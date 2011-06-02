Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089025028 Name: PermDemo5 Currency: USD 2011 June 2, 17:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
486557912011.06.02 15:56buy0.10gbpjpy132.206131.238132.3382011.06.02 17:03132.3380.000.000.0016.32
486563352011.06.02 16:03buy0.10gbpjpy132.285131.238132.3382011.06.02 17:03132.3380.000.000.006.55
486567942011.06.02 16:12buy0.10gbpjpy132.188131.151132.2522011.06.02 16:45132.2520.000.000.007.92
486570452011.06.02 16:15buy0.10gbpjpy132.216131.175132.2752011.06.02 16:47132.2750.000.000.007.29
486571952011.06.02 16:17buy0.10gbpjpy132.261131.2130.0002011.06.02 16:54132.3080.000.000.005.81
486573702011.06.02 16:21buy0.10gbpjpy132.257131.2120.0002011.06.02 16:54132.3070.000.000.006.18
486574242011.06.02 16:22buy0.10gbpjpy132.264131.218132.3182011.06.02 16:48132.3180.000.000.006.67
486576642011.06.02 16:29buy0.10gbpjpy132.201131.142132.2422011.06.02 16:45132.2420.000.000.005.07
486578072011.06.02 16:32buy0.10gbpjpy132.207131.153132.2532011.06.02 16:45132.2530.000.000.005.69
486578102011.06.02 16:32sell0.10gbpjpy132.155133.205132.1052011.06.02 16:39132.1730.000.000.00-2.22
486580322011.06.02 16:39buy0.10gbpjpy132.170131.121132.2222011.06.02 16:45132.2220.000.000.006.42
486581072011.06.02 16:42buy0.10gbpjpy132.167131.120132.2202011.06.02 16:45132.2200.000.000.006.55
486581812011.06.02 16:44buy0.10gbpjpy132.2070.0000.0002011.06.02 16:54132.3040.000.000.0011.99
486596722011.06.02 17:00buy0.10gbpjpy132.322131.277132.3772011.06.02 17:07132.3770.000.000.006.80
486597142011.06.02 17:00buy0.10gbpjpy132.374131.319132.4152011.06.02 17:28132.4150.000.000.005.07
486603072011.06.02 17:08buy0.10gbpjpy132.370131.323132.4232011.06.02 17:28132.4230.000.000.006.55
486611962011.06.02 17:22buy0.10gbpjpy132.372131.308132.4092011.06.02 17:28132.4090.000.000.004.58
486612782011.06.02 17:25buy0.10gbpjpy132.392131.350132.4522011.06.02 17:28132.4520.000.000.007.41
  0.00 0.00 0.00 120.65
Closed P/L: 120.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 120.65 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 93 310.79 Equity: 93 310.79 Free Margin: 93 310.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 122.87 Gross Loss: 2.22 Total Net Profit: 120.65
Profit Factor: 55.35 Expected Payoff: 6.70  
Absolute Drawdown: 2.22 Maximal Drawdown: 2.22 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (2.22)
 
Total Trades: 18 Short Positions (won %): 1 (0.00%) Long Positions (won %): 17 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 17 (94.44%) Loss trades (% of total): 1 (5.56%)
Largest profit trade: 16.32 loss trade: -2.22
Average profit trade: 7.23 loss trade: -2.22
Maximum consecutive wins ($): 17 (122.87) consecutive losses ($): 1 (-2.22)
Maximal consecutive profit (count): 122.87 (17) consecutive loss (count): -2.22 (1)
Average consecutive wins: 17 consecutive losses: 1