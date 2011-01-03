Strategy Tester Report
PSar SuperTrend EA v202
Tadawulfx-Demo (Build 402)

SymbolXAGUSD (US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2011.01.03 00:00 - 2011.06.21 01:00 (2011.01.01 - 2011.06.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersS1="---------------- Entry Settings"; Step=0.06; Maximum=0.6; TrendCCIPeriod=45; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false; RiskPercent=5; Martingale=false; Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=0; TakeProfit=0; HideSL=false; HideTP=false; TrailingProfit=0; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=100; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false; HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=false;
Bars in test3787Ticks modelled2871100Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit4772.39Gross profit11618.11Gross loss-6845.72
Profit factor1.70Expected payoff25.52
Absolute drawdown75.00Maximal drawdown7737.86 (59.62%)Relative drawdown59.62% (7737.86)
Total trades187Short positions (won %)49 (36.73%)Long positions (won %)138 (44.20%)
Profit trades (% of total)79 (42.25%)Loss trades (% of total)108 (57.75%)
Largestprofit trade833.67loss trade-445.35
Averageprofit trade147.06loss trade-63.39
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (3491.57)consecutive losses (loss in money)9 (-1483.67)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3491.57 (11)consecutive loss (count of losses)-1488.38 (8)
Averageconsecutive wins4consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.03 20:00buy10.1031.040.000.00
22011.01.03 21:22close10.1030.490.000.00-55.00945.00
32011.01.04 10:00sell20.1030.620.000.00
42011.01.05 09:00sell30.1029.590.000.00
52011.01.06 17:00sell40.1029.030.000.00
62011.01.07 20:00sell50.1028.670.000.00
72011.01.10 03:00buy60.1029.020.000.00
82011.01.10 03:00close50.1029.020.000.00-34.87910.13
92011.01.10 03:00close40.1029.020.000.001.27911.40
102011.01.10 03:00close30.1029.020.000.0057.67969.08
112011.01.10 03:00close20.1029.020.000.00160.811129.89
122011.01.10 15:00buy70.1028.950.000.00
132011.01.11 09:00buy80.1029.210.000.00
142011.01.12 02:00buy90.1029.650.000.00
152011.01.12 16:00buy100.1029.690.000.00
162011.01.12 21:00buy110.1029.710.000.00
172011.01.13 17:00sell120.1029.340.000.00
182011.01.13 17:00close110.1029.340.000.00-39.171090.71
192011.01.13 17:00close100.1029.340.000.00-37.171053.54
202011.01.13 17:00close90.1029.340.000.00-33.171020.37
212011.01.13 17:00close80.1029.340.000.0010.101030.46
222011.01.13 17:00close70.1029.340.000.0035.381065.84
232011.01.13 17:00close60.1029.340.000.0028.381094.21
242011.01.14 10:00sell130.1028.800.000.00
252011.01.14 17:00sell140.1028.310.000.00
262011.01.17 06:00sell150.1028.390.000.00
272011.01.18 06:00buy160.1028.360.000.00
282011.01.18 06:00close150.1028.360.000.003.131097.35
292011.01.18 06:00close140.1028.360.000.00-4.731092.62
302011.01.18 06:00close130.1028.360.000.0044.271136.89
312011.01.18 06:00close120.1028.360.000.0098.411235.29
322011.01.19 02:00buy170.1029.180.000.00
332011.01.19 13:00buy180.1029.270.000.00
342011.01.20 06:00buy190.1028.790.000.00
352011.01.20 09:00sell200.1028.410.000.00
362011.01.20 09:00close190.1028.410.000.00-38.001197.29
372011.01.20 09:00close180.1028.410.000.00-88.171109.12
382011.01.20 09:00close170.1028.410.000.00-79.171029.94
392011.01.20 09:00close160.1028.410.000.002.101032.04
402011.01.21 01:00sell210.1027.550.000.00
412011.01.26 09:00buy220.1027.020.000.00
422011.01.26 09:00close210.1027.020.000.0053.411085.45
432011.01.26 09:00close200.1027.020.000.00139.541224.99
442011.01.26 19:00buy230.1027.040.000.00
452011.01.27 18:00sell240.1026.870.000.00
462011.01.27 18:00close230.1026.870.000.00-19.181205.81
472011.01.27 18:00close220.1026.870.000.00-17.181188.64
482011.01.28 15:00buy250.1026.850.000.00
492011.01.28 15:00close240.1026.850.000.002.131190.77
502011.02.01 06:00buy260.1028.250.000.00
512011.02.01 19:00buy270.1028.630.000.00
522011.02.02 15:00buy280.1028.450.000.00
532011.02.02 18:28close280.1028.110.000.00-34.001156.77
542011.02.02 18:28close270.1028.110.000.00-52.731104.05
552011.02.02 18:28close260.1028.110.000.00-14.731089.33
562011.02.02 18:28close250.1028.110.000.00123.831213.15
572011.02.03 03:00buy290.1028.430.000.00
582011.02.03 09:00sell300.1028.280.000.00
592011.02.03 09:00close290.1028.280.000.00-15.001198.15
602011.02.03 12:00buy310.1028.380.000.00
612011.02.03 12:00close300.1028.380.000.00-10.001188.15
622011.02.03 14:00sell320.1028.220.000.00
632011.02.03 14:00close310.1028.220.000.00-16.001172.15
642011.02.03 15:00buy330.1028.500.000.00
652011.02.03 15:00close320.1028.500.000.00-28.001144.15
662011.02.03 17:00sell340.1028.170.000.00
672011.02.03 17:00close330.1028.170.000.00-33.001111.15
682011.02.03 18:00buy350.1028.550.000.00
692011.02.03 18:00close340.1028.550.000.00-38.001073.15
702011.02.04 13:00buy360.1028.900.000.00
712011.02.07 03:00buy370.1029.260.000.00
722011.02.07 15:00buy380.1029.280.000.00
732011.02.08 08:00buy390.1029.470.000.00
742011.02.08 15:00buy400.1029.710.000.00
752011.02.09 07:00buy410.1030.130.000.00
762011.02.09 09:00buy420.1030.250.000.00
772011.02.11 09:00buy430.1030.150.000.00
782011.02.11 12:00sell440.1029.980.000.00
792011.02.11 12:00close430.1029.980.000.00-17.001056.15
802011.02.11 12:00close420.1029.980.000.00-29.901026.25
812011.02.11 12:00close410.1029.980.000.00-17.901008.35
822011.02.11 12:00close400.1029.980.000.0023.381031.72
832011.02.11 12:00close390.1029.980.000.0047.381079.10
842011.02.11 12:00close380.1029.980.000.0065.651144.75
852011.02.11 12:00close370.1029.980.000.0067.651212.40
862011.02.11 12:00close360.1029.980.000.00102.931315.33
872011.02.11 12:00close350.1029.980.000.00137.201452.53
882011.02.11 15:00buy450.1030.150.000.00
892011.02.11 15:00close440.1030.150.000.00-17.001435.53
902011.02.15 11:00buy460.1030.760.000.00
912011.02.16 04:00buy470.1030.760.000.00
922011.02.16 19:00buy480.1030.670.000.00
932011.02.17 15:00buy490.1030.830.000.00
942011.02.18 06:00buy500.1031.740.000.00
952011.02.18 08:00buy510.1031.730.000.00
962011.02.18 17:00buy520.1032.350.000.00
972011.02.21 13:00buy530.1033.470.000.00
982011.02.22 01:00buy540.1034.140.000.00
992011.02.23 01:00buy550.1033.110.000.00
1002011.02.23 06:00sell560.1032.780.000.00
1012011.02.23 06:00close550.1032.780.000.00-33.001402.53
1022011.02.23 06:00close540.1032.780.000.00-136.721265.80
1032011.02.23 06:00close530.1032.780.000.00-70.451195.35
1042011.02.23 06:00close520.1032.780.000.0040.831236.18
1052011.02.23 06:00close510.1032.780.000.00102.831339.00
1062011.02.23 06:00close500.1032.780.000.00101.831440.83
1072011.02.23 06:00close490.1032.780.000.00192.101632.93
1082011.02.23 06:00close480.1032.780.000.00205.931838.85
1092011.02.23 06:00close470.1032.780.000.00196.932035.78
1102011.02.23 06:00close460.1032.780.000.00196.202231.97
1112011.02.23 06:00close450.1032.780.000.00255.752487.72
1122011.02.23 10:00buy570.1033.030.000.00
1132011.02.23 10:00close560.1033.030.000.00-25.002462.72
1142011.02.24 02:01buy580.1033.710.000.00
1152011.02.24 09:00buy590.1033.740.000.00
1162011.02.25 11:00sell600.1032.710.000.00
1172011.02.25 11:00close590.1032.710.000.00-103.722359.00
1182011.02.25 11:00close580.1032.710.000.00-100.722258.28
1192011.02.25 11:00close570.1032.710.000.00-34.902223.38
1202011.02.25 16:00buy610.1032.730.000.00
1212011.02.25 16:00close600.1032.730.000.00-2.002221.38
1222011.02.28 08:00buy620.1033.570.000.00
1232011.02.28 14:00buy630.1033.650.000.00
1242011.03.01 00:00buy640.1033.970.000.00
1252011.03.02 11:00buy650.1034.550.000.00
1262011.03.02 18:00buy660.1034.980.000.00
1272011.03.03 05:00buy670.1034.720.000.00
1282011.03.04 15:00buy680.1034.540.000.00
1292011.03.08 22:00buy690.1036.050.000.00
1302011.03.09 11:00buy700.1036.190.000.00
1312011.03.09 20:00buy710.1036.220.000.00
1322011.03.10 09:00sell720.1035.830.000.00
1332011.03.10 09:00close710.1035.830.000.00-41.172180.20
1342011.03.10 09:00close700.1035.830.000.00-38.172142.02
1352011.03.10 09:00close690.1035.830.000.00-24.902117.12
1362011.03.10 09:00close680.1035.830.000.00124.652241.77
1372011.03.10 09:00close670.1035.830.000.00105.932347.70
1382011.03.10 09:00close660.1035.830.000.0077.752425.45
1392011.03.10 09:00close650.1035.830.000.00120.752546.20
1402011.03.10 09:00close640.1035.830.000.00178.032724.22
1412011.03.10 09:00close630.1035.830.000.00209.302933.53
1422011.03.10 09:00close620.1035.830.000.00217.303150.83
1432011.03.10 09:00close610.1035.830.000.00300.573451.40
1442011.03.11 06:00sell730.1035.210.000.00
1452011.03.11 10:00sell740.1035.100.000.00
1462011.03.14 09:00buy750.1036.070.000.00
1472011.03.14 09:00close740.1036.070.000.00-96.863354.54
1482011.03.14 09:00close730.1036.070.000.00-85.863268.67
1492011.03.14 09:00close720.1036.070.000.00-23.733244.94
1502011.03.15 10:00buy760.1035.170.000.00
1512011.03.15 11:00sell770.1034.660.000.00
1522011.03.15 11:00close760.1034.660.000.00-51.003193.94
1532011.03.15 11:00close750.1034.660.000.00-141.723052.22
1542011.03.15 22:00sell780.1034.210.000.00
1552011.03.17 16:00buy790.1034.590.000.00
1562011.03.17 16:00close780.1034.590.000.00-37.463014.76
1572011.03.17 16:00close770.1034.590.000.007.543022.30
1582011.03.17 18:00sell800.1034.040.000.00
1592011.03.17 18:00close790.1034.040.000.00-55.002967.30
1602011.03.18 01:00buy810.1034.470.000.00
1612011.03.18 01:00close800.1034.470.000.00-42.872924.43
1622011.03.18 09:00buy820.1034.860.000.00
1632011.03.21 12:00buy830.1035.850.000.00
1642011.03.21 20:00buy840.1036.110.000.00
1652011.03.22 10:00buy850.1036.270.000.00
1662011.03.22 16:00buy860.1036.380.000.00
1672011.03.24 09:00buy870.1037.320.000.00
1682011.03.28 00:00buy880.1037.270.000.00
1692011.03.28 07:00sell890.1037.040.000.00
1702011.03.28 07:00close880.1037.040.000.00-23.002901.43
1712011.03.28 07:00close870.1037.040.000.00-29.452871.98
1722011.03.28 07:00close860.1037.040.000.0061.652933.63
1732011.03.28 07:00close850.1037.040.000.0072.653006.28
1742011.03.28 07:00close840.1037.040.000.0087.923094.21
1752011.03.28 07:00close830.1037.040.000.00113.933208.13
1762011.03.28 07:00close820.1037.040.000.00212.203420.33
1772011.03.28 07:00close810.1037.040.000.00251.203671.53
1782011.03.29 01:00buy900.1037.200.000.00
1792011.03.29 01:00close890.1037.200.000.00-15.873655.67
1802011.03.29 03:00sell910.1036.890.000.00
1812011.03.29 03:00close900.1036.890.000.00-31.003624.67
1822011.03.29 08:00buy920.1037.100.000.00
1832011.03.29 08:00close910.1037.100.000.00-21.003603.67
1842011.03.30 08:00buy930.1037.320.000.00
1852011.03.31 03:00buy940.1037.450.000.00
1862011.03.31 13:00buy950.1037.880.000.00
1872011.04.01 03:00buy960.1037.720.000.00
1882011.04.01 09:00buy970.1037.810.000.00
1892011.04.01 15:00sell980.1037.340.000.00
1902011.04.01 15:00close970.1037.340.000.00-47.003556.67
1912011.04.01 15:00close960.1037.340.000.00-38.003518.67
1922011.04.01 15:00close950.1037.340.000.00-54.733463.94
1932011.04.01 15:00close940.1037.340.000.00-11.733452.22
1942011.04.01 15:00close930.1037.340.000.00-0.903451.32
1952011.04.01 15:00close920.1037.340.000.0020.383471.69
1962011.04.01 18:00buy990.1037.690.000.00
1972011.04.01 18:00close980.1037.690.000.00-35.003436.69
1982011.04.04 09:00buy1000.1038.350.000.00
1992011.04.05 00:00buy1010.1038.580.000.00
2002011.04.05 08:00buy1020.1038.800.000.00
2012011.04.06 05:00buy1030.1039.410.000.00
2022011.04.06 13:00buy1040.1039.640.000.00
2032011.04.06 22:00buy1050.1039.610.000.00
2042011.04.07 11:00buy1060.1039.540.000.00
2052011.04.08 04:00buy1070.1039.790.000.00
2062011.04.08 17:00buy1080.1040.390.000.00
2072011.04.12 06:00sell1090.1040.040.000.00
2082011.04.12 06:00close1080.1040.040.000.00-36.453400.24
2092011.04.12 06:00close1070.1040.040.000.0023.553423.79
2102011.04.12 06:00close1060.1040.040.000.0047.833471.62
2112011.04.12 06:00close1050.1040.040.000.0038.653510.27
2122011.04.12 06:00close1040.1040.040.000.0035.653545.92
2132011.04.12 06:00close1030.1040.040.000.0058.653604.57
2142011.04.12 06:00close1020.1040.040.000.00118.933723.49
2152011.04.12 06:00close1010.1040.040.000.00140.933864.42
2162011.04.12 06:00close1000.1040.040.000.00163.204027.62
2172011.04.12 06:00close990.1040.040.000.00228.474256.09
2182011.04.12 10:00buy1100.1040.350.000.00
2192011.04.12 10:00close1090.1040.350.000.00-31.004225.09
2202011.04.12 16:02close1100.1040.240.000.00-11.004214.09
2212011.04.13 14:00buy1110.1040.470.000.00
2222011.04.14 01:00buy1120.1040.600.000.00
2232011.04.14 16:00buy1130.1041.360.000.00
2242011.04.15 09:00buy1140.1042.420.000.00
2252011.04.15 13:00buy1150.1042.550.000.00
2262011.04.15 22:00buy1160.1042.910.000.00
2272011.04.18 16:00buy1170.1043.150.000.00
2282011.04.18 21:00buy1180.1043.260.000.00
2292011.04.19 10:00buy1190.1043.210.000.00
2302011.04.19 18:00buy1200.1043.610.000.00
2312011.04.21 00:00buy1210.1045.220.000.00
2322011.04.21 13:00buy1220.1046.270.000.00
2332011.04.21 18:00buy1230.1045.860.000.00
2342011.04.25 01:00buy1240.1047.630.000.00
2352011.04.26 02:51close1240.1045.850.000.00-178.724035.37
2362011.04.26 02:51close1230.1045.850.000.00-3.174032.19
2372011.04.26 02:51close1220.1045.850.000.00-44.173988.02
2382011.04.26 02:51close1210.1045.850.000.0060.834048.84
2392011.04.26 02:51close1200.1045.850.000.00218.934267.77
2402011.04.26 02:51close1190.1045.850.000.00258.934526.69
2412011.04.26 02:51close1180.1045.850.000.00253.204779.89
2422011.04.26 02:51close1170.1045.850.000.00264.205044.09
2432011.04.26 02:51close1160.1045.850.000.00287.485331.57
2442011.04.26 02:51close1150.1045.850.000.00323.485655.04
2452011.04.26 02:51close1140.1045.850.000.00336.485991.52
2462011.04.26 02:51close1130.1045.850.000.00441.756433.27
2472011.04.26 02:51close1120.1045.850.000.00517.756951.02
2482011.04.26 02:51close1110.1045.850.000.00528.587479.59
2492011.04.26 13:00sell1250.1045.370.000.00
2502011.04.27 00:00buy1260.1045.570.000.00
2512011.04.27 00:00close1250.1045.570.000.00-19.867459.73
2522011.04.27 16:00buy1270.1045.700.000.00
2532011.04.27 17:00sell1280.1045.090.000.00
2542011.04.27 17:00close1270.1045.090.000.00-61.007398.73
2552011.04.27 17:00close1260.1045.090.000.00-48.007350.73
2562011.04.27 20:00buy1290.1046.990.000.00
2572011.04.27 20:00close1280.1046.990.000.00-190.007160.73
2582011.04.28 14:00buy1300.1048.330.000.00
2592011.04.29 05:00buy1310.1048.420.000.00
2602011.05.02 22:30close1310.1044.760.000.00-366.736794.00
2612011.05.02 22:30close1300.1044.760.000.00-358.456435.55
2622011.05.02 22:30close1290.1044.760.000.00-226.636208.93
2632011.05.03 07:00buy1320.1045.320.000.00
2642011.05.03 14:00sell1330.1043.850.000.00
2652011.05.03 14:00close1320.1043.850.000.00-147.006061.93
2662011.05.04 14:00sell1340.1040.730.000.00
2672011.05.05 11:00sell1350.1038.780.000.00
2682011.05.06 08:00sell1360.1034.860.000.00
2692011.05.06 17:00buy1370.1035.520.000.00
2702011.05.06 17:00close1360.1035.520.000.00-66.005995.93
2712011.05.06 17:00close1350.1035.520.000.00326.136322.06
2722011.05.06 17:00close1340.1035.520.000.00521.546843.60
2732011.05.06 17:00close1330.1035.520.000.00833.677677.28
2742011.05.09 05:00buy1380.1035.930.000.00
2752011.05.09 22:00buy1390.1037.670.000.00
2762011.05.10 10:00buy1400.1037.850.000.00
2772011.05.10 21:00buy1410.1038.830.000.00
2782011.05.13 07:00buy1420.1034.840.000.00
2792011.05.16 15:00buy1430.1034.600.000.00
2802011.05.16 18:00sell1440.1034.420.000.00
2812011.05.16 18:00close1430.1034.420.000.00-18.007659.28
2822011.05.16 18:00close1420.1034.420.000.00-42.737616.55
2832011.05.16 18:00close1410.1034.420.000.00-445.357171.20
2842011.05.16 18:00close1400.1034.420.000.00-347.356823.85
2852011.05.16 18:00close1390.1034.420.000.00-330.076493.78
2862011.05.16 18:00close1380.1034.420.000.00-156.076337.70
2872011.05.16 18:00close1370.1034.420.000.00-115.806221.90
2882011.05.17 05:00sell1450.1033.810.000.00
2892011.05.17 09:00buy1460.1034.140.000.00
2902011.05.17 09:00close1450.1034.140.000.00-33.006188.90
2912011.05.17 09:00close1440.1034.140.000.0028.146217.04
2922011.05.17 11:00sell1470.1033.970.000.00
2932011.05.17 11:00close1460.1033.970.000.00-17.006200.04
2942011.05.17 12:00buy1480.1034.040.000.00
2952011.05.17 12:00close1470.1034.040.000.00-7.006193.04
2962011.05.17 15:00sell1490.1033.490.000.00
2972011.05.17 15:00close1480.1033.490.000.00-55.006138.04
2982011.05.17 21:00buy1500.1033.840.000.00
2992011.05.17 21:00close1490.1033.840.000.00-35.006103.04
3002011.05.18 10:00buy1510.1034.590.000.00
3012011.05.18 16:00buy1520.1034.870.000.00
3022011.05.19 02:00buy1530.1035.310.000.00
3032011.05.19 13:00buy1540.1035.660.000.00
3042011.05.20 12:01close1540.1034.980.000.00-68.726034.31
3052011.05.20 12:01close1530.1034.980.000.00-33.736000.59
3062011.05.20 12:01close1520.1034.980.000.008.106008.69
3072011.05.20 12:01close1510.1034.980.000.0036.106044.79
3082011.05.20 12:01close1500.1034.980.000.00110.386155.16
3092011.05.20 18:00buy1550.1035.020.000.00
3102011.05.23 07:00sell1560.1034.850.000.00
3112011.05.23 07:00close1550.1034.850.000.00-17.736137.44
3122011.05.23 16:00buy1570.1035.030.000.00
3132011.05.23 16:00close1560.1035.030.000.00-18.006119.44
3142011.05.24 22:00buy1580.1036.710.000.00
3152011.05.25 11:00buy1590.1036.990.000.00
3162011.05.26 03:00buy1600.1038.080.000.00
3172011.05.31 09:00buy1610.1038.330.000.00
3182011.05.31 22:00buy1620.1038.570.000.00
3192011.06.01 06:47close1620.1038.010.000.00-56.736062.71
3202011.06.01 06:47close1610.1038.010.000.00-32.736029.99
3212011.06.01 06:47close1600.1038.010.000.00-9.906020.09
3222011.06.01 06:47close1590.1038.010.000.0096.926117.01
3232011.06.01 06:47close1580.1038.010.000.00124.206241.21
3242011.06.01 06:47close1570.1038.010.000.00291.486532.69
3252011.06.01 10:00buy1630.1038.320.000.00
3262011.06.01 13:00sell1640.1037.920.000.00
3272011.06.01 13:00close1630.1037.920.000.00-40.006492.69
3282011.06.01 18:00buy1650.1038.270.000.00
3292011.06.01 18:00close1640.1038.270.000.00-35.006457.69
3302011.06.01 20:00sell1660.1037.790.000.00
3312011.06.01 20:00close1650.1037.790.000.00-48.006409.69
3322011.06.02 14:00sell1670.1036.820.000.00
3332011.06.03 07:00sell1680.1035.880.000.00
3342011.06.06 13:00buy1690.1036.710.000.00
3352011.06.06 13:00close1680.1036.710.000.00-82.866326.82
3362011.06.06 13:00close1670.1036.710.000.0011.276338.09
3372011.06.06 13:00close1660.1036.710.000.00108.686446.77
3382011.06.07 01:00buy1700.1036.960.000.00
3392011.06.07 20:00buy1710.1037.220.000.00
3402011.06.08 10:00sell1720.1036.410.000.00
3412011.06.08 10:00close1710.1036.410.000.00-81.726365.04
3422011.06.08 10:00close1700.1036.410.000.00-55.736309.32
3432011.06.08 10:00close1690.1036.410.000.00-31.456277.87
3442011.06.09 10:00buy1730.1037.000.000.00
3452011.06.09 10:00close1720.1037.000.000.00-58.596219.27
3462011.06.10 10:00buy1740.1037.550.000.00
3472011.06.13 06:00sell1750.1035.820.000.00
3482011.06.13 06:00close1740.1035.820.000.00-173.726045.55
3492011.06.13 06:00close1730.1035.820.000.00-119.455926.10
3502011.06.13 16:00sell1760.1035.500.000.00
3512011.06.14 07:00sell1770.1034.980.000.00
3522011.06.14 08:00buy1780.1035.140.000.00
3532011.06.14 08:00close1770.1035.140.000.00-16.005910.10
3542011.06.14 08:00close1760.1035.140.000.0036.135946.23
3552011.06.14 08:00close1750.1035.140.000.0068.146014.37
3562011.06.14 10:00sell1790.1034.840.000.00
3572011.06.14 10:00close1780.1034.840.000.00-30.005984.37
3582011.06.14 17:00buy1800.1035.110.000.00
3592011.06.14 17:00close1790.1035.110.000.00-27.005957.37
3602011.06.15 16:00buy1810.1035.490.000.00
3612011.06.16 10:00buy1820.1035.540.000.00
3622011.06.16 16:00sell1830.1035.250.000.00
3632011.06.16 16:00close1820.1035.250.000.00-29.005928.37
3642011.06.16 16:00close1810.1035.250.000.00-26.185902.19
3652011.06.16 16:00close1800.1035.250.000.0011.105913.29
3662011.06.16 23:00buy1840.1035.570.000.00
3672011.06.16 23:00close1830.1035.570.000.00-32.005881.29
3682011.06.17 13:00buy1850.1035.420.000.00
3692011.06.20 14:00sell1860.1035.370.000.00
3702011.06.20 14:00close1850.1035.370.000.00-5.725875.57
3712011.06.20 14:00close1840.1035.370.000.00-21.455854.12
3722011.06.20 16:00buy1870.1036.050.000.00
3732011.06.20 16:00close1860.1036.050.000.00-68.005786.12
3742011.06.21 01:28close at stop1870.1035.920.000.00-13.735772.39