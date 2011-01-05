Strategy Tester Report
PolyFitScalper_v1.59_noHedge
AlpariUK-Demo (Build 229)

SymbolEURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Period1 Minute (M1) 2011.01.03 00:00 - 2011.04.22 22:59 (2011.01.01 - 2011.04.25)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpert_Name="PolyFitScalper_v1.59 no hedge"; NoHedge=true; StrictNoHedge=true; Magic=158152; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrders=25; TakeProfit=0; ProfitTarget=0; ProfitMode=0; MinProfit=1; ProfitRatio=0.5; LossRatio=0; StopLoss=45; TrailingMode=0; TrailingStop=0; StopDeviation=0; BreakEven=0; PipsLock=0; ExitMode=1; ECN_Mode=1; Comment_Mode=0; Time_Inputs=" Timing parameters "; MainTimeFrame=0; StartHour=19; StartMinute=15; EndHour=6; EndMinute=45; MonStartHour=0; MonStartMinute=15; FriEndHour=6; FriEndMinute=45; TradeDay=-1; NonTradeDay=0; CloseTimeMode=0; CloseHour=24; CloseMinute=0; FriCloseHour=22; FriCloseMinute=55; ProcessTime=3; OrdDuration=1.5; ScheduleName="EURCHF_M1.txt"; ScheduleCheck=0; ScheduleMode=0; TimeShift=0; PS_Inputs=" PolyFitBands parameters:"; PS_TimeFrame=0; PS_Price=0; PS_Length=150; PS_Degree=1; PS_PreSmooth=1; PS_MAMode=0; PS_Sigma_min=2.8; PS_Sigma_max=2.8; PS_MaxDistance=0; PS_Shift=0; PS_Mode=1; MM_inputs=" Money Management"; MM=1; MaxRisk=0.5; MaxLots=0; MGLotMultiplier=1.5; MGPipStep=0; MGStopOnMaxLot=false;
Bars in test113962Ticks modelled4124778Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit5000.00
Total net profit78793.18Gross profit154847.86Gross loss-76054.69
Profit factor2.04Expected payoff155.41
Absolute drawdown264.55Maximal drawdown39851.55 (41.95%)Relative drawdown48.78% (29033.61)
Total trades507Short positions (won %)253 (86.96%)Long positions (won %)254 (84.25%)
Profit trades (% of total)434 (85.60%)Loss trades (% of total)73 (14.40%)
Largestprofit trade5797.47loss trade-15037.98
Averageprofit trade356.79loss trade-1041.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)55 (7680.77)consecutive losses (loss in money)10 (-7385.29)
Maximalconsecutive profit (count of wins)25329.50 (32)consecutive loss (count of losses)-19325.19 (4)
Averageconsecutive wins15consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.03 06:16buy12.500.854760.000000.00000
22011.01.03 06:16modify12.500.854760.850260.00000
32011.01.03 06:17buy20.650.854690.000000.00000
42011.01.03 06:17modify20.650.854690.850190.00000
52011.01.03 06:18buy30.160.854640.000000.00000
62011.01.03 06:18modify30.160.854640.850140.00000
72011.01.03 06:19buy40.050.854680.000000.00000
82011.01.03 06:19modify40.050.854680.850180.00000
92011.01.03 06:32close12.500.855020.850260.00000107.025107.02
102011.01.03 06:32close20.650.855020.850190.0000035.315142.33
112011.01.03 06:32close30.160.855020.850140.0000010.015152.34
122011.01.03 06:32close40.050.855020.850180.000002.805155.14
132011.01.04 00:02buy52.580.862030.000000.00000
142011.01.04 00:02modify52.580.862030.857530.00000
152011.01.04 00:14close52.580.862390.857530.00000152.925308.06
162011.01.04 01:04sell62.650.862700.000000.00000
172011.01.04 01:04modify62.650.862700.867200.00000
182011.01.04 01:09sell70.690.862800.000000.00000
192011.01.04 01:09modify70.690.862800.867300.00000
202011.01.04 01:10sell80.140.862940.000000.00000
212011.01.04 01:10modify80.140.862940.867440.00000
222011.01.04 01:11sell90.050.862890.000000.00000
232011.01.04 01:11modify90.050.862890.867390.00000
242011.01.04 01:17close62.650.862410.867200.00000126.545434.60
252011.01.04 01:17close70.690.862410.867300.0000044.315478.91
262011.01.04 01:17close80.140.862410.867440.0000012.225491.13
272011.01.04 01:17close90.050.862410.867390.000003.955495.08
282011.01.04 01:19buy102.750.861710.000000.00000
292011.01.04 01:19modify102.750.861710.857210.00000
302011.01.04 01:36buy110.670.861450.000000.00000
312011.01.04 01:36modify110.670.861450.856950.00000
322011.01.04 03:45close110.670.861560.856950.0000012.145507.22
332011.01.04 03:51close102.750.861820.857210.0000049.805557.02
342011.01.04 05:15buy122.780.861620.000000.00000
352011.01.04 05:15modify122.780.861620.857120.00000
362011.01.04 05:16buy130.720.861560.000000.00000
372011.01.04 05:16modify130.720.861560.857060.00000
382011.01.04 05:39close122.780.862380.857120.00000347.855904.87
392011.01.04 05:39close130.720.862380.857060.0000097.206002.07
402011.01.04 22:10sell143.000.853600.000000.00000
412011.01.04 22:10modify143.000.853600.858100.00000
422011.01.04 23:13close143.000.853490.858100.0000054.346056.41
432011.01.05 00:57sell153.030.853780.000000.00000
442011.01.05 00:57modify153.030.853780.858280.00000
452011.01.05 01:00sell160.780.853860.000000.00000
462011.01.05 01:00modify160.780.853860.858360.00000
472011.01.05 01:01sell170.150.854040.000000.00000
482011.01.05 01:01modify170.150.854040.858540.00000
492011.01.05 01:13close153.030.853580.858280.0000099.786156.19
502011.01.05 01:13close160.780.853580.858360.0000035.966192.15
512011.01.05 01:13close170.150.853580.858540.0000011.366203.51
522011.01.05 01:24buy183.100.852940.000000.00000
532011.01.05 01:24modify183.100.852940.848440.00000
542011.01.05 01:25buy190.820.852930.000000.00000
552011.01.05 01:25modify190.820.852930.848430.00000
562011.01.05 01:45close183.100.853290.848440.00000178.636382.14
572011.01.05 01:45close190.820.853290.848430.0000048.606430.74
582011.01.05 02:24buy203.220.852220.000000.00000
592011.01.05 02:24modify203.220.852220.847720.00000
602011.01.05 02:38close203.220.852700.847720.00000254.466685.20
612011.01.05 03:25sell213.340.853590.000000.00000
622011.01.05 03:25modify213.340.853590.858090.00000
632011.01.05 03:26sell220.870.853650.000000.00000
642011.01.05 03:26modify220.870.853650.858150.00000
652011.01.05 04:17close213.340.853490.858090.0000054.996740.19
662011.01.05 04:17close220.870.853490.858150.0000022.926763.11
672011.01.05 05:58buy233.380.852300.000000.00000
682011.01.05 05:58modify233.380.852300.847800.00000
692011.01.05 06:02close233.380.852650.847800.00000194.766957.87
702011.01.05 06:17sell243.480.853290.000000.00000
712011.01.05 06:17modify243.480.853290.857790.00000
722011.01.05 06:18sell250.910.853320.000000.00000
732011.01.05 06:18modify250.910.853320.857820.00000
742011.01.05 06:19sell260.210.853430.000000.00000
752011.01.05 06:19modify260.210.853430.857930.00000
762011.01.05 06:20sell270.040.853460.000000.00000
772011.01.05 06:20modify270.040.853460.857960.00000
782011.01.05 06:21sell280.010.853460.000000.00000
792011.01.05 06:21modify280.010.853460.857960.00000
802011.01.05 06:37close243.480.852980.857790.00000177.617135.48
812011.01.05 06:37close250.910.852980.857820.0000050.947186.42
822011.01.05 06:37close260.210.852980.857930.0000015.567201.98
832011.01.05 06:37close270.040.852980.857960.000003.167205.14
842011.01.05 06:37close280.010.852980.857960.000000.797205.93
852011.01.06 01:51sell293.600.848490.000000.00000
862011.01.06 01:51modify293.600.848490.852990.00000
872011.01.06 01:52sell300.950.848530.000000.00000
882011.01.06 01:52modify300.950.848530.853030.00000
892011.01.06 01:55close293.600.848100.852990.00000231.167437.09
902011.01.06 01:55close300.950.848100.853030.0000067.267504.35
912011.01.06 22:19buy313.750.840370.000000.00000
922011.01.06 22:19modify313.750.840370.835870.00000
932011.01.06 22:24close313.750.840940.835870.00000351.897856.24
942011.01.07 00:21buy323.930.840070.000000.00000
952011.01.07 00:21modify323.930.840070.835570.00000
962011.01.07 00:22buy331.040.840060.000000.00000
972011.01.07 00:22modify331.040.840060.835560.00000
982011.01.07 00:41buy340.150.839760.000000.00000
992011.01.07 00:41modify340.150.839760.835260.00000
1002011.01.07 01:00close323.930.840150.835570.0000051.767908.00
1012011.01.07 01:00close331.040.840150.835560.0000015.417923.41
1022011.01.07 01:00close340.150.840150.835260.000009.637933.04
1032011.01.10 01:36sell353.970.830190.000000.00000
1042011.01.10 01:36modify353.970.830190.834690.00000
1052011.01.10 01:41close353.970.829730.834690.00000300.678233.71
1062011.01.10 02:44sell364.120.830140.000000.00000
1072011.01.10 02:44modify364.120.830140.834640.00000
1082011.01.10 03:09sell370.930.830610.000000.00000
1092011.01.10 03:09modify370.930.830610.835110.00000
1102011.01.10 03:58close370.930.830490.835110.0000018.378252.08
1112011.01.10 04:58close364.120.830010.834640.0000088.188340.26
1122011.01.11 00:57sell384.170.831640.000000.00000
1132011.01.11 00:57modify384.170.831640.836140.00000
1142011.01.11 01:00close384.170.831410.836140.00000157.918498.17
1152011.01.11 01:22buy394.250.831020.000000.00000
1162011.01.11 01:22modify394.250.831020.826520.00000
1172011.01.11 01:29close394.250.831320.826520.00000209.918708.08
1182011.01.11 02:00buy404.350.830780.000000.00000
1192011.01.11 02:00modify404.350.830780.826280.00000
1202011.01.11 02:01buy411.150.830760.000000.00000
1212011.01.11 02:01modify411.150.830760.826260.00000
1222011.01.11 02:02buy420.290.830720.000000.00000
1232011.01.11 02:02modify420.290.830720.826220.00000
1242011.01.11 02:05buy430.030.830620.000000.00000
1252011.01.11 02:05modify430.030.830620.826120.00000
1262011.01.11 02:13close404.350.831040.826280.00000186.208894.28
1272011.01.11 02:13close411.150.831040.826260.0000053.018947.29
1282011.01.11 02:13close420.290.831040.826220.0000015.288962.57
1292011.01.11 02:13close430.030.831040.826120.000002.088964.65
1302011.01.11 02:45sell444.480.831510.000000.00000
1312011.01.11 02:45modify444.480.831510.836010.00000
1322011.01.11 02:46sell450.840.832460.000000.00000
1332011.01.11 02:46modify450.840.832460.836960.00000
1342011.01.11 02:47sell460.290.832310.000000.00000
1352011.01.11 02:47modify460.290.832310.836810.00000
1362011.01.11 03:01close444.480.831570.836010.00000-44.268920.39
1372011.01.11 03:01close450.840.831570.836960.00000123.099043.48
1382011.01.11 03:01close460.290.831570.836810.0000035.349078.82
1392011.01.11 20:34sell474.540.830860.000000.00000
1402011.01.11 20:34modify474.540.830860.835360.00000
1412011.01.11 20:35sell481.150.831010.000000.00000
1422011.01.11 20:35modify481.150.831010.835510.00000
1432011.01.11 20:36sell490.320.830980.000000.00000
1442011.01.11 20:36modify490.320.830980.835480.00000
1452011.01.11 20:37sell500.070.831010.000000.00000
1462011.01.11 20:37modify500.070.831010.835510.00000
1472011.01.11 21:21close481.150.830900.835510.0000020.839099.65
1482011.01.11 21:21close500.070.830900.835510.000001.269100.91
1492011.01.11 21:21close490.320.830870.835480.000005.809106.71
1502011.01.11 21:25close474.540.830760.835360.0000074.759181.46
1512011.01.12 02:30buy514.590.831440.000000.00000
1522011.01.12 02:30modify514.590.831440.826940.00000
1532011.01.12 02:31buy521.200.831380.000000.00000
1542011.01.12 02:31modify521.200.831380.826880.00000
1552011.01.12 02:45close514.590.831790.826940.00000264.479445.93
1562011.01.12 02:45close521.200.831790.826880.0000081.009526.93
1572011.01.12 03:00buy534.760.831160.000000.00000
1582011.01.12 03:00modify534.760.831160.826660.00000
1592011.01.12 03:15close534.760.831510.826660.00000274.279801.20
1602011.01.12 19:20sell544.900.832200.000000.00000
1612011.01.12 19:20modify544.900.832200.836700.00000
1622011.01.12 19:21sell551.280.832250.000000.00000
1632011.01.12 19:21modify551.280.832250.836750.00000
1642011.01.12 19:23sell560.280.832370.000000.00000
1652011.01.12 19:23modify560.280.832370.836870.00000
1662011.01.12 19:24sell570.010.832490.000000.00000
1672011.01.12 19:24modify570.010.832490.836990.00000
1682011.01.12 21:12close570.010.832380.836990.000000.189801.38
1692011.01.12 21:19close560.280.832270.836870.000004.619805.99
1702011.01.12 21:27close544.900.832210.836700.00000-8.079797.92
1712011.01.12 21:27close551.280.832210.836750.000008.439806.35
1722011.01.13 01:15buy584.900.832920.000000.00000
1732011.01.13 01:15modify584.900.832920.828420.00000
1742011.01.13 01:16buy591.290.832880.000000.00000
1752011.01.13 01:16modify591.290.832880.828380.00000
1762011.01.13 01:34close584.900.833190.828420.00000217.8110024.16
1772011.01.13 01:34close591.290.833190.828380.0000065.8410090.00
1782011.01.13 04:50sell605.050.832290.000000.00000
1792011.01.13 04:50modify605.050.832290.836790.00000
1802011.01.13 06:01close605.050.832090.836790.00000166.3110256.31
1812011.01.13 20:58buy615.130.842740.000000.00000
1822011.01.13 20:58modify615.130.842740.838240.00000
1832011.01.13 20:59buy621.300.842590.000000.00000
1842011.01.13 20:59modify621.300.842590.838090.00000
1852011.01.13 21:00buy630.310.842530.000000.00000
1862011.01.13 21:00modify630.310.842530.838030.00000
1872011.01.13 21:01buy640.070.842500.000000.00000
1882011.01.13 21:01modify640.070.842500.838000.00000
1892011.01.13 21:41close615.130.843170.838240.00000363.2110619.52
1902011.01.13 21:41close621.300.843170.838090.00000124.1510743.67
1912011.01.13 21:41close630.310.843170.838030.0000032.6710776.34
1922011.01.13 21:41close640.070.843170.838000.000007.7210784.06
1932011.01.14 01:04sell655.390.843040.000000.00000
1942011.01.14 01:04modify655.390.843040.847540.00000
1952011.01.14 01:13close655.390.842710.847540.00000292.8811076.94
1962011.01.14 01:38buy665.540.841990.000000.00000
1972011.01.14 01:38modify665.540.841990.837490.00000
1982011.01.14 01:39buy671.430.841910.000000.00000
1992011.01.14 01:39modify671.430.841910.837410.00000
2002011.01.14 01:41buy680.360.841880.000000.00000
2012011.01.14 01:41modify680.360.841880.837380.00000
2022011.01.14 01:42buy690.080.841840.000000.00000
2032011.01.14 01:42modify690.080.841840.837340.00000
2042011.01.14 01:57close665.540.841970.837490.00000-18.2411058.70
2052011.01.14 01:57close671.430.841970.837410.0000014.1211072.82
2062011.01.14 01:57close680.360.841970.837380.000005.3311078.15
2072011.01.14 01:57close690.080.841970.837340.000001.7111079.86
2082011.01.14 06:21buy705.540.842220.000000.00000
2092011.01.14 06:21modify705.540.842220.837720.00000
2102011.01.14 06:24close705.540.842690.837720.00000428.7011508.56
2112011.01.18 01:08buy715.750.834630.000000.00000
2122011.01.18 01:08modify715.750.834630.830130.00000
2132011.01.18 01:09buy721.520.834600.000000.00000
2142011.01.18 01:09modify721.520.834600.830100.00000
2152011.01.18 01:10buy730.320.834470.000000.00000
2162011.01.18 01:10modify730.320.834470.829970.00000
2172011.01.18 01:11buy740.100.834490.000000.00000
2182011.01.18 01:11modify740.100.834490.829990.00000
2192011.01.18 05:08close730.320.834570.829970.000005.2711513.83
2202011.01.18 05:08close740.100.834590.829990.000001.6511515.48
2212011.01.18 05:08close715.750.834620.830130.00000-9.4711506.01
2222011.01.18 05:08close721.520.834620.830100.000005.0011511.01
2232011.01.18 05:08sell755.760.834630.000000.00000
2242011.01.18 05:08modify755.760.834630.839130.00000
2252011.01.18 05:09sell761.470.834750.000000.00000
2262011.01.18 05:09modify761.470.834750.839250.00000
2272011.01.18 05:14sell770.330.834840.000000.00000
2282011.01.18 05:14modify770.330.834840.839340.00000
2292011.01.18 05:17sell780.030.834940.000000.00000
2302011.01.18 05:17modify780.030.834940.839440.00000
2312011.01.18 09:13close755.760.835890.839130.00000-1194.9910316.02
2322011.01.18 09:13close761.470.835890.839250.00000-275.9310040.09
2332011.01.18 09:13close770.330.835890.839340.00000-57.059983.04
2342011.01.18 09:13close780.030.835890.839440.00000-4.699978.35
2352011.01.18 21:04sell794.990.838540.000000.00000
2362011.01.18 21:04modify794.990.838540.843040.00000
2372011.01.18 21:05sell801.320.838560.000000.00000
2382011.01.18 21:05modify801.320.838560.843060.00000
2392011.01.18 21:06sell810.250.838750.000000.00000
2402011.01.18 21:06modify810.250.838750.843250.00000
2412011.01.18 21:33close794.990.838320.843040.00000180.7510159.10
2422011.01.18 21:33close801.320.838320.843060.0000052.1610211.26
2432011.01.18 21:33close810.250.838320.843250.0000017.7010228.96
2442011.01.19 02:04sell825.110.838250.000000.00000
2452011.01.19 02:04modify825.110.838250.842750.00000
2462011.01.19 02:07sell831.340.838300.000000.00000
2472011.01.19 02:07modify831.340.838300.842800.00000
2482011.01.19 02:08sell840.330.838340.000000.00000
2492011.01.19 02:08modify840.330.838340.842840.00000
2502011.01.19 02:09sell850.080.838370.000000.00000
2512011.01.19 02:09modify850.080.838370.842870.00000
2522011.01.19 02:30close825.110.838140.842750.0000092.5510321.51
2532011.01.19 02:30close831.340.838140.842800.0000035.3010356.81
2542011.01.19 02:30close840.330.838140.842840.0000010.8710367.68
2552011.01.19 02:30close850.080.838140.842870.000003.0310370.71
2562011.01.19 20:59buy865.190.841820.000000.00000
2572011.01.19 20:59modify865.190.841820.837320.00000
2582011.01.19 21:00buy871.350.841770.000000.00000
2592011.01.19 21:00modify871.350.841770.837270.00000
2602011.01.19 21:17close865.190.842090.837320.00000230.7110601.42
2612011.01.19 21:17close871.350.842090.837270.0000071.1210672.54
2622011.01.20 01:17buy885.340.841520.000000.00000
2632011.01.20 01:17modify885.340.841520.837020.00000
2642011.01.20 01:18buy891.400.841500.000000.00000
2652011.01.20 01:18modify891.400.841500.837000.00000
2662011.01.20 01:19buy900.340.841430.000000.00000
2672011.01.20 01:19modify900.340.841430.836930.00000
2682011.01.20 01:20buy910.080.841410.000000.00000
2692011.01.20 01:20modify910.080.841410.836910.00000
2702011.01.20 01:28close885.340.841810.837020.00000254.9610927.50
2712011.01.20 01:28close891.400.841810.837000.0000071.4510998.95
2722011.01.20 01:28close900.340.841810.836930.0000021.2711020.22
2732011.01.20 01:28close910.080.841810.836910.000005.2711025.49
2742011.01.20 01:48sell925.510.842510.000000.00000
2752011.01.20 01:48modify925.510.842510.847010.00000
2762011.01.20 01:49sell931.450.842550.000000.00000
2772011.01.20 01:49modify931.450.842550.847050.00000
2782011.01.20 02:15close925.510.842170.847010.00000308.4611333.95
2792011.01.20 02:15close931.450.842170.847050.0000090.7311424.68
2802011.01.20 03:08sell945.710.843810.000000.00000
2812011.01.20 03:08modify945.710.843810.848310.00000
2822011.01.20 03:09sell951.490.843880.000000.00000
2832011.01.20 03:09modify951.490.843880.848380.00000
2842011.01.20 03:30close945.710.843610.848310.00000188.0311612.71
2852011.01.20 03:30close951.490.843610.848380.0000066.2411678.95
2862011.01.21 01:04buy965.840.846130.000000.00000
2872011.01.21 01:04modify965.840.846130.841630.00000
2882011.01.21 01:05buy971.530.846090.000000.00000
2892011.01.21 01:05modify971.530.846090.841590.00000
2902011.01.21 01:24close965.840.846290.841630.00000153.8411832.79
2912011.01.21 01:24close971.530.846290.841590.0000050.3811883.17
2922011.01.21 01:37sell985.940.846990.000000.00000
2932011.01.21 01:37modify985.940.846990.851490.00000
2942011.01.21 01:38sell991.560.847030.000000.00000
2952011.01.21 01:38modify991.560.847030.851530.00000
2962011.01.21 01:55sell1000.270.847260.000000.00000
2972011.01.21 01:55modify1000.270.847260.851760.00000
2982011.01.21 02:18close985.940.846740.851490.00000244.5112127.68
2992011.01.21 02:18close991.560.846740.851530.0000074.4812202.16
3002011.01.21 02:18close1000.270.846740.851760.0000023.1212225.28
3012011.01.21 02:35sell1016.110.847780.000000.00000
3022011.01.21 02:35modify1016.110.847780.852280.00000
3032011.01.21 02:36sell1021.600.847830.000000.00000
3042011.01.21 02:36modify1021.600.847830.852330.00000
3052011.01.21 03:02close1016.110.847360.852280.00000422.5312647.81
3062011.01.21 03:02close1021.600.847360.852330.00000123.8212771.63
3072011.01.21 06:40buy1036.390.847340.000000.00000
3082011.01.21 06:40modify1036.390.847340.842840.00000
3092011.01.21 06:41buy1041.680.847310.000000.00000
3102011.01.21 06:41modify1041.680.847310.842810.00000
3112011.01.21 06:42buy1050.420.847280.000000.00000
3122011.01.21 06:42modify1050.420.847280.842780.00000
3132011.01.21 07:13close1036.390.847490.842840.00000157.8112929.44
3142011.01.21 07:13close1041.680.847490.842810.0000049.7812979.22
3152011.01.21 07:13close1050.420.847490.842780.0000014.5212993.74
3162011.01.24 01:08buy1066.500.850510.000000.00000
3172011.01.24 01:08modify1066.500.850510.846010.00000
3182011.01.24 01:09buy1071.680.850440.000000.00000
3192011.01.24 01:09modify1071.680.850440.845940.00000
3202011.01.24 01:20buy1080.170.850020.000000.00000
3212011.01.24 01:20modify1080.170.850020.845520.00000
3222011.01.24 01:43close1066.500.850670.846010.00000171.2213164.96
3232011.01.24 01:43close1071.680.850670.845940.0000063.6113228.57
3242011.01.24 01:43close1080.170.850670.845520.0000018.1913246.76
3252011.01.25 00:05sell1096.620.853680.000000.00000
3262011.01.25 00:05modify1096.620.853680.858180.00000
3272011.01.25 00:16close1096.620.853370.858180.00000337.9013584.66
3282011.01.25 02:28sell1106.790.854440.000000.00000
3292011.01.25 02:28modify1106.790.854440.858940.00000
3302011.01.25 02:29sell1111.770.854500.000000.00000
3312011.01.25 02:29modify1111.770.854500.859000.00000
3322011.01.25 02:48close1106.790.854190.858940.00000279.5013864.16
3332011.01.25 02:48close1111.770.854190.859000.0000090.3513954.51
3342011.01.25 20:18sell1126.980.864330.000000.00000
3352011.01.25 20:18modify1126.980.864330.868830.00000
3362011.01.25 20:19sell1131.790.864430.000000.00000
3372011.01.25 20:19modify1131.790.864430.868930.00000
3382011.01.25 20:46close1126.980.863900.868830.00000494.1914448.70
3392011.01.25 20:46close1131.790.863900.868930.00000156.2114604.91
3402011.01.25 20:52sell1147.300.865530.000000.00000
3412011.01.25 20:52modify1147.300.865530.870030.00000
3422011.01.25 20:54sell1151.840.865690.000000.00000
3432011.01.25 20:54modify1151.840.865690.870190.00000
3442011.01.25 20:55sell1160.350.865880.000000.00000
3452011.01.25 20:55modify1160.350.865880.870380.00000
3462011.01.25 21:13close1147.300.865180.870030.00000420.6815025.59
3472011.01.25 21:13close1151.840.865180.870190.00000154.5115180.10
3482011.01.25 21:13close1160.350.865180.870380.0000040.3415220.44
3492011.01.26 00:59sell1177.610.865260.000000.00000
3502011.01.26 00:59modify1177.610.865260.869760.00000
3512011.01.26 01:05sell1182.010.865280.000000.00000
3522011.01.26 01:05modify1182.010.865280.869780.00000
3532011.01.26 01:12sell1190.440.865400.000000.00000
3542011.01.26 01:12modify1190.440.865400.869900.00000
3552011.01.26 01:13sell1200.040.865490.000000.00000
3562011.01.26 01:13modify1200.040.865490.869990.00000
3572011.01.26 01:47close1200.040.865380.869990.000000.7315221.17
3582011.01.26 01:47close1190.440.865290.869900.000007.9715229.14
3592011.01.26 01:54close1177.610.865260.869760.000000.0015229.14
3602011.01.26 01:54close1182.010.865260.869780.000006.6215235.76
3612011.01.26 06:12buy1217.620.865220.000000.00000
3622011.01.26 06:12modify1217.620.865220.860720.00000
3632011.01.26 06:13buy1222.000.865180.000000.00000
3642011.01.26 06:13modify1222.000.865180.860680.00000
3652011.01.26 06:14buy1230.450.865080.000000.00000
3662011.01.26 06:14modify1230.450.865080.860580.00000
3672011.01.26 06:15buy1240.170.865140.000000.00000
3682011.01.26 06:15modify1240.170.865140.860640.00000
3692011.01.26 07:16close1230.450.865190.860580.000008.1515243.91
3702011.01.26 07:16close1217.620.865220.860720.000000.0015243.91
3712011.01.26 07:16close1222.000.865220.860680.0000013.1715257.08
3722011.01.26 07:16close1240.170.865220.860640.000002.2415259.32
3732011.01.26 19:20buy1257.630.860420.000000.00000
3742011.01.26 19:20modify1257.630.860420.855920.00000
3752011.01.26 19:21buy1262.010.860390.000000.00000
3762011.01.26 19:21modify1262.010.860390.855890.00000
3772011.01.26 19:22buy1270.490.860340.000000.00000
3782011.01.26 19:22modify1270.490.860340.855840.00000
3792011.01.26 19:24buy1280.090.860290.000000.00000
3802011.01.26 19:24modify1280.090.860290.855790.00000
3812011.01.26 19:39close1257.630.860880.855920.00000577.8515837.17
3822011.01.26 19:39close1262.010.860880.855890.00000162.1515999.32
3832011.01.26 19:39close1270.490.860880.855840.0000043.5716042.89
3842011.01.26 19:39close1280.090.860880.855790.000008.7416051.63
3852011.01.26 20:23sell1298.030.861900.000000.00000
3862011.01.26 20:23modify1298.030.861900.866400.00000
3872011.01.26 20:24sell1302.070.861980.000000.00000
3882011.01.26 20:24modify1302.070.861980.866480.00000
3892011.01.26 20:28close1298.030.860970.866400.000001229.6117281.24
3902011.01.26 20:28close1302.070.860970.866480.00000344.2317625.47
3912011.01.27 06:10sell1318.810.861330.000000.00000
3922011.01.27 06:10modify1318.810.861330.865830.00000
3932011.01.27 06:14sell1322.280.861410.000000.00000
3942011.01.27 06:14modify1322.280.861410.865910.00000
3952011.01.27 06:44sell1330.200.861860.000000.00000
3962011.01.27 06:44modify1330.200.861860.866360.00000
3972011.01.27 07:10close1330.200.861750.866360.000003.6217629.09
3982011.01.27 07:50close1318.810.861330.865830.000000.0017629.09
3992011.01.27 07:50close1322.280.861330.865910.0000030.0317659.12
4002011.01.28 01:02sell1348.830.862060.000000.00000
4012011.01.28 01:02modify1348.830.862060.866560.00000
4022011.01.28 01:03sell1352.290.862140.000000.00000
4032011.01.28 01:03modify1352.290.862140.866640.00000
4042011.01.28 01:04sell1360.600.862140.000000.00000
4052011.01.28 01:04modify1360.600.862140.866640.00000
4062011.01.28 01:05sell1370.100.862200.000000.00000
4072011.01.28 01:05modify1370.100.862200.866700.00000
4082011.01.28 02:34close1348.830.862760.866560.00000-1017.6916641.43
4092011.01.28 02:34close1352.290.862760.866640.00000-233.7716407.66
4102011.01.28 02:34close1360.600.862760.866640.00000-61.2516346.41
4112011.01.28 02:34close1370.100.862760.866700.00000-9.2216337.19
4122011.01.28 02:34buy1388.170.862750.000000.00000
4132011.01.28 02:34modify1388.170.862750.858250.00000
4142011.01.28 02:35buy1392.140.862710.000000.00000
4152011.01.28 02:35modify1392.140.862710.858210.00000
4162011.01.28 02:36buy1400.530.862670.000000.00000
4172011.01.28 02:36modify1400.530.862670.858170.00000
4182011.01.28 06:37close1388.170.862680.858250.00000-94.1616243.03
4192011.01.28 06:37close1392.140.862680.858210.00000-10.5716232.46
4202011.01.28 06:37close1400.530.862680.858170.000000.8716233.33
4212011.01.28 06:37sell1418.120.862680.000000.00000
4222011.01.28 06:37modify1418.120.862680.867180.00000
4232011.01.28 06:38sell1422.130.862720.000000.00000
4242011.01.28 06:38modify1422.130.862720.867220.00000
4252011.01.28 06:39sell1430.530.862760.000000.00000
4262011.01.28 06:39modify1430.530.862760.867260.00000
4272011.01.28 06:40sell1440.100.862800.000000.00000
4282011.01.28 06:40modify1440.100.862800.867300.00000
4292011.01.28 07:07close1418.120.862610.867180.0000093.5916326.92
4302011.01.28 07:07close1422.130.862610.867220.0000038.5816365.50
4312011.01.28 07:07close1430.530.862610.867260.0000013.0916378.59
4322011.01.28 07:07close1440.100.862610.867300.000003.1216381.71
4332011.01.31 02:14buy1458.190.856880.000000.00000
4342011.01.31 02:14modify1458.190.856880.852380.00000
4352011.01.31 02:15buy1462.070.856730.000000.00000
4362011.01.31 02:15modify1462.070.856730.852230.00000
4372011.01.31 02:16buy1470.310.856440.000000.00000
4382011.01.31 02:16modify1470.310.856440.851940.00000
4392011.01.31 02:17buy1480.070.856430.000000.00000
4402011.01.31 02:17modify1480.070.856430.851930.00000
4412011.01.31 02:43close1458.190.857270.852380.00000525.8716907.58
4422011.01.31 02:43close1462.070.857270.852230.00000184.0417091.62
4432011.01.31 02:43close1470.310.857270.851940.0000042.3617133.98
4442011.01.31 02:43close1480.070.857270.851930.000009.6917143.67
4452011.02.01 01:03buy1498.570.854790.000000.00000
4462011.02.01 01:03modify1498.570.854790.850290.00000
4472011.02.01 01:05buy1502.270.854780.000000.00000
4482011.02.01 01:05modify1502.270.854780.850280.00000
4492011.02.01 01:13buy1510.460.854620.000000.00000
4502011.02.01 01:13modify1510.460.854620.850120.00000
4512011.02.01 01:14buy1520.030.854520.000000.00000
4522011.02.01 01:14modify1520.030.854520.850020.00000
4532011.02.01 02:46close1520.030.854620.850020.000000.4917144.16
4542011.02.01 02:46close1510.460.854730.850120.000008.3317152.49
4552011.02.01 02:53close1498.570.854790.850290.000000.0017152.49
4562011.02.01 02:53close1502.270.854790.850280.000003.7417156.23
4572011.02.01 05:13buy1538.580.854210.000000.00000
4582011.02.01 05:13modify1538.580.854210.849710.00000
4592011.02.01 05:17buy1542.200.854110.000000.00000
4602011.02.01 05:17modify1542.200.854110.849610.00000
4612011.02.01 05:24close1538.580.854570.849710.00000508.5417664.77
4622011.02.01 05:24close1542.200.854570.849610.00000166.6117831.38
4632011.02.01 20:15buy1558.920.856290.000000.00000
4642011.02.01 20:15modify1558.920.856290.851790.00000
4652011.02.01 20:52close1558.920.856420.851790.00000190.9118022.29
4662011.02.02 03:42buy1569.010.857140.000000.00000
4672011.02.02 03:42modify1569.010.857140.852640.00000
4682011.02.02 04:31close1569.010.857260.852640.00000178.0118200.30
4692011.02.03 02:12buy1579.100.851980.000000.00000
4702011.02.03 02:12modify1579.100.851980.847480.00000
4712011.02.03 02:17buy1582.320.851850.000000.00000
4722011.02.03 02:17modify1582.320.851850.847350.00000
4732011.02.03 02:18buy1590.580.851810.000000.00000
4742011.02.03 02:18modify1590.580.851810.847310.00000
4752011.02.03 02:23close1579.100.852230.847480.00000374.5518574.85
4762011.02.03 02:23close1582.320.852230.847350.00000145.1418719.99
4772011.02.03 02:23close1590.580.852230.847310.0000040.1018760.09
4782011.02.04 06:19sell1609.380.845120.000000.00000
4792011.02.04 06:19modify1609.380.845120.849620.00000
4802011.02.04 06:20sell1612.400.845230.000000.00000
4812011.02.04 06:20modify1612.400.845230.849730.00000
4822011.02.04 06:21sell1620.690.845180.000000.00000
4832011.02.04 06:21modify1620.690.845180.849680.00000
4842011.02.04 06:22sell1630.150.845210.000000.00000
4852011.02.04 06:22modify1630.150.845210.849710.00000
4862011.02.04 06:23sell1640.030.845220.000000.00000
4872011.02.04 06:23modify1640.030.845220.849720.00000
4882011.02.04 06:47close1609.380.845010.849620.00000169.8918929.98
4892011.02.04 06:47close1612.400.845010.849730.0000086.9419016.92
4902011.02.04 06:47close1620.690.845010.849680.0000019.3219036.24
4912011.02.04 06:47close1630.150.845010.849710.000004.9419041.18
4922011.02.04 06:47close1640.030.845010.849720.000001.0419042.22
4932011.02.07 20:01sell1659.520.842360.000000.00000
4942011.02.07 20:01modify1659.520.842360.846860.00000
4952011.02.07 20:02sell1662.400.842520.000000.00000
4962011.02.07 20:02modify1662.400.842520.847020.00000
4972011.02.07 20:03sell1670.710.842450.000000.00000
4982011.02.07 20:03modify1670.710.842450.846950.00000
4992011.02.07 20:41close1662.400.842420.847020.0000039.5119081.73
5002011.02.07 20:41close1659.520.842360.846860.000000.0019081.73
5012011.02.07 20:41close1670.710.842360.846950.0000010.5219092.25
5022011.02.08 00:53sell1689.550.842720.000000.00000
5032011.02.08 00:53modify1689.550.842720.847220.00000
5042011.02.08 01:01close1689.550.842500.847220.00000345.9419438.19
5052011.02.08 01:01buy1699.720.842150.000000.00000
5062011.02.08 01:01modify1699.720.842150.837650.00000
5072011.02.08 01:04buy1702.520.842080.000000.00000
5082011.02.08 01:04modify1702.520.842080.837580.00000
5092011.02.08 01:15close1699.720.842240.837650.00000144.0319582.22
5102011.02.08 01:15close1702.520.842240.837580.0000066.3819648.60
5112011.02.08 04:21buy1719.820.843000.000000.00000
5122011.02.08 04:21modify1719.820.843000.838500.00000
5132011.02.08 04:22buy1722.570.842950.000000.00000
5142011.02.08 04:22modify1722.570.842950.838450.00000
5152011.02.08 04:40close1719.820.843310.838500.00000501.1920149.79
5162011.02.08 04:40close1722.570.843310.838450.00000152.3320302.12
5172011.02.09 01:03sell17310.150.848270.000000.00000
5182011.02.09 01:03modify17310.150.848270.852770.00000
5192011.02.09 01:04sell1742.690.848280.000000.00000
5202011.02.09 01:04modify1742.690.848280.852780.00000
5212011.02.09 01:07sell1750.650.848340.000000.00000
5222011.02.09 01:07modify1750.650.848340.852840.00000
5232011.02.09 01:12close17310.150.848090.852770.00000300.8220602.94
5242011.02.09 01:12close1742.690.848090.852780.0000084.1520687.09
5252011.02.09 01:12close1750.650.848090.852840.0000026.7520713.84
5262011.02.09 23:00buy17610.360.852250.000000.00000
5272011.02.09 23:00modify17610.360.852250.847750.00000
5282011.02.09 23:01buy1772.710.852210.000000.00000
5292011.02.09 23:01modify1772.710.852210.847710.00000
5302011.02.09 23:03close17610.360.852630.847750.00000648.1521361.99
5312011.02.09 23:03close1772.710.852630.847710.00000187.3921549.38
5322011.02.11 02:24buy17810.770.844840.000000.00000
5332011.02.11 02:24modify17810.770.844840.840340.00000
5342011.02.11 02:25buy1792.800.844770.000000.00000
5352011.02.11 02:25modify1792.800.844770.840270.00000
5362011.02.11 02:26buy1800.760.844780.000000.00000
5372011.02.11 02:26modify1800.760.844780.840280.00000
5382011.02.11 02:27buy1810.170.844760.000000.00000
5392011.02.11 02:27modify1810.170.844760.840260.00000
5402011.02.11 03:17close17810.770.844830.840340.00000-17.7321531.65
5412011.02.11 03:17close1792.800.844830.840270.0000027.6621559.31
5422011.02.11 03:17close1800.760.844830.840280.000006.2521565.56
5432011.02.11 03:17close1810.170.844830.840260.000001.9521567.51
5442011.02.11 03:24sell18210.780.845440.000000.00000
5452011.02.11 03:24modify18210.780.845440.849940.00000
5462011.02.11 03:26sell1832.790.845520.000000.00000
5472011.02.11 03:26modify1832.790.845520.850020.00000
5482011.02.11 05:14close18210.780.845450.849940.00000-17.7521549.76
5492011.02.11 05:14close1832.790.845450.850020.0000032.1621581.92
5502011.02.11 06:13buy18410.790.844660.000000.00000
5512011.02.11 06:13modify18410.790.844660.840160.00000
5522011.02.11 06:26close18410.790.844980.840160.00000568.4722150.39
5532011.02.14 06:34sell18511.080.842700.000000.00000
5542011.02.14 06:34modify18511.080.842700.847200.00000
5552011.02.14 06:35sell1862.920.842720.000000.00000
5562011.02.14 06:35modify1862.920.842720.847220.00000
5572011.02.14 06:41sell1870.650.842830.000000.00000
5582011.02.14 06:41modify1870.650.842830.847330.00000
5592011.02.14 06:42sell1880.130.842860.000000.00000
5602011.02.14 06:42modify1880.130.842860.847360.00000
5612011.02.14 08:09close18511.080.842860.847200.00000-291.9021858.49
5622011.02.14 08:09close1862.920.842860.847220.00000-67.3121791.18
5632011.02.14 08:09close1870.650.842860.847330.00000-3.2121787.97
5642011.02.14 08:09close1880.130.842860.847360.000000.0021787.97
5652011.02.14 19:51buy18910.890.840750.000000.00000
5662011.02.14 19:51modify18910.890.840750.836250.00000
5672011.02.14 19:52buy1902.830.840680.000000.00000
5682011.02.14 19:52modify1902.830.840680.836180.00000
5692011.02.14 19:53buy1910.660.840600.000000.00000
5702011.02.14 19:53modify1910.660.840600.836100.00000
5712011.02.14 19:54buy1920.170.840590.000000.00000
5722011.02.14 19:54modify1920.170.840590.836090.00000
5732011.02.14 20:33close1920.170.840700.836090.000003.0821791.05
5742011.02.14 20:33close1910.660.840710.836100.0000011.9521803.00
5752011.02.14 20:33close18910.890.840740.836250.00000-17.9321785.07
5762011.02.14 20:33close1902.830.840740.836180.0000027.9621813.03
5772011.02.15 02:16sell19310.910.841750.000000.00000
5782011.02.15 02:16modify19310.910.841750.846250.00000
5792011.02.15 02:17sell1942.770.841890.000000.00000
5802011.02.15 02:17modify1942.770.841890.846390.00000
5812011.02.15 02:18sell1950.800.841830.000000.00000
5822011.02.15 02:18modify1950.800.841830.846330.00000
5832011.02.15 02:31close19310.910.841510.846250.00000431.1322244.16
5842011.02.15 02:31close1942.770.841510.846390.00000173.3122417.47
5852011.02.15 02:31close1950.800.841510.846330.0000042.1522459.62
5862011.02.16 06:17sell19611.230.837690.000000.00000
5872011.02.16 06:17modify19611.230.837690.842190.00000
5882011.02.16 06:18sell1972.910.837770.000000.00000
5892011.02.16 06:18modify1972.910.837770.842270.00000
5902011.02.16 06:38close19611.230.837450.842190.00000443.7722903.39
5912011.02.16 06:38close1972.910.837450.842270.00000153.3323056.72
5922011.02.16 23:05buy19811.530.842200.000000.00000
5932011.02.16 23:05modify19811.530.842200.837700.00000
5942011.02.16 23:06buy1993.030.842170.000000.00000
5952011.02.16 23:06modify1993.030.842170.837670.00000
5962011.02.16 23:13close19811.530.842780.837700.000001101.0024157.72
5972011.02.16 23:13close1993.030.842780.837670.00000304.3024462.02
5982011.02.17 03:02sell20012.230.844110.000000.00000
5992011.02.17 03:02modify20012.230.844110.848610.00000
6002011.02.17 03:03sell2013.080.844280.000000.00000
6012011.02.17 03:03modify2013.080.844280.848780.00000
6022011.02.17 03:15close20012.230.843670.848610.00000886.0425348.06
6032011.02.17 03:15close2013.080.843670.848780.00000309.3525657.41
6042011.02.17 06:17buy20212.830.842780.000000.00000
6052011.02.17 06:17modify20212.830.842780.838280.00000
6062011.02.17 06:18buy2033.370.842750.000000.00000
6072011.02.17 06:18modify2033.370.842750.838250.00000
6082011.02.17 06:21buy2040.820.842690.000000.00000
6092011.02.17 06:21modify2040.820.842690.838190.00000
6102011.02.17 06:22buy2050.160.842650.000000.00000
6112011.02.17 06:22modify2050.160.842650.838150.00000
6122011.02.17 07:24close2050.160.842760.838150.000002.9025660.31
6132011.02.17 07:24close20212.830.842770.838280.00000-21.1325639.18
6142011.02.17 07:24close2033.370.842770.838250.0000011.1025650.28
6152011.02.17 07:24close2040.820.842770.838190.0000010.8025661.08
6162011.02.18 00:34sell20612.830.841710.000000.00000
6172011.02.18 00:34modify20612.830.841710.846210.00000
6182011.02.18 00:35sell2073.240.841870.000000.00000
6192011.02.18 00:35modify2073.240.841870.846370.00000
6202011.02.18 00:41sell2080.830.841890.000000.00000
6212011.02.18 00:41modify2080.830.841890.846390.00000
6222011.02.18 00:42sell2090.190.841910.000000.00000
6232011.02.18 00:42modify2090.190.841910.846410.00000
6242011.02.18 01:34close2090.190.841810.846410.000003.1325664.21
6252011.02.18 01:34close2080.830.841780.846390.0000015.0325679.24
6262011.02.18 01:34close2073.240.841760.846370.0000058.6825737.92
6272011.02.18 01:42close20612.830.841600.846210.00000232.3725970.29
6282011.02.21 06:33sell21012.990.842960.000000.00000
6292011.02.21 06:33modify21012.990.842960.847460.00000
6302011.02.21 06:34sell2113.410.842990.000000.00000
6312011.02.21 06:34modify2113.410.842990.847490.00000
6322011.02.21 06:35sell2120.870.843020.000000.00000
6332011.02.21 06:35modify2120.870.843020.847520.00000
6342011.02.21 06:36sell2130.130.843090.000000.00000
6352011.02.21 06:36modify2130.130.843090.847590.00000
6362011.02.21 06:37sell2140.020.843100.000000.00000
6372011.02.21 06:37modify2140.020.843100.847600.00000
6382011.02.21 06:48close21012.990.842800.847460.00000342.2226312.51
6392011.02.21 06:48close2113.410.842800.847490.00000106.6826419.19
6402011.02.21 06:48close2120.870.842800.847520.0000031.5226450.71
6412011.02.21 06:48close2130.130.842800.847590.000006.2126456.92
6422011.02.21 06:48close2140.020.842800.847600.000000.9926457.91
6432011.02.21 23:07sell21513.230.843280.000000.00000
6442011.02.21 23:07modify21513.230.843280.847780.00000
6452011.02.21 23:08close21513.230.842660.847780.000001350.6127808.52
6462011.02.21 23:08buy21613.900.842660.000000.00000
6472011.02.21 23:08modify21613.900.842660.838160.00000
6482011.02.21 23:09close21613.900.843260.838160.000001373.1129181.63
6492011.02.21 23:10sell21714.590.843270.000000.00000
6502011.02.21 23:10modify21714.590.843270.847770.00000
6512011.02.21 23:12close21714.590.842980.847770.00000696.6829878.31
6522011.02.21 23:13sell21814.940.843290.000000.00000
6532011.02.21 23:13modify21814.940.843290.847790.00000
6542011.02.21 23:15close21814.940.842970.847790.00000787.2030665.51
6552011.02.21 23:15buy21915.330.842580.000000.00000
6562011.02.21 23:15modify21915.330.842580.838080.00000
6572011.02.21 23:17close21915.330.843110.838080.000001337.6932003.20
6582011.02.21 23:26sell22016.000.843320.000000.00000
6592011.02.21 23:26modify22016.000.843320.847820.00000
6602011.02.21 23:34close22016.000.843030.847820.00000764.0132767.21
6612011.02.22 01:19buy22116.380.842380.000000.00000
6622011.02.22 01:19modify22116.380.842380.837880.00000
6632011.02.22 01:20buy2224.200.842270.000000.00000
6642011.02.22 01:20modify2224.200.842270.837770.00000
6652011.02.22 01:27buy2231.050.842230.000000.00000
6662011.02.22 01:27modify2231.050.842230.837730.00000
6672011.02.22 01:32close22116.380.842600.837880.00000593.3033360.51
6682011.02.22 01:32close2224.200.842600.837770.00000228.1933588.70
6692011.02.22 01:32close2231.050.842600.837730.0000063.9633652.66
6702011.02.22 01:42buy22416.830.842050.000000.00000
6712011.02.22 01:42modify22416.830.842050.837550.00000
6722011.02.22 01:43buy2254.420.842020.000000.00000
6732011.02.22 01:43modify2254.420.842020.837520.00000
6742011.02.22 01:45buy2261.070.841960.000000.00000
6752011.02.22 01:45modify2261.070.841960.837460.00000
6762011.02.22 01:46buy2270.160.841890.000000.00000
6772011.02.22 01:46modify2270.160.841890.837390.00000
6782011.02.22 01:54close22416.830.842320.837550.00000748.1434400.80
6792011.02.22 01:54close2254.420.842320.837520.00000218.3134619.11
6802011.02.22 01:54close2261.070.842320.837460.0000063.4234682.53
6812011.02.22 01:54close2270.160.842320.837390.0000011.3334693.86
6822011.02.22 02:16buy22817.350.841520.000000.00000
6832011.02.22 02:16modify22817.350.841520.837020.00000
6842011.02.22 02:17buy2294.550.841480.000000.00000
6852011.02.22 02:17modify2294.550.841480.836980.00000
6862011.02.22 02:18buy2301.080.841410.000000.00000
6872011.02.22 02:18modify2301.080.841410.836910.00000
6882011.02.22 02:28close22817.350.841780.837020.00000742.6935436.55
6892011.02.22 02:28close2294.550.841780.836980.00000224.7435661.29
6902011.02.22 02:28close2301.080.841780.836910.0000065.7935727.08
6912011.02.22 02:43buy23117.860.840740.000000.00000
6922011.02.22 02:43modify23117.860.840740.836240.00000
6932011.02.22 02:44buy2324.660.840680.000000.00000
6942011.02.22 02:44modify2324.660.840680.836180.00000
6952011.02.22 02:45buy2330.860.840480.000000.00000
6962011.02.22 02:45modify2330.860.840480.835980.00000
6972011.02.22 02:46buy2340.100.840410.000000.00000
6982011.02.22 02:46modify2340.100.840410.835910.00000
6992011.02.22 03:04close23117.860.840740.836240.000000.0035727.08
7002011.02.22 03:04close2324.660.840740.836180.0000046.0435773.12
7012011.02.22 03:04close2330.860.840740.835980.0000036.8235809.94
7022011.02.22 03:04close2340.100.840740.835910.000005.4435815.38
7032011.02.22 23:06buy23517.910.845680.000000.00000
7042011.02.22 23:06modify23517.910.845680.841180.00000
7052011.02.22 23:08buy2364.690.845640.000000.00000
7062011.02.22 23:08modify2364.690.845640.841140.00000
7072011.02.22 23:10close23517.910.846070.841180.000001149.9936965.37
7082011.02.22 23:10close2364.690.846070.841140.00000332.0237297.39
7092011.02.23 01:13sell23718.650.846730.000000.00000
7102011.02.23 01:13modify23718.650.846730.851230.00000
7112011.02.23 01:14sell2384.930.846740.000000.00000
7122011.02.23 01:14modify2384.930.846740.851240.00000
7132011.02.23 01:23close23718.650.846320.851230.000001259.0438556.43
7142011.02.23 01:23close2384.930.846320.851240.00000340.9438897.37
7152011.02.23 02:26buy23919.450.846140.000000.00000
7162011.02.23 02:26modify23919.450.846140.841640.00000
7172011.02.23 02:27buy2405.150.846130.000000.00000
7182011.02.23 02:27modify2405.150.846130.841630.00000
7192011.02.23 02:41close23919.450.846550.841640.000001312.9240210.29
7202011.02.23 02:41close2405.150.846550.841630.00000356.1240566.41
7212011.02.23 06:27buy24120.280.846350.000000.00000
7222011.02.23 06:27modify24120.280.846350.841850.00000
7232011.02.23 06:28buy2425.370.846340.000000.00000
7242011.02.23 06:28modify2425.370.846340.841840.00000
7252011.02.23 06:29buy2431.450.846350.000000.00000
7262011.02.23 06:29modify2431.450.846350.841850.00000
7272011.02.23 06:30buy2440.310.846320.000000.00000
7282011.02.23 06:30modify2440.310.846320.841820.00000
7292011.02.23 06:31buy2450.040.846300.000000.00000
7302011.02.23 06:31modify2450.040.846300.841800.00000
7312011.02.23 06:47close24120.280.846600.841850.00000834.7241401.13
7322011.02.23 06:47close2425.370.846600.841840.00000229.8741631.00
7332011.02.23 06:47close2431.450.846600.841850.0000059.6841690.68
7342011.02.23 06:47close2440.310.846600.841820.0000014.2941704.97
7352011.02.23 06:47close2450.040.846600.841800.000001.9841706.95
7362011.02.23 23:44sell24620.850.848080.000000.00000
7372011.02.23 23:44modify24620.850.848080.852580.00000
7382011.02.23 23:46close24620.850.847720.852580.000001235.9142942.86
7392011.02.24 00:53buy24721.470.847520.000000.00000
7402011.02.24 00:53modify24721.470.847520.843020.00000
7412011.02.24 00:54buy2485.560.847440.000000.00000
7422011.02.24 00:54modify2485.560.847440.842940.00000
7432011.02.24 00:57close24721.470.847780.843020.00000919.0643861.92
7442011.02.24 00:57close2485.560.847780.842940.00000311.2444173.16
7452011.02.24 01:44sell24922.090.848410.000000.00000
7462011.02.24 01:44modify24922.090.848410.852910.00000
7472011.02.24 01:53close24922.090.848050.852910.000001309.4145482.57
7482011.02.25 00:06sell25022.740.855400.000000.00000
7492011.02.25 00:06modify25022.740.855400.859900.00000
7502011.02.25 00:08sell2515.980.855430.000000.00000
7512011.02.25 00:08modify2515.980.855430.859930.00000
7522011.02.25 00:16sell2521.300.855550.000000.00000
7532011.02.25 00:16modify2521.300.855550.860050.00000
7542011.02.25 00:17sell2530.280.855580.000000.00000
7552011.02.25 00:17modify2530.280.855580.860080.00000
7562011.02.25 06:59close2530.280.855470.860080.000005.0745487.64
7572011.02.25 07:00close2521.300.855440.860050.0000023.5445511.18
7582011.02.25 07:01close25022.740.855390.859900.0000037.4445548.62
7592011.02.25 07:01close2515.980.855390.859930.0000039.3945588.01
7602011.03.01 01:41buy25422.790.848810.000000.00000
7612011.03.01 01:41modify25422.790.848810.844310.00000
7622011.03.01 01:42buy2555.980.848770.000000.00000
7632011.03.01 01:42modify2555.980.848770.844270.00000
7642011.03.01 01:54buy2560.610.848360.000000.00000
7652011.03.01 01:54modify2560.610.848360.843860.00000
7662011.03.01 02:16close2560.610.848600.843860.0000024.1145612.12
7672011.03.01 02:39close25422.790.848810.844310.000000.0045612.12
7682011.03.01 02:39close2555.980.848810.844270.0000039.3845651.50
7692011.03.01 20:39buy25722.830.847130.000000.00000
7702011.03.01 20:39modify25722.830.847130.842630.00000
7712011.03.01 20:40buy2585.960.847080.000000.00000
7722011.03.01 20:40modify2585.960.847080.842580.00000
7732011.03.01 20:41buy2591.420.847010.000000.00000
7742011.03.01 20:41modify2591.420.847010.842510.00000
7752011.03.01 20:45buy2600.150.846920.000000.00000
7762011.03.01 20:45modify2600.150.846920.842420.00000
7772011.03.01 21:13close2600.150.847030.842420.000002.7145654.21
7782011.03.01 21:13close25722.830.847120.842630.00000-37.5945616.62
7792011.03.01 21:13close2585.960.847120.842580.0000039.2545655.87
7802011.03.01 21:13close2591.420.847120.842510.0000025.7245681.59
7812011.03.01 23:09buy26122.840.846450.000000.00000
7822011.03.01 23:09modify26122.840.846450.841950.00000
7832011.03.01 23:27close26122.840.846860.841950.000001541.8147223.40
7842011.03.02 04:01buy26223.610.847020.000000.00000
7852011.03.02 04:01modify26223.610.847020.842520.00000
7862011.03.02 04:02buy2636.050.846910.000000.00000
7872011.03.02 04:02modify2636.050.846910.842410.00000
7882011.03.02 04:03buy2641.640.846920.000000.00000
7892011.03.02 04:03modify2641.640.846920.842420.00000
7902011.03.02 04:04buy2650.040.846770.000000.00000
7912011.03.02 04:04modify2650.040.846770.842270.00000
7922011.03.02 04:27close26223.610.847220.842520.00000777.4648000.86
7932011.03.02 04:27close2636.050.847220.842410.00000308.7948309.65
7942011.03.02 04:27close2641.640.847220.842420.0000081.0048390.65
7952011.03.02 04:27close2650.040.847220.842270.000002.9648393.61
7962011.03.02 20:38sell26624.200.849420.000000.00000
7972011.03.02 20:38modify26624.200.849420.853920.00000
7982011.03.02 20:52close26624.200.849040.853920.000001514.1849907.79
7992011.03.03 00:17sell26724.950.849550.000000.00000
8002011.03.03 00:17modify26724.950.849550.854050.00000
8012011.03.03 00:22close26724.950.849220.854050.000001355.6951263.48
8022011.03.03 03:19buy26825.630.848790.000000.00000
8032011.03.03 03:19modify26825.630.848790.844290.00000
8042011.03.03 03:48close26825.630.848900.844290.00000464.1851727.66
8052011.03.03 05:43sell26925.860.849030.000000.00000
8062011.03.03 05:43modify26925.860.849030.853530.00000
8072011.03.03 06:00sell2706.340.849280.000000.00000
8082011.03.03 06:00modify2706.340.849280.853780.00000
8092011.03.03 06:01sell2711.570.849320.000000.00000
8102011.03.03 06:01modify2711.570.849320.853820.00000
8112011.03.03 07:23close26925.860.849460.853530.00000-1830.9549896.71
8122011.03.03 07:23close2706.340.849460.853780.00000-187.9049708.81
8132011.03.03 07:23close2711.570.849460.853820.00000-36.1949672.62
8142011.03.03 23:07buy27224.840.857830.000000.00000
8152011.03.03 23:07modify27224.840.857830.853330.00000
8162011.03.03 23:08buy2736.340.857710.000000.00000
8172011.03.03 23:08modify2736.340.857710.853210.00000
8182011.03.03 23:09buy2741.840.857770.000000.00000
8192011.03.03 23:09modify2741.840.857770.853270.00000
8202011.03.03 23:10buy2750.460.857760.000000.00000
8212011.03.03 23:10modify2750.460.857760.853260.00000
8222011.03.04 03:22close27224.840.856920.853330.00000-3750.2245922.40
8232011.03.04 03:22close2736.340.856920.853210.00000-831.9245090.49
8242011.03.04 03:22close2741.840.856920.853270.00000-259.6244830.86
8252011.03.04 03:22close2750.460.856920.853260.00000-64.1544766.71
8262011.03.04 03:22sell27622.380.856950.000000.00000
8272011.03.04 03:22modify27622.380.856950.861450.00000
8282011.03.04 03:23sell2775.940.856950.000000.00000
8292011.03.04 03:23modify2775.940.856950.861450.00000
8302011.03.04 03:24sell2781.420.857020.000000.00000
8312011.03.04 03:24modify2781.420.857020.861520.00000
8322011.03.04 03:25sell2790.300.857050.000000.00000
8332011.03.04 03:25modify2790.300.857050.861550.00000
8342011.03.04 03:26sell2800.060.857060.000000.00000
8352011.03.04 03:26modify2800.060.857060.861560.00000
8362011.03.04 07:48close27622.380.857040.861450.00000-331.6544435.06
8372011.03.04 07:48close2775.940.857040.861450.00000-88.0244347.04
8382011.03.04 07:48close2781.420.857040.861520.00000-4.6744342.37
8392011.03.04 07:48close2790.300.857040.861550.000000.4944342.86
8402011.03.04 07:48close2800.060.857040.861560.000000.2044343.06
8412011.03.07 01:01sell28122.170.860170.000000.00000
8422011.03.07 01:01modify28122.170.860170.864670.00000
8432011.03.07 01:02sell2825.800.860220.000000.00000
8442011.03.07 01:02modify2825.800.860220.864720.00000
8452011.03.07 01:03sell2831.420.860270.000000.00000
8462011.03.07 01:03modify2831.420.860270.864770.00000
8472011.03.07 01:35close28122.170.860170.864670.000000.0044343.06
8482011.03.07 01:35close2825.800.860170.864720.0000047.7544390.81
8492011.03.07 01:35close2831.420.860170.864770.0000023.3844414.19
8502011.03.08 01:02sell28422.210.862360.000000.00000
8512011.03.08 01:02modify28422.210.862360.866860.00000
8522011.03.08 01:03sell2855.840.862390.000000.00000
8532011.03.08 01:03modify2855.840.862390.866890.00000
8542011.03.08 01:04sell2861.340.862480.000000.00000
8552011.03.08 01:04modify2861.340.862480.866980.00000
8562011.03.08 01:05sell2870.430.862450.000000.00000
8572011.03.08 01:05modify2870.430.862450.866950.00000
8582011.03.08 01:23close28422.210.862290.866860.00000255.9944670.18
8592011.03.08 01:23close2855.840.862290.866890.0000096.1644766.34
8602011.03.08 01:23close2861.340.862290.866980.0000041.9244808.26
8612011.03.08 01:23close2870.430.862290.866950.0000011.3244819.58
8622011.03.08 04:39buy28822.410.862570.000000.00000
8632011.03.08 04:39modify28822.410.862570.858070.00000
8642011.03.08 05:11close28822.410.862980.858070.000001512.7846332.36
8652011.03.10 05:00buy28923.170.857100.000000.00000
8662011.03.10 05:00modify28923.170.857100.852600.00000
8672011.03.10 05:01buy2906.090.857070.000000.00000
8682011.03.10 05:01modify2906.090.857070.852570.00000
8692011.03.10 05:02buy2911.450.857000.000000.00000
8702011.03.10 05:02modify2911.450.857000.852500.00000
8712011.03.10 05:23close28923.170.857140.852600.00000152.5946484.95
8722011.03.10 05:23close2906.090.857140.852570.0000070.1946555.14
8732011.03.10 05:23close2911.450.857140.852500.0000033.4346588.57
8742011.03.10 06:12sell29223.290.857650.000000.00000
8752011.03.10 06:12modify29223.290.857650.862150.00000
8762011.03.10 06:13sell2936.110.857690.000000.00000
8772011.03.10 06:13modify2936.110.857690.862190.00000
8782011.03.10 06:14sell2941.190.857870.000000.00000
8792011.03.10 06:14modify2941.190.857870.862370.00000
8802011.03.10 07:44close2941.190.857760.862370.0000021.5546610.12
8812011.03.10 07:52close29223.290.857650.862150.000000.0046610.12
8822011.03.10 07:52close2936.110.857650.862190.0000040.2446650.36
8832011.03.10 20:05buy29523.330.858600.000000.00000
8842011.03.10 20:05modify29523.330.858600.854100.00000
8852011.03.10 20:20close29523.330.859100.854100.000001920.5948570.95
8862011.03.11 02:01sell29624.290.859640.000000.00000
8872011.03.11 02:01modify29624.290.859640.864140.00000
8882011.03.11 02:03sell2976.320.859700.000000.00000
8892011.03.11 02:03modify2976.320.859700.864200.00000
8902011.03.11 02:04sell2981.600.859730.000000.00000
8912011.03.11 02:04modify2981.600.859730.864230.00000
8922011.03.11 02:05sell2990.300.859780.000000.00000
8932011.03.11 02:05modify2990.300.859780.864280.00000
8942011.03.11 02:35close2990.300.859660.864280.000005.9348576.88
8952011.03.11 02:37close29624.290.859640.864140.000000.0048576.88
8962011.03.11 02:37close2976.320.859640.864200.0000062.4448639.32
8972011.03.11 02:37close2981.600.859640.864230.0000023.7148663.03
8982011.03.11 03:09sell30024.330.860530.000000.00000
8992011.03.11 03:09modify30024.330.860530.865030.00000
9002011.03.11 03:10sell3016.380.860570.000000.00000
9012011.03.11 03:10modify3016.380.860570.865070.00000
9022011.03.11 03:26close30024.330.860310.865030.00000881.3749544.40
9032011.03.11 03:26close3016.380.860310.865070.00000273.1449817.54
9042011.03.15 00:57sell30224.910.865230.000000.00000
9052011.03.15 00:57modify30224.910.865230.869730.00000
9062011.03.15 01:00close30224.910.865010.869730.00000902.3850719.92
9072011.03.15 03:06buy30325.360.864350.000000.00000
9082011.03.15 03:06modify30325.360.864350.859850.00000
9092011.03.15 03:07buy3046.670.864320.000000.00000
9102011.03.15 03:07modify3046.670.864320.859820.00000
9112011.03.15 03:08buy3051.160.864090.000000.00000
9122011.03.15 03:08modify3051.160.864090.859590.00000
9132011.03.15 03:09buy3060.690.864230.000000.00000
9142011.03.15 03:09modify3060.690.864230.859730.00000
9152011.03.15 03:11buy3070.020.864170.000000.00000
9162011.03.15 03:11modify3070.020.864170.859670.00000
9172011.03.15 03:49close3051.160.864210.859590.0000022.9250742.84
9182011.03.15 04:15close3070.020.864280.859670.000000.3650743.20
9192011.03.15 04:15close3060.690.864330.859730.0000011.3650754.56
9202011.03.15 04:15close30325.360.864350.859850.000000.0050754.56
9212011.03.15 04:15close3046.670.864350.859820.0000032.9450787.50
9222011.03.15 04:22sell30825.390.864520.000000.00000
9232011.03.15 04:22modify30825.390.864520.869020.00000
9242011.03.15 04:50close30825.390.864060.869020.000001923.1452710.64
9252011.03.15 05:04buy30926.360.862660.000000.00000
9262011.03.15 05:04modify30926.360.862660.858160.00000
9272011.03.15 05:25close30926.360.863640.858160.000004253.2556963.89
9282011.03.15 19:34sell31028.480.868940.000000.00000
9292011.03.15 19:34modify31028.480.868940.873440.00000
9302011.03.15 19:48sell3116.530.869380.000000.00000
9312011.03.15 19:48modify3116.530.869380.873880.00000
9322011.03.15 19:49sell3121.270.869540.000000.00000
9332011.03.15 19:49modify3121.270.869540.874040.00000
9342011.03.15 19:50sell3130.190.869590.000000.00000
9352011.03.15 19:50modify3130.190.869590.874090.00000
9362011.03.15 19:51sell3140.080.869580.000000.00000
9372011.03.15 19:51modify3140.080.869580.874080.00000
9382011.03.15 23:08close31028.480.869790.873440.00000-3986.1152977.78
9392011.03.15 23:08close3116.530.869790.873880.00000-440.8552536.93
9402011.03.15 23:08close3121.270.869790.874040.00000-52.2852484.65
9412011.03.15 23:08close3130.190.869790.874090.00000-6.2552478.40
9422011.03.15 23:08close3140.080.869790.874080.00000-2.7752475.63
9432011.03.15 23:08buy31526.240.869770.000000.00000
9442011.03.15 23:08modify31526.240.869770.865270.00000
9452011.03.15 23:09buy3166.900.869740.000000.00000
9462011.03.15 23:09modify3166.900.869740.865240.00000
9472011.03.15 23:10buy3171.690.869690.000000.00000
9482011.03.15 23:10modify3171.690.869690.865190.00000
9492011.03.15 23:11buy3180.140.869580.000000.00000
9502011.03.15 23:11modify3180.140.869580.865080.00000
9512011.03.15 23:12buy3190.120.869610.000000.00000
9522011.03.15 23:12modify3190.120.869610.865110.00000
9532011.03.16 00:09close3180.140.869700.865080.000002.6152478.24
9542011.03.16 00:09close3190.120.869720.865110.000002.0452480.29
9552011.03.16 00:09close31526.240.869770.865270.00000-30.1252450.16
9562011.03.16 00:09close3166.900.869770.865240.0000026.1652476.32
9572011.03.16 00:09close3171.690.869770.865190.0000020.3252496.64
9582011.03.16 00:13sell32026.250.869990.000000.00000
9592011.03.16 00:13modify32026.250.869990.874490.00000
9602011.03.16 00:23sell3216.900.870020.000000.00000
9612011.03.16 00:23modify3216.900.870020.874520.00000
9622011.03.16 00:24sell3221.750.870050.000000.00000
9632011.03.16 00:24modify3221.750.870050.874550.00000
9642011.03.16 01:10close32026.250.869750.874490.000001037.3653534.00
9652011.03.16 01:10close3216.900.869750.874520.00000306.7753840.77
9662011.03.16 01:10close3221.750.869750.874550.0000086.4553927.22
9672011.03.16 22:01sell32326.960.867540.000000.00000
9682011.03.16 22:01modify32326.960.867540.872040.00000
9692011.03.16 22:02sell3247.140.867550.000000.00000
9702011.03.16 22:02modify3247.140.867550.872050.00000
9712011.03.16 22:03sell3251.890.867550.000000.00000
9722011.03.16 22:03modify3251.890.867550.872050.00000
9732011.03.16 22:13sell3260.090.867690.000000.00000
9742011.03.16 22:13modify3260.090.867690.872190.00000
9752011.03.16 22:14close32326.960.866960.872040.000002574.7256501.94
9762011.03.16 22:14close3247.140.866960.872050.00000693.6457195.58
9772011.03.16 22:14close3251.890.866960.872050.00000183.6157379.19
9782011.03.16 22:14close3260.090.866960.872190.0000010.8257390.01
9792011.03.16 22:17sell32728.700.867720.000000.00000
9802011.03.16 22:17modify32728.700.867720.872220.00000
9812011.03.16 22:20sell3287.380.867820.000000.00000
9822011.03.16 22:20modify3287.380.867820.872320.00000
9832011.03.16 22:21sell3290.050.868460.000000.00000
9842011.03.16 22:21modify3290.050.868460.872960.00000
9852011.03.16 22:22sell3301.360.868010.000000.00000
9862011.03.16 22:22modify3301.360.868010.872510.00000
9872011.03.16 22:51close3290.050.868350.872960.000000.9057390.91
9882011.03.16 22:51close3301.360.867880.872510.0000029.1257420.03
9892011.03.16 22:51close32728.700.867690.872220.00000141.7757561.80
9902011.03.16 22:51close3287.380.867690.872320.00000157.9757719.77
9912011.03.17 01:32sell33128.860.869280.000000.00000
9922011.03.17 01:32modify33128.860.869280.873780.00000
9932011.03.17 02:00close33128.860.868060.873780.000005797.4763517.24
9942011.03.17 06:36sell33231.760.868780.000000.00000
9952011.03.17 06:36modify33231.760.868780.873280.00000
9962011.03.17 06:37sell3338.380.868800.000000.00000
9972011.03.17 06:37modify3338.380.868800.873300.00000
9982011.03.17 06:38sell3342.060.868850.000000.00000
9992011.03.17 06:38modify3342.060.868850.873350.00000
10002011.03.17 06:39sell3350.580.868840.000000.00000
10012011.03.17 06:39modify3350.580.868840.873340.00000
10022011.03.17 06:40sell3360.050.868870.000000.00000
10032011.03.17 06:40modify3360.050.868870.873370.00000
10042011.03.17 07:28close33231.760.868420.873280.000001882.6365399.87
10052011.03.17 07:28close3338.380.868420.873300.00000524.3365924.20
10062011.03.17 07:28close3342.060.868420.873350.00000145.8566070.05
10072011.03.17 07:28close3350.580.868420.873340.0000040.1166110.16
10082011.03.17 07:28close3360.050.868420.873370.000003.7066113.86
10092011.03.17 21:22sell33733.060.869460.000000.00000
10102011.03.17 21:22modify33733.060.869460.873960.00000
10112011.03.17 21:54close33733.060.869050.873960.000002231.8868345.74
10122011.03.17 22:28buy33834.170.868300.000000.00000
10132011.03.17 22:28modify33834.170.868300.863800.00000
10142011.03.17 22:29buy3398.990.868270.000000.00000
10152011.03.17 22:29modify3398.990.868270.863770.00000
10162011.03.17 23:15close33834.170.868350.863800.00000281.3068627.04
10172011.03.17 23:15close3398.990.868350.863770.00000118.4168745.45
10182011.03.18 01:01buy34034.370.868120.000000.00000
10192011.03.18 01:01modify34034.370.868120.863620.00000
10202011.03.18 01:02buy3419.040.868090.000000.00000
10212011.03.18 01:02modify3419.040.868090.863590.00000
10222011.03.18 01:02close34034.370.868710.863620.000003338.7072084.15
10232011.03.18 01:02close3419.040.868710.863590.00000922.8073006.95
10242011.03.18 01:03buy34236.500.868090.000000.00000
10252011.03.18 01:03modify34236.500.868090.863590.00000
10262011.03.18 01:05buy3439.660.868080.000000.00000
10272011.03.18 01:05modify3439.660.868080.863580.00000
10282011.03.18 01:06buy3442.450.868050.000000.00000
10292011.03.18 01:06modify3442.450.868050.863550.00000
10302011.03.18 01:07buy3450.170.867930.000000.00000
10312011.03.18 01:07modify3450.170.867930.863430.00000
10322011.03.18 01:10buy3460.210.867970.000000.00000
10332011.03.18 01:10modify3460.210.867970.863470.00000
10342011.03.18 01:15close34236.500.868580.863590.000002944.6675951.61
10352011.03.18 01:15close3439.660.868580.863580.00000795.2376746.84
10362011.03.18 01:15close3442.450.868580.863550.00000213.7976960.63
10372011.03.18 01:15close3450.170.868580.863430.0000018.1976978.82
10382011.03.18 01:15close3460.210.868580.863470.0000021.0976999.91
10392011.03.18 01:45sell34738.500.869390.000000.00000
10402011.03.18 01:45modify34738.500.869390.873890.00000
10412011.03.18 01:56sell3488.820.869830.000000.00000
10422011.03.18 01:56modify3488.820.869830.874330.00000
10432011.03.18 02:30close3488.820.869630.874330.00000290.4677290.37
10442011.03.18 02:38sell3495.130.871040.000000.00000
10452011.03.18 02:38modify3495.130.871040.875540.00000
10462011.03.18 02:40sell3500.760.871210.000000.00000
10472011.03.18 02:40modify3500.760.871210.875710.00000
10482011.03.18 02:56close3495.130.870560.875540.00000405.4577695.82
10492011.03.18 02:56close3500.760.870540.875710.0000083.8477779.66
10502011.03.18 04:34close34738.500.869860.873890.00000-2979.4874800.18
10512011.03.18 04:34buy35137.400.869860.000000.00000
10522011.03.18 04:34modify35137.400.869860.865360.00000
10532011.03.18 05:11close35137.400.870270.865360.000002524.6577324.83
10542011.03.21 01:03buy35238.660.873200.000000.00000
10552011.03.21 01:03modify35238.660.873200.868700.00000
10562011.03.21 01:05buy35310.140.873160.000000.00000
10572011.03.21 01:05modify35310.140.873160.868660.00000
10582011.03.21 01:06buy3542.490.873110.000000.00000
10592011.03.21 01:06modify3542.490.873110.868610.00000
10602011.03.21 01:32close35238.660.873460.868700.000001654.9478979.77
10612011.03.21 01:32close35310.140.873460.868660.00000500.8579480.62
10622011.03.21 01:32close3542.490.873460.868610.00000143.4979624.11
10632011.03.21 21:37sell35539.810.872110.000000.00000
10642011.03.21 21:37modify35539.810.872110.876610.00000
10652011.03.21 21:38sell35610.470.872140.000000.00000
10662011.03.21 21:38modify35610.470.872140.876640.00000
10672011.03.21 22:21close35539.810.871980.876610.00000852.1680476.27
10682011.03.21 22:21close35610.470.871980.876640.00000275.8380752.10
10692011.03.21 23:07buy35740.380.871820.000000.00000
10702011.03.21 23:07modify35740.380.871820.867320.00000
10712011.03.21 23:09buy35810.580.871780.000000.00000
10722011.03.21 23:09modify35810.580.871780.867280.00000
10732011.03.21 23:10buy3592.730.871760.000000.00000
10742011.03.21 23:10modify3592.730.871760.867260.00000
10752011.03.21 23:11buy3600.680.871750.000000.00000
10762011.03.21 23:11modify3600.680.871750.867250.00000
10772011.03.21 23:37close35740.380.871840.867320.00000132.9680885.06
10782011.03.21 23:37close35810.580.871840.867280.00000104.5280989.58
10792011.03.21 23:37close3592.730.871840.867260.0000035.9581025.53
10802011.03.21 23:37close3600.680.871840.867250.0000010.0781035.60
10812011.03.22 01:00sell36140.520.871660.000000.00000
10822011.03.22 01:00modify36140.520.871660.876160.00000
10832011.03.22 01:01sell36210.750.871660.000000.00000
10842011.03.22 01:01modify36210.750.871660.876160.00000
10852011.03.22 01:02sell3632.690.871700.000000.00000
10862011.03.22 01:02modify3632.690.871700.876200.00000
10872011.03.22 01:03sell3640.580.871730.000000.00000
10882011.03.22 01:03modify3640.580.871730.876230.00000
10892011.03.22 01:23close36140.520.871350.876160.000002068.3483103.94
10902011.03.22 01:23close36210.750.871350.876160.00000548.7383652.67
10912011.03.22 01:23close3632.690.871350.876200.00000155.0383807.70
10922011.03.22 01:23close3640.580.871350.876230.0000036.2983843.99
10932011.03.22 01:44sell36541.920.871840.000000.00000
10942011.03.22 01:44modify36541.920.871840.876340.00000
10952011.03.22 01:45sell36610.960.871890.000000.00000
10962011.03.22 01:45modify36610.960.871890.876390.00000
10972011.03.22 01:59close36541.920.871490.876340.000002415.9186259.90
10982011.03.22 01:59close36610.960.871490.876390.00000721.8786981.77
10992011.03.22 21:23sell36743.490.867330.000000.00000
11002011.03.22 21:23modify36743.490.867330.871830.00000
11012011.03.22 22:34close36743.490.867220.871830.00000787.7287769.49
11022011.03.23 00:44buy36843.880.866060.000000.00000
11032011.03.23 00:44modify36843.880.866060.861560.00000
11042011.03.23 01:04buy36910.210.865660.000000.00000
11052011.03.23 01:04modify36910.210.865660.861160.00000
11062011.03.23 01:07buy3702.350.865580.000000.00000
11072011.03.23 01:07modify3702.350.865580.861080.00000
11082011.03.23 01:22close3702.350.865700.861080.0000046.4387815.92
11092011.03.23 01:43close36910.210.865770.861160.00000184.9288000.84
11102011.03.23 01:46close36843.880.865950.861560.00000-794.7387206.11
11112011.03.23 01:46sell37143.600.865960.000000.00000
11122011.03.23 01:46modify37143.600.865960.870460.00000
11132011.03.23 01:47sell37211.500.865980.000000.00000
11142011.03.23 01:47modify37211.500.865980.870480.00000
11152011.03.23 01:48sell3732.830.866030.000000.00000
11162011.03.23 01:48modify3732.830.866030.870530.00000
11172011.03.23 01:54sell3740.420.866100.000000.00000
11182011.03.23 01:54modify3740.420.866100.870600.00000
11192011.03.23 01:55sell3750.060.866110.000000.00000
11202011.03.23 01:55modify3750.060.866110.870610.00000
11212011.03.23 02:55close3750.060.866000.870610.000001.0887207.19
11222011.03.23 02:56close3740.420.865980.870600.000008.3087215.49
11232011.03.23 02:56close37143.600.865960.870460.000000.0087215.49
11242011.03.23 02:56close37211.500.865960.870480.0000037.8887253.37
11252011.03.23 02:56close3732.830.865960.870530.0000032.6287285.99
11262011.03.23 05:17buy37643.640.865620.000000.00000
11272011.03.23 05:17modify37643.640.865620.861120.00000
11282011.03.23 05:18buy37711.480.865590.000000.00000
11292011.03.23 05:18modify37711.480.865590.861090.00000
11302011.03.23 05:52close37643.640.865750.861120.00000934.0888220.07
11312011.03.23 05:52close37711.480.865750.861090.00000302.4388522.50
11322011.03.23 20:59buy37844.260.868640.000000.00000
11332011.03.23 20:59modify37844.260.868640.864140.00000
11342011.03.23 21:00buy37911.530.868580.000000.00000
11352011.03.23 21:00modify37911.530.868580.864080.00000
11362011.03.23 21:03buy3802.460.868450.000000.00000
11372011.03.23 21:03modify3802.460.868450.863950.00000
11382011.03.23 21:04buy3810.420.868400.000000.00000
11392011.03.23 21:04modify3810.420.868400.863900.00000
11402011.03.23 22:53close37844.260.867600.864140.00000-7578.7280943.78
11412011.03.23 22:53close37911.530.867600.864080.00000-1860.4079083.38
11422011.03.23 22:53close3802.460.867600.863950.00000-344.2778739.11
11432011.03.23 22:53close3810.420.867600.863900.00000-55.3278683.79
11442011.03.23 22:53sell38239.340.867610.000000.00000
11452011.03.23 22:53modify38239.340.867610.872110.00000
11462011.03.23 22:56sell38310.250.867670.000000.00000
11472011.03.23 22:56modify38310.250.867670.872170.00000
11482011.03.23 23:00sell3842.350.867760.000000.00000
11492011.03.23 23:00modify3842.350.867760.872260.00000
11502011.03.24 01:46close3842.350.867650.872260.0000020.5978704.38
11512011.03.24 01:47close38310.250.867570.872170.0000072.9578777.34
11522011.03.24 01:47close38239.340.867470.872110.00000539.1179316.45
11532011.03.24 01:47buy38539.660.867470.000000.00000
11542011.03.24 01:47modify38539.660.867470.862970.00000
11552011.03.24 03:40close38539.660.866890.862970.00000-3787.1675529.29
11562011.03.24 03:40sell38637.760.866890.000000.00000
11572011.03.24 03:40modify38637.760.866890.871390.00000
11582011.03.24 03:41sell3879.900.866930.000000.00000
11592011.03.24 03:41modify3879.900.866930.871430.00000
11602011.03.24 03:44sell3882.360.867000.000000.00000
11612011.03.24 03:44modify3882.360.867000.871500.00000
11622011.03.24 04:36close38637.760.866830.871390.00000373.0575902.34
11632011.03.24 04:36close3879.900.866830.871430.00000163.0176065.35
11642011.03.24 04:36close3882.360.866830.871500.0000066.0676131.41
11652011.03.24 23:06sell38938.070.879450.000000.00000
11662011.03.24 23:06modify38938.070.879450.883950.00000
11672011.03.25 00:00close38938.070.879290.883950.00000884.3177015.72
11682011.03.25 00:20buy39038.510.878700.000000.00000
11692011.03.25 00:20modify39038.510.878700.874200.00000
11702011.03.25 00:37close39038.510.879000.874200.000001902.0878917.80
11712011.03.28 00:15buy39139.460.876910.000000.00000
11722011.03.28 00:15modify39139.460.876910.872410.00000
11732011.03.28 00:16buy39210.410.876890.000000.00000
11742011.03.28 00:16modify39210.410.876890.872390.00000
11752011.03.28 02:11close39139.460.876910.872410.000000.0078917.80
11762011.03.28 02:11close39210.410.876910.872390.0000034.2878952.08
11772011.03.28 04:45sell39339.480.878270.000000.00000
11782011.03.28 04:45modify39339.480.878270.882770.00000
11792011.03.28 04:46sell39410.250.878340.000000.00000
11802011.03.28 04:46modify39410.250.878340.882840.00000
11812011.03.28 05:02close39339.480.878140.882770.00000845.0779797.15
11822011.03.28 05:02close39410.250.878140.882840.00000337.5480134.69
11832011.03.29 02:15sell39540.070.880760.000000.00000
11842011.03.29 02:15modify39540.070.880760.885260.00000
11852011.03.29 02:53close39540.070.880630.885260.00000857.6980992.38
11862011.03.29 03:11buy39640.500.880300.000000.00000
11872011.03.29 03:11modify39640.500.880300.875800.00000
11882011.03.29 03:13buy39710.650.880270.000000.00000
11892011.03.29 03:13modify39710.650.880270.875770.00000
11902011.03.29 03:14buy3982.490.880190.000000.00000
11912011.03.29 03:14modify3982.490.880190.875690.00000
11922011.03.29 03:15buy3990.260.880100.000000.00000
11932011.03.29 03:15modify3990.260.880100.875600.00000
11942011.03.29 04:13close3990.260.880210.875600.000004.7180997.09
11952011.03.29 04:16close39640.500.880290.875800.00000-66.6880930.41
11962011.03.29 04:16close39710.650.880290.875770.0000035.0780965.48
11972011.03.29 04:16close3982.490.880290.875690.0000041.0081006.48
11982011.03.29 23:07buy40040.500.880920.000000.00000
11992011.03.29 23:07modify40040.500.880920.876420.00000
12002011.03.29 23:34close40040.500.881220.876420.000002000.3283006.80
12012011.03.30 02:55buy40141.500.880770.000000.00000
12022011.03.30 02:55modify40141.500.880770.876270.00000
12032011.03.30 03:21close40141.500.880890.876270.00000819.8983826.69
12042011.03.30 03:30sell40241.910.881410.000000.00000
12052011.03.30 03:30modify40241.910.881410.885910.00000
12062011.03.30 03:39close40241.910.880990.885910.000002898.2486724.93
12072011.03.31 01:42buy40343.360.878250.000000.00000
12082011.03.31 01:42modify40343.360.878250.873750.00000
12092011.03.31 01:46buy40411.160.878150.000000.00000
12102011.03.31 01:46modify40411.160.878150.873650.00000
12112011.03.31 01:47buy4052.820.878120.000000.00000
12122011.03.31 01:47modify4052.820.878120.873620.00000
12132011.03.31 01:48buy4060.660.878100.000000.00000
12142011.03.31 01:48modify4060.660.878100.873600.00000
12152011.03.31 02:06close40343.360.878330.873750.00000571.0887296.01
12162011.03.31 02:06close40411.160.878330.873650.00000330.7287626.73
12172011.03.31 02:06close4052.820.878330.873620.0000097.5087724.23
12182011.03.31 02:06close4060.660.878330.873600.0000024.9987749.22
12192011.03.31 20:43sell40743.870.883450.000000.00000
12202011.03.31 20:43modify40743.870.883450.887950.00000
12212011.03.31 20:44sell40811.540.883480.000000.00000
12222011.03.31 20:44modify40811.540.883480.887980.00000
12232011.03.31 20:45sell4092.930.883510.000000.00000
12242011.03.31 20:45modify4092.930.883510.888010.00000
12252011.03.31 20:46sell4100.050.883660.000000.00000
12262011.03.31 20:46modify4100.050.883660.888160.00000
12272011.03.31 20:47sell4110.260.883610.000000.00000
12282011.03.31 20:47modify4110.260.883610.888110.00000
12292011.03.31 21:55close4100.050.883540.888160.000000.9987750.21
12302011.03.31 21:55close4110.260.883500.888110.000004.7187754.92
12312011.03.31 21:55close40743.870.883450.887950.000000.0087754.92
12322011.03.31 21:55close40811.540.883450.887980.0000057.0087811.92
12332011.03.31 21:55close4092.930.883450.888010.0000028.9587840.87
12342011.04.01 03:10buy41243.920.883370.000000.00000
12352011.04.01 03:10modify41243.920.883370.878870.00000
12362011.04.01 03:12buy41311.480.883320.000000.00000
12372011.04.01 03:12modify41311.480.883320.878820.00000
12382011.04.01 03:13buy4142.950.883300.000000.00000
12392011.04.01 03:13modify4142.950.883300.878800.00000
12402011.04.01 04:00close41243.920.883360.878870.00000-72.3187768.56
12412011.04.01 04:00close41311.480.883360.878820.0000075.6087844.16
12422011.04.01 04:00close4142.950.883360.878800.0000029.1487873.30
12432011.04.01 05:39sell41543.940.883560.000000.00000
12442011.04.01 05:39modify41543.940.883560.888060.00000
12452011.04.01 05:40sell41610.570.883860.000000.00000
12462011.04.01 05:40modify41610.570.883860.888360.00000
12472011.04.01 05:41sell4173.570.883690.000000.00000
12482011.04.01 05:41modify4173.570.883690.888190.00000
12492011.04.01 06:07close41543.940.883200.888060.000002604.5390477.83
12502011.04.01 06:07close41610.570.883200.888360.000001148.6591626.48
12512011.04.01 06:07close4173.570.883200.888190.00000288.0291914.50
12522011.04.04 02:54buy41845.960.882900.000000.00000
12532011.04.04 02:54modify41845.960.882900.878400.00000
12542011.04.04 02:55buy41911.520.882720.000000.00000
12552011.04.04 02:55modify41911.520.882720.878220.00000
12562011.04.04 03:07buy4203.050.882720.000000.00000
12572011.04.04 03:07modify4203.050.882720.878220.00000
12582011.04.04 03:08buy4210.320.882620.000000.00000
12592011.04.04 03:08modify4210.320.882620.878120.00000
12602011.04.04 03:09buy4220.080.882620.000000.00000
12612011.04.04 03:09modify4220.080.882620.878120.00000
12622011.04.05 01:11close41845.960.881880.878400.00000-7770.7284143.78
12632011.04.05 01:11close41911.520.881880.878220.00000-1606.3682537.41
12642011.04.05 01:11close4203.050.881880.878220.00000-425.2982112.12
12652011.04.05 01:11close4210.320.881880.878120.00000-39.3682072.76
12662011.04.05 01:11close4220.080.881880.878120.00000-9.8382062.93
12672011.04.05 01:52buy42341.030.880990.000000.00000
12682011.04.05 01:52modify42341.030.880990.876490.00000
12692011.04.05 01:53buy42410.590.880900.000000.00000
12702011.04.05 01:53modify42410.590.880900.876400.00000
12712011.04.05 01:56close42341.030.881400.876490.000002769.5484832.47
12722011.04.05 01:56close42410.590.881400.876400.00000871.7485704.21
12732011.04.05 06:41sell42542.850.880850.000000.00000
12742011.04.05 06:41modify42542.850.880850.885350.00000
12752011.04.05 06:42sell42611.270.880880.000000.00000
12762011.04.05 06:42modify42611.270.880880.885380.00000
12772011.04.05 07:09close42542.850.880740.885350.00000776.0786480.28
12782011.04.05 07:09close42611.270.880740.885380.00000259.7886740.06
12792011.04.05 20:04sell42743.370.873450.000000.00000
12802011.04.05 20:04modify42743.370.873450.877950.00000
12812011.04.05 20:05sell42811.010.873590.000000.00000
12822011.04.05 20:05modify42811.010.873590.878090.00000
12832011.04.05 20:06sell4291.760.873850.000000.00000
12842011.04.05 20:06modify4291.760.873850.878350.00000
12852011.04.05 20:07sell4300.650.873810.000000.00000
12862011.04.05 20:07modify4300.650.873810.878310.00000
12872011.04.05 20:08sell4310.780.873680.000000.00000
12882011.04.05 20:08modify4310.780.873680.878180.00000
12892011.04.05 20:09sell4320.020.873720.000000.00000
12902011.04.05 20:09modify4320.020.873720.878220.00000
12912011.04.05 20:34close4291.760.873560.878350.0000084.0386824.09
12922011.04.05 20:34close4310.780.873560.878180.0000015.4186839.50
12932011.04.05 20:34close4300.650.873530.878310.0000029.9686869.46
12942011.04.05 20:34close4320.020.873510.878220.000000.7086870.16
12952011.04.05 20:34close42811.010.873480.878090.00000199.4187069.57
12962011.04.05 20:38close42743.370.873340.877950.00000785.5387855.10
12972011.04.06 01:57sell43343.930.872890.000000.00000
12982011.04.06 01:57modify43343.930.872890.877390.00000
12992011.04.06 01:58sell43411.550.872920.000000.00000
13002011.04.06 01:58modify43411.550.872920.877420.00000
13012011.04.06 01:59sell4352.970.872940.000000.00000
13022011.04.06 01:59modify4352.970.872940.877440.00000
13032011.04.06 02:15close43343.930.872710.877390.000001302.0189157.11
13042011.04.06 02:15close43411.550.872710.877420.00000399.3889556.49
13052011.04.06 02:15close4352.970.872710.877440.00000112.4789668.96
13062011.04.06 03:29buy43644.830.872010.000000.00000
13072011.04.06 03:29modify43644.830.872010.867510.00000
13082011.04.06 03:30buy43711.790.871980.000000.00000
13092011.04.06 03:30modify43711.790.871980.867480.00000
13102011.04.06 03:31buy4382.990.871950.000000.00000
13112011.04.06 03:31modify4382.990.871950.867450.00000
13122011.04.06 03:47close43644.830.872240.867510.000001697.5891366.54
13132011.04.06 03:47close43711.790.872240.867480.00000504.6891871.22
13142011.04.06 03:47close4382.990.872240.867450.00000142.7692013.98
13152011.04.06 03:59sell43946.010.872760.000000.00000
13162011.04.06 03:59modify43946.010.872760.877260.00000
13172011.04.06 04:00sell44012.170.872770.000000.00000
13182011.04.06 04:00modify44012.170.872770.877270.00000
13192011.04.06 04:01sell4413.090.872800.000000.00000
13202011.04.06 04:01modify4413.090.872800.877300.00000
13212011.04.06 04:03sell4420.570.872850.000000.00000
13222011.04.06 04:03modify4420.570.872850.877350.00000
13232011.04.06 06:01close43946.010.872760.877260.000000.0092013.98
13242011.04.06 06:01close44012.170.872760.877270.0000020.0492034.02
13252011.04.06 06:01close4413.090.872760.877300.0000020.3592054.37
13262011.04.06 06:01close4420.570.872760.877350.000008.4592062.82
13272011.04.07 01:37buy44346.030.877380.000000.00000
13282011.04.07 01:37modify44346.030.877380.872880.00000
13292011.04.07 01:38buy44412.110.877350.000000.00000
13302011.04.07 01:38modify44412.110.877350.872850.00000
13312011.04.07 01:39buy4453.020.877310.000000.00000
13322011.04.07 01:39modify4453.020.877310.872810.00000
13332011.04.07 01:40buy4460.500.877250.000000.00000
13342011.04.07 01:40modify4460.500.877250.872750.00000
13352011.04.07 02:09close44346.030.877490.872880.00000833.5592896.37
13362011.04.07 02:09close44412.110.877490.872850.00000279.1093175.47
13372011.04.07 02:09close4453.020.877490.872810.0000089.4993264.96
13382011.04.07 02:09close4460.500.877490.872750.0000019.7593284.71
13392011.04.08 03:15sell44746.640.876770.000000.00000
13402011.04.08 03:15modify44746.640.876770.881270.00000
13412011.04.08 03:16sell44812.230.876810.000000.00000
13422011.04.08 03:16modify44812.230.876810.881310.00000
13432011.04.08 03:17sell4491.450.877180.000000.00000
13442011.04.08 03:17modify4491.450.877180.881680.00000
13452011.04.08 08:25close44746.640.877600.881270.00000-6373.6486911.07
13462011.04.08 08:25close44812.230.877600.881310.00000-1590.7685320.31
13472011.04.08 08:25close4491.450.877600.881680.00000-100.2785220.04
13482011.04.11 02:56buy45042.610.883050.000000.00000
13492011.04.11 02:56modify45042.610.883050.878550.00000
13502011.04.11 02:57buy45111.310.883050.000000.00000
13512011.04.11 02:57modify45111.310.883050.878550.00000
13522011.04.11 03:10buy4521.980.882820.000000.00000
13532011.04.11 03:10modify4521.980.882820.878320.00000
13542011.04.11 03:40close4521.980.883000.878320.0000058.6885278.72
13552011.04.11 03:42close45042.610.883060.878550.0000070.1685348.88
13562011.04.11 03:42close45111.310.883060.878550.0000018.6285367.50
13572011.04.12 02:26buy45342.680.882660.000000.00000
13582011.04.12 02:26modify45342.680.882660.878160.00000
13592011.04.12 02:27buy45411.090.882590.000000.00000
13602011.04.12 02:27modify45411.090.882590.878090.00000
13612011.04.12 02:28buy4552.850.882570.000000.00000
13622011.04.12 02:28modify4552.850.882570.878070.00000
13632011.04.12 02:29buy4560.060.882420.000000.00000
13642011.04.12 02:29modify4560.060.882420.877920.00000
13652011.04.12 02:31buy4570.060.882430.000000.00000
13662011.04.12 02:31modify4570.060.882430.877930.00000
13672011.04.12 02:49close45342.680.882670.878160.0000070.2685437.76
13682011.04.12 02:49close45411.090.882670.878090.00000146.0685583.82
13692011.04.12 02:49close4552.850.882670.878070.0000046.9285630.74
13702011.04.12 02:49close4560.060.882670.877920.000002.4785633.21
13712011.04.12 02:49close4570.060.882670.877930.000002.3785635.58
13722011.04.12 23:29sell45842.820.890590.000000.00000
13732011.04.12 23:29modify45842.820.890590.895090.00000
13742011.04.13 00:02sell45910.450.890830.000000.00000
13752011.04.13 00:02modify45910.450.890830.895330.00000
13762011.04.13 00:26close45842.820.890560.895090.0000078.0885713.67
13772011.04.13 00:26close45910.450.890560.895330.00000464.5786178.24
13782011.04.13 04:17sell46043.090.890280.000000.00000
13792011.04.13 04:17modify46043.090.890280.894780.00000
13802011.04.13 05:03close46043.090.890080.894780.000001418.9687597.20
13812011.04.14 01:16buy46143.800.887360.000000.00000
13822011.04.14 01:16modify46143.800.887360.882860.00000
13832011.04.14 01:17buy46211.410.887300.000000.00000
13842011.04.14 01:17modify46211.410.887300.882800.00000
13852011.04.14 01:20close46143.800.887600.882860.000001730.7489327.94
13862011.04.14 01:20close46211.410.887600.882800.00000563.5789891.51
13872011.04.14 02:08buy46344.950.887360.000000.00000
13882011.04.14 02:08modify46344.950.887360.882860.00000
13892011.04.14 02:09buy46411.780.887320.000000.00000
13902011.04.14 02:09modify46411.780.887320.882820.00000
13912011.04.14 02:10buy4652.290.887140.000000.00000
13922011.04.14 02:10modify4652.290.887140.882640.00000
13932011.04.14 02:11buy4660.750.887170.000000.00000
13942011.04.14 02:11modify4660.750.887170.882670.00000
13952011.04.14 02:13buy4670.050.887140.000000.00000
13962011.04.14 02:13modify4670.050.887140.882640.00000
13972011.04.14 03:54close46344.950.886910.882860.00000-3330.3486561.17
13982011.04.14 03:54close46411.780.886910.882820.00000-795.2085765.97
13992011.04.14 03:54close4652.290.886910.882640.00000-86.7285679.25
14002011.04.14 03:54close4660.750.886910.882670.00000-32.1085647.15
14012011.04.14 03:54close4670.050.886910.882640.00000-1.8985645.26
14022011.04.14 03:54sell46842.820.886930.000000.00000
14032011.04.14 03:54modify46842.820.886930.891430.00000
14042011.04.14 04:39close46842.820.886730.891430.000001410.1487055.40
14052011.04.14 06:43buy46943.530.886610.000000.00000
14062011.04.14 06:43modify46943.530.886610.882110.00000
14072011.04.14 06:45close46943.530.887360.882110.000005375.2292430.62
14082011.04.14 22:50buy47046.220.885930.000000.00000
14092011.04.14 22:50modify47046.220.885930.881430.00000
14102011.04.14 23:25close47046.220.886170.881430.000001826.3794256.99
14112011.04.15 01:25sell47147.130.886380.000000.00000
14122011.04.15 01:25modify47147.130.886380.890880.00000
14132011.04.15 01:26sell47211.690.886590.000000.00000
14142011.04.15 01:26modify47211.690.886590.891090.00000
14152011.04.15 01:27sell4733.250.886560.000000.00000
14162011.04.15 01:27modify4733.250.886560.891060.00000
14172011.04.15 01:28sell4740.810.886570.000000.00000
14182011.04.15 01:28modify4740.810.886570.891070.00000
14192011.04.15 01:29sell4750.220.886570.000000.00000
14202011.04.15 01:29modify4750.220.886570.891070.00000
14212011.04.15 01:50close47147.130.886150.890880.000001784.8896041.87
14222011.04.15 01:50close47211.690.886150.891090.00000846.9396888.80
14232011.04.15 01:50close4733.250.886150.891060.00000219.4197108.21
14242011.04.15 01:50close4740.810.886150.891070.0000056.0197164.22
14252011.04.15 01:50close4750.220.886150.891070.0000015.2297179.44
14262011.04.15 04:37buy47648.590.885840.000000.00000
14272011.04.15 04:37modify47648.590.885840.881340.00000
14282011.04.15 04:38buy47712.780.885810.000000.00000
14292011.04.15 04:38modify47712.780.885810.881310.00000
14302011.04.15 04:39buy4783.190.885770.000000.00000
14312011.04.15 04:39modify4783.190.885770.881270.00000
14322011.04.15 04:40buy4790.050.885620.000000.00000
14332011.04.15 04:40modify4790.050.885620.881120.00000
14342011.04.15 04:41buy4800.220.885660.000000.00000
14352011.04.15 04:41modify4800.220.885660.881160.00000
14362011.04.15 04:42buy4810.060.885660.000000.00000
14372011.04.15 04:42modify4810.060.885660.881160.00000
14382011.04.15 06:16close47648.590.885690.881340.00000-1200.0195979.43
14392011.04.15 06:16close47712.780.885690.881310.00000-252.4995726.94
14402011.04.15 06:16close4783.190.885690.881270.00000-42.0195684.93
14412011.04.15 06:16close4790.050.885690.881120.000000.5895685.51
14422011.04.15 06:16close4800.220.885690.881160.000001.0995686.60
14432011.04.15 06:16close4810.060.885690.881160.000000.2995686.89
14442011.04.18 04:46buy48247.840.882230.000000.00000
14452011.04.18 04:46modify48247.840.882230.877730.00000
14462011.04.18 04:47buy48312.390.882150.000000.00000
14472011.04.18 04:47modify48312.390.882150.877650.00000
14482011.04.18 04:48buy4843.880.882270.000000.00000
14492011.04.18 04:48modify4843.880.882270.877770.00000
14502011.04.18 04:49buy4850.870.882240.000000.00000
14512011.04.18 04:49modify4850.870.882240.877740.00000
14522011.04.18 04:50buy4860.180.882230.000000.00000
14532011.04.18 04:50modify4860.180.882230.877730.00000
14542011.04.18 04:51buy4870.150.882250.000000.00000
14552011.04.18 04:51modify4870.150.882250.877750.00000
14562011.04.18 04:52buy4880.150.882270.000000.00000
14572011.04.18 04:52modify4880.150.882270.877770.00000
14582011.04.18 05:36close48247.840.882220.877730.00000-78.7695608.13
14592011.04.18 05:36close48312.390.882220.877650.00000142.8095750.93
14602011.04.18 05:36close4843.880.882220.877770.00000-31.9495718.99
14612011.04.18 05:36close4850.870.882220.877740.00000-2.8695716.13
14622011.04.18 05:36close4860.180.882220.877730.00000-0.3095715.83
14632011.04.18 05:36close4870.150.882220.877750.00000-0.7595715.08
14642011.04.18 05:36close4880.150.882220.877770.00000-1.2495713.84
14652011.04.19 03:48buy48947.860.874910.000000.00000
14662011.04.19 03:48modify48947.860.874910.870410.00000
14672011.04.19 03:49buy49012.660.874900.000000.00000
14682011.04.19 03:49modify49012.660.874900.870400.00000
14692011.04.19 03:50buy4913.210.874870.000000.00000
14702011.04.19 03:50modify4913.210.874870.870370.00000
14712011.04.19 03:51buy4920.700.874840.000000.00000
14722011.04.19 03:51modify4920.700.874840.870340.00000
14732011.04.19 04:35close48947.860.875000.870410.00000709.2096423.04
14742011.04.19 04:35close49012.660.875000.870400.00000208.4596631.49
14752011.04.19 04:35close4913.210.875000.870370.0000068.7096700.19
14762011.04.19 04:35close4920.700.875000.870340.0000018.4596718.64
14772011.04.19 06:22buy49348.360.875190.000000.00000
14782011.04.19 06:22modify49348.360.875190.870690.00000
14792011.04.19 07:10close49348.360.875310.870690.00000955.4897674.12
14802011.04.20 01:39sell49448.840.878690.000000.00000
14812011.04.20 01:39modify49448.840.878690.883190.00000
14822011.04.20 01:40sell49512.760.878740.000000.00000
14832011.04.20 01:40modify49512.760.878740.883240.00000
14842011.04.20 01:41sell4961.160.879180.000000.00000
14852011.04.20 01:41modify4961.160.879180.883680.00000
14862011.04.20 01:42sell4970.820.879080.000000.00000
14872011.04.20 01:42modify4970.820.879080.883580.00000
14882011.04.20 09:16close49448.840.880560.883190.00000-15037.9882636.14
14892011.04.20 09:16close49512.760.880560.883240.00000-3823.8078812.34
14902011.04.20 09:16close4961.160.880560.883680.00000-263.5878548.76
14912011.04.20 09:16close4970.820.880560.883580.00000-199.8378348.93
14922011.04.20 19:40sell49839.170.884350.000000.00000
14932011.04.20 19:40modify49839.170.884350.888850.00000
14942011.04.20 19:41sell49910.300.884380.000000.00000
14952011.04.20 19:41modify49910.300.884380.888880.00000
14962011.04.20 21:22close49839.170.884350.888850.000000.0078348.93
14972011.04.20 21:22close49910.300.884350.888880.0000050.8878399.81
14982011.04.21 02:35sell50039.200.886260.000000.00000
14992011.04.21 02:35modify50039.200.886260.890760.00000
15002011.04.21 02:36sell50110.020.886380.000000.00000
15012011.04.21 02:36modify50110.020.886380.890880.00000
15022011.04.21 02:37sell5021.600.886640.000000.00000
15032011.04.21 02:37modify5021.600.886640.891140.00000
15042011.04.21 02:38sell5030.550.886610.000000.00000
15052011.04.21 02:38modify5030.550.886610.891110.00000
15062011.04.21 02:39sell5040.400.886550.000000.00000
15072011.04.21 02:39modify5040.400.886550.891050.00000
15082011.04.21 03:10close5021.600.886530.891140.0000028.9778428.78
15092011.04.21 03:11close5030.550.886480.891110.0000011.7778440.55
15102011.04.21 03:13close5040.400.886440.891050.000007.2578447.80
15112011.04.21 03:59close50039.200.886250.890760.0000064.5478512.34
15122011.04.21 03:59close50110.020.886250.890880.00000214.4878726.82
15132011.04.22 01:33buy50539.360.880690.000000.00000
15142011.04.22 01:33modify50539.360.880690.876190.00000
15152011.04.22 01:41close50539.360.881010.876190.000002073.6680800.48
15162011.04.22 02:01sell50640.400.881480.000000.00000
15172011.04.22 02:01modify50640.400.881480.885980.00000
15182011.04.22 02:02sell50710.620.881510.000000.00000
15192011.04.22 02:02modify50710.620.881510.886010.00000
15202011.04.22 13:33close50640.400.881130.885980.000002328.2283128.70
15212011.04.22 13:33close50710.620.881130.886010.00000664.4883793.18