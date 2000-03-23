Strategy Tester Report
MA_Optimizer
AlpariUK-Demo (Build 229)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2000.01.03 00:00 - 2011.04.14 20:00 (2000.01.01 - 2011.04.15)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|ma1=46; ma2=50;
|Bars in test
|18157
|Ticks modelled
|46528229
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|7854.80
|Gross profit
|36761.94
|Gross loss
|-28907.14
|Profit factor
|1.27
|Expected payoff
|13.16
|Absolute drawdown
|626.57
|Maximal drawdown
|2180.98 (34.74%)
|Relative drawdown
|76.41% (1209.53)
|Total trades
|597
|Short positions (won %)
|298 (48.32%)
|Long positions (won %)
|299 (49.50%)
|Profit trades (% of total)
|292 (48.91%)
|Loss trades (% of total)
|305 (51.09%)
|Largest
|profit trade
|1130.40
|loss trade
|-409.52
|Average
|profit trade
|125.90
|loss trade
|-94.78
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (549.34)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-874.39)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1575.94 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-1114.71 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.01.03 00:01
|buy
|1
|0.10
|1.00738
|0.00000
|0.00000
|2
|2000.01.04 16:00
|close
|1
|0.10
|1.03310
|0.00000
|0.00000
|257.36
|1257.36
|3
|2000.01.04 16:00
|sell
|2
|0.10
|1.03310
|0.00000
|0.00000
|4
|2000.01.05 08:00
|close
|2
|0.10
|1.03188
|0.00000
|0.00000
|11.59
|1268.95
|5
|2000.01.05 08:00
|buy
|3
|0.10
|1.03188
|0.00000
|0.00000
|6
|2000.01.14 20:00
|close
|3
|0.10
|1.01540
|0.00000
|0.00000
|-163.04
|1105.91
|7
|2000.01.14 20:00
|sell
|4
|0.10
|1.01540
|0.00000
|0.00000
|8
|2000.02.09 20:00
|close
|4
|0.10
|0.99268
|0.00000
|0.00000
|212.56
|1318.47
|9
|2000.02.09 20:00
|buy
|5
|0.10
|0.99268
|0.00000
|0.00000
|10
|2000.02.15 20:00
|close
|5
|0.10
|0.98330
|0.00000
|0.00000
|-92.84
|1225.63
|11
|2000.02.15 20:00
|sell
|6
|0.10
|0.98330
|0.00000
|0.00000
|12
|2000.02.16 16:00
|close
|6
|0.10
|0.98318
|0.00000
|0.00000
|0.59
|1226.22
|13
|2000.02.16 16:00
|buy
|7
|0.10
|0.98318
|0.00000
|0.00000
|14
|2000.02.18 16:00
|close
|7
|0.10
|0.98280
|0.00000
|0.00000
|-3.16
|1223.06
|15
|2000.02.18 16:00
|sell
|8
|0.10
|0.98280
|0.00000
|0.00000
|16
|2000.02.23 00:02
|close
|8
|0.10
|1.00388
|0.00000
|0.00000
|-212.63
|1010.43
|17
|2000.02.23 00:02
|buy
|9
|0.10
|1.00388
|0.00000
|0.00000
|18
|2000.02.29 08:00
|close
|9
|0.10
|0.96840
|0.00000
|0.00000
|-353.84
|656.59
|19
|2000.02.29 08:00
|sell
|10
|0.10
|0.96840
|0.00000
|0.00000
|20
|2000.03.01 16:00
|close
|10
|0.10
|0.96738
|0.00000
|0.00000
|9.59
|666.18
|21
|2000.03.01 16:00
|buy
|11
|0.10
|0.96738
|0.00000
|0.00000
|22
|2000.03.02 00:01
|close
|11
|0.10
|0.97280
|0.00000
|0.00000
|54.68
|720.86
|23
|2000.03.02 00:01
|sell
|12
|0.10
|0.97280
|0.00000
|0.00000
|24
|2000.03.15 16:00
|close
|12
|0.10
|0.96768
|0.00000
|0.00000
|44.49
|765.35
|25
|2000.03.15 16:00
|buy
|13
|0.10
|0.96768
|0.00000
|0.00000
|26
|2000.03.23 08:00
|close
|13
|0.10
|0.96230
|0.00000
|0.00000
|-52.20
|713.15
|27
|2000.03.23 08:00
|sell
|14
|0.10
|0.96230
|0.00000
|0.00000
|28
|2000.03.23 12:00
|close
|14
|0.10
|0.96268
|0.00000
|0.00000
|-3.80
|709.35
|29
|2000.03.23 12:00
|buy
|15
|0.10
|0.96268
|0.00000
|0.00000
|30
|2000.03.28 12:00
|close
|15
|0.10
|0.96660
|0.00000
|0.00000
|39.68
|749.03
|31
|2000.03.28 12:00
|sell
|16
|0.10
|0.96660
|0.00000
|0.00000
|32
|2000.04.03 00:01
|close
|16
|0.10
|0.95638
|0.00000
|0.00000
|98.54
|847.57
|33
|2000.04.03 00:01
|buy
|17
|0.10
|0.95638
|0.00000
|0.00000
|34
|2000.04.04 08:00
|close
|17
|0.10
|0.95570
|0.00000
|0.00000
|-6.64
|840.93
|35
|2000.04.04 08:00
|sell
|18
|0.10
|0.95570
|0.00000
|0.00000
|36
|2000.04.10 08:00
|close
|18
|0.10
|0.95658
|0.00000
|0.00000
|-12.46
|828.47
|37
|2000.04.10 08:00
|buy
|19
|0.10
|0.95658
|0.00000
|0.00000
|38
|2000.04.11 20:00
|close
|19
|0.10
|0.95930
|0.00000
|0.00000
|27.36
|855.83
|39
|2000.04.11 20:00
|sell
|20
|0.10
|0.95930
|0.00000
|0.00000
|40
|2000.04.12 04:00
|close
|20
|0.10
|0.95978
|0.00000
|0.00000
|-5.41
|850.42
|41
|2000.04.12 04:00
|buy
|21
|0.10
|0.95978
|0.00000
|0.00000
|42
|2000.04.14 20:00
|close
|21
|0.10
|0.95720
|0.00000
|0.00000
|-25.16
|825.26
|43
|2000.04.14 20:00
|sell
|22
|0.10
|0.95720
|0.00000
|0.00000
|44
|2000.05.15 12:00
|close
|22
|0.10
|0.91458
|0.00000
|0.00000
|408.51
|1233.77
|45
|2000.05.15 12:00
|buy
|23
|0.10
|0.91458
|0.00000
|0.00000
|46
|2000.05.19 20:00
|close
|23
|0.10
|0.89830
|0.00000
|0.00000
|-161.84
|1071.93
|47
|2000.05.19 20:00
|sell
|24
|0.10
|0.89830
|0.00000
|0.00000
|48
|2000.05.23 20:00
|close
|24
|0.10
|0.90248
|0.00000
|0.00000
|-43.02
|1028.91
|49
|2000.05.23 20:00
|buy
|25
|0.10
|0.90248
|0.00000
|0.00000
|50
|2000.05.24 08:00
|close
|25
|0.10
|0.90510
|0.00000
|0.00000
|26.36
|1055.27
|51
|2000.05.24 08:00
|sell
|26
|0.10
|0.90510
|0.00000
|0.00000
|52
|2000.05.29 00:01
|close
|26
|0.10
|0.93288
|0.00000
|0.00000
|-280.85
|774.42
|53
|2000.05.29 00:01
|buy
|27
|0.10
|0.93288
|0.00000
|0.00000
|54
|2000.06.19 12:00
|close
|27
|0.10
|0.96410
|0.00000
|0.00000
|315.56
|1089.98
|55
|2000.06.19 12:00
|sell
|28
|0.10
|0.96410
|0.00000
|0.00000
|56
|2000.06.20 20:00
|close
|28
|0.10
|0.95628
|0.00000
|0.00000
|77.59
|1167.57
|57
|2000.06.20 20:00
|buy
|29
|0.10
|0.95628
|0.00000
|0.00000
|58
|2000.06.23 04:00
|close
|29
|0.10
|0.93590
|0.00000
|0.00000
|-203.00
|964.57
|59
|2000.06.23 04:00
|sell
|30
|0.10
|0.93590
|0.00000
|0.00000
|60
|2000.07.04 08:00
|close
|30
|0.10
|0.94758
|0.00000
|0.00000
|-122.29
|842.28
|61
|2000.07.04 08:00
|buy
|31
|0.10
|0.94758
|0.00000
|0.00000
|62
|2000.07.12 04:00
|close
|31
|0.10
|0.95040
|0.00000
|0.00000
|29.48
|871.76
|63
|2000.07.12 04:00
|sell
|32
|0.10
|0.95040
|0.00000
|0.00000
|64
|2000.07.13 16:00
|close
|32
|0.10
|0.93698
|0.00000
|0.00000
|132.37
|1004.13
|65
|2000.07.13 16:00
|buy
|33
|0.10
|0.93698
|0.00000
|0.00000
|66
|2000.07.14 12:00
|close
|33
|0.10
|0.93670
|0.00000
|0.00000
|-2.64
|1001.49
|67
|2000.07.14 12:00
|sell
|34
|0.10
|0.93670
|0.00000
|0.00000
|68
|2000.07.28 12:00
|close
|34
|0.10
|0.92698
|0.00000
|0.00000
|88.66
|1090.15
|69
|2000.07.28 12:00
|buy
|35
|0.10
|0.92698
|0.00000
|0.00000
|70
|2000.08.02 00:03
|close
|35
|0.10
|0.91470
|0.00000
|0.00000
|-122.32
|967.83
|71
|2000.08.02 00:03
|sell
|36
|0.10
|0.91470
|0.00000
|0.00000
|72
|2000.08.15 20:00
|close
|36
|0.10
|0.91338
|0.00000
|0.00000
|5.27
|973.10
|73
|2000.08.15 20:00
|buy
|37
|0.10
|0.91338
|0.00000
|0.00000
|74
|2000.08.16 16:00
|close
|37
|0.10
|0.91050
|0.00000
|0.00000
|-28.64
|944.46
|75
|2000.08.16 16:00
|sell
|38
|0.10
|0.91050
|0.00000
|0.00000
|76
|2000.08.18 04:00
|close
|38
|0.10
|0.91618
|0.00000
|0.00000
|-59.24
|885.22
|77
|2000.08.18 04:00
|buy
|39
|0.10
|0.91618
|0.00000
|0.00000
|78
|2000.08.23 04:00
|close
|39
|0.10
|0.89610
|0.00000
|0.00000
|-200.32
|684.90
|79
|2000.08.23 04:00
|sell
|40
|0.10
|0.89610
|0.00000
|0.00000
|80
|2000.08.23 16:00
|close
|40
|0.10
|0.89438
|0.00000
|0.00000
|17.20
|702.10
|81
|2000.08.23 16:00
|buy
|41
|0.10
|0.89438
|0.00000
|0.00000
|82
|2000.08.25 04:00
|close
|41
|0.10
|0.90050
|0.00000
|0.00000
|61.84
|763.94
|83
|2000.08.25 04:00
|sell
|42
|0.10
|0.90050
|0.00000
|0.00000
|84
|2000.09.01 20:00
|close
|42
|0.10
|0.89948
|0.00000
|0.00000
|5.93
|769.87
|85
|2000.09.01 20:00
|buy
|43
|0.10
|0.89948
|0.00000
|0.00000
|86
|2000.09.04 16:00
|close
|43
|0.10
|0.89920
|0.00000
|0.00000
|-2.64
|767.23
|87
|2000.09.04 16:00
|sell
|44
|0.10
|0.89920
|0.00000
|0.00000
|88
|2000.09.26 00:04
|close
|44
|0.10
|0.87458
|0.00000
|0.00000
|232.78
|1000.01
|89
|2000.09.26 00:04
|buy
|45
|0.10
|0.87458
|0.00000
|0.00000
|90
|2000.09.26 04:02
|close
|45
|0.10
|0.87500
|0.00000
|0.00000
|4.20
|1004.21
|91
|2000.09.26 04:02
|sell
|46
|0.10
|0.87500
|0.00000
|0.00000
|92
|2000.09.27 12:00
|close
|46
|0.10
|0.88788
|0.00000
|0.00000
|-129.41
|874.80
|93
|2000.09.27 12:00
|buy
|47
|0.10
|0.88788
|0.00000
|0.00000
|94
|2000.10.04 20:00
|close
|47
|0.10
|0.87380
|0.00000
|0.00000
|-139.68
|735.12
|95
|2000.10.04 20:00
|sell
|48
|0.10
|0.87380
|0.00000
|0.00000
|96
|2000.10.05 04:00
|close
|48
|0.10
|0.87378
|0.00000
|0.00000
|-1.63
|733.49
|97
|2000.10.05 04:00
|buy
|49
|0.10
|0.87378
|0.00000
|0.00000
|98
|2000.10.06 12:00
|close
|49
|0.10
|0.87370
|0.00000
|0.00000
|-0.64
|732.85
|99
|2000.10.06 12:00
|sell
|50
|0.10
|0.87370
|0.00000
|0.00000
|100
|2000.11.02 08:00
|close
|50
|0.10
|0.86028
|0.00000
|0.00000
|117.73
|850.58
|101
|2000.11.02 08:00
|buy
|51
|0.10
|0.86028
|0.00000
|0.00000
|102
|2000.11.15 04:00
|close
|51
|0.10
|0.85770
|0.00000
|0.00000
|-24.04
|826.54
|103
|2000.11.15 04:00
|sell
|52
|0.10
|0.85770
|0.00000
|0.00000
|104
|2000.11.20 12:00
|close
|52
|0.10
|0.84918
|0.00000
|0.00000
|82.15
|908.69
|105
|2000.11.20 12:00
|buy
|53
|0.10
|0.84918
|0.00000
|0.00000
|106
|2000.11.21 12:00
|close
|53
|0.10
|0.85040
|0.00000
|0.00000
|12.36
|921.05
|107
|2000.11.21 12:00
|sell
|54
|0.10
|0.85040
|0.00000
|0.00000
|108
|2000.12.01 08:00
|close
|54
|0.10
|0.87548
|0.00000
|0.00000
|-258.12
|662.93
|109
|2000.12.01 08:00
|buy
|55
|0.10
|0.87548
|0.00000
|0.00000
|110
|2000.12.14 08:00
|close
|55
|0.10
|0.87940
|0.00000
|0.00000
|41.28
|704.21
|111
|2000.12.14 08:00
|sell
|56
|0.10
|0.87940
|0.00000
|0.00000
|112
|2000.12.15 16:00
|close
|56
|0.10
|0.89888
|0.00000
|0.00000
|-195.41
|508.80
|113
|2000.12.15 16:00
|buy
|57
|0.10
|0.89888
|0.00000
|0.00000
|114
|2000.12.18 16:00
|close
|57
|0.10
|0.89650
|0.00000
|0.00000
|-23.64
|485.16
|115
|2000.12.18 16:00
|sell
|58
|0.10
|0.89650
|0.00000
|0.00000
|116
|2000.12.20 12:00
|close
|58
|0.10
|0.89688
|0.00000
|0.00000
|-5.02
|480.14
|117
|2000.12.20 12:00
|buy
|59
|0.10
|0.89688
|0.00000
|0.00000
|118
|2001.01.12 20:00
|close
|59
|0.10
|0.95240
|0.00000
|0.00000
|559.20
|1039.34
|119
|2001.01.12 20:00
|sell
|60
|0.10
|0.95240
|0.00000
|0.00000
|120
|2001.01.15 16:00
|close
|60
|0.10
|0.94188
|0.00000
|0.00000
|104.59
|1143.93
|121
|2001.01.15 16:00
|buy
|61
|0.10
|0.94188
|0.00000
|0.00000
|122
|2001.01.16 16:00
|close
|61
|0.10
|0.94000
|0.00000
|0.00000
|-18.64
|1125.29
|123
|2001.01.16 16:00
|sell
|62
|0.10
|0.94000
|0.00000
|0.00000
|124
|2001.01.19 12:00
|close
|62
|0.10
|0.94428
|0.00000
|0.00000
|-45.85
|1079.44
|125
|2001.01.19 12:00
|buy
|63
|0.10
|0.94428
|0.00000
|0.00000
|126
|2001.01.22 00:01
|close
|63
|0.10
|0.93470
|0.00000
|0.00000
|-95.64
|983.80
|127
|2001.01.22 00:01
|sell
|64
|0.10
|0.93470
|0.00000
|0.00000
|128
|2001.01.22 08:00
|close
|64
|0.10
|0.93598
|0.00000
|0.00000
|-12.80
|971.00
|129
|2001.01.22 08:00
|buy
|65
|0.10
|0.93598
|0.00000
|0.00000
|130
|2001.01.23 08:00
|close
|65
|0.10
|0.94160
|0.00000
|0.00000
|56.36
|1027.36
|131
|2001.01.23 08:00
|sell
|66
|0.10
|0.94160
|0.00000
|0.00000
|132
|2001.02.05 16:00
|close
|66
|0.10
|0.93998
|0.00000
|0.00000
|8.27
|1035.63
|133
|2001.02.05 16:00
|buy
|67
|0.10
|0.93998
|0.00000
|0.00000
|134
|2001.02.12 16:00
|close
|67
|0.10
|0.92990
|0.00000
|0.00000
|-99.68
|935.95
|135
|2001.02.12 16:00
|sell
|68
|0.10
|0.92990
|0.00000
|0.00000
|136
|2001.02.20 20:00
|close
|68
|0.10
|0.91068
|0.00000
|0.00000
|187.32
|1123.27
|137
|2001.02.20 20:00
|buy
|69
|0.10
|0.91068
|0.00000
|0.00000
|138
|2001.02.21 04:00
|close
|69
|0.10
|0.91130
|0.00000
|0.00000
|6.36
|1129.63
|139
|2001.02.21 04:00
|sell
|70
|0.10
|0.91130
|0.00000
|0.00000
|140
|2001.02.27 12:00
|close
|70
|0.10
|0.91528
|0.00000
|0.00000
|-43.46
|1086.17
|141
|2001.02.27 12:00
|buy
|71
|0.10
|0.91528
|0.00000
|0.00000
|142
|2001.02.28 16:00
|close
|71
|0.10
|0.92180
|0.00000
|0.00000
|65.36
|1151.53
|143
|2001.02.28 16:00
|sell
|72
|0.10
|0.92180
|0.00000
|0.00000
|144
|2001.03.02 08:00
|close
|72
|0.10
|0.92958
|0.00000
|0.00000
|-80.24
|1071.29
|145
|2001.03.02 08:00
|buy
|73
|0.10
|0.92958
|0.00000
|0.00000
|146
|2001.03.13 20:00
|close
|73
|0.10
|0.91430
|0.00000
|0.00000
|-151.36
|919.93
|147
|2001.03.13 20:00
|sell
|74
|0.10
|0.91430
|0.00000
|0.00000
|148
|2001.04.03 20:01
|close
|74
|0.10
|0.89368
|0.00000
|0.00000
|193.39
|1113.32
|149
|2001.04.03 20:01
|buy
|75
|0.10
|0.89368
|0.00000
|0.00000
|150
|2001.04.04 00:01
|close
|75
|0.10
|0.89750
|0.00000
|0.00000
|38.36
|1151.68
|151
|2001.04.04 00:01
|sell
|76
|0.10
|0.89750
|0.00000
|0.00000
|152
|2001.04.09 08:00
|close
|76
|0.10
|0.90198
|0.00000
|0.00000
|-47.85
|1103.83
|153
|2001.04.09 08:00
|buy
|77
|0.10
|0.90198
|0.00000
|0.00000
|154
|2001.04.16 00:01
|close
|77
|0.10
|0.88860
|0.00000
|0.00000
|-132.68
|971.15
|155
|2001.04.16 00:01
|sell
|78
|0.10
|0.88860
|0.00000
|0.00000
|156
|2001.04.23 08:00
|close
|78
|0.10
|0.90618
|0.00000
|0.00000
|-180.07
|791.08
|157
|2001.04.23 08:00
|buy
|79
|0.10
|0.90618
|0.00000
|0.00000
|158
|2001.04.24 20:00
|close
|79
|0.10
|0.89540
|0.00000
|0.00000
|-107.64
|683.44
|159
|2001.04.24 20:00
|sell
|80
|0.10
|0.89540
|0.00000
|0.00000
|160
|2001.04.25 12:00
|close
|80
|0.10
|0.89308
|0.00000
|0.00000
|22.59
|706.03
|161
|2001.04.25 12:00
|buy
|81
|0.10
|0.89308
|0.00000
|0.00000
|162
|2001.05.02 04:00
|close
|81
|0.10
|0.89440
|0.00000
|0.00000
|14.32
|720.35
|163
|2001.05.02 04:00
|sell
|82
|0.10
|0.89440
|0.00000
|0.00000
|164
|2001.05.07 04:00
|close
|82
|0.10
|0.89118
|0.00000
|0.00000
|29.15
|749.50
|165
|2001.05.07 04:00
|buy
|83
|0.10
|0.89118
|0.00000
|0.00000
|166
|2001.05.07 08:00
|close
|83
|0.10
|0.89210
|0.00000
|0.00000
|9.20
|758.70
|167
|2001.05.07 08:00
|sell
|84
|0.10
|0.89210
|0.00000
|0.00000
|168
|2001.05.10 08:00
|close
|84
|0.10
|0.88678
|0.00000
|0.00000
|50.15
|808.85
|169
|2001.05.10 08:00
|buy
|85
|0.10
|0.88678
|0.00000
|0.00000
|170
|2001.05.11 12:00
|close
|85
|0.10
|0.87610
|0.00000
|0.00000
|-106.64
|702.21
|171
|2001.05.11 12:00
|sell
|86
|0.10
|0.87610
|0.00000
|0.00000
|172
|2001.05.23 16:00
|close
|86
|0.10
|0.85878
|0.00000
|0.00000
|167.10
|869.31
|173
|2001.05.23 16:00
|buy
|87
|0.10
|0.85878
|0.00000
|0.00000
|174
|2001.05.24 16:00
|close
|87
|0.10
|0.85940
|0.00000
|0.00000
|6.68
|875.99
|175
|2001.05.24 16:00
|sell
|88
|0.10
|0.85940
|0.00000
|0.00000
|176
|2001.06.12 16:00
|close
|88
|0.10
|0.84928
|0.00000
|0.00000
|90.83
|966.82
|177
|2001.06.12 16:00
|buy
|89
|0.10
|0.84928
|0.00000
|0.00000
|178
|2001.06.14 00:01
|close
|89
|0.10
|0.85540
|0.00000
|0.00000
|61.84
|1028.66
|179
|2001.06.14 00:01
|sell
|90
|0.10
|0.85540
|0.00000
|0.00000
|180
|2001.06.14 16:00
|close
|90
|0.10
|0.85408
|0.00000
|0.00000
|13.20
|1041.86
|181
|2001.06.14 16:00
|buy
|91
|0.10
|0.85408
|0.00000
|0.00000
|182
|2001.06.18 00:01
|close
|91
|0.10
|0.86290
|0.00000
|0.00000
|88.52
|1130.38
|183
|2001.06.18 00:01
|sell
|92
|0.10
|0.86290
|0.00000
|0.00000
|184
|2001.06.18 08:00
|close
|92
|0.10
|0.86378
|0.00000
|0.00000
|-8.80
|1121.58
|185
|2001.06.18 08:00
|buy
|93
|0.10
|0.86378
|0.00000
|0.00000
|186
|2001.06.26 20:00
|close
|93
|0.10
|0.86250
|0.00000
|0.00000
|-11.52
|1110.06
|187
|2001.06.26 20:00
|sell
|94
|0.10
|0.86250
|0.00000
|0.00000
|188
|2001.06.29 16:00
|close
|94
|0.10
|0.84718
|0.00000
|0.00000
|150.15
|1260.21
|189
|2001.06.29 16:00
|buy
|95
|0.10
|0.84718
|0.00000
|0.00000
|190
|2001.07.03 00:01
|close
|95
|0.10
|0.84780
|0.00000
|0.00000
|6.52
|1266.73
|191
|2001.07.03 00:01
|sell
|96
|0.10
|0.84780
|0.00000
|0.00000
|192
|2001.07.03 20:00
|close
|96
|0.10
|0.84788
|0.00000
|0.00000
|-0.80
|1265.93
|193
|2001.07.03 20:00
|buy
|97
|0.10
|0.84788
|0.00000
|0.00000
|194
|2001.07.04 00:01
|close
|97
|0.10
|0.84770
|0.00000
|0.00000
|-1.64
|1264.29
|195
|2001.07.04 00:01
|sell
|98
|0.10
|0.84770
|0.00000
|0.00000
|196
|2001.07.10 20:00
|close
|98
|0.10
|0.85408
|0.00000
|0.00000
|-67.46
|1196.83
|197
|2001.07.10 20:00
|buy
|99
|0.10
|0.85408
|0.00000
|0.00000
|198
|2001.07.11 12:00
|close
|99
|0.10
|0.85910
|0.00000
|0.00000
|50.36
|1247.19
|199
|2001.07.11 12:00
|sell
|100
|0.10
|0.85910
|0.00000
|0.00000
|200
|2001.07.12 04:00
|close
|100
|0.10
|0.85678
|0.00000
|0.00000
|21.37
|1268.56
|201
|2001.07.12 04:00
|buy
|101
|0.10
|0.85678
|0.00000
|0.00000
|202
|2001.08.06 20:00
|close
|101
|0.10
|0.88200
|0.00000
|0.00000
|255.88
|1524.44
|203
|2001.08.06 20:00
|sell
|102
|0.10
|0.88200
|0.00000
|0.00000
|204
|2001.08.07 12:00
|close
|102
|0.10
|0.87598
|0.00000
|0.00000
|59.59
|1584.03
|205
|2001.08.07 12:00
|buy
|103
|0.10
|0.87598
|0.00000
|0.00000
|206
|2001.08.28 04:00
|close
|103
|0.10
|0.91080
|0.00000
|0.00000
|351.56
|1935.59
|207
|2001.08.28 04:00
|sell
|104
|0.10
|0.91080
|0.00000
|0.00000
|208
|2001.08.28 20:00
|close
|104
|0.10
|0.90978
|0.00000
|0.00000
|10.20
|1945.79
|209
|2001.08.28 20:00
|buy
|105
|0.10
|0.90978
|0.00000
|0.00000
|210
|2001.08.29 12:00
|close
|105
|0.10
|0.91230
|0.00000
|0.00000
|25.36
|1971.15
|211
|2001.08.29 12:00
|sell
|106
|0.10
|0.91230
|0.00000
|0.00000
|212
|2001.08.31 12:00
|close
|106
|0.10
|0.91688
|0.00000
|0.00000
|-48.24
|1922.91
|213
|2001.08.31 12:00
|buy
|107
|0.10
|0.91688
|0.00000
|0.00000
|214
|2001.08.31 16:00
|close
|107
|0.10
|0.91500
|0.00000
|0.00000
|-18.80
|1904.11
|215
|2001.08.31 16:00
|sell
|108
|0.10
|0.91500
|0.00000
|0.00000
|216
|2001.09.14 12:00
|close
|108
|0.10
|0.91618
|0.00000
|0.00000
|-20.34
|1883.77
|217
|2001.09.14 12:00
|buy
|109
|0.10
|0.91618
|0.00000
|0.00000
|218
|2001.09.27 00:01
|close
|109
|0.10
|0.92280
|0.00000
|0.00000
|68.28
|1952.05
|219
|2001.09.27 00:01
|sell
|110
|0.10
|0.92280
|0.00000
|0.00000
|220
|2001.10.03 16:00
|close
|110
|0.10
|0.92218
|0.00000
|0.00000
|3.76
|1955.81
|221
|2001.10.03 16:00
|buy
|111
|0.10
|0.92218
|0.00000
|0.00000
|222
|2001.10.05 08:00
|close
|111
|0.10
|0.91880
|0.00000
|0.00000
|-33.16
|1922.65
|223
|2001.10.05 08:00
|sell
|112
|0.10
|0.91880
|0.00000
|0.00000
|224
|2001.10.10 00:01
|close
|112
|0.10
|0.91338
|0.00000
|0.00000
|52.37
|1975.02
|225
|2001.10.10 00:01
|buy
|113
|0.10
|0.91338
|0.00000
|0.00000
|226
|2001.10.11 20:00
|close
|113
|0.10
|0.90080
|0.00000
|0.00000
|-125.32
|1849.70
|227
|2001.10.11 20:00
|sell
|114
|0.10
|0.90080
|0.00000
|0.00000
|228
|2001.10.23 20:00
|close
|114
|0.10
|0.88998
|0.00000
|0.00000
|102.10
|1951.80
|229
|2001.10.23 20:00
|buy
|115
|0.10
|0.88998
|0.00000
|0.00000
|230
|2001.10.24 04:00
|close
|115
|0.10
|0.89050
|0.00000
|0.00000
|5.36
|1957.16
|231
|2001.10.24 04:00
|sell
|116
|0.10
|0.89050
|0.00000
|0.00000
|232
|2001.11.01 12:00
|close
|116
|0.10
|0.90718
|0.00000
|0.00000
|-172.90
|1784.26
|233
|2001.11.01 12:00
|buy
|117
|0.10
|0.90718
|0.00000
|0.00000
|234
|2001.11.08 16:00
|close
|117
|0.10
|0.89650
|0.00000
|0.00000
|-105.68
|1678.58
|235
|2001.11.08 16:00
|sell
|118
|0.10
|0.89650
|0.00000
|0.00000
|236
|2001.11.29 08:00
|close
|118
|0.10
|0.88728
|0.00000
|0.00000
|79.39
|1757.97
|237
|2001.11.29 08:00
|buy
|119
|0.10
|0.88728
|0.00000
|0.00000
|238
|2001.11.30 08:00
|close
|119
|0.10
|0.88730
|0.00000
|0.00000
|0.36
|1758.33
|239
|2001.11.30 08:00
|sell
|120
|0.10
|0.88730
|0.00000
|0.00000
|240
|2001.12.03 00:01
|close
|120
|0.10
|0.89568
|0.00000
|0.00000
|-84.41
|1673.92
|241
|2001.12.03 00:01
|buy
|121
|0.10
|0.89568
|0.00000
|0.00000
|242
|2001.12.12 16:00
|close
|121
|0.10
|0.89470
|0.00000
|0.00000
|-8.36
|1665.56
|243
|2001.12.12 16:00
|sell
|122
|0.10
|0.89470
|0.00000
|0.00000
|244
|2001.12.13 20:00
|close
|122
|0.10
|0.89468
|0.00000
|0.00000
|-1.63
|1663.93
|245
|2001.12.13 20:00
|buy
|123
|0.10
|0.89468
|0.00000
|0.00000
|246
|2001.12.25 00:01
|close
|123
|0.10
|0.87910
|0.00000
|0.00000
|-154.20
|1509.73
|247
|2001.12.25 00:01
|sell
|124
|0.10
|0.87910
|0.00000
|0.00000
|248
|2001.12.25 22:35
|close
|124
|0.10
|0.87858
|0.00000
|0.00000
|5.20
|1514.93
|249
|2001.12.25 22:35
|buy
|125
|0.10
|0.87858
|0.00000
|0.00000
|250
|2001.12.26 08:00
|close
|125
|0.10
|0.87940
|0.00000
|0.00000
|8.36
|1523.29
|251
|2001.12.26 08:00
|sell
|126
|0.10
|0.87940
|0.00000
|0.00000
|252
|2002.01.03 12:00
|close
|126
|0.10
|0.90358
|0.00000
|0.00000
|-247.90
|1275.39
|253
|2002.01.03 12:00
|buy
|127
|0.10
|0.90358
|0.00000
|0.00000
|254
|2002.01.14 08:00
|close
|127
|0.10
|0.89440
|0.00000
|0.00000
|-90.36
|1185.03
|255
|2002.01.14 08:00
|sell
|128
|0.10
|0.89440
|0.00000
|0.00000
|256
|2002.02.07 08:00
|close
|128
|0.10
|0.86628
|0.00000
|0.00000
|265.34
|1450.37
|257
|2002.02.07 08:00
|buy
|129
|0.10
|0.86628
|0.00000
|0.00000
|258
|2002.02.21 04:00
|close
|129
|0.10
|0.87060
|0.00000
|0.00000
|45.44
|1495.81
|259
|2002.02.21 04:00
|sell
|130
|0.10
|0.87060
|0.00000
|0.00000
|260
|2002.02.26 00:01
|close
|130
|0.10
|0.86918
|0.00000
|0.00000
|12.37
|1508.18
|261
|2002.02.26 00:01
|buy
|131
|0.10
|0.86918
|0.00000
|0.00000
|262
|2002.02.26 16:00
|close
|131
|0.10
|0.86750
|0.00000
|0.00000
|-16.80
|1491.38
|263
|2002.02.26 16:00
|sell
|132
|0.10
|0.86750
|0.00000
|0.00000
|264
|2002.03.01 04:00
|close
|132
|0.10
|0.86848
|0.00000
|0.00000
|-12.85
|1478.53
|265
|2002.03.01 04:00
|buy
|133
|0.10
|0.86848
|0.00000
|0.00000
|266
|2002.03.01 12:00
|close
|133
|0.10
|0.86830
|0.00000
|0.00000
|-1.80
|1476.73
|267
|2002.03.01 12:00
|sell
|134
|0.10
|0.86830
|0.00000
|0.00000
|268
|2002.03.08 08:00
|close
|134
|0.10
|0.88008
|0.00000
|0.00000
|-122.07
|1354.66
|269
|2002.03.08 08:00
|buy
|135
|0.10
|0.88008
|0.00000
|0.00000
|270
|2002.03.19 12:00
|close
|135
|0.10
|0.88350
|0.00000
|0.00000
|35.64
|1390.30
|271
|2002.03.19 12:00
|sell
|136
|0.10
|0.88350
|0.00000
|0.00000
|272
|2002.03.20 12:00
|close
|136
|0.10
|0.87968
|0.00000
|0.00000
|37.59
|1427.89
|273
|2002.03.20 12:00
|buy
|137
|0.10
|0.87968
|0.00000
|0.00000
|274
|2002.03.26 12:00
|close
|137
|0.10
|0.87400
|0.00000
|0.00000
|-55.84
|1372.05
|275
|2002.03.26 12:00
|sell
|138
|0.10
|0.87400
|0.00000
|0.00000
|276
|2002.04.05 04:00
|close
|138
|0.10
|0.87818
|0.00000
|0.00000
|-49.12
|1322.93
|277
|2002.04.05 04:00
|buy
|139
|0.10
|0.87818
|0.00000
|0.00000
|278
|2002.04.05 08:00
|close
|139
|0.10
|0.87850
|0.00000
|0.00000
|3.20
|1326.13
|279
|2002.04.05 08:00
|sell
|140
|0.10
|0.87850
|0.00000
|0.00000
|280
|2002.04.05 16:00
|close
|140
|0.10
|0.87958
|0.00000
|0.00000
|-10.80
|1315.33
|281
|2002.04.05 16:00
|buy
|141
|0.10
|0.87958
|0.00000
|0.00000
|282
|2002.04.05 20:00
|close
|141
|0.10
|0.87980
|0.00000
|0.00000
|2.20
|1317.53
|283
|2002.04.05 20:00
|sell
|142
|0.10
|0.87980
|0.00000
|0.00000
|284
|2002.04.08 00:01
|close
|142
|0.10
|0.87918
|0.00000
|0.00000
|5.59
|1323.12
|285
|2002.04.08 00:01
|buy
|143
|0.10
|0.87918
|0.00000
|0.00000
|286
|2002.04.11 20:00
|close
|143
|0.10
|0.88280
|0.00000
|0.00000
|37.00
|1360.12
|287
|2002.04.11 20:00
|sell
|144
|0.10
|0.88280
|0.00000
|0.00000
|288
|2002.04.12 04:00
|close
|144
|0.10
|0.88218
|0.00000
|0.00000
|5.59
|1365.71
|289
|2002.04.12 04:00
|buy
|145
|0.10
|0.88218
|0.00000
|0.00000
|290
|2002.04.12 08:00
|close
|145
|0.10
|0.88160
|0.00000
|0.00000
|-5.80
|1359.91
|291
|2002.04.12 08:00
|sell
|146
|0.10
|0.88160
|0.00000
|0.00000
|292
|2002.04.12 12:00
|close
|146
|0.10
|0.88098
|0.00000
|0.00000
|6.20
|1366.11
|293
|2002.04.12 12:00
|buy
|147
|0.10
|0.88098
|0.00000
|0.00000
|294
|2002.04.12 16:00
|close
|147
|0.10
|0.87880
|0.00000
|0.00000
|-21.80
|1344.31
|295
|2002.04.12 16:00
|sell
|148
|0.10
|0.87880
|0.00000
|0.00000
|296
|2002.04.15 00:01
|close
|148
|0.10
|0.87978
|0.00000
|0.00000
|-10.41
|1333.90
|297
|2002.04.15 00:01
|buy
|149
|0.10
|0.87978
|0.00000
|0.00000
|298
|2002.04.15 12:00
|close
|149
|0.10
|0.88110
|0.00000
|0.00000
|13.20
|1347.10
|299
|2002.04.15 12:00
|sell
|150
|0.10
|0.88110
|0.00000
|0.00000
|300
|2002.04.16 20:00
|close
|150
|0.10
|0.88298
|0.00000
|0.00000
|-19.41
|1327.69
|301
|2002.04.16 20:00
|buy
|151
|0.10
|0.88298
|0.00000
|0.00000
|302
|2002.05.15 16:00
|close
|151
|0.10
|0.90680
|0.00000
|0.00000
|242.84
|1570.53
|303
|2002.05.15 16:00
|sell
|152
|0.10
|0.90680
|0.00000
|0.00000
|304
|2002.05.20 12:02
|close
|152
|0.10
|0.92058
|0.00000
|0.00000
|-140.85
|1429.68
|305
|2002.05.20 12:02
|buy
|153
|0.10
|0.92058
|0.00000
|0.00000
|306
|2002.06.18 20:00
|close
|153
|0.10
|0.95100
|0.00000
|0.00000
|308.84
|1738.52
|307
|2002.06.18 20:00
|sell
|154
|0.10
|0.95100
|0.00000
|0.00000
|308
|2002.06.19 12:00
|close
|154
|0.10
|0.95748
|0.00000
|0.00000
|-65.41
|1673.11
|309
|2002.06.19 12:00
|buy
|155
|0.10
|0.95748
|0.00000
|0.00000
|310
|2002.07.08 04:00
|close
|155
|0.10
|0.98260
|0.00000
|0.00000
|254.24
|1927.35
|311
|2002.07.08 04:00
|sell
|156
|0.10
|0.98260
|0.00000
|0.00000
|312
|2002.07.12 12:00
|close
|156
|0.10
|0.98908
|0.00000
|0.00000
|-68.46
|1858.89
|313
|2002.07.12 12:00
|buy
|157
|0.10
|0.98908
|0.00000
|0.00000
|314
|2002.07.25 20:00
|close
|157
|0.10
|1.00110
|0.00000
|0.00000
|122.28
|1981.17
|315
|2002.07.25 20:00
|sell
|158
|0.10
|1.00110
|0.00000
|0.00000
|316
|2002.08.13 08:00
|close
|158
|0.10
|0.97848
|0.00000
|0.00000
|215.83
|2197.00
|317
|2002.08.13 08:00
|buy
|159
|0.10
|0.97848
|0.00000
|0.00000
|318
|2002.08.13 12:00
|close
|159
|0.10
|0.97910
|0.00000
|0.00000
|6.20
|2203.20
|319
|2002.08.13 12:00
|sell
|160
|0.10
|0.97910
|0.00000
|0.00000
|320
|2002.08.16 08:00
|close
|160
|0.10
|0.98128
|0.00000
|0.00000
|-24.85
|2178.35
|321
|2002.08.16 08:00
|buy
|161
|0.10
|0.98128
|0.00000
|0.00000
|322
|2002.08.23 16:00
|close
|161
|0.10
|0.97040
|0.00000
|0.00000
|-107.68
|2070.67
|323
|2002.08.23 16:00
|sell
|162
|0.10
|0.97040
|0.00000
|0.00000
|324
|2002.08.30 00:01
|close
|162
|0.10
|0.98368
|0.00000
|0.00000
|-137.07
|1933.60
|325
|2002.08.30 00:01
|buy
|163
|0.10
|0.98368
|0.00000
|0.00000
|326
|2002.08.30 04:00
|close
|163
|0.10
|0.98450
|0.00000
|0.00000
|8.20
|1941.80
|327
|2002.08.30 04:00
|sell
|164
|0.10
|0.98450
|0.00000
|0.00000
|328
|2002.08.30 08:00
|close
|164
|0.10
|0.98498
|0.00000
|0.00000
|-4.80
|1937.00
|329
|2002.08.30 08:00
|buy
|165
|0.10
|0.98498
|0.00000
|0.00000
|330
|2002.08.30 12:00
|close
|165
|0.10
|0.98540
|0.00000
|0.00000
|4.20
|1941.20
|331
|2002.08.30 12:00
|sell
|166
|0.10
|0.98540
|0.00000
|0.00000
|332
|2002.09.03 08:00
|close
|166
|0.10
|0.98508
|0.00000
|0.00000
|1.98
|1943.18
|333
|2002.09.03 08:00
|buy
|167
|0.10
|0.98508
|0.00000
|0.00000
|334
|2002.09.13 04:00
|close
|167
|0.10
|0.98160
|0.00000
|0.00000
|-32.88
|1910.30
|335
|2002.09.13 04:00
|sell
|168
|0.10
|0.98160
|0.00000
|0.00000
|336
|2002.09.20 16:00
|close
|168
|0.10
|0.98128
|0.00000
|0.00000
|-1.07
|1909.23
|337
|2002.09.20 16:00
|buy
|169
|0.10
|0.98128
|0.00000
|0.00000
|338
|2002.09.24 12:00
|close
|169
|0.10
|0.97710
|0.00000
|0.00000
|-41.48
|1867.75
|339
|2002.09.24 12:00
|sell
|170
|0.10
|0.97710
|0.00000
|0.00000
|340
|2002.09.25 20:00
|close
|170
|0.10
|0.97758
|0.00000
|0.00000
|-5.41
|1862.34
|341
|2002.09.25 20:00
|buy
|171
|0.10
|0.97758
|0.00000
|0.00000
|342
|2002.10.01 12:00
|close
|171
|0.10
|0.98720
|0.00000
|0.00000
|97.16
|1959.50
|343
|2002.10.01 12:00
|sell
|172
|0.10
|0.98720
|0.00000
|0.00000
|344
|2002.10.03 12:00
|close
|172
|0.10
|0.98828
|0.00000
|0.00000
|-13.24
|1946.26
|345
|2002.10.03 12:00
|buy
|173
|0.10
|0.98828
|0.00000
|0.00000
|346
|2002.10.10 12:00
|close
|173
|0.10
|0.99020
|0.00000
|0.00000
|20.32
|1966.58
|347
|2002.10.10 12:00
|sell
|174
|0.10
|0.99020
|0.00000
|0.00000
|348
|2002.10.11 20:00
|close
|174
|0.10
|0.98698
|0.00000
|0.00000
|31.59
|1998.17
|349
|2002.10.11 20:00
|buy
|175
|0.10
|0.98698
|0.00000
|0.00000
|350
|2002.10.14 16:00
|close
|175
|0.10
|0.98700
|0.00000
|0.00000
|0.36
|1998.53
|351
|2002.10.14 16:00
|sell
|176
|0.10
|0.98700
|0.00000
|0.00000
|352
|2002.10.16 12:00
|close
|176
|0.10
|0.98108
|0.00000
|0.00000
|57.98
|2056.51
|353
|2002.10.16 12:00
|buy
|177
|0.10
|0.98108
|0.00000
|0.00000
|354
|2002.10.21 12:00
|close
|177
|0.10
|0.97580
|0.00000
|0.00000
|-52.00
|2004.51
|355
|2002.10.21 12:00
|sell
|178
|0.10
|0.97580
|0.00000
|0.00000
|356
|2002.10.29 12:00
|close
|178
|0.10
|0.98448
|0.00000
|0.00000
|-91.68
|1912.83
|357
|2002.10.29 12:00
|buy
|179
|0.10
|0.98448
|0.00000
|0.00000
|358
|2002.11.20 04:00
|close
|179
|0.10
|1.00330
|0.00000
|0.00000
|191.72
|2104.55
|359
|2002.11.20 04:00
|sell
|180
|0.10
|1.00330
|0.00000
|0.00000
|360
|2002.12.05 08:00
|close
|180
|0.10
|0.99978
|0.00000
|0.00000
|24.83
|2129.38
|361
|2002.12.05 08:00
|buy
|181
|0.10
|0.99978
|0.00000
|0.00000
|362
|2002.12.27 08:00
|close
|181
|0.10
|1.03870
|0.00000
|0.00000
|392.72
|2522.10
|363
|2002.12.27 08:00
|sell
|182
|0.10
|1.03870
|0.00000
|0.00000
|364
|2002.12.27 20:00
|close
|182
|0.10
|1.04178
|0.00000
|0.00000
|-30.80
|2491.30
|365
|2002.12.27 20:00
|buy
|183
|0.10
|1.04178
|0.00000
|0.00000
|366
|2003.01.09 20:00
|close
|183
|0.10
|1.04910
|0.00000
|0.00000
|75.28
|2566.58
|367
|2003.01.09 20:00
|sell
|184
|0.10
|1.04910
|0.00000
|0.00000
|368
|2003.01.14 12:00
|close
|184
|0.10
|1.05888
|0.00000
|0.00000
|-99.63
|2466.95
|369
|2003.01.14 12:00
|buy
|185
|0.10
|1.05888
|0.00000
|0.00000
|370
|2003.02.05 20:00
|close
|185
|0.10
|1.07840
|0.00000
|0.00000
|198.72
|2665.67
|371
|2003.02.05 20:00
|sell
|186
|0.10
|1.07840
|0.00000
|0.00000
|372
|2003.02.11 08:00
|close
|186
|0.10
|1.07268
|0.00000
|0.00000
|53.54
|2719.21
|373
|2003.02.11 08:00
|buy
|187
|0.10
|1.07268
|0.00000
|0.00000
|374
|2003.02.12 00:01
|close
|187
|0.10
|1.07370
|0.00000
|0.00000
|10.36
|2729.57
|375
|2003.02.12 00:01
|sell
|188
|0.10
|1.07370
|0.00000
|0.00000
|376
|2003.02.12 16:00
|close
|188
|0.10
|1.07238
|0.00000
|0.00000
|13.20
|2742.77
|377
|2003.02.12 16:00
|buy
|189
|0.10
|1.07238
|0.00000
|0.00000
|378
|2003.02.14 04:00
|close
|189
|0.10
|1.08350
|0.00000
|0.00000
|111.84
|2854.61
|379
|2003.02.14 04:00
|sell
|190
|0.10
|1.08350
|0.00000
|0.00000
|380
|2003.02.20 20:00
|close
|190
|0.10
|1.08288
|0.00000
|0.00000
|2.54
|2857.15
|381
|2003.02.20 20:00
|buy
|191
|0.10
|1.08288
|0.00000
|0.00000
|382
|2003.02.25 08:00
|close
|191
|0.10
|1.08080
|0.00000
|0.00000
|-20.32
|2836.83
|383
|2003.02.25 08:00
|sell
|192
|0.10
|1.08080
|0.00000
|0.00000
|384
|2003.02.27 00:01
|close
|192
|0.10
|1.07898
|0.00000
|0.00000
|15.76
|2852.59
|385
|2003.02.27 00:01
|buy
|193
|0.10
|1.07898
|0.00000
|0.00000
|386
|2003.03.04 16:00
|close
|193
|0.10
|1.09250
|0.00000
|0.00000
|135.68
|2988.27
|387
|2003.03.04 16:00
|sell
|194
|0.10
|1.09250
|0.00000
|0.00000
|388
|2003.03.05 12:00
|close
|194
|0.10
|1.09678
|0.00000
|0.00000
|-43.41
|2944.86
|389
|2003.03.05 12:00
|buy
|195
|0.10
|1.09678
|0.00000
|0.00000
|390
|2003.03.17 04:00
|close
|195
|0.10
|1.08140
|0.00000
|0.00000
|-151.88
|2792.98
|391
|2003.03.17 04:00
|sell
|196
|0.10
|1.08140
|0.00000
|0.00000
|392
|2003.03.28 00:01
|close
|196
|0.10
|1.06918
|0.00000
|0.00000
|114.27
|2907.25
|393
|2003.03.28 00:01
|buy
|197
|0.10
|1.06918
|0.00000
|0.00000
|394
|2003.04.09 16:00
|close
|197
|0.10
|1.07180
|0.00000
|0.00000
|27.80
|2935.05
|395
|2003.04.09 16:00
|sell
|198
|0.10
|1.07180
|0.00000
|0.00000
|396
|2003.04.15 16:00
|close
|198
|0.10
|1.07948
|0.00000
|0.00000
|-80.46
|2854.59
|397
|2003.04.15 16:00
|buy
|199
|0.10
|1.07948
|0.00000
|0.00000
|398
|2003.04.15 20:00
|close
|199
|0.10
|1.08140
|0.00000
|0.00000
|19.20
|2873.79
|399
|2003.04.15 20:00
|sell
|200
|0.10
|1.08140
|0.00000
|0.00000
|400
|2003.04.16 08:00
|close
|200
|0.10
|1.08138
|0.00000
|0.00000
|-0.41
|2873.38
|401
|2003.04.16 08:00
|buy
|201
|0.10
|1.08138
|0.00000
|0.00000
|402
|2003.06.04 16:00
|close
|201
|0.10
|1.17040
|0.00000
|0.00000
|898.04
|3771.42
|403
|2003.06.04 16:00
|sell
|202
|0.10
|1.17040
|0.00000
|0.00000
|404
|2003.06.09 20:00
|close
|202
|0.10
|1.17438
|0.00000
|0.00000
|-42.85
|3728.57
|405
|2003.06.09 20:00
|buy
|203
|0.10
|1.17438
|0.00000
|0.00000
|406
|2003.06.10 00:01
|close
|203
|0.10
|1.17160
|0.00000
|0.00000
|-27.64
|3700.93
|407
|2003.06.10 00:01
|sell
|204
|0.10
|1.17160
|0.00000
|0.00000
|408
|2003.06.10 04:00
|close
|204
|0.10
|1.17248
|0.00000
|0.00000
|-8.80
|3692.13
|409
|2003.06.10 04:00
|buy
|205
|0.10
|1.17248
|0.00000
|0.00000
|410
|2003.06.10 12:00
|close
|205
|0.10
|1.17160
|0.00000
|0.00000
|-8.80
|3683.33
|411
|2003.06.10 12:00
|sell
|206
|0.10
|1.17160
|0.00000
|0.00000
|412
|2003.06.12 04:00
|close
|206
|0.10
|1.17528
|0.00000
|0.00000
|-39.24
|3644.09
|413
|2003.06.12 04:00
|buy
|207
|0.10
|1.17528
|0.00000
|0.00000
|414
|2003.06.13 00:01
|close
|207
|0.10
|1.17630
|0.00000
|0.00000
|10.36
|3654.45
|415
|2003.06.13 00:01
|sell
|208
|0.10
|1.17630
|0.00000
|0.00000
|416
|2003.06.13 20:00
|close
|208
|0.10
|1.18678
|0.00000
|0.00000
|-104.80
|3549.65
|417
|2003.06.13 20:00
|buy
|209
|0.10
|1.18678
|0.00000
|0.00000
|418
|2003.06.17 16:00
|close
|209
|0.10
|1.17840
|0.00000
|0.00000
|-83.48
|3466.17
|419
|2003.06.17 16:00
|sell
|210
|0.10
|1.17840
|0.00000
|0.00000
|420
|2003.06.18 16:00
|close
|210
|0.10
|1.17318
|0.00000
|0.00000
|51.59
|3517.76
|421
|2003.06.18 16:00
|buy
|211
|0.10
|1.17318
|0.00000
|0.00000
|422
|2003.06.23 16:00
|close
|211
|0.10
|1.15170
|0.00000
|0.00000
|-214.00
|3303.76
|423
|2003.06.23 16:00
|sell
|212
|0.10
|1.15170
|0.00000
|0.00000
|424
|2003.07.08 16:00
|close
|212
|0.10
|1.13398
|0.00000
|0.00000
|168.05
|3471.81
|425
|2003.07.08 16:00
|buy
|213
|0.10
|1.13398
|0.00000
|0.00000
|426
|2003.07.10 12:00
|close
|213
|0.10
|1.13240
|0.00000
|0.00000
|-15.16
|3456.65
|427
|2003.07.10 12:00
|sell
|214
|0.10
|1.13240
|0.00000
|0.00000
|428
|2003.07.24 04:00
|close
|214
|0.10
|1.14738
|0.00000
|0.00000
|-158.34
|3298.31
|429
|2003.07.24 04:00
|buy
|215
|0.10
|1.14738
|0.00000
|0.00000
|430
|2003.08.04 12:00
|close
|215
|0.10
|1.13030
|0.00000
|0.00000
|-169.36
|3128.95
|431
|2003.08.04 12:00
|sell
|216
|0.10
|1.13030
|0.00000
|0.00000
|432
|2003.08.12 08:00
|close
|216
|0.10
|1.13658
|0.00000
|0.00000
|-67.68
|3061.27
|433
|2003.08.12 08:00
|buy
|217
|0.10
|1.13658
|0.00000
|0.00000
|434
|2003.08.14 16:00
|close
|217
|0.10
|1.12810
|0.00000
|0.00000
|-84.16
|2977.11
|435
|2003.08.14 16:00
|sell
|218
|0.10
|1.12810
|0.00000
|0.00000
|436
|2003.09.03 16:00
|close
|218
|0.10
|1.08098
|0.00000
|0.00000
|460.22
|3437.33
|437
|2003.09.03 16:00
|buy
|219
|0.10
|1.08098
|0.00000
|0.00000
|438
|2003.09.04 04:00
|close
|219
|0.10
|1.08260
|0.00000
|0.00000
|16.68
|3454.01
|439
|2003.09.04 04:00
|sell
|220
|0.10
|1.08260
|0.00000
|0.00000
|440
|2003.09.04 20:00
|close
|220
|0.10
|1.09178
|0.00000
|0.00000
|-91.80
|3362.21
|441
|2003.09.04 20:00
|buy
|221
|0.10
|1.09178
|0.00000
|0.00000
|442
|2003.10.14 00:01
|close
|221
|0.10
|1.17130
|0.00000
|0.00000
|801.28
|4163.49
|443
|2003.10.14 00:01
|sell
|222
|0.10
|1.17130
|0.00000
|0.00000
|444
|2003.10.14 08:00
|close
|222
|0.10
|1.16198
|0.00000
|0.00000
|93.20
|4256.69
|445
|2003.10.14 08:00
|buy
|223
|0.10
|1.16198
|0.00000
|0.00000
|446
|2003.10.17 04:00
|close
|223
|0.10
|1.15960
|0.00000
|0.00000
|-23.00
|4233.69
|447
|2003.10.17 04:00
|sell
|224
|0.10
|1.15960
|0.00000
|0.00000
|448
|2003.10.24 00:01
|close
|224
|0.10
|1.17978
|0.00000
|0.00000
|-206.07
|4027.62
|449
|2003.10.24 00:01
|buy
|225
|0.10
|1.17978
|0.00000
|0.00000
|450
|2003.10.24 16:00
|close
|225
|0.10
|1.18160
|0.00000
|0.00000
|18.20
|4045.82
|451
|2003.10.24 16:00
|sell
|226
|0.10
|1.18160
|0.00000
|0.00000
|452
|2003.10.27 08:00
|close
|226
|0.10
|1.17528
|0.00000
|0.00000
|62.59
|4108.41
|453
|2003.10.27 08:00
|buy
|227
|0.10
|1.17528
|0.00000
|0.00000
|454
|2003.11.03 12:00
|close
|227
|0.10
|1.16040
|0.00000
|0.00000
|-147.68
|3960.73
|455
|2003.11.03 12:00
|sell
|228
|0.10
|1.16040
|0.00000
|0.00000
|456
|2003.11.13 20:00
|close
|228
|0.10
|1.17258
|0.00000
|0.00000
|-129.12
|3831.61
|457
|2003.11.13 20:00
|buy
|229
|0.10
|1.17258
|0.00000
|0.00000
|458
|2003.11.28 20:00
|close
|229
|0.10
|1.19960
|0.00000
|0.00000
|272.60
|4104.21
|459
|2003.11.28 20:00
|sell
|230
|0.10
|1.19960
|0.00000
|0.00000
|460
|2003.12.03 00:01
|close
|230
|0.10
|1.21068
|0.00000
|0.00000
|-112.63
|3991.58
|461
|2003.12.03 00:01
|buy
|231
|0.10
|1.21068
|0.00000
|0.00000
|462
|2004.01.16 08:00
|close
|231
|0.10
|1.25900
|0.00000
|0.00000
|490.56
|4482.14
|463
|2004.01.16 08:00
|sell
|232
|0.10
|1.25900
|0.00000
|0.00000
|464
|2004.01.19 16:00
|close
|232
|0.10
|1.23778
|0.00000
|0.00000
|211.59
|4693.73
|465
|2004.01.19 16:00
|buy
|233
|0.10
|1.23778
|0.00000
|0.00000
|466
|2004.01.20 12:00
|close
|233
|0.10
|1.24420
|0.00000
|0.00000
|64.36
|4758.09
|467
|2004.01.20 12:00
|sell
|234
|0.10
|1.24420
|0.00000
|0.00000
|468
|2004.01.28 08:00
|close
|234
|0.10
|1.25998
|0.00000
|0.00000
|-162.68
|4595.41
|469
|2004.01.28 08:00
|buy
|235
|0.10
|1.25998
|0.00000
|0.00000
|470
|2004.01.30 20:00
|close
|235
|0.10
|1.24730
|0.00000
|0.00000
|-126.16
|4469.25
|471
|2004.01.30 20:00
|sell
|236
|0.10
|1.24730
|0.00000
|0.00000
|472
|2004.02.05 20:00
|close
|236
|0.10
|1.25678
|0.00000
|0.00000
|-98.46
|4370.79
|473
|2004.02.05 20:00
|buy
|237
|0.10
|1.25678
|0.00000
|0.00000
|474
|2004.02.06 12:00
|close
|237
|0.10
|1.25290
|0.00000
|0.00000
|-38.64
|4332.15
|475
|2004.02.06 12:00
|sell
|238
|0.10
|1.25290
|0.00000
|0.00000
|476
|2004.02.09 20:00
|close
|238
|0.10
|1.26868
|0.00000
|0.00000
|-158.41
|4173.74
|477
|2004.02.09 20:00
|buy
|239
|0.10
|1.26868
|0.00000
|0.00000
|478
|2004.02.23 16:00
|close
|239
|0.10
|1.25750
|0.00000
|0.00000
|-109.56
|4064.18
|479
|2004.02.23 16:00
|sell
|240
|0.10
|1.25750
|0.00000
|0.00000
|480
|2004.03.12 20:00
|close
|240
|0.10
|1.21908
|0.00000
|0.00000
|372.00
|4436.18
|481
|2004.03.12 20:00
|buy
|241
|0.10
|1.21908
|0.00000
|0.00000
|482
|2004.03.17 16:00
|close
|241
|0.10
|1.22320
|0.00000
|0.00000
|41.68
|4477.86
|483
|2004.03.17 16:00
|sell
|242
|0.10
|1.22320
|0.00000
|0.00000
|484
|2004.03.22 12:00
|close
|242
|0.10
|1.23578
|0.00000
|0.00000
|-128.85
|4349.01
|485
|2004.03.22 12:00
|buy
|243
|0.10
|1.23578
|0.00000
|0.00000
|486
|2004.03.23 20:00
|close
|243
|0.10
|1.23360
|0.00000
|0.00000
|-21.64
|4327.37
|487
|2004.03.23 20:00
|sell
|244
|0.10
|1.23360
|0.00000
|0.00000
|488
|2004.03.24 08:00
|close
|244
|0.10
|1.23268
|0.00000
|0.00000
|8.59
|4335.96
|489
|2004.03.24 08:00
|buy
|245
|0.10
|1.23268
|0.00000
|0.00000
|490
|2004.03.26 04:00
|close
|245
|0.10
|1.21450
|0.00000
|0.00000
|-181.16
|4154.80
|491
|2004.03.26 04:00
|sell
|246
|0.10
|1.21450
|0.00000
|0.00000
|492
|2004.03.29 16:00
|close
|246
|0.10
|1.21618
|0.00000
|0.00000
|-17.41
|4137.39
|493
|2004.03.29 16:00
|buy
|247
|0.10
|1.21618
|0.00000
|0.00000
|494
|2004.03.30 00:01
|close
|247
|0.10
|1.21600
|0.00000
|0.00000
|-1.64
|4135.75
|495
|2004.03.30 00:01
|sell
|248
|0.10
|1.21600
|0.00000
|0.00000
|496
|2004.04.05 16:00
|close
|248
|0.10
|1.20218
|0.00000
|0.00000
|134.54
|4270.29
|497
|2004.04.05 16:00
|buy
|249
|0.10
|1.20218
|0.00000
|0.00000
|498
|2004.04.09 00:01
|close
|249
|0.10
|1.20840
|0.00000
|0.00000
|63.16
|4333.45
|499
|2004.04.09 00:01
|sell
|250
|0.10
|1.20840
|0.00000
|0.00000
|500
|2004.04.15 16:00
|close
|250
|0.10
|1.19418
|0.00000
|0.00000
|138.54
|4471.99
|501
|2004.04.15 16:00
|buy
|251
|0.10
|1.19418
|0.00000
|0.00000
|502
|2004.04.16 08:00
|close
|251
|0.10
|1.19990
|0.00000
|0.00000
|57.36
|4529.35
|503
|2004.04.16 08:00
|sell
|252
|0.10
|1.19990
|0.00000
|0.00000
|504
|2004.04.26 08:00
|close
|252
|0.10
|1.17918
|0.00000
|0.00000
|202.32
|4731.67
|505
|2004.04.26 08:00
|buy
|253
|0.10
|1.17918
|0.00000
|0.00000
|506
|2004.04.26 16:00
|close
|253
|0.10
|1.18610
|0.00000
|0.00000
|69.20
|4800.87
|507
|2004.04.26 16:00
|sell
|254
|0.10
|1.18610
|0.00000
|0.00000
|508
|2004.05.03 00:01
|close
|254
|0.10
|1.19958
|0.00000
|0.00000
|-139.07
|4661.80
|509
|2004.05.03 00:01
|buy
|255
|0.10
|1.19958
|0.00000
|0.00000
|510
|2004.05.12 20:00
|close
|255
|0.10
|1.19200
|0.00000
|0.00000
|-74.36
|4587.44
|511
|2004.05.12 20:00
|sell
|256
|0.10
|1.19200
|0.00000
|0.00000
|512
|2004.05.13 04:00
|close
|256
|0.10
|1.19268
|0.00000
|0.00000
|-8.63
|4578.81
|513
|2004.05.13 04:00
|buy
|257
|0.10
|1.19268
|0.00000
|0.00000
|514
|2004.05.14 04:00
|close
|257
|0.10
|1.18170
|0.00000
|0.00000
|-109.64
|4469.17
|515
|2004.05.14 04:00
|sell
|258
|0.10
|1.18170
|0.00000
|0.00000
|516
|2004.05.19 20:00
|close
|258
|0.10
|1.20108
|0.00000
|0.00000
|-195.63
|4273.54
|517
|2004.05.19 20:00
|buy
|259
|0.10
|1.20108
|0.00000
|0.00000
|518
|2004.06.08 20:00
|close
|259
|0.10
|1.22600
|0.00000
|0.00000
|252.40
|4525.94
|519
|2004.06.08 20:00
|sell
|260
|0.10
|1.22600
|0.00000
|0.00000
|520
|2004.06.09 16:00
|close
|260
|0.10
|1.21568
|0.00000
|0.00000
|102.59
|4628.53
|521
|2004.06.09 16:00
|buy
|261
|0.10
|1.21568
|0.00000
|0.00000
|522
|2004.06.11 08:00
|close
|261
|0.10
|1.20080
|0.00000
|0.00000
|-148.16
|4480.37
|523
|2004.06.11 08:00
|sell
|262
|0.10
|1.20080
|0.00000
|0.00000
|524
|2004.06.22 00:01
|close
|262
|0.10
|1.21128
|0.00000
|0.00000
|-110.29
|4370.08
|525
|2004.06.22 00:01
|buy
|263
|0.10
|1.21128
|0.00000
|0.00000
|526
|2004.06.22 12:00
|close
|263
|0.10
|1.20820
|0.00000
|0.00000
|-30.80
|4339.28
|527
|2004.06.22 12:00
|sell
|264
|0.10
|1.20820
|0.00000
|0.00000
|528
|2004.06.23 04:00
|close
|264
|0.10
|1.21308
|0.00000
|0.00000
|-49.41
|4289.87
|529
|2004.06.23 04:00
|buy
|265
|0.10
|1.21308
|0.00000
|0.00000
|530
|2004.06.25 16:00
|close
|265
|0.10
|1.21450
|0.00000
|0.00000
|14.84
|4304.71
|531
|2004.06.25 16:00
|sell
|266
|0.10
|1.21450
|0.00000
|0.00000
|532
|2004.06.28 12:00
|close
|266
|0.10
|1.21678
|0.00000
|0.00000
|-23.41
|4281.30
|533
|2004.06.28 12:00
|buy
|267
|0.10
|1.21678
|0.00000
|0.00000
|534
|2004.07.01 00:01
|close
|267
|0.10
|1.21890
|0.00000
|0.00000
|22.00
|4303.30
|535
|2004.07.01 00:01
|sell
|268
|0.10
|1.21890
|0.00000
|0.00000
|536
|2004.07.01 04:00
|close
|268
|0.10
|1.21818
|0.00000
|0.00000
|7.20
|4310.50
|537
|2004.07.01 04:00
|buy
|269
|0.10
|1.21818
|0.00000
|0.00000
|538
|2004.07.20 20:00
|close
|269
|0.10
|1.23760
|0.00000
|0.00000
|196.92
|4507.42
|539
|2004.07.20 20:00
|sell
|270
|0.10
|1.23760
|0.00000
|0.00000
|540
|2004.07.23 12:00
|close
|270
|0.10
|1.21838
|0.00000
|0.00000
|189.15
|4696.57
|541
|2004.07.23 12:00
|buy
|271
|0.10
|1.21838
|0.00000
|0.00000
|542
|2004.07.26 04:00
|close
|271
|0.10
|1.21280
|0.00000
|0.00000
|-55.64
|4640.93
|543
|2004.07.26 04:00
|sell
|272
|0.10
|1.21280
|0.00000
|0.00000
|544
|2004.08.09 04:00
|close
|272
|0.10
|1.22768
|0.00000
|0.00000
|-157.34
|4483.59
|545
|2004.08.09 04:00
|buy
|273
|0.10
|1.22768
|0.00000
|0.00000
|546
|2004.08.25 16:00
|close
|273
|0.10
|1.20980
|0.00000
|0.00000
|-176.24
|4307.35
|547
|2004.08.25 16:00
|sell
|274
|0.10
|1.20980
|0.00000
|0.00000
|548
|2004.09.03 20:00
|close
|274
|0.10
|1.20598
|0.00000
|0.00000
|31.49
|4338.84
|549
|2004.09.03 20:00
|buy
|275
|0.10
|1.20598
|0.00000
|0.00000
|550
|2004.09.08 00:01
|close
|275
|0.10
|1.21070
|0.00000
|0.00000
|47.68
|4386.52
|551
|2004.09.08 00:01
|sell
|276
|0.10
|1.21070
|0.00000
|0.00000
|552
|2004.09.08 08:00
|close
|276
|0.10
|1.20738
|0.00000
|0.00000
|33.20
|4419.72
|553
|2004.09.08 08:00
|buy
|277
|0.10
|1.20738
|0.00000
|0.00000
|554
|2004.09.10 16:00
|close
|277
|0.10
|1.22860
|0.00000
|0.00000
|212.84
|4632.56
|555
|2004.09.10 16:00
|sell
|278
|0.10
|1.22860
|0.00000
|0.00000
|556
|2004.09.14 20:00
|close
|278
|0.10
|1.22668
|0.00000
|0.00000
|17.98
|4650.54
|557
|2004.09.14 20:00
|buy
|279
|0.10
|1.22668
|0.00000
|0.00000
|558
|2004.09.22 00:01
|close
|279
|0.10
|1.23300
|0.00000
|0.00000
|64.48
|4715.02
|559
|2004.09.22 00:01
|sell
|280
|0.10
|1.23300
|0.00000
|0.00000
|560
|2004.09.27 08:00
|close
|280
|0.10
|1.22778
|0.00000
|0.00000
|49.15
|4764.17
|561
|2004.09.27 08:00
|buy
|281
|0.10
|1.22778
|0.00000
|0.00000
|562
|2004.10.04 04:00
|close
|281
|0.10
|1.23670
|0.00000
|0.00000
|90.32
|4854.49
|563
|2004.10.04 04:00
|sell
|282
|0.10
|1.23670
|0.00000
|0.00000
|564
|2004.10.04 08:00
|close
|282
|0.10
|1.23648
|0.00000
|0.00000
|2.20
|4856.69
|565
|2004.10.04 08:00
|buy
|283
|0.10
|1.23648
|0.00000
|0.00000
|566
|2004.10.12 08:00
|close
|283
|0.10
|1.23520
|0.00000
|0.00000
|-11.52
|4845.17
|567
|2004.10.12 08:00
|sell
|284
|0.10
|1.23520
|0.00000
|0.00000
|568
|2004.10.14 12:00
|close
|284
|0.10
|1.23658
|0.00000
|0.00000
|-16.24
|4828.93
|569
|2004.10.14 12:00
|buy
|285
|0.10
|1.23658
|0.00000
|0.00000
|570
|2004.11.04 04:00
|close
|285
|0.10
|1.28200
|0.00000
|0.00000
|457.56
|5286.49
|571
|2004.11.04 04:00
|sell
|286
|0.10
|1.28200
|0.00000
|0.00000
|572
|2004.11.05 20:00
|close
|286
|0.10
|1.29308
|0.00000
|0.00000
|-111.41
|5175.08
|573
|2004.11.05 20:00
|buy
|287
|0.10
|1.29308
|0.00000
|0.00000
|574
|2004.11.17 20:00
|close
|287
|0.10
|1.30290
|0.00000
|0.00000
|99.80
|5274.88
|575
|2004.11.17 20:00
|sell
|288
|0.10
|1.30290
|0.00000
|0.00000
|576
|2004.11.18 16:00
|close
|288
|0.10
|1.29968
|0.00000
|0.00000
|30.37
|5305.25
|577
|2004.11.18 16:00
|buy
|289
|0.10
|1.29968
|0.00000
|0.00000
|578
|2004.12.13 20:00
|close
|289
|0.10
|1.33110
|0.00000
|0.00000
|317.88
|5623.13
|579
|2004.12.13 20:00
|sell
|290
|0.10
|1.33110
|0.00000
|0.00000
|580
|2004.12.14 12:00
|close
|290
|0.10
|1.33118
|0.00000
|0.00000
|-1.41
|5621.72
|581
|2004.12.14 12:00
|buy
|291
|0.10
|1.33118
|0.00000
|0.00000
|582
|2004.12.15 12:00
|close
|291
|0.10
|1.33690
|0.00000
|0.00000
|57.36
|5679.08
|583
|2004.12.15 12:00
|sell
|292
|0.10
|1.33690
|0.00000
|0.00000
|584
|2004.12.21 08:00
|close
|292
|0.10
|1.33928
|0.00000
|0.00000
|-27.46
|5651.62
|585
|2004.12.21 08:00
|buy
|293
|0.10
|1.33928
|0.00000
|0.00000
|586
|2004.12.21 12:00
|close
|293
|0.10
|1.34010
|0.00000
|0.00000
|8.20
|5659.82
|587
|2004.12.21 12:00
|sell
|294
|0.10
|1.34010
|0.00000
|0.00000
|588
|2004.12.21 16:00
|close
|294
|0.10
|1.33818
|0.00000
|0.00000
|19.20
|5679.02
|589
|2004.12.21 16:00
|buy
|295
|0.10
|1.33818
|0.00000
|0.00000
|590
|2004.12.27 20:00
|close
|295
|0.10
|1.36320
|0.00000
|0.00000
|251.16
|5930.18
|591
|2004.12.27 20:00
|sell
|296
|0.10
|1.36320
|0.00000
|0.00000
|592
|2004.12.28 04:00
|close
|296
|0.10
|1.36008
|0.00000
|0.00000
|30.59
|5960.77
|593
|2004.12.28 04:00
|buy
|297
|0.10
|1.36008
|0.00000
|0.00000
|594
|2005.01.05 16:00
|close
|297
|0.10
|1.32450
|0.00000
|0.00000
|-354.52
|5606.25
|595
|2005.01.05 16:00
|sell
|298
|0.10
|1.32450
|0.00000
|0.00000
|596
|2005.01.19 20:00
|close
|298
|0.10
|1.29928
|0.00000
|0.00000
|243.66
|5849.91
|597
|2005.01.19 20:00
|buy
|299
|0.10
|1.29928
|0.00000
|0.00000
|598
|2005.01.20 20:00
|close
|299
|0.10
|1.29660
|0.00000
|0.00000
|-26.32
|5823.59
|599
|2005.01.20 20:00
|sell
|300
|0.10
|1.29660
|0.00000
|0.00000
|600
|2005.01.28 20:00
|close
|300
|0.10
|1.30358
|0.00000
|0.00000
|-74.68
|5748.91
|601
|2005.01.28 20:00
|buy
|301
|0.10
|1.30358
|0.00000
|0.00000
|602
|2005.01.31 00:01
|close
|301
|0.10
|1.30120
|0.00000
|0.00000
|-23.64
|5725.27
|603
|2005.01.31 00:01
|sell
|302
|0.10
|1.30120
|0.00000
|0.00000
|604
|2005.01.31 20:00
|close
|302
|0.10
|1.30438
|0.00000
|0.00000
|-31.80
|5693.47
|605
|2005.01.31 20:00
|buy
|303
|0.10
|1.30438
|0.00000
|0.00000
|606
|2005.02.03 00:01
|close
|303
|0.10
|1.30350
|0.00000
|0.00000
|-8.00
|5685.47
|607
|2005.02.03 00:01
|sell
|304
|0.10
|1.30350
|0.00000
|0.00000
|608
|2005.02.04 12:00
|close
|304
|0.10
|1.29748
|0.00000
|0.00000
|59.59
|5745.06
|609
|2005.02.04 12:00
|buy
|305
|0.10
|1.29748
|0.00000
|0.00000
|610
|2005.02.07 12:00
|close
|305
|0.10
|1.28470
|0.00000
|0.00000
|-127.64
|5617.42
|611
|2005.02.07 12:00
|sell
|306
|0.10
|1.28470
|0.00000
|0.00000
|612
|2005.02.17 00:01
|close
|306
|0.10
|1.30268
|0.00000
|0.00000
|-187.12
|5430.30
|613
|2005.02.17 00:01
|buy
|307
|0.10
|1.30268
|0.00000
|0.00000
|614
|2005.03.04 12:00
|close
|307
|0.10
|1.31210
|0.00000
|0.00000
|96.60
|5526.90
|615
|2005.03.04 12:00
|sell
|308
|0.10
|1.31210
|0.00000
|0.00000
|616
|2005.03.09 04:00
|close
|308
|0.10
|1.33428
|0.00000
|0.00000
|-223.63
|5303.27
|617
|2005.03.09 04:00
|buy
|309
|0.10
|1.33428
|0.00000
|0.00000
|618
|2005.03.09 20:00
|close
|309
|0.10
|1.34130
|0.00000
|0.00000
|70.20
|5373.47
|619
|2005.03.09 20:00
|sell
|310
|0.10
|1.34130
|0.00000
|0.00000
|620
|2005.03.10 20:00
|close
|310
|0.10
|1.34478
|0.00000
|0.00000
|-36.63
|5336.84
|621
|2005.03.10 20:00
|buy
|311
|0.10
|1.34478
|0.00000
|0.00000
|622
|2005.03.21 16:00
|close
|311
|0.10
|1.31930
|0.00000
|0.00000
|-253.36
|5083.48
|623
|2005.03.21 16:00
|sell
|312
|0.10
|1.31930
|0.00000
|0.00000
|624
|2005.04.07 08:00
|close
|312
|0.10
|1.29148
|0.00000
|0.00000
|266.61
|5350.09
|625
|2005.04.07 08:00
|buy
|313
|0.10
|1.29148
|0.00000
|0.00000
|626
|2005.04.08 04:00
|close
|313
|0.10
|1.28210
|0.00000
|0.00000
|-93.64
|5256.45
|627
|2005.04.08 04:00
|sell
|314
|0.10
|1.28210
|0.00000
|0.00000
|628
|2005.04.14 08:00
|close
|314
|0.10
|1.28788
|0.00000
|0.00000
|-61.46
|5194.99
|629
|2005.04.14 08:00
|buy
|315
|0.10
|1.28788
|0.00000
|0.00000
|630
|2005.04.19 08:00
|close
|315
|0.10
|1.30210
|0.00000
|0.00000
|142.68
|5337.67
|631
|2005.04.19 08:00
|sell
|316
|0.10
|1.30210
|0.00000
|0.00000
|632
|2005.04.19 12:00
|close
|316
|0.10
|1.30028
|0.00000
|0.00000
|18.20
|5355.87
|633
|2005.04.19 12:00
|buy
|317
|0.10
|1.30028
|0.00000
|0.00000
|634
|2005.04.21 12:00
|close
|317
|0.10
|1.30970
|0.00000
|0.00000
|94.84
|5450.71
|635
|2005.04.21 12:00
|sell
|318
|0.10
|1.30970
|0.00000
|0.00000
|636
|2005.04.22 08:00
|close
|318
|0.10
|1.30478
|0.00000
|0.00000
|48.59
|5499.30
|637
|2005.04.22 08:00
|buy
|319
|0.10
|1.30478
|0.00000
|0.00000
|638
|2005.04.28 20:00
|close
|319
|0.10
|1.28940
|0.00000
|0.00000
|-152.84
|5346.46
|639
|2005.04.28 20:00
|sell
|320
|0.10
|1.28940
|0.00000
|0.00000
|640
|2005.05.11 20:00
|close
|320
|0.10
|1.28128
|0.00000
|0.00000
|74.49
|5420.95
|641
|2005.05.11 20:00
|buy
|321
|0.10
|1.28128
|0.00000
|0.00000
|642
|2005.05.13 08:00
|close
|321
|0.10
|1.26730
|0.00000
|0.00000
|-139.16
|5281.79
|643
|2005.05.13 08:00
|sell
|322
|0.10
|1.26730
|0.00000
|0.00000
|644
|2005.06.13 20:00
|close
|322
|0.10
|1.21018
|0.00000
|0.00000
|553.51
|5835.30
|645
|2005.06.13 20:00
|buy
|323
|0.10
|1.21018
|0.00000
|0.00000
|646
|2005.06.14 08:00
|close
|323
|0.10
|1.21120
|0.00000
|0.00000
|10.36
|5845.66
|647
|2005.06.14 08:00
|sell
|324
|0.10
|1.21120
|0.00000
|0.00000
|648
|2005.06.22 20:00
|close
|324
|0.10
|1.21148
|0.00000
|0.00000
|-7.68
|5837.98
|649
|2005.06.22 20:00
|buy
|325
|0.10
|1.21148
|0.00000
|0.00000
|650
|2005.06.29 08:00
|close
|325
|0.10
|1.20640
|0.00000
|0.00000
|-49.68
|5788.30
|651
|2005.06.29 08:00
|sell
|326
|0.10
|1.20640
|0.00000
|0.00000
|652
|2005.07.05 20:00
|close
|326
|0.10
|1.19178
|0.00000
|0.00000
|142.54
|5930.84
|653
|2005.07.05 20:00
|buy
|327
|0.10
|1.19178
|0.00000
|0.00000
|654
|2005.07.06 04:00
|close
|327
|0.10
|1.19220
|0.00000
|0.00000
|4.36
|5935.20
|655
|2005.07.06 04:00
|sell
|328
|0.10
|1.19220
|0.00000
|0.00000
|656
|2005.07.13 20:00
|close
|328
|0.10
|1.20928
|0.00000
|0.00000
|-175.07
|5760.13
|657
|2005.07.13 20:00
|buy
|329
|0.10
|1.20928
|0.00000
|0.00000
|658
|2005.07.22 00:01
|close
|329
|0.10
|1.21630
|0.00000
|0.00000
|71.96
|5832.09
|659
|2005.07.22 00:01
|sell
|330
|0.10
|1.21630
|0.00000
|0.00000
|660
|2005.07.26 00:01
|close
|330
|0.10
|1.20668
|0.00000
|0.00000
|94.98
|5927.07
|661
|2005.07.26 00:01
|buy
|331
|0.10
|1.20668
|0.00000
|0.00000
|662
|2005.07.26 12:00
|close
|331
|0.10
|1.20050
|0.00000
|0.00000
|-61.80
|5865.27
|663
|2005.07.26 12:00
|sell
|332
|0.10
|1.20050
|0.00000
|0.00000
|664
|2005.07.27 16:00
|close
|332
|0.10
|1.20278
|0.00000
|0.00000
|-23.41
|5841.86
|665
|2005.07.27 16:00
|buy
|333
|0.10
|1.20278
|0.00000
|0.00000
|666
|2005.08.01 16:00
|close
|333
|0.10
|1.22230
|0.00000
|0.00000
|196.00
|6037.86
|667
|2005.08.01 16:00
|sell
|334
|0.10
|1.22230
|0.00000
|0.00000
|668
|2005.08.03 16:00
|close
|334
|0.10
|1.23058
|0.00000
|0.00000
|-84.02
|5953.84
|669
|2005.08.03 16:00
|buy
|335
|0.10
|1.23058
|0.00000
|0.00000
|670
|2005.08.18 20:00
|close
|335
|0.10
|1.21780
|0.00000
|0.00000
|-125.08
|5828.76
|671
|2005.08.18 20:00
|sell
|336
|0.10
|1.21780
|0.00000
|0.00000
|672
|2005.08.30 08:00
|close
|336
|0.10
|1.22218
|0.00000
|0.00000
|-49.90
|5778.86
|673
|2005.08.30 08:00
|buy
|337
|0.10
|1.22218
|0.00000
|0.00000
|674
|2005.09.13 20:00
|close
|337
|0.10
|1.22690
|0.00000
|0.00000
|49.44
|5828.30
|675
|2005.09.13 20:00
|sell
|338
|0.10
|1.22690
|0.00000
|0.00000
|676
|2005.10.07 20:00
|close
|338
|0.10
|1.21248
|0.00000
|0.00000
|128.34
|5956.64
|677
|2005.10.07 20:00
|buy
|339
|0.10
|1.21248
|0.00000
|0.00000
|678
|2005.10.10 16:00
|close
|339
|0.10
|1.20630
|0.00000
|0.00000
|-61.64
|5895.00
|679
|2005.10.10 16:00
|sell
|340
|0.10
|1.20630
|0.00000
|0.00000
|680
|2005.10.12 20:00
|close
|340
|0.10
|1.20228
|0.00000
|0.00000
|38.98
|5933.98
|681
|2005.10.12 20:00
|buy
|341
|0.10
|1.20228
|0.00000
|0.00000
|682
|2005.10.18 08:00
|close
|341
|0.10
|1.19880
|0.00000
|0.00000
|-33.84
|5900.14
|683
|2005.10.18 08:00
|sell
|342
|0.10
|1.19880
|0.00000
|0.00000
|684
|2005.10.21 20:00
|close
|342
|0.10
|1.19388
|0.00000
|0.00000
|46.15
|5946.29
|685
|2005.10.21 20:00
|buy
|343
|0.10
|1.19388
|0.00000
|0.00000
|686
|2005.10.24 12:00
|close
|343
|0.10
|1.19490
|0.00000
|0.00000
|10.36
|5956.65
|687
|2005.10.24 12:00
|sell
|344
|0.10
|1.19490
|0.00000
|0.00000
|688
|2005.10.25 08:00
|close
|344
|0.10
|1.19608
|0.00000
|0.00000
|-12.41
|5944.24
|689
|2005.10.25 08:00
|buy
|345
|0.10
|1.19608
|0.00000
|0.00000
|690
|2005.10.26 00:01
|close
|345
|0.10
|1.21100
|0.00000
|0.00000
|149.36
|6093.60
|691
|2005.10.26 00:01
|sell
|346
|0.10
|1.21100
|0.00000
|0.00000
|692
|2005.10.28 00:01
|close
|346
|0.10
|1.21398
|0.00000
|0.00000
|-32.24
|6061.36
|693
|2005.10.28 00:01
|buy
|347
|0.10
|1.21398
|0.00000
|0.00000
|694
|2005.11.04 16:00
|close
|347
|0.10
|1.19260
|0.00000
|0.00000
|-212.68
|5848.68
|695
|2005.11.04 16:00
|sell
|348
|0.10
|1.19260
|0.00000
|0.00000
|696
|2005.11.22 20:00
|close
|348
|0.10
|1.17458
|0.00000
|0.00000
|170.44
|6019.12
|697
|2005.11.22 20:00
|buy
|349
|0.10
|1.17458
|0.00000
|0.00000
|698
|2005.11.24 00:01
|close
|349
|0.10
|1.18120
|0.00000
|0.00000
|66.84
|6085.96
|699
|2005.11.24 00:01
|sell
|350
|0.10
|1.18120
|0.00000
|0.00000
|700
|2005.11.24 12:00
|close
|350
|0.10
|1.18048
|0.00000
|0.00000
|7.20
|6093.16
|701
|2005.11.24 12:00
|buy
|351
|0.10
|1.18048
|0.00000
|0.00000
|702
|2005.12.01 04:00
|close
|351
|0.10
|1.17880
|0.00000
|0.00000
|-15.68
|6077.48
|703
|2005.12.01 04:00
|sell
|352
|0.10
|1.17880
|0.00000
|0.00000
|704
|2005.12.01 20:00
|close
|352
|0.10
|1.17408
|0.00000
|0.00000
|47.20
|6124.68
|705
|2005.12.01 20:00
|buy
|353
|0.10
|1.17408
|0.00000
|0.00000
|706
|2005.12.05 00:01
|close
|353
|0.10
|1.17000
|0.00000
|0.00000
|-40.48
|6084.20
|707
|2005.12.05 00:01
|sell
|354
|0.10
|1.17000
|0.00000
|0.00000
|708
|2005.12.07 12:00
|close
|354
|0.10
|1.17258
|0.00000
|0.00000
|-27.02
|6057.18
|709
|2005.12.07 12:00
|buy
|355
|0.10
|1.17258
|0.00000
|0.00000
|710
|2005.12.08 16:00
|close
|355
|0.10
|1.17750
|0.00000
|0.00000
|49.68
|6106.86
|711
|2005.12.08 16:00
|sell
|356
|0.10
|1.17750
|0.00000
|0.00000
|712
|2005.12.13 08:00
|close
|356
|0.10
|1.19578
|0.00000
|0.00000
|-184.63
|5922.23
|713
|2005.12.13 08:00
|buy
|357
|0.10
|1.19578
|0.00000
|0.00000
|714
|2005.12.22 20:00
|close
|357
|0.10
|1.18760
|0.00000
|0.00000
|-80.04
|5842.19
|715
|2005.12.22 20:00
|sell
|358
|0.10
|1.18760
|0.00000
|0.00000
|716
|2005.12.23 12:00
|close
|358
|0.10
|1.18748
|0.00000
|0.00000
|0.59
|5842.78
|717
|2005.12.23 12:00
|buy
|359
|0.10
|1.18748
|0.00000
|0.00000
|718
|2005.12.23 20:00
|close
|359
|0.10
|1.18700
|0.00000
|0.00000
|-4.80
|5837.98
|719
|2005.12.23 20:00
|sell
|360
|0.10
|1.18700
|0.00000
|0.00000
|720
|2006.01.02 12:00
|close
|360
|0.10
|1.18468
|0.00000
|0.00000
|18.32
|5856.30
|721
|2006.01.02 12:00
|buy
|361
|0.10
|1.18468
|0.00000
|0.00000
|722
|2006.01.03 16:00
|close
|361
|0.10
|1.19280
|0.00000
|0.00000
|81.36
|5937.66
|723
|2006.01.03 16:00
|sell
|362
|0.10
|1.19280
|0.00000
|0.00000
|724
|2006.01.04 08:00
|close
|362
|0.10
|1.20548
|0.00000
|0.00000
|-127.41
|5810.25
|725
|2006.01.04 08:00
|buy
|363
|0.10
|1.20548
|0.00000
|0.00000
|726
|2006.01.16 20:00
|close
|363
|0.10
|1.21230
|0.00000
|0.00000
|70.12
|5880.37
|727
|2006.01.16 20:00
|sell
|364
|0.10
|1.21230
|0.00000
|0.00000
|728
|2006.01.17 08:00
|close
|364
|0.10
|1.21218
|0.00000
|0.00000
|0.59
|5880.96
|729
|2006.01.17 08:00
|buy
|365
|0.10
|1.21218
|0.00000
|0.00000
|730
|2006.01.18 08:00
|close
|365
|0.10
|1.20830
|0.00000
|0.00000
|-38.64
|5842.32
|731
|2006.01.18 08:00
|sell
|366
|0.10
|1.20830
|0.00000
|0.00000
|732
|2006.01.19 12:00
|close
|366
|0.10
|1.20768
|0.00000
|0.00000
|4.37
|5846.69
|733
|2006.01.19 12:00
|buy
|367
|0.10
|1.20768
|0.00000
|0.00000
|734
|2006.01.23 16:00
|close
|367
|0.10
|1.22800
|0.00000
|0.00000
|203.52
|6050.21
|735
|2006.01.23 16:00
|sell
|368
|0.10
|1.22800
|0.00000
|0.00000
|736
|2006.01.24 08:00
|close
|368
|0.10
|1.22948
|0.00000
|0.00000
|-15.41
|6034.80
|737
|2006.01.24 08:00
|buy
|369
|0.10
|1.22948
|0.00000
|0.00000
|738
|2006.02.02 04:00
|close
|369
|0.10
|1.20730
|0.00000
|0.00000
|-220.04
|5814.76
|739
|2006.02.02 04:00
|sell
|370
|0.10
|1.20730
|0.00000
|0.00000
|740
|2006.02.23 00:01
|close
|370
|0.10
|1.19098
|0.00000
|0.00000
|150.39
|5965.15
|741
|2006.02.23 00:01
|buy
|371
|0.10
|1.19098
|0.00000
|0.00000
|742
|2006.02.27 00:01
|close
|371
|0.10
|1.18660
|0.00000
|0.00000
|-43.48
|5921.67
|743
|2006.02.27 00:01
|sell
|372
|0.10
|1.18660
|0.00000
|0.00000
|744
|2006.02.27 16:00
|close
|372
|0.10
|1.18478
|0.00000
|0.00000
|18.20
|5939.87
|745
|2006.02.27 16:00
|buy
|373
|0.10
|1.18478
|0.00000
|0.00000
|746
|2006.03.01 20:00
|close
|373
|0.10
|1.19150
|0.00000
|0.00000
|67.52
|6007.39
|747
|2006.03.01 20:00
|sell
|374
|0.10
|1.19150
|0.00000
|0.00000
|748
|2006.03.03 12:00
|close
|374
|0.10
|1.20188
|0.00000
|0.00000
|-106.24
|5901.15
|749
|2006.03.03 12:00
|buy
|375
|0.10
|1.20188
|0.00000
|0.00000
|750
|2006.03.14 12:00
|close
|375
|0.10
|1.19540
|0.00000
|0.00000
|-63.36
|5837.79
|751
|2006.03.14 12:00
|sell
|376
|0.10
|1.19540
|0.00000
|0.00000
|752
|2006.03.17 08:00
|close
|376
|0.10
|1.21638
|0.00000
|0.00000
|-212.85
|5624.94
|753
|2006.03.17 08:00
|buy
|377
|0.10
|1.21638
|0.00000
|0.00000
|754
|2006.03.28 12:00
|close
|377
|0.10
|1.20630
|0.00000
|0.00000
|-99.36
|5525.58
|755
|2006.03.28 12:00
|sell
|378
|0.10
|1.20630
|0.00000
|0.00000
|756
|2006.04.04 12:00
|close
|378
|0.10
|1.21768
|0.00000
|0.00000
|-118.07
|5407.51
|757
|2006.04.04 12:00
|buy
|379
|0.10
|1.21768
|0.00000
|0.00000
|758
|2006.04.14 08:00
|close
|379
|0.10
|1.21130
|0.00000
|0.00000
|-61.88
|5345.63
|759
|2006.04.14 08:00
|sell
|380
|0.10
|1.21130
|0.00000
|0.00000
|760
|2006.04.19 16:00
|close
|380
|0.10
|1.23238
|0.00000
|0.00000
|-212.63
|5133.00
|761
|2006.04.19 16:00
|buy
|381
|0.10
|1.23238
|0.00000
|0.00000
|762
|2006.05.23 20:00
|close
|381
|0.10
|1.28530
|0.00000
|0.00000
|534.64
|5667.64
|763
|2006.05.23 20:00
|sell
|382
|0.10
|1.28530
|0.00000
|0.00000
|764
|2006.05.29 20:00
|close
|382
|0.10
|1.27528
|0.00000
|0.00000
|96.54
|5764.18
|765
|2006.05.29 20:00
|buy
|383
|0.10
|1.27528
|0.00000
|0.00000
|766
|2006.05.30 12:00
|close
|383
|0.10
|1.28750
|0.00000
|0.00000
|122.36
|5886.54
|767
|2006.05.30 12:00
|sell
|384
|0.10
|1.28750
|0.00000
|0.00000
|768
|2006.05.31 08:00
|close
|384
|0.10
|1.28728
|0.00000
|0.00000
|1.59
|5888.13
|769
|2006.05.31 08:00
|buy
|385
|0.10
|1.28728
|0.00000
|0.00000
|770
|2006.06.01 16:00
|close
|385
|0.10
|1.27390
|0.00000
|0.00000
|-133.32
|5754.81
|771
|2006.06.01 16:00
|sell
|386
|0.10
|1.27390
|0.00000
|0.00000
|772
|2006.06.05 00:01
|close
|386
|0.10
|1.29278
|0.00000
|0.00000
|-190.02
|5564.79
|773
|2006.06.05 00:01
|buy
|387
|0.10
|1.29278
|0.00000
|0.00000
|774
|2006.06.05 08:00
|close
|387
|0.10
|1.29460
|0.00000
|0.00000
|18.20
|5582.99
|775
|2006.06.05 08:00
|sell
|388
|0.10
|1.29460
|0.00000
|0.00000
|776
|2006.06.05 12:00
|close
|388
|0.10
|1.29628
|0.00000
|0.00000
|-16.80
|5566.19
|777
|2006.06.05 12:00
|buy
|389
|0.10
|1.29628
|0.00000
|0.00000
|778
|2006.06.09 08:00
|close
|389
|0.10
|1.26460
|0.00000
|0.00000
|-315.84
|5250.35
|779
|2006.06.09 08:00
|sell
|390
|0.10
|1.26460
|0.00000
|0.00000
|780
|2006.06.22 16:00
|close
|390
|0.10
|1.25708
|0.00000
|0.00000
|67.27
|5317.62
|781
|2006.06.22 16:00
|buy
|391
|0.10
|1.25708
|0.00000
|0.00000
|782
|2006.06.26 16:00
|close
|391
|0.10
|1.25660
|0.00000
|0.00000
|-4.48
|5313.14
|783
|2006.06.26 16:00
|sell
|392
|0.10
|1.25660
|0.00000
|0.00000
|784
|2006.06.29 16:00
|close
|392
|0.10
|1.25398
|0.00000
|0.00000
|23.15
|5336.29
|785
|2006.06.29 16:00
|buy
|393
|0.10
|1.25398
|0.00000
|0.00000
|786
|2006.07.03 00:01
|close
|393
|0.10
|1.27830
|0.00000
|0.00000
|243.52
|5579.81
|787
|2006.07.03 00:01
|sell
|394
|0.10
|1.27830
|0.00000
|0.00000
|788
|2006.07.04 12:00
|close
|394
|0.10
|1.28088
|0.00000
|0.00000
|-26.41
|5553.40
|789
|2006.07.04 12:00
|buy
|395
|0.10
|1.28088
|0.00000
|0.00000
|790
|2006.07.12 20:00
|close
|395
|0.10
|1.26940
|0.00000
|0.00000
|-113.52
|5439.88
|791
|2006.07.12 20:00
|sell
|396
|0.10
|1.26940
|0.00000
|0.00000
|792
|2006.07.27 08:00
|close
|396
|0.10
|1.27388
|0.00000
|0.00000
|-55.17
|5384.71
|793
|2006.07.27 08:00
|buy
|397
|0.10
|1.27388
|0.00000
|0.00000
|794
|2006.08.16 08:00
|close
|397
|0.10
|1.27910
|0.00000
|0.00000
|55.08
|5439.79
|795
|2006.08.16 08:00
|sell
|398
|0.10
|1.27910
|0.00000
|0.00000
|796
|2006.08.22 20:00
|close
|398
|0.10
|1.27888
|0.00000
|0.00000
|-1.46
|5438.33
|797
|2006.08.22 20:00
|buy
|399
|0.10
|1.27888
|0.00000
|0.00000
|798
|2006.08.28 16:00
|close
|399
|0.10
|1.28110
|0.00000
|0.00000
|23.16
|5461.49
|799
|2006.08.28 16:00
|sell
|400
|0.10
|1.28110
|0.00000
|0.00000
|800
|2006.09.01 20:00
|close
|400
|0.10
|1.28358
|0.00000
|0.00000
|-28.46
|5433.03
|801
|2006.09.01 20:00
|buy
|401
|0.10
|1.28358
|0.00000
|0.00000
|802
|2006.09.04 08:00
|close
|401
|0.10
|1.28590
|0.00000
|0.00000
|23.36
|5456.39
|803
|2006.09.04 08:00
|sell
|402
|0.10
|1.28590
|0.00000
|0.00000
|804
|2006.09.04 16:00
|close
|402
|0.10
|1.28638
|0.00000
|0.00000
|-4.80
|5451.59
|805
|2006.09.04 16:00
|buy
|403
|0.10
|1.28638
|0.00000
|0.00000
|806
|2006.09.08 20:00
|close
|403
|0.10
|1.26700
|0.00000
|0.00000
|-192.84
|5258.75
|807
|2006.09.08 20:00
|sell
|404
|0.10
|1.26700
|0.00000
|0.00000
|808
|2006.09.20 16:00
|close
|404
|0.10
|1.26858
|0.00000
|0.00000
|-21.90
|5236.85
|809
|2006.09.20 16:00
|buy
|405
|0.10
|1.26858
|0.00000
|0.00000
|810
|2006.09.21 08:00
|close
|405
|0.10
|1.27170
|0.00000
|0.00000
|31.68
|5268.53
|811
|2006.09.21 08:00
|sell
|406
|0.10
|1.27170
|0.00000
|0.00000
|812
|2006.09.22 16:00
|close
|406
|0.10
|1.28018
|0.00000
|0.00000
|-85.41
|5183.12
|813
|2006.09.22 16:00
|buy
|407
|0.10
|1.28018
|0.00000
|0.00000
|814
|2006.09.26 20:00
|close
|407
|0.10
|1.26840
|0.00000
|0.00000
|-117.48
|5065.64
|815
|2006.09.26 20:00
|sell
|408
|0.10
|1.26840
|0.00000
|0.00000
|816
|2006.09.27 04:00
|close
|408
|0.10
|1.26978
|0.00000
|0.00000
|-14.41
|5051.23
|817
|2006.09.27 04:00
|buy
|409
|0.10
|1.26978
|0.00000
|0.00000
|818
|2006.10.03 12:00
|close
|409
|0.10
|1.27450
|0.00000
|0.00000
|48.16
|5099.39
|819
|2006.10.03 12:00
|sell
|410
|0.10
|1.27450
|0.00000
|0.00000
|820
|2006.10.06 16:00
|close
|410
|0.10
|1.25868
|0.00000
|0.00000
|155.15
|5254.54
|821
|2006.10.06 16:00
|buy
|411
|0.10
|1.25868
|0.00000
|0.00000
|822
|2006.10.09 08:00
|close
|411
|0.10
|1.25980
|0.00000
|0.00000
|11.36
|5265.90
|823
|2006.10.09 08:00
|sell
|412
|0.10
|1.25980
|0.00000
|0.00000
|824
|2006.10.20 16:00
|close
|412
|0.10
|1.26198
|0.00000
|0.00000
|-29.73
|5236.17
|825
|2006.10.20 16:00
|buy
|413
|0.10
|1.26198
|0.00000
|0.00000
|826
|2006.10.25 00:00
|close
|413
|0.10
|1.25540
|0.00000
|0.00000
|-65.32
|5170.85
|827
|2006.10.25 00:00
|sell
|414
|0.10
|1.25540
|0.00000
|0.00000
|828
|2006.10.25 08:00
|close
|414
|0.10
|1.25648
|0.00000
|0.00000
|-10.80
|5160.05
|829
|2006.10.25 08:00
|buy
|415
|0.10
|1.25648
|0.00000
|0.00000
|830
|2006.11.21 20:00
|close
|415
|0.10
|1.28270
|0.00000
|0.00000
|266.52
|5426.57
|831
|2006.11.21 20:00
|sell
|416
|0.10
|1.28270
|0.00000
|0.00000
|832
|2006.11.23 12:00
|close
|416
|0.10
|1.29668
|0.00000
|0.00000
|-142.24
|5284.33
|833
|2006.11.23 12:00
|buy
|417
|0.10
|1.29668
|0.00000
|0.00000
|834
|2006.12.13 16:00
|close
|417
|0.10
|1.31980
|0.00000
|0.00000
|234.08
|5518.41
|835
|2006.12.13 16:00
|sell
|418
|0.10
|1.31980
|0.00000
|0.00000
|836
|2006.12.21 00:01
|close
|418
|0.10
|1.31768
|0.00000
|0.00000
|15.10
|5533.51
|837
|2006.12.21 00:01
|buy
|419
|0.10
|1.31768
|0.00000
|0.00000
|838
|2006.12.21 12:00
|close
|419
|0.10
|1.31780
|0.00000
|0.00000
|1.20
|5534.71
|839
|2006.12.21 12:00
|sell
|420
|0.10
|1.31780
|0.00000
|0.00000
|840
|2006.12.28 04:00
|close
|420
|0.10
|1.31138
|0.00000
|0.00000
|59.93
|5594.64
|841
|2006.12.28 04:00
|buy
|421
|0.10
|1.31138
|0.00000
|0.00000
|842
|2007.01.02 12:00
|close
|421
|0.10
|1.32800
|0.00000
|0.00000
|166.68
|5761.32
|843
|2007.01.02 12:00
|sell
|422
|0.10
|1.32800
|0.00000
|0.00000
|844
|2007.01.04 04:00
|close
|422
|0.10
|1.31728
|0.00000
|0.00000
|104.76
|5866.08
|845
|2007.01.04 04:00
|buy
|423
|0.10
|1.31728
|0.00000
|0.00000
|846
|2007.01.04 20:00
|close
|423
|0.10
|1.30920
|0.00000
|0.00000
|-80.80
|5785.28
|847
|2007.01.04 20:00
|sell
|424
|0.10
|1.30920
|0.00000
|0.00000
|848
|2007.01.05 12:01
|close
|424
|0.10
|1.30978
|0.00000
|0.00000
|-6.41
|5778.87
|849
|2007.01.05 12:01
|buy
|425
|0.10
|1.30978
|0.00000
|0.00000
|850
|2007.01.09 04:00
|close
|425
|0.10
|1.30340
|0.00000
|0.00000
|-63.48
|5715.39
|851
|2007.01.09 04:00
|sell
|426
|0.10
|1.30340
|0.00000
|0.00000
|852
|2007.01.09 16:00
|close
|426
|0.10
|1.29998
|0.00000
|0.00000
|34.20
|5749.59
|853
|2007.01.09 16:00
|buy
|427
|0.10
|1.29998
|0.00000
|0.00000
|854
|2007.01.10 00:00
|close
|427
|0.10
|1.29930
|0.00000
|0.00000
|-6.64
|5742.95
|855
|2007.01.10 00:00
|sell
|428
|0.10
|1.29930
|0.00000
|0.00000
|856
|2007.01.23 12:00
|close
|428
|0.10
|1.30058
|0.00000
|0.00000
|-20.73
|5722.22
|857
|2007.01.23 12:00
|buy
|429
|0.10
|1.30058
|0.00000
|0.00000
|858
|2007.01.30 20:00
|close
|429
|0.10
|1.29610
|0.00000
|0.00000
|-43.68
|5678.54
|859
|2007.01.30 20:00
|sell
|430
|0.10
|1.29610
|0.00000
|0.00000
|860
|2007.01.31 16:00
|close
|430
|0.10
|1.29598
|0.00000
|0.00000
|0.59
|5679.13
|861
|2007.01.31 16:00
|buy
|431
|0.10
|1.29598
|0.00000
|0.00000
|862
|2007.01.31 20:00
|close
|431
|0.10
|1.30060
|0.00000
|0.00000
|46.20
|5725.33
|863
|2007.01.31 20:00
|sell
|432
|0.10
|1.30060
|0.00000
|0.00000
|864
|2007.02.01 04:01
|close
|432
|0.10
|1.30298
|0.00000
|0.00000
|-25.63
|5699.70
|865
|2007.02.01 04:01
|buy
|433
|0.10
|1.30298
|0.00000
|0.00000
|866
|2007.02.02 08:00
|close
|433
|0.10
|1.30160
|0.00000
|0.00000
|-13.64
|5686.06
|867
|2007.02.02 08:00
|sell
|434
|0.10
|1.30160
|0.00000
|0.00000
|868
|2007.02.06 20:00
|close
|434
|0.10
|1.29788
|0.00000
|0.00000
|35.98
|5722.04
|869
|2007.02.06 20:00
|buy
|435
|0.10
|1.29788
|0.00000
|0.00000
|870
|2007.02.12 20:08
|close
|435
|0.10
|1.29550
|0.00000
|0.00000
|-22.84
|5699.20
|871
|2007.02.12 20:08
|sell
|436
|0.10
|1.29550
|0.00000
|0.00000
|872
|2007.02.14 16:00
|close
|436
|0.10
|1.30998
|0.00000
|0.00000
|-146.02
|5553.18
|873
|2007.02.14 16:00
|buy
|437
|0.10
|1.30998
|0.00000
|0.00000
|874
|2007.03.07 20:00
|close
|437
|0.10
|1.31560
|0.00000
|0.00000
|59.56
|5612.74
|875
|2007.03.07 20:00
|sell
|438
|0.10
|1.31560
|0.00000
|0.00000
|876
|2007.03.15 04:00
|close
|438
|0.10
|1.32268
|0.00000
|0.00000
|-76.90
|5535.84
|877
|2007.03.15 04:00
|buy
|439
|0.10
|1.32268
|0.00000
|0.00000
|878
|2007.04.02 16:00
|close
|439
|0.10
|1.33700
|0.00000
|0.00000
|145.76
|5681.60
|879
|2007.04.02 16:00
|sell
|440
|0.10
|1.33700
|0.00000
|0.00000
|880
|2007.04.04 00:00
|close
|440
|0.10
|1.33298
|0.00000
|0.00000
|38.98
|5720.58
|881
|2007.04.04 00:00
|buy
|441
|0.10
|1.33298
|0.00000
|0.00000
|882
|2007.05.04 20:00
|close
|441
|0.10
|1.35980
|0.00000
|0.00000
|273.32
|5993.90
|883
|2007.05.04 20:00
|sell
|442
|0.10
|1.35980
|0.00000
|0.00000
|884
|2007.05.08 16:00
|close
|442
|0.10
|1.35538
|0.00000
|0.00000
|42.98
|6036.88
|885
|2007.05.08 16:00
|buy
|443
|0.10
|1.35538
|0.00000
|0.00000
|886
|2007.05.09 08:00
|close
|443
|0.10
|1.35460
|0.00000
|0.00000
|-7.64
|6029.24
|887
|2007.05.09 08:00
|sell
|444
|0.10
|1.35460
|0.00000
|0.00000
|888
|2007.05.22 12:00
|close
|444
|0.10
|1.34518
|0.00000
|0.00000
|86.27
|6115.51
|889
|2007.05.22 12:00
|buy
|445
|0.10
|1.34518
|0.00000
|0.00000
|890
|2007.05.23 20:00
|close
|445
|0.10
|1.34550
|0.00000
|0.00000
|3.36
|6118.87
|891
|2007.05.23 20:00
|sell
|446
|0.10
|1.34550
|0.00000
|0.00000
|892
|2007.06.05 12:00
|close
|446
|0.10
|1.35078
|0.00000
|0.00000
|-60.73
|6058.14
|893
|2007.06.05 12:00
|buy
|447
|0.10
|1.35078
|0.00000
|0.00000
|894
|2007.06.08 12:00
|close
|447
|0.10
|1.33550
|0.00000
|0.00000
|-152.00
|5906.14
|895
|2007.06.08 12:00
|sell
|448
|0.10
|1.33550
|0.00000
|0.00000
|896
|2007.06.11 00:00
|close
|448
|0.10
|1.33628
|0.00000
|0.00000
|-8.41
|5897.73
|897
|2007.06.11 00:00
|buy
|449
|0.10
|1.33628
|0.00000
|0.00000
|898
|2007.06.12 12:00
|close
|449
|0.10
|1.33470
|0.00000
|0.00000
|-15.64
|5882.09
|899
|2007.06.12 12:00
|sell
|450
|0.10
|1.33470
|0.00000
|0.00000
|900
|2007.06.21 00:01
|close
|450
|0.10
|1.33998
|0.00000
|0.00000
|-59.51
|5822.58
|901
|2007.06.21 00:01
|buy
|451
|0.10
|1.33998
|0.00000
|0.00000
|902
|2007.07.27 20:00
|close
|451
|0.10
|1.36470
|0.00000
|0.00000
|252.96
|6075.54
|903
|2007.07.27 20:00
|sell
|452
|0.10
|1.36470
|0.00000
|0.00000
|904
|2007.08.08 08:00
|close
|452
|0.10
|1.37478
|0.00000
|0.00000
|-106.90
|5968.64
|905
|2007.08.08 08:00
|buy
|453
|0.10
|1.37478
|0.00000
|0.00000
|906
|2007.08.15 08:00
|close
|453
|0.10
|1.34830
|0.00000
|0.00000
|-263.68
|5704.96
|907
|2007.08.15 08:00
|sell
|454
|0.10
|1.34830
|0.00000
|0.00000
|908
|2007.08.27 08:00
|close
|454
|0.10
|1.36788
|0.00000
|0.00000
|-203.12
|5501.84
|909
|2007.08.27 08:00
|buy
|455
|0.10
|1.36788
|0.00000
|0.00000
|910
|2007.09.05 16:00
|close
|455
|0.10
|1.35880
|0.00000
|0.00000
|-89.36
|5412.48
|911
|2007.09.05 16:00
|sell
|456
|0.10
|1.35880
|0.00000
|0.00000
|912
|2007.09.07 16:00
|close
|456
|0.10
|1.37748
|0.00000
|0.00000
|-189.24
|5223.24
|913
|2007.09.07 16:00
|buy
|457
|0.10
|1.37748
|0.00000
|0.00000
|914
|2007.10.09 12:00
|close
|457
|0.10
|1.40260
|0.00000
|0.00000
|256.00
|5479.24
|915
|2007.10.09 12:00
|sell
|458
|0.10
|1.40260
|0.00000
|0.00000
|916
|2007.10.15 20:00
|close
|458
|0.10
|1.42028
|0.00000
|0.00000
|-180.46
|5298.78
|917
|2007.10.15 20:00
|buy
|459
|0.10
|1.42028
|0.00000
|0.00000
|918
|2007.11.19 08:01
|close
|459
|0.10
|1.46650
|0.00000
|0.00000
|467.80
|5766.58
|919
|2007.11.19 08:01
|sell
|460
|0.10
|1.46650
|0.00000
|0.00000
|920
|2007.11.22 00:04
|close
|460
|0.10
|1.48468
|0.00000
|0.00000
|-184.85
|5581.73
|921
|2007.11.22 00:04
|buy
|461
|0.10
|1.48468
|0.00000
|0.00000
|922
|2007.12.03 00:00
|close
|461
|0.10
|1.46490
|0.00000
|0.00000
|-196.36
|5385.37
|923
|2007.12.03 00:00
|sell
|462
|0.10
|1.46490
|0.00000
|0.00000
|924
|2007.12.13 00:00
|close
|462
|0.10
|1.47108
|0.00000
|0.00000
|-69.12
|5316.25
|925
|2007.12.13 00:00
|buy
|463
|0.10
|1.47108
|0.00000
|0.00000
|926
|2007.12.14 08:00
|close
|463
|0.10
|1.46460
|0.00000
|0.00000
|-64.64
|5251.61
|927
|2007.12.14 08:00
|sell
|464
|0.10
|1.46460
|0.00000
|0.00000
|928
|2007.12.18 04:00
|close
|464
|0.10
|1.43918
|0.00000
|0.00000
|252.98
|5504.59
|929
|2007.12.18 04:00
|buy
|465
|0.10
|1.43918
|0.00000
|0.00000
|930
|2007.12.18 16:00
|close
|465
|0.10
|1.44200
|0.00000
|0.00000
|28.20
|5532.79
|931
|2007.12.18 16:00
|sell
|466
|0.10
|1.44200
|0.00000
|0.00000
|932
|2007.12.28 16:00
|close
|466
|0.10
|1.46908
|0.00000
|0.00000
|-278.12
|5254.67
|933
|2007.12.28 16:00
|buy
|467
|0.10
|1.46908
|0.00000
|0.00000
|934
|2008.01.11 12:00
|close
|467
|0.10
|1.47740
|0.00000
|0.00000
|85.44
|5340.11
|935
|2008.01.11 12:00
|sell
|468
|0.10
|1.47740
|0.00000
|0.00000
|936
|2008.01.14 00:05
|close
|468
|0.10
|1.48078
|0.00000
|0.00000
|-34.41
|5305.70
|937
|2008.01.14 00:05
|buy
|469
|0.10
|1.48078
|0.00000
|0.00000
|938
|2008.01.22 12:00
|close
|469
|0.10
|1.44890
|0.00000
|0.00000
|-317.52
|4988.18
|939
|2008.01.22 12:00
|sell
|470
|0.10
|1.44890
|0.00000
|0.00000
|940
|2008.01.30 04:00
|close
|470
|0.10
|1.47698
|0.00000
|0.00000
|-285.68
|4702.50
|941
|2008.01.30 04:00
|buy
|471
|0.10
|1.47698
|0.00000
|0.00000
|942
|2008.02.07 16:00
|close
|471
|0.10
|1.45190
|0.00000
|0.00000
|-249.20
|4453.30
|943
|2008.02.07 16:00
|sell
|472
|0.10
|1.45190
|0.00000
|0.00000
|944
|2008.02.19 12:00
|close
|472
|0.10
|1.47408
|0.00000
|0.00000
|-227.90
|4225.40
|945
|2008.02.19 12:00
|buy
|473
|0.10
|1.47408
|0.00000
|0.00000
|946
|2008.03.25 16:00
|close
|473
|0.10
|1.55840
|0.00000
|0.00000
|848.80
|5074.20
|947
|2008.03.25 16:00
|sell
|474
|0.10
|1.55840
|0.00000
|0.00000
|948
|2008.04.01 00:00
|close
|474
|0.10
|1.57638
|0.00000
|0.00000
|-184.07
|4890.13
|949
|2008.04.01 00:00
|buy
|475
|0.10
|1.57638
|0.00000
|0.00000
|950
|2008.04.07 12:00
|close
|475
|0.10
|1.57080
|0.00000
|0.00000
|-54.84
|4835.29
|951
|2008.04.07 12:00
|sell
|476
|0.10
|1.57080
|0.00000
|0.00000
|952
|2008.04.11 08:00
|close
|476
|0.10
|1.57758
|0.00000
|0.00000
|-71.46
|4763.83
|953
|2008.04.11 08:00
|buy
|477
|0.10
|1.57758
|0.00000
|0.00000
|954
|2008.04.22 00:00
|close
|477
|0.10
|1.59100
|0.00000
|0.00000
|135.64
|4899.47
|955
|2008.04.22 00:00
|sell
|478
|0.10
|1.59100
|0.00000
|0.00000
|956
|2008.04.22 12:02
|close
|478
|0.10
|1.59458
|0.00000
|0.00000
|-35.80
|4863.67
|957
|2008.04.22 12:02
|buy
|479
|0.10
|1.59458
|0.00000
|0.00000
|958
|2008.04.28 08:00
|close
|479
|0.10
|1.56580
|0.00000
|0.00000
|-286.84
|4576.83
|959
|2008.04.28 08:00
|sell
|480
|0.10
|1.56580
|0.00000
|0.00000
|960
|2008.05.14 08:00
|close
|480
|0.10
|1.54488
|0.00000
|0.00000
|199.44
|4776.27
|961
|2008.05.14 08:00
|buy
|481
|0.10
|1.54488
|0.00000
|0.00000
|962
|2008.05.15 08:00
|close
|481
|0.10
|1.54890
|0.00000
|0.00000
|40.68
|4816.95
|963
|2008.05.15 08:00
|sell
|482
|0.10
|1.54890
|0.00000
|0.00000
|964
|2008.05.19 12:00
|close
|482
|0.10
|1.55948
|0.00000
|0.00000
|-107.02
|4709.93
|965
|2008.05.19 12:00
|buy
|483
|0.10
|1.55948
|0.00000
|0.00000
|966
|2008.06.02 08:00
|close
|483
|0.10
|1.55310
|0.00000
|0.00000
|-61.56
|4648.37
|967
|2008.06.02 08:00
|sell
|484
|0.10
|1.55310
|0.00000
|0.00000
|968
|2008.06.10 12:00
|close
|484
|0.10
|1.55068
|0.00000
|0.00000
|19.32
|4667.69
|969
|2008.06.10 12:00
|buy
|485
|0.10
|1.55068
|0.00000
|0.00000
|970
|2008.06.13 00:00
|close
|485
|0.10
|1.54520
|0.00000
|0.00000
|-54.00
|4613.69
|971
|2008.06.13 00:00
|sell
|486
|0.10
|1.54520
|0.00000
|0.00000
|972
|2008.06.13 08:00
|close
|486
|0.10
|1.54438
|0.00000
|0.00000
|8.20
|4621.89
|973
|2008.06.13 08:00
|buy
|487
|0.10
|1.54438
|0.00000
|0.00000
|974
|2008.06.17 20:00
|close
|487
|0.10
|1.55040
|0.00000
|0.00000
|60.52
|4682.41
|975
|2008.06.17 20:00
|sell
|488
|0.10
|1.55040
|0.00000
|0.00000
|976
|2008.06.20 20:00
|close
|488
|0.10
|1.56278
|0.00000
|0.00000
|-126.85
|4555.56
|977
|2008.06.20 20:00
|buy
|489
|0.10
|1.56278
|0.00000
|0.00000
|978
|2008.06.23 08:00
|close
|489
|0.10
|1.55870
|0.00000
|0.00000
|-40.64
|4514.92
|979
|2008.06.23 08:00
|sell
|490
|0.10
|1.55870
|0.00000
|0.00000
|980
|2008.06.24 04:00
|close
|490
|0.10
|1.55098
|0.00000
|0.00000
|76.59
|4591.51
|981
|2008.06.24 04:00
|buy
|491
|0.10
|1.55098
|0.00000
|0.00000
|982
|2008.07.09 12:00
|close
|491
|0.10
|1.56900
|0.00000
|0.00000
|182.60
|4774.11
|983
|2008.07.09 12:00
|sell
|492
|0.10
|1.56900
|0.00000
|0.00000
|984
|2008.07.15 16:00
|close
|492
|0.10
|1.59718
|0.00000
|0.00000
|-285.46
|4488.65
|985
|2008.07.15 16:00
|buy
|493
|0.10
|1.59718
|0.00000
|0.00000
|986
|2008.07.23 16:00
|close
|493
|0.10
|1.57310
|0.00000
|0.00000
|-239.52
|4249.13
|987
|2008.07.23 16:00
|sell
|494
|0.10
|1.57310
|0.00000
|0.00000
|988
|2008.08.27 12:00
|close
|494
|0.10
|1.47158
|0.00000
|0.00000
|993.85
|5242.98
|989
|2008.08.27 12:00
|buy
|495
|0.10
|1.47158
|0.00000
|0.00000
|990
|2008.08.29 20:00
|close
|495
|0.10
|1.46610
|0.00000
|0.00000
|-54.16
|5188.82
|991
|2008.08.29 20:00
|sell
|496
|0.10
|1.46610
|0.00000
|0.00000
|992
|2008.09.01 12:00
|close
|496
|0.10
|1.46448
|0.00000
|0.00000
|15.59
|5204.41
|993
|2008.09.01 12:00
|buy
|497
|0.10
|1.46448
|0.00000
|0.00000
|994
|2008.09.01 20:02
|close
|497
|0.10
|1.46020
|0.00000
|0.00000
|-42.80
|5161.61
|995
|2008.09.01 20:02
|sell
|498
|0.10
|1.46020
|0.00000
|0.00000
|996
|2008.09.18 16:00
|close
|498
|0.10
|1.43818
|0.00000
|0.00000
|208.61
|5370.22
|997
|2008.09.18 16:00
|buy
|499
|0.10
|1.43818
|0.00000
|0.00000
|998
|2008.10.02 04:00
|close
|499
|0.10
|1.39710
|0.00000
|0.00000
|-408.56
|4961.66
|999
|2008.10.02 04:00
|sell
|500
|0.10
|1.39710
|0.00000
|0.00000
|1000
|2008.10.16 12:00
|close
|500
|0.10
|1.34408
|0.00000
|0.00000
|521.66
|5483.32
|1001
|2008.10.16 12:00
|buy
|501
|0.10
|1.34408
|0.00000
|0.00000
|1002
|2008.10.17 12:00
|close
|501
|0.10
|1.34280
|0.00000
|0.00000
|-12.64
|5470.68
|1003
|2008.10.17 12:00
|sell
|502
|0.10
|1.34280
|0.00000
|0.00000
|1004
|2008.11.05 08:00
|close
|502
|0.10
|1.28778
|0.00000
|0.00000
|539.83
|6010.51
|1005
|2008.11.05 08:00
|buy
|503
|0.10
|1.28778
|0.00000
|0.00000
|1006
|2008.11.10 12:00
|close
|503
|0.10
|1.28850
|0.00000
|0.00000
|8.00
|6018.51
|1007
|2008.11.10 12:00
|sell
|504
|0.10
|1.28850
|0.00000
|0.00000
|1008
|2008.11.12 08:00
|close
|504
|0.10
|1.25968
|0.00000
|0.00000
|286.98
|6305.49
|1009
|2008.11.12 08:00
|buy
|505
|0.10
|1.25968
|0.00000
|0.00000
|1010
|2008.11.12 20:00
|close
|505
|0.10
|1.25450
|0.00000
|0.00000
|-51.80
|6253.69
|1011
|2008.11.12 20:00
|sell
|506
|0.10
|1.25450
|0.00000
|0.00000
|1012
|2008.11.13 16:00
|close
|506
|0.10
|1.25008
|0.00000
|0.00000
|42.37
|6296.06
|1013
|2008.11.13 16:00
|buy
|507
|0.10
|1.25008
|0.00000
|0.00000
|1014
|2008.11.14 12:00
|close
|507
|0.10
|1.27030
|0.00000
|0.00000
|202.36
|6498.42
|1015
|2008.11.14 12:00
|sell
|508
|0.10
|1.27030
|0.00000
|0.00000
|1016
|2008.11.21 20:00
|close
|508
|0.10
|1.25158
|0.00000
|0.00000
|182.93
|6681.35
|1017
|2008.11.21 20:00
|buy
|509
|0.10
|1.25158
|0.00000
|0.00000
|1018
|2008.11.26 00:00
|close
|509
|0.10
|1.30570
|0.00000
|0.00000
|541.68
|7223.03
|1019
|2008.11.26 00:00
|sell
|510
|0.10
|1.30570
|0.00000
|0.00000
|1020
|2008.11.26 16:00
|close
|510
|0.10
|1.29618
|0.00000
|0.00000
|95.20
|7318.23
|1021
|2008.11.26 16:00
|buy
|511
|0.10
|1.29618
|0.00000
|0.00000
|1022
|2008.12.04 16:00
|close
|511
|0.10
|1.26890
|0.00000
|0.00000
|-271.20
|7047.03
|1023
|2008.12.04 16:00
|sell
|512
|0.10
|1.26890
|0.00000
|0.00000
|1024
|2008.12.10 16:00
|close
|512
|0.10
|1.29868
|0.00000
|0.00000
|-300.24
|6746.79
|1025
|2008.12.10 16:00
|buy
|513
|0.10
|1.29868
|0.00000
|0.00000
|1026
|2008.12.30 20:00
|close
|513
|0.10
|1.41140
|0.00000
|0.00000
|1130.40
|7877.19
|1027
|2008.12.30 20:00
|sell
|514
|0.10
|1.41140
|0.00000
|0.00000
|1028
|2009.01.05 12:00
|close
|514
|0.10
|1.36648
|0.00000
|0.00000
|445.54
|8322.73
|1029
|2009.01.05 12:00
|buy
|515
|0.10
|1.36648
|0.00000
|0.00000
|1030
|2009.01.06 04:00
|close
|515
|0.10
|1.35920
|0.00000
|0.00000
|-72.64
|8250.09
|1031
|2009.01.06 04:00
|sell
|516
|0.10
|1.35920
|0.00000
|0.00000
|1032
|2009.01.30 04:01
|close
|516
|0.10
|1.29078
|0.00000
|0.00000
|668.34
|8918.43
|1033
|2009.01.30 04:01
|buy
|517
|0.10
|1.29078
|0.00000
|0.00000
|1034
|2009.02.03 04:00
|close
|517
|0.10
|1.28560
|0.00000
|0.00000
|-51.48
|8866.95
|1035
|2009.02.03 04:00
|sell
|518
|0.10
|1.28560
|0.00000
|0.00000
|1036
|2009.02.03 08:00
|close
|518
|0.10
|1.28258
|0.00000
|0.00000
|30.20
|8897.15
|1037
|2009.02.03 08:00
|buy
|519
|0.10
|1.28258
|0.00000
|0.00000
|1038
|2009.02.05 12:00
|close
|519
|0.10
|1.28670
|0.00000
|0.00000
|41.84
|8938.99
|1039
|2009.02.05 12:00
|sell
|520
|0.10
|1.28670
|0.00000
|0.00000
|1040
|2009.02.11 12:00
|close
|520
|0.10
|1.29458
|0.00000
|0.00000
|-81.24
|8857.75
|1041
|2009.02.11 12:00
|buy
|521
|0.10
|1.29458
|0.00000
|0.00000
|1042
|2009.02.13 16:00
|close
|521
|0.10
|1.28440
|0.00000
|0.00000
|-101.16
|8756.59
|1043
|2009.02.13 16:00
|sell
|522
|0.10
|1.28440
|0.00000
|0.00000
|1044
|2009.02.16 16:00
|close
|522
|0.10
|1.28098
|0.00000
|0.00000
|33.59
|8790.18
|1045
|2009.02.16 16:00
|buy
|523
|0.10
|1.28098
|0.00000
|0.00000
|1046
|2009.02.18 12:00
|close
|523
|0.10
|1.25850
|0.00000
|0.00000
|-224.48
|8565.70
|1047
|2009.02.18 12:00
|sell
|524
|0.10
|1.25850
|0.00000
|0.00000
|1048
|2009.02.27 04:00
|close
|524
|0.10
|1.27248
|0.00000
|0.00000
|-146.51
|8419.19
|1049
|2009.02.27 04:00
|buy
|525
|0.10
|1.27248
|0.00000
|0.00000
|1050
|2009.03.04 16:00
|close
|525
|0.10
|1.25700
|0.00000
|0.00000
|-154.32
|8264.87
|1051
|2009.03.04 16:00
|sell
|526
|0.10
|1.25700
|0.00000
|0.00000
|1052
|2009.03.12 04:00
|close
|526
|0.10
|1.28268
|0.00000
|0.00000
|-262.90
|8001.97
|1053
|2009.03.12 04:00
|buy
|527
|0.10
|1.28268
|0.00000
|0.00000
|1054
|2009.03.31 08:00
|close
|527
|0.10
|1.32227
|0.00000
|0.00000
|398.62
|8400.59
|1055
|2009.03.31 08:00
|sell
|528
|0.10
|1.32227
|0.00000
|0.00000
|1056
|2009.04.08 20:00
|close
|528
|0.10
|1.32730
|0.00000
|0.00000
|-55.18
|8345.41
|1057
|2009.04.08 20:00
|buy
|529
|0.10
|1.32730
|0.00000
|0.00000
|1058
|2009.04.14 08:00
|close
|529
|0.10
|1.33388
|0.00000
|0.00000
|66.76
|8412.17
|1059
|2009.04.14 08:00
|sell
|530
|0.10
|1.33388
|0.00000
|0.00000
|1060
|2009.04.29 20:00
|close
|530
|0.10
|1.33249
|0.00000
|0.00000
|4.75
|8416.92
|1061
|2009.04.29 20:00
|buy
|531
|0.10
|1.33249
|0.00000
|0.00000
|1062
|2009.05.06 16:00
|close
|531
|0.10
|1.33041
|0.00000
|0.00000
|-19.68
|8397.24
|1063
|2009.05.06 16:00
|sell
|532
|0.10
|1.33041
|0.00000
|0.00000
|1064
|2009.05.06 20:00
|close
|532
|0.10
|1.33016
|0.00000
|0.00000
|2.50
|8399.74
|1065
|2009.05.06 20:00
|buy
|533
|0.10
|1.33016
|0.00000
|0.00000
|1066
|2009.05.21 00:00
|close
|533
|0.10
|1.37630
|0.00000
|0.00000
|464.12
|8863.86
|1067
|2009.05.21 00:00
|sell
|534
|0.10
|1.37630
|0.00000
|0.00000
|1068
|2009.05.21 12:00
|close
|534
|0.10
|1.37970
|0.00000
|0.00000
|-34.00
|8829.86
|1069
|2009.05.21 12:00
|buy
|535
|0.10
|1.37970
|0.00000
|0.00000
|1070
|2009.06.10 16:00
|close
|535
|0.10
|1.40320
|0.00000
|0.00000
|237.88
|9067.74
|1071
|2009.06.10 16:00
|sell
|536
|0.10
|1.40320
|0.00000
|0.00000
|1072
|2009.06.18 04:00
|close
|536
|0.10
|1.39468
|0.00000
|0.00000
|79.10
|9146.84
|1073
|2009.06.18 04:00
|buy
|537
|0.10
|1.39468
|0.00000
|0.00000
|1074
|2009.06.19 12:00
|close
|537
|0.10
|1.39137
|0.00000
|0.00000
|-32.94
|9113.90
|1075
|2009.06.19 12:00
|sell
|538
|0.10
|1.39137
|0.00000
|0.00000
|1076
|2009.06.25 08:00
|close
|538
|0.10
|1.39642
|0.00000
|0.00000
|-54.16
|9059.74
|1077
|2009.06.25 08:00
|buy
|539
|0.10
|1.39642
|0.00000
|0.00000
|1078
|2009.07.03 20:00
|close
|539
|0.10
|1.39836
|0.00000
|0.00000
|20.68
|9080.42
|1079
|2009.07.03 20:00
|sell
|540
|0.10
|1.39836
|0.00000
|0.00000
|1080
|2009.07.06 16:00
|close
|540
|0.10
|1.39332
|0.00000
|0.00000
|49.79
|9130.21
|1081
|2009.07.06 16:00
|buy
|541
|0.10
|1.39332
|0.00000
|0.00000
|1082
|2009.07.08 04:00
|close
|541
|0.10
|1.38962
|0.00000
|0.00000
|-36.68
|9093.53
|1083
|2009.07.08 04:00
|sell
|542
|0.10
|1.38962
|0.00000
|0.00000
|1084
|2009.07.16 04:00
|close
|542
|0.10
|1.40850
|0.00000
|0.00000
|-194.90
|8898.63
|1085
|2009.07.16 04:00
|buy
|543
|0.10
|1.40850
|0.00000
|0.00000
|1086
|2009.07.30 12:00
|close
|543
|0.10
|1.40611
|0.00000
|0.00000
|-21.66
|8876.97
|1087
|2009.07.30 12:00
|sell
|544
|0.10
|1.40611
|0.00000
|0.00000
|1088
|2009.08.04 16:00
|close
|544
|0.10
|1.44094
|0.00000
|0.00000
|-350.13
|8526.84
|1089
|2009.08.04 16:00
|buy
|545
|0.10
|1.44094
|0.00000
|0.00000
|1090
|2009.08.13 12:00
|close
|545
|0.10
|1.42706
|0.00000
|0.00000
|-137.04
|8389.80
|1091
|2009.08.13 12:00
|sell
|546
|0.10
|1.42706
|0.00000
|0.00000
|1092
|2009.08.20 12:00
|close
|546
|0.10
|1.42327
|0.00000
|0.00000
|33.63
|8423.43
|1093
|2009.08.20 12:00
|buy
|547
|0.10
|1.42327
|0.00000
|0.00000
|1094
|2009.08.25 04:00
|close
|547
|0.10
|1.42872
|0.00000
|0.00000
|54.98
|8478.41
|1095
|2009.08.25 04:00
|sell
|548
|0.10
|1.42872
|0.00000
|0.00000
|1096
|2009.08.26 20:00
|close
|548
|0.10
|1.42364
|0.00000
|0.00000
|50.19
|8528.60
|1097
|2009.08.26 20:00
|buy
|549
|0.10
|1.42364
|0.00000
|0.00000
|1098
|2009.09.02 12:00
|close
|549
|0.10
|1.42267
|0.00000
|0.00000
|-8.58
|8520.02
|1099
|2009.09.02 12:00
|sell
|550
|0.10
|1.42267
|0.00000
|0.00000
|1100
|2009.09.07 12:00
|close
|550
|0.10
|1.43512
|0.00000
|0.00000
|-127.55
|8392.47
|1101
|2009.09.07 12:00
|buy
|551
|0.10
|1.43512
|0.00000
|0.00000
|1102
|2009.09.09 00:00
|close
|551
|0.10
|1.44937
|0.00000
|0.00000
|142.82
|8535.29
|1103
|2009.09.09 00:00
|sell
|552
|0.10
|1.44937
|0.00000
|0.00000
|1104
|2009.09.10 00:00
|close
|552
|0.10
|1.45651
|0.00000
|0.00000
|-73.23
|8462.06
|1105
|2009.09.10 00:00
|buy
|553
|0.10
|1.45651
|0.00000
|0.00000
|1106
|2009.09.29 00:00
|close
|553
|0.10
|1.46132
|0.00000
|0.00000
|50.82
|8512.88
|1107
|2009.09.29 00:00
|sell
|554
|0.10
|1.46132
|0.00000
|0.00000
|1108
|2009.10.01 08:00
|close
|554
|0.10
|1.45602
|0.00000
|0.00000
|50.56
|8563.44
|1109
|2009.10.01 08:00
|buy
|555
|0.10
|1.45602
|0.00000
|0.00000
|1110
|2009.10.01 20:00
|close
|555
|0.10
|1.45344
|0.00000
|0.00000
|-25.80
|8537.64
|1111
|2009.10.01 20:00
|sell
|556
|0.10
|1.45344
|0.00000
|0.00000
|1112
|2009.10.08 04:00
|close
|556
|0.10
|1.47510
|0.00000
|0.00000
|-220.87
|8316.77
|1113
|2009.10.08 04:00
|buy
|557
|0.10
|1.47510
|0.00000
|0.00000
|1114
|2009.10.29 16:00
|close
|557
|0.10
|1.47952
|0.00000
|0.00000
|47.56
|8364.33
|1115
|2009.10.29 16:00
|sell
|558
|0.10
|1.47952
|0.00000
|0.00000
|1116
|2009.11.09 12:00
|close
|558
|0.10
|1.50061
|0.00000
|0.00000
|-216.39
|8147.94
|1117
|2009.11.09 12:00
|buy
|559
|0.10
|1.50061
|0.00000
|0.00000
|1118
|2009.11.19 08:00
|close
|559
|0.10
|1.49110
|0.00000
|0.00000
|-93.18
|8054.76
|1119
|2009.11.19 08:00
|sell
|560
|0.10
|1.49110
|0.00000
|0.00000
|1120
|2009.11.24 16:00
|close
|560
|0.10
|1.49511
|0.00000
|0.00000
|-41.93
|8012.83
|1121
|2009.11.24 16:00
|buy
|561
|0.10
|1.49511
|0.00000
|0.00000
|1122
|2009.11.26 04:00
|close
|561
|0.10
|1.51118
|0.00000
|0.00000
|161.34
|8174.17
|1123
|2009.11.26 04:00
|sell
|562
|0.10
|1.51118
|0.00000
|0.00000
|1124
|2009.11.27 04:00
|close
|562
|0.10
|1.49301
|0.00000
|0.00000
|181.09
|8355.26
|1125
|2009.11.27 04:00
|buy
|563
|0.10
|1.49301
|0.00000
|0.00000
|1126
|2009.12.07 12:00
|close
|563
|0.10
|1.48062
|0.00000
|0.00000
|-122.62
|8232.64
|1127
|2009.12.07 12:00
|sell
|564
|0.10
|1.48062
|0.00000
|0.00000
|1128
|2009.12.09 00:00
|close
|564
|0.10
|1.47043
|0.00000
|0.00000
|100.68
|8333.32
|1129
|2009.12.09 00:00
|buy
|565
|0.10
|1.47043
|0.00000
|0.00000
|1130
|2009.12.09 20:00
|close
|565
|0.10
|1.46802
|0.00000
|0.00000
|-24.10
|8309.22
|1131
|2009.12.09 20:00
|sell
|566
|0.10
|1.46802
|0.00000
|0.00000
|1132
|2010.01.04 04:00
|close
|566
|0.10
|1.42953
|0.00000
|0.00000
|369.04
|8678.26
|1133
|2010.01.04 04:00
|buy
|567
|0.10
|1.42953
|0.00000
|0.00000
|1134
|2010.01.08 00:00
|close
|567
|0.10
|1.43044
|0.00000
|0.00000
|10.06
|8688.32
|1135
|2010.01.08 00:00
|sell
|568
|0.10
|1.43044
|0.00000
|0.00000
|1136
|2010.01.12 00:00
|close
|568
|0.10
|1.45138
|0.00000
|0.00000
|-210.62
|8477.70
|1137
|2010.01.12 00:00
|buy
|569
|0.10
|1.45138
|0.00000
|0.00000
|1138
|2010.01.20 20:00
|close
|569
|0.10
|1.41030
|0.00000
|0.00000
|-409.52
|8068.18
|1139
|2010.01.20 20:00
|sell
|570
|0.10
|1.41030
|0.00000
|0.00000
|1140
|2010.02.17 12:00
|close
|570
|0.10
|1.37270
|0.00000
|0.00000
|358.92
|8427.10
|1141
|2010.02.17 12:00
|buy
|571
|0.10
|1.37270
|0.00000
|0.00000
|1142
|2010.02.19 00:00
|close
|571
|0.10
|1.34932
|0.00000
|0.00000
|-233.16
|8193.94
|1143
|2010.02.19 00:00
|sell
|572
|0.10
|1.34932
|0.00000
|0.00000
|1144
|2010.02.24 16:00
|close
|572
|0.10
|1.35688
|0.00000
|0.00000
|-77.43
|8116.51
|1145
|2010.02.24 16:00
|buy
|573
|0.10
|1.35688
|0.00000
|0.00000
|1146
|2010.02.24 20:00
|close
|573
|0.10
|1.35458
|0.00000
|0.00000
|-23.00
|8093.51
|1147
|2010.02.24 20:00
|sell
|574
|0.10
|1.35458
|0.00000
|0.00000
|1148
|2010.03.02 20:00
|close
|574
|0.10
|1.36149
|0.00000
|0.00000
|-72.76
|8020.75
|1149
|2010.03.02 20:00
|buy
|575
|0.10
|1.36149
|0.00000
|0.00000
|1150
|2010.03.03 20:00
|close
|575
|0.10
|1.37206
|0.00000
|0.00000
|105.86
|8126.61
|1151
|2010.03.03 20:00
|sell
|576
|0.10
|1.37206
|0.00000
|0.00000
|1152
|2010.03.05 12:00
|close
|576
|0.10
|1.35892
|0.00000
|0.00000
|128.96
|8255.57
|1153
|2010.03.05 12:00
|buy
|577
|0.10
|1.35892
|0.00000
|0.00000
|1154
|2010.03.10 16:00
|close
|577
|0.10
|1.36137
|0.00000
|0.00000
|24.98
|8280.55
|1155
|2010.03.10 16:00
|sell
|578
|0.10
|1.36137
|0.00000
|0.00000
|1156
|2010.03.11 04:00
|close
|578
|0.10
|1.36416
|0.00000
|0.00000
|-29.73
|8250.82
|1157
|2010.03.11 04:00
|buy
|579
|0.10
|1.36416
|0.00000
|0.00000
|1158
|2010.03.26 04:00
|close
|579
|0.10
|1.33294
|0.00000
|0.00000
|-309.80
|7941.02
|1159
|2010.03.26 04:00
|sell
|580
|0.10
|1.33294
|0.00000
|0.00000
|1160
|2010.03.29 20:00
|close
|580
|0.10
|1.34599
|0.00000
|0.00000
|-131.11
|7809.91
|1161
|2010.03.29 20:00
|buy
|581
|0.10
|1.34599
|0.00000
|0.00000
|1162
|2010.03.30 00:00
|close
|581
|0.10
|1.34757
|0.00000
|0.00000
|15.96
|7825.87
|1163
|2010.03.30 00:00
|sell
|582
|0.10
|1.34757
|0.00000
|0.00000
|1164
|2010.04.07 00:00
|close
|582
|0.10
|1.33936
|0.00000
|0.00000
|77.22
|7903.09
|1165
|2010.04.07 00:00
|buy
|583
|0.10
|1.33936
|0.00000
|0.00000
|1166
|2010.04.08 12:00
|close
|583
|0.10
|1.33088
|0.00000
|0.00000
|-84.32
|7818.77
|1167
|2010.04.08 12:00
|sell
|584
|0.10
|1.33088
|0.00000
|0.00000
|1168
|2010.04.09 16:00
|close
|584
|0.10
|1.34381
|0.00000
|0.00000
|-129.91
|7688.86
|1169
|2010.04.09 16:00
|buy
|585
|0.10
|1.34381
|0.00000
|0.00000
|1170
|2010.04.12 12:00
|close
|585
|0.10
|1.35925
|0.00000
|0.00000
|154.56
|7843.42
|1171
|2010.04.12 12:00
|sell
|586
|0.10
|1.35925
|0.00000
|0.00000
|1172
|2010.04.15 20:00
|close
|586
|0.10
|1.35609
|0.00000
|0.00000
|28.55
|7871.97
|1173
|2010.04.15 20:00
|buy
|587
|0.10
|1.35609
|0.00000
|0.00000
|1174
|2010.04.22 00:00
|close
|587
|0.10
|1.33870
|0.00000
|0.00000
|-172.78
|7699.19
|1175
|2010.04.22 00:00
|sell
|588
|0.10
|1.33870
|0.00000
|0.00000
|1176
|2010.07.19 00:00
|close
|588
|0.10
|1.29072
|0.00000
|0.00000
|427.34
|8126.53
|1177
|2010.07.19 00:00
|buy
|589
|0.10
|1.29072
|0.00000
|0.00000
|1178
|2010.08.17 08:00
|close
|589
|0.10
|1.28571
|0.00000
|0.00000
|-45.46
|8081.07
|1179
|2010.08.17 08:00
|sell
|590
|0.10
|1.28571
|0.00000
|0.00000
|1180
|2010.09.02 12:00
|close
|590
|0.10
|1.28352
|0.00000
|0.00000
|10.92
|8091.99
|1181
|2010.09.02 12:00
|buy
|591
|0.10
|1.28352
|0.00000
|0.00000
|1182
|2010.09.13 12:00
|close
|591
|0.10
|1.28016
|0.00000
|0.00000
|-32.16
|8059.83
|1183
|2010.09.13 12:00
|sell
|592
|0.10
|1.28016
|0.00000
|0.00000
|1184
|2010.09.17 04:00
|close
|592
|0.10
|1.30780
|0.00000
|0.00000
|-280.06
|7779.77
|1185
|2010.09.17 04:00
|buy
|593
|0.10
|1.30780
|0.00000
|0.00000
|1186
|2010.11.09 16:00
|close
|593
|0.10
|1.39351
|0.00000
|0.00000
|865.26
|8645.03
|1187
|2010.11.09 16:00
|sell
|594
|0.10
|1.39351
|0.00000
|0.00000
|1188
|2010.11.11 08:00
|close
|594
|0.10
|1.37881
|0.00000
|0.00000
|144.56
|8789.59
|1189
|2010.11.11 08:00
|buy
|595
|0.10
|1.37881
|0.00000
|0.00000
|1190
|2010.11.12 08:00
|close
|595
|0.10
|1.36215
|0.00000
|0.00000
|-166.44
|8623.15
|1191
|2010.11.12 08:00
|sell
|596
|0.10
|1.36215
|0.00000
|0.00000
|1192
|2010.12.09 08:00
|close
|596
|0.10
|1.32929
|0.00000
|0.00000
|312.13
|8935.28
|1193
|2010.12.09 08:00
|buy
|597
|0.10
|1.32929
|0.00000
|0.00000
|1194
|2010.12.16 06:11
|close at stop
|597
|0.10
|1.32113
|0.00000
|0.00000
|-80.48
|8854.80