HF Markets Ltd

Account: 38388 Name: Richard Brohl Currency: USD 2011 June 15, 15:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
15866142011.06.15 06:04buy0.14audnzd1.311221.291041.314222011.06.15 15:061.314220.000.000.0034.04
15899302011.06.15 11:15buy0.14usdjpy80.74378.72381.0432011.06.15 14:3481.0430.000.000.0051.82
15885592011.06.15 09:15buy0.14usdchf0.849280.829010.852282011.06.15 14:320.852280.000.000.0049.28
15810552011.06.14 15:55buy0.13cadjpy83.08281.05283.3822011.06.15 10:5283.3820.000.000.2948.30
15858162011.06.15 03:04buy0.14usdchf0.845500.825230.848512011.06.15 09:150.848510.000.000.0049.66
15859152011.06.15 03:21buy0.14eurchf1.217641.202521.223132011.06.15 07:041.223130.000.000.0090.54
15834912011.06.14 19:48buy0.14eurchf1.224621.199201.223132011.06.15 07:041.223130.000.000.29-24.57
15815212011.06.14 16:28buy0.14audnzd1.306431.291041.310922011.06.15 06:031.310920.000.000.3351.25
15813092011.06.14 16:12buy0.14audusd1.067461.047241.070462011.06.14 19:321.070460.000.000.0042.00
15810342011.06.14 15:53buy0.13cadchf0.869750.849190.872752011.06.14 19:260.872750.000.000.0046.15
15799832011.06.14 14:41buy0.13gbpchf1.380581.365111.383882011.06.14 17:541.383880.000.000.0050.78
15803182011.06.14 14:53buy0.13audnzd1.302691.282241.305692011.06.14 16:231.305690.000.000.0031.84
15749472011.06.14 05:57buy0.13audusd1.064141.043771.067482011.06.14 16:111.067480.000.000.0043.42
15748512011.06.14 05:44buy0.13audjpy85.41883.38985.8642011.06.14 15:5785.8090.000.000.0063.10
15796772011.06.14 14:30buy0.13cadjpy82.72180.73383.0492011.06.14 15:5583.0490.000.000.0052.93
15797602011.06.14 14:32buy0.13cadchf0.864540.848970.869262011.06.14 15:530.869260.000.000.0072.73
15737192011.06.14 03:06buy0.13audnzd1.298631.278081.302242011.06.14 14:521.302240.000.000.0038.38
15718282011.06.13 20:42buy0.13audnzd1.301861.281401.302242011.06.14 14:521.302240.000.000.304.04
15787592011.06.14 12:53buy0.13cadjpy82.21880.18882.5692011.06.14 14:3082.5690.000.000.0056.80
15765582011.06.14 09:27buy0.13cadjpy82.51980.49082.5692011.06.14 14:3082.5690.000.000.008.09
15499372011.06.10 08:04buy0.13nzdjpy66.03661.00166.3862011.06.13 20:3465.3810.000.000.22-106.18
15482572011.06.10 03:19buy0.13gbpchf1.375111.319121.374692011.06.13 20:321.371460.000.000.21-56.62
15507632011.06.10 09:17buy0.13gbpchf1.372051.316731.374692011.06.13 20:321.371500.000.000.21-8.54
15515212011.06.10 10:16buy0.20gbpchf1.367991.317421.374692011.06.13 20:321.371490.000.000.3383.52
15450692011.06.09 16:37buy0.13nzdjpy66.33761.30866.3862011.06.13 18:2565.1070.000.000.44-199.47
15417672011.06.09 14:32buy0.13gbpchf1.378141.317741.374692011.06.13 17:151.364120.000.000.42-217.84
15464192011.06.09 19:21buy0.13cadjpy82.48376.94382.4972011.06.13 03:2582.4970.000.000.582.26
15505832011.06.10 09:05buy0.13cadjpy82.11277.08982.4972011.06.13 03:2582.4970.000.000.2962.04
15467532011.06.09 20:17buy0.20gbpaud1.538471.487811.542122011.06.12 23:541.542120.000.003.7276.82
15423122011.06.09 14:39buy0.13gbpaud1.549441.487811.542122011.06.12 23:541.542120.000.002.43-100.14
15446872011.06.09 16:00buy0.13gbpaud1.544941.487811.542122011.06.12 23:541.542120.000.002.43-38.58
15455542011.06.09 17:34buy0.13gbpaud1.541441.486061.542122011.06.12 23:541.542120.000.002.439.30
15514312011.06.10 10:12buy0.29gbpaud1.534491.487811.542122011.06.12 23:541.542120.000.002.69232.86
15509872011.06.10 09:26sell0.13sgdjpy64.84369.89064.4502011.06.10 19:5365.0030.000.000.00-25.91
15528322011.06.10 11:38sell0.13sgdjpy65.14370.19364.7932011.06.10 19:5364.9160.000.000.0036.76
15421092011.06.09 14:36buy0.13usdchf0.840990.791430.843992011.06.10 19:520.841760.000.000.0611.89
15447182011.06.09 16:01buy0.13cadjpy82.14177.11082.4412011.06.09 19:2082.4410.000.000.0048.55
15416182011.06.09 14:10buy0.13gbpaud1.550121.499551.553362011.06.09 14:391.548730.000.000.00-19.14
15380862011.06.09 07:50buy0.13gbpaud1.551311.500691.555222011.06.09 13:591.550150.000.000.00-15.97
15287002011.06.08 14:27buy0.13eurchf1.221811.171441.226062011.06.09 11:121.226060.000.000.8265.88
15320662011.06.08 18:24buy0.13eurchf1.218831.173541.226062011.06.09 11:121.226060.000.000.82112.08
15146532011.06.07 20:19buy0.13eurchf1.230961.175651.226062011.06.09 11:121.226060.000.001.10-75.95
15252272011.06.08 10:39buy0.13eurchf1.224861.174561.226062011.06.09 11:121.226060.000.000.8218.61
15126332011.06.07 16:07buy0.13gbpchf1.378011.322061.374702011.06.09 08:571.374700.000.000.86-51.44
15223242011.06.08 09:17buy0.13gbpchf1.371651.320841.374702011.06.09 08:571.374700.000.000.6447.39
15253942011.06.08 10:57buy0.13gbpchf1.368551.323181.374702011.06.09 08:571.374700.000.000.6495.56
15378262011.06.09 07:08buy0.13gbpaud1.550361.499711.554492011.06.09 07:501.550700.000.000.004.67
15293562011.06.08 15:21buy0.13eurcad1.431721.381351.433702011.06.09 06:591.433700.000.000.0526.26
15201102011.06.08 07:44buy0.13eurcad1.434691.379251.433702011.06.09 06:591.433700.000.000.05-13.12
15308712011.06.08 17:10buy0.13eurcad1.428701.383381.433702011.06.09 06:591.433700.000.000.0566.31
15255522011.06.08 11:05buy0.13euraud1.379371.323891.377922011.06.09 03:301.377920.000.003.65-20.02
15288592011.06.08 14:38buy0.13euraud1.376371.320981.377922011.06.09 03:301.377920.000.003.6521.40
15314232011.06.08 17:35buy0.13euraud1.372801.322461.377922011.06.09 03:301.377920.000.003.6570.69
15168742011.06.08 03:14buy0.13nzdjpy65.31160.75865.8372011.06.09 01:3965.8370.000.000.6785.59
15153512011.06.07 22:00buy0.13nzdjpy65.61960.58665.8372011.06.09 01:3965.8370.000.000.8935.47
15097292011.06.07 10:45buy0.13nzdjpy65.99760.45865.8372011.06.09 01:3965.8370.000.000.89-26.03
15281812011.06.08 13:34sell0.13sgdjpy64.72769.77764.1222011.06.08 19:3764.6820.000.000.007.33
15231092011.06.08 09:32sell0.13sgdjpy64.91069.96364.6102011.06.08 13:1864.7940.000.000.0018.88
15134512011.06.07 17:13buy0.13chfjpy95.64290.61795.5182011.06.08 13:1695.5180.000.00-0.01-20.19
15265612011.06.08 12:34buy0.13chfjpy95.33490.30395.5182011.06.08 13:1695.5180.000.000.0029.97
15172942011.06.08 04:00buy0.13euraud1.375911.325551.378942011.06.08 11:041.378940.000.000.0041.88
15103512011.06.07 11:46buy0.13nzdusd0.822680.767360.818832011.06.08 08:230.818830.000.000.51-50.05
15168392011.06.08 03:09buy0.13nzdusd0.817980.767630.818832011.06.08 08:230.818830.000.000.0011.05
15181272011.06.08 04:34buy0.13nzdusd0.814960.764660.818832011.06.08 08:230.818830.000.000.0050.31
15146522011.06.07 20:19buy0.13eurjpy117.727112.179117.4122011.06.08 07:03117.4120.000.000.33-51.14
15167262011.06.08 03:04buy0.13eurjpy117.364112.330117.4122011.06.08 07:03117.4120.000.000.007.80
15173522011.06.08 04:03buy0.13eurjpy117.056112.040117.4122011.06.08 07:03117.4120.000.000.0057.80
15009382011.06.06 20:40sell0.12sgdjpy65.11770.17064.8172011.06.08 05:5465.0270.000.000.0013.51
15100082011.06.07 11:00buy0.13euraud1.371541.321221.374892011.06.08 03:591.374890.000.001.2346.42
15076612011.06.07 08:06buy0.12eurjpy117.497112.474117.7972011.06.07 20:18117.7110.000.000.0032.05
15126062011.06.07 16:06buy0.13eurchf1.228101.177781.231102011.06.07 20:181.230680.000.000.0040.04
14860832011.06.03 18:46buy0.12audusd1.075501.020311.078502011.06.07 20:181.073610.000.001.96-22.68
14996342011.06.06 20:00buy0.12audusd1.071381.021121.075322011.06.07 20:181.073340.000.000.9823.52
15073762011.06.07 07:45buy0.12audusd1.068071.022861.073572011.06.07 20:181.073130.000.000.0060.72
15108852011.06.07 13:13buy0.13eurchf1.224601.174461.228102011.06.07 16:051.228100.000.000.0054.34
15085372011.06.07 09:17buy0.13nzdusd0.819330.769070.822342011.06.07 11:460.822340.000.000.0039.13
14860842011.06.03 18:46buy0.12eurgbp0.891060.840860.894062011.06.07 08:100.894060.000.000.2458.92
15012762011.06.06 21:10buy0.12eurusd1.457391.407351.462432011.06.07 08:021.462430.000.000.1760.48
14993322011.06.06 19:00buy0.12eurusd1.460441.410151.462432011.06.07 08:021.462430.000.000.1723.88
14860822011.06.03 18:46buy0.12eurusd1.463501.408331.462432011.06.07 08:021.462430.000.000.34-12.84
14946942011.06.06 12:03buy0.12eurjpy116.956111.910117.2692011.06.07 06:48117.2690.000.000.3046.79
14915252011.06.06 07:11buy0.12eurjpy117.625112.068117.2692011.06.07 06:48117.2690.000.000.30-53.22
15013522011.06.06 21:12buy0.12eurjpy116.632112.106117.2692011.06.07 06:48117.2690.000.000.3095.23
14860872011.06.03 18:46buy0.12audcad1.049230.998731.052732011.06.06 07:441.052730.000.000.8042.83
14860852011.06.03 18:46buy0.12eurcad1.427701.377381.430702011.06.03 21:511.430700.000.000.0036.81
14792302011.06.03 14:30buy0.12eurcad1.426681.375631.429682011.06.03 18:461.427450.000.000.009.47
14834022011.06.03 16:29buy0.12audusd1.069451.069751.076502011.06.03 18:461.075300.000.000.0070.20
14821812011.06.03 15:47buy0.12eurusd1.454861.404661.457862011.06.03 17:211.457860.000.000.0036.00
14792252011.06.03 14:30buy0.12eurgbp0.888870.838370.891962011.06.03 16:270.891960.000.000.0060.59
14635792011.06.02 12:07buy0.12audcad1.042870.992371.046282011.06.03 16:001.046280.000.000.8041.65
14759102011.06.03 08:10sell0.12sgdjpy65.37069.91665.0592011.06.03 15:4965.0590.000.000.0046.49
14799512011.06.03 14:38buy0.12audusd1.060741.015581.065972011.06.03 15:481.065970.000.000.0062.76
14735352011.06.03 02:33buy0.12audusd1.070691.015431.065972011.06.03 15:481.065970.000.000.00-56.64
14787432011.06.03 14:05buy0.12audusd1.065581.015201.065972011.06.03 15:481.065970.000.000.004.68
14748202011.06.03 05:11buy0.12eurusd1.449571.399431.448372011.06.03 15:061.448370.000.000.00-14.40
14804612011.06.03 14:46buy0.12eurusd1.446561.396521.448372011.06.03 15:061.448370.000.000.0021.72
14706032011.06.02 19:32buy0.12eurcad1.416281.365871.421432011.06.03 14:301.421430.000.000.0263.08
14528312011.06.01 18:23sell0.12sgdjpy65.35370.46465.4732011.06.03 07:1665.4730.000.000.00-17.85
14728342011.06.03 00:49sell0.12sgdjpy65.65370.72265.4732011.06.03 07:1665.4730.000.000.0026.78
14645102011.06.02 12:58buy0.12eurgbp0.883460.833270.886462011.06.03 05:100.886460.000.000.1258.83
14645092011.06.02 12:58buy0.12eurusd1.447131.396901.450212011.06.03 02:181.450210.000.000.1736.96
14631472011.06.02 11:53buy0.12eurcad1.412051.361761.416042011.06.02 19:321.416040.000.000.0049.07
14605432011.06.02 08:41buy0.12eurgbp0.880330.830120.883362011.06.02 12:580.883360.000.000.0059.56
14609012011.06.02 09:22buy0.12eurcad1.408241.357851.411832011.06.02 11:531.411830.000.000.0044.06
14598462011.06.02 07:04buy0.12eurcad1.405261.354941.408262011.06.02 09:211.408260.000.000.0036.75
14525892011.06.01 18:13buy0.12eurusd1.441111.386021.436782011.06.02 08:001.436780.000.000.51-51.96
14563582011.06.01 23:12buy0.27eurusd1.431321.386021.436782011.06.02 08:001.436780.000.001.16147.42
14554042011.06.01 21:45buy0.12eurusd1.434431.384171.436782011.06.02 08:001.436780.000.000.5128.20
14514292011.06.01 17:09buy0.12eurusd1.444391.384051.436782011.06.02 08:001.436780.000.000.51-91.32
14535882011.06.01 19:15buy0.12eurusd1.437811.382531.436782011.06.02 08:001.436780.000.000.51-12.36
14556252011.06.01 21:50buy0.12eurgbp0.877190.826940.878992011.06.02 04:390.878990.000.000.3635.27
14514302011.06.01 17:09buy0.12eurgbp0.880210.830020.878992011.06.02 04:390.878990.000.000.36-23.90
14497302011.06.01 16:08buy0.11eurcad1.402961.352551.401572011.06.02 00:291.401570.000.000.04-15.64
14551562011.06.01 21:26buy0.12eurcad1.399711.349381.401572011.06.02 00:291.401570.000.000.0522.82
14393102011.06.01 06:21buy0.11audusd1.075211.019951.072552011.06.01 17:291.072550.000.000.00-29.26
14510332011.06.01 16:52buy0.11audusd1.069291.018991.072552011.06.01 17:291.072550.000.000.0035.86
14420982011.06.01 09:23buy0.11eurgbp0.877060.826850.880062011.06.01 17:090.880060.000.000.0054.15
14323632011.05.31 16:33buy0.11gbpjpy133.834128.794134.3062011.06.01 09:31134.3060.000.000.1963.74
14312472011.05.31 15:46buy0.11gbpjpy134.233129.204134.3062011.06.01 09:31134.3060.000.000.199.86
14239192011.05.31 08:54buy0.11gbpjpy134.764129.216134.3062011.06.01 09:31134.3060.000.000.19-61.84
14239182011.05.31 08:54buy0.11cadjpy83.92278.88984.2222011.06.01 09:2284.2220.000.000.2440.51
14370212011.06.01 01:01buy0.11nzdusd0.825350.769620.823432011.06.01 08:540.823430.000.000.00-21.12
14383682011.06.01 03:41buy0.11nzdusd0.820900.770420.823432011.06.01 08:540.823430.000.000.0027.83
14370202011.06.01 01:01buy0.11eurusd1.443001.392791.441652011.06.01 08:331.441650.000.000.00-14.85
14408162011.06.01 08:31buy0.11eurusd1.439691.389521.441652011.06.01 08:331.441650.000.000.0021.56
14383412011.06.01 03:39buy0.11audusd1.072031.021881.075032011.06.01 06:211.075030.000.000.0033.00
14315092011.05.31 16:00buy0.37audcad1.031140.985621.037452011.06.01 03:401.037450.000.002.50241.33
14243802011.05.31 09:19buy0.11audcad1.038650.982991.037452011.06.01 03:401.037450.000.000.74-13.65
14181552011.05.31 02:24buy0.11audcad1.047950.982311.037452011.06.01 03:401.037450.000.000.74-119.39
14291522011.05.31 13:56buy0.25audcad1.035620.985091.037452011.06.01 03:401.037450.000.001.6947.29
14209902011.05.31 04:43buy0.11audcad1.044660.984151.037452011.06.01 03:401.037450.000.000.74-81.98
14229092011.05.31 07:38buy0.11audcad1.041660.986321.037452011.06.01 03:401.037450.000.000.74-47.87
14266402011.05.31 11:50buy0.11audusd1.067491.017321.069262011.06.01 01:141.069260.000.000.8919.47
14181332011.05.31 02:23buy0.11audusd1.073601.018401.069262011.06.01 01:141.069260.000.000.89-47.74
14222612011.05.31 06:15buy0.11audusd1.070561.015301.069262011.06.01 01:141.069260.000.000.89-14.30
14292072011.05.31 13:59buy0.11audusd1.064491.014301.069262011.06.01 01:141.069260.000.000.8952.47
14255052011.05.31 10:28buy0.11eurgbp0.872980.822790.876282011.06.01 01:010.876280.000.000.1159.76
14239202011.05.31 08:54buy0.11sgdjpy66.20661.15766.0632011.05.31 21:4566.0630.000.000.00-19.31
14326092011.05.31 16:48buy0.11sgdjpy65.85960.80166.0632011.05.31 21:4566.0630.000.000.0027.55
14326732011.05.31 16:51buy0.11nzdjpy66.76561.72766.9782011.05.31 19:2866.9780.000.000.0028.79
14232262011.05.31 08:02buy0.11nzdjpy67.13162.09566.9782011.05.31 19:2866.9780.000.000.00-20.67
14243872011.05.31 09:19sell0.11sgdjpy66.31771.36465.9862011.05.31 16:0465.9860.000.000.0044.75
14202202011.05.31 04:26sell0.11sgdjpy65.71571.27765.9862011.05.31 16:0465.9860.000.000.00-36.64
14228682011.05.31 07:30sell0.11sgdjpy66.01571.06565.9862011.05.31 16:0465.9860.000.000.003.92
14234012011.05.31 08:07buy0.11audjpy87.25082.21887.1272011.05.31 15:3187.1270.000.000.00-16.59
14279602011.05.31 12:51buy0.11audjpy86.94381.91987.1272011.05.31 15:3187.1270.000.000.0024.81
14230482011.05.31 07:53buy0.11eurcad1.397341.346981.399202011.05.31 10:501.399200.000.000.0021.07
14181532011.05.31 02:23buy0.11eurcad1.400451.350111.399202011.05.31 10:501.399200.000.000.00-14.16
14223712011.05.31 06:28buy0.11euraud1.343301.298001.346452011.05.31 10:221.346450.000.000.0037.09
14181502011.05.31 02:23buy0.11chfjpy95.36390.34095.7072011.05.31 09:0495.7070.000.000.0046.35
14228262011.05.31 07:25buy0.11cadjpy83.57978.54783.9042011.05.31 08:5383.9040.000.000.0043.85
14219492011.05.31 05:50buy0.11gbpjpy134.389129.325134.7322011.05.31 08:53134.7320.000.000.0046.28
14206782011.05.31 04:36buy0.11eurjpy116.644111.627116.9442011.05.31 07:31116.9440.000.000.0040.57
14186892011.05.31 02:40buy0.11audjpy86.84981.81687.1582011.05.31 07:3187.1580.000.000.0041.78
14181482011.05.31 02:23buy0.11nzdusd0.821280.776140.824282011.05.31 06:050.824280.000.000.0033.00
14207182011.05.31 04:37buy0.11gbpjpy134.027129.502134.3302011.05.31 05:50134.3300.000.000.0041.03
14186622011.05.31 02:38buy0.11eurjpy116.196111.169116.5942011.05.31 04:36116.5940.000.000.0054.02
14181452011.05.31 02:23buy0.11gbpusd1.651341.601341.654342011.05.31 04:131.654340.000.000.0033.00
14181242011.05.31 02:23buy0.11eurusd1.434701.384541.437702011.05.31 03:381.437700.000.000.0033.00
14160742011.05.31 00:57buy0.11eurjpy115.847110.819116.1472011.05.31 02:37116.1470.000.000.0040.84
13786382011.05.27 06:34buy0.11audusd1.069811.019571.073222011.05.31 02:231.073220.000.001.7837.51
13923912011.05.27 17:30buy0.11audjpy86.45681.40886.7232011.05.31 01:3086.7230.000.002.1636.32
13897802011.05.27 15:55buy0.11audjpy86.96281.42786.7232011.05.31 01:3086.7230.000.002.16-32.52
13939312011.05.27 17:55buy0.11gbpcad1.611851.556341.609802011.05.30 14:511.609800.000.002.15-23.07
14097682011.05.30 10:02buy0.11gbpcad1.607331.556931.609802011.05.30 14:511.609800.000.000.0027.79
13901112011.05.27 16:04buy0.11gbpjpy133.155128.117133.4202011.05.30 00:56133.4200.000.000.1936.07
13872142011.05.27 14:15buy0.11gbpjpy133.627128.074133.4202011.05.30 00:56133.4200.000.000.19-28.17
13873722011.05.27 14:23buy0.11eurjpy115.910110.385115.6372011.05.29 23:24115.6370.000.000.27-37.19
13901502011.05.27 16:05buy0.11eurjpy115.308110.264115.6372011.05.29 23:24115.6370.000.000.2744.82
13811212011.05.27 09:46buy0.11gbpcad1.607441.557071.611532011.05.27 17:551.611530.000.000.0046.08
13729052011.05.26 20:36buy0.10gbpcad1.603551.553151.607012011.05.27 09:441.607010.000.001.9635.42
13735672011.05.26 22:08buy0.10audcad1.041480.996101.044482011.05.27 06:341.044480.000.000.6730.73
13624962011.05.26 14:45buy0.10eurjpy115.553109.972115.1612011.05.27 05:09115.1610.000.000.25-48.39
13659012011.05.26 15:52buy0.10eurjpy115.249109.720115.1612011.05.27 05:09115.1610.000.000.25-10.86
13460762011.05.26 03:00buy0.10eurjpy115.921109.880115.1612011.05.27 05:09115.1610.000.000.25-93.81
13694292011.05.26 17:02buy0.23eurjpy114.640110.122115.1612011.05.27 05:09115.1610.000.000.57147.91
13663522011.05.26 16:00buy0.10eurjpy114.941109.917115.1612011.05.27 05:09115.1610.000.000.2527.15
13729032011.05.26 20:35buy0.10gbpusd1.639631.589431.642872011.05.27 05:091.642870.000.000.0832.40
13735662011.05.26 22:08buy0.10audusd1.064271.014031.067542011.05.27 05:051.067540.000.000.8132.70
13632102011.05.26 15:00buy0.10audcad1.038160.987671.041162011.05.26 22:071.041160.000.000.0030.67
13616992011.05.26 14:30buy0.10audjpy86.46381.42286.5002011.05.26 20:5386.5000.000.000.004.55
13556522011.05.26 09:03buy0.10audjpy86.83781.30686.5002011.05.26 20:5386.5000.000.000.00-41.43
13627652011.05.26 14:48buy0.10audjpy86.11081.07786.5002011.05.26 20:5386.5000.000.000.0047.95
13663022011.05.26 16:00buy0.10nzdusd0.809150.758920.812152011.05.26 20:340.812150.000.000.0030.00
13648272011.05.26 15:33buy0.10gbpcad1.601781.551391.604782011.05.26 18:271.604780.000.000.0030.62
13499542011.05.26 04:49buy0.10nzdusd0.807280.757010.810782011.05.26 15:350.810780.000.000.0035.00
13592982011.05.26 12:25buy0.10gbpusd1.631271.586121.635152011.05.26 15:331.635150.000.000.0038.80
13552402011.05.26 08:33buy0.10gbpaud1.538111.487501.542102011.05.26 13:101.542100.000.000.0042.21
13357662011.05.25 13:33buy0.10gbpaud1.546071.490481.542102011.05.26 13:101.542100.000.002.78-41.99
13476122011.05.26 03:37buy0.10gbpaud1.541341.490961.542102011.05.26 13:101.542100.000.000.008.04
13577022011.05.26 10:53buy0.10gbpjpy133.142128.107133.3622011.05.26 12:21133.3620.000.000.0026.90
13417592011.05.25 18:33buy0.10gbpjpy133.526128.485133.3622011.05.26 12:21133.3620.000.000.51-20.06
13537382011.05.26 07:06buy0.10usdjpy81.68576.67081.8662011.05.26 08:5581.8660.000.000.0022.11
13465012011.05.26 03:08buy0.10usdjpy81.98676.96381.8662011.05.26 08:5581.8660.000.000.00-14.66
13464812011.05.26 03:08buy0.10nzdjpy65.75660.71766.0562011.05.26 04:4866.0560.000.000.0036.64
13464792011.05.26 03:08buy0.10nzdusd0.801830.751740.806122011.05.26 04:470.806120.000.000.0042.90
13357632011.05.25 13:33buy0.10nzdjpy65.36060.33365.7042011.05.26 03:0865.7040.000.000.5141.97
13357692011.05.25 13:33buy0.10gbpcad1.589111.538631.592502011.05.26 01:231.592500.000.005.8834.66
13357642011.05.25 13:33buy0.10gbpjpy133.186128.651133.4862011.05.25 18:33133.4860.000.000.0036.57
13357672011.05.25 13:33buy0.10chfjpy93.62488.59094.0382011.05.25 17:3194.0380.000.000.0050.50
13362632011.05.25 14:30buy0.10gbpchf1.419861.369461.421802011.05.25 15:151.421800.000.000.0022.13
13357612011.05.25 13:33buy0.10gbpchf1.423081.367461.421802011.05.25 15:151.421800.000.000.00-14.60
13356852011.05.25 13:28balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 85.23 3 966.93
Closed P/L: 4 052.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
15748862011.06.14 05:46buy0.13chfjpy96.06593.03295.485 94.9540.000.00-0.01-179.04
15746192011.06.14 05:05buy0.13gbpusd1.641221.605481.63443 1.625150.000.000.10-208.91
15763442011.06.14 09:10sell0.13sgdjpy65.28767.33664.987 65.4160.000.000.00-20.79
15774232011.06.14 10:37buy0.13chfjpy95.73493.19695.485 94.9540.000.00-0.01-125.70
15800132011.06.14 14:43buy0.13chfjpy95.42092.85195.485 94.9540.000.00-0.01-75.10
15817042011.06.14 16:36buy0.14sgdjpy65.49163.44165.791 65.3660.000.000.00-21.70
15828362011.06.14 18:26buy0.14gbpusd1.638181.607951.63443 1.625150.000.000.11-182.42
15833002011.06.14 19:33buy0.14audusd1.070981.050781.07141 1.066710.000.001.14-59.78
15849972011.06.15 00:06buy0.14audusd1.067911.047671.07141 1.066710.000.000.00-16.80
15868242011.06.15 06:42buy0.14chfjpy95.12093.11195.485 94.9540.000.000.00-28.81
15877742011.06.15 08:26buy0.14gbpusd1.634821.609391.63443 1.625150.000.000.00-135.38
15885732011.06.15 09:17buy0.32chfjpy94.80292.77595.485 94.9540.000.000.0060.29
15901122011.06.15 11:30buy0.14gbpusd1.629571.609331.63443 1.625150.000.000.00-61.88
15910652011.06.15 12:57buy0.32gbpusd1.626531.606191.63443 1.625150.000.000.00-44.16
  0.00 0.00 1.32 -1 100.18
 Floating P/L: -1 098.86
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 052.16 Floating P/L: -1 098.86 Margin: 428.00
Balance: 14 052.16 Equity: 12 953.30 Free Margin: 12 525.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 479.69 Gross Loss: 2 427.53 Total Net Profit: 4 052.16
Profit Factor: 2.67 Expected Payoff: 20.06  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 503.30 (3.68%) Relative Drawdown: 3.68% (503.30)
 
Total Trades: 202 Short Positions (won %): 11 (72.73%) Long Positions (won %): 191 (71.73%)
Profit Trades (% of total): 145 (71.78%) Loss trades (% of total): 57 (28.22%)
Largest profit trade: 243.83 loss trade: -217.42
Average profit trade: 44.69 loss trade: -42.59
Maximum consecutive wins ($): 14 (551.17) consecutive losses ($): 3 (-152.31)
Maximal consecutive profit (count): 562.14 (13) consecutive loss (count): -416.45 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1