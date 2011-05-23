Alpari (UK) Ltd.

Account: 2914673 Name: howdy Currency: USD 2011 May 24, 12:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1997737822011.05.23 09:31balanceDeposit3 000.00
1997763162011.05.23 09:35sell0.01eurgbp0.867620.000000.000002011.05.23 10:230.867110.000.000.000.82
 642342TickScalper_v3.44 SELL
1997763632011.05.23 09:35sell0.01eurchf1.235781.244481.235082011.05.23 10:591.235080.000.000.000.79
 123987vq sell[tp]
1997870782011.05.23 09:55sell0.01eurchf1.236130.000000.000002011.05.23 10:501.235620.000.000.000.58
 642342TickScalper_v3.44 SELL
1997883442011.05.23 09:58sell0.01gbpusd1.614820.000000.000002011.05.23 10:041.614310.000.000.000.51
 642342TickScalper_v3.44 SELL
1997967112011.05.23 10:22sell0.01gbpusd1.614590.000000.000002011.05.23 10:491.613890.000.000.000.70
 642342TickScalper_v3.44 SELL
1997979732011.05.23 10:23buy0.01eurgbp0.867140.854140.000002011.05.23 18:480.871540.000.000.007.09
 924934to #199987910
1998095622011.05.23 10:51buy0.01usdchf0.883660.000000.000002011.05.24 07:040.886170.000.000.002.83
 642342TickScalper_v3.44 BUY
1998307532011.05.23 11:41sell0.01gbpusd1.611800.000000.000002011.05.23 18:481.611170.000.000.000.63
 642342TickScalper_v3.44 SELL
2000181232011.05.23 20:56sell0.01gbpusd1.612380.000000.000002011.05.23 21:091.611470.000.000.000.91
 78906543PolyFitScalper_v1.59 no hedge_n
2000181562011.05.23 20:57sell0.02gbpusd1.612430.000000.000002011.05.23 21:091.611470.000.000.001.92
 78906543PolyFitScalper_v1.59 no hedge_n
2001466702011.05.24 08:20buy0.01usdcad0.977580.972280.978282011.05.24 09:330.976820.000.000.00-0.78
 123987vq buy
2001478822011.05.24 08:22buy2.00gbpjpy131.5110.0000.0002011.05.24 09:14131.8500.000.000.00829.54
2001499602011.05.24 08:28buy0.02usdcad0.976880.972280.977582011.05.24 09:330.976870.000.000.00-0.02
 123987vq buy
2001547002011.05.24 08:39buy0.04usdcad0.976150.972050.976852011.05.24 09:330.976850.000.000.002.87
 123987vq buy[tp]
2001620052011.05.24 08:53buy4.00gbpjpy131.5790.0000.0002011.05.24 09:14131.7860.000.000.001 013.02
2001793772011.05.24 09:29sell4.00gbpjpy131.8290.0000.0002011.05.24 09:35131.8040.000.000.00122.30
2002192082011.05.24 11:06buy4.00gbpusd1.611780.000000.000002011.05.24 11:261.614050.000.000.00908.00
2002197962011.05.24 11:08buy4.00gbpjpy131.9500.0000.0002011.05.24 11:26132.1380.000.000.00918.56
2002200262011.05.24 11:10buy4.00eurjpy115.2420.0000.0002011.05.24 11:29115.3910.000.000.00728.10
2002212332011.05.24 11:14buy4.00eurusd1.407830.000000.000002011.05.24 11:291.409680.000.000.00740.00
2002289682011.05.24 11:36sell4.00gbpjpy132.1430.0000.0002011.05.24 12:00132.1260.000.000.0083.04
  0.00 0.00 0.00 5 361.41
Closed P/L: 5 361.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1999879102011.05.23 10:23buy0.04eurgbp0.867140.854140.00000 0.872540.000.00-0.0234.89
 924934from #199797973
1998100442011.05.23 10:52sell0.01eurgbp0.866950.000000.00000 0.872640.000.00-0.05-9.19
 642342TickScalper_v3.44 SELL
2000033322011.05.23 19:55sell0.02eurgbp0.872390.000000.00000 0.872640.000.00-0.10-0.81
 642342TickScalper_v3.44 SELL
1999878832011.05.23 18:48buy0.05eurjpy114.905112.5050.000 115.2460.000.000.0920.85
 924934Wave Trender-buy
1999879122011.05.23 18:48buy0.05eurusd1.404241.379540.00000 1.409510.000.000.0826.35
 924934Wave Trender-buy
1999879242011.05.23 18:48sell0.05usdcad0.978140.991440.00000 0.977570.000.000.062.92
 924934Wave Trender-Sell
2001255652011.05.24 07:04buy0.05audusd1.055251.035850.00000 1.055940.000.000.003.45
 924934Wave Trender-buy
2001300022011.05.24 07:25buy0.01eurchf1.246580.000000.00000 1.241100.000.000.00-6.23
 642342TickScalper_v3.44 BUY
2001357582011.05.24 08:00buy0.05gbpusd1.611471.591570.00000 1.615310.000.000.0019.20
 924934Wave Trender-buy
2001585612011.05.24 08:45buy0.02eurchf1.241140.000000.00000 1.241100.000.000.00-0.09
 642342TickScalper_v3.44 BUY
  0.00 0.00 0.06 91.34
 Floating P/L: 91.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 361.41 Floating P/L: 91.40 Margin: 84.43
Balance: 8 361.41 Equity: 8 452.81 Free Margin: 8 368.38
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 362.21 Gross Loss: 0.80 Total Net Profit: 5 361.41
Profit Factor: 6702.76 Expected Payoff: 255.31  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.80 (0.02%) Relative Drawdown: 0.02% (0.80)
 
Total Trades: 21 Short Positions (won %): 10 (100.00%) Long Positions (won %): 11 (81.82%)
Profit Trades (% of total): 19 (90.48%) Loss trades (% of total): 2 (9.52%)
Largest profit trade: 1 013.02 loss trade: -0.78
Average profit trade: 282.22 loss trade: -0.40
Maximum consecutive wins ($): 13 (1 862.21) consecutive losses ($): 2 (-0.80)
Maximal consecutive profit (count): 3 500.00 (6) consecutive loss (count): -0.80 (2)
Average consecutive wins: 10 consecutive losses: 2