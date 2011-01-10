Strategy Tester Report
ZAZ PSAR V1.01
Tadawulfx-Demo (Build 402)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2011.01.10 00:00 - 2011.02.09 23:55 (2011.01.10 - 2011.02.10)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|S_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=16; ZAZ.ActivePeriods=10; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false;
EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false;
PlaceBracketOrders=false;
MaxOpenOrders=1; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false;
Slippage=3; ECNBroker=true;
MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=20; ProfitRetention=0.5; TurtleStop=true;
LookBackPeriod=4; ATRStop=false;
ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false;
MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false;
TradeSignalEveryBar=true;
TradeSignalByMinutes=false;
|Bars in test
|7575
|Ticks modelled
|1636996
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|-863.27
|Gross profit
|524.14
|Gross loss
|-1387.41
|Profit factor
|0.38
|Expected payoff
|-9.49
|Absolute drawdown
|863.27
|Maximal drawdown
|911.94 (86.96%)
|Relative drawdown
|86.96% (911.94)
|Total trades
|91
|Short positions (won %)
|17 (35.29%)
|Long positions (won %)
|74 (45.95%)
|Profit trades (% of total)
|40 (43.96%)
|Loss trades (% of total)
|51 (56.04%)
|Largest
|profit trade
|149.27
|loss trade
|-224.63
|Average
|profit trade
|13.10
|loss trade
|-27.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (180.77)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-197.92)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|180.77 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-238.33 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.10 01:35
|buy
|1
|0.10
|1.29026
|0.0000
|0.0000
|2
|2011.01.10 01:35
|modify
|1
|0.10
|1.29026
|0.6450
|1.2909
|3
|2011.01.10 01:35
|modify
|1
|0.10
|1.29026
|1.2890
|1.2909
|4
|2011.01.10 01:40
|modify
|1
|0.10
|1.29026
|1.2891
|1.2908
|5
|2011.01.10 01:41
|modify
|1
|0.10
|1.29026
|1.2891
|1.2909
|6
|2011.01.10 01:45
|modify
|1
|0.10
|1.29026
|1.2895
|1.2908
|7
|2011.01.10 01:45
|modify
|1
|0.10
|1.29026
|1.2895
|1.2909
|8
|2011.01.10 01:45
|s/l
|1
|0.10
|1.2895
|1.2895
|1.2909
|-7.60
|992.40
|9
|2011.01.10 03:40
|sell
|2
|0.10
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|10
|2011.01.10 07:25
|buy
|3
|0.10
|1.29043
|0.0000
|0.0000
|11
|2011.01.10 07:25
|modify
|3
|0.10
|1.29043
|0.6459
|1.2909
|12
|2011.01.10 07:25
|modify
|3
|0.10
|1.29043
|0.9688
|1.2909
|13
|2011.01.10 07:25
|modify
|3
|0.10
|1.29043
|1.1303
|1.2909
|14
|2011.01.10 07:25
|modify
|3
|0.10
|1.29043
|1.2110
|1.2909
|15
|2011.01.10 07:25
|modify
|3
|0.10
|1.29043
|1.2514
|1.2909
|16
|2011.01.10 07:25
|modify
|3
|0.10
|1.29043
|1.2716
|1.2909
|17
|2011.01.10 07:25
|modify
|3
|0.10
|1.29043
|1.2817
|1.2910
|18
|2011.01.10 07:25
|modify
|3
|0.10
|1.29043
|1.2867
|1.2910
|19
|2011.01.10 07:25
|modify
|3
|0.10
|1.29043
|1.2892
|1.2910
|20
|2011.01.10 08:01
|t/p
|3
|0.10
|1.2910
|1.2892
|1.2910
|5.70
|998.10
|21
|2011.01.10 09:05
|buy
|4
|0.10
|1.29069
|0.0000
|0.0000
|22
|2011.01.10 09:05
|modify
|4
|0.10
|1.29069
|0.6464
|1.2917
|23
|2011.01.10 09:05
|modify
|4
|0.10
|1.29069
|0.9696
|1.2917
|24
|2011.01.10 09:05
|modify
|4
|0.10
|1.29069
|1.1312
|1.2917
|25
|2011.01.10 09:05
|modify
|4
|0.10
|1.29069
|1.2120
|1.2917
|26
|2011.01.10 09:05
|modify
|4
|0.10
|1.29069
|1.2524
|1.2917
|27
|2011.01.10 09:05
|modify
|4
|0.10
|1.29069
|1.2726
|1.2917
|28
|2011.01.10 09:05
|modify
|4
|0.10
|1.29069
|1.2827
|1.2917
|29
|2011.01.10 09:05
|modify
|4
|0.10
|1.29069
|1.2877
|1.2917
|30
|2011.01.10 09:05
|modify
|4
|0.10
|1.29069
|1.2902
|1.2917
|31
|2011.01.10 09:07
|s/l
|4
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.2917
|-4.90
|993.20
|32
|2011.01.10 14:15
|buy
|5
|0.10
|1.29041
|0.0000
|0.0000
|33
|2011.01.10 14:15
|modify
|5
|0.10
|1.29041
|0.6463
|1.2913
|34
|2011.01.10 14:15
|modify
|5
|0.10
|1.29041
|0.9695
|1.2913
|35
|2011.01.10 14:15
|modify
|5
|0.10
|1.29041
|1.1311
|1.2913
|36
|2011.01.10 14:15
|modify
|5
|0.10
|1.29041
|1.2119
|1.2913
|37
|2011.01.10 14:15
|modify
|5
|0.10
|1.29041
|1.2523
|1.2913
|38
|2011.01.10 14:15
|modify
|5
|0.10
|1.29041
|1.2725
|1.2913
|39
|2011.01.10 14:15
|modify
|5
|0.10
|1.29041
|1.2826
|1.2913
|40
|2011.01.10 14:15
|modify
|5
|0.10
|1.29041
|1.2876
|1.2913
|41
|2011.01.10 14:16
|modify
|5
|0.10
|1.29041
|1.2901
|1.2914
|42
|2011.01.10 14:17
|s/l
|5
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.2914
|-3.10
|990.10
|43
|2011.01.10 16:30
|close
|2
|0.10
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|982.10
|44
|2011.01.10 16:30
|buy
|6
|0.10
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|45
|2011.01.10 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2927
|0.6475
|1.2937
|46
|2011.01.10 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2927
|0.9712
|1.2937
|47
|2011.01.10 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2927
|1.1331
|1.2937
|48
|2011.01.10 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2927
|1.2140
|1.2937
|49
|2011.01.10 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2927
|1.2545
|1.2937
|50
|2011.01.10 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2927
|1.2747
|1.2937
|51
|2011.01.10 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2927
|1.2848
|1.2937
|52
|2011.01.10 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2927
|1.2899
|1.2937
|53
|2011.01.10 16:30
|modify
|6
|0.10
|1.2927
|1.2924
|1.2938
|54
|2011.01.10 16:31
|t/p
|6
|0.10
|1.2938
|1.2924
|1.2938
|11.00
|993.10
|55
|2011.01.10 18:55
|sell
|7
|0.10
|1.29469
|0.0000
|0.0000
|56
|2011.01.11 02:45
|close
|7
|0.10
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|18.57
|1011.67
|57
|2011.01.11 02:45
|buy
|8
|0.10
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|58
|2011.01.11 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.2928
|0.6472
|1.2936
|59
|2011.01.11 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.2928
|0.9708
|1.2936
|60
|2011.01.11 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.2928
|1.1326
|1.2936
|61
|2011.01.11 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.2928
|1.2135
|1.2936
|62
|2011.01.11 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.2928
|1.2540
|1.2936
|63
|2011.01.11 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.2928
|1.2742
|1.2936
|64
|2011.01.11 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.2928
|1.2843
|1.2936
|65
|2011.01.11 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.2928
|1.2894
|1.2936
|66
|2011.01.11 02:45
|modify
|8
|0.10
|1.2928
|1.2919
|1.2936
|67
|2011.01.11 02:45
|t/p
|8
|0.10
|1.2936
|1.2919
|1.2936
|8.00
|1019.67
|68
|2011.01.11 07:50
|sell
|9
|0.10
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|69
|2011.01.11 09:20
|buy
|10
|0.10
|1.29412
|0.0000
|0.0000
|70
|2011.01.11 09:20
|modify
|10
|0.10
|1.29412
|0.6478
|1.2951
|71
|2011.01.11 09:20
|modify
|10
|0.10
|1.29412
|0.9717
|1.2951
|72
|2011.01.11 09:20
|modify
|10
|0.10
|1.29412
|1.1337
|1.2951
|73
|2011.01.11 09:20
|modify
|10
|0.10
|1.29412
|1.2147
|1.2951
|74
|2011.01.11 09:20
|modify
|10
|0.10
|1.29412
|1.2552
|1.2951
|75
|2011.01.11 09:20
|modify
|10
|0.10
|1.29412
|1.2754
|1.2951
|76
|2011.01.11 09:20
|modify
|10
|0.10
|1.29412
|1.2855
|1.2951
|77
|2011.01.11 09:20
|modify
|10
|0.10
|1.29412
|1.2906
|1.2951
|78
|2011.01.11 09:20
|modify
|10
|0.10
|1.29412
|1.2931
|1.2951
|79
|2011.01.11 09:38
|s/l
|10
|0.10
|1.2931
|1.2931
|1.2951
|-10.20
|1009.47
|80
|2011.01.11 11:35
|buy
|11
|0.10
|1.29334
|0.0000
|0.0000
|81
|2011.01.11 11:35
|modify
|11
|0.10
|1.29334
|0.6474
|1.2939
|82
|2011.01.11 11:35
|modify
|11
|0.10
|1.29334
|0.9711
|1.2940
|83
|2011.01.11 11:35
|modify
|11
|0.10
|1.29334
|1.1330
|1.2940
|84
|2011.01.11 11:35
|modify
|11
|0.10
|1.29334
|1.2139
|1.2940
|85
|2011.01.11 11:35
|modify
|11
|0.10
|1.29334
|1.2544
|1.2940
|86
|2011.01.11 11:35
|modify
|11
|0.10
|1.29334
|1.2746
|1.2940
|87
|2011.01.11 11:35
|modify
|11
|0.10
|1.29334
|1.2847
|1.2940
|88
|2011.01.11 11:35
|modify
|11
|0.10
|1.29334
|1.2898
|1.2940
|89
|2011.01.11 11:35
|modify
|11
|0.10
|1.29334
|1.2923
|1.2940
|90
|2011.01.11 11:56
|s/l
|11
|0.10
|1.2923
|1.2923
|1.2940
|-10.40
|999.07
|91
|2011.01.11 16:55
|buy
|12
|0.10
|1.29297
|0.0000
|0.0000
|92
|2011.01.11 16:55
|modify
|12
|0.10
|1.29297
|0.6474
|1.2939
|93
|2011.01.11 16:55
|modify
|12
|0.10
|1.29297
|0.9711
|1.2939
|94
|2011.01.11 16:55
|modify
|12
|0.10
|1.29297
|1.1330
|1.2939
|95
|2011.01.11 16:55
|modify
|12
|0.10
|1.29297
|1.2139
|1.2939
|96
|2011.01.11 16:55
|modify
|12
|0.10
|1.29297
|1.2544
|1.2939
|97
|2011.01.11 16:55
|modify
|12
|0.10
|1.29297
|1.2746
|1.2939
|98
|2011.01.11 16:55
|modify
|12
|0.10
|1.29297
|1.2847
|1.2939
|99
|2011.01.11 16:55
|modify
|12
|0.10
|1.29297
|1.2898
|1.2939
|100
|2011.01.11 16:55
|modify
|12
|0.10
|1.29297
|1.2923
|1.2939
|101
|2011.01.11 16:57
|s/l
|12
|0.10
|1.2923
|1.2923
|1.2939
|-6.70
|992.37
|102
|2011.01.12 07:25
|close
|9
|0.10
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|-50.33
|942.04
|103
|2011.01.12 07:25
|buy
|13
|0.10
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|104
|2011.01.12 07:25
|modify
|13
|0.10
|1.2994
|0.6507
|1.2998
|105
|2011.01.12 07:25
|modify
|13
|0.10
|1.2994
|0.9760
|1.2998
|106
|2011.01.12 07:25
|modify
|13
|0.10
|1.2994
|1.1387
|1.2998
|107
|2011.01.12 07:25
|modify
|13
|0.10
|1.2994
|1.2200
|1.2998
|108
|2011.01.12 07:25
|modify
|13
|0.10
|1.2994
|1.2607
|1.2998
|109
|2011.01.12 07:25
|modify
|13
|0.10
|1.2994
|1.2810
|1.2998
|110
|2011.01.12 07:25
|modify
|13
|0.10
|1.2994
|1.2912
|1.2998
|111
|2011.01.12 07:25
|modify
|13
|0.10
|1.2994
|1.2963
|1.2998
|112
|2011.01.12 07:25
|modify
|13
|0.10
|1.2994
|1.2988
|1.2998
|113
|2011.01.12 07:34
|t/p
|13
|0.10
|1.2998
|1.2988
|1.2998
|4.00
|946.04
|114
|2011.01.12 10:55
|sell
|14
|0.10
|1.30259
|0.0000
|0.0000
|115
|2011.01.12 13:10
|close
|14
|0.10
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|38.90
|984.94
|116
|2011.01.12 13:10
|buy
|15
|0.10
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|117
|2011.01.12 13:10
|modify
|15
|0.10
|1.2987
|0.6509
|1.2997
|118
|2011.01.12 13:10
|modify
|15
|0.10
|1.2987
|0.9764
|1.2997
|119
|2011.01.12 13:10
|modify
|15
|0.10
|1.2987
|1.1391
|1.2997
|120
|2011.01.12 13:10
|modify
|15
|0.10
|1.2987
|1.2205
|1.2997
|121
|2011.01.12 13:10
|modify
|15
|0.10
|1.2987
|1.2612
|1.2997
|122
|2011.01.12 13:10
|modify
|15
|0.10
|1.2987
|1.2815
|1.2997
|123
|2011.01.12 13:10
|modify
|15
|0.10
|1.2987
|1.2917
|1.2997
|124
|2011.01.12 13:10
|modify
|15
|0.10
|1.2987
|1.2968
|1.2997
|125
|2011.01.12 13:29
|s/l
|15
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.2997
|-19.00
|965.94
|126
|2011.01.12 16:10
|sell
|16
|0.10
|1.30279
|0.0000
|0.0000
|127
|2011.01.13 01:45
|close
|16
|0.10
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|-102.09
|863.85
|128
|2011.01.13 01:45
|buy
|17
|0.10
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|129
|2011.01.13 01:45
|modify
|17
|0.10
|1.3129
|0.6564
|1.3135
|130
|2011.01.13 01:45
|modify
|17
|0.10
|1.3129
|1.3118
|1.3135
|131
|2011.01.13 01:45
|modify
|17
|0.10
|1.3129
|1.3118
|1.3136
|132
|2011.01.13 01:50
|modify
|17
|0.10
|1.3129
|1.3118
|1.3135
|133
|2011.01.13 01:50
|t/p
|17
|0.10
|1.3135
|1.3118
|1.3135
|6.00
|869.85
|134
|2011.01.13 08:10
|buy
|18
|0.10
|1.31066
|0.0000
|0.0000
|135
|2011.01.13 08:10
|modify
|18
|0.10
|1.31066
|0.6553
|1.3112
|136
|2011.01.13 08:10
|modify
|18
|0.10
|1.31066
|1.3089
|1.3111
|137
|2011.01.13 08:10
|modify
|18
|0.10
|1.31066
|1.3089
|1.3112
|138
|2011.01.13 08:17
|t/p
|18
|0.10
|1.3112
|1.3089
|1.3112
|5.40
|875.25
|139
|2011.01.13 09:20
|sell
|19
|0.10
|1.31227
|0.0000
|0.0000
|140
|2011.01.14 02:10
|close
|19
|0.10
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|-224.63
|650.62
|141
|2011.01.14 02:10
|buy
|20
|0.10
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|142
|2011.01.14 02:10
|modify
|20
|0.10
|1.3347
|0.6673
|1.3353
|143
|2011.01.14 02:10
|modify
|20
|0.10
|1.3347
|1.3334
|1.3353
|144
|2011.01.14 02:15
|modify
|20
|0.10
|1.3347
|1.3338
|1.3352
|145
|2011.01.14 02:15
|modify
|20
|0.10
|1.3347
|1.3338
|1.3353
|146
|2011.01.14 02:20
|modify
|20
|0.10
|1.3347
|1.3339
|1.3353
|147
|2011.01.14 02:24
|s/l
|20
|0.10
|1.3339
|1.3339
|1.3353
|-8.00
|642.62
|148
|2011.01.14 04:15
|buy
|21
|0.10
|1.33377
|0.0000
|0.0000
|149
|2011.01.14 04:15
|modify
|21
|0.10
|1.33377
|0.6668
|1.3342
|150
|2011.01.14 04:15
|modify
|21
|0.10
|1.33377
|1.3327
|1.3342
|151
|2011.01.14 04:20
|modify
|21
|0.10
|1.33377
|1.3329
|1.3342
|152
|2011.01.14 04:20
|modify
|21
|0.10
|1.33377
|1.3330
|1.3342
|153
|2011.01.14 04:25
|modify
|21
|0.10
|1.33377
|1.3331
|1.3342
|154
|2011.01.14 04:25
|modify
|21
|0.10
|1.33377
|1.3332
|1.3342
|155
|2011.01.14 05:09
|s/l
|21
|0.10
|1.3332
|1.3332
|1.3342
|-5.70
|636.92
|156
|2011.01.14 05:55
|buy
|22
|0.10
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|157
|2011.01.14 05:55
|modify
|22
|0.10
|1.3345
|0.6672
|1.3349
|158
|2011.01.14 05:55
|modify
|22
|0.10
|1.3345
|1.3329
|1.3349
|159
|2011.01.14 06:00
|modify
|22
|0.10
|1.3345
|1.3333
|1.3349
|160
|2011.01.14 06:00
|t/p
|22
|0.10
|1.3349
|1.3333
|1.3349
|4.00
|640.92
|161
|2011.01.14 09:50
|sell
|23
|0.10
|1.34196
|0.0000
|0.0000
|162
|2011.01.14 13:50
|buy
|24
|0.10
|1.33479
|0.0000
|0.0000
|163
|2011.01.14 13:50
|modify
|24
|0.10
|1.33479
|0.6699
|1.3358
|164
|2011.01.14 13:50
|modify
|24
|0.10
|1.33479
|1.0048
|1.3358
|165
|2011.01.14 13:50
|modify
|24
|0.10
|1.33479
|1.1723
|1.3358
|166
|2011.01.14 13:50
|modify
|24
|0.10
|1.33479
|1.2560
|1.3358
|167
|2011.01.14 13:50
|modify
|24
|0.10
|1.33479
|1.2979
|1.3358
|168
|2011.01.14 13:50
|modify
|24
|0.10
|1.33479
|1.3188
|1.3358
|169
|2011.01.14 13:50
|modify
|24
|0.10
|1.33479
|1.3293
|1.3358
|170
|2011.01.14 13:50
|modify
|24
|0.10
|1.33479
|1.3345
|1.3359
|171
|2011.01.14 13:52
|s/l
|24
|0.10
|1.3345
|1.3345
|1.3359
|-2.90
|638.02
|172
|2011.01.14 18:15
|buy
|25
|0.10
|1.33471
|0.0000
|0.0000
|173
|2011.01.14 18:15
|modify
|25
|0.10
|1.33471
|0.6700
|1.3359
|174
|2011.01.14 18:15
|modify
|25
|0.10
|1.33471
|1.0050
|1.3359
|175
|2011.01.14 18:15
|modify
|25
|0.10
|1.33471
|1.1725
|1.3359
|176
|2011.01.14 18:15
|modify
|25
|0.10
|1.33471
|1.2562
|1.3359
|177
|2011.01.14 18:15
|modify
|25
|0.10
|1.33471
|1.2981
|1.3359
|178
|2011.01.14 18:15
|modify
|25
|0.10
|1.33471
|1.3190
|1.3359
|179
|2011.01.14 18:15
|modify
|25
|0.10
|1.33471
|1.3295
|1.3359
|180
|2011.01.14 18:15
|modify
|25
|0.10
|1.33471
|1.3347
|1.3360
|181
|2011.01.14 18:26
|s/l
|25
|0.10
|1.3347
|1.3347
|1.3360
|-0.10
|637.92
|182
|2011.01.17 02:45
|buy
|26
|0.10
|1.33506
|0.0000
|0.0000
|183
|2011.01.17 02:45
|modify
|26
|0.10
|1.33506
|0.6701
|1.3357
|184
|2011.01.17 02:45
|modify
|26
|0.10
|1.33506
|1.0052
|1.3357
|185
|2011.01.17 02:45
|modify
|26
|0.10
|1.33506
|1.1727
|1.3357
|186
|2011.01.17 02:45
|modify
|26
|0.10
|1.33506
|1.2565
|1.3357
|187
|2011.01.17 02:45
|modify
|26
|0.10
|1.33506
|1.2984
|1.3357
|188
|2011.01.17 02:45
|modify
|26
|0.10
|1.33506
|1.3193
|1.3357
|189
|2011.01.17 02:45
|modify
|26
|0.10
|1.33506
|1.3298
|1.3357
|190
|2011.01.17 07:57
|s/l
|26
|0.10
|1.3298
|1.3298
|1.3357
|-52.60
|585.32
|191
|2011.01.17 08:25
|buy
|27
|0.10
|1.33151
|0.0000
|0.0000
|192
|2011.01.17 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.33151
|0.6689
|1.3323
|193
|2011.01.17 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.33151
|1.0033
|1.3323
|194
|2011.01.17 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.33151
|1.1705
|1.3323
|195
|2011.01.17 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.33151
|1.2541
|1.3323
|196
|2011.01.17 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.33151
|1.2959
|1.3323
|197
|2011.01.17 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.33151
|1.3168
|1.3323
|198
|2011.01.17 08:25
|modify
|27
|0.10
|1.33151
|1.3273
|1.3323
|199
|2011.01.17 08:41
|t/p
|27
|0.10
|1.3323
|1.3273
|1.3323
|7.90
|593.22
|200
|2011.01.17 10:50
|close
|23
|0.10
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|149.27
|742.49
|201
|2011.01.17 10:50
|buy
|28
|0.10
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|202
|2011.01.17 10:50
|modify
|28
|0.10
|1.3270
|0.6678
|1.3277
|203
|2011.01.17 10:50
|modify
|28
|0.10
|1.3270
|1.0017
|1.3277
|204
|2011.01.17 10:50
|modify
|28
|0.10
|1.3270
|1.1687
|1.3277
|205
|2011.01.17 10:50
|modify
|28
|0.10
|1.3270
|1.2522
|1.3277
|206
|2011.01.17 10:50
|modify
|28
|0.10
|1.3270
|1.2939
|1.3277
|207
|2011.01.17 10:50
|modify
|28
|0.10
|1.3270
|1.3148
|1.3277
|208
|2011.01.17 10:50
|modify
|28
|0.10
|1.3270
|1.3252
|1.3277
|209
|2011.01.17 11:36
|t/p
|28
|0.10
|1.3277
|1.3252
|1.3277
|7.00
|749.49
|210
|2011.01.17 14:20
|sell
|29
|0.10
|1.33066
|0.0000
|0.0000
|211
|2011.01.17 22:10
|close
|29
|0.10
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|13.60
|763.09
|212
|2011.01.17 22:10
|buy
|30
|0.10
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|213
|2011.01.17 22:10
|modify
|30
|0.10
|1.3293
|0.6653
|1.3296
|214
|2011.01.17 22:10
|modify
|30
|0.10
|1.3293
|0.9980
|1.3296
|215
|2011.01.17 22:10
|modify
|30
|0.10
|1.3293
|1.1643
|1.3296
|216
|2011.01.17 22:10
|modify
|30
|0.10
|1.3293
|1.2475
|1.3296
|217
|2011.01.17 22:10
|modify
|30
|0.10
|1.3293
|1.2891
|1.3296
|218
|2011.01.17 22:10
|modify
|30
|0.10
|1.3293
|1.3099
|1.3296
|219
|2011.01.17 22:10
|modify
|30
|0.10
|1.3293
|1.3203
|1.3296
|220
|2011.01.17 22:10
|modify
|30
|0.10
|1.3293
|1.3255
|1.3296
|221
|2011.01.17 22:10
|modify
|30
|0.10
|1.3293
|1.3281
|1.3296
|222
|2011.01.17 22:55
|t/p
|30
|0.10
|1.3296
|1.3281
|1.3296
|3.00
|766.09
|223
|2011.01.18 00:10
|buy
|31
|0.10
|1.32843
|0.0000
|0.0000
|224
|2011.01.18 00:10
|modify
|31
|0.10
|1.32843
|0.6641
|1.3289
|225
|2011.01.18 00:10
|modify
|31
|0.10
|1.32843
|1.3275
|1.3289
|226
|2011.01.18 00:14
|modify
|31
|0.10
|1.32843
|1.3275
|1.3290
|227
|2011.01.18 00:15
|modify
|31
|0.10
|1.32843
|1.3275
|1.3289
|228
|2011.01.18 00:16
|modify
|31
|0.10
|1.32843
|1.3275
|1.3290
|229
|2011.01.18 00:22
|s/l
|31
|0.10
|1.3275
|1.3275
|1.3290
|-9.30
|756.79
|230
|2011.01.18 01:05
|buy
|32
|0.10
|1.32873
|0.0000
|0.0000
|231
|2011.01.18 01:05
|modify
|32
|0.10
|1.32873
|0.6643
|1.3291
|232
|2011.01.18 01:05
|modify
|32
|0.10
|1.32873
|1.3277
|1.3291
|233
|2011.01.18 01:05
|modify
|32
|0.10
|1.32873
|1.3277
|1.3292
|234
|2011.01.18 01:11
|s/l
|32
|0.10
|1.3277
|1.3277
|1.3292
|-10.30
|746.49
|235
|2011.01.18 02:35
|buy
|33
|0.10
|1.32727
|0.0000
|0.0000
|236
|2011.01.18 02:35
|modify
|33
|0.10
|1.32727
|0.6636
|1.3277
|237
|2011.01.18 02:35
|modify
|33
|0.10
|1.32727
|1.3263
|1.3277
|238
|2011.01.18 02:40
|modify
|33
|0.10
|1.32727
|1.3264
|1.3277
|239
|2011.01.18 02:43
|modify
|33
|0.10
|1.32727
|1.3264
|1.3278
|240
|2011.01.18 02:49
|t/p
|33
|0.10
|1.3278
|1.3264
|1.3278
|5.30
|751.79
|241
|2011.01.18 04:15
|buy
|34
|0.10
|1.32826
|0.0000
|0.0000
|242
|2011.01.18 04:15
|modify
|34
|0.10
|1.32826
|0.6641
|1.3287
|243
|2011.01.18 04:15
|modify
|34
|0.10
|1.32826
|1.3267
|1.3286
|244
|2011.01.18 04:16
|modify
|34
|0.10
|1.32826
|1.3267
|1.3287
|245
|2011.01.18 04:23
|modify
|34
|0.10
|1.32826
|1.3271
|1.3287
|246
|2011.01.18 04:25
|modify
|34
|0.10
|1.32826
|1.3275
|1.3287
|247
|2011.01.18 04:30
|modify
|34
|0.10
|1.32826
|1.3277
|1.3287
|248
|2011.01.18 04:30
|modify
|34
|0.10
|1.32826
|1.3278
|1.3287
|249
|2011.01.18 04:30
|modify
|34
|0.10
|1.32826
|1.3279
|1.3287
|250
|2011.01.18 05:01
|t/p
|34
|0.10
|1.3287
|1.3279
|1.3287
|4.40
|756.19
|251
|2011.01.18 06:15
|sell
|35
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|252
|2011.01.18 14:55
|buy
|36
|0.10
|1.33948
|0.0000
|0.0000
|253
|2011.01.18 14:55
|modify
|36
|0.10
|1.33948
|0.6697
|1.3405
|254
|2011.01.18 14:55
|modify
|36
|0.10
|1.33948
|1.3370
|1.3405
|255
|2011.01.18 14:55
|modify
|36
|0.10
|1.33948
|1.3370
|1.3406
|256
|2011.01.18 15:00
|modify
|36
|0.10
|1.33948
|1.3373
|1.3404
|257
|2011.01.18 15:00
|modify
|36
|0.10
|1.33948
|1.3373
|1.3405
|258
|2011.01.18 15:05
|modify
|36
|0.10
|1.33948
|1.3377
|1.3404
|259
|2011.01.18 15:05
|modify
|36
|0.10
|1.33948
|1.3379
|1.3404
|260
|2011.01.18 15:05
|modify
|36
|0.10
|1.33948
|1.3380
|1.3404
|261
|2011.01.18 15:06
|modify
|36
|0.10
|1.33948
|1.3380
|1.3405
|262
|2011.01.18 15:06
|s/l
|36
|0.10
|1.3380
|1.3380
|1.3405
|-14.80
|741.39
|263
|2011.01.19 01:05
|buy
|37
|0.10
|1.33897
|0.0000
|0.0000
|264
|2011.01.19 01:05
|modify
|37
|0.10
|1.33897
|0.6694
|1.3394
|265
|2011.01.19 01:05
|modify
|37
|0.10
|1.33897
|1.3370
|1.3394
|266
|2011.01.19 01:08
|modify
|37
|0.10
|1.33897
|1.3370
|1.3395
|267
|2011.01.19 01:10
|modify
|37
|0.10
|1.33897
|1.3374
|1.3395
|268
|2011.01.19 01:15
|modify
|37
|0.10
|1.33897
|1.3377
|1.3395
|269
|2011.01.19 01:20
|modify
|37
|0.10
|1.33897
|1.3382
|1.3395
|270
|2011.01.19 01:22
|t/p
|37
|0.10
|1.3395
|1.3382
|1.3395
|5.30
|746.69
|271
|2011.01.19 11:35
|buy
|38
|0.10
|1.34786
|0.0000
|0.0000
|272
|2011.01.19 11:35
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|0.6739
|1.3493
|273
|2011.01.19 11:35
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|1.3438
|1.3493
|274
|2011.01.19 11:38
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|1.3438
|1.3494
|275
|2011.01.19 11:40
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|1.3439
|1.3492
|276
|2011.01.19 11:41
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|1.3439
|1.3493
|277
|2011.01.19 11:45
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|1.3447
|1.3492
|278
|2011.01.19 11:45
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|1.3447
|1.3493
|279
|2011.01.19 11:50
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|1.3459
|1.3491
|280
|2011.01.19 11:55
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|1.3461
|1.3490
|281
|2011.01.19 11:55
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|1.3462
|1.3490
|282
|2011.01.19 11:55
|modify
|38
|0.10
|1.34786
|1.3463
|1.3490
|283
|2011.01.19 11:58
|s/l
|38
|0.10
|1.3463
|1.3463
|1.3490
|-15.60
|731.09
|284
|2011.01.20 00:20
|buy
|39
|0.10
|1.34643
|0.0000
|0.0000
|285
|2011.01.20 00:20
|modify
|39
|0.10
|1.34643
|0.6731
|1.3468
|286
|2011.01.20 00:20
|modify
|39
|0.10
|1.34643
|1.3454
|1.3469
|287
|2011.01.20 00:26
|modify
|39
|0.10
|1.34643
|1.3456
|1.3469
|288
|2011.01.20 00:28
|modify
|39
|0.10
|1.34643
|1.3457
|1.3469
|289
|2011.01.20 00:48
|s/l
|39
|0.10
|1.3457
|1.3457
|1.3469
|-7.30
|723.79
|290
|2011.01.20 01:50
|buy
|40
|0.10
|1.34497
|0.0000
|0.0000
|291
|2011.01.20 01:50
|modify
|40
|0.10
|1.34497
|0.6724
|1.3455
|292
|2011.01.20 01:50
|modify
|40
|0.10
|1.34497
|1.3437
|1.3455
|293
|2011.01.20 01:53
|modify
|40
|0.10
|1.34497
|1.3437
|1.3456
|294
|2011.01.20 01:55
|modify
|40
|0.10
|1.34497
|1.3437
|1.3455
|295
|2011.01.20 01:56
|modify
|40
|0.10
|1.34497
|1.3437
|1.3456
|296
|2011.01.20 02:00
|modify
|40
|0.10
|1.34497
|1.3438
|1.3455
|297
|2011.01.20 02:01
|modify
|40
|0.10
|1.34497
|1.3438
|1.3456
|298
|2011.01.20 02:05
|modify
|40
|0.10
|1.34497
|1.3439
|1.3455
|299
|2011.01.20 02:08
|s/l
|40
|0.10
|1.3439
|1.3439
|1.3455
|-10.70
|713.09
|300
|2011.01.20 03:10
|close
|35
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|-151.32
|561.77
|301
|2011.01.20 03:10
|buy
|41
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|302
|2011.01.20 03:10
|modify
|41
|0.10
|1.3459
|0.6729
|1.3466
|303
|2011.01.20 03:10
|modify
|41
|0.10
|1.3459
|1.3433
|1.3466
|304
|2011.01.20 03:14
|modify
|41
|0.10
|1.3459
|1.3433
|1.3467
|305
|2011.01.20 03:15
|modify
|41
|0.10
|1.3459
|1.3436
|1.3466
|306
|2011.01.20 03:18
|modify
|41
|0.10
|1.3459
|1.3436
|1.3467
|307
|2011.01.20 03:20
|modify
|41
|0.10
|1.3459
|1.3439
|1.3466
|308
|2011.01.20 03:24
|modify
|41
|0.10
|1.3459
|1.3439
|1.3467
|309
|2011.01.20 03:24
|modify
|41
|0.10
|1.3459
|1.3439
|1.3466
|310
|2011.01.20 03:25
|modify
|41
|0.10
|1.3459
|1.3446
|1.3466
|311
|2011.01.20 03:28
|modify
|41
|0.10
|1.3459
|1.3446
|1.3467
|312
|2011.01.20 03:30
|s/l
|41
|0.10
|1.3446
|1.3446
|1.3467
|-13.00
|548.77
|313
|2011.01.20 06:25
|sell
|42
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|314
|2011.01.20 09:25
|buy
|43
|0.10
|1.34477
|0.0000
|0.0000
|315
|2011.01.20 09:25
|modify
|43
|0.10
|1.34477
|0.6731
|1.3457
|316
|2011.01.20 09:25
|modify
|43
|0.10
|1.34477
|1.0097
|1.3457
|317
|2011.01.20 09:25
|modify
|43
|0.10
|1.34477
|1.1780
|1.3457
|318
|2011.01.20 09:25
|modify
|43
|0.10
|1.34477
|1.2621
|1.3457
|319
|2011.01.20 09:25
|modify
|43
|0.10
|1.34477
|1.3042
|1.3457
|320
|2011.01.20 09:25
|modify
|43
|0.10
|1.34477
|1.3252
|1.3457
|321
|2011.01.20 09:25
|modify
|43
|0.10
|1.34477
|1.3357
|1.3457
|322
|2011.01.20 09:25
|modify
|43
|0.10
|1.34477
|1.3410
|1.3457
|323
|2011.01.20 09:25
|modify
|43
|0.10
|1.34477
|1.3436
|1.3457
|324
|2011.01.20 09:31
|modify
|43
|0.10
|1.34477
|1.3449
|1.3457
|325
|2011.01.20 09:32
|s/l
|43
|0.10
|1.3449
|1.3449
|1.3457
|1.30
|550.07
|326
|2011.01.20 15:30
|buy
|44
|0.10
|1.34506
|0.0000
|0.0000
|327
|2011.01.20 15:30
|modify
|44
|0.10
|1.34506
|0.6733
|1.3462
|328
|2011.01.20 15:30
|modify
|44
|0.10
|1.34506
|1.0099
|1.3461
|329
|2011.01.20 15:30
|modify
|44
|0.10
|1.34506
|1.1782
|1.3461
|330
|2011.01.20 15:30
|modify
|44
|0.10
|1.34506
|1.2624
|1.3461
|331
|2011.01.20 15:30
|modify
|44
|0.10
|1.34506
|1.3045
|1.3461
|332
|2011.01.20 15:30
|modify
|44
|0.10
|1.34506
|1.3255
|1.3461
|333
|2011.01.20 15:30
|modify
|44
|0.10
|1.34506
|1.3360
|1.3461
|334
|2011.01.20 15:30
|modify
|44
|0.10
|1.34506
|1.3413
|1.3461
|335
|2011.01.20 15:30
|modify
|44
|0.10
|1.34506
|1.3439
|1.3461
|336
|2011.01.20 15:41
|modify
|44
|0.10
|1.34506
|1.3452
|1.3461
|337
|2011.01.20 15:41
|t/p
|44
|0.10
|1.3461
|1.3452
|1.3461
|10.40
|560.47
|338
|2011.01.20 17:40
|buy
|45
|0.10
|1.34385
|0.0000
|0.0000
|339
|2011.01.20 17:40
|modify
|45
|0.10
|1.34385
|0.6732
|1.3450
|340
|2011.01.20 17:40
|modify
|45
|0.10
|1.34385
|1.0098
|1.3450
|341
|2011.01.20 17:40
|modify
|45
|0.10
|1.34385
|1.1781
|1.3450
|342
|2011.01.20 17:40
|modify
|45
|0.10
|1.34385
|1.2623
|1.3450
|343
|2011.01.20 17:40
|modify
|45
|0.10
|1.34385
|1.3044
|1.3450
|344
|2011.01.20 17:40
|modify
|45
|0.10
|1.34385
|1.3254
|1.3450
|345
|2011.01.20 17:40
|modify
|45
|0.10
|1.34385
|1.3359
|1.3450
|346
|2011.01.20 17:40
|modify
|45
|0.10
|1.34385
|1.3412
|1.3450
|347
|2011.01.20 17:41
|modify
|45
|0.10
|1.34385
|1.3438
|1.3451
|348
|2011.01.20 17:43
|s/l
|45
|0.10
|1.3438
|1.3438
|1.3451
|-0.50
|559.97
|349
|2011.01.20 20:15
|close
|42
|0.10
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|529.97
|350
|2011.01.20 20:15
|buy
|46
|0.10
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|351
|2011.01.20 20:15
|modify
|46
|0.10
|1.3479
|0.6753
|1.3486
|352
|2011.01.20 20:15
|modify
|46
|0.10
|1.3479
|1.0129
|1.3487
|353
|2011.01.20 20:15
|modify
|46
|0.10
|1.3479
|1.1817
|1.3487
|354
|2011.01.20 20:15
|modify
|46
|0.10
|1.3479
|1.2661
|1.3487
|355
|2011.01.20 20:15
|modify
|46
|0.10
|1.3479
|1.3083
|1.3487
|356
|2011.01.20 20:15
|modify
|46
|0.10
|1.3479
|1.3294
|1.3487
|357
|2011.01.20 20:15
|modify
|46
|0.10
|1.3479
|1.3400
|1.3487
|358
|2011.01.20 20:15
|modify
|46
|0.10
|1.3479
|1.3453
|1.3487
|359
|2011.01.20 20:15
|modify
|46
|0.10
|1.3479
|1.3479
|1.3487
|360
|2011.01.20 20:18
|s/l
|46
|0.10
|1.3479
|1.3479
|1.3487
|0.00
|529.97
|361
|2011.01.20 21:35
|sell
|47
|0.10
|1.34718
|0.0000
|0.0000
|362
|2011.01.21 01:30
|buy
|48
|0.10
|1.34635
|0.0000
|0.0000
|363
|2011.01.21 01:30
|modify
|48
|0.10
|1.34635
|0.6737
|1.3469
|364
|2011.01.21 01:30
|modify
|48
|0.10
|1.34635
|1.0106
|1.3469
|365
|2011.01.21 01:30
|modify
|48
|0.10
|1.34635
|1.1790
|1.3469
|366
|2011.01.21 01:30
|modify
|48
|0.10
|1.34635
|1.2632
|1.3469
|367
|2011.01.21 01:30
|modify
|48
|0.10
|1.34635
|1.3053
|1.3469
|368
|2011.01.21 01:30
|modify
|48
|0.10
|1.34635
|1.3264
|1.3469
|369
|2011.01.21 01:30
|modify
|48
|0.10
|1.34635
|1.3369
|1.3469
|370
|2011.01.21 01:30
|modify
|48
|0.10
|1.34635
|1.3422
|1.3469
|371
|2011.01.21 01:30
|modify
|48
|0.10
|1.34635
|1.3448
|1.3469
|372
|2011.01.21 01:36
|t/p
|48
|0.10
|1.3469
|1.3448
|1.3469
|5.50
|535.47
|373
|2011.01.24 02:35
|buy
|49
|0.10
|1.36062
|0.0000
|0.0000
|374
|2011.01.24 02:35
|modify
|49
|0.10
|1.36062
|0.6809
|1.3612
|375
|2011.01.24 02:35
|modify
|49
|0.10
|1.36062
|1.0213
|1.3612
|376
|2011.01.24 02:35
|modify
|49
|0.10
|1.36062
|1.1915
|1.3612
|377
|2011.01.24 02:35
|modify
|49
|0.10
|1.36062
|1.2766
|1.3612
|378
|2011.01.24 02:35
|modify
|49
|0.10
|1.36062
|1.3192
|1.3612
|379
|2011.01.24 02:35
|modify
|49
|0.10
|1.36062
|1.3405
|1.3612
|380
|2011.01.24 02:35
|modify
|49
|0.10
|1.36062
|1.3511
|1.3612
|381
|2011.01.24 02:35
|modify
|49
|0.10
|1.36062
|1.3564
|1.3612
|382
|2011.01.24 02:35
|modify
|49
|0.10
|1.36062
|1.3591
|1.3612
|383
|2011.01.24 02:46
|s/l
|49
|0.10
|1.3591
|1.3591
|1.3612
|-15.20
|520.27
|384
|2011.01.24 03:05
|buy
|50
|0.10
|1.36124
|0.0000
|0.0000
|385
|2011.01.24 03:05
|modify
|50
|0.10
|1.36124
|0.6812
|1.3619
|386
|2011.01.24 03:05
|modify
|50
|0.10
|1.36124
|1.0218
|1.3620
|387
|2011.01.24 03:05
|modify
|50
|0.10
|1.36124
|1.1921
|1.3620
|388
|2011.01.24 03:05
|modify
|50
|0.10
|1.36124
|1.2772
|1.3620
|389
|2011.01.24 03:05
|modify
|50
|0.10
|1.36124
|1.3198
|1.3620
|390
|2011.01.24 03:05
|modify
|50
|0.10
|1.36124
|1.3411
|1.3620
|391
|2011.01.24 03:05
|modify
|50
|0.10
|1.36124
|1.3517
|1.3620
|392
|2011.01.24 03:05
|modify
|50
|0.10
|1.36124
|1.3570
|1.3620
|393
|2011.01.24 03:05
|modify
|50
|0.10
|1.36124
|1.3597
|1.3620
|394
|2011.01.24 03:19
|modify
|50
|0.10
|1.36124
|1.3610
|1.3621
|395
|2011.01.24 03:31
|t/p
|50
|0.10
|1.3621
|1.3610
|1.3621
|8.60
|528.87
|396
|2011.01.24 05:25
|buy
|51
|0.10
|1.36044
|0.0000
|0.0000
|397
|2011.01.24 05:25
|modify
|51
|0.10
|1.36044
|0.6808
|1.3607
|398
|2011.01.24 05:25
|modify
|51
|0.10
|1.36044
|1.0212
|1.3608
|399
|2011.01.24 05:25
|modify
|51
|0.10
|1.36044
|1.1914
|1.3608
|400
|2011.01.24 05:25
|modify
|51
|0.10
|1.36044
|1.2765
|1.3608
|401
|2011.01.24 05:25
|modify
|51
|0.10
|1.36044
|1.3190
|1.3608
|402
|2011.01.24 05:25
|modify
|51
|0.10
|1.36044
|1.3403
|1.3608
|403
|2011.01.24 05:25
|modify
|51
|0.10
|1.36044
|1.3509
|1.3608
|404
|2011.01.24 05:25
|modify
|51
|0.10
|1.36044
|1.3562
|1.3608
|405
|2011.01.24 05:25
|modify
|51
|0.10
|1.36044
|1.3589
|1.3608
|406
|2011.01.24 05:48
|s/l
|51
|0.10
|1.3589
|1.3589
|1.3608
|-15.40
|513.47
|407
|2011.01.24 10:50
|close
|47
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|-96.86
|416.61
|408
|2011.01.24 10:50
|buy
|52
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|409
|2011.01.24 10:50
|modify
|52
|0.10
|1.3568
|0.6790
|1.3574
|410
|2011.01.24 10:50
|modify
|52
|0.10
|1.3568
|1.0185
|1.3574
|411
|2011.01.24 10:50
|modify
|52
|0.10
|1.3568
|1.1882
|1.3574
|412
|2011.01.24 10:50
|modify
|52
|0.10
|1.3568
|1.2731
|1.3574
|413
|2011.01.24 10:50
|modify
|52
|0.10
|1.3568
|1.3155
|1.3574
|414
|2011.01.24 10:50
|modify
|52
|0.10
|1.3568
|1.3367
|1.3574
|415
|2011.01.24 10:50
|modify
|52
|0.10
|1.3568
|1.3473
|1.3574
|416
|2011.01.24 10:50
|modify
|52
|0.10
|1.3568
|1.3526
|1.3574
|417
|2011.01.24 10:50
|modify
|52
|0.10
|1.3568
|1.3553
|1.3574
|418
|2011.01.24 10:55
|modify
|52
|0.10
|1.3568
|1.3566
|1.3574
|419
|2011.01.24 10:55
|t/p
|52
|0.10
|1.3574
|1.3566
|1.3574
|6.00
|422.61
|420
|2011.01.24 11:55
|buy
|53
|0.10
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|421
|2011.01.24 11:55
|modify
|53
|0.10
|1.3578
|0.6788
|1.3584
|422
|2011.01.24 11:55
|modify
|53
|0.10
|1.3578
|1.3558
|1.3584
|423
|2011.01.24 12:00
|modify
|53
|0.10
|1.3578
|1.3563
|1.3584
|424
|2011.01.24 12:01
|modify
|53
|0.10
|1.3578
|1.3563
|1.3585
|425
|2011.01.24 12:04
|modify
|53
|0.10
|1.3578
|1.3563
|1.3584
|426
|2011.01.24 12:05
|modify
|53
|0.10
|1.3578
|1.3566
|1.3584
|427
|2011.01.24 12:05
|modify
|53
|0.10
|1.3578
|1.3568
|1.3584
|428
|2011.01.24 12:05
|modify
|53
|0.10
|1.3578
|1.3569
|1.3584
|429
|2011.01.24 12:06
|modify
|53
|0.10
|1.3578
|1.3569
|1.3585
|430
|2011.01.24 12:07
|s/l
|53
|0.10
|1.3569
|1.3569
|1.3585
|-9.00
|413.61
|431
|2011.01.24 13:10
|buy
|54
|0.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|432
|2011.01.24 13:10
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|0.6782
|1.3574
|433
|2011.01.24 13:10
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3551
|1.3574
|434
|2011.01.24 13:14
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3551
|1.3575
|435
|2011.01.24 13:15
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3551
|1.3574
|436
|2011.01.24 13:15
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3551
|1.3575
|437
|2011.01.24 13:20
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3552
|1.3574
|438
|2011.01.24 13:20
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3553
|1.3574
|439
|2011.01.24 13:23
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3553
|1.3575
|440
|2011.01.24 13:25
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3554
|1.3574
|441
|2011.01.24 13:30
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3554
|1.3573
|442
|2011.01.24 13:31
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3554
|1.3574
|443
|2011.01.24 13:35
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3554
|1.3572
|444
|2011.01.24 13:35
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3554
|1.3573
|445
|2011.01.24 13:40
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3559
|1.3572
|446
|2011.01.24 13:43
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3559
|1.3573
|447
|2011.01.24 13:45
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3559
|1.3572
|448
|2011.01.24 13:50
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3559
|1.3571
|449
|2011.01.24 13:54
|modify
|54
|0.10
|1.3565
|1.3559
|1.3572
|450
|2011.01.24 13:54
|t/p
|54
|0.10
|1.3572
|1.3559
|1.3572
|7.00
|420.61
|451
|2011.01.24 15:30
|sell
|55
|0.10
|1.35846
|0.0000
|0.0000
|452
|2011.01.24 21:10
|close
|55
|0.10
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|-57.40
|363.21
|453
|2011.01.24 21:10
|buy
|56
|0.10
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|454
|2011.01.24 21:10
|modify
|56
|0.10
|1.3642
|0.6820
|1.3646
|455
|2011.01.24 21:10
|modify
|56
|0.10
|1.3642
|1.3634
|1.3647
|456
|2011.01.24 21:17
|s/l
|56
|0.10
|1.3634
|1.3634
|1.3647
|-8.00
|355.21
|457
|2011.01.24 23:30
|buy
|57
|0.10
|1.3644
|0.0000
|0.0000
|458
|2011.01.24 23:30
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|0.6821
|1.3647
|459
|2011.01.24 23:30
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.0230
|1.3647
|460
|2011.01.24 23:30
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.1934
|1.3647
|461
|2011.01.24 23:31
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.2786
|1.3647
|462
|2011.01.24 23:31
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3212
|1.3647
|463
|2011.01.24 23:31
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3425
|1.3647
|464
|2011.01.24 23:31
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3532
|1.3647
|465
|2011.01.24 23:32
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3585
|1.3647
|466
|2011.01.24 23:32
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3612
|1.3647
|467
|2011.01.24 23:32
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3625
|1.3647
|468
|2011.01.24 23:32
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3632
|1.3647
|469
|2011.01.24 23:33
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3635
|1.3647
|470
|2011.01.24 23:35
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3637
|1.3647
|471
|2011.01.24 23:38
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3638
|1.3647
|472
|2011.01.24 23:40
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3639
|1.3647
|473
|2011.01.24 23:40
|modify
|57
|0.10
|1.3644
|1.3640
|1.3647
|474
|2011.01.24 23:51
|s/l
|57
|0.10
|1.3640
|1.3640
|1.3647
|-4.00
|351.21
|475
|2011.01.25 00:45
|sell
|58
|0.10
|1.36424
|0.0000
|0.0000
|476
|2011.01.25 01:40
|buy
|59
|0.10
|1.36399
|0.0000
|0.0000
|477
|2011.01.25 01:40
|modify
|59
|0.10
|1.36399
|0.6819
|1.3646
|478
|2011.01.25 01:40
|modify
|59
|0.10
|1.36399
|1.3631
|1.3646
|479
|2011.01.25 01:41
|modify
|59
|0.10
|1.36399
|1.3631
|1.3647
|480
|2011.01.25 01:45
|modify
|59
|0.10
|1.36399
|1.3632
|1.3646
|481
|2011.01.25 01:45
|modify
|59
|0.10
|1.36399
|1.3632
|1.3647
|482
|2011.01.25 01:50
|modify
|59
|0.10
|1.36399
|1.3632
|1.3646
|483
|2011.01.25 01:50
|modify
|59
|0.10
|1.36399
|1.3632
|1.3647
|484
|2011.01.25 01:55
|modify
|59
|0.10
|1.36399
|1.3634
|1.3646
|485
|2011.01.25 01:55
|modify
|59
|0.10
|1.36399
|1.3634
|1.3647
|486
|2011.01.25 01:56
|t/p
|59
|0.10
|1.3647
|1.3634
|1.3647
|7.10
|358.31
|487
|2011.01.25 08:00
|buy
|60
|0.10
|1.36532
|0.0000
|0.0000
|488
|2011.01.25 08:00
|modify
|60
|0.10
|1.36532
|0.6826
|1.3658
|489
|2011.01.25 08:00
|modify
|60
|0.10
|1.36532
|1.3640
|1.3658
|490
|2011.01.25 08:00
|modify
|60
|0.10
|1.36532
|1.3640
|1.3659
|491
|2011.01.25 08:05
|modify
|60
|0.10
|1.36532
|1.3645
|1.3658
|492
|2011.01.25 08:05
|modify
|60
|0.10
|1.36532
|1.3645
|1.3659
|493
|2011.01.25 08:10
|s/l
|60
|0.10
|1.3645
|1.3645
|1.3659
|-8.20
|350.11
|494
|2011.01.25 10:40
|close
|58
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|17.40
|367.51
|495
|2011.01.25 10:40
|buy
|61
|0.10
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|496
|2011.01.25 10:40
|modify
|61
|0.10
|1.3625
|0.6821
|1.3635
|497
|2011.01.25 10:40
|modify
|61
|0.10
|1.3625
|1.0231
|1.3636
|498
|2011.01.25 10:40
|modify
|61
|0.10
|1.3625
|1.1936
|1.3636
|499
|2011.01.25 10:40
|modify
|61
|0.10
|1.3625
|1.2789
|1.3636
|500
|2011.01.25 10:40
|modify
|61
|0.10
|1.3625
|1.3215
|1.3636
|501
|2011.01.25 10:40
|modify
|61
|0.10
|1.3625
|1.3428
|1.3636
|502
|2011.01.25 10:40
|modify
|61
|0.10
|1.3625
|1.3535
|1.3636
|503
|2011.01.25 10:40
|modify
|61
|0.10
|1.3625
|1.3588
|1.3636
|504
|2011.01.25 10:40
|modify
|61
|0.10
|1.3625
|1.3615
|1.3636
|505
|2011.01.25 10:42
|s/l
|61
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3636
|-10.00
|357.51
|506
|2011.01.25 14:30
|buy
|62
|0.10
|1.36154
|0.0000
|0.0000
|507
|2011.01.25 14:30
|modify
|62
|0.10
|1.36154
|0.6807
|1.3627
|508
|2011.01.25 14:30
|modify
|62
|0.10
|1.36154
|1.3590
|1.3628
|509
|2011.01.25 14:34
|modify
|62
|0.10
|1.36154
|1.3590
|1.3629
|510
|2011.01.25 14:35
|modify
|62
|0.10
|1.36154
|1.3599
|1.3626
|511
|2011.01.25 14:36
|s/l
|62
|0.10
|1.3599
|1.3599
|1.3626
|-16.40
|341.11
|512
|2011.01.25 17:15
|sell
|63
|0.10
|1.36292
|0.0000
|0.0000
|513
|2011.01.26 02:25
|buy
|64
|0.10
|1.36758
|0.0000
|0.0000
|514
|2011.01.26 02:25
|modify
|64
|0.10
|1.36758
|0.6843
|1.3681
|515
|2011.01.26 02:25
|modify
|64
|0.10
|1.36758
|1.0265
|1.3681
|516
|2011.01.26 02:25
|modify
|64
|0.10
|1.36758
|1.1976
|1.3681
|517
|2011.01.26 02:25
|modify
|64
|0.10
|1.36758
|1.2831
|1.3681
|518
|2011.01.26 02:25
|modify
|64
|0.10
|1.36758
|1.3259
|1.3681
|519
|2011.01.26 02:25
|modify
|64
|0.10
|1.36758
|1.3473
|1.3681
|520
|2011.01.26 02:25
|modify
|64
|0.10
|1.36758
|1.3580
|1.3681
|521
|2011.01.26 02:25
|modify
|64
|0.10
|1.36758
|1.3633
|1.3681
|522
|2011.01.26 02:25
|modify
|64
|0.10
|1.36758
|1.3660
|1.3681
|523
|2011.01.26 02:37
|modify
|64
|0.10
|1.36758
|1.3673
|1.3681
|524
|2011.01.26 02:38
|t/p
|64
|0.10
|1.3681
|1.3673
|1.3681
|5.20
|346.31
|525
|2011.01.26 08:50
|buy
|65
|0.10
|1.36814
|0.0000
|0.0000
|526
|2011.01.26 08:50
|modify
|65
|0.10
|1.36814
|0.6846
|1.3689
|527
|2011.01.26 08:50
|modify
|65
|0.10
|1.36814
|1.0269
|1.3690
|528
|2011.01.26 08:50
|modify
|65
|0.10
|1.36814
|1.1981
|1.3690
|529
|2011.01.26 08:50
|modify
|65
|0.10
|1.36814
|1.2837
|1.3690
|530
|2011.01.26 08:50
|modify
|65
|0.10
|1.36814
|1.3265
|1.3690
|531
|2011.01.26 08:50
|modify
|65
|0.10
|1.36814
|1.3479
|1.3690
|532
|2011.01.26 08:50
|modify
|65
|0.10
|1.36814
|1.3586
|1.3690
|533
|2011.01.26 08:50
|modify
|65
|0.10
|1.36814
|1.3639
|1.3690
|534
|2011.01.26 08:50
|modify
|65
|0.10
|1.36814
|1.3666
|1.3690
|535
|2011.01.26 09:06
|modify
|65
|0.10
|1.36814
|1.3679
|1.3690
|536
|2011.01.26 09:09
|t/p
|65
|0.10
|1.3690
|1.3679
|1.3690
|8.60
|354.91
|537
|2011.01.26 15:30
|buy
|66
|0.10
|1.36771
|0.0000
|0.0000
|538
|2011.01.26 15:30
|modify
|66
|0.10
|1.36771
|0.6844
|1.3685
|539
|2011.01.26 15:30
|modify
|66
|0.10
|1.36771
|1.0266
|1.3685
|540
|2011.01.26 15:30
|modify
|66
|0.10
|1.36771
|1.1977
|1.3685
|541
|2011.01.26 15:30
|modify
|66
|0.10
|1.36771
|1.2833
|1.3685
|542
|2011.01.26 15:30
|modify
|66
|0.10
|1.36771
|1.3261
|1.3685
|543
|2011.01.26 15:30
|modify
|66
|0.10
|1.36771
|1.3475
|1.3685
|544
|2011.01.26 15:30
|modify
|66
|0.10
|1.36771
|1.3582
|1.3685
|545
|2011.01.26 15:30
|modify
|66
|0.10
|1.36771
|1.3635
|1.3685
|546
|2011.01.26 15:30
|modify
|66
|0.10
|1.36771
|1.3662
|1.3685
|547
|2011.01.26 15:41
|s/l
|66
|0.10
|1.3662
|1.3662
|1.3685
|-15.10
|339.81
|548
|2011.01.26 16:15
|buy
|67
|0.10
|1.36784
|0.0000
|0.0000
|549
|2011.01.26 16:15
|modify
|67
|0.10
|1.36784
|0.6845
|1.3689
|550
|2011.01.26 16:15
|modify
|67
|0.10
|1.36784
|1.0267
|1.3689
|551
|2011.01.26 16:15
|modify
|67
|0.10
|1.36784
|1.1978
|1.3689
|552
|2011.01.26 16:15
|modify
|67
|0.10
|1.36784
|1.2834
|1.3689
|553
|2011.01.26 16:15
|modify
|67
|0.10
|1.36784
|1.3262
|1.3689
|554
|2011.01.26 16:15
|modify
|67
|0.10
|1.36784
|1.3476
|1.3689
|555
|2011.01.26 16:15
|modify
|67
|0.10
|1.36784
|1.3583
|1.3689
|556
|2011.01.26 16:15
|modify
|67
|0.10
|1.36784
|1.3636
|1.3689
|557
|2011.01.26 16:15
|modify
|67
|0.10
|1.36784
|1.3663
|1.3689
|558
|2011.01.26 16:15
|modify
|67
|0.10
|1.36784
|1.3676
|1.3690
|559
|2011.01.26 16:17
|s/l
|67
|0.10
|1.3676
|1.3676
|1.3690
|-2.40
|337.41
|560
|2011.01.26 18:25
|buy
|68
|0.10
|1.36951
|0.0000
|0.0000
|561
|2011.01.26 18:25
|modify
|68
|0.10
|1.36951
|0.6853
|1.3702
|562
|2011.01.26 18:25
|modify
|68
|0.10
|1.36951
|1.0280
|1.3703
|563
|2011.01.26 18:25
|modify
|68
|0.10
|1.36951
|1.1993
|1.3703
|564
|2011.01.26 18:25
|modify
|68
|0.10
|1.36951
|1.2850
|1.3703
|565
|2011.01.26 18:25
|modify
|68
|0.10
|1.36951
|1.3278
|1.3703
|566
|2011.01.26 18:25
|modify
|68
|0.10
|1.36951
|1.3492
|1.3703
|567
|2011.01.26 18:25
|modify
|68
|0.10
|1.36951
|1.3599
|1.3703
|568
|2011.01.26 18:25
|modify
|68
|0.10
|1.36951
|1.3653
|1.3703
|569
|2011.01.26 18:25
|modify
|68
|0.10
|1.36951
|1.3680
|1.3703
|570
|2011.01.26 18:31
|s/l
|68
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3703
|-15.10
|322.31
|571
|2011.01.26 20:20
|buy
|69
|0.10
|1.37043
|0.0000
|0.0000
|572
|2011.01.26 20:20
|modify
|69
|0.10
|1.37043
|0.6858
|1.3715
|573
|2011.01.26 20:20
|modify
|69
|0.10
|1.37043
|1.0287
|1.3715
|574
|2011.01.26 20:20
|modify
|69
|0.10
|1.37043
|1.2001
|1.3715
|575
|2011.01.26 20:20
|modify
|69
|0.10
|1.37043
|1.2858
|1.3715
|576
|2011.01.26 20:20
|modify
|69
|0.10
|1.37043
|1.3287
|1.3715
|577
|2011.01.26 20:20
|modify
|69
|0.10
|1.37043
|1.3501
|1.3715
|578
|2011.01.26 20:20
|modify
|69
|0.10
|1.37043
|1.3608
|1.3715
|579
|2011.01.26 20:20
|modify
|69
|0.10
|1.37043
|1.3662
|1.3715
|580
|2011.01.26 20:20
|modify
|69
|0.10
|1.37043
|1.3689
|1.3715
|581
|2011.01.26 20:21
|s/l
|69
|0.10
|1.3689
|1.3689
|1.3715
|-15.30
|307.01
|582
|2011.01.27 03:20
|buy
|70
|0.10
|1.37039
|0.0000
|0.0000
|583
|2011.01.27 03:20
|modify
|70
|0.10
|1.37039
|0.6858
|1.3710
|584
|2011.01.27 03:20
|modify
|70
|0.10
|1.37039
|1.0287
|1.3710
|585
|2011.01.27 03:20
|modify
|70
|0.10
|1.37039
|1.2001
|1.3710
|586
|2011.01.27 03:20
|modify
|70
|0.10
|1.37039
|1.2858
|1.3710
|587
|2011.01.27 03:20
|modify
|70
|0.10
|1.37039
|1.3287
|1.3710
|588
|2011.01.27 03:20
|modify
|70
|0.10
|1.37039
|1.3501
|1.3710
|589
|2011.01.27 03:20
|modify
|70
|0.10
|1.37039
|1.3608
|1.3710
|590
|2011.01.27 03:20
|modify
|70
|0.10
|1.37039
|1.3662
|1.3710
|591
|2011.01.27 03:20
|modify
|70
|0.10
|1.37039
|1.3689
|1.3710
|592
|2011.01.27 03:22
|modify
|70
|0.10
|1.37039
|1.3702
|1.3710
|593
|2011.01.27 03:23
|s/l
|70
|0.10
|1.3702
|1.3702
|1.3710
|-1.90
|305.11
|594
|2011.01.27 06:15
|buy
|71
|0.10
|1.37075
|0.0000
|0.0000
|595
|2011.01.27 06:15
|modify
|71
|0.10
|1.37075
|0.6859
|1.3711
|596
|2011.01.27 06:15
|modify
|71
|0.10
|1.37075
|1.0289
|1.3710
|597
|2011.01.27 06:15
|modify
|71
|0.10
|1.37075
|1.2004
|1.3710
|598
|2011.01.27 06:15
|modify
|71
|0.10
|1.37075
|1.2861
|1.3710
|599
|2011.01.27 06:15
|modify
|71
|0.10
|1.37075
|1.3290
|1.3710
|600
|2011.01.27 06:15
|modify
|71
|0.10
|1.37075
|1.3504
|1.3710
|601
|2011.01.27 06:15
|modify
|71
|0.10
|1.37075
|1.3611
|1.3710
|602
|2011.01.27 06:15
|modify
|71
|0.10
|1.37075
|1.3665
|1.3710
|603
|2011.01.27 06:15
|modify
|71
|0.10
|1.37075
|1.3692
|1.3710
|604
|2011.01.27 07:02
|t/p
|71
|0.10
|1.3710
|1.3692
|1.3710
|2.50
|307.61
|605
|2011.01.27 10:00
|buy
|72
|0.10
|1.36713
|0.0000
|0.0000
|606
|2011.01.27 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.36713
|0.6841
|1.3683
|607
|2011.01.27 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.36713
|1.0262
|1.3683
|608
|2011.01.27 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.36713
|1.1972
|1.3683
|609
|2011.01.27 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.36713
|1.2827
|1.3683
|610
|2011.01.27 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.36713
|1.3255
|1.3683
|611
|2011.01.27 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.36713
|1.3469
|1.3683
|612
|2011.01.27 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.36713
|1.3576
|1.3683
|613
|2011.01.27 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.36713
|1.3629
|1.3683
|614
|2011.01.27 10:00
|modify
|72
|0.10
|1.36713
|1.3656
|1.3683
|615
|2011.01.27 10:04
|modify
|72
|0.10
|1.36713
|1.3669
|1.3684
|616
|2011.01.27 10:33
|t/p
|72
|0.10
|1.3684
|1.3669
|1.3684
|12.70
|320.31
|617
|2011.01.27 11:35
|buy
|73
|0.10
|1.37269
|0.0000
|0.0000
|618
|2011.01.27 11:35
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|0.6869
|1.3740
|619
|2011.01.27 11:35
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|1.0304
|1.3740
|620
|2011.01.27 11:35
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|1.2021
|1.3740
|621
|2011.01.27 11:35
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|1.2880
|1.3740
|622
|2011.01.27 11:35
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|1.3309
|1.3740
|623
|2011.01.27 11:35
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|1.3524
|1.3740
|624
|2011.01.27 11:35
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|1.3631
|1.3740
|625
|2011.01.27 11:35
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|1.3685
|1.3740
|626
|2011.01.27 11:35
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|1.3712
|1.3740
|627
|2011.01.27 11:38
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|1.3725
|1.3741
|628
|2011.01.27 11:38
|modify
|73
|0.10
|1.37269
|1.3732
|1.3741
|629
|2011.01.27 11:38
|s/l
|73
|0.10
|1.3732
|1.3732
|1.3741
|5.10
|325.41
|630
|2011.01.27 18:40
|buy
|74
|0.10
|1.37069
|0.0000
|0.0000
|631
|2011.01.27 18:40
|modify
|74
|0.10
|1.37069
|0.6859
|1.3715
|632
|2011.01.27 18:40
|modify
|74
|0.10
|1.37069
|1.0289
|1.3715
|633
|2011.01.27 18:40
|modify
|74
|0.10
|1.37069
|1.2004
|1.3715
|634
|2011.01.27 18:40
|modify
|74
|0.10
|1.37069
|1.2861
|1.3715
|635
|2011.01.27 18:40
|modify
|74
|0.10
|1.37069
|1.3290
|1.3715
|636
|2011.01.27 18:40
|modify
|74
|0.10
|1.37069
|1.3504
|1.3715
|637
|2011.01.27 18:40
|modify
|74
|0.10
|1.37069
|1.3611
|1.3715
|638
|2011.01.27 18:40
|modify
|74
|0.10
|1.37069
|1.3665
|1.3715
|639
|2011.01.27 18:40
|modify
|74
|0.10
|1.37069
|1.3692
|1.3715
|640
|2011.01.27 18:44
|modify
|74
|0.10
|1.37069
|1.3705
|1.3715
|641
|2011.01.27 18:45
|s/l
|74
|0.10
|1.3705
|1.3705
|1.3715
|-1.90
|323.51
|642
|2011.01.28 03:50
|buy
|75
|0.10
|1.37097
|0.0000
|0.0000
|643
|2011.01.28 03:50
|modify
|75
|0.10
|1.37097
|0.6860
|1.3714
|644
|2011.01.28 03:50
|modify
|75
|0.10
|1.37097
|1.0290
|1.3714
|645
|2011.01.28 03:50
|modify
|75
|0.10
|1.37097
|1.2005
|1.3714
|646
|2011.01.28 03:50
|modify
|75
|0.10
|1.37097
|1.2863
|1.3714
|647
|2011.01.28 03:50
|modify
|75
|0.10
|1.37097
|1.3292
|1.3714
|648
|2011.01.28 03:50
|modify
|75
|0.10
|1.37097
|1.3506
|1.3714
|649
|2011.01.28 03:50
|modify
|75
|0.10
|1.37097
|1.3613
|1.3714
|650
|2011.01.28 03:50
|modify
|75
|0.10
|1.37097
|1.3667
|1.3714
|651
|2011.01.28 03:50
|modify
|75
|0.10
|1.37097
|1.3694
|1.3714
|652
|2011.01.28 04:08
|modify
|75
|0.10
|1.37097
|1.3707
|1.3714
|653
|2011.01.28 04:08
|t/p
|75
|0.10
|1.3714
|1.3707
|1.3714
|4.30
|327.81
|654
|2011.01.28 06:15
|buy
|76
|0.10
|1.37112
|0.0000
|0.0000
|655
|2011.01.28 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.37112
|0.6861
|1.3714
|656
|2011.01.28 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.37112
|1.0292
|1.3714
|657
|2011.01.28 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.37112
|1.2007
|1.3714
|658
|2011.01.28 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.37112
|1.2865
|1.3714
|659
|2011.01.28 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.37112
|1.3294
|1.3714
|660
|2011.01.28 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.37112
|1.3508
|1.3714
|661
|2011.01.28 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.37112
|1.3615
|1.3714
|662
|2011.01.28 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.37112
|1.3669
|1.3714
|663
|2011.01.28 06:15
|modify
|76
|0.10
|1.37112
|1.3696
|1.3714
|664
|2011.01.28 06:39
|t/p
|76
|0.10
|1.3714
|1.3696
|1.3714
|2.80
|330.61
|665
|2011.01.28 09:45
|close
|63
|0.10
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|-66.45
|264.16
|666
|2011.01.28 09:45
|buy
|77
|0.10
|1.3694
|0.0000
|0.0000
|667
|2011.01.28 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.3694
|0.6853
|1.3702
|668
|2011.01.28 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.3694
|1.0279
|1.3703
|669
|2011.01.28 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.3694
|1.1992
|1.3703
|670
|2011.01.28 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.3694
|1.2849
|1.3703
|671
|2011.01.28 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.3694
|1.3277
|1.3703
|672
|2011.01.28 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.3694
|1.3491
|1.3703
|673
|2011.01.28 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.3694
|1.3598
|1.3703
|674
|2011.01.28 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.3694
|1.3652
|1.3703
|675
|2011.01.28 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.3694
|1.3679
|1.3703
|676
|2011.01.28 09:45
|modify
|77
|0.10
|1.3694
|1.3692
|1.3703
|677
|2011.01.28 09:49
|s/l
|77
|0.10
|1.3692
|1.3692
|1.3703
|-2.00
|262.16
|678
|2011.01.28 11:50
|sell
|78
|0.10
|1.37286
|0.0000
|0.0000
|679
|2011.01.28 15:50
|buy
|79
|0.10
|1.37131
|0.0000
|0.0000
|680
|2011.01.28 15:50
|modify
|79
|0.10
|1.37131
|0.6867
|1.3722
|681
|2011.01.28 15:50
|modify
|79
|0.10
|1.37131
|1.0301
|1.3722
|682
|2011.01.28 15:50
|modify
|79
|0.10
|1.37131
|1.2018
|1.3722
|683
|2011.01.28 15:50
|modify
|79
|0.10
|1.37131
|1.2876
|1.3723
|684
|2011.01.28 15:50
|modify
|79
|0.10
|1.37131
|1.3305
|1.3723
|685
|2011.01.28 15:50
|modify
|79
|0.10
|1.37131
|1.3520
|1.3723
|686
|2011.01.28 15:50
|modify
|79
|0.10
|1.37131
|1.3627
|1.3723
|687
|2011.01.28 15:50
|modify
|79
|0.10
|1.37131
|1.3681
|1.3723
|688
|2011.01.28 15:50
|modify
|79
|0.10
|1.37131
|1.3708
|1.3723
|689
|2011.01.28 15:51
|s/l
|79
|0.10
|1.3708
|1.3708
|1.3723
|-5.10
|257.06
|690
|2011.01.28 17:25
|close
|78
|0.10
|1.36431
|0.0000
|0.0000
|85.50
|342.56
|691
|2011.01.28 17:25
|buy
|80
|0.10
|1.36431
|0.0000
|0.0000
|692
|2011.01.28 17:25
|modify
|80
|0.10
|1.36431
|0.6850
|1.3654
|693
|2011.01.28 17:25
|modify
|80
|0.10
|1.36431
|1.0275
|1.3654
|694
|2011.01.28 17:25
|modify
|80
|0.10
|1.36431
|1.1987
|1.3654
|695
|2011.01.28 17:25
|modify
|80
|0.10
|1.36431
|1.2843
|1.3654
|696
|2011.01.28 17:25
|modify
|80
|0.10
|1.36431
|1.3271
|1.3655
|697
|2011.01.28 17:25
|modify
|80
|0.10
|1.36431
|1.3485
|1.3655
|698
|2011.01.28 17:25
|modify
|80
|0.10
|1.36431
|1.3592
|1.3655
|699
|2011.01.28 19:21
|s/l
|80
|0.10
|1.3592
|1.3592
|1.3655
|-51.10
|291.46
|700
|2011.01.28 19:50
|buy
|81
|0.10
|1.36016
|0.0000
|0.0000
|701
|2011.01.28 19:50
|modify
|81
|0.10
|1.36016
|0.6800
|1.3608
|702
|2011.01.28 19:50
|modify
|81
|0.10
|1.36016
|1.3584
|1.3607
|703
|2011.01.28 19:54
|modify
|81
|0.10
|1.36016
|1.3584
|1.3608
|704
|2011.01.28 19:55
|modify
|81
|0.10
|1.36016
|1.3584
|1.3607
|705
|2011.01.28 19:57
|modify
|81
|0.10
|1.36016
|1.3584
|1.3608
|706
|2011.01.28 20:00
|modify
|81
|0.10
|1.36016
|1.3585
|1.3608
|707
|2011.01.28 20:04
|t/p
|81
|0.10
|1.3608
|1.3585
|1.3608
|6.40
|297.86
|708
|2011.01.28 22:15
|buy
|82
|0.10
|1.36154
|0.0000
|0.0000
|709
|2011.01.28 22:15
|modify
|82
|0.10
|1.36154
|0.6807
|1.3619
|710
|2011.01.28 22:15
|modify
|82
|0.10
|1.36154
|1.3607
|1.3619
|711
|2011.01.28 22:20
|modify
|82
|0.10
|1.36154
|1.3609
|1.3619
|712
|2011.01.28 22:25
|modify
|82
|0.10
|1.36154
|1.3611
|1.3619
|713
|2011.01.28 22:26
|modify
|82
|0.10
|1.36154
|1.3612
|1.3619
|714
|2011.01.28 22:42
|s/l
|82
|0.10
|1.3612
|1.3612
|1.3619
|-3.40
|294.46
|715
|2011.01.31 01:25
|buy
|83
|0.10
|1.35955
|0.0000
|0.0000
|716
|2011.01.31 01:25
|modify
|83
|0.10
|1.35955
|0.6797
|1.3603
|717
|2011.01.31 01:25
|modify
|83
|0.10
|1.35955
|1.3580
|1.3602
|718
|2011.01.31 01:30
|modify
|83
|0.10
|1.35955
|1.3583
|1.3602
|719
|2011.01.31 01:35
|modify
|83
|0.10
|1.35955
|1.3583
|1.3601
|720
|2011.01.31 01:36
|modify
|83
|0.10
|1.35955
|1.3583
|1.3602
|721
|2011.01.31 01:37
|t/p
|83
|0.10
|1.3602
|1.3583
|1.3602
|6.50
|300.96
|722
|2011.01.31 02:50
|buy
|84
|0.10
|1.35992
|0.0000
|0.0000
|723
|2011.01.31 02:50
|modify
|84
|0.10
|1.35992
|0.6799
|1.3606
|724
|2011.01.31 02:50
|modify
|84
|0.10
|1.35992
|1.3577
|1.3606
|725
|2011.01.31 02:51
|modify
|84
|0.10
|1.35992
|1.3577
|1.3607
|726
|2011.01.31 02:55
|modify
|84
|0.10
|1.35992
|1.3580
|1.3606
|727
|2011.01.31 03:00
|modify
|84
|0.10
|1.35992
|1.3583
|1.3606
|728
|2011.01.31 03:00
|modify
|84
|0.10
|1.35992
|1.3585
|1.3606
|729
|2011.01.31 03:03
|s/l
|84
|0.10
|1.3585
|1.3585
|1.3606
|-14.20
|286.76
|730
|2011.01.31 05:30
|buy
|85
|0.10
|1.36072
|0.0000
|0.0000
|731
|2011.01.31 05:30
|modify
|85
|0.10
|1.36072
|0.6803
|1.3611
|732
|2011.01.31 05:30
|modify
|85
|0.10
|1.36072
|1.3596
|1.3612
|733
|2011.01.31 05:30
|t/p
|85
|0.10
|1.3612
|1.3596
|1.3612
|4.80
|291.56
|734
|2011.01.31 07:55
|sell
|86
|0.10
|1.36123
|0.0000
|0.0000
|735
|2011.01.31 20:40
|buy
|87
|0.10
|1.36813
|0.0000
|0.0000
|736
|2011.01.31 20:40
|modify
|87
|0.10
|1.36813
|0.6840
|1.3688
|737
|2011.01.31 20:40
|modify
|87
|0.10
|1.36813
|1.3672
|1.3688
|738
|2011.01.31 20:50
|modify
|87
|0.10
|1.36813
|1.3674
|1.3688
|739
|2011.01.31 20:55
|modify
|87
|0.10
|1.36813
|1.3678
|1.3688
|740
|2011.01.31 20:56
|t/p
|87
|0.10
|1.3688
|1.3678
|1.3688
|6.70
|298.26
|741
|2011.01.31 23:05
|buy
|88
|0.10
|1.36948
|0.0000
|0.0000
|742
|2011.01.31 23:05
|modify
|88
|0.10
|1.36948
|0.6847
|1.3698
|743
|2011.01.31 23:05
|modify
|88
|0.10
|1.36948
|1.3686
|1.3698
|744
|2011.01.31 23:10
|modify
|88
|0.10
|1.36948
|1.3688
|1.3698
|745
|2011.01.31 23:15
|modify
|88
|0.10
|1.36948
|1.3691
|1.3698
|746
|2011.01.31 23:19
|s/l
|88
|0.10
|1.3691
|1.3691
|1.3698
|-3.80
|294.46
|747
|2011.02.01 00:40
|buy
|89
|0.10
|1.36986
|0.0000
|0.0000
|748
|2011.02.01 00:40
|modify
|89
|0.10
|1.36986
|0.6849
|1.3702
|749
|2011.02.01 00:40
|modify
|89
|0.10
|1.36986
|1.0271
|1.3701
|750
|2011.02.01 00:40
|modify
|89
|0.10
|1.36986
|1.3692
|1.3701
|751
|2011.02.01 00:46
|modify
|89
|0.10
|1.36986
|1.3693
|1.3701
|752
|2011.02.01 00:46
|t/p
|89
|0.10
|1.3701
|1.3693
|1.3701
|2.40
|296.86
|753
|2011.02.01 10:20
|close
|86
|0.10
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|-113.03
|183.83
|754
|2011.02.01 10:20
|buy
|90
|0.10
|1.3725
|0.0000
|0.0000
|755
|2011.02.01 10:20
|modify
|90
|0.10
|1.3725
|0.6862
|1.3735
|756
|2011.02.01 10:20
|modify
|90
|0.10
|1.3725
|1.3706
|1.3735
|757
|2011.02.01 10:24
|modify
|90
|0.10
|1.3725
|1.3706
|1.3736
|758
|2011.02.01 10:25
|modify
|90
|0.10
|1.3725
|1.3706
|1.3735
|759
|2011.02.01 10:29
|modify
|90
|0.10
|1.3725
|1.3706
|1.3736
|760
|2011.02.01 10:30
|modify
|90
|0.10
|1.3725
|1.3709
|1.3734
|761
|2011.02.01 10:30
|modify
|90
|0.10
|1.3725
|1.3709
|1.3735
|762
|2011.02.01 10:31
|t/p
|90
|0.10
|1.3735
|1.3709
|1.3735
|10.00
|193.83
|763
|2011.02.01 11:35
|sell
|91
|0.10
|1.37359
|0.0000
|0.0000
|764
|2011.02.01 16:53
|close at stop
|91
|0.10
|1.3793
|0.0000
|0.0000
|-57.10
|136.73