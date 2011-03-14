|Account: 1297309
|Name: Jacksen Philips Kurian
|Currency: USD
|2011 March 15, 04:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37146179
|2011.03.14 14:16
|balance
|Deposit
|5 000.00
|37146190
|2011.03.14 14:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146192
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146195
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146197
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146200
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146201
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146202
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146203
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146204
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146205
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146207
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146208
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146212
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146213
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146214
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146215
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146217
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146220
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146225
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146228
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146229
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3948
|1.3908
|1.3958
|2011.03.14 14:25
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146230
|2011.03.14 14:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 14:25
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37146924
|2011.03.14 14:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146926
|2011.03.14 14:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146927
|2011.03.14 14:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146929
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146932
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146933
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146934
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146936
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146941
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146938
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146942
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6116
|1.6076
|1.6126
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146943
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146946
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146947
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146948
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37146949
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|37146950
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|37146951
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|37146952
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|37146954
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146953
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6115
|1.6075
|1.6125
|2011.03.14 15:03
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146957
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146971
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146974
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146975
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146976
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37146977
|2011.03.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6114
|1.6074
|1.6124
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|37147402
|2011.03.14 14:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.2941
|1.2901
|1.2951
|2011.03.14 14:46
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|21.56
|37147404
|2011.03.14 14:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.2941
|1.2901
|1.2951
|2011.03.14 14:46
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|21.56
|37147407
|2011.03.14 14:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.2940
|1.2900
|1.2950
|2011.03.14 14:46
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|21.55
|37147408
|2011.03.14 14:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.2940
|1.2900
|1.2950
|2011.03.14 14:46
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|21.55
|37147409
|2011.03.14 14:38
|buy
|0.20
|eurchf
|1.2939
|1.2899
|1.2949
|2011.03.14 14:46
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|21.55
|37148058
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6111
|1.6071
|1.6121
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148061
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148072
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6109
|1.6069
|1.6119
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37148075
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6109
|1.6069
|1.6119
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37148076
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148078
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6111
|1.6071
|1.6121
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148080
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6111
|1.6071
|1.6121
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148082
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6111
|1.6071
|1.6121
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148083
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148086
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148087
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148088
|2011.03.14 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.6110
|1.6070
|1.6120
|2011.03.14 15:03
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148834
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148839
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148841
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148843
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148842
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37148844
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148846
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148848
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148849
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148850
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148855
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148856
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148857
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148861
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148867
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148868
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148869
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148870
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148873
|2011.03.14 15:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148874
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148876
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148881
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148884
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148888
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148889
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148890
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148893
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148895
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148910
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3956
|1.3916
|1.3966
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|37148912
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148918
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148920
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148921
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148927
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148928
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148929
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148930
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148931
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148935
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37148936
|2011.03.14 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3957
|1.3917
|1.3967
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37149062
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149064
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149069
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149071
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149073
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149074
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149078
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149077
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149079
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149080
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149084
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149086
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149087
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149088
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149091
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149092
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149095
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149096
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149100
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149098
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149101
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3955
|1.3915
|1.3965
|2011.03.14 15:42
|1.3958
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37149102
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3954
|1.3914
|1.3964
|2011.03.14 15:38
|1.3964
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149108
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149109
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149110
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149113
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149116
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149118
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149119
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149120
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149122
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149123
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3952
|1.3912
|1.3962
|2011.03.14 15:37
|1.3962
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149124
|2011.03.14 15:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3953
|1.3913
|1.3963
|2011.03.14 15:38
|1.3963
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149298
|2011.03.14 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 15:37
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149299
|2011.03.14 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 15:37
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149301
|2011.03.14 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 15:37
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149304
|2011.03.14 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 15:37
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37149305
|2011.03.14 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3949
|1.3909
|1.3959
|2011.03.14 15:37
|1.3959
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37169283
|2011.03.14 20:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3996
|1.3956
|1.4006
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|37169293
|2011.03.14 20:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3993
|1.3953
|1.4003
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169295
|2011.03.14 20:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|37169299
|2011.03.14 20:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|37169301
|2011.03.14 20:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|37169302
|2011.03.14 20:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|37169304
|2011.03.14 20:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|37169305
|2011.03.14 20:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|37169308
|2011.03.14 20:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|37169331
|2011.03.14 20:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3993
|1.3953
|1.4003
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169333
|2011.03.14 20:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3993
|1.3953
|1.4003
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169335
|2011.03.14 20:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3993
|1.3953
|1.4003
|2011.03.14 21:18
|1.3997
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169338
|2011.03.14 20:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3993
|1.3953
|1.4003
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37169339
|2011.03.14 20:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3993
|1.3953
|1.4003
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37169341
|2011.03.14 20:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3993
|1.3953
|1.4003
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37169342
|2011.03.14 20:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3993
|1.3953
|1.4003
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37169344
|2011.03.14 20:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3993
|1.3953
|1.4003
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37169345
|2011.03.14 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3993
|1.3953
|1.4003
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|37169353
|2011.03.14 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169357
|2011.03.14 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169361
|2011.03.14 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169364
|2011.03.14 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169367
|2011.03.14 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169368
|2011.03.14 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169369
|2011.03.14 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169372
|2011.03.14 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37169374
|2011.03.14 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3992
|1.3952
|1.4002
|2011.03.14 21:18
|1.3996
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|37177496
|2011.03.14 23:49
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:35
|1.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|37177497
|2011.03.14 23:49
|buy
|0.20
|audusd
|1.0096
|1.0056
|1.0106
|2011.03.15 00:35
|1.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|37177498
|2011.03.14 23:49
|buy
|0.20
|audusd
|1.0096
|1.0056
|1.0106
|2011.03.15 00:35
|1.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|37177499
|2011.03.14 23:49
|buy
|0.20
|audusd
|1.0096
|1.0056
|1.0106
|2011.03.15 00:35
|1.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|37177500
|2011.03.14 23:49
|buy
|0.20
|audusd
|1.0096
|1.0056
|1.0106
|2011.03.15 00:35
|1.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|37177501
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177502
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177503
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177504
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177505
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177506
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177507
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177514
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177515
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177516
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177517
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177518
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177519
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177520
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177521
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177522
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177523
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177524
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177525
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37177526
|2011.03.14 23:50
|buy
|0.20
|audusd
|1.0095
|1.0055
|1.0105
|2011.03.15 00:36
|1.0105
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37179102
|2011.03.15 00:44
|buy
|1.00
|audusd
|1.0107
|1.0077
|1.0114
|2011.03.15 00:50
|1.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|37179384
|2011.03.15 00:58
|sell
|1.00
|eurchf
|1.2931
|1.2961
|1.2921
|2011.03.15 00:58
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.47
|37179397
|2011.03.15 00:58
|sell
|1.00
|eurchf
|1.2931
|1.2961
|1.2923
|2011.03.15 00:58
|1.2934
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.47
|37179503
|2011.03.15 01:00
|sell
|1.00
|eurchf
|1.2932
|1.2962
|1.2925
|2011.03.15 01:00
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.29
|37179555
|2011.03.15 01:00
|sell
|1.00
|audusd
|1.0102
|1.0132
|1.0095
|2011.03.15 01:12
|1.0100
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|37179557
|2011.03.15 01:00
|sell
|1.00
|audusd
|1.0102
|1.0132
|1.0095
|2011.03.15 01:12
|1.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|37179558
|2011.03.15 01:00
|sell
|1.00
|audusd
|1.0102
|1.0132
|1.0095
|2011.03.15 01:12
|1.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|37179560
|2011.03.15 01:00
|sell
|1.00
|audusd
|1.0102
|1.0132
|1.0095
|2011.03.15 01:12
|1.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|37180719
|2011.03.15 01:24
|buy
|1.00
|audusd
|1.0097
|1.0078
|1.0104
|2011.03.15 02:43
|1.0078
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|37180723
|2011.03.15 01:25
|buy
|1.00
|audusd
|1.0097
|1.0078
|1.0104
|2011.03.15 02:43
|1.0078
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|37180725
|2011.03.15 01:25
|buy
|1.00
|audusd
|1.0097
|1.0078
|1.0104
|2011.03.15 02:43
|1.0078
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|37180726
|2011.03.15 01:25
|buy
|1.00
|audusd
|1.0097
|1.0078
|1.0104
|2011.03.15 02:43
|1.0078
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|37180728
|2011.03.15 01:25
|buy
|1.00
|audusd
|1.0096
|1.0078
|1.0103
|2011.03.15 02:43
|1.0078
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|37181418
|2011.03.15 01:40
|buy
|1.00
|audusd
|1.0088
|1.0058
|1.0095
|2011.03.15 02:27
|1.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37181423
|2011.03.15 01:40
|buy
|1.00
|audusd
|1.0087
|1.0057
|1.0094
|2011.03.15 02:06
|1.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37181427
|2011.03.15 01:40
|buy
|1.00
|audusd
|1.0087
|1.0057
|1.0094
|2011.03.15 02:06
|1.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37181429
|2011.03.15 01:40
|buy
|1.00
|audusd
|1.0087
|1.0057
|1.0094
|2011.03.15 02:06
|1.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37181431
|2011.03.15 01:40
|buy
|1.00
|audusd
|1.0087
|1.0057
|1.0094
|2011.03.15 02:06
|1.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37181475
|2011.03.15 01:41
|buy
|1.00
|audusd
|1.0085
|1.0055
|1.0092
|2011.03.15 02:05
|1.0092
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37181477
|2011.03.15 01:41
|buy
|1.00
|audusd
|1.0085
|1.0055
|1.0092
|2011.03.15 02:05
|1.0092
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37181479
|2011.03.15 01:41
|buy
|1.00
|audusd
|1.0086
|1.0056
|1.0093
|2011.03.15 02:06
|1.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37181481
|2011.03.15 01:41
|buy
|1.00
|audusd
|1.0086
|1.0056
|1.0093
|2011.03.15 02:06
|1.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37183505
|2011.03.15 02:17
|sell
|1.00
|audusd
|1.0085
|1.0115
|1.0078
|2011.03.15 02:23
|1.0089
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|37189642
|2011.03.15 04:26
|sell
|1.00
|audusd
|1.0008
|1.0038
|1.0001
|2011.03.15 04:28
|1.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189644
|2011.03.15 04:26
|sell
|1.00
|audusd
|1.0008
|1.0038
|1.0001
|2011.03.15 04:28
|1.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189645
|2011.03.15 04:26
|sell
|1.00
|audusd
|1.0008
|1.0038
|1.0001
|2011.03.15 04:28
|1.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189647
|2011.03.15 04:27
|sell
|1.00
|audusd
|1.0008
|1.0038
|1.0001
|2011.03.15 04:28
|1.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189648
|2011.03.15 04:27
|sell
|1.00
|audusd
|1.0008
|1.0038
|1.0001
|2011.03.15 04:28
|1.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189665
|2011.03.15 04:27
|sell
|1.00
|audusd
|1.0008
|1.0038
|1.0001
|2011.03.15 04:28
|1.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189667
|2011.03.15 04:27
|sell
|1.00
|audusd
|1.0009
|1.0039
|1.0002
|2011.03.15 04:28
|1.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189668
|2011.03.15 04:27
|sell
|1.00
|audusd
|1.0009
|1.0039
|1.0002
|2011.03.15 04:28
|1.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189670
|2011.03.15 04:27
|sell
|1.00
|audusd
|1.0009
|1.0039
|1.0002
|2011.03.15 04:28
|1.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189671
|2011.03.15 04:27
|sell
|1.00
|audusd
|1.0009
|1.0039
|1.0002
|2011.03.15 04:28
|1.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189786
|2011.03.15 04:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.9996
|1.0026
|0.9989
|2011.03.15 04:39
|0.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189790
|2011.03.15 04:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.9996
|1.0026
|0.9989
|2011.03.15 04:39
|0.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189794
|2011.03.15 04:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.9996
|1.0026
|0.9989
|2011.03.15 04:39
|0.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189797
|2011.03.15 04:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.9997
|1.0027
|0.9990
|2011.03.15 04:38
|0.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189799
|2011.03.15 04:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.9997
|1.0027
|0.9990
|2011.03.15 04:38
|0.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189800
|2011.03.15 04:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.9997
|1.0027
|0.9990
|2011.03.15 04:38
|0.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189801
|2011.03.15 04:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.9997
|1.0027
|0.9990
|2011.03.15 04:38
|0.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189803
|2011.03.15 04:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.9997
|1.0027
|0.9990
|2011.03.15 04:38
|0.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189805
|2011.03.15 04:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:38
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189918
|2011.03.15 04:30
|sell
|1.00
|audusd
|0.9999
|1.0029
|0.9992
|2011.03.15 04:38
|0.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189937
|2011.03.15 04:30
|sell
|1.00
|audusd
|0.9999
|1.0029
|0.9992
|2011.03.15 04:38
|0.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189953
|2011.03.15 04:30
|sell
|1.00
|audusd
|1.0000
|1.0030
|0.9993
|2011.03.15 04:38
|0.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189966
|2011.03.15 04:30
|sell
|1.00
|audusd
|1.0000
|1.0030
|0.9993
|2011.03.15 04:38
|0.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37189970
|2011.03.15 04:30
|sell
|1.00
|audusd
|1.0000
|1.0030
|0.9993
|2011.03.15 04:38
|0.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190607
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:50
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190610
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:50
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190613
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:50
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190615
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:50
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190616
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:50
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190617
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:50
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190618
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:50
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190620
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:50
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190623
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:50
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190624
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9998
|1.0028
|0.9991
|2011.03.15 04:50
|0.9991
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190625
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9999
|1.0029
|0.9992
|2011.03.15 04:50
|0.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190626
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9999
|1.0029
|0.9992
|2011.03.15 04:50
|0.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190629
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9999
|1.0029
|0.9992
|2011.03.15 04:50
|0.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190630
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|0.9999
|1.0029
|0.9992
|2011.03.15 04:50
|0.9992
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190632
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|1.0000
|1.0030
|0.9993
|2011.03.15 04:50
|0.9993
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190633
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|1.0001
|1.0031
|0.9994
|2011.03.15 04:50
|0.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190634
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|1.0002
|1.0032
|0.9995
|2011.03.15 04:50
|0.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190636
|2011.03.15 04:40
|sell
|1.00
|audusd
|1.0002
|1.0032
|0.9995
|2011.03.15 04:50
|0.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190637
|2011.03.15 04:41
|sell
|1.00
|audusd
|1.0001
|1.0031
|0.9994
|2011.03.15 04:50
|0.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190639
|2011.03.15 04:41
|sell
|1.00
|audusd
|1.0002
|1.0032
|0.9995
|2011.03.15 04:50
|0.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|37190640
|2011.03.15 04:41
|sell
|1.00
|audusd
|1.0002
|1.0032
|0.9995
|2011.03.15 04:50
|0.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|4 855.54
|Closed P/L:
|4 855.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 855.54
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|9 855.54
|Equity:
|9 855.54
|Free Margin:
|9 855.54
|
|Details:
|Gross Profit:
|6 041.77
|Gross Loss:
|1 186.23
|Total Net Profit:
|4 855.54
|Profit Factor:
|5.09
|Expected Payoff:
|18.39
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|940.00 (12.29%)
|Relative Drawdown:
|12.29% (940.00)
|
|Total Trades:
|264
|Short Positions (won %):
|53 (92.45%)
|Long Positions (won %):
|211 (87.68%)
|Profit Trades (% of total):
|234 (88.64%)
|Loss trades (% of total):
|30 (11.36%)
|Largest
|profit trade:
|70.00
|loss trade:
|-190.00
|Average
|profit trade:
|25.82
|loss trade:
|-39.54
|Maximum
|consecutive wins ($):
|142 (1 604.00)
|consecutive losses ($):
|12 (-32.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 150.00 (45)
|consecutive loss (count):
|-940.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|33
|consecutive losses:
|5