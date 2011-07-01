Go Markets Pty Ltd

Account: 1041267 Name: FXeasy Currency: AUD 2011 July 11, 15:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
262088502011.07.01 09:54sell stop0.10eurusd1.448270.000000.000002011.07.01 09:541.45120cancelled
262088472011.07.01 09:54buy stop0.10eurusd1.454400.000000.000002011.07.01 09:541.45132cancelled
262088592011.07.01 09:54buy stop0.10eurusd1.454400.000000.000002011.07.01 09:541.45131cancelled
262088602011.07.01 09:54sell stop0.10eurusd1.448270.000000.000002011.07.01 09:541.45120cancelled
262089052011.07.01 09:54buy stop1.00eurusd1.451951.448240.000002011.07.01 09:551.45122cancelled
262089072011.07.01 09:54sell stop1.00eurusd1.450641.454350.000002011.07.01 09:551.45111cancelled
262105842011.07.01 10:29buy stop0.10gbpusd1.609890.000000.000002011.07.01 10:291.60292cancelled
262105932011.07.01 10:29buy stop0.10gbpusd1.609890.000000.000002011.07.01 10:291.60281cancelled
262259412011.07.01 15:54buy stop0.10gbpusd1.604810.000000.000002011.07.01 15:541.60241cancelled
262259422011.07.01 15:54sell stop0.10gbpusd1.598650.000000.000002011.07.01 15:541.60223cancelled
262259432011.07.01 15:54buy stop0.10gbpusd1.604810.000000.000002011.07.01 15:541.60236cancelled
262259442011.07.01 15:54sell stop0.10gbpusd1.598650.000000.000002011.07.01 15:541.60227cancelled
262259882011.07.01 15:54buy stop1.00gbpusd1.602831.599080.000002011.07.01 15:551.60222cancelled
262259892011.07.01 15:54sell stop1.00gbpusd1.601481.605230.000002011.07.01 15:551.60204cancelled
264163782011.07.07 01:53buy0.03eurusd1.432941.413881.434082011.07.07 01:581.433270.000.000.000.93
264167512011.07.07 02:03sell0.03eurusd1.432811.437311.432212011.07.07 02:071.432210.000.000.001.68
264170902011.07.07 02:24buy0.03eurusd1.432721.428221.433222011.07.07 03:301.433220.000.000.001.40
264189582011.07.07 03:31buy0.03eurusd1.433471.428951.433952011.07.07 04:431.433950.000.000.001.34
264234592011.07.07 05:08sell0.03eurusd1.433281.437781.432782011.07.07 05:241.432780.000.000.001.39
264239972011.07.07 05:25sell0.03eurusd1.432621.437131.432132011.07.07 06:131.432130.000.000.001.37
264262972011.07.07 06:19buy0.03eurusd1.432791.428281.433282011.07.07 08:191.433280.000.000.001.36
264322322011.07.07 08:55buy0.03eurusd1.434501.430001.435002011.07.07 09:201.430000.000.000.00-12.58
264417822011.07.07 11:37sell0.02eurusd1.430211.434711.429712011.07.07 11:531.429710.000.000.000.93
264521802011.07.07 14:55buy0.02eurusd1.428551.424051.429052011.07.07 14:551.429050.000.000.000.92
264530862011.07.07 14:58buy0.02eurusd1.429011.424511.429512011.07.07 15:521.429510.000.000.000.92
264655142011.07.07 18:25buy0.02eurusd1.435981.431421.436422011.07.07 22:471.436420.000.000.000.82
264755582011.07.08 00:25buy0.03eurusd1.436281.431781.436782011.07.08 00:571.436780.000.000.001.39
264760012011.07.08 00:57buy0.03eurusd1.436991.432401.437402011.07.08 08:151.435670.000.000.00-3.68
264839712011.07.08 08:10buy0.03eurusd1.435141.431661.435662011.07.08 08:151.435660.000.000.001.44
264886332011.07.08 09:30sell0.02eurusd1.432551.437191.432192011.07.08 09:311.432190.000.000.000.67
264895762011.07.08 09:31sell0.03eurusd1.431831.436361.431362011.07.08 09:331.431360.000.000.001.31
264900462011.07.08 09:33sell0.03eurusd1.431161.435761.430762011.07.08 10:101.430760.000.000.001.12
265016302011.07.08 13:36sell0.03eurusd1.425441.429941.424942011.07.08 13:391.424940.000.000.001.39
265017072011.07.08 13:39sell0.03eurusd1.424541.429041.424042011.07.08 14:321.424040.000.000.001.40
265074112011.07.08 14:40buy0.03eurusd1.429091.424591.429592011.07.08 14:411.429590.000.000.001.40
265079802011.07.08 14:41buy0.03eurusd1.430411.425501.430502011.07.08 14:411.430500.000.000.000.25
265080292011.07.08 14:41buy0.03eurusd1.431471.426561.431562011.07.08 14:421.431560.000.000.000.25
265081102011.07.08 14:42buy0.03eurusd1.431831.427191.432192011.07.08 14:421.432190.000.000.001.00
265085632011.07.08 14:42buy0.03eurusd1.432561.428011.433012011.07.08 14:471.432310.000.000.00-0.70
265087972011.07.08 14:43buy0.05eurusd1.431521.428061.432062011.07.08 14:471.432060.000.000.002.51
265191392011.07.08 16:25sell0.03eurusd1.428471.432971.427972011.07.08 16:251.427970.000.000.001.40
265191962011.07.08 16:25sell0.03eurusd1.427771.432321.427322011.07.08 16:321.427320.000.000.001.26
265295942011.07.08 19:08sell0.03eurusd1.424371.428951.423952011.07.08 19:081.423950.000.000.001.17
265296122011.07.08 19:08sell0.03eurusd1.423681.428231.423232011.07.08 19:171.423230.000.000.001.26
265307172011.07.08 19:50sell0.03eurusd1.424781.429281.424282011.07.08 19:581.424280.000.000.001.40
265355892011.07.08 21:24sell0.03eurusd1.424431.428931.423932011.07.11 00:001.423930.000.00-0.181.40
265407312011.07.11 00:15sell0.03eurusd1.421971.426571.421372011.07.11 00:351.421370.000.000.001.67
265407322011.07.11 00:15sell0.03eurusd1.422001.426601.421402011.07.11 00:351.421400.000.000.001.68
265407352011.07.11 00:15sell0.03eurusd1.421981.426581.421382011.07.11 00:351.421380.000.000.001.68
265407332011.07.11 00:15sell0.03gbpusd1.603141.607741.602542011.07.11 00:531.602540.000.000.001.68
265407582011.07.11 00:16sell0.03audusd1.071821.076421.071222011.07.11 02:371.071220.000.000.001.68
265415152011.07.11 00:35sell0.03eurusd1.421201.425851.420652011.07.11 00:501.420650.000.000.001.54
265415182011.07.11 00:35sell0.03eurusd1.421181.425781.420582011.07.11 00:501.420580.000.000.001.68
265415242011.07.11 00:35sell0.03eurusd1.421111.425751.420552011.07.11 00:501.420550.000.000.001.57
265421132011.07.11 00:50sell0.03eurusd1.420421.425051.419852011.07.11 02:481.419850.000.000.001.60
265421252011.07.11 00:50sell0.03eurusd1.420441.425051.419852011.07.11 02:481.419850.000.000.001.65
265421332011.07.11 00:50sell0.03eurusd1.420411.425001.419802011.07.11 02:481.419800.000.000.001.71
265422642011.07.11 00:53sell0.03gbpusd1.602401.607001.601802011.07.11 02:541.601800.000.000.001.69
265478262011.07.11 02:37sell0.03audusd1.071101.075711.070512011.07.11 02:471.070510.000.000.001.65
265488432011.07.11 02:47sell0.03audusd1.070201.074861.069662011.07.11 02:471.069660.000.000.001.51
265488912011.07.11 02:47sell0.03audusd1.069661.074161.068962011.07.11 02:501.068960.000.000.001.96
265490592011.07.11 02:48sell0.03eurusd1.419741.424341.419142011.07.11 02:541.419140.000.000.001.68
265490612011.07.11 02:48sell0.03eurusd1.419821.424421.419222011.07.11 02:541.419220.000.000.001.68
265492722011.07.11 02:50sell0.03eurusd1.419521.424001.418802011.07.11 06:271.418890.000.000.001.77
265493042011.07.11 02:50sell0.03audusd1.068821.073421.068222011.07.11 03:051.068220.000.000.001.69
265497352011.07.11 02:54sell0.03eurusd1.418841.423711.418512011.07.11 06:321.418510.000.000.000.93
265497382011.07.11 02:54sell0.03gbpusd1.601601.606201.601002011.07.11 05:491.601000.000.000.001.68
265497532011.07.11 02:54sell0.03eurusd1.418791.423471.418272011.07.11 04:251.420310.000.000.00-4.26
265512942011.07.11 03:05sell0.03audusd1.067971.072681.067482011.07.11 08:521.069830.000.000.00-5.22
265559072011.07.11 03:47sell0.05eurusd1.420961.424471.420272011.07.11 04:251.420270.000.000.003.22
265592242011.07.11 04:25sell0.03eurusd1.420291.424891.419692011.07.11 04:301.419690.000.000.001.68
265598622011.07.11 04:30sell0.03eurusd1.419491.424121.418922011.07.11 05:311.419890.000.000.00-1.12
265635602011.07.11 05:27sell0.05eurusd1.420491.424091.419892011.07.11 05:311.419890.000.000.002.80
265637672011.07.11 05:31sell0.03eurusd1.419731.424331.419132011.07.11 06:181.419130.000.000.001.68
265645742011.07.11 05:49sell0.03gbpusd1.600791.605441.600242011.07.11 06:301.600240.000.000.001.54
265660242011.07.11 06:19sell0.03eurusd1.419121.423681.418482011.07.11 06:321.418480.000.000.001.80
265665952011.07.11 06:27sell0.03eurusd1.418771.423371.418172011.07.11 08:441.418170.000.000.001.68
265670102011.07.11 06:30sell0.03gbpusd1.600121.604721.599522011.07.11 06:341.599520.000.000.001.68
265670692011.07.11 06:32sell0.03eurusd1.418341.422991.417792011.07.11 08:441.417790.000.000.001.54
265670782011.07.11 06:32sell0.03eurusd1.418331.422931.417732011.07.11 08:321.418740.000.000.00-1.15
265672222011.07.11 06:34sell0.03gbpusd1.599311.603891.598692011.07.11 08:321.598690.000.000.001.74
265672692011.07.11 06:35sell0.05audusd1.069141.072761.068562011.07.11 08:521.069800.000.000.00-3.08
265711692011.07.11 08:16sell0.05eurusd1.419391.422961.418762011.07.11 08:321.418760.000.000.002.94
265720552011.07.11 08:32sell0.03gbpusd1.598521.603141.597942011.07.11 08:351.597940.000.000.001.63
265720742011.07.11 08:32sell0.03eurusd1.418631.423221.418022011.07.11 08:441.418020.000.000.001.71
265722632011.07.11 08:35sell0.03gbpusd1.597771.602371.597172011.07.11 08:361.597170.000.000.001.68
265726062011.07.11 08:38sell0.03gbpusd1.596701.601321.596122011.07.11 08:441.596120.000.000.001.63
265730162011.07.11 08:44sell0.03eurusd1.417821.422531.417332011.07.11 08:481.417330.000.000.001.37
265730272011.07.11 08:44sell0.03eurusd1.417591.422231.417032011.07.11 08:511.417030.000.000.001.57
265730362011.07.11 08:44sell0.03gbpusd1.595921.600501.595302011.07.11 09:231.595300.000.000.001.74
265730862011.07.11 08:45sell0.03eurusd1.417911.422511.417312011.07.11 08:481.417310.000.000.001.69
265730962011.07.11 08:45sell0.08audusd1.070411.073011.069812011.07.11 08:521.069810.000.000.004.49
265735362011.07.11 08:48sell0.03eurusd1.417151.421741.416542011.07.11 08:571.416540.000.000.001.71
265735372011.07.11 08:48sell0.03eurusd1.417171.421771.416572011.07.11 08:571.416570.000.000.001.69
265738382011.07.11 08:52sell0.03audusd1.069701.074301.069102011.07.11 11:391.069100.000.000.001.68
265739072011.07.11 08:54sell0.03eurusd1.416901.421471.416272011.07.11 09:181.416270.000.000.001.76
265740682011.07.11 08:57sell0.03eurusd1.416441.421061.415862011.07.11 09:181.415860.000.000.001.62
265740702011.07.11 08:57sell0.03eurusd1.416431.421031.415832011.07.11 09:181.415830.000.000.001.68
265750202011.07.11 09:18sell0.03eurusd1.416051.420731.415532011.07.11 09:181.415530.000.000.001.46
265751132011.07.11 09:18sell0.03eurusd1.415771.420321.415122011.07.11 09:181.415120.000.000.001.83
265751352011.07.11 09:18sell0.03eurusd1.415731.420271.415072011.07.11 09:181.415070.000.000.001.85
265751542011.07.11 09:18sell0.03eurusd1.415421.420021.414822011.07.11 09:201.414820.000.000.001.68
265752732011.07.11 09:18sell0.03eurusd1.415041.419641.414442011.07.11 09:211.414440.000.000.001.68
265752902011.07.11 09:18sell0.03eurusd1.414871.419561.414362011.07.11 09:211.414360.000.000.001.43
265755032011.07.11 09:20sell0.03eurusd1.414701.419301.414102011.07.11 09:231.414100.000.000.001.69
265755982011.07.11 09:21sell0.03eurusd1.414301.418921.413722011.07.11 09:231.413720.000.000.001.63
265756042011.07.11 09:21sell0.03eurusd1.414241.418841.413642011.07.11 09:231.413640.000.000.001.68
265758562011.07.11 09:23sell0.03eurusd1.413981.418581.413382011.07.11 09:231.413380.000.000.001.69
265758622011.07.11 09:23sell0.03gbpusd1.595121.599721.594522011.07.11 13:061.594520.000.000.001.69
265758942011.07.11 09:23sell0.03eurusd1.413541.418161.412962011.07.11 10:291.414050.000.000.00-1.43
265758982011.07.11 09:23sell0.03eurusd1.413461.418061.412862011.07.11 10:431.412860.000.000.001.68
265759302011.07.11 09:23sell0.03eurusd1.413361.417961.412762011.07.11 10:431.412760.000.000.001.68
265787362011.07.11 10:25sell0.05eurusd1.414731.418311.414112011.07.11 10:291.414110.000.000.002.89
265788652011.07.11 10:29sell0.03eurusd1.413891.418491.413292011.07.11 10:431.413290.000.000.001.69
265793202011.07.11 10:43sell0.03eurusd1.413181.417781.412582011.07.11 10:431.412580.000.000.001.69
265793992011.07.11 10:43sell0.03eurusd1.412621.417221.412022011.07.11 11:021.412020.000.000.001.68
265793852011.07.11 10:43sell0.03eurusd1.412621.417271.412072011.07.11 11:021.412070.000.000.001.54
265794622011.07.11 10:43sell0.03eurusd1.412401.417001.411802011.07.11 11:031.411800.000.000.001.68
265805552011.07.11 11:02sell0.03eurusd1.411871.416541.411342011.07.11 12:051.411340.000.000.001.48
265805582011.07.11 11:02sell0.03eurusd1.411871.416451.411252011.07.11 12:051.411250.000.000.001.74
265806572011.07.11 11:03sell0.03eurusd1.411701.416301.411102011.07.11 12:191.411100.000.000.001.68
265817172011.07.11 11:39sell0.03audusd1.068911.073511.068312011.07.11 13:051.068310.000.000.001.68
265823142011.07.11 12:05sell0.03eurusd1.411151.415811.410612011.07.11 13:031.410610.000.000.001.51
265823232011.07.11 12:05sell0.03eurusd1.411071.415711.410512011.07.11 13:031.410510.000.000.001.57
265827242011.07.11 12:19sell0.03eurusd1.410941.415571.410372011.07.11 13:031.410370.000.000.001.60
265846252011.07.11 13:03sell0.03eurusd1.410481.415091.409892011.07.11 13:051.409890.000.000.001.66
265846442011.07.11 13:03sell0.03eurusd1.410461.415001.409802011.07.11 13:051.409800.000.000.001.86
265846512011.07.11 13:03sell0.03eurusd1.410251.414881.409682011.07.11 13:051.409680.000.000.001.60
265848332011.07.11 13:05sell0.03eurusd1.409691.414311.409112011.07.11 13:061.409110.000.000.001.63
265848402011.07.11 13:05sell0.03eurusd1.409671.414311.409112011.07.11 13:061.409110.000.000.001.57
265848692011.07.11 13:05sell0.03audusd1.068181.072771.067572011.07.11 13:491.067570.000.000.001.71
265848782011.07.11 13:05sell0.03eurusd1.409551.414151.408952011.07.11 13:061.408950.000.000.001.68
265851682011.07.11 13:07sell0.03eurusd1.408801.413391.408192011.07.11 13:401.408190.000.000.001.71
265851742011.07.11 13:07sell0.03eurusd1.408801.413401.408202011.07.11 13:401.408200.000.000.001.68
265851832011.07.11 13:07sell0.03eurusd1.408911.413511.408312011.07.11 13:381.408310.000.000.001.69
265851922011.07.11 13:07sell0.03gbpusd1.594481.599141.593942011.07.11 13:461.593940.000.000.001.52
265866512011.07.11 13:38sell0.03eurusd1.408201.412791.407592011.07.11 13:451.407590.000.000.001.71
265867332011.07.11 13:40sell0.03eurusd1.408101.412701.407502011.07.11 13:451.407500.000.000.001.68
265867402011.07.11 13:40sell0.03eurusd1.408041.412641.407442011.07.11 13:451.407440.000.000.001.68
265871242011.07.11 13:45sell0.03eurusd1.407331.412141.406942011.07.11 13:451.406940.000.000.001.10
265871372011.07.11 13:45sell0.03eurusd1.407231.411831.406632011.07.11 13:451.406630.000.000.001.69
265871422011.07.11 13:45sell0.03eurusd1.407101.411701.406502011.07.11 13:461.406500.000.000.001.69
265872112011.07.11 13:45sell0.03eurusd1.406521.411291.406092011.07.11 13:491.406090.000.000.001.21
265872682011.07.11 13:45sell0.03eurusd1.406671.411131.405932011.07.11 13:491.405930.000.000.002.08
265874702011.07.11 13:46sell0.03eurusd1.406421.411021.405822011.07.11 13:491.405820.000.000.001.69
265874862011.07.11 13:46sell0.03gbpusd1.593811.598461.593262011.07.11 15:081.593260.000.000.001.54
265878542011.07.11 13:49sell0.03audusd1.067571.072171.066972011.07.11 14:121.066970.000.000.001.69
265878772011.07.11 13:49sell0.03eurusd1.405881.410591.405392011.07.11 14:011.405390.000.000.001.38
265878902011.07.11 13:49sell0.03eurusd1.405851.410451.405252011.07.11 14:131.405250.000.000.001.69
265879382011.07.11 13:49sell0.03eurusd1.405691.410311.405112011.07.11 14:271.405110.000.000.001.63
265888432011.07.11 14:01sell0.03eurusd1.405401.409951.404752011.07.11 14:271.404750.000.000.001.83
265899052011.07.11 14:13sell0.03eurusd1.405201.409801.404602011.07.11 14:271.404600.000.000.001.69
265910902011.07.11 14:27sell0.03eurusd1.404781.409601.404402011.07.11 14:281.404400.000.000.001.07
265911182011.07.11 14:27sell0.03eurusd1.404611.409211.404012011.07.11 14:281.404010.000.000.001.69
265911302011.07.11 14:27sell0.03eurusd1.404461.409101.403902011.07.11 14:281.403900.000.000.001.57
265912192011.07.11 14:28sell0.03eurusd1.404171.408771.403572011.07.11 14:281.403570.000.000.001.68
265913362011.07.11 14:28sell0.03eurusd1.403731.408491.403292011.07.11 14:291.403290.000.000.001.24
265913442011.07.11 14:28sell0.03eurusd1.403681.408371.403172011.07.11 14:311.403170.000.000.001.44
265913792011.07.11 14:28sell0.03eurusd1.403401.408021.402822011.07.11 14:321.402820.000.000.001.63
265920882011.07.11 14:31sell0.03eurusd1.403081.407621.402422011.07.11 15:081.404010.000.000.00-2.61
265946262011.07.11 15:06sell0.05eurusd1.404651.408211.404012011.07.11 15:081.404010.000.000.002.99
265947452011.07.11 15:08sell0.03eurusd1.403901.408521.403322011.07.11 15:091.403320.000.000.001.63
265947482011.07.11 15:08sell0.03gbpusd1.592481.597211.592012011.07.11 15:091.592010.000.000.001.32
  0.00 0.00 -0.18 188.23
Closed P/L: 188.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
265897942011.07.11 14:12sell0.03audusd1.066921.071521.06632 1.067470.000.000.00-1.55
265917502011.07.11 14:29sell0.03eurusd1.403221.407791.40259 1.403770.000.000.00-1.54
265922862011.07.11 14:32sell0.03eurusd1.402541.407211.40201 1.403770.000.000.00-3.45
265948312011.07.11 15:09sell0.03gbpusd1.591611.596191.59099 1.591490.000.000.000.33
265949032011.07.11 15:09sell0.03eurusd1.403181.407761.40256 1.403770.000.000.00-1.66
  0.00 0.00 0.00 -7.87
 Floating P/L: -7.87
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 188.05 Floating P/L: -7.87 Margin: 193.09
Balance: 5 188.05 Equity: 5 180.18 Free Margin: 4 987.09