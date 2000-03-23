Strategy Tester Report
MA_Optimizer
AlpariUK-Demo (Build 229)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2000.01.03 00:00 - 2011.04.14 20:00 (2000.01.01 - 2011.04.15)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parametersma1=46; ma2=50;
Bars in test18157Ticks modelled46528229Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit7854.80Gross profit36761.94Gross loss-28907.14
Profit factor1.27Expected payoff13.16
Absolute drawdown626.57Maximal drawdown2180.98 (34.74%)Relative drawdown76.41% (1209.53)
Total trades597Short positions (won %)298 (48.32%)Long positions (won %)299 (49.50%)
Profit trades (% of total)292 (48.91%)Loss trades (% of total)305 (51.09%)
Largestprofit trade1130.40loss trade-409.52
Averageprofit trade125.90loss trade-94.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (549.34)consecutive losses (loss in money)7 (-874.39)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1575.94 (2)consecutive loss (count of losses)-1114.71 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12000.01.03 00:01buy10.101.007380.000000.00000
22000.01.04 16:00close10.101.033100.000000.00000257.361257.36
32000.01.04 16:00sell20.101.033100.000000.00000
42000.01.05 08:00close20.101.031880.000000.0000011.591268.95
52000.01.05 08:00buy30.101.031880.000000.00000
62000.01.14 20:00close30.101.015400.000000.00000-163.041105.91
72000.01.14 20:00sell40.101.015400.000000.00000
82000.02.09 20:00close40.100.992680.000000.00000212.561318.47
92000.02.09 20:00buy50.100.992680.000000.00000
102000.02.15 20:00close50.100.983300.000000.00000-92.841225.63
112000.02.15 20:00sell60.100.983300.000000.00000
122000.02.16 16:00close60.100.983180.000000.000000.591226.22
132000.02.16 16:00buy70.100.983180.000000.00000
142000.02.18 16:00close70.100.982800.000000.00000-3.161223.06
152000.02.18 16:00sell80.100.982800.000000.00000
162000.02.23 00:02close80.101.003880.000000.00000-212.631010.43
172000.02.23 00:02buy90.101.003880.000000.00000
182000.02.29 08:00close90.100.968400.000000.00000-353.84656.59
192000.02.29 08:00sell100.100.968400.000000.00000
202000.03.01 16:00close100.100.967380.000000.000009.59666.18
212000.03.01 16:00buy110.100.967380.000000.00000
222000.03.02 00:01close110.100.972800.000000.0000054.68720.86
232000.03.02 00:01sell120.100.972800.000000.00000
242000.03.15 16:00close120.100.967680.000000.0000044.49765.35
252000.03.15 16:00buy130.100.967680.000000.00000
262000.03.23 08:00close130.100.962300.000000.00000-52.20713.15
272000.03.23 08:00sell140.100.962300.000000.00000
282000.03.23 12:00close140.100.962680.000000.00000-3.80709.35
292000.03.23 12:00buy150.100.962680.000000.00000
302000.03.28 12:00close150.100.966600.000000.0000039.68749.03
312000.03.28 12:00sell160.100.966600.000000.00000
322000.04.03 00:01close160.100.956380.000000.0000098.54847.57
332000.04.03 00:01buy170.100.956380.000000.00000
342000.04.04 08:00close170.100.955700.000000.00000-6.64840.93
352000.04.04 08:00sell180.100.955700.000000.00000
362000.04.10 08:00close180.100.956580.000000.00000-12.46828.47
372000.04.10 08:00buy190.100.956580.000000.00000
382000.04.11 20:00close190.100.959300.000000.0000027.36855.83
392000.04.11 20:00sell200.100.959300.000000.00000
402000.04.12 04:00close200.100.959780.000000.00000-5.41850.42
412000.04.12 04:00buy210.100.959780.000000.00000
422000.04.14 20:00close210.100.957200.000000.00000-25.16825.26
432000.04.14 20:00sell220.100.957200.000000.00000
442000.05.15 12:00close220.100.914580.000000.00000408.511233.77
452000.05.15 12:00buy230.100.914580.000000.00000
462000.05.19 20:00close230.100.898300.000000.00000-161.841071.93
472000.05.19 20:00sell240.100.898300.000000.00000
482000.05.23 20:00close240.100.902480.000000.00000-43.021028.91
492000.05.23 20:00buy250.100.902480.000000.00000
502000.05.24 08:00close250.100.905100.000000.0000026.361055.27
512000.05.24 08:00sell260.100.905100.000000.00000
522000.05.29 00:01close260.100.932880.000000.00000-280.85774.42
532000.05.29 00:01buy270.100.932880.000000.00000
542000.06.19 12:00close270.100.964100.000000.00000315.561089.98
552000.06.19 12:00sell280.100.964100.000000.00000
562000.06.20 20:00close280.100.956280.000000.0000077.591167.57
572000.06.20 20:00buy290.100.956280.000000.00000
582000.06.23 04:00close290.100.935900.000000.00000-203.00964.57
592000.06.23 04:00sell300.100.935900.000000.00000
602000.07.04 08:00close300.100.947580.000000.00000-122.29842.28
612000.07.04 08:00buy310.100.947580.000000.00000
622000.07.12 04:00close310.100.950400.000000.0000029.48871.76
632000.07.12 04:00sell320.100.950400.000000.00000
642000.07.13 16:00close320.100.936980.000000.00000132.371004.13
652000.07.13 16:00buy330.100.936980.000000.00000
662000.07.14 12:00close330.100.936700.000000.00000-2.641001.49
672000.07.14 12:00sell340.100.936700.000000.00000
682000.07.28 12:00close340.100.926980.000000.0000088.661090.15
692000.07.28 12:00buy350.100.926980.000000.00000
702000.08.02 00:03close350.100.914700.000000.00000-122.32967.83
712000.08.02 00:03sell360.100.914700.000000.00000
722000.08.15 20:00close360.100.913380.000000.000005.27973.10
732000.08.15 20:00buy370.100.913380.000000.00000
742000.08.16 16:00close370.100.910500.000000.00000-28.64944.46
752000.08.16 16:00sell380.100.910500.000000.00000
762000.08.18 04:00close380.100.916180.000000.00000-59.24885.22
772000.08.18 04:00buy390.100.916180.000000.00000
782000.08.23 04:00close390.100.896100.000000.00000-200.32684.90
792000.08.23 04:00sell400.100.896100.000000.00000
802000.08.23 16:00close400.100.894380.000000.0000017.20702.10
812000.08.23 16:00buy410.100.894380.000000.00000
822000.08.25 04:00close410.100.900500.000000.0000061.84763.94
832000.08.25 04:00sell420.100.900500.000000.00000
842000.09.01 20:00close420.100.899480.000000.000005.93769.87
852000.09.01 20:00buy430.100.899480.000000.00000
862000.09.04 16:00close430.100.899200.000000.00000-2.64767.23
872000.09.04 16:00sell440.100.899200.000000.00000
882000.09.26 00:04close440.100.874580.000000.00000232.781000.01
892000.09.26 00:04buy450.100.874580.000000.00000
902000.09.26 04:02close450.100.875000.000000.000004.201004.21
912000.09.26 04:02sell460.100.875000.000000.00000
922000.09.27 12:00close460.100.887880.000000.00000-129.41874.80
932000.09.27 12:00buy470.100.887880.000000.00000
942000.10.04 20:00close470.100.873800.000000.00000-139.68735.12
952000.10.04 20:00sell480.100.873800.000000.00000
962000.10.05 04:00close480.100.873780.000000.00000-1.63733.49
972000.10.05 04:00buy490.100.873780.000000.00000
982000.10.06 12:00close490.100.873700.000000.00000-0.64732.85
992000.10.06 12:00sell500.100.873700.000000.00000
1002000.11.02 08:00close500.100.860280.000000.00000117.73850.58
1012000.11.02 08:00buy510.100.860280.000000.00000
1022000.11.15 04:00close510.100.857700.000000.00000-24.04826.54
1032000.11.15 04:00sell520.100.857700.000000.00000
1042000.11.20 12:00close520.100.849180.000000.0000082.15908.69
1052000.11.20 12:00buy530.100.849180.000000.00000
1062000.11.21 12:00close530.100.850400.000000.0000012.36921.05
1072000.11.21 12:00sell540.100.850400.000000.00000
1082000.12.01 08:00close540.100.875480.000000.00000-258.12662.93
1092000.12.01 08:00buy550.100.875480.000000.00000
1102000.12.14 08:00close550.100.879400.000000.0000041.28704.21
1112000.12.14 08:00sell560.100.879400.000000.00000
1122000.12.15 16:00close560.100.898880.000000.00000-195.41508.80
1132000.12.15 16:00buy570.100.898880.000000.00000
1142000.12.18 16:00close570.100.896500.000000.00000-23.64485.16
1152000.12.18 16:00sell580.100.896500.000000.00000
1162000.12.20 12:00close580.100.896880.000000.00000-5.02480.14
1172000.12.20 12:00buy590.100.896880.000000.00000
1182001.01.12 20:00close590.100.952400.000000.00000559.201039.34
1192001.01.12 20:00sell600.100.952400.000000.00000
1202001.01.15 16:00close600.100.941880.000000.00000104.591143.93
1212001.01.15 16:00buy610.100.941880.000000.00000
1222001.01.16 16:00close610.100.940000.000000.00000-18.641125.29
1232001.01.16 16:00sell620.100.940000.000000.00000
1242001.01.19 12:00close620.100.944280.000000.00000-45.851079.44
1252001.01.19 12:00buy630.100.944280.000000.00000
1262001.01.22 00:01close630.100.934700.000000.00000-95.64983.80
1272001.01.22 00:01sell640.100.934700.000000.00000
1282001.01.22 08:00close640.100.935980.000000.00000-12.80971.00
1292001.01.22 08:00buy650.100.935980.000000.00000
1302001.01.23 08:00close650.100.941600.000000.0000056.361027.36
1312001.01.23 08:00sell660.100.941600.000000.00000
1322001.02.05 16:00close660.100.939980.000000.000008.271035.63
1332001.02.05 16:00buy670.100.939980.000000.00000
1342001.02.12 16:00close670.100.929900.000000.00000-99.68935.95
1352001.02.12 16:00sell680.100.929900.000000.00000
1362001.02.20 20:00close680.100.910680.000000.00000187.321123.27
1372001.02.20 20:00buy690.100.910680.000000.00000
1382001.02.21 04:00close690.100.911300.000000.000006.361129.63
1392001.02.21 04:00sell700.100.911300.000000.00000
1402001.02.27 12:00close700.100.915280.000000.00000-43.461086.17
1412001.02.27 12:00buy710.100.915280.000000.00000
1422001.02.28 16:00close710.100.921800.000000.0000065.361151.53
1432001.02.28 16:00sell720.100.921800.000000.00000
1442001.03.02 08:00close720.100.929580.000000.00000-80.241071.29
1452001.03.02 08:00buy730.100.929580.000000.00000
1462001.03.13 20:00close730.100.914300.000000.00000-151.36919.93
1472001.03.13 20:00sell740.100.914300.000000.00000
1482001.04.03 20:01close740.100.893680.000000.00000193.391113.32
1492001.04.03 20:01buy750.100.893680.000000.00000
1502001.04.04 00:01close750.100.897500.000000.0000038.361151.68
1512001.04.04 00:01sell760.100.897500.000000.00000
1522001.04.09 08:00close760.100.901980.000000.00000-47.851103.83
1532001.04.09 08:00buy770.100.901980.000000.00000
1542001.04.16 00:01close770.100.888600.000000.00000-132.68971.15
1552001.04.16 00:01sell780.100.888600.000000.00000
1562001.04.23 08:00close780.100.906180.000000.00000-180.07791.08
1572001.04.23 08:00buy790.100.906180.000000.00000
1582001.04.24 20:00close790.100.895400.000000.00000-107.64683.44
1592001.04.24 20:00sell800.100.895400.000000.00000
1602001.04.25 12:00close800.100.893080.000000.0000022.59706.03
1612001.04.25 12:00buy810.100.893080.000000.00000
1622001.05.02 04:00close810.100.894400.000000.0000014.32720.35
1632001.05.02 04:00sell820.100.894400.000000.00000
1642001.05.07 04:00close820.100.891180.000000.0000029.15749.50
1652001.05.07 04:00buy830.100.891180.000000.00000
1662001.05.07 08:00close830.100.892100.000000.000009.20758.70
1672001.05.07 08:00sell840.100.892100.000000.00000
1682001.05.10 08:00close840.100.886780.000000.0000050.15808.85
1692001.05.10 08:00buy850.100.886780.000000.00000
1702001.05.11 12:00close850.100.876100.000000.00000-106.64702.21
1712001.05.11 12:00sell860.100.876100.000000.00000
1722001.05.23 16:00close860.100.858780.000000.00000167.10869.31
1732001.05.23 16:00buy870.100.858780.000000.00000
1742001.05.24 16:00close870.100.859400.000000.000006.68875.99
1752001.05.24 16:00sell880.100.859400.000000.00000
1762001.06.12 16:00close880.100.849280.000000.0000090.83966.82
1772001.06.12 16:00buy890.100.849280.000000.00000
1782001.06.14 00:01close890.100.855400.000000.0000061.841028.66
1792001.06.14 00:01sell900.100.855400.000000.00000
1802001.06.14 16:00close900.100.854080.000000.0000013.201041.86
1812001.06.14 16:00buy910.100.854080.000000.00000
1822001.06.18 00:01close910.100.862900.000000.0000088.521130.38
1832001.06.18 00:01sell920.100.862900.000000.00000
1842001.06.18 08:00close920.100.863780.000000.00000-8.801121.58
1852001.06.18 08:00buy930.100.863780.000000.00000
1862001.06.26 20:00close930.100.862500.000000.00000-11.521110.06
1872001.06.26 20:00sell940.100.862500.000000.00000
1882001.06.29 16:00close940.100.847180.000000.00000150.151260.21
1892001.06.29 16:00buy950.100.847180.000000.00000
1902001.07.03 00:01close950.100.847800.000000.000006.521266.73
1912001.07.03 00:01sell960.100.847800.000000.00000
1922001.07.03 20:00close960.100.847880.000000.00000-0.801265.93
1932001.07.03 20:00buy970.100.847880.000000.00000
1942001.07.04 00:01close970.100.847700.000000.00000-1.641264.29
1952001.07.04 00:01sell980.100.847700.000000.00000
1962001.07.10 20:00close980.100.854080.000000.00000-67.461196.83
1972001.07.10 20:00buy990.100.854080.000000.00000
1982001.07.11 12:00close990.100.859100.000000.0000050.361247.19
1992001.07.11 12:00sell1000.100.859100.000000.00000
2002001.07.12 04:00close1000.100.856780.000000.0000021.371268.56
2012001.07.12 04:00buy1010.100.856780.000000.00000
2022001.08.06 20:00close1010.100.882000.000000.00000255.881524.44
2032001.08.06 20:00sell1020.100.882000.000000.00000
2042001.08.07 12:00close1020.100.875980.000000.0000059.591584.03
2052001.08.07 12:00buy1030.100.875980.000000.00000
2062001.08.28 04:00close1030.100.910800.000000.00000351.561935.59
2072001.08.28 04:00sell1040.100.910800.000000.00000
2082001.08.28 20:00close1040.100.909780.000000.0000010.201945.79
2092001.08.28 20:00buy1050.100.909780.000000.00000
2102001.08.29 12:00close1050.100.912300.000000.0000025.361971.15
2112001.08.29 12:00sell1060.100.912300.000000.00000
2122001.08.31 12:00close1060.100.916880.000000.00000-48.241922.91
2132001.08.31 12:00buy1070.100.916880.000000.00000
2142001.08.31 16:00close1070.100.915000.000000.00000-18.801904.11
2152001.08.31 16:00sell1080.100.915000.000000.00000
2162001.09.14 12:00close1080.100.916180.000000.00000-20.341883.77
2172001.09.14 12:00buy1090.100.916180.000000.00000
2182001.09.27 00:01close1090.100.922800.000000.0000068.281952.05
2192001.09.27 00:01sell1100.100.922800.000000.00000
2202001.10.03 16:00close1100.100.922180.000000.000003.761955.81
2212001.10.03 16:00buy1110.100.922180.000000.00000
2222001.10.05 08:00close1110.100.918800.000000.00000-33.161922.65
2232001.10.05 08:00sell1120.100.918800.000000.00000
2242001.10.10 00:01close1120.100.913380.000000.0000052.371975.02
2252001.10.10 00:01buy1130.100.913380.000000.00000
2262001.10.11 20:00close1130.100.900800.000000.00000-125.321849.70
2272001.10.11 20:00sell1140.100.900800.000000.00000
2282001.10.23 20:00close1140.100.889980.000000.00000102.101951.80
2292001.10.23 20:00buy1150.100.889980.000000.00000
2302001.10.24 04:00close1150.100.890500.000000.000005.361957.16
2312001.10.24 04:00sell1160.100.890500.000000.00000
2322001.11.01 12:00close1160.100.907180.000000.00000-172.901784.26
2332001.11.01 12:00buy1170.100.907180.000000.00000
2342001.11.08 16:00close1170.100.896500.000000.00000-105.681678.58
2352001.11.08 16:00sell1180.100.896500.000000.00000
2362001.11.29 08:00close1180.100.887280.000000.0000079.391757.97
2372001.11.29 08:00buy1190.100.887280.000000.00000
2382001.11.30 08:00close1190.100.887300.000000.000000.361758.33
2392001.11.30 08:00sell1200.100.887300.000000.00000
2402001.12.03 00:01close1200.100.895680.000000.00000-84.411673.92
2412001.12.03 00:01buy1210.100.895680.000000.00000
2422001.12.12 16:00close1210.100.894700.000000.00000-8.361665.56
2432001.12.12 16:00sell1220.100.894700.000000.00000
2442001.12.13 20:00close1220.100.894680.000000.00000-1.631663.93
2452001.12.13 20:00buy1230.100.894680.000000.00000
2462001.12.25 00:01close1230.100.879100.000000.00000-154.201509.73
2472001.12.25 00:01sell1240.100.879100.000000.00000
2482001.12.25 22:35close1240.100.878580.000000.000005.201514.93
2492001.12.25 22:35buy1250.100.878580.000000.00000
2502001.12.26 08:00close1250.100.879400.000000.000008.361523.29
2512001.12.26 08:00sell1260.100.879400.000000.00000
2522002.01.03 12:00close1260.100.903580.000000.00000-247.901275.39
2532002.01.03 12:00buy1270.100.903580.000000.00000
2542002.01.14 08:00close1270.100.894400.000000.00000-90.361185.03
2552002.01.14 08:00sell1280.100.894400.000000.00000
2562002.02.07 08:00close1280.100.866280.000000.00000265.341450.37
2572002.02.07 08:00buy1290.100.866280.000000.00000
2582002.02.21 04:00close1290.100.870600.000000.0000045.441495.81
2592002.02.21 04:00sell1300.100.870600.000000.00000
2602002.02.26 00:01close1300.100.869180.000000.0000012.371508.18
2612002.02.26 00:01buy1310.100.869180.000000.00000
2622002.02.26 16:00close1310.100.867500.000000.00000-16.801491.38
2632002.02.26 16:00sell1320.100.867500.000000.00000
2642002.03.01 04:00close1320.100.868480.000000.00000-12.851478.53
2652002.03.01 04:00buy1330.100.868480.000000.00000
2662002.03.01 12:00close1330.100.868300.000000.00000-1.801476.73
2672002.03.01 12:00sell1340.100.868300.000000.00000
2682002.03.08 08:00close1340.100.880080.000000.00000-122.071354.66
2692002.03.08 08:00buy1350.100.880080.000000.00000
2702002.03.19 12:00close1350.100.883500.000000.0000035.641390.30
2712002.03.19 12:00sell1360.100.883500.000000.00000
2722002.03.20 12:00close1360.100.879680.000000.0000037.591427.89
2732002.03.20 12:00buy1370.100.879680.000000.00000
2742002.03.26 12:00close1370.100.874000.000000.00000-55.841372.05
2752002.03.26 12:00sell1380.100.874000.000000.00000
2762002.04.05 04:00close1380.100.878180.000000.00000-49.121322.93
2772002.04.05 04:00buy1390.100.878180.000000.00000
2782002.04.05 08:00close1390.100.878500.000000.000003.201326.13
2792002.04.05 08:00sell1400.100.878500.000000.00000
2802002.04.05 16:00close1400.100.879580.000000.00000-10.801315.33
2812002.04.05 16:00buy1410.100.879580.000000.00000
2822002.04.05 20:00close1410.100.879800.000000.000002.201317.53
2832002.04.05 20:00sell1420.100.879800.000000.00000
2842002.04.08 00:01close1420.100.879180.000000.000005.591323.12
2852002.04.08 00:01buy1430.100.879180.000000.00000
2862002.04.11 20:00close1430.100.882800.000000.0000037.001360.12
2872002.04.11 20:00sell1440.100.882800.000000.00000
2882002.04.12 04:00close1440.100.882180.000000.000005.591365.71
2892002.04.12 04:00buy1450.100.882180.000000.00000
2902002.04.12 08:00close1450.100.881600.000000.00000-5.801359.91
2912002.04.12 08:00sell1460.100.881600.000000.00000
2922002.04.12 12:00close1460.100.880980.000000.000006.201366.11
2932002.04.12 12:00buy1470.100.880980.000000.00000
2942002.04.12 16:00close1470.100.878800.000000.00000-21.801344.31
2952002.04.12 16:00sell1480.100.878800.000000.00000
2962002.04.15 00:01close1480.100.879780.000000.00000-10.411333.90
2972002.04.15 00:01buy1490.100.879780.000000.00000
2982002.04.15 12:00close1490.100.881100.000000.0000013.201347.10
2992002.04.15 12:00sell1500.100.881100.000000.00000
3002002.04.16 20:00close1500.100.882980.000000.00000-19.411327.69
3012002.04.16 20:00buy1510.100.882980.000000.00000
3022002.05.15 16:00close1510.100.906800.000000.00000242.841570.53
3032002.05.15 16:00sell1520.100.906800.000000.00000
3042002.05.20 12:02close1520.100.920580.000000.00000-140.851429.68
3052002.05.20 12:02buy1530.100.920580.000000.00000
3062002.06.18 20:00close1530.100.951000.000000.00000308.841738.52
3072002.06.18 20:00sell1540.100.951000.000000.00000
3082002.06.19 12:00close1540.100.957480.000000.00000-65.411673.11
3092002.06.19 12:00buy1550.100.957480.000000.00000
3102002.07.08 04:00close1550.100.982600.000000.00000254.241927.35
3112002.07.08 04:00sell1560.100.982600.000000.00000
3122002.07.12 12:00close1560.100.989080.000000.00000-68.461858.89
3132002.07.12 12:00buy1570.100.989080.000000.00000
3142002.07.25 20:00close1570.101.001100.000000.00000122.281981.17
3152002.07.25 20:00sell1580.101.001100.000000.00000
3162002.08.13 08:00close1580.100.978480.000000.00000215.832197.00
3172002.08.13 08:00buy1590.100.978480.000000.00000
3182002.08.13 12:00close1590.100.979100.000000.000006.202203.20
3192002.08.13 12:00sell1600.100.979100.000000.00000
3202002.08.16 08:00close1600.100.981280.000000.00000-24.852178.35
3212002.08.16 08:00buy1610.100.981280.000000.00000
3222002.08.23 16:00close1610.100.970400.000000.00000-107.682070.67
3232002.08.23 16:00sell1620.100.970400.000000.00000
3242002.08.30 00:01close1620.100.983680.000000.00000-137.071933.60
3252002.08.30 00:01buy1630.100.983680.000000.00000
3262002.08.30 04:00close1630.100.984500.000000.000008.201941.80
3272002.08.30 04:00sell1640.100.984500.000000.00000
3282002.08.30 08:00close1640.100.984980.000000.00000-4.801937.00
3292002.08.30 08:00buy1650.100.984980.000000.00000
3302002.08.30 12:00close1650.100.985400.000000.000004.201941.20
3312002.08.30 12:00sell1660.100.985400.000000.00000
3322002.09.03 08:00close1660.100.985080.000000.000001.981943.18
3332002.09.03 08:00buy1670.100.985080.000000.00000
3342002.09.13 04:00close1670.100.981600.000000.00000-32.881910.30
3352002.09.13 04:00sell1680.100.981600.000000.00000
3362002.09.20 16:00close1680.100.981280.000000.00000-1.071909.23
3372002.09.20 16:00buy1690.100.981280.000000.00000
3382002.09.24 12:00close1690.100.977100.000000.00000-41.481867.75
3392002.09.24 12:00sell1700.100.977100.000000.00000
3402002.09.25 20:00close1700.100.977580.000000.00000-5.411862.34
3412002.09.25 20:00buy1710.100.977580.000000.00000
3422002.10.01 12:00close1710.100.987200.000000.0000097.161959.50
3432002.10.01 12:00sell1720.100.987200.000000.00000
3442002.10.03 12:00close1720.100.988280.000000.00000-13.241946.26
3452002.10.03 12:00buy1730.100.988280.000000.00000
3462002.10.10 12:00close1730.100.990200.000000.0000020.321966.58
3472002.10.10 12:00sell1740.100.990200.000000.00000
3482002.10.11 20:00close1740.100.986980.000000.0000031.591998.17
3492002.10.11 20:00buy1750.100.986980.000000.00000
3502002.10.14 16:00close1750.100.987000.000000.000000.361998.53
3512002.10.14 16:00sell1760.100.987000.000000.00000
3522002.10.16 12:00close1760.100.981080.000000.0000057.982056.51
3532002.10.16 12:00buy1770.100.981080.000000.00000
3542002.10.21 12:00close1770.100.975800.000000.00000-52.002004.51
3552002.10.21 12:00sell1780.100.975800.000000.00000
3562002.10.29 12:00close1780.100.984480.000000.00000-91.681912.83
3572002.10.29 12:00buy1790.100.984480.000000.00000
3582002.11.20 04:00close1790.101.003300.000000.00000191.722104.55
3592002.11.20 04:00sell1800.101.003300.000000.00000
3602002.12.05 08:00close1800.100.999780.000000.0000024.832129.38
3612002.12.05 08:00buy1810.100.999780.000000.00000
3622002.12.27 08:00close1810.101.038700.000000.00000392.722522.10
3632002.12.27 08:00sell1820.101.038700.000000.00000
3642002.12.27 20:00close1820.101.041780.000000.00000-30.802491.30
3652002.12.27 20:00buy1830.101.041780.000000.00000
3662003.01.09 20:00close1830.101.049100.000000.0000075.282566.58
3672003.01.09 20:00sell1840.101.049100.000000.00000
3682003.01.14 12:00close1840.101.058880.000000.00000-99.632466.95
3692003.01.14 12:00buy1850.101.058880.000000.00000
3702003.02.05 20:00close1850.101.078400.000000.00000198.722665.67
3712003.02.05 20:00sell1860.101.078400.000000.00000
3722003.02.11 08:00close1860.101.072680.000000.0000053.542719.21
3732003.02.11 08:00buy1870.101.072680.000000.00000
3742003.02.12 00:01close1870.101.073700.000000.0000010.362729.57
3752003.02.12 00:01sell1880.101.073700.000000.00000
3762003.02.12 16:00close1880.101.072380.000000.0000013.202742.77
3772003.02.12 16:00buy1890.101.072380.000000.00000
3782003.02.14 04:00close1890.101.083500.000000.00000111.842854.61
3792003.02.14 04:00sell1900.101.083500.000000.00000
3802003.02.20 20:00close1900.101.082880.000000.000002.542857.15
3812003.02.20 20:00buy1910.101.082880.000000.00000
3822003.02.25 08:00close1910.101.080800.000000.00000-20.322836.83
3832003.02.25 08:00sell1920.101.080800.000000.00000
3842003.02.27 00:01close1920.101.078980.000000.0000015.762852.59
3852003.02.27 00:01buy1930.101.078980.000000.00000
3862003.03.04 16:00close1930.101.092500.000000.00000135.682988.27
3872003.03.04 16:00sell1940.101.092500.000000.00000
3882003.03.05 12:00close1940.101.096780.000000.00000-43.412944.86
3892003.03.05 12:00buy1950.101.096780.000000.00000
3902003.03.17 04:00close1950.101.081400.000000.00000-151.882792.98
3912003.03.17 04:00sell1960.101.081400.000000.00000
3922003.03.28 00:01close1960.101.069180.000000.00000114.272907.25
3932003.03.28 00:01buy1970.101.069180.000000.00000
3942003.04.09 16:00close1970.101.071800.000000.0000027.802935.05
3952003.04.09 16:00sell1980.101.071800.000000.00000
3962003.04.15 16:00close1980.101.079480.000000.00000-80.462854.59
3972003.04.15 16:00buy1990.101.079480.000000.00000
3982003.04.15 20:00close1990.101.081400.000000.0000019.202873.79
3992003.04.15 20:00sell2000.101.081400.000000.00000
4002003.04.16 08:00close2000.101.081380.000000.00000-0.412873.38
4012003.04.16 08:00buy2010.101.081380.000000.00000
4022003.06.04 16:00close2010.101.170400.000000.00000898.043771.42
4032003.06.04 16:00sell2020.101.170400.000000.00000
4042003.06.09 20:00close2020.101.174380.000000.00000-42.853728.57
4052003.06.09 20:00buy2030.101.174380.000000.00000
4062003.06.10 00:01close2030.101.171600.000000.00000-27.643700.93
4072003.06.10 00:01sell2040.101.171600.000000.00000
4082003.06.10 04:00close2040.101.172480.000000.00000-8.803692.13
4092003.06.10 04:00buy2050.101.172480.000000.00000
4102003.06.10 12:00close2050.101.171600.000000.00000-8.803683.33
4112003.06.10 12:00sell2060.101.171600.000000.00000
4122003.06.12 04:00close2060.101.175280.000000.00000-39.243644.09
4132003.06.12 04:00buy2070.101.175280.000000.00000
4142003.06.13 00:01close2070.101.176300.000000.0000010.363654.45
4152003.06.13 00:01sell2080.101.176300.000000.00000
4162003.06.13 20:00close2080.101.186780.000000.00000-104.803549.65
4172003.06.13 20:00buy2090.101.186780.000000.00000
4182003.06.17 16:00close2090.101.178400.000000.00000-83.483466.17
4192003.06.17 16:00sell2100.101.178400.000000.00000
4202003.06.18 16:00close2100.101.173180.000000.0000051.593517.76
4212003.06.18 16:00buy2110.101.173180.000000.00000
4222003.06.23 16:00close2110.101.151700.000000.00000-214.003303.76
4232003.06.23 16:00sell2120.101.151700.000000.00000
4242003.07.08 16:00close2120.101.133980.000000.00000168.053471.81
4252003.07.08 16:00buy2130.101.133980.000000.00000
4262003.07.10 12:00close2130.101.132400.000000.00000-15.163456.65
4272003.07.10 12:00sell2140.101.132400.000000.00000
4282003.07.24 04:00close2140.101.147380.000000.00000-158.343298.31
4292003.07.24 04:00buy2150.101.147380.000000.00000
4302003.08.04 12:00close2150.101.130300.000000.00000-169.363128.95
4312003.08.04 12:00sell2160.101.130300.000000.00000
4322003.08.12 08:00close2160.101.136580.000000.00000-67.683061.27
4332003.08.12 08:00buy2170.101.136580.000000.00000
4342003.08.14 16:00close2170.101.128100.000000.00000-84.162977.11
4352003.08.14 16:00sell2180.101.128100.000000.00000
4362003.09.03 16:00close2180.101.080980.000000.00000460.223437.33
4372003.09.03 16:00buy2190.101.080980.000000.00000
4382003.09.04 04:00close2190.101.082600.000000.0000016.683454.01
4392003.09.04 04:00sell2200.101.082600.000000.00000
4402003.09.04 20:00close2200.101.091780.000000.00000-91.803362.21
4412003.09.04 20:00buy2210.101.091780.000000.00000
4422003.10.14 00:01close2210.101.171300.000000.00000801.284163.49
4432003.10.14 00:01sell2220.101.171300.000000.00000
4442003.10.14 08:00close2220.101.161980.000000.0000093.204256.69
4452003.10.14 08:00buy2230.101.161980.000000.00000
4462003.10.17 04:00close2230.101.159600.000000.00000-23.004233.69
4472003.10.17 04:00sell2240.101.159600.000000.00000
4482003.10.24 00:01close2240.101.179780.000000.00000-206.074027.62
4492003.10.24 00:01buy2250.101.179780.000000.00000
4502003.10.24 16:00close2250.101.181600.000000.0000018.204045.82
4512003.10.24 16:00sell2260.101.181600.000000.00000
4522003.10.27 08:00close2260.101.175280.000000.0000062.594108.41
4532003.10.27 08:00buy2270.101.175280.000000.00000
4542003.11.03 12:00close2270.101.160400.000000.00000-147.683960.73
4552003.11.03 12:00sell2280.101.160400.000000.00000
4562003.11.13 20:00close2280.101.172580.000000.00000-129.123831.61
4572003.11.13 20:00buy2290.101.172580.000000.00000
4582003.11.28 20:00close2290.101.199600.000000.00000272.604104.21
4592003.11.28 20:00sell2300.101.199600.000000.00000
4602003.12.03 00:01close2300.101.210680.000000.00000-112.633991.58
4612003.12.03 00:01buy2310.101.210680.000000.00000
4622004.01.16 08:00close2310.101.259000.000000.00000490.564482.14
4632004.01.16 08:00sell2320.101.259000.000000.00000
4642004.01.19 16:00close2320.101.237780.000000.00000211.594693.73
4652004.01.19 16:00buy2330.101.237780.000000.00000
4662004.01.20 12:00close2330.101.244200.000000.0000064.364758.09
4672004.01.20 12:00sell2340.101.244200.000000.00000
4682004.01.28 08:00close2340.101.259980.000000.00000-162.684595.41
4692004.01.28 08:00buy2350.101.259980.000000.00000
4702004.01.30 20:00close2350.101.247300.000000.00000-126.164469.25
4712004.01.30 20:00sell2360.101.247300.000000.00000
4722004.02.05 20:00close2360.101.256780.000000.00000-98.464370.79
4732004.02.05 20:00buy2370.101.256780.000000.00000
4742004.02.06 12:00close2370.101.252900.000000.00000-38.644332.15
4752004.02.06 12:00sell2380.101.252900.000000.00000
4762004.02.09 20:00close2380.101.268680.000000.00000-158.414173.74
4772004.02.09 20:00buy2390.101.268680.000000.00000
4782004.02.23 16:00close2390.101.257500.000000.00000-109.564064.18
4792004.02.23 16:00sell2400.101.257500.000000.00000
4802004.03.12 20:00close2400.101.219080.000000.00000372.004436.18
4812004.03.12 20:00buy2410.101.219080.000000.00000
4822004.03.17 16:00close2410.101.223200.000000.0000041.684477.86
4832004.03.17 16:00sell2420.101.223200.000000.00000
4842004.03.22 12:00close2420.101.235780.000000.00000-128.854349.01
4852004.03.22 12:00buy2430.101.235780.000000.00000
4862004.03.23 20:00close2430.101.233600.000000.00000-21.644327.37
4872004.03.23 20:00sell2440.101.233600.000000.00000
4882004.03.24 08:00close2440.101.232680.000000.000008.594335.96
4892004.03.24 08:00buy2450.101.232680.000000.00000
4902004.03.26 04:00close2450.101.214500.000000.00000-181.164154.80
4912004.03.26 04:00sell2460.101.214500.000000.00000
4922004.03.29 16:00close2460.101.216180.000000.00000-17.414137.39
4932004.03.29 16:00buy2470.101.216180.000000.00000
4942004.03.30 00:01close2470.101.216000.000000.00000-1.644135.75
4952004.03.30 00:01sell2480.101.216000.000000.00000
4962004.04.05 16:00close2480.101.202180.000000.00000134.544270.29
4972004.04.05 16:00buy2490.101.202180.000000.00000
4982004.04.09 00:01close2490.101.208400.000000.0000063.164333.45
4992004.04.09 00:01sell2500.101.208400.000000.00000
5002004.04.15 16:00close2500.101.194180.000000.00000138.544471.99
5012004.04.15 16:00buy2510.101.194180.000000.00000
5022004.04.16 08:00close2510.101.199900.000000.0000057.364529.35
5032004.04.16 08:00sell2520.101.199900.000000.00000
5042004.04.26 08:00close2520.101.179180.000000.00000202.324731.67
5052004.04.26 08:00buy2530.101.179180.000000.00000
5062004.04.26 16:00close2530.101.186100.000000.0000069.204800.87
5072004.04.26 16:00sell2540.101.186100.000000.00000
5082004.05.03 00:01close2540.101.199580.000000.00000-139.074661.80
5092004.05.03 00:01buy2550.101.199580.000000.00000
5102004.05.12 20:00close2550.101.192000.000000.00000-74.364587.44
5112004.05.12 20:00sell2560.101.192000.000000.00000
5122004.05.13 04:00close2560.101.192680.000000.00000-8.634578.81
5132004.05.13 04:00buy2570.101.192680.000000.00000
5142004.05.14 04:00close2570.101.181700.000000.00000-109.644469.17
5152004.05.14 04:00sell2580.101.181700.000000.00000
5162004.05.19 20:00close2580.101.201080.000000.00000-195.634273.54
5172004.05.19 20:00buy2590.101.201080.000000.00000
5182004.06.08 20:00close2590.101.226000.000000.00000252.404525.94
5192004.06.08 20:00sell2600.101.226000.000000.00000
5202004.06.09 16:00close2600.101.215680.000000.00000102.594628.53
5212004.06.09 16:00buy2610.101.215680.000000.00000
5222004.06.11 08:00close2610.101.200800.000000.00000-148.164480.37
5232004.06.11 08:00sell2620.101.200800.000000.00000
5242004.06.22 00:01close2620.101.211280.000000.00000-110.294370.08
5252004.06.22 00:01buy2630.101.211280.000000.00000
5262004.06.22 12:00close2630.101.208200.000000.00000-30.804339.28
5272004.06.22 12:00sell2640.101.208200.000000.00000
5282004.06.23 04:00close2640.101.213080.000000.00000-49.414289.87
5292004.06.23 04:00buy2650.101.213080.000000.00000
5302004.06.25 16:00close2650.101.214500.000000.0000014.844304.71
5312004.06.25 16:00sell2660.101.214500.000000.00000
5322004.06.28 12:00close2660.101.216780.000000.00000-23.414281.30
5332004.06.28 12:00buy2670.101.216780.000000.00000
5342004.07.01 00:01close2670.101.218900.000000.0000022.004303.30
5352004.07.01 00:01sell2680.101.218900.000000.00000
5362004.07.01 04:00close2680.101.218180.000000.000007.204310.50
5372004.07.01 04:00buy2690.101.218180.000000.00000
5382004.07.20 20:00close2690.101.237600.000000.00000196.924507.42
5392004.07.20 20:00sell2700.101.237600.000000.00000
5402004.07.23 12:00close2700.101.218380.000000.00000189.154696.57
5412004.07.23 12:00buy2710.101.218380.000000.00000
5422004.07.26 04:00close2710.101.212800.000000.00000-55.644640.93
5432004.07.26 04:00sell2720.101.212800.000000.00000
5442004.08.09 04:00close2720.101.227680.000000.00000-157.344483.59
5452004.08.09 04:00buy2730.101.227680.000000.00000
5462004.08.25 16:00close2730.101.209800.000000.00000-176.244307.35
5472004.08.25 16:00sell2740.101.209800.000000.00000
5482004.09.03 20:00close2740.101.205980.000000.0000031.494338.84
5492004.09.03 20:00buy2750.101.205980.000000.00000
5502004.09.08 00:01close2750.101.210700.000000.0000047.684386.52
5512004.09.08 00:01sell2760.101.210700.000000.00000
5522004.09.08 08:00close2760.101.207380.000000.0000033.204419.72
5532004.09.08 08:00buy2770.101.207380.000000.00000
5542004.09.10 16:00close2770.101.228600.000000.00000212.844632.56
5552004.09.10 16:00sell2780.101.228600.000000.00000
5562004.09.14 20:00close2780.101.226680.000000.0000017.984650.54
5572004.09.14 20:00buy2790.101.226680.000000.00000
5582004.09.22 00:01close2790.101.233000.000000.0000064.484715.02
5592004.09.22 00:01sell2800.101.233000.000000.00000
5602004.09.27 08:00close2800.101.227780.000000.0000049.154764.17
5612004.09.27 08:00buy2810.101.227780.000000.00000
5622004.10.04 04:00close2810.101.236700.000000.0000090.324854.49
5632004.10.04 04:00sell2820.101.236700.000000.00000
5642004.10.04 08:00close2820.101.236480.000000.000002.204856.69
5652004.10.04 08:00buy2830.101.236480.000000.00000
5662004.10.12 08:00close2830.101.235200.000000.00000-11.524845.17
5672004.10.12 08:00sell2840.101.235200.000000.00000
5682004.10.14 12:00close2840.101.236580.000000.00000-16.244828.93
5692004.10.14 12:00buy2850.101.236580.000000.00000
5702004.11.04 04:00close2850.101.282000.000000.00000457.565286.49
5712004.11.04 04:00sell2860.101.282000.000000.00000
5722004.11.05 20:00close2860.101.293080.000000.00000-111.415175.08
5732004.11.05 20:00buy2870.101.293080.000000.00000
5742004.11.17 20:00close2870.101.302900.000000.0000099.805274.88
5752004.11.17 20:00sell2880.101.302900.000000.00000
5762004.11.18 16:00close2880.101.299680.000000.0000030.375305.25
5772004.11.18 16:00buy2890.101.299680.000000.00000
5782004.12.13 20:00close2890.101.331100.000000.00000317.885623.13
5792004.12.13 20:00sell2900.101.331100.000000.00000
5802004.12.14 12:00close2900.101.331180.000000.00000-1.415621.72
5812004.12.14 12:00buy2910.101.331180.000000.00000
5822004.12.15 12:00close2910.101.336900.000000.0000057.365679.08
5832004.12.15 12:00sell2920.101.336900.000000.00000
5842004.12.21 08:00close2920.101.339280.000000.00000-27.465651.62
5852004.12.21 08:00buy2930.101.339280.000000.00000
5862004.12.21 12:00close2930.101.340100.000000.000008.205659.82
5872004.12.21 12:00sell2940.101.340100.000000.00000
5882004.12.21 16:00close2940.101.338180.000000.0000019.205679.02
5892004.12.21 16:00buy2950.101.338180.000000.00000
5902004.12.27 20:00close2950.101.363200.000000.00000251.165930.18
5912004.12.27 20:00sell2960.101.363200.000000.00000
5922004.12.28 04:00close2960.101.360080.000000.0000030.595960.77
5932004.12.28 04:00buy2970.101.360080.000000.00000
5942005.01.05 16:00close2970.101.324500.000000.00000-354.525606.25
5952005.01.05 16:00sell2980.101.324500.000000.00000
5962005.01.19 20:00close2980.101.299280.000000.00000243.665849.91
5972005.01.19 20:00buy2990.101.299280.000000.00000
5982005.01.20 20:00close2990.101.296600.000000.00000-26.325823.59
5992005.01.20 20:00sell3000.101.296600.000000.00000
6002005.01.28 20:00close3000.101.303580.000000.00000-74.685748.91
6012005.01.28 20:00buy3010.101.303580.000000.00000
6022005.01.31 00:01close3010.101.301200.000000.00000-23.645725.27
6032005.01.31 00:01sell3020.101.301200.000000.00000
6042005.01.31 20:00close3020.101.304380.000000.00000-31.805693.47
6052005.01.31 20:00buy3030.101.304380.000000.00000
6062005.02.03 00:01close3030.101.303500.000000.00000-8.005685.47
6072005.02.03 00:01sell3040.101.303500.000000.00000
6082005.02.04 12:00close3040.101.297480.000000.0000059.595745.06
6092005.02.04 12:00buy3050.101.297480.000000.00000
6102005.02.07 12:00close3050.101.284700.000000.00000-127.645617.42
6112005.02.07 12:00sell3060.101.284700.000000.00000
6122005.02.17 00:01close3060.101.302680.000000.00000-187.125430.30
6132005.02.17 00:01buy3070.101.302680.000000.00000
6142005.03.04 12:00close3070.101.312100.000000.0000096.605526.90
6152005.03.04 12:00sell3080.101.312100.000000.00000
6162005.03.09 04:00close3080.101.334280.000000.00000-223.635303.27
6172005.03.09 04:00buy3090.101.334280.000000.00000
6182005.03.09 20:00close3090.101.341300.000000.0000070.205373.47
6192005.03.09 20:00sell3100.101.341300.000000.00000
6202005.03.10 20:00close3100.101.344780.000000.00000-36.635336.84
6212005.03.10 20:00buy3110.101.344780.000000.00000
6222005.03.21 16:00close3110.101.319300.000000.00000-253.365083.48
6232005.03.21 16:00sell3120.101.319300.000000.00000
6242005.04.07 08:00close3120.101.291480.000000.00000266.615350.09
6252005.04.07 08:00buy3130.101.291480.000000.00000
6262005.04.08 04:00close3130.101.282100.000000.00000-93.645256.45
6272005.04.08 04:00sell3140.101.282100.000000.00000
6282005.04.14 08:00close3140.101.287880.000000.00000-61.465194.99
6292005.04.14 08:00buy3150.101.287880.000000.00000
6302005.04.19 08:00close3150.101.302100.000000.00000142.685337.67
6312005.04.19 08:00sell3160.101.302100.000000.00000
6322005.04.19 12:00close3160.101.300280.000000.0000018.205355.87
6332005.04.19 12:00buy3170.101.300280.000000.00000
6342005.04.21 12:00close3170.101.309700.000000.0000094.845450.71
6352005.04.21 12:00sell3180.101.309700.000000.00000
6362005.04.22 08:00close3180.101.304780.000000.0000048.595499.30
6372005.04.22 08:00buy3190.101.304780.000000.00000
6382005.04.28 20:00close3190.101.289400.000000.00000-152.845346.46
6392005.04.28 20:00sell3200.101.289400.000000.00000
6402005.05.11 20:00close3200.101.281280.000000.0000074.495420.95
6412005.05.11 20:00buy3210.101.281280.000000.00000
6422005.05.13 08:00close3210.101.267300.000000.00000-139.165281.79
6432005.05.13 08:00sell3220.101.267300.000000.00000
6442005.06.13 20:00close3220.101.210180.000000.00000553.515835.30
6452005.06.13 20:00buy3230.101.210180.000000.00000
6462005.06.14 08:00close3230.101.211200.000000.0000010.365845.66
6472005.06.14 08:00sell3240.101.211200.000000.00000
6482005.06.22 20:00close3240.101.211480.000000.00000-7.685837.98
6492005.06.22 20:00buy3250.101.211480.000000.00000
6502005.06.29 08:00close3250.101.206400.000000.00000-49.685788.30
6512005.06.29 08:00sell3260.101.206400.000000.00000
6522005.07.05 20:00close3260.101.191780.000000.00000142.545930.84
6532005.07.05 20:00buy3270.101.191780.000000.00000
6542005.07.06 04:00close3270.101.192200.000000.000004.365935.20
6552005.07.06 04:00sell3280.101.192200.000000.00000
6562005.07.13 20:00close3280.101.209280.000000.00000-175.075760.13
6572005.07.13 20:00buy3290.101.209280.000000.00000
6582005.07.22 00:01close3290.101.216300.000000.0000071.965832.09
6592005.07.22 00:01sell3300.101.216300.000000.00000
6602005.07.26 00:01close3300.101.206680.000000.0000094.985927.07
6612005.07.26 00:01buy3310.101.206680.000000.00000
6622005.07.26 12:00close3310.101.200500.000000.00000-61.805865.27
6632005.07.26 12:00sell3320.101.200500.000000.00000
6642005.07.27 16:00close3320.101.202780.000000.00000-23.415841.86
6652005.07.27 16:00buy3330.101.202780.000000.00000
6662005.08.01 16:00close3330.101.222300.000000.00000196.006037.86
6672005.08.01 16:00sell3340.101.222300.000000.00000
6682005.08.03 16:00close3340.101.230580.000000.00000-84.025953.84
6692005.08.03 16:00buy3350.101.230580.000000.00000
6702005.08.18 20:00close3350.101.217800.000000.00000-125.085828.76
6712005.08.18 20:00sell3360.101.217800.000000.00000
6722005.08.30 08:00close3360.101.222180.000000.00000-49.905778.86
6732005.08.30 08:00buy3370.101.222180.000000.00000
6742005.09.13 20:00close3370.101.226900.000000.0000049.445828.30
6752005.09.13 20:00sell3380.101.226900.000000.00000
6762005.10.07 20:00close3380.101.212480.000000.00000128.345956.64
6772005.10.07 20:00buy3390.101.212480.000000.00000
6782005.10.10 16:00close3390.101.206300.000000.00000-61.645895.00
6792005.10.10 16:00sell3400.101.206300.000000.00000
6802005.10.12 20:00close3400.101.202280.000000.0000038.985933.98
6812005.10.12 20:00buy3410.101.202280.000000.00000
6822005.10.18 08:00close3410.101.198800.000000.00000-33.845900.14
6832005.10.18 08:00sell3420.101.198800.000000.00000
6842005.10.21 20:00close3420.101.193880.000000.0000046.155946.29
6852005.10.21 20:00buy3430.101.193880.000000.00000
6862005.10.24 12:00close3430.101.194900.000000.0000010.365956.65
6872005.10.24 12:00sell3440.101.194900.000000.00000
6882005.10.25 08:00close3440.101.196080.000000.00000-12.415944.24
6892005.10.25 08:00buy3450.101.196080.000000.00000
6902005.10.26 00:01close3450.101.211000.000000.00000149.366093.60
6912005.10.26 00:01sell3460.101.211000.000000.00000
6922005.10.28 00:01close3460.101.213980.000000.00000-32.246061.36
6932005.10.28 00:01buy3470.101.213980.000000.00000
6942005.11.04 16:00close3470.101.192600.000000.00000-212.685848.68
6952005.11.04 16:00sell3480.101.192600.000000.00000
6962005.11.22 20:00close3480.101.174580.000000.00000170.446019.12
6972005.11.22 20:00buy3490.101.174580.000000.00000
6982005.11.24 00:01close3490.101.181200.000000.0000066.846085.96
6992005.11.24 00:01sell3500.101.181200.000000.00000
7002005.11.24 12:00close3500.101.180480.000000.000007.206093.16
7012005.11.24 12:00buy3510.101.180480.000000.00000
7022005.12.01 04:00close3510.101.178800.000000.00000-15.686077.48
7032005.12.01 04:00sell3520.101.178800.000000.00000
7042005.12.01 20:00close3520.101.174080.000000.0000047.206124.68
7052005.12.01 20:00buy3530.101.174080.000000.00000
7062005.12.05 00:01close3530.101.170000.000000.00000-40.486084.20
7072005.12.05 00:01sell3540.101.170000.000000.00000
7082005.12.07 12:00close3540.101.172580.000000.00000-27.026057.18
7092005.12.07 12:00buy3550.101.172580.000000.00000
7102005.12.08 16:00close3550.101.177500.000000.0000049.686106.86
7112005.12.08 16:00sell3560.101.177500.000000.00000
7122005.12.13 08:00close3560.101.195780.000000.00000-184.635922.23
7132005.12.13 08:00buy3570.101.195780.000000.00000
7142005.12.22 20:00close3570.101.187600.000000.00000-80.045842.19
7152005.12.22 20:00sell3580.101.187600.000000.00000
7162005.12.23 12:00close3580.101.187480.000000.000000.595842.78
7172005.12.23 12:00buy3590.101.187480.000000.00000
7182005.12.23 20:00close3590.101.187000.000000.00000-4.805837.98
7192005.12.23 20:00sell3600.101.187000.000000.00000
7202006.01.02 12:00close3600.101.184680.000000.0000018.325856.30
7212006.01.02 12:00buy3610.101.184680.000000.00000
7222006.01.03 16:00close3610.101.192800.000000.0000081.365937.66
7232006.01.03 16:00sell3620.101.192800.000000.00000
7242006.01.04 08:00close3620.101.205480.000000.00000-127.415810.25
7252006.01.04 08:00buy3630.101.205480.000000.00000
7262006.01.16 20:00close3630.101.212300.000000.0000070.125880.37
7272006.01.16 20:00sell3640.101.212300.000000.00000
7282006.01.17 08:00close3640.101.212180.000000.000000.595880.96
7292006.01.17 08:00buy3650.101.212180.000000.00000
7302006.01.18 08:00close3650.101.208300.000000.00000-38.645842.32
7312006.01.18 08:00sell3660.101.208300.000000.00000
7322006.01.19 12:00close3660.101.207680.000000.000004.375846.69
7332006.01.19 12:00buy3670.101.207680.000000.00000
7342006.01.23 16:00close3670.101.228000.000000.00000203.526050.21
7352006.01.23 16:00sell3680.101.228000.000000.00000
7362006.01.24 08:00close3680.101.229480.000000.00000-15.416034.80
7372006.01.24 08:00buy3690.101.229480.000000.00000
7382006.02.02 04:00close3690.101.207300.000000.00000-220.045814.76
7392006.02.02 04:00sell3700.101.207300.000000.00000
7402006.02.23 00:01close3700.101.190980.000000.00000150.395965.15
7412006.02.23 00:01buy3710.101.190980.000000.00000
7422006.02.27 00:01close3710.101.186600.000000.00000-43.485921.67
7432006.02.27 00:01sell3720.101.186600.000000.00000
7442006.02.27 16:00close3720.101.184780.000000.0000018.205939.87
7452006.02.27 16:00buy3730.101.184780.000000.00000
7462006.03.01 20:00close3730.101.191500.000000.0000067.526007.39
7472006.03.01 20:00sell3740.101.191500.000000.00000
7482006.03.03 12:00close3740.101.201880.000000.00000-106.245901.15
7492006.03.03 12:00buy3750.101.201880.000000.00000
7502006.03.14 12:00close3750.101.195400.000000.00000-63.365837.79
7512006.03.14 12:00sell3760.101.195400.000000.00000
7522006.03.17 08:00close3760.101.216380.000000.00000-212.855624.94
7532006.03.17 08:00buy3770.101.216380.000000.00000
7542006.03.28 12:00close3770.101.206300.000000.00000-99.365525.58
7552006.03.28 12:00sell3780.101.206300.000000.00000
7562006.04.04 12:00close3780.101.217680.000000.00000-118.075407.51
7572006.04.04 12:00buy3790.101.217680.000000.00000
7582006.04.14 08:00close3790.101.211300.000000.00000-61.885345.63
7592006.04.14 08:00sell3800.101.211300.000000.00000
7602006.04.19 16:00close3800.101.232380.000000.00000-212.635133.00
7612006.04.19 16:00buy3810.101.232380.000000.00000
7622006.05.23 20:00close3810.101.285300.000000.00000534.645667.64
7632006.05.23 20:00sell3820.101.285300.000000.00000
7642006.05.29 20:00close3820.101.275280.000000.0000096.545764.18
7652006.05.29 20:00buy3830.101.275280.000000.00000
7662006.05.30 12:00close3830.101.287500.000000.00000122.365886.54
7672006.05.30 12:00sell3840.101.287500.000000.00000
7682006.05.31 08:00close3840.101.287280.000000.000001.595888.13
7692006.05.31 08:00buy3850.101.287280.000000.00000
7702006.06.01 16:00close3850.101.273900.000000.00000-133.325754.81
7712006.06.01 16:00sell3860.101.273900.000000.00000
7722006.06.05 00:01close3860.101.292780.000000.00000-190.025564.79
7732006.06.05 00:01buy3870.101.292780.000000.00000
7742006.06.05 08:00close3870.101.294600.000000.0000018.205582.99
7752006.06.05 08:00sell3880.101.294600.000000.00000
7762006.06.05 12:00close3880.101.296280.000000.00000-16.805566.19
7772006.06.05 12:00buy3890.101.296280.000000.00000
7782006.06.09 08:00close3890.101.264600.000000.00000-315.845250.35
7792006.06.09 08:00sell3900.101.264600.000000.00000
7802006.06.22 16:00close3900.101.257080.000000.0000067.275317.62
7812006.06.22 16:00buy3910.101.257080.000000.00000
7822006.06.26 16:00close3910.101.256600.000000.00000-4.485313.14
7832006.06.26 16:00sell3920.101.256600.000000.00000
7842006.06.29 16:00close3920.101.253980.000000.0000023.155336.29
7852006.06.29 16:00buy3930.101.253980.000000.00000
7862006.07.03 00:01close3930.101.278300.000000.00000243.525579.81
7872006.07.03 00:01sell3940.101.278300.000000.00000
7882006.07.04 12:00close3940.101.280880.000000.00000-26.415553.40
7892006.07.04 12:00buy3950.101.280880.000000.00000
7902006.07.12 20:00close3950.101.269400.000000.00000-113.525439.88
7912006.07.12 20:00sell3960.101.269400.000000.00000
7922006.07.27 08:00close3960.101.273880.000000.00000-55.175384.71
7932006.07.27 08:00buy3970.101.273880.000000.00000
7942006.08.16 08:00close3970.101.279100.000000.0000055.085439.79
7952006.08.16 08:00sell3980.101.279100.000000.00000
7962006.08.22 20:00close3980.101.278880.000000.00000-1.465438.33
7972006.08.22 20:00buy3990.101.278880.000000.00000
7982006.08.28 16:00close3990.101.281100.000000.0000023.165461.49
7992006.08.28 16:00sell4000.101.281100.000000.00000
8002006.09.01 20:00close4000.101.283580.000000.00000-28.465433.03
8012006.09.01 20:00buy4010.101.283580.000000.00000
8022006.09.04 08:00close4010.101.285900.000000.0000023.365456.39
8032006.09.04 08:00sell4020.101.285900.000000.00000
8042006.09.04 16:00close4020.101.286380.000000.00000-4.805451.59
8052006.09.04 16:00buy4030.101.286380.000000.00000
8062006.09.08 20:00close4030.101.267000.000000.00000-192.845258.75
8072006.09.08 20:00sell4040.101.267000.000000.00000
8082006.09.20 16:00close4040.101.268580.000000.00000-21.905236.85
8092006.09.20 16:00buy4050.101.268580.000000.00000
8102006.09.21 08:00close4050.101.271700.000000.0000031.685268.53
8112006.09.21 08:00sell4060.101.271700.000000.00000
8122006.09.22 16:00close4060.101.280180.000000.00000-85.415183.12
8132006.09.22 16:00buy4070.101.280180.000000.00000
8142006.09.26 20:00close4070.101.268400.000000.00000-117.485065.64
8152006.09.26 20:00sell4080.101.268400.000000.00000
8162006.09.27 04:00close4080.101.269780.000000.00000-14.415051.23
8172006.09.27 04:00buy4090.101.269780.000000.00000
8182006.10.03 12:00close4090.101.274500.000000.0000048.165099.39
8192006.10.03 12:00sell4100.101.274500.000000.00000
8202006.10.06 16:00close4100.101.258680.000000.00000155.155254.54
8212006.10.06 16:00buy4110.101.258680.000000.00000
8222006.10.09 08:00close4110.101.259800.000000.0000011.365265.90
8232006.10.09 08:00sell4120.101.259800.000000.00000
8242006.10.20 16:00close4120.101.261980.000000.00000-29.735236.17
8252006.10.20 16:00buy4130.101.261980.000000.00000
8262006.10.25 00:00close4130.101.255400.000000.00000-65.325170.85
8272006.10.25 00:00sell4140.101.255400.000000.00000
8282006.10.25 08:00close4140.101.256480.000000.00000-10.805160.05
8292006.10.25 08:00buy4150.101.256480.000000.00000
8302006.11.21 20:00close4150.101.282700.000000.00000266.525426.57
8312006.11.21 20:00sell4160.101.282700.000000.00000
8322006.11.23 12:00close4160.101.296680.000000.00000-142.245284.33
8332006.11.23 12:00buy4170.101.296680.000000.00000
8342006.12.13 16:00close4170.101.319800.000000.00000234.085518.41
8352006.12.13 16:00sell4180.101.319800.000000.00000
8362006.12.21 00:01close4180.101.317680.000000.0000015.105533.51
8372006.12.21 00:01buy4190.101.317680.000000.00000
8382006.12.21 12:00close4190.101.317800.000000.000001.205534.71
8392006.12.21 12:00sell4200.101.317800.000000.00000
8402006.12.28 04:00close4200.101.311380.000000.0000059.935594.64
8412006.12.28 04:00buy4210.101.311380.000000.00000
8422007.01.02 12:00close4210.101.328000.000000.00000166.685761.32
8432007.01.02 12:00sell4220.101.328000.000000.00000
8442007.01.04 04:00close4220.101.317280.000000.00000104.765866.08
8452007.01.04 04:00buy4230.101.317280.000000.00000
8462007.01.04 20:00close4230.101.309200.000000.00000-80.805785.28
8472007.01.04 20:00sell4240.101.309200.000000.00000
8482007.01.05 12:01close4240.101.309780.000000.00000-6.415778.87
8492007.01.05 12:01buy4250.101.309780.000000.00000
8502007.01.09 04:00close4250.101.303400.000000.00000-63.485715.39
8512007.01.09 04:00sell4260.101.303400.000000.00000
8522007.01.09 16:00close4260.101.299980.000000.0000034.205749.59
8532007.01.09 16:00buy4270.101.299980.000000.00000
8542007.01.10 00:00close4270.101.299300.000000.00000-6.645742.95
8552007.01.10 00:00sell4280.101.299300.000000.00000
8562007.01.23 12:00close4280.101.300580.000000.00000-20.735722.22
8572007.01.23 12:00buy4290.101.300580.000000.00000
8582007.01.30 20:00close4290.101.296100.000000.00000-43.685678.54
8592007.01.30 20:00sell4300.101.296100.000000.00000
8602007.01.31 16:00close4300.101.295980.000000.000000.595679.13
8612007.01.31 16:00buy4310.101.295980.000000.00000
8622007.01.31 20:00close4310.101.300600.000000.0000046.205725.33
8632007.01.31 20:00sell4320.101.300600.000000.00000
8642007.02.01 04:01close4320.101.302980.000000.00000-25.635699.70
8652007.02.01 04:01buy4330.101.302980.000000.00000
8662007.02.02 08:00close4330.101.301600.000000.00000-13.645686.06
8672007.02.02 08:00sell4340.101.301600.000000.00000
8682007.02.06 20:00close4340.101.297880.000000.0000035.985722.04
8692007.02.06 20:00buy4350.101.297880.000000.00000
8702007.02.12 20:08close4350.101.295500.000000.00000-22.845699.20
8712007.02.12 20:08sell4360.101.295500.000000.00000
8722007.02.14 16:00close4360.101.309980.000000.00000-146.025553.18
8732007.02.14 16:00buy4370.101.309980.000000.00000
8742007.03.07 20:00close4370.101.315600.000000.0000059.565612.74
8752007.03.07 20:00sell4380.101.315600.000000.00000
8762007.03.15 04:00close4380.101.322680.000000.00000-76.905535.84
8772007.03.15 04:00buy4390.101.322680.000000.00000
8782007.04.02 16:00close4390.101.337000.000000.00000145.765681.60
8792007.04.02 16:00sell4400.101.337000.000000.00000
8802007.04.04 00:00close4400.101.332980.000000.0000038.985720.58
8812007.04.04 00:00buy4410.101.332980.000000.00000
8822007.05.04 20:00close4410.101.359800.000000.00000273.325993.90
8832007.05.04 20:00sell4420.101.359800.000000.00000
8842007.05.08 16:00close4420.101.355380.000000.0000042.986036.88
8852007.05.08 16:00buy4430.101.355380.000000.00000
8862007.05.09 08:00close4430.101.354600.000000.00000-7.646029.24
8872007.05.09 08:00sell4440.101.354600.000000.00000
8882007.05.22 12:00close4440.101.345180.000000.0000086.276115.51
8892007.05.22 12:00buy4450.101.345180.000000.00000
8902007.05.23 20:00close4450.101.345500.000000.000003.366118.87
8912007.05.23 20:00sell4460.101.345500.000000.00000
8922007.06.05 12:00close4460.101.350780.000000.00000-60.736058.14
8932007.06.05 12:00buy4470.101.350780.000000.00000
8942007.06.08 12:00close4470.101.335500.000000.00000-152.005906.14
8952007.06.08 12:00sell4480.101.335500.000000.00000
8962007.06.11 00:00close4480.101.336280.000000.00000-8.415897.73
8972007.06.11 00:00buy4490.101.336280.000000.00000
8982007.06.12 12:00close4490.101.334700.000000.00000-15.645882.09
8992007.06.12 12:00sell4500.101.334700.000000.00000
9002007.06.21 00:01close4500.101.339980.000000.00000-59.515822.58
9012007.06.21 00:01buy4510.101.339980.000000.00000
9022007.07.27 20:00close4510.101.364700.000000.00000252.966075.54
9032007.07.27 20:00sell4520.101.364700.000000.00000
9042007.08.08 08:00close4520.101.374780.000000.00000-106.905968.64
9052007.08.08 08:00buy4530.101.374780.000000.00000
9062007.08.15 08:00close4530.101.348300.000000.00000-263.685704.96
9072007.08.15 08:00sell4540.101.348300.000000.00000
9082007.08.27 08:00close4540.101.367880.000000.00000-203.125501.84
9092007.08.27 08:00buy4550.101.367880.000000.00000
9102007.09.05 16:00close4550.101.358800.000000.00000-89.365412.48
9112007.09.05 16:00sell4560.101.358800.000000.00000
9122007.09.07 16:00close4560.101.377480.000000.00000-189.245223.24
9132007.09.07 16:00buy4570.101.377480.000000.00000
9142007.10.09 12:00close4570.101.402600.000000.00000256.005479.24
9152007.10.09 12:00sell4580.101.402600.000000.00000
9162007.10.15 20:00close4580.101.420280.000000.00000-180.465298.78
9172007.10.15 20:00buy4590.101.420280.000000.00000
9182007.11.19 08:01close4590.101.466500.000000.00000467.805766.58
9192007.11.19 08:01sell4600.101.466500.000000.00000
9202007.11.22 00:04close4600.101.484680.000000.00000-184.855581.73
9212007.11.22 00:04buy4610.101.484680.000000.00000
9222007.12.03 00:00close4610.101.464900.000000.00000-196.365385.37
9232007.12.03 00:00sell4620.101.464900.000000.00000
9242007.12.13 00:00close4620.101.471080.000000.00000-69.125316.25
9252007.12.13 00:00buy4630.101.471080.000000.00000
9262007.12.14 08:00close4630.101.464600.000000.00000-64.645251.61
9272007.12.14 08:00sell4640.101.464600.000000.00000
9282007.12.18 04:00close4640.101.439180.000000.00000252.985504.59
9292007.12.18 04:00buy4650.101.439180.000000.00000
9302007.12.18 16:00close4650.101.442000.000000.0000028.205532.79
9312007.12.18 16:00sell4660.101.442000.000000.00000
9322007.12.28 16:00close4660.101.469080.000000.00000-278.125254.67
9332007.12.28 16:00buy4670.101.469080.000000.00000
9342008.01.11 12:00close4670.101.477400.000000.0000085.445340.11
9352008.01.11 12:00sell4680.101.477400.000000.00000
9362008.01.14 00:05close4680.101.480780.000000.00000-34.415305.70
9372008.01.14 00:05buy4690.101.480780.000000.00000
9382008.01.22 12:00close4690.101.448900.000000.00000-317.524988.18
9392008.01.22 12:00sell4700.101.448900.000000.00000
9402008.01.30 04:00close4700.101.476980.000000.00000-285.684702.50
9412008.01.30 04:00buy4710.101.476980.000000.00000
9422008.02.07 16:00close4710.101.451900.000000.00000-249.204453.30
9432008.02.07 16:00sell4720.101.451900.000000.00000
9442008.02.19 12:00close4720.101.474080.000000.00000-227.904225.40
9452008.02.19 12:00buy4730.101.474080.000000.00000
9462008.03.25 16:00close4730.101.558400.000000.00000848.805074.20
9472008.03.25 16:00sell4740.101.558400.000000.00000
9482008.04.01 00:00close4740.101.576380.000000.00000-184.074890.13
9492008.04.01 00:00buy4750.101.576380.000000.00000
9502008.04.07 12:00close4750.101.570800.000000.00000-54.844835.29
9512008.04.07 12:00sell4760.101.570800.000000.00000
9522008.04.11 08:00close4760.101.577580.000000.00000-71.464763.83
9532008.04.11 08:00buy4770.101.577580.000000.00000
9542008.04.22 00:00close4770.101.591000.000000.00000135.644899.47
9552008.04.22 00:00sell4780.101.591000.000000.00000
9562008.04.22 12:02close4780.101.594580.000000.00000-35.804863.67
9572008.04.22 12:02buy4790.101.594580.000000.00000
9582008.04.28 08:00close4790.101.565800.000000.00000-286.844576.83
9592008.04.28 08:00sell4800.101.565800.000000.00000
9602008.05.14 08:00close4800.101.544880.000000.00000199.444776.27
9612008.05.14 08:00buy4810.101.544880.000000.00000
9622008.05.15 08:00close4810.101.548900.000000.0000040.684816.95
9632008.05.15 08:00sell4820.101.548900.000000.00000
9642008.05.19 12:00close4820.101.559480.000000.00000-107.024709.93
9652008.05.19 12:00buy4830.101.559480.000000.00000
9662008.06.02 08:00close4830.101.553100.000000.00000-61.564648.37
9672008.06.02 08:00sell4840.101.553100.000000.00000
9682008.06.10 12:00close4840.101.550680.000000.0000019.324667.69
9692008.06.10 12:00buy4850.101.550680.000000.00000
9702008.06.13 00:00close4850.101.545200.000000.00000-54.004613.69
9712008.06.13 00:00sell4860.101.545200.000000.00000
9722008.06.13 08:00close4860.101.544380.000000.000008.204621.89
9732008.06.13 08:00buy4870.101.544380.000000.00000
9742008.06.17 20:00close4870.101.550400.000000.0000060.524682.41
9752008.06.17 20:00sell4880.101.550400.000000.00000
9762008.06.20 20:00close4880.101.562780.000000.00000-126.854555.56
9772008.06.20 20:00buy4890.101.562780.000000.00000
9782008.06.23 08:00close4890.101.558700.000000.00000-40.644514.92
9792008.06.23 08:00sell4900.101.558700.000000.00000
9802008.06.24 04:00close4900.101.550980.000000.0000076.594591.51
9812008.06.24 04:00buy4910.101.550980.000000.00000
9822008.07.09 12:00close4910.101.569000.000000.00000182.604774.11
9832008.07.09 12:00sell4920.101.569000.000000.00000
9842008.07.15 16:00close4920.101.597180.000000.00000-285.464488.65
9852008.07.15 16:00buy4930.101.597180.000000.00000
9862008.07.23 16:00close4930.101.573100.000000.00000-239.524249.13
9872008.07.23 16:00sell4940.101.573100.000000.00000
9882008.08.27 12:00close4940.101.471580.000000.00000993.855242.98
9892008.08.27 12:00buy4950.101.471580.000000.00000
9902008.08.29 20:00close4950.101.466100.000000.00000-54.165188.82
9912008.08.29 20:00sell4960.101.466100.000000.00000
9922008.09.01 12:00close4960.101.464480.000000.0000015.595204.41
9932008.09.01 12:00buy4970.101.464480.000000.00000
9942008.09.01 20:02close4970.101.460200.000000.00000-42.805161.61
9952008.09.01 20:02sell4980.101.460200.000000.00000
9962008.09.18 16:00close4980.101.438180.000000.00000208.615370.22
9972008.09.18 16:00buy4990.101.438180.000000.00000
9982008.10.02 04:00close4990.101.397100.000000.00000-408.564961.66
9992008.10.02 04:00sell5000.101.397100.000000.00000
10002008.10.16 12:00close5000.101.344080.000000.00000521.665483.32
10012008.10.16 12:00buy5010.101.344080.000000.00000
10022008.10.17 12:00close5010.101.342800.000000.00000-12.645470.68
10032008.10.17 12:00sell5020.101.342800.000000.00000
10042008.11.05 08:00close5020.101.287780.000000.00000539.836010.51
10052008.11.05 08:00buy5030.101.287780.000000.00000
10062008.11.10 12:00close5030.101.288500.000000.000008.006018.51
10072008.11.10 12:00sell5040.101.288500.000000.00000
10082008.11.12 08:00close5040.101.259680.000000.00000286.986305.49
10092008.11.12 08:00buy5050.101.259680.000000.00000
10102008.11.12 20:00close5050.101.254500.000000.00000-51.806253.69
10112008.11.12 20:00sell5060.101.254500.000000.00000
10122008.11.13 16:00close5060.101.250080.000000.0000042.376296.06
10132008.11.13 16:00buy5070.101.250080.000000.00000
10142008.11.14 12:00close5070.101.270300.000000.00000202.366498.42
10152008.11.14 12:00sell5080.101.270300.000000.00000
10162008.11.21 20:00close5080.101.251580.000000.00000182.936681.35
10172008.11.21 20:00buy5090.101.251580.000000.00000
10182008.11.26 00:00close5090.101.305700.000000.00000541.687223.03
10192008.11.26 00:00sell5100.101.305700.000000.00000
10202008.11.26 16:00close5100.101.296180.000000.0000095.207318.23
10212008.11.26 16:00buy5110.101.296180.000000.00000
10222008.12.04 16:00close5110.101.268900.000000.00000-271.207047.03
10232008.12.04 16:00sell5120.101.268900.000000.00000
10242008.12.10 16:00close5120.101.298680.000000.00000-300.246746.79
10252008.12.10 16:00buy5130.101.298680.000000.00000
10262008.12.30 20:00close5130.101.411400.000000.000001130.407877.19
10272008.12.30 20:00sell5140.101.411400.000000.00000
10282009.01.05 12:00close5140.101.366480.000000.00000445.548322.73
10292009.01.05 12:00buy5150.101.366480.000000.00000
10302009.01.06 04:00close5150.101.359200.000000.00000-72.648250.09
10312009.01.06 04:00sell5160.101.359200.000000.00000
10322009.01.30 04:01close5160.101.290780.000000.00000668.348918.43
10332009.01.30 04:01buy5170.101.290780.000000.00000
10342009.02.03 04:00close5170.101.285600.000000.00000-51.488866.95
10352009.02.03 04:00sell5180.101.285600.000000.00000
10362009.02.03 08:00close5180.101.282580.000000.0000030.208897.15
10372009.02.03 08:00buy5190.101.282580.000000.00000
10382009.02.05 12:00close5190.101.286700.000000.0000041.848938.99
10392009.02.05 12:00sell5200.101.286700.000000.00000
10402009.02.11 12:00close5200.101.294580.000000.00000-81.248857.75
10412009.02.11 12:00buy5210.101.294580.000000.00000
10422009.02.13 16:00close5210.101.284400.000000.00000-101.168756.59
10432009.02.13 16:00sell5220.101.284400.000000.00000
10442009.02.16 16:00close5220.101.280980.000000.0000033.598790.18
10452009.02.16 16:00buy5230.101.280980.000000.00000
10462009.02.18 12:00close5230.101.258500.000000.00000-224.488565.70
10472009.02.18 12:00sell5240.101.258500.000000.00000
10482009.02.27 04:00close5240.101.272480.000000.00000-146.518419.19
10492009.02.27 04:00buy5250.101.272480.000000.00000
10502009.03.04 16:00close5250.101.257000.000000.00000-154.328264.87
10512009.03.04 16:00sell5260.101.257000.000000.00000
10522009.03.12 04:00close5260.101.282680.000000.00000-262.908001.97
10532009.03.12 04:00buy5270.101.282680.000000.00000
10542009.03.31 08:00close5270.101.322270.000000.00000398.628400.59
10552009.03.31 08:00sell5280.101.322270.000000.00000
10562009.04.08 20:00close5280.101.327300.000000.00000-55.188345.41
10572009.04.08 20:00buy5290.101.327300.000000.00000
10582009.04.14 08:00close5290.101.333880.000000.0000066.768412.17
10592009.04.14 08:00sell5300.101.333880.000000.00000
10602009.04.29 20:00close5300.101.332490.000000.000004.758416.92
10612009.04.29 20:00buy5310.101.332490.000000.00000
10622009.05.06 16:00close5310.101.330410.000000.00000-19.688397.24
10632009.05.06 16:00sell5320.101.330410.000000.00000
10642009.05.06 20:00close5320.101.330160.000000.000002.508399.74
10652009.05.06 20:00buy5330.101.330160.000000.00000
10662009.05.21 00:00close5330.101.376300.000000.00000464.128863.86
10672009.05.21 00:00sell5340.101.376300.000000.00000
10682009.05.21 12:00close5340.101.379700.000000.00000-34.008829.86
10692009.05.21 12:00buy5350.101.379700.000000.00000
10702009.06.10 16:00close5350.101.403200.000000.00000237.889067.74
10712009.06.10 16:00sell5360.101.403200.000000.00000
10722009.06.18 04:00close5360.101.394680.000000.0000079.109146.84
10732009.06.18 04:00buy5370.101.394680.000000.00000
10742009.06.19 12:00close5370.101.391370.000000.00000-32.949113.90
10752009.06.19 12:00sell5380.101.391370.000000.00000
10762009.06.25 08:00close5380.101.396420.000000.00000-54.169059.74
10772009.06.25 08:00buy5390.101.396420.000000.00000
10782009.07.03 20:00close5390.101.398360.000000.0000020.689080.42
10792009.07.03 20:00sell5400.101.398360.000000.00000
10802009.07.06 16:00close5400.101.393320.000000.0000049.799130.21
10812009.07.06 16:00buy5410.101.393320.000000.00000
10822009.07.08 04:00close5410.101.389620.000000.00000-36.689093.53
10832009.07.08 04:00sell5420.101.389620.000000.00000
10842009.07.16 04:00close5420.101.408500.000000.00000-194.908898.63
10852009.07.16 04:00buy5430.101.408500.000000.00000
10862009.07.30 12:00close5430.101.406110.000000.00000-21.668876.97
10872009.07.30 12:00sell5440.101.406110.000000.00000
10882009.08.04 16:00close5440.101.440940.000000.00000-350.138526.84
10892009.08.04 16:00buy5450.101.440940.000000.00000
10902009.08.13 12:00close5450.101.427060.000000.00000-137.048389.80
10912009.08.13 12:00sell5460.101.427060.000000.00000
10922009.08.20 12:00close5460.101.423270.000000.0000033.638423.43
10932009.08.20 12:00buy5470.101.423270.000000.00000
10942009.08.25 04:00close5470.101.428720.000000.0000054.988478.41
10952009.08.25 04:00sell5480.101.428720.000000.00000
10962009.08.26 20:00close5480.101.423640.000000.0000050.198528.60
10972009.08.26 20:00buy5490.101.423640.000000.00000
10982009.09.02 12:00close5490.101.422670.000000.00000-8.588520.02
10992009.09.02 12:00sell5500.101.422670.000000.00000
11002009.09.07 12:00close5500.101.435120.000000.00000-127.558392.47
11012009.09.07 12:00buy5510.101.435120.000000.00000
11022009.09.09 00:00close5510.101.449370.000000.00000142.828535.29
11032009.09.09 00:00sell5520.101.449370.000000.00000
11042009.09.10 00:00close5520.101.456510.000000.00000-73.238462.06
11052009.09.10 00:00buy5530.101.456510.000000.00000
11062009.09.29 00:00close5530.101.461320.000000.0000050.828512.88
11072009.09.29 00:00sell5540.101.461320.000000.00000
11082009.10.01 08:00close5540.101.456020.000000.0000050.568563.44
11092009.10.01 08:00buy5550.101.456020.000000.00000
11102009.10.01 20:00close5550.101.453440.000000.00000-25.808537.64
11112009.10.01 20:00sell5560.101.453440.000000.00000
11122009.10.08 04:00close5560.101.475100.000000.00000-220.878316.77
11132009.10.08 04:00buy5570.101.475100.000000.00000
11142009.10.29 16:00close5570.101.479520.000000.0000047.568364.33
11152009.10.29 16:00sell5580.101.479520.000000.00000
11162009.11.09 12:00close5580.101.500610.000000.00000-216.398147.94
11172009.11.09 12:00buy5590.101.500610.000000.00000
11182009.11.19 08:00close5590.101.491100.000000.00000-93.188054.76
11192009.11.19 08:00sell5600.101.491100.000000.00000
11202009.11.24 16:00close5600.101.495110.000000.00000-41.938012.83
11212009.11.24 16:00buy5610.101.495110.000000.00000
11222009.11.26 04:00close5610.101.511180.000000.00000161.348174.17
11232009.11.26 04:00sell5620.101.511180.000000.00000
11242009.11.27 04:00close5620.101.493010.000000.00000181.098355.26
11252009.11.27 04:00buy5630.101.493010.000000.00000
11262009.12.07 12:00close5630.101.480620.000000.00000-122.628232.64
11272009.12.07 12:00sell5640.101.480620.000000.00000
11282009.12.09 00:00close5640.101.470430.000000.00000100.688333.32
11292009.12.09 00:00buy5650.101.470430.000000.00000
11302009.12.09 20:00close5650.101.468020.000000.00000-24.108309.22
11312009.12.09 20:00sell5660.101.468020.000000.00000
11322010.01.04 04:00close5660.101.429530.000000.00000369.048678.26
11332010.01.04 04:00buy5670.101.429530.000000.00000
11342010.01.08 00:00close5670.101.430440.000000.0000010.068688.32
11352010.01.08 00:00sell5680.101.430440.000000.00000
11362010.01.12 00:00close5680.101.451380.000000.00000-210.628477.70
11372010.01.12 00:00buy5690.101.451380.000000.00000
11382010.01.20 20:00close5690.101.410300.000000.00000-409.528068.18
11392010.01.20 20:00sell5700.101.410300.000000.00000
11402010.02.17 12:00close5700.101.372700.000000.00000358.928427.10
11412010.02.17 12:00buy5710.101.372700.000000.00000
11422010.02.19 00:00close5710.101.349320.000000.00000-233.168193.94
11432010.02.19 00:00sell5720.101.349320.000000.00000
11442010.02.24 16:00close5720.101.356880.000000.00000-77.438116.51
11452010.02.24 16:00buy5730.101.356880.000000.00000
11462010.02.24 20:00close5730.101.354580.000000.00000-23.008093.51
11472010.02.24 20:00sell5740.101.354580.000000.00000
11482010.03.02 20:00close5740.101.361490.000000.00000-72.768020.75
11492010.03.02 20:00buy5750.101.361490.000000.00000
11502010.03.03 20:00close5750.101.372060.000000.00000105.868126.61
11512010.03.03 20:00sell5760.101.372060.000000.00000
11522010.03.05 12:00close5760.101.358920.000000.00000128.968255.57
11532010.03.05 12:00buy5770.101.358920.000000.00000
11542010.03.10 16:00close5770.101.361370.000000.0000024.988280.55
11552010.03.10 16:00sell5780.101.361370.000000.00000
11562010.03.11 04:00close5780.101.364160.000000.00000-29.738250.82
11572010.03.11 04:00buy5790.101.364160.000000.00000
11582010.03.26 04:00close5790.101.332940.000000.00000-309.807941.02
11592010.03.26 04:00sell5800.101.332940.000000.00000
11602010.03.29 20:00close5800.101.345990.000000.00000-131.117809.91
11612010.03.29 20:00buy5810.101.345990.000000.00000
11622010.03.30 00:00close5810.101.347570.000000.0000015.967825.87
11632010.03.30 00:00sell5820.101.347570.000000.00000
11642010.04.07 00:00close5820.101.339360.000000.0000077.227903.09
11652010.04.07 00:00buy5830.101.339360.000000.00000
11662010.04.08 12:00close5830.101.330880.000000.00000-84.327818.77
11672010.04.08 12:00sell5840.101.330880.000000.00000
11682010.04.09 16:00close5840.101.343810.000000.00000-129.917688.86
11692010.04.09 16:00buy5850.101.343810.000000.00000
11702010.04.12 12:00close5850.101.359250.000000.00000154.567843.42
11712010.04.12 12:00sell5860.101.359250.000000.00000
11722010.04.15 20:00close5860.101.356090.000000.0000028.557871.97
11732010.04.15 20:00buy5870.101.356090.000000.00000
11742010.04.22 00:00close5870.101.338700.000000.00000-172.787699.19
11752010.04.22 00:00sell5880.101.338700.000000.00000
11762010.07.19 00:00close5880.101.290720.000000.00000427.348126.53
11772010.07.19 00:00buy5890.101.290720.000000.00000
11782010.08.17 08:00close5890.101.285710.000000.00000-45.468081.07
11792010.08.17 08:00sell5900.101.285710.000000.00000
11802010.09.02 12:00close5900.101.283520.000000.0000010.928091.99
11812010.09.02 12:00buy5910.101.283520.000000.00000
11822010.09.13 12:00close5910.101.280160.000000.00000-32.168059.83
11832010.09.13 12:00sell5920.101.280160.000000.00000
11842010.09.17 04:00close5920.101.307800.000000.00000-280.067779.77
11852010.09.17 04:00buy5930.101.307800.000000.00000
11862010.11.09 16:00close5930.101.393510.000000.00000865.268645.03
11872010.11.09 16:00sell5940.101.393510.000000.00000
11882010.11.11 08:00close5940.101.378810.000000.00000144.568789.59
11892010.11.11 08:00buy5950.101.378810.000000.00000
11902010.11.12 08:00close5950.101.362150.000000.00000-166.448623.15
11912010.11.12 08:00sell5960.101.362150.000000.00000
11922010.12.09 08:00close5960.101.329290.000000.00000312.138935.28
11932010.12.09 08:00buy5970.101.329290.000000.00000
11942010.12.16 06:11close at stop5970.101.321130.000000.00000-80.488854.80