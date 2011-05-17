Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089025028
|Name: PermDemo5
|Currency: USD
|2011 May 18, 11:41
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|47766622
|2011.05.17 12:50
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41653
|0.00000
|0.00000
|2011.05.18 03:56
|1.42715
|0.00
|0.00
|1.82
|1 062.00
|47766787
|2011.05.17 12:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.41542
|0.00000
|0.00000
|2011.05.18 03:56
|1.42717
|0.00
|0.00
|1.82
|1 175.00
|47806399
|2011.05.18 04:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.947
|130.903
|131.924
|2011.05.18 04:04
|131.924
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|47806421
|2011.05.18 04:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.963
|130.920
|131.968
|2011.05.18 04:09
|131.968
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|47806454
|2011.05.18 04:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.978
|130.921
|131.971
|2011.05.18 04:09
|131.971
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|47806466
|2011.05.18 04:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|131.980
|130.928
|131.978
|2011.05.18 04:09
|131.978
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|47806473
|2011.05.18 04:06
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.43151
|1.42119
|1.43208
|2011.05.18 05:33
|1.43139
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|47806502
|2011.05.18 04:08
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.43190
|1.42120
|1.43313
|2011.05.18 05:33
|1.43126
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.27
|47806503
|2011.05.18 04:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.008
|130.954
|132.004
|2011.05.18 04:09
|132.004
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|47806529
|2011.05.18 04:10
|buy
|0.30
|gbpchf
|1.43138
|1.42082
|1.43251
|2011.05.18 05:31
|1.43142
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|47806533
|2011.05.18 04:10
|buy
|0.30
|gbpjpy
|132.050
|131.014
|132.150
|2011.05.18 05:33
|131.933
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.30
|47806544
|2011.05.18 04:10
|buy
|0.50
|gbpchf
|1.43135
|1.42076
|1.43250
|2011.05.18 05:30
|1.43136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|47806584
|2011.05.18 04:12
|sell
|0.50
|gbpjpy
|131.972
|133.021
|131.860
|2011.05.18 05:25
|131.928
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|47806596
|2011.05.18 04:13
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.43063
|1.44124
|1.42970
|2011.05.18 07:14
|1.43038
|0.00
|0.00
|0.00
|14.19
|47806606
|2011.05.18 04:14
|sell
|0.50
|gbpjpy
|131.964
|133.026
|131.978
|2011.05.18 04:16
|131.978
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.63
|47806669
|2011.05.18 04:16
|sell
|0.50
|gbpjpy
|131.939
|132.988
|131.756
|2011.05.18 06:51
|131.934
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|47806806
|2011.05.18 05:24
|sell
|0.50
|gbpjpy
|131.890
|0.000
|0.000
|2011.05.18 07:05
|131.840
|0.00
|0.00
|0.00
|30.81
|47806808
|2011.05.18 04:21
|sell
|0.50
|gbpjpy
|131.880
|132.932
|131.614
|2011.05.18 07:05
|131.834
|0.00
|0.00
|0.00
|28.35
|47807076
|2011.05.18 04:36
|sell
|0.50
|gbpjpy
|131.992
|133.040
|131.690
|2011.05.18 05:25
|131.935
|0.00
|0.00
|0.00
|35.16
|47807274
|2011.05.18 04:49
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.43064
|1.44149
|1.42799
|2011.05.18 07:14
|1.43036
|0.00
|0.00
|0.00
|15.89
|47807277
|2011.05.18 04:49
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.43062
|1.44141
|1.42791
|2011.05.18 07:14
|1.43034
|0.00
|0.00
|0.00
|15.89
|47807284
|2011.05.18 04:49
|sell
|0.50
|gbpjpy
|132.004
|133.055
|131.706
|2011.05.18 05:23
|131.951
|0.00
|0.00
|0.00
|32.69
|47807396
|2011.05.18 04:56
|sell
|0.50
|gbpchf
|1.43079
|1.44155
|1.42805
|2011.05.18 07:14
|1.43032
|0.00
|0.00
|0.00
|26.68
|47807544
|2011.05.18 05:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|132.048
|133.100
|131.750
|2011.05.18 05:08
|132.018
|0.00
|0.00
|0.00
|36.99
|47807548
|2011.05.18 05:01
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43111
|1.44184
|1.42834
|2011.05.18 07:14
|1.43030
|0.00
|0.00
|0.00
|91.95
|47807647
|2011.05.18 05:06
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43082
|1.44152
|1.42802
|2011.05.18 07:14
|1.43008
|0.00
|0.00
|0.00
|84.02
|47807697
|2011.05.18 05:08
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.968
|133.019
|131.669
|2011.05.18 05:25
|131.942
|0.00
|0.00
|0.00
|32.07
|47807710
|2011.05.18 05:09
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43102
|1.44162
|1.42812
|2011.05.18 07:12
|1.43082
|0.00
|0.00
|0.00
|22.71
|47807798
|2011.05.18 05:13
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43095
|1.44162
|1.42812
|2011.05.18 07:13
|1.43008
|0.00
|0.00
|0.00
|98.79
|47807822
|2011.05.18 05:14
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.985
|133.029
|131.684
|2011.05.18 05:24
|131.942
|0.00
|0.00
|0.00
|53.05
|47807827
|2011.05.18 05:14
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43093
|1.44162
|1.42812
|2011.05.18 07:13
|1.43008
|0.00
|0.00
|0.00
|96.51
|47807846
|2011.05.18 05:15
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.956
|133.011
|131.661
|2011.05.18 05:25
|131.934
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|47807864
|2011.05.18 05:16
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.967
|133.018
|131.668
|2011.05.18 05:25
|131.944
|0.00
|0.00
|0.00
|28.37
|47808030
|2011.05.18 05:23
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.912
|132.961
|131.615
|2011.05.18 07:04
|131.808
|0.00
|0.00
|0.00
|128.20
|47808091
|2011.05.18 05:26
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43125
|1.44171
|1.42821
|2011.05.18 07:06
|1.43034
|0.00
|0.00
|0.00
|103.32
|47808095
|2011.05.18 05:26
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43120
|1.44175
|1.42821
|2011.05.18 07:12
|1.43042
|0.00
|0.00
|0.00
|88.56
|47808237
|2011.05.18 05:32
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.969
|133.018
|131.668
|2011.05.18 05:48
|131.959
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|47808248
|2011.05.18 05:33
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43139
|1.44192
|1.42842
|2011.05.18 05:35
|1.43123
|0.00
|0.00
|0.00
|18.20
|47808291
|2011.05.18 05:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42715
|0.00000
|0.00000
|2011.05.18 05:44
|1.42655
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|47808315
|2011.05.18 05:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42736
|1.43764
|1.42414
|2011.05.18 05:44
|1.42655
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|47808378
|2011.05.18 05:36
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43069
|1.44103
|1.42753
|2011.05.18 07:13
|1.43004
|0.00
|0.00
|0.00
|73.80
|47808410
|2011.05.18 05:37
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43067
|1.44118
|1.42768
|2011.05.18 07:13
|1.43008
|0.00
|0.00
|0.00
|66.99
|47808419
|2011.05.18 05:37
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.953
|133.003
|131.662
|2011.05.18 06:51
|131.935
|0.00
|0.00
|0.00
|22.18
|47808435
|2011.05.18 05:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42741
|1.43776
|1.42426
|2011.05.18 05:44
|1.42682
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|47808451
|2011.05.18 05:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42742
|1.43768
|1.42418
|2011.05.18 05:44
|1.42669
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|47808461
|2011.05.18 05:39
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43062
|1.44103
|1.42752
|2011.05.18 07:13
|1.43004
|0.00
|0.00
|0.00
|65.86
|47808497
|2011.05.18 05:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42773
|1.43811
|1.42466
|2011.05.18 05:42
|1.42747
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|47808515
|2011.05.18 05:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42780
|1.43811
|1.42461
|2011.05.18 05:42
|1.42749
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|47808535
|2011.05.18 05:41
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43084
|1.44163
|1.42808
|2011.05.18 07:13
|1.43022
|0.00
|0.00
|0.00
|70.40
|47808574
|2011.05.18 05:41
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43111
|1.44158
|1.42808
|2011.05.18 07:12
|1.43048
|0.00
|0.00
|0.00
|71.53
|47808613
|2011.05.18 05:42
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43114
|1.44156
|1.42816
|2011.05.18 07:07
|1.43064
|0.00
|0.00
|0.00
|56.76
|47808638
|2011.05.18 05:43
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43160
|1.44195
|1.42845
|2011.05.18 05:46
|1.43149
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|47808656
|2011.05.18 05:43
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.993
|133.023
|131.672
|2011.05.18 05:46
|131.979
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|47808909
|2011.05.18 05:44
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43144
|1.44203
|1.42851
|2011.05.18 05:46
|1.43131
|0.00
|0.00
|0.00
|14.78
|47808969
|2011.05.18 05:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42680
|1.43715
|1.42364
|2011.05.18 05:47
|1.42653
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|47808995
|2011.05.18 05:45
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.955
|132.992
|131.642
|2011.05.18 06:39
|131.951
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|47809090
|2011.05.18 05:47
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43090
|1.44143
|1.42796
|2011.05.18 07:13
|1.43026
|0.00
|0.00
|0.00
|72.67
|47809102
|2011.05.18 05:47
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42664
|1.43684
|1.42330
|2011.05.18 05:48
|1.42657
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|47809112
|2011.05.18 05:47
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.939
|132.993
|131.643
|2011.05.18 06:53
|131.926
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|47809243
|2011.05.18 05:49
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43120
|1.44167
|1.42818
|2011.05.18 07:06
|1.43050
|0.00
|0.00
|0.00
|79.51
|47809292
|2011.05.18 05:49
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.956
|132.983
|131.633
|2011.05.18 06:39
|131.936
|0.00
|0.00
|0.00
|24.65
|47809328
|2011.05.18 05:50
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.934
|132.988
|131.638
|2011.05.18 06:53
|131.919
|0.00
|0.00
|0.00
|18.49
|47809448
|2011.05.18 05:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42659
|1.43703
|1.42354
|2011.05.18 06:41
|1.42542
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|47809464
|2011.05.18 05:52
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43128
|1.44184
|1.42828
|2011.05.18 07:06
|1.43021
|0.00
|0.00
|0.00
|121.52
|47809480
|2011.05.18 05:53
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.952
|132.995
|131.649
|2011.05.18 06:39
|131.942
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|47809577
|2011.05.18 05:55
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.978
|133.010
|131.663
|2011.05.18 06:39
|131.940
|0.00
|0.00
|0.00
|46.83
|47809657
|2011.05.18 05:57
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.985
|133.029
|131.663
|2011.05.18 06:39
|131.933
|0.00
|0.00
|0.00
|64.09
|47809680
|2011.05.18 05:58
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43090
|1.44148
|1.42798
|2011.05.18 07:13
|1.43020
|0.00
|0.00
|0.00
|79.48
|47809707
|2011.05.18 05:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42640
|1.43666
|1.42316
|2011.05.18 06:38
|1.42518
|0.00
|0.00
|0.00
|122.00
|47809741
|2011.05.18 05:59
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43153
|1.44220
|1.42883
|2011.05.18 07:06
|1.43041
|0.00
|0.00
|0.00
|127.26
|47809761
|2011.05.18 05:59
|sell
|2.00
|gbpjpy
|132.001
|133.029
|131.679
|2011.05.18 06:39
|131.939
|0.00
|0.00
|0.00
|152.84
|47809780
|2011.05.18 05:59
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43151
|1.44206
|1.42856
|2011.05.18 07:05
|1.43136
|0.00
|0.00
|0.00
|17.03
|47810004
|2011.05.18 06:04
|sell
|1.00
|gbpchf
|1.43147
|1.44188
|1.42838
|2011.05.18 07:06
|1.43014
|0.00
|0.00
|0.00
|151.08
|47810083
|2011.05.18 06:07
|sell
|1.00
|gbpjpy
|132.092
|133.139
|131.789
|2011.05.18 06:26
|132.081
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|47810096
|2011.05.18 06:07
|sell
|1.00
|gbpjpy
|132.059
|133.117
|131.767
|2011.05.18 06:27
|132.048
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|47810101
|2011.05.18 06:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.42730
|1.43753
|1.42403
|2011.05.18 06:25
|1.42684
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|47810937
|2011.05.18 06:27
|sell
|2.00
|gbpjpy
|132.005
|133.054
|131.704
|2011.05.18 06:38
|131.945
|0.00
|0.00
|0.00
|147.91
|47811595
|2011.05.18 06:40
|sell
|2.00
|gbpjpy
|131.929
|132.975
|131.625
|2011.05.18 07:04
|131.845
|0.00
|0.00
|0.00
|207.11
|47811621
|2011.05.18 06:40
|sell
|2.00
|gbpchf
|1.43357
|1.44392
|1.43042
|2011.05.18 06:45
|1.43316
|0.00
|0.00
|0.00
|93.06
|47811639
|2011.05.18 06:41
|sell
|2.00
|gbpjpy
|131.938
|132.986
|131.634
|2011.05.18 06:52
|131.919
|0.00
|0.00
|0.00
|46.83
|47811672
|2011.05.18 06:42
|sell
|2.00
|eurusd
|1.42539
|1.43566
|1.42217
|2011.05.18 10:16
|1.42517
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|47811837
|2011.05.18 06:45
|sell
|2.00
|eurusd
|1.42568
|1.43597
|1.42245
|2011.05.18 09:28
|1.42547
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|47812096
|2011.05.18 06:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.42553
|1.43582
|1.42232
|2011.05.18 09:28
|1.42540
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|47812797
|2011.05.18 07:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.42648
|1.43679
|1.42327
|2011.05.18 07:57
|1.42529
|0.00
|0.00
|0.00
|238.00
|47813028
|2011.05.18 07:07
|sell
|2.00
|gbpchf
|1.43023
|1.44064
|1.42714
|2011.05.18 07:22
|1.42950
|0.00
|0.00
|0.00
|165.92
|47813080
|2011.05.18 07:08
|sell
|2.00
|eurusd
|1.42680
|1.43704
|1.42354
|2011.05.18 07:57
|1.42535
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|47813116
|2011.05.18 07:08
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.43111
|1.44160
|1.42810
|2011.05.18 07:12
|1.43050
|0.00
|0.00
|0.00
|207.78
|47813455
|2011.05.18 07:12
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.850
|132.893
|131.543
|2011.05.18 07:14
|131.786
|0.00
|0.00
|0.00
|236.57
|47813482
|2011.05.18 07:13
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.43009
|1.44036
|1.42682
|2011.05.18 07:22
|1.42940
|0.00
|0.00
|0.00
|235.22
|47813569
|2011.05.18 07:14
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42761
|1.43781
|1.42431
|2011.05.18 07:19
|1.42737
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|47813664
|2011.05.18 07:15
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.43063
|1.44097
|1.42756
|2011.05.18 07:21
|1.42970
|0.00
|0.00
|0.00
|317.04
|47813918
|2011.05.18 07:21
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.43094
|1.44129
|1.42779
|2011.05.18 07:21
|1.42998
|0.00
|0.00
|0.00
|327.23
|47813924
|2011.05.18 07:21
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.837
|0.000
|0.000
|2011.05.18 07:23
|131.809
|0.00
|0.00
|0.00
|103.52
|47813934
|2011.05.18 07:21
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.837
|132.884
|131.510
|2011.05.18 07:23
|131.802
|0.00
|0.00
|0.00
|129.40
|47814235
|2011.05.18 07:28
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42788
|1.43807
|1.42592
|2011.05.18 07:47
|1.42592
|0.00
|0.00
|0.00
|588.00
|47814262
|2011.05.18 07:29
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42795
|1.43809
|1.42612
|2011.05.18 07:47
|1.42612
|0.00
|0.00
|0.00
|549.00
|47815624
|2011.05.18 07:56
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.434
|132.446
|131.246
|2011.05.18 08:30
|131.246
|0.00
|0.00
|0.00
|696.07
|47815635
|2011.05.18 07:57
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42915
|1.43858
|1.42672
|2011.05.18 08:30
|1.42672
|0.00
|0.00
|0.00
|827.99
|47815683
|2011.05.18 07:57
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42501
|1.43543
|1.42341
|2011.05.18 10:51
|1.42496
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|47815739
|2011.05.18 07:58
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.479
|132.520
|131.320
|2011.05.18 08:30
|131.320
|0.00
|0.00
|0.00
|588.82
|47815758
|2011.05.18 07:58
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42837
|1.43890
|1.42690
|2011.05.18 08:30
|1.42690
|0.00
|0.00
|0.00
|500.89
|47815781
|2011.05.18 07:59
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.465
|132.509
|131.313
|2011.05.18 08:30
|131.313
|0.00
|0.00
|0.00
|562.89
|47818826
|2011.05.18 08:53
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.497
|132.541
|131.341
|2011.05.18 09:14
|131.341
|0.00
|0.00
|0.00
|577.20
|47818840
|2011.05.18 08:54
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42637
|1.43647
|1.42447
|2011.05.18 09:15
|1.42447
|0.00
|0.00
|0.00
|570.00
|47823403
|2011.05.18 10:16
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.053
|132.099
|130.889
|2011.05.18 11:25
|131.039
|0.00
|0.00
|0.00
|51.76
|47823432
|2011.05.18 10:16
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.110
|132.142
|130.959
|2011.05.18 10:57
|131.091
|0.00
|0.00
|0.00
|70.33
|47823477
|2011.05.18 10:18
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.081
|132.127
|130.927
|2011.05.18 11:25
|131.041
|0.00
|0.00
|0.00
|147.88
|47824334
|2011.05.18 10:45
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42583
|1.43605
|1.42403
|2011.05.18 10:47
|1.42556
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|47824347
|2011.05.18 10:45
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42582
|1.43610
|1.42410
|2011.05.18 10:47
|1.42567
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|47824366
|2011.05.18 10:46
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42583
|1.43618
|1.42419
|2011.05.18 10:47
|1.42577
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|47824400
|2011.05.18 10:46
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42568
|1.43597
|1.42390
|2011.05.18 10:49
|1.42542
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|47824429
|2011.05.18 10:47
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42559
|1.43586
|1.42386
|2011.05.18 10:52
|1.42501
|0.00
|0.00
|0.00
|174.00
|47824441
|2011.05.18 10:48
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42419
|1.43460
|1.42260
|2011.05.18 11:25
|1.42398
|0.00
|0.00
|0.00
|71.45
|47824473
|2011.05.18 10:49
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42441
|1.43480
|1.42280
|2011.05.18 11:25
|1.42394
|0.00
|0.00
|0.00
|159.93
|47824487
|2011.05.18 10:49
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42517
|1.43544
|1.42344
|2011.05.18 10:50
|1.42509
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|47824502
|2011.05.18 10:49
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42435
|1.43476
|1.42276
|2011.05.18 11:25
|1.42388
|0.00
|0.00
|0.00
|159.92
|47824512
|2011.05.18 10:50
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42502
|1.43517
|1.42316
|2011.05.18 10:57
|1.42474
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|47824551
|2011.05.18 10:51
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42447
|1.43490
|1.42290
|2011.05.18 11:24
|1.42430
|0.00
|0.00
|0.00
|57.85
|47824719
|2011.05.18 10:56
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42462
|1.43502
|1.42303
|2011.05.18 10:59
|1.42449
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|47824756
|2011.05.18 10:57
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42509
|1.43544
|1.42338
|2011.05.18 10:58
|1.42500
|0.00
|0.00
|0.00
|30.64
|47824790
|2011.05.18 10:58
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42450
|1.43478
|1.42278
|2011.05.18 11:04
|1.42391
|0.00
|0.00
|0.00
|177.00
|47824802
|2011.05.18 10:58
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42451
|1.43492
|1.42292
|2011.05.18 11:25
|1.42432
|0.00
|0.00
|0.00
|64.66
|47824842
|2011.05.18 10:59
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.034
|132.081
|130.880
|2011.05.18 11:41
|131.026
|0.00
|0.00
|0.00
|29.58
|47824972
|2011.05.18 11:00
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42487
|1.43526
|1.42326
|2011.05.18 11:10
|1.42468
|0.00
|0.00
|0.00
|64.66
|47825101
|2011.05.18 11:03
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.095
|132.146
|131.026
|2011.05.18 11:10
|131.060
|0.00
|0.00
|0.00
|129.47
|47825116
|2011.05.18 11:03
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42517
|1.43558
|1.42438
|2011.05.18 11:07
|1.42498
|0.00
|0.00
|0.00
|64.67
|47825243
|2011.05.18 11:05
|sell
|3.00
|gbpchf
|1.42515
|1.43568
|1.42448
|2011.05.18 11:07
|1.42496
|0.00
|0.00
|0.00
|64.66
|47825290
|2011.05.18 11:06
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42409
|1.43434
|1.42314
|2011.05.18 11:25
|1.42396
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|47825802
|2011.05.18 11:18
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42485
|1.43510
|1.42388
|2011.05.18 11:24
|1.42414
|0.00
|0.00
|0.00
|213.00
|47825815
|2011.05.18 11:18
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42489
|1.43516
|1.42395
|2011.05.18 11:24
|1.42413
|0.00
|0.00
|0.00
|228.00
|47825842
|2011.05.18 11:19
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42488
|1.43510
|1.42390
|2011.05.18 11:24
|1.42413
|0.00
|0.00
|0.00
|225.00
|47826221
|2011.05.18 11:26
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.048
|132.096
|130.982
|2011.05.18 11:40
|131.040
|0.00
|0.00
|0.00
|29.57
|47826229
|2011.05.18 11:26
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.079
|132.136
|131.016
|2011.05.18 11:38
|131.016
|0.00
|0.00
|0.00
|232.81
|47826241
|2011.05.18 11:26
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.088
|132.131
|131.011
|2011.05.18 11:38
|131.011
|0.00
|0.00
|0.00
|284.56
|47826249
|2011.05.18 11:26
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.086
|132.129
|131.004
|2011.05.18 11:40
|131.043
|0.00
|0.00
|0.00
|158.94
|47826354
|2011.05.18 11:29
|sell
|3.00
|gbpjpy
|131.095
|132.142
|131.024
|2011.05.18 11:38
|131.024
|0.00
|0.00
|0.00
|262.39
|47826363
|2011.05.18 11:29
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42439
|1.43467
|1.42347
|2011.05.18 11:31
|1.42400
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|47826498
|2011.05.18 11:30
|sell
|3.00
|eurusd
|1.42376
|1.43400
|1.42282
|2011.05.18 11:40
|1.42322
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|
|0.00
|0.00
|3.64
|17 708.75
|Closed P/L:
|17 712.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|17 712.39
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|117 489.61
|Equity:
|117 489.61
|Free Margin:
|117 489.61
|
|Details:
|Gross Profit:
|17 777.37
|Gross Loss:
|64.98
|Total Net Profit:
|17 712.39
|Profit Factor:
|273.58
|Expected Payoff:
|128.35
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|51.93 (0.05%)
|Relative Drawdown:
|0.05% (51.93)
|
|Total Trades:
|138
|Short Positions (won %):
|126 (99.21%)
|Long Positions (won %):
|12 (41.67%)
|Profit Trades (% of total):
|130 (94.20%)
|Loss trades (% of total):
|8 (5.80%)
|Largest
|profit trade:
|1 176.82
|loss trade:
|-43.30
|Average
|profit trade:
|136.75
|loss trade:
|-8.12
|Maximum
|consecutive wins ($):
|117 (15 261.57)
|consecutive losses ($):
|4 (-10.22)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|15 261.57 (117)
|consecutive loss (count):
|-51.93 (3)
|Average
|consecutive wins:
|33
|consecutive losses:
|3