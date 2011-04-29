Alpari NZ Limited
A/C No: 1690102Name: 23_23_23_232011.05.06 12:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
11144567931010502011.04.29 13:57buy0.10usdchf0.864980.854980.884982011.05.02 08:000.868250.000.00327.00
21144567951010502011.04.29 14:09buy0.10usdchf0.865680.855680.885682011.05.02 08:000.868330.000.00265.00
31144567981010502011.04.29 14:12buy0.10usdchf0.865780.855780.885782011.05.02 08:000.868350.000.00257.00
41144567991010502011.04.29 14:14buy0.10usdchf0.865880.855880.885882011.05.02 08:000.868340.000.00246.00
51144568001010502011.04.29 14:15buy0.10usdchf0.865980.855980.885982011.05.02 08:000.868300.000.00232.00
61145531691010502011.05.02 08:00sell0.10usdchf0.868230.878230.848232011.05.02 15:000.866760.000.00147.00
71145531731010502011.05.02 09:43sell0.10usdchf0.867530.877530.847532011.05.02 15:000.866770.000.0076.00
81145531751010502011.05.02 09:43sell0.10usdchf0.867430.877430.847432011.05.02 15:000.866750.000.0068.00
91145531781010502011.05.02 09:44sell0.10usdchf0.867330.877330.847332011.05.02 15:000.866720.000.0061.00
101145531811010502011.05.02 09:44sell0.10usdchf0.867230.877230.847232011.05.02 15:000.866750.000.0048.00
111145996261010502011.05.02 15:00buy0.10usdchf0.866820.856820.886822011.05.03 05:000.866290.000.00-53.00
121145996481010502011.05.02 15:00buy stop0.10usdchf0.867820.857820.887822011.05.02 17:000.865640.000.000.00
131145996371010502011.05.02 15:37buy0.10usdchf0.867620.857620.887622011.05.03 05:000.866310.000.00-131.00
141145996331010502011.05.02 15:37buy0.10usdchf0.867520.857520.887522011.05.03 05:000.866310.000.00-121.00
151145996411010502011.05.02 16:44buy0.10usdchf0.867720.857720.887722011.05.03 05:000.866320.000.00-140.00
161146981931010502011.05.03 05:00sell0.10usdchf0.866340.864740.846342011.05.03 20:000.860630.000.00571.00
171146981961010502011.05.03 05:51sell0.10usdchf0.865640.875640.845642011.05.03 20:000.860640.000.00500.00
181146981991010502011.05.03 05:52sell0.10usdchf0.865540.875540.845542011.05.03 20:000.860610.000.00493.00
191146982021010502011.05.03 05:52sell0.10usdchf0.865440.875440.845442011.05.03 20:000.860610.000.00483.00
201146982061010502011.05.03 05:52sell0.10usdchf0.865340.875340.845342011.05.03 20:000.860710.000.00463.00
211148564741010502011.05.03 20:00buy0.10usdchf0.860710.850710.880712011.05.04 07:000.863970.000.00326.00
221148564791010502011.05.03 20:42buy0.10usdchf0.861410.851410.881412011.05.04 07:000.864020.000.00261.00
231148564841010502011.05.03 20:43buy0.10usdchf0.861510.851510.881512011.05.04 07:000.864010.000.00250.00
241148564911010502011.05.03 20:49buy0.10usdchf0.861610.851610.881612011.05.04 07:000.864030.000.00242.00
251148564951010502011.05.03 21:52buy0.10usdchf0.861710.851710.881712011.05.04 07:000.863990.000.00228.00
261149339491010502011.05.04 07:00sell0.10usdchf0.864080.860670.844082011.05.04 18:000.858900.000.00518.00
271149339541010502011.05.04 07:18sell0.10usdchf0.863380.873380.843382011.05.04 18:000.858890.000.00449.00
281149339571010502011.05.04 07:20sell0.10usdchf0.863280.873280.843282011.05.04 18:000.858830.000.00445.00
291149339581010502011.05.04 08:05sell0.10usdchf0.863180.873180.843182011.05.04 18:000.858790.000.00439.00
301149339671010502011.05.04 08:06sell0.10usdchf0.863080.873080.843082011.05.04 18:000.858770.000.00431.00
311150666281010502011.05.04 18:00buy0.10usdchf0.858850.848850.878852011.05.05 01:000.860950.000.00210.00
321150666471010502011.05.04 19:28buy0.10usdchf0.859550.849550.879552011.05.05 01:000.861010.000.00146.00
331150666571010502011.05.04 19:29buy0.10usdchf0.859650.849650.879652011.05.05 01:000.861030.000.00138.00
341150666641010502011.05.04 19:39buy0.10usdchf0.859750.849750.879752011.05.05 01:000.861000.000.00125.00
351150666671010502011.05.04 19:39buy0.10usdchf0.859850.849850.879852011.05.05 01:000.860990.000.00114.00
361151269891010502011.05.05 01:00sell stop0.10usdchf0.860260.870260.840262011.05.05 03:000.861110.000.000.00
371151269961010502011.05.05 01:00sell stop0.10usdchf0.860160.870160.840162011.05.05 03:000.861110.000.000.00
381151270021010502011.05.05 01:00sell stop0.10usdchf0.860060.870060.840062011.05.05 03:000.861110.000.000.00
391151270101010502011.05.05 01:00sell stop0.10usdchf0.859960.869960.839962011.05.05 03:000.861110.000.000.00
401151269771010502011.05.05 01:00sell0.10usdchf0.860960.860810.840962011.05.05 12:000.856820.000.00414.00
411152324651010502011.05.05 12:00buy0.10usdchf0.856730.863940.876732011.05.05 18:000.867360.000.001063.00
421152324801010502011.05.05 12:05buy0.10usdchf0.857430.847430.877432011.05.05 18:000.867350.000.00992.00
431152324921010502011.05.05 12:05buy0.10usdchf0.857530.847530.877532011.05.05 18:000.867370.000.00984.00
441152325021010502011.05.05 12:05buy0.10usdchf0.857630.847630.877632011.05.05 18:000.867420.000.00979.00
451152325161010502011.05.05 12:06buy0.10usdchf0.857730.847730.877732011.05.05 18:000.867440.000.00971.00
461153381101010502011.05.05 18:00sell stop0.10usdchf0.866500.876500.846502011.05.05 20:000.869840.000.000.00
471153381041010502011.05.05 18:00sell stop0.10usdchf0.866600.876600.846602011.05.05 20:000.869840.000.000.00
481153380991010502011.05.05 18:00sell stop0.10usdchf0.866700.876700.846702011.05.05 20:000.869840.000.000.00
491153380931010502011.05.05 18:00sell stop0.10usdchf0.866800.876800.846802011.05.05 20:000.869840.000.000.00
501153380871010502011.05.05 18:00sell0.10usdchf0.867500.877500.847502011.05.06 15:300.877500.000.00-1000.00
0.000.0012517.00
 
Summary P/L:12517.00
 
Winning trades:(36) 13962.00
Losing trades:(5) -1445.00
Max summary P/L:13517.00
Largest winning trade:1063.00
Largest losing trade:-1000.00
Max consecutive winners:26 (12235.00)
Max consecutive losers:4 (-445.00)
Max consecutive profit:12235.00 (26)
Max consecutive loss:-1000.00 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:1000.00 (0.00%)
Profit factor:9.66
Avg. profit factor:1.34
Risk factor:12.52
 
* * *