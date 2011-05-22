Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089186759
|Name: Demir Kubilay
|Currency: USD
|2011 May 23, 09:15
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|6 366.61
|Closed P/L:
|6 366.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
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|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|6 366.61
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|106 672.21
|Equity:
|106 672.21
|Free Margin:
|106 672.21
|
|Details:
|Gross Profit:
|6 366.61
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|6 366.61
|Profit Factor:
|
|Expected Payoff:
|397.91
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|16
|Short Positions (won %):
|16 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|16 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|740.61
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|397.91
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (6 366.61)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|6 366.61 (16)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|16
|consecutive losses:
|0