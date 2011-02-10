Strategy Tester Report
!$_PSar SuperTrend EA v202
Tadawulfx-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2011.02.01 00:00 - 2011.06.17 22:00 (2011.02.01 - 2011.06.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersS1="---------------- Entry Settings"; Step=0.06; Maximum=0.06; TrendCCIPeriod=45; S2="---------------- Money Management"; Lots=0.1; RiskMM=false; RiskPercent=1; Martingale=false; Multiplier=2; MinLots=0.01; MaxLots=10; S3="---------------- Order Management"; StopLoss=115; TakeProfit=0; HideSL=false; HideTP=false; TrailingProfit=45; TrailingStop=65; TrailingStep=0; BreakEven=0; MaxOrders=10; Slippage=6; Magic=2009; S6="---------------- Extras"; Hedge=false; HedgeSL=0; HedgeTP=0; ReverseSystem=true;
Bars in test3316Ticks modelled6071987Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors2
Initial deposit1000.00
Total net profit1022.78Gross profit1408.07Gross loss-385.29
Profit factor3.65Expected payoff37.88
Absolute drawdown67.00Maximal drawdown318.75 (13.78%)Relative drawdown13.78% (318.75)
Total trades27Short positions (won %)19 (84.21%)Long positions (won %)8 (75.00%)
Profit trades (% of total)22 (81.48%)Loss trades (% of total)5 (18.52%)
Largestprofit trade269.68loss trade-116.42
Averageprofit trade64.00loss trade-77.06
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (809.92)consecutive losses (loss in money)1 (-116.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)809.92 (11)consecutive loss (count of losses)-116.42 (1)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.02.07 12:00buy10.101.35751.34600.0000
22011.02.07 21:00close10.101.35871.34600.000012.001012.00
32011.02.09 15:00sell20.101.36691.37840.0000
42011.02.10 10:19modify20.101.36691.36900.0000
52011.02.10 10:20modify20.101.36691.36890.0000
62011.02.10 10:23modify20.101.36691.36880.0000
72011.02.10 10:24modify20.101.36691.36870.0000
82011.02.10 10:24modify20.101.36691.36860.0000
92011.02.10 10:25modify20.101.36691.36850.0000
102011.02.10 10:25modify20.101.36691.36840.0000
112011.02.10 10:25modify20.101.36691.36830.0000
122011.02.10 10:26modify20.101.36691.36820.0000
132011.02.10 13:18modify20.101.36691.36810.0000
142011.02.10 13:18modify20.101.36691.36800.0000
152011.02.10 14:10modify20.101.36691.36790.0000
162011.02.10 14:10modify20.101.36691.36780.0000
172011.02.10 14:10modify20.101.36691.36770.0000
182011.02.10 14:10modify20.101.36691.36760.0000
192011.02.10 14:10modify20.101.36691.36750.0000
202011.02.10 14:10modify20.101.36691.36740.0000
212011.02.10 14:10modify20.101.36691.36730.0000
222011.02.10 14:10modify20.101.36691.36720.0000
232011.02.10 14:13modify20.101.36691.36710.0000
242011.02.10 14:13modify20.101.36691.36700.0000
252011.02.10 14:13modify20.101.36691.36690.0000
262011.02.10 14:18modify20.101.36691.36680.0000
272011.02.10 14:18modify20.101.36691.36670.0000
282011.02.10 14:18modify20.101.36691.36660.0000
292011.02.10 14:18modify20.101.36691.36650.0000
302011.02.10 14:30modify20.101.36691.36640.0000
312011.02.10 14:30modify20.101.36691.36630.0000
322011.02.10 14:30modify20.101.36691.36620.0000
332011.02.10 14:30modify20.101.36691.36610.0000
342011.02.10 14:30modify20.101.36691.36600.0000
352011.02.10 14:30modify20.101.36691.36590.0000
362011.02.10 14:33modify20.101.36691.36580.0000
372011.02.10 14:34modify20.101.36691.36570.0000
382011.02.10 14:34modify20.101.36691.36560.0000
392011.02.10 14:34modify20.101.36691.36550.0000
402011.02.10 14:35modify20.101.36691.36540.0000
412011.02.10 14:35modify20.101.36691.36530.0000
422011.02.10 14:35modify20.101.36691.36520.0000
432011.02.10 14:35modify20.101.36691.36510.0000
442011.02.10 14:53modify20.101.36691.36500.0000
452011.02.10 14:53modify20.101.36691.36490.0000
462011.02.10 16:02modify20.101.36691.36480.0000
472011.02.10 16:02modify20.101.36691.36470.0000
482011.02.10 16:02modify20.101.36691.36460.0000
492011.02.10 16:12modify20.101.36691.36450.0000
502011.02.10 16:12modify20.101.36691.36440.0000
512011.02.11 02:42modify20.101.36691.36430.0000
522011.02.11 02:42modify20.101.36691.36420.0000
532011.02.11 02:43modify20.101.36691.36410.0000
542011.02.11 02:43modify20.101.36691.36400.0000
552011.02.11 02:43modify20.101.36691.36390.0000
562011.02.11 02:43modify20.101.36691.36380.0000
572011.02.11 02:43modify20.101.36691.36370.0000
582011.02.11 02:43modify20.101.36691.36360.0000
592011.02.11 02:43modify20.101.36691.36350.0000
602011.02.11 02:43modify20.101.36691.36340.0000
612011.02.11 02:45modify20.101.36691.36330.0000
622011.02.11 02:46modify20.101.36691.36320.0000
632011.02.11 02:46modify20.101.36691.36310.0000
642011.02.11 02:46modify20.101.36691.36300.0000
652011.02.11 02:46modify20.101.36691.36290.0000
662011.02.11 02:46modify20.101.36691.36280.0000
672011.02.11 07:01modify20.101.36691.36270.0000
682011.02.11 07:02modify20.101.36691.36260.0000
692011.02.11 07:02modify20.101.36691.36250.0000
702011.02.11 07:02modify20.101.36691.36240.0000
712011.02.11 07:02modify20.101.36691.36230.0000
722011.02.11 07:03modify20.101.36691.36220.0000
732011.02.11 07:24modify20.101.36691.36210.0000
742011.02.11 07:29modify20.101.36691.36200.0000
752011.02.11 07:29modify20.101.36691.36190.0000
762011.02.11 09:10modify20.101.36691.36180.0000
772011.02.11 09:10modify20.101.36691.36170.0000
782011.02.11 09:10modify20.101.36691.36160.0000
792011.02.11 09:19modify20.101.36691.36150.0000
802011.02.11 09:21modify20.101.36691.36140.0000
812011.02.11 09:23modify20.101.36691.36130.0000
822011.02.11 09:53modify20.101.36691.36120.0000
832011.02.11 09:53modify20.101.36691.36110.0000
842011.02.11 09:55modify20.101.36691.36100.0000
852011.02.11 09:55modify20.101.36691.36090.0000
862011.02.11 09:55modify20.101.36691.36080.0000
872011.02.11 09:57modify20.101.36691.36070.0000
882011.02.11 09:57modify20.101.36691.36060.0000
892011.02.11 10:01modify20.101.36691.36050.0000
902011.02.11 10:01modify20.101.36691.36040.0000
912011.02.11 10:02modify20.101.36691.36030.0000
922011.02.11 10:02modify20.101.36691.36020.0000
932011.02.11 10:02modify20.101.36691.36010.0000
942011.02.11 10:19modify20.101.36691.36000.0000
952011.02.11 10:22modify20.101.36691.35990.0000
962011.02.11 10:23modify20.101.36691.35980.0000
972011.02.11 10:23modify20.101.36691.35970.0000
982011.02.11 10:26modify20.101.36691.35960.0000
992011.02.11 10:26modify20.101.36691.35950.0000
1002011.02.11 10:26modify20.101.36691.35940.0000
1012011.02.11 10:48modify20.101.36691.35930.0000
1022011.02.11 10:49modify20.101.36691.35920.0000
1032011.02.11 10:50modify20.101.36691.35910.0000
1042011.02.11 10:50modify20.101.36691.35900.0000
1052011.02.11 10:51modify20.101.36691.35890.0000
1062011.02.11 10:52modify20.101.36691.35880.0000
1072011.02.11 10:58modify20.101.36691.35870.0000
1082011.02.11 11:02modify20.101.36691.35860.0000
1092011.02.11 11:11modify20.101.36691.35850.0000
1102011.02.11 11:11modify20.101.36691.35840.0000
1112011.02.11 11:11modify20.101.36691.35830.0000
1122011.02.11 11:12modify20.101.36691.35820.0000
1132011.02.11 11:22modify20.101.36691.35810.0000
1142011.02.11 11:22modify20.101.36691.35800.0000
1152011.02.11 11:23modify20.101.36691.35790.0000
1162011.02.11 11:52modify20.101.36691.35780.0000
1172011.02.11 11:52modify20.101.36691.35770.0000
1182011.02.11 12:03modify20.101.36691.35760.0000
1192011.02.11 12:03modify20.101.36691.35750.0000
1202011.02.11 15:17modify20.101.36691.35740.0000
1212011.02.11 15:17modify20.101.36691.35730.0000
1222011.02.11 17:04s/l20.101.35731.35730.000094.681106.68
1232011.02.14 05:00sell30.101.353491.36500.0000
1242011.02.14 09:28modify30.101.353491.35560.0000
1252011.02.14 09:28modify30.101.353491.35550.0000
1262011.02.14 09:28modify30.101.353491.35540.0000
1272011.02.14 09:29modify30.101.353491.35530.0000
1282011.02.14 09:29modify30.101.353491.35520.0000
1292011.02.14 09:30modify30.101.353491.35510.0000
1302011.02.14 09:30modify30.101.353491.35500.0000
1312011.02.14 09:30modify30.101.353491.35490.0000
1322011.02.14 09:30modify30.101.353491.35480.0000
1332011.02.14 09:31modify30.101.353491.35470.0000
1342011.02.14 09:32modify30.101.353491.35460.0000
1352011.02.14 09:32modify30.101.353491.35450.0000
1362011.02.14 09:34modify30.101.353491.35440.0000
1372011.02.14 09:34modify30.101.353491.35430.0000
1382011.02.14 09:34modify30.101.353491.35420.0000
1392011.02.14 09:34modify30.101.353491.35410.0000
1402011.02.14 09:34modify30.101.353491.35400.0000
1412011.02.14 09:35modify30.101.353491.35390.0000
1422011.02.14 09:47modify30.101.353491.35380.0000
1432011.02.14 09:47modify30.101.353491.35370.0000
1442011.02.14 09:48modify30.101.353491.35360.0000
1452011.02.14 09:48modify30.101.353491.35350.0000
1462011.02.14 09:48modify30.101.353491.35340.0000
1472011.02.14 09:48modify30.101.353491.35330.0000
1482011.02.14 09:48modify30.101.353491.35320.0000
1492011.02.14 09:49modify30.101.353491.35310.0000
1502011.02.14 09:49modify30.101.353491.35300.0000
1512011.02.14 09:54modify30.101.353491.35290.0000
1522011.02.14 09:54modify30.101.353491.35280.0000
1532011.02.14 10:00buy40.101.347691.33620.0000
1542011.02.14 10:00close30.101.347691.35280.000058.001164.68
1552011.02.15 02:00close40.101.35001.33620.000023.121187.80
1562011.02.15 11:00sell50.101.35081.36230.0000
1572011.02.16 03:00sell60.101.35231.36380.0000
1582011.02.16 14:34close60.101.34811.36380.000042.001229.80
1592011.02.16 14:34close50.101.34811.36230.000026.671256.47
1602011.03.07 09:00sell70.101.39741.40890.0000
1612011.03.08 09:34modify70.101.39741.39950.0000
1622011.03.08 09:34modify70.101.39741.39940.0000
1632011.03.08 09:35modify70.101.39741.39930.0000
1642011.03.08 09:35modify70.101.39741.39920.0000
1652011.03.08 09:35modify70.101.39741.39910.0000
1662011.03.08 09:35modify70.101.39741.39900.0000
1672011.03.08 09:35modify70.101.39741.39890.0000
1682011.03.08 10:49modify70.101.39741.39880.0000
1692011.03.08 11:02modify70.101.39741.39870.0000
1702011.03.08 11:02modify70.101.39741.39860.0000
1712011.03.08 11:02modify70.101.39741.39850.0000
1722011.03.08 11:02modify70.101.39741.39840.0000
1732011.03.08 11:09modify70.101.39741.39830.0000
1742011.03.08 12:05modify70.101.39741.39820.0000
1752011.03.08 12:08modify70.101.39741.39810.0000
1762011.03.08 12:08modify70.101.39741.39800.0000
1772011.03.08 12:08modify70.101.39741.39790.0000
1782011.03.08 13:13modify70.101.39741.39780.0000
1792011.03.08 13:13modify70.101.39741.39770.0000
1802011.03.08 13:13modify70.101.39741.39760.0000
1812011.03.08 13:13modify70.101.39741.39750.0000
1822011.03.08 13:13modify70.101.39741.39740.0000
1832011.03.08 13:20modify70.101.39741.39730.0000
1842011.03.08 13:22modify70.101.39741.39720.0000
1852011.03.08 13:23modify70.101.39741.39710.0000
1862011.03.08 13:29modify70.101.39741.39700.0000
1872011.03.08 13:30modify70.101.39741.39690.0000
1882011.03.08 13:31modify70.101.39741.39680.0000
1892011.03.08 13:40modify70.101.39741.39670.0000
1902011.03.08 13:56modify70.101.39741.39660.0000
1912011.03.08 13:59modify70.101.39741.39650.0000
1922011.03.08 13:59modify70.101.39741.39640.0000
1932011.03.08 14:09modify70.101.39741.39630.0000
1942011.03.08 14:09modify70.101.39741.39620.0000
1952011.03.08 14:09modify70.101.39741.39610.0000
1962011.03.08 14:09modify70.101.39741.39600.0000
1972011.03.08 14:09modify70.101.39741.39590.0000
1982011.03.08 14:09modify70.101.39741.39580.0000
1992011.03.08 14:28modify70.101.39741.39570.0000
2002011.03.08 14:53modify70.101.39741.39560.0000
2012011.03.08 14:53modify70.101.39741.39550.0000
2022011.03.08 14:54modify70.101.39741.39540.0000
2032011.03.08 15:06modify70.101.39741.39530.0000
2042011.03.08 15:06modify70.101.39741.39520.0000
2052011.03.08 15:10modify70.101.39741.39510.0000
2062011.03.08 15:11modify70.101.39741.39500.0000
2072011.03.08 15:11modify70.101.39741.39490.0000
2082011.03.08 15:12modify70.101.39741.39480.0000
2092011.03.08 15:12modify70.101.39741.39470.0000
2102011.03.08 15:22modify70.101.39741.39460.0000
2112011.03.08 15:22modify70.101.39741.39450.0000
2122011.03.08 15:22modify70.101.39741.39440.0000
2132011.03.08 15:22modify70.101.39741.39430.0000
2142011.03.08 15:22modify70.101.39741.39420.0000
2152011.03.08 15:22modify70.101.39741.39410.0000
2162011.03.08 15:22modify70.101.39741.39400.0000
2172011.03.08 15:24modify70.101.39741.39390.0000
2182011.03.08 15:34modify70.101.39741.39380.0000
2192011.03.08 15:35modify70.101.39741.39370.0000
2202011.03.08 15:35modify70.101.39741.39360.0000
2212011.03.08 15:36modify70.101.39741.39350.0000
2222011.03.08 15:36modify70.101.39741.39340.0000
2232011.03.08 15:36modify70.101.39741.39330.0000
2242011.03.08 15:36modify70.101.39741.39320.0000
2252011.03.08 15:36modify70.101.39741.39310.0000
2262011.03.08 15:52modify70.101.39741.39300.0000
2272011.03.08 15:52modify70.101.39741.39290.0000
2282011.03.09 09:33modify70.101.39741.39280.0000
2292011.03.09 09:33modify70.101.39741.39270.0000
2302011.03.09 09:34modify70.101.39741.39260.0000
2312011.03.09 09:34modify70.101.39741.39250.0000
2322011.03.09 09:34modify70.101.39741.39240.0000
2332011.03.09 09:34modify70.101.39741.39230.0000
2342011.03.09 09:35modify70.101.39741.39220.0000
2352011.03.09 10:00buy80.101.38761.37610.0000
2362011.03.09 10:00close70.101.38761.39220.000097.341353.81
2372011.03.09 12:44modify80.101.38761.38550.0000
2382011.03.09 12:45modify80.101.38761.38560.0000
2392011.03.09 12:45modify80.101.38761.38570.0000
2402011.03.09 12:45modify80.101.38761.38580.0000
2412011.03.09 12:45modify80.101.38761.38590.0000
2422011.03.09 12:45modify80.101.38761.38600.0000
2432011.03.09 12:45modify80.101.38761.38610.0000
2442011.03.09 12:45modify80.101.38761.38620.0000
2452011.03.09 12:45modify80.101.38761.38630.0000
2462011.03.09 12:45modify80.101.38761.38640.0000
2472011.03.09 12:45modify80.101.38761.38650.0000
2482011.03.09 12:45modify80.101.38761.38660.0000
2492011.03.09 12:45modify80.101.38761.38670.0000
2502011.03.09 12:46modify80.101.38761.38680.0000
2512011.03.09 12:46modify80.101.38761.38690.0000
2522011.03.09 12:47modify80.101.38761.38700.0000
2532011.03.09 12:47modify80.101.38761.38710.0000
2542011.03.09 12:47modify80.101.38761.38720.0000
2552011.03.09 13:00close80.101.39311.38720.000055.001408.81
2562011.03.10 05:00buy90.101.38811.37660.0000
2572011.03.11 04:00sell100.101.38251.39400.0000
2582011.03.11 04:00close90.101.38251.37660.0000-55.981352.83
2592011.03.11 09:00close100.101.38131.39400.000012.001364.83
2602011.03.11 10:00sell110.101.38311.39460.0000
2612011.03.11 11:02modify110.101.38311.38520.0000
2622011.03.11 11:02modify110.101.38311.38510.0000
2632011.03.11 11:02modify110.101.38311.38500.0000
2642011.03.11 11:02modify110.101.38311.38490.0000
2652011.03.11 11:03modify110.101.38311.38480.0000
2662011.03.11 11:03modify110.101.38311.38470.0000
2672011.03.11 11:03modify110.101.38311.38460.0000
2682011.03.11 11:22modify110.101.38311.38450.0000
2692011.03.11 11:22modify110.101.38311.38440.0000
2702011.03.11 11:22modify110.101.38311.38430.0000
2712011.03.11 11:22modify110.101.38311.38420.0000
2722011.03.11 11:22modify110.101.38311.38410.0000
2732011.03.11 11:22modify110.101.38311.38400.0000
2742011.03.11 11:22modify110.101.38311.38390.0000
2752011.03.11 11:22modify110.101.38311.38380.0000
2762011.03.11 11:22modify110.101.38311.38370.0000
2772011.03.11 11:22modify110.101.38311.38360.0000
2782011.03.11 11:22modify110.101.38311.38350.0000
2792011.03.11 11:22modify110.101.38311.38340.0000
2802011.03.11 11:22modify110.101.38311.38330.0000
2812011.03.11 11:23modify110.101.38311.38320.0000
2822011.03.11 11:23modify110.101.38311.38310.0000
2832011.03.11 11:23modify110.101.38311.38300.0000
2842011.03.11 11:23modify110.101.38311.38290.0000
2852011.03.11 11:23modify110.101.38311.38280.0000
2862011.03.11 11:23modify110.101.38311.38270.0000
2872011.03.11 11:24modify110.101.38311.38260.0000
2882011.03.11 11:24modify110.101.38311.38250.0000
2892011.03.11 11:26modify110.101.38311.38240.0000
2902011.03.11 11:26modify110.101.38311.38230.0000
2912011.03.11 11:26modify110.101.38311.38220.0000
2922011.03.11 11:27modify110.101.38311.38210.0000
2932011.03.11 11:29modify110.101.38311.38200.0000
2942011.03.11 11:29modify110.101.38311.38190.0000
2952011.03.11 12:00close110.101.37731.38190.000058.001422.83
2962011.04.12 10:00sell120.101.442611.45410.0000
2972011.04.13 09:00sell130.101.450911.46240.0000
2982011.04.13 16:15modify130.101.450911.45310.0000
2992011.04.13 17:40modify130.101.450911.45300.0000
3002011.04.13 17:40modify130.101.450911.45290.0000
3012011.04.13 17:40modify130.101.450911.45280.0000
3022011.04.13 17:40modify130.101.450911.45270.0000
3032011.04.13 18:38modify130.101.450911.45260.0000
3042011.04.13 18:38modify130.101.450911.45250.0000
3052011.04.13 18:38modify130.101.450911.45240.0000
3062011.04.13 18:38modify130.101.450911.45230.0000
3072011.04.13 18:38modify130.101.450911.45220.0000
3082011.04.13 18:43modify130.101.450911.45210.0000
3092011.04.13 18:43modify130.101.450911.45200.0000
3102011.04.13 18:43modify130.101.450911.45190.0000
3112011.04.13 18:43modify130.101.450911.45180.0000
3122011.04.13 18:43modify130.101.450911.45170.0000
3132011.04.13 18:43modify130.101.450911.45160.0000
3142011.04.13 18:43modify130.101.450911.45150.0000
3152011.04.13 18:43modify130.101.450911.45140.0000
3162011.04.13 18:43modify130.101.450911.45130.0000
3172011.04.13 18:44modify130.101.450911.45120.0000
3182011.04.13 18:44modify130.101.450911.45110.0000
3192011.04.13 18:44modify130.101.450911.45100.0000
3202011.04.13 18:44modify130.101.450911.45090.0000
3212011.04.13 18:44modify130.101.450911.45080.0000
3222011.04.13 18:45modify130.101.450911.45070.0000
3232011.04.13 18:45modify130.101.450911.45060.0000
3242011.04.13 18:45modify130.101.450911.45050.0000
3252011.04.13 18:45modify130.101.450911.45040.0000
3262011.04.13 18:45modify130.101.450911.45030.0000
3272011.04.13 18:45modify130.101.450911.45020.0000
3282011.04.13 20:05modify130.101.450911.45010.0000
3292011.04.13 20:05modify130.101.450911.45000.0000
3302011.04.13 20:05modify130.101.450911.44990.0000
3312011.04.13 20:05modify130.101.450911.44980.0000
3322011.04.13 20:06modify130.101.450911.44970.0000
3332011.04.13 20:06modify130.101.450911.44960.0000
3342011.04.13 20:06modify130.101.450911.44950.0000
3352011.04.13 20:06modify130.101.450911.44940.0000
3362011.04.13 20:06modify130.101.450911.44930.0000
3372011.04.13 20:06modify130.101.450911.44920.0000
3382011.04.13 20:12modify130.101.450911.44910.0000
3392011.04.13 20:12modify130.101.450911.44900.0000
3402011.04.13 20:12modify130.101.450911.44890.0000
3412011.04.13 20:12modify130.101.450911.44880.0000
3422011.04.13 20:12modify130.101.450911.44870.0000
3432011.04.13 20:16modify130.101.450911.44860.0000
3442011.04.13 20:16modify130.101.450911.44850.0000
3452011.04.13 20:16modify130.101.450911.44840.0000
3462011.04.13 20:16modify130.101.450911.44830.0000
3472011.04.13 20:16modify130.101.450911.44820.0000
3482011.04.13 20:17modify130.101.450911.44810.0000
3492011.04.13 20:17modify130.101.450911.44800.0000
3502011.04.14 02:44modify130.101.450911.44790.0000
3512011.04.14 02:44modify130.101.450911.44780.0000
3522011.04.14 03:15modify130.101.450911.44770.0000
3532011.04.14 03:24modify130.101.450911.44760.0000
3542011.04.14 03:24modify130.101.450911.44750.0000
3552011.04.14 03:24modify130.101.450911.44740.0000
3562011.04.14 06:42s/l130.101.44741.44740.000034.111456.94
3572011.04.14 12:00buy140.101.44141.42990.0000
3582011.04.14 12:00close120.101.44141.45410.000010.781467.72
3592011.04.14 16:27modify140.101.44141.43930.0000
3602011.04.14 16:27modify140.101.44141.43940.0000
3612011.04.14 16:27modify140.101.44141.43950.0000
3622011.04.14 16:27modify140.101.44141.43960.0000
3632011.04.14 16:28modify140.101.44141.43970.0000
3642011.04.14 16:28modify140.101.44141.43980.0000
3652011.04.14 16:28modify140.101.44141.43990.0000
3662011.04.14 16:28modify140.101.44141.44000.0000
3672011.04.14 16:28modify140.101.44141.44010.0000
3682011.04.14 16:30modify140.101.44141.44020.0000
3692011.04.14 16:30modify140.101.44141.44030.0000
3702011.04.14 16:30modify140.101.44141.44040.0000
3712011.04.14 16:30modify140.101.44141.44050.0000
3722011.04.14 16:31modify140.101.44141.44060.0000
3732011.04.14 16:31modify140.101.44141.44070.0000
3742011.04.14 16:31modify140.101.44141.44080.0000
3752011.04.14 16:37modify140.101.44141.44090.0000
3762011.04.14 16:38modify140.101.44141.44100.0000
3772011.04.14 16:38modify140.101.44141.44110.0000
3782011.04.14 18:13modify140.101.44141.44120.0000
3792011.04.14 18:13modify140.101.44141.44130.0000
3802011.04.14 18:14modify140.101.44141.44140.0000
3812011.04.14 18:14modify140.101.44141.44150.0000
3822011.04.14 18:14modify140.101.44141.44160.0000
3832011.04.14 18:14modify140.101.44141.44170.0000
3842011.04.14 18:15modify140.101.44141.44180.0000
3852011.04.14 18:15modify140.101.44141.44190.0000
3862011.04.14 18:15modify140.101.44141.44200.0000
3872011.04.14 18:15modify140.101.44141.44210.0000
3882011.04.14 18:15modify140.101.44141.44220.0000
3892011.04.14 18:15modify140.101.44141.44230.0000
3902011.04.14 18:15modify140.101.44141.44240.0000
3912011.04.14 18:15modify140.101.44141.44250.0000
3922011.04.14 18:30modify140.101.44141.44260.0000
3932011.04.14 18:30modify140.101.44141.44270.0000
3942011.04.14 18:30modify140.101.44141.44280.0000
3952011.04.14 18:30modify140.101.44141.44290.0000
3962011.04.14 18:30modify140.101.44141.44300.0000
3972011.04.14 18:31modify140.101.44141.44310.0000
3982011.04.14 18:31modify140.101.44141.44320.0000
3992011.04.14 18:31modify140.101.44141.44330.0000
4002011.04.14 18:32modify140.101.44141.44340.0000
4012011.04.14 18:32modify140.101.44141.44350.0000
4022011.04.14 19:00close140.101.44851.44350.000071.001538.72
4032011.04.25 05:00buy150.101.45471.44320.0000
4042011.04.25 10:51modify150.101.45471.45260.0000
4052011.04.25 10:51modify150.101.45471.45270.0000
4062011.04.25 10:51modify150.101.45471.45280.0000
4072011.04.25 10:53modify150.101.45471.45290.0000
4082011.04.25 10:53modify150.101.45471.45300.0000
4092011.04.25 10:53modify150.101.45471.45310.0000
4102011.04.25 10:53modify150.101.45471.45320.0000
4112011.04.25 10:54modify150.101.45471.45330.0000
4122011.04.25 10:54modify150.101.45471.45340.0000
4132011.04.25 10:55modify150.101.45471.45350.0000
4142011.04.25 10:55modify150.101.45471.45360.0000
4152011.04.25 10:55modify150.101.45471.45370.0000
4162011.04.25 11:00close150.101.45941.45370.000047.001585.72
4172011.05.02 04:00sell160.101.483011.49450.0000
4182011.05.02 05:54modify160.101.483011.48510.0000
4192011.05.02 05:54modify160.101.483011.48500.0000
4202011.05.02 05:54modify160.101.483011.48490.0000
4212011.05.02 05:54modify160.101.483011.48480.0000
4222011.05.02 05:54modify160.101.483011.48470.0000
4232011.05.02 05:55modify160.101.483011.48460.0000
4242011.05.02 05:55modify160.101.483011.48450.0000
4252011.05.02 05:55modify160.101.483011.48440.0000
4262011.05.02 05:56modify160.101.483011.48430.0000
4272011.05.02 05:56modify160.101.483011.48420.0000
4282011.05.02 05:56modify160.101.483011.48410.0000
4292011.05.02 05:56modify160.101.483011.48400.0000
4302011.05.02 05:56modify160.101.483011.48390.0000
4312011.05.02 05:56modify160.101.483011.48380.0000
4322011.05.02 05:56modify160.101.483011.48370.0000
4332011.05.02 05:56modify160.101.483011.48360.0000
4342011.05.02 05:56modify160.101.483011.48350.0000
4352011.05.02 05:56modify160.101.483011.48340.0000
4362011.05.02 05:56modify160.101.483011.48330.0000
4372011.05.02 05:56modify160.101.483011.48320.0000
4382011.05.02 05:56modify160.101.483011.48310.0000
4392011.05.02 06:00buy170.101.47881.46730.0000
4402011.05.02 06:00close160.101.47881.48310.000042.101627.82
4412011.05.02 12:25modify170.101.47881.47670.0000
4422011.05.02 12:26modify170.101.47881.47680.0000
4432011.05.02 12:26modify170.101.47881.47690.0000
4442011.05.02 12:26modify170.101.47881.47700.0000
4452011.05.02 12:29modify170.101.47881.47710.0000
4462011.05.02 12:29modify170.101.47881.47720.0000
4472011.05.02 12:29modify170.101.47881.47730.0000
4482011.05.02 12:29modify170.101.47881.47740.0000
4492011.05.02 12:29modify170.101.47881.47750.0000
4502011.05.02 12:29modify170.101.47881.47760.0000
4512011.05.02 12:29modify170.101.47881.47770.0000
4522011.05.02 12:30modify170.101.47881.47780.0000
4532011.05.02 12:30modify170.101.47881.47790.0000
4542011.05.02 12:30modify170.101.47881.47800.0000
4552011.05.02 12:30modify170.101.47881.47810.0000
4562011.05.02 12:30modify170.101.47881.47820.0000
4572011.05.02 12:30modify170.101.47881.47830.0000
4582011.05.02 12:30modify170.101.47881.47840.0000
4592011.05.02 12:31modify170.101.47881.47850.0000
4602011.05.02 12:31modify170.101.47881.47860.0000
4612011.05.02 12:31modify170.101.47881.47870.0000
4622011.05.02 12:31modify170.101.47881.47880.0000
4632011.05.02 12:31modify170.101.47881.47890.0000
4642011.05.02 13:00close170.101.48391.47890.000051.001678.82
4652011.05.03 17:00sell180.101.48251.49400.0000
4662011.05.04 04:56modify180.101.48251.48460.0000
4672011.05.04 04:56modify180.101.48251.48450.0000
4682011.05.04 04:56modify180.101.48251.48440.0000
4692011.05.04 04:59modify180.101.48251.48430.0000
4702011.05.04 04:59modify180.101.48251.48420.0000
4712011.05.04 05:00close180.101.47801.48420.000044.671723.49
4722011.05.04 11:00sell190.101.48481.49630.0000
4732011.05.05 15:30modify190.101.48481.48680.0000
4742011.05.05 15:30modify190.101.48481.48650.0000
4752011.05.05 15:30modify190.101.48481.48630.0000
4762011.05.05 15:30modify190.101.48481.48610.0000
4772011.05.05 15:30modify190.101.48481.48580.0000
4782011.05.05 15:30modify190.101.48481.48560.0000
4792011.05.05 15:30modify190.101.48481.48540.0000
4802011.05.05 15:30modify190.101.48481.48520.0000
4812011.05.05 15:30modify190.101.48481.48500.0000
4822011.05.05 15:30modify190.101.48481.48480.0000
4832011.05.05 15:30modify190.101.48481.48450.0000
4842011.05.05 15:30modify190.101.48481.48430.0000
4852011.05.05 15:30modify190.101.48481.48410.0000
4862011.05.05 15:30modify190.101.48481.48400.0000
4872011.05.05 15:30modify190.101.48481.48370.0000
4882011.05.05 15:30modify190.101.48481.48340.0000
4892011.05.05 15:30modify190.101.48481.48320.0000
4902011.05.05 15:30modify190.101.48481.48290.0000
4912011.05.05 15:30modify190.101.48481.48260.0000
4922011.05.05 15:30modify190.101.48481.48230.0000
4932011.05.05 15:30modify190.101.48481.48210.0000
4942011.05.05 15:30modify190.101.48481.48180.0000
4952011.05.05 15:30modify190.101.48481.48150.0000
4962011.05.05 15:31modify190.101.48481.48140.0000
4972011.05.05 15:31modify190.101.48481.48130.0000
4982011.05.05 15:31modify190.101.48481.48120.0000
4992011.05.05 15:31modify190.101.48481.48110.0000
5002011.05.05 15:31modify190.101.48481.48100.0000
5012011.05.05 15:31modify190.101.48481.48090.0000
5022011.05.05 15:31modify190.101.48481.48080.0000
5032011.05.05 15:31modify190.101.48481.48070.0000
5042011.05.05 15:31modify190.101.48481.48060.0000
5052011.05.05 15:31modify190.101.48481.48050.0000
5062011.05.05 15:31modify190.101.48481.48040.0000
5072011.05.05 15:31modify190.101.48481.48020.0000
5082011.05.05 15:31modify190.101.48481.48010.0000
5092011.05.05 15:31modify190.101.48481.48000.0000
5102011.05.05 15:31modify190.101.48481.47980.0000
5112011.05.05 15:31modify190.101.48481.47970.0000
5122011.05.05 15:31modify190.101.48481.47960.0000
5132011.05.05 15:31modify190.101.48481.47940.0000
5142011.05.05 15:31modify190.101.48481.47930.0000
5152011.05.05 15:34modify190.101.48481.47920.0000
5162011.05.05 15:34modify190.101.48481.47910.0000
5172011.05.05 15:34modify190.101.48481.47900.0000
5182011.05.05 15:34modify190.101.48481.47890.0000
5192011.05.05 15:34modify190.101.48481.47880.0000
5202011.05.05 15:34modify190.101.48481.47870.0000
5212011.05.05 15:34modify190.101.48481.47860.0000
5222011.05.05 15:40modify190.101.48481.47850.0000
5232011.05.05 15:40modify190.101.48481.47840.0000
5242011.05.05 15:40modify190.101.48481.47830.0000
5252011.05.05 15:40modify190.101.48481.47820.0000
5262011.05.05 15:40modify190.101.48481.47810.0000
5272011.05.05 15:40modify190.101.48481.47800.0000
5282011.05.05 15:40modify190.101.48481.47790.0000
5292011.05.05 15:44modify190.101.48481.47780.0000
5302011.05.05 15:44modify190.101.48481.47770.0000
5312011.05.05 15:49modify190.101.48481.47760.0000
5322011.05.05 15:49modify190.101.48481.47750.0000
5332011.05.05 15:49modify190.101.48481.47740.0000
5342011.05.05 15:50modify190.101.48481.47730.0000
5352011.05.05 15:50modify190.101.48481.47720.0000
5362011.05.05 15:50modify190.101.48481.47710.0000
5372011.05.05 15:50modify190.101.48481.47700.0000
5382011.05.05 15:50modify190.101.48481.47690.0000
5392011.05.05 15:50modify190.101.48481.47680.0000
5402011.05.05 15:50modify190.101.48481.47670.0000
5412011.05.05 15:50modify190.101.48481.47660.0000
5422011.05.05 15:50modify190.101.48481.47650.0000
5432011.05.05 15:50modify190.101.48481.47640.0000
5442011.05.05 15:50modify190.101.48481.47630.0000
5452011.05.05 15:50modify190.101.48481.47620.0000
5462011.05.05 15:51modify190.101.48481.47610.0000
5472011.05.05 15:51modify190.101.48481.47600.0000
5482011.05.05 15:51modify190.101.48481.47590.0000
5492011.05.05 15:51modify190.101.48481.47580.0000
5502011.05.05 15:51modify190.101.48481.47570.0000
5512011.05.05 15:51modify190.101.48481.47560.0000
5522011.05.05 15:51modify190.101.48481.47550.0000
5532011.05.05 15:51modify190.101.48481.47540.0000
5542011.05.05 15:51modify190.101.48481.47530.0000
5552011.05.05 15:51modify190.101.48481.47520.0000
5562011.05.05 15:51modify190.101.48481.47510.0000
5572011.05.05 15:52modify190.101.48481.47500.0000
5582011.05.05 15:52modify190.101.48481.47490.0000
5592011.05.05 15:52modify190.101.48481.47480.0000
5602011.05.05 15:52modify190.101.48481.47470.0000
5612011.05.05 15:52modify190.101.48481.47460.0000
5622011.05.05 15:52modify190.101.48481.47450.0000
5632011.05.05 16:06modify190.101.48481.47440.0000
5642011.05.05 16:49modify190.101.48481.47430.0000
5652011.05.05 16:49modify190.101.48481.47420.0000
5662011.05.05 16:49modify190.101.48481.47410.0000
5672011.05.05 16:49modify190.101.48481.47400.0000
5682011.05.05 16:49modify190.101.48481.47390.0000
5692011.05.05 16:49modify190.101.48481.47380.0000
5702011.05.05 16:49modify190.101.48481.47370.0000
5712011.05.05 16:49modify190.101.48481.47360.0000
5722011.05.05 16:49modify190.101.48481.47350.0000
5732011.05.05 16:51modify190.101.48481.47340.0000
5742011.05.05 16:54modify190.101.48481.47330.0000
5752011.05.05 16:54modify190.101.48481.47320.0000
5762011.05.05 16:54modify190.101.48481.47310.0000
5772011.05.05 16:54modify190.101.48481.47300.0000
5782011.05.05 16:54modify190.101.48481.47290.0000
5792011.05.05 16:55modify190.101.48481.47280.0000
5802011.05.05 16:55modify190.101.48481.47270.0000
5812011.05.05 16:55modify190.101.48481.47260.0000
5822011.05.05 16:55modify190.101.48481.47250.0000
5832011.05.05 16:55modify190.101.48481.47240.0000
5842011.05.05 16:55modify190.101.48481.47230.0000
5852011.05.05 16:55modify190.101.48481.47220.0000
5862011.05.05 16:55modify190.101.48481.47210.0000
5872011.05.05 17:25modify190.101.48481.47200.0000
5882011.05.05 17:26modify190.101.48481.47190.0000
5892011.05.05 17:26modify190.101.48481.47180.0000
5902011.05.05 17:26modify190.101.48481.47170.0000
5912011.05.05 17:26modify190.101.48481.47160.0000
5922011.05.05 17:27modify190.101.48481.47150.0000
5932011.05.05 17:27modify190.101.48481.47140.0000
5942011.05.05 17:27modify190.101.48481.47130.0000
5952011.05.05 17:27modify190.101.48481.47120.0000
5962011.05.05 17:27modify190.101.48481.47110.0000
5972011.05.05 17:27modify190.101.48481.47100.0000
5982011.05.05 17:28modify190.101.48481.47090.0000
5992011.05.05 17:28modify190.101.48481.47080.0000
6002011.05.05 17:29modify190.101.48481.47070.0000
6012011.05.05 17:29modify190.101.48481.47060.0000
6022011.05.05 17:29modify190.101.48481.47050.0000
6032011.05.05 17:30modify190.101.48481.47040.0000
6042011.05.05 17:30modify190.101.48481.47030.0000
6052011.05.05 17:30modify190.101.48481.47020.0000
6062011.05.05 17:30modify190.101.48481.47010.0000
6072011.05.05 17:30modify190.101.48481.47000.0000
6082011.05.05 17:30modify190.101.48481.46990.0000
6092011.05.05 17:30modify190.101.48481.46980.0000
6102011.05.05 17:30modify190.101.48481.46970.0000
6112011.05.05 17:30modify190.101.48481.46960.0000
6122011.05.05 17:30modify190.101.48481.46950.0000
6132011.05.05 17:30modify190.101.48481.46940.0000
6142011.05.05 17:30modify190.101.48481.46930.0000
6152011.05.05 17:30modify190.101.48481.46920.0000
6162011.05.05 17:31modify190.101.48481.46910.0000
6172011.05.05 17:31modify190.101.48481.46900.0000
6182011.05.05 17:31modify190.101.48481.46890.0000
6192011.05.05 17:53modify190.101.48481.46880.0000
6202011.05.05 17:53modify190.101.48481.46870.0000
6212011.05.05 17:53modify190.101.48481.46860.0000
6222011.05.05 17:53modify190.101.48481.46850.0000
6232011.05.05 17:53modify190.101.48481.46840.0000
6242011.05.05 17:55modify190.101.48481.46830.0000
6252011.05.05 17:55modify190.101.48481.46820.0000
6262011.05.05 17:55modify190.101.48481.46810.0000
6272011.05.05 17:55modify190.101.48481.46800.0000
6282011.05.05 17:59modify190.101.48481.46790.0000
6292011.05.05 17:59modify190.101.48481.46780.0000
6302011.05.05 17:59modify190.101.48481.46770.0000
6312011.05.05 18:00modify190.101.48481.46760.0000
6322011.05.05 18:02modify190.101.48481.46750.0000
6332011.05.05 18:02modify190.101.48481.46740.0000
6342011.05.05 18:02modify190.101.48481.46730.0000
6352011.05.05 18:02modify190.101.48481.46720.0000
6362011.05.05 18:02modify190.101.48481.46710.0000
6372011.05.05 18:02modify190.101.48481.46700.0000
6382011.05.05 18:02modify190.101.48481.46690.0000
6392011.05.05 18:06modify190.101.48481.46680.0000
6402011.05.05 18:06modify190.101.48481.46670.0000
6412011.05.05 18:08modify190.101.48481.46660.0000
6422011.05.05 18:08modify190.101.48481.46650.0000
6432011.05.05 18:08modify190.101.48481.46640.0000
6442011.05.05 18:09modify190.101.48481.46630.0000
6452011.05.05 18:09modify190.101.48481.46620.0000
6462011.05.05 18:09modify190.101.48481.46610.0000
6472011.05.05 18:09modify190.101.48481.46600.0000
6482011.05.05 18:09modify190.101.48481.46590.0000
6492011.05.05 18:09modify190.101.48481.46580.0000
6502011.05.05 18:09modify190.101.48481.46570.0000
6512011.05.05 18:09modify190.101.48481.46560.0000
6522011.05.05 18:09modify190.101.48481.46550.0000
6532011.05.05 18:10modify190.101.48481.46540.0000
6542011.05.05 18:10modify190.101.48481.46530.0000
6552011.05.05 18:55modify190.101.48481.46520.0000
6562011.05.05 18:55modify190.101.48481.46510.0000
6572011.05.05 18:55modify190.101.48481.46500.0000
6582011.05.05 18:55modify190.101.48481.46490.0000
6592011.05.05 18:55modify190.101.48481.46480.0000
6602011.05.05 18:55modify190.101.48481.46470.0000
6612011.05.05 18:55modify190.101.48481.46460.0000
6622011.05.05 18:58modify190.101.48481.46450.0000
6632011.05.05 18:58modify190.101.48481.46440.0000
6642011.05.05 18:58modify190.101.48481.46430.0000
6652011.05.05 19:45modify190.101.48481.46420.0000
6662011.05.05 19:45modify190.101.48481.46410.0000
6672011.05.05 19:45modify190.101.48481.46400.0000
6682011.05.05 19:45modify190.101.48481.46390.0000
6692011.05.05 19:45modify190.101.48481.46380.0000
6702011.05.05 19:45modify190.101.48481.46370.0000
6712011.05.05 19:45modify190.101.48481.46360.0000
6722011.05.05 19:45modify190.101.48481.46350.0000
6732011.05.05 19:45modify190.101.48481.46340.0000
6742011.05.05 19:45modify190.101.48481.46330.0000
6752011.05.05 19:45modify190.101.48481.46320.0000
6762011.05.05 19:51modify190.101.48481.46310.0000
6772011.05.05 19:51modify190.101.48481.46300.0000
6782011.05.05 20:35modify190.101.48481.46290.0000
6792011.05.05 20:35modify190.101.48481.46280.0000
6802011.05.05 20:36modify190.101.48481.46270.0000
6812011.05.05 20:36modify190.101.48481.46260.0000
6822011.05.05 20:36modify190.101.48481.46250.0000
6832011.05.05 20:37modify190.101.48481.46240.0000
6842011.05.05 20:38modify190.101.48481.46230.0000
6852011.05.05 21:04modify190.101.48481.46220.0000
6862011.05.05 21:04modify190.101.48481.46210.0000
6872011.05.05 21:04modify190.101.48481.46200.0000
6882011.05.05 21:04modify190.101.48481.46190.0000
6892011.05.05 21:07modify190.101.48481.46180.0000
6902011.05.05 21:10modify190.101.48481.46170.0000
6912011.05.05 21:10modify190.101.48481.46160.0000
6922011.05.05 21:10modify190.101.48481.46150.0000
6932011.05.05 21:10modify190.101.48481.46140.0000
6942011.05.05 21:10modify190.101.48481.46130.0000
6952011.05.05 21:10modify190.101.48481.46120.0000
6962011.05.05 21:10modify190.101.48481.46110.0000
6972011.05.05 21:10modify190.101.48481.46100.0000
6982011.05.05 21:10modify190.101.48481.46090.0000
6992011.05.05 21:11modify190.101.48481.46080.0000
7002011.05.05 21:53modify190.101.48481.46070.0000
7012011.05.05 21:53modify190.101.48481.46060.0000
7022011.05.05 21:53modify190.101.48481.46050.0000
7032011.05.05 21:53modify190.101.48481.46040.0000
7042011.05.05 21:53modify190.101.48481.46030.0000
7052011.05.05 21:53modify190.101.48481.46020.0000
7062011.05.05 21:53modify190.101.48481.46010.0000
7072011.05.05 21:53modify190.101.48481.46000.0000
7082011.05.05 21:53modify190.101.48481.45990.0000
7092011.05.05 21:53modify190.101.48481.45980.0000
7102011.05.05 21:53modify190.101.48481.45970.0000
7112011.05.05 21:53modify190.101.48481.45960.0000
7122011.05.05 21:54modify190.101.48481.45950.0000
7132011.05.05 21:54modify190.101.48481.45940.0000
7142011.05.05 21:54modify190.101.48481.45930.0000
7152011.05.05 21:54modify190.101.48481.45920.0000
7162011.05.05 21:54modify190.101.48481.45910.0000
7172011.05.05 21:54modify190.101.48481.45900.0000
7182011.05.05 21:54modify190.101.48481.45890.0000
7192011.05.05 21:54modify190.101.48481.45880.0000
7202011.05.05 21:54modify190.101.48481.45870.0000
7212011.05.05 21:54modify190.101.48481.45860.0000
7222011.05.05 22:11modify190.101.48481.45850.0000
7232011.05.05 22:11modify190.101.48481.45840.0000
7242011.05.05 22:11modify190.101.48481.45830.0000
7252011.05.05 22:11modify190.101.48481.45820.0000
7262011.05.05 22:11modify190.101.48481.45810.0000
7272011.05.05 22:11modify190.101.48481.45800.0000
7282011.05.05 22:29modify190.101.48481.45790.0000
7292011.05.05 22:29modify190.101.48481.45780.0000
7302011.05.05 22:29modify190.101.48481.45770.0000
7312011.05.06 03:22s/l190.101.45771.45770.0000269.681993.17
7322011.05.10 11:00sell200.101.436091.44760.0000
7332011.05.11 16:22modify200.101.436091.43820.0000
7342011.05.11 16:23modify200.101.436091.43810.0000
7352011.05.11 16:23modify200.101.436091.43800.0000
7362011.05.11 16:23modify200.101.436091.43790.0000
7372011.05.11 16:25modify200.101.436091.43780.0000
7382011.05.11 16:29modify200.101.436091.43770.0000
7392011.05.11 16:29modify200.101.436091.43760.0000
7402011.05.11 16:29modify200.101.436091.43750.0000
7412011.05.11 16:29modify200.101.436091.43740.0000
7422011.05.11 16:29modify200.101.436091.43730.0000
7432011.05.11 16:29modify200.101.436091.43720.0000
7442011.05.11 16:30modify200.101.436091.43710.0000
7452011.05.11 16:30modify200.101.436091.43700.0000
7462011.05.11 16:30modify200.101.436091.43690.0000
7472011.05.11 16:31modify200.101.436091.43680.0000
7482011.05.11 16:31modify200.101.436091.43670.0000
7492011.05.11 16:31modify200.101.436091.43660.0000
7502011.05.11 16:32modify200.101.436091.43650.0000
7512011.05.11 16:35modify200.101.436091.43640.0000
7522011.05.11 16:35modify200.101.436091.43630.0000
7532011.05.11 16:35modify200.101.436091.43620.0000
7542011.05.11 16:35modify200.101.436091.43610.0000
7552011.05.11 16:35modify200.101.436091.43600.0000
7562011.05.11 17:31modify200.101.436091.43590.0000
7572011.05.11 17:31modify200.101.436091.43580.0000
7582011.05.11 17:31modify200.101.436091.43570.0000
7592011.05.11 17:31modify200.101.436091.43560.0000
7602011.05.11 17:31modify200.101.436091.43550.0000
7612011.05.11 17:31modify200.101.436091.43540.0000
7622011.05.11 17:31modify200.101.436091.43530.0000
7632011.05.11 17:31modify200.101.436091.43520.0000
7642011.05.11 17:32modify200.101.436091.43510.0000
7652011.05.11 17:35modify200.101.436091.43500.0000
7662011.05.11 17:35modify200.101.436091.43490.0000
7672011.05.11 17:35modify200.101.436091.43480.0000
7682011.05.11 17:35modify200.101.436091.43470.0000
7692011.05.11 17:35modify200.101.436091.43460.0000
7702011.05.11 17:35modify200.101.436091.43450.0000
7712011.05.11 17:36modify200.101.436091.43440.0000
7722011.05.11 17:36modify200.101.436091.43430.0000
7732011.05.11 18:55modify200.101.436091.43420.0000
7742011.05.11 18:56modify200.101.436091.43410.0000
7752011.05.11 18:56modify200.101.436091.43400.0000
7762011.05.11 18:56modify200.101.436091.43390.0000
7772011.05.11 18:56modify200.101.436091.43380.0000
7782011.05.11 18:56modify200.101.436091.43370.0000
7792011.05.11 18:56modify200.101.436091.43360.0000
7802011.05.11 18:56modify200.101.436091.43350.0000
7812011.05.11 18:56modify200.101.436091.43340.0000
7822011.05.11 18:56modify200.101.436091.43330.0000
7832011.05.11 18:57modify200.101.436091.43320.0000
7842011.05.11 18:57modify200.101.436091.43310.0000
7852011.05.11 18:57modify200.101.436091.43300.0000
7862011.05.11 18:57modify200.101.436091.43290.0000
7872011.05.11 18:57modify200.101.436091.43280.0000
7882011.05.11 18:59modify200.101.436091.43270.0000
7892011.05.11 18:59modify200.101.436091.43260.0000
7902011.05.11 19:13modify200.101.436091.43250.0000
7912011.05.11 19:13modify200.101.436091.43240.0000
7922011.05.11 19:13modify200.101.436091.43230.0000
7932011.05.11 19:17modify200.101.436091.43220.0000
7942011.05.11 19:17modify200.101.436091.43210.0000
7952011.05.11 19:17modify200.101.436091.43200.0000
7962011.05.11 19:17modify200.101.436091.43190.0000
7972011.05.11 19:17modify200.101.436091.43180.0000
7982011.05.11 19:17modify200.101.436091.43170.0000
7992011.05.11 19:17modify200.101.436091.43160.0000
8002011.05.11 19:17modify200.101.436091.43150.0000
8012011.05.11 19:17modify200.101.436091.43140.0000
8022011.05.11 19:17modify200.101.436091.43130.0000
8032011.05.11 19:17modify200.101.436091.43120.0000
8042011.05.11 19:17modify200.101.436091.43110.0000
8052011.05.11 19:17modify200.101.436091.43100.0000
8062011.05.11 19:20modify200.101.436091.43090.0000
8072011.05.11 19:20modify200.101.436091.43080.0000
8082011.05.11 19:20modify200.101.436091.43070.0000
8092011.05.11 19:20modify200.101.436091.43060.0000
8102011.05.11 19:20modify200.101.436091.43050.0000
8112011.05.11 19:20modify200.101.436091.43040.0000
8122011.05.11 19:20modify200.101.436091.43030.0000
8132011.05.11 19:20modify200.101.436091.43020.0000
8142011.05.11 19:20modify200.101.436091.43010.0000
8152011.05.11 19:20modify200.101.436091.43000.0000
8162011.05.11 19:20modify200.101.436091.42990.0000
8172011.05.11 19:20modify200.101.436091.42980.0000
8182011.05.11 19:21modify200.101.436091.42970.0000
8192011.05.11 19:21modify200.101.436091.42960.0000
8202011.05.11 19:21modify200.101.436091.42950.0000
8212011.05.11 19:24modify200.101.436091.42940.0000
8222011.05.11 19:24modify200.101.436091.42930.0000
8232011.05.11 19:26modify200.101.436091.42920.0000
8242011.05.11 19:26modify200.101.436091.42910.0000
8252011.05.11 19:26modify200.101.436091.42900.0000
8262011.05.11 19:26modify200.101.436091.42890.0000
8272011.05.11 19:26modify200.101.436091.42880.0000
8282011.05.11 19:26modify200.101.436091.42870.0000
8292011.05.11 19:27modify200.101.436091.42860.0000
8302011.05.11 19:27modify200.101.436091.42850.0000
8312011.05.11 19:27modify200.101.436091.42840.0000
8322011.05.11 19:27modify200.101.436091.42830.0000
8332011.05.11 19:27modify200.101.436091.42820.0000
8342011.05.11 19:27modify200.101.436091.42810.0000
8352011.05.11 19:28modify200.101.436091.42800.0000
8362011.05.11 19:28modify200.101.436091.42790.0000
8372011.05.11 19:29modify200.101.436091.42780.0000
8382011.05.11 19:29modify200.101.436091.42770.0000
8392011.05.11 19:29modify200.101.436091.42760.0000
8402011.05.11 19:29modify200.101.436091.42750.0000
8412011.05.11 19:30modify200.101.436091.42740.0000
8422011.05.11 19:30modify200.101.436091.42730.0000
8432011.05.11 19:30modify200.101.436091.42720.0000
8442011.05.11 19:30modify200.101.436091.42710.0000
8452011.05.11 19:30modify200.101.436091.42700.0000
8462011.05.11 19:30modify200.101.436091.42690.0000
8472011.05.11 19:30modify200.101.436091.42680.0000
8482011.05.11 19:30modify200.101.436091.42670.0000
8492011.05.11 19:49modify200.101.436091.42660.0000
8502011.05.11 19:49modify200.101.436091.42650.0000
8512011.05.11 20:34modify200.101.436091.42640.0000
8522011.05.11 20:34modify200.101.436091.42630.0000
8532011.05.11 20:34modify200.101.436091.42620.0000
8542011.05.11 20:34modify200.101.436091.42610.0000
8552011.05.11 20:34modify200.101.436091.42600.0000
8562011.05.11 20:35modify200.101.436091.42590.0000
8572011.05.11 20:35modify200.101.436091.42580.0000
8582011.05.11 20:35modify200.101.436091.42570.0000
8592011.05.11 20:36modify200.101.436091.42560.0000
8602011.05.11 20:36modify200.101.436091.42550.0000
8612011.05.11 20:40modify200.101.436091.42540.0000
8622011.05.11 20:40modify200.101.436091.42530.0000
8632011.05.11 21:23modify200.101.436091.42520.0000
8642011.05.11 21:23modify200.101.436091.42510.0000
8652011.05.11 21:23modify200.101.436091.42500.0000
8662011.05.11 21:23modify200.101.436091.42490.0000
8672011.05.11 21:23modify200.101.436091.42480.0000
8682011.05.11 21:24modify200.101.436091.42470.0000
8692011.05.11 21:24modify200.101.436091.42460.0000
8702011.05.11 21:24modify200.101.436091.42450.0000
8712011.05.11 21:24modify200.101.436091.42440.0000
8722011.05.11 21:24modify200.101.436091.42430.0000
8732011.05.11 21:25modify200.101.436091.42420.0000
8742011.05.11 21:26modify200.101.436091.42410.0000
8752011.05.11 21:26modify200.101.436091.42400.0000
8762011.05.11 21:29modify200.101.436091.42390.0000
8772011.05.12 12:31modify200.101.436091.42380.0000
8782011.05.12 12:31modify200.101.436091.42370.0000
8792011.05.12 12:31modify200.101.436091.42360.0000
8802011.05.12 12:31modify200.101.436091.42340.0000
8812011.05.12 12:31modify200.101.436091.42330.0000
8822011.05.12 12:31modify200.101.436091.42320.0000
8832011.05.12 12:31modify200.101.436091.42310.0000
8842011.05.12 12:32modify200.101.436091.42300.0000
8852011.05.12 12:38modify200.101.436091.42290.0000
8862011.05.12 12:42modify200.101.436091.42280.0000
8872011.05.12 12:43modify200.101.436091.42270.0000
8882011.05.12 12:45modify200.101.436091.42260.0000
8892011.05.12 12:45modify200.101.436091.42250.0000
8902011.05.12 12:45modify200.101.436091.42240.0000
8912011.05.12 12:45modify200.101.436091.42230.0000
8922011.05.12 12:45modify200.101.436091.42220.0000
8932011.05.12 12:46modify200.101.436091.42210.0000
8942011.05.12 12:46modify200.101.436091.42200.0000
8952011.05.12 12:46modify200.101.436091.42190.0000
8962011.05.12 12:46modify200.101.436091.42180.0000
8972011.05.12 12:46modify200.101.436091.42170.0000
8982011.05.12 12:46modify200.101.436091.42160.0000
8992011.05.12 12:46modify200.101.436091.42150.0000
9002011.05.12 12:46modify200.101.436091.42140.0000
9012011.05.12 12:46modify200.101.436091.42130.0000
9022011.05.12 12:46modify200.101.436091.42120.0000
9032011.05.12 12:48modify200.101.436091.42110.0000
9042011.05.12 12:48modify200.101.436091.42100.0000
9052011.05.12 12:48modify200.101.436091.42090.0000
9062011.05.12 12:48modify200.101.436091.42080.0000
9072011.05.12 12:48modify200.101.436091.42070.0000
9082011.05.12 12:48modify200.101.436091.42060.0000
9092011.05.12 12:48modify200.101.436091.42050.0000
9102011.05.12 12:49modify200.101.436091.42040.0000
9112011.05.12 12:49modify200.101.436091.42030.0000
9122011.05.12 12:49modify200.101.436091.42020.0000
9132011.05.12 13:02modify200.101.436091.42010.0000
9142011.05.12 13:02modify200.101.436091.42000.0000
9152011.05.12 13:03modify200.101.436091.41990.0000
9162011.05.12 13:03modify200.101.436091.41980.0000
9172011.05.12 13:08modify200.101.436091.41970.0000
9182011.05.12 13:08modify200.101.436091.41960.0000
9192011.05.12 13:08modify200.101.436091.41950.0000
9202011.05.12 13:08modify200.101.436091.41940.0000
9212011.05.12 13:08modify200.101.436091.41930.0000
9222011.05.12 13:08modify200.101.436091.41920.0000
9232011.05.12 13:08modify200.101.436091.41910.0000
9242011.05.12 13:08modify200.101.436091.41900.0000
9252011.05.12 16:11s/l200.101.41901.41900.0000169.582162.75
9262011.05.18 19:00sell210.101.426911.43840.0000
9272011.05.18 21:26modify210.101.426911.42900.0000
9282011.05.18 21:26modify210.101.426911.42890.0000
9292011.05.18 21:26modify210.101.426911.42880.0000
9302011.05.18 21:38modify210.101.426911.42870.0000
9312011.05.18 21:38modify210.101.426911.42860.0000
9322011.05.18 21:38modify210.101.426911.42850.0000
9332011.05.18 21:38modify210.101.426911.42840.0000
9342011.05.18 21:38modify210.101.426911.42830.0000
9352011.05.18 21:38modify210.101.426911.42820.0000
9362011.05.18 21:38modify210.101.426911.42810.0000
9372011.05.18 21:38modify210.101.426911.42800.0000
9382011.05.19 03:44s/l210.101.42801.42800.0000-11.892150.86
9392011.05.19 20:00sell220.101.43051.44200.0000
9402011.05.20 13:53modify220.101.43051.43260.0000
9412011.05.20 13:55modify220.101.43051.43250.0000
9422011.05.20 13:55modify220.101.43051.43240.0000
9432011.05.20 13:55modify220.101.43051.43230.0000
9442011.05.20 13:55modify220.101.43051.43220.0000
9452011.05.20 13:55modify220.101.43051.43210.0000
9462011.05.20 13:55modify220.101.43051.43200.0000
9472011.05.20 13:56modify220.101.43051.43190.0000
9482011.05.20 13:56modify220.101.43051.43180.0000
9492011.05.20 13:56modify220.101.43051.43170.0000
9502011.05.20 13:56modify220.101.43051.43160.0000
9512011.05.20 13:56modify220.101.43051.43150.0000
9522011.05.20 13:58modify220.101.43051.43140.0000
9532011.05.20 13:58modify220.101.43051.43130.0000
9542011.05.20 13:58modify220.101.43051.43120.0000
9552011.05.20 13:58modify220.101.43051.43110.0000
9562011.05.20 13:58modify220.101.43051.43100.0000
9572011.05.20 13:58modify220.101.43051.43090.0000
9582011.05.20 14:00modify220.101.43051.43080.0000
9592011.05.20 14:00modify220.101.43051.43070.0000
9602011.05.20 14:00modify220.101.43051.43060.0000
9612011.05.20 14:00modify220.101.43051.43050.0000
9622011.05.20 14:00modify220.101.43051.43040.0000
9632011.05.20 14:00modify220.101.43051.43030.0000
9642011.05.20 14:00modify220.101.43051.43020.0000
9652011.05.20 14:20modify220.101.43051.43010.0000
9662011.05.20 14:20modify220.101.43051.43000.0000
9672011.05.20 14:20modify220.101.43051.42990.0000
9682011.05.20 14:24modify220.101.43051.42980.0000
9692011.05.20 14:27modify220.101.43051.42970.0000
9702011.05.20 14:29modify220.101.43051.42960.0000
9712011.05.20 14:29modify220.101.43051.42950.0000
9722011.05.20 14:29modify220.101.43051.42940.0000
9732011.05.20 14:29modify220.101.43051.42930.0000
9742011.05.20 14:29modify220.101.43051.42920.0000
9752011.05.20 14:29modify220.101.43051.42910.0000
9762011.05.20 14:29modify220.101.43051.42900.0000
9772011.05.20 14:29modify220.101.43051.42890.0000
9782011.05.20 14:29modify220.101.43051.42880.0000
9792011.05.20 14:29modify220.101.43051.42870.0000
9802011.05.20 14:30modify220.101.43051.42860.0000
9812011.05.20 14:31modify220.101.43051.42850.0000
9822011.05.20 14:31modify220.101.43051.42840.0000
9832011.05.20 14:31modify220.101.43051.42830.0000
9842011.05.20 14:31modify220.101.43051.42820.0000
9852011.05.20 14:31modify220.101.43051.42810.0000
9862011.05.20 14:31modify220.101.43051.42800.0000
9872011.05.20 14:35modify220.101.43051.42790.0000
9882011.05.20 14:37modify220.101.43051.42780.0000
9892011.05.20 16:51modify220.101.43051.42770.0000
9902011.05.20 16:51modify220.101.43051.42760.0000
9912011.05.20 16:52modify220.101.43051.42750.0000
9922011.05.20 16:52modify220.101.43051.42740.0000
9932011.05.20 16:52modify220.101.43051.42730.0000
9942011.05.20 16:54modify220.101.43051.42720.0000
9952011.05.20 16:54modify220.101.43051.42710.0000
9962011.05.20 16:54modify220.101.43051.42700.0000
9972011.05.20 16:54modify220.101.43051.42690.0000
9982011.05.20 16:55modify220.101.43051.42680.0000
9992011.05.20 16:55modify220.101.43051.42670.0000
10002011.05.20 16:55modify220.101.43051.42660.0000
10012011.05.20 16:55modify220.101.43051.42650.0000
10022011.05.20 16:55modify220.101.43051.42640.0000
10032011.05.20 16:55modify220.101.43051.42630.0000
10042011.05.20 16:55modify220.101.43051.42620.0000
10052011.05.20 16:55modify220.101.43051.42610.0000
10062011.05.20 16:55modify220.101.43051.42600.0000
10072011.05.20 16:55modify220.101.43051.42590.0000
10082011.05.20 16:55modify220.101.43051.42580.0000
10092011.05.20 16:56modify220.101.43051.42570.0000
10102011.05.20 16:56modify220.101.43051.42560.0000
10112011.05.20 16:56modify220.101.43051.42550.0000
10122011.05.20 16:56modify220.101.43051.42540.0000
10132011.05.20 16:56modify220.101.43051.42530.0000
10142011.05.20 16:56modify220.101.43051.42520.0000
10152011.05.20 16:56modify220.101.43051.42510.0000
10162011.05.20 16:57modify220.101.43051.42500.0000
10172011.05.20 16:57modify220.101.43051.42490.0000
10182011.05.20 16:57modify220.101.43051.42480.0000
10192011.05.20 17:00modify220.101.43051.42470.0000
10202011.05.20 17:00modify220.101.43051.42460.0000
10212011.05.20 17:00modify220.101.43051.42450.0000
10222011.05.20 17:00modify220.101.43051.42440.0000
10232011.05.20 17:00modify220.101.43051.42430.0000
10242011.05.20 17:00modify220.101.43051.42420.0000
10252011.05.20 17:00modify220.101.43051.42410.0000
10262011.05.20 17:00modify220.101.43051.42400.0000
10272011.05.20 17:00modify220.101.43051.42390.0000
10282011.05.20 17:00modify220.101.43051.42380.0000
10292011.05.20 17:00modify220.101.43051.42370.0000
10302011.05.20 17:00modify220.101.43051.42360.0000
10312011.05.20 17:00modify220.101.43051.42350.0000
10322011.05.20 17:00modify220.101.43051.42340.0000
10332011.05.20 17:00modify220.101.43051.42330.0000
10342011.05.20 17:01modify220.101.43051.42320.0000
10352011.05.20 17:01modify220.101.43051.42310.0000
10362011.05.20 17:01modify220.101.43051.42300.0000
10372011.05.20 17:08modify220.101.43051.42290.0000
10382011.05.20 17:08modify220.101.43051.42280.0000
10392011.05.20 17:08modify220.101.43051.42270.0000
10402011.05.20 17:08modify220.101.43051.42260.0000
10412011.05.20 17:08modify220.101.43051.42250.0000
10422011.05.20 17:08modify220.101.43051.42240.0000
10432011.05.20 17:09modify220.101.43051.42230.0000
10442011.05.20 17:09modify220.101.43051.42220.0000
10452011.05.20 17:09modify220.101.43051.42210.0000
10462011.05.20 17:32modify220.101.43051.42200.0000
10472011.05.20 17:32modify220.101.43051.42190.0000
10482011.05.20 17:32modify220.101.43051.42180.0000
10492011.05.20 17:33modify220.101.43051.42170.0000
10502011.05.20 17:34modify220.101.43051.42160.0000
10512011.05.20 17:34modify220.101.43051.42150.0000
10522011.05.20 17:36modify220.101.43051.42140.0000
10532011.05.20 17:37modify220.101.43051.42130.0000
10542011.05.20 17:37modify220.101.43051.42120.0000
10552011.05.20 17:37modify220.101.43051.42110.0000
10562011.05.20 17:37modify220.101.43051.42100.0000
10572011.05.20 17:37modify220.101.43051.42090.0000
10582011.05.20 17:45modify220.101.43051.42080.0000
10592011.05.20 17:45modify220.101.43051.42070.0000
10602011.05.20 19:33s/l220.101.42071.42070.000097.672248.53
10612011.05.24 05:00sell230.101.404191.41570.0000
10622011.05.26 04:47s/l230.101.41571.41570.0000-116.422132.11
10632011.06.15 00:00sell240.101.44411.45560.0000
10642011.06.15 08:16modify240.101.44411.44620.0000
10652011.06.15 08:16modify240.101.44411.44610.0000
10662011.06.15 08:16modify240.101.44411.44600.0000
10672011.06.15 08:16modify240.101.44411.44590.0000
10682011.06.15 08:16modify240.101.44411.44580.0000
10692011.06.15 08:17modify240.101.44411.44570.0000
10702011.06.15 08:18modify240.101.44411.44560.0000
10712011.06.15 08:18modify240.101.44411.44550.0000
10722011.06.15 08:19modify240.101.44411.44540.0000
10732011.06.15 08:21modify240.101.44411.44520.0000
10742011.06.15 08:27modify240.101.44411.44510.0000
10752011.06.15 08:27modify240.101.44411.44500.0000
10762011.06.15 08:27modify240.101.44411.44480.0000
10772011.06.15 08:27modify240.101.44411.44470.0000
10782011.06.15 08:35modify240.101.44411.44440.0000
10792011.06.15 08:44modify240.101.44411.44430.0000
10802011.06.15 08:44modify240.101.44411.44420.0000
10812011.06.15 08:44modify240.101.44411.44400.0000
10822011.06.15 08:44modify240.101.44411.44380.0000
10832011.06.15 08:45modify240.101.44411.44360.0000
10842011.06.15 09:00buy250.101.43781.42630.0000
10852011.06.15 09:00close240.101.43781.44360.000063.002195.11
10862011.06.15 15:11s/l250.101.42631.42630.0000-115.002080.11
10872011.06.16 19:00sell260.101.41621.42770.0000
10882011.06.17 07:10close260.101.41331.42770.000028.672108.78
10892011.06.17 12:00sell270.101.42271.43420.0000
10902011.06.17 22:59close at stop270.101.43131.43420.0000-86.002022.78