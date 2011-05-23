|Account: 2914673
|Name: howdy
|Currency: USD
|2011 May 24, 12:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|199773782
|2011.05.23 09:31
|balance
|Deposit
|3 000.00
|199776316
|2011.05.23 09:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86762
|0.00000
|0.00000
|2011.05.23 10:23
|0.86711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|642342
|TickScalper_v3.44 SELL
|199776363
|2011.05.23 09:35
|sell
|0.01
|eurchf
|1.23578
|1.24448
|1.23508
|2011.05.23 10:59
|1.23508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|
|123987
|vq sell[tp]
|199787078
|2011.05.23 09:55
|sell
|0.01
|eurchf
|1.23613
|0.00000
|0.00000
|2011.05.23 10:50
|1.23562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|
|642342
|TickScalper_v3.44 SELL
|199788344
|2011.05.23 09:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61482
|0.00000
|0.00000
|2011.05.23 10:04
|1.61431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|
|642342
|TickScalper_v3.44 SELL
|199796711
|2011.05.23 10:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61459
|0.00000
|0.00000
|2011.05.23 10:49
|1.61389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|642342
|TickScalper_v3.44 SELL
|199797973
|2011.05.23 10:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86714
|0.85414
|0.00000
|2011.05.23 18:48
|0.87154
|0.00
|0.00
|0.00
|7.09
|
|924934
|to #199987910
|199809562
|2011.05.23 10:51
|buy
|0.01
|usdchf
|0.88366
|0.00000
|0.00000
|2011.05.24 07:04
|0.88617
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|199830753
|2011.05.23 11:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61180
|0.00000
|0.00000
|2011.05.23 18:48
|1.61117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|
|642342
|TickScalper_v3.44 SELL
|200018123
|2011.05.23 20:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61238
|0.00000
|0.00000
|2011.05.23 21:09
|1.61147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|
|78906543
|PolyFitScalper_v1.59 no hedge_n
|200018156
|2011.05.23 20:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61243
|0.00000
|0.00000
|2011.05.23 21:09
|1.61147
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|
|78906543
|PolyFitScalper_v1.59 no hedge_n
|200146670
|2011.05.24 08:20
|buy
|0.01
|usdcad
|0.97758
|0.97228
|0.97828
|2011.05.24 09:33
|0.97682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|
|123987
|vq buy
|200147882
|2011.05.24 08:22
|buy
|2.00
|gbpjpy
|131.511
|0.000
|0.000
|2011.05.24 09:14
|131.850
|0.00
|0.00
|0.00
|829.54
|200149960
|2011.05.24 08:28
|buy
|0.02
|usdcad
|0.97688
|0.97228
|0.97758
|2011.05.24 09:33
|0.97687
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|123987
|vq buy
|200154700
|2011.05.24 08:39
|buy
|0.04
|usdcad
|0.97615
|0.97205
|0.97685
|2011.05.24 09:33
|0.97685
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|
|123987
|vq buy[tp]
|200162005
|2011.05.24 08:53
|buy
|4.00
|gbpjpy
|131.579
|0.000
|0.000
|2011.05.24 09:14
|131.786
|0.00
|0.00
|0.00
|1 013.02
|200179377
|2011.05.24 09:29
|sell
|4.00
|gbpjpy
|131.829
|0.000
|0.000
|2011.05.24 09:35
|131.804
|0.00
|0.00
|0.00
|122.30
|200219208
|2011.05.24 11:06
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.61178
|0.00000
|0.00000
|2011.05.24 11:26
|1.61405
|0.00
|0.00
|0.00
|908.00
|200219796
|2011.05.24 11:08
|buy
|4.00
|gbpjpy
|131.950
|0.000
|0.000
|2011.05.24 11:26
|132.138
|0.00
|0.00
|0.00
|918.56
|200220026
|2011.05.24 11:10
|buy
|4.00
|eurjpy
|115.242
|0.000
|0.000
|2011.05.24 11:29
|115.391
|0.00
|0.00
|0.00
|728.10
|200221233
|2011.05.24 11:14
|buy
|4.00
|eurusd
|1.40783
|0.00000
|0.00000
|2011.05.24 11:29
|1.40968
|0.00
|0.00
|0.00
|740.00
|200228968
|2011.05.24 11:36
|sell
|4.00
|gbpjpy
|132.143
|0.000
|0.000
|2011.05.24 12:00
|132.126
|0.00
|0.00
|0.00
|83.04
|
|0.00
|0.00
|0.00
|5 361.41
|Closed P/L:
|5 361.41
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|199987910
|2011.05.23 10:23
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.86714
|0.85414
|0.00000
|
|0.87254
|0.00
|0.00
|-0.02
|34.89
|
|924934
|from #199797973
|199810044
|2011.05.23 10:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86695
|0.00000
|0.00000
|
|0.87264
|0.00
|0.00
|-0.05
|-9.19
|
|642342
|TickScalper_v3.44 SELL
|200003332
|2011.05.23 19:55
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87239
|0.00000
|0.00000
|
|0.87264
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.81
|
|642342
|TickScalper_v3.44 SELL
|199987883
|2011.05.23 18:48
|buy
|0.05
|eurjpy
|114.905
|112.505
|0.000
|
|115.246
|0.00
|0.00
|0.09
|20.85
|
|924934
|Wave Trender-buy
|199987912
|2011.05.23 18:48
|buy
|0.05
|eurusd
|1.40424
|1.37954
|0.00000
|
|1.40951
|0.00
|0.00
|0.08
|26.35
|
|924934
|Wave Trender-buy
|199987924
|2011.05.23 18:48
|sell
|0.05
|usdcad
|0.97814
|0.99144
|0.00000
|
|0.97757
|0.00
|0.00
|0.06
|2.92
|
|924934
|Wave Trender-Sell
|200125565
|2011.05.24 07:04
|buy
|0.05
|audusd
|1.05525
|1.03585
|0.00000
|
|1.05594
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|
|924934
|Wave Trender-buy
|200130002
|2011.05.24 07:25
|buy
|0.01
|eurchf
|1.24658
|0.00000
|0.00000
|
|1.24110
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.23
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|200135758
|2011.05.24 08:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61147
|1.59157
|0.00000
|
|1.61531
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|
|924934
|Wave Trender-buy
|200158561
|2011.05.24 08:45
|buy
|0.02
|eurchf
|1.24114
|0.00000
|0.00000
|
|1.24110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|642342
|TickScalper_v3.44 BUY
|
|0.00
|0.00
|0.06
|91.34
|
|Floating P/L:
|91.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|5 361.41
|Floating P/L:
|91.40
|Margin:
|84.43
|Balance:
|8 361.41
|Equity:
|8 452.81
|Free Margin:
|8 368.38
|
|Details:
|Gross Profit:
|5 362.21
|Gross Loss:
|0.80
|Total Net Profit:
|5 361.41
|Profit Factor:
|6702.76
|Expected Payoff:
|255.31
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.80 (0.02%)
|Relative Drawdown:
|0.02% (0.80)
|
|Total Trades:
|21
|Short Positions (won %):
|10 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|11 (81.82%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (90.48%)
|Loss trades (% of total):
|2 (9.52%)
|Largest
|profit trade:
|1 013.02
|loss trade:
|-0.78
|Average
|profit trade:
|282.22
|loss trade:
|-0.40
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (1 862.21)
|consecutive losses ($):
|2 (-0.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 500.00 (6)
|consecutive loss (count):
|-0.80 (2)
|Average
|consecutive wins:
|10
|consecutive losses:
|2