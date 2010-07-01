|Account: 2415306
|Name: tick344moresafe_eurgbp
|Currency: USD
|2011 March 25, 16:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|96946215
|2010.06.30 23:59
|balance
|Summary trade result Q2 2010
|11 130.95
|79497945
|2010.07.01 08:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81885
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 08:32
|0.81936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79505204
|2010.07.01 09:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81946
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 09:21
|0.81998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|79519951
|2010.07.01 11:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82425
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 12:16
|0.82481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|79526295
|2010.07.01 12:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82507
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 12:22
|0.82559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|79566231
|2010.07.01 16:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82380
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 16:36
|0.82430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79570878
|2010.07.01 16:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82382
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 17:49
|0.82433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79582438
|2010.07.01 18:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82408
|0.00000
|0.00000
|2010.07.01 18:33
|0.82459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79659732
|2010.07.02 10:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82273
|0.00000
|0.00000
|2010.07.02 11:40
|0.82415
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|79585438
|2010.07.01 18:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82506
|0.00000
|0.00000
|2010.07.02 11:40
|0.82415
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.38
|79693382
|2010.07.02 15:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82905
|0.00000
|0.00000
|2010.07.02 16:55
|0.82955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79712202
|2010.07.02 18:36
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82743
|0.00000
|0.00000
|2010.07.05 16:09
|0.82886
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.32
|79706239
|2010.07.02 17:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82976
|0.00000
|0.00000
|2010.07.05 16:09
|0.82885
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.38
|79846250
|2010.07.06 03:40
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82709
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 06:49
|0.82846
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|79803926
|2010.07.05 16:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82931
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 06:49
|0.82849
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.24
|79893986
|2010.07.06 10:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82927
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 10:44
|0.82977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|79924710
|2010.07.06 14:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82919
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 14:17
|0.82970
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|79932845
|2010.07.06 14:51
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82954
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 16:03
|0.83013
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|79954132
|2010.07.06 16:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83013
|0.00000
|0.00000
|2010.07.06 16:54
|0.83095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|80075306
|2010.07.07 12:10
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83126
|0.00000
|0.00000
|2010.07.07 22:27
|0.83271
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|79976543
|2010.07.06 19:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83365
|0.00000
|0.00000
|2010.07.07 22:27
|0.83275
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.37
|80201681
|2010.07.08 10:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83424
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 11:02
|0.83476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|80208677
|2010.07.08 11:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83494
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 11:50
|0.83545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80215338
|2010.07.08 12:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83567
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 12:46
|0.83618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80225649
|2010.07.08 14:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83590
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 14:56
|0.83643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|80231443
|2010.07.08 15:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83699
|0.00000
|0.00000
|2010.07.08 15:31
|0.83750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80236787
|2010.07.08 15:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83779
|0.00000
|0.00000
|2010.07.09 08:44
|0.83830
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.78
|80451275
|2010.07.12 17:23
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83692
|0.00000
|0.00000
|2010.07.13 09:35
|0.83532
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.81
|80446635
|2010.07.12 16:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83423
|0.00000
|0.00000
|2010.07.13 09:35
|0.83531
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.62
|80510831
|2010.07.13 10:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83552
|0.00000
|0.00000
|2010.07.13 10:30
|0.83497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|80513045
|2010.07.13 10:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83490
|0.00000
|0.00000
|2010.07.13 10:36
|0.83438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|80622647
|2010.07.14 09:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83496
|0.00000
|0.00000
|2010.07.14 09:35
|0.83433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|80625976
|2010.07.14 10:09
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83466
|0.00000
|0.00000
|2010.07.14 10:30
|0.83405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|80633177
|2010.07.14 11:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83312
|0.00000
|0.00000
|2010.07.14 12:00
|0.83261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|80648587
|2010.07.14 14:22
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83434
|0.00000
|0.00000
|2010.07.15 09:51
|0.83290
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.40
|80639236
|2010.07.14 12:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83198
|0.00000
|0.00000
|2010.07.15 09:51
|0.83288
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.37
|80770481
|2010.07.15 16:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83801
|0.00000
|0.00000
|2010.07.15 16:43
|0.83856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|80800527
|2010.07.15 20:50
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83684
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 06:37
|0.83820
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.19
|80793779
|2010.07.15 19:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83904
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 06:37
|0.83822
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.26
|80846190
|2010.07.16 09:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83798
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 09:39
|0.83848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|80850094
|2010.07.16 09:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83838
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 10:30
|0.83889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|80861979
|2010.07.16 11:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84123
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 11:48
|0.84175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|80869493
|2010.07.16 12:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84350
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 13:20
|0.84401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|80895449
|2010.07.16 16:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84314
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 17:14
|0.84466
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|80881028
|2010.07.16 14:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84549
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 17:14
|0.84466
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|80907849
|2010.07.16 17:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84501
|0.00000
|0.00000
|2010.07.16 18:06
|0.84552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|80969635
|2010.07.19 10:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84587
|0.00000
|0.00000
|2010.07.19 10:17
|0.84638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|80977630
|2010.07.19 11:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84713
|0.00000
|0.00000
|2010.07.19 11:25
|0.84764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|81000494
|2010.07.19 14:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84870
|0.00000
|0.00000
|2010.07.19 15:22
|0.84925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|81028667
|2010.07.19 19:51
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85030
|0.00000
|0.00000
|2010.07.20 10:31
|0.85174
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.39
|81014283
|2010.07.19 16:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85264
|0.00000
|0.00000
|2010.07.20 10:31
|0.85168
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.46
|81145451
|2010.07.20 19:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84358
|0.00000
|0.00000
|2010.07.21 07:04
|0.84306
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|81202090
|2010.07.21 09:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84514
|0.00000
|0.00000
|2010.07.21 09:17
|0.84329
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|81192856
|2010.07.21 08:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84266
|0.00000
|0.00000
|2010.07.21 09:17
|0.84303
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|81237937
|2010.07.21 12:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83933
|0.00000
|0.00000
|2010.07.21 12:46
|0.83882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|81291523
|2010.07.21 20:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84113
|0.00000
|0.00000
|2010.07.21 23:37
|0.84062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|81394644
|2010.07.22 16:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84565
|0.00000
|0.00000
|2010.07.22 17:00
|0.84616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|81484806
|2010.07.23 12:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83892
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 12:49
|0.83841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|81494530
|2010.07.23 13:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83753
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 14:19
|0.83702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|81510190
|2010.07.23 15:53
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83382
|0.00000
|0.00000
|2010.07.23 16:38
|0.83332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|81573935
|2010.07.26 08:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83592
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 08:39
|0.83540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|81580151
|2010.07.26 09:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83519
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 09:14
|0.83468
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|81582673
|2010.07.26 09:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83504
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 10:32
|0.83453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|81596645
|2010.07.26 11:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83330
|0.00000
|0.00000
|2010.07.26 11:52
|0.83280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|81672717
|2010.07.27 04:05
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83965
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:01
|0.83605
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|81635295
|2010.07.26 17:14
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83744
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:01
|0.83609
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.40
|81623357
|2010.07.26 15:37
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83501
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:01
|0.83609
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.36
|81600066
|2010.07.26 12:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83262
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 15:01
|0.83609
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.40
|81763957
|2010.07.27 16:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83553
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 16:59
|0.83501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|81772453
|2010.07.27 17:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83492
|0.00000
|0.00000
|2010.07.27 18:48
|0.83441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|81785058
|2010.07.27 19:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83381
|0.00000
|0.00000
|2010.07.28 10:28
|0.83329
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.81
|81864445
|2010.07.28 12:53
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83377
|0.00000
|0.00000
|2010.07.28 14:45
|0.83327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|82017002
|2010.07.29 17:14
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.83897
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 09:42
|0.83525
|0.00
|0.00
|-0.05
|46.48
|81970502
|2010.07.29 10:34
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83660
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 09:42
|0.83527
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.30
|81954287
|2010.07.29 08:31
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83422
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 09:42
|0.83527
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.28
|81881165
|2010.07.28 15:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83181
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 09:42
|0.83529
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.44
|82118399
|2010.07.30 15:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83371
|0.00000
|0.00000
|2010.07.30 16:18
|0.83320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|82175354
|2010.08.02 10:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82757
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 10:14
|0.82704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|82181509
|2010.08.02 11:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82690
|0.00000
|0.00000
|2010.08.02 13:24
|0.82638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|82281332
|2010.08.03 10:31
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.83038
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 10:16
|0.82785
|0.00
|0.00
|-0.03
|16.13
|82205587
|2010.08.02 15:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82801
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 10:16
|0.82786
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.48
|82195788
|2010.08.02 14:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82566
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 10:16
|0.82786
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.50
|82413623
|2010.08.04 14:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82850
|0.00000
|0.00000
|2010.08.04 14:42
|0.82798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|82432495
|2010.08.04 16:42
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82801
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 18:17
|0.82889
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.40
|82506066
|2010.08.05 09:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83036
|0.00000
|0.00000
|2010.08.05 18:17
|0.82890
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|82574036
|2010.08.05 20:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83018
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 04:31
|0.83069
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.81
|82619255
|2010.08.06 11:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83160
|0.00000
|0.00000
|2010.08.06 14:43
|0.83221
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|82696942
|2010.08.09 08:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83106
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:02
|0.83266
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|82651576
|2010.08.06 16:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83339
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:03
|0.83259
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.27
|82705285
|2010.08.09 09:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83231
|0.00000
|0.00000
|2010.08.09 09:27
|0.83281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|82723304
|2010.08.09 12:35
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83088
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 02:46
|0.83231
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.53
|82712363
|2010.08.09 10:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83324
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 02:46
|0.83231
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.48
|82812341
|2010.08.10 09:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83343
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 10:49
|0.83394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|82834558
|2010.08.10 12:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83559
|0.00000
|0.00000
|2010.08.10 12:47
|0.83611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|83234698
|2010.08.13 16:34
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.81892
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-4.80
|1 760.93
|83022103
|2010.08.11 19:27
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82188
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-7.21
|585.31
|83003752
|2010.08.11 16:41
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82420
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-3.61
|176.99
|82938558
|2010.08.11 08:57
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82656
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-1.80
|29.66
|82923033
|2010.08.11 06:36
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.82892
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-0.90
|-14.58
|82864385
|2010.08.10 16:53
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83127
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-0.52
|-21.94
|82856014
|2010.08.10 15:51
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83362
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-0.27
|-18.29
|82837314
|2010.08.10 13:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83598
|0.00000
|0.00000
|2010.08.17 19:49
|0.82775
|0.00
|0.00
|-0.14
|-12.82
|83523480
|2010.08.18 08:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82720
|0.00000
|0.00000
|2010.08.18 09:50
|0.82773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|83664112
|2010.08.19 09:04
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82424
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:30
|0.82218
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|83651100
|2010.08.19 07:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82188
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 10:30
|0.82168
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|83704214
|2010.08.19 14:53
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82320
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:49
|0.82151
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|83688144
|2010.08.19 11:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82043
|0.00000
|0.00000
|2010.08.19 17:49
|0.82144
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|83824492
|2010.08.20 08:39
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.82369
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:51
|0.82224
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|83744861
|2010.08.19 18:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82129
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 10:51
|0.82227
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.52
|83886388
|2010.08.20 14:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81860
|0.00000
|0.00000
|2010.08.20 16:06
|0.81808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|83907092
|2010.08.20 16:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81759
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 01:27
|0.81709
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.78
|83990458
|2010.08.23 08:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81634
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 08:43
|0.81582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|83999347
|2010.08.23 09:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81498
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 09:32
|0.81448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|84070224
|2010.08.23 16:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81611
|0.00000
|0.00000
|2010.08.23 17:32
|0.81560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|84101146
|2010.08.23 20:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81598
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 01:09
|0.81546
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.81
|84165781
|2010.08.24 07:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82015
|0.00000
|0.00000
|2010.08.24 08:40
|0.82070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|84261390
|2010.08.24 16:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82127
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 09:26
|0.82178
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.78
|84358727
|2010.08.25 09:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82196
|0.00000
|0.00000
|2010.08.25 10:01
|0.82256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|84513197
|2010.08.26 08:26
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.81595
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:57
|0.81959
|0.00
|0.00
|-0.15
|45.21
|84399177
|2010.08.25 13:40
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.81829
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:57
|0.81961
|0.00
|0.00
|-0.29
|8.20
|84388224
|2010.08.25 12:26
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82064
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:57
|0.81962
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.16
|84375188
|2010.08.25 10:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82298
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 06:57
|0.81962
|0.00
|0.00
|-0.08
|-5.22
|84643360
|2010.08.27 07:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81976
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 07:47
|0.82027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|84681142
|2010.08.27 11:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82024
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 14:22
|0.82074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|84721954
|2010.08.27 16:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82172
|0.00000
|0.00000
|2010.08.27 17:06
|0.82240
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|84820283
|2010.08.30 09:56
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.81797
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 17:27
|0.82041
|0.00
|0.00
|0.00
|15.09
|84779098
|2010.08.30 02:52
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.82027
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 17:28
|0.82047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|84735681
|2010.08.27 17:26
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82248
|0.00000
|0.00000
|2010.08.30 17:28
|0.82047
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.11
|84962932
|2010.08.31 10:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82149
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 10:24
|0.82202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|84970221
|2010.08.31 10:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82163
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 11:08
|0.82213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|84977506
|2010.08.31 11:54
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82249
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 12:05
|0.82300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|84985334
|2010.08.31 12:53
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82359
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 13:42
|0.82452
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|85013810
|2010.08.31 16:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82698
|0.00000
|0.00000
|2010.08.31 17:09
|0.82751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|85114787
|2010.09.01 09:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82610
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 10:16
|0.82660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|85131555
|2010.09.01 11:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83113
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 11:54
|0.83164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|85144562
|2010.09.01 13:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83196
|0.00000
|0.00000
|2010.09.01 14:30
|0.83253
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|85279887
|2010.09.02 11:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83351
|0.00000
|0.00000
|2010.09.02 14:46
|0.83402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|85348737
|2010.09.03 03:15
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83201
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 10:51
|0.83337
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|85303379
|2010.09.02 15:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83422
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 10:51
|0.83337
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.31
|85385045
|2010.09.03 11:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83365
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 12:24
|0.83416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|85428164
|2010.09.03 17:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83333
|0.00000
|0.00000
|2010.09.03 17:55
|0.83388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|85498926
|2010.09.06 11:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83733
|0.00000
|0.00000
|2010.09.06 12:16
|0.83802
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|85716272
|2010.09.08 09:19
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.82173
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83050
|0.00
|0.00
|-11.88
|1 729.06
|85713869
|2010.09.08 09:08
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.82410
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83044
|0.00
|0.00
|-5.93
|624.98
|85667637
|2010.09.07 21:09
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.82674
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83044
|0.00
|0.00
|-3.56
|182.37
|85605674
|2010.09.07 11:47
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.82899
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83046
|0.00
|0.00
|-1.79
|36.23
|85586219
|2010.09.07 09:08
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.83142
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83042
|0.00
|0.00
|-0.90
|-12.32
|85555669
|2010.09.07 01:51
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.83378
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83031
|0.00
|0.00
|-0.43
|-21.38
|85523930
|2010.09.06 16:24
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83646
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:17
|0.83023
|0.00
|0.00
|-0.27
|-19.19
|85507755
|2010.09.06 12:51
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83882
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 02:18
|0.83026
|0.00
|0.00
|-0.14
|-13.18
|86179993
|2010.09.13 13:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83182
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 15:09
|0.83237
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|86203526
|2010.09.13 16:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83318
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 16:59
|0.83372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|86218431
|2010.09.13 17:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83402
|0.00000
|0.00000
|2010.09.13 19:24
|0.83453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|86291299
|2010.09.14 07:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83625
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 08:03
|0.83678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|86304033
|2010.09.14 08:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83806
|0.00000
|0.00000
|2010.09.14 09:21
|0.83859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|86414680
|2010.09.14 20:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83661
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 02:23
|0.83720
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.92
|86460528
|2010.09.15 07:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83818
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 08:37
|0.83869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|86551474
|2010.09.15 17:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83265
|0.00000
|0.00000
|2010.09.15 17:59
|0.83212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|86635633
|2010.09.16 12:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83888
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 12:20
|0.83945
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|86650696
|2010.09.16 14:18
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83719
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 15:04
|0.83864
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|86638748
|2010.09.16 12:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83956
|0.00000
|0.00000
|2010.09.16 15:04
|0.83871
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|86799351
|2010.09.17 16:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83454
|0.00000
|0.00000
|2010.09.17 16:31
|0.83379
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|86876628
|2010.09.20 10:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83877
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 10:39
|0.83930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|86882365
|2010.09.20 11:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83983
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 11:22
|0.84040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|86925735
|2010.09.20 17:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84004
|0.00000
|0.00000
|2010.09.20 18:46
|0.84055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|86930692
|2010.09.20 19:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84042
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 09:26
|0.84116
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.15
|86986917
|2010.09.21 10:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84445
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 10:52
|0.84508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|87013871
|2010.09.21 14:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84421
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 20:18
|0.84596
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|87000463
|2010.09.21 12:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84656
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 20:18
|0.84591
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|87052696
|2010.09.21 20:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84625
|0.00000
|0.00000
|2010.09.21 20:24
|0.84685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|87168674
|2010.09.22 12:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85449
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 14:15
|0.85509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|87184611
|2010.09.22 14:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85594
|0.00000
|0.00000
|2010.09.22 15:06
|0.85663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|87418629
|2010.09.23 19:13
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85008
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 02:03
|0.84855
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.79
|87400793
|2010.09.23 17:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84764
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 02:03
|0.84851
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.37
|87532358
|2010.09.24 11:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85369
|0.00000
|0.00000
|2010.09.24 11:58
|0.85420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|87851283
|2010.09.28 10:59
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84716
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 13:30
|0.85095
|0.00
|0.00
|0.00
|48.02
|87696759
|2010.09.27 11:51
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84953
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 13:30
|0.85095
|0.00
|0.00
|-0.08
|9.00
|87560833
|2010.09.24 14:43
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85190
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 13:30
|0.85101
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.82
|87539613
|2010.09.24 12:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85424
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 13:30
|0.85102
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.10
|87907131
|2010.09.28 16:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85549
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 16:23
|0.85599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|87921000
|2010.09.28 17:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85718
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 17:06
|0.85770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|87935457
|2010.09.28 18:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85940
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 18:38
|0.85993
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|87945283
|2010.09.28 19:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85973
|0.00000
|0.00000
|2010.09.28 21:43
|0.86023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|88067377
|2010.09.29 13:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86150
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 13:13
|0.86210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|88097799
|2010.09.29 15:41
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86009
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 17:16
|0.86152
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|88076774
|2010.09.29 13:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86243
|0.00000
|0.00000
|2010.09.29 17:16
|0.86151
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|88214458
|2010.09.30 07:35
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.85712
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 14:15
|0.86109
|0.00
|0.00
|0.00
|50.35
|88200871
|2010.09.30 05:05
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.85943
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 14:15
|0.86122
|0.00
|0.00
|0.00
|11.35
|88186796
|2010.09.30 02:34
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86163
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 14:15
|0.86118
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|88141218
|2010.09.29 19:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86387
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 14:15
|0.86103
|0.00
|0.00
|-0.06
|-4.50
|88313048
|2010.09.30 15:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86349
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 15:42
|0.86417
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|88356634
|2010.09.30 19:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86642
|0.00000
|0.00000
|2010.09.30 19:18
|0.86692
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|88428199
|2010.10.01 10:08
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86613
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 10:28
|0.86757
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|88366925
|2010.09.30 20:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86849
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 10:28
|0.86759
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.43
|88475088
|2010.10.01 15:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86812
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 15:53
|0.86868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|88497290
|2010.10.01 17:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86948
|0.00000
|0.00000
|2010.10.01 20:57
|0.86999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|88560466
|2010.10.04 08:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87108
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 08:06
|0.87191
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|88628510
|2010.10.04 15:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86425
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 15:55
|0.86372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|88637716
|2010.10.04 16:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86392
|0.00000
|0.00000
|2010.10.04 18:07
|0.86341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|88760320
|2010.10.05 13:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86794
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 14:24
|0.86857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|88777872
|2010.10.05 15:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86901
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 15:15
|0.86956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|88800078
|2010.10.05 17:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86944
|0.00000
|0.00000
|2010.10.05 19:14
|0.86995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|88855568
|2010.10.06 04:40
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86930
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 08:20
|0.87065
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|88821157
|2010.10.05 20:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87150
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 08:20
|0.87064
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.37
|88901062
|2010.10.06 10:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87171
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 12:01
|0.87225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|88965953
|2010.10.06 16:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87463
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 16:46
|0.87520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|89006046
|2010.10.06 20:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87648
|0.00000
|0.00000
|2010.10.06 21:31
|0.87699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|89058159
|2010.10.07 08:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87734
|0.00000
|0.00000
|2010.10.07 08:44
|0.87786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|89107160
|2010.10.07 13:00
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.87527
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 04:26
|0.87775
|0.00
|0.00
|-0.08
|15.76
|89087918
|2010.10.07 10:29
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87760
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 04:26
|0.87780
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.63
|89077418
|2010.10.07 09:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87988
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 04:26
|0.87779
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.32
|89221566
|2010.10.08 07:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87823
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 08:34
|0.87875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|89230379
|2010.10.08 09:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87933
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 09:41
|0.87988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|89312491
|2010.10.08 16:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87407
|0.00000
|0.00000
|2010.10.08 16:30
|0.87357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|89560364
|2010.10.12 10:39
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.87021
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 14:12
|0.87373
|0.00
|0.00
|0.00
|44.60
|89504343
|2010.10.12 04:26
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.87245
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 14:12
|0.87366
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|89397899
|2010.10.11 09:42
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87465
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 14:12
|0.87368
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.07
|89387294
|2010.10.11 08:44
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87701
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 14:12
|0.87364
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.33
|89644758
|2010.10.12 18:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87776
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 18:14
|0.87830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|89651172
|2010.10.12 18:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87853
|0.00000
|0.00000
|2010.10.12 20:03
|0.87908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|89669734
|2010.10.12 21:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88180
|0.00000
|0.00000
|2010.10.13 02:19
|0.88243
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.99
|89965697
|2010.10.14 15:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87979
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 01:25
|0.87827
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.86
|89924759
|2010.10.14 11:54
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87742
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 01:25
|0.87829
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.39
|90059894
|2010.10.15 08:58
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87891
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 09:33
|0.87747
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|90046363
|2010.10.15 07:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87658
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 09:33
|0.87744
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|90146574
|2010.10.15 16:46
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87444
|0.00000
|0.00000
|2010.10.15 17:57
|0.87391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|90354779
|2010.10.19 04:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87641
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 09:04
|0.87779
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|90304701
|2010.10.18 17:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87862
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 09:04
|0.87779
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.31
|90395591
|2010.10.19 10:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87882
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 11:00
|0.87951
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|90407043
|2010.10.19 11:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88118
|0.00000
|0.00000
|2010.10.19 11:57
|0.88173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|90515574
|2010.10.19 22:32
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.87440
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 09:46
|0.87812
|0.00
|0.00
|-0.16
|46.79
|90493066
|2010.10.19 19:44
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.87659
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 09:46
|0.87819
|0.00
|0.00
|-0.08
|10.06
|90449501
|2010.10.19 15:12
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87895
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 09:46
|0.87821
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.32
|90415048
|2010.10.19 12:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88190
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 09:47
|0.87822
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.78
|90605741
|2010.10.20 12:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87975
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 12:33
|0.88028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|90654598
|2010.10.20 17:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88109
|0.00000
|0.00000
|2010.10.20 17:08
|0.88161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|90681178
|2010.10.20 20:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88120
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 01:52
|0.88173
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.84
|90736865
|2010.10.21 07:44
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88089
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 08:00
|0.88139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|90760912
|2010.10.21 10:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88784
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 10:04
|0.88835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|90769024
|2010.10.21 10:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88950
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 11:52
|0.89005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|90788684
|2010.10.21 13:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88966
|0.00000
|0.00000
|2010.10.21 13:51
|0.89017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|90934877
|2010.10.22 10:25
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.88523
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 11:16
|0.88672
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|90901527
|2010.10.22 07:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88760
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 11:16
|0.88678
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|90952396
|2010.10.22 12:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88669
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 13:27
|0.88719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|90969926
|2010.10.22 14:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88775
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 15:04
|0.88829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|90987334
|2010.10.22 15:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88822
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 15:45
|0.88873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|90993482
|2010.10.22 16:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88826
|0.00000
|0.00000
|2010.10.22 17:07
|0.88883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|91072776
|2010.10.25 08:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.89134
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 08:37
|0.89186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|91080377
|2010.10.25 09:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.89264
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 09:29
|0.89314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|91105806
|2010.10.25 12:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.89285
|0.00000
|0.00000
|2010.10.25 12:12
|0.89336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|91269903
|2010.10.26 11:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87915
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 12:12
|0.87864
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|91276448
|2010.10.26 12:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87880
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 12:15
|0.87781
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|91282539
|2010.10.26 12:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87800
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 13:19
|0.87750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|91293985
|2010.10.26 14:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87733
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 14:20
|0.87678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|91306850
|2010.10.26 15:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87648
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 15:10
|0.87594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|91325025
|2010.10.26 16:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87472
|0.00000
|0.00000
|2010.10.26 16:59
|0.87418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|91356354
|2010.10.26 20:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87421
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 03:17
|0.87366
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.87
|91425160
|2010.10.27 08:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87250
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 08:32
|0.87200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|91446185
|2010.10.27 09:27
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87404
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 11:17
|0.87246
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|91438612
|2010.10.27 09:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87169
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 11:18
|0.87267
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|91481761
|2010.10.27 12:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87254
|0.00000
|0.00000
|2010.10.27 13:10
|0.87200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|91650363
|2010.10.28 09:08
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.87644
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 11:28
|0.87383
|0.00
|0.00
|0.00
|16.54
|91559230
|2010.10.27 18:02
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87408
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 11:28
|0.87383
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.79
|91505682
|2010.10.27 13:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87168
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 11:28
|0.87382
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.39
|91697295
|2010.10.28 13:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87184
|0.00000
|0.00000
|2010.10.28 14:13
|0.87116
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|91826480
|2010.10.29 07:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87125
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 08:02
|0.87074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|91872723
|2010.10.29 11:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86953
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 11:39
|0.86900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|91880757
|2010.10.29 12:09
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86897
|0.00000
|0.00000
|2010.10.29 12:11
|0.86847
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|92063641
|2010.11.01 11:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86873
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 12:41
|0.86822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|92083756
|2010.11.01 13:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86729
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 14:16
|0.86676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|92110876
|2010.11.01 16:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86617
|0.00000
|0.00000
|2010.11.01 17:00
|0.86560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|92283607
|2010.11.02 13:20
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.87520
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 12:52
|0.87032
|0.00
|0.00
|-0.44
|126.07
|92257945
|2010.11.02 11:04
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.87285
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 12:52
|0.87031
|0.00
|0.00
|-0.22
|32.81
|92248804
|2010.11.02 10:30
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.87049
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 12:52
|0.87029
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.29
|92217202
|2010.11.02 08:32
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.86801
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 12:52
|0.87027
|0.00
|0.00
|-0.05
|-7.30
|92124186
|2010.11.01 17:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86557
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 12:52
|0.87027
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.59
|92486808
|2010.11.03 19:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87331
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 19:56
|0.87551
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|92478991
|2010.11.03 19:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87645
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 19:56
|0.87542
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|92512064
|2010.11.03 21:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87835
|0.00000
|0.00000
|2010.11.03 21:55
|0.87885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|92548162
|2010.11.04 06:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87692
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 09:25
|0.87755
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|92600057
|2010.11.04 11:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88004
|0.00000
|0.00000
|2010.11.04 11:50
|0.88057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|92691972
|2010.11.05 00:35
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.87414
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 05:33
|0.87276
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|92673968
|2010.11.04 20:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87200
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 05:33
|0.87277
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.25
|92769553
|2010.11.05 12:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.87118
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 12:31
|0.87065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|92777596
|2010.11.05 13:21
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86869
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 13:30
|0.86817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|92787302
|2010.11.05 13:57
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86829
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 14:02
|0.86778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|92802475
|2010.11.05 15:21
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86744
|0.00000
|0.00000
|2010.11.05 15:27
|0.86687
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|92942676
|2010.11.08 10:35
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86319
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 11:31
|0.86265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|92958150
|2010.11.08 11:53
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86269
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 12:09
|0.86218
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|92966224
|2010.11.08 12:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86239
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 13:52
|0.86185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|93012080
|2010.11.08 16:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86203
|0.00000
|0.00000
|2010.11.08 16:46
|0.86150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|93034675
|2010.11.08 18:42
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.86353
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 00:47
|0.86207
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.71
|93021705
|2010.11.08 17:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86115
|0.00000
|0.00000
|2010.11.09 00:47
|0.86200
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.37
|93380881
|2010.11.10 13:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85624
|0.00000
|0.00000
|2010.11.10 13:20
|0.85565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|93473551
|2010.11.10 21:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85445
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 01:44
|0.85384
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.99
|93519521
|2010.11.11 07:04
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85380
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 07:36
|0.85330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|93541108
|2010.11.11 09:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85245
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 09:57
|0.85195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|93578027
|2010.11.11 13:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84957
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 13:58
|0.84904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|93587454
|2010.11.11 14:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84897
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 14:45
|0.84844
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|93607700
|2010.11.11 16:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84786
|0.00000
|0.00000
|2010.11.11 16:44
|0.84729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|93622859
|2010.11.11 17:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84610
|0.00000
|0.00000
|2010.11.12 00:52
|0.84530
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.29
|93964670
|2010.11.15 10:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84865
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 11:10
|0.84800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|93979672
|2010.11.15 11:57
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84678
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 16:49
|0.84625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|94051320
|2010.11.15 18:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84683
|0.00000
|0.00000
|2010.11.15 21:05
|0.84632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|94112411
|2010.11.16 05:34
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84793
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 08:01
|0.84653
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|94071464
|2010.11.15 21:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84572
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 08:01
|0.84651
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.27
|94207690
|2010.11.16 13:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85102
|0.00000
|0.00000
|2010.11.16 14:30
|0.85153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|94372698
|2010.11.17 10:31
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84806
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 12:15
|0.84968
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|94354139
|2010.11.17 08:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85056
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 12:15
|0.84976
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|94426188
|2010.11.17 16:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85056
|0.00000
|0.00000
|2010.11.17 16:20
|0.85117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|94449624
|2010.11.17 18:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85070
|0.00000
|0.00000
|2010.11.18 00:46
|0.85121
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.82
|94597263
|2010.11.18 16:26
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84989
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 08:51
|0.85256
|0.00
|0.00
|-0.08
|17.15
|94569826
|2010.11.18 13:35
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85226
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 08:51
|0.85266
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.28
|94538341
|2010.11.18 10:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85494
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 08:51
|0.85271
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.58
|94714845
|2010.11.19 10:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85235
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 11:30
|0.85286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|94736090
|2010.11.19 12:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85472
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 14:17
|0.85538
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|94760452
|2010.11.19 15:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85586
|0.00000
|0.00000
|2010.11.19 16:17
|0.85636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|94995278
|2010.11.22 20:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85311
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 01:07
|0.85260
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.81
|95112622
|2010.11.23 10:10
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85363
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 11:01
|0.85212
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|95106266
|2010.11.23 09:42
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85128
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 11:01
|0.85206
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|95162046
|2010.11.23 14:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84757
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 14:43
|0.84700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|95176055
|2010.11.23 15:23
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84686
|0.00000
|0.00000
|2010.11.23 16:11
|0.84598
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|95233667
|2010.11.23 19:06
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84745
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 08:17
|0.84596
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.71
|95201161
|2010.11.23 16:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84508
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 08:17
|0.84593
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.35
|95349070
|2010.11.24 11:37
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84568
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 13:51
|0.84424
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|95343501
|2010.11.24 11:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84333
|0.00000
|0.00000
|2010.11.24 13:51
|0.84427
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|95449139
|2010.11.24 21:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84476
|0.00000
|0.00000
|2010.11.25 09:59
|0.84425
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.81
|95581338
|2010.11.25 16:34
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.84826
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 06:07
|0.84572
|0.00
|0.00
|-0.08
|16.00
|95545515
|2010.11.25 12:15
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84590
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 06:07
|0.84573
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.54
|95530220
|2010.11.25 10:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84358
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 06:07
|0.84567
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.29
|95683828
|2010.11.26 08:51
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84481
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 08:56
|0.84424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|95692175
|2010.11.26 09:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84446
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 10:03
|0.84395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|95708033
|2010.11.26 10:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84352
|0.00000
|0.00000
|2010.11.26 12:15
|0.84294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|95858461
|2010.11.29 08:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84855
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 08:16
|0.84909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|95927818
|2010.11.29 14:05
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84376
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 14:58
|0.84325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|95953275
|2010.11.29 15:57
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84227
|0.00000
|0.00000
|2010.11.29 16:02
|0.84172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|96054087
|2010.11.30 07:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84241
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 08:37
|0.84190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|96109174
|2010.11.30 11:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83751
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 14:31
|0.83696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|96147247
|2010.11.30 14:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83662
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 16:48
|0.83610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|96192453
|2010.11.30 17:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83629
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 19:42
|0.83577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|96222121
|2010.11.30 20:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83516
|0.00000
|0.00000
|2010.11.30 21:48
|0.83463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|96427427
|2010.12.01 17:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.83864
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 17:34
|0.84007
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|96419347
|2010.12.01 16:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84099
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 17:34
|0.84007
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|96448102
|2010.12.01 18:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84174
|0.00000
|0.00000
|2010.12.01 18:33
|0.84231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|96517489
|2010.12.02 01:25
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84016
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 08:13
|0.84156
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|96457609
|2010.12.01 19:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84237
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 08:13
|0.84158
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.24
|96593126
|2010.12.02 10:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84264
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 11:05
|0.84322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|96607073
|2010.12.02 12:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84475
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 13:54
|0.84537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|96625553
|2010.12.02 14:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84537
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 14:20
|0.84595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|96670902
|2010.12.02 17:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84727
|0.00000
|0.00000
|2010.12.02 17:21
|0.84783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|96831038
|2010.12.03 12:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84684
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 12:55
|0.84735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|96836676
|2010.12.03 13:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84818
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 14:18
|0.84874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|96849058
|2010.12.03 14:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84919
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 14:49
|0.84973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|96864664
|2010.12.03 15:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85077
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 15:14
|0.85132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|96875805
|2010.12.03 15:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85144
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 16:31
|0.85198
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|96901273
|2010.12.03 18:08
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84954
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 22:31
|0.85098
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|96890751
|2010.12.03 17:08
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85188
|0.00000
|0.00000
|2010.12.03 22:31
|0.85111
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|97077901
|2010.12.06 15:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84588
|0.00000
|0.00000
|2010.12.07 08:30
|0.84537
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.81
|97223475
|2010.12.07 12:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84598
|0.00000
|0.00000
|2010.12.07 16:07
|0.84547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|97284012
|2010.12.07 17:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84298
|0.00000
|0.00000
|2010.12.07 18:07
|0.84234
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|97304867
|2010.12.07 20:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84314
|0.00000
|0.00000
|2010.12.07 20:29
|0.84264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|97309542
|2010.12.07 20:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84278
|0.00000
|0.00000
|2010.12.07 21:36
|0.84227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|97554114
|2010.12.09 02:14
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84030
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 10:39
|0.83894
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|97514805
|2010.12.08 20:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83809
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 10:39
|0.83894
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.34
|97647708
|2010.12.09 12:04
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83954
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 13:53
|0.83811
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|97643177
|2010.12.09 11:44
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83720
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 13:53
|0.83808
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|97668492
|2010.12.09 14:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83756
|0.00000
|0.00000
|2010.12.09 16:04
|0.83703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|97868922
|2010.12.10 13:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83572
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 02:00
|0.83521
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.80
|98053194
|2010.12.13 12:53
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84164
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 12:57
|0.84216
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|98069847
|2010.12.13 14:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84383
|0.00000
|0.00000
|2010.12.13 15:13
|0.84435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|98138101
|2010.12.13 20:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84520
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 08:47
|0.84575
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.87
|98241059
|2010.12.14 12:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84901
|0.00000
|0.00000
|2010.12.14 14:39
|0.84956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|98373906
|2010.12.15 07:23
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84544
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 10:57
|0.84792
|0.00
|0.00
|0.00
|15.57
|98334479
|2010.12.14 22:47
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84775
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 10:57
|0.84799
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.75
|98274115
|2010.12.14 15:38
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84996
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 10:57
|0.84800
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.07
|98437983
|2010.12.15 13:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85084
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 13:08
|0.85143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|98447618
|2010.12.15 13:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85342
|0.00000
|0.00000
|2010.12.15 15:36
|0.85400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|98620078
|2010.12.16 16:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84694
|0.00000
|0.00000
|2010.12.16 16:59
|0.84642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|98714579
|2010.12.17 10:36
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.85306
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 16:43
|0.84936
|0.00
|0.00
|0.00
|45.84
|98679777
|2010.12.17 06:29
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.85073
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 16:43
|0.84936
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|98669830
|2010.12.17 02:27
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84842
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 16:43
|0.84936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|98626819
|2010.12.16 17:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84622
|0.00000
|0.00000
|2010.12.17 16:43
|0.84937
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.87
|98854229
|2010.12.20 09:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84715
|0.00000
|0.00000
|2010.12.20 09:20
|0.84664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|98866314
|2010.12.20 10:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84637
|0.00000
|0.00000
|2010.12.20 10:40
|0.84584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|98877515
|2010.12.20 11:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84560
|0.00000
|0.00000
|2010.12.20 14:20
|0.84510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|98910446
|2010.12.20 14:48
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84589
|0.00000
|0.00000
|2010.12.20 16:41
|0.84539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|98951991
|2010.12.20 19:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84577
|0.00000
|0.00000
|2010.12.20 19:18
|0.84526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|99037997
|2010.12.21 12:37
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84922
|0.00000
|0.00000
|2010.12.21 12:49
|0.84976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|99146199
|2010.12.22 07:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84890
|0.00000
|0.00000
|2010.12.22 09:13
|0.84943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|99162510
|2010.12.22 09:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84917
|0.00000
|0.00000
|2010.12.22 09:53
|0.84967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|99193736
|2010.12.22 13:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85065
|0.00000
|0.00000
|2010.12.22 15:30
|0.85119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|99216826
|2010.12.22 15:56
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85064
|0.00000
|0.00000
|2010.12.22 18:27
|0.85114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|99235192
|2010.12.22 19:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85163
|0.00000
|0.00000
|2010.12.23 09:08
|0.85213
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.76
|99346912
|2010.12.23 17:19
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.85154
|0.00000
|0.00000
|2010.12.24 07:25
|0.84908
|0.00
|0.00
|-0.06
|15.22
|99345349
|2010.12.23 17:17
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.84927
|0.00000
|0.00000
|2010.12.24 07:25
|0.84901
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.80
|99338057
|2010.12.23 16:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84696
|0.00000
|0.00000
|2010.12.24 07:25
|0.84899
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.13
|99402945
|2010.12.24 09:59
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85038
|0.00000
|0.00000
|2010.12.24 11:17
|0.84894
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|99393703
|2010.12.24 08:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84806
|0.00000
|0.00000
|2010.12.24 11:17
|0.84893
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|99427245
|2010.12.24 17:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84915
|0.00000
|0.00000
|2010.12.27 00:50
|0.84857
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.90
|99473871
|2010.12.27 08:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85224
|0.00000
|0.00000
|2010.12.27 11:44
|0.85274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|99498206
|2010.12.27 12:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85245
|0.00000
|0.00000
|2010.12.27 14:35
|0.85296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|99525249
|2010.12.27 15:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85363
|0.00000
|0.00000
|2010.12.27 16:59
|0.85415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|99599164
|2010.12.28 09:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85622
|0.00000
|0.00000
|2010.12.28 09:40
|0.85672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|99602564
|2010.12.28 10:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85677
|0.00000
|0.00000
|2010.12.28 10:48
|0.85729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|99608244
|2010.12.28 11:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85787
|0.00000
|0.00000
|2010.12.28 11:21
|0.85838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|99695396
|2010.12.29 01:36
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.85218
|0.00000
|0.00000
|2010.12.30 11:26
|0.85572
|0.00
|0.00
|-0.52
|43.83
|99630420
|2010.12.28 14:04
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.85434
|0.00000
|0.00000
|2010.12.30 11:26
|0.85586
|0.00
|0.00
|-0.34
|9.41
|99621441
|2010.12.28 12:52
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85669
|0.00000
|0.00000
|2010.12.30 11:26
|0.85587
|0.00
|0.00
|-0.17
|-2.54
|99613457
|2010.12.28 12:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85909
|0.00000
|0.00000
|2010.12.30 11:26
|0.85587
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.98
|99873938
|2010.12.30 14:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86085
|0.00000
|0.00000
|2010.12.30 14:54
|0.86137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|99881025
|2010.12.30 15:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86212
|0.00000
|0.00000
|2010.12.30 16:59
|0.86263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|99895477
|2010.12.30 17:44
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86292
|0.00000
|0.00000
|2010.12.31 07:28
|0.86345
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.82
|99934064
|2010.12.31 07:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86363
|0.00000
|0.00000
|2010.12.31 07:59
|0.86421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|99939814
|2010.12.31 08:43
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86187
|0.00000
|0.00000
|2010.12.31 10:21
|0.86337
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|99935842
|2010.12.31 08:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86431
|0.00000
|0.00000
|2010.12.31 10:21
|0.86329
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|100134567
|2011.01.04 01:47
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86162
|0.00000
|0.00000
|2011.01.04 08:48
|0.86298
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|100114038
|2011.01.03 18:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86382
|0.00000
|0.00000
|2011.01.04 08:48
|0.86291
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.41
|100186511
|2011.01.04 12:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85729
|0.00000
|0.00000
|2011.01.04 13:18
|0.85675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|100230481
|2011.01.04 18:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85368
|0.00000
|0.00000
|2011.01.04 18:27
|0.85317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|100248932
|2011.01.04 21:08
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85358
|0.00000
|0.00000
|2011.01.04 21:44
|0.85308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|100313455
|2011.01.05 11:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84913
|0.00000
|0.00000
|2011.01.05 11:54
|0.84862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|100317729
|2011.01.05 12:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84885
|0.00000
|0.00000
|2011.01.05 12:32
|0.84833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|100323010
|2011.01.05 12:50
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84854
|0.00000
|0.00000
|2011.01.05 12:51
|0.84798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|100365187
|2011.01.05 16:53
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85053
|0.00000
|0.00000
|2011.01.05 20:28
|0.84906
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|100341432
|2011.01.05 14:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84812
|0.00000
|0.00000
|2011.01.05 20:28
|0.84905
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|100391498
|2011.01.05 21:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84847
|0.00000
|0.00000
|2011.01.05 22:08
|0.84795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|100428957
|2011.01.06 08:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84686
|0.00000
|0.00000
|2011.01.06 08:33
|0.84635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|100496499
|2011.01.06 18:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84062
|0.00000
|0.00000
|2011.01.07 00:41
|0.83998
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.99
|100558310
|2011.01.07 09:54
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84040
|0.00000
|0.00000
|2011.01.07 10:29
|0.83990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|100583608
|2011.01.07 14:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83883
|0.00000
|0.00000
|2011.01.07 14:15
|0.83832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|100613056
|2011.01.07 15:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83576
|0.00000
|0.00000
|2011.01.07 16:27
|0.83525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|100699744
|2011.01.10 08:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82980
|0.00000
|0.00000
|2011.01.10 08:35
|0.82928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|100782407
|2011.01.10 17:20
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83120
|0.00000
|0.00000
|2011.01.10 18:05
|0.83032
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|100943689
|2011.01.11 16:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83032
|0.00000
|0.00000
|2011.01.11 16:25
|0.82981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|101051952
|2011.01.12 10:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.83246
|0.00000
|0.00000
|2011.01.12 18:05
|0.83098
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|100952386
|2011.01.11 16:46
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83002
|0.00000
|0.00000
|2011.01.12 18:05
|0.83106
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.64
|101178666
|2011.01.12 20:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83288
|0.00000
|0.00000
|2011.01.12 23:51
|0.83344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|101237500
|2011.01.13 09:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83359
|0.00000
|0.00000
|2011.01.13 09:22
|0.83410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|101254750
|2011.01.13 10:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.83558
|0.00000
|0.00000
|2011.01.13 13:59
|0.83612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|101317900
|2011.01.13 16:14
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84101
|0.00000
|0.00000
|2011.01.13 16:22
|0.84152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|101326377
|2011.01.13 16:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84121
|0.00000
|0.00000
|2011.01.13 17:33
|0.84176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|101344956
|2011.01.13 18:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84261
|0.00000
|0.00000
|2011.01.13 19:50
|0.84314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|101399150
|2011.01.14 08:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84307
|0.00000
|0.00000
|2011.01.14 08:19
|0.84367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|101407943
|2011.01.14 09:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84612
|0.00000
|0.00000
|2011.01.14 09:10
|0.84662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|101679813
|2011.01.18 01:08
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.83486
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 08:34
|0.84208
|0.00
|0.00
|-1.02
|740.65
|101572085
|2011.01.17 09:59
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.83708
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 08:34
|0.84222
|0.00
|0.00
|-1.02
|263.63
|101496214
|2011.01.14 17:46
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.83945
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 08:34
|0.84218
|0.00
|0.00
|-0.88
|70.03
|101451016
|2011.01.14 13:19
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84181
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 08:34
|0.84191
|0.00
|0.00
|-0.45
|1.29
|101430531
|2011.01.14 10:59
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84420
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 08:34
|0.84176
|0.00
|0.00
|-0.22
|-15.65
|101422304
|2011.01.14 10:15
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84658
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 08:34
|0.84174
|0.00
|0.00
|-0.11
|-15.52
|101416965
|2011.01.14 09:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84897
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 08:34
|0.84175
|0.00
|0.00
|-0.06
|-11.57
|101903665
|2011.01.19 08:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84189
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 11:07
|0.84243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|101940986
|2011.01.19 12:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84311
|0.00000
|0.00000
|2011.01.19 14:00
|0.84362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|102039541
|2011.01.20 01:15
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84191
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 03:02
|0.84329
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|101997627
|2011.01.19 18:09
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84410
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 03:02
|0.84326
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.34
|102069150
|2011.01.20 07:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84445
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 07:27
|0.84496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|102082519
|2011.01.20 08:37
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84303
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 11:15
|0.84447
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|102076199
|2011.01.20 08:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84539
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 11:15
|0.84443
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|102119927
|2011.01.20 11:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84398
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 11:56
|0.84448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|102125780
|2011.01.20 12:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84448
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 13:30
|0.84500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|102191091
|2011.01.20 17:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84689
|0.00000
|0.00000
|2011.01.20 17:47
|0.84748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|102196829
|2011.01.20 18:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84751
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 04:05
|0.84803
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.83
|102266041
|2011.01.21 08:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84833
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 08:06
|0.84884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|102271822
|2011.01.21 08:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84901
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 09:04
|0.84954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|102282437
|2011.01.21 09:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85012
|0.00000
|0.00000
|2011.01.21 09:34
|0.85063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|102456590
|2011.01.24 11:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85155
|0.00000
|0.00000
|2011.01.24 14:30
|0.85211
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|102503954
|2011.01.24 16:16
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85406
|0.00000
|0.00000
|2011.01.24 16:43
|0.85461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|102541093
|2011.01.24 19:13
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85259
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 01:34
|0.85406
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.70
|102519821
|2011.01.24 17:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85495
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 01:34
|0.85408
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.39
|102682325
|2011.01.25 12:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86292
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 12:51
|0.86343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|102694271
|2011.01.25 13:44
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86351
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 16:21
|0.86408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|102742796
|2011.01.25 17:48
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86222
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 20:11
|0.86367
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|102730892
|2011.01.25 16:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86453
|0.00000
|0.00000
|2011.01.25 20:11
|0.86367
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|102769196
|2011.01.25 21:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86573
|0.00000
|0.00000
|2011.01.26 08:44
|0.86623
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.79
|102893429
|2011.01.26 16:11
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.85985
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 02:00
|0.86353
|0.00
|0.00
|-0.32
|46.82
|102855010
|2011.01.26 12:14
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.86221
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 02:00
|0.86354
|0.00
|0.00
|-0.16
|8.46
|102842484
|2011.01.26 11:13
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86456
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 02:00
|0.86354
|0.00
|0.00
|-0.08
|-3.25
|102822999
|2011.01.26 09:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86698
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 02:01
|0.86351
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.52
|103161757
|2011.01.28 07:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86294
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 08:12
|0.86345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|103196373
|2011.01.28 11:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86439
|0.00000
|0.00000
|2011.01.28 11:40
|0.86498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|103419236
|2011.01.31 18:16
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85497
|0.00000
|0.00000
|2011.01.31 18:24
|0.85447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|103487417
|2011.02.01 08:46
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85613
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 09:25
|0.85462
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|103431451
|2011.01.31 19:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85365
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 09:25
|0.85456
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.46
|103503915
|2011.02.01 10:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85306
|0.00000
|0.00000
|2011.02.01 10:29
|0.85252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|103671089
|2011.02.02 10:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85253
|0.00000
|0.00000
|2011.02.02 12:49
|0.85200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|103695714
|2011.02.02 13:28
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85179
|0.00000
|0.00000
|2011.02.03 08:40
|0.85126
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.86
|103811086
|2011.02.03 10:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84809
|0.00000
|0.00000
|2011.02.03 10:33
|0.84758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|103819130
|2011.02.03 11:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84764
|0.00000
|0.00000
|2011.02.03 14:34
|0.84712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|103865713
|2011.02.03 15:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84438
|0.00000
|0.00000
|2011.02.04 01:21
|0.84388
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.81
|103956486
|2011.02.04 08:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84446
|0.00000
|0.00000
|2011.02.04 08:52
|0.84391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|104036384
|2011.02.04 17:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84399
|0.00000
|0.00000
|2011.02.04 18:31
|0.84333
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|104119821
|2011.02.07 10:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84128
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 13:03
|0.84078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|104142490
|2011.02.07 13:51
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84085
|0.00000
|0.00000
|2011.02.07 14:14
|0.84033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|104250295
|2011.02.08 08:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84431
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 09:13
|0.84482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|104262156
|2011.02.08 09:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84524
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 11:38
|0.84577
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|104287582
|2011.02.08 12:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84656
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 12:31
|0.84707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|104303687
|2011.02.08 13:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84793
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 14:14
|0.84843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|104320952
|2011.02.08 15:08
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84914
|0.00000
|0.00000
|2011.02.08 15:50
|0.84966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|104470824
|2011.02.09 13:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84934
|0.00000
|0.00000
|2011.02.09 14:01
|0.84994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|104499485
|2011.02.09 15:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85199
|0.00000
|0.00000
|2011.02.09 19:05
|0.85251
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|105214572
|2011.02.15 17:16
|buy
|1.28
|eurgbp
|0.83602
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 18:04
|0.84445
|0.00
|0.00
|-1.85
|1 734.37
|105173122
|2011.02.15 13:58
|buy
|0.64
|eurgbp
|0.83844
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 18:04
|0.84394
|0.00
|0.00
|-0.93
|565.76
|104938479
|2011.02.14 09:55
|buy
|0.32
|eurgbp
|0.84087
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 18:05
|0.84397
|0.00
|0.00
|-0.82
|159.43
|104772823
|2011.02.11 09:53
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.84326
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 18:05
|0.84398
|0.00
|0.00
|-0.59
|18.51
|104675003
|2011.02.10 17:13
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.84560
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 18:05
|0.84399
|0.00
|0.00
|-0.35
|-20.70
|104631507
|2011.02.10 13:16
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.84796
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 18:05
|0.84398
|0.00
|0.00
|-0.18
|-25.59
|104576379
|2011.02.10 07:12
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85032
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 18:05
|0.84398
|0.00
|0.00
|-0.08
|-20.38
|104533909
|2011.02.09 19:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85265
|0.00000
|0.00000
|2011.02.16 18:05
|0.84407
|0.00
|0.00
|-0.06
|-13.79
|105462952
|2011.02.17 07:42
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84193
|0.00000
|0.00000
|2011.02.17 09:15
|0.84335
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|105395003
|2011.02.16 18:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84426
|0.00000
|0.00000
|2011.02.17 09:15
|0.84336
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.45
|105580402
|2011.02.17 20:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.84069
|0.00000
|0.00000
|2011.02.18 08:42
|0.84018
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.83
|105670784
|2011.02.18 11:29
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.83686
|0.00000
|0.00000
|2011.02.18 11:52
|0.83636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|105794861
|2011.02.21 08:43
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84286
|0.00000
|0.00000
|2011.02.21 09:39
|0.84339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|105852494
|2011.02.21 16:18
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84159
|0.00000
|0.00000
|2011.02.21 18:10
|0.84304
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|105808756
|2011.02.21 10:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84397
|0.00000
|0.00000
|2011.02.21 18:10
|0.84305
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|105917968
|2011.02.22 02:46
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84062
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 11:35
|0.84216
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|105874603
|2011.02.21 18:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84318
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 11:35
|0.84219
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.60
|106031310
|2011.02.22 14:51
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84658
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 15:11
|0.84712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|106040661
|2011.02.22 15:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84682
|0.00000
|0.00000
|2011.02.22 17:32
|0.84740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|106192760
|2011.02.23 10:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.84535
|0.00000
|0.00000
|2011.02.23 16:11
|0.84654
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|106069342
|2011.02.22 17:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84722
|0.00000
|0.00000
|2011.02.23 16:11
|0.84655
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.08
|106270677
|2011.02.23 17:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84807
|0.00000
|0.00000
|2011.02.23 17:25
|0.84863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|106281616
|2011.02.23 18:12
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84859
|0.00000
|0.00000
|2011.02.23 19:51
|0.84912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|106386944
|2011.02.24 09:26
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.84905
|0.00000
|0.00000
|2011.02.24 09:38
|0.84955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|106408038
|2011.02.24 10:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85173
|0.00000
|0.00000
|2011.02.24 11:27
|0.85225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|106416146
|2011.02.24 11:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85209
|0.00000
|0.00000
|2011.02.24 11:57
|0.85265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|106420989
|2011.02.24 12:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85238
|0.00000
|0.00000
|2011.02.24 15:57
|0.85289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|106489191
|2011.02.24 17:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85583
|0.00000
|0.00000
|2011.02.24 18:00
|0.85644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|106841060
|2011.02.28 19:06
|buy
|0.16
|eurgbp
|0.84840
|0.00000
|0.00000
|2011.03.03 12:29
|0.85329
|0.00
|0.00
|-1.41
|127.26
|106813359
|2011.02.28 16:19
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.85077
|0.00000
|0.00000
|2011.03.03 12:29
|0.85329
|0.00
|0.00
|-0.70
|32.79
|106689832
|2011.02.25 22:10
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.85327
|0.00000
|0.00000
|2011.03.03 12:29
|0.85327
|0.00
|0.00
|-0.43
|0.00
|106630321
|2011.02.25 14:06
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85548
|0.00000
|0.00000
|2011.03.03 12:29
|0.85331
|0.00
|0.00
|-0.22
|-7.06
|106607687
|2011.02.25 11:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85801
|0.00000
|0.00000
|2011.03.03 12:29
|0.85329
|0.00
|0.00
|-0.11
|-7.68
|107339622
|2011.03.03 15:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85544
|0.00000
|0.00000
|2011.03.03 15:35
|0.85598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|107355098
|2011.03.03 16:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85686
|0.00000
|0.00000
|2011.03.03 17:40
|0.85738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|107392325
|2011.03.03 19:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85736
|0.00000
|0.00000
|2011.03.03 21:36
|0.85789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|107405256
|2011.03.03 21:52
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85809
|0.00000
|0.00000
|2011.03.04 09:22
|0.85862
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.86
|107482901
|2011.03.04 13:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.85734
|0.00000
|0.00000
|2011.03.04 13:43
|0.85880
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|107466402
|2011.03.04 10:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85976
|0.00000
|0.00000
|2011.03.04 13:43
|0.85880
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|107513714
|2011.03.04 15:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85972
|0.00000
|0.00000
|2011.03.04 17:37
|0.86026
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|107657292
|2011.03.07 16:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86222
|0.00000
|0.00000
|2011.03.07 16:25
|0.86274
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|107906709
|2011.03.09 09:03
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85920
|0.00000
|0.00000
|2011.03.09 09:06
|0.85869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|107963496
|2011.03.09 15:29
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.85959
|0.00000
|0.00000
|2011.03.09 17:17
|0.85811
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|107927299
|2011.03.09 11:13
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85715
|0.00000
|0.00000
|2011.03.09 17:17
|0.85811
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|107985137
|2011.03.09 17:58
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85829
|0.00000
|0.00000
|2011.03.09 18:10
|0.85777
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|108065837
|2011.03.10 09:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85564
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 11:13
|0.85513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|108087750
|2011.03.10 11:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.85544
|0.00000
|0.00000
|2011.03.10 12:26
|0.85479
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|108198598
|2011.03.11 07:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86061
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 08:48
|0.86114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|108230613
|2011.03.11 09:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86202
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 16:05
|0.86256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|108311335
|2011.03.11 16:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86277
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 16:53
|0.86328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|108323624
|2011.03.11 17:36
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86374
|0.00000
|0.00000
|2011.03.11 17:42
|0.86429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|108607896
|2011.03.15 09:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86710
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 10:59
|0.86767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|108632676
|2011.03.15 11:28
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86745
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 14:18
|0.86818
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|108694378
|2011.03.15 16:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86960
|0.00000
|0.00000
|2011.03.15 20:07
|0.87020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|108786818
|2011.03.16 08:10
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86835
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 17:17
|0.86981
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|108738178
|2011.03.15 20:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87072
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 17:17
|0.86983
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.43
|108957587
|2011.03.16 22:25
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.87088
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 22:51
|0.86857
|0.00
|0.00
|0.00
|14.81
|108952126
|2011.03.16 22:21
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.86882
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 22:52
|0.86839
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|108937359
|2011.03.16 21:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.86677
|0.00000
|0.00000
|2011.03.16 22:52
|0.86839
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|109052976
|2011.03.17 09:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86985
|0.00000
|0.00000
|2011.03.17 10:43
|0.87036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|109226603
|2011.03.18 06:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87101
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 08:34
|0.87152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|109259023
|2011.03.18 09:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87275
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 09:52
|0.87328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|109274850
|2011.03.18 10:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87414
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 10:48
|0.87467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|109290107
|2011.03.18 11:47
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87502
|0.00000
|0.00000
|2011.03.18 12:00
|0.87569
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|109616503
|2011.03.22 14:46
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.86709
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 11:19
|0.87103
|0.00
|0.00
|-0.13
|51.37
|109578416
|2011.03.22 10:31
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.86971
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 11:19
|0.87132
|0.00
|0.00
|-0.07
|10.50
|109404741
|2011.03.21 08:41
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87210
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 11:19
|0.87136
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.41
|109327016
|2011.03.18 15:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87453
|0.00000
|0.00000
|2011.03.23 11:19
|0.87136
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.17
|109832747
|2011.03.23 22:04
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.86781
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 09:52
|0.86915
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.35
|109785823
|2011.03.23 15:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.86993
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 09:52
|0.86920
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.18
|109923674
|2011.03.24 11:29
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87353
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 11:32
|0.87410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|109940186
|2011.03.24 13:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.87390
|0.00000
|0.00000
|2011.03.24 13:46
|0.87431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|110006007
|2011.03.24 18:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88039
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 10:05
|0.88098
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.95
|110118692
|2011.03.25 13:55
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.87827
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 15:26
|0.87976
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|110084831
|2011.03.25 10:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.88067
|0.00000
|0.00000
|2011.03.25 15:26
|0.87973
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|
|0.00
|0.00
|-62.94
|9 852.31
|Closed P/L:
|9 789.37
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|11 130.95
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|9 789.37
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|20 920.32
|Equity:
|20 920.32
|Free Margin:
|20 920.32
|
|Details:
|Gross Profit:
|10 281.58
|Gross Loss:
|492.21
|Total Net Profit:
|9 789.37
|Profit Factor:
|20.89
|Expected Payoff:
|17.05
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|81.13 (0.39%)
|Relative Drawdown:
|0.50% (69.46)
|
|Total Trades:
|574
|Short Positions (won %):
|210 (82.86%)
|Long Positions (won %):
|364 (79.67%)
|Profit Trades (% of total):
|464 (80.84%)
|Loss trades (% of total):
|110 (19.16%)
|Largest
|profit trade:
|1 756.13
|loss trade:
|-25.77
|Average
|profit trade:
|22.16
|loss trade:
|-4.47
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (2 488.32)
|consecutive losses ($):
|4 (-81.13)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 552.17 (7)
|consecutive loss (count):
|-81.13 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1