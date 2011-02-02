Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089025041 Name: PermDemo16 Currency: USD 2011 May 20, 16:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
425229062011.02.02 19:56balanceAuto Account Sync with FXCM100 000.00
430304402011.02.14 07:36buy0.01gbpusd1.606990.000000.000002011.02.14 07:361.606800.000.000.00-0.19
474443322011.05.10 21:01buy0.01nzdusd0.795180.735180.795902011.05.12 12:130.787770.000.000.10-7.41
474809532011.05.11 12:21buy0.02nzdusd0.793110.735180.795902011.05.12 12:120.787770.000.000.20-10.68
474911342011.05.11 14:35buy0.03nzdusd0.791170.735180.795902011.05.12 12:120.787770.000.000.29-10.20
475020222011.05.11 16:31buy0.05nzdusd0.789140.735180.795902011.05.12 12:120.787770.000.000.49-6.85
475332932011.05.12 06:55buy0.09nzdusd0.786900.735180.795902011.05.12 12:120.787730.000.000.007.47
475453262011.05.12 09:28buy0.01eurchf1.257561.262161.266552011.05.13 06:511.262160.000.000.035.19
475456352011.05.12 09:31buy0.01eurusd1.417271.357301.423942011.05.12 11:491.416800.000.000.00-0.47
475467142011.05.12 09:46buy0.02eurusd1.415131.357301.423942011.05.12 11:491.416810.000.000.003.36
475469212011.05.12 09:48buy0.02eurchf1.255591.258881.266552011.05.12 12:391.258880.000.000.007.40
475470352011.05.12 09:49buy0.15nzdusd0.784900.735180.795902011.05.12 12:120.787730.000.000.0042.45
475492042011.05.12 10:08buy0.03eurusd1.412811.414811.423942011.05.12 11:491.416810.000.000.0012.00
475674772011.05.12 14:02buy0.01eurjpy114.657115.009115.7622011.05.12 15:55115.0090.000.000.004.36
475677922011.05.12 14:05buy0.01eurusd1.417361.419921.428292011.05.12 14:361.419920.000.000.002.56
475716372011.05.12 15:00buy0.01audjpy85.74586.02886.8542011.05.12 15:5786.0280.000.000.003.50
475760172011.05.12 15:57buy0.01audjpy86.04486.38787.1562011.05.12 17:3286.3870.000.000.004.25
475788002011.05.12 17:00sell0.01usdcad0.963611.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.01-7.59
475879082011.05.12 23:00buy0.01gbpjpy131.992125.994132.0832011.05.13 06:01131.2590.000.000.00-9.09
475886832011.05.12 23:50buy0.02gbpjpy131.789125.994132.0832011.05.13 06:01131.2590.000.000.00-13.15
475906042011.05.13 00:37buy0.03gbpjpy131.590125.994132.0832011.05.13 06:01131.2590.000.000.00-12.32
475955012011.05.13 03:45buy0.05gbpjpy131.389125.994132.0832011.05.13 06:01131.2580.000.000.00-8.13
475971192011.05.13 04:57buy0.09gbpjpy131.184125.994132.0832011.05.13 06:01131.2600.000.000.008.49
475972562011.05.13 04:58buy0.15gbpjpy130.954125.994132.0832011.05.13 06:01131.2520.000.000.0055.44
476124532011.05.13 09:05buy0.01chfjpy91.09385.09091.3772011.05.13 17:3890.5510.000.000.00-6.72
476203262011.05.13 12:25buy0.02chfjpy90.88585.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.00-8.20
476259982011.05.13 13:35sell0.02usdcad0.965641.023620.962732011.05.13 16:340.970970.000.000.00-10.98
476328012011.05.13 14:59sell0.03usdcad0.967721.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.00-10.07
476364002011.05.13 15:34sell0.05usdcad0.969691.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.00-6.64
476382322011.05.13 15:58buy0.03chfjpy90.68385.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.00-4.80
476393042011.05.13 16:07buy0.05chfjpy90.48185.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.004.52
476394572011.05.13 16:07sell0.09usdcad0.971731.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.006.95
476400692011.05.13 16:10buy0.09chfjpy90.28285.09091.3772011.05.13 17:3890.5540.000.000.0030.33
476416542011.05.13 16:23sell0.15usdcad0.973821.023620.962732011.05.13 16:340.970980.000.000.0043.87
477839702011.05.17 16:42sell0.01audjpy85.91591.91385.4282011.05.18 05:4386.1950.000.00-0.19-3.45
477869502011.05.17 17:36sell0.02audjpy86.12191.91385.4282011.05.18 05:4386.1930.000.00-0.37-1.77
477872252011.05.17 17:41sell0.01gbpusd1.623971.683981.616882011.05.18 07:101.623970.000.00-0.030.00
477886122011.05.17 18:02sell0.03audjpy86.32091.91385.4282011.05.18 05:4386.1930.000.00-0.564.69
477887402011.05.17 18:04sell0.02gbpusd1.625861.683981.616882011.05.18 07:101.623970.000.00-0.063.78
477950622011.05.17 21:52sell0.05audjpy86.53091.91385.4282011.05.18 05:4386.1930.000.000.0020.78
478085082011.05.18 05:40sell0.03gbpusd1.627891.683981.616882011.05.18 07:101.624000.000.000.0011.67
  0.00 0.00 -0.09 144.35
Closed P/L: 144.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 144.26 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 100 144.26 Equity: 100 144.26 Free Margin: 100 144.26
 
Details:
Graph
Gross Profit: 282.47 Gross Loss: 138.21 Total Net Profit: 144.26
Profit Factor: 2.04 Expected Payoff: 3.61  
Absolute Drawdown: 0.19 Maximal Drawdown: 42.69 (0.04%) Relative Drawdown: 0.04% (42.69)
 
Total Trades: 40 Short Positions (won %): 13 (46.15%) Long Positions (won %): 27 (51.85%)
Profit Trades (% of total): 20 (50.00%) Loss trades (% of total): 20 (50.00%)
Largest profit trade: 55.44 loss trade: -13.15
Average profit trade: 14.12 loss trade: -6.91
Maximum consecutive wins ($): 7 (86.00) consecutive losses ($): 5 (-25.50)
Maximal consecutive profit (count): 86.00 (7) consecutive loss (count): -42.69 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2