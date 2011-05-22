Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089186759 Name: Demir Kubilay Currency: USD 2011 May 23, 09:15
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Closed P/L: 6 366.61
Open Trades:
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 366.61 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 106 672.21 Equity: 106 672.21 Free Margin: 106 672.21
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 366.61 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 6 366.61
Profit Factor: Expected Payoff: 397.91  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 16 Short Positions (won %): 16 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 16 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 740.61 loss trade: 0.00
Average profit trade: 397.91 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 16 (6 366.61) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 6 366.61 (16) consecutive loss (count): 0.00 (0)
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