Strategy Tester Report
universalMACrossEA
AlpariUK-Demo (Build 402)

SymboolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode1 Uur (Uur1) 1999.01.08 19:00 - 2011.06.13 23:00 (1998.12.31 - 2011.06.14)
ModelElke tik (gebaseerd op alle beschikbare minste tijd frames met fractal interpolatie)
ParametersExpert_Name="---------- Universal MA Cross EA v8.1"; MagicNumber=1234; StopLoss=0; TakeProfit=0; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; TrailingStopType=0; TrailingStop=0; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=1; FastMAType=1; FastMAPrice=0; FastMAshift=0; SlowMAPeriod=1000; SlowMAType=1; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=0; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=10; MaxLookUp=0; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=true; PureSAR=false; ExitOnCross=true; ThirdEMA_Setting="---------- Third MA Setting"; UseThirdMA=false; UseCounterTrend=false; OnlyCounterTrend=false; ThirdMAPeriod=200; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=0; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; Pivot.Setting="---------- Pivot Filter Setting"; Use.Pivot.Filter=false; Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=false; ConfirmedOnEntry=true; OneEntryPerBar=false; NumberOfTries=10; Slippage=5; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=1; MinPriceDistance=10; Time_Parameters="---------- EA Active Time"; UseHourTrade=false; StartHour=10; EndHour=11; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=0.5; MM=false; AccountIsMicro=false; Risk=50; Alert_Setting="---------- Alert Setting"; EnableAlert=true; SoundFilename="alert.wav"; Testing_Parameters="---------- Back Test Parameter"; PrintControl=true; Show_Settings=true;
Staven in test75475Gemodelleerde tikken50545873Modellering kwaliteit89.88%
Mismatched charts errors8
Initiële storting2000.00
Totale netto winst36873.49Brutto winst104570.05Brutto verlies-67696.56
Winst factor1.54Verwachte uitbetaling39.44
Absolute vermindering572.51Maximale vermindering8516.46 (48.90%)Relative drawdown48.90% (8516.46)
Totale handelingen935Short posities (won %)467 (10.92%)Long posities (won %)468 (12.18%)
Winst handelingen (% van totaal)108 (11.55%)Verlies handelingen (% van totaal)827 (88.45%)
Grootstewinst transactie6118.95verlies transactie-603.01
Gemiddeldwinst transactie968.24verlies transactie-81.86
MaximumOpeenvolgende winst trades (winst in geld)3 (2522.10)Opeenvolgende verlies trades (verlies in geld)53 (-4323.71)
MaximaalOpeenvolgende winst (telling van winst transacties)7762.68 (2)Opeenvolgende verliezen (telling van verlies transacties)-4323.71 (53)
GemiddeldOpeenvolgende winsten1Opeenvolgende verliezen9
Graph
#TijdTypeOrderSizePrijsS / LT / PWinstBalans
11999.01.13 15:00buy10.501.177790.000000.00000
21999.01.13 16:00close10.501.172200.000000.00000-238.441761.56
31999.01.13 16:00sell20.501.172200.000000.00000
41999.01.15 09:00close20.501.174790.000000.00000-121.541640.02
51999.01.15 09:00buy30.501.174790.000000.00000
61999.01.15 10:00close30.501.171200.000000.00000-153.261486.76
71999.01.15 10:00sell40.501.171200.000000.00000
81999.05.06 10:00close40.501.079390.000000.000003939.025425.78
91999.05.06 10:00buy50.501.079390.000000.00000
101999.05.06 17:00close50.501.078200.000000.00000-55.185370.60
111999.05.06 17:00sell60.501.078200.000000.00000
121999.05.06 19:00close60.501.079590.000000.00000-64.385306.22
131999.05.06 19:00buy70.501.079590.000000.00000
141999.05.07 04:01close70.501.078600.000000.00000-45.025261.20
151999.05.07 04:01sell80.501.078600.000000.00000
161999.05.07 07:00close80.501.078690.000000.00000-4.175257.03
171999.05.07 07:00buy90.501.078690.000000.00000
181999.05.07 09:00close90.501.078400.000000.00000-13.455243.58
191999.05.07 09:00sell100.501.078400.000000.00000
201999.05.07 10:00close100.501.080790.000000.00000-110.575133.01
211999.05.07 10:00buy110.501.080790.000000.00000
221999.05.07 13:00close110.501.078200.000000.00000-120.115012.90
231999.05.07 13:00sell120.501.078200.000000.00000
241999.05.07 15:00close120.501.080790.000000.00000-119.824893.08
251999.05.07 15:00buy130.501.080790.000000.00000
261999.05.07 18:00close130.501.078200.000000.00000-120.114772.97
271999.05.07 18:00sell140.501.078200.000000.00000
281999.05.07 20:00close140.501.078490.000000.00000-13.444759.53
291999.05.07 20:00buy150.501.078490.000000.00000
301999.05.07 21:08close150.501.074500.000000.00000-185.674573.86
311999.05.07 21:08sell160.501.074500.000000.00000
321999.05.10 17:00close160.501.080790.000000.00000-293.824280.04
331999.05.10 17:00buy170.501.080790.000000.00000
341999.05.10 19:00close170.501.077700.000000.00000-143.364136.68
351999.05.10 19:00sell180.501.077700.000000.00000
361999.05.10 20:00close180.501.078990.000000.00000-59.784076.90
371999.05.10 20:00buy190.501.078990.000000.00000
381999.05.11 10:00close190.501.077800.000000.00000-54.344022.56
391999.05.11 10:00sell200.501.077800.000000.00000
401999.07.20 11:00close200.501.037090.000000.000001764.785787.34
411999.07.20 11:00buy210.501.037090.000000.00000
421999.08.17 11:00close210.501.051500.000000.00000709.576496.91
431999.08.17 11:00sell220.501.051500.000000.00000
441999.08.18 10:00close220.501.054390.000000.00000-139.886357.03
451999.08.18 10:00buy230.501.054390.000000.00000
461999.08.18 13:00close230.501.052800.000000.00000-75.516281.52
471999.08.18 13:00sell240.501.052800.000000.00000
481999.08.18 15:00close240.501.053890.000000.00000-51.716229.81
491999.08.18 15:00buy250.501.053890.000000.00000
501999.08.18 18:00close250.501.050800.000000.00000-147.036082.78
511999.08.18 18:00sell260.501.050800.000000.00000
521999.08.19 15:00close260.501.055790.000000.00000-244.805837.98
531999.08.19 15:00buy270.501.055790.000000.00000
541999.08.23 19:00close270.501.050500.000000.00000-250.045587.94
551999.08.23 19:00sell280.501.050500.000000.00000
561999.08.31 10:00close280.501.053690.000000.00000-173.995413.95
571999.08.31 10:00buy290.501.053690.000000.00000
581999.09.07 10:00close290.501.053100.000000.00000-21.925392.03
591999.09.07 10:00sell300.501.053100.000000.00000
601999.09.07 12:00close300.501.054790.000000.00000-80.115311.92
611999.09.07 12:00buy310.501.054790.000000.00000
621999.09.07 13:00close310.501.053600.000000.00000-56.475255.45
631999.09.07 13:00sell320.501.053600.000000.00000
641999.09.07 14:00close320.501.056490.000000.00000-136.775118.68
651999.09.07 14:00buy330.501.056490.000000.00000
661999.09.09 18:00close330.501.055100.000000.00000-62.395056.28
671999.09.09 18:00sell340.501.055100.000000.00000
681999.09.09 20:00close340.501.055790.000000.00000-32.685023.60
691999.09.09 20:00buy350.501.055790.000000.00000
701999.09.09 21:00close350.501.053700.000000.00000-99.174924.43
711999.09.09 21:00sell360.501.053700.000000.00000
721999.09.22 09:00close360.501.050390.000000.00000126.465050.89
731999.09.22 09:00buy370.501.050390.000000.00000
741999.09.22 10:00close370.501.049800.000000.00000-28.105022.79
751999.09.22 10:00sell380.501.049800.000000.00000
761999.09.22 11:00close380.501.053090.000000.00000-156.214866.58
771999.09.22 11:00buy390.501.053090.000000.00000
781999.09.22 15:00close390.501.050200.000000.00000-137.594728.99
791999.09.22 15:00sell400.501.050200.000000.00000
801999.09.22 16:00close400.501.051590.000000.00000-66.094662.90
811999.09.22 16:00buy410.501.051590.000000.00000
821999.09.22 18:00close410.501.050100.000000.00000-70.954591.95
831999.09.22 18:00sell420.501.050100.000000.00000
841999.09.23 23:00close420.501.050590.000000.00000-31.804560.15
851999.09.23 23:00buy430.501.050590.000000.00000
861999.09.24 03:00close430.501.050000.000000.00000-27.234532.92
871999.09.24 03:00sell440.501.050000.000000.00000
881999.09.24 04:00close440.501.050190.000000.00000-9.054523.87
891999.09.24 04:00buy450.501.050190.000000.00000
901999.09.24 09:00close450.501.049700.000000.00000-23.344500.53
911999.09.24 09:00sell460.501.049700.000000.00000
921999.09.28 15:00close460.501.049990.000000.00000-19.474481.06
931999.09.28 15:00buy470.501.049990.000000.00000
941999.10.26 14:00close470.501.063300.000000.00000650.245131.30
951999.10.26 14:00sell480.501.063300.000000.00000
962000.01.03 20:00close480.501.021890.000000.000001831.056962.36
972000.01.03 20:00buy490.501.021890.000000.00000
982000.01.10 13:00close490.501.022600.000000.0000040.817003.17
992000.01.10 13:00sell500.501.022600.000000.00000
1002000.01.10 15:00close500.501.023790.000000.00000-58.126945.05
1012000.01.10 15:00buy510.501.023790.000000.00000
1022000.01.14 02:00close510.501.024200.000000.0000025.246970.29
1032000.01.14 02:00sell520.501.024200.000000.00000
1042000.01.14 03:00close520.501.025690.000000.00000-72.636897.66
1052000.01.14 03:00buy530.501.025690.000000.00000
1062000.01.14 10:00close530.501.023900.000000.00000-87.416810.25
1072000.01.14 10:00sell540.501.023900.000000.00000
1082000.01.14 11:00close540.501.024390.000000.00000-23.926786.33
1092000.01.14 11:00buy550.501.024390.000000.00000
1102000.01.14 13:00close550.501.023400.000000.00000-48.376737.96
1112000.01.14 13:00sell560.501.023400.000000.00000
1122000.02.22 10:00close560.500.999690.000000.000001081.257819.21
1132000.02.22 10:00buy570.500.999690.000000.00000
1142000.02.22 12:00close570.500.997900.000000.00000-89.697729.52
1152000.02.22 12:00sell580.500.997900.000000.00000
1162000.02.22 13:00close580.501.000390.000000.00000-124.457605.07
1172000.02.22 13:00buy590.501.000390.000000.00000
1182000.02.24 10:00close590.500.997300.000000.00000-151.447453.63
1192000.02.24 10:00sell600.500.997300.000000.00000
1202000.05.26 17:00close600.500.924590.000000.000003671.8811125.51
1212000.05.26 17:00buy610.500.924590.000000.00000
1222000.06.22 13:00close610.500.939200.000000.00000801.2811926.79
1232000.06.22 13:00sell620.500.939200.000000.00000
1242000.06.22 14:00close620.500.940190.000000.00000-52.6511874.14
1252000.06.22 14:00buy630.500.940190.000000.00000
1262000.06.22 17:00close630.500.939700.000000.00000-26.0711848.07
1272000.06.22 17:00sell640.500.939700.000000.00000
1282000.06.22 18:00close640.500.940090.000000.00000-20.7411827.33
1292000.06.22 18:00buy650.500.940090.000000.00000
1302000.06.22 19:00close650.500.936500.000000.00000-191.6711635.66
1312000.06.22 19:00sell660.500.936500.000000.00000
1322000.06.23 14:00close660.500.941790.000000.00000-283.6811351.98
1332000.06.23 14:00buy670.500.941790.000000.00000
1342000.06.23 17:00close670.500.936600.000000.00000-277.0711074.91
1352000.06.23 17:00sell680.500.936600.000000.00000
1362000.06.27 09:00close680.500.941390.000000.00000-260.0710814.85
1372000.06.27 09:00buy690.500.941390.000000.00000
1382000.06.27 10:00close690.500.938900.000000.00000-132.6010682.25
1392000.06.27 10:00sell700.500.938900.000000.00000
1402000.06.27 11:00close700.500.940690.000000.00000-95.1410587.11
1412000.06.27 11:00buy710.500.940690.000000.00000
1422000.07.12 18:00close710.500.940300.000000.00000-7.6910579.42
1432000.07.12 18:00sell720.500.940300.000000.00000
1442000.07.25 12:00close720.500.940390.000000.00000-41.5510537.87
1452000.07.25 12:00buy730.500.940390.000000.00000
1462000.07.25 18:00close730.500.938900.000000.00000-79.3510458.52
1472000.07.25 18:00sell740.500.938900.000000.00000
1482000.07.26 06:00close740.500.940990.000000.00000-113.8810344.64
1492000.07.26 06:00buy750.500.940990.000000.00000
1502000.07.26 13:00close750.500.939700.000000.00000-68.6410276.00
1512000.07.26 13:00sell760.500.939700.000000.00000
1522000.07.26 17:00close760.500.942290.000000.00000-137.4310138.57
1532000.07.26 17:00buy770.500.942290.000000.00000
1542000.07.27 10:00close770.500.939800.000000.00000-129.8610008.71
1552000.07.27 10:00sell780.500.939800.000000.00000
1562000.09.27 12:00close780.500.887890.000000.000002753.5712762.28
1572000.09.27 12:00buy790.500.887890.000000.00000
1582000.09.27 13:00close790.500.885000.000000.00000-163.2812599.00
1592000.09.27 13:00sell800.500.885000.000000.00000
1602000.11.02 13:00close800.500.865490.000000.000001019.6613618.67
1612000.11.02 13:00buy810.500.865490.000000.00000
1622000.11.02 15:00close810.500.862000.000000.00000-202.4413416.23
1632000.11.02 15:00sell820.500.862000.000000.00000
1642000.11.03 09:00close820.500.862990.000000.00000-60.1913356.04
1652000.11.03 09:00buy830.500.862990.000000.00000
1662000.11.03 16:00close830.500.862700.000000.00000-16.8113339.23
1672000.11.03 16:00sell840.500.862700.000000.00000
1682000.11.03 17:00close840.500.863590.000000.00000-51.5313287.70
1692000.11.03 17:00buy850.500.863590.000000.00000
1702000.11.03 18:00close850.500.861400.000000.00000-127.1213160.58
1712000.11.03 18:00sell860.500.861400.000000.00000
1722000.11.03 19:00close860.500.863990.000000.00000-149.8913010.69
1732000.11.03 19:00buy870.500.863990.000000.00000
1742000.11.06 17:00close870.500.861300.000000.00000-155.2912855.40
1752000.11.06 17:00sell880.500.861300.000000.00000
1762000.11.07 00:01close880.500.863290.000000.00000-118.0912737.31
1772000.11.07 00:01buy890.500.863290.000000.00000
1782000.11.07 02:00close890.500.862400.000000.00000-51.6012685.71
1792000.11.07 02:00sell900.500.862400.000000.00000
1802000.11.07 07:00close900.500.863490.000000.00000-63.1212622.59
1812000.11.07 07:00buy910.500.863490.000000.00000
1822000.11.07 10:00close910.500.862500.000000.00000-57.3912565.20
1832000.11.07 10:00sell920.500.862500.000000.00000
1842000.11.07 16:00close920.500.862990.000000.00000-28.3912536.81
1852000.11.07 16:00buy930.500.862990.000000.00000
1862000.11.07 17:00close930.500.860600.000000.00000-138.8612397.95
1872000.11.07 17:00sell940.500.860600.000000.00000
1882000.11.08 03:00close940.500.865390.000000.00000-279.5812118.38
1892000.11.08 03:00buy950.500.865390.000000.00000
1902000.11.08 06:00close950.500.861600.000000.00000-219.9411898.44
1912000.11.08 06:00sell960.500.861600.000000.00000
1922000.11.09 20:00close960.500.864590.000000.00000-181.3911717.04
1932000.11.09 20:00buy970.500.864590.000000.00000
1942000.11.10 20:00close970.500.861900.000000.00000-155.1811561.86
1952000.11.10 20:00sell980.500.861900.000000.00000
1962000.11.13 02:00close980.500.862690.000000.00000-48.6211513.25
1972000.11.13 02:00buy990.500.862690.000000.00000
1982000.11.13 03:00close990.500.862300.000000.00000-22.6111490.64
1992000.11.13 03:00sell1000.500.862300.000000.00000
2002000.11.13 04:00close1000.500.862990.000000.00000-39.9811450.66
2012000.11.13 04:00buy1010.500.862990.000000.00000
2022000.11.13 13:00close1010.500.861100.000000.00000-109.7411340.92
2032000.11.13 13:00sell1020.500.861100.000000.00000
2042000.11.13 14:00close1020.500.862490.000000.00000-80.5811260.34
2052000.11.13 14:00buy1030.500.862490.000000.00000
2062000.11.13 15:01close1030.500.861700.000000.00000-45.8411214.50
2072000.11.13 15:01sell1040.500.861700.000000.00000
2082000.11.15 09:00close1040.500.862690.000000.00000-63.0411151.46
2092000.11.15 09:00buy1050.500.862690.000000.00000
2102000.11.15 10:00close1050.500.861600.000000.00000-63.2511088.21
2112000.11.15 10:00sell1060.500.861600.000000.00000
2122000.11.29 04:00close1060.500.857590.000000.00000194.2011282.42
2132000.11.29 04:00buy1070.500.857590.000000.00000
2142001.01.25 12:00close1070.500.916500.000000.000003265.1914547.61
2152001.01.25 12:00sell1080.500.916500.000000.00000
2162001.01.25 16:00close1080.500.918790.000000.00000-124.6214422.99
2172001.01.25 16:00buy1090.500.918790.000000.00000
2182001.01.29 15:00close1090.500.918700.000000.00000-3.1614419.83
2192001.01.29 15:00sell1100.500.918700.000000.00000
2202001.01.29 16:00close1100.500.920690.000000.00000-108.0714311.76
2212001.01.29 16:00buy1110.500.920690.000000.00000
2222001.01.29 17:00close1110.500.918400.000000.00000-124.6714187.09
2232001.01.29 17:00sell1120.500.918400.000000.00000
2242001.01.29 19:00close1120.500.918890.000000.00000-26.6614160.43
2252001.01.29 19:00buy1130.500.918890.000000.00000
2262001.01.29 20:00close1130.500.918700.000000.00000-10.3414150.09
2272001.01.29 20:00sell1140.500.918700.000000.00000
2282001.01.30 14:00close1140.500.919890.000000.00000-67.5114082.58
2292001.01.30 14:00buy1150.500.919890.000000.00000
2302001.01.30 15:00close1150.500.918200.000000.00000-92.0313990.55
2312001.01.30 15:00sell1160.500.918200.000000.00000
2322001.01.30 16:00close1160.500.920590.000000.00000-129.8113860.74
2332001.01.30 16:00buy1170.500.920590.000000.00000
2342001.02.08 13:00close1170.500.922400.000000.00000107.6813968.42
2352001.02.08 13:00sell1180.500.922400.000000.00000
2362001.02.09 16:00close1180.500.924590.000000.00000-121.2613847.16
2372001.02.09 16:00buy1190.500.924590.000000.00000
2382001.02.13 16:00close1190.500.922800.000000.00000-95.2513751.91
2392001.02.13 16:00sell1200.500.922800.000000.00000
2402001.02.19 13:00close1200.500.923490.000000.00000-54.3313697.59
2412001.02.19 13:00buy1210.500.923490.000000.00000
2422001.02.19 14:00close1210.500.921500.000000.00000-107.9813589.61
2432001.02.19 14:00sell1220.500.921500.000000.00000
2442001.02.20 03:00close1220.500.921990.000000.00000-29.4013560.21
2452001.02.20 03:00buy1230.500.921990.000000.00000
2462001.02.20 04:00close1230.500.921800.000000.00000-10.3113549.90
2472001.02.20 04:00sell1240.500.921800.000000.00000
2482001.02.20 05:00close1240.500.922090.000000.00000-15.7313534.17
2492001.02.20 05:00buy1250.500.922090.000000.00000
2502001.02.20 08:00close1250.500.921600.000000.00000-26.5813507.59
2512001.02.20 08:00sell1260.500.921600.000000.00000
2522001.02.28 09:00close1260.500.921690.000000.00000-27.5013480.09
2532001.02.28 09:00buy1270.500.921690.000000.00000
2542001.02.28 17:00close1270.500.919100.000000.00000-140.9013339.19
2552001.02.28 17:00sell1280.500.919100.000000.00000
2562001.02.28 18:00close1280.500.920490.000000.00000-75.5013263.69
2572001.02.28 18:00buy1290.500.920490.000000.00000
2582001.03.13 10:00close1290.500.922800.000000.00000136.4713400.16
2592001.03.13 10:00sell1300.500.922800.000000.00000
2602001.04.05 06:00close1300.500.906390.000000.00000834.5514234.71
2612001.04.05 06:00buy1310.500.906390.000000.00000
2622001.04.05 07:00close1310.500.906500.000000.000006.0714240.78
2632001.04.05 07:00sell1320.500.906500.000000.00000
2642001.04.05 09:00close1320.500.907590.000000.00000-60.0514180.73
2652001.04.05 09:00buy1330.500.907590.000000.00000
2662001.04.05 10:00close1330.500.904000.000000.00000-198.5613982.17
2672001.04.05 10:00sell1340.500.904000.000000.00000
2682001.04.20 10:00close1340.500.900390.000000.00000158.0614140.23
2692001.04.20 10:00buy1350.500.900390.000000.00000
2702001.04.20 11:00close1350.500.898400.000000.00000-110.7514029.48
2712001.04.20 11:00sell1360.500.898400.000000.00000
2722001.04.20 12:00close1360.500.900490.000000.00000-116.0513913.43
2732001.04.20 12:00buy1370.500.900490.000000.00000
2742001.04.20 14:00close1370.500.898900.000000.00000-88.4413824.99
2752001.04.20 14:00sell1380.500.898900.000000.00000
2762001.04.20 17:00close1380.500.900490.000000.00000-88.2913736.70
2772001.04.20 17:00buy1390.500.900490.000000.00000
2782001.04.23 14:00close1390.500.900200.000000.00000-15.2413721.46
2792001.04.23 14:00sell1400.500.900200.000000.00000
2802001.04.23 15:00close1400.500.901790.000000.00000-88.1613633.30
2812001.04.23 15:00buy1410.500.901790.000000.00000
2822001.04.23 17:00close1410.500.897300.000000.00000-250.2013383.10
2832001.04.23 17:00sell1420.500.897300.000000.00000
2842001.04.25 16:00close1420.500.899990.000000.00000-155.1013227.99
2852001.04.25 16:00buy1430.500.899990.000000.00000
2862001.04.25 17:00close1430.500.896800.000000.00000-177.8513050.14
2872001.04.25 17:00sell1440.500.896800.000000.00000
2882001.04.26 15:00close1440.500.900690.000000.00000-224.4312825.71
2892001.04.26 15:00buy1450.500.900690.000000.00000
2902001.04.27 16:00close1450.500.893600.000000.00000-395.8412429.87
2912001.04.27 16:00sell1460.500.893600.000000.00000
2922001.05.04 15:00close1460.500.899190.000000.00000-330.6312099.24
2932001.05.04 15:00buy1470.500.899190.000000.00000
2942001.05.04 16:00close1470.500.897400.000000.00000-99.7311999.51
2952001.05.04 16:00sell1480.500.897400.000000.00000
2962001.07.11 10:00close1480.500.860490.000000.000001958.1013957.60
2972001.07.11 10:00buy1490.500.860490.000000.00000
2982001.07.12 00:01close1490.500.858000.000000.00000-142.4913815.11
2992001.07.12 00:01sell1500.500.858000.000000.00000
3002001.07.17 20:00close1500.500.860690.000000.00000-164.7513650.36
3012001.07.17 20:00buy1510.500.860690.000000.00000
3022001.09.04 17:00close1510.500.890600.000000.000001721.8415372.20
3032001.09.04 17:00sell1520.500.890600.000000.00000
3042001.09.06 18:00close1520.500.894690.000000.00000-239.8815132.32
3052001.09.06 18:00buy1530.500.894690.000000.00000
3062001.10.11 12:00close1530.500.907600.000000.00000741.6715873.99
3072001.10.11 12:00sell1540.500.907600.000000.00000
3082001.10.12 19:00close1540.500.910190.000000.00000-145.1115728.88
3092001.10.12 19:00buy1550.500.910190.000000.00000
3102001.10.15 17:00close1550.500.907600.000000.00000-141.8115587.07
3112001.10.15 17:00sell1560.500.907600.000000.00000
3122001.10.15 23:00close1560.500.908890.000000.00000-70.9715516.10
3132001.10.15 23:00buy1570.500.908890.000000.00000
3142001.10.16 00:01close1570.500.907900.000000.00000-53.6515462.45
3152001.10.16 00:01sell1580.500.907900.000000.00000
3162001.10.16 17:00close1580.500.908890.000000.00000-54.4615407.99
3172001.10.16 17:00buy1590.500.908890.000000.00000
3182001.10.16 22:01close1590.500.908400.000000.00000-26.9715381.02
3192001.10.16 22:01sell1600.500.908400.000000.00000
3202001.10.29 22:01close1600.500.904490.000000.00000179.3815560.41
3212001.10.29 22:01buy1610.500.904490.000000.00000
3222001.10.30 10:00close1610.500.903900.000000.00000-31.7715528.64
3232001.10.30 10:00sell1620.500.903900.000000.00000
3242001.10.30 12:00close1620.500.905690.000000.00000-98.8215429.82
3252001.10.30 12:00buy1630.500.905690.000000.00000
3262001.10.30 23:00close1630.500.904400.000000.00000-71.3215358.50
3272001.10.30 23:00sell1640.500.904400.000000.00000
3282001.10.31 00:01close1640.500.904790.000000.00000-24.3815334.12
3292001.10.31 00:01buy1650.500.904790.000000.00000
3302001.10.31 14:00close1650.500.903600.000000.00000-65.8515268.27
3312001.10.31 14:00sell1660.500.903600.000000.00000
3322001.11.01 11:00close1660.500.907390.000000.00000-217.3215050.95
3332001.11.01 11:00buy1670.500.907390.000000.00000
3342001.11.01 19:00close1670.500.903800.000000.00000-198.6114852.34
3352001.11.01 19:00sell1680.500.903800.000000.00000
3362001.11.02 08:00close1680.500.904790.000000.00000-57.5414794.80
3372001.11.02 08:00buy1690.500.904790.000000.00000
3382001.11.02 09:00close1690.500.904200.000000.00000-32.6314762.17
3392001.11.02 09:00sell1700.500.904200.000000.00000
3402001.11.02 10:00close1700.500.905290.000000.00000-60.2014701.97
3412001.11.02 10:00buy1710.500.905290.000000.00000
3422001.11.02 16:00close1710.500.903200.000000.00000-115.7014586.27
3432001.11.02 16:00sell1720.500.903200.000000.00000
3442001.11.02 17:00close1720.500.904690.000000.00000-82.3514503.92
3452001.11.02 17:00buy1730.500.904690.000000.00000
3462001.11.02 18:00close1730.500.903800.000000.00000-49.2414454.68
3472001.11.02 18:00sell1740.500.903800.000000.00000
3482001.11.07 11:00close1740.500.904290.000000.00000-35.5714419.11
3492001.11.07 11:00buy1750.500.904290.000000.00000
3502001.11.07 12:00close1750.500.903500.000000.00000-43.7214375.39
3512001.11.07 12:00sell1760.500.903500.000000.00000
3522001.11.30 16:00close1760.500.893690.000000.00000478.1614853.55
3532001.11.30 16:00buy1770.500.893690.000000.00000
3542001.12.03 12:00close1770.500.893000.000000.00000-37.7614815.79
3552001.12.03 12:00sell1780.500.893000.000000.00000
3562001.12.03 13:00close1780.500.893390.000000.00000-21.8314793.96
3572001.12.03 13:00buy1790.500.893390.000000.00000
3582001.12.03 14:00close1790.500.893100.000000.00000-16.2414777.72
3592001.12.03 14:00sell1800.500.893100.000000.00000
3602001.12.05 09:00close1800.500.893190.000000.00000-10.7014767.02
3612001.12.05 09:00buy1810.500.893190.000000.00000
3622001.12.05 10:00close1810.500.892100.000000.00000-61.0914705.93
3632001.12.05 10:00sell1820.500.892100.000000.00000
3642001.12.06 19:00close1820.500.894190.000000.00000-125.3514580.58
3652001.12.06 19:00buy1830.500.894190.000000.00000
3662001.12.07 10:00close1830.500.892100.000000.00000-116.2714464.31
3672001.12.07 10:00sell1840.500.892100.000000.00000
3682001.12.07 15:00close1840.500.892690.000000.00000-33.0514431.26
3692001.12.07 15:00buy1850.500.892690.000000.00000
3702001.12.07 16:00close1850.500.891500.000000.00000-66.7414364.52
3712001.12.07 16:00sell1860.500.891500.000000.00000
3722001.12.11 22:00close1860.500.892690.000000.00000-72.3114292.22
3732001.12.11 22:00buy1870.500.892690.000000.00000
3742001.12.14 00:01close1870.500.892700.000000.000004.9114297.13
3752001.12.14 00:01sell1880.500.892700.000000.00000
3762001.12.14 01:00close1880.500.893090.000000.00000-21.8314275.30
3772001.12.14 01:00buy1890.500.893090.000000.00000
3782001.12.21 13:00close1890.500.893700.000000.0000040.2214315.52
3792001.12.21 13:00sell1900.500.893700.000000.00000
3802001.12.31 21:00close1900.500.891690.000000.0000090.0914405.61
3812001.12.31 21:00buy1910.500.891690.000000.00000
3822002.01.01 00:00close1910.500.889700.000000.00000-110.9714294.64
3832002.01.01 00:00sell1920.500.889700.000000.00000
3842002.01.02 05:00close1920.500.893590.000000.00000-220.4914074.15
3852002.01.02 05:00buy1930.500.893590.000000.00000
3862002.01.07 13:00close1930.500.888900.000000.00000-259.4613814.69
3872002.01.07 13:00sell1940.500.888900.000000.00000
3882002.01.07 18:00close1940.500.892990.000000.00000-229.0113585.68
3892002.01.07 18:00buy1950.500.892990.000000.00000
3902002.01.08 02:00close1950.500.891000.000000.00000-110.8013474.88
3912002.01.08 02:00sell1960.500.891000.000000.00000
3922002.01.08 18:00close1960.500.892790.000000.00000-100.2513374.63
3932002.01.08 18:00buy1970.500.892790.000000.00000
3942002.01.08 19:00close1970.500.891800.000000.00000-55.5113319.12
3952002.01.08 19:00sell1980.500.891800.000000.00000
3962002.01.08 21:00close1980.500.892690.000000.00000-49.8513269.27
3972002.01.08 21:00buy1990.500.892690.000000.00000
3982002.01.09 09:00close1990.500.892200.000000.00000-26.5913242.68
3992002.01.09 09:00sell2000.500.892200.000000.00000
4002002.01.09 11:00close2000.500.892890.000000.00000-38.6413204.04
4012002.01.09 11:00buy2010.500.892890.000000.00000
4022002.01.09 12:00close2010.500.892500.000000.00000-21.8513182.19
4032002.01.09 12:00sell2020.500.892500.000000.00000
4042002.01.10 09:00close2020.500.893190.000000.00000-47.1113135.08
4052002.01.10 09:00buy2030.500.893190.000000.00000
4062002.01.10 13:00close2030.500.892300.000000.00000-49.8713085.21
4072002.01.10 13:00sell2040.500.892300.000000.00000
4082002.01.10 17:00close2040.500.893290.000000.00000-55.4113029.80
4092002.01.10 17:00buy2050.500.893290.000000.00000
4102002.01.10 19:00close2050.500.892000.000000.00000-72.3112957.49
4112002.01.10 19:00sell2060.500.892000.000000.00000
4122002.01.11 02:00close2060.500.892490.000000.00000-30.2812927.21
4132002.01.11 02:00buy2070.500.892490.000000.00000
4142002.01.11 03:00close2070.500.892100.000000.00000-21.8612905.35
4152002.01.11 03:00sell2080.500.892100.000000.00000
4162002.01.11 04:00close2080.500.892590.000000.00000-27.4512877.90
4172002.01.11 04:00buy2090.500.892590.000000.00000
4182002.01.11 05:00close2090.500.892300.000000.00000-16.2512861.65
4192002.01.11 05:00sell2100.500.892300.000000.00000
4202002.01.11 23:00close2100.500.892490.000000.00000-10.6412851.01
4212002.01.11 23:00buy2110.500.892490.000000.00000
4222002.01.14 00:01close2110.500.894500.000000.00000113.2212964.23
4232002.01.14 00:01sell2120.500.894500.000000.00000
4242002.01.14 01:00close2120.500.894490.000000.000000.5612964.79
4252002.01.14 01:00buy2130.500.894490.000000.00000
4262002.01.14 12:00close2130.500.892300.000000.00000-122.7212842.07
4272002.01.14 12:00sell2140.500.892300.000000.00000
4282002.01.14 13:00close2140.500.892990.000000.00000-38.6312803.44
4292002.01.14 13:00buy2150.500.892990.000000.00000
4302002.01.14 14:00close2150.500.891800.000000.00000-66.7212736.72
4312002.01.14 14:00sell2160.500.891800.000000.00000
4322002.01.14 15:00close2160.500.892790.000000.00000-55.4412681.28
4332002.01.14 15:00buy2170.500.892790.000000.00000
4342002.01.15 08:00close2170.500.892200.000000.00000-32.1912649.09
4352002.01.15 08:00sell2180.500.892200.000000.00000
4362002.02.12 10:00close2180.500.879890.000000.00000620.3513269.44
4372002.02.12 10:00buy2190.500.879890.000000.00000
4382002.02.12 11:00close2190.500.878800.000000.00000-62.0213207.42
4392002.02.12 11:00sell2200.500.878800.000000.00000
4402002.02.20 09:00close2200.500.878090.000000.0000017.8113225.23
4412002.02.20 09:00buy2210.500.878090.000000.00000
4422002.02.20 10:00close2210.500.875800.000000.00000-130.7413094.49
4432002.02.20 10:00sell2220.500.875800.000000.00000
4442002.02.22 17:00close2220.500.877590.000000.00000-113.2912981.20
4452002.02.22 17:00buy2230.500.877590.000000.00000
4462002.02.22 18:00close2230.500.875600.000000.00000-113.6412867.56
4472002.02.22 18:00sell2240.500.875600.000000.00000
4482002.03.06 17:00close2240.500.875290.000000.00000-10.5712856.99
4492002.03.06 17:00buy2250.500.875290.000000.00000
4502002.03.08 20:00close2250.500.873500.000000.00000-98.9812758.01
4512002.03.08 20:00sell2260.500.873500.000000.00000
4522002.03.11 05:00close2260.500.875190.000000.00000-99.3812658.64
4532002.03.11 05:00buy2270.500.875190.000000.00000
4542002.03.11 06:00close2270.500.874700.000000.00000-28.0112630.63
4552002.03.11 06:00sell2280.500.874700.000000.00000
4562002.03.11 08:00close2280.500.875190.000000.00000-27.9912602.64
4572002.03.11 08:00buy2290.500.875190.000000.00000
4582002.03.11 09:00close2290.500.874500.000000.00000-39.4512563.19
4592002.03.11 09:00sell2300.500.874500.000000.00000
4602002.03.11 12:00close2300.500.874990.000000.00000-28.0012535.19
4612002.03.11 12:00buy2310.500.874990.000000.00000
4622002.03.11 13:00close2310.500.874200.000000.00000-45.1812490.01
4632002.03.11 13:00sell2320.500.874200.000000.00000
4642002.03.11 15:00close2320.500.875390.000000.00000-67.9712422.04
4652002.03.11 15:00buy2330.500.875390.000000.00000
4662002.03.12 03:00close2330.500.875000.000000.00000-21.4212400.62
4672002.03.12 03:00sell2340.500.875000.000000.00000
4682002.03.12 07:00close2340.500.875290.000000.00000-16.5712384.05
4692002.03.12 07:00buy2350.500.875290.000000.00000
4702002.03.12 11:00close2350.500.873300.000000.00000-113.9412270.11
4712002.03.12 11:00sell2360.500.873300.000000.00000
4722002.03.12 18:00close2360.500.875590.000000.00000-130.7712139.34
4732002.03.12 18:00buy2370.500.875590.000000.00000
4742002.03.13 01:00close2370.500.874500.000000.00000-61.4512077.89
4752002.03.13 01:00sell2380.500.874500.000000.00000
4762002.03.13 02:00close2380.500.875590.000000.00000-62.2412015.65
4772002.03.13 02:00buy2390.500.875590.000000.00000
4782002.03.13 03:00close2390.500.874700.000000.00000-50.8711964.78
4792002.03.13 03:00sell2400.500.874700.000000.00000
4802002.03.13 10:00close2400.500.875290.000000.00000-33.7011931.08
4812002.03.13 10:00buy2410.500.875290.000000.00000
4822002.03.13 11:00close2410.500.874800.000000.00000-28.0111903.07
4832002.03.13 11:00sell2420.500.874800.000000.00000
4842002.03.13 15:00close2420.500.875590.000000.00000-45.1111857.96
4852002.03.13 15:00buy2430.500.875590.000000.00000
4862002.03.22 19:00close2430.500.875600.000000.0000010.1411868.10
4872002.03.22 19:00sell2440.500.875600.000000.00000
4882002.03.22 20:00close2440.500.877190.000000.00000-90.6311777.47
4892002.03.22 20:00buy2450.500.877190.000000.00000
4902002.03.25 02:00close2450.500.876200.000000.00000-55.6211721.85
4912002.03.25 02:00sell2460.500.876200.000000.00000
4922002.03.25 10:00close2460.500.877390.000000.00000-67.8111654.04
4932002.03.25 10:00buy2470.500.877390.000000.00000
4942002.03.25 13:00close2470.500.876500.000000.00000-50.7711603.27
4952002.03.25 13:00sell2480.500.876500.000000.00000
4962002.03.25 17:00close2480.500.876590.000000.00000-5.1311598.14
4972002.03.25 17:00buy2490.500.876590.000000.00000
4982002.03.26 00:00close2490.500.876800.000000.0000012.8511610.99
4992002.03.26 00:00sell2500.500.876800.000000.00000
5002002.03.26 01:00close2500.500.877390.000000.00000-33.6211577.37
5012002.03.26 01:00buy2510.500.877390.000000.00000
5022002.03.26 11:00close2510.500.875900.000000.00000-85.0611492.31
5032002.03.26 11:00sell2520.500.875900.000000.00000
5042002.03.26 16:00close2520.500.878190.000000.00000-130.3811361.93
5052002.03.26 16:00buy2530.500.878190.000000.00000
5062002.03.26 17:00close2530.500.876600.000000.00000-90.6911271.24
5072002.03.26 17:00sell2540.500.876600.000000.00000
5082002.03.26 20:00close2540.500.877290.000000.00000-39.3311231.91
5092002.03.26 20:00buy2550.500.877290.000000.00000
5102002.03.26 21:00close2550.500.876900.000000.00000-22.2411209.67
5112002.03.26 21:00sell2560.500.876900.000000.00000
5122002.03.26 22:00close2560.500.877190.000000.00000-16.5311193.14
5132002.03.26 22:00buy2570.500.877190.000000.00000
5142002.03.27 00:00close2570.500.876700.000000.00000-27.0811166.06
5152002.03.27 00:00sell2580.500.876700.000000.00000
5162002.04.01 15:00close2580.500.879290.000000.00000-161.4211004.64
5172002.04.01 15:00buy2590.500.879290.000000.00000
5182002.04.08 10:00close2590.500.876600.000000.00000-147.3410857.30
5192002.04.08 10:00sell2600.500.876600.000000.00000
5202002.04.08 11:00close2600.500.877390.000000.00000-45.0210812.28
5212002.04.08 11:00buy2610.500.877390.000000.00000
5222002.04.08 16:00close2610.500.876200.000000.00000-67.9110744.37
5232002.04.08 16:00sell2620.500.876200.000000.00000
5242002.04.09 16:00close2620.500.877590.000000.00000-82.0210662.35
5252002.04.09 16:00buy2630.500.877590.000000.00000
5262002.04.09 17:00close2630.500.876300.000000.00000-73.6010588.75
5272002.04.09 17:00sell2640.500.876300.000000.00000
5282002.04.09 18:00close2640.500.879590.000000.00000-187.0210401.73
5292002.04.09 18:00buy2650.500.879590.000000.00000
5302002.08.01 09:00close2650.500.974800.000000.000004984.4915386.22
5312002.08.01 09:00sell2660.500.974800.000000.00000
5322002.08.01 17:00close2660.500.982290.000000.00000-381.2515004.97
5332002.08.01 17:00buy2670.500.982290.000000.00000
5342002.08.06 09:00close2670.500.974900.000000.00000-376.4014628.57
5352002.08.06 09:00sell2680.500.974900.000000.00000
5362002.08.08 02:00close2680.500.976490.000000.00000-92.7214535.85
5372002.08.08 02:00buy2690.500.976490.000000.00000
5382002.08.08 03:00close2690.500.975800.000000.00000-35.3614500.49
5392002.08.08 03:00sell2700.500.975800.000000.00000
5402002.08.12 12:00close2700.500.975490.000000.0000010.2314510.73
5412002.08.12 12:00buy2710.500.975490.000000.00000
5422002.08.12 13:00close2710.500.974400.000000.00000-55.9314454.80
5432002.08.12 13:00sell2720.500.974400.000000.00000
5442002.08.12 14:00close2720.500.978490.000000.00000-209.0014245.80
5452002.08.12 14:00buy2730.500.978490.000000.00000
5462002.08.15 07:00close2730.500.976100.000000.00000-118.0814127.72
5472002.08.15 07:00sell2740.500.976100.000000.00000
5482002.08.15 08:00close2740.500.977590.000000.00000-76.2114051.51
5492002.08.15 08:00buy2750.500.977590.000000.00000
5502002.08.15 11:00close2750.500.975800.000000.00000-91.7213959.79
5512002.08.15 11:00sell2760.500.975800.000000.00000
5522002.08.15 12:00close2760.500.976390.000000.00000-30.2113929.58
5532002.08.15 12:00buy2770.500.976390.000000.00000
5542002.08.19 17:00close2770.500.976600.000000.0000012.4913942.07
5552002.08.19 17:00sell2780.500.976600.000000.00000
5562002.08.19 18:00close2780.500.977290.000000.00000-35.3013906.77
5572002.08.19 18:00buy2790.500.977290.000000.00000
5582002.08.19 20:00close2790.500.976600.000000.00000-35.3313871.44
5592002.08.19 20:00sell2800.500.976600.000000.00000
5602002.08.20 00:02close2800.500.977590.000000.00000-53.4613817.98
5612002.08.20 00:02buy2810.500.977590.000000.00000
5622002.08.20 03:00close2810.500.976200.000000.00000-71.1913746.79
5632002.08.20 03:00sell2820.500.976200.000000.00000
5642002.08.20 05:00close2820.500.977090.000000.00000-45.5413701.25
5652002.08.20 05:00buy2830.500.977090.000000.00000
5662002.08.20 06:00close2830.500.975500.000000.00000-81.5013619.75
5672002.08.20 06:00sell2840.500.975500.000000.00000
5682002.08.20 08:00close2840.500.977890.000000.00000-122.2013497.55
5692002.08.20 08:00buy2850.500.977890.000000.00000
5702002.08.20 15:00close2850.500.974800.000000.00000-158.4913339.06
5712002.08.20 15:00sell2860.500.974800.000000.00000
5722002.08.20 18:00close2860.500.978190.000000.00000-173.2813165.78
5732002.08.20 18:00buy2870.500.978190.000000.00000
5742002.08.21 15:00close2870.500.977000.000000.00000-60.0313105.75
5752002.08.21 15:00sell2880.500.977000.000000.00000
5762002.08.21 16:00close2880.500.977490.000000.00000-25.0613080.69
5772002.08.21 16:00buy2890.500.977490.000000.00000
5782002.08.22 05:00close2890.500.976700.000000.00000-37.8313042.86
5792002.08.22 05:00sell2900.500.976700.000000.00000
5802002.08.22 06:00close2900.500.977990.000000.00000-65.9512976.91
5812002.08.22 06:00buy2910.500.977990.000000.00000
5822002.08.22 09:00close2910.500.976300.000000.00000-86.5512890.36
5832002.08.22 09:00sell2920.500.976300.000000.00000
5842002.08.22 11:00close2920.500.977790.000000.00000-76.1912814.17
5852002.08.22 11:00buy2930.500.977790.000000.00000
5862002.08.22 15:00close2930.500.975000.000000.00000-143.0812671.09
5872002.08.22 15:00sell2940.500.975000.000000.00000
5882002.08.27 13:00close2940.500.976590.000000.00000-89.8912581.20
5892002.08.27 13:00buy2950.500.976590.000000.00000
5902002.08.27 15:00close2950.500.974100.000000.00000-127.8112453.39
5912002.08.27 15:00sell2960.500.974100.000000.00000
5922002.08.27 17:00close2960.500.980090.000000.00000-305.5812147.81
5932002.08.27 17:00buy2970.500.980090.000000.00000
5942002.09.09 10:00close2970.500.979500.000000.00000-18.8112129.00
5952002.09.09 10:00sell2980.500.979500.000000.00000
5962002.09.09 12:00close2980.500.980390.000000.00000-45.3912083.61
5972002.09.09 12:00buy2990.500.980390.000000.00000
5982002.09.09 14:00close2990.500.979600.000000.00000-40.3212043.29
5992002.09.09 14:00sell3000.500.979600.000000.00000
6002002.09.09 15:00close3000.500.980190.000000.00000-30.1012013.19
6012002.09.09 15:00buy3010.500.980190.000000.00000
6022002.09.09 21:00close3010.500.979000.000000.00000-60.7811952.41
6032002.09.09 21:00sell3020.500.979000.000000.00000
6042002.09.10 02:00close3020.500.979790.000000.00000-43.1411909.27
6052002.09.10 02:00buy3030.500.979790.000000.00000
6062002.09.10 10:00close3030.500.977100.000000.00000-137.6511771.62
6072002.09.10 10:00sell3040.500.977100.000000.00000
6082002.09.12 19:00close3040.500.980090.000000.00000-163.8511607.77
6092002.09.12 19:00buy3050.500.980090.000000.00000
6102002.09.13 17:00close3050.500.978500.000000.00000-80.3811527.39
6112002.09.13 17:00sell3060.500.978500.000000.00000
6122002.09.18 18:00close3060.500.979490.000000.00000-59.0211468.37
6132002.09.18 18:00buy3070.500.979490.000000.00000
6142002.09.18 20:00close3070.500.977400.000000.00000-106.9211361.45
6152002.09.18 20:00sell3080.500.977400.000000.00000
6162002.09.19 05:00close3080.500.978590.000000.00000-69.2811292.16
6172002.09.19 05:00buy3090.500.978590.000000.00000
6182002.09.19 07:00close3090.500.977700.000000.00000-45.5111246.65
6192002.09.19 07:00sell3100.500.977700.000000.00000
6202002.09.19 08:00close3100.500.978390.000000.00000-35.2611211.39
6212002.09.19 08:00buy3110.500.978390.000000.00000
6222002.09.23 19:00close3110.500.976600.000000.00000-89.9011121.49
6232002.09.23 19:00sell3120.500.976600.000000.00000
6242002.09.24 14:00close3120.500.981190.000000.00000-236.7310884.77
6252002.09.24 14:00buy3130.500.981190.000000.00000
6262002.09.25 13:00close3130.500.978300.000000.00000-146.8410737.93
6272002.09.25 13:00sell3140.500.978300.000000.00000
6282002.09.25 16:00close3140.500.978390.000000.00000-4.6010733.33
6292002.09.25 16:00buy3150.500.978390.000000.00000
6302002.09.25 20:00close3150.500.977500.000000.00000-45.5210687.81
6312002.09.25 20:00sell3160.500.977500.000000.00000
6322002.09.26 10:00close3160.500.979690.000000.00000-120.2510567.55
6332002.09.26 10:00buy3170.500.979690.000000.00000
6342002.09.26 13:00close3170.500.978500.000000.00000-60.8110506.74
6352002.09.26 13:00sell3180.500.978500.000000.00000
6362002.09.26 14:00close3180.500.979190.000000.00000-35.2310471.51
6372002.09.26 14:00buy3190.500.979190.000000.00000
6382002.09.26 15:00close3190.500.976100.000000.00000-158.2810313.23
6392002.09.26 15:00sell3200.500.976100.000000.00000
6402002.09.27 11:00close3200.500.978790.000000.00000-140.2410173.00
6412002.09.27 11:00buy3210.500.978790.000000.00000
6422002.09.27 12:00close3210.500.978400.000000.00000-19.9310153.07
6432002.09.27 12:00sell3220.500.978400.000000.00000
6442002.09.27 21:00close3220.500.979390.000000.00000-50.5410102.53
6452002.09.27 21:00buy3230.500.979390.000000.00000
6462002.10.04 19:00close3230.500.978300.000000.00000-49.6210052.91
6472002.10.04 19:00sell3240.500.978300.000000.00000
6482002.10.07 15:00close3240.500.981590.000000.00000-170.429882.49
6492002.10.07 15:00buy3250.500.981590.000000.00000
6502002.10.08 14:00close3250.500.980200.000000.00000-70.039812.46
6512002.10.08 14:00sell3260.500.980200.000000.00000
6522002.10.09 03:00close3260.500.980590.000000.00000-22.729789.74
6532002.10.09 03:00buy3270.500.980590.000000.00000
6542002.10.09 04:00close3270.500.979500.000000.00000-55.649734.10
6552002.10.09 04:00sell3280.500.979500.000000.00000
6562002.10.09 12:00close3280.500.980590.000000.00000-55.589678.52
6572002.10.09 12:00buy3290.500.980590.000000.00000
6582002.10.09 13:00close3290.500.980200.000000.00000-19.899658.63
6592002.10.09 13:00sell3300.500.980200.000000.00000
6602002.10.09 14:00close3300.500.980990.000000.00000-40.279618.36
6612002.10.09 14:00buy3310.500.980990.000000.00000
6622002.10.15 15:00close3310.500.981000.000000.000005.739624.09
6632002.10.15 15:00sell3320.500.981000.000000.00000
6642002.10.15 17:00close3320.500.982190.000000.00000-60.589563.51
6652002.10.15 17:00buy3330.500.982190.000000.00000
6662002.10.15 18:00close3330.500.981200.000000.00000-50.459513.06
6672002.10.15 18:00sell3340.500.981200.000000.00000
6682002.10.15 23:00close3340.500.981690.000000.00000-24.969488.10
6692002.10.15 23:00buy3350.500.981690.000000.00000
6702002.10.16 03:00close3350.500.980400.000000.00000-64.929423.18
6712002.10.16 03:00sell3360.500.980400.000000.00000
6722002.10.16 05:00close3360.500.981890.000000.00000-75.879347.31
6732002.10.16 05:00buy3370.500.981890.000000.00000
6742002.10.16 11:00close3370.500.980600.000000.00000-65.789281.53
6752002.10.16 11:00sell3380.500.980600.000000.00000
6762002.10.16 14:00close3380.500.982190.000000.00000-80.949200.59
6772002.10.16 14:00buy3390.500.982190.000000.00000
6782002.10.17 00:02close3390.500.981100.000000.00000-52.949147.65
6792002.10.17 00:02sell3400.500.981100.000000.00000
6802002.10.28 17:00close3400.500.982990.000000.00000-121.599026.06
6812002.10.28 17:00buy3410.500.982990.000000.00000
6822002.11.25 12:00close3410.500.992500.000000.00000503.459529.51
6832002.11.25 12:00sell3420.500.992500.000000.00000
6842002.11.25 18:00close3420.500.993790.000000.00000-64.909464.61
6852002.11.25 18:00buy3430.500.993790.000000.00000
6862002.11.25 19:00close3430.500.993100.000000.00000-34.749429.87
6872002.11.25 19:00sell3440.500.993100.000000.00000
6882002.11.26 22:00close3440.500.993190.000000.00000-7.369422.52
6892002.11.26 22:00buy3450.500.993190.000000.00000
6902002.11.27 08:00close3450.500.993100.000000.00000-3.669418.86
6912002.11.27 08:00sell3460.500.993100.000000.00000
6922002.11.28 14:00close3460.500.993290.000000.00000-18.049400.81
6932002.11.28 14:00buy3470.500.993290.000000.00000
6942002.11.29 12:00close3470.500.993200.000000.00000-3.669397.15
6952002.11.29 12:00sell3480.500.993200.000000.00000
6962002.11.29 16:00close3480.500.994090.000000.00000-44.769352.39
6972002.11.29 16:00buy3490.500.994090.000000.00000
6982002.12.02 03:00close3490.500.992300.000000.00000-89.329263.07
6992002.12.02 03:00sell3500.500.992300.000000.00000
7002002.12.02 10:00close3500.500.993690.000000.00000-69.949193.13
7012002.12.02 10:00buy3510.500.993690.000000.00000
7022002.12.02 11:00close3510.500.993100.000000.00000-29.709163.43
7032002.12.02 11:00sell3520.500.993100.000000.00000
7042002.12.02 17:00close3520.500.994290.000000.00000-59.849103.59
7052002.12.02 17:00buy3530.500.994290.000000.00000
7062002.12.02 18:00close3530.500.992900.000000.00000-70.009033.59
7072002.12.02 18:00sell3540.500.992900.000000.00000
7082002.12.02 19:00close3540.500.994790.000000.00000-94.998938.60
7092002.12.02 19:00buy3550.500.994790.000000.00000
7102003.03.14 17:00close3550.501.076300.000000.000003877.0612815.66
7112003.03.14 17:00sell3560.501.076300.000000.00000
7122003.03.17 01:00close3560.501.081690.000000.00000-251.9812563.69
7132003.03.17 01:00buy3570.501.081690.000000.00000
7142003.03.17 17:00close3570.501.068800.000000.00000-603.0111960.68
7152003.03.17 17:00sell3580.501.068800.000000.00000
7162003.03.27 11:00close3580.501.073290.000000.00000-243.1011717.58
7172003.03.27 11:00buy3590.501.073290.000000.00000
7182003.03.27 13:00close3590.501.072600.000000.00000-32.1611685.42
7192003.03.27 13:00sell3600.501.072600.000000.00000
7202003.03.28 10:00close3600.501.073490.000000.00000-44.2811641.14
7212003.03.28 10:00buy3610.501.073490.000000.00000
7222003.03.28 11:00close3610.501.072400.000000.00000-50.8211590.32
7232003.03.28 11:00sell3620.501.072400.000000.00000
7242003.03.28 12:00close3620.501.074390.000000.00000-92.6111497.71
7252003.03.28 12:00buy3630.501.074390.000000.00000
7262003.03.28 14:00close3630.501.072600.000000.00000-83.4411414.27
7272003.03.28 14:00sell3640.501.072600.000000.00000
7282003.03.28 15:00close3640.501.075990.000000.00000-157.5311256.74
7292003.03.28 15:00buy3650.501.075990.000000.00000
7302003.04.03 11:00close3650.501.074500.000000.00000-64.1111192.63
7312003.04.03 11:00sell3660.501.074500.000000.00000
7322003.04.03 23:00close3660.501.075790.000000.00000-59.9611132.67
7332003.04.03 23:00buy3670.501.075790.000000.00000
7342003.04.04 05:00close3670.501.073600.000000.00000-101.1211031.55
7352003.04.04 05:00sell3680.501.073600.000000.00000
7362003.04.09 05:00close3680.501.073990.000000.00000-26.6411004.91
7372003.04.09 05:00buy3690.501.073990.000000.00000
7382003.04.09 15:00close3690.501.073600.000000.00000-18.1610986.75
7392003.04.09 15:00sell3700.501.073600.000000.00000
7402003.04.09 19:00close3700.501.076890.000000.00000-152.7510834.00
7412003.04.09 19:00buy3710.501.076890.000000.00000
7422003.04.11 14:00close3710.501.073900.000000.00000-135.7310698.27
7432003.04.11 14:00sell3720.501.073900.000000.00000
7442003.04.11 17:00close3720.501.075590.000000.00000-78.5610619.71
7452003.04.11 17:00buy3730.501.075590.000000.00000
7462003.04.14 01:00close3730.501.073500.000000.00000-96.4810523.23
7472003.04.14 01:00sell3740.501.073500.000000.00000
7482003.04.14 05:00close3740.501.074490.000000.00000-46.0710477.16
7492003.04.14 05:00buy3750.501.074490.000000.00000
7502003.04.14 07:00close3750.501.074100.000000.00000-18.1510459.01
7512003.04.14 07:00sell3760.501.074100.000000.00000
7522003.04.14 08:00close3760.501.075490.000000.00000-64.6210394.39
7532003.04.14 08:00buy3770.501.075490.000000.00000
7542003.04.14 09:00close3770.501.073400.000000.00000-97.3510297.04
7552003.04.14 09:00sell3780.501.073400.000000.00000
7562003.04.14 10:00close3780.501.074890.000000.00000-69.3110227.73
7572003.04.14 10:00buy3790.501.074890.000000.00000
7582003.06.23 11:00close3790.501.153500.000000.000003468.3613696.09
7592003.06.23 11:00sell3800.501.153500.000000.00000
7602003.06.23 19:00close3800.501.155990.000000.00000-107.7013588.39
7612003.06.23 19:00buy3810.501.155990.000000.00000
7622003.06.23 22:00close3810.501.154200.000000.00000-77.5413510.85
7632003.06.23 22:00sell3820.501.154200.000000.00000
7642003.06.23 23:00close3820.501.155690.000000.00000-64.4613446.39
7652003.06.23 23:00buy3830.501.155690.000000.00000
7662003.06.24 00:01close3830.501.155000.000000.00000-29.0013417.39
7672003.06.24 00:01sell3840.501.155000.000000.00000
7682003.06.24 01:00close3840.501.155390.000000.00000-16.8813400.51
7692003.06.24 01:00buy3850.501.155390.000000.00000
7702003.06.24 02:00close3850.501.154500.000000.00000-38.5413361.97
7712003.06.24 02:00sell3860.501.154500.000000.00000
7722003.06.24 05:00close3860.501.155290.000000.00000-34.1913327.78
7732003.06.24 05:00buy3870.501.155290.000000.00000
7742003.06.24 09:00close3870.501.153800.000000.00000-64.5713263.21
7752003.06.24 09:00sell3880.501.153800.000000.00000
7762003.06.24 11:00close3880.501.155990.000000.00000-94.7213168.49
7772003.06.24 11:00buy3890.501.155990.000000.00000
7782003.06.24 16:00close3890.501.154300.000000.00000-73.2013095.29
7792003.06.24 16:00sell3900.501.154300.000000.00000
7802003.06.25 15:00close3900.501.155990.000000.00000-75.9313019.36
7812003.06.25 15:00buy3910.501.155990.000000.00000
7822003.06.25 21:00close3910.501.153400.000000.00000-112.2812907.08
7832003.06.25 21:00sell3920.501.153400.000000.00000
7842003.07.01 10:00close3920.501.154390.000000.00000-59.8412847.23
7852003.07.01 10:00buy3930.501.154390.000000.00000
7862003.07.01 11:00close3930.501.153400.000000.00000-42.9212804.31
7872003.07.01 11:00sell3940.501.153400.000000.00000
7882003.07.01 12:00close3940.501.155590.000000.00000-94.7612709.55
7892003.07.01 12:00buy3950.501.155590.000000.00000
7902003.07.01 15:00close3950.501.153500.000000.00000-90.5912618.96
7912003.07.01 15:00sell3960.501.153500.000000.00000
7922003.07.01 16:00close3960.501.155590.000000.00000-90.4312528.53
7932003.07.01 16:00buy3970.501.155590.000000.00000
7942003.07.02 10:00close3970.501.153700.000000.00000-81.0412447.49
7952003.07.02 10:00sell3980.501.153700.000000.00000
7962003.07.02 11:00close3980.501.154290.000000.00000-25.5612421.93
7972003.07.02 11:00buy3990.501.154290.000000.00000
7982003.07.02 13:00close3990.501.153900.000000.00000-16.9012405.03
7992003.07.02 13:00sell4000.501.153900.000000.00000
8002003.07.02 21:00close4000.501.154490.000000.00000-25.5512379.48
8012003.07.02 21:00buy4010.501.154490.000000.00000
8022003.07.03 00:01close4010.501.153100.000000.00000-57.6612321.82
8032003.07.03 00:01sell4020.501.153100.000000.00000
8042003.07.23 17:00close4020.501.144290.000000.00000334.0612655.88
8052003.07.23 17:00buy4030.501.144290.000000.00000
8062003.07.30 09:00close4030.501.143300.000000.00000-37.2112618.67
8072003.07.30 09:00sell4040.501.143300.000000.00000
8082003.07.30 11:00close4040.501.144190.000000.00000-38.8912579.78
8092003.07.30 11:00buy4050.501.144190.000000.00000
8102003.07.30 14:00close4050.501.142300.000000.00000-82.7312497.05
8112003.07.30 14:00sell4060.501.142300.000000.00000
8122003.08.06 09:00close4060.501.141690.000000.000006.9212503.97
8132003.08.06 09:00buy4070.501.141690.000000.00000
8142003.08.06 10:00close4070.501.140300.000000.00000-60.9512443.02
8152003.08.06 10:00sell4080.501.140300.000000.00000
8162003.08.07 17:00close4080.501.140790.000000.00000-29.9612413.05
8172003.08.07 17:00buy4090.501.140790.000000.00000
8182003.08.07 18:00close4090.501.140000.000000.00000-34.6512378.40
8192003.08.07 18:00sell4100.501.140000.000000.00000
8202003.09.09 16:00close4100.501.117790.000000.00000905.8313284.23
8212003.09.09 16:00buy4110.501.117790.000000.00000
8222003.09.12 12:00close4110.501.114600.000000.00000-138.7513145.48
8232003.09.12 12:00sell4120.501.114600.000000.00000
8242003.09.12 14:00close4120.501.116790.000000.00000-98.0513047.43
8252003.09.12 14:00buy4130.501.116790.000000.00000
8262003.09.17 02:00close4130.501.116700.000000.00000-1.4213046.01
8272003.09.17 02:00sell4140.501.116700.000000.00000
8282003.09.17 10:00close4140.501.117790.000000.00000-48.7612997.25
8292003.09.17 10:00buy4150.501.117790.000000.00000
8302003.09.17 12:00close4150.501.115800.000000.00000-89.1712908.08
8312003.09.17 12:00sell4160.501.115800.000000.00000
8322003.09.17 13:00close4160.501.119890.000000.00000-182.6112725.47
8332003.09.17 13:00buy4170.501.119890.000000.00000
8342003.11.03 17:00close4170.501.147600.000000.000001248.1913973.66
8352003.11.03 17:00sell4180.501.147600.000000.00000
8362003.11.12 04:00close4180.501.155990.000000.00000-388.3413585.32
8372003.11.12 04:00buy4190.501.155990.000000.00000
8382004.01.19 11:00close4190.501.235800.000000.000003288.2416873.56
8392004.01.19 11:00sell4200.501.235800.000000.00000
8402004.01.19 12:00close4200.501.236890.000000.00000-44.0616829.50
8412004.01.19 12:00buy4210.501.236890.000000.00000
8422004.01.19 13:00close4210.501.235400.000000.00000-60.3016769.20
8432004.01.19 13:00sell4220.501.235400.000000.00000
8442004.01.19 14:00close4220.501.237590.000000.00000-88.4816680.72
8452004.01.19 14:00buy4230.501.237590.000000.00000
8462004.01.19 21:00close4230.501.235200.000000.00000-96.7516583.97
8472004.01.19 21:00sell4240.501.235200.000000.00000
8482004.01.20 02:00close4240.501.236590.000000.00000-59.0316524.95
8492004.01.20 02:00buy4250.501.236590.000000.00000
8502004.01.29 17:00close4250.501.237500.000000.0000046.3416571.29
8512004.01.29 17:00sell4260.501.237500.000000.00000
8522004.01.30 15:00close4260.501.245090.000000.00000-307.6316263.66
8532004.01.30 15:00buy4270.501.245090.000000.00000
8542004.01.30 16:00close4270.501.241000.000000.00000-164.7916098.87
8552004.01.30 16:00sell4280.501.241000.000000.00000
8562004.01.30 18:00close4280.501.245290.000000.00000-172.2515926.62
8572004.01.30 18:00buy4290.501.245290.000000.00000
8582004.02.02 18:00close4290.501.242700.000000.00000-103.3415823.28
8592004.02.02 18:00sell4300.501.242700.000000.00000
8602004.02.03 00:01close4300.501.244290.000000.00000-66.7215756.56
8612004.02.03 00:01buy4310.501.244290.000000.00000
8622004.02.03 02:00close4310.501.242700.000000.00000-63.9715692.59
8632004.02.03 02:00sell4320.501.242700.000000.00000
8642004.02.03 03:00close4320.501.245190.000000.00000-99.9815592.61
8652004.02.03 03:00buy4330.501.245190.000000.00000
8662004.02.20 18:00close4330.501.256400.000000.00000462.6516055.26
8672004.02.20 18:00sell4340.501.256400.000000.00000
8682004.02.23 14:00close4340.501.258690.000000.00000-93.8015961.46
8692004.02.23 14:00buy4350.501.258690.000000.00000
8702004.02.23 17:00close4350.501.256400.000000.00000-91.1315870.33
8712004.02.23 17:00sell4360.501.256400.000000.00000
8722004.02.23 18:00close4360.501.257790.000000.00000-55.2615815.07
8732004.02.23 18:00buy4370.501.257790.000000.00000
8742004.02.23 20:00close4370.501.253300.000000.00000-179.1315635.94
8752004.02.23 20:00sell4380.501.253300.000000.00000
8762004.02.24 00:01close4380.501.257690.000000.00000-177.3615458.59
8772004.02.24 00:01buy4390.501.257690.000000.00000
8782004.02.24 02:00close4390.501.255300.000000.00000-95.2015363.39
8792004.02.24 02:00sell4400.501.255300.000000.00000
8802004.02.24 11:00close4400.501.257290.000000.00000-79.1415284.25
8812004.02.24 11:00buy4410.501.257290.000000.00000
8822004.02.25 17:00close4410.501.254100.000000.00000-126.3115157.94
8832004.02.25 17:00sell4420.501.254100.000000.00000
8842004.04.01 16:00close4420.501.237290.000000.00000571.8615729.80
8852004.04.01 16:00buy4430.501.237290.000000.00000
8862004.04.01 18:00close4430.501.232400.000000.00000-198.3915531.41
8872004.04.01 18:00sell4440.501.232400.000000.00000
8882004.04.01 19:00close4440.501.235790.000000.00000-137.1615394.25
8892004.04.01 19:00buy4450.501.235790.000000.00000
8902004.04.01 21:00close4450.501.234800.000000.00000-40.0915354.16
8912004.04.01 21:00sell4460.501.234800.000000.00000
8922004.04.01 23:00close4460.501.236290.000000.00000-60.2615293.90
8932004.04.01 23:00buy4470.501.236290.000000.00000
8942004.04.02 09:00close4470.501.233000.000000.00000-132.5415161.36
8952004.04.02 09:00sell4480.501.233000.000000.00000
8962004.05.04 16:00close4480.501.209490.000000.00000887.0716048.44
8972004.05.04 16:00buy4490.501.209490.000000.00000
8982004.05.04 17:00close4490.501.208500.000000.00000-40.9616007.48
8992004.05.04 17:00sell4500.501.208500.000000.00000
9002004.05.04 21:00close4500.501.209390.000000.00000-36.8015970.68
9012004.05.04 21:00buy4510.501.209390.000000.00000
9022004.05.06 16:00close4510.501.208200.000000.00000-45.7715924.91
9032004.05.06 16:00sell4520.501.208200.000000.00000
9042004.05.17 10:00close4520.501.205290.000000.0000095.2716020.18
9052004.05.17 10:00buy4530.501.205290.000000.00000
9062004.05.17 11:00close4530.501.203600.000000.00000-70.2115949.97
9072004.05.17 11:00sell4540.501.203600.000000.00000
9082004.05.17 16:00close4540.501.204490.000000.00000-36.9515913.02
9092004.05.17 16:00buy4550.501.204490.000000.00000
9102004.05.17 17:00close4550.501.199300.000000.00000-216.3815696.64
9112004.05.17 17:00sell4560.501.199300.000000.00000
9122004.05.21 12:00close4560.501.204190.000000.00000-220.0115476.63
9132004.05.21 12:00buy4570.501.204190.000000.00000
9142004.05.21 17:00close4570.501.202100.000000.00000-86.9315389.70
9152004.05.21 17:00sell4580.501.202100.000000.00000
9162004.05.25 08:00close4580.501.203990.000000.00000-84.1415305.56
9172004.05.25 08:00buy4590.501.203990.000000.00000
9182004.06.09 17:00close4590.501.208900.000000.00000216.1315521.69
9192004.06.09 17:00sell4600.501.208900.000000.00000
9202004.06.10 18:00close4600.501.211290.000000.00000-107.1415414.55
9212004.06.10 18:00buy4610.501.211290.000000.00000
9222004.06.10 19:00close4610.501.210900.000000.00000-16.1015398.45
9232004.06.10 19:00sell4620.501.210900.000000.00000
9242004.06.10 22:00close4620.501.210690.000000.000008.6715407.12
9252004.06.10 22:00buy4630.501.210690.000000.00000
9262004.06.10 23:00close4630.501.210600.000000.00000-3.7215403.40
9272004.06.10 23:00sell4640.501.210600.000000.00000
9282004.06.11 00:01close4640.501.211790.000000.00000-51.9315351.47
9292004.06.11 00:01buy4650.501.211790.000000.00000
9302004.06.11 01:00close4650.501.210700.000000.00000-45.0215306.45
9312004.06.11 01:00sell4660.501.210700.000000.00000
9322004.06.15 15:00close4660.501.211590.000000.00000-42.3815264.06
9332004.06.15 15:00buy4670.501.211590.000000.00000
9342004.06.15 17:00close4670.501.207900.000000.00000-152.7415111.32
9352004.06.15 17:00sell4680.501.207900.000000.00000
9362004.06.15 18:00close4680.501.214690.000000.00000-279.5014831.82
9372004.06.15 18:00buy4690.501.214690.000000.00000
9382004.06.16 12:00close4690.501.208500.000000.00000-255.2314576.59
9392004.06.16 12:00sell4700.501.208500.000000.00000
9402004.06.18 16:00close4700.501.210490.000000.00000-93.5114483.08
9412004.06.18 16:00buy4710.501.210490.000000.00000
9422004.06.21 13:00close4710.501.208800.000000.00000-69.0314414.05
9432004.06.21 13:00sell4720.501.208800.000000.00000
9442004.06.21 14:00close4720.501.211290.000000.00000-102.7814311.27
9452004.06.21 14:00buy4730.501.211290.000000.00000
9462004.06.21 16:00close4730.501.208400.000000.00000-119.5814191.69
9472004.06.21 16:00sell4740.501.208400.000000.00000
9482004.06.21 17:00close4740.501.210090.000000.00000-69.8314121.86
9492004.06.21 17:00buy4750.501.210090.000000.00000
9502004.06.22 09:00close4750.501.208600.000000.00000-60.7714061.09
9512004.06.22 09:00sell4760.501.208600.000000.00000
9522004.06.22 14:00close4760.501.210390.000000.00000-73.9413987.15
9532004.06.22 14:00buy4770.501.210390.000000.00000
9542004.06.22 15:00close4770.501.208100.000000.00000-94.7813892.37
9552004.06.22 15:00sell4780.501.208100.000000.00000
9562004.06.22 21:00close4780.501.209590.000000.00000-61.5913830.78
9572004.06.22 21:00buy4790.501.209590.000000.00000
9582004.06.23 13:00close4790.501.208200.000000.00000-56.6513774.13
9592004.06.23 13:00sell4800.501.208200.000000.00000
9602004.06.23 17:00close4800.501.209390.000000.00000-49.2013724.93
9612004.06.23 17:00buy4810.501.209390.000000.00000
9622004.06.23 18:00close4810.501.209200.000000.00000-7.8613717.07
9632004.06.23 18:00sell4820.501.209200.000000.00000
9642004.06.24 10:00close4820.501.210490.000000.00000-61.7613655.31
9652004.06.24 10:00buy4830.501.210490.000000.00000
9662004.06.29 21:00close4830.501.208200.000000.00000-92.1613563.15
9672004.06.29 21:00sell4840.501.208200.000000.00000
9682004.06.30 04:00close4840.501.210990.000000.00000-118.0313445.12
9692004.06.30 04:00buy4850.501.210990.000000.00000
9702004.06.30 05:00close4850.501.209600.000000.00000-57.4613387.66
9712004.06.30 05:00sell4860.501.209600.000000.00000
9722004.06.30 11:00close4860.501.212390.000000.00000-115.0613272.60
9732004.06.30 11:00buy4870.501.212390.000000.00000
9742004.07.21 18:00close4870.501.222300.000000.00000423.6513696.25
9752004.07.21 18:00sell4880.501.222300.000000.00000
9762004.07.21 19:00close4880.501.223690.000000.00000-56.8013639.45
9772004.07.21 19:00buy4890.501.223690.000000.00000
9782004.07.23 09:00close4890.501.223200.000000.00000-16.5513622.90
9792004.07.23 09:00sell4900.501.223200.000000.00000
9802004.08.06 15:00close4900.501.225190.000000.00000-120.7913502.11
9812004.08.06 15:00buy4910.501.225190.000000.00000
9822004.08.23 17:00close4910.501.221100.000000.00000-154.4213347.69
9832004.08.23 17:00sell4920.501.221100.000000.00000
9842004.09.01 03:00close4920.501.218690.000000.0000073.4313421.12
9852004.09.01 03:00buy4930.501.218690.000000.00000
9862004.09.01 07:00close4930.501.218200.000000.00000-20.1113401.01
9872004.09.01 07:00sell4940.501.218200.000000.00000
9882004.09.01 16:00close4940.501.219290.000000.00000-44.7013356.31
9892004.09.01 16:00buy4950.501.219290.000000.00000
9902004.09.01 17:00close4950.501.217000.000000.00000-94.0813262.23
9912004.09.01 17:00sell4960.501.217000.000000.00000
9922004.09.01 19:00close4960.501.219190.000000.00000-89.8113172.42
9932004.09.01 19:00buy4970.501.219190.000000.00000
9942004.09.01 22:00close4970.501.218600.000000.00000-24.2113148.21
9952004.09.01 22:00sell4980.501.218600.000000.00000
9962004.09.01 23:00close4980.501.219190.000000.00000-24.2013124.01
9972004.09.01 23:00buy4990.501.219190.000000.00000
9982004.09.02 03:00close4990.501.218700.000000.00000-17.4913106.52
9992004.09.02 03:00sell5000.501.218700.000000.00000
10002004.09.02 04:00close5000.501.219890.000000.00000-48.7713057.75
10012004.09.02 04:00buy5010.501.219890.000000.00000
10022004.09.02 05:00close5010.501.218500.000000.00000-57.0413000.71
10032004.09.02 05:00sell5020.501.218500.000000.00000
10042004.09.02 10:00close5020.501.219590.000000.00000-44.6912956.02
10052004.09.02 10:00buy5030.501.219590.000000.00000
10062004.09.02 12:00close5030.501.217100.000000.00000-102.2912853.73
10072004.09.02 12:00sell5040.501.217100.000000.00000
10082004.09.08 19:00close5040.501.217390.000000.00000-23.2212830.51
10092004.09.08 19:00buy5050.501.217390.000000.00000
10102004.09.09 16:00close5050.501.216300.000000.00000-42.2012788.31
10112004.09.09 16:00sell5060.501.216300.000000.00000
10122004.09.09 18:00close5060.501.219590.000000.00000-134.8812653.43
10132004.09.09 18:00buy5070.501.219590.000000.00000
10142004.09.15 16:00close5070.501.218200.000000.00000-53.5712599.86
10152004.09.15 16:00sell5080.501.218200.000000.00000
10162004.09.16 21:00close5080.501.218990.000000.00000-40.8812558.98
10172004.09.16 21:00buy5090.501.218990.000000.00000
10182004.09.17 17:00close5090.501.216600.000000.00000-97.3512461.63
10192004.09.17 17:00sell5100.501.216600.000000.00000
10202004.09.17 23:00close5100.501.218890.000000.00000-93.9412367.69
10212004.09.17 23:00buy5110.501.218890.000000.00000
10222004.09.20 00:01close5110.501.217400.000000.00000-60.3312307.36
10232004.09.20 00:01sell5120.501.217400.000000.00000
10242004.09.21 10:00close5120.501.219890.000000.00000-104.8912202.47
10252004.09.21 10:00buy5130.501.219890.000000.00000
10262004.10.13 15:00close5130.501.223700.000000.00000174.8212377.29
10272004.10.13 15:00sell5140.501.223700.000000.00000
10282004.10.13 17:00close5140.501.226790.000000.00000-125.9412251.35
10292004.10.13 17:00buy5150.501.226790.000000.00000
10302005.01.05 12:00close5150.501.325000.000000.000003779.1216030.47
10312005.01.05 12:00sell5160.501.325000.000000.00000
10322005.01.05 17:00close5160.501.327390.000000.00000-90.0315940.44
10332005.01.05 17:00buy5170.501.327390.000000.00000
10342005.01.06 08:00close5170.501.324200.000000.00000-117.8415822.60
10352005.01.06 08:00sell5180.501.324200.000000.00000
10362005.01.12 16:00close5180.501.326490.000000.00000-97.6315724.97
10372005.01.12 16:00buy5190.501.326490.000000.00000
10382005.01.13 10:00close5190.501.323000.000000.00000-129.2915595.68
10392005.01.13 10:00sell5200.501.323000.000000.00000
10402005.01.13 13:00close5200.501.323190.000000.00000-7.1815588.50
10412005.01.13 13:00buy5210.501.323190.000000.00000
10422005.01.13 15:00close5210.501.323300.000000.000004.1615592.66
10432005.01.13 15:00sell5220.501.323300.000000.00000
10442005.02.17 09:00close5220.501.305190.000000.00000594.8116187.47
10452005.02.17 09:00buy5230.501.305190.000000.00000
10462005.02.17 14:00close5230.501.304700.000000.00000-18.7816168.69
10472005.02.17 14:00sell5240.501.304700.000000.00000
10482005.02.17 17:00close5240.501.306290.000000.00000-60.8616107.83
10492005.02.17 17:00buy5250.501.306290.000000.00000
10502005.02.18 12:00close5250.501.304400.000000.00000-71.5816036.25
10512005.02.18 12:00sell5260.501.304400.000000.00000
10522005.02.18 16:00close5260.501.307390.000000.00000-114.3515921.90
10532005.02.18 16:00buy5270.501.307390.000000.00000
10542005.02.21 03:00close5270.501.304900.000000.00000-94.5415827.36
10552005.02.21 03:00sell5280.501.304900.000000.00000
10562005.02.21 04:00close5280.501.305190.000000.00000-11.1115816.25
10572005.02.21 04:00buy5290.501.305190.000000.00000
10582005.02.21 05:00close5290.501.304600.000000.00000-22.6115793.64
10592005.02.21 05:00sell5300.501.304600.000000.00000
10602005.02.21 06:00close5300.501.304990.000000.00000-14.9415778.70
10612005.02.21 06:00buy5310.501.304990.000000.00000
10622005.03.21 13:00close5310.501.319200.000000.00000562.9416341.64
10632005.03.21 13:00sell5320.501.319200.000000.00000
10642005.03.21 14:00close5320.501.320290.000000.00000-41.2816300.36
10652005.03.21 14:00buy5330.501.320290.000000.00000
10662005.03.21 15:00close5330.501.318400.000000.00000-71.6816228.68
10672005.03.21 15:00sell5340.501.318400.000000.00000
10682005.03.22 16:00close5340.501.319990.000000.00000-63.0616165.62
10692005.03.22 16:00buy5350.501.319990.000000.00000
10702005.03.22 19:00close5350.501.319600.000000.00000-14.7816150.84
10712005.03.22 19:00sell5360.501.319600.000000.00000
10722005.03.22 20:00close5360.501.319990.000000.00000-14.7716136.07
10732005.03.22 20:00buy5370.501.319990.000000.00000
10742005.03.22 21:00close5370.501.309000.000000.00000-419.7915716.28
10752005.03.22 21:00sell5380.501.309000.000000.00000
10762005.04.18 18:00close5380.501.303690.000000.00000127.3115843.59
10772005.04.18 18:00buy5390.501.303690.000000.00000
10782005.04.18 21:00close5390.501.302000.000000.00000-64.9015778.69
10792005.04.18 21:00sell5400.501.302000.000000.00000
10802005.04.19 00:01close5400.501.302490.000000.00000-21.6415757.05
10812005.04.19 00:01buy5410.501.302490.000000.00000
10822005.04.19 01:00close5410.501.301500.000000.00000-38.0315719.02
10832005.04.19 01:00sell5420.501.301500.000000.00000
10842005.04.19 03:00close5420.501.302790.000000.00000-49.5115669.51
10852005.04.19 03:00buy5430.501.302790.000000.00000
10862005.04.19 04:00close5430.501.302500.000000.00000-11.1315658.38
10872005.04.19 04:00sell5440.501.302500.000000.00000
10882005.04.19 10:00close5440.501.303390.000000.00000-34.1415624.24
10892005.04.19 10:00buy5450.501.303390.000000.00000
10902005.04.19 11:00close5450.501.299500.000000.00000-149.6715474.57
10912005.04.19 11:00sell5460.501.299500.000000.00000
10922005.04.19 17:00close5460.501.303890.000000.00000-168.3415306.23
10932005.04.19 17:00buy5470.501.303890.000000.00000
10942005.04.19 19:00close5470.501.302500.000000.00000-53.3615252.87
10952005.04.19 19:00sell5480.501.302500.000000.00000
10962005.04.19 21:00close5480.501.303890.000000.00000-53.3015199.57
10972005.04.19 21:00buy5490.501.303890.000000.00000
10982005.04.20 15:00close5490.501.301300.000000.00000-98.6515100.92
10992005.04.20 15:00sell5500.501.301300.000000.00000
11002005.04.20 16:00close5500.501.303890.000000.00000-99.3215001.60
11012005.04.20 16:00buy5510.501.303890.000000.00000
11022005.04.22 03:00close5510.501.302800.000000.00000-38.3514963.25
11032005.04.22 03:00sell5520.501.302800.000000.00000
11042005.04.22 04:00close5520.501.303390.000000.00000-22.6314940.62
11052005.04.22 04:00buy5530.501.303390.000000.00000
11062005.04.25 03:00close5530.501.300700.000000.00000-102.5414838.08
11072005.04.25 03:00sell5540.501.300700.000000.00000
11082005.04.25 09:00close5540.501.303690.000000.00000-114.6714723.41
11092005.04.25 09:00buy5550.501.303690.000000.00000
11102005.04.25 10:00close5550.501.302500.000000.00000-45.6814677.73
11112005.04.25 10:00sell5560.501.302500.000000.00000
11122005.07.21 14:00close5560.501.221690.000000.000003055.6517733.38
11132005.07.21 14:00buy5570.501.221690.000000.00000
11142005.07.21 15:00close5570.501.219600.000000.00000-85.6817647.70
11152005.07.21 15:00sell5580.501.219600.000000.00000
11162005.07.21 20:00close5580.501.221190.000000.00000-65.1017582.60
11172005.07.21 20:00buy5590.501.221190.000000.00000
11182005.07.21 21:00close5590.501.216900.000000.00000-176.2717406.33
11192005.07.21 21:00sell5600.501.216900.000000.00000
11202005.08.01 05:00close5600.501.217990.000000.00000-70.2017336.14
11212005.08.01 05:00buy5610.501.217990.000000.00000
11222005.08.03 03:00close5610.501.216700.000000.00000-51.2717284.87
11232005.08.03 03:00sell5620.501.216700.000000.00000
11242005.08.03 09:00close5620.501.220490.000000.00000-155.2717129.60
11252005.08.03 09:00buy5630.501.220490.000000.00000
11262005.08.18 12:00close5630.501.223600.000000.00000141.8717271.47
11272005.08.18 12:00sell5640.501.223600.000000.00000
11282005.08.23 10:00close5640.501.225090.000000.00000-69.2917202.17
11292005.08.23 10:00buy5650.501.225090.000000.00000
11302005.08.23 11:00close5650.501.224200.000000.00000-36.3517165.82
11312005.08.23 11:00sell5660.501.224200.000000.00000
11322005.08.24 15:00close5660.501.224690.000000.00000-22.8417142.99
11332005.08.24 15:00buy5670.501.224690.000000.00000
11342005.08.24 18:00close5670.501.224100.000000.00000-24.1017118.89
11352005.08.24 18:00sell5680.501.224100.000000.00000
11362005.08.24 19:00close5680.501.226090.000000.00000-81.1517037.74
11372005.08.24 19:00buy5690.501.226090.000000.00000
11382005.08.29 18:00close5690.501.224400.000000.00000-64.6616973.08
11392005.08.29 18:00sell5700.501.224400.000000.00000
11402005.08.31 17:00close5700.501.229090.000000.00000-196.4416776.63
11412005.08.31 17:00buy5710.501.229090.000000.00000
11422005.09.12 13:00close5710.501.230100.000000.0000051.4916828.12
11432005.09.12 13:00sell5720.501.230100.000000.00000
11442005.09.12 14:00close5720.501.232290.000000.00000-88.8616739.26
11452005.09.12 14:00buy5730.501.232290.000000.00000
11462005.09.12 15:00close5730.501.228900.000000.00000-137.9316601.33
11472005.09.12 15:00sell5740.501.228900.000000.00000
11482005.09.13 04:00close5740.501.231690.000000.00000-116.0916485.24
11492005.09.13 04:00buy5750.501.231690.000000.00000
11502005.09.13 05:00close5750.501.229900.000000.00000-72.7716412.47
11512005.09.13 05:00sell5760.501.229900.000000.00000
11522005.09.13 08:00close5760.501.230990.000000.00000-44.2716368.20
11532005.09.13 08:00buy5770.501.230990.000000.00000
11542005.09.13 09:00close5770.501.228800.000000.00000-89.1116279.09
11552005.09.13 09:00sell5780.501.228800.000000.00000
11562005.09.14 14:00close5780.501.231290.000000.00000-103.9416175.16
11572005.09.14 14:00buy5790.501.231290.000000.00000
11582005.09.14 17:00close5790.501.230700.000000.00000-23.9716151.19
11592005.09.14 17:00sell5800.501.230700.000000.00000
11602005.10.06 21:00close5800.501.218490.000000.00000433.1716584.36
11612005.10.06 21:00buy5810.501.218490.000000.00000
11622005.10.07 01:00close5810.501.217000.000000.00000-60.3516524.01
11632005.10.07 01:00sell5820.501.217000.000000.00000
11642005.10.25 17:00close5820.501.210090.000000.00000240.2816764.29
11652005.10.25 17:00buy5830.501.210090.000000.00000
11662005.10.25 18:00close5830.501.209800.000000.00000-11.9916752.30
11672005.10.25 18:00sell5840.501.209800.000000.00000
11682005.10.25 21:00close5840.501.210790.000000.00000-40.8816711.42
11692005.10.25 21:00buy5850.501.210790.000000.00000
11702005.10.25 22:00close5850.501.209500.000000.00000-53.3316658.09
11712005.10.25 22:00sell5860.501.209500.000000.00000
11722005.10.25 23:00close5860.501.210690.000000.00000-49.1516608.94
11732005.10.25 23:00buy5870.501.210690.000000.00000
11742005.10.26 02:00close5870.501.210000.000000.00000-27.6416581.30
11752005.10.26 02:00sell5880.501.210000.000000.00000
11762005.10.26 04:00close5880.501.210590.000000.00000-24.3716556.93
11772005.10.26 04:00buy5890.501.210590.000000.00000
11782005.10.26 07:00close5890.501.209500.000000.00000-45.0616511.87
11792005.10.26 07:00sell5900.501.209500.000000.00000
11802005.10.26 08:00close5900.501.210690.000000.00000-49.1516462.72
11812005.10.26 08:00buy5910.501.210690.000000.00000
11822005.10.26 10:00close5910.501.207100.000000.00000-148.7016314.02
11832005.10.26 10:00sell5920.501.207100.000000.00000
11842005.10.27 06:00close5920.501.211490.000000.00000-189.6616124.35
11852005.10.27 06:00buy5930.501.211490.000000.00000
11862005.10.27 08:00close5930.501.209300.000000.00000-90.5516033.80
11872005.10.27 08:00sell5940.501.209300.000000.00000
11882005.10.27 09:00close5940.501.210690.000000.00000-57.4115976.39
11892005.10.27 09:00buy5950.501.210690.000000.00000
11902005.10.28 18:00close5950.501.209000.000000.00000-69.0215907.37
11912005.10.28 18:00sell5960.501.209000.000000.00000
11922005.12.12 10:00close5960.501.186990.000000.00000805.5616712.93
11932005.12.12 10:00buy5970.501.186990.000000.00000
11942005.12.20 18:00close5970.501.185800.000000.00000-43.2216669.71
11952005.12.20 18:00sell5980.501.185800.000000.00000
11962005.12.21 11:00close5980.501.189090.000000.00000-141.1716528.54
11972005.12.21 11:00buy5990.501.189090.000000.00000
11982005.12.21 13:00close5990.501.187100.000000.00000-83.8216444.72
11992005.12.21 13:00sell6000.501.187100.000000.00000
12002005.12.22 18:00close6000.501.188490.000000.00000-66.9616377.76
12012005.12.22 18:00buy6010.501.188490.000000.00000
12022005.12.22 19:00close6010.501.186700.000000.00000-75.4216302.34
12032005.12.22 19:00sell6020.501.186700.000000.00000
12042005.12.28 09:00close6020.501.192190.000000.00000-241.5616060.78
12052005.12.28 09:00buy6030.501.192190.000000.00000
12062005.12.28 18:00close6030.501.187600.000000.00000-193.2515867.53
12072005.12.28 18:00sell6040.501.187600.000000.00000
12082005.12.30 06:00close6040.501.188290.000000.00000-40.3415827.19
12092005.12.30 06:00buy6050.501.188290.000000.00000
12102005.12.30 07:00close6050.501.187500.000000.00000-33.2615793.93
12112005.12.30 07:00sell6060.501.187500.000000.00000
12122005.12.30 08:00close6060.501.188490.000000.00000-41.6515752.28
12132005.12.30 08:00buy6070.501.188490.000000.00000
12142005.12.30 09:00close6070.501.186200.000000.00000-96.5315655.75
12152005.12.30 09:00sell6080.501.186200.000000.00000
12162006.01.03 06:00close6080.501.187890.000000.00000-76.7815578.97
12172006.01.03 06:00buy6090.501.187890.000000.00000
12182006.02.02 07:00close6090.501.204200.000000.00000705.0516284.02
12192006.02.02 07:00sell6100.501.204200.000000.00000
12202006.02.02 08:00close6100.501.205590.000000.00000-57.6516226.37
12212006.02.02 08:00buy6110.501.205590.000000.00000
12222006.02.02 15:00close6110.501.204100.000000.00000-61.8716164.50
12232006.02.02 15:00sell6120.501.204100.000000.00000
12242006.02.02 16:00close6120.501.205490.000000.00000-57.6516106.85
12252006.02.02 16:00buy6130.501.205490.000000.00000
12262006.02.03 15:00close6130.501.200800.000000.00000-194.4215912.43
12272006.02.03 15:00sell6140.501.200800.000000.00000
12282006.03.02 17:00close6140.501.198590.000000.0000015.8515928.27
12292006.03.02 17:00buy6150.501.198590.000000.00000
12302006.03.07 06:00close6150.501.195700.000000.00000-118.2415810.03
12312006.03.07 06:00sell6160.501.195700.000000.00000
12322006.03.14 01:00close6160.501.196590.000000.00000-56.9815753.05
12332006.03.14 01:00buy6170.501.196590.000000.00000
12342006.03.14 03:00close6170.501.196300.000000.00000-12.1215740.93
12352006.03.14 03:00sell6180.501.196300.000000.00000
12362006.03.14 04:00close6180.501.196590.000000.00000-12.1215728.81
12372006.03.14 04:00buy6190.501.196590.000000.00000
12382006.03.14 05:00close6190.501.196400.000000.00000-7.9415720.87
12392006.03.14 05:00sell6200.501.196400.000000.00000
12402006.03.14 06:00close6200.501.197490.000000.00000-45.5115675.36
12412006.03.14 06:00buy6210.501.197490.000000.00000
12422006.03.14 08:00close6210.501.196300.000000.00000-49.7415625.62
12432006.03.14 08:00sell6220.501.196300.000000.00000
12442006.03.14 09:00close6220.501.196990.000000.00000-28.8215596.80
12452006.03.14 09:00buy6230.501.196990.000000.00000
12462006.03.14 12:00close6230.501.195400.000000.00000-66.5015530.30
12472006.03.14 12:00sell6240.501.195400.000000.00000
12482006.03.14 16:00close6240.501.198790.000000.00000-141.3915388.91
12492006.03.14 16:00buy6250.501.198790.000000.00000
12502006.03.23 17:00close6250.501.197900.000000.00000-27.5815361.33
12512006.03.23 17:00sell6260.501.197900.000000.00000
12522006.03.24 17:00close6260.501.201790.000000.00000-164.6715196.66
12532006.03.24 17:00buy6270.501.201790.000000.00000
12542006.03.28 04:00close6270.501.200600.000000.00000-47.8215148.84
12552006.03.28 04:00sell6280.501.200600.000000.00000
12562006.03.28 08:00close6280.501.200590.000000.000000.4215149.26
12572006.03.28 08:00buy6290.501.200590.000000.00000
12582006.03.28 22:00close6290.501.200800.000000.000008.7415158.00
12592006.03.28 22:00sell6300.501.200800.000000.00000
12602006.03.28 23:00close6300.501.200890.000000.00000-3.7515154.25
12612006.03.28 23:00buy6310.501.200890.000000.00000
12622006.03.29 00:01close6310.501.199800.000000.00000-44.5515109.70
12632006.03.29 00:01sell6320.501.199800.000000.00000
12642006.03.29 01:00close6320.501.200990.000000.00000-49.5415060.16
12652006.03.29 01:00buy6330.501.200990.000000.00000
12662006.03.29 02:00close6330.501.200500.000000.00000-20.4115039.75
12672006.03.29 02:00sell6340.501.200500.000000.00000
12682006.03.29 08:00close6340.501.201590.000000.00000-45.3614994.39
12692006.03.29 08:00buy6350.501.201590.000000.00000
12702006.03.29 10:00close6350.501.198700.000000.00000-120.5514873.84
12712006.03.29 10:00sell6360.501.198700.000000.00000
12722006.03.29 13:00close6360.501.201990.000000.00000-136.8614736.98
12732006.03.29 13:00buy6370.501.201990.000000.00000
12742006.03.29 16:00close6370.501.200200.000000.00000-74.5714662.41
12752006.03.29 16:00sell6380.501.200200.000000.00000
12762006.03.29 18:00close6380.501.201390.000000.00000-49.5314612.88
12772006.03.29 18:00buy6390.501.201390.000000.00000
12782006.06.08 17:00close6390.501.263700.000000.000002528.8917141.77
12792006.06.08 17:00sell6400.501.263700.000000.00000
12802006.06.08 18:00close6400.501.264990.000000.00000-50.9917090.78
12812006.06.08 18:00buy6410.501.264990.000000.00000
12822006.06.08 20:00close6410.501.264500.000000.00000-19.3817071.40
12832006.06.08 20:00sell6420.501.264500.000000.00000
12842006.06.08 22:00close6420.501.265690.000000.00000-47.0117024.39
12852006.06.08 22:00buy6430.501.265690.000000.00000
12862006.06.09 02:00close6430.501.264200.000000.00000-58.0616966.33
12872006.06.09 02:00sell6440.501.264200.000000.00000
12882006.06.09 09:00close6440.501.264990.000000.00000-31.2316935.10
12892006.06.09 09:00buy6450.501.264990.000000.00000
12902006.06.09 15:00close6450.501.260700.000000.00000-170.1416764.96
12912006.06.09 15:00sell6460.501.260700.000000.00000
12922006.06.09 16:00close6460.501.266490.000000.00000-228.5816536.38
12932006.06.09 16:00buy6470.501.266490.000000.00000
12942006.06.09 17:00close6470.501.264400.000000.00000-82.6516453.73
12952006.06.09 17:00sell6480.501.264400.000000.00000
12962006.06.15 16:00close6480.501.264390.000000.00000-16.5716437.17
12972006.06.15 16:00buy6490.501.264390.000000.00000
12982006.06.15 17:00close6490.501.262600.000000.00000-70.8916366.28
12992006.06.15 17:00sell6500.501.262600.000000.00000
13002006.06.16 02:00close6500.501.264490.000000.00000-77.5616288.72
13012006.06.16 02:00buy6510.501.264490.000000.00000
13022006.06.16 16:00close6510.501.262200.000000.00000-90.7116198.01
13032006.06.16 16:00sell6520.501.262200.000000.00000
13042006.06.16 17:00close6520.501.263990.000000.00000-70.8116127.20
13052006.06.16 17:00buy6530.501.263990.000000.00000
13062006.06.16 18:00close6530.501.262400.000000.00000-62.9816064.22
13072006.06.16 18:00sell6540.501.262400.000000.00000
13082006.06.16 20:00close6540.501.263990.000000.00000-62.9016001.32
13092006.06.16 20:00buy6550.501.263990.000000.00000
13102006.06.19 01:00close6550.501.263300.000000.00000-26.4415974.88
13112006.06.19 01:00sell6560.501.263300.000000.00000
13122006.06.19 02:00close6560.501.263790.000000.00000-19.3915955.49
13132006.06.19 02:00buy6570.501.263790.000000.00000
13142006.06.19 03:00close6570.501.261300.000000.00000-98.7115856.78
13152006.06.19 03:00sell6580.501.261300.000000.00000
13162006.06.21 12:00close6580.501.263190.000000.00000-80.4715776.32
13172006.06.21 12:00buy6590.501.263190.000000.00000
13182006.06.21 13:00close6590.501.262500.000000.00000-27.3315748.99
13192006.06.21 13:00sell6600.501.262500.000000.00000
13202006.06.21 15:00close6600.501.263690.000000.00000-47.0815701.91
13212006.06.21 15:00buy6610.501.263690.000000.00000
13222006.06.22 13:00close6610.501.259500.000000.00000-163.7315538.18
13232006.06.22 13:00sell6620.501.259500.000000.00000
13242006.06.29 21:00close6620.501.266590.000000.00000-299.6815238.49
13252006.06.29 21:00buy6630.501.266590.000000.00000
13262006.07.14 09:00close6630.501.265900.000000.00000-14.2015224.29
13272006.07.14 09:00sell6640.501.265900.000000.00000
13282006.07.14 10:00close6640.501.267490.000000.00000-62.7215161.57
13292006.07.14 10:00buy6650.501.267490.000000.00000
13302006.07.14 13:00close6650.501.266800.000000.00000-27.2315134.34
13312006.07.14 13:00sell6660.501.266800.000000.00000
13322006.07.21 10:00close6660.501.266290.000000.000000.3515134.69
13332006.07.21 10:00buy6670.501.266290.000000.00000
13342006.07.24 04:00close6670.501.265000.000000.00000-50.1215084.57
13352006.07.24 04:00sell6680.501.265000.000000.00000
13362006.07.24 05:00close6680.501.265790.000000.00000-31.2115053.36
13372006.07.24 05:00buy6690.501.265790.000000.00000
13382006.07.24 08:00close6690.501.264100.000000.00000-66.8514986.51
13392006.07.24 08:00sell6700.501.264100.000000.00000
13402006.07.25 08:00close6700.501.265790.000000.00000-69.5914916.92
13412006.07.25 08:00buy6710.501.265790.000000.00000
13422006.07.25 10:00close6710.501.264600.000000.00000-47.0514869.87
13432006.07.25 10:00sell6720.501.264600.000000.00000
13442006.07.25 16:00close6720.501.266390.000000.00000-70.6714799.20
13452006.07.25 16:00buy6730.501.266390.000000.00000
13462006.07.25 17:00close6730.501.262500.000000.00000-154.0614645.14
13472006.07.25 17:00sell6740.501.262500.000000.00000
13482006.07.26 19:00close6740.501.265690.000000.00000-128.8514516.30
13492006.07.26 19:00buy6750.501.265690.000000.00000
13502006.08.14 23:00close6750.501.271000.000000.00000225.4214741.72
13512006.08.14 23:00sell6760.501.271000.000000.00000
13522006.08.15 00:01close6760.501.272290.000000.00000-53.5314688.19
13532006.08.15 00:01buy6770.501.272290.000000.00000
13542006.08.25 17:00close6770.501.274900.000000.00000112.8014800.99
13552006.08.25 17:00sell6780.501.274900.000000.00000
13562006.08.25 18:00close6780.501.276790.000000.00000-74.0114726.98
13572006.08.25 18:00buy6790.501.276790.000000.00000
13582006.09.07 13:00close6790.501.276500.000000.00000-0.0514726.93
13592006.09.07 13:00sell6800.501.276500.000000.00000
13602006.09.21 19:00close6800.501.277590.000000.00000-82.2514644.68
13612006.09.21 19:00buy6810.501.277590.000000.00000
13622006.09.25 17:00close6810.501.273800.000000.00000-147.0314497.65
13632006.09.25 17:00sell6820.501.273800.000000.00000
13642006.09.25 19:00close6820.501.275490.000000.00000-66.2514431.40
13652006.09.25 19:00buy6830.501.275490.000000.00000
13662006.09.25 23:00close6830.501.274600.000000.00000-34.9114396.49
13672006.09.25 23:00sell6840.501.274600.000000.00000
13682006.09.26 02:00close6840.501.275690.000000.00000-45.5514350.95
13692006.09.26 02:00buy6850.501.275690.000000.00000
13702006.09.26 07:00close6850.501.274800.000000.00000-34.9114316.04
13712006.09.26 07:00sell6860.501.274800.000000.00000
13722006.09.26 08:00close6860.501.275790.000000.00000-38.8014277.24
13732006.09.26 08:00buy6870.501.275790.000000.00000
13742006.09.26 09:00close6870.501.274200.000000.00000-62.3914214.85
13752006.09.26 09:00sell6880.501.274200.000000.00000
13762006.10.02 17:00close6880.501.274890.000000.00000-44.0214170.82
13772006.10.02 17:00buy6890.501.274890.000000.00000
13782006.10.02 23:00close6890.501.273400.000000.00000-58.5014112.32
13792006.10.02 23:00sell6900.501.273400.000000.00000
13802006.10.03 01:00close6900.501.273990.000000.00000-25.9914086.33
13812006.10.03 01:00buy6910.501.273990.000000.00000
13822006.10.03 11:00close6910.501.273600.000000.00000-15.3114071.02
13832006.10.03 11:00sell6920.501.273600.000000.00000
13842006.10.03 12:00close6920.501.274590.000000.00000-38.8414032.18
13852006.10.03 12:00buy6930.501.274590.000000.00000
13862006.10.03 14:00close6930.501.273500.000000.00000-42.8013989.38
13872006.10.03 14:00sell6940.501.273500.000000.00000
13882006.10.03 17:00close6940.501.273990.000000.00000-19.2313970.15
13892006.10.03 17:00buy6950.501.273990.000000.00000
13902006.10.03 18:00close6950.501.272500.000000.00000-58.5513911.60
13912006.10.03 18:00sell6960.501.272500.000000.00000
13922006.10.26 10:00close6960.501.265390.000000.00000210.2514121.86
13932006.10.26 10:00buy6970.501.265390.000000.00000
13942006.10.26 13:00close6970.501.265000.000000.00000-15.4214106.44
13952006.10.26 13:00sell6980.501.265000.000000.00000
13962006.10.26 14:00close6980.501.265390.000000.00000-15.4114091.03
13972006.10.26 14:00buy6990.501.265390.000000.00000
13982007.01.05 05:00close6990.501.307200.000000.000001660.9915752.02
13992007.01.05 05:00sell7000.501.307200.000000.00000
14002007.01.05 07:01close7000.501.307690.000000.00000-18.7415733.28
14012007.01.05 07:01buy7010.501.307690.000000.00000
14022007.01.05 15:00close7010.501.300300.000000.00000-284.1715449.11
14032007.01.05 15:00sell7020.501.300300.000000.00000
14042007.01.23 13:00close7020.501.302490.000000.00000-129.3115319.80
14052007.01.23 13:00buy7030.501.302490.000000.00000
14062007.01.23 19:00close7030.501.301900.000000.00000-22.6615297.14
14072007.01.23 19:00sell7040.501.301900.000000.00000
14082007.01.23 22:00close7040.501.302590.000000.00000-26.4915270.65
14092007.01.23 22:00buy7050.501.302590.000000.00000
14102007.01.24 00:00close7050.501.302000.000000.00000-21.7915248.86
14112007.01.24 00:00sell7060.501.302000.000000.00000
14122007.01.24 02:00close7060.501.302390.000000.00000-14.9715233.89
14132007.01.24 02:00buy7070.501.302390.000000.00000
14142007.01.24 03:00close7070.501.302100.000000.00000-11.1415222.75
14152007.01.24 03:00sell7080.501.302100.000000.00000
14162007.01.24 04:00close7080.501.302690.000000.00000-22.6515200.10
14172007.01.24 04:00buy7090.501.302690.000000.00000
14182007.01.24 08:00close7090.501.301800.000000.00000-34.1815165.92
14192007.01.24 08:00sell7100.501.301800.000000.00000
14202007.01.31 19:00close7100.501.300790.000000.0000019.0315184.94
14212007.01.31 19:00buy7110.501.300790.000000.00000
14222007.02.02 16:00close7110.501.298200.000000.00000-96.2715088.67
14232007.02.02 16:00sell7120.501.298200.000000.00000
14242007.02.07 17:00close7120.501.301390.000000.00000-131.0414957.63
14252007.02.07 17:00buy7130.501.301390.000000.00000
14262007.02.08 10:00close7130.501.298800.000000.00000-97.1014860.53
14272007.02.08 10:00sell7140.501.298800.000000.00000
14282007.02.08 16:00close7140.501.301490.000000.00000-103.3414757.19
14292007.02.08 16:00buy7150.501.301490.000000.00000
14302007.02.09 12:00close7150.501.299900.000000.00000-60.2914696.90
14312007.02.09 12:00sell7160.501.299900.000000.00000
14322007.02.09 14:00close7160.501.300490.000000.00000-22.6814674.22
14332007.02.09 14:00buy7170.501.300490.000000.00000
14342007.02.09 15:00close7170.501.299600.000000.00000-34.2414639.98
14352007.02.09 15:00sell7180.501.299600.000000.00000
14362007.02.09 19:00close7180.501.300390.000000.00000-30.3814609.60
14372007.02.09 19:00buy7190.501.300390.000000.00000
14382007.02.12 11:00close7190.501.298000.000000.00000-91.1914518.41
14392007.02.12 11:00sell7200.501.298000.000000.00000
14402007.02.13 13:00close7200.501.300390.000000.00000-94.7314423.68
14412007.02.13 13:00buy7210.501.300390.000000.00000
14422007.05.18 13:00close7210.501.347100.000000.000001817.2416240.92
14432007.05.18 13:00sell7220.501.347100.000000.00000
14442007.05.18 15:00close7220.501.347990.000000.00000-33.0116207.91
14452007.05.18 15:00buy7230.501.347990.000000.00000
14462007.05.21 13:00close7230.501.344600.000000.00000-125.1916082.72
14472007.05.21 13:00sell7240.501.344600.000000.00000
14482007.05.23 14:00close7240.501.348690.000000.00000-157.2915925.44
14492007.05.23 14:00buy7250.501.348690.000000.00000
14502007.05.23 19:00close7250.501.347100.000000.00000-59.0215866.42
14512007.05.23 19:00sell7260.501.347100.000000.00000
14522007.05.29 11:00close7260.501.347890.000000.00000-46.2715820.14
14532007.05.29 11:00buy7270.501.347890.000000.00000
14542007.05.29 20:00close7270.501.344500.000000.00000-126.0715694.07
14552007.05.29 20:00sell7280.501.344500.000000.00000
14562007.06.04 14:00close7280.501.347290.000000.00000-120.5115573.57
14572007.06.04 14:00buy7290.501.347290.000000.00000
14582007.06.07 13:00close7290.501.347000.000000.00000-6.4115567.16
14592007.06.07 13:00sell7300.501.347000.000000.00000
14602007.06.07 14:00close7300.501.347290.000000.00000-10.7615556.40
14612007.06.07 14:00buy7310.501.347290.000000.00000
14622007.06.07 15:00close7310.501.346500.000000.00000-29.3415527.06
14632007.06.07 15:00sell7320.501.346500.000000.00000
14642007.06.07 16:00close7320.501.347490.000000.00000-36.7315490.33
14652007.06.07 16:00buy7330.501.347490.000000.00000
14662007.06.07 17:00close7330.501.345900.000000.00000-59.0715431.26
14672007.06.07 17:00sell7340.501.345900.000000.00000
14682007.06.19 08:00close7340.501.343490.000000.0000061.4115492.67
14692007.06.19 08:00buy7350.501.343490.000000.00000
14702007.06.19 09:00close7350.501.342500.000000.00000-36.8715455.80
14712007.06.19 09:00sell7360.501.342500.000000.00000
14722007.06.22 14:00close7360.501.343490.000000.00000-50.9815404.83
14732007.06.22 14:00buy7370.501.343490.000000.00000
14742007.06.22 17:00close7370.501.342600.000000.00000-33.1415371.69
14752007.06.22 17:00sell7380.501.342600.000000.00000
14762007.06.22 18:00close7380.501.343590.000000.00000-36.8415334.85
14772007.06.22 18:00buy7390.501.343590.000000.00000
14782007.06.27 09:00close7390.501.342900.000000.00000-23.0815311.77
14792007.06.27 09:00sell7400.501.342900.000000.00000
14802007.06.27 13:00close7400.501.344090.000000.00000-44.2715267.50
14812007.06.27 13:00buy7410.501.344090.000000.00000
14822007.06.27 14:01close7410.501.343500.000000.00000-21.9615245.54
14832007.06.27 14:01sell7420.501.343500.000000.00000
14842007.06.27 15:00close7420.501.343490.000000.000000.3715245.91
14852007.06.27 15:00buy7430.501.343490.000000.00000
14862007.06.27 17:00close7430.501.342900.000000.00000-21.9715223.94
14872007.06.27 17:00sell7440.501.342900.000000.00000
14882007.06.27 19:00close7440.501.344290.000000.00000-51.7015172.24
14892007.06.27 19:00buy7450.501.344290.000000.00000
14902007.06.28 21:00close7450.501.343100.000000.00000-41.6915130.55
14912007.06.28 21:00sell7460.501.343100.000000.00000
14922007.06.28 23:00close7460.501.344990.000000.00000-70.2615060.29
14932007.06.28 23:00buy7470.501.344990.000000.00000
14942007.06.29 04:01close7470.501.343400.000000.00000-58.3115001.98
14952007.06.29 04:01sell7480.501.343400.000000.00000
14962007.06.29 06:00close7480.501.343590.000000.00000-7.0714994.91
14972007.06.29 06:00buy7490.501.343590.000000.00000
14982007.08.10 04:00close7490.501.365700.000000.00000846.0115840.92
14992007.08.10 04:00sell7500.501.365700.000000.00000
15002007.08.10 05:00close7500.501.366290.000000.00000-21.5915819.33
15012007.08.10 05:00buy7510.501.366290.000000.00000
15022007.08.10 07:01close7510.501.365800.000000.00000-17.9415801.39
15032007.08.10 07:01sell7520.501.365800.000000.00000
15042007.08.10 08:00close7520.501.366390.000000.00000-21.5915779.80
15052007.08.10 08:00buy7530.501.366390.000000.00000
15062007.08.10 13:00close7530.501.365600.000000.00000-28.9315750.87
15072007.08.10 13:00sell7540.501.365600.000000.00000
15082007.08.10 15:00close7540.501.367590.000000.00000-72.7615678.11
15092007.08.10 15:00buy7550.501.367590.000000.00000
15102007.08.13 11:00close7550.501.365500.000000.00000-75.6615602.45
15112007.08.13 11:00sell7560.501.365500.000000.00000
15122007.08.24 14:00close7560.501.361690.000000.00000103.1415705.59
15132007.08.24 14:00buy7570.501.361690.000000.00000
15142007.08.28 22:00close7570.501.360700.000000.00000-34.6415670.95
15152007.08.28 22:00sell7580.501.360700.000000.00000
15162007.08.29 13:00close7580.501.362890.000000.00000-83.1715587.78
15172007.08.29 13:00buy7590.501.362890.000000.00000
15182007.08.30 12:00close7590.501.360600.000000.00000-81.5415506.24
15192007.08.30 12:00sell7600.501.360600.000000.00000
15202007.08.30 13:00close7600.501.361190.000000.00000-21.6715484.57
15212007.08.30 13:00buy7610.501.361190.000000.00000
15222007.09.03 17:00close7610.501.361100.000000.00000-1.5715483.00
15232007.09.03 17:00sell7620.501.361100.000000.00000
15242007.09.03 19:00close7620.501.362390.000000.00000-47.3415435.66
15252007.09.03 19:00buy7630.501.362390.000000.00000
15262007.09.04 01:00close7630.501.361200.000000.00000-42.8415392.82
15272007.09.04 01:00sell7640.501.361200.000000.00000
15282007.09.04 04:00close7640.501.361890.000000.00000-25.3315367.49
15292007.09.04 04:00buy7650.501.361890.000000.00000
15302007.09.04 05:01close7650.501.361200.000000.00000-25.3515342.14
15312007.09.04 05:01sell7660.501.361200.000000.00000
15322007.09.04 08:00close7660.501.362490.000000.00000-47.3415294.80
15332007.09.04 08:00buy7670.501.362490.000000.00000
15342007.09.04 09:00close7670.501.361500.000000.00000-36.3615258.44
15352007.09.04 09:00sell7680.501.361500.000000.00000
15362007.09.05 01:00close7680.501.361790.000000.00000-13.4815244.96
15372007.09.05 01:00buy7690.501.361790.000000.00000
15382007.09.05 07:00close7690.501.358800.000000.00000-110.0215134.94
15392007.09.05 07:00sell7700.501.358800.000000.00000
15402007.09.05 17:00close7700.501.364990.000000.00000-226.7414908.20
15412007.09.05 17:00buy7710.501.364990.000000.00000
15422007.12.14 11:00close7710.501.454600.000000.000003168.9718077.17
15432007.12.14 11:00sell7720.501.454600.000000.00000
15442007.12.27 15:00close7720.501.456890.000000.00000-115.3517961.83
15452007.12.27 15:00buy7730.501.456890.000000.00000
15462008.01.17 10:00close7730.501.461300.000000.00000169.1618130.99
15472008.01.17 10:00sell7740.501.461300.000000.00000
15482008.01.17 13:00close7740.501.465090.000000.00000-129.3418001.65
15492008.01.17 13:00buy7750.501.465090.000000.00000
15502008.01.18 11:00close7750.501.461300.000000.00000-128.8117872.84
15512008.01.18 11:00sell7760.501.461300.000000.00000
15522008.01.18 13:00close7760.501.464990.000000.00000-125.9417746.90
15532008.01.18 13:00buy7770.501.464990.000000.00000
15542008.01.18 18:00close7770.501.461500.000000.00000-119.4017627.50
15552008.01.18 18:00sell7780.501.461500.000000.00000
15562008.01.18 19:00close7780.501.462590.000000.00000-37.2617590.24
15572008.01.18 19:00buy7790.501.462590.000000.00000
15582008.01.18 20:00close7790.501.462300.000000.00000-9.9217580.32
15592008.01.18 20:00sell7800.501.462300.000000.00000
15602008.01.22 17:00close7800.501.461290.000000.0000028.9117609.22
15612008.01.22 17:00buy7810.501.461290.000000.00000
15622008.01.22 18:00close7810.501.460600.000000.00000-23.6217585.60
15632008.01.22 18:00sell7820.501.460600.000000.00000
15642008.01.22 20:00close7820.501.461690.000000.00000-37.2917548.31
15652008.01.22 20:00buy7830.501.461690.000000.00000
15662008.01.22 21:00close7830.501.461100.000000.00000-20.1917528.12
15672008.01.22 21:00sell7840.501.461100.000000.00000
15682008.01.22 22:00close7840.501.461790.000000.00000-23.6017504.52
15692008.01.22 22:00buy7850.501.461790.000000.00000
15702008.01.23 09:00close7850.501.460100.000000.00000-57.0017447.52
15712008.01.23 09:00sell7860.501.460100.000000.00000
15722008.01.23 10:00close7860.501.461590.000000.00000-50.9717396.55
15732008.01.23 10:00buy7870.501.461590.000000.00000
15742008.01.23 11:00close7870.501.459700.000000.00000-64.7417331.81
15752008.01.23 11:00sell7880.501.459700.000000.00000
15762008.01.23 22:00close7880.501.463490.000000.00000-129.4817202.33
15772008.01.23 22:00buy7890.501.463490.000000.00000
15782008.01.24 02:00close7890.501.459900.000000.00000-120.3417081.99
15792008.01.24 02:00sell7900.501.459900.000000.00000
15802008.01.24 03:00close7900.501.461490.000000.00000-54.4017027.59
15812008.01.24 03:00buy7910.501.461490.000000.00000
15822008.01.24 09:00close7910.501.459300.000000.00000-75.0416952.55
15832008.01.24 09:00sell7920.501.459300.000000.00000
15842008.01.24 10:00close7920.501.461690.000000.00000-81.7516870.80
15852008.01.24 10:00buy7930.501.461690.000000.00000
15862008.02.05 16:00close7930.501.464900.000000.00000118.2616989.06
15872008.02.05 16:00sell7940.501.464900.000000.00000
15882008.02.14 20:00close7940.501.463790.000000.000006.8216995.88
15892008.02.14 20:00buy7950.501.463790.000000.00000
15902008.02.14 21:00close7950.501.463200.000000.00000-20.1616975.72
15912008.02.14 21:00sell7960.501.463200.000000.00000
15922008.02.14 23:00close7960.501.464190.000000.00000-33.8116941.91
15932008.02.14 23:00buy7970.501.464190.000000.00000
15942008.02.15 02:00close7970.501.463200.000000.00000-32.9616908.95
15952008.02.15 02:00sell7980.501.463200.000000.00000
15962008.02.15 06:00close7980.501.463990.000000.00000-26.9816881.97
15972008.02.15 06:00buy7990.501.463990.000000.00000
15982008.02.18 11:00close7990.501.463300.000000.00000-22.7116859.26
15992008.02.18 11:00sell8000.501.463300.000000.00000
16002008.02.18 14:00close8000.501.464190.000000.00000-30.3916828.87
16012008.02.18 14:00buy8010.501.464190.000000.00000
16022008.02.18 15:00close8010.501.463800.000000.00000-13.3216815.55
16032008.02.18 15:00sell8020.501.463800.000000.00000
16042008.02.18 16:00close8020.501.464690.000000.00000-30.3816785.17
16052008.02.18 16:00buy8030.501.464690.000000.00000
16062008.02.20 14:00close8030.501.464500.000000.00000-4.7516780.42
16072008.02.20 14:00sell8040.501.464500.000000.00000
16082008.02.20 16:00close8040.501.465490.000000.00000-33.7816746.64
16092008.02.20 16:00buy8050.501.465490.000000.00000
16102008.04.29 10:00close8050.501.558000.000000.000003028.9019775.54
16112008.04.29 10:00sell8060.501.558000.000000.00000
16122008.04.29 16:00close8060.501.559090.000000.00000-34.9619740.58
16132008.04.29 16:00buy8070.501.559090.000000.00000
16142008.04.29 20:03close8070.501.557300.000000.00000-57.4719683.11
16152008.04.29 20:03sell8080.501.557300.000000.00000
16162008.04.30 07:00close8080.501.558290.000000.00000-34.6019648.51
16172008.04.30 07:00buy8090.501.558290.000000.00000
16182008.04.30 10:00close8090.501.556900.000000.00000-44.6419603.87
16192008.04.30 10:00sell8100.501.556900.000000.00000
16202008.04.30 21:00close8100.501.563890.000000.00000-223.4819380.39
16212008.04.30 21:00buy8110.501.563890.000000.00000
16222008.05.01 10:00close8110.501.553700.000000.00000-325.3219055.07
16232008.05.01 10:00sell8120.501.553700.000000.00000
16242008.05.12 19:00close8120.501.555090.000000.00000-70.1418984.93
16252008.05.12 19:00buy8130.501.555090.000000.00000
16262008.05.12 21:00close8130.501.554000.000000.00000-35.0718949.86
16272008.05.12 21:00sell8140.501.554000.000000.00000
16282008.05.12 23:00close8140.501.555190.000000.00000-38.2618911.60
16292008.05.12 23:00buy8150.501.555190.000000.00000
16302008.05.13 00:00close8150.501.554000.000000.00000-37.4218874.18
16312008.05.13 00:00sell8160.501.554000.000000.00000
16322008.05.13 08:00close8160.501.555090.000000.00000-35.0518839.13
16332008.05.13 08:00buy8170.501.555090.000000.00000
16342008.05.13 09:00close8170.501.552500.000000.00000-83.4118755.72
16352008.05.13 09:00sell8180.501.552500.000000.00000
16362008.05.15 09:00close8180.501.554490.000000.00000-75.3218680.40
16372008.05.15 09:00buy8190.501.554490.000000.00000
16382008.05.15 10:00close8190.501.552300.000000.00000-70.5418609.86
16392008.05.15 10:00sell8200.501.552300.000000.00000
16402008.05.16 17:00close8200.501.555090.000000.00000-92.5418517.33
16412008.05.16 17:00buy8210.501.555090.000000.00000
16422008.05.19 17:00close8210.501.551200.000000.00000-124.5218392.81
16432008.05.19 17:00sell8220.501.551200.000000.00000
16442008.05.20 05:00close8220.501.553990.000000.00000-92.6018300.21
16452008.05.20 05:00buy8230.501.553990.000000.00000
16462008.05.20 06:00close8230.501.553000.000000.00000-31.8718268.34
16472008.05.20 06:00sell8240.501.553000.000000.00000
16482008.05.20 08:00close8240.501.553590.000000.00000-18.9918249.35
16492008.05.20 08:00buy8250.501.553590.000000.00000
16502008.05.29 09:00close8250.501.558200.000000.00000157.5018406.85
16512008.05.29 09:00sell8260.501.558200.000000.00000
16522008.06.03 10:00close8260.501.558690.000000.00000-24.2018382.65
16532008.06.03 10:00buy8270.501.558690.000000.00000
16542008.06.03 16:00close8270.501.545200.000000.00000-436.5117946.14
16552008.06.03 16:00sell8280.501.545200.000000.00000
16562008.06.05 19:00close8280.501.557190.000000.00000-396.3017549.84
16572008.06.05 19:00buy8290.501.557190.000000.00000
16582008.06.10 05:01close8290.501.557700.000000.0000018.9817568.82
16592008.06.10 05:01sell8300.501.557700.000000.00000
16602008.06.10 06:00close8300.501.558390.000000.00000-22.1417546.68
16612008.06.10 06:00buy8310.501.558390.000000.00000
16622008.06.10 10:00close8310.501.557200.000000.00000-38.2117508.47
16632008.06.10 10:00sell8320.501.557200.000000.00000
16642008.06.19 03:00close8320.501.557090.000000.00000-27.5717480.89
16652008.06.19 03:00buy8330.501.557090.000000.00000
16662008.06.19 10:00close8330.501.553500.000000.00000-115.5517365.34
16672008.06.19 10:00sell8340.501.553500.000000.00000
16682008.06.20 10:00close8340.501.556090.000000.00000-86.0517279.30
16692008.06.20 10:00buy8350.501.556090.000000.00000
16702008.06.23 11:01close8350.501.552000.000000.00000-130.9017148.40
16712008.06.23 11:01sell8360.501.552000.000000.00000
16722008.06.24 10:00close8360.501.557190.000000.00000-169.4816978.92
16732008.06.24 10:00buy8370.501.557190.000000.00000
16742008.07.23 17:00close8370.501.569500.000000.00000417.3917396.31
16752008.07.23 17:00sell8380.501.569500.000000.00000
16762008.07.23 18:00close8380.501.570690.000000.00000-37.8817358.43
16772008.07.23 18:00buy8390.501.570690.000000.00000
16782008.07.23 19:00close8390.501.570300.000000.00000-12.4217346.01
16792008.07.23 19:00sell8400.501.570300.000000.00000
16802008.07.25 08:00close8400.501.571390.000000.00000-45.9917300.02
16812008.07.25 08:00buy8410.501.571390.000000.00000
16822008.07.25 10:00close8410.501.570300.000000.00000-34.7117265.31
16832008.07.25 10:00sell8420.501.570300.000000.00000
16842008.07.25 11:00close8420.501.570790.000000.00000-15.6017249.71
16852008.07.25 11:00buy8430.501.570790.000000.00000
16862008.07.25 15:00close8430.501.570100.000000.00000-21.9717227.74
16872008.07.25 15:00sell8440.501.570100.000000.00000
16882008.07.28 00:05close8440.501.569790.000000.000007.0417234.78
16892008.07.28 00:05buy8450.501.569790.000000.00000
16902008.07.28 01:00close8450.501.569600.000000.00000-6.0517228.73
16912008.07.28 01:00sell8460.501.569600.000000.00000
16922008.07.28 06:00close8460.501.572190.000000.00000-82.3717146.36
16932008.07.28 06:00buy8470.501.572190.000000.00000
16942008.07.28 08:00close8470.501.570600.000000.00000-50.6217095.74
16952008.07.28 08:00sell8480.501.570600.000000.00000
16962008.07.28 09:00close8480.501.570890.000000.00000-9.2317086.51
16972008.07.28 09:00buy8490.501.570890.000000.00000
16982008.07.29 15:00close8490.501.569600.000000.00000-40.2217046.29
16992008.07.29 15:00sell8500.501.569600.000000.00000
17002008.09.22 19:00close8500.501.472990.000000.000003123.8720170.16
17012008.09.22 19:00buy8510.501.472990.000000.00000
17022008.09.23 11:00close8510.501.469800.000000.00000-107.6520062.51
17032008.09.23 11:00sell8520.501.469800.000000.00000
17042008.09.23 12:00close8520.501.477790.000000.00000-270.3419792.17
17052008.09.23 12:00buy8530.501.477790.000000.00000
17062008.09.23 15:00close8530.501.471400.000000.00000-217.1419575.03
17072008.09.23 15:00sell8540.501.471400.000000.00000
17082008.09.23 16:00close8540.501.476290.000000.00000-165.6219409.41
17092008.09.23 16:00buy8550.501.476290.000000.00000
17102008.09.23 19:00close8550.501.467600.000000.00000-296.0619113.35
17112008.09.23 19:00sell8560.501.467600.000000.00000
17122008.09.24 15:00close8560.501.473690.000000.00000-209.4518903.90
17132008.09.24 15:00buy8570.501.473690.000000.00000
17142008.09.24 17:00close8570.501.466200.000000.00000-255.4218648.48
17152008.09.24 17:00sell8580.501.466200.000000.00000
17162008.09.25 04:00close8580.501.471590.000000.00000-191.6218456.86
17172008.09.25 04:00buy8590.501.471590.000000.00000
17182008.09.25 06:00close8590.501.470900.000000.00000-23.4618433.40
17192008.09.25 06:00sell8600.501.470900.000000.00000
17202008.09.25 09:00close8600.501.475590.000000.00000-158.9218274.48
17212008.09.25 09:00buy8610.501.475590.000000.00000
17222008.09.25 10:00close8610.501.470600.000000.00000-169.6618104.82
17232008.09.25 10:00sell8620.501.470600.000000.00000
17242008.09.25 16:00close8620.501.473490.000000.00000-98.0718006.75
17252008.09.25 16:00buy8630.501.473490.000000.00000
17262008.09.25 17:00close8630.501.467000.000000.00000-221.2017785.55
17272008.09.25 17:00sell8640.501.467000.000000.00000
17282008.12.10 18:00close8640.501.302190.000000.000006118.9523904.50
17292008.12.10 18:00buy8650.501.302190.000000.00000
17302009.01.06 09:00close8650.501.345800.000000.000001643.7225548.22
17312009.01.06 09:00sell8660.501.345800.000000.00000
17322009.01.06 19:00close8660.501.348290.000000.00000-92.3425455.88
17332009.01.06 19:00buy8670.501.348290.000000.00000
17342009.01.06 20:00close8670.501.346300.000000.00000-73.9125381.97
17352009.01.06 20:00sell8680.501.346300.000000.00000
17362009.01.06 21:00close8680.501.351390.000000.00000-188.3225193.65
17372009.01.06 21:00buy8690.501.351390.000000.00000
17382009.01.09 18:00close8690.501.349100.000000.00000-80.5225113.13
17392009.01.09 18:00sell8700.501.349100.000000.00000
17402009.03.12 21:00close8700.501.292690.000000.000002006.5827119.71
17412009.03.12 21:00buy8710.501.292690.000000.00000
17422009.04.09 18:00close8710.501.314760.000000.00000863.6827983.39
17432009.04.09 18:00sell8720.501.314760.000000.00000
17442009.04.09 20:00close8720.501.316660.000000.00000-72.1527911.24
17452009.04.09 20:00buy8730.501.316660.000000.00000
17462009.04.10 01:00close8730.501.315340.000000.00000-49.3127861.93
17472009.04.10 01:00sell8740.501.315340.000000.00000
17482009.04.10 21:00close8740.501.315550.000000.00000-7.9827853.95
17492009.04.10 21:00buy8750.501.315550.000000.00000
17502009.04.13 02:00close8750.501.315240.000000.00000-10.9127843.04
17512009.04.13 02:00sell8760.501.315240.000000.00000
17522009.04.13 05:00close8760.501.316100.000000.00000-32.6727810.37
17532009.04.13 05:00buy8770.501.316100.000000.00000
17542009.04.16 10:00close8770.501.316310.000000.0000012.3327822.70
17552009.04.16 10:00sell8780.501.316310.000000.00000
17562009.04.16 14:00close8780.501.319600.000000.00000-124.6627698.04
17572009.04.16 14:00buy8790.501.319600.000000.00000
17582009.04.16 20:00close8790.501.314830.000000.00000-181.3927516.65
17592009.04.16 20:00sell8800.501.314830.000000.00000
17602009.04.16 21:00close8800.501.317180.000000.00000-89.2127427.44
17612009.04.16 21:00buy8810.501.317180.000000.00000
17622009.04.16 22:00close8810.501.316810.000000.00000-14.0527413.39
17632009.04.16 22:00sell8820.501.316810.000000.00000
17642009.04.16 23:00close8820.501.318610.000000.00000-68.2527345.14
17652009.04.16 23:00buy8830.501.318610.000000.00000
17662009.04.17 03:00close8830.501.315460.000000.00000-118.8627226.28
17672009.04.17 03:00sell8840.501.315460.000000.00000
17682009.04.23 22:00close8840.501.314050.000000.0000036.6927262.96
17692009.04.23 22:00buy8850.501.314050.000000.00000
17702009.04.24 02:00close8850.501.312510.000000.00000-57.8027205.16
17712009.04.24 02:00sell8860.501.312510.000000.00000
17722009.04.24 04:00close8860.501.313460.000000.00000-36.1627169.00
17732009.04.24 04:00buy8870.501.313460.000000.00000
17742009.04.27 09:00close8870.501.312800.000000.00000-24.2727144.73
17752009.04.27 09:00sell8880.501.312800.000000.00000
17762009.04.27 10:00close8880.501.316650.000000.00000-146.2026998.53
17772009.04.27 10:00buy8890.501.316650.000000.00000
17782009.04.27 13:00close8890.501.312870.000000.00000-143.9626854.57
17792009.04.27 13:00sell8900.501.312870.000000.00000
17802009.04.27 14:00close8900.501.313970.000000.00000-41.8626812.71
17812009.04.27 14:00buy8910.501.313970.000000.00000
17822009.04.27 15:00close8910.501.311210.000000.00000-105.2526707.46
17832009.04.27 15:00sell8920.501.311210.000000.00000
17842009.04.28 21:00close8920.501.314620.000000.00000-132.5326574.94
17852009.04.28 21:00buy8930.501.314620.000000.00000
17862009.04.29 01:00close8930.501.312810.000000.00000-68.0726506.87
17872009.04.29 01:00sell8940.501.312810.000000.00000
17882009.04.29 03:00close8940.501.315310.000000.00000-95.0326411.84
17892009.04.29 03:00buy8950.501.315310.000000.00000
17902009.07.08 18:00close8950.501.385160.000000.000002582.2728994.11
17912009.07.08 18:00sell8960.501.385160.000000.00000
17922009.07.08 22:00close8960.501.387990.000000.00000-101.9528892.16
17932009.07.08 22:00buy8970.501.387990.000000.00000
17942009.07.09 02:00close8970.501.386180.000000.00000-62.6828829.48
17952009.07.09 02:00sell8980.501.386180.000000.00000
17962009.07.09 03:00close8980.501.388780.000000.00000-93.6128735.87
17972009.07.09 03:00buy8990.501.388780.000000.00000
17982009.08.17 11:00close8990.501.411020.000000.00000820.2729556.14
17992009.08.17 11:00sell9000.501.411020.000000.00000
18002009.08.18 04:00close9000.501.411760.000000.00000-29.0429527.10
18012009.08.18 04:00buy9010.501.411760.000000.00000
18022009.08.18 06:00close9010.501.410460.000000.00000-46.0829481.02
18032009.08.18 06:00sell9020.501.410460.000000.00000
18042009.08.18 08:00close9020.501.411410.000000.00000-33.6529447.37
18052009.08.18 08:00buy9030.501.411410.000000.00000
18062009.08.18 14:00close9030.501.410550.000000.00000-30.4829416.89
18072009.08.18 14:00sell9040.501.410550.000000.00000
18082009.08.18 18:00close9040.501.412750.000000.00000-77.8629339.03
18092009.08.18 18:00buy9050.501.412750.000000.00000
18102009.08.19 09:00close9050.501.410280.000000.00000-86.7029252.33
18112009.08.19 09:00sell9060.501.410280.000000.00000
18122009.08.19 14:00close9060.501.412690.000000.00000-85.3029167.03
18132009.08.19 14:00buy9070.501.412690.000000.00000
18142009.11.03 11:00close9070.501.468640.000000.000001970.9431137.97
18152009.11.03 11:00sell9080.501.468640.000000.00000
18162009.11.03 20:00close9080.501.470960.000000.00000-78.8631059.11
18172009.11.03 20:00buy9090.501.470960.000000.00000
18182009.11.03 21:00close9090.501.470240.000000.00000-24.4931034.62
18192009.11.03 21:00sell9100.501.470240.000000.00000
18202009.11.03 22:00close9100.501.471160.000000.00000-31.2731003.35
18212009.11.03 22:00buy9110.501.471160.000000.00000
18222009.12.04 18:00close9110.501.488150.000000.00000599.5531602.90
18232009.12.04 18:00sell9120.501.488150.000000.00000
18242009.12.04 19:00close9120.501.488740.000000.00000-19.8231583.08
18252009.12.04 19:00buy9130.501.488740.000000.00000
18262009.12.04 20:00close9130.501.483380.000000.00000-180.6731402.41
18272009.12.04 20:00sell9140.501.483380.000000.00000
18282009.12.07 04:00close9140.501.488820.000000.00000-185.5331216.88
18292009.12.07 04:00buy9150.501.488820.000000.00000
18302009.12.07 07:00close9150.501.488240.000000.00000-19.4931197.39
18312009.12.07 07:00sell9160.501.488240.000000.00000
18322009.12.07 08:00close9160.501.488560.000000.00000-10.7531186.64
18332009.12.07 08:00buy9170.501.488560.000000.00000
18342009.12.07 09:00close9170.501.487400.000000.00000-38.9931147.65
18352009.12.07 09:00sell9180.501.487400.000000.00000
18362010.04.12 07:00close9180.501.368660.000000.000003981.5635129.21
18372010.04.12 07:00buy9190.501.368660.000000.00000
18382010.04.12 08:00close9190.501.366140.000000.00000-92.2335036.98
18392010.04.12 08:00sell9200.501.366140.000000.00000
18402010.04.14 06:00close9200.501.366160.000000.00000-6.3835030.59
18412010.04.14 06:00buy9210.501.366160.000000.00000
18422010.04.14 07:00close9210.501.365600.000000.00000-20.5035010.09
18432010.04.14 07:00sell9220.501.365600.000000.00000
18442010.04.14 18:00close9220.501.366610.000000.00000-36.9534973.14
18452010.04.14 18:00buy9230.501.366610.000000.00000
18462010.04.14 21:00close9230.501.365390.000000.00000-44.6834928.46
18472010.04.14 21:00sell9240.501.365390.000000.00000
18482010.08.05 11:00close9240.501.316590.000000.000001528.1136456.57
18492010.08.05 11:00buy9250.501.316590.000000.00000
18502010.08.10 05:00close9250.501.315050.000000.00000-55.9436400.63
18512010.08.10 05:00sell9260.501.315050.000000.00000
18522010.08.10 09:00close9260.501.315910.000000.00000-32.6836367.95
18532010.08.10 09:00buy9270.501.315910.000000.00000
18542010.08.10 12:00close9270.501.315680.000000.00000-8.7436359.21
18552010.08.10 12:00sell9280.501.315680.000000.00000
18562010.08.10 13:00close9280.501.315830.000000.00000-5.7036353.51
18572010.08.10 13:00buy9290.501.315830.000000.00000
18582010.08.10 14:00close9290.501.314740.000000.00000-41.4536312.06
18592010.08.10 14:00sell9300.501.314740.000000.00000
18602010.08.10 21:00close9300.501.319630.000000.00000-185.2836126.78
18612010.08.10 21:00buy9310.501.319630.000000.00000
18622010.08.11 02:00close9310.501.315510.000000.00000-155.7235971.06
18632010.08.11 02:00sell9320.501.315510.000000.00000
18642010.09.14 10:00close9320.501.289950.000000.00000894.6136865.66
18652010.09.14 10:00buy9330.501.289950.000000.00000
18662010.09.14 11:00close9330.501.288190.000000.00000-68.3136797.35
18672010.09.14 11:00sell9340.501.288190.000000.00000
18682010.09.14 17:00close9340.501.297670.000000.00000-365.2736432.08
18692010.09.14 17:00buy9350.501.297670.000000.00000
18702010.11.15 11:36close at stop9350.501.362740.000000.000002441.4138873.49