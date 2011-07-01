Go Markets Pty Ltd
|Account: 1041267
|Name: FXeasy
|Currency: AUD
|2011 July 11, 15:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26208850
|2011.07.01 09:54
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.44827
|0.00000
|0.00000
|2011.07.01 09:54
|1.45120
|cancelled
|26208847
|2011.07.01 09:54
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.45440
|0.00000
|0.00000
|2011.07.01 09:54
|1.45132
|cancelled
|26208859
|2011.07.01 09:54
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.45440
|0.00000
|0.00000
|2011.07.01 09:54
|1.45131
|cancelled
|26208860
|2011.07.01 09:54
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.44827
|0.00000
|0.00000
|2011.07.01 09:54
|1.45120
|cancelled
|26208905
|2011.07.01 09:54
|buy stop
|1.00
|eurusd
|1.45195
|1.44824
|0.00000
|2011.07.01 09:55
|1.45122
|cancelled
|26208907
|2011.07.01 09:54
|sell stop
|1.00
|eurusd
|1.45064
|1.45435
|0.00000
|2011.07.01 09:55
|1.45111
|cancelled
|26210584
|2011.07.01 10:29
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.60989
|0.00000
|0.00000
|2011.07.01 10:29
|1.60292
|cancelled
|26210593
|2011.07.01 10:29
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.60989
|0.00000
|0.00000
|2011.07.01 10:29
|1.60281
|cancelled
|26225941
|2011.07.01 15:54
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.60481
|0.00000
|0.00000
|2011.07.01 15:54
|1.60241
|cancelled
|26225942
|2011.07.01 15:54
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.59865
|0.00000
|0.00000
|2011.07.01 15:54
|1.60223
|cancelled
|26225943
|2011.07.01 15:54
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.60481
|0.00000
|0.00000
|2011.07.01 15:54
|1.60236
|cancelled
|26225944
|2011.07.01 15:54
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.59865
|0.00000
|0.00000
|2011.07.01 15:54
|1.60227
|cancelled
|26225988
|2011.07.01 15:54
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.60283
|1.59908
|0.00000
|2011.07.01 15:55
|1.60222
|cancelled
|26225989
|2011.07.01 15:54
|sell stop
|1.00
|gbpusd
|1.60148
|1.60523
|0.00000
|2011.07.01 15:55
|1.60204
|cancelled
|26416378
|2011.07.07 01:53
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43294
|1.41388
|1.43408
|2011.07.07 01:58
|1.43327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|26416751
|2011.07.07 02:03
|sell
|0.03
|eurusd
|1.43281
|1.43731
|1.43221
|2011.07.07 02:07
|1.43221
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26417090
|2011.07.07 02:24
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43272
|1.42822
|1.43322
|2011.07.07 03:30
|1.43322
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|26418958
|2011.07.07 03:31
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43347
|1.42895
|1.43395
|2011.07.07 04:43
|1.43395
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|26423459
|2011.07.07 05:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.43328
|1.43778
|1.43278
|2011.07.07 05:24
|1.43278
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|26423997
|2011.07.07 05:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.43262
|1.43713
|1.43213
|2011.07.07 06:13
|1.43213
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|26426297
|2011.07.07 06:19
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43279
|1.42828
|1.43328
|2011.07.07 08:19
|1.43328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|26432232
|2011.07.07 08:55
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43450
|1.43000
|1.43500
|2011.07.07 09:20
|1.43000
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.58
|26441782
|2011.07.07 11:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.43021
|1.43471
|1.42971
|2011.07.07 11:53
|1.42971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|26452180
|2011.07.07 14:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42855
|1.42405
|1.42905
|2011.07.07 14:55
|1.42905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|26453086
|2011.07.07 14:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42901
|1.42451
|1.42951
|2011.07.07 15:52
|1.42951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|26465514
|2011.07.07 18:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.43598
|1.43142
|1.43642
|2011.07.07 22:47
|1.43642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|26475558
|2011.07.08 00:25
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43628
|1.43178
|1.43678
|2011.07.08 00:57
|1.43678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|26476001
|2011.07.08 00:57
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43699
|1.43240
|1.43740
|2011.07.08 08:15
|1.43567
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|26483971
|2011.07.08 08:10
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43514
|1.43166
|1.43566
|2011.07.08 08:15
|1.43566
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|26488633
|2011.07.08 09:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.43255
|1.43719
|1.43219
|2011.07.08 09:31
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|26489576
|2011.07.08 09:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.43183
|1.43636
|1.43136
|2011.07.08 09:33
|1.43136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|26490046
|2011.07.08 09:33
|sell
|0.03
|eurusd
|1.43116
|1.43576
|1.43076
|2011.07.08 10:10
|1.43076
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|26501630
|2011.07.08 13:36
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42544
|1.42994
|1.42494
|2011.07.08 13:39
|1.42494
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|26501707
|2011.07.08 13:39
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42454
|1.42904
|1.42404
|2011.07.08 14:32
|1.42404
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|26507411
|2011.07.08 14:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.42909
|1.42459
|1.42959
|2011.07.08 14:41
|1.42959
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|26507980
|2011.07.08 14:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43041
|1.42550
|1.43050
|2011.07.08 14:41
|1.43050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|26508029
|2011.07.08 14:41
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43147
|1.42656
|1.43156
|2011.07.08 14:42
|1.43156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|26508110
|2011.07.08 14:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43183
|1.42719
|1.43219
|2011.07.08 14:42
|1.43219
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|26508563
|2011.07.08 14:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.43256
|1.42801
|1.43301
|2011.07.08 14:47
|1.43231
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|26508797
|2011.07.08 14:43
|buy
|0.05
|eurusd
|1.43152
|1.42806
|1.43206
|2011.07.08 14:47
|1.43206
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|26519139
|2011.07.08 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42847
|1.43297
|1.42797
|2011.07.08 16:25
|1.42797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|26519196
|2011.07.08 16:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42777
|1.43232
|1.42732
|2011.07.08 16:32
|1.42732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|26529594
|2011.07.08 19:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42437
|1.42895
|1.42395
|2011.07.08 19:08
|1.42395
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|26529612
|2011.07.08 19:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42368
|1.42823
|1.42323
|2011.07.08 19:17
|1.42323
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|26530717
|2011.07.08 19:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42478
|1.42928
|1.42428
|2011.07.08 19:58
|1.42428
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|26535589
|2011.07.08 21:24
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42443
|1.42893
|1.42393
|2011.07.11 00:00
|1.42393
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.40
|26540731
|2011.07.11 00:15
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42197
|1.42657
|1.42137
|2011.07.11 00:35
|1.42137
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|26540732
|2011.07.11 00:15
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42200
|1.42660
|1.42140
|2011.07.11 00:35
|1.42140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26540735
|2011.07.11 00:15
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42198
|1.42658
|1.42138
|2011.07.11 00:35
|1.42138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26540733
|2011.07.11 00:15
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60314
|1.60774
|1.60254
|2011.07.11 00:53
|1.60254
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26540758
|2011.07.11 00:16
|sell
|0.03
|audusd
|1.07182
|1.07642
|1.07122
|2011.07.11 02:37
|1.07122
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26541515
|2011.07.11 00:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42120
|1.42585
|1.42065
|2011.07.11 00:50
|1.42065
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|26541518
|2011.07.11 00:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42118
|1.42578
|1.42058
|2011.07.11 00:50
|1.42058
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26541524
|2011.07.11 00:35
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42111
|1.42575
|1.42055
|2011.07.11 00:50
|1.42055
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|26542113
|2011.07.11 00:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42042
|1.42505
|1.41985
|2011.07.11 02:48
|1.41985
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26542125
|2011.07.11 00:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42044
|1.42505
|1.41985
|2011.07.11 02:48
|1.41985
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|26542133
|2011.07.11 00:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42041
|1.42500
|1.41980
|2011.07.11 02:48
|1.41980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|26542264
|2011.07.11 00:53
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60240
|1.60700
|1.60180
|2011.07.11 02:54
|1.60180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26547826
|2011.07.11 02:37
|sell
|0.03
|audusd
|1.07110
|1.07571
|1.07051
|2011.07.11 02:47
|1.07051
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|26548843
|2011.07.11 02:47
|sell
|0.03
|audusd
|1.07020
|1.07486
|1.06966
|2011.07.11 02:47
|1.06966
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|26548891
|2011.07.11 02:47
|sell
|0.03
|audusd
|1.06966
|1.07416
|1.06896
|2011.07.11 02:50
|1.06896
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|26549059
|2011.07.11 02:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41974
|1.42434
|1.41914
|2011.07.11 02:54
|1.41914
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26549061
|2011.07.11 02:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41982
|1.42442
|1.41922
|2011.07.11 02:54
|1.41922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26549272
|2011.07.11 02:50
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41952
|1.42400
|1.41880
|2011.07.11 06:27
|1.41889
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|26549304
|2011.07.11 02:50
|sell
|0.03
|audusd
|1.06882
|1.07342
|1.06822
|2011.07.11 03:05
|1.06822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26549735
|2011.07.11 02:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41884
|1.42371
|1.41851
|2011.07.11 06:32
|1.41851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|26549738
|2011.07.11 02:54
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60160
|1.60620
|1.60100
|2011.07.11 05:49
|1.60100
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26549753
|2011.07.11 02:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41879
|1.42347
|1.41827
|2011.07.11 04:25
|1.42031
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.26
|26551294
|2011.07.11 03:05
|sell
|0.03
|audusd
|1.06797
|1.07268
|1.06748
|2011.07.11 08:52
|1.06983
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|26555907
|2011.07.11 03:47
|sell
|0.05
|eurusd
|1.42096
|1.42447
|1.42027
|2011.07.11 04:25
|1.42027
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|26559224
|2011.07.11 04:25
|sell
|0.03
|eurusd
|1.42029
|1.42489
|1.41969
|2011.07.11 04:30
|1.41969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26559862
|2011.07.11 04:30
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41949
|1.42412
|1.41892
|2011.07.11 05:31
|1.41989
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|26563560
|2011.07.11 05:27
|sell
|0.05
|eurusd
|1.42049
|1.42409
|1.41989
|2011.07.11 05:31
|1.41989
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|26563767
|2011.07.11 05:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41973
|1.42433
|1.41913
|2011.07.11 06:18
|1.41913
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26564574
|2011.07.11 05:49
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60079
|1.60544
|1.60024
|2011.07.11 06:30
|1.60024
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|26566024
|2011.07.11 06:19
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41912
|1.42368
|1.41848
|2011.07.11 06:32
|1.41848
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|26566595
|2011.07.11 06:27
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41877
|1.42337
|1.41817
|2011.07.11 08:44
|1.41817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26567010
|2011.07.11 06:30
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60012
|1.60472
|1.59952
|2011.07.11 06:34
|1.59952
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26567069
|2011.07.11 06:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41834
|1.42299
|1.41779
|2011.07.11 08:44
|1.41779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|26567078
|2011.07.11 06:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41833
|1.42293
|1.41773
|2011.07.11 08:32
|1.41874
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|26567222
|2011.07.11 06:34
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59931
|1.60389
|1.59869
|2011.07.11 08:32
|1.59869
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|26567269
|2011.07.11 06:35
|sell
|0.05
|audusd
|1.06914
|1.07276
|1.06856
|2011.07.11 08:52
|1.06980
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|26571169
|2011.07.11 08:16
|sell
|0.05
|eurusd
|1.41939
|1.42296
|1.41876
|2011.07.11 08:32
|1.41876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|26572055
|2011.07.11 08:32
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59852
|1.60314
|1.59794
|2011.07.11 08:35
|1.59794
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|26572074
|2011.07.11 08:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41863
|1.42322
|1.41802
|2011.07.11 08:44
|1.41802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|26572263
|2011.07.11 08:35
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59777
|1.60237
|1.59717
|2011.07.11 08:36
|1.59717
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26572606
|2011.07.11 08:38
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59670
|1.60132
|1.59612
|2011.07.11 08:44
|1.59612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|26573016
|2011.07.11 08:44
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41782
|1.42253
|1.41733
|2011.07.11 08:48
|1.41733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|26573027
|2011.07.11 08:44
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41759
|1.42223
|1.41703
|2011.07.11 08:51
|1.41703
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|26573036
|2011.07.11 08:44
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59592
|1.60050
|1.59530
|2011.07.11 09:23
|1.59530
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|26573086
|2011.07.11 08:45
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41791
|1.42251
|1.41731
|2011.07.11 08:48
|1.41731
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26573096
|2011.07.11 08:45
|sell
|0.08
|audusd
|1.07041
|1.07301
|1.06981
|2011.07.11 08:52
|1.06981
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|26573536
|2011.07.11 08:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41715
|1.42174
|1.41654
|2011.07.11 08:57
|1.41654
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|26573537
|2011.07.11 08:48
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41717
|1.42177
|1.41657
|2011.07.11 08:57
|1.41657
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26573838
|2011.07.11 08:52
|sell
|0.03
|audusd
|1.06970
|1.07430
|1.06910
|2011.07.11 11:39
|1.06910
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26573907
|2011.07.11 08:54
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41690
|1.42147
|1.41627
|2011.07.11 09:18
|1.41627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|26574068
|2011.07.11 08:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41644
|1.42106
|1.41586
|2011.07.11 09:18
|1.41586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|26574070
|2011.07.11 08:57
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41643
|1.42103
|1.41583
|2011.07.11 09:18
|1.41583
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26575020
|2011.07.11 09:18
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41605
|1.42073
|1.41553
|2011.07.11 09:18
|1.41553
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|26575113
|2011.07.11 09:18
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41577
|1.42032
|1.41512
|2011.07.11 09:18
|1.41512
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|26575135
|2011.07.11 09:18
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41573
|1.42027
|1.41507
|2011.07.11 09:18
|1.41507
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|26575154
|2011.07.11 09:18
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41542
|1.42002
|1.41482
|2011.07.11 09:20
|1.41482
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26575273
|2011.07.11 09:18
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41504
|1.41964
|1.41444
|2011.07.11 09:21
|1.41444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26575290
|2011.07.11 09:18
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41487
|1.41956
|1.41436
|2011.07.11 09:21
|1.41436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|26575503
|2011.07.11 09:20
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41470
|1.41930
|1.41410
|2011.07.11 09:23
|1.41410
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26575598
|2011.07.11 09:21
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41430
|1.41892
|1.41372
|2011.07.11 09:23
|1.41372
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|26575604
|2011.07.11 09:21
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41424
|1.41884
|1.41364
|2011.07.11 09:23
|1.41364
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26575856
|2011.07.11 09:23
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41398
|1.41858
|1.41338
|2011.07.11 09:23
|1.41338
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26575862
|2011.07.11 09:23
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59512
|1.59972
|1.59452
|2011.07.11 13:06
|1.59452
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26575894
|2011.07.11 09:23
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41354
|1.41816
|1.41296
|2011.07.11 10:29
|1.41405
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|26575898
|2011.07.11 09:23
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41346
|1.41806
|1.41286
|2011.07.11 10:43
|1.41286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26575930
|2011.07.11 09:23
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41336
|1.41796
|1.41276
|2011.07.11 10:43
|1.41276
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26578736
|2011.07.11 10:25
|sell
|0.05
|eurusd
|1.41473
|1.41831
|1.41411
|2011.07.11 10:29
|1.41411
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|26578865
|2011.07.11 10:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41389
|1.41849
|1.41329
|2011.07.11 10:43
|1.41329
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26579320
|2011.07.11 10:43
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41318
|1.41778
|1.41258
|2011.07.11 10:43
|1.41258
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26579399
|2011.07.11 10:43
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41262
|1.41722
|1.41202
|2011.07.11 11:02
|1.41202
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26579385
|2011.07.11 10:43
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41262
|1.41727
|1.41207
|2011.07.11 11:02
|1.41207
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|26579462
|2011.07.11 10:43
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41240
|1.41700
|1.41180
|2011.07.11 11:03
|1.41180
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26580555
|2011.07.11 11:02
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41187
|1.41654
|1.41134
|2011.07.11 12:05
|1.41134
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|26580558
|2011.07.11 11:02
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41187
|1.41645
|1.41125
|2011.07.11 12:05
|1.41125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|26580657
|2011.07.11 11:03
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41170
|1.41630
|1.41110
|2011.07.11 12:19
|1.41110
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26581717
|2011.07.11 11:39
|sell
|0.03
|audusd
|1.06891
|1.07351
|1.06831
|2011.07.11 13:05
|1.06831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26582314
|2011.07.11 12:05
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41115
|1.41581
|1.41061
|2011.07.11 13:03
|1.41061
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|26582323
|2011.07.11 12:05
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41107
|1.41571
|1.41051
|2011.07.11 13:03
|1.41051
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|26582724
|2011.07.11 12:19
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41094
|1.41557
|1.41037
|2011.07.11 13:03
|1.41037
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26584625
|2011.07.11 13:03
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41048
|1.41509
|1.40989
|2011.07.11 13:05
|1.40989
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|26584644
|2011.07.11 13:03
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41046
|1.41500
|1.40980
|2011.07.11 13:05
|1.40980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|26584651
|2011.07.11 13:03
|sell
|0.03
|eurusd
|1.41025
|1.41488
|1.40968
|2011.07.11 13:05
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|26584833
|2011.07.11 13:05
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40969
|1.41431
|1.40911
|2011.07.11 13:06
|1.40911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|26584840
|2011.07.11 13:05
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40967
|1.41431
|1.40911
|2011.07.11 13:06
|1.40911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|26584869
|2011.07.11 13:05
|sell
|0.03
|audusd
|1.06818
|1.07277
|1.06757
|2011.07.11 13:49
|1.06757
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|26584878
|2011.07.11 13:05
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40955
|1.41415
|1.40895
|2011.07.11 13:06
|1.40895
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26585168
|2011.07.11 13:07
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40880
|1.41339
|1.40819
|2011.07.11 13:40
|1.40819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|26585174
|2011.07.11 13:07
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40880
|1.41340
|1.40820
|2011.07.11 13:40
|1.40820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26585183
|2011.07.11 13:07
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40891
|1.41351
|1.40831
|2011.07.11 13:38
|1.40831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26585192
|2011.07.11 13:07
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59448
|1.59914
|1.59394
|2011.07.11 13:46
|1.59394
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|26586651
|2011.07.11 13:38
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40820
|1.41279
|1.40759
|2011.07.11 13:45
|1.40759
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|26586733
|2011.07.11 13:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40810
|1.41270
|1.40750
|2011.07.11 13:45
|1.40750
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26586740
|2011.07.11 13:40
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40804
|1.41264
|1.40744
|2011.07.11 13:45
|1.40744
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26587124
|2011.07.11 13:45
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40733
|1.41214
|1.40694
|2011.07.11 13:45
|1.40694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|26587137
|2011.07.11 13:45
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40723
|1.41183
|1.40663
|2011.07.11 13:45
|1.40663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26587142
|2011.07.11 13:45
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40710
|1.41170
|1.40650
|2011.07.11 13:46
|1.40650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26587211
|2011.07.11 13:45
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40652
|1.41129
|1.40609
|2011.07.11 13:49
|1.40609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|26587268
|2011.07.11 13:45
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40667
|1.41113
|1.40593
|2011.07.11 13:49
|1.40593
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|26587470
|2011.07.11 13:46
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40642
|1.41102
|1.40582
|2011.07.11 13:49
|1.40582
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26587486
|2011.07.11 13:46
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59381
|1.59846
|1.59326
|2011.07.11 15:08
|1.59326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|26587854
|2011.07.11 13:49
|sell
|0.03
|audusd
|1.06757
|1.07217
|1.06697
|2011.07.11 14:12
|1.06697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26587877
|2011.07.11 13:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40588
|1.41059
|1.40539
|2011.07.11 14:01
|1.40539
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|26587890
|2011.07.11 13:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40585
|1.41045
|1.40525
|2011.07.11 14:13
|1.40525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26587938
|2011.07.11 13:49
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40569
|1.41031
|1.40511
|2011.07.11 14:27
|1.40511
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|26588843
|2011.07.11 14:01
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40540
|1.40995
|1.40475
|2011.07.11 14:27
|1.40475
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|26589905
|2011.07.11 14:13
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40520
|1.40980
|1.40460
|2011.07.11 14:27
|1.40460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26591090
|2011.07.11 14:27
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40478
|1.40960
|1.40440
|2011.07.11 14:28
|1.40440
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|26591118
|2011.07.11 14:27
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40461
|1.40921
|1.40401
|2011.07.11 14:28
|1.40401
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|26591130
|2011.07.11 14:27
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40446
|1.40910
|1.40390
|2011.07.11 14:28
|1.40390
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|26591219
|2011.07.11 14:28
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40417
|1.40877
|1.40357
|2011.07.11 14:28
|1.40357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|26591336
|2011.07.11 14:28
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40373
|1.40849
|1.40329
|2011.07.11 14:29
|1.40329
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|26591344
|2011.07.11 14:28
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40368
|1.40837
|1.40317
|2011.07.11 14:31
|1.40317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|26591379
|2011.07.11 14:28
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40340
|1.40802
|1.40282
|2011.07.11 14:32
|1.40282
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|26592088
|2011.07.11 14:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40308
|1.40762
|1.40242
|2011.07.11 15:08
|1.40401
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|26594626
|2011.07.11 15:06
|sell
|0.05
|eurusd
|1.40465
|1.40821
|1.40401
|2011.07.11 15:08
|1.40401
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|26594745
|2011.07.11 15:08
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40390
|1.40852
|1.40332
|2011.07.11 15:09
|1.40332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|26594748
|2011.07.11 15:08
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59248
|1.59721
|1.59201
|2011.07.11 15:09
|1.59201
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|
|0.00
|0.00
|-0.18
|188.23
|Closed P/L:
|188.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|26589794
|2011.07.11 14:12
|sell
|0.03
|audusd
|1.06692
|1.07152
|1.06632
|
|1.06747
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|26591750
|2011.07.11 14:29
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40322
|1.40779
|1.40259
|
|1.40377
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|26592286
|2011.07.11 14:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40254
|1.40721
|1.40201
|
|1.40377
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|26594831
|2011.07.11 15:09
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59161
|1.59619
|1.59099
|
|1.59149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|26594903
|2011.07.11 15:09
|sell
|0.03
|eurusd
|1.40318
|1.40776
|1.40256
|
|1.40377
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.87
|
|Floating P/L:
|-7.87
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|188.05
|Floating P/L:
|-7.87
|Margin:
|193.09
|Balance:
|5 188.05
|Equity:
|5 180.18
|Free Margin:
|4 987.09