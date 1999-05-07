Strategy Tester Report
universalMACrossEA
AlpariUK-Demo (Build 402)
|Symbool
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|1 Uur (Uur1) 1999.01.08 19:00 - 2011.06.13 23:00 (1998.12.31 - 2011.06.14)
|Model
|Elke tik (gebaseerd op alle beschikbare minste tijd frames met fractal interpolatie)
|Parameters
|Expert_Name="---------- Universal MA Cross EA v8.1"; MagicNumber=1234; StopLoss=0; TakeProfit=0; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; TrailingStopType=0; TrailingStop=0; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=1; FastMAType=1; FastMAPrice=0; FastMAshift=0; SlowMAPeriod=1000; SlowMAType=1; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=0; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=10; MaxLookUp=0; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=true;
PureSAR=false;
ExitOnCross=true;
ThirdEMA_Setting="---------- Third MA Setting"; UseThirdMA=false;
UseCounterTrend=false;
OnlyCounterTrend=false;
ThirdMAPeriod=200; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=0; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; Pivot.Setting="---------- Pivot Filter Setting"; Use.Pivot.Filter=false;
Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=false;
ConfirmedOnEntry=true;
OneEntryPerBar=false;
NumberOfTries=10; Slippage=5; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=1; MinPriceDistance=10; Time_Parameters="---------- EA Active Time"; UseHourTrade=false;
StartHour=10; EndHour=11; MM_Parameters="---------- Money Management"; Lots=0.5; MM=false;
AccountIsMicro=false;
Risk=50; Alert_Setting="---------- Alert Setting"; EnableAlert=true;
SoundFilename="alert.wav"; Testing_Parameters="---------- Back Test Parameter"; PrintControl=true;
Show_Settings=true;
|Staven in test
|75475
|Gemodelleerde tikken
|50545873
|Modellering kwaliteit
|89.88%
|Mismatched charts errors
|8
|Initiële storting
|2000.00
|Totale netto winst
|36873.49
|Brutto winst
|104570.05
|Brutto verlies
|-67696.56
|Winst factor
|1.54
|Verwachte uitbetaling
|39.44
|Absolute vermindering
|572.51
|Maximale vermindering
|8516.46 (48.90%)
|Relative drawdown
|48.90% (8516.46)
|Totale handelingen
|935
|Short posities (won %)
|467 (10.92%)
|Long posities (won %)
|468 (12.18%)
|Winst handelingen (% van totaal)
|108 (11.55%)
|Verlies handelingen (% van totaal)
|827 (88.45%)
|Grootste
|winst transactie
|6118.95
|verlies transactie
|-603.01
|Gemiddeld
|winst transactie
|968.24
|verlies transactie
|-81.86
|Maximum
|Opeenvolgende winst trades (winst in geld)
|3 (2522.10)
|Opeenvolgende verlies trades (verlies in geld)
|53 (-4323.71)
|Maximaal
|Opeenvolgende winst (telling van winst transacties)
|7762.68 (2)
|Opeenvolgende verliezen (telling van verlies transacties)
|-4323.71 (53)
|Gemiddeld
|Opeenvolgende winsten
|1
|Opeenvolgende verliezen
|9
|#
|Tijd
|Type
|Order
|Size
|Prijs
|S / L
|T / P
|Winst
|Balans
|1
|1999.01.13 15:00
|buy
|1
|0.50
|1.17779
|0.00000
|0.00000
|2
|1999.01.13 16:00
|close
|1
|0.50
|1.17220
|0.00000
|0.00000
|-238.44
|1761.56
|3
|1999.01.13 16:00
|sell
|2
|0.50
|1.17220
|0.00000
|0.00000
|4
|1999.01.15 09:00
|close
|2
|0.50
|1.17479
|0.00000
|0.00000
|-121.54
|1640.02
|5
|1999.01.15 09:00
|buy
|3
|0.50
|1.17479
|0.00000
|0.00000
|6
|1999.01.15 10:00
|close
|3
|0.50
|1.17120
|0.00000
|0.00000
|-153.26
|1486.76
|7
|1999.01.15 10:00
|sell
|4
|0.50
|1.17120
|0.00000
|0.00000
|8
|1999.05.06 10:00
|close
|4
|0.50
|1.07939
|0.00000
|0.00000
|3939.02
|5425.78
|9
|1999.05.06 10:00
|buy
|5
|0.50
|1.07939
|0.00000
|0.00000
|10
|1999.05.06 17:00
|close
|5
|0.50
|1.07820
|0.00000
|0.00000
|-55.18
|5370.60
|11
|1999.05.06 17:00
|sell
|6
|0.50
|1.07820
|0.00000
|0.00000
|12
|1999.05.06 19:00
|close
|6
|0.50
|1.07959
|0.00000
|0.00000
|-64.38
|5306.22
|13
|1999.05.06 19:00
|buy
|7
|0.50
|1.07959
|0.00000
|0.00000
|14
|1999.05.07 04:01
|close
|7
|0.50
|1.07860
|0.00000
|0.00000
|-45.02
|5261.20
|15
|1999.05.07 04:01
|sell
|8
|0.50
|1.07860
|0.00000
|0.00000
|16
|1999.05.07 07:00
|close
|8
|0.50
|1.07869
|0.00000
|0.00000
|-4.17
|5257.03
|17
|1999.05.07 07:00
|buy
|9
|0.50
|1.07869
|0.00000
|0.00000
|18
|1999.05.07 09:00
|close
|9
|0.50
|1.07840
|0.00000
|0.00000
|-13.45
|5243.58
|19
|1999.05.07 09:00
|sell
|10
|0.50
|1.07840
|0.00000
|0.00000
|20
|1999.05.07 10:00
|close
|10
|0.50
|1.08079
|0.00000
|0.00000
|-110.57
|5133.01
|21
|1999.05.07 10:00
|buy
|11
|0.50
|1.08079
|0.00000
|0.00000
|22
|1999.05.07 13:00
|close
|11
|0.50
|1.07820
|0.00000
|0.00000
|-120.11
|5012.90
|23
|1999.05.07 13:00
|sell
|12
|0.50
|1.07820
|0.00000
|0.00000
|24
|1999.05.07 15:00
|close
|12
|0.50
|1.08079
|0.00000
|0.00000
|-119.82
|4893.08
|25
|1999.05.07 15:00
|buy
|13
|0.50
|1.08079
|0.00000
|0.00000
|26
|1999.05.07 18:00
|close
|13
|0.50
|1.07820
|0.00000
|0.00000
|-120.11
|4772.97
|27
|1999.05.07 18:00
|sell
|14
|0.50
|1.07820
|0.00000
|0.00000
|28
|1999.05.07 20:00
|close
|14
|0.50
|1.07849
|0.00000
|0.00000
|-13.44
|4759.53
|29
|1999.05.07 20:00
|buy
|15
|0.50
|1.07849
|0.00000
|0.00000
|30
|1999.05.07 21:08
|close
|15
|0.50
|1.07450
|0.00000
|0.00000
|-185.67
|4573.86
|31
|1999.05.07 21:08
|sell
|16
|0.50
|1.07450
|0.00000
|0.00000
|32
|1999.05.10 17:00
|close
|16
|0.50
|1.08079
|0.00000
|0.00000
|-293.82
|4280.04
|33
|1999.05.10 17:00
|buy
|17
|0.50
|1.08079
|0.00000
|0.00000
|34
|1999.05.10 19:00
|close
|17
|0.50
|1.07770
|0.00000
|0.00000
|-143.36
|4136.68
|35
|1999.05.10 19:00
|sell
|18
|0.50
|1.07770
|0.00000
|0.00000
|36
|1999.05.10 20:00
|close
|18
|0.50
|1.07899
|0.00000
|0.00000
|-59.78
|4076.90
|37
|1999.05.10 20:00
|buy
|19
|0.50
|1.07899
|0.00000
|0.00000
|38
|1999.05.11 10:00
|close
|19
|0.50
|1.07780
|0.00000
|0.00000
|-54.34
|4022.56
|39
|1999.05.11 10:00
|sell
|20
|0.50
|1.07780
|0.00000
|0.00000
|40
|1999.07.20 11:00
|close
|20
|0.50
|1.03709
|0.00000
|0.00000
|1764.78
|5787.34
|41
|1999.07.20 11:00
|buy
|21
|0.50
|1.03709
|0.00000
|0.00000
|42
|1999.08.17 11:00
|close
|21
|0.50
|1.05150
|0.00000
|0.00000
|709.57
|6496.91
|43
|1999.08.17 11:00
|sell
|22
|0.50
|1.05150
|0.00000
|0.00000
|44
|1999.08.18 10:00
|close
|22
|0.50
|1.05439
|0.00000
|0.00000
|-139.88
|6357.03
|45
|1999.08.18 10:00
|buy
|23
|0.50
|1.05439
|0.00000
|0.00000
|46
|1999.08.18 13:00
|close
|23
|0.50
|1.05280
|0.00000
|0.00000
|-75.51
|6281.52
|47
|1999.08.18 13:00
|sell
|24
|0.50
|1.05280
|0.00000
|0.00000
|48
|1999.08.18 15:00
|close
|24
|0.50
|1.05389
|0.00000
|0.00000
|-51.71
|6229.81
|49
|1999.08.18 15:00
|buy
|25
|0.50
|1.05389
|0.00000
|0.00000
|50
|1999.08.18 18:00
|close
|25
|0.50
|1.05080
|0.00000
|0.00000
|-147.03
|6082.78
|51
|1999.08.18 18:00
|sell
|26
|0.50
|1.05080
|0.00000
|0.00000
|52
|1999.08.19 15:00
|close
|26
|0.50
|1.05579
|0.00000
|0.00000
|-244.80
|5837.98
|53
|1999.08.19 15:00
|buy
|27
|0.50
|1.05579
|0.00000
|0.00000
|54
|1999.08.23 19:00
|close
|27
|0.50
|1.05050
|0.00000
|0.00000
|-250.04
|5587.94
|55
|1999.08.23 19:00
|sell
|28
|0.50
|1.05050
|0.00000
|0.00000
|56
|1999.08.31 10:00
|close
|28
|0.50
|1.05369
|0.00000
|0.00000
|-173.99
|5413.95
|57
|1999.08.31 10:00
|buy
|29
|0.50
|1.05369
|0.00000
|0.00000
|58
|1999.09.07 10:00
|close
|29
|0.50
|1.05310
|0.00000
|0.00000
|-21.92
|5392.03
|59
|1999.09.07 10:00
|sell
|30
|0.50
|1.05310
|0.00000
|0.00000
|60
|1999.09.07 12:00
|close
|30
|0.50
|1.05479
|0.00000
|0.00000
|-80.11
|5311.92
|61
|1999.09.07 12:00
|buy
|31
|0.50
|1.05479
|0.00000
|0.00000
|62
|1999.09.07 13:00
|close
|31
|0.50
|1.05360
|0.00000
|0.00000
|-56.47
|5255.45
|63
|1999.09.07 13:00
|sell
|32
|0.50
|1.05360
|0.00000
|0.00000
|64
|1999.09.07 14:00
|close
|32
|0.50
|1.05649
|0.00000
|0.00000
|-136.77
|5118.68
|65
|1999.09.07 14:00
|buy
|33
|0.50
|1.05649
|0.00000
|0.00000
|66
|1999.09.09 18:00
|close
|33
|0.50
|1.05510
|0.00000
|0.00000
|-62.39
|5056.28
|67
|1999.09.09 18:00
|sell
|34
|0.50
|1.05510
|0.00000
|0.00000
|68
|1999.09.09 20:00
|close
|34
|0.50
|1.05579
|0.00000
|0.00000
|-32.68
|5023.60
|69
|1999.09.09 20:00
|buy
|35
|0.50
|1.05579
|0.00000
|0.00000
|70
|1999.09.09 21:00
|close
|35
|0.50
|1.05370
|0.00000
|0.00000
|-99.17
|4924.43
|71
|1999.09.09 21:00
|sell
|36
|0.50
|1.05370
|0.00000
|0.00000
|72
|1999.09.22 09:00
|close
|36
|0.50
|1.05039
|0.00000
|0.00000
|126.46
|5050.89
|73
|1999.09.22 09:00
|buy
|37
|0.50
|1.05039
|0.00000
|0.00000
|74
|1999.09.22 10:00
|close
|37
|0.50
|1.04980
|0.00000
|0.00000
|-28.10
|5022.79
|75
|1999.09.22 10:00
|sell
|38
|0.50
|1.04980
|0.00000
|0.00000
|76
|1999.09.22 11:00
|close
|38
|0.50
|1.05309
|0.00000
|0.00000
|-156.21
|4866.58
|77
|1999.09.22 11:00
|buy
|39
|0.50
|1.05309
|0.00000
|0.00000
|78
|1999.09.22 15:00
|close
|39
|0.50
|1.05020
|0.00000
|0.00000
|-137.59
|4728.99
|79
|1999.09.22 15:00
|sell
|40
|0.50
|1.05020
|0.00000
|0.00000
|80
|1999.09.22 16:00
|close
|40
|0.50
|1.05159
|0.00000
|0.00000
|-66.09
|4662.90
|81
|1999.09.22 16:00
|buy
|41
|0.50
|1.05159
|0.00000
|0.00000
|82
|1999.09.22 18:00
|close
|41
|0.50
|1.05010
|0.00000
|0.00000
|-70.95
|4591.95
|83
|1999.09.22 18:00
|sell
|42
|0.50
|1.05010
|0.00000
|0.00000
|84
|1999.09.23 23:00
|close
|42
|0.50
|1.05059
|0.00000
|0.00000
|-31.80
|4560.15
|85
|1999.09.23 23:00
|buy
|43
|0.50
|1.05059
|0.00000
|0.00000
|86
|1999.09.24 03:00
|close
|43
|0.50
|1.05000
|0.00000
|0.00000
|-27.23
|4532.92
|87
|1999.09.24 03:00
|sell
|44
|0.50
|1.05000
|0.00000
|0.00000
|88
|1999.09.24 04:00
|close
|44
|0.50
|1.05019
|0.00000
|0.00000
|-9.05
|4523.87
|89
|1999.09.24 04:00
|buy
|45
|0.50
|1.05019
|0.00000
|0.00000
|90
|1999.09.24 09:00
|close
|45
|0.50
|1.04970
|0.00000
|0.00000
|-23.34
|4500.53
|91
|1999.09.24 09:00
|sell
|46
|0.50
|1.04970
|0.00000
|0.00000
|92
|1999.09.28 15:00
|close
|46
|0.50
|1.04999
|0.00000
|0.00000
|-19.47
|4481.06
|93
|1999.09.28 15:00
|buy
|47
|0.50
|1.04999
|0.00000
|0.00000
|94
|1999.10.26 14:00
|close
|47
|0.50
|1.06330
|0.00000
|0.00000
|650.24
|5131.30
|95
|1999.10.26 14:00
|sell
|48
|0.50
|1.06330
|0.00000
|0.00000
|96
|2000.01.03 20:00
|close
|48
|0.50
|1.02189
|0.00000
|0.00000
|1831.05
|6962.36
|97
|2000.01.03 20:00
|buy
|49
|0.50
|1.02189
|0.00000
|0.00000
|98
|2000.01.10 13:00
|close
|49
|0.50
|1.02260
|0.00000
|0.00000
|40.81
|7003.17
|99
|2000.01.10 13:00
|sell
|50
|0.50
|1.02260
|0.00000
|0.00000
|100
|2000.01.10 15:00
|close
|50
|0.50
|1.02379
|0.00000
|0.00000
|-58.12
|6945.05
|101
|2000.01.10 15:00
|buy
|51
|0.50
|1.02379
|0.00000
|0.00000
|102
|2000.01.14 02:00
|close
|51
|0.50
|1.02420
|0.00000
|0.00000
|25.24
|6970.29
|103
|2000.01.14 02:00
|sell
|52
|0.50
|1.02420
|0.00000
|0.00000
|104
|2000.01.14 03:00
|close
|52
|0.50
|1.02569
|0.00000
|0.00000
|-72.63
|6897.66
|105
|2000.01.14 03:00
|buy
|53
|0.50
|1.02569
|0.00000
|0.00000
|106
|2000.01.14 10:00
|close
|53
|0.50
|1.02390
|0.00000
|0.00000
|-87.41
|6810.25
|107
|2000.01.14 10:00
|sell
|54
|0.50
|1.02390
|0.00000
|0.00000
|108
|2000.01.14 11:00
|close
|54
|0.50
|1.02439
|0.00000
|0.00000
|-23.92
|6786.33
|109
|2000.01.14 11:00
|buy
|55
|0.50
|1.02439
|0.00000
|0.00000
|110
|2000.01.14 13:00
|close
|55
|0.50
|1.02340
|0.00000
|0.00000
|-48.37
|6737.96
|111
|2000.01.14 13:00
|sell
|56
|0.50
|1.02340
|0.00000
|0.00000
|112
|2000.02.22 10:00
|close
|56
|0.50
|0.99969
|0.00000
|0.00000
|1081.25
|7819.21
|113
|2000.02.22 10:00
|buy
|57
|0.50
|0.99969
|0.00000
|0.00000
|114
|2000.02.22 12:00
|close
|57
|0.50
|0.99790
|0.00000
|0.00000
|-89.69
|7729.52
|115
|2000.02.22 12:00
|sell
|58
|0.50
|0.99790
|0.00000
|0.00000
|116
|2000.02.22 13:00
|close
|58
|0.50
|1.00039
|0.00000
|0.00000
|-124.45
|7605.07
|117
|2000.02.22 13:00
|buy
|59
|0.50
|1.00039
|0.00000
|0.00000
|118
|2000.02.24 10:00
|close
|59
|0.50
|0.99730
|0.00000
|0.00000
|-151.44
|7453.63
|119
|2000.02.24 10:00
|sell
|60
|0.50
|0.99730
|0.00000
|0.00000
|120
|2000.05.26 17:00
|close
|60
|0.50
|0.92459
|0.00000
|0.00000
|3671.88
|11125.51
|121
|2000.05.26 17:00
|buy
|61
|0.50
|0.92459
|0.00000
|0.00000
|122
|2000.06.22 13:00
|close
|61
|0.50
|0.93920
|0.00000
|0.00000
|801.28
|11926.79
|123
|2000.06.22 13:00
|sell
|62
|0.50
|0.93920
|0.00000
|0.00000
|124
|2000.06.22 14:00
|close
|62
|0.50
|0.94019
|0.00000
|0.00000
|-52.65
|11874.14
|125
|2000.06.22 14:00
|buy
|63
|0.50
|0.94019
|0.00000
|0.00000
|126
|2000.06.22 17:00
|close
|63
|0.50
|0.93970
|0.00000
|0.00000
|-26.07
|11848.07
|127
|2000.06.22 17:00
|sell
|64
|0.50
|0.93970
|0.00000
|0.00000
|128
|2000.06.22 18:00
|close
|64
|0.50
|0.94009
|0.00000
|0.00000
|-20.74
|11827.33
|129
|2000.06.22 18:00
|buy
|65
|0.50
|0.94009
|0.00000
|0.00000
|130
|2000.06.22 19:00
|close
|65
|0.50
|0.93650
|0.00000
|0.00000
|-191.67
|11635.66
|131
|2000.06.22 19:00
|sell
|66
|0.50
|0.93650
|0.00000
|0.00000
|132
|2000.06.23 14:00
|close
|66
|0.50
|0.94179
|0.00000
|0.00000
|-283.68
|11351.98
|133
|2000.06.23 14:00
|buy
|67
|0.50
|0.94179
|0.00000
|0.00000
|134
|2000.06.23 17:00
|close
|67
|0.50
|0.93660
|0.00000
|0.00000
|-277.07
|11074.91
|135
|2000.06.23 17:00
|sell
|68
|0.50
|0.93660
|0.00000
|0.00000
|136
|2000.06.27 09:00
|close
|68
|0.50
|0.94139
|0.00000
|0.00000
|-260.07
|10814.85
|137
|2000.06.27 09:00
|buy
|69
|0.50
|0.94139
|0.00000
|0.00000
|138
|2000.06.27 10:00
|close
|69
|0.50
|0.93890
|0.00000
|0.00000
|-132.60
|10682.25
|139
|2000.06.27 10:00
|sell
|70
|0.50
|0.93890
|0.00000
|0.00000
|140
|2000.06.27 11:00
|close
|70
|0.50
|0.94069
|0.00000
|0.00000
|-95.14
|10587.11
|141
|2000.06.27 11:00
|buy
|71
|0.50
|0.94069
|0.00000
|0.00000
|142
|2000.07.12 18:00
|close
|71
|0.50
|0.94030
|0.00000
|0.00000
|-7.69
|10579.42
|143
|2000.07.12 18:00
|sell
|72
|0.50
|0.94030
|0.00000
|0.00000
|144
|2000.07.25 12:00
|close
|72
|0.50
|0.94039
|0.00000
|0.00000
|-41.55
|10537.87
|145
|2000.07.25 12:00
|buy
|73
|0.50
|0.94039
|0.00000
|0.00000
|146
|2000.07.25 18:00
|close
|73
|0.50
|0.93890
|0.00000
|0.00000
|-79.35
|10458.52
|147
|2000.07.25 18:00
|sell
|74
|0.50
|0.93890
|0.00000
|0.00000
|148
|2000.07.26 06:00
|close
|74
|0.50
|0.94099
|0.00000
|0.00000
|-113.88
|10344.64
|149
|2000.07.26 06:00
|buy
|75
|0.50
|0.94099
|0.00000
|0.00000
|150
|2000.07.26 13:00
|close
|75
|0.50
|0.93970
|0.00000
|0.00000
|-68.64
|10276.00
|151
|2000.07.26 13:00
|sell
|76
|0.50
|0.93970
|0.00000
|0.00000
|152
|2000.07.26 17:00
|close
|76
|0.50
|0.94229
|0.00000
|0.00000
|-137.43
|10138.57
|153
|2000.07.26 17:00
|buy
|77
|0.50
|0.94229
|0.00000
|0.00000
|154
|2000.07.27 10:00
|close
|77
|0.50
|0.93980
|0.00000
|0.00000
|-129.86
|10008.71
|155
|2000.07.27 10:00
|sell
|78
|0.50
|0.93980
|0.00000
|0.00000
|156
|2000.09.27 12:00
|close
|78
|0.50
|0.88789
|0.00000
|0.00000
|2753.57
|12762.28
|157
|2000.09.27 12:00
|buy
|79
|0.50
|0.88789
|0.00000
|0.00000
|158
|2000.09.27 13:00
|close
|79
|0.50
|0.88500
|0.00000
|0.00000
|-163.28
|12599.00
|159
|2000.09.27 13:00
|sell
|80
|0.50
|0.88500
|0.00000
|0.00000
|160
|2000.11.02 13:00
|close
|80
|0.50
|0.86549
|0.00000
|0.00000
|1019.66
|13618.67
|161
|2000.11.02 13:00
|buy
|81
|0.50
|0.86549
|0.00000
|0.00000
|162
|2000.11.02 15:00
|close
|81
|0.50
|0.86200
|0.00000
|0.00000
|-202.44
|13416.23
|163
|2000.11.02 15:00
|sell
|82
|0.50
|0.86200
|0.00000
|0.00000
|164
|2000.11.03 09:00
|close
|82
|0.50
|0.86299
|0.00000
|0.00000
|-60.19
|13356.04
|165
|2000.11.03 09:00
|buy
|83
|0.50
|0.86299
|0.00000
|0.00000
|166
|2000.11.03 16:00
|close
|83
|0.50
|0.86270
|0.00000
|0.00000
|-16.81
|13339.23
|167
|2000.11.03 16:00
|sell
|84
|0.50
|0.86270
|0.00000
|0.00000
|168
|2000.11.03 17:00
|close
|84
|0.50
|0.86359
|0.00000
|0.00000
|-51.53
|13287.70
|169
|2000.11.03 17:00
|buy
|85
|0.50
|0.86359
|0.00000
|0.00000
|170
|2000.11.03 18:00
|close
|85
|0.50
|0.86140
|0.00000
|0.00000
|-127.12
|13160.58
|171
|2000.11.03 18:00
|sell
|86
|0.50
|0.86140
|0.00000
|0.00000
|172
|2000.11.03 19:00
|close
|86
|0.50
|0.86399
|0.00000
|0.00000
|-149.89
|13010.69
|173
|2000.11.03 19:00
|buy
|87
|0.50
|0.86399
|0.00000
|0.00000
|174
|2000.11.06 17:00
|close
|87
|0.50
|0.86130
|0.00000
|0.00000
|-155.29
|12855.40
|175
|2000.11.06 17:00
|sell
|88
|0.50
|0.86130
|0.00000
|0.00000
|176
|2000.11.07 00:01
|close
|88
|0.50
|0.86329
|0.00000
|0.00000
|-118.09
|12737.31
|177
|2000.11.07 00:01
|buy
|89
|0.50
|0.86329
|0.00000
|0.00000
|178
|2000.11.07 02:00
|close
|89
|0.50
|0.86240
|0.00000
|0.00000
|-51.60
|12685.71
|179
|2000.11.07 02:00
|sell
|90
|0.50
|0.86240
|0.00000
|0.00000
|180
|2000.11.07 07:00
|close
|90
|0.50
|0.86349
|0.00000
|0.00000
|-63.12
|12622.59
|181
|2000.11.07 07:00
|buy
|91
|0.50
|0.86349
|0.00000
|0.00000
|182
|2000.11.07 10:00
|close
|91
|0.50
|0.86250
|0.00000
|0.00000
|-57.39
|12565.20
|183
|2000.11.07 10:00
|sell
|92
|0.50
|0.86250
|0.00000
|0.00000
|184
|2000.11.07 16:00
|close
|92
|0.50
|0.86299
|0.00000
|0.00000
|-28.39
|12536.81
|185
|2000.11.07 16:00
|buy
|93
|0.50
|0.86299
|0.00000
|0.00000
|186
|2000.11.07 17:00
|close
|93
|0.50
|0.86060
|0.00000
|0.00000
|-138.86
|12397.95
|187
|2000.11.07 17:00
|sell
|94
|0.50
|0.86060
|0.00000
|0.00000
|188
|2000.11.08 03:00
|close
|94
|0.50
|0.86539
|0.00000
|0.00000
|-279.58
|12118.38
|189
|2000.11.08 03:00
|buy
|95
|0.50
|0.86539
|0.00000
|0.00000
|190
|2000.11.08 06:00
|close
|95
|0.50
|0.86160
|0.00000
|0.00000
|-219.94
|11898.44
|191
|2000.11.08 06:00
|sell
|96
|0.50
|0.86160
|0.00000
|0.00000
|192
|2000.11.09 20:00
|close
|96
|0.50
|0.86459
|0.00000
|0.00000
|-181.39
|11717.04
|193
|2000.11.09 20:00
|buy
|97
|0.50
|0.86459
|0.00000
|0.00000
|194
|2000.11.10 20:00
|close
|97
|0.50
|0.86190
|0.00000
|0.00000
|-155.18
|11561.86
|195
|2000.11.10 20:00
|sell
|98
|0.50
|0.86190
|0.00000
|0.00000
|196
|2000.11.13 02:00
|close
|98
|0.50
|0.86269
|0.00000
|0.00000
|-48.62
|11513.25
|197
|2000.11.13 02:00
|buy
|99
|0.50
|0.86269
|0.00000
|0.00000
|198
|2000.11.13 03:00
|close
|99
|0.50
|0.86230
|0.00000
|0.00000
|-22.61
|11490.64
|199
|2000.11.13 03:00
|sell
|100
|0.50
|0.86230
|0.00000
|0.00000
|200
|2000.11.13 04:00
|close
|100
|0.50
|0.86299
|0.00000
|0.00000
|-39.98
|11450.66
|201
|2000.11.13 04:00
|buy
|101
|0.50
|0.86299
|0.00000
|0.00000
|202
|2000.11.13 13:00
|close
|101
|0.50
|0.86110
|0.00000
|0.00000
|-109.74
|11340.92
|203
|2000.11.13 13:00
|sell
|102
|0.50
|0.86110
|0.00000
|0.00000
|204
|2000.11.13 14:00
|close
|102
|0.50
|0.86249
|0.00000
|0.00000
|-80.58
|11260.34
|205
|2000.11.13 14:00
|buy
|103
|0.50
|0.86249
|0.00000
|0.00000
|206
|2000.11.13 15:01
|close
|103
|0.50
|0.86170
|0.00000
|0.00000
|-45.84
|11214.50
|207
|2000.11.13 15:01
|sell
|104
|0.50
|0.86170
|0.00000
|0.00000
|208
|2000.11.15 09:00
|close
|104
|0.50
|0.86269
|0.00000
|0.00000
|-63.04
|11151.46
|209
|2000.11.15 09:00
|buy
|105
|0.50
|0.86269
|0.00000
|0.00000
|210
|2000.11.15 10:00
|close
|105
|0.50
|0.86160
|0.00000
|0.00000
|-63.25
|11088.21
|211
|2000.11.15 10:00
|sell
|106
|0.50
|0.86160
|0.00000
|0.00000
|212
|2000.11.29 04:00
|close
|106
|0.50
|0.85759
|0.00000
|0.00000
|194.20
|11282.42
|213
|2000.11.29 04:00
|buy
|107
|0.50
|0.85759
|0.00000
|0.00000
|214
|2001.01.25 12:00
|close
|107
|0.50
|0.91650
|0.00000
|0.00000
|3265.19
|14547.61
|215
|2001.01.25 12:00
|sell
|108
|0.50
|0.91650
|0.00000
|0.00000
|216
|2001.01.25 16:00
|close
|108
|0.50
|0.91879
|0.00000
|0.00000
|-124.62
|14422.99
|217
|2001.01.25 16:00
|buy
|109
|0.50
|0.91879
|0.00000
|0.00000
|218
|2001.01.29 15:00
|close
|109
|0.50
|0.91870
|0.00000
|0.00000
|-3.16
|14419.83
|219
|2001.01.29 15:00
|sell
|110
|0.50
|0.91870
|0.00000
|0.00000
|220
|2001.01.29 16:00
|close
|110
|0.50
|0.92069
|0.00000
|0.00000
|-108.07
|14311.76
|221
|2001.01.29 16:00
|buy
|111
|0.50
|0.92069
|0.00000
|0.00000
|222
|2001.01.29 17:00
|close
|111
|0.50
|0.91840
|0.00000
|0.00000
|-124.67
|14187.09
|223
|2001.01.29 17:00
|sell
|112
|0.50
|0.91840
|0.00000
|0.00000
|224
|2001.01.29 19:00
|close
|112
|0.50
|0.91889
|0.00000
|0.00000
|-26.66
|14160.43
|225
|2001.01.29 19:00
|buy
|113
|0.50
|0.91889
|0.00000
|0.00000
|226
|2001.01.29 20:00
|close
|113
|0.50
|0.91870
|0.00000
|0.00000
|-10.34
|14150.09
|227
|2001.01.29 20:00
|sell
|114
|0.50
|0.91870
|0.00000
|0.00000
|228
|2001.01.30 14:00
|close
|114
|0.50
|0.91989
|0.00000
|0.00000
|-67.51
|14082.58
|229
|2001.01.30 14:00
|buy
|115
|0.50
|0.91989
|0.00000
|0.00000
|230
|2001.01.30 15:00
|close
|115
|0.50
|0.91820
|0.00000
|0.00000
|-92.03
|13990.55
|231
|2001.01.30 15:00
|sell
|116
|0.50
|0.91820
|0.00000
|0.00000
|232
|2001.01.30 16:00
|close
|116
|0.50
|0.92059
|0.00000
|0.00000
|-129.81
|13860.74
|233
|2001.01.30 16:00
|buy
|117
|0.50
|0.92059
|0.00000
|0.00000
|234
|2001.02.08 13:00
|close
|117
|0.50
|0.92240
|0.00000
|0.00000
|107.68
|13968.42
|235
|2001.02.08 13:00
|sell
|118
|0.50
|0.92240
|0.00000
|0.00000
|236
|2001.02.09 16:00
|close
|118
|0.50
|0.92459
|0.00000
|0.00000
|-121.26
|13847.16
|237
|2001.02.09 16:00
|buy
|119
|0.50
|0.92459
|0.00000
|0.00000
|238
|2001.02.13 16:00
|close
|119
|0.50
|0.92280
|0.00000
|0.00000
|-95.25
|13751.91
|239
|2001.02.13 16:00
|sell
|120
|0.50
|0.92280
|0.00000
|0.00000
|240
|2001.02.19 13:00
|close
|120
|0.50
|0.92349
|0.00000
|0.00000
|-54.33
|13697.59
|241
|2001.02.19 13:00
|buy
|121
|0.50
|0.92349
|0.00000
|0.00000
|242
|2001.02.19 14:00
|close
|121
|0.50
|0.92150
|0.00000
|0.00000
|-107.98
|13589.61
|243
|2001.02.19 14:00
|sell
|122
|0.50
|0.92150
|0.00000
|0.00000
|244
|2001.02.20 03:00
|close
|122
|0.50
|0.92199
|0.00000
|0.00000
|-29.40
|13560.21
|245
|2001.02.20 03:00
|buy
|123
|0.50
|0.92199
|0.00000
|0.00000
|246
|2001.02.20 04:00
|close
|123
|0.50
|0.92180
|0.00000
|0.00000
|-10.31
|13549.90
|247
|2001.02.20 04:00
|sell
|124
|0.50
|0.92180
|0.00000
|0.00000
|248
|2001.02.20 05:00
|close
|124
|0.50
|0.92209
|0.00000
|0.00000
|-15.73
|13534.17
|249
|2001.02.20 05:00
|buy
|125
|0.50
|0.92209
|0.00000
|0.00000
|250
|2001.02.20 08:00
|close
|125
|0.50
|0.92160
|0.00000
|0.00000
|-26.58
|13507.59
|251
|2001.02.20 08:00
|sell
|126
|0.50
|0.92160
|0.00000
|0.00000
|252
|2001.02.28 09:00
|close
|126
|0.50
|0.92169
|0.00000
|0.00000
|-27.50
|13480.09
|253
|2001.02.28 09:00
|buy
|127
|0.50
|0.92169
|0.00000
|0.00000
|254
|2001.02.28 17:00
|close
|127
|0.50
|0.91910
|0.00000
|0.00000
|-140.90
|13339.19
|255
|2001.02.28 17:00
|sell
|128
|0.50
|0.91910
|0.00000
|0.00000
|256
|2001.02.28 18:00
|close
|128
|0.50
|0.92049
|0.00000
|0.00000
|-75.50
|13263.69
|257
|2001.02.28 18:00
|buy
|129
|0.50
|0.92049
|0.00000
|0.00000
|258
|2001.03.13 10:00
|close
|129
|0.50
|0.92280
|0.00000
|0.00000
|136.47
|13400.16
|259
|2001.03.13 10:00
|sell
|130
|0.50
|0.92280
|0.00000
|0.00000
|260
|2001.04.05 06:00
|close
|130
|0.50
|0.90639
|0.00000
|0.00000
|834.55
|14234.71
|261
|2001.04.05 06:00
|buy
|131
|0.50
|0.90639
|0.00000
|0.00000
|262
|2001.04.05 07:00
|close
|131
|0.50
|0.90650
|0.00000
|0.00000
|6.07
|14240.78
|263
|2001.04.05 07:00
|sell
|132
|0.50
|0.90650
|0.00000
|0.00000
|264
|2001.04.05 09:00
|close
|132
|0.50
|0.90759
|0.00000
|0.00000
|-60.05
|14180.73
|265
|2001.04.05 09:00
|buy
|133
|0.50
|0.90759
|0.00000
|0.00000
|266
|2001.04.05 10:00
|close
|133
|0.50
|0.90400
|0.00000
|0.00000
|-198.56
|13982.17
|267
|2001.04.05 10:00
|sell
|134
|0.50
|0.90400
|0.00000
|0.00000
|268
|2001.04.20 10:00
|close
|134
|0.50
|0.90039
|0.00000
|0.00000
|158.06
|14140.23
|269
|2001.04.20 10:00
|buy
|135
|0.50
|0.90039
|0.00000
|0.00000
|270
|2001.04.20 11:00
|close
|135
|0.50
|0.89840
|0.00000
|0.00000
|-110.75
|14029.48
|271
|2001.04.20 11:00
|sell
|136
|0.50
|0.89840
|0.00000
|0.00000
|272
|2001.04.20 12:00
|close
|136
|0.50
|0.90049
|0.00000
|0.00000
|-116.05
|13913.43
|273
|2001.04.20 12:00
|buy
|137
|0.50
|0.90049
|0.00000
|0.00000
|274
|2001.04.20 14:00
|close
|137
|0.50
|0.89890
|0.00000
|0.00000
|-88.44
|13824.99
|275
|2001.04.20 14:00
|sell
|138
|0.50
|0.89890
|0.00000
|0.00000
|276
|2001.04.20 17:00
|close
|138
|0.50
|0.90049
|0.00000
|0.00000
|-88.29
|13736.70
|277
|2001.04.20 17:00
|buy
|139
|0.50
|0.90049
|0.00000
|0.00000
|278
|2001.04.23 14:00
|close
|139
|0.50
|0.90020
|0.00000
|0.00000
|-15.24
|13721.46
|279
|2001.04.23 14:00
|sell
|140
|0.50
|0.90020
|0.00000
|0.00000
|280
|2001.04.23 15:00
|close
|140
|0.50
|0.90179
|0.00000
|0.00000
|-88.16
|13633.30
|281
|2001.04.23 15:00
|buy
|141
|0.50
|0.90179
|0.00000
|0.00000
|282
|2001.04.23 17:00
|close
|141
|0.50
|0.89730
|0.00000
|0.00000
|-250.20
|13383.10
|283
|2001.04.23 17:00
|sell
|142
|0.50
|0.89730
|0.00000
|0.00000
|284
|2001.04.25 16:00
|close
|142
|0.50
|0.89999
|0.00000
|0.00000
|-155.10
|13227.99
|285
|2001.04.25 16:00
|buy
|143
|0.50
|0.89999
|0.00000
|0.00000
|286
|2001.04.25 17:00
|close
|143
|0.50
|0.89680
|0.00000
|0.00000
|-177.85
|13050.14
|287
|2001.04.25 17:00
|sell
|144
|0.50
|0.89680
|0.00000
|0.00000
|288
|2001.04.26 15:00
|close
|144
|0.50
|0.90069
|0.00000
|0.00000
|-224.43
|12825.71
|289
|2001.04.26 15:00
|buy
|145
|0.50
|0.90069
|0.00000
|0.00000
|290
|2001.04.27 16:00
|close
|145
|0.50
|0.89360
|0.00000
|0.00000
|-395.84
|12429.87
|291
|2001.04.27 16:00
|sell
|146
|0.50
|0.89360
|0.00000
|0.00000
|292
|2001.05.04 15:00
|close
|146
|0.50
|0.89919
|0.00000
|0.00000
|-330.63
|12099.24
|293
|2001.05.04 15:00
|buy
|147
|0.50
|0.89919
|0.00000
|0.00000
|294
|2001.05.04 16:00
|close
|147
|0.50
|0.89740
|0.00000
|0.00000
|-99.73
|11999.51
|295
|2001.05.04 16:00
|sell
|148
|0.50
|0.89740
|0.00000
|0.00000
|296
|2001.07.11 10:00
|close
|148
|0.50
|0.86049
|0.00000
|0.00000
|1958.10
|13957.60
|297
|2001.07.11 10:00
|buy
|149
|0.50
|0.86049
|0.00000
|0.00000
|298
|2001.07.12 00:01
|close
|149
|0.50
|0.85800
|0.00000
|0.00000
|-142.49
|13815.11
|299
|2001.07.12 00:01
|sell
|150
|0.50
|0.85800
|0.00000
|0.00000
|300
|2001.07.17 20:00
|close
|150
|0.50
|0.86069
|0.00000
|0.00000
|-164.75
|13650.36
|301
|2001.07.17 20:00
|buy
|151
|0.50
|0.86069
|0.00000
|0.00000
|302
|2001.09.04 17:00
|close
|151
|0.50
|0.89060
|0.00000
|0.00000
|1721.84
|15372.20
|303
|2001.09.04 17:00
|sell
|152
|0.50
|0.89060
|0.00000
|0.00000
|304
|2001.09.06 18:00
|close
|152
|0.50
|0.89469
|0.00000
|0.00000
|-239.88
|15132.32
|305
|2001.09.06 18:00
|buy
|153
|0.50
|0.89469
|0.00000
|0.00000
|306
|2001.10.11 12:00
|close
|153
|0.50
|0.90760
|0.00000
|0.00000
|741.67
|15873.99
|307
|2001.10.11 12:00
|sell
|154
|0.50
|0.90760
|0.00000
|0.00000
|308
|2001.10.12 19:00
|close
|154
|0.50
|0.91019
|0.00000
|0.00000
|-145.11
|15728.88
|309
|2001.10.12 19:00
|buy
|155
|0.50
|0.91019
|0.00000
|0.00000
|310
|2001.10.15 17:00
|close
|155
|0.50
|0.90760
|0.00000
|0.00000
|-141.81
|15587.07
|311
|2001.10.15 17:00
|sell
|156
|0.50
|0.90760
|0.00000
|0.00000
|312
|2001.10.15 23:00
|close
|156
|0.50
|0.90889
|0.00000
|0.00000
|-70.97
|15516.10
|313
|2001.10.15 23:00
|buy
|157
|0.50
|0.90889
|0.00000
|0.00000
|314
|2001.10.16 00:01
|close
|157
|0.50
|0.90790
|0.00000
|0.00000
|-53.65
|15462.45
|315
|2001.10.16 00:01
|sell
|158
|0.50
|0.90790
|0.00000
|0.00000
|316
|2001.10.16 17:00
|close
|158
|0.50
|0.90889
|0.00000
|0.00000
|-54.46
|15407.99
|317
|2001.10.16 17:00
|buy
|159
|0.50
|0.90889
|0.00000
|0.00000
|318
|2001.10.16 22:01
|close
|159
|0.50
|0.90840
|0.00000
|0.00000
|-26.97
|15381.02
|319
|2001.10.16 22:01
|sell
|160
|0.50
|0.90840
|0.00000
|0.00000
|320
|2001.10.29 22:01
|close
|160
|0.50
|0.90449
|0.00000
|0.00000
|179.38
|15560.41
|321
|2001.10.29 22:01
|buy
|161
|0.50
|0.90449
|0.00000
|0.00000
|322
|2001.10.30 10:00
|close
|161
|0.50
|0.90390
|0.00000
|0.00000
|-31.77
|15528.64
|323
|2001.10.30 10:00
|sell
|162
|0.50
|0.90390
|0.00000
|0.00000
|324
|2001.10.30 12:00
|close
|162
|0.50
|0.90569
|0.00000
|0.00000
|-98.82
|15429.82
|325
|2001.10.30 12:00
|buy
|163
|0.50
|0.90569
|0.00000
|0.00000
|326
|2001.10.30 23:00
|close
|163
|0.50
|0.90440
|0.00000
|0.00000
|-71.32
|15358.50
|327
|2001.10.30 23:00
|sell
|164
|0.50
|0.90440
|0.00000
|0.00000
|328
|2001.10.31 00:01
|close
|164
|0.50
|0.90479
|0.00000
|0.00000
|-24.38
|15334.12
|329
|2001.10.31 00:01
|buy
|165
|0.50
|0.90479
|0.00000
|0.00000
|330
|2001.10.31 14:00
|close
|165
|0.50
|0.90360
|0.00000
|0.00000
|-65.85
|15268.27
|331
|2001.10.31 14:00
|sell
|166
|0.50
|0.90360
|0.00000
|0.00000
|332
|2001.11.01 11:00
|close
|166
|0.50
|0.90739
|0.00000
|0.00000
|-217.32
|15050.95
|333
|2001.11.01 11:00
|buy
|167
|0.50
|0.90739
|0.00000
|0.00000
|334
|2001.11.01 19:00
|close
|167
|0.50
|0.90380
|0.00000
|0.00000
|-198.61
|14852.34
|335
|2001.11.01 19:00
|sell
|168
|0.50
|0.90380
|0.00000
|0.00000
|336
|2001.11.02 08:00
|close
|168
|0.50
|0.90479
|0.00000
|0.00000
|-57.54
|14794.80
|337
|2001.11.02 08:00
|buy
|169
|0.50
|0.90479
|0.00000
|0.00000
|338
|2001.11.02 09:00
|close
|169
|0.50
|0.90420
|0.00000
|0.00000
|-32.63
|14762.17
|339
|2001.11.02 09:00
|sell
|170
|0.50
|0.90420
|0.00000
|0.00000
|340
|2001.11.02 10:00
|close
|170
|0.50
|0.90529
|0.00000
|0.00000
|-60.20
|14701.97
|341
|2001.11.02 10:00
|buy
|171
|0.50
|0.90529
|0.00000
|0.00000
|342
|2001.11.02 16:00
|close
|171
|0.50
|0.90320
|0.00000
|0.00000
|-115.70
|14586.27
|343
|2001.11.02 16:00
|sell
|172
|0.50
|0.90320
|0.00000
|0.00000
|344
|2001.11.02 17:00
|close
|172
|0.50
|0.90469
|0.00000
|0.00000
|-82.35
|14503.92
|345
|2001.11.02 17:00
|buy
|173
|0.50
|0.90469
|0.00000
|0.00000
|346
|2001.11.02 18:00
|close
|173
|0.50
|0.90380
|0.00000
|0.00000
|-49.24
|14454.68
|347
|2001.11.02 18:00
|sell
|174
|0.50
|0.90380
|0.00000
|0.00000
|348
|2001.11.07 11:00
|close
|174
|0.50
|0.90429
|0.00000
|0.00000
|-35.57
|14419.11
|349
|2001.11.07 11:00
|buy
|175
|0.50
|0.90429
|0.00000
|0.00000
|350
|2001.11.07 12:00
|close
|175
|0.50
|0.90350
|0.00000
|0.00000
|-43.72
|14375.39
|351
|2001.11.07 12:00
|sell
|176
|0.50
|0.90350
|0.00000
|0.00000
|352
|2001.11.30 16:00
|close
|176
|0.50
|0.89369
|0.00000
|0.00000
|478.16
|14853.55
|353
|2001.11.30 16:00
|buy
|177
|0.50
|0.89369
|0.00000
|0.00000
|354
|2001.12.03 12:00
|close
|177
|0.50
|0.89300
|0.00000
|0.00000
|-37.76
|14815.79
|355
|2001.12.03 12:00
|sell
|178
|0.50
|0.89300
|0.00000
|0.00000
|356
|2001.12.03 13:00
|close
|178
|0.50
|0.89339
|0.00000
|0.00000
|-21.83
|14793.96
|357
|2001.12.03 13:00
|buy
|179
|0.50
|0.89339
|0.00000
|0.00000
|358
|2001.12.03 14:00
|close
|179
|0.50
|0.89310
|0.00000
|0.00000
|-16.24
|14777.72
|359
|2001.12.03 14:00
|sell
|180
|0.50
|0.89310
|0.00000
|0.00000
|360
|2001.12.05 09:00
|close
|180
|0.50
|0.89319
|0.00000
|0.00000
|-10.70
|14767.02
|361
|2001.12.05 09:00
|buy
|181
|0.50
|0.89319
|0.00000
|0.00000
|362
|2001.12.05 10:00
|close
|181
|0.50
|0.89210
|0.00000
|0.00000
|-61.09
|14705.93
|363
|2001.12.05 10:00
|sell
|182
|0.50
|0.89210
|0.00000
|0.00000
|364
|2001.12.06 19:00
|close
|182
|0.50
|0.89419
|0.00000
|0.00000
|-125.35
|14580.58
|365
|2001.12.06 19:00
|buy
|183
|0.50
|0.89419
|0.00000
|0.00000
|366
|2001.12.07 10:00
|close
|183
|0.50
|0.89210
|0.00000
|0.00000
|-116.27
|14464.31
|367
|2001.12.07 10:00
|sell
|184
|0.50
|0.89210
|0.00000
|0.00000
|368
|2001.12.07 15:00
|close
|184
|0.50
|0.89269
|0.00000
|0.00000
|-33.05
|14431.26
|369
|2001.12.07 15:00
|buy
|185
|0.50
|0.89269
|0.00000
|0.00000
|370
|2001.12.07 16:00
|close
|185
|0.50
|0.89150
|0.00000
|0.00000
|-66.74
|14364.52
|371
|2001.12.07 16:00
|sell
|186
|0.50
|0.89150
|0.00000
|0.00000
|372
|2001.12.11 22:00
|close
|186
|0.50
|0.89269
|0.00000
|0.00000
|-72.31
|14292.22
|373
|2001.12.11 22:00
|buy
|187
|0.50
|0.89269
|0.00000
|0.00000
|374
|2001.12.14 00:01
|close
|187
|0.50
|0.89270
|0.00000
|0.00000
|4.91
|14297.13
|375
|2001.12.14 00:01
|sell
|188
|0.50
|0.89270
|0.00000
|0.00000
|376
|2001.12.14 01:00
|close
|188
|0.50
|0.89309
|0.00000
|0.00000
|-21.83
|14275.30
|377
|2001.12.14 01:00
|buy
|189
|0.50
|0.89309
|0.00000
|0.00000
|378
|2001.12.21 13:00
|close
|189
|0.50
|0.89370
|0.00000
|0.00000
|40.22
|14315.52
|379
|2001.12.21 13:00
|sell
|190
|0.50
|0.89370
|0.00000
|0.00000
|380
|2001.12.31 21:00
|close
|190
|0.50
|0.89169
|0.00000
|0.00000
|90.09
|14405.61
|381
|2001.12.31 21:00
|buy
|191
|0.50
|0.89169
|0.00000
|0.00000
|382
|2002.01.01 00:00
|close
|191
|0.50
|0.88970
|0.00000
|0.00000
|-110.97
|14294.64
|383
|2002.01.01 00:00
|sell
|192
|0.50
|0.88970
|0.00000
|0.00000
|384
|2002.01.02 05:00
|close
|192
|0.50
|0.89359
|0.00000
|0.00000
|-220.49
|14074.15
|385
|2002.01.02 05:00
|buy
|193
|0.50
|0.89359
|0.00000
|0.00000
|386
|2002.01.07 13:00
|close
|193
|0.50
|0.88890
|0.00000
|0.00000
|-259.46
|13814.69
|387
|2002.01.07 13:00
|sell
|194
|0.50
|0.88890
|0.00000
|0.00000
|388
|2002.01.07 18:00
|close
|194
|0.50
|0.89299
|0.00000
|0.00000
|-229.01
|13585.68
|389
|2002.01.07 18:00
|buy
|195
|0.50
|0.89299
|0.00000
|0.00000
|390
|2002.01.08 02:00
|close
|195
|0.50
|0.89100
|0.00000
|0.00000
|-110.80
|13474.88
|391
|2002.01.08 02:00
|sell
|196
|0.50
|0.89100
|0.00000
|0.00000
|392
|2002.01.08 18:00
|close
|196
|0.50
|0.89279
|0.00000
|0.00000
|-100.25
|13374.63
|393
|2002.01.08 18:00
|buy
|197
|0.50
|0.89279
|0.00000
|0.00000
|394
|2002.01.08 19:00
|close
|197
|0.50
|0.89180
|0.00000
|0.00000
|-55.51
|13319.12
|395
|2002.01.08 19:00
|sell
|198
|0.50
|0.89180
|0.00000
|0.00000
|396
|2002.01.08 21:00
|close
|198
|0.50
|0.89269
|0.00000
|0.00000
|-49.85
|13269.27
|397
|2002.01.08 21:00
|buy
|199
|0.50
|0.89269
|0.00000
|0.00000
|398
|2002.01.09 09:00
|close
|199
|0.50
|0.89220
|0.00000
|0.00000
|-26.59
|13242.68
|399
|2002.01.09 09:00
|sell
|200
|0.50
|0.89220
|0.00000
|0.00000
|400
|2002.01.09 11:00
|close
|200
|0.50
|0.89289
|0.00000
|0.00000
|-38.64
|13204.04
|401
|2002.01.09 11:00
|buy
|201
|0.50
|0.89289
|0.00000
|0.00000
|402
|2002.01.09 12:00
|close
|201
|0.50
|0.89250
|0.00000
|0.00000
|-21.85
|13182.19
|403
|2002.01.09 12:00
|sell
|202
|0.50
|0.89250
|0.00000
|0.00000
|404
|2002.01.10 09:00
|close
|202
|0.50
|0.89319
|0.00000
|0.00000
|-47.11
|13135.08
|405
|2002.01.10 09:00
|buy
|203
|0.50
|0.89319
|0.00000
|0.00000
|406
|2002.01.10 13:00
|close
|203
|0.50
|0.89230
|0.00000
|0.00000
|-49.87
|13085.21
|407
|2002.01.10 13:00
|sell
|204
|0.50
|0.89230
|0.00000
|0.00000
|408
|2002.01.10 17:00
|close
|204
|0.50
|0.89329
|0.00000
|0.00000
|-55.41
|13029.80
|409
|2002.01.10 17:00
|buy
|205
|0.50
|0.89329
|0.00000
|0.00000
|410
|2002.01.10 19:00
|close
|205
|0.50
|0.89200
|0.00000
|0.00000
|-72.31
|12957.49
|411
|2002.01.10 19:00
|sell
|206
|0.50
|0.89200
|0.00000
|0.00000
|412
|2002.01.11 02:00
|close
|206
|0.50
|0.89249
|0.00000
|0.00000
|-30.28
|12927.21
|413
|2002.01.11 02:00
|buy
|207
|0.50
|0.89249
|0.00000
|0.00000
|414
|2002.01.11 03:00
|close
|207
|0.50
|0.89210
|0.00000
|0.00000
|-21.86
|12905.35
|415
|2002.01.11 03:00
|sell
|208
|0.50
|0.89210
|0.00000
|0.00000
|416
|2002.01.11 04:00
|close
|208
|0.50
|0.89259
|0.00000
|0.00000
|-27.45
|12877.90
|417
|2002.01.11 04:00
|buy
|209
|0.50
|0.89259
|0.00000
|0.00000
|418
|2002.01.11 05:00
|close
|209
|0.50
|0.89230
|0.00000
|0.00000
|-16.25
|12861.65
|419
|2002.01.11 05:00
|sell
|210
|0.50
|0.89230
|0.00000
|0.00000
|420
|2002.01.11 23:00
|close
|210
|0.50
|0.89249
|0.00000
|0.00000
|-10.64
|12851.01
|421
|2002.01.11 23:00
|buy
|211
|0.50
|0.89249
|0.00000
|0.00000
|422
|2002.01.14 00:01
|close
|211
|0.50
|0.89450
|0.00000
|0.00000
|113.22
|12964.23
|423
|2002.01.14 00:01
|sell
|212
|0.50
|0.89450
|0.00000
|0.00000
|424
|2002.01.14 01:00
|close
|212
|0.50
|0.89449
|0.00000
|0.00000
|0.56
|12964.79
|425
|2002.01.14 01:00
|buy
|213
|0.50
|0.89449
|0.00000
|0.00000
|426
|2002.01.14 12:00
|close
|213
|0.50
|0.89230
|0.00000
|0.00000
|-122.72
|12842.07
|427
|2002.01.14 12:00
|sell
|214
|0.50
|0.89230
|0.00000
|0.00000
|428
|2002.01.14 13:00
|close
|214
|0.50
|0.89299
|0.00000
|0.00000
|-38.63
|12803.44
|429
|2002.01.14 13:00
|buy
|215
|0.50
|0.89299
|0.00000
|0.00000
|430
|2002.01.14 14:00
|close
|215
|0.50
|0.89180
|0.00000
|0.00000
|-66.72
|12736.72
|431
|2002.01.14 14:00
|sell
|216
|0.50
|0.89180
|0.00000
|0.00000
|432
|2002.01.14 15:00
|close
|216
|0.50
|0.89279
|0.00000
|0.00000
|-55.44
|12681.28
|433
|2002.01.14 15:00
|buy
|217
|0.50
|0.89279
|0.00000
|0.00000
|434
|2002.01.15 08:00
|close
|217
|0.50
|0.89220
|0.00000
|0.00000
|-32.19
|12649.09
|435
|2002.01.15 08:00
|sell
|218
|0.50
|0.89220
|0.00000
|0.00000
|436
|2002.02.12 10:00
|close
|218
|0.50
|0.87989
|0.00000
|0.00000
|620.35
|13269.44
|437
|2002.02.12 10:00
|buy
|219
|0.50
|0.87989
|0.00000
|0.00000
|438
|2002.02.12 11:00
|close
|219
|0.50
|0.87880
|0.00000
|0.00000
|-62.02
|13207.42
|439
|2002.02.12 11:00
|sell
|220
|0.50
|0.87880
|0.00000
|0.00000
|440
|2002.02.20 09:00
|close
|220
|0.50
|0.87809
|0.00000
|0.00000
|17.81
|13225.23
|441
|2002.02.20 09:00
|buy
|221
|0.50
|0.87809
|0.00000
|0.00000
|442
|2002.02.20 10:00
|close
|221
|0.50
|0.87580
|0.00000
|0.00000
|-130.74
|13094.49
|443
|2002.02.20 10:00
|sell
|222
|0.50
|0.87580
|0.00000
|0.00000
|444
|2002.02.22 17:00
|close
|222
|0.50
|0.87759
|0.00000
|0.00000
|-113.29
|12981.20
|445
|2002.02.22 17:00
|buy
|223
|0.50
|0.87759
|0.00000
|0.00000
|446
|2002.02.22 18:00
|close
|223
|0.50
|0.87560
|0.00000
|0.00000
|-113.64
|12867.56
|447
|2002.02.22 18:00
|sell
|224
|0.50
|0.87560
|0.00000
|0.00000
|448
|2002.03.06 17:00
|close
|224
|0.50
|0.87529
|0.00000
|0.00000
|-10.57
|12856.99
|449
|2002.03.06 17:00
|buy
|225
|0.50
|0.87529
|0.00000
|0.00000
|450
|2002.03.08 20:00
|close
|225
|0.50
|0.87350
|0.00000
|0.00000
|-98.98
|12758.01
|451
|2002.03.08 20:00
|sell
|226
|0.50
|0.87350
|0.00000
|0.00000
|452
|2002.03.11 05:00
|close
|226
|0.50
|0.87519
|0.00000
|0.00000
|-99.38
|12658.64
|453
|2002.03.11 05:00
|buy
|227
|0.50
|0.87519
|0.00000
|0.00000
|454
|2002.03.11 06:00
|close
|227
|0.50
|0.87470
|0.00000
|0.00000
|-28.01
|12630.63
|455
|2002.03.11 06:00
|sell
|228
|0.50
|0.87470
|0.00000
|0.00000
|456
|2002.03.11 08:00
|close
|228
|0.50
|0.87519
|0.00000
|0.00000
|-27.99
|12602.64
|457
|2002.03.11 08:00
|buy
|229
|0.50
|0.87519
|0.00000
|0.00000
|458
|2002.03.11 09:00
|close
|229
|0.50
|0.87450
|0.00000
|0.00000
|-39.45
|12563.19
|459
|2002.03.11 09:00
|sell
|230
|0.50
|0.87450
|0.00000
|0.00000
|460
|2002.03.11 12:00
|close
|230
|0.50
|0.87499
|0.00000
|0.00000
|-28.00
|12535.19
|461
|2002.03.11 12:00
|buy
|231
|0.50
|0.87499
|0.00000
|0.00000
|462
|2002.03.11 13:00
|close
|231
|0.50
|0.87420
|0.00000
|0.00000
|-45.18
|12490.01
|463
|2002.03.11 13:00
|sell
|232
|0.50
|0.87420
|0.00000
|0.00000
|464
|2002.03.11 15:00
|close
|232
|0.50
|0.87539
|0.00000
|0.00000
|-67.97
|12422.04
|465
|2002.03.11 15:00
|buy
|233
|0.50
|0.87539
|0.00000
|0.00000
|466
|2002.03.12 03:00
|close
|233
|0.50
|0.87500
|0.00000
|0.00000
|-21.42
|12400.62
|467
|2002.03.12 03:00
|sell
|234
|0.50
|0.87500
|0.00000
|0.00000
|468
|2002.03.12 07:00
|close
|234
|0.50
|0.87529
|0.00000
|0.00000
|-16.57
|12384.05
|469
|2002.03.12 07:00
|buy
|235
|0.50
|0.87529
|0.00000
|0.00000
|470
|2002.03.12 11:00
|close
|235
|0.50
|0.87330
|0.00000
|0.00000
|-113.94
|12270.11
|471
|2002.03.12 11:00
|sell
|236
|0.50
|0.87330
|0.00000
|0.00000
|472
|2002.03.12 18:00
|close
|236
|0.50
|0.87559
|0.00000
|0.00000
|-130.77
|12139.34
|473
|2002.03.12 18:00
|buy
|237
|0.50
|0.87559
|0.00000
|0.00000
|474
|2002.03.13 01:00
|close
|237
|0.50
|0.87450
|0.00000
|0.00000
|-61.45
|12077.89
|475
|2002.03.13 01:00
|sell
|238
|0.50
|0.87450
|0.00000
|0.00000
|476
|2002.03.13 02:00
|close
|238
|0.50
|0.87559
|0.00000
|0.00000
|-62.24
|12015.65
|477
|2002.03.13 02:00
|buy
|239
|0.50
|0.87559
|0.00000
|0.00000
|478
|2002.03.13 03:00
|close
|239
|0.50
|0.87470
|0.00000
|0.00000
|-50.87
|11964.78
|479
|2002.03.13 03:00
|sell
|240
|0.50
|0.87470
|0.00000
|0.00000
|480
|2002.03.13 10:00
|close
|240
|0.50
|0.87529
|0.00000
|0.00000
|-33.70
|11931.08
|481
|2002.03.13 10:00
|buy
|241
|0.50
|0.87529
|0.00000
|0.00000
|482
|2002.03.13 11:00
|close
|241
|0.50
|0.87480
|0.00000
|0.00000
|-28.01
|11903.07
|483
|2002.03.13 11:00
|sell
|242
|0.50
|0.87480
|0.00000
|0.00000
|484
|2002.03.13 15:00
|close
|242
|0.50
|0.87559
|0.00000
|0.00000
|-45.11
|11857.96
|485
|2002.03.13 15:00
|buy
|243
|0.50
|0.87559
|0.00000
|0.00000
|486
|2002.03.22 19:00
|close
|243
|0.50
|0.87560
|0.00000
|0.00000
|10.14
|11868.10
|487
|2002.03.22 19:00
|sell
|244
|0.50
|0.87560
|0.00000
|0.00000
|488
|2002.03.22 20:00
|close
|244
|0.50
|0.87719
|0.00000
|0.00000
|-90.63
|11777.47
|489
|2002.03.22 20:00
|buy
|245
|0.50
|0.87719
|0.00000
|0.00000
|490
|2002.03.25 02:00
|close
|245
|0.50
|0.87620
|0.00000
|0.00000
|-55.62
|11721.85
|491
|2002.03.25 02:00
|sell
|246
|0.50
|0.87620
|0.00000
|0.00000
|492
|2002.03.25 10:00
|close
|246
|0.50
|0.87739
|0.00000
|0.00000
|-67.81
|11654.04
|493
|2002.03.25 10:00
|buy
|247
|0.50
|0.87739
|0.00000
|0.00000
|494
|2002.03.25 13:00
|close
|247
|0.50
|0.87650
|0.00000
|0.00000
|-50.77
|11603.27
|495
|2002.03.25 13:00
|sell
|248
|0.50
|0.87650
|0.00000
|0.00000
|496
|2002.03.25 17:00
|close
|248
|0.50
|0.87659
|0.00000
|0.00000
|-5.13
|11598.14
|497
|2002.03.25 17:00
|buy
|249
|0.50
|0.87659
|0.00000
|0.00000
|498
|2002.03.26 00:00
|close
|249
|0.50
|0.87680
|0.00000
|0.00000
|12.85
|11610.99
|499
|2002.03.26 00:00
|sell
|250
|0.50
|0.87680
|0.00000
|0.00000
|500
|2002.03.26 01:00
|close
|250
|0.50
|0.87739
|0.00000
|0.00000
|-33.62
|11577.37
|501
|2002.03.26 01:00
|buy
|251
|0.50
|0.87739
|0.00000
|0.00000
|502
|2002.03.26 11:00
|close
|251
|0.50
|0.87590
|0.00000
|0.00000
|-85.06
|11492.31
|503
|2002.03.26 11:00
|sell
|252
|0.50
|0.87590
|0.00000
|0.00000
|504
|2002.03.26 16:00
|close
|252
|0.50
|0.87819
|0.00000
|0.00000
|-130.38
|11361.93
|505
|2002.03.26 16:00
|buy
|253
|0.50
|0.87819
|0.00000
|0.00000
|506
|2002.03.26 17:00
|close
|253
|0.50
|0.87660
|0.00000
|0.00000
|-90.69
|11271.24
|507
|2002.03.26 17:00
|sell
|254
|0.50
|0.87660
|0.00000
|0.00000
|508
|2002.03.26 20:00
|close
|254
|0.50
|0.87729
|0.00000
|0.00000
|-39.33
|11231.91
|509
|2002.03.26 20:00
|buy
|255
|0.50
|0.87729
|0.00000
|0.00000
|510
|2002.03.26 21:00
|close
|255
|0.50
|0.87690
|0.00000
|0.00000
|-22.24
|11209.67
|511
|2002.03.26 21:00
|sell
|256
|0.50
|0.87690
|0.00000
|0.00000
|512
|2002.03.26 22:00
|close
|256
|0.50
|0.87719
|0.00000
|0.00000
|-16.53
|11193.14
|513
|2002.03.26 22:00
|buy
|257
|0.50
|0.87719
|0.00000
|0.00000
|514
|2002.03.27 00:00
|close
|257
|0.50
|0.87670
|0.00000
|0.00000
|-27.08
|11166.06
|515
|2002.03.27 00:00
|sell
|258
|0.50
|0.87670
|0.00000
|0.00000
|516
|2002.04.01 15:00
|close
|258
|0.50
|0.87929
|0.00000
|0.00000
|-161.42
|11004.64
|517
|2002.04.01 15:00
|buy
|259
|0.50
|0.87929
|0.00000
|0.00000
|518
|2002.04.08 10:00
|close
|259
|0.50
|0.87660
|0.00000
|0.00000
|-147.34
|10857.30
|519
|2002.04.08 10:00
|sell
|260
|0.50
|0.87660
|0.00000
|0.00000
|520
|2002.04.08 11:00
|close
|260
|0.50
|0.87739
|0.00000
|0.00000
|-45.02
|10812.28
|521
|2002.04.08 11:00
|buy
|261
|0.50
|0.87739
|0.00000
|0.00000
|522
|2002.04.08 16:00
|close
|261
|0.50
|0.87620
|0.00000
|0.00000
|-67.91
|10744.37
|523
|2002.04.08 16:00
|sell
|262
|0.50
|0.87620
|0.00000
|0.00000
|524
|2002.04.09 16:00
|close
|262
|0.50
|0.87759
|0.00000
|0.00000
|-82.02
|10662.35
|525
|2002.04.09 16:00
|buy
|263
|0.50
|0.87759
|0.00000
|0.00000
|526
|2002.04.09 17:00
|close
|263
|0.50
|0.87630
|0.00000
|0.00000
|-73.60
|10588.75
|527
|2002.04.09 17:00
|sell
|264
|0.50
|0.87630
|0.00000
|0.00000
|528
|2002.04.09 18:00
|close
|264
|0.50
|0.87959
|0.00000
|0.00000
|-187.02
|10401.73
|529
|2002.04.09 18:00
|buy
|265
|0.50
|0.87959
|0.00000
|0.00000
|530
|2002.08.01 09:00
|close
|265
|0.50
|0.97480
|0.00000
|0.00000
|4984.49
|15386.22
|531
|2002.08.01 09:00
|sell
|266
|0.50
|0.97480
|0.00000
|0.00000
|532
|2002.08.01 17:00
|close
|266
|0.50
|0.98229
|0.00000
|0.00000
|-381.25
|15004.97
|533
|2002.08.01 17:00
|buy
|267
|0.50
|0.98229
|0.00000
|0.00000
|534
|2002.08.06 09:00
|close
|267
|0.50
|0.97490
|0.00000
|0.00000
|-376.40
|14628.57
|535
|2002.08.06 09:00
|sell
|268
|0.50
|0.97490
|0.00000
|0.00000
|536
|2002.08.08 02:00
|close
|268
|0.50
|0.97649
|0.00000
|0.00000
|-92.72
|14535.85
|537
|2002.08.08 02:00
|buy
|269
|0.50
|0.97649
|0.00000
|0.00000
|538
|2002.08.08 03:00
|close
|269
|0.50
|0.97580
|0.00000
|0.00000
|-35.36
|14500.49
|539
|2002.08.08 03:00
|sell
|270
|0.50
|0.97580
|0.00000
|0.00000
|540
|2002.08.12 12:00
|close
|270
|0.50
|0.97549
|0.00000
|0.00000
|10.23
|14510.73
|541
|2002.08.12 12:00
|buy
|271
|0.50
|0.97549
|0.00000
|0.00000
|542
|2002.08.12 13:00
|close
|271
|0.50
|0.97440
|0.00000
|0.00000
|-55.93
|14454.80
|543
|2002.08.12 13:00
|sell
|272
|0.50
|0.97440
|0.00000
|0.00000
|544
|2002.08.12 14:00
|close
|272
|0.50
|0.97849
|0.00000
|0.00000
|-209.00
|14245.80
|545
|2002.08.12 14:00
|buy
|273
|0.50
|0.97849
|0.00000
|0.00000
|546
|2002.08.15 07:00
|close
|273
|0.50
|0.97610
|0.00000
|0.00000
|-118.08
|14127.72
|547
|2002.08.15 07:00
|sell
|274
|0.50
|0.97610
|0.00000
|0.00000
|548
|2002.08.15 08:00
|close
|274
|0.50
|0.97759
|0.00000
|0.00000
|-76.21
|14051.51
|549
|2002.08.15 08:00
|buy
|275
|0.50
|0.97759
|0.00000
|0.00000
|550
|2002.08.15 11:00
|close
|275
|0.50
|0.97580
|0.00000
|0.00000
|-91.72
|13959.79
|551
|2002.08.15 11:00
|sell
|276
|0.50
|0.97580
|0.00000
|0.00000
|552
|2002.08.15 12:00
|close
|276
|0.50
|0.97639
|0.00000
|0.00000
|-30.21
|13929.58
|553
|2002.08.15 12:00
|buy
|277
|0.50
|0.97639
|0.00000
|0.00000
|554
|2002.08.19 17:00
|close
|277
|0.50
|0.97660
|0.00000
|0.00000
|12.49
|13942.07
|555
|2002.08.19 17:00
|sell
|278
|0.50
|0.97660
|0.00000
|0.00000
|556
|2002.08.19 18:00
|close
|278
|0.50
|0.97729
|0.00000
|0.00000
|-35.30
|13906.77
|557
|2002.08.19 18:00
|buy
|279
|0.50
|0.97729
|0.00000
|0.00000
|558
|2002.08.19 20:00
|close
|279
|0.50
|0.97660
|0.00000
|0.00000
|-35.33
|13871.44
|559
|2002.08.19 20:00
|sell
|280
|0.50
|0.97660
|0.00000
|0.00000
|560
|2002.08.20 00:02
|close
|280
|0.50
|0.97759
|0.00000
|0.00000
|-53.46
|13817.98
|561
|2002.08.20 00:02
|buy
|281
|0.50
|0.97759
|0.00000
|0.00000
|562
|2002.08.20 03:00
|close
|281
|0.50
|0.97620
|0.00000
|0.00000
|-71.19
|13746.79
|563
|2002.08.20 03:00
|sell
|282
|0.50
|0.97620
|0.00000
|0.00000
|564
|2002.08.20 05:00
|close
|282
|0.50
|0.97709
|0.00000
|0.00000
|-45.54
|13701.25
|565
|2002.08.20 05:00
|buy
|283
|0.50
|0.97709
|0.00000
|0.00000
|566
|2002.08.20 06:00
|close
|283
|0.50
|0.97550
|0.00000
|0.00000
|-81.50
|13619.75
|567
|2002.08.20 06:00
|sell
|284
|0.50
|0.97550
|0.00000
|0.00000
|568
|2002.08.20 08:00
|close
|284
|0.50
|0.97789
|0.00000
|0.00000
|-122.20
|13497.55
|569
|2002.08.20 08:00
|buy
|285
|0.50
|0.97789
|0.00000
|0.00000
|570
|2002.08.20 15:00
|close
|285
|0.50
|0.97480
|0.00000
|0.00000
|-158.49
|13339.06
|571
|2002.08.20 15:00
|sell
|286
|0.50
|0.97480
|0.00000
|0.00000
|572
|2002.08.20 18:00
|close
|286
|0.50
|0.97819
|0.00000
|0.00000
|-173.28
|13165.78
|573
|2002.08.20 18:00
|buy
|287
|0.50
|0.97819
|0.00000
|0.00000
|574
|2002.08.21 15:00
|close
|287
|0.50
|0.97700
|0.00000
|0.00000
|-60.03
|13105.75
|575
|2002.08.21 15:00
|sell
|288
|0.50
|0.97700
|0.00000
|0.00000
|576
|2002.08.21 16:00
|close
|288
|0.50
|0.97749
|0.00000
|0.00000
|-25.06
|13080.69
|577
|2002.08.21 16:00
|buy
|289
|0.50
|0.97749
|0.00000
|0.00000
|578
|2002.08.22 05:00
|close
|289
|0.50
|0.97670
|0.00000
|0.00000
|-37.83
|13042.86
|579
|2002.08.22 05:00
|sell
|290
|0.50
|0.97670
|0.00000
|0.00000
|580
|2002.08.22 06:00
|close
|290
|0.50
|0.97799
|0.00000
|0.00000
|-65.95
|12976.91
|581
|2002.08.22 06:00
|buy
|291
|0.50
|0.97799
|0.00000
|0.00000
|582
|2002.08.22 09:00
|close
|291
|0.50
|0.97630
|0.00000
|0.00000
|-86.55
|12890.36
|583
|2002.08.22 09:00
|sell
|292
|0.50
|0.97630
|0.00000
|0.00000
|584
|2002.08.22 11:00
|close
|292
|0.50
|0.97779
|0.00000
|0.00000
|-76.19
|12814.17
|585
|2002.08.22 11:00
|buy
|293
|0.50
|0.97779
|0.00000
|0.00000
|586
|2002.08.22 15:00
|close
|293
|0.50
|0.97500
|0.00000
|0.00000
|-143.08
|12671.09
|587
|2002.08.22 15:00
|sell
|294
|0.50
|0.97500
|0.00000
|0.00000
|588
|2002.08.27 13:00
|close
|294
|0.50
|0.97659
|0.00000
|0.00000
|-89.89
|12581.20
|589
|2002.08.27 13:00
|buy
|295
|0.50
|0.97659
|0.00000
|0.00000
|590
|2002.08.27 15:00
|close
|295
|0.50
|0.97410
|0.00000
|0.00000
|-127.81
|12453.39
|591
|2002.08.27 15:00
|sell
|296
|0.50
|0.97410
|0.00000
|0.00000
|592
|2002.08.27 17:00
|close
|296
|0.50
|0.98009
|0.00000
|0.00000
|-305.58
|12147.81
|593
|2002.08.27 17:00
|buy
|297
|0.50
|0.98009
|0.00000
|0.00000
|594
|2002.09.09 10:00
|close
|297
|0.50
|0.97950
|0.00000
|0.00000
|-18.81
|12129.00
|595
|2002.09.09 10:00
|sell
|298
|0.50
|0.97950
|0.00000
|0.00000
|596
|2002.09.09 12:00
|close
|298
|0.50
|0.98039
|0.00000
|0.00000
|-45.39
|12083.61
|597
|2002.09.09 12:00
|buy
|299
|0.50
|0.98039
|0.00000
|0.00000
|598
|2002.09.09 14:00
|close
|299
|0.50
|0.97960
|0.00000
|0.00000
|-40.32
|12043.29
|599
|2002.09.09 14:00
|sell
|300
|0.50
|0.97960
|0.00000
|0.00000
|600
|2002.09.09 15:00
|close
|300
|0.50
|0.98019
|0.00000
|0.00000
|-30.10
|12013.19
|601
|2002.09.09 15:00
|buy
|301
|0.50
|0.98019
|0.00000
|0.00000
|602
|2002.09.09 21:00
|close
|301
|0.50
|0.97900
|0.00000
|0.00000
|-60.78
|11952.41
|603
|2002.09.09 21:00
|sell
|302
|0.50
|0.97900
|0.00000
|0.00000
|604
|2002.09.10 02:00
|close
|302
|0.50
|0.97979
|0.00000
|0.00000
|-43.14
|11909.27
|605
|2002.09.10 02:00
|buy
|303
|0.50
|0.97979
|0.00000
|0.00000
|606
|2002.09.10 10:00
|close
|303
|0.50
|0.97710
|0.00000
|0.00000
|-137.65
|11771.62
|607
|2002.09.10 10:00
|sell
|304
|0.50
|0.97710
|0.00000
|0.00000
|608
|2002.09.12 19:00
|close
|304
|0.50
|0.98009
|0.00000
|0.00000
|-163.85
|11607.77
|609
|2002.09.12 19:00
|buy
|305
|0.50
|0.98009
|0.00000
|0.00000
|610
|2002.09.13 17:00
|close
|305
|0.50
|0.97850
|0.00000
|0.00000
|-80.38
|11527.39
|611
|2002.09.13 17:00
|sell
|306
|0.50
|0.97850
|0.00000
|0.00000
|612
|2002.09.18 18:00
|close
|306
|0.50
|0.97949
|0.00000
|0.00000
|-59.02
|11468.37
|613
|2002.09.18 18:00
|buy
|307
|0.50
|0.97949
|0.00000
|0.00000
|614
|2002.09.18 20:00
|close
|307
|0.50
|0.97740
|0.00000
|0.00000
|-106.92
|11361.45
|615
|2002.09.18 20:00
|sell
|308
|0.50
|0.97740
|0.00000
|0.00000
|616
|2002.09.19 05:00
|close
|308
|0.50
|0.97859
|0.00000
|0.00000
|-69.28
|11292.16
|617
|2002.09.19 05:00
|buy
|309
|0.50
|0.97859
|0.00000
|0.00000
|618
|2002.09.19 07:00
|close
|309
|0.50
|0.97770
|0.00000
|0.00000
|-45.51
|11246.65
|619
|2002.09.19 07:00
|sell
|310
|0.50
|0.97770
|0.00000
|0.00000
|620
|2002.09.19 08:00
|close
|310
|0.50
|0.97839
|0.00000
|0.00000
|-35.26
|11211.39
|621
|2002.09.19 08:00
|buy
|311
|0.50
|0.97839
|0.00000
|0.00000
|622
|2002.09.23 19:00
|close
|311
|0.50
|0.97660
|0.00000
|0.00000
|-89.90
|11121.49
|623
|2002.09.23 19:00
|sell
|312
|0.50
|0.97660
|0.00000
|0.00000
|624
|2002.09.24 14:00
|close
|312
|0.50
|0.98119
|0.00000
|0.00000
|-236.73
|10884.77
|625
|2002.09.24 14:00
|buy
|313
|0.50
|0.98119
|0.00000
|0.00000
|626
|2002.09.25 13:00
|close
|313
|0.50
|0.97830
|0.00000
|0.00000
|-146.84
|10737.93
|627
|2002.09.25 13:00
|sell
|314
|0.50
|0.97830
|0.00000
|0.00000
|628
|2002.09.25 16:00
|close
|314
|0.50
|0.97839
|0.00000
|0.00000
|-4.60
|10733.33
|629
|2002.09.25 16:00
|buy
|315
|0.50
|0.97839
|0.00000
|0.00000
|630
|2002.09.25 20:00
|close
|315
|0.50
|0.97750
|0.00000
|0.00000
|-45.52
|10687.81
|631
|2002.09.25 20:00
|sell
|316
|0.50
|0.97750
|0.00000
|0.00000
|632
|2002.09.26 10:00
|close
|316
|0.50
|0.97969
|0.00000
|0.00000
|-120.25
|10567.55
|633
|2002.09.26 10:00
|buy
|317
|0.50
|0.97969
|0.00000
|0.00000
|634
|2002.09.26 13:00
|close
|317
|0.50
|0.97850
|0.00000
|0.00000
|-60.81
|10506.74
|635
|2002.09.26 13:00
|sell
|318
|0.50
|0.97850
|0.00000
|0.00000
|636
|2002.09.26 14:00
|close
|318
|0.50
|0.97919
|0.00000
|0.00000
|-35.23
|10471.51
|637
|2002.09.26 14:00
|buy
|319
|0.50
|0.97919
|0.00000
|0.00000
|638
|2002.09.26 15:00
|close
|319
|0.50
|0.97610
|0.00000
|0.00000
|-158.28
|10313.23
|639
|2002.09.26 15:00
|sell
|320
|0.50
|0.97610
|0.00000
|0.00000
|640
|2002.09.27 11:00
|close
|320
|0.50
|0.97879
|0.00000
|0.00000
|-140.24
|10173.00
|641
|2002.09.27 11:00
|buy
|321
|0.50
|0.97879
|0.00000
|0.00000
|642
|2002.09.27 12:00
|close
|321
|0.50
|0.97840
|0.00000
|0.00000
|-19.93
|10153.07
|643
|2002.09.27 12:00
|sell
|322
|0.50
|0.97840
|0.00000
|0.00000
|644
|2002.09.27 21:00
|close
|322
|0.50
|0.97939
|0.00000
|0.00000
|-50.54
|10102.53
|645
|2002.09.27 21:00
|buy
|323
|0.50
|0.97939
|0.00000
|0.00000
|646
|2002.10.04 19:00
|close
|323
|0.50
|0.97830
|0.00000
|0.00000
|-49.62
|10052.91
|647
|2002.10.04 19:00
|sell
|324
|0.50
|0.97830
|0.00000
|0.00000
|648
|2002.10.07 15:00
|close
|324
|0.50
|0.98159
|0.00000
|0.00000
|-170.42
|9882.49
|649
|2002.10.07 15:00
|buy
|325
|0.50
|0.98159
|0.00000
|0.00000
|650
|2002.10.08 14:00
|close
|325
|0.50
|0.98020
|0.00000
|0.00000
|-70.03
|9812.46
|651
|2002.10.08 14:00
|sell
|326
|0.50
|0.98020
|0.00000
|0.00000
|652
|2002.10.09 03:00
|close
|326
|0.50
|0.98059
|0.00000
|0.00000
|-22.72
|9789.74
|653
|2002.10.09 03:00
|buy
|327
|0.50
|0.98059
|0.00000
|0.00000
|654
|2002.10.09 04:00
|close
|327
|0.50
|0.97950
|0.00000
|0.00000
|-55.64
|9734.10
|655
|2002.10.09 04:00
|sell
|328
|0.50
|0.97950
|0.00000
|0.00000
|656
|2002.10.09 12:00
|close
|328
|0.50
|0.98059
|0.00000
|0.00000
|-55.58
|9678.52
|657
|2002.10.09 12:00
|buy
|329
|0.50
|0.98059
|0.00000
|0.00000
|658
|2002.10.09 13:00
|close
|329
|0.50
|0.98020
|0.00000
|0.00000
|-19.89
|9658.63
|659
|2002.10.09 13:00
|sell
|330
|0.50
|0.98020
|0.00000
|0.00000
|660
|2002.10.09 14:00
|close
|330
|0.50
|0.98099
|0.00000
|0.00000
|-40.27
|9618.36
|661
|2002.10.09 14:00
|buy
|331
|0.50
|0.98099
|0.00000
|0.00000
|662
|2002.10.15 15:00
|close
|331
|0.50
|0.98100
|0.00000
|0.00000
|5.73
|9624.09
|663
|2002.10.15 15:00
|sell
|332
|0.50
|0.98100
|0.00000
|0.00000
|664
|2002.10.15 17:00
|close
|332
|0.50
|0.98219
|0.00000
|0.00000
|-60.58
|9563.51
|665
|2002.10.15 17:00
|buy
|333
|0.50
|0.98219
|0.00000
|0.00000
|666
|2002.10.15 18:00
|close
|333
|0.50
|0.98120
|0.00000
|0.00000
|-50.45
|9513.06
|667
|2002.10.15 18:00
|sell
|334
|0.50
|0.98120
|0.00000
|0.00000
|668
|2002.10.15 23:00
|close
|334
|0.50
|0.98169
|0.00000
|0.00000
|-24.96
|9488.10
|669
|2002.10.15 23:00
|buy
|335
|0.50
|0.98169
|0.00000
|0.00000
|670
|2002.10.16 03:00
|close
|335
|0.50
|0.98040
|0.00000
|0.00000
|-64.92
|9423.18
|671
|2002.10.16 03:00
|sell
|336
|0.50
|0.98040
|0.00000
|0.00000
|672
|2002.10.16 05:00
|close
|336
|0.50
|0.98189
|0.00000
|0.00000
|-75.87
|9347.31
|673
|2002.10.16 05:00
|buy
|337
|0.50
|0.98189
|0.00000
|0.00000
|674
|2002.10.16 11:00
|close
|337
|0.50
|0.98060
|0.00000
|0.00000
|-65.78
|9281.53
|675
|2002.10.16 11:00
|sell
|338
|0.50
|0.98060
|0.00000
|0.00000
|676
|2002.10.16 14:00
|close
|338
|0.50
|0.98219
|0.00000
|0.00000
|-80.94
|9200.59
|677
|2002.10.16 14:00
|buy
|339
|0.50
|0.98219
|0.00000
|0.00000
|678
|2002.10.17 00:02
|close
|339
|0.50
|0.98110
|0.00000
|0.00000
|-52.94
|9147.65
|679
|2002.10.17 00:02
|sell
|340
|0.50
|0.98110
|0.00000
|0.00000
|680
|2002.10.28 17:00
|close
|340
|0.50
|0.98299
|0.00000
|0.00000
|-121.59
|9026.06
|681
|2002.10.28 17:00
|buy
|341
|0.50
|0.98299
|0.00000
|0.00000
|682
|2002.11.25 12:00
|close
|341
|0.50
|0.99250
|0.00000
|0.00000
|503.45
|9529.51
|683
|2002.11.25 12:00
|sell
|342
|0.50
|0.99250
|0.00000
|0.00000
|684
|2002.11.25 18:00
|close
|342
|0.50
|0.99379
|0.00000
|0.00000
|-64.90
|9464.61
|685
|2002.11.25 18:00
|buy
|343
|0.50
|0.99379
|0.00000
|0.00000
|686
|2002.11.25 19:00
|close
|343
|0.50
|0.99310
|0.00000
|0.00000
|-34.74
|9429.87
|687
|2002.11.25 19:00
|sell
|344
|0.50
|0.99310
|0.00000
|0.00000
|688
|2002.11.26 22:00
|close
|344
|0.50
|0.99319
|0.00000
|0.00000
|-7.36
|9422.52
|689
|2002.11.26 22:00
|buy
|345
|0.50
|0.99319
|0.00000
|0.00000
|690
|2002.11.27 08:00
|close
|345
|0.50
|0.99310
|0.00000
|0.00000
|-3.66
|9418.86
|691
|2002.11.27 08:00
|sell
|346
|0.50
|0.99310
|0.00000
|0.00000
|692
|2002.11.28 14:00
|close
|346
|0.50
|0.99329
|0.00000
|0.00000
|-18.04
|9400.81
|693
|2002.11.28 14:00
|buy
|347
|0.50
|0.99329
|0.00000
|0.00000
|694
|2002.11.29 12:00
|close
|347
|0.50
|0.99320
|0.00000
|0.00000
|-3.66
|9397.15
|695
|2002.11.29 12:00
|sell
|348
|0.50
|0.99320
|0.00000
|0.00000
|696
|2002.11.29 16:00
|close
|348
|0.50
|0.99409
|0.00000
|0.00000
|-44.76
|9352.39
|697
|2002.11.29 16:00
|buy
|349
|0.50
|0.99409
|0.00000
|0.00000
|698
|2002.12.02 03:00
|close
|349
|0.50
|0.99230
|0.00000
|0.00000
|-89.32
|9263.07
|699
|2002.12.02 03:00
|sell
|350
|0.50
|0.99230
|0.00000
|0.00000
|700
|2002.12.02 10:00
|close
|350
|0.50
|0.99369
|0.00000
|0.00000
|-69.94
|9193.13
|701
|2002.12.02 10:00
|buy
|351
|0.50
|0.99369
|0.00000
|0.00000
|702
|2002.12.02 11:00
|close
|351
|0.50
|0.99310
|0.00000
|0.00000
|-29.70
|9163.43
|703
|2002.12.02 11:00
|sell
|352
|0.50
|0.99310
|0.00000
|0.00000
|704
|2002.12.02 17:00
|close
|352
|0.50
|0.99429
|0.00000
|0.00000
|-59.84
|9103.59
|705
|2002.12.02 17:00
|buy
|353
|0.50
|0.99429
|0.00000
|0.00000
|706
|2002.12.02 18:00
|close
|353
|0.50
|0.99290
|0.00000
|0.00000
|-70.00
|9033.59
|707
|2002.12.02 18:00
|sell
|354
|0.50
|0.99290
|0.00000
|0.00000
|708
|2002.12.02 19:00
|close
|354
|0.50
|0.99479
|0.00000
|0.00000
|-94.99
|8938.60
|709
|2002.12.02 19:00
|buy
|355
|0.50
|0.99479
|0.00000
|0.00000
|710
|2003.03.14 17:00
|close
|355
|0.50
|1.07630
|0.00000
|0.00000
|3877.06
|12815.66
|711
|2003.03.14 17:00
|sell
|356
|0.50
|1.07630
|0.00000
|0.00000
|712
|2003.03.17 01:00
|close
|356
|0.50
|1.08169
|0.00000
|0.00000
|-251.98
|12563.69
|713
|2003.03.17 01:00
|buy
|357
|0.50
|1.08169
|0.00000
|0.00000
|714
|2003.03.17 17:00
|close
|357
|0.50
|1.06880
|0.00000
|0.00000
|-603.01
|11960.68
|715
|2003.03.17 17:00
|sell
|358
|0.50
|1.06880
|0.00000
|0.00000
|716
|2003.03.27 11:00
|close
|358
|0.50
|1.07329
|0.00000
|0.00000
|-243.10
|11717.58
|717
|2003.03.27 11:00
|buy
|359
|0.50
|1.07329
|0.00000
|0.00000
|718
|2003.03.27 13:00
|close
|359
|0.50
|1.07260
|0.00000
|0.00000
|-32.16
|11685.42
|719
|2003.03.27 13:00
|sell
|360
|0.50
|1.07260
|0.00000
|0.00000
|720
|2003.03.28 10:00
|close
|360
|0.50
|1.07349
|0.00000
|0.00000
|-44.28
|11641.14
|721
|2003.03.28 10:00
|buy
|361
|0.50
|1.07349
|0.00000
|0.00000
|722
|2003.03.28 11:00
|close
|361
|0.50
|1.07240
|0.00000
|0.00000
|-50.82
|11590.32
|723
|2003.03.28 11:00
|sell
|362
|0.50
|1.07240
|0.00000
|0.00000
|724
|2003.03.28 12:00
|close
|362
|0.50
|1.07439
|0.00000
|0.00000
|-92.61
|11497.71
|725
|2003.03.28 12:00
|buy
|363
|0.50
|1.07439
|0.00000
|0.00000
|726
|2003.03.28 14:00
|close
|363
|0.50
|1.07260
|0.00000
|0.00000
|-83.44
|11414.27
|727
|2003.03.28 14:00
|sell
|364
|0.50
|1.07260
|0.00000
|0.00000
|728
|2003.03.28 15:00
|close
|364
|0.50
|1.07599
|0.00000
|0.00000
|-157.53
|11256.74
|729
|2003.03.28 15:00
|buy
|365
|0.50
|1.07599
|0.00000
|0.00000
|730
|2003.04.03 11:00
|close
|365
|0.50
|1.07450
|0.00000
|0.00000
|-64.11
|11192.63
|731
|2003.04.03 11:00
|sell
|366
|0.50
|1.07450
|0.00000
|0.00000
|732
|2003.04.03 23:00
|close
|366
|0.50
|1.07579
|0.00000
|0.00000
|-59.96
|11132.67
|733
|2003.04.03 23:00
|buy
|367
|0.50
|1.07579
|0.00000
|0.00000
|734
|2003.04.04 05:00
|close
|367
|0.50
|1.07360
|0.00000
|0.00000
|-101.12
|11031.55
|735
|2003.04.04 05:00
|sell
|368
|0.50
|1.07360
|0.00000
|0.00000
|736
|2003.04.09 05:00
|close
|368
|0.50
|1.07399
|0.00000
|0.00000
|-26.64
|11004.91
|737
|2003.04.09 05:00
|buy
|369
|0.50
|1.07399
|0.00000
|0.00000
|738
|2003.04.09 15:00
|close
|369
|0.50
|1.07360
|0.00000
|0.00000
|-18.16
|10986.75
|739
|2003.04.09 15:00
|sell
|370
|0.50
|1.07360
|0.00000
|0.00000
|740
|2003.04.09 19:00
|close
|370
|0.50
|1.07689
|0.00000
|0.00000
|-152.75
|10834.00
|741
|2003.04.09 19:00
|buy
|371
|0.50
|1.07689
|0.00000
|0.00000
|742
|2003.04.11 14:00
|close
|371
|0.50
|1.07390
|0.00000
|0.00000
|-135.73
|10698.27
|743
|2003.04.11 14:00
|sell
|372
|0.50
|1.07390
|0.00000
|0.00000
|744
|2003.04.11 17:00
|close
|372
|0.50
|1.07559
|0.00000
|0.00000
|-78.56
|10619.71
|745
|2003.04.11 17:00
|buy
|373
|0.50
|1.07559
|0.00000
|0.00000
|746
|2003.04.14 01:00
|close
|373
|0.50
|1.07350
|0.00000
|0.00000
|-96.48
|10523.23
|747
|2003.04.14 01:00
|sell
|374
|0.50
|1.07350
|0.00000
|0.00000
|748
|2003.04.14 05:00
|close
|374
|0.50
|1.07449
|0.00000
|0.00000
|-46.07
|10477.16
|749
|2003.04.14 05:00
|buy
|375
|0.50
|1.07449
|0.00000
|0.00000
|750
|2003.04.14 07:00
|close
|375
|0.50
|1.07410
|0.00000
|0.00000
|-18.15
|10459.01
|751
|2003.04.14 07:00
|sell
|376
|0.50
|1.07410
|0.00000
|0.00000
|752
|2003.04.14 08:00
|close
|376
|0.50
|1.07549
|0.00000
|0.00000
|-64.62
|10394.39
|753
|2003.04.14 08:00
|buy
|377
|0.50
|1.07549
|0.00000
|0.00000
|754
|2003.04.14 09:00
|close
|377
|0.50
|1.07340
|0.00000
|0.00000
|-97.35
|10297.04
|755
|2003.04.14 09:00
|sell
|378
|0.50
|1.07340
|0.00000
|0.00000
|756
|2003.04.14 10:00
|close
|378
|0.50
|1.07489
|0.00000
|0.00000
|-69.31
|10227.73
|757
|2003.04.14 10:00
|buy
|379
|0.50
|1.07489
|0.00000
|0.00000
|758
|2003.06.23 11:00
|close
|379
|0.50
|1.15350
|0.00000
|0.00000
|3468.36
|13696.09
|759
|2003.06.23 11:00
|sell
|380
|0.50
|1.15350
|0.00000
|0.00000
|760
|2003.06.23 19:00
|close
|380
|0.50
|1.15599
|0.00000
|0.00000
|-107.70
|13588.39
|761
|2003.06.23 19:00
|buy
|381
|0.50
|1.15599
|0.00000
|0.00000
|762
|2003.06.23 22:00
|close
|381
|0.50
|1.15420
|0.00000
|0.00000
|-77.54
|13510.85
|763
|2003.06.23 22:00
|sell
|382
|0.50
|1.15420
|0.00000
|0.00000
|764
|2003.06.23 23:00
|close
|382
|0.50
|1.15569
|0.00000
|0.00000
|-64.46
|13446.39
|765
|2003.06.23 23:00
|buy
|383
|0.50
|1.15569
|0.00000
|0.00000
|766
|2003.06.24 00:01
|close
|383
|0.50
|1.15500
|0.00000
|0.00000
|-29.00
|13417.39
|767
|2003.06.24 00:01
|sell
|384
|0.50
|1.15500
|0.00000
|0.00000
|768
|2003.06.24 01:00
|close
|384
|0.50
|1.15539
|0.00000
|0.00000
|-16.88
|13400.51
|769
|2003.06.24 01:00
|buy
|385
|0.50
|1.15539
|0.00000
|0.00000
|770
|2003.06.24 02:00
|close
|385
|0.50
|1.15450
|0.00000
|0.00000
|-38.54
|13361.97
|771
|2003.06.24 02:00
|sell
|386
|0.50
|1.15450
|0.00000
|0.00000
|772
|2003.06.24 05:00
|close
|386
|0.50
|1.15529
|0.00000
|0.00000
|-34.19
|13327.78
|773
|2003.06.24 05:00
|buy
|387
|0.50
|1.15529
|0.00000
|0.00000
|774
|2003.06.24 09:00
|close
|387
|0.50
|1.15380
|0.00000
|0.00000
|-64.57
|13263.21
|775
|2003.06.24 09:00
|sell
|388
|0.50
|1.15380
|0.00000
|0.00000
|776
|2003.06.24 11:00
|close
|388
|0.50
|1.15599
|0.00000
|0.00000
|-94.72
|13168.49
|777
|2003.06.24 11:00
|buy
|389
|0.50
|1.15599
|0.00000
|0.00000
|778
|2003.06.24 16:00
|close
|389
|0.50
|1.15430
|0.00000
|0.00000
|-73.20
|13095.29
|779
|2003.06.24 16:00
|sell
|390
|0.50
|1.15430
|0.00000
|0.00000
|780
|2003.06.25 15:00
|close
|390
|0.50
|1.15599
|0.00000
|0.00000
|-75.93
|13019.36
|781
|2003.06.25 15:00
|buy
|391
|0.50
|1.15599
|0.00000
|0.00000
|782
|2003.06.25 21:00
|close
|391
|0.50
|1.15340
|0.00000
|0.00000
|-112.28
|12907.08
|783
|2003.06.25 21:00
|sell
|392
|0.50
|1.15340
|0.00000
|0.00000
|784
|2003.07.01 10:00
|close
|392
|0.50
|1.15439
|0.00000
|0.00000
|-59.84
|12847.23
|785
|2003.07.01 10:00
|buy
|393
|0.50
|1.15439
|0.00000
|0.00000
|786
|2003.07.01 11:00
|close
|393
|0.50
|1.15340
|0.00000
|0.00000
|-42.92
|12804.31
|787
|2003.07.01 11:00
|sell
|394
|0.50
|1.15340
|0.00000
|0.00000
|788
|2003.07.01 12:00
|close
|394
|0.50
|1.15559
|0.00000
|0.00000
|-94.76
|12709.55
|789
|2003.07.01 12:00
|buy
|395
|0.50
|1.15559
|0.00000
|0.00000
|790
|2003.07.01 15:00
|close
|395
|0.50
|1.15350
|0.00000
|0.00000
|-90.59
|12618.96
|791
|2003.07.01 15:00
|sell
|396
|0.50
|1.15350
|0.00000
|0.00000
|792
|2003.07.01 16:00
|close
|396
|0.50
|1.15559
|0.00000
|0.00000
|-90.43
|12528.53
|793
|2003.07.01 16:00
|buy
|397
|0.50
|1.15559
|0.00000
|0.00000
|794
|2003.07.02 10:00
|close
|397
|0.50
|1.15370
|0.00000
|0.00000
|-81.04
|12447.49
|795
|2003.07.02 10:00
|sell
|398
|0.50
|1.15370
|0.00000
|0.00000
|796
|2003.07.02 11:00
|close
|398
|0.50
|1.15429
|0.00000
|0.00000
|-25.56
|12421.93
|797
|2003.07.02 11:00
|buy
|399
|0.50
|1.15429
|0.00000
|0.00000
|798
|2003.07.02 13:00
|close
|399
|0.50
|1.15390
|0.00000
|0.00000
|-16.90
|12405.03
|799
|2003.07.02 13:00
|sell
|400
|0.50
|1.15390
|0.00000
|0.00000
|800
|2003.07.02 21:00
|close
|400
|0.50
|1.15449
|0.00000
|0.00000
|-25.55
|12379.48
|801
|2003.07.02 21:00
|buy
|401
|0.50
|1.15449
|0.00000
|0.00000
|802
|2003.07.03 00:01
|close
|401
|0.50
|1.15310
|0.00000
|0.00000
|-57.66
|12321.82
|803
|2003.07.03 00:01
|sell
|402
|0.50
|1.15310
|0.00000
|0.00000
|804
|2003.07.23 17:00
|close
|402
|0.50
|1.14429
|0.00000
|0.00000
|334.06
|12655.88
|805
|2003.07.23 17:00
|buy
|403
|0.50
|1.14429
|0.00000
|0.00000
|806
|2003.07.30 09:00
|close
|403
|0.50
|1.14330
|0.00000
|0.00000
|-37.21
|12618.67
|807
|2003.07.30 09:00
|sell
|404
|0.50
|1.14330
|0.00000
|0.00000
|808
|2003.07.30 11:00
|close
|404
|0.50
|1.14419
|0.00000
|0.00000
|-38.89
|12579.78
|809
|2003.07.30 11:00
|buy
|405
|0.50
|1.14419
|0.00000
|0.00000
|810
|2003.07.30 14:00
|close
|405
|0.50
|1.14230
|0.00000
|0.00000
|-82.73
|12497.05
|811
|2003.07.30 14:00
|sell
|406
|0.50
|1.14230
|0.00000
|0.00000
|812
|2003.08.06 09:00
|close
|406
|0.50
|1.14169
|0.00000
|0.00000
|6.92
|12503.97
|813
|2003.08.06 09:00
|buy
|407
|0.50
|1.14169
|0.00000
|0.00000
|814
|2003.08.06 10:00
|close
|407
|0.50
|1.14030
|0.00000
|0.00000
|-60.95
|12443.02
|815
|2003.08.06 10:00
|sell
|408
|0.50
|1.14030
|0.00000
|0.00000
|816
|2003.08.07 17:00
|close
|408
|0.50
|1.14079
|0.00000
|0.00000
|-29.96
|12413.05
|817
|2003.08.07 17:00
|buy
|409
|0.50
|1.14079
|0.00000
|0.00000
|818
|2003.08.07 18:00
|close
|409
|0.50
|1.14000
|0.00000
|0.00000
|-34.65
|12378.40
|819
|2003.08.07 18:00
|sell
|410
|0.50
|1.14000
|0.00000
|0.00000
|820
|2003.09.09 16:00
|close
|410
|0.50
|1.11779
|0.00000
|0.00000
|905.83
|13284.23
|821
|2003.09.09 16:00
|buy
|411
|0.50
|1.11779
|0.00000
|0.00000
|822
|2003.09.12 12:00
|close
|411
|0.50
|1.11460
|0.00000
|0.00000
|-138.75
|13145.48
|823
|2003.09.12 12:00
|sell
|412
|0.50
|1.11460
|0.00000
|0.00000
|824
|2003.09.12 14:00
|close
|412
|0.50
|1.11679
|0.00000
|0.00000
|-98.05
|13047.43
|825
|2003.09.12 14:00
|buy
|413
|0.50
|1.11679
|0.00000
|0.00000
|826
|2003.09.17 02:00
|close
|413
|0.50
|1.11670
|0.00000
|0.00000
|-1.42
|13046.01
|827
|2003.09.17 02:00
|sell
|414
|0.50
|1.11670
|0.00000
|0.00000
|828
|2003.09.17 10:00
|close
|414
|0.50
|1.11779
|0.00000
|0.00000
|-48.76
|12997.25
|829
|2003.09.17 10:00
|buy
|415
|0.50
|1.11779
|0.00000
|0.00000
|830
|2003.09.17 12:00
|close
|415
|0.50
|1.11580
|0.00000
|0.00000
|-89.17
|12908.08
|831
|2003.09.17 12:00
|sell
|416
|0.50
|1.11580
|0.00000
|0.00000
|832
|2003.09.17 13:00
|close
|416
|0.50
|1.11989
|0.00000
|0.00000
|-182.61
|12725.47
|833
|2003.09.17 13:00
|buy
|417
|0.50
|1.11989
|0.00000
|0.00000
|834
|2003.11.03 17:00
|close
|417
|0.50
|1.14760
|0.00000
|0.00000
|1248.19
|13973.66
|835
|2003.11.03 17:00
|sell
|418
|0.50
|1.14760
|0.00000
|0.00000
|836
|2003.11.12 04:00
|close
|418
|0.50
|1.15599
|0.00000
|0.00000
|-388.34
|13585.32
|837
|2003.11.12 04:00
|buy
|419
|0.50
|1.15599
|0.00000
|0.00000
|838
|2004.01.19 11:00
|close
|419
|0.50
|1.23580
|0.00000
|0.00000
|3288.24
|16873.56
|839
|2004.01.19 11:00
|sell
|420
|0.50
|1.23580
|0.00000
|0.00000
|840
|2004.01.19 12:00
|close
|420
|0.50
|1.23689
|0.00000
|0.00000
|-44.06
|16829.50
|841
|2004.01.19 12:00
|buy
|421
|0.50
|1.23689
|0.00000
|0.00000
|842
|2004.01.19 13:00
|close
|421
|0.50
|1.23540
|0.00000
|0.00000
|-60.30
|16769.20
|843
|2004.01.19 13:00
|sell
|422
|0.50
|1.23540
|0.00000
|0.00000
|844
|2004.01.19 14:00
|close
|422
|0.50
|1.23759
|0.00000
|0.00000
|-88.48
|16680.72
|845
|2004.01.19 14:00
|buy
|423
|0.50
|1.23759
|0.00000
|0.00000
|846
|2004.01.19 21:00
|close
|423
|0.50
|1.23520
|0.00000
|0.00000
|-96.75
|16583.97
|847
|2004.01.19 21:00
|sell
|424
|0.50
|1.23520
|0.00000
|0.00000
|848
|2004.01.20 02:00
|close
|424
|0.50
|1.23659
|0.00000
|0.00000
|-59.03
|16524.95
|849
|2004.01.20 02:00
|buy
|425
|0.50
|1.23659
|0.00000
|0.00000
|850
|2004.01.29 17:00
|close
|425
|0.50
|1.23750
|0.00000
|0.00000
|46.34
|16571.29
|851
|2004.01.29 17:00
|sell
|426
|0.50
|1.23750
|0.00000
|0.00000
|852
|2004.01.30 15:00
|close
|426
|0.50
|1.24509
|0.00000
|0.00000
|-307.63
|16263.66
|853
|2004.01.30 15:00
|buy
|427
|0.50
|1.24509
|0.00000
|0.00000
|854
|2004.01.30 16:00
|close
|427
|0.50
|1.24100
|0.00000
|0.00000
|-164.79
|16098.87
|855
|2004.01.30 16:00
|sell
|428
|0.50
|1.24100
|0.00000
|0.00000
|856
|2004.01.30 18:00
|close
|428
|0.50
|1.24529
|0.00000
|0.00000
|-172.25
|15926.62
|857
|2004.01.30 18:00
|buy
|429
|0.50
|1.24529
|0.00000
|0.00000
|858
|2004.02.02 18:00
|close
|429
|0.50
|1.24270
|0.00000
|0.00000
|-103.34
|15823.28
|859
|2004.02.02 18:00
|sell
|430
|0.50
|1.24270
|0.00000
|0.00000
|860
|2004.02.03 00:01
|close
|430
|0.50
|1.24429
|0.00000
|0.00000
|-66.72
|15756.56
|861
|2004.02.03 00:01
|buy
|431
|0.50
|1.24429
|0.00000
|0.00000
|862
|2004.02.03 02:00
|close
|431
|0.50
|1.24270
|0.00000
|0.00000
|-63.97
|15692.59
|863
|2004.02.03 02:00
|sell
|432
|0.50
|1.24270
|0.00000
|0.00000
|864
|2004.02.03 03:00
|close
|432
|0.50
|1.24519
|0.00000
|0.00000
|-99.98
|15592.61
|865
|2004.02.03 03:00
|buy
|433
|0.50
|1.24519
|0.00000
|0.00000
|866
|2004.02.20 18:00
|close
|433
|0.50
|1.25640
|0.00000
|0.00000
|462.65
|16055.26
|867
|2004.02.20 18:00
|sell
|434
|0.50
|1.25640
|0.00000
|0.00000
|868
|2004.02.23 14:00
|close
|434
|0.50
|1.25869
|0.00000
|0.00000
|-93.80
|15961.46
|869
|2004.02.23 14:00
|buy
|435
|0.50
|1.25869
|0.00000
|0.00000
|870
|2004.02.23 17:00
|close
|435
|0.50
|1.25640
|0.00000
|0.00000
|-91.13
|15870.33
|871
|2004.02.23 17:00
|sell
|436
|0.50
|1.25640
|0.00000
|0.00000
|872
|2004.02.23 18:00
|close
|436
|0.50
|1.25779
|0.00000
|0.00000
|-55.26
|15815.07
|873
|2004.02.23 18:00
|buy
|437
|0.50
|1.25779
|0.00000
|0.00000
|874
|2004.02.23 20:00
|close
|437
|0.50
|1.25330
|0.00000
|0.00000
|-179.13
|15635.94
|875
|2004.02.23 20:00
|sell
|438
|0.50
|1.25330
|0.00000
|0.00000
|876
|2004.02.24 00:01
|close
|438
|0.50
|1.25769
|0.00000
|0.00000
|-177.36
|15458.59
|877
|2004.02.24 00:01
|buy
|439
|0.50
|1.25769
|0.00000
|0.00000
|878
|2004.02.24 02:00
|close
|439
|0.50
|1.25530
|0.00000
|0.00000
|-95.20
|15363.39
|879
|2004.02.24 02:00
|sell
|440
|0.50
|1.25530
|0.00000
|0.00000
|880
|2004.02.24 11:00
|close
|440
|0.50
|1.25729
|0.00000
|0.00000
|-79.14
|15284.25
|881
|2004.02.24 11:00
|buy
|441
|0.50
|1.25729
|0.00000
|0.00000
|882
|2004.02.25 17:00
|close
|441
|0.50
|1.25410
|0.00000
|0.00000
|-126.31
|15157.94
|883
|2004.02.25 17:00
|sell
|442
|0.50
|1.25410
|0.00000
|0.00000
|884
|2004.04.01 16:00
|close
|442
|0.50
|1.23729
|0.00000
|0.00000
|571.86
|15729.80
|885
|2004.04.01 16:00
|buy
|443
|0.50
|1.23729
|0.00000
|0.00000
|886
|2004.04.01 18:00
|close
|443
|0.50
|1.23240
|0.00000
|0.00000
|-198.39
|15531.41
|887
|2004.04.01 18:00
|sell
|444
|0.50
|1.23240
|0.00000
|0.00000
|888
|2004.04.01 19:00
|close
|444
|0.50
|1.23579
|0.00000
|0.00000
|-137.16
|15394.25
|889
|2004.04.01 19:00
|buy
|445
|0.50
|1.23579
|0.00000
|0.00000
|890
|2004.04.01 21:00
|close
|445
|0.50
|1.23480
|0.00000
|0.00000
|-40.09
|15354.16
|891
|2004.04.01 21:00
|sell
|446
|0.50
|1.23480
|0.00000
|0.00000
|892
|2004.04.01 23:00
|close
|446
|0.50
|1.23629
|0.00000
|0.00000
|-60.26
|15293.90
|893
|2004.04.01 23:00
|buy
|447
|0.50
|1.23629
|0.00000
|0.00000
|894
|2004.04.02 09:00
|close
|447
|0.50
|1.23300
|0.00000
|0.00000
|-132.54
|15161.36
|895
|2004.04.02 09:00
|sell
|448
|0.50
|1.23300
|0.00000
|0.00000
|896
|2004.05.04 16:00
|close
|448
|0.50
|1.20949
|0.00000
|0.00000
|887.07
|16048.44
|897
|2004.05.04 16:00
|buy
|449
|0.50
|1.20949
|0.00000
|0.00000
|898
|2004.05.04 17:00
|close
|449
|0.50
|1.20850
|0.00000
|0.00000
|-40.96
|16007.48
|899
|2004.05.04 17:00
|sell
|450
|0.50
|1.20850
|0.00000
|0.00000
|900
|2004.05.04 21:00
|close
|450
|0.50
|1.20939
|0.00000
|0.00000
|-36.80
|15970.68
|901
|2004.05.04 21:00
|buy
|451
|0.50
|1.20939
|0.00000
|0.00000
|902
|2004.05.06 16:00
|close
|451
|0.50
|1.20820
|0.00000
|0.00000
|-45.77
|15924.91
|903
|2004.05.06 16:00
|sell
|452
|0.50
|1.20820
|0.00000
|0.00000
|904
|2004.05.17 10:00
|close
|452
|0.50
|1.20529
|0.00000
|0.00000
|95.27
|16020.18
|905
|2004.05.17 10:00
|buy
|453
|0.50
|1.20529
|0.00000
|0.00000
|906
|2004.05.17 11:00
|close
|453
|0.50
|1.20360
|0.00000
|0.00000
|-70.21
|15949.97
|907
|2004.05.17 11:00
|sell
|454
|0.50
|1.20360
|0.00000
|0.00000
|908
|2004.05.17 16:00
|close
|454
|0.50
|1.20449
|0.00000
|0.00000
|-36.95
|15913.02
|909
|2004.05.17 16:00
|buy
|455
|0.50
|1.20449
|0.00000
|0.00000
|910
|2004.05.17 17:00
|close
|455
|0.50
|1.19930
|0.00000
|0.00000
|-216.38
|15696.64
|911
|2004.05.17 17:00
|sell
|456
|0.50
|1.19930
|0.00000
|0.00000
|912
|2004.05.21 12:00
|close
|456
|0.50
|1.20419
|0.00000
|0.00000
|-220.01
|15476.63
|913
|2004.05.21 12:00
|buy
|457
|0.50
|1.20419
|0.00000
|0.00000
|914
|2004.05.21 17:00
|close
|457
|0.50
|1.20210
|0.00000
|0.00000
|-86.93
|15389.70
|915
|2004.05.21 17:00
|sell
|458
|0.50
|1.20210
|0.00000
|0.00000
|916
|2004.05.25 08:00
|close
|458
|0.50
|1.20399
|0.00000
|0.00000
|-84.14
|15305.56
|917
|2004.05.25 08:00
|buy
|459
|0.50
|1.20399
|0.00000
|0.00000
|918
|2004.06.09 17:00
|close
|459
|0.50
|1.20890
|0.00000
|0.00000
|216.13
|15521.69
|919
|2004.06.09 17:00
|sell
|460
|0.50
|1.20890
|0.00000
|0.00000
|920
|2004.06.10 18:00
|close
|460
|0.50
|1.21129
|0.00000
|0.00000
|-107.14
|15414.55
|921
|2004.06.10 18:00
|buy
|461
|0.50
|1.21129
|0.00000
|0.00000
|922
|2004.06.10 19:00
|close
|461
|0.50
|1.21090
|0.00000
|0.00000
|-16.10
|15398.45
|923
|2004.06.10 19:00
|sell
|462
|0.50
|1.21090
|0.00000
|0.00000
|924
|2004.06.10 22:00
|close
|462
|0.50
|1.21069
|0.00000
|0.00000
|8.67
|15407.12
|925
|2004.06.10 22:00
|buy
|463
|0.50
|1.21069
|0.00000
|0.00000
|926
|2004.06.10 23:00
|close
|463
|0.50
|1.21060
|0.00000
|0.00000
|-3.72
|15403.40
|927
|2004.06.10 23:00
|sell
|464
|0.50
|1.21060
|0.00000
|0.00000
|928
|2004.06.11 00:01
|close
|464
|0.50
|1.21179
|0.00000
|0.00000
|-51.93
|15351.47
|929
|2004.06.11 00:01
|buy
|465
|0.50
|1.21179
|0.00000
|0.00000
|930
|2004.06.11 01:00
|close
|465
|0.50
|1.21070
|0.00000
|0.00000
|-45.02
|15306.45
|931
|2004.06.11 01:00
|sell
|466
|0.50
|1.21070
|0.00000
|0.00000
|932
|2004.06.15 15:00
|close
|466
|0.50
|1.21159
|0.00000
|0.00000
|-42.38
|15264.06
|933
|2004.06.15 15:00
|buy
|467
|0.50
|1.21159
|0.00000
|0.00000
|934
|2004.06.15 17:00
|close
|467
|0.50
|1.20790
|0.00000
|0.00000
|-152.74
|15111.32
|935
|2004.06.15 17:00
|sell
|468
|0.50
|1.20790
|0.00000
|0.00000
|936
|2004.06.15 18:00
|close
|468
|0.50
|1.21469
|0.00000
|0.00000
|-279.50
|14831.82
|937
|2004.06.15 18:00
|buy
|469
|0.50
|1.21469
|0.00000
|0.00000
|938
|2004.06.16 12:00
|close
|469
|0.50
|1.20850
|0.00000
|0.00000
|-255.23
|14576.59
|939
|2004.06.16 12:00
|sell
|470
|0.50
|1.20850
|0.00000
|0.00000
|940
|2004.06.18 16:00
|close
|470
|0.50
|1.21049
|0.00000
|0.00000
|-93.51
|14483.08
|941
|2004.06.18 16:00
|buy
|471
|0.50
|1.21049
|0.00000
|0.00000
|942
|2004.06.21 13:00
|close
|471
|0.50
|1.20880
|0.00000
|0.00000
|-69.03
|14414.05
|943
|2004.06.21 13:00
|sell
|472
|0.50
|1.20880
|0.00000
|0.00000
|944
|2004.06.21 14:00
|close
|472
|0.50
|1.21129
|0.00000
|0.00000
|-102.78
|14311.27
|945
|2004.06.21 14:00
|buy
|473
|0.50
|1.21129
|0.00000
|0.00000
|946
|2004.06.21 16:00
|close
|473
|0.50
|1.20840
|0.00000
|0.00000
|-119.58
|14191.69
|947
|2004.06.21 16:00
|sell
|474
|0.50
|1.20840
|0.00000
|0.00000
|948
|2004.06.21 17:00
|close
|474
|0.50
|1.21009
|0.00000
|0.00000
|-69.83
|14121.86
|949
|2004.06.21 17:00
|buy
|475
|0.50
|1.21009
|0.00000
|0.00000
|950
|2004.06.22 09:00
|close
|475
|0.50
|1.20860
|0.00000
|0.00000
|-60.77
|14061.09
|951
|2004.06.22 09:00
|sell
|476
|0.50
|1.20860
|0.00000
|0.00000
|952
|2004.06.22 14:00
|close
|476
|0.50
|1.21039
|0.00000
|0.00000
|-73.94
|13987.15
|953
|2004.06.22 14:00
|buy
|477
|0.50
|1.21039
|0.00000
|0.00000
|954
|2004.06.22 15:00
|close
|477
|0.50
|1.20810
|0.00000
|0.00000
|-94.78
|13892.37
|955
|2004.06.22 15:00
|sell
|478
|0.50
|1.20810
|0.00000
|0.00000
|956
|2004.06.22 21:00
|close
|478
|0.50
|1.20959
|0.00000
|0.00000
|-61.59
|13830.78
|957
|2004.06.22 21:00
|buy
|479
|0.50
|1.20959
|0.00000
|0.00000
|958
|2004.06.23 13:00
|close
|479
|0.50
|1.20820
|0.00000
|0.00000
|-56.65
|13774.13
|959
|2004.06.23 13:00
|sell
|480
|0.50
|1.20820
|0.00000
|0.00000
|960
|2004.06.23 17:00
|close
|480
|0.50
|1.20939
|0.00000
|0.00000
|-49.20
|13724.93
|961
|2004.06.23 17:00
|buy
|481
|0.50
|1.20939
|0.00000
|0.00000
|962
|2004.06.23 18:00
|close
|481
|0.50
|1.20920
|0.00000
|0.00000
|-7.86
|13717.07
|963
|2004.06.23 18:00
|sell
|482
|0.50
|1.20920
|0.00000
|0.00000
|964
|2004.06.24 10:00
|close
|482
|0.50
|1.21049
|0.00000
|0.00000
|-61.76
|13655.31
|965
|2004.06.24 10:00
|buy
|483
|0.50
|1.21049
|0.00000
|0.00000
|966
|2004.06.29 21:00
|close
|483
|0.50
|1.20820
|0.00000
|0.00000
|-92.16
|13563.15
|967
|2004.06.29 21:00
|sell
|484
|0.50
|1.20820
|0.00000
|0.00000
|968
|2004.06.30 04:00
|close
|484
|0.50
|1.21099
|0.00000
|0.00000
|-118.03
|13445.12
|969
|2004.06.30 04:00
|buy
|485
|0.50
|1.21099
|0.00000
|0.00000
|970
|2004.06.30 05:00
|close
|485
|0.50
|1.20960
|0.00000
|0.00000
|-57.46
|13387.66
|971
|2004.06.30 05:00
|sell
|486
|0.50
|1.20960
|0.00000
|0.00000
|972
|2004.06.30 11:00
|close
|486
|0.50
|1.21239
|0.00000
|0.00000
|-115.06
|13272.60
|973
|2004.06.30 11:00
|buy
|487
|0.50
|1.21239
|0.00000
|0.00000
|974
|2004.07.21 18:00
|close
|487
|0.50
|1.22230
|0.00000
|0.00000
|423.65
|13696.25
|975
|2004.07.21 18:00
|sell
|488
|0.50
|1.22230
|0.00000
|0.00000
|976
|2004.07.21 19:00
|close
|488
|0.50
|1.22369
|0.00000
|0.00000
|-56.80
|13639.45
|977
|2004.07.21 19:00
|buy
|489
|0.50
|1.22369
|0.00000
|0.00000
|978
|2004.07.23 09:00
|close
|489
|0.50
|1.22320
|0.00000
|0.00000
|-16.55
|13622.90
|979
|2004.07.23 09:00
|sell
|490
|0.50
|1.22320
|0.00000
|0.00000
|980
|2004.08.06 15:00
|close
|490
|0.50
|1.22519
|0.00000
|0.00000
|-120.79
|13502.11
|981
|2004.08.06 15:00
|buy
|491
|0.50
|1.22519
|0.00000
|0.00000
|982
|2004.08.23 17:00
|close
|491
|0.50
|1.22110
|0.00000
|0.00000
|-154.42
|13347.69
|983
|2004.08.23 17:00
|sell
|492
|0.50
|1.22110
|0.00000
|0.00000
|984
|2004.09.01 03:00
|close
|492
|0.50
|1.21869
|0.00000
|0.00000
|73.43
|13421.12
|985
|2004.09.01 03:00
|buy
|493
|0.50
|1.21869
|0.00000
|0.00000
|986
|2004.09.01 07:00
|close
|493
|0.50
|1.21820
|0.00000
|0.00000
|-20.11
|13401.01
|987
|2004.09.01 07:00
|sell
|494
|0.50
|1.21820
|0.00000
|0.00000
|988
|2004.09.01 16:00
|close
|494
|0.50
|1.21929
|0.00000
|0.00000
|-44.70
|13356.31
|989
|2004.09.01 16:00
|buy
|495
|0.50
|1.21929
|0.00000
|0.00000
|990
|2004.09.01 17:00
|close
|495
|0.50
|1.21700
|0.00000
|0.00000
|-94.08
|13262.23
|991
|2004.09.01 17:00
|sell
|496
|0.50
|1.21700
|0.00000
|0.00000
|992
|2004.09.01 19:00
|close
|496
|0.50
|1.21919
|0.00000
|0.00000
|-89.81
|13172.42
|993
|2004.09.01 19:00
|buy
|497
|0.50
|1.21919
|0.00000
|0.00000
|994
|2004.09.01 22:00
|close
|497
|0.50
|1.21860
|0.00000
|0.00000
|-24.21
|13148.21
|995
|2004.09.01 22:00
|sell
|498
|0.50
|1.21860
|0.00000
|0.00000
|996
|2004.09.01 23:00
|close
|498
|0.50
|1.21919
|0.00000
|0.00000
|-24.20
|13124.01
|997
|2004.09.01 23:00
|buy
|499
|0.50
|1.21919
|0.00000
|0.00000
|998
|2004.09.02 03:00
|close
|499
|0.50
|1.21870
|0.00000
|0.00000
|-17.49
|13106.52
|999
|2004.09.02 03:00
|sell
|500
|0.50
|1.21870
|0.00000
|0.00000
|1000
|2004.09.02 04:00
|close
|500
|0.50
|1.21989
|0.00000
|0.00000
|-48.77
|13057.75
|1001
|2004.09.02 04:00
|buy
|501
|0.50
|1.21989
|0.00000
|0.00000
|1002
|2004.09.02 05:00
|close
|501
|0.50
|1.21850
|0.00000
|0.00000
|-57.04
|13000.71
|1003
|2004.09.02 05:00
|sell
|502
|0.50
|1.21850
|0.00000
|0.00000
|1004
|2004.09.02 10:00
|close
|502
|0.50
|1.21959
|0.00000
|0.00000
|-44.69
|12956.02
|1005
|2004.09.02 10:00
|buy
|503
|0.50
|1.21959
|0.00000
|0.00000
|1006
|2004.09.02 12:00
|close
|503
|0.50
|1.21710
|0.00000
|0.00000
|-102.29
|12853.73
|1007
|2004.09.02 12:00
|sell
|504
|0.50
|1.21710
|0.00000
|0.00000
|1008
|2004.09.08 19:00
|close
|504
|0.50
|1.21739
|0.00000
|0.00000
|-23.22
|12830.51
|1009
|2004.09.08 19:00
|buy
|505
|0.50
|1.21739
|0.00000
|0.00000
|1010
|2004.09.09 16:00
|close
|505
|0.50
|1.21630
|0.00000
|0.00000
|-42.20
|12788.31
|1011
|2004.09.09 16:00
|sell
|506
|0.50
|1.21630
|0.00000
|0.00000
|1012
|2004.09.09 18:00
|close
|506
|0.50
|1.21959
|0.00000
|0.00000
|-134.88
|12653.43
|1013
|2004.09.09 18:00
|buy
|507
|0.50
|1.21959
|0.00000
|0.00000
|1014
|2004.09.15 16:00
|close
|507
|0.50
|1.21820
|0.00000
|0.00000
|-53.57
|12599.86
|1015
|2004.09.15 16:00
|sell
|508
|0.50
|1.21820
|0.00000
|0.00000
|1016
|2004.09.16 21:00
|close
|508
|0.50
|1.21899
|0.00000
|0.00000
|-40.88
|12558.98
|1017
|2004.09.16 21:00
|buy
|509
|0.50
|1.21899
|0.00000
|0.00000
|1018
|2004.09.17 17:00
|close
|509
|0.50
|1.21660
|0.00000
|0.00000
|-97.35
|12461.63
|1019
|2004.09.17 17:00
|sell
|510
|0.50
|1.21660
|0.00000
|0.00000
|1020
|2004.09.17 23:00
|close
|510
|0.50
|1.21889
|0.00000
|0.00000
|-93.94
|12367.69
|1021
|2004.09.17 23:00
|buy
|511
|0.50
|1.21889
|0.00000
|0.00000
|1022
|2004.09.20 00:01
|close
|511
|0.50
|1.21740
|0.00000
|0.00000
|-60.33
|12307.36
|1023
|2004.09.20 00:01
|sell
|512
|0.50
|1.21740
|0.00000
|0.00000
|1024
|2004.09.21 10:00
|close
|512
|0.50
|1.21989
|0.00000
|0.00000
|-104.89
|12202.47
|1025
|2004.09.21 10:00
|buy
|513
|0.50
|1.21989
|0.00000
|0.00000
|1026
|2004.10.13 15:00
|close
|513
|0.50
|1.22370
|0.00000
|0.00000
|174.82
|12377.29
|1027
|2004.10.13 15:00
|sell
|514
|0.50
|1.22370
|0.00000
|0.00000
|1028
|2004.10.13 17:00
|close
|514
|0.50
|1.22679
|0.00000
|0.00000
|-125.94
|12251.35
|1029
|2004.10.13 17:00
|buy
|515
|0.50
|1.22679
|0.00000
|0.00000
|1030
|2005.01.05 12:00
|close
|515
|0.50
|1.32500
|0.00000
|0.00000
|3779.12
|16030.47
|1031
|2005.01.05 12:00
|sell
|516
|0.50
|1.32500
|0.00000
|0.00000
|1032
|2005.01.05 17:00
|close
|516
|0.50
|1.32739
|0.00000
|0.00000
|-90.03
|15940.44
|1033
|2005.01.05 17:00
|buy
|517
|0.50
|1.32739
|0.00000
|0.00000
|1034
|2005.01.06 08:00
|close
|517
|0.50
|1.32420
|0.00000
|0.00000
|-117.84
|15822.60
|1035
|2005.01.06 08:00
|sell
|518
|0.50
|1.32420
|0.00000
|0.00000
|1036
|2005.01.12 16:00
|close
|518
|0.50
|1.32649
|0.00000
|0.00000
|-97.63
|15724.97
|1037
|2005.01.12 16:00
|buy
|519
|0.50
|1.32649
|0.00000
|0.00000
|1038
|2005.01.13 10:00
|close
|519
|0.50
|1.32300
|0.00000
|0.00000
|-129.29
|15595.68
|1039
|2005.01.13 10:00
|sell
|520
|0.50
|1.32300
|0.00000
|0.00000
|1040
|2005.01.13 13:00
|close
|520
|0.50
|1.32319
|0.00000
|0.00000
|-7.18
|15588.50
|1041
|2005.01.13 13:00
|buy
|521
|0.50
|1.32319
|0.00000
|0.00000
|1042
|2005.01.13 15:00
|close
|521
|0.50
|1.32330
|0.00000
|0.00000
|4.16
|15592.66
|1043
|2005.01.13 15:00
|sell
|522
|0.50
|1.32330
|0.00000
|0.00000
|1044
|2005.02.17 09:00
|close
|522
|0.50
|1.30519
|0.00000
|0.00000
|594.81
|16187.47
|1045
|2005.02.17 09:00
|buy
|523
|0.50
|1.30519
|0.00000
|0.00000
|1046
|2005.02.17 14:00
|close
|523
|0.50
|1.30470
|0.00000
|0.00000
|-18.78
|16168.69
|1047
|2005.02.17 14:00
|sell
|524
|0.50
|1.30470
|0.00000
|0.00000
|1048
|2005.02.17 17:00
|close
|524
|0.50
|1.30629
|0.00000
|0.00000
|-60.86
|16107.83
|1049
|2005.02.17 17:00
|buy
|525
|0.50
|1.30629
|0.00000
|0.00000
|1050
|2005.02.18 12:00
|close
|525
|0.50
|1.30440
|0.00000
|0.00000
|-71.58
|16036.25
|1051
|2005.02.18 12:00
|sell
|526
|0.50
|1.30440
|0.00000
|0.00000
|1052
|2005.02.18 16:00
|close
|526
|0.50
|1.30739
|0.00000
|0.00000
|-114.35
|15921.90
|1053
|2005.02.18 16:00
|buy
|527
|0.50
|1.30739
|0.00000
|0.00000
|1054
|2005.02.21 03:00
|close
|527
|0.50
|1.30490
|0.00000
|0.00000
|-94.54
|15827.36
|1055
|2005.02.21 03:00
|sell
|528
|0.50
|1.30490
|0.00000
|0.00000
|1056
|2005.02.21 04:00
|close
|528
|0.50
|1.30519
|0.00000
|0.00000
|-11.11
|15816.25
|1057
|2005.02.21 04:00
|buy
|529
|0.50
|1.30519
|0.00000
|0.00000
|1058
|2005.02.21 05:00
|close
|529
|0.50
|1.30460
|0.00000
|0.00000
|-22.61
|15793.64
|1059
|2005.02.21 05:00
|sell
|530
|0.50
|1.30460
|0.00000
|0.00000
|1060
|2005.02.21 06:00
|close
|530
|0.50
|1.30499
|0.00000
|0.00000
|-14.94
|15778.70
|1061
|2005.02.21 06:00
|buy
|531
|0.50
|1.30499
|0.00000
|0.00000
|1062
|2005.03.21 13:00
|close
|531
|0.50
|1.31920
|0.00000
|0.00000
|562.94
|16341.64
|1063
|2005.03.21 13:00
|sell
|532
|0.50
|1.31920
|0.00000
|0.00000
|1064
|2005.03.21 14:00
|close
|532
|0.50
|1.32029
|0.00000
|0.00000
|-41.28
|16300.36
|1065
|2005.03.21 14:00
|buy
|533
|0.50
|1.32029
|0.00000
|0.00000
|1066
|2005.03.21 15:00
|close
|533
|0.50
|1.31840
|0.00000
|0.00000
|-71.68
|16228.68
|1067
|2005.03.21 15:00
|sell
|534
|0.50
|1.31840
|0.00000
|0.00000
|1068
|2005.03.22 16:00
|close
|534
|0.50
|1.31999
|0.00000
|0.00000
|-63.06
|16165.62
|1069
|2005.03.22 16:00
|buy
|535
|0.50
|1.31999
|0.00000
|0.00000
|1070
|2005.03.22 19:00
|close
|535
|0.50
|1.31960
|0.00000
|0.00000
|-14.78
|16150.84
|1071
|2005.03.22 19:00
|sell
|536
|0.50
|1.31960
|0.00000
|0.00000
|1072
|2005.03.22 20:00
|close
|536
|0.50
|1.31999
|0.00000
|0.00000
|-14.77
|16136.07
|1073
|2005.03.22 20:00
|buy
|537
|0.50
|1.31999
|0.00000
|0.00000
|1074
|2005.03.22 21:00
|close
|537
|0.50
|1.30900
|0.00000
|0.00000
|-419.79
|15716.28
|1075
|2005.03.22 21:00
|sell
|538
|0.50
|1.30900
|0.00000
|0.00000
|1076
|2005.04.18 18:00
|close
|538
|0.50
|1.30369
|0.00000
|0.00000
|127.31
|15843.59
|1077
|2005.04.18 18:00
|buy
|539
|0.50
|1.30369
|0.00000
|0.00000
|1078
|2005.04.18 21:00
|close
|539
|0.50
|1.30200
|0.00000
|0.00000
|-64.90
|15778.69
|1079
|2005.04.18 21:00
|sell
|540
|0.50
|1.30200
|0.00000
|0.00000
|1080
|2005.04.19 00:01
|close
|540
|0.50
|1.30249
|0.00000
|0.00000
|-21.64
|15757.05
|1081
|2005.04.19 00:01
|buy
|541
|0.50
|1.30249
|0.00000
|0.00000
|1082
|2005.04.19 01:00
|close
|541
|0.50
|1.30150
|0.00000
|0.00000
|-38.03
|15719.02
|1083
|2005.04.19 01:00
|sell
|542
|0.50
|1.30150
|0.00000
|0.00000
|1084
|2005.04.19 03:00
|close
|542
|0.50
|1.30279
|0.00000
|0.00000
|-49.51
|15669.51
|1085
|2005.04.19 03:00
|buy
|543
|0.50
|1.30279
|0.00000
|0.00000
|1086
|2005.04.19 04:00
|close
|543
|0.50
|1.30250
|0.00000
|0.00000
|-11.13
|15658.38
|1087
|2005.04.19 04:00
|sell
|544
|0.50
|1.30250
|0.00000
|0.00000
|1088
|2005.04.19 10:00
|close
|544
|0.50
|1.30339
|0.00000
|0.00000
|-34.14
|15624.24
|1089
|2005.04.19 10:00
|buy
|545
|0.50
|1.30339
|0.00000
|0.00000
|1090
|2005.04.19 11:00
|close
|545
|0.50
|1.29950
|0.00000
|0.00000
|-149.67
|15474.57
|1091
|2005.04.19 11:00
|sell
|546
|0.50
|1.29950
|0.00000
|0.00000
|1092
|2005.04.19 17:00
|close
|546
|0.50
|1.30389
|0.00000
|0.00000
|-168.34
|15306.23
|1093
|2005.04.19 17:00
|buy
|547
|0.50
|1.30389
|0.00000
|0.00000
|1094
|2005.04.19 19:00
|close
|547
|0.50
|1.30250
|0.00000
|0.00000
|-53.36
|15252.87
|1095
|2005.04.19 19:00
|sell
|548
|0.50
|1.30250
|0.00000
|0.00000
|1096
|2005.04.19 21:00
|close
|548
|0.50
|1.30389
|0.00000
|0.00000
|-53.30
|15199.57
|1097
|2005.04.19 21:00
|buy
|549
|0.50
|1.30389
|0.00000
|0.00000
|1098
|2005.04.20 15:00
|close
|549
|0.50
|1.30130
|0.00000
|0.00000
|-98.65
|15100.92
|1099
|2005.04.20 15:00
|sell
|550
|0.50
|1.30130
|0.00000
|0.00000
|1100
|2005.04.20 16:00
|close
|550
|0.50
|1.30389
|0.00000
|0.00000
|-99.32
|15001.60
|1101
|2005.04.20 16:00
|buy
|551
|0.50
|1.30389
|0.00000
|0.00000
|1102
|2005.04.22 03:00
|close
|551
|0.50
|1.30280
|0.00000
|0.00000
|-38.35
|14963.25
|1103
|2005.04.22 03:00
|sell
|552
|0.50
|1.30280
|0.00000
|0.00000
|1104
|2005.04.22 04:00
|close
|552
|0.50
|1.30339
|0.00000
|0.00000
|-22.63
|14940.62
|1105
|2005.04.22 04:00
|buy
|553
|0.50
|1.30339
|0.00000
|0.00000
|1106
|2005.04.25 03:00
|close
|553
|0.50
|1.30070
|0.00000
|0.00000
|-102.54
|14838.08
|1107
|2005.04.25 03:00
|sell
|554
|0.50
|1.30070
|0.00000
|0.00000
|1108
|2005.04.25 09:00
|close
|554
|0.50
|1.30369
|0.00000
|0.00000
|-114.67
|14723.41
|1109
|2005.04.25 09:00
|buy
|555
|0.50
|1.30369
|0.00000
|0.00000
|1110
|2005.04.25 10:00
|close
|555
|0.50
|1.30250
|0.00000
|0.00000
|-45.68
|14677.73
|1111
|2005.04.25 10:00
|sell
|556
|0.50
|1.30250
|0.00000
|0.00000
|1112
|2005.07.21 14:00
|close
|556
|0.50
|1.22169
|0.00000
|0.00000
|3055.65
|17733.38
|1113
|2005.07.21 14:00
|buy
|557
|0.50
|1.22169
|0.00000
|0.00000
|1114
|2005.07.21 15:00
|close
|557
|0.50
|1.21960
|0.00000
|0.00000
|-85.68
|17647.70
|1115
|2005.07.21 15:00
|sell
|558
|0.50
|1.21960
|0.00000
|0.00000
|1116
|2005.07.21 20:00
|close
|558
|0.50
|1.22119
|0.00000
|0.00000
|-65.10
|17582.60
|1117
|2005.07.21 20:00
|buy
|559
|0.50
|1.22119
|0.00000
|0.00000
|1118
|2005.07.21 21:00
|close
|559
|0.50
|1.21690
|0.00000
|0.00000
|-176.27
|17406.33
|1119
|2005.07.21 21:00
|sell
|560
|0.50
|1.21690
|0.00000
|0.00000
|1120
|2005.08.01 05:00
|close
|560
|0.50
|1.21799
|0.00000
|0.00000
|-70.20
|17336.14
|1121
|2005.08.01 05:00
|buy
|561
|0.50
|1.21799
|0.00000
|0.00000
|1122
|2005.08.03 03:00
|close
|561
|0.50
|1.21670
|0.00000
|0.00000
|-51.27
|17284.87
|1123
|2005.08.03 03:00
|sell
|562
|0.50
|1.21670
|0.00000
|0.00000
|1124
|2005.08.03 09:00
|close
|562
|0.50
|1.22049
|0.00000
|0.00000
|-155.27
|17129.60
|1125
|2005.08.03 09:00
|buy
|563
|0.50
|1.22049
|0.00000
|0.00000
|1126
|2005.08.18 12:00
|close
|563
|0.50
|1.22360
|0.00000
|0.00000
|141.87
|17271.47
|1127
|2005.08.18 12:00
|sell
|564
|0.50
|1.22360
|0.00000
|0.00000
|1128
|2005.08.23 10:00
|close
|564
|0.50
|1.22509
|0.00000
|0.00000
|-69.29
|17202.17
|1129
|2005.08.23 10:00
|buy
|565
|0.50
|1.22509
|0.00000
|0.00000
|1130
|2005.08.23 11:00
|close
|565
|0.50
|1.22420
|0.00000
|0.00000
|-36.35
|17165.82
|1131
|2005.08.23 11:00
|sell
|566
|0.50
|1.22420
|0.00000
|0.00000
|1132
|2005.08.24 15:00
|close
|566
|0.50
|1.22469
|0.00000
|0.00000
|-22.84
|17142.99
|1133
|2005.08.24 15:00
|buy
|567
|0.50
|1.22469
|0.00000
|0.00000
|1134
|2005.08.24 18:00
|close
|567
|0.50
|1.22410
|0.00000
|0.00000
|-24.10
|17118.89
|1135
|2005.08.24 18:00
|sell
|568
|0.50
|1.22410
|0.00000
|0.00000
|1136
|2005.08.24 19:00
|close
|568
|0.50
|1.22609
|0.00000
|0.00000
|-81.15
|17037.74
|1137
|2005.08.24 19:00
|buy
|569
|0.50
|1.22609
|0.00000
|0.00000
|1138
|2005.08.29 18:00
|close
|569
|0.50
|1.22440
|0.00000
|0.00000
|-64.66
|16973.08
|1139
|2005.08.29 18:00
|sell
|570
|0.50
|1.22440
|0.00000
|0.00000
|1140
|2005.08.31 17:00
|close
|570
|0.50
|1.22909
|0.00000
|0.00000
|-196.44
|16776.63
|1141
|2005.08.31 17:00
|buy
|571
|0.50
|1.22909
|0.00000
|0.00000
|1142
|2005.09.12 13:00
|close
|571
|0.50
|1.23010
|0.00000
|0.00000
|51.49
|16828.12
|1143
|2005.09.12 13:00
|sell
|572
|0.50
|1.23010
|0.00000
|0.00000
|1144
|2005.09.12 14:00
|close
|572
|0.50
|1.23229
|0.00000
|0.00000
|-88.86
|16739.26
|1145
|2005.09.12 14:00
|buy
|573
|0.50
|1.23229
|0.00000
|0.00000
|1146
|2005.09.12 15:00
|close
|573
|0.50
|1.22890
|0.00000
|0.00000
|-137.93
|16601.33
|1147
|2005.09.12 15:00
|sell
|574
|0.50
|1.22890
|0.00000
|0.00000
|1148
|2005.09.13 04:00
|close
|574
|0.50
|1.23169
|0.00000
|0.00000
|-116.09
|16485.24
|1149
|2005.09.13 04:00
|buy
|575
|0.50
|1.23169
|0.00000
|0.00000
|1150
|2005.09.13 05:00
|close
|575
|0.50
|1.22990
|0.00000
|0.00000
|-72.77
|16412.47
|1151
|2005.09.13 05:00
|sell
|576
|0.50
|1.22990
|0.00000
|0.00000
|1152
|2005.09.13 08:00
|close
|576
|0.50
|1.23099
|0.00000
|0.00000
|-44.27
|16368.20
|1153
|2005.09.13 08:00
|buy
|577
|0.50
|1.23099
|0.00000
|0.00000
|1154
|2005.09.13 09:00
|close
|577
|0.50
|1.22880
|0.00000
|0.00000
|-89.11
|16279.09
|1155
|2005.09.13 09:00
|sell
|578
|0.50
|1.22880
|0.00000
|0.00000
|1156
|2005.09.14 14:00
|close
|578
|0.50
|1.23129
|0.00000
|0.00000
|-103.94
|16175.16
|1157
|2005.09.14 14:00
|buy
|579
|0.50
|1.23129
|0.00000
|0.00000
|1158
|2005.09.14 17:00
|close
|579
|0.50
|1.23070
|0.00000
|0.00000
|-23.97
|16151.19
|1159
|2005.09.14 17:00
|sell
|580
|0.50
|1.23070
|0.00000
|0.00000
|1160
|2005.10.06 21:00
|close
|580
|0.50
|1.21849
|0.00000
|0.00000
|433.17
|16584.36
|1161
|2005.10.06 21:00
|buy
|581
|0.50
|1.21849
|0.00000
|0.00000
|1162
|2005.10.07 01:00
|close
|581
|0.50
|1.21700
|0.00000
|0.00000
|-60.35
|16524.01
|1163
|2005.10.07 01:00
|sell
|582
|0.50
|1.21700
|0.00000
|0.00000
|1164
|2005.10.25 17:00
|close
|582
|0.50
|1.21009
|0.00000
|0.00000
|240.28
|16764.29
|1165
|2005.10.25 17:00
|buy
|583
|0.50
|1.21009
|0.00000
|0.00000
|1166
|2005.10.25 18:00
|close
|583
|0.50
|1.20980
|0.00000
|0.00000
|-11.99
|16752.30
|1167
|2005.10.25 18:00
|sell
|584
|0.50
|1.20980
|0.00000
|0.00000
|1168
|2005.10.25 21:00
|close
|584
|0.50
|1.21079
|0.00000
|0.00000
|-40.88
|16711.42
|1169
|2005.10.25 21:00
|buy
|585
|0.50
|1.21079
|0.00000
|0.00000
|1170
|2005.10.25 22:00
|close
|585
|0.50
|1.20950
|0.00000
|0.00000
|-53.33
|16658.09
|1171
|2005.10.25 22:00
|sell
|586
|0.50
|1.20950
|0.00000
|0.00000
|1172
|2005.10.25 23:00
|close
|586
|0.50
|1.21069
|0.00000
|0.00000
|-49.15
|16608.94
|1173
|2005.10.25 23:00
|buy
|587
|0.50
|1.21069
|0.00000
|0.00000
|1174
|2005.10.26 02:00
|close
|587
|0.50
|1.21000
|0.00000
|0.00000
|-27.64
|16581.30
|1175
|2005.10.26 02:00
|sell
|588
|0.50
|1.21000
|0.00000
|0.00000
|1176
|2005.10.26 04:00
|close
|588
|0.50
|1.21059
|0.00000
|0.00000
|-24.37
|16556.93
|1177
|2005.10.26 04:00
|buy
|589
|0.50
|1.21059
|0.00000
|0.00000
|1178
|2005.10.26 07:00
|close
|589
|0.50
|1.20950
|0.00000
|0.00000
|-45.06
|16511.87
|1179
|2005.10.26 07:00
|sell
|590
|0.50
|1.20950
|0.00000
|0.00000
|1180
|2005.10.26 08:00
|close
|590
|0.50
|1.21069
|0.00000
|0.00000
|-49.15
|16462.72
|1181
|2005.10.26 08:00
|buy
|591
|0.50
|1.21069
|0.00000
|0.00000
|1182
|2005.10.26 10:00
|close
|591
|0.50
|1.20710
|0.00000
|0.00000
|-148.70
|16314.02
|1183
|2005.10.26 10:00
|sell
|592
|0.50
|1.20710
|0.00000
|0.00000
|1184
|2005.10.27 06:00
|close
|592
|0.50
|1.21149
|0.00000
|0.00000
|-189.66
|16124.35
|1185
|2005.10.27 06:00
|buy
|593
|0.50
|1.21149
|0.00000
|0.00000
|1186
|2005.10.27 08:00
|close
|593
|0.50
|1.20930
|0.00000
|0.00000
|-90.55
|16033.80
|1187
|2005.10.27 08:00
|sell
|594
|0.50
|1.20930
|0.00000
|0.00000
|1188
|2005.10.27 09:00
|close
|594
|0.50
|1.21069
|0.00000
|0.00000
|-57.41
|15976.39
|1189
|2005.10.27 09:00
|buy
|595
|0.50
|1.21069
|0.00000
|0.00000
|1190
|2005.10.28 18:00
|close
|595
|0.50
|1.20900
|0.00000
|0.00000
|-69.02
|15907.37
|1191
|2005.10.28 18:00
|sell
|596
|0.50
|1.20900
|0.00000
|0.00000
|1192
|2005.12.12 10:00
|close
|596
|0.50
|1.18699
|0.00000
|0.00000
|805.56
|16712.93
|1193
|2005.12.12 10:00
|buy
|597
|0.50
|1.18699
|0.00000
|0.00000
|1194
|2005.12.20 18:00
|close
|597
|0.50
|1.18580
|0.00000
|0.00000
|-43.22
|16669.71
|1195
|2005.12.20 18:00
|sell
|598
|0.50
|1.18580
|0.00000
|0.00000
|1196
|2005.12.21 11:00
|close
|598
|0.50
|1.18909
|0.00000
|0.00000
|-141.17
|16528.54
|1197
|2005.12.21 11:00
|buy
|599
|0.50
|1.18909
|0.00000
|0.00000
|1198
|2005.12.21 13:00
|close
|599
|0.50
|1.18710
|0.00000
|0.00000
|-83.82
|16444.72
|1199
|2005.12.21 13:00
|sell
|600
|0.50
|1.18710
|0.00000
|0.00000
|1200
|2005.12.22 18:00
|close
|600
|0.50
|1.18849
|0.00000
|0.00000
|-66.96
|16377.76
|1201
|2005.12.22 18:00
|buy
|601
|0.50
|1.18849
|0.00000
|0.00000
|1202
|2005.12.22 19:00
|close
|601
|0.50
|1.18670
|0.00000
|0.00000
|-75.42
|16302.34
|1203
|2005.12.22 19:00
|sell
|602
|0.50
|1.18670
|0.00000
|0.00000
|1204
|2005.12.28 09:00
|close
|602
|0.50
|1.19219
|0.00000
|0.00000
|-241.56
|16060.78
|1205
|2005.12.28 09:00
|buy
|603
|0.50
|1.19219
|0.00000
|0.00000
|1206
|2005.12.28 18:00
|close
|603
|0.50
|1.18760
|0.00000
|0.00000
|-193.25
|15867.53
|1207
|2005.12.28 18:00
|sell
|604
|0.50
|1.18760
|0.00000
|0.00000
|1208
|2005.12.30 06:00
|close
|604
|0.50
|1.18829
|0.00000
|0.00000
|-40.34
|15827.19
|1209
|2005.12.30 06:00
|buy
|605
|0.50
|1.18829
|0.00000
|0.00000
|1210
|2005.12.30 07:00
|close
|605
|0.50
|1.18750
|0.00000
|0.00000
|-33.26
|15793.93
|1211
|2005.12.30 07:00
|sell
|606
|0.50
|1.18750
|0.00000
|0.00000
|1212
|2005.12.30 08:00
|close
|606
|0.50
|1.18849
|0.00000
|0.00000
|-41.65
|15752.28
|1213
|2005.12.30 08:00
|buy
|607
|0.50
|1.18849
|0.00000
|0.00000
|1214
|2005.12.30 09:00
|close
|607
|0.50
|1.18620
|0.00000
|0.00000
|-96.53
|15655.75
|1215
|2005.12.30 09:00
|sell
|608
|0.50
|1.18620
|0.00000
|0.00000
|1216
|2006.01.03 06:00
|close
|608
|0.50
|1.18789
|0.00000
|0.00000
|-76.78
|15578.97
|1217
|2006.01.03 06:00
|buy
|609
|0.50
|1.18789
|0.00000
|0.00000
|1218
|2006.02.02 07:00
|close
|609
|0.50
|1.20420
|0.00000
|0.00000
|705.05
|16284.02
|1219
|2006.02.02 07:00
|sell
|610
|0.50
|1.20420
|0.00000
|0.00000
|1220
|2006.02.02 08:00
|close
|610
|0.50
|1.20559
|0.00000
|0.00000
|-57.65
|16226.37
|1221
|2006.02.02 08:00
|buy
|611
|0.50
|1.20559
|0.00000
|0.00000
|1222
|2006.02.02 15:00
|close
|611
|0.50
|1.20410
|0.00000
|0.00000
|-61.87
|16164.50
|1223
|2006.02.02 15:00
|sell
|612
|0.50
|1.20410
|0.00000
|0.00000
|1224
|2006.02.02 16:00
|close
|612
|0.50
|1.20549
|0.00000
|0.00000
|-57.65
|16106.85
|1225
|2006.02.02 16:00
|buy
|613
|0.50
|1.20549
|0.00000
|0.00000
|1226
|2006.02.03 15:00
|close
|613
|0.50
|1.20080
|0.00000
|0.00000
|-194.42
|15912.43
|1227
|2006.02.03 15:00
|sell
|614
|0.50
|1.20080
|0.00000
|0.00000
|1228
|2006.03.02 17:00
|close
|614
|0.50
|1.19859
|0.00000
|0.00000
|15.85
|15928.27
|1229
|2006.03.02 17:00
|buy
|615
|0.50
|1.19859
|0.00000
|0.00000
|1230
|2006.03.07 06:00
|close
|615
|0.50
|1.19570
|0.00000
|0.00000
|-118.24
|15810.03
|1231
|2006.03.07 06:00
|sell
|616
|0.50
|1.19570
|0.00000
|0.00000
|1232
|2006.03.14 01:00
|close
|616
|0.50
|1.19659
|0.00000
|0.00000
|-56.98
|15753.05
|1233
|2006.03.14 01:00
|buy
|617
|0.50
|1.19659
|0.00000
|0.00000
|1234
|2006.03.14 03:00
|close
|617
|0.50
|1.19630
|0.00000
|0.00000
|-12.12
|15740.93
|1235
|2006.03.14 03:00
|sell
|618
|0.50
|1.19630
|0.00000
|0.00000
|1236
|2006.03.14 04:00
|close
|618
|0.50
|1.19659
|0.00000
|0.00000
|-12.12
|15728.81
|1237
|2006.03.14 04:00
|buy
|619
|0.50
|1.19659
|0.00000
|0.00000
|1238
|2006.03.14 05:00
|close
|619
|0.50
|1.19640
|0.00000
|0.00000
|-7.94
|15720.87
|1239
|2006.03.14 05:00
|sell
|620
|0.50
|1.19640
|0.00000
|0.00000
|1240
|2006.03.14 06:00
|close
|620
|0.50
|1.19749
|0.00000
|0.00000
|-45.51
|15675.36
|1241
|2006.03.14 06:00
|buy
|621
|0.50
|1.19749
|0.00000
|0.00000
|1242
|2006.03.14 08:00
|close
|621
|0.50
|1.19630
|0.00000
|0.00000
|-49.74
|15625.62
|1243
|2006.03.14 08:00
|sell
|622
|0.50
|1.19630
|0.00000
|0.00000
|1244
|2006.03.14 09:00
|close
|622
|0.50
|1.19699
|0.00000
|0.00000
|-28.82
|15596.80
|1245
|2006.03.14 09:00
|buy
|623
|0.50
|1.19699
|0.00000
|0.00000
|1246
|2006.03.14 12:00
|close
|623
|0.50
|1.19540
|0.00000
|0.00000
|-66.50
|15530.30
|1247
|2006.03.14 12:00
|sell
|624
|0.50
|1.19540
|0.00000
|0.00000
|1248
|2006.03.14 16:00
|close
|624
|0.50
|1.19879
|0.00000
|0.00000
|-141.39
|15388.91
|1249
|2006.03.14 16:00
|buy
|625
|0.50
|1.19879
|0.00000
|0.00000
|1250
|2006.03.23 17:00
|close
|625
|0.50
|1.19790
|0.00000
|0.00000
|-27.58
|15361.33
|1251
|2006.03.23 17:00
|sell
|626
|0.50
|1.19790
|0.00000
|0.00000
|1252
|2006.03.24 17:00
|close
|626
|0.50
|1.20179
|0.00000
|0.00000
|-164.67
|15196.66
|1253
|2006.03.24 17:00
|buy
|627
|0.50
|1.20179
|0.00000
|0.00000
|1254
|2006.03.28 04:00
|close
|627
|0.50
|1.20060
|0.00000
|0.00000
|-47.82
|15148.84
|1255
|2006.03.28 04:00
|sell
|628
|0.50
|1.20060
|0.00000
|0.00000
|1256
|2006.03.28 08:00
|close
|628
|0.50
|1.20059
|0.00000
|0.00000
|0.42
|15149.26
|1257
|2006.03.28 08:00
|buy
|629
|0.50
|1.20059
|0.00000
|0.00000
|1258
|2006.03.28 22:00
|close
|629
|0.50
|1.20080
|0.00000
|0.00000
|8.74
|15158.00
|1259
|2006.03.28 22:00
|sell
|630
|0.50
|1.20080
|0.00000
|0.00000
|1260
|2006.03.28 23:00
|close
|630
|0.50
|1.20089
|0.00000
|0.00000
|-3.75
|15154.25
|1261
|2006.03.28 23:00
|buy
|631
|0.50
|1.20089
|0.00000
|0.00000
|1262
|2006.03.29 00:01
|close
|631
|0.50
|1.19980
|0.00000
|0.00000
|-44.55
|15109.70
|1263
|2006.03.29 00:01
|sell
|632
|0.50
|1.19980
|0.00000
|0.00000
|1264
|2006.03.29 01:00
|close
|632
|0.50
|1.20099
|0.00000
|0.00000
|-49.54
|15060.16
|1265
|2006.03.29 01:00
|buy
|633
|0.50
|1.20099
|0.00000
|0.00000
|1266
|2006.03.29 02:00
|close
|633
|0.50
|1.20050
|0.00000
|0.00000
|-20.41
|15039.75
|1267
|2006.03.29 02:00
|sell
|634
|0.50
|1.20050
|0.00000
|0.00000
|1268
|2006.03.29 08:00
|close
|634
|0.50
|1.20159
|0.00000
|0.00000
|-45.36
|14994.39
|1269
|2006.03.29 08:00
|buy
|635
|0.50
|1.20159
|0.00000
|0.00000
|1270
|2006.03.29 10:00
|close
|635
|0.50
|1.19870
|0.00000
|0.00000
|-120.55
|14873.84
|1271
|2006.03.29 10:00
|sell
|636
|0.50
|1.19870
|0.00000
|0.00000
|1272
|2006.03.29 13:00
|close
|636
|0.50
|1.20199
|0.00000
|0.00000
|-136.86
|14736.98
|1273
|2006.03.29 13:00
|buy
|637
|0.50
|1.20199
|0.00000
|0.00000
|1274
|2006.03.29 16:00
|close
|637
|0.50
|1.20020
|0.00000
|0.00000
|-74.57
|14662.41
|1275
|2006.03.29 16:00
|sell
|638
|0.50
|1.20020
|0.00000
|0.00000
|1276
|2006.03.29 18:00
|close
|638
|0.50
|1.20139
|0.00000
|0.00000
|-49.53
|14612.88
|1277
|2006.03.29 18:00
|buy
|639
|0.50
|1.20139
|0.00000
|0.00000
|1278
|2006.06.08 17:00
|close
|639
|0.50
|1.26370
|0.00000
|0.00000
|2528.89
|17141.77
|1279
|2006.06.08 17:00
|sell
|640
|0.50
|1.26370
|0.00000
|0.00000
|1280
|2006.06.08 18:00
|close
|640
|0.50
|1.26499
|0.00000
|0.00000
|-50.99
|17090.78
|1281
|2006.06.08 18:00
|buy
|641
|0.50
|1.26499
|0.00000
|0.00000
|1282
|2006.06.08 20:00
|close
|641
|0.50
|1.26450
|0.00000
|0.00000
|-19.38
|17071.40
|1283
|2006.06.08 20:00
|sell
|642
|0.50
|1.26450
|0.00000
|0.00000
|1284
|2006.06.08 22:00
|close
|642
|0.50
|1.26569
|0.00000
|0.00000
|-47.01
|17024.39
|1285
|2006.06.08 22:00
|buy
|643
|0.50
|1.26569
|0.00000
|0.00000
|1286
|2006.06.09 02:00
|close
|643
|0.50
|1.26420
|0.00000
|0.00000
|-58.06
|16966.33
|1287
|2006.06.09 02:00
|sell
|644
|0.50
|1.26420
|0.00000
|0.00000
|1288
|2006.06.09 09:00
|close
|644
|0.50
|1.26499
|0.00000
|0.00000
|-31.23
|16935.10
|1289
|2006.06.09 09:00
|buy
|645
|0.50
|1.26499
|0.00000
|0.00000
|1290
|2006.06.09 15:00
|close
|645
|0.50
|1.26070
|0.00000
|0.00000
|-170.14
|16764.96
|1291
|2006.06.09 15:00
|sell
|646
|0.50
|1.26070
|0.00000
|0.00000
|1292
|2006.06.09 16:00
|close
|646
|0.50
|1.26649
|0.00000
|0.00000
|-228.58
|16536.38
|1293
|2006.06.09 16:00
|buy
|647
|0.50
|1.26649
|0.00000
|0.00000
|1294
|2006.06.09 17:00
|close
|647
|0.50
|1.26440
|0.00000
|0.00000
|-82.65
|16453.73
|1295
|2006.06.09 17:00
|sell
|648
|0.50
|1.26440
|0.00000
|0.00000
|1296
|2006.06.15 16:00
|close
|648
|0.50
|1.26439
|0.00000
|0.00000
|-16.57
|16437.17
|1297
|2006.06.15 16:00
|buy
|649
|0.50
|1.26439
|0.00000
|0.00000
|1298
|2006.06.15 17:00
|close
|649
|0.50
|1.26260
|0.00000
|0.00000
|-70.89
|16366.28
|1299
|2006.06.15 17:00
|sell
|650
|0.50
|1.26260
|0.00000
|0.00000
|1300
|2006.06.16 02:00
|close
|650
|0.50
|1.26449
|0.00000
|0.00000
|-77.56
|16288.72
|1301
|2006.06.16 02:00
|buy
|651
|0.50
|1.26449
|0.00000
|0.00000
|1302
|2006.06.16 16:00
|close
|651
|0.50
|1.26220
|0.00000
|0.00000
|-90.71
|16198.01
|1303
|2006.06.16 16:00
|sell
|652
|0.50
|1.26220
|0.00000
|0.00000
|1304
|2006.06.16 17:00
|close
|652
|0.50
|1.26399
|0.00000
|0.00000
|-70.81
|16127.20
|1305
|2006.06.16 17:00
|buy
|653
|0.50
|1.26399
|0.00000
|0.00000
|1306
|2006.06.16 18:00
|close
|653
|0.50
|1.26240
|0.00000
|0.00000
|-62.98
|16064.22
|1307
|2006.06.16 18:00
|sell
|654
|0.50
|1.26240
|0.00000
|0.00000
|1308
|2006.06.16 20:00
|close
|654
|0.50
|1.26399
|0.00000
|0.00000
|-62.90
|16001.32
|1309
|2006.06.16 20:00
|buy
|655
|0.50
|1.26399
|0.00000
|0.00000
|1310
|2006.06.19 01:00
|close
|655
|0.50
|1.26330
|0.00000
|0.00000
|-26.44
|15974.88
|1311
|2006.06.19 01:00
|sell
|656
|0.50
|1.26330
|0.00000
|0.00000
|1312
|2006.06.19 02:00
|close
|656
|0.50
|1.26379
|0.00000
|0.00000
|-19.39
|15955.49
|1313
|2006.06.19 02:00
|buy
|657
|0.50
|1.26379
|0.00000
|0.00000
|1314
|2006.06.19 03:00
|close
|657
|0.50
|1.26130
|0.00000
|0.00000
|-98.71
|15856.78
|1315
|2006.06.19 03:00
|sell
|658
|0.50
|1.26130
|0.00000
|0.00000
|1316
|2006.06.21 12:00
|close
|658
|0.50
|1.26319
|0.00000
|0.00000
|-80.47
|15776.32
|1317
|2006.06.21 12:00
|buy
|659
|0.50
|1.26319
|0.00000
|0.00000
|1318
|2006.06.21 13:00
|close
|659
|0.50
|1.26250
|0.00000
|0.00000
|-27.33
|15748.99
|1319
|2006.06.21 13:00
|sell
|660
|0.50
|1.26250
|0.00000
|0.00000
|1320
|2006.06.21 15:00
|close
|660
|0.50
|1.26369
|0.00000
|0.00000
|-47.08
|15701.91
|1321
|2006.06.21 15:00
|buy
|661
|0.50
|1.26369
|0.00000
|0.00000
|1322
|2006.06.22 13:00
|close
|661
|0.50
|1.25950
|0.00000
|0.00000
|-163.73
|15538.18
|1323
|2006.06.22 13:00
|sell
|662
|0.50
|1.25950
|0.00000
|0.00000
|1324
|2006.06.29 21:00
|close
|662
|0.50
|1.26659
|0.00000
|0.00000
|-299.68
|15238.49
|1325
|2006.06.29 21:00
|buy
|663
|0.50
|1.26659
|0.00000
|0.00000
|1326
|2006.07.14 09:00
|close
|663
|0.50
|1.26590
|0.00000
|0.00000
|-14.20
|15224.29
|1327
|2006.07.14 09:00
|sell
|664
|0.50
|1.26590
|0.00000
|0.00000
|1328
|2006.07.14 10:00
|close
|664
|0.50
|1.26749
|0.00000
|0.00000
|-62.72
|15161.57
|1329
|2006.07.14 10:00
|buy
|665
|0.50
|1.26749
|0.00000
|0.00000
|1330
|2006.07.14 13:00
|close
|665
|0.50
|1.26680
|0.00000
|0.00000
|-27.23
|15134.34
|1331
|2006.07.14 13:00
|sell
|666
|0.50
|1.26680
|0.00000
|0.00000
|1332
|2006.07.21 10:00
|close
|666
|0.50
|1.26629
|0.00000
|0.00000
|0.35
|15134.69
|1333
|2006.07.21 10:00
|buy
|667
|0.50
|1.26629
|0.00000
|0.00000
|1334
|2006.07.24 04:00
|close
|667
|0.50
|1.26500
|0.00000
|0.00000
|-50.12
|15084.57
|1335
|2006.07.24 04:00
|sell
|668
|0.50
|1.26500
|0.00000
|0.00000
|1336
|2006.07.24 05:00
|close
|668
|0.50
|1.26579
|0.00000
|0.00000
|-31.21
|15053.36
|1337
|2006.07.24 05:00
|buy
|669
|0.50
|1.26579
|0.00000
|0.00000
|1338
|2006.07.24 08:00
|close
|669
|0.50
|1.26410
|0.00000
|0.00000
|-66.85
|14986.51
|1339
|2006.07.24 08:00
|sell
|670
|0.50
|1.26410
|0.00000
|0.00000
|1340
|2006.07.25 08:00
|close
|670
|0.50
|1.26579
|0.00000
|0.00000
|-69.59
|14916.92
|1341
|2006.07.25 08:00
|buy
|671
|0.50
|1.26579
|0.00000
|0.00000
|1342
|2006.07.25 10:00
|close
|671
|0.50
|1.26460
|0.00000
|0.00000
|-47.05
|14869.87
|1343
|2006.07.25 10:00
|sell
|672
|0.50
|1.26460
|0.00000
|0.00000
|1344
|2006.07.25 16:00
|close
|672
|0.50
|1.26639
|0.00000
|0.00000
|-70.67
|14799.20
|1345
|2006.07.25 16:00
|buy
|673
|0.50
|1.26639
|0.00000
|0.00000
|1346
|2006.07.25 17:00
|close
|673
|0.50
|1.26250
|0.00000
|0.00000
|-154.06
|14645.14
|1347
|2006.07.25 17:00
|sell
|674
|0.50
|1.26250
|0.00000
|0.00000
|1348
|2006.07.26 19:00
|close
|674
|0.50
|1.26569
|0.00000
|0.00000
|-128.85
|14516.30
|1349
|2006.07.26 19:00
|buy
|675
|0.50
|1.26569
|0.00000
|0.00000
|1350
|2006.08.14 23:00
|close
|675
|0.50
|1.27100
|0.00000
|0.00000
|225.42
|14741.72
|1351
|2006.08.14 23:00
|sell
|676
|0.50
|1.27100
|0.00000
|0.00000
|1352
|2006.08.15 00:01
|close
|676
|0.50
|1.27229
|0.00000
|0.00000
|-53.53
|14688.19
|1353
|2006.08.15 00:01
|buy
|677
|0.50
|1.27229
|0.00000
|0.00000
|1354
|2006.08.25 17:00
|close
|677
|0.50
|1.27490
|0.00000
|0.00000
|112.80
|14800.99
|1355
|2006.08.25 17:00
|sell
|678
|0.50
|1.27490
|0.00000
|0.00000
|1356
|2006.08.25 18:00
|close
|678
|0.50
|1.27679
|0.00000
|0.00000
|-74.01
|14726.98
|1357
|2006.08.25 18:00
|buy
|679
|0.50
|1.27679
|0.00000
|0.00000
|1358
|2006.09.07 13:00
|close
|679
|0.50
|1.27650
|0.00000
|0.00000
|-0.05
|14726.93
|1359
|2006.09.07 13:00
|sell
|680
|0.50
|1.27650
|0.00000
|0.00000
|1360
|2006.09.21 19:00
|close
|680
|0.50
|1.27759
|0.00000
|0.00000
|-82.25
|14644.68
|1361
|2006.09.21 19:00
|buy
|681
|0.50
|1.27759
|0.00000
|0.00000
|1362
|2006.09.25 17:00
|close
|681
|0.50
|1.27380
|0.00000
|0.00000
|-147.03
|14497.65
|1363
|2006.09.25 17:00
|sell
|682
|0.50
|1.27380
|0.00000
|0.00000
|1364
|2006.09.25 19:00
|close
|682
|0.50
|1.27549
|0.00000
|0.00000
|-66.25
|14431.40
|1365
|2006.09.25 19:00
|buy
|683
|0.50
|1.27549
|0.00000
|0.00000
|1366
|2006.09.25 23:00
|close
|683
|0.50
|1.27460
|0.00000
|0.00000
|-34.91
|14396.49
|1367
|2006.09.25 23:00
|sell
|684
|0.50
|1.27460
|0.00000
|0.00000
|1368
|2006.09.26 02:00
|close
|684
|0.50
|1.27569
|0.00000
|0.00000
|-45.55
|14350.95
|1369
|2006.09.26 02:00
|buy
|685
|0.50
|1.27569
|0.00000
|0.00000
|1370
|2006.09.26 07:00
|close
|685
|0.50
|1.27480
|0.00000
|0.00000
|-34.91
|14316.04
|1371
|2006.09.26 07:00
|sell
|686
|0.50
|1.27480
|0.00000
|0.00000
|1372
|2006.09.26 08:00
|close
|686
|0.50
|1.27579
|0.00000
|0.00000
|-38.80
|14277.24
|1373
|2006.09.26 08:00
|buy
|687
|0.50
|1.27579
|0.00000
|0.00000
|1374
|2006.09.26 09:00
|close
|687
|0.50
|1.27420
|0.00000
|0.00000
|-62.39
|14214.85
|1375
|2006.09.26 09:00
|sell
|688
|0.50
|1.27420
|0.00000
|0.00000
|1376
|2006.10.02 17:00
|close
|688
|0.50
|1.27489
|0.00000
|0.00000
|-44.02
|14170.82
|1377
|2006.10.02 17:00
|buy
|689
|0.50
|1.27489
|0.00000
|0.00000
|1378
|2006.10.02 23:00
|close
|689
|0.50
|1.27340
|0.00000
|0.00000
|-58.50
|14112.32
|1379
|2006.10.02 23:00
|sell
|690
|0.50
|1.27340
|0.00000
|0.00000
|1380
|2006.10.03 01:00
|close
|690
|0.50
|1.27399
|0.00000
|0.00000
|-25.99
|14086.33
|1381
|2006.10.03 01:00
|buy
|691
|0.50
|1.27399
|0.00000
|0.00000
|1382
|2006.10.03 11:00
|close
|691
|0.50
|1.27360
|0.00000
|0.00000
|-15.31
|14071.02
|1383
|2006.10.03 11:00
|sell
|692
|0.50
|1.27360
|0.00000
|0.00000
|1384
|2006.10.03 12:00
|close
|692
|0.50
|1.27459
|0.00000
|0.00000
|-38.84
|14032.18
|1385
|2006.10.03 12:00
|buy
|693
|0.50
|1.27459
|0.00000
|0.00000
|1386
|2006.10.03 14:00
|close
|693
|0.50
|1.27350
|0.00000
|0.00000
|-42.80
|13989.38
|1387
|2006.10.03 14:00
|sell
|694
|0.50
|1.27350
|0.00000
|0.00000
|1388
|2006.10.03 17:00
|close
|694
|0.50
|1.27399
|0.00000
|0.00000
|-19.23
|13970.15
|1389
|2006.10.03 17:00
|buy
|695
|0.50
|1.27399
|0.00000
|0.00000
|1390
|2006.10.03 18:00
|close
|695
|0.50
|1.27250
|0.00000
|0.00000
|-58.55
|13911.60
|1391
|2006.10.03 18:00
|sell
|696
|0.50
|1.27250
|0.00000
|0.00000
|1392
|2006.10.26 10:00
|close
|696
|0.50
|1.26539
|0.00000
|0.00000
|210.25
|14121.86
|1393
|2006.10.26 10:00
|buy
|697
|0.50
|1.26539
|0.00000
|0.00000
|1394
|2006.10.26 13:00
|close
|697
|0.50
|1.26500
|0.00000
|0.00000
|-15.42
|14106.44
|1395
|2006.10.26 13:00
|sell
|698
|0.50
|1.26500
|0.00000
|0.00000
|1396
|2006.10.26 14:00
|close
|698
|0.50
|1.26539
|0.00000
|0.00000
|-15.41
|14091.03
|1397
|2006.10.26 14:00
|buy
|699
|0.50
|1.26539
|0.00000
|0.00000
|1398
|2007.01.05 05:00
|close
|699
|0.50
|1.30720
|0.00000
|0.00000
|1660.99
|15752.02
|1399
|2007.01.05 05:00
|sell
|700
|0.50
|1.30720
|0.00000
|0.00000
|1400
|2007.01.05 07:01
|close
|700
|0.50
|1.30769
|0.00000
|0.00000
|-18.74
|15733.28
|1401
|2007.01.05 07:01
|buy
|701
|0.50
|1.30769
|0.00000
|0.00000
|1402
|2007.01.05 15:00
|close
|701
|0.50
|1.30030
|0.00000
|0.00000
|-284.17
|15449.11
|1403
|2007.01.05 15:00
|sell
|702
|0.50
|1.30030
|0.00000
|0.00000
|1404
|2007.01.23 13:00
|close
|702
|0.50
|1.30249
|0.00000
|0.00000
|-129.31
|15319.80
|1405
|2007.01.23 13:00
|buy
|703
|0.50
|1.30249
|0.00000
|0.00000
|1406
|2007.01.23 19:00
|close
|703
|0.50
|1.30190
|0.00000
|0.00000
|-22.66
|15297.14
|1407
|2007.01.23 19:00
|sell
|704
|0.50
|1.30190
|0.00000
|0.00000
|1408
|2007.01.23 22:00
|close
|704
|0.50
|1.30259
|0.00000
|0.00000
|-26.49
|15270.65
|1409
|2007.01.23 22:00
|buy
|705
|0.50
|1.30259
|0.00000
|0.00000
|1410
|2007.01.24 00:00
|close
|705
|0.50
|1.30200
|0.00000
|0.00000
|-21.79
|15248.86
|1411
|2007.01.24 00:00
|sell
|706
|0.50
|1.30200
|0.00000
|0.00000
|1412
|2007.01.24 02:00
|close
|706
|0.50
|1.30239
|0.00000
|0.00000
|-14.97
|15233.89
|1413
|2007.01.24 02:00
|buy
|707
|0.50
|1.30239
|0.00000
|0.00000
|1414
|2007.01.24 03:00
|close
|707
|0.50
|1.30210
|0.00000
|0.00000
|-11.14
|15222.75
|1415
|2007.01.24 03:00
|sell
|708
|0.50
|1.30210
|0.00000
|0.00000
|1416
|2007.01.24 04:00
|close
|708
|0.50
|1.30269
|0.00000
|0.00000
|-22.65
|15200.10
|1417
|2007.01.24 04:00
|buy
|709
|0.50
|1.30269
|0.00000
|0.00000
|1418
|2007.01.24 08:00
|close
|709
|0.50
|1.30180
|0.00000
|0.00000
|-34.18
|15165.92
|1419
|2007.01.24 08:00
|sell
|710
|0.50
|1.30180
|0.00000
|0.00000
|1420
|2007.01.31 19:00
|close
|710
|0.50
|1.30079
|0.00000
|0.00000
|19.03
|15184.94
|1421
|2007.01.31 19:00
|buy
|711
|0.50
|1.30079
|0.00000
|0.00000
|1422
|2007.02.02 16:00
|close
|711
|0.50
|1.29820
|0.00000
|0.00000
|-96.27
|15088.67
|1423
|2007.02.02 16:00
|sell
|712
|0.50
|1.29820
|0.00000
|0.00000
|1424
|2007.02.07 17:00
|close
|712
|0.50
|1.30139
|0.00000
|0.00000
|-131.04
|14957.63
|1425
|2007.02.07 17:00
|buy
|713
|0.50
|1.30139
|0.00000
|0.00000
|1426
|2007.02.08 10:00
|close
|713
|0.50
|1.29880
|0.00000
|0.00000
|-97.10
|14860.53
|1427
|2007.02.08 10:00
|sell
|714
|0.50
|1.29880
|0.00000
|0.00000
|1428
|2007.02.08 16:00
|close
|714
|0.50
|1.30149
|0.00000
|0.00000
|-103.34
|14757.19
|1429
|2007.02.08 16:00
|buy
|715
|0.50
|1.30149
|0.00000
|0.00000
|1430
|2007.02.09 12:00
|close
|715
|0.50
|1.29990
|0.00000
|0.00000
|-60.29
|14696.90
|1431
|2007.02.09 12:00
|sell
|716
|0.50
|1.29990
|0.00000
|0.00000
|1432
|2007.02.09 14:00
|close
|716
|0.50
|1.30049
|0.00000
|0.00000
|-22.68
|14674.22
|1433
|2007.02.09 14:00
|buy
|717
|0.50
|1.30049
|0.00000
|0.00000
|1434
|2007.02.09 15:00
|close
|717
|0.50
|1.29960
|0.00000
|0.00000
|-34.24
|14639.98
|1435
|2007.02.09 15:00
|sell
|718
|0.50
|1.29960
|0.00000
|0.00000
|1436
|2007.02.09 19:00
|close
|718
|0.50
|1.30039
|0.00000
|0.00000
|-30.38
|14609.60
|1437
|2007.02.09 19:00
|buy
|719
|0.50
|1.30039
|0.00000
|0.00000
|1438
|2007.02.12 11:00
|close
|719
|0.50
|1.29800
|0.00000
|0.00000
|-91.19
|14518.41
|1439
|2007.02.12 11:00
|sell
|720
|0.50
|1.29800
|0.00000
|0.00000
|1440
|2007.02.13 13:00
|close
|720
|0.50
|1.30039
|0.00000
|0.00000
|-94.73
|14423.68
|1441
|2007.02.13 13:00
|buy
|721
|0.50
|1.30039
|0.00000
|0.00000
|1442
|2007.05.18 13:00
|close
|721
|0.50
|1.34710
|0.00000
|0.00000
|1817.24
|16240.92
|1443
|2007.05.18 13:00
|sell
|722
|0.50
|1.34710
|0.00000
|0.00000
|1444
|2007.05.18 15:00
|close
|722
|0.50
|1.34799
|0.00000
|0.00000
|-33.01
|16207.91
|1445
|2007.05.18 15:00
|buy
|723
|0.50
|1.34799
|0.00000
|0.00000
|1446
|2007.05.21 13:00
|close
|723
|0.50
|1.34460
|0.00000
|0.00000
|-125.19
|16082.72
|1447
|2007.05.21 13:00
|sell
|724
|0.50
|1.34460
|0.00000
|0.00000
|1448
|2007.05.23 14:00
|close
|724
|0.50
|1.34869
|0.00000
|0.00000
|-157.29
|15925.44
|1449
|2007.05.23 14:00
|buy
|725
|0.50
|1.34869
|0.00000
|0.00000
|1450
|2007.05.23 19:00
|close
|725
|0.50
|1.34710
|0.00000
|0.00000
|-59.02
|15866.42
|1451
|2007.05.23 19:00
|sell
|726
|0.50
|1.34710
|0.00000
|0.00000
|1452
|2007.05.29 11:00
|close
|726
|0.50
|1.34789
|0.00000
|0.00000
|-46.27
|15820.14
|1453
|2007.05.29 11:00
|buy
|727
|0.50
|1.34789
|0.00000
|0.00000
|1454
|2007.05.29 20:00
|close
|727
|0.50
|1.34450
|0.00000
|0.00000
|-126.07
|15694.07
|1455
|2007.05.29 20:00
|sell
|728
|0.50
|1.34450
|0.00000
|0.00000
|1456
|2007.06.04 14:00
|close
|728
|0.50
|1.34729
|0.00000
|0.00000
|-120.51
|15573.57
|1457
|2007.06.04 14:00
|buy
|729
|0.50
|1.34729
|0.00000
|0.00000
|1458
|2007.06.07 13:00
|close
|729
|0.50
|1.34700
|0.00000
|0.00000
|-6.41
|15567.16
|1459
|2007.06.07 13:00
|sell
|730
|0.50
|1.34700
|0.00000
|0.00000
|1460
|2007.06.07 14:00
|close
|730
|0.50
|1.34729
|0.00000
|0.00000
|-10.76
|15556.40
|1461
|2007.06.07 14:00
|buy
|731
|0.50
|1.34729
|0.00000
|0.00000
|1462
|2007.06.07 15:00
|close
|731
|0.50
|1.34650
|0.00000
|0.00000
|-29.34
|15527.06
|1463
|2007.06.07 15:00
|sell
|732
|0.50
|1.34650
|0.00000
|0.00000
|1464
|2007.06.07 16:00
|close
|732
|0.50
|1.34749
|0.00000
|0.00000
|-36.73
|15490.33
|1465
|2007.06.07 16:00
|buy
|733
|0.50
|1.34749
|0.00000
|0.00000
|1466
|2007.06.07 17:00
|close
|733
|0.50
|1.34590
|0.00000
|0.00000
|-59.07
|15431.26
|1467
|2007.06.07 17:00
|sell
|734
|0.50
|1.34590
|0.00000
|0.00000
|1468
|2007.06.19 08:00
|close
|734
|0.50
|1.34349
|0.00000
|0.00000
|61.41
|15492.67
|1469
|2007.06.19 08:00
|buy
|735
|0.50
|1.34349
|0.00000
|0.00000
|1470
|2007.06.19 09:00
|close
|735
|0.50
|1.34250
|0.00000
|0.00000
|-36.87
|15455.80
|1471
|2007.06.19 09:00
|sell
|736
|0.50
|1.34250
|0.00000
|0.00000
|1472
|2007.06.22 14:00
|close
|736
|0.50
|1.34349
|0.00000
|0.00000
|-50.98
|15404.83
|1473
|2007.06.22 14:00
|buy
|737
|0.50
|1.34349
|0.00000
|0.00000
|1474
|2007.06.22 17:00
|close
|737
|0.50
|1.34260
|0.00000
|0.00000
|-33.14
|15371.69
|1475
|2007.06.22 17:00
|sell
|738
|0.50
|1.34260
|0.00000
|0.00000
|1476
|2007.06.22 18:00
|close
|738
|0.50
|1.34359
|0.00000
|0.00000
|-36.84
|15334.85
|1477
|2007.06.22 18:00
|buy
|739
|0.50
|1.34359
|0.00000
|0.00000
|1478
|2007.06.27 09:00
|close
|739
|0.50
|1.34290
|0.00000
|0.00000
|-23.08
|15311.77
|1479
|2007.06.27 09:00
|sell
|740
|0.50
|1.34290
|0.00000
|0.00000
|1480
|2007.06.27 13:00
|close
|740
|0.50
|1.34409
|0.00000
|0.00000
|-44.27
|15267.50
|1481
|2007.06.27 13:00
|buy
|741
|0.50
|1.34409
|0.00000
|0.00000
|1482
|2007.06.27 14:01
|close
|741
|0.50
|1.34350
|0.00000
|0.00000
|-21.96
|15245.54
|1483
|2007.06.27 14:01
|sell
|742
|0.50
|1.34350
|0.00000
|0.00000
|1484
|2007.06.27 15:00
|close
|742
|0.50
|1.34349
|0.00000
|0.00000
|0.37
|15245.91
|1485
|2007.06.27 15:00
|buy
|743
|0.50
|1.34349
|0.00000
|0.00000
|1486
|2007.06.27 17:00
|close
|743
|0.50
|1.34290
|0.00000
|0.00000
|-21.97
|15223.94
|1487
|2007.06.27 17:00
|sell
|744
|0.50
|1.34290
|0.00000
|0.00000
|1488
|2007.06.27 19:00
|close
|744
|0.50
|1.34429
|0.00000
|0.00000
|-51.70
|15172.24
|1489
|2007.06.27 19:00
|buy
|745
|0.50
|1.34429
|0.00000
|0.00000
|1490
|2007.06.28 21:00
|close
|745
|0.50
|1.34310
|0.00000
|0.00000
|-41.69
|15130.55
|1491
|2007.06.28 21:00
|sell
|746
|0.50
|1.34310
|0.00000
|0.00000
|1492
|2007.06.28 23:00
|close
|746
|0.50
|1.34499
|0.00000
|0.00000
|-70.26
|15060.29
|1493
|2007.06.28 23:00
|buy
|747
|0.50
|1.34499
|0.00000
|0.00000
|1494
|2007.06.29 04:01
|close
|747
|0.50
|1.34340
|0.00000
|0.00000
|-58.31
|15001.98
|1495
|2007.06.29 04:01
|sell
|748
|0.50
|1.34340
|0.00000
|0.00000
|1496
|2007.06.29 06:00
|close
|748
|0.50
|1.34359
|0.00000
|0.00000
|-7.07
|14994.91
|1497
|2007.06.29 06:00
|buy
|749
|0.50
|1.34359
|0.00000
|0.00000
|1498
|2007.08.10 04:00
|close
|749
|0.50
|1.36570
|0.00000
|0.00000
|846.01
|15840.92
|1499
|2007.08.10 04:00
|sell
|750
|0.50
|1.36570
|0.00000
|0.00000
|1500
|2007.08.10 05:00
|close
|750
|0.50
|1.36629
|0.00000
|0.00000
|-21.59
|15819.33
|1501
|2007.08.10 05:00
|buy
|751
|0.50
|1.36629
|0.00000
|0.00000
|1502
|2007.08.10 07:01
|close
|751
|0.50
|1.36580
|0.00000
|0.00000
|-17.94
|15801.39
|1503
|2007.08.10 07:01
|sell
|752
|0.50
|1.36580
|0.00000
|0.00000
|1504
|2007.08.10 08:00
|close
|752
|0.50
|1.36639
|0.00000
|0.00000
|-21.59
|15779.80
|1505
|2007.08.10 08:00
|buy
|753
|0.50
|1.36639
|0.00000
|0.00000
|1506
|2007.08.10 13:00
|close
|753
|0.50
|1.36560
|0.00000
|0.00000
|-28.93
|15750.87
|1507
|2007.08.10 13:00
|sell
|754
|0.50
|1.36560
|0.00000
|0.00000
|1508
|2007.08.10 15:00
|close
|754
|0.50
|1.36759
|0.00000
|0.00000
|-72.76
|15678.11
|1509
|2007.08.10 15:00
|buy
|755
|0.50
|1.36759
|0.00000
|0.00000
|1510
|2007.08.13 11:00
|close
|755
|0.50
|1.36550
|0.00000
|0.00000
|-75.66
|15602.45
|1511
|2007.08.13 11:00
|sell
|756
|0.50
|1.36550
|0.00000
|0.00000
|1512
|2007.08.24 14:00
|close
|756
|0.50
|1.36169
|0.00000
|0.00000
|103.14
|15705.59
|1513
|2007.08.24 14:00
|buy
|757
|0.50
|1.36169
|0.00000
|0.00000
|1514
|2007.08.28 22:00
|close
|757
|0.50
|1.36070
|0.00000
|0.00000
|-34.64
|15670.95
|1515
|2007.08.28 22:00
|sell
|758
|0.50
|1.36070
|0.00000
|0.00000
|1516
|2007.08.29 13:00
|close
|758
|0.50
|1.36289
|0.00000
|0.00000
|-83.17
|15587.78
|1517
|2007.08.29 13:00
|buy
|759
|0.50
|1.36289
|0.00000
|0.00000
|1518
|2007.08.30 12:00
|close
|759
|0.50
|1.36060
|0.00000
|0.00000
|-81.54
|15506.24
|1519
|2007.08.30 12:00
|sell
|760
|0.50
|1.36060
|0.00000
|0.00000
|1520
|2007.08.30 13:00
|close
|760
|0.50
|1.36119
|0.00000
|0.00000
|-21.67
|15484.57
|1521
|2007.08.30 13:00
|buy
|761
|0.50
|1.36119
|0.00000
|0.00000
|1522
|2007.09.03 17:00
|close
|761
|0.50
|1.36110
|0.00000
|0.00000
|-1.57
|15483.00
|1523
|2007.09.03 17:00
|sell
|762
|0.50
|1.36110
|0.00000
|0.00000
|1524
|2007.09.03 19:00
|close
|762
|0.50
|1.36239
|0.00000
|0.00000
|-47.34
|15435.66
|1525
|2007.09.03 19:00
|buy
|763
|0.50
|1.36239
|0.00000
|0.00000
|1526
|2007.09.04 01:00
|close
|763
|0.50
|1.36120
|0.00000
|0.00000
|-42.84
|15392.82
|1527
|2007.09.04 01:00
|sell
|764
|0.50
|1.36120
|0.00000
|0.00000
|1528
|2007.09.04 04:00
|close
|764
|0.50
|1.36189
|0.00000
|0.00000
|-25.33
|15367.49
|1529
|2007.09.04 04:00
|buy
|765
|0.50
|1.36189
|0.00000
|0.00000
|1530
|2007.09.04 05:01
|close
|765
|0.50
|1.36120
|0.00000
|0.00000
|-25.35
|15342.14
|1531
|2007.09.04 05:01
|sell
|766
|0.50
|1.36120
|0.00000
|0.00000
|1532
|2007.09.04 08:00
|close
|766
|0.50
|1.36249
|0.00000
|0.00000
|-47.34
|15294.80
|1533
|2007.09.04 08:00
|buy
|767
|0.50
|1.36249
|0.00000
|0.00000
|1534
|2007.09.04 09:00
|close
|767
|0.50
|1.36150
|0.00000
|0.00000
|-36.36
|15258.44
|1535
|2007.09.04 09:00
|sell
|768
|0.50
|1.36150
|0.00000
|0.00000
|1536
|2007.09.05 01:00
|close
|768
|0.50
|1.36179
|0.00000
|0.00000
|-13.48
|15244.96
|1537
|2007.09.05 01:00
|buy
|769
|0.50
|1.36179
|0.00000
|0.00000
|1538
|2007.09.05 07:00
|close
|769
|0.50
|1.35880
|0.00000
|0.00000
|-110.02
|15134.94
|1539
|2007.09.05 07:00
|sell
|770
|0.50
|1.35880
|0.00000
|0.00000
|1540
|2007.09.05 17:00
|close
|770
|0.50
|1.36499
|0.00000
|0.00000
|-226.74
|14908.20
|1541
|2007.09.05 17:00
|buy
|771
|0.50
|1.36499
|0.00000
|0.00000
|1542
|2007.12.14 11:00
|close
|771
|0.50
|1.45460
|0.00000
|0.00000
|3168.97
|18077.17
|1543
|2007.12.14 11:00
|sell
|772
|0.50
|1.45460
|0.00000
|0.00000
|1544
|2007.12.27 15:00
|close
|772
|0.50
|1.45689
|0.00000
|0.00000
|-115.35
|17961.83
|1545
|2007.12.27 15:00
|buy
|773
|0.50
|1.45689
|0.00000
|0.00000
|1546
|2008.01.17 10:00
|close
|773
|0.50
|1.46130
|0.00000
|0.00000
|169.16
|18130.99
|1547
|2008.01.17 10:00
|sell
|774
|0.50
|1.46130
|0.00000
|0.00000
|1548
|2008.01.17 13:00
|close
|774
|0.50
|1.46509
|0.00000
|0.00000
|-129.34
|18001.65
|1549
|2008.01.17 13:00
|buy
|775
|0.50
|1.46509
|0.00000
|0.00000
|1550
|2008.01.18 11:00
|close
|775
|0.50
|1.46130
|0.00000
|0.00000
|-128.81
|17872.84
|1551
|2008.01.18 11:00
|sell
|776
|0.50
|1.46130
|0.00000
|0.00000
|1552
|2008.01.18 13:00
|close
|776
|0.50
|1.46499
|0.00000
|0.00000
|-125.94
|17746.90
|1553
|2008.01.18 13:00
|buy
|777
|0.50
|1.46499
|0.00000
|0.00000
|1554
|2008.01.18 18:00
|close
|777
|0.50
|1.46150
|0.00000
|0.00000
|-119.40
|17627.50
|1555
|2008.01.18 18:00
|sell
|778
|0.50
|1.46150
|0.00000
|0.00000
|1556
|2008.01.18 19:00
|close
|778
|0.50
|1.46259
|0.00000
|0.00000
|-37.26
|17590.24
|1557
|2008.01.18 19:00
|buy
|779
|0.50
|1.46259
|0.00000
|0.00000
|1558
|2008.01.18 20:00
|close
|779
|0.50
|1.46230
|0.00000
|0.00000
|-9.92
|17580.32
|1559
|2008.01.18 20:00
|sell
|780
|0.50
|1.46230
|0.00000
|0.00000
|1560
|2008.01.22 17:00
|close
|780
|0.50
|1.46129
|0.00000
|0.00000
|28.91
|17609.22
|1561
|2008.01.22 17:00
|buy
|781
|0.50
|1.46129
|0.00000
|0.00000
|1562
|2008.01.22 18:00
|close
|781
|0.50
|1.46060
|0.00000
|0.00000
|-23.62
|17585.60
|1563
|2008.01.22 18:00
|sell
|782
|0.50
|1.46060
|0.00000
|0.00000
|1564
|2008.01.22 20:00
|close
|782
|0.50
|1.46169
|0.00000
|0.00000
|-37.29
|17548.31
|1565
|2008.01.22 20:00
|buy
|783
|0.50
|1.46169
|0.00000
|0.00000
|1566
|2008.01.22 21:00
|close
|783
|0.50
|1.46110
|0.00000
|0.00000
|-20.19
|17528.12
|1567
|2008.01.22 21:00
|sell
|784
|0.50
|1.46110
|0.00000
|0.00000
|1568
|2008.01.22 22:00
|close
|784
|0.50
|1.46179
|0.00000
|0.00000
|-23.60
|17504.52
|1569
|2008.01.22 22:00
|buy
|785
|0.50
|1.46179
|0.00000
|0.00000
|1570
|2008.01.23 09:00
|close
|785
|0.50
|1.46010
|0.00000
|0.00000
|-57.00
|17447.52
|1571
|2008.01.23 09:00
|sell
|786
|0.50
|1.46010
|0.00000
|0.00000
|1572
|2008.01.23 10:00
|close
|786
|0.50
|1.46159
|0.00000
|0.00000
|-50.97
|17396.55
|1573
|2008.01.23 10:00
|buy
|787
|0.50
|1.46159
|0.00000
|0.00000
|1574
|2008.01.23 11:00
|close
|787
|0.50
|1.45970
|0.00000
|0.00000
|-64.74
|17331.81
|1575
|2008.01.23 11:00
|sell
|788
|0.50
|1.45970
|0.00000
|0.00000
|1576
|2008.01.23 22:00
|close
|788
|0.50
|1.46349
|0.00000
|0.00000
|-129.48
|17202.33
|1577
|2008.01.23 22:00
|buy
|789
|0.50
|1.46349
|0.00000
|0.00000
|1578
|2008.01.24 02:00
|close
|789
|0.50
|1.45990
|0.00000
|0.00000
|-120.34
|17081.99
|1579
|2008.01.24 02:00
|sell
|790
|0.50
|1.45990
|0.00000
|0.00000
|1580
|2008.01.24 03:00
|close
|790
|0.50
|1.46149
|0.00000
|0.00000
|-54.40
|17027.59
|1581
|2008.01.24 03:00
|buy
|791
|0.50
|1.46149
|0.00000
|0.00000
|1582
|2008.01.24 09:00
|close
|791
|0.50
|1.45930
|0.00000
|0.00000
|-75.04
|16952.55
|1583
|2008.01.24 09:00
|sell
|792
|0.50
|1.45930
|0.00000
|0.00000
|1584
|2008.01.24 10:00
|close
|792
|0.50
|1.46169
|0.00000
|0.00000
|-81.75
|16870.80
|1585
|2008.01.24 10:00
|buy
|793
|0.50
|1.46169
|0.00000
|0.00000
|1586
|2008.02.05 16:00
|close
|793
|0.50
|1.46490
|0.00000
|0.00000
|118.26
|16989.06
|1587
|2008.02.05 16:00
|sell
|794
|0.50
|1.46490
|0.00000
|0.00000
|1588
|2008.02.14 20:00
|close
|794
|0.50
|1.46379
|0.00000
|0.00000
|6.82
|16995.88
|1589
|2008.02.14 20:00
|buy
|795
|0.50
|1.46379
|0.00000
|0.00000
|1590
|2008.02.14 21:00
|close
|795
|0.50
|1.46320
|0.00000
|0.00000
|-20.16
|16975.72
|1591
|2008.02.14 21:00
|sell
|796
|0.50
|1.46320
|0.00000
|0.00000
|1592
|2008.02.14 23:00
|close
|796
|0.50
|1.46419
|0.00000
|0.00000
|-33.81
|16941.91
|1593
|2008.02.14 23:00
|buy
|797
|0.50
|1.46419
|0.00000
|0.00000
|1594
|2008.02.15 02:00
|close
|797
|0.50
|1.46320
|0.00000
|0.00000
|-32.96
|16908.95
|1595
|2008.02.15 02:00
|sell
|798
|0.50
|1.46320
|0.00000
|0.00000
|1596
|2008.02.15 06:00
|close
|798
|0.50
|1.46399
|0.00000
|0.00000
|-26.98
|16881.97
|1597
|2008.02.15 06:00
|buy
|799
|0.50
|1.46399
|0.00000
|0.00000
|1598
|2008.02.18 11:00
|close
|799
|0.50
|1.46330
|0.00000
|0.00000
|-22.71
|16859.26
|1599
|2008.02.18 11:00
|sell
|800
|0.50
|1.46330
|0.00000
|0.00000
|1600
|2008.02.18 14:00
|close
|800
|0.50
|1.46419
|0.00000
|0.00000
|-30.39
|16828.87
|1601
|2008.02.18 14:00
|buy
|801
|0.50
|1.46419
|0.00000
|0.00000
|1602
|2008.02.18 15:00
|close
|801
|0.50
|1.46380
|0.00000
|0.00000
|-13.32
|16815.55
|1603
|2008.02.18 15:00
|sell
|802
|0.50
|1.46380
|0.00000
|0.00000
|1604
|2008.02.18 16:00
|close
|802
|0.50
|1.46469
|0.00000
|0.00000
|-30.38
|16785.17
|1605
|2008.02.18 16:00
|buy
|803
|0.50
|1.46469
|0.00000
|0.00000
|1606
|2008.02.20 14:00
|close
|803
|0.50
|1.46450
|0.00000
|0.00000
|-4.75
|16780.42
|1607
|2008.02.20 14:00
|sell
|804
|0.50
|1.46450
|0.00000
|0.00000
|1608
|2008.02.20 16:00
|close
|804
|0.50
|1.46549
|0.00000
|0.00000
|-33.78
|16746.64
|1609
|2008.02.20 16:00
|buy
|805
|0.50
|1.46549
|0.00000
|0.00000
|1610
|2008.04.29 10:00
|close
|805
|0.50
|1.55800
|0.00000
|0.00000
|3028.90
|19775.54
|1611
|2008.04.29 10:00
|sell
|806
|0.50
|1.55800
|0.00000
|0.00000
|1612
|2008.04.29 16:00
|close
|806
|0.50
|1.55909
|0.00000
|0.00000
|-34.96
|19740.58
|1613
|2008.04.29 16:00
|buy
|807
|0.50
|1.55909
|0.00000
|0.00000
|1614
|2008.04.29 20:03
|close
|807
|0.50
|1.55730
|0.00000
|0.00000
|-57.47
|19683.11
|1615
|2008.04.29 20:03
|sell
|808
|0.50
|1.55730
|0.00000
|0.00000
|1616
|2008.04.30 07:00
|close
|808
|0.50
|1.55829
|0.00000
|0.00000
|-34.60
|19648.51
|1617
|2008.04.30 07:00
|buy
|809
|0.50
|1.55829
|0.00000
|0.00000
|1618
|2008.04.30 10:00
|close
|809
|0.50
|1.55690
|0.00000
|0.00000
|-44.64
|19603.87
|1619
|2008.04.30 10:00
|sell
|810
|0.50
|1.55690
|0.00000
|0.00000
|1620
|2008.04.30 21:00
|close
|810
|0.50
|1.56389
|0.00000
|0.00000
|-223.48
|19380.39
|1621
|2008.04.30 21:00
|buy
|811
|0.50
|1.56389
|0.00000
|0.00000
|1622
|2008.05.01 10:00
|close
|811
|0.50
|1.55370
|0.00000
|0.00000
|-325.32
|19055.07
|1623
|2008.05.01 10:00
|sell
|812
|0.50
|1.55370
|0.00000
|0.00000
|1624
|2008.05.12 19:00
|close
|812
|0.50
|1.55509
|0.00000
|0.00000
|-70.14
|18984.93
|1625
|2008.05.12 19:00
|buy
|813
|0.50
|1.55509
|0.00000
|0.00000
|1626
|2008.05.12 21:00
|close
|813
|0.50
|1.55400
|0.00000
|0.00000
|-35.07
|18949.86
|1627
|2008.05.12 21:00
|sell
|814
|0.50
|1.55400
|0.00000
|0.00000
|1628
|2008.05.12 23:00
|close
|814
|0.50
|1.55519
|0.00000
|0.00000
|-38.26
|18911.60
|1629
|2008.05.12 23:00
|buy
|815
|0.50
|1.55519
|0.00000
|0.00000
|1630
|2008.05.13 00:00
|close
|815
|0.50
|1.55400
|0.00000
|0.00000
|-37.42
|18874.18
|1631
|2008.05.13 00:00
|sell
|816
|0.50
|1.55400
|0.00000
|0.00000
|1632
|2008.05.13 08:00
|close
|816
|0.50
|1.55509
|0.00000
|0.00000
|-35.05
|18839.13
|1633
|2008.05.13 08:00
|buy
|817
|0.50
|1.55509
|0.00000
|0.00000
|1634
|2008.05.13 09:00
|close
|817
|0.50
|1.55250
|0.00000
|0.00000
|-83.41
|18755.72
|1635
|2008.05.13 09:00
|sell
|818
|0.50
|1.55250
|0.00000
|0.00000
|1636
|2008.05.15 09:00
|close
|818
|0.50
|1.55449
|0.00000
|0.00000
|-75.32
|18680.40
|1637
|2008.05.15 09:00
|buy
|819
|0.50
|1.55449
|0.00000
|0.00000
|1638
|2008.05.15 10:00
|close
|819
|0.50
|1.55230
|0.00000
|0.00000
|-70.54
|18609.86
|1639
|2008.05.15 10:00
|sell
|820
|0.50
|1.55230
|0.00000
|0.00000
|1640
|2008.05.16 17:00
|close
|820
|0.50
|1.55509
|0.00000
|0.00000
|-92.54
|18517.33
|1641
|2008.05.16 17:00
|buy
|821
|0.50
|1.55509
|0.00000
|0.00000
|1642
|2008.05.19 17:00
|close
|821
|0.50
|1.55120
|0.00000
|0.00000
|-124.52
|18392.81
|1643
|2008.05.19 17:00
|sell
|822
|0.50
|1.55120
|0.00000
|0.00000
|1644
|2008.05.20 05:00
|close
|822
|0.50
|1.55399
|0.00000
|0.00000
|-92.60
|18300.21
|1645
|2008.05.20 05:00
|buy
|823
|0.50
|1.55399
|0.00000
|0.00000
|1646
|2008.05.20 06:00
|close
|823
|0.50
|1.55300
|0.00000
|0.00000
|-31.87
|18268.34
|1647
|2008.05.20 06:00
|sell
|824
|0.50
|1.55300
|0.00000
|0.00000
|1648
|2008.05.20 08:00
|close
|824
|0.50
|1.55359
|0.00000
|0.00000
|-18.99
|18249.35
|1649
|2008.05.20 08:00
|buy
|825
|0.50
|1.55359
|0.00000
|0.00000
|1650
|2008.05.29 09:00
|close
|825
|0.50
|1.55820
|0.00000
|0.00000
|157.50
|18406.85
|1651
|2008.05.29 09:00
|sell
|826
|0.50
|1.55820
|0.00000
|0.00000
|1652
|2008.06.03 10:00
|close
|826
|0.50
|1.55869
|0.00000
|0.00000
|-24.20
|18382.65
|1653
|2008.06.03 10:00
|buy
|827
|0.50
|1.55869
|0.00000
|0.00000
|1654
|2008.06.03 16:00
|close
|827
|0.50
|1.54520
|0.00000
|0.00000
|-436.51
|17946.14
|1655
|2008.06.03 16:00
|sell
|828
|0.50
|1.54520
|0.00000
|0.00000
|1656
|2008.06.05 19:00
|close
|828
|0.50
|1.55719
|0.00000
|0.00000
|-396.30
|17549.84
|1657
|2008.06.05 19:00
|buy
|829
|0.50
|1.55719
|0.00000
|0.00000
|1658
|2008.06.10 05:01
|close
|829
|0.50
|1.55770
|0.00000
|0.00000
|18.98
|17568.82
|1659
|2008.06.10 05:01
|sell
|830
|0.50
|1.55770
|0.00000
|0.00000
|1660
|2008.06.10 06:00
|close
|830
|0.50
|1.55839
|0.00000
|0.00000
|-22.14
|17546.68
|1661
|2008.06.10 06:00
|buy
|831
|0.50
|1.55839
|0.00000
|0.00000
|1662
|2008.06.10 10:00
|close
|831
|0.50
|1.55720
|0.00000
|0.00000
|-38.21
|17508.47
|1663
|2008.06.10 10:00
|sell
|832
|0.50
|1.55720
|0.00000
|0.00000
|1664
|2008.06.19 03:00
|close
|832
|0.50
|1.55709
|0.00000
|0.00000
|-27.57
|17480.89
|1665
|2008.06.19 03:00
|buy
|833
|0.50
|1.55709
|0.00000
|0.00000
|1666
|2008.06.19 10:00
|close
|833
|0.50
|1.55350
|0.00000
|0.00000
|-115.55
|17365.34
|1667
|2008.06.19 10:00
|sell
|834
|0.50
|1.55350
|0.00000
|0.00000
|1668
|2008.06.20 10:00
|close
|834
|0.50
|1.55609
|0.00000
|0.00000
|-86.05
|17279.30
|1669
|2008.06.20 10:00
|buy
|835
|0.50
|1.55609
|0.00000
|0.00000
|1670
|2008.06.23 11:01
|close
|835
|0.50
|1.55200
|0.00000
|0.00000
|-130.90
|17148.40
|1671
|2008.06.23 11:01
|sell
|836
|0.50
|1.55200
|0.00000
|0.00000
|1672
|2008.06.24 10:00
|close
|836
|0.50
|1.55719
|0.00000
|0.00000
|-169.48
|16978.92
|1673
|2008.06.24 10:00
|buy
|837
|0.50
|1.55719
|0.00000
|0.00000
|1674
|2008.07.23 17:00
|close
|837
|0.50
|1.56950
|0.00000
|0.00000
|417.39
|17396.31
|1675
|2008.07.23 17:00
|sell
|838
|0.50
|1.56950
|0.00000
|0.00000
|1676
|2008.07.23 18:00
|close
|838
|0.50
|1.57069
|0.00000
|0.00000
|-37.88
|17358.43
|1677
|2008.07.23 18:00
|buy
|839
|0.50
|1.57069
|0.00000
|0.00000
|1678
|2008.07.23 19:00
|close
|839
|0.50
|1.57030
|0.00000
|0.00000
|-12.42
|17346.01
|1679
|2008.07.23 19:00
|sell
|840
|0.50
|1.57030
|0.00000
|0.00000
|1680
|2008.07.25 08:00
|close
|840
|0.50
|1.57139
|0.00000
|0.00000
|-45.99
|17300.02
|1681
|2008.07.25 08:00
|buy
|841
|0.50
|1.57139
|0.00000
|0.00000
|1682
|2008.07.25 10:00
|close
|841
|0.50
|1.57030
|0.00000
|0.00000
|-34.71
|17265.31
|1683
|2008.07.25 10:00
|sell
|842
|0.50
|1.57030
|0.00000
|0.00000
|1684
|2008.07.25 11:00
|close
|842
|0.50
|1.57079
|0.00000
|0.00000
|-15.60
|17249.71
|1685
|2008.07.25 11:00
|buy
|843
|0.50
|1.57079
|0.00000
|0.00000
|1686
|2008.07.25 15:00
|close
|843
|0.50
|1.57010
|0.00000
|0.00000
|-21.97
|17227.74
|1687
|2008.07.25 15:00
|sell
|844
|0.50
|1.57010
|0.00000
|0.00000
|1688
|2008.07.28 00:05
|close
|844
|0.50
|1.56979
|0.00000
|0.00000
|7.04
|17234.78
|1689
|2008.07.28 00:05
|buy
|845
|0.50
|1.56979
|0.00000
|0.00000
|1690
|2008.07.28 01:00
|close
|845
|0.50
|1.56960
|0.00000
|0.00000
|-6.05
|17228.73
|1691
|2008.07.28 01:00
|sell
|846
|0.50
|1.56960
|0.00000
|0.00000
|1692
|2008.07.28 06:00
|close
|846
|0.50
|1.57219
|0.00000
|0.00000
|-82.37
|17146.36
|1693
|2008.07.28 06:00
|buy
|847
|0.50
|1.57219
|0.00000
|0.00000
|1694
|2008.07.28 08:00
|close
|847
|0.50
|1.57060
|0.00000
|0.00000
|-50.62
|17095.74
|1695
|2008.07.28 08:00
|sell
|848
|0.50
|1.57060
|0.00000
|0.00000
|1696
|2008.07.28 09:00
|close
|848
|0.50
|1.57089
|0.00000
|0.00000
|-9.23
|17086.51
|1697
|2008.07.28 09:00
|buy
|849
|0.50
|1.57089
|0.00000
|0.00000
|1698
|2008.07.29 15:00
|close
|849
|0.50
|1.56960
|0.00000
|0.00000
|-40.22
|17046.29
|1699
|2008.07.29 15:00
|sell
|850
|0.50
|1.56960
|0.00000
|0.00000
|1700
|2008.09.22 19:00
|close
|850
|0.50
|1.47299
|0.00000
|0.00000
|3123.87
|20170.16
|1701
|2008.09.22 19:00
|buy
|851
|0.50
|1.47299
|0.00000
|0.00000
|1702
|2008.09.23 11:00
|close
|851
|0.50
|1.46980
|0.00000
|0.00000
|-107.65
|20062.51
|1703
|2008.09.23 11:00
|sell
|852
|0.50
|1.46980
|0.00000
|0.00000
|1704
|2008.09.23 12:00
|close
|852
|0.50
|1.47779
|0.00000
|0.00000
|-270.34
|19792.17
|1705
|2008.09.23 12:00
|buy
|853
|0.50
|1.47779
|0.00000
|0.00000
|1706
|2008.09.23 15:00
|close
|853
|0.50
|1.47140
|0.00000
|0.00000
|-217.14
|19575.03
|1707
|2008.09.23 15:00
|sell
|854
|0.50
|1.47140
|0.00000
|0.00000
|1708
|2008.09.23 16:00
|close
|854
|0.50
|1.47629
|0.00000
|0.00000
|-165.62
|19409.41
|1709
|2008.09.23 16:00
|buy
|855
|0.50
|1.47629
|0.00000
|0.00000
|1710
|2008.09.23 19:00
|close
|855
|0.50
|1.46760
|0.00000
|0.00000
|-296.06
|19113.35
|1711
|2008.09.23 19:00
|sell
|856
|0.50
|1.46760
|0.00000
|0.00000
|1712
|2008.09.24 15:00
|close
|856
|0.50
|1.47369
|0.00000
|0.00000
|-209.45
|18903.90
|1713
|2008.09.24 15:00
|buy
|857
|0.50
|1.47369
|0.00000
|0.00000
|1714
|2008.09.24 17:00
|close
|857
|0.50
|1.46620
|0.00000
|0.00000
|-255.42
|18648.48
|1715
|2008.09.24 17:00
|sell
|858
|0.50
|1.46620
|0.00000
|0.00000
|1716
|2008.09.25 04:00
|close
|858
|0.50
|1.47159
|0.00000
|0.00000
|-191.62
|18456.86
|1717
|2008.09.25 04:00
|buy
|859
|0.50
|1.47159
|0.00000
|0.00000
|1718
|2008.09.25 06:00
|close
|859
|0.50
|1.47090
|0.00000
|0.00000
|-23.46
|18433.40
|1719
|2008.09.25 06:00
|sell
|860
|0.50
|1.47090
|0.00000
|0.00000
|1720
|2008.09.25 09:00
|close
|860
|0.50
|1.47559
|0.00000
|0.00000
|-158.92
|18274.48
|1721
|2008.09.25 09:00
|buy
|861
|0.50
|1.47559
|0.00000
|0.00000
|1722
|2008.09.25 10:00
|close
|861
|0.50
|1.47060
|0.00000
|0.00000
|-169.66
|18104.82
|1723
|2008.09.25 10:00
|sell
|862
|0.50
|1.47060
|0.00000
|0.00000
|1724
|2008.09.25 16:00
|close
|862
|0.50
|1.47349
|0.00000
|0.00000
|-98.07
|18006.75
|1725
|2008.09.25 16:00
|buy
|863
|0.50
|1.47349
|0.00000
|0.00000
|1726
|2008.09.25 17:00
|close
|863
|0.50
|1.46700
|0.00000
|0.00000
|-221.20
|17785.55
|1727
|2008.09.25 17:00
|sell
|864
|0.50
|1.46700
|0.00000
|0.00000
|1728
|2008.12.10 18:00
|close
|864
|0.50
|1.30219
|0.00000
|0.00000
|6118.95
|23904.50
|1729
|2008.12.10 18:00
|buy
|865
|0.50
|1.30219
|0.00000
|0.00000
|1730
|2009.01.06 09:00
|close
|865
|0.50
|1.34580
|0.00000
|0.00000
|1643.72
|25548.22
|1731
|2009.01.06 09:00
|sell
|866
|0.50
|1.34580
|0.00000
|0.00000
|1732
|2009.01.06 19:00
|close
|866
|0.50
|1.34829
|0.00000
|0.00000
|-92.34
|25455.88
|1733
|2009.01.06 19:00
|buy
|867
|0.50
|1.34829
|0.00000
|0.00000
|1734
|2009.01.06 20:00
|close
|867
|0.50
|1.34630
|0.00000
|0.00000
|-73.91
|25381.97
|1735
|2009.01.06 20:00
|sell
|868
|0.50
|1.34630
|0.00000
|0.00000
|1736
|2009.01.06 21:00
|close
|868
|0.50
|1.35139
|0.00000
|0.00000
|-188.32
|25193.65
|1737
|2009.01.06 21:00
|buy
|869
|0.50
|1.35139
|0.00000
|0.00000
|1738
|2009.01.09 18:00
|close
|869
|0.50
|1.34910
|0.00000
|0.00000
|-80.52
|25113.13
|1739
|2009.01.09 18:00
|sell
|870
|0.50
|1.34910
|0.00000
|0.00000
|1740
|2009.03.12 21:00
|close
|870
|0.50
|1.29269
|0.00000
|0.00000
|2006.58
|27119.71
|1741
|2009.03.12 21:00
|buy
|871
|0.50
|1.29269
|0.00000
|0.00000
|1742
|2009.04.09 18:00
|close
|871
|0.50
|1.31476
|0.00000
|0.00000
|863.68
|27983.39
|1743
|2009.04.09 18:00
|sell
|872
|0.50
|1.31476
|0.00000
|0.00000
|1744
|2009.04.09 20:00
|close
|872
|0.50
|1.31666
|0.00000
|0.00000
|-72.15
|27911.24
|1745
|2009.04.09 20:00
|buy
|873
|0.50
|1.31666
|0.00000
|0.00000
|1746
|2009.04.10 01:00
|close
|873
|0.50
|1.31534
|0.00000
|0.00000
|-49.31
|27861.93
|1747
|2009.04.10 01:00
|sell
|874
|0.50
|1.31534
|0.00000
|0.00000
|1748
|2009.04.10 21:00
|close
|874
|0.50
|1.31555
|0.00000
|0.00000
|-7.98
|27853.95
|1749
|2009.04.10 21:00
|buy
|875
|0.50
|1.31555
|0.00000
|0.00000
|1750
|2009.04.13 02:00
|close
|875
|0.50
|1.31524
|0.00000
|0.00000
|-10.91
|27843.04
|1751
|2009.04.13 02:00
|sell
|876
|0.50
|1.31524
|0.00000
|0.00000
|1752
|2009.04.13 05:00
|close
|876
|0.50
|1.31610
|0.00000
|0.00000
|-32.67
|27810.37
|1753
|2009.04.13 05:00
|buy
|877
|0.50
|1.31610
|0.00000
|0.00000
|1754
|2009.04.16 10:00
|close
|877
|0.50
|1.31631
|0.00000
|0.00000
|12.33
|27822.70
|1755
|2009.04.16 10:00
|sell
|878
|0.50
|1.31631
|0.00000
|0.00000
|1756
|2009.04.16 14:00
|close
|878
|0.50
|1.31960
|0.00000
|0.00000
|-124.66
|27698.04
|1757
|2009.04.16 14:00
|buy
|879
|0.50
|1.31960
|0.00000
|0.00000
|1758
|2009.04.16 20:00
|close
|879
|0.50
|1.31483
|0.00000
|0.00000
|-181.39
|27516.65
|1759
|2009.04.16 20:00
|sell
|880
|0.50
|1.31483
|0.00000
|0.00000
|1760
|2009.04.16 21:00
|close
|880
|0.50
|1.31718
|0.00000
|0.00000
|-89.21
|27427.44
|1761
|2009.04.16 21:00
|buy
|881
|0.50
|1.31718
|0.00000
|0.00000
|1762
|2009.04.16 22:00
|close
|881
|0.50
|1.31681
|0.00000
|0.00000
|-14.05
|27413.39
|1763
|2009.04.16 22:00
|sell
|882
|0.50
|1.31681
|0.00000
|0.00000
|1764
|2009.04.16 23:00
|close
|882
|0.50
|1.31861
|0.00000
|0.00000
|-68.25
|27345.14
|1765
|2009.04.16 23:00
|buy
|883
|0.50
|1.31861
|0.00000
|0.00000
|1766
|2009.04.17 03:00
|close
|883
|0.50
|1.31546
|0.00000
|0.00000
|-118.86
|27226.28
|1767
|2009.04.17 03:00
|sell
|884
|0.50
|1.31546
|0.00000
|0.00000
|1768
|2009.04.23 22:00
|close
|884
|0.50
|1.31405
|0.00000
|0.00000
|36.69
|27262.96
|1769
|2009.04.23 22:00
|buy
|885
|0.50
|1.31405
|0.00000
|0.00000
|1770
|2009.04.24 02:00
|close
|885
|0.50
|1.31251
|0.00000
|0.00000
|-57.80
|27205.16
|1771
|2009.04.24 02:00
|sell
|886
|0.50
|1.31251
|0.00000
|0.00000
|1772
|2009.04.24 04:00
|close
|886
|0.50
|1.31346
|0.00000
|0.00000
|-36.16
|27169.00
|1773
|2009.04.24 04:00
|buy
|887
|0.50
|1.31346
|0.00000
|0.00000
|1774
|2009.04.27 09:00
|close
|887
|0.50
|1.31280
|0.00000
|0.00000
|-24.27
|27144.73
|1775
|2009.04.27 09:00
|sell
|888
|0.50
|1.31280
|0.00000
|0.00000
|1776
|2009.04.27 10:00
|close
|888
|0.50
|1.31665
|0.00000
|0.00000
|-146.20
|26998.53
|1777
|2009.04.27 10:00
|buy
|889
|0.50
|1.31665
|0.00000
|0.00000
|1778
|2009.04.27 13:00
|close
|889
|0.50
|1.31287
|0.00000
|0.00000
|-143.96
|26854.57
|1779
|2009.04.27 13:00
|sell
|890
|0.50
|1.31287
|0.00000
|0.00000
|1780
|2009.04.27 14:00
|close
|890
|0.50
|1.31397
|0.00000
|0.00000
|-41.86
|26812.71
|1781
|2009.04.27 14:00
|buy
|891
|0.50
|1.31397
|0.00000
|0.00000
|1782
|2009.04.27 15:00
|close
|891
|0.50
|1.31121
|0.00000
|0.00000
|-105.25
|26707.46
|1783
|2009.04.27 15:00
|sell
|892
|0.50
|1.31121
|0.00000
|0.00000
|1784
|2009.04.28 21:00
|close
|892
|0.50
|1.31462
|0.00000
|0.00000
|-132.53
|26574.94
|1785
|2009.04.28 21:00
|buy
|893
|0.50
|1.31462
|0.00000
|0.00000
|1786
|2009.04.29 01:00
|close
|893
|0.50
|1.31281
|0.00000
|0.00000
|-68.07
|26506.87
|1787
|2009.04.29 01:00
|sell
|894
|0.50
|1.31281
|0.00000
|0.00000
|1788
|2009.04.29 03:00
|close
|894
|0.50
|1.31531
|0.00000
|0.00000
|-95.03
|26411.84
|1789
|2009.04.29 03:00
|buy
|895
|0.50
|1.31531
|0.00000
|0.00000
|1790
|2009.07.08 18:00
|close
|895
|0.50
|1.38516
|0.00000
|0.00000
|2582.27
|28994.11
|1791
|2009.07.08 18:00
|sell
|896
|0.50
|1.38516
|0.00000
|0.00000
|1792
|2009.07.08 22:00
|close
|896
|0.50
|1.38799
|0.00000
|0.00000
|-101.95
|28892.16
|1793
|2009.07.08 22:00
|buy
|897
|0.50
|1.38799
|0.00000
|0.00000
|1794
|2009.07.09 02:00
|close
|897
|0.50
|1.38618
|0.00000
|0.00000
|-62.68
|28829.48
|1795
|2009.07.09 02:00
|sell
|898
|0.50
|1.38618
|0.00000
|0.00000
|1796
|2009.07.09 03:00
|close
|898
|0.50
|1.38878
|0.00000
|0.00000
|-93.61
|28735.87
|1797
|2009.07.09 03:00
|buy
|899
|0.50
|1.38878
|0.00000
|0.00000
|1798
|2009.08.17 11:00
|close
|899
|0.50
|1.41102
|0.00000
|0.00000
|820.27
|29556.14
|1799
|2009.08.17 11:00
|sell
|900
|0.50
|1.41102
|0.00000
|0.00000
|1800
|2009.08.18 04:00
|close
|900
|0.50
|1.41176
|0.00000
|0.00000
|-29.04
|29527.10
|1801
|2009.08.18 04:00
|buy
|901
|0.50
|1.41176
|0.00000
|0.00000
|1802
|2009.08.18 06:00
|close
|901
|0.50
|1.41046
|0.00000
|0.00000
|-46.08
|29481.02
|1803
|2009.08.18 06:00
|sell
|902
|0.50
|1.41046
|0.00000
|0.00000
|1804
|2009.08.18 08:00
|close
|902
|0.50
|1.41141
|0.00000
|0.00000
|-33.65
|29447.37
|1805
|2009.08.18 08:00
|buy
|903
|0.50
|1.41141
|0.00000
|0.00000
|1806
|2009.08.18 14:00
|close
|903
|0.50
|1.41055
|0.00000
|0.00000
|-30.48
|29416.89
|1807
|2009.08.18 14:00
|sell
|904
|0.50
|1.41055
|0.00000
|0.00000
|1808
|2009.08.18 18:00
|close
|904
|0.50
|1.41275
|0.00000
|0.00000
|-77.86
|29339.03
|1809
|2009.08.18 18:00
|buy
|905
|0.50
|1.41275
|0.00000
|0.00000
|1810
|2009.08.19 09:00
|close
|905
|0.50
|1.41028
|0.00000
|0.00000
|-86.70
|29252.33
|1811
|2009.08.19 09:00
|sell
|906
|0.50
|1.41028
|0.00000
|0.00000
|1812
|2009.08.19 14:00
|close
|906
|0.50
|1.41269
|0.00000
|0.00000
|-85.30
|29167.03
|1813
|2009.08.19 14:00
|buy
|907
|0.50
|1.41269
|0.00000
|0.00000
|1814
|2009.11.03 11:00
|close
|907
|0.50
|1.46864
|0.00000
|0.00000
|1970.94
|31137.97
|1815
|2009.11.03 11:00
|sell
|908
|0.50
|1.46864
|0.00000
|0.00000
|1816
|2009.11.03 20:00
|close
|908
|0.50
|1.47096
|0.00000
|0.00000
|-78.86
|31059.11
|1817
|2009.11.03 20:00
|buy
|909
|0.50
|1.47096
|0.00000
|0.00000
|1818
|2009.11.03 21:00
|close
|909
|0.50
|1.47024
|0.00000
|0.00000
|-24.49
|31034.62
|1819
|2009.11.03 21:00
|sell
|910
|0.50
|1.47024
|0.00000
|0.00000
|1820
|2009.11.03 22:00
|close
|910
|0.50
|1.47116
|0.00000
|0.00000
|-31.27
|31003.35
|1821
|2009.11.03 22:00
|buy
|911
|0.50
|1.47116
|0.00000
|0.00000
|1822
|2009.12.04 18:00
|close
|911
|0.50
|1.48815
|0.00000
|0.00000
|599.55
|31602.90
|1823
|2009.12.04 18:00
|sell
|912
|0.50
|1.48815
|0.00000
|0.00000
|1824
|2009.12.04 19:00
|close
|912
|0.50
|1.48874
|0.00000
|0.00000
|-19.82
|31583.08
|1825
|2009.12.04 19:00
|buy
|913
|0.50
|1.48874
|0.00000
|0.00000
|1826
|2009.12.04 20:00
|close
|913
|0.50
|1.48338
|0.00000
|0.00000
|-180.67
|31402.41
|1827
|2009.12.04 20:00
|sell
|914
|0.50
|1.48338
|0.00000
|0.00000
|1828
|2009.12.07 04:00
|close
|914
|0.50
|1.48882
|0.00000
|0.00000
|-185.53
|31216.88
|1829
|2009.12.07 04:00
|buy
|915
|0.50
|1.48882
|0.00000
|0.00000
|1830
|2009.12.07 07:00
|close
|915
|0.50
|1.48824
|0.00000
|0.00000
|-19.49
|31197.39
|1831
|2009.12.07 07:00
|sell
|916
|0.50
|1.48824
|0.00000
|0.00000
|1832
|2009.12.07 08:00
|close
|916
|0.50
|1.48856
|0.00000
|0.00000
|-10.75
|31186.64
|1833
|2009.12.07 08:00
|buy
|917
|0.50
|1.48856
|0.00000
|0.00000
|1834
|2009.12.07 09:00
|close
|917
|0.50
|1.48740
|0.00000
|0.00000
|-38.99
|31147.65
|1835
|2009.12.07 09:00
|sell
|918
|0.50
|1.48740
|0.00000
|0.00000
|1836
|2010.04.12 07:00
|close
|918
|0.50
|1.36866
|0.00000
|0.00000
|3981.56
|35129.21
|1837
|2010.04.12 07:00
|buy
|919
|0.50
|1.36866
|0.00000
|0.00000
|1838
|2010.04.12 08:00
|close
|919
|0.50
|1.36614
|0.00000
|0.00000
|-92.23
|35036.98
|1839
|2010.04.12 08:00
|sell
|920
|0.50
|1.36614
|0.00000
|0.00000
|1840
|2010.04.14 06:00
|close
|920
|0.50
|1.36616
|0.00000
|0.00000
|-6.38
|35030.59
|1841
|2010.04.14 06:00
|buy
|921
|0.50
|1.36616
|0.00000
|0.00000
|1842
|2010.04.14 07:00
|close
|921
|0.50
|1.36560
|0.00000
|0.00000
|-20.50
|35010.09
|1843
|2010.04.14 07:00
|sell
|922
|0.50
|1.36560
|0.00000
|0.00000
|1844
|2010.04.14 18:00
|close
|922
|0.50
|1.36661
|0.00000
|0.00000
|-36.95
|34973.14
|1845
|2010.04.14 18:00
|buy
|923
|0.50
|1.36661
|0.00000
|0.00000
|1846
|2010.04.14 21:00
|close
|923
|0.50
|1.36539
|0.00000
|0.00000
|-44.68
|34928.46
|1847
|2010.04.14 21:00
|sell
|924
|0.50
|1.36539
|0.00000
|0.00000
|1848
|2010.08.05 11:00
|close
|924
|0.50
|1.31659
|0.00000
|0.00000
|1528.11
|36456.57
|1849
|2010.08.05 11:00
|buy
|925
|0.50
|1.31659
|0.00000
|0.00000
|1850
|2010.08.10 05:00
|close
|925
|0.50
|1.31505
|0.00000
|0.00000
|-55.94
|36400.63
|1851
|2010.08.10 05:00
|sell
|926
|0.50
|1.31505
|0.00000
|0.00000
|1852
|2010.08.10 09:00
|close
|926
|0.50
|1.31591
|0.00000
|0.00000
|-32.68
|36367.95
|1853
|2010.08.10 09:00
|buy
|927
|0.50
|1.31591
|0.00000
|0.00000
|1854
|2010.08.10 12:00
|close
|927
|0.50
|1.31568
|0.00000
|0.00000
|-8.74
|36359.21
|1855
|2010.08.10 12:00
|sell
|928
|0.50
|1.31568
|0.00000
|0.00000
|1856
|2010.08.10 13:00
|close
|928
|0.50
|1.31583
|0.00000
|0.00000
|-5.70
|36353.51
|1857
|2010.08.10 13:00
|buy
|929
|0.50
|1.31583
|0.00000
|0.00000
|1858
|2010.08.10 14:00
|close
|929
|0.50
|1.31474
|0.00000
|0.00000
|-41.45
|36312.06
|1859
|2010.08.10 14:00
|sell
|930
|0.50
|1.31474
|0.00000
|0.00000
|1860
|2010.08.10 21:00
|close
|930
|0.50
|1.31963
|0.00000
|0.00000
|-185.28
|36126.78
|1861
|2010.08.10 21:00
|buy
|931
|0.50
|1.31963
|0.00000
|0.00000
|1862
|2010.08.11 02:00
|close
|931
|0.50
|1.31551
|0.00000
|0.00000
|-155.72
|35971.06
|1863
|2010.08.11 02:00
|sell
|932
|0.50
|1.31551
|0.00000
|0.00000
|1864
|2010.09.14 10:00
|close
|932
|0.50
|1.28995
|0.00000
|0.00000
|894.61
|36865.66
|1865
|2010.09.14 10:00
|buy
|933
|0.50
|1.28995
|0.00000
|0.00000
|1866
|2010.09.14 11:00
|close
|933
|0.50
|1.28819
|0.00000
|0.00000
|-68.31
|36797.35
|1867
|2010.09.14 11:00
|sell
|934
|0.50
|1.28819
|0.00000
|0.00000
|1868
|2010.09.14 17:00
|close
|934
|0.50
|1.29767
|0.00000
|0.00000
|-365.27
|36432.08
|1869
|2010.09.14 17:00
|buy
|935
|0.50
|1.29767
|0.00000
|0.00000
|1870
|2010.11.15 11:36
|close at stop
|935
|0.50
|1.36274
|0.00000
|0.00000
|2441.41
|38873.49