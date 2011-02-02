Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089025041
|Name: PermDemo16
|Currency: USD
|2011 July 8, 14:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42522906
|2011.02.02 19:56
|balance
|Auto Account Sync with FXCM
|100 000.00
|43030440
|2011.02.14 07:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60699
|0.00000
|0.00000
|2011.02.14 07:36
|1.60680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|47444332
|2011.05.10 21:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.79518
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:13
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.41
|47480953
|2011.05.11 12:21
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.79311
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.20
|-10.68
|47491134
|2011.05.11 14:35
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.79117
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.29
|-10.20
|47502022
|2011.05.11 16:31
|buy
|0.05
|nzdusd
|0.78914
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.49
|-6.85
|47533293
|2011.05.12 06:55
|buy
|0.09
|nzdusd
|0.78690
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78773
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|47545326
|2011.05.12 09:28
|buy
|0.01
|eurchf
|1.25756
|1.26216
|1.26655
|2011.05.13 06:51
|1.26216
|0.00
|0.00
|0.03
|5.19
|47545635
|2011.05.12 09:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41727
|1.35730
|1.42394
|2011.05.12 11:49
|1.41680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|47546714
|2011.05.12 09:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41513
|1.35730
|1.42394
|2011.05.12 11:49
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|47546921
|2011.05.12 09:48
|buy
|0.02
|eurchf
|1.25559
|1.25888
|1.26655
|2011.05.12 12:39
|1.25888
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|47547035
|2011.05.12 09:49
|buy
|0.15
|nzdusd
|0.78490
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78773
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|47549204
|2011.05.12 10:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.41281
|1.41481
|1.42394
|2011.05.12 11:49
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|47567477
|2011.05.12 14:02
|buy
|0.01
|eurjpy
|114.657
|115.009
|115.762
|2011.05.12 15:55
|115.009
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|47567792
|2011.05.12 14:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41736
|1.41992
|1.42829
|2011.05.12 14:36
|1.41992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|47571637
|2011.05.12 15:00
|buy
|0.01
|audjpy
|85.745
|86.028
|86.854
|2011.05.12 15:57
|86.028
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|47576017
|2011.05.12 15:57
|buy
|0.01
|audjpy
|86.044
|86.387
|87.156
|2011.05.12 17:32
|86.387
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|47578800
|2011.05.12 17:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.96361
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.59
|47587908
|2011.05.12 23:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.992
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.09
|47588683
|2011.05.12 23:50
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.789
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|47590604
|2011.05.13 00:37
|buy
|0.03
|gbpjpy
|131.590
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.32
|47595501
|2011.05.13 03:45
|buy
|0.05
|gbpjpy
|131.389
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.258
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.13
|47597119
|2011.05.13 04:57
|buy
|0.09
|gbpjpy
|131.184
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.260
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|47597256
|2011.05.13 04:58
|buy
|0.15
|gbpjpy
|130.954
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.252
|0.00
|0.00
|0.00
|55.44
|47612453
|2011.05.13 09:05
|buy
|0.01
|chfjpy
|91.093
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.551
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|47620326
|2011.05.13 12:25
|buy
|0.02
|chfjpy
|90.885
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|47625998
|2011.05.13 13:35
|sell
|0.02
|usdcad
|0.96564
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97097
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|47632801
|2011.05.13 14:59
|sell
|0.03
|usdcad
|0.96772
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.07
|47636400
|2011.05.13 15:34
|sell
|0.05
|usdcad
|0.96969
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|47638232
|2011.05.13 15:58
|buy
|0.03
|chfjpy
|90.683
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|47639304
|2011.05.13 16:07
|buy
|0.05
|chfjpy
|90.481
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|47639457
|2011.05.13 16:07
|sell
|0.09
|usdcad
|0.97173
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|47640069
|2011.05.13 16:10
|buy
|0.09
|chfjpy
|90.282
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|30.33
|47641654
|2011.05.13 16:23
|sell
|0.15
|usdcad
|0.97382
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|43.87
|47783970
|2011.05.17 16:42
|sell
|0.01
|audjpy
|85.915
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.195
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.45
|47786950
|2011.05.17 17:36
|sell
|0.02
|audjpy
|86.121
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.193
|0.00
|0.00
|-0.37
|-1.77
|47787225
|2011.05.17 17:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62397
|1.68398
|1.61688
|2011.05.18 07:10
|1.62397
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|47788612
|2011.05.17 18:02
|sell
|0.03
|audjpy
|86.320
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.193
|0.00
|0.00
|-0.56
|4.69
|47788740
|2011.05.17 18:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62586
|1.68398
|1.61688
|2011.05.18 07:10
|1.62397
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.78
|47795062
|2011.05.17 21:52
|sell
|0.05
|audjpy
|86.530
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.193
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|47808508
|2011.05.18 05:40
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62789
|1.68398
|1.61688
|2011.05.18 07:10
|1.62400
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|48002980
|2011.05.22 22:05
|buy
|0.01
|audusd
|1.06296
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05547
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.49
|48008741
|2011.05.23 01:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.06064
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05545
|0.00
|0.00
|0.17
|-10.38
|48013698
|2011.05.23 02:37
|buy
|0.03
|audusd
|1.05864
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05545
|0.00
|0.00
|0.26
|-9.57
|48016264
|2011.05.23 03:55
|buy
|0.05
|audusd
|1.05661
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05533
|0.00
|0.00
|0.43
|-6.40
|48020446
|2011.05.23 05:47
|buy
|0.09
|audusd
|1.05461
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05526
|0.00
|0.00
|0.78
|5.85
|48023195
|2011.05.23 06:22
|buy
|0.01
|cadjpy
|83.712
|77.711
|84.200
|2011.05.23 09:37
|83.401
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|48025744
|2011.05.23 06:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|132.290
|126.280
|132.553
|2011.05.23 08:24
|131.733
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|48026689
|2011.05.23 06:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|132.088
|126.280
|132.553
|2011.05.23 08:24
|131.733
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.71
|48026896
|2011.05.23 06:59
|buy
|0.02
|cadjpy
|83.507
|77.711
|84.200
|2011.05.23 09:37
|83.401
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|48028590
|2011.05.23 07:15
|buy
|0.03
|gbpjpy
|131.876
|126.280
|132.553
|2011.05.23 08:24
|131.733
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.26
|48028639
|2011.05.23 07:15
|buy
|0.03
|cadjpy
|83.303
|77.711
|84.200
|2011.05.23 09:37
|83.401
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|48029591
|2011.05.23 07:29
|buy
|0.05
|gbpjpy
|131.660
|126.280
|132.553
|2011.05.23 08:24
|131.733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|48030101
|2011.05.23 07:34
|buy
|0.09
|gbpjpy
|131.445
|126.280
|132.553
|2011.05.23 08:24
|131.733
|0.00
|0.00
|0.00
|31.78
|48030883
|2011.05.23 07:41
|buy
|0.05
|cadjpy
|83.096
|77.711
|84.200
|2011.05.23 09:37
|83.401
|0.00
|0.00
|0.00
|18.69
|48036716
|2011.05.23 09:12
|buy
|0.15
|audusd
|1.05255
|1.00296
|1.06358
|2011.05.24 05:11
|1.05524
|0.00
|0.00
|1.30
|40.35
|48037904
|2011.05.23 09:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.42112
|1.42361
|1.43216
|2011.05.23 10:03
|1.42361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|48041604
|2011.05.23 10:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.825
|81.367
|80.925
|2011.05.26 14:58
|81.367
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.63
|48068919
|2011.05.23 20:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|82.025
|81.370
|80.925
|2011.05.26 15:02
|81.370
|0.00
|0.00
|-0.06
|16.10
|48069691
|2011.05.23 21:00
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.79071
|0.79446
|0.79965
|2011.05.24 06:18
|0.79446
|0.00
|0.00
|0.03
|3.75
|48073931
|2011.05.23 23:26
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.78856
|0.79447
|0.79965
|2011.05.24 06:18
|0.79447
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|48128999
|2011.05.24 15:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87277
|0.86975
|0.86183
|2011.05.25 08:29
|0.86975
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.88
|48140406
|2011.05.24 22:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|115.645
|115.262
|114.545
|2011.05.25 03:20
|115.262
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|48140430
|2011.05.24 22:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41016
|1.40554
|1.39917
|2011.05.25 02:18
|1.40554
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|48164772
|2011.05.25 08:31
|sell
|0.01
|chfjpy
|93.498
|99.501
|92.815
|2011.05.25 13:19
|93.563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|48164775
|2011.05.25 08:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.87852
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84611
|0.00
|0.00
|0.03
|-38.30
|48167669
|2011.05.25 09:09
|buy
|0.02
|usdchf
|0.87654
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.19
|-71.95
|48168821
|2011.05.25 09:30
|sell
|0.02
|chfjpy
|93.703
|99.501
|92.815
|2011.05.25 13:19
|93.563
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|48179257
|2011.05.25 12:31
|buy
|0.03
|usdchf
|0.87418
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.22
|-99.56
|48179428
|2011.05.25 12:33
|sell
|0.03
|chfjpy
|93.898
|99.501
|92.815
|2011.05.25 13:19
|93.563
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|48192993
|2011.05.25 15:10
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.42048
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.05
|-14.11
|48193021
|2011.05.25 15:10
|buy
|0.05
|usdchf
|0.87213
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.38
|-153.82
|48194455
|2011.05.25 15:26
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.41852
|1.42180
|1.42948
|2011.05.26 01:50
|1.42180
|0.00
|0.00
|0.08
|7.53
|48224483
|2011.05.26 04:57
|buy
|0.09
|usdchf
|0.87004
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.62
|-254.65
|48247529
|2011.05.26 12:37
|buy
|0.15
|usdchf
|0.86801
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.98
|-388.43
|48248992
|2011.05.26 12:49
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.41656
|1.41909
|1.42752
|2011.05.26 14:59
|1.41909
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|48298010
|2011.05.27 03:13
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.41396
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|48298375
|2011.05.27 03:16
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.41162
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.31
|48298568
|2011.05.27 03:17
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.40953
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|48298708
|2011.05.27 03:17
|buy
|0.09
|gbpchf
|1.40752
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|9.14
|48298994
|2011.05.27 03:23
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.40547
|1.36048
|1.41647
|2011.05.27 04:31
|1.40839
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|48302998
|2011.05.27 04:58
|buy
|0.25
|usdchf
|0.85750
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|1.63
|-336.84
|48325659
|2011.05.27 12:23
|buy
|0.42
|usdchf
|0.85547
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84610
|0.00
|0.00
|2.68
|-465.12
|48396213
|2011.05.30 14:00
|buy
|0.01
|eurchf
|1.21494
|1.21731
|1.22596
|2011.05.30 23:26
|1.21731
|0.00
|0.00
|0.03
|2.79
|48401725
|2011.05.30 15:36
|buy
|0.70
|usdchf
|0.85239
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84612
|0.00
|0.00
|4.08
|-518.72
|48421719
|2011.05.30 23:07
|buy
|1.19
|usdchf
|0.85039
|0.85242
|0.86139
|2011.05.31 13:25
|0.85242
|0.00
|0.00
|0.00
|283.39
|48485788
|2011.05.31 17:00
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.82227
|0.81560
|0.81333
|2011.06.01 20:22
|0.81560
|0.00
|0.00
|-0.07
|6.67
|48491392
|2011.05.31 19:45
|sell
|0.02
|nzdusd
|0.82433
|0.82186
|0.81333
|2011.06.01 03:25
|0.82186
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.94
|48532238
|2011.06.01 08:30
|buy
|1.19
|usdchf
|0.84831
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84612
|0.00
|0.00
|6.00
|-308.01
|48610583
|2011.06.02 03:52
|buy
|2.02
|usdchf
|0.84329
|0.81853
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84611
|0.00
|0.00
|7.65
|673.25
|48629894
|2011.06.02 10:10
|buy
|3.43
|usdchf
|0.84129
|0.84407
|0.85228
|2011.06.13 03:19
|0.84611
|0.00
|0.00
|12.96
|1 953.95
|48726876
|2011.06.03 14:26
|sell
|0.01
|eurjpy
|117.373
|117.078
|116.476
|2011.06.06 10:20
|117.078
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.69
|48727225
|2011.06.03 14:29
|sell
|0.01
|audusd
|1.06917
|1.12915
|1.06621
|2011.06.03 17:26
|1.07428
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|48733519
|2011.06.03 15:55
|sell
|0.02
|audusd
|1.07115
|1.12915
|1.06621
|2011.06.03 17:26
|1.07428
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.26
|48735930
|2011.06.03 16:23
|sell
|0.03
|audusd
|1.07323
|1.12915
|1.06621
|2011.06.03 17:26
|1.07433
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|48737397
|2011.06.03 16:45
|sell
|0.05
|audusd
|1.07521
|1.12915
|1.06621
|2011.06.03 17:26
|1.07433
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|48737642
|2011.06.03 16:49
|sell
|0.09
|audusd
|1.07724
|1.12915
|1.06621
|2011.06.03 17:26
|1.07433
|0.00
|0.00
|0.00
|26.19
|48749045
|2011.06.05 23:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|117.577
|117.074
|116.476
|2011.06.06 10:20
|117.074
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|48766912
|2011.06.06 07:32
|sell
|0.01
|audusd
|1.07647
|1.07407
|1.06550
|2011.06.06 15:15
|1.07407
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|48787530
|2011.06.06 13:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89211
|0.95208
|0.88522
|2011.06.08 10:36
|0.89331
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.97
|48831182
|2011.06.07 06:10
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.89412
|0.95208
|0.88522
|2011.06.08 10:36
|0.89331
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.66
|48878762
|2011.06.07 15:36
|buy
|0.01
|audusd
|1.07017
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.38
|48906946
|2011.06.07 21:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.131
|81.722
|81.248
|2011.06.08 03:02
|81.722
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.12
|48914310
|2011.06.07 23:21
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.344
|82.008
|81.248
|2011.06.08 01:28
|82.008
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|48919464
|2011.06.08 00:43
|buy
|0.02
|audusd
|1.06817
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.76
|48921496
|2011.06.08 01:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.168
|131.403
|132.065
|2011.06.08 05:19
|131.403
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|48924772
|2011.06.08 01:59
|buy
|0.03
|audusd
|1.06608
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.87
|48925586
|2011.06.08 02:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.956
|131.416
|132.065
|2011.06.08 05:19
|131.416
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|48939347
|2011.06.08 07:18
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.89637
|0.95208
|0.88522
|2011.06.08 10:36
|0.89331
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|48942346
|2011.06.08 07:59
|buy
|0.05
|audusd
|1.06400
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|48943595
|2011.06.08 08:21
|buy
|0.09
|audusd
|1.06188
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|48950709
|2011.06.08 10:46
|buy
|0.15
|audusd
|1.05993
|1.01013
|1.07084
|2011.06.08 13:20
|1.06279
|0.00
|0.00
|0.00
|42.90
|48989610
|2011.06.08 23:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.124
|131.557
|132.224
|2011.06.09 03:31
|131.557
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|49266191
|2011.06.14 13:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.44408
|1.50408
|1.43712
|2011.06.14 20:25
|1.44445
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|49272101
|2011.06.14 14:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.44603
|1.50408
|1.43712
|2011.06.14 20:25
|1.44445
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|49274427
|2011.06.14 14:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.44822
|1.50408
|1.43712
|2011.06.14 20:25
|1.44444
|0.00
|0.00
|0.00
|11.34
|49389149
|2011.06.16 04:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|114.521
|108.526
|114.802
|2011.06.16 07:34
|113.970
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|49392685
|2011.06.16 05:20
|buy
|0.02
|eurjpy
|114.314
|108.526
|114.802
|2011.06.16 07:34
|113.976
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.38
|49394028
|2011.06.16 05:35
|buy
|0.03
|eurjpy
|114.110
|108.526
|114.802
|2011.06.16 07:34
|113.978
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.91
|49399798
|2011.06.16 07:05
|buy
|0.05
|eurjpy
|113.915
|108.526
|114.802
|2011.06.16 07:34
|113.983
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|49400465
|2011.06.16 07:08
|buy
|0.09
|eurjpy
|113.708
|108.526
|114.802
|2011.06.16 07:34
|113.987
|0.00
|0.00
|0.00
|31.14
|49407172
|2011.06.16 08:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87503
|0.87794
|0.88598
|2011.06.16 21:00
|0.87794
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|49419279
|2011.06.16 11:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05317
|0.99324
|1.06019
|2011.06.16 13:10
|1.05318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|49421694
|2011.06.16 11:38
|buy
|0.02
|audusd
|1.05121
|0.99324
|1.06019
|2011.06.16 13:10
|1.05317
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|49424891
|2011.06.16 12:20
|buy
|0.03
|audusd
|1.04921
|0.99324
|1.06019
|2011.06.16 13:10
|1.05313
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|49834902
|2011.06.22 06:25
|sell
|0.01
|audjpy
|85.157
|84.949
|84.058
|2011.06.22 13:46
|84.949
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|49920430
|2011.06.23 05:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.903
|122.913
|129.604
|2011.06.23 18:58
|128.836
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|49971026
|2011.06.23 13:33
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.706
|122.913
|129.604
|2011.06.23 18:58
|128.836
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|49989249
|2011.06.23 15:46
|buy
|0.03
|gbpjpy
|128.510
|122.913
|129.604
|2011.06.23 18:58
|128.840
|0.00
|0.00
|0.00
|12.29
|50006489
|2011.06.23 18:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|128.893
|122.884
|129.388
|2011.06.24 11:27
|128.595
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.71
|50017539
|2011.06.23 21:00
|buy
|0.01
|audjpy
|84.814
|78.814
|85.307
|2011.06.27 14:30
|84.498
|0.00
|0.00
|0.18
|-3.90
|50039891
|2011.06.24 06:45
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.692
|122.884
|129.388
|2011.06.24 11:27
|128.596
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|50046650
|2011.06.24 08:10
|buy
|0.03
|gbpjpy
|128.498
|122.884
|129.388
|2011.06.24 11:27
|128.600
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|50063579
|2011.06.24 10:47
|buy
|0.05
|gbpjpy
|128.285
|122.884
|129.388
|2011.06.24 11:27
|128.603
|0.00
|0.00
|0.00
|19.82
|50064283
|2011.06.24 10:57
|buy
|0.02
|audjpy
|84.613
|78.814
|85.307
|2011.06.27 14:30
|84.498
|0.00
|0.00
|0.17
|-2.84
|50093813
|2011.06.24 16:22
|buy
|0.01
|usdchf
|0.83700
|0.77700
|0.83946
|2011.06.28 22:48
|0.83253
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.37
|50104635
|2011.06.24 19:13
|buy
|0.03
|audjpy
|84.415
|78.814
|85.307
|2011.06.27 14:30
|84.498
|0.00
|0.00
|0.26
|3.07
|50108485
|2011.06.26 21:15
|buy
|0.02
|usdchf
|0.83311
|0.83638
|0.84439
|2011.06.27 02:39
|0.83638
|0.00
|0.00
|0.00
|7.82
|50115486
|2011.06.26 22:48
|buy
|0.05
|audjpy
|84.207
|78.814
|85.307
|2011.06.27 14:30
|84.497
|0.00
|0.00
|0.00
|17.93
|50228450
|2011.06.27 20:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.33570
|1.27583
|1.34262
|2011.06.28 07:47
|1.33505
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.78
|50240245
|2011.06.27 23:57
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.33362
|1.27583
|1.34262
|2011.06.28 07:47
|1.33509
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|50268862
|2011.06.28 06:38
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.33155
|1.27583
|1.34262
|2011.06.28 07:47
|1.33509
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|50303647
|2011.06.28 12:33
|buy
|0.01
|usdcad
|0.98506
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.58
|50307715
|2011.06.28 13:10
|buy
|0.02
|usdchf
|0.83058
|0.77700
|0.83946
|2011.06.28 22:48
|0.83260
|0.00
|0.00
|0.01
|4.85
|50310166
|2011.06.28 13:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.89596
|0.95595
|0.88898
|2011.06.29 13:45
|0.89715
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.90
|50320898
|2011.06.28 14:42
|buy
|0.03
|usdchf
|0.82848
|0.83067
|0.83946
|2011.06.28 22:48
|0.83263
|0.00
|0.00
|0.01
|14.95
|50325012
|2011.06.28 15:14
|buy
|0.02
|usdcad
|0.98295
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|-0.04
|-18.83
|50339455
|2011.06.28 18:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.89798
|0.95595
|0.88898
|2011.06.29 13:45
|0.89706
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.95
|50352874
|2011.06.28 21:52
|buy
|0.03
|usdcad
|0.98082
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.69
|50384051
|2011.06.29 06:52
|buy
|0.05
|usdcad
|0.97878
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.67
|50388385
|2011.06.29 07:32
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.89996
|0.95595
|0.88898
|2011.06.29 13:45
|0.89706
|0.00
|0.00
|0.00
|13.93
|50409099
|2011.06.29 10:45
|buy
|0.09
|usdcad
|0.97679
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.82
|50411476
|2011.06.29 11:00
|buy
|0.15
|usdcad
|0.97495
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.02
|50412239
|2011.06.29 11:05
|buy
|0.25
|usdcad
|0.97290
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|22.59
|50426110
|2011.06.29 12:53
|buy
|0.42
|usdcad
|0.97095
|0.92504
|0.98190
|2011.06.29 13:14
|0.97378
|0.00
|0.00
|0.00
|122.06
|50800067
|2011.07.04 15:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.045
|136.045
|129.561
|2011.07.05 18:03
|130.348
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.74
|50814031
|2011.07.04 23:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|117.472
|116.906
|116.370
|2011.07.05 19:20
|116.906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.98
|50860178
|2011.07.05 08:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|130.249
|136.045
|129.561
|2011.07.05 18:03
|130.340
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|50861434
|2011.07.05 08:44
|sell
|0.03
|gbpjpy
|130.454
|136.045
|129.561
|2011.07.05 18:03
|130.346
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|50865582
|2011.07.05 09:15
|sell
|0.05
|gbpjpy
|130.664
|136.045
|129.561
|2011.07.05 18:03
|130.346
|0.00
|0.00
|0.00
|19.61
|51144195
|2011.07.07 12:21
|buy
|0.02
|chfjpy
|95.843
|96.079
|96.935
|2011.07.07 14:26
|96.079
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|51208210
|2011.07.08 07:14
|sell
|0.01
|eurchf
|1.21480
|1.20782
|1.20581
|2011.07.08 09:57
|1.20581
|0.00
|0.00
|0.00
|10.62
|51209396
|2011.07.08 07:26
|sell
|0.02
|eurchf
|1.21678
|1.21446
|1.20581
|2011.07.08 08:39
|1.21446
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|51239513
|2011.07.08 12:19
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.35503
|1.34867
|1.34608
|2011.07.08 12:30
|1.34867
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|51239931
|2011.07.08 12:23
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.35724
|1.34844
|1.34608
|2011.07.08 12:30
|1.34844
|0.00
|0.00
|0.00
|20.85
|51239951
|2011.07.08 12:23
|buy
|0.02
|chfjpy
|95.631
|95.835
|96.738
|2011.07.08 12:43
|95.835
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|
|0.00
|0.00
|40.63
|928.50
|Closed P/L:
|969.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|51127774
|2011.07.07 09:53
|buy
|0.01
|chfjpy
|96.039
|90.032
|96.738
|
|96.239
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|51248586
|2011.07.08 12:42
|sell
|0.01
|nzdusd
|0.83426
|0.89426
|0.82326
|
|0.83563
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|
|Floating P/L:
|1.11
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|969.13
|Floating P/L:
|1.11
|Margin:
|23.00
|Balance:
|100 969.13
|Equity:
|100 970.24
|Free Margin:
|100 947.24
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 054.07
|Gross Loss:
|3 084.94
|Total Net Profit:
|969.13
|Profit Factor:
|1.31
|Expected Payoff:
|5.87
|
|Absolute Drawdown:
|0.19
|Maximal Drawdown:
|2 618.59 (2.53%)
|Relative Drawdown:
|2.53% (2 618.59)
|
|Total Trades:
|165
|Short Positions (won %):
|52 (69.23%)
|Long Positions (won %):
|113 (50.44%)
|Profit Trades (% of total):
|93 (56.36%)
|Loss trades (% of total):
|72 (43.64%)
|Largest
|profit trade:
|1 966.91
|loss trade:
|-514.64
|Average
|profit trade:
|43.59
|loss trade:
|-42.85
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (61.56)
|consecutive losses ($):
|10 (-2 618.59)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 653.21 (3)
|consecutive loss (count):
|-2 618.59 (10)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2