02 07:130.841560.000.000.006.13
383117262010.12.02 09:49buy0.01eurgbp0.842670.000000.000002010.12.02 10:310.844190.000.000.002.38
383120462010.12.02 09:52sell5.12eurusd1.319140.000000.000002010.12.02 13:521.309090.000.000.005 145.60
383155382010.12.02 10:39sell10.24eurusd1.321320.000000.000002010.12.02 13:521.309160.000.000.0012 451.84
383176272010.12.02 11:13buy0.01eurgbp0.844800.000000.000002010.12.02 13:250.846400.000.000.002.49
383611212010.12.02 16:01buy0.01eurgbp0.847230.000000.000002010.12.02 16:290.848710.000.000.002.31
383615342010.12.02 16:03buy0.01eurusd1.318050.000000.000002010.12.02 16:211.319720.000.000.001.67
383950122010.12.02 19:50buy0.01eurusd1.321610.000000.000002010.12.03 06:021.323070.000.00-0.011.46
384030662010.12.02 21:04buy0.01eurgbp0.848020.000000.000002010.12.03 11:550.847720.000.00-0.05-0.47
384619472010.12.03 06:29buy0.01eurusd1.322750.000000.000002010.12.03 08:311.322430.000.000.00-0.32
384754912010.12.03 08:01buy0.02eurusd1.320440.000000.000002010.12.03 08:311.322500.000.000.004.12
384767242010.12.03 08:09buy0.02eurgbp0.845560.000000.000002010.12.03 11:550.847630.000.000.006.47
384858142010.12.03 09:06buy0.01eurusd1.323430.000000.000002010.12.03 09:421.324990.000.000.001.56
385002812010.12.03 10:40buy0.01eurusd1.326640.000000.000002010.12.03 13:301.327020.000.000.000.38
385212582010.12.03 12:36buy0.01eurgbp0.848290.000000.000002010.12.03 13:490.850040.000.000.002.74
385269512010.12.03 13:04buy0.02eurusd1.324400.000000.000002010.12.03 13:301.327010.000.000.005.22
385438922010.12.03 14:14buy0.01eurgbp0.850160.000000.000002010.12.03 14:450.851670.000.000.002.37
385442722010.12.03 14:15buy0.01eurusd1.336660.000000.000002010.12.03 14:271.336140.000.000.00-0.52
385449602010.12.03 14:19buy0.02eurusd1.334290.000000.000002010.12.03 14:271.336270.000.000.003.96
385546222010.12.03 14:57buy0.01eurgbp0.851470.000000.000002010.12.13 12:440.843660.000.00-0.15-12.29
385870042010.12.03 18:40buy0.02eurgbp0.849210.000000.000002010.12.13 12:440.843660.000.00-0.25-17.46
386581492010.12.06 09:00buy0.04eurgbp0.846960.000000.000002010.12.13 12:440.843660.000.00-0.48-20.77
387739172010.12.07 10:14buy0.01eurusd1.338550.000000.000002010.12.07 12:371.338430.000.000.00-0.12
387774432010.12.07 10:55buy0.02eurusd1.336290.000000.000002010.12.07 12:371.338330.000.000.004.08
387829272010.12.07 12:56buy0.01eurusd1.337710.000000.000002010.12.07 13:501.339280.000.000.001.57
387902972010.12.07 14:23buy0.01eurusd1.339060.000000.000002010.12.09 01:051.329930.000.000.00-9.13
387943432010.12.07 14:59buy0.02eurusd1.336860.000000.000002010.12.09 01:051.329950.000.00-0.01-13.82
387964122010.12.07 15:10buy0.04eurusd1.334750.000000.000002010.12.09 01:051.329870.000.00-0.03-19.52
387996482010.12.07 15:37buy0.08eurgbp0.844700.000000.000002010.12.13 12:440.843660.000.00-0.79-13.09
388000942010.12.07 15:39buy0.08eurusd1.332600.000000.000002010.12.09 01:051.329790.000.00-0.04-22.48
388083472010.12.07 17:07buy0.16eurgbp0.842410.000000.000002010.12.13 12:440.843660.000.00-1.6231.46
388123542010.12.07 17:47buy0.16eurusd1.330260.000000.000002010.12.09 01:051.329750.000.00-0.09-8.16
388247172010.12.07 20:06buy0.32eurusd1.328050.000000.000002010.12.09 01:051.329750.000.00-0.1754.40
388357632010.12.07 22:21buy0.64eurusd1.325810.000000.000002010.12.09 01:051.329820.000.00-0.27256.64
388534982010.12.08 02:33buy1.28eurusd1.323080.000000.000002010.12.09 01:051.329760.000.00-0.54855.04
388671342010.12.08 06:35buy2.56eurusd1.320790.000000.000002010.12.09 01:051.329750.000.00-1.082 293.76
388857272010.12.08 09:07buy0.32eurgbp0.840100.000000.000002010.12.13 12:440.843660.000.00-2.69179.22
388862192010.12.08 09:12buy5.12eurusd1.318540.000000.000002010.12.09 01:051.329750.000.00-2.155 739.52
389014292010.12.08 12:26buy0.64eurgbp0.837780.000000.000002010.12.13 12:440.843660.000.00-5.39592.03
390273062010.12.09 15:42sell0.01eurusd1.318020.000000.000002010.12.10 13:351.323010.000.000.00-4.99
390374152010.12.09 16:37sell0.02eurusd1.320550.000000.000002010.12.10 13:351.323010.000.00-0.01-4.92
390514582010.12.09 18:01sell0.04eurusd1.323220.000000.000002010.12.10 13:351.322970.000.00-0.011.00
391093772010.12.10 02:28sell0.08eurusd1.325450.000000.000002010.12.10 13:351.322870.000.000.0020.64
391431632010.12.10 07:10sell0.16eurusd1.327660.000000.000002010.12.10 13:351.322900.000.000.0076.16
392204822010.12.10 14:40sell0.01eurusd1.321050.000000.000002010.12.10 15:111.319470.000.000.001.58
392301612010.12.10 15:40sell0.01eurusd1.318710.000000.000002010.12.12 22:291.320350.000.000.00-1.64
392320292010.12.10 15:50sell0.02eurusd1.321020.000000.000002010.12.12 22:291.320350.000.00-0.011.34
392433732010.12.10 16:57sell0.04eurusd1.323350.000000.000002010.12.12 22:291.320340.000.00-0.0112.04
392701332010.12.12 22:16buy1.28eurgbp0.835870.000000.000002010.12.13 12:440.843660.000.000.001 568.66
393509262010.12.13 13:17buy0.01eurgbp0.843880.000000.000002010.12.13 19:030.845450.000.000.002.49
393657722010.12.13 14:52buy0.01eurusd1.331780.000000.000002010.12.13 15:021.333560.000.000.001.78
393841892010.12.13 16:32buy0.01eurusd1.339470.000000.000002010.12.13 18:141.340720.000.000.001.25
393966572010.12.13 19:23buy0.01eurgbp0.845580.000000.000002010.12.14 08:220.847100.000.000.002.42
393967672010.12.13 19:26buy0.01eurusd1.342060.000000.000002010.12.14 06:351.340480.000.000.01-1.58
393983452010.12.13 20:09buy0.02eurusd1.339850.000000.000002010.12.14 06:351.340480.000.000.011.26
394080752010.12.14 00:44buy0.04eurusd1.337570.000000.000002010.12.14 06:351.340480.000.000.0011.64
394199082010.12.14 07:26buy0.01eurusd1.340870.000000.000002010.12.14 07:411.342410.000.000.001.54
394282322010.12.14 08:38buy0.01eurusd1.346030.000000.000002010.12.14 10:271.345520.000.000.00-0.51
394297752010.12.14 08:58buy0.02eurusd1.343400.000000.000002010.12.14 10:271.345550.000.000.004.30
394469682010.12.14 11:42buy0.01eurusd1.347440.000000.000002010.12.14 19:151.343510.000.000.00-3.93
394472252010.12.14 11:46buy0.01eurgbp0.849050.000000.000002010.12.14 14:130.850610.000.000.002.46
394520282010.12.14 13:07buy0.02eurusd1.344880.000000.000002010.12.14 19:151.343600.000.000.00-2.56
394553392010.12.14 13:30buy0.04eurusd1.342500.000000.000002010.12.14 19:151.343700.000.000.004.80
394636702010.12.14 14:20buy0.08eurusd1.340250.000000.000002010.12.14 19:151.343800.000.000.0028.40
394661612010.12.14 14:38buy0.01eurgbp0.850010.000000.000002010.12.15 11:090.848310.000.000.00-2.66
394674312010.12.14 14:48buy0.16eurusd1.337810.000000.000002010.12.14 19:151.343640.000.000.0093.28
394948722010.12.14 21:47buy0.02eurgbp0.847740.000000.000002010.12.15 11:090.848310.000.000.001.79
395128962010.12.15 06:23buy0.04eurgbp0.845500.000000.000002010.12.15 11:090.848310.000.000.0017.63
395150842010.12.15 06:53sell0.01eurusd1.330560.000000.000002010.12.15 09:221.331000.000.000.00-0.44
395202872010.12.15 08:04sell0.02eurusd1.332750.000000.000002010.12.15 09:221.330970.000.000.003.56
395339892010.12.15 10:31sell0.01eurusd1.329230.000000.000002010.12.15 14:111.331800.000.000.00-2.57
395369602010.12.15 11:12sell0.02eurusd1.331490.000000.000002010.12.15 14:111.331800.000.000.00-0.62
395398032010.12.15 11:45sell0.04eurusd1.333830.000000.000002010.12.15 14:111.331900.000.000.007.72
395411872010.12.15 12:04buy0.01eurgbp0.850910.000000.000002010.12.15 12:150.852700.000.000.002.81
395443932010.12.15 12:31sell0.08eurusd1.336180.000000.000002010.12.15 14:111.331970.000.000.0033.68
395468332010.12.15 12:56buy0.01eurgbp0.853370.000000.000002010.12.17 05:280.850450.000.00-0.01-4.56
395747482010.12.15 17:32buy0.02eurgbp0.851120.000000.000002010.12.17 05:280.850450.000.00-0.01-2.10
395788882010.12.15 18:10sell0.01eurusd1.326250.000000.000002010.12.15 19:211.324600.000.000.001.65
395931722010.12.15 21:29sell0.01eurusd1.321200.000000.000002010.12.16 03:241.321670.000.00-0.05-0.47
396019722010.12.16 02:06sell0.02eurusd1.323440.000000.000002010.12.16 03:241.321670.000.000.003.54
396142452010.12.16 08:10buy0.04eurgbp0.848860.000000.000002010.12.17 05:270.850450.000.00-0.019.94
396545442010.12.16 15:57buy0.08eurgbp0.846620.000000.000002010.12.17 05:270.850450.000.00-0.0247.85
396710192010.12.16 19:31sell0.01eurusd1.320920.000000.000002010.12.17 11:511.327700.000.00-0.02-6.78
396782192010.12.16 20:55sell0.02eurusd1.323170.000000.000002010.12.17 11:511.327640.000.00-0.03-8.94
396869242010.12.17 00:45sell0.04eurusd1.325430.000000.000002010.12.17 11:511.327670.000.000.00-8.96
396912522010.12.17 01:26sell0.08eurusd1.327710.000000.000002010.12.17 11:511.327640.000.000.000.56
397019162010.12.17 06:04buy0.01eurgbp0.850590.000000.000002010.12.17 06:300.852110.000.000.002.38
397027692010.12.17 06:24sell0.16eurusd1.330220.000000.000002010.12.17 11:511.327590.000.000.0042.08
397044622010.12.17 06:30sell0.32eurusd1.332530.000000.000002010.12.17 11:511.327550.000.000.00159.36
397172522010.12.17 09:37sell0.64eurusd1.334730.000000.000002010.12.17 11:511.327580.000.000.00457.60
397350392010.12.17 14:05buy0.01eurgbp0.853540.000000.000002010.12.21 12:020.850610.000.000.00-4.53
397422882010.12.17 15:30buy0.02eurgbp0.851250.000000.000002010.12.21 12:020.850610.000.000.00-1.98
397442032010.12.17 15:43buy0.04eurgbp0.848800.000000.000002010.12.21 12:020.850610.000.00-0.0111.19
397486692010.12.17 16:59sell0.01eurusd1.315230.000000.000002010.12.19 23:271.315640.000.00-0.02-0.41
397525642010.12.17 19:45sell0.02eurusd1.317420.000000.000002010.12.19 23:271.315640.000.00-0.033.56
397840552010.12.20 08:21buy0.08eurgbp0.846490.000000.000002010.12.21 12:020.850610.000.000.0050.98
398900932010.12.21 16:07sell0.01eurusd1.313130.000000.000002010.12.21 17:241.311550.000.000.001.58
398950592010.12.21 18:03sell0.01eurusd1.311140.000000.000002010.12.21 18:191.309400.000.000.001.74
398994762010.12.21 19:22sell0.01eurusd1.308300.000000.000002010.12.22 13:041.312440.000.000.00-4.14
399089412010.12.22 00:48sell0.02eurusd1.310530.000000.000002010.12.22 13:041.312440.000.000.00-3.82
399103562010.12.22 01:07sell0.04eurusd1.312460.000000.000002010.12.22 13:041.312340.000.000.000.48
399184102010.12.22 06:21buy0.01eurgbp0.848890.000000.000002010.12.22 09:100.850460.000.000.002.43
399184932010.12.22 06:22sell0.08eurusd1.314750.000000.000002010.12.22 13:041.312370.000.000.0019.04
399343332010.12.22 09:51sell0.16eurusd1.316910.000000.000002010.12.22 13:041.312370.000.000.0072.64
399427132010.12.22 12:01buy0.01eurgbp0.850580.000000.000002010.12.23 08:080.852050.000.00-0.012.26
399583942010.12.22 15:02sell0.01eurusd1.308700.000000.000002010.12.23 08:031.310820.000.00-0.05-2.12
399792652010.12.22 23:51sell0.02eurusd1.311110.000000.000002010.12.23 08:031.310870.000.000.000.48
399912772010.12.23 06:13sell0.04eurusd1.313700.000000.000002010.12.23 08:031.310780.000.000.0011.68
400196132010.12.23 12:24sell0.01eurusd1.308570.000000.000002010.12.23 13:131.306910.000.000.001.66
400309862010.12.23 13:53sell0.01eurusd1.306450.000000.000002010.12.23 16:401.309000.000.000.00-2.55
400354612010.12.23 15:00sell0.01eurgbp0.846930.000000.000002010.12.24 06:340.848740.000.000.00-2.80
400406282010.12.23 16:17sell0.02eurgbp0.849300.000000.000002010.12.24 06:340.848700.000.00-0.011.85
400409432010.12.23 16:19sell0.02eurusd1.308870.000000.000002010.12.23 16:401.309040.000.000.00-0.34
400412242010.12.23 16:20sell0.04eurusd1.313770.000000.000002010.12.23 16:401.309100.000.000.0018.68
400414222010.12.23 16:20sell0.04eurgbp0.851700.000000.000002010.12.24 06:340.848730.000.00-0.0118.39
400732012010.12.24 07:03sell0.01eurgbp0.847980.000000.000002010.12.26 23:500.848340.000.000.00-0.56
400761772010.12.24 07:58buy0.01eurusd1.313870.000000.000002010.12.27 03:211.312190.000.000.00-1.68
400794362010.12.24 08:59sell0.02eurgbp0.850340.000000.000002010.12.26 23:500.848330.000.000.006.20
400847192010.12.24 10:18buy0.02eurusd1.311610.000000.000002010.12.27 03:211.312190.000.000.001.16
400979292010.12.26 23:14buy0.04eurusd1.309570.000000.000002010.12.27 03:211.312190.000.000.0010.48
401185252010.12.27 09:35buy0.01eurgbp0.852240.000000.000002010.12.27 15:570.853730.000.000.002.29
401208902010.12.27 10:29buy0.01eurusd1.316330.000000.000002010.12.27 21:151.315900.000.000.00-0.43
401259682010.12.27 12:38buy0.02eurusd1.314060.000000.000002010.12.27 21:151.315890.000.000.003.66
401720602010.12.28 08:31buy0.01eurgbp0.856230.000000.000002010.12.28 09:490.857760.000.000.002.36
401791042010.12.28 10:10buy0.01eurgbp0.857870.000000.000002010.12.28 14:330.856400.000.000.00-2.26
401842552010.12.28 11:20buy0.01eurusd1.324840.000000.000002010.12.28 11:371.326420.000.000.001.58
401888272010.12.28 11:53buy0.02eurgbp0.855620.000000.000002010.12.28 14:330.856400.000.000.002.40
401984522010.12.28 13:25buy0.04eurgbp0.853250.000000.000002010.12.28 14:330.856440.000.000.0019.64
402327192010.12.28 19:04sell0.01eurusd1.310270.000000.000002010.12.28 23:511.308730.000.000.001.54
402718282010.12.29 11:21sell0.01eurusd1.311500.000000.000002011.01.03 05:591.329920.000.00-0.01-18.42
402722852010.12.29 11:32sell0.01eurgbp0.852260.000000.000002010.12.29 14:480.850720.000.000.002.37
402778362010.12.29 12:58sell0.02eurusd1.313780.000000.000002011.01.03 05:591.329920.000.00-0.02-32.28
402901642010.12.29 16:34sell0.04eurusd1.315970.000000.000002011.01.03 05:591.329920.000.00-0.02-55.80
402919942010.12.29 16:45sell0.08eurusd1.318420.000000.000002011.01.03 05:591.329920.000.00-0.05-92.00
402975702010.12.29 18:02sell0.16eurusd1.320680.000000.000002011.01.03 05:591.329920.000.00-0.11-147.84
403002902010.12.29 18:23sell0.32eurusd1.322940.000000.000002011.01.03 05:591.329920.000.00-0.22-223.36
403196152010.12.30 01:05sell0.64eurusd1.325130.000000.000002011.01.03 05:591.329920.000.000.08-306.56
403395632010.12.30 09:23buy0.01eurgbp0.855010.000000.000002010.12.30 10:270.857030.000.000.003.12
403533942010.12.30 13:07sell1.28eurusd1.327330.000000.000002011.01.03 05:591.329920.000.000.17-331.52
403590902010.12.30 14:04sell2.56eurusd1.329700.000000.000002011.01.03 05:591.329870.000.000.33-43.52
403620292010.12.30 14:40buy0.01eurgbp0.862180.000000.000002010.12.31 06:290.863830.000.000.002.55
404033992010.12.31 06:20sell5.12eurusd1.331990.000000.000002011.01.03 05:581.329870.000.000.671 085.44
404041242010.12.31 06:27sell10.24eurusd1.334470.000000.000002011.01.03 05:581.329820.000.001.334 761.60
404060992010.12.31 06:50buy0.01eurgbp0.863690.000000.000002010.12.31 09:220.863410.000.000.00-0.43
404066222010.12.31 06:59sell20.48eurusd1.337400.000000.000002011.01.03 05:581.329820.000.002.6615 523.84
404092382010.12.31 07:43buy0.02eurgbp0.861550.000000.000002010.12.31 09:220.863410.000.000.005.75
404745492011.01.03 13:38buy0.01eurgbp0.861450.000000.000002011.01.03 15:450.863010.000.000.002.41
404895112011.01.03 17:41buy0.01eurgbp0.863910.000000.000002011.01.04 07:500.863410.000.000.00-0.78
405005252011.01.04 00:36buy0.02eurgbp0.861690.000000.000002011.01.04 07:500.863520.000.000.005.66
405364492011.01.04 12:10sell0.01eurgbp0.856980.000000.000002011.01.04 14:520.857210.000.000.00-0.36
405375052011.01.04 12:29sell0.02eurgbp0.859250.000000.000002011.01.04 14:520.857200.000.000.006.40
405638502011.01.04 16:59sell0.01eurgbp0.853700.000000.000002011.01.05 07:470.851950.000.000.002.73
406147672011.01.05 10:52sell0.01eurgbp0.849200.000000.000002011.01.05 13:190.847730.000.000.002.28
406264612011.01.05 13:40sell0.01eurgbp0.848040.000000.000002011.01.05 20:430.848350.000.000.00-0.48
406411652011.01.05 15:52sell0.02eurgbp0.850300.000000.000002011.01.05 20:430.848350.000.000.006.05
406591572011.01.05 21:27sell0.01eurgbp0.847780.000000.000002011.01.06 07:370.846220.000.000.002.42
407026002011.01.06 15:04sell0.01eurgbp0.843660.000000.000002011.01.06 15:590.842150.000.000.002.34
407141862011.01.06 17:19sell0.01eurgbp0.840560.000000.000002011.01.07 12:370.839040.000.000.002.35
407555462011.01.07 13:02sell0.01eurgbp0.838720.000000.000002011.01.07 13:410.837090.000.000.002.53
407658602011.01.07 14:08sell0.01eurgbp0.837120.000000.000002011.01.07 14:480.835610.000.000.002.34
407697902011.01.07 14:56sell0.01eurgbp0.835680.000000.000002011.01.07 15:440.834110.000.000.002.45
407772232011.01.07 17:03sell0.01eurgbp0.831270.000000.000002011.01.09 23:500.829890.000.000.002.14
408542182011.01.10 16:19sell0.01eurgbp0.831130.000000.000002011.01.11 04:260.831440.000.000.00-0.48
408772542011.01.11 01:52sell0.02eurgbp0.833270.000000.000002011.01.11 04:260.831440.000.000.005.70
409178282011.01.11 15:00sell0.01eurgbp0.830450.000000.000002011.01.12 17:120.830320.000.000.000.21
409718562011.01.12 09:35sell0.02eurgbp0.832800.000000.000002011.01.12 17:120.830300.000.000.007.87
410282272011.01.12 19:10buy0.01eurgbp0.832910.000000.000002011.01.13 07:590.834470.000.00-0.042.45
410588142011.01.13 08:21buy0.01eurgbp0.834080.000000.000002011.01.13 09:260.835620.000.000.002.43
410651072011.01.13 09:38buy0.01eurgbp0.835200.000000.000002011.01.13 13:070.836740.000.000.002.43
411023492011.01.13 15:14buy0.01eurgbp0.841070.000000.000002011.01.13 18:420.842650.000.000.002.50
411425312011.01.13 21:25buy0.01eurgbp0.843820.000000.000002011.01.14 07:450.845440.000.000.002.57
411803672011.01.14 08:09buy0.01eurgbp0.846290.000000.000002011.01.14 08:150.847830.000.000.002.44
411873862011.01.14 08:45buy0.01eurgbp0.849010.000000.000002011.01.19 09:560.842230.000.00-0.03-10.82
411918712011.01.14 09:15buy0.02eurgbp0.846610.000000.000002011.01.19 09:560.842230.000.00-0.09-13.99
411980292011.01.14 09:55buy0.04eurgbp0.844310.000000.000002011.01.19 09:560.842260.000.00-0.15-13.09
412127442011.01.14 12:18buy0.08eurgbp0.842010.000000.000002011.01.19 09:560.842260.000.00-0.333.19
412413802011.01.14 16:41buy0.16eurgbp0.839690.000000.000002011.01.19 09:560.842260.000.00-0.6665.67
412777942011.01.17 08:57buy0.32eurgbp0.837410.000000.000002011.01.19 09:560.842250.000.00-0.88247.34
413186862011.01.17 16:06buy0.64eurgbp0.835130.000000.000002011.01.19 09:560.842250.000.00-1.76727.69
413213272011.01.17 16:48sell0.01usdchf0.964320.000000.000002011.01.18 04:160.962820.000.00-0.011.56
413533802011.01.18 07:07sell0.01usdchf0.960170.000000.000002011.01.18 07:230.958640.000.000.001.60
413923852011.01.18 12:43sell0.01usdchf0.958510.000000.000002011.01.18 13:010.956930.000.000.001.65
413967992011.01.18 13:27sell0.01usdchf0.957580.000000.000002011.01.18 14:350.957880.000.000.00-0.31
414049802011.01.18 14:26sell0.02usdchf0.959860.000000.000002011.01.18 14:350.957870.000.000.004.16
414641572011.01.19 06:23sell0.01usdchf0.957930.000000.000002011.01.19 12:520.959520.000.000.00-1.66
414960772011.01.19 11:12buy0.01eurgbp0.843210.000000.000002011.01.19 14:140.844720.000.000.002.41
415000562011.01.19 12:13sell0.02usdchf0.960280.000000.000002011.01.19 12:520.959640.000.000.001.33
415005472011.01.19 12:14sell0.04usdchf0.962790.000000.000002011.01.19 12:520.959720.000.000.0012.80
415206162011.01.19 15:27sell0.01usdchf0.958970.000000.000002011.01.19 17:460.957390.000.000.001.65
415265502011.01.19 16:59buy0.01eurgbp0.844130.000000.000002011.01.20 02:080.843690.000.00-0.04-0.70
415347762011.01.19 19:24sell0.01usdchf0.953250.000000.000002011.01.20 07:310.955100.000.00-0.04-1.94
415426942011.01.19 22:20sell0.02usdchf0.955530.000000.000002011.01.20 07:310.955100.000.000.000.90
415445882011.01.19 23:01buy0.02eurgbp0.841990.000000.000002011.01.20 02:080.843710.000.000.005.49
415551852011.01.20 02:52sell0.04usdchf0.957600.000000.000002011.01.20 07:310.955140.000.000.0010.30
415628872011.01.20 06:21buy0.01eurgbp0.844480.000000.000002011.01.20 06:530.845960.000.000.002.36
415659482011.01.20 07:07buy0.01eurgbp0.845490.000000.000002011.01.20 14:380.845010.000.000.00-0.77
415699432011.01.20 07:37buy0.02eurgbp0.843040.000000.000002011.01.20 14:380.845020.000.000.006.30
415789422011.01.20 09:01sell0.01usdchf0.954330.000000.000002011.01.21 13:510.960780.000.00-0.01-6.71
416053432011.01.20 13:30sell0.02usdchf0.956520.000000.000002011.01.21 13:510.960770.000.00-0.03-8.85
416089882011.01.20 13:44sell0.04usdchf0.959020.000000.000002011.01.21 13:510.960770.000.00-0.06-7.29
416114132011.01.20 13:59sell0.08usdchf0.961280.000000.000002011.01.21 13:510.960770.000.00-0.114.25
416220702011.01.20 15:01sell0.16usdchf0.963660.000000.000002011.01.21 13:510.960810.000.00-0.2247.46
416311782011.01.20 15:45sell0.32usdchf0.966180.000000.000002011.01.21 13:510.960790.000.00-0.45179.52
416374392011.01.20 16:25buy0.01eurgbp0.847100.000000.000002011.01.21 07:050.848680.000.00-0.012.52
416727912011.01.21 01:24sell0.64usdchf0.968520.000000.000002011.01.21 13:510.960870.000.000.00509.54
416967772011.01.21 07:35buy0.01eurgbp0.849330.000000.000002011.01.21 08:370.850840.000.000.002.40
417101322011.01.21 09:31buy0.01eurgbp0.852710.000000.000002011.01.23 22:150.851610.000.000.01-1.76
417147112011.01.21 10:24buy0.02eurgbp0.850310.000000.000002011.01.23 22:150.851610.000.000.024.15
417194202011.01.21 11:53buy0.04eurgbp0.847970.000000.000002011.01.23 22:150.851640.000.000.0323.48
417381092011.01.21 16:21sell0.01usdchf0.958460.000000.000002011.01.24 10:160.958560.000.00-0.01-0.10
417841762011.01.24 07:36sell0.02usdchf0.960570.000000.000002011.01.24 10:160.958610.000.000.004.09
418126692011.01.24 10:52buy0.01eurgbp0.851630.000000.000002011.01.24 14:020.853190.000.000.002.49
418214782011.01.24 11:47sell0.01usdchf0.957720.000000.000002011.01.24 13:230.956230.000.000.001.56
418320092011.01.24 13:44sell0.01usdchf0.956270.000000.000002011.01.24 14:230.954720.000.000.001.62
418379452011.01.24 14:41buy0.01eurgbp0.853070.000000.000002011.01.24 15:430.854570.000.000.002.40
418434802011.01.24 15:16sell0.01usdchf0.952710.000000.000002011.01.24 15:320.950810.000.000.002.00
418517882011.01.24 16:20buy0.01eurgbp0.854930.000000.000002011.01.25 01:280.854590.000.000.01-0.54
418531102011.01.24 16:32sell0.01usdchf0.948050.000000.000002011.01.25 09:410.946660.000.00-0.011.47
418615962011.01.24 18:56buy0.02eurgbp0.852650.000000.000002011.01.25 01:280.854590.000.000.026.20
418944532011.01.25 08:12buy0.01eurgbp0.856990.000000.000002011.01.25 09:300.859050.000.000.003.26
418972872011.01.25 08:34sell0.02usdchf0.950430.000000.000002011.01.25 09:410.946580.000.000.008.13
419032092011.01.25 09:31buy0.01eurgbp0.860390.000000.000002011.01.25 10:180.861970.000.000.002.49
419100452011.01.25 10:27sell0.01usdchf0.947710.000000.000002011.01.25 11:560.946180.000.000.001.62
419139952011.01.25 11:31buy0.01eurgbp0.862970.000000.000002011.01.25 15:260.864480.000.000.002.39
419279352011.01.25 14:12sell0.01usdchf0.943100.000000.000002011.01.25 15:220.943340.000.000.00-0.25
419333242011.01.25 15:03sell0.02usdchf0.945450.000000.000002011.01.25 15:220.943340.000.000.004.47
419386222011.01.25 15:49sell0.01usdchf0.942970.000000.000002011.01.25 18:520.943330.000.000.00-0.38
419386242011.01.25 15:49buy0.01eurgbp0.864650.000000.000002011.01.25 19:180.864280.000.000.00-0.58
419431062011.01.25 16:27sell0.02usdchf0.945170.000000.000002011.01.25 18:520.943330.000.000.003.90
419438322011.01.25 16:36buy0.02eurgbp0.862390.000000.000002011.01.25 19:180.864280.000.000.005.98
419571532011.01.25 19:47sell0.01usdchf0.941830.000000.000002011.01.26 11:400.943460.000.00-0.01-1.73
419617002011.01.25 20:28buy0.01eurgbp0.865690.000000.000002011.01.27 10:330.862570.000.000.03-4.97
419998342011.01.26 08:03sell0.02usdchf0.944020.000000.000002011.01.26 11:400.943460.000.000.001.19
420166162011.01.26 10:19buy0.02eurgbp0.863210.000000.000002011.01.27 10:330.862590.000.000.05-1.97
420183092011.01.26 10:28sell0.04usdchf0.946250.000000.000002011.01.26 11:400.943490.000.000.0011.70
420449332011.01.26 15:01buy0.04eurgbp0.860830.000000.000002011.01.27 10:330.862540.000.000.0910.89
420667052011.01.26 18:19sell0.01usdchf0.942980.000000.000002011.01.26 19:190.943240.000.000.00-0.28
420723252011.01.26 19:11sell0.02usdchf0.945180.000000.000002011.01.26 19:190.943240.000.000.004.11
421219292011.01.27 07:30sell0.01usdchf0.942940.000000.000002011.01.27 10:320.943720.000.000.00-0.83
421254272011.01.27 07:53sell0.02usdchf0.946050.000000.000002011.01.27 10:320.943720.000.000.004.94
421347332011.01.27 08:31buy0.08eurgbp0.858550.000000.000002011.01.27 10:330.862540.000.000.0050.82
421567742011.01.27 11:42sell0.01usdchf0.941510.000000.000002011.01.28 11:280.943580.000.00-0.01-2.19
421611772011.01.27 12:29sell0.02usdchf0.944240.000000.000002011.01.28 11:280.943580.000.00-0.031.40
421632312011.01.27 12:44sell0.01eurgbp0.859680.000000.000002011.01.28 12:030.861550.000.00-0.02-2.98
421832802011.01.27 15:43sell0.02eurgbp0.862080.000000.000002011.01.28 12:030.861550.000.00-0.041.69
421856902011.01.27 16:04sell0.04usdchf0.946640.000000.000002011.01.28 11:280.943580.000.00-0.0612.97
422562222011.01.28 10:24sell0.04eurgbp0.864370.000000.000002011.01.28 12:030.861550.000.000.0017.97
422855992011.01.28 16:24sell0.01usdchf0.942100.000000.000002011.01.31 07:410.940660.000.00-0.011.53
422883812011.01.28 17:33sell0.01eurgbp0.858760.000000.000002011.01.31 01:140.857100.000.00-0.022.63
423339222011.01.31 08:09sell0.01usdchf0.940710.000000.000002011.01.31 13:330.941120.000.000.00-0.44
423415642011.01.31 09:36sell0.02usdchf0.942920.000000.000002011.01.31 13:330.941120.000.000.003.83
423674662011.01.31 14:09sell0.01usdchf0.940980.000000.000002011.01.31 15:220.938920.000.000.002.19
423825542011.01.31 17:16sell0.01eurgbp0.854940.000000.000002011.01.31 18:410.853250.000.000.002.71
423869512011.01.31 18:59sell0.01eurgbp0.853600.000000.000002011.02.01 08:360.854070.000.00-0.02-0.75
424060892011.02.01 06:02sell0.01usdchf0.941130.000000.000002011.02.01 07:410.939740.000.000.001.48
424095332011.02.01 07:38sell0.02eurgbp0.855860.000000.000002011.02.01 08:360.854070.000.000.005.75
424166262011.02.01 09:29sell0.01eurgbp0.852870.000000.000002011.02.01 09:410.851360.000.000.002.44
424227892011.02.01 10:36sell0.01usdchf0.940780.000000.000002011.02.01 15:390.942560.000.000.00-1.89
424315602011.02.01 13:34sell0.01eurgbp0.853600.000000.000002011.02.02 09:100.853910.000.00-0.02-0.50
424323592011.02.01 13:50sell0.02usdchf0.942950.000000.000002011.02.01 15:390.942550.000.000.000.85
424385612011.02.01 15:04sell0.04usdchf0.945250.000000.000002011.02.01 15:390.942460.000.000.0011.84
424484512011.02.01 16:38sell0.01usdchf0.940620.000000.000002011.02.01 16:500.939060.000.000.001.66
424505512011.02.01 17:05sell0.02eurgbp0.855830.000000.000002011.02.02 09:100.853910.000.00-0.046.21
424562552011.02.01 18:04sell0.01usdchf0.934750.000000.000002011.02.02 05:060.933240.000.00-0.011.62
424844162011.02.02 08:38sell0.01usdchf0.934060.000000.000002011.02.02 13:290.935760.000.000.00-1.82
424871462011.02.02 09:31sell0.01eurgbp0.852540.000000.000002011.02.03 07:450.850930.000.00-0.062.61
424926752011.02.02 11:19sell0.02usdchf0.936290.000000.000002011.02.02 13:290.935780.000.000.001.09
424948522011.02.02 11:49sell0.04usdchf0.938560.000000.000002011.02.02 13:290.935760.000.000.0011.97
425200922011.02.02 18:17buy0.01usdchf0.942810.000000.000002011.02.03 07:360.942540.000.000.01-0.29
425243222011.02.02 20:13buy0.02usdchf0.940810.000000.000002011.02.03 07:360.942500.000.000.033.59
425451982011.02.03 07:59buy0.01usdchf0.942790.000000.000002011.02.03 11:440.944550.000.000.001.86
425504742011.02.03 09:29sell0.01eurgbp0.848040.000000.000002011.02.03 13:360.846370.000.000.002.71
425643232011.02.03 13:30buy0.01usdchf0.945430.000000.000002011.02.03 13:400.947290.000.000.001.96
425734062011.02.03 14:30sell0.01eurgbp0.844360.000000.000002011.02.04 08:140.842810.000.00-0.022.51
426251322011.02.04 11:31buy0.01usdchf0.948230.000000.000002011.02.04 12:580.949980.000.000.001.84
426320032011.02.04 13:32buy0.01usdchf0.952380.000000.000002011.02.04 13:360.951920.000.000.00-0.48
426323412011.02.04 13:33buy0.02usdchf0.949710.000000.000002011.02.04 13:360.951960.000.000.004.73
426396922011.02.04 14:22buy0.01usdchf0.954920.000000.000002011.02.04 15:130.956350.000.000.001.50
426484332011.02.04 16:17buy0.01usdchf0.958070.000000.000002011.02.07 07:160.956330.000.000.00-1.82
426498202011.02.04 16:36sell0.01eurgbp0.843890.000000.000002011.02.07 07:310.842370.000.000.002.45
426502072011.02.04 16:40buy0.02usdchf0.955760.000000.000002011.02.07 07:160.956330.000.000.011.19
426688772011.02.07 01:20buy0.04usdchf0.953550.000000.000002011.02.07 07:160.956330.000.000.0011.63
426907332011.02.07 08:19buy0.01usdchf0.957760.000000.000002011.02.07 11:090.959330.000.000.001.64
426969532011.02.07 09:36sell0.01eurgbp0.841470.000000.000002011.02.07 13:390.839830.000.000.002.64
427056322011.02.07 11:48buy0.01usdchf0.959590.000000.000002011.02.07 14:220.958050.000.000.00-1.61
427086452011.02.07 12:37buy0.02usdchf0.957410.000000.000002011.02.07 14:220.958050.000.000.001.34
427096522011.02.07 12:55buy0.04usdchf0.955000.000000.000002011.02.07 14:220.958050.000.000.0012.73
427197162011.02.07 14:50sell0.01eurgbp0.838980.000000.000002011.02.10 16:140.845430.000.00-0.01-10.39
427256052011.02.07 16:11sell0.02eurgbp0.841260.000000.000002011.02.10 16:140.845430.000.00-0.01-13.43
427276462011.02.07 16:43buy0.01usdchf0.957970.000000.000002011.02.08 13:010.956350.000.000.00-1.69
427332742011.02.07 19:02buy0.02usdchf0.955620.000000.000002011.02.08 13:010.956390.000.000.011.61
427466882011.02.08 02:59sell0.04eurgbp0.843500.000000.000002011.02.10 16:140.845430.000.00-0.04-12.43
427537662011.02.08 06:59buy0.04usdchf0.953450.000000.000002011.02.08 13:010.956410.000.000.0012.38
427688022011.02.08 10:38sell0.08eurgbp0.845820.000000.000002011.02.10 16:140.845410.000.00-0.075.28
427776172011.02.08 12:29sell0.16eurgbp0.847790.000000.000002011.02.10 16:140.845410.000.00-0.1561.34
427857912011.02.08 14:34buy0.01usdchf0.956460.000000.000002011.02.08 15:100.958330.000.000.001.95
427882642011.02.08 15:03sell0.32eurgbp0.850080.000000.000002011.02.10 16:140.845410.000.00-0.28240.71
427910902011.02.08 15:38buy0.01usdchf0.959290.000000.000002011.02.08 18:090.958830.000.000.00-0.48
427949042011.02.08 16:30buy0.02usdchf0.956840.000000.000002011.02.08 18:090.958830.000.000.004.15
428015212011.02.08 19:16buy0.01usdchf0.961130.000000.000002011.02.08 19:460.962960.000.000.001.90
428061632011.02.08 20:53buy0.01usdchf0.963360.000000.000002011.02.09 00:140.964950.000.000.001.65
428277712011.02.09 08:46buy0.01usdchf0.965030.000000.000002011.02.10 06:430.960800.000.000.01-4.40
428438962011.02.09 13:37buy0.02usdchf0.962800.000000.000002011.02.10 06:430.960800.000.000.03-4.16
428476132011.02.09 14:28sell0.64eurgbp0.852340.000000.000002011.02.10 16:140.845410.000.00-0.42714.40
428500962011.02.09 15:01buy0.04usdchf0.960220.000000.000002011.02.10 06:430.960800.000.000.052.41
428620542011.02.09 17:11buy0.08usdchf0.958050.000000.000002011.02.10 06:430.960810.000.000.1022.98
428662982011.02.09 18:07buy0.16usdchf0.955730.000000.000002011.02.10 06:430.960810.000.000.2084.60
429009902011.02.10 09:11buy0.01usdchf0.963630.000000.000002011.02.10 11:010.963240.000.000.00-0.40
429029972011.02.10 09:25buy0.02usdchf0.961260.000000.000002011.02.10 11:010.963240.000.000.004.11
429092232011.02.10 11:26buy0.01usdchf0.963430.000000.000002011.02.10 13:410.965090.000.000.001.72
429259802011.02.10 14:29buy0.01usdchf0.965430.000000.000002011.02.10 15:020.967050.000.000.001.68
429410352011.02.10 18:01sell0.01eurgbp0.844940.000000.000002011.02.11 08:300.843400.000.000.002.48
429417362011.02.10 18:16buy0.01usdchf0.968260.000000.000002011.02.10 19:240.969790.000.000.001.58
429470122011.02.10 20:02buy0.01usdchf0.969890.000000.000002011.02.11 07:360.971530.000.000.001.69
429722612011.02.11 08:13buy0.01usdchf0.970770.000000.000002011.02.11 10:430.972280.000.000.001.55
429755602011.02.11 09:16sell0.01eurgbp0.843100.000000.000002011.02.14 00:150.843520.000.00-0.02-0.67
429790622011.02.11 10:29sell0.02eurgbp0.845450.000000.000002011.02.14 00:150.843490.000.00-0.046.28
429819882011.02.11 11:24buy0.01usdchf0.973560.000000.000002011.02.11 16:060.972960.000.000.00-0.62
429930752011.02.11 15:23buy0.02usdchf0.970950.000000.000002011.02.11 16:060.972970.000.000.004.15
430339742011.02.14 08:23sell0.01eurgbp0.842340.000000.000002011.02.14 08:570.840830.000.000.002.42
430445692011.02.14 10:51buy0.01usdchf0.973360.000000.000002011.02.15 07:540.971430.000.000.00-1.99
430490272011.02.14 12:30sell0.01eurgbp0.840860.000000.000002011.02.15 11:110.841300.000.00-0.02-0.71
430552432011.02.14 14:31buy0.02usdchf0.970910.000000.000002011.02.15 07:540.971430.000.000.011.07
430776892011.02.15 01:32buy0.04usdchf0.968360.000000.000002011.02.15 07:540.971400.000.000.0012.52
431040732011.02.15 09:42sell0.02eurgbp0.843340.000000.000002011.02.15 11:110.841300.000.000.006.56
431071232011.02.15 10:14sell0.01usdchf0.968730.000000.000002011.02.15 13:480.969080.000.000.00-0.36
431152612011.02.15 12:20sell0.01eurgbp0.839350.000000.000002011.02.15 13:120.837670.000.000.002.72
431175242011.02.15 12:57sell0.02usdchf0.971250.000000.000002011.02.15 13:480.969080.000.000.004.48
431215132011.02.15 13:39sell0.01eurgbp0.837350.000000.000002011.02.15 19:300.835770.000.000.002.55
431394692011.02.15 19:04sell0.01usdchf0.966000.000000.000002011.02.16 03:270.964460.000.00-0.011.60
431432842011.02.15 20:43sell0.01eurgbp0.836050.000000.000002011.02.18 07:590.839040.000.00-0.10-4.84
431668212011.02.16 06:46sell0.01usdchf0.962770.000000.000002011.02.16 15:440.968120.000.000.00-5.53
431683292011.02.16 06:54sell0.02eurgbp0.838400.000000.000002011.02.18 07:590.839030.000.00-0.16-2.05
431806502011.02.16 10:30sell0.04eurgbp0.840490.000000.000002011.02.18 07:590.839030.000.00-0.319.46
431833712011.02.16 10:50sell0.02usdchf0.968200.000000.000002011.02.16 15:440.968110.000.000.000.19
431861782011.02.16 11:15sell0.08eurgbp0.842780.000000.000002011.02.18 07:590.839040.000.00-0.6348.48
431948992011.02.16 13:32sell0.04usdchf0.970580.000000.000002011.02.16 15:440.968130.000.000.0010.12
431971332011.02.16 13:52sell0.08usdchf0.972900.000000.000002011.02.16 15:440.968130.000.000.0039.42
432384672011.02.16 20:40sell0.01usdchf0.959030.000000.000002011.02.17 02:030.957520.000.00-0.041.58
432631712011.02.17 06:28sell0.01usdchf0.958410.000000.000002011.02.17 07:580.956800.000.000.001.68
432704142011.02.17 08:25sell0.01usdchf0.956450.000000.000002011.02.17 09:090.956340.000.000.000.12
432714652011.02.17 08:40sell0.02usdchf0.958720.000000.000002011.02.17 09:090.956320.000.000.005.02
432776822011.02.17 10:33sell0.01usdchf0.956250.000000.000002011.02.17 13:370.954540.000.000.001.79
432911542011.02.17 14:27sell0.01usdchf0.952500.000000.000002011.02.17 14:490.951000.000.000.001.58
432955822011.02.17 15:13sell0.01usdchf0.950100.000000.000002011.02.17 15:220.948320.000.000.001.88
433087702011.02.17 17:46sell0.01usdchf0.950390.000000.000002011.02.18 13:380.950750.000.00-0.01-0.38
433402942011.02.18 08:48sell0.02usdchf0.952580.000000.000002011.02.18 13:380.950750.000.000.003.85
433505812011.02.18 10:29sell0.01eurgbp0.836820.000000.000002011.02.22 03:100.839910.000.00-0.02-4.99
433595722011.02.18 12:53sell0.02eurgbp0.839340.000000.000002011.02.22 03:100.839910.000.00-0.04-1.84
433710842011.02.18 14:51sell0.01usdchf0.950140.000000.000002011.02.18 16:440.948360.000.000.001.88
433801502011.02.18 16:29sell0.04eurgbp0.841600.000000.000002011.02.22 03:100.839910.000.00-0.0610.92
434091122011.02.20 23:50sell0.08eurgbp0.843770.000000.000002011.02.22 03:100.839910.000.00-0.0649.89
434709622011.02.21 17:47sell0.01usdchf0.946010.000000.000002011.02.22 05:480.947720.000.00-0.01-1.80
434935892011.02.22 01:43sell0.02usdchf0.948230.000000.000002011.02.22 05:480.947720.000.000.001.08
435014512011.02.22 03:10sell0.04usdchf0.950480.000000.000002011.02.22 05:480.947720.000.000.0011.65
435098412011.02.22 06:02sell0.01eurgbp0.840080.000000.000002011.02.22 07:350.838570.000.000.002.44
435193032011.02.22 08:09sell0.01eurgbp0.838680.000000.000002011.03.01 08:000.848070.000.00-0.06-15.30
435221202011.02.22 08:38sell0.01usdchf0.945510.000000.000002011.02.22 10:310.943960.000.000.001.64
435322442011.02.22 10:31sell0.02eurgbp0.841380.000000.000002011.03.01 08:000.848050.000.00-0.13-21.73
435325002011.02.22 10:32sell0.01usdchf0.943450.000000.000002011.02.22 10:410.941830.000.000.001.72
435368652011.02.22 11:08sell0.04eurgbp0.843700.000000.000002011.03.01 08:000.848050.000.00-0.21-28.34
435372392011.02.22 11:13sell0.01usdchf0.942400.000000.000002011.02.22 12:060.940820.000.000.001.68
435405342011.02.22 11:57sell0.08eurgbp0.846000.000000.000002011.03.01 08:000.848050.000.00-0.42-26.71
435464542011.02.22 13:02sell0.01usdchf0.939450.000000.000002011.02.22 18:170.937590.000.000.001.98
436024072011.02.23 07:27sell0.01usdchf0.936680.000000.000002011.02.23 11:220.937090.000.000.00-0.44
436192722011.02.23 10:25sell0.02usdchf0.938980.000000.000002011.02.23 11:220.937090.000.000.004.03
436503182011.02.23 15:28sell0.16eurgbp0.848240.000000.000002011.03.01 08:000.848050.000.00-0.724.96
436632122011.02.23 17:35sell0.01usdchf0.931970.000000.000002011.02.23 23:340.932590.000.00-0.04-0.66
436675922011.02.23 18:42sell0.02usdchf0.934490.000000.000002011.02.23 23:340.932590.000.00-0.084.07
436921872011.02.24 06:34sell0.01usdchf0.928280.000000.000002011.02.24 07:460.928370.000.000.00-0.10
436948922011.02.24 07:03sell0.02usdchf0.930540.000000.000002011.02.24 07:450.928370.000.000.004.67
437071152011.02.24 08:43sell0.01usdchf0.927880.000000.000002011.02.24 09:060.926410.000.000.001.59
437076402011.02.24 08:45sell0.32eurgbp0.850510.000000.000002011.03.01 08:000.848050.000.00-0.72128.21
437121032011.02.24 09:34sell0.01usdchf0.925520.000000.000002011.02.24 11:390.925910.000.000.00-0.42
437174352011.02.24 10:53sell0.02usdchf0.927850.000000.000002011.02.24 11:390.925900.000.000.004.21
437179552011.02.24 11:00sell0.64eurgbp0.852970.000000.000002011.03.01 08:000.848050.000.00-1.47512.82
437390622011.02.24 15:48sell1.28eurgbp0.855300.000000.000002011.03.01 08:000.848050.000.00-2.911 511.37
437461222011.02.24 17:32sell0.01usdchf0.925070.000000.000002011.02.28 03:070.926760.000.00-0.02-1.82
437627172011.02.25 01:15sell2.56eurgbp0.857490.000000.000002011.03.01 08:000.848050.000.00-3.903 935.81
437805742011.02.25 09:05sell0.02usdchf0.927410.000000.000002011.02.28 03:070.926760.000.00-0.031.40
437952162011.02.25 13:08sell0.04usdchf0.929660.000000.000002011.02.28 03:070.926760.000.00-0.0612.52
438529862011.02.28 09:44sell0.01usdchf0.926080.000000.000002011.03.01 17:020.927720.000.00-0.01-1.77
438599072011.02.28 11:44sell0.02usdchf0.928310.000000.000002011.03.01 17:020.927720.000.00-0.031.27
439035462011.03.01 03:35sell0.04usdchf0.930490.000000.000002011.03.01 17:020.927710.000.000.0011.99
439514012011.03.01 16:55sell0.01eurgbp0.846440.000000.000002011.03.02 09:300.846750.000.00-0.01-0.51
439762812011.03.02 06:48sell0.01usdchf0.927040.000000.000002011.03.02 10:520.925390.000.000.001.78
439826932011.03.02 08:37sell0.02eurgbp0.848730.000000.000002011.03.02 09:300.846770.000.000.006.39
439900442011.03.02 09:54sell0.01eurgbp0.846620.000000.000002011.03.10 11:260.854890.000.00-0.08-13.38
439980922011.03.02 11:17sell0.01usdchf0.925270.000000.000002011.03.02 13:300.925590.000.000.00-0.35
440053442011.03.02 13:15sell0.02usdchf0.927510.000000.000002011.03.02 13:300.925530.000.000.004.28
440066952011.03.02 13:26sell0.02eurgbp0.848940.000000.000002011.03.10 11:260.854890.000.00-0.18-19.25
440737722011.03.03 09:50sell0.04eurgbp0.851210.000000.000002011.03.10 11:260.854880.000.00-0.21-23.75
441000232011.03.03 13:33sell0.08eurgbp0.854430.000000.000002011.03.10 11:260.854880.000.00-0.42-5.83
441051982011.03.03 13:45buy0.01usdchf0.928250.000000.000002011.03.03 14:200.929950.000.000.001.83
441076022011.03.03 13:50sell0.16eurgbp0.856460.000000.000002011.03.10 11:260.854900.000.00-0.8440.39
441230202011.03.03 15:24buy0.01usdchf0.930880.000000.000002011.03.03 18:130.932530.000.000.001.77
441402922011.03.03 18:31buy0.01usdchf0.932310.000000.000002011.03.04 13:300.931580.000.000.00-0.78
441654942011.03.04 08:29buy0.02usdchf0.929960.000000.000002011.03.04 13:300.931520.000.000.003.35
441658782011.03.04 08:33sell0.32eurgbp0.858750.000000.000002011.03.10 11:260.854900.000.00-1.45199.33
442805632011.03.07 11:11sell0.01usdchf0.924950.000000.000002011.03.07 15:210.925390.000.000.00-0.48
442936682011.03.07 13:25sell0.64eurgbp0.861010.000000.000002011.03.10 11:260.854900.000.00-2.44632.68
442994772011.03.07 14:43sell0.02usdchf0.927380.000000.000002011.03.07 15:210.925390.000.000.004.30
443036642011.03.07 15:56sell1.28eurgbp0.863190.000000.000002011.03.10 11:260.854840.000.00-4.861 729.27
443276232011.03.08 06:17buy0.01usdchf0.927330.000000.000002011.03.08 06:280.928840.000.000.001.63
443311282011.03.08 07:27buy0.01usdchf0.931290.000000.000002011.03.08 07:450.933690.000.000.002.57
443640302011.03.08 14:51buy0.01usdchf0.935480.000000.000002011.03.08 18:400.935290.000.000.00-0.20
443702022011.03.08 15:38buy0.02usdchf0.933190.000000.000002011.03.08 18:400.935300.000.000.004.51
443914072011.03.08 19:12buy0.01usdchf0.935190.000000.000002011.03.09 03:200.936700.000.000.001.61
445210482011.03.10 10:24buy0.01usdchf0.933050.000000.000002011.03.10 13:140.934610.000.000.001.67
445442732011.03.10 13:39buy0.01usdchf0.935330.000000.000002011.03.11 06:200.933880.000.000.00-1.55
445506562011.03.10 14:36buy0.02usdchf0.933060.000000.000002011.03.11 06:200.933890.000.000.011.78
445633452011.03.10 17:47buy0.01eurgbp0.860500.000000.000002011.03.11 08:060.862190.000.000.002.70
445648112011.03.10 18:29buy0.04usdchf0.930750.000000.000002011.03.11 06:200.933890.000.000.0213.45
445997142011.03.11 08:33buy0.01usdchf0.933710.000000.000002011.03.11 10:570.935400.000.000.001.81
446007502011.03.11 08:57buy0.01eurgbp0.862040.000000.000002011.03.11 15:590.863640.000.000.002.56
446475282011.03.11 16:36buy0.01eurgbp0.863740.000000.000002011.03.11 17:060.865250.000.000.002.42
446512742011.03.11 17:33sell0.01usdchf0.927800.000000.000002011.03.13 23:140.926100.000.00-0.011.84
446516922011.03.11 17:48buy0.01eurgbp0.864990.000000.000002011.03.13 22:150.867310.000.000.003.73
447115452011.03.14 11:36sell0.01usdchf0.927560.000000.000002011.03.14 13:200.926050.000.000.001.63
447236722011.03.14 15:33sell0.01usdchf0.925920.000000.000002011.03.14 17:060.924370.000.000.001.68
447328642011.03.14 18:19sell0.01usdchf0.923690.000000.000002011.03.15 04:290.922140.000.00-0.011.68
447697382011.03.15 08:53sell0.01usdchf0.922430.000000.000002011.03.15 10:510.920810.000.000.001.76
447735522011.03.15 09:57buy0.01eurgbp0.867210.000000.000002011.03.15 15:110.868720.000.000.002.43
447838672011.03.15 11:45sell0.01usdchf0.921660.000000.000002011.03.15 13:010.920210.000.000.001.58
447942132011.03.15 13:43sell0.01usdchf0.919360.000000.000002011.03.15 13:590.917670.000.000.001.84
447977132011.03.15 14:18sell0.01usdchf0.917820.000000.000002011.03.15 17:100.917650.000.000.000.19
448049762011.03.15 15:28buy0.01eurgbp0.869040.000000.000002011.03.15 20:120.870600.000.000.002.51
448100552011.03.15 16:40sell0.02usdchf0.920060.000000.000002011.03.15 17:100.917620.000.000.005.32
448160172011.03.15 18:20sell0.01usdchf0.914960.000000.000002011.03.16 12:030.916750.000.00-0.01-1.95
448184582011.03.15 19:15sell0.02usdchf0.917040.000000.000002011.03.16 12:030.916730.000.00-0.030.68
448226322011.03.15 20:41buy0.01eurgbp0.870730.000000.000002011.03.16 22:250.870320.000.000.00-0.66
448454042011.03.16 08:10buy0.02eurgbp0.868520.000000.000002011.03.16 22:250.870320.000.000.015.77
448476132011.03.16 08:45sell0.04usdchf0.919690.000000.000002011.03.16 12:030.916740.000.000.0012.87
448624262011.03.16 13:02sell0.01usdchf0.916480.000000.000002011.03.16 14:050.914280.000.000.002.41
448808302011.03.16 16:16sell0.01usdchf0.914870.000000.000002011.03.16 16:390.912800.000.000.002.27
448897762011.03.16 17:59sell0.01usdchf0.908680.000000.000002011.03.16 22:130.905330.000.00-0.043.70
449574752011.03.17 09:24buy0.01eurgbp0.869880.000000.000002011.03.18 01:550.869600.000.000.00-0.45
449709452011.03.17 12:05sell0.01usdchf0.899460.000000.000002011.03.17 14:230.899810.000.000.00-0.39
449719472011.03.17 12:26sell0.02usdchf0.901660.000000.000002011.03.17 14:230.899810.000.000.004.11
449770212011.03.17 13:50buy0.02eurgbp0.867680.000000.000002011.03.18 01:550.869610.000.000.006.22
449879362011.03.17 16:20sell0.01usdchf0.899900.000000.000002011.03.17 22:080.898470.000.00-0.011.59
450285492011.03.18 06:14buy0.01eurgbp0.871000.000000.000002011.03.18 09:010.872510.000.000.002.44
450377882011.03.18 09:23buy0.01eurgbp0.872790.000000.000002011.03.18 09:550.874720.000.000.003.11
450418152011.03.18 10:27buy0.01eurgbp0.874210.000000.000002011.03.18 12:070.875800.000.000.002.57
450597892011.03.18 15:39buy0.01eurgbp0.874590.000000.000002011.03.22 07:010.872700.000.000.00-3.08
450623552011.03.18 16:38buy0.01eurusd1.413800.000000.000002011.03.18 17:241.415760.000.000.001.96
450650452011.03.18 17:34sell0.01usdchf0.902540.000000.000002011.03.18 17:590.900980.000.000.001.73
450912652011.03.21 07:41buy0.02eurgbp0.872250.000000.000002011.03.22 07:010.872690.000.000.011.44
450955082011.03.21 08:54buy0.01usdchf0.905380.000000.000002011.03.21 13:350.906920.000.000.001.70
451040472011.03.21 12:08buy0.01eurusd1.417200.000000.000002011.03.21 12:391.418870.000.000.001.67
451102152011.03.21 13:33buy0.04eurgbp0.869980.000000.000002011.03.22 07:010.872690.000.000.0217.67
451127942011.03.21 13:57buy0.01usdchf0.906480.000000.000002011.03.21 14:430.906150.000.000.00-0.36
451147642011.03.21 14:20buy0.02usdchf0.904230.000000.000002011.03.21 14:430.906150.000.000.004.24
451183082011.03.21 15:44buy0.01eurusd1.418710.000000.000002011.03.21 16:181.420550.000.000.001.84
451213332011.03.21 16:51buy0.01eurusd1.420800.000000.000002011.03.21 18:001.422410.000.000.001.61
451248182011.03.21 18:31buy0.01eurusd1.423050.000000.000002011.03.22 02:461.422640.000.000.01-0.41
451314792011.03.21 23:24buy0.02eurusd1.420700.000000.000002011.03.22 02:461.422640.000.000.003.88
451418762011.03.22 06:24buy0.01eurusd1.422990.000000.000002011.03.22 08:481.424430.000.000.001.44
451501022011.03.22 09:15buy0.01eurusd1.424310.000000.000002011.03.23 10:301.421280.000.000.01-3.03
451513252011.03.22 09:31sell0.01eurgbp0.869500.000000.000002011.03.22 13:140.867970.000.000.002.51
451549332011.03.22 10:27sell0.01usdchf0.902580.000000.000002011.03.23 07:250.900300.000.00-0.012.53
451643512011.03.22 12:53buy0.02eurusd1.421980.000000.000002011.03.23 10:301.421280.000.000.02-1.40
451679842011.03.22 13:49buy0.04eurusd1.419570.000000.000002011.03.23 10:301.421230.000.000.046.64
451712142011.03.22 14:37sell0.01eurgbp0.866260.000000.000002011.03.23 20:580.867990.000.00-0.02-2.81
451872012011.03.22 23:38buy0.08eurusd1.417290.000000.000002011.03.23 10:301.421230.000.000.0031.52
452034442011.03.23 08:05sell0.01usdchf0.900070.000000.000002011.03.23 08:370.898370.000.000.001.89
452074272011.03.23 09:02sell0.02eurgbp0.868470.000000.000002011.03.23 20:580.867990.000.000.001.56
452077142011.03.23 09:08sell0.01usdchf0.899050.000000.000002011.03.24 14:340.904340.000.00-0.04-5.85
452088752011.03.23 09:30sell0.04eurgbp0.870770.000000.000002011.03.23 20:580.867990.000.000.0018.06
452151542011.03.23 11:21sell0.02usdchf0.901350.000000.000002011.03.24 14:340.904350.000.00-0.08-6.63
452185002011.03.23 12:23sell0.01eurusd1.414600.000000.000002011.03.23 12:401.412920.000.000.001.68
452217812011.03.23 13:16sell0.01eurusd1.413310.000000.000002011.03.23 13:281.411780.000.000.001.53
452236062011.03.23 13:42sell0.04usdchf0.903560.000000.000002011.03.24 14:340.904330.000.00-0.17-3.41
452253262011.03.23 14:03sell0.08usdchf0.905790.000000.000002011.03.24 14:340.904330.000.00-0.3412.92
452255972011.03.23 14:06sell0.01eurusd1.411550.000000.000002011.03.23 16:001.412100.000.000.00-0.55
452268822011.03.23 14:22sell0.02eurusd1.414130.000000.000002011.03.23 16:001.412080.000.000.004.10
452322242011.03.23 15:45sell0.16usdchf0.908350.000000.000002011.03.24 14:340.904300.000.00-0.6771.66
452348792011.03.23 16:38sell0.01eurusd1.411410.000000.000002011.03.23 20:451.409950.000.000.001.46
452549742011.03.24 03:57sell0.32usdchf0.910550.000000.000002011.03.24 14:340.904170.000.000.00225.80
452630192011.03.24 07:33sell0.01eurgbp0.867110.000000.000002011.04.05 08:290.875110.000.00-0.15-12.97
452692472011.03.24 09:03sell0.02eurgbp0.869440.000000.000002011.04.05 08:290.875170.000.00-0.24-18.58
452711252011.03.24 09:31sell0.04eurgbp0.871930.000000.000002011.04.05 08:290.875100.000.00-0.50-20.56
452750012011.03.24 10:34sell0.08eurgbp0.874190.000000.000002011.04.05 08:290.875110.000.00-1.01-11.94
452998572011.03.24 15:08sell0.16eurgbp0.876760.000000.000002011.04.05 08:290.875120.000.00-2.0742.54
453081702011.03.24 16:00buy0.01eurusd1.419960.000000.000002011.03.24 16:321.420170.000.000.000.21
453105872011.03.24 16:20buy0.02eurusd1.417660.000000.000002011.03.24 16:321.420170.000.000.005.02
453122282011.03.24 16:32sell0.32eurgbp0.879320.000000.000002011.04.05 08:290.875120.000.00-4.07217.88
453215822011.03.24 19:00buy0.01eurusd1.418500.000000.000002011.03.25 01:141.418000.000.000.01-0.50
453336672011.03.24 23:19buy0.02eurusd1.416000.000000.000002011.03.25 01:141.418000.000.000.004.00
453508622011.03.25 06:11buy0.01usdchf0.908960.000000.000002011.03.25 07:290.910480.000.000.001.67
453510872011.03.25 06:21buy0.01eurusd1.417540.000000.000002011.03.25 06:541.419120.000.000.001.58
453534192011.03.25 07:27buy0.01eurusd1.418560.000000.000002011.03.25 15:461.415290.000.000.00-3.27
453548422011.03.25 07:59buy0.01usdchf0.910990.000000.000002011.03.25 08:280.912630.000.000.001.80
453557612011.03.25 08:05buy0.02eurusd1.415840.000000.000002011.03.25 15:461.415290.000.000.00-1.10
453686582011.03.25 12:27buy0.04eurusd1.413550.000000.000002011.03.25 15:461.415310.000.000.007.04
453715612011.03.25 13:10buy0.01usdchf0.914980.000000.000002011.03.25 16:190.916650.000.000.001.82
453766552011.03.25 14:15buy0.08eurusd1.411300.000000.000002011.03.25 15:461.415350.000.000.0032.40
453967162011.03.25 17:29buy0.01usdchf0.919130.000000.000002011.03.25 19:160.920970.000.000.002.00
453981202011.03.25 17:56sell0.01eurusd1.406950.000000.000002011.03.27 21:151.405500.000.00-0.021.45
454451452011.03.28 08:55sell0.64eurgbp0.881570.000000.000002011.04.05 08:290.875140.000.00-6.21667.12
454523442011.03.28 10:48sell0.01eurusd1.404520.000000.000002011.03.28 12:311.402810.000.000.001.71
454604382011.03.28 13:07buy0.01usdchf0.920430.000000.000002011.03.28 17:040.918620.000.000.00-1.97
454624852011.03.28 13:44buy0.02usdchf0.918180.000000.000002011.03.28 17:040.918620.000.000.000.96
454664492011.03.28 14:32buy0.04usdchf0.915590.000000.000002011.03.28 17:040.918620.000.000.0013.19
455053532011.03.29 06:13buy0.01eurusd1.411980.000000.000002011.03.29 07:141.413670.000.000.001.69
455057712011.03.29 06:17sell0.01usdchf0.914650.000000.000002011.03.30 16:300.919590.000.00-0.01-5.37
455111532011.03.29 07:58buy0.01eurusd1.413730.000000.000002011.03.29 19:581.410620.000.000.00-3.11
455128322011.03.29 08:36sell0.02usdchf0.917050.000000.000002011.03.30 16:300.919590.000.00-0.03-5.52
455153292011.03.29 09:24buy0.02eurusd1.411200.000000.000002011.03.29 19:581.410630.000.000.00-1.14
455179972011.03.29 10:09sell0.04usdchf0.919410.000000.000002011.03.30 16:300.919590.000.00-0.06-0.78
455198322011.03.29 10:34buy0.04eurusd1.408860.000000.000002011.03.29 19:581.410610.000.000.007.00
455246982011.03.29 11:29buy0.08eurusd1.406410.000000.000002011.03.29 19:581.410550.000.000.0033.12
455315332011.03.29 12:55sell0.08usdchf0.921640.000000.000002011.03.30 16:300.919590.000.00-0.1117.83
455541572011.03.29 20:53buy0.01eurusd1.411060.000000.000002011.03.30 00:191.412610.000.000.011.55
455690632011.03.30 03:32sell0.16usdchf0.923580.000000.000002011.03.30 16:300.919590.000.000.0069.42
455945442011.03.30 10:04sell0.01eurusd1.407640.000000.000002011.03.30 10:251.406300.000.000.001.34
456054392011.03.30 13:16sell0.01eurusd1.408010.000000.000002011.03.30 14:011.406440.000.000.001.57
456100552011.03.30 14:23sell0.32usdchf0.925950.000000.000002011.03.30 16:300.919590.000.000.00221.32
456213512011.03.30 17:38buy0.01eurusd1.412760.000000.000002011.03.31 02:211.414260.000.000.031.50
456261602011.03.30 21:14sell0.01usdchf0.918120.000000.000002011.03.31 06:120.916620.000.000.001.64
456450192011.03.31 06:13buy0.01eurusd1.415810.000000.000002011.03.31 07:121.417220.000.000.001.41
456524322011.03.31 07:54buy0.01eurusd1.418480.000000.000002011.03.31 08:471.420050.000.000.001.57
456564542011.03.31 08:48sell0.01usdchf0.915120.000000.000002011.03.31 13:230.912980.000.000.002.34
456655012011.03.31 11:18sell1.28eurgbp0.883890.000000.000002011.04.05 08:290.875140.000.00-2.531 815.63
456667302011.03.31 11:46buy0.01eurusd1.422080.000000.000002011.03.31 14:281.420630.000.000.00-1.45
456697412011.03.31 12:36buy0.02eurusd1.419740.000000.000002011.03.31 14:281.420650.000.000.001.82
456726212011.03.31 13:00buy0.04eurusd1.417310.000000.000002011.03.31 14:281.420650.000.000.0013.36
456762752011.03.31 13:41sell0.01usdchf0.913750.000000.000002011.04.01 18:410.923140.000.00-0.01-10.17
456845442011.03.31 15:07sell0.02usdchf0.916030.000000.000002011.04.01 18:410.923140.000.00-0.03-15.40
456901702011.03.31 17:22buy0.01eurusd1.419700.000000.000002011.04.01 14:471.413990.000.000.01-5.71
456964242011.03.31 19:59sell0.04usdchf0.918290.000000.000002011.04.01 18:410.923140.000.00-0.06-21.02
456965062011.03.31 20:00buy0.02eurusd1.417350.000000.000002011.04.01 14:471.413960.000.000.02-6.78
457093112011.04.01 02:51sell0.08usdchf0.920530.000000.000002011.04.01 18:410.923140.000.000.00-22.62
457213432011.04.01 07:45sell0.16usdchf0.922690.000000.000002011.04.01 18:410.923140.000.000.00-7.80
457217412011.04.01 07:51buy0.04eurusd1.414830.000000.000002011.04.01 14:471.413960.000.000.00-3.48
457333292011.04.01 12:30sell0.32usdchf0.925570.000000.000002011.04.01 18:410.923140.000.000.0084.23
457334532011.04.01 12:30buy0.08eurusd1.412700.000000.000002011.04.01 14:471.413930.000.000.009.84
457357432011.04.01 12:37sell0.64usdchf0.928460.000000.000002011.04.01 18:410.923140.000.000.00368.83
457362822011.04.01 12:40buy0.16eurusd1.409830.000000.000002011.04.01 14:471.413930.000.000.0065.60
457414552011.04.01 13:44sell1.28usdchf0.930970.000000.000002011.04.01 18:410.923140.000.000.001 085.69
457422192011.04.01 13:46buy0.32eurusd1.407180.000000.000002011.04.01 14:471.413950.000.000.00216.64
457424392011.04.01 13:47sell2.56usdchf0.933190.000000.000002011.04.01 18:410.923060.000.000.002 809.44
457572512011.04.01 17:43buy0.01eurusd1.421990.000000.000002011.04.01 18:271.423520.000.000.001.53
458086082011.04.04 12:51buy0.01eurusd1.424560.000000.000002011.04.04 14:401.424400.000.000.00-0.16
458141022011.04.04 14:05buy0.02eurusd1.422300.000000.000002011.04.04 14:401.424260.000.000.003.92
458158462011.04.04 14:32sell0.01usdchf0.920270.000000.000002011.04.05 05:210.922110.000.00-0.01-2.00
458187232011.04.04 15:09buy0.01eurusd1.424080.000000.000002011.04.05 15:031.420880.000.000.01-3.20
458205392011.04.04 15:24buy0.02eurusd1.421300.000000.000002011.04.05 15:031.420890.000.000.02-0.82
458210552011.04.04 15:28sell0.02usdchf0.922690.000000.000002011.04.05 05:210.922110.000.00-0.031.26
458377172011.04.04 23:52sell0.04usdchf0.925000.000000.000002011.04.05 05:210.922110.000.000.0012.54
458451612011.04.05 02:14buy0.04eurusd1.419340.000000.000002011.04.05 15:031.420890.000.000.006.20
458680862011.04.05 09:26sell0.01eurgbp0.873220.000000.000002011.04.05 13:030.871670.000.000.002.52
458697992011.04.05 10:01buy0.08eurusd1.416970.000000.000002011.04.05 15:031.420840.000.000.0030.96
458818612011.04.05 13:32sell0.01eurgbp0.872040.000000.000002011.04.06 01:290.872400.000.000.00-0.59
458906612011.04.05 15:44sell0.02eurgbp0.874300.000000.000002011.04.06 01:290.872400.000.000.006.21
458921992011.04.05 16:09buy0.01usdchf0.924990.000000.000002011.04.06 01:400.927180.000.000.002.36
459178502011.04.06 06:54buy0.01eurusd1.427360.000000.000002011.04.06 07:061.428930.000.000.001.57
459236142011.04.06 08:18buy0.01eurusd1.430330.000000.000002011.04.06 14:021.429850.000.000.00-0.48
459254272011.04.06 08:50sell0.01usdchf0.917290.000000.000002011.04.06 11:040.915620.000.000.001.82
459371822011.04.06 13:33buy0.02eurusd1.427910.000000.000002011.04.06 14:021.429850.000.000.003.88
459454332011.04.06 15:16sell0.01usdchf0.916550.000000.000002011.04.07 06:510.916560.000.00-0.04-0.01
459457362011.04.06 15:23buy0.01eurusd1.434480.000000.000002011.04.07 12:321.431180.000.000.03-3.30
459480692011.04.06 16:48sell0.02usdchf0.918790.000000.000002011.04.07 06:510.916540.000.00-0.084.91
459563192011.04.06 23:39buy0.02eurusd1.432240.000000.000002011.04.07 12:321.431240.000.000.00-2.00
459637772011.04.07 04:38buy0.04eurusd1.429980.000000.000002011.04.07 12:321.431450.000.000.005.88
459670632011.04.07 06:28buy0.01eurgbp0.879070.000000.000002011.04.07 12:070.877460.000.000.00-2.63
459687662011.04.07 07:02buy0.02eurgbp0.876710.000000.000002011.04.07 12:070.877460.000.000.002.45
459755252011.04.07 09:52buy0.08eurusd1.427740.000000.000002011.04.07 12:321.431590.000.000.0030.80
459762722011.04.07 10:12buy0.04eurgbp0.874390.000000.000002011.04.07 12:070.877460.000.000.0020.03
459918732011.04.07 13:43sell0.01eurgbp0.874860.000000.000002011.04.08 08:340.876690.000.000.00-3.00
459971682011.04.07 14:42sell0.01usdchf0.916440.000000.000002011.04.08 01:180.914800.000.00-0.011.79
460163192011.04.08 01:17sell0.02eurgbp0.877240.000000.000002011.04.08 08:340.876690.000.000.001.80
460264652011.04.08 06:19buy0.01eurusd1.439420.000000.000002011.04.08 07:271.441250.000.000.001.83
460284952011.04.08 07:04sell0.04eurgbp0.879510.000000.000002011.04.08 08:340.876690.000.000.0018.53
460363112011.04.08 10:05buy0.01eurgbp0.879470.000000.000002011.04.08 10:470.881100.000.000.002.67
460366532011.04.08 10:17buy0.01eurusd1.440780.000000.000002011.04.08 13:011.442360.000.000.001.58
460418212011.04.08 12:26buy0.01eurgbp0.881190.000000.000002011.04.08 15:360.882730.000.000.002.51
460455342011.04.08 13:45buy0.01eurusd1.443770.000000.000002011.04.08 19:481.445570.000.000.001.80
460456002011.04.08 13:46sell0.01usdchf0.911160.000000.000002011.04.08 19:230.909650.000.000.001.66
460980182011.04.11 14:16sell0.01usdchf0.908040.000000.000002011.04.11 15:290.908280.000.000.00-0.26
460993302011.04.11 14:41sell0.02usdchf0.910280.000000.000002011.04.11 15:290.908290.000.000.004.38
461055932011.04.11 16:45sell0.01usdchf0.906140.000000.000002011.04.12 03:060.904730.000.00-0.011.56
461119112011.04.11 21:17buy0.01eurgbp0.883330.000000.000002011.04.12 07:100.884840.000.000.002.45
461316882011.04.12 06:39sell0.01eurusd1.439060.000000.000002011.04.12 15:211.445210.000.000.00-6.15
461339012011.04.12 07:18sell0.02eurusd1.441790.000000.000002011.04.12 15:211.445190.000.000.00-6.80
461364132011.04.12 08:02buy0.01eurgbp0.885570.000000.000002011.04.12 08:300.887300.000.000.002.81
461380472011.04.12 08:31buy0.01eurgbp0.888030.000000.000002011.04.12 09:240.889540.000.000.002.45
461387892011.04.12 08:38sell0.04eurusd1.444730.000000.000002011.04.12 15:211.445290.000.000.00-2.24
461388622011.04.12 08:39sell0.01usdchf0.902030.000000.000002011.04.12 11:430.900510.000.000.001.69
461437862011.04.12 10:08sell0.08eurusd1.447320.000000.000002011.04.12 15:211.445320.000.000.0016.00
461438732011.04.12 10:09buy0.01eurgbp0.889850.000000.000002011.04.12 18:420.891460.000.000.002.62
461496382011.04.12 12:10sell0.01usdchf0.899210.000000.000002011.04.12 12:380.897660.000.000.001.73
461510642011.04.12 12:28sell0.16eurusd1.449480.000000.000002011.04.12 15:211.445330.000.000.0066.40
461560862011.04.12 13:30sell0.32eurusd1.451610.000000.000002011.04.12 15:211.445130.000.000.00207.36
461560932011.04.12 13:30sell0.01usdchf0.895560.000000.000002011.04.12 14:310.896010.000.000.00-0.50
461587002011.04.12 14:06sell0.02usdchf0.897970.000000.000002011.04.12 14:310.896010.000.000.004.37
461698472011.04.12 16:47sell0.01usdchf0.896520.000000.000002011.04.13 11:250.896780.000.00-0.01-0.29
461712662011.04.12 17:28buy0.01eurusd1.448840.000000.000002011.04.13 05:331.448520.000.000.02-0.32
461733152011.04.12 18:55buy0.01eurgbp0.891370.000000.000002011.04.20 08:300.884030.000.000.07-11.99
461883142011.04.13 01:22buy0.02eurusd1.446400.000000.000002011.04.13 05:331.448520.000.000.004.24
462059682011.04.13 07:52buy0.01eurusd1.451140.000000.000002011.04.13 08:361.450700.000.000.00-0.44
462075272011.04.13 08:06buy0.02eurusd1.448700.000000.000002011.04.13 08:351.450710.000.000.004.02
462132612011.04.13 09:28sell0.02usdchf0.898730.000000.000002011.04.13 11:250.896730.000.000.004.46
462193782011.04.13 11:14buy0.01eurusd1.451280.000000.000002011.04.13 14:531.450570.000.000.00-0.71
462208012011.04.13 11:44sell0.01usdchf0.896590.000000.000002011.04.13 14:510.894760.000.000.002.05
462231822011.04.13 12:31buy0.02eurusd1.448880.000000.000002011.04.13 14:531.450600.000.000.003.44
462338472011.04.13 15:24buy0.02eurgbp0.888840.000000.000002011.04.20 08:300.884010.000.000.08-15.77
462340092011.04.13 15:26sell0.01usdchf0.894090.000000.000002011.04.14 04:480.894430.000.00-0.04-0.38
462401982011.04.13 17:15sell0.02usdchf0.896330.000000.000002011.04.14 04:480.894430.000.00-0.084.25
462457612011.04.13 20:31sell0.01eurusd1.443670.000000.000002011.04.14 00:421.442070.000.00-0.131.60
462519402011.04.14 00:45buy0.04eurgbp0.886640.000000.000002011.04.20 08:300.883990.000.000.12-17.31
462649552011.04.14 06:17sell0.01usdchf0.890980.000000.000002011.04.14 12:340.892710.000.000.00-1.94
462706472011.04.14 08:06sell0.02usdchf0.893180.000000.000002011.04.14 12:340.892750.000.000.000.96
462773872011.04.14 09:52buy0.08eurgbp0.884470.000000.000002011.04.20 08:300.883950.000.000.20-6.80
462790922011.04.14 10:07sell0.04usdchf0.895370.000000.000002011.04.14 12:340.892740.000.000.0011.78
462826742011.04.14 11:02sell0.01eurusd1.438530.000000.000002011.04.14 11:101.437260.000.000.001.27
462833072011.04.14 11:07buy0.16eurgbp0.882070.000000.000002011.04.20 08:300.883900.000.000.4047.82
462857402011.04.14 11:48sell0.01eurusd1.438250.000000.000002011.04.15 12:281.443720.000.00-0.04-5.47
462874362011.04.14 12:12sell0.02eurusd1.440700.000000.000002011.04.15 12:281.443720.000.00-0.08-6.04
462904152011.04.14 12:54sell0.01usdchf0.892520.000000.000002011.04.15 12:520.892790.000.00-0.01-0.30
462904492011.04.14 12:54sell0.04eurusd1.443000.000000.000002011.04.15 12:281.443670.000.00-0.17-2.68
462970432011.04.14 14:25sell0.08eurusd1.445290.000000.000002011.04.15 12:281.443680.000.00-0.3412.88
463032492011.04.14 16:12sell0.16eurusd1.447740.000000.000002011.04.15 12:281.443670.000.00-0.6765.12
463065922011.04.14 17:15sell0.32eurusd1.450090.000000.000002011.04.15 12:281.443750.000.00-1.34202.88
463417432011.04.15 12:39sell0.01eurusd1.444000.000000.000002011.04.15 12:421.442240.000.000.001.76
463422492011.04.15 12:42sell0.02usdchf0.894780.000000.000002011.04.15 12:520.892790.000.000.004.46
463450122011.04.15 13:29sell0.01eurusd1.441310.000000.000002011.04.15 13:311.439750.000.000.001.56
463569352011.04.15 17:55sell0.01eurusd1.443230.000000.000002011.04.17 22:061.441730.000.00-0.041.50
463983282011.04.18 08:28sell0.01eurusd1.434100.000000.000002011.04.18 09:021.432490.000.000.001.61
464008522011.04.18 09:19sell0.01eurusd1.432490.000000.000002011.04.18 10:411.430940.000.000.001.55
464026462011.04.18 10:04buy0.32eurgbp0.879820.000000.000002011.04.20 08:300.883840.000.000.40210.12
464034322011.04.18 10:22buy0.01usdchf0.896510.000000.000002011.04.18 11:460.898190.000.000.001.87
464071942011.04.18 11:29sell0.01eurusd1.428980.000000.000002011.04.18 12:011.427280.000.000.001.70
464087072011.04.18 11:58buy0.64eurgbp0.877570.000000.000002011.04.20 08:300.883800.000.000.82651.30
464096592011.04.18 12:15buy0.01usdchf0.898050.000000.000002011.04.18 14:380.896360.000.000.00-1.89
464128322011.04.18 13:03buy0.02usdchf0.895660.000000.000002011.04.18 14:380.896360.000.000.001.56
464145812011.04.18 13:10buy0.04usdchf0.892270.000000.000002011.04.18 14:380.896200.000.000.0017.54
464225002011.04.18 14:26sell0.01eurusd1.426500.000000.000002011.04.18 14:451.424470.000.000.002.03
464312502011.04.18 15:49buy0.01usdchf0.898630.000000.000002011.04.19 09:380.898070.000.000.00-0.62
464381842011.04.18 19:35buy1.28eurgbp0.875330.000000.000002011.04.20 08:300.883830.000.001.641 777.25
464383062011.04.18 19:44buy0.02usdchf0.896380.000000.000002011.04.19 09:380.898160.000.000.013.96
464402022011.04.18 21:20sell0.01eurusd1.423070.000000.000002011.04.19 01:491.421290.000.000.001.78
464690362011.04.19 10:47buy0.01usdchf0.898880.000000.000002011.04.19 17:170.900480.000.000.001.78
464896702011.04.19 17:31buy0.01usdchf0.899970.000000.000002011.04.19 21:040.901520.000.000.001.72
464922462011.04.19 18:45buy0.01eurusd1.434000.000000.000002011.04.19 23:401.435640.000.000.021.64
465154362011.04.20 06:53buy0.01eurusd1.441140.000000.000002011.04.20 07:051.442760.000.000.001.62
465179692011.04.20 07:29buy0.01eurusd1.442530.000000.000002011.04.20 08:221.443980.000.000.001.45
465202862011.04.20 08:14sell0.01usdchf0.894110.000000.000002011.04.20 09:020.892660.000.000.001.62
465247352011.04.20 09:20sell0.01usdchf0.893110.000000.000002011.04.20 11:320.891440.000.000.001.87
465257042011.04.20 09:34buy0.01eurgbp0.886360.000000.000002011.04.21 00:340.886040.000.000.02-0.53
465280612011.04.20 10:16buy0.01eurusd1.449820.000000.000002011.04.20 10:421.452030.000.000.002.21
465314772011.04.20 11:16buy0.01eurusd1.452700.000000.000002011.04.20 12:201.452410.000.000.00-0.29
465332832011.04.20 11:57buy0.02eurusd1.450250.000000.000002011.04.20 12:201.452380.000.000.004.26
465357662011.04.20 12:47sell0.01usdchf0.891200.000000.000002011.04.20 13:210.889210.000.000.002.24
465375722011.04.20 13:19buy0.01eurusd1.453180.000000.000002011.04.20 13:541.452920.000.000.00-0.26
465383382011.04.20 13:26buy0.02eurusd1.450700.000000.000002011.04.20 13:541.453020.000.000.004.64
465438262011.04.20 14:36buy0.02eurgbp0.884010.000000.000002011.04.21 00:340.886040.000.000.046.66
465495322011.04.20 16:21sell0.01usdchf0.890620.000000.000002011.04.20 18:300.888550.000.000.002.33
465563662011.04.20 19:28buy0.01eurusd1.451260.000000.000002011.04.21 00:201.452750.000.000.051.49
465563672011.04.20 19:28sell0.01usdchf0.888570.000000.000002011.04.21 01:180.886680.000.00-0.042.13
465786222011.04.21 06:11buy0.01eurgbp0.887600.000000.000002011.04.25 12:250.884440.000.000.02-5.21
465789002011.04.21 06:18sell0.01usdchf0.885550.000000.000002011.04.21 07:320.884070.000.000.001.67
465789172011.04.21 06:18buy0.01eurusd1.460920.000000.000002011.04.21 07:291.462540.000.000.001.62
465857742011.04.21 08:27sell0.01usdchf0.882920.000000.000002011.04.21 12:010.881440.000.000.001.68
465860402011.04.21 08:30buy0.02eurgbp0.885020.000000.000002011.04.25 12:250.884440.000.000.02-1.91
465895992011.04.21 09:25buy0.01eurusd1.464410.000000.000002011.04.25 00:011.459780.000.000.04-4.63
465927812011.04.21 10:52buy0.02eurusd1.462010.000000.000002011.04.25 00:011.460140.000.000.08-3.74
465929372011.04.21 10:54buy0.04eurgbp0.882770.000000.000002011.04.25 12:250.884440.000.000.0611.02
465962332011.04.21 12:06buy0.04eurusd1.459540.000000.000002011.04.25 00:011.460080.000.000.142.16
465988832011.04.21 12:36buy0.08eurgbp0.880390.000000.000002011.04.25 12:250.884440.000.000.1053.48
466001862011.04.21 12:53buy0.08eurusd1.457290.000000.000002011.04.25 00:011.460190.000.000.3023.20
466052072011.04.21 13:59buy0.16eurusd1.454140.000000.000002011.04.25 00:011.460190.000.000.5896.80
466381412011.04.22 10:35sell0.01usdchf0.884970.000000.000002011.04.22 17:560.885230.000.000.00-0.29
466433642011.04.22 15:22sell0.02usdchf0.887110.000000.000002011.04.22 17:560.885230.000.000.004.25
466676652011.04.25 08:02buy0.01eurusd1.458080.000000.000002011.04.25 08:531.459530.000.000.001.45
466677562011.04.25 08:06sell0.01usdchf0.884370.000000.000002011.04.25 08:550.882770.000.000.001.81
466712092011.04.25 09:49buy0.01eurusd1.460100.000000.000002011.04.25 11:161.461690.000.000.001.59
466724282011.04.25 10:10sell0.01usdchf0.881920.000000.000002011.04.25 10:560.880070.000.000.002.10
466792492011.04.25 12:58buy0.01eurgbp0.884500.000000.000002011.04.26 06:540.884340.000.000.01-0.27
466804622011.04.25 13:27sell0.01usdchf0.879360.000000.000002011.04.26 07:290.880960.000.00-0.01-1.82
466857842011.04.25 14:37sell0.02usdchf0.881720.000000.000002011.04.26 07:290.880960.000.00-0.031.73
466940502011.04.25 18:45buy0.01eurusd1.458320.000000.000002011.04.26 06:331.455890.000.000.02-2.43
466993572011.04.25 23:25buy0.02eurusd1.456030.000000.000002011.04.26 06:331.455830.000.000.00-0.40
467008942011.04.26 00:05buy0.02eurgbp0.882300.000000.000002011.04.26 06:540.884340.000.000.006.72
467012502011.04.26 00:15buy0.04eurusd1.453230.000000.000002011.04.26 06:331.455830.000.000.0010.40
467027402011.04.26 00:43sell0.04usdchf0.883840.000000.000002011.04.26 07:290.880960.000.000.0013.08
467030792011.04.26 00:51buy0.08eurusd1.450930.000000.000002011.04.26 06:321.455990.000.000.0040.48
467233812011.04.26 08:20buy0.01eurgbp0.884380.000000.000002011.04.26 08:570.885890.000.000.002.49
467243062011.04.26 08:36sell0.01usdchf0.877310.000000.000002011.04.26 08:440.875840.000.000.001.68
467289442011.04.26 09:52buy0.01eurgbp0.887280.000000.000002011.04.26 13:030.888840.000.000.002.57
467314822011.04.26 11:05sell0.01usdchf0.876620.000000.000002011.04.26 16:430.877070.000.000.00-0.51
467376872011.04.26 13:18buy0.01eurusd1.463560.000000.000002011.04.26 14:211.463710.000.000.000.15
467385682011.04.26 13:33buy0.02eurusd1.461260.000000.000002011.04.26 14:211.463760.000.000.005.00
467397192011.04.26 13:55sell0.02usdchf0.879060.000000.000002011.04.26 16:430.877070.000.000.004.54
467508992011.04.26 17:21sell0.01usdchf0.877330.000000.000002011.04.26 20:290.875810.000.000.001.74
467514832011.04.26 17:45buy0.01eurusd1.464230.000000.000002011.04.26 22:201.466790.000.000.022.56
467545182011.04.26 20:01buy0.01eurgbp0.888720.000000.000002011.04.26 22:220.890350.000.000.012.69
467785832011.04.27 07:21buy0.01eurgbp0.891040.000000.000002011.04.27 17:500.889170.000.000.00-3.10
467832442011.04.27 08:31buy0.02eurgbp0.888640.000000.000002011.04.27 17:500.889170.000.000.001.76
467856252011.04.27 08:58buy0.01eurusd1.469150.000000.000002011.04.27 13:541.468920.000.000.00-0.23
467868232011.04.27 09:10buy0.04eurgbp0.886140.000000.000002011.04.27 17:500.889140.000.000.0019.87
467895422011.04.27 09:45buy0.02eurusd1.466890.000000.000002011.04.27 13:541.468900.000.000.004.02
468080982011.04.27 15:30buy0.01usdchf0.881590.000000.000002011.05.05 13:500.868900.000.000.02-14.60
468117382011.04.27 16:34buy0.02usdchf0.878970.000000.000002011.05.05 13:500.868950.000.000.10-23.06
468149682011.04.27 17:17buy0.01eurusd1.469810.000000.000002011.04.27 17:421.471590.000.000.001.78
468191002011.04.27 18:26buy0.01eurgbp0.889310.000000.000002011.04.28 07:100.889110.000.000.02-0.33
468192222011.04.27 18:28buy0.01eurusd1.472320.000000.000002011.04.27 18:381.474240.000.000.001.92
468192672011.04.27 18:29buy0.04usdchf0.876780.000000.000002011.05.05 13:500.868950.000.000.18-36.04
468208412011.04.27 18:55buy0.01eurusd1.473680.000000.000002011.04.27 19:281.474960.000.000.001.28
468234552011.04.27 19:35buy0.08usdchf0.874380.000000.000002011.05.05 13:500.868950.000.000.32-49.99
468260402011.04.27 20:30buy0.01eurusd1.478710.000000.000002011.04.28 00:051.480180.000.000.051.47
468358362011.04.28 01:05buy0.16usdchf0.872070.000000.000002011.05.05 13:500.868950.000.000.48-57.45
468391942011.04.28 02:51buy0.32usdchf0.869840.000000.000002011.05.05 13:500.868950.000.000.92-32.78
468471172011.04.28 06:32buy0.02eurgbp0.887100.000000.000002011.04.28 07:100.889110.000.000.006.71
468523272011.04.28 08:14buy0.01eurgbp0.889940.000000.000002011.04.28 14:330.889520.000.000.00-0.70
468570012011.04.28 09:52buy0.01eurusd1.485150.000000.000002011.04.28 13:391.482100.000.000.00-3.05
468595362011.04.28 10:46buy0.02eurusd1.482730.000000.000002011.04.28 13:391.482100.000.000.00-1.26
468611792011.04.28 11:15buy0.04eurusd1.480460.000000.000002011.04.28 13:391.482080.000.000.006.48
468668562011.04.28 12:59buy0.02eurgbp0.887560.000000.000002011.04.28 14:330.889520.000.000.006.53
468676862011.04.28 13:09buy0.08eurusd1.478030.000000.000002011.04.28 13:391.482120.000.000.0032.72
468838542011.04.28 18:36buy0.01eurgbp0.890230.000000.000002011.04.29 00:210.891740.000.000.012.51
468855002011.04.28 20:05buy0.01eurusd1.482180.000000.000002011.04.28 22:321.483930.000.000.021.75
469025632011.04.29 08:21buy0.01eurusd1.484660.000000.000002011.04.29 09:101.486300.000.000.001.64
469054402011.04.29 09:30buy0.64usdchf0.867630.000000.000002011.05.05 13:500.868920.000.001.6295.01
469067782011.04.29 10:06buy0.01eurusd1.486920.000000.000002011.04.29 18:291.485190.000.000.00-1.73
469102742011.04.29 11:55buy1.28usdchf0.865090.000000.000002011.05.05 13:500.868920.000.003.23564.19
469147212011.04.29 13:20buy0.02eurusd1.484600.000000.000002011.04.29 18:291.485170.000.000.001.14
469225402011.04.29 15:19buy0.04eurusd1.482420.000000.000002011.04.29 18:291.485230.000.000.0011.24
469274612011.04.29 17:52sell0.01eurgbp0.887580.000000.000002011.05.02 00:230.886040.000.00-0.022.57
469285332011.04.29 18:31buy2.56usdchf0.862870.000000.000002011.05.05 13:500.868920.000.006.471 782.44
469842732011.05.02 15:22buy0.01eurgbp0.891450.000000.000002011.05.03 02:010.891130.000.000.01-0.53
469989532011.05.02 23:29buy0.02eurgbp0.889210.000000.000002011.05.03 02:010.891130.000.000.006.37
470218562011.05.03 06:08buy0.01eurgbp0.892130.000000.000002011.05.03 08:280.894690.000.000.004.22
470231972011.05.03 06:33buy0.01eurusd1.483400.000000.000002011.05.03 08:581.480380.000.000.00-3.02
470257902011.05.03 07:01buy0.02eurusd1.481050.000000.000002011.05.03 08:581.480320.000.000.00-1.46
470304992011.05.03 07:40buy0.04eurusd1.478760.000000.000002011.05.03 08:581.480320.000.000.006.24
470339872011.05.03 08:13buy0.08eurusd1.476400.000000.000002011.05.03 08:581.480320.000.000.0031.36
470396962011.05.03 09:34buy0.01eurgbp0.897730.000000.000002011.05.03 13:580.899210.000.000.002.44
470558922011.05.03 13:07buy0.01eurusd1.481660.000000.000002011.05.03 13:091.483160.000.000.001.50
470577562011.05.03 13:35buy0.01eurusd1.482640.000000.000002011.05.03 15:011.484620.000.000.001.98
470626252011.05.03 14:51buy0.01eurgbp0.899740.000000.000002011.05.04 08:300.902210.000.000.014.07
470632962011.05.03 14:59buy5.12usdchf0.860600.000000.000002011.05.05 13:500.868920.000.008.604 902.45
470688152011.05.03 16:31buy0.01eurusd1.487360.000000.000002011.05.04 06:431.483110.000.000.02-4.25
470695352011.05.03 16:55buy0.02eurusd1.485060.000000.000002011.05.04 06:431.483110.000.000.04-3.90
470731652011.05.03 18:09buy0.04eurusd1.482820.000000.000002011.05.04 06:431.483110.000.000.071.16
470852352011.05.04 01:16buy0.08eurusd1.480550.000000.000002011.05.04 06:431.483110.000.000.0020.48
470869082011.05.04 01:55buy0.16eurusd1.478260.000000.000002011.05.04 06:431.483120.000.000.0077.76
471067912011.05.04 09:07buy0.01eurusd1.486770.000000.000002011.05.04 12:071.488360.000.000.001.59
471164372011.05.04 12:19buy0.01eurgbp0.900350.000000.000002011.05.04 12:450.902000.000.000.002.73
471212712011.05.04 13:13buy10.24usdchf0.858310.000000.000002011.05.05 13:500.868920.000.0012.9012 503.61
471237132011.05.04 13:50buy0.01eurusd1.492470.000000.000002011.05.05 06:521.488100.000.000.05-4.37
471249532011.05.04 14:00buy20.48usdchf0.856750.000000.000002011.05.05 13:500.868920.000.0025.8028 684.07
471291152011.05.04 14:39buy0.02eurusd1.490220.000000.000002011.05.05 06:521.488100.000.000.11-4.24
471302412011.05.04 14:46buy0.04eurusd1.487930.000000.000002011.05.05 06:521.488100.000.000.220.68
471340432011.05.04 15:21buy0.08eurusd1.485280.000000.000002011.05.05 06:521.488100.000.000.4422.56
471385172011.05.04 16:29buy0.16eurusd1.483050.000000.000002011.05.05 06:521.488110.000.000.8780.96
471687002011.05.05 07:56buy0.01eurgbp0.900580.000000.000002011.05.05 08:280.902980.000.000.003.95
471735182011.05.05 09:17buy0.01eurgbp0.903710.000000.000002011.05.13 17:070.871250.000.000.07-52.52
471762622011.05.05 09:55buy0.02eurgbp0.901460.000000.000002011.05.13 17:060.871130.000.000.09-98.15
471793872011.05.05 10:21buy0.04eurgbp0.899090.000000.000002011.05.13 17:050.871690.000.000.23-177.35
471882462011.05.05 12:31buy0.08eurgbp0.897470.000000.000002011.05.13 17:050.871700.000.000.40-333.61
471886612011.05.05 12:31buy0.16eurgbp0.895170.000000.000002011.05.13 16:560.871280.000.000.81-618.44
471924862011.05.05 12:52buy0.32eurgbp0.892870.000000.000002011.05.13 16:530.871270.000.001.61-1 118.21
471964652011.05.05 13:33sell0.01eurusd1.469490.000000.000002011.05.05 13:491.467650.000.000.001.84
472010502011.05.05 14:19buy0.01usdchf0.867800.000000.000002011.05.05 15:200.869530.000.000.001.99
472041022011.05.05 14:46buy0.64eurgbp0.890510.000000.000002011.05.13 16:520.871380.000.003.28-1 981.48
472096532011.05.05 15:44buy0.01usdchf0.868560.000000.000002011.05.05 16:130.870030.000.000.001.69
472102662011.05.05 15:52buy1.28eurgbp0.888300.000000.000002011.05.13 16:490.871130.000.006.56-3 555.93
472102902011.05.05 15:53sell0.01eurusd1.459460.000000.000002011.05.05 15:581.457810.000.000.001.65
472132562011.05.05 16:36sell0.01eurusd1.458460.000000.000002011.05.05 16:451.456710.000.000.001.75
472138132011.05.05 16:46buy0.01usdchf0.870410.000000.000002011.05.06 07:060.869990.000.000.00-0.48
472153662011.05.05 17:26sell0.01eurusd1.457090.000000.000002011.05.05 18:041.455590.000.000.001.50
472192642011.05.05 18:26sell0.01eurusd1.455250.000000.000002011.05.05 18:531.453800.000.000.001.45
472242892011.05.05 19:57sell0.01eurusd1.452000.000000.000002011.05.06 04:151.453800.000.00-0.04-1.80
472259332011.05.05 21:08sell0.02eurusd1.454290.000000.000002011.05.06 04:151.453800.000.000.000.98
472313212011.05.06 00:10sell0.04eurusd1.456680.000000.000002011.05.06 04:151.453800.000.000.0011.52
472483032011.05.06 07:00buy0.02usdchf0.868010.000000.000002011.05.06 07:060.869980.000.000.004.53
472533032011.05.06 07:52sell0.01eurusd1.453630.000000.000002011.05.06 08:171.452030.000.000.001.60
472534342011.05.06 07:53buy0.01usdchf0.871550.000000.000002011.05.06 08:270.873170.000.000.001.86
472571342011.05.06 08:47buy0.01usdchf0.873050.000000.000002011.05.06 12:300.876030.000.000.003.40
472574912011.05.06 08:55sell0.01eurusd1.452380.000000.000002011.05.06 10:331.452510.000.000.00-0.13
472597512011.05.06 09:42sell0.02eurusd1.454780.000000.000002011.05.06 10:331.452530.000.000.004.50
472616172011.05.06 10:24buy2.56eurgbp0.885830.000000.000002011.05.13 16:390.871780.000.0011.48-5 815.70
472637782011.05.06 11:15sell0.01eurusd1.452740.000000.000002011.05.06 11:441.451190.000.000.001.55
472653232011.05.06 11:45buy5.12eurgbp0.883600.000000.000002011.05.13 16:380.872050.000.0022.95-9 564.72
472666792011.05.06 12:09sell0.01eurusd1.449930.000000.000002011.05.06 12:301.447790.000.000.002.14
472690462011.05.06 12:31sell0.01eurusd1.447640.000000.000002011.05.06 12:351.449730.000.000.00-2.09
472690782011.05.06 12:31buy0.01usdchf0.877180.000000.000002011.05.06 12:360.876790.000.000.00-0.44
472694812011.05.06 12:32sell0.02eurusd1.450410.000000.000002011.05.06 12:351.449730.000.000.001.36
472695952011.05.06 12:32buy0.02usdchf0.874560.000000.000002011.05.06 12:360.876790.000.000.005.09
472700912011.05.06 12:33sell0.04eurusd1.452850.000000.000002011.05.06 12:351.449730.000.000.0012.48
472709882011.05.06 12:37sell0.01eurusd1.448670.000000.000002011.05.06 12:371.447090.000.000.001.58
472736132011.05.06 12:54sell0.01eurusd1.449020.000000.000002011.05.06 13:301.452070.000.000.00-3.05
472737612011.05.06 12:55sell0.02eurusd1.451290.000000.000002011.05.06 13:301.452160.000.000.00-1.74
472753402011.05.06 13:08sell0.04eurusd1.453710.000000.000002011.05.06 13:301.452170.000.000.006.16
472759512011.05.06 13:11sell0.08eurusd1.455950.000000.000002011.05.06 13:301.452170.000.000.0030.24
472832652011.05.06 14:37buy0.01usdchf0.875290.000000.000002011.05.06 16:580.876800.000.000.001.72
472893472011.05.06 16:08buy10.24eurgbp0.880970.000000.000002011.05.13 12:420.878230.000.0045.86-4 567.86
472925142011.05.06 16:35buy20.48eurgbp0.878550.000000.000002011.05.13 12:270.877020.000.0091.76-5 093.32
472964472011.05.06 17:14sell0.01eurusd1.438190.000000.000002011.05.06 17:171.435980.000.000.002.21
472972662011.05.06 17:20buy40.96eurgbp0.876210.000000.000002011.05.11 11:340.869520.000.0078.63-45 227.40
472987812011.05.06 17:46sell0.01eurusd1.437310.000000.000002011.05.06 18:341.435570.000.000.001.74
472989032011.05.06 17:48buy0.01usdchf0.878400.000000.000002011.05.09 09:510.876680.000.000.00-1.96
473136832011.05.09 01:29buy0.02usdchf0.876190.000000.000002011.05.09 09:510.876680.000.000.001.12
473246282011.05.09 06:26buy0.04usdchf0.873920.000000.000002011.05.09 09:510.876680.000.000.0012.59
473393932011.05.09 10:15sell0.01eurusd1.439830.000000.000002011.05.09 10:471.438320.000.000.001.51
473395552011.05.09 10:17buy0.01usdchf0.876520.000000.000002011.05.09 14:010.878030.000.000.001.72
473534902011.05.09 13:33sell0.01eurusd1.431910.000000.000002011.05.09 13:561.430260.000.000.001.65
473933392011.05.10 06:02sell0.01eurusd1.427170.000000.000002011.05.11 12:211.434660.000.00-0.04-7.49
474013802011.05.10 07:48buy0.01usdchf0.878920.000000.000002011.05.10 15:590.880430.000.000.001.72
474175602011.05.10 12:19sell0.02eurusd1.438300.000000.000002011.05.11 12:211.434640.000.00-0.087.32
474367192011.05.10 17:04buy0.01usdchf0.882030.000000.000002011.05.11 12:060.881790.000.000.00-0.27
474409212011.05.10 19:03sell0.04eurusd1.440320.000000.000002011.05.11 12:211.434670.000.00-0.1722.60
474442102011.05.10 20:59buy0.02usdchf0.880030.000000.000002011.05.11 12:060.881790.000.000.013.99
474882642011.05.11 13:57sell0.01eurusd1.430320.000000.000002011.05.11 14:311.428520.000.000.001.80
474902412011.05.11 14:25buy0.01usdchf0.884450.000000.000002011.05.11 16:240.886080.000.000.001.84
474921352011.05.11 14:50sell0.01eurusd1.428730.000000.000002011.05.11 15:561.427320.000.000.001.41
475043372011.05.11 17:08sell0.01eurusd1.421350.000000.000002011.05.11 17:351.419330.000.000.002.02
475048342011.05.11 17:20buy0.01usdchf0.886510.000000.000002011.05.11 17:400.888210.000.000.001.91
475067332011.05.11 17:59sell0.01eurusd1.419660.000000.000002011.05.11 18:241.417830.000.000.001.83
475073882011.05.11 18:14buy0.01usdchf0.887890.000000.000002011.05.12 10:080.889390.000.000.011.69
475318502011.05.12 06:31sell0.01eurusd1.419770.000000.000002011.05.12 08:471.418090.000.000.001.68
475433772011.05.12 09:01sell0.01eurusd1.418830.000000.000002011.05.12 09:321.416600.000.000.002.23
475515772011.05.12 10:34sell0.01eurusd1.414330.000000.000002011.05.13 14:031.423520.000.00-0.04-9.19
475802912011.05.12 17:23buy40.96eurgbp0.875390.000000.000002011.05.13 12:240.877700.000.0026.2115 386.24
476104712011.05.13 08:30sell0.01usdchf0.880560.000000.000002011.05.16 08:190.887700.000.00-0.01-8.04
476202292011.05.13 12:25sell0.02eurusd1.427600.000000.000002011.05.13 14:031.423520.000.000.008.16
476202452011.05.13 12:25sell0.02usdchf0.888260.000000.000002011.05.16 08:180.887670.000.00-0.031.33
476215782011.05.13 12:37sell0.04eurusd1.429890.000000.000002011.05.13 14:031.423450.000.000.0025.76
476383432011.05.13 15:59sell0.04usdchf0.890890.000000.000002011.05.16 08:180.887730.000.00-0.0614.24
476400812011.05.13 16:10sell0.08usdchf0.893140.000000.000002011.05.16 08:180.887810.000.00-0.1148.03
476434662011.05.13 16:42sell0.01eurusd1.408560.000000.000002011.05.13 16:571.408980.000.000.00-0.42
476436672011.05.13 16:45sell0.02eurusd1.410910.000000.000002011.05.13 16:571.408970.000.000.003.88
476442122011.05.13 16:57sell0.01eurusd1.408670.000000.000002011.05.15 21:161.408830.000.00-0.04-0.16
476447832011.05.13 17:02sell0.02eurusd1.411250.000000.000002011.05.15 21:161.408830.000.00-0.084.84
477024802011.05.16 14:32sell0.01usdchf0.883950.000000.000002011.05.16 14:550.882240.000.000.001.94
477089762011.05.16 15:41sell0.01usdchf0.881430.000000.000002011.05.17 16:210.883000.000.00-0.01-1.78
477197762011.05.16 19:45sell0.02usdchf0.883770.000000.000002011.05.17 16:210.883000.000.00-0.031.74
477304142011.05.17 01:34sell0.04usdchf0.885990.000000.000002011.05.17 16:210.883000.000.000.0013.54
477403122011.05.17 06:07buy0.01eurusd1.418410.000000.000002011.05.17 08:381.416890.000.000.00-1.52
477442492011.05.17 07:10buy0.02eurusd1.415990.000000.000002011.05.17 08:381.416930.000.000.001.88
477486002011.05.17 08:18buy0.04eurusd1.413690.000000.000002011.05.17 08:381.416740.000.000.0012.20
477523482011.05.17 09:04buy0.01eurusd1.417520.000000.000002011.05.17 09:071.419190.000.000.001.67
477848382011.05.17 16:59sell0.01usdchf0.883350.000000.000002011.05.17 17:560.881810.000.000.001.75
477900842011.05.17 18:36sell0.01usdchf0.880850.000000.000002011.05.17 22:510.879210.000.00-0.011.87
477901392011.05.17 18:39buy0.01eurusd1.421880.000000.000002011.05.17 20:211.423410.000.000.001.53
477945062011.05.17 21:19buy0.01eurusd1.423720.000000.000002011.05.17 22:531.426700.000.000.002.98
478496772011.05.18 16:17sell0.01usdchf0.879140.000000.000002011.05.19 02:120.879650.000.00-0.04-0.58
478497302011.05.18 16:18buy0.01eurusd1.427260.000000.000002011.05.18 22:511.425190.000.000.05-2.07
478552902011.05.18 18:21buy0.02eurusd1.424440.000000.000002011.05.18 22:511.425190.000.000.111.50
478565562011.05.18 18:38sell0.02usdchf0.881620.000000.000002011.05.19 02:120.879650.000.00-0.084.48
478566602011.05.18 18:40buy0.04eurusd1.422220.000000.000002011.05.18 22:511.425180.000.000.2211.84
478924492011.05.19 10:50buy0.01usdchf0.883700.000000.000002011.05.19 12:010.885410.000.000.001.93
479024182011.05.19 13:10buy0.01usdchf0.887090.000000.000002011.05.20 11:010.883670.000.000.00-3.87
479071882011.05.19 13:56buy0.02usdchf0.884800.000000.000002011.05.20 11:010.883670.000.000.01-2.56
479091992011.05.19 14:08buy0.04usdchf0.882240.000000.000002011.05.20 11:010.883660.000.000.026.43
479229422011.05.19 17:04buy0.01eurusd1.431220.000000.000002011.05.19 23:551.433230.000.000.022.01
479472512011.05.20 07:49buy0.08usdchf0.879580.000000.000002011.05.20 11:010.883680.000.000.0037.12
479504012011.05.20 08:36buy0.01eurusd1.433410.000000.000002011.05.26 13:361.419870.000.000.11-13.54
479528252011.05.20 09:24buy0.02eurusd1.431090.000000.000002011.05.26 13:361.419870.000.000.23-22.44
479544172011.05.20 10:00buy0.04eurusd1.428830.000000.000002011.05.26 13:361.419870.000.000.43-35.84
479554092011.05.20 10:15buy0.08eurusd1.426360.000000.000002011.05.26 13:361.419870.000.000.89-51.92
479579252011.05.20 11:01buy0.16eurusd1.423840.000000.000002011.05.26 13:361.419870.000.001.74-63.52
479602862011.05.20 11:35buy0.32eurusd1.421500.000000.000002011.05.26 13:361.419870.000.003.49-52.16
479667822011.05.20 13:02sell0.01usdchf0.877410.000000.000002011.05.20 14:270.877590.000.000.00-0.21
479729042011.05.20 13:56buy0.64eurusd1.418590.000000.000002011.05.26 13:361.419870.000.006.9781.92
479730032011.05.20 13:57sell0.02usdchf0.879760.000000.000002011.05.20 14:270.877610.000.000.004.90
479760492011.05.20 14:09buy1.28eurusd1.415940.000000.000002011.05.26 13:361.419870.000.0013.98503.04
479870272011.05.20 15:58sell0.01usdchf0.877420.000000.000002011.05.24 09:310.881080.000.00-0.02-4.15
480020432011.05.22 21:25buy2.56eurusd1.413830.000000.000002011.05.26 13:361.419940.000.0023.301 564.16
480043642011.05.22 22:51buy5.12eurusd1.411110.000000.000002011.05.26 13:361.419920.000.0046.604 510.72
480108452011.05.23 01:39buy10.24eurusd1.408840.000000.000002011.05.26 13:361.420040.000.0093.1911 468.80
480162972011.05.23 03:56sell0.02usdchf0.879710.000000.000002011.05.24 09:310.881070.000.00-0.03-3.09
480179882011.05.23 04:39buy20.48eurusd1.406600.000000.000002011.05.26 13:361.420040.000.00186.3627 525.12
480227052011.05.23 06:16buy40.96eurusd1.404320.000000.000002011.05.23 08:501.399240.000.000.00-20 807.68
480532842011.05.23 14:05sell0.04usdchf0.882510.000000.000002011.05.24 09:310.881040.000.00-0.066.67
480773662011.05.24 00:35sell0.08usdchf0.886440.000000.000002011.05.24 09:310.880960.000.000.0049.76
481146572011.05.24 12:44sell0.01usdchf0.880350.000000.000002011.05.24 15:030.878780.000.000.001.79
481293262011.05.24 15:33sell0.01usdchf0.878780.000000.000002011.05.25 07:170.879160.000.00-0.01-0.43
481456222011.05.25 00:50sell0.02usdchf0.881040.000000.000002011.05.25 07:170.879140.000.000.004.32
481482152011.05.25 01:47buy40.96eurusd1.404360.000000.000002011.05.25 04:551.405140.000.000.003 194.88
481537362011.05.25 05:00buy40.96eurusd1.404380.000000.000002011.05.25 07:001.401410.000.000.00-12 165.12
481640892011.05.25 08:24sell0.01usdchf0.879290.000000.000002011.05.25 08:560.877780.000.000.001.72
481718512011.05.25 10:17sell0.01usdchf0.875970.000000.000002011.05.25 12:320.873920.000.000.002.35
481973682011.05.25 16:08sell0.01usdchf0.871560.000000.000002011.05.26 04:570.869840.000.00-0.041.98
482273762011.05.26 06:00sell0.01usdchf0.869640.000000.000002011.05.26 12:350.868240.000.000.001.61
482731672011.05.26 16:40sell0.01usdchf0.865520.000000.000002011.05.27 01:210.863750.000.00-0.012.05
483190842011.05.27 10:26sell0.01usdchf0.856820.000000.000002011.05.27 12:240.855080.000.000.002.03
483235392011.05.27 11:51buy0.01eurusd1.423590.000000.000002011.05.27 12:081.425080.000.000.001.49
483389902011.05.27 15:21buy0.01eurusd1.427080.000000.000002011.05.27 15:461.428660.000.000.001.58
483468132011.05.27 16:30buy0.01eurusd1.427950.000000.000002011.05.27 19:291.429450.000.000.001.50
483862202011.05.30 08:45buy0.01eurusd1.429260.000000.000002011.05.30 22:081.428890.000.000.02-0.37
483872142011.05.30 09:07sell0.01usdchf0.850110.000000.000002011.05.30 23:070.850390.000.00-0.01-0.33
483963362011.05.30 14:00buy0.02eurusd1.427000.000000.000002011.05.30 22:081.428890.000.000.043.78
484025782011.05.30 15:53sell0.02usdchf0.852290.000000.000002011.05.30 23:070.850390.000.00-0.034.47
484465902011.05.31 06:21buy0.01eurusd1.438630.000000.000002011.05.31 07:311.440000.000.000.001.37
484542922011.05.31 08:17buy0.01eurusd1.441480.000000.000002011.05.31 13:251.441040.000.000.00-0.44
484650052011.05.31 11:46buy0.02eurusd1.438910.000000.000002011.05.31 13:251.441010.000.000.004.20
484738082011.05.31 13:52buy0.01eurusd1.441180.000000.000002011.05.31 22:131.440020.000.000.02-1.16
484762982011.05.31 14:20buy0.02eurusd1.437110.000000.000002011.05.31 22:131.440020.000.000.045.82
484897562011.05.31 18:56buy0.01usdchf0.853090.000000.000002011.06.09 13:260.843420.000.000.02-11.47
485212192011.06.01 06:17buy0.01eurusd1.443740.000000.000002011.06.01 07:171.443230.000.000.00-0.51
485219172011.06.01 06:30buy0.02eurusd1.440760.000000.000002011.06.01 07:171.443210.000.000.004.90
485272162011.06.01 07:25buy0.02usdchf0.850710.000000.000002011.06.09 13:260.843420.000.000.10-17.29
485322072011.06.01 08:30buy0.04usdchf0.848430.000000.000002011.06.09 13:260.843420.000.000.18-23.76
485419152011.06.01 11:13buy0.08usdchf0.845120.000000.000002011.06.09 13:260.843420.000.000.32-16.12
485496872011.06.01 12:52buy0.01eurusd1.441990.000000.000002011.06.01 13:211.441640.000.000.00-0.35
485503102011.06.01 12:58buy0.16usdchf0.842880.000000.000002011.06.09 13:260.843420.000.000.6810.24
485513992011.06.01 13:06buy0.02eurusd1.439720.000000.000002011.06.01 13:211.441640.000.000.003.84
485551252011.06.01 13:56buy0.32usdchf0.840560.000000.000002011.06.09 13:260.843410.000.001.32108.13
485629892011.06.01 15:03buy0.01eurusd1.443370.000000.000002011.06.01 15:281.445060.000.000.001.69
485860762011.06.01 20:51sell0.01eurusd1.433010.000000.000002011.06.01 21:111.431500.000.00-0.131.51
486334332011.06.02 11:03buy0.01eurusd1.447340.000000.000002011.06.02 16:441.444950.000.000.00-2.39
486406502011.06.02 13:00buy0.02eurusd1.445170.000000.000002011.06.02 16:441.444930.000.000.00-0.48
486519942011.06.02 15:12buy0.04eurusd1.442900.000000.000002011.06.02 16:441.444890.000.000.007.96
486535962011.06.02 15:34buy0.08eurusd1.440560.000000.000002011.06.02 16:441.444850.000.000.0034.32
486630922011.06.02 17:58buy0.01eurusd1.450280.000000.000002011.06.02 20:141.449450.000.000.00-0.83
486643472011.06.02 18:17buy0.02eurusd1.447060.000000.000002011.06.02 20:141.449450.000.000.004.78
486687062011.06.02 20:34buy0.01eurusd1.449450.000000.000002011.06.03 00:341.450940.000.000.021.49
487018652011.06.03 09:38buy0.01eurusd1.450090.000000.000002011.06.03 12:331.452390.000.000.002.30
487096782011.06.03 12:30buy0.64usdchf0.839890.000000.000002011.06.09 13:260.843410.000.001.62267.11
487101442011.06.03 12:30buy1.28usdchf0.838710.000000.000002011.06.09 13:260.843410.000.003.23713.29
487114072011.06.03 12:33buy2.56usdchf0.836130.000000.000002011.06.09 13:260.843410.000.006.472 209.70
487201662011.06.03 13:25buy5.12usdchf0.833870.000000.000002011.06.09 13:260.843410.000.0012.905 791.35
487299142011.06.03 15:03buy0.01eurusd1.457570.000000.000002011.06.03 15:481.459090.000.000.001.52
488331892011.06.07 06:52buy0.01eurusd1.463730.000000.000002011.06.07 07:491.466000.000.000.002.27
488391752011.06.07 08:31buy0.01eurusd1.465760.000000.000002011.06.07 08:471.467670.000.000.001.91
488451902011.06.07 09:30buy0.01eurusd1.467490.000000.000002011.06.07 12:591.467020.000.000.00-0.47
488568922011.06.07 12:03buy0.02eurusd1.465210.000000.000002011.06.07 12:591.466970.000.000.003.52
488653572011.06.07 13:41buy0.01eurusd1.467280.000000.000002011.06.07 14:481.468760.000.000.001.48
488869972011.06.07 16:53buy0.01eurusd1.468050.000000.000002011.06.08 05:451.467700.000.000.02-0.35
489248992011.06.08 02:00buy0.02eurusd1.465780.000000.000002011.06.08 05:451.467700.000.000.003.84
489419452011.06.08 07:50buy0.01eurusd1.467970.000000.000002011.06.09 01:431.462650.000.000.05-5.32
489435192011.06.08 08:20buy0.02eurusd1.465710.000000.000002011.06.09 01:431.462650.000.000.11-6.12
489495762011.06.08 10:34buy0.04eurusd1.463520.000000.000002011.06.09 01:431.462650.000.000.22-3.48
489543852011.06.08 12:12buy0.08eurusd1.461200.000000.000002011.06.09 01:431.462650.000.000.4411.60
489667562011.06.08 15:11buy0.16eurusd1.458980.000000.000002011.06.09 01:431.462650.000.000.8758.72
489830692011.06.08 20:12buy0.32eurusd1.456710.000000.000002011.06.09 01:431.462650.000.001.75190.08
490536572011.06.09 14:17sell0.01eurusd1.449990.000000.000002011.06.09 17:221.450330.000.000.00-0.34
490602622011.06.09 15:38sell0.02eurusd1.452220.000000.000002011.06.09 17:221.450330.000.000.003.78
490677662011.06.09 17:11buy0.01usdchf0.842130.000000.000002011.06.10 04:250.841770.000.000.00-0.43
490694322011.06.09 17:47sell0.01eurusd1.450610.000000.000002011.06.10 04:091.450820.000.00-0.04-0.21
490790672011.06.09 23:53sell0.02eurusd1.452810.000000.000002011.06.10 04:091.450870.000.000.003.88
490850892011.06.10 03:14buy0.02usdchf0.839910.000000.000002011.06.10 04:250.841770.000.000.004.42
490945142011.06.10 06:50sell0.01eurusd1.447420.000000.000002011.06.10 07:121.447620.000.000.00-0.20
490949922011.06.10 06:58sell0.02eurusd1.449620.000000.000002011.06.10 07:121.447620.000.000.004.00
490985732011.06.10 07:47buy0.01usdchf0.843330.000000.000002011.06.13 02:500.844960.000.000.001.93
490994342011.06.10 08:05sell0.01eurusd1.445360.000000.000002011.06.10 10:351.445950.000.000.00-0.59
491027692011.06.10 08:51sell0.02eurusd1.448030.000000.000002011.06.10 10:351.445950.000.000.004.16
491108462011.06.10 11:39sell0.01eurusd1.446180.000000.000002011.06.10 12:261.446010.000.000.000.17
491119692011.06.10 12:02sell0.02eurusd1.448410.000000.000002011.06.10 12:261.446070.000.000.004.68
491158182011.06.10 13:11sell0.01eurusd1.445480.000000.000002011.06.10 13:371.443910.000.000.001.57
491283072011.06.10 15:33sell0.01eurusd1.435740.000000.000002011.06.10 17:351.434120.000.000.001.62
491914332011.06.13 13:27sell0.01usdchf0.836750.000000.000002011.06.14 01:160.835350.000.00-0.011.68
492388592011.06.14 06:14buy0.01eurusd1.443820.000000.000002011.06.14 07:071.445160.000.000.001.34
492458262011.06.14 07:53buy0.01eurusd1.446470.000000.000002011.06.14 12:351.446070.000.000.00-0.40
492537422011.06.14 09:27buy0.02eurusd1.444030.000000.000002011.06.14 12:351.446070.000.000.004.08
492776252011.06.14 15:18buy0.01eurusd1.448280.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.000.07-36.81
492812132011.06.14 16:49buy0.01usdchf0.845080.000000.000002011.06.15 04:530.846540.000.000.001.72
492867152011.06.14 19:25buy0.02eurusd1.446030.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.000.15-69.12
492889952011.06.14 20:26buy0.04eurusd1.443800.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.000.29-129.32
492974422011.06.15 01:04buy0.08eurusd1.441560.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.000.44-240.72
493099122011.06.15 06:19buy0.16eurusd1.439310.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.000.87-445.44
493122592011.06.15 06:45buy0.01usdchf0.848300.000000.000002011.06.15 08:530.849890.000.000.001.87
493135992011.06.15 07:03buy0.32eurusd1.436620.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.001.75-804.80
493208922011.06.15 08:57buy0.64eurusd1.434300.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.003.49-1 461.12
493232862011.06.15 09:29buy0.01usdchf0.849670.000000.000002011.06.15 12:080.851220.000.000.001.82
493233832011.06.15 09:29buy1.28eurusd1.431840.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.006.99-2 607.36
493285102011.06.15 10:58buy2.56eurusd1.429600.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.0013.98-4 641.28
493347812011.06.15 12:31buy5.12eurusd1.427160.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.0027.96-8 033.28
493352182011.06.15 12:33buy0.01usdchf0.852570.000000.000002011.06.15 16:240.852060.000.000.00-0.60
493398872011.06.15 13:22buy0.02usdchf0.850050.000000.000002011.06.15 16:240.852080.000.000.004.76
493511642011.06.15 15:39buy10.24eurusd1.424600.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.0055.91-13 445.12
493526942011.06.15 15:45buy20.48eurusd1.422180.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.00111.82-21 934.08
493569482011.06.15 16:22buy40.96eurusd1.419390.000000.000002011.06.16 04:481.411470.000.00223.64-32 440.32
493686712011.06.15 19:22buy0.01usdchf0.853500.000000.000002011.06.16 04:480.854470.000.000.011.14
494152482011.06.16 10:04sell0.01eurusd1.409010.000000.000002011.06.16 11:591.409470.000.000.00-0.46
494165462011.06.16 10:18sell0.02eurusd1.411230.000000.000002011.06.16 11:591.409450.000.000.003.56
494231302011.06.16 11:59sell0.01eurusd1.409190.000000.000002011.06.16 12:371.407740.000.000.001.45
494636472011.06.16 21:48sell0.01usdchf0.847400.000000.000002011.06.17 09:090.847740.000.000.00-0.40
494674172011.06.17 00:03sell0.02usdchf0.849570.000000.000002011.06.17 09:090.847740.000.000.004.32
494819752011.06.17 06:01sell0.01eurusd1.413040.000000.000002011.06.17 07:441.414380.000.000.00-1.34
494826532011.06.17 06:16sell0.02eurusd1.415310.000000.000002011.06.17 07:441.414460.000.000.001.70
494844582011.06.17 06:52sell0.04eurusd1.417140.000000.000002011.06.17 07:441.414410.000.000.0010.92
495096682011.06.17 11:44buy0.01eurusd1.428010.000000.000002011.06.17 11:551.429600.000.000.001.59
  0.00 0.00 -267.85 31 307.06
Closed P/L: 31 039.21
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
494989592011.06.17 10:02sell0.01usdchf0.846230.000000.00000 0.847890.000.000.00-1.96
495036142011.06.17 10:51sell0.02usdchf0.848570.000000.00000 0.847890.000.000.001.60
  0.00 0.00 0.00 -0.36
 Floating P/L: -0.36
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 31 039.21 Floating P/L: -0.36 Margin: 30.00
Balance: 131 039.21 Equity: 131 038.85 Free Margin: 131 008.85
 
Details:
Graph
Gross Profit: 248 322.51 Gross Loss: 217 283.30 Total Net Profit: 31 039.21
Profit Factor: 1.14 Expected Payoff: 16.43  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 122 713.62 (48.36%) Relative Drawdown: 48.36% (122 713.62)
 
Total Trades: 1889 Short Positions (won %): 1046 (66.35%) Long Positions (won %): 843 (64.65%)
Profit Trades (% of total): 1239 (65.59%) Loss trades (% of total): 650 (34.41%)
Largest profit trade: 28 709.87 loss trade: -45 148.77
Average profit trade: 200.42 loss trade: -334.28
Maximum consecutive wins ($): 18 (49.18) consecutive losses ($): 14 (-85 842.01)
Maximal consecutive profit (count): 48 596.18 (8) consecutive loss (count): -85 842.01 (14)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2