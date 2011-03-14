FXOpen Investments Inc.

Account: 1297309 Name: Jacksen Philips Kurian Currency: USD 2011 March 15, 04:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
371461792011.03.14 14:16balanceDeposit5 000.00
371461902011.03.14 14:16buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371461922011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371461952011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371461972011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462002011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462012011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462022011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462032011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462042011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462052011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462072011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462082011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462122011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462132011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462142011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462152011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462172011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462202011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462252011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462282011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371462292011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39481.39081.39582011.03.14 14:251.39580.000.000.0020.00
371462302011.03.14 14:17buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 14:251.39590.000.000.0020.00
371469242011.03.14 14:28buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469262011.03.14 14:28buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469272011.03.14 14:28buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469292011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469322011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469332011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469342011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469362011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469412011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469382011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469422011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61161.60761.61262011.03.14 15:031.61150.000.000.00-2.00
371469432011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469462011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469472011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469482011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61150.000.000.000.00
371469492011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61130.000.000.00-4.00
371469502011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61130.000.000.00-4.00
371469512011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61130.000.000.00-4.00
371469522011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61130.000.000.00-4.00
371469542011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469532011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61151.60751.61252011.03.14 15:031.61140.000.000.00-2.00
371469572011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469712011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469742011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469752011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469762011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371469772011.03.14 14:29buy0.20gbpusd1.61141.60741.61242011.03.14 15:031.61130.000.000.00-2.00
371474022011.03.14 14:38buy0.20eurchf1.29411.29011.29512011.03.14 14:461.29510.000.000.0021.56
371474042011.03.14 14:38buy0.20eurchf1.29411.29011.29512011.03.14 14:461.29510.000.000.0021.56
371474072011.03.14 14:38buy0.20eurchf1.29401.29001.29502011.03.14 14:461.29500.000.000.0021.55
371474082011.03.14 14:38buy0.20eurchf1.29401.29001.29502011.03.14 14:461.29500.000.000.0021.55
371474092011.03.14 14:38buy0.20eurchf1.29391.28991.29492011.03.14 14:461.29490.000.000.0021.55
371480582011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61111.60711.61212011.03.14 15:031.61130.000.000.004.00
371480612011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371480722011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61091.60691.61192011.03.14 15:031.61130.000.000.008.00
371480752011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61091.60691.61192011.03.14 15:031.61130.000.000.008.00
371480762011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371480782011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61111.60711.61212011.03.14 15:031.61130.000.000.004.00
371480802011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61111.60711.61212011.03.14 15:031.61130.000.000.004.00
371480822011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61111.60711.61212011.03.14 15:031.61130.000.000.004.00
371480832011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371480862011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371480872011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371480882011.03.14 14:53buy0.20gbpusd1.61101.60701.61202011.03.14 15:031.61130.000.000.006.00
371488342011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39590.000.000.006.00
371488392011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39590.000.000.006.00
371488412011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39590.000.000.006.00
371488432011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488422011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39590.000.000.006.00
371488442011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488462011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488482011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488492011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488502011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488552011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488562011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488572011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488612011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488672011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488682011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488692011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488702011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488732011.03.14 15:07buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488742011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371488762011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488812011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488842011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488882011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488892011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488902011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488932011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371488952011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489102011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39561.39161.39662011.03.14 15:421.39580.000.000.004.00
371489122011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489182011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489202011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489212011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489272011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489282011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489292011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489302011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489312011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489352011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371489362011.03.14 15:08buy0.20eurusd1.39571.39171.39672011.03.14 15:421.39580.000.000.002.00
371490622011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371490642011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371490692011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490712011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490732011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490742011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490782011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490772011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490792011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490802011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490842011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490862011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490872011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490882011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371490912011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490922011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490952011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490962011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371491002011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371490982011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371491012011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39551.39151.39652011.03.14 15:421.39580.000.000.006.00
371491022011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39541.39141.39642011.03.14 15:381.39640.000.000.0020.00
371491082011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371491092011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371491102011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371491132011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491162011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491182011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491192011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491202011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491222011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491232011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39521.39121.39622011.03.14 15:371.39620.000.000.0020.00
371491242011.03.14 15:12buy0.20eurusd1.39531.39131.39632011.03.14 15:381.39630.000.000.0020.00
371492982011.03.14 15:16buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 15:371.39590.000.000.0020.00
371492992011.03.14 15:16buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 15:371.39590.000.000.0020.00
371493012011.03.14 15:16buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 15:371.39590.000.000.0020.00
371493042011.03.14 15:16buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 15:371.39590.000.000.0020.00
371493052011.03.14 15:16buy0.20eurusd1.39491.39091.39592011.03.14 15:371.39590.000.000.0020.00
371692832011.03.14 20:18buy0.20eurusd1.39961.39561.40062011.03.14 21:181.39970.000.000.002.00
371692932011.03.14 20:18buy0.20eurusd1.39931.39531.40032011.03.14 21:181.39970.000.000.008.00
371692952011.03.14 20:18buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39970.000.000.0010.00
371692992011.03.14 20:18buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39970.000.000.0010.00
371693012011.03.14 20:18buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39970.000.000.0010.00
371693022011.03.14 20:18buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39970.000.000.0010.00
371693042011.03.14 20:18buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39970.000.000.0010.00
371693052011.03.14 20:18buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39970.000.000.0010.00
371693082011.03.14 20:19buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39970.000.000.0010.00
371693312011.03.14 20:19buy0.20eurusd1.39931.39531.40032011.03.14 21:181.39970.000.000.008.00
371693332011.03.14 20:19buy0.20eurusd1.39931.39531.40032011.03.14 21:181.39970.000.000.008.00
371693352011.03.14 20:19buy0.20eurusd1.39931.39531.40032011.03.14 21:181.39970.000.000.008.00
371693382011.03.14 20:19buy0.20eurusd1.39931.39531.40032011.03.14 21:181.39960.000.000.006.00
371693392011.03.14 20:19buy0.20eurusd1.39931.39531.40032011.03.14 21:181.39960.000.000.006.00
371693412011.03.14 20:19buy0.20eurusd1.39931.39531.40032011.03.14 21:181.39960.000.000.006.00
371693422011.03.14 20:19buy0.20eurusd1.39931.39531.40032011.03.14 21:181.39960.000.000.006.00
371693442011.03.14 20:19buy0.20eurusd1.39931.39531.40032011.03.14 21:181.39960.000.000.006.00
371693452011.03.14 20:20buy0.20eurusd1.39931.39531.40032011.03.14 21:181.39960.000.000.006.00
371693532011.03.14 20:20buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39960.000.000.008.00
371693572011.03.14 20:20buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39960.000.000.008.00
371693612011.03.14 20:20buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39960.000.000.008.00
371693642011.03.14 20:20buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39960.000.000.008.00
371693672011.03.14 20:20buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39960.000.000.008.00
371693682011.03.14 20:20buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39960.000.000.008.00
371693692011.03.14 20:20buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39960.000.000.008.00
371693722011.03.14 20:20buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39960.000.000.008.00
371693742011.03.14 20:20buy0.20eurusd1.39921.39521.40022011.03.14 21:181.39960.000.000.008.00
371774962011.03.14 23:49buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:351.01010.000.000.0012.00
371774972011.03.14 23:49buy0.20audusd1.00961.00561.01062011.03.15 00:351.01010.000.000.0010.00
371774982011.03.14 23:49buy0.20audusd1.00961.00561.01062011.03.15 00:351.01020.000.000.0012.00
371774992011.03.14 23:49buy0.20audusd1.00961.00561.01062011.03.15 00:351.01020.000.000.0012.00
371775002011.03.14 23:49buy0.20audusd1.00961.00561.01062011.03.15 00:351.01020.000.000.0012.00
371775012011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775022011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775032011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775042011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775052011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775062011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775072011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775142011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775152011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775162011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775172011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775182011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775192011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775202011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775212011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775222011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775232011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775242011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775252011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371775262011.03.14 23:50buy0.20audusd1.00951.00551.01052011.03.15 00:361.01050.000.000.0020.00
371791022011.03.15 00:44buy1.00audusd1.01071.00771.01142011.03.15 00:501.01020.000.000.00-50.00
371793842011.03.15 00:58sell1.00eurchf1.29311.29611.29212011.03.15 00:581.29340.000.000.00-32.47
371793972011.03.15 00:58sell1.00eurchf1.29311.29611.29232011.03.15 00:581.29340.000.000.00-32.47
371795032011.03.15 01:00sell1.00eurchf1.29321.29621.29252011.03.15 01:001.29360.000.000.00-43.29
371795552011.03.15 01:00sell1.00audusd1.01021.01321.00952011.03.15 01:121.01000.000.000.0020.00
371795572011.03.15 01:00sell1.00audusd1.01021.01321.00952011.03.15 01:121.00990.000.000.0030.00
371795582011.03.15 01:00sell1.00audusd1.01021.01321.00952011.03.15 01:121.00990.000.000.0030.00
371795602011.03.15 01:00sell1.00audusd1.01021.01321.00952011.03.15 01:121.00990.000.000.0030.00
371807192011.03.15 01:24buy1.00audusd1.00971.00781.01042011.03.15 02:431.00780.000.000.00-190.00
371807232011.03.15 01:25buy1.00audusd1.00971.00781.01042011.03.15 02:431.00780.000.000.00-190.00
371807252011.03.15 01:25buy1.00audusd1.00971.00781.01042011.03.15 02:431.00780.000.000.00-190.00
371807262011.03.15 01:25buy1.00audusd1.00971.00781.01042011.03.15 02:431.00780.000.000.00-190.00
371807282011.03.15 01:25buy1.00audusd1.00961.00781.01032011.03.15 02:431.00780.000.000.00-180.00
371814182011.03.15 01:40buy1.00audusd1.00881.00581.00952011.03.15 02:271.00950.000.000.0070.00
371814232011.03.15 01:40buy1.00audusd1.00871.00571.00942011.03.15 02:061.00940.000.000.0070.00
371814272011.03.15 01:40buy1.00audusd1.00871.00571.00942011.03.15 02:061.00940.000.000.0070.00
371814292011.03.15 01:40buy1.00audusd1.00871.00571.00942011.03.15 02:061.00940.000.000.0070.00
371814312011.03.15 01:40buy1.00audusd1.00871.00571.00942011.03.15 02:061.00940.000.000.0070.00
371814752011.03.15 01:41buy1.00audusd1.00851.00551.00922011.03.15 02:051.00920.000.000.0070.00
371814772011.03.15 01:41buy1.00audusd1.00851.00551.00922011.03.15 02:051.00920.000.000.0070.00
371814792011.03.15 01:41buy1.00audusd1.00861.00561.00932011.03.15 02:061.00930.000.000.0070.00
371814812011.03.15 01:41buy1.00audusd1.00861.00561.00932011.03.15 02:061.00930.000.000.0070.00
371835052011.03.15 02:17sell1.00audusd1.00851.01151.00782011.03.15 02:231.00890.000.000.00-40.00
371896422011.03.15 04:26sell1.00audusd1.00081.00381.00012011.03.15 04:281.00010.000.000.0070.00
371896442011.03.15 04:26sell1.00audusd1.00081.00381.00012011.03.15 04:281.00010.000.000.0070.00
371896452011.03.15 04:26sell1.00audusd1.00081.00381.00012011.03.15 04:281.00010.000.000.0070.00
371896472011.03.15 04:27sell1.00audusd1.00081.00381.00012011.03.15 04:281.00010.000.000.0070.00
371896482011.03.15 04:27sell1.00audusd1.00081.00381.00012011.03.15 04:281.00010.000.000.0070.00
371896652011.03.15 04:27sell1.00audusd1.00081.00381.00012011.03.15 04:281.00010.000.000.0070.00
371896672011.03.15 04:27sell1.00audusd1.00091.00391.00022011.03.15 04:281.00020.000.000.0070.00
371896682011.03.15 04:27sell1.00audusd1.00091.00391.00022011.03.15 04:281.00020.000.000.0070.00
371896702011.03.15 04:27sell1.00audusd1.00091.00391.00022011.03.15 04:281.00020.000.000.0070.00
371896712011.03.15 04:27sell1.00audusd1.00091.00391.00022011.03.15 04:281.00020.000.000.0070.00
371897862011.03.15 04:29sell1.00audusd0.99961.00260.99892011.03.15 04:390.99890.000.000.0070.00
371897902011.03.15 04:29sell1.00audusd0.99961.00260.99892011.03.15 04:390.99890.000.000.0070.00
371897942011.03.15 04:29sell1.00audusd0.99961.00260.99892011.03.15 04:390.99890.000.000.0070.00
371897972011.03.15 04:29sell1.00audusd0.99971.00270.99902011.03.15 04:380.99900.000.000.0070.00
371897992011.03.15 04:29sell1.00audusd0.99971.00270.99902011.03.15 04:380.99900.000.000.0070.00
371898002011.03.15 04:29sell1.00audusd0.99971.00270.99902011.03.15 04:380.99900.000.000.0070.00
371898012011.03.15 04:29sell1.00audusd0.99971.00270.99902011.03.15 04:380.99900.000.000.0070.00
371898032011.03.15 04:29sell1.00audusd0.99971.00270.99902011.03.15 04:380.99900.000.000.0070.00
371898052011.03.15 04:29sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:380.99910.000.000.0070.00
371899182011.03.15 04:30sell1.00audusd0.99991.00290.99922011.03.15 04:380.99920.000.000.0070.00
371899372011.03.15 04:30sell1.00audusd0.99991.00290.99922011.03.15 04:380.99920.000.000.0070.00
371899532011.03.15 04:30sell1.00audusd1.00001.00300.99932011.03.15 04:380.99930.000.000.0070.00
371899662011.03.15 04:30sell1.00audusd1.00001.00300.99932011.03.15 04:380.99930.000.000.0070.00
371899702011.03.15 04:30sell1.00audusd1.00001.00300.99932011.03.15 04:380.99930.000.000.0070.00
371906072011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:500.99910.000.000.0070.00
371906102011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:500.99910.000.000.0070.00
371906132011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:500.99910.000.000.0070.00
371906152011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:500.99910.000.000.0070.00
371906162011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:500.99910.000.000.0070.00
371906172011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:500.99910.000.000.0070.00
371906182011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:500.99910.000.000.0070.00
371906202011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:500.99910.000.000.0070.00
371906232011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:500.99910.000.000.0070.00
371906242011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99981.00280.99912011.03.15 04:500.99910.000.000.0070.00
371906252011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99991.00290.99922011.03.15 04:500.99920.000.000.0070.00
371906262011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99991.00290.99922011.03.15 04:500.99920.000.000.0070.00
371906292011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99991.00290.99922011.03.15 04:500.99920.000.000.0070.00
371906302011.03.15 04:40sell1.00audusd0.99991.00290.99922011.03.15 04:500.99920.000.000.0070.00
371906322011.03.15 04:40sell1.00audusd1.00001.00300.99932011.03.15 04:500.99930.000.000.0070.00
371906332011.03.15 04:40sell1.00audusd1.00011.00310.99942011.03.15 04:500.99940.000.000.0070.00
371906342011.03.15 04:40sell1.00audusd1.00021.00320.99952011.03.15 04:500.99950.000.000.0070.00
371906362011.03.15 04:40sell1.00audusd1.00021.00320.99952011.03.15 04:500.99950.000.000.0070.00
371906372011.03.15 04:41sell1.00audusd1.00011.00310.99942011.03.15 04:500.99940.000.000.0070.00
371906392011.03.15 04:41sell1.00audusd1.00021.00320.99952011.03.15 04:500.99950.000.000.0070.00
371906402011.03.15 04:41sell1.00audusd1.00021.00320.99952011.03.15 04:500.99950.000.000.0070.00
  0.00 0.00 0.00 4 855.54
Closed P/L: 4 855.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 855.54 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 855.54 Equity: 9 855.54 Free Margin: 9 855.54
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 041.77 Gross Loss: 1 186.23 Total Net Profit: 4 855.54
Profit Factor: 5.09 Expected Payoff: 18.39  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 940.00 (12.29%) Relative Drawdown: 12.29% (940.00)
 
Total Trades: 264 Short Positions (won %): 53 (92.45%) Long Positions (won %): 211 (87.68%)
Profit Trades (% of total): 234 (88.64%) Loss trades (% of total): 30 (11.36%)
Largest profit trade: 70.00 loss trade: -190.00
Average profit trade: 25.82 loss trade: -39.54
Maximum consecutive wins ($): 142 (1 604.00) consecutive losses ($): 12 (-32.00)
Maximal consecutive profit (count): 3 150.00 (45) consecutive loss (count): -940.00 (5)
Average consecutive wins: 33 consecutive losses: 5