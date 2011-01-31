Strategy Tester Report
!$_Zazzy v1.04
Tadawulfx-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2011.01.28 00:00 - 2011.02.25 22:00 (2011.01.28 - 2011.02.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersS_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; ZAZ.ActivePeriods=5; OrderStrategy=1; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false; EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; ReverseSignals=false; S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false; PlaceBracketOrders=false; MaxOpenOrders=1; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false; Slippage=3; ECNBroker=true; MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=0; ProfitRetention=0; TurtleStop=false; LookBackPeriod=5; ATRStop=true; ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false; MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false; TradeSignalEveryBar=true; TradeSignalByMinutes=false;
Bars in test1500Ticks modelled1392562Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit149.79Gross profit471.87Gross loss-322.08
Profit factor1.47Expected payoff11.52
Absolute drawdown22.10Maximal drawdown213.26 (15.90%)Relative drawdown15.90% (213.26)
Total trades13Short positions (won %)5 (40.00%)Long positions (won %)8 (37.50%)
Profit trades (% of total)5 (38.46%)Loss trades (% of total)8 (61.54%)
Largestprofit trade173.94loss trade-88.60
Averageprofit trade94.37loss trade-40.26
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (277.71)consecutive losses (loss in money)3 (-121.73)
Maximalconsecutive profit (count of wins)277.71 (2)consecutive loss (count of losses)-121.73 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.31 08:00buy10.101.362010.00000.0000
22011.01.31 08:00modify10.101.362011.35530.0000
32011.01.31 11:00modify10.101.362011.35590.0000
42011.01.31 12:00modify10.101.362011.35760.0000
52011.01.31 13:00modify10.101.362011.35820.0000
62011.01.31 14:00modify10.101.362011.36100.0000
72011.01.31 15:00modify10.101.362011.36260.0000
82011.01.31 16:00modify10.101.362011.36360.0000
92011.01.31 17:00modify10.101.362011.36390.0000
102011.02.01 02:00modify10.101.362011.36580.0000
112011.02.01 04:00modify10.101.362011.36620.0000
122011.02.01 06:00modify10.101.362011.36670.0000
132011.02.01 09:00modify10.101.362011.36740.0000
142011.02.01 13:00modify10.101.362011.36950.0000
152011.02.01 18:00modify10.101.362011.37200.0000
162011.02.01 19:00modify10.101.362011.37320.0000
172011.02.01 20:00modify10.101.362011.37640.0000
182011.02.01 23:00modify10.101.362011.37690.0000
192011.02.02 02:00modify10.101.362011.37720.0000
202011.02.02 03:00modify10.101.362011.37760.0000
212011.02.02 04:00modify10.101.362011.37800.0000
222011.02.02 05:00modify10.101.362011.37880.0000
232011.02.02 06:00modify10.101.362011.37940.0000
242011.02.02 13:08s/l10.101.37941.37940.0000173.941173.94
252011.02.03 12:00sell20.101.377810.00000.0000
262011.02.03 12:00modify20.101.377811.38330.0000
272011.02.03 13:00modify20.101.377811.38320.0000
282011.02.03 14:00modify20.101.377811.38190.0000
292011.02.03 15:00modify20.101.377811.38180.0000
302011.02.03 16:00modify20.101.377811.37300.0000
312011.02.03 17:00modify20.101.377811.36930.0000
322011.02.03 21:00modify20.101.377811.36910.0000
332011.02.03 22:00modify20.101.377811.36900.0000
342011.02.03 23:00modify20.101.377811.36850.0000
352011.02.04 00:00modify20.101.377811.36820.0000
362011.02.04 01:00modify20.101.377811.36740.0000
372011.02.04 10:00buy30.101.363480.00000.0000
382011.02.04 10:00modify30.101.363481.35730.0000
392011.02.04 11:00modify30.101.363481.35850.0000
402011.02.04 14:30s/l20.101.36741.36740.0000103.771277.71
412011.02.04 14:39s/l30.101.35851.35850.0000-49.801227.91
422011.02.04 15:00sell40.101.358150.00000.0000
432011.02.04 15:00modify40.101.358151.37230.0000
442011.02.04 16:00modify40.101.358151.36570.0000
452011.02.04 17:00modify40.101.358151.36150.0000
462011.02.07 03:14s/l40.101.36151.36150.0000-33.831194.08
472011.02.07 13:00sell50.101.354190.00000.0000
482011.02.07 13:00modify50.101.354191.36220.0000
492011.02.07 14:00modify50.101.354191.36120.0000
502011.02.07 16:00modify50.101.354191.35800.0000
512011.02.07 20:00s/l50.101.35801.35800.0000-38.101155.98
522011.02.07 21:00buy60.101.358830.00000.0000
532011.02.07 21:00modify60.101.358831.35230.0000
542011.02.07 22:00modify60.101.358831.35330.0000
552011.02.07 23:00modify60.101.358831.35340.0000
562011.02.08 04:00modify60.101.358831.35370.0000
572011.02.08 05:00modify60.101.358831.35610.0000
582011.02.08 06:00modify60.101.358831.35670.0000
592011.02.08 07:00modify60.101.358831.35700.0000
602011.02.08 08:00modify60.101.358831.35740.0000
612011.02.08 09:00modify60.101.358831.35810.0000
622011.02.08 14:00modify60.101.358831.35870.0000
632011.02.08 18:00modify60.101.358831.36020.0000
642011.02.08 19:00modify60.101.358831.36100.0000
652011.02.09 17:00modify60.101.358831.36410.0000
662011.02.09 20:00modify60.101.358831.36550.0000
672011.02.09 21:00modify60.101.358831.36660.0000
682011.02.09 23:00modify60.101.358831.36770.0000
692011.02.10 08:22s/l60.101.36771.36770.000088.791244.77
702011.02.11 02:00buy70.101.361930.00000.0000
712011.02.11 02:00modify70.101.361931.35570.0000
722011.02.11 07:02s/l70.101.35571.35570.0000-62.301182.47
732011.02.14 20:00buy80.101.347990.00000.0000
742011.02.14 20:00modify80.101.347991.34260.0000
752011.02.14 22:00modify80.101.347991.34280.0000
762011.02.14 23:00modify80.101.347991.34340.0000
772011.02.15 03:00modify80.101.347991.34490.0000
782011.02.15 04:00modify80.101.347991.34570.0000
792011.02.15 05:00modify80.101.347991.34630.0000
802011.02.15 08:54s/l80.101.34631.34630.0000-16.881165.58
812011.02.15 11:00buy90.101.35100.00000.0000
822011.02.15 11:00modify90.101.35101.34590.0000
832011.02.15 13:00modify90.101.35101.34730.0000
842011.02.16 04:00modify90.101.35101.34740.0000
852011.02.16 05:00modify90.101.35101.34770.0000
862011.02.16 09:00modify90.101.35101.34920.0000
872011.02.16 10:00modify90.101.35101.34950.0000
882011.02.16 14:30s/l90.101.34951.34950.0000-14.981150.60
892011.02.22 02:00sell100.101.363340.00000.0000
902011.02.22 02:00modify100.101.363341.37250.0000
912011.02.22 03:00modify100.101.363341.36820.0000
922011.02.22 04:00modify100.101.363341.36580.0000
932011.02.22 05:00modify100.101.363341.36460.0000
942011.02.22 06:00modify100.101.363341.36360.0000
952011.02.22 10:00modify100.101.363341.36090.0000
962011.02.22 11:31s/l100.101.36091.36090.000024.401175.00
972011.02.22 12:00buy110.101.364110.00000.0000
982011.02.22 12:00modify110.101.364111.35060.0000
992011.02.22 13:00modify110.101.364111.35800.0000
1002011.02.22 14:00modify110.101.364111.36120.0000
1012011.02.22 17:00modify110.101.364111.36200.0000
1022011.02.23 02:00modify110.101.364111.36230.0000
1032011.02.23 03:00modify110.101.364111.36320.0000
1042011.02.23 04:00modify110.101.364111.36390.0000
1052011.02.23 06:00modify110.101.364111.36400.0000
1062011.02.23 09:00modify110.101.364111.36630.0000
1072011.02.23 14:00modify110.101.364111.36760.0000
1082011.02.23 17:00modify110.101.364111.36840.0000
1092011.02.23 18:00modify110.101.364111.37030.0000
1102011.02.24 02:00modify110.101.364111.37050.0000
1112011.02.24 03:00modify110.101.364111.37150.0000
1122011.02.24 04:00modify110.101.364111.37190.0000
1132011.02.24 07:00modify110.101.364111.37220.0000
1142011.02.24 08:43s/l110.101.37221.37220.000080.971255.97
1152011.02.24 09:00sell120.101.370640.00000.0000
1162011.02.24 09:00modify120.101.370641.37950.0000
1172011.02.24 10:33s/l120.101.37951.37950.0000-88.601167.37
1182011.02.24 11:00buy130.101.378960.00000.0000
1192011.02.24 11:00modify130.101.378961.37060.0000
1202011.02.24 12:00modify130.101.378961.37240.0000
1212011.02.24 19:00modify130.101.378961.37330.0000
1222011.02.24 20:00modify130.101.378961.37380.0000
1232011.02.24 22:00modify130.101.378961.37460.0000
1242011.02.24 23:00modify130.101.378961.37470.0000
1252011.02.25 00:00modify130.101.378961.37500.0000
1262011.02.25 01:00modify130.101.378961.37540.0000
1272011.02.25 02:00modify130.101.378961.37600.0000
1282011.02.25 03:00modify130.101.378961.37610.0000
1292011.02.25 04:00modify130.101.378961.37720.0000
1302011.02.25 14:03s/l130.101.37721.37720.0000-17.581149.79