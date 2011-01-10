Strategy Tester Report
ZAZ PSAR V1.01
Tadawulfx-Demo (Build 402)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2011.01.10 00:00 - 2011.02.09 23:55 (2011.01.10 - 2011.02.10)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersS_Indicators="*** Entry Settings ***"; PSAR.Step=0.015; PSAR.Maximum=0.25; TrendCCIPeriod=16; ZAZ.ActivePeriods=10; S_MoneyManagement="*** Money Management ***"; Lots=0.1; RiskMM=false; EquityRiskPerCent=1; MinLots=0.01; MaxLots=100; NumberofEAs=1; S_OrderManagement="*** Order Management ***"; TakeProfit=0; TrailingProfit=0; UsePendingOrders=false; PlaceBracketOrders=false; MaxOpenOrders=1; TakeProfitsAt="1.0,2.0,3.0"; UseTPsForSL=false; Slippage=3; ECNBroker=true; MagicNumber=1961132650; S_Exit1="*** Order Exit Options ***"; TrailingStop=0; TrailingStep=0; BreakEven=0; BreakEvenPipsinProfit=20; ProfitRetention=0.5; TurtleStop=true; LookBackPeriod=4; ATRStop=false; ATRPeriod=55; ATRValue=2; ATRFileName="ATR"; MovingAverageStopLoss=false; MARPrice=6; MARMethod=8; MARPeriod=25; S_TradingTimes="*** Trading Times ***"; TradeHourStart=0; TradeHourStop=24; TradeSignalEveryTick=false; TradeSignalEveryBar=true; TradeSignalByMinutes=false;
Bars in test7575Ticks modelled1636996Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit-863.27Gross profit524.14Gross loss-1387.41
Profit factor0.38Expected payoff-9.49
Absolute drawdown863.27Maximal drawdown911.94 (86.96%)Relative drawdown86.96% (911.94)
Total trades91Short positions (won %)17 (35.29%)Long positions (won %)74 (45.95%)
Profit trades (% of total)40 (43.96%)Loss trades (% of total)51 (56.04%)
Largestprofit trade149.27loss trade-224.63
Averageprofit trade13.10loss trade-27.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (180.77)consecutive losses (loss in money)5 (-197.92)
Maximalconsecutive profit (count of wins)180.77 (5)consecutive loss (count of losses)-238.33 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.10 01:35buy10.101.290260.00000.0000
22011.01.10 01:35modify10.101.290260.64501.2909
32011.01.10 01:35modify10.101.290261.28901.2909
42011.01.10 01:40modify10.101.290261.28911.2908
52011.01.10 01:41modify10.101.290261.28911.2909
62011.01.10 01:45modify10.101.290261.28951.2908
72011.01.10 01:45modify10.101.290261.28951.2909
82011.01.10 01:45s/l10.101.28951.28951.2909-7.60992.40
92011.01.10 03:40sell20.101.29190.00000.0000
102011.01.10 07:25buy30.101.290430.00000.0000
112011.01.10 07:25modify30.101.290430.64591.2909
122011.01.10 07:25modify30.101.290430.96881.2909
132011.01.10 07:25modify30.101.290431.13031.2909
142011.01.10 07:25modify30.101.290431.21101.2909
152011.01.10 07:25modify30.101.290431.25141.2909
162011.01.10 07:25modify30.101.290431.27161.2909
172011.01.10 07:25modify30.101.290431.28171.2910
182011.01.10 07:25modify30.101.290431.28671.2910
192011.01.10 07:25modify30.101.290431.28921.2910
202011.01.10 08:01t/p30.101.29101.28921.29105.70998.10
212011.01.10 09:05buy40.101.290690.00000.0000
222011.01.10 09:05modify40.101.290690.64641.2917
232011.01.10 09:05modify40.101.290690.96961.2917
242011.01.10 09:05modify40.101.290691.13121.2917
252011.01.10 09:05modify40.101.290691.21201.2917
262011.01.10 09:05modify40.101.290691.25241.2917
272011.01.10 09:05modify40.101.290691.27261.2917
282011.01.10 09:05modify40.101.290691.28271.2917
292011.01.10 09:05modify40.101.290691.28771.2917
302011.01.10 09:05modify40.101.290691.29021.2917
312011.01.10 09:07s/l40.101.29021.29021.2917-4.90993.20
322011.01.10 14:15buy50.101.290410.00000.0000
332011.01.10 14:15modify50.101.290410.64631.2913
342011.01.10 14:15modify50.101.290410.96951.2913
352011.01.10 14:15modify50.101.290411.13111.2913
362011.01.10 14:15modify50.101.290411.21191.2913
372011.01.10 14:15modify50.101.290411.25231.2913
382011.01.10 14:15modify50.101.290411.27251.2913
392011.01.10 14:15modify50.101.290411.28261.2913
402011.01.10 14:15modify50.101.290411.28761.2913
412011.01.10 14:16modify50.101.290411.29011.2914
422011.01.10 14:17s/l50.101.29011.29011.2914-3.10990.10
432011.01.10 16:30close20.101.29270.00000.0000-8.00982.10
442011.01.10 16:30buy60.101.29270.00000.0000
452011.01.10 16:30modify60.101.29270.64751.2937
462011.01.10 16:30modify60.101.29270.97121.2937
472011.01.10 16:30modify60.101.29271.13311.2937
482011.01.10 16:30modify60.101.29271.21401.2937
492011.01.10 16:30modify60.101.29271.25451.2937
502011.01.10 16:30modify60.101.29271.27471.2937
512011.01.10 16:30modify60.101.29271.28481.2937
522011.01.10 16:30modify60.101.29271.28991.2937
532011.01.10 16:30modify60.101.29271.29241.2938
542011.01.10 16:31t/p60.101.29381.29241.293811.00993.10
552011.01.10 18:55sell70.101.294690.00000.0000
562011.01.11 02:45close70.101.29280.00000.000018.571011.67
572011.01.11 02:45buy80.101.29280.00000.0000
582011.01.11 02:45modify80.101.29280.64721.2936
592011.01.11 02:45modify80.101.29280.97081.2936
602011.01.11 02:45modify80.101.29281.13261.2936
612011.01.11 02:45modify80.101.29281.21351.2936
622011.01.11 02:45modify80.101.29281.25401.2936
632011.01.11 02:45modify80.101.29281.27421.2936
642011.01.11 02:45modify80.101.29281.28431.2936
652011.01.11 02:45modify80.101.29281.28941.2936
662011.01.11 02:45modify80.101.29281.29191.2936
672011.01.11 02:45t/p80.101.29361.29191.29368.001019.67
682011.01.11 07:50sell90.101.29440.00000.0000
692011.01.11 09:20buy100.101.294120.00000.0000
702011.01.11 09:20modify100.101.294120.64781.2951
712011.01.11 09:20modify100.101.294120.97171.2951
722011.01.11 09:20modify100.101.294121.13371.2951
732011.01.11 09:20modify100.101.294121.21471.2951
742011.01.11 09:20modify100.101.294121.25521.2951
752011.01.11 09:20modify100.101.294121.27541.2951
762011.01.11 09:20modify100.101.294121.28551.2951
772011.01.11 09:20modify100.101.294121.29061.2951
782011.01.11 09:20modify100.101.294121.29311.2951
792011.01.11 09:38s/l100.101.29311.29311.2951-10.201009.47
802011.01.11 11:35buy110.101.293340.00000.0000
812011.01.11 11:35modify110.101.293340.64741.2939
822011.01.11 11:35modify110.101.293340.97111.2940
832011.01.11 11:35modify110.101.293341.13301.2940
842011.01.11 11:35modify110.101.293341.21391.2940
852011.01.11 11:35modify110.101.293341.25441.2940
862011.01.11 11:35modify110.101.293341.27461.2940
872011.01.11 11:35modify110.101.293341.28471.2940
882011.01.11 11:35modify110.101.293341.28981.2940
892011.01.11 11:35modify110.101.293341.29231.2940
902011.01.11 11:56s/l110.101.29231.29231.2940-10.40999.07
912011.01.11 16:55buy120.101.292970.00000.0000
922011.01.11 16:55modify120.101.292970.64741.2939
932011.01.11 16:55modify120.101.292970.97111.2939
942011.01.11 16:55modify120.101.292971.13301.2939
952011.01.11 16:55modify120.101.292971.21391.2939
962011.01.11 16:55modify120.101.292971.25441.2939
972011.01.11 16:55modify120.101.292971.27461.2939
982011.01.11 16:55modify120.101.292971.28471.2939
992011.01.11 16:55modify120.101.292971.28981.2939
1002011.01.11 16:55modify120.101.292971.29231.2939
1012011.01.11 16:57s/l120.101.29231.29231.2939-6.70992.37
1022011.01.12 07:25close90.101.29940.00000.0000-50.33942.04
1032011.01.12 07:25buy130.101.29940.00000.0000
1042011.01.12 07:25modify130.101.29940.65071.2998
1052011.01.12 07:25modify130.101.29940.97601.2998
1062011.01.12 07:25modify130.101.29941.13871.2998
1072011.01.12 07:25modify130.101.29941.22001.2998
1082011.01.12 07:25modify130.101.29941.26071.2998
1092011.01.12 07:25modify130.101.29941.28101.2998
1102011.01.12 07:25modify130.101.29941.29121.2998
1112011.01.12 07:25modify130.101.29941.29631.2998
1122011.01.12 07:25modify130.101.29941.29881.2998
1132011.01.12 07:34t/p130.101.29981.29881.29984.00946.04
1142011.01.12 10:55sell140.101.302590.00000.0000
1152011.01.12 13:10close140.101.29870.00000.000038.90984.94
1162011.01.12 13:10buy150.101.29870.00000.0000
1172011.01.12 13:10modify150.101.29870.65091.2997
1182011.01.12 13:10modify150.101.29870.97641.2997
1192011.01.12 13:10modify150.101.29871.13911.2997
1202011.01.12 13:10modify150.101.29871.22051.2997
1212011.01.12 13:10modify150.101.29871.26121.2997
1222011.01.12 13:10modify150.101.29871.28151.2997
1232011.01.12 13:10modify150.101.29871.29171.2997
1242011.01.12 13:10modify150.101.29871.29681.2997
1252011.01.12 13:29s/l150.101.29681.29681.2997-19.00965.94
1262011.01.12 16:10sell160.101.302790.00000.0000
1272011.01.13 01:45close160.101.31290.00000.0000-102.09863.85
1282011.01.13 01:45buy170.101.31290.00000.0000
1292011.01.13 01:45modify170.101.31290.65641.3135
1302011.01.13 01:45modify170.101.31291.31181.3135
1312011.01.13 01:45modify170.101.31291.31181.3136
1322011.01.13 01:50modify170.101.31291.31181.3135
1332011.01.13 01:50t/p170.101.31351.31181.31356.00869.85
1342011.01.13 08:10buy180.101.310660.00000.0000
1352011.01.13 08:10modify180.101.310660.65531.3112
1362011.01.13 08:10modify180.101.310661.30891.3111
1372011.01.13 08:10modify180.101.310661.30891.3112
1382011.01.13 08:17t/p180.101.31121.30891.31125.40875.25
1392011.01.13 09:20sell190.101.312270.00000.0000
1402011.01.14 02:10close190.101.33470.00000.0000-224.63650.62
1412011.01.14 02:10buy200.101.33470.00000.0000
1422011.01.14 02:10modify200.101.33470.66731.3353
1432011.01.14 02:10modify200.101.33471.33341.3353
1442011.01.14 02:15modify200.101.33471.33381.3352
1452011.01.14 02:15modify200.101.33471.33381.3353
1462011.01.14 02:20modify200.101.33471.33391.3353
1472011.01.14 02:24s/l200.101.33391.33391.3353-8.00642.62
1482011.01.14 04:15buy210.101.333770.00000.0000
1492011.01.14 04:15modify210.101.333770.66681.3342
1502011.01.14 04:15modify210.101.333771.33271.3342
1512011.01.14 04:20modify210.101.333771.33291.3342
1522011.01.14 04:20modify210.101.333771.33301.3342
1532011.01.14 04:25modify210.101.333771.33311.3342
1542011.01.14 04:25modify210.101.333771.33321.3342
1552011.01.14 05:09s/l210.101.33321.33321.3342-5.70636.92
1562011.01.14 05:55buy220.101.33450.00000.0000
1572011.01.14 05:55modify220.101.33450.66721.3349
1582011.01.14 05:55modify220.101.33451.33291.3349
1592011.01.14 06:00modify220.101.33451.33331.3349
1602011.01.14 06:00t/p220.101.33491.33331.33494.00640.92
1612011.01.14 09:50sell230.101.341960.00000.0000
1622011.01.14 13:50buy240.101.334790.00000.0000
1632011.01.14 13:50modify240.101.334790.66991.3358
1642011.01.14 13:50modify240.101.334791.00481.3358
1652011.01.14 13:50modify240.101.334791.17231.3358
1662011.01.14 13:50modify240.101.334791.25601.3358
1672011.01.14 13:50modify240.101.334791.29791.3358
1682011.01.14 13:50modify240.101.334791.31881.3358
1692011.01.14 13:50modify240.101.334791.32931.3358
1702011.01.14 13:50modify240.101.334791.33451.3359
1712011.01.14 13:52s/l240.101.33451.33451.3359-2.90638.02
1722011.01.14 18:15buy250.101.334710.00000.0000
1732011.01.14 18:15modify250.101.334710.67001.3359
1742011.01.14 18:15modify250.101.334711.00501.3359
1752011.01.14 18:15modify250.101.334711.17251.3359
1762011.01.14 18:15modify250.101.334711.25621.3359
1772011.01.14 18:15modify250.101.334711.29811.3359
1782011.01.14 18:15modify250.101.334711.31901.3359
1792011.01.14 18:15modify250.101.334711.32951.3359
1802011.01.14 18:15modify250.101.334711.33471.3360
1812011.01.14 18:26s/l250.101.33471.33471.3360-0.10637.92
1822011.01.17 02:45buy260.101.335060.00000.0000
1832011.01.17 02:45modify260.101.335060.67011.3357
1842011.01.17 02:45modify260.101.335061.00521.3357
1852011.01.17 02:45modify260.101.335061.17271.3357
1862011.01.17 02:45modify260.101.335061.25651.3357
1872011.01.17 02:45modify260.101.335061.29841.3357
1882011.01.17 02:45modify260.101.335061.31931.3357
1892011.01.17 02:45modify260.101.335061.32981.3357
1902011.01.17 07:57s/l260.101.32981.32981.3357-52.60585.32
1912011.01.17 08:25buy270.101.331510.00000.0000
1922011.01.17 08:25modify270.101.331510.66891.3323
1932011.01.17 08:25modify270.101.331511.00331.3323
1942011.01.17 08:25modify270.101.331511.17051.3323
1952011.01.17 08:25modify270.101.331511.25411.3323
1962011.01.17 08:25modify270.101.331511.29591.3323
1972011.01.17 08:25modify270.101.331511.31681.3323
1982011.01.17 08:25modify270.101.331511.32731.3323
1992011.01.17 08:41t/p270.101.33231.32731.33237.90593.22
2002011.01.17 10:50close230.101.32700.00000.0000149.27742.49
2012011.01.17 10:50buy280.101.32700.00000.0000
2022011.01.17 10:50modify280.101.32700.66781.3277
2032011.01.17 10:50modify280.101.32701.00171.3277
2042011.01.17 10:50modify280.101.32701.16871.3277
2052011.01.17 10:50modify280.101.32701.25221.3277
2062011.01.17 10:50modify280.101.32701.29391.3277
2072011.01.17 10:50modify280.101.32701.31481.3277
2082011.01.17 10:50modify280.101.32701.32521.3277
2092011.01.17 11:36t/p280.101.32771.32521.32777.00749.49
2102011.01.17 14:20sell290.101.330660.00000.0000
2112011.01.17 22:10close290.101.32930.00000.000013.60763.09
2122011.01.17 22:10buy300.101.32930.00000.0000
2132011.01.17 22:10modify300.101.32930.66531.3296
2142011.01.17 22:10modify300.101.32930.99801.3296
2152011.01.17 22:10modify300.101.32931.16431.3296
2162011.01.17 22:10modify300.101.32931.24751.3296
2172011.01.17 22:10modify300.101.32931.28911.3296
2182011.01.17 22:10modify300.101.32931.30991.3296
2192011.01.17 22:10modify300.101.32931.32031.3296
2202011.01.17 22:10modify300.101.32931.32551.3296
2212011.01.17 22:10modify300.101.32931.32811.3296
2222011.01.17 22:55t/p300.101.32961.32811.32963.00766.09
2232011.01.18 00:10buy310.101.328430.00000.0000
2242011.01.18 00:10modify310.101.328430.66411.3289
2252011.01.18 00:10modify310.101.328431.32751.3289
2262011.01.18 00:14modify310.101.328431.32751.3290
2272011.01.18 00:15modify310.101.328431.32751.3289
2282011.01.18 00:16modify310.101.328431.32751.3290
2292011.01.18 00:22s/l310.101.32751.32751.3290-9.30756.79
2302011.01.18 01:05buy320.101.328730.00000.0000
2312011.01.18 01:05modify320.101.328730.66431.3291
2322011.01.18 01:05modify320.101.328731.32771.3291
2332011.01.18 01:05modify320.101.328731.32771.3292
2342011.01.18 01:11s/l320.101.32771.32771.3292-10.30746.49
2352011.01.18 02:35buy330.101.327270.00000.0000
2362011.01.18 02:35modify330.101.327270.66361.3277
2372011.01.18 02:35modify330.101.327271.32631.3277
2382011.01.18 02:40modify330.101.327271.32641.3277
2392011.01.18 02:43modify330.101.327271.32641.3278
2402011.01.18 02:49t/p330.101.32781.32641.32785.30751.79
2412011.01.18 04:15buy340.101.328260.00000.0000
2422011.01.18 04:15modify340.101.328260.66411.3287
2432011.01.18 04:15modify340.101.328261.32671.3286
2442011.01.18 04:16modify340.101.328261.32671.3287
2452011.01.18 04:23modify340.101.328261.32711.3287
2462011.01.18 04:25modify340.101.328261.32751.3287
2472011.01.18 04:30modify340.101.328261.32771.3287
2482011.01.18 04:30modify340.101.328261.32781.3287
2492011.01.18 04:30modify340.101.328261.32791.3287
2502011.01.18 05:01t/p340.101.32871.32791.32874.40756.19
2512011.01.18 06:15sell350.101.33090.00000.0000
2522011.01.18 14:55buy360.101.339480.00000.0000
2532011.01.18 14:55modify360.101.339480.66971.3405
2542011.01.18 14:55modify360.101.339481.33701.3405
2552011.01.18 14:55modify360.101.339481.33701.3406
2562011.01.18 15:00modify360.101.339481.33731.3404
2572011.01.18 15:00modify360.101.339481.33731.3405
2582011.01.18 15:05modify360.101.339481.33771.3404
2592011.01.18 15:05modify360.101.339481.33791.3404
2602011.01.18 15:05modify360.101.339481.33801.3404
2612011.01.18 15:06modify360.101.339481.33801.3405
2622011.01.18 15:06s/l360.101.33801.33801.3405-14.80741.39
2632011.01.19 01:05buy370.101.338970.00000.0000
2642011.01.19 01:05modify370.101.338970.66941.3394
2652011.01.19 01:05modify370.101.338971.33701.3394
2662011.01.19 01:08modify370.101.338971.33701.3395
2672011.01.19 01:10modify370.101.338971.33741.3395
2682011.01.19 01:15modify370.101.338971.33771.3395
2692011.01.19 01:20modify370.101.338971.33821.3395
2702011.01.19 01:22t/p370.101.33951.33821.33955.30746.69
2712011.01.19 11:35buy380.101.347860.00000.0000
2722011.01.19 11:35modify380.101.347860.67391.3493
2732011.01.19 11:35modify380.101.347861.34381.3493
2742011.01.19 11:38modify380.101.347861.34381.3494
2752011.01.19 11:40modify380.101.347861.34391.3492
2762011.01.19 11:41modify380.101.347861.34391.3493
2772011.01.19 11:45modify380.101.347861.34471.3492
2782011.01.19 11:45modify380.101.347861.34471.3493
2792011.01.19 11:50modify380.101.347861.34591.3491
2802011.01.19 11:55modify380.101.347861.34611.3490
2812011.01.19 11:55modify380.101.347861.34621.3490
2822011.01.19 11:55modify380.101.347861.34631.3490
2832011.01.19 11:58s/l380.101.34631.34631.3490-15.60731.09
2842011.01.20 00:20buy390.101.346430.00000.0000
2852011.01.20 00:20modify390.101.346430.67311.3468
2862011.01.20 00:20modify390.101.346431.34541.3469
2872011.01.20 00:26modify390.101.346431.34561.3469
2882011.01.20 00:28modify390.101.346431.34571.3469
2892011.01.20 00:48s/l390.101.34571.34571.3469-7.30723.79
2902011.01.20 01:50buy400.101.344970.00000.0000
2912011.01.20 01:50modify400.101.344970.67241.3455
2922011.01.20 01:50modify400.101.344971.34371.3455
2932011.01.20 01:53modify400.101.344971.34371.3456
2942011.01.20 01:55modify400.101.344971.34371.3455
2952011.01.20 01:56modify400.101.344971.34371.3456
2962011.01.20 02:00modify400.101.344971.34381.3455
2972011.01.20 02:01modify400.101.344971.34381.3456
2982011.01.20 02:05modify400.101.344971.34391.3455
2992011.01.20 02:08s/l400.101.34391.34391.3455-10.70713.09
3002011.01.20 03:10close350.101.34590.00000.0000-151.32561.77
3012011.01.20 03:10buy410.101.34590.00000.0000
3022011.01.20 03:10modify410.101.34590.67291.3466
3032011.01.20 03:10modify410.101.34591.34331.3466
3042011.01.20 03:14modify410.101.34591.34331.3467
3052011.01.20 03:15modify410.101.34591.34361.3466
3062011.01.20 03:18modify410.101.34591.34361.3467
3072011.01.20 03:20modify410.101.34591.34391.3466
3082011.01.20 03:24modify410.101.34591.34391.3467
3092011.01.20 03:24modify410.101.34591.34391.3466
3102011.01.20 03:25modify410.101.34591.34461.3466
3112011.01.20 03:28modify410.101.34591.34461.3467
3122011.01.20 03:30s/l410.101.34461.34461.3467-13.00548.77
3132011.01.20 06:25sell420.101.34490.00000.0000
3142011.01.20 09:25buy430.101.344770.00000.0000
3152011.01.20 09:25modify430.101.344770.67311.3457
3162011.01.20 09:25modify430.101.344771.00971.3457
3172011.01.20 09:25modify430.101.344771.17801.3457
3182011.01.20 09:25modify430.101.344771.26211.3457
3192011.01.20 09:25modify430.101.344771.30421.3457
3202011.01.20 09:25modify430.101.344771.32521.3457
3212011.01.20 09:25modify430.101.344771.33571.3457
3222011.01.20 09:25modify430.101.344771.34101.3457
3232011.01.20 09:25modify430.101.344771.34361.3457
3242011.01.20 09:31modify430.101.344771.34491.3457
3252011.01.20 09:32s/l430.101.34491.34491.34571.30550.07
3262011.01.20 15:30buy440.101.345060.00000.0000
3272011.01.20 15:30modify440.101.345060.67331.3462
3282011.01.20 15:30modify440.101.345061.00991.3461
3292011.01.20 15:30modify440.101.345061.17821.3461
3302011.01.20 15:30modify440.101.345061.26241.3461
3312011.01.20 15:30modify440.101.345061.30451.3461
3322011.01.20 15:30modify440.101.345061.32551.3461
3332011.01.20 15:30modify440.101.345061.33601.3461
3342011.01.20 15:30modify440.101.345061.34131.3461
3352011.01.20 15:30modify440.101.345061.34391.3461
3362011.01.20 15:41modify440.101.345061.34521.3461
3372011.01.20 15:41t/p440.101.34611.34521.346110.40560.47
3382011.01.20 17:40buy450.101.343850.00000.0000
3392011.01.20 17:40modify450.101.343850.67321.3450
3402011.01.20 17:40modify450.101.343851.00981.3450
3412011.01.20 17:40modify450.101.343851.17811.3450
3422011.01.20 17:40modify450.101.343851.26231.3450
3432011.01.20 17:40modify450.101.343851.30441.3450
3442011.01.20 17:40modify450.101.343851.32541.3450
3452011.01.20 17:40modify450.101.343851.33591.3450
3462011.01.20 17:40modify450.101.343851.34121.3450
3472011.01.20 17:41modify450.101.343851.34381.3451
3482011.01.20 17:43s/l450.101.34381.34381.3451-0.50559.97
3492011.01.20 20:15close420.101.34790.00000.0000-30.00529.97
3502011.01.20 20:15buy460.101.34790.00000.0000
3512011.01.20 20:15modify460.101.34790.67531.3486
3522011.01.20 20:15modify460.101.34791.01291.3487
3532011.01.20 20:15modify460.101.34791.18171.3487
3542011.01.20 20:15modify460.101.34791.26611.3487
3552011.01.20 20:15modify460.101.34791.30831.3487
3562011.01.20 20:15modify460.101.34791.32941.3487
3572011.01.20 20:15modify460.101.34791.34001.3487
3582011.01.20 20:15modify460.101.34791.34531.3487
3592011.01.20 20:15modify460.101.34791.34791.3487
3602011.01.20 20:18s/l460.101.34791.34791.34870.00529.97
3612011.01.20 21:35sell470.101.347180.00000.0000
3622011.01.21 01:30buy480.101.346350.00000.0000
3632011.01.21 01:30modify480.101.346350.67371.3469
3642011.01.21 01:30modify480.101.346351.01061.3469
3652011.01.21 01:30modify480.101.346351.17901.3469
3662011.01.21 01:30modify480.101.346351.26321.3469
3672011.01.21 01:30modify480.101.346351.30531.3469
3682011.01.21 01:30modify480.101.346351.32641.3469
3692011.01.21 01:30modify480.101.346351.33691.3469
3702011.01.21 01:30modify480.101.346351.34221.3469
3712011.01.21 01:30modify480.101.346351.34481.3469
3722011.01.21 01:36t/p480.101.34691.34481.34695.50535.47
3732011.01.24 02:35buy490.101.360620.00000.0000
3742011.01.24 02:35modify490.101.360620.68091.3612
3752011.01.24 02:35modify490.101.360621.02131.3612
3762011.01.24 02:35modify490.101.360621.19151.3612
3772011.01.24 02:35modify490.101.360621.27661.3612
3782011.01.24 02:35modify490.101.360621.31921.3612
3792011.01.24 02:35modify490.101.360621.34051.3612
3802011.01.24 02:35modify490.101.360621.35111.3612
3812011.01.24 02:35modify490.101.360621.35641.3612
3822011.01.24 02:35modify490.101.360621.35911.3612
3832011.01.24 02:46s/l490.101.35911.35911.3612-15.20520.27
3842011.01.24 03:05buy500.101.361240.00000.0000
3852011.01.24 03:05modify500.101.361240.68121.3619
3862011.01.24 03:05modify500.101.361241.02181.3620
3872011.01.24 03:05modify500.101.361241.19211.3620
3882011.01.24 03:05modify500.101.361241.27721.3620
3892011.01.24 03:05modify500.101.361241.31981.3620
3902011.01.24 03:05modify500.101.361241.34111.3620
3912011.01.24 03:05modify500.101.361241.35171.3620
3922011.01.24 03:05modify500.101.361241.35701.3620
3932011.01.24 03:05modify500.101.361241.35971.3620
3942011.01.24 03:19modify500.101.361241.36101.3621
3952011.01.24 03:31t/p500.101.36211.36101.36218.60528.87
3962011.01.24 05:25buy510.101.360440.00000.0000
3972011.01.24 05:25modify510.101.360440.68081.3607
3982011.01.24 05:25modify510.101.360441.02121.3608
3992011.01.24 05:25modify510.101.360441.19141.3608
4002011.01.24 05:25modify510.101.360441.27651.3608
4012011.01.24 05:25modify510.101.360441.31901.3608
4022011.01.24 05:25modify510.101.360441.34031.3608
4032011.01.24 05:25modify510.101.360441.35091.3608
4042011.01.24 05:25modify510.101.360441.35621.3608
4052011.01.24 05:25modify510.101.360441.35891.3608
4062011.01.24 05:48s/l510.101.35891.35891.3608-15.40513.47
4072011.01.24 10:50close470.101.35680.00000.0000-96.86416.61
4082011.01.24 10:50buy520.101.35680.00000.0000
4092011.01.24 10:50modify520.101.35680.67901.3574
4102011.01.24 10:50modify520.101.35681.01851.3574
4112011.01.24 10:50modify520.101.35681.18821.3574
4122011.01.24 10:50modify520.101.35681.27311.3574
4132011.01.24 10:50modify520.101.35681.31551.3574
4142011.01.24 10:50modify520.101.35681.33671.3574
4152011.01.24 10:50modify520.101.35681.34731.3574
4162011.01.24 10:50modify520.101.35681.35261.3574
4172011.01.24 10:50modify520.101.35681.35531.3574
4182011.01.24 10:55modify520.101.35681.35661.3574
4192011.01.24 10:55t/p520.101.35741.35661.35746.00422.61
4202011.01.24 11:55buy530.101.35780.00000.0000
4212011.01.24 11:55modify530.101.35780.67881.3584
4222011.01.24 11:55modify530.101.35781.35581.3584
4232011.01.24 12:00modify530.101.35781.35631.3584
4242011.01.24 12:01modify530.101.35781.35631.3585
4252011.01.24 12:04modify530.101.35781.35631.3584
4262011.01.24 12:05modify530.101.35781.35661.3584
4272011.01.24 12:05modify530.101.35781.35681.3584
4282011.01.24 12:05modify530.101.35781.35691.3584
4292011.01.24 12:06modify530.101.35781.35691.3585
4302011.01.24 12:07s/l530.101.35691.35691.3585-9.00413.61
4312011.01.24 13:10buy540.101.35650.00000.0000
4322011.01.24 13:10modify540.101.35650.67821.3574
4332011.01.24 13:10modify540.101.35651.35511.3574
4342011.01.24 13:14modify540.101.35651.35511.3575
4352011.01.24 13:15modify540.101.35651.35511.3574
4362011.01.24 13:15modify540.101.35651.35511.3575
4372011.01.24 13:20modify540.101.35651.35521.3574
4382011.01.24 13:20modify540.101.35651.35531.3574
4392011.01.24 13:23modify540.101.35651.35531.3575
4402011.01.24 13:25modify540.101.35651.35541.3574
4412011.01.24 13:30modify540.101.35651.35541.3573
4422011.01.24 13:31modify540.101.35651.35541.3574
4432011.01.24 13:35modify540.101.35651.35541.3572
4442011.01.24 13:35modify540.101.35651.35541.3573
4452011.01.24 13:40modify540.101.35651.35591.3572
4462011.01.24 13:43modify540.101.35651.35591.3573
4472011.01.24 13:45modify540.101.35651.35591.3572
4482011.01.24 13:50modify540.101.35651.35591.3571
4492011.01.24 13:54modify540.101.35651.35591.3572
4502011.01.24 13:54t/p540.101.35721.35591.35727.00420.61
4512011.01.24 15:30sell550.101.358460.00000.0000
4522011.01.24 21:10close550.101.36420.00000.0000-57.40363.21
4532011.01.24 21:10buy560.101.36420.00000.0000
4542011.01.24 21:10modify560.101.36420.68201.3646
4552011.01.24 21:10modify560.101.36421.36341.3647
4562011.01.24 21:17s/l560.101.36341.36341.3647-8.00355.21
4572011.01.24 23:30buy570.101.36440.00000.0000
4582011.01.24 23:30modify570.101.36440.68211.3647
4592011.01.24 23:30modify570.101.36441.02301.3647
4602011.01.24 23:30modify570.101.36441.19341.3647
4612011.01.24 23:31modify570.101.36441.27861.3647
4622011.01.24 23:31modify570.101.36441.32121.3647
4632011.01.24 23:31modify570.101.36441.34251.3647
4642011.01.24 23:31modify570.101.36441.35321.3647
4652011.01.24 23:32modify570.101.36441.35851.3647
4662011.01.24 23:32modify570.101.36441.36121.3647
4672011.01.24 23:32modify570.101.36441.36251.3647
4682011.01.24 23:32modify570.101.36441.36321.3647
4692011.01.24 23:33modify570.101.36441.36351.3647
4702011.01.24 23:35modify570.101.36441.36371.3647
4712011.01.24 23:38modify570.101.36441.36381.3647
4722011.01.24 23:40modify570.101.36441.36391.3647
4732011.01.24 23:40modify570.101.36441.36401.3647
4742011.01.24 23:51s/l570.101.36401.36401.3647-4.00351.21
4752011.01.25 00:45sell580.101.364240.00000.0000
4762011.01.25 01:40buy590.101.363990.00000.0000
4772011.01.25 01:40modify590.101.363990.68191.3646
4782011.01.25 01:40modify590.101.363991.36311.3646
4792011.01.25 01:41modify590.101.363991.36311.3647
4802011.01.25 01:45modify590.101.363991.36321.3646
4812011.01.25 01:45modify590.101.363991.36321.3647
4822011.01.25 01:50modify590.101.363991.36321.3646
4832011.01.25 01:50modify590.101.363991.36321.3647
4842011.01.25 01:55modify590.101.363991.36341.3646
4852011.01.25 01:55modify590.101.363991.36341.3647
4862011.01.25 01:56t/p590.101.36471.36341.36477.10358.31
4872011.01.25 08:00buy600.101.365320.00000.0000
4882011.01.25 08:00modify600.101.365320.68261.3658
4892011.01.25 08:00modify600.101.365321.36401.3658
4902011.01.25 08:00modify600.101.365321.36401.3659
4912011.01.25 08:05modify600.101.365321.36451.3658
4922011.01.25 08:05modify600.101.365321.36451.3659
4932011.01.25 08:10s/l600.101.36451.36451.3659-8.20350.11
4942011.01.25 10:40close580.101.36250.00000.000017.40367.51
4952011.01.25 10:40buy610.101.36250.00000.0000
4962011.01.25 10:40modify610.101.36250.68211.3635
4972011.01.25 10:40modify610.101.36251.02311.3636
4982011.01.25 10:40modify610.101.36251.19361.3636
4992011.01.25 10:40modify610.101.36251.27891.3636
5002011.01.25 10:40modify610.101.36251.32151.3636
5012011.01.25 10:40modify610.101.36251.34281.3636
5022011.01.25 10:40modify610.101.36251.35351.3636
5032011.01.25 10:40modify610.101.36251.35881.3636
5042011.01.25 10:40modify610.101.36251.36151.3636
5052011.01.25 10:42s/l610.101.36151.36151.3636-10.00357.51
5062011.01.25 14:30buy620.101.361540.00000.0000
5072011.01.25 14:30modify620.101.361540.68071.3627
5082011.01.25 14:30modify620.101.361541.35901.3628
5092011.01.25 14:34modify620.101.361541.35901.3629
5102011.01.25 14:35modify620.101.361541.35991.3626
5112011.01.25 14:36s/l620.101.35991.35991.3626-16.40341.11
5122011.01.25 17:15sell630.101.362920.00000.0000
5132011.01.26 02:25buy640.101.367580.00000.0000
5142011.01.26 02:25modify640.101.367580.68431.3681
5152011.01.26 02:25modify640.101.367581.02651.3681
5162011.01.26 02:25modify640.101.367581.19761.3681
5172011.01.26 02:25modify640.101.367581.28311.3681
5182011.01.26 02:25modify640.101.367581.32591.3681
5192011.01.26 02:25modify640.101.367581.34731.3681
5202011.01.26 02:25modify640.101.367581.35801.3681
5212011.01.26 02:25modify640.101.367581.36331.3681
5222011.01.26 02:25modify640.101.367581.36601.3681
5232011.01.26 02:37modify640.101.367581.36731.3681
5242011.01.26 02:38t/p640.101.36811.36731.36815.20346.31
5252011.01.26 08:50buy650.101.368140.00000.0000
5262011.01.26 08:50modify650.101.368140.68461.3689
5272011.01.26 08:50modify650.101.368141.02691.3690
5282011.01.26 08:50modify650.101.368141.19811.3690
5292011.01.26 08:50modify650.101.368141.28371.3690
5302011.01.26 08:50modify650.101.368141.32651.3690
5312011.01.26 08:50modify650.101.368141.34791.3690
5322011.01.26 08:50modify650.101.368141.35861.3690
5332011.01.26 08:50modify650.101.368141.36391.3690
5342011.01.26 08:50modify650.101.368141.36661.3690
5352011.01.26 09:06modify650.101.368141.36791.3690
5362011.01.26 09:09t/p650.101.36901.36791.36908.60354.91
5372011.01.26 15:30buy660.101.367710.00000.0000
5382011.01.26 15:30modify660.101.367710.68441.3685
5392011.01.26 15:30modify660.101.367711.02661.3685
5402011.01.26 15:30modify660.101.367711.19771.3685
5412011.01.26 15:30modify660.101.367711.28331.3685
5422011.01.26 15:30modify660.101.367711.32611.3685
5432011.01.26 15:30modify660.101.367711.34751.3685
5442011.01.26 15:30modify660.101.367711.35821.3685
5452011.01.26 15:30modify660.101.367711.36351.3685
5462011.01.26 15:30modify660.101.367711.36621.3685
5472011.01.26 15:41s/l660.101.36621.36621.3685-15.10339.81
5482011.01.26 16:15buy670.101.367840.00000.0000
5492011.01.26 16:15modify670.101.367840.68451.3689
5502011.01.26 16:15modify670.101.367841.02671.3689
5512011.01.26 16:15modify670.101.367841.19781.3689
5522011.01.26 16:15modify670.101.367841.28341.3689
5532011.01.26 16:15modify670.101.367841.32621.3689
5542011.01.26 16:15modify670.101.367841.34761.3689
5552011.01.26 16:15modify670.101.367841.35831.3689
5562011.01.26 16:15modify670.101.367841.36361.3689
5572011.01.26 16:15modify670.101.367841.36631.3689
5582011.01.26 16:15modify670.101.367841.36761.3690
5592011.01.26 16:17s/l670.101.36761.36761.3690-2.40337.41
5602011.01.26 18:25buy680.101.369510.00000.0000
5612011.01.26 18:25modify680.101.369510.68531.3702
5622011.01.26 18:25modify680.101.369511.02801.3703
5632011.01.26 18:25modify680.101.369511.19931.3703
5642011.01.26 18:25modify680.101.369511.28501.3703
5652011.01.26 18:25modify680.101.369511.32781.3703
5662011.01.26 18:25modify680.101.369511.34921.3703
5672011.01.26 18:25modify680.101.369511.35991.3703
5682011.01.26 18:25modify680.101.369511.36531.3703
5692011.01.26 18:25modify680.101.369511.36801.3703
5702011.01.26 18:31s/l680.101.36801.36801.3703-15.10322.31
5712011.01.26 20:20buy690.101.370430.00000.0000
5722011.01.26 20:20modify690.101.370430.68581.3715
5732011.01.26 20:20modify690.101.370431.02871.3715
5742011.01.26 20:20modify690.101.370431.20011.3715
5752011.01.26 20:20modify690.101.370431.28581.3715
5762011.01.26 20:20modify690.101.370431.32871.3715
5772011.01.26 20:20modify690.101.370431.35011.3715
5782011.01.26 20:20modify690.101.370431.36081.3715
5792011.01.26 20:20modify690.101.370431.36621.3715
5802011.01.26 20:20modify690.101.370431.36891.3715
5812011.01.26 20:21s/l690.101.36891.36891.3715-15.30307.01
5822011.01.27 03:20buy700.101.370390.00000.0000
5832011.01.27 03:20modify700.101.370390.68581.3710
5842011.01.27 03:20modify700.101.370391.02871.3710
5852011.01.27 03:20modify700.101.370391.20011.3710
5862011.01.27 03:20modify700.101.370391.28581.3710
5872011.01.27 03:20modify700.101.370391.32871.3710
5882011.01.27 03:20modify700.101.370391.35011.3710
5892011.01.27 03:20modify700.101.370391.36081.3710
5902011.01.27 03:20modify700.101.370391.36621.3710
5912011.01.27 03:20modify700.101.370391.36891.3710
5922011.01.27 03:22modify700.101.370391.37021.3710
5932011.01.27 03:23s/l700.101.37021.37021.3710-1.90305.11
5942011.01.27 06:15buy710.101.370750.00000.0000
5952011.01.27 06:15modify710.101.370750.68591.3711
5962011.01.27 06:15modify710.101.370751.02891.3710
5972011.01.27 06:15modify710.101.370751.20041.3710
5982011.01.27 06:15modify710.101.370751.28611.3710
5992011.01.27 06:15modify710.101.370751.32901.3710
6002011.01.27 06:15modify710.101.370751.35041.3710
6012011.01.27 06:15modify710.101.370751.36111.3710
6022011.01.27 06:15modify710.101.370751.36651.3710
6032011.01.27 06:15modify710.101.370751.36921.3710
6042011.01.27 07:02t/p710.101.37101.36921.37102.50307.61
6052011.01.27 10:00buy720.101.367130.00000.0000
6062011.01.27 10:00modify720.101.367130.68411.3683
6072011.01.27 10:00modify720.101.367131.02621.3683
6082011.01.27 10:00modify720.101.367131.19721.3683
6092011.01.27 10:00modify720.101.367131.28271.3683
6102011.01.27 10:00modify720.101.367131.32551.3683
6112011.01.27 10:00modify720.101.367131.34691.3683
6122011.01.27 10:00modify720.101.367131.35761.3683
6132011.01.27 10:00modify720.101.367131.36291.3683
6142011.01.27 10:00modify720.101.367131.36561.3683
6152011.01.27 10:04modify720.101.367131.36691.3684
6162011.01.27 10:33t/p720.101.36841.36691.368412.70320.31
6172011.01.27 11:35buy730.101.372690.00000.0000
6182011.01.27 11:35modify730.101.372690.68691.3740
6192011.01.27 11:35modify730.101.372691.03041.3740
6202011.01.27 11:35modify730.101.372691.20211.3740
6212011.01.27 11:35modify730.101.372691.28801.3740
6222011.01.27 11:35modify730.101.372691.33091.3740
6232011.01.27 11:35modify730.101.372691.35241.3740
6242011.01.27 11:35modify730.101.372691.36311.3740
6252011.01.27 11:35modify730.101.372691.36851.3740
6262011.01.27 11:35modify730.101.372691.37121.3740
6272011.01.27 11:38modify730.101.372691.37251.3741
6282011.01.27 11:38modify730.101.372691.37321.3741
6292011.01.27 11:38s/l730.101.37321.37321.37415.10325.41
6302011.01.27 18:40buy740.101.370690.00000.0000
6312011.01.27 18:40modify740.101.370690.68591.3715
6322011.01.27 18:40modify740.101.370691.02891.3715
6332011.01.27 18:40modify740.101.370691.20041.3715
6342011.01.27 18:40modify740.101.370691.28611.3715
6352011.01.27 18:40modify740.101.370691.32901.3715
6362011.01.27 18:40modify740.101.370691.35041.3715
6372011.01.27 18:40modify740.101.370691.36111.3715
6382011.01.27 18:40modify740.101.370691.36651.3715
6392011.01.27 18:40modify740.101.370691.36921.3715
6402011.01.27 18:44modify740.101.370691.37051.3715
6412011.01.27 18:45s/l740.101.37051.37051.3715-1.90323.51
6422011.01.28 03:50buy750.101.370970.00000.0000
6432011.01.28 03:50modify750.101.370970.68601.3714
6442011.01.28 03:50modify750.101.370971.02901.3714
6452011.01.28 03:50modify750.101.370971.20051.3714
6462011.01.28 03:50modify750.101.370971.28631.3714
6472011.01.28 03:50modify750.101.370971.32921.3714
6482011.01.28 03:50modify750.101.370971.35061.3714
6492011.01.28 03:50modify750.101.370971.36131.3714
6502011.01.28 03:50modify750.101.370971.36671.3714
6512011.01.28 03:50modify750.101.370971.36941.3714
6522011.01.28 04:08modify750.101.370971.37071.3714
6532011.01.28 04:08t/p750.101.37141.37071.37144.30327.81
6542011.01.28 06:15buy760.101.371120.00000.0000
6552011.01.28 06:15modify760.101.371120.68611.3714
6562011.01.28 06:15modify760.101.371121.02921.3714
6572011.01.28 06:15modify760.101.371121.20071.3714
6582011.01.28 06:15modify760.101.371121.28651.3714
6592011.01.28 06:15modify760.101.371121.32941.3714
6602011.01.28 06:15modify760.101.371121.35081.3714
6612011.01.28 06:15modify760.101.371121.36151.3714
6622011.01.28 06:15modify760.101.371121.36691.3714
6632011.01.28 06:15modify760.101.371121.36961.3714
6642011.01.28 06:39t/p760.101.37141.36961.37142.80330.61
6652011.01.28 09:45close630.101.36940.00000.0000-66.45264.16
6662011.01.28 09:45buy770.101.36940.00000.0000
6672011.01.28 09:45modify770.101.36940.68531.3702
6682011.01.28 09:45modify770.101.36941.02791.3703
6692011.01.28 09:45modify770.101.36941.19921.3703
6702011.01.28 09:45modify770.101.36941.28491.3703
6712011.01.28 09:45modify770.101.36941.32771.3703
6722011.01.28 09:45modify770.101.36941.34911.3703
6732011.01.28 09:45modify770.101.36941.35981.3703
6742011.01.28 09:45modify770.101.36941.36521.3703
6752011.01.28 09:45modify770.101.36941.36791.3703
6762011.01.28 09:45modify770.101.36941.36921.3703
6772011.01.28 09:49s/l770.101.36921.36921.3703-2.00262.16
6782011.01.28 11:50sell780.101.372860.00000.0000
6792011.01.28 15:50buy790.101.371310.00000.0000
6802011.01.28 15:50modify790.101.371310.68671.3722
6812011.01.28 15:50modify790.101.371311.03011.3722
6822011.01.28 15:50modify790.101.371311.20181.3722
6832011.01.28 15:50modify790.101.371311.28761.3723
6842011.01.28 15:50modify790.101.371311.33051.3723
6852011.01.28 15:50modify790.101.371311.35201.3723
6862011.01.28 15:50modify790.101.371311.36271.3723
6872011.01.28 15:50modify790.101.371311.36811.3723
6882011.01.28 15:50modify790.101.371311.37081.3723
6892011.01.28 15:51s/l790.101.37081.37081.3723-5.10257.06
6902011.01.28 17:25close780.101.364310.00000.000085.50342.56
6912011.01.28 17:25buy800.101.364310.00000.0000
6922011.01.28 17:25modify800.101.364310.68501.3654
6932011.01.28 17:25modify800.101.364311.02751.3654
6942011.01.28 17:25modify800.101.364311.19871.3654
6952011.01.28 17:25modify800.101.364311.28431.3654
6962011.01.28 17:25modify800.101.364311.32711.3655
6972011.01.28 17:25modify800.101.364311.34851.3655
6982011.01.28 17:25modify800.101.364311.35921.3655
6992011.01.28 19:21s/l800.101.35921.35921.3655-51.10291.46
7002011.01.28 19:50buy810.101.360160.00000.0000
7012011.01.28 19:50modify810.101.360160.68001.3608
7022011.01.28 19:50modify810.101.360161.35841.3607
7032011.01.28 19:54modify810.101.360161.35841.3608
7042011.01.28 19:55modify810.101.360161.35841.3607
7052011.01.28 19:57modify810.101.360161.35841.3608
7062011.01.28 20:00modify810.101.360161.35851.3608
7072011.01.28 20:04t/p810.101.36081.35851.36086.40297.86
7082011.01.28 22:15buy820.101.361540.00000.0000
7092011.01.28 22:15modify820.101.361540.68071.3619
7102011.01.28 22:15modify820.101.361541.36071.3619
7112011.01.28 22:20modify820.101.361541.36091.3619
7122011.01.28 22:25modify820.101.361541.36111.3619
7132011.01.28 22:26modify820.101.361541.36121.3619
7142011.01.28 22:42s/l820.101.36121.36121.3619-3.40294.46
7152011.01.31 01:25buy830.101.359550.00000.0000
7162011.01.31 01:25modify830.101.359550.67971.3603
7172011.01.31 01:25modify830.101.359551.35801.3602
7182011.01.31 01:30modify830.101.359551.35831.3602
7192011.01.31 01:35modify830.101.359551.35831.3601
7202011.01.31 01:36modify830.101.359551.35831.3602
7212011.01.31 01:37t/p830.101.36021.35831.36026.50300.96
7222011.01.31 02:50buy840.101.359920.00000.0000
7232011.01.31 02:50modify840.101.359920.67991.3606
7242011.01.31 02:50modify840.101.359921.35771.3606
7252011.01.31 02:51modify840.101.359921.35771.3607
7262011.01.31 02:55modify840.101.359921.35801.3606
7272011.01.31 03:00modify840.101.359921.35831.3606
7282011.01.31 03:00modify840.101.359921.35851.3606
7292011.01.31 03:03s/l840.101.35851.35851.3606-14.20286.76
7302011.01.31 05:30buy850.101.360720.00000.0000
7312011.01.31 05:30modify850.101.360720.68031.3611
7322011.01.31 05:30modify850.101.360721.35961.3612
7332011.01.31 05:30t/p850.101.36121.35961.36124.80291.56
7342011.01.31 07:55sell860.101.361230.00000.0000
7352011.01.31 20:40buy870.101.368130.00000.0000
7362011.01.31 20:40modify870.101.368130.68401.3688
7372011.01.31 20:40modify870.101.368131.36721.3688
7382011.01.31 20:50modify870.101.368131.36741.3688
7392011.01.31 20:55modify870.101.368131.36781.3688
7402011.01.31 20:56t/p870.101.36881.36781.36886.70298.26
7412011.01.31 23:05buy880.101.369480.00000.0000
7422011.01.31 23:05modify880.101.369480.68471.3698
7432011.01.31 23:05modify880.101.369481.36861.3698
7442011.01.31 23:10modify880.101.369481.36881.3698
7452011.01.31 23:15modify880.101.369481.36911.3698
7462011.01.31 23:19s/l880.101.36911.36911.3698-3.80294.46
7472011.02.01 00:40buy890.101.369860.00000.0000
7482011.02.01 00:40modify890.101.369860.68491.3702
7492011.02.01 00:40modify890.101.369861.02711.3701
7502011.02.01 00:40modify890.101.369861.36921.3701
7512011.02.01 00:46modify890.101.369861.36931.3701
7522011.02.01 00:46t/p890.101.37011.36931.37012.40296.86
7532011.02.01 10:20close860.101.37250.00000.0000-113.03183.83
7542011.02.01 10:20buy900.101.37250.00000.0000
7552011.02.01 10:20modify900.101.37250.68621.3735
7562011.02.01 10:20modify900.101.37251.37061.3735
7572011.02.01 10:24modify900.101.37251.37061.3736
7582011.02.01 10:25modify900.101.37251.37061.3735
7592011.02.01 10:29modify900.101.37251.37061.3736
7602011.02.01 10:30modify900.101.37251.37091.3734
7612011.02.01 10:30modify900.101.37251.37091.3735
7622011.02.01 10:31t/p900.101.37351.37091.373510.00193.83
7632011.02.01 11:35sell910.101.373590.00000.0000
7642011.02.01 16:53close at stop910.101.37930.00000.0000-57.10136.73