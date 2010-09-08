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Trade History Report
|Name:
|Metex Invests
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|2010.09.28 09:34
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|20414
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|20415
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|2010.09.21 16:53
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|2010.09.21 16:54
|20419
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|20420
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|2010.09.21 16:54
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|20421
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|[sl 1.55393]
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|USDCAD
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|[sl 1.31242]
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|[sl 0.94769]
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|[sl 1.03045]
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|[sl 1.00426]
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|[sl 85.331]
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|2010.09.21 16:56
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|[sl 1.31248]
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|2010.09.21 16:56
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|[sl 1.55381]
|2010.09.21 16:57
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|2010.09.21 16:57
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|2010.09.21 16:57
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|2010.09.21 16:57
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|2010.09.21 16:57
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|2010.09.21 16:57
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|[sl 85.339]
|2010.09.21 16:57
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|EURUSD
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|2010.09.21 16:57
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|2010.09.21 16:57
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|EURUSD
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|1.31273
|2010.09.21 16:57
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|2010.09.21 16:58
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|GBPUSD
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|1.55366
|2010.09.21 16:58
|filled
|2010.09.21 16:58
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|EURUSD
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|1.31253
|2010.09.21 16:58
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|[sl 1.31253]
|2010.09.21 16:58
|20451
|EURUSD
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|2010.09.21 16:58
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|2010.09.21 16:58
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|2010.09.21 16:58
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|2010.09.21 16:58
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|GBPUSD
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|2010.09.21 16:58
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|[sl 1.55368]
|2010.09.21 16:58
|20454
|AUDUSD
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|2010.09.21 16:58
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|[sl 0.94742]
|2010.09.21 16:58
|20455
|USDCHF
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|2010.09.21 16:58
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|2010.09.21 16:58
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|USDJPY
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|85.353
|2010.09.21 16:58
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|2010.09.21 16:58
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|USDCHF
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|2010.09.21 16:58
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|[sl 1.00358]
|2010.09.21 16:58
|20458
|EURUSD
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|2010.09.21 16:58
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|[sl 1.31254]
|2010.09.21 16:59
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|EURUSD
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|2010.09.21 16:59
|filled
|2010.09.21 16:59
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|EURUSD
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|0.80 / 0.80
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|2010.09.21 16:59
|filled
|[sl 1.31297]
|2010.09.21 16:59
|20461
|USDJPY
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|0.50 / 0.50
|85.320
|2010.09.21 16:59
|filled
|[sl 85.320]
|2010.09.21 16:59
|20462
|GBPUSD
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|1.00 / 1.00
|1.55397
|2010.09.21 16:59
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|2010.09.21 16:59
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|1.31334
|2010.09.21 16:59
|filled
|2010.09.21 16:59
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|GBPUSD
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|1.55404
|2010.09.21 16:59
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|[sl 1.55404]
|2010.09.21 16:59
|20465
|USDCAD
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|1.00 / 1.00
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|2010.09.21 16:59
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|2010.09.21 16:59
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|[sl 1.31319]
|2010.09.21 17:00
|20467
|USDCAD
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|1.00 / 1.00
|1.02980
|2010.09.21 17:00
|filled
|[sl 1.02980]
|2010.09.21 17:00
|20468
|EURUSD
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|1.00 / 1.00
|1.31337
|2010.09.21 17:00
|filled
|2010.09.21 17:00
|20469
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31336
|2010.09.21 17:00
|filled
|2010.09.21 17:00
|20470
|GBPUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.55438
|2010.09.21 17:00
|filled
|2010.09.21 17:00
|20471
|GBPUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.55417
|2010.09.21 17:00
|filled
|[sl 1.55417]
|2010.09.21 17:00
|20472
|EURUSD
|sell
|2.00 / 2.00
|1.31307
|2010.09.21 17:00
|filled
|[sl 1.31307]
|2010.09.21 17:00
|20473
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31322
|2010.09.21 17:00
|filled
|2010.09.21 17:00
|20474
|EURUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.31302
|2010.09.21 17:00
|filled
|[sl 1.31302]
|2010.09.21 17:11
|20475
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31299
|2010.09.21 17:11
|filled
|2010.09.21 17:11
|20476
|GBPUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.55468
|2010.09.21 17:11
|filled
|2010.09.21 17:11
|20477
|EURUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.31278
|2010.09.21 17:11
|filled
|[sl 1.31278]
|2010.09.21 17:11
|20478
|AUDUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|0.94830
|2010.09.21 17:11
|filled
|2010.09.21 17:12
|20479
|USDJPY
|buy
|1.00 / 1.00
|85.360
|2010.09.21 17:12
|filled
|2010.09.21 17:12
|20480
|GBPUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.55433
|2010.09.21 17:12
|filled
|[sl 1.55433]
|2010.09.21 17:12
|20481
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31294
|2010.09.21 17:12
|filled
|2010.09.21 17:12
|20482
|EURUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.31269
|2010.09.21 17:12
|filled
|[sl 1.31269]
|2010.09.21 17:12
|20483
|AUDUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|0.94804
|2010.09.21 17:12
|filled
|[sl 0.94804]
|2010.09.21 17:12
|20484
|GBPUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.55443
|2010.09.21 17:12
|filled
|2010.09.21 17:13
|20485
|AUDJPY
|buy
|1.00 / 1.00
|80.940
|2010.09.21 17:13
|filled
|2010.09.21 17:13
|20486
|GBPUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.55411
|2010.09.21 17:13
|filled
|[sl 1.55411]
|2010.09.21 17:13
|20487
|AUDJPY
|sell
|1.00 / 1.00
|80.905
|2010.09.21 17:13
|filled
|[sl 80.905]
|2010.09.21 17:13
|20488
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31279
|2010.09.21 17:13
|filled
|2010.09.21 17:13
|20489
|EURUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.31253
|2010.09.21 17:13
|filled
|[sl 1.31253]
|2010.09.21 17:13
|20490
|USDJPY
|sell
|1.00 / 1.00
|85.349
|2010.09.21 17:13
|filled
|[sl 85.349]
|2010.09.21 17:41
|20491
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31296
|2010.09.21 17:41
|filled
|2010.09.21 17:41
|20492
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31295
|2010.09.21 17:41
|filled
|2010.09.21 17:41
|20493
|GBPUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.55625
|2010.09.21 17:41
|filled
|2010.09.21 17:41
|20494
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31304
|2010.09.21 17:41
|filled
|2010.09.21 17:41
|20495
|USDCAD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.03067
|2010.09.21 17:41
|filled
|2010.09.21 17:41
|20496
|USDJPY
|buy
|1.00 / 1.00
|85.409
|2010.09.21 17:41
|filled
|2010.09.21 17:41
|20497
|AUDUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|0.94781
|2010.09.21 17:41
|filled
|2010.09.21 17:41
|20498
|AUDUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|0.94758
|2010.09.21 17:41
|filled
|[sl 0.94758]
|2010.09.21 17:41
|20499
|GBPUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.55603
|2010.09.21 17:41
|filled
|[sl 1.55603]
|2010.09.21 17:42
|20500
|USDJPY
|sell
|1.00 / 1.00
|85.389
|2010.09.21 17:42
|filled
|[sl 85.389]
|2010.09.21 17:42
|20501
|EURUSD
|sell
|3.00 / 3.00
|1.31304
|2010.09.21 17:42
|filled
|[sl 1.31304]
|2010.09.21 17:42
|20502
|USDCAD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.03032
|2010.09.21 17:42
|filled
|[sl 1.03032]
|2010.09.21 17:42
|20503
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31317
|2010.09.21 17:42
|filled
|2010.09.21 17:45
|20504
|GBPUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.55602
|2010.09.21 17:45
|filled
|2010.09.21 17:45
|20505
|GBPUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.55580
|2010.09.21 17:45
|filled
|[sl 1.55580]
|2010.09.21 17:46
|20506
|EURUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.31326
|2010.09.21 17:46
|filled
|[sl 1.31326]
|2010.09.21 18:32
|20511
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31314
|2010.09.21 18:32
|filled
|2010.09.21 18:33
|20512
|EURUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.31292
|2010.09.21 18:33
|filled
|[sl 1.31292]
|2010.09.21 18:37
|20513
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31294
|2010.09.21 18:37
|filled
|2010.09.21 18:37
|20514
|EURUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.31285
|2010.09.21 18:37
|filled
|[sl 1.31285]
|2010.09.21 18:37
|20515
|USDCAD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.03003
|2010.09.21 18:37
|filled
|2010.09.21 18:38
|20516
|GBPUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.55455
|2010.09.21 18:38
|filled
|2010.09.21 18:38
|20517
|GBPUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.55432
|2010.09.21 18:38
|filled
|[sl 1.55432]
|2010.09.21 18:38
|20518
|USDCAD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.02969
|2010.09.21 18:38
|filled
|[sl 1.02969]
|2010.09.21 18:38
|20519
|USDJPY
|buy
|1.00 / 1.00
|85.377
|2010.09.21 18:38
|filled
|2010.09.21 18:39
|20520
|GBPUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.55454
|2010.09.21 18:39
|filled
|2010.09.21 18:41
|20521
|GBPUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.55478
|2010.09.21 18:41
|filled
|2010.09.21 18:42
|20522
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.31311
|2010.09.21 18:42
|filled
|2010.09.21 18:42
|20523
|GBPUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.55447
|2010.09.21 18:42
|filled
|2010.09.21 18:42
|20524
|USDCHF
|buy
|1.00 / 1.00
|1.00511
|2010.09.21 18:42
|filled
|2010.09.21 18:43
|20525
|GBPUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.55430
|2010.09.21 18:43
|filled
|[sl 1.55430]
|2010.09.21 18:43
|20526
|EURUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.31296
|2010.09.21 18:43
|filled
|[sl 1.31296]
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|USDCHF
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|[sl 1.00485]
|2010.09.21 18:43
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|[sl 85.348]
|2010.09.21 18:44
|20529
|EURUSD
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|2010.09.21 18:44
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|2010.09.21 19:54
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|EURUSD
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|2010.09.21 19:54
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|[sl 1.31306]
|2010.09.21 19:54
|20541
|EURUSD
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|2010.09.21 19:54
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|2010.09.21 19:55
|20542
|EURUSD
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|2010.09.21 19:55
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|[sl 1.31310]
|2010.09.21 19:55
|20543
|AUDCAD
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|2010.09.21 19:55
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|AUDNZD
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|2010.09.21 19:55
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|2010.09.21 19:55
|20545
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|2010.09.21 19:55
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|2010.09.21 19:55
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|[sl 1.29890]
|2010.09.21 19:55
|20547
|AUDCAD
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|2010.09.21 19:55
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|[sl 0.97675]
|2010.09.21 19:56
|20548
|EURUSD
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|2010.09.21 19:56
|filled
|2010.09.21 19:57
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|EURUSD
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|2010.09.21 19:57
|filled
|[sl 1.31318]
|2010.09.21 19:58
|20551
|EURUSD
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|1.31334
|2010.09.21 19:58
|filled
|2010.09.21 19:58
|20552
|USDCAD
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|2010.09.21 19:58
|filled
|[sl 1.03115]
|2010.09.21 20:00
|20555
|EURUSD
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|1.31337
|2010.09.21 20:00
|filled
|2010.09.21 20:00
|20556
|EURUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.31369
|1.31350
|2010.09.21 20:00
|filled
|2010.09.21 20:01
|20557
|EURUSD
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|100.20 / 100.20
|1.31357
|2010.09.21 20:01
|filled
|[sl 1.31357]
|2010.09.21 20:02
|20558
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.31351
|2010.09.21 20:02
|filled
|2010.09.21 20:04
|20560
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.31357
|2010.09.21 20:04
|filled
|[sl 1.31357]
|2010.09.21 20:05
|20561
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.31375
|2010.09.21 20:05
|filled
|2010.09.21 20:08
|20563
|GBPUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.55464
|2010.09.21 20:08
|filled
|2010.09.21 20:10
|20564
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.31332
|2010.09.21 20:10
|filled
|[sl 1.31332]
|2010.09.21 20:10
|20565
|GBPUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.55482
|2010.09.21 20:10
|filled
|[sl 1.55482]
|2010.09.21 20:11
|20566
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.31337
|2010.09.21 20:11
|filled
|2010.09.21 20:12
|20567
|EURUSD
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|100.00 / 100.00
|1.31332
|2010.09.21 20:12
|filled
|[sl 1.31332]
|2010.09.21 20:13
|20568
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.31367
|2010.09.21 20:13
|filled
|2010.09.21 20:15
|20569
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.31822
|2010.09.21 20:15
|filled
|[sl 1.31822]
|2010.09.21 20:16
|20570
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.31637
|2010.09.21 20:16
|filled
|2010.09.21 20:16
|20571
|EURUSD
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|1.31614
|2010.09.21 20:16
|filled
|[sl 1.31614]
|2010.09.21 20:17
|20572
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.31734
|2010.09.21 20:17
|filled
|2010.09.21 20:20
|20573
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32011
|2010.09.21 20:20
|filled
|[sl 1.32011]
|2010.09.21 20:21
|20574
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.31925
|2010.09.21 20:21
|filled
|2010.09.21 20:21
|20576
|EURUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.32034
|2010.09.21 20:21
|filled
|2010.09.21 20:21
|20577
|GBPUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.55972
|2010.09.21 20:21
|filled
|2010.09.21 20:23
|20584
|EURUSD
|sell
|100.10 / 100.10
|1.31915
|2010.09.21 20:23
|filled
|[sl 1.31915]
|2010.09.21 20:23
|20586
|GBPUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.55861
|2010.09.21 20:23
|filled
|[sl 1.55861]
|2010.09.21 20:24
|20587
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.31966
|2010.09.21 20:24
|filled
|2010.09.21 20:29
|20593
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.31938
|2010.09.21 20:29
|filled
|[sl 1.31938]
|2010.09.21 20:30
|20594
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32055
|2010.09.21 20:30
|filled
|2010.09.21 20:30
|20595
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32056
|2010.09.21 20:30
|filled
|2010.09.21 20:31
|20596
|EURUSD
|sell
|200.00 / 200.00
|1.32025
|2010.09.21 20:31
|filled
|[sl 1.32025]
|2010.09.21 20:32
|20599
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32099
|2010.09.21 20:32
|filled
|2010.09.21 20:36
|20602
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32310
|2010.09.21 20:36
|filled
|[sl 1.32310]
|2010.09.21 20:37
|20603
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32348
|2010.09.21 20:37
|filled
|2010.09.21 20:38
|20604
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32345
|2010.09.21 20:38
|filled
|[sl 1.32345]
|2010.09.21 20:39
|20605
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32412
|2010.09.21 20:39
|filled
|2010.09.21 20:44
|20606
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32625
|2010.09.21 20:44
|filled
|[sl 1.32625]
|2010.09.21 20:45
|20607
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32681
|2010.09.21 20:45
|filled
|2010.09.21 20:45
|20608
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32681
|2010.09.21 20:45
|filled
|2010.09.21 20:46
|20609
|EURUSD
|sell
|200.00 / 200.00
|1.32514
|2010.09.21 20:46
|filled
|[sl 1.32514]
|2010.09.21 20:47
|20610
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32510
|2010.09.21 20:47
|filled
|2010.09.21 20:47
|20611
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32504
|2010.09.21 20:47
|filled
|[sl 1.32504]
|2010.09.21 21:00
|20612
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32462
|2010.09.21 21:00
|filled
|2010.09.21 21:07
|20613
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32489
|2010.09.21 21:07
|filled
|[sl 1.32489]
|2010.09.21 21:15
|20614
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32492
|2010.09.21 21:15
|filled
|2010.09.21 21:15
|20615
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32484
|2010.09.21 21:15
|filled
|[sl 1.32484]
|2010.09.21 21:17
|20616
|GBPUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.56284
|2010.09.21 21:17
|filled
|2010.09.21 21:17
|20617
|USDCAD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.02623
|2010.09.21 21:17
|filled
|2010.09.21 21:17
|20618
|GBPUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.56230
|2010.09.21 21:17
|filled
|[sl 1.56230]
|2010.09.21 21:17
|20619
|AUDUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|0.95371
|2010.09.21 21:17
|filled
|2010.09.21 21:17
|20620
|USDCAD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.02594
|2010.09.21 21:17
|filled
|[sl 1.02594]
|2010.09.21 21:17
|20621
|AUDUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|0.95344
|2010.09.21 21:17
|filled
|[sl 0.95344]
|2010.09.21 21:18
|20622
|EURUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.32479
|2010.09.21 21:18
|filled
|2010.09.21 21:18
|20623
|EURUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.32462
|2010.09.21 21:18
|filled
|[sl 1.32462]
|2010.09.21 21:21
|20624
|USDCAD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.02609
|2010.09.21 21:21
|filled
|2010.09.21 21:21
|20625
|USDCAD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.02579
|2010.09.21 21:21
|filled
|[sl 1.02579]
|2010.09.21 21:29
|20626
|EURUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.32441
|2010.09.21 21:29
|filled
|2010.09.21 21:29
|20627
|GBPUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.56145
|2010.09.21 21:29
|filled
|2010.09.21 21:29
|20628
|GBPUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.56126
|2010.09.21 21:29
|filled
|[sl 1.56126]
|2010.09.21 21:29
|20629
|EURUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.32411
|2010.09.21 21:29
|filled
|[sl 1.32411]
|2010.09.21 21:29
|20630
|USDCAD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.02675
|2010.09.21 21:29
|filled
|2010.09.21 21:30
|20631
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32455
|2010.09.21 21:30
|filled
|2010.09.21 21:30
|20632
|USDCAD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.02625
|2010.09.21 21:30
|filled
|[sl 1.02625]
|2010.09.21 21:30
|20633
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32433
|2010.09.21 21:30
|filled
|[sl 1.32433]
|2010.09.21 21:30
|20634
|AUDUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|0.95341
|2010.09.21 21:30
|filled
|2010.09.21 21:30
|20635
|AUDUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|0.95307
|2010.09.21 21:30
|filled
|[sl 0.95307]
|2010.09.21 21:31
|20636
|EURUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.32433
|2010.09.21 21:31
|filled
|2010.09.21 21:31
|20637
|EURUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.32436
|2010.09.21 21:31
|filled
|[sl 1.32436]
|2010.09.21 21:32
|20638
|GBPUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.56141
|2010.09.21 21:32
|filled
|2010.09.21 21:33
|20639
|GBPUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.56119
|2010.09.21 21:33
|filled
|[sl 1.56119]
|2010.09.21 21:33
|20640
|GBPUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.56127
|2010.09.21 21:33
|filled
|2010.09.21 21:33
|20641
|USDCHF
|buy
|0.10 / 0.10
|0.99770
|2010.09.21 21:33
|filled
|2010.09.21 21:33
|20642
|EURUSD
|buy
|0.10 / 0.10
|1.32420
|2010.09.21 21:33
|filled
|2010.09.21 21:33
|20643
|GBPUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.56093
|2010.09.21 21:33
|filled
|[sl 1.56093]
|2010.09.21 21:34
|20644
|EURUSD
|sell
|0.10 / 0.10
|1.32419
|2010.09.21 21:34
|filled
|[sl 1.32419]
|2010.09.21 21:34
|20645
|USDCHF
|sell
|0.10 / 0.10
|0.99729
|2010.09.21 21:34
|filled
|[sl 0.99729]
|2010.09.21 21:34
|20646
|EURUSD
|buy
|1.00 / 1.00
|1.32423
|2010.09.21 21:34
|filled
|2010.09.21 21:34
|20647
|EURUSD
|sell
|1.00 / 1.00
|1.32410
|2010.09.21 21:34
|filled
|[sl 1.32410]
|2010.09.21 21:34
|20648
|GBPUSD
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|1.00 / 1.00
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|USDJPY
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|[sl 1.32361]
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|GBPUSD
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|2010.09.21 21:36
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|2010.09.21 21:36
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|[sl 85.085]
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|20662
|EURUSD
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|2010.09.21 21:45
|filled
|2010.09.21 21:51
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|2010.09.21 21:51
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|[sl 1.32398]
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|20664
|EURUSD
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|2010.09.21 22:00
|filled
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|EURUSD
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|2010.09.21 22:07
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|[sl 1.32413]
|2010.09.21 22:15
|20666
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|2010.09.21 22:15
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|2010.09.21 23:07
|filled
|[sl 1.32582]
|2010.09.21 23:15
|20668
|EURUSD
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|2010.09.21 23:15
|filled
|2010.09.21 23:16
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|EURUSD
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|2010.09.21 23:16
|filled
|[sl 1.32516]
|2010.09.21 23:30
|20670
|EURUSD
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|2010.09.21 23:30
|filled
|2010.09.21 23:31
|20671
|EURUSD
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|2010.09.21 23:31
|filled
|[sl 1.32574]
|2010.09.21 23:41
|20672
|EURUSD
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|10.00 / 10.00
|1.32553
|2010.09.21 23:41
|filled
|2010.09.21 23:42
|20673
|EURUSD
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|10.00 / 10.00
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|2010.09.21 23:42
|filled
|[sl 1.32532]
|2010.09.21 23:42
|20674
|GBPUSD
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|2010.09.21 23:42
|filled
|2010.09.21 23:42
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|EURUSD
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|1.32553
|2010.09.21 23:42
|filled
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|EURUSD
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|2010.09.21 23:43
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|[sl 1.32531]
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|20677
|EURUSD
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|GBPUSD
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|EURUSD
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|2010.09.22 00:23
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|[sl 1.32479]
|2010.09.22 00:30
|20680
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
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|2010.09.22 00:30
|filled
|2010.09.22 01:03
|20685
|EURUSD
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|100.00 / 100.00
|1.32516
|2010.09.22 01:03
|filled
|[sl 1.32516]
|2010.09.22 01:05
|20686
|EURUSD
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|2010.09.22 01:05
|filled
|2010.09.22 01:05
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|GBPUSD
|buy
|10.00 / 10.00
|1.56122
|2010.09.22 01:05
|filled
|2010.09.22 01:05
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|buy
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|2010.09.22 01:05
|filled
|2010.09.22 01:06
|20689
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|2010.09.22 01:06
|filled
|[sl 1.32516]
|2010.09.22 01:06
|20690
|AUDUSD
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|2010.09.22 01:06
|filled
|[sl 0.95378]
|2010.09.22 01:07
|20691
|GBPUSD
|sell
|10.00 / 10.00
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|2010.09.22 01:07
|filled
|[sl 1.56099]
|2010.09.22 01:12
|20692
|EURUSD
|buy
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|2010.09.22 01:12
|filled
|2010.09.22 01:12
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|EURUSD
|sell
|10.00 / 10.00
|1.32563
|2010.09.22 01:12
|filled
|[sl 1.32563]
|2010.09.22 01:12
|20694
|USDCAD
|buy
|10.00 / 10.00
|1.02575
|2010.09.22 01:12
|filled
|2010.09.22 01:13
|20695
|USDCAD
|sell
|10.00 / 10.00
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|2010.09.22 01:13
|filled
|[sl 1.02541]
|2010.09.22 01:13
|20696
|AUDJPY
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|81.245
|2010.09.22 01:13
|filled
|2010.09.22 01:13
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|AUDNZD
|buy
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|2010.09.22 01:13
|filled
|2010.09.22 01:13
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|2010.09.22 01:13
|filled
|2010.09.22 01:13
|20699
|AUDJPY
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|2010.09.22 01:13
|filled
|[sl 81.210]
|2010.09.22 01:13
|20700
|AUDCAD
|sell
|10.00 / 10.00
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|2010.09.22 01:13
|filled
|[sl 0.97905]
|2010.09.22 01:13
|20701
|AUDNZD
|sell
|10.00 / 10.00
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|2010.09.22 01:13
|filled
|[sl 1.30099]
|2010.09.22 01:14
|20702
|EURGBP
|buy
|10.00 / 10.00
|0.84925
|2010.09.22 01:14
|filled
|2010.09.22 01:15
|20703
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
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|2010.09.22 01:15
|filled
|2010.09.22 01:15
|20704
|EURGBP
|sell
|10.00 / 10.00
|0.84900
|2010.09.22 01:15
|filled
|[sl 0.84900]
|2010.09.22 01:15
|20705
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32557
|2010.09.22 01:15
|filled
|[sl 1.32557]
|2010.09.22 01:16
|20706
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32559
|2010.09.22 01:16
|filled
|2010.09.22 01:18
|20707
|EURGBP
|buy
|10.00 / 10.00
|0.84925
|2010.09.22 01:18
|filled
|2010.09.22 01:19
|20708
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32604
|2010.09.22 01:19
|filled
|[sl 1.32604]
|2010.09.22 01:20
|20709
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32631
|2010.09.22 01:20
|filled
|2010.09.22 01:20
|20710
|EURGBP
|sell
|10.00 / 10.00
|0.84910
|2010.09.22 01:20
|filled
|[sl 0.84910]
|2010.09.22 01:20
|20711
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32649
|2010.09.22 01:20
|filled
|[sl 1.32649]
|2010.09.22 01:21
|20712
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32698
|2010.09.22 01:21
|filled
|2010.09.22 01:21
|20713
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32680
|2010.09.22 01:21
|filled
|[sl 1.32680]
|2010.09.22 01:21
|20714
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32721
|2010.09.22 01:21
|filled
|2010.09.22 01:22
|20715
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.32694
|2010.09.22 01:22
|filled
|[sl 1.32694]
|2010.09.22 01:22
|20716
|EURUSD
|sell
|10.00 / 10.00
|1.32706
|2010.09.22 01:22
|filled
|2010.09.22 01:23
|20717
|EURUSD
|buy
|10.00 / 10.00
|1.32723
|2010.09.22 01:23
|filled
|2010.09.22 01:23
|20718
|EURUSD
|buy
|10.00 / 10.00
|1.32723
|2010.09.22 01:23
|filled
|2010.09.22 01:23
|20719
|EURUSD
|buy
|10.00 / 10.00
|1.32723
|2010.09.22 01:23
|filled
|2010.09.22 01:23
|20720
|GBPUSD
|buy
|10.00 / 10.00
|1.56283
|2010.09.22 01:23
|filled
|2010.09.22 01:23
|20721
|EURUSD
|sell
|20.00 / 20.00
|1.32699
|2010.09.22 01:23
|filled
|[sl 1.32699]
|2010.09.22 01:23
|20722
|GBPUSD
|sell
|10.00 / 10.00
|1.56268
|2010.09.22 01:23
|filled
|[sl 1.56268]
|2010.09.22 01:24
|20723
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32741
|2010.09.22 01:24
|filled
|2010.09.22 01:24
|20724
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32741
|2010.09.22 01:24
|filled
|2010.09.22 01:24
|20725
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32741
|2010.09.22 01:24
|filled
|2010.09.22 01:27
|20726
|EURUSD
|sell
|300.00 / 300.00
|1.32709
|2010.09.22 01:27
|filled
|[sl 1.32709]
|2010.09.22 01:28
|20727
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32738
|2010.09.22 01:28
|filled
|2010.09.22 01:28
|20728
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32738
|2010.09.22 01:28
|filled
|2010.09.22 01:28
|20729
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32738
|2010.09.22 01:28
|filled
|2010.09.22 01:29
|20730
|EURUSD
|sell
|300.00 / 300.00
|1.32716
|2010.09.22 01:29
|filled
|[sl 1.32716]
|2010.09.22 01:30
|20731
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32739
|2010.09.22 01:30
|filled
|2010.09.22 01:30
|20732
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32739
|2010.09.22 01:30
|filled
|2010.09.22 01:30
|20733
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32739
|2010.09.22 01:30
|filled
|2010.09.22 01:30
|20734
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32739
|2010.09.22 01:30
|filled
|2010.09.22 01:32
|20735
|EURUSD
|sell
|400.00 / 400.00
|1.32711
|2010.09.22 01:32
|filled
|[sl 1.32711]
|2010.09.22 01:33
|20736
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32749
|2010.09.22 01:33
|filled
|2010.09.22 01:33
|20737
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32749
|2010.09.22 01:33
|filled
|2010.09.22 01:33
|20738
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32749
|2010.09.22 01:33
|filled
|2010.09.22 01:34
|20739
|EURUSD
|sell
|300.00 / 300.00
|1.32753
|2010.09.22 01:34
|filled
|[sl 1.32753]
|2010.09.22 01:35
|20740
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32766
|2010.09.22 01:35
|filled
|2010.09.22 01:35
|20741
|EURUSD
|buy
|100.00 / 100.00
|1.32766
|2010.09.22 01:35
|filled
|2010.09.22 01:35
|20742
|EURUSD
|buy
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|2010.09.22 01:51
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|2010.09.22 01:51
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|2010.09.22 01:53
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|2010.09.22 01:53
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|2010.09.22 01:53
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|2010.09.22 01:53
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|2010.09.22 01:53
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|2010.09.22 01:53
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|2010.09.22 01:54
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|GBPUSD
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|2010.09.22 01:54
|filled
|2010.09.22 01:54
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|2010.09.22 01:54
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|2010.09.22 01:54
|20804
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|2010.09.22 01:54
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|[sl 1.56287]
|2010.09.22 01:55
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|2010.09.22 01:55
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|[sl 0.84960]
|2010.09.22 01:55
|20806
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|2010.09.22 01:55
|filled
|2010.09.22 01:55
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|EURUSD
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|1.32820
|2010.09.22 01:55
|filled
|2010.09.22 01:55
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|[sl 1.32822]
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|filled
|2010.09.22 01:56
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|1.32871
|2010.09.22 01:56
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|2010.09.22 01:56
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|2010.09.22 02:18
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|2010.09.22 02:18
|filled
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|filled
|2010.09.22 13:05
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|2010.09.22 13:05
|filled
|[sl 1.33697]
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|20833
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|2010.09.22 13:11
|filled
|2010.09.22 13:11
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|USDJPY
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|84.634
|2010.09.22 13:11
|filled
|2010.09.22 13:11
|20835
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|filled
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|GBPUSD
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|2010.09.22 13:12
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|[sl 1.56443]
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|[sl 84.627]
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|USDCAD
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|10.00 / 10.00
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|filled
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|USDJPY
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|84.473
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|filled
|2010.09.22 15:16
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|EURUSD
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|2010.09.22 15:16
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|GBPUSD
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|2010.09.22 15:17
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|GBPUSD
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|2010.09.22 15:17
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|[sl 1.56531]
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|[sl 1.34202]
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|2010.09.22 15:17
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|[sl 84.484]
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|20855
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|2010.09.22 18:09
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|2010.09.22 23:13
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|2010.09.22 23:26
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|2010.09.22 23:26
|filled
|2010.09.22 23:26
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|filled
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|2010.09.22 23:29
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|[sl 84.521]
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|20934
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|2010.09.22 23:30
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|[sl 0.95641]
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|20935
|AUDUSD
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|2010.09.22 23:37
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|2010.09.22 23:38
|filled
|[sl 0.95580]
|2010.09.22 23:43
|20937
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|50.00 / 50.00
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|2010.09.22 23:44
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|2010.09.22 23:44
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|2010.09.22 23:44
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|2010.09.22 23:46
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|2010.09.22 23:46
|filled
|[sl 84.509]
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|20941
|GBPUSD
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|2010.09.22 23:52
|filled
|[sl 1.56456]
|2010.09.22 23:53
|20942
|AUDUSD
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|2010.09.22 23:53
|filled
|[sl 0.95502]
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|20960
|USDJPY
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|100.00 / 100.00
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|2010.09.23 13:18
|filled
|2010.09.23 13:19
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|USDJPY
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|filled
|[sl 84.454]
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|20962
|USDJPY
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|2010.09.23 13:20
|filled
|2010.09.23 16:17
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|USDJPY
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|20979
|USDJPY
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|filled
|2010.09.23 16:49
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|USDJPY
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|filled
|[sl 84.320]
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|20981
|USDJPY
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|100.00 / 100.00
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|2010.09.23 16:50
|filled
|2010.09.23 16:50
|20982
|USDJPY
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|filled
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|GBPUSD
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|2010.09.23 17:14
|filled
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|GBPUSD
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|[sl 1.57083]
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|20985
|GBPUSD
|buy
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|2010.09.23 17:23
|filled
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|GBPUSD
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|[sl 1.34473]
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|[sl 0.95883]
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|[sl 1.58109]
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|[sl 1.34465]
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|2010.09.27 16:18
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|[sl 84.298]
|2010.09.27 16:18
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|2010.09.27 16:18
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|[sl 0.98489]
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|2010.09.27 16:50
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|2010.09.27 16:50
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|2010.09.27 16:51
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|GBPUSD
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|2010.09.27 16:51
|filled
|[sl 1.58365]
|2010.09.27 16:51
|21068
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|2010.09.27 16:51
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|[sl 1.34774]
|2010.09.27 20:30
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|EURUSD
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|filled
|2010.09.27 20:30
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|filled
|2010.09.27 20:31
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|2010.09.27 20:31
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|EURUSD
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|2010.09.27 20:31
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|[sl 1.34718]
|2010.09.27 20:31
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|2010.09.27 20:31
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|[sl 0.96360]
|2010.09.27 20:31
|21092
|USDJPY
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|2010.09.27 20:31
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|[sl 84.223]
|2010.09.27 20:31
|21093
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|2010.09.27 20:31
|filled
|2010.09.27 20:31
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|filled
|2010.09.27 20:31
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|2010.09.27 20:31
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|2010.09.27 20:31
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|[sl 0.96364]
|2010.09.27 20:31
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|GBPUSD
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|2010.09.27 20:31
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|[sl 1.58454]
|2010.09.27 20:32
|21098
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|2010.09.27 20:32
|filled
|2010.09.27 20:32
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|USDJPY
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|84.218
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|filled
|2010.09.27 20:32
|21100
|EURUSD
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|2010.09.27 20:32
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|2010.09.27 20:32
|filled
|2010.09.27 20:32
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|84.222
|2010.09.27 20:32
|filled
|[sl 84.222]
|2010.09.27 20:32
|21103
|AUDUSD
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|2010.09.27 20:32
|filled
|[sl 0.96353]
|2010.09.27 20:47
|21104
|EURUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.34818
|2010.09.27 20:47
|filled
|2010.09.27 20:47
|21105
|USDCAD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.02526
|2010.09.27 20:47
|filled
|2010.09.27 20:52
|21106
|EURUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.34820
|2010.09.27 20:52
|filled
|2010.09.27 20:52
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|USDJPY
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|2010.09.27 20:52
|filled
|2010.09.27 20:52
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|EURGBP
|buy
|50.00 / 50.00
|0.85035
|2010.09.27 20:52
|filled
|2010.09.27 20:54
|21109
|EURGBP
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|50.00 / 50.00
|0.85005
|2010.09.27 20:54
|filled
|[sl 0.85005]
|2010.09.27 20:55
|21110
|EURUSD
|sell
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|2010.09.27 20:55
|filled
|[sl 1.34794]
|2010.09.27 20:59
|21111
|USDJPY
|sell
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|84.223
|2010.09.27 20:59
|filled
|[sl 84.223]
|2010.09.27 21:03
|21112
|GBPUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.58493
|2010.09.27 21:03
|filled
|2010.09.27 21:03
|21113
|USDCAD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.02621
|2010.09.27 21:03
|filled
|2010.09.27 21:03
|21114
|AUDUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|0.96361
|2010.09.27 21:03
|filled
|2010.09.27 21:04
|21115
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|sell
|50.00 / 50.00
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|2010.09.27 21:04
|filled
|[sl 0.96324]
|2010.09.27 21:08
|21116
|GBPUSD
|sell
|50.00 / 50.00
|1.58457
|2010.09.27 21:08
|filled
|[sl 1.58457]
|2010.09.27 21:09
|21117
|USDCAD
|sell
|50.00 / 50.00
|1.02595
|2010.09.27 21:09
|filled
|[sl 1.02595]
|2010.09.27 22:53
|21118
|EURUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.34430
|2010.09.27 22:53
|filled
|2010.09.27 22:53
|21119
|GBPUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.58248
|2010.09.27 22:53
|filled
|2010.09.27 22:53
|21120
|USDCHF
|buy
|50.00 / 50.00
|0.98606
|2010.09.27 22:53
|filled
|2010.09.27 22:53
|21121
|USDCAD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.02957
|2010.09.27 22:53
|filled
|2010.09.27 22:53
|21122
|USDJPY
|buy
|50.00 / 50.00
|84.329
|2010.09.27 22:53
|filled
|2010.09.27 22:53
|21123
|AUDUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|0.96056
|2010.09.27 22:53
|filled
|2010.09.27 22:53
|21124
|AUDUSD
|sell
|50.00 / 50.00
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|2010.09.27 22:53
|filled
|[sl 0.96022]
|2010.09.27 22:54
|21125
|USDCHF
|sell
|50.00 / 50.00
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|2010.09.27 22:54
|filled
|[sl 0.98573]
|2010.09.27 22:54
|21126
|EURUSD
|sell
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|2010.09.27 22:54
|filled
|[sl 1.34462]
|2010.09.27 22:55
|21127
|EURGBP
|buy
|50.00 / 50.00
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|2010.09.27 22:55
|filled
|2010.09.27 22:55
|21128
|USDJPY
|sell
|50.00 / 50.00
|84.295
|2010.09.27 22:55
|filled
|[sl 84.295]
|2010.09.27 22:55
|21129
|EURGBP
|buy
|50.00 / 50.00
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|2010.09.27 22:55
|filled
|2010.09.27 22:55
|21130
|EURGBP
|sell
|100.00 / 100.00
|0.84925
|2010.09.27 22:55
|filled
|[sl 0.84925]
|2010.09.27 22:56
|21131
|USDCAD
|sell
|50.00 / 50.00
|1.02911
|2010.09.27 22:56
|filled
|[sl 1.02911]
|2010.09.28 00:01
|21155
|GBPUSD
|sell
|50.00 / 50.00
|1.58089
|2010.09.28 00:01
|filled
|[sl 1.58089]
|2010.09.28 00:21
|21156
|GBPUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.58054
|2010.09.28 00:21
|filled
|2010.09.28 00:21
|21157
|EURUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.34362
|2010.09.28 00:21
|filled
|2010.09.28 00:21
|21158
|AUDUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|0.95971
|2010.09.28 00:21
|filled
|2010.09.28 00:21
|21159
|USDCAD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.03080
|2010.09.28 00:21
|filled
|2010.09.28 00:21
|21160
|USDCHF
|buy
|50.00 / 50.00
|0.98583
|2010.09.28 00:21
|filled
|2010.09.28 00:22
|21161
|AUDUSD
|sell
|50.00 / 50.00
|0.95939
|2010.09.28 00:22
|filled
|[sl 0.95939]
|2010.09.28 00:23
|21162
|GBPUSD
|sell
|50.00 / 50.00
|1.58003
|2010.09.28 00:23
|filled
|[sl 1.58003]
|2010.09.28 00:23
|21163
|USDCHF
|sell
|50.00 / 50.00
|0.98537
|2010.09.28 00:23
|filled
|[sl 0.98537]
|2010.09.28 00:23
|21164
|USDCAD
|sell
|50.00 / 50.00
|1.03065
|2010.09.28 00:23
|filled
|[sl 1.03065]
|2010.09.28 00:24
|21165
|EURUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.34331
|1.34304
|2010.09.28 00:24
|filled
|2010.09.28 00:24
|21166
|GBPUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.58050
|2010.09.28 00:24
|filled
|2010.09.28 00:24
|21167
|USDCAD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.03097
|2010.09.28 00:24
|filled
|2010.09.28 00:24
|21168
|AUDUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|0.95953
|2010.09.28 00:24
|filled
|2010.09.28 00:24
|21169
|USDJPY
|buy
|50.00 / 50.00
|84.319
|2010.09.28 00:24
|filled
|2010.09.28 00:24
|21170
|EURUSD
|sell
|100.00 / 100.00
|1.34313
|2010.09.28 00:24
|filled
|[sl 1.34313]
|2010.09.28 00:31
|21171
|GBPUSD
|sell
|50.00 / 50.00
|1.58029
|2010.09.28 00:31
|filled
|[sl 1.58029]
|2010.09.28 00:31
|21172
|USDJPY
|sell
|50.00 / 50.00
|84.285
|2010.09.28 00:31
|filled
|[sl 84.285]
|2010.09.28 00:33
|21173
|AUDUSD
|sell
|50.00 / 50.00
|0.95932
|2010.09.28 00:33
|filled
|[sl 0.95932]
|2010.09.28 00:35
|21174
|EURUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.34363
|2010.09.28 00:35
|filled
|2010.09.28 00:35
|21175
|EURGBP
|buy
|50.00 / 50.00
|0.85005
|2010.09.28 00:35
|filled
|2010.09.28 00:35
|21176
|USDCAD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.03062
|1.03020
|2010.09.28 00:35
|filled
|2010.09.28 00:35
|21177
|GBPUSD
|buy
|50.00 / 50.00
|1.58096
|2010.09.28 00:35
|filled
|2010.09.28 00:36
|21178
|EURGBP
|buy
|50.00 / 50.00
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|0.84950
|2010.09.28 00:36
|filled
|2010.09.28 00:36
|21179
|EURGBP
|buy
|50.00 / 50.00
|0.84995
|0.84950
|2010.09.28 00:36
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|2010.09.28 00:36
|21180
|GBPUSD
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|50.00 / 50.00
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|2010.09.21 17:13
|20603
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|2010.09.21 17:13
|20604
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|20605
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|2010.09.21 17:13
|20606
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|2010.09.21 17:41
|20607
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|2010.09.21 17:41
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|20609
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|20610
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|20613
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|[sl 0.94758]
|2010.09.21 17:41
|20615
|GBPUSD
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|2010.09.21 17:42
|20616
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|[sl 85.389]
|2010.09.21 17:42
|20617
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|[sl 1.31304]
|2010.09.21 17:42
|20618
|USDCAD
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|0.00
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|[sl 1.03032]
|2010.09.21 17:42
|20619
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|2010.09.21 17:45
|20620
|GBPUSD
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|0.00000
|20504
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|0.00
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|2010.09.21 17:45
|20621
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|20505
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|[sl 1.55580]
|2010.09.21 17:46
|20622
|EURUSD
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|[sl 1.31326]
|2010.09.21 18:32
|20627
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|0.00000
|20511
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|2010.09.21 18:33
|20628
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|20512
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|0.00
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|[sl 1.31292]
|2010.09.21 18:37
|20629
|EURUSD
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|20513
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|0.00
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|2010.09.21 18:37
|20630
|EURUSD
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|20514
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|[sl 1.31285]
|2010.09.21 18:37
|20631
|USDCAD
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|in
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|0.00000
|20515
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|0.00
|0.00
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|2010.09.21 18:38
|20632
|GBPUSD
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|in
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|0.00000
|20516
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|2010.09.21 18:38
|20633
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|2010.09.21 18:38
|20634
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|2010.09.21 18:38
|20635
|USDJPY
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|4 868 354.99
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|4 868 354.99
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|4 868 354.99
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|2010.09.21 18:43
|20643
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|2010.09.21 19:55
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|[sl 1.31332]
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|2010.09.21 20:16
|20688
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|2010.09.21 20:16
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|2010.09.21 20:17
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|2010.09.21 20:20
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|2010.09.21 20:21
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|20695
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|20696
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|0.00
|0.00
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|2010.09.21 20:23
|20704
|EURUSD
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|0.00
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|2010.09.21 20:23
|20706
|GBPUSD
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|0.00
|0.00
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|[sl 1.55861]
|2010.09.21 20:24
|20707
|EURUSD
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|137 380 938.19
|2010.09.21 20:29
|20713
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|[sl 1.31938]
|2010.09.21 20:30
|20714
|EURUSD
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|2010.09.21 20:30
|20715
|EURUSD
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|2010.09.21 20:31
|20716
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|[sl 1.32025]
|2010.09.21 20:32
|20720
|EURUSD
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|2010.09.21 20:36
|20723
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|[sl 1.32310]
|2010.09.21 20:37
|20724
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|20603
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|2010.09.21 20:38
|20725
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|0.00
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|[sl 1.32345]
|2010.09.21 20:39
|20726
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|in
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|2010.09.21 20:44
|20727
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|[sl 1.32625]
|2010.09.21 20:45
|20728
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|2010.09.21 20:45
|20729
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|in
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|20608
|0.00
|0.00
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|216 706 638.19
|2010.09.21 20:46
|20730
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|[sl 1.32514]
|2010.09.21 20:47
|20731
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|2010.09.21 20:47
|20732
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|[sl 1.32504]
|2010.09.21 21:00
|20734
|EURUSD
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|0.00
|0.00
|0.00
|256 459 338.19
|2010.09.21 21:07
|20735
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|20613
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|0.00
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|269 707 938.19
|[sl 1.32489]
|2010.09.21 21:15
|20736
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|20614
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|0.00
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|2010.09.21 21:15
|20737
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|20615
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|0.00
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|282 956 638.19
|[sl 1.32484]
|2010.09.21 21:17
|20738
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|0.00
|0.00
|282 956 638.19
|2010.09.21 21:17
|20739
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|in
|0.10
|0.00000
|20617
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|0.00
|0.00
|282 956 638.19
|2010.09.21 21:17
|20740
|GBPUSD
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|0.10
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|20618
|0.00
|0.00
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|282 972 261.09
|[sl 1.56230]
|2010.09.21 21:17
|20741
|AUDUSD
|buy
|in
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|0.00000
|20619
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|0.00
|282 972 261.09
|2010.09.21 21:17
|20742
|USDCAD
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|0.10
|1.02592
|20620
|0.00
|0.00
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|282 982 261.09
|[sl 1.02594]
|2010.09.21 21:17
|20743
|AUDUSD
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|20621
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|282 991 795.49
|[sl 0.95344]
|2010.09.21 21:18
|20744
|EURUSD
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|2010.09.21 21:18
|20745
|EURUSD
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|0.10
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|20623
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|2010.09.21 21:36
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|2010.09.21 21:36
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|2010.09.21 21:36
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|2010.09.21 21:36
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|2010.09.21 21:36
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|2010.09.21 21:45
|20784
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|2010.09.21 21:51
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|20786
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|2010.09.21 22:07
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|2010.09.21 22:15
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|EURUSD
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|2010.09.21 23:07
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|0.00
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|2010.09.21 23:15
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|2010.09.21 23:16
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|[sl 1.32516]
|2010.09.21 23:30
|20792
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|2010.09.21 23:31
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|[sl 1.32574]
|2010.09.21 23:41
|20794
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|[sl 1.32532]
|2010.09.21 23:42
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|2010.09.21 23:42
|20797
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|20675
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|0.00
|370 493 522.59
|2010.09.21 23:43
|20798
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|20676
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|[sl 1.32531]
|2010.09.21 23:45
|20799
|EURUSD
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|20677
|0.00
|0.00
|0.00
|371 818 802.59
|2010.09.22 00:20
|20800
|GBPUSD
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|10.00
|0.00000
|20678
|0.00
|-112.00
|0.00
|371 818 690.59
|2010.09.22 00:23
|20801
|EURUSD
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|20679
|0.00
|-220.00
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|[sl 1.32479]
|2010.09.22 00:30
|20802
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|20680
|0.00
|0.00
|0.00
|385 065 870.59
|2010.09.22 01:03
|20807
|EURUSD
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|0.00
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|[sl 1.32516]
|2010.09.22 01:05
|20808
|EURUSD
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|0.00000
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|0.00
|0.00
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|398 317 470.59
|2010.09.22 01:05
|20809
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|0.00000
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|2010.09.22 01:05
|20810
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|2010.09.22 01:06
|20811
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|0.00
|0.00
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|399 642 630.59
|[sl 1.32516]
|2010.09.22 01:06
|20812
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|0.00
|0.00
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|[sl 0.95378]
|2010.09.22 01:07
|20813
|GBPUSD
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|0.00
|0.00
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|[sl 1.56099]
|2010.09.22 01:12
|20814
|EURUSD
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|20692
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|0.00
|0.00
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|2010.09.22 01:12
|20815
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|1.32563
|20693
|0.00
|0.00
|1 325 630.00
|403 483 030.59
|[sl 1.32563]
|2010.09.22 01:12
|20816
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|0.00000
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|0.00
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|2010.09.22 01:13
|20817
|USDCAD
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|1.02541
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|0.00
|1 000 000.00
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|[sl 1.02541]
|2010.09.22 01:13
|20818
|AUDJPY
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|2010.09.22 01:13
|20819
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|2010.09.22 01:13
|20820
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|2010.09.22 01:13
|20821
|AUDJPY
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|2010.09.22 01:33
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|2010.09.22 01:33
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|2010.09.22 01:35
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|2010.09.22 01:36
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|[sl 1.32744]
|2010.09.22 01:47
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|2010.09.22 01:48
|20892
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|2010.09.22 01:48
|20894
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|2010.09.22 23:43
|21064
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|2010.09.23 13:20
|21093
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|21265
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|21272
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|2010.09.27 22:54
|21274
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|1533642298.18
|
Results
|Total Net Profit:
|1 533 542 298.18
|Gross Profit:
|1 533 548 473.84
|Gross Loss:
|-6 175.66
|Profit Factor:
|248 321.39
|Expected Payoff:
|4 307 703.08
|Recovery Factor:
|274 435.40
|Sharpe Ratio:
|0.23
|Balance Drawdown:
|Balance Drawdown Absolute:
|5 505.18
|Balance Drawdown Maximal:
|5 587.99 (5.58%)
|Balance Drawdown Relative:
|5.58% (5 587.99)
|Total Trades:
|356
|Short Trades (won %):
|41 (43.90%)
|Long Trades (won %):
|315 (92.70%)
|Profit Trades (% of total):
|310 (87.08%)
|Loss Trades (% of total):
|46 (12.92%)
|Largest profit trade:
|53 084 400.00
|Largest loss trade:
|-2 076.97
|Average profit trade:
|4 946 930.56
|Average loss trade:
|-134.25
|Maximum consecutive wins ($):
|163 (1 161 823 607.59)
|Maximum consecutive losses ($):
|9 (-293.02)
|Maximal consecutive profit (count):
|1 161 823 607.59 (163)
|Maximal consecutive loss (count):
|-4 136.31 (3)
|Average consecutive wins:
|24
|Average consecutive losses:
|4
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