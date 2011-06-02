FXCM Liquidity Connection
A/C No: 2089025028Name: PermDemo52011.06.02 21:31 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
14865579102011.06.02 15:56buy0.10gbpjpy132.206131.238132.3382011.06.02 17:03132.3380.000.00132.00
24865633502011.06.02 16:03buy0.10gbpjpy132.285131.238132.3382011.06.02 17:03132.3380.000.0053.00
34865679402011.06.02 16:12buy0.10gbpjpy132.188131.151132.2522011.06.02 16:45132.2520.000.0064.00
44865704502011.06.02 16:15buy0.10gbpjpy132.216131.175132.2752011.06.02 16:47132.2750.000.0059.00
54865719502011.06.02 16:17buy0.10gbpjpy132.261131.2130.0002011.06.02 16:54132.3080.000.0047.00
64865737002011.06.02 16:21buy0.10gbpjpy132.257131.2120.0002011.06.02 16:54132.3070.000.0050.00
74865742402011.06.02 16:22buy0.10gbpjpy132.264131.218132.3182011.06.02 16:48132.3180.000.0054.00
84865766402011.06.02 16:29buy0.10gbpjpy132.201131.142132.2422011.06.02 16:45132.2420.000.0041.00
94865781002011.06.02 16:32sell0.10gbpjpy132.155133.205132.1052011.06.02 16:39132.1730.000.00-18.00
104865780702011.06.02 16:32buy0.10gbpjpy132.207131.153132.2532011.06.02 16:45132.2530.000.0046.00
114865803202011.06.02 16:39buy0.10gbpjpy132.170131.121132.2222011.06.02 16:45132.2220.000.0052.00
124865810702011.06.02 16:42buy0.10gbpjpy132.167131.120132.2202011.06.02 16:45132.2200.000.0053.00
134865818102011.06.02 16:44buy0.10gbpjpy132.2070.0000.0002011.06.02 16:54132.3040.000.0097.00
144865967202011.06.02 17:00buy0.10gbpjpy132.322131.277132.3772011.06.02 17:07132.3770.000.0055.00
154865971402011.06.02 17:00buy0.10gbpjpy132.374131.319132.4152011.06.02 17:28132.4150.000.0041.00
164866030702011.06.02 17:08buy0.10gbpjpy132.370131.323132.4232011.06.02 17:28132.4230.000.0053.00
174866119602011.06.02 17:22buy0.10gbpjpy132.372131.308132.4092011.06.02 17:28132.4090.000.0037.00
184866127802011.06.02 17:25buy0.10gbpjpy132.392131.350132.4522011.06.02 17:28132.4520.000.0060.00
0.000.00976.00
 
Summary P/L:976.00
 
Winning trades:(17) 994.00
Losing trades:(1) -18.00
Max summary P/L:976.00
Largest winning trade:132.00
Largest losing trade:-18.00
Max consecutive winners:9 (494.00)
Max consecutive losers:1 (-18.00)
Max consecutive profit:500.00 (8)
Max consecutive loss:-18.00 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:18.00 (0.00%)
Profit factor:55.22
Avg. profit factor:3.25
Risk factor:54.22
 
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