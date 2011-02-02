Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089025041
|Name: PermDemo16
|Currency: USD
|2011 May 20, 16:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42522906
|2011.02.02 19:56
|balance
|Auto Account Sync with FXCM
|100 000.00
|43030440
|2011.02.14 07:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60699
|0.00000
|0.00000
|2011.02.14 07:36
|1.60680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|47444332
|2011.05.10 21:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.79518
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:13
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.41
|47480953
|2011.05.11 12:21
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.79311
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.20
|-10.68
|47491134
|2011.05.11 14:35
|buy
|0.03
|nzdusd
|0.79117
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.29
|-10.20
|47502022
|2011.05.11 16:31
|buy
|0.05
|nzdusd
|0.78914
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78777
|0.00
|0.00
|0.49
|-6.85
|47533293
|2011.05.12 06:55
|buy
|0.09
|nzdusd
|0.78690
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78773
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|47545326
|2011.05.12 09:28
|buy
|0.01
|eurchf
|1.25756
|1.26216
|1.26655
|2011.05.13 06:51
|1.26216
|0.00
|0.00
|0.03
|5.19
|47545635
|2011.05.12 09:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41727
|1.35730
|1.42394
|2011.05.12 11:49
|1.41680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|47546714
|2011.05.12 09:46
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41513
|1.35730
|1.42394
|2011.05.12 11:49
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|47546921
|2011.05.12 09:48
|buy
|0.02
|eurchf
|1.25559
|1.25888
|1.26655
|2011.05.12 12:39
|1.25888
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|47547035
|2011.05.12 09:49
|buy
|0.15
|nzdusd
|0.78490
|0.73518
|0.79590
|2011.05.12 12:12
|0.78773
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|47549204
|2011.05.12 10:08
|buy
|0.03
|eurusd
|1.41281
|1.41481
|1.42394
|2011.05.12 11:49
|1.41681
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|47567477
|2011.05.12 14:02
|buy
|0.01
|eurjpy
|114.657
|115.009
|115.762
|2011.05.12 15:55
|115.009
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|47567792
|2011.05.12 14:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41736
|1.41992
|1.42829
|2011.05.12 14:36
|1.41992
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|47571637
|2011.05.12 15:00
|buy
|0.01
|audjpy
|85.745
|86.028
|86.854
|2011.05.12 15:57
|86.028
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|47576017
|2011.05.12 15:57
|buy
|0.01
|audjpy
|86.044
|86.387
|87.156
|2011.05.12 17:32
|86.387
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|47578800
|2011.05.12 17:00
|sell
|0.01
|usdcad
|0.96361
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.59
|47587908
|2011.05.12 23:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|131.992
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.09
|47588683
|2011.05.12 23:50
|buy
|0.02
|gbpjpy
|131.789
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|47590604
|2011.05.13 00:37
|buy
|0.03
|gbpjpy
|131.590
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.259
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.32
|47595501
|2011.05.13 03:45
|buy
|0.05
|gbpjpy
|131.389
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.258
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.13
|47597119
|2011.05.13 04:57
|buy
|0.09
|gbpjpy
|131.184
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.260
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|47597256
|2011.05.13 04:58
|buy
|0.15
|gbpjpy
|130.954
|125.994
|132.083
|2011.05.13 06:01
|131.252
|0.00
|0.00
|0.00
|55.44
|47612453
|2011.05.13 09:05
|buy
|0.01
|chfjpy
|91.093
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.551
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|47620326
|2011.05.13 12:25
|buy
|0.02
|chfjpy
|90.885
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|47625998
|2011.05.13 13:35
|sell
|0.02
|usdcad
|0.96564
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97097
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|47632801
|2011.05.13 14:59
|sell
|0.03
|usdcad
|0.96772
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.07
|47636400
|2011.05.13 15:34
|sell
|0.05
|usdcad
|0.96969
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.64
|47638232
|2011.05.13 15:58
|buy
|0.03
|chfjpy
|90.683
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|47639304
|2011.05.13 16:07
|buy
|0.05
|chfjpy
|90.481
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|47639457
|2011.05.13 16:07
|sell
|0.09
|usdcad
|0.97173
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|47640069
|2011.05.13 16:10
|buy
|0.09
|chfjpy
|90.282
|85.090
|91.377
|2011.05.13 17:38
|90.554
|0.00
|0.00
|0.00
|30.33
|47641654
|2011.05.13 16:23
|sell
|0.15
|usdcad
|0.97382
|1.02362
|0.96273
|2011.05.13 16:34
|0.97098
|0.00
|0.00
|0.00
|43.87
|47783970
|2011.05.17 16:42
|sell
|0.01
|audjpy
|85.915
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.195
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.45
|47786950
|2011.05.17 17:36
|sell
|0.02
|audjpy
|86.121
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.193
|0.00
|0.00
|-0.37
|-1.77
|47787225
|2011.05.17 17:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62397
|1.68398
|1.61688
|2011.05.18 07:10
|1.62397
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|47788612
|2011.05.17 18:02
|sell
|0.03
|audjpy
|86.320
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.193
|0.00
|0.00
|-0.56
|4.69
|47788740
|2011.05.17 18:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.62586
|1.68398
|1.61688
|2011.05.18 07:10
|1.62397
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.78
|47795062
|2011.05.17 21:52
|sell
|0.05
|audjpy
|86.530
|91.913
|85.428
|2011.05.18 05:43
|86.193
|0.00
|0.00
|0.00
|20.78
|47808508
|2011.05.18 05:40
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.62789
|1.68398
|1.61688
|2011.05.18 07:10
|1.62400
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|
|0.00
|0.00
|-0.09
|144.35
|Closed P/L:
|144.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|144.26
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|100 144.26
|Equity:
|100 144.26
|Free Margin:
|100 144.26
|
|Details:
|Gross Profit:
|282.47
|Gross Loss:
|138.21
|Total Net Profit:
|144.26
|Profit Factor:
|2.04
|Expected Payoff:
|3.61
|
|Absolute Drawdown:
|0.19
|Maximal Drawdown:
|42.69 (0.04%)
|Relative Drawdown:
|0.04% (42.69)
|
|Total Trades:
|40
|Short Positions (won %):
|13 (46.15%)
|Long Positions (won %):
|27 (51.85%)
|Profit Trades (% of total):
|20 (50.00%)
|Loss trades (% of total):
|20 (50.00%)
|Largest
|profit trade:
|55.44
|loss trade:
|-13.15
|Average
|profit trade:
|14.12
|loss trade:
|-6.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (86.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-25.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|86.00 (7)
|consecutive loss (count):
|-42.69 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2