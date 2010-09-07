Interbank FX, LLC

Account: 5891833 Name: brainwashing_m15new Currency: USD 2011 May 6, 14:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
933989522010.09.07 12:36balanceDeposit50 000.00
934442322010.09.08 13:45buy0.10eurusd1.273071.274151.280972010.09.08 14:421.274150.000.000.0010.80
934767442010.09.09 09:15sell0.10usdjpy83.51183.79582.7122010.09.09 12:3083.7950.000.000.00-33.89
935009242010.09.10 08:15sell0.10usdjpy83.90584.14983.1122010.09.10 12:2484.1490.000.000.00-29.00
935049852010.09.10 12:30buy0.10usdchf1.026851.022511.034852010.09.10 13:391.022510.000.000.00-42.44
935279822010.09.13 15:00buy0.10gbpusd1.543531.544401.551552010.09.13 16:231.544400.000.000.008.70
935453972010.09.14 06:45sell0.03usdjpy83.33383.28982.5322010.09.14 08:4383.2890.000.000.001.58
935513042010.09.14 09:15sell0.10eurusd1.285481.285251.277442010.09.14 12:231.285250.000.000.002.30
935734672010.09.15 06:45sell0.10gbpusd1.545591.551151.537592010.09.15 07:191.551150.000.000.00-55.60
936039792010.09.16 08:45sell0.10gbpusd1.559251.560891.551322010.09.16 09:071.560890.000.000.00-16.40
936523612010.09.17 15:00sell0.03gbpusd1.5635951.563511.555662010.09.19 22:001.565940.000.000.00-7.03
937185122010.09.21 18:30sell0.10usdchf0.999780.998620.991862010.09.21 18:460.998620.000.000.0011.62
937392962010.09.22 09:15sell0.10usdchf0.991430.989520.983432010.09.22 11:020.989520.000.000.0019.30
937497612010.09.22 13:15buy0.10eurusd1.341421.341961.349252010.09.22 13:401.341960.000.000.005.40
937571922010.09.22 15:30sell0.01gbpusd1.561971.567641.554052010.09.23 06:031.567640.000.000.00-5.67
937784562010.09.23 08:45sell0.10usdjpy84.43084.68983.6312010.09.24 04:1584.6890.000.000.00-30.58
937866332010.09.23 13:15buy0.01gbpusd1.570591.571931.578592010.09.23 14:501.571930.000.000.001.34
938060192010.09.24 06:30sell0.10usdjpy84.68684.42383.8882010.09.24 11:4984.4230.000.000.0031.15
938658332010.09.28 13:15sell0.10gbpusd1.579021.576241.571032010.09.28 13:361.576240.000.000.0027.80
939327542010.09.30 13:45buy0.10usdjpy83.52083.17884.3202010.10.01 09:3683.1760.000.000.00-41.36
939578152010.10.01 16:15buy0.10usdjpy83.40883.65184.2082010.10.04 03:1783.6490.000.000.0028.81
939670102010.10.04 07:15sell0.10eurusd1.373041.368861.365042010.10.04 10:051.368840.000.000.0042.00
939902862010.10.05 11:15sell0.10usdjpy83.31783.18182.5172010.10.05 15:3883.1810.000.000.0016.35
940018712010.10.05 17:45buy0.10eurusd1.384881.384941.392892010.10.06 07:271.384950.000.000.000.70
940171752010.10.06 12:00sell0.10usdjpy82.96983.14282.1692010.10.06 12:4583.1440.000.000.00-21.05
940394612010.10.07 13:45sell0.10gbpusd1.593441.587761.585452010.10.07 17:111.585450.000.000.0079.90
940556762010.10.08 12:45buy0.10gbpusd1.591741.593261.599902010.10.08 14:261.593200.000.000.0014.60
940616852010.10.10 22:15sell0.10usdjpy81.73782.02680.9372010.10.11 00:3382.0260.000.000.00-35.23
941339932010.10.14 13:15sell0.10eurusd1.406861.406841.398852010.10.14 13:401.406850.000.000.000.10
941697192010.10.18 12:30buy0.10gbpusd1.590951.586981.598912010.10.18 13:081.587010.000.000.00-39.40
941712032010.10.18 13:30sell0.10usdchf0.957360.956310.949422010.10.18 15:240.956350.000.000.0010.56
942311812010.10.21 07:00sell0.10gbpusd1.576551.575581.568532010.10.21 07:351.575580.000.000.009.70
942336972010.10.21 08:15sell0.10usdchf0.963440.963430.955482010.10.21 12:200.963430.000.000.000.10
942407982010.10.21 15:30sell0.10eurusd1.398091.397111.390112010.10.21 15:561.397110.000.000.009.80
942412622010.10.21 15:45sell0.10gbpusd1.573591.570931.565592010.10.21 18:201.570930.000.000.0026.60
942511342010.10.22 07:30sell0.10gbpusd1.570471.568241.562472010.10.22 07:551.568240.000.000.0022.30
943294852010.10.27 14:30sell0.10gbpusd1.579291.578011.571312010.10.27 15:171.578010.000.000.0012.80
943384792010.10.28 06:30sell0.03usdjpy81.46481.08280.6612010.10.28 16:3481.0820.000.000.0014.13
943409772010.10.28 08:45sell0.10usdchf0.985480.988370.977482010.10.28 12:500.988370.000.000.00-29.24
943453272010.10.28 13:30sell0.10usdchf0.983770.982660.975772010.10.28 18:490.982660.000.000.0011.30
943574132010.10.29 07:45buy0.10usdchf0.988230.988820.996232010.10.29 08:240.988820.000.000.005.97
943707892010.10.31 23:56sell0.10usdchf0.982080.985290.973292010.11.01 00:000.985290.000.000.00-32.58
943797562010.11.01 09:30buy0.10gbpusd1.609071.603011.617012010.11.01 15:011.603010.000.000.00-60.60
943803242010.11.01 10:30sell0.10eurusd1.395451.393451.387442010.11.01 13:051.393450.000.000.0020.00
943997282010.11.02 12:00buy0.10eurusd1.398461.401951.406462010.11.02 13:021.401950.000.000.0034.90
944478792010.11.04 12:15buy0.10gbpusd1.623551.625471.631562010.11.04 13:211.625470.000.000.0019.20
944880162010.11.05 10:30sell0.10gbpusd1.619371.618881.611322010.11.05 11:301.618880.000.000.004.90
944908712010.11.05 11:45buy0.10gbpusd1.623331.617791.631342010.11.05 12:371.617790.000.000.00-55.40
944966922010.11.05 15:30sell0.10eurusd1.406241.404491.397832010.11.05 16:301.404490.000.000.0017.50
944970052010.11.05 15:45sell0.10gbpusd1.620851.620551.612852010.11.07 23:581.620550.000.000.003.00
945767462010.11.10 10:45buy0.10gbpusd1.605651.606791.613682010.11.10 11:301.606790.000.000.0011.40
946035682010.11.11 11:45sell0.10eurusd1.371391.370851.363392010.11.11 13:221.370850.000.000.005.40
946080242010.11.11 14:45buy0.10usdchf0.972850.973570.980802010.11.11 15:160.973570.000.000.007.40
946501252010.11.12 20:45buy0.10usdchf0.981070.977200.989092010.11.15 00:140.977200.000.000.00-39.60
946746052010.11.15 15:15buy0.10usdchf0.985180.991080.993182010.11.16 16:150.993180.000.000.0080.55
947190832010.11.17 13:45sell0.10usdchf0.994070.990460.986072010.11.17 16:210.990460.000.000.0036.45
947306302010.11.18 09:00buy0.10eurusd1.363471.363501.371502010.11.18 09:161.363500.000.000.000.30
948646292010.11.23 22:15sell0.10gbpusd1.576701.576380.000002010.11.24 10:511.576380.000.000.003.20
948812302010.11.24 22:15sell0.10usdchf0.995750.997080.987752010.11.25 01:550.997080.000.000.00-13.34
948863592010.11.25 10:15sell0.10gbpusd1.575491.575471.567492010.11.25 11:151.575470.000.000.000.20
949041672010.11.29 00:45sell0.10gbpusd1.556641.560341.548602010.11.29 02:071.560340.000.000.00-37.00
949662272010.11.30 10:00sell0.10usdjpy83.93983.65183.1362010.11.30 14:4283.6510.000.000.0034.43
950204782010.12.01 17:00buy0.10eurusd1.314811.319621.322832010.12.02 10:441.319620.000.000.0048.10
950813462010.12.03 13:45buy0.10gbpusd1.569991.570681.578002010.12.03 16:261.570680.000.000.006.90
951463082010.12.08 08:15buy0.10gbpusd1.572871.578241.580972010.12.08 11:561.578240.000.000.0053.70
951734632010.12.09 15:15sell0.10eurusd1.318551.324331.310572010.12.09 18:021.324330.000.000.00-57.80
951745192010.12.09 17:00sell0.10usdchf0.984570.983250.976572010.12.09 18:080.983250.000.000.0013.42
951911062010.12.10 10:00sell0.10usdchf0.979990.982630.971992010.12.10 13:300.982630.000.000.00-26.87
952525832010.12.14 19:45buy0.10usdjpy83.67283.85284.4742010.12.15 12:0683.8520.000.000.0021.47
952828692010.12.16 20:15sell0.10usdchf0.965760.960060.957762010.12.17 06:270.957760.000.000.0083.53
952928532010.12.17 06:30buy0.10eurusd1.331531.333691.339532010.12.17 10:281.333690.000.000.0021.60
952977932010.12.17 09:30sell0.10usdjpy83.76284.01582.9622010.12.17 11:4784.0150.000.000.00-30.11
953405842010.12.21 09:45sell0.10usdchf0.959500.958590.951492010.12.21 14:430.958570.000.000.009.70
953619532010.12.22 13:45sell0.10usdjpy83.47883.65882.6692010.12.22 18:1483.6590.000.000.00-21.64
953671192010.12.23 08:15sell0.10gbpusd1.538061.542701.530062010.12.23 13:001.542580.000.000.00-45.20
953706932010.12.23 16:30buy0.10eurusd1.311911.312621.319872010.12.24 09:401.312630.000.000.007.20
953772712010.12.26 23:15sell0.10eurusd1.309271.312101.301242010.12.27 03:141.312130.000.000.00-28.60
953818972010.12.27 12:45sell0.10eurusd1.314651.314631.306672010.12.27 13:361.314620.000.000.000.30
953859732010.12.28 03:30buy0.10eurusd1.324511.322041.332522010.12.28 06:591.322050.000.000.00-24.60
953860592010.12.28 03:45buy0.10gbpusd1.548161.545911.556122010.12.28 06:591.545940.000.000.00-22.20
953882912010.12.28 11:45buy0.03gbpusd1.548471.548951.556492010.12.28 12:101.548940.000.000.001.41
953958872010.12.29 12:30buy0.03usdjpy82.31082.02383.1092010.12.29 14:1182.0230.000.000.00-10.50
954015962010.12.30 08:15sell0.10usdchf0.939510.939480.931522010.12.30 12:490.939500.000.000.000.11
954049652010.12.30 15:45sell0.10gbpusd1.539481.538961.531422010.12.30 17:561.538970.000.000.005.10
954099202010.12.31 12:00buy0.10gbpusd1.553141.559191.561212010.12.31 15:341.561260.000.000.0081.20
954208282011.01.02 23:15sell0.10eurusd1.333911.329921.325882011.01.03 02:101.329910.000.000.0040.00
954225472011.01.03 00:00sell0.10usdchf0.931950.935880.923952011.01.03 00:440.935870.000.000.00-41.89
954424662011.01.03 16:00buy0.10eurusd1.336371.337421.344382011.01.03 16:311.337360.000.000.009.90
954686172011.01.05 08:00sell0.01usdjpy81.94182.12781.1392011.01.05 09:3382.1300.000.000.00-2.30
954686522011.01.05 08:00buy0.10usdchf0.951720.957470.959612011.01.05 13:290.959450.000.000.0080.57
955001732011.01.07 13:45sell0.01usdjpy83.29983.25782.4982011.01.07 14:1783.2570.000.000.000.50
955302792011.01.10 16:00buy0.10gbpusd1.557061.558041.565142011.01.10 17:141.558040.000.000.009.80
955797552011.01.13 12:15buy0.10eurusd1.317071.322851.325072011.01.13 13:461.325070.000.000.0080.00
955846462011.01.13 16:45sell0.10usdjpy82.72182.62881.9222011.01.14 09:2682.6280.000.000.0011.26
956284292011.01.18 16:00sell0.10gbpusd1.598361.597441.590362011.01.18 19:591.597440.000.000.009.20
956357132011.01.19 08:00sell0.10usdjpy82.05282.31481.2542011.01.20 12:5982.3140.000.000.00-31.83
956529462011.01.20 07:30sell0.10eurusd1.343141.347961.335112011.01.20 08:591.347960.000.000.00-48.20
956702552011.01.20 18:15buy0.10usdjpy83.06082.82883.8602011.01.21 06:3382.8280.000.000.00-28.01
956705202011.01.20 18:30buy0.10usdchf0.967930.964910.975932011.01.21 03:090.964910.000.000.00-31.30
957940572011.01.27 13:45buy0.10eurusd1.374851.371121.382852011.01.27 16:091.371120.000.000.00-37.30
958217242011.01.30 23:15sell0.03eurusd1.358241.361831.350302011.01.31 05:531.361830.000.000.00-10.77
958782272011.02.02 17:00sell0.01eurusd1.377721.382101.369712011.02.03 07:411.382100.000.000.00-4.38
959259012011.02.07 15:30sell0.10usdchf0.955730.954660.947742011.02.08 08:190.954660.000.000.0011.21
959273682011.02.07 17:45sell0.10gbpusd1.610101.612901.602102011.02.07 20:091.612900.000.000.00-28.00
959479022011.02.09 08:30buy0.10gbpusd1.609281.605811.617222011.02.09 10:591.605810.000.000.00-34.70
959654462011.02.09 17:15sell0.10usdchf0.958770.957600.950772011.02.09 18:230.957600.000.000.0012.22
959687072011.02.09 21:00buy0.01eurusd1.373381.371091.381432011.02.10 00:421.371090.000.000.00-2.29
959914722011.02.10 13:15sell0.01eurusd1.360341.360341.352282011.02.10 14:041.360340.000.000.000.00
960432082011.02.11 17:00sell0.01eurusd1.351841.351841.343842011.02.11 17:261.351840.000.000.000.00
960512642011.02.13 23:15sell0.01eurusd1.351541.355401.343542011.02.14 07:011.355400.000.000.00-3.86
960756722011.02.15 09:15buy0.03usdjpy83.63283.70184.4342011.02.15 13:4383.7010.000.000.002.47
960780842011.02.15 11:15buy0.03gbpusd1.609101.612231.617102011.02.15 12:431.612230.000.000.009.39
961093872011.02.16 19:45buy0.01eurusd1.356761.358691.364772011.02.17 03:031.358690.000.000.001.93
961538752011.02.20 23:30buy0.10eurusd1.371021.368071.378982011.02.21 03:011.368070.000.000.00-29.50
961695182011.02.22 00:30sell0.10gbpusd1.620201.617451.612202011.02.22 05:011.617450.000.000.0027.50
961891532011.02.22 16:30sell0.10gbpusd1.614361.612371.606362011.02.22 17:201.612370.000.000.0019.90
961891672011.02.22 16:30sell0.10usdchf0.938690.937780.930742011.02.23 08:280.937780.000.000.009.70
962116162011.02.23 12:15buy0.10gbpusd1.625281.620611.633272011.02.23 17:231.620610.000.000.00-46.70
962361872011.02.24 08:00sell0.10usdchf0.927000.926380.919132011.02.24 10:430.926380.000.000.006.69
962403572011.02.24 11:15sell0.10gbpusd1.616461.620531.608462011.02.24 14:111.620530.000.000.00-40.70
962433152011.02.24 13:30sell0.10usdjpy81.71381.91480.9042011.02.24 20:3781.9140.000.000.00-24.54
963022392011.02.28 08:15buy0.10eurusd1.378291.382541.386272011.02.28 10:511.382540.000.000.0042.50
963136392011.02.28 14:00buy0.10eurusd1.385301.382241.393352011.02.28 15:141.382240.000.000.00-30.60
963565002011.03.01 14:15buy0.10usdjpy82.21881.93583.0192011.03.01 16:3481.9350.000.000.00-34.54
963847732011.03.02 13:45sell0.10usdchf0.924180.922540.916192011.03.02 16:000.922540.000.000.0017.78
964016372011.03.03 13:45buy0.10eurusd1.394121.394891.402142011.03.03 13:511.394890.000.000.007.70
964051542011.03.03 15:00sell0.03gbpusd1.626111.625901.618262011.03.04 10:181.625900.000.000.000.63
964068122011.03.03 16:45buy0.10eurusd1.394671.394901.402672011.03.04 02:531.394900.000.000.002.30
964201762011.03.04 11:30sell0.10usdchf0.927690.930820.919702011.03.04 13:130.930820.000.000.00-33.63
964270242011.03.04 16:15sell0.10gbpusd1.625101.628801.617092011.03.07 08:181.628800.000.000.00-37.00
964298152011.03.06 23:15sell0.03usdjpy82.26582.40481.4652011.03.07 01:0882.4040.000.000.00-5.06
964700472011.03.08 14:15buy0.01usdjpy82.75582.95683.5562011.03.10 14:3282.9560.000.000.002.42
965134432011.03.10 03:15sell0.10eurusd1.389401.383551.381402011.03.10 07:151.381400.000.000.0080.00
965567632011.03.11 06:00buy0.10usdjpy82.91783.08083.7172011.03.11 06:2483.0800.000.000.0019.62
965597052011.03.11 07:45sell0.10usdjpy82.86082.82982.0602011.03.11 09:0082.8290.000.000.003.74
965788852011.03.13 22:15sell0.10usdchf0.925980.929570.917982011.03.14 00:480.929570.000.000.00-38.62
966485072011.03.15 02:15sell0.03usdchf0.923210.925160.915212011.03.15 06:230.925160.000.000.00-6.32
966692672011.03.15 09:30sell0.10eurusd1.388131.387821.380142011.03.15 10:171.387820.000.000.003.10
966889012011.03.15 16:40sell0.01usdchf0.916800.916470.908792011.03.15 17:090.916470.000.000.000.36
968408292011.03.18 08:00sell0.10eurusd1.404921.407821.396902011.03.18 08:001.407820.000.000.00-29.00
968477692011.03.18 10:15buy0.10eurusd1.409291.412441.417302011.03.18 12:551.412440.000.000.0031.50
970506992011.03.24 08:45sell0.10gbpusd1.619921.623211.611862011.03.24 09:001.623210.000.000.00-32.90
970729252011.03.25 08:15sell0.10eurusd1.417161.416521.409182011.03.25 09:011.416520.000.000.006.40
970844442011.03.25 16:30sell0.10eurusd1.408751.407961.400762011.03.25 17:461.407960.000.000.007.90
971879842011.03.30 13:45sell0.10usdjpy82.99082.98982.1852011.03.30 22:0882.9890.000.000.000.12
972105092011.03.31 01:30sell0.10usdjpy82.95882.78482.1592011.03.31 04:5382.7840.000.000.0021.02
972214572011.03.31 10:15sell0.03gbpusd1.608841.603981.600812011.03.31 13:311.603980.000.000.0014.58
972892242011.04.05 06:30sell0.10eurusd1.417141.420581.409212011.04.05 15:001.420580.000.000.00-34.40
972943502011.04.05 12:00buy0.10gbpusd1.624071.624281.632132011.04.05 13:011.624280.000.000.002.10
972959082011.04.05 13:15buy0.10usdjpy84.54585.01785.3452011.04.05 23:3685.0170.000.000.0055.52
973007312011.04.05 18:15buy0.10eurusd1.424151.420831.432162011.04.05 21:511.420830.000.000.00-33.20
973245882011.04.07 01:45sell0.10usdjpy85.32685.32584.5212011.04.07 06:2185.3250.000.000.000.12
973342872011.04.07 14:15buy0.03eurusd1.430461.436401.438492011.04.08 03:371.438490.000.000.0024.09
973347992011.04.07 14:45sell0.10usdjpy84.95284.81084.1632011.04.07 15:4484.8100.000.000.0016.74
973438902011.04.08 07:30buy0.10eurusd1.441801.441911.449842011.04.08 13:361.443070.000.000.0012.70
973439032011.04.08 07:30buy0.10gbpusd1.641901.637181.650102011.04.08 09:311.637180.000.000.00-47.20
973825472011.04.12 08:45sell0.10gbpusd1.624981.624961.617032011.04.12 09:351.624960.000.000.000.20
973888332011.04.12 14:45sell0.10usdjpy83.87583.74983.0802011.04.12 15:1183.7490.000.000.0015.04
973896992011.04.12 15:15sell0.10eurusd1.446421.445931.438442011.04.12 15:441.445930.000.000.004.90
974095742011.04.13 15:45sell0.10eurusd1.447681.443521.439712011.04.13 18:281.443520.000.000.0041.60
974669552011.04.18 09:00sell0.10usdjpy82.65082.96681.8402011.04.18 12:0182.9660.000.000.00-38.09
974711182011.04.18 13:15buy0.10gbpusd1.630611.630611.638602011.04.18 13:211.630610.000.000.000.00
974711422011.04.18 13:15sell0.10usdchf0.891060.897550.883162011.04.18 14:460.897550.000.000.00-72.31
975856402011.04.26 01:15buy0.10usdjpy81.91681.56882.7182011.04.26 19:2481.5680.000.000.00-42.66
975978392011.04.26 14:45buy0.10eurusd1.464231.468221.472252011.04.26 22:241.468220.000.000.0039.90
976141882011.04.27 08:45buy0.10gbpusd1.653781.655941.661772011.04.27 09:591.655940.000.000.0021.60
976149842011.04.27 09:15buy0.03usdjpy81.85182.14482.6512011.04.27 10:4482.1440.000.000.0010.70
976188412011.04.27 12:45buy0.10gbpusd1.656871.653501.664882011.04.27 14:451.653500.000.000.00-33.70
976232262011.04.27 16:45buy0.10eurusd1.469651.471941.477642011.04.27 18:151.471940.000.000.0022.90
976456432011.04.28 12:45sell0.10usdjpy81.53681.34680.7352011.04.29 12:5181.3460.000.000.0023.36
976481812011.04.28 14:45sell0.10gbpusd1.664221.668801.656132011.04.29 08:591.668800.000.000.00-45.80
976690862011.04.29 13:00sell0.03gbpusd1.664561.667431.656572011.04.29 14:141.667430.000.000.00-8.61
976774512011.05.02 00:30sell0.10usdjpy81.05581.33880.2602011.05.02 02:4381.3380.000.000.00-34.79
976793572011.05.02 02:00sell0.01gbpusd1.669281.668041.661282011.05.02 03:041.668040.000.000.001.24
976946132011.05.03 00:15sell0.10usdjpy81.08680.93180.2862011.05.03 14:0680.9310.000.000.0019.15
977030262011.05.03 07:15sell0.10usdchf0.862710.865810.854712011.05.03 07:520.865810.000.000.00-35.80
977351172011.05.04 12:15buy0.10eurusd1.488841.489301.497042011.05.04 12:391.489300.000.000.004.60
977439932011.05.04 19:15sell0.10eurusd1.483771.482861.475792011.05.05 00:501.482860.000.000.009.10
  0.00 0.00 0.00 -25.68
Closed P/L: -25.68
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
977978292011.05.06 12:45buy0.10usdjpy80.91180.30881.705 80.6530.000.000.00-31.99
  0.00 0.00 0.00 -31.99
 Floating P/L: -31.99
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -25.68 Floating P/L: -31.99 Margin: 200.00
Balance: 49 974.32 Equity: 49 942.33 Free Margin: 49 742.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 987.75 Gross Loss: 2 013.43 Total Net Profit: -25.68
Profit Factor: 0.99 Expected Payoff: -0.15  
Absolute Drawdown: 160.98 Maximal Drawdown: 420.92 (0.84%) Relative Drawdown: 0.84% (420.92)
 
Total Trades: 177 Short Positions (won %): 110 (60.91%) Long Positions (won %): 67 (67.16%)
Profit Trades (% of total): 112 (63.28%) Loss trades (% of total): 65 (36.72%)
Largest profit trade: 83.53 loss trade: -72.31
Average profit trade: 17.75 loss trade: -30.98
Maximum consecutive wins ($): 7 (91.86) consecutive losses ($): 8 (-219.79)
Maximal consecutive profit (count): 191.33 (6) consecutive loss (count): -219.79 (8)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1