Strategy Tester Report
!$_PSar SuperTrend EA v202
Tadawulfx-Demo (Build 402)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2011.02.01 00:00 - 2011.06.17 22:00 (2011.02.01 - 2011.06.20)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|S1="---------------- Entry Settings"; Step=0.06; Maximum=0.06; TrendCCIPeriod=45; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false;
RiskPercent=1; Martingale=false;
Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=10; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=115; TakeProfit=0; HideSL=false;
HideTP=false;
TrailingProfit=45; TrailingStop=65; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=10; Slippage=6; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false;
HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=true;
|Bars in test
|3316
|Ticks modelled
|6071987
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|2
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1022.78
|Gross profit
|1408.07
|Gross loss
|-385.29
|Profit factor
|3.65
|Expected payoff
|37.88
|Absolute drawdown
|67.00
|Maximal drawdown
|318.75 (13.78%)
|Relative drawdown
|13.78% (318.75)
|Total trades
|27
|Short positions (won %)
|19 (84.21%)
|Long positions (won %)
|8 (75.00%)
|Profit trades (% of total)
|22 (81.48%)
|Loss trades (% of total)
|5 (18.52%)
|Largest
|profit trade
|269.68
|loss trade
|-116.42
|Average
|profit trade
|64.00
|loss trade
|-77.06
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (809.92)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-116.42)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|809.92 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-116.42 (1)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.02.07 12:00
|buy
|1
|0.10
|1.3575
|1.3460
|0.0000
|2
|2011.02.07 21:00
|close
|1
|0.10
|1.3587
|1.3460
|0.0000
|12.00
|1012.00
|3
|2011.02.09 15:00
|sell
|2
|0.10
|1.3669
|1.3784
|0.0000
|4
|2011.02.10 10:19
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3690
|0.0000
|5
|2011.02.10 10:20
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3689
|0.0000
|6
|2011.02.10 10:23
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3688
|0.0000
|7
|2011.02.10 10:24
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3687
|0.0000
|8
|2011.02.10 10:24
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3686
|0.0000
|9
|2011.02.10 10:25
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3685
|0.0000
|10
|2011.02.10 10:25
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3684
|0.0000
|11
|2011.02.10 10:25
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3683
|0.0000
|12
|2011.02.10 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3682
|0.0000
|13
|2011.02.10 13:18
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3681
|0.0000
|14
|2011.02.10 13:18
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3680
|0.0000
|15
|2011.02.10 14:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3679
|0.0000
|16
|2011.02.10 14:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3678
|0.0000
|17
|2011.02.10 14:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3677
|0.0000
|18
|2011.02.10 14:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3676
|0.0000
|19
|2011.02.10 14:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3675
|0.0000
|20
|2011.02.10 14:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3674
|0.0000
|21
|2011.02.10 14:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3673
|0.0000
|22
|2011.02.10 14:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3672
|0.0000
|23
|2011.02.10 14:13
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3671
|0.0000
|24
|2011.02.10 14:13
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3670
|0.0000
|25
|2011.02.10 14:13
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3669
|0.0000
|26
|2011.02.10 14:18
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3668
|0.0000
|27
|2011.02.10 14:18
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3667
|0.0000
|28
|2011.02.10 14:18
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3666
|0.0000
|29
|2011.02.10 14:18
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3665
|0.0000
|30
|2011.02.10 14:30
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3664
|0.0000
|31
|2011.02.10 14:30
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3663
|0.0000
|32
|2011.02.10 14:30
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3662
|0.0000
|33
|2011.02.10 14:30
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3661
|0.0000
|34
|2011.02.10 14:30
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3660
|0.0000
|35
|2011.02.10 14:30
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3659
|0.0000
|36
|2011.02.10 14:33
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3658
|0.0000
|37
|2011.02.10 14:34
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3657
|0.0000
|38
|2011.02.10 14:34
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3656
|0.0000
|39
|2011.02.10 14:34
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3655
|0.0000
|40
|2011.02.10 14:35
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3654
|0.0000
|41
|2011.02.10 14:35
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3653
|0.0000
|42
|2011.02.10 14:35
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3652
|0.0000
|43
|2011.02.10 14:35
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3651
|0.0000
|44
|2011.02.10 14:53
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3650
|0.0000
|45
|2011.02.10 14:53
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3649
|0.0000
|46
|2011.02.10 16:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3648
|0.0000
|47
|2011.02.10 16:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3647
|0.0000
|48
|2011.02.10 16:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3646
|0.0000
|49
|2011.02.10 16:12
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3645
|0.0000
|50
|2011.02.10 16:12
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3644
|0.0000
|51
|2011.02.11 02:42
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3643
|0.0000
|52
|2011.02.11 02:42
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3642
|0.0000
|53
|2011.02.11 02:43
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3641
|0.0000
|54
|2011.02.11 02:43
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3640
|0.0000
|55
|2011.02.11 02:43
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3639
|0.0000
|56
|2011.02.11 02:43
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3638
|0.0000
|57
|2011.02.11 02:43
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3637
|0.0000
|58
|2011.02.11 02:43
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3636
|0.0000
|59
|2011.02.11 02:43
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3635
|0.0000
|60
|2011.02.11 02:43
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3634
|0.0000
|61
|2011.02.11 02:45
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3633
|0.0000
|62
|2011.02.11 02:46
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3632
|0.0000
|63
|2011.02.11 02:46
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3631
|0.0000
|64
|2011.02.11 02:46
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3630
|0.0000
|65
|2011.02.11 02:46
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3629
|0.0000
|66
|2011.02.11 02:46
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3628
|0.0000
|67
|2011.02.11 07:01
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3627
|0.0000
|68
|2011.02.11 07:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3626
|0.0000
|69
|2011.02.11 07:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3625
|0.0000
|70
|2011.02.11 07:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3624
|0.0000
|71
|2011.02.11 07:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3623
|0.0000
|72
|2011.02.11 07:03
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3622
|0.0000
|73
|2011.02.11 07:24
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3621
|0.0000
|74
|2011.02.11 07:29
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3620
|0.0000
|75
|2011.02.11 07:29
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3619
|0.0000
|76
|2011.02.11 09:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3618
|0.0000
|77
|2011.02.11 09:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3617
|0.0000
|78
|2011.02.11 09:10
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3616
|0.0000
|79
|2011.02.11 09:19
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3615
|0.0000
|80
|2011.02.11 09:21
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3614
|0.0000
|81
|2011.02.11 09:23
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3613
|0.0000
|82
|2011.02.11 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3612
|0.0000
|83
|2011.02.11 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3611
|0.0000
|84
|2011.02.11 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3610
|0.0000
|85
|2011.02.11 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3609
|0.0000
|86
|2011.02.11 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3608
|0.0000
|87
|2011.02.11 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3607
|0.0000
|88
|2011.02.11 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3606
|0.0000
|89
|2011.02.11 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3605
|0.0000
|90
|2011.02.11 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3604
|0.0000
|91
|2011.02.11 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3603
|0.0000
|92
|2011.02.11 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3602
|0.0000
|93
|2011.02.11 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3601
|0.0000
|94
|2011.02.11 10:19
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3600
|0.0000
|95
|2011.02.11 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3599
|0.0000
|96
|2011.02.11 10:23
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3598
|0.0000
|97
|2011.02.11 10:23
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3597
|0.0000
|98
|2011.02.11 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3596
|0.0000
|99
|2011.02.11 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3595
|0.0000
|100
|2011.02.11 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3594
|0.0000
|101
|2011.02.11 10:48
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3593
|0.0000
|102
|2011.02.11 10:49
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3592
|0.0000
|103
|2011.02.11 10:50
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3591
|0.0000
|104
|2011.02.11 10:50
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3590
|0.0000
|105
|2011.02.11 10:51
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3589
|0.0000
|106
|2011.02.11 10:52
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3588
|0.0000
|107
|2011.02.11 10:58
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3587
|0.0000
|108
|2011.02.11 11:02
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3586
|0.0000
|109
|2011.02.11 11:11
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3585
|0.0000
|110
|2011.02.11 11:11
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3584
|0.0000
|111
|2011.02.11 11:11
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3583
|0.0000
|112
|2011.02.11 11:12
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3582
|0.0000
|113
|2011.02.11 11:22
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3581
|0.0000
|114
|2011.02.11 11:22
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3580
|0.0000
|115
|2011.02.11 11:23
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3579
|0.0000
|116
|2011.02.11 11:52
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3578
|0.0000
|117
|2011.02.11 11:52
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3577
|0.0000
|118
|2011.02.11 12:03
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3576
|0.0000
|119
|2011.02.11 12:03
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3575
|0.0000
|120
|2011.02.11 15:17
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3574
|0.0000
|121
|2011.02.11 15:17
|modify
|2
|0.10
|1.3669
|1.3573
|0.0000
|122
|2011.02.11 17:04
|s/l
|2
|0.10
|1.3573
|1.3573
|0.0000
|94.68
|1106.68
|123
|2011.02.14 05:00
|sell
|3
|0.10
|1.35349
|1.3650
|0.0000
|124
|2011.02.14 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3556
|0.0000
|125
|2011.02.14 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3555
|0.0000
|126
|2011.02.14 09:28
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3554
|0.0000
|127
|2011.02.14 09:29
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3553
|0.0000
|128
|2011.02.14 09:29
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3552
|0.0000
|129
|2011.02.14 09:30
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3551
|0.0000
|130
|2011.02.14 09:30
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3550
|0.0000
|131
|2011.02.14 09:30
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3549
|0.0000
|132
|2011.02.14 09:30
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3548
|0.0000
|133
|2011.02.14 09:31
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3547
|0.0000
|134
|2011.02.14 09:32
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3546
|0.0000
|135
|2011.02.14 09:32
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3545
|0.0000
|136
|2011.02.14 09:34
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3544
|0.0000
|137
|2011.02.14 09:34
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3543
|0.0000
|138
|2011.02.14 09:34
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3542
|0.0000
|139
|2011.02.14 09:34
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3541
|0.0000
|140
|2011.02.14 09:34
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3540
|0.0000
|141
|2011.02.14 09:35
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3539
|0.0000
|142
|2011.02.14 09:47
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3538
|0.0000
|143
|2011.02.14 09:47
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3537
|0.0000
|144
|2011.02.14 09:48
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3536
|0.0000
|145
|2011.02.14 09:48
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3535
|0.0000
|146
|2011.02.14 09:48
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3534
|0.0000
|147
|2011.02.14 09:48
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3533
|0.0000
|148
|2011.02.14 09:48
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3532
|0.0000
|149
|2011.02.14 09:49
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3531
|0.0000
|150
|2011.02.14 09:49
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3530
|0.0000
|151
|2011.02.14 09:54
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3529
|0.0000
|152
|2011.02.14 09:54
|modify
|3
|0.10
|1.35349
|1.3528
|0.0000
|153
|2011.02.14 10:00
|buy
|4
|0.10
|1.34769
|1.3362
|0.0000
|154
|2011.02.14 10:00
|close
|3
|0.10
|1.34769
|1.3528
|0.0000
|58.00
|1164.68
|155
|2011.02.15 02:00
|close
|4
|0.10
|1.3500
|1.3362
|0.0000
|23.12
|1187.80
|156
|2011.02.15 11:00
|sell
|5
|0.10
|1.3508
|1.3623
|0.0000
|157
|2011.02.16 03:00
|sell
|6
|0.10
|1.3523
|1.3638
|0.0000
|158
|2011.02.16 14:34
|close
|6
|0.10
|1.3481
|1.3638
|0.0000
|42.00
|1229.80
|159
|2011.02.16 14:34
|close
|5
|0.10
|1.3481
|1.3623
|0.0000
|26.67
|1256.47
|160
|2011.03.07 09:00
|sell
|7
|0.10
|1.3974
|1.4089
|0.0000
|161
|2011.03.08 09:34
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3995
|0.0000
|162
|2011.03.08 09:34
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3994
|0.0000
|163
|2011.03.08 09:35
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3993
|0.0000
|164
|2011.03.08 09:35
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3992
|0.0000
|165
|2011.03.08 09:35
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3991
|0.0000
|166
|2011.03.08 09:35
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3990
|0.0000
|167
|2011.03.08 09:35
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3989
|0.0000
|168
|2011.03.08 10:49
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3988
|0.0000
|169
|2011.03.08 11:02
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3987
|0.0000
|170
|2011.03.08 11:02
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3986
|0.0000
|171
|2011.03.08 11:02
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3985
|0.0000
|172
|2011.03.08 11:02
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3984
|0.0000
|173
|2011.03.08 11:09
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3983
|0.0000
|174
|2011.03.08 12:05
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3982
|0.0000
|175
|2011.03.08 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3981
|0.0000
|176
|2011.03.08 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3980
|0.0000
|177
|2011.03.08 12:08
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3979
|0.0000
|178
|2011.03.08 13:13
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3978
|0.0000
|179
|2011.03.08 13:13
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3977
|0.0000
|180
|2011.03.08 13:13
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3976
|0.0000
|181
|2011.03.08 13:13
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3975
|0.0000
|182
|2011.03.08 13:13
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3974
|0.0000
|183
|2011.03.08 13:20
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3973
|0.0000
|184
|2011.03.08 13:22
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3972
|0.0000
|185
|2011.03.08 13:23
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3971
|0.0000
|186
|2011.03.08 13:29
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3970
|0.0000
|187
|2011.03.08 13:30
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3969
|0.0000
|188
|2011.03.08 13:31
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3968
|0.0000
|189
|2011.03.08 13:40
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3967
|0.0000
|190
|2011.03.08 13:56
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3966
|0.0000
|191
|2011.03.08 13:59
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3965
|0.0000
|192
|2011.03.08 13:59
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3964
|0.0000
|193
|2011.03.08 14:09
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3963
|0.0000
|194
|2011.03.08 14:09
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3962
|0.0000
|195
|2011.03.08 14:09
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3961
|0.0000
|196
|2011.03.08 14:09
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3960
|0.0000
|197
|2011.03.08 14:09
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3959
|0.0000
|198
|2011.03.08 14:09
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3958
|0.0000
|199
|2011.03.08 14:28
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3957
|0.0000
|200
|2011.03.08 14:53
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3956
|0.0000
|201
|2011.03.08 14:53
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3955
|0.0000
|202
|2011.03.08 14:54
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3954
|0.0000
|203
|2011.03.08 15:06
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3953
|0.0000
|204
|2011.03.08 15:06
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3952
|0.0000
|205
|2011.03.08 15:10
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3951
|0.0000
|206
|2011.03.08 15:11
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3950
|0.0000
|207
|2011.03.08 15:11
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3949
|0.0000
|208
|2011.03.08 15:12
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3948
|0.0000
|209
|2011.03.08 15:12
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3947
|0.0000
|210
|2011.03.08 15:22
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3946
|0.0000
|211
|2011.03.08 15:22
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3945
|0.0000
|212
|2011.03.08 15:22
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3944
|0.0000
|213
|2011.03.08 15:22
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3943
|0.0000
|214
|2011.03.08 15:22
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3942
|0.0000
|215
|2011.03.08 15:22
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3941
|0.0000
|216
|2011.03.08 15:22
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3940
|0.0000
|217
|2011.03.08 15:24
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3939
|0.0000
|218
|2011.03.08 15:34
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3938
|0.0000
|219
|2011.03.08 15:35
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3937
|0.0000
|220
|2011.03.08 15:35
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3936
|0.0000
|221
|2011.03.08 15:36
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3935
|0.0000
|222
|2011.03.08 15:36
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3934
|0.0000
|223
|2011.03.08 15:36
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3933
|0.0000
|224
|2011.03.08 15:36
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3932
|0.0000
|225
|2011.03.08 15:36
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3931
|0.0000
|226
|2011.03.08 15:52
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3930
|0.0000
|227
|2011.03.08 15:52
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3929
|0.0000
|228
|2011.03.09 09:33
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3928
|0.0000
|229
|2011.03.09 09:33
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3927
|0.0000
|230
|2011.03.09 09:34
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3926
|0.0000
|231
|2011.03.09 09:34
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3925
|0.0000
|232
|2011.03.09 09:34
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3924
|0.0000
|233
|2011.03.09 09:34
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3923
|0.0000
|234
|2011.03.09 09:35
|modify
|7
|0.10
|1.3974
|1.3922
|0.0000
|235
|2011.03.09 10:00
|buy
|8
|0.10
|1.3876
|1.3761
|0.0000
|236
|2011.03.09 10:00
|close
|7
|0.10
|1.3876
|1.3922
|0.0000
|97.34
|1353.81
|237
|2011.03.09 12:44
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3855
|0.0000
|238
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3856
|0.0000
|239
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3857
|0.0000
|240
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3858
|0.0000
|241
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3859
|0.0000
|242
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3860
|0.0000
|243
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3861
|0.0000
|244
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3862
|0.0000
|245
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3863
|0.0000
|246
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3864
|0.0000
|247
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3865
|0.0000
|248
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3866
|0.0000
|249
|2011.03.09 12:45
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3867
|0.0000
|250
|2011.03.09 12:46
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3868
|0.0000
|251
|2011.03.09 12:46
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3869
|0.0000
|252
|2011.03.09 12:47
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3870
|0.0000
|253
|2011.03.09 12:47
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3871
|0.0000
|254
|2011.03.09 12:47
|modify
|8
|0.10
|1.3876
|1.3872
|0.0000
|255
|2011.03.09 13:00
|close
|8
|0.10
|1.3931
|1.3872
|0.0000
|55.00
|1408.81
|256
|2011.03.10 05:00
|buy
|9
|0.10
|1.3881
|1.3766
|0.0000
|257
|2011.03.11 04:00
|sell
|10
|0.10
|1.3825
|1.3940
|0.0000
|258
|2011.03.11 04:00
|close
|9
|0.10
|1.3825
|1.3766
|0.0000
|-55.98
|1352.83
|259
|2011.03.11 09:00
|close
|10
|0.10
|1.3813
|1.3940
|0.0000
|12.00
|1364.83
|260
|2011.03.11 10:00
|sell
|11
|0.10
|1.3831
|1.3946
|0.0000
|261
|2011.03.11 11:02
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3852
|0.0000
|262
|2011.03.11 11:02
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3851
|0.0000
|263
|2011.03.11 11:02
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3850
|0.0000
|264
|2011.03.11 11:02
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3849
|0.0000
|265
|2011.03.11 11:03
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3848
|0.0000
|266
|2011.03.11 11:03
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3847
|0.0000
|267
|2011.03.11 11:03
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3846
|0.0000
|268
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3845
|0.0000
|269
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3844
|0.0000
|270
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3843
|0.0000
|271
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3842
|0.0000
|272
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3841
|0.0000
|273
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3840
|0.0000
|274
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3839
|0.0000
|275
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3838
|0.0000
|276
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3837
|0.0000
|277
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3836
|0.0000
|278
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3835
|0.0000
|279
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3834
|0.0000
|280
|2011.03.11 11:22
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3833
|0.0000
|281
|2011.03.11 11:23
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3832
|0.0000
|282
|2011.03.11 11:23
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3831
|0.0000
|283
|2011.03.11 11:23
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3830
|0.0000
|284
|2011.03.11 11:23
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3829
|0.0000
|285
|2011.03.11 11:23
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3828
|0.0000
|286
|2011.03.11 11:23
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3827
|0.0000
|287
|2011.03.11 11:24
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3826
|0.0000
|288
|2011.03.11 11:24
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3825
|0.0000
|289
|2011.03.11 11:26
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3824
|0.0000
|290
|2011.03.11 11:26
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3823
|0.0000
|291
|2011.03.11 11:26
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3822
|0.0000
|292
|2011.03.11 11:27
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3821
|0.0000
|293
|2011.03.11 11:29
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3820
|0.0000
|294
|2011.03.11 11:29
|modify
|11
|0.10
|1.3831
|1.3819
|0.0000
|295
|2011.03.11 12:00
|close
|11
|0.10
|1.3773
|1.3819
|0.0000
|58.00
|1422.83
|296
|2011.04.12 10:00
|sell
|12
|0.10
|1.44261
|1.4541
|0.0000
|297
|2011.04.13 09:00
|sell
|13
|0.10
|1.45091
|1.4624
|0.0000
|298
|2011.04.13 16:15
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4531
|0.0000
|299
|2011.04.13 17:40
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4530
|0.0000
|300
|2011.04.13 17:40
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4529
|0.0000
|301
|2011.04.13 17:40
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4528
|0.0000
|302
|2011.04.13 17:40
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4527
|0.0000
|303
|2011.04.13 18:38
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4526
|0.0000
|304
|2011.04.13 18:38
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4525
|0.0000
|305
|2011.04.13 18:38
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4524
|0.0000
|306
|2011.04.13 18:38
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4523
|0.0000
|307
|2011.04.13 18:38
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4522
|0.0000
|308
|2011.04.13 18:43
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4521
|0.0000
|309
|2011.04.13 18:43
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4520
|0.0000
|310
|2011.04.13 18:43
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4519
|0.0000
|311
|2011.04.13 18:43
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4518
|0.0000
|312
|2011.04.13 18:43
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4517
|0.0000
|313
|2011.04.13 18:43
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4516
|0.0000
|314
|2011.04.13 18:43
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4515
|0.0000
|315
|2011.04.13 18:43
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4514
|0.0000
|316
|2011.04.13 18:43
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4513
|0.0000
|317
|2011.04.13 18:44
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4512
|0.0000
|318
|2011.04.13 18:44
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4511
|0.0000
|319
|2011.04.13 18:44
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4510
|0.0000
|320
|2011.04.13 18:44
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4509
|0.0000
|321
|2011.04.13 18:44
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4508
|0.0000
|322
|2011.04.13 18:45
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4507
|0.0000
|323
|2011.04.13 18:45
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4506
|0.0000
|324
|2011.04.13 18:45
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4505
|0.0000
|325
|2011.04.13 18:45
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4504
|0.0000
|326
|2011.04.13 18:45
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4503
|0.0000
|327
|2011.04.13 18:45
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4502
|0.0000
|328
|2011.04.13 20:05
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4501
|0.0000
|329
|2011.04.13 20:05
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4500
|0.0000
|330
|2011.04.13 20:05
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4499
|0.0000
|331
|2011.04.13 20:05
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4498
|0.0000
|332
|2011.04.13 20:06
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4497
|0.0000
|333
|2011.04.13 20:06
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4496
|0.0000
|334
|2011.04.13 20:06
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4495
|0.0000
|335
|2011.04.13 20:06
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4494
|0.0000
|336
|2011.04.13 20:06
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4493
|0.0000
|337
|2011.04.13 20:06
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4492
|0.0000
|338
|2011.04.13 20:12
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4491
|0.0000
|339
|2011.04.13 20:12
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4490
|0.0000
|340
|2011.04.13 20:12
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4489
|0.0000
|341
|2011.04.13 20:12
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4488
|0.0000
|342
|2011.04.13 20:12
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4487
|0.0000
|343
|2011.04.13 20:16
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4486
|0.0000
|344
|2011.04.13 20:16
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4485
|0.0000
|345
|2011.04.13 20:16
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4484
|0.0000
|346
|2011.04.13 20:16
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4483
|0.0000
|347
|2011.04.13 20:16
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4482
|0.0000
|348
|2011.04.13 20:17
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4481
|0.0000
|349
|2011.04.13 20:17
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4480
|0.0000
|350
|2011.04.14 02:44
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4479
|0.0000
|351
|2011.04.14 02:44
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4478
|0.0000
|352
|2011.04.14 03:15
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4477
|0.0000
|353
|2011.04.14 03:24
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4476
|0.0000
|354
|2011.04.14 03:24
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4475
|0.0000
|355
|2011.04.14 03:24
|modify
|13
|0.10
|1.45091
|1.4474
|0.0000
|356
|2011.04.14 06:42
|s/l
|13
|0.10
|1.4474
|1.4474
|0.0000
|34.11
|1456.94
|357
|2011.04.14 12:00
|buy
|14
|0.10
|1.4414
|1.4299
|0.0000
|358
|2011.04.14 12:00
|close
|12
|0.10
|1.4414
|1.4541
|0.0000
|10.78
|1467.72
|359
|2011.04.14 16:27
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4393
|0.0000
|360
|2011.04.14 16:27
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4394
|0.0000
|361
|2011.04.14 16:27
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4395
|0.0000
|362
|2011.04.14 16:27
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4396
|0.0000
|363
|2011.04.14 16:28
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4397
|0.0000
|364
|2011.04.14 16:28
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4398
|0.0000
|365
|2011.04.14 16:28
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4399
|0.0000
|366
|2011.04.14 16:28
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4400
|0.0000
|367
|2011.04.14 16:28
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4401
|0.0000
|368
|2011.04.14 16:30
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4402
|0.0000
|369
|2011.04.14 16:30
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4403
|0.0000
|370
|2011.04.14 16:30
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4404
|0.0000
|371
|2011.04.14 16:30
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4405
|0.0000
|372
|2011.04.14 16:31
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4406
|0.0000
|373
|2011.04.14 16:31
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4407
|0.0000
|374
|2011.04.14 16:31
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4408
|0.0000
|375
|2011.04.14 16:37
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4409
|0.0000
|376
|2011.04.14 16:38
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4410
|0.0000
|377
|2011.04.14 16:38
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4411
|0.0000
|378
|2011.04.14 18:13
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4412
|0.0000
|379
|2011.04.14 18:13
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4413
|0.0000
|380
|2011.04.14 18:14
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4414
|0.0000
|381
|2011.04.14 18:14
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4415
|0.0000
|382
|2011.04.14 18:14
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4416
|0.0000
|383
|2011.04.14 18:14
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4417
|0.0000
|384
|2011.04.14 18:15
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4418
|0.0000
|385
|2011.04.14 18:15
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4419
|0.0000
|386
|2011.04.14 18:15
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4420
|0.0000
|387
|2011.04.14 18:15
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4421
|0.0000
|388
|2011.04.14 18:15
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4422
|0.0000
|389
|2011.04.14 18:15
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4423
|0.0000
|390
|2011.04.14 18:15
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4424
|0.0000
|391
|2011.04.14 18:15
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4425
|0.0000
|392
|2011.04.14 18:30
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4426
|0.0000
|393
|2011.04.14 18:30
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4427
|0.0000
|394
|2011.04.14 18:30
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4428
|0.0000
|395
|2011.04.14 18:30
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4429
|0.0000
|396
|2011.04.14 18:30
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4430
|0.0000
|397
|2011.04.14 18:31
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4431
|0.0000
|398
|2011.04.14 18:31
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4432
|0.0000
|399
|2011.04.14 18:31
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4433
|0.0000
|400
|2011.04.14 18:32
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4434
|0.0000
|401
|2011.04.14 18:32
|modify
|14
|0.10
|1.4414
|1.4435
|0.0000
|402
|2011.04.14 19:00
|close
|14
|0.10
|1.4485
|1.4435
|0.0000
|71.00
|1538.72
|403
|2011.04.25 05:00
|buy
|15
|0.10
|1.4547
|1.4432
|0.0000
|404
|2011.04.25 10:51
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4526
|0.0000
|405
|2011.04.25 10:51
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4527
|0.0000
|406
|2011.04.25 10:51
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4528
|0.0000
|407
|2011.04.25 10:53
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4529
|0.0000
|408
|2011.04.25 10:53
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4530
|0.0000
|409
|2011.04.25 10:53
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4531
|0.0000
|410
|2011.04.25 10:53
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4532
|0.0000
|411
|2011.04.25 10:54
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4533
|0.0000
|412
|2011.04.25 10:54
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4534
|0.0000
|413
|2011.04.25 10:55
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4535
|0.0000
|414
|2011.04.25 10:55
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4536
|0.0000
|415
|2011.04.25 10:55
|modify
|15
|0.10
|1.4547
|1.4537
|0.0000
|416
|2011.04.25 11:00
|close
|15
|0.10
|1.4594
|1.4537
|0.0000
|47.00
|1585.72
|417
|2011.05.02 04:00
|sell
|16
|0.10
|1.48301
|1.4945
|0.0000
|418
|2011.05.02 05:54
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4851
|0.0000
|419
|2011.05.02 05:54
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4850
|0.0000
|420
|2011.05.02 05:54
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4849
|0.0000
|421
|2011.05.02 05:54
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4848
|0.0000
|422
|2011.05.02 05:54
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4847
|0.0000
|423
|2011.05.02 05:55
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4846
|0.0000
|424
|2011.05.02 05:55
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4845
|0.0000
|425
|2011.05.02 05:55
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4844
|0.0000
|426
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4843
|0.0000
|427
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4842
|0.0000
|428
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4841
|0.0000
|429
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4840
|0.0000
|430
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4839
|0.0000
|431
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4838
|0.0000
|432
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4837
|0.0000
|433
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4836
|0.0000
|434
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4835
|0.0000
|435
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4834
|0.0000
|436
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4833
|0.0000
|437
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4832
|0.0000
|438
|2011.05.02 05:56
|modify
|16
|0.10
|1.48301
|1.4831
|0.0000
|439
|2011.05.02 06:00
|buy
|17
|0.10
|1.4788
|1.4673
|0.0000
|440
|2011.05.02 06:00
|close
|16
|0.10
|1.4788
|1.4831
|0.0000
|42.10
|1627.82
|441
|2011.05.02 12:25
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4767
|0.0000
|442
|2011.05.02 12:26
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4768
|0.0000
|443
|2011.05.02 12:26
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4769
|0.0000
|444
|2011.05.02 12:26
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4770
|0.0000
|445
|2011.05.02 12:29
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4771
|0.0000
|446
|2011.05.02 12:29
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4772
|0.0000
|447
|2011.05.02 12:29
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4773
|0.0000
|448
|2011.05.02 12:29
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4774
|0.0000
|449
|2011.05.02 12:29
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4775
|0.0000
|450
|2011.05.02 12:29
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4776
|0.0000
|451
|2011.05.02 12:29
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4777
|0.0000
|452
|2011.05.02 12:30
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4778
|0.0000
|453
|2011.05.02 12:30
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4779
|0.0000
|454
|2011.05.02 12:30
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4780
|0.0000
|455
|2011.05.02 12:30
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4781
|0.0000
|456
|2011.05.02 12:30
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4782
|0.0000
|457
|2011.05.02 12:30
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4783
|0.0000
|458
|2011.05.02 12:30
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4784
|0.0000
|459
|2011.05.02 12:31
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4785
|0.0000
|460
|2011.05.02 12:31
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4786
|0.0000
|461
|2011.05.02 12:31
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4787
|0.0000
|462
|2011.05.02 12:31
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4788
|0.0000
|463
|2011.05.02 12:31
|modify
|17
|0.10
|1.4788
|1.4789
|0.0000
|464
|2011.05.02 13:00
|close
|17
|0.10
|1.4839
|1.4789
|0.0000
|51.00
|1678.82
|465
|2011.05.03 17:00
|sell
|18
|0.10
|1.4825
|1.4940
|0.0000
|466
|2011.05.04 04:56
|modify
|18
|0.10
|1.4825
|1.4846
|0.0000
|467
|2011.05.04 04:56
|modify
|18
|0.10
|1.4825
|1.4845
|0.0000
|468
|2011.05.04 04:56
|modify
|18
|0.10
|1.4825
|1.4844
|0.0000
|469
|2011.05.04 04:59
|modify
|18
|0.10
|1.4825
|1.4843
|0.0000
|470
|2011.05.04 04:59
|modify
|18
|0.10
|1.4825
|1.4842
|0.0000
|471
|2011.05.04 05:00
|close
|18
|0.10
|1.4780
|1.4842
|0.0000
|44.67
|1723.49
|472
|2011.05.04 11:00
|sell
|19
|0.10
|1.4848
|1.4963
|0.0000
|473
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4868
|0.0000
|474
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4865
|0.0000
|475
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4863
|0.0000
|476
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4861
|0.0000
|477
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4858
|0.0000
|478
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4856
|0.0000
|479
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4854
|0.0000
|480
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4852
|0.0000
|481
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4850
|0.0000
|482
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4848
|0.0000
|483
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4845
|0.0000
|484
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4843
|0.0000
|485
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4841
|0.0000
|486
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4840
|0.0000
|487
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4837
|0.0000
|488
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4834
|0.0000
|489
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4832
|0.0000
|490
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4829
|0.0000
|491
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4826
|0.0000
|492
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4823
|0.0000
|493
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4821
|0.0000
|494
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4818
|0.0000
|495
|2011.05.05 15:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4815
|0.0000
|496
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4814
|0.0000
|497
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4813
|0.0000
|498
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4812
|0.0000
|499
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4811
|0.0000
|500
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4810
|0.0000
|501
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4809
|0.0000
|502
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4808
|0.0000
|503
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4807
|0.0000
|504
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4806
|0.0000
|505
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4805
|0.0000
|506
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4804
|0.0000
|507
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4802
|0.0000
|508
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4801
|0.0000
|509
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4800
|0.0000
|510
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4798
|0.0000
|511
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4797
|0.0000
|512
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4796
|0.0000
|513
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4794
|0.0000
|514
|2011.05.05 15:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4793
|0.0000
|515
|2011.05.05 15:34
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4792
|0.0000
|516
|2011.05.05 15:34
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4791
|0.0000
|517
|2011.05.05 15:34
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4790
|0.0000
|518
|2011.05.05 15:34
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4789
|0.0000
|519
|2011.05.05 15:34
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4788
|0.0000
|520
|2011.05.05 15:34
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4787
|0.0000
|521
|2011.05.05 15:34
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4786
|0.0000
|522
|2011.05.05 15:40
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4785
|0.0000
|523
|2011.05.05 15:40
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4784
|0.0000
|524
|2011.05.05 15:40
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4783
|0.0000
|525
|2011.05.05 15:40
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4782
|0.0000
|526
|2011.05.05 15:40
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4781
|0.0000
|527
|2011.05.05 15:40
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4780
|0.0000
|528
|2011.05.05 15:40
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4779
|0.0000
|529
|2011.05.05 15:44
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4778
|0.0000
|530
|2011.05.05 15:44
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4777
|0.0000
|531
|2011.05.05 15:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4776
|0.0000
|532
|2011.05.05 15:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4775
|0.0000
|533
|2011.05.05 15:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4774
|0.0000
|534
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4773
|0.0000
|535
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4772
|0.0000
|536
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4771
|0.0000
|537
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4770
|0.0000
|538
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4769
|0.0000
|539
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4768
|0.0000
|540
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4767
|0.0000
|541
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4766
|0.0000
|542
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4765
|0.0000
|543
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4764
|0.0000
|544
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4763
|0.0000
|545
|2011.05.05 15:50
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4762
|0.0000
|546
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4761
|0.0000
|547
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4760
|0.0000
|548
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4759
|0.0000
|549
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4758
|0.0000
|550
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4757
|0.0000
|551
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4756
|0.0000
|552
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4755
|0.0000
|553
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4754
|0.0000
|554
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4753
|0.0000
|555
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4752
|0.0000
|556
|2011.05.05 15:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4751
|0.0000
|557
|2011.05.05 15:52
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4750
|0.0000
|558
|2011.05.05 15:52
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4749
|0.0000
|559
|2011.05.05 15:52
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4748
|0.0000
|560
|2011.05.05 15:52
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4747
|0.0000
|561
|2011.05.05 15:52
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4746
|0.0000
|562
|2011.05.05 15:52
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4745
|0.0000
|563
|2011.05.05 16:06
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4744
|0.0000
|564
|2011.05.05 16:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4743
|0.0000
|565
|2011.05.05 16:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4742
|0.0000
|566
|2011.05.05 16:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4741
|0.0000
|567
|2011.05.05 16:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4740
|0.0000
|568
|2011.05.05 16:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4739
|0.0000
|569
|2011.05.05 16:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4738
|0.0000
|570
|2011.05.05 16:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4737
|0.0000
|571
|2011.05.05 16:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4736
|0.0000
|572
|2011.05.05 16:49
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4735
|0.0000
|573
|2011.05.05 16:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4734
|0.0000
|574
|2011.05.05 16:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4733
|0.0000
|575
|2011.05.05 16:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4732
|0.0000
|576
|2011.05.05 16:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4731
|0.0000
|577
|2011.05.05 16:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4730
|0.0000
|578
|2011.05.05 16:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4729
|0.0000
|579
|2011.05.05 16:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4728
|0.0000
|580
|2011.05.05 16:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4727
|0.0000
|581
|2011.05.05 16:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4726
|0.0000
|582
|2011.05.05 16:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4725
|0.0000
|583
|2011.05.05 16:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4724
|0.0000
|584
|2011.05.05 16:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4723
|0.0000
|585
|2011.05.05 16:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4722
|0.0000
|586
|2011.05.05 16:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4721
|0.0000
|587
|2011.05.05 17:25
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4720
|0.0000
|588
|2011.05.05 17:26
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4719
|0.0000
|589
|2011.05.05 17:26
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4718
|0.0000
|590
|2011.05.05 17:26
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4717
|0.0000
|591
|2011.05.05 17:26
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4716
|0.0000
|592
|2011.05.05 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4715
|0.0000
|593
|2011.05.05 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4714
|0.0000
|594
|2011.05.05 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4713
|0.0000
|595
|2011.05.05 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4712
|0.0000
|596
|2011.05.05 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4711
|0.0000
|597
|2011.05.05 17:27
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4710
|0.0000
|598
|2011.05.05 17:28
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4709
|0.0000
|599
|2011.05.05 17:28
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4708
|0.0000
|600
|2011.05.05 17:29
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4707
|0.0000
|601
|2011.05.05 17:29
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4706
|0.0000
|602
|2011.05.05 17:29
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4705
|0.0000
|603
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4704
|0.0000
|604
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4703
|0.0000
|605
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4702
|0.0000
|606
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4701
|0.0000
|607
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4700
|0.0000
|608
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4699
|0.0000
|609
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4698
|0.0000
|610
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4697
|0.0000
|611
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4696
|0.0000
|612
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4695
|0.0000
|613
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4694
|0.0000
|614
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4693
|0.0000
|615
|2011.05.05 17:30
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4692
|0.0000
|616
|2011.05.05 17:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4691
|0.0000
|617
|2011.05.05 17:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4690
|0.0000
|618
|2011.05.05 17:31
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4689
|0.0000
|619
|2011.05.05 17:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4688
|0.0000
|620
|2011.05.05 17:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4687
|0.0000
|621
|2011.05.05 17:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4686
|0.0000
|622
|2011.05.05 17:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4685
|0.0000
|623
|2011.05.05 17:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4684
|0.0000
|624
|2011.05.05 17:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4683
|0.0000
|625
|2011.05.05 17:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4682
|0.0000
|626
|2011.05.05 17:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4681
|0.0000
|627
|2011.05.05 17:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4680
|0.0000
|628
|2011.05.05 17:59
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4679
|0.0000
|629
|2011.05.05 17:59
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4678
|0.0000
|630
|2011.05.05 17:59
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4677
|0.0000
|631
|2011.05.05 18:00
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4676
|0.0000
|632
|2011.05.05 18:02
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4675
|0.0000
|633
|2011.05.05 18:02
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4674
|0.0000
|634
|2011.05.05 18:02
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4673
|0.0000
|635
|2011.05.05 18:02
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4672
|0.0000
|636
|2011.05.05 18:02
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4671
|0.0000
|637
|2011.05.05 18:02
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4670
|0.0000
|638
|2011.05.05 18:02
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4669
|0.0000
|639
|2011.05.05 18:06
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4668
|0.0000
|640
|2011.05.05 18:06
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4667
|0.0000
|641
|2011.05.05 18:08
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4666
|0.0000
|642
|2011.05.05 18:08
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4665
|0.0000
|643
|2011.05.05 18:08
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4664
|0.0000
|644
|2011.05.05 18:09
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4663
|0.0000
|645
|2011.05.05 18:09
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4662
|0.0000
|646
|2011.05.05 18:09
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4661
|0.0000
|647
|2011.05.05 18:09
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4660
|0.0000
|648
|2011.05.05 18:09
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4659
|0.0000
|649
|2011.05.05 18:09
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4658
|0.0000
|650
|2011.05.05 18:09
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4657
|0.0000
|651
|2011.05.05 18:09
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4656
|0.0000
|652
|2011.05.05 18:09
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4655
|0.0000
|653
|2011.05.05 18:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4654
|0.0000
|654
|2011.05.05 18:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4653
|0.0000
|655
|2011.05.05 18:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4652
|0.0000
|656
|2011.05.05 18:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4651
|0.0000
|657
|2011.05.05 18:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4650
|0.0000
|658
|2011.05.05 18:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4649
|0.0000
|659
|2011.05.05 18:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4648
|0.0000
|660
|2011.05.05 18:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4647
|0.0000
|661
|2011.05.05 18:55
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4646
|0.0000
|662
|2011.05.05 18:58
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4645
|0.0000
|663
|2011.05.05 18:58
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4644
|0.0000
|664
|2011.05.05 18:58
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4643
|0.0000
|665
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4642
|0.0000
|666
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4641
|0.0000
|667
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4640
|0.0000
|668
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4639
|0.0000
|669
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4638
|0.0000
|670
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4637
|0.0000
|671
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4636
|0.0000
|672
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4635
|0.0000
|673
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4634
|0.0000
|674
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4633
|0.0000
|675
|2011.05.05 19:45
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4632
|0.0000
|676
|2011.05.05 19:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4631
|0.0000
|677
|2011.05.05 19:51
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4630
|0.0000
|678
|2011.05.05 20:35
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4629
|0.0000
|679
|2011.05.05 20:35
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4628
|0.0000
|680
|2011.05.05 20:36
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4627
|0.0000
|681
|2011.05.05 20:36
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4626
|0.0000
|682
|2011.05.05 20:36
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4625
|0.0000
|683
|2011.05.05 20:37
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4624
|0.0000
|684
|2011.05.05 20:38
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4623
|0.0000
|685
|2011.05.05 21:04
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4622
|0.0000
|686
|2011.05.05 21:04
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4621
|0.0000
|687
|2011.05.05 21:04
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4620
|0.0000
|688
|2011.05.05 21:04
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4619
|0.0000
|689
|2011.05.05 21:07
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4618
|0.0000
|690
|2011.05.05 21:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4617
|0.0000
|691
|2011.05.05 21:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4616
|0.0000
|692
|2011.05.05 21:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4615
|0.0000
|693
|2011.05.05 21:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4614
|0.0000
|694
|2011.05.05 21:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4613
|0.0000
|695
|2011.05.05 21:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4612
|0.0000
|696
|2011.05.05 21:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4611
|0.0000
|697
|2011.05.05 21:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4610
|0.0000
|698
|2011.05.05 21:10
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4609
|0.0000
|699
|2011.05.05 21:11
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4608
|0.0000
|700
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4607
|0.0000
|701
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4606
|0.0000
|702
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4605
|0.0000
|703
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4604
|0.0000
|704
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4603
|0.0000
|705
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4602
|0.0000
|706
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4601
|0.0000
|707
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4600
|0.0000
|708
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4599
|0.0000
|709
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4598
|0.0000
|710
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4597
|0.0000
|711
|2011.05.05 21:53
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4596
|0.0000
|712
|2011.05.05 21:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4595
|0.0000
|713
|2011.05.05 21:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4594
|0.0000
|714
|2011.05.05 21:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4593
|0.0000
|715
|2011.05.05 21:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4592
|0.0000
|716
|2011.05.05 21:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4591
|0.0000
|717
|2011.05.05 21:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4590
|0.0000
|718
|2011.05.05 21:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4589
|0.0000
|719
|2011.05.05 21:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4588
|0.0000
|720
|2011.05.05 21:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4587
|0.0000
|721
|2011.05.05 21:54
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4586
|0.0000
|722
|2011.05.05 22:11
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4585
|0.0000
|723
|2011.05.05 22:11
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4584
|0.0000
|724
|2011.05.05 22:11
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4583
|0.0000
|725
|2011.05.05 22:11
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4582
|0.0000
|726
|2011.05.05 22:11
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4581
|0.0000
|727
|2011.05.05 22:11
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4580
|0.0000
|728
|2011.05.05 22:29
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4579
|0.0000
|729
|2011.05.05 22:29
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4578
|0.0000
|730
|2011.05.05 22:29
|modify
|19
|0.10
|1.4848
|1.4577
|0.0000
|731
|2011.05.06 03:22
|s/l
|19
|0.10
|1.4577
|1.4577
|0.0000
|269.68
|1993.17
|732
|2011.05.10 11:00
|sell
|20
|0.10
|1.43609
|1.4476
|0.0000
|733
|2011.05.11 16:22
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4382
|0.0000
|734
|2011.05.11 16:23
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4381
|0.0000
|735
|2011.05.11 16:23
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4380
|0.0000
|736
|2011.05.11 16:23
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4379
|0.0000
|737
|2011.05.11 16:25
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4378
|0.0000
|738
|2011.05.11 16:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4377
|0.0000
|739
|2011.05.11 16:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4376
|0.0000
|740
|2011.05.11 16:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4375
|0.0000
|741
|2011.05.11 16:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4374
|0.0000
|742
|2011.05.11 16:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4373
|0.0000
|743
|2011.05.11 16:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4372
|0.0000
|744
|2011.05.11 16:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4371
|0.0000
|745
|2011.05.11 16:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4370
|0.0000
|746
|2011.05.11 16:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4369
|0.0000
|747
|2011.05.11 16:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4368
|0.0000
|748
|2011.05.11 16:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4367
|0.0000
|749
|2011.05.11 16:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4366
|0.0000
|750
|2011.05.11 16:32
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4365
|0.0000
|751
|2011.05.11 16:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4364
|0.0000
|752
|2011.05.11 16:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4363
|0.0000
|753
|2011.05.11 16:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4362
|0.0000
|754
|2011.05.11 16:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4361
|0.0000
|755
|2011.05.11 16:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4360
|0.0000
|756
|2011.05.11 17:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4359
|0.0000
|757
|2011.05.11 17:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4358
|0.0000
|758
|2011.05.11 17:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4357
|0.0000
|759
|2011.05.11 17:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4356
|0.0000
|760
|2011.05.11 17:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4355
|0.0000
|761
|2011.05.11 17:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4354
|0.0000
|762
|2011.05.11 17:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4353
|0.0000
|763
|2011.05.11 17:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4352
|0.0000
|764
|2011.05.11 17:32
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4351
|0.0000
|765
|2011.05.11 17:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4350
|0.0000
|766
|2011.05.11 17:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4349
|0.0000
|767
|2011.05.11 17:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4348
|0.0000
|768
|2011.05.11 17:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4347
|0.0000
|769
|2011.05.11 17:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4346
|0.0000
|770
|2011.05.11 17:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4345
|0.0000
|771
|2011.05.11 17:36
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4344
|0.0000
|772
|2011.05.11 17:36
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4343
|0.0000
|773
|2011.05.11 18:55
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4342
|0.0000
|774
|2011.05.11 18:56
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4341
|0.0000
|775
|2011.05.11 18:56
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4340
|0.0000
|776
|2011.05.11 18:56
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4339
|0.0000
|777
|2011.05.11 18:56
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4338
|0.0000
|778
|2011.05.11 18:56
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4337
|0.0000
|779
|2011.05.11 18:56
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4336
|0.0000
|780
|2011.05.11 18:56
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4335
|0.0000
|781
|2011.05.11 18:56
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4334
|0.0000
|782
|2011.05.11 18:56
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4333
|0.0000
|783
|2011.05.11 18:57
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4332
|0.0000
|784
|2011.05.11 18:57
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4331
|0.0000
|785
|2011.05.11 18:57
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4330
|0.0000
|786
|2011.05.11 18:57
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4329
|0.0000
|787
|2011.05.11 18:57
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4328
|0.0000
|788
|2011.05.11 18:59
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4327
|0.0000
|789
|2011.05.11 18:59
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4326
|0.0000
|790
|2011.05.11 19:13
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4325
|0.0000
|791
|2011.05.11 19:13
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4324
|0.0000
|792
|2011.05.11 19:13
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4323
|0.0000
|793
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4322
|0.0000
|794
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4321
|0.0000
|795
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4320
|0.0000
|796
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4319
|0.0000
|797
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4318
|0.0000
|798
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4317
|0.0000
|799
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4316
|0.0000
|800
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4315
|0.0000
|801
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4314
|0.0000
|802
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4313
|0.0000
|803
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4312
|0.0000
|804
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4311
|0.0000
|805
|2011.05.11 19:17
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4310
|0.0000
|806
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4309
|0.0000
|807
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4308
|0.0000
|808
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4307
|0.0000
|809
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4306
|0.0000
|810
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4305
|0.0000
|811
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4304
|0.0000
|812
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4303
|0.0000
|813
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4302
|0.0000
|814
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4301
|0.0000
|815
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4300
|0.0000
|816
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4299
|0.0000
|817
|2011.05.11 19:20
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4298
|0.0000
|818
|2011.05.11 19:21
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4297
|0.0000
|819
|2011.05.11 19:21
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4296
|0.0000
|820
|2011.05.11 19:21
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4295
|0.0000
|821
|2011.05.11 19:24
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4294
|0.0000
|822
|2011.05.11 19:24
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4293
|0.0000
|823
|2011.05.11 19:26
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4292
|0.0000
|824
|2011.05.11 19:26
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4291
|0.0000
|825
|2011.05.11 19:26
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4290
|0.0000
|826
|2011.05.11 19:26
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4289
|0.0000
|827
|2011.05.11 19:26
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4288
|0.0000
|828
|2011.05.11 19:26
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4287
|0.0000
|829
|2011.05.11 19:27
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4286
|0.0000
|830
|2011.05.11 19:27
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4285
|0.0000
|831
|2011.05.11 19:27
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4284
|0.0000
|832
|2011.05.11 19:27
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4283
|0.0000
|833
|2011.05.11 19:27
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4282
|0.0000
|834
|2011.05.11 19:27
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4281
|0.0000
|835
|2011.05.11 19:28
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4280
|0.0000
|836
|2011.05.11 19:28
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4279
|0.0000
|837
|2011.05.11 19:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4278
|0.0000
|838
|2011.05.11 19:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4277
|0.0000
|839
|2011.05.11 19:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4276
|0.0000
|840
|2011.05.11 19:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4275
|0.0000
|841
|2011.05.11 19:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4274
|0.0000
|842
|2011.05.11 19:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4273
|0.0000
|843
|2011.05.11 19:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4272
|0.0000
|844
|2011.05.11 19:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4271
|0.0000
|845
|2011.05.11 19:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4270
|0.0000
|846
|2011.05.11 19:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4269
|0.0000
|847
|2011.05.11 19:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4268
|0.0000
|848
|2011.05.11 19:30
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4267
|0.0000
|849
|2011.05.11 19:49
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4266
|0.0000
|850
|2011.05.11 19:49
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4265
|0.0000
|851
|2011.05.11 20:34
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4264
|0.0000
|852
|2011.05.11 20:34
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4263
|0.0000
|853
|2011.05.11 20:34
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4262
|0.0000
|854
|2011.05.11 20:34
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4261
|0.0000
|855
|2011.05.11 20:34
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4260
|0.0000
|856
|2011.05.11 20:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4259
|0.0000
|857
|2011.05.11 20:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4258
|0.0000
|858
|2011.05.11 20:35
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4257
|0.0000
|859
|2011.05.11 20:36
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4256
|0.0000
|860
|2011.05.11 20:36
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4255
|0.0000
|861
|2011.05.11 20:40
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4254
|0.0000
|862
|2011.05.11 20:40
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4253
|0.0000
|863
|2011.05.11 21:23
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4252
|0.0000
|864
|2011.05.11 21:23
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4251
|0.0000
|865
|2011.05.11 21:23
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4250
|0.0000
|866
|2011.05.11 21:23
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4249
|0.0000
|867
|2011.05.11 21:23
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4248
|0.0000
|868
|2011.05.11 21:24
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4247
|0.0000
|869
|2011.05.11 21:24
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4246
|0.0000
|870
|2011.05.11 21:24
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4245
|0.0000
|871
|2011.05.11 21:24
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4244
|0.0000
|872
|2011.05.11 21:24
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4243
|0.0000
|873
|2011.05.11 21:25
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4242
|0.0000
|874
|2011.05.11 21:26
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4241
|0.0000
|875
|2011.05.11 21:26
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4240
|0.0000
|876
|2011.05.11 21:29
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4239
|0.0000
|877
|2011.05.12 12:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4238
|0.0000
|878
|2011.05.12 12:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4237
|0.0000
|879
|2011.05.12 12:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4236
|0.0000
|880
|2011.05.12 12:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4234
|0.0000
|881
|2011.05.12 12:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4233
|0.0000
|882
|2011.05.12 12:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4232
|0.0000
|883
|2011.05.12 12:31
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4231
|0.0000
|884
|2011.05.12 12:32
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4230
|0.0000
|885
|2011.05.12 12:38
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4229
|0.0000
|886
|2011.05.12 12:42
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4228
|0.0000
|887
|2011.05.12 12:43
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4227
|0.0000
|888
|2011.05.12 12:45
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4226
|0.0000
|889
|2011.05.12 12:45
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4225
|0.0000
|890
|2011.05.12 12:45
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4224
|0.0000
|891
|2011.05.12 12:45
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4223
|0.0000
|892
|2011.05.12 12:45
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4222
|0.0000
|893
|2011.05.12 12:46
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4221
|0.0000
|894
|2011.05.12 12:46
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4220
|0.0000
|895
|2011.05.12 12:46
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4219
|0.0000
|896
|2011.05.12 12:46
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4218
|0.0000
|897
|2011.05.12 12:46
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4217
|0.0000
|898
|2011.05.12 12:46
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4216
|0.0000
|899
|2011.05.12 12:46
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4215
|0.0000
|900
|2011.05.12 12:46
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4214
|0.0000
|901
|2011.05.12 12:46
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4213
|0.0000
|902
|2011.05.12 12:46
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4212
|0.0000
|903
|2011.05.12 12:48
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4211
|0.0000
|904
|2011.05.12 12:48
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4210
|0.0000
|905
|2011.05.12 12:48
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4209
|0.0000
|906
|2011.05.12 12:48
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4208
|0.0000
|907
|2011.05.12 12:48
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4207
|0.0000
|908
|2011.05.12 12:48
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4206
|0.0000
|909
|2011.05.12 12:48
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4205
|0.0000
|910
|2011.05.12 12:49
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4204
|0.0000
|911
|2011.05.12 12:49
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4203
|0.0000
|912
|2011.05.12 12:49
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4202
|0.0000
|913
|2011.05.12 13:02
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4201
|0.0000
|914
|2011.05.12 13:02
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4200
|0.0000
|915
|2011.05.12 13:03
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4199
|0.0000
|916
|2011.05.12 13:03
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4198
|0.0000
|917
|2011.05.12 13:08
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4197
|0.0000
|918
|2011.05.12 13:08
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4196
|0.0000
|919
|2011.05.12 13:08
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4195
|0.0000
|920
|2011.05.12 13:08
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4194
|0.0000
|921
|2011.05.12 13:08
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4193
|0.0000
|922
|2011.05.12 13:08
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4192
|0.0000
|923
|2011.05.12 13:08
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4191
|0.0000
|924
|2011.05.12 13:08
|modify
|20
|0.10
|1.43609
|1.4190
|0.0000
|925
|2011.05.12 16:11
|s/l
|20
|0.10
|1.4190
|1.4190
|0.0000
|169.58
|2162.75
|926
|2011.05.18 19:00
|sell
|21
|0.10
|1.42691
|1.4384
|0.0000
|927
|2011.05.18 21:26
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4290
|0.0000
|928
|2011.05.18 21:26
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4289
|0.0000
|929
|2011.05.18 21:26
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4288
|0.0000
|930
|2011.05.18 21:38
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4287
|0.0000
|931
|2011.05.18 21:38
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4286
|0.0000
|932
|2011.05.18 21:38
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4285
|0.0000
|933
|2011.05.18 21:38
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4284
|0.0000
|934
|2011.05.18 21:38
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4283
|0.0000
|935
|2011.05.18 21:38
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4282
|0.0000
|936
|2011.05.18 21:38
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4281
|0.0000
|937
|2011.05.18 21:38
|modify
|21
|0.10
|1.42691
|1.4280
|0.0000
|938
|2011.05.19 03:44
|s/l
|21
|0.10
|1.4280
|1.4280
|0.0000
|-11.89
|2150.86
|939
|2011.05.19 20:00
|sell
|22
|0.10
|1.4305
|1.4420
|0.0000
|940
|2011.05.20 13:53
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4326
|0.0000
|941
|2011.05.20 13:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4325
|0.0000
|942
|2011.05.20 13:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4324
|0.0000
|943
|2011.05.20 13:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4323
|0.0000
|944
|2011.05.20 13:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4322
|0.0000
|945
|2011.05.20 13:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4321
|0.0000
|946
|2011.05.20 13:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4320
|0.0000
|947
|2011.05.20 13:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4319
|0.0000
|948
|2011.05.20 13:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4318
|0.0000
|949
|2011.05.20 13:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4317
|0.0000
|950
|2011.05.20 13:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4316
|0.0000
|951
|2011.05.20 13:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4315
|0.0000
|952
|2011.05.20 13:58
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4314
|0.0000
|953
|2011.05.20 13:58
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4313
|0.0000
|954
|2011.05.20 13:58
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4312
|0.0000
|955
|2011.05.20 13:58
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4311
|0.0000
|956
|2011.05.20 13:58
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4310
|0.0000
|957
|2011.05.20 13:58
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4309
|0.0000
|958
|2011.05.20 14:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4308
|0.0000
|959
|2011.05.20 14:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4307
|0.0000
|960
|2011.05.20 14:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4306
|0.0000
|961
|2011.05.20 14:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4305
|0.0000
|962
|2011.05.20 14:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4304
|0.0000
|963
|2011.05.20 14:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4303
|0.0000
|964
|2011.05.20 14:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4302
|0.0000
|965
|2011.05.20 14:20
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4301
|0.0000
|966
|2011.05.20 14:20
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4300
|0.0000
|967
|2011.05.20 14:20
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4299
|0.0000
|968
|2011.05.20 14:24
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4298
|0.0000
|969
|2011.05.20 14:27
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4297
|0.0000
|970
|2011.05.20 14:29
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4296
|0.0000
|971
|2011.05.20 14:29
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4295
|0.0000
|972
|2011.05.20 14:29
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4294
|0.0000
|973
|2011.05.20 14:29
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4293
|0.0000
|974
|2011.05.20 14:29
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4292
|0.0000
|975
|2011.05.20 14:29
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4291
|0.0000
|976
|2011.05.20 14:29
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4290
|0.0000
|977
|2011.05.20 14:29
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4289
|0.0000
|978
|2011.05.20 14:29
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4288
|0.0000
|979
|2011.05.20 14:29
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4287
|0.0000
|980
|2011.05.20 14:30
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4286
|0.0000
|981
|2011.05.20 14:31
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4285
|0.0000
|982
|2011.05.20 14:31
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4284
|0.0000
|983
|2011.05.20 14:31
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4283
|0.0000
|984
|2011.05.20 14:31
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4282
|0.0000
|985
|2011.05.20 14:31
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4281
|0.0000
|986
|2011.05.20 14:31
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4280
|0.0000
|987
|2011.05.20 14:35
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4279
|0.0000
|988
|2011.05.20 14:37
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4278
|0.0000
|989
|2011.05.20 16:51
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4277
|0.0000
|990
|2011.05.20 16:51
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4276
|0.0000
|991
|2011.05.20 16:52
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4275
|0.0000
|992
|2011.05.20 16:52
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4274
|0.0000
|993
|2011.05.20 16:52
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4273
|0.0000
|994
|2011.05.20 16:54
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4272
|0.0000
|995
|2011.05.20 16:54
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4271
|0.0000
|996
|2011.05.20 16:54
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4270
|0.0000
|997
|2011.05.20 16:54
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4269
|0.0000
|998
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4268
|0.0000
|999
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4267
|0.0000
|1000
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4266
|0.0000
|1001
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4265
|0.0000
|1002
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4264
|0.0000
|1003
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4263
|0.0000
|1004
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4262
|0.0000
|1005
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4261
|0.0000
|1006
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4260
|0.0000
|1007
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4259
|0.0000
|1008
|2011.05.20 16:55
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4258
|0.0000
|1009
|2011.05.20 16:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4257
|0.0000
|1010
|2011.05.20 16:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4256
|0.0000
|1011
|2011.05.20 16:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4255
|0.0000
|1012
|2011.05.20 16:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4254
|0.0000
|1013
|2011.05.20 16:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4253
|0.0000
|1014
|2011.05.20 16:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4252
|0.0000
|1015
|2011.05.20 16:56
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4251
|0.0000
|1016
|2011.05.20 16:57
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4250
|0.0000
|1017
|2011.05.20 16:57
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4249
|0.0000
|1018
|2011.05.20 16:57
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4248
|0.0000
|1019
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4247
|0.0000
|1020
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4246
|0.0000
|1021
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4245
|0.0000
|1022
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4244
|0.0000
|1023
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4243
|0.0000
|1024
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4242
|0.0000
|1025
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4241
|0.0000
|1026
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4240
|0.0000
|1027
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4239
|0.0000
|1028
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4238
|0.0000
|1029
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4237
|0.0000
|1030
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4236
|0.0000
|1031
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4235
|0.0000
|1032
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4234
|0.0000
|1033
|2011.05.20 17:00
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4233
|0.0000
|1034
|2011.05.20 17:01
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4232
|0.0000
|1035
|2011.05.20 17:01
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4231
|0.0000
|1036
|2011.05.20 17:01
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4230
|0.0000
|1037
|2011.05.20 17:08
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4229
|0.0000
|1038
|2011.05.20 17:08
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4228
|0.0000
|1039
|2011.05.20 17:08
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4227
|0.0000
|1040
|2011.05.20 17:08
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4226
|0.0000
|1041
|2011.05.20 17:08
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4225
|0.0000
|1042
|2011.05.20 17:08
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4224
|0.0000
|1043
|2011.05.20 17:09
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4223
|0.0000
|1044
|2011.05.20 17:09
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4222
|0.0000
|1045
|2011.05.20 17:09
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4221
|0.0000
|1046
|2011.05.20 17:32
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4220
|0.0000
|1047
|2011.05.20 17:32
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4219
|0.0000
|1048
|2011.05.20 17:32
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4218
|0.0000
|1049
|2011.05.20 17:33
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4217
|0.0000
|1050
|2011.05.20 17:34
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4216
|0.0000
|1051
|2011.05.20 17:34
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4215
|0.0000
|1052
|2011.05.20 17:36
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4214
|0.0000
|1053
|2011.05.20 17:37
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4213
|0.0000
|1054
|2011.05.20 17:37
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4212
|0.0000
|1055
|2011.05.20 17:37
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4211
|0.0000
|1056
|2011.05.20 17:37
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4210
|0.0000
|1057
|2011.05.20 17:37
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4209
|0.0000
|1058
|2011.05.20 17:45
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4208
|0.0000
|1059
|2011.05.20 17:45
|modify
|22
|0.10
|1.4305
|1.4207
|0.0000
|1060
|2011.05.20 19:33
|s/l
|22
|0.10
|1.4207
|1.4207
|0.0000
|97.67
|2248.53
|1061
|2011.05.24 05:00
|sell
|23
|0.10
|1.40419
|1.4157
|0.0000
|1062
|2011.05.26 04:47
|s/l
|23
|0.10
|1.4157
|1.4157
|0.0000
|-116.42
|2132.11
|1063
|2011.06.15 00:00
|sell
|24
|0.10
|1.4441
|1.4556
|0.0000
|1064
|2011.06.15 08:16
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4462
|0.0000
|1065
|2011.06.15 08:16
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4461
|0.0000
|1066
|2011.06.15 08:16
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4460
|0.0000
|1067
|2011.06.15 08:16
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4459
|0.0000
|1068
|2011.06.15 08:16
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4458
|0.0000
|1069
|2011.06.15 08:17
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4457
|0.0000
|1070
|2011.06.15 08:18
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4456
|0.0000
|1071
|2011.06.15 08:18
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4455
|0.0000
|1072
|2011.06.15 08:19
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4454
|0.0000
|1073
|2011.06.15 08:21
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4452
|0.0000
|1074
|2011.06.15 08:27
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4451
|0.0000
|1075
|2011.06.15 08:27
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4450
|0.0000
|1076
|2011.06.15 08:27
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4448
|0.0000
|1077
|2011.06.15 08:27
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4447
|0.0000
|1078
|2011.06.15 08:35
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4444
|0.0000
|1079
|2011.06.15 08:44
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4443
|0.0000
|1080
|2011.06.15 08:44
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4442
|0.0000
|1081
|2011.06.15 08:44
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4440
|0.0000
|1082
|2011.06.15 08:44
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4438
|0.0000
|1083
|2011.06.15 08:45
|modify
|24
|0.10
|1.4441
|1.4436
|0.0000
|1084
|2011.06.15 09:00
|buy
|25
|0.10
|1.4378
|1.4263
|0.0000
|1085
|2011.06.15 09:00
|close
|24
|0.10
|1.4378
|1.4436
|0.0000
|63.00
|2195.11
|1086
|2011.06.15 15:11
|s/l
|25
|0.10
|1.4263
|1.4263
|0.0000
|-115.00
|2080.11
|1087
|2011.06.16 19:00
|sell
|26
|0.10
|1.4162
|1.4277
|0.0000
|1088
|2011.06.17 07:10
|close
|26
|0.10
|1.4133
|1.4277
|0.0000
|28.67
|2108.78
|1089
|2011.06.17 12:00
|sell
|27
|0.10
|1.4227
|1.4342
|0.0000
|1090
|2011.06.17 22:59
|close at stop
|27
|0.10
|1.4313
|1.4342
|0.0000
|-86.00
|2022.78