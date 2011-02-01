Strategy Tester Report
!$_PSar SuperTrend EA v202
Tadawulfx-Demo (Build 402)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2011.02.01 00:00 - 2011.02.25 22:55 (2011.02.01 - 2011.02.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|S1="---------------- Entry Settings"; Step=0.02; Maximum=0.2; TrendCCIPeriod=25; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false;
RiskPercent=1; Martingale=false;
Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=0; TakeProfit=0; HideSL=false;
HideTP=false;
TrailingProfit=45; TrailingStop=65; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=100; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false;
HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=true;
|Bars in test
|6425
|Ticks modelled
|1247708
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-67.46
|Gross profit
|461.14
|Gross loss
|-528.60
|Profit factor
|0.87
|Expected payoff
|-0.98
|Absolute drawdown
|107.73
|Maximal drawdown
|331.42 (27.08%)
|Relative drawdown
|27.08% (331.42)
|Total trades
|69
|Short positions (won %)
|44 (63.64%)
|Long positions (won %)
|25 (60.00%)
|Profit trades (% of total)
|43 (62.32%)
|Loss trades (% of total)
|26 (37.68%)
|Largest
|profit trade
|43.00
|loss trade
|-97.10
|Average
|profit trade
|10.72
|loss trade
|-20.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (79.10)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-41.10)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|79.10 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-97.10 (1)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.02.01 02:20
|sell
|1
|0.10
|1.3722
|0.0000
|0.0000
|2
|2011.02.01 06:20
|buy
|2
|0.10
|1.37189
|0.0000
|0.0000
|3
|2011.02.01 06:20
|close
|1
|0.10
|1.37189
|0.0000
|0.0000
|3.10
|1003.10
|4
|2011.02.01 06:50
|close
|2
|0.10
|1.3726
|0.0000
|0.0000
|7.10
|1010.20
|5
|2011.02.01 13:55
|sell
|3
|0.10
|1.3760
|0.0000
|0.0000
|6
|2011.02.01 14:55
|buy
|4
|0.10
|1.3735
|0.0000
|0.0000
|7
|2011.02.01 14:55
|close
|3
|0.10
|1.3735
|0.0000
|0.0000
|25.00
|1035.20
|8
|2011.02.01 15:30
|close
|4
|0.10
|1.3769
|0.0000
|0.0000
|34.00
|1069.20
|9
|2011.02.02 00:30
|buy
|5
|0.10
|1.38241
|0.0000
|0.0000
|10
|2011.02.02 00:55
|close
|5
|0.10
|1.3828
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1073.10
|11
|2011.02.02 03:35
|sell
|6
|0.10
|1.38411
|0.0000
|0.0000
|12
|2011.02.02 06:45
|sell
|7
|0.10
|1.3849
|0.0000
|0.0000
|13
|2011.02.02 07:00
|close
|7
|0.10
|1.3843
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1079.10
|14
|2011.02.02 07:00
|close
|6
|0.10
|1.3843
|0.0000
|0.0000
|-1.90
|1077.20
|15
|2011.02.02 15:05
|buy
|8
|0.10
|1.37969
|0.0000
|0.0000
|16
|2011.02.02 15:40
|sell
|9
|0.10
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|17
|2011.02.02 15:40
|close
|8
|0.10
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|1076.30
|18
|2011.02.02 18:30
|close
|9
|0.10
|1.3774
|0.0000
|0.0000
|22.00
|1098.30
|19
|2011.02.02 20:40
|sell
|10
|0.10
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|20
|2011.02.03 06:20
|buy
|11
|0.10
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|21
|2011.02.03 06:20
|close
|10
|0.10
|1.3789
|0.0000
|0.0000
|-3.99
|1094.31
|22
|2011.02.03 06:45
|close
|11
|0.10
|1.3795
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1100.31
|23
|2011.02.03 10:00
|sell
|12
|0.10
|1.3796
|0.0000
|0.0000
|24
|2011.02.03 10:35
|buy
|13
|0.10
|1.37811
|0.0000
|0.0000
|25
|2011.02.03 10:35
|close
|12
|0.10
|1.37811
|0.0000
|0.0000
|14.90
|1115.21
|26
|2011.02.03 12:10
|close
|13
|0.10
|1.3785
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1119.11
|27
|2011.02.03 13:35
|sell
|14
|0.10
|1.3770
|0.0000
|0.0000
|28
|2011.02.03 13:55
|close
|14
|0.10
|1.3751
|0.0000
|0.0000
|19.00
|1138.11
|29
|2011.02.04 00:30
|sell
|15
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|30
|2011.02.04 00:35
|close
|15
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1140.11
|31
|2011.02.04 02:00
|buy
|16
|0.10
|1.36211
|0.0000
|0.0000
|32
|2011.02.04 03:10
|sell
|17
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|33
|2011.02.04 03:10
|close
|16
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|9.90
|1150.01
|34
|2011.02.04 07:40
|close
|17
|0.10
|1.3633
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|1148.01
|35
|2011.02.04 13:00
|buy
|18
|0.10
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|36
|2011.02.04 13:25
|close
|18
|0.10
|1.3632
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1152.01
|37
|2011.02.04 16:50
|buy
|19
|0.10
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|38
|2011.02.04 17:25
|close
|19
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|17.00
|1169.01
|39
|2011.02.07 07:50
|sell
|20
|0.10
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|40
|2011.02.07 10:15
|close
|20
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1189.01
|41
|2011.02.09 01:50
|sell
|21
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|42
|2011.02.09 07:00
|close
|21
|0.10
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|1174.01
|43
|2011.02.09 07:35
|sell
|22
|0.10
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|44
|2011.02.09 10:00
|close
|22
|0.10
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|17.00
|1191.01
|45
|2011.02.09 15:25
|sell
|23
|0.10
|1.3673
|0.0000
|0.0000
|46
|2011.02.10 01:40
|close
|23
|0.10
|1.3720
|0.0000
|0.0000
|-47.99
|1143.02
|47
|2011.02.10 14:10
|buy
|24
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|48
|2011.02.10 15:10
|close
|24
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|1139.02
|49
|2011.02.11 06:30
|sell
|25
|0.10
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|50
|2011.02.11 06:45
|buy
|26
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|51
|2011.02.11 06:45
|close
|25
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|9.00
|1148.02
|52
|2011.02.11 07:50
|sell
|27
|0.10
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|53
|2011.02.11 07:50
|close
|26
|0.10
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|1146.02
|54
|2011.02.11 10:58
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3587
|0.0000
|55
|2011.02.11 11:02
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3586
|0.0000
|56
|2011.02.11 11:11
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3585
|0.0000
|57
|2011.02.11 11:11
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3584
|0.0000
|58
|2011.02.11 11:11
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3583
|0.0000
|59
|2011.02.11 11:12
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3582
|0.0000
|60
|2011.02.11 11:22
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3581
|0.0000
|61
|2011.02.11 11:22
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3580
|0.0000
|62
|2011.02.11 11:23
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3579
|0.0000
|63
|2011.02.11 11:52
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3578
|0.0000
|64
|2011.02.11 11:52
|modify
|27
|0.10
|1.3566
|1.3577
|0.0000
|65
|2011.02.11 11:55
|close
|27
|0.10
|1.3523
|1.3577
|0.0000
|43.00
|1189.02
|66
|2011.02.11 15:40
|sell
|28
|0.10
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|67
|2011.02.14 01:10
|sell
|29
|0.10
|1.3516
|0.0000
|0.0000
|68
|2011.02.14 07:55
|sell
|30
|0.10
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|69
|2011.02.14 08:50
|close
|30
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1193.02
|70
|2011.02.14 08:50
|close
|29
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|1164.02
|71
|2011.02.14 08:50
|close
|28
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-16.33
|1147.69
|72
|2011.02.14 11:00
|buy
|31
|0.10
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|73
|2011.02.14 12:00
|close
|31
|0.10
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1147.69
|74
|2011.02.14 14:40
|sell
|32
|0.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|75
|2011.02.14 23:55
|sell
|33
|0.10
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|76
|2011.02.15 00:40
|buy
|34
|0.10
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|77
|2011.02.15 00:40
|close
|33
|0.10
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|3.67
|1151.36
|78
|2011.02.15 00:40
|close
|32
|0.10
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|-48.33
|1103.03
|79
|2011.02.15 01:30
|close
|34
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1104.03
|80
|2011.02.15 03:30
|sell
|35
|0.10
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|81
|2011.02.15 04:50
|close
|35
|0.10
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1109.03
|82
|2011.02.15 06:40
|sell
|36
|0.10
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|83
|2011.02.15 08:15
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3538
|0.0000
|84
|2011.02.15 08:15
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3537
|0.0000
|85
|2011.02.15 08:15
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3536
|0.0000
|86
|2011.02.15 08:29
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3535
|0.0000
|87
|2011.02.15 08:29
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3534
|0.0000
|88
|2011.02.15 08:30
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3533
|0.0000
|89
|2011.02.15 08:42
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3532
|0.0000
|90
|2011.02.15 08:52
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3531
|0.0000
|91
|2011.02.15 08:54
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3530
|0.0000
|92
|2011.02.15 08:54
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3529
|0.0000
|93
|2011.02.15 08:55
|modify
|36
|0.10
|1.3517
|1.3528
|0.0000
|94
|2011.02.15 09:05
|sell
|37
|0.10
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|95
|2011.02.15 10:20
|s/l
|36
|0.10
|1.3528
|1.3528
|0.0000
|-11.00
|1098.03
|96
|2011.02.15 11:15
|sell
|38
|0.10
|1.35359
|0.0000
|0.0000
|97
|2011.02.15 13:42
|close
|38
|0.10
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|7.90
|1105.93
|98
|2011.02.15 13:42
|close
|37
|0.10
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|1053.93
|99
|2011.02.15 21:30
|buy
|39
|0.10
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|100
|2011.02.15 22:30
|close
|39
|0.10
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|4.00
|1057.93
|101
|2011.02.16 05:00
|buy
|40
|0.10
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|102
|2011.02.16 07:10
|close
|40
|0.10
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|1053.93
|103
|2011.02.16 12:50
|buy
|41
|0.10
|1.35231
|0.0000
|0.0000
|104
|2011.02.16 13:55
|close
|41
|0.10
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|-13.10
|1040.83
|105
|2011.02.16 14:25
|buy
|42
|0.10
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|106
|2011.02.16 15:25
|close
|42
|0.10
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|1016.83
|107
|2011.02.17 02:30
|sell
|43
|0.10
|1.3582
|0.0000
|0.0000
|108
|2011.02.17 07:40
|close
|43
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1036.83
|109
|2011.02.17 14:40
|sell
|44
|0.10
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|110
|2011.02.17 19:25
|sell
|45
|0.10
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|111
|2011.02.17 20:00
|close
|45
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|12.00
|1048.83
|112
|2011.02.17 20:00
|close
|44
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|1039.83
|113
|2011.02.18 05:45
|sell
|46
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|114
|2011.02.18 07:20
|close
|46
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|10.00
|1049.83
|115
|2011.02.18 09:10
|buy
|47
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|116
|2011.02.18 10:05
|close
|47
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|1048.83
|117
|2011.02.18 16:00
|sell
|48
|0.10
|1.3631
|0.0000
|0.0000
|118
|2011.02.21 02:35
|close
|48
|0.10
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|-56.33
|992.50
|119
|2011.02.21 14:05
|sell
|49
|0.10
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|120
|2011.02.21 14:10
|buy
|50
|0.10
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|121
|2011.02.21 14:10
|close
|49
|0.10
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|7.00
|999.50
|122
|2011.02.21 15:30
|sell
|51
|0.10
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|123
|2011.02.21 15:30
|close
|50
|0.10
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|995.50
|124
|2011.02.21 16:20
|buy
|52
|0.10
|1.36579
|0.0000
|0.0000
|125
|2011.02.21 16:20
|close
|51
|0.10
|1.36579
|0.0000
|0.0000
|5.10
|1000.60
|126
|2011.02.21 16:55
|close
|52
|0.10
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|4.10
|1004.70
|127
|2011.02.21 19:05
|sell
|53
|0.10
|1.3679
|0.0000
|0.0000
|128
|2011.02.22 01:10
|close
|53
|0.10
|1.3674
|0.0000
|0.0000
|4.67
|1009.37
|129
|2011.02.22 11:30
|sell
|54
|0.10
|1.35739
|0.0000
|0.0000
|130
|2011.02.22 15:05
|buy
|55
|0.10
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|131
|2011.02.22 15:05
|close
|54
|0.10
|1.3671
|0.0000
|0.0000
|-97.10
|912.27
|132
|2011.02.22 15:15
|sell
|56
|0.10
|1.3683
|0.0000
|0.0000
|133
|2011.02.22 15:15
|close
|55
|0.10
|1.3683
|0.0000
|0.0000
|12.00
|924.27
|134
|2011.02.22 18:15
|modify
|56
|0.10
|1.3683
|1.3704
|0.0000
|135
|2011.02.22 18:15
|modify
|56
|0.10
|1.3683
|1.3703
|0.0000
|136
|2011.02.22 18:15
|modify
|56
|0.10
|1.3683
|1.3702
|0.0000
|137
|2011.02.22 20:50
|sell
|57
|0.10
|1.3663
|0.0000
|0.0000
|138
|2011.02.22 21:30
|close
|57
|0.10
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|11.00
|935.27
|139
|2011.02.22 21:30
|close
|56
|0.10
|1.3652
|1.3702
|0.0000
|31.00
|966.27
|140
|2011.02.23 06:55
|sell
|58
|0.10
|1.3695
|0.0000
|0.0000
|141
|2011.02.23 07:15
|close
|58
|0.10
|1.3688
|0.0000
|0.0000
|7.00
|973.27
|142
|2011.02.23 11:30
|sell
|59
|0.10
|1.3708
|0.0000
|0.0000
|143
|2011.02.23 15:10
|buy
|60
|0.10
|1.37221
|0.0000
|0.0000
|144
|2011.02.23 15:10
|close
|59
|0.10
|1.37221
|0.0000
|0.0000
|-14.10
|959.17
|145
|2011.02.23 15:45
|close
|60
|0.10
|1.3730
|0.0000
|0.0000
|7.90
|967.07
|146
|2011.02.23 23:10
|buy
|61
|0.10
|1.37461
|0.0000
|0.0000
|147
|2011.02.23 23:40
|close
|61
|0.10
|1.3746
|0.0000
|0.0000
|-0.10
|966.97
|148
|2011.02.24 04:20
|buy
|62
|0.10
|1.3771
|0.0000
|0.0000
|149
|2011.02.24 05:25
|sell
|63
|0.10
|1.3775
|0.0000
|0.0000
|150
|2011.02.24 05:25
|close
|62
|0.10
|1.3775
|0.0000
|0.0000
|4.00
|970.97
|151
|2011.02.24 08:20
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3796
|0.0000
|152
|2011.02.24 08:20
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3795
|0.0000
|153
|2011.02.24 08:20
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3794
|0.0000
|154
|2011.02.24 08:20
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3793
|0.0000
|155
|2011.02.24 08:41
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3792
|0.0000
|156
|2011.02.24 08:41
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3791
|0.0000
|157
|2011.02.24 08:41
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3790
|0.0000
|158
|2011.02.24 08:43
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3789
|0.0000
|159
|2011.02.24 08:43
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3788
|0.0000
|160
|2011.02.24 08:46
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3787
|0.0000
|161
|2011.02.24 08:46
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3786
|0.0000
|162
|2011.02.24 08:46
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3785
|0.0000
|163
|2011.02.24 08:46
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3784
|0.0000
|164
|2011.02.24 08:47
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3783
|0.0000
|165
|2011.02.24 08:59
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3782
|0.0000
|166
|2011.02.24 08:59
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3781
|0.0000
|167
|2011.02.24 08:59
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3780
|0.0000
|168
|2011.02.24 08:59
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3779
|0.0000
|169
|2011.02.24 08:59
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3778
|0.0000
|170
|2011.02.24 08:59
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3777
|0.0000
|171
|2011.02.24 08:59
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3776
|0.0000
|172
|2011.02.24 08:59
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3775
|0.0000
|173
|2011.02.24 08:59
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3774
|0.0000
|174
|2011.02.24 09:00
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3773
|0.0000
|175
|2011.02.24 09:02
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3772
|0.0000
|176
|2011.02.24 09:03
|modify
|63
|0.10
|1.3775
|1.3771
|0.0000
|177
|2011.02.24 09:30
|sell
|64
|0.10
|1.3729
|0.0000
|0.0000
|178
|2011.02.24 10:01
|s/l
|63
|0.10
|1.3771
|1.3771
|0.0000
|4.00
|974.97
|179
|2011.02.24 13:35
|close
|64
|0.10
|1.3758
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|945.97
|180
|2011.02.24 23:15
|sell
|65
|0.10
|1.3803
|0.0000
|0.0000
|181
|2011.02.25 03:45
|sell
|66
|0.10
|1.3832
|0.0000
|0.0000
|182
|2011.02.25 06:40
|close
|66
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|9.00
|954.97
|183
|2011.02.25 06:40
|close
|65
|0.10
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|-20.33
|934.64
|184
|2011.02.25 12:35
|sell
|67
|0.10
|1.3790
|0.0000
|0.0000
|185
|2011.02.25 13:40
|close
|67
|0.10
|1.3780
|0.0000
|0.0000
|10.00
|944.64
|186
|2011.02.25 14:55
|buy
|68
|0.10
|1.37621
|0.0000
|0.0000
|187
|2011.02.25 16:25
|close
|68
|0.10
|1.3740
|0.0000
|0.0000
|-22.10
|922.54
|188
|2011.02.25 18:30
|sell
|69
|0.10
|1.3760
|0.0000
|0.0000
|189
|2011.02.25 20:20
|close
|69
|0.10
|1.3750
|0.0000
|0.0000
|10.00
|932.54