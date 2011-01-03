Strategy Tester Report
PSar SuperTrend EA v202
Tadawulfx-Demo (Build 402)
|Symbol
|XAGUSD (US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2011.01.03 00:00 - 2011.06.21 01:00 (2011.01.01 - 2011.06.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|S1="---------------- Entry Settings"; Step=0.06; Maximum=0.6; TrendCCIPeriod=45; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false;
RiskPercent=5; Martingale=false;
Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=0; TakeProfit=0; HideSL=false;
HideTP=false;
TrailingProfit=0; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=100; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false;
HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=false;
|Bars in test
|3787
|Ticks modelled
|2871100
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|4772.39
|Gross profit
|11618.11
|Gross loss
|-6845.72
|Profit factor
|1.70
|Expected payoff
|25.52
|Absolute drawdown
|75.00
|Maximal drawdown
|7737.86 (59.62%)
|Relative drawdown
|59.62% (7737.86)
|Total trades
|187
|Short positions (won %)
|49 (36.73%)
|Long positions (won %)
|138 (44.20%)
|Profit trades (% of total)
|79 (42.25%)
|Loss trades (% of total)
|108 (57.75%)
|Largest
|profit trade
|833.67
|loss trade
|-445.35
|Average
|profit trade
|147.06
|loss trade
|-63.39
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (3491.57)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-1483.67)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3491.57 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-1488.38 (8)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.03 20:00
|buy
|1
|0.10
|31.04
|0.00
|0.00
|2
|2011.01.03 21:22
|close
|1
|0.10
|30.49
|0.00
|0.00
|-55.00
|945.00
|3
|2011.01.04 10:00
|sell
|2
|0.10
|30.62
|0.00
|0.00
|4
|2011.01.05 09:00
|sell
|3
|0.10
|29.59
|0.00
|0.00
|5
|2011.01.06 17:00
|sell
|4
|0.10
|29.03
|0.00
|0.00
|6
|2011.01.07 20:00
|sell
|5
|0.10
|28.67
|0.00
|0.00
|7
|2011.01.10 03:00
|buy
|6
|0.10
|29.02
|0.00
|0.00
|8
|2011.01.10 03:00
|close
|5
|0.10
|29.02
|0.00
|0.00
|-34.87
|910.13
|9
|2011.01.10 03:00
|close
|4
|0.10
|29.02
|0.00
|0.00
|1.27
|911.40
|10
|2011.01.10 03:00
|close
|3
|0.10
|29.02
|0.00
|0.00
|57.67
|969.08
|11
|2011.01.10 03:00
|close
|2
|0.10
|29.02
|0.00
|0.00
|160.81
|1129.89
|12
|2011.01.10 15:00
|buy
|7
|0.10
|28.95
|0.00
|0.00
|13
|2011.01.11 09:00
|buy
|8
|0.10
|29.21
|0.00
|0.00
|14
|2011.01.12 02:00
|buy
|9
|0.10
|29.65
|0.00
|0.00
|15
|2011.01.12 16:00
|buy
|10
|0.10
|29.69
|0.00
|0.00
|16
|2011.01.12 21:00
|buy
|11
|0.10
|29.71
|0.00
|0.00
|17
|2011.01.13 17:00
|sell
|12
|0.10
|29.34
|0.00
|0.00
|18
|2011.01.13 17:00
|close
|11
|0.10
|29.34
|0.00
|0.00
|-39.17
|1090.71
|19
|2011.01.13 17:00
|close
|10
|0.10
|29.34
|0.00
|0.00
|-37.17
|1053.54
|20
|2011.01.13 17:00
|close
|9
|0.10
|29.34
|0.00
|0.00
|-33.17
|1020.37
|21
|2011.01.13 17:00
|close
|8
|0.10
|29.34
|0.00
|0.00
|10.10
|1030.46
|22
|2011.01.13 17:00
|close
|7
|0.10
|29.34
|0.00
|0.00
|35.38
|1065.84
|23
|2011.01.13 17:00
|close
|6
|0.10
|29.34
|0.00
|0.00
|28.38
|1094.21
|24
|2011.01.14 10:00
|sell
|13
|0.10
|28.80
|0.00
|0.00
|25
|2011.01.14 17:00
|sell
|14
|0.10
|28.31
|0.00
|0.00
|26
|2011.01.17 06:00
|sell
|15
|0.10
|28.39
|0.00
|0.00
|27
|2011.01.18 06:00
|buy
|16
|0.10
|28.36
|0.00
|0.00
|28
|2011.01.18 06:00
|close
|15
|0.10
|28.36
|0.00
|0.00
|3.13
|1097.35
|29
|2011.01.18 06:00
|close
|14
|0.10
|28.36
|0.00
|0.00
|-4.73
|1092.62
|30
|2011.01.18 06:00
|close
|13
|0.10
|28.36
|0.00
|0.00
|44.27
|1136.89
|31
|2011.01.18 06:00
|close
|12
|0.10
|28.36
|0.00
|0.00
|98.41
|1235.29
|32
|2011.01.19 02:00
|buy
|17
|0.10
|29.18
|0.00
|0.00
|33
|2011.01.19 13:00
|buy
|18
|0.10
|29.27
|0.00
|0.00
|34
|2011.01.20 06:00
|buy
|19
|0.10
|28.79
|0.00
|0.00
|35
|2011.01.20 09:00
|sell
|20
|0.10
|28.41
|0.00
|0.00
|36
|2011.01.20 09:00
|close
|19
|0.10
|28.41
|0.00
|0.00
|-38.00
|1197.29
|37
|2011.01.20 09:00
|close
|18
|0.10
|28.41
|0.00
|0.00
|-88.17
|1109.12
|38
|2011.01.20 09:00
|close
|17
|0.10
|28.41
|0.00
|0.00
|-79.17
|1029.94
|39
|2011.01.20 09:00
|close
|16
|0.10
|28.41
|0.00
|0.00
|2.10
|1032.04
|40
|2011.01.21 01:00
|sell
|21
|0.10
|27.55
|0.00
|0.00
|41
|2011.01.26 09:00
|buy
|22
|0.10
|27.02
|0.00
|0.00
|42
|2011.01.26 09:00
|close
|21
|0.10
|27.02
|0.00
|0.00
|53.41
|1085.45
|43
|2011.01.26 09:00
|close
|20
|0.10
|27.02
|0.00
|0.00
|139.54
|1224.99
|44
|2011.01.26 19:00
|buy
|23
|0.10
|27.04
|0.00
|0.00
|45
|2011.01.27 18:00
|sell
|24
|0.10
|26.87
|0.00
|0.00
|46
|2011.01.27 18:00
|close
|23
|0.10
|26.87
|0.00
|0.00
|-19.18
|1205.81
|47
|2011.01.27 18:00
|close
|22
|0.10
|26.87
|0.00
|0.00
|-17.18
|1188.64
|48
|2011.01.28 15:00
|buy
|25
|0.10
|26.85
|0.00
|0.00
|49
|2011.01.28 15:00
|close
|24
|0.10
|26.85
|0.00
|0.00
|2.13
|1190.77
|50
|2011.02.01 06:00
|buy
|26
|0.10
|28.25
|0.00
|0.00
|51
|2011.02.01 19:00
|buy
|27
|0.10
|28.63
|0.00
|0.00
|52
|2011.02.02 15:00
|buy
|28
|0.10
|28.45
|0.00
|0.00
|53
|2011.02.02 18:28
|close
|28
|0.10
|28.11
|0.00
|0.00
|-34.00
|1156.77
|54
|2011.02.02 18:28
|close
|27
|0.10
|28.11
|0.00
|0.00
|-52.73
|1104.05
|55
|2011.02.02 18:28
|close
|26
|0.10
|28.11
|0.00
|0.00
|-14.73
|1089.33
|56
|2011.02.02 18:28
|close
|25
|0.10
|28.11
|0.00
|0.00
|123.83
|1213.15
|57
|2011.02.03 03:00
|buy
|29
|0.10
|28.43
|0.00
|0.00
|58
|2011.02.03 09:00
|sell
|30
|0.10
|28.28
|0.00
|0.00
|59
|2011.02.03 09:00
|close
|29
|0.10
|28.28
|0.00
|0.00
|-15.00
|1198.15
|60
|2011.02.03 12:00
|buy
|31
|0.10
|28.38
|0.00
|0.00
|61
|2011.02.03 12:00
|close
|30
|0.10
|28.38
|0.00
|0.00
|-10.00
|1188.15
|62
|2011.02.03 14:00
|sell
|32
|0.10
|28.22
|0.00
|0.00
|63
|2011.02.03 14:00
|close
|31
|0.10
|28.22
|0.00
|0.00
|-16.00
|1172.15
|64
|2011.02.03 15:00
|buy
|33
|0.10
|28.50
|0.00
|0.00
|65
|2011.02.03 15:00
|close
|32
|0.10
|28.50
|0.00
|0.00
|-28.00
|1144.15
|66
|2011.02.03 17:00
|sell
|34
|0.10
|28.17
|0.00
|0.00
|67
|2011.02.03 17:00
|close
|33
|0.10
|28.17
|0.00
|0.00
|-33.00
|1111.15
|68
|2011.02.03 18:00
|buy
|35
|0.10
|28.55
|0.00
|0.00
|69
|2011.02.03 18:00
|close
|34
|0.10
|28.55
|0.00
|0.00
|-38.00
|1073.15
|70
|2011.02.04 13:00
|buy
|36
|0.10
|28.90
|0.00
|0.00
|71
|2011.02.07 03:00
|buy
|37
|0.10
|29.26
|0.00
|0.00
|72
|2011.02.07 15:00
|buy
|38
|0.10
|29.28
|0.00
|0.00
|73
|2011.02.08 08:00
|buy
|39
|0.10
|29.47
|0.00
|0.00
|74
|2011.02.08 15:00
|buy
|40
|0.10
|29.71
|0.00
|0.00
|75
|2011.02.09 07:00
|buy
|41
|0.10
|30.13
|0.00
|0.00
|76
|2011.02.09 09:00
|buy
|42
|0.10
|30.25
|0.00
|0.00
|77
|2011.02.11 09:00
|buy
|43
|0.10
|30.15
|0.00
|0.00
|78
|2011.02.11 12:00
|sell
|44
|0.10
|29.98
|0.00
|0.00
|79
|2011.02.11 12:00
|close
|43
|0.10
|29.98
|0.00
|0.00
|-17.00
|1056.15
|80
|2011.02.11 12:00
|close
|42
|0.10
|29.98
|0.00
|0.00
|-29.90
|1026.25
|81
|2011.02.11 12:00
|close
|41
|0.10
|29.98
|0.00
|0.00
|-17.90
|1008.35
|82
|2011.02.11 12:00
|close
|40
|0.10
|29.98
|0.00
|0.00
|23.38
|1031.72
|83
|2011.02.11 12:00
|close
|39
|0.10
|29.98
|0.00
|0.00
|47.38
|1079.10
|84
|2011.02.11 12:00
|close
|38
|0.10
|29.98
|0.00
|0.00
|65.65
|1144.75
|85
|2011.02.11 12:00
|close
|37
|0.10
|29.98
|0.00
|0.00
|67.65
|1212.40
|86
|2011.02.11 12:00
|close
|36
|0.10
|29.98
|0.00
|0.00
|102.93
|1315.33
|87
|2011.02.11 12:00
|close
|35
|0.10
|29.98
|0.00
|0.00
|137.20
|1452.53
|88
|2011.02.11 15:00
|buy
|45
|0.10
|30.15
|0.00
|0.00
|89
|2011.02.11 15:00
|close
|44
|0.10
|30.15
|0.00
|0.00
|-17.00
|1435.53
|90
|2011.02.15 11:00
|buy
|46
|0.10
|30.76
|0.00
|0.00
|91
|2011.02.16 04:00
|buy
|47
|0.10
|30.76
|0.00
|0.00
|92
|2011.02.16 19:00
|buy
|48
|0.10
|30.67
|0.00
|0.00
|93
|2011.02.17 15:00
|buy
|49
|0.10
|30.83
|0.00
|0.00
|94
|2011.02.18 06:00
|buy
|50
|0.10
|31.74
|0.00
|0.00
|95
|2011.02.18 08:00
|buy
|51
|0.10
|31.73
|0.00
|0.00
|96
|2011.02.18 17:00
|buy
|52
|0.10
|32.35
|0.00
|0.00
|97
|2011.02.21 13:00
|buy
|53
|0.10
|33.47
|0.00
|0.00
|98
|2011.02.22 01:00
|buy
|54
|0.10
|34.14
|0.00
|0.00
|99
|2011.02.23 01:00
|buy
|55
|0.10
|33.11
|0.00
|0.00
|100
|2011.02.23 06:00
|sell
|56
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|101
|2011.02.23 06:00
|close
|55
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|-33.00
|1402.53
|102
|2011.02.23 06:00
|close
|54
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|-136.72
|1265.80
|103
|2011.02.23 06:00
|close
|53
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|-70.45
|1195.35
|104
|2011.02.23 06:00
|close
|52
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|40.83
|1236.18
|105
|2011.02.23 06:00
|close
|51
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|102.83
|1339.00
|106
|2011.02.23 06:00
|close
|50
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|101.83
|1440.83
|107
|2011.02.23 06:00
|close
|49
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|192.10
|1632.93
|108
|2011.02.23 06:00
|close
|48
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|205.93
|1838.85
|109
|2011.02.23 06:00
|close
|47
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|196.93
|2035.78
|110
|2011.02.23 06:00
|close
|46
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|196.20
|2231.97
|111
|2011.02.23 06:00
|close
|45
|0.10
|32.78
|0.00
|0.00
|255.75
|2487.72
|112
|2011.02.23 10:00
|buy
|57
|0.10
|33.03
|0.00
|0.00
|113
|2011.02.23 10:00
|close
|56
|0.10
|33.03
|0.00
|0.00
|-25.00
|2462.72
|114
|2011.02.24 02:01
|buy
|58
|0.10
|33.71
|0.00
|0.00
|115
|2011.02.24 09:00
|buy
|59
|0.10
|33.74
|0.00
|0.00
|116
|2011.02.25 11:00
|sell
|60
|0.10
|32.71
|0.00
|0.00
|117
|2011.02.25 11:00
|close
|59
|0.10
|32.71
|0.00
|0.00
|-103.72
|2359.00
|118
|2011.02.25 11:00
|close
|58
|0.10
|32.71
|0.00
|0.00
|-100.72
|2258.28
|119
|2011.02.25 11:00
|close
|57
|0.10
|32.71
|0.00
|0.00
|-34.90
|2223.38
|120
|2011.02.25 16:00
|buy
|61
|0.10
|32.73
|0.00
|0.00
|121
|2011.02.25 16:00
|close
|60
|0.10
|32.73
|0.00
|0.00
|-2.00
|2221.38
|122
|2011.02.28 08:00
|buy
|62
|0.10
|33.57
|0.00
|0.00
|123
|2011.02.28 14:00
|buy
|63
|0.10
|33.65
|0.00
|0.00
|124
|2011.03.01 00:00
|buy
|64
|0.10
|33.97
|0.00
|0.00
|125
|2011.03.02 11:00
|buy
|65
|0.10
|34.55
|0.00
|0.00
|126
|2011.03.02 18:00
|buy
|66
|0.10
|34.98
|0.00
|0.00
|127
|2011.03.03 05:00
|buy
|67
|0.10
|34.72
|0.00
|0.00
|128
|2011.03.04 15:00
|buy
|68
|0.10
|34.54
|0.00
|0.00
|129
|2011.03.08 22:00
|buy
|69
|0.10
|36.05
|0.00
|0.00
|130
|2011.03.09 11:00
|buy
|70
|0.10
|36.19
|0.00
|0.00
|131
|2011.03.09 20:00
|buy
|71
|0.10
|36.22
|0.00
|0.00
|132
|2011.03.10 09:00
|sell
|72
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|133
|2011.03.10 09:00
|close
|71
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|-41.17
|2180.20
|134
|2011.03.10 09:00
|close
|70
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|-38.17
|2142.02
|135
|2011.03.10 09:00
|close
|69
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|-24.90
|2117.12
|136
|2011.03.10 09:00
|close
|68
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|124.65
|2241.77
|137
|2011.03.10 09:00
|close
|67
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|105.93
|2347.70
|138
|2011.03.10 09:00
|close
|66
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|77.75
|2425.45
|139
|2011.03.10 09:00
|close
|65
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|120.75
|2546.20
|140
|2011.03.10 09:00
|close
|64
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|178.03
|2724.22
|141
|2011.03.10 09:00
|close
|63
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|209.30
|2933.53
|142
|2011.03.10 09:00
|close
|62
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|217.30
|3150.83
|143
|2011.03.10 09:00
|close
|61
|0.10
|35.83
|0.00
|0.00
|300.57
|3451.40
|144
|2011.03.11 06:00
|sell
|73
|0.10
|35.21
|0.00
|0.00
|145
|2011.03.11 10:00
|sell
|74
|0.10
|35.10
|0.00
|0.00
|146
|2011.03.14 09:00
|buy
|75
|0.10
|36.07
|0.00
|0.00
|147
|2011.03.14 09:00
|close
|74
|0.10
|36.07
|0.00
|0.00
|-96.86
|3354.54
|148
|2011.03.14 09:00
|close
|73
|0.10
|36.07
|0.00
|0.00
|-85.86
|3268.67
|149
|2011.03.14 09:00
|close
|72
|0.10
|36.07
|0.00
|0.00
|-23.73
|3244.94
|150
|2011.03.15 10:00
|buy
|76
|0.10
|35.17
|0.00
|0.00
|151
|2011.03.15 11:00
|sell
|77
|0.10
|34.66
|0.00
|0.00
|152
|2011.03.15 11:00
|close
|76
|0.10
|34.66
|0.00
|0.00
|-51.00
|3193.94
|153
|2011.03.15 11:00
|close
|75
|0.10
|34.66
|0.00
|0.00
|-141.72
|3052.22
|154
|2011.03.15 22:00
|sell
|78
|0.10
|34.21
|0.00
|0.00
|155
|2011.03.17 16:00
|buy
|79
|0.10
|34.59
|0.00
|0.00
|156
|2011.03.17 16:00
|close
|78
|0.10
|34.59
|0.00
|0.00
|-37.46
|3014.76
|157
|2011.03.17 16:00
|close
|77
|0.10
|34.59
|0.00
|0.00
|7.54
|3022.30
|158
|2011.03.17 18:00
|sell
|80
|0.10
|34.04
|0.00
|0.00
|159
|2011.03.17 18:00
|close
|79
|0.10
|34.04
|0.00
|0.00
|-55.00
|2967.30
|160
|2011.03.18 01:00
|buy
|81
|0.10
|34.47
|0.00
|0.00
|161
|2011.03.18 01:00
|close
|80
|0.10
|34.47
|0.00
|0.00
|-42.87
|2924.43
|162
|2011.03.18 09:00
|buy
|82
|0.10
|34.86
|0.00
|0.00
|163
|2011.03.21 12:00
|buy
|83
|0.10
|35.85
|0.00
|0.00
|164
|2011.03.21 20:00
|buy
|84
|0.10
|36.11
|0.00
|0.00
|165
|2011.03.22 10:00
|buy
|85
|0.10
|36.27
|0.00
|0.00
|166
|2011.03.22 16:00
|buy
|86
|0.10
|36.38
|0.00
|0.00
|167
|2011.03.24 09:00
|buy
|87
|0.10
|37.32
|0.00
|0.00
|168
|2011.03.28 00:00
|buy
|88
|0.10
|37.27
|0.00
|0.00
|169
|2011.03.28 07:00
|sell
|89
|0.10
|37.04
|0.00
|0.00
|170
|2011.03.28 07:00
|close
|88
|0.10
|37.04
|0.00
|0.00
|-23.00
|2901.43
|171
|2011.03.28 07:00
|close
|87
|0.10
|37.04
|0.00
|0.00
|-29.45
|2871.98
|172
|2011.03.28 07:00
|close
|86
|0.10
|37.04
|0.00
|0.00
|61.65
|2933.63
|173
|2011.03.28 07:00
|close
|85
|0.10
|37.04
|0.00
|0.00
|72.65
|3006.28
|174
|2011.03.28 07:00
|close
|84
|0.10
|37.04
|0.00
|0.00
|87.92
|3094.21
|175
|2011.03.28 07:00
|close
|83
|0.10
|37.04
|0.00
|0.00
|113.93
|3208.13
|176
|2011.03.28 07:00
|close
|82
|0.10
|37.04
|0.00
|0.00
|212.20
|3420.33
|177
|2011.03.28 07:00
|close
|81
|0.10
|37.04
|0.00
|0.00
|251.20
|3671.53
|178
|2011.03.29 01:00
|buy
|90
|0.10
|37.20
|0.00
|0.00
|179
|2011.03.29 01:00
|close
|89
|0.10
|37.20
|0.00
|0.00
|-15.87
|3655.67
|180
|2011.03.29 03:00
|sell
|91
|0.10
|36.89
|0.00
|0.00
|181
|2011.03.29 03:00
|close
|90
|0.10
|36.89
|0.00
|0.00
|-31.00
|3624.67
|182
|2011.03.29 08:00
|buy
|92
|0.10
|37.10
|0.00
|0.00
|183
|2011.03.29 08:00
|close
|91
|0.10
|37.10
|0.00
|0.00
|-21.00
|3603.67
|184
|2011.03.30 08:00
|buy
|93
|0.10
|37.32
|0.00
|0.00
|185
|2011.03.31 03:00
|buy
|94
|0.10
|37.45
|0.00
|0.00
|186
|2011.03.31 13:00
|buy
|95
|0.10
|37.88
|0.00
|0.00
|187
|2011.04.01 03:00
|buy
|96
|0.10
|37.72
|0.00
|0.00
|188
|2011.04.01 09:00
|buy
|97
|0.10
|37.81
|0.00
|0.00
|189
|2011.04.01 15:00
|sell
|98
|0.10
|37.34
|0.00
|0.00
|190
|2011.04.01 15:00
|close
|97
|0.10
|37.34
|0.00
|0.00
|-47.00
|3556.67
|191
|2011.04.01 15:00
|close
|96
|0.10
|37.34
|0.00
|0.00
|-38.00
|3518.67
|192
|2011.04.01 15:00
|close
|95
|0.10
|37.34
|0.00
|0.00
|-54.73
|3463.94
|193
|2011.04.01 15:00
|close
|94
|0.10
|37.34
|0.00
|0.00
|-11.73
|3452.22
|194
|2011.04.01 15:00
|close
|93
|0.10
|37.34
|0.00
|0.00
|-0.90
|3451.32
|195
|2011.04.01 15:00
|close
|92
|0.10
|37.34
|0.00
|0.00
|20.38
|3471.69
|196
|2011.04.01 18:00
|buy
|99
|0.10
|37.69
|0.00
|0.00
|197
|2011.04.01 18:00
|close
|98
|0.10
|37.69
|0.00
|0.00
|-35.00
|3436.69
|198
|2011.04.04 09:00
|buy
|100
|0.10
|38.35
|0.00
|0.00
|199
|2011.04.05 00:00
|buy
|101
|0.10
|38.58
|0.00
|0.00
|200
|2011.04.05 08:00
|buy
|102
|0.10
|38.80
|0.00
|0.00
|201
|2011.04.06 05:00
|buy
|103
|0.10
|39.41
|0.00
|0.00
|202
|2011.04.06 13:00
|buy
|104
|0.10
|39.64
|0.00
|0.00
|203
|2011.04.06 22:00
|buy
|105
|0.10
|39.61
|0.00
|0.00
|204
|2011.04.07 11:00
|buy
|106
|0.10
|39.54
|0.00
|0.00
|205
|2011.04.08 04:00
|buy
|107
|0.10
|39.79
|0.00
|0.00
|206
|2011.04.08 17:00
|buy
|108
|0.10
|40.39
|0.00
|0.00
|207
|2011.04.12 06:00
|sell
|109
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|208
|2011.04.12 06:00
|close
|108
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|-36.45
|3400.24
|209
|2011.04.12 06:00
|close
|107
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|23.55
|3423.79
|210
|2011.04.12 06:00
|close
|106
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|47.83
|3471.62
|211
|2011.04.12 06:00
|close
|105
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|38.65
|3510.27
|212
|2011.04.12 06:00
|close
|104
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|35.65
|3545.92
|213
|2011.04.12 06:00
|close
|103
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|58.65
|3604.57
|214
|2011.04.12 06:00
|close
|102
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|118.93
|3723.49
|215
|2011.04.12 06:00
|close
|101
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|140.93
|3864.42
|216
|2011.04.12 06:00
|close
|100
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|163.20
|4027.62
|217
|2011.04.12 06:00
|close
|99
|0.10
|40.04
|0.00
|0.00
|228.47
|4256.09
|218
|2011.04.12 10:00
|buy
|110
|0.10
|40.35
|0.00
|0.00
|219
|2011.04.12 10:00
|close
|109
|0.10
|40.35
|0.00
|0.00
|-31.00
|4225.09
|220
|2011.04.12 16:02
|close
|110
|0.10
|40.24
|0.00
|0.00
|-11.00
|4214.09
|221
|2011.04.13 14:00
|buy
|111
|0.10
|40.47
|0.00
|0.00
|222
|2011.04.14 01:00
|buy
|112
|0.10
|40.60
|0.00
|0.00
|223
|2011.04.14 16:00
|buy
|113
|0.10
|41.36
|0.00
|0.00
|224
|2011.04.15 09:00
|buy
|114
|0.10
|42.42
|0.00
|0.00
|225
|2011.04.15 13:00
|buy
|115
|0.10
|42.55
|0.00
|0.00
|226
|2011.04.15 22:00
|buy
|116
|0.10
|42.91
|0.00
|0.00
|227
|2011.04.18 16:00
|buy
|117
|0.10
|43.15
|0.00
|0.00
|228
|2011.04.18 21:00
|buy
|118
|0.10
|43.26
|0.00
|0.00
|229
|2011.04.19 10:00
|buy
|119
|0.10
|43.21
|0.00
|0.00
|230
|2011.04.19 18:00
|buy
|120
|0.10
|43.61
|0.00
|0.00
|231
|2011.04.21 00:00
|buy
|121
|0.10
|45.22
|0.00
|0.00
|232
|2011.04.21 13:00
|buy
|122
|0.10
|46.27
|0.00
|0.00
|233
|2011.04.21 18:00
|buy
|123
|0.10
|45.86
|0.00
|0.00
|234
|2011.04.25 01:00
|buy
|124
|0.10
|47.63
|0.00
|0.00
|235
|2011.04.26 02:51
|close
|124
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|-178.72
|4035.37
|236
|2011.04.26 02:51
|close
|123
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|-3.17
|4032.19
|237
|2011.04.26 02:51
|close
|122
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|-44.17
|3988.02
|238
|2011.04.26 02:51
|close
|121
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|60.83
|4048.84
|239
|2011.04.26 02:51
|close
|120
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|218.93
|4267.77
|240
|2011.04.26 02:51
|close
|119
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|258.93
|4526.69
|241
|2011.04.26 02:51
|close
|118
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|253.20
|4779.89
|242
|2011.04.26 02:51
|close
|117
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|264.20
|5044.09
|243
|2011.04.26 02:51
|close
|116
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|287.48
|5331.57
|244
|2011.04.26 02:51
|close
|115
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|323.48
|5655.04
|245
|2011.04.26 02:51
|close
|114
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|336.48
|5991.52
|246
|2011.04.26 02:51
|close
|113
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|441.75
|6433.27
|247
|2011.04.26 02:51
|close
|112
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|517.75
|6951.02
|248
|2011.04.26 02:51
|close
|111
|0.10
|45.85
|0.00
|0.00
|528.58
|7479.59
|249
|2011.04.26 13:00
|sell
|125
|0.10
|45.37
|0.00
|0.00
|250
|2011.04.27 00:00
|buy
|126
|0.10
|45.57
|0.00
|0.00
|251
|2011.04.27 00:00
|close
|125
|0.10
|45.57
|0.00
|0.00
|-19.86
|7459.73
|252
|2011.04.27 16:00
|buy
|127
|0.10
|45.70
|0.00
|0.00
|253
|2011.04.27 17:00
|sell
|128
|0.10
|45.09
|0.00
|0.00
|254
|2011.04.27 17:00
|close
|127
|0.10
|45.09
|0.00
|0.00
|-61.00
|7398.73
|255
|2011.04.27 17:00
|close
|126
|0.10
|45.09
|0.00
|0.00
|-48.00
|7350.73
|256
|2011.04.27 20:00
|buy
|129
|0.10
|46.99
|0.00
|0.00
|257
|2011.04.27 20:00
|close
|128
|0.10
|46.99
|0.00
|0.00
|-190.00
|7160.73
|258
|2011.04.28 14:00
|buy
|130
|0.10
|48.33
|0.00
|0.00
|259
|2011.04.29 05:00
|buy
|131
|0.10
|48.42
|0.00
|0.00
|260
|2011.05.02 22:30
|close
|131
|0.10
|44.76
|0.00
|0.00
|-366.73
|6794.00
|261
|2011.05.02 22:30
|close
|130
|0.10
|44.76
|0.00
|0.00
|-358.45
|6435.55
|262
|2011.05.02 22:30
|close
|129
|0.10
|44.76
|0.00
|0.00
|-226.63
|6208.93
|263
|2011.05.03 07:00
|buy
|132
|0.10
|45.32
|0.00
|0.00
|264
|2011.05.03 14:00
|sell
|133
|0.10
|43.85
|0.00
|0.00
|265
|2011.05.03 14:00
|close
|132
|0.10
|43.85
|0.00
|0.00
|-147.00
|6061.93
|266
|2011.05.04 14:00
|sell
|134
|0.10
|40.73
|0.00
|0.00
|267
|2011.05.05 11:00
|sell
|135
|0.10
|38.78
|0.00
|0.00
|268
|2011.05.06 08:00
|sell
|136
|0.10
|34.86
|0.00
|0.00
|269
|2011.05.06 17:00
|buy
|137
|0.10
|35.52
|0.00
|0.00
|270
|2011.05.06 17:00
|close
|136
|0.10
|35.52
|0.00
|0.00
|-66.00
|5995.93
|271
|2011.05.06 17:00
|close
|135
|0.10
|35.52
|0.00
|0.00
|326.13
|6322.06
|272
|2011.05.06 17:00
|close
|134
|0.10
|35.52
|0.00
|0.00
|521.54
|6843.60
|273
|2011.05.06 17:00
|close
|133
|0.10
|35.52
|0.00
|0.00
|833.67
|7677.28
|274
|2011.05.09 05:00
|buy
|138
|0.10
|35.93
|0.00
|0.00
|275
|2011.05.09 22:00
|buy
|139
|0.10
|37.67
|0.00
|0.00
|276
|2011.05.10 10:00
|buy
|140
|0.10
|37.85
|0.00
|0.00
|277
|2011.05.10 21:00
|buy
|141
|0.10
|38.83
|0.00
|0.00
|278
|2011.05.13 07:00
|buy
|142
|0.10
|34.84
|0.00
|0.00
|279
|2011.05.16 15:00
|buy
|143
|0.10
|34.60
|0.00
|0.00
|280
|2011.05.16 18:00
|sell
|144
|0.10
|34.42
|0.00
|0.00
|281
|2011.05.16 18:00
|close
|143
|0.10
|34.42
|0.00
|0.00
|-18.00
|7659.28
|282
|2011.05.16 18:00
|close
|142
|0.10
|34.42
|0.00
|0.00
|-42.73
|7616.55
|283
|2011.05.16 18:00
|close
|141
|0.10
|34.42
|0.00
|0.00
|-445.35
|7171.20
|284
|2011.05.16 18:00
|close
|140
|0.10
|34.42
|0.00
|0.00
|-347.35
|6823.85
|285
|2011.05.16 18:00
|close
|139
|0.10
|34.42
|0.00
|0.00
|-330.07
|6493.78
|286
|2011.05.16 18:00
|close
|138
|0.10
|34.42
|0.00
|0.00
|-156.07
|6337.70
|287
|2011.05.16 18:00
|close
|137
|0.10
|34.42
|0.00
|0.00
|-115.80
|6221.90
|288
|2011.05.17 05:00
|sell
|145
|0.10
|33.81
|0.00
|0.00
|289
|2011.05.17 09:00
|buy
|146
|0.10
|34.14
|0.00
|0.00
|290
|2011.05.17 09:00
|close
|145
|0.10
|34.14
|0.00
|0.00
|-33.00
|6188.90
|291
|2011.05.17 09:00
|close
|144
|0.10
|34.14
|0.00
|0.00
|28.14
|6217.04
|292
|2011.05.17 11:00
|sell
|147
|0.10
|33.97
|0.00
|0.00
|293
|2011.05.17 11:00
|close
|146
|0.10
|33.97
|0.00
|0.00
|-17.00
|6200.04
|294
|2011.05.17 12:00
|buy
|148
|0.10
|34.04
|0.00
|0.00
|295
|2011.05.17 12:00
|close
|147
|0.10
|34.04
|0.00
|0.00
|-7.00
|6193.04
|296
|2011.05.17 15:00
|sell
|149
|0.10
|33.49
|0.00
|0.00
|297
|2011.05.17 15:00
|close
|148
|0.10
|33.49
|0.00
|0.00
|-55.00
|6138.04
|298
|2011.05.17 21:00
|buy
|150
|0.10
|33.84
|0.00
|0.00
|299
|2011.05.17 21:00
|close
|149
|0.10
|33.84
|0.00
|0.00
|-35.00
|6103.04
|300
|2011.05.18 10:00
|buy
|151
|0.10
|34.59
|0.00
|0.00
|301
|2011.05.18 16:00
|buy
|152
|0.10
|34.87
|0.00
|0.00
|302
|2011.05.19 02:00
|buy
|153
|0.10
|35.31
|0.00
|0.00
|303
|2011.05.19 13:00
|buy
|154
|0.10
|35.66
|0.00
|0.00
|304
|2011.05.20 12:01
|close
|154
|0.10
|34.98
|0.00
|0.00
|-68.72
|6034.31
|305
|2011.05.20 12:01
|close
|153
|0.10
|34.98
|0.00
|0.00
|-33.73
|6000.59
|306
|2011.05.20 12:01
|close
|152
|0.10
|34.98
|0.00
|0.00
|8.10
|6008.69
|307
|2011.05.20 12:01
|close
|151
|0.10
|34.98
|0.00
|0.00
|36.10
|6044.79
|308
|2011.05.20 12:01
|close
|150
|0.10
|34.98
|0.00
|0.00
|110.38
|6155.16
|309
|2011.05.20 18:00
|buy
|155
|0.10
|35.02
|0.00
|0.00
|310
|2011.05.23 07:00
|sell
|156
|0.10
|34.85
|0.00
|0.00
|311
|2011.05.23 07:00
|close
|155
|0.10
|34.85
|0.00
|0.00
|-17.73
|6137.44
|312
|2011.05.23 16:00
|buy
|157
|0.10
|35.03
|0.00
|0.00
|313
|2011.05.23 16:00
|close
|156
|0.10
|35.03
|0.00
|0.00
|-18.00
|6119.44
|314
|2011.05.24 22:00
|buy
|158
|0.10
|36.71
|0.00
|0.00
|315
|2011.05.25 11:00
|buy
|159
|0.10
|36.99
|0.00
|0.00
|316
|2011.05.26 03:00
|buy
|160
|0.10
|38.08
|0.00
|0.00
|317
|2011.05.31 09:00
|buy
|161
|0.10
|38.33
|0.00
|0.00
|318
|2011.05.31 22:00
|buy
|162
|0.10
|38.57
|0.00
|0.00
|319
|2011.06.01 06:47
|close
|162
|0.10
|38.01
|0.00
|0.00
|-56.73
|6062.71
|320
|2011.06.01 06:47
|close
|161
|0.10
|38.01
|0.00
|0.00
|-32.73
|6029.99
|321
|2011.06.01 06:47
|close
|160
|0.10
|38.01
|0.00
|0.00
|-9.90
|6020.09
|322
|2011.06.01 06:47
|close
|159
|0.10
|38.01
|0.00
|0.00
|96.92
|6117.01
|323
|2011.06.01 06:47
|close
|158
|0.10
|38.01
|0.00
|0.00
|124.20
|6241.21
|324
|2011.06.01 06:47
|close
|157
|0.10
|38.01
|0.00
|0.00
|291.48
|6532.69
|325
|2011.06.01 10:00
|buy
|163
|0.10
|38.32
|0.00
|0.00
|326
|2011.06.01 13:00
|sell
|164
|0.10
|37.92
|0.00
|0.00
|327
|2011.06.01 13:00
|close
|163
|0.10
|37.92
|0.00
|0.00
|-40.00
|6492.69
|328
|2011.06.01 18:00
|buy
|165
|0.10
|38.27
|0.00
|0.00
|329
|2011.06.01 18:00
|close
|164
|0.10
|38.27
|0.00
|0.00
|-35.00
|6457.69
|330
|2011.06.01 20:00
|sell
|166
|0.10
|37.79
|0.00
|0.00
|331
|2011.06.01 20:00
|close
|165
|0.10
|37.79
|0.00
|0.00
|-48.00
|6409.69
|332
|2011.06.02 14:00
|sell
|167
|0.10
|36.82
|0.00
|0.00
|333
|2011.06.03 07:00
|sell
|168
|0.10
|35.88
|0.00
|0.00
|334
|2011.06.06 13:00
|buy
|169
|0.10
|36.71
|0.00
|0.00
|335
|2011.06.06 13:00
|close
|168
|0.10
|36.71
|0.00
|0.00
|-82.86
|6326.82
|336
|2011.06.06 13:00
|close
|167
|0.10
|36.71
|0.00
|0.00
|11.27
|6338.09
|337
|2011.06.06 13:00
|close
|166
|0.10
|36.71
|0.00
|0.00
|108.68
|6446.77
|338
|2011.06.07 01:00
|buy
|170
|0.10
|36.96
|0.00
|0.00
|339
|2011.06.07 20:00
|buy
|171
|0.10
|37.22
|0.00
|0.00
|340
|2011.06.08 10:00
|sell
|172
|0.10
|36.41
|0.00
|0.00
|341
|2011.06.08 10:00
|close
|171
|0.10
|36.41
|0.00
|0.00
|-81.72
|6365.04
|342
|2011.06.08 10:00
|close
|170
|0.10
|36.41
|0.00
|0.00
|-55.73
|6309.32
|343
|2011.06.08 10:00
|close
|169
|0.10
|36.41
|0.00
|0.00
|-31.45
|6277.87
|344
|2011.06.09 10:00
|buy
|173
|0.10
|37.00
|0.00
|0.00
|345
|2011.06.09 10:00
|close
|172
|0.10
|37.00
|0.00
|0.00
|-58.59
|6219.27
|346
|2011.06.10 10:00
|buy
|174
|0.10
|37.55
|0.00
|0.00
|347
|2011.06.13 06:00
|sell
|175
|0.10
|35.82
|0.00
|0.00
|348
|2011.06.13 06:00
|close
|174
|0.10
|35.82
|0.00
|0.00
|-173.72
|6045.55
|349
|2011.06.13 06:00
|close
|173
|0.10
|35.82
|0.00
|0.00
|-119.45
|5926.10
|350
|2011.06.13 16:00
|sell
|176
|0.10
|35.50
|0.00
|0.00
|351
|2011.06.14 07:00
|sell
|177
|0.10
|34.98
|0.00
|0.00
|352
|2011.06.14 08:00
|buy
|178
|0.10
|35.14
|0.00
|0.00
|353
|2011.06.14 08:00
|close
|177
|0.10
|35.14
|0.00
|0.00
|-16.00
|5910.10
|354
|2011.06.14 08:00
|close
|176
|0.10
|35.14
|0.00
|0.00
|36.13
|5946.23
|355
|2011.06.14 08:00
|close
|175
|0.10
|35.14
|0.00
|0.00
|68.14
|6014.37
|356
|2011.06.14 10:00
|sell
|179
|0.10
|34.84
|0.00
|0.00
|357
|2011.06.14 10:00
|close
|178
|0.10
|34.84
|0.00
|0.00
|-30.00
|5984.37
|358
|2011.06.14 17:00
|buy
|180
|0.10
|35.11
|0.00
|0.00
|359
|2011.06.14 17:00
|close
|179
|0.10
|35.11
|0.00
|0.00
|-27.00
|5957.37
|360
|2011.06.15 16:00
|buy
|181
|0.10
|35.49
|0.00
|0.00
|361
|2011.06.16 10:00
|buy
|182
|0.10
|35.54
|0.00
|0.00
|362
|2011.06.16 16:00
|sell
|183
|0.10
|35.25
|0.00
|0.00
|363
|2011.06.16 16:00
|close
|182
|0.10
|35.25
|0.00
|0.00
|-29.00
|5928.37
|364
|2011.06.16 16:00
|close
|181
|0.10
|35.25
|0.00
|0.00
|-26.18
|5902.19
|365
|2011.06.16 16:00
|close
|180
|0.10
|35.25
|0.00
|0.00
|11.10
|5913.29
|366
|2011.06.16 23:00
|buy
|184
|0.10
|35.57
|0.00
|0.00
|367
|2011.06.16 23:00
|close
|183
|0.10
|35.57
|0.00
|0.00
|-32.00
|5881.29
|368
|2011.06.17 13:00
|buy
|185
|0.10
|35.42
|0.00
|0.00
|369
|2011.06.20 14:00
|sell
|186
|0.10
|35.37
|0.00
|0.00
|370
|2011.06.20 14:00
|close
|185
|0.10
|35.37
|0.00
|0.00
|-5.72
|5875.57
|371
|2011.06.20 14:00
|close
|184
|0.10
|35.37
|0.00
|0.00
|-21.45
|5854.12
|372
|2011.06.20 16:00
|buy
|187
|0.10
|36.05
|0.00
|0.00
|373
|2011.06.20 16:00
|close
|186
|0.10
|36.05
|0.00
|0.00
|-68.00
|5786.12
|374
|2011.06.21 01:28
|close at stop
|187
|0.10
|35.92
|0.00
|0.00
|-13.73
|5772.39