Strategy Tester Report
PSar SuperTrend EA v202
Tadawulfx-Demo (Build 402)

SymbolXAGUSD (US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2011.01.03 00:00 - 2011.03.30 22:00 (2011.01.01 - 2011.03.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersS1="---------------- Entry Settings"; Step=0.06; Maximum=0.6; TrendCCIPeriod=45; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false; RiskPercent=5; Martingale=false; Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=0; TakeProfit=0; HideSL=false; HideTP=false; TrailingProfit=0; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=100; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false; HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=false;
Bars in test2449Ticks modelled1446938Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit2644.94Gross profit4679.61Gross loss-2034.67
Profit factor2.30Expected payoff28.44
Absolute drawdown75.00Maximal drawdown2113.43 (52.21%)Relative drawdown52.21% (2113.43)
Total trades93Short positions (won %)25 (40.00%)Long positions (won %)68 (51.47%)
Profit trades (% of total)45 (48.39%)Loss trades (% of total)48 (51.61%)
Largestprofit trade300.57loss trade-141.72
Averageprofit trade103.99loss trade-42.39
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (1334.28)consecutive losses (loss in money)9 (-204.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1334.28 (8)consecutive loss (count of losses)-436.64 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.03 20:00buy10.1031.040.000.00
22011.01.03 21:22close10.1030.490.000.00-55.00945.00
32011.01.04 10:00sell20.1030.620.000.00
42011.01.05 09:00sell30.1029.590.000.00
52011.01.06 17:00sell40.1029.030.000.00
62011.01.07 20:00sell50.1028.670.000.00
72011.01.10 03:00buy60.1029.020.000.00
82011.01.10 03:00close50.1029.020.000.00-34.87910.13
92011.01.10 03:00close40.1029.020.000.001.27911.40
102011.01.10 03:00close30.1029.020.000.0057.67969.08
112011.01.10 03:00close20.1029.020.000.00160.811129.89
122011.01.10 15:00buy70.1028.950.000.00
132011.01.11 09:00buy80.1029.210.000.00
142011.01.12 02:00buy90.1029.650.000.00
152011.01.12 16:00buy100.1029.690.000.00
162011.01.12 21:00buy110.1029.710.000.00
172011.01.13 17:00sell120.1029.340.000.00
182011.01.13 17:00close110.1029.340.000.00-39.171090.71
192011.01.13 17:00close100.1029.340.000.00-37.171053.54
202011.01.13 17:00close90.1029.340.000.00-33.171020.37
212011.01.13 17:00close80.1029.340.000.0010.101030.46
222011.01.13 17:00close70.1029.340.000.0035.381065.84
232011.01.13 17:00close60.1029.340.000.0028.381094.21
242011.01.14 10:00sell130.1028.800.000.00
252011.01.14 17:00sell140.1028.310.000.00
262011.01.17 06:00sell150.1028.390.000.00
272011.01.18 06:00buy160.1028.360.000.00
282011.01.18 06:00close150.1028.360.000.003.131097.35
292011.01.18 06:00close140.1028.360.000.00-4.731092.62
302011.01.18 06:00close130.1028.360.000.0044.271136.89
312011.01.18 06:00close120.1028.360.000.0098.411235.29
322011.01.19 02:00buy170.1029.180.000.00
332011.01.19 13:00buy180.1029.270.000.00
342011.01.20 06:00buy190.1028.790.000.00
352011.01.20 09:00sell200.1028.410.000.00
362011.01.20 09:00close190.1028.410.000.00-38.001197.29
372011.01.20 09:00close180.1028.410.000.00-88.171109.12
382011.01.20 09:00close170.1028.410.000.00-79.171029.94
392011.01.20 09:00close160.1028.410.000.002.101032.04
402011.01.21 01:00sell210.1027.550.000.00
412011.01.26 09:00buy220.1027.020.000.00
422011.01.26 09:00close210.1027.020.000.0053.411085.45
432011.01.26 09:00close200.1027.020.000.00139.541224.99
442011.01.26 19:00buy230.1027.040.000.00
452011.01.27 18:00sell240.1026.870.000.00
462011.01.27 18:00close230.1026.870.000.00-19.181205.81
472011.01.27 18:00close220.1026.870.000.00-17.181188.64
482011.01.28 15:00buy250.1026.850.000.00
492011.01.28 15:00close240.1026.850.000.002.131190.77
502011.02.01 06:00buy260.1028.250.000.00
512011.02.01 19:00buy270.1028.630.000.00
522011.02.02 15:00buy280.1028.450.000.00
532011.02.02 18:28close280.1028.110.000.00-34.001156.77
542011.02.02 18:28close270.1028.110.000.00-52.731104.05
552011.02.02 18:28close260.1028.110.000.00-14.731089.33
562011.02.02 18:28close250.1028.110.000.00123.831213.15
572011.02.03 03:00buy290.1028.430.000.00
582011.02.03 09:00sell300.1028.280.000.00
592011.02.03 09:00close290.1028.280.000.00-15.001198.15
602011.02.03 12:00buy310.1028.380.000.00
612011.02.03 12:00close300.1028.380.000.00-10.001188.15
622011.02.03 14:00sell320.1028.220.000.00
632011.02.03 14:00close310.1028.220.000.00-16.001172.15
642011.02.03 15:00buy330.1028.500.000.00
652011.02.03 15:00close320.1028.500.000.00-28.001144.15
662011.02.03 17:00sell340.1028.170.000.00
672011.02.03 17:00close330.1028.170.000.00-33.001111.15
682011.02.03 18:00buy350.1028.550.000.00
692011.02.03 18:00close340.1028.550.000.00-38.001073.15
702011.02.04 13:00buy360.1028.900.000.00
712011.02.07 03:00buy370.1029.260.000.00
722011.02.07 15:00buy380.1029.280.000.00
732011.02.08 08:00buy390.1029.470.000.00
742011.02.08 15:00buy400.1029.710.000.00
752011.02.09 07:00buy410.1030.130.000.00
762011.02.09 09:00buy420.1030.250.000.00
772011.02.11 09:00buy430.1030.150.000.00
782011.02.11 12:00sell440.1029.980.000.00
792011.02.11 12:00close430.1029.980.000.00-17.001056.15
802011.02.11 12:00close420.1029.980.000.00-29.901026.25
812011.02.11 12:00close410.1029.980.000.00-17.901008.35
822011.02.11 12:00close400.1029.980.000.0023.381031.72
832011.02.11 12:00close390.1029.980.000.0047.381079.10
842011.02.11 12:00close380.1029.980.000.0065.651144.75
852011.02.11 12:00close370.1029.980.000.0067.651212.40
862011.02.11 12:00close360.1029.980.000.00102.931315.33
872011.02.11 12:00close350.1029.980.000.00137.201452.53
882011.02.11 15:00buy450.1030.150.000.00
892011.02.11 15:00close440.1030.150.000.00-17.001435.53
902011.02.15 11:00buy460.1030.760.000.00
912011.02.16 04:00buy470.1030.760.000.00
922011.02.16 19:00buy480.1030.670.000.00
932011.02.17 15:00buy490.1030.830.000.00
942011.02.18 06:00buy500.1031.740.000.00
952011.02.18 08:00buy510.1031.730.000.00
962011.02.18 17:00buy520.1032.350.000.00
972011.02.21 13:00buy530.1033.470.000.00
982011.02.22 01:00buy540.1034.140.000.00
992011.02.23 01:00buy550.1033.110.000.00
1002011.02.23 06:00sell560.1032.780.000.00
1012011.02.23 06:00close550.1032.780.000.00-33.001402.53
1022011.02.23 06:00close540.1032.780.000.00-136.721265.80
1032011.02.23 06:00close530.1032.780.000.00-70.451195.35
1042011.02.23 06:00close520.1032.780.000.0040.831236.18
1052011.02.23 06:00close510.1032.780.000.00102.831339.00
1062011.02.23 06:00close500.1032.780.000.00101.831440.83
1072011.02.23 06:00close490.1032.780.000.00192.101632.93
1082011.02.23 06:00close480.1032.780.000.00205.931838.85
1092011.02.23 06:00close470.1032.780.000.00196.932035.78
1102011.02.23 06:00close460.1032.780.000.00196.202231.97
1112011.02.23 06:00close450.1032.780.000.00255.752487.72
1122011.02.23 10:00buy570.1033.030.000.00
1132011.02.23 10:00close560.1033.030.000.00-25.002462.72
1142011.02.24 02:01buy580.1033.710.000.00
1152011.02.24 09:00buy590.1033.740.000.00
1162011.02.25 11:00sell600.1032.710.000.00
1172011.02.25 11:00close590.1032.710.000.00-103.722359.00
1182011.02.25 11:00close580.1032.710.000.00-100.722258.28
1192011.02.25 11:00close570.1032.710.000.00-34.902223.38
1202011.02.25 16:00buy610.1032.730.000.00
1212011.02.25 16:00close600.1032.730.000.00-2.002221.38
1222011.02.28 08:00buy620.1033.570.000.00
1232011.02.28 14:00buy630.1033.650.000.00
1242011.03.01 00:00buy640.1033.970.000.00
1252011.03.02 11:00buy650.1034.550.000.00
1262011.03.02 18:00buy660.1034.980.000.00
1272011.03.03 05:00buy670.1034.720.000.00
1282011.03.04 15:00buy680.1034.540.000.00
1292011.03.08 22:00buy690.1036.050.000.00
1302011.03.09 11:00buy700.1036.190.000.00
1312011.03.09 20:00buy710.1036.220.000.00
1322011.03.10 09:00sell720.1035.830.000.00
1332011.03.10 09:00close710.1035.830.000.00-41.172180.20
1342011.03.10 09:00close700.1035.830.000.00-38.172142.02
1352011.03.10 09:00close690.1035.830.000.00-24.902117.12
1362011.03.10 09:00close680.1035.830.000.00124.652241.77
1372011.03.10 09:00close670.1035.830.000.00105.932347.70
1382011.03.10 09:00close660.1035.830.000.0077.752425.45
1392011.03.10 09:00close650.1035.830.000.00120.752546.20
1402011.03.10 09:00close640.1035.830.000.00178.032724.22
1412011.03.10 09:00close630.1035.830.000.00209.302933.53
1422011.03.10 09:00close620.1035.830.000.00217.303150.83
1432011.03.10 09:00close610.1035.830.000.00300.573451.40
1442011.03.11 06:00sell730.1035.210.000.00
1452011.03.11 10:00sell740.1035.100.000.00
1462011.03.14 09:00buy750.1036.070.000.00
1472011.03.14 09:00close740.1036.070.000.00-96.863354.54
1482011.03.14 09:00close730.1036.070.000.00-85.863268.67
1492011.03.14 09:00close720.1036.070.000.00-23.733244.94
1502011.03.15 10:00buy760.1035.170.000.00
1512011.03.15 11:00sell770.1034.660.000.00
1522011.03.15 11:00close760.1034.660.000.00-51.003193.94
1532011.03.15 11:00close750.1034.660.000.00-141.723052.22
1542011.03.15 22:00sell780.1034.210.000.00
1552011.03.17 16:00buy790.1034.590.000.00
1562011.03.17 16:00close780.1034.590.000.00-37.463014.76
1572011.03.17 16:00close770.1034.590.000.007.543022.30
1582011.03.17 18:00sell800.1034.040.000.00
1592011.03.17 18:00close790.1034.040.000.00-55.002967.30
1602011.03.18 01:00buy810.1034.470.000.00
1612011.03.18 01:00close800.1034.470.000.00-42.872924.43
1622011.03.18 09:00buy820.1034.860.000.00
1632011.03.21 12:00buy830.1035.850.000.00
1642011.03.21 20:00buy840.1036.110.000.00
1652011.03.22 10:00buy850.1036.270.000.00
1662011.03.22 16:00buy860.1036.380.000.00
1672011.03.24 09:00buy870.1037.320.000.00
1682011.03.28 00:00buy880.1037.270.000.00
1692011.03.28 07:00sell890.1037.040.000.00
1702011.03.28 07:00close880.1037.040.000.00-23.002901.43
1712011.03.28 07:00close870.1037.040.000.00-29.452871.98
1722011.03.28 07:00close860.1037.040.000.0061.652933.63
1732011.03.28 07:00close850.1037.040.000.0072.653006.28
1742011.03.28 07:00close840.1037.040.000.0087.923094.21
1752011.03.28 07:00close830.1037.040.000.00113.933208.13
1762011.03.28 07:00close820.1037.040.000.00212.203420.33
1772011.03.28 07:00close810.1037.040.000.00251.203671.53
1782011.03.29 01:00buy900.1037.200.000.00
1792011.03.29 01:00close890.1037.200.000.00-15.873655.67
1802011.03.29 03:00sell910.1036.890.000.00
1812011.03.29 03:00close900.1036.890.000.00-31.003624.67
1822011.03.29 08:00buy920.1037.100.000.00
1832011.03.29 08:00close910.1037.100.000.00-21.003603.67
1842011.03.30 08:00buy930.1037.320.000.00
1852011.03.30 22:58close at stop930.1037.420.000.0010.003613.67
1862011.03.30 22:58close at stop920.1037.420.000.0031.273644.94