Strategy Tester Report
!$_PSar SuperTrend EA v202
Tadawulfx-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2011.02.01 00:00 - 2011.02.25 22:55 (2011.02.01 - 2011.02.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersS1="---------------- Entry Settings"; Step=0.02; Maximum=0.2; TrendCCIPeriod=25; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false; RiskPercent=1; Martingale=false; Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=100; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=0; TakeProfit=0; HideSL=false; HideTP=false; TrailingProfit=45; TrailingStop=65; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=100; Slippage=3; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false; HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=true;
Bars in test6425Ticks modelled1247708Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit-67.46Gross profit461.14Gross loss-528.60
Profit factor0.87Expected payoff-0.98
Absolute drawdown107.73Maximal drawdown331.42 (27.08%)Relative drawdown27.08% (331.42)
Total trades69Short positions (won %)44 (63.64%)Long positions (won %)25 (60.00%)
Profit trades (% of total)43 (62.32%)Loss trades (% of total)26 (37.68%)
Largestprofit trade43.00loss trade-97.10
Averageprofit trade10.72loss trade-20.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (79.10)consecutive losses (loss in money)3 (-41.10)
Maximalconsecutive profit (count of wins)79.10 (6)consecutive loss (count of losses)-97.10 (1)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.02.01 02:20sell10.101.37220.00000.0000
22011.02.01 06:20buy20.101.371890.00000.0000
32011.02.01 06:20close10.101.371890.00000.00003.101003.10
42011.02.01 06:50close20.101.37260.00000.00007.101010.20
52011.02.01 13:55sell30.101.37600.00000.0000
62011.02.01 14:55buy40.101.37350.00000.0000
72011.02.01 14:55close30.101.37350.00000.000025.001035.20
82011.02.01 15:30close40.101.37690.00000.000034.001069.20
92011.02.02 00:30buy50.101.382410.00000.0000
102011.02.02 00:55close50.101.38280.00000.00003.901073.10
112011.02.02 03:35sell60.101.384110.00000.0000
122011.02.02 06:45sell70.101.38490.00000.0000
132011.02.02 07:00close70.101.38430.00000.00006.001079.10
142011.02.02 07:00close60.101.38430.00000.0000-1.901077.20
152011.02.02 15:05buy80.101.379690.00000.0000
162011.02.02 15:40sell90.101.37960.00000.0000
172011.02.02 15:40close80.101.37960.00000.0000-0.901076.30
182011.02.02 18:30close90.101.37740.00000.000022.001098.30
192011.02.02 20:40sell100.101.37860.00000.0000
202011.02.03 06:20buy110.101.37890.00000.0000
212011.02.03 06:20close100.101.37890.00000.0000-3.991094.31
222011.02.03 06:45close110.101.37950.00000.00006.001100.31
232011.02.03 10:00sell120.101.37960.00000.0000
242011.02.03 10:35buy130.101.378110.00000.0000
252011.02.03 10:35close120.101.378110.00000.000014.901115.21
262011.02.03 12:10close130.101.37850.00000.00003.901119.11
272011.02.03 13:35sell140.101.37700.00000.0000
282011.02.03 13:55close140.101.37510.00000.000019.001138.11
292011.02.04 00:30sell150.101.36240.00000.0000
302011.02.04 00:35close150.101.36220.00000.00002.001140.11
312011.02.04 02:00buy160.101.362110.00000.0000
322011.02.04 03:10sell170.101.36310.00000.0000
332011.02.04 03:10close160.101.36310.00000.00009.901150.01
342011.02.04 07:40close170.101.36330.00000.0000-2.001148.01
352011.02.04 13:00buy180.101.36280.00000.0000
362011.02.04 13:25close180.101.36320.00000.00004.001152.01
372011.02.04 16:50buy190.101.35510.00000.0000
382011.02.04 17:25close190.101.35680.00000.000017.001169.01
392011.02.07 07:50sell200.101.36150.00000.0000
402011.02.07 10:15close200.101.35950.00000.000020.001189.01
412011.02.09 01:50sell210.101.36300.00000.0000
422011.02.09 07:00close210.101.36450.00000.0000-15.001174.01
432011.02.09 07:35sell220.101.36540.00000.0000
442011.02.09 10:00close220.101.36370.00000.000017.001191.01
452011.02.09 15:25sell230.101.36730.00000.0000
462011.02.10 01:40close230.101.37200.00000.0000-47.991143.02
472011.02.10 14:10buy240.101.36140.00000.0000
482011.02.10 15:10close240.101.36100.00000.0000-4.001139.02
492011.02.11 06:30sell250.101.35770.00000.0000
502011.02.11 06:45buy260.101.35680.00000.0000
512011.02.11 06:45close250.101.35680.00000.00009.001148.02
522011.02.11 07:50sell270.101.35660.00000.0000
532011.02.11 07:50close260.101.35660.00000.0000-2.001146.02
542011.02.11 10:58modify270.101.35661.35870.0000
552011.02.11 11:02modify270.101.35661.35860.0000
562011.02.11 11:11modify270.101.35661.35850.0000
572011.02.11 11:11modify270.101.35661.35840.0000
582011.02.11 11:11modify270.101.35661.35830.0000
592011.02.11 11:12modify270.101.35661.35820.0000
602011.02.11 11:22modify270.101.35661.35810.0000
612011.02.11 11:22modify270.101.35661.35800.0000
622011.02.11 11:23modify270.101.35661.35790.0000
632011.02.11 11:52modify270.101.35661.35780.0000
642011.02.11 11:52modify270.101.35661.35770.0000
652011.02.11 11:55close270.101.35231.35770.000043.001189.02
662011.02.11 15:40sell280.101.35290.00000.0000
672011.02.14 01:10sell290.101.35160.00000.0000
682011.02.14 07:55sell300.101.35490.00000.0000
692011.02.14 08:50close300.101.35450.00000.00004.001193.02
702011.02.14 08:50close290.101.35450.00000.0000-29.001164.02
712011.02.14 08:50close280.101.35450.00000.0000-16.331147.69
722011.02.14 11:00buy310.101.34660.00000.0000
732011.02.14 12:00close310.101.34660.00000.00000.001147.69
742011.02.14 14:40sell320.101.34370.00000.0000
752011.02.14 23:55sell330.101.34890.00000.0000
762011.02.15 00:40buy340.101.34850.00000.0000
772011.02.15 00:40close330.101.34850.00000.00003.671151.36
782011.02.15 00:40close320.101.34850.00000.0000-48.331103.03
792011.02.15 01:30close340.101.34860.00000.00001.001104.03
802011.02.15 03:30sell350.101.35200.00000.0000
812011.02.15 04:50close350.101.35150.00000.00005.001109.03
822011.02.15 06:40sell360.101.35170.00000.0000
832011.02.15 08:15modify360.101.35171.35380.0000
842011.02.15 08:15modify360.101.35171.35370.0000
852011.02.15 08:15modify360.101.35171.35360.0000
862011.02.15 08:29modify360.101.35171.35350.0000
872011.02.15 08:29modify360.101.35171.35340.0000
882011.02.15 08:30modify360.101.35171.35330.0000
892011.02.15 08:42modify360.101.35171.35320.0000
902011.02.15 08:52modify360.101.35171.35310.0000
912011.02.15 08:54modify360.101.35171.35300.0000
922011.02.15 08:54modify360.101.35171.35290.0000
932011.02.15 08:55modify360.101.35171.35280.0000
942011.02.15 09:05sell370.101.34760.00000.0000
952011.02.15 10:20s/l360.101.35281.35280.0000-11.001098.03
962011.02.15 11:15sell380.101.353590.00000.0000
972011.02.15 13:42close380.101.35280.00000.00007.901105.93
982011.02.15 13:42close370.101.35280.00000.0000-52.001053.93
992011.02.15 21:30buy390.101.34840.00000.0000
1002011.02.15 22:30close390.101.34880.00000.00004.001057.93
1012011.02.16 05:00buy400.101.35290.00000.0000
1022011.02.16 07:10close400.101.35250.00000.0000-4.001053.93
1032011.02.16 12:50buy410.101.352310.00000.0000
1042011.02.16 13:55close410.101.35100.00000.0000-13.101040.83
1052011.02.16 14:25buy420.101.35030.00000.0000
1062011.02.16 15:25close420.101.34790.00000.0000-24.001016.83
1072011.02.17 02:30sell430.101.35820.00000.0000
1082011.02.17 07:40close430.101.35620.00000.000020.001036.83
1092011.02.17 14:40sell440.101.35830.00000.0000
1102011.02.17 19:25sell450.101.36040.00000.0000
1112011.02.17 20:00close450.101.35920.00000.000012.001048.83
1122011.02.17 20:00close440.101.35920.00000.0000-9.001039.83
1132011.02.18 05:45sell460.101.36090.00000.0000
1142011.02.18 07:20close460.101.35990.00000.000010.001049.83
1152011.02.18 09:10buy470.101.35930.00000.0000
1162011.02.18 10:05close470.101.35920.00000.0000-1.001048.83
1172011.02.18 16:00sell480.101.36310.00000.0000
1182011.02.21 02:35close480.101.36870.00000.0000-56.33992.50
1192011.02.21 14:05sell490.101.36740.00000.0000
1202011.02.21 14:10buy500.101.36670.00000.0000
1212011.02.21 14:10close490.101.36670.00000.00007.00999.50
1222011.02.21 15:30sell510.101.36630.00000.0000
1232011.02.21 15:30close500.101.36630.00000.0000-4.00995.50
1242011.02.21 16:20buy520.101.365790.00000.0000
1252011.02.21 16:20close510.101.365790.00000.00005.101000.60
1262011.02.21 16:55close520.101.36620.00000.00004.101004.70
1272011.02.21 19:05sell530.101.36790.00000.0000
1282011.02.22 01:10close530.101.36740.00000.00004.671009.37
1292011.02.22 11:30sell540.101.357390.00000.0000
1302011.02.22 15:05buy550.101.36710.00000.0000
1312011.02.22 15:05close540.101.36710.00000.0000-97.10912.27
1322011.02.22 15:15sell560.101.36830.00000.0000
1332011.02.22 15:15close550.101.36830.00000.000012.00924.27
1342011.02.22 18:15modify560.101.36831.37040.0000
1352011.02.22 18:15modify560.101.36831.37030.0000
1362011.02.22 18:15modify560.101.36831.37020.0000
1372011.02.22 20:50sell570.101.36630.00000.0000
1382011.02.22 21:30close570.101.36520.00000.000011.00935.27
1392011.02.22 21:30close560.101.36521.37020.000031.00966.27
1402011.02.23 06:55sell580.101.36950.00000.0000
1412011.02.23 07:15close580.101.36880.00000.00007.00973.27
1422011.02.23 11:30sell590.101.37080.00000.0000
1432011.02.23 15:10buy600.101.372210.00000.0000
1442011.02.23 15:10close590.101.372210.00000.0000-14.10959.17
1452011.02.23 15:45close600.101.37300.00000.00007.90967.07
1462011.02.23 23:10buy610.101.374610.00000.0000
1472011.02.23 23:40close610.101.37460.00000.0000-0.10966.97
1482011.02.24 04:20buy620.101.37710.00000.0000
1492011.02.24 05:25sell630.101.37750.00000.0000
1502011.02.24 05:25close620.101.37750.00000.00004.00970.97
1512011.02.24 08:20modify630.101.37751.37960.0000
1522011.02.24 08:20modify630.101.37751.37950.0000
1532011.02.24 08:20modify630.101.37751.37940.0000
1542011.02.24 08:20modify630.101.37751.37930.0000
1552011.02.24 08:41modify630.101.37751.37920.0000
1562011.02.24 08:41modify630.101.37751.37910.0000
1572011.02.24 08:41modify630.101.37751.37900.0000
1582011.02.24 08:43modify630.101.37751.37890.0000
1592011.02.24 08:43modify630.101.37751.37880.0000
1602011.02.24 08:46modify630.101.37751.37870.0000
1612011.02.24 08:46modify630.101.37751.37860.0000
1622011.02.24 08:46modify630.101.37751.37850.0000
1632011.02.24 08:46modify630.101.37751.37840.0000
1642011.02.24 08:47modify630.101.37751.37830.0000
1652011.02.24 08:59modify630.101.37751.37820.0000
1662011.02.24 08:59modify630.101.37751.37810.0000
1672011.02.24 08:59modify630.101.37751.37800.0000
1682011.02.24 08:59modify630.101.37751.37790.0000
1692011.02.24 08:59modify630.101.37751.37780.0000
1702011.02.24 08:59modify630.101.37751.37770.0000
1712011.02.24 08:59modify630.101.37751.37760.0000
1722011.02.24 08:59modify630.101.37751.37750.0000
1732011.02.24 08:59modify630.101.37751.37740.0000
1742011.02.24 09:00modify630.101.37751.37730.0000
1752011.02.24 09:02modify630.101.37751.37720.0000
1762011.02.24 09:03modify630.101.37751.37710.0000
1772011.02.24 09:30sell640.101.37290.00000.0000
1782011.02.24 10:01s/l630.101.37711.37710.00004.00974.97
1792011.02.24 13:35close640.101.37580.00000.0000-29.00945.97
1802011.02.24 23:15sell650.101.38030.00000.0000
1812011.02.25 03:45sell660.101.38320.00000.0000
1822011.02.25 06:40close660.101.38230.00000.00009.00954.97
1832011.02.25 06:40close650.101.38230.00000.0000-20.33934.64
1842011.02.25 12:35sell670.101.37900.00000.0000
1852011.02.25 13:40close670.101.37800.00000.000010.00944.64
1862011.02.25 14:55buy680.101.376210.00000.0000
1872011.02.25 16:25close680.101.37400.00000.0000-22.10922.54
1882011.02.25 18:30sell690.101.37600.00000.0000
1892011.02.25 20:20close690.101.37500.00000.000010.00932.54