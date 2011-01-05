Strategy Tester Report
PolyFitScalper_v1.59_noHedge
AlpariUK-Demo (Build 229)
|Symbol
|EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
|Period
|1 Minute (M1) 2011.01.03 00:00 - 2011.04.22 22:59 (2011.01.01 - 2011.04.25)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Expert_Name="PolyFitScalper_v1.59 no hedge"; NoHedge=true;
StrictNoHedge=true;
Magic=158152; Slippage=3; Main_data=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=0.1; MaxOrders=25; TakeProfit=0; ProfitTarget=0; ProfitMode=0; MinProfit=1; ProfitRatio=0.5; LossRatio=0; StopLoss=45; TrailingMode=0; TrailingStop=0; StopDeviation=0; BreakEven=0; PipsLock=0; ExitMode=1; ECN_Mode=1; Comment_Mode=0; Time_Inputs=" Timing parameters "; MainTimeFrame=0; StartHour=19; StartMinute=15; EndHour=6; EndMinute=45; MonStartHour=0; MonStartMinute=15; FriEndHour=6; FriEndMinute=45; TradeDay=-1; NonTradeDay=0; CloseTimeMode=0; CloseHour=24; CloseMinute=0; FriCloseHour=22; FriCloseMinute=55; ProcessTime=3; OrdDuration=1.5; ScheduleName="EURCHF_M1.txt"; ScheduleCheck=0; ScheduleMode=0; TimeShift=0; PS_Inputs=" PolyFitBands parameters:"; PS_TimeFrame=0; PS_Price=0; PS_Length=150; PS_Degree=1; PS_PreSmooth=1; PS_MAMode=0; PS_Sigma_min=2.8; PS_Sigma_max=2.8; PS_MaxDistance=0; PS_Shift=0; PS_Mode=1; MM_inputs=" Money Management"; MM=1; MaxRisk=0.5; MaxLots=0; MGLotMultiplier=1.5; MGPipStep=0; MGStopOnMaxLot=false;
|Bars in test
|113962
|Ticks modelled
|4124778
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|78793.18
|Gross profit
|154847.86
|Gross loss
|-76054.69
|Profit factor
|2.04
|Expected payoff
|155.41
|Absolute drawdown
|264.55
|Maximal drawdown
|39851.55 (41.95%)
|Relative drawdown
|48.78% (29033.61)
|Total trades
|507
|Short positions (won %)
|253 (86.96%)
|Long positions (won %)
|254 (84.25%)
|Profit trades (% of total)
|434 (85.60%)
|Loss trades (% of total)
|73 (14.40%)
|Largest
|profit trade
|5797.47
|loss trade
|-15037.98
|Average
|profit trade
|356.79
|loss trade
|-1041.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|55 (7680.77)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-7385.29)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|25329.50 (32)
|consecutive loss (count of losses)
|-19325.19 (4)
|Average
|consecutive wins
|15
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.03 06:16
|buy
|1
|2.50
|0.85476
|0.00000
|0.00000
|2
|2011.01.03 06:16
|modify
|1
|2.50
|0.85476
|0.85026
|0.00000
|3
|2011.01.03 06:17
|buy
|2
|0.65
|0.85469
|0.00000
|0.00000
|4
|2011.01.03 06:17
|modify
|2
|0.65
|0.85469
|0.85019
|0.00000
|5
|2011.01.03 06:18
|buy
|3
|0.16
|0.85464
|0.00000
|0.00000
|6
|2011.01.03 06:18
|modify
|3
|0.16
|0.85464
|0.85014
|0.00000
|7
|2011.01.03 06:19
|buy
|4
|0.05
|0.85468
|0.00000
|0.00000
|8
|2011.01.03 06:19
|modify
|4
|0.05
|0.85468
|0.85018
|0.00000
|9
|2011.01.03 06:32
|close
|1
|2.50
|0.85502
|0.85026
|0.00000
|107.02
|5107.02
|10
|2011.01.03 06:32
|close
|2
|0.65
|0.85502
|0.85019
|0.00000
|35.31
|5142.33
|11
|2011.01.03 06:32
|close
|3
|0.16
|0.85502
|0.85014
|0.00000
|10.01
|5152.34
|12
|2011.01.03 06:32
|close
|4
|0.05
|0.85502
|0.85018
|0.00000
|2.80
|5155.14
|13
|2011.01.04 00:02
|buy
|5
|2.58
|0.86203
|0.00000
|0.00000
|14
|2011.01.04 00:02
|modify
|5
|2.58
|0.86203
|0.85753
|0.00000
|15
|2011.01.04 00:14
|close
|5
|2.58
|0.86239
|0.85753
|0.00000
|152.92
|5308.06
|16
|2011.01.04 01:04
|sell
|6
|2.65
|0.86270
|0.00000
|0.00000
|17
|2011.01.04 01:04
|modify
|6
|2.65
|0.86270
|0.86720
|0.00000
|18
|2011.01.04 01:09
|sell
|7
|0.69
|0.86280
|0.00000
|0.00000
|19
|2011.01.04 01:09
|modify
|7
|0.69
|0.86280
|0.86730
|0.00000
|20
|2011.01.04 01:10
|sell
|8
|0.14
|0.86294
|0.00000
|0.00000
|21
|2011.01.04 01:10
|modify
|8
|0.14
|0.86294
|0.86744
|0.00000
|22
|2011.01.04 01:11
|sell
|9
|0.05
|0.86289
|0.00000
|0.00000
|23
|2011.01.04 01:11
|modify
|9
|0.05
|0.86289
|0.86739
|0.00000
|24
|2011.01.04 01:17
|close
|6
|2.65
|0.86241
|0.86720
|0.00000
|126.54
|5434.60
|25
|2011.01.04 01:17
|close
|7
|0.69
|0.86241
|0.86730
|0.00000
|44.31
|5478.91
|26
|2011.01.04 01:17
|close
|8
|0.14
|0.86241
|0.86744
|0.00000
|12.22
|5491.13
|27
|2011.01.04 01:17
|close
|9
|0.05
|0.86241
|0.86739
|0.00000
|3.95
|5495.08
|28
|2011.01.04 01:19
|buy
|10
|2.75
|0.86171
|0.00000
|0.00000
|29
|2011.01.04 01:19
|modify
|10
|2.75
|0.86171
|0.85721
|0.00000
|30
|2011.01.04 01:36
|buy
|11
|0.67
|0.86145
|0.00000
|0.00000
|31
|2011.01.04 01:36
|modify
|11
|0.67
|0.86145
|0.85695
|0.00000
|32
|2011.01.04 03:45
|close
|11
|0.67
|0.86156
|0.85695
|0.00000
|12.14
|5507.22
|33
|2011.01.04 03:51
|close
|10
|2.75
|0.86182
|0.85721
|0.00000
|49.80
|5557.02
|34
|2011.01.04 05:15
|buy
|12
|2.78
|0.86162
|0.00000
|0.00000
|35
|2011.01.04 05:15
|modify
|12
|2.78
|0.86162
|0.85712
|0.00000
|36
|2011.01.04 05:16
|buy
|13
|0.72
|0.86156
|0.00000
|0.00000
|37
|2011.01.04 05:16
|modify
|13
|0.72
|0.86156
|0.85706
|0.00000
|38
|2011.01.04 05:39
|close
|12
|2.78
|0.86238
|0.85712
|0.00000
|347.85
|5904.87
|39
|2011.01.04 05:39
|close
|13
|0.72
|0.86238
|0.85706
|0.00000
|97.20
|6002.07
|40
|2011.01.04 22:10
|sell
|14
|3.00
|0.85360
|0.00000
|0.00000
|41
|2011.01.04 22:10
|modify
|14
|3.00
|0.85360
|0.85810
|0.00000
|42
|2011.01.04 23:13
|close
|14
|3.00
|0.85349
|0.85810
|0.00000
|54.34
|6056.41
|43
|2011.01.05 00:57
|sell
|15
|3.03
|0.85378
|0.00000
|0.00000
|44
|2011.01.05 00:57
|modify
|15
|3.03
|0.85378
|0.85828
|0.00000
|45
|2011.01.05 01:00
|sell
|16
|0.78
|0.85386
|0.00000
|0.00000
|46
|2011.01.05 01:00
|modify
|16
|0.78
|0.85386
|0.85836
|0.00000
|47
|2011.01.05 01:01
|sell
|17
|0.15
|0.85404
|0.00000
|0.00000
|48
|2011.01.05 01:01
|modify
|17
|0.15
|0.85404
|0.85854
|0.00000
|49
|2011.01.05 01:13
|close
|15
|3.03
|0.85358
|0.85828
|0.00000
|99.78
|6156.19
|50
|2011.01.05 01:13
|close
|16
|0.78
|0.85358
|0.85836
|0.00000
|35.96
|6192.15
|51
|2011.01.05 01:13
|close
|17
|0.15
|0.85358
|0.85854
|0.00000
|11.36
|6203.51
|52
|2011.01.05 01:24
|buy
|18
|3.10
|0.85294
|0.00000
|0.00000
|53
|2011.01.05 01:24
|modify
|18
|3.10
|0.85294
|0.84844
|0.00000
|54
|2011.01.05 01:25
|buy
|19
|0.82
|0.85293
|0.00000
|0.00000
|55
|2011.01.05 01:25
|modify
|19
|0.82
|0.85293
|0.84843
|0.00000
|56
|2011.01.05 01:45
|close
|18
|3.10
|0.85329
|0.84844
|0.00000
|178.63
|6382.14
|57
|2011.01.05 01:45
|close
|19
|0.82
|0.85329
|0.84843
|0.00000
|48.60
|6430.74
|58
|2011.01.05 02:24
|buy
|20
|3.22
|0.85222
|0.00000
|0.00000
|59
|2011.01.05 02:24
|modify
|20
|3.22
|0.85222
|0.84772
|0.00000
|60
|2011.01.05 02:38
|close
|20
|3.22
|0.85270
|0.84772
|0.00000
|254.46
|6685.20
|61
|2011.01.05 03:25
|sell
|21
|3.34
|0.85359
|0.00000
|0.00000
|62
|2011.01.05 03:25
|modify
|21
|3.34
|0.85359
|0.85809
|0.00000
|63
|2011.01.05 03:26
|sell
|22
|0.87
|0.85365
|0.00000
|0.00000
|64
|2011.01.05 03:26
|modify
|22
|0.87
|0.85365
|0.85815
|0.00000
|65
|2011.01.05 04:17
|close
|21
|3.34
|0.85349
|0.85809
|0.00000
|54.99
|6740.19
|66
|2011.01.05 04:17
|close
|22
|0.87
|0.85349
|0.85815
|0.00000
|22.92
|6763.11
|67
|2011.01.05 05:58
|buy
|23
|3.38
|0.85230
|0.00000
|0.00000
|68
|2011.01.05 05:58
|modify
|23
|3.38
|0.85230
|0.84780
|0.00000
|69
|2011.01.05 06:02
|close
|23
|3.38
|0.85265
|0.84780
|0.00000
|194.76
|6957.87
|70
|2011.01.05 06:17
|sell
|24
|3.48
|0.85329
|0.00000
|0.00000
|71
|2011.01.05 06:17
|modify
|24
|3.48
|0.85329
|0.85779
|0.00000
|72
|2011.01.05 06:18
|sell
|25
|0.91
|0.85332
|0.00000
|0.00000
|73
|2011.01.05 06:18
|modify
|25
|0.91
|0.85332
|0.85782
|0.00000
|74
|2011.01.05 06:19
|sell
|26
|0.21
|0.85343
|0.00000
|0.00000
|75
|2011.01.05 06:19
|modify
|26
|0.21
|0.85343
|0.85793
|0.00000
|76
|2011.01.05 06:20
|sell
|27
|0.04
|0.85346
|0.00000
|0.00000
|77
|2011.01.05 06:20
|modify
|27
|0.04
|0.85346
|0.85796
|0.00000
|78
|2011.01.05 06:21
|sell
|28
|0.01
|0.85346
|0.00000
|0.00000
|79
|2011.01.05 06:21
|modify
|28
|0.01
|0.85346
|0.85796
|0.00000
|80
|2011.01.05 06:37
|close
|24
|3.48
|0.85298
|0.85779
|0.00000
|177.61
|7135.48
|81
|2011.01.05 06:37
|close
|25
|0.91
|0.85298
|0.85782
|0.00000
|50.94
|7186.42
|82
|2011.01.05 06:37
|close
|26
|0.21
|0.85298
|0.85793
|0.00000
|15.56
|7201.98
|83
|2011.01.05 06:37
|close
|27
|0.04
|0.85298
|0.85796
|0.00000
|3.16
|7205.14
|84
|2011.01.05 06:37
|close
|28
|0.01
|0.85298
|0.85796
|0.00000
|0.79
|7205.93
|85
|2011.01.06 01:51
|sell
|29
|3.60
|0.84849
|0.00000
|0.00000
|86
|2011.01.06 01:51
|modify
|29
|3.60
|0.84849
|0.85299
|0.00000
|87
|2011.01.06 01:52
|sell
|30
|0.95
|0.84853
|0.00000
|0.00000
|88
|2011.01.06 01:52
|modify
|30
|0.95
|0.84853
|0.85303
|0.00000
|89
|2011.01.06 01:55
|close
|29
|3.60
|0.84810
|0.85299
|0.00000
|231.16
|7437.09
|90
|2011.01.06 01:55
|close
|30
|0.95
|0.84810
|0.85303
|0.00000
|67.26
|7504.35
|91
|2011.01.06 22:19
|buy
|31
|3.75
|0.84037
|0.00000
|0.00000
|92
|2011.01.06 22:19
|modify
|31
|3.75
|0.84037
|0.83587
|0.00000
|93
|2011.01.06 22:24
|close
|31
|3.75
|0.84094
|0.83587
|0.00000
|351.89
|7856.24
|94
|2011.01.07 00:21
|buy
|32
|3.93
|0.84007
|0.00000
|0.00000
|95
|2011.01.07 00:21
|modify
|32
|3.93
|0.84007
|0.83557
|0.00000
|96
|2011.01.07 00:22
|buy
|33
|1.04
|0.84006
|0.00000
|0.00000
|97
|2011.01.07 00:22
|modify
|33
|1.04
|0.84006
|0.83556
|0.00000
|98
|2011.01.07 00:41
|buy
|34
|0.15
|0.83976
|0.00000
|0.00000
|99
|2011.01.07 00:41
|modify
|34
|0.15
|0.83976
|0.83526
|0.00000
|100
|2011.01.07 01:00
|close
|32
|3.93
|0.84015
|0.83557
|0.00000
|51.76
|7908.00
|101
|2011.01.07 01:00
|close
|33
|1.04
|0.84015
|0.83556
|0.00000
|15.41
|7923.41
|102
|2011.01.07 01:00
|close
|34
|0.15
|0.84015
|0.83526
|0.00000
|9.63
|7933.04
|103
|2011.01.10 01:36
|sell
|35
|3.97
|0.83019
|0.00000
|0.00000
|104
|2011.01.10 01:36
|modify
|35
|3.97
|0.83019
|0.83469
|0.00000
|105
|2011.01.10 01:41
|close
|35
|3.97
|0.82973
|0.83469
|0.00000
|300.67
|8233.71
|106
|2011.01.10 02:44
|sell
|36
|4.12
|0.83014
|0.00000
|0.00000
|107
|2011.01.10 02:44
|modify
|36
|4.12
|0.83014
|0.83464
|0.00000
|108
|2011.01.10 03:09
|sell
|37
|0.93
|0.83061
|0.00000
|0.00000
|109
|2011.01.10 03:09
|modify
|37
|0.93
|0.83061
|0.83511
|0.00000
|110
|2011.01.10 03:58
|close
|37
|0.93
|0.83049
|0.83511
|0.00000
|18.37
|8252.08
|111
|2011.01.10 04:58
|close
|36
|4.12
|0.83001
|0.83464
|0.00000
|88.18
|8340.26
|112
|2011.01.11 00:57
|sell
|38
|4.17
|0.83164
|0.00000
|0.00000
|113
|2011.01.11 00:57
|modify
|38
|4.17
|0.83164
|0.83614
|0.00000
|114
|2011.01.11 01:00
|close
|38
|4.17
|0.83141
|0.83614
|0.00000
|157.91
|8498.17
|115
|2011.01.11 01:22
|buy
|39
|4.25
|0.83102
|0.00000
|0.00000
|116
|2011.01.11 01:22
|modify
|39
|4.25
|0.83102
|0.82652
|0.00000
|117
|2011.01.11 01:29
|close
|39
|4.25
|0.83132
|0.82652
|0.00000
|209.91
|8708.08
|118
|2011.01.11 02:00
|buy
|40
|4.35
|0.83078
|0.00000
|0.00000
|119
|2011.01.11 02:00
|modify
|40
|4.35
|0.83078
|0.82628
|0.00000
|120
|2011.01.11 02:01
|buy
|41
|1.15
|0.83076
|0.00000
|0.00000
|121
|2011.01.11 02:01
|modify
|41
|1.15
|0.83076
|0.82626
|0.00000
|122
|2011.01.11 02:02
|buy
|42
|0.29
|0.83072
|0.00000
|0.00000
|123
|2011.01.11 02:02
|modify
|42
|0.29
|0.83072
|0.82622
|0.00000
|124
|2011.01.11 02:05
|buy
|43
|0.03
|0.83062
|0.00000
|0.00000
|125
|2011.01.11 02:05
|modify
|43
|0.03
|0.83062
|0.82612
|0.00000
|126
|2011.01.11 02:13
|close
|40
|4.35
|0.83104
|0.82628
|0.00000
|186.20
|8894.28
|127
|2011.01.11 02:13
|close
|41
|1.15
|0.83104
|0.82626
|0.00000
|53.01
|8947.29
|128
|2011.01.11 02:13
|close
|42
|0.29
|0.83104
|0.82622
|0.00000
|15.28
|8962.57
|129
|2011.01.11 02:13
|close
|43
|0.03
|0.83104
|0.82612
|0.00000
|2.08
|8964.65
|130
|2011.01.11 02:45
|sell
|44
|4.48
|0.83151
|0.00000
|0.00000
|131
|2011.01.11 02:45
|modify
|44
|4.48
|0.83151
|0.83601
|0.00000
|132
|2011.01.11 02:46
|sell
|45
|0.84
|0.83246
|0.00000
|0.00000
|133
|2011.01.11 02:46
|modify
|45
|0.84
|0.83246
|0.83696
|0.00000
|134
|2011.01.11 02:47
|sell
|46
|0.29
|0.83231
|0.00000
|0.00000
|135
|2011.01.11 02:47
|modify
|46
|0.29
|0.83231
|0.83681
|0.00000
|136
|2011.01.11 03:01
|close
|44
|4.48
|0.83157
|0.83601
|0.00000
|-44.26
|8920.39
|137
|2011.01.11 03:01
|close
|45
|0.84
|0.83157
|0.83696
|0.00000
|123.09
|9043.48
|138
|2011.01.11 03:01
|close
|46
|0.29
|0.83157
|0.83681
|0.00000
|35.34
|9078.82
|139
|2011.01.11 20:34
|sell
|47
|4.54
|0.83086
|0.00000
|0.00000
|140
|2011.01.11 20:34
|modify
|47
|4.54
|0.83086
|0.83536
|0.00000
|141
|2011.01.11 20:35
|sell
|48
|1.15
|0.83101
|0.00000
|0.00000
|142
|2011.01.11 20:35
|modify
|48
|1.15
|0.83101
|0.83551
|0.00000
|143
|2011.01.11 20:36
|sell
|49
|0.32
|0.83098
|0.00000
|0.00000
|144
|2011.01.11 20:36
|modify
|49
|0.32
|0.83098
|0.83548
|0.00000
|145
|2011.01.11 20:37
|sell
|50
|0.07
|0.83101
|0.00000
|0.00000
|146
|2011.01.11 20:37
|modify
|50
|0.07
|0.83101
|0.83551
|0.00000
|147
|2011.01.11 21:21
|close
|48
|1.15
|0.83090
|0.83551
|0.00000
|20.83
|9099.65
|148
|2011.01.11 21:21
|close
|50
|0.07
|0.83090
|0.83551
|0.00000
|1.26
|9100.91
|149
|2011.01.11 21:21
|close
|49
|0.32
|0.83087
|0.83548
|0.00000
|5.80
|9106.71
|150
|2011.01.11 21:25
|close
|47
|4.54
|0.83076
|0.83536
|0.00000
|74.75
|9181.46
|151
|2011.01.12 02:30
|buy
|51
|4.59
|0.83144
|0.00000
|0.00000
|152
|2011.01.12 02:30
|modify
|51
|4.59
|0.83144
|0.82694
|0.00000
|153
|2011.01.12 02:31
|buy
|52
|1.20
|0.83138
|0.00000
|0.00000
|154
|2011.01.12 02:31
|modify
|52
|1.20
|0.83138
|0.82688
|0.00000
|155
|2011.01.12 02:45
|close
|51
|4.59
|0.83179
|0.82694
|0.00000
|264.47
|9445.93
|156
|2011.01.12 02:45
|close
|52
|1.20
|0.83179
|0.82688
|0.00000
|81.00
|9526.93
|157
|2011.01.12 03:00
|buy
|53
|4.76
|0.83116
|0.00000
|0.00000
|158
|2011.01.12 03:00
|modify
|53
|4.76
|0.83116
|0.82666
|0.00000
|159
|2011.01.12 03:15
|close
|53
|4.76
|0.83151
|0.82666
|0.00000
|274.27
|9801.20
|160
|2011.01.12 19:20
|sell
|54
|4.90
|0.83220
|0.00000
|0.00000
|161
|2011.01.12 19:20
|modify
|54
|4.90
|0.83220
|0.83670
|0.00000
|162
|2011.01.12 19:21
|sell
|55
|1.28
|0.83225
|0.00000
|0.00000
|163
|2011.01.12 19:21
|modify
|55
|1.28
|0.83225
|0.83675
|0.00000
|164
|2011.01.12 19:23
|sell
|56
|0.28
|0.83237
|0.00000
|0.00000
|165
|2011.01.12 19:23
|modify
|56
|0.28
|0.83237
|0.83687
|0.00000
|166
|2011.01.12 19:24
|sell
|57
|0.01
|0.83249
|0.00000
|0.00000
|167
|2011.01.12 19:24
|modify
|57
|0.01
|0.83249
|0.83699
|0.00000
|168
|2011.01.12 21:12
|close
|57
|0.01
|0.83238
|0.83699
|0.00000
|0.18
|9801.38
|169
|2011.01.12 21:19
|close
|56
|0.28
|0.83227
|0.83687
|0.00000
|4.61
|9805.99
|170
|2011.01.12 21:27
|close
|54
|4.90
|0.83221
|0.83670
|0.00000
|-8.07
|9797.92
|171
|2011.01.12 21:27
|close
|55
|1.28
|0.83221
|0.83675
|0.00000
|8.43
|9806.35
|172
|2011.01.13 01:15
|buy
|58
|4.90
|0.83292
|0.00000
|0.00000
|173
|2011.01.13 01:15
|modify
|58
|4.90
|0.83292
|0.82842
|0.00000
|174
|2011.01.13 01:16
|buy
|59
|1.29
|0.83288
|0.00000
|0.00000
|175
|2011.01.13 01:16
|modify
|59
|1.29
|0.83288
|0.82838
|0.00000
|176
|2011.01.13 01:34
|close
|58
|4.90
|0.83319
|0.82842
|0.00000
|217.81
|10024.16
|177
|2011.01.13 01:34
|close
|59
|1.29
|0.83319
|0.82838
|0.00000
|65.84
|10090.00
|178
|2011.01.13 04:50
|sell
|60
|5.05
|0.83229
|0.00000
|0.00000
|179
|2011.01.13 04:50
|modify
|60
|5.05
|0.83229
|0.83679
|0.00000
|180
|2011.01.13 06:01
|close
|60
|5.05
|0.83209
|0.83679
|0.00000
|166.31
|10256.31
|181
|2011.01.13 20:58
|buy
|61
|5.13
|0.84274
|0.00000
|0.00000
|182
|2011.01.13 20:58
|modify
|61
|5.13
|0.84274
|0.83824
|0.00000
|183
|2011.01.13 20:59
|buy
|62
|1.30
|0.84259
|0.00000
|0.00000
|184
|2011.01.13 20:59
|modify
|62
|1.30
|0.84259
|0.83809
|0.00000
|185
|2011.01.13 21:00
|buy
|63
|0.31
|0.84253
|0.00000
|0.00000
|186
|2011.01.13 21:00
|modify
|63
|0.31
|0.84253
|0.83803
|0.00000
|187
|2011.01.13 21:01
|buy
|64
|0.07
|0.84250
|0.00000
|0.00000
|188
|2011.01.13 21:01
|modify
|64
|0.07
|0.84250
|0.83800
|0.00000
|189
|2011.01.13 21:41
|close
|61
|5.13
|0.84317
|0.83824
|0.00000
|363.21
|10619.52
|190
|2011.01.13 21:41
|close
|62
|1.30
|0.84317
|0.83809
|0.00000
|124.15
|10743.67
|191
|2011.01.13 21:41
|close
|63
|0.31
|0.84317
|0.83803
|0.00000
|32.67
|10776.34
|192
|2011.01.13 21:41
|close
|64
|0.07
|0.84317
|0.83800
|0.00000
|7.72
|10784.06
|193
|2011.01.14 01:04
|sell
|65
|5.39
|0.84304
|0.00000
|0.00000
|194
|2011.01.14 01:04
|modify
|65
|5.39
|0.84304
|0.84754
|0.00000
|195
|2011.01.14 01:13
|close
|65
|5.39
|0.84271
|0.84754
|0.00000
|292.88
|11076.94
|196
|2011.01.14 01:38
|buy
|66
|5.54
|0.84199
|0.00000
|0.00000
|197
|2011.01.14 01:38
|modify
|66
|5.54
|0.84199
|0.83749
|0.00000
|198
|2011.01.14 01:39
|buy
|67
|1.43
|0.84191
|0.00000
|0.00000
|199
|2011.01.14 01:39
|modify
|67
|1.43
|0.84191
|0.83741
|0.00000
|200
|2011.01.14 01:41
|buy
|68
|0.36
|0.84188
|0.00000
|0.00000
|201
|2011.01.14 01:41
|modify
|68
|0.36
|0.84188
|0.83738
|0.00000
|202
|2011.01.14 01:42
|buy
|69
|0.08
|0.84184
|0.00000
|0.00000
|203
|2011.01.14 01:42
|modify
|69
|0.08
|0.84184
|0.83734
|0.00000
|204
|2011.01.14 01:57
|close
|66
|5.54
|0.84197
|0.83749
|0.00000
|-18.24
|11058.70
|205
|2011.01.14 01:57
|close
|67
|1.43
|0.84197
|0.83741
|0.00000
|14.12
|11072.82
|206
|2011.01.14 01:57
|close
|68
|0.36
|0.84197
|0.83738
|0.00000
|5.33
|11078.15
|207
|2011.01.14 01:57
|close
|69
|0.08
|0.84197
|0.83734
|0.00000
|1.71
|11079.86
|208
|2011.01.14 06:21
|buy
|70
|5.54
|0.84222
|0.00000
|0.00000
|209
|2011.01.14 06:21
|modify
|70
|5.54
|0.84222
|0.83772
|0.00000
|210
|2011.01.14 06:24
|close
|70
|5.54
|0.84269
|0.83772
|0.00000
|428.70
|11508.56
|211
|2011.01.18 01:08
|buy
|71
|5.75
|0.83463
|0.00000
|0.00000
|212
|2011.01.18 01:08
|modify
|71
|5.75
|0.83463
|0.83013
|0.00000
|213
|2011.01.18 01:09
|buy
|72
|1.52
|0.83460
|0.00000
|0.00000
|214
|2011.01.18 01:09
|modify
|72
|1.52
|0.83460
|0.83010
|0.00000
|215
|2011.01.18 01:10
|buy
|73
|0.32
|0.83447
|0.00000
|0.00000
|216
|2011.01.18 01:10
|modify
|73
|0.32
|0.83447
|0.82997
|0.00000
|217
|2011.01.18 01:11
|buy
|74
|0.10
|0.83449
|0.00000
|0.00000
|218
|2011.01.18 01:11
|modify
|74
|0.10
|0.83449
|0.82999
|0.00000
|219
|2011.01.18 05:08
|close
|73
|0.32
|0.83457
|0.82997
|0.00000
|5.27
|11513.83
|220
|2011.01.18 05:08
|close
|74
|0.10
|0.83459
|0.82999
|0.00000
|1.65
|11515.48
|221
|2011.01.18 05:08
|close
|71
|5.75
|0.83462
|0.83013
|0.00000
|-9.47
|11506.01
|222
|2011.01.18 05:08
|close
|72
|1.52
|0.83462
|0.83010
|0.00000
|5.00
|11511.01
|223
|2011.01.18 05:08
|sell
|75
|5.76
|0.83463
|0.00000
|0.00000
|224
|2011.01.18 05:08
|modify
|75
|5.76
|0.83463
|0.83913
|0.00000
|225
|2011.01.18 05:09
|sell
|76
|1.47
|0.83475
|0.00000
|0.00000
|226
|2011.01.18 05:09
|modify
|76
|1.47
|0.83475
|0.83925
|0.00000
|227
|2011.01.18 05:14
|sell
|77
|0.33
|0.83484
|0.00000
|0.00000
|228
|2011.01.18 05:14
|modify
|77
|0.33
|0.83484
|0.83934
|0.00000
|229
|2011.01.18 05:17
|sell
|78
|0.03
|0.83494
|0.00000
|0.00000
|230
|2011.01.18 05:17
|modify
|78
|0.03
|0.83494
|0.83944
|0.00000
|231
|2011.01.18 09:13
|close
|75
|5.76
|0.83589
|0.83913
|0.00000
|-1194.99
|10316.02
|232
|2011.01.18 09:13
|close
|76
|1.47
|0.83589
|0.83925
|0.00000
|-275.93
|10040.09
|233
|2011.01.18 09:13
|close
|77
|0.33
|0.83589
|0.83934
|0.00000
|-57.05
|9983.04
|234
|2011.01.18 09:13
|close
|78
|0.03
|0.83589
|0.83944
|0.00000
|-4.69
|9978.35
|235
|2011.01.18 21:04
|sell
|79
|4.99
|0.83854
|0.00000
|0.00000
|236
|2011.01.18 21:04
|modify
|79
|4.99
|0.83854
|0.84304
|0.00000
|237
|2011.01.18 21:05
|sell
|80
|1.32
|0.83856
|0.00000
|0.00000
|238
|2011.01.18 21:05
|modify
|80
|1.32
|0.83856
|0.84306
|0.00000
|239
|2011.01.18 21:06
|sell
|81
|0.25
|0.83875
|0.00000
|0.00000
|240
|2011.01.18 21:06
|modify
|81
|0.25
|0.83875
|0.84325
|0.00000
|241
|2011.01.18 21:33
|close
|79
|4.99
|0.83832
|0.84304
|0.00000
|180.75
|10159.10
|242
|2011.01.18 21:33
|close
|80
|1.32
|0.83832
|0.84306
|0.00000
|52.16
|10211.26
|243
|2011.01.18 21:33
|close
|81
|0.25
|0.83832
|0.84325
|0.00000
|17.70
|10228.96
|244
|2011.01.19 02:04
|sell
|82
|5.11
|0.83825
|0.00000
|0.00000
|245
|2011.01.19 02:04
|modify
|82
|5.11
|0.83825
|0.84275
|0.00000
|246
|2011.01.19 02:07
|sell
|83
|1.34
|0.83830
|0.00000
|0.00000
|247
|2011.01.19 02:07
|modify
|83
|1.34
|0.83830
|0.84280
|0.00000
|248
|2011.01.19 02:08
|sell
|84
|0.33
|0.83834
|0.00000
|0.00000
|249
|2011.01.19 02:08
|modify
|84
|0.33
|0.83834
|0.84284
|0.00000
|250
|2011.01.19 02:09
|sell
|85
|0.08
|0.83837
|0.00000
|0.00000
|251
|2011.01.19 02:09
|modify
|85
|0.08
|0.83837
|0.84287
|0.00000
|252
|2011.01.19 02:30
|close
|82
|5.11
|0.83814
|0.84275
|0.00000
|92.55
|10321.51
|253
|2011.01.19 02:30
|close
|83
|1.34
|0.83814
|0.84280
|0.00000
|35.30
|10356.81
|254
|2011.01.19 02:30
|close
|84
|0.33
|0.83814
|0.84284
|0.00000
|10.87
|10367.68
|255
|2011.01.19 02:30
|close
|85
|0.08
|0.83814
|0.84287
|0.00000
|3.03
|10370.71
|256
|2011.01.19 20:59
|buy
|86
|5.19
|0.84182
|0.00000
|0.00000
|257
|2011.01.19 20:59
|modify
|86
|5.19
|0.84182
|0.83732
|0.00000
|258
|2011.01.19 21:00
|buy
|87
|1.35
|0.84177
|0.00000
|0.00000
|259
|2011.01.19 21:00
|modify
|87
|1.35
|0.84177
|0.83727
|0.00000
|260
|2011.01.19 21:17
|close
|86
|5.19
|0.84209
|0.83732
|0.00000
|230.71
|10601.42
|261
|2011.01.19 21:17
|close
|87
|1.35
|0.84209
|0.83727
|0.00000
|71.12
|10672.54
|262
|2011.01.20 01:17
|buy
|88
|5.34
|0.84152
|0.00000
|0.00000
|263
|2011.01.20 01:17
|modify
|88
|5.34
|0.84152
|0.83702
|0.00000
|264
|2011.01.20 01:18
|buy
|89
|1.40
|0.84150
|0.00000
|0.00000
|265
|2011.01.20 01:18
|modify
|89
|1.40
|0.84150
|0.83700
|0.00000
|266
|2011.01.20 01:19
|buy
|90
|0.34
|0.84143
|0.00000
|0.00000
|267
|2011.01.20 01:19
|modify
|90
|0.34
|0.84143
|0.83693
|0.00000
|268
|2011.01.20 01:20
|buy
|91
|0.08
|0.84141
|0.00000
|0.00000
|269
|2011.01.20 01:20
|modify
|91
|0.08
|0.84141
|0.83691
|0.00000
|270
|2011.01.20 01:28
|close
|88
|5.34
|0.84181
|0.83702
|0.00000
|254.96
|10927.50
|271
|2011.01.20 01:28
|close
|89
|1.40
|0.84181
|0.83700
|0.00000
|71.45
|10998.95
|272
|2011.01.20 01:28
|close
|90
|0.34
|0.84181
|0.83693
|0.00000
|21.27
|11020.22
|273
|2011.01.20 01:28
|close
|91
|0.08
|0.84181
|0.83691
|0.00000
|5.27
|11025.49
|274
|2011.01.20 01:48
|sell
|92
|5.51
|0.84251
|0.00000
|0.00000
|275
|2011.01.20 01:48
|modify
|92
|5.51
|0.84251
|0.84701
|0.00000
|276
|2011.01.20 01:49
|sell
|93
|1.45
|0.84255
|0.00000
|0.00000
|277
|2011.01.20 01:49
|modify
|93
|1.45
|0.84255
|0.84705
|0.00000
|278
|2011.01.20 02:15
|close
|92
|5.51
|0.84217
|0.84701
|0.00000
|308.46
|11333.95
|279
|2011.01.20 02:15
|close
|93
|1.45
|0.84217
|0.84705
|0.00000
|90.73
|11424.68
|280
|2011.01.20 03:08
|sell
|94
|5.71
|0.84381
|0.00000
|0.00000
|281
|2011.01.20 03:08
|modify
|94
|5.71
|0.84381
|0.84831
|0.00000
|282
|2011.01.20 03:09
|sell
|95
|1.49
|0.84388
|0.00000
|0.00000
|283
|2011.01.20 03:09
|modify
|95
|1.49
|0.84388
|0.84838
|0.00000
|284
|2011.01.20 03:30
|close
|94
|5.71
|0.84361
|0.84831
|0.00000
|188.03
|11612.71
|285
|2011.01.20 03:30
|close
|95
|1.49
|0.84361
|0.84838
|0.00000
|66.24
|11678.95
|286
|2011.01.21 01:04
|buy
|96
|5.84
|0.84613
|0.00000
|0.00000
|287
|2011.01.21 01:04
|modify
|96
|5.84
|0.84613
|0.84163
|0.00000
|288
|2011.01.21 01:05
|buy
|97
|1.53
|0.84609
|0.00000
|0.00000
|289
|2011.01.21 01:05
|modify
|97
|1.53
|0.84609
|0.84159
|0.00000
|290
|2011.01.21 01:24
|close
|96
|5.84
|0.84629
|0.84163
|0.00000
|153.84
|11832.79
|291
|2011.01.21 01:24
|close
|97
|1.53
|0.84629
|0.84159
|0.00000
|50.38
|11883.17
|292
|2011.01.21 01:37
|sell
|98
|5.94
|0.84699
|0.00000
|0.00000
|293
|2011.01.21 01:37
|modify
|98
|5.94
|0.84699
|0.85149
|0.00000
|294
|2011.01.21 01:38
|sell
|99
|1.56
|0.84703
|0.00000
|0.00000
|295
|2011.01.21 01:38
|modify
|99
|1.56
|0.84703
|0.85153
|0.00000
|296
|2011.01.21 01:55
|sell
|100
|0.27
|0.84726
|0.00000
|0.00000
|297
|2011.01.21 01:55
|modify
|100
|0.27
|0.84726
|0.85176
|0.00000
|298
|2011.01.21 02:18
|close
|98
|5.94
|0.84674
|0.85149
|0.00000
|244.51
|12127.68
|299
|2011.01.21 02:18
|close
|99
|1.56
|0.84674
|0.85153
|0.00000
|74.48
|12202.16
|300
|2011.01.21 02:18
|close
|100
|0.27
|0.84674
|0.85176
|0.00000
|23.12
|12225.28
|301
|2011.01.21 02:35
|sell
|101
|6.11
|0.84778
|0.00000
|0.00000
|302
|2011.01.21 02:35
|modify
|101
|6.11
|0.84778
|0.85228
|0.00000
|303
|2011.01.21 02:36
|sell
|102
|1.60
|0.84783
|0.00000
|0.00000
|304
|2011.01.21 02:36
|modify
|102
|1.60
|0.84783
|0.85233
|0.00000
|305
|2011.01.21 03:02
|close
|101
|6.11
|0.84736
|0.85228
|0.00000
|422.53
|12647.81
|306
|2011.01.21 03:02
|close
|102
|1.60
|0.84736
|0.85233
|0.00000
|123.82
|12771.63
|307
|2011.01.21 06:40
|buy
|103
|6.39
|0.84734
|0.00000
|0.00000
|308
|2011.01.21 06:40
|modify
|103
|6.39
|0.84734
|0.84284
|0.00000
|309
|2011.01.21 06:41
|buy
|104
|1.68
|0.84731
|0.00000
|0.00000
|310
|2011.01.21 06:41
|modify
|104
|1.68
|0.84731
|0.84281
|0.00000
|311
|2011.01.21 06:42
|buy
|105
|0.42
|0.84728
|0.00000
|0.00000
|312
|2011.01.21 06:42
|modify
|105
|0.42
|0.84728
|0.84278
|0.00000
|313
|2011.01.21 07:13
|close
|103
|6.39
|0.84749
|0.84284
|0.00000
|157.81
|12929.44
|314
|2011.01.21 07:13
|close
|104
|1.68
|0.84749
|0.84281
|0.00000
|49.78
|12979.22
|315
|2011.01.21 07:13
|close
|105
|0.42
|0.84749
|0.84278
|0.00000
|14.52
|12993.74
|316
|2011.01.24 01:08
|buy
|106
|6.50
|0.85051
|0.00000
|0.00000
|317
|2011.01.24 01:08
|modify
|106
|6.50
|0.85051
|0.84601
|0.00000
|318
|2011.01.24 01:09
|buy
|107
|1.68
|0.85044
|0.00000
|0.00000
|319
|2011.01.24 01:09
|modify
|107
|1.68
|0.85044
|0.84594
|0.00000
|320
|2011.01.24 01:20
|buy
|108
|0.17
|0.85002
|0.00000
|0.00000
|321
|2011.01.24 01:20
|modify
|108
|0.17
|0.85002
|0.84552
|0.00000
|322
|2011.01.24 01:43
|close
|106
|6.50
|0.85067
|0.84601
|0.00000
|171.22
|13164.96
|323
|2011.01.24 01:43
|close
|107
|1.68
|0.85067
|0.84594
|0.00000
|63.61
|13228.57
|324
|2011.01.24 01:43
|close
|108
|0.17
|0.85067
|0.84552
|0.00000
|18.19
|13246.76
|325
|2011.01.25 00:05
|sell
|109
|6.62
|0.85368
|0.00000
|0.00000
|326
|2011.01.25 00:05
|modify
|109
|6.62
|0.85368
|0.85818
|0.00000
|327
|2011.01.25 00:16
|close
|109
|6.62
|0.85337
|0.85818
|0.00000
|337.90
|13584.66
|328
|2011.01.25 02:28
|sell
|110
|6.79
|0.85444
|0.00000
|0.00000
|329
|2011.01.25 02:28
|modify
|110
|6.79
|0.85444
|0.85894
|0.00000
|330
|2011.01.25 02:29
|sell
|111
|1.77
|0.85450
|0.00000
|0.00000
|331
|2011.01.25 02:29
|modify
|111
|1.77
|0.85450
|0.85900
|0.00000
|332
|2011.01.25 02:48
|close
|110
|6.79
|0.85419
|0.85894
|0.00000
|279.50
|13864.16
|333
|2011.01.25 02:48
|close
|111
|1.77
|0.85419
|0.85900
|0.00000
|90.35
|13954.51
|334
|2011.01.25 20:18
|sell
|112
|6.98
|0.86433
|0.00000
|0.00000
|335
|2011.01.25 20:18
|modify
|112
|6.98
|0.86433
|0.86883
|0.00000
|336
|2011.01.25 20:19
|sell
|113
|1.79
|0.86443
|0.00000
|0.00000
|337
|2011.01.25 20:19
|modify
|113
|1.79
|0.86443
|0.86893
|0.00000
|338
|2011.01.25 20:46
|close
|112
|6.98
|0.86390
|0.86883
|0.00000
|494.19
|14448.70
|339
|2011.01.25 20:46
|close
|113
|1.79
|0.86390
|0.86893
|0.00000
|156.21
|14604.91
|340
|2011.01.25 20:52
|sell
|114
|7.30
|0.86553
|0.00000
|0.00000
|341
|2011.01.25 20:52
|modify
|114
|7.30
|0.86553
|0.87003
|0.00000
|342
|2011.01.25 20:54
|sell
|115
|1.84
|0.86569
|0.00000
|0.00000
|343
|2011.01.25 20:54
|modify
|115
|1.84
|0.86569
|0.87019
|0.00000
|344
|2011.01.25 20:55
|sell
|116
|0.35
|0.86588
|0.00000
|0.00000
|345
|2011.01.25 20:55
|modify
|116
|0.35
|0.86588
|0.87038
|0.00000
|346
|2011.01.25 21:13
|close
|114
|7.30
|0.86518
|0.87003
|0.00000
|420.68
|15025.59
|347
|2011.01.25 21:13
|close
|115
|1.84
|0.86518
|0.87019
|0.00000
|154.51
|15180.10
|348
|2011.01.25 21:13
|close
|116
|0.35
|0.86518
|0.87038
|0.00000
|40.34
|15220.44
|349
|2011.01.26 00:59
|sell
|117
|7.61
|0.86526
|0.00000
|0.00000
|350
|2011.01.26 00:59
|modify
|117
|7.61
|0.86526
|0.86976
|0.00000
|351
|2011.01.26 01:05
|sell
|118
|2.01
|0.86528
|0.00000
|0.00000
|352
|2011.01.26 01:05
|modify
|118
|2.01
|0.86528
|0.86978
|0.00000
|353
|2011.01.26 01:12
|sell
|119
|0.44
|0.86540
|0.00000
|0.00000
|354
|2011.01.26 01:12
|modify
|119
|0.44
|0.86540
|0.86990
|0.00000
|355
|2011.01.26 01:13
|sell
|120
|0.04
|0.86549
|0.00000
|0.00000
|356
|2011.01.26 01:13
|modify
|120
|0.04
|0.86549
|0.86999
|0.00000
|357
|2011.01.26 01:47
|close
|120
|0.04
|0.86538
|0.86999
|0.00000
|0.73
|15221.17
|358
|2011.01.26 01:47
|close
|119
|0.44
|0.86529
|0.86990
|0.00000
|7.97
|15229.14
|359
|2011.01.26 01:54
|close
|117
|7.61
|0.86526
|0.86976
|0.00000
|0.00
|15229.14
|360
|2011.01.26 01:54
|close
|118
|2.01
|0.86526
|0.86978
|0.00000
|6.62
|15235.76
|361
|2011.01.26 06:12
|buy
|121
|7.62
|0.86522
|0.00000
|0.00000
|362
|2011.01.26 06:12
|modify
|121
|7.62
|0.86522
|0.86072
|0.00000
|363
|2011.01.26 06:13
|buy
|122
|2.00
|0.86518
|0.00000
|0.00000
|364
|2011.01.26 06:13
|modify
|122
|2.00
|0.86518
|0.86068
|0.00000
|365
|2011.01.26 06:14
|buy
|123
|0.45
|0.86508
|0.00000
|0.00000
|366
|2011.01.26 06:14
|modify
|123
|0.45
|0.86508
|0.86058
|0.00000
|367
|2011.01.26 06:15
|buy
|124
|0.17
|0.86514
|0.00000
|0.00000
|368
|2011.01.26 06:15
|modify
|124
|0.17
|0.86514
|0.86064
|0.00000
|369
|2011.01.26 07:16
|close
|123
|0.45
|0.86519
|0.86058
|0.00000
|8.15
|15243.91
|370
|2011.01.26 07:16
|close
|121
|7.62
|0.86522
|0.86072
|0.00000
|0.00
|15243.91
|371
|2011.01.26 07:16
|close
|122
|2.00
|0.86522
|0.86068
|0.00000
|13.17
|15257.08
|372
|2011.01.26 07:16
|close
|124
|0.17
|0.86522
|0.86064
|0.00000
|2.24
|15259.32
|373
|2011.01.26 19:20
|buy
|125
|7.63
|0.86042
|0.00000
|0.00000
|374
|2011.01.26 19:20
|modify
|125
|7.63
|0.86042
|0.85592
|0.00000
|375
|2011.01.26 19:21
|buy
|126
|2.01
|0.86039
|0.00000
|0.00000
|376
|2011.01.26 19:21
|modify
|126
|2.01
|0.86039
|0.85589
|0.00000
|377
|2011.01.26 19:22
|buy
|127
|0.49
|0.86034
|0.00000
|0.00000
|378
|2011.01.26 19:22
|modify
|127
|0.49
|0.86034
|0.85584
|0.00000
|379
|2011.01.26 19:24
|buy
|128
|0.09
|0.86029
|0.00000
|0.00000
|380
|2011.01.26 19:24
|modify
|128
|0.09
|0.86029
|0.85579
|0.00000
|381
|2011.01.26 19:39
|close
|125
|7.63
|0.86088
|0.85592
|0.00000
|577.85
|15837.17
|382
|2011.01.26 19:39
|close
|126
|2.01
|0.86088
|0.85589
|0.00000
|162.15
|15999.32
|383
|2011.01.26 19:39
|close
|127
|0.49
|0.86088
|0.85584
|0.00000
|43.57
|16042.89
|384
|2011.01.26 19:39
|close
|128
|0.09
|0.86088
|0.85579
|0.00000
|8.74
|16051.63
|385
|2011.01.26 20:23
|sell
|129
|8.03
|0.86190
|0.00000
|0.00000
|386
|2011.01.26 20:23
|modify
|129
|8.03
|0.86190
|0.86640
|0.00000
|387
|2011.01.26 20:24
|sell
|130
|2.07
|0.86198
|0.00000
|0.00000
|388
|2011.01.26 20:24
|modify
|130
|2.07
|0.86198
|0.86648
|0.00000
|389
|2011.01.26 20:28
|close
|129
|8.03
|0.86097
|0.86640
|0.00000
|1229.61
|17281.24
|390
|2011.01.26 20:28
|close
|130
|2.07
|0.86097
|0.86648
|0.00000
|344.23
|17625.47
|391
|2011.01.27 06:10
|sell
|131
|8.81
|0.86133
|0.00000
|0.00000
|392
|2011.01.27 06:10
|modify
|131
|8.81
|0.86133
|0.86583
|0.00000
|393
|2011.01.27 06:14
|sell
|132
|2.28
|0.86141
|0.00000
|0.00000
|394
|2011.01.27 06:14
|modify
|132
|2.28
|0.86141
|0.86591
|0.00000
|395
|2011.01.27 06:44
|sell
|133
|0.20
|0.86186
|0.00000
|0.00000
|396
|2011.01.27 06:44
|modify
|133
|0.20
|0.86186
|0.86636
|0.00000
|397
|2011.01.27 07:10
|close
|133
|0.20
|0.86175
|0.86636
|0.00000
|3.62
|17629.09
|398
|2011.01.27 07:50
|close
|131
|8.81
|0.86133
|0.86583
|0.00000
|0.00
|17629.09
|399
|2011.01.27 07:50
|close
|132
|2.28
|0.86133
|0.86591
|0.00000
|30.03
|17659.12
|400
|2011.01.28 01:02
|sell
|134
|8.83
|0.86206
|0.00000
|0.00000
|401
|2011.01.28 01:02
|modify
|134
|8.83
|0.86206
|0.86656
|0.00000
|402
|2011.01.28 01:03
|sell
|135
|2.29
|0.86214
|0.00000
|0.00000
|403
|2011.01.28 01:03
|modify
|135
|2.29
|0.86214
|0.86664
|0.00000
|404
|2011.01.28 01:04
|sell
|136
|0.60
|0.86214
|0.00000
|0.00000
|405
|2011.01.28 01:04
|modify
|136
|0.60
|0.86214
|0.86664
|0.00000
|406
|2011.01.28 01:05
|sell
|137
|0.10
|0.86220
|0.00000
|0.00000
|407
|2011.01.28 01:05
|modify
|137
|0.10
|0.86220
|0.86670
|0.00000
|408
|2011.01.28 02:34
|close
|134
|8.83
|0.86276
|0.86656
|0.00000
|-1017.69
|16641.43
|409
|2011.01.28 02:34
|close
|135
|2.29
|0.86276
|0.86664
|0.00000
|-233.77
|16407.66
|410
|2011.01.28 02:34
|close
|136
|0.60
|0.86276
|0.86664
|0.00000
|-61.25
|16346.41
|411
|2011.01.28 02:34
|close
|137
|0.10
|0.86276
|0.86670
|0.00000
|-9.22
|16337.19
|412
|2011.01.28 02:34
|buy
|138
|8.17
|0.86275
|0.00000
|0.00000
|413
|2011.01.28 02:34
|modify
|138
|8.17
|0.86275
|0.85825
|0.00000
|414
|2011.01.28 02:35
|buy
|139
|2.14
|0.86271
|0.00000
|0.00000
|415
|2011.01.28 02:35
|modify
|139
|2.14
|0.86271
|0.85821
|0.00000
|416
|2011.01.28 02:36
|buy
|140
|0.53
|0.86267
|0.00000
|0.00000
|417
|2011.01.28 02:36
|modify
|140
|0.53
|0.86267
|0.85817
|0.00000
|418
|2011.01.28 06:37
|close
|138
|8.17
|0.86268
|0.85825
|0.00000
|-94.16
|16243.03
|419
|2011.01.28 06:37
|close
|139
|2.14
|0.86268
|0.85821
|0.00000
|-10.57
|16232.46
|420
|2011.01.28 06:37
|close
|140
|0.53
|0.86268
|0.85817
|0.00000
|0.87
|16233.33
|421
|2011.01.28 06:37
|sell
|141
|8.12
|0.86268
|0.00000
|0.00000
|422
|2011.01.28 06:37
|modify
|141
|8.12
|0.86268
|0.86718
|0.00000
|423
|2011.01.28 06:38
|sell
|142
|2.13
|0.86272
|0.00000
|0.00000
|424
|2011.01.28 06:38
|modify
|142
|2.13
|0.86272
|0.86722
|0.00000
|425
|2011.01.28 06:39
|sell
|143
|0.53
|0.86276
|0.00000
|0.00000
|426
|2011.01.28 06:39
|modify
|143
|0.53
|0.86276
|0.86726
|0.00000
|427
|2011.01.28 06:40
|sell
|144
|0.10
|0.86280
|0.00000
|0.00000
|428
|2011.01.28 06:40
|modify
|144
|0.10
|0.86280
|0.86730
|0.00000
|429
|2011.01.28 07:07
|close
|141
|8.12
|0.86261
|0.86718
|0.00000
|93.59
|16326.92
|430
|2011.01.28 07:07
|close
|142
|2.13
|0.86261
|0.86722
|0.00000
|38.58
|16365.50
|431
|2011.01.28 07:07
|close
|143
|0.53
|0.86261
|0.86726
|0.00000
|13.09
|16378.59
|432
|2011.01.28 07:07
|close
|144
|0.10
|0.86261
|0.86730
|0.00000
|3.12
|16381.71
|433
|2011.01.31 02:14
|buy
|145
|8.19
|0.85688
|0.00000
|0.00000
|434
|2011.01.31 02:14
|modify
|145
|8.19
|0.85688
|0.85238
|0.00000
|435
|2011.01.31 02:15
|buy
|146
|2.07
|0.85673
|0.00000
|0.00000
|436
|2011.01.31 02:15
|modify
|146
|2.07
|0.85673
|0.85223
|0.00000
|437
|2011.01.31 02:16
|buy
|147
|0.31
|0.85644
|0.00000
|0.00000
|438
|2011.01.31 02:16
|modify
|147
|0.31
|0.85644
|0.85194
|0.00000
|439
|2011.01.31 02:17
|buy
|148
|0.07
|0.85643
|0.00000
|0.00000
|440
|2011.01.31 02:17
|modify
|148
|0.07
|0.85643
|0.85193
|0.00000
|441
|2011.01.31 02:43
|close
|145
|8.19
|0.85727
|0.85238
|0.00000
|525.87
|16907.58
|442
|2011.01.31 02:43
|close
|146
|2.07
|0.85727
|0.85223
|0.00000
|184.04
|17091.62
|443
|2011.01.31 02:43
|close
|147
|0.31
|0.85727
|0.85194
|0.00000
|42.36
|17133.98
|444
|2011.01.31 02:43
|close
|148
|0.07
|0.85727
|0.85193
|0.00000
|9.69
|17143.67
|445
|2011.02.01 01:03
|buy
|149
|8.57
|0.85479
|0.00000
|0.00000
|446
|2011.02.01 01:03
|modify
|149
|8.57
|0.85479
|0.85029
|0.00000
|447
|2011.02.01 01:05
|buy
|150
|2.27
|0.85478
|0.00000
|0.00000
|448
|2011.02.01 01:05
|modify
|150
|2.27
|0.85478
|0.85028
|0.00000
|449
|2011.02.01 01:13
|buy
|151
|0.46
|0.85462
|0.00000
|0.00000
|450
|2011.02.01 01:13
|modify
|151
|0.46
|0.85462
|0.85012
|0.00000
|451
|2011.02.01 01:14
|buy
|152
|0.03
|0.85452
|0.00000
|0.00000
|452
|2011.02.01 01:14
|modify
|152
|0.03
|0.85452
|0.85002
|0.00000
|453
|2011.02.01 02:46
|close
|152
|0.03
|0.85462
|0.85002
|0.00000
|0.49
|17144.16
|454
|2011.02.01 02:46
|close
|151
|0.46
|0.85473
|0.85012
|0.00000
|8.33
|17152.49
|455
|2011.02.01 02:53
|close
|149
|8.57
|0.85479
|0.85029
|0.00000
|0.00
|17152.49
|456
|2011.02.01 02:53
|close
|150
|2.27
|0.85479
|0.85028
|0.00000
|3.74
|17156.23
|457
|2011.02.01 05:13
|buy
|153
|8.58
|0.85421
|0.00000
|0.00000
|458
|2011.02.01 05:13
|modify
|153
|8.58
|0.85421
|0.84971
|0.00000
|459
|2011.02.01 05:17
|buy
|154
|2.20
|0.85411
|0.00000
|0.00000
|460
|2011.02.01 05:17
|modify
|154
|2.20
|0.85411
|0.84961
|0.00000
|461
|2011.02.01 05:24
|close
|153
|8.58
|0.85457
|0.84971
|0.00000
|508.54
|17664.77
|462
|2011.02.01 05:24
|close
|154
|2.20
|0.85457
|0.84961
|0.00000
|166.61
|17831.38
|463
|2011.02.01 20:15
|buy
|155
|8.92
|0.85629
|0.00000
|0.00000
|464
|2011.02.01 20:15
|modify
|155
|8.92
|0.85629
|0.85179
|0.00000
|465
|2011.02.01 20:52
|close
|155
|8.92
|0.85642
|0.85179
|0.00000
|190.91
|18022.29
|466
|2011.02.02 03:42
|buy
|156
|9.01
|0.85714
|0.00000
|0.00000
|467
|2011.02.02 03:42
|modify
|156
|9.01
|0.85714
|0.85264
|0.00000
|468
|2011.02.02 04:31
|close
|156
|9.01
|0.85726
|0.85264
|0.00000
|178.01
|18200.30
|469
|2011.02.03 02:12
|buy
|157
|9.10
|0.85198
|0.00000
|0.00000
|470
|2011.02.03 02:12
|modify
|157
|9.10
|0.85198
|0.84748
|0.00000
|471
|2011.02.03 02:17
|buy
|158
|2.32
|0.85185
|0.00000
|0.00000
|472
|2011.02.03 02:17
|modify
|158
|2.32
|0.85185
|0.84735
|0.00000
|473
|2011.02.03 02:18
|buy
|159
|0.58
|0.85181
|0.00000
|0.00000
|474
|2011.02.03 02:18
|modify
|159
|0.58
|0.85181
|0.84731
|0.00000
|475
|2011.02.03 02:23
|close
|157
|9.10
|0.85223
|0.84748
|0.00000
|374.55
|18574.85
|476
|2011.02.03 02:23
|close
|158
|2.32
|0.85223
|0.84735
|0.00000
|145.14
|18719.99
|477
|2011.02.03 02:23
|close
|159
|0.58
|0.85223
|0.84731
|0.00000
|40.10
|18760.09
|478
|2011.02.04 06:19
|sell
|160
|9.38
|0.84512
|0.00000
|0.00000
|479
|2011.02.04 06:19
|modify
|160
|9.38
|0.84512
|0.84962
|0.00000
|480
|2011.02.04 06:20
|sell
|161
|2.40
|0.84523
|0.00000
|0.00000
|481
|2011.02.04 06:20
|modify
|161
|2.40
|0.84523
|0.84973
|0.00000
|482
|2011.02.04 06:21
|sell
|162
|0.69
|0.84518
|0.00000
|0.00000
|483
|2011.02.04 06:21
|modify
|162
|0.69
|0.84518
|0.84968
|0.00000
|484
|2011.02.04 06:22
|sell
|163
|0.15
|0.84521
|0.00000
|0.00000
|485
|2011.02.04 06:22
|modify
|163
|0.15
|0.84521
|0.84971
|0.00000
|486
|2011.02.04 06:23
|sell
|164
|0.03
|0.84522
|0.00000
|0.00000
|487
|2011.02.04 06:23
|modify
|164
|0.03
|0.84522
|0.84972
|0.00000
|488
|2011.02.04 06:47
|close
|160
|9.38
|0.84501
|0.84962
|0.00000
|169.89
|18929.98
|489
|2011.02.04 06:47
|close
|161
|2.40
|0.84501
|0.84973
|0.00000
|86.94
|19016.92
|490
|2011.02.04 06:47
|close
|162
|0.69
|0.84501
|0.84968
|0.00000
|19.32
|19036.24
|491
|2011.02.04 06:47
|close
|163
|0.15
|0.84501
|0.84971
|0.00000
|4.94
|19041.18
|492
|2011.02.04 06:47
|close
|164
|0.03
|0.84501
|0.84972
|0.00000
|1.04
|19042.22
|493
|2011.02.07 20:01
|sell
|165
|9.52
|0.84236
|0.00000
|0.00000
|494
|2011.02.07 20:01
|modify
|165
|9.52
|0.84236
|0.84686
|0.00000
|495
|2011.02.07 20:02
|sell
|166
|2.40
|0.84252
|0.00000
|0.00000
|496
|2011.02.07 20:02
|modify
|166
|2.40
|0.84252
|0.84702
|0.00000
|497
|2011.02.07 20:03
|sell
|167
|0.71
|0.84245
|0.00000
|0.00000
|498
|2011.02.07 20:03
|modify
|167
|0.71
|0.84245
|0.84695
|0.00000
|499
|2011.02.07 20:41
|close
|166
|2.40
|0.84242
|0.84702
|0.00000
|39.51
|19081.73
|500
|2011.02.07 20:41
|close
|165
|9.52
|0.84236
|0.84686
|0.00000
|0.00
|19081.73
|501
|2011.02.07 20:41
|close
|167
|0.71
|0.84236
|0.84695
|0.00000
|10.52
|19092.25
|502
|2011.02.08 00:53
|sell
|168
|9.55
|0.84272
|0.00000
|0.00000
|503
|2011.02.08 00:53
|modify
|168
|9.55
|0.84272
|0.84722
|0.00000
|504
|2011.02.08 01:01
|close
|168
|9.55
|0.84250
|0.84722
|0.00000
|345.94
|19438.19
|505
|2011.02.08 01:01
|buy
|169
|9.72
|0.84215
|0.00000
|0.00000
|506
|2011.02.08 01:01
|modify
|169
|9.72
|0.84215
|0.83765
|0.00000
|507
|2011.02.08 01:04
|buy
|170
|2.52
|0.84208
|0.00000
|0.00000
|508
|2011.02.08 01:04
|modify
|170
|2.52
|0.84208
|0.83758
|0.00000
|509
|2011.02.08 01:15
|close
|169
|9.72
|0.84224
|0.83765
|0.00000
|144.03
|19582.22
|510
|2011.02.08 01:15
|close
|170
|2.52
|0.84224
|0.83758
|0.00000
|66.38
|19648.60
|511
|2011.02.08 04:21
|buy
|171
|9.82
|0.84300
|0.00000
|0.00000
|512
|2011.02.08 04:21
|modify
|171
|9.82
|0.84300
|0.83850
|0.00000
|513
|2011.02.08 04:22
|buy
|172
|2.57
|0.84295
|0.00000
|0.00000
|514
|2011.02.08 04:22
|modify
|172
|2.57
|0.84295
|0.83845
|0.00000
|515
|2011.02.08 04:40
|close
|171
|9.82
|0.84331
|0.83850
|0.00000
|501.19
|20149.79
|516
|2011.02.08 04:40
|close
|172
|2.57
|0.84331
|0.83845
|0.00000
|152.33
|20302.12
|517
|2011.02.09 01:03
|sell
|173
|10.15
|0.84827
|0.00000
|0.00000
|518
|2011.02.09 01:03
|modify
|173
|10.15
|0.84827
|0.85277
|0.00000
|519
|2011.02.09 01:04
|sell
|174
|2.69
|0.84828
|0.00000
|0.00000
|520
|2011.02.09 01:04
|modify
|174
|2.69
|0.84828
|0.85278
|0.00000
|521
|2011.02.09 01:07
|sell
|175
|0.65
|0.84834
|0.00000
|0.00000
|522
|2011.02.09 01:07
|modify
|175
|0.65
|0.84834
|0.85284
|0.00000
|523
|2011.02.09 01:12
|close
|173
|10.15
|0.84809
|0.85277
|0.00000
|300.82
|20602.94
|524
|2011.02.09 01:12
|close
|174
|2.69
|0.84809
|0.85278
|0.00000
|84.15
|20687.09
|525
|2011.02.09 01:12
|close
|175
|0.65
|0.84809
|0.85284
|0.00000
|26.75
|20713.84
|526
|2011.02.09 23:00
|buy
|176
|10.36
|0.85225
|0.00000
|0.00000
|527
|2011.02.09 23:00
|modify
|176
|10.36
|0.85225
|0.84775
|0.00000
|528
|2011.02.09 23:01
|buy
|177
|2.71
|0.85221
|0.00000
|0.00000
|529
|2011.02.09 23:01
|modify
|177
|2.71
|0.85221
|0.84771
|0.00000
|530
|2011.02.09 23:03
|close
|176
|10.36
|0.85263
|0.84775
|0.00000
|648.15
|21361.99
|531
|2011.02.09 23:03
|close
|177
|2.71
|0.85263
|0.84771
|0.00000
|187.39
|21549.38
|532
|2011.02.11 02:24
|buy
|178
|10.77
|0.84484
|0.00000
|0.00000
|533
|2011.02.11 02:24
|modify
|178
|10.77
|0.84484
|0.84034
|0.00000
|534
|2011.02.11 02:25
|buy
|179
|2.80
|0.84477
|0.00000
|0.00000
|535
|2011.02.11 02:25
|modify
|179
|2.80
|0.84477
|0.84027
|0.00000
|536
|2011.02.11 02:26
|buy
|180
|0.76
|0.84478
|0.00000
|0.00000
|537
|2011.02.11 02:26
|modify
|180
|0.76
|0.84478
|0.84028
|0.00000
|538
|2011.02.11 02:27
|buy
|181
|0.17
|0.84476
|0.00000
|0.00000
|539
|2011.02.11 02:27
|modify
|181
|0.17
|0.84476
|0.84026
|0.00000
|540
|2011.02.11 03:17
|close
|178
|10.77
|0.84483
|0.84034
|0.00000
|-17.73
|21531.65
|541
|2011.02.11 03:17
|close
|179
|2.80
|0.84483
|0.84027
|0.00000
|27.66
|21559.31
|542
|2011.02.11 03:17
|close
|180
|0.76
|0.84483
|0.84028
|0.00000
|6.25
|21565.56
|543
|2011.02.11 03:17
|close
|181
|0.17
|0.84483
|0.84026
|0.00000
|1.95
|21567.51
|544
|2011.02.11 03:24
|sell
|182
|10.78
|0.84544
|0.00000
|0.00000
|545
|2011.02.11 03:24
|modify
|182
|10.78
|0.84544
|0.84994
|0.00000
|546
|2011.02.11 03:26
|sell
|183
|2.79
|0.84552
|0.00000
|0.00000
|547
|2011.02.11 03:26
|modify
|183
|2.79
|0.84552
|0.85002
|0.00000
|548
|2011.02.11 05:14
|close
|182
|10.78
|0.84545
|0.84994
|0.00000
|-17.75
|21549.76
|549
|2011.02.11 05:14
|close
|183
|2.79
|0.84545
|0.85002
|0.00000
|32.16
|21581.92
|550
|2011.02.11 06:13
|buy
|184
|10.79
|0.84466
|0.00000
|0.00000
|551
|2011.02.11 06:13
|modify
|184
|10.79
|0.84466
|0.84016
|0.00000
|552
|2011.02.11 06:26
|close
|184
|10.79
|0.84498
|0.84016
|0.00000
|568.47
|22150.39
|553
|2011.02.14 06:34
|sell
|185
|11.08
|0.84270
|0.00000
|0.00000
|554
|2011.02.14 06:34
|modify
|185
|11.08
|0.84270
|0.84720
|0.00000
|555
|2011.02.14 06:35
|sell
|186
|2.92
|0.84272
|0.00000
|0.00000
|556
|2011.02.14 06:35
|modify
|186
|2.92
|0.84272
|0.84722
|0.00000
|557
|2011.02.14 06:41
|sell
|187
|0.65
|0.84283
|0.00000
|0.00000
|558
|2011.02.14 06:41
|modify
|187
|0.65
|0.84283
|0.84733
|0.00000
|559
|2011.02.14 06:42
|sell
|188
|0.13
|0.84286
|0.00000
|0.00000
|560
|2011.02.14 06:42
|modify
|188
|0.13
|0.84286
|0.84736
|0.00000
|561
|2011.02.14 08:09
|close
|185
|11.08
|0.84286
|0.84720
|0.00000
|-291.90
|21858.49
|562
|2011.02.14 08:09
|close
|186
|2.92
|0.84286
|0.84722
|0.00000
|-67.31
|21791.18
|563
|2011.02.14 08:09
|close
|187
|0.65
|0.84286
|0.84733
|0.00000
|-3.21
|21787.97
|564
|2011.02.14 08:09
|close
|188
|0.13
|0.84286
|0.84736
|0.00000
|0.00
|21787.97
|565
|2011.02.14 19:51
|buy
|189
|10.89
|0.84075
|0.00000
|0.00000
|566
|2011.02.14 19:51
|modify
|189
|10.89
|0.84075
|0.83625
|0.00000
|567
|2011.02.14 19:52
|buy
|190
|2.83
|0.84068
|0.00000
|0.00000
|568
|2011.02.14 19:52
|modify
|190
|2.83
|0.84068
|0.83618
|0.00000
|569
|2011.02.14 19:53
|buy
|191
|0.66
|0.84060
|0.00000
|0.00000
|570
|2011.02.14 19:53
|modify
|191
|0.66
|0.84060
|0.83610
|0.00000
|571
|2011.02.14 19:54
|buy
|192
|0.17
|0.84059
|0.00000
|0.00000
|572
|2011.02.14 19:54
|modify
|192
|0.17
|0.84059
|0.83609
|0.00000
|573
|2011.02.14 20:33
|close
|192
|0.17
|0.84070
|0.83609
|0.00000
|3.08
|21791.05
|574
|2011.02.14 20:33
|close
|191
|0.66
|0.84071
|0.83610
|0.00000
|11.95
|21803.00
|575
|2011.02.14 20:33
|close
|189
|10.89
|0.84074
|0.83625
|0.00000
|-17.93
|21785.07
|576
|2011.02.14 20:33
|close
|190
|2.83
|0.84074
|0.83618
|0.00000
|27.96
|21813.03
|577
|2011.02.15 02:16
|sell
|193
|10.91
|0.84175
|0.00000
|0.00000
|578
|2011.02.15 02:16
|modify
|193
|10.91
|0.84175
|0.84625
|0.00000
|579
|2011.02.15 02:17
|sell
|194
|2.77
|0.84189
|0.00000
|0.00000
|580
|2011.02.15 02:17
|modify
|194
|2.77
|0.84189
|0.84639
|0.00000
|581
|2011.02.15 02:18
|sell
|195
|0.80
|0.84183
|0.00000
|0.00000
|582
|2011.02.15 02:18
|modify
|195
|0.80
|0.84183
|0.84633
|0.00000
|583
|2011.02.15 02:31
|close
|193
|10.91
|0.84151
|0.84625
|0.00000
|431.13
|22244.16
|584
|2011.02.15 02:31
|close
|194
|2.77
|0.84151
|0.84639
|0.00000
|173.31
|22417.47
|585
|2011.02.15 02:31
|close
|195
|0.80
|0.84151
|0.84633
|0.00000
|42.15
|22459.62
|586
|2011.02.16 06:17
|sell
|196
|11.23
|0.83769
|0.00000
|0.00000
|587
|2011.02.16 06:17
|modify
|196
|11.23
|0.83769
|0.84219
|0.00000
|588
|2011.02.16 06:18
|sell
|197
|2.91
|0.83777
|0.00000
|0.00000
|589
|2011.02.16 06:18
|modify
|197
|2.91
|0.83777
|0.84227
|0.00000
|590
|2011.02.16 06:38
|close
|196
|11.23
|0.83745
|0.84219
|0.00000
|443.77
|22903.39
|591
|2011.02.16 06:38
|close
|197
|2.91
|0.83745
|0.84227
|0.00000
|153.33
|23056.72
|592
|2011.02.16 23:05
|buy
|198
|11.53
|0.84220
|0.00000
|0.00000
|593
|2011.02.16 23:05
|modify
|198
|11.53
|0.84220
|0.83770
|0.00000
|594
|2011.02.16 23:06
|buy
|199
|3.03
|0.84217
|0.00000
|0.00000
|595
|2011.02.16 23:06
|modify
|199
|3.03
|0.84217
|0.83767
|0.00000
|596
|2011.02.16 23:13
|close
|198
|11.53
|0.84278
|0.83770
|0.00000
|1101.00
|24157.72
|597
|2011.02.16 23:13
|close
|199
|3.03
|0.84278
|0.83767
|0.00000
|304.30
|24462.02
|598
|2011.02.17 03:02
|sell
|200
|12.23
|0.84411
|0.00000
|0.00000
|599
|2011.02.17 03:02
|modify
|200
|12.23
|0.84411
|0.84861
|0.00000
|600
|2011.02.17 03:03
|sell
|201
|3.08
|0.84428
|0.00000
|0.00000
|601
|2011.02.17 03:03
|modify
|201
|3.08
|0.84428
|0.84878
|0.00000
|602
|2011.02.17 03:15
|close
|200
|12.23
|0.84367
|0.84861
|0.00000
|886.04
|25348.06
|603
|2011.02.17 03:15
|close
|201
|3.08
|0.84367
|0.84878
|0.00000
|309.35
|25657.41
|604
|2011.02.17 06:17
|buy
|202
|12.83
|0.84278
|0.00000
|0.00000
|605
|2011.02.17 06:17
|modify
|202
|12.83
|0.84278
|0.83828
|0.00000
|606
|2011.02.17 06:18
|buy
|203
|3.37
|0.84275
|0.00000
|0.00000
|607
|2011.02.17 06:18
|modify
|203
|3.37
|0.84275
|0.83825
|0.00000
|608
|2011.02.17 06:21
|buy
|204
|0.82
|0.84269
|0.00000
|0.00000
|609
|2011.02.17 06:21
|modify
|204
|0.82
|0.84269
|0.83819
|0.00000
|610
|2011.02.17 06:22
|buy
|205
|0.16
|0.84265
|0.00000
|0.00000
|611
|2011.02.17 06:22
|modify
|205
|0.16
|0.84265
|0.83815
|0.00000
|612
|2011.02.17 07:24
|close
|205
|0.16
|0.84276
|0.83815
|0.00000
|2.90
|25660.31
|613
|2011.02.17 07:24
|close
|202
|12.83
|0.84277
|0.83828
|0.00000
|-21.13
|25639.18
|614
|2011.02.17 07:24
|close
|203
|3.37
|0.84277
|0.83825
|0.00000
|11.10
|25650.28
|615
|2011.02.17 07:24
|close
|204
|0.82
|0.84277
|0.83819
|0.00000
|10.80
|25661.08
|616
|2011.02.18 00:34
|sell
|206
|12.83
|0.84171
|0.00000
|0.00000
|617
|2011.02.18 00:34
|modify
|206
|12.83
|0.84171
|0.84621
|0.00000
|618
|2011.02.18 00:35
|sell
|207
|3.24
|0.84187
|0.00000
|0.00000
|619
|2011.02.18 00:35
|modify
|207
|3.24
|0.84187
|0.84637
|0.00000
|620
|2011.02.18 00:41
|sell
|208
|0.83
|0.84189
|0.00000
|0.00000
|621
|2011.02.18 00:41
|modify
|208
|0.83
|0.84189
|0.84639
|0.00000
|622
|2011.02.18 00:42
|sell
|209
|0.19
|0.84191
|0.00000
|0.00000
|623
|2011.02.18 00:42
|modify
|209
|0.19
|0.84191
|0.84641
|0.00000
|624
|2011.02.18 01:34
|close
|209
|0.19
|0.84181
|0.84641
|0.00000
|3.13
|25664.21
|625
|2011.02.18 01:34
|close
|208
|0.83
|0.84178
|0.84639
|0.00000
|15.03
|25679.24
|626
|2011.02.18 01:34
|close
|207
|3.24
|0.84176
|0.84637
|0.00000
|58.68
|25737.92
|627
|2011.02.18 01:42
|close
|206
|12.83
|0.84160
|0.84621
|0.00000
|232.37
|25970.29
|628
|2011.02.21 06:33
|sell
|210
|12.99
|0.84296
|0.00000
|0.00000
|629
|2011.02.21 06:33
|modify
|210
|12.99
|0.84296
|0.84746
|0.00000
|630
|2011.02.21 06:34
|sell
|211
|3.41
|0.84299
|0.00000
|0.00000
|631
|2011.02.21 06:34
|modify
|211
|3.41
|0.84299
|0.84749
|0.00000
|632
|2011.02.21 06:35
|sell
|212
|0.87
|0.84302
|0.00000
|0.00000
|633
|2011.02.21 06:35
|modify
|212
|0.87
|0.84302
|0.84752
|0.00000
|634
|2011.02.21 06:36
|sell
|213
|0.13
|0.84309
|0.00000
|0.00000
|635
|2011.02.21 06:36
|modify
|213
|0.13
|0.84309
|0.84759
|0.00000
|636
|2011.02.21 06:37
|sell
|214
|0.02
|0.84310
|0.00000
|0.00000
|637
|2011.02.21 06:37
|modify
|214
|0.02
|0.84310
|0.84760
|0.00000
|638
|2011.02.21 06:48
|close
|210
|12.99
|0.84280
|0.84746
|0.00000
|342.22
|26312.51
|639
|2011.02.21 06:48
|close
|211
|3.41
|0.84280
|0.84749
|0.00000
|106.68
|26419.19
|640
|2011.02.21 06:48
|close
|212
|0.87
|0.84280
|0.84752
|0.00000
|31.52
|26450.71
|641
|2011.02.21 06:48
|close
|213
|0.13
|0.84280
|0.84759
|0.00000
|6.21
|26456.92
|642
|2011.02.21 06:48
|close
|214
|0.02
|0.84280
|0.84760
|0.00000
|0.99
|26457.91
|643
|2011.02.21 23:07
|sell
|215
|13.23
|0.84328
|0.00000
|0.00000
|644
|2011.02.21 23:07
|modify
|215
|13.23
|0.84328
|0.84778
|0.00000
|645
|2011.02.21 23:08
|close
|215
|13.23
|0.84266
|0.84778
|0.00000
|1350.61
|27808.52
|646
|2011.02.21 23:08
|buy
|216
|13.90
|0.84266
|0.00000
|0.00000
|647
|2011.02.21 23:08
|modify
|216
|13.90
|0.84266
|0.83816
|0.00000
|648
|2011.02.21 23:09
|close
|216
|13.90
|0.84326
|0.83816
|0.00000
|1373.11
|29181.63
|649
|2011.02.21 23:10
|sell
|217
|14.59
|0.84327
|0.00000
|0.00000
|650
|2011.02.21 23:10
|modify
|217
|14.59
|0.84327
|0.84777
|0.00000
|651
|2011.02.21 23:12
|close
|217
|14.59
|0.84298
|0.84777
|0.00000
|696.68
|29878.31
|652
|2011.02.21 23:13
|sell
|218
|14.94
|0.84329
|0.00000
|0.00000
|653
|2011.02.21 23:13
|modify
|218
|14.94
|0.84329
|0.84779
|0.00000
|654
|2011.02.21 23:15
|close
|218
|14.94
|0.84297
|0.84779
|0.00000
|787.20
|30665.51
|655
|2011.02.21 23:15
|buy
|219
|15.33
|0.84258
|0.00000
|0.00000
|656
|2011.02.21 23:15
|modify
|219
|15.33
|0.84258
|0.83808
|0.00000
|657
|2011.02.21 23:17
|close
|219
|15.33
|0.84311
|0.83808
|0.00000
|1337.69
|32003.20
|658
|2011.02.21 23:26
|sell
|220
|16.00
|0.84332
|0.00000
|0.00000
|659
|2011.02.21 23:26
|modify
|220
|16.00
|0.84332
|0.84782
|0.00000
|660
|2011.02.21 23:34
|close
|220
|16.00
|0.84303
|0.84782
|0.00000
|764.01
|32767.21
|661
|2011.02.22 01:19
|buy
|221
|16.38
|0.84238
|0.00000
|0.00000
|662
|2011.02.22 01:19
|modify
|221
|16.38
|0.84238
|0.83788
|0.00000
|663
|2011.02.22 01:20
|buy
|222
|4.20
|0.84227
|0.00000
|0.00000
|664
|2011.02.22 01:20
|modify
|222
|4.20
|0.84227
|0.83777
|0.00000
|665
|2011.02.22 01:27
|buy
|223
|1.05
|0.84223
|0.00000
|0.00000
|666
|2011.02.22 01:27
|modify
|223
|1.05
|0.84223
|0.83773
|0.00000
|667
|2011.02.22 01:32
|close
|221
|16.38
|0.84260
|0.83788
|0.00000
|593.30
|33360.51
|668
|2011.02.22 01:32
|close
|222
|4.20
|0.84260
|0.83777
|0.00000
|228.19
|33588.70
|669
|2011.02.22 01:32
|close
|223
|1.05
|0.84260
|0.83773
|0.00000
|63.96
|33652.66
|670
|2011.02.22 01:42
|buy
|224
|16.83
|0.84205
|0.00000
|0.00000
|671
|2011.02.22 01:42
|modify
|224
|16.83
|0.84205
|0.83755
|0.00000
|672
|2011.02.22 01:43
|buy
|225
|4.42
|0.84202
|0.00000
|0.00000
|673
|2011.02.22 01:43
|modify
|225
|4.42
|0.84202
|0.83752
|0.00000
|674
|2011.02.22 01:45
|buy
|226
|1.07
|0.84196
|0.00000
|0.00000
|675
|2011.02.22 01:45
|modify
|226
|1.07
|0.84196
|0.83746
|0.00000
|676
|2011.02.22 01:46
|buy
|227
|0.16
|0.84189
|0.00000
|0.00000
|677
|2011.02.22 01:46
|modify
|227
|0.16
|0.84189
|0.83739
|0.00000
|678
|2011.02.22 01:54
|close
|224
|16.83
|0.84232
|0.83755
|0.00000
|748.14
|34400.80
|679
|2011.02.22 01:54
|close
|225
|4.42
|0.84232
|0.83752
|0.00000
|218.31
|34619.11
|680
|2011.02.22 01:54
|close
|226
|1.07
|0.84232
|0.83746
|0.00000
|63.42
|34682.53
|681
|2011.02.22 01:54
|close
|227
|0.16
|0.84232
|0.83739
|0.00000
|11.33
|34693.86
|682
|2011.02.22 02:16
|buy
|228
|17.35
|0.84152
|0.00000
|0.00000
|683
|2011.02.22 02:16
|modify
|228
|17.35
|0.84152
|0.83702
|0.00000
|684
|2011.02.22 02:17
|buy
|229
|4.55
|0.84148
|0.00000
|0.00000
|685
|2011.02.22 02:17
|modify
|229
|4.55
|0.84148
|0.83698
|0.00000
|686
|2011.02.22 02:18
|buy
|230
|1.08
|0.84141
|0.00000
|0.00000
|687
|2011.02.22 02:18
|modify
|230
|1.08
|0.84141
|0.83691
|0.00000
|688
|2011.02.22 02:28
|close
|228
|17.35
|0.84178
|0.83702
|0.00000
|742.69
|35436.55
|689
|2011.02.22 02:28
|close
|229
|4.55
|0.84178
|0.83698
|0.00000
|224.74
|35661.29
|690
|2011.02.22 02:28
|close
|230
|1.08
|0.84178
|0.83691
|0.00000
|65.79
|35727.08
|691
|2011.02.22 02:43
|buy
|231
|17.86
|0.84074
|0.00000
|0.00000
|692
|2011.02.22 02:43
|modify
|231
|17.86
|0.84074
|0.83624
|0.00000
|693
|2011.02.22 02:44
|buy
|232
|4.66
|0.84068
|0.00000
|0.00000
|694
|2011.02.22 02:44
|modify
|232
|4.66
|0.84068
|0.83618
|0.00000
|695
|2011.02.22 02:45
|buy
|233
|0.86
|0.84048
|0.00000
|0.00000
|696
|2011.02.22 02:45
|modify
|233
|0.86
|0.84048
|0.83598
|0.00000
|697
|2011.02.22 02:46
|buy
|234
|0.10
|0.84041
|0.00000
|0.00000
|698
|2011.02.22 02:46
|modify
|234
|0.10
|0.84041
|0.83591
|0.00000
|699
|2011.02.22 03:04
|close
|231
|17.86
|0.84074
|0.83624
|0.00000
|0.00
|35727.08
|700
|2011.02.22 03:04
|close
|232
|4.66
|0.84074
|0.83618
|0.00000
|46.04
|35773.12
|701
|2011.02.22 03:04
|close
|233
|0.86
|0.84074
|0.83598
|0.00000
|36.82
|35809.94
|702
|2011.02.22 03:04
|close
|234
|0.10
|0.84074
|0.83591
|0.00000
|5.44
|35815.38
|703
|2011.02.22 23:06
|buy
|235
|17.91
|0.84568
|0.00000
|0.00000
|704
|2011.02.22 23:06
|modify
|235
|17.91
|0.84568
|0.84118
|0.00000
|705
|2011.02.22 23:08
|buy
|236
|4.69
|0.84564
|0.00000
|0.00000
|706
|2011.02.22 23:08
|modify
|236
|4.69
|0.84564
|0.84114
|0.00000
|707
|2011.02.22 23:10
|close
|235
|17.91
|0.84607
|0.84118
|0.00000
|1149.99
|36965.37
|708
|2011.02.22 23:10
|close
|236
|4.69
|0.84607
|0.84114
|0.00000
|332.02
|37297.39
|709
|2011.02.23 01:13
|sell
|237
|18.65
|0.84673
|0.00000
|0.00000
|710
|2011.02.23 01:13
|modify
|237
|18.65
|0.84673
|0.85123
|0.00000
|711
|2011.02.23 01:14
|sell
|238
|4.93
|0.84674
|0.00000
|0.00000
|712
|2011.02.23 01:14
|modify
|238
|4.93
|0.84674
|0.85124
|0.00000
|713
|2011.02.23 01:23
|close
|237
|18.65
|0.84632
|0.85123
|0.00000
|1259.04
|38556.43
|714
|2011.02.23 01:23
|close
|238
|4.93
|0.84632
|0.85124
|0.00000
|340.94
|38897.37
|715
|2011.02.23 02:26
|buy
|239
|19.45
|0.84614
|0.00000
|0.00000
|716
|2011.02.23 02:26
|modify
|239
|19.45
|0.84614
|0.84164
|0.00000
|717
|2011.02.23 02:27
|buy
|240
|5.15
|0.84613
|0.00000
|0.00000
|718
|2011.02.23 02:27
|modify
|240
|5.15
|0.84613
|0.84163
|0.00000
|719
|2011.02.23 02:41
|close
|239
|19.45
|0.84655
|0.84164
|0.00000
|1312.92
|40210.29
|720
|2011.02.23 02:41
|close
|240
|5.15
|0.84655
|0.84163
|0.00000
|356.12
|40566.41
|721
|2011.02.23 06:27
|buy
|241
|20.28
|0.84635
|0.00000
|0.00000
|722
|2011.02.23 06:27
|modify
|241
|20.28
|0.84635
|0.84185
|0.00000
|723
|2011.02.23 06:28
|buy
|242
|5.37
|0.84634
|0.00000
|0.00000
|724
|2011.02.23 06:28
|modify
|242
|5.37
|0.84634
|0.84184
|0.00000
|725
|2011.02.23 06:29
|buy
|243
|1.45
|0.84635
|0.00000
|0.00000
|726
|2011.02.23 06:29
|modify
|243
|1.45
|0.84635
|0.84185
|0.00000
|727
|2011.02.23 06:30
|buy
|244
|0.31
|0.84632
|0.00000
|0.00000
|728
|2011.02.23 06:30
|modify
|244
|0.31
|0.84632
|0.84182
|0.00000
|729
|2011.02.23 06:31
|buy
|245
|0.04
|0.84630
|0.00000
|0.00000
|730
|2011.02.23 06:31
|modify
|245
|0.04
|0.84630
|0.84180
|0.00000
|731
|2011.02.23 06:47
|close
|241
|20.28
|0.84660
|0.84185
|0.00000
|834.72
|41401.13
|732
|2011.02.23 06:47
|close
|242
|5.37
|0.84660
|0.84184
|0.00000
|229.87
|41631.00
|733
|2011.02.23 06:47
|close
|243
|1.45
|0.84660
|0.84185
|0.00000
|59.68
|41690.68
|734
|2011.02.23 06:47
|close
|244
|0.31
|0.84660
|0.84182
|0.00000
|14.29
|41704.97
|735
|2011.02.23 06:47
|close
|245
|0.04
|0.84660
|0.84180
|0.00000
|1.98
|41706.95
|736
|2011.02.23 23:44
|sell
|246
|20.85
|0.84808
|0.00000
|0.00000
|737
|2011.02.23 23:44
|modify
|246
|20.85
|0.84808
|0.85258
|0.00000
|738
|2011.02.23 23:46
|close
|246
|20.85
|0.84772
|0.85258
|0.00000
|1235.91
|42942.86
|739
|2011.02.24 00:53
|buy
|247
|21.47
|0.84752
|0.00000
|0.00000
|740
|2011.02.24 00:53
|modify
|247
|21.47
|0.84752
|0.84302
|0.00000
|741
|2011.02.24 00:54
|buy
|248
|5.56
|0.84744
|0.00000
|0.00000
|742
|2011.02.24 00:54
|modify
|248
|5.56
|0.84744
|0.84294
|0.00000
|743
|2011.02.24 00:57
|close
|247
|21.47
|0.84778
|0.84302
|0.00000
|919.06
|43861.92
|744
|2011.02.24 00:57
|close
|248
|5.56
|0.84778
|0.84294
|0.00000
|311.24
|44173.16
|745
|2011.02.24 01:44
|sell
|249
|22.09
|0.84841
|0.00000
|0.00000
|746
|2011.02.24 01:44
|modify
|249
|22.09
|0.84841
|0.85291
|0.00000
|747
|2011.02.24 01:53
|close
|249
|22.09
|0.84805
|0.85291
|0.00000
|1309.41
|45482.57
|748
|2011.02.25 00:06
|sell
|250
|22.74
|0.85540
|0.00000
|0.00000
|749
|2011.02.25 00:06
|modify
|250
|22.74
|0.85540
|0.85990
|0.00000
|750
|2011.02.25 00:08
|sell
|251
|5.98
|0.85543
|0.00000
|0.00000
|751
|2011.02.25 00:08
|modify
|251
|5.98
|0.85543
|0.85993
|0.00000
|752
|2011.02.25 00:16
|sell
|252
|1.30
|0.85555
|0.00000
|0.00000
|753
|2011.02.25 00:16
|modify
|252
|1.30
|0.85555
|0.86005
|0.00000
|754
|2011.02.25 00:17
|sell
|253
|0.28
|0.85558
|0.00000
|0.00000
|755
|2011.02.25 00:17
|modify
|253
|0.28
|0.85558
|0.86008
|0.00000
|756
|2011.02.25 06:59
|close
|253
|0.28
|0.85547
|0.86008
|0.00000
|5.07
|45487.64
|757
|2011.02.25 07:00
|close
|252
|1.30
|0.85544
|0.86005
|0.00000
|23.54
|45511.18
|758
|2011.02.25 07:01
|close
|250
|22.74
|0.85539
|0.85990
|0.00000
|37.44
|45548.62
|759
|2011.02.25 07:01
|close
|251
|5.98
|0.85539
|0.85993
|0.00000
|39.39
|45588.01
|760
|2011.03.01 01:41
|buy
|254
|22.79
|0.84881
|0.00000
|0.00000
|761
|2011.03.01 01:41
|modify
|254
|22.79
|0.84881
|0.84431
|0.00000
|762
|2011.03.01 01:42
|buy
|255
|5.98
|0.84877
|0.00000
|0.00000
|763
|2011.03.01 01:42
|modify
|255
|5.98
|0.84877
|0.84427
|0.00000
|764
|2011.03.01 01:54
|buy
|256
|0.61
|0.84836
|0.00000
|0.00000
|765
|2011.03.01 01:54
|modify
|256
|0.61
|0.84836
|0.84386
|0.00000
|766
|2011.03.01 02:16
|close
|256
|0.61
|0.84860
|0.84386
|0.00000
|24.11
|45612.12
|767
|2011.03.01 02:39
|close
|254
|22.79
|0.84881
|0.84431
|0.00000
|0.00
|45612.12
|768
|2011.03.01 02:39
|close
|255
|5.98
|0.84881
|0.84427
|0.00000
|39.38
|45651.50
|769
|2011.03.01 20:39
|buy
|257
|22.83
|0.84713
|0.00000
|0.00000
|770
|2011.03.01 20:39
|modify
|257
|22.83
|0.84713
|0.84263
|0.00000
|771
|2011.03.01 20:40
|buy
|258
|5.96
|0.84708
|0.00000
|0.00000
|772
|2011.03.01 20:40
|modify
|258
|5.96
|0.84708
|0.84258
|0.00000
|773
|2011.03.01 20:41
|buy
|259
|1.42
|0.84701
|0.00000
|0.00000
|774
|2011.03.01 20:41
|modify
|259
|1.42
|0.84701
|0.84251
|0.00000
|775
|2011.03.01 20:45
|buy
|260
|0.15
|0.84692
|0.00000
|0.00000
|776
|2011.03.01 20:45
|modify
|260
|0.15
|0.84692
|0.84242
|0.00000
|777
|2011.03.01 21:13
|close
|260
|0.15
|0.84703
|0.84242
|0.00000
|2.71
|45654.21
|778
|2011.03.01 21:13
|close
|257
|22.83
|0.84712
|0.84263
|0.00000
|-37.59
|45616.62
|779
|2011.03.01 21:13
|close
|258
|5.96
|0.84712
|0.84258
|0.00000
|39.25
|45655.87
|780
|2011.03.01 21:13
|close
|259
|1.42
|0.84712
|0.84251
|0.00000
|25.72
|45681.59
|781
|2011.03.01 23:09
|buy
|261
|22.84
|0.84645
|0.00000
|0.00000
|782
|2011.03.01 23:09
|modify
|261
|22.84
|0.84645
|0.84195
|0.00000
|783
|2011.03.01 23:27
|close
|261
|22.84
|0.84686
|0.84195
|0.00000
|1541.81
|47223.40
|784
|2011.03.02 04:01
|buy
|262
|23.61
|0.84702
|0.00000
|0.00000
|785
|2011.03.02 04:01
|modify
|262
|23.61
|0.84702
|0.84252
|0.00000
|786
|2011.03.02 04:02
|buy
|263
|6.05
|0.84691
|0.00000
|0.00000
|787
|2011.03.02 04:02
|modify
|263
|6.05
|0.84691
|0.84241
|0.00000
|788
|2011.03.02 04:03
|buy
|264
|1.64
|0.84692
|0.00000
|0.00000
|789
|2011.03.02 04:03
|modify
|264
|1.64
|0.84692
|0.84242
|0.00000
|790
|2011.03.02 04:04
|buy
|265
|0.04
|0.84677
|0.00000
|0.00000
|791
|2011.03.02 04:04
|modify
|265
|0.04
|0.84677
|0.84227
|0.00000
|792
|2011.03.02 04:27
|close
|262
|23.61
|0.84722
|0.84252
|0.00000
|777.46
|48000.86
|793
|2011.03.02 04:27
|close
|263
|6.05
|0.84722
|0.84241
|0.00000
|308.79
|48309.65
|794
|2011.03.02 04:27
|close
|264
|1.64
|0.84722
|0.84242
|0.00000
|81.00
|48390.65
|795
|2011.03.02 04:27
|close
|265
|0.04
|0.84722
|0.84227
|0.00000
|2.96
|48393.61
|796
|2011.03.02 20:38
|sell
|266
|24.20
|0.84942
|0.00000
|0.00000
|797
|2011.03.02 20:38
|modify
|266
|24.20
|0.84942
|0.85392
|0.00000
|798
|2011.03.02 20:52
|close
|266
|24.20
|0.84904
|0.85392
|0.00000
|1514.18
|49907.79
|799
|2011.03.03 00:17
|sell
|267
|24.95
|0.84955
|0.00000
|0.00000
|800
|2011.03.03 00:17
|modify
|267
|24.95
|0.84955
|0.85405
|0.00000
|801
|2011.03.03 00:22
|close
|267
|24.95
|0.84922
|0.85405
|0.00000
|1355.69
|51263.48
|802
|2011.03.03 03:19
|buy
|268
|25.63
|0.84879
|0.00000
|0.00000
|803
|2011.03.03 03:19
|modify
|268
|25.63
|0.84879
|0.84429
|0.00000
|804
|2011.03.03 03:48
|close
|268
|25.63
|0.84890
|0.84429
|0.00000
|464.18
|51727.66
|805
|2011.03.03 05:43
|sell
|269
|25.86
|0.84903
|0.00000
|0.00000
|806
|2011.03.03 05:43
|modify
|269
|25.86
|0.84903
|0.85353
|0.00000
|807
|2011.03.03 06:00
|sell
|270
|6.34
|0.84928
|0.00000
|0.00000
|808
|2011.03.03 06:00
|modify
|270
|6.34
|0.84928
|0.85378
|0.00000
|809
|2011.03.03 06:01
|sell
|271
|1.57
|0.84932
|0.00000
|0.00000
|810
|2011.03.03 06:01
|modify
|271
|1.57
|0.84932
|0.85382
|0.00000
|811
|2011.03.03 07:23
|close
|269
|25.86
|0.84946
|0.85353
|0.00000
|-1830.95
|49896.71
|812
|2011.03.03 07:23
|close
|270
|6.34
|0.84946
|0.85378
|0.00000
|-187.90
|49708.81
|813
|2011.03.03 07:23
|close
|271
|1.57
|0.84946
|0.85382
|0.00000
|-36.19
|49672.62
|814
|2011.03.03 23:07
|buy
|272
|24.84
|0.85783
|0.00000
|0.00000
|815
|2011.03.03 23:07
|modify
|272
|24.84
|0.85783
|0.85333
|0.00000
|816
|2011.03.03 23:08
|buy
|273
|6.34
|0.85771
|0.00000
|0.00000
|817
|2011.03.03 23:08
|modify
|273
|6.34
|0.85771
|0.85321
|0.00000
|818
|2011.03.03 23:09
|buy
|274
|1.84
|0.85777
|0.00000
|0.00000
|819
|2011.03.03 23:09
|modify
|274
|1.84
|0.85777
|0.85327
|0.00000
|820
|2011.03.03 23:10
|buy
|275
|0.46
|0.85776
|0.00000
|0.00000
|821
|2011.03.03 23:10
|modify
|275
|0.46
|0.85776
|0.85326
|0.00000
|822
|2011.03.04 03:22
|close
|272
|24.84
|0.85692
|0.85333
|0.00000
|-3750.22
|45922.40
|823
|2011.03.04 03:22
|close
|273
|6.34
|0.85692
|0.85321
|0.00000
|-831.92
|45090.49
|824
|2011.03.04 03:22
|close
|274
|1.84
|0.85692
|0.85327
|0.00000
|-259.62
|44830.86
|825
|2011.03.04 03:22
|close
|275
|0.46
|0.85692
|0.85326
|0.00000
|-64.15
|44766.71
|826
|2011.03.04 03:22
|sell
|276
|22.38
|0.85695
|0.00000
|0.00000
|827
|2011.03.04 03:22
|modify
|276
|22.38
|0.85695
|0.86145
|0.00000
|828
|2011.03.04 03:23
|sell
|277
|5.94
|0.85695
|0.00000
|0.00000
|829
|2011.03.04 03:23
|modify
|277
|5.94
|0.85695
|0.86145
|0.00000
|830
|2011.03.04 03:24
|sell
|278
|1.42
|0.85702
|0.00000
|0.00000
|831
|2011.03.04 03:24
|modify
|278
|1.42
|0.85702
|0.86152
|0.00000
|832
|2011.03.04 03:25
|sell
|279
|0.30
|0.85705
|0.00000
|0.00000
|833
|2011.03.04 03:25
|modify
|279
|0.30
|0.85705
|0.86155
|0.00000
|834
|2011.03.04 03:26
|sell
|280
|0.06
|0.85706
|0.00000
|0.00000
|835
|2011.03.04 03:26
|modify
|280
|0.06
|0.85706
|0.86156
|0.00000
|836
|2011.03.04 07:48
|close
|276
|22.38
|0.85704
|0.86145
|0.00000
|-331.65
|44435.06
|837
|2011.03.04 07:48
|close
|277
|5.94
|0.85704
|0.86145
|0.00000
|-88.02
|44347.04
|838
|2011.03.04 07:48
|close
|278
|1.42
|0.85704
|0.86152
|0.00000
|-4.67
|44342.37
|839
|2011.03.04 07:48
|close
|279
|0.30
|0.85704
|0.86155
|0.00000
|0.49
|44342.86
|840
|2011.03.04 07:48
|close
|280
|0.06
|0.85704
|0.86156
|0.00000
|0.20
|44343.06
|841
|2011.03.07 01:01
|sell
|281
|22.17
|0.86017
|0.00000
|0.00000
|842
|2011.03.07 01:01
|modify
|281
|22.17
|0.86017
|0.86467
|0.00000
|843
|2011.03.07 01:02
|sell
|282
|5.80
|0.86022
|0.00000
|0.00000
|844
|2011.03.07 01:02
|modify
|282
|5.80
|0.86022
|0.86472
|0.00000
|845
|2011.03.07 01:03
|sell
|283
|1.42
|0.86027
|0.00000
|0.00000
|846
|2011.03.07 01:03
|modify
|283
|1.42
|0.86027
|0.86477
|0.00000
|847
|2011.03.07 01:35
|close
|281
|22.17
|0.86017
|0.86467
|0.00000
|0.00
|44343.06
|848
|2011.03.07 01:35
|close
|282
|5.80
|0.86017
|0.86472
|0.00000
|47.75
|44390.81
|849
|2011.03.07 01:35
|close
|283
|1.42
|0.86017
|0.86477
|0.00000
|23.38
|44414.19
|850
|2011.03.08 01:02
|sell
|284
|22.21
|0.86236
|0.00000
|0.00000
|851
|2011.03.08 01:02
|modify
|284
|22.21
|0.86236
|0.86686
|0.00000
|852
|2011.03.08 01:03
|sell
|285
|5.84
|0.86239
|0.00000
|0.00000
|853
|2011.03.08 01:03
|modify
|285
|5.84
|0.86239
|0.86689
|0.00000
|854
|2011.03.08 01:04
|sell
|286
|1.34
|0.86248
|0.00000
|0.00000
|855
|2011.03.08 01:04
|modify
|286
|1.34
|0.86248
|0.86698
|0.00000
|856
|2011.03.08 01:05
|sell
|287
|0.43
|0.86245
|0.00000
|0.00000
|857
|2011.03.08 01:05
|modify
|287
|0.43
|0.86245
|0.86695
|0.00000
|858
|2011.03.08 01:23
|close
|284
|22.21
|0.86229
|0.86686
|0.00000
|255.99
|44670.18
|859
|2011.03.08 01:23
|close
|285
|5.84
|0.86229
|0.86689
|0.00000
|96.16
|44766.34
|860
|2011.03.08 01:23
|close
|286
|1.34
|0.86229
|0.86698
|0.00000
|41.92
|44808.26
|861
|2011.03.08 01:23
|close
|287
|0.43
|0.86229
|0.86695
|0.00000
|11.32
|44819.58
|862
|2011.03.08 04:39
|buy
|288
|22.41
|0.86257
|0.00000
|0.00000
|863
|2011.03.08 04:39
|modify
|288
|22.41
|0.86257
|0.85807
|0.00000
|864
|2011.03.08 05:11
|close
|288
|22.41
|0.86298
|0.85807
|0.00000
|1512.78
|46332.36
|865
|2011.03.10 05:00
|buy
|289
|23.17
|0.85710
|0.00000
|0.00000
|866
|2011.03.10 05:00
|modify
|289
|23.17
|0.85710
|0.85260
|0.00000
|867
|2011.03.10 05:01
|buy
|290
|6.09
|0.85707
|0.00000
|0.00000
|868
|2011.03.10 05:01
|modify
|290
|6.09
|0.85707
|0.85257
|0.00000
|869
|2011.03.10 05:02
|buy
|291
|1.45
|0.85700
|0.00000
|0.00000
|870
|2011.03.10 05:02
|modify
|291
|1.45
|0.85700
|0.85250
|0.00000
|871
|2011.03.10 05:23
|close
|289
|23.17
|0.85714
|0.85260
|0.00000
|152.59
|46484.95
|872
|2011.03.10 05:23
|close
|290
|6.09
|0.85714
|0.85257
|0.00000
|70.19
|46555.14
|873
|2011.03.10 05:23
|close
|291
|1.45
|0.85714
|0.85250
|0.00000
|33.43
|46588.57
|874
|2011.03.10 06:12
|sell
|292
|23.29
|0.85765
|0.00000
|0.00000
|875
|2011.03.10 06:12
|modify
|292
|23.29
|0.85765
|0.86215
|0.00000
|876
|2011.03.10 06:13
|sell
|293
|6.11
|0.85769
|0.00000
|0.00000
|877
|2011.03.10 06:13
|modify
|293
|6.11
|0.85769
|0.86219
|0.00000
|878
|2011.03.10 06:14
|sell
|294
|1.19
|0.85787
|0.00000
|0.00000
|879
|2011.03.10 06:14
|modify
|294
|1.19
|0.85787
|0.86237
|0.00000
|880
|2011.03.10 07:44
|close
|294
|1.19
|0.85776
|0.86237
|0.00000
|21.55
|46610.12
|881
|2011.03.10 07:52
|close
|292
|23.29
|0.85765
|0.86215
|0.00000
|0.00
|46610.12
|882
|2011.03.10 07:52
|close
|293
|6.11
|0.85765
|0.86219
|0.00000
|40.24
|46650.36
|883
|2011.03.10 20:05
|buy
|295
|23.33
|0.85860
|0.00000
|0.00000
|884
|2011.03.10 20:05
|modify
|295
|23.33
|0.85860
|0.85410
|0.00000
|885
|2011.03.10 20:20
|close
|295
|23.33
|0.85910
|0.85410
|0.00000
|1920.59
|48570.95
|886
|2011.03.11 02:01
|sell
|296
|24.29
|0.85964
|0.00000
|0.00000
|887
|2011.03.11 02:01
|modify
|296
|24.29
|0.85964
|0.86414
|0.00000
|888
|2011.03.11 02:03
|sell
|297
|6.32
|0.85970
|0.00000
|0.00000
|889
|2011.03.11 02:03
|modify
|297
|6.32
|0.85970
|0.86420
|0.00000
|890
|2011.03.11 02:04
|sell
|298
|1.60
|0.85973
|0.00000
|0.00000
|891
|2011.03.11 02:04
|modify
|298
|1.60
|0.85973
|0.86423
|0.00000
|892
|2011.03.11 02:05
|sell
|299
|0.30
|0.85978
|0.00000
|0.00000
|893
|2011.03.11 02:05
|modify
|299
|0.30
|0.85978
|0.86428
|0.00000
|894
|2011.03.11 02:35
|close
|299
|0.30
|0.85966
|0.86428
|0.00000
|5.93
|48576.88
|895
|2011.03.11 02:37
|close
|296
|24.29
|0.85964
|0.86414
|0.00000
|0.00
|48576.88
|896
|2011.03.11 02:37
|close
|297
|6.32
|0.85964
|0.86420
|0.00000
|62.44
|48639.32
|897
|2011.03.11 02:37
|close
|298
|1.60
|0.85964
|0.86423
|0.00000
|23.71
|48663.03
|898
|2011.03.11 03:09
|sell
|300
|24.33
|0.86053
|0.00000
|0.00000
|899
|2011.03.11 03:09
|modify
|300
|24.33
|0.86053
|0.86503
|0.00000
|900
|2011.03.11 03:10
|sell
|301
|6.38
|0.86057
|0.00000
|0.00000
|901
|2011.03.11 03:10
|modify
|301
|6.38
|0.86057
|0.86507
|0.00000
|902
|2011.03.11 03:26
|close
|300
|24.33
|0.86031
|0.86503
|0.00000
|881.37
|49544.40
|903
|2011.03.11 03:26
|close
|301
|6.38
|0.86031
|0.86507
|0.00000
|273.14
|49817.54
|904
|2011.03.15 00:57
|sell
|302
|24.91
|0.86523
|0.00000
|0.00000
|905
|2011.03.15 00:57
|modify
|302
|24.91
|0.86523
|0.86973
|0.00000
|906
|2011.03.15 01:00
|close
|302
|24.91
|0.86501
|0.86973
|0.00000
|902.38
|50719.92
|907
|2011.03.15 03:06
|buy
|303
|25.36
|0.86435
|0.00000
|0.00000
|908
|2011.03.15 03:06
|modify
|303
|25.36
|0.86435
|0.85985
|0.00000
|909
|2011.03.15 03:07
|buy
|304
|6.67
|0.86432
|0.00000
|0.00000
|910
|2011.03.15 03:07
|modify
|304
|6.67
|0.86432
|0.85982
|0.00000
|911
|2011.03.15 03:08
|buy
|305
|1.16
|0.86409
|0.00000
|0.00000
|912
|2011.03.15 03:08
|modify
|305
|1.16
|0.86409
|0.85959
|0.00000
|913
|2011.03.15 03:09
|buy
|306
|0.69
|0.86423
|0.00000
|0.00000
|914
|2011.03.15 03:09
|modify
|306
|0.69
|0.86423
|0.85973
|0.00000
|915
|2011.03.15 03:11
|buy
|307
|0.02
|0.86417
|0.00000
|0.00000
|916
|2011.03.15 03:11
|modify
|307
|0.02
|0.86417
|0.85967
|0.00000
|917
|2011.03.15 03:49
|close
|305
|1.16
|0.86421
|0.85959
|0.00000
|22.92
|50742.84
|918
|2011.03.15 04:15
|close
|307
|0.02
|0.86428
|0.85967
|0.00000
|0.36
|50743.20
|919
|2011.03.15 04:15
|close
|306
|0.69
|0.86433
|0.85973
|0.00000
|11.36
|50754.56
|920
|2011.03.15 04:15
|close
|303
|25.36
|0.86435
|0.85985
|0.00000
|0.00
|50754.56
|921
|2011.03.15 04:15
|close
|304
|6.67
|0.86435
|0.85982
|0.00000
|32.94
|50787.50
|922
|2011.03.15 04:22
|sell
|308
|25.39
|0.86452
|0.00000
|0.00000
|923
|2011.03.15 04:22
|modify
|308
|25.39
|0.86452
|0.86902
|0.00000
|924
|2011.03.15 04:50
|close
|308
|25.39
|0.86406
|0.86902
|0.00000
|1923.14
|52710.64
|925
|2011.03.15 05:04
|buy
|309
|26.36
|0.86266
|0.00000
|0.00000
|926
|2011.03.15 05:04
|modify
|309
|26.36
|0.86266
|0.85816
|0.00000
|927
|2011.03.15 05:25
|close
|309
|26.36
|0.86364
|0.85816
|0.00000
|4253.25
|56963.89
|928
|2011.03.15 19:34
|sell
|310
|28.48
|0.86894
|0.00000
|0.00000
|929
|2011.03.15 19:34
|modify
|310
|28.48
|0.86894
|0.87344
|0.00000
|930
|2011.03.15 19:48
|sell
|311
|6.53
|0.86938
|0.00000
|0.00000
|931
|2011.03.15 19:48
|modify
|311
|6.53
|0.86938
|0.87388
|0.00000
|932
|2011.03.15 19:49
|sell
|312
|1.27
|0.86954
|0.00000
|0.00000
|933
|2011.03.15 19:49
|modify
|312
|1.27
|0.86954
|0.87404
|0.00000
|934
|2011.03.15 19:50
|sell
|313
|0.19
|0.86959
|0.00000
|0.00000
|935
|2011.03.15 19:50
|modify
|313
|0.19
|0.86959
|0.87409
|0.00000
|936
|2011.03.15 19:51
|sell
|314
|0.08
|0.86958
|0.00000
|0.00000
|937
|2011.03.15 19:51
|modify
|314
|0.08
|0.86958
|0.87408
|0.00000
|938
|2011.03.15 23:08
|close
|310
|28.48
|0.86979
|0.87344
|0.00000
|-3986.11
|52977.78
|939
|2011.03.15 23:08
|close
|311
|6.53
|0.86979
|0.87388
|0.00000
|-440.85
|52536.93
|940
|2011.03.15 23:08
|close
|312
|1.27
|0.86979
|0.87404
|0.00000
|-52.28
|52484.65
|941
|2011.03.15 23:08
|close
|313
|0.19
|0.86979
|0.87409
|0.00000
|-6.25
|52478.40
|942
|2011.03.15 23:08
|close
|314
|0.08
|0.86979
|0.87408
|0.00000
|-2.77
|52475.63
|943
|2011.03.15 23:08
|buy
|315
|26.24
|0.86977
|0.00000
|0.00000
|944
|2011.03.15 23:08
|modify
|315
|26.24
|0.86977
|0.86527
|0.00000
|945
|2011.03.15 23:09
|buy
|316
|6.90
|0.86974
|0.00000
|0.00000
|946
|2011.03.15 23:09
|modify
|316
|6.90
|0.86974
|0.86524
|0.00000
|947
|2011.03.15 23:10
|buy
|317
|1.69
|0.86969
|0.00000
|0.00000
|948
|2011.03.15 23:10
|modify
|317
|1.69
|0.86969
|0.86519
|0.00000
|949
|2011.03.15 23:11
|buy
|318
|0.14
|0.86958
|0.00000
|0.00000
|950
|2011.03.15 23:11
|modify
|318
|0.14
|0.86958
|0.86508
|0.00000
|951
|2011.03.15 23:12
|buy
|319
|0.12
|0.86961
|0.00000
|0.00000
|952
|2011.03.15 23:12
|modify
|319
|0.12
|0.86961
|0.86511
|0.00000
|953
|2011.03.16 00:09
|close
|318
|0.14
|0.86970
|0.86508
|0.00000
|2.61
|52478.24
|954
|2011.03.16 00:09
|close
|319
|0.12
|0.86972
|0.86511
|0.00000
|2.04
|52480.29
|955
|2011.03.16 00:09
|close
|315
|26.24
|0.86977
|0.86527
|0.00000
|-30.12
|52450.16
|956
|2011.03.16 00:09
|close
|316
|6.90
|0.86977
|0.86524
|0.00000
|26.16
|52476.32
|957
|2011.03.16 00:09
|close
|317
|1.69
|0.86977
|0.86519
|0.00000
|20.32
|52496.64
|958
|2011.03.16 00:13
|sell
|320
|26.25
|0.86999
|0.00000
|0.00000
|959
|2011.03.16 00:13
|modify
|320
|26.25
|0.86999
|0.87449
|0.00000
|960
|2011.03.16 00:23
|sell
|321
|6.90
|0.87002
|0.00000
|0.00000
|961
|2011.03.16 00:23
|modify
|321
|6.90
|0.87002
|0.87452
|0.00000
|962
|2011.03.16 00:24
|sell
|322
|1.75
|0.87005
|0.00000
|0.00000
|963
|2011.03.16 00:24
|modify
|322
|1.75
|0.87005
|0.87455
|0.00000
|964
|2011.03.16 01:10
|close
|320
|26.25
|0.86975
|0.87449
|0.00000
|1037.36
|53534.00
|965
|2011.03.16 01:10
|close
|321
|6.90
|0.86975
|0.87452
|0.00000
|306.77
|53840.77
|966
|2011.03.16 01:10
|close
|322
|1.75
|0.86975
|0.87455
|0.00000
|86.45
|53927.22
|967
|2011.03.16 22:01
|sell
|323
|26.96
|0.86754
|0.00000
|0.00000
|968
|2011.03.16 22:01
|modify
|323
|26.96
|0.86754
|0.87204
|0.00000
|969
|2011.03.16 22:02
|sell
|324
|7.14
|0.86755
|0.00000
|0.00000
|970
|2011.03.16 22:02
|modify
|324
|7.14
|0.86755
|0.87205
|0.00000
|971
|2011.03.16 22:03
|sell
|325
|1.89
|0.86755
|0.00000
|0.00000
|972
|2011.03.16 22:03
|modify
|325
|1.89
|0.86755
|0.87205
|0.00000
|973
|2011.03.16 22:13
|sell
|326
|0.09
|0.86769
|0.00000
|0.00000
|974
|2011.03.16 22:13
|modify
|326
|0.09
|0.86769
|0.87219
|0.00000
|975
|2011.03.16 22:14
|close
|323
|26.96
|0.86696
|0.87204
|0.00000
|2574.72
|56501.94
|976
|2011.03.16 22:14
|close
|324
|7.14
|0.86696
|0.87205
|0.00000
|693.64
|57195.58
|977
|2011.03.16 22:14
|close
|325
|1.89
|0.86696
|0.87205
|0.00000
|183.61
|57379.19
|978
|2011.03.16 22:14
|close
|326
|0.09
|0.86696
|0.87219
|0.00000
|10.82
|57390.01
|979
|2011.03.16 22:17
|sell
|327
|28.70
|0.86772
|0.00000
|0.00000
|980
|2011.03.16 22:17
|modify
|327
|28.70
|0.86772
|0.87222
|0.00000
|981
|2011.03.16 22:20
|sell
|328
|7.38
|0.86782
|0.00000
|0.00000
|982
|2011.03.16 22:20
|modify
|328
|7.38
|0.86782
|0.87232
|0.00000
|983
|2011.03.16 22:21
|sell
|329
|0.05
|0.86846
|0.00000
|0.00000
|984
|2011.03.16 22:21
|modify
|329
|0.05
|0.86846
|0.87296
|0.00000
|985
|2011.03.16 22:22
|sell
|330
|1.36
|0.86801
|0.00000
|0.00000
|986
|2011.03.16 22:22
|modify
|330
|1.36
|0.86801
|0.87251
|0.00000
|987
|2011.03.16 22:51
|close
|329
|0.05
|0.86835
|0.87296
|0.00000
|0.90
|57390.91
|988
|2011.03.16 22:51
|close
|330
|1.36
|0.86788
|0.87251
|0.00000
|29.12
|57420.03
|989
|2011.03.16 22:51
|close
|327
|28.70
|0.86769
|0.87222
|0.00000
|141.77
|57561.80
|990
|2011.03.16 22:51
|close
|328
|7.38
|0.86769
|0.87232
|0.00000
|157.97
|57719.77
|991
|2011.03.17 01:32
|sell
|331
|28.86
|0.86928
|0.00000
|0.00000
|992
|2011.03.17 01:32
|modify
|331
|28.86
|0.86928
|0.87378
|0.00000
|993
|2011.03.17 02:00
|close
|331
|28.86
|0.86806
|0.87378
|0.00000
|5797.47
|63517.24
|994
|2011.03.17 06:36
|sell
|332
|31.76
|0.86878
|0.00000
|0.00000
|995
|2011.03.17 06:36
|modify
|332
|31.76
|0.86878
|0.87328
|0.00000
|996
|2011.03.17 06:37
|sell
|333
|8.38
|0.86880
|0.00000
|0.00000
|997
|2011.03.17 06:37
|modify
|333
|8.38
|0.86880
|0.87330
|0.00000
|998
|2011.03.17 06:38
|sell
|334
|2.06
|0.86885
|0.00000
|0.00000
|999
|2011.03.17 06:38
|modify
|334
|2.06
|0.86885
|0.87335
|0.00000
|1000
|2011.03.17 06:39
|sell
|335
|0.58
|0.86884
|0.00000
|0.00000
|1001
|2011.03.17 06:39
|modify
|335
|0.58
|0.86884
|0.87334
|0.00000
|1002
|2011.03.17 06:40
|sell
|336
|0.05
|0.86887
|0.00000
|0.00000
|1003
|2011.03.17 06:40
|modify
|336
|0.05
|0.86887
|0.87337
|0.00000
|1004
|2011.03.17 07:28
|close
|332
|31.76
|0.86842
|0.87328
|0.00000
|1882.63
|65399.87
|1005
|2011.03.17 07:28
|close
|333
|8.38
|0.86842
|0.87330
|0.00000
|524.33
|65924.20
|1006
|2011.03.17 07:28
|close
|334
|2.06
|0.86842
|0.87335
|0.00000
|145.85
|66070.05
|1007
|2011.03.17 07:28
|close
|335
|0.58
|0.86842
|0.87334
|0.00000
|40.11
|66110.16
|1008
|2011.03.17 07:28
|close
|336
|0.05
|0.86842
|0.87337
|0.00000
|3.70
|66113.86
|1009
|2011.03.17 21:22
|sell
|337
|33.06
|0.86946
|0.00000
|0.00000
|1010
|2011.03.17 21:22
|modify
|337
|33.06
|0.86946
|0.87396
|0.00000
|1011
|2011.03.17 21:54
|close
|337
|33.06
|0.86905
|0.87396
|0.00000
|2231.88
|68345.74
|1012
|2011.03.17 22:28
|buy
|338
|34.17
|0.86830
|0.00000
|0.00000
|1013
|2011.03.17 22:28
|modify
|338
|34.17
|0.86830
|0.86380
|0.00000
|1014
|2011.03.17 22:29
|buy
|339
|8.99
|0.86827
|0.00000
|0.00000
|1015
|2011.03.17 22:29
|modify
|339
|8.99
|0.86827
|0.86377
|0.00000
|1016
|2011.03.17 23:15
|close
|338
|34.17
|0.86835
|0.86380
|0.00000
|281.30
|68627.04
|1017
|2011.03.17 23:15
|close
|339
|8.99
|0.86835
|0.86377
|0.00000
|118.41
|68745.45
|1018
|2011.03.18 01:01
|buy
|340
|34.37
|0.86812
|0.00000
|0.00000
|1019
|2011.03.18 01:01
|modify
|340
|34.37
|0.86812
|0.86362
|0.00000
|1020
|2011.03.18 01:02
|buy
|341
|9.04
|0.86809
|0.00000
|0.00000
|1021
|2011.03.18 01:02
|modify
|341
|9.04
|0.86809
|0.86359
|0.00000
|1022
|2011.03.18 01:02
|close
|340
|34.37
|0.86871
|0.86362
|0.00000
|3338.70
|72084.15
|1023
|2011.03.18 01:02
|close
|341
|9.04
|0.86871
|0.86359
|0.00000
|922.80
|73006.95
|1024
|2011.03.18 01:03
|buy
|342
|36.50
|0.86809
|0.00000
|0.00000
|1025
|2011.03.18 01:03
|modify
|342
|36.50
|0.86809
|0.86359
|0.00000
|1026
|2011.03.18 01:05
|buy
|343
|9.66
|0.86808
|0.00000
|0.00000
|1027
|2011.03.18 01:05
|modify
|343
|9.66
|0.86808
|0.86358
|0.00000
|1028
|2011.03.18 01:06
|buy
|344
|2.45
|0.86805
|0.00000
|0.00000
|1029
|2011.03.18 01:06
|modify
|344
|2.45
|0.86805
|0.86355
|0.00000
|1030
|2011.03.18 01:07
|buy
|345
|0.17
|0.86793
|0.00000
|0.00000
|1031
|2011.03.18 01:07
|modify
|345
|0.17
|0.86793
|0.86343
|0.00000
|1032
|2011.03.18 01:10
|buy
|346
|0.21
|0.86797
|0.00000
|0.00000
|1033
|2011.03.18 01:10
|modify
|346
|0.21
|0.86797
|0.86347
|0.00000
|1034
|2011.03.18 01:15
|close
|342
|36.50
|0.86858
|0.86359
|0.00000
|2944.66
|75951.61
|1035
|2011.03.18 01:15
|close
|343
|9.66
|0.86858
|0.86358
|0.00000
|795.23
|76746.84
|1036
|2011.03.18 01:15
|close
|344
|2.45
|0.86858
|0.86355
|0.00000
|213.79
|76960.63
|1037
|2011.03.18 01:15
|close
|345
|0.17
|0.86858
|0.86343
|0.00000
|18.19
|76978.82
|1038
|2011.03.18 01:15
|close
|346
|0.21
|0.86858
|0.86347
|0.00000
|21.09
|76999.91
|1039
|2011.03.18 01:45
|sell
|347
|38.50
|0.86939
|0.00000
|0.00000
|1040
|2011.03.18 01:45
|modify
|347
|38.50
|0.86939
|0.87389
|0.00000
|1041
|2011.03.18 01:56
|sell
|348
|8.82
|0.86983
|0.00000
|0.00000
|1042
|2011.03.18 01:56
|modify
|348
|8.82
|0.86983
|0.87433
|0.00000
|1043
|2011.03.18 02:30
|close
|348
|8.82
|0.86963
|0.87433
|0.00000
|290.46
|77290.37
|1044
|2011.03.18 02:38
|sell
|349
|5.13
|0.87104
|0.00000
|0.00000
|1045
|2011.03.18 02:38
|modify
|349
|5.13
|0.87104
|0.87554
|0.00000
|1046
|2011.03.18 02:40
|sell
|350
|0.76
|0.87121
|0.00000
|0.00000
|1047
|2011.03.18 02:40
|modify
|350
|0.76
|0.87121
|0.87571
|0.00000
|1048
|2011.03.18 02:56
|close
|349
|5.13
|0.87056
|0.87554
|0.00000
|405.45
|77695.82
|1049
|2011.03.18 02:56
|close
|350
|0.76
|0.87054
|0.87571
|0.00000
|83.84
|77779.66
|1050
|2011.03.18 04:34
|close
|347
|38.50
|0.86986
|0.87389
|0.00000
|-2979.48
|74800.18
|1051
|2011.03.18 04:34
|buy
|351
|37.40
|0.86986
|0.00000
|0.00000
|1052
|2011.03.18 04:34
|modify
|351
|37.40
|0.86986
|0.86536
|0.00000
|1053
|2011.03.18 05:11
|close
|351
|37.40
|0.87027
|0.86536
|0.00000
|2524.65
|77324.83
|1054
|2011.03.21 01:03
|buy
|352
|38.66
|0.87320
|0.00000
|0.00000
|1055
|2011.03.21 01:03
|modify
|352
|38.66
|0.87320
|0.86870
|0.00000
|1056
|2011.03.21 01:05
|buy
|353
|10.14
|0.87316
|0.00000
|0.00000
|1057
|2011.03.21 01:05
|modify
|353
|10.14
|0.87316
|0.86866
|0.00000
|1058
|2011.03.21 01:06
|buy
|354
|2.49
|0.87311
|0.00000
|0.00000
|1059
|2011.03.21 01:06
|modify
|354
|2.49
|0.87311
|0.86861
|0.00000
|1060
|2011.03.21 01:32
|close
|352
|38.66
|0.87346
|0.86870
|0.00000
|1654.94
|78979.77
|1061
|2011.03.21 01:32
|close
|353
|10.14
|0.87346
|0.86866
|0.00000
|500.85
|79480.62
|1062
|2011.03.21 01:32
|close
|354
|2.49
|0.87346
|0.86861
|0.00000
|143.49
|79624.11
|1063
|2011.03.21 21:37
|sell
|355
|39.81
|0.87211
|0.00000
|0.00000
|1064
|2011.03.21 21:37
|modify
|355
|39.81
|0.87211
|0.87661
|0.00000
|1065
|2011.03.21 21:38
|sell
|356
|10.47
|0.87214
|0.00000
|0.00000
|1066
|2011.03.21 21:38
|modify
|356
|10.47
|0.87214
|0.87664
|0.00000
|1067
|2011.03.21 22:21
|close
|355
|39.81
|0.87198
|0.87661
|0.00000
|852.16
|80476.27
|1068
|2011.03.21 22:21
|close
|356
|10.47
|0.87198
|0.87664
|0.00000
|275.83
|80752.10
|1069
|2011.03.21 23:07
|buy
|357
|40.38
|0.87182
|0.00000
|0.00000
|1070
|2011.03.21 23:07
|modify
|357
|40.38
|0.87182
|0.86732
|0.00000
|1071
|2011.03.21 23:09
|buy
|358
|10.58
|0.87178
|0.00000
|0.00000
|1072
|2011.03.21 23:09
|modify
|358
|10.58
|0.87178
|0.86728
|0.00000
|1073
|2011.03.21 23:10
|buy
|359
|2.73
|0.87176
|0.00000
|0.00000
|1074
|2011.03.21 23:10
|modify
|359
|2.73
|0.87176
|0.86726
|0.00000
|1075
|2011.03.21 23:11
|buy
|360
|0.68
|0.87175
|0.00000
|0.00000
|1076
|2011.03.21 23:11
|modify
|360
|0.68
|0.87175
|0.86725
|0.00000
|1077
|2011.03.21 23:37
|close
|357
|40.38
|0.87184
|0.86732
|0.00000
|132.96
|80885.06
|1078
|2011.03.21 23:37
|close
|358
|10.58
|0.87184
|0.86728
|0.00000
|104.52
|80989.58
|1079
|2011.03.21 23:37
|close
|359
|2.73
|0.87184
|0.86726
|0.00000
|35.95
|81025.53
|1080
|2011.03.21 23:37
|close
|360
|0.68
|0.87184
|0.86725
|0.00000
|10.07
|81035.60
|1081
|2011.03.22 01:00
|sell
|361
|40.52
|0.87166
|0.00000
|0.00000
|1082
|2011.03.22 01:00
|modify
|361
|40.52
|0.87166
|0.87616
|0.00000
|1083
|2011.03.22 01:01
|sell
|362
|10.75
|0.87166
|0.00000
|0.00000
|1084
|2011.03.22 01:01
|modify
|362
|10.75
|0.87166
|0.87616
|0.00000
|1085
|2011.03.22 01:02
|sell
|363
|2.69
|0.87170
|0.00000
|0.00000
|1086
|2011.03.22 01:02
|modify
|363
|2.69
|0.87170
|0.87620
|0.00000
|1087
|2011.03.22 01:03
|sell
|364
|0.58
|0.87173
|0.00000
|0.00000
|1088
|2011.03.22 01:03
|modify
|364
|0.58
|0.87173
|0.87623
|0.00000
|1089
|2011.03.22 01:23
|close
|361
|40.52
|0.87135
|0.87616
|0.00000
|2068.34
|83103.94
|1090
|2011.03.22 01:23
|close
|362
|10.75
|0.87135
|0.87616
|0.00000
|548.73
|83652.67
|1091
|2011.03.22 01:23
|close
|363
|2.69
|0.87135
|0.87620
|0.00000
|155.03
|83807.70
|1092
|2011.03.22 01:23
|close
|364
|0.58
|0.87135
|0.87623
|0.00000
|36.29
|83843.99
|1093
|2011.03.22 01:44
|sell
|365
|41.92
|0.87184
|0.00000
|0.00000
|1094
|2011.03.22 01:44
|modify
|365
|41.92
|0.87184
|0.87634
|0.00000
|1095
|2011.03.22 01:45
|sell
|366
|10.96
|0.87189
|0.00000
|0.00000
|1096
|2011.03.22 01:45
|modify
|366
|10.96
|0.87189
|0.87639
|0.00000
|1097
|2011.03.22 01:59
|close
|365
|41.92
|0.87149
|0.87634
|0.00000
|2415.91
|86259.90
|1098
|2011.03.22 01:59
|close
|366
|10.96
|0.87149
|0.87639
|0.00000
|721.87
|86981.77
|1099
|2011.03.22 21:23
|sell
|367
|43.49
|0.86733
|0.00000
|0.00000
|1100
|2011.03.22 21:23
|modify
|367
|43.49
|0.86733
|0.87183
|0.00000
|1101
|2011.03.22 22:34
|close
|367
|43.49
|0.86722
|0.87183
|0.00000
|787.72
|87769.49
|1102
|2011.03.23 00:44
|buy
|368
|43.88
|0.86606
|0.00000
|0.00000
|1103
|2011.03.23 00:44
|modify
|368
|43.88
|0.86606
|0.86156
|0.00000
|1104
|2011.03.23 01:04
|buy
|369
|10.21
|0.86566
|0.00000
|0.00000
|1105
|2011.03.23 01:04
|modify
|369
|10.21
|0.86566
|0.86116
|0.00000
|1106
|2011.03.23 01:07
|buy
|370
|2.35
|0.86558
|0.00000
|0.00000
|1107
|2011.03.23 01:07
|modify
|370
|2.35
|0.86558
|0.86108
|0.00000
|1108
|2011.03.23 01:22
|close
|370
|2.35
|0.86570
|0.86108
|0.00000
|46.43
|87815.92
|1109
|2011.03.23 01:43
|close
|369
|10.21
|0.86577
|0.86116
|0.00000
|184.92
|88000.84
|1110
|2011.03.23 01:46
|close
|368
|43.88
|0.86595
|0.86156
|0.00000
|-794.73
|87206.11
|1111
|2011.03.23 01:46
|sell
|371
|43.60
|0.86596
|0.00000
|0.00000
|1112
|2011.03.23 01:46
|modify
|371
|43.60
|0.86596
|0.87046
|0.00000
|1113
|2011.03.23 01:47
|sell
|372
|11.50
|0.86598
|0.00000
|0.00000
|1114
|2011.03.23 01:47
|modify
|372
|11.50
|0.86598
|0.87048
|0.00000
|1115
|2011.03.23 01:48
|sell
|373
|2.83
|0.86603
|0.00000
|0.00000
|1116
|2011.03.23 01:48
|modify
|373
|2.83
|0.86603
|0.87053
|0.00000
|1117
|2011.03.23 01:54
|sell
|374
|0.42
|0.86610
|0.00000
|0.00000
|1118
|2011.03.23 01:54
|modify
|374
|0.42
|0.86610
|0.87060
|0.00000
|1119
|2011.03.23 01:55
|sell
|375
|0.06
|0.86611
|0.00000
|0.00000
|1120
|2011.03.23 01:55
|modify
|375
|0.06
|0.86611
|0.87061
|0.00000
|1121
|2011.03.23 02:55
|close
|375
|0.06
|0.86600
|0.87061
|0.00000
|1.08
|87207.19
|1122
|2011.03.23 02:56
|close
|374
|0.42
|0.86598
|0.87060
|0.00000
|8.30
|87215.49
|1123
|2011.03.23 02:56
|close
|371
|43.60
|0.86596
|0.87046
|0.00000
|0.00
|87215.49
|1124
|2011.03.23 02:56
|close
|372
|11.50
|0.86596
|0.87048
|0.00000
|37.88
|87253.37
|1125
|2011.03.23 02:56
|close
|373
|2.83
|0.86596
|0.87053
|0.00000
|32.62
|87285.99
|1126
|2011.03.23 05:17
|buy
|376
|43.64
|0.86562
|0.00000
|0.00000
|1127
|2011.03.23 05:17
|modify
|376
|43.64
|0.86562
|0.86112
|0.00000
|1128
|2011.03.23 05:18
|buy
|377
|11.48
|0.86559
|0.00000
|0.00000
|1129
|2011.03.23 05:18
|modify
|377
|11.48
|0.86559
|0.86109
|0.00000
|1130
|2011.03.23 05:52
|close
|376
|43.64
|0.86575
|0.86112
|0.00000
|934.08
|88220.07
|1131
|2011.03.23 05:52
|close
|377
|11.48
|0.86575
|0.86109
|0.00000
|302.43
|88522.50
|1132
|2011.03.23 20:59
|buy
|378
|44.26
|0.86864
|0.00000
|0.00000
|1133
|2011.03.23 20:59
|modify
|378
|44.26
|0.86864
|0.86414
|0.00000
|1134
|2011.03.23 21:00
|buy
|379
|11.53
|0.86858
|0.00000
|0.00000
|1135
|2011.03.23 21:00
|modify
|379
|11.53
|0.86858
|0.86408
|0.00000
|1136
|2011.03.23 21:03
|buy
|380
|2.46
|0.86845
|0.00000
|0.00000
|1137
|2011.03.23 21:03
|modify
|380
|2.46
|0.86845
|0.86395
|0.00000
|1138
|2011.03.23 21:04
|buy
|381
|0.42
|0.86840
|0.00000
|0.00000
|1139
|2011.03.23 21:04
|modify
|381
|0.42
|0.86840
|0.86390
|0.00000
|1140
|2011.03.23 22:53
|close
|378
|44.26
|0.86760
|0.86414
|0.00000
|-7578.72
|80943.78
|1141
|2011.03.23 22:53
|close
|379
|11.53
|0.86760
|0.86408
|0.00000
|-1860.40
|79083.38
|1142
|2011.03.23 22:53
|close
|380
|2.46
|0.86760
|0.86395
|0.00000
|-344.27
|78739.11
|1143
|2011.03.23 22:53
|close
|381
|0.42
|0.86760
|0.86390
|0.00000
|-55.32
|78683.79
|1144
|2011.03.23 22:53
|sell
|382
|39.34
|0.86761
|0.00000
|0.00000
|1145
|2011.03.23 22:53
|modify
|382
|39.34
|0.86761
|0.87211
|0.00000
|1146
|2011.03.23 22:56
|sell
|383
|10.25
|0.86767
|0.00000
|0.00000
|1147
|2011.03.23 22:56
|modify
|383
|10.25
|0.86767
|0.87217
|0.00000
|1148
|2011.03.23 23:00
|sell
|384
|2.35
|0.86776
|0.00000
|0.00000
|1149
|2011.03.23 23:00
|modify
|384
|2.35
|0.86776
|0.87226
|0.00000
|1150
|2011.03.24 01:46
|close
|384
|2.35
|0.86765
|0.87226
|0.00000
|20.59
|78704.38
|1151
|2011.03.24 01:47
|close
|383
|10.25
|0.86757
|0.87217
|0.00000
|72.95
|78777.34
|1152
|2011.03.24 01:47
|close
|382
|39.34
|0.86747
|0.87211
|0.00000
|539.11
|79316.45
|1153
|2011.03.24 01:47
|buy
|385
|39.66
|0.86747
|0.00000
|0.00000
|1154
|2011.03.24 01:47
|modify
|385
|39.66
|0.86747
|0.86297
|0.00000
|1155
|2011.03.24 03:40
|close
|385
|39.66
|0.86689
|0.86297
|0.00000
|-3787.16
|75529.29
|1156
|2011.03.24 03:40
|sell
|386
|37.76
|0.86689
|0.00000
|0.00000
|1157
|2011.03.24 03:40
|modify
|386
|37.76
|0.86689
|0.87139
|0.00000
|1158
|2011.03.24 03:41
|sell
|387
|9.90
|0.86693
|0.00000
|0.00000
|1159
|2011.03.24 03:41
|modify
|387
|9.90
|0.86693
|0.87143
|0.00000
|1160
|2011.03.24 03:44
|sell
|388
|2.36
|0.86700
|0.00000
|0.00000
|1161
|2011.03.24 03:44
|modify
|388
|2.36
|0.86700
|0.87150
|0.00000
|1162
|2011.03.24 04:36
|close
|386
|37.76
|0.86683
|0.87139
|0.00000
|373.05
|75902.34
|1163
|2011.03.24 04:36
|close
|387
|9.90
|0.86683
|0.87143
|0.00000
|163.01
|76065.35
|1164
|2011.03.24 04:36
|close
|388
|2.36
|0.86683
|0.87150
|0.00000
|66.06
|76131.41
|1165
|2011.03.24 23:06
|sell
|389
|38.07
|0.87945
|0.00000
|0.00000
|1166
|2011.03.24 23:06
|modify
|389
|38.07
|0.87945
|0.88395
|0.00000
|1167
|2011.03.25 00:00
|close
|389
|38.07
|0.87929
|0.88395
|0.00000
|884.31
|77015.72
|1168
|2011.03.25 00:20
|buy
|390
|38.51
|0.87870
|0.00000
|0.00000
|1169
|2011.03.25 00:20
|modify
|390
|38.51
|0.87870
|0.87420
|0.00000
|1170
|2011.03.25 00:37
|close
|390
|38.51
|0.87900
|0.87420
|0.00000
|1902.08
|78917.80
|1171
|2011.03.28 00:15
|buy
|391
|39.46
|0.87691
|0.00000
|0.00000
|1172
|2011.03.28 00:15
|modify
|391
|39.46
|0.87691
|0.87241
|0.00000
|1173
|2011.03.28 00:16
|buy
|392
|10.41
|0.87689
|0.00000
|0.00000
|1174
|2011.03.28 00:16
|modify
|392
|10.41
|0.87689
|0.87239
|0.00000
|1175
|2011.03.28 02:11
|close
|391
|39.46
|0.87691
|0.87241
|0.00000
|0.00
|78917.80
|1176
|2011.03.28 02:11
|close
|392
|10.41
|0.87691
|0.87239
|0.00000
|34.28
|78952.08
|1177
|2011.03.28 04:45
|sell
|393
|39.48
|0.87827
|0.00000
|0.00000
|1178
|2011.03.28 04:45
|modify
|393
|39.48
|0.87827
|0.88277
|0.00000
|1179
|2011.03.28 04:46
|sell
|394
|10.25
|0.87834
|0.00000
|0.00000
|1180
|2011.03.28 04:46
|modify
|394
|10.25
|0.87834
|0.88284
|0.00000
|1181
|2011.03.28 05:02
|close
|393
|39.48
|0.87814
|0.88277
|0.00000
|845.07
|79797.15
|1182
|2011.03.28 05:02
|close
|394
|10.25
|0.87814
|0.88284
|0.00000
|337.54
|80134.69
|1183
|2011.03.29 02:15
|sell
|395
|40.07
|0.88076
|0.00000
|0.00000
|1184
|2011.03.29 02:15
|modify
|395
|40.07
|0.88076
|0.88526
|0.00000
|1185
|2011.03.29 02:53
|close
|395
|40.07
|0.88063
|0.88526
|0.00000
|857.69
|80992.38
|1186
|2011.03.29 03:11
|buy
|396
|40.50
|0.88030
|0.00000
|0.00000
|1187
|2011.03.29 03:11
|modify
|396
|40.50
|0.88030
|0.87580
|0.00000
|1188
|2011.03.29 03:13
|buy
|397
|10.65
|0.88027
|0.00000
|0.00000
|1189
|2011.03.29 03:13
|modify
|397
|10.65
|0.88027
|0.87577
|0.00000
|1190
|2011.03.29 03:14
|buy
|398
|2.49
|0.88019
|0.00000
|0.00000
|1191
|2011.03.29 03:14
|modify
|398
|2.49
|0.88019
|0.87569
|0.00000
|1192
|2011.03.29 03:15
|buy
|399
|0.26
|0.88010
|0.00000
|0.00000
|1193
|2011.03.29 03:15
|modify
|399
|0.26
|0.88010
|0.87560
|0.00000
|1194
|2011.03.29 04:13
|close
|399
|0.26
|0.88021
|0.87560
|0.00000
|4.71
|80997.09
|1195
|2011.03.29 04:16
|close
|396
|40.50
|0.88029
|0.87580
|0.00000
|-66.68
|80930.41
|1196
|2011.03.29 04:16
|close
|397
|10.65
|0.88029
|0.87577
|0.00000
|35.07
|80965.48
|1197
|2011.03.29 04:16
|close
|398
|2.49
|0.88029
|0.87569
|0.00000
|41.00
|81006.48
|1198
|2011.03.29 23:07
|buy
|400
|40.50
|0.88092
|0.00000
|0.00000
|1199
|2011.03.29 23:07
|modify
|400
|40.50
|0.88092
|0.87642
|0.00000
|1200
|2011.03.29 23:34
|close
|400
|40.50
|0.88122
|0.87642
|0.00000
|2000.32
|83006.80
|1201
|2011.03.30 02:55
|buy
|401
|41.50
|0.88077
|0.00000
|0.00000
|1202
|2011.03.30 02:55
|modify
|401
|41.50
|0.88077
|0.87627
|0.00000
|1203
|2011.03.30 03:21
|close
|401
|41.50
|0.88089
|0.87627
|0.00000
|819.89
|83826.69
|1204
|2011.03.30 03:30
|sell
|402
|41.91
|0.88141
|0.00000
|0.00000
|1205
|2011.03.30 03:30
|modify
|402
|41.91
|0.88141
|0.88591
|0.00000
|1206
|2011.03.30 03:39
|close
|402
|41.91
|0.88099
|0.88591
|0.00000
|2898.24
|86724.93
|1207
|2011.03.31 01:42
|buy
|403
|43.36
|0.87825
|0.00000
|0.00000
|1208
|2011.03.31 01:42
|modify
|403
|43.36
|0.87825
|0.87375
|0.00000
|1209
|2011.03.31 01:46
|buy
|404
|11.16
|0.87815
|0.00000
|0.00000
|1210
|2011.03.31 01:46
|modify
|404
|11.16
|0.87815
|0.87365
|0.00000
|1211
|2011.03.31 01:47
|buy
|405
|2.82
|0.87812
|0.00000
|0.00000
|1212
|2011.03.31 01:47
|modify
|405
|2.82
|0.87812
|0.87362
|0.00000
|1213
|2011.03.31 01:48
|buy
|406
|0.66
|0.87810
|0.00000
|0.00000
|1214
|2011.03.31 01:48
|modify
|406
|0.66
|0.87810
|0.87360
|0.00000
|1215
|2011.03.31 02:06
|close
|403
|43.36
|0.87833
|0.87375
|0.00000
|571.08
|87296.01
|1216
|2011.03.31 02:06
|close
|404
|11.16
|0.87833
|0.87365
|0.00000
|330.72
|87626.73
|1217
|2011.03.31 02:06
|close
|405
|2.82
|0.87833
|0.87362
|0.00000
|97.50
|87724.23
|1218
|2011.03.31 02:06
|close
|406
|0.66
|0.87833
|0.87360
|0.00000
|24.99
|87749.22
|1219
|2011.03.31 20:43
|sell
|407
|43.87
|0.88345
|0.00000
|0.00000
|1220
|2011.03.31 20:43
|modify
|407
|43.87
|0.88345
|0.88795
|0.00000
|1221
|2011.03.31 20:44
|sell
|408
|11.54
|0.88348
|0.00000
|0.00000
|1222
|2011.03.31 20:44
|modify
|408
|11.54
|0.88348
|0.88798
|0.00000
|1223
|2011.03.31 20:45
|sell
|409
|2.93
|0.88351
|0.00000
|0.00000
|1224
|2011.03.31 20:45
|modify
|409
|2.93
|0.88351
|0.88801
|0.00000
|1225
|2011.03.31 20:46
|sell
|410
|0.05
|0.88366
|0.00000
|0.00000
|1226
|2011.03.31 20:46
|modify
|410
|0.05
|0.88366
|0.88816
|0.00000
|1227
|2011.03.31 20:47
|sell
|411
|0.26
|0.88361
|0.00000
|0.00000
|1228
|2011.03.31 20:47
|modify
|411
|0.26
|0.88361
|0.88811
|0.00000
|1229
|2011.03.31 21:55
|close
|410
|0.05
|0.88354
|0.88816
|0.00000
|0.99
|87750.21
|1230
|2011.03.31 21:55
|close
|411
|0.26
|0.88350
|0.88811
|0.00000
|4.71
|87754.92
|1231
|2011.03.31 21:55
|close
|407
|43.87
|0.88345
|0.88795
|0.00000
|0.00
|87754.92
|1232
|2011.03.31 21:55
|close
|408
|11.54
|0.88345
|0.88798
|0.00000
|57.00
|87811.92
|1233
|2011.03.31 21:55
|close
|409
|2.93
|0.88345
|0.88801
|0.00000
|28.95
|87840.87
|1234
|2011.04.01 03:10
|buy
|412
|43.92
|0.88337
|0.00000
|0.00000
|1235
|2011.04.01 03:10
|modify
|412
|43.92
|0.88337
|0.87887
|0.00000
|1236
|2011.04.01 03:12
|buy
|413
|11.48
|0.88332
|0.00000
|0.00000
|1237
|2011.04.01 03:12
|modify
|413
|11.48
|0.88332
|0.87882
|0.00000
|1238
|2011.04.01 03:13
|buy
|414
|2.95
|0.88330
|0.00000
|0.00000
|1239
|2011.04.01 03:13
|modify
|414
|2.95
|0.88330
|0.87880
|0.00000
|1240
|2011.04.01 04:00
|close
|412
|43.92
|0.88336
|0.87887
|0.00000
|-72.31
|87768.56
|1241
|2011.04.01 04:00
|close
|413
|11.48
|0.88336
|0.87882
|0.00000
|75.60
|87844.16
|1242
|2011.04.01 04:00
|close
|414
|2.95
|0.88336
|0.87880
|0.00000
|29.14
|87873.30
|1243
|2011.04.01 05:39
|sell
|415
|43.94
|0.88356
|0.00000
|0.00000
|1244
|2011.04.01 05:39
|modify
|415
|43.94
|0.88356
|0.88806
|0.00000
|1245
|2011.04.01 05:40
|sell
|416
|10.57
|0.88386
|0.00000
|0.00000
|1246
|2011.04.01 05:40
|modify
|416
|10.57
|0.88386
|0.88836
|0.00000
|1247
|2011.04.01 05:41
|sell
|417
|3.57
|0.88369
|0.00000
|0.00000
|1248
|2011.04.01 05:41
|modify
|417
|3.57
|0.88369
|0.88819
|0.00000
|1249
|2011.04.01 06:07
|close
|415
|43.94
|0.88320
|0.88806
|0.00000
|2604.53
|90477.83
|1250
|2011.04.01 06:07
|close
|416
|10.57
|0.88320
|0.88836
|0.00000
|1148.65
|91626.48
|1251
|2011.04.01 06:07
|close
|417
|3.57
|0.88320
|0.88819
|0.00000
|288.02
|91914.50
|1252
|2011.04.04 02:54
|buy
|418
|45.96
|0.88290
|0.00000
|0.00000
|1253
|2011.04.04 02:54
|modify
|418
|45.96
|0.88290
|0.87840
|0.00000
|1254
|2011.04.04 02:55
|buy
|419
|11.52
|0.88272
|0.00000
|0.00000
|1255
|2011.04.04 02:55
|modify
|419
|11.52
|0.88272
|0.87822
|0.00000
|1256
|2011.04.04 03:07
|buy
|420
|3.05
|0.88272
|0.00000
|0.00000
|1257
|2011.04.04 03:07
|modify
|420
|3.05
|0.88272
|0.87822
|0.00000
|1258
|2011.04.04 03:08
|buy
|421
|0.32
|0.88262
|0.00000
|0.00000
|1259
|2011.04.04 03:08
|modify
|421
|0.32
|0.88262
|0.87812
|0.00000
|1260
|2011.04.04 03:09
|buy
|422
|0.08
|0.88262
|0.00000
|0.00000
|1261
|2011.04.04 03:09
|modify
|422
|0.08
|0.88262
|0.87812
|0.00000
|1262
|2011.04.05 01:11
|close
|418
|45.96
|0.88188
|0.87840
|0.00000
|-7770.72
|84143.78
|1263
|2011.04.05 01:11
|close
|419
|11.52
|0.88188
|0.87822
|0.00000
|-1606.36
|82537.41
|1264
|2011.04.05 01:11
|close
|420
|3.05
|0.88188
|0.87822
|0.00000
|-425.29
|82112.12
|1265
|2011.04.05 01:11
|close
|421
|0.32
|0.88188
|0.87812
|0.00000
|-39.36
|82072.76
|1266
|2011.04.05 01:11
|close
|422
|0.08
|0.88188
|0.87812
|0.00000
|-9.83
|82062.93
|1267
|2011.04.05 01:52
|buy
|423
|41.03
|0.88099
|0.00000
|0.00000
|1268
|2011.04.05 01:52
|modify
|423
|41.03
|0.88099
|0.87649
|0.00000
|1269
|2011.04.05 01:53
|buy
|424
|10.59
|0.88090
|0.00000
|0.00000
|1270
|2011.04.05 01:53
|modify
|424
|10.59
|0.88090
|0.87640
|0.00000
|1271
|2011.04.05 01:56
|close
|423
|41.03
|0.88140
|0.87649
|0.00000
|2769.54
|84832.47
|1272
|2011.04.05 01:56
|close
|424
|10.59
|0.88140
|0.87640
|0.00000
|871.74
|85704.21
|1273
|2011.04.05 06:41
|sell
|425
|42.85
|0.88085
|0.00000
|0.00000
|1274
|2011.04.05 06:41
|modify
|425
|42.85
|0.88085
|0.88535
|0.00000
|1275
|2011.04.05 06:42
|sell
|426
|11.27
|0.88088
|0.00000
|0.00000
|1276
|2011.04.05 06:42
|modify
|426
|11.27
|0.88088
|0.88538
|0.00000
|1277
|2011.04.05 07:09
|close
|425
|42.85
|0.88074
|0.88535
|0.00000
|776.07
|86480.28
|1278
|2011.04.05 07:09
|close
|426
|11.27
|0.88074
|0.88538
|0.00000
|259.78
|86740.06
|1279
|2011.04.05 20:04
|sell
|427
|43.37
|0.87345
|0.00000
|0.00000
|1280
|2011.04.05 20:04
|modify
|427
|43.37
|0.87345
|0.87795
|0.00000
|1281
|2011.04.05 20:05
|sell
|428
|11.01
|0.87359
|0.00000
|0.00000
|1282
|2011.04.05 20:05
|modify
|428
|11.01
|0.87359
|0.87809
|0.00000
|1283
|2011.04.05 20:06
|sell
|429
|1.76
|0.87385
|0.00000
|0.00000
|1284
|2011.04.05 20:06
|modify
|429
|1.76
|0.87385
|0.87835
|0.00000
|1285
|2011.04.05 20:07
|sell
|430
|0.65
|0.87381
|0.00000
|0.00000
|1286
|2011.04.05 20:07
|modify
|430
|0.65
|0.87381
|0.87831
|0.00000
|1287
|2011.04.05 20:08
|sell
|431
|0.78
|0.87368
|0.00000
|0.00000
|1288
|2011.04.05 20:08
|modify
|431
|0.78
|0.87368
|0.87818
|0.00000
|1289
|2011.04.05 20:09
|sell
|432
|0.02
|0.87372
|0.00000
|0.00000
|1290
|2011.04.05 20:09
|modify
|432
|0.02
|0.87372
|0.87822
|0.00000
|1291
|2011.04.05 20:34
|close
|429
|1.76
|0.87356
|0.87835
|0.00000
|84.03
|86824.09
|1292
|2011.04.05 20:34
|close
|431
|0.78
|0.87356
|0.87818
|0.00000
|15.41
|86839.50
|1293
|2011.04.05 20:34
|close
|430
|0.65
|0.87353
|0.87831
|0.00000
|29.96
|86869.46
|1294
|2011.04.05 20:34
|close
|432
|0.02
|0.87351
|0.87822
|0.00000
|0.70
|86870.16
|1295
|2011.04.05 20:34
|close
|428
|11.01
|0.87348
|0.87809
|0.00000
|199.41
|87069.57
|1296
|2011.04.05 20:38
|close
|427
|43.37
|0.87334
|0.87795
|0.00000
|785.53
|87855.10
|1297
|2011.04.06 01:57
|sell
|433
|43.93
|0.87289
|0.00000
|0.00000
|1298
|2011.04.06 01:57
|modify
|433
|43.93
|0.87289
|0.87739
|0.00000
|1299
|2011.04.06 01:58
|sell
|434
|11.55
|0.87292
|0.00000
|0.00000
|1300
|2011.04.06 01:58
|modify
|434
|11.55
|0.87292
|0.87742
|0.00000
|1301
|2011.04.06 01:59
|sell
|435
|2.97
|0.87294
|0.00000
|0.00000
|1302
|2011.04.06 01:59
|modify
|435
|2.97
|0.87294
|0.87744
|0.00000
|1303
|2011.04.06 02:15
|close
|433
|43.93
|0.87271
|0.87739
|0.00000
|1302.01
|89157.11
|1304
|2011.04.06 02:15
|close
|434
|11.55
|0.87271
|0.87742
|0.00000
|399.38
|89556.49
|1305
|2011.04.06 02:15
|close
|435
|2.97
|0.87271
|0.87744
|0.00000
|112.47
|89668.96
|1306
|2011.04.06 03:29
|buy
|436
|44.83
|0.87201
|0.00000
|0.00000
|1307
|2011.04.06 03:29
|modify
|436
|44.83
|0.87201
|0.86751
|0.00000
|1308
|2011.04.06 03:30
|buy
|437
|11.79
|0.87198
|0.00000
|0.00000
|1309
|2011.04.06 03:30
|modify
|437
|11.79
|0.87198
|0.86748
|0.00000
|1310
|2011.04.06 03:31
|buy
|438
|2.99
|0.87195
|0.00000
|0.00000
|1311
|2011.04.06 03:31
|modify
|438
|2.99
|0.87195
|0.86745
|0.00000
|1312
|2011.04.06 03:47
|close
|436
|44.83
|0.87224
|0.86751
|0.00000
|1697.58
|91366.54
|1313
|2011.04.06 03:47
|close
|437
|11.79
|0.87224
|0.86748
|0.00000
|504.68
|91871.22
|1314
|2011.04.06 03:47
|close
|438
|2.99
|0.87224
|0.86745
|0.00000
|142.76
|92013.98
|1315
|2011.04.06 03:59
|sell
|439
|46.01
|0.87276
|0.00000
|0.00000
|1316
|2011.04.06 03:59
|modify
|439
|46.01
|0.87276
|0.87726
|0.00000
|1317
|2011.04.06 04:00
|sell
|440
|12.17
|0.87277
|0.00000
|0.00000
|1318
|2011.04.06 04:00
|modify
|440
|12.17
|0.87277
|0.87727
|0.00000
|1319
|2011.04.06 04:01
|sell
|441
|3.09
|0.87280
|0.00000
|0.00000
|1320
|2011.04.06 04:01
|modify
|441
|3.09
|0.87280
|0.87730
|0.00000
|1321
|2011.04.06 04:03
|sell
|442
|0.57
|0.87285
|0.00000
|0.00000
|1322
|2011.04.06 04:03
|modify
|442
|0.57
|0.87285
|0.87735
|0.00000
|1323
|2011.04.06 06:01
|close
|439
|46.01
|0.87276
|0.87726
|0.00000
|0.00
|92013.98
|1324
|2011.04.06 06:01
|close
|440
|12.17
|0.87276
|0.87727
|0.00000
|20.04
|92034.02
|1325
|2011.04.06 06:01
|close
|441
|3.09
|0.87276
|0.87730
|0.00000
|20.35
|92054.37
|1326
|2011.04.06 06:01
|close
|442
|0.57
|0.87276
|0.87735
|0.00000
|8.45
|92062.82
|1327
|2011.04.07 01:37
|buy
|443
|46.03
|0.87738
|0.00000
|0.00000
|1328
|2011.04.07 01:37
|modify
|443
|46.03
|0.87738
|0.87288
|0.00000
|1329
|2011.04.07 01:38
|buy
|444
|12.11
|0.87735
|0.00000
|0.00000
|1330
|2011.04.07 01:38
|modify
|444
|12.11
|0.87735
|0.87285
|0.00000
|1331
|2011.04.07 01:39
|buy
|445
|3.02
|0.87731
|0.00000
|0.00000
|1332
|2011.04.07 01:39
|modify
|445
|3.02
|0.87731
|0.87281
|0.00000
|1333
|2011.04.07 01:40
|buy
|446
|0.50
|0.87725
|0.00000
|0.00000
|1334
|2011.04.07 01:40
|modify
|446
|0.50
|0.87725
|0.87275
|0.00000
|1335
|2011.04.07 02:09
|close
|443
|46.03
|0.87749
|0.87288
|0.00000
|833.55
|92896.37
|1336
|2011.04.07 02:09
|close
|444
|12.11
|0.87749
|0.87285
|0.00000
|279.10
|93175.47
|1337
|2011.04.07 02:09
|close
|445
|3.02
|0.87749
|0.87281
|0.00000
|89.49
|93264.96
|1338
|2011.04.07 02:09
|close
|446
|0.50
|0.87749
|0.87275
|0.00000
|19.75
|93284.71
|1339
|2011.04.08 03:15
|sell
|447
|46.64
|0.87677
|0.00000
|0.00000
|1340
|2011.04.08 03:15
|modify
|447
|46.64
|0.87677
|0.88127
|0.00000
|1341
|2011.04.08 03:16
|sell
|448
|12.23
|0.87681
|0.00000
|0.00000
|1342
|2011.04.08 03:16
|modify
|448
|12.23
|0.87681
|0.88131
|0.00000
|1343
|2011.04.08 03:17
|sell
|449
|1.45
|0.87718
|0.00000
|0.00000
|1344
|2011.04.08 03:17
|modify
|449
|1.45
|0.87718
|0.88168
|0.00000
|1345
|2011.04.08 08:25
|close
|447
|46.64
|0.87760
|0.88127
|0.00000
|-6373.64
|86911.07
|1346
|2011.04.08 08:25
|close
|448
|12.23
|0.87760
|0.88131
|0.00000
|-1590.76
|85320.31
|1347
|2011.04.08 08:25
|close
|449
|1.45
|0.87760
|0.88168
|0.00000
|-100.27
|85220.04
|1348
|2011.04.11 02:56
|buy
|450
|42.61
|0.88305
|0.00000
|0.00000
|1349
|2011.04.11 02:56
|modify
|450
|42.61
|0.88305
|0.87855
|0.00000
|1350
|2011.04.11 02:57
|buy
|451
|11.31
|0.88305
|0.00000
|0.00000
|1351
|2011.04.11 02:57
|modify
|451
|11.31
|0.88305
|0.87855
|0.00000
|1352
|2011.04.11 03:10
|buy
|452
|1.98
|0.88282
|0.00000
|0.00000
|1353
|2011.04.11 03:10
|modify
|452
|1.98
|0.88282
|0.87832
|0.00000
|1354
|2011.04.11 03:40
|close
|452
|1.98
|0.88300
|0.87832
|0.00000
|58.68
|85278.72
|1355
|2011.04.11 03:42
|close
|450
|42.61
|0.88306
|0.87855
|0.00000
|70.16
|85348.88
|1356
|2011.04.11 03:42
|close
|451
|11.31
|0.88306
|0.87855
|0.00000
|18.62
|85367.50
|1357
|2011.04.12 02:26
|buy
|453
|42.68
|0.88266
|0.00000
|0.00000
|1358
|2011.04.12 02:26
|modify
|453
|42.68
|0.88266
|0.87816
|0.00000
|1359
|2011.04.12 02:27
|buy
|454
|11.09
|0.88259
|0.00000
|0.00000
|1360
|2011.04.12 02:27
|modify
|454
|11.09
|0.88259
|0.87809
|0.00000
|1361
|2011.04.12 02:28
|buy
|455
|2.85
|0.88257
|0.00000
|0.00000
|1362
|2011.04.12 02:28
|modify
|455
|2.85
|0.88257
|0.87807
|0.00000
|1363
|2011.04.12 02:29
|buy
|456
|0.06
|0.88242
|0.00000
|0.00000
|1364
|2011.04.12 02:29
|modify
|456
|0.06
|0.88242
|0.87792
|0.00000
|1365
|2011.04.12 02:31
|buy
|457
|0.06
|0.88243
|0.00000
|0.00000
|1366
|2011.04.12 02:31
|modify
|457
|0.06
|0.88243
|0.87793
|0.00000
|1367
|2011.04.12 02:49
|close
|453
|42.68
|0.88267
|0.87816
|0.00000
|70.26
|85437.76
|1368
|2011.04.12 02:49
|close
|454
|11.09
|0.88267
|0.87809
|0.00000
|146.06
|85583.82
|1369
|2011.04.12 02:49
|close
|455
|2.85
|0.88267
|0.87807
|0.00000
|46.92
|85630.74
|1370
|2011.04.12 02:49
|close
|456
|0.06
|0.88267
|0.87792
|0.00000
|2.47
|85633.21
|1371
|2011.04.12 02:49
|close
|457
|0.06
|0.88267
|0.87793
|0.00000
|2.37
|85635.58
|1372
|2011.04.12 23:29
|sell
|458
|42.82
|0.89059
|0.00000
|0.00000
|1373
|2011.04.12 23:29
|modify
|458
|42.82
|0.89059
|0.89509
|0.00000
|1374
|2011.04.13 00:02
|sell
|459
|10.45
|0.89083
|0.00000
|0.00000
|1375
|2011.04.13 00:02
|modify
|459
|10.45
|0.89083
|0.89533
|0.00000
|1376
|2011.04.13 00:26
|close
|458
|42.82
|0.89056
|0.89509
|0.00000
|78.08
|85713.67
|1377
|2011.04.13 00:26
|close
|459
|10.45
|0.89056
|0.89533
|0.00000
|464.57
|86178.24
|1378
|2011.04.13 04:17
|sell
|460
|43.09
|0.89028
|0.00000
|0.00000
|1379
|2011.04.13 04:17
|modify
|460
|43.09
|0.89028
|0.89478
|0.00000
|1380
|2011.04.13 05:03
|close
|460
|43.09
|0.89008
|0.89478
|0.00000
|1418.96
|87597.20
|1381
|2011.04.14 01:16
|buy
|461
|43.80
|0.88736
|0.00000
|0.00000
|1382
|2011.04.14 01:16
|modify
|461
|43.80
|0.88736
|0.88286
|0.00000
|1383
|2011.04.14 01:17
|buy
|462
|11.41
|0.88730
|0.00000
|0.00000
|1384
|2011.04.14 01:17
|modify
|462
|11.41
|0.88730
|0.88280
|0.00000
|1385
|2011.04.14 01:20
|close
|461
|43.80
|0.88760
|0.88286
|0.00000
|1730.74
|89327.94
|1386
|2011.04.14 01:20
|close
|462
|11.41
|0.88760
|0.88280
|0.00000
|563.57
|89891.51
|1387
|2011.04.14 02:08
|buy
|463
|44.95
|0.88736
|0.00000
|0.00000
|1388
|2011.04.14 02:08
|modify
|463
|44.95
|0.88736
|0.88286
|0.00000
|1389
|2011.04.14 02:09
|buy
|464
|11.78
|0.88732
|0.00000
|0.00000
|1390
|2011.04.14 02:09
|modify
|464
|11.78
|0.88732
|0.88282
|0.00000
|1391
|2011.04.14 02:10
|buy
|465
|2.29
|0.88714
|0.00000
|0.00000
|1392
|2011.04.14 02:10
|modify
|465
|2.29
|0.88714
|0.88264
|0.00000
|1393
|2011.04.14 02:11
|buy
|466
|0.75
|0.88717
|0.00000
|0.00000
|1394
|2011.04.14 02:11
|modify
|466
|0.75
|0.88717
|0.88267
|0.00000
|1395
|2011.04.14 02:13
|buy
|467
|0.05
|0.88714
|0.00000
|0.00000
|1396
|2011.04.14 02:13
|modify
|467
|0.05
|0.88714
|0.88264
|0.00000
|1397
|2011.04.14 03:54
|close
|463
|44.95
|0.88691
|0.88286
|0.00000
|-3330.34
|86561.17
|1398
|2011.04.14 03:54
|close
|464
|11.78
|0.88691
|0.88282
|0.00000
|-795.20
|85765.97
|1399
|2011.04.14 03:54
|close
|465
|2.29
|0.88691
|0.88264
|0.00000
|-86.72
|85679.25
|1400
|2011.04.14 03:54
|close
|466
|0.75
|0.88691
|0.88267
|0.00000
|-32.10
|85647.15
|1401
|2011.04.14 03:54
|close
|467
|0.05
|0.88691
|0.88264
|0.00000
|-1.89
|85645.26
|1402
|2011.04.14 03:54
|sell
|468
|42.82
|0.88693
|0.00000
|0.00000
|1403
|2011.04.14 03:54
|modify
|468
|42.82
|0.88693
|0.89143
|0.00000
|1404
|2011.04.14 04:39
|close
|468
|42.82
|0.88673
|0.89143
|0.00000
|1410.14
|87055.40
|1405
|2011.04.14 06:43
|buy
|469
|43.53
|0.88661
|0.00000
|0.00000
|1406
|2011.04.14 06:43
|modify
|469
|43.53
|0.88661
|0.88211
|0.00000
|1407
|2011.04.14 06:45
|close
|469
|43.53
|0.88736
|0.88211
|0.00000
|5375.22
|92430.62
|1408
|2011.04.14 22:50
|buy
|470
|46.22
|0.88593
|0.00000
|0.00000
|1409
|2011.04.14 22:50
|modify
|470
|46.22
|0.88593
|0.88143
|0.00000
|1410
|2011.04.14 23:25
|close
|470
|46.22
|0.88617
|0.88143
|0.00000
|1826.37
|94256.99
|1411
|2011.04.15 01:25
|sell
|471
|47.13
|0.88638
|0.00000
|0.00000
|1412
|2011.04.15 01:25
|modify
|471
|47.13
|0.88638
|0.89088
|0.00000
|1413
|2011.04.15 01:26
|sell
|472
|11.69
|0.88659
|0.00000
|0.00000
|1414
|2011.04.15 01:26
|modify
|472
|11.69
|0.88659
|0.89109
|0.00000
|1415
|2011.04.15 01:27
|sell
|473
|3.25
|0.88656
|0.00000
|0.00000
|1416
|2011.04.15 01:27
|modify
|473
|3.25
|0.88656
|0.89106
|0.00000
|1417
|2011.04.15 01:28
|sell
|474
|0.81
|0.88657
|0.00000
|0.00000
|1418
|2011.04.15 01:28
|modify
|474
|0.81
|0.88657
|0.89107
|0.00000
|1419
|2011.04.15 01:29
|sell
|475
|0.22
|0.88657
|0.00000
|0.00000
|1420
|2011.04.15 01:29
|modify
|475
|0.22
|0.88657
|0.89107
|0.00000
|1421
|2011.04.15 01:50
|close
|471
|47.13
|0.88615
|0.89088
|0.00000
|1784.88
|96041.87
|1422
|2011.04.15 01:50
|close
|472
|11.69
|0.88615
|0.89109
|0.00000
|846.93
|96888.80
|1423
|2011.04.15 01:50
|close
|473
|3.25
|0.88615
|0.89106
|0.00000
|219.41
|97108.21
|1424
|2011.04.15 01:50
|close
|474
|0.81
|0.88615
|0.89107
|0.00000
|56.01
|97164.22
|1425
|2011.04.15 01:50
|close
|475
|0.22
|0.88615
|0.89107
|0.00000
|15.22
|97179.44
|1426
|2011.04.15 04:37
|buy
|476
|48.59
|0.88584
|0.00000
|0.00000
|1427
|2011.04.15 04:37
|modify
|476
|48.59
|0.88584
|0.88134
|0.00000
|1428
|2011.04.15 04:38
|buy
|477
|12.78
|0.88581
|0.00000
|0.00000
|1429
|2011.04.15 04:38
|modify
|477
|12.78
|0.88581
|0.88131
|0.00000
|1430
|2011.04.15 04:39
|buy
|478
|3.19
|0.88577
|0.00000
|0.00000
|1431
|2011.04.15 04:39
|modify
|478
|3.19
|0.88577
|0.88127
|0.00000
|1432
|2011.04.15 04:40
|buy
|479
|0.05
|0.88562
|0.00000
|0.00000
|1433
|2011.04.15 04:40
|modify
|479
|0.05
|0.88562
|0.88112
|0.00000
|1434
|2011.04.15 04:41
|buy
|480
|0.22
|0.88566
|0.00000
|0.00000
|1435
|2011.04.15 04:41
|modify
|480
|0.22
|0.88566
|0.88116
|0.00000
|1436
|2011.04.15 04:42
|buy
|481
|0.06
|0.88566
|0.00000
|0.00000
|1437
|2011.04.15 04:42
|modify
|481
|0.06
|0.88566
|0.88116
|0.00000
|1438
|2011.04.15 06:16
|close
|476
|48.59
|0.88569
|0.88134
|0.00000
|-1200.01
|95979.43
|1439
|2011.04.15 06:16
|close
|477
|12.78
|0.88569
|0.88131
|0.00000
|-252.49
|95726.94
|1440
|2011.04.15 06:16
|close
|478
|3.19
|0.88569
|0.88127
|0.00000
|-42.01
|95684.93
|1441
|2011.04.15 06:16
|close
|479
|0.05
|0.88569
|0.88112
|0.00000
|0.58
|95685.51
|1442
|2011.04.15 06:16
|close
|480
|0.22
|0.88569
|0.88116
|0.00000
|1.09
|95686.60
|1443
|2011.04.15 06:16
|close
|481
|0.06
|0.88569
|0.88116
|0.00000
|0.29
|95686.89
|1444
|2011.04.18 04:46
|buy
|482
|47.84
|0.88223
|0.00000
|0.00000
|1445
|2011.04.18 04:46
|modify
|482
|47.84
|0.88223
|0.87773
|0.00000
|1446
|2011.04.18 04:47
|buy
|483
|12.39
|0.88215
|0.00000
|0.00000
|1447
|2011.04.18 04:47
|modify
|483
|12.39
|0.88215
|0.87765
|0.00000
|1448
|2011.04.18 04:48
|buy
|484
|3.88
|0.88227
|0.00000
|0.00000
|1449
|2011.04.18 04:48
|modify
|484
|3.88
|0.88227
|0.87777
|0.00000
|1450
|2011.04.18 04:49
|buy
|485
|0.87
|0.88224
|0.00000
|0.00000
|1451
|2011.04.18 04:49
|modify
|485
|0.87
|0.88224
|0.87774
|0.00000
|1452
|2011.04.18 04:50
|buy
|486
|0.18
|0.88223
|0.00000
|0.00000
|1453
|2011.04.18 04:50
|modify
|486
|0.18
|0.88223
|0.87773
|0.00000
|1454
|2011.04.18 04:51
|buy
|487
|0.15
|0.88225
|0.00000
|0.00000
|1455
|2011.04.18 04:51
|modify
|487
|0.15
|0.88225
|0.87775
|0.00000
|1456
|2011.04.18 04:52
|buy
|488
|0.15
|0.88227
|0.00000
|0.00000
|1457
|2011.04.18 04:52
|modify
|488
|0.15
|0.88227
|0.87777
|0.00000
|1458
|2011.04.18 05:36
|close
|482
|47.84
|0.88222
|0.87773
|0.00000
|-78.76
|95608.13
|1459
|2011.04.18 05:36
|close
|483
|12.39
|0.88222
|0.87765
|0.00000
|142.80
|95750.93
|1460
|2011.04.18 05:36
|close
|484
|3.88
|0.88222
|0.87777
|0.00000
|-31.94
|95718.99
|1461
|2011.04.18 05:36
|close
|485
|0.87
|0.88222
|0.87774
|0.00000
|-2.86
|95716.13
|1462
|2011.04.18 05:36
|close
|486
|0.18
|0.88222
|0.87773
|0.00000
|-0.30
|95715.83
|1463
|2011.04.18 05:36
|close
|487
|0.15
|0.88222
|0.87775
|0.00000
|-0.75
|95715.08
|1464
|2011.04.18 05:36
|close
|488
|0.15
|0.88222
|0.87777
|0.00000
|-1.24
|95713.84
|1465
|2011.04.19 03:48
|buy
|489
|47.86
|0.87491
|0.00000
|0.00000
|1466
|2011.04.19 03:48
|modify
|489
|47.86
|0.87491
|0.87041
|0.00000
|1467
|2011.04.19 03:49
|buy
|490
|12.66
|0.87490
|0.00000
|0.00000
|1468
|2011.04.19 03:49
|modify
|490
|12.66
|0.87490
|0.87040
|0.00000
|1469
|2011.04.19 03:50
|buy
|491
|3.21
|0.87487
|0.00000
|0.00000
|1470
|2011.04.19 03:50
|modify
|491
|3.21
|0.87487
|0.87037
|0.00000
|1471
|2011.04.19 03:51
|buy
|492
|0.70
|0.87484
|0.00000
|0.00000
|1472
|2011.04.19 03:51
|modify
|492
|0.70
|0.87484
|0.87034
|0.00000
|1473
|2011.04.19 04:35
|close
|489
|47.86
|0.87500
|0.87041
|0.00000
|709.20
|96423.04
|1474
|2011.04.19 04:35
|close
|490
|12.66
|0.87500
|0.87040
|0.00000
|208.45
|96631.49
|1475
|2011.04.19 04:35
|close
|491
|3.21
|0.87500
|0.87037
|0.00000
|68.70
|96700.19
|1476
|2011.04.19 04:35
|close
|492
|0.70
|0.87500
|0.87034
|0.00000
|18.45
|96718.64
|1477
|2011.04.19 06:22
|buy
|493
|48.36
|0.87519
|0.00000
|0.00000
|1478
|2011.04.19 06:22
|modify
|493
|48.36
|0.87519
|0.87069
|0.00000
|1479
|2011.04.19 07:10
|close
|493
|48.36
|0.87531
|0.87069
|0.00000
|955.48
|97674.12
|1480
|2011.04.20 01:39
|sell
|494
|48.84
|0.87869
|0.00000
|0.00000
|1481
|2011.04.20 01:39
|modify
|494
|48.84
|0.87869
|0.88319
|0.00000
|1482
|2011.04.20 01:40
|sell
|495
|12.76
|0.87874
|0.00000
|0.00000
|1483
|2011.04.20 01:40
|modify
|495
|12.76
|0.87874
|0.88324
|0.00000
|1484
|2011.04.20 01:41
|sell
|496
|1.16
|0.87918
|0.00000
|0.00000
|1485
|2011.04.20 01:41
|modify
|496
|1.16
|0.87918
|0.88368
|0.00000
|1486
|2011.04.20 01:42
|sell
|497
|0.82
|0.87908
|0.00000
|0.00000
|1487
|2011.04.20 01:42
|modify
|497
|0.82
|0.87908
|0.88358
|0.00000
|1488
|2011.04.20 09:16
|close
|494
|48.84
|0.88056
|0.88319
|0.00000
|-15037.98
|82636.14
|1489
|2011.04.20 09:16
|close
|495
|12.76
|0.88056
|0.88324
|0.00000
|-3823.80
|78812.34
|1490
|2011.04.20 09:16
|close
|496
|1.16
|0.88056
|0.88368
|0.00000
|-263.58
|78548.76
|1491
|2011.04.20 09:16
|close
|497
|0.82
|0.88056
|0.88358
|0.00000
|-199.83
|78348.93
|1492
|2011.04.20 19:40
|sell
|498
|39.17
|0.88435
|0.00000
|0.00000
|1493
|2011.04.20 19:40
|modify
|498
|39.17
|0.88435
|0.88885
|0.00000
|1494
|2011.04.20 19:41
|sell
|499
|10.30
|0.88438
|0.00000
|0.00000
|1495
|2011.04.20 19:41
|modify
|499
|10.30
|0.88438
|0.88888
|0.00000
|1496
|2011.04.20 21:22
|close
|498
|39.17
|0.88435
|0.88885
|0.00000
|0.00
|78348.93
|1497
|2011.04.20 21:22
|close
|499
|10.30
|0.88435
|0.88888
|0.00000
|50.88
|78399.81
|1498
|2011.04.21 02:35
|sell
|500
|39.20
|0.88626
|0.00000
|0.00000
|1499
|2011.04.21 02:35
|modify
|500
|39.20
|0.88626
|0.89076
|0.00000
|1500
|2011.04.21 02:36
|sell
|501
|10.02
|0.88638
|0.00000
|0.00000
|1501
|2011.04.21 02:36
|modify
|501
|10.02
|0.88638
|0.89088
|0.00000
|1502
|2011.04.21 02:37
|sell
|502
|1.60
|0.88664
|0.00000
|0.00000
|1503
|2011.04.21 02:37
|modify
|502
|1.60
|0.88664
|0.89114
|0.00000
|1504
|2011.04.21 02:38
|sell
|503
|0.55
|0.88661
|0.00000
|0.00000
|1505
|2011.04.21 02:38
|modify
|503
|0.55
|0.88661
|0.89111
|0.00000
|1506
|2011.04.21 02:39
|sell
|504
|0.40
|0.88655
|0.00000
|0.00000
|1507
|2011.04.21 02:39
|modify
|504
|0.40
|0.88655
|0.89105
|0.00000
|1508
|2011.04.21 03:10
|close
|502
|1.60
|0.88653
|0.89114
|0.00000
|28.97
|78428.78
|1509
|2011.04.21 03:11
|close
|503
|0.55
|0.88648
|0.89111
|0.00000
|11.77
|78440.55
|1510
|2011.04.21 03:13
|close
|504
|0.40
|0.88644
|0.89105
|0.00000
|7.25
|78447.80
|1511
|2011.04.21 03:59
|close
|500
|39.20
|0.88625
|0.89076
|0.00000
|64.54
|78512.34
|1512
|2011.04.21 03:59
|close
|501
|10.02
|0.88625
|0.89088
|0.00000
|214.48
|78726.82
|1513
|2011.04.22 01:33
|buy
|505
|39.36
|0.88069
|0.00000
|0.00000
|1514
|2011.04.22 01:33
|modify
|505
|39.36
|0.88069
|0.87619
|0.00000
|1515
|2011.04.22 01:41
|close
|505
|39.36
|0.88101
|0.87619
|0.00000
|2073.66
|80800.48
|1516
|2011.04.22 02:01
|sell
|506
|40.40
|0.88148
|0.00000
|0.00000
|1517
|2011.04.22 02:01
|modify
|506
|40.40
|0.88148
|0.88598
|0.00000
|1518
|2011.04.22 02:02
|sell
|507
|10.62
|0.88151
|0.00000
|0.00000
|1519
|2011.04.22 02:02
|modify
|507
|10.62
|0.88151
|0.88601
|0.00000
|1520
|2011.04.22 13:33
|close
|506
|40.40
|0.88113
|0.88598
|0.00000
|2328.22
|83128.70
|1521
|2011.04.22 13:33
|close
|507
|10.62
|0.88113
|0.88601
|0.00000
|664.48
|83793.18