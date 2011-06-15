|Account: 38388
|Name: Richard Brohl
|Currency: USD
|2011 June 15, 15:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1586614
|2011.06.15 06:04
|buy
|0.14
|audnzd
|1.31122
|1.29104
|1.31422
|2011.06.15 15:06
|1.31422
|0.00
|0.00
|0.00
|34.04
|1589930
|2011.06.15 11:15
|buy
|0.14
|usdjpy
|80.743
|78.723
|81.043
|2011.06.15 14:34
|81.043
|0.00
|0.00
|0.00
|51.82
|1588559
|2011.06.15 09:15
|buy
|0.14
|usdchf
|0.84928
|0.82901
|0.85228
|2011.06.15 14:32
|0.85228
|0.00
|0.00
|0.00
|49.28
|1581055
|2011.06.14 15:55
|buy
|0.13
|cadjpy
|83.082
|81.052
|83.382
|2011.06.15 10:52
|83.382
|0.00
|0.00
|0.29
|48.30
|1585816
|2011.06.15 03:04
|buy
|0.14
|usdchf
|0.84550
|0.82523
|0.84851
|2011.06.15 09:15
|0.84851
|0.00
|0.00
|0.00
|49.66
|1585915
|2011.06.15 03:21
|buy
|0.14
|eurchf
|1.21764
|1.20252
|1.22313
|2011.06.15 07:04
|1.22313
|0.00
|0.00
|0.00
|90.54
|1583491
|2011.06.14 19:48
|buy
|0.14
|eurchf
|1.22462
|1.19920
|1.22313
|2011.06.15 07:04
|1.22313
|0.00
|0.00
|0.29
|-24.57
|1581521
|2011.06.14 16:28
|buy
|0.14
|audnzd
|1.30643
|1.29104
|1.31092
|2011.06.15 06:03
|1.31092
|0.00
|0.00
|0.33
|51.25
|1581309
|2011.06.14 16:12
|buy
|0.14
|audusd
|1.06746
|1.04724
|1.07046
|2011.06.14 19:32
|1.07046
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|1581034
|2011.06.14 15:53
|buy
|0.13
|cadchf
|0.86975
|0.84919
|0.87275
|2011.06.14 19:26
|0.87275
|0.00
|0.00
|0.00
|46.15
|1579983
|2011.06.14 14:41
|buy
|0.13
|gbpchf
|1.38058
|1.36511
|1.38388
|2011.06.14 17:54
|1.38388
|0.00
|0.00
|0.00
|50.78
|1580318
|2011.06.14 14:53
|buy
|0.13
|audnzd
|1.30269
|1.28224
|1.30569
|2011.06.14 16:23
|1.30569
|0.00
|0.00
|0.00
|31.84
|1574947
|2011.06.14 05:57
|buy
|0.13
|audusd
|1.06414
|1.04377
|1.06748
|2011.06.14 16:11
|1.06748
|0.00
|0.00
|0.00
|43.42
|1574851
|2011.06.14 05:44
|buy
|0.13
|audjpy
|85.418
|83.389
|85.864
|2011.06.14 15:57
|85.809
|0.00
|0.00
|0.00
|63.10
|1579677
|2011.06.14 14:30
|buy
|0.13
|cadjpy
|82.721
|80.733
|83.049
|2011.06.14 15:55
|83.049
|0.00
|0.00
|0.00
|52.93
|1579760
|2011.06.14 14:32
|buy
|0.13
|cadchf
|0.86454
|0.84897
|0.86926
|2011.06.14 15:53
|0.86926
|0.00
|0.00
|0.00
|72.73
|1573719
|2011.06.14 03:06
|buy
|0.13
|audnzd
|1.29863
|1.27808
|1.30224
|2011.06.14 14:52
|1.30224
|0.00
|0.00
|0.00
|38.38
|1571828
|2011.06.13 20:42
|buy
|0.13
|audnzd
|1.30186
|1.28140
|1.30224
|2011.06.14 14:52
|1.30224
|0.00
|0.00
|0.30
|4.04
|1578759
|2011.06.14 12:53
|buy
|0.13
|cadjpy
|82.218
|80.188
|82.569
|2011.06.14 14:30
|82.569
|0.00
|0.00
|0.00
|56.80
|1576558
|2011.06.14 09:27
|buy
|0.13
|cadjpy
|82.519
|80.490
|82.569
|2011.06.14 14:30
|82.569
|0.00
|0.00
|0.00
|8.09
|1549937
|2011.06.10 08:04
|buy
|0.13
|nzdjpy
|66.036
|61.001
|66.386
|2011.06.13 20:34
|65.381
|0.00
|0.00
|0.22
|-106.18
|1548257
|2011.06.10 03:19
|buy
|0.13
|gbpchf
|1.37511
|1.31912
|1.37469
|2011.06.13 20:32
|1.37146
|0.00
|0.00
|0.21
|-56.62
|1550763
|2011.06.10 09:17
|buy
|0.13
|gbpchf
|1.37205
|1.31673
|1.37469
|2011.06.13 20:32
|1.37150
|0.00
|0.00
|0.21
|-8.54
|1551521
|2011.06.10 10:16
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.36799
|1.31742
|1.37469
|2011.06.13 20:32
|1.37149
|0.00
|0.00
|0.33
|83.52
|1545069
|2011.06.09 16:37
|buy
|0.13
|nzdjpy
|66.337
|61.308
|66.386
|2011.06.13 18:25
|65.107
|0.00
|0.00
|0.44
|-199.47
|1541767
|2011.06.09 14:32
|buy
|0.13
|gbpchf
|1.37814
|1.31774
|1.37469
|2011.06.13 17:15
|1.36412
|0.00
|0.00
|0.42
|-217.84
|1546419
|2011.06.09 19:21
|buy
|0.13
|cadjpy
|82.483
|76.943
|82.497
|2011.06.13 03:25
|82.497
|0.00
|0.00
|0.58
|2.26
|1550583
|2011.06.10 09:05
|buy
|0.13
|cadjpy
|82.112
|77.089
|82.497
|2011.06.13 03:25
|82.497
|0.00
|0.00
|0.29
|62.04
|1546753
|2011.06.09 20:17
|buy
|0.20
|gbpaud
|1.53847
|1.48781
|1.54212
|2011.06.12 23:54
|1.54212
|0.00
|0.00
|3.72
|76.82
|1542312
|2011.06.09 14:39
|buy
|0.13
|gbpaud
|1.54944
|1.48781
|1.54212
|2011.06.12 23:54
|1.54212
|0.00
|0.00
|2.43
|-100.14
|1544687
|2011.06.09 16:00
|buy
|0.13
|gbpaud
|1.54494
|1.48781
|1.54212
|2011.06.12 23:54
|1.54212
|0.00
|0.00
|2.43
|-38.58
|1545554
|2011.06.09 17:34
|buy
|0.13
|gbpaud
|1.54144
|1.48606
|1.54212
|2011.06.12 23:54
|1.54212
|0.00
|0.00
|2.43
|9.30
|1551431
|2011.06.10 10:12
|buy
|0.29
|gbpaud
|1.53449
|1.48781
|1.54212
|2011.06.12 23:54
|1.54212
|0.00
|0.00
|2.69
|232.86
|1550987
|2011.06.10 09:26
|sell
|0.13
|sgdjpy
|64.843
|69.890
|64.450
|2011.06.10 19:53
|65.003
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.91
|1552832
|2011.06.10 11:38
|sell
|0.13
|sgdjpy
|65.143
|70.193
|64.793
|2011.06.10 19:53
|64.916
|0.00
|0.00
|0.00
|36.76
|1542109
|2011.06.09 14:36
|buy
|0.13
|usdchf
|0.84099
|0.79143
|0.84399
|2011.06.10 19:52
|0.84176
|0.00
|0.00
|0.06
|11.89
|1544718
|2011.06.09 16:01
|buy
|0.13
|cadjpy
|82.141
|77.110
|82.441
|2011.06.09 19:20
|82.441
|0.00
|0.00
|0.00
|48.55
|1541618
|2011.06.09 14:10
|buy
|0.13
|gbpaud
|1.55012
|1.49955
|1.55336
|2011.06.09 14:39
|1.54873
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.14
|1538086
|2011.06.09 07:50
|buy
|0.13
|gbpaud
|1.55131
|1.50069
|1.55522
|2011.06.09 13:59
|1.55015
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.97
|1528700
|2011.06.08 14:27
|buy
|0.13
|eurchf
|1.22181
|1.17144
|1.22606
|2011.06.09 11:12
|1.22606
|0.00
|0.00
|0.82
|65.88
|1532066
|2011.06.08 18:24
|buy
|0.13
|eurchf
|1.21883
|1.17354
|1.22606
|2011.06.09 11:12
|1.22606
|0.00
|0.00
|0.82
|112.08
|1514653
|2011.06.07 20:19
|buy
|0.13
|eurchf
|1.23096
|1.17565
|1.22606
|2011.06.09 11:12
|1.22606
|0.00
|0.00
|1.10
|-75.95
|1525227
|2011.06.08 10:39
|buy
|0.13
|eurchf
|1.22486
|1.17456
|1.22606
|2011.06.09 11:12
|1.22606
|0.00
|0.00
|0.82
|18.61
|1512633
|2011.06.07 16:07
|buy
|0.13
|gbpchf
|1.37801
|1.32206
|1.37470
|2011.06.09 08:57
|1.37470
|0.00
|0.00
|0.86
|-51.44
|1522324
|2011.06.08 09:17
|buy
|0.13
|gbpchf
|1.37165
|1.32084
|1.37470
|2011.06.09 08:57
|1.37470
|0.00
|0.00
|0.64
|47.39
|1525394
|2011.06.08 10:57
|buy
|0.13
|gbpchf
|1.36855
|1.32318
|1.37470
|2011.06.09 08:57
|1.37470
|0.00
|0.00
|0.64
|95.56
|1537826
|2011.06.09 07:08
|buy
|0.13
|gbpaud
|1.55036
|1.49971
|1.55449
|2011.06.09 07:50
|1.55070
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|1529356
|2011.06.08 15:21
|buy
|0.13
|eurcad
|1.43172
|1.38135
|1.43370
|2011.06.09 06:59
|1.43370
|0.00
|0.00
|0.05
|26.26
|1520110
|2011.06.08 07:44
|buy
|0.13
|eurcad
|1.43469
|1.37925
|1.43370
|2011.06.09 06:59
|1.43370
|0.00
|0.00
|0.05
|-13.12
|1530871
|2011.06.08 17:10
|buy
|0.13
|eurcad
|1.42870
|1.38338
|1.43370
|2011.06.09 06:59
|1.43370
|0.00
|0.00
|0.05
|66.31
|1525552
|2011.06.08 11:05
|buy
|0.13
|euraud
|1.37937
|1.32389
|1.37792
|2011.06.09 03:30
|1.37792
|0.00
|0.00
|3.65
|-20.02
|1528859
|2011.06.08 14:38
|buy
|0.13
|euraud
|1.37637
|1.32098
|1.37792
|2011.06.09 03:30
|1.37792
|0.00
|0.00
|3.65
|21.40
|1531423
|2011.06.08 17:35
|buy
|0.13
|euraud
|1.37280
|1.32246
|1.37792
|2011.06.09 03:30
|1.37792
|0.00
|0.00
|3.65
|70.69
|1516874
|2011.06.08 03:14
|buy
|0.13
|nzdjpy
|65.311
|60.758
|65.837
|2011.06.09 01:39
|65.837
|0.00
|0.00
|0.67
|85.59
|1515351
|2011.06.07 22:00
|buy
|0.13
|nzdjpy
|65.619
|60.586
|65.837
|2011.06.09 01:39
|65.837
|0.00
|0.00
|0.89
|35.47
|1509729
|2011.06.07 10:45
|buy
|0.13
|nzdjpy
|65.997
|60.458
|65.837
|2011.06.09 01:39
|65.837
|0.00
|0.00
|0.89
|-26.03
|1528181
|2011.06.08 13:34
|sell
|0.13
|sgdjpy
|64.727
|69.777
|64.122
|2011.06.08 19:37
|64.682
|0.00
|0.00
|0.00
|7.33
|1523109
|2011.06.08 09:32
|sell
|0.13
|sgdjpy
|64.910
|69.963
|64.610
|2011.06.08 13:18
|64.794
|0.00
|0.00
|0.00
|18.88
|1513451
|2011.06.07 17:13
|buy
|0.13
|chfjpy
|95.642
|90.617
|95.518
|2011.06.08 13:16
|95.518
|0.00
|0.00
|-0.01
|-20.19
|1526561
|2011.06.08 12:34
|buy
|0.13
|chfjpy
|95.334
|90.303
|95.518
|2011.06.08 13:16
|95.518
|0.00
|0.00
|0.00
|29.97
|1517294
|2011.06.08 04:00
|buy
|0.13
|euraud
|1.37591
|1.32555
|1.37894
|2011.06.08 11:04
|1.37894
|0.00
|0.00
|0.00
|41.88
|1510351
|2011.06.07 11:46
|buy
|0.13
|nzdusd
|0.82268
|0.76736
|0.81883
|2011.06.08 08:23
|0.81883
|0.00
|0.00
|0.51
|-50.05
|1516839
|2011.06.08 03:09
|buy
|0.13
|nzdusd
|0.81798
|0.76763
|0.81883
|2011.06.08 08:23
|0.81883
|0.00
|0.00
|0.00
|11.05
|1518127
|2011.06.08 04:34
|buy
|0.13
|nzdusd
|0.81496
|0.76466
|0.81883
|2011.06.08 08:23
|0.81883
|0.00
|0.00
|0.00
|50.31
|1514652
|2011.06.07 20:19
|buy
|0.13
|eurjpy
|117.727
|112.179
|117.412
|2011.06.08 07:03
|117.412
|0.00
|0.00
|0.33
|-51.14
|1516726
|2011.06.08 03:04
|buy
|0.13
|eurjpy
|117.364
|112.330
|117.412
|2011.06.08 07:03
|117.412
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|1517352
|2011.06.08 04:03
|buy
|0.13
|eurjpy
|117.056
|112.040
|117.412
|2011.06.08 07:03
|117.412
|0.00
|0.00
|0.00
|57.80
|1500938
|2011.06.06 20:40
|sell
|0.12
|sgdjpy
|65.117
|70.170
|64.817
|2011.06.08 05:54
|65.027
|0.00
|0.00
|0.00
|13.51
|1510008
|2011.06.07 11:00
|buy
|0.13
|euraud
|1.37154
|1.32122
|1.37489
|2011.06.08 03:59
|1.37489
|0.00
|0.00
|1.23
|46.42
|1507661
|2011.06.07 08:06
|buy
|0.12
|eurjpy
|117.497
|112.474
|117.797
|2011.06.07 20:18
|117.711
|0.00
|0.00
|0.00
|32.05
|1512606
|2011.06.07 16:06
|buy
|0.13
|eurchf
|1.22810
|1.17778
|1.23110
|2011.06.07 20:18
|1.23068
|0.00
|0.00
|0.00
|40.04
|1486083
|2011.06.03 18:46
|buy
|0.12
|audusd
|1.07550
|1.02031
|1.07850
|2011.06.07 20:18
|1.07361
|0.00
|0.00
|1.96
|-22.68
|1499634
|2011.06.06 20:00
|buy
|0.12
|audusd
|1.07138
|1.02112
|1.07532
|2011.06.07 20:18
|1.07334
|0.00
|0.00
|0.98
|23.52
|1507376
|2011.06.07 07:45
|buy
|0.12
|audusd
|1.06807
|1.02286
|1.07357
|2011.06.07 20:18
|1.07313
|0.00
|0.00
|0.00
|60.72
|1510885
|2011.06.07 13:13
|buy
|0.13
|eurchf
|1.22460
|1.17446
|1.22810
|2011.06.07 16:05
|1.22810
|0.00
|0.00
|0.00
|54.34
|1508537
|2011.06.07 09:17
|buy
|0.13
|nzdusd
|0.81933
|0.76907
|0.82234
|2011.06.07 11:46
|0.82234
|0.00
|0.00
|0.00
|39.13
|1486084
|2011.06.03 18:46
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.89106
|0.84086
|0.89406
|2011.06.07 08:10
|0.89406
|0.00
|0.00
|0.24
|58.92
|1501276
|2011.06.06 21:10
|buy
|0.12
|eurusd
|1.45739
|1.40735
|1.46243
|2011.06.07 08:02
|1.46243
|0.00
|0.00
|0.17
|60.48
|1499332
|2011.06.06 19:00
|buy
|0.12
|eurusd
|1.46044
|1.41015
|1.46243
|2011.06.07 08:02
|1.46243
|0.00
|0.00
|0.17
|23.88
|1486082
|2011.06.03 18:46
|buy
|0.12
|eurusd
|1.46350
|1.40833
|1.46243
|2011.06.07 08:02
|1.46243
|0.00
|0.00
|0.34
|-12.84
|1494694
|2011.06.06 12:03
|buy
|0.12
|eurjpy
|116.956
|111.910
|117.269
|2011.06.07 06:48
|117.269
|0.00
|0.00
|0.30
|46.79
|1491525
|2011.06.06 07:11
|buy
|0.12
|eurjpy
|117.625
|112.068
|117.269
|2011.06.07 06:48
|117.269
|0.00
|0.00
|0.30
|-53.22
|1501352
|2011.06.06 21:12
|buy
|0.12
|eurjpy
|116.632
|112.106
|117.269
|2011.06.07 06:48
|117.269
|0.00
|0.00
|0.30
|95.23
|1486087
|2011.06.03 18:46
|buy
|0.12
|audcad
|1.04923
|0.99873
|1.05273
|2011.06.06 07:44
|1.05273
|0.00
|0.00
|0.80
|42.83
|1486085
|2011.06.03 18:46
|buy
|0.12
|eurcad
|1.42770
|1.37738
|1.43070
|2011.06.03 21:51
|1.43070
|0.00
|0.00
|0.00
|36.81
|1479230
|2011.06.03 14:30
|buy
|0.12
|eurcad
|1.42668
|1.37563
|1.42968
|2011.06.03 18:46
|1.42745
|0.00
|0.00
|0.00
|9.47
|1483402
|2011.06.03 16:29
|buy
|0.12
|audusd
|1.06945
|1.06975
|1.07650
|2011.06.03 18:46
|1.07530
|0.00
|0.00
|0.00
|70.20
|1482181
|2011.06.03 15:47
|buy
|0.12
|eurusd
|1.45486
|1.40466
|1.45786
|2011.06.03 17:21
|1.45786
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1479225
|2011.06.03 14:30
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.88887
|0.83837
|0.89196
|2011.06.03 16:27
|0.89196
|0.00
|0.00
|0.00
|60.59
|1463579
|2011.06.02 12:07
|buy
|0.12
|audcad
|1.04287
|0.99237
|1.04628
|2011.06.03 16:00
|1.04628
|0.00
|0.00
|0.80
|41.65
|1475910
|2011.06.03 08:10
|sell
|0.12
|sgdjpy
|65.370
|69.916
|65.059
|2011.06.03 15:49
|65.059
|0.00
|0.00
|0.00
|46.49
|1479951
|2011.06.03 14:38
|buy
|0.12
|audusd
|1.06074
|1.01558
|1.06597
|2011.06.03 15:48
|1.06597
|0.00
|0.00
|0.00
|62.76
|1473535
|2011.06.03 02:33
|buy
|0.12
|audusd
|1.07069
|1.01543
|1.06597
|2011.06.03 15:48
|1.06597
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.64
|1478743
|2011.06.03 14:05
|buy
|0.12
|audusd
|1.06558
|1.01520
|1.06597
|2011.06.03 15:48
|1.06597
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|1474820
|2011.06.03 05:11
|buy
|0.12
|eurusd
|1.44957
|1.39943
|1.44837
|2011.06.03 15:06
|1.44837
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|1480461
|2011.06.03 14:46
|buy
|0.12
|eurusd
|1.44656
|1.39652
|1.44837
|2011.06.03 15:06
|1.44837
|0.00
|0.00
|0.00
|21.72
|1470603
|2011.06.02 19:32
|buy
|0.12
|eurcad
|1.41628
|1.36587
|1.42143
|2011.06.03 14:30
|1.42143
|0.00
|0.00
|0.02
|63.08
|1452831
|2011.06.01 18:23
|sell
|0.12
|sgdjpy
|65.353
|70.464
|65.473
|2011.06.03 07:16
|65.473
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.85
|1472834
|2011.06.03 00:49
|sell
|0.12
|sgdjpy
|65.653
|70.722
|65.473
|2011.06.03 07:16
|65.473
|0.00
|0.00
|0.00
|26.78
|1464510
|2011.06.02 12:58
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.88346
|0.83327
|0.88646
|2011.06.03 05:10
|0.88646
|0.00
|0.00
|0.12
|58.83
|1464509
|2011.06.02 12:58
|buy
|0.12
|eurusd
|1.44713
|1.39690
|1.45021
|2011.06.03 02:18
|1.45021
|0.00
|0.00
|0.17
|36.96
|1463147
|2011.06.02 11:53
|buy
|0.12
|eurcad
|1.41205
|1.36176
|1.41604
|2011.06.02 19:32
|1.41604
|0.00
|0.00
|0.00
|49.07
|1460543
|2011.06.02 08:41
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.88033
|0.83012
|0.88336
|2011.06.02 12:58
|0.88336
|0.00
|0.00
|0.00
|59.56
|1460901
|2011.06.02 09:22
|buy
|0.12
|eurcad
|1.40824
|1.35785
|1.41183
|2011.06.02 11:53
|1.41183
|0.00
|0.00
|0.00
|44.06
|1459846
|2011.06.02 07:04
|buy
|0.12
|eurcad
|1.40526
|1.35494
|1.40826
|2011.06.02 09:21
|1.40826
|0.00
|0.00
|0.00
|36.75
|1452589
|2011.06.01 18:13
|buy
|0.12
|eurusd
|1.44111
|1.38602
|1.43678
|2011.06.02 08:00
|1.43678
|0.00
|0.00
|0.51
|-51.96
|1456358
|2011.06.01 23:12
|buy
|0.27
|eurusd
|1.43132
|1.38602
|1.43678
|2011.06.02 08:00
|1.43678
|0.00
|0.00
|1.16
|147.42
|1455404
|2011.06.01 21:45
|buy
|0.12
|eurusd
|1.43443
|1.38417
|1.43678
|2011.06.02 08:00
|1.43678
|0.00
|0.00
|0.51
|28.20
|1451429
|2011.06.01 17:09
|buy
|0.12
|eurusd
|1.44439
|1.38405
|1.43678
|2011.06.02 08:00
|1.43678
|0.00
|0.00
|0.51
|-91.32
|1453588
|2011.06.01 19:15
|buy
|0.12
|eurusd
|1.43781
|1.38253
|1.43678
|2011.06.02 08:00
|1.43678
|0.00
|0.00
|0.51
|-12.36
|1455625
|2011.06.01 21:50
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.87719
|0.82694
|0.87899
|2011.06.02 04:39
|0.87899
|0.00
|0.00
|0.36
|35.27
|1451430
|2011.06.01 17:09
|buy
|0.12
|eurgbp
|0.88021
|0.83002
|0.87899
|2011.06.02 04:39
|0.87899
|0.00
|0.00
|0.36
|-23.90
|1449730
|2011.06.01 16:08
|buy
|0.11
|eurcad
|1.40296
|1.35255
|1.40157
|2011.06.02 00:29
|1.40157
|0.00
|0.00
|0.04
|-15.64
|1455156
|2011.06.01 21:26
|buy
|0.12
|eurcad
|1.39971
|1.34938
|1.40157
|2011.06.02 00:29
|1.40157
|0.00
|0.00
|0.05
|22.82
|1439310
|2011.06.01 06:21
|buy
|0.11
|audusd
|1.07521
|1.01995
|1.07255
|2011.06.01 17:29
|1.07255
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.26
|1451033
|2011.06.01 16:52
|buy
|0.11
|audusd
|1.06929
|1.01899
|1.07255
|2011.06.01 17:29
|1.07255
|0.00
|0.00
|0.00
|35.86
|1442098
|2011.06.01 09:23
|buy
|0.11
|eurgbp
|0.87706
|0.82685
|0.88006
|2011.06.01 17:09
|0.88006
|0.00
|0.00
|0.00
|54.15
|1432363
|2011.05.31 16:33
|buy
|0.11
|gbpjpy
|133.834
|128.794
|134.306
|2011.06.01 09:31
|134.306
|0.00
|0.00
|0.19
|63.74
|1431247
|2011.05.31 15:46
|buy
|0.11
|gbpjpy
|134.233
|129.204
|134.306
|2011.06.01 09:31
|134.306
|0.00
|0.00
|0.19
|9.86
|1423919
|2011.05.31 08:54
|buy
|0.11
|gbpjpy
|134.764
|129.216
|134.306
|2011.06.01 09:31
|134.306
|0.00
|0.00
|0.19
|-61.84
|1423918
|2011.05.31 08:54
|buy
|0.11
|cadjpy
|83.922
|78.889
|84.222
|2011.06.01 09:22
|84.222
|0.00
|0.00
|0.24
|40.51
|1437021
|2011.06.01 01:01
|buy
|0.11
|nzdusd
|0.82535
|0.76962
|0.82343
|2011.06.01 08:54
|0.82343
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.12
|1438368
|2011.06.01 03:41
|buy
|0.11
|nzdusd
|0.82090
|0.77042
|0.82343
|2011.06.01 08:54
|0.82343
|0.00
|0.00
|0.00
|27.83
|1437020
|2011.06.01 01:01
|buy
|0.11
|eurusd
|1.44300
|1.39279
|1.44165
|2011.06.01 08:33
|1.44165
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.85
|1440816
|2011.06.01 08:31
|buy
|0.11
|eurusd
|1.43969
|1.38952
|1.44165
|2011.06.01 08:33
|1.44165
|0.00
|0.00
|0.00
|21.56
|1438341
|2011.06.01 03:39
|buy
|0.11
|audusd
|1.07203
|1.02188
|1.07503
|2011.06.01 06:21
|1.07503
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|1431509
|2011.05.31 16:00
|buy
|0.37
|audcad
|1.03114
|0.98562
|1.03745
|2011.06.01 03:40
|1.03745
|0.00
|0.00
|2.50
|241.33
|1424380
|2011.05.31 09:19
|buy
|0.11
|audcad
|1.03865
|0.98299
|1.03745
|2011.06.01 03:40
|1.03745
|0.00
|0.00
|0.74
|-13.65
|1418155
|2011.05.31 02:24
|buy
|0.11
|audcad
|1.04795
|0.98231
|1.03745
|2011.06.01 03:40
|1.03745
|0.00
|0.00
|0.74
|-119.39
|1429152
|2011.05.31 13:56
|buy
|0.25
|audcad
|1.03562
|0.98509
|1.03745
|2011.06.01 03:40
|1.03745
|0.00
|0.00
|1.69
|47.29
|1420990
|2011.05.31 04:43
|buy
|0.11
|audcad
|1.04466
|0.98415
|1.03745
|2011.06.01 03:40
|1.03745
|0.00
|0.00
|0.74
|-81.98
|1422909
|2011.05.31 07:38
|buy
|0.11
|audcad
|1.04166
|0.98632
|1.03745
|2011.06.01 03:40
|1.03745
|0.00
|0.00
|0.74
|-47.87
|1426640
|2011.05.31 11:50
|buy
|0.11
|audusd
|1.06749
|1.01732
|1.06926
|2011.06.01 01:14
|1.06926
|0.00
|0.00
|0.89
|19.47
|1418133
|2011.05.31 02:23
|buy
|0.11
|audusd
|1.07360
|1.01840
|1.06926
|2011.06.01 01:14
|1.06926
|0.00
|0.00
|0.89
|-47.74
|1422261
|2011.05.31 06:15
|buy
|0.11
|audusd
|1.07056
|1.01530
|1.06926
|2011.06.01 01:14
|1.06926
|0.00
|0.00
|0.89
|-14.30
|1429207
|2011.05.31 13:59
|buy
|0.11
|audusd
|1.06449
|1.01430
|1.06926
|2011.06.01 01:14
|1.06926
|0.00
|0.00
|0.89
|52.47
|1425505
|2011.05.31 10:28
|buy
|0.11
|eurgbp
|0.87298
|0.82279
|0.87628
|2011.06.01 01:01
|0.87628
|0.00
|0.00
|0.11
|59.76
|1423920
|2011.05.31 08:54
|buy
|0.11
|sgdjpy
|66.206
|61.157
|66.063
|2011.05.31 21:45
|66.063
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.31
|1432609
|2011.05.31 16:48
|buy
|0.11
|sgdjpy
|65.859
|60.801
|66.063
|2011.05.31 21:45
|66.063
|0.00
|0.00
|0.00
|27.55
|1432673
|2011.05.31 16:51
|buy
|0.11
|nzdjpy
|66.765
|61.727
|66.978
|2011.05.31 19:28
|66.978
|0.00
|0.00
|0.00
|28.79
|1423226
|2011.05.31 08:02
|buy
|0.11
|nzdjpy
|67.131
|62.095
|66.978
|2011.05.31 19:28
|66.978
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.67
|1424387
|2011.05.31 09:19
|sell
|0.11
|sgdjpy
|66.317
|71.364
|65.986
|2011.05.31 16:04
|65.986
|0.00
|0.00
|0.00
|44.75
|1420220
|2011.05.31 04:26
|sell
|0.11
|sgdjpy
|65.715
|71.277
|65.986
|2011.05.31 16:04
|65.986
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.64
|1422868
|2011.05.31 07:30
|sell
|0.11
|sgdjpy
|66.015
|71.065
|65.986
|2011.05.31 16:04
|65.986
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|1423401
|2011.05.31 08:07
|buy
|0.11
|audjpy
|87.250
|82.218
|87.127
|2011.05.31 15:31
|87.127
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.59
|1427960
|2011.05.31 12:51
|buy
|0.11
|audjpy
|86.943
|81.919
|87.127
|2011.05.31 15:31
|87.127
|0.00
|0.00
|0.00
|24.81
|1423048
|2011.05.31 07:53
|buy
|0.11
|eurcad
|1.39734
|1.34698
|1.39920
|2011.05.31 10:50
|1.39920
|0.00
|0.00
|0.00
|21.07
|1418153
|2011.05.31 02:23
|buy
|0.11
|eurcad
|1.40045
|1.35011
|1.39920
|2011.05.31 10:50
|1.39920
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.16
|1422371
|2011.05.31 06:28
|buy
|0.11
|euraud
|1.34330
|1.29800
|1.34645
|2011.05.31 10:22
|1.34645
|0.00
|0.00
|0.00
|37.09
|1418150
|2011.05.31 02:23
|buy
|0.11
|chfjpy
|95.363
|90.340
|95.707
|2011.05.31 09:04
|95.707
|0.00
|0.00
|0.00
|46.35
|1422826
|2011.05.31 07:25
|buy
|0.11
|cadjpy
|83.579
|78.547
|83.904
|2011.05.31 08:53
|83.904
|0.00
|0.00
|0.00
|43.85
|1421949
|2011.05.31 05:50
|buy
|0.11
|gbpjpy
|134.389
|129.325
|134.732
|2011.05.31 08:53
|134.732
|0.00
|0.00
|0.00
|46.28
|1420678
|2011.05.31 04:36
|buy
|0.11
|eurjpy
|116.644
|111.627
|116.944
|2011.05.31 07:31
|116.944
|0.00
|0.00
|0.00
|40.57
|1418689
|2011.05.31 02:40
|buy
|0.11
|audjpy
|86.849
|81.816
|87.158
|2011.05.31 07:31
|87.158
|0.00
|0.00
|0.00
|41.78
|1418148
|2011.05.31 02:23
|buy
|0.11
|nzdusd
|0.82128
|0.77614
|0.82428
|2011.05.31 06:05
|0.82428
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|1420718
|2011.05.31 04:37
|buy
|0.11
|gbpjpy
|134.027
|129.502
|134.330
|2011.05.31 05:50
|134.330
|0.00
|0.00
|0.00
|41.03
|1418662
|2011.05.31 02:38
|buy
|0.11
|eurjpy
|116.196
|111.169
|116.594
|2011.05.31 04:36
|116.594
|0.00
|0.00
|0.00
|54.02
|1418145
|2011.05.31 02:23
|buy
|0.11
|gbpusd
|1.65134
|1.60134
|1.65434
|2011.05.31 04:13
|1.65434
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|1418124
|2011.05.31 02:23
|buy
|0.11
|eurusd
|1.43470
|1.38454
|1.43770
|2011.05.31 03:38
|1.43770
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|1416074
|2011.05.31 00:57
|buy
|0.11
|eurjpy
|115.847
|110.819
|116.147
|2011.05.31 02:37
|116.147
|0.00
|0.00
|0.00
|40.84
|1378638
|2011.05.27 06:34
|buy
|0.11
|audusd
|1.06981
|1.01957
|1.07322
|2011.05.31 02:23
|1.07322
|0.00
|0.00
|1.78
|37.51
|1392391
|2011.05.27 17:30
|buy
|0.11
|audjpy
|86.456
|81.408
|86.723
|2011.05.31 01:30
|86.723
|0.00
|0.00
|2.16
|36.32
|1389780
|2011.05.27 15:55
|buy
|0.11
|audjpy
|86.962
|81.427
|86.723
|2011.05.31 01:30
|86.723
|0.00
|0.00
|2.16
|-32.52
|1393931
|2011.05.27 17:55
|buy
|0.11
|gbpcad
|1.61185
|1.55634
|1.60980
|2011.05.30 14:51
|1.60980
|0.00
|0.00
|2.15
|-23.07
|1409768
|2011.05.30 10:02
|buy
|0.11
|gbpcad
|1.60733
|1.55693
|1.60980
|2011.05.30 14:51
|1.60980
|0.00
|0.00
|0.00
|27.79
|1390111
|2011.05.27 16:04
|buy
|0.11
|gbpjpy
|133.155
|128.117
|133.420
|2011.05.30 00:56
|133.420
|0.00
|0.00
|0.19
|36.07
|1387214
|2011.05.27 14:15
|buy
|0.11
|gbpjpy
|133.627
|128.074
|133.420
|2011.05.30 00:56
|133.420
|0.00
|0.00
|0.19
|-28.17
|1387372
|2011.05.27 14:23
|buy
|0.11
|eurjpy
|115.910
|110.385
|115.637
|2011.05.29 23:24
|115.637
|0.00
|0.00
|0.27
|-37.19
|1390150
|2011.05.27 16:05
|buy
|0.11
|eurjpy
|115.308
|110.264
|115.637
|2011.05.29 23:24
|115.637
|0.00
|0.00
|0.27
|44.82
|1381121
|2011.05.27 09:46
|buy
|0.11
|gbpcad
|1.60744
|1.55707
|1.61153
|2011.05.27 17:55
|1.61153
|0.00
|0.00
|0.00
|46.08
|1372905
|2011.05.26 20:36
|buy
|0.10
|gbpcad
|1.60355
|1.55315
|1.60701
|2011.05.27 09:44
|1.60701
|0.00
|0.00
|1.96
|35.42
|1373567
|2011.05.26 22:08
|buy
|0.10
|audcad
|1.04148
|0.99610
|1.04448
|2011.05.27 06:34
|1.04448
|0.00
|0.00
|0.67
|30.73
|1362496
|2011.05.26 14:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|115.553
|109.972
|115.161
|2011.05.27 05:09
|115.161
|0.00
|0.00
|0.25
|-48.39
|1365901
|2011.05.26 15:52
|buy
|0.10
|eurjpy
|115.249
|109.720
|115.161
|2011.05.27 05:09
|115.161
|0.00
|0.00
|0.25
|-10.86
|1346076
|2011.05.26 03:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|115.921
|109.880
|115.161
|2011.05.27 05:09
|115.161
|0.00
|0.00
|0.25
|-93.81
|1369429
|2011.05.26 17:02
|buy
|0.23
|eurjpy
|114.640
|110.122
|115.161
|2011.05.27 05:09
|115.161
|0.00
|0.00
|0.57
|147.91
|1366352
|2011.05.26 16:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|114.941
|109.917
|115.161
|2011.05.27 05:09
|115.161
|0.00
|0.00
|0.25
|27.15
|1372903
|2011.05.26 20:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63963
|1.58943
|1.64287
|2011.05.27 05:09
|1.64287
|0.00
|0.00
|0.08
|32.40
|1373566
|2011.05.26 22:08
|buy
|0.10
|audusd
|1.06427
|1.01403
|1.06754
|2011.05.27 05:05
|1.06754
|0.00
|0.00
|0.81
|32.70
|1363210
|2011.05.26 15:00
|buy
|0.10
|audcad
|1.03816
|0.98767
|1.04116
|2011.05.26 22:07
|1.04116
|0.00
|0.00
|0.00
|30.67
|1361699
|2011.05.26 14:30
|buy
|0.10
|audjpy
|86.463
|81.422
|86.500
|2011.05.26 20:53
|86.500
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|1355652
|2011.05.26 09:03
|buy
|0.10
|audjpy
|86.837
|81.306
|86.500
|2011.05.26 20:53
|86.500
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.43
|1362765
|2011.05.26 14:48
|buy
|0.10
|audjpy
|86.110
|81.077
|86.500
|2011.05.26 20:53
|86.500
|0.00
|0.00
|0.00
|47.95
|1366302
|2011.05.26 16:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.80915
|0.75892
|0.81215
|2011.05.26 20:34
|0.81215
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1364827
|2011.05.26 15:33
|buy
|0.10
|gbpcad
|1.60178
|1.55139
|1.60478
|2011.05.26 18:27
|1.60478
|0.00
|0.00
|0.00
|30.62
|1349954
|2011.05.26 04:49
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.80728
|0.75701
|0.81078
|2011.05.26 15:35
|0.81078
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1359298
|2011.05.26 12:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.63127
|1.58612
|1.63515
|2011.05.26 15:33
|1.63515
|0.00
|0.00
|0.00
|38.80
|1355240
|2011.05.26 08:33
|buy
|0.10
|gbpaud
|1.53811
|1.48750
|1.54210
|2011.05.26 13:10
|1.54210
|0.00
|0.00
|0.00
|42.21
|1335766
|2011.05.25 13:33
|buy
|0.10
|gbpaud
|1.54607
|1.49048
|1.54210
|2011.05.26 13:10
|1.54210
|0.00
|0.00
|2.78
|-41.99
|1347612
|2011.05.26 03:37
|buy
|0.10
|gbpaud
|1.54134
|1.49096
|1.54210
|2011.05.26 13:10
|1.54210
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|1357702
|2011.05.26 10:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|133.142
|128.107
|133.362
|2011.05.26 12:21
|133.362
|0.00
|0.00
|0.00
|26.90
|1341759
|2011.05.25 18:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|133.526
|128.485
|133.362
|2011.05.26 12:21
|133.362
|0.00
|0.00
|0.51
|-20.06
|1353738
|2011.05.26 07:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|81.685
|76.670
|81.866
|2011.05.26 08:55
|81.866
|0.00
|0.00
|0.00
|22.11
|1346501
|2011.05.26 03:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|81.986
|76.963
|81.866
|2011.05.26 08:55
|81.866
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.66
|1346481
|2011.05.26 03:08
|buy
|0.10
|nzdjpy
|65.756
|60.717
|66.056
|2011.05.26 04:48
|66.056
|0.00
|0.00
|0.00
|36.64
|1346479
|2011.05.26 03:08
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.80183
|0.75174
|0.80612
|2011.05.26 04:47
|0.80612
|0.00
|0.00
|0.00
|42.90
|1335763
|2011.05.25 13:33
|buy
|0.10
|nzdjpy
|65.360
|60.333
|65.704
|2011.05.26 03:08
|65.704
|0.00
|0.00
|0.51
|41.97
|1335769
|2011.05.25 13:33
|buy
|0.10
|gbpcad
|1.58911
|1.53863
|1.59250
|2011.05.26 01:23
|1.59250
|0.00
|0.00
|5.88
|34.66
|1335764
|2011.05.25 13:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|133.186
|128.651
|133.486
|2011.05.25 18:33
|133.486
|0.00
|0.00
|0.00
|36.57
|1335767
|2011.05.25 13:33
|buy
|0.10
|chfjpy
|93.624
|88.590
|94.038
|2011.05.25 17:31
|94.038
|0.00
|0.00
|0.00
|50.50
|1336263
|2011.05.25 14:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.41986
|1.36946
|1.42180
|2011.05.25 15:15
|1.42180
|0.00
|0.00
|0.00
|22.13
|1335761
|2011.05.25 13:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.42308
|1.36746
|1.42180
|2011.05.25 15:15
|1.42180
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.60
|1335685
|2011.05.25 13:28
|balance
|Deposit
|10 000.00
|0.00
|0.00
|85.23
|3 966.93
|Closed P/L:
|4 052.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1574886
|2011.06.14 05:46
|buy
|0.13
|chfjpy
|96.065
|93.032
|95.485
|94.954
|0.00
|0.00
|-0.01
|-179.04
|1574619
|2011.06.14 05:05
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.64122
|1.60548
|1.63443
|1.62515
|0.00
|0.00
|0.10
|-208.91
|1576344
|2011.06.14 09:10
|sell
|0.13
|sgdjpy
|65.287
|67.336
|64.987
|65.416
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.79
|1577423
|2011.06.14 10:37
|buy
|0.13
|chfjpy
|95.734
|93.196
|95.485
|94.954
|0.00
|0.00
|-0.01
|-125.70
|1580013
|2011.06.14 14:43
|buy
|0.13
|chfjpy
|95.420
|92.851
|95.485
|94.954
|0.00
|0.00
|-0.01
|-75.10
|1581704
|2011.06.14 16:36
|buy
|0.14
|sgdjpy
|65.491
|63.441
|65.791
|65.366
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.70
|1582836
|2011.06.14 18:26
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.63818
|1.60795
|1.63443
|1.62515
|0.00
|0.00
|0.11
|-182.42
|1583300
|2011.06.14 19:33
|buy
|0.14
|audusd
|1.07098
|1.05078
|1.07141
|1.06671
|0.00
|0.00
|1.14
|-59.78
|1584997
|2011.06.15 00:06
|buy
|0.14
|audusd
|1.06791
|1.04767
|1.07141
|1.06671
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|1586824
|2011.06.15 06:42
|buy
|0.14
|chfjpy
|95.120
|93.111
|95.485
|94.954
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.81
|1587774
|2011.06.15 08:26
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.63482
|1.60939
|1.63443
|1.62515
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.38
|1588573
|2011.06.15 09:17
|buy
|0.32
|chfjpy
|94.802
|92.775
|95.485
|94.954
|0.00
|0.00
|0.00
|60.29
|1590112
|2011.06.15 11:30
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.62957
|1.60933
|1.63443
|1.62515
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.88
|1591065
|2011.06.15 12:57
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.62653
|1.60619
|1.63443
|1.62515
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.16
|0.00
|0.00
|1.32
|-1 100.18
|Floating P/L:
|-1 098.86
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 052.16
|Floating P/L:
|-1 098.86
|Margin:
|428.00
|Balance:
|14 052.16
|Equity:
|12 953.30
|Free Margin:
|12 525.30
|Details:
|Gross Profit:
|6 479.69
|Gross Loss:
|2 427.53
|Total Net Profit:
|4 052.16
|Profit Factor:
|2.67
|Expected Payoff:
|20.06
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|503.30 (3.68%)
|Relative Drawdown:
|3.68% (503.30)
|Total Trades:
|202
|Short Positions (won %):
|11 (72.73%)
|Long Positions (won %):
|191 (71.73%)
|Profit Trades (% of total):
|145 (71.78%)
|Loss trades (% of total):
|57 (28.22%)
|Largest
|profit trade:
|243.83
|loss trade:
|-217.42
|Average
|profit trade:
|44.69
|loss trade:
|-42.59
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (551.17)
|consecutive losses ($):
|3 (-152.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|562.14 (13)
|consecutive loss (count):
|-416.45 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1