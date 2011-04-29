|A/C No: 1690102
|Name: 23_23_23_23
|2011.05.06 12:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|114456793
|101050
|2011.04.29 13:57
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86498
|0.85498
|0.88498
|2011.05.02 08:00
|0.86825
|0.00
|0.00
|327.00
|2
|114456795
|101050
|2011.04.29 14:09
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86568
|0.85568
|0.88568
|2011.05.02 08:00
|0.86833
|0.00
|0.00
|265.00
|3
|114456798
|101050
|2011.04.29 14:12
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86578
|0.85578
|0.88578
|2011.05.02 08:00
|0.86835
|0.00
|0.00
|257.00
|4
|114456799
|101050
|2011.04.29 14:14
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86588
|0.85588
|0.88588
|2011.05.02 08:00
|0.86834
|0.00
|0.00
|246.00
|5
|114456800
|101050
|2011.04.29 14:15
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86598
|0.85598
|0.88598
|2011.05.02 08:00
|0.86830
|0.00
|0.00
|232.00
|6
|114553169
|101050
|2011.05.02 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86823
|0.87823
|0.84823
|2011.05.02 15:00
|0.86676
|0.00
|0.00
|147.00
|7
|114553173
|101050
|2011.05.02 09:43
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86753
|0.87753
|0.84753
|2011.05.02 15:00
|0.86677
|0.00
|0.00
|76.00
|8
|114553175
|101050
|2011.05.02 09:43
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86743
|0.87743
|0.84743
|2011.05.02 15:00
|0.86675
|0.00
|0.00
|68.00
|9
|114553178
|101050
|2011.05.02 09:44
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86733
|0.87733
|0.84733
|2011.05.02 15:00
|0.86672
|0.00
|0.00
|61.00
|10
|114553181
|101050
|2011.05.02 09:44
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86723
|0.87723
|0.84723
|2011.05.02 15:00
|0.86675
|0.00
|0.00
|48.00
|11
|114599626
|101050
|2011.05.02 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86682
|0.85682
|0.88682
|2011.05.03 05:00
|0.86629
|0.00
|0.00
|-53.00
|12
|114599648
|101050
|2011.05.02 15:00
|buy stop
|0.10
|usdchf
|0.86782
|0.85782
|0.88782
|2011.05.02 17:00
|0.86564
|0.00
|0.00
|0.00
|13
|114599637
|101050
|2011.05.02 15:37
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86762
|0.85762
|0.88762
|2011.05.03 05:00
|0.86631
|0.00
|0.00
|-131.00
|14
|114599633
|101050
|2011.05.02 15:37
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86752
|0.85752
|0.88752
|2011.05.03 05:00
|0.86631
|0.00
|0.00
|-121.00
|15
|114599641
|101050
|2011.05.02 16:44
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86772
|0.85772
|0.88772
|2011.05.03 05:00
|0.86632
|0.00
|0.00
|-140.00
|16
|114698193
|101050
|2011.05.03 05:00
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86634
|0.86474
|0.84634
|2011.05.03 20:00
|0.86063
|0.00
|0.00
|571.00
|17
|114698196
|101050
|2011.05.03 05:51
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86564
|0.87564
|0.84564
|2011.05.03 20:00
|0.86064
|0.00
|0.00
|500.00
|18
|114698199
|101050
|2011.05.03 05:52
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86554
|0.87554
|0.84554
|2011.05.03 20:00
|0.86061
|0.00
|0.00
|493.00
|19
|114698202
|101050
|2011.05.03 05:52
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86544
|0.87544
|0.84544
|2011.05.03 20:00
|0.86061
|0.00
|0.00
|483.00
|20
|114698206
|101050
|2011.05.03 05:52
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86534
|0.87534
|0.84534
|2011.05.03 20:00
|0.86071
|0.00
|0.00
|463.00
|21
|114856474
|101050
|2011.05.03 20:00
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86071
|0.85071
|0.88071
|2011.05.04 07:00
|0.86397
|0.00
|0.00
|326.00
|22
|114856479
|101050
|2011.05.03 20:42
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86141
|0.85141
|0.88141
|2011.05.04 07:00
|0.86402
|0.00
|0.00
|261.00
|23
|114856484
|101050
|2011.05.03 20:43
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86151
|0.85151
|0.88151
|2011.05.04 07:00
|0.86401
|0.00
|0.00
|250.00
|24
|114856491
|101050
|2011.05.03 20:49
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86161
|0.85161
|0.88161
|2011.05.04 07:00
|0.86403
|0.00
|0.00
|242.00
|25
|114856495
|101050
|2011.05.03 21:52
|buy
|0.10
|usdchf
|0.86171
|0.85171
|0.88171
|2011.05.04 07:00
|0.86399
|0.00
|0.00
|228.00
|26
|114933949
|101050
|2011.05.04 07:00
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86408
|0.86067
|0.84408
|2011.05.04 18:00
|0.85890
|0.00
|0.00
|518.00
|27
|114933954
|101050
|2011.05.04 07:18
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86338
|0.87338
|0.84338
|2011.05.04 18:00
|0.85889
|0.00
|0.00
|449.00
|28
|114933957
|101050
|2011.05.04 07:20
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86328
|0.87328
|0.84328
|2011.05.04 18:00
|0.85883
|0.00
|0.00
|445.00
|29
|114933958
|101050
|2011.05.04 08:05
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86318
|0.87318
|0.84318
|2011.05.04 18:00
|0.85879
|0.00
|0.00
|439.00
|30
|114933967
|101050
|2011.05.04 08:06
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86308
|0.87308
|0.84308
|2011.05.04 18:00
|0.85877
|0.00
|0.00
|431.00
|31
|115066628
|101050
|2011.05.04 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|0.85885
|0.84885
|0.87885
|2011.05.05 01:00
|0.86095
|0.00
|0.00
|210.00
|32
|115066647
|101050
|2011.05.04 19:28
|buy
|0.10
|usdchf
|0.85955
|0.84955
|0.87955
|2011.05.05 01:00
|0.86101
|0.00
|0.00
|146.00
|33
|115066657
|101050
|2011.05.04 19:29
|buy
|0.10
|usdchf
|0.85965
|0.84965
|0.87965
|2011.05.05 01:00
|0.86103
|0.00
|0.00
|138.00
|34
|115066664
|101050
|2011.05.04 19:39
|buy
|0.10
|usdchf
|0.85975
|0.84975
|0.87975
|2011.05.05 01:00
|0.86100
|0.00
|0.00
|125.00
|35
|115066667
|101050
|2011.05.04 19:39
|buy
|0.10
|usdchf
|0.85985
|0.84985
|0.87985
|2011.05.05 01:00
|0.86099
|0.00
|0.00
|114.00
|36
|115126989
|101050
|2011.05.05 01:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|0.86026
|0.87026
|0.84026
|2011.05.05 03:00
|0.86111
|0.00
|0.00
|0.00
|37
|115126996
|101050
|2011.05.05 01:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|0.86016
|0.87016
|0.84016
|2011.05.05 03:00
|0.86111
|0.00
|0.00
|0.00
|38
|115127002
|101050
|2011.05.05 01:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|0.86006
|0.87006
|0.84006
|2011.05.05 03:00
|0.86111
|0.00
|0.00
|0.00
|39
|115127010
|101050
|2011.05.05 01:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|0.85996
|0.86996
|0.83996
|2011.05.05 03:00
|0.86111
|0.00
|0.00
|0.00
|40
|115126977
|101050
|2011.05.05 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86096
|0.86081
|0.84096
|2011.05.05 12:00
|0.85682
|0.00
|0.00
|414.00
|41
|115232465
|101050
|2011.05.05 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|0.85673
|0.86394
|0.87673
|2011.05.05 18:00
|0.86736
|0.00
|0.00
|1063.00
|42
|115232480
|101050
|2011.05.05 12:05
|buy
|0.10
|usdchf
|0.85743
|0.84743
|0.87743
|2011.05.05 18:00
|0.86735
|0.00
|0.00
|992.00
|43
|115232492
|101050
|2011.05.05 12:05
|buy
|0.10
|usdchf
|0.85753
|0.84753
|0.87753
|2011.05.05 18:00
|0.86737
|0.00
|0.00
|984.00
|44
|115232502
|101050
|2011.05.05 12:05
|buy
|0.10
|usdchf
|0.85763
|0.84763
|0.87763
|2011.05.05 18:00
|0.86742
|0.00
|0.00
|979.00
|45
|115232516
|101050
|2011.05.05 12:06
|buy
|0.10
|usdchf
|0.85773
|0.84773
|0.87773
|2011.05.05 18:00
|0.86744
|0.00
|0.00
|971.00
|46
|115338110
|101050
|2011.05.05 18:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|0.86650
|0.87650
|0.84650
|2011.05.05 20:00
|0.86984
|0.00
|0.00
|0.00
|47
|115338104
|101050
|2011.05.05 18:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|0.86660
|0.87660
|0.84660
|2011.05.05 20:00
|0.86984
|0.00
|0.00
|0.00
|48
|115338099
|101050
|2011.05.05 18:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|0.86670
|0.87670
|0.84670
|2011.05.05 20:00
|0.86984
|0.00
|0.00
|0.00
|49
|115338093
|101050
|2011.05.05 18:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|0.86680
|0.87680
|0.84680
|2011.05.05 20:00
|0.86984
|0.00
|0.00
|0.00
|50
|115338087
|101050
|2011.05.05 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|0.86750
|0.87750
|0.84750
|2011.05.06 15:30
|0.87750
|0.00
|0.00
|-1000.00
|0.00
|0.00
|12517.00
|Summary P/L:
|12517.00
|Winning trades:
|(36) 13962.00
|Losing trades:
|(5) -1445.00
|Max summary P/L:
|13517.00
|Largest winning trade:
|1063.00
|Largest losing trade:
|-1000.00
|Max consecutive winners:
|26 (12235.00)
|Max consecutive losers:
|4 (-445.00)
|Max consecutive profit:
|12235.00 (26)
|Max consecutive loss:
|-1000.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|1000.00 (0.00%)
|Profit factor:
|9.66
|Avg. profit factor:
|1.34
|Risk factor:
|12.52