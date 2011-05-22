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Account: 2089186759 Name: Demir Kubilay Currency: USD 2011 May 23, 09:15

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

48001881 sell 6.02 eurusd 1.41358 1.41600 1.41320 1.41320 0.00 0.00 0.00 228.76

48001920 sell 6.00 eurusd 1.41375 1.41600 1.41320 1.41320 0.00 0.00 0.00 330.00

48002002 sell 5.99 eurusd 1.41350 1.41600 1.41320 1.41320 0.00 0.00 0.00 179.70

48002037 sell 5.99 eurusd 1.41347 1.41600 1.41320 1.41320 0.00 0.00 0.00 161.73

48003775 sell 6.07 eurusd 1.41261 1.41450 1.41160 1.41160 0.00 0.00 0.00 613.07

48003831 sell 6.06 eurusd 1.41261 1.41450 1.41160 1.41160 0.00 0.00 0.00 612.06

48003846 sell 6.05 eurusd 1.41264 1.41450 1.41160 1.41160 0.00 0.00 0.00 629.20

48003878 sell 6.07 eurusd 1.41207 1.41450 1.41160 1.41160 0.00 0.00 0.00 285.29

48003933 sell 6.07 eurusd 1.41201 1.41450 1.41160 1.41160 0.00 0.00 0.00 248.87

48034418 sell 6.22 eurusd 1.40041 1.40160 1.39970 1.39970 0.00 0.00 0.00 441.62

48034511 sell 6.21 eurusd 1.40024 1.40160 1.39970 1.39970 0.00 0.00 0.00 335.34

48034589 sell 6.20 eurusd 1.40037 1.40160 1.39970 1.39970 0.00 0.00 0.00 415.40

48034645 sell 6.14 eurusd 1.40074 1.40160 1.39970 1.39970 0.00 0.00 0.00 638.56

48035517 sell 6.33 eurusd 1.39957 1.40150 1.39840 1.39840 0.00 0.00 0.00 740.61

48035546 sell 6.33 eurusd 1.39898 1.40150 1.39840 1.39840 0.00 0.00 0.00 367.14

48035630 sell 6.33 eurusd 1.39862 1.40150 1.39840 1.39840 0.00 0.00 0.00 139.26

0.00 0.00 0.00 6 366.61

Closed P/L: 6 366.61

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 6 366.61 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 106 672.21 Equity: 106 672.21 Free Margin: 106 672.21

Details:

Gross Profit: 6 366.61 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 6 366.61

Profit Factor: Expected Payoff: 397.91

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

Total Trades: 16 Short Positions (won %): 16 (100.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 16 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)

Largest profit trade: 740.61 loss trade: 0.00

Average profit trade: 397.91 loss trade: 0.00

Maximum consecutive wins ($): 16 (6 366.61) consecutive losses ($): 0 (0.00)

Maximal consecutive profit (count): 6 366.61 (16) consecutive loss (count): 0.00 (0)