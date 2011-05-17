Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089025028 Name: PermDemo5 Currency: USD 2011 May 18, 11:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
477666222011.05.17 12:50buy1.00eurusd1.416530.000000.000002011.05.18 03:561.427150.000.001.821 062.00
477667872011.05.17 12:51buy1.00eurusd1.415420.000000.000002011.05.18 03:561.427170.000.001.821 175.00
478063992011.05.18 04:03buy0.10gbpjpy131.947130.903131.9242011.05.18 04:04131.9240.000.000.00-2.83
478064212011.05.18 04:04buy0.10gbpjpy131.963130.920131.9682011.05.18 04:09131.9680.000.000.000.62
478064542011.05.18 04:05buy0.10gbpjpy131.978130.921131.9712011.05.18 04:09131.9710.000.000.00-0.86
478064662011.05.18 04:06buy0.10gbpjpy131.980130.928131.9782011.05.18 04:09131.9780.000.000.00-0.24
478064732011.05.18 04:06buy0.10gbpchf1.431511.421191.432082011.05.18 05:331.431390.000.000.00-1.36
478065022011.05.18 04:08buy0.10gbpchf1.431901.421201.433132011.05.18 05:331.431260.000.000.00-7.27
478065032011.05.18 04:08buy0.10gbpjpy132.008130.954132.0042011.05.18 04:09132.0040.000.000.00-0.49
478065292011.05.18 04:10buy0.30gbpchf1.431381.420821.432512011.05.18 05:311.431420.000.000.001.36
478065332011.05.18 04:10buy0.30gbpjpy132.050131.014132.1502011.05.18 05:33131.9330.000.000.00-43.30
478065442011.05.18 04:10buy0.50gbpchf1.431351.420761.432502011.05.18 05:301.431360.000.000.000.57
478065842011.05.18 04:12sell0.50gbpjpy131.972133.021131.8602011.05.18 05:25131.9280.000.000.0027.14
478065962011.05.18 04:13sell0.50gbpchf1.430631.441241.429702011.05.18 07:141.430380.000.000.0014.19
478066062011.05.18 04:14sell0.50gbpjpy131.964133.026131.9782011.05.18 04:16131.9780.000.000.00-8.63
478066692011.05.18 04:16sell0.50gbpjpy131.939132.988131.7562011.05.18 06:51131.9340.000.000.003.08
478068062011.05.18 05:24sell0.50gbpjpy131.8900.0000.0002011.05.18 07:05131.8400.000.000.0030.81
478068082011.05.18 04:21sell0.50gbpjpy131.880132.932131.6142011.05.18 07:05131.8340.000.000.0028.35
478070762011.05.18 04:36sell0.50gbpjpy131.992133.040131.6902011.05.18 05:25131.9350.000.000.0035.16
478072742011.05.18 04:49sell0.50gbpchf1.430641.441491.427992011.05.18 07:141.430360.000.000.0015.89
478072772011.05.18 04:49sell0.50gbpchf1.430621.441411.427912011.05.18 07:141.430340.000.000.0015.89
478072842011.05.18 04:49sell0.50gbpjpy132.004133.055131.7062011.05.18 05:23131.9510.000.000.0032.69
478073962011.05.18 04:56sell0.50gbpchf1.430791.441551.428052011.05.18 07:141.430320.000.000.0026.68
478075442011.05.18 05:00sell1.00gbpjpy132.048133.100131.7502011.05.18 05:08132.0180.000.000.0036.99
478075482011.05.18 05:01sell1.00gbpchf1.431111.441841.428342011.05.18 07:141.430300.000.000.0091.95
478076472011.05.18 05:06sell1.00gbpchf1.430821.441521.428022011.05.18 07:141.430080.000.000.0084.02
478076972011.05.18 05:08sell1.00gbpjpy131.968133.019131.6692011.05.18 05:25131.9420.000.000.0032.07
478077102011.05.18 05:09sell1.00gbpchf1.431021.441621.428122011.05.18 07:121.430820.000.000.0022.71
478077982011.05.18 05:13sell1.00gbpchf1.430951.441621.428122011.05.18 07:131.430080.000.000.0098.79
478078222011.05.18 05:14sell1.00gbpjpy131.985133.029131.6842011.05.18 05:24131.9420.000.000.0053.05
478078272011.05.18 05:14sell1.00gbpchf1.430931.441621.428122011.05.18 07:131.430080.000.000.0096.51
478078462011.05.18 05:15sell1.00gbpjpy131.956133.011131.6612011.05.18 05:25131.9340.000.000.0027.14
478078642011.05.18 05:16sell1.00gbpjpy131.967133.018131.6682011.05.18 05:25131.9440.000.000.0028.37
478080302011.05.18 05:23sell1.00gbpjpy131.912132.961131.6152011.05.18 07:04131.8080.000.000.00128.20
478080912011.05.18 05:26sell1.00gbpchf1.431251.441711.428212011.05.18 07:061.430340.000.000.00103.32
478080952011.05.18 05:26sell1.00gbpchf1.431201.441751.428212011.05.18 07:121.430420.000.000.0088.56
478082372011.05.18 05:32sell1.00gbpjpy131.969133.018131.6682011.05.18 05:48131.9590.000.000.0012.33
478082482011.05.18 05:33sell1.00gbpchf1.431391.441921.428422011.05.18 05:351.431230.000.000.0018.20
478082912011.05.18 05:34sell1.00eurusd1.427150.000000.000002011.05.18 05:441.426550.000.000.0060.00
478083152011.05.18 05:34sell1.00eurusd1.427361.437641.424142011.05.18 05:441.426550.000.000.0081.00
478083782011.05.18 05:36sell1.00gbpchf1.430691.441031.427532011.05.18 07:131.430040.000.000.0073.80
478084102011.05.18 05:37sell1.00gbpchf1.430671.441181.427682011.05.18 07:131.430080.000.000.0066.99
478084192011.05.18 05:37sell1.00gbpjpy131.953133.003131.6622011.05.18 06:51131.9350.000.000.0022.18
478084352011.05.18 05:38sell1.00eurusd1.427411.437761.424262011.05.18 05:441.426820.000.000.0059.00
478084512011.05.18 05:38sell1.00eurusd1.427421.437681.424182011.05.18 05:441.426690.000.000.0073.00
478084612011.05.18 05:39sell1.00gbpchf1.430621.441031.427522011.05.18 07:131.430040.000.000.0065.86
478084972011.05.18 05:40sell1.00eurusd1.427731.438111.424662011.05.18 05:421.427470.000.000.0026.00
478085152011.05.18 05:40sell1.00eurusd1.427801.438111.424612011.05.18 05:421.427490.000.000.0031.00
478085352011.05.18 05:41sell1.00gbpchf1.430841.441631.428082011.05.18 07:131.430220.000.000.0070.40
478085742011.05.18 05:41sell1.00gbpchf1.431111.441581.428082011.05.18 07:121.430480.000.000.0071.53
478086132011.05.18 05:42sell1.00gbpchf1.431141.441561.428162011.05.18 07:071.430640.000.000.0056.76
478086382011.05.18 05:43sell1.00gbpchf1.431601.441951.428452011.05.18 05:461.431490.000.000.0012.51
478086562011.05.18 05:43sell1.00gbpjpy131.993133.023131.6722011.05.18 05:46131.9790.000.000.0017.27
478089092011.05.18 05:44sell1.00gbpchf1.431441.442031.428512011.05.18 05:461.431310.000.000.0014.78
478089692011.05.18 05:45sell1.00eurusd1.426801.437151.423642011.05.18 05:471.426530.000.000.0027.00
478089952011.05.18 05:45sell1.00gbpjpy131.955132.992131.6422011.05.18 06:39131.9510.000.000.004.93
478090902011.05.18 05:47sell1.00gbpchf1.430901.441431.427962011.05.18 07:131.430260.000.000.0072.67
478091022011.05.18 05:47sell1.00eurusd1.426641.436841.423302011.05.18 05:481.426570.000.000.007.00
478091122011.05.18 05:47sell1.00gbpjpy131.939132.993131.6432011.05.18 06:53131.9260.000.000.0016.02
478092432011.05.18 05:49sell1.00gbpchf1.431201.441671.428182011.05.18 07:061.430500.000.000.0079.51
478092922011.05.18 05:49sell1.00gbpjpy131.956132.983131.6332011.05.18 06:39131.9360.000.000.0024.65
478093282011.05.18 05:50sell1.00gbpjpy131.934132.988131.6382011.05.18 06:53131.9190.000.000.0018.49
478094482011.05.18 05:52sell1.00eurusd1.426591.437031.423542011.05.18 06:411.425420.000.000.00117.00
478094642011.05.18 05:52sell1.00gbpchf1.431281.441841.428282011.05.18 07:061.430210.000.000.00121.52
478094802011.05.18 05:53sell1.00gbpjpy131.952132.995131.6492011.05.18 06:39131.9420.000.000.0012.33
478095772011.05.18 05:55sell1.00gbpjpy131.978133.010131.6632011.05.18 06:39131.9400.000.000.0046.83
478096572011.05.18 05:57sell1.00gbpjpy131.985133.029131.6632011.05.18 06:39131.9330.000.000.0064.09
478096802011.05.18 05:58sell1.00gbpchf1.430901.441481.427982011.05.18 07:131.430200.000.000.0079.48
478097072011.05.18 05:58sell1.00eurusd1.426401.436661.423162011.05.18 06:381.425180.000.000.00122.00
478097412011.05.18 05:59sell1.00gbpchf1.431531.442201.428832011.05.18 07:061.430410.000.000.00127.26
478097612011.05.18 05:59sell2.00gbpjpy132.001133.029131.6792011.05.18 06:39131.9390.000.000.00152.84
478097802011.05.18 05:59sell1.00gbpchf1.431511.442061.428562011.05.18 07:051.431360.000.000.0017.03
478100042011.05.18 06:04sell1.00gbpchf1.431471.441881.428382011.05.18 07:061.430140.000.000.00151.08
478100832011.05.18 06:07sell1.00gbpjpy132.092133.139131.7892011.05.18 06:26132.0810.000.000.0013.55
478100962011.05.18 06:07sell1.00gbpjpy132.059133.117131.7672011.05.18 06:27132.0480.000.000.0013.55
478101012011.05.18 06:07sell1.00eurusd1.427301.437531.424032011.05.18 06:251.426840.000.000.0046.00
478109372011.05.18 06:27sell2.00gbpjpy132.005133.054131.7042011.05.18 06:38131.9450.000.000.00147.91
478115952011.05.18 06:40sell2.00gbpjpy131.929132.975131.6252011.05.18 07:04131.8450.000.000.00207.11
478116212011.05.18 06:40sell2.00gbpchf1.433571.443921.430422011.05.18 06:451.433160.000.000.0093.06
478116392011.05.18 06:41sell2.00gbpjpy131.938132.986131.6342011.05.18 06:52131.9190.000.000.0046.83
478116722011.05.18 06:42sell2.00eurusd1.425391.435661.422172011.05.18 10:161.425170.000.000.0044.00
478118372011.05.18 06:45sell2.00eurusd1.425681.435971.422452011.05.18 09:281.425470.000.000.0042.00
478120962011.05.18 06:52sell2.00eurusd1.425531.435821.422322011.05.18 09:281.425400.000.000.0026.00
478127972011.05.18 07:04sell2.00eurusd1.426481.436791.423272011.05.18 07:571.425290.000.000.00238.00
478130282011.05.18 07:07sell2.00gbpchf1.430231.440641.427142011.05.18 07:221.429500.000.000.00165.92
478130802011.05.18 07:08sell2.00eurusd1.426801.437041.423542011.05.18 07:571.425350.000.000.00290.00
478131162011.05.18 07:08sell3.00gbpchf1.431111.441601.428102011.05.18 07:121.430500.000.000.00207.78
478134552011.05.18 07:12sell3.00gbpjpy131.850132.893131.5432011.05.18 07:14131.7860.000.000.00236.57
478134822011.05.18 07:13sell3.00gbpchf1.430091.440361.426822011.05.18 07:221.429400.000.000.00235.22
478135692011.05.18 07:14sell3.00eurusd1.427611.437811.424312011.05.18 07:191.427370.000.000.0072.00
478136642011.05.18 07:15sell3.00gbpchf1.430631.440971.427562011.05.18 07:211.429700.000.000.00317.04
478139182011.05.18 07:21sell3.00gbpchf1.430941.441291.427792011.05.18 07:211.429980.000.000.00327.23
478139242011.05.18 07:21sell3.00gbpjpy131.8370.0000.0002011.05.18 07:23131.8090.000.000.00103.52
478139342011.05.18 07:21sell3.00gbpjpy131.837132.884131.5102011.05.18 07:23131.8020.000.000.00129.40
478142352011.05.18 07:28sell3.00eurusd1.427881.438071.425922011.05.18 07:471.425920.000.000.00588.00
478142622011.05.18 07:29sell3.00eurusd1.427951.438091.426122011.05.18 07:471.426120.000.000.00549.00
478156242011.05.18 07:56sell3.00gbpjpy131.434132.446131.2462011.05.18 08:30131.2460.000.000.00696.07
478156352011.05.18 07:57sell3.00gbpchf1.429151.438581.426722011.05.18 08:301.426720.000.000.00827.99
478156832011.05.18 07:57sell3.00eurusd1.425011.435431.423412011.05.18 10:511.424960.000.000.0015.00
478157392011.05.18 07:58sell3.00gbpjpy131.479132.520131.3202011.05.18 08:30131.3200.000.000.00588.82
478157582011.05.18 07:58sell3.00gbpchf1.428371.438901.426902011.05.18 08:301.426900.000.000.00500.89
478157812011.05.18 07:59sell3.00gbpjpy131.465132.509131.3132011.05.18 08:30131.3130.000.000.00562.89
478188262011.05.18 08:53sell3.00gbpjpy131.497132.541131.3412011.05.18 09:14131.3410.000.000.00577.20
478188402011.05.18 08:54sell3.00eurusd1.426371.436471.424472011.05.18 09:151.424470.000.000.00570.00
478234032011.05.18 10:16sell3.00gbpjpy131.053132.099130.8892011.05.18 11:25131.0390.000.000.0051.76
478234322011.05.18 10:16sell3.00gbpjpy131.110132.142130.9592011.05.18 10:57131.0910.000.000.0070.33
478234772011.05.18 10:18sell3.00gbpjpy131.081132.127130.9272011.05.18 11:25131.0410.000.000.00147.88
478243342011.05.18 10:45sell3.00eurusd1.425831.436051.424032011.05.18 10:471.425560.000.000.0081.00
478243472011.05.18 10:45sell3.00eurusd1.425821.436101.424102011.05.18 10:471.425670.000.000.0045.00
478243662011.05.18 10:46sell3.00eurusd1.425831.436181.424192011.05.18 10:471.425770.000.000.0018.00
478244002011.05.18 10:46sell3.00eurusd1.425681.435971.423902011.05.18 10:491.425420.000.000.0078.00
478244292011.05.18 10:47sell3.00eurusd1.425591.435861.423862011.05.18 10:521.425010.000.000.00174.00
478244412011.05.18 10:48sell3.00gbpchf1.424191.434601.422602011.05.18 11:251.423980.000.000.0071.45
478244732011.05.18 10:49sell3.00gbpchf1.424411.434801.422802011.05.18 11:251.423940.000.000.00159.93
478244872011.05.18 10:49sell3.00eurusd1.425171.435441.423442011.05.18 10:501.425090.000.000.0024.00
478245022011.05.18 10:49sell3.00gbpchf1.424351.434761.422762011.05.18 11:251.423880.000.000.00159.92
478245122011.05.18 10:50sell3.00eurusd1.425021.435171.423162011.05.18 10:571.424740.000.000.0084.00
478245512011.05.18 10:51sell3.00gbpchf1.424471.434901.422902011.05.18 11:241.424300.000.000.0057.85
478247192011.05.18 10:56sell3.00eurusd1.424621.435021.423032011.05.18 10:591.424490.000.000.0039.00
478247562011.05.18 10:57sell3.00gbpchf1.425091.435441.423382011.05.18 10:581.425000.000.000.0030.64
478247902011.05.18 10:58sell3.00eurusd1.424501.434781.422782011.05.18 11:041.423910.000.000.00177.00
478248022011.05.18 10:58sell3.00gbpchf1.424511.434921.422922011.05.18 11:251.424320.000.000.0064.66
478248422011.05.18 10:59sell3.00gbpjpy131.034132.081130.8802011.05.18 11:41131.0260.000.000.0029.58
478249722011.05.18 11:00sell3.00gbpchf1.424871.435261.423262011.05.18 11:101.424680.000.000.0064.66
478251012011.05.18 11:03sell3.00gbpjpy131.095132.146131.0262011.05.18 11:10131.0600.000.000.00129.47
478251162011.05.18 11:03sell3.00gbpchf1.425171.435581.424382011.05.18 11:071.424980.000.000.0064.67
478252432011.05.18 11:05sell3.00gbpchf1.425151.435681.424482011.05.18 11:071.424960.000.000.0064.66
478252902011.05.18 11:06sell3.00eurusd1.424091.434341.423142011.05.18 11:251.423960.000.000.0039.00
478258022011.05.18 11:18sell3.00eurusd1.424851.435101.423882011.05.18 11:241.424140.000.000.00213.00
478258152011.05.18 11:18sell3.00eurusd1.424891.435161.423952011.05.18 11:241.424130.000.000.00228.00
478258422011.05.18 11:19sell3.00eurusd1.424881.435101.423902011.05.18 11:241.424130.000.000.00225.00
478262212011.05.18 11:26sell3.00gbpjpy131.048132.096130.9822011.05.18 11:40131.0400.000.000.0029.57
478262292011.05.18 11:26sell3.00gbpjpy131.079132.136131.0162011.05.18 11:38131.0160.000.000.00232.81
478262412011.05.18 11:26sell3.00gbpjpy131.088132.131131.0112011.05.18 11:38131.0110.000.000.00284.56
478262492011.05.18 11:26sell3.00gbpjpy131.086132.129131.0042011.05.18 11:40131.0430.000.000.00158.94
478263542011.05.18 11:29sell3.00gbpjpy131.095132.142131.0242011.05.18 11:38131.0240.000.000.00262.39
478263632011.05.18 11:29sell3.00eurusd1.424391.434671.423472011.05.18 11:311.424000.000.000.00117.00
478264982011.05.18 11:30sell3.00eurusd1.423761.434001.422822011.05.18 11:401.423220.000.000.00162.00
  0.00 0.00 3.64 17 708.75
Closed P/L: 17 712.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 17 712.39 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 117 489.61 Equity: 117 489.61 Free Margin: 117 489.61
 
Details:
Graph
Gross Profit: 17 777.37 Gross Loss: 64.98 Total Net Profit: 17 712.39
Profit Factor: 273.58 Expected Payoff: 128.35  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 51.93 (0.05%) Relative Drawdown: 0.05% (51.93)
 
Total Trades: 138 Short Positions (won %): 126 (99.21%) Long Positions (won %): 12 (41.67%)
Profit Trades (% of total): 130 (94.20%) Loss trades (% of total): 8 (5.80%)
Largest profit trade: 1 176.82 loss trade: -43.30
Average profit trade: 136.75 loss trade: -8.12
Maximum consecutive wins ($): 117 (15 261.57) consecutive losses ($): 4 (-10.22)
Maximal consecutive profit (count): 15 261.57 (117) consecutive loss (count): -51.93 (3)
Average consecutive wins: 33 consecutive losses: 3