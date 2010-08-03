Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2088737242
|Name: DemoAccount1
|Currency: USD
|2011 April 1, 16:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30199156
|2010.07.22 12:38
|balance
|BT Deposit of 100000
|100 000.00
|30244128
|2010.07.23 09:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.59718
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 09:17
|1.59577
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|30244138
|2010.07.23 09:15
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.59679
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 09:17
|1.59634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|30244170
|2010.07.23 09:16
|sell
|0.11
|gbpchf
|1.59639
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 09:17
|1.59616
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|30508744
|2010.07.29 12:08
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83695
|0.00000
|0.00000
|2010.07.29 12:11
|0.83747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|30510176
|2010.07.29 12:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83715
|0.00000
|0.00000
|2010.07.29 13:54
|0.83766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|30527485
|2010.07.29 16:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83875
|0.00000
|0.00000
|2010.07.29 18:07
|0.83922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|30589659
|2010.07.30 14:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83404
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 15:11
|0.83353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|30597729
|2010.07.30 17:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83107
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 17:48
|0.83055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|30618651
|2010.08.02 08:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83051
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 08:12
|0.82899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|30623346
|2010.08.02 09:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82751
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 12:26
|0.82599
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|30623503
|2010.08.02 09:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57935
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 10:39
|1.58088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|30625172
|2010.08.02 10:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04733
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.99
|30626930
|2010.08.02 10:43
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04509
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03796
|0.00
|0.00
|0.02
|-13.74
|30629142
|2010.08.02 11:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30794
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 13:40
|1.30952
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|30632367
|2010.08.02 13:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 13:25
|1.58421
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|30632442
|2010.08.02 13:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82562
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:18
|0.82985
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.75
|30636047
|2010.08.02 14:05
|buy
|0.04
|usdchf
|1.04283
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.03
|-18.61
|30637338
|2010.08.02 14:28
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82785
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:18
|0.82985
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.38
|30638061
|2010.08.02 14:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31216
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 14:44
|1.31380
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|30643297
|2010.08.02 15:13
|buy
|0.08
|usdchf
|1.04021
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.06
|-17.03
|30646414
|2010.08.02 15:47
|buy
|0.16
|usdchf
|1.03800
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.12
|0.00
|30649022
|2010.08.02 16:09
|buy
|0.32
|usdchf
|1.03563
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:17
|1.03800
|0.00
|0.00
|0.24
|73.06
|30651666
|2010.08.02 16:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59053
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:33
|1.59018
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.35
|30652898
|2010.08.02 17:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|86.369
|0.000
|0.000
|2010.08.03 02:53
|86.416
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.54
|30654863
|2010.08.02 18:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31769
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:38
|1.31735
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.34
|30667467
|2010.08.02 23:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|86.592
|0.000
|0.000
|2010.08.03 02:53
|86.411
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|30678250
|2010.08.03 02:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58826
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:33
|1.59018
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|30700431
|2010.08.03 06:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31539
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 07:38
|1.31735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|30711447
|2010.08.03 08:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31798
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 08:33
|1.31973
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|30711736
|2010.08.03 08:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59137
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 08:32
|1.59294
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|30720419
|2010.08.03 09:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59539
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 10:39
|1.59384
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|30721470
|2010.08.03 09:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.982
|0.000
|0.000
|2010.08.03 11:42
|85.828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|30722313
|2010.08.03 09:31
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83018
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:18
|0.82985
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|30722411
|2010.08.03 09:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59324
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 10:39
|1.59384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|30723059
|2010.08.03 09:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32324
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 11:01
|1.32489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|30724770
|2010.08.03 09:56
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59092
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 10:39
|1.59373
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|30735147
|2010.08.03 11:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59562
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 13:37
|1.59523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|30736100
|2010.08.03 11:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32505
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:11
|1.32334
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|30740094
|2010.08.03 12:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59328
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 13:37
|1.59522
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|30740270
|2010.08.03 12:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:11
|1.32334
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|30747003
|2010.08.03 14:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59493
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 15:37
|1.59294
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|30748704
|2010.08.03 14:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59253
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 15:37
|1.59299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|30755137
|2010.08.03 14:56
|buy
|0.04
|eurusd
|1.32048
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 16:11
|1.32334
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|30758979
|2010.08.03 15:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59010
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 15:37
|1.59299
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|30761837
|2010.08.03 15:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.832
|0.000
|0.000
|2010.08.03 16:17
|85.837
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|30769627
|2010.08.03 16:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59487
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 20:04
|1.59460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|30772921
|2010.08.03 16:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32364
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 11:42
|1.32226
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.38
|30774667
|2010.08.03 17:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.738
|0.000
|0.000
|2010.08.04 01:43
|85.590
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.73
|30775712
|2010.08.03 18:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59267
|0.00000
|0.00000
|2010.08.03 20:04
|1.59453
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|30784632
|2010.08.03 20:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59486
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 07:50
|1.59439
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.47
|30811186
|2010.08.04 04:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32136
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 11:42
|1.32218
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|30812357
|2010.08.04 05:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59264
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 07:50
|1.59444
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|30819712
|2010.08.04 09:03
|buy
|0.04
|eurusd
|1.31906
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 11:42
|1.32212
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|30820153
|2010.08.04 09:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04230
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 13:41
|1.04172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|30823795
|2010.08.04 10:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.443
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.91
|30826171
|2010.08.04 11:22
|buy
|0.02
|usdchf
|1.03958
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 13:41
|1.04170
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|30835915
|2010.08.04 13:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.665
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.11
|-4.66
|30836509
|2010.08.04 13:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82842
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 17:17
|0.82880
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.60
|30840869
|2010.08.04 14:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04246
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 15:04
|1.04405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|30843007
|2010.08.04 15:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.896
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.44
|30844270
|2010.08.04 15:05
|sell
|0.08
|usdjpy
|86.153
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.865
|0.00
|0.00
|-0.42
|26.83
|30857019
|2010.08.04 16:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05113
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 17:52
|1.05270
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|30857537
|2010.08.04 16:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31439
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 03:07
|1.31469
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.30
|30871706
|2010.08.04 18:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58636
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 07:36
|1.58687
|0.00
|0.00
|-0.16
|-0.51
|30874904
|2010.08.04 19:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58896
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 07:36
|1.58687
|0.00
|0.00
|-0.32
|4.18
|30876755
|2010.08.04 19:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31690
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 03:07
|1.31479
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.22
|30883812
|2010.08.04 21:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.05344
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04808
|0.00
|0.00
|0.02
|-5.11
|30888074
|2010.08.04 23:11
|sell
|0.16
|usdjpy
|86.370
|0.000
|0.000
|2010.08.05 13:37
|85.872
|0.00
|0.00
|0.00
|92.79
|30937789
|2010.08.05 08:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31242
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:35
|1.31676
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|30940255
|2010.08.05 08:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58246
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58673
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|30941201
|2010.08.05 08:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31471
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:35
|1.31677
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|30941468
|2010.08.05 08:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58474
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58673
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|30941862
|2010.08.05 09:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.05112
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04808
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|30945148
|2010.08.05 09:33
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83073
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 17:17
|0.82880
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|30945512
|2010.08.05 09:41
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31704
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:35
|1.31669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|30945997
|2010.08.05 09:44
|buy
|0.04
|usdchf
|1.04876
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04807
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|30949071
|2010.08.05 10:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58710
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58673
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|30949112
|2010.08.05 10:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.31925
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:34
|1.31663
|0.00
|0.00
|0.00
|20.96
|30950536
|2010.08.05 10:23
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.58936
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58675
|0.00
|0.00
|0.00
|20.88
|30950985
|2010.08.05 10:26
|buy
|0.08
|usdchf
|1.04649
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04806
|0.00
|0.00
|0.00
|11.98
|30955587
|2010.08.05 11:00
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32165
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:34
|1.31658
|0.00
|0.00
|0.00
|81.12
|30962599
|2010.08.05 11:59
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.59162
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 14:20
|1.58675
|0.00
|0.00
|0.00
|77.92
|30971951
|2010.08.05 13:33
|buy
|0.16
|usdchf
|1.04433
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04803
|0.00
|0.00
|0.00
|56.49
|30973029
|2010.08.05 13:41
|buy
|0.32
|usdchf
|1.04177
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 16:57
|1.04795
|0.00
|0.00
|0.00
|188.71
|30987639
|2010.08.05 15:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58612
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 15:51
|1.58457
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|30993832
|2010.08.05 16:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31453
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 11:11
|1.31624
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.71
|30996288
|2010.08.05 17:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.810
|0.000
|0.000
|2010.08.06 12:40
|85.854
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.51
|31002586
|2010.08.05 18:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31682
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 11:11
|1.31624
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.16
|31009514
|2010.08.05 19:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83009
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 09:55
|0.83159
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.37
|31013388
|2010.08.05 20:52
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04637
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 09:28
|1.04690
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.51
|31014241
|2010.08.05 21:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31911
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 11:11
|1.31624
|0.00
|0.00
|-0.03
|11.48
|31023377
|2010.08.06 04:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04860
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 09:28
|1.04689
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|31023873
|2010.08.06 04:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|86.042
|0.000
|0.000
|2010.08.06 12:40
|85.847
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|31030454
|2010.08.06 08:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59087
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:30
|1.58932
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|31031452
|2010.08.06 09:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58799
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:30
|1.58932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|31032436
|2010.08.06 09:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58567
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:30
|1.58932
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|31034935
|2010.08.06 10:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83167
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 14:14
|0.83314
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|31044134
|2010.08.06 13:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04973
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04787
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|31045525
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04898
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04787
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|31045604
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.04
|usdchf
|1.04751
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|31045631
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.08
|usdchf
|1.04571
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04773
|0.00
|0.00
|0.00
|15.42
|31045852
|2010.08.06 13:30
|buy
|0.16
|usdchf
|1.04452
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 13:34
|1.04766
|0.00
|0.00
|0.00
|47.95
|31046402
|2010.08.06 13:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.576
|0.000
|0.000
|2010.08.06 13:33
|85.415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|31053492
|2010.08.06 14:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.153
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.543
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.56
|31053836
|2010.08.06 14:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59330
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 14:46
|1.59505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|31058472
|2010.08.06 15:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83342
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:03
|0.83328
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.22
|31060594
|2010.08.06 15:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03472
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 18:40
|1.03506
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31062257
|2010.08.06 16:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59838
|0.00000
|0.00000
|2010.08.08 22:36
|1.59763
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.75
|31065089
|2010.08.06 17:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59609
|0.00000
|0.00000
|2010.08.08 22:36
|1.59763
|0.00
|0.00
|0.04
|3.08
|31065778
|2010.08.06 17:56
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03699
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 18:40
|1.03506
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|31067890
|2010.08.06 19:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.374
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.543
|0.00
|0.00
|-0.08
|-3.95
|31072392
|2010.08.08 22:39
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83164
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:03
|0.83328
|0.00
|0.00
|0.00
|5.23
|31082407
|2010.08.09 07:14
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.599
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.543
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.62
|31091307
|2010.08.09 09:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83329
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 03:26
|0.83288
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.64
|31093401
|2010.08.09 10:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03831
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.03
|-17.27
|31096012
|2010.08.09 11:35
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83095
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 03:26
|0.83288
|0.00
|0.00
|-0.10
|6.10
|31100228
|2010.08.09 12:37
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04066
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.06
|-30.10
|31104498
|2010.08.09 14:19
|sell
|0.04
|usdchf
|1.04287
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.13
|-51.83
|31108578
|2010.08.09 15:25
|sell
|0.08
|usdchf
|1.04515
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05656
|0.00
|0.00
|-0.25
|-86.39
|31111715
|2010.08.09 16:35
|sell
|0.08
|usdjpy
|85.826
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.546
|0.00
|0.00
|-0.14
|26.18
|31114161
|2010.08.09 17:20
|sell
|0.16
|usdchf
|1.04738
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:31
|1.05654
|0.00
|0.00
|-0.50
|-138.72
|31114593
|2010.08.09 17:23
|sell
|0.32
|usdchf
|1.04953
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05654
|0.00
|0.00
|-1.01
|-212.32
|31137692
|2010.08.10 03:46
|sell
|0.64
|usdchf
|1.05180
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05654
|0.00
|0.00
|0.00
|-287.13
|31142309
|2010.08.10 05:03
|sell
|1.28
|usdchf
|1.05399
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05636
|0.00
|0.00
|0.00
|-287.17
|31151664
|2010.08.10 07:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57980
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 08:33
|1.57997
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|31154627
|2010.08.10 08:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58210
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 08:33
|1.57999
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|31155487
|2010.08.10 08:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83348
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 11:11
|0.83504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|31157171
|2010.08.10 08:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57959
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 09:47
|1.57992
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31160396
|2010.08.10 09:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58178
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 09:47
|1.57994
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|31165953
|2010.08.10 10:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31593
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 13:02
|1.31440
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|31170472
|2010.08.10 11:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83573
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82324
|0.00
|0.00
|-0.35
|-19.55
|31170777
|2010.08.10 11:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57496
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 12:56
|1.57332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|31176101
|2010.08.10 12:58
|sell
|2.56
|usdchf
|1.05639
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05636
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|31177216
|2010.08.10 13:09
|sell
|0.16
|usdjpy
|86.052
|0.000
|0.000
|2010.08.10 19:15
|85.546
|0.00
|0.00
|0.00
|94.64
|31179556
|2010.08.10 13:28
|sell
|5.12
|usdchf
|1.05860
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 17:30
|1.05636
|0.00
|0.00
|0.00
|1 085.69
|31180742
|2010.08.10 13:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57184
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 14:52
|1.57223
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|31181595
|2010.08.10 13:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57428
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 14:52
|1.57223
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|31181827
|2010.08.10 13:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31215
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 14:52
|1.31049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|31186430
|2010.08.10 14:52
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83342
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82321
|0.00
|0.00
|-0.71
|-31.97
|31189322
|2010.08.10 15:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57191
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58763
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.72
|31191955
|2010.08.10 15:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57414
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58768
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.08
|31192877
|2010.08.10 16:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30859
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31444
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.85
|31195087
|2010.08.10 16:38
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83114
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82326
|0.00
|0.00
|-1.46
|-49.34
|31196188
|2010.08.10 16:58
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.57643
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58749
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.24
|31197405
|2010.08.10 17:24
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.57885
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58744
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.72
|31197843
|2010.08.10 17:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31084
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31440
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.12
|31201662
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31386
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31447
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.44
|31201770
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.31554
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31452
|0.00
|0.00
|-0.06
|8.16
|31202002
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.16
|eurusd
|1.31712
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31450
|0.00
|0.00
|-0.13
|41.92
|31202037
|2010.08.10 19:15
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.58065
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58736
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.36
|31203256
|2010.08.10 19:18
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.58294
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58774
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.60
|31203803
|2010.08.10 19:20
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.58531
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58734
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.92
|31203825
|2010.08.10 19:20
|sell
|0.32
|eurusd
|1.31935
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31451
|0.00
|0.00
|-0.26
|154.88
|31204457
|2010.08.10 19:23
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.58809
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58726
|0.00
|0.00
|0.00
|106.24
|31205815
|2010.08.10 19:32
|sell
|0.64
|eurusd
|1.32174
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 01:26
|1.31451
|0.00
|0.00
|-0.52
|462.72
|31205989
|2010.08.10 19:32
|sell
|2.56
|gbpusd
|1.59039
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:08
|1.58734
|0.00
|0.00
|0.00
|780.80
|31208711
|2010.08.10 20:08
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.58712
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 20:09
|1.58793
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.84
|31210688
|2010.08.10 20:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.291
|0.000
|0.000
|2010.08.11 08:25
|85.140
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.77
|31235049
|2010.08.11 05:36
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.82889
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82312
|0.00
|0.00
|-2.46
|-72.27
|31236843
|2010.08.11 06:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31039
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 06:51
|1.30879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|31241417
|2010.08.11 07:57
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82657
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82312
|0.00
|0.00
|-4.92
|-86.42
|31243551
|2010.08.11 08:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30422
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 10:33
|1.30451
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|31246142
|2010.08.11 09:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.090
|0.000
|0.000
|2010.08.11 12:03
|84.929
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|31246151
|2010.08.11 09:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30653
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 10:33
|1.30447
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|31255438
|2010.08.11 11:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30162
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 11:57
|1.30014
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31258837
|2010.08.11 12:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29951
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 13:58
|1.29959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|31259032
|2010.08.11 12:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.910
|0.000
|0.000
|2010.08.12 01:02
|85.109
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.34
|31260330
|2010.08.11 13:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30173
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 13:58
|1.29962
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|31268787
|2010.08.11 15:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29610
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 15:16
|1.29387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|31270123
|2010.08.11 15:29
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.145
|0.000
|0.000
|2010.08.12 01:02
|85.109
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.85
|31271598
|2010.08.11 15:41
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82396
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:52
|0.82313
|0.00
|0.00
|-9.84
|-41.58
|31271757
|2010.08.11 15:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.417
|0.000
|0.000
|2010.08.12 01:02
|85.109
|0.00
|0.00
|-0.21
|14.48
|31276220
|2010.08.11 17:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28891
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 17:41
|1.28921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|31277578
|2010.08.11 17:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29122
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 17:41
|1.28923
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|31279158
|2010.08.11 18:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28775
|0.00000
|0.00000
|2010.08.11 22:01
|1.28627
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.48
|31282499
|2010.08.11 20:39
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82173
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:51
|0.82310
|0.00
|0.00
|-19.69
|137.27
|31314013
|2010.08.12 10:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28424
|0.00000
|0.00000
|2010.08.12 10:53
|1.28226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|31316189
|2010.08.12 11:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28155
|0.00000
|0.00000
|2010.08.12 13:03
|1.27980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|31320061
|2010.08.12 13:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.460
|0.000
|0.000
|2010.08.12 13:14
|85.609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|31333796
|2010.08.12 16:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.931
|0.000
|0.000
|2010.08.12 23:58
|86.082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|31338952
|2010.08.12 19:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.16
|31350158
|2010.08.13 03:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28522
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|31354907
|2010.08.13 06:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.28752
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|31356687
|2010.08.13 07:23
|sell
|0.08
|eurusd
|1.28988
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 09:00
|1.28594
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|31357353
|2010.08.13 07:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|86.130
|0.000
|0.000
|2010.08.13 15:40
|85.971
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|31359187
|2010.08.13 08:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|85.897
|0.000
|0.000
|2010.08.13 15:40
|85.969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|31366861
|2010.08.13 10:47
|buy
|0.04
|usdjpy
|85.665
|0.000
|0.000
|2010.08.13 15:40
|85.967
|0.00
|0.00
|0.00
|14.05
|31370617
|2010.08.13 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28064
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 12:34
|1.27916
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31374101
|2010.08.13 12:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27893
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 15:21
|1.27929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|31377171
|2010.08.13 13:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28151
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 15:21
|1.27929
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|31385099
|2010.08.13 15:24
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.81940
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:51
|0.82302
|0.00
|0.00
|-13.14
|725.40
|31388912
|2010.08.13 16:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27548
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 19:38
|1.27573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|31391243
|2010.08.13 17:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27775
|0.00000
|0.00000
|2010.08.13 19:38
|1.27576
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|31420741
|2010.08.16 08:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04181
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 08:54
|1.04022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|31427035
|2010.08.16 10:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55592
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56167
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.75
|31427590
|2010.08.16 10:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55814
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56170
|0.00
|0.00
|-0.11
|-7.12
|31428530
|2010.08.16 10:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.734
|0.000
|0.000
|2010.08.16 11:32
|85.564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|31433454
|2010.08.16 11:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03687
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 13:30
|1.03872
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|31433996
|2010.08.16 11:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03921
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 13:30
|1.03867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|31435231
|2010.08.16 12:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.56073
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56170
|0.00
|0.00
|-0.21
|-3.88
|31438461
|2010.08.16 13:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.472
|0.000
|0.000
|2010.08.16 13:37
|85.307
|0.00
|0.00
|0.00
|1.93
|31438507
|2010.08.16 13:04
|sell
|0.04
|usdchf
|1.04148
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 13:30
|1.03866
|0.00
|0.00
|0.00
|10.86
|31441840
|2010.08.16 13:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.56300
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56168
|0.00
|0.00
|-0.42
|10.56
|31444051
|2010.08.16 13:50
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.56572
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56158
|0.00
|0.00
|-0.84
|66.24
|31445483
|2010.08.16 14:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.329
|0.000
|0.000
|2010.08.17 00:27
|85.179
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.76
|31454299
|2010.08.16 15:19
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.56826
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 12:05
|1.56153
|0.00
|0.00
|-1.69
|215.36
|31456044
|2010.08.16 15:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03729
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 17:02
|1.03763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31458120
|2010.08.16 16:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03956
|0.00000
|0.00000
|2010.08.16 17:02
|1.03763
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|31463701
|2010.08.16 17:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03736
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 01:38
|1.03781
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.43
|31464954
|2010.08.16 17:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28484
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 02:26
|1.28448
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.36
|31467779
|2010.08.16 18:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28254
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 02:26
|1.28450
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.92
|31468419
|2010.08.16 19:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03966
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 01:38
|1.03781
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.57
|31490276
|2010.08.17 06:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28510
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 08:21
|1.28502
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|31495653
|2010.08.17 08:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28278
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 08:21
|1.28507
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|31498718
|2010.08.17 08:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.237
|0.000
|0.000
|2010.08.17 13:13
|85.284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|31500721
|2010.08.17 09:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28697
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 09:13
|1.28861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|31501026
|2010.08.17 09:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03750
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 08:49
|1.04050
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.88
|31504894
|2010.08.17 09:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.03989
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 08:49
|1.04050
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.17
|31506069
|2010.08.17 10:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29008
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 13:36
|1.28851
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|31508059
|2010.08.17 10:27
|sell
|0.04
|usdchf
|1.04222
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 08:49
|1.04050
|0.00
|0.00
|-0.13
|6.61
|31509712
|2010.08.17 10:50
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28785
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 13:36
|1.28843
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|31513150
|2010.08.17 11:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.473
|0.000
|0.000
|2010.08.17 13:13
|85.284
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|31513774
|2010.08.17 11:37
|sell
|0.08
|usdchf
|1.04448
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 08:49
|1.04050
|0.00
|0.00
|-0.25
|30.60
|31516540
|2010.08.17 12:05
|buy
|0.04
|eurusd
|1.28540
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 13:36
|1.28844
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|31525030
|2010.08.17 14:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28867
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 14:25
|1.29025
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|31539051
|2010.08.17 16:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55764
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 17:03
|1.55801
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|31543841
|2010.08.17 16:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55991
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 17:03
|1.55799
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|31545854
|2010.08.17 17:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55811
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:15
|1.55655
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|31548014
|2010.08.17 18:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28909
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:35
|1.28753
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.56
|31550937
|2010.08.17 19:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55588
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 01:04
|1.55619
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.31
|31556337
|2010.08.17 21:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55814
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 01:04
|1.55619
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.90
|31563835
|2010.08.18 00:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28681
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:35
|1.28753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|31574377
|2010.08.18 02:20
|buy
|0.04
|eurusd
|1.28459
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:35
|1.28753
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|31596541
|2010.08.18 07:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55146
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.34
|31606304
|2010.08.18 09:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55374
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.12
|31606556
|2010.08.18 09:13
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.55621
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|31608897
|2010.08.18 09:30
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.55989
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|8.72
|31610103
|2010.08.18 09:35
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.56204
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|51.84
|31613608
|2010.08.18 09:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.404
|0.000
|0.000
|2010.08.18 10:08
|85.248
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|31614823
|2010.08.18 10:05
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.56448
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55880
|0.00
|0.00
|0.00
|181.76
|31619218
|2010.08.18 10:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.283
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.400
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.37
|31619314
|2010.08.18 10:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28899
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 10:53
|1.29057
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|31620834
|2010.08.18 10:52
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.56675
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 15:26
|1.55890
|0.00
|0.00
|0.00
|502.40
|31622737
|2010.08.18 11:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.04081
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 13:51
|1.03924
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|31622832
|2010.08.18 11:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29040
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 13:41
|1.29013
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|31626741
|2010.08.18 11:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28811
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 13:41
|1.29013
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|31640181
|2010.08.18 14:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03915
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 09:00
|1.04196
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.70
|31648875
|2010.08.18 15:23
|sell
|0.02
|usdchf
|1.04150
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 09:00
|1.04215
|0.00
|0.00
|-0.19
|-1.25
|31664691
|2010.08.18 18:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28804
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:15
|1.28391
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.13
|31668822
|2010.08.18 20:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28579
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:15
|1.28391
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.76
|31676050
|2010.08.19 00:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.28354
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:15
|1.28391
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31676955
|2010.08.19 00:51
|buy
|0.08
|eurusd
|1.28128
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:15
|1.28387
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|31677060
|2010.08.19 00:51
|sell
|0.04
|usdchf
|1.04370
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 08:59
|1.04221
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|31678538
|2010.08.19 01:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.514
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.412
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|31678705
|2010.08.19 01:15
|buy
|0.16
|eurusd
|1.27917
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:15
|1.28387
|0.00
|0.00
|0.00
|75.20
|31682152
|2010.08.19 03:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.742
|0.000
|0.000
|2010.08.19 13:30
|85.420
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|31687659
|2010.08.19 06:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55560
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 07:34
|1.55405
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|31690237
|2010.08.19 07:40
|sell
|0.08
|usdchf
|1.04595
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 08:59
|1.04221
|0.00
|0.00
|0.00
|28.71
|31691635
|2010.08.19 08:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55469
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 08:24
|1.55317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|31695921
|2010.08.19 08:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55238
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55953
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.15
|31697831
|2010.08.19 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55549
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55953
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.08
|31697871
|2010.08.19 09:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.55775
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55953
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.12
|31698279
|2010.08.19 09:31
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.56004
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55955
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|31699419
|2010.08.19 09:48
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.56224
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55955
|0.00
|0.00
|0.00
|43.04
|31700778
|2010.08.19 10:10
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.56447
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55955
|0.00
|0.00
|0.00
|157.44
|31704190
|2010.08.19 11:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03960
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 11:12
|1.03810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|31708272
|2010.08.19 12:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03880
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 13:31
|1.03726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31716738
|2010.08.19 14:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03029
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 15:00
|1.02893
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|31718787
|2010.08.19 14:59
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.56666
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:11
|1.55955
|0.00
|0.00
|0.00
|455.04
|31734724
|2010.08.19 19:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28095
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 23:20
|1.28134
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.39
|31737051
|2010.08.19 20:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28319
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 23:20
|1.28134
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.70
|31737707
|2010.08.19 20:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.03150
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 08:02
|1.02987
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.58
|31752174
|2010.08.20 06:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.287
|0.000
|0.000
|2010.08.23 01:59
|85.459
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.01
|31757212
|2010.08.20 07:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55547
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 08:12
|1.55598
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|31758548
|2010.08.20 08:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55773
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 08:12
|1.55588
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|31762295
|2010.08.20 09:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55499
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 09:13
|1.55346
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|31768405
|2010.08.20 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27603
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:43
|1.27449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|31772110
|2010.08.20 11:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55196
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 11:24
|1.54998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|31773822
|2010.08.20 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26995
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 13:45
|1.26842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|31779871
|2010.08.20 13:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|85.513
|0.000
|0.000
|2010.08.23 01:59
|85.459
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.26
|31781504
|2010.08.20 14:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26928
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 15:11
|1.26760
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|31781548
|2010.08.20 14:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54996
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 16:05
|1.55013
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|31785954
|2010.08.20 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26791
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 08:28
|1.26970
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.79
|31786222
|2010.08.20 15:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55238
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 16:05
|1.55013
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|31787156
|2010.08.20 15:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|85.741
|0.000
|0.000
|2010.08.23 01:59
|85.459
|0.00
|0.00
|-0.07
|13.20
|31792034
|2010.08.20 17:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27028
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 08:28
|1.26970
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.16
|31815575
|2010.08.23 07:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.27257
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 08:28
|1.26970
|0.00
|0.00
|0.00
|11.48
|31818890
|2010.08.23 08:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81498
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 00:37
|0.81533
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.54
|31821423
|2010.08.23 09:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26893
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 10:19
|1.26926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|31822650
|2010.08.23 09:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27124
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 10:19
|1.26926
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|31824565
|2010.08.23 10:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.342
|0.000
|0.000
|2010.08.23 12:18
|85.189
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|31825498
|2010.08.23 10:26
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81718
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 00:37
|0.81533
|0.00
|0.00
|0.02
|5.73
|31826364
|2010.08.23 10:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26905
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 14:01
|1.26922
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|31828192
|2010.08.23 11:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27131
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 14:01
|1.26918
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|31834137
|2010.08.23 13:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|85.133
|0.000
|0.000
|2010.08.24 02:43
|84.981
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.79
|31839581
|2010.08.23 14:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26941
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 15:16
|1.26979
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|31839640
|2010.08.23 14:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.03743
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 15:24
|1.03911
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|31840870
|2010.08.23 14:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27174
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 15:16
|1.26977
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|31848425
|2010.08.23 16:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04015
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 00:27
|1.04170
|0.00
|0.00
|0.01
|1.49
|31849610
|2010.08.23 16:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26601
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 23:31
|1.26449
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.52
|31867022
|2010.08.23 21:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55177
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 22:43
|1.55000
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.77
|31885246
|2010.08.24 06:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.933
|0.000
|0.000
|2010.08.24 08:20
|84.758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|31886427
|2010.08.24 06:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54201
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 07:01
|1.54052
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|31886503
|2010.08.24 06:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82017
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 15:15
|0.82172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|31890198
|2010.08.24 08:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53908
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 08:17
|1.53749
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|31890216
|2010.08.24 08:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26276
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 09:04
|1.26133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|31893030
|2010.08.24 08:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.697
|0.000
|0.000
|2010.08.24 08:59
|84.474
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|31893638
|2010.08.24 09:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.53840
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 10:07
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|31896329
|2010.08.24 09:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54067
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 10:07
|1.53874
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|31897024
|2010.08.24 10:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.427
|0.000
|0.000
|2010.08.24 11:04
|84.269
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|31900318
|2010.08.24 11:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.04364
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:03
|1.02741
|0.00
|0.00
|0.04
|-15.80
|31900421
|2010.08.24 11:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26132
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 13:18
|1.25969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|31902660
|2010.08.24 12:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.355
|0.000
|0.000
|2010.08.24 12:30
|84.200
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|31904147
|2010.08.24 12:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.254
|0.000
|0.000
|2010.08.24 13:20
|84.096
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|31908830
|2010.08.24 13:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26007
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26481
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|31909645
|2010.08.24 14:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.957
|0.000
|0.000
|2010.08.24 15:00
|83.802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|31910565
|2010.08.24 14:24
|buy
|0.02
|usdchf
|1.04128
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:03
|1.02721
|0.00
|0.00
|0.09
|-27.39
|31910746
|2010.08.24 14:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26245
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26462
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.34
|31911689
|2010.08.24 14:42
|buy
|0.04
|usdchf
|1.03896
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:03
|1.02721
|0.00
|0.00
|0.15
|-45.76
|31913576
|2010.08.24 15:02
|buy
|0.08
|usdchf
|1.03673
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:03
|1.02740
|0.00
|0.00
|0.30
|-72.65
|31914159
|2010.08.24 15:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26474
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|31914375
|2010.08.24 15:04
|buy
|0.16
|usdchf
|1.03454
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:03
|1.02709
|0.00
|0.00
|0.60
|-116.06
|31915145
|2010.08.24 15:06
|sell
|0.08
|eurusd
|1.26729
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26461
|0.00
|0.00
|0.00
|21.44
|31916538
|2010.08.24 15:17
|sell
|0.16
|eurusd
|1.26981
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 21:54
|1.26461
|0.00
|0.00
|0.00
|83.20
|31916576
|2010.08.24 15:17
|buy
|0.32
|usdchf
|1.03225
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:02
|1.02737
|0.00
|0.00
|1.20
|-152.00
|31917133
|2010.08.24 15:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.784
|0.000
|0.000
|2010.08.24 21:53
|83.965
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|31918912
|2010.08.24 15:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82132
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 09:01
|0.82287
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.40
|31920284
|2010.08.24 15:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.020
|0.000
|0.000
|2010.08.24 21:53
|83.965
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|31922088
|2010.08.24 16:19
|buy
|0.64
|usdchf
|1.02992
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:02
|1.02778
|0.00
|0.00
|2.40
|-133.26
|31923486
|2010.08.24 16:41
|sell
|0.04
|usdjpy
|84.257
|0.000
|0.000
|2010.08.24 21:53
|83.965
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|31951278
|2010.08.25 06:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26348
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:37
|1.26766
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|31951870
|2010.08.25 07:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54122
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 08:17
|1.53975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|31953380
|2010.08.25 07:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26574
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:37
|1.26766
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|31957101
|2010.08.25 08:53
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26823
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:37
|1.26769
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|31958299
|2010.08.25 09:00
|sell
|0.08
|eurusd
|1.27002
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:37
|1.26769
|0.00
|0.00
|0.00
|18.64
|31958818
|2010.08.25 09:01
|buy
|1.28
|usdchf
|1.02733
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:02
|1.02667
|0.00
|0.00
|3.84
|-82.29
|31959796
|2010.08.25 09:09
|sell
|0.16
|eurusd
|1.27248
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:37
|1.26768
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|31962745
|2010.08.25 09:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82304
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:46
|0.82000
|0.00
|0.00
|-0.20
|-4.71
|31970195
|2010.08.25 11:25
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82073
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:46
|0.82000
|0.00
|0.00
|-0.41
|-2.27
|31974265
|2010.08.25 12:40
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.81847
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:46
|0.82000
|0.00
|0.00
|-0.83
|9.50
|31974665
|2010.08.25 12:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26163
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:36
|1.26346
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|31974869
|2010.08.25 12:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54110
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:46
|1.54274
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|31978226
|2010.08.25 13:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26384
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:36
|1.26338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|31978751
|2010.08.25 13:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54314
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:46
|1.54274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|31982568
|2010.08.25 14:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.54546
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:46
|1.54274
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|31984743
|2010.08.25 14:50
|sell
|0.04
|eurusd
|1.26635
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 15:36
|1.26343
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|31997118
|2010.08.25 19:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.738
|0.000
|0.000
|2010.08.26 13:34
|84.700
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.45
|32000974
|2010.08.25 21:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54540
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 22:24
|1.54719
|0.00
|0.00
|0.06
|1.79
|32020150
|2010.08.26 06:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55598
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:05
|1.55774
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|32020559
|2010.08.26 07:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27189
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 07:05
|1.27339
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|32021764
|2010.08.26 07:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55687
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 08:03
|1.55861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|32022012
|2010.08.26 07:21
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.81619
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:46
|0.82000
|0.00
|0.00
|-0.41
|47.30
|32032110
|2010.08.26 10:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.510
|0.000
|0.000
|2010.08.26 13:34
|84.700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|32037919
|2010.08.26 11:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27164
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 14:28
|1.26990
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|32039171
|2010.08.26 12:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26932
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 14:28
|1.26990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|32043965
|2010.08.26 13:38
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26698
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 14:28
|1.26990
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|32047700
|2010.08.26 14:44
|buy
|2.56
|usdchf
|1.02501
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:01
|1.02763
|0.00
|0.00
|1.92
|652.69
|32049865
|2010.08.26 15:03
|buy
|5.12
|usdchf
|1.02276
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:01
|1.02680
|0.00
|0.00
|3.84
|2 014.49
|32051758
|2010.08.26 15:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27459
|0.00000
|0.00000
|2010.08.26 15:38
|1.27627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|32084227
|2010.08.27 08:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.756
|0.000
|0.000
|2010.08.27 13:30
|84.942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|32086231
|2010.08.27 09:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27277
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 13:40
|1.27267
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|32090198
|2010.08.27 10:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82032
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 14:53
|0.82181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|32096846
|2010.08.27 13:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27065
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 13:40
|1.27266
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|32099043
|2010.08.27 13:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54900
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 15:00
|1.54722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|32100126
|2010.08.27 14:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27241
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 14:55
|1.27387
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|32100351
|2010.08.27 14:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.998
|0.000
|0.000
|2010.08.27 15:17
|84.815
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|32102803
|2010.08.27 14:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.761
|0.000
|0.000
|2010.08.27 15:17
|84.815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|32104422
|2010.08.27 15:03
|buy
|0.04
|usdjpy
|84.529
|0.000
|0.000
|2010.08.27 15:17
|84.815
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|32107738
|2010.08.27 15:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82183
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 16:13
|0.82003
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.79
|32108804
|2010.08.27 15:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54535
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 14:33
|1.55180
|0.00
|0.00
|-0.05
|-6.45
|32109547
|2010.08.27 15:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54760
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 14:33
|1.55179
|0.00
|0.00
|-0.11
|-8.38
|32110599
|2010.08.27 16:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.005
|0.000
|0.000
|2010.08.27 17:21
|85.154
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|32111107
|2010.08.27 16:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.54986
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 14:33
|1.55182
|0.00
|0.00
|-0.21
|-7.84
|32111916
|2010.08.27 16:08
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.55230
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 14:32
|1.55202
|0.00
|0.00
|-0.42
|2.24
|32115221
|2010.08.27 17:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27717
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 09:53
|1.26766
|0.00
|0.00
|-0.02
|-9.51
|32116439
|2010.08.27 17:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27494
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 09:53
|1.26785
|0.00
|0.00
|-0.04
|-14.18
|32117144
|2010.08.27 17:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.287
|0.000
|0.000
|2010.08.27 18:11
|85.439
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|32132300
|2010.08.30 02:30
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.55459
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 14:32
|1.55202
|0.00
|0.00
|0.00
|41.12
|32143110
|2010.08.30 07:34
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.81954
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 16:13
|0.82003
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|32143939
|2010.08.30 07:58
|buy
|0.04
|eurusd
|1.27263
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 09:53
|1.26786
|0.00
|0.00
|-0.05
|-19.08
|32146475
|2010.08.30 08:56
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.55694
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 14:32
|1.55206
|0.00
|0.00
|0.00
|156.16
|32149309
|2010.08.30 10:00
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.81730
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 16:13
|0.82003
|0.00
|0.00
|0.00
|16.89
|32152959
|2010.08.30 11:49
|buy
|0.08
|eurusd
|1.27039
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 09:53
|1.26786
|0.00
|0.00
|-0.10
|-20.24
|32175965
|2010.08.30 15:15
|buy
|0.16
|eurusd
|1.26787
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 09:52
|1.26763
|0.00
|0.00
|-0.20
|-3.84
|32179880
|2010.08.30 15:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.671
|0.000
|0.000
|2010.08.30 21:18
|84.519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|32210077
|2010.08.30 21:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.525
|0.000
|0.000
|2010.08.31 03:01
|84.376
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.77
|32218692
|2010.08.31 01:01
|buy
|0.32
|eurusd
|1.26558
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 09:52
|1.26763
|0.00
|0.00
|0.00
|65.60
|32232233
|2010.08.31 06:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.241
|0.000
|0.000
|2010.08.31 07:17
|84.094
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|32238737
|2010.08.31 07:42
|buy
|0.64
|eurusd
|1.26331
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 09:52
|1.26766
|0.00
|0.00
|0.00
|278.40
|32245041
|2010.08.31 09:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82150
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 11:05
|0.82312
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|32253863
|2010.08.31 11:53
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82360
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 13:28
|0.82505
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|32269520
|2010.08.31 15:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82703
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 16:36
|0.82853
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|32276597
|2010.08.31 16:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.097
|0.000
|0.000
|2010.08.31 20:15
|83.945
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|32318578
|2010.09.01 08:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82611
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 09:28
|0.82815
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|32322612
|2010.09.01 09:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.083
|0.000
|0.000
|2010.09.01 12:46
|83.928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|32330415
|2010.09.01 10:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83128
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 07:20
|0.83087
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.63
|32339423
|2010.09.01 13:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.933
|0.000
|0.000
|2010.09.01 13:16
|83.734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|32354511
|2010.09.01 15:27
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82902
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 07:20
|0.83094
|0.00
|0.00
|-0.31
|5.91
|32364597
|2010.09.01 19:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.492
|0.000
|0.000
|2010.09.02 11:13
|84.305
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.22
|32377859
|2010.09.02 03:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.248
|0.000
|0.000
|2010.09.02 11:13
|84.303
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|32392752
|2010.09.02 09:41
|buy
|0.04
|usdjpy
|84.017
|0.000
|0.000
|2010.09.02 11:13
|84.305
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|32393860
|2010.09.02 10:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83330
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 09:36
|0.83294
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.56
|32400698
|2010.09.02 13:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.097
|0.000
|0.000
|2010.09.03 15:06
|84.566
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.55
|32403030
|2010.09.02 13:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|84.325
|0.000
|0.000
|2010.09.03 15:06
|84.565
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.68
|32436185
|2010.09.03 07:26
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83107
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 09:36
|0.83294
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|32445632
|2010.09.03 10:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83368
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 14:34
|0.83341
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|32454941
|2010.09.03 13:29
|sell
|0.04
|usdjpy
|84.496
|0.000
|0.000
|2010.09.03 15:06
|84.565
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|32455211
|2010.09.03 13:30
|sell
|0.08
|usdjpy
|84.908
|0.000
|0.000
|2010.09.03 15:06
|84.565
|0.00
|0.00
|0.00
|32.45
|32458159
|2010.09.03 13:36
|sell
|0.16
|usdjpy
|85.147
|0.000
|0.000
|2010.09.03 15:06
|84.562
|0.00
|0.00
|0.00
|110.69
|32459786
|2010.09.03 13:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83135
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 14:34
|0.83331
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|32473350
|2010.09.03 16:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83337
|0.00000
|0.00000
|2010.09.05 22:15
|0.83508
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.64
|32504050
|2010.09.06 09:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.116
|0.000
|0.000
|2010.09.07 07:40
|83.964
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.81
|32509272
|2010.09.06 10:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83739
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 16:14
|0.82754
|0.00
|0.00
|-0.30
|-15.15
|32546426
|2010.09.07 00:28
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83516
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 16:13
|0.82753
|0.00
|0.00
|-0.51
|-23.48
|32557132
|2010.09.07 03:25
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83287
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 16:13
|0.82770
|0.00
|0.00
|-1.04
|-31.81
|32578104
|2010.09.07 08:17
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.83053
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 16:12
|0.82726
|0.00
|0.00
|-2.05
|-40.23
|32578841
|2010.09.07 08:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.861
|0.000
|0.000
|2010.09.07 13:45
|83.700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|32617348
|2010.09.07 18:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.680
|0.000
|0.000
|2010.09.08 04:45
|83.517
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.95
|32618525
|2010.09.07 19:08
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82826
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 16:12
|0.82700
|0.00
|0.00
|-4.10
|-31.00
|32621927
|2010.09.07 20:28
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82603
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 16:12
|0.82691
|0.00
|0.00
|-8.20
|43.31
|32649835
|2010.09.08 08:08
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82376
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 16:12
|0.82686
|0.00
|0.00
|-13.13
|305.19
|32650781
|2010.09.08 08:20
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.82112
|0.00000
|0.00000
|2010.09.10 16:11
|0.82700
|0.00
|0.00
|-26.27
|1 157.62
|32695065
|2010.09.08 20:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.966
|0.000
|0.000
|2010.09.09 13:30
|83.796
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.03
|32704861
|2010.09.09 03:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.740
|0.000
|0.000
|2010.09.09 13:30
|83.779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|32733068
|2010.09.09 10:14
|buy
|0.04
|usdjpy
|83.510
|0.000
|0.000
|2010.09.09 13:30
|83.779
|0.00
|0.00
|0.00
|12.84
|32817103
|2010.09.10 14:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.319
|0.000
|0.000
|2010.09.13 13:18
|84.135
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|32846949
|2010.09.13 04:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.088
|0.000
|0.000
|2010.09.13 13:18
|84.138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|32853647
|2010.09.13 07:27
|buy
|0.04
|usdjpy
|83.857
|0.000
|0.000
|2010.09.13 13:18
|84.138
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|32878281
|2010.09.13 15:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.915
|0.000
|0.000
|2010.09.13 16:12
|83.762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|32883959
|2010.09.13 16:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.777
|0.000
|0.000
|2010.09.13 16:49
|83.626
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|32927898
|2010.09.14 09:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.177
|0.000
|0.000
|2010.09.14 13:52
|83.207
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|32928129
|2010.09.14 09:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.00128
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 14:39
|1.00167
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|32934550
|2010.09.14 10:50
|sell
|0.02
|usdchf
|1.00366
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 14:39
|1.00167
|0.00
|0.00
|0.00
|3.97
|32941970
|2010.09.14 13:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.388
|0.000
|0.000
|2010.09.14 13:52
|83.207
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|32949769
|2010.09.14 15:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.122
|0.000
|0.000
|2010.09.14 15:28
|82.951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|32956124
|2010.09.14 16:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83738
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 01:11
|0.83696
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.65
|32960565
|2010.09.14 16:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83514
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 01:11
|0.83696
|0.00
|0.00
|-0.10
|5.65
|32960822
|2010.09.14 16:49
|sell
|0.01
|usdchf
|0.99514
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 16:59
|0.99358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|32964118
|2010.09.14 17:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.030
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:03
|85.224
|0.00
|0.00
|-0.02
|-25.74
|32968537
|2010.09.14 19:39
|sell
|0.01
|usdchf
|0.99476
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 15:12
|1.00814
|0.00
|0.00
|-0.15
|-13.27
|32981109
|2010.09.15 02:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.321
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:03
|85.228
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.75
|32981550
|2010.09.15 02:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|83.600
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:03
|85.229
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.45
|32982074
|2010.09.15 02:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|83.834
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:02
|85.229
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.94
|32982481
|2010.09.15 02:43
|sell
|0.02
|usdchf
|0.99694
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 15:12
|1.00814
|0.00
|0.00
|-0.25
|-22.22
|32983728
|2010.09.15 02:55
|sell
|0.16
|usdjpy
|84.085
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:02
|85.222
|0.00
|0.00
|0.00
|-213.47
|32984510
|2010.09.15 03:04
|sell
|0.04
|usdchf
|0.99922
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 15:12
|1.00830
|0.00
|0.00
|-0.51
|-36.02
|32984759
|2010.09.15 03:07
|sell
|0.32
|usdjpy
|84.309
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:02
|85.219
|0.00
|0.00
|0.00
|-341.71
|32985772
|2010.09.15 03:17
|sell
|0.08
|usdchf
|1.00146
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 15:11
|1.00841
|0.00
|0.00
|-1.01
|-55.14
|32985997
|2010.09.15 03:18
|sell
|0.64
|usdjpy
|84.540
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:01
|85.216
|0.00
|0.00
|0.00
|-507.70
|32989972
|2010.09.15 04:12
|sell
|1.28
|usdjpy
|84.764
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:01
|85.209
|0.00
|0.00
|0.00
|-668.47
|32992735
|2010.09.15 05:06
|sell
|0.16
|usdchf
|1.00360
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 15:09
|1.00876
|0.00
|0.00
|-2.01
|-81.84
|32993135
|2010.09.15 05:15
|sell
|2.56
|usdjpy
|84.978
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:01
|85.199
|0.00
|0.00
|0.00
|-664.05
|32994781
|2010.09.15 06:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83827
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 07:47
|0.83987
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|33002222
|2010.09.15 08:24
|sell
|5.12
|usdjpy
|85.202
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:00
|85.204
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.02
|33004041
|2010.09.15 08:57
|sell
|10.24
|usdjpy
|85.421
|0.000
|0.000
|2010.09.15 12:00
|85.189
|0.00
|0.00
|0.00
|2 788.72
|33037753
|2010.09.15 16:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83264
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 12:57
|0.83490
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.53
|33072875
|2010.09.16 09:30
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83593
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 12:57
|0.83496
|0.00
|0.00
|0.02
|3.04
|33075155
|2010.09.16 09:53
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83827
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 12:56
|0.83498
|0.00
|0.00
|0.05
|20.58
|33087729
|2010.09.16 13:00
|sell
|0.32
|usdchf
|1.00755
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 15:07
|1.00861
|0.00
|0.00
|-1.01
|-33.63
|33088597
|2010.09.16 13:08
|sell
|0.64
|usdchf
|1.00993
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 15:07
|1.00828
|0.00
|0.00
|-2.02
|104.73
|33090411
|2010.09.16 13:30
|sell
|1.28
|usdchf
|1.01339
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 15:05
|1.00822
|0.00
|0.00
|-4.03
|656.36
|33093151
|2010.09.16 13:52
|sell
|2.56
|usdchf
|1.01594
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 15:04
|1.00812
|0.00
|0.00
|-8.06
|1 985.80
|33204297
|2010.09.20 10:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83991
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 15:58
|0.83959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33220999
|2010.09.20 14:02
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83769
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 15:58
|0.83961
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|33235437
|2010.09.20 16:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84010
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 08:27
|0.84161
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.34
|33267486
|2010.09.21 09:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84454
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 10:29
|0.84622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|33272903
|2010.09.21 11:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84663
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 19:19
|0.84618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|33281816
|2010.09.21 13:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84422
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 19:19
|0.84606
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|33365158
|2010.09.22 11:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85459
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 13:22
|0.85602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|33370860
|2010.09.22 13:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85598
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 14:21
|0.85751
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33394402
|2010.09.22 21:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85520
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 09:08
|0.85211
|0.00
|0.00
|-0.20
|-4.85
|33423939
|2010.09.23 10:14
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85290
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 09:08
|0.85211
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.48
|33425721
|2010.09.23 10:41
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.85050
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 09:07
|0.85210
|0.00
|0.00
|-0.21
|10.03
|33443813
|2010.09.23 15:46
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84823
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 09:07
|0.85210
|0.00
|0.00
|-0.41
|48.56
|33498383
|2010.09.24 10:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85368
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 12:25
|0.85084
|0.00
|0.00
|-0.10
|-4.50
|33507972
|2010.09.24 13:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85138
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 12:25
|0.85084
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.71
|33541867
|2010.09.27 08:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.226
|0.000
|0.000
|2010.09.28 11:55
|84.070
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.86
|33610548
|2010.09.28 07:55
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84918
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 12:25
|0.85085
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|33618210
|2010.09.28 10:10
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84692
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 12:25
|0.85072
|0.00
|0.00
|0.00
|48.14
|33627610
|2010.09.28 12:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|84.077
|0.000
|0.000
|2010.09.28 15:00
|83.903
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|33637925
|2010.09.28 15:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85591
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 15:42
|0.85743
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33644074
|2010.09.28 16:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85726
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 16:23
|0.85873
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|33644602
|2010.09.28 16:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.861
|0.000
|0.000
|2010.09.28 17:06
|83.733
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|33650119
|2010.09.28 17:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85945
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 07:55
|0.85907
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.60
|33651590
|2010.09.28 17:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.739
|0.000
|0.000
|2010.09.29 04:50
|83.779
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.48
|33665705
|2010.09.29 01:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.969
|0.000
|0.000
|2010.09.29 04:50
|83.779
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|33673757
|2010.09.29 06:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.717
|0.000
|0.000
|2010.09.29 07:49
|83.564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|33677167
|2010.09.29 07:42
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85720
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 07:55
|0.85905
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|33682140
|2010.09.29 08:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.567
|0.000
|0.000
|2010.09.29 17:00
|83.594
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|33695196
|2010.09.29 12:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86175
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 18:04
|0.86333
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|33705212
|2010.09.29 14:37
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.793
|0.000
|0.000
|2010.09.29 17:00
|83.594
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|33716345
|2010.09.29 17:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.602
|0.000
|0.000
|2010.09.30 06:31
|83.422
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.16
|33719278
|2010.09.29 18:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86383
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 13:15
|0.86109
|0.00
|0.00
|-0.15
|-4.35
|33733099
|2010.09.30 01:34
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86159
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 13:15
|0.86104
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|33738822
|2010.09.30 04:06
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.85938
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 13:15
|0.86102
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|33743971
|2010.09.30 06:35
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.85716
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 13:15
|0.86102
|0.00
|0.00
|0.00
|48.96
|33762574
|2010.09.30 10:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.255
|0.000
|0.000
|2010.10.01 09:25
|83.283
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.34
|33780000
|2010.09.30 14:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86355
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 14:53
|0.86514
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|33780897
|2010.09.30 14:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.499
|0.000
|0.000
|2010.10.01 09:25
|83.283
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.19
|33800833
|2010.09.30 18:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86647
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 19:08
|0.86800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33805236
|2010.09.30 19:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86837
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 14:07
|0.86801
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.57
|33841036
|2010.10.01 10:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.252
|0.000
|0.000
|2010.10.04 06:46
|83.427
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.10
|33846376
|2010.10.01 11:06
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86613
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 14:07
|0.86801
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|33858110
|2010.10.01 14:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86819
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 15:09
|0.86987
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|33866070
|2010.10.01 16:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86949
|0.00000
|0.00000
|2010.10.03 22:15
|0.87300
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.55
|33887869
|2010.10.04 02:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.483
|0.000
|0.000
|2010.10.04 06:46
|83.431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|33888933
|2010.10.04 02:46
|sell
|0.04
|usdjpy
|83.716
|0.000
|0.000
|2010.10.04 06:46
|83.433
|0.00
|0.00
|0.00
|13.57
|33908975
|2010.10.04 09:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.246
|0.000
|0.000
|2010.10.05 09:03
|83.426
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.16
|33927151
|2010.10.04 14:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86424
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 06:09
|0.86493
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.09
|33954850
|2010.10.04 23:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.470
|0.000
|0.000
|2010.10.05 09:03
|83.429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|33973125
|2010.10.05 05:38
|sell
|0.04
|usdjpy
|83.765
|0.000
|0.000
|2010.10.05 09:03
|83.430
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|33977087
|2010.10.05 06:08
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.86814
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 06:09
|0.86498
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|34004839
|2010.10.05 12:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86797
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 14:15
|0.86943
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|34013539
|2010.10.05 14:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.266
|0.000
|0.000
|2010.10.05 15:44
|83.091
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|34023984
|2010.10.05 16:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86949
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 18:59
|0.87104
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|34034486
|2010.10.05 19:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.213
|0.000
|0.000
|2010.10.06 07:58
|83.054
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.91
|34034799
|2010.10.05 19:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87149
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 08:32
|0.87121
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.45
|34058432
|2010.10.06 03:40
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86928
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 08:32
|0.87119
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|34075516
|2010.10.06 09:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87176
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 12:54
|0.87135
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|34077180
|2010.10.06 09:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.049
|0.000
|0.000
|2010.10.06 12:55
|82.890
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|34091393
|2010.10.06 12:21
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86931
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 12:54
|0.87133
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|34096873
|2010.10.06 13:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.887
|0.000
|0.000
|2010.10.06 14:03
|82.918
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|34100043
|2010.10.06 13:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.141
|0.000
|0.000
|2010.10.06 14:03
|82.920
|0.00
|0.00
|0.00
|5.33
|34106396
|2010.10.06 14:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.883
|0.000
|0.000
|2010.10.07 07:42
|82.649
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.83
|34106669
|2010.10.06 15:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87464
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 17:10
|0.87630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|34118625
|2010.10.06 17:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87626
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 07:02
|0.87774
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.35
|34177031
|2010.10.07 07:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87739
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 08:03
|0.87902
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|34185279
|2010.10.07 08:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.675
|0.000
|0.000
|2010.10.07 08:37
|82.483
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|34188609
|2010.10.07 08:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87995
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 03:26
|0.87780
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.42
|34193623
|2010.10.07 09:26
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87745
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 03:26
|0.87780
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.11
|34213958
|2010.10.07 12:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.409
|0.000
|0.000
|2010.10.07 13:58
|82.245
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|34214905
|2010.10.07 12:01
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.87442
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 03:26
|0.87780
|0.00
|0.00
|-0.21
|21.48
|34246260
|2010.10.07 15:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.269
|0.000
|0.000
|2010.10.07 22:43
|82.322
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.64
|34264022
|2010.10.07 17:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|82.501
|0.000
|0.000
|2010.10.07 22:43
|82.322
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.35
|34318343
|2010.10.08 06:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87838
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 08:41
|0.88028
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|34341278
|2010.10.08 10:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.310
|0.000
|0.000
|2010.10.08 12:03
|82.340
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|34347610
|2010.10.08 11:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|82.545
|0.000
|0.000
|2010.10.08 12:03
|82.340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|34400118
|2010.10.08 15:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87402
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 16:37
|0.87253
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|34405162
|2010.10.08 15:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.789
|0.000
|0.000
|2010.10.10 22:39
|81.808
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.23
|34421485
|2010.10.08 17:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87264
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 08:57
|0.87391
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.03
|34431147
|2010.10.08 18:37
|sell
|0.02
|usdjpy
|82.015
|0.000
|0.000
|2010.10.10 22:39
|81.808
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.06
|34439303
|2010.10.10 22:15
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87694
|0.00000
|0.00000
|2010.10.11 08:57
|0.87390
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|34495525
|2010.10.11 09:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59519
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 07:54
|1.58596
|0.00
|0.00
|0.04
|-9.23
|34516763
|2010.10.11 13:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59281
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 07:54
|1.58597
|0.00
|0.00
|0.08
|-13.68
|34518544
|2010.10.11 13:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.913
|0.000
|0.000
|2010.10.12 04:42
|81.948
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.43
|34521090
|2010.10.11 14:47
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87436
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 02:06
|0.87282
|0.00
|0.00
|0.01
|2.45
|34525333
|2010.10.11 15:53
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59027
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 07:54
|1.58597
|0.00
|0.00
|0.16
|-17.20
|34531218
|2010.10.11 17:00
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.58801
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 07:54
|1.58596
|0.00
|0.00
|0.32
|-16.40
|34538318
|2010.10.11 20:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|82.139
|0.000
|0.000
|2010.10.12 04:42
|81.949
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.64
|34560683
|2010.10.12 07:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87048
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 14:43
|0.87577
|0.00
|0.00
|0.06
|-8.49
|34563014
|2010.10.12 07:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.844
|0.000
|0.000
|2010.10.12 12:51
|81.880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|34569578
|2010.10.12 09:02
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.58557
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 07:54
|1.58596
|0.00
|0.00
|0.31
|6.24
|34572846
|2010.10.12 09:46
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.58287
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 07:54
|1.58601
|0.00
|0.00
|0.62
|100.48
|34573534
|2010.10.12 09:50
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.58062
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 07:54
|1.58586
|0.00
|0.00
|1.25
|335.36
|34574137
|2010.10.12 09:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|82.076
|0.000
|0.000
|2010.10.12 12:51
|81.881
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|34574719
|2010.10.12 10:07
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87298
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 14:43
|0.87577
|0.00
|0.00
|0.11
|-8.96
|34591496
|2010.10.12 13:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.864
|0.000
|0.000
|2010.10.12 16:37
|81.705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|34602478
|2010.10.12 15:27
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.87523
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 14:43
|0.87576
|0.00
|0.00
|0.25
|-3.40
|34603240
|2010.10.12 15:33
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.57848
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 07:54
|1.58591
|0.00
|0.00
|2.50
|951.04
|34611983
|2010.10.12 17:01
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.87740
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 14:43
|0.87576
|0.00
|0.00
|0.50
|21.05
|34612174
|2010.10.12 17:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.712
|0.000
|0.000
|2010.10.12 19:26
|81.739
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|34617463
|2010.10.12 19:01
|buy
|2.56
|gbpusd
|1.57580
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 07:54
|1.58582
|0.00
|0.00
|4.99
|2 565.12
|34617517
|2010.10.12 19:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.934
|0.000
|0.000
|2010.10.12 19:26
|81.739
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|34618966
|2010.10.12 19:15
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.87970
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 14:43
|0.87576
|0.00
|0.00
|0.99
|101.13
|34622102
|2010.10.12 19:48
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.88192
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 14:43
|0.87574
|0.00
|0.00
|1.96
|317.27
|34669057
|2010.10.13 12:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.792
|0.000
|0.000
|2010.10.14 01:07
|81.616
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.16
|34691383
|2010.10.13 18:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58834
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 19:04
|1.59014
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|34695415
|2010.10.13 19:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58988
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 00:11
|1.59155
|0.00
|0.00
|0.06
|1.67
|34727790
|2010.10.14 06:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.200
|0.000
|0.000
|2010.10.14 10:17
|81.049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|34728221
|2010.10.14 06:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59856
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 07:50
|1.60039
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|34738963
|2010.10.14 09:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60565
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 10:08
|1.60532
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|34741383
|2010.10.14 09:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60325
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 10:08
|1.60529
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|34744422
|2010.10.14 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60589
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 12:38
|1.60372
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|34745200
|2010.10.14 11:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60340
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 12:38
|1.60372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|34746697
|2010.10.14 11:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.60101
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 12:38
|1.60372
|0.00
|0.00
|0.00
|10.84
|34753711
|2010.10.14 13:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60370
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 15:50
|1.60171
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|34757046
|2010.10.14 14:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60122
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 15:50
|1.60171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|34758854
|2010.10.14 14:19
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.59884
|0.00000
|0.00000
|2010.10.14 15:50
|1.60176
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|34777929
|2010.10.14 20:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60048
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 02:19
|1.60010
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.38
|34785285
|2010.10.15 00:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59836
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 02:19
|1.60010
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|34795875
|2010.10.15 06:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.283
|0.000
|0.000
|2010.10.15 13:06
|81.135
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|34796581
|2010.10.15 07:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60218
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 08:10
|1.60376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|34802682
|2010.10.15 08:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60381
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 08:43
|1.60536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|34805656
|2010.10.15 09:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60541
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 13:15
|1.60758
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|34831920
|2010.10.15 15:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87457
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 17:08
|0.87298
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|34880674
|2010.10.18 08:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58680
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 09:02
|1.58495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|34885482
|2010.10.18 09:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58523
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 13:04
|1.58685
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|34889425
|2010.10.18 10:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58746
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 13:04
|1.58685
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|34891229
|2010.10.18 10:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58966
|0.00000
|0.00000
|2010.10.18 13:04
|1.58685
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|34891453
|2010.10.18 10:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.183
|0.000
|0.000
|2010.10.19 19:02
|81.480
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.65
|34913219
|2010.10.18 16:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87873
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 08:30
|0.87842
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.50
|34942303
|2010.10.19 03:01
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87637
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 08:30
|0.87841
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|34948362
|2010.10.19 05:37
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.413
|0.000
|0.000
|2010.10.19 19:02
|81.478
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|34960280
|2010.10.19 09:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87885
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 10:05
|0.88093
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|34969529
|2010.10.19 10:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58136
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 11:00
|1.57964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|34969911
|2010.10.19 10:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88131
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 08:47
|0.87822
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.86
|34975593
|2010.10.19 12:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57851
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 12:07
|1.57691
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|34976998
|2010.10.19 12:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57654
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 12:44
|1.57524
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|34981617
|2010.10.19 12:49
|sell
|0.04
|usdjpy
|81.618
|0.000
|0.000
|2010.10.19 19:02
|81.483
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|34983688
|2010.10.19 13:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57451
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 13:15
|1.57282
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|34986478
|2010.10.19 13:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57362
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 13:55
|1.57168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|34991662
|2010.10.19 14:12
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87896
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 08:47
|0.87820
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.39
|34994180
|2010.10.19 14:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|81.844
|0.000
|0.000
|2010.10.19 19:02
|81.480
|0.00
|0.00
|0.00
|35.74
|34996055
|2010.10.19 14:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57065
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 15:44
|1.57055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|34998687
|2010.10.19 15:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57289
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 15:44
|1.57055
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|35005428
|2010.10.19 16:08
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.87668
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 08:46
|0.87819
|0.00
|0.00
|-0.21
|9.49
|35005574
|2010.10.19 16:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57145
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 17:39
|1.57188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|35011001
|2010.10.19 16:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57374
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 17:39
|1.57188
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|35018942
|2010.10.19 19:11
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.87424
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 08:46
|0.87822
|0.00
|0.00
|-0.41
|50.06
|35021622
|2010.10.19 19:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57013
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 20:30
|1.56857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|35053218
|2010.10.20 08:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.254
|0.000
|0.000
|2010.10.20 15:44
|81.084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|35065469
|2010.10.20 11:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87962
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 13:04
|0.88114
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|35068284
|2010.10.20 12:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57169
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 13:13
|1.57211
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|35069183
|2010.10.20 12:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57405
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 13:13
|1.57211
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|35073363
|2010.10.20 13:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57183
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 14:25
|1.57365
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|35073740
|2010.10.20 13:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57418
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 14:25
|1.57364
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|35074343
|2010.10.20 13:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.57639
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 14:25
|1.57364
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|35089815
|2010.10.20 16:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88111
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 05:28
|0.88080
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.49
|35097349
|2010.10.20 17:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58719
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 09:21
|1.58087
|0.00
|0.00
|0.06
|-6.32
|35100119
|2010.10.20 19:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58485
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 09:21
|1.58075
|0.00
|0.00
|0.12
|-8.20
|35114748
|2010.10.21 02:20
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58262
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 09:21
|1.58075
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|35116118
|2010.10.21 02:28
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.58041
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 09:21
|1.58075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|35116546
|2010.10.21 02:29
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87889
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 05:28
|0.88080
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|35129127
|2010.10.21 07:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88115
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 07:10
|0.88271
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|35129275
|2010.10.21 07:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.072
|0.000
|0.000
|2010.10.22 06:52
|81.110
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.47
|35129766
|2010.10.21 07:09
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.57812
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 09:21
|1.58075
|0.00
|0.00
|0.00
|42.08
|35133767
|2010.10.21 08:04
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.57562
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 09:21
|1.58075
|0.00
|0.00
|0.00
|164.16
|35136695
|2010.10.21 08:42
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.57327
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 09:21
|1.58075
|0.00
|0.00
|0.00
|478.72
|35137613
|2010.10.21 09:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88747
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 09:09
|0.88913
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|35141969
|2010.10.21 09:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88957
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 15:12
|0.88921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|35152087
|2010.10.21 12:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57609
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 13:06
|1.57456
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|35156838
|2010.10.21 13:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57438
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 16:38
|1.57471
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|35159468
|2010.10.21 14:04
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88727
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 15:12
|0.88922
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|35162181
|2010.10.21 14:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57675
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 16:38
|1.57468
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|35176488
|2010.10.21 17:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57420
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 17:39
|1.57249
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|35179389
|2010.10.21 17:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.304
|0.000
|0.000
|2010.10.22 06:52
|81.113
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.71
|35180911
|2010.10.21 18:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57176
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 18:52
|1.57021
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|35189141
|2010.10.21 21:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57000
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 01:07
|1.57031
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.31
|35194932
|2010.10.22 00:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57223
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 01:07
|1.57031
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|35211668
|2010.10.22 06:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88757
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 12:27
|0.88717
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|35213954
|2010.10.22 07:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.081
|0.000
|0.000
|2010.10.25 01:56
|81.124
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.53
|35223759
|2010.10.22 09:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56687
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 15:00
|1.56857
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|35223999
|2010.10.22 09:08
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88516
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 12:27
|0.88717
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|35227306
|2010.10.22 10:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56937
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 15:00
|1.56861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|35233760
|2010.10.22 12:43
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.57164
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 15:00
|1.56862
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|35235171
|2010.10.22 13:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88776
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 19:18
|0.88925
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|35237663
|2010.10.22 13:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.357
|0.000
|0.000
|2010.10.25 01:56
|81.124
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.74
|35245638
|2010.10.22 15:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56898
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 15:59
|1.56710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|35252447
|2010.10.22 16:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56670
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 19:05
|1.56702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|35254953
|2010.10.22 17:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56894
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 19:05
|1.56702
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|35286615
|2010.10.25 08:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.89265
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:54
|0.87399
|0.00
|0.00
|-0.40
|-29.82
|35287970
|2010.10.25 08:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.638
|0.000
|0.000
|2010.10.25 08:58
|80.477
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|35293167
|2010.10.25 09:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.501
|0.000
|0.000
|2010.10.28 13:19
|81.138
|0.00
|0.00
|-0.09
|-7.85
|35318277
|2010.10.25 15:37
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88989
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:53
|0.87394
|0.00
|0.00
|-0.81
|-50.98
|35322221
|2010.10.25 16:12
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.88750
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:53
|0.87394
|0.00
|0.00
|-1.67
|-86.67
|35324796
|2010.10.25 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57534
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 02:01
|1.57378
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.56
|35328408
|2010.10.25 18:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.727
|0.000
|0.000
|2010.10.28 13:19
|81.145
|0.00
|0.00
|-0.19
|-10.30
|35335563
|2010.10.25 20:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57312
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 02:01
|1.57378
|0.00
|0.00
|0.04
|1.32
|35341989
|2010.10.25 23:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.57126
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 02:01
|1.57378
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|35364712
|2010.10.26 07:42
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.88526
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:53
|0.87405
|0.00
|0.00
|-2.87
|-143.28
|35366810
|2010.10.26 08:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57945
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 09:30
|1.58155
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|35369156
|2010.10.26 08:37
|sell
|0.04
|usdjpy
|80.945
|0.000
|0.000
|2010.10.28 13:19
|81.131
|0.00
|0.00
|-0.28
|-9.17
|35370564
|2010.10.26 08:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57676
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 09:30
|1.58170
|0.00
|0.00
|0.00
|9.88
|35370874
|2010.10.26 08:49
|sell
|0.08
|usdjpy
|81.181
|0.000
|0.000
|2010.10.28 13:19
|81.132
|0.00
|0.00
|-0.56
|4.83
|35375610
|2010.10.26 09:30
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.88306
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:52
|0.87414
|0.00
|0.00
|-5.74
|-228.01
|35376939
|2010.10.26 09:37
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.88070
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:50
|0.87450
|0.00
|0.00
|-11.48
|-316.84
|35385204
|2010.10.26 11:15
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.87795
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:19
|0.87244
|0.00
|0.00
|-22.97
|-564.41
|35388439
|2010.10.26 11:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58925
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 15:20
|1.58763
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|35392690
|2010.10.26 12:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58675
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 15:20
|1.58761
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|35399780
|2010.10.26 13:27
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58439
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 15:20
|1.58747
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|35410644
|2010.10.26 14:36
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.87571
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:17
|0.87223
|0.00
|0.00
|-45.98
|-713.02
|35414229
|2010.10.26 15:00
|sell
|0.16
|usdjpy
|81.398
|0.000
|0.000
|2010.10.28 13:19
|81.135
|0.00
|0.00
|-1.13
|51.86
|35420087
|2010.10.26 15:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58676
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 22:45
|1.58506
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.70
|35422249
|2010.10.26 16:06
|buy
|2.56
|eurgbp
|0.87330
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:15
|0.87242
|0.00
|0.00
|-91.92
|-360.53
|35433766
|2010.10.26 17:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58440
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 22:45
|1.58506
|0.00
|0.00
|0.04
|1.32
|35441032
|2010.10.26 19:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.58207
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 22:45
|1.58506
|0.00
|0.00
|0.08
|11.96
|35441894
|2010.10.26 19:09
|sell
|0.32
|usdjpy
|81.633
|0.000
|0.000
|2010.10.28 13:19
|81.146
|0.00
|0.00
|-2.27
|192.05
|35502653
|2010.10.27 08:03
|sell
|0.64
|usdjpy
|81.863
|0.000
|0.000
|2010.10.28 13:19
|81.147
|0.00
|0.00
|-3.40
|564.70
|35547264
|2010.10.27 12:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58495
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 04:13
|1.58032
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.63
|35552043
|2010.10.27 12:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58220
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 04:13
|1.58032
|0.00
|0.00
|0.12
|-3.76
|35570663
|2010.10.27 15:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.57991
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 04:13
|1.58032
|0.00
|0.00
|0.23
|1.64
|35574475
|2010.10.27 16:02
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.57757
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 04:13
|1.58032
|0.00
|0.00
|0.47
|22.00
|35592775
|2010.10.27 17:55
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.57526
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 04:13
|1.58032
|0.00
|0.00
|0.94
|80.96
|35701872
|2010.10.28 09:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57715
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 12:10
|1.59785
|0.00
|0.00
|-0.15
|-20.70
|35708674
|2010.10.28 10:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58008
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 12:09
|1.59772
|0.00
|0.00
|-0.33
|-35.28
|35711073
|2010.10.28 10:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.58270
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 12:08
|1.59759
|0.00
|0.00
|-0.63
|-59.56
|35719621
|2010.10.28 11:28
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.58506
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 12:08
|1.59756
|0.00
|0.00
|-1.26
|-100.00
|35720859
|2010.10.28 11:37
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.58742
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 12:08
|1.59795
|0.00
|0.00
|-2.52
|-168.48
|35730359
|2010.10.28 13:13
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.59036
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 12:07
|1.59805
|0.00
|0.00
|-5.07
|-246.08
|35730574
|2010.10.28 13:13
|buy
|5.12
|eurgbp
|0.87057
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:12
|0.87246
|0.00
|0.00
|-78.81
|1 547.98
|35731833
|2010.10.28 13:19
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.59146
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 12:07
|1.59811
|0.00
|0.00
|-10.14
|-425.60
|35739134
|2010.10.28 14:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.127
|0.000
|0.000
|2010.10.28 15:08
|80.946
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|35747352
|2010.10.28 15:08
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.59386
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 12:03
|1.59809
|0.00
|0.00
|-20.28
|-541.44
|35750839
|2010.10.28 15:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.908
|0.000
|0.000
|2010.10.29 02:15
|80.766
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.76
|35755357
|2010.10.28 16:12
|sell
|2.56
|gbpusd
|1.59609
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 12:02
|1.59809
|0.00
|0.00
|-40.56
|-512.00
|35795736
|2010.10.29 08:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.629
|0.000
|0.000
|2010.10.29 16:27
|80.483
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|35806354
|2010.10.29 11:17
|buy
|10.24
|eurgbp
|0.86829
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:12
|0.87244
|0.00
|0.00
|-105.06
|6 797.24
|35816869
|2010.10.29 13:46
|sell
|5.12
|gbpusd
|1.59809
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 12:02
|1.59809
|0.00
|0.00
|-54.06
|0.00
|35829482
|2010.10.29 16:07
|sell
|10.24
|gbpusd
|1.60048
|0.00000
|0.00000
|2010.11.02 11:59
|1.59877
|0.00
|0.00
|-108.14
|1 751.04
|35834573
|2010.10.29 17:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.469
|0.000
|0.000
|2010.10.31 22:27
|80.310
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.98
|35886570
|2010.11.01 09:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.458
|0.000
|0.000
|2010.11.02 21:36
|80.639
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.24
|35992366
|2010.11.02 11:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.713
|0.000
|0.000
|2010.11.02 21:36
|80.640
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|35998270
|2010.11.02 12:33
|sell
|0.04
|usdjpy
|80.912
|0.000
|0.000
|2010.11.02 21:36
|80.641
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|36054031
|2010.11.03 09:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.613
|0.000
|0.000
|2010.11.04 03:35
|80.954
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.21
|36062603
|2010.11.03 11:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.843
|0.000
|0.000
|2010.11.04 03:35
|80.954
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.74
|36072232
|2010.11.03 14:11
|sell
|0.04
|usdjpy
|81.123
|0.000
|0.000
|2010.11.04 03:35
|80.954
|0.00
|0.00
|-0.21
|8.35
|36074606
|2010.11.03 14:44
|sell
|0.08
|usdjpy
|81.371
|0.000
|0.000
|2010.11.04 03:35
|80.954
|0.00
|0.00
|-0.42
|41.21
|36150077
|2010.11.04 11:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88008
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 12:25
|0.88162
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|36169158
|2010.11.04 15:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.607
|0.000
|0.000
|2010.11.05 09:48
|80.637
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.37
|36185719
|2010.11.04 20:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87199
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 10:40
|0.87375
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.86
|36194791
|2010.11.05 00:37
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87439
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 10:40
|0.87369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|36196811
|2010.11.05 01:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.817
|0.000
|0.000
|2010.11.05 09:48
|80.637
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|36212851
|2010.11.05 08:18
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.87669
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 10:40
|0.87369
|0.00
|0.00
|0.00
|19.48
|36221855
|2010.11.05 10:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.669
|0.000
|0.000
|2010.11.09 02:32
|80.901
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.87
|36231224
|2010.11.05 12:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.904
|0.000
|0.000
|2010.11.09 02:32
|80.910
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.15
|36231365
|2010.11.05 12:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87110
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 12:35
|0.86963
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|36235031
|2010.11.05 13:21
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86859
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 15:27
|0.86695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|36236511
|2010.11.05 13:31
|sell
|0.04
|usdjpy
|81.345
|0.000
|0.000
|2010.11.09 02:32
|80.911
|0.00
|0.00
|-0.14
|21.46
|36248619
|2010.11.05 15:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86699
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 18:03
|0.86548
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|36305047
|2010.11.08 08:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39470
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 09:13
|1.39295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|36309984
|2010.11.08 09:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86315
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 12:53
|0.86157
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|36310306
|2010.11.08 09:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39143
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 10:06
|1.39190
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|36310980
|2010.11.08 09:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39379
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 10:06
|1.39190
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|36311866
|2010.11.08 10:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39213
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 10:57
|1.39030
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|36317712
|2010.11.08 11:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39066
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 14:55
|1.39060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|36324913
|2010.11.08 13:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39292
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 14:55
|1.39060
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|36332502
|2010.11.08 15:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.39030
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 23:47
|1.39073
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.43
|36332541
|2010.11.08 15:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86203
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 23:58
|0.86045
|0.00
|0.00
|0.01
|2.54
|36336645
|2010.11.08 16:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.39288
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 23:47
|1.39073
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.30
|36371443
|2010.11.09 07:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.858
|0.000
|0.000
|2010.11.09 10:41
|80.708
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|36381078
|2010.11.09 08:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38292
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 15:47
|1.38968
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|36382507
|2010.11.09 09:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.38521
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 15:46
|1.38968
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.94
|36385535
|2010.11.09 09:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.38764
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 15:46
|1.38968
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.16
|36386976
|2010.11.09 09:50
|sell
|0.08
|eurusd
|1.39014
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 15:46
|1.38967
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|36388743
|2010.11.09 10:11
|sell
|0.16
|eurusd
|1.39223
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 15:46
|1.38960
|0.00
|0.00
|0.00
|42.08
|36392266
|2010.11.09 11:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.721
|0.000
|0.000
|2010.11.09 12:09
|80.568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|36394588
|2010.11.09 11:45
|sell
|0.32
|eurusd
|1.39444
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 15:46
|1.38960
|0.00
|0.00
|0.00
|154.88
|36398132
|2010.11.09 12:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.603
|0.000
|0.000
|2010.11.23 16:12
|83.010
|0.00
|0.00
|-0.26
|-29.00
|36398872
|2010.11.09 12:42
|sell
|0.64
|eurusd
|1.39695
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 15:46
|1.38958
|0.00
|0.00
|0.00
|471.68
|36410378
|2010.11.09 15:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.858
|0.000
|0.000
|2010.11.23 16:10
|82.994
|0.00
|0.00
|-0.54
|-51.47
|36416376
|2010.11.09 16:52
|sell
|0.04
|usdjpy
|81.084
|0.000
|0.000
|2010.11.23 16:07
|82.928
|0.00
|0.00
|-0.98
|-88.94
|36418093
|2010.11.09 17:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38692
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 17:49
|1.38537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|36420304
|2010.11.09 18:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38512
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 18:35
|1.38355
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|36420755
|2010.11.09 18:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|81.312
|0.000
|0.000
|2010.11.23 16:05
|82.946
|0.00
|0.00
|-1.96
|-157.60
|36424070
|2010.11.09 19:17
|sell
|0.16
|usdjpy
|81.546
|0.000
|0.000
|2010.11.23 16:03
|82.966
|0.00
|0.00
|-3.94
|-273.85
|36424382
|2010.11.09 19:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.38232
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 20:12
|1.37998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|36427557
|2010.11.09 20:16
|sell
|0.32
|usdjpy
|81.773
|0.000
|0.000
|2010.11.23 16:00
|82.968
|0.00
|0.00
|-7.96
|-460.90
|36432276
|2010.11.09 21:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37748
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 22:37
|1.37595
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.53
|36470663
|2010.11.10 11:00
|sell
|0.64
|usdjpy
|81.983
|0.000
|0.000
|2010.11.23 15:58
|82.996
|0.00
|0.00
|-14.71
|-781.15
|36473405
|2010.11.10 11:32
|sell
|1.28
|usdjpy
|82.207
|0.000
|0.000
|2010.11.23 15:55
|82.948
|0.00
|0.00
|-29.49
|-1 143.46
|36474670
|2010.11.10 11:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85694
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 12:22
|0.85545
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|36482176
|2010.11.10 13:32
|sell
|2.56
|usdjpy
|82.459
|0.000
|0.000
|2010.11.23 15:51
|82.938
|0.00
|0.00
|-58.89
|-1 478.50
|36498749
|2010.11.10 15:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85349
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 07:58
|0.85198
|0.00
|0.00
|0.04
|2.44
|36502784
|2010.11.10 15:50
|sell
|5.12
|usdjpy
|82.702
|0.000
|0.000
|2010.11.23 15:34
|82.882
|0.00
|0.00
|-117.80
|-1 111.94
|36503011
|2010.11.10 15:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36864
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:05
|1.37420
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.56
|36506132
|2010.11.10 16:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.37122
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:05
|1.37415
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.86
|36508065
|2010.11.10 17:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.37349
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:05
|1.37415
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.64
|36511235
|2010.11.10 18:08
|sell
|0.08
|eurusd
|1.37593
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:05
|1.37416
|0.00
|0.00
|-0.19
|14.16
|36512647
|2010.11.10 18:20
|sell
|0.16
|eurusd
|1.37839
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:05
|1.37414
|0.00
|0.00
|-0.39
|68.00
|36533437
|2010.11.11 01:18
|sell
|0.32
|eurusd
|1.38076
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:05
|1.37414
|0.00
|0.00
|0.00
|211.84
|36560129
|2010.11.11 08:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85248
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:12
|0.85095
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|36567959
|2010.11.11 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.37261
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 11:30
|1.37303
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|36572126
|2010.11.11 10:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.37512
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 11:30
|1.37303
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|36578800
|2010.11.11 12:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84956
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 15:02
|0.84802
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|36593271
|2010.11.11 15:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84776
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 16:08
|0.84610
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|36594682
|2010.11.11 15:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36787
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 15:50
|1.36626
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|36597161
|2010.11.11 16:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36636
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 16:26
|1.36479
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|36600362
|2010.11.11 16:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84606
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 13:19
|0.85056
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.25
|36600372
|2010.11.11 16:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36508
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 18:00
|1.36549
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|36601832
|2010.11.11 17:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 18:00
|1.36549
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|36635411
|2010.11.12 06:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36064
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 07:15
|1.36051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|36639251
|2010.11.12 06:55
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84837
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 13:18
|0.85056
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.06
|36640222
|2010.11.12 07:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36304
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 07:15
|1.36050
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|36646762
|2010.11.12 08:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35969
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 11:11
|1.36662
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|36648071
|2010.11.12 08:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36228
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 11:11
|1.36655
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.54
|36650713
|2010.11.12 08:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.36460
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 11:11
|1.36647
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.48
|36654783
|2010.11.12 09:47
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.85097
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 13:18
|0.85056
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|36657223
|2010.11.12 10:17
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.85324
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 13:18
|0.85056
|0.00
|0.00
|0.00
|34.56
|36657825
|2010.11.12 10:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.36710
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 11:11
|1.36647
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|36658864
|2010.11.12 10:31
|sell
|0.16
|eurusd
|1.36904
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 11:11
|1.36647
|0.00
|0.00
|0.00
|41.12
|36659824
|2010.11.12 10:41
|sell
|0.32
|eurusd
|1.37154
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 11:11
|1.36640
|0.00
|0.00
|0.00
|164.48
|36660921
|2010.11.12 10:50
|sell
|0.64
|eurusd
|1.37437
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 11:11
|1.36650
|0.00
|0.00
|0.00
|503.68
|36660952
|2010.11.12 10:50
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.85574
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 13:18
|0.85055
|0.00
|0.00
|0.00
|133.85
|36689055
|2010.11.12 17:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84676
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 03:50
|0.84841
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.66
|36697429
|2010.11.14 23:25
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84894
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 03:50
|0.84841
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|36705223
|2010.11.15 02:01
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.85115
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 03:50
|0.84838
|0.00
|0.00
|0.00
|17.85
|36721042
|2010.11.15 06:24
|sell
|10.24
|usdjpy
|82.942
|0.000
|0.000
|2010.11.23 15:29
|82.858
|0.00
|0.00
|-144.97
|1 038.11
|36730295
|2010.11.15 08:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36641
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 08:05
|1.36444
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|36736753
|2010.11.15 09:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36292
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 10:46
|1.36139
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|36738724
|2010.11.15 09:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84860
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 10:14
|0.84706
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|36747922
|2010.11.15 10:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84678
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 06:58
|0.84705
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.44
|36761674
|2010.11.15 13:03
|sell
|20.48
|usdjpy
|83.192
|0.000
|0.000
|2010.11.23 15:29
|82.857
|0.00
|0.00
|-290.00
|8 280.29
|36763353
|2010.11.15 13:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36215
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 13:47
|1.36227
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|36765277
|2010.11.15 13:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36434
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 13:47
|1.36224
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|36775395
|2010.11.15 15:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36130
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 15:54
|1.35972
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|36786659
|2010.11.15 19:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36019
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 20:18
|1.35875
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|36791453
|2010.11.15 21:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35809
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 00:15
|1.35645
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.64
|36806878
|2010.11.16 05:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84901
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 06:58
|0.84705
|0.00
|0.00
|0.00
|6.29
|36812972
|2010.11.16 07:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35824
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 09:46
|1.35860
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|36815434
|2010.11.16 08:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36058
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 09:46
|1.35859
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|36824834
|2010.11.16 11:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35931
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 11:19
|1.35807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|36827934
|2010.11.16 11:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35792
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 13:45
|1.35960
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|36829415
|2010.11.16 12:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36027
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 13:45
|1.35962
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|36830746
|2010.11.16 12:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85107
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 15:18
|0.85063
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.70
|36831474
|2010.11.16 12:48
|sell
|0.04
|eurusd
|1.36257
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 13:45
|1.35970
|0.00
|0.00
|0.00
|11.48
|36840230
|2010.11.16 14:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35914
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 14:55
|1.35776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|36842974
|2010.11.16 15:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35691
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 15:38
|1.35527
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|36852595
|2010.11.16 17:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35118
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 17:13
|1.34947
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|36857586
|2010.11.16 18:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34760
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 18:18
|1.34500
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|36884348
|2010.11.17 06:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34929
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 08:02
|1.34782
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|36896099
|2010.11.17 09:55
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84876
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 15:18
|0.85062
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|36905845
|2010.11.17 12:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34717
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 20:29
|1.35129
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|36907902
|2010.11.17 13:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.35074
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 20:29
|1.35129
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|36913399
|2010.11.17 14:48
|sell
|0.04
|eurusd
|1.35321
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 20:29
|1.35129
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|36921389
|2010.11.17 16:52
|sell
|0.08
|eurusd
|1.35572
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 20:29
|1.35125
|0.00
|0.00
|0.00
|35.76
|36923849
|2010.11.17 17:51
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85081
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 00:52
|0.85237
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.48
|36951579
|2010.11.18 06:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36030
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 08:48
|1.35985
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|36957390
|2010.11.18 08:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.35790
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 08:48
|1.35991
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|36963117
|2010.11.18 09:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85497
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 10:44
|0.85329
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.70
|36965580
|2010.11.18 09:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36437
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 11:10
|1.36397
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|36967588
|2010.11.18 10:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36199
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 11:10
|1.36402
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|36970890
|2010.11.18 11:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36439
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 11:38
|1.36623
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|36972343
|2010.11.18 11:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36537
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 23:55
|1.36511
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|36973663
|2010.11.18 12:15
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85273
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 10:44
|0.85329
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.80
|36980535
|2010.11.18 14:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36283
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 23:55
|1.36516
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.66
|37020143
|2010.11.19 05:30
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.85036
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 10:44
|0.85329
|0.00
|0.00
|0.00
|18.84
|37028217
|2010.11.19 07:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36869
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 08:49
|1.37032
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|37037620
|2010.11.19 10:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.37050
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 10:34
|1.36901
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|37037985
|2010.11.19 10:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.36702
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 10:34
|1.36915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|37042137
|2010.11.19 11:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85480
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 15:20
|0.85631
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|37062567
|2010.11.19 15:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85687
|0.00000
|0.00000
|2010.11.21 22:22
|0.85840
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.45
|37221819
|2010.11.22 16:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36027
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 17:37
|1.35845
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|37231070
|2010.11.22 18:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35847
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 23:56
|1.36014
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.67
|37234502
|2010.11.22 19:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.36087
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 23:56
|1.36018
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.38
|37235508
|2010.11.22 19:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85312
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 01:06
|0.85121
|0.00
|0.00
|0.01
|3.04
|37245160
|2010.11.22 22:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.36310
|0.00000
|0.00000
|2010.11.22 23:56
|1.36019
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|37295858
|2010.11.23 06:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85154
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 12:08
|0.84999
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|37339058
|2010.11.23 12:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35212
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 13:04
|1.35055
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|37343466
|2010.11.23 13:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84740
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 15:12
|0.84589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|37344087
|2010.11.23 13:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35053
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 13:45
|1.34850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|37350246
|2010.11.23 14:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34851
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 14:20
|1.34707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|37355082
|2010.11.23 14:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34646
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 14:51
|1.34480
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|37363819
|2010.11.23 15:35
|sell
|5.12
|usdjpy
|82.857
|0.000
|0.000
|2010.11.23 15:42
|82.918
|0.00
|0.00
|0.00
|-376.66
|37365343
|2010.11.23 15:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84502
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 08:54
|0.84531
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.46
|37366932
|2010.11.23 16:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34114
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 16:13
|1.33949
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|37372263
|2010.11.23 17:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33701
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 19:19
|1.33741
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|37375029
|2010.11.23 17:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33940
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 19:19
|1.33743
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|37375583
|2010.11.23 18:03
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84722
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 08:54
|0.84531
|0.00
|0.00
|0.02
|6.03
|37388853
|2010.11.23 20:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33656
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 07:15
|1.33830
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.74
|37414267
|2010.11.24 00:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33880
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 07:15
|1.33829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|37430429
|2010.11.24 02:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.34106
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 07:15
|1.33828
|0.00
|0.00
|0.00
|11.12
|37479095
|2010.11.24 09:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33117
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 11:55
|1.33297
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|37480389
|2010.11.24 10:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84326
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 19:42
|0.84506
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|37484545
|2010.11.24 10:35
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84547
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 19:42
|0.84503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|37487844
|2010.11.24 11:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33344
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 11:55
|1.33300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|37490619
|2010.11.24 11:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.33582
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 11:55
|1.33293
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|37521035
|2010.11.24 14:31
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.84784
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 19:42
|0.84501
|0.00
|0.00
|0.00
|17.86
|37541693
|2010.11.24 17:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33493
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 19:07
|1.33310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|37548270
|2010.11.24 19:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33279
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 19:53
|1.33126
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|37551857
|2010.11.24 20:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84476
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 06:58
|0.84513
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.58
|37552355
|2010.11.24 20:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33215
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 00:54
|1.33247
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.32
|37560801
|2010.11.24 23:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33440
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 00:54
|1.33247
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|37623904
|2010.11.25 09:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33158
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 09:37
|1.33009
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|37627791
|2010.11.25 09:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33046
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 10:26
|1.32890
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|37660156
|2010.11.25 15:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84709
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 06:58
|0.84512
|0.00
|0.00
|0.02
|6.18
|37713220
|2010.11.26 06:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33097
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 06:39
|1.32945
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|37720438
|2010.11.26 07:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32736
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 07:38
|1.32580
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|37722961
|2010.11.26 07:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84411
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 11:17
|0.84263
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|37773101
|2010.11.26 16:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32243
|0.00000
|0.00000
|2010.11.28 23:57
|1.32407
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.64
|37777187
|2010.11.26 17:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84820
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 20:31
|0.84984
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|37780539
|2010.11.26 18:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32466
|0.00000
|0.00000
|2010.11.28 23:57
|1.32406
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.20
|37792773
|2010.11.28 22:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.32768
|0.00000
|0.00000
|2010.11.28 23:57
|1.32411
|0.00
|0.00
|0.00
|14.28
|37883135
|2010.11.29 12:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31658
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 12:16
|1.31504
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|37898566
|2010.11.29 13:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84359
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 14:24
|0.84210
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|37899196
|2010.11.29 13:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31511
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 13:58
|1.31282
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|37918600
|2010.11.29 14:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30852
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 15:04
|1.30675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|37918991
|2010.11.29 14:57
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84223
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 04:17
|0.84244
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.33
|37924511
|2010.11.29 15:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30787
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 16:44
|1.30825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|37931664
|2010.11.29 16:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31016
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 16:44
|1.30825
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|37939464
|2010.11.29 17:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30852
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 23:58
|1.31040
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.88
|37943016
|2010.11.29 17:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31076
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 23:58
|1.31032
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.88
|37975413
|2010.11.29 21:56
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31309
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 23:58
|1.31028
|0.00
|0.00
|-0.03
|11.24
|37998900
|2010.11.30 01:26
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84448
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 04:17
|0.84240
|0.00
|0.00
|0.00
|6.46
|38038801
|2010.11.30 06:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84233
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 09:01
|0.84086
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|38083288
|2010.11.30 09:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83776
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 15:48
|0.83629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|38083893
|2010.11.30 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30070
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 10:01
|1.29832
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|38115758
|2010.11.30 12:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30107
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 13:16
|1.29928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|38131756
|2010.11.30 14:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29796
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 15:52
|1.29969
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|38136539
|2010.11.30 14:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30028
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 15:52
|1.29969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|38142611
|2010.11.30 15:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.30253
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 15:52
|1.29969
|0.00
|0.00
|0.00
|11.36
|38176004
|2010.11.30 19:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30106
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 20:48
|1.29951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|38177669
|2010.11.30 19:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83517
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 02:30
|0.83366
|0.00
|0.00
|0.01
|2.35
|38186323
|2010.11.30 21:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29829
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30930
|0.00
|0.00
|-0.03
|-11.01
|38206435
|2010.12.01 03:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30048
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30940
|0.00
|0.00
|-0.05
|-17.84
|38209574
|2010.12.01 05:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.30262
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30940
|0.00
|0.00
|-0.10
|-27.12
|38217980
|2010.12.01 07:55
|sell
|0.08
|eurusd
|1.30513
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30950
|0.00
|0.00
|-0.19
|-34.96
|38220464
|2010.12.01 08:19
|sell
|0.16
|eurusd
|1.30752
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30950
|0.00
|0.00
|-0.39
|-31.68
|38231992
|2010.12.01 10:29
|sell
|0.32
|eurusd
|1.30968
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30943
|0.00
|0.00
|-0.78
|8.00
|38246947
|2010.12.01 13:39
|sell
|0.64
|eurusd
|1.31202
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30930
|0.00
|0.00
|-1.56
|174.08
|38255263
|2010.12.01 15:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84119
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 16:50
|0.84094
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|38258604
|2010.12.01 16:01
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83882
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 16:50
|0.84096
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|38263178
|2010.12.01 16:55
|sell
|1.28
|eurusd
|1.31391
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30923
|0.00
|0.00
|-3.11
|599.04
|38263603
|2010.12.01 16:56
|sell
|2.56
|eurusd
|1.31677
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30903
|0.00
|0.00
|-6.22
|1 981.44
|38268407
|2010.12.01 17:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84180
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 07:13
|0.84158
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.34
|38294127
|2010.12.02 04:18
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83960
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 07:13
|0.84156
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|38311726
|2010.12.02 09:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84267
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 10:31
|0.84419
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|38312046
|2010.12.02 09:52
|sell
|5.12
|eurusd
|1.31914
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30909
|0.00
|0.00
|0.00
|5 145.60
|38315538
|2010.12.02 10:39
|sell
|10.24
|eurusd
|1.32132
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:52
|1.30916
|0.00
|0.00
|0.00
|12 451.84
|38317627
|2010.12.02 11:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84480
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:25
|0.84640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|38361121
|2010.12.02 16:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84723
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 16:29
|0.84871
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|38361534
|2010.12.02 16:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31805
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 16:21
|1.31972
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|38395012
|2010.12.02 19:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32161
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 06:02
|1.32307
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.46
|38403066
|2010.12.02 21:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84802
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 11:55
|0.84772
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.47
|38461947
|2010.12.03 06:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32275
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 08:31
|1.32243
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|38475491
|2010.12.03 08:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32044
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 08:31
|1.32250
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|38476724
|2010.12.03 08:09
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84556
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 11:55
|0.84763
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|38485814
|2010.12.03 09:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32343
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 09:42
|1.32499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|38500281
|2010.12.03 10:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32664
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 13:30
|1.32702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|38521258
|2010.12.03 12:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84829
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 13:49
|0.85004
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|38526951
|2010.12.03 13:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32440
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 13:30
|1.32701
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|38543892
|2010.12.03 14:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85016
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 14:45
|0.85167
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|38544272
|2010.12.03 14:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33666
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 14:27
|1.33614
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|38544960
|2010.12.03 14:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33429
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 14:27
|1.33627
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|38554622
|2010.12.03 14:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85147
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 12:44
|0.84366
|0.00
|0.00
|-0.15
|-12.29
|38587004
|2010.12.03 18:40
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84921
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 12:44
|0.84366
|0.00
|0.00
|-0.25
|-17.46
|38658149
|2010.12.06 09:00
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84696
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 12:44
|0.84366
|0.00
|0.00
|-0.48
|-20.77
|38773917
|2010.12.07 10:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33855
|0.00000
|0.00000
|2010.12.07 12:37
|1.33843
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|38777443
|2010.12.07 10:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33629
|0.00000
|0.00000
|2010.12.07 12:37
|1.33833
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|38782927
|2010.12.07 12:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33771
|0.00000
|0.00000
|2010.12.07 13:50
|1.33928
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|38790297
|2010.12.07 14:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33906
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 01:05
|1.32993
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.13
|38794343
|2010.12.07 14:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33686
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 01:05
|1.32995
|0.00
|0.00
|-0.01
|-13.82
|38796412
|2010.12.07 15:10
|buy
|0.04
|eurusd
|1.33475
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 01:05
|1.32987
|0.00
|0.00
|-0.03
|-19.52
|38799648
|2010.12.07 15:37
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84470
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 12:44
|0.84366
|0.00
|0.00
|-0.79
|-13.09
|38800094
|2010.12.07 15:39
|buy
|0.08
|eurusd
|1.33260
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 01:05
|1.32979
|0.00
|0.00
|-0.04
|-22.48
|38808347
|2010.12.07 17:07
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.84241
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 12:44
|0.84366
|0.00
|0.00
|-1.62
|31.46
|38812354
|2010.12.07 17:47
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33026
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 01:05
|1.32975
|0.00
|0.00
|-0.09
|-8.16
|38824717
|2010.12.07 20:06
|buy
|0.32
|eurusd
|1.32805
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 01:05
|1.32975
|0.00
|0.00
|-0.17
|54.40
|38835763
|2010.12.07 22:21
|buy
|0.64
|eurusd
|1.32581
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 01:05
|1.32982
|0.00
|0.00
|-0.27
|256.64
|38853498
|2010.12.08 02:33
|buy
|1.28
|eurusd
|1.32308
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 01:05
|1.32976
|0.00
|0.00
|-0.54
|855.04
|38867134
|2010.12.08 06:35
|buy
|2.56
|eurusd
|1.32079
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 01:05
|1.32975
|0.00
|0.00
|-1.08
|2 293.76
|38885727
|2010.12.08 09:07
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.84010
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 12:44
|0.84366
|0.00
|0.00
|-2.69
|179.22
|38886219
|2010.12.08 09:12
|buy
|5.12
|eurusd
|1.31854
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 01:05
|1.32975
|0.00
|0.00
|-2.15
|5 739.52
|38901429
|2010.12.08 12:26
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.83778
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 12:44
|0.84366
|0.00
|0.00
|-5.39
|592.03
|39027306
|2010.12.09 15:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31802
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 13:35
|1.32301
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.99
|39037415
|2010.12.09 16:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32055
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 13:35
|1.32301
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.92
|39051458
|2010.12.09 18:01
|sell
|0.04
|eurusd
|1.32322
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 13:35
|1.32297
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.00
|39109377
|2010.12.10 02:28
|sell
|0.08
|eurusd
|1.32545
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 13:35
|1.32287
|0.00
|0.00
|0.00
|20.64
|39143163
|2010.12.10 07:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32766
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 13:35
|1.32290
|0.00
|0.00
|0.00
|76.16
|39220482
|2010.12.10 14:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32105
|0.00000
|0.00000
|2010.12.10 15:11
|1.31947
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|39230161
|2010.12.10 15:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31871
|0.00000
|0.00000
|2010.12.12 22:29
|1.32035
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|39232029
|2010.12.10 15:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32102
|0.00000
|0.00000
|2010.12.12 22:29
|1.32035
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.34
|39243373
|2010.12.10 16:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.32335
|0.00000
|0.00000
|2010.12.12 22:29
|1.32034
|0.00
|0.00
|-0.01
|12.04
|39270133
|2010.12.12 22:16
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.83587
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 12:44
|0.84366
|0.00
|0.00
|0.00
|1 568.66
|39350926
|2010.12.13 13:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84388
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 19:03
|0.84545
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|39365772
|2010.12.13 14:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33178
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 15:02
|1.33356
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|39384189
|2010.12.13 16:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.33947
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 18:14
|1.34072
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|39396657
|2010.12.13 19:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84558
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 08:22
|0.84710
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|39396767
|2010.12.13 19:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34206
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 06:35
|1.34048
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.58
|39398345
|2010.12.13 20:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.33985
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 06:35
|1.34048
|0.00
|0.00
|0.01
|1.26
|39408075
|2010.12.14 00:44
|buy
|0.04
|eurusd
|1.33757
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 06:35
|1.34048
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|39419908
|2010.12.14 07:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34087
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 07:41
|1.34241
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|39428232
|2010.12.14 08:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34603
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 10:27
|1.34552
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|39429775
|2010.12.14 08:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34340
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 10:27
|1.34555
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|39446968
|2010.12.14 11:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34744
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 19:15
|1.34351
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.93
|39447225
|2010.12.14 11:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84905
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 14:13
|0.85061
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|39452028
|2010.12.14 13:07
|buy
|0.02
|eurusd
|1.34488
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 19:15
|1.34360
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|39455339
|2010.12.14 13:30
|buy
|0.04
|eurusd
|1.34250
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 19:15
|1.34370
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|39463670
|2010.12.14 14:20
|buy
|0.08
|eurusd
|1.34025
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 19:15
|1.34380
|0.00
|0.00
|0.00
|28.40
|39466161
|2010.12.14 14:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85001
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 11:09
|0.84831
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|39467431
|2010.12.14 14:48
|buy
|0.16
|eurusd
|1.33781
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 19:15
|1.34364
|0.00
|0.00
|0.00
|93.28
|39494872
|2010.12.14 21:47
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84774
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 11:09
|0.84831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|39512896
|2010.12.15 06:23
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84550
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 11:09
|0.84831
|0.00
|0.00
|0.00
|17.63
|39515084
|2010.12.15 06:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.33056
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 09:22
|1.33100
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|39520287
|2010.12.15 08:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33275
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 09:22
|1.33097
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|39533989
|2010.12.15 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32923
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 14:11
|1.33180
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|39536960
|2010.12.15 11:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.33149
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 14:11
|1.33180
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|39539803
|2010.12.15 11:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.33383
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 14:11
|1.33190
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|39541187
|2010.12.15 12:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85091
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 12:15
|0.85270
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|39544393
|2010.12.15 12:31
|sell
|0.08
|eurusd
|1.33618
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 14:11
|1.33197
|0.00
|0.00
|0.00
|33.68
|39546833
|2010.12.15 12:56
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85337
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 05:28
|0.85045
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.56
|39574748
|2010.12.15 17:32
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85112
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 05:28
|0.85045
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.10
|39578888
|2010.12.15 18:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32625
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 19:21
|1.32460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|39593172
|2010.12.15 21:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32120
|0.00000
|0.00000
|2010.12.16 03:24
|1.32167
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.47
|39601972
|2010.12.16 02:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32344
|0.00000
|0.00000
|2010.12.16 03:24
|1.32167
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|39614245
|2010.12.16 08:10
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84886
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 05:27
|0.85045
|0.00
|0.00
|-0.01
|9.94
|39654544
|2010.12.16 15:57
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84662
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 05:27
|0.85045
|0.00
|0.00
|-0.02
|47.85
|39671019
|2010.12.16 19:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32092
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 11:51
|1.32770
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.78
|39678219
|2010.12.16 20:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32317
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 11:51
|1.32764
|0.00
|0.00
|-0.03
|-8.94
|39686924
|2010.12.17 00:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.32543
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 11:51
|1.32767
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.96
|39691252
|2010.12.17 01:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.32771
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 11:51
|1.32764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|39701916
|2010.12.17 06:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85059
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 06:30
|0.85211
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|39702769
|2010.12.17 06:24
|sell
|0.16
|eurusd
|1.33022
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 11:51
|1.32759
|0.00
|0.00
|0.00
|42.08
|39704462
|2010.12.17 06:30
|sell
|0.32
|eurusd
|1.33253
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 11:51
|1.32755
|0.00
|0.00
|0.00
|159.36
|39717252
|2010.12.17 09:37
|sell
|0.64
|eurusd
|1.33473
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 11:51
|1.32758
|0.00
|0.00
|0.00
|457.60
|39735039
|2010.12.17 14:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85354
|0.00000
|0.00000
|2010.12.21 12:02
|0.85061
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|39742288
|2010.12.17 15:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85125
|0.00000
|0.00000
|2010.12.21 12:02
|0.85061
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|39744203
|2010.12.17 15:43
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84880
|0.00000
|0.00000
|2010.12.21 12:02
|0.85061
|0.00
|0.00
|-0.01
|11.19
|39748669
|2010.12.17 16:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31523
|0.00000
|0.00000
|2010.12.19 23:27
|1.31564
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.41
|39752564
|2010.12.17 19:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31742
|0.00000
|0.00000
|2010.12.19 23:27
|1.31564
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.56
|39784055
|2010.12.20 08:21
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84649
|0.00000
|0.00000
|2010.12.21 12:02
|0.85061
|0.00
|0.00
|0.00
|50.98
|39890093
|2010.12.21 16:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31313
|0.00000
|0.00000
|2010.12.21 17:24
|1.31155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|39895059
|2010.12.21 18:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31114
|0.00000
|0.00000
|2010.12.21 18:19
|1.30940
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|39899476
|2010.12.21 19:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30830
|0.00000
|0.00000
|2010.12.22 13:04
|1.31244
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|39908941
|2010.12.22 00:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31053
|0.00000
|0.00000
|2010.12.22 13:04
|1.31244
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|39910356
|2010.12.22 01:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31246
|0.00000
|0.00000
|2010.12.22 13:04
|1.31234
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|39918410
|2010.12.22 06:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84889
|0.00000
|0.00000
|2010.12.22 09:10
|0.85046
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|39918493
|2010.12.22 06:22
|sell
|0.08
|eurusd
|1.31475
|0.00000
|0.00000
|2010.12.22 13:04
|1.31237
|0.00
|0.00
|0.00
|19.04
|39934333
|2010.12.22 09:51
|sell
|0.16
|eurusd
|1.31691
|0.00000
|0.00000
|2010.12.22 13:04
|1.31237
|0.00
|0.00
|0.00
|72.64
|39942713
|2010.12.22 12:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85058
|0.00000
|0.00000
|2010.12.23 08:08
|0.85205
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.26
|39958394
|2010.12.22 15:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30870
|0.00000
|0.00000
|2010.12.23 08:03
|1.31082
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.12
|39979265
|2010.12.22 23:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31111
|0.00000
|0.00000
|2010.12.23 08:03
|1.31087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|39991277
|2010.12.23 06:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31370
|0.00000
|0.00000
|2010.12.23 08:03
|1.31078
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|40019613
|2010.12.23 12:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30857
|0.00000
|0.00000
|2010.12.23 13:13
|1.30691
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|40030986
|2010.12.23 13:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30645
|0.00000
|0.00000
|2010.12.23 16:40
|1.30900
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|40035461
|2010.12.23 15:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84693
|0.00000
|0.00000
|2010.12.24 06:34
|0.84874
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|40040628
|2010.12.23 16:17
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84930
|0.00000
|0.00000
|2010.12.24 06:34
|0.84870
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.85
|40040943
|2010.12.23 16:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30887
|0.00000
|0.00000
|2010.12.23 16:40
|1.30904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|40041224
|2010.12.23 16:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31377
|0.00000
|0.00000
|2010.12.23 16:40
|1.30910
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|40041422
|2010.12.23 16:20
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.85170
|0.00000
|0.00000
|2010.12.24 06:34
|0.84873
|0.00
|0.00
|-0.01
|18.39
|40073201
|2010.12.24 07:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84798
|0.00000
|0.00000
|2010.12.26 23:50
|0.84834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|40076177
|2010.12.24 07:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31387
|0.00000
|0.00000
|2010.12.27 03:21
|1.31219
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|40079436
|2010.12.24 08:59
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85034
|0.00000
|0.00000
|2010.12.26 23:50
|0.84833
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|40084719
|2010.12.24 10:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31161
|0.00000
|0.00000
|2010.12.27 03:21
|1.31219
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|40097929
|2010.12.26 23:14
|buy
|0.04
|eurusd
|1.30957
|0.00000
|0.00000
|2010.12.27 03:21
|1.31219
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|40118525
|2010.12.27 09:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85224
|0.00000
|0.00000
|2010.12.27 15:57
|0.85373
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|40120890
|2010.12.27 10:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31633
|0.00000
|0.00000
|2010.12.27 21:15
|1.31590
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|40125968
|2010.12.27 12:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31406
|0.00000
|0.00000
|2010.12.27 21:15
|1.31589
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|40172060
|2010.12.28 08:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85623
|0.00000
|0.00000
|2010.12.28 09:49
|0.85776
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|40179104
|2010.12.28 10:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85787
|0.00000
|0.00000
|2010.12.28 14:33
|0.85640
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|40184255
|2010.12.28 11:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32484
|0.00000
|0.00000
|2010.12.28 11:37
|1.32642
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|40188827
|2010.12.28 11:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85562
|0.00000
|0.00000
|2010.12.28 14:33
|0.85640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|40198452
|2010.12.28 13:25
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.85325
|0.00000
|0.00000
|2010.12.28 14:33
|0.85644
|0.00
|0.00
|0.00
|19.64
|40232719
|2010.12.28 19:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31027
|0.00000
|0.00000
|2010.12.28 23:51
|1.30873
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|40271828
|2010.12.29 11:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31150
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:59
|1.32992
|0.00
|0.00
|-0.01
|-18.42
|40272285
|2010.12.29 11:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85226
|0.00000
|0.00000
|2010.12.29 14:48
|0.85072
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|40277836
|2010.12.29 12:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31378
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:59
|1.32992
|0.00
|0.00
|-0.02
|-32.28
|40290164
|2010.12.29 16:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.31597
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:59
|1.32992
|0.00
|0.00
|-0.02
|-55.80
|40291994
|2010.12.29 16:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.31842
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:59
|1.32992
|0.00
|0.00
|-0.05
|-92.00
|40297570
|2010.12.29 18:02
|sell
|0.16
|eurusd
|1.32068
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:59
|1.32992
|0.00
|0.00
|-0.11
|-147.84
|40300290
|2010.12.29 18:23
|sell
|0.32
|eurusd
|1.32294
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:59
|1.32992
|0.00
|0.00
|-0.22
|-223.36
|40319615
|2010.12.30 01:05
|sell
|0.64
|eurusd
|1.32513
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:59
|1.32992
|0.00
|0.00
|0.08
|-306.56
|40339563
|2010.12.30 09:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85501
|0.00000
|0.00000
|2010.12.30 10:27
|0.85703
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|40353394
|2010.12.30 13:07
|sell
|1.28
|eurusd
|1.32733
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:59
|1.32992
|0.00
|0.00
|0.17
|-331.52
|40359090
|2010.12.30 14:04
|sell
|2.56
|eurusd
|1.32970
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:59
|1.32987
|0.00
|0.00
|0.33
|-43.52
|40362029
|2010.12.30 14:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86218
|0.00000
|0.00000
|2010.12.31 06:29
|0.86383
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|40403399
|2010.12.31 06:20
|sell
|5.12
|eurusd
|1.33199
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:58
|1.32987
|0.00
|0.00
|0.67
|1 085.44
|40404124
|2010.12.31 06:27
|sell
|10.24
|eurusd
|1.33447
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:58
|1.32982
|0.00
|0.00
|1.33
|4 761.60
|40406099
|2010.12.31 06:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86369
|0.00000
|0.00000
|2010.12.31 09:22
|0.86341
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|40406622
|2010.12.31 06:59
|sell
|20.48
|eurusd
|1.33740
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 05:58
|1.32982
|0.00
|0.00
|2.66
|15 523.84
|40409238
|2010.12.31 07:43
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86155
|0.00000
|0.00000
|2010.12.31 09:22
|0.86341
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|40474549
|2011.01.03 13:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86145
|0.00000
|0.00000
|2011.01.03 15:45
|0.86301
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|40489511
|2011.01.03 17:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86391
|0.00000
|0.00000
|2011.01.04 07:50
|0.86341
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|40500525
|2011.01.04 00:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86169
|0.00000
|0.00000
|2011.01.04 07:50
|0.86352
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|40536449
|2011.01.04 12:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85698
|0.00000
|0.00000
|2011.01.04 14:52
|0.85721
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|40537505
|2011.01.04 12:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85925
|0.00000
|0.00000
|2011.01.04 14:52
|0.85720
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|40563850
|2011.01.04 16:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85370
|0.00000
|0.00000
|2011.01.05 07:47
|0.85195
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|40614767
|2011.01.05 10:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84920
|0.00000
|0.00000
|2011.01.05 13:19
|0.84773
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|40626461
|2011.01.05 13:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84804
|0.00000
|0.00000
|2011.01.05 20:43
|0.84835
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|40641165
|2011.01.05 15:52
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85030
|0.00000
|0.00000
|2011.01.05 20:43
|0.84835
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|40659157
|2011.01.05 21:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84778
|0.00000
|0.00000
|2011.01.06 07:37
|0.84622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|40702600
|2011.01.06 15:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84366
|0.00000
|0.00000
|2011.01.06 15:59
|0.84215
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|40714186
|2011.01.06 17:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84056
|0.00000
|0.00000
|2011.01.07 12:37
|0.83904
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|40755546
|2011.01.07 13:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83872
|0.00000
|0.00000
|2011.01.07 13:41
|0.83709
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|40765860
|2011.01.07 14:08
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83712
|0.00000
|0.00000
|2011.01.07 14:48
|0.83561
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|40769790
|2011.01.07 14:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83568
|0.00000
|0.00000
|2011.01.07 15:44
|0.83411
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|40777223
|2011.01.07 17:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83127
|0.00000
|0.00000
|2011.01.09 23:50
|0.82989
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|40854218
|2011.01.10 16:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83113
|0.00000
|0.00000
|2011.01.11 04:26
|0.83144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|40877254
|2011.01.11 01:52
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83327
|0.00000
|0.00000
|2011.01.11 04:26
|0.83144
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|40917828
|2011.01.11 15:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83045
|0.00000
|0.00000
|2011.01.12 17:12
|0.83032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|40971856
|2011.01.12 09:35
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83280
|0.00000
|0.00000
|2011.01.12 17:12
|0.83030
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|41028227
|2011.01.12 19:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83291
|0.00000
|0.00000
|2011.01.13 07:59
|0.83447
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.45
|41058814
|2011.01.13 08:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83408
|0.00000
|0.00000
|2011.01.13 09:26
|0.83562
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|41065107
|2011.01.13 09:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83520
|0.00000
|0.00000
|2011.01.13 13:07
|0.83674
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|41102349
|2011.01.13 15:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84107
|0.00000
|0.00000
|2011.01.13 18:42
|0.84265
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|41142531
|2011.01.13 21:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84382
|0.00000
|0.00000
|2011.01.14 07:45
|0.84544
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|41180367
|2011.01.14 08:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84629
|0.00000
|0.00000
|2011.01.14 08:15
|0.84783
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|41187386
|2011.01.14 08:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84901
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 09:56
|0.84223
|0.00
|0.00
|-0.03
|-10.82
|41191871
|2011.01.14 09:15
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84661
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 09:56
|0.84223
|0.00
|0.00
|-0.09
|-13.99
|41198029
|2011.01.14 09:55
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84431
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 09:56
|0.84226
|0.00
|0.00
|-0.15
|-13.09
|41212744
|2011.01.14 12:18
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84201
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 09:56
|0.84226
|0.00
|0.00
|-0.33
|3.19
|41241380
|2011.01.14 16:41
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.83969
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 09:56
|0.84226
|0.00
|0.00
|-0.66
|65.67
|41277794
|2011.01.17 08:57
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.83741
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 09:56
|0.84225
|0.00
|0.00
|-0.88
|247.34
|41318686
|2011.01.17 16:06
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.83513
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 09:56
|0.84225
|0.00
|0.00
|-1.76
|727.69
|41321327
|2011.01.17 16:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96432
|0.00000
|0.00000
|2011.01.18 04:16
|0.96282
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.56
|41353380
|2011.01.18 07:07
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96017
|0.00000
|0.00000
|2011.01.18 07:23
|0.95864
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|41392385
|2011.01.18 12:43
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95851
|0.00000
|0.00000
|2011.01.18 13:01
|0.95693
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|41396799
|2011.01.18 13:27
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95758
|0.00000
|0.00000
|2011.01.18 14:35
|0.95788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|41404980
|2011.01.18 14:26
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95986
|0.00000
|0.00000
|2011.01.18 14:35
|0.95787
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|41464157
|2011.01.19 06:23
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95793
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 12:52
|0.95952
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|41496077
|2011.01.19 11:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84321
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 14:14
|0.84472
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|41500056
|2011.01.19 12:13
|sell
|0.02
|usdchf
|0.96028
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 12:52
|0.95964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|41500547
|2011.01.19 12:14
|sell
|0.04
|usdchf
|0.96279
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 12:52
|0.95972
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|41520616
|2011.01.19 15:27
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95897
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 17:46
|0.95739
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|41526550
|2011.01.19 16:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84413
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 02:08
|0.84369
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.70
|41534776
|2011.01.19 19:24
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95325
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 07:31
|0.95510
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.94
|41542694
|2011.01.19 22:20
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95553
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 07:31
|0.95510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|41544588
|2011.01.19 23:01
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84199
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 02:08
|0.84371
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|41555185
|2011.01.20 02:52
|sell
|0.04
|usdchf
|0.95760
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 07:31
|0.95514
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|41562887
|2011.01.20 06:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84448
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 06:53
|0.84596
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|41565948
|2011.01.20 07:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84549
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 14:38
|0.84501
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|41569943
|2011.01.20 07:37
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84304
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 14:38
|0.84502
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|41578942
|2011.01.20 09:01
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95433
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 13:51
|0.96078
|0.00
|0.00
|-0.01
|-6.71
|41605343
|2011.01.20 13:30
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95652
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 13:51
|0.96077
|0.00
|0.00
|-0.03
|-8.85
|41608988
|2011.01.20 13:44
|sell
|0.04
|usdchf
|0.95902
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 13:51
|0.96077
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.29
|41611413
|2011.01.20 13:59
|sell
|0.08
|usdchf
|0.96128
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 13:51
|0.96077
|0.00
|0.00
|-0.11
|4.25
|41622070
|2011.01.20 15:01
|sell
|0.16
|usdchf
|0.96366
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 13:51
|0.96081
|0.00
|0.00
|-0.22
|47.46
|41631178
|2011.01.20 15:45
|sell
|0.32
|usdchf
|0.96618
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 13:51
|0.96079
|0.00
|0.00
|-0.45
|179.52
|41637439
|2011.01.20 16:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84710
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 07:05
|0.84868
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.52
|41672791
|2011.01.21 01:24
|sell
|0.64
|usdchf
|0.96852
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 13:51
|0.96087
|0.00
|0.00
|0.00
|509.54
|41696777
|2011.01.21 07:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84933
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 08:37
|0.85084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|41710132
|2011.01.21 09:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85271
|0.00000
|0.00000
|2011.01.23 22:15
|0.85161
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.76
|41714711
|2011.01.21 10:24
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85031
|0.00000
|0.00000
|2011.01.23 22:15
|0.85161
|0.00
|0.00
|0.02
|4.15
|41719420
|2011.01.21 11:53
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84797
|0.00000
|0.00000
|2011.01.23 22:15
|0.85164
|0.00
|0.00
|0.03
|23.48
|41738109
|2011.01.21 16:21
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95846
|0.00000
|0.00000
|2011.01.24 10:16
|0.95856
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|41784176
|2011.01.24 07:36
|sell
|0.02
|usdchf
|0.96057
|0.00000
|0.00000
|2011.01.24 10:16
|0.95861
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|41812669
|2011.01.24 10:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85163
|0.00000
|0.00000
|2011.01.24 14:02
|0.85319
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|41821478
|2011.01.24 11:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95772
|0.00000
|0.00000
|2011.01.24 13:23
|0.95623
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|41832009
|2011.01.24 13:44
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95627
|0.00000
|0.00000
|2011.01.24 14:23
|0.95472
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|41837945
|2011.01.24 14:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85307
|0.00000
|0.00000
|2011.01.24 15:43
|0.85457
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|41843480
|2011.01.24 15:16
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95271
|0.00000
|0.00000
|2011.01.24 15:32
|0.95081
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|41851788
|2011.01.24 16:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85493
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 01:28
|0.85459
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.54
|41853110
|2011.01.24 16:32
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94805
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 09:41
|0.94666
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.47
|41861596
|2011.01.24 18:56
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85265
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 01:28
|0.85459
|0.00
|0.00
|0.02
|6.20
|41894453
|2011.01.25 08:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85699
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 09:30
|0.85905
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|41897287
|2011.01.25 08:34
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95043
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 09:41
|0.94658
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|41903209
|2011.01.25 09:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86039
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 10:18
|0.86197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|41910045
|2011.01.25 10:27
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94771
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 11:56
|0.94618
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|41913995
|2011.01.25 11:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86297
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 15:26
|0.86448
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|41927935
|2011.01.25 14:12
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94310
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 15:22
|0.94334
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|41933324
|2011.01.25 15:03
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94545
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 15:22
|0.94334
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|41938622
|2011.01.25 15:49
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94297
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 18:52
|0.94333
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|41938624
|2011.01.25 15:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86465
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 19:18
|0.86428
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|41943106
|2011.01.25 16:27
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94517
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 18:52
|0.94333
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|41943832
|2011.01.25 16:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86239
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 19:18
|0.86428
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|41957153
|2011.01.25 19:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94183
|0.00000
|0.00000
|2011.01.26 11:40
|0.94346
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.73
|41961700
|2011.01.25 20:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86569
|0.00000
|0.00000
|2011.01.27 10:33
|0.86257
|0.00
|0.00
|0.03
|-4.97
|41999834
|2011.01.26 08:03
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94402
|0.00000
|0.00000
|2011.01.26 11:40
|0.94346
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|42016616
|2011.01.26 10:19
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86321
|0.00000
|0.00000
|2011.01.27 10:33
|0.86259
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.97
|42018309
|2011.01.26 10:28
|sell
|0.04
|usdchf
|0.94625
|0.00000
|0.00000
|2011.01.26 11:40
|0.94349
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|42044933
|2011.01.26 15:01
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.86083
|0.00000
|0.00000
|2011.01.27 10:33
|0.86254
|0.00
|0.00
|0.09
|10.89
|42066705
|2011.01.26 18:19
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94298
|0.00000
|0.00000
|2011.01.26 19:19
|0.94324
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|42072325
|2011.01.26 19:11
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94518
|0.00000
|0.00000
|2011.01.26 19:19
|0.94324
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|42121929
|2011.01.27 07:30
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94294
|0.00000
|0.00000
|2011.01.27 10:32
|0.94372
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|42125427
|2011.01.27 07:53
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94605
|0.00000
|0.00000
|2011.01.27 10:32
|0.94372
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|42134733
|2011.01.27 08:31
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.85855
|0.00000
|0.00000
|2011.01.27 10:33
|0.86254
|0.00
|0.00
|0.00
|50.82
|42156774
|2011.01.27 11:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94151
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 11:28
|0.94358
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.19
|42161177
|2011.01.27 12:29
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94424
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 11:28
|0.94358
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.40
|42163231
|2011.01.27 12:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85968
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 12:03
|0.86155
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.98
|42183280
|2011.01.27 15:43
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.86208
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 12:03
|0.86155
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.69
|42185690
|2011.01.27 16:04
|sell
|0.04
|usdchf
|0.94664
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 11:28
|0.94358
|0.00
|0.00
|-0.06
|12.97
|42256222
|2011.01.28 10:24
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.86437
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 12:03
|0.86155
|0.00
|0.00
|0.00
|17.97
|42285599
|2011.01.28 16:24
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94210
|0.00000
|0.00000
|2011.01.31 07:41
|0.94066
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.53
|42288381
|2011.01.28 17:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85876
|0.00000
|0.00000
|2011.01.31 01:14
|0.85710
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.63
|42333922
|2011.01.31 08:09
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94071
|0.00000
|0.00000
|2011.01.31 13:33
|0.94112
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|42341564
|2011.01.31 09:36
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94292
|0.00000
|0.00000
|2011.01.31 13:33
|0.94112
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|42367466
|2011.01.31 14:09
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94098
|0.00000
|0.00000
|2011.01.31 15:22
|0.93892
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|42382554
|2011.01.31 17:16
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85494
|0.00000
|0.00000
|2011.01.31 18:41
|0.85325
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|42386951
|2011.01.31 18:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85360
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 08:36
|0.85407
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.75
|42406089
|2011.02.01 06:02
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94113
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 07:41
|0.93974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|42409533
|2011.02.01 07:38
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85586
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 08:36
|0.85407
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|42416626
|2011.02.01 09:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85287
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 09:41
|0.85136
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|42422789
|2011.02.01 10:36
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94078
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 15:39
|0.94256
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|42431560
|2011.02.01 13:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85360
|0.00000
|0.00000
|2011.02.02 09:10
|0.85391
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.50
|42432359
|2011.02.01 13:50
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94295
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 15:39
|0.94255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|42438561
|2011.02.01 15:04
|sell
|0.04
|usdchf
|0.94525
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 15:39
|0.94246
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|42448451
|2011.02.01 16:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94062
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 16:50
|0.93906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|42450551
|2011.02.01 17:05
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85583
|0.00000
|0.00000
|2011.02.02 09:10
|0.85391
|0.00
|0.00
|-0.04
|6.21
|42456255
|2011.02.01 18:04
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93475
|0.00000
|0.00000
|2011.02.02 05:06
|0.93324
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.62
|42484416
|2011.02.02 08:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93406
|0.00000
|0.00000
|2011.02.02 13:29
|0.93576
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|42487146
|2011.02.02 09:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85254
|0.00000
|0.00000
|2011.02.03 07:45
|0.85093
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.61
|42492675
|2011.02.02 11:19
|sell
|0.02
|usdchf
|0.93629
|0.00000
|0.00000
|2011.02.02 13:29
|0.93578
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|42494852
|2011.02.02 11:49
|sell
|0.04
|usdchf
|0.93856
|0.00000
|0.00000
|2011.02.02 13:29
|0.93576
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|42520092
|2011.02.02 18:17
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94281
|0.00000
|0.00000
|2011.02.03 07:36
|0.94254
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.29
|42524322
|2011.02.02 20:13
|buy
|0.02
|usdchf
|0.94081
|0.00000
|0.00000
|2011.02.03 07:36
|0.94250
|0.00
|0.00
|0.03
|3.59
|42545198
|2011.02.03 07:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94279
|0.00000
|0.00000
|2011.02.03 11:44
|0.94455
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|42550474
|2011.02.03 09:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84804
|0.00000
|0.00000
|2011.02.03 13:36
|0.84637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|42564323
|2011.02.03 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94543
|0.00000
|0.00000
|2011.02.03 13:40
|0.94729
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|42573406
|2011.02.03 14:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84436
|0.00000
|0.00000
|2011.02.04 08:14
|0.84281
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.51
|42625132
|2011.02.04 11:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94823
|0.00000
|0.00000
|2011.02.04 12:58
|0.94998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|42632003
|2011.02.04 13:32
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95238
|0.00000
|0.00000
|2011.02.04 13:36
|0.95192
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|42632341
|2011.02.04 13:33
|buy
|0.02
|usdchf
|0.94971
|0.00000
|0.00000
|2011.02.04 13:36
|0.95196
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|42639692
|2011.02.04 14:22
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95492
|0.00000
|0.00000
|2011.02.04 15:13
|0.95635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|42648433
|2011.02.04 16:17
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95807
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 07:16
|0.95633
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|42649820
|2011.02.04 16:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84389
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 07:31
|0.84237
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|42650207
|2011.02.04 16:40
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95576
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 07:16
|0.95633
|0.00
|0.00
|0.01
|1.19
|42668877
|2011.02.07 01:20
|buy
|0.04
|usdchf
|0.95355
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 07:16
|0.95633
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|42690733
|2011.02.07 08:19
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95776
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 11:09
|0.95933
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|42696953
|2011.02.07 09:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84147
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 13:39
|0.83983
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|42705632
|2011.02.07 11:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95959
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 14:22
|0.95805
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|42708645
|2011.02.07 12:37
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95741
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 14:22
|0.95805
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|42709652
|2011.02.07 12:55
|buy
|0.04
|usdchf
|0.95500
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 14:22
|0.95805
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|42719716
|2011.02.07 14:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83898
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 16:14
|0.84543
|0.00
|0.00
|-0.01
|-10.39
|42725605
|2011.02.07 16:11
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84126
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 16:14
|0.84543
|0.00
|0.00
|-0.01
|-13.43
|42727646
|2011.02.07 16:43
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95797
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 13:01
|0.95635
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|42733274
|2011.02.07 19:02
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95562
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 13:01
|0.95639
|0.00
|0.00
|0.01
|1.61
|42746688
|2011.02.08 02:59
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.84350
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 16:14
|0.84543
|0.00
|0.00
|-0.04
|-12.43
|42753766
|2011.02.08 06:59
|buy
|0.04
|usdchf
|0.95345
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 13:01
|0.95641
|0.00
|0.00
|0.00
|12.38
|42768802
|2011.02.08 10:38
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.84582
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 16:14
|0.84541
|0.00
|0.00
|-0.07
|5.28
|42777617
|2011.02.08 12:29
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.84779
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 16:14
|0.84541
|0.00
|0.00
|-0.15
|61.34
|42785791
|2011.02.08 14:34
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95646
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 15:10
|0.95833
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|42788264
|2011.02.08 15:03
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.85008
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 16:14
|0.84541
|0.00
|0.00
|-0.28
|240.71
|42791090
|2011.02.08 15:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95929
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 18:09
|0.95883
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|42794904
|2011.02.08 16:30
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95684
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 18:09
|0.95883
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|42801521
|2011.02.08 19:16
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96113
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 19:46
|0.96296
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|42806163
|2011.02.08 20:53
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96336
|0.00000
|0.00000
|2011.02.09 00:14
|0.96495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|42827771
|2011.02.09 08:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96503
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 06:43
|0.96080
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.40
|42843896
|2011.02.09 13:37
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96280
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 06:43
|0.96080
|0.00
|0.00
|0.03
|-4.16
|42847613
|2011.02.09 14:28
|sell
|0.64
|eurgbp
|0.85234
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 16:14
|0.84541
|0.00
|0.00
|-0.42
|714.40
|42850096
|2011.02.09 15:01
|buy
|0.04
|usdchf
|0.96022
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 06:43
|0.96080
|0.00
|0.00
|0.05
|2.41
|42862054
|2011.02.09 17:11
|buy
|0.08
|usdchf
|0.95805
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 06:43
|0.96081
|0.00
|0.00
|0.10
|22.98
|42866298
|2011.02.09 18:07
|buy
|0.16
|usdchf
|0.95573
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 06:43
|0.96081
|0.00
|0.00
|0.20
|84.60
|42900990
|2011.02.10 09:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96363
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 11:01
|0.96324
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|42902997
|2011.02.10 09:25
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96126
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 11:01
|0.96324
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|42909223
|2011.02.10 11:26
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96343
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 13:41
|0.96509
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|42925980
|2011.02.10 14:29
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96543
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 15:02
|0.96705
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|42941035
|2011.02.10 18:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84494
|0.00000
|0.00000
|2011.02.11 08:30
|0.84340
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|42941736
|2011.02.10 18:16
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96826
|0.00000
|0.00000
|2011.02.10 19:24
|0.96979
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|42947012
|2011.02.10 20:02
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96989
|0.00000
|0.00000
|2011.02.11 07:36
|0.97153
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|42972261
|2011.02.11 08:13
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97077
|0.00000
|0.00000
|2011.02.11 10:43
|0.97228
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|42975560
|2011.02.11 09:16
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84310
|0.00000
|0.00000
|2011.02.14 00:15
|0.84352
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.67
|42979062
|2011.02.11 10:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84545
|0.00000
|0.00000
|2011.02.14 00:15
|0.84349
|0.00
|0.00
|-0.04
|6.28
|42981988
|2011.02.11 11:24
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97356
|0.00000
|0.00000
|2011.02.11 16:06
|0.97296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|42993075
|2011.02.11 15:23
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97095
|0.00000
|0.00000
|2011.02.11 16:06
|0.97297
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|43033974
|2011.02.14 08:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84234
|0.00000
|0.00000
|2011.02.14 08:57
|0.84083
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|43044569
|2011.02.14 10:51
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97336
|0.00000
|0.00000
|2011.02.15 07:54
|0.97143
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|43049027
|2011.02.14 12:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84086
|0.00000
|0.00000
|2011.02.15 11:11
|0.84130
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.71
|43055243
|2011.02.14 14:31
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97091
|0.00000
|0.00000
|2011.02.15 07:54
|0.97143
|0.00
|0.00
|0.01
|1.07
|43077689
|2011.02.15 01:32
|buy
|0.04
|usdchf
|0.96836
|0.00000
|0.00000
|2011.02.15 07:54
|0.97140
|0.00
|0.00
|0.00
|12.52
|43104073
|2011.02.15 09:42
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84334
|0.00000
|0.00000
|2011.02.15 11:11
|0.84130
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|43107123
|2011.02.15 10:14
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96873
|0.00000
|0.00000
|2011.02.15 13:48
|0.96908
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|43115261
|2011.02.15 12:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83935
|0.00000
|0.00000
|2011.02.15 13:12
|0.83767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|43117524
|2011.02.15 12:57
|sell
|0.02
|usdchf
|0.97125
|0.00000
|0.00000
|2011.02.15 13:48
|0.96908
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|43121513
|2011.02.15 13:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83735
|0.00000
|0.00000
|2011.02.15 19:30
|0.83577
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|43139469
|2011.02.15 19:04
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96600
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 03:27
|0.96446
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.60
|43143284
|2011.02.15 20:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83605
|0.00000
|0.00000
|2011.02.18 07:59
|0.83904
|0.00
|0.00
|-0.10
|-4.84
|43166821
|2011.02.16 06:46
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96277
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 15:44
|0.96812
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.53
|43168329
|2011.02.16 06:54
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83840
|0.00000
|0.00000
|2011.02.18 07:59
|0.83903
|0.00
|0.00
|-0.16
|-2.05
|43180650
|2011.02.16 10:30
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.84049
|0.00000
|0.00000
|2011.02.18 07:59
|0.83903
|0.00
|0.00
|-0.31
|9.46
|43183371
|2011.02.16 10:50
|sell
|0.02
|usdchf
|0.96820
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 15:44
|0.96811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|43186178
|2011.02.16 11:15
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.84278
|0.00000
|0.00000
|2011.02.18 07:59
|0.83904
|0.00
|0.00
|-0.63
|48.48
|43194899
|2011.02.16 13:32
|sell
|0.04
|usdchf
|0.97058
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 15:44
|0.96813
|0.00
|0.00
|0.00
|10.12
|43197133
|2011.02.16 13:52
|sell
|0.08
|usdchf
|0.97290
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 15:44
|0.96813
|0.00
|0.00
|0.00
|39.42
|43238467
|2011.02.16 20:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95903
|0.00000
|0.00000
|2011.02.17 02:03
|0.95752
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.58
|43263171
|2011.02.17 06:28
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95841
|0.00000
|0.00000
|2011.02.17 07:58
|0.95680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|43270414
|2011.02.17 08:25
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95645
|0.00000
|0.00000
|2011.02.17 09:09
|0.95634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|43271465
|2011.02.17 08:40
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95872
|0.00000
|0.00000
|2011.02.17 09:09
|0.95632
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|43277682
|2011.02.17 10:33
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95625
|0.00000
|0.00000
|2011.02.17 13:37
|0.95454
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|43291154
|2011.02.17 14:27
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95250
|0.00000
|0.00000
|2011.02.17 14:49
|0.95100
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|43295582
|2011.02.17 15:13
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95010
|0.00000
|0.00000
|2011.02.17 15:22
|0.94832
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|43308770
|2011.02.17 17:46
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95039
|0.00000
|0.00000
|2011.02.18 13:38
|0.95075
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.38
|43340294
|2011.02.18 08:48
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95258
|0.00000
|0.00000
|2011.02.18 13:38
|0.95075
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|43350581
|2011.02.18 10:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83682
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 03:10
|0.83991
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.99
|43359572
|2011.02.18 12:53
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83934
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 03:10
|0.83991
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.84
|43371084
|2011.02.18 14:51
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95014
|0.00000
|0.00000
|2011.02.18 16:44
|0.94836
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|43380150
|2011.02.18 16:29
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.84160
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 03:10
|0.83991
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.92
|43409112
|2011.02.20 23:50
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.84377
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 03:10
|0.83991
|0.00
|0.00
|-0.06
|49.89
|43470962
|2011.02.21 17:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94601
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 05:48
|0.94772
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.80
|43493589
|2011.02.22 01:43
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94823
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 05:48
|0.94772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|43501451
|2011.02.22 03:10
|sell
|0.04
|usdchf
|0.95048
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 05:48
|0.94772
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|43509841
|2011.02.22 06:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84008
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 07:35
|0.83857
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|43519303
|2011.02.22 08:09
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83868
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 08:00
|0.84807
|0.00
|0.00
|-0.06
|-15.30
|43522120
|2011.02.22 08:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94551
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 10:31
|0.94396
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|43532244
|2011.02.22 10:31
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84138
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 08:00
|0.84805
|0.00
|0.00
|-0.13
|-21.73
|43532500
|2011.02.22 10:32
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94345
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 10:41
|0.94183
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|43536865
|2011.02.22 11:08
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.84370
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 08:00
|0.84805
|0.00
|0.00
|-0.21
|-28.34
|43537239
|2011.02.22 11:13
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94240
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 12:06
|0.94082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|43540534
|2011.02.22 11:57
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.84600
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 08:00
|0.84805
|0.00
|0.00
|-0.42
|-26.71
|43546454
|2011.02.22 13:02
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93945
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 18:17
|0.93759
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|43602407
|2011.02.23 07:27
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93668
|0.00000
|0.00000
|2011.02.23 11:22
|0.93709
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|43619272
|2011.02.23 10:25
|sell
|0.02
|usdchf
|0.93898
|0.00000
|0.00000
|2011.02.23 11:22
|0.93709
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|43650318
|2011.02.23 15:28
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.84824
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 08:00
|0.84805
|0.00
|0.00
|-0.72
|4.96
|43663212
|2011.02.23 17:35
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93197
|0.00000
|0.00000
|2011.02.23 23:34
|0.93259
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.66
|43667592
|2011.02.23 18:42
|sell
|0.02
|usdchf
|0.93449
|0.00000
|0.00000
|2011.02.23 23:34
|0.93259
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.07
|43692187
|2011.02.24 06:34
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92828
|0.00000
|0.00000
|2011.02.24 07:46
|0.92837
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|43694892
|2011.02.24 07:03
|sell
|0.02
|usdchf
|0.93054
|0.00000
|0.00000
|2011.02.24 07:45
|0.92837
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|43707115
|2011.02.24 08:43
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92788
|0.00000
|0.00000
|2011.02.24 09:06
|0.92641
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|43707640
|2011.02.24 08:45
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.85051
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 08:00
|0.84805
|0.00
|0.00
|-0.72
|128.21
|43712103
|2011.02.24 09:34
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92552
|0.00000
|0.00000
|2011.02.24 11:39
|0.92591
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|43717435
|2011.02.24 10:53
|sell
|0.02
|usdchf
|0.92785
|0.00000
|0.00000
|2011.02.24 11:39
|0.92590
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|43717955
|2011.02.24 11:00
|sell
|0.64
|eurgbp
|0.85297
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 08:00
|0.84805
|0.00
|0.00
|-1.47
|512.82
|43739062
|2011.02.24 15:48
|sell
|1.28
|eurgbp
|0.85530
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 08:00
|0.84805
|0.00
|0.00
|-2.91
|1 511.37
|43746122
|2011.02.24 17:32
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92507
|0.00000
|0.00000
|2011.02.28 03:07
|0.92676
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.82
|43762717
|2011.02.25 01:15
|sell
|2.56
|eurgbp
|0.85749
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 08:00
|0.84805
|0.00
|0.00
|-3.90
|3 935.81
|43780574
|2011.02.25 09:05
|sell
|0.02
|usdchf
|0.92741
|0.00000
|0.00000
|2011.02.28 03:07
|0.92676
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.40
|43795216
|2011.02.25 13:08
|sell
|0.04
|usdchf
|0.92966
|0.00000
|0.00000
|2011.02.28 03:07
|0.92676
|0.00
|0.00
|-0.06
|12.52
|43852986
|2011.02.28 09:44
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92608
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 17:02
|0.92772
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.77
|43859907
|2011.02.28 11:44
|sell
|0.02
|usdchf
|0.92831
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 17:02
|0.92772
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.27
|43903546
|2011.03.01 03:35
|sell
|0.04
|usdchf
|0.93049
|0.00000
|0.00000
|2011.03.01 17:02
|0.92771
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|43951401
|2011.03.01 16:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84644
|0.00000
|0.00000
|2011.03.02 09:30
|0.84675
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.51
|43976281
|2011.03.02 06:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92704
|0.00000
|0.00000
|2011.03.02 10:52
|0.92539
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|43982693
|2011.03.02 08:37
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84873
|0.00000
|0.00000
|2011.03.02 09:30
|0.84677
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|43990044
|2011.03.02 09:54
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84662
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 11:26
|0.85489
|0.00
|0.00
|-0.08
|-13.38
|43998092
|2011.03.02 11:17
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92527
|0.00000
|0.00000
|2011.03.02 13:30
|0.92559
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|44005344
|2011.03.02 13:15
|sell
|0.02
|usdchf
|0.92751
|0.00000
|0.00000
|2011.03.02 13:30
|0.92553
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|44006695
|2011.03.02 13:26
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84894
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 11:26
|0.85489
|0.00
|0.00
|-0.18
|-19.25
|44073772
|2011.03.03 09:50
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.85121
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 11:26
|0.85488
|0.00
|0.00
|-0.21
|-23.75
|44100023
|2011.03.03 13:33
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.85443
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 11:26
|0.85488
|0.00
|0.00
|-0.42
|-5.83
|44105198
|2011.03.03 13:45
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92825
|0.00000
|0.00000
|2011.03.03 14:20
|0.92995
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|44107602
|2011.03.03 13:50
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.85646
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 11:26
|0.85490
|0.00
|0.00
|-0.84
|40.39
|44123020
|2011.03.03 15:24
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93088
|0.00000
|0.00000
|2011.03.03 18:13
|0.93253
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|44140292
|2011.03.03 18:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93231
|0.00000
|0.00000
|2011.03.04 13:30
|0.93158
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|44165494
|2011.03.04 08:29
|buy
|0.02
|usdchf
|0.92996
|0.00000
|0.00000
|2011.03.04 13:30
|0.93152
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|44165878
|2011.03.04 08:33
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.85875
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 11:26
|0.85490
|0.00
|0.00
|-1.45
|199.33
|44280563
|2011.03.07 11:11
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92495
|0.00000
|0.00000
|2011.03.07 15:21
|0.92539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|44293668
|2011.03.07 13:25
|sell
|0.64
|eurgbp
|0.86101
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 11:26
|0.85490
|0.00
|0.00
|-2.44
|632.68
|44299477
|2011.03.07 14:43
|sell
|0.02
|usdchf
|0.92738
|0.00000
|0.00000
|2011.03.07 15:21
|0.92539
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|44303664
|2011.03.07 15:56
|sell
|1.28
|eurgbp
|0.86319
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 11:26
|0.85484
|0.00
|0.00
|-4.86
|1 729.27
|44327623
|2011.03.08 06:17
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92733
|0.00000
|0.00000
|2011.03.08 06:28
|0.92884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|44331128
|2011.03.08 07:27
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93129
|0.00000
|0.00000
|2011.03.08 07:45
|0.93369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|44364030
|2011.03.08 14:51
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93548
|0.00000
|0.00000
|2011.03.08 18:40
|0.93529
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|44370202
|2011.03.08 15:38
|buy
|0.02
|usdchf
|0.93319
|0.00000
|0.00000
|2011.03.08 18:40
|0.93530
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|44391407
|2011.03.08 19:12
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93519
|0.00000
|0.00000
|2011.03.09 03:20
|0.93670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|44521048
|2011.03.10 10:24
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93305
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 13:14
|0.93461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|44544273
|2011.03.10 13:39
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93533
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 06:20
|0.93388
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|44550656
|2011.03.10 14:36
|buy
|0.02
|usdchf
|0.93306
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 06:20
|0.93389
|0.00
|0.00
|0.01
|1.78
|44563345
|2011.03.10 17:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86050
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 08:06
|0.86219
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|44564811
|2011.03.10 18:29
|buy
|0.04
|usdchf
|0.93075
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 06:20
|0.93389
|0.00
|0.00
|0.02
|13.45
|44599714
|2011.03.11 08:33
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93371
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 10:57
|0.93540
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|44600750
|2011.03.11 08:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86204
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 15:59
|0.86364
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|44647528
|2011.03.11 16:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86374
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 17:06
|0.86525
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|44651274
|2011.03.11 17:33
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92780
|0.00000
|0.00000
|2011.03.13 23:14
|0.92610
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.84
|44651692
|2011.03.11 17:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86499
|0.00000
|0.00000
|2011.03.13 22:15
|0.86731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|44711545
|2011.03.14 11:36
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92756
|0.00000
|0.00000
|2011.03.14 13:20
|0.92605
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|44723672
|2011.03.14 15:33
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92592
|0.00000
|0.00000
|2011.03.14 17:06
|0.92437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|44732864
|2011.03.14 18:19
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92369
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 04:29
|0.92214
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.68
|44769738
|2011.03.15 08:53
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92243
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 10:51
|0.92081
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|44773552
|2011.03.15 09:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86721
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 15:11
|0.86872
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|44783867
|2011.03.15 11:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92166
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 13:01
|0.92021
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|44794213
|2011.03.15 13:43
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91936
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 13:59
|0.91767
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|44797713
|2011.03.15 14:18
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91782
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 17:10
|0.91765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|44804976
|2011.03.15 15:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86904
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 20:12
|0.87060
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|44810055
|2011.03.15 16:40
|sell
|0.02
|usdchf
|0.92006
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 17:10
|0.91762
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|44816017
|2011.03.15 18:20
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91496
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 12:03
|0.91675
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.95
|44818458
|2011.03.15 19:15
|sell
|0.02
|usdchf
|0.91704
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 12:03
|0.91673
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.68
|44822632
|2011.03.15 20:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87073
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 22:25
|0.87032
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|44845404
|2011.03.16 08:10
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86852
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 22:25
|0.87032
|0.00
|0.00
|0.01
|5.77
|44847613
|2011.03.16 08:45
|sell
|0.04
|usdchf
|0.91969
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 12:03
|0.91674
|0.00
|0.00
|0.00
|12.87
|44862426
|2011.03.16 13:02
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91648
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 14:05
|0.91428
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|44880830
|2011.03.16 16:16
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91487
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 16:39
|0.91280
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|44889776
|2011.03.16 17:59
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90868
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 22:13
|0.90533
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.70
|44957475
|2011.03.17 09:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86988
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 01:55
|0.86960
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|44970945
|2011.03.17 12:05
|sell
|0.01
|usdchf
|0.89946
|0.00000
|0.00000
|2011.03.17 14:23
|0.89981
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|44971947
|2011.03.17 12:26
|sell
|0.02
|usdchf
|0.90166
|0.00000
|0.00000
|2011.03.17 14:23
|0.89981
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|44977021
|2011.03.17 13:50
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86768
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 01:55
|0.86961
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|44987936
|2011.03.17 16:20
|sell
|0.01
|usdchf
|0.89990
|0.00000
|0.00000
|2011.03.17 22:08
|0.89847
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.59
|45028549
|2011.03.18 06:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87100
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 09:01
|0.87251
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|45037788
|2011.03.18 09:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87279
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 09:55
|0.87472
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|45041815
|2011.03.18 10:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87421
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 12:07
|0.87580
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|45059789
|2011.03.18 15:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87459
|0.00000
|0.00000
|2011.03.22 07:01
|0.87270
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|45062355
|2011.03.18 16:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41380
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 17:24
|1.41576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|45065045
|2011.03.18 17:34
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90254
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 17:59
|0.90098
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|45091265
|2011.03.21 07:41
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87225
|0.00000
|0.00000
|2011.03.22 07:01
|0.87269
|0.00
|0.00
|0.01
|1.44
|45095508
|2011.03.21 08:54
|buy
|0.01
|usdchf
|0.90538
|0.00000
|0.00000
|2011.03.21 13:35
|0.90692
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|45104047
|2011.03.21 12:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41720
|0.00000
|0.00000
|2011.03.21 12:39
|1.41887
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|45110215
|2011.03.21 13:33
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.86998
|0.00000
|0.00000
|2011.03.22 07:01
|0.87269
|0.00
|0.00
|0.02
|17.67
|45112794
|2011.03.21 13:57
|buy
|0.01
|usdchf
|0.90648
|0.00000
|0.00000
|2011.03.21 14:43
|0.90615
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|45114764
|2011.03.21 14:20
|buy
|0.02
|usdchf
|0.90423
|0.00000
|0.00000
|2011.03.21 14:43
|0.90615
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|45118308
|2011.03.21 15:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41871
|0.00000
|0.00000
|2011.03.21 16:18
|1.42055
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|45121333
|2011.03.21 16:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42080
|0.00000
|0.00000
|2011.03.21 18:00
|1.42241
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|45124818
|2011.03.21 18:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42305
|0.00000
|0.00000
|2011.03.22 02:46
|1.42264
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.41
|45131479
|2011.03.21 23:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42070
|0.00000
|0.00000
|2011.03.22 02:46
|1.42264
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|45141876
|2011.03.22 06:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42299
|0.00000
|0.00000
|2011.03.22 08:48
|1.42443
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|45150102
|2011.03.22 09:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42431
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 10:30
|1.42128
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.03
|45151325
|2011.03.22 09:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86950
|0.00000
|0.00000
|2011.03.22 13:14
|0.86797
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|45154933
|2011.03.22 10:27
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90258
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 07:25
|0.90030
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.53
|45164351
|2011.03.22 12:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.42198
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 10:30
|1.42128
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.40
|45167984
|2011.03.22 13:49
|buy
|0.04
|eurusd
|1.41957
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 10:30
|1.42123
|0.00
|0.00
|0.04
|6.64
|45171214
|2011.03.22 14:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86626
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 20:58
|0.86799
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.81
|45187201
|2011.03.22 23:38
|buy
|0.08
|eurusd
|1.41729
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 10:30
|1.42123
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|45203444
|2011.03.23 08:05
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90007
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 08:37
|0.89837
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|45207427
|2011.03.23 09:02
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.86847
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 20:58
|0.86799
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|45207714
|2011.03.23 09:08
|sell
|0.01
|usdchf
|0.89905
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 14:34
|0.90434
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.85
|45208875
|2011.03.23 09:30
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.87077
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 20:58
|0.86799
|0.00
|0.00
|0.00
|18.06
|45215154
|2011.03.23 11:21
|sell
|0.02
|usdchf
|0.90135
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 14:34
|0.90435
|0.00
|0.00
|-0.08
|-6.63
|45218500
|2011.03.23 12:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41460
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 12:40
|1.41292
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|45221781
|2011.03.23 13:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41331
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 13:28
|1.41178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|45223606
|2011.03.23 13:42
|sell
|0.04
|usdchf
|0.90356
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 14:34
|0.90433
|0.00
|0.00
|-0.17
|-3.41
|45225326
|2011.03.23 14:03
|sell
|0.08
|usdchf
|0.90579
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 14:34
|0.90433
|0.00
|0.00
|-0.34
|12.92
|45225597
|2011.03.23 14:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41155
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 16:00
|1.41210
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|45226882
|2011.03.23 14:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.41413
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 16:00
|1.41208
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|45232224
|2011.03.23 15:45
|sell
|0.16
|usdchf
|0.90835
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 14:34
|0.90430
|0.00
|0.00
|-0.67
|71.66
|45234879
|2011.03.23 16:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.41141
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 20:45
|1.40995
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|45254974
|2011.03.24 03:57
|sell
|0.32
|usdchf
|0.91055
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 14:34
|0.90417
|0.00
|0.00
|0.00
|225.80
|45308170
|2011.03.24 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41996
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 16:32
|1.42017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|45310587
|2011.03.24 16:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41766
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 16:32
|1.42017
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|45321582
|2011.03.24 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41850
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 01:14
|1.41800
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.50
|45333667
|2011.03.24 23:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41600
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 01:14
|1.41800
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|45350862
|2011.03.25 06:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.90896
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 07:29
|0.91048
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|45351087
|2011.03.25 06:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41754
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 06:54
|1.41912
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|45353419
|2011.03.25 07:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41856
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 15:46
|1.41529
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|45354842
|2011.03.25 07:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91099
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 08:28
|0.91263
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|45355761
|2011.03.25 08:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41584
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 15:46
|1.41529
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|45368658
|2011.03.25 12:27
|buy
|0.04
|eurusd
|1.41355
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 15:46
|1.41531
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|45371561
|2011.03.25 13:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91498
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 16:19
|0.91665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|45376655
|2011.03.25 14:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.41130
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 15:46
|1.41535
|0.00
|0.00
|0.00
|32.40
|45396716
|2011.03.25 17:29
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91913
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 19:16
|0.92097
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|45398120
|2011.03.25 17:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.40695
|0.00000
|0.00000
|2011.03.27 21:15
|1.40550
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.45
|45452344
|2011.03.28 10:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.40452
|0.00000
|0.00000
|2011.03.28 12:31
|1.40281
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|45460438
|2011.03.28 13:07
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92043
|0.00000
|0.00000
|2011.03.28 17:04
|0.91862
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|45462485
|2011.03.28 13:44
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91818
|0.00000
|0.00000
|2011.03.28 17:04
|0.91862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|45466449
|2011.03.28 14:32
|buy
|0.04
|usdchf
|0.91559
|0.00000
|0.00000
|2011.03.28 17:04
|0.91862
|0.00
|0.00
|0.00
|13.19
|45505353
|2011.03.29 06:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41198
|0.00000
|0.00000
|2011.03.29 07:14
|1.41367
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|45505771
|2011.03.29 06:17
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91465
|0.00000
|0.00000
|2011.03.30 16:30
|0.91959
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.37
|45511153
|2011.03.29 07:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41373
|0.00000
|0.00000
|2011.03.29 19:58
|1.41062
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|45512832
|2011.03.29 08:36
|sell
|0.02
|usdchf
|0.91705
|0.00000
|0.00000
|2011.03.30 16:30
|0.91959
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.52
|45515329
|2011.03.29 09:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41120
|0.00000
|0.00000
|2011.03.29 19:58
|1.41063
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.14
|45517997
|2011.03.29 10:09
|sell
|0.04
|usdchf
|0.91941
|0.00000
|0.00000
|2011.03.30 16:30
|0.91959
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.78
|45519832
|2011.03.29 10:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.40886
|0.00000
|0.00000
|2011.03.29 19:58
|1.41061
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|45524698
|2011.03.29 11:29
|buy
|0.08
|eurusd
|1.40641
|0.00000
|0.00000
|2011.03.29 19:58
|1.41055
|0.00
|0.00
|0.00
|33.12
|45531533
|2011.03.29 12:55
|sell
|0.08
|usdchf
|0.92164
|0.00000
|0.00000
|2011.03.30 16:30
|0.91959
|0.00
|0.00
|-0.11
|17.83
|45554157
|2011.03.29 20:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41106
|0.00000
|0.00000
|2011.03.30 00:19
|1.41261
|0.00
|0.00
|0.01
|1.55
|45569063
|2011.03.30 03:32
|sell
|0.16
|usdchf
|0.92358
|0.00000
|0.00000
|2011.03.30 16:30
|0.91959
|0.00
|0.00
|0.00
|69.42
|45594544
|2011.03.30 10:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.40764
|0.00000
|0.00000
|2011.03.30 10:25
|1.40630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|45605439
|2011.03.30 13:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.40801
|0.00000
|0.00000
|2011.03.30 14:01
|1.40644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|45610055
|2011.03.30 14:23
|sell
|0.32
|usdchf
|0.92595
|0.00000
|0.00000
|2011.03.30 16:30
|0.91959
|0.00
|0.00
|0.00
|221.32
|45621351
|2011.03.30 17:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41276
|0.00000
|0.00000
|2011.03.31 02:21
|1.41426
|0.00
|0.00
|0.03
|1.50
|45626160
|2011.03.30 21:14
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91812
|0.00000
|0.00000
|2011.03.31 06:12
|0.91662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|45645019
|2011.03.31 06:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41581
|0.00000
|0.00000
|2011.03.31 07:12
|1.41722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|45652432
|2011.03.31 07:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41848
|0.00000
|0.00000
|2011.03.31 08:47
|1.42005
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|45656454
|2011.03.31 08:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91512
|0.00000
|0.00000
|2011.03.31 13:23
|0.91298
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|45666730
|2011.03.31 11:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.42208
|0.00000
|0.00000
|2011.03.31 14:28
|1.42063
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|45669741
|2011.03.31 12:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41974
|0.00000
|0.00000
|2011.03.31 14:28
|1.42065
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|45672621
|2011.03.31 13:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.41731
|0.00000
|0.00000
|2011.03.31 14:28
|1.42065
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|45690170
|2011.03.31 17:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.41970
|0.00000
|0.00000
|2011.04.01 14:47
|1.41399
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.71
|45696506
|2011.03.31 20:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.41735
|0.00000
|0.00000
|2011.04.01 14:47
|1.41396
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.78
|45721741
|2011.04.01 07:51
|buy
|0.04
|eurusd
|1.41483
|0.00000
|0.00000
|2011.04.01 14:47
|1.41396
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.48
|45733453
|2011.04.01 12:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.41270
|0.00000
|0.00000
|2011.04.01 14:47
|1.41393
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|45736282
|2011.04.01 12:40
|buy
|0.16
|eurusd
|1.40983
|0.00000
|0.00000
|2011.04.01 14:47
|1.41393
|0.00
|0.00
|0.00
|65.60
|45742219
|2011.04.01 13:46
|buy
|0.32
|eurusd
|1.40718
|0.00000
|0.00000
|2011.04.01 14:47
|1.41395
|0.00
|0.00
|0.00
|216.64
|
|0.00
|0.00
|-1 459.90
|95 575.17
|Closed P/L:
|94 115.27
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|45263019
|2011.03.24 07:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86711
|0.00000
|0.00000
|
|0.88139
|0.00
|0.00
|-0.15
|-23.01
|45269247
|2011.03.24 09:03
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.86944
|0.00000
|0.00000
|
|0.88139
|0.00
|0.00
|-0.24
|-38.51
|45271125
|2011.03.24 09:31
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.87193
|0.00000
|0.00000
|
|0.88139
|0.00
|0.00
|-0.48
|-60.98
|45275001
|2011.03.24 10:34
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.87419
|0.00000
|0.00000
|
|0.88139
|0.00
|0.00
|-0.97
|-92.81
|45299857
|2011.03.24 15:08
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.87676
|0.00000
|0.00000
|
|0.88139
|0.00
|0.00
|-1.99
|-119.37
|45312228
|2011.03.24 16:32
|sell
|0.32
|eurgbp
|0.87932
|0.00000
|0.00000
|
|0.88139
|0.00
|0.00
|-3.93
|-106.74
|45445145
|2011.03.28 08:55
|sell
|0.64
|eurgbp
|0.88157
|0.00000
|0.00000
|
|0.88139
|0.00
|0.00
|-5.93
|18.56
|45665501
|2011.03.31 11:18
|sell
|1.28
|eurgbp
|0.88389
|0.00000
|0.00000
|
|0.88139
|0.00
|0.00
|-1.97
|515.64
|45676275
|2011.03.31 13:41
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91375
|0.00000
|0.00000
|
|0.92605
|0.00
|0.00
|-0.01
|-13.28
|45684544
|2011.03.31 15:07
|sell
|0.02
|usdchf
|0.91603
|0.00000
|0.00000
|
|0.92605
|0.00
|0.00
|-0.03
|-21.64
|45696424
|2011.03.31 19:59
|sell
|0.04
|usdchf
|0.91829
|0.00000
|0.00000
|
|0.92605
|0.00
|0.00
|-0.06
|-33.52
|45709311
|2011.04.01 02:51
|sell
|0.08
|usdchf
|0.92053
|0.00000
|0.00000
|
|0.92605
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.69
|45721343
|2011.04.01 07:45
|sell
|0.16
|usdchf
|0.92269
|0.00000
|0.00000
|
|0.92605
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.05
|45733329
|2011.04.01 12:30
|sell
|0.32
|usdchf
|0.92557
|0.00000
|0.00000
|
|0.92605
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.59
|45735743
|2011.04.01 12:37
|sell
|0.64
|usdchf
|0.92846
|0.00000
|0.00000
|
|0.92605
|0.00
|0.00
|0.00
|166.56
|45741455
|2011.04.01 13:44
|sell
|1.28
|usdchf
|0.93097
|0.00000
|0.00000
|
|0.92605
|0.00
|0.00
|0.00
|680.05
|45742439
|2011.04.01 13:47
|sell
|2.56
|usdchf
|0.93319
|0.00000
|0.00000
|
|0.92605
|0.00
|0.00
|0.00
|1 973.80
|
|0.00
|0.00
|-15.76
|2 722.42
|
|Floating P/L:
|2 706.66
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|94 115.27
|Floating P/L:
|2 706.66
|Margin:
|8 935.00
|Balance:
|194 115.27
|Equity:
|196 821.93
|Free Margin:
|187 886.93
|
|Details:
|Gross Profit:
|113 742.02
|Gross Loss:
|19 626.75
|Total Net Profit:
|94 115.27
|Profit Factor:
|5.80
|Expected Payoff:
|65.86
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6 190.00 (4.63%)
|Relative Drawdown:
|4.63% (6 190.00)
|
|Total Trades:
|1429
|Short Positions (won %):
|865 (65.32%)
|Long Positions (won %):
|564 (66.31%)
|Profit Trades (% of total):
|939 (65.71%)
|Loss trades (% of total):
|490 (34.29%)
|Largest
|profit trade:
|15 526.50
|loss trade:
|-1 537.39
|Average
|profit trade:
|121.13
|loss trade:
|-40.05
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (49.18)
|consecutive losses ($):
|11 (-6 190.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|21 375.54 (3)
|consecutive loss (count):
|-6 190.00 (11)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2