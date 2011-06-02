FXCM Liquidity Connection
|A/C No: 2089025028
|Name: PermDemo5
|2011.06.02 21:31 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|48655791
|0
|2011.06.02 15:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.206
|131.238
|132.338
|2011.06.02 17:03
|132.338
|0.00
|0.00
|132.00
|2
|48656335
|0
|2011.06.02 16:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.285
|131.238
|132.338
|2011.06.02 17:03
|132.338
|0.00
|0.00
|53.00
|3
|48656794
|0
|2011.06.02 16:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.188
|131.151
|132.252
|2011.06.02 16:45
|132.252
|0.00
|0.00
|64.00
|4
|48657045
|0
|2011.06.02 16:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.216
|131.175
|132.275
|2011.06.02 16:47
|132.275
|0.00
|0.00
|59.00
|5
|48657195
|0
|2011.06.02 16:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.261
|131.213
|0.000
|2011.06.02 16:54
|132.308
|0.00
|0.00
|47.00
|6
|48657370
|0
|2011.06.02 16:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.257
|131.212
|0.000
|2011.06.02 16:54
|132.307
|0.00
|0.00
|50.00
|7
|48657424
|0
|2011.06.02 16:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.264
|131.218
|132.318
|2011.06.02 16:48
|132.318
|0.00
|0.00
|54.00
|8
|48657664
|0
|2011.06.02 16:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.201
|131.142
|132.242
|2011.06.02 16:45
|132.242
|0.00
|0.00
|41.00
|9
|48657810
|0
|2011.06.02 16:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.155
|133.205
|132.105
|2011.06.02 16:39
|132.173
|0.00
|0.00
|-18.00
|10
|48657807
|0
|2011.06.02 16:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.207
|131.153
|132.253
|2011.06.02 16:45
|132.253
|0.00
|0.00
|46.00
|11
|48658032
|0
|2011.06.02 16:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.170
|131.121
|132.222
|2011.06.02 16:45
|132.222
|0.00
|0.00
|52.00
|12
|48658107
|0
|2011.06.02 16:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.167
|131.120
|132.220
|2011.06.02 16:45
|132.220
|0.00
|0.00
|53.00
|13
|48658181
|0
|2011.06.02 16:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.207
|0.000
|0.000
|2011.06.02 16:54
|132.304
|0.00
|0.00
|97.00
|14
|48659672
|0
|2011.06.02 17:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.322
|131.277
|132.377
|2011.06.02 17:07
|132.377
|0.00
|0.00
|55.00
|15
|48659714
|0
|2011.06.02 17:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.374
|131.319
|132.415
|2011.06.02 17:28
|132.415
|0.00
|0.00
|41.00
|16
|48660307
|0
|2011.06.02 17:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.370
|131.323
|132.423
|2011.06.02 17:28
|132.423
|0.00
|0.00
|53.00
|17
|48661196
|0
|2011.06.02 17:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.372
|131.308
|132.409
|2011.06.02 17:28
|132.409
|0.00
|0.00
|37.00
|18
|48661278
|0
|2011.06.02 17:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.392
|131.350
|132.452
|2011.06.02 17:28
|132.452
|0.00
|0.00
|60.00
|0.00
|0.00
|976.00
|
|Summary P/L:
|976.00
|
|Winning trades:
|(17) 994.00
|Losing trades:
|(1) -18.00
|Max summary P/L:
|976.00
|Largest winning trade:
|132.00
|Largest losing trade:
|-18.00
|Max consecutive winners:
|9 (494.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-18.00)
|Max consecutive profit:
|500.00 (8)
|Max consecutive loss:
|-18.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|18.00 (0.00%)
|Profit factor:
|55.22
|Avg. profit factor:
|3.25
|Risk factor:
|54.22
|
* * *