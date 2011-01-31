Strategy Tester Report
!$_Zazzy v1.04
Tadawulfx-Demo (Build 402)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2011.01.28 00:00 - 2011.02.25 22:00 (2011.01.28 - 2011.02.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|S_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=14; ZAZ.ActivePeriods=5; OrderStrategy=1; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false;
EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; ReverseSignals=false;
S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false;
PlaceBracketOrders=false;
MaxOpenOrders=1; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false;
Slippage=3; ECNBroker=true;
MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=0; ProfitRetention=0; TurtleStop=false;
LookBackPeriod=5; ATRStop=true;
ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false;
MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false;
TradeSignalEveryBar=true;
TradeSignalByMinutes=false;
|Bars in test
|1500
|Ticks modelled
|1392562
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|149.79
|Gross profit
|471.87
|Gross loss
|-322.08
|Profit factor
|1.47
|Expected payoff
|11.52
|Absolute drawdown
|22.10
|Maximal drawdown
|213.26 (15.90%)
|Relative drawdown
|15.90% (213.26)
|Total trades
|13
|Short positions (won %)
|5 (40.00%)
|Long positions (won %)
|8 (37.50%)
|Profit trades (% of total)
|5 (38.46%)
|Loss trades (% of total)
|8 (61.54%)
|Largest
|profit trade
|173.94
|loss trade
|-88.60
|Average
|profit trade
|94.37
|loss trade
|-40.26
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (277.71)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-121.73)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|277.71 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-121.73 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.31 08:00
|buy
|1
|0.10
|1.36201
|0.0000
|0.0000
|2
|2011.01.31 08:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3553
|0.0000
|3
|2011.01.31 11:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3559
|0.0000
|4
|2011.01.31 12:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3576
|0.0000
|5
|2011.01.31 13:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3582
|0.0000
|6
|2011.01.31 14:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3610
|0.0000
|7
|2011.01.31 15:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3626
|0.0000
|8
|2011.01.31 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3636
|0.0000
|9
|2011.01.31 17:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3639
|0.0000
|10
|2011.02.01 02:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3658
|0.0000
|11
|2011.02.01 04:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3662
|0.0000
|12
|2011.02.01 06:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3667
|0.0000
|13
|2011.02.01 09:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3674
|0.0000
|14
|2011.02.01 13:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3695
|0.0000
|15
|2011.02.01 18:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3720
|0.0000
|16
|2011.02.01 19:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3732
|0.0000
|17
|2011.02.01 20:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3764
|0.0000
|18
|2011.02.01 23:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3769
|0.0000
|19
|2011.02.02 02:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3772
|0.0000
|20
|2011.02.02 03:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3776
|0.0000
|21
|2011.02.02 04:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3780
|0.0000
|22
|2011.02.02 05:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3788
|0.0000
|23
|2011.02.02 06:00
|modify
|1
|0.10
|1.36201
|1.3794
|0.0000
|24
|2011.02.02 13:08
|s/l
|1
|0.10
|1.3794
|1.3794
|0.0000
|173.94
|1173.94
|25
|2011.02.03 12:00
|sell
|2
|0.10
|1.37781
|0.0000
|0.0000
|26
|2011.02.03 12:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3833
|0.0000
|27
|2011.02.03 13:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3832
|0.0000
|28
|2011.02.03 14:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3819
|0.0000
|29
|2011.02.03 15:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3818
|0.0000
|30
|2011.02.03 16:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3730
|0.0000
|31
|2011.02.03 17:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3693
|0.0000
|32
|2011.02.03 21:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3691
|0.0000
|33
|2011.02.03 22:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3690
|0.0000
|34
|2011.02.03 23:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3685
|0.0000
|35
|2011.02.04 00:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3682
|0.0000
|36
|2011.02.04 01:00
|modify
|2
|0.10
|1.37781
|1.3674
|0.0000
|37
|2011.02.04 10:00
|buy
|3
|0.10
|1.36348
|0.0000
|0.0000
|38
|2011.02.04 10:00
|modify
|3
|0.10
|1.36348
|1.3573
|0.0000
|39
|2011.02.04 11:00
|modify
|3
|0.10
|1.36348
|1.3585
|0.0000
|40
|2011.02.04 14:30
|s/l
|2
|0.10
|1.3674
|1.3674
|0.0000
|103.77
|1277.71
|41
|2011.02.04 14:39
|s/l
|3
|0.10
|1.3585
|1.3585
|0.0000
|-49.80
|1227.91
|42
|2011.02.04 15:00
|sell
|4
|0.10
|1.35815
|0.0000
|0.0000
|43
|2011.02.04 15:00
|modify
|4
|0.10
|1.35815
|1.3723
|0.0000
|44
|2011.02.04 16:00
|modify
|4
|0.10
|1.35815
|1.3657
|0.0000
|45
|2011.02.04 17:00
|modify
|4
|0.10
|1.35815
|1.3615
|0.0000
|46
|2011.02.07 03:14
|s/l
|4
|0.10
|1.3615
|1.3615
|0.0000
|-33.83
|1194.08
|47
|2011.02.07 13:00
|sell
|5
|0.10
|1.35419
|0.0000
|0.0000
|48
|2011.02.07 13:00
|modify
|5
|0.10
|1.35419
|1.3622
|0.0000
|49
|2011.02.07 14:00
|modify
|5
|0.10
|1.35419
|1.3612
|0.0000
|50
|2011.02.07 16:00
|modify
|5
|0.10
|1.35419
|1.3580
|0.0000
|51
|2011.02.07 20:00
|s/l
|5
|0.10
|1.3580
|1.3580
|0.0000
|-38.10
|1155.98
|52
|2011.02.07 21:00
|buy
|6
|0.10
|1.35883
|0.0000
|0.0000
|53
|2011.02.07 21:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3523
|0.0000
|54
|2011.02.07 22:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3533
|0.0000
|55
|2011.02.07 23:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3534
|0.0000
|56
|2011.02.08 04:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3537
|0.0000
|57
|2011.02.08 05:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3561
|0.0000
|58
|2011.02.08 06:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3567
|0.0000
|59
|2011.02.08 07:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3570
|0.0000
|60
|2011.02.08 08:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3574
|0.0000
|61
|2011.02.08 09:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3581
|0.0000
|62
|2011.02.08 14:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3587
|0.0000
|63
|2011.02.08 18:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3602
|0.0000
|64
|2011.02.08 19:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3610
|0.0000
|65
|2011.02.09 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3641
|0.0000
|66
|2011.02.09 20:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3655
|0.0000
|67
|2011.02.09 21:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3666
|0.0000
|68
|2011.02.09 23:00
|modify
|6
|0.10
|1.35883
|1.3677
|0.0000
|69
|2011.02.10 08:22
|s/l
|6
|0.10
|1.3677
|1.3677
|0.0000
|88.79
|1244.77
|70
|2011.02.11 02:00
|buy
|7
|0.10
|1.36193
|0.0000
|0.0000
|71
|2011.02.11 02:00
|modify
|7
|0.10
|1.36193
|1.3557
|0.0000
|72
|2011.02.11 07:02
|s/l
|7
|0.10
|1.3557
|1.3557
|0.0000
|-62.30
|1182.47
|73
|2011.02.14 20:00
|buy
|8
|0.10
|1.34799
|0.0000
|0.0000
|74
|2011.02.14 20:00
|modify
|8
|0.10
|1.34799
|1.3426
|0.0000
|75
|2011.02.14 22:00
|modify
|8
|0.10
|1.34799
|1.3428
|0.0000
|76
|2011.02.14 23:00
|modify
|8
|0.10
|1.34799
|1.3434
|0.0000
|77
|2011.02.15 03:00
|modify
|8
|0.10
|1.34799
|1.3449
|0.0000
|78
|2011.02.15 04:00
|modify
|8
|0.10
|1.34799
|1.3457
|0.0000
|79
|2011.02.15 05:00
|modify
|8
|0.10
|1.34799
|1.3463
|0.0000
|80
|2011.02.15 08:54
|s/l
|8
|0.10
|1.3463
|1.3463
|0.0000
|-16.88
|1165.58
|81
|2011.02.15 11:00
|buy
|9
|0.10
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|82
|2011.02.15 11:00
|modify
|9
|0.10
|1.3510
|1.3459
|0.0000
|83
|2011.02.15 13:00
|modify
|9
|0.10
|1.3510
|1.3473
|0.0000
|84
|2011.02.16 04:00
|modify
|9
|0.10
|1.3510
|1.3474
|0.0000
|85
|2011.02.16 05:00
|modify
|9
|0.10
|1.3510
|1.3477
|0.0000
|86
|2011.02.16 09:00
|modify
|9
|0.10
|1.3510
|1.3492
|0.0000
|87
|2011.02.16 10:00
|modify
|9
|0.10
|1.3510
|1.3495
|0.0000
|88
|2011.02.16 14:30
|s/l
|9
|0.10
|1.3495
|1.3495
|0.0000
|-14.98
|1150.60
|89
|2011.02.22 02:00
|sell
|10
|0.10
|1.36334
|0.0000
|0.0000
|90
|2011.02.22 02:00
|modify
|10
|0.10
|1.36334
|1.3725
|0.0000
|91
|2011.02.22 03:00
|modify
|10
|0.10
|1.36334
|1.3682
|0.0000
|92
|2011.02.22 04:00
|modify
|10
|0.10
|1.36334
|1.3658
|0.0000
|93
|2011.02.22 05:00
|modify
|10
|0.10
|1.36334
|1.3646
|0.0000
|94
|2011.02.22 06:00
|modify
|10
|0.10
|1.36334
|1.3636
|0.0000
|95
|2011.02.22 10:00
|modify
|10
|0.10
|1.36334
|1.3609
|0.0000
|96
|2011.02.22 11:31
|s/l
|10
|0.10
|1.3609
|1.3609
|0.0000
|24.40
|1175.00
|97
|2011.02.22 12:00
|buy
|11
|0.10
|1.36411
|0.0000
|0.0000
|98
|2011.02.22 12:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3506
|0.0000
|99
|2011.02.22 13:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3580
|0.0000
|100
|2011.02.22 14:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3612
|0.0000
|101
|2011.02.22 17:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3620
|0.0000
|102
|2011.02.23 02:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3623
|0.0000
|103
|2011.02.23 03:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3632
|0.0000
|104
|2011.02.23 04:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3639
|0.0000
|105
|2011.02.23 06:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3640
|0.0000
|106
|2011.02.23 09:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3663
|0.0000
|107
|2011.02.23 14:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3676
|0.0000
|108
|2011.02.23 17:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3684
|0.0000
|109
|2011.02.23 18:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3703
|0.0000
|110
|2011.02.24 02:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3705
|0.0000
|111
|2011.02.24 03:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3715
|0.0000
|112
|2011.02.24 04:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3719
|0.0000
|113
|2011.02.24 07:00
|modify
|11
|0.10
|1.36411
|1.3722
|0.0000
|114
|2011.02.24 08:43
|s/l
|11
|0.10
|1.3722
|1.3722
|0.0000
|80.97
|1255.97
|115
|2011.02.24 09:00
|sell
|12
|0.10
|1.37064
|0.0000
|0.0000
|116
|2011.02.24 09:00
|modify
|12
|0.10
|1.37064
|1.3795
|0.0000
|117
|2011.02.24 10:33
|s/l
|12
|0.10
|1.3795
|1.3795
|0.0000
|-88.60
|1167.37
|118
|2011.02.24 11:00
|buy
|13
|0.10
|1.37896
|0.0000
|0.0000
|119
|2011.02.24 11:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3706
|0.0000
|120
|2011.02.24 12:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3724
|0.0000
|121
|2011.02.24 19:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3733
|0.0000
|122
|2011.02.24 20:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3738
|0.0000
|123
|2011.02.24 22:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3746
|0.0000
|124
|2011.02.24 23:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3747
|0.0000
|125
|2011.02.25 00:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3750
|0.0000
|126
|2011.02.25 01:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3754
|0.0000
|127
|2011.02.25 02:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3760
|0.0000
|128
|2011.02.25 03:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3761
|0.0000
|129
|2011.02.25 04:00
|modify
|13
|0.10
|1.37896
|1.3772
|0.0000
|130
|2011.02.25 14:03
|s/l
|13
|0.10
|1.3772
|1.3772
|0.0000
|-17.58
|1149.79